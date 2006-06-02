|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.06.01 00:00 - 2007.02.02 00:00 (2006.06.01 - 2007.02.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ReverseCondition=0; Trade_setup=(NULL); TakeProfit=11; TrailingStop=10; UseStop=true; Maringale_setup=(NULL); Multiplier=2; MaxTrades=5; Pipstep=6; Use_MM=true; Exposure=32; Initial_lot_without_MM=(NULL); Lots=0.01; PipValue=10; Micro_Account=true; MagicNumber=790815;
|Bars in test
|127917
|Ticks modelled
|1127735
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|988.32
|Gross profit
|5445.24
|Gross loss
|-4456.92
|Profit factor
|1.22
|Expected payoff
|0.39
|Absolute drawdown
|60.10
|Maximal drawdown
|300.51 (14.81%)
|Relative drawdown
|14.81% (300.51)
|Total trades
|2505
|Short positions (won %)
|967 (62.98%)
|Long positions (won %)
|1538 (62.35%)
|Profit trades (% of total)
|1568 (62.59%)
|Loss trades (% of total)
|937 (37.41%)
|Largest
|profit trade
|35.20
|loss trade
|-20.80
|Average
|profit trade
|3.47
|loss trade
|-4.76
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (53.01)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-110.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|53.01 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-121.20 (10)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.01 06:30
|sell
|1
|0.01
|1.2772
|1.2803
|1.2761
|2
|2006.06.01 07:14
|t/p
|1
|0.01
|1.2761
|1.2803
|1.2761
|1.10
|1001.10
|3
|2006.06.01 07:14
|sell
|2
|0.01
|1.2759
|1.2790
|1.2748
|4
|2006.06.01 07:20
|sell
|3
|0.02
|1.2766
|1.2791
|1.2755
|5
|2006.06.01 07:37
|t/p
|3
|0.02
|1.2755
|1.2791
|1.2755
|2.20
|1003.30
|6
|2006.06.01 07:37
|close
|2
|0.01
|1.2755
|1.2790
|1.2748
|0.40
|1003.70
|7
|2006.06.01 07:37
|sell
|4
|0.01
|1.2759
|1.2790
|1.2748
|8
|2006.06.01 07:37
|sell
|5
|0.02
|1.2767
|1.2792
|1.2756
|9
|2006.06.01 07:40
|sell
|6
|0.04
|1.2775
|1.2794
|1.2764
|10
|2006.06.01 07:48
|sell
|7
|0.08
|1.2782
|1.2795
|1.2771
|11
|2006.06.01 08:03
|s/l
|4
|0.01
|1.2790
|1.2790
|1.2748
|-3.10
|1000.60
|12
|2006.06.01 08:03
|s/l
|5
|0.02
|1.2792
|1.2792
|1.2756
|-5.00
|995.60
|13
|2006.06.01 08:03
|close
|7
|0.08
|1.2792
|1.2795
|1.2771
|-8.00
|987.60
|14
|2006.06.01 08:03
|close
|6
|0.04
|1.2790
|1.2794
|1.2764
|-6.00
|981.60
|15
|2006.06.01 08:03
|sell
|8
|0.01
|1.2789
|1.2820
|1.2778
|16
|2006.06.01 08:08
|sell
|9
|0.02
|1.2795
|1.2820
|1.2784
|17
|2006.06.01 08:18
|sell
|10
|0.04
|1.2803
|1.2822
|1.2792
|18
|2006.06.01 08:26
|t/p
|10
|0.04
|1.2792
|1.2822
|1.2792
|4.40
|986.00
|19
|2006.06.01 08:26
|close
|9
|0.02
|1.2792
|1.2820
|1.2784
|0.60
|986.60
|20
|2006.06.01 08:26
|close
|8
|0.01
|1.2795
|1.2820
|1.2778
|-0.60
|986.00
|21
|2006.06.01 08:27
|buy
|11
|0.01
|1.2792
|1.2761
|1.2803
|22
|2006.06.01 08:34
|buy
|12
|0.02
|1.2784
|1.2759
|1.2795
|23
|2006.06.01 09:05
|t/p
|12
|0.02
|1.2795
|1.2759
|1.2795
|2.20
|988.20
|24
|2006.06.01 09:05
|close
|11
|0.01
|1.2795
|1.2761
|1.2803
|0.30
|988.50
|25
|2006.06.01 09:05
|buy
|13
|0.01
|1.2796
|1.2765
|1.2807
|26
|2006.06.01 09:16
|buy
|14
|0.02
|1.2790
|1.2765
|1.2801
|27
|2006.06.01 09:20
|buy
|15
|0.04
|1.2783
|1.2764
|1.2794
|28
|2006.06.01 09:52
|buy
|16
|0.08
|1.2776
|1.2763
|1.2787
|29
|2006.06.01 10:06
|buy
|17
|0.16
|1.2770
|1.2763
|1.2781
|30
|2006.06.01 10:07
|s/l
|13
|0.01
|1.2765
|1.2765
|1.2807
|-3.10
|985.40
|31
|2006.06.01 10:07
|s/l
|14
|0.02
|1.2765
|1.2765
|1.2801
|-5.00
|980.40
|32
|2006.06.01 10:07
|close
|17
|0.16
|1.2765
|1.2763
|1.2781
|-8.00
|972.40
|33
|2006.06.01 10:07
|close
|16
|0.08
|1.2768
|1.2763
|1.2787
|-6.40
|966.00
|34
|2006.06.01 10:07
|close
|15
|0.04
|1.2767
|1.2764
|1.2794
|-6.40
|959.60
|35
|2006.06.01 10:07
|buy
|18
|0.01
|1.2771
|1.2740
|1.2782
|36
|2006.06.01 10:27
|buy
|19
|0.02
|1.2764
|1.2739
|1.2775
|37
|2006.06.01 11:06
|buy
|20
|0.04
|1.2757
|1.2738
|1.2768
|38
|2006.06.01 11:11
|buy
|21
|0.08
|1.2748
|1.2735
|1.2759
|39
|2006.06.01 11:26
|s/l
|18
|0.01
|1.2740
|1.2740
|1.2782
|-3.10
|956.50
|40
|2006.06.01 11:26
|close
|21
|0.08
|1.2740
|1.2735
|1.2759
|-6.40
|950.10
|41
|2006.06.01 11:26
|close
|20
|0.04
|1.2741
|1.2738
|1.2768
|-6.40
|943.70
|42
|2006.06.01 11:26
|close
|19
|0.02
|1.2745
|1.2739
|1.2775
|-3.80
|939.90
|43
|2006.06.01 11:27
|buy
|22
|0.01
|1.2745
|1.2714
|1.2756
|44
|2006.06.01 11:27
|buy
|23
|0.02
|1.2736
|1.2711
|1.2747
|45
|2006.06.01 11:34
|t/p
|23
|0.02
|1.2747
|1.2711
|1.2747
|2.20
|942.10
|46
|2006.06.01 11:34
|close
|22
|0.01
|1.2747
|1.2714
|1.2756
|0.20
|942.30
|47
|2006.06.01 11:35
|buy
|24
|0.01
|1.2750
|1.2719
|1.2761
|48
|2006.06.01 11:47
|buy
|25
|0.02
|1.2743
|1.2718
|1.2754
|49
|2006.06.01 12:01
|buy
|26
|0.04
|1.2736
|1.2717
|1.2747
|50
|2006.06.01 12:21
|buy
|27
|0.08
|1.2728
|1.2715
|1.2739
|51
|2006.06.01 12:31
|t/p
|27
|0.08
|1.2739
|1.2715
|1.2739
|8.80
|951.10
|52
|2006.06.01 12:31
|close
|26
|0.04
|1.2739
|1.2717
|1.2747
|1.20
|952.30
|53
|2006.06.01 12:31
|close
|25
|0.02
|1.2738
|1.2718
|1.2754
|-1.00
|951.30
|54
|2006.06.01 12:31
|close
|24
|0.01
|1.2742
|1.2719
|1.2761
|-0.80
|950.50
|55
|2006.06.01 12:32
|buy
|28
|0.01
|1.2742
|1.2711
|1.2753
|56
|2006.06.01 12:47
|buy
|29
|0.02
|1.2735
|1.2710
|1.2746
|57
|2006.06.01 12:49
|buy
|30
|0.04
|1.2728
|1.2709
|1.2739
|58
|2006.06.01 12:53
|t/p
|30
|0.04
|1.2739
|1.2709
|1.2739
|4.40
|954.90
|59
|2006.06.01 12:53
|close
|29
|0.02
|1.2740
|1.2710
|1.2746
|1.00
|955.90
|60
|2006.06.01 12:53
|close
|28
|0.01
|1.2738
|1.2711
|1.2753
|-0.40
|955.50
|61
|2006.06.01 12:53
|buy
|31
|0.01
|1.2738
|1.2707
|1.2749
|62
|2006.06.01 12:56
|buy
|32
|0.02
|1.2730
|1.2705
|1.2741
|63
|2006.06.01 13:26
|t/p
|32
|0.02
|1.2741
|1.2705
|1.2741
|2.20
|957.70
|64
|2006.06.01 13:26
|close
|31
|0.01
|1.2742
|1.2707
|1.2749
|0.40
|958.10
|65
|2006.06.01 13:26
|buy
|33
|0.01
|1.2743
|1.2712
|1.2754
|66
|2006.06.01 13:36
|buy
|34
|0.02
|1.2736
|1.2711
|1.2747
|67
|2006.06.01 13:39
|buy
|35
|0.04
|1.2729
|1.2710
|1.2740
|68
|2006.06.01 13:50
|t/p
|35
|0.04
|1.2740
|1.2710
|1.2740
|4.40
|962.50
|69
|2006.06.01 13:50
|close
|34
|0.02
|1.2740
|1.2711
|1.2747
|0.80
|963.30
|70
|2006.06.01 13:50
|close
|33
|0.01
|1.2736
|1.2712
|1.2754
|-0.70
|962.60
|71
|2006.06.01 13:50
|buy
|36
|0.01
|1.2739
|1.2708
|1.2750
|72
|2006.06.01 13:50
|buy
|37
|0.02
|1.2731
|1.2706
|1.2742
|73
|2006.06.01 14:01
|t/p
|37
|0.02
|1.2742
|1.2706
|1.2742
|2.20
|964.80
|74
|2006.06.01 14:01
|close
|36
|0.01
|1.2744
|1.2708
|1.2750
|0.50
|965.30
|75
|2006.06.01 14:01
|buy
|38
|0.01
|1.2744
|1.2713
|1.2755
|76
|2006.06.01 14:01
|t/p
|38
|0.01
|1.2755
|1.2713
|1.2755
|1.10
|966.40
|77
|2006.06.01 14:01
|buy
|39
|0.01
|1.2758
|1.2727
|1.2769
|78
|2006.06.01 14:01
|buy
|40
|0.02
|1.2750
|1.2725
|1.2761
|79
|2006.06.01 14:02
|t/p
|40
|0.02
|1.2761
|1.2725
|1.2761
|2.20
|968.60
|80
|2006.06.01 14:02
|close
|39
|0.01
|1.2762
|1.2727
|1.2769
|0.40
|969.00
|81
|2006.06.01 14:02
|buy
|41
|0.01
|1.2762
|1.2731
|1.2773
|82
|2006.06.01 14:03
|buy
|42
|0.02
|1.2753
|1.2728
|1.2764
|83
|2006.06.01 14:03
|buy
|43
|0.04
|1.2746
|1.2727
|1.2757
|84
|2006.06.01 14:04
|t/p
|43
|0.04
|1.2757
|1.2727
|1.2757
|4.40
|973.40
|85
|2006.06.01 14:04
|close
|42
|0.02
|1.2759
|1.2728
|1.2764
|1.20
|974.60
|86
|2006.06.01 14:04
|close
|41
|0.01
|1.2758
|1.2731
|1.2773
|-0.40
|974.20
|87
|2006.06.01 14:04
|buy
|44
|0.01
|1.2759
|1.2728
|1.2770
|88
|2006.06.01 14:05
|t/p
|44
|0.01
|1.2770
|1.2728
|1.2770
|1.10
|975.30
|89
|2006.06.01 14:05
|buy
|45
|0.01
|1.2772
|1.2741
|1.2783
|90
|2006.06.01 14:05
|buy
|46
|0.02
|1.2765
|1.2740
|1.2776
|91
|2006.06.01 14:08
|t/p
|46
|0.02
|1.2776
|1.2740
|1.2776
|2.20
|977.50
|92
|2006.06.01 14:08
|close
|45
|0.01
|1.2777
|1.2741
|1.2783
|0.50
|978.00
|93
|2006.06.01 14:08
|buy
|47
|0.01
|1.2776
|1.2745
|1.2787
|94
|2006.06.01 14:09
|buy
|48
|0.02
|1.2770
|1.2745
|1.2781
|95
|2006.06.01 14:09
|t/p
|48
|0.02
|1.2781
|1.2745
|1.2781
|2.20
|980.20
|96
|2006.06.01 14:09
|close
|47
|0.01
|1.2781
|1.2745
|1.2787
|0.50
|980.70
|97
|2006.06.01 14:09
|buy
|49
|0.01
|1.2782
|1.2751
|1.2793
|98
|2006.06.01 14:10
|buy
|50
|0.02
|1.2773
|1.2748
|1.2784
|99
|2006.06.01 14:12
|buy
|51
|0.04
|1.2766
|1.2747
|1.2777
|100
|2006.06.01 14:32
|t/p
|51
|0.04
|1.2777
|1.2747
|1.2777
|4.40
|985.10
|101
|2006.06.01 14:32
|close
|50
|0.02
|1.2777
|1.2748
|1.2784
|0.80
|985.90
|102
|2006.06.01 14:32
|close
|49
|0.01
|1.2775
|1.2751
|1.2793
|-0.70
|985.20
|103
|2006.06.01 14:32
|buy
|52
|0.01
|1.2778
|1.2747
|1.2789
|104
|2006.06.01 14:38
|t/p
|52
|0.01
|1.2789
|1.2747
|1.2789
|1.10
|986.30
|105
|2006.06.01 14:38
|buy
|53
|0.01
|1.2792
|1.2761
|1.2803
|106
|2006.06.01 14:47
|t/p
|53
|0.01
|1.2803
|1.2761
|1.2803
|1.10
|987.40
|107
|2006.06.01 14:47
|buy
|54
|0.01
|1.2807
|1.2776
|1.2818
|108
|2006.06.01 14:51
|t/p
|54
|0.01
|1.2818
|1.2776
|1.2818
|1.10
|988.50
|109
|2006.06.01 14:51
|buy
|55
|0.01
|1.2820
|1.2789
|1.2831
|110
|2006.06.01 14:54
|buy
|56
|0.02
|1.2814
|1.2789
|1.2825
|111
|2006.06.01 15:18
|buy
|57
|0.04
|1.2807
|1.2788
|1.2818
|112
|2006.06.01 15:34
|t/p
|57
|0.04
|1.2818
|1.2788
|1.2818
|4.40
|992.90
|113
|2006.06.01 15:34
|close
|56
|0.02
|1.2818
|1.2789
|1.2825
|0.80
|993.70
|114
|2006.06.01 15:34
|close
|55
|0.01
|1.2817
|1.2789
|1.2831
|-0.30
|993.40
|115
|2006.06.01 15:34
|buy
|58
|0.01
|1.2821
|1.2790
|1.2832
|116
|2006.06.01 15:34
|buy
|59
|0.02
|1.2812
|1.2787
|1.2823
|117
|2006.06.01 15:56
|t/p
|59
|0.02
|1.2823
|1.2787
|1.2823
|2.20
|995.60
|118
|2006.06.01 15:56
|close
|58
|0.01
|1.2824
|1.2790
|1.2832
|0.30
|995.90
|119
|2006.06.01 15:56
|buy
|60
|0.01
|1.2825
|1.2794
|1.2836
|120
|2006.06.01 15:59
|buy
|61
|0.02
|1.2818
|1.2793
|1.2829
|121
|2006.06.01 16:23
|buy
|62
|0.04
|1.2812
|1.2793
|1.2823
|122
|2006.06.01 17:16
|buy
|63
|0.08
|1.2805
|1.2792
|1.2816
|123
|2006.06.01 18:58
|buy
|64
|0.16
|1.2798
|1.2791
|1.2809
|124
|2006.06.01 19:16
|s/l
|60
|0.01
|1.2794
|1.2794
|1.2836
|-3.10
|992.80
|125
|2006.06.01 19:16
|close
|64
|0.16
|1.2794
|1.2791
|1.2809
|-6.40
|986.40
|126
|2006.06.01 19:16
|close
|63
|0.08
|1.2796
|1.2792
|1.2816
|-7.20
|979.20
|127
|2006.06.01 19:17
|close
|62
|0.04
|1.2795
|1.2793
|1.2823
|-6.80
|972.40
|128
|2006.06.01 19:17
|close
|61
|0.02
|1.2795
|1.2793
|1.2829
|-4.60
|967.80
|129
|2006.06.01 19:17
|buy
|65
|0.01
|1.2804
|1.2773
|1.2815
|130
|2006.06.01 19:24
|buy
|66
|0.02
|1.2797
|1.2772
|1.2808
|131
|2006.06.01 19:59
|buy
|67
|0.04
|1.2791
|1.2772
|1.2802
|132
|2006.06.01 20:43
|t/p
|67
|0.04
|1.2802
|1.2772
|1.2802
|4.40
|972.20
|133
|2006.06.01 20:43
|close
|66
|0.02
|1.2802
|1.2772
|1.2808
|1.00
|973.20
|134
|2006.06.01 20:43
|close
|65
|0.01
|1.2804
|1.2773
|1.2815
|0.00
|973.20
|135
|2006.06.01 20:43
|buy
|68
|0.01
|1.2804
|1.2773
|1.2815
|136
|2006.06.01 21:37
|t/p
|68
|0.01
|1.2815
|1.2773
|1.2815
|1.10
|974.30
|137
|2006.06.01 21:37
|buy
|69
|0.01
|1.2818
|1.2787
|1.2829
|138
|2006.06.01 21:38
|buy
|70
|0.02
|1.2811
|1.2786
|1.2822
|139
|2006.06.01 22:41
|buy
|71
|0.04
|1.2804
|1.2785
|1.2815
|140
|2006.06.01 22:59
|t/p
|71
|0.04
|1.2815
|1.2785
|1.2815
|4.40
|978.70
|141
|2006.06.01 22:59
|close
|70
|0.02
|1.2815
|1.2786
|1.2822
|0.80
|979.50
|142
|2006.06.01 22:59
|close
|69
|0.01
|1.2814
|1.2787
|1.2829
|-0.40
|979.10
|143
|2006.06.01 22:59
|buy
|72
|0.01
|1.2814
|1.2783
|1.2825
|144
|2006.06.01 23:49
|buy
|73
|0.02
|1.2807
|1.2782
|1.2818
|145
|2006.06.01 23:58
|t/p
|73
|0.02
|1.2818
|1.2782
|1.2818
|2.20
|981.30
|146
|2006.06.01 23:58
|close
|72
|0.01
|1.2818
|1.2783
|1.2825
|0.40
|981.70
|147
|2006.06.01 23:58
|buy
|74
|0.01
|1.2821
|1.2790
|1.2832
|148
|2006.06.02 00:09
|buy
|75
|0.02
|1.2812
|1.2787
|1.2823
|149
|2006.06.02 00:48
|t/p
|75
|0.02
|1.2823
|1.2787
|1.2823
|2.20
|983.90
|150
|2006.06.02 00:48
|close
|74
|0.01
|1.2823
|1.2790
|1.2832
|0.13
|984.03
|151
|2006.06.02 00:48
|buy
|76
|0.01
|1.2822
|1.2791
|1.2833
|152
|2006.06.02 00:56
|buy
|77
|0.02
|1.2815
|1.2790
|1.2826
|153
|2006.06.02 01:36
|buy
|78
|0.04
|1.2809
|1.2790
|1.2820
|154
|2006.06.02 04:18
|t/p
|78
|0.04
|1.2820
|1.2790
|1.2820
|4.40
|988.43
|155
|2006.06.02 04:18
|close
|77
|0.02
|1.2820
|1.2790
|1.2826
|1.00
|989.43
|156
|2006.06.02 04:19
|close
|76
|0.01
|1.2818
|1.2791
|1.2833
|-0.40
|989.03
|157
|2006.06.02 04:19
|buy
|79
|0.01
|1.2821
|1.2790
|1.2832
|158
|2006.06.02 04:39
|buy
|80
|0.02
|1.2814
|1.2789
|1.2825
|159
|2006.06.02 04:51
|t/p
|80
|0.02
|1.2825
|1.2789
|1.2825
|2.20
|991.23
|160
|2006.06.02 04:51
|close
|79
|0.01
|1.2825
|1.2790
|1.2832
|0.40
|991.63
|161
|2006.06.02 04:51
|buy
|81
|0.01
|1.2826
|1.2795
|1.2837
|162
|2006.06.02 04:53
|buy
|82
|0.02
|1.2819
|1.2794
|1.2830
|163
|2006.06.02 04:54
|buy
|83
|0.04
|1.2813
|1.2794
|1.2824
|164
|2006.06.02 04:55
|buy
|84
|0.08
|1.2806
|1.2793
|1.2817
|165
|2006.06.02 04:55
|t/p
|84
|0.08
|1.2817
|1.2793
|1.2817
|8.80
|1000.43
|166
|2006.06.02 04:55
|close
|83
|0.04
|1.2818
|1.2794
|1.2824
|2.00
|1002.43
|167
|2006.06.02 04:55
|close
|82
|0.02
|1.2821
|1.2794
|1.2830
|0.40
|1002.83
|168
|2006.06.02 04:55
|close
|81
|0.01
|1.2818
|1.2795
|1.2837
|-0.80
|1002.03
|169
|2006.06.02 04:55
|buy
|85
|0.01
|1.2821
|1.2790
|1.2832
|170
|2006.06.02 05:54
|buy
|86
|0.02
|1.2814
|1.2789
|1.2825
|171
|2006.06.02 06:18
|buy
|87
|0.04
|1.2804
|1.2785
|1.2815
|172
|2006.06.02 06:19
|buy
|88
|0.08
|1.2797
|1.2784
|1.2808
|173
|2006.06.02 06:24
|t/p
|88
|0.08
|1.2808
|1.2784
|1.2808
|8.80
|1010.83
|174
|2006.06.02 06:24
|close
|87
|0.04
|1.2809
|1.2785
|1.2815
|2.00
|1012.83
|175
|2006.06.02 06:24
|close
|86
|0.02
|1.2807
|1.2789
|1.2825
|-1.40
|1011.43
|176
|2006.06.02 06:25
|close
|85
|0.01
|1.2809
|1.2790
|1.2832
|-1.20
|1010.23
|177
|2006.06.02 06:25
|buy
|89
|0.01
|1.2810
|1.2779
|1.2821
|178
|2006.06.02 07:12
|buy
|90
|0.02
|1.2803
|1.2778
|1.2814
|179
|2006.06.02 07:16
|buy
|91
|0.04
|1.2796
|1.2777
|1.2807
|180
|2006.06.02 07:25
|t/p
|91
|0.04
|1.2807
|1.2777
|1.2807
|4.40
|1014.63
|181
|2006.06.02 07:25
|close
|90
|0.02
|1.2807
|1.2778
|1.2814
|0.80
|1015.43
|182
|2006.06.02 07:25
|close
|89
|0.01
|1.2808
|1.2779
|1.2821
|-0.20
|1015.23
|183
|2006.06.02 07:25
|buy
|92
|0.01
|1.2808
|1.2777
|1.2819
|184
|2006.06.02 09:06
|t/p
|92
|0.01
|1.2819
|1.2777
|1.2819
|1.10
|1016.33
|185
|2006.06.02 09:06
|buy
|93
|0.01
|1.2821
|1.2790
|1.2832
|186
|2006.06.02 09:12
|buy
|94
|0.02
|1.2814
|1.2789
|1.2825
|187
|2006.06.02 10:27
|t/p
|94
|0.02
|1.2825
|1.2789
|1.2825
|2.20
|1018.53
|188
|2006.06.02 10:27
|close
|93
|0.01
|1.2825
|1.2790
|1.2832
|0.40
|1018.93
|189
|2006.06.02 10:27
|buy
|95
|0.01
|1.2825
|1.2794
|1.2836
|190
|2006.06.02 10:31
|buy
|96
|0.02
|1.2815
|1.2790
|1.2826
|191
|2006.06.02 10:33
|t/p
|96
|0.02
|1.2826
|1.2790
|1.2826
|2.20
|1021.13
|192
|2006.06.02 10:33
|close
|95
|0.01
|1.2826
|1.2794
|1.2836
|0.10
|1021.23
|193
|2006.06.02 10:33
|buy
|97
|0.01
|1.2825
|1.2794
|1.2836
|194
|2006.06.02 10:44
|buy
|98
|0.02
|1.2816
|1.2791
|1.2827
|195
|2006.06.02 11:02
|buy
|99
|0.04
|1.2810
|1.2791
|1.2821
|196
|2006.06.02 11:17
|t/p
|99
|0.04
|1.2821
|1.2791
|1.2821
|4.40
|1025.63
|197
|2006.06.02 11:17
|close
|98
|0.02
|1.2821
|1.2791
|1.2827
|1.00
|1026.63
|198
|2006.06.02 11:17
|close
|97
|0.01
|1.2818
|1.2794
|1.2836
|-0.70
|1025.93
|199
|2006.06.02 11:17
|buy
|100
|0.01
|1.2818
|1.2787
|1.2829
|200
|2006.06.02 11:29
|buy
|101
|0.02
|1.2812
|1.2787
|1.2823
|201
|2006.06.02 12:08
|t/p
|101
|0.02
|1.2823
|1.2787
|1.2823
|2.20
|1028.13
|202
|2006.06.02 12:08
|close
|100
|0.01
|1.2823
|1.2787
|1.2829
|0.50
|1028.63
|203
|2006.06.02 12:08
|buy
|102
|0.01
|1.2824
|1.2793
|1.2835
|204
|2006.06.02 12:08
|buy
|103
|0.02
|1.2817
|1.2792
|1.2828
|205
|2006.06.02 12:17
|buy
|104
|0.04
|1.2810
|1.2791
|1.2821
|206
|2006.06.02 12:20
|t/p
|104
|0.04
|1.2821
|1.2791
|1.2821
|4.40
|1033.03
|207
|2006.06.02 12:20
|close
|103
|0.02
|1.2821
|1.2792
|1.2828
|0.80
|1033.83
|208
|2006.06.02 12:20
|close
|102
|0.01
|1.2819
|1.2793
|1.2835
|-0.50
|1033.33
|209
|2006.06.02 12:20
|buy
|105
|0.01
|1.2819
|1.2788
|1.2830
|210
|2006.06.02 12:27
|t/p
|105
|0.01
|1.2830
|1.2788
|1.2830
|1.10
|1034.43
|211
|2006.06.02 12:27
|buy
|106
|0.01
|1.2832
|1.2801
|1.2843
|212
|2006.06.02 12:28
|buy
|107
|0.02
|1.2823
|1.2798
|1.2834
|213
|2006.06.02 12:30
|t/p
|107
|0.02
|1.2834
|1.2798
|1.2834
|2.20
|1036.63
|214
|2006.06.02 12:30
|close
|106
|0.01
|1.2837
|1.2801
|1.2843
|0.50
|1037.13
|215
|2006.06.02 12:30
|buy
|108
|0.01
|1.2838
|1.2807
|1.2849
|216
|2006.06.02 12:31
|t/p
|108
|0.01
|1.2849
|1.2807
|1.2849
|1.10
|1038.23
|217
|2006.06.02 12:31
|buy
|109
|0.01
|1.2858
|1.2827
|1.2869
|218
|2006.06.02 12:31
|t/p
|109
|0.01
|1.2869
|1.2827
|1.2869
|1.10
|1039.33
|219
|2006.06.02 12:31
|buy
|110
|0.01
|1.2872
|1.2841
|1.2883
|220
|2006.06.02 12:31
|t/p
|110
|0.01
|1.2883
|1.2841
|1.2883
|1.10
|1040.43
|221
|2006.06.02 12:31
|buy
|111
|0.01
|1.2890
|1.2859
|1.2901
|222
|2006.06.02 12:31
|buy
|112
|0.02
|1.2883
|1.2858
|1.2894
|223
|2006.06.02 12:32
|t/p
|112
|0.02
|1.2894
|1.2858
|1.2894
|2.20
|1042.63
|224
|2006.06.02 12:32
|close
|111
|0.01
|1.2895
|1.2859
|1.2901
|0.50
|1043.13
|225
|2006.06.02 12:32
|buy
|113
|0.01
|1.2893
|1.2862
|1.2904
|226
|2006.06.02 12:32
|buy
|114
|0.02
|1.2886
|1.2861
|1.2897
|227
|2006.06.02 12:32
|buy
|115
|0.04
|1.2879
|1.2860
|1.2890
|228
|2006.06.02 12:32
|buy
|116
|0.08
|1.2873
|1.2860
|1.2884
|229
|2006.06.02 12:33
|t/p
|116
|0.08
|1.2884
|1.2860
|1.2884
|8.80
|1051.93
|230
|2006.06.02 12:33
|close
|115
|0.04
|1.2887
|1.2860
|1.2890
|3.20
|1055.13
|231
|2006.06.02 12:33
|close
|114
|0.02
|1.2886
|1.2861
|1.2897
|0.00
|1055.13
|232
|2006.06.02 12:33
|close
|113
|0.01
|1.2885
|1.2862
|1.2904
|-0.80
|1054.33
|233
|2006.06.02 12:33
|buy
|117
|0.01
|1.2890
|1.2859
|1.2901
|234
|2006.06.02 12:33
|t/p
|117
|0.01
|1.2901
|1.2859
|1.2901
|1.10
|1055.43
|235
|2006.06.02 12:33
|buy
|118
|0.01
|1.2904
|1.2873
|1.2915
|236
|2006.06.02 12:33
|buy
|119
|0.02
|1.2893
|1.2868
|1.2904
|237
|2006.06.02 12:35
|buy
|120
|0.04
|1.2883
|1.2864
|1.2894
|238
|2006.06.02 12:36
|t/p
|120
|0.04
|1.2894
|1.2864
|1.2894
|4.40
|1059.83
|239
|2006.06.02 12:36
|close
|119
|0.02
|1.2897
|1.2868
|1.2904
|0.80
|1060.63
|240
|2006.06.02 12:36
|close
|118
|0.01
|1.2895
|1.2873
|1.2915
|-0.90
|1059.73
|241
|2006.06.02 12:36
|buy
|121
|0.01
|1.2900
|1.2869
|1.2911
|242
|2006.06.02 12:37
|buy
|122
|0.02
|1.2889
|1.2864
|1.2900
|243
|2006.06.02 12:38
|t/p
|122
|0.02
|1.2900
|1.2864
|1.2900
|2.20
|1061.93
|244
|2006.06.02 12:38
|close
|121
|0.01
|1.2902
|1.2869
|1.2911
|0.20
|1062.13
|245
|2006.06.02 12:38
|buy
|123
|0.01
|1.2903
|1.2872
|1.2914
|246
|2006.06.02 12:38
|buy
|124
|0.02
|1.2895
|1.2870
|1.2906
|247
|2006.06.02 12:39
|buy
|125
|0.04
|1.2887
|1.2868
|1.2898
|248
|2006.06.02 12:39
|t/p
|125
|0.04
|1.2898
|1.2868
|1.2898
|4.40
|1066.53
|249
|2006.06.02 12:39
|close
|124
|0.02
|1.2900
|1.2870
|1.2906
|1.00
|1067.53
|250
|2006.06.02 12:39
|close
|123
|0.01
|1.2899
|1.2872
|1.2914
|-0.40
|1067.13
|251
|2006.06.02 12:39
|buy
|126
|0.01
|1.2899
|1.2868
|1.2910
|252
|2006.06.02 12:41
|buy
|127
|0.02
|1.2892
|1.2867
|1.2903
|253
|2006.06.02 12:41
|t/p
|127
|0.02
|1.2903
|1.2867
|1.2903
|2.20
|1069.33
|254
|2006.06.02 12:41
|close
|126
|0.01
|1.2904
|1.2868
|1.2910
|0.50
|1069.83
|255
|2006.06.02 12:41
|buy
|128
|0.01
|1.2904
|1.2873
|1.2915
|256
|2006.06.02 12:44
|t/p
|128
|0.01
|1.2915
|1.2873
|1.2915
|1.10
|1070.93
|257
|2006.06.02 12:44
|buy
|129
|0.01
|1.2920
|1.2889
|1.2931
|258
|2006.06.02 12:44
|t/p
|129
|0.01
|1.2931
|1.2889
|1.2931
|1.10
|1072.03
|259
|2006.06.02 12:44
|buy
|130
|0.01
|1.2933
|1.2902
|1.2944
|260
|2006.06.02 12:45
|buy
|131
|0.02
|1.2924
|1.2899
|1.2935
|261
|2006.06.02 12:46
|t/p
|131
|0.02
|1.2935
|1.2899
|1.2935
|2.20
|1074.23
|262
|2006.06.02 12:46
|close
|130
|0.01
|1.2936
|1.2902
|1.2944
|0.30
|1074.53
|263
|2006.06.02 12:46
|buy
|132
|0.01
|1.2941
|1.2910
|1.2952
|264
|2006.06.02 12:47
|buy
|133
|0.02
|1.2935
|1.2910
|1.2946
|265
|2006.06.02 12:48
|buy
|134
|0.04
|1.2925
|1.2906
|1.2936
|266
|2006.06.02 12:49
|t/p
|134
|0.04
|1.2936
|1.2906
|1.2936
|4.40
|1078.93
|267
|2006.06.02 12:49
|close
|133
|0.02
|1.2936
|1.2910
|1.2946
|0.20
|1079.13
|268
|2006.06.02 12:49
|close
|132
|0.01
|1.2934
|1.2910
|1.2952
|-0.70
|1078.43
|269
|2006.06.02 12:49
|buy
|135
|0.01
|1.2937
|1.2906
|1.2948
|270
|2006.06.02 12:50
|buy
|136
|0.02
|1.2930
|1.2905
|1.2941
|271
|2006.06.02 12:51
|buy
|137
|0.04
|1.2923
|1.2904
|1.2934
|272
|2006.06.02 12:51
|t/p
|137
|0.04
|1.2934
|1.2904
|1.2934
|4.40
|1082.83
|273
|2006.06.02 12:51
|close
|136
|0.02
|1.2934
|1.2905
|1.2941
|0.80
|1083.63
|274
|2006.06.02 12:51
|close
|135
|0.01
|1.2933
|1.2906
|1.2948
|-0.40
|1083.23
|275
|2006.06.02 12:51
|buy
|138
|0.01
|1.2934
|1.2903
|1.2945
|276
|2006.06.02 12:52
|buy
|139
|0.02
|1.2927
|1.2902
|1.2938
|277
|2006.06.02 12:52
|buy
|140
|0.04
|1.2919
|1.2900
|1.2930
|278
|2006.06.02 12:55
|buy
|141
|0.08
|1.2913
|1.2900
|1.2924
|279
|2006.06.02 13:00
|t/p
|141
|0.08
|1.2924
|1.2900
|1.2924
|8.80
|1092.03
|280
|2006.06.02 13:00
|close
|140
|0.04
|1.2927
|1.2900
|1.2930
|3.20
|1095.23
|281
|2006.06.02 13:00
|close
|139
|0.02
|1.2924
|1.2902
|1.2938
|-0.60
|1094.63
|282
|2006.06.02 13:00
|close
|138
|0.01
|1.2925
|1.2903
|1.2945
|-0.90
|1093.73
|283
|2006.06.02 13:01
|buy
|142
|0.01
|1.2925
|1.2894
|1.2936
|284
|2006.06.02 13:02
|buy
|143
|0.02
|1.2918
|1.2893
|1.2929
|285
|2006.06.02 13:06
|t/p
|143
|0.02
|1.2929
|1.2893
|1.2929
|2.20
|1095.93
|286
|2006.06.02 13:06
|close
|142
|0.01
|1.2929
|1.2894
|1.2936
|0.40
|1096.33
|287
|2006.06.02 13:06
|buy
|144
|0.01
|1.2934
|1.2903
|1.2945
|288
|2006.06.02 13:07
|buy
|145
|0.02
|1.2925
|1.2900
|1.2936
|289
|2006.06.02 13:08
|buy
|146
|0.04
|1.2918
|1.2899
|1.2929
|290
|2006.06.02 13:08
|t/p
|146
|0.04
|1.2929
|1.2899
|1.2929
|4.40
|1100.73
|291
|2006.06.02 13:08
|close
|145
|0.02
|1.2929
|1.2900
|1.2936
|0.80
|1101.53
|292
|2006.06.02 13:08
|close
|144
|0.01
|1.2927
|1.2903
|1.2945
|-0.70
|1100.83
|293
|2006.06.02 13:08
|buy
|147
|0.01
|1.2928
|1.2897
|1.2939
|294
|2006.06.02 13:09
|buy
|148
|0.02
|1.2921
|1.2896
|1.2932
|295
|2006.06.02 13:15
|t/p
|148
|0.02
|1.2932
|1.2896
|1.2932
|2.20
|1103.03
|296
|2006.06.02 13:15
|close
|147
|0.01
|1.2933
|1.2897
|1.2939
|0.50
|1103.53
|297
|2006.06.02 13:15
|buy
|149
|0.01
|1.2933
|1.2902
|1.2944
|298
|2006.06.02 13:16
|buy
|150
|0.02
|1.2925
|1.2900
|1.2936
|299
|2006.06.02 13:24
|buy
|151
|0.04
|1.2918
|1.2899
|1.2929
|300
|2006.06.02 13:41
|buy
|152
|0.08
|1.2912
|1.2899
|1.2923
|301
|2006.06.02 13:44
|s/l
|149
|0.01
|1.2902
|1.2902
|1.2944
|-3.10
|1100.43
|302
|2006.06.02 13:44
|close
|152
|0.08
|1.2901
|1.2899
|1.2923
|-8.80
|1091.63
|303
|2006.06.02 13:44
|close
|151
|0.04
|1.2903
|1.2899
|1.2929
|-6.00
|1085.63
|304
|2006.06.02 13:44
|close
|150
|0.02
|1.2904
|1.2900
|1.2936
|-4.20
|1081.43
|305
|2006.06.02 13:45
|buy
|153
|0.01
|1.2906
|1.2875
|1.2917
|306
|2006.06.02 13:52
|t/p
|153
|0.01
|1.2917
|1.2875
|1.2917
|1.10
|1082.53
|307
|2006.06.02 13:52
|buy
|154
|0.01
|1.2920
|1.2889
|1.2931
|308
|2006.06.02 13:53
|buy
|155
|0.02
|1.2913
|1.2888
|1.2924
|309
|2006.06.02 14:03
|buy
|156
|0.04
|1.2905
|1.2886
|1.2916
|310
|2006.06.02 14:04
|buy
|157
|0.08
|1.2896
|1.2883
|1.2907
|311
|2006.06.02 14:06
|t/p
|157
|0.08
|1.2907
|1.2883
|1.2907
|8.80
|1091.33
|312
|2006.06.02 14:06
|close
|156
|0.04
|1.2908
|1.2886
|1.2916
|1.20
|1092.53
|313
|2006.06.02 14:06
|close
|155
|0.02
|1.2906
|1.2888
|1.2924
|-1.40
|1091.13
|314
|2006.06.02 14:06
|close
|154
|0.01
|1.2907
|1.2889
|1.2931
|-1.30
|1089.83
|315
|2006.06.02 14:07
|buy
|158
|0.01
|1.2910
|1.2879
|1.2921
|316
|2006.06.02 14:25
|t/p
|158
|0.01
|1.2921
|1.2879
|1.2921
|1.10
|1090.93
|317
|2006.06.02 14:25
|buy
|159
|0.01
|1.2923
|1.2892
|1.2934
|318
|2006.06.02 14:27
|buy
|160
|0.02
|1.2916
|1.2891
|1.2927
|319
|2006.06.02 14:43
|t/p
|160
|0.02
|1.2927
|1.2891
|1.2927
|2.20
|1093.13
|320
|2006.06.02 14:43
|close
|159
|0.01
|1.2929
|1.2892
|1.2934
|0.60
|1093.73
|321
|2006.06.02 14:43
|buy
|161
|0.01
|1.2934
|1.2903
|1.2945
|322
|2006.06.02 14:45
|buy
|162
|0.02
|1.2927
|1.2902
|1.2938
|323
|2006.06.02 14:55
|t/p
|162
|0.02
|1.2938
|1.2902
|1.2938
|2.20
|1095.93
|324
|2006.06.02 14:55
|close
|161
|0.01
|1.2938
|1.2903
|1.2945
|0.40
|1096.33
|325
|2006.06.02 14:55
|buy
|163
|0.01
|1.2941
|1.2910
|1.2952
|326
|2006.06.02 14:55
|buy
|164
|0.02
|1.2934
|1.2909
|1.2945
|327
|2006.06.02 15:14
|buy
|165
|0.04
|1.2926
|1.2907
|1.2937
|328
|2006.06.02 15:16
|buy
|166
|0.08
|1.2919
|1.2906
|1.2930
|329
|2006.06.02 15:21
|t/p
|166
|0.08
|1.2930
|1.2906
|1.2930
|8.80
|1105.13
|330
|2006.06.02 15:21
|close
|165
|0.04
|1.2932
|1.2907
|1.2937
|2.40
|1107.53
|331
|2006.06.02 15:21
|close
|164
|0.02
|1.2925
|1.2909
|1.2945
|-1.80
|1105.73
|332
|2006.06.02 15:21
|close
|163
|0.01
|1.2926
|1.2910
|1.2952
|-1.50
|1104.23
|333
|2006.06.02 15:22
|buy
|167
|0.01
|1.2929
|1.2898
|1.2940
|334
|2006.06.02 15:24
|buy
|168
|0.02
|1.2922
|1.2897
|1.2933
|335
|2006.06.02 15:40
|t/p
|168
|0.02
|1.2933
|1.2897
|1.2933
|2.20
|1106.43
|336
|2006.06.02 15:40
|close
|167
|0.01
|1.2933
|1.2898
|1.2940
|0.40
|1106.83
|337
|2006.06.02 15:40
|buy
|169
|0.01
|1.2934
|1.2903
|1.2945
|338
|2006.06.02 15:42
|buy
|170
|0.02
|1.2925
|1.2900
|1.2936
|339
|2006.06.02 15:59
|buy
|171
|0.04
|1.2917
|1.2898
|1.2928
|340
|2006.06.02 15:59
|buy
|172
|0.08
|1.2909
|1.2896
|1.2920
|341
|2006.06.02 16:06
|t/p
|172
|0.08
|1.2920
|1.2896
|1.2920
|8.80
|1115.63
|342
|2006.06.02 16:06
|close
|171
|0.04
|1.2921
|1.2898
|1.2928
|1.60
|1117.23
|343
|2006.06.02 16:06
|close
|170
|0.02
|1.2920
|1.2900
|1.2936
|-1.00
|1116.23
|344
|2006.06.02 16:07
|close
|169
|0.01
|1.2921
|1.2903
|1.2945
|-1.30
|1114.93
|345
|2006.06.02 16:07
|buy
|173
|0.01
|1.2922
|1.2891
|1.2933
|346
|2006.06.02 16:48
|t/p
|173
|0.01
|1.2933
|1.2891
|1.2933
|1.10
|1116.03
|347
|2006.06.02 16:48
|buy
|174
|0.01
|1.2936
|1.2905
|1.2947
|348
|2006.06.02 16:55
|buy
|175
|0.02
|1.2930
|1.2905
|1.2941
|349
|2006.06.02 17:33
|buy
|176
|0.04
|1.2922
|1.2903
|1.2933
|350
|2006.06.02 17:52
|t/p
|176
|0.04
|1.2933
|1.2903
|1.2933
|4.40
|1120.43
|351
|2006.06.02 17:52
|close
|175
|0.02
|1.2933
|1.2905
|1.2941
|0.60
|1121.03
|352
|2006.06.02 17:53
|close
|174
|0.01
|1.2931
|1.2905
|1.2947
|-0.50
|1120.53
|353
|2006.06.02 17:53
|buy
|177
|0.01
|1.2932
|1.2901
|1.2943
|354
|2006.06.02 18:50
