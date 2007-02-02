|Symbol
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.02.02 00:00 - 2007.02.05 16:45 (2007.02.02 - 2007.02.06)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="BrainExpert_v2"; Magic=52000; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TakeProfit=100; StopLossMode=1; TrailStopMode=2; BreakEven=0; SessionStart=8; SessionEnd=17; SignalMail=false;
Inputs=" BrainTrend parameters "; TimeFrame=60; NumBars=500; ConfirmBars=4; Use_pSAR=1; pSAR_Step=0.02; pSAR_Maximum=0.2; Use_Stoch=0; Kperiod=14; Dperiod=5; slowing=5; UpLevel=25; DnLevel=75; Use_iTrend=1; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
|Bars in test
|64581
|Ticks modelled
|68417
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|28.00
|Gross profit
|28.00
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|28.00
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|1
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|1 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|1 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|28.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|28.00
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|1 (28.00)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|28.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|0