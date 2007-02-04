Interbank FX, LLC
|Account: 1368142
|Name: abdul shareef
|Currency: USD
|2007 February 9, 13:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21318538
|2007.02.04 23:22
|balance
|Deposit
|50 000.00
|21506973
|2007.02.05 13:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.96
|0.00
|235.86
|2007.02.05 13:20
|235.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|21507020
|2007.02.05 13:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9568
|0.0000
|1.9578
|2007.02.05 15:09
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21507105
|2007.02.05 13:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2454
|2007.02.08 07:14
|1.2454
|0.00
|0.00
|4.95
|-45.77
|21507112
|2007.02.05 13:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.60
|0.00
|120.50
|2007.02.05 14:17
|120.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|21516069
|2007.02.05 13:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.67
|0.00
|235.57
|2007.02.05 14:21
|235.57
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|21537973
|2007.02.05 14:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|1.2981
|2007.02.08 12:20
|1.2981
|0.00
|0.00
|2.95
|-59.00
|21545155
|2007.02.05 14:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.71
|0.00
|235.61
|2007.02.05 14:47
|235.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|21545168
|2007.02.05 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.47
|0.00
|120.37
|2007.02.05 14:52
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|21559392
|2007.02.05 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.54
|0.00
|235.65
|2007.02.05 18:08
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.14
|21559508
|2007.02.05 15:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.40
|0.00
|120.30
|2007.02.05 15:23
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|21567979
|2007.02.05 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|1.9587
|2007.02.05 15:23
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21576656
|2007.02.05 15:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.27
|0.00
|120.17
|2007.02.05 23:28
|120.17
|0.00
|0.00
|-1.46
|8.32
|21576714
|2007.02.05 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9593
|0.0000
|1.9603
|2007.02.05 15:49
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21576787
|2007.02.05 15:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2480
|0.0000
|1.2454
|2007.02.08 07:14
|1.2454
|0.00
|0.00
|9.90
|-41.75
|21592428
|2007.02.05 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9603
|0.0000
|1.9613
|2007.02.06 00:32
|1.9613
|0.00
|0.00
|-0.12
|10.00
|21599447
|2007.02.05 16:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.86
|0.00
|235.65
|2007.02.05 18:08
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|34.92
|21643308
|2007.02.05 18:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.54
|0.00
|235.64
|2007.02.05 23:16
|235.64
|0.00
|0.00
|-2.65
|-8.32
|21674332
|2007.02.05 20:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.84
|0.00
|235.64
|2007.02.05 23:16
|235.64
|0.00
|0.00
|-5.30
|33.28
|21718567
|2007.02.05 23:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.51
|0.00
|237.75
|2007.02.08 13:06
|237.75
|0.00
|0.00
|-10.60
|-184.59
|21718574
|2007.02.05 23:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.17
|0.00
|120.07
|2007.02.05 23:46
|120.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|21728973
|2007.02.06 00:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.20
|0.00
|120.30
|2007.02.06 06:04
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|21747206
|2007.02.06 00:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9616
|0.0000
|1.9626
|2007.02.06 08:02
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21811904
|2007.02.06 05:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.81
|0.00
|237.75
|2007.02.08 13:06
|237.75
|0.00
|0.00
|-21.20
|-319.74
|21828321
|2007.02.06 06:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.37
|0.00
|120.47
|2007.02.06 08:24
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|21866344
|2007.02.06 08:00
|sell
|0.30
|gbpjpy
|236.14
|0.00
|237.75
|2007.02.08 13:06
|237.75
|0.00
|0.00
|-31.80
|-398.03
|21873906
|2007.02.06 08:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9638
|2007.02.06 09:50
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21880400
|2007.02.06 08:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.45
|0.00
|120.34
|2007.02.06 13:46
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.14
|21886399
|2007.02.06 08:45
|sell
|0.50
|gbpjpy
|236.47
|0.00
|237.75
|2007.02.08 13:06
|237.75
|0.00
|0.00
|-53.00
|-527.40
|21901742
|2007.02.06 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9660
|2007.02.06 10:13
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21903655
|2007.02.06 10:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9677
|2007.02.06 11:37
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21921588
|2007.02.06 11:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2447
|0.0000
|1.2454
|2007.02.08 07:14
|1.2454
|0.00
|0.00
|11.88
|16.86
|21935448
|2007.02.06 11:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9695
|2007.02.06 12:08
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21947810
|2007.02.06 12:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2981
|2007.02.08 12:20
|1.2981
|0.00
|0.00
|4.72
|-54.00
|21947863
|2007.02.06 12:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9706
|2007.02.06 13:20
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21951461
|2007.02.06 12:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.14
|0.00
|120.34
|2007.02.06 13:46
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|33.24
|21969291
|2007.02.06 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9689
|0.0000
|1.9679
|2007.02.06 13:46
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21978379
|2007.02.06 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.26
|0.00
|120.16
|2007.02.06 15:33
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|21978456
|2007.02.06 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|1.9692