|buy
|178
|0.02
|1.2925
|1.2900
|1.2936
|355
|2006.06.02 19:13
|buy
|179
|0.04
|1.2918
|1.2899
|1.2929
|356
|2006.06.04 22:03
|t/p
|179
|0.04
|1.2929
|1.2899
|1.2929
|4.40
|1124.93
|357
|2006.06.04 22:03
|close
|178
|0.02
|1.2929
|1.2900
|1.2936
|0.80
|1125.73
|358
|2006.06.04 22:03
|close
|177
|0.01
|1.2926
|1.2901
|1.2943
|-0.60
|1125.13
|359
|2006.06.04 22:04
|buy
|180
|0.01
|1.2930
|1.2899
|1.2941
|360
|2006.06.04 22:31
|buy
|181
|0.02
|1.2923
|1.2898
|1.2934
|361
|2006.06.05 00:22
|t/p
|181
|0.02
|1.2934
|1.2898
|1.2934
|2.07
|1127.20
|362
|2006.06.05 00:22
|close
|180
|0.01
|1.2934
|1.2899
|1.2941
|0.33
|1127.54
|363
|2006.06.05 00:22
|buy
|182
|0.01
|1.2935
|1.2904
|1.2946
|364
|2006.06.05 03:34
|t/p
|182
|0.01
|1.2946
|1.2904
|1.2946
|1.10
|1128.64
|365
|2006.06.05 03:34
|buy
|183
|0.01
|1.2948
|1.2917
|1.2959
|366
|2006.06.05 03:36
|buy
|184
|0.02
|1.2939
|1.2914
|1.2950
|367
|2006.06.05 04:54
|t/p
|184
|0.02
|1.2950
|1.2914
|1.2950
|2.20
|1130.84
|368
|2006.06.05 04:54
|close
|183
|0.01
|1.2950
|1.2917
|1.2959
|0.20
|1131.04
|369
|2006.06.05 04:54
|buy
|185
|0.01
|1.2951
|1.2920
|1.2962
|370
|2006.06.05 05:12
|buy
|186
|0.02
|1.2943
|1.2918
|1.2954
|371
|2006.06.05 06:12
|t/p
|186
|0.02
|1.2954
|1.2918
|1.2954
|2.20
|1133.24
|372
|2006.06.05 06:12
|close
|185
|0.01
|1.2955
|1.2920
|1.2962
|0.40
|1133.64
|373
|2006.06.05 06:12
|buy
|187
|0.01
|1.2955
|1.2924
|1.2966
|374
|2006.06.05 06:16
|buy
|188
|0.02
|1.2948
|1.2923
|1.2959
|375
|2006.06.05 06:27
|t/p
|188
|0.02
|1.2959
|1.2923
|1.2959
|2.20
|1135.84
|376
|2006.06.05 06:27
|close
|187
|0.01
|1.2959
|1.2924
|1.2966
|0.40
|1136.24
|377
|2006.06.05 06:27
|buy
|189
|0.01
|1.2958
|1.2927
|1.2969
|378
|2006.06.05 06:45
|buy
|190
|0.02
|1.2951
|1.2926
|1.2962
|379
|2006.06.05 06:53
|buy
|191
|0.04
|1.2944
|1.2925
|1.2955
|380
|2006.06.05 07:03
|buy
|192
|0.08
|1.2936
|1.2923
|1.2947
|381
|2006.06.05 07:25
|t/p
|192
|0.08
|1.2947
|1.2923
|1.2947
|8.80
|1145.04
|382
|2006.06.05 07:25
|close
|191
|0.04
|1.2948
|1.2925
|1.2955
|1.60
|1146.64
|383
|2006.06.05 07:25
|close
|190
|0.02
|1.2946
|1.2926
|1.2962
|-1.00
|1145.64
|384
|2006.06.05 07:26
|close
|189
|0.01
|1.2947
|1.2927
|1.2969
|-1.10
|1144.54
|385
|2006.06.05 07:26
|buy
|193
|0.01
|1.2946
|1.2915
|1.2957
|386
|2006.06.05 07:27
|t/p
|193
|0.01
|1.2957
|1.2915
|1.2957
|1.10
|1145.64
|387
|2006.06.05 07:27
|buy
|194
|0.01
|1.2959
|1.2928
|1.2970
|388
|2006.06.05 07:30
|t/p
|194
|0.01
|1.2970
|1.2928
|1.2970
|1.10
|1146.74
|389
|2006.06.05 07:30
|buy
|195
|0.01
|1.2972
|1.2941
|1.2983
|390
|2006.06.05 07:37
|buy
|196
|0.02
|1.2965
|1.2940
|1.2976
|391
|2006.06.05 07:48
|buy
|197
|0.04
|1.2958
|1.2939
|1.2969
|392
|2006.06.05 08:05
|t/p
|197
|0.04
|1.2969
|1.2939
|1.2969
|4.40
|1151.14
|393
|2006.06.05 08:05
|close
|196
|0.02
|1.2970
|1.2940
|1.2976
|1.00
|1152.14
|394
|2006.06.05 08:05
|close
|195
|0.01
|1.2969
|1.2941
|1.2983
|-0.30
|1151.84
|395
|2006.06.05 08:05
|buy
|198
|0.01
|1.2973
|1.2942
|1.2984
|396
|2006.06.05 08:05
|buy
|199
|0.02
|1.2964
|1.2939
|1.2975
|397
|2006.06.05 08:12
|buy
|200
|0.04
|1.2957
|1.2938
|1.2968
|398
|2006.06.05 08:17
|buy
|201
|0.08
|1.2951
|1.2938
|1.2962
|399
|2006.06.05 08:23
|t/p
|201
|0.08
|1.2962
|1.2938
|1.2962
|8.80
|1160.64
|400
|2006.06.05 08:23
|close
|200
|0.04
|1.2962
|1.2938
|1.2968
|2.00
|1162.64
|401
|2006.06.05 08:23
|close
|199
|0.02
|1.2959
|1.2939
|1.2975
|-1.00
|1161.64
|402
|2006.06.05 08:23
|close
|198
|0.01
|1.2960
|1.2942
|1.2984
|-1.30
|1160.34
|403
|2006.06.05 08:23
|buy
|202
|0.01
|1.2959
|1.2928
|1.2970
|404
|2006.06.05 08:38
|t/p
|202
|0.01
|1.2970
|1.2928
|1.2970
|1.10
|1161.44
|405
|2006.06.05 08:38
|buy
|203
|0.01
|1.2972
|1.2941
|1.2983
|406
|2006.06.05 08:38
|buy
|204
|0.02
|1.2965
|1.2940
|1.2976
|407
|2006.06.05 08:54
|t/p
|204
|0.02
|1.2976
|1.2940
|1.2976
|2.20
|1163.64
|408
|2006.06.05 08:54
|close
|203
|0.01
|1.2976
|1.2941
|1.2983
|0.40
|1164.04
|409
|2006.06.05 08:54
|buy
|205
|0.01
|1.2975
|1.2944
|1.2986
|410
|2006.06.05 09:13
|buy
|206
|0.02
|1.2967
|1.2942
|1.2978
|411
|2006.06.05 09:47
|buy
|207
|0.04
|1.2960
|1.2941
|1.2971
|412
|2006.06.05 10:41
|t/p
|207
|0.04
|1.2971
|1.2941
|1.2971
|4.40
|1168.44
|413
|2006.06.05 10:41
|close
|206
|0.02
|1.2971
|1.2942
|1.2978
|0.80
|1169.24
|414
|2006.06.05 10:41
|close
|205
|0.01
|1.2969
|1.2944
|1.2986
|-0.60
|1168.64
|415
|2006.06.05 10:41
|buy
|208
|0.01
|1.2969
|1.2938
|1.2980
|416
|2006.06.05 10:54
|buy
|209
|0.02
|1.2962
|1.2937
|1.2973
|417
|2006.06.05 11:09
|buy
|210
|0.04
|1.2953
|1.2934
|1.2964
|418
|2006.06.05 11:42
|t/p
|210
|0.04
|1.2964
|1.2934
|1.2964
|4.40
|1173.04
|419
|2006.06.05 11:42
|close
|209
|0.02
|1.2964
|1.2937
|1.2973
|0.40
|1173.44
|420
|2006.06.05 11:42
|close
|208
|0.01
|1.2961
|1.2938
|1.2980
|-0.80
|1172.64
|421
|2006.06.05 11:42
|buy
|211
|0.01
|1.2964
|1.2933
|1.2975
|422
|2006.06.05 11:56
|buy
|212
|0.02
|1.2956
|1.2931
|1.2967
|423
|2006.06.05 12:07
|buy
|213
|0.04
|1.2948
|1.2929
|1.2959
|424
|2006.06.05 12:09
|t/p
|213
|0.04
|1.2959
|1.2929
|1.2959
|4.40
|1177.04
|425
|2006.06.05 12:09
|close
|212
|0.02
|1.2959
|1.2931
|1.2967
|0.60
|1177.64
|426
|2006.06.05 12:09
|close
|211
|0.01
|1.2961
|1.2933
|1.2975
|-0.30
|1177.34
|427
|2006.06.05 12:09
|buy
|214
|0.01
|1.2961
|1.2930
|1.2972
|428
|2006.06.05 12:24
|buy
|215
|0.02
|1.2955
|1.2930
|1.2966
|429
|2006.06.05 12:39
|buy
|216
|0.04
|1.2947
|1.2928
|1.2958
|430
|2006.06.05 12:41
|buy
|217
|0.08
|1.2940
|1.2927
|1.2951
|431
|2006.06.05 12:47
|t/p
|217
|0.08
|1.2951
|1.2927
|1.2951
|8.80
|1186.14
|432
|2006.06.05 12:47
|close
|216
|0.04
|1.2951
|1.2928
|1.2958
|1.60
|1187.74
|433
|2006.06.05 12:47
|close
|215
|0.02
|1.2952
|1.2930
|1.2966
|-0.60
|1187.14
|434
|2006.06.05 12:47
|close
|214
|0.01
|1.2949
|1.2930
|1.2972
|-1.20
|1185.94
|435
|2006.06.05 12:47
|buy
|218
|0.01
|1.2952
|1.2921
|1.2963
|436
|2006.06.05 12:52
|buy
|219
|0.02
|1.2945
|1.2920
|1.2956
|437
|2006.06.05 12:55
|buy
|220
|0.04
|1.2937
|1.2918
|1.2948
|438
|2006.06.05 13:05
|buy
|221
|0.08
|1.2931
|1.2918
|1.2942
|439
|2006.06.05 13:25
|t/p
|221
|0.08
|1.2942
|1.2918
|1.2942
|8.80
|1194.74
|440
|2006.06.05 13:25
|close
|220
|0.04
|1.2942
|1.2918
|1.2948
|2.00
|1196.74
|441
|2006.06.05 13:25
|close
|219
|0.02
|1.2941
|1.2920
|1.2956
|-0.80
|1195.94
|442
|2006.06.05 13:25
|close
|218
|0.01
|1.2940
|1.2921
|1.2963
|-1.20
|1194.74
|443
|2006.06.05 13:26
|buy
|222
|0.01
|1.2943
|1.2912
|1.2954
|444
|2006.06.05 13:37
|buy
|223
|0.02
|1.2935
|1.2910
|1.2946
|445
|2006.06.05 14:04
|t/p
|223
|0.02
|1.2946
|1.2910
|1.2946
|2.20
|1196.94
|446
|2006.06.05 14:04
|close
|222
|0.01
|1.2947
|1.2912
|1.2954
|0.40
|1197.34
|447
|2006.06.05 14:04
|buy
|224
|0.01
|1.2948
|1.2917
|1.2959
|448
|2006.06.05 14:34
|t/p
|224
|0.01
|1.2959
|1.2917
|1.2959
|1.10
|1198.44
|449
|2006.06.05 14:34
|buy
|225
|0.01
|1.2961
|1.2930
|1.2972
|450
|2006.06.05 14:34
|buy
|226
|0.02
|1.2953
|1.2928
|1.2964
|451
|2006.06.05 14:38
|buy
|227
|0.04
|1.2945
|1.2926
|1.2956
|452
|2006.06.05 14:57
|buy
|228
|0.08
|1.2938
|1.2925
|1.2949
|453
|2006.06.05 15:34
|t/p
|228
|0.08
|1.2949
|1.2925
|1.2949
|8.80
|1207.24
|454
|2006.06.05 15:34
|close
|227
|0.04
|1.2950
|1.2926
|1.2956
|2.00
|1209.24
|455
|2006.06.05 15:34
|close
|226
|0.02
|1.2952
|1.2928
|1.2964
|-0.20
|1209.04
|456
|2006.06.05 15:34
|close
|225
|0.01
|1.2951
|1.2930
|1.2972
|-1.00
|1208.04
|457
|2006.06.05 15:35
|buy
|229
|0.01
|1.2951
|1.2920
|1.2962
|458
|2006.06.05 16:06
|t/p
|229
|0.01
|1.2962
|1.2920
|1.2962
|1.10
|1209.14
|459
|2006.06.05 16:06
|buy
|230
|0.01
|1.2965
|1.2934
|1.2976
|460
|2006.06.05 16:21
|buy
|231
|0.02
|1.2957
|1.2932
|1.2968
|461
|2006.06.05 18:17
|buy
|232
|0.04
|1.2951
|1.2932
|1.2962
|462
|2006.06.05 18:22
|t/p
|232
|0.04
|1.2962
|1.2932
|1.2962
|4.40
|1213.54
|463
|2006.06.05 18:22
|close
|231
|0.02
|1.2962
|1.2932
|1.2968
|1.00
|1214.54
|464
|2006.06.05 18:22
|close
|230
|0.01
|1.2961
|1.2934
|1.2976
|-0.40
|1214.14
|465
|2006.06.05 18:22
|buy
|233
|0.01
|1.2961
|1.2930
|1.2972
|466
|2006.06.05 18:24
|buy
|234
|0.02
|1.2953
|1.2928
|1.2964
|467
|2006.06.05 18:24
|buy
|235
|0.04
|1.2945
|1.2926
|1.2956
|468
|2006.06.05 18:35
|buy
|236
|0.08
|1.2937
|1.2924
|1.2948
|469
|2006.06.05 18:43
|s/l
|233
|0.01
|1.2930
|1.2930
|1.2972
|-3.10
|1211.04
|470
|2006.06.05 18:43
|close
|236
|0.08
|1.2930
|1.2924
|1.2948
|-5.60
|1205.44
|471
|2006.06.05 18:43
|close
|235
|0.04
|1.2931
|1.2926
|1.2956
|-5.60
|1199.84
|472
|2006.06.05 18:43
|s/l
|234
|0.02
|1.2928
|1.2928
|1.2964
|-5.00
|1194.84
|473
|2006.06.05 18:43
|buy
|237
|0.01
|1.2929
|1.2898
|1.2940
|474
|2006.06.05 18:44
|buy
|238
|0.02
|1.2920
|1.2895
|1.2931
|475
|2006.06.05 18:57
|buy
|239
|0.04
|1.2914
|1.2895
|1.2925
|476
|2006.06.05 18:58
|t/p
|239
|0.04
|1.2925
|1.2895
|1.2925
|4.40
|1199.24
|477
|2006.06.05 18:58
|close
|238
|0.02
|1.2926
|1.2895
|1.2931
|1.20
|1200.44
|478
|2006.06.05 18:58
|close
|237
|0.01
|1.2924
|1.2898
|1.2940
|-0.50
|1199.94
|479
|2006.06.05 18:58
|sell
|240
|0.01
|1.2925
|1.2956
|1.2914
|480
|2006.06.05 20:00
|t/p
|240
|0.01
|1.2914
|1.2956
|1.2914
|1.10
|1201.04
|481
|2006.06.05 20:00
|sell
|241
|0.01
|1.2909
|1.2940
|1.2898
|482
|2006.06.05 20:01
|sell
|242
|0.02
|1.2915
|1.2940
|1.2904
|483
|2006.06.05 20:31
|t/p
|242
|0.02
|1.2904
|1.2940
|1.2904
|2.20
|1203.24
|484
|2006.06.05 20:31
|close
|241
|0.01
|1.2904
|1.2940
|1.2898
|0.50
|1203.74
|485
|2006.06.05 20:31
|sell
|243
|0.01
|1.2904
|1.2935
|1.2893
|486
|2006.06.05 20:32
|sell
|244
|0.02
|1.2912
|1.2937
|1.2901
|487
|2006.06.05 21:21
|t/p
|244
|0.02
|1.2901
|1.2937
|1.2901
|2.20
|1205.94
|488
|2006.06.05 21:21
|close
|243
|0.01
|1.2901
|1.2935
|1.2893
|0.30
|1206.24
|489
|2006.06.05 21:21
|sell
|245
|0.01
|1.2903
|1.2934
|1.2892
|490
|2006.06.05 21:22
|sell
|246
|0.02
|1.2910
|1.2935
|1.2899
|491
|2006.06.05 22:03
|t/p
|246
|0.02
|1.2899
|1.2935
|1.2899
|2.20
|1208.44
|492
|2006.06.05 22:03
|close
|245
|0.01
|1.2899
|1.2934
|1.2892
|0.40
|1208.84
|493
|2006.06.05 22:04
|sell
|247
|0.01
|1.2903
|1.2934
|1.2892
|494
|2006.06.05 23:27
|sell
|248
|0.02
|1.2910
|1.2935
|1.2899
|495
|2006.06.05 23:39
|t/p
|248
|0.02
|1.2899
|1.2935
|1.2899
|2.20
|1211.04
|496
|2006.06.05 23:39
|close
|247
|0.01
|1.2898
|1.2934
|1.2892
|0.50
|1211.54
|497
|2006.06.05 23:39
|sell
|249
|0.01
|1.2898
|1.2929
|1.2887
|498
|2006.06.06 00:06
|sell
|250
|0.02
|1.2905
|1.2930
|1.2894
|499
|2006.06.06 00:15
|sell
|251
|0.04
|1.2913
|1.2932
|1.2902
|500
|2006.06.06 00:35
|t/p
|251
|0.04
|1.2902
|1.2932
|1.2902
|4.40
|1215.94
|501
|2006.06.06 00:35
|close
|250
|0.02
|1.2902
|1.2930
|1.2894
|0.60
|1216.54
|502
|2006.06.06 00:35
|close
|249
|0.01
|1.2901
|1.2929
|1.2887
|-0.24
|1216.30
|503
|2006.06.06 00:35
|sell
|252
|0.01
|1.2903
|1.2934
|1.2892
|504
|2006.06.06 01:04
|t/p
|252
|0.01
|1.2892
|1.2934
|1.2892
|1.10
|1217.40
|505
|2006.06.06 01:04
|sell
|253
|0.01
|1.2890
|1.2921
|1.2879
|506
|2006.06.06 01:07
|sell
|254
|0.02
|1.2896
|1.2921
|1.2885
|507
|2006.06.06 02:20
|sell
|255
|0.04
|1.2904
|1.2923
|1.2893
|508
|2006.06.06 02:49
|t/p
|255
|0.04
|1.2893
|1.2923
|1.2893
|4.40
|1221.80
|509
|2006.06.06 02:49
|close
|254
|0.02
|1.2893
|1.2921
|1.2885
|0.60
|1222.40
|510
|2006.06.06 02:49
|close
|253
|0.01
|1.2892
|1.2921
|1.2879
|-0.20
|1222.20
|511
|2006.06.06 02:50
|sell
|256
|0.01
|1.2890
|1.2921
|1.2879
|512
|2006.06.06 02:51
|sell
|257
|0.02
|1.2897
|1.2922
|1.2886
|513
|2006.06.06 03:09
|t/p
|257
|0.02
|1.2886
|1.2922
|1.2886
|2.20
|1224.40
|514
|2006.06.06 03:09
|close
|256
|0.01
|1.2886
|1.2921
|1.2879
|0.40
|1224.80
|515
|2006.06.06 03:09
|sell
|258
|0.01
|1.2887
|1.2918
|1.2876
|516
|2006.06.06 03:18
|sell
|259
|0.02
|1.2897
|1.2922
|1.2886
|517
|2006.06.06 03:18
|sell
|260
|0.04
|1.2907
|1.2926
|1.2896
|518
|2006.06.06 03:19
|t/p
|260
|0.04
|1.2896
|1.2926
|1.2896
|4.40
|1229.20
|519
|2006.06.06 03:19
|close
|259
|0.02
|1.2894
|1.2922
|1.2886
|0.60
|1229.80
|520
|2006.06.06 03:19
|close
|258
|0.01
|1.2888
|1.2918
|1.2876
|-0.10
|1229.70
|521
|2006.06.06 03:19
|sell
|261
|0.01
|1.2889
|1.2920
|1.2878
|522
|2006.06.06 04:21
|sell
|262
|0.02
|1.2895
|1.2920
|1.2884
|523
|2006.06.06 05:46
|sell
|263
|0.04
|1.2903
|1.2922
|1.2892
|524
|2006.06.06 06:08
|sell
|264
|0.08
|1.2910
|1.2923
|1.2899
|525
|2006.06.06 06:18
|sell
|265
|0.16
|1.2916
|1.2923
|1.2905
|526
|2006.06.06 06:24
|s/l
|261
|0.01
|1.2920
|1.2920
|1.2878
|-3.10
|1226.60
|527
|2006.06.06 06:24
|s/l
|262
|0.02
|1.2920
|1.2920
|1.2884
|-5.00
|1221.60
|528
|2006.06.06 06:24
|close
|265
|0.16
|1.2920
|1.2923
|1.2905
|-6.40
|1215.20
|529
|2006.06.06 06:24
|close
|264
|0.08
|1.2921
|1.2923
|1.2899
|-8.80
|1206.40
|530
|2006.06.06 06:24
|close
|263
|0.04
|1.2919
|1.2922
|1.2892
|-6.40
|1200.00
|531
|2006.06.06 06:24
|sell
|266
|0.01
|1.2915
|1.2946
|1.2904
|532
|2006.06.06 06:54
|sell
|267
|0.02
|1.2922
|1.2947
|1.2911
|533
|2006.06.06 06:54
|sell
|268
|0.04
|1.2929
|1.2948
|1.2918
|534
|2006.06.06 07:03
|sell
|269
|0.08
|1.2935
|1.2948
|1.2924
|535
|2006.06.06 07:19
|t/p
|269
|0.08
|1.2924
|1.2948
|1.2924
|8.80
|1208.80
|536
|2006.06.06 07:19
|close
|268
|0.04
|1.2924
|1.2948
|1.2918
|2.00
|1210.80
|537
|2006.06.06 07:19
|close
|267
|0.02
|1.2925
|1.2947
|1.2911
|-0.60
|1210.20
|538
|2006.06.06 07:20
|close
|266
|0.01
|1.2929
|1.2946
|1.2904
|-1.40
|1208.80
|539
|2006.06.06 07:20
|sell
|270
|0.01
|1.2929
|1.2960
|1.2918
|540
|2006.06.06 07:45
|t/p
|270
|0.01
|1.2918
|1.2960
|1.2918
|1.10
|1209.90
|541
|2006.06.06 07:45
|sell
|271
|0.01
|1.2916
|1.2947
|1.2905
|542
|2006.06.06 08:46
|t/p
|271
|0.01
|1.2905
|1.2947
|1.2905
|1.10
|1211.00
|543
|2006.06.06 08:46
|sell
|272
|0.01
|1.2902
|1.2933
|1.2891
|544
|2006.06.06 09:00
|sell
|273
|0.02
|1.2909
|1.2934
|1.2898
|545
|2006.06.06 09:00
|t/p
|273
|0.02
|1.2898
|1.2934
|1.2898
|2.20
|1213.20
|546
|2006.06.06 09:00
|close
|272
|0.01
|1.2897
|1.2933
|1.2891
|0.50
|1213.70
|547
|2006.06.06 09:00
|sell
|274
|0.01
|1.2897
|1.2928
|1.2886
|548
|2006.06.06 09:06
|sell
|275
|0.02
|1.2904
|1.2929
|1.2893
|549
|2006.06.06 09:37
|t/p
|275
|0.02
|1.2893
|1.2929
|1.2893
|2.20
|1215.90
|550
|2006.06.06 09:37
|close
|274
|0.01
|1.2893
|1.2928
|1.2886
|0.40
|1216.30
|551
|2006.06.06 09:37
|sell
|276
|0.01
|1.2890
|1.2921
|1.2879
|552
|2006.06.06 09:41
|sell
|277
|0.02
|1.2896
|1.2921
|1.2885
|553
|2006.06.06 10:09
|t/p
|277
|0.02
|1.2885
|1.2921
|1.2885
|2.20
|1218.50
|554
|2006.06.06 10:09
|close
|276
|0.01
|1.2885
|1.2921
|1.2879
|0.50
|1219.00
|555
|2006.06.06 10:09
|sell
|278
|0.01
|1.2884
|1.2915
|1.2873
|556
|2006.06.06 10:12
|sell
|279
|0.02
|1.2891
|1.2916
|1.2880
|557
|2006.06.06 10:15
|t/p
|279
|0.02
|1.2880
|1.2916
|1.2880
|2.20
|1221.20
|558
|2006.06.06 10:15
|close
|278
|0.01
|1.2877
|1.2915
|1.2873
|0.70
|1221.90
|559
|2006.06.06 10:15
|sell
|280
|0.01
|1.2877
|1.2908
|1.2866
|560
|2006.06.06 10:23
|t/p
|280
|0.01
|1.2866
|1.2908
|1.2866
|1.10
|1223.00
|561
|2006.06.06 10:23
|sell
|281
|0.01
|1.2864
|1.2895
|1.2853
|562
|2006.06.06 10:23
|sell
|282
|0.02
|1.2871
|1.2896
|1.2860
|563
|2006.06.06 10:25
|t/p
|282
|0.02
|1.2860
|1.2896
|1.2860
|2.20
|1225.20
|564
|2006.06.06 10:25
|close
|281
|0.01
|1.2857
|1.2895
|1.2853
|0.70
|1225.90
|565
|2006.06.06 10:25
|sell
|283
|0.01
|1.2858
|1.2889
|1.2847
|566
|2006.06.06 10:27
|sell
|284
|0.02
|1.2866
|1.2891
|1.2855
|567
|2006.06.06 10:36
|sell
|285
|0.04
|1.2874
|1.2893
|1.2863
|568
|2006.06.06 10:41
|sell
|286
|0.08
|1.2881
|1.2894
|1.2870
|569
|2006.06.06 11:02
|t/p
|286
|0.08
|1.2870
|1.2894
|1.2870
|8.80
|1234.70
|570
|2006.06.06 11:02
|close
|285
|0.04
|1.2870
|1.2893
|1.2863
|1.60
|1236.30
|571
|2006.06.06 11:02
|close
|284
|0.02
|1.2871
|1.2891
|1.2855
|-1.00
|1235.30
|572
|2006.06.06 11:03
|close
|283
|0.01
|1.2874
|1.2889
|1.2847
|-1.60
|1233.70
|573
|2006.06.06 11:03
|sell
|287
|0.01
|1.2871
|1.2902
|1.2860
|574
|2006.06.06 11:10
|sell
|288
|0.02
|1.2878
|1.2903
|1.2867
|575
|2006.06.06 11:27
|t/p
|288
|0.02
|1.2867
|1.2903
|1.2867
|2.20
|1235.90
|576
|2006.06.06 11:27
|close
|287
|0.01
|1.2867
|1.2902
|1.2860
|0.40
|1236.30
|577
|2006.06.06 11:27
|sell
|289
|0.01
|1.2866
|1.2897
|1.2855
|578
|2006.06.06 11:39
|sell
|290
|0.02
|1.2873
|1.2898
|1.2862
|579
|2006.06.06 11:59
|t/p
|290
|0.02
|1.2862
|1.2898
|1.2862
|2.20
|1238.50
|580
|2006.06.06 11:59
|close
|289
|0.01
|1.2861
|1.2897
|1.2855
|0.50
|1239.00
|581
|2006.06.06 11:59
|sell
|291
|0.01
|1.2860
|1.2891
|1.2849
|582
|2006.06.06 12:05
|sell
|292
|0.02
|1.2868
|1.2893
|1.2857
|583
|2006.06.06 12:14
|t/p
|292
|0.02
|1.2857
|1.2893
|1.2857
|2.20
|1241.20
|584
|2006.06.06 12:14
|close
|291
|0.01
|1.2856
|1.2891
|1.2849
|0.40
|1241.60
|585
|2006.06.06 12:14
|sell
|293
|0.01
|1.2855
|1.2886
|1.2844
|586
|2006.06.06 12:17
|t/p
|293
|0.01
|1.2844
|1.2886
|1.2844
|1.10
|1242.70
|587
|2006.06.06 12:17
|sell
|294
|0.01
|1.2837
|1.2868
|1.2826
|588
|2006.06.06 12:17
|sell
|295
|0.02
|1.2846
|1.2871
|1.2835
|589
|2006.06.06 12:33
|t/p
|295
|0.02
|1.2835
|1.2871
|1.2835
|2.20
|1244.90
|590
|2006.06.06 12:33
|close
|294
|0.01
|1.2835
|1.2868
|1.2826
|0.20
|1245.10
|591
|2006.06.06 12:33
|sell
|296
|0.01
|1.2834
|1.2865
|1.2823
|592
|2006.06.06 12:38
|sell
|297
|0.02
|1.2841
|1.2866
|1.2830
|593
|2006.06.06 13:13
|sell
|298
|0.04
|1.2849
|1.2868
|1.2838
|594
|2006.06.06 13:25
|t/p
|298
|0.04
|1.2838
|1.2868
|1.2838
|4.40
|1249.50
|595
|2006.06.06 13:25
|close
|297
|0.02
|1.2838
|1.2866
|1.2830
|0.60
|1250.10
|596
|2006.06.06 13:25
|close
|296
|0.01
|1.2837
|1.2865
|1.2823
|-0.30
|1249.80
|597
|2006.06.06 13:25
|sell
|299
|0.01
|1.2838
|1.2869
|1.2827
|598
|2006.06.06 13:32
|t/p
|299
|0.01
|1.2827
|1.2869
|1.2827
|1.10
|1250.90
|599
|2006.06.06 13:32
|sell
|300
|0.01
|1.2825
|1.2856
|1.2814
|600
|2006.06.06 13:33
|sell
|301
|0.02
|1.2833
|1.2858
|1.2822
|601
|2006.06.06 13:40
|t/p
|301
|0.02
|1.2822
|1.2858
|1.2822
|2.20
|1253.10
|602
|2006.06.06 13:40
|close
|300
|0.01
|1.2822
|1.2856
|1.2814
|0.30
|1253.40
|603
|2006.06.06 13:40
|sell
|302
|0.01
|1.2821
|1.2852
|1.2810
|604
|2006.06.06 13:42
|sell
|303
|0.02
|1.2829
|1.2854
|1.2818
|605
|2006.06.06 13:57
|sell
|304
|0.04
|1.2835
|1.2854
|1.2824
|606
|2006.06.06 14:00
|sell
|305
|0.08
|1.2842
|1.2855
|1.2831
|607
|2006.06.06 14:05
|t/p
|305
|0.08
|1.2831
|1.2855
|1.2831
|8.80
|1262.20
|608
|2006.06.06 14:05
|close
|304
|0.04
|1.2831
|1.2854
|1.2824
|1.60
|1263.80
|609
|2006.06.06 14:05
|close
|303
|0.02
|1.2832
|1.2854
|1.2818
|-0.60
|1263.20
|610
|2006.06.06 14:05
|close
|302
|0.01
|1.2834
|1.2852
|1.2810
|-1.30
|1261.90
|611
|2006.06.06 14:06
|sell
|306
|0.01
|1.2831
|1.2862
|1.2820
|612
|2006.06.06 14:06
|sell
|307
|0.02
|1.2838
|1.2863
|1.2827
|613
|2006.06.06 14:19
|sell
|308
|0.04
|1.2845
|1.2864
|1.2834
|614
|2006.06.06 14:30
|t/p
|308
|0.04
|1.2834
|1.2864
|1.2834
|4.40
|1266.30
|615
|2006.06.06 14:30
|close
|307
|0.02
|1.2833
|1.2863
|1.2827
|1.00
|1267.30
|616
|2006.06.06 14:30
|close
|306
|0.01
|1.2834
|1.2862
|1.2820
|-0.30
|1267.00
|617
|2006.06.06 14:30
|sell
|309
|0.01
|1.2830
|1.2861
|1.2819
|618
|2006.06.06 14:30
|sell
|310
|0.02
|1.2837
|1.2862
|1.2826
|619
|2006.06.06 14:43
|t/p
|310
|0.02
|1.2826
|1.2862
|1.2826
|2.20
|1269.20
|620
|2006.06.06 14:43
|close
|309
|0.01
|1.2826
|1.2861
|1.2819
|0.40
|1269.60
|621
|2006.06.06 14:43
|sell
|311
|0.01
|1.2825
|1.2856
|1.2814
|622
|2006.06.06 15:00
|t/p
|311
|0.01
|1.2814
|1.2856
|1.2814
|1.10
|1270.70
|623
|2006.06.06 15:00
|sell
|312
|0.01
|1.2809
|1.2840
|1.2798
|624
|2006.06.06 15:01
|sell
|313
|0.02
|1.2816
|1.2841
|1.2805
|625
|2006.06.06 15:22
|sell
|314
|0.04
|1.2824
|1.2843
|1.2813
|626
|2006.06.06 15:34
|sell
|315
|0.08
|1.2832
|1.2845
|1.2821
|627
|2006.06.06 15:40
|s/l
|312
|0.01
|1.2840
|1.2840
|1.2798
|-3.10
|1267.60
|628
|2006.06.06 15:40
|close
|315
|0.08
|1.2840
|1.2845
|1.2821
|-6.40
|1261.20
|629
|2006.06.06 15:40
|close
|314
|0.04
|1.2838
|1.2843
|1.2813
|-5.60
|1255.60
|630
|2006.06.06 15:40
|close
|313
|0.02
|1.2836
|1.2841
|1.2805
|-4.00
|1251.60
|631
|2006.06.06 15:41
|sell
|316
|0.01
|1.2835
|1.2866
|1.2824
|632
|2006.06.06 15:51
|t/p
|316
|0.01
|1.2824
|1.2866
|1.2824
|1.10
|1252.70
|633
|2006.06.06 15:51
|sell
|317
|0.01
|1.2822
|1.2853
|1.2811
|634
|2006.06.06 15:53
|sell
|318
|0.02
|1.2830
|1.2855
|1.2819
|635
|2006.06.06 15:58
|t/p
|318
|0.02
|1.2819
|1.2855
|1.2819
|2.20
|1254.90
|636
|2006.06.06 15:58
|close
|317
|0.01
|1.2819
|1.2853
|1.2811
|0.30
|1255.20
|637
|2006.06.06 15:58
|sell
|319
|0.01
|1.2822
|1.2853
|1.2811
|638
|2006.06.06 15:58
|sell
|320
|0.02
|1.2829
|1.2854
|1.2818
|639
|2006.06.06 16:38
|sell
|321
|0.04
|1.2835
|1.2854
|1.2824
|640
|2006.06.06 18:00
|t/p
|321
|0.04
|1.2824
|1.2854
|1.2824
|4.40
|1259.60
|641
|2006.06.06 18:00
|close
|320
|0.02
|1.2824
|1.2854
|1.2818
|1.00
|1260.60
|642
|2006.06.06 18:00
|close
|319
|0.01
|1.2826
|1.2853
|1.2811
|-0.40
|1260.20
|643
|2006.06.06 18:01
|sell
|322
|0.01
|1.2825
|1.2856
|1.2814
|644
|2006.06.06 18:31
|sell
|323
|0.02
|1.2833
|1.2858
|1.2822
|645
|2006.06.06 18:57
|sell
|324
|0.04
|1.2840
|1.2859
|1.2829
|646
|2006.06.06 19:12
|sell
|325
|0.08
|1.2847
|1.2860
|1.2836
|647
|2006.06.06 19:38
|t/p
|325
|0.08
|1.2836
|1.2860
|1.2836
|8.80
|1269.00
|648
|2006.06.06 19:38
|close
|324
|0.04
|1.2836
|1.2859
|1.2829
|1.60
|1270.60
|649
|2006.06.06 19:38
|close
|323
|0.02
|1.2837
|1.2858
|1.2822
|-0.80
|1269.80
|650
|2006.06.06 19:39
|close
|322
|0.01
|1.2843
|1.2856
|1.2814
|-1.80
|1268.00
|651
|2006.06.06 19:39
|sell
|326
|0.01
|1.2841
|1.2872
|1.2830
|652
|2006.06.06 19:48
|t/p
|326
|0.01
|1.2830
|1.2872
|1.2830
|1.10
|1269.10
|653
|2006.06.06 19:48
|sell
|327
|0.01
|1.2827
|1.2858
|1.2816
|654
|2006.06.06 19:48
|sell
|328
|0.02
|1.2835
|1.2860
|1.2824
|655
|2006.06.06 21:10
|t/p
|328
|0.02
|1.2824
|1.2860
|1.2824
|2.20
|1271.30
|656
|2006.06.06 21:10
|close
|327
|0.01
|1.2819
|1.2858
|1.2816
|0.80
|1272.10
|657
|2006.06.06 21:10
|sell
|329
|0.01
|1.2820
|1.2851
|1.2809
|658
|2006.06.06 21:11
|t/p
|329
|0.01
|1.2809
|1.2851
|1.2809
|1.10
|1273.20
|659
|2006.06.06 21:11
|sell
|330
|0.01
|1.2807
|1.2838
|1.2796
|660
|2006.06.06 21:12
|sell
|331
|0.02
|1.2813
|1.2838
|1.2802
|661
|2006.06.06 21:13
|sell
|332
|0.04
|1.2820
|1.2839
|1.2809
|662
|2006.06.06 21:15
|sell
|333
|0.08
|1.2827
|1.2840
|1.2816
|663
|2006.06.06 21:22
|t/p
|333
|0.08
|1.2816
|1.2840
|1.2816
|8.80
|1282.00
|664
|2006.06.06 21:22
|close
|332
|0.04
|1.2816
|1.2839
|1.2809
|1.60
|1283.60
|665
|2006.06.06 21:22
|close
|331
|0.02
|1.2818
|1.2838
|1.2802
|-1.00
|1282.60
|666
|2006.06.06 21:23
|close
|330
|0.01
|1.2820
|1.2838
|1.2796
|-1.30
|1281.30
|667
|2006.06.06 21:23
|sell
|334
|0.01
|1.2818
|1.2849
|1.2807
|668
|2006.06.06 21:47
|sell
|335
|0.02
|1.2826
|1.2851
|1.2815
|669
|2006.06.06 22:22
|t/p
|335
|0.02
|1.2815
|1.2851
|1.2815
|2.20
|1283.50
|670
|2006.06.06 22:22
|close
|334
|0.01
|1.2813
|1.2849
|1.2807
|0.50
|1284.00
|671
|2006.06.06 22:22
|sell
|336
|0.01
|1.2812
|1.2843
|1.2801
|672
|2006.06.06 22:51
|sell
|337
|0.02
|1.2818
|1.2843
|1.2807
|673
|2006.06.06 23:17
|sell
|338
|0.04
|1.2825
|1.2844
|1.2814
|674
|2006.06.06 23:20
|sell
|339
|0.08
|1.2832
|1.2845
|1.2821
|675
|2006.06.06 23:52
|sell
|340
|0.16
|1.2838
|1.2845
|1.2827
|676
|2006.06.06 23:58
|t/p
|340
|0.16
|1.2827
|1.2845
|1.2827
|17.60
|1301.60
|677
|2006.06.06 23:58
|close
|339
|0.08
|1.2827
|1.2845
|1.2821
|4.00
|1305.60
|678
|2006.06.06 23:58
|close
|338
|0.04
|1.2827
|1.2844
|1.2814
|-0.80
|1304.80
|679
|2006.06.06 23:59
|close
|337
|0.02
|1.2829
|1.2843
|1.2807
|-2.20
|1302.60
|680
|2006.06.06 23:59
|close
|336
|0.01
|1.2829
|1.2843
|1.2801
|-1.70
|1300.90
|681
|2006.06.06 23:59
|sell
|341
|0.01
|1.2823
|1.2854
|1.2812
|682
|2006.06.07 00:01
|sell
|342
|0.02
|1.2832
|1.2857
|1.2821
|683
|2006.06.07 00:15
|sell
|343
|0.04
|1.2839
|1.2858
|1.2828
|684
|2006.06.07 00:51
|t/p
|343
|0.04
|1.2828
|1.2858
|1.2828
|4.40
|1305.30
|685
|2006.06.07 00:51
|close
|342
|0.02
|1.2827
|1.2857
|1.2821
|1.00
|1306.30
|686
|2006.06.07 00:51
|close
|341
|0.01
|1.2828
|1.2854
|1.2812
|-0.44
|1305.86
|687
|2006.06.07 00:51
|sell
|344
|0.01
|1.2827
|1.2858
|1.2816
|688
|2006.06.07 01:17
|sell
|345
|0.02
|1.2833
|1.2858
|1.2822
|689
|2006.06.07 05:07
|t/p
|345
|0.02
|1.2822
|1.2858
|1.2822
|2.20
|1308.06
|690
|2006.06.07 05:07
|close
|344
|0.01
|1.2822
|1.2858
|1.2816
|0.50
|1308.56
|691
|2006.06.07 05:08
|sell
|346
|0.01
|1.2824
|1.2855
|1.2813
|692
|2006.06.07 05:24
|sell
|347
|0.02
|1.2831
|1.2856
|1.2820
|693
|2006.06.07 05:41
|t/p
|347
|0.02
|1.2820
|1.2856
|1.2820
|2.20
|1310.76
|694
|2006.06.07 05:41
|close
|346
|0.01
|1.2820
|1.2855
|1.2813
|0.40
|1311.16
|695
|2006.06.07 05:41
|sell
|348
|0.01
|1.2820
|1.2851
|1.2809
|696
|2006.06.07 05:43
|sell
|349
|0.02
|1.2828
|1.2853
|1.2817
|697
|2006.06.07 05:55
|t/p
|349
|0.02
|1.2817
|1.2853
|1.2817
|2.20
|1313.36
|698
|2006.06.07 05:55
|close
|348
|0.01
|1.2817
|1.2851
|1.2809
|0.30
|1313.66
|699
|2006.06.07 05:55
|sell
|350
|0.01
|1.2817
|1.2848
|1.2806
|700
|2006.06.07 06:31
|t/p
|350
|0.01
|1.2806
|1.2848
|1.2806
|1.10
|1314.76
|701
|2006.06.07 06:31
|sell
|351
|0.01
|1.2804
|1.2835
|1.2793
|702
|2006.06.07 06:32
|t/p
|351
|0.01
|1.2793
|1.2835
|1.2793
|1.10
|1315.86
|703
|2006.06.07 06:32
|sell
|352
|0.01
|1.2790
|1.2821
|1.2779
|704
|2006.06.07 06:36
|sell
|353
|0.02
|1.2796
|1.2821
|1.2785
|705
|2006.06.07 06:55
|t/p
|353
|0.02
|1.2785
|1.2821
|1.2785
|2.20
|1318.06
|706
|2006.06.07 06:55
|close
|352
|0.01
|1.2784
|1.2821
|1.2779
|0.60
|1318.66
|707
|2006.06.07 06:56
|sell
|354
|0.01
|1.2783
|1.2814
|1.2772
|708
|2006.06.07 06:58
|sell
|355
|0.02
|1.2790
|1.2815
|1.2779
|709
|2006.06.07 07:05
|sell
|356
|0.04
|1.2797
|1.2816
|1.2786
|710
|2006.06.07 07:15
|sell
|357
|0.08
|1.2805
|1.2818
|1.2794
|711
|2006.06.07 07:25
|t/p
|357
|0.08
|1.2794
|1.2818
|1.2794
|8.80
|1327.46
|712
|2006.06.07 07:25
|close
|356
|0.04
|1.2794
|1.2816
|1.2786
|1.20
|1328.66
|713
|2006.06.07 07:25
|close
|355
|0.02
|1.2796
|1.2815
|1.2779
|-1.20
|1327.46
|714
|2006.06.07 07:25
|close
|354
|0.01
|1.2798
|1.2814
|1.2772
|-1.50
|1325.96
|715
|2006.06.07 07:25
|sell
|358
|0.01
|1.2797
|1.2828
|1.2786
|716
|2006.06.07 07:54
|sell
|359
|0.02
|1.2804
|1.2829
|1.2793
|717
|2006.06.07 07:56
|sell
|360
|0.04
|1.2812
|1.2831
|1.2801
|718
|2006.06.07 07:59
|sell
|361
|0.08
|1.2819
|1.2832
|1.2808
|719
|2006.06.07 08:07
|s/l
|358
|0.01
|1.2828
|1.2828
|1.2786
|-3.10
|1322.86
|720
