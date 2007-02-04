Interbank FX, LLC
|Account: 1368142
|Name: abdul shareef
|Currency: USD
|2007 February 7, 05:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21318538
|2007.02.04 23:22
|balance
|Deposit
|50 000.00
|21506973
|2007.02.05 13:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.96
|0.00
|235.86
|2007.02.05 13:20
|235.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|21507020
|2007.02.05 13:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9568
|0.0000
|1.9578
|2007.02.05 15:09
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21507112
|2007.02.05 13:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.60
|0.00
|120.50
|2007.02.05 14:17
|120.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|21516069
|2007.02.05 13:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.67
|0.00
|235.57
|2007.02.05 14:21
|235.57
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|21545155
|2007.02.05 14:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.71
|0.00
|235.61
|2007.02.05 14:47
|235.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|21545168
|2007.02.05 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.47
|0.00
|120.37
|2007.02.05 14:52
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|21559392
|2007.02.05 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.54
|0.00
|235.65
|2007.02.05 18:08
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.14
|21559508
|2007.02.05 15:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.40
|0.00
|120.30
|2007.02.05 15:23
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|21567979
|2007.02.05 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|1.9587
|2007.02.05 15:23
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21576656
|2007.02.05 15:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.27
|0.00
|120.17
|2007.02.05 23:28
|120.17
|0.00
|0.00
|-1.46
|8.32
|21576714
|2007.02.05 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9593
|0.0000
|1.9603
|2007.02.05 15:49
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21592428
|2007.02.05 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9603
|0.0000
|1.9613
|2007.02.06 00:32
|1.9613
|0.00
|0.00
|-0.12
|10.00
|21599447
|2007.02.05 16:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.86
|0.00
|235.65
|2007.02.05 18:08
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|34.92
|21643308
|2007.02.05 18:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.54
|0.00
|235.64
|2007.02.05 23:16
|235.64
|0.00
|0.00
|-2.65
|-8.32
|21674332
|2007.02.05 20:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.84
|0.00
|235.64
|2007.02.05 23:16
|235.64
|0.00
|0.00
|-5.30
|33.28
|21718574
|2007.02.05 23:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.17
|0.00
|120.07
|2007.02.05 23:46
|120.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|21728973
|2007.02.06 00:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.20
|0.00
|120.30
|2007.02.06 06:04
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|21747206
|2007.02.06 00:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9616
|0.0000
|1.9626
|2007.02.06 08:02
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21828321
|2007.02.06 06:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.37
|0.00
|120.47
|2007.02.06 08:24
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|21873906
|2007.02.06 08:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9638
|2007.02.06 09:50
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21880400
|2007.02.06 08:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.45
|0.00
|120.34
|2007.02.06 13:46
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.14
|21901742
|2007.02.06 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9660
|2007.02.06 10:13
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21903655
|2007.02.06 10:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9677
|2007.02.06 11:37
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21935448
|2007.02.06 11:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9695
|2007.02.06 12:08
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21947863
|2007.02.06 12:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9706
|2007.02.06 13:20
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21951461
|2007.02.06 12:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.14
|0.00
|120.34
|2007.02.06 13:46
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|33.24
|21969291
|2007.02.06 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9689
|0.0000
|1.9679
|2007.02.06 13:46
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21978379
|2007.02.06 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.26
|0.00
|120.16
|2007.02.06 15:33
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|21978456
|2007.02.06 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|1.9692
|2007.02.07 00:47
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.04
|-16.00
|22003265
|2007.02.06 15:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.35
|0.00
|120.45
|2007.02.06 15:59
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|22043954
|2007.02.06 18:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9715
|0.0000
|1.9692
|2007.02.07 00:47
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.08
|46.00
|22153410
|2007.02.07 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9708
|2007.02.07 03:23
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|0.00
|0.00
|-9.41
|324.54
|Closed P/L:
|315.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21507105
|2007.02.05 13:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2454
|
|1.2396
|0.00
|0.00
|1.98
|-92.77
|21537973
|2007.02.05 14:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|1.2956
|
|1.2986
|0.00
|0.00
|1.18
|-64.00
|21576787
|2007.02.05 15:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2480
|0.0000
|1.2454
|
|1.2396
|0.00
|0.00
|3.96
|-135.53
|21718567
|2007.02.05 23:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|235.51
|0.00
|236.35
|
|236.89
|0.00
|0.00
|-2.65
|-114.79
|21811904
|2007.02.06 05:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.81
|0.00
|236.35
|
|236.89
|0.00
|0.00
|-5.30
|-179.67
|21866344
|2007.02.06 08:00
|sell
|0.30
|gbpjpy
|236.14
|0.00
|236.35
|
|236.89
|0.00
|0.00
|-7.95
|-187.15
|21886399
|2007.02.06 08:45
|sell
|0.50
|gbpjpy
|236.47
|0.00
|236.35
|
|236.89
|0.00
|0.00
|-13.25
|-174.68
|21921588
|2007.02.06 11:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2447
|0.0000
|1.2454
|
|1.2396
|0.00
|0.00
|2.97
|-123.43
|21947810
|2007.02.06 12:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2956
|
|1.2986
|0.00
|0.00
|1.18
|-64.00
|22003219
|2007.02.06 15:45
|sell
|0.80
|gbpjpy
|236.84
|0.00
|236.35
|
|236.89
|0.00
|0.00
|-21.20
|-33.27
|22007528
|2007.02.06 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.45
|0.00
|120.32
|
|120.19
|0.00
|0.00
|1.38
|-21.63
|22022482
|2007.02.06 17:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2414
|0.0000
|1.2454
|
|1.2396
|0.00
|0.00
|4.95
|-72.60
|22043782
|2007.02.06 18:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2989
|0.0000
|1.2956
|
|1.2986
|0.00
|0.00
|1.77
|9.00
|22044020
|2007.02.06 18:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.11
|0.00
|120.32
|
|120.19
|0.00
|0.00
|2.75
|13.31
|22197454
|2007.02.07 03:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9719
|
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|
|0.00
|0.00
|-28.23
|-1 250.21
|
|Floating P/L:
|-1 278.44
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|315.13
|Floating P/L:
|-1 278.44
|Margin:
|2 000.00
|Balance:
|50 315.13
|Equity:
|49 036.69
|Free Margin:
|47 036.69