FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 February 2, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6428804
|2007.02.01 00:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.36
|156.98
|156.52
|2007.02.01 17:39
|156.98
|0.00
|0.00
|0.00
|31.53
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6431590
|2007.02.01 03:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.72
|120.51
|120.22
|2007.02.01 16:55
|120.22
|0.00
|0.00
|0.00
|41.59
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6431587
|2007.02.01 03:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.72
|120.72
|120.30
|2007.02.01 16:07
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|34.91
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6428803
|2007.02.01 00:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.36
|157.36
|156.66
|2007.02.01 15:51
|156.66
|0.00
|0.00
|0.00
|58.18
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6431577
|2007.02.01 03:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.72
|121.56
|120.38
|2007.02.01 12:39
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|28.24
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6428802
|2007.02.01 00:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.36
|158.16
|156.80
|2007.02.01 12:31
|156.80
|0.00
|0.00
|0.00
|46.45
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6381212
|2007.01.30 18:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.53
|120.69
|122.03
|2007.01.31 18:02
|120.69
|0.00
|0.00
|1.27
|-69.60
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6381209
|2007.01.30 18:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.53
|120.69
|121.87
|2007.01.31 18:02
|120.69
|0.00
|0.00
|1.27
|-69.60
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6381211
|2007.01.30 18:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.53
|120.69
|121.95
|2007.01.31 18:02
|120.69
|0.00
|0.00
|1.27
|-69.60
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|6304099
|2007.01.26 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|1.2452
|1.2662
|2007.01.31 17:45
|1.2452
|0.00
|0.00
|2.39
|-64.25
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|6304105
|2007.01.26 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|1.2452
|1.2688
|2007.01.31 17:45
|1.2452
|0.00
|0.00
|2.39
|-64.25
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6304093
|2007.01.26 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|1.2452
|1.2636
|2007.01.31 17:45
|1.2452
|0.00
|0.00
|2.39
|-64.25
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6384261
|2007.01.30 22:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9617
|1.9485
|2007.01.31 15:53
|1.9485
|0.00
|0.00
|-0.10
|132.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6384260
|2007.01.30 22:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9617
|1.9507
|2007.01.31 15:45
|1.9507
|0.00
|0.00
|-0.10
|110.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6349571
|2007.01.29 17:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.62
|157.24
|156.78
|2007.01.31 12:30
|157.24
|0.00
|0.00
|-2.49
|31.27
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6384255
|2007.01.30 22:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9697
|1.9529
|2007.01.31 10:40
|1.9529
|0.00
|0.00
|-0.10
|88.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6349568
|2007.01.29 17:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.62
|157.62
|156.92
|2007.01.31 10:36
|156.92
|0.00
|0.00
|-2.49
|57.72
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6349556
|2007.01.29 17:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.62
|158.42
|157.06
|2007.01.31 09:30
|157.06
|0.00
|0.00
|-2.49
|46.19
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6324099
|2007.01.29 08:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.87
|122.71
|121.53
|2007.01.30 18:02
|121.53
|0.00
|0.00
|-1.46
|27.98
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6258108
|2007.01.25 14:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.94
|157.74
|156.38
|2007.01.29 14:46
|157.74
|0.00
|0.00
|-2.47
|-65.53
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6229305
|2007.01.24 22:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|1.9668
|1.9558
|2007.01.29 11:52
|1.9558
|0.00
|0.00
|-0.35
|110.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6229306
|2007.01.24 22:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|1.9668
|1.9536
|2007.01.29 11:52
|1.9536
|0.00
|0.00
|-0.35
|132.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6284504
|2007.01.26 07:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.38
|121.59
|121.88
|2007.01.29 08:54
|121.88
|0.00
|0.00
|1.26
|41.02
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6284502
|2007.01.26 07:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.38
|121.38
|121.80
|2007.01.29 03:36
|121.80
|0.00
|0.00
|1.26
|34.48
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6284499
|2007.01.26 07:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.38
|120.54
|121.72
|2007.01.29 03:32
|121.72
|0.00
|0.00
|1.26
|27.93
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|2.36
|612.41
|Closed P/L:
|614.77
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6462864
|2007.02.02 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.29
|158.09
|156.73
|
|156.94
|0.00
|0.00
|-1.24
|28.91
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6462877
|2007.02.02 00:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.29
|158.09
|156.59
|
|156.94
|0.00
|0.00
|-1.24
|28.91
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6462880
|2007.02.02 00:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.29
|158.09
|156.45
|
|156.94
|0.00
|0.00
|-1.24
|28.91
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6461797
|2007.02.01 21:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|1.9604
|1.9772
|
|1.9671
|0.00
|0.00
|-0.24
|-13.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6461803
|2007.02.01 21:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|1.9604
|1.9794
|
|1.9671
|0.00
|0.00
|-0.24
|-13.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6461806
|2007.02.01 21:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|1.9604
|1.9816
|
|1.9671
|0.00
|0.00
|-0.24
|-13.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6429091
|2007.02.01 00:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2526
|1.2342
|
|1.2475
|0.00
|0.00
|-1.98
|-23.25
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6429093
|2007.02.01 00:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2526
|1.2316
|
|1.2475
|0.00
|0.00
|-1.98
|-23.25
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6429094
|2007.02.01 00:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2526
|1.2290
|
|1.2475
|0.00
|0.00
|-1.98
|-23.25
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6460150
|2007.02.01 19:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.63
|121.47
|120.29
|
|121.05
|0.00
|0.00
|-2.92
|-34.70
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6460155
|2007.02.01 19:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.63
|121.47
|120.21
|
|121.05
|0.00
|0.00
|-2.92
|-34.70
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6460158
|2007.02.01 19:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.63
|121.47
|120.13
|
|121.05
|0.00
|0.00
|-2.92
|-34.70
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|-19.14
|-126.12
|
|Floating P/L:
|-145.26
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|614.77
|Floating P/L:
|-145.26
|Margin:
|790.59
|Balance:
|7 102.65
|Equity:
|6 957.39
|Free Margin:
|6 166.80