|2006.06.07 08:07
|close
|361
|0.08
|1.2828
|1.2832
|1.2808
|-7.20
|1315.66
|721
|2006.06.07 08:07
|close
|360
|0.04
|1.2826
|1.2831
|1.2801
|-5.60
|1310.06
|722
|2006.06.07 08:07
|close
|359
|0.02
|1.2824
|1.2829
|1.2793
|-4.00
|1306.06
|723
|2006.06.07 08:07
|buy
|362
|0.01
|1.2825
|1.2794
|1.2836
|724
|2006.06.07 08:12
|buy
|363
|0.02
|1.2818
|1.2793
|1.2829
|725
|2006.06.07 08:17
|t/p
|363
|0.02
|1.2829
|1.2793
|1.2829
|2.20
|1308.26
|726
|2006.06.07 08:17
|close
|362
|0.01
|1.2830
|1.2794
|1.2836
|0.50
|1308.76
|727
|2006.06.07 08:17
|buy
|364
|0.01
|1.2831
|1.2800
|1.2842
|728
|2006.06.07 08:19
|buy
|365
|0.02
|1.2824
|1.2799
|1.2835
|729
|2006.06.07 08:26
|buy
|366
|0.04
|1.2817
|1.2798
|1.2828
|730
|2006.06.07 10:42
|buy
|367
|0.08
|1.2811
|1.2798
|1.2822
|731
|2006.06.07 10:48
|buy
|368
|0.16
|1.2804
|1.2797
|1.2815
|732
|2006.06.07 11:18
|s/l
|364
|0.01
|1.2800
|1.2800
|1.2842
|-3.10
|1305.66
|733
|2006.06.07 11:18
|s/l
|365
|0.02
|1.2799
|1.2799
|1.2835
|-5.00
|1300.66
|734
|2006.06.07 11:18
|close
|368
|0.16
|1.2799
|1.2797
|1.2815
|-8.00
|1292.66
|735
|2006.06.07 11:18
|close
|367
|0.08
|1.2801
|1.2798
|1.2822
|-8.00
|1284.66
|736
|2006.06.07 11:19
|close
|366
|0.04
|1.2807
|1.2798
|1.2828
|-4.00
|1280.66
|737
|2006.06.07 11:19
|buy
|369
|0.01
|1.2810
|1.2779
|1.2821
|738
|2006.06.07 11:24
|buy
|370
|0.02
|1.2803
|1.2778
|1.2814
|739
|2006.06.07 11:27
|buy
|371
|0.04
|1.2795
|1.2776
|1.2806
|740
|2006.06.07 11:33
|buy
|372
|0.08
|1.2787
|1.2774
|1.2798
|741
|2006.06.07 11:46
|s/l
|369
|0.01
|1.2779
|1.2779
|1.2821
|-3.10
|1277.56
|742
|2006.06.07 11:46
|s/l
|370
|0.02
|1.2778
|1.2778
|1.2814
|-5.00
|1272.56
|743
|2006.06.07 11:46
|s/l
|371
|0.04
|1.2776
|1.2776
|1.2806
|-7.60
|1264.96
|744
|2006.06.07 11:46
|close
|372
|0.08
|1.2776
|1.2774
|1.2798
|-8.80
|1256.16
|745
|2006.06.07 11:46
|buy
|373
|0.01
|1.2780
|1.2749
|1.2791
|746
|2006.06.07 11:47
|buy
|374
|0.02
|1.2773
|1.2748
|1.2784
|747
|2006.06.07 12:05
|t/p
|374
|0.02
|1.2784
|1.2748
|1.2784
|2.20
|1258.36
|748
|2006.06.07 12:05
|close
|373
|0.01
|1.2784
|1.2749
|1.2791
|0.40
|1258.76
|749
|2006.06.07 12:05
|buy
|375
|0.01
|1.2785
|1.2754
|1.2796
|750
|2006.06.07 12:22
|t/p
|375
|0.01
|1.2796
|1.2754
|1.2796
|1.10
|1259.86
|751
|2006.06.07 12:22
|buy
|376
|0.01
|1.2798
|1.2767
|1.2809
|752
|2006.06.07 12:23
|buy
|377
|0.02
|1.2792
|1.2767
|1.2803
|753
|2006.06.07 13:18
|buy
|378
|0.04
|1.2783
|1.2764
|1.2794
|754
|2006.06.07 13:27
|buy
|379
|0.08
|1.2776
|1.2763
|1.2787
|755
|2006.06.07 13:34
|buy
|380
|0.16
|1.2770
|1.2763
|1.2781
|756
|2006.06.07 13:34
|s/l
|376
|0.01
|1.2767
|1.2767
|1.2809
|-3.10
|1256.76
|757
|2006.06.07 13:34
|s/l
|377
|0.02
|1.2767
|1.2767
|1.2803
|-5.00
|1251.76
|758
|2006.06.07 13:34
|close
|380
|0.16
|1.2765
|1.2763
|1.2781
|-8.00
|1243.76
|759
|2006.06.07 13:34
|close
|379
|0.08
|1.2767
|1.2763
|1.2787
|-7.20
|1236.56
|760
|2006.06.07 13:35
|close
|378
|0.04
|1.2769
|1.2764
|1.2794
|-5.60
|1230.96
|761
|2006.06.07 13:35
|buy
|381
|0.01
|1.2770
|1.2739
|1.2781
|762
|2006.06.07 13:48
|buy
|382
|0.02
|1.2763
|1.2738
|1.2774
|763
|2006.06.07 13:57
|t/p
|382
|0.02
|1.2774
|1.2738
|1.2774
|2.20
|1233.16
|764
|2006.06.07 13:57
|close
|381
|0.01
|1.2774
|1.2739
|1.2781
|0.40
|1233.56
|765
|2006.06.07 13:57
|buy
|383
|0.01
|1.2775
|1.2744
|1.2786
|766
|2006.06.07 14:02
|buy
|384
|0.02
|1.2769
|1.2744
|1.2780
|767
|2006.06.07 14:09
|t/p
|384
|0.02
|1.2780
|1.2744
|1.2780
|2.20
|1235.76
|768
|2006.06.07 14:09
|close
|383
|0.01
|1.2780
|1.2744
|1.2786
|0.50
|1236.26
|769
|2006.06.07 14:09
|buy
|385
|0.01
|1.2781
|1.2750
|1.2792
|770
|2006.06.07 14:29
|buy
|386
|0.02
|1.2772
|1.2747
|1.2783
|771
|2006.06.07 14:48
|t/p
|386
|0.02
|1.2783
|1.2747
|1.2783
|2.20
|1238.46
|772
|2006.06.07 14:48
|close
|385
|0.01
|1.2783
|1.2750
|1.2792
|0.20
|1238.66
|773
|2006.06.07 14:48
|buy
|387
|0.01
|1.2783
|1.2752
|1.2794
|774
|2006.06.07 15:01
|buy
|388
|0.02
|1.2776
|1.2751
|1.2787
|775
|2006.06.07 15:16
|t/p
|388
|0.02
|1.2787
|1.2751
|1.2787
|2.20
|1240.86
|776
|2006.06.07 15:16
|close
|387
|0.01
|1.2787
|1.2752
|1.2794
|0.40
|1241.26
|777
|2006.06.07 15:16
|buy
|389
|0.01
|1.2788
|1.2757
|1.2799
|778
|2006.06.07 15:23
|t/p
|389
|0.01
|1.2799
|1.2757
|1.2799
|1.10
|1242.36
|779
|2006.06.07 15:23
|buy
|390
|0.01
|1.2801
|1.2770
|1.2812
|780
|2006.06.07 15:26
|buy
|391
|0.02
|1.2794
|1.2769
|1.2805
|781
|2006.06.07 15:51
|t/p
|391
|0.02
|1.2805
|1.2769
|1.2805
|2.20
|1244.56
|782
|2006.06.07 15:51
|close
|390
|0.01
|1.2805
|1.2770
|1.2812
|0.40
|1244.96
|783
|2006.06.07 15:51
|buy
|392
|0.01
|1.2805
|1.2774
|1.2816
|784
|2006.06.07 15:57
|buy
|393
|0.02
|1.2798
|1.2773
|1.2809
|785
|2006.06.07 16:03
|t/p
|393
|0.02
|1.2809
|1.2773
|1.2809
|2.20
|1247.16
|786
|2006.06.07 16:03
|close
|392
|0.01
|1.2809
|1.2774
|1.2816
|0.40
|1247.56
|787
|2006.06.07 16:03
|buy
|394
|0.01
|1.2810
|1.2779
|1.2821
|788
|2006.06.07 16:57
|buy
|395
|0.02
|1.2803
|1.2778
|1.2814
|789
|2006.06.07 17:23
|buy
|396
|0.04
|1.2796
|1.2777
|1.2807
|790
|2006.06.07 17:34
|t/p
|396
|0.04
|1.2807
|1.2777
|1.2807
|4.40
|1251.96
|791
|2006.06.07 17:34
|close
|395
|0.02
|1.2807
|1.2778
|1.2814
|0.80
|1252.76
|792
|2006.06.07 17:34
|close
|394
|0.01
|1.2809
|1.2779
|1.2821
|-0.10
|1252.66
|793
|2006.06.07 17:34
|buy
|397
|0.01
|1.2810
|1.2779
|1.2821
|794
|2006.06.07 17:40
|buy
|398
|0.02
|1.2801
|1.2776
|1.2812
|795
|2006.06.07 18:13
|buy
|399
|0.04
|1.2794
|1.2775
|1.2805
|796
|2006.06.07 20:54
|buy
|400
|0.08
|1.2784
|1.2771
|1.2795
|797
|2006.06.07 21:27
|t/p
|400
|0.08
|1.2795
|1.2771
|1.2795
|8.80
|1261.46
|798
|2006.06.07 21:27
|close
|399
|0.04
|1.2795
|1.2775
|1.2805
|0.40
|1261.86
|799
|2006.06.07 21:27
|close
|398
|0.02
|1.2796
|1.2776
|1.2812
|-1.00
|1260.86
|800
|2006.06.07 21:27
|close
|397
|0.01
|1.2795
|1.2779
|1.2821
|-1.50
|1259.36
|801
|2006.06.07 21:27
|buy
|401
|0.01
|1.2795
|1.2764
|1.2806
|802
|2006.06.07 21:44
|buy
|402
|0.02
|1.2788
|1.2763
|1.2799
|803
|2006.06.07 21:48
|t/p
|402
|0.02
|1.2799
|1.2763
|1.2799
|2.20
|1261.56
|804
|2006.06.07 21:48
|close
|401
|0.01
|1.2799
|1.2764
|1.2806
|0.40
|1261.96
|805
|2006.06.07 21:48
|buy
|403
|0.01
|1.2797
|1.2766
|1.2808
|806
|2006.06.07 23:11
|t/p
|403
|0.01
|1.2808
|1.2766
|1.2808
|1.10
|1263.06
|807
|2006.06.07 23:11
|buy
|404
|0.01
|1.2811
|1.2780
|1.2822
|808
|2006.06.07 23:29
|buy
|405
|0.02
|1.2804
|1.2779
|1.2815
|809
|2006.06.08 00:07
|buy
|406
|0.04
|1.2797
|1.2778
|1.2808
|810
|2006.06.08 00:56
|buy
|407
|0.08
|1.2790
|1.2777
|1.2801
|811
|2006.06.08 01:15
|buy
|408
|0.16
|1.2783
|1.2776
|1.2794
|812
|2006.06.08 01:18
|s/l
|404
|0.01
|1.2780
|1.2780
|1.2822
|-3.30
|1259.76
|813
|2006.06.08 01:18
|close
|408
|0.16
|1.2780
|1.2776
|1.2794
|-4.80
|1254.96
|814
|2006.06.08 01:18
|close
|407
|0.08
|1.2785
|1.2777
|1.2801
|-4.00
|1250.96
|815
|2006.06.08 01:19
|close
|406
|0.04
|1.2782
|1.2778
|1.2808
|-6.00
|1244.96
|816
|2006.06.08 01:19
|close
|405
|0.02
|1.2781
|1.2779
|1.2815
|-4.99
|1239.97
|817
|2006.06.08 01:19
|buy
|409
|0.01
|1.2782
|1.2751
|1.2793
|818
|2006.06.08 02:42
|t/p
|409
|0.01
|1.2793
|1.2751
|1.2793
|1.10
|1241.07
|819
|2006.06.08 02:42
|buy
|410
|0.01
|1.2799
|1.2768
|1.2810
|820
|2006.06.08 02:43
|buy
|411
|0.02
|1.2786
|1.2761
|1.2797
|821
|2006.06.08 02:43
|buy
|412
|0.04
|1.2778
|1.2759
|1.2789
|822
|2006.06.08 02:43
|t/p
|412
|0.04
|1.2789
|1.2759
|1.2789
|4.40
|1245.47
|823
|2006.06.08 02:43
|close
|411
|0.02
|1.2790
|1.2761
|1.2797
|0.80
|1246.27
|824
|2006.06.08 02:43
|close
|410
|0.01
|1.2788
|1.2768
|1.2810
|-1.10
|1245.17
|825
|2006.06.08 02:43
|buy
|413
|0.01
|1.2789
|1.2758
|1.2800
|826
|2006.06.08 02:43
|t/p
|413
|0.01
|1.2800
|1.2758
|1.2800
|1.10
|1246.27
|827
|2006.06.08 02:43
|buy
|414
|0.01
|1.2802
|1.2771
|1.2813
|828
|2006.06.08 02:43
|buy
|415
|0.02
|1.2789
|1.2764
|1.2800
|829
|2006.06.08 02:51
|buy
|416
|0.04
|1.2782
|1.2763
|1.2793
|830
|2006.06.08 05:51
|buy
|417
|0.08
|1.2775
|1.2762
|1.2786
|831
|2006.06.08 05:58
|t/p
|417
|0.08
|1.2786
|1.2762
|1.2786
|8.80
|1255.07
|832
|2006.06.08 05:58
|close
|416
|0.04
|1.2786
|1.2763
|1.2793
|1.60
|1256.67
|833
|2006.06.08 05:58
|close
|415
|0.02
|1.2783
|1.2764
|1.2800
|-1.20
|1255.47
|834
|2006.06.08 05:58
|close
|414
|0.01
|1.2784
|1.2771
|1.2813
|-1.80
|1253.67
|835
|2006.06.08 05:58
|buy
|418
|0.01
|1.2783
|1.2752
|1.2794
|836
|2006.06.08 06:03
|t/p
|418
|0.01
|1.2794
|1.2752
|1.2794
|1.10
|1254.77
|837
|2006.06.08 06:03
|buy
|419
|0.01
|1.2796
|1.2765
|1.2807
|838
|2006.06.08 06:03
|buy
|420
|0.02
|1.2789
|1.2764
|1.2800
|839
|2006.06.08 06:11
|t/p
|420
|0.02
|1.2800
|1.2764
|1.2800
|2.20
|1256.97
|840
|2006.06.08 06:11
|close
|419
|0.01
|1.2801
|1.2765
|1.2807
|0.50
|1257.47
|841
|2006.06.08 06:11
|buy
|421
|0.01
|1.2802
|1.2771
|1.2813
|842
|2006.06.08 06:12
|buy
|422
|0.02
|1.2794
|1.2769
|1.2805
|843
|2006.06.08 06:23
|buy
|423
|0.04
|1.2787
|1.2768
|1.2798
|844
|2006.06.08 06:34
|buy
|424
|0.08
|1.2780
|1.2767
|1.2791
|845
|2006.06.08 06:35
|s/l
|421
|0.01
|1.2771
|1.2771
|1.2813
|-3.10
|1254.37
|846
|2006.06.08 06:35
|close
|424
|0.08
|1.2770
|1.2767
|1.2791
|-8.00
|1246.37
|847
|2006.06.08 06:35
|close
|423
|0.04
|1.2772
|1.2768
|1.2798
|-6.00
|1240.37
|848
|2006.06.08 06:35
|close
|422
|0.02
|1.2771
|1.2769
|1.2805
|-4.60
|1235.77
|849
|2006.06.08 06:35
|buy
|425
|0.01
|1.2777
|1.2746
|1.2788
|850
|2006.06.08 06:36
|buy
|426
|0.02
|1.2771
|1.2746
|1.2782
|851
|2006.06.08 06:50
|t/p
|426
|0.02
|1.2782
|1.2746
|1.2782
|2.20
|1237.97
|852
|2006.06.08 06:50
|close
|425
|0.01
|1.2782
|1.2746
|1.2788
|0.50
|1238.47
|853
|2006.06.08 06:50
|sell
|427
|0.01
|1.2780
|1.2811
|1.2769
|854
|2006.06.08 07:04
|t/p
|427
|0.01
|1.2769
|1.2811
|1.2769
|1.10
|1239.57
|855
|2006.06.08 07:04
|sell
|428
|0.01
|1.2767
|1.2798
|1.2756
|856
|2006.06.08 07:08
|sell
|429
|0.02
|1.2773
|1.2798
|1.2762
|857
|2006.06.08 07:10
|t/p
|429
|0.02
|1.2762
|1.2798
|1.2762
|2.20
|1241.77
|858
|2006.06.08 07:10
|close
|428
|0.01
|1.2759
|1.2798
|1.2756
|0.80
|1242.57
|859
|2006.06.08 07:10
|sell
|430
|0.01
|1.2759
|1.2790
|1.2748
|860
|2006.06.08 07:13
|sell
|431
|0.02
|1.2766
|1.2791
|1.2755
|861
|2006.06.08 07:20
|t/p
|431
|0.02
|1.2755
|1.2791
|1.2755
|2.20
|1244.77
|862
|2006.06.08 07:20
|close
|430
|0.01
|1.2753
|1.2790
|1.2748
|0.60
|1245.37
|863
|2006.06.08 07:20
|sell
|432
|0.01
|1.2753
|1.2784
|1.2742
|864
|2006.06.08 07:21
|sell
|433
|0.02
|1.2760
|1.2785
|1.2749
|865
|2006.06.08 07:23
|t/p
|433
|0.02
|1.2749
|1.2785
|1.2749
|2.20
|1247.57
|866
|2006.06.08 07:23
|close
|432
|0.01
|1.2749
|1.2784
|1.2742
|0.40
|1247.97
|867
|2006.06.08 07:23
|sell
|434
|0.01
|1.2751
|1.2782
|1.2740
|868
|2006.06.08 07:23
|sell
|435
|0.02
|1.2759
|1.2784
|1.2748
|869
|2006.06.08 08:25
|sell
|436
|0.04
|1.2766
|1.2785
|1.2755
|870
|2006.06.08 08:33
|sell
|437
|0.08
|1.2773
|1.2786
|1.2762
|871
|2006.06.08 10:07
|t/p
|437
|0.08
|1.2762
|1.2786
|1.2762
|8.80
|1256.77
|872
|2006.06.08 10:07
|close
|436
|0.04
|1.2762
|1.2785
|1.2755
|1.60
|1258.37
|873
|2006.06.08 10:07
|close
|435
|0.02
|1.2763
|1.2784
|1.2748
|-0.80
|1257.57
|874
|2006.06.08 10:07
|close
|434
|0.01
|1.2765
|1.2782
|1.2740
|-1.40
|1256.17
|875
|2006.06.08 10:07
|sell
|438
|0.01
|1.2762
|1.2793
|1.2751
|876
|2006.06.08 11:16
|sell
|439
|0.02
|1.2770
|1.2795
|1.2759
|877
|2006.06.08 11:47
|t/p
|439
|0.02
|1.2759
|1.2795
|1.2759
|2.20
|1258.37
|878
|2006.06.08 11:47
|close
|438
|0.01
|1.2755
|1.2793
|1.2751
|0.70
|1259.07
|879
|2006.06.08 11:47
|sell
|440
|0.01
|1.2756
|1.2787
|1.2745
|880
|2006.06.08 11:48
|sell
|441
|0.02
|1.2763
|1.2788
|1.2752
|881
|2006.06.08 11:49
|t/p
|441
|0.02
|1.2752
|1.2788
|1.2752
|2.20
|1261.27
|882
|2006.06.08 11:49
|close
|440
|0.01
|1.2747
|1.2787
|1.2745
|0.90
|1262.17
|883
|2006.06.08 11:49
|sell
|442
|0.01
|1.2746
|1.2777
|1.2735
|884
|2006.06.08 11:54
|t/p
|442
|0.01
|1.2735
|1.2777
|1.2735
|1.10
|1263.27
|885
|2006.06.08 11:54
|sell
|443
|0.01
|1.2733
|1.2764
|1.2722
|886
|2006.06.08 11:57
|sell
|444
|0.02
|1.2740
|1.2765
|1.2729
|887
|2006.06.08 12:03
|t/p
|444
|0.02
|1.2729
|1.2765
|1.2729
|2.20
|1265.47
|888
|2006.06.08 12:03
|close
|443
|0.01
|1.2726
|1.2764
|1.2722
|0.70
|1266.17
|889
|2006.06.08 12:03
|sell
|445
|0.01
|1.2726
|1.2757
|1.2715
|890
|2006.06.08 12:04
|sell
|446
|0.02
|1.2732
|1.2757
|1.2721
|891
|2006.06.08 12:04
|t/p
|446
|0.02
|1.2721
|1.2757
|1.2721
|2.20
|1268.37
|892
|2006.06.08 12:04
|close
|445
|0.01
|1.2721
|1.2757
|1.2715
|0.50
|1268.87
|893
|2006.06.08 12:04
|sell
|447
|0.01
|1.2722
|1.2753
|1.2711
|894
|2006.06.08 12:07
|sell
|448
|0.02
|1.2729
|1.2754
|1.2718
|895
|2006.06.08 12:15
|sell
|449
|0.04
|1.2735
|1.2754
|1.2724
|896
|2006.06.08 12:24
|t/p
|449
|0.04
|1.2724
|1.2754
|1.2724
|4.40
|1273.27
|897
|2006.06.08 12:24
|close
|448
|0.02
|1.2724
|1.2754
|1.2718
|1.00
|1274.27
|898
|2006.06.08 12:24
|close
|447
|0.01
|1.2725
|1.2753
|1.2711
|-0.30
|1273.97
|899
|2006.06.08 12:24
|sell
|450
|0.01
|1.2726
|1.2757
|1.2715
|900
|2006.06.08 12:31
|t/p
|450
|0.01
|1.2715
|1.2757
|1.2715
|1.10
|1275.07
|901
|2006.06.08 12:31
|sell
|451
|0.01
|1.2711
|1.2742
|1.2700
|902
|2006.06.08 12:33
|t/p
|451
|0.01
|1.2700
|1.2742
|1.2700
|1.10
|1276.17
|903
|2006.06.08 12:33
|sell
|452
|0.01
|1.2696
|1.2727
|1.2685
|904
|2006.06.08 12:33
|t/p
|452
|0.01
|1.2685
|1.2727
|1.2685
|1.10
|1277.27
|905
|2006.06.08 12:33
|sell
|453
|0.01
|1.2682
|1.2713
|1.2671
|906
|2006.06.08 12:34
|t/p
|453
|0.01
|1.2671
|1.2713
|1.2671
|1.10
|1278.37
|907
|2006.06.08 12:34
|sell
|454
|0.01
|1.2669
|1.2700
|1.2658
|908
|2006.06.08 12:34
|sell
|455
|0.02
|1.2680
|1.2705
|1.2669
|909
|2006.06.08 12:35
|sell
|456
|0.04
|1.2687
|1.2706
|1.2676
|910
|2006.06.08 12:39
|sell
|457
|0.08
|1.2693
|1.2706
|1.2682
|911
|2006.06.08 12:40
|s/l
|454
|0.01
|1.2700
|1.2700
|1.2658
|-3.10
|1275.27
|912
|2006.06.08 12:40
|close
|457
|0.08
|1.2700
|1.2706
|1.2682
|-5.60
|1269.67
|913
|2006.06.08 12:40
|close
|456
|0.04
|1.2699
|1.2706
|1.2676
|-4.80
|1264.87
|914
|2006.06.08 12:40
|close
|455
|0.02
|1.2704
|1.2705
|1.2669
|-4.80
|1260.07
|915
|2006.06.08 12:40
|sell
|458
|0.01
|1.2701
|1.2732
|1.2690
|916
|2006.06.08 12:41
|t/p
|458
|0.01
|1.2690
|1.2732
|1.2690
|1.10
|1261.17
|917
|2006.06.08 12:41
|sell
|459
|0.01
|1.2688
|1.2719
|1.2677
|918
|2006.06.08 12:42
|sell
|460
|0.02
|1.2695
|1.2720
|1.2684
|919
|2006.06.08 12:44
|t/p
|460
|0.02
|1.2684
|1.2720
|1.2684
|2.20
|1263.37
|920
|2006.06.08 12:44
|close
|459
|0.01
|1.2684
|1.2719
|1.2677
|0.40
|1263.77
|921
|2006.06.08 12:44
|sell
|461
|0.01
|1.2678
|1.2709
|1.2667
|922
|2006.06.08 12:45
|t/p
|461
|0.01
|1.2667
|1.2709
|1.2667
|1.10
|1264.87
|923
|2006.06.08 12:45
|sell
|462
|0.01
|1.2663
|1.2694
|1.2652
|924
|2006.06.08 12:49
|sell
|463
|0.02
|1.2671
|1.2696
|1.2660
|925
|2006.06.08 12:51
|sell
|464
|0.04
|1.2677
|1.2696
|1.2666
|926
|2006.06.08 12:59
|sell
|465
|0.08
|1.2685
|1.2698
|1.2674
|927
|2006.06.08 13:05
|t/p
|465
|0.08
|1.2674
|1.2698
|1.2674
|8.80
|1273.67
|928
|2006.06.08 13:05
|close
|464
|0.04
|1.2674
|1.2696
|1.2666
|1.20
|1274.87
|929
|2006.06.08 13:05
|close
|463
|0.02
|1.2679
|1.2696
|1.2660
|-1.60
|1273.27
|930
|2006.06.08 13:05
|close
|462
|0.01
|1.2678
|1.2694
|1.2652
|-1.50
|1271.77
|931
|2006.06.08 13:05
|sell
|466
|0.01
|1.2679
|1.2710
|1.2668
|932
|2006.06.08 13:12
|t/p
|466
|0.01
|1.2668
|1.2710
|1.2668
|1.10
|1272.87
|933
|2006.06.08 13:12
|sell
|467
|0.01
|1.2665
|1.2696
|1.2654
|934
|2006.06.08 13:14
|sell
|468
|0.02
|1.2673
|1.2698
|1.2662
|935
|2006.06.08 13:18
|sell
|469
|0.04
|1.2680
|1.2699
|1.2669
|936
|2006.06.08 13:23
|t/p
|469
|0.04
|1.2669
|1.2699
|1.2669
|4.40
|1277.27
|937
|2006.06.08 13:23
|close
|468
|0.02
|1.2669
|1.2698
|1.2662
|0.80
|1278.07
|938
|2006.06.08 13:23
|close
|467
|0.01
|1.2671
|1.2696
|1.2654
|-0.60
|1277.47
|939
|2006.06.08 13:23
|sell
|470
|0.01
|1.2668
|1.2699
|1.2657
|940
|2006.06.08 13:25
|sell
|471
|0.02
|1.2674
|1.2699
|1.2663
|941
|2006.06.08 13:29
|t/p
|471
|0.02
|1.2663
|1.2699
|1.2663
|2.20
|1279.67
|942
|2006.06.08 13:29
|close
|470
|0.01
|1.2661
|1.2699
|1.2657
|0.70
|1280.37
|943
|2006.06.08 13:29
|sell
|472
|0.01
|1.2658
|1.2689
|1.2647
|944
|2006.06.08 13:29
|sell
|473
|0.02
|1.2665
|1.2690
|1.2654
|945
|2006.06.08 13:33
|t/p
|473
|0.02
|1.2654
|1.2690
|1.2654
|2.20
|1282.57
|946
|2006.06.08 13:33
|close
|472
|0.01
|1.2651
|1.2689
|1.2647
|0.70
|1283.27
|947
|2006.06.08 13:33
|sell
|474
|0.01
|1.2651
|1.2682
|1.2640
|948
|2006.06.08 13:34
|sell
|475
|0.02
|1.2657
|1.2682
|1.2646
|949
|2006.06.08 13:34
|t/p
|475
|0.02
|1.2646
|1.2682
|1.2646
|2.20
|1285.47
|950
|2006.06.08 13:34
|close
|474
|0.01
|1.2646
|1.2682
|1.2640
|0.50
|1285.97
|951
|2006.06.08 13:34
|sell
|476
|0.01
|1.2645
|1.2676
|1.2634
|952
|2006.06.08 13:39
|t/p
|476
|0.01
|1.2634
|1.2676
|1.2634
|1.10
|1287.07
|953
|2006.06.08 13:39
|sell
|477
|0.01
|1.2631
|1.2662
|1.2620
|954
|2006.06.08 13:40
|sell
|478
|0.02
|1.2638
|1.2663
|1.2627
|955
|2006.06.08 13:53
|sell
|479
|0.04
|1.2646
|1.2665
|1.2635
|956
|2006.06.08 13:58
|sell
|480
|0.08
|1.2653
|1.2666
|1.2642
|957
|2006.06.08 14:07
|s/l
|477
|0.01
|1.2662
|1.2662
|1.2620
|-3.10
|1283.97
|958
|2006.06.08 14:07
|close
|480
|0.08
|1.2662
|1.2666
|1.2642
|-7.20
|1276.77
|959
|2006.06.08 14:07
|s/l
|478
|0.02
|1.2663
|1.2663
|1.2627
|-5.00
|1271.77
|960
|2006.06.08 14:07
|close
|479
|0.04
|1.2663
|1.2665
|1.2635
|-6.80
|1264.97
|961
|2006.06.08 14:07
|sell
|481
|0.01
|1.2658
|1.2689
|1.2647
|962
|2006.06.08 14:10
|sell
|482
|0.02
|1.2666
|1.2691
|1.2655
|963
|2006.06.08 14:12
|t/p
|482
|0.02
|1.2655
|1.2691
|1.2655
|2.20
|1267.17
|964
|2006.06.08 14:12
|close
|481
|0.01
|1.2655
|1.2689
|1.2647
|0.30
|1267.47
|965
|2006.06.08 14:12
|sell
|483
|0.01
|1.2654
|1.2685
|1.2643
|966
|2006.06.08 14:12
|sell
|484
|0.02
|1.2662
|1.2687
|1.2651
|967
|2006.06.08 14:29
|t/p
|484
|0.02
|1.2651
|1.2687
|1.2651
|2.20
|1269.67
|968
|2006.06.08 14:29
|close
|483
|0.01
|1.2647
|1.2685
|1.2643
|0.70
|1270.37
|969
|2006.06.08 14:29
|sell
|485
|0.01
|1.2647
|1.2678
|1.2636
|970
|2006.06.08 14:58
|t/p
|485
|0.01
|1.2636
|1.2678
|1.2636
|1.10
|1271.47
|971
|2006.06.08 14:58
|sell
|486
|0.01
|1.2634
|1.2665
|1.2623
|972
|2006.06.08 15:02
|sell
|487
|0.02
|1.2641
|1.2666
|1.2630
|973
|2006.06.08 15:24
|t/p
|487
|0.02
|1.2630
|1.2666
|1.2630
|2.20
|1273.67
|974
|2006.06.08 15:24
|close
|486
|0.01
|1.2627
|1.2665
|1.2623
|0.70
|1274.37
|975
|2006.06.08 15:24
|sell
|488
|0.01
|1.2627
|1.2658
|1.2616
|976
|2006.06.08 15:26
|sell
|489
|0.02
|1.2633
|1.2658
|1.2622
|977
|2006.06.08 15:32
|sell
|490
|0.04
|1.2640
|1.2659
|1.2629
|978
|2006.06.08 15:40
|sell
|491
|0.08
|1.2648
|1.2661
|1.2637
|979
|2006.06.08 16:07
|sell
|492
|0.16
|1.2654
|1.2661
|1.2643
|980
|2006.06.08 16:08
|s/l
|488
|0.01
|1.2658
|1.2658
|1.2616
|-3.10
|1271.27
|981
|2006.06.08 16:08
|s/l
|489
|0.02
|1.2658
|1.2658
|1.2622
|-5.00
|1266.27
|982
|2006.06.08 16:08
|close
|492
|0.16
|1.2658
|1.2661
|1.2643
|-6.40
|1259.87
|983
|2006.06.08 16:09
|close
|491
|0.08
|1.2656
|1.2661
|1.2637
|-6.40
|1253.47
|984
|2006.06.08 16:09
|close
|490
|0.04
|1.2657
|1.2659
|1.2629
|-6.80
|1246.67
|985
|2006.06.08 16:09
|sell
|493
|0.01
|1.2656
|1.2687
|1.2645
|986
|2006.06.08 16:09
|sell
|494
|0.02
|1.2663
|1.2688
|1.2652
|987
|2006.06.08 16:17
|sell
|495
|0.04
|1.2671
|1.2690
|1.2660
|988
|2006.06.08 16:29
|t/p
|495
|0.04
|1.2660
|1.2690
|1.2660
|4.40
|1251.07
|989
|2006.06.08 16:29
|close
|494
|0.02
|1.2659
|1.2688
|1.2652
|0.80
|1251.87
|990
|2006.06.08 16:29
|close
|493
|0.01
|1.2663
|1.2687
|1.2645
|-0.70
|1251.17
|991
|2006.06.08 16:30
|sell
|496
|0.01
|1.2661
|1.2692
|1.2650
|992
|2006.06.08 17:04
|t/p
|496
|0.01
|1.2650
|1.2692
|1.2650
|1.10
|1252.27
|993
|2006.06.08 17:04
|sell
|497
|0.01
|1.2646
|1.2677
|1.2635
|994
|2006.06.08 17:46
|sell
|498
|0.02
|1.2652
|1.2677
|1.2641
|995
|2006.06.08 18:02
|t/p
|498
|0.02
|1.2641
|1.2677
|1.2641
|2.20
|1254.47
|996
|2006.06.08 18:02
|close
|497
|0.01
|1.2639
|1.2677
|1.2635
|0.70
|1255.17
|997
|2006.06.08 18:02
|sell
|499
|0.01
|1.2639
|1.2670
|1.2628
|998
|2006.06.08 18:18
|sell
|500
|0.02
|1.2646
|1.2671
|1.2635
|999
|2006.06.08 18:25
|t/p
|500
|0.02
|1.2635
|1.2671
|1.2635
|2.20
|1257.37
|1000
|2006.06.08 18:25
|close
|499
|0.01
|1.2635
|1.2670
|1.2628
|0.40
|1257.77
|1001
|2006.06.08 18:25
|sell
|501
|0.01
|1.2634
|1.2665
|1.2623
|1002
|2006.06.08 18:25
|sell
|502
|0.02
|1.2642
|1.2667
|1.2631
|1003
|2006.06.08 18:31
|sell
|503
|0.04
|1.2650
|1.2669
|1.2639
|1004
|2006.06.08 18:48
|t/p
|503
|0.04
|1.2639
|1.2669
|1.2639
|4.40
|1262.17
|1005
|2006.06.08 18:48
|close
|502
|0.02
|1.2638
|1.2667
|1.2631
|0.80
|1262.97
|1006
|2006.06.08 18:48
|close
|501
|0.01
|1.2637
|1.2665
|1.2623
|-0.30
|1262.67
|1007
|2006.06.08 18:48
|sell
|504
|0.01
|1.2638
|1.2669
|1.2627
|1008
|2006.06.08 19:02
|sell
|505
|0.02
|1.2645
|1.2670
|1.2634
|1009
|2006.06.08 19:27
|sell
|506
|0.04
|1.2652
|1.2671
|1.2641
|1010
|2006.06.08 19:45
|sell
|507
|0.08
|1.2659
|1.2672
|1.2648
|1011
|2006.06.08 21:59
|t/p
|507
|0.08
|1.2648
|1.2672
|1.2648
|8.80
|1271.47
|1012
|2006.06.08 21:59
|close
|506
|0.04
|1.2648
|1.2671
|1.2641
|1.60
|1273.07
|1013
|2006.06.08 21:59
|close
|505
|0.02
|1.2651
|1.2670
|1.2634
|-1.20
|1271.87
|1014
|2006.06.08 21:59
|close
|504
|0.01
|1.2650
|1.2669
|1.2627
|-1.20
|1270.67
|1015
|2006.06.08 21:59
|sell
|508
|0.01
|1.2650
|1.2681
|1.2639
|1016
|2006.06.08 22:00
|sell
|509
|0.02
|1.2656
|1.2681
|1.2645
|1017
|2006.06.08 22:22
|t/p
|509
|0.02
|1.2645
|1.2681
|1.2645
|2.20
|1272.87
|1018
|2006.06.08 22:22
|close
|508
|0.01
|1.2645
|1.2681
|1.2639
|0.50
|1273.37
|1019
|2006.06.08 22:22
|sell
|510
|0.01
|1.2644
|1.2675
|1.2633
|1020
|2006.06.08 22:22
|sell
|511
|0.02
|1.2651
|1.2676
|1.2640
|1021
|2006.06.08 23:33
|t/p
|511
|0.02
|1.2640
|1.2676
|1.2640
|2.20
|1275.57
|1022
|2006.06.08 23:33
|close
|510
|0.01
|1.2638
|1.2675
|1.2633
|0.60
|1276.17
|1023
|2006.06.08 23:33
|sell
|512
|0.01
|1.2637
|1.2668
|1.2626
|1024
|2006.06.08 23:38
|sell
|513
|0.02
|1.2644
|1.2669
|1.2633
|1025
|2006.06.09 00:16
|sell
|514
|0.04
|1.2651
|1.2670
|1.2640
|1026
|2006.06.09 01:17
|t/p
|514
|0.04
|1.2640
|1.2670
|1.2640
|4.40
|1280.57
|1027
|2006.06.09 01:17
|close
|513
|0.02
|1.2640
|1.2669
|1.2633
|0.92
|1281.48
|1028
|2006.06.09 01:17
|close
|512
|0.01
|1.2638
|1.2668
|1.2626
|-0.04
|1281.44
|1029
|2006.06.09 01:18
|sell
|515
|0.01
|1.2639
|1.2670
|1.2628
|1030
|2006.06.09 03:22
|sell
|516
|0.02
|1.2646
|1.2671
|1.2635
|1031
|2006.06.09 04:29
|sell
|517
|0.04
|1.2652
|1.2671
|1.2641
|1032
|2006.06.09 04:29
|t/p
|517
|0.04
|1.2641
|1.2671
|1.2641
|4.40
|1285.84
|1033
|2006.06.09 04:29
|close
|516
|0.02
|1.2641
|1.2671
|1.2635
|1.00
|1286.84
|1034
|2006.06.09 04:29
|close
|515
|0.01
|1.2636
|1.2670
|1.2628
|0.30
|1287.14
|1035
|2006.06.09 04:29
|sell
|518
|0.01
|1.2636
|1.2667
|1.2625
|1036
|2006.06.09 04:30
|sell
|519
|0.02
|1.2644
|1.2669
|1.2633
|1037
|2006.06.09 06:14
|t/p
|519
|0.02
|1.2633
|1.2669
|1.2633
|2.20
|1289.34
|1038
|2006.06.09 06:14
|close
|518
|0.01
|1.2631
|1.2667
|1.2625
|0.50
|1289.84
|1039
|2006.06.09 06:14
|sell
|520
|0.01
|1.2630
|1.2661
|1.2619
|1040
|2006.06.09 06:14
|sell
|521
|0.02
|1.2637
|1.2662
|1.2626
|1041
|2006.06.09 06:35
|sell
|522
|0.04
|1.2644
|1.2663
|1.2633
|1042
|2006.06.09 06:55
|sell
|523
|0.08
|1.2651
|1.2664
|1.2640
|1043
|2006.06.09 07:02
|sell
|524
|0.16
|1.2658
|1.2665
|1.2647
|1044
|2006.06.09 07:03
|s/l
|520
|0.01
|1.2661
|1.2661
|1.2619
|-3.10
|1286.74
|1045
|2006.06.09 07:03
|close
|524
|0.16
|1.2661
|1.2665
|1.2647
|-4.80
|1281.94
|1046
|2006.06.09 07:04
|close
|523
|0.08
|1.2660
|1.2664
|1.2640
|-7.20
|1274.74
|1047
|2006.06.09 07:04
|s/l
|521
|0.02
|1.2662
|1.2662
|1.2626
|-5.00
|1269.74
|1048
|2006.06.09 07:04
|close
|522
|0.04
|1.2662
|1.2663
|1.2633
|-7.20
|1262.54
|1049
|2006.06.09 07:04
|buy
|525
|0.01
|1.2657
|1.2626
|1.2668
|1050
|2006.06.09 07:22
|buy
|526
|0.02
|1.2651
|1.2626
|1.2662
|1051
|2006.06.09 08:13
|buy
|527
|0.04
|1.2643
|1.2624
|1.2654
|1052
|2006.06.09 08:34
|t/p
|527
|0.04
|1.2654
|1.2624
|1.2654
|4.40
|1266.94
|1053
|2006.06.09 08:34
|close
|526
|0.02
|1.2654
|1.2626
|1.2662
|0.60
|1267.54
|1054
|2006.06.09 08:34
|close
|525
|0.01
|1.2653
|1.2626
|1.2668
|-0.40
|1267.14
|1055
|2006.06.09 08:34
|buy
|528
|0.01
|1.2654
|1.2623
|1.2665
|1056
|2006.06.09 08:43
|buy
|529
|0.02
|1.2647
|1.2622
|1.2658
|1057
|2006.06.09 09:09
|t/p
|529
|0.02
|1.2658
|1.2622
|1.2658
|2.20
|1269.34
|1058
|2006.06.09 09:09
|close
|528
|0.01
|1.2658
|1.2623
|1.2665
|0.40
|1269.74
|1059
|2006.06.09 09:09
|buy
|530
|0.01
|1.2659
|1.2628
|1.2670
|1060
|2006.06.09 09:09
|buy
|531
|0.02
|1.2652
|1.2627
|1.2663
|1061
|2006.06.09 09:10
|t/p
|531
|0.02
|1.2663
|1.2627
|1.2663
|2.20
|1271.94
|1062
|2006.06.09 09:10
|close
|530
|0.01
|1.2665
|1.2628
|1.2670
|0.60
|1272.54
|1063
|2006.06.09 09:10
|buy
|532
|0.01
|1.2665
|1.2634
|1.2676
|1064
|2006.06.09 09:14
|buy
|533
|0.02
|1.2658
|1.2633
|1.2669
|1065
|2006.06.09 09:17
|t/p
|533
|0.02
|1.2669
|1.2633
|1.2669
|2.20
|1274.74
|1066
|2006.06.09 09:17
|close
|532
|0.01
|1.2669
|1.2634
|1.2676
|0.40
|1275.14
|1067
|2006.06.09 09:17
|buy
|534
|0.01
|1.2669
|1.2638
|1.2680
|1068
|2006.06.09 09:19
|buy
|535
|0.02
|1.2661
|1.2636
|1.2672
|1069
|2006.06.09 09:34
|t/p
|535
|0.02
|1.2672
|1.2636
|1.2672
|2.20
|1277.34
|1070
|2006.06.09 09:34
|close
|534
|0.01
|1.2674
|1.2638
|1.2680
|0.50
|1277.84
|1071
|2006.06.09 09:34
|buy
|536
|0.01
|1.2674
|1.2643
|1.2685
|1072
|2006.06.09 09:35
|buy
|537
|0.02
|1.2668
|1.2643
|1.2679
|1073
|2006.06.09 09:56
|buy
|538
|0.04
|1.2660
|1.2641
|1.2671
|1074
|2006.06.09 10:08
|t/p
|538
|0.04
|1.2671
|1.2641
|1.2671
|4.40
|1282.24
|1075
|2006.06.09 10:08
|close
|537
|0.02
|1.2671
|1.2643
|1.2679
|0.60
|1282.84
|1076
|2006.06.09 10:08
|close
|536
|0.01
|1.2670
|1.2643
|1.2685
|-0.40
|1282.44
|1077
|2006.06.09 10:08
|buy
|539
|0.01
|1.2677
|1.2646
|1.2688
|1078
|2006.06.09 10:09
|buy
|540
|0.02
|1.2670
|1.2645
|1.2681
|1079
|2006.06.09 10:40
|buy
|541
|0.04
|1.2662
|1.2643
|1.2673
|1080
|2006.06.09 10:51
|buy
|542
|0.08
|1.2655
|1.2642
|1.2666
|1081
|2006.06.09 11:03
|t/p
|542
|0.08
|1.2666
|1.2642
|1.2666
|8.80
|1291.24
|1082
|2006.06.09 11:03
|close
|541
|0.04
|1.2668
|1.2643
|1.2673
|2.40
|1293.64
|1083
|2006.06.09 11:03
|close
|540
|0.02
|1.2666
|1.2645
|1.2681
|-0.80
|1292.84
|1084
|2006.06.09 11:03
|close
|539
|0.01
