|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2006.09.04 00:00 - 2007.01.26 22:00 (2007.01.22 - 2007.01.27)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|InitialLots=0.1; Gridrange=20;
|Balken im Test
|16155
|Ticks modelliert
|534839
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|374.78
|Brutto Profit
|2001.16
|Brutto Loss
|-1626.38
|Profit Faktor
|1.23
|Erwartetes Ergebnis
|3.02
|Drawdown absolut
|299.49
|Maximaler Drawdown
|494.78 (4.85%)
|Relative drawdown
|4.85% (494.78)
|Trades gesamt
|124
|Short Positionen (gewonnen %)
|62 (54.84%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|62 (45.16%)
|Profit Trades (% gesamt)
|62 (50.00%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|62 (50.00%)
|Grösster
|Profit Trade
|320.00
|Loss Trade
|-132.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|32.28
|Loss Trade
|-26.23
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|5 (99.65)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|5 (-494.78)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|360.00 (3)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-494.78 (5)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|2
|aufeinanderfolgende Verluste
|2
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2007.01.22 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.9739
|0.0000
|1.9759
|2
|2007.01.22 00:00
|sell
|2
|0.10
|1.9734
|0.0000
|1.9714
|3
|2007.01.22 13:21
|t/p
|1
|0.10
|1.9759
|0.0000
|1.9759
|20.00
|10020.00
|4
|2007.01.22 13:21
|buy
|3
|0.10
|1.9764
|0.0000
|1.9784
|5
|2007.01.22 13:21
|modify
|2
|0.10
|1.9734
|0.0000
|1.9739
|6
|2007.01.22 13:21
|sell
|4
|0.10
|1.9759
|0.0000
|1.9739
|7
|2007.01.22 13:50
|t/p
|2
|0.10
|1.9739
|0.0000
|1.9739
|-5.00
|10015.00
|8
|2007.01.22 13:50
|t/p
|4
|0.10
|1.9739
|0.0000
|1.9739
|20.00
|10035.00
|9
|2007.01.22 13:50
|modify
|3
|0.10
|1.9764
|0.0000
|1.9759
|10
|2007.01.22 13:50
|buy
|5
|0.10
|1.9739
|0.0000
|1.9759
|11
|2007.01.22 13:50
|sell
|6
|0.10
|1.9734
|0.0000
|1.9714
|12
|2007.01.22 14:29
|t/p
|3
|0.10
|1.9759
|0.0000
|1.9759
|-5.00
|10030.00
|13
|2007.01.22 14:29
|t/p
|5
|0.10
|1.9759
|0.0000
|1.9759
|20.00
|10050.00
|14
|2007.01.22 14:29
|buy
|7
|0.10
|1.9764
|0.0000
|1.9784
|15
|2007.01.22 14:29
|modify
|6
|0.10
|1.9734
|0.0000
|1.9739
|16
|2007.01.22 14:29
|sell
|8
|0.10
|1.9759
|0.0000
|1.9739
|17
|2007.01.22 16:42
|t/p
|6
|0.10
|1.9739
|0.0000
|1.9739
|-5.00
|10045.00
|18
|2007.01.22 16:42
|t/p
|8
|0.10
|1.9739
|0.0000
|1.9739
|20.00
|10065.00
|19
|2007.01.22 16:42
|modify
|7
|0.10
|1.9764
|0.0000
|1.9759
|20
|2007.01.22 16:42
|buy
|9
|0.10
|1.9739
|0.0000
|1.9759
|21
|2007.01.22 16:42
|sell
|10
|0.10
|1.9734
|0.0000
|1.9714
|22
|2007.01.22 16:58
|t/p
|7
|0.10
|1.9759
|0.0000
|1.9759
|-5.00
|10060.00
|23
|2007.01.22 16:58
|t/p
|9
|0.10
|1.9759
|0.0000
|1.9759
|20.00
|10080.00
|24
|2007.01.22 16:58
|buy
|11
|0.10
|1.9764
|0.0000
|1.9784
|25
|2007.01.22 16:58
|modify
|10
|0.10
|1.9734
|0.0000
|1.9739
|26
|2007.01.22 16:58
|sell
|12
|0.10
|1.9759
|0.0000
|1.9739
|27
|2007.01.22 17:04
|t/p
|11
|0.10
|1.9784
|0.0000
|1.9784
|20.00
|10100.00
|28
|2007.01.22 17:04
|buy
|13
|0.10
|1.9791
|0.0000
|1.9811
|29
|2007.01.22 17:04
|modify
|12
