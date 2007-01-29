Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 February 2, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
136867462007.01.29 00:24buy0.01eurusdm1.29171.28411.29372007.01.29 07:591.29210.000.000.000.04
136902332007.01.29 02:32buy0.02eurusdm1.29021.28411.29222007.01.29 07:591.29220.000.000.000.40
136965302007.01.29 07:59buy0.01eurusdm1.29241.28481.29442007.01.29 10:051.29290.000.000.000.05
136991472007.01.29 09:08buy0.02eurusdm1.29101.28481.29292007.01.29 10:051.29290.000.000.000.38
137017502007.01.29 10:05buy0.01eurusdm1.29321.28561.29522007.01.29 14:541.29360.000.000.000.04
137028322007.01.29 10:50buy0.02eurusdm1.29171.28551.29362007.01.29 14:541.29360.000.000.000.38
137083422007.01.29 14:54buy0.01eurusdm1.29371.28611.29572007.01.29 17:001.29570.000.000.000.20
137101362007.01.29 17:01buy0.01eurusdm1.29601.28831.29792007.01.30 12:541.29790.000.00-0.010.19
137256022007.01.30 12:54buy0.01eurusdm1.29821.29051.30012007.01.30 22:001.29720.000.00-0.01-0.10
137266522007.01.30 13:27buy0.02eurusdm1.29671.29061.29872007.01.30 22:001.29710.000.00-0.010.08
137298732007.01.30 14:56buy0.04eurusdm1.29521.29061.29722007.01.30 22:001.29720.000.00-0.030.80
137349012007.01.30 22:00buy0.01eurusdm1.29751.28991.29952007.01.31 12:351.29490.000.000.00-0.26
137365072007.01.31 00:30buy0.02eurusdm1.29611.28991.29802007.01.31 12:351.29490.000.000.00-0.24
137435342007.01.31 08:01buy0.04eurusdm1.29461.29001.29662007.01.31 12:341.29500.000.000.000.16
137479162007.01.31 09:34buy0.08eurusdm1.29311.29001.29512007.01.31 12:331.29510.000.000.001.60
137512322007.01.31 12:35buy0.01eurusdm1.29521.28751.29712007.01.31 14:391.29560.000.000.000.04
137550772007.01.31 13:48buy0.02eurusdm1.29361.28751.29562007.01.31 14:391.29560.000.000.000.40
137571062007.01.31 14:39buy0.01eurusdm1.29571.28811.29772007.01.31 15:071.29770.000.000.000.20
137583982007.01.31 15:07buy0.01eurusdm1.29811.29051.30012007.01.31 15:431.30010.000.000.000.20
137601002007.01.31 15:43buy0.01eurusdm1.30031.29271.30232007.01.31 19:171.30230.000.000.000.20
137670682007.01.31 19:17buy0.01eurusdm1.30321.29531.30492007.02.01 15:001.30370.000.00-0.020.05
137799262007.02.01 07:28buy0.02eurusdm1.30161.29551.30362007.02.01 14:591.30360.000.000.000.40
137926152007.02.01 15:00buy0.01eurusdm1.30441.29681.30642007.02.02 13:291.30320.000.00-0.01-0.12
137939982007.02.01 15:05buy0.02eurusdm1.30301.29681.30492007.02.02 13:291.30330.000.00-0.010.06
137972082007.02.01 16:49buy0.04eurusdm1.30141.29681.30342007.02.02 13:291.30340.000.00-0.030.80
138120782007.02.02 13:29buy0.01eurusdm1.30371.29611.30572007.02.02 13:301.30570.000.000.000.20
138125492007.02.02 13:30buy0.01eurusdm1.30691.29901.30862007.02.02 14:111.29900.000.000.00-0.79
138127812007.02.02 13:31buy0.02eurusdm1.30531.29921.30732007.02.02 14:111.29920.000.000.00-1.22
138149582007.02.02 13:43buy0.04eurusdm1.30381.29911.30572007.02.02 14:111.29910.000.000.00-1.88
138160242007.02.02 14:02buy0.08eurusdm1.30231.29921.30432007.02.02 14:111.29920.000.000.00-2.48
138164162007.02.02 14:03buy0.16eurusdm1.30081.29921.30282007.02.02 14:111.29920.000.000.00-2.56
138173792007.02.02 14:11sell0.01eurusdm1.29921.30681.29722007.02.02 14:221.29870.000.000.000.05
  0.00 0.00 -0.13 -2.73
Closed P/L: -2.86
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2.86 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 199.55 Equity: 199.55 Free Margin: 199.55