|1.2667
|1.2646
|1.2688
|-1.00
|1291.84
|1085
|2006.06.09 11:03
|buy
|543
|0.01
|1.2670
|1.2639
|1.2681
|1086
|2006.06.09 11:11
|buy
|544
|0.02
|1.2663
|1.2638
|1.2674
|1087
|2006.06.09 11:24
|buy
|545
|0.04
|1.2656
|1.2637
|1.2667
|1088
|2006.06.09 11:48
|t/p
|545
|0.04
|1.2667
|1.2637
|1.2667
|4.40
|1296.24
|1089
|2006.06.09 11:48
|close
|544
|0.02
|1.2667
|1.2638
|1.2674
|0.80
|1297.04
|1090
|2006.06.09 11:48
|close
|543
|0.01
|1.2665
|1.2639
|1.2681
|-0.50
|1296.54
|1091
|2006.06.09 11:48
|buy
|546
|0.01
|1.2668
|1.2637
|1.2679
|1092
|2006.06.09 11:56
|buy
|547
|0.02
|1.2661
|1.2636
|1.2672
|1093
|2006.06.09 12:06
|buy
|548
|0.04
|1.2653
|1.2634
|1.2664
|1094
|2006.06.09 12:17
|t/p
|548
|0.04
|1.2664
|1.2634
|1.2664
|4.40
|1300.94
|1095
|2006.06.09 12:17
|close
|547
|0.02
|1.2665
|1.2636
|1.2672
|0.80
|1301.74
|1096
|2006.06.09 12:17
|close
|546
|0.01
|1.2664
|1.2637
|1.2679
|-0.40
|1301.34
|1097
|2006.06.09 12:17
|buy
|549
|0.01
|1.2669
|1.2638
|1.2680
|1098
|2006.06.09 12:26
|buy
|550
|0.02
|1.2662
|1.2637
|1.2673
|1099
|2006.06.09 12:31
|buy
|551
|0.04
|1.2653
|1.2634
|1.2664
|1100
|2006.06.09 12:31
|buy
|552
|0.08
|1.2645
|1.2632
|1.2656
|1101
|2006.06.09 12:31
|s/l
|549
|0.01
|1.2638
|1.2638
|1.2680
|-3.10
|1298.24
|1102
|2006.06.09 12:31
|s/l
|550
|0.02
|1.2637
|1.2637
|1.2673
|-5.00
|1293.24
|1103
|2006.06.09 12:31
|s/l
|551
|0.04
|1.2634
|1.2634
|1.2664
|-7.60
|1285.64
|1104
|2006.06.09 12:31
|close
|552
|0.08
|1.2634
|1.2632
|1.2656
|-8.80
|1276.84
|1105
|2006.06.09 12:31
|buy
|553
|0.01
|1.2637
|1.2606
|1.2648
|1106
|2006.06.09 12:31
|buy
|554
|0.02
|1.2630
|1.2605
|1.2641
|1107
|2006.06.09 12:31
|buy
|555
|0.04
|1.2619
|1.2600
|1.2630
|1108
|2006.06.09 12:31
|t/p
|555
|0.04
|1.2630
|1.2600
|1.2630
|4.40
|1281.24
|1109
|2006.06.09 12:31
|close
|554
|0.02
|1.2630
|1.2605
|1.2641
|0.00
|1281.24
|1110
|2006.06.09 12:31
|close
|553
|0.01
|1.2620
|1.2606
|1.2648
|-1.70
|1279.54
|1111
|2006.06.09 12:32
|buy
|556
|0.01
|1.2623
|1.2592
|1.2634
|1112
|2006.06.09 12:32
|buy
|557
|0.02
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|1113
|2006.06.09 12:33
|t/p
|557
|0.02
|1.2627
|1.2591
|1.2627
|2.20
|1281.74
|1114
|2006.06.09 12:33
|close
|556
|0.01
|1.2627
|1.2592
|1.2634
|0.40
|1282.14
|1115
|2006.06.09 12:33
|buy
|558
|0.01
|1.2627
|1.2596
|1.2638
|1116
|2006.06.09 12:34
|buy
|559
|0.02
|1.2620
|1.2595
|1.2631
|1117
|2006.06.09 12:34
|buy
|560
|0.04
|1.2613
|1.2594
|1.2624
|1118
|2006.06.09 12:35
|buy
|561
|0.08
|1.2607
|1.2594
|1.2618
|1119
|2006.06.09 12:36
|buy
|562
|0.16
|1.2599
|1.2592
|1.2610
|1120
|2006.06.09 12:37
|t/p
|562
|0.16
|1.2610
|1.2592
|1.2610
|17.60
|1299.74
|1121
|2006.06.09 12:37
|close
|561
|0.08
|1.2611
|1.2594
|1.2618
|3.20
|1302.94
|1122
|2006.06.09 12:37
|close
|560
|0.04
|1.2610
|1.2594
|1.2624
|-1.20
|1301.74
|1123
|2006.06.09 12:37
|close
|559
|0.02
|1.2615
|1.2595
|1.2631
|-1.00
|1300.74
|1124
|2006.06.09 12:37
|close
|558
|0.01
|1.2612
|1.2596
|1.2638
|-1.50
|1299.24
|1125
|2006.06.09 12:37
|buy
|563
|0.01
|1.2616
|1.2585
|1.2627
|1126
|2006.06.09 12:38
|buy
|564
|0.02
|1.2607
|1.2582
|1.2618
|1127
|2006.06.09 12:38
|t/p
|564
|0.02
|1.2618
|1.2582
|1.2618
|2.20
|1301.44
|1128
|2006.06.09 12:38
|close
|563
|0.01
|1.2618
|1.2585
|1.2627
|0.20
|1301.64
|1129
|2006.06.09 12:38
|buy
|565
|0.01
|1.2619
|1.2588
|1.2630
|1130
|2006.06.09 12:39
|buy
|566
|0.02
|1.2610
|1.2585
|1.2621
|1131
|2006.06.09 12:39
|t/p
|566
|0.02
|1.2621
|1.2585
|1.2621
|2.20
|1303.84
|1132
|2006.06.09 12:39
|close
|565
|0.01
|1.2622
|1.2588
|1.2630
|0.30
|1304.14
|1133
|2006.06.09 12:39
|buy
|567
|0.01
|1.2622
|1.2591
|1.2633
|1134
|2006.06.09 12:40
|buy
|568
|0.02
|1.2614
|1.2589
|1.2625
|1135
|2006.06.09 12:41
|buy
|569
|0.04
|1.2607
|1.2588
|1.2618
|1136
|2006.06.09 12:42
|t/p
|569
|0.04
|1.2618
|1.2588
|1.2618
|4.40
|1308.54
|1137
|2006.06.09 12:42
|close
|568
|0.02
|1.2618
|1.2589
|1.2625
|0.80
|1309.34
|1138
|2006.06.09 12:42
|close
|567
|0.01
|1.2616
|1.2591
|1.2633
|-0.60
|1308.74
|1139
|2006.06.09 12:42
|buy
|570
|0.01
|1.2619
|1.2588
|1.2630
|1140
|2006.06.09 12:44
|buy
|571
|0.02
|1.2612
|1.2587
|1.2623
|1141
|2006.06.09 12:46
|t/p
|571
|0.02
|1.2623
|1.2587
|1.2623
|2.20
|1310.94
|1142
|2006.06.09 12:46
|close
|570
|0.01
|1.2624
|1.2588
|1.2630
|0.50
|1311.44
|1143
|2006.06.09 12:46
|sell
|572
|0.01
|1.2622
|1.2653
|1.2611
|1144
|2006.06.09 12:52
|t/p
|572
|0.01
|1.2611
|1.2653
|1.2611
|1.10
|1312.54
|1145
|2006.06.09 12:52
|sell
|573
|0.01
|1.2609
|1.2640
|1.2598
|1146
|2006.06.09 12:53
|sell
|574
|0.02
|1.2616
|1.2641
|1.2605
|1147
|2006.06.09 13:01
|t/p
|574
|0.02
|1.2605
|1.2641
|1.2605
|2.20
|1314.74
|1148
|2006.06.09 13:01
|close
|573
|0.01
|1.2604
|1.2640
|1.2598
|0.50
|1315.24
|1149
|2006.06.09 13:01
|sell
|575
|0.01
|1.2603
|1.2634
|1.2592
|1150
|2006.06.09 13:01
|sell
|576
|0.02
|1.2610
|1.2635
|1.2599
|1151
|2006.06.09 13:05
|sell
|577
|0.04
|1.2616
|1.2635
|1.2605
|1152
|2006.06.09 13:06
|sell
|578
|0.08
|1.2624
|1.2637
|1.2613
|1153
|2006.06.09 13:07
|t/p
|578
|0.08
|1.2613
|1.2637
|1.2613
|8.80
|1324.04
|1154
|2006.06.09 13:07
|close
|577
|0.04
|1.2611
|1.2635
|1.2605
|2.00
|1326.04
|1155
|2006.06.09 13:07
|close
|576
|0.02
|1.2613
|1.2635
|1.2599
|-0.60
|1325.44
|1156
|2006.06.09 13:07
|close
|575
|0.01
|1.2612
|1.2634
|1.2592
|-0.90
|1324.54
|1157
|2006.06.09 13:07
|sell
|579
|0.01
|1.2617
|1.2648
|1.2606
|1158
|2006.06.09 13:08
|sell
|580
|0.02
|1.2624
|1.2649
|1.2613
|1159
|2006.06.09 13:19
|sell
|581
|0.04
|1.2632
|1.2651
|1.2621
|1160
|2006.06.09 13:20
|sell
|582
|0.08
|1.2639
|1.2652
|1.2628
|1161
|2006.06.09 13:22
|s/l
|579
|0.01
|1.2648
|1.2648
|1.2606
|-3.10
|1321.44
|1162
|2006.06.09 13:22
|close
|582
|0.08
|1.2648
|1.2652
|1.2628
|-7.20
|1314.24
|1163
|2006.06.09 13:22
|close
|581
|0.04
|1.2646
|1.2651
|1.2621
|-5.60
|1308.64
|1164
|2006.06.09 13:23
|close
|580
|0.02
|1.2640
|1.2649
|1.2613
|-3.20
|1305.44
|1165
|2006.06.09 13:23
|sell
|583
|0.01
|1.2643
|1.2674
|1.2632
|1166
|2006.06.09 13:27
|sell
|584
|0.02
|1.2653
|1.2678
|1.2642
|1167
|2006.06.09 13:29
|sell
|585
|0.04
|1.2662
|1.2681
|1.2651
|1168
|2006.06.09 13:30
|sell
|586
|0.08
|1.2669
|1.2682
|1.2658
|1169
|2006.06.09 13:31
|s/l
|583
|0.01
|1.2674
|1.2674
|1.2632
|-3.10
|1302.34
|1170
|2006.06.09 13:31
|close
|586
|0.08
|1.2676
|1.2682
|1.2658
|-5.60
|1296.74
|1171
|2006.06.09 13:31
|close
|585
|0.04
|1.2674
|1.2681
|1.2651
|-4.80
|1291.94
|1172
|2006.06.09 13:31
|close
|584
|0.02
|1.2671
|1.2678
|1.2642
|-3.60
|1288.34
|1173
|2006.06.09 13:32
|sell
|587
|0.01
|1.2668
|1.2699
|1.2657
|1174
|2006.06.09 13:38
|t/p
|587
|0.01
|1.2657
|1.2699
|1.2657
|1.10
|1289.44
|1175
|2006.06.09 13:38
|sell
|588
|0.01
|1.2654
|1.2685
|1.2643
|1176
|2006.06.09 13:39
|sell
|589
|0.02
|1.2662
|1.2687
|1.2651
|1177
|2006.06.09 13:44
|t/p
|589
|0.02
|1.2651
|1.2687
|1.2651
|2.20
|1291.64
|1178
|2006.06.09 13:44
|close
|588
|0.01
|1.2651
|1.2685
|1.2643
|0.30
|1291.94
|1179
|2006.06.09 13:44
|sell
|590
|0.01
|1.2653
|1.2684
|1.2642
|1180
|2006.06.09 13:49
|sell
|591
|0.02
|1.2660
|1.2685
|1.2649
|1181
|2006.06.09 13:59
|sell
|592
|0.04
|1.2667
|1.2686
|1.2656
|1182
|2006.06.09 14:09
|sell
|593
|0.08
|1.2674
|1.2687
|1.2663
|1183
|2006.06.09 14:11
|sell
|594
|0.16
|1.2681
|1.2688
|1.2670
|1184
|2006.06.09 14:11
|s/l
|590
|0.01
|1.2684
|1.2684
|1.2642
|-3.10
|1288.84
|1185
|2006.06.09 14:11
|s/l
|591
|0.02
|1.2685
|1.2685
|1.2649
|-5.00
|1283.84
|1186
|2006.06.09 14:11
|s/l
|592
|0.04
|1.2686
|1.2686
|1.2656
|-7.60
|1276.24
|1187
|2006.06.09 14:11
|close
|594
|0.16
|1.2686
|1.2688
|1.2670
|-8.00
|1268.24
|1188
|2006.06.09 14:11
|close
|593
|0.08
|1.2684
|1.2687
|1.2663
|-8.00
|1260.24
|1189
|2006.06.09 14:11
|buy
|595
|0.01
|1.2685
|1.2654
|1.2696
|1190
|2006.06.09 14:13
|buy
|596
|0.02
|1.2678
|1.2653
|1.2689
|1191
|2006.06.09 14:18
|buy
|597
|0.04
|1.2669
|1.2650
|1.2680
|1192
|2006.06.09 14:26
|buy
|598
|0.08
|1.2662
|1.2649
|1.2673
|1193
|2006.06.09 14:28
|s/l
|595
|0.01
|1.2654
|1.2654
|1.2696
|-3.10
|1257.14
|1194
|2006.06.09 14:28
|s/l
|596
|0.02
|1.2653
|1.2653
|1.2689
|-5.00
|1252.14
|1195
|2006.06.09 14:28
|close
|598
|0.08
|1.2653
|1.2649
|1.2673
|-7.20
|1244.94
|1196
|2006.06.09 14:28
|close
|597
|0.04
|1.2655
|1.2650
|1.2680
|-5.60
|1239.34
|1197
|2006.06.09 14:28
|buy
|599
|0.01
|1.2658
|1.2627
|1.2669
|1198
|2006.06.09 14:33
|t/p
|599
|0.01
|1.2669
|1.2627
|1.2669
|1.10
|1240.44
|1199
|2006.06.09 14:33
|buy
|600
|0.01
|1.2671
|1.2640
|1.2682
|1200
|2006.06.09 14:33
|buy
|601
|0.02
|1.2663
|1.2638
|1.2674
|1201
|2006.06.09 14:42
|buy
|602
|0.04
|1.2654
|1.2635
|1.2665
|1202
|2006.06.09 14:43
|buy
|603
|0.08
|1.2646
|1.2633
|1.2657
|1203
|2006.06.09 14:50
|s/l
|600
|0.01
|1.2640
|1.2640
|1.2682
|-3.10
|1237.34
|1204
|2006.06.09 14:50
|s/l
|601
|0.02
|1.2638
|1.2638
|1.2674
|-5.00
|1232.34
|1205
|2006.06.09 14:50
|close
|603
|0.08
|1.2637
|1.2633
|1.2657
|-7.20
|1225.14
|1206
|2006.06.09 14:50
|close
|602
|0.04
|1.2639
|1.2635
|1.2665
|-6.00
|1219.14
|1207
|2006.06.09 14:50
|buy
|604
|0.01
|1.2640
|1.2609
|1.2651
|1208
|2006.06.09 14:53
|buy
|605
|0.02
|1.2632
|1.2607
|1.2643
|1209
|2006.06.09 14:58
|t/p
|605
|0.02
|1.2643
|1.2607
|1.2643
|2.20
|1221.34
|1210
|2006.06.09 14:58
|close
|604
|0.01
|1.2644
|1.2609
|1.2651
|0.40
|1221.74
|1211
|2006.06.09 14:58
|buy
|606
|0.01
|1.2645
|1.2614
|1.2656
|1212
|2006.06.09 15:10
|buy
|607
|0.02
|1.2638
|1.2613
|1.2649
|1213
|2006.06.09 15:21
|buy
|608
|0.04
|1.2630
|1.2611
|1.2641
|1214
|2006.06.09 15:21
|buy
|609
|0.08
|1.2622
|1.2609
|1.2633
|1215
|2006.06.09 15:28
|t/p
|609
|0.08
|1.2633
|1.2609
|1.2633
|8.80
|1230.54
|1216
|2006.06.09 15:28
|close
|608
|0.04
|1.2634
|1.2611
|1.2641
|1.60
|1232.14
|1217
|2006.06.09 15:28
|close
|607
|0.02
|1.2635
|1.2613
|1.2649
|-0.60
|1231.54
|1218
|2006.06.09 15:28
|close
|606
|0.01
|1.2633
|1.2614
|1.2656
|-1.20
|1230.34
|1219
|2006.06.09 15:28
|sell
|610
|0.01
|1.2631
|1.2662
|1.2620
|1220
|2006.06.09 15:36
|sell
|611
|0.02
|1.2637
|1.2662
|1.2626
|1221
|2006.06.09 15:38
|sell
|612
|0.04
|1.2644
|1.2663
|1.2633
|1222
|2006.06.09 18:09
|t/p
|612
|0.04
|1.2633
|1.2663
|1.2633
|4.40
|1234.74
|1223
|2006.06.09 18:09
|close
|611
|0.02
|1.2633
|1.2662
|1.2626
|0.80
|1235.54
|1224
|2006.06.09 18:09
|close
|610
|0.01
|1.2634
|1.2662
|1.2620
|-0.30
|1235.24
|1225
|2006.06.09 18:10
|sell
|613
|0.01
|1.2634
|1.2665
|1.2623
|1226
|2006.06.09 18:30
|sell
|614
|0.02
|1.2641
|1.2666
|1.2630
|1227
|2006.06.09 19:00
|sell
|615
|0.04
|1.2649
|1.2668
|1.2638
|1228
|2006.06.09 19:59
|t/p
|615
|0.04
|1.2638
|1.2668
|1.2638
|4.40
|1239.64
|1229
|2006.06.09 19:59
|close
|614
|0.02
|1.2638
|1.2666
|1.2630
|0.60
|1240.24
|1230
|2006.06.09 19:59
|close
|613
|0.01
|1.2641
|1.2665
|1.2623
|-0.70
|1239.54
|1231
|2006.06.09 19:59
|sell
|616
|0.01
|1.2641
|1.2672
|1.2630
|1232
|2006.06.09 21:11
|sell
|617
|0.02
|1.2648
|1.2673
|1.2637
|1233
|2006.06.09 21:27
|t/p
|617
|0.02
|1.2637
|1.2673
|1.2637
|2.20
|1241.74
|1234
|2006.06.09 21:27
|close
|616
|0.01
|1.2636
|1.2672
|1.2630
|0.50
|1242.24
|1235
|2006.06.09 21:27
|sell
|618
|0.01
|1.2640
|1.2671
|1.2629
|1236
|2006.06.11 22:00
|t/p
|618
|0.01
|1.2629
|1.2671
|1.2629
|1.10
|1243.34
|1237
|2006.06.11 22:00
|sell
|619
|0.01
|1.2615
|1.2646
|1.2604
|1238
|2006.06.12 00:41
|sell
|620
|0.02
|1.2622
|1.2647
|1.2611
|1239
|2006.06.12 01:02
|sell
|621
|0.04
|1.2629
|1.2648
|1.2618
|1240
|2006.06.12 05:14
|sell
|622
|0.08
|1.2635
|1.2648
|1.2624
|1241
|2006.06.12 06:32
|sell
|623
|0.16
|1.2642
|1.2649
|1.2631
|1242
|2006.06.12 06:33
|s/l
|619
|0.01
|1.2646
|1.2646
|1.2604
|-3.04
|1240.30
|1243
|2006.06.12 06:33
|s/l
|620
|0.02
|1.2647
|1.2647
|1.2611
|-5.00
|1235.30
|1244
|2006.06.12 06:33
|close
|623
|0.16
|1.2647
|1.2649
|1.2631
|-8.00
|1227.30
|1245
|2006.06.12 06:33
|close
|622
|0.08
|1.2646
|1.2648
|1.2624
|-8.80
|1218.50
|1246
|2006.06.12 06:33
|s/l
|621
|0.04
|1.2648
|1.2648
|1.2618
|-7.60
|1210.90
|1247
|2006.06.12 06:33
|buy
|624
|0.01
|1.2649
|1.2618
|1.2660
|1248
|2006.06.12 06:35
|buy
|625
|0.02
|1.2642
|1.2617
|1.2653
|1249
|2006.06.12 06:39
|t/p
|625
|0.02
|1.2653
|1.2617
|1.2653
|2.20
|1213.10
|1250
|2006.06.12 06:39
|close
|624
|0.01
|1.2653
|1.2618
|1.2660
|0.40
|1213.50
|1251
|2006.06.12 06:39
|buy
|626
|0.01
|1.2654
|1.2623
|1.2665
|1252
|2006.06.12 06:39
|buy
|627
|0.02
|1.2647
|1.2622
|1.2658
|1253
|2006.06.12 06:53
|buy
|628
|0.04
|1.2639
|1.2620
|1.2650
|1254
|2006.06.12 06:58
|buy
|629
|0.08
|1.2633
|1.2620
|1.2644
|1255
|2006.06.12 07:35
|s/l
|626
|0.01
|1.2623
|1.2623
|1.2665
|-3.10
|1210.40
|1256
|2006.06.12 07:35
|close
|629
|0.08
|1.2623
|1.2620
|1.2644
|-8.00
|1202.40
|1257
|2006.06.12 07:36
|close
|628
|0.04
|1.2625
|1.2620
|1.2650
|-5.60
|1196.80
|1258
|2006.06.12 07:36
|close
|627
|0.02
|1.2628
|1.2622
|1.2658
|-3.80
|1193.00
|1259
|2006.06.12 07:36
|buy
|630
|0.01
|1.2629
|1.2598
|1.2640
|1260
|2006.06.12 07:36
|buy
|631
|0.02
|1.2621
|1.2596
|1.2632
|1261
|2006.06.12 07:52
|buy
|632
|0.04
|1.2613
|1.2594
|1.2624
|1262
|2006.06.12 08:09
|buy
|633
|0.08
|1.2606
|1.2593
|1.2617
|1263
|2006.06.12 08:16
|t/p
|633
|0.08
|1.2617
|1.2593
|1.2617
|8.80
|1201.80
|1264
|2006.06.12 08:16
|close
|632
|0.04
|1.2617
|1.2594
|1.2624
|1.60
|1203.40
|1265
|2006.06.12 08:16
|close
|631
|0.02
|1.2615
|1.2596
|1.2632
|-1.20
|1202.20
|1266
|2006.06.12 08:17
|close
|630
|0.01
|1.2614
|1.2598
|1.2640
|-1.50
|1200.70
|1267
|2006.06.12 08:17
|buy
|634
|0.01
|1.2617
|1.2586
|1.2628
|1268
|2006.06.12 08:31
|t/p
|634
|0.01
|1.2628
|1.2586
|1.2628
|1.10
|1201.80
|1269
|2006.06.12 08:31
|buy
|635
|0.01
|1.2631
|1.2600
|1.2642
|1270
|2006.06.12 08:31
|buy
|636
|0.02
|1.2623
|1.2598
|1.2634
|1271
|2006.06.12 08:51
|buy
|637
|0.04
|1.2616
|1.2597
|1.2627
|1272
|2006.06.12 09:23
|buy
|638
|0.08
|1.2610
|1.2597
|1.2621
|1273
|2006.06.12 09:40
|s/l
|635
|0.01
|1.2600
|1.2600
|1.2642
|-3.10
|1198.70
|1274
|2006.06.12 09:40
|close
|638
|0.08
|1.2600
|1.2597
|1.2621
|-8.00
|1190.70
|1275
|2006.06.12 09:40
|close
|637
|0.04
|1.2602
|1.2597
|1.2627
|-5.60
|1185.10
|1276
|2006.06.12 09:40
|close
|636
|0.02
|1.2601
|1.2598
|1.2634
|-4.40
|1180.70
|1277
|2006.06.12 09:40
|buy
|639
|0.01
|1.2605
|1.2574
|1.2616
|1278
|2006.06.12 09:50
|t/p
|639
|0.01
|1.2616
|1.2574
|1.2616
|1.10
|1181.80
|1279
|2006.06.12 09:50
|buy
|640
|0.01
|1.2619
|1.2588
|1.2630
|1280
|2006.06.12 09:53
|buy
|641
|0.02
|1.2612
|1.2587
|1.2623
|1281
|2006.06.12 10:02
|buy
|642
|0.04
|1.2603
|1.2584
|1.2614
|1282
|2006.06.12 10:09
|t/p
|642
|0.04
|1.2614
|1.2584
|1.2614
|4.40
|1186.20
|1283
|2006.06.12 10:09
|close
|641
|0.02
|1.2615
|1.2587
|1.2623
|0.60
|1186.80
|1284
|2006.06.12 10:09
|close
|640
|0.01
|1.2614
|1.2588
|1.2630
|-0.50
|1186.30
|1285
|2006.06.12 10:09
|buy
|643
|0.01
|1.2615
|1.2584
|1.2626
|1286
|2006.06.12 10:13
|buy
|644
|0.02
|1.2609
|1.2584
|1.2620
|1287
|2006.06.12 10:23
|buy
|645
|0.04
|1.2601
|1.2582
|1.2612
|1288
|2006.06.12 11:25
|buy
|646
|0.08
|1.2594
|1.2581
|1.2605
|1289
|2006.06.12 11:29
|buy
|647
|0.16
|1.2587
|1.2580
|1.2598
|1290
|2006.06.12 11:30
|s/l
|643
|0.01
|1.2584
|1.2584
|1.2626
|-3.10
|1183.20
|1291
|2006.06.12 11:30
|s/l
|644
|0.02
|1.2584
|1.2584
|1.2620
|-5.00
|1178.20
|1292
|2006.06.12 11:30
|close
|647
|0.16
|1.2583
|1.2580
|1.2598
|-6.40
|1171.80
|1293
|2006.06.12 11:30
|s/l
|645
|0.04
|1.2582
|1.2582
|1.2612
|-7.60
|1164.20
|1294
|2006.06.12 11:30
|close
|646
|0.08
|1.2582
|1.2581
|1.2605
|-9.60
|1154.60
|1295
|2006.06.12 11:30
|buy
|648
|0.01
|1.2588
|1.2557
|1.2599
|1296
|2006.06.12 11:31
|buy
|649
|0.02
|1.2580
|1.2555
|1.2591
|1297
|2006.06.12 12:07
|buy
|650
|0.04
|1.2573
|1.2554
|1.2584
|1298
|2006.06.12 12:07
|buy
|651
|0.08
|1.2567
|1.2554
|1.2578
|1299
|2006.06.12 12:10
|t/p
|651
|0.08
|1.2578
|1.2554
|1.2578
|8.80
|1163.40
|1300
|2006.06.12 12:10
|close
|650
|0.04
|1.2578
|1.2554
|1.2584
|2.00
|1165.40
|1301
|2006.06.12 12:10
|close
|649
|0.02
|1.2575
|1.2555
|1.2591
|-1.00
|1164.40
|1302
|2006.06.12 12:10
|close
|648
|0.01
|1.2576
|1.2557
|1.2599
|-1.20
|1163.20
|1303
|2006.06.12 12:10
|buy
|652
|0.01
|1.2576
|1.2545
|1.2587
|1304
|2006.06.12 12:11
|buy
|653
|0.02
|1.2570
|1.2545
|1.2581
|1305
|2006.06.12 12:22
|t/p
|653
|0.02
|1.2581
|1.2545
|1.2581
|2.20
|1165.40
|1306
|2006.06.12 12:22
|close
|652
|0.01
|1.2581
|1.2545
|1.2587
|0.50
|1165.90
|1307
|2006.06.12 12:22
|buy
|654
|0.01
|1.2584
|1.2553
|1.2595
|1308
|2006.06.12 12:38
|buy
|655
|0.02
|1.2577
|1.2552
|1.2588
|1309
|2006.06.12 12:42
|t/p
|655
|0.02
|1.2588
|1.2552
|1.2588
|2.20
|1168.10
|1310
|2006.06.12 12:42
|close
|654
|0.01
|1.2588
|1.2553
|1.2595
|0.40
|1168.50
|1311
|2006.06.12 12:42
|buy
|656
|0.01
|1.2588
|1.2557
|1.2599
|1312
|2006.06.12 13:27
|t/p
|656
|0.01
|1.2599
|1.2557
|1.2599
|1.10
|1169.60
|1313
|2006.06.12 13:27
|buy
|657
|0.01
|1.2602
|1.2571
|1.2613
|1314
|2006.06.12 13:28
|buy
|658
|0.02
|1.2595
|1.2570
|1.2606
|1315
|2006.06.12 13:29
|t/p
|658
|0.02
|1.2606
|1.2570
|1.2606
|2.20
|1171.80
|1316
|2006.06.12 13:29
|close
|657
|0.01
|1.2607
|1.2571
|1.2613
|0.50
|1172.30
|1317
|2006.06.12 13:29
|buy
|659
|0.01
|1.2607
|1.2576
|1.2618
|1318
|2006.06.12 13:43
|buy
|660
|0.02
|1.2600
|1.2575
|1.2611
|1319
|2006.06.12 14:38
|buy
|661
|0.04
|1.2593
|1.2574
|1.2604
|1320
|2006.06.12 14:47
|t/p
|661
|0.04
|1.2604
|1.2574
|1.2604
|4.40
|1176.70
|1321
|2006.06.12 14:47
|close
|660
|0.02
|1.2604
|1.2575
|1.2611
|0.80
|1177.50
|1322
|2006.06.12 14:47
|close
|659
|0.01
|1.2603
|1.2576
|1.2618
|-0.40
|1177.10
|1323
|2006.06.12 14:47
|buy
|662
|0.01
|1.2606
|1.2575
|1.2617
|1324
|2006.06.12 14:47
|buy
|663
|0.02
|1.2598
|1.2573
|1.2609
|1325
|2006.06.12 14:55
|buy
|664
|0.04
|1.2589
|1.2570
|1.2600
|1326
|2006.06.12 15:07
|buy
|665
|0.08
|1.2582
|1.2569
|1.2593
|1327
|2006.06.12 15:09
|s/l
|662
|0.01
|1.2575
|1.2575
|1.2617
|-3.10
|1174.00
|1328
|2006.06.12 15:09
|close
|665
|0.08
|1.2575
|1.2569
|1.2593
|-5.60
|1168.40
|1329
|2006.06.12 15:09
|close
|664
|0.04
|1.2580
|1.2570
|1.2600
|-3.60
|1164.80
|1330
|2006.06.12 15:09
|close
|663
|0.02
|1.2579
|1.2573
|1.2609
|-3.80
|1161.00
|1331
|2006.06.12 15:09
|sell
|666
|0.01
|1.2584
|1.2615
|1.2573
|1332
|2006.06.12 15:29
|sell
|667
|0.02
|1.2591
|1.2616
|1.2580
|1333
|2006.06.12 15:33
|t/p
|667
|0.02
|1.2580
|1.2616
|1.2580
|2.20
|1163.20
|1334
|2006.06.12 15:33
|close
|666
|0.01
|1.2580
|1.2615
|1.2573
|0.40
|1163.60
|1335
|2006.06.12 15:33
|sell
|668
|0.01
|1.2580
|1.2611
|1.2569
|1336
|2006.06.12 15:39
|sell
|669
|0.02
|1.2587
|1.2612
|1.2576
|1337
|2006.06.12 15:40
|sell
|670
|0.04
|1.2593
|1.2612
|1.2582
|1338
|2006.06.12 15:49
|t/p
|670
|0.04
|1.2582
|1.2612
|1.2582
|4.40
|1168.00
|1339
|2006.06.12 15:49
|close
|669
|0.02
|1.2582
|1.2612
|1.2576
|1.00
|1169.00
|1340
|2006.06.12 15:49
|close
|668
|0.01
|1.2584
|1.2611
|1.2569
|-0.40
|1168.60
|1341
|2006.06.12 15:50
|sell
|671
|0.01
|1.2584
|1.2615
|1.2573
|1342
|2006.06.12 16:07
|sell
|672
|0.02
|1.2592
|1.2617
|1.2581
|1343
|2006.06.12 16:47
|sell
|673
|0.04
|1.2599
|1.2618
|1.2588
|1344
|2006.06.12 16:48
|t/p
|673
|0.04
|1.2588
|1.2618
|1.2588
|4.40
|1173.00
|1345
|2006.06.12 16:48
|close
|672
|0.02
|1.2588
|1.2617
|1.2581
|0.80
|1173.80
|1346
|2006.06.12 16:48
|close
|671
|0.01
|1.2590
|1.2615
|1.2573
|-0.60
|1173.20
|1347
|2006.06.12 16:49
|sell
|674
|0.01
|1.2587
|1.2618
|1.2576
|1348
|2006.06.12 16:49
|sell
|675
|0.02
|1.2594
|1.2619
|1.2583
|1349
|2006.06.12 17:27
|sell
|676
|0.04
|1.2601
|1.2620
|1.2590
|1350
|2006.06.12 18:14
|sell
|677
|0.08
|1.2608
|1.2621
|1.2597
|1351
|2006.06.12 18:34
|sell
|678
|0.16
|1.2614
|1.2621
|1.2603
|1352
|2006.06.12 18:41
|s/l
|674
|0.01
|1.2618
|1.2618
|1.2576
|-3.10
|1170.10
|1353
|2006.06.12 18:41
|close
|678
|0.16
|1.2618
|1.2621
|1.2603
|-6.40
|1163.70
|1354
|2006.06.12 18:42
|close
|677
|0.08
|1.2617
|1.2621
|1.2597
|-7.20
|1156.50
|1355
|2006.06.12 18:42
|s/l
|675
|0.02
|1.2619
|1.2619
|1.2583
|-5.00
|1151.50
|1356
|2006.06.12 18:42
|close
|676
|0.04
|1.2619
|1.2620
|1.2590
|-7.20
|1144.30
|1357
|2006.06.12 18:42
|sell
|679
|0.01
|1.2613
|1.2644
|1.2602
|1358
|2006.06.12 19:36
|t/p
|679
|0.01
|1.2602
|1.2644
|1.2602
|1.10
|1145.40
|1359
|2006.06.12 19:36
|sell
|680
|0.01
|1.2600
|1.2631
|1.2589
|1360
|2006.06.12 19:44
|sell
|681
|0.02
|1.2607
|1.2632
|1.2596
|1361
|2006.06.12 20:03
|t/p
|681
|0.02
|1.2596
|1.2632
|1.2596
|2.20
|1147.60
|1362
|2006.06.12 20:03
|close
|680
|0.01
|1.2596
|1.2631
|1.2589
|0.40
|1148.00
|1363
|2006.06.12 20:03
|sell
|682
|0.01
|1.2595
|1.2626
|1.2584
|1364
|2006.06.12 21:19
|t/p
|682
|0.01
|1.2584
|1.2626
|1.2584
|1.10
|1149.10
|1365
|2006.06.12 21:19
|sell
|683
|0.01
|1.2582
|1.2613
|1.2571
|1366
|2006.06.12 22:37
|sell
|684
|0.02
|1.2591
|1.2616
|1.2580
|1367
|2006.06.12 22:49
|t/p
|684
|0.02
|1.2580
|1.2616
|1.2580
|2.20
|1151.30
|1368
|2006.06.12 22:49
|close
|683
|0.01
|1.2580
|1.2613
|1.2571
|0.20
|1151.50
|1369
|2006.06.12 22:49
|sell
|685
|0.01
|1.2582
|1.2613
|1.2571
|1370
|2006.06.12 23:07
|sell
|686
|0.02
|1.2589
|1.2614
|1.2578
|1371
|2006.06.12 23:33
|t/p
|686
|0.02
|1.2578
|1.2614
|1.2578
|2.20
|1153.70
|1372
|2006.06.12 23:33
|close
|685
|0.01
|1.2578
|1.2613
|1.2571
|0.40
|1154.10
|1373
|2006.06.12 23:34
|sell
|687
|0.01
|1.2577
|1.2608
|1.2566
|1374
|2006.06.12 23:44
|sell
|688
|0.02
|1.2584
|1.2609
|1.2573
|1375
|2006.06.13 00:05
|sell
|689
|0.04
|1.2591
|1.2610
|1.2580
|1376
|2006.06.13 00:23
|sell
|690
|0.08
|1.2598
|1.2611
|1.2587
|1377
|2006.06.13 01:01
|t/p
|690
|0.08
|1.2587
|1.2611
|1.2587
|8.80
|1162.90
|1378
|2006.06.13 01:01
|close
|689
|0.04
|1.2587
|1.2610
|1.2580
|1.60
|1164.50
|1379
|2006.06.13 01:01
|close
|688
|0.02
|1.2589
|1.2609
|1.2573
|-0.88
|1163.62
|1380
|2006.06.13 01:02
|close
|687
|0.01
|1.2590
|1.2608
|1.2566
|-1.24
|1162.38
|1381
|2006.06.13 01:02
|sell
|691
|0.01
|1.2593
|1.2624
|1.2582
|1382
|2006.06.13 01:08
|t/p
|691
|0.01
|1.2582
|1.2624
|1.2582
|1.10
|1163.48
|1383
|2006.06.13 01:08
|sell
|692
|0.01
|1.2579
|1.2610
|1.2568
|1384
|2006.06.13 01:16
|sell
|693
|0.02
|1.2586
|1.2611
|1.2575
|1385
|2006.06.13 04:15
|t/p
|693
|0.02
|1.2575
|1.2611
|1.2575
|2.20
|1165.68
|1386
|2006.06.13 04:15
|close
|692
|0.01
|1.2574
|1.2610
|1.2568
|0.50
|1166.18
|1387
|2006.06.13 04:15
|sell
|694
|0.01
|1.2573
|1.2604
|1.2562
|1388
|2006.06.13 04:21
|sell
|695
|0.02
|1.2580
|1.2605
|1.2569
|1389
|2006.06.13 05:31
|sell
|696
|0.04
|1.2587
|1.2606
|1.2576
|1390
|2006.06.13 06:05
|t/p
|696
|0.04
|1.2576
|1.2606
|1.2576
|4.40
|1170.58
|1391
|2006.06.13 06:05
|close
|695
|0.02
|1.2572
|1.2605
|1.2569
|1.60
|1172.18
|1392
|2006.06.13 06:05
|close
|694
|0.01
|1.2575
|1.2604
|1.2562
|-0.20
|1171.98
|1393
|2006.06.13 06:06
|sell
|697
|0.01
|1.2572
|1.2603
|1.2561
|1394
|2006.06.13 06:20
|sell
|698
|0.02
|1.2579
|1.2604
|1.2568
|1395
|2006.06.13 07:00
|t/p
|698
|0.02
|1.2568
|1.2604
|1.2568
|2.20
|1174.18
|1396
|2006.06.13 07:00
|close
|697
|0.01
|1.2567
|1.2603
|1.2561
|0.50
|1174.68
|1397
|2006.06.13 07:00
|sell
|699
|0.01
|1.2564
|1.2595
|1.2553
|1398
|2006.06.13 07:00
|sell
|700
|0.02
|1.2571
|1.2596
|1.2560
|1399
|2006.06.13 07:02
|t/p
|700
|0.02
|1.2560
|1.2596
|1.2560
|2.20
|1176.88
|1400
|2006.06.13 07:02
|close
|699
|0.01
|1.2559
|1.2595
|1.2553
|0.50
|1177.38
|1401
|2006.06.13 07:02
|sell
|701
|0.01
|1.2559
|1.2590
|1.2548
|1402
|2006.06.13 07:03
|sell
|702
|0.02
|1.2567
|1.2592
|1.2556
|1403
|2006.06.13 07:11
|sell
|703
|0.04
|1.2573
|1.2592
|1.2562
|1404
|2006.06.13 07:17
|sell
|704
|0.08
|1.2580
|1.2593
|1.2569
|1405
|2006.06.13 07:26
|sell
|705
|0.16
|1.2587
|1.2594
|1.2576
|1406
|2006.06.13 07:38
|t/p
|705
|0.16
|1.2576
|1.2594
|1.2576
|17.60
|1194.98
|1407
|2006.06.13 07:38
|close
|704
|0.08
|1.2575
|1.2593
|1.2569
|4.00
|1198.98
|1408
|2006.06.13 07:38
|close
|703
|0.04
|1.2576
|1.2592
|1.2562
|-1.20
|1197.78
|1409
|2006.06.13 07:38
|close
|702
|0.02
|1.2572
|1.2592
|1.2556
|-1.00
|1196.78
|1410
|2006.06.13 07:38
|close
|701
|0.01
|1.2574
|1.2590
|1.2548
|-1.50
|1195.28
|1411
|2006.06.13 07:39
|sell
|706
|0.01
|1.2571
|1.2602
|1.2560
|1412
|2006.06.13 08:05
|sell
|707
|0.02
|1.2578
|1.2603
|1.2567
|1413
|2006.06.13 08:08
|sell
|708
|0.04
|1.2585
|1.2604
|1.2574
|1414
|2006.06.13 08:20
|sell
|709
|0.08
|1.2591
|1.2604
|1.2580
|1415
|2006.06.13 08:37
|t/p
|709
|0.08
|1.2580
|1.2604
|1.2580
|8.80
|1204.08
|1416
|2006.06.13 08:37
|close
|708
|0.04
|1.2577
|1.2604
|1.2574
|3.20
|1207.28
|1417
|2006.06.13 08:37
|close
|707
|0.02
|1.2578
|1.2603
|1.2567
|0.00
|1207.28
|1418
|2006.06.13 08:37
|close
|706
|0.01
|1.2579
|1.2602
|1.2560
|-0.80
|1206.48
|1419
|2006.06.13 08:37
|sell
|710
|0.01
|1.2579
|1.2610
|1.2568
|1420
|2006.06.13 08:41
|sell
|711
|0.02
|1.2586
|1.2611
|1.2575
|1421
|2006.06.13 09:01
|t/p
|711
|0.02
|1.2575
|1.2611
|1.2575
|2.20
|1208.68
|1422
|2006.06.13 09:01
|close
|710
|0.01
|1.2570
|1.2610
|1.2568
|0.90
|1209.58
|1423
|2006.06.13 09:02
|sell
|712
|0.01
|1.2571
|1.2602
|1.2560
|1424
|2006.06.13 09:02
|sell
|713
|0.02
|1.2578
|1.2603
|1.2567
|1425
|2006.06.13 09:45
|sell
|714
|0.04
|1.2586
|1.2605
|1.2575
|1426
|2006.06.13 09:47
|sell
|715
|0.08
|1.2594
|1.2607
|1.2583
|1427
|2006.06.13 09:48
|s/l
|712
|0.01
|1.2602
|1.2602
|1.2560
|-3.10
|1206.48
|1428
|2006.06.13 09:48
|close
|715
|0.08
|1.2602
|1.2607
|1.2583
|-6.40
|1200.08
|1429
|2006.06.13 09:48
|close
|714
|0.04
|1.2601
|1.2605
|1.2575
|-6.00
|1194.08
|1430
|2006.06.13 09:48
|s/l
|713
|0.02
|1.2603
|1.2603
|1.2567
|-5.00
|1189.08
|1431
|2006.06.13 09:48
|buy
|716
|0.01
|1.2603
|1.2572
|1.2614
|1432
|2006.06.13 09:48
|buy
|717
|0.02
|1.2595
|1.2570
|1.2606
|1433
|2006.06.13 10:26
|t/p
|717
|0.02
|1.2606
|1.2570
|1.2606
|2.20
|1191.28
|1434
|2006.06.13 10:26
|close
|716
|0.01
|1.2606
|1.2572
|1.2614
|0.30
|1191.58
|1435
|2006.06.13 10:26
|buy
|718
|0.01
|1.2607
|1.2576
|1.2618
|1436
|2006.06.13 10:30
|buy
|719
|0.02
|1.2600
|1.2575
|1.2611
|1437
|2006.06.13 10:46
|buy
|720
|0.04
|1.2593
|1.2574
|1.2604
|1438
|2006.06.13 10:55
|buy
|721
|0.08
|1.2586
|1.2573
|1.2597
|1439
|2006.06.13 11:35
|buy
|722
|0.16
|1.2579
|1.2572
|1.2590
|1440
|2006.06.13 11:36
|t/p
|722
|0.16
|1.2590
|1.2572
|1.2590
|17.60
|1209.18
|1441
|2006.06.13 11:36
|close
|721
|0.08
|1.2590
|1.2573
|1.2597
|3.20
|1212.38
|1442
|2006.06.13 11:36
|close
|720
|0.04
|1.2586
|1.2574
|1.2604
|-2.80
|1209.58
|1443
|2006.06.13 11:36
|close
|719
|0.02
|1.2587
|1.2575
|1.2611
|-2.60
|1206.98
|1444
|2006.06.13 11:36
|close
|718
