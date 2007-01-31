North Finance Co Ltd

Account: 363471 Name: davidke20 on the way to take out yeoeleven Currency: USD 2007 January 31, 21:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
72758022007.01.31 12:11sell6.20eurusd1.29381.30291.29102007.01.31 21:171.30250.000.000.00-5 394.00
72797042007.01.31 14:52sell12.40eurusd1.29561.30291.29282007.01.31 21:171.30250.000.000.00-8 556.00
72865722007.01.31 17:07sell24.80eurusd1.29751.30301.29472007.01.31 21:171.30250.000.000.00-12 400.00
72876132007.01.31 17:22sell49.60eurusd1.29941.30311.29662007.01.31 21:171.30250.000.000.00-15 376.00
72426882007.01.30 03:49buy6.20eurusd1.29631.28721.29912007.01.31 12:111.29370.000.00-22.94-1 612.00
72716332007.01.31 10:04buy12.40eurusd1.29451.28721.29732007.01.31 12:101.29360.000.000.00-1 116.00
72749352007.01.31 11:36buy24.80eurusd1.29271.28721.29552007.01.31 12:101.29380.000.000.002 728.00
72413662007.01.30 02:13buy6.20eurusd1.29701.28791.29982007.01.30 03:491.29590.000.000.00-682.00
72417632007.01.30 02:38buy12.40eurusd1.29521.28791.29802007.01.30 03:491.29600.000.000.00992.00
72360662007.01.29 18:09buy6.00eurusd1.29411.28501.29692007.01.30 02:131.29690.000.00-22.201 680.00
72138472007.01.26 17:48buy5.70eurusd1.29111.28201.29392007.01.29 18:091.29390.000.00-21.091 596.00
72128952007.01.26 17:22sell5.70eurusd1.29011.29921.28732007.01.26 17:481.29120.000.000.00-627.00
72135392007.01.26 17:38sell11.40eurusd1.29191.29921.28912007.01.26 17:481.29110.000.000.00912.00
72096682007.01.26 15:56buy5.60eurusd1.29131.28221.29412007.01.26 17:211.29020.000.000.00-616.00
72118122007.01.26 16:53buy11.20eurusd1.28941.28211.29222007.01.26 17:211.29030.000.000.001 008.00
72016702007.01.26 11:11buy5.60eurusd1.29231.28321.29512007.01.26 15:561.29120.000.000.00-616.00
72044812007.01.26 13:10buy11.20eurusd1.29051.28321.29332007.01.26 15:561.29130.000.000.00896.00
71995532007.01.26 10:12sell5.50eurusd1.29101.30011.28822007.01.26 11:111.29220.000.000.00-660.00
72012002007.01.26 10:55sell11.00eurusd1.29281.30011.29002007.01.26 11:111.29200.000.000.00880.00
71931472007.01.26 01:41sell5.30eurusd1.29441.30351.29162007.01.26 10:081.29160.000.000.001 484.00
71730782007.01.25 12:01buy5.30eurusd1.29741.28831.30022007.01.26 01:401.29430.000.00-19.61-1 643.00
71866662007.01.25 21:04buy10.60eurusd1.29461.28731.29742007.01.26 01:401.29420.000.00-39.22-424.00
71882292007.01.25 21:33buy21.20eurusd1.29281.28731.29562007.01.26 01:401.29400.000.00-78.442 544.00
71709612007.01.25 11:01buy5.30eurusd1.29851.28941.30132007.01.25 12:011.29720.000.000.00-689.00
71726932007.01.25 11:50buy10.60eurusd1.29671.28941.29952007.01.25 12:011.29740.000.000.00742.00
71514422007.01.24 17:18sell5.10eurusd1.29621.30531.29342007.01.25 11:011.29840.000.0022.95-1 122.00
71679082007.01.25 09:44sell10.20eurusd1.29801.30531.29522007.01.25 11:011.29830.000.000.00-306.00
71693882007.01.25 10:12sell20.40eurusd1.29981.30531.29702007.01.25 11:011.29850.000.000.002 652.00
71429002007.01.24 12:39sell3.90eurusd1.29961.30871.29682007.01.24 17:181.29680.000.000.001 092.00
71367532007.01.24 10:16sell3.90eurusd1.29891.30801.29612007.01.24 12:391.29990.000.000.00-390.00
71407482007.01.24 11:55sell7.80eurusd1.30071.30801.29792007.01.24 12:391.30000.000.000.00546.00
71245352007.01.23 20:00sell3.80eurusd1.30201.31111.29922007.01.24 10:161.29920.000.005.701 064.00
71140092007.01.23 14:02buy3.80eurusd1.30321.29411.30602007.01.23 20:001.30190.000.000.00-494.00
71243342007.01.23 19:49buy7.60eurusd1.30141.29411.30422007.01.23 20:001.30210.000.000.00532.00
71096032007.01.23 12:05buy3.70eurusd1.30021.29111.30302007.01.23 14:021.30300.000.000.001 036.00
