Interbank FX, LLC

Account: 1368142 Name: abdul shareef Currency: USD 2007 February 9, 13:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
213185382007.02.04 23:22balanceDeposit50 000.00
215069732007.02.05 13:11sell0.10gbpjpy235.960.00235.862007.02.05 13:20235.860.000.000.008.29
215070202007.02.05 13:11buy0.10gbpusd1.95680.00001.95782007.02.05 15:091.95780.000.000.0010.00
215071052007.02.05 13:12buy0.10usdchf1.25110.00001.24542007.02.08 07:141.24540.000.004.95-45.77
215071122007.02.05 13:12sell0.10usdjpy120.600.00120.502007.02.05 14:17120.500.000.000.008.30
215160692007.02.05 13:30sell0.10gbpjpy235.670.00235.572007.02.05 14:21235.570.000.000.008.30
215379732007.02.05 14:16sell0.10eurusd1.29220.00001.29812007.02.08 12:201.29810.000.002.95-59.00
215451552007.02.05 14:30sell0.10gbpjpy235.710.00235.612007.02.05 14:47235.610.000.000.008.31
215451682007.02.05 14:30sell0.10usdjpy120.470.00120.372007.02.05 14:52120.370.000.000.008.31
215593922007.02.05 15:00sell0.10gbpjpy235.540.00235.652007.02.05 18:08235.650.000.000.00-9.14
215595082007.02.05 15:00sell0.10usdjpy120.400.00120.302007.02.05 15:23120.300.000.000.008.31
215679792007.02.05 15:15buy0.10gbpusd1.95770.00001.95872007.02.05 15:231.95870.000.000.0010.00
215766562007.02.05 15:30sell0.10usdjpy120.270.00120.172007.02.05 23:28120.170.000.00-1.468.32
215767142007.02.05 15:30buy0.10gbpusd1.95930.00001.96032007.02.05 15:491.96030.000.000.0010.00
215767872007.02.05 15:30buy0.20usdchf1.24800.00001.24542007.02.08 07:141.24540.000.009.90-41.75
215924282007.02.05 16:00buy0.10gbpusd1.96030.00001.96132007.02.06 00:321.96130.000.00-0.1210.00
215994472007.02.05 16:15sell0.20gbpjpy235.860.00235.652007.02.05 18:08235.650.000.000.0034.92
216433082007.02.05 18:15sell0.10gbpjpy235.540.00235.642007.02.05 23:16235.640.000.00-2.65-8.32
216743322007.02.05 20:31sell0.20gbpjpy235.840.00235.642007.02.05 23:16235.640.000.00-5.3033.28
217185672007.02.05 23:30sell0.10gbpjpy235.510.00237.752007.02.08 13:06237.750.000.00-10.60-184.59
217185742007.02.05 23:30sell0.10usdjpy120.170.00120.072007.02.05 23:46120.070.000.000.008.33
217289732007.02.06 00:00buy0.10usdjpy120.200.00120.302007.02.06 06:04120.300.000.000.008.31
217472062007.02.06 00:45buy0.10gbpusd1.96160.00001.96262007.02.06 08:021.96260.000.000.0010.00
218119042007.02.06 05:15sell0.20gbpjpy235.810.00237.752007.02.08 13:06237.750.000.00-21.20-319.74
218283212007.02.06 06:15buy0.10usdjpy120.370.00120.472007.02.06 08:24120.470.000.000.008.30
218663442007.02.06 08:00sell0.30gbpjpy236.140.00237.752007.02.08 13:06237.750.000.00-31.80-398.03
218739062007.02.06 08:16buy0.10gbpusd1.96280.00001.96382007.02.06 09:501.96380.000.000.0010.00
218804002007.02.06 08:30buy0.10usdjpy120.450.00120.342007.02.06 13:46120.340.000.000.00-9.14