|0.01
|1.2584
|1.2576
|1.2618
|-2.30
|1204.68
|1445
|2006.06.13 11:36
|buy
|723
|0.01
|1.2587
|1.2556
|1.2598
|1446
|2006.06.13 11:46
|buy
|724
|0.02
|1.2579
|1.2554
|1.2590
|1447
|2006.06.13 12:06
|buy
|725
|0.04
|1.2572
|1.2553
|1.2583
|1448
|2006.06.13 12:26
|buy
|726
|0.08
|1.2565
|1.2552
|1.2576
|1449
|2006.06.13 12:32
|s/l
|723
|0.01
|1.2556
|1.2556
|1.2598
|-3.10
|1201.58
|1450
|2006.06.13 12:32
|close
|726
|0.08
|1.2555
|1.2552
|1.2576
|-8.00
|1193.58
|1451
|2006.06.13 12:32
|s/l
|724
|0.02
|1.2554
|1.2554
|1.2590
|-5.00
|1188.58
|1452
|2006.06.13 12:32
|s/l
|725
|0.04
|1.2553
|1.2553
|1.2583
|-7.60
|1180.98
|1453
|2006.06.13 12:32
|buy
|727
|0.01
|1.2552
|1.2521
|1.2563
|1454
|2006.06.13 12:33
|t/p
|727
|0.01
|1.2563
|1.2521
|1.2563
|1.10
|1182.08
|1455
|2006.06.13 12:33
|buy
|728
|0.01
|1.2568
|1.2537
|1.2579
|1456
|2006.06.13 12:33
|buy
|729
|0.02
|1.2560
|1.2535
|1.2571
|1457
|2006.06.13 12:34
|buy
|730
|0.04
|1.2550
|1.2531
|1.2561
|1458
|2006.06.13 12:34
|t/p
|730
|0.04
|1.2561
|1.2531
|1.2561
|4.40
|1186.48
|1459
|2006.06.13 12:34
|close
|729
|0.02
|1.2561
|1.2535
|1.2571
|0.20
|1186.68
|1460
|2006.06.13 12:34
|close
|728
|0.01
|1.2560
|1.2537
|1.2579
|-0.80
|1185.88
|1461
|2006.06.13 12:34
|buy
|731
|0.01
|1.2561
|1.2530
|1.2572
|1462
|2006.06.13 12:35
|t/p
|731
|0.01
|1.2572
|1.2530
|1.2572
|1.10
|1186.98
|1463
|2006.06.13 12:35
|buy
|732
|0.01
|1.2574
|1.2543
|1.2585
|1464
|2006.06.13 12:40
|buy
|733
|0.02
|1.2566
|1.2541
|1.2577
|1465
|2006.06.13 12:41
|buy
|734
|0.04
|1.2559
|1.2540
|1.2570
|1466
|2006.06.13 12:49
|t/p
|734
|0.04
|1.2570
|1.2540
|1.2570
|4.40
|1191.38
|1467
|2006.06.13 12:49
|close
|733
|0.02
|1.2572
|1.2541
|1.2577
|1.20
|1192.58
|1468
|2006.06.13 12:49
|close
|732
|0.01
|1.2570
|1.2543
|1.2585
|-0.40
|1192.18
|1469
|2006.06.13 12:49
|buy
|735
|0.01
|1.2573
|1.2542
|1.2584
|1470
|2006.06.13 12:51
|buy
|736
|0.02
|1.2566
|1.2541
|1.2577
|1471
|2006.06.13 12:55
|t/p
|736
|0.02
|1.2577
|1.2541
|1.2577
|2.20
|1194.38
|1472
|2006.06.13 12:55
|close
|735
|0.01
|1.2577
|1.2542
|1.2584
|0.40
|1194.78
|1473
|2006.06.13 12:55
|buy
|737
|0.01
|1.2575
|1.2544
|1.2586
|1474
|2006.06.13 12:55
|buy
|738
|0.02
|1.2567
|1.2542
|1.2578
|1475
|2006.06.13 12:57
|t/p
|738
|0.02
|1.2578
|1.2542
|1.2578
|2.20
|1196.98
|1476
|2006.06.13 12:57
|close
|737
|0.01
|1.2578
|1.2544
|1.2586
|0.30
|1197.28
|1477
|2006.06.13 12:57
|buy
|739
|0.01
|1.2578
|1.2547
|1.2589
|1478
|2006.06.13 12:58
|buy
|740
|0.02
|1.2572
|1.2547
|1.2583
|1479
|2006.06.13 13:02
|t/p
|740
|0.02
|1.2583
|1.2547
|1.2583
|2.20
|1199.48
|1480
|2006.06.13 13:02
|close
|739
|0.01
|1.2583
|1.2547
|1.2589
|0.50
|1199.98
|1481
|2006.06.13 13:02
|buy
|741
|0.01
|1.2582
|1.2551
|1.2593
|1482
|2006.06.13 13:12
|buy
|742
|0.02
|1.2574
|1.2549
|1.2585
|1483
|2006.06.13 13:32
|t/p
|742
|0.02
|1.2585
|1.2549
|1.2585
|2.20
|1202.18
|1484
|2006.06.13 13:32
|close
|741
|0.01
|1.2585
|1.2551
|1.2593
|0.30
|1202.48
|1485
|2006.06.13 13:32
|buy
|743
|0.01
|1.2584
|1.2553
|1.2595
|1486
|2006.06.13 13:40
|t/p
|743
|0.01
|1.2595
|1.2553
|1.2595
|1.10
|1203.58
|1487
|2006.06.13 13:40
|buy
|744
|0.01
|1.2597
|1.2566
|1.2608
|1488
|2006.06.13 13:42
|buy
|745
|0.02
|1.2590
|1.2565
|1.2601
|1489
|2006.06.13 13:44
|t/p
|745
|0.02
|1.2601
|1.2565
|1.2601
|2.20
|1205.78
|1490
|2006.06.13 13:44
|close
|744
|0.01
|1.2603
|1.2566
|1.2608
|0.60
|1206.38
|1491
|2006.06.13 13:44
|buy
|746
|0.01
|1.2603
|1.2572
|1.2614
|1492
|2006.06.13 13:46
|t/p
|746
|0.01
|1.2614
|1.2572
|1.2614
|1.10
|1207.48
|1493
|2006.06.13 13:46
|buy
|747
|0.01
|1.2617
|1.2586
|1.2628
|1494
|2006.06.13 13:46
|buy
|748
|0.02
|1.2611
|1.2586
|1.2622
|1495
|2006.06.13 13:49
|buy
|749
|0.04
|1.2604
|1.2585
|1.2615
|1496
|2006.06.13 13:55
|buy
|750
|0.08
|1.2597
|1.2584
|1.2608
|1497
|2006.06.13 14:01
|t/p
|750
|0.08
|1.2608
|1.2584
|1.2608
|8.80
|1216.28
|1498
|2006.06.13 14:01
|close
|749
|0.04
|1.2609
|1.2585
|1.2615
|2.00
|1218.28
|1499
|2006.06.13 14:02
|close
|748
|0.02
|1.2607
|1.2586
|1.2622
|-0.80
|1217.48
|1500
|2006.06.13 14:02
|close
|747
|0.01
|1.2609
|1.2586
|1.2628
|-0.80
|1216.68
|1501
|2006.06.13 14:02
|buy
|751
|0.01
|1.2609
|1.2578
|1.2620
|1502
|2006.06.13 14:05
|t/p
|751
|0.01
|1.2620
|1.2578
|1.2620
|1.10
|1217.78
|1503
|2006.06.13 14:05
|buy
|752
|0.01
|1.2622
|1.2591
|1.2633
|1504
|2006.06.13 14:05
|buy
|753
|0.02
|1.2613
|1.2588
|1.2624
|1505
|2006.06.13 14:07
|buy
|754
|0.04
|1.2607
|1.2588
|1.2618
|1506
|2006.06.13 14:07
|buy
|755
|0.08
|1.2600
|1.2587
|1.2611
|1507
|2006.06.13 14:08
|s/l
|752
|0.01
|1.2591
|1.2591
|1.2633
|-3.10
|1214.68
|1508
|2006.06.13 14:08
|close
|755
|0.08
|1.2589
|1.2587
|1.2611
|-8.80
|1205.88
|1509
|2006.06.13 14:08
|close
|754
|0.04
|1.2591
|1.2588
|1.2618
|-6.40
|1199.48
|1510
|2006.06.13 14:09
|close
|753
|0.02
|1.2590
|1.2588
|1.2624
|-4.60
|1194.88
|1511
|2006.06.13 14:09
|buy
|756
|0.01
|1.2594
|1.2563
|1.2605
|1512
|2006.06.13 14:09
|buy
|757
|0.02
|1.2585
|1.2560
|1.2596
|1513
|2006.06.13 14:16
|t/p
|757
|0.02
|1.2596
|1.2560
|1.2596
|2.20
|1197.08
|1514
|2006.06.13 14:16
|close
|756
|0.01
|1.2597
|1.2563
|1.2605
|0.30
|1197.38
|1515
|2006.06.13 14:17
|buy
|758
|0.01
|1.2596
|1.2565
|1.2607
|1516
|2006.06.13 14:18
|buy
|759
|0.02
|1.2590
|1.2565
|1.2601
|1517
|2006.06.13 14:23
|buy
|760
|0.04
|1.2581
|1.2562
|1.2592
|1518
|2006.06.13 14:24
|buy
|761
|0.08
|1.2572
|1.2559
|1.2583
|1519
|2006.06.13 14:24
|s/l
|758
|0.01
|1.2565
|1.2565
|1.2607
|-3.10
|1194.28
|1520
|2006.06.13 14:24
|s/l
|759
|0.02
|1.2565
|1.2565
|1.2601
|-5.00
|1189.28
|1521
|2006.06.13 14:24
|close
|761
|0.08
|1.2564
|1.2559
|1.2583
|-6.40
|1182.88
|1522
|2006.06.13 14:24
|close
|760
|0.04
|1.2567
|1.2562
|1.2592
|-5.60
|1177.28
|1523
|2006.06.13 14:24
|buy
|762
|0.01
|1.2567
|1.2536
|1.2578
|1524
|2006.06.13 14:26
|t/p
|762
|0.01
|1.2578
|1.2536
|1.2578
|1.10
|1178.38
|1525
|2006.06.13 14:26
|buy
|763
|0.01
|1.2580
|1.2549
|1.2591
|1526
|2006.06.13 14:26
|buy
|764
|0.02
|1.2570
|1.2545
|1.2581
|1527
|2006.06.13 14:29
|t/p
|764
|0.02
|1.2581
|1.2545
|1.2581
|2.20
|1180.58
|1528
|2006.06.13 14:29
|close
|763
|0.01
|1.2581
|1.2549
|1.2591
|0.10
|1180.68
|1529
|2006.06.13 14:29
|buy
|765
|0.01
|1.2580
|1.2549
|1.2591
|1530
|2006.06.13 14:32
|buy
|766
|0.02
|1.2573
|1.2548
|1.2584
|1531
|2006.06.13 14:34
|buy
|767
|0.04
|1.2565
|1.2546
|1.2576
|1532
|2006.06.13 14:40
|t/p
|767
|0.04
|1.2576
|1.2546
|1.2576
|4.40
|1185.08
|1533
|2006.06.13 14:40
|close
|766
|0.02
|1.2576
|1.2548
|1.2584
|0.60
|1185.68
|1534
|2006.06.13 14:40
|close
|765
|0.01
|1.2575
|1.2549
|1.2591
|-0.50
|1185.18
|1535
|2006.06.13 14:40
|buy
|768
|0.01
|1.2579
|1.2548
|1.2590
|1536
|2006.06.13 14:40
|buy
|769
|0.02
|1.2570
|1.2545
|1.2581
|1537
|2006.06.13 14:45
|t/p
|769
|0.02
|1.2581
|1.2545
|1.2581
|2.20
|1187.38
|1538
|2006.06.13 14:45
|close
|768
|0.01
|1.2581
|1.2548
|1.2590
|0.20
|1187.58
|1539
|2006.06.13 14:45
|buy
|770
|0.01
|1.2580
|1.2549
|1.2591
|1540
|2006.06.13 14:46
|buy
|771
|0.02
|1.2573
|1.2548
|1.2584
|1541
|2006.06.13 14:52
|buy
|772
|0.04
|1.2567
|1.2548
|1.2578
|1542
|2006.06.13 15:02
|buy
|773
|0.08
|1.2560
|1.2547
|1.2571
|1543
|2006.06.13 15:10
|t/p
|773
|0.08
|1.2571
|1.2547
|1.2571
|8.80
|1196.38
|1544
|2006.06.13 15:10
|close
|772
|0.04
|1.2572
|1.2548
|1.2578
|2.00
|1198.38
|1545
|2006.06.13 15:10
|close
|771
|0.02
|1.2574
|1.2548
|1.2584
|0.20
|1198.58
|1546
|2006.06.13 15:10
|close
|770
|0.01
|1.2572
|1.2549
|1.2591
|-0.80
|1197.78
|1547
|2006.06.13 15:11
|sell
|774
|0.01
|1.2571
|1.2602
|1.2560
|1548
|2006.06.13 15:11
|sell
|775
|0.02
|1.2578
|1.2603
|1.2567
|1549
|2006.06.13 15:24
|t/p
|775
|0.02
|1.2567
|1.2603
|1.2567
|2.20
|1199.98
|1550
|2006.06.13 15:24
|close
|774
|0.01
|1.2567
|1.2602
|1.2560
|0.40
|1200.38
|1551
|2006.06.13 15:24
|sell
|776
|0.01
|1.2564
|1.2595
|1.2553
|1552
|2006.06.13 15:24
|sell
|777
|0.02
|1.2571
|1.2596
|1.2560
|1553
|2006.06.13 15:36
|sell
|778
|0.04
|1.2578
|1.2597
|1.2567
|1554
|2006.06.13 15:44
|t/p
|778
|0.04
|1.2567
|1.2597
|1.2567
|4.40
|1204.78
|1555
|2006.06.13 15:44
|close
|777
|0.02
|1.2567
|1.2596
|1.2560
|0.80
|1205.58
|1556
|2006.06.13 15:44
|close
|776
|0.01
|1.2569
|1.2595
|1.2553
|-0.50
|1205.08
|1557
|2006.06.13 15:45
|sell
|779
|0.01
|1.2567
|1.2598
|1.2556
|1558
|2006.06.13 15:51
|sell
|780
|0.02
|1.2575
|1.2600
|1.2564
|1559
|2006.06.13 16:15
|sell
|781
|0.04
|1.2584
|1.2603
|1.2573
|1560
|2006.06.13 16:31
|t/p
|781
|0.04
|1.2573
|1.2603
|1.2573
|4.40
|1209.48
|1561
|2006.06.13 16:31
|close
|780
|0.02
|1.2573
|1.2600
|1.2564
|0.40
|1209.88
|1562
|2006.06.13 16:31
|close
|779
|0.01
|1.2572
|1.2598
|1.2556
|-0.50
|1209.38
|1563
|2006.06.13 16:31
|sell
|782
|0.01
|1.2569
|1.2600
|1.2558
|1564
|2006.06.13 16:33
|sell
|783
|0.02
|1.2575
|1.2600
|1.2564
|1565
|2006.06.13 16:50
|t/p
|783
|0.02
|1.2564
|1.2600
|1.2564
|2.20
|1211.58
|1566
|2006.06.13 16:50
|close
|782
|0.01
|1.2564
|1.2600
|1.2558
|0.50
|1212.08
|1567
|2006.06.13 16:50
|sell
|784
|0.01
|1.2564
|1.2595
|1.2553
|1568
|2006.06.13 16:58
|sell
|785
|0.02
|1.2571
|1.2596
|1.2560
|1569
|2006.06.13 17:05
|t/p
|785
|0.02
|1.2560
|1.2596
|1.2560
|2.20
|1214.28
|1570
|2006.06.13 17:05
|close
|784
|0.01
|1.2560
|1.2595
|1.2553
|0.40
|1214.68
|1571
|2006.06.13 17:05
|sell
|786
|0.01
|1.2561
|1.2592
|1.2550
|1572
|2006.06.13 17:15
|t/p
|786
|0.01
|1.2550
|1.2592
|1.2550
|1.10
|1215.78
|1573
|2006.06.13 17:15
|sell
|787
|0.01
|1.2547
|1.2578
|1.2536
|1574
|2006.06.13 17:16
|sell
|788
|0.02
|1.2553
|1.2578
|1.2542
|1575
|2006.06.13 17:18
|t/p
|788
|0.02
|1.2542
|1.2578
|1.2542
|2.20
|1217.98
|1576
|2006.06.13 17:18
|close
|787
|0.01
|1.2539
|1.2578
|1.2536
|0.80
|1218.78
|1577
|2006.06.13 17:18
|sell
|789
|0.01
|1.2538
|1.2569
|1.2527
|1578
|2006.06.13 17:19
|sell
|790
|0.02
|1.2546
|1.2571
|1.2535
|1579
|2006.06.13 17:21
|sell
|791
|0.04
|1.2554
|1.2573
|1.2543
|1580
|2006.06.13 17:22
|t/p
|791
|0.04
|1.2543
|1.2573
|1.2543
|4.40
|1223.18
|1581
|2006.06.13 17:22
|close
|790
|0.02
|1.2543
|1.2571
|1.2535
|0.60
|1223.78
|1582
|2006.06.13 17:22
|close
|789
|0.01
|1.2544
|1.2569
|1.2527
|-0.60
|1223.18
|1583
|2006.06.13 17:22
|sell
|792
|0.01
|1.2537
|1.2568
|1.2526
|1584
|2006.06.13 17:23
|sell
|793
|0.02
|1.2544
|1.2569
|1.2533
|1585
|2006.06.13 17:28
|t/p
|793
|0.02
|1.2533
|1.2569
|1.2533
|2.20
|1225.38
|1586
|2006.06.13 17:28
|close
|792
|0.01
|1.2532
|1.2568
|1.2526
|0.50
|1225.88
|1587
|2006.06.13 17:28
|sell
|794
|0.01
|1.2532
|1.2563
|1.2521
|1588
|2006.06.13 17:30
|sell
|795
|0.02
|1.2539
|1.2564
|1.2528
|1589
|2006.06.13 17:36
|sell
|796
|0.04
|1.2546
|1.2565
|1.2535
|1590
|2006.06.13 17:40
|t/p
|796
|0.04
|1.2535
|1.2565
|1.2535
|4.40
|1230.28
|1591
|2006.06.13 17:40
|close
|795
|0.02
|1.2535
|1.2564
|1.2528
|0.80
|1231.08
|1592
|2006.06.13 17:40
|close
|794
|0.01
|1.2536
|1.2563
|1.2521
|-0.40
|1230.68
|1593
|2006.06.13 17:41
|sell
|797
|0.01
|1.2533
|1.2564
|1.2522
|1594
|2006.06.13 17:44
|sell
|798
|0.02
|1.2540
|1.2565
|1.2529
|1595
|2006.06.13 18:01
|sell
|799
|0.04
|1.2547
|1.2566
|1.2536
|1596
|2006.06.13 19:13
|t/p
|799
|0.04
|1.2536
|1.2566
|1.2536
|4.40
|1235.08
|1597
|2006.06.13 19:13
|close
|798
|0.02
|1.2536
|1.2565
|1.2529
|0.80
|1235.88
|1598
|2006.06.13 19:13
|close
|797
|0.01
|1.2537
|1.2564
|1.2522
|-0.40
|1235.48
|1599
|2006.06.13 19:14
|sell
|800
|0.01
|1.2536
|1.2567
|1.2525
|1600
|2006.06.13 19:20
|sell
|801
|0.02
|1.2543
|1.2568
|1.2532
|1601
|2006.06.13 21:57
|sell
|802
|0.04
|1.2550
|1.2569
|1.2539
|1602
|2006.06.13 22:46
|t/p
|802
|0.04
|1.2539
|1.2569
|1.2539
|4.40
|1239.88
|1603
|2006.06.13 22:46
|close
|801
|0.02
|1.2539
|1.2568
|1.2532
|0.80
|1240.68
|1604
|2006.06.13 22:46
|close
|800
|0.01
|1.2539
|1.2567
|1.2525
|-0.30
|1240.38
|1605
|2006.06.13 22:46
|sell
|803
|0.01
|1.2541
|1.2572
|1.2530
|1606
|2006.06.13 22:57
|sell
|804
|0.02
|1.2549
|1.2574
|1.2538
|1607
|2006.06.14 00:19
|sell
|805
|0.04
|1.2555
|1.2574
|1.2544
|1608
|2006.06.14 00:20
|t/p
|805
|0.04
|1.2544
|1.2574
|1.2544
|4.40
|1244.78
|1609
|2006.06.14 00:20
|close
|804
|0.02
|1.2544
|1.2574
|1.2538
|1.12
|1245.90
|1610
|2006.06.14 00:20
|close
|803
|0.01
|1.2547
|1.2572
|1.2530
|-0.54
|1245.36
|1611
|2006.06.14 00:20
|sell
|806
|0.01
|1.2547
|1.2578
|1.2536
|1612
|2006.06.14 01:15
|sell
|807
|0.02
|1.2553
|1.2578
|1.2542
|1613
|2006.06.14 04:26
|t/p
|807
|0.02
|1.2542
|1.2578
|1.2542
|2.20
|1247.56
|1614
|2006.06.14 04:26
|close
|806
|0.01
|1.2540
|1.2578
|1.2536
|0.70
|1248.26
|1615
|2006.06.14 04:26
|sell
|808
|0.01
|1.2541
|1.2572
|1.2530
|1616
|2006.06.14 04:27
|sell
|809
|0.02
|1.2549
|1.2574
|1.2538
|1617
|2006.06.14 04:27
|sell
|810
|0.04
|1.2556
|1.2575
|1.2545
|1618
|2006.06.14 04:47
|sell
|811
|0.08
|1.2564
|1.2577
|1.2553
|1619
|2006.06.14 04:55
|s/l
|808
|0.01
|1.2572
|1.2572
|1.2530
|-3.10
|1245.16
|1620
|2006.06.14 04:55
|close
|811
|0.08
|1.2573
|1.2577
|1.2553
|-7.20
|1237.96
|1621
|2006.06.14 04:55
|close
|810
|0.04
|1.2572
|1.2575
|1.2545
|-6.40
|1231.56
|1622
|2006.06.14 04:55
|s/l
|809
|0.02
|1.2574
|1.2574
|1.2538
|-5.00
|1226.56
|1623
|2006.06.14 04:55
|buy
|812
|0.01
|1.2576
|1.2545
|1.2587
|1624
|2006.06.14 04:56
|buy
|813
|0.02
|1.2569
|1.2544
|1.2580
|1625
|2006.06.14 06:25
|t/p
|813
|0.02
|1.2580
|1.2544
|1.2580
|2.20
|1228.76
|1626
|2006.06.14 06:25
|close
|812
|0.01
|1.2582
|1.2545
|1.2587
|0.60
|1229.36
|1627
|2006.06.14 06:25
|buy
|814
|0.01
|1.2585
|1.2554
|1.2596
|1628
|2006.06.14 06:25
|buy
|815
|0.02
|1.2577
|1.2552
|1.2588
|1629
|2006.06.14 06:50
|t/p
|815
|0.02
|1.2588
|1.2552
|1.2588
|2.20
|1231.56
|1630
|2006.06.14 06:50
|close
|814
|0.01
|1.2588
|1.2554
|1.2596
|0.30
|1231.86
|1631
|2006.06.14 06:50
|buy
|816
|0.01
|1.2588
|1.2557
|1.2599
|1632
|2006.06.14 06:57
|buy
|817
|0.02
|1.2580
|1.2555
|1.2591
|1633
|2006.06.14 07:08
|buy
|818
|0.04
|1.2573
|1.2554
|1.2584
|1634
|2006.06.14 07:27
|t/p
|818
|0.04
|1.2584
|1.2554
|1.2584
|4.40
|1236.26
|1635
|2006.06.14 07:27
|close
|817
|0.02
|1.2586
|1.2555
|1.2591
|1.20
|1237.46
|1636
|2006.06.14 07:27
|close
|816
|0.01
|1.2585
|1.2557
|1.2599
|-0.30
|1237.16
|1637
|2006.06.14 07:27
|buy
|819
|0.01
|1.2586
|1.2555
|1.2597
|1638
|2006.06.14 07:31
|buy
|820
|0.02
|1.2579
|1.2554
|1.2590
|1639
|2006.06.14 07:38
|t/p
|820
|0.02
|1.2590
|1.2554
|1.2590
|2.20
|1239.36
|1640
|2006.06.14 07:38
|close
|819
|0.01
|1.2590
|1.2555
|1.2597
|0.40
|1239.76
|1641
|2006.06.14 07:38
|buy
|821
|0.01
|1.2590
|1.2559
|1.2601
|1642
|2006.06.14 07:46
|t/p
|821
|0.01
|1.2601
|1.2559
|1.2601
|1.10
|1240.86
|1643
|2006.06.14 07:46
|buy
|822
|0.01
|1.2604
|1.2573
|1.2615
|1644
|2006.06.14 07:47
|buy
|823
|0.02
|1.2595
|1.2570
|1.2606
|1645
|2006.06.14 07:50
|buy
|824
|0.04
|1.2588
|1.2569
|1.2599
|1646
|2006.06.14 08:09
|t/p
|824
|0.04
|1.2599
|1.2569
|1.2599
|4.40
|1245.26
|1647
|2006.06.14 08:09
|close
|823
|0.02
|1.2600
|1.2570
|1.2606
|1.00
|1246.26
|1648
|2006.06.14 08:09
|close
|822
|0.01
|1.2599
|1.2573
|1.2615
|-0.50
|1245.76
|1649
|2006.06.14 08:09
|buy
|825
|0.01
|1.2604
|1.2573
|1.2615
|1650
|2006.06.14 08:11
|buy
|826
|0.02
|1.2596
|1.2571
|1.2607
|1651
|2006.06.14 08:44
|buy
|827
|0.04
|1.2590
|1.2571
|1.2601
|1652
|2006.06.14 08:57
|buy
|828
|0.08
|1.2583
|1.2570
|1.2594
|1653
|2006.06.14 09:49
|t/p
|828
|0.08
|1.2594
|1.2570
|1.2594
|8.80
|1254.56
|1654
|2006.06.14 09:49
|close
|827
|0.04
|1.2597
|1.2571
|1.2601
|2.80
|1257.36
|1655
|2006.06.14 09:49
|close
|826
|0.02
|1.2598
|1.2571
|1.2607
|0.40
|1257.76
|1656
|2006.06.14 09:49
|close
|825
|0.01
|1.2595
|1.2573
|1.2615
|-0.90
|1256.86
|1657
|2006.06.14 09:49
|buy
|829
|0.01
|1.2595
|1.2564
|1.2606
|1658
|2006.06.14 09:51
|buy
|830
|0.02
|1.2587
|1.2562
|1.2598
|1659
|2006.06.14 09:57
|buy
|831
|0.04
|1.2579
|1.2560
|1.2590
|1660
|2006.06.14 10:08
|t/p
|831
|0.04
|1.2590
|1.2560
|1.2590
|4.40
|1261.26
|1661
|2006.06.14 10:08
|close
|830
|0.02
|1.2591
|1.2562
|1.2598
|0.80
|1262.06
|1662
|2006.06.14 10:08
|close
|829
|0.01
|1.2590
|1.2564
|1.2606
|-0.50
|1261.56
|1663
|2006.06.14 10:08
|buy
|832
|0.01
|1.2590
|1.2559
|1.2601
|1664
|2006.06.14 10:11
|buy
|833
|0.02
|1.2582
|1.2557
|1.2593
|1665
|2006.06.14 10:15
|buy
|834
|0.04
|1.2575
|1.2556
|1.2586
|1666
|2006.06.14 11:01
|buy
|835
|0.08
|1.2569
|1.2556
|1.2580
|1667
|2006.06.14 11:42
|t/p
|835
|0.08
|1.2580
|1.2556
|1.2580
|8.80
|1270.36
|1668
|2006.06.14 11:42
|close
|834
|0.04
|1.2580
|1.2556
|1.2586
|2.00
|1272.36
|1669
|2006.06.14 11:42
|close
|833
|0.02
|1.2581
|1.2557
|1.2593
|-0.20
|1272.16
|1670
|2006.06.14 11:42
|close
|832
|0.01
|1.2578
|1.2559
|1.2601
|-1.20
|1270.96
|1671
|2006.06.14 11:42
|buy
|836
|0.01
|1.2581
|1.2550
|1.2592
|1672
|2006.06.14 11:44
|buy
|837
|0.02
|1.2573
|1.2548
|1.2584
|1673
|2006.06.14 12:07
|buy
|838
|0.04
|1.2567
|1.2548
|1.2578
|1674
|2006.06.14 12:30
|t/p
|838
|0.04
|1.2578
|1.2548
|1.2578
|4.40
|1275.36
|1675
|2006.06.14 12:30
|close
|837
|0.02
|1.2579
|1.2548
|1.2584
|1.20
|1276.56
|1676
|2006.06.14 12:30
|close
|836
|0.01
|1.2578
|1.2550
|1.2592
|-0.30
|1276.26
|1677
|2006.06.14 12:30
|buy
|839
|0.01
|1.2579
|1.2548
|1.2590
|1678
|2006.06.14 12:30
|buy
|840
|0.02
|1.2572
|1.2547
|1.2583
|1679
|2006.06.14 12:30
|buy
|841
|0.04
|1.2565
|1.2546
|1.2576
|1680
|2006.06.14 12:31
|buy
|842
|0.08
|1.2557
|1.2544
|1.2568
|1681
|2006.06.14 12:31
|t/p
|842
|0.08
|1.2568
|1.2544
|1.2568
|8.80
|1285.06
|1682
|2006.06.14 12:31
|close
|841
|0.04
|1.2571
|1.2546
|1.2576
|2.40
|1287.46
|1683
|2006.06.14 12:31
|close
|840
|0.02
|1.2570
|1.2547
|1.2583
|-0.40
|1287.06
|1684
|2006.06.14 12:31
|close
|839
|0.01
|1.2569
|1.2548
|1.2590
|-1.00
|1286.06
|1685
|2006.06.14 12:31
|buy
|843
|0.01
|1.2573
|1.2542
|1.2584
|1686
|2006.06.14 12:31
|buy
|844
|0.02
|1.2565
|1.2540
|1.2576
|1687
|2006.06.14 12:31
|buy
|845
|0.04
|1.2558
|1.2539
|1.2569
|1688
|2006.06.14 12:31
|buy
|846
|0.08
|1.2551
|1.2538
|1.2562
|1689
|2006.06.14 12:32
|s/l
|843
|0.01
|1.2542
|1.2542
|1.2584
|-3.10
|1282.96
|1690
|2006.06.14 12:32
|close
|846
|0.08
|1.2542
|1.2538
|1.2562
|-7.20
|1275.76
|1691
|2006.06.14 12:32
|close
|845
|0.04
|1.2543
|1.2539
|1.2569
|-6.00
|1269.76
|1692
|2006.06.14 12:32
|s/l
|844
|0.02
|1.2540
|1.2540
|1.2576
|-5.00
|1264.76
|1693
|2006.06.14 12:32
|buy
|847
|0.01
|1.2542
|1.2511
|1.2553
|1694
|2006.06.14 12:33
|t/p
|847
|0.01
|1.2553
|1.2511
|1.2553
|1.10
|1265.86
|1695
|2006.06.14 12:33
|buy
|848
|0.01
|1.2555
|1.2524
|1.2566
|1696
|2006.06.14 12:34
|buy
|849
|0.02
|1.2549
|1.2524
|1.2560
|1697
|2006.06.14 12:34
|buy
|850
|0.04
|1.2542
|1.2523
|1.2553
|1698
|2006.06.14 12:34
|t/p
|850
|0.04
|1.2553
|1.2523
|1.2553
|4.40
|1270.26
|1699
|2006.06.14 12:34
|close
|849
|0.02
|1.2553
|1.2524
|1.2560
|0.80
|1271.06
|1700
|2006.06.14 12:34
|close
|848
|0.01
|1.2552
|1.2524
|1.2566
|-0.30
|1270.76
|1701
|2006.06.14 12:34
|buy
|851
|0.01
|1.2553
|1.2522
|1.2564
|1702
|2006.06.14 12:34
|t/p
|851
|0.01
|1.2564
|1.2522
|1.2564
|1.10
|1271.86
|1703
|2006.06.14 12:34
|buy
|852
|0.01
|1.2567
|1.2536
|1.2578
|1704
|2006.06.14 12:35
|t/p
|852
|0.01
|1.2578
|1.2536
|1.2578
|1.10
|1272.96
|1705
|2006.06.14 12:35
|buy
|853
|0.01
|1.2580
|1.2549
|1.2591
|1706
|2006.06.14 12:35
|buy
|854
|0.02
|1.2571
|1.2546
|1.2582
|1707
|2006.06.14 12:35
|buy
|855
|0.04
|1.2562
|1.2543
|1.2573
|1708
|2006.06.14 12:36
|t/p
|855
|0.04
|1.2573
|1.2543
|1.2573
|4.40
|1277.36
|1709
|2006.06.14 12:36
|close
|854
|0.02
|1.2575
|1.2546
|1.2582
|0.80
|1278.16
|1710
|2006.06.14 12:36
|close
|853
|0.01
|1.2573
|1.2549
|1.2591
|-0.70
|1277.46
|1711
|2006.06.14 12:36
|buy
|856
|0.01
|1.2574
|1.2543
|1.2585
|1712
|2006.06.14 12:37
|t/p
|856
|0.01
|1.2585
|1.2543
|1.2585
|1.10
|1278.56
|1713
|2006.06.14 12:37
|buy
|857
|0.01
|1.2587
|1.2556
|1.2598
|1714
|2006.06.14 12:38
|buy
|858
|0.02
|1.2580
|1.2555
|1.2591
|1715
|2006.06.14 12:38
|buy
|859
|0.04
|1.2573
|1.2554
|1.2584
|1716
|2006.06.14 12:42
|buy
|860
|0.08
|1.2566
|1.2553
|1.2577
|1717
|2006.06.14 12:43
|s/l
|857
|0.01
|1.2556
|1.2556
|1.2598
|-3.10
|1275.46
|1718
|2006.06.14 12:43
|close
|860
|0.08
|1.2556
|1.2553
|1.2577
|-8.00
|1267.46
|1719
|2006.06.14 12:43
|close
|859
|0.04
|1.2559
|1.2554
|1.2584
|-5.60
|1261.86
|1720
|2006.06.14 12:43
|close
|858
|0.02
|1.2558
|1.2555
|1.2591
|-4.40
|1257.46
|1721
|2006.06.14 12:44
|buy
|861
|0.01
|1.2562
|1.2531
|1.2573
|1722
|2006.06.14 12:46
|buy
|862
|0.02
|1.2554
|1.2529
|1.2565
|1723
|2006.06.14 12:49
|buy
|863
|0.04
|1.2548
|1.2529
|1.2559
|1724
|2006.06.14 12:52
|buy
|864
|0.08
|1.2540
|1.2527
|1.2551
|1725
|2006.06.14 13:03
|t/p
|864
|0.08
|1.2551
|1.2527
|1.2551
|8.80
|1266.26
|1726
|2006.06.14 13:03
|close
|863
|0.04
|1.2551
|1.2529
|1.2559
|1.20
|1267.46
|1727
|2006.06.14 13:03
|close
|862
|0.02
|1.2549
|1.2529
|1.2565
|-1.00
|1266.46
|1728
|2006.06.14 13:04
|close
|861
|0.01
|1.2548
|1.2531
|1.2573
|-1.40
|1265.06
|1729
|2006.06.14 13:04
|buy
|865
|0.01
|1.2552
|1.2521
|1.2563
|1730
|2006.06.14 13:05
|t/p
|865
|0.01
|1.2563
|1.2521
|1.2563
|1.10
|1266.16
|1731
|2006.06.14 13:05
|buy
|866
|0.01
|1.2565
|1.2534
|1.2576
|1732
|2006.06.14 13:06
|buy
|867
|0.02
|1.2554
|1.2529
|1.2565
|1733
|2006.06.14 13:07
|t/p
|867
|0.02
|1.2565
|1.2529
|1.2565
|2.20
|1268.36
|1734
|2006.06.14 13:07
|close
|866
|0.01
|1.2565
|1.2534
|1.2576
|0.00
|1268.36
|1735
|2006.06.14 13:07
|buy
|868
|0.01
|1.2566
|1.2535
|1.2577
|1736
|2006.06.14 13:10
|t/p
|868
|0.01
|1.2577
|1.2535
|1.2577
|1.10
|1269.46
|1737
|2006.06.14 13:10
|buy
|869
|0.01
|1.2579
|1.2548
|1.2590
|1738
|2006.06.14 13:14
|buy
|870
|0.02
|1.2572
|1.2547
|1.2583
|1739
|2006.06.14 13:17
|t/p
|870
|0.02
|1.2583
|1.2547
|1.2583
|2.20
|1271.66
|1740
|2006.06.14 13:17
|close
|869
|0.01
|1.2584
|1.2548
|1.2590
|0.50
|1272.16
|1741
|2006.06.14 13:17
|buy
|871
|0.01
|1.2585
|1.2554
|1.2596
|1742
|2006.06.14 13:19
|t/p
|871
|0.01
|1.2596
|1.2554
|1.2596
|1.10
|1273.26
|1743
|2006.06.14 13:19
|buy
|872
|0.01
|1.2598
|1.2567
|1.2609
|1744
|2006.06.14 13:20
|t/p
|872
|0.01
|1.2609
|1.2567
|1.2609
|1.10
|1274.36
|1745
|2006.06.14 13:20
|buy
|873
|0.01
|1.2613
|1.2582
|1.2624
|1746
|2006.06.14 13:21
|t/p
|873
|0.01
|1.2624
|1.2582
|1.2624
|1.10
|1275.46
|1747
|2006.06.14 13:21
|buy
|874
|0.01
|1.2629
|1.2598
|1.2640
|1748
|2006.06.14 13:22
|buy
|875
|0.02
|1.2620
|1.2595
|1.2631
|1749
|2006.06.14 13:23
|buy
|876
|0.04
|1.2612
|1.2593
|1.2623
|1750
|2006.06.14 13:27
|t/p
|876
|0.04
|1.2623
|1.2593
|1.2623
|4.40
|1279.86
|1751
|2006.06.14 13:27
|close
|875
|0.02
|1.2623
|1.2595
|1.2631
|0.60
|1280.46
|1752
|2006.06.14 13:27
|close
|874
|0.01
|1.2621
|1.2598
|1.2640
|-0.80
|1279.66
|1753
|2006.06.14 13:27
|buy
|877
|0.01
|1.2624
|1.2593
|1.2635
|1754
|2006.06.14 13:29
|t/p
|877
|0.01
|1.2635
|1.2593
|1.2635
|1.10
|1280.76
|1755
|2006.06.14 13:29
|buy
|878
|0.01
|1.2639
|1.2608
|1.2650
|1756
|2006.06.14 13:31
|t/p
|878
|0.01
|1.2650
|1.2608
|1.2650
|1.10
|1281.86
|1757
|2006.06.14 13:31
|buy
|879
|0.01
|1.2652
|1.2621
|1.2663
|1758
|2006.06.14 13:32
|buy
|880
|0.02
|1.2644
|1.2619
|1.2655
|1759
|2006.06.14 13:33
|buy
|881
|0.04
|1.2635
|1.2616
|1.2646
|1760
|2006.06.14 13:41
|buy
|882
|0.08
|1.2629
|1.2616
|1.2640
|1761
|2006.06.14 13:59
|s/l
|879
|0.01
|1.2621
|1.2621
|1.2663
|-3.10
|1278.76
|1762
|2006.06.14 13:59
|close
|882
|0.08
|1.2620
|1.2616
|1.2640
|-7.20
|1271.56
|1763
|2006.06.14 13:59
|close
|881
|0.04
|1.2623
|1.2616
|1.2646
|-4.80
|1266.76
|1764
|2006.06.14 14:00
|close
|880
|0.02
|1.2623
|1.2619
|1.2655
|-4.20
|1262.56
|1765
|2006.06.14 14:00
|buy
|883
|0.01
|1.2624
|1.2593
|1.2635
|1766
|2006.06.14 14:06
|t/p
|883
|0.01
|1.2635
|1.2593
|1.2635
|1.10
|1263.66
|1767
|2006.06.14 14:06
|buy
|884
|0.01
|1.2639
|1.2608
|1.2650
|1768
|2006.06.14 14:06
|buy
|885
|0.02
|1.2633
|1.2608
|1.2644
|1769
|2006.06.14 14:18
|buy
|886
|0.04
|1.2626
|1.2607
|1.2637
|1770
|2006.06.14 14:27
|buy
|887
|0.08
|1.2618
|1.2605
|1.2629
|1771
|2006.06.14 15:19
|t/p
|887
|0.08
|1.2629
|1.2605
|1.2629
|8.80
|1272.46
|1772
|2006.06.14 15:19
|close
|886
|0.04
|1.2629
|1.2607
|1.2637
|1.20
|1273.66
|1773
|2006.06.14 15:19
|close
|885
|0.02
|1.2628
|1.2608
|1.2644
|-1.00
|1272.66
|1774
|2006.06.14 15:20
|close
|884
|0.01
|1.2629
|1.2608
|1.2650
|-1.00
|1271.66
|1775
|2006.06.14 15:20
|buy
|888
|0.01
|1.2626
|1.2595
|1.2637
|1776
|2006.06.14 15:42
|t/p
|888
|0.01
|1.2637
|1.2595
|1.2637
|1.10
|1272.76
|1777
|2006.06.14 15:42
|buy
|889
|0.01
|1.2639
|1.2608
|1.2650
|1778
|2006.06.14 15:43
|buy
|890
|0.02
|1.2633
|1.2608
|1.2644
|1779
|2006.06.14 15:50
|buy
|891
|0.04
|1.2626
|1.2607
|1.2637
|1780
|2006.06.14 15:57
|t/p
|891
|0.04
|1.2637
|1.2607
|1.2637
|4.40
|1277.16
|1781
|2006.06.14 15:57
|close
|890
|0.02
|1.2637
|1.2608
|1.2644
|0.80
|1277.96
|1782
|2006.06.14 15:57
|close
|889
|0.01
|1.2636
|1.2608
|1.2650
|-0.30
|1277.66
|1783
|2006.06.14 15:58
|buy
|892
|0.01
|1.2637
|1.2606
|1.2648
|1784
|2006.06.14 15:58
|buy
|893
|0.02
|1.2631
|1.2606
|1.2642
|1785
|2006.06.14 16:19
|buy
|894
|0.04
|1.2622
|1.2603
|1.2633
|1786
|2006.06.14 16:45
|t/p
|894
|0.04
|1.2633
|1.2603
|1.2633
|4.40
|1282.06
|1787
|2006.06.14 16:45
|close
|893
|0.02
|1.2634
|1.2606
|1.2642
|0.60
|1282.66
|1788
|2006.06.14 16:45
|close
|892
|0.01
|1.2633
|1.2606
|1.2648
|-0.40
|1282.26
|1789
|2006.06.14 16:45
|buy
|895
|0.01
|1.2634
|1.2603
|1.2645
|1790
|2006.06.14 16:54
|buy
|896
|0.02
|1.2628
|1.2603
|1.2639
|1791
|2006.06.14 17:24
|buy
|897
|0.04
|1.2621
|1.2602
|1.2632
|1792
|2006.06.14 17:35
|buy
|898
|0.08
|1.2613
|1.2600
|1.2624
|1793
|2006.06.14 17:49
|buy
|899
|0.16
|1.2607
|1.2600
|1.2618
|1794
|2006.06.14 18:16
|t/p
|899
|0.16
|1.2618
|1.2600
|1.2618
|17.60
|1299.86
|1795
|2006.06.14 18:16
|close
|898
|0.08
|1.2618
|1.2600
|1.2624
|4.00
|1303.86
|1796
|2006.06.14 18:16
|close
|897
|0.04
|1.2616
|1.2602
|1.2632
|-2.00
|1301.86
|1797
|2006.06.14 18:17
|close
|896
|0.02
|1.2617
|1.2603
|1.2639
|-2.20
|1299.66
|1798
|2006.06.14 18:17
|close
|895
|0.01
|1.2615
|1.2603
|1.2645
|-1.90
|1297.76
|1799
|2006.06.14 18:17
|buy
|900
|0.01
|1.2621
|1.2590
|1.2632
|1800
|2006.06.14 18:23
|buy
|901
|0.02
|1.2613
|1.2588
|1.2624
|1801
|2006.06.14 18:31
|buy
|902
|0.04
|1.2606
|1.2587
|1.2617
|1802
|2006.06.14 18:42
|buy
|903
|0.08
|1.2599
|1.2586
|1.2610
|1803
|2006.06.14 18:47
|s/l
|900
|0.01
|1.2590
|1.2590
|1.2632
|-3.10
|1294.66
|1804
|2006.06.14 18:47
|s/l
|901
|0.02
|1.2588
|1.2588
|1.2624
|-5.00
|1289.66
|1805
|2006.06.14 18:47
|close
|903
|0.08
|1.2588
|1.2586
|1.2610
|-8.80
|1280.86
|1806
