Strategy Tester Report
HF_Grid

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode1 Stunde (H1) 2006.09.04 00:00 - 2007.01.26 22:00 (2007.01.22 - 2007.01.27)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterInitialLots=0.1; Gridrange=20;
Balken im Test16155Ticks modelliert534839Modellierungsqualität90.00%
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit374.78Brutto Profit2001.16Brutto Loss-1626.38
Profit Faktor1.23Erwartetes Ergebnis3.02
Drawdown absolut299.49Maximaler Drawdown494.78 (4.85%)Relative drawdown4.85% (494.78)
Trades gesamt124Short Positionen (gewonnen %)62 (54.84%)Long Positionen (gewonnen %)62 (45.16%)
Profit Trades (% gesamt)62 (50.00%)Loss Trades (% gesamtl)62 (50.00%)
GrössterProfit Trade320.00Loss Trade-132.00
DurchschnittProfit Trade32.28Loss Trade-26.23
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)5 (99.65)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)5 (-494.78)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)360.00 (3)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-494.78 (5)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne2aufeinanderfolgende Verluste2
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12007.01.22 00:00buy10.101.97390.00001.9759
22007.01.22 00:00sell20.101.97340.00001.9714
32007.01.22 13:21t/p10.101.97590.00001.975920.0010020.00
42007.01.22 13:21buy30.101.97640.00001.9784
52007.01.22 13:21modify20.101.97340.00001.9739
62007.01.22 13:21sell40.101.97590.00001.9739
72007.01.22 13:50t/p20.101.97390.00001.9739-5.0010015.00
82007.01.22 13:50t/p40.101.97390.00001.973920.0010035.00
92007.01.22 13:50modify30.101.97640.00001.9759
102007.01.22 13:50buy50.101.97390.00001.9759
112007.01.22 13:50sell60.101.97340.00001.9714
122007.01.22 14:29t/p30.101.97590.00001.9759-5.0010030.00
132007.01.22 14:29t/p50.101.97590.00001.975920.0010050.00
142007.01.22 14:29buy70.101.97640.00001.9784
152007.01.22 14:29modify60.101.97340.00001.9739
162007.01.22 14:29sell80.101.97590.00001.9739
172007.01.22 16:42t/p60.101.97390.00001.9739-5.0010045.00
182007.01.22 16:42t/p80.101.97390.00001.973920.0010065.00
192007.01.22 16:42modify70.101.97640.00001.9759
202007.01.22 16:42buy90.101.97390.00001.9759
212007.01.22 16:42sell100.101.97340.00001.9714
222007.01.22 16:58t/p70.101.97590.00001.9759-5.0010060.00
232007.01.22 16:58t/p90.101.97590.00001.975920.0010080.00
242007.01.22 16:58buy110.101.97640.00001.9784
252007.01.22 16:58modify100.101.97340.00001.9739
262007.01.22 16:58sell120.101.97590.00001.9739
272007.01.22 17:04t/p110.101.97840.00001.978420.0010100.00
282007.01.22 17:04buy130.101.97910.00001.9811
292007.01.22 17:04modify120.101.97590.00001.9766
302007.01.22 17:04modify100.101.97340.00001.9766
312007.01.22 17:04sell140.201.97860.00001.9766
322007.01.22 18:42t/p100.101.97660.00001.9766-32.0010068.00
332007.01.22 18:42t/p120.101.97660.00001.9766-7.0010061.00
342007.01.22 18:42t/p140.201.97660.00001.976640.0010101.00
352007.01.22 18:42modify130.101.97910.00001.9786
362007.01.22 18:42buy150.101.97660.00001.9786
372007.01.22 18:42sell160.101.97610.00001.9741
382007.01.23 01:15t/p130.101.97860.00001.9786-5.3510095.65
392007.01.23 01:15t/p150.101.97860.00001.978619.6510115.30
402007.01.23 01:15buy170.101.97910.00001.9811