|0.10
|1.9759
|0.0000
|1.9766
|30
|2007.01.22 17:04
|modify
|10
|0.10
|1.9734
|0.0000
|1.9766
|31
|2007.01.22 17:04
|sell
|14
|0.20
|1.9786
|0.0000
|1.9766
|32
|2007.01.22 18:42
|t/p
|10
|0.10
|1.9766
|0.0000
|1.9766
|-32.00
|10068.00
|33
|2007.01.22 18:42
|t/p
|12
|0.10
|1.9766
|0.0000
|1.9766
|-7.00
|10061.00
|34
|2007.01.22 18:42
|t/p
|14
|0.20
|1.9766
|0.0000
|1.9766
|40.00
|10101.00
|35
|2007.01.22 18:42
|modify
|13
|0.10
|1.9791
|0.0000
|1.9786
|36
|2007.01.22 18:42
|buy
|15
|0.10
|1.9766
|0.0000
|1.9786
|37
|2007.01.22 18:42
|sell
|16
|0.10
|1.9761
|0.0000
|1.9741
|38
|2007.01.23 01:15
|t/p
|13
|0.10
|1.9786
|0.0000
|1.9786
|-5.35
|10095.65
|39
|2007.01.23 01:15
|t/p
|15
|0.10
|1.9786
|0.0000
|1.9786
|19.65
|10115.30
|40
|2007.01.23 01:15
|buy
|17
|0.10
|1.9791
|0.0000
|1.9811
|41
|2007.01.23 01:15
|modify
|16
|0.10
|1.9761
|0.0000
|1.9766
|42
|2007.01.23 01:15
|sell
|18
|0.10
|1.9786
|0.0000
|1.9766
|43
|2007.01.23 08:35
|t/p
|17
|0.10
|1.9811
|0.0000
|1.9811
|20.00
|10135.30
|44
|2007.01.23 08:35
|buy
|19
|0.10
|1.9816
|0.0000
|1.9836
|45
|2007.01.23 08:35
|modify
|18
|0.10
|1.9786
|0.0000
|1.9791
|46
|2007.01.23 08:35
|modify
|16
|0.10
|1.9761
|0.0000
|1.9791
|47
|2007.01.23 08:35
|sell
|20
|0.20
|1.9811
|0.0000
|1.9791
|48
|2007.01.23 11:00
|t/p
|19
|0.10
|1.9836
|0.0000
|1.9836
|20.00
|10155.30
|49
|2007.01.23 11:00
|buy
|21
|0.10
|1.9841
|0.0000
|1.9861
|50
|2007.01.23 11:00
|modify
|20
|0.20
|1.9811
|0.0000
|1.9816
|51
|2007.01.23 11:00
|modify
|18
|0.10
|1.9786
|0.0000
|1.9816
|52
|2007.01.23 11:00
|modify
|16
|0.10
|1.9761
|0.0000
|1.9816
|53
|2007.01.23 11:00
|sell
|22
|0.40
|1.9836
|0.0000
|1.9816
|54
|2007.01.23 12:43
|t/p
|21
|0.10
|1.9861
|0.0000
|1.9861
|20.00
|10175.30
|55
|2007.01.23 12:43
|buy
|23
|0.10
|1.9867
|0.0000
|1.9887
|56
|2007.01.23 12:43
|modify
|22
|0.40
|1.9836
|0.0000
|1.9842
|57
|2007.01.23 12:43
|modify
|20
|0.20
|1.9811
|0.0000
|1.9842
|58
|2007.01.23 12:43
|modify
|18
|0.10
|1.9786
|0.0000
|1.9842
|59
|2007.01.23 12:43
|modify
|16
|0.10
|1.9761
|0.0000
|1.9842
|60
|2007.01.23 12:43
|sell
|24
|0.80
|1.9862
|0.0000
|1.9842
|61
|2007.01.23 13:48
|t/p
|23
|0.10
|1.9887
|0.0000
|1.9887
|20.00
|10195.30
|62
|2007.01.23 13:48
|buy
|25
|0.10
|1.9894
|0.0000
|1.9914
|63
|2007.01.23 13:48
|modify
|24
|0.80
|1.9862
|0.0000
|1.9869
|64
|2007.01.23 13:48
|modify
|22
|0.40
|1.9836
|0.0000
|1.9869
|65
|2007.01.23 13:48
|modify
|20
|0.20
|1.9811
|0.0000
|1.9869
|66
|2007.01.23 13:48
|modify
|18
|0.10
|1.9786
|0.0000
|1.9869
|67
|2007.01.23 13:48
|modify
|16
|0.10
|1.9761
|0.0000
|1.9869
|68
|2007.01.23 13:48
|sell
|26
|1.60
|1.9889
|0.0000
|1.9869
|69
|2007.01.23 16:58
|t/p
|16
|0.10
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|-107.79
|10087.51
|70
|2007.01.23 16:58
|t/p
|18
|0.10
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|-83.00
|10004.51
|71
|2007.01.23 16:58
|t/p
|20
|0.20
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|-116.00
|9888.51
|72
|2007.01.23 16:58
|t/p
|22
|0.40
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|-132.00
|9756.51
|73
|2007.01.23 16:58
|t/p
|24
|0.80
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|-56.00
|9700.51
|74
|2007.01.23 16:58
|t/p