71077492007.01.23 10:58buy3.50eurusd1.29701.28791.29982007.01.23 12:051.29980.000.000.00980.00
70982692007.01.22 20:59sell1.20eurusd1.29431.30341.29152007.01.23 10:581.29700.000.001.80-324.00
71046412007.01.23 09:31sell7.00eurusd1.29621.30351.29342007.01.23 10:581.29710.000.000.00-630.00
71061492007.01.23 10:12sell14.00eurusd1.29811.30361.29532007.01.23 10:581.29720.000.000.001 260.00
70935912007.01.22 17:41sell1.20eurusd1.29341.30251.29062007.01.22 20:591.29440.000.000.00-120.00
70941272007.01.22 17:56sell2.40eurusd1.29531.30261.29252007.01.22 20:591.29430.000.000.00240.00
70874152007.01.22 14:47sell1.20eurusd1.29261.30171.28982007.01.22 17:401.29350.000.000.00-108.00
70921522007.01.22 16:47sell2.40eurusd1.29441.30171.29162007.01.22 17:401.29350.000.000.00216.00
70824072007.01.22 11:34sell1.20eurusd1.29561.30471.29282007.01.22 14:471.29280.000.000.00336.00
70706382007.01.19 17:54sell1.20eurusd1.29361.30271.29082007.01.22 11:341.29570.000.001.80-252.00
70717092007.01.19 18:27sell2.40eurusd1.29551.30281.29272007.01.22 11:341.29560.000.003.60-24.00
70775792007.01.22 05:11sell4.80eurusd1.29741.30291.29462007.01.22 11:341.29580.000.000.00768.00
70559352007.01.19 04:06buy1.20eurusd1.29791.28881.30072007.01.19 17:541.29350.000.000.00-528.00
70638482007.01.19 12:19buy2.40eurusd1.29611.28881.29892007.01.19 17:541.29350.000.000.00-624.00
70679942007.01.19 16:09buy4.80eurusd1.29381.28831.29662007.01.19 17:541.29360.000.000.00-96.00
70697452007.01.19 17:28buy9.60eurusd1.29201.28831.29482007.01.19 17:541.29350.000.000.001 440.00
70479512007.01.18 17:32buy1.10eurusd1.29461.28551.29742007.01.19 04:051.29740.000.00-4.07308.00
70462002007.01.18 16:45sell1.10eurusd1.29391.30301.29112007.01.18 17:321.29470.000.000.00-88.00
70473282007.01.18 17:17sell2.20eurusd1.29591.30321.29312007.01.18 17:311.29470.000.000.00264.00
70447792007.01.18 16:21sell1.10eurusd1.29301.30211.29022007.01.18 16:451.29410.000.000.00-121.00
70455782007.01.18 16:34sell2.20eurusd1.29501.30231.29222007.01.18 16:451.29400.000.000.00220.00
70308152007.01.18 05:28buy1.10eurusd1.29721.28811.30002007.01.18 16:211.29290.000.000.00-473.00
70367892007.01.18 11:01buy2.20eurusd1.29531.28801.29812007.01.18 16:211.29280.000.000.00-550.00
70406522007.01.18 14:04buy4.40eurusd1.29321.28771.29602007.01.18 16:211.29280.000.000.00-176.00
70428322007.01.18 15:30buy8.80eurusd1.29081.28711.29362007.01.18 16:201.29260.000.000.001 584.00
70284162007.01.18 00:27buy1.10eurusd1.29421.28511.29702007.01.18 05:281.29700.000.000.00308.00
70225212007.01.17 17:32buy1.10eurusd1.29471.28561.29752007.01.18 00:271.29390.000.00-12.21-88.00
70269022007.01.17 21:27buy2.20eurusd1.29291.28561.29572007.01.18 00:271.29400.000.00-24.42242.00
70194462007.01.17 16:23buy1.10eurusd1.29191.28281.29472007.01.17 17:321.29470.000.000.00308.00
70125012007.01.17 10:18buy1.10eurusd1.29271.28361.29652007.01.17 16:231.29180.000.000.00-99.00
70191832007.01.17 16:17buy2.20eurusd1.29071.28341.29352007.01.17 16:231.29170.000.000.00220.00
70102442007.01.17 08:21buy1.10eurusd1.29371.28461.29752007.01.17 10:181.29260.000.000.00-121.00
70121482007.01.17 10:02buy2.20eurusd1.29191.28461.29572007.01.17 10:181.29270.000.000.00176.00
69873612007.01.16 09:18buy3.10eurusd1.29541.28631.29922007.01.17 08:201.29340.000.00-11.47-620.00
69985712007.01.16 16:27buy2.20eurusd1.29361.28631.29742007.01.17 08:201.29350.000.00-8.14-22.00
70023452007.01.16 18:50buy4.40eurusd1.29171.28621.29552007.01.17 08:201.29340.000.00-16.28748.00
69768482007.01.15 17:25sell0.30eurusd1.29391.30301.29012007.01.16 09:171.29550.000.000.45-48.00
69869862007.01.16 09:06sell6.20eurusd1.29591.30321.29212007.01.16 09:171.29570.000.000.00124.00