|2006.06.14 18:47
|close
|902
|0.04
|1.2589
|1.2587
|1.2617
|-6.80
|1274.06
|1807
|2006.06.14 18:47
|buy
|904
|0.01
|1.2593
|1.2562
|1.2604
|1808
|2006.06.14 19:07
|t/p
|904
|0.01
|1.2604
|1.2562
|1.2604
|1.10
|1275.16
|1809
|2006.06.14 19:07
|buy
|905
|0.01
|1.2606
|1.2575
|1.2617
|1810
|2006.06.14 19:18
|buy
|906
|0.02
|1.2599
|1.2574
|1.2610
|1811
|2006.06.14 19:41
|t/p
|906
|0.02
|1.2610
|1.2574
|1.2610
|2.20
|1277.36
|1812
|2006.06.14 19:41
|close
|905
|0.01
|1.2610
|1.2575
|1.2617
|0.40
|1277.76
|1813
|2006.06.14 19:41
|buy
|907
|0.01
|1.2611
|1.2580
|1.2622
|1814
|2006.06.14 19:42
|buy
|908
|0.02
|1.2604
|1.2579
|1.2615
|1815
|2006.06.14 19:46
|buy
|909
|0.04
|1.2596
|1.2577
|1.2607
|1816
|2006.06.14 19:53
|buy
|910
|0.08
|1.2588
|1.2575
|1.2599
|1817
|2006.06.14 20:51
|t/p
|910
|0.08
|1.2599
|1.2575
|1.2599
|8.80
|1286.56
|1818
|2006.06.14 20:51
|close
|909
|0.04
|1.2599
|1.2577
|1.2607
|1.20
|1287.76
|1819
|2006.06.14 20:51
|close
|908
|0.02
|1.2598
|1.2579
|1.2615
|-1.20
|1286.56
|1820
|2006.06.14 20:52
|close
|907
|0.01
|1.2597
|1.2580
|1.2622
|-1.40
|1285.16
|1821
|2006.06.14 20:52
|buy
|911
|0.01
|1.2597
|1.2566
|1.2608
|1822
|2006.06.14 21:18
|t/p
|911
|0.01
|1.2608
|1.2566
|1.2608
|1.10
|1286.26
|1823
|2006.06.14 21:18
|buy
|912
|0.01
|1.2611
|1.2580
|1.2622
|1824
|2006.06.14 21:23
|buy
|913
|0.02
|1.2604
|1.2579
|1.2615
|1825
|2006.06.14 22:17
|t/p
|913
|0.02
|1.2615
|1.2579
|1.2615
|2.20
|1288.46
|1826
|2006.06.14 22:17
|close
|912
|0.01
|1.2615
|1.2580
|1.2622
|0.40
|1288.86
|1827
|2006.06.14 22:18
|buy
|914
|0.01
|1.2611
|1.2580
|1.2622
|1828
|2006.06.14 22:21
|buy
|915
|0.02
|1.2602
|1.2577
|1.2613
|1829
|2006.06.14 23:53
|t/p
|915
|0.02
|1.2613
|1.2577
|1.2613
|2.20
|1291.06
|1830
|2006.06.14 23:53
|close
|914
|0.01
|1.2613
|1.2580
|1.2622
|0.20
|1291.26
|1831
|2006.06.14 23:53
|buy
|916
|0.01
|1.2610
|1.2579
|1.2621
|1832
|2006.06.15 00:07
|buy
|917
|0.02
|1.2603
|1.2578
|1.2614
|1833
|2006.06.15 00:35
|buy
|918
|0.04
|1.2596
|1.2577
|1.2607
|1834
|2006.06.15 01:18
|t/p
|918
|0.04
|1.2607
|1.2577
|1.2607
|4.40
|1295.66
|1835
|2006.06.15 01:18
|close
|917
|0.02
|1.2608
|1.2578
|1.2614
|1.00
|1296.66
|1836
|2006.06.15 01:18
|close
|916
|0.01
|1.2607
|1.2579
|1.2621
|-0.50
|1296.16
|1837
|2006.06.15 01:19
|buy
|919
|0.01
|1.2608
|1.2577
|1.2619
|1838
|2006.06.15 02:03
|t/p
|919
|0.01
|1.2619
|1.2577
|1.2619
|1.10
|1297.26
|1839
|2006.06.15 02:03
|buy
|920
|0.01
|1.2621
|1.2590
|1.2632
|1840
|2006.06.15 02:15
|buy
|921
|0.02
|1.2614
|1.2589
|1.2625
|1841
|2006.06.15 03:35
|buy
|922
|0.04
|1.2608
|1.2589
|1.2619
|1842
|2006.06.15 04:11
|buy
|923
|0.08
|1.2601
|1.2588
|1.2612
|1843
|2006.06.15 04:19
|t/p
|923
|0.08
|1.2612
|1.2588
|1.2612
|8.80
|1306.06
|1844
|2006.06.15 04:19
|close
|922
|0.04
|1.2612
|1.2589
|1.2619
|1.60
|1307.66
|1845
|2006.06.15 04:19
|close
|921
|0.02
|1.2610
|1.2589
|1.2625
|-0.80
|1306.86
|1846
|2006.06.15 04:19
|close
|920
|0.01
|1.2607
|1.2590
|1.2632
|-1.40
|1305.46
|1847
|2006.06.15 04:19
|buy
|924
|0.01
|1.2610
|1.2579
|1.2621
|1848
|2006.06.15 04:19
|buy
|925
|0.02
|1.2601
|1.2576
|1.2612
|1849
|2006.06.15 04:21
|t/p
|925
|0.02
|1.2612
|1.2576
|1.2612
|2.20
|1307.66
|1850
|2006.06.15 04:21
|close
|924
|0.01
|1.2615
|1.2579
|1.2621
|0.50
|1308.16
|1851
|2006.06.15 04:21
|buy
|926
|0.01
|1.2616
|1.2585
|1.2627
|1852
|2006.06.15 04:21
|buy
|927
|0.02
|1.2607
|1.2582
|1.2618
|1853
|2006.06.15 04:21
|buy
|928
|0.04
|1.2600
|1.2581
|1.2611
|1854
|2006.06.15 05:01
|t/p
|928
|0.04
|1.2611
|1.2581
|1.2611
|4.40
|1312.56
|1855
|2006.06.15 05:01
|close
|927
|0.02
|1.2611
|1.2582
|1.2618
|0.80
|1313.36
|1856
|2006.06.15 05:01
|close
|926
|0.01
|1.2609
|1.2585
|1.2627
|-0.70
|1312.66
|1857
|2006.06.15 05:01
|buy
|929
|0.01
|1.2612
|1.2581
|1.2623
|1858
|2006.06.15 05:02
|buy
|930
|0.02
|1.2603
|1.2578
|1.2614
|1859
|2006.06.15 05:42
|t/p
|930
|0.02
|1.2614
|1.2578
|1.2614
|2.20
|1314.86
|1860
|2006.06.15 05:42
|close
|929
|0.01
|1.2614
|1.2581
|1.2623
|0.20
|1315.06
|1861
|2006.06.15 05:42
|buy
|931
|0.01
|1.2614
|1.2583
|1.2625
|1862
|2006.06.15 06:22
|t/p
|931
|0.01
|1.2625
|1.2583
|1.2625
|1.10
|1316.16
|1863
|2006.06.15 06:22
|buy
|932
|0.01
|1.2627
|1.2596
|1.2638
|1864
|2006.06.15 06:28
|buy
|933
|0.02
|1.2620
|1.2595
|1.2631
|1865
|2006.06.15 06:53
|t/p
|933
|0.02
|1.2631
|1.2595
|1.2631
|2.20
|1318.36
|1866
|2006.06.15 06:53
|close
|932
|0.01
|1.2631
|1.2596
|1.2638
|0.40
|1318.76
|1867
|2006.06.15 06:53
|buy
|934
|0.01
|1.2632
|1.2601
|1.2643
|1868
|2006.06.15 07:00
|buy
|935
|0.02
|1.2624
|1.2599
|1.2635
|1869
|2006.06.15 07:16
|buy
|936
|0.04
|1.2615
|1.2596
|1.2626
|1870
|2006.06.15 07:25
|buy
|937
|0.08
|1.2607
|1.2594
|1.2618
|1871
|2006.06.15 07:33
|t/p
|937
|0.08
|1.2618
|1.2594
|1.2618
|8.80
|1327.56
|1872
|2006.06.15 07:33
|close
|936
|0.04
|1.2618
|1.2596
|1.2626
|1.20
|1328.76
|1873
|2006.06.15 07:33
|close
|935
|0.02
|1.2616
|1.2599
|1.2635
|-1.60
|1327.16
|1874
|2006.06.15 07:33
|close
|934
|0.01
|1.2614
|1.2601
|1.2643
|-1.80
|1325.36
|1875
|2006.06.15 07:33
|buy
|938
|0.01
|1.2617
|1.2586
|1.2628
|1876
|2006.06.15 07:39
|buy
|939
|0.02
|1.2611
|1.2586
|1.2622
|1877
|2006.06.15 07:47
|buy
|940
|0.04
|1.2603
|1.2584
|1.2614
|1878
|2006.06.15 07:55
|t/p
|940
|0.04
|1.2614
|1.2584
|1.2614
|4.40
|1329.76
|1879
|2006.06.15 07:55
|close
|939
|0.02
|1.2614
|1.2586
|1.2622
|0.60
|1330.36
|1880
|2006.06.15 07:55
|close
|938
|0.01
|1.2613
|1.2586
|1.2628
|-0.40
|1329.96
|1881
|2006.06.15 07:55
|buy
|941
|0.01
|1.2614
|1.2583
|1.2625
|1882
|2006.06.15 07:55
|buy
|942
|0.02
|1.2608
|1.2583
|1.2619
|1883
|2006.06.15 08:04
|t/p
|942
|0.02
|1.2619
|1.2583
|1.2619
|2.20
|1332.16
|1884
|2006.06.15 08:04
|close
|941
|0.01
|1.2620
|1.2583
|1.2625
|0.60
|1332.76
|1885
|2006.06.15 08:04
|buy
|943
|0.01
|1.2623
|1.2592
|1.2634
|1886
|2006.06.15 08:54
|buy
|944
|0.02
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|1887
|2006.06.15 09:40
|t/p
|944
|0.02
|1.2627
|1.2591
|1.2627
|2.20
|1334.96
|1888
|2006.06.15 09:40
|close
|943
|0.01
|1.2628
|1.2592
|1.2634
|0.50
|1335.46
|1889
|2006.06.15 09:40
|buy
|945
|0.01
|1.2629
|1.2598
|1.2640
|1890
|2006.06.15 09:43
|buy
|946
|0.02
|1.2622
|1.2597
|1.2633
|1891
|2006.06.15 09:57
|buy
|947
|0.04
|1.2615
|1.2596
|1.2626
|1892
|2006.06.15 10:14
|t/p
|947
|0.04
|1.2626
|1.2596
|1.2626
|4.40
|1339.86
|1893
|2006.06.15 10:14
|close
|946
|0.02
|1.2626
|1.2597
|1.2633
|0.80
|1340.66
|1894
|2006.06.15 10:14
|close
|945
|0.01
|1.2624
|1.2598
|1.2640
|-0.50
|1340.16
|1895
|2006.06.15 10:15
|buy
|948
|0.01
|1.2625
|1.2594
|1.2636
|1896
|2006.06.15 10:49
|buy
|949
|0.02
|1.2618
|1.2593
|1.2629
|1897
|2006.06.15 11:09
|buy
|950
|0.04
|1.2611
|1.2592
|1.2622
|1898
|2006.06.15 11:09
|buy
|951
|0.08
|1.2602
|1.2589
|1.2613
|1899
|2006.06.15 11:24
|t/p
|951
|0.08
|1.2613
|1.2589
|1.2613
|8.80
|1348.96
|1900
|2006.06.15 11:24
|close
|950
|0.04
|1.2613
|1.2592
|1.2622
|0.80
|1349.76
|1901
|2006.06.15 11:25
|close
|949
|0.02
|1.2612
|1.2593
|1.2629
|-1.20
|1348.56
|1902
|2006.06.15 11:25
|close
|948
|0.01
|1.2611
|1.2594
|1.2636
|-1.40
|1347.16
|1903
|2006.06.15 11:25
|sell
|952
|0.01
|1.2610
|1.2641
|1.2599
|1904
|2006.06.15 11:27
|sell
|953
|0.02
|1.2616
|1.2641
|1.2605
|1905
|2006.06.15 11:35
|t/p
|953
|0.02
|1.2605
|1.2641
|1.2605
|2.20
|1349.36
|1906
|2006.06.15 11:35
|close
|952
|0.01
|1.2605
|1.2641
|1.2599
|0.50
|1349.86
|1907
|2006.06.15 11:35
|sell
|954
|0.01
|1.2605
|1.2636
|1.2594
|1908
|2006.06.15 11:37
|sell
|955
|0.02
|1.2612
|1.2637
|1.2601
|1909
|2006.06.15 11:54
|sell
|956
|0.04
|1.2619
|1.2638
|1.2608
|1910
|2006.06.15 11:57
|sell
|957
|0.08
|1.2627
|1.2640
|1.2616
|1911
|2006.06.15 12:05
|t/p
|957
|0.08
|1.2616
|1.2640
|1.2616
|8.80
|1358.66
|1912
|2006.06.15 12:05
|close
|956
|0.04
|1.2616
|1.2638
|1.2608
|1.20
|1359.86
|1913
|2006.06.15 12:06
|close
|955
|0.02
|1.2618
|1.2637
|1.2601
|-1.20
|1358.66
|1914
|2006.06.15 12:06
|close
|954
|0.01
|1.2616
|1.2636
|1.2594
|-1.10
|1357.56
|1915
|2006.06.15 12:06
|sell
|958
|0.01
|1.2618
|1.2649
|1.2607
|1916
|2006.06.15 12:23
|sell
|959
|0.02
|1.2626
|1.2651
|1.2615
|1917
|2006.06.15 12:31
|t/p
|959
|0.02
|1.2615
|1.2651
|1.2615
|2.20
|1359.76
|1918
|2006.06.15 12:31
|close
|958
|0.01
|1.2614
|1.2649
|1.2607
|0.40
|1360.16
|1919
|2006.06.15 12:31
|sell
|960
|0.01
|1.2613
|1.2644
|1.2602
|1920
|2006.06.15 12:33
|t/p
|960
|0.01
|1.2602
|1.2644
|1.2602
|1.10
|1361.26
|1921
|2006.06.15 12:33
|sell
|961
|0.01
|1.2599
|1.2630
|1.2588
|1922
|2006.06.15 12:35
|t/p
|961
|0.01
|1.2588
|1.2630
|1.2588
|1.10
|1362.36
|1923
|2006.06.15 12:35
|sell
|962
|0.01
|1.2586
|1.2617
|1.2575
|1924
|2006.06.15 12:36
|sell
|963
|0.02
|1.2593
|1.2618
|1.2582
|1925
|2006.06.15 12:38
|sell
|964
|0.04
|1.2601
|1.2620
|1.2590
|1926
|2006.06.15 12:41
|sell
|965
|0.08
|1.2610
|1.2623
|1.2599
|1927
|2006.06.15 12:47
|s/l
|962
|0.01
|1.2617
|1.2617
|1.2575
|-3.10
|1359.26
|1928
|2006.06.15 12:47
|close
|965
|0.08
|1.2617
|1.2623
|1.2599
|-5.60
|1353.66
|1929
|2006.06.15 12:47
|close
|964
|0.04
|1.2616
|1.2620
|1.2590
|-6.00
|1347.66
|1930
|2006.06.15 12:47
|s/l
|963
|0.02
|1.2618
|1.2618
|1.2582
|-5.00
|1342.66
|1931
|2006.06.15 12:47
|sell
|966
|0.01
|1.2619
|1.2650
|1.2608
|1932
|2006.06.15 13:01
|sell
|967
|0.02
|1.2628
|1.2653
|1.2617
|1933
|2006.06.15 13:01
|sell
|968
|0.04
|1.2634
|1.2653
|1.2623
|1934
|2006.06.15 13:01
|sell
|969
|0.08
|1.2645
|1.2658
|1.2634
|1935
|2006.06.15 13:01
|s/l
|966
|0.01
|1.2650
|1.2650
|1.2608
|-3.10
|1339.56
|1936
|2006.06.15 13:01
|close
|969
|0.08
|1.2651
|1.2658
|1.2634
|-4.80
|1334.76
|1937
|2006.06.15 13:01
|s/l
|967
|0.02
|1.2653
|1.2653
|1.2617
|-5.00
|1329.76
|1938
|2006.06.15 13:01
|s/l
|968
|0.04
|1.2653
|1.2653
|1.2623
|-7.60
|1322.16
|1939
|2006.06.15 13:01
|buy
|970
|0.01
|1.2654
|1.2623
|1.2665
|1940
|2006.06.15 13:01
|buy
|971
|0.02
|1.2647
|1.2622
|1.2658
|1941
|2006.06.15 13:03
|buy
|972
|0.04
|1.2640
|1.2621
|1.2651
|1942
|2006.06.15 13:10
|t/p
|972
|0.04
|1.2651
|1.2621
|1.2651
|4.40
|1326.56
|1943
|2006.06.15 13:10
|close
|971
|0.02
|1.2651
|1.2622
|1.2658
|0.80
|1327.36
|1944
|2006.06.15 13:10
|close
|970
|0.01
|1.2650
|1.2623
|1.2665
|-0.40
|1326.96
|1945
|2006.06.15 13:10
|buy
|973
|0.01
|1.2657
|1.2626
|1.2668
|1946
|2006.06.15 13:11
|buy
|974
|0.02
|1.2648
|1.2623
|1.2659
|1947
|2006.06.15 13:11
|t/p
|974
|0.02
|1.2659
|1.2623
|1.2659
|2.20
|1329.16
|1948
|2006.06.15 13:11
|close
|973
|0.01
|1.2661
|1.2626
|1.2668
|0.40
|1329.56
|1949
|2006.06.15 13:11
|buy
|975
|0.01
|1.2662
|1.2631
|1.2673
|1950
|2006.06.15 13:12
|buy
|976
|0.02
|1.2655
|1.2630
|1.2666
|1951
|2006.06.15 13:14
|buy
|977
|0.04
|1.2648
|1.2629
|1.2659
|1952
|2006.06.15 13:15
|buy
|978
|0.08
|1.2641
|1.2628
|1.2652
|1953
|2006.06.15 13:16
|t/p
|978
|0.08
|1.2652
|1.2628
|1.2652
|8.80
|1338.36
|1954
|2006.06.15 13:16
|close
|977
|0.04
|1.2655
|1.2629
|1.2659
|2.80
|1341.16
|1955
|2006.06.15 13:16
|close
|976
|0.02
|1.2652
|1.2630
|1.2666
|-0.60
|1340.56
|1956
|2006.06.15 13:17
|close
|975
|0.01
|1.2653
|1.2631
|1.2673
|-0.90
|1339.66
|1957
|2006.06.15 13:17
|buy
|979
|0.01
|1.2659
|1.2628
|1.2670
|1958
|2006.06.15 13:17
|buy
|980
|0.02
|1.2652
|1.2627
|1.2663
|1959
|2006.06.15 13:18
|buy
|981
|0.04
|1.2645
|1.2626
|1.2656
|1960
|2006.06.15 13:26
|buy
|982
|0.08
|1.2637
|1.2624
|1.2648
|1961
|2006.06.15 13:31
|buy
|983
|0.16
|1.2631
|1.2624
|1.2642
|1962
|2006.06.15 13:31
|s/l
|979
|0.01
|1.2628
|1.2628
|1.2670
|-3.10
|1336.56
|1963
|2006.06.15 13:31
|s/l
|980
|0.02
|1.2627
|1.2627
|1.2663
|-5.00
|1331.56
|1964
|2006.06.15 13:31
|s/l
|981
|0.04
|1.2626
|1.2626
|1.2656
|-7.60
|1323.96
|1965
|2006.06.15 13:31
|close
|983
|0.16
|1.2625
|1.2624
|1.2642
|-9.60
|1314.36
|1966
|2006.06.15 13:31
|close
|982
|0.08
|1.2627
|1.2624
|1.2648
|-8.00
|1306.36
|1967
|2006.06.15 13:31
|buy
|984
|0.01
|1.2631
|1.2600
|1.2642
|1968
|2006.06.15 13:53
|t/p
|984
|0.01
|1.2642
|1.2600
|1.2642
|1.10
|1307.46
|1969
|2006.06.15 13:53
|buy
|985
|0.01
|1.2646
|1.2615
|1.2657
|1970
|2006.06.15 13:53
|buy
|986
|0.02
|1.2639
|1.2614
|1.2650
|1971
|2006.06.15 14:05
|buy
|987
|0.04
|1.2630
|1.2611
|1.2641
|1972
|2006.06.15 14:16
|t/p
|987
|0.04
|1.2641
|1.2611
|1.2641
|4.40
|1311.86
|1973
|2006.06.15 14:16
|close
|986
|0.02
|1.2642
|1.2614
|1.2650
|0.60
|1312.46
|1974
|2006.06.15 14:16
|close
|985
|0.01
|1.2641
|1.2615
|1.2657
|-0.50
|1311.96
|1975
|2006.06.15 14:17
|buy
|988
|0.01
|1.2642
|1.2611
|1.2653
|1976
|2006.06.15 14:28
|buy
|989
|0.02
|1.2635
|1.2610
|1.2646
|1977
|2006.06.15 14:45
|buy
|990
|0.04
|1.2627
|1.2608
|1.2638
|1978
|2006.06.15 15:04
|buy
|991
|0.08
|1.2619
|1.2606
|1.2630
|1979
|2006.06.15 15:19
|t/p
|991
|0.08
|1.2630
|1.2606
|1.2630
|8.80
|1320.76
|1980
|2006.06.15 15:19
|close
|990
|0.04
|1.2630
|1.2608
|1.2638
|1.20
|1321.96
|1981
|2006.06.15 15:19
|close
|989
|0.02
|1.2628
|1.2610
|1.2646
|-1.40
|1320.56
|1982
|2006.06.15 15:20
|close
|988
|0.01
|1.2624
|1.2611
|1.2653
|-1.80
|1318.76
|1983
|2006.06.15 15:20
|buy
|992
|0.01
|1.2625
|1.2594
|1.2636
|1984
|2006.06.15 15:29
|buy
|993
|0.02
|1.2618
|1.2593
|1.2629
|1985
|2006.06.15 15:30
|buy
|994
|0.04
|1.2610
|1.2591
|1.2621
|1986
|2006.06.15 15:34
|buy
|995
|0.08
|1.2603
|1.2590
|1.2614
|1987
|2006.06.15 15:55
|t/p
|995
|0.08
|1.2614
|1.2590
|1.2614
|8.80
|1327.56
|1988
|2006.06.15 15:55
|close
|994
|0.04
|1.2614
|1.2591
|1.2621
|1.60
|1329.16
|1989
|2006.06.15 15:55
|close
|993
|0.02
|1.2613
|1.2593
|1.2629
|-1.00
|1328.16
|1990
|2006.06.15 15:56
|close
|992
|0.01
|1.2614
|1.2594
|1.2636
|-1.10
|1327.06
|1991
|2006.06.15 15:56
|sell
|996
|0.01
|1.2616
|1.2647
|1.2605
|1992
|2006.06.15 17:17
|sell
|997
|0.02
|1.2624
|1.2649
|1.2613
|1993
|2006.06.15 18:15
|t/p
|997
|0.02
|1.2613
|1.2649
|1.2613
|2.20
|1329.26
|1994
|2006.06.15 18:15
|close
|996
|0.01
|1.2613
|1.2647
|1.2605
|0.30
|1329.56
|1995
|2006.06.15 18:15
|sell
|998
|0.01
|1.2612
|1.2643
|1.2601
|1996
|2006.06.15 18:32
|sell
|999
|0.02
|1.2619
|1.2644
|1.2608
|1997
|2006.06.15 20:13
|sell
|1000
|0.04
|1.2626
|1.2645
|1.2615
|1998
|2006.06.15 20:39
|sell
|1001
|0.08
|1.2632
|1.2645
|1.2621
|1999
|2006.06.15 20:43
|sell
|1002
|0.16
|1.2639
|1.2646
|1.2628
|2000
|2006.06.15 20:54
|s/l
|998
|0.01
|1.2643
|1.2643
|1.2601
|-3.10
|1326.46
|2001
|2006.06.15 20:54
|close
|1002
|0.16
|1.2643
|1.2646
|1.2628
|-6.40
|1320.06
|2002
|2006.06.15 20:54
|close
|1001
|0.08
|1.2642
|1.2645
|1.2621
|-8.00
|1312.06
|2003
|2006.06.15 20:55
|close
|1000
|0.04
|1.2638
|1.2645
|1.2615
|-4.80
|1307.26
|2004
|2006.06.15 20:55
|close
|999
|0.02
|1.2639
|1.2644
|1.2608
|-4.00
|1303.26
|2005
|2006.06.15 20:55
|sell
|1003
|0.01
|1.2634
|1.2665
|1.2623
|2006
|2006.06.15 21:47
|t/p
|1003
|0.01
|1.2623
|1.2665
|1.2623
|1.10
|1304.36
|2007
|2006.06.15 21:47
|sell
|1004
|0.01
|1.2620
|1.2651
|1.2609
|2008
|2006.06.15 21:47
|sell
|1005
|0.02
|1.2628
|1.2653
|1.2617
|2009
|2006.06.15 21:49
|sell
|1006
|0.04
|1.2634
|1.2653
|1.2623
|2010
|2006.06.15 23:03
|sell
|1007
|0.08
|1.2642
|1.2655
|1.2631
|2011
|2006.06.16 00:45
|s/l
|1004
|0.01
|1.2651
|1.2651
|1.2609
|-3.04
|1301.32
|2012
|2006.06.16 00:45
|close
|1007
|0.08
|1.2651
|1.2655
|1.2631
|-6.73
|1294.59
|2013
|2006.06.16 00:45
|close
|1006
|0.04
|1.2650
|1.2653
|1.2623
|-6.16
|1288.43
|2014
|2006.06.16 00:45
|close
|1005
|0.02
|1.2652
|1.2653
|1.2617
|-4.68
|1283.75
|2015
|2006.06.16 00:45
|sell
|1008
|0.01
|1.2647
|1.2678
|1.2636
|2016
|2006.06.16 05:19
|sell
|1009
|0.02
|1.2653
|1.2678
|1.2642
|2017
|2006.06.16 05:19
|t/p
|1009
|0.02
|1.2642
|1.2678
|1.2642
|2.20
|1285.95
|2018
|2006.06.16 05:19
|close
|1008
|0.01
|1.2640
|1.2678
|1.2636
|0.70
|1286.65
|2019
|2006.06.16 05:19
|sell
|1010
|0.01
|1.2639
|1.2670
|1.2628
|2020
|2006.06.16 05:20
|sell
|1011
|0.02
|1.2646
|1.2671
|1.2635
|2021
|2006.06.16 05:27
|sell
|1012
|0.04
|1.2653
|1.2672
|1.2642
|2022
|2006.06.16 06:25
|sell
|1013
|0.08
|1.2661
|1.2674
|1.2650
|2023
|2006.06.16 06:33
|t/p
|1013
|0.08
|1.2650
|1.2674
|1.2650
|8.80
|1295.45
|2024
|2006.06.16 06:33
|close
|1012
|0.04
|1.2650
|1.2672
|1.2642
|1.20
|1296.65
|2025
|2006.06.16 06:33
|close
|1011
|0.02
|1.2651
|1.2671
|1.2635
|-1.00
|1295.65
|2026
|2006.06.16 06:34
|close
|1010
|0.01
|1.2652
|1.2670
|1.2628
|-1.30
|1294.35
|2027
|2006.06.16 06:34
|sell
|1014
|0.01
|1.2647
|1.2678
|1.2636
|2028
|2006.06.16 06:36
|sell
|1015
|0.02
|1.2653
|1.2678
|1.2642
|2029
|2006.06.16 06:52
|sell
|1016
|0.04
|1.2660
|1.2679
|1.2649
|2030
|2006.06.16 07:35
|sell
|1017
|0.08
|1.2668
|1.2681
|1.2657
|2031
|2006.06.16 07:40
|t/p
|1017
|0.08
|1.2657
|1.2681
|1.2657
|8.80
|1303.15
|2032
|2006.06.16 07:40
|close
|1016
|0.04
|1.2657
|1.2679
|1.2649
|1.20
|1304.35
|2033
|2006.06.16 07:40
|close
|1015
|0.02
|1.2658
|1.2678
|1.2642
|-1.00
|1303.35
|2034
|2006.06.16 07:40
|close
|1014
|0.01
|1.2654
|1.2678
|1.2636
|-0.70
|1302.65
|2035
|2006.06.16 07:40
|sell
|1018
|0.01
|1.2653
|1.2684
|1.2642
|2036
|2006.06.16 08:00
|sell
|1019
|0.02
|1.2660
|1.2685
|1.2649
|2037
|2006.06.16 08:10
|sell
|1020
|0.04
|1.2668
|1.2687
|1.2657
|2038
|2006.06.16 08:15
|sell
|1021
|0.08
|1.2674
|1.2687
|1.2663
|2039
|2006.06.16 08:24
|t/p
|1021
|0.08
|1.2663
|1.2687
|1.2663
|8.80
|1311.45
|2040
|2006.06.16 08:24
|close
|1020
|0.04
|1.2663
|1.2687
|1.2657
|2.00
|1313.45
|2041
|2006.06.16 08:24
|close
|1019
|0.02
|1.2665
|1.2685
|1.2649
|-1.00
|1312.45
|2042
|2006.06.16 08:24
|close
|1018
|0.01
|1.2667
|1.2684
|1.2642
|-1.40
|1311.05
|2043
|2006.06.16 08:24
|sell
|1022
|0.01
|1.2666
|1.2697
|1.2655
|2044
|2006.06.16 09:04
|sell
|1023
|0.02
|1.2672
|1.2697
|1.2661
|2045
|2006.06.16 09:40
|t/p
|1023
|0.02
|1.2661
|1.2697
|1.2661
|2.20
|1313.25
|2046
|2006.06.16 09:40
|close
|1022
|0.01
|1.2661
|1.2697
|1.2655
|0.50
|1313.75
|2047
|2006.06.16 09:41
|sell
|1024
|0.01
|1.2661
|1.2692
|1.2650
|2048
|2006.06.16 10:34
|sell
|1025
|0.02
|1.2668
|1.2693
|1.2657
|2049
|2006.06.16 11:00
|t/p
|1025
|0.02
|1.2657
|1.2693
|1.2657
|2.20
|1315.95
|2050
|2006.06.16 11:00
|close
|1024
|0.01
|1.2657
|1.2692
|1.2650
|0.40
|1316.35
|2051
|2006.06.16 11:00
|sell
|1026
|0.01
|1.2656
|1.2687
|1.2645
|2052
|2006.06.16 11:03
|sell
|1027
|0.02
|1.2663
|1.2688
|1.2652
|2053
|2006.06.16 11:16
|t/p
|1027
|0.02
|1.2652
|1.2688
|1.2652
|2.20
|1318.55
|2054
|2006.06.16 11:16
|close
|1026
|0.01
|1.2652
|1.2687
|1.2645
|0.40
|1318.95
|2055
|2006.06.16 11:16
|sell
|1028
|0.01
|1.2652
|1.2683
|1.2641
|2056
|2006.06.16 11:17
|sell
|1029
|0.02
|1.2659
|1.2684
|1.2648
|2057
|2006.06.16 11:33
|t/p
|1029
|0.02
|1.2648
|1.2684
|1.2648
|2.20
|1321.15
|2058
|2006.06.16 11:33
|close
|1028
|0.01
|1.2648
|1.2683
|1.2641
|0.40
|1321.55
|2059
|2006.06.16 11:33
|sell
|1030
|0.01
|1.2649
|1.2680
|1.2638
|2060
|2006.06.16 11:38
|sell
|1031
|0.02
|1.2655
|1.2680
|1.2644
|2061
|2006.06.16 11:50
|sell
|1032
|0.04
|1.2662
|1.2681
|1.2651
|2062
|2006.06.16 12:11
|t/p
|1032
|0.04
|1.2651
|1.2681
|1.2651
|4.40
|1325.95
|2063
|2006.06.16 12:11
|close
|1031
|0.02
|1.2651
|1.2680
|1.2644
|0.80
|1326.75
|2064
|2006.06.16 12:11
|close
|1030
|0.01
|1.2652
|1.2680
|1.2638
|-0.30
|1326.45
|2065
|2006.06.16 12:11
|sell
|1033
|0.01
|1.2648
|1.2679
|1.2637
|2066
|2006.06.16 12:11
|sell
|1034
|0.02
|1.2655
|1.2680
|1.2644
|2067
|2006.06.16 12:31
|t/p
|1034
|0.02
|1.2644
|1.2680
|1.2644
|2.20
|1328.65
|2068
|2006.06.16 12:31
|close
|1033
|0.01
|1.2641
|1.2679
|1.2637
|0.70
|1329.35
|2069
|2006.06.16 12:31
|sell
|1035
|0.01
|1.2642
|1.2673
|1.2631
|2070
|2006.06.16 12:32
|sell
|1036
|0.02
|1.2649
|1.2674
|1.2638
|2071
|2006.06.16 12:50
|sell
|1037
|0.04
|1.2655
|1.2674
|1.2644
|2072
|2006.06.16 12:56
|t/p
|1037
|0.04
|1.2644
|1.2674
|1.2644
|4.40
|1333.75
|2073
|2006.06.16 12:56
|close
|1036
|0.02
|1.2644
|1.2674
|1.2638
|1.00
|1334.75
|2074
|2006.06.16 12:56
|close
|1035
|0.01
|1.2645
|1.2673
|1.2631
|-0.30
|1334.45
|2075
|2006.06.16 12:56
|sell
|1038
|0.01
|1.2641
|1.2672
|1.2630
|2076
|2006.06.16 12:56
|sell
|1039
|0.02
|1.2648
|1.2673
|1.2637
|2077
|2006.06.16 13:00
|sell
|1040
|0.04
|1.2654
|1.2673
|1.2643
|2078
|2006.06.16 13:24
|t/p
|1040
|0.04
|1.2643
|1.2673
|1.2643
|4.40
|1338.85
|2079
|2006.06.16 13:24
|close
|1039
|0.02
|1.2643
|1.2673
|1.2637
|1.00
|1339.85
|2080
|2006.06.16 13:24
|close
|1038
|0.01
|1.2644
|1.2672
|1.2630
|-0.30
|1339.55
|2081
|2006.06.16 13:24
|sell
|1041
|0.01
|1.2638
|1.2669
|1.2627
|2082
|2006.06.16 13:55
|t/p
|1041
|0.01
|1.2627
|1.2669
|1.2627
|1.10
|1340.65
|2083
|2006.06.16 13:55
|sell
|1042
|0.01
|1.2623
|1.2654
|1.2612
|2084
|2006.06.16 13:59
|sell
|1043
|0.02
|1.2631
|1.2656
|1.2620
|2085
|2006.06.16 14:27
|sell
|1044
|0.04
|1.2637
|1.2656
|1.2626
|2086
|2006.06.16 14:34
|t/p
|1044
|0.04
|1.2626
|1.2656
|1.2626
|4.40
|1345.05
|2087
|2006.06.16 14:34
|close
|1043
|0.02
|1.2624
|1.2656
|1.2620
|1.40
|1346.45
|2088
|2006.06.16 14:34
|close
|1042
|0.01
|1.2625
|1.2654
|1.2612
|-0.20
|1346.25
|2089
|2006.06.16 14:34
|sell
|1045
|0.01
|1.2622
|1.2653
|1.2611
|2090
|2006.06.16 14:38
|sell
|1046
|0.02
|1.2629
|1.2654
|1.2618
|2091
|2006.06.16 14:55
|sell
|1047
|0.04
|1.2637
|1.2656
|1.2626
|2092
|2006.06.16 15:00
|sell
|1048
|0.08
|1.2644
|1.2657
|1.2633
|2093
|2006.06.16 15:24
|t/p
|1048
|0.08
|1.2633
|1.2657
|1.2633
|8.80
|1355.05
|2094
|2006.06.16 15:24
|close
|1047
|0.04
|1.2631
|1.2656
|1.2626
|2.40
|1357.45
|2095
|2006.06.16 15:24
|close
|1046
|0.02
|1.2630
|1.2654
|1.2618
|-0.20
|1357.25
|2096
|2006.06.16 15:24
|close
|1045
|0.01
|1.2634
|1.2653
|1.2611
|-1.20
|1356.05
|2097
|2006.06.16 15:24
|sell
|1049
|0.01
|1.2631
|1.2662
|1.2620
|2098
|2006.06.16 16:38
|t/p
|1049
|0.01
|1.2620
|1.2662
|1.2620
|1.10
|1357.15
|2099
|2006.06.16 16:38
|sell
|1050
|0.01
|1.2618
|1.2649
|1.2607
|2100
|2006.06.16 16:40
|sell
|1051
|0.02
|1.2625
|1.2650
|1.2614
|2101
|2006.06.16 16:44
|sell
|1052
|0.04
|1.2632
|1.2651
|1.2621
|2102
|2006.06.16 17:57
|sell
|1053
|0.08
|1.2639
|1.2652
|1.2628
|2103
|2006.06.16 18:32
|s/l
|1050
|0.01
|1.2649
|1.2649
|1.2607
|-3.10
|1354.05
|2104
|2006.06.16 18:32
|close
|1053
|0.08
|1.2649
|1.2652
|1.2628
|-8.00
|1346.05
|2105
|2006.06.16 18:32
|close
|1052
|0.04
|1.2647
|1.2651
|1.2621
|-6.00
|1340.05
|2106
|2006.06.16 18:32
|close
|1051
|0.02
|1.2645
|1.2650
|1.2614
|-4.00
|1336.05
|2107
|2006.06.16 18:32
|sell
|1054
|0.01
|1.2644
|1.2675
|1.2633
|2108
|2006.06.16 18:38
|sell
|1055
|0.02
|1.2652
|1.2677
|1.2641
|2109
|2006.06.16 19:43
|t/p
|1055
|0.02
|1.2641
|1.2677
|1.2641
|2.20
|1338.25
|2110
|2006.06.16 19:43
|close
|1054
|0.01
|1.2640
|1.2675
|1.2633
|0.40
|1338.65
|2111
|2006.06.16 19:43
|sell
|1056
|0.01
|1.2639
|1.2670
|1.2628
|2112
|2006.06.16 20:28
|sell
|1057
|0.02
|1.2646
|1.2671
|1.2635
|2113
|2006.06.16 21:10
|t/p
|1057
|0.02
|1.2635
|1.2671
|1.2635
|2.20
|1340.85
|2114
|2006.06.16 21:10
|close
|1056
|0.01
|1.2635
|1.2670
|1.2628
|0.40
|1341.25
|2115
|2006.06.16 21:10
|sell
|1058
|0.01
|1.2638
|1.2669
|1.2627
|2116
|2006.06.16 21:10
|sell
|1059
|0.02
|1.2645
|1.2670
|1.2634
|2117
|2006.06.18 22:10
|sell
|1060
|0.04
|1.2652
|1.2671
|1.2641
|2118
|2006.06.18 22:44
|t/p
|1060
|0.04
|1.2641
|1.2671
|1.2641
|4.40
|1345.65
|2119
|2006.06.18 22:44
|close
|1059
|0.02
|1.2641
|1.2670
|1.2634
|0.80
|1346.45
|2120
|2006.06.18 22:44
|close
|1058
|0.01
|1.2644
|1.2669
|1.2627
|-0.60
|1345.85
|2121
|2006.06.18 22:45
|sell
|1061
|0.01
|1.2641
|1.2672
|1.2630
|2122
|2006.06.19 00:25
|t/p
|1061
|0.01
|1.2630
|1.2672
|1.2630
|1.16
|1347.00
|2123
|2006.06.19 00:25
|sell
|1062
|0.01
|1.2628
|1.2659
|1.2617
|2124
|2006.06.19 00:34
|sell
|1063
|0.02
|1.2634
|1.2659
|1.2623
|2125
|2006.06.19 00:51
|t/p
|1063
|0.02
|1.2623
|1.2659
|1.2623
|2.20
|1349.20
|2126
|2006.06.19 00:51
|close
|1062
|0.01
|1.2622
|1.2659
|1.2617
|0.60
|1349.80
|2127
|2006.06.19 00:51
|sell
|1064
|0.01
|1.2621
|1.2652
|1.2610
|2128
|2006.06.19 00:55
|t/p
|1064
|0.01
|1.2610
|1.2652
|1.2610
|1.10
|1350.90
|2129
|2006.06.19 00:55
|sell
|1065
|0.01
|1.2607
|1.2638
|1.2596
|2130
|2006.06.19 00:55
|sell
|1066
|0.02
|1.2613
|1.2638
|1.2602
|2131
|2006.06.19 01:06
|t/p
|1066
|0.02
|1.2602
|1.2638
|1.2602
|2.20
|1353.10
|2132
|2006.06.19 01:06
|close
|1065
|0.01
|1.2602
|1.2638
|1.2596
|0.50
|1353.60
|2133
|2006.06.19 01:06
|sell
|1067
|0.01
|1.2601
|1.2632
|1.2590
|2134
|2006.06.19 01:14
|t/p
|1067
|0.01
|1.2590
|1.2632
|1.2590
|1.10
|1354.70
|2135
|2006.06.19 01:14
|sell
|1068
|0.01
|1.2587
|1.2618
|1.2576
|2136
|2006.06.19 01:19
|sell
|1069
|0.02
|1.2593
|1.2618
|1.2582
|2137
|2006.06.19 01:28
|t/p
|1069
|0.02
|1.2582
|1.2618
|1.2582
|2.20
|1356.90
|2138
|2006.06.19 01:28
|close
|1068
|0.01
|1.2582
|1.2618
|1.2576
|0.50
|1357.40
|2139
|2006.06.19 01:28
|sell
|1070
|0.01
|1.2583
|1.2614
|1.2572
|2140
|2006.06.19 01:38
|t/p
|1070
|0.01
|1.2572
|1.2614
|1.2572
|1.10
|1358.50
|2141
|2006.06.19 01:38
|sell
|1071
|0.01
|1.2570
|1.2601
|1.2559
|2142
|2006.06.19 01:38
|sell
|1072
|0.02
|1.2576
|1.2601
|1.2565
|2143
|2006.06.19 02:05
|sell
|1073
|0.04
|1.2585
|1.2604
|1.2574
|2144
|2006.06.19 03:11
|sell
|1074
|0.08
|1.2591
|1.2604
|1.2580
|2145
|2006.06.19 03:25
|t/p
|1074
|0.08
|1.2580
|1.2604
|1.2580
|8.80
|1367.30
|2146
|2006.06.19 03:25
|close
|1073
|0.04
|1.2580
|1.2604
|1.2574
|2.00
|1369.30
|2147
|2006.06.19 03:25
|close
|1072
|0.02
|1.2582
|1.2601
|1.2565
|-1.20
|1368.10
|2148
|2006.06.19 03:25
|close
|1071
|0.01
|1.2584
|1.2601
|1.2559
|-1.40
|1366.70
|2149
|2006.06.19 03:25
|sell
|1075
|0.01
|1.2583
|1.2614
|1.2572
|2150
|2006.06.19 04:11
|sell
|1076
|0.02
|1.2592
|1.2617
|1.2581
|2151
|2006.06.19 04:24
|t/p
|1076
|0.02
|1.2581
|1.2617
|1.2581
|2.20
|1368.90
|2152
|2006.06.19 04:24
|close
|1075
|0.01
|1.2581
|1.2614
|1.2572
|0.20
|1369.10
|2153
|2006.06.19 04:24
|sell
|1077
|0.01
|1.2578
|1.2609
|1.2567
|2154
|2006.06.19 04:24
|sell
|1078
|0.02
|1.2586
|1.2611
|1.2575
|2155
|2006.06.19 05:31
|sell
|1079
|0.04
|1.2592
|1.2611
|1.2581
|2156
|2006.06.19 06:03
|sell
|1080
|0.08
|1.2600
|1.2613
|1.2589
|2157
|2006.06.19 06:18
|t/p
|1080
|0.08
|1.2589
|1.2613
|1.2589
|8.80
|1377.90
|2158
|2006.06.19 06:18
|close
|1079
|0.04
|1.2588
|1.2611
|1.2581
|1.60
|1379.50
|2159
|2006.06.19 06:18
|close
|1078
|0.02
|1.2589
|1.2611
|1.2575
|-0.60
|1378.90
|2160
|2006.06.19 06:18
|close
|1077
|0.01
|1.2585
|1.2609
|1.2567
|-0.70
|1378.20
|2161
|2006.06.19 06:18
|sell
|1081
|0.01
|1.2585
|1.2616
|1.2574
|2162
|2006.06.19 06:29
|sell
|1082
|0.02
|1.2591
|1.2616
|1.2580
|2163
|2006.06.19 06:35
|sell
|1083
|0.04
|1.2598
|1.2617
|1.2587
