|Account: 363471
|Name: davidke20 on the way to take out yeoeleven
|Currency: USD
|2007 January 31, 21:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7275802
|2007.01.31 12:11
|sell
|6.20
|eurusd
|1.2938
|1.3029
|1.2910
|2007.01.31 21:17
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 394.00
|7279704
|2007.01.31 14:52
|sell
|12.40
|eurusd
|1.2956
|1.3029
|1.2928
|2007.01.31 21:17
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 556.00
|7286572
|2007.01.31 17:07
|sell
|24.80
|eurusd
|1.2975
|1.3030
|1.2947
|2007.01.31 21:17
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 400.00
|7287613
|2007.01.31 17:22
|sell
|49.60
|eurusd
|1.2994
|1.3031
|1.2966
|2007.01.31 21:17
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 376.00
|7242688
|2007.01.30 03:49
|buy
|6.20
|eurusd
|1.2963
|1.2872
|1.2991
|2007.01.31 12:11
|1.2937
|0.00
|0.00
|-22.94
|-1 612.00
|7271633
|2007.01.31 10:04
|buy
|12.40
|eurusd
|1.2945
|1.2872
|1.2973
|2007.01.31 12:10
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 116.00
|7274935
|2007.01.31 11:36
|buy
|24.80
|eurusd
|1.2927
|1.2872
|1.2955
|2007.01.31 12:10
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|2 728.00
|7241366
|2007.01.30 02:13
|buy
|6.20
|eurusd
|1.2970
|1.2879
|1.2998
|2007.01.30 03:49
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-682.00
|7241763
|2007.01.30 02:38
|buy
|12.40
|eurusd
|1.2952
|1.2879
|1.2980
|2007.01.30 03:49
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|992.00
|7236066
|2007.01.29 18:09
|buy
|6.00
|eurusd
|1.2941
|1.2850
|1.2969
|2007.01.30 02:13
|1.2969
|0.00
|0.00
|-22.20
|1 680.00
|7213847
|2007.01.26 17:48
|buy
|5.70
|eurusd
|1.2911
|1.2820
|1.2939
|2007.01.29 18:09
|1.2939
|0.00
|0.00
|-21.09
|1 596.00
|7212895
|2007.01.26 17:22
|sell
|5.70
|eurusd
|1.2901
|1.2992
|1.2873
|2007.01.26 17:48
|1.2912
|0.00
|0.00
|0.00
|-627.00
|7213539
|2007.01.26 17:38
|sell
|11.40
|eurusd
|1.2919
|1.2992
|1.2891
|2007.01.26 17:48
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|912.00
|7209668
|2007.01.26 15:56
|buy
|5.60
|eurusd
|1.2913
|1.2822
|1.2941
|2007.01.26 17:21
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|-616.00
|7211812
|2007.01.26 16:53
|buy
|11.20
|eurusd
|1.2894
|1.2821
|1.2922
|2007.01.26 17:21
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|1 008.00
|7201670
|2007.01.26 11:11
|buy
|5.60
|eurusd
|1.2923
|1.2832
|1.2951
|2007.01.26 15:56
|1.2912
|0.00
|0.00
|0.00
|-616.00
|7204481
|2007.01.26 13:10
|buy
|11.20
|eurusd
|1.2905
|1.2832
|1.2933
|2007.01.26 15:56
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7199553
|2007.01.26 10:12
|sell
|5.50
|eurusd
|1.2910
|1.3001
|1.2882
|2007.01.26 11:11
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-660.00
|7201200
|2007.01.26 10:55
|sell
|11.00
|eurusd
|1.2928
|1.3001
|1.2900
|2007.01.26 11:11
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|880.00
|7193147
|2007.01.26 01:41
|sell
|5.30
|eurusd
|1.2944
|1.3035
|1.2916
|2007.01.26 10:08
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|1 484.00
|7173078
|2007.01.25 12:01
|buy
|5.30
|eurusd
|1.2974
|1.2883
|1.3002
|2007.01.26 01:40
|1.2943
|0.00
|0.00
|-19.61
|-1 643.00
|7186666
|2007.01.25 21:04
|buy
|10.60
|eurusd
|1.2946
|1.2873
|1.2974
|2007.01.26 01:40
|1.2942
|0.00
|0.00
|-39.22
|-424.00
|7188229
|2007.01.25 21:33
|buy
|21.20
|eurusd
|1.2928
|1.2873
|1.2956
|2007.01.26 01:40
|1.2940
|0.00
|0.00
|-78.44
|2 544.00
|7170961
|2007.01.25 11:01
|buy
|5.30
|eurusd
|1.2985
|1.2894
|1.3013
|2007.01.25 12:01
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-689.00
|7172693
|2007.01.25 11:50
|buy
|10.60
|eurusd
|1.2967
|1.2894
|1.2995
|2007.01.25 12:01
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|742.00
|7151442
|2007.01.24 17:18
|sell
|5.10
|eurusd
|1.2962
|1.3053
|1.2934
|2007.01.25 11:01
|1.2984
|0.00
|0.00
|22.95
|-1 122.00
|7167908
|2007.01.25 09:44
|sell
|10.20
|eurusd
|1.2980
|1.3053
|1.2952
|2007.01.25 11:01
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.00
|7169388
|2007.01.25 10:12
|sell
|20.40
|eurusd
|1.2998
|1.3053
|1.2970
|2007.01.25 11:01
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|2 652.00
|7142900
|2007.01.24 12:39
|sell
|3.90
|eurusd
|1.2996
|1.3087
|1.2968
|2007.01.24 17:18
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|1 092.00
