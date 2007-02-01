FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 February 2, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
64288042007.02.01 00:15sell0.10eurjpy157.36156.98156.522007.02.01 17:39156.980.000.000.0031.53
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
64315902007.02.01 03:30sell0.10usdjpy120.72120.51120.222007.02.01 16:55120.220.000.000.0041.59
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
64315872007.02.01 03:30sell0.10usdjpy120.72120.72120.302007.02.01 16:07120.300.000.000.0034.91
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
64288032007.02.01 00:15sell0.10eurjpy157.36157.36156.662007.02.01 15:51156.660.000.000.0058.18
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
64315772007.02.01 03:30sell0.10usdjpy120.72121.56120.382007.02.01 12:39120.380.000.000.0028.24
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
64288022007.02.01 00:15sell0.10eurjpy157.36158.16156.802007.02.01 12:31156.800.000.000.0046.45
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
63812122007.01.30 18:02buy0.10usdjpy121.53120.69122.032007.01.31 18:02120.690.000.001.27-69.60
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
63812092007.01.30 18:02buy0.10usdjpy121.53120.69121.872007.01.31 18:02120.690.000.001.27-69.60
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
63812112007.01.30 18:02buy0.10usdjpy121.53120.69121.952007.01.31 18:02120.690.000.001.27-69.60
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
63040992007.01.26 16:15buy0.10usdchf1.25321.24521.26622007.01.31 17:451.24520.000.002.39-64.25
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
63041052007.01.26 16:15buy0.10usdchf1.25321.24521.26882007.01.31 17:451.24520.000.002.39-64.25
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
63040932007.01.26 16:15buy0.10usdchf1.25321.24521.26362007.01.31 17:451.24520.000.002.39-64.25
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
63842612007.01.30 22:31sell0.10gbpusd1.96171.96171.94852007.01.31 15:531.94850.000.00-0.10132.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
63842602007.01.30 22:31sell0.10gbpusd1.96171.96171.95072007.01.31 15:451.95070.000.00-0.10110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
63495712007.01.29 17:30sell0.10eurjpy157.62157.24156.782007.01.31 12:30157.240.000.00-2.4931.27
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
63842552007.01.30 22:31sell0.10gbpusd1.96171.96971.95292007.01.31 10:401.95290.000.00-0.1088.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
63495682007.01.29 17:30sell0.10eurjpy157.62157.62156.922007.01.31 10:36156.920.000.00-2.4957.72
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
63495562007.01.29 17:30sell0.10eurjpy157.62158.42157.062007.01.31 09:30157.060.000.00-2.4946.19
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
63240992007.01.29 08:54sell0.10usdjpy121.87122.71121.532007.01.30 18:02121.530.000.00-1.4627.98
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
62581082007.01.25 14:45sell0.10eurjpy156.94157.74156.382007.01.29 14:46157.740.000.00-2.47-65.53
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
62293052007.01.24 22:45sell0.10gbpusd1.96681.96681.95582007.01.29 11:521.95580.000.00-0.35110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
62293062007.01.24 22:45sell0.10gbpusd1.96681.96681.95362007.01.29 11:521.95360.000.00-0.35132.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
62845042007.01.26 07:15buy0.10usdjpy121.38121.59121.882007.01.29 08:54121.880.000.001.2641.02
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
62845022007.01.26 07:15buy0.10usdjpy121.38121.38121.802007.01.29 03:36121.800.000.001.2634.48
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
62844992007.01.26 07:15buy0.10usdjpy121.38120.54121.722007.01.29 03:32121.720.000.001.2627.93
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 2.36 612.41
Closed P/L: 614.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
64628642007.02.02 00:00sell0.10eurjpy157.29158.09156.73 156.940.000.00-1.2428.91
 20061122Mode3_FirstTrade
64628772007.02.02 00:01sell0.10eurjpy157.29158.09156.59 156.940.000.00-1.2428.91
 20061123Mode3_SecondTrade
64628802007.02.02 00:01sell0.10eurjpy157.29158.09156.45 156.940.000.00-1.2428.91
 20061124Mode3_ThirdTrade
64617972007.02.01 21:46buy0.10gbpusd1.96841.96041.9772 1.96710.000.00-0.24-13.00
 20061122Mode3_FirstTrade
64618032007.02.01 21:46buy0.10gbpusd1.96841.96041.9794 1.96710.000.00-0.24-13.00
 20061123Mode3_SecondTrade
64618062007.02.01 21:46buy0.10gbpusd1.96841.96041.9816 1.96710.000.00-0.24-13.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
64290912007.02.01 00:45sell0.10usdchf1.24461.25261.2342 1.24750.000.00-1.98-23.25
 20061122Mode3_FirstTrade
64290932007.02.01 00:45sell0.10usdchf1.24461.25261.2316 1.24750.000.00-1.98-23.25
 20061123Mode3_SecondTrade
64290942007.02.01 00:45sell0.10usdchf1.24461.25261.2290 1.24750.000.00-1.98-23.25
 20061124Mode3_ThirdTrade
64601502007.02.01 19:45sell0.10usdjpy120.63121.47120.29 121.050.000.00-2.92-34.70
 20061122Mode3_FirstTrade
64601552007.02.01 19:45sell0.10usdjpy120.63121.47120.21 121.050.000.00-2.92-34.70
 20061123Mode3_SecondTrade
64601582007.02.01 19:45sell0.10usdjpy120.63121.47120.13 121.050.000.00-2.92-34.70
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -19.14 -126.12
 Floating P/L: -145.26
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 614.77 Floating P/L: -145.26 Margin: 790.59
Balance: 7 102.65 Equity: 6 957.39 Free Margin: 6 166.80