412007.01.23 01:15modify160.101.97610.00001.9766
422007.01.23 01:15sell180.101.97860.00001.9766
432007.01.23 08:35t/p170.101.98110.00001.981120.0010135.30
442007.01.23 08:35buy190.101.98160.00001.9836
452007.01.23 08:35modify180.101.97860.00001.9791
462007.01.23 08:35modify160.101.97610.00001.9791
472007.01.23 08:35sell200.201.98110.00001.9791
482007.01.23 11:00t/p190.101.98360.00001.983620.0010155.30
492007.01.23 11:00buy210.101.98410.00001.9861
502007.01.23 11:00modify200.201.98110.00001.9816
512007.01.23 11:00modify180.101.97860.00001.9816
522007.01.23 11:00modify160.101.97610.00001.9816
532007.01.23 11:00sell220.401.98360.00001.9816
542007.01.23 12:43t/p210.101.98610.00001.986120.0010175.30
552007.01.23 12:43buy230.101.98670.00001.9887
562007.01.23 12:43modify220.401.98360.00001.9842
572007.01.23 12:43modify200.201.98110.00001.9842
582007.01.23 12:43modify180.101.97860.00001.9842
592007.01.23 12:43modify160.101.97610.00001.9842
602007.01.23 12:43sell240.801.98620.00001.9842
612007.01.23 13:48t/p230.101.98870.00001.988720.0010195.30
622007.01.23 13:48buy250.101.98940.00001.9914
632007.01.23 13:48modify240.801.98620.00001.9869
642007.01.23 13:48modify220.401.98360.00001.9869
652007.01.23 13:48modify200.201.98110.00001.9869
662007.01.23 13:48modify180.101.97860.00001.9869
672007.01.23 13:48modify160.101.97610.00001.9869
682007.01.23 13:48sell261.601.98890.00001.9869
692007.01.23 16:58t/p160.101.98690.00001.9869-107.7910087.51
702007.01.23 16:58t/p180.101.98690.00001.9869-83.0010004.51
712007.01.23 16:58t/p200.201.98690.00001.9869-116.009888.51
722007.01.23 16:58t/p220.401.98690.00001.9869-132.009756.51
732007.01.23 16:58t/p240.801.98690.00001.9869-56.009700.51
742007.01.23 16:58t/p261.601.98690.00001.9869320.0010020.51
752007.01.23 16:58modify250.101.98940.00001.9889
762007.01.23 16:58buy270.101.98690.00001.9889
772007.01.23 16:58sell280.101.98640.00001.9844
782007.01.23 17:44t/p280.101.98440.00001.984420.0010040.51
792007.01.23 17:44modify270.101.98690.00001.9864
802007.01.23 17:44modify250.101.98940.00001.9864
812007.01.23 17:44buy290.201.98440.00001.9864
822007.01.23 17:44sell300.101.98390.00001.9819
832007.01.23 19:42t/p300.101.98190.00001.981920.0010060.51
842007.01.23 19:42modify290.201.98440.00001.9838
852007.01.23 19:42modify270.101.98690.00001.9838
862007.01.23 19:42modify250.101.98940.00001.9838
872007.01.23 19:42buy310.401.98180.00001.9838
882007.01.23 19:42sell320.101.98130.00001.9793
892007.01.23 20:03t/p250.101.98380.00001.9838-56.0010004.51
902007.01.23 20:03t/p270.101.98380.00001.9838-31.009973.51
912007.01.23 20:03t/p290.201.98380.00001.9838-12.009961.51
922007.01.23 20:03t/p310.401.98380.00001.983880.0010041.51
932007.01.23 20:03buy330.101.98430.00001.9863
942007.01.23 20:03modify320.101.98130.00001.9818
952007.01.23 20:03sell340.101.98380.00001.9818
962007.01.23 22:26t/p320.101.98180.00001.9818-5.0010036.51
972007.01.23 22:26t/p340.101.98180.00001.981820.0010056.51
982007.01.23 22:26modify330.101.98430.00001.9837
992007.01.23 22:26buy350.101.98170.00001.9837
1002007.01.23 22:26sell360.101.98120.00001.9792
1012007.01.24 07:41t/p360.101.97920.00001.979220.2210076.73
1022007.01.24 07:41modify350.101.98170.00001.9809
