Analysis Report
EURJPYEURUSDGBPJPYGBPUSDUSDCHFUSDJPY
Total Trades 11 3 3 6 4 9
Total Closed Trades 11 3 3 6 4 9
Total Net Profit 369.56 -32.25 -35.07 -672.20 260.86 427.37
Gross Profit 651.69 20.00 174.16 167.80 260.86 570.95
Gross Loss -282.13 -52.25 -209.23 -840.00 0.00 -143.58
Total Net Pips 210 -10 0 -252 168 252
Gross Profit Pips 378 10 84 84 168 336
Gross Loss Pips -168 -20 -84 -336 0 -84
Average Profit Trade 72.41 20.00 87.08 83.90 65.22 71.37
Average Loss Trade -141.07 -26.13 -209.23 -210.00 0.00 -143.58
Largest Profit Trade 104.44 20.00 104.71 84.00 68.54 107.12
Largest Loss Trade -141.91 -32.25 -209.23 -252.00 0.00 -143.58
Profit Factor 2.31 0.38 0.83 0.20 0.00 3.98
Expected Payoff 33.60 -10.75 -11.69 -112.03 65.22 47.49
Total Short Positions Percent 72.73% 33.33% 33.33% 50.00% 50.00% 66.67%
Short Positions Win Percent 75.00% 100.00% 0.00% 33.33% 100.00% 83.33%
Short Positions Lose Percent 25.00% 0.00% 100.00% 66.67% 0.00% 16.67%
Total Long Positions Percent 27.27% 66.67% 66.67% 50.00% 50.00% 33.33%
Long Posistions Win Percent 100.00% 0.00% 100.00% 33.33% 100.00% 100.00%
Long Posistions Lose Percent 0.00% 100.00% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00%
Total Short Positions 8 1 1 3 2 6
Total Short Positions Lost 2 0 1 2 0 1
Total Short Positions Won 6 1 0 1 2 5
Total Long Positions 3 2 2 3 2 3
Total Long Positions Lost 0 2 0 2 0 0
Total Long Positions Won 3 0 2 1 2 3
Profit Trades Percent 81.82% 33.33% 66.67% 33.33% 100.00% 88.89%
Loss Trades Percent 18.18% 66.67% 33.33% 66.67% 0.00% 11.11%
Total Profit Trades 9 1 2 2 4 8
Total Loss Trades 2 2 1 4 0 1
Maximum Consecutive Wins 9 1 2 1 4 6
Maximum Consecutive Profit 651.69 20.00 174.16 84.00 260.86 440.63
Maximum Consecutive Losses 1 2 1 2 0 1
Maximum Consecutive Loss -141.91 -52.25 -209.23 -420.00 0.00 -143.58
Maximal Consecutive Profit 651.69 20.00 174.16 84.00 260.86 440.63
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 9 1 2 1 4 6
Maximal Consecutive Loss -141.91 -52.25 -209.23 -420.00 0.00 -143.58
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 1 2 1 2 0 1
Average Consecutive Wins 9.00 1.00 2.00 1.00 4.00 4.00
Average Consecutive Losses 1.00 2.00 1.00 1.33 0.00 1.00
Net Swap -11.55 -2.25 0.00 -0.20 -8.37 -26.26
Gross Profit Swap 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 2.62
Gross Loss Swap -11.55 -2.25 0.00 -0.20 -10.78 -28.88
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 6D 14H 31M 2D 5H 18M 20H 43M 2D 21H 1M 11D 6H 24M 12D 6H 5M
Average Trade Time 14H 24M 17H 46M 6H 54M 11H 30M 2D 19H 36M 1D8H 40M
Counted Trades 11 3 3 6 4 9
Uncounted Trades 1 0 1 0 1 1