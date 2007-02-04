Interbank FX, LLC

Account: 1368142 Name: abdul shareef Currency: USD 2007 February 7, 05:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
213185382007.02.04 23:22balanceDeposit50 000.00
215069732007.02.05 13:11sell0.10gbpjpy235.960.00235.862007.02.05 13:20235.860.000.000.008.29
215070202007.02.05 13:11buy0.10gbpusd1.95680.00001.95782007.02.05 15:091.95780.000.000.0010.00
215071122007.02.05 13:12sell0.10usdjpy120.600.00120.502007.02.05 14:17120.500.000.000.008.30
215160692007.02.05 13:30sell0.10gbpjpy235.670.00235.572007.02.05 14:21235.570.000.000.008.30
215451552007.02.05 14:30sell0.10gbpjpy235.710.00235.612007.02.05 14:47235.610.000.000.008.31
215451682007.02.05 14:30sell0.10usdjpy120.470.00120.372007.02.05 14:52120.370.000.000.008.31
215593922007.02.05 15:00sell0.10gbpjpy235.540.00235.652007.02.05 18:08235.650.000.000.00-9.14
215595082007.02.05 15:00sell0.10usdjpy120.400.00120.302007.02.05 15:23120.300.000.000.008.31
215679792007.02.05 15:15buy0.10gbpusd1.95770.00001.95872007.02.05 15:231.95870.000.000.0010.00
215766562007.02.05 15:30sell0.10usdjpy120.270.00120.172007.02.05 23:28120.170.000.00-1.468.32
215767142007.02.05 15:30buy0.10gbpusd1.95930.00001.96032007.02.05 15:491.96030.000.000.0010.00
215924282007.02.05 16:00buy0.10gbpusd1.96030.00001.96132007.02.06 00:321.96130.000.00-0.1210.00
215994472007.02.05 16:15sell0.20gbpjpy235.860.00235.652007.02.05 18:08235.650.000.000.0034.92
216433082007.02.05 18:15sell0.10gbpjpy235.540.00235.642007.02.05 23:16235.640.000.00-2.65-8.32
216743322007.02.05 20:31sell0.20gbpjpy235.840.00235.642007.02.05 23:16235.640.000.00-5.3033.28
217185742007.02.05 23:30sell0.10usdjpy120.170.00120.072007.02.05 23:46120.070.000.000.008.33
217289732007.02.06 00:00buy0.10usdjpy120.200.00120.302007.02.06 06:04120.300.000.000.008.31
217472062007.02.06 00:45buy0.10gbpusd1.96160.00001.96262007.02.06 08:021.96260.000.000.0010.00
218283212007.02.06 06:15buy0.10usdjpy120.370.00120.472007.02.06 08:24120.470.000.000.008.30
218739062007.02.06 08:16buy0.10gbpusd1.96280.00001.96382007.02.06 09:501.96380.000.000.0010.00
218804002007.02.06 08:30buy0.10usdjpy120.450.00120.342007.02.06 13:46120.340.000.000.00-9.14
219017422007.02.06 10:00buy0.10gbpusd1.96500.00001.96602007.02.06 10:131.96600.000.000.0010.00
219036552007.02.06 10:15buy0.10gbpusd1.96670.00001.96772007.02.06 11:371.96770.000.000.0010.00
219354482007.02.06 11:45buy0.10gbpusd1.96850.00001.96952007.02.06 12:081.96950.000.000.0010.00
219478632007.02.06 12:15buy0.10gbpusd1.96960.00001.97062007.02.06 13:201.97060.000.000.0010.00
219514612007.02.06 12:30buy0.20usdjpy120.140.00120.342007.02.06 13:46120.340.000.000.0033.24
219692912007.02.06 13:30sell0.10gbpusd1.96890.00001.96792007.02.06 13:461.96790.000.000.0010.00
219783792007.02.06 14:00sell0.10usdjpy120.260.00120.162007.02.06 15:33120.160.000.000.008.32
219784562007.02.06 14:00sell0.10gbpusd1.96760.00001.96922007.02.07 00:471.96920.000.000.04-16.00
220032652007.02.06 15:45buy0.10usdjpy120.350.00120.452007.02.06 15:59120.450.000.000.008.30
220439542007.02.06 18:30sell0.20gbpusd1.97150.00001.96922007.02.07 00:471.96920.000.000.0846.00
221534102007.02.07 01:00buy0.10gbpusd1.96980.00001.97082007.02.07 03:231.97080.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -9.41 324.54
Closed P/L: 315.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
215071052007.02.05 13:12buy0.10usdchf1.25110.00001.2454 1.23960.000.001.98-92.77
215379732007.02.05 14:16sell0.10eurusd1.29220.00001.2956 1.29860.000.001.18-64.00
215767872007.02.05 15:30buy0.20usdchf1.24800.00001.2454 1.23960.000.003.96-135.53
217185672007.02.05 23:30sell0.10gbpjpy235.510.00236.35 236.890.000.00-2.65-114.79
218119042007.02.06 05:15sell0.20gbpjpy235.810.00236.35 236.890.000.00-5.30-179.67
218663442007.02.06 08:00sell0.30gbpjpy236.140.00236.35 236.890.000.00-7.95-187.15
218863992007.02.06 08:45sell0.50gbpjpy236.470.00236.35 236.890.000.00-13.25-174.68
219215882007.02.06 11:15buy0.30usdchf1.24470.00001.2454 1.23960.000.002.97-123.43
219478102007.02.06 12:15sell0.20eurusd1.29540.00001.2956 1.29860.000.001.18-64.00
220032192007.02.06 15:45sell0.80gbpjpy236.840.00236.35 236.890.000.00-21.20-33.27
220075282007.02.06 16:00buy0.10usdjpy120.450.00120.32 120.190.000.001.38-21.63
220224822007.02.06 17:00buy0.50usdchf1.24140.00001.2454 1.23960.000.004.95-72.60
220437822007.02.06 18:30sell0.30eurusd1.29890.00001.2956 1.29860.000.001.779.00
220440202007.02.06 18:30buy0.20usdjpy120.110.00120.32 120.190.000.002.7513.31
221974542007.02.07 03:30buy0.10gbpusd1.97090.00001.9719 1.97000.000.000.00-9.00
  0.00 0.00 -28.23 -1 250.21
 Floating P/L: -1 278.44
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 315.13 Floating P/L: -1 278.44 Margin: 2 000.00
Balance: 50 315.13 Equity: 49 036.69 Free Margin: 47 036.69