218863992007.02.06 08:45sell0.50gbpjpy236.470.00237.752007.02.08 13:06237.750.000.00-53.00-527.40
219017422007.02.06 10:00buy0.10gbpusd1.96500.00001.96602007.02.06 10:131.96600.000.000.0010.00
219036552007.02.06 10:15buy0.10gbpusd1.96670.00001.96772007.02.06 11:371.96770.000.000.0010.00
219215882007.02.06 11:15buy0.30usdchf1.24470.00001.24542007.02.08 07:141.24540.000.0011.8816.86
219354482007.02.06 11:45buy0.10gbpusd1.96850.00001.96952007.02.06 12:081.96950.000.000.0010.00
219478102007.02.06 12:15sell0.20eurusd1.29540.00001.29812007.02.08 12:201.29810.000.004.72-54.00
219478632007.02.06 12:15buy0.10gbpusd1.96960.00001.97062007.02.06 13:201.97060.000.000.0010.00
219514612007.02.06 12:30buy0.20usdjpy120.140.00120.342007.02.06 13:46120.340.000.000.0033.24
219692912007.02.06 13:30sell0.10gbpusd1.96890.00001.96792007.02.06 13:461.96790.000.000.0010.00
219783792007.02.06 14:00sell0.10usdjpy120.260.00120.162007.02.06 15:33120.160.000.000.008.32
219784562007.02.06 14:00sell0.10gbpusd1.96760.00001.96922007.02.07 00:471.96920.000.000.04-16.00
220032192007.02.06 15:45sell0.80gbpjpy236.840.00237.752007.02.08 13:06237.750.000.00-84.80-599.92
220032652007.02.06 15:45buy0.10usdjpy120.350.00120.452007.02.06 15:59120.450.000.000.008.30
220075282007.02.06 16:00buy0.10usdjpy120.450.00120.322007.02.07 06:08120.320.000.001.38-10.80
220224822007.02.06 17:00buy0.50usdchf1.24140.00001.24542007.02.08 07:141.24540.000.0019.80160.59
220437822007.02.06 18:30sell0.30eurusd1.29890.00001.29812007.02.08 12:201.29810.000.007.0824.00
220439542007.02.06 18:30sell0.20gbpusd1.97150.00001.96922007.02.07 00:471.96920.000.000.0846.00
220440202007.02.06 18:30buy0.20usdjpy120.110.00120.322007.02.07 06:08120.320.000.002.7534.91
221534102007.02.07 01:00buy0.10gbpusd1.96980.00001.97082007.02.07 03:231.97080.000.000.0010.00
221974542007.02.07 03:30buy0.10gbpusd1.97090.00001.97192007.02.07 07:441.97190.000.000.0010.00
222399522007.02.07 06:15sell1.30gbpjpy237.220.00237.752007.02.08 13:06237.750.000.00-103.35-567.78
222400502007.02.07 06:15buy0.10usdjpy120.420.00120.522007.02.07 08:52120.520.000.000.008.30
222622422007.02.07 07:45buy0.10gbpusd1.97190.00001.97292007.02.07 13:341.97290.000.000.0010.00
222786462007.02.07 09:00buy0.10usdjpy120.570.00120.672007.02.07 10:03120.670.000.000.008.29
222951852007.02.07 10:15buy0.10usdjpy120.670.00120.772007.02.07 17:54120.770.000.000.008.28
222991152007.02.07 10:30sell2.10gbpjpy237.630.00237.752007.02.08 13:06237.750.000.00-166.95-207.66
223385482007.02.07 13:45buy0.10gbpusd1.97210.00001.97092007.02.07 15:221.97090.000.000.00-12.00
223677492007.02.07 15:00buy0.20gbpusd1.96880.00001.97092007.02.07 15:221.97090.000.000.0042.00
223815792007.02.07 15:30buy0.10gbpusd1.97020.00001.97122007.02.07 23:291.97120.000.00-0.3510.00
224173992007.02.07 17:00sell0.50eurusd1.30200.00001.29812007.02.08 12:201.29810.000.008.85195.00
