FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 February 7, 19:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
64628642007.02.02 00:00sell0.10eurjpy157.29158.09156.732007.02.05 03:00156.730.000.00-1.2446.29
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
64628772007.02.02 00:01sell0.10eurjpy157.29157.29156.592007.02.05 03:05156.590.000.00-1.2457.93
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
64628802007.02.02 00:01sell0.10eurjpy157.29156.91156.452007.02.05 03:40156.450.000.00-1.2469.55
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
65121142007.02.05 10:15sell0.10eurjpy156.37157.17155.812007.02.05 16:14155.810.000.000.0046.44
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
65121172007.02.05 10:15sell0.10eurjpy156.37156.37155.672007.02.05 16:17155.670.000.000.0058.10
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
65121182007.02.05 10:15sell0.10eurjpy156.37155.99155.532007.02.05 17:59155.530.000.000.0069.80
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
65351582007.02.05 23:15buy0.10eurjpy155.64154.84156.202007.02.07 07:54156.200.000.002.1246.56
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
65351592007.02.05 23:16buy0.10eurjpy155.64155.64156.342007.02.07 09:27156.340.000.002.1258.15
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
65351602007.02.05 23:16buy0.10eurjpy155.64156.02156.482007.02.07 09:48156.480.000.002.1269.75
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
64617972007.02.01 21:46buy0.10gbpusd1.96841.96041.97722007.02.05 11:411.96040.000.00-0.24-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
64618032007.02.01 21:46buy0.10gbpusd1.96841.96041.97942007.02.05 11:411.96040.000.00-0.24-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
64618062007.02.01 21:46buy0.10gbpusd1.96841.96041.98162007.02.05 11:411.96040.000.00-0.24-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
65324232007.02.05 19:00sell0.10gbpusd1.95981.96781.95102007.02.06 12:211.96780.000.00-0.10-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
65324482007.02.05 19:00sell0.10gbpusd1.95981.96781.94882007.02.06 12:211.96780.000.00-0.10-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
65324512007.02.05 19:00sell0.10gbpusd1.95981.96781.94662007.02.06 12:211.96780.000.00-0.10-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
64601502007.02.01 19:45sell0.10usdjpy120.63121.47120.292007.02.05 17:59120.290.000.00-2.9228.27
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
64601552007.02.01 19:45sell0.10usdjpy120.63120.63120.212007.02.06 01:19120.210.000.00-4.3734.94
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
64601582007.02.01 19:45sell0.10usdjpy120.63120.42120.132007.02.06 01:40120.130.000.00-4.3741.62
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
65383042007.02.06 02:30buy0.10usdjpy120.07119.23120.412007.02.06 09:09120.410.000.000.0028.24
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
65383132007.02.06 02:30buy0.10usdjpy120.07120.07120.492007.02.06 10:31120.490.000.000.0034.86
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
65383152007.02.06 02:30buy0.10usdjpy120.07120.28120.572007.02.06 12:53120.280.000.000.0017.46
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
65666372007.02.06 22:00buy0.10usdjpy120.10119.26120.442007.02.07 08:23120.440.000.001.2728.23
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
65666402007.02.06 22:00buy0.10usdjpy120.10120.10120.522007.02.07 10:48120.520.000.001.2734.85
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
65666412007.02.06 22:00buy0.10usdjpy120.10120.31120.602007.02.07 10:54120.600.000.001.2741.46
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
  0.00 0.00 -6.23 332.50
Closed P/L: 326.27
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
64290912007.02.01 00:45sell0.10usdchf1.24461.25261.2342 1.24000.000.00-3.9637.10
 20061122Mode3_FirstTrade
64290932007.02.01 00:45sell0.10usdchf1.24461.25261.2316 1.24000.000.00-3.9637.10
 20061123Mode3_SecondTrade
64290942007.02.01 00:45sell0.10usdchf1.24461.25261.2290 1.24000.000.00-3.9637.10
 20061124Mode3_ThirdTrade
65884762007.02.07 17:15sell0.10usdjpy120.72121.56120.38 120.680.000.000.003.31
 20061122Mode3_FirstTrade
65884782007.02.07 17:15sell0.10usdjpy120.72121.56120.30 120.680.000.000.003.31
 20061123Mode3_SecondTrade
65884792007.02.07 17:15sell0.10usdjpy120.72121.56120.22 120.680.000.000.003.31
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -11.88 121.23
 Floating P/L: 109.35
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 326.27 Floating P/L: 109.35 Margin: 300.00
Balance: 7 428.92 Equity: 7 538.27 Free Margin: 7 238.27