69687082007.01.15 12:04buy0.30eurusd1.29481.28571.29862007.01.15 17:251.29390.000.000.00-27.00
69761052007.01.15 16:59buy0.60eurusd1.29301.28571.29682007.01.15 17:241.29380.000.000.0048.00
69640162007.01.15 09:54buy0.30eurusd1.29561.28651.29942007.01.15 12:031.29460.000.000.00-30.00
69651682007.01.15 10:24buy0.60eurusd1.29371.28641.29752007.01.15 12:031.29450.000.000.0048.00
69454882007.01.12 16:13buy0.30eurusd1.29161.28251.29542007.01.15 09:541.29540.000.00-1.11114.00
69241542007.01.11 17:05sell0.30eurusd1.29041.29951.28662007.01.12 16:131.29150.000.000.45-33.00
69451492007.01.12 16:06sell0.60eurusd1.29221.29951.28842007.01.12 16:131.29140.000.000.0048.00
69211602007.01.11 15:54sell0.30eurusd1.29441.30351.29062007.01.11 17:051.29060.000.000.00114.00
69180042007.01.11 14:39buy0.30eurusd1.29881.28971.30262007.01.11 15:541.29430.000.000.00-135.00
69197832007.01.11 15:36buy0.60eurusd1.29701.28971.30082007.01.11 15:541.29440.000.000.00-156.00
69202472007.01.11 15:41buy1.20eurusd1.29511.28961.29892007.01.11 15:541.29430.000.000.00-96.00
69208462007.01.11 15:51buy2.40eurusd1.29311.28941.29692007.01.11 15:541.29460.000.000.00360.00
69159642007.01.11 14:06buy0.30eurusd1.29941.29031.30322007.01.11 14:391.29850.000.000.00-27.00
69172342007.01.11 14:27buy0.60eurusd1.29761.29031.30142007.01.11 14:391.29850.000.000.0054.00
69096012007.01.11 10:20buy0.30eurusd1.29581.28671.29962007.01.11 14:061.29960.000.000.00114.00
68970072007.01.10 18:05sell0.30eurusd1.29491.30401.29112007.01.11 10:201.29590.000.001.35-30.00
69088452007.01.11 09:57sell0.60eurusd1.29671.30401.29292007.01.11 10:201.29590.000.000.0048.00
68833032007.01.10 08:36buy0.30eurusd1.29791.28881.30172007.01.10 18:051.29490.000.000.00-90.00
68942962007.01.10 16:46buy0.60eurusd1.29611.28881.29992007.01.10 18:051.29500.000.000.00-66.00
68953002007.01.10 17:16buy1.20eurusd1.29371.28821.29752007.01.10 18:051.29510.000.000.00168.00
68798312007.01.10 03:19sell0.30eurusd1.29691.30601.29112007.01.10 08:361.29800.000.000.00-33.00
68826442007.01.10 07:51sell0.60eurusd1.29871.30601.29492007.01.10 08:361.29790.000.000.0048.00
68447832007.01.08 16:14buy0.30eurusd1.29981.29071.30562007.01.10 03:191.29700.000.00-2.22-84.00
68786572007.01.10 02:15buy0.60eurusd1.29781.29051.30362007.01.10 03:191.29690.000.000.00-54.00
68795732007.01.10 03:02buy1.20eurusd1.29561.29011.30142007.01.10 03:181.29700.000.000.00168.00
68320292007.01.08 03:12buy0.30eurusd1.30040.00001.30622007.01.08 16:141.29950.000.000.00-27.00
68439742007.01.08 15:58buy0.60eurusd1.29861.29131.30442007.01.08 16:131.29960.000.000.0060.00
68305932007.01.08 01:00buy0.30eurusd1.30120.00001.30702007.01.08 03:121.30010.000.000.00-33.00
68316192007.01.08 02:39buy0.60eurusd1.29920.00001.30502007.01.08 03:121.30020.000.000.0060.00
68299752007.01.06 12:00balanceDeposit25 000.00
  0.00 0.00 -245.32 -25 178.00
Closed P/L: -25 423.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -25 423.32 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: -423.32 Equity: -423.32 Free Margin: -423.32
 
Details:
Graph
Gross Profit: 33 416.09 Gross Loss: 58 839.41 Total Net Profit: -25 423.32
Profit Factor: 0.57 Expected Payoff: -249.25  
Absolute Drawdown: 25 423.32 Maximal Drawdown (%): 44 476.94 (100.96%)  
 
Total Trades: 102 Short Positions (won %): 40 (47.50%) Long Positions (won %): 62 (48.39%)
Profit Trades (% of total): 49 (48.04%) Loss trades (% of total): 53 (51.96%)
Largest profit trade: 2 728.00 loss trade: -15 376.00
Average profit trade: 681.96 loss trade: -1 110.18
Maximum consecutive wins ($): 3 (4 224.71) consecutive losses ($): 6 (-44 476.94)
Maximal consecutive profit (count): 4 224.71 (3) consecutive loss (count): -44 476.94 (6)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 2