|2007.02.07 00:47
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.04
|-16.00
|22003219
|2007.02.06 15:45
|sell
|0.80
|gbpjpy
|236.84
|0.00
|237.75
|2007.02.08 13:06
|237.75
|0.00
|0.00
|-84.80
|-599.92
|22003265
|2007.02.06 15:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.35
|0.00
|120.45
|2007.02.06 15:59
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|22007528
|2007.02.06 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.45
|0.00
|120.32
|2007.02.07 06:08
|120.32
|0.00
|0.00
|1.38
|-10.80
|22022482
|2007.02.06 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2414
|0.0000
|1.2454
|2007.02.08 07:14
|1.2454
|0.00
|0.00
|19.80
|160.59
|22043782
|2007.02.06 18:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2989
|0.0000
|1.2981
|2007.02.08 12:20
|1.2981
|0.00
|0.00
|7.08
|24.00
|22043954
|2007.02.06 18:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9715
|0.0000
|1.9692
|2007.02.07 00:47
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.08
|46.00
|22044020
|2007.02.06 18:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.11
|0.00
|120.32
|2007.02.07 06:08
|120.32
|0.00
|0.00
|2.75
|34.91
|22153410
|2007.02.07 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9708
|2007.02.07 03:23
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22197454
|2007.02.07 03:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9719
|2007.02.07 07:44
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22239952
|2007.02.07 06:15
|sell
|1.30
|gbpjpy
|237.22
|0.00
|237.75
|2007.02.08 13:06
|237.75
|0.00
|0.00
|-103.35
|-567.78
|22240050
|2007.02.07 06:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.42
|0.00
|120.52
|2007.02.07 08:52
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|22262242
|2007.02.07 07:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9729
|2007.02.07 13:34
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22278646
|2007.02.07 09:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.57
|0.00
|120.67
|2007.02.07 10:03
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|22295185
|2007.02.07 10:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.67
|0.00
|120.77
|2007.02.07 17:54
|120.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|22299115
|2007.02.07 10:30
|sell
|2.10
|gbpjpy
|237.63
|0.00
|237.75
|2007.02.08 13:06
|237.75
|0.00
|0.00
|-166.95
|-207.66
|22338548
|2007.02.07 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9721
|0.0000
|1.9709
|2007.02.07 15:22
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|22367749
|2007.02.07 15:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9709
|2007.02.07 15:22
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|22381579
|2007.02.07 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9702
|0.0000
|1.9712
|2007.02.07 23:29
|1.9712
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|22417399
|2007.02.07 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3020
|0.0000
|1.2981
|2007.02.08 12:20
|1.2981
|0.00
|0.00
|8.85
|195.00
|22436487
|2007.02.07 18:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.79
|0.00
|120.89
|2007.02.08 06:42
|120.89
|0.00
|0.00
|4.13
|8.27
|22520385
|2007.02.07 23:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9722
|2007.02.08 03:21
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22557074
|2007.02.08 02:30
|sell
|3.60
|gbpjpy
|238.04
|0.00
|237.75
|2007.02.08 13:06
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|860.33
|22565634
|2007.02.08 03:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9727
|2007.02.08 04:40
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22576035
|2007.02.08 04:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9729
|0.0000
|1.9695
|2007.02.08 11:47
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|22595875
|2007.02.08 06:45
|sell
|6.00
|gbpjpy
|238.38
|0.00
|237.75
|2007.02.08 13:06
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3 114.96
|22595965
|2007.02.08 06:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.94
|0.00
|121.04
|2007.02.08 06:51
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|22602969
|2007.02.08 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.10
|0.00
|121.20
|2007.02.08 08:11
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|22608608
|2007.02.08 07:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|1.2467
|2007.02.08 08:16
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|22613614
|2007.02.08 07:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9695
|2007.02.08 11:47
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|22625522
|2007.02.08 08:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.21
|0.00
|121.31
|2007.02.08 12:22
|121.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|22628712
|2007.02.08 08:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|1.2480
|2007.02.08 08:43
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|22633191
|2007.02.08 08:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2484
|0.0000
|1.2494
|2007.02.08 12:06
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|22641831
|2007.02.08 09:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|1.9695
|2007.02.08 11:47
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|22655238
|2007.02.08 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|1.9665
|2007.02.08 12:00
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22662360
|2007.02.08 12:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2499
|0.0000
|1.2481
|2007.02.09 07:24
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.99
|-14.42
|22662375
|2007.02.08 12:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9626
|2007.02.08 12:19
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22669453
|2007.02.08 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2989
|0.0000
|1.2999
|2007.02.08 13:32
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22669515
|2007.02.08 12:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9610
|0.0000
|1.9600
|2007.02.08 12:48
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22669524
|2007.02.08 12:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.36
|0.00
|121.25
|2007.02.09 01:24
|121.25
|0.00
|0.00
|1.38
|-9.07
