Parameters

Expert_Name="BrainExpert_v2"; Magic=52000; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TakeProfit=100; StopLossMode=1; TrailStopMode=2; BreakEven=0; SessionStart=8; SessionEnd=17; SignalMail=false; Inputs=" BrainTrend parameters "; TimeFrame=60; NumBars=500; ConfirmBars=4; Use_pSAR=1; pSAR_Step=0.02; pSAR_Maximum=0.2; Use_Stoch=0; Kperiod=14; Dperiod=5; slowing=5; UpLevel=25; DnLevel=75; Use_iTrend=1; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;