1032007.01.24 07:41modify330.101.98430.00001.9809
1042007.01.24 07:41buy370.201.97890.00001.9809
1052007.01.24 07:41sell380.101.97840.00001.9764
1062007.01.24 07:50t/p380.101.97640.00001.976420.0010096.73
1072007.01.24 07:50modify370.201.97890.00001.9783
1082007.01.24 07:50modify350.101.98170.00001.9783
1092007.01.24 07:50modify330.101.98430.00001.9783
1102007.01.24 07:50buy390.401.97630.00001.9783
1112007.01.24 07:50sell400.101.97580.00001.9738
1122007.01.24 08:09t/p330.101.97830.00001.9783-60.3510036.38
1132007.01.24 08:09t/p350.101.97830.00001.9783-34.3510002.03
1142007.01.24 08:09t/p370.201.97830.00001.9783-12.009990.03
1152007.01.24 08:09t/p390.401.97830.00001.978380.0010070.03
1162007.01.24 08:09buy410.101.97890.00001.9809
1172007.01.24 08:09modify400.101.97580.00001.9764
1182007.01.24 08:09sell420.101.97840.00001.9764
1192007.01.24 08:27t/p400.101.97640.00001.9764-6.0010064.03
1202007.01.24 08:27t/p420.101.97640.00001.976420.0010084.03
1212007.01.24 08:27modify410.101.97890.00001.9782
1222007.01.24 08:27buy430.101.97620.00001.9782
1232007.01.24 08:27sell440.101.97570.00001.9737
1242007.01.24 09:04t/p440.101.97370.00001.973720.0010104.03
1252007.01.24 09:04modify430.101.97620.00001.9756
1262007.01.24 09:04modify410.101.97890.00001.9756
1272007.01.24 09:04buy450.201.97360.00001.9756
1282007.01.24 09:04sell460.101.97310.00001.9711
1292007.01.24 10:30t/p460.101.97110.00001.971120.0010124.03
1302007.01.24 10:30modify450.201.97360.00001.9728
1312007.01.24 10:30modify430.101.97620.00001.9728
1322007.01.24 10:30modify410.101.97890.00001.9728
1332007.01.24 10:30buy470.401.97080.00001.9728
1342007.01.24 10:30sell480.101.97030.00001.9683
1352007.01.24 10:30t/p410.101.97280.00001.9728-61.0010063.03
1362007.01.24 10:30t/p430.101.97280.00001.9728-34.0010029.03
1372007.01.24 10:30t/p450.201.97280.00001.9728-16.0010013.03
1382007.01.24 10:30t/p470.401.97280.00001.972880.0010093.03
1392007.01.24 10:30buy490.101.97560.00001.9776
1402007.01.24 10:30modify480.101.97030.00001.9731
1412007.01.24 10:30sell500.101.97510.00001.9731
1422007.01.24 10:30t/p480.101.97310.00001.9731-28.0010065.03
1432007.01.24 10:30t/p500.101.97310.00001.973120.0010085.03
1442007.01.24 10:30modify490.101.97560.00001.9722
1452007.01.24 10:30buy510.101.97020.00001.9722
1462007.01.24 10:30sell520.101.96970.00001.9677
1472007.01.24 10:30t/p490.101.97220.00001.9722-34.0010051.03
1482007.01.24 10:30t/p510.101.97220.00001.972220.0010071.03
1492007.01.24 10:30buy530.101.97550.00001.9775
1502007.01.24 10:30modify520.101.96970.00001.9730
1512007.01.24 10:30sell540.101.97500.00001.9730
1522007.01.24 10:30t/p520.101.97300.00001.9730-33.0010038.03
1532007.01.24 10:30t/p540.101.97300.00001.973020.0010058.03
1542007.01.24 10:30modify530.101.97550.00001.9726
1552007.01.24 10:30buy550.101.97060.00001.9726
1562007.01.24 10:30sell560.101.97010.00001.9681
1572007.01.24 10:32t/p530.101.97260.00001.9726-29.0010029.03
1582007.01.24 10:32t/p550.101.97260.00001.972620.0010049.03
1592007.01.24 10:32buy570.101.97320.00001.9752
1602007.01.24 10:32modify560.101.97010.00001.9707
1612007.01.24 10:32sell580.101.97270.00001.9707
1622007.01.24 10:57t/p570.101.97520.00001.975220.0010069.03
1632007.01.24 10:57buy590.101.97570.00001.9777