|26
|1.60
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|320.00
|10020.51
|75
|2007.01.23 16:58
|modify
|25
|0.10
|1.9894
|0.0000
|1.9889
|76
|2007.01.23 16:58
|buy
|27
|0.10
|1.9869
|0.0000
|1.9889
|77
|2007.01.23 16:58
|sell
|28
|0.10
|1.9864
|0.0000
|1.9844
|78
|2007.01.23 17:44
|t/p
|28
|0.10
|1.9844
|0.0000
|1.9844
|20.00
|10040.51
|79
|2007.01.23 17:44
|modify
|27
|0.10
|1.9869
|0.0000
|1.9864
|80
|2007.01.23 17:44
|modify
|25
|0.10
|1.9894
|0.0000
|1.9864
|81
|2007.01.23 17:44
|buy
|29
|0.20
|1.9844
|0.0000
|1.9864
|82
|2007.01.23 17:44
|sell
|30
|0.10
|1.9839
|0.0000
|1.9819
|83
|2007.01.23 19:42
|t/p
|30
|0.10
|1.9819
|0.0000
|1.9819
|20.00
|10060.51
|84
|2007.01.23 19:42
|modify
|29
|0.20
|1.9844
|0.0000
|1.9838
|85
|2007.01.23 19:42
|modify
|27
|0.10
|1.9869
|0.0000
|1.9838
|86
|2007.01.23 19:42
|modify
|25
|0.10
|1.9894
|0.0000
|1.9838
|87
|2007.01.23 19:42
|buy
|31
|0.40
|1.9818
|0.0000
|1.9838
|88
|2007.01.23 19:42
|sell
|32
|0.10
|1.9813
|0.0000
|1.9793
|89
|2007.01.23 20:03
|t/p
|25
|0.10
|1.9838
|0.0000
|1.9838
|-56.00
|10004.51
|90
|2007.01.23 20:03
|t/p
|27
|0.10
|1.9838
|0.0000
|1.9838
|-31.00
|9973.51
|91
|2007.01.23 20:03
|t/p
|29
|0.20
|1.9838
|0.0000
|1.9838
|-12.00
|9961.51
|92
|2007.01.23 20:03
|t/p
|31
|0.40
|1.9838
|0.0000
|1.9838
|80.00
|10041.51
|93
|2007.01.23 20:03
|buy
|33
|0.10
|1.9843
|0.0000
|1.9863
|94
|2007.01.23 20:03
|modify
|32
|0.10
|1.9813
|0.0000
|1.9818
|95
|2007.01.23 20:03
|sell
|34
|0.10
|1.9838
|0.0000
|1.9818
|96
|2007.01.23 22:26
|t/p
|32
|0.10
|1.9818
|0.0000
|1.9818
|-5.00
|10036.51
|97
|2007.01.23 22:26
|t/p
|34
|0.10
|1.9818
|0.0000
|1.9818
|20.00
|10056.51
|98
|2007.01.23 22:26
|modify
|33
|0.10
|1.9843
|0.0000
|1.9837
|99
|2007.01.23 22:26
|buy
|35
|0.10
|1.9817
|0.0000
|1.9837
|100
|2007.01.23 22:26
|sell
|36
|0.10
|1.9812
|0.0000
|1.9792
|101
|2007.01.24 07:41
|t/p
|36
|0.10
|1.9792
|0.0000
|1.9792
|20.22
|10076.73
|102
|2007.01.24 07:41
|modify
|35
|0.10
|1.9817
|0.0000
|1.9809
|103
|2007.01.24 07:41
|modify
|33
|0.10
|1.9843
|0.0000
|1.9809
|104
|2007.01.24 07:41
|buy
|37
|0.20
|1.9789
|0.0000
|1.9809
|105
|2007.01.24 07:41
|sell
|38
|0.10
|1.9784
|0.0000
|1.9764
|106
|2007.01.24 07:50
|t/p
|38
|0.10
|1.9764
|0.0000
|1.9764
|20.00
|10096.73
|107
|2007.01.24 07:50
|modify
|37
|0.20
|1.9789
|0.0000
|1.9783
|108
|2007.01.24 07:50
|modify
|35
|0.10
|1.9817
|0.0000
|1.9783
|109
|2007.01.24 07:50
|modify
|33
|0.10
|1.9843
|0.0000
|1.9783
|110
|2007.01.24 07:50
|buy
|39
|0.40
|1.9763
|0.0000
|1.9783
|111
|2007.01.24 07:50
|sell
|40
|0.10
|1.9758
|0.0000
|1.9738
|112
|2007.01.24 08:09
|t/p
|33
|0.10
|1.9783
|0.0000
|1.9783
|-60.35
|10036.38
|113
|2007.01.24 08:09
|t/p
|35
|0.10
|1.9783
|0.0000
|1.9783
|-34.35
|10002.03
|114
|2007.01.24 08:09
|t/p
|37
|0.20
|1.9783
|0.0000
|1.9783
|-12.00
|9990.03
|115
|2007.01.24 08:09
|t/p
|39
|0.40
|1.9783
|0.0000
|1.9783
|80.00
|10070.03
|116
|2007.01.24 08:09
|buy
|41
|0.10
|1.9789
|0.0000
|1.9809
|117
|2007.01.24 08:09
|modify
|40
|0.10
|1.9758
|0.0000
|1.9764
|118
|2007.01.24 08:09
|sell
|42
|0.10
|1.9784
|0.0000
|1.9764
|119
|2007.01.24 08:27
|t/p
|40
|0.10
|1.9764
|0.0000
|1.9764
|-6.00
|10064.03
|120
|2007.01.24 08:27
|t/p
|42
|0.10
