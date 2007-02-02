FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 February 7, 19:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6462864
|2007.02.02 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.29
|158.09
|156.73
|2007.02.05 03:00
|156.73
|0.00
|0.00
|-1.24
|46.29
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6462877
|2007.02.02 00:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.29
|157.29
|156.59
|2007.02.05 03:05
|156.59
|0.00
|0.00
|-1.24
|57.93
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6462880
|2007.02.02 00:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.29
|156.91
|156.45
|2007.02.05 03:40
|156.45
|0.00
|0.00
|-1.24
|69.55
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6512114
|2007.02.05 10:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.37
|157.17
|155.81
|2007.02.05 16:14
|155.81
|0.00
|0.00
|0.00
|46.44
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6512117
|2007.02.05 10:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.37
|156.37
|155.67
|2007.02.05 16:17
|155.67
|0.00
|0.00
|0.00
|58.10
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6512118
|2007.02.05 10:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.37
|155.99
|155.53
|2007.02.05 17:59
|155.53
|0.00
|0.00
|0.00
|69.80
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6535158
|2007.02.05 23:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.64
|154.84
|156.20
|2007.02.07 07:54
|156.20
|0.00
|0.00
|2.12
|46.56
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6535159
|2007.02.05 23:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.64
|155.64
|156.34
|2007.02.07 09:27
|156.34
|0.00
|0.00
|2.12
|58.15
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6535160
|2007.02.05 23:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.64
|156.02
|156.48
|2007.02.07 09:48
|156.48
|0.00
|0.00
|2.12
|69.75
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6461797
|2007.02.01 21:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|1.9604
|1.9772
|2007.02.05 11:41
|1.9604
|0.00
|0.00
|-0.24
|-80.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6461803
|2007.02.01 21:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|1.9604
|1.9794
|2007.02.05 11:41
|1.9604
|0.00
|0.00
|-0.24
|-80.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|6461806
|2007.02.01 21:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|1.9604
|1.9816
|2007.02.05 11:41
|1.9604
|0.00
|0.00
|-0.24
|-80.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6532423
|2007.02.05 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|1.9678
|1.9510
|2007.02.06 12:21
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.10
|-80.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6532448
|2007.02.05 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|1.9678
|1.9488
|2007.02.06 12:21
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.10
|-80.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|6532451
|2007.02.05 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|1.9678
|1.9466
|2007.02.06 12:21
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.10
|-80.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6460150
|2007.02.01 19:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.63
|121.47
|120.29
|2007.02.05 17:59
|120.29
|0.00
|0.00
|-2.92
|28.27
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6460155
|2007.02.01 19:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.63
|120.63
|120.21
|2007.02.06 01:19
|120.21
|0.00
|0.00
|-4.37
|34.94
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6460158
|2007.02.01 19:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.63
|120.42
|120.13
|2007.02.06 01:40
|120.13
|0.00
|0.00
|-4.37
|41.62
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6538304
|2007.02.06 02:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.07
|119.23
|120.41
|2007.02.06 09:09
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|28.24
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6538313
|2007.02.06 02:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.07
|120.07
|120.49
|2007.02.06 10:31
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|34.86
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6538315
|2007.02.06 02:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.07
|120.28
|120.57
|2007.02.06 12:53
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6566637
|2007.02.06 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.10
|119.26
|120.44
|2007.02.07 08:23
|120.44
|0.00
|0.00
|1.27
|28.23
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6566640
|2007.02.06 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.10
|120.10
|120.52
|2007.02.07 10:48
|120.52
|0.00
|0.00
|1.27
|34.85
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6566641
|2007.02.06 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.10
|120.31
|120.60
|2007.02.07 10:54
|120.60
|0.00
|0.00
|1.27
|41.46
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|-6.23
|332.50
|Closed P/L:
|326.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6429091
|2007.02.01 00:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2526
|1.2342
|
|1.2400
|0.00
|0.00
|-3.96
|37.10
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6429093
|2007.02.01 00:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2526
|1.2316
|
|1.2400
|0.00
|0.00
|-3.96
|37.10
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6429094
|2007.02.01 00:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2526
|1.2290
|
|1.2400
|0.00
|0.00
|-3.96
|37.10
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6588476
|2007.02.07 17:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.72
|121.56
|120.38
|
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6588478
|2007.02.07 17:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.72
|121.56
|120.30
|
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6588479
|2007.02.07 17:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.72
|121.56
|120.22
|
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|-11.88
|121.23
|
|Floating P/L:
|109.35
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|326.27
|Floating P/L:
|109.35
|Margin:
|300.00
|Balance:
|7 428.92
|Equity:
|7 538.27
|Free Margin:
|7 238.27