1642007.01.24 10:57modify580.101.97270.00001.9732
1652007.01.24 10:57modify560.101.97010.00001.9732
1662007.01.24 10:57sell600.201.97520.00001.9732
1672007.01.24 13:36t/p560.101.97320.00001.9732-31.0010038.03
1682007.01.24 13:36t/p580.101.97320.00001.9732-5.0010033.03
1692007.01.24 13:36t/p600.201.97320.00001.973240.0010073.03
1702007.01.24 13:36modify590.101.97570.00001.9752
1712007.01.24 13:36buy610.101.97320.00001.9752
1722007.01.24 13:36sell620.101.97270.00001.9707
1732007.01.24 14:48t/p620.101.97070.00001.970720.0010093.03
1742007.01.24 14:48modify610.101.97320.00001.9725
1752007.01.24 14:48modify590.101.97570.00001.9725
1762007.01.24 14:48buy630.201.97050.00001.9725
1772007.01.24 14:48sell640.101.97000.00001.9680
1782007.01.24 15:00t/p640.101.96800.00001.968020.0010113.03
1792007.01.24 15:00modify630.201.97050.00001.9700
1802007.01.24 15:00modify610.101.97320.00001.9700
1812007.01.24 15:00modify590.101.97570.00001.9700
1822007.01.24 15:00buy650.401.96800.00001.9700
1832007.01.24 15:00sell660.101.96750.00001.9655
1842007.01.24 15:54t/p590.101.97000.00001.9700-57.0010056.03
1852007.01.24 15:54t/p610.101.97000.00001.9700-32.0010024.03
1862007.01.24 15:54t/p630.201.97000.00001.9700-10.0010014.03
1872007.01.24 15:54t/p650.401.97000.00001.970080.0010094.03
1882007.01.24 15:54buy670.101.97060.00001.9726
1892007.01.24 15:54modify660.101.96750.00001.9681
1902007.01.24 15:54sell680.101.97010.00001.9681
1912007.01.24 16:16t/p660.101.96810.00001.9681-6.0010088.03
1922007.01.24 16:16t/p680.101.96810.00001.968120.0010108.03
1932007.01.24 16:16modify670.101.97060.00001.9698
1942007.01.24 16:16buy690.101.96780.00001.9698
1952007.01.24 16:16sell700.101.96730.00001.9653
1962007.01.24 16:26t/p700.101.96530.00001.965320.0010128.03
1972007.01.24 16:26modify690.101.96780.00001.9673
1982007.01.24 16:26modify670.101.97060.00001.9673
1992007.01.24 16:26buy710.201.96530.00001.9673
2002007.01.24 16:26sell720.101.96480.00001.9628
2012007.01.24 16:30t/p670.101.96730.00001.9673-33.0010095.03
2022007.01.24 16:30t/p690.101.96730.00001.9673-5.0010090.03
2032007.01.24 16:30t/p710.201.96730.00001.967340.0010130.03
2042007.01.24 16:30buy730.101.96790.00001.9699
2052007.01.24 16:30modify720.101.96480.00001.9654
2062007.01.24 16:30sell740.101.96740.00001.9654
2072007.01.24 16:56t/p720.101.96540.00001.9654-6.0010124.03
2082007.01.24 16:56t/p740.101.96540.00001.965420.0010144.03
2092007.01.24 16:56modify730.101.96790.00001.9674
2102007.01.24 16:56buy750.101.96540.00001.9674
2112007.01.24 16:56sell760.101.96490.00001.9629
2122007.01.24 17:52t/p730.101.96740.00001.9674-5.0010139.03
2132007.01.24 17:52t/p750.101.96740.00001.967420.0010159.03
2142007.01.24 17:52buy770.101.96800.00001.9700
2152007.01.24 17:52modify760.101.96490.00001.9655
2162007.01.24 17:52sell780.101.96750.00001.9655
2172007.01.25 07:11t/p760.101.96550.00001.9655-5.3610153.67
2182007.01.25 07:11t/p780.101.96550.00001.965520.6510174.32
2192007.01.25 07:11modify770.101.96800.00001.9674
2202007.01.25 07:11buy790.101.96540.00001.9674
2212007.01.25 07:11sell800.101.96490.00001.9629
2222007.01.25 08:44t/p770.101.96740.00001.9674-7.0510167.27
2232007.01.25 08:44t/p790.101.96740.00001.967420.0010187.27