|7136753
|2007.01.24 10:16
|sell
|3.90
|eurusd
|1.2989
|1.3080
|1.2961
|2007.01.24 12:39
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|-390.00
|7140748
|2007.01.24 11:55
|sell
|7.80
|eurusd
|1.3007
|1.3080
|1.2979
|2007.01.24 12:39
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|546.00
|7124535
|2007.01.23 20:00
|sell
|3.80
|eurusd
|1.3020
|1.3111
|1.2992
|2007.01.24 10:16
|1.2992
|0.00
|0.00
|5.70
|1 064.00
|7114009
|2007.01.23 14:02
|buy
|3.80
|eurusd
|1.3032
|1.2941
|1.3060
|2007.01.23 20:00
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|-494.00
|7124334
|2007.01.23 19:49
|buy
|7.60
|eurusd
|1.3014
|1.2941
|1.3042
|2007.01.23 20:00
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|532.00
|7109603
|2007.01.23 12:05
|buy
|3.70
|eurusd
|1.3002
|1.2911
|1.3030
|2007.01.23 14:02
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|1 036.00
|7107749
|2007.01.23 10:58
|buy
|3.50
|eurusd
|1.2970
|1.2879
|1.2998
|2007.01.23 12:05
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|980.00
|7098269
|2007.01.22 20:59
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2943
|1.3034
|1.2915
|2007.01.23 10:58
|1.2970
|0.00
|0.00
|1.80
|-324.00
|7104641
|2007.01.23 09:31
|sell
|7.00
|eurusd
|1.2962
|1.3035
|1.2934
|2007.01.23 10:58
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|-630.00
|7106149
|2007.01.23 10:12
|sell
|14.00
|eurusd
|1.2981
|1.3036
|1.2953
|2007.01.23 10:58
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|1 260.00
|7093591
|2007.01.22 17:41
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2934
|1.3025
|1.2906
|2007.01.22 20:59
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|7094127
|2007.01.22 17:56
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2953
|1.3026
|1.2925
|2007.01.22 20:59
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|7087415
|2007.01.22 14:47
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2926
|1.3017
|1.2898
|2007.01.22 17:40
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|7092152
|2007.01.22 16:47
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2944
|1.3017
|1.2916
|2007.01.22 17:40
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|7082407
|2007.01.22 11:34
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2956
|1.3047
|1.2928
|2007.01.22 14:47
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|336.00
|7070638
|2007.01.19 17:54
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2936
|1.3027
|1.2908
|2007.01.22 11:34
|1.2957
|0.00
|0.00
|1.80
|-252.00
|7071709
|2007.01.19 18:27
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2955
|1.3028
|1.2927
|2007.01.22 11:34
|1.2956
|0.00
|0.00
|3.60
|-24.00
|7077579
|2007.01.22 05:11
|sell
|4.80
|eurusd
|1.2974
|1.3029
|1.2946
|2007.01.22 11:34
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|7055935
|2007.01.19 04:06
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2979
|1.2888
|1.3007
|2007.01.19 17:54
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|-528.00
|7063848
|2007.01.19 12:19
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2961
|1.2888
|1.2989
|2007.01.19 17:54
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|-624.00
|7067994
|2007.01.19 16:09
|buy
|4.80
|eurusd
|1.2938
|1.2883
|1.2966
|2007.01.19 17:54
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|7069745
|2007.01.19 17:28
|buy
|9.60
|eurusd
|1.2920
|1.2883
|1.2948
|2007.01.19 17:54
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|1 440.00
|7047951
|2007.01.18 17:32
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2946
|1.2855
|1.2974
|2007.01.19 04:05
|1.2974
|0.00
|0.00
|-4.07
|308.00
|7046200
|2007.01.18 16:45
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2939
|1.3030
|1.2911
|2007.01.18 17:32
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|7047328
|2007.01.18 17:17
|sell
|2.20
|eurusd
|1.2959
|1.3032
|1.2931
|2007.01.18 17:31
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|7044779
|2007.01.18 16:21
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2930
|1.3021
|1.2902
|2007.01.18 16:45
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.00
|7045578
|2007.01.18 16:34
|sell
|2.20
|eurusd
|1.2950
|1.3023
|1.2922
|2007.01.18 16:45
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|7030815
