Analysis Report
|
|EURJPY
|EURUSD
|GBPJPY
|GBPUSD
|USDCHF
|USDJPY
|11
|3
|3
|6
|4
|9
|11
|3
|3
|6
|4
|9
|
|369.56
|-32.25
|-35.07
|-672.20
|260.86
|427.37
|651.69
|20.00
|174.16
|167.80
|260.86
|570.95
|-282.13
|-52.25
|-209.23
|-840.00
|0.00
|-143.58
|
|210
|-10
|0
|-252
|168
|252
|378
|10
|84
|84
|168
|336
|-168
|-20
|-84
|-336
|0
|-84
|
|72.41
|20.00
|87.08
|83.90
|65.22
|71.37
|-141.07
|-26.13
|-209.23
|-210.00
|0.00
|-143.58
|104.44
|20.00
|104.71
|84.00
|68.54
|107.12
|-141.91
|-32.25
|-209.23
|-252.00
|0.00
|-143.58
|
|2.31
|0.38
|0.83
|0.20
|0.00
|3.98
|33.60
|-10.75
|-11.69
|-112.03
|65.22
|47.49
|
|72.73%
|33.33%
|33.33%
|50.00%
|50.00%
|66.67%
|75.00%
|100.00%
|0.00%
|33.33%
|100.00%
|83.33%
|25.00%
|0.00%
|100.00%
|66.67%
|0.00%
|16.67%
|
|27.27%
|66.67%
|66.67%
|50.00%
|50.00%
|33.33%
|100.00%
|0.00%
|100.00%
|33.33%
|100.00%
|100.00%
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|66.67%
|0.00%
|0.00%
|
|8
|1
|1
|3
|2
|6
|2
|0
|1
|2
|0
|1
|6
|1
|0
|1
|2
|5
|
|3
|2
|2
|3
|2
|3
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|
|81.82%
|33.33%
|66.67%
|33.33%
|100.00%
|88.89%
|18.18%
|66.67%
|33.33%
|66.67%
|0.00%
|11.11%
|
|9
|1
|2
|2
|4
|8
|2
|2
|1
|4
|0
|1
|
|9
|1
|2
|1
|4
|6
|651.69
|20.00
|174.16
|84.00
|260.86
|440.63
|1
|2
|1
|2
|0
|1
|-141.91
|-52.25
|-209.23
|-420.00
|0.00
|-143.58
|
|651.69
|20.00
|174.16
|84.00
|260.86
|440.63
|9
|1
|2
|1
|4
|6
|-141.91
|-52.25
|-209.23
|-420.00
|0.00
|-143.58
|1
|2
|1
|2
|0
|1
|
|9.00
|1.00
|2.00
|1.00
|4.00
|4.00
|1.00
|2.00
|1.00
|1.33
|0.00
|1.00
|
|-11.55
|-2.25
|0.00
|-0.20
|-8.37
|-26.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|2.62
|-11.55
|-2.25
|0.00
|-0.20
|-10.78
|-28.88
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6D 14H 31M
|2D 5H 18M
|20H 43M
|2D 21H 1M
|11D 6H 24M
|12D 6H 5M
|14H 24M
|17H 46M
|6H 54M
|11H 30M
|2D 19H 36M
|1D8H 40M
|11
|3
|3
|6
|4
|9
|1
|0
|1
|0
|1
|1