2242007.01.25 08:44buy810.101.96810.00001.9701
2252007.01.25 08:44modify800.101.96490.00001.9656
2262007.01.25 08:44sell820.101.96760.00001.9656
2272007.01.25 09:03t/p810.101.97010.00001.970120.0010207.27
2282007.01.25 09:03buy830.101.97070.00001.9727
2292007.01.25 09:03modify820.101.96760.00001.9682
2302007.01.25 09:03modify800.101.96490.00001.9682
2312007.01.25 09:03sell840.201.97020.00001.9682
2322007.01.25 09:29t/p830.101.97270.00001.972720.0010227.27
2332007.01.25 09:29buy850.101.97330.00001.9753
2342007.01.25 09:29modify840.201.97020.00001.9708
2352007.01.25 09:29modify820.101.96760.00001.9708
2362007.01.25 09:29modify800.101.96490.00001.9708
2372007.01.25 09:29sell860.401.97280.00001.9708
2382007.01.25 10:00t/p800.101.97080.00001.9708-59.0010168.27
2392007.01.25 10:00t/p820.101.97080.00001.9708-32.0010136.27
2402007.01.25 10:00t/p840.201.97080.00001.9708-12.0010124.27
2412007.01.25 10:00t/p860.401.97080.00001.970880.0010204.27
2422007.01.25 10:00modify850.101.97330.00001.9725
2432007.01.25 10:00buy870.101.97050.00001.9725
2442007.01.25 10:00sell880.101.97000.00001.9680
2452007.01.25 10:59t/p880.101.96800.00001.968020.0010224.27
2462007.01.25 10:59modify870.101.97050.00001.9698
2472007.01.25 10:59modify850.101.97330.00001.9698
2482007.01.25 10:59buy890.201.96780.00001.9698
2492007.01.25 10:59sell900.101.96730.00001.9653
2502007.01.25 11:55t/p850.101.96980.00001.9698-35.0010189.27
2512007.01.25 11:55t/p870.101.96980.00001.9698-7.0010182.27
2522007.01.25 11:55t/p890.201.96980.00001.969840.0010222.27
2532007.01.25 11:55buy910.101.97040.00001.9724
2542007.01.25 11:55modify900.101.96730.00001.9679
2552007.01.25 11:55sell920.101.96990.00001.9679
2562007.01.25 17:35t/p900.101.96790.00001.9679-6.0010216.27
2572007.01.25 17:35t/p920.101.96790.00001.967920.0010236.27
2582007.01.25 17:35modify910.101.97040.00001.9699
2592007.01.25 17:35buy930.101.96790.00001.9699
2602007.01.25 17:35sell940.101.96740.00001.9654
2612007.01.25 17:44t/p910.101.96990.00001.9699-5.0010231.27
2622007.01.25 17:44t/p930.101.96990.00001.969920.0010251.27
2632007.01.25 17:44buy950.101.97040.00001.9724
2642007.01.25 17:44modify940.101.96740.00001.9679
2652007.01.25 17:44sell960.101.96990.00001.9679
2662007.01.25 20:03t/p940.101.96790.00001.9679-5.0010246.27
2672007.01.25 20:03t/p960.101.96790.00001.967920.0010266.27
2682007.01.25 20:03modify950.101.97040.00001.9698
2692007.01.25 20:03buy970.101.96780.00001.9698
2702007.01.25 20:03sell980.101.96730.00001.9653
2712007.01.25 20:04t/p980.101.96530.00001.965320.0010286.27
2722007.01.25 20:04modify970.101.96780.00001.9671
2732007.01.25 20:04modify950.101.97040.00001.9671
2742007.01.25 20:04buy990.201.96510.00001.9671
2752007.01.25 20:04sell1000.101.96460.00001.9626
2762007.01.25 20:10t/p950.101.96710.00001.9671-33.0010253.27
2772007.01.25 20:10t/p970.101.96710.00001.9671-7.0010246.27
2782007.01.25 20:10t/p990.201.96710.00001.967140.0010286.27
2792007.01.25 20:10buy1010.101.96760.00001.9696
2802007.01.25 20:10modify1000.101.96460.00001.9651
2812007.01.25 20:10sell1020.101.96710.00001.9651
2822007.01.25 20:27t/p1000.101.96510.00001.9651-5.0010281.27
2832007.01.25 20:27t/p1020.101.96510.00001.965120.0010301.27
2842007.01.25 20:27modify1010.101.96760.00001.9671