|1.9764
|0.0000
|1.9764
|20.00
|10084.03
|121
|2007.01.24 08:27
|modify
|41
|0.10
|1.9789
|0.0000
|1.9782
|122
|2007.01.24 08:27
|buy
|43
|0.10
|1.9762
|0.0000
|1.9782
|123
|2007.01.24 08:27
|sell
|44
|0.10
|1.9757
|0.0000
|1.9737
|124
|2007.01.24 09:04
|t/p
|44
|0.10
|1.9737
|0.0000
|1.9737
|20.00
|10104.03
|125
|2007.01.24 09:04
|modify
|43
|0.10
|1.9762
|0.0000
|1.9756
|126
|2007.01.24 09:04
|modify
|41
|0.10
|1.9789
|0.0000
|1.9756
|127
|2007.01.24 09:04
|buy
|45
|0.20
|1.9736
|0.0000
|1.9756
|128
|2007.01.24 09:04
|sell
|46
|0.10
|1.9731
|0.0000
|1.9711
|129
|2007.01.24 10:30
|t/p
|46
|0.10
|1.9711
|0.0000
|1.9711
|20.00
|10124.03
|130
|2007.01.24 10:30
|modify
|45
|0.20
|1.9736
|0.0000
|1.9728
|131
|2007.01.24 10:30
|modify
|43
|0.10
|1.9762
|0.0000
|1.9728
|132
|2007.01.24 10:30
|modify
|41
|0.10
|1.9789
|0.0000
|1.9728
|133
|2007.01.24 10:30
|buy
|47
|0.40
|1.9708
|0.0000
|1.9728
|134
|2007.01.24 10:30
|sell
|48
|0.10
|1.9703
|0.0000
|1.9683
|135
|2007.01.24 10:30
|t/p
|41
|0.10
|1.9728
|0.0000
|1.9728
|-61.00
|10063.03
|136
|2007.01.24 10:30
|t/p
|43
|0.10
|1.9728
|0.0000
|1.9728
|-34.00
|10029.03
|137
|2007.01.24 10:30
|t/p
|45
|0.20
|1.9728
|0.0000
|1.9728
|-16.00
|10013.03
|138
|2007.01.24 10:30
|t/p
|47
|0.40
|1.9728
|0.0000
|1.9728
|80.00
|10093.03
|139
|2007.01.24 10:30
|buy
|49
|0.10
|1.9756
|0.0000
|1.9776
|140
|2007.01.24 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.9703
|0.0000
|1.9731
|141
|2007.01.24 10:30
|sell
|50
|0.10
|1.9751
|0.0000
|1.9731
|142
|2007.01.24 10:30
|t/p
|48
|0.10
|1.9731
|0.0000
|1.9731
|-28.00
|10065.03
|143
|2007.01.24 10:30
|t/p
|50
|0.10
|1.9731
|0.0000
|1.9731
|20.00
|10085.03
|144
|2007.01.24 10:30
|modify
|49
|0.10
|1.9756
|0.0000
|1.9722
|145
|2007.01.24 10:30
|buy
|51
|0.10
|1.9702
|0.0000
|1.9722
|146
|2007.01.24 10:30
|sell
|52
|0.10
|1.9697
|0.0000
|1.9677
|147
|2007.01.24 10:30
|t/p
|49
|0.10
|1.9722
|0.0000
|1.9722
|-34.00
|10051.03
|148
|2007.01.24 10:30
|t/p
|51
|0.10
|1.9722
|0.0000
|1.9722
|20.00
|10071.03
|149
|2007.01.24 10:30
|buy
|53
|0.10
|1.9755
|0.0000
|1.9775
|150
|2007.01.24 10:30
|modify
|52
|0.10
|1.9697
|0.0000
|1.9730
|151
|2007.01.24 10:30
|sell
|54
|0.10
|1.9750
|0.0000
|1.9730
|152
|2007.01.24 10:30
|t/p
|52
|0.10
|1.9730
|0.0000
|1.9730
|-33.00
|10038.03
|153
|2007.01.24 10:30
|t/p
|54
|0.10
|1.9730
|0.0000
|1.9730
|20.00
|10058.03
|154
|2007.01.24 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9755
|0.0000
|1.9726
|155
|2007.01.24 10:30
|buy
|55
|0.10
|1.9706
|0.0000
|1.9726
|156
|2007.01.24 10:30
|sell
|56
|0.10
|1.9701
|0.0000
|1.9681
|157
|2007.01.24 10:32
|t/p
|53
|0.10
|1.9726
|0.0000
|1.9726
|-29.00
|10029.03
|158
|2007.01.24 10:32
|t/p
|55
|0.10
|1.9726
|0.0000
|1.9726
|20.00
|10049.03
|159
|2007.01.24 10:32
|buy
|57
|0.10
|1.9732
|0.0000
|1.9752
|160
|2007.01.24 10:32
|modify
|56
|0.10
|1.9701
|0.0000
|1.9707
|161
|2007.01.24 10:32
|sell
|58
|0.10
|1.9727
|0.0000
|1.9707
|162
|2007.01.24 10:57
|t/p
|57
|0.10
|1.9752
|0.0000
|1.9752
|20.00
|10069.03
|163
|2007.01.24 10:57
|buy
|59
|0.10
|1.9757
|0.0000
|1.9777
|164
|2007.01.24 10:57
|modify
|58
|0.10
|1.9727
|0.0000
|1.9732
|165
|2007.01.24 10:57
|modify
|56
|0.10
|1.9701
|0.0000