|2007.01.18 05:28
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2972
|1.2881
|1.3000
|2007.01.18 16:21
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|-473.00
|7036789
|2007.01.18 11:01
|buy
|2.20
|eurusd
|1.2953
|1.2880
|1.2981
|2007.01.18 16:21
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|7040652
|2007.01.18 14:04
|buy
|4.40
|eurusd
|1.2932
|1.2877
|1.2960
|2007.01.18 16:21
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|7042832
|2007.01.18 15:30
|buy
|8.80
|eurusd
|1.2908
|1.2871
|1.2936
|2007.01.18 16:20
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|1 584.00
|7028416
|2007.01.18 00:27
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2942
|1.2851
|1.2970
|2007.01.18 05:28
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|308.00
|7022521
|2007.01.17 17:32
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2947
|1.2856
|1.2975
|2007.01.18 00:27
|1.2939
|0.00
|0.00
|-12.21
|-88.00
|7026902
|2007.01.17 21:27
|buy
|2.20
|eurusd
|1.2929
|1.2856
|1.2957
|2007.01.18 00:27
|1.2940
|0.00
|0.00
|-24.42
|242.00
|7019446
|2007.01.17 16:23
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2919
|1.2828
|1.2947
|2007.01.17 17:32
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|308.00
|7012501
|2007.01.17 10:18
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2927
|1.2836
|1.2965
|2007.01.17 16:23
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|7019183
|2007.01.17 16:17
|buy
|2.20
|eurusd
|1.2907
|1.2834
|1.2935
|2007.01.17 16:23
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|7010244
|2007.01.17 08:21
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2937
|1.2846
|1.2975
|2007.01.17 10:18
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.00
|7012148
|2007.01.17 10:02
|buy
|2.20
|eurusd
|1.2919
|1.2846
|1.2957
|2007.01.17 10:18
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|6987361
|2007.01.16 09:18
|buy
|3.10
|eurusd
|1.2954
|1.2863
|1.2992
|2007.01.17 08:20
|1.2934
|0.00
|0.00
|-11.47
|-620.00
|6998571
|2007.01.16 16:27
|buy
|2.20
|eurusd
|1.2936
|1.2863
|1.2974
|2007.01.17 08:20
|1.2935
|0.00
|0.00
|-8.14
|-22.00
|7002345
|2007.01.16 18:50
|buy
|4.40
|eurusd
|1.2917
|1.2862
|1.2955
|2007.01.17 08:20
|1.2934
|0.00
|0.00
|-16.28
|748.00
|6976848
|2007.01.15 17:25
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2939
|1.3030
|1.2901
|2007.01.16 09:17
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.45
|-48.00
|6986986
|2007.01.16 09:06
|sell
|6.20
|eurusd
|1.2959
|1.3032
|1.2921
|2007.01.16 09:17
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|6968708
|2007.01.15 12:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2948
|1.2857
|1.2986
|2007.01.15 17:25
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|6976105
|2007.01.15 16:59
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2930
|1.2857
|1.2968
|2007.01.15 17:24
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|6964016
|2007.01.15 09:54
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2956
|1.2865
|1.2994
|2007.01.15 12:03
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|6965168
|2007.01.15 10:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2937
|1.2864
|1.2975
|2007.01.15 12:03
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|6945488
|2007.01.12 16:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2916
|1.2825
|1.2954
|2007.01.15 09:54
|1.2954
|0.00
|0.00
|-1.11
|114.00
|6924154
|2007.01.11 17:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2904
|1.2995
|1.2866
|2007.01.12 16:13
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.45
|-33.00
|6945149
|2007.01.12 16:06
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2922
|1.2995
|1.2884
|2007.01.12 16:13
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|6921160
|2007.01.11 15:54
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2944
|1.3035
|1.2906
|2007.01.11 17:05
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|6918004
|2007.01.11 14:39
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2988
|1.2897
|1.3026
|2007.01.11 15:54
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|6919783
|2007.01.11 15:36
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2970
|1.2897
|1.3008
|2007.01.11 15:54
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|6920247