2852007.01.25 20:27buy1030.101.96510.00001.9671
2862007.01.25 20:27sell1040.101.96460.00001.9626
2872007.01.26 08:26t/p1010.101.96710.00001.9671-5.3510295.92
2882007.01.26 08:26t/p1030.101.96710.00001.967119.6510315.57
2892007.01.26 08:26buy1050.101.96780.00001.9698
2902007.01.26 08:26modify1040.101.96460.00001.9653
2912007.01.26 08:26sell1060.101.96730.00001.9653
2922007.01.26 09:07t/p1040.101.96530.00001.9653-6.7910308.79
2932007.01.26 09:07t/p1060.101.96530.00001.965320.0010328.79
2942007.01.26 09:07modify1050.101.96780.00001.9673
2952007.01.26 09:07buy1070.101.96530.00001.9673
2962007.01.26 09:07sell1080.101.96480.00001.9628
2972007.01.26 09:15t/p1080.101.96280.00001.962820.0010348.79
2982007.01.26 09:15modify1070.101.96530.00001.9648
2992007.01.26 09:15modify1050.101.96780.00001.9648
3002007.01.26 09:15buy1090.201.96280.00001.9648
3012007.01.26 09:15sell1100.101.96230.00001.9603
3022007.01.26 10:00t/p1050.101.96480.00001.9648-30.0010318.79
3032007.01.26 10:00t/p1070.101.96480.00001.9648-5.0010313.79
3042007.01.26 10:00t/p1090.201.96480.00001.964840.0010353.79
3052007.01.26 10:00buy1110.101.96530.00001.9673
3062007.01.26 10:00modify1100.101.96230.00001.9628
3072007.01.26 10:00sell1120.101.96480.00001.9628
3082007.01.26 10:24t/p1100.101.96280.00001.9628-5.0010348.79
3092007.01.26 10:24t/p1120.101.96280.00001.962820.0010368.79
3102007.01.26 10:24modify1110.101.96530.00001.9648
3112007.01.26 10:24buy1130.101.96280.00001.9648
3122007.01.26 10:24sell1140.101.96230.00001.9603
3132007.01.26 12:21t/p1140.101.96030.00001.960320.0010388.79
3142007.01.26 12:21modify1130.101.96280.00001.9620
3152007.01.26 12:21modify1110.101.96530.00001.9620
3162007.01.26 12:21buy1150.201.96000.00001.9620
3172007.01.26 12:21sell1160.101.95950.00001.9575
3182007.01.26 14:30t/p1160.101.95750.00001.957520.0010408.79
3192007.01.26 14:30modify1150.201.96000.00001.9594
3202007.01.26 14:30modify1130.101.96280.00001.9594
3212007.01.26 14:30modify1110.101.96530.00001.9594
3222007.01.26 14:30buy1170.401.95740.00001.9594
3232007.01.26 14:30sell1180.101.95690.00001.9549
3242007.01.26 14:39t/p1110.101.95940.00001.9594-59.0010349.79
3252007.01.26 14:39t/p1130.101.95940.00001.9594-34.0010315.79
3262007.01.26 14:39t/p1150.201.95940.00001.9594-12.0010303.79
3272007.01.26 14:39t/p1170.401.95940.00001.959480.0010383.79
3282007.01.26 14:39buy1190.101.96040.00001.9624
3292007.01.26 14:39modify1180.101.95690.00001.9579
3302007.01.26 14:39sell1200.101.95990.00001.9579
3312007.01.26 15:54t/p1180.101.95790.00001.9579-10.0010373.79
3322007.01.26 15:54t/p1200.101.95790.00001.957920.0010393.79
3332007.01.26 15:54modify1190.101.96040.00001.9599
3342007.01.26 15:54buy1210.101.95790.00001.9599
3352007.01.26 15:54sell1220.101.95740.00001.9554
3362007.01.26 17:13t/p1190.101.95990.00001.9599-5.0010388.79
3372007.01.26 17:13t/p1210.101.95990.00001.959920.0010408.79
3382007.01.26 17:13buy1230.101.96040.00001.9624
3392007.01.26 17:13modify1220.101.95740.00001.9579
3402007.01.26 17:13sell1240.101.95990.00001.9579
3412007.01.26 22:59close at stop1240.101.95980.00001.95791.0010409.79
3422007.01.26 22:59close at stop1230.101.95930.00001.9624-11.0010398.79
3432007.01.26 22:59close at stop1220.101.95980.00001.9579-24.0010374.79