|1.9732
|166
|2007.01.24 10:57
|sell
|60
|0.20
|1.9752
|0.0000
|1.9732
|167
|2007.01.24 13:36
|t/p
|56
|0.10
|1.9732
|0.0000
|1.9732
|-31.00
|10038.03
|168
|2007.01.24 13:36
|t/p
|58
|0.10
|1.9732
|0.0000
|1.9732
|-5.00
|10033.03
|169
|2007.01.24 13:36
|t/p
|60
|0.20
|1.9732
|0.0000
|1.9732
|40.00
|10073.03
|170
|2007.01.24 13:36
|modify
|59
|0.10
|1.9757
|0.0000
|1.9752
|171
|2007.01.24 13:36
|buy
|61
|0.10
|1.9732
|0.0000
|1.9752
|172
|2007.01.24 13:36
|sell
|62
|0.10
|1.9727
|0.0000
|1.9707
|173
|2007.01.24 14:48
|t/p
|62
|0.10
|1.9707
|0.0000
|1.9707
|20.00
|10093.03
|174
|2007.01.24 14:48
|modify
|61
|0.10
|1.9732
|0.0000
|1.9725
|175
|2007.01.24 14:48
|modify
|59
|0.10
|1.9757
|0.0000
|1.9725
|176
|2007.01.24 14:48
|buy
|63
|0.20
|1.9705
|0.0000
|1.9725
|177
|2007.01.24 14:48
|sell
|64
|0.10
|1.9700
|0.0000
|1.9680
|178
|2007.01.24 15:00
|t/p
|64
|0.10
|1.9680
|0.0000
|1.9680
|20.00
|10113.03
|179
|2007.01.24 15:00
|modify
|63
|0.20
|1.9705
|0.0000
|1.9700
|180
|2007.01.24 15:00
|modify
|61
|0.10
|1.9732
|0.0000
|1.9700
|181
|2007.01.24 15:00
|modify
|59
|0.10
|1.9757
|0.0000
|1.9700
|182
|2007.01.24 15:00
|buy
|65
|0.40
|1.9680
|0.0000
|1.9700
|183
|2007.01.24 15:00
|sell
|66
|0.10
|1.9675
|0.0000
|1.9655
|184
|2007.01.24 15:54
|t/p
|59
|0.10
|1.9700
|0.0000
|1.9700
|-57.00
|10056.03
|185
|2007.01.24 15:54
|t/p
|61
|0.10
|1.9700
|0.0000
|1.9700
|-32.00
|10024.03
|186
|2007.01.24 15:54
|t/p
|63
|0.20
|1.9700
|0.0000
|1.9700
|-10.00
|10014.03
|187
|2007.01.24 15:54
|t/p
|65
|0.40
|1.9700
|0.0000
|1.9700
|80.00
|10094.03
|188
|2007.01.24 15:54
|buy
|67
|0.10
|1.9706
|0.0000
|1.9726
|189
|2007.01.24 15:54
|modify
|66
|0.10
|1.9675
|0.0000
|1.9681
|190
|2007.01.24 15:54
|sell
|68
|0.10
|1.9701
|0.0000
|1.9681
|191
|2007.01.24 16:16
|t/p
|66
|0.10
|1.9681
|0.0000
|1.9681
|-6.00
|10088.03
|192
|2007.01.24 16:16
|t/p
|68
|0.10
|1.9681
|0.0000
|1.9681
|20.00
|10108.03
|193
|2007.01.24 16:16
|modify
|67
|0.10
|1.9706
|0.0000
|1.9698
|194
|2007.01.24 16:16
|buy
|69
|0.10
|1.9678
|0.0000
|1.9698
|195
|2007.01.24 16:16
|sell
|70
|0.10
|1.9673
|0.0000
|1.9653
|196
|2007.01.24 16:26
|t/p
|70
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9653
|20.00
|10128.03
|197
|2007.01.24 16:26
|modify
|69
|0.10
|1.9678
|0.0000
|1.9673
|198
|2007.01.24 16:26
|modify
|67
|0.10
|1.9706
|0.0000
|1.9673
|199
|2007.01.24 16:26
|buy
|71
|0.20
|1.9653
|0.0000
|1.9673
|200
|2007.01.24 16:26
|sell
|72
|0.10
|1.9648
|0.0000
|1.9628
|201
|2007.01.24 16:30
|t/p
|67
|0.10
|1.9673
|0.0000
|1.9673
|-33.00
|10095.03
|202
|2007.01.24 16:30
|t/p
|69
|0.10
|1.9673
|0.0000
|1.9673
|-5.00
|10090.03
|203
|2007.01.24 16:30
|t/p
|71
|0.20
|1.9673
|0.0000
|1.9673
|40.00
|10130.03
|204
|2007.01.24 16:30
|buy
|73
|0.10
|1.9679
|0.0000
|1.9699
|205
|2007.01.24 16:30
|modify
|72
|0.10
|1.9648
|0.0000
|1.9654
|206
|2007.01.24 16:30
|sell
|74
|0.10
|1.9674
|0.0000
|1.9654
|207
|2007.01.24 16:56
|t/p
|72
|0.10
|1.9654
|0.0000
|1.9654
|-6.00
|10124.03
|208
|2007.01.24 16:56
|t/p
|74
|0.10
|1.9654
|0.0000
|1.9654
|20.00
|10144.03
|209
|2007.01.24 16:56
|modify
|73
|0.10
|1.9679
|0.0000
|1.9674
|210
|2007.01.24 16:56
|buy
|75
|0.10
|1.9654
|0.0000
|1.9674
|211
|2007.01.24 16:56
|sell