|2007.01.11 15:41
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2951
|1.2896
|1.2989
|2007.01.11 15:54
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|6920846
|2007.01.11 15:51
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2931
|1.2894
|1.2969
|2007.01.11 15:54
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|6915964
|2007.01.11 14:06
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2994
|1.2903
|1.3032
|2007.01.11 14:39
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|6917234
|2007.01.11 14:27
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2976
|1.2903
|1.3014
|2007.01.11 14:39
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|6909601
|2007.01.11 10:20
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2958
|1.2867
|1.2996
|2007.01.11 14:06
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|6897007
|2007.01.10 18:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2949
|1.3040
|1.2911
|2007.01.11 10:20
|1.2959
|0.00
|0.00
|1.35
|-30.00
|6908845
|2007.01.11 09:57
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2967
|1.3040
|1.2929
|2007.01.11 10:20
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|6883303
|2007.01.10 08:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2979
|1.2888
|1.3017
|2007.01.10 18:05
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|6894296
|2007.01.10 16:46
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2961
|1.2888
|1.2999
|2007.01.10 18:05
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|6895300
|2007.01.10 17:16
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2937
|1.2882
|1.2975
|2007.01.10 18:05
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|6879831
|2007.01.10 03:19
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2969
|1.3060
|1.2911
|2007.01.10 08:36
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|6882644
|2007.01.10 07:51
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2987
|1.3060
|1.2949
|2007.01.10 08:36
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|6844783
|2007.01.08 16:14
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2998
|1.2907
|1.3056
|2007.01.10 03:19
|1.2970
|0.00
|0.00
|-2.22
|-84.00
|6878657
|2007.01.10 02:15
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2978
|1.2905
|1.3036
|2007.01.10 03:19
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|6879573
|2007.01.10 03:02
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2956
|1.2901
|1.3014
|2007.01.10 03:18
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|6832029
|2007.01.08 03:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3004
|0.0000
|1.3062
|2007.01.08 16:14
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|6843974
|2007.01.08 15:58
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2986
|1.2913
|1.3044
|2007.01.08 16:13
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6830593
|2007.01.08 01:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|1.3070
|2007.01.08 03:12
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|6831619
|2007.01.08 02:39
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2992
|0.0000
|1.3050
|2007.01.08 03:12
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6829975
|2007.01.06 12:00
|balance
|Deposit
|25 000.00
|
|0.00
|0.00
|-245.32
|-25 178.00
|Closed P/L:
|-25 423.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-25 423.32
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|-423.32
|Equity:
|-423.32
|Free Margin:
|-423.32
|
|Details:
|Gross Profit:
|33 416.09
|Gross Loss:
|58 839.41
|Total Net Profit:
|-25 423.32
|Profit Factor:
|0.57
|Expected Payoff:
|-249.25
|
|Absolute Drawdown:
|25 423.32
|Maximal Drawdown (%):
|44 476.94 (100.96%)
|
|
|Total Trades:
|102
|Short Positions (won %):
|40 (47.50%)
|Long Positions (won %):
|62 (48.39%)
|Profit Trades (% of total):
|49 (48.04%)
|Loss trades (% of total):
|53 (51.96%)
|Largest
|profit trade:
|2 728.00
|loss trade:
|-15 376.00
|Average
|profit trade:
|681.96
|loss trade:
|-1 110.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (4 224.71)
|consecutive losses ($):
|6 (-44 476.94)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 224.71 (3)
|consecutive loss (count):
|-44 476.94 (6)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|2