224364872007.02.07 18:00buy0.10usdjpy120.790.00120.892007.02.08 06:42120.890.000.004.138.27
225203852007.02.07 23:30buy0.10gbpusd1.97120.00001.97222007.02.08 03:211.97220.000.000.0010.00
225570742007.02.08 02:30sell3.60gbpjpy238.040.00237.752007.02.08 13:06237.750.000.000.00860.33
225656342007.02.08 03:30buy0.10gbpusd1.97170.00001.97272007.02.08 04:401.97270.000.000.0010.00
225760352007.02.08 04:45buy0.10gbpusd1.97290.00001.96952007.02.08 11:471.96950.000.000.00-34.00
225958752007.02.08 06:45sell6.00gbpjpy238.380.00237.752007.02.08 13:06237.750.000.000.003 114.96
225959652007.02.08 06:45buy0.10usdjpy120.940.00121.042007.02.08 06:51121.040.000.000.008.26
226029692007.02.08 07:00buy0.10usdjpy121.100.00121.202007.02.08 08:11121.200.000.000.008.25
226086082007.02.08 07:15buy0.10usdchf1.24570.00001.24672007.02.08 08:161.24670.000.000.008.02
226136142007.02.08 07:30buy0.20gbpusd1.96960.00001.96952007.02.08 11:471.96950.000.000.00-2.00
226255222007.02.08 08:15buy0.10usdjpy121.210.00121.312007.02.08 12:22121.310.000.000.008.24
226287122007.02.08 08:30buy0.10usdchf1.24700.00001.24802007.02.08 08:431.24800.000.000.008.01
226331912007.02.08 08:45buy0.10usdchf1.24840.00001.24942007.02.08 12:061.24940.000.000.008.00
226418312007.02.08 09:15buy0.30gbpusd1.96630.00001.96952007.02.08 11:471.96950.000.000.0096.00
226552382007.02.08 12:00sell0.10gbpusd1.96750.00001.96652007.02.08 12:001.96650.000.000.0010.00
226623602007.02.08 12:15buy0.10usdchf1.24990.00001.24812007.02.09 07:241.24810.000.000.99-14.42
226623752007.02.08 12:15sell0.10gbpusd1.96360.00001.96262007.02.08 12:191.96260.000.000.0010.00
226694532007.02.08 12:30buy0.10eurusd1.29890.00001.29992007.02.08 13:321.29990.000.000.0010.00
226695152007.02.08 12:30sell0.10gbpusd1.96100.00001.96002007.02.08 12:481.96000.000.000.0010.00
226695242007.02.08 12:30buy0.10usdjpy121.360.00121.252007.02.09 01:24121.250.000.001.38-9.07
226809922007.02.08 13:00sell0.10gbpusd1.95970.00001.95872007.02.08 13:071.95870.000.000.0010.00
226866542007.02.08 13:15sell0.10gbpjpy237.730.00237.632007.02.08 13:18237.630.000.000.008.24
226867312007.02.08 13:15sell0.10gbpusd1.95860.00001.95762007.02.08 13:531.95760.000.000.0010.00
226920752007.02.08 13:30sell0.10gbpjpy237.590.00237.492007.02.08 13:53237.490.000.000.008.24
226991052007.02.08 13:45buy0.10eurusd1.30080.00001.30182007.02.08 14:101.30180.000.000.0010.00
227052152007.02.08 14:00sell0.10gbpjpy237.380.00237.282007.02.08 15:11237.280.000.000.008.25
227052522007.02.08 14:00sell0.10gbpusd1.95710.00001.95612007.02.08 15:281.95610.000.000.0010.00
227123002007.02.08 14:15buy0.10eurusd1.30230.00001.30332007.02.08 15:411.30330.000.000.0010.00
227351182007.02.08 15:15sell0.10gbpjpy237.140.00237.042007.02.08 19:12237.040.000.000.008.26