|76
|0.10
|1.9649
|0.0000
|1.9629
|212
|2007.01.24 17:52
|t/p
|73
|0.10
|1.9674
|0.0000
|1.9674
|-5.00
|10139.03
|213
|2007.01.24 17:52
|t/p
|75
|0.10
|1.9674
|0.0000
|1.9674
|20.00
|10159.03
|214
|2007.01.24 17:52
|buy
|77
|0.10
|1.9680
|0.0000
|1.9700
|215
|2007.01.24 17:52
|modify
|76
|0.10
|1.9649
|0.0000
|1.9655
|216
|2007.01.24 17:52
|sell
|78
|0.10
|1.9675
|0.0000
|1.9655
|217
|2007.01.25 07:11
|t/p
|76
|0.10
|1.9655
|0.0000
|1.9655
|-5.36
|10153.67
|218
|2007.01.25 07:11
|t/p
|78
|0.10
|1.9655
|0.0000
|1.9655
|20.65
|10174.32
|219
|2007.01.25 07:11
|modify
|77
|0.10
|1.9680
|0.0000
|1.9674
|220
|2007.01.25 07:11
|buy
|79
|0.10
|1.9654
|0.0000
|1.9674
|221
|2007.01.25 07:11
|sell
|80
|0.10
|1.9649
|0.0000
|1.9629
|222
|2007.01.25 08:44
|t/p
|77
|0.10
|1.9674
|0.0000
|1.9674
|-7.05
|10167.27
|223
|2007.01.25 08:44
|t/p
|79
|0.10
|1.9674
|0.0000
|1.9674
|20.00
|10187.27
|224
|2007.01.25 08:44
|buy
|81
|0.10
|1.9681
|0.0000
|1.9701
|225
|2007.01.25 08:44
|modify
|80
|0.10
|1.9649
|0.0000
|1.9656
|226
|2007.01.25 08:44
|sell
|82
|0.10
|1.9676
|0.0000
|1.9656
|227
|2007.01.25 09:03
|t/p
|81
|0.10
|1.9701
|0.0000
|1.9701
|20.00
|10207.27
|228
|2007.01.25 09:03
|buy
|83
|0.10
|1.9707
|0.0000
|1.9727
|229
|2007.01.25 09:03
|modify
|82
|0.10
|1.9676
|0.0000
|1.9682
|230
|2007.01.25 09:03
|modify
|80
|0.10
|1.9649
|0.0000
|1.9682
|231
|2007.01.25 09:03
|sell
|84
|0.20
|1.9702
|0.0000
|1.9682
|232
|2007.01.25 09:29
|t/p
|83
|0.10
|1.9727
|0.0000
|1.9727
|20.00
|10227.27
|233
|2007.01.25 09:29
|buy
|85
|0.10
|1.9733
|0.0000
|1.9753
|234
|2007.01.25 09:29
|modify
|84
|0.20
|1.9702
|0.0000
|1.9708
|235
|2007.01.25 09:29
|modify
|82
|0.10
|1.9676
|0.0000
|1.9708
|236
|2007.01.25 09:29
|modify
|80
|0.10
|1.9649
|0.0000
|1.9708
|237
|2007.01.25 09:29
|sell
|86
|0.40
|1.9728
|0.0000
|1.9708
|238
|2007.01.25 10:00
|t/p
|80
|0.10
|1.9708
|0.0000
|1.9708
|-59.00
|10168.27
|239
|2007.01.25 10:00
|t/p
|82
|0.10
|1.9708
|0.0000
|1.9708
|-32.00
|10136.27
|240
|2007.01.25 10:00
|t/p
|84
|0.20
|1.9708
|0.0000
|1.9708
|-12.00
|10124.27
|241
|2007.01.25 10:00
|t/p
|86
|0.40
|1.9708
|0.0000
|1.9708
|80.00
|10204.27
|242
|2007.01.25 10:00
|modify
|85
|0.10
|1.9733
|0.0000
|1.9725
|243
|2007.01.25 10:00
|buy
|87
|0.10
|1.9705
|0.0000
|1.9725
|244
|2007.01.25 10:00
|sell
|88
|0.10
|1.9700
|0.0000
|1.9680
|245
|2007.01.25 10:59
|t/p
|88
|0.10
|1.9680
|0.0000
|1.9680
|20.00
|10224.27
|246
|2007.01.25 10:59
|modify
|87
|0.10
|1.9705
|0.0000
|1.9698
|247
|2007.01.25 10:59
|modify
|85
|0.10
|1.9733
|0.0000
|1.9698
|248
|2007.01.25 10:59
|buy
|89
|0.20
|1.9678
|0.0000
|1.9698
|249
|2007.01.25 10:59
|sell
|90
|0.10
|1.9673
|0.0000
|1.9653
|250
|2007.01.25 11:55
|t/p
|85
|0.10
|1.9698
|0.0000
|1.9698
|-35.00
|10189.27
|251
|2007.01.25 11:55
|t/p
|87
|0.10
|1.9698
|0.0000
|1.9698
|-7.00
|10182.27
|252
|2007.01.25 11:55
|t/p
|89
|0.20
|1.9698
|0.0000
|1.9698
|40.00
|10222.27
|253
|2007.01.25 11:55
|buy
|91
|0.10
|1.9704
|0.0000
|1.9724
|254
|2007.01.25 11:55
|modify
|90
|0.10
|1.9673
|0.0000
|1.9679
|255
|2007.01.25 11:55
|sell
|92
|0.10
|1.9699
|0.0000
|1.9679
|256
|2007.01.25 17:35
|t/p
|90
|0.10
|1.9679
|0.0000
|1.9679
|-6.00
|10216.27
|257
|2007.01.25 17:35
|t/p