|2164
|2006.06.19 06:39
|sell
|1084
|0.08
|1.2605
|1.2618
|1.2594
|2165
|2006.06.19 07:01
|sell
|1085
|0.16
|1.2611
|1.2618
|1.2600
|2166
|2006.06.19 07:07
|t/p
|1085
|0.16
|1.2600
|1.2618
|1.2600
|17.60
|1395.80
|2167
|2006.06.19 07:07
|close
|1084
|0.08
|1.2598
|1.2618
|1.2594
|5.60
|1401.40
|2168
|2006.06.19 07:07
|close
|1083
|0.04
|1.2599
|1.2617
|1.2587
|-0.40
|1401.00
|2169
|2006.06.19 07:08
|close
|1082
|0.02
|1.2600
|1.2616
|1.2580
|-1.80
|1399.20
|2170
|2006.06.19 07:08
|close
|1081
|0.01
|1.2602
|1.2616
|1.2574
|-1.70
|1397.50
|2171
|2006.06.19 07:08
|sell
|1086
|0.01
|1.2599
|1.2630
|1.2588
|2172
|2006.06.19 07:15
|sell
|1087
|0.02
|1.2606
|1.2631
|1.2595
|2173
|2006.06.19 07:49
|t/p
|1087
|0.02
|1.2595
|1.2631
|1.2595
|2.20
|1399.70
|2174
|2006.06.19 07:49
|close
|1086
|0.01
|1.2595
|1.2630
|1.2588
|0.40
|1400.10
|2175
|2006.06.19 07:49
|sell
|1088
|0.01
|1.2594
|1.2625
|1.2583
|2176
|2006.06.19 07:50
|sell
|1089
|0.02
|1.2602
|1.2627
|1.2591
|2177
|2006.06.19 07:58
|t/p
|1089
|0.02
|1.2591
|1.2627
|1.2591
|2.20
|1402.30
|2178
|2006.06.19 07:58
|close
|1088
|0.01
|1.2589
|1.2625
|1.2583
|0.50
|1402.80
|2179
|2006.06.19 07:58
|sell
|1090
|0.01
|1.2588
|1.2619
|1.2577
|2180
|2006.06.19 08:02
|sell
|1091
|0.02
|1.2594
|1.2619
|1.2583
|2181
|2006.06.19 08:21
|sell
|1092
|0.04
|1.2604
|1.2623
|1.2593
|2182
|2006.06.19 08:34
|t/p
|1092
|0.04
|1.2593
|1.2623
|1.2593
|4.40
|1407.20
|2183
|2006.06.19 08:34
|close
|1091
|0.02
|1.2593
|1.2619
|1.2583
|0.20
|1407.40
|2184
|2006.06.19 08:34
|close
|1090
|0.01
|1.2596
|1.2619
|1.2577
|-0.80
|1406.60
|2185
|2006.06.19 08:34
|sell
|1093
|0.01
|1.2595
|1.2626
|1.2584
|2186
|2006.06.19 10:09
|sell
|1094
|0.02
|1.2602
|1.2627
|1.2591
|2187
|2006.06.19 10:20
|t/p
|1094
|0.02
|1.2591
|1.2627
|1.2591
|2.20
|1408.80
|2188
|2006.06.19 10:20
|close
|1093
|0.01
|1.2590
|1.2626
|1.2584
|0.50
|1409.30
|2189
|2006.06.19 10:20
|sell
|1095
|0.01
|1.2587
|1.2618
|1.2576
|2190
|2006.06.19 10:20
|sell
|1096
|0.02
|1.2593
|1.2618
|1.2582
|2191
|2006.06.19 10:35
|t/p
|1096
|0.02
|1.2582
|1.2618
|1.2582
|2.20
|1411.50
|2192
|2006.06.19 10:35
|close
|1095
|0.01
|1.2582
|1.2618
|1.2576
|0.50
|1412.00
|2193
|2006.06.19 10:35
|sell
|1097
|0.01
|1.2582
|1.2613
|1.2571
|2194
|2006.06.19 10:37
|sell
|1098
|0.02
|1.2590
|1.2615
|1.2579
|2195
|2006.06.19 12:04
|sell
|1099
|0.04
|1.2596
|1.2615
|1.2585
|2196
|2006.06.19 12:21
|t/p
|1099
|0.04
|1.2585
|1.2615
|1.2585
|4.40
|1416.40
|2197
|2006.06.19 12:21
|close
|1098
|0.02
|1.2583
|1.2615
|1.2579
|1.40
|1417.80
|2198
|2006.06.19 12:21
|close
|1097
|0.01
|1.2584
|1.2613
|1.2571
|-0.20
|1417.60
|2199
|2006.06.19 12:22
|sell
|1100
|0.01
|1.2583
|1.2614
|1.2572
|2200
|2006.06.19 12:28
|t/p
|1100
|0.01
|1.2572
|1.2614
|1.2572
|1.10
|1418.70
|2201
|2006.06.19 12:28
|sell
|1101
|0.01
|1.2570
|1.2601
|1.2559
|2202
|2006.06.19 12:29
|sell
|1102
|0.02
|1.2576
|1.2601
|1.2565
|2203
|2006.06.19 13:01
|t/p
|1102
|0.02
|1.2565
|1.2601
|1.2565
|2.20
|1420.90
|2204
|2006.06.19 13:01
|close
|1101
|0.01
|1.2563
|1.2601
|1.2559
|0.70
|1421.60
|2205
|2006.06.19 13:01
|sell
|1103
|0.01
|1.2564
|1.2595
|1.2553
|2206
|2006.06.19 13:31
|sell
|1104
|0.02
|1.2572
|1.2597
|1.2561
|2207
|2006.06.19 14:11
|t/p
|1104
|0.02
|1.2561
|1.2597
|1.2561
|2.20
|1423.80
|2208
|2006.06.19 14:11
|close
|1103
|0.01
|1.2561
|1.2595
|1.2553
|0.30
|1424.10
|2209
|2006.06.19 14:11
|sell
|1105
|0.01
|1.2560
|1.2591
|1.2549
|2210
|2006.06.19 14:21
|sell
|1106
|0.02
|1.2568
|1.2593
|1.2557
|2211
|2006.06.19 14:29
|sell
|1107
|0.04
|1.2574
|1.2593
|1.2563
|2212
|2006.06.19 14:38
|t/p
|1107
|0.04
|1.2563
|1.2593
|1.2563
|4.40
|1428.50
|2213
|2006.06.19 14:38
|close
|1106
|0.02
|1.2561
|1.2593
|1.2557
|1.40
|1429.90
|2214
|2006.06.19 14:38
|close
|1105
|0.01
|1.2562
|1.2591
|1.2549
|-0.20
|1429.70
|2215
|2006.06.19 14:38
|sell
|1108
|0.01
|1.2561
|1.2592
|1.2550
|2216
|2006.06.19 15:08
|sell
|1109
|0.02
|1.2569
|1.2594
|1.2558
|2217
|2006.06.19 15:32
|t/p
|1109
|0.02
|1.2558
|1.2594
|1.2558
|2.20
|1431.90
|2218
|2006.06.19 15:32
|close
|1108
|0.01
|1.2558
|1.2592
|1.2550
|0.30
|1432.20
|2219
|2006.06.19 15:32
|sell
|1110
|0.01
|1.2560
|1.2591
|1.2549
|2220
|2006.06.19 15:51
|sell
|1111
|0.02
|1.2568
|1.2593
|1.2557
|2221
|2006.06.19 15:57
|sell
|1112
|0.04
|1.2574
|1.2593
|1.2563
|2222
|2006.06.19 16:01
|sell
|1113
|0.08
|1.2582
|1.2595
|1.2571
|2223
|2006.06.19 16:20
|t/p
|1113
|0.08
|1.2571
|1.2595
|1.2571
|8.80
|1441.00
|2224
|2006.06.19 16:20
|close
|1112
|0.04
|1.2570
|1.2593
|1.2563
|1.60
|1442.60
|2225
|2006.06.19 16:20
|close
|1111
|0.02
|1.2569
|1.2593
|1.2557
|-0.20
|1442.40
|2226
|2006.06.19 16:20
|close
|1110
|0.01
|1.2572
|1.2591
|1.2549
|-1.20
|1441.20
|2227
|2006.06.19 16:20
|sell
|1114
|0.01
|1.2572
|1.2603
|1.2561
|2228
|2006.06.19 16:33
|sell
|1115
|0.02
|1.2580
|1.2605
|1.2569
|2229
|2006.06.19 16:53
|t/p
|1115
|0.02
|1.2569
|1.2605
|1.2569
|2.20
|1443.40
|2230
|2006.06.19 16:53
|close
|1114
|0.01
|1.2569
|1.2603
|1.2561
|0.30
|1443.70
|2231
|2006.06.19 16:54
|sell
|1116
|0.01
|1.2569
|1.2600
|1.2558
|2232
|2006.06.19 16:58
|sell
|1117
|0.02
|1.2576
|1.2601
|1.2565
|2233
|2006.06.19 17:03
|sell
|1118
|0.04
|1.2583
|1.2602
|1.2572
|2234
|2006.06.19 17:20
|t/p
|1118
|0.04
|1.2572
|1.2602
|1.2572
|4.40
|1448.10
|2235
|2006.06.19 17:20
|close
|1117
|0.02
|1.2570
|1.2601
|1.2565
|1.20
|1449.30
|2236
|2006.06.19 17:20
|close
|1116
|0.01
|1.2571
|1.2600
|1.2558
|-0.20
|1449.10
|2237
|2006.06.19 17:21
|sell
|1119
|0.01
|1.2572
|1.2603
|1.2561
|2238
|2006.06.19 18:31
|sell
|1120
|0.02
|1.2579
|1.2604
|1.2568
|2239
|2006.06.19 18:47
|sell
|1121
|0.04
|1.2586
|1.2605
|1.2575
|2240
|2006.06.19 19:13
|t/p
|1121
|0.04
|1.2575
|1.2605
|1.2575
|4.40
|1453.50
|2241
|2006.06.19 19:13
|close
|1120
|0.02
|1.2574
|1.2604
|1.2568
|1.00
|1454.50
|2242
|2006.06.19 19:13
|close
|1119
|0.01
|1.2576
|1.2603
|1.2561
|-0.40
|1454.10
|2243
|2006.06.19 19:14
|sell
|1122
|0.01
|1.2573
|1.2604
|1.2562
|2244
|2006.06.19 19:23
|sell
|1123
|0.02
|1.2580
|1.2605
|1.2569
|2245
|2006.06.19 20:17
|sell
|1124
|0.04
|1.2589
|1.2608
|1.2578
|2246
|2006.06.19 20:49
|t/p
|1124
|0.04
|1.2578
|1.2608
|1.2578
|4.40
|1458.50
|2247
|2006.06.19 20:49
|close
|1123
|0.02
|1.2578
|1.2605
|1.2569
|0.40
|1458.90
|2248
|2006.06.19 20:50
|close
|1122
|0.01
|1.2579
|1.2604
|1.2562
|-0.60
|1458.30
|2249
|2006.06.19 20:50
|sell
|1125
|0.01
|1.2574
|1.2605
|1.2563
|2250
|2006.06.19 20:54
|sell
|1126
|0.02
|1.2581
|1.2606
|1.2570
|2251
|2006.06.20 00:08
|t/p
|1126
|0.02
|1.2570
|1.2606
|1.2570
|2.32
|1460.62
|2252
|2006.06.20 00:08
|close
|1125
|0.01
|1.2570
|1.2605
|1.2563
|0.46
|1461.08
|2253
|2006.06.20 00:08
|sell
|1127
|0.01
|1.2565
|1.2596
|1.2554
|2254
|2006.06.20 00:21
|sell
|1128
|0.02
|1.2571
|1.2596
|1.2560
|2255
|2006.06.20 00:45
|t/p
|1128
|0.02
|1.2560
|1.2596
|1.2560
|2.20
|1463.28
|2256
|2006.06.20 00:45
|close
|1127
|0.01
|1.2560
|1.2596
|1.2554
|0.50
|1463.78
|2257
|2006.06.20 00:45
|sell
|1129
|0.01
|1.2561
|1.2592
|1.2550
|2258
|2006.06.20 01:07
|sell
|1130
|0.02
|1.2569
|1.2594
|1.2558
|2259
|2006.06.20 01:26
|t/p
|1130
|0.02
|1.2558
|1.2594
|1.2558
|2.20
|1465.98
|2260
|2006.06.20 01:26
|close
|1129
|0.01
|1.2557
|1.2592
|1.2550
|0.40
|1466.38
|2261
|2006.06.20 01:26
|sell
|1131
|0.01
|1.2556
|1.2587
|1.2545
|2262
|2006.06.20 01:29
|sell
|1132
|0.02
|1.2563
|1.2588
|1.2552
|2263
|2006.06.20 01:35
|sell
|1133
|0.04
|1.2570
|1.2589
|1.2559
|2264
|2006.06.20 02:45
|sell
|1134
|0.08
|1.2577
|1.2590
|1.2566
|2265
|2006.06.20 05:17
|sell
|1135
|0.16
|1.2584
|1.2591
|1.2573
|2266
|2006.06.20 05:25
|s/l
|1131
|0.01
|1.2587
|1.2587
|1.2545
|-3.10
|1463.28
|2267
|2006.06.20 05:25
|close
|1135
|0.16
|1.2587
|1.2591
|1.2573
|-4.80
|1458.48
|2268
|2006.06.20 05:25
|close
|1134
|0.08
|1.2586
|1.2590
|1.2566
|-7.20
|1451.28
|2269
|2006.06.20 05:25
|close
|1133
|0.04
|1.2585
|1.2589
|1.2559
|-6.00
|1445.28
|2270
|2006.06.20 05:26
|close
|1132
|0.02
|1.2584
|1.2588
|1.2552
|-4.20
|1441.08
|2271
|2006.06.20 05:26
|buy
|1136
|0.01
|1.2586
|1.2555
|1.2597
|2272
|2006.06.20 06:35
|buy
|1137
|0.02
|1.2579
|1.2554
|1.2590
|2273
|2006.06.20 06:56
|t/p
|1137
|0.02
|1.2590
|1.2554
|1.2590
|2.20
|1443.28
|2274
|2006.06.20 06:56
|close
|1136
|0.01
|1.2590
|1.2555
|1.2597
|0.40
|1443.68
|2275
|2006.06.20 06:56
|buy
|1138
|0.01
|1.2589
|1.2558
|1.2600
|2276
|2006.06.20 07:23
|buy
|1139
|0.02
|1.2582
|1.2557
|1.2593
|2277
|2006.06.20 08:22
|buy
|1140
|0.04
|1.2575
|1.2556
|1.2586
|2278
|2006.06.20 08:50
|buy
|1141
|0.08
|1.2569
|1.2556
|1.2580
|2279
|2006.06.20 09:52
|buy
|1142
|0.16
|1.2561
|1.2554
|1.2572
|2280
|2006.06.20 09:54
|s/l
|1138
|0.01
|1.2558
|1.2558
|1.2600
|-3.10
|1440.58
|2281
|2006.06.20 09:54
|s/l
|1139
|0.02
|1.2557
|1.2557
|1.2593
|-5.00
|1435.58
|2282
|2006.06.20 09:54
|s/l
|1140
|0.04
|1.2556
|1.2556
|1.2586
|-7.60
|1427.98
|2283
|2006.06.20 09:54
|s/l
|1141
|0.08
|1.2556
|1.2556
|1.2580
|-10.40
|1417.58
|2284
|2006.06.20 09:54
|close
|1142
|0.16
|1.2556
|1.2554
|1.2572
|-8.00
|1409.58
|2285
|2006.06.20 09:55
|buy
|1143
|0.01
|1.2559
|1.2528
|1.2570
|2286
|2006.06.20 10:04
|buy
|1144
|0.02
|1.2551
|1.2526
|1.2562
|2287
|2006.06.20 10:10
|t/p
|1144
|0.02
|1.2562
|1.2526
|1.2562
|2.20
|1411.78
|2288
|2006.06.20 10:10
|close
|1143
|0.01
|1.2563
|1.2528
|1.2570
|0.40
|1412.18
|2289
|2006.06.20 10:10
|buy
|1145
|0.01
|1.2567
|1.2536
|1.2578
|2290
|2006.06.20 10:29
|buy
|1146
|0.02
|1.2560
|1.2535
|1.2571
|2291
|2006.06.20 11:03
|t/p
|1146
|0.02
|1.2571
|1.2535
|1.2571
|2.20
|1414.38
|2292
|2006.06.20 11:03
|close
|1145
|0.01
|1.2572
|1.2536
|1.2578
|0.50
|1414.88
|2293
|2006.06.20 11:03
|buy
|1147
|0.01
|1.2573
|1.2542
|1.2584
|2294
|2006.06.20 11:04
|buy
|1148
|0.02
|1.2567
|1.2542
|1.2578
|2295
|2006.06.20 11:39
|buy
|1149
|0.04
|1.2560
|1.2541
|1.2571
|2296
|2006.06.20 12:12
|buy
|1150
|0.08
|1.2552
|1.2539
|1.2563
|2297
|2006.06.20 12:13
|buy
|1151
|0.16
|1.2545
|1.2538
|1.2556
|2298
|2006.06.20 12:28
|t/p
|1151
|0.16
|1.2556
|1.2538
|1.2556
|17.60
|1432.48
|2299
|2006.06.20 12:28
|close
|1150
|0.08
|1.2556
|1.2539
|1.2563
|3.20
|1435.68
|2300
|2006.06.20 12:28
|close
|1149
|0.04
|1.2555
|1.2541
|1.2571
|-2.00
|1433.68
|2301
|2006.06.20 12:28
|close
|1148
|0.02
|1.2556
|1.2542
|1.2578
|-2.20
|1431.48
|2302
|2006.06.20 12:28
|close
|1147
|0.01
|1.2555
|1.2542
|1.2584
|-1.80
|1429.68
|2303
|2006.06.20 12:29
|buy
|1152
|0.01
|1.2558
|1.2527
|1.2569
|2304
|2006.06.20 12:31
|buy
|1153
|0.02
|1.2551
|1.2526
|1.2562
|2305
|2006.06.20 12:31
|buy
|1154
|0.04
|1.2544
|1.2525
|1.2555
|2306
|2006.06.20 12:32
|t/p
|1154
|0.04
|1.2555
|1.2525
|1.2555
|4.40
|1434.08
|2307
|2006.06.20 12:32
|close
|1153
|0.02
|1.2555
|1.2526
|1.2562
|0.80
|1434.88
|2308
|2006.06.20 12:32
|close
|1152
|0.01
|1.2552
|1.2527
|1.2569
|-0.60
|1434.28
|2309
|2006.06.20 12:32
|buy
|1155
|0.01
|1.2555
|1.2524
|1.2566
|2310
|2006.06.20 12:33
|buy
|1156
|0.02
|1.2549
|1.2524
|1.2560
|2311
|2006.06.20 12:38
|buy
|1157
|0.04
|1.2540
|1.2521
|1.2551
|2312
|2006.06.20 12:41
|t/p
|1157
|0.04
|1.2551
|1.2521
|1.2551
|4.40
|1438.68
|2313
|2006.06.20 12:41
|close
|1156
|0.02
|1.2552
|1.2524
|1.2560
|0.60
|1439.28
|2314
|2006.06.20 12:41
|close
|1155
|0.01
|1.2551
|1.2524
|1.2566
|-0.40
|1438.88
|2315
|2006.06.20 12:41
|buy
|1158
|0.01
|1.2557
|1.2526
|1.2568
|2316
|2006.06.20 12:42
|buy
|1159
|0.02
|1.2551
|1.2526
|1.2562
|2317
|2006.06.20 12:48
|t/p
|1159
|0.02
|1.2562
|1.2526
|1.2562
|2.20
|1441.08
|2318
|2006.06.20 12:48
|close
|1158
|0.01
|1.2562
|1.2526
|1.2568
|0.50
|1441.58
|2319
|2006.06.20 12:48
|buy
|1160
|0.01
|1.2561
|1.2530
|1.2572
|2320
|2006.06.20 13:39
|t/p
|1160
|0.01
|1.2572
|1.2530
|1.2572
|1.10
|1442.68
|2321
|2006.06.20 13:39
|buy
|1161
|0.01
|1.2574
|1.2543
|1.2585
|2322
|2006.06.20 13:40
|buy
|1162
|0.02
|1.2567
|1.2542
|1.2578
|2323
|2006.06.20 14:26
|t/p
|1162
|0.02
|1.2578
|1.2542
|1.2578
|2.20
|1444.88
|2324
|2006.06.20 14:26
|close
|1161
|0.01
|1.2580
|1.2543
|1.2585
|0.60
|1445.48
|2325
|2006.06.20 14:26
|buy
|1163
|0.01
|1.2580
|1.2549
|1.2591
|2326
|2006.06.20 14:42
|buy
|1164
|0.02
|1.2572
|1.2547
|1.2583
|2327
|2006.06.20 15:46
|buy
|1165
|0.04
|1.2564
|1.2545
|1.2575
|2328
|2006.06.20 16:15
|t/p
|1165
|0.04
|1.2575
|1.2545
|1.2575
|4.40
|1449.88
|2329
|2006.06.20 16:15
|close
|1164
|0.02
|1.2576
|1.2547
|1.2583
|0.80
|1450.68
|2330
|2006.06.20 16:15
|close
|1163
|0.01
|1.2575
|1.2549
|1.2591
|-0.50
|1450.18
|2331
|2006.06.20 16:15
|buy
|1166
|0.01
|1.2580
|1.2549
|1.2591
|2332
|2006.06.20 16:38
|t/p
|1166
|0.01
|1.2591
|1.2549
|1.2591
|1.10
|1451.28
|2333
|2006.06.20 16:38
|buy
|1167
|0.01
|1.2594
|1.2563
|1.2605
|2334
|2006.06.20 16:42
|buy
|1168
|0.02
|1.2588
|1.2563
|1.2599
|2335
|2006.06.20 16:58
|buy
|1169
|0.04
|1.2581
|1.2562
|1.2592
|2336
|2006.06.20 17:01
|t/p
|1169
|0.04
|1.2592
|1.2562
|1.2592
|4.40
|1455.68
|2337
|2006.06.20 17:01
|close
|1168
|0.02
|1.2592
|1.2563
|1.2599
|0.80
|1456.48
|2338
|2006.06.20 17:01
|close
|1167
|0.01
|1.2591
|1.2563
|1.2605
|-0.30
|1456.18
|2339
|2006.06.20 17:01
|buy
|1170
|0.01
|1.2594
|1.2563
|1.2605
|2340
|2006.06.20 17:07
|t/p
|1170
|0.01
|1.2605
|1.2563
|1.2605
|1.10
|1457.28
|2341
|2006.06.20 17:07
|buy
|1171
|0.01
|1.2607
|1.2576
|1.2618
|2342
|2006.06.20 17:30
|t/p
|1171
|0.01
|1.2618
|1.2576
|1.2618
|1.10
|1458.38
|2343
|2006.06.20 17:30
|buy
|1172
|0.01
|1.2620
|1.2589
|1.2631
|2344
|2006.06.20 17:33
|buy
|1173
|0.02
|1.2613
|1.2588
|1.2624
|2345
|2006.06.20 17:38
|buy
|1174
|0.04
|1.2607
|1.2588
|1.2618
|2346
|2006.06.20 18:13
|buy
|1175
|0.08
|1.2600
|1.2587
|1.2611
|2347
|2006.06.20 18:20
|buy
|1176
|0.16
|1.2593
|1.2586
|1.2604
|2348
|2006.06.20 18:51
|s/l
|1172
|0.01
|1.2589
|1.2589
|1.2631
|-3.10
|1455.28
|2349
|2006.06.20 18:51
|s/l
|1173
|0.02
|1.2588
|1.2588
|1.2624
|-5.00
|1450.28
|2350
|2006.06.20 18:51
|s/l
|1174
|0.04
|1.2588
|1.2588
|1.2618
|-7.60
|1442.68
|2351
|2006.06.20 18:51
|s/l
|1175
|0.08
|1.2587
|1.2587
|1.2611
|-10.40
|1432.28
|2352
|2006.06.20 18:51
|close
|1176
|0.16
|1.2587
|1.2586
|1.2604
|-9.60
|1422.68
|2353
|2006.06.20 18:51
|buy
|1177
|0.01
|1.2591
|1.2560
|1.2602
|2354
|2006.06.20 19:19
|buy
|1178
|0.02
|1.2584
|1.2559
|1.2595
|2355
|2006.06.20 20:18
|buy
|1179
|0.04
|1.2576
|1.2557
|1.2587
|2356
|2006.06.20 20:25
|t/p
|1179
|0.04
|1.2587
|1.2557
|1.2587
|4.40
|1427.08
|2357
|2006.06.20 20:25
|close
|1178
|0.02
|1.2587
|1.2559
|1.2595
|0.60
|1427.68
|2358
|2006.06.20 20:25
|close
|1177
|0.01
|1.2586
|1.2560
|1.2602
|-0.50
|1427.18
|2359
|2006.06.20 20:25
|buy
|1180
|0.01
|1.2589
|1.2558
|1.2600
|2360
|2006.06.20 20:25
|buy
|1181
|0.02
|1.2581
|1.2556
|1.2592
|2361
|2006.06.20 22:29
|t/p
|1181
|0.02
|1.2592
|1.2556
|1.2592
|2.20
|1429.38
|2362
|2006.06.20 22:29
|close
|1180
|0.01
|1.2592
|1.2558
|1.2600
|0.30
|1429.68
|2363
|2006.06.20 22:29
|buy
|1182
|0.01
|1.2593
|1.2562
|1.2604
|2364
|2006.06.20 22:29
|buy
|1183
|0.02
|1.2587
|1.2562
|1.2598
|2365
|2006.06.20 23:19
|t/p
|1183
|0.02
|1.2598
|1.2562
|1.2598
|2.20
|1431.88
|2366
|2006.06.20 23:19
|close
|1182
|0.01
|1.2598
|1.2562
|1.2604
|0.50
|1432.38
|2367
|2006.06.20 23:19
|buy
|1184
|0.01
|1.2595
|1.2564
|1.2606
|2368
|2006.06.21 01:27
|t/p
|1184
|0.01
|1.2606
|1.2564
|1.2606
|1.03
|1433.42
|2369
|2006.06.21 01:27
|buy
|1185
|0.01
|1.2611
|1.2580
|1.2622
|2370
|2006.06.21 01:27
|buy
|1186
|0.02
|1.2604
|1.2579
|1.2615
|2371
|2006.06.21 01:36
|t/p
|1186
|0.02
|1.2615
|1.2579
|1.2615
|2.20
|1435.62
|2372
|2006.06.21 01:36
|close
|1185
|0.01
|1.2615
|1.2580
|1.2622
|0.40
|1436.02
|2373
|2006.06.21 01:36
|buy
|1187
|0.01
|1.2615
|1.2584
|1.2626
|2374
|2006.06.21 01:43
|buy
|1188
|0.02
|1.2609
|1.2584
|1.2620
|2375
|2006.06.21 02:06
|t/p
|1188
|0.02
|1.2620
|1.2584
|1.2620
|2.20
|1438.22
|2376
|2006.06.21 02:06
|close
|1187
|0.01
|1.2622
|1.2584
|1.2626
|0.70
|1438.92
|2377
|2006.06.21 02:06
|buy
|1189
|0.01
|1.2623
|1.2592
|1.2634
|2378
|2006.06.21 03:20
|buy
|1190
|0.02
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|2379
|2006.06.21 03:47
|t/p
|1190
|0.02
|1.2627
|1.2591
|1.2627
|2.20
|1441.12
|2380
|2006.06.21 03:47
|close
|1189
|0.01
|1.2627
|1.2592
|1.2634
|0.40
|1441.52
|2381
|2006.06.21 03:47
|buy
|1191
|0.01
|1.2630
|1.2599
|1.2641
|2382
|2006.06.21 03:47
|buy
|1192
|0.02
|1.2622
|1.2597
|1.2633
|2383
|2006.06.21 04:19
|t/p
|1192
|0.02
|1.2633
|1.2597
|1.2633
|2.20
|1443.72
|2384
|2006.06.21 04:19
|close
|1191
|0.01
|1.2633
|1.2599
|1.2641
|0.30
|1444.02
|2385
|2006.06.21 04:19
|buy
|1193
|0.01
|1.2628
|1.2597
|1.2639
|2386
|2006.06.21 05:39
|buy
|1194
|0.02
|1.2621
|1.2596
|1.2632
|2387
|2006.06.21 08:11
|buy
|1195
|0.04
|1.2614
|1.2595
|1.2625
|2388
|2006.06.21 08:56
|t/p
|1195
|0.04
|1.2625
|1.2595
|1.2625
|4.40
|1448.42
|2389
|2006.06.21 08:56
|close
|1194
|0.02
|1.2626
|1.2596
|1.2632
|1.00
|1449.42
|2390
|2006.06.21 08:56
|close
|1193
|0.01
|1.2625
|1.2597
|1.2639
|-0.30
|1449.12
|2391
|2006.06.21 08:56
|buy
|1196
|0.01
|1.2626
|1.2595
|1.2637
|2392
|2006.06.21 09:19
|t/p
|1196
|0.01
|1.2637
|1.2595
|1.2637
|1.10
|1450.22
|2393
|2006.06.21 09:19
|buy
|1197
|0.01
|1.2639
|1.2608
|1.2650
|2394
|2006.06.21 09:44
|buy
|1198
|0.02
|1.2633
|1.2608
|1.2644
|2395
|2006.06.21 10:30
|buy
|1199
|0.04
|1.2625
|1.2606
|1.2636
|2396
|2006.06.21 12:07
|t/p
|1199
|0.04
|1.2636
|1.2606
|1.2636
|4.40
|1454.62
|2397
|2006.06.21 12:07
|close
|1198
|0.02
|1.2636
|1.2608
|1.2644
|0.60
|1455.22
|2398
|2006.06.21 12:07
|close
|1197
|0.01
|1.2633
|1.2608
|1.2650
|-0.60
|1454.62
|2399
|2006.06.21 12:07
|buy
|1200
|0.01
|1.2636
|1.2605
|1.2647
|2400
|2006.06.21 12:28
|buy
|1201
|0.02
|1.2630
|1.2605
|1.2641
|2401
|2006.06.21 13:00
|t/p
|1201
|0.02
|1.2641
|1.2605
|1.2641
|2.20
|1456.82
|2402
|2006.06.21 13:00
|close
|1200
|0.01
|1.2642
|1.2605
|1.2647
|0.60
|1457.42
|2403
|2006.06.21 13:00
|buy
|1202
|0.01
|1.2643
|1.2612
|1.2654
|2404
|2006.06.21 13:56
|buy
|1203
|0.02
|1.2636
|1.2611
|1.2647
|2405
|2006.06.21 14:26
|t/p
|1203
|0.02
|1.2647
|1.2611
|1.2647
|2.20
|1459.62
|2406
|2006.06.21 14:26
|close
|1202
|0.01
|1.2647
|1.2612
|1.2654
|0.40
|1460.02
|2407
|2006.06.21 14:26
|buy
|1204
|0.01
|1.2648
|1.2617
|1.2659
|2408
|2006.06.21 14:26
|buy
|1205
|0.02
|1.2641
|1.2616
|1.2652
|2409
|2006.06.21 15:53
|t/p
|1205
|0.02
|1.2652
|1.2616
|1.2652
|2.20
|1462.22
|2410
|2006.06.21 15:53
|close
|1204
|0.01
|1.2654
|1.2617
|1.2659
|0.60
|1462.82
|2411
|2006.06.21 15:53
|buy
|1206
|0.01
|1.2654
|1.2623
|1.2665
|2412
|2006.06.21 15:58
|t/p
|1206
|0.01
|1.2665
|1.2623
|1.2665
|1.10
|1463.92
|2413
|2006.06.21 15:58
|buy
|1207
|0.01
|1.2667
|1.2636
|1.2678
|2414
|2006.06.21 16:34
|buy
|1208
|0.02
|1.2660
|1.2635
|1.2671
|2415
|2006.06.21 17:15
|t/p
|1208
|0.02
|1.2671
|1.2635
|1.2671
|2.20
|1466.12
|2416
|2006.06.21 17:15
|close
|1207
|0.01
|1.2671
|1.2636
|1.2678
|0.40
|1466.52
|2417
|2006.06.21 17:15
|buy
|1209
|0.01
|1.2672
|1.2641
|1.2683
|2418
|2006.06.21 18:45
|buy
|1210
|0.02
|1.2664
|1.2639
|1.2675
|2419
|2006.06.22 03:54
|t/p
|1210
|0.02
|1.2675
|1.2639
|1.2675
|1.81
|1468.32
|2420
|2006.06.22 03:54
|close
|1209
|0.01
|1.2675
|1.2641
|1.2683
|0.10
|1468.43
|2421
|2006.06.22 03:54
|buy
|1211
|0.01
|1.2675
|1.2644
|1.2686
|2422
|2006.06.22 05:06
|buy
|1212
|0.02
|1.2669
|1.2644
|1.2680
|2423
|2006.06.22 05:36
|buy
|1213
|0.04
|1.2662
|1.2643
|1.2673
|2424
|2006.06.22 06:26
|t/p
|1213
|0.04
|1.2673
|1.2643
|1.2673
|4.40
|1472.83
|2425
|2006.06.22 06:26
|close
|1212
|0.02
|1.2673
|1.2644
|1.2680
|0.80
|1473.63
|2426
|2006.06.22 06:26
|close
|1211
|0.01
|1.2670
|1.2644
|1.2686
|-0.50
|1473.13
|2427
|2006.06.22 06:27
|buy
|1214
|0.01
|1.2677
|1.2646
|1.2688
|2428
|2006.06.22 06:27
|buy
|1215
|0.02
|1.2670
|1.2645
|1.2681
|2429
|2006.06.22 06:56
|buy
|1216
|0.04
|1.2663
|1.2644
|1.2674
|2430
|2006.06.22 07:08
|buy
|1217
|0.08
|1.2654
|1.2641
|1.2665
|2431
|2006.06.22 07:46
|s/l
|1214
|0.01
|1.2646
|1.2646
|1.2688
|-3.10
|1470.03
|2432
|2006.06.22 07:46
|close
|1217
|0.08
|1.2646
|1.2641
|1.2665
|-6.40
|1463.63
|2433
|2006.06.22 07:46
|close
|1216
|0.04
|1.2650
|1.2644
|1.2674
|-5.20
|1458.43
|2434
|2006.06.22 07:46
|close
|1215
|0.02
|1.2649
|1.2645
|1.2681
|-4.20
|1454.23
|2435
|2006.06.22 07:46
|buy
|1218
|0.01
|1.2654
|1.2623
|1.2665
|2436
|2006.06.22 07:47
|buy
|1219
|0.02
|1.2647
|1.2622
|1.2658
|2437
|2006.06.22 07:52
|buy
|1220
|0.04
|1.2640
|1.2621
|1.2651
|2438
|2006.06.22 08:34
|t/p
|1220
|0.04
|1.2651
|1.2621
|1.2651
|4.40
|1458.63
|2439
|2006.06.22 08:34
|close
|1219
|0.02
|1.2651
|1.2622
|1.2658
|0.80
|1459.43
|2440
|2006.06.22 08:34
|close
|1218
|0.01
|1.2649
|1.2623
|1.2665
|-0.50
|1458.93
|2441
|2006.06.22 08:34
|buy
|1221
|0.01
|1.2649
|1.2618
|1.2660
|2442
|2006.06.22 08:40
|buy
|1222
|0.02
|1.2642
|1.2617
|1.2653
|2443
|2006.06.22 08:47
|buy
|1223
|0.04
|1.2635
|1.2616
|1.2646
|2444
|2006.06.22 09:05
|t/p
|1223
|0.04
|1.2646
|1.2616
|1.2646
|4.40
|1463.33
|2445
|2006.06.22 09:05
|close
|1222
|0.02
|1.2646
|1.2617
|1.2653
|0.80
|1464.13
|2446
|2006.06.22 09:05
|close
|1221
|0.01
|1.2643
|1.2618
|1.2660
|-0.60
|1463.53
|2447
|2006.06.22 09:05
|buy
|1224
|0.01
|1.2643
|1.2612
|1.2654
|2448
|2006.06.22 09:15
|buy
|1225
|0.02
|1.2634
|1.2609
|1.2645
|2449
|2006.06.22 09:25
|buy
|1226
|0.04
|1.2628
|1.2609
|1.2639
|2450
|2006.06.22 09:51
|t/p
|1226
|0.04
|1.2639
|1.2609
|1.2639
|4.40
|1467.93
|2451
|2006.06.22 09:51
|close
|1225
|0.02
|1.2639
|1.2609
|1.2645
|1.00
|1468.93
|2452
|2006.06.22 09:51
|close
|1224
|0.01
|1.2633
|1.2612
|1.2654
|-1.00
|1467.93
|2453
|2006.06.22 09:52
|buy
|1227
|0.01
|1.2637
|1.2606
|1.2648
|2454
|2006.06.22 10:01
|buy
|1228
|0.02
|1.2631
|1.2606
|1.2642
|2455
|2006.06.22 10:16
|buy
|1229
|0.04
|1.2622
|1.2603
|1.2633
|2456
|2006.06.22 10:18
|buy
|1230
|0.08
|1.2615
|1.2602
|1.2626
|2457
|2006.06.22 10:30
|s/l
|1227
|0.01
|1.2606
|1.2606
|1.2648
|-3.10
|1464.83
|2458
|2006.06.22 10:30
|s/l
|1228
|0.02
|1.2606
|1.2606
|1.2642
|-5.00
|1459.83
|2459
|2006.06.22 10:30
|close
|1230
|0.08
|1.2606
|1.2602
|1.2626
|-7.20
|1452.63
|2460
|2006.06.22 10:30
|close
|1229
|0.04
|1.2607
|1.2603
|1.2633
|-6.00
|1446.63
|2461
|2006.06.22 10:30
|buy
|1231
|0.01
|1.2607
|1.2576
|1.2618
|2462
|2006.06.22 10:48
|buy
|1232
|0.02
|1.2599
|1.2574
|1.2610
|2463
|2006.06.22 10:49
|buy
|1233
|0.04
|1.2592
|1.2573
|1.2603
|2464
|2006.06.22 10:55
|buy
|1234
|0.08
|1.2584
|1.2571
|1.2595
|2465
|2006.06.22 10:59
|t/p
|1234
|0.08
|1.2595
|1.2571
|1.2595
|8.80
|1455.43
|2466
|2006.06.22 10:59
|close
|1233
|0.04
|1.2599
|1.2573
|1.2603
|2.80
|1458.23
|2467
|2006.06.22 10:59
|close
|1232
|0.02
|1.2592
|1.2574
|1.2610
|-1.40
|1456.83
|2468
|2006.06.22 10:59
|close
|1231
|0.01
|1.2594
|1.2576
|1.2618
|-1.30
|1455.53
|2469
|2006.06.22 11:00
|buy
|1235
|0.01
|1.2597
|1.2566
|1.2608
|2470
|2006.06.22 11:16
|buy
|1236
|0.02
|1.2591
|1.2566
|1.2602
|2471
|2006.06.22 12:05
|buy
|1237
|0.04
|1.2584
|1.2565
|1.2595
|2472
|2006.06.22 12:08
|buy
|1238
|0.08
|1.2577
|1.2564
|1.2588
|2473
|2006.06.22 12:17
|t/p
|1238
|0.08
|1.2588
|1.2564
|1.2588
|8.80
|1464.33
|2474
|2006.06.22 12:17
|close
|1237
|0.04
|1.2590
|1.2565
|1.2595
|2.40
|1466.73
|2475
|2006.06.22 12:17
|close
|1236
|0.02
|1.2583
|1.2566
|1.2602
|-1.60
|1465.13
|2476
|2006.06.22 12:17
|close
|1235
|0.01
|1.2585
|1.2566
|1.2608
|-1.20
|1463.93
|2477
|2006.06.22 12:18
|buy
|1239
|0.01
|1.2588
|1.2557
|1.2599
|2478
|2006.06.22 12:33
|buy
|1240
|0.02
|1.2581
|1.2556
|1.2592
|2479
|2006.06.22 12:36
|t/p
|1240
|0.02
|1.2592
|1.2556
|1.2592
|2.20
|1466.13
|2480
|2006.06.22 12:36
|close
|1239
|0.01
|1.2593
|1.2557
|1.2599
|0.50
|1466.63
|2481
|2006.06.22 12:36
|buy
|1241
|0.01
|1.2594
|1.2563
|1.2605
|2482
|2006.06.22 12:46
|buy
|1242
|0.02
|1.2588
|1.2563
|1.2599
|2483
|2006.06.22 13:13
|buy
|1243
|0.04
|1.2581
|1.2562
|1.2592
|2484
|2006.06.22 13:20
|buy
|1244
|0.08
|1.2573
|1.2560
|1.2584
|2485
|2006.06.22 13:21
|s/l
|1241
|0.01
|1.2563
|1.2563
|1.2605
|-3.10
|1463.53
|2486
|2006.06.22 13:21
|s/l
|1242
|0.02
|1.2563
|1.2563
|1.2599
|-5.00
|1458.53
|2487
|2006.06.22 13:21
|s/l
|1243
|0.04
|1.2562
|1.2562
|1.2592
|-7.60
|1450.93
|2488
|2006.06.22 13:21
|close
|1244
|0.08
|1.2562
|1.2560
|1.2584
|-8.80
|1442.13
|2489
|2006.06.22 13:21
|buy
|1245
|0.01
|1.2566
|1.2535
|1.2577
|2490
|2006.06.22 13:40
|t/p
|1245
|0.01
|1.2577
|1.2535
|1.2577
|1.10
|1443.23
|2491
|2006.06.22 13:40
|buy
|1246
|0.01
|1.2579
|1.2548
|1.2590
|2492
|2006.06.22 13:44
|buy
|1247
|0.02
|1.2572
|1.2547
|1.2583
|2493
|2006.06.22 14:04
|buy
|1248
|0.04
|1.2563
|1.2544
|1.2574
|2494
|2006.06.22 14:14
|buy
|1249
|0.08
|1.2555
|1.2542
|1.2566
|2495
|2006.06.22 14:29
|t/p
|1249
|0.08
|1.2566
|1.2542
|1.2566
|8.80
|1452.03
|2496
|2006.06.22 14:29
|close
|1248
|0.04
|1.2566
|1.2544
|1.2574
|1.20
|1453.23
|2497
|2006.06.22 14:29
|close
|1247
|0.02
|1.2567
|1.2547
|1.2583
|-1.00
|1452.23
|2498
|2006.06.22 14:29
|close
|1246
|0.01
|1.2564
|1.2548
|1.2590
|-1.50
|1450.73
|2499
|2006.06.22 14:29
|buy
|1250
|0.01
|1.2567
|1.2536
|1.2578
|2500
|2006.06.22 14:34
|buy
|1251
|0.02
|1.2559
|1.2534
|1.2570
|2501
|2006.06.22 14:42
|t/p
|1251
|0.02
|1.2570
|1.2534
|1.2570
|2.20
|1452.93
|2502
|2006.06.22 14:42
|close
|1250
|0.01
|1.2570
|1.2536
|1.2578
|0.30
|1453.23
|2503
|2006.06.22 14:42
|buy
|1252
|0.01
|1.2571
|1.2540
|1.2582
|2504
|2006.06.22 14:49
|t/p
|1252
|0.01
|1.2582
|1.2540
|1.2582
|1.10
|1454.33
|2505
|2006.06.22 14:49
|buy
|1253
|0.01
|1.2584
|1.2553
|1.2595
|2506
|2006.06.22 14:49
|buy
|1254
|0.02
|1.2576
|1.2551
|1.2587
|2507
|2006.06.22 14:55
|buy
|1255
|0.04
|1.2570
|1.2551
|1.2581
|2508
|2006.06.22 15:30
|t/p
|1255
|0.04
|1.2581
|1.2551
|1.2581
|4.40
|1458.73
|2509
|2006.06.22 15:30
|close
|1254
|0.02
|1.2582
|1.2551
|1.2587
|1.20
|1459.93
|2510
|2006.06.22 15:30
|close
|1253
|0.01
|1.2580
|1.2553
|1.2595
|-0.40
|1459.53
|2511
|2006.06.22 15:30
|buy
|1256
|0.01
|1.2584
|1.2553
|1.2595
|2512
|2006.06.22 16:11
|buy
|1257
|0.02
|1.2576
|1.2551
|1.2587
|2513
|2006.06.22 16:18
|t/p
|1257
|0.02
|1.2587
|1.2551
|1.2587
|2.20
|1461.73
|2514
|2006.06.22 16:18
|close
|1256
|0.01
|1.2587
|1.2553
|1.2595
|0.30
|1462.03
|2515
|2006.06.22 16:18
|buy
|1258
|0.01
|1.2591
|1.2560
|1.2602
|2516
|2006.06.22 16:36
|buy
|1259
|0.02
|1.2584
|1.2559
|1.2595
|2517
|2006.06.22 16:43
|buy
|1260
|0.04
|1.2575
|1.2556
|1.2586
|2518
|2006.06.22 17:26
|buy
|1261
|0.08
|1.2569
|1.2556
|1.2580
|2519
|2006.06.22 17:31
|t/p
|1261
|0.08
|1.2580
|1.2556
|1.2580
|8.80
|1470.83
|2520