|22680992
|2007.02.08 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9597
|0.0000
|1.9587
|2007.02.08 13:07
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22686654
|2007.02.08 13:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.73
|0.00
|237.63
|2007.02.08 13:18
|237.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|22686731
|2007.02.08 13:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9586
|0.0000
|1.9576
|2007.02.08 13:53
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22692075
|2007.02.08 13:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.59
|0.00
|237.49
|2007.02.08 13:53
|237.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|22699105
|2007.02.08 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|1.3018
|2007.02.08 14:10
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22705215
|2007.02.08 14:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.38
|0.00
|237.28
|2007.02.08 15:11
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|22705252
|2007.02.08 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9571
|0.0000
|1.9561
|2007.02.08 15:28
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22712300
|2007.02.08 14:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3023
|0.0000
|1.3033
|2007.02.08 15:41
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22735118
|2007.02.08 15:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.14
|0.00
|237.04
|2007.02.08 19:12
|237.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|22741841
|2007.02.08 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9556
|0.0000
|1.9546
|2007.02.08 15:36
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22741865
|2007.02.08 15:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|1.2481
|2007.02.09 07:24
|1.2481
|0.00
|0.00
|1.98
|38.46
|22748269
|2007.02.08 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3032
|0.0000
|1.3042
|2007.02.08 16:24
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22748328
|2007.02.08 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|2007.02.08 15:59
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|22754840
|2007.02.08 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9586
|0.0000
|1.9596
|2007.02.09 04:07
|1.9596
|0.00
|0.00
|-0.12
|10.00
|22815630
|2007.02.08 19:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|0.00
|237.30
|2007.02.09 07:32
|237.30
|0.00
|0.00
|-2.65
|-29.64
|22848862
|2007.02.08 21:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.05
|0.00
|121.25
|2007.02.09 01:24
|121.25
|0.00
|0.00
|2.75
|32.99
|22874855
|2007.02.08 23:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.31
|0.00
|237.30
|2007.02.09 07:32
|237.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|22894152
|2007.02.09 01:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.35
|0.00
|121.45
|2007.02.09 07:23
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|22896655
|2007.02.09 01:45
|sell
|0.30
|gbpjpy
|237.62
|0.00
|237.30
|2007.02.09 07:32
|237.30
|0.00
|0.00
|0.00
|79.04
|22934273
|2007.02.09 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.47
|0.00
|121.57
|2007.02.09 11:40
|121.57
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|22934323
|2007.02.09 07:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2496
|2007.02.09 09:49
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|22939102
|2007.02.09 07:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.60
|0.00
|236.50
|2007.02.09 07:45
|236.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|22944164
|2007.02.09 08:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.56
|0.00
|236.46
|2007.02.09 08:04
|236.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|22947221
|2007.02.09 08:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.68
|0.00
|236.78
|2007.02.09 08:20
|236.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|22949437
|2007.02.09 08:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.90
|0.00
|236.80
|2007.02.09 10:52
|236.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.23
|22963607
|2007.02.09 09:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|236.60
|0.00
|236.80
|2007.02.09 10:52
|236.80
|0.00
|0.00
|0.00
|32.92
|22966578
|2007.02.09 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2499
|0.0000
|1.2509
|2007.02.09 10:02
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|
|0.00
|0.00
|-398.74
|2 280.54
|Closed P/L:
|1 881.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|22766115
|2007.02.08 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3038
|0.0000
|1.3027
|
|1.3006
|0.00
|0.00
|-0.66
|-32.00
|22914330
|2007.02.09 04:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9596
|0.0000
|1.9512
|
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.00
|22933974
|2007.02.09 07:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9541
|0.0000
|1.9512
|
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|22944286
|2007.02.09 08:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|1.9512
|
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|22944377
|2007.02.09 08:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|1.3027
|
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22966509
|2007.02.09 10:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9467
|0.0000
|1.9512
|
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|22970026
|2007.02.09 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2513
|0.0000
|1.2523
|
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.41
|22975096
|2007.02.09 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.96
|0.00
|236.85
|
|236.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.93
|22979079
|2007.02.09 11:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.61
|0.00
|121.71
|
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.35
|22987976
|2007.02.09 13:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|236.65
|0.00
|236.85
|
|236.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.82
|
|0.00
|0.00
|-0.66
|-425.51
|
|Floating P/L:
|-426.17
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 881.80
|Floating P/L:
|-426.17
|Margin:
|950.00
|Balance:
|51 881.80
|Equity:
|51 455.63
|Free Margin:
|50 505.63