|92
|0.10
|1.9679
|0.0000
|1.9679
|20.00
|10236.27
|258
|2007.01.25 17:35
|modify
|91
|0.10
|1.9704
|0.0000
|1.9699
|259
|2007.01.25 17:35
|buy
|93
|0.10
|1.9679
|0.0000
|1.9699
|260
|2007.01.25 17:35
|sell
|94
|0.10
|1.9674
|0.0000
|1.9654
|261
|2007.01.25 17:44
|t/p
|91
|0.10
|1.9699
|0.0000
|1.9699
|-5.00
|10231.27
|262
|2007.01.25 17:44
|t/p
|93
|0.10
|1.9699
|0.0000
|1.9699
|20.00
|10251.27
|263
|2007.01.25 17:44
|buy
|95
|0.10
|1.9704
|0.0000
|1.9724
|264
|2007.01.25 17:44
|modify
|94
|0.10
|1.9674
|0.0000
|1.9679
|265
|2007.01.25 17:44
|sell
|96
|0.10
|1.9699
|0.0000
|1.9679
|266
|2007.01.25 20:03
|t/p
|94
|0.10
|1.9679
|0.0000
|1.9679
|-5.00
|10246.27
|267
|2007.01.25 20:03
|t/p
|96
|0.10
|1.9679
|0.0000
|1.9679
|20.00
|10266.27
|268
|2007.01.25 20:03
|modify
|95
|0.10
|1.9704
|0.0000
|1.9698
|269
|2007.01.25 20:03
|buy
|97
|0.10
|1.9678
|0.0000
|1.9698
|270
|2007.01.25 20:03
|sell
|98
|0.10
|1.9673
|0.0000
|1.9653
|271
|2007.01.25 20:04
|t/p
|98
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9653
|20.00
|10286.27
|272
|2007.01.25 20:04
|modify
|97
|0.10
|1.9678
|0.0000
|1.9671
|273
|2007.01.25 20:04
|modify
|95
|0.10
|1.9704
|0.0000
|1.9671
|274
|2007.01.25 20:04
|buy
|99
|0.20
|1.9651
|0.0000
|1.9671
|275
|2007.01.25 20:04
|sell
|100
|0.10
|1.9646
|0.0000
|1.9626
|276
|2007.01.25 20:10
|t/p
|95
|0.10
|1.9671
|0.0000
|1.9671
|-33.00
|10253.27
|277
|2007.01.25 20:10
|t/p
|97
|0.10
|1.9671
|0.0000
|1.9671
|-7.00
|10246.27
|278
|2007.01.25 20:10
|t/p
|99
|0.20
|1.9671
|0.0000
|1.9671
|40.00
|10286.27
|279
|2007.01.25 20:10
|buy
|101
|0.10
|1.9676
|0.0000
|1.9696
|280
|2007.01.25 20:10
|modify
|100
|0.10
|1.9646
|0.0000
|1.9651
|281
|2007.01.25 20:10
|sell
|102
|0.10
|1.9671
|0.0000
|1.9651
|282
|2007.01.25 20:27
|t/p
|100
|0.10
|1.9651
|0.0000
|1.9651
|-5.00
|10281.27
|283
|2007.01.25 20:27
|t/p
|102
|0.10
|1.9651
|0.0000
|1.9651
|20.00
|10301.27
|284
|2007.01.25 20:27
|modify
|101
|0.10
|1.9676
|0.0000
|1.9671
|285
|2007.01.25 20:27
|buy
|103
|0.10
|1.9651
|0.0000
|1.9671
|286
|2007.01.25 20:27
|sell
|104
|0.10
|1.9646
|0.0000
|1.9626
|287
|2007.01.26 08:26
|t/p
|101
|0.10
|1.9671
|0.0000
|1.9671
|-5.35
|10295.92
|288
|2007.01.26 08:26
|t/p
|103
|0.10
|1.9671
|0.0000
|1.9671
|19.65
|10315.57
|289
|2007.01.26 08:26
|buy
|105
|0.10
|1.9678
|0.0000
|1.9698
|290
|2007.01.26 08:26
|modify
|104
|0.10
|1.9646
|0.0000
|1.9653
|291
|2007.01.26 08:26
|sell
|106
|0.10
|1.9673
|0.0000
|1.9653
|292
|2007.01.26 09:07
|t/p
|104
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9653
|-6.79
|10308.79
|293
|2007.01.26 09:07
|t/p
|106
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9653
|20.00
|10328.79
|294
|2007.01.26 09:07
|modify
|105
|0.10
|1.9678
|0.0000
|1.9673
|295
|2007.01.26 09:07
|buy
|107
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9673
|296
|2007.01.26 09:07
|sell
|108
|0.10
|1.9648
|0.0000
|1.9628
|297
|2007.01.26 09:15
|t/p
|108
|0.10
|1.9628
|0.0000
|1.9628
|20.00
|10348.79
|298
|2007.01.26 09:15
|modify
|107
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9648
|299
|2007.01.26 09:15
|modify
|105
|0.10
|1.9678
|0.0000
|1.9648
|300
|2007.01.26 09:15
|buy
|109
|0.20
|1.9628
|0.0000
|1.9648
|301
