Strategy Tester Report
BrainExpert_v2

SymbolUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2007.02.02 00:00 - 2007.02.05 16:45 (2007.02.02 - 2007.02.06)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="BrainExpert_v2"; Magic=52000; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TakeProfit=100; StopLossMode=1; TrailStopMode=2; BreakEven=0; SessionStart=8; SessionEnd=17; SignalMail=false; Inputs=" BrainTrend parameters "; TimeFrame=60; NumBars=500; ConfirmBars=4; Use_pSAR=1; pSAR_Step=0.02; pSAR_Maximum=0.2; Use_Stoch=0; Kperiod=14; Dperiod=5; slowing=5; UpLevel=25; DnLevel=75; Use_iTrend=1; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
Bars in test64581Ticks modelled68417Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit28.00Gross profit28.00Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff28.00
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total trades1Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)1 (100.00%)
Profit trades (% of total)1 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade28.00loss trade0.00
Averageprofit trade28.00loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)1 (28.00)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)28.00 (1)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins1consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.02.02 09:00buy10.101.18101.17791.1910
22007.02.02 10:00modify10.101.18101.17941.1910
32007.02.02 20:00modify10.101.18101.18311.1910
42007.02.05 07:01modify10.101.18101.18431.1910
52007.02.05 07:36s/l10.101.18431.18431.191028.001028.00