227418412007.02.08 15:30sell0.10gbpusd1.95560.00001.95462007.02.08 15:361.95460.000.000.0010.00
227418652007.02.08 15:30buy0.20usdchf1.24570.00001.24812007.02.09 07:241.24810.000.001.9838.46
227482692007.02.08 15:45buy0.10eurusd1.30320.00001.30422007.02.08 16:241.30420.000.000.0010.00
227483282007.02.08 15:45buy0.10gbpusd1.95720.00001.95822007.02.08 15:591.95820.000.000.0010.00
227548402007.02.08 16:00buy0.10gbpusd1.95860.00001.95962007.02.09 04:071.95960.000.00-0.1210.00
228156302007.02.08 19:15sell0.10gbpjpy236.940.00237.302007.02.09 07:32237.300.000.00-2.65-29.64
228488622007.02.08 21:15buy0.20usdjpy121.050.00121.252007.02.09 01:24121.250.000.002.7532.99
228748552007.02.08 23:30sell0.20gbpjpy237.310.00237.302007.02.09 07:32237.300.000.000.001.65
228941522007.02.09 01:31buy0.10usdjpy121.350.00121.452007.02.09 07:23121.450.000.000.008.23
228966552007.02.09 01:45sell0.30gbpjpy237.620.00237.302007.02.09 07:32237.300.000.000.0079.04
229342732007.02.09 07:30buy0.10usdjpy121.470.00121.572007.02.09 11:40121.570.000.000.008.23
229343232007.02.09 07:30buy0.10usdchf1.24860.00001.24962007.02.09 09:491.24960.000.000.008.00
229391022007.02.09 07:45sell0.10gbpjpy236.600.00236.502007.02.09 07:45236.500.000.000.008.25
229441642007.02.09 08:00sell0.10gbpjpy236.560.00236.462007.02.09 08:04236.460.000.000.008.24
229472212007.02.09 08:15buy0.10gbpjpy236.680.00236.782007.02.09 08:20236.780.000.000.008.24
229494372007.02.09 08:30buy0.10gbpjpy236.900.00236.802007.02.09 10:52236.800.000.000.00-8.23
229636072007.02.09 09:45buy0.20gbpjpy236.600.00236.802007.02.09 10:52236.800.000.000.0032.92
229665782007.02.09 10:00buy0.10usdchf1.24990.00001.25092007.02.09 10:021.25090.000.000.007.99
  0.00 0.00 -398.74 2 280.54
Closed P/L: 1 881.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
227661152007.02.08 16:30buy0.10eurusd1.30380.00001.3027 1.30060.000.00-0.66-32.00
229143302007.02.09 04:15buy0.10gbpusd1.95960.00001.9512 1.94730.000.000.00-123.00
229339742007.02.09 07:30buy0.20gbpusd1.95410.00001.9512 1.94730.000.000.00-136.00
229442862007.02.09 08:00buy0.30gbpusd1.95030.00001.9512 1.94730.000.000.00-90.00
229443772007.02.09 08:00buy0.20eurusd1.30060.00001.3027 1.30060.000.000.000.00
229665092007.02.09 10:00buy0.50gbpusd1.94670.00001.9512 1.94730.000.000.0030.00
229700262007.02.09 10:15buy0.10usdchf1.25130.00001.2523 1.24950.000.000.00-14.41
229750962007.02.09 11:00buy0.10gbpjpy236.960.00236.85 236.560.000.000.00-32.93
229790792007.02.09 11:45buy0.10usdjpy121.610.00121.71 121.460.000.000.00-12.35
229879762007.02.09 13:00buy0.20gbpjpy236.650.00236.85 236.560.000.000.00-14.82
  0.00 0.00 -0.66 -425.51
 Floating P/L: -426.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 881.80 Floating P/L: -426.17 Margin: 950.00
Balance: 51 881.80 Equity: 51 455.63 Free Margin: 50 505.63