|2007.01.26 09:15
|sell
|110
|0.10
|1.9623
|0.0000
|1.9603
|302
|2007.01.26 10:00
|t/p
|105
|0.10
|1.9648
|0.0000
|1.9648
|-30.00
|10318.79
|303
|2007.01.26 10:00
|t/p
|107
|0.10
|1.9648
|0.0000
|1.9648
|-5.00
|10313.79
|304
|2007.01.26 10:00
|t/p
|109
|0.20
|1.9648
|0.0000
|1.9648
|40.00
|10353.79
|305
|2007.01.26 10:00
|buy
|111
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9673
|306
|2007.01.26 10:00
|modify
|110
|0.10
|1.9623
|0.0000
|1.9628
|307
|2007.01.26 10:00
|sell
|112
|0.10
|1.9648
|0.0000
|1.9628
|308
|2007.01.26 10:24
|t/p
|110
|0.10
|1.9628
|0.0000
|1.9628
|-5.00
|10348.79
|309
|2007.01.26 10:24
|t/p
|112
|0.10
|1.9628
|0.0000
|1.9628
|20.00
|10368.79
|310
|2007.01.26 10:24
|modify
|111
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9648
|311
|2007.01.26 10:24
|buy
|113
|0.10
|1.9628
|0.0000
|1.9648
|312
|2007.01.26 10:24
|sell
|114
|0.10
|1.9623
|0.0000
|1.9603
|313
|2007.01.26 12:21
|t/p
|114
|0.10
|1.9603
|0.0000
|1.9603
|20.00
|10388.79
|314
|2007.01.26 12:21
|modify
|113
|0.10
|1.9628
|0.0000
|1.9620
|315
|2007.01.26 12:21
|modify
|111
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9620
|316
|2007.01.26 12:21
|buy
|115
|0.20
|1.9600
|0.0000
|1.9620
|317
|2007.01.26 12:21
|sell
|116
|0.10
|1.9595
|0.0000
|1.9575
|318
|2007.01.26 14:30
|t/p
|116
|0.10
|1.9575
|0.0000
|1.9575
|20.00
|10408.79
|319
|2007.01.26 14:30
|modify
|115
|0.20
|1.9600
|0.0000
|1.9594
|320
|2007.01.26 14:30
|modify
|113
|0.10
|1.9628
|0.0000
|1.9594
|321
|2007.01.26 14:30
|modify
|111
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9594
|322
|2007.01.26 14:30
|buy
|117
|0.40
|1.9574
|0.0000
|1.9594
|323
|2007.01.26 14:30
|sell
|118
|0.10
|1.9569
|0.0000
|1.9549
|324
|2007.01.26 14:39
|t/p
|111
|0.10
|1.9594
|0.0000
|1.9594
|-59.00
|10349.79
|325
|2007.01.26 14:39
|t/p
|113
|0.10
|1.9594
|0.0000
|1.9594
|-34.00
|10315.79
|326
|2007.01.26 14:39
|t/p
|115
|0.20
|1.9594
|0.0000
|1.9594
|-12.00
|10303.79
|327
|2007.01.26 14:39
|t/p
|117
|0.40
|1.9594
|0.0000
|1.9594
|80.00
|10383.79
|328
|2007.01.26 14:39
|buy
|119
|0.10
|1.9604
|0.0000
|1.9624
|329
|2007.01.26 14:39
|modify
|118
|0.10
|1.9569
|0.0000
|1.9579
|330
|2007.01.26 14:39
|sell
|120
|0.10
|1.9599
|0.0000
|1.9579
|331
|2007.01.26 15:54
|t/p
|118
|0.10
|1.9579
|0.0000
|1.9579
|-10.00
|10373.79
|332
|2007.01.26 15:54
|t/p
|120
|0.10
|1.9579
|0.0000
|1.9579
|20.00
|10393.79
|333
|2007.01.26 15:54
|modify
|119
|0.10
|1.9604
|0.0000
|1.9599
|334
|2007.01.26 15:54
|buy
|121
|0.10
|1.9579
|0.0000
|1.9599
|335
|2007.01.26 15:54
|sell
|122
|0.10
|1.9574
|0.0000
|1.9554
|336
|2007.01.26 17:13
|t/p
|119
|0.10
|1.9599
|0.0000
|1.9599
|-5.00
|10388.79
|337
|2007.01.26 17:13
|t/p
|121
|0.10
|1.9599
|0.0000
|1.9599
|20.00
|10408.79
|338
|2007.01.26 17:13
|buy
|123
|0.10
|1.9604
|0.0000
|1.9624
|339
|2007.01.26 17:13
|modify
|122
|0.10
|1.9574
|0.0000
|1.9579
|340
|2007.01.26 17:13
|sell
|124
|0.10
|1.9599
|0.0000
|1.9579
|341
|2007.01.26 22:59
|close at stop
|124
|0.10
|1.9598
|0.0000
|1.9579
|1.00
|10409.79
|342
|2007.01.26 22:59
|close at stop
|123
|0.10
|1.9593
|0.0000
|1.9624
|-11.00
|10398.79
|343
|2007.01.26 22:59
|close at stop
|122
|0.10
|1.9598
|0.0000
|1.9579
|-24.00
|10374.79