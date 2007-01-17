North Finance Co Ltd

Account: 363455 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 January 23, 16:04
Closed Transactions:
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Closed P/L: 11 924.78
Open Trades:
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 Floating P/L: 294.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11 924.78 Floating P/L: 294.00 Margin: 364.20
Balance: 44 788.54 Equity: 45 082.54 Free Margin: 44 718.34
 
Details:
Graph
Gross Profit: 12 731.78 Gross Loss: 807.00 Total Net Profit: 11 924.78
Profit Factor: 15.78 Expected Payoff: 794.99  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 495.00 (1.31%)  
 
Total Trades: 15 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 15 (73.33%)
Profit Trades (% of total): 11 (73.33%) Loss trades (% of total): 4 (26.67%)
Largest profit trade: 3 648.00 loss trade: -297.00
Average profit trade: 1 157.43 loss trade: -201.75
Maximum consecutive wins ($): 4 (4 896.70) consecutive losses ($): 2 (-495.00)
Maximal consecutive profit (count): 4 896.70 (4) consecutive loss (count): -495.00 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2