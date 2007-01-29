Interbank FX, LLC
|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 February 2, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13686746
|2007.01.29 00:24
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2917
|1.2841
|1.2937
|2007.01.29 07:59
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|13690233
|2007.01.29 02:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2902
|1.2841
|1.2922
|2007.01.29 07:59
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|13696530
|2007.01.29 07:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2924
|1.2848
|1.2944
|2007.01.29 10:05
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13699147
|2007.01.29 09:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2910
|1.2848
|1.2929
|2007.01.29 10:05
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|13701750
|2007.01.29 10:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2932
|1.2856
|1.2952
|2007.01.29 14:54
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|13702832
|2007.01.29 10:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2917
|1.2855
|1.2936
|2007.01.29 14:54
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|13708342
|2007.01.29 14:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2937
|1.2861
|1.2957
|2007.01.29 17:00
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|13710136
|2007.01.29 17:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2960
|1.2883
|1.2979
|2007.01.30 12:54
|1.2979
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.19
|13725602
|2007.01.30 12:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2982
|1.2905
|1.3001
|2007.01.30 22:00
|1.2972
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|13726652
|2007.01.30 13:27
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2967
|1.2906
|1.2987
|2007.01.30 22:00
|1.2971
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.08
|13729873
|2007.01.30 14:56
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2952
|1.2906
|1.2972
|2007.01.30 22:00
|1.2972
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.80
|13734901
|2007.01.30 22:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2975
|1.2899
|1.2995
|2007.01.31 12:35
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|13736507
|2007.01.31 00:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2961
|1.2899
|1.2980
|2007.01.31 12:35
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|13743534
|2007.01.31 08:01
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2946
|1.2900
|1.2966
|2007.01.31 12:34
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|13747916
|2007.01.31 09:34
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2931
|1.2900
|1.2951
|2007.01.31 12:33
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|13751232
|2007.01.31 12:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2952
|1.2875
|1.2971
|2007.01.31 14:39
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|13755077
|2007.01.31 13:48
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2936
|1.2875
|1.2956
|2007.01.31 14:39
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|13757106
|2007.01.31 14:39
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2957
|1.2881
|1.2977
|2007.01.31 15:07
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|13758398
|2007.01.31 15:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2981
|1.2905
|1.3001
|2007.01.31 15:43
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|13760100
|2007.01.31 15:43
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3003
|1.2927
|1.3023
|2007.01.31 19:17
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|13767068
|2007.01.31 19:17
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3032
|1.2953
|1.3049
|2007.02.01 15:00
|1.3037
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.05
|13779926
|2007.02.01 07:28
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3016
|1.2955
|1.3036
|2007.02.01 14:59
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|13792615
|2007.02.01 15:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3044
|1.2968
|1.3064
|2007.02.02 13:29
|1.3032
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|13793998
|2007.02.01 15:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3030
|1.2968
|1.3049
|2007.02.02 13:29
|1.3033
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.06
|13797208
|2007.02.01 16:49
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3014
|1.2968
|1.3034
|2007.02.02 13:29
|1.3034
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.80
|13812078
|2007.02.02 13:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3037
|1.2961
|1.3057
|2007.02.02 13:30
|1.3057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|13812549
|2007.02.02 13:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3069
|1.2990
|1.3086
|2007.02.02 14:11
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|13812781
|2007.02.02 13:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3053
|1.2992
|1.3073
|2007.02.02 14:11
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|13814958
|2007.02.02 13:43
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3038
|1.2991
|1.3057
|2007.02.02 14:11
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|13816024
|2007.02.02 14:02
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3023
|1.2992
|1.3043
|2007.02.02 14:11
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|13816416
|2007.02.02 14:03
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3008
|1.2992
|1.3028
|2007.02.02 14:11
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|13817379
|2007.02.02 14:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2992
|1.3068
|1.2972
|2007.02.02 14:22
|1.2987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.73
|Closed P/L:
|-2.86
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-2.86
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|199.55
|Equity:
|199.55
|Free Margin:
|199.55