|2006.06.22 17:31
|close
|1260
|0.04
|1.2580
|1.2556
|1.2586
|2.00
|1472.83
|2521
|2006.06.22 17:31
|close
|1259
|0.02
|1.2579
|1.2559
|1.2595
|-1.00
|1471.83
|2522
|2006.06.22 17:31
|close
|1258
|0.01
|1.2582
|1.2560
|1.2602
|-0.90
|1470.93
|2523
|2006.06.22 17:31
|buy
|1262
|0.01
|1.2582
|1.2551
|1.2593
|2524
|2006.06.22 20:08
|buy
|1263
|0.02
|1.2575
|1.2550
|1.2586
|2525
|2006.06.22 21:54
|buy
|1264
|0.04
|1.2568
|1.2549
|1.2579
|2526
|2006.06.22 21:57
|t/p
|1264
|0.04
|1.2579
|1.2549
|1.2579
|4.40
|1475.33
|2527
|2006.06.22 21:57
|close
|1263
|0.02
|1.2579
|1.2550
|1.2586
|0.80
|1476.13
|2528
|2006.06.22 21:57
|close
|1262
|0.01
|1.2578
|1.2551
|1.2593
|-0.40
|1475.73
|2529
|2006.06.22 21:57
|buy
|1265
|0.01
|1.2579
|1.2548
|1.2590
|2530
|2006.06.22 21:57
|buy
|1266
|0.02
|1.2570
|1.2545
|1.2581
|2531
|2006.06.22 22:31
|t/p
|1266
|0.02
|1.2581
|1.2545
|1.2581
|2.20
|1477.93
|2532
|2006.06.22 22:31
|close
|1265
|0.01
|1.2583
|1.2548
|1.2590
|0.40
|1478.33
|2533
|2006.06.22 22:31
|buy
|1267
|0.01
|1.2584
|1.2553
|1.2595
|2534
|2006.06.22 22:32
|buy
|1268
|0.02
|1.2576
|1.2551
|1.2587
|2535
|2006.06.23 01:11
|buy
|1269
|0.04
|1.2570
|1.2551
|1.2581
|2536
|2006.06.23 01:39
|buy
|1270
|0.08
|1.2562
|1.2549
|1.2573
|2537
|2006.06.23 02:54
|t/p
|1270
|0.08
|1.2573
|1.2549
|1.2573
|8.80
|1487.13
|2538
|2006.06.23 02:54
|close
|1269
|0.04
|1.2573
|1.2551
|1.2581
|1.20
|1488.33
|2539
|2006.06.23 02:55
|close
|1268
|0.02
|1.2572
|1.2551
|1.2587
|-0.93
|1487.40
|2540
|2006.06.23 02:55
|close
|1267
|0.01
|1.2573
|1.2553
|1.2595
|-1.17
|1486.23
|2541
|2006.06.23 02:55
|buy
|1271
|0.01
|1.2571
|1.2540
|1.2582
|2542
|2006.06.23 04:42
|t/p
|1271
|0.01
|1.2582
|1.2540
|1.2582
|1.10
|1487.33
|2543
|2006.06.23 04:42
|buy
|1272
|0.01
|1.2585
|1.2554
|1.2596
|2544
|2006.06.23 04:42
|buy
|1273
|0.02
|1.2578
|1.2553
|1.2589
|2545
|2006.06.23 04:42
|buy
|1274
|0.04
|1.2572
|1.2553
|1.2583
|2546
|2006.06.23 04:45
|t/p
|1274
|0.04
|1.2583
|1.2553
|1.2583
|4.40
|1491.73
|2547
|2006.06.23 04:45
|close
|1273
|0.02
|1.2583
|1.2553
|1.2589
|1.00
|1492.73
|2548
|2006.06.23 04:45
|close
|1272
|0.01
|1.2582
|1.2554
|1.2596
|-0.30
|1492.43
|2549
|2006.06.23 04:45
|buy
|1275
|0.01
|1.2582
|1.2551
|1.2593
|2550
|2006.06.23 04:48
|buy
|1276
|0.02
|1.2575
|1.2550
|1.2586
|2551
|2006.06.23 05:24
|buy
|1277
|0.04
|1.2568
|1.2549
|1.2579
|2552
|2006.06.23 06:12
|t/p
|1277
|0.04
|1.2579
|1.2549
|1.2579
|4.40
|1496.83
|2553
|2006.06.23 06:12
|close
|1276
|0.02
|1.2581
|1.2550
|1.2586
|1.20
|1498.03
|2554
|2006.06.23 06:12
|close
|1275
|0.01
|1.2580
|1.2551
|1.2593
|-0.20
|1497.83
|2555
|2006.06.23 06:12
|buy
|1278
|0.01
|1.2585
|1.2554
|1.2596
|2556
|2006.06.23 06:13
|buy
|1279
|0.02
|1.2573
|1.2548
|1.2584
|2557
|2006.06.23 06:31
|t/p
|1279
|0.02
|1.2584
|1.2548
|1.2584
|2.20
|1500.03
|2558
|2006.06.23 06:31
|close
|1278
|0.01
|1.2584
|1.2554
|1.2596
|-0.10
|1499.93
|2559
|2006.06.23 06:31
|buy
|1280
|0.01
|1.2588
|1.2557
|1.2599
|2560
|2006.06.23 06:46
|buy
|1281
|0.02
|1.2581
|1.2556
|1.2592
|2561
|2006.06.23 07:19
|buy
|1282
|0.04
|1.2573
|1.2554
|1.2584
|2562
|2006.06.23 07:21
|buy
|1283
|0.08
|1.2567
|1.2554
|1.2578
|2563
|2006.06.23 07:23
|t/p
|1283
|0.08
|1.2578
|1.2554
|1.2578
|8.80
|1508.73
|2564
|2006.06.23 07:23
|close
|1282
|0.04
|1.2579
|1.2554
|1.2584
|2.40
|1511.13
|2565
|2006.06.23 07:23
|close
|1281
|0.02
|1.2577
|1.2556
|1.2592
|-0.80
|1510.33
|2566
|2006.06.23 07:24
|close
|1280
|0.01
|1.2574
|1.2557
|1.2599
|-1.40
|1508.93
|2567
|2006.06.23 07:24
|buy
|1284
|0.02
|1.2575
|1.2544
|1.2586
|2568
|2006.06.23 07:53
|buy
|1285
|0.04
|1.2569
|1.2544
|1.2580
|2569
|2006.06.23 08:12
|buy
|1286
|0.08
|1.2560
|1.2541
|1.2571
|2570
|2006.06.23 08:18
|t/p
|1286
|0.08
|1.2571
|1.2541
|1.2571
|8.80
|1517.73
|2571
|2006.06.23 08:18
|close
|1285
|0.04
|1.2571
|1.2544
|1.2580
|0.80
|1518.53
|2572
|2006.06.23 08:18
|close
|1284
|0.02
|1.2570
|1.2544
|1.2586
|-1.00
|1517.53
|2573
|2006.06.23 08:18
|buy
|1287
|0.02
|1.2578
|1.2547
|1.2589
|2574
|2006.06.23 08:18
|buy
|1288
|0.04
|1.2567
|1.2542
|1.2578
|2575
|2006.06.23 08:46
|buy
|1289
|0.08
|1.2560
|1.2541
|1.2571
|2576
|2006.06.23 08:56
|buy
|1290
|0.16
|1.2553
|1.2540
|1.2564
|2577
|2006.06.23 08:56
|s/l
|1287
|0.02
|1.2547
|1.2547
|1.2589
|-6.20
|1511.33
|2578
|2006.06.23 08:56
|close
|1290
|0.16
|1.2547
|1.2540
|1.2564
|-9.60
|1501.73
|2579
|2006.06.23 08:56
|close
|1289
|0.08
|1.2549
|1.2541
|1.2571
|-8.80
|1492.93
|2580
|2006.06.23 08:57
|close
|1288
|0.04
|1.2551
|1.2542
|1.2578
|-6.40
|1486.53
|2581
|2006.06.23 08:57
|buy
|1291
|0.01
|1.2555
|1.2524
|1.2566
|2582
|2006.06.23 08:57
|buy
|1292
|0.02
|1.2548
|1.2523
|1.2559
|2583
|2006.06.23 09:08
|t/p
|1292
|0.02
|1.2559
|1.2523
|1.2559
|2.20
|1488.73
|2584
|2006.06.23 09:08
|close
|1291
|0.01
|1.2559
|1.2524
|1.2566
|0.40
|1489.13
|2585
|2006.06.23 09:08
|buy
|1293
|0.01
|1.2560
|1.2529
|1.2571
|2586
|2006.06.23 09:20
|buy
|1294
|0.02
|1.2552
|1.2527
|1.2563
|2587
|2006.06.23 09:40
|buy
|1295
|0.04
|1.2545
|1.2526
|1.2556
|2588
|2006.06.23 10:16
|buy
|1296
|0.08
|1.2537
|1.2524
|1.2548
|2589
|2006.06.23 10:33
|t/p
|1296
|0.08
|1.2548
|1.2524
|1.2548
|8.80
|1497.93
|2590
|2006.06.23 10:33
|close
|1295
|0.04
|1.2548
|1.2526
|1.2556
|1.20
|1499.13
|2591
|2006.06.23 10:33
|close
|1294
|0.02
|1.2547
|1.2527
|1.2563
|-1.00
|1498.13
|2592
|2006.06.23 10:33
|close
|1293
|0.01
|1.2548
|1.2529
|1.2571
|-1.20
|1496.93
|2593
|2006.06.23 10:33
|buy
|1297
|0.01
|1.2547
|1.2516
|1.2558
|2594
|2006.06.23 11:04
|buy
|1298
|0.02
|1.2540
|1.2515
|1.2551
|2595
|2006.06.23 11:48
|buy
|1299
|0.04
|1.2533
|1.2514
|1.2544
|2596
|2006.06.23 11:48
|buy
|1300
|0.08
|1.2526
|1.2513
|1.2537
|2597
|2006.06.23 11:48
|s/l
|1297
|0.01
|1.2516
|1.2516
|1.2558
|-3.10
|1493.83
|2598
|2006.06.23 11:48
|s/l
|1298
|0.02
|1.2515
|1.2515
|1.2551
|-5.00
|1488.83
|2599
|2006.06.23 11:48
|s/l
|1299
|0.04
|1.2514
|1.2514
|1.2544
|-7.60
|1481.23
|2600
|2006.06.23 11:48
|close
|1300
|0.08
|1.2514
|1.2513
|1.2537
|-9.60
|1471.63
|2601
|2006.06.23 11:48
|buy
|1301
|0.01
|1.2519
|1.2488
|1.2530
|2602
|2006.06.23 11:52
|buy
|1302
|0.02
|1.2509
|1.2484
|1.2520
|2603
|2006.06.23 11:53
|buy
|1303
|0.04
|1.2502
|1.2483
|1.2513
|2604
|2006.06.23 11:56
|t/p
|1303
|0.04
|1.2513
|1.2483
|1.2513
|4.40
|1476.03
|2605
|2006.06.23 11:56
|close
|1302
|0.02
|1.2513
|1.2484
|1.2520
|0.80
|1476.83
|2606
|2006.06.23 11:56
|close
|1301
|0.01
|1.2510
|1.2488
|1.2530
|-0.90
|1475.93
|2607
|2006.06.23 11:56
|buy
|1304
|0.01
|1.2513
|1.2482
|1.2524
|2608
|2006.06.23 11:56
|buy
|1305
|0.02
|1.2507
|1.2482
|1.2518
|2609
|2006.06.23 12:12
|buy
|1306
|0.04
|1.2500
|1.2481
|1.2511
|2610
|2006.06.23 12:17
|buy
|1307
|0.08
|1.2493
|1.2480
|1.2504
|2611
|2006.06.23 12:21
|s/l
|1304
|0.01
|1.2482
|1.2482
|1.2524
|-3.10
|1472.83
|2612
|2006.06.23 12:21
|s/l
|1305
|0.02
|1.2482
|1.2482
|1.2518
|-5.00
|1467.83
|2613
|2006.06.23 12:21
|s/l
|1306
|0.04
|1.2481
|1.2481
|1.2511
|-7.60
|1460.23
|2614
|2006.06.23 12:21
|close
|1307
|0.08
|1.2481
|1.2480
|1.2504
|-9.60
|1450.63
|2615
|2006.06.23 12:22
|buy
|1308
|0.01
|1.2485
|1.2454
|1.2496
|2616
|2006.06.23 12:26
|t/p
|1308
|0.01
|1.2496
|1.2454
|1.2496
|1.10
|1451.73
|2617
|2006.06.23 12:26
|buy
|1309
|0.01
|1.2499
|1.2468
|1.2510
|2618
|2006.06.23 12:27
|buy
|1310
|0.02
|1.2492
|1.2467
|1.2503
|2619
|2006.06.23 12:31
|t/p
|1310
|0.02
|1.2503
|1.2467
|1.2503
|2.20
|1453.93
|2620
|2006.06.23 12:31
|close
|1309
|0.01
|1.2503
|1.2468
|1.2510
|0.40
|1454.33
|2621
|2006.06.23 12:31
|buy
|1311
|0.01
|1.2502
|1.2471
|1.2513
|2622
|2006.06.23 12:31
|buy
|1312
|0.02
|1.2495
|1.2470
|1.2506
|2623
|2006.06.23 12:31
|buy
|1313
|0.04
|1.2489
|1.2470
|1.2500
|2624
|2006.06.23 12:34
|t/p
|1313
|0.04
|1.2500
|1.2470
|1.2500
|4.40
|1458.73
|2625
|2006.06.23 12:34
|close
|1312
|0.02
|1.2501
|1.2470
|1.2506
|1.20
|1459.93
|2626
|2006.06.23 12:34
|close
|1311
|0.01
|1.2500
|1.2471
|1.2513
|-0.20
|1459.73
|2627
|2006.06.23 12:34
|buy
|1314
|0.01
|1.2506
|1.2475
|1.2517
|2628
|2006.06.23 12:35
|buy
|1315
|0.02
|1.2499
|1.2474
|1.2510
|2629
|2006.06.23 12:38
|buy
|1316
|0.04
|1.2492
|1.2473
|1.2503
|2630
|2006.06.23 12:39
|t/p
|1316
|0.04
|1.2503
|1.2473
|1.2503
|4.40
|1464.13
|2631
|2006.06.23 12:39
|close
|1315
|0.02
|1.2503
|1.2474
|1.2510
|0.80
|1464.93
|2632
|2006.06.23 12:39
|close
|1314
|0.01
|1.2501
|1.2475
|1.2517
|-0.50
|1464.43
|2633
|2006.06.23 12:39
|buy
|1317
|0.01
|1.2504
|1.2473
|1.2515
|2634
|2006.06.23 12:42
|buy
|1318
|0.02
|1.2497
|1.2472
|1.2508
|2635
|2006.06.23 12:44
|buy
|1319
|0.04
|1.2490
|1.2471
|1.2501
|2636
|2006.06.23 12:50
|buy
|1320
|0.08
|1.2480
|1.2467
|1.2491
|2637
|2006.06.23 12:55
|t/p
|1320
|0.08
|1.2491
|1.2467
|1.2491
|8.80
|1473.23
|2638
|2006.06.23 12:55
|close
|1319
|0.04
|1.2491
|1.2471
|1.2501
|0.40
|1473.63
|2639
|2006.06.23 12:55
|close
|1318
|0.02
|1.2489
|1.2472
|1.2508
|-1.60
|1472.03
|2640
|2006.06.23 12:55
|close
|1317
|0.01
|1.2487
|1.2473
|1.2515
|-1.70
|1470.33
|2641
|2006.06.23 12:55
|buy
|1321
|0.01
|1.2488
|1.2457
|1.2499
|2642
|2006.06.23 13:00
|t/p
|1321
|0.01
|1.2499
|1.2457
|1.2499
|1.10
|1471.43
|2643
|2006.06.23 13:00
|buy
|1322
|0.01
|1.2502
|1.2471
|1.2513
|2644
|2006.06.23 13:07
|t/p
|1322
|0.01
|1.2513
|1.2471
|1.2513
|1.10
|1472.53
|2645
|2006.06.23 13:07
|buy
|1323
|0.01
|1.2517
|1.2486
|1.2528
|2646
|2006.06.23 13:08
|buy
|1324
|0.02
|1.2511
|1.2486
|1.2522
|2647
|2006.06.23 13:23
|buy
|1325
|0.04
|1.2504
|1.2485
|1.2515
|2648
|2006.06.23 13:41
|t/p
|1325
|0.04
|1.2515
|1.2485
|1.2515
|4.40
|1476.93
|2649
|2006.06.23 13:41
|close
|1324
|0.02
|1.2515
|1.2486
|1.2522
|0.80
|1477.73
|2650
|2006.06.23 13:41
|close
|1323
|0.01
|1.2514
|1.2486
|1.2528
|-0.30
|1477.43
|2651
|2006.06.23 13:42
|buy
|1326
|0.01
|1.2514
|1.2483
|1.2525
|2652
|2006.06.23 13:48
|t/p
|1326
|0.01
|1.2525
|1.2483
|1.2525
|1.10
|1478.53
|2653
|2006.06.23 13:48
|buy
|1327
|0.01
|1.2527
|1.2496
|1.2538
|2654
|2006.06.23 13:48
|buy
|1328
|0.02
|1.2519
|1.2494
|1.2530
|2655
|2006.06.23 14:23
|t/p
|1328
|0.02
|1.2530
|1.2494
|1.2530
|2.20
|1480.73
|2656
|2006.06.23 14:23
|close
|1327
|0.01
|1.2532
|1.2496
|1.2538
|0.50
|1481.23
|2657
|2006.06.23 14:23
|buy
|1329
|0.01
|1.2533
|1.2502
|1.2544
|2658
|2006.06.23 14:23
|buy
|1330
|0.02
|1.2527
|1.2502
|1.2538
|2659
|2006.06.23 14:30
|t/p
|1330
|0.02
|1.2538
|1.2502
|1.2538
|2.20
|1483.43
|2660
|2006.06.23 14:30
|close
|1329
|0.01
|1.2538
|1.2502
|1.2544
|0.50
|1483.93
|2661
|2006.06.23 14:30
|buy
|1331
|0.01
|1.2536
|1.2505
|1.2547
|2662
|2006.06.23 14:30
|buy
|1332
|0.02
|1.2529
|1.2504
|1.2540
|2663
|2006.06.23 14:35
|buy
|1333
|0.04
|1.2521
|1.2502
|1.2532
|2664
|2006.06.23 14:41
|t/p
|1333
|0.04
|1.2532
|1.2502
|1.2532
|4.40
|1488.33
|2665
|2006.06.23 14:41
|close
|1332
|0.02
|1.2534
|1.2504
|1.2540
|1.00
|1489.33
|2666
|2006.06.23 14:41
|close
|1331
|0.01
|1.2533
|1.2505
|1.2547
|-0.30
|1489.03
|2667
|2006.06.23 14:41
|buy
|1334
|0.01
|1.2534
|1.2503
|1.2545
|2668
|2006.06.23 14:41
|buy
|1335
|0.02
|1.2526
|1.2501
|1.2537
|2669
|2006.06.23 14:46
|buy
|1336
|0.04
|1.2519
|1.2500
|1.2530
|2670
|2006.06.23 16:16
|t/p
|1336
|0.04
|1.2530
|1.2500
|1.2530
|4.40
|1493.43
|2671
|2006.06.23 16:16
|close
|1335
|0.02
|1.2530
|1.2501
|1.2537
|0.80
|1494.23
|2672
|2006.06.23 16:16
|close
|1334
|0.01
|1.2528
|1.2503
|1.2545
|-0.60
|1493.63
|2673
|2006.06.23 16:17
|buy
|1337
|0.01
|1.2529
|1.2498
|1.2540
|2674
|2006.06.23 17:20
|buy
|1338
|0.02
|1.2521
|1.2496
|1.2532
|2675
|2006.06.23 17:52
|buy
|1339
|0.04
|1.2514
|1.2495
|1.2525
|2676
|2006.06.23 20:02
|buy
|1340
|0.08
|1.2508
|1.2495
|1.2519
|2677
|2006.06.23 21:17
|t/p
|1340
|0.08
|1.2519
|1.2495
|1.2519
|8.80
|1502.43
|2678
|2006.06.23 21:17
|close
|1339
|0.04
|1.2520
|1.2495
|1.2525
|2.40
|1504.83
|2679
|2006.06.23 21:17
|close
|1338
|0.02
|1.2518
|1.2496
|1.2532
|-0.60
|1504.23
|2680
|2006.06.23 21:17
|close
|1337
|0.01
|1.2525
|1.2498
|1.2540
|-0.40
|1503.83
|2681
|2006.06.23 21:17
|buy
|1341
|0.02
|1.2524
|1.2493
|1.2535
|2682
|2006.06.23 21:18
|buy
|1342
|0.04
|1.2517
|1.2492
|1.2528
|2683
|2006.06.23 21:24
|buy
|1343
|0.08
|1.2508
|1.2489
|1.2519
|2684
|2006.06.23 21:45
|buy
|1344
|0.16
|1.2500
|1.2487
|1.2511
|2685
|2006.06.25 22:44
|t/p
|1344
|0.16
|1.2511
|1.2487
|1.2511
|17.60
|1521.43
|2686
|2006.06.25 22:44
|close
|1343
|0.08
|1.2512
|1.2489
|1.2519
|3.20
|1524.63
|2687
|2006.06.25 22:44
|close
|1342
|0.04
|1.2511
|1.2492
|1.2528
|-2.40
|1522.23
|2688
|2006.06.25 22:44
|close
|1341
|0.02
|1.2510
|1.2493
|1.2535
|-2.80
|1519.43
|2689
|2006.06.25 22:45
|buy
|1345
|0.02
|1.2511
|1.2480
|1.2522
|2690
|2006.06.25 23:23
|t/p
|1345
|0.02
|1.2522
|1.2480
|1.2522
|2.20
|1521.63
|2691
|2006.06.25 23:23
|buy
|1346
|0.02
|1.2524
|1.2493
|1.2535
|2692
|2006.06.25 23:26
|buy
|1347
|0.04
|1.2517
|1.2492
|1.2528
|2693
|2006.06.25 23:43
|buy
|1348
|0.08
|1.2511
|1.2492
|1.2522
|2694
|2006.06.25 23:58
|t/p
|1348
|0.08
|1.2522
|1.2492
|1.2522
|8.80
|1530.43
|2695
|2006.06.25 23:58
|close
|1347
|0.04
|1.2522
|1.2492
|1.2528
|2.00
|1532.43
|2696
|2006.06.25 23:58
|close
|1346
|0.02
|1.2521
|1.2493
|1.2535
|-0.60
|1531.83
|2697
|2006.06.25 23:58
|buy
|1349
|0.02
|1.2521
|1.2490
|1.2532
|2698
|2006.06.26 00:09
|buy
|1350
|0.04
|1.2514
|1.2489
|1.2525
|2699
|2006.06.26 00:40
|buy
|1351
|0.08
|1.2508
|1.2489
|1.2519
|2700
|2006.06.26 01:22
|t/p
|1351
|0.08
|1.2519
|1.2489
|1.2519
|8.80
|1540.63
|2701
|2006.06.26 01:22
|close
|1350
|0.04
|1.2519
|1.2489
|1.2525
|2.00
|1542.63
|2702
|2006.06.26 01:22
|close
|1349
|0.02
|1.2520
|1.2490
|1.2532
|-0.33
|1542.30
|2703
|2006.06.26 01:22
|buy
|1352
|0.02
|1.2520
|1.2489
|1.2531
|2704
|2006.06.26 01:23
|buy
|1353
|0.04
|1.2513
|1.2488
|1.2524
|2705
|2006.06.26 01:43
|t/p
|1353
|0.04
|1.2524
|1.2488
|1.2524
|4.40
|1546.70
|2706
|2006.06.26 01:43
|close
|1352
|0.02
|1.2524
|1.2489
|1.2531
|0.80
|1547.50
|2707
|2006.06.26 01:43
|buy
|1354
|0.02
|1.2520
|1.2489
|1.2531
|2708
|2006.06.26 04:58
|buy
|1355
|0.04
|1.2511
|1.2486
|1.2522
|2709
|2006.06.26 04:59
|t/p
|1355
|0.04
|1.2522
|1.2486
|1.2522
|4.40
|1551.90
|2710
|2006.06.26 04:59
|close
|1354
|0.02
|1.2525
|1.2489
|1.2531
|1.00
|1552.90
|2711
|2006.06.26 04:59
|buy
|1356
|0.02
|1.2525
|1.2494
|1.2536
|2712
|2006.06.26 05:00
|buy
|1357
|0.04
|1.2515
|1.2490
|1.2526
|2713
|2006.06.26 06:08
|buy
|1358
|0.08
|1.2509
|1.2490
|1.2520
|2714
|2006.06.26 06:42
|t/p
|1358
|0.08
|1.2520
|1.2490
|1.2520
|8.80
|1561.70
|2715
|2006.06.26 06:42
|close
|1357
|0.04
|1.2520
|1.2490
|1.2526
|2.00
|1563.70
|2716
|2006.06.26 06:42
|close
|1356
|0.02
|1.2519
|1.2494
|1.2536
|-1.20
|1562.50
|2717
|2006.06.26 06:42
|buy
|1359
|0.02
|1.2519
|1.2488
|1.2530
|2718
|2006.06.26 06:59
|t/p
|1359
|0.02
|1.2530
|1.2488
|1.2530
|2.20
|1564.70
|2719
|2006.06.26 06:59
|buy
|1360
|0.02
|1.2532
|1.2501
|1.2543
|2720
|2006.06.26 06:59
|buy
|1361
|0.04
|1.2524
|1.2499
|1.2535
|2721
|2006.06.26 07:03
|t/p
|1361
|0.04
|1.2535
|1.2499
|1.2535
|4.40
|1569.10
|2722
|2006.06.26 07:03
|close
|1360
|0.02
|1.2535
|1.2501
|1.2543
|0.60
|1569.70
|2723
|2006.06.26 07:03
|buy
|1362
|0.02
|1.2534
|1.2503
|1.2545
|2724
|2006.06.26 07:06
|t/p
|1362
|0.02
|1.2545
|1.2503
|1.2545
|2.20
|1571.90
|2725
|2006.06.26 07:06
|buy
|1363
|0.02
|1.2548
|1.2517
|1.2559
|2726
|2006.06.26 07:07
|buy
|1364
|0.04
|1.2540
|1.2515
|1.2551
|2727
|2006.06.26 07:19
|t/p
|1364
|0.04
|1.2551
|1.2515
|1.2551
|4.40
|1576.30
|2728
|2006.06.26 07:19
|close
|1363
|0.02
|1.2551
|1.2517
|1.2559
|0.60
|1576.90
|2729
|2006.06.26 07:19
|buy
|1365
|0.02
|1.2551
|1.2520
|1.2562
|2730
|2006.06.26 07:19
|t/p
|1365
|0.02
|1.2562
|1.2520
|1.2562
|2.20
|1579.10
|2731
|2006.06.26 07:19
|buy
|1366
|0.02
|1.2566
|1.2535
|1.2577
|2732
|2006.06.26 07:21
|t/p
|1366
|0.02
|1.2577
|1.2535
|1.2577
|2.20
|1581.30
|2733
|2006.06.26 07:21
|buy
|1367
|0.02
|1.2580
|1.2549
|1.2591
|2734
|2006.06.26 07:22
|buy
|1368
|0.04
|1.2573
|1.2548
|1.2584
|2735
|2006.06.26 07:23
|buy
|1369
|0.08
|1.2566
|1.2547
|1.2577
|2736
|2006.06.26 07:24
|t/p
|1369
|0.08
|1.2577
|1.2547
|1.2577
|8.80
|1590.10
|2737
|2006.06.26 07:24
|close
|1368
|0.04
|1.2579
|1.2548
|1.2584
|2.40
|1592.50
|2738
|2006.06.26 07:24
|close
|1367
|0.02
|1.2577
|1.2549
|1.2591
|-0.60
|1591.90
|2739
|2006.06.26 07:24
|buy
|1370
|0.02
|1.2580
|1.2549
|1.2591
|2740
|2006.06.26 07:24
|buy
|1371
|0.04
|1.2573
|1.2548
|1.2584
|2741
|2006.06.26 07:25
|buy
|1372
|0.08
|1.2565
|1.2546
|1.2576
|2742
|2006.06.26 07:30
|t/p
|1372
|0.08
|1.2576
|1.2546
|1.2576
|8.80
|1600.70
|2743
|2006.06.26 07:30
|close
|1371
|0.04
|1.2576
|1.2548
|1.2584
|1.20
|1601.90
|2744
|2006.06.26 07:30
|close
|1370
|0.02
|1.2575
|1.2549
|1.2591
|-1.00
|1600.90
|2745
|2006.06.26 07:30
|buy
|1373
|0.02
|1.2572
|1.2541
|1.2583
|2746
|2006.06.26 07:39
|t/p
|1373
|0.02
|1.2583
|1.2541
|1.2583
|2.20
|1603.10
|2747
|2006.06.26 07:39
|buy
|1374
|0.02
|1.2585
|1.2554
|1.2596
|2748
|2006.06.26 07:39
|buy
|1375
|0.04
|1.2578
|1.2553
|1.2589
|2749
|2006.06.26 07:40
|buy
|1376
|0.08
|1.2571
|1.2552
|1.2582
|2750
|2006.06.26 07:43
|t/p
|1376
|0.08
|1.2582
|1.2552
|1.2582
|8.80
|1611.90
|2751
|2006.06.26 07:43
|close
|1375
|0.04
|1.2582
|1.2553
|1.2589
|1.60
|1613.50
|2752
|2006.06.26 07:43
|close
|1374
|0.02
|1.2580
|1.2554
|1.2596
|-1.00
|1612.50
|2753
|2006.06.26 07:43
|buy
|1377
|0.02
|1.2581
|1.2550
|1.2592
|2754
|2006.06.26 07:51
|buy
|1378
|0.04
|1.2574
|1.2549
|1.2585
|2755
|2006.06.26 07:58
|buy
|1379
|0.08
|1.2568
|1.2549
|1.2579
|2756
|2006.06.26 08:19
|t/p
|1379
|0.08
|1.2579
|1.2549
|1.2579
|8.80
|1621.30
|2757
|2006.06.26 08:19
|close
|1378
|0.04
|1.2579
|1.2549
|1.2585
|2.00
|1623.30
|2758
|2006.06.26 08:19
|close
|1377
|0.02
|1.2576
|1.2550
|1.2592
|-1.00
|1622.30
|2759
|2006.06.26 08:19
|buy
|1380
|0.02
|1.2579
|1.2548
|1.2590
|2760
|2006.06.26 08:21
|buy
|1381
|0.04
|1.2571
|1.2546
|1.2582
|2761
|2006.06.26 08:31
|t/p
|1381
|0.04
|1.2582
|1.2546
|1.2582
|4.40
|1626.70
|2762
|2006.06.26 08:31
|close
|1380
|0.02
|1.2582
|1.2548
|1.2590
|0.60
|1627.30
|2763
|2006.06.26 08:31
|buy
|1382
|0.02
|1.2580
|1.2549
|1.2591
|2764
|2006.06.26 08:41
|buy
|1383
|0.04
|1.2573
|1.2548
|1.2584
|2765
|2006.06.26 08:44
|buy
|1384
|0.08
|1.2567
|1.2548
|1.2578
|2766
|2006.06.26 09:05
|buy
|1385
|0.16
|1.2560
|1.2547
|1.2571
|2767
|2006.06.26 09:52
|s/l
|1382
|0.02
|1.2549
|1.2549
|1.2591
|-6.20
|1621.10
|2768
|2006.06.26 09:52
|close
|1385
|0.16
|1.2549
|1.2547
|1.2571
|-17.60
|1603.50
|2769
|2006.06.26 09:52
|close
|1384
|0.08
|1.2551
|1.2548
|1.2578
|-12.80
|1590.70
|2770
|2006.06.26 09:52
|close
|1383
|0.04
|1.2550
|1.2548
|1.2584
|-9.20
|1581.50
|2771
|2006.06.26 09:52
|buy
|1386
|0.02
|1.2555
|1.2524
|1.2566
|2772
|2006.06.26 09:53
|buy
|1387
|0.04
|1.2549
|1.2524
|1.2560
|2773
|2006.06.26 09:54
|buy
|1388
|0.08
|1.2542
|1.2523
|1.2553
|2774
|2006.06.26 10:02
|t/p
|1388
|0.08
|1.2553
|1.2523
|1.2553
|8.80
|1590.30
|2775
|2006.06.26 10:02
|close
|1387
|0.04
|1.2553
|1.2524
|1.2560
|1.60
|1591.90
|2776
|2006.06.26 10:02
|close
|1386
|0.02
|1.2551
|1.2524
|1.2566
|-0.80
|1591.10
|2777
|2006.06.26 10:03
|buy
|1389
|0.02
|1.2554
|1.2523
|1.2565
|2778
|2006.06.26 10:03
|buy
|1390
|0.04
|1.2548
|1.2523
|1.2559
|2779
|2006.06.26 10:10
|t/p
|1390
|0.04
|1.2559
|1.2523
|1.2559
|4.40
|1595.50
|2780
|2006.06.26 10:10
|close
|1389
|0.02
|1.2559
|1.2523
|1.2565
|1.00
|1596.50
|2781
|2006.06.26 10:10
|buy
|1391
|0.02
|1.2559
|1.2528
|1.2570
|2782
|2006.06.26 10:50
|t/p
|1391
|0.02
|1.2570
|1.2528
|1.2570
|2.20
|1598.70
|2783
|2006.06.26 10:50
|buy
|1392
|0.02
|1.2572
|1.2541
|1.2583
|2784
|2006.06.26 10:50
|buy
|1393
|0.04
|1.2564
|1.2539
|1.2575
|2785
|2006.06.26 10:53
|t/p
|1393
|0.04
|1.2575
|1.2539
|1.2575
|4.40
|1603.10
|2786
|2006.06.26 10:53
|close
|1392
|0.02
|1.2575
|1.2541
|1.2583
|0.60
|1603.70
|2787
|2006.06.26 10:53
|buy
|1394
|0.02
|1.2575
|1.2544
|1.2586
|2788
|2006.06.26 10:56
|buy
|1395
|0.04
|1.2569
|1.2544
|1.2580
|2789
|2006.06.26 11:08
|buy
|1396
|0.08
|1.2562
|1.2543
|1.2573
|2790
|2006.06.26 11:16
|t/p
|1396
|0.08
|1.2573
|1.2543
|1.2573
|8.80
|1612.50
|2791
|2006.06.26 11:16
|close
|1395
|0.04
|1.2573
|1.2544
|1.2580
|1.60
|1614.10
|2792
|2006.06.26 11:16
|close
|1394
|0.02
|1.2572
|1.2544
|1.2586
|-0.60
|1613.50
|2793
|2006.06.26 11:16
|buy
|1397
|0.02
|1.2578
|1.2547
|1.2589
|2794
|2006.06.26 11:17
|buy
|1398
|0.04
|1.2572
|1.2547
|1.2583
|2795
|2006.06.26 11:27
|buy
|1399
|0.08
|1.2565
|1.2546
|1.2576
|2796
|2006.06.26 11:30
|buy
|1400
|0.16
|1.2557
|1.2544
|1.2568
|2797
|2006.06.26 11:43
|t/p
|1400
|0.16
|1.2568
|1.2544
|1.2568
|17.60
|1631.10
|2798
|2006.06.26 11:43
|close
|1399
|0.08
|1.2571
|1.2546
|1.2576
|4.80
|1635.90
|2799
|2006.06.26 11:43
|close
|1398
|0.04
|1.2570
|1.2547
|1.2583
|-0.80
|1635.10
|2800
|2006.06.26 11:43
|close
|1397
|0.02
|1.2569
|1.2547
|1.2589
|-1.80
|1633.30
|2801
|2006.06.26 11:43
|buy
|1401
|0.02
|1.2572
|1.2541
|1.2583
|2802
|2006.06.26 11:59
|buy
|1402
|0.04
|1.2565
|1.2540
|1.2576
|2803
|2006.06.26 12:02
|buy
|1403
|0.08
|1.2558
|1.2539
|1.2569
|2804
|2006.06.26 12:09
|t/p
|1403
|0.08
|1.2569
|1.2539
|1.2569
|8.80
|1642.10
|2805
|2006.06.26 12:09
|close
|1402
|0.04
|1.2572
|1.2540
|1.2576
|2.80
|1644.90
|2806
|2006.06.26 12:09
|close
|1401
|0.02
|1.2571
|1.2541
|1.2583
|-0.20
|1644.70
|2807
|2006.06.26 12:09
|buy
|1404
|0.02
|1.2572
|1.2541
|1.2583
|2808
|2006.06.26 12:09
|buy
|1405
|0.04
|1.2565
|1.2540
|1.2576
|2809
|2006.06.26 12:29
|t/p
|1405
|0.04
|1.2576
|1.2540
|1.2576
|4.40
|1649.10
|2810
|2006.06.26 12:29
|close
|1404
|0.02
|1.2576
|1.2541
|1.2583
|0.80
|1649.90
|2811
|2006.06.26 12:29
|buy
|1406
|0.02
|1.2574
|1.2543
|1.2585
|2812
|2006.06.26 12:29
|buy
|1407
|0.04
|1.2568
|1.2543
|1.2579
|2813
|2006.06.26 13:35
|t/p
|1407
|0.04
|1.2579
|1.2543
|1.2579
|4.40
|1654.30
|2814
|2006.06.26 13:35
|close
|1406
|0.02
|1.2579
|1.2543
|1.2585
|1.00
|1655.30
|2815
|2006.06.26 13:35
|buy
|1408
|0.02
|1.2579
|1.2548
|1.2590
|2816
|2006.06.26 13:36
|buy
|1409
|0.04
|1.2572
|1.2547
|1.2583
|2817
|2006.06.26 13:53
|buy
|1410
|0.08
|1.2562
|1.2543
|1.2573
|2818
|2006.06.26 14:01
|buy
|1411
|0.16
|1.2554
|1.2541
|1.2565
|2819
|2006.06.26 14:01
|s/l
|1408
|0.02
|1.2548
|1.2548
|1.2590
|-6.20
|1649.10
|2820
|2006.06.26 14:01
|s/l
|1409
|0.04
|1.2547
|1.2547
|1.2583
|-10.00
|1639.10
|2821
|2006.06.26 14:01
|close
|1411
|0.16
|1.2544
|1.2541
|1.2565
|-16.00
|1623.10
|2822
|2006.06.26 14:01
|close
|1410
|0.08
|1.2546
|1.2543
|1.2573
|-12.80
|1610.30
|2823
|2006.06.26 14:01
|buy
|1412
|0.02
|1.2550
|1.2519
|1.2561
|2824
|2006.06.26 14:08
|buy
|1413
|0.04
|1.2543
|1.2518
|1.2554
|2825
|2006.06.26 14:20
|t/p
|1413
|0.04
|1.2554
|1.2518
|1.2554
|4.40
|1614.70
|2826
|2006.06.26 14:20
|close
|1412
|0.02
|1.2554
|1.2519
|1.2561
|0.80
|1615.50
|2827
|2006.06.26 14:21
|sell
|1414
|0.02
|1.2552
|1.2583
|1.2541
|2828
|2006.06.26 15:05
|t/p
|1414
|0.02
|1.2541
|1.2583
|1.2541
|2.20
|1617.70
|2829
|2006.06.26 15:05
|sell
|1415
|0.02
|1.2535
|1.2566
|1.2524
|2830
|2006.06.26 15:06
|sell
|1416
|0.04
|1.2544
|1.2569
|1.2533
|2831
|2006.06.26 15:07
|sell
|1417
|0.08
|1.2551
|1.2570
|1.2540
|2832
|2006.06.26 15:14
|t/p
|1417
|0.08
|1.2540
|1.2570
|1.2540
|8.80
|1626.50
|2833
|2006.06.26 15:14
|close
|1416
|0.04
|1.2540
|1.2569
|1.2533
|1.60
|1628.10
|2834
|2006.06.26 15:14
|close
|1415
|0.02
|1.2543
|1.2566
|1.2524
|-1.60
|1626.50
|2835
|2006.06.26 15:14
|sell
|1418
|0.02
|1.2543
|1.2574
|1.2532
|2836
|2006.06.26 15:18
|sell
|1419
|0.04
|1.2550
|1.2575
|1.2539
|2837
|2006.06.26 15:44
|sell
|1420
|0.08
|1.2556
|1.2575
|1.2545
|2838
|2006.06.26 16:07
|sell
|1421
|0.16
|1.2563
|1.2576
|1.2552
|2839
|2006.06.26 16:39
|sell
|1422
|0.32
|1.2571
|1.2578
|1.2560
|2840
|2006.06.26 17:03
|s/l
|1418
|0.02
|1.2574
|1.2574
|1.2532
|-6.20
|1620.30
|2841
|2006.06.26 17:03
|close
|1422
|0.32
|1.2574
|1.2578
|1.2560
|-9.60
|1610.70
|2842
|2006.06.26 17:03
|close
|1421
|0.16
|1.2571
|1.2576
|1.2552
|-12.80
|1597.90
|2843
|2006.06.26 17:03
|close
|1420
|0.08
|1.2572
|1.2575
|1.2545
|-12.80
|1585.10
|2844
|2006.06.26 17:03
|close
|1419
|0.04
|1.2570
|1.2575
|1.2539
|-8.00
|1577.10
|2845
|2006.06.26 17:03
|sell
|1423
|0.02
|1.2565
|1.2596
|1.2554
|2846
|2006.06.26 17:05
|sell
|1424
|0.04
|1.2572
|1.2597
|1.2561
|2847
|2006.06.26 17:13
|sell
|1425
|0.08
|1.2580
|1.2599
|1.2569
|2848
|2006.06.26 17:21
|sell
|1426
|0.16
|1.2587
|1.2600
|1.2576
|2849
|2006.06.26 17:24
|sell
|1427
|0.32
|1.2593
|1.2600
|1.2582
|2850
|2006.06.26 17:24
|s/l
|1423
|0.02
|1.2596
|1.2596
|1.2554
|-6.20
|1570.90
|2851
|2006.06.26 17:25
|s/l
|1424
|0.04
|1.2597
|1.2597
|1.2561
|-10.00
|1560.90
|2852
|2006.06.26 17:25
|close
|1427
|0.32
|1.2597
|1.2600
|1.2582
|-12.80
|1548.10
|2853
|2006.06.26 17:25
|close
|1426
|0.16
|1.2590
|1.2600
|1.2576
|-4.80
|1543.30
|2854
|2006.06.26 17:26
|close
|1425
|0.08
|1.2592
|1.2599
|1.2569
|-9.60
|1533.70
|2855
|2006.06.26 17:26
|sell
|1428
|0.02
|1.2592
|1.2623
|1.2581
|2856
|2006.06.26 17:39
|sell
|1429
|0.04
|1.2599
|1.2624
|1.2588
|2857
|2006.06.26 17:43
|sell
|1430
|0.08
|1.2606
|1.2625
|1.2595
|2858
|2006.06.26 17:59
|t/p
|1430
|0.08
|1.2595
|1.2625
|1.2595
|8.80
|1542.50
|2859
|2006.06.26 17:59
|close
|1429
|0.04
|1.2594
|1.2624
|1.2588
|2.00
|1544.50
|2860
|2006.06.26 17:59
|close
|1428
|0.02
|1.2595
|1.2623
|1.2581
|-0.60
|1543.90
|2861
|2006.06.26 17:59
|sell
|1431
|0.02
|1.2594
|1.2625
|1.2583
|2862
|2006.06.26 18:54
|t/p
|1431
|0.02
|1.2583
|1.2625
|1.2583
|2.20
|1546.10
|2863
|2006.06.26 18:54
|sell
|1432
|0.02
|1.2579
|1.2610
|1.2568
|2864
|2006.06.26 18:59
|sell
|1433
|0.04
|1.2586
|1.2611
|1.2575
|2865
|2006.06.26 19:44
|t/p
|1433
|0.04
|1.2575
|1.2611
|1.2575
|4.40
|1550.50
|2866
|2006.06.26 19:44
|close
|1432
|0.02
|1.2575
|1.2610
|1.2568
|0.80
|1551.30
|2867
|2006.06.26 19:45
|sell
|1434
|0.02
|1.2575
|1.2606
|1.2564
|2868
|2006.06.26 19:55
|sell
|1435
|0.04
|1.2582
|1.2607
|1.2571
|2869
|2006.06.26 20:43
|sell
|1436
|0.08
|1.2591
|1.2610
|1.2580
|2870
|2006.06.26 20:57
|t/p
|1436
|0.08
|1.2580
|1.2610
|1.2580
|8.80
|1560.10
|2871
|2006.06.26 20:57
|close
|1435
|0.04
|1.2579
|1.2607
|1.2571
|1.20
|1561.30
|2872
|2006.06.26 20:57
|close
|1434
|0.02
|1.2578
|1.2606
|1.2564
|-0.60
|1560.70
|2873
|2006.06.26 20:57
|sell
|1437
|0.02
|1.2579
|1.2610
|1.2568
|2874
|2006.06.26 21:03
|sell
|1438
|0.04
|1.2587
|1.2612
|1.2576
|2875
|2006.06.26 21:11
|sell
|1439
|0.08
|1.2593
|1.2612
|1.2582
|2876
|2006.06.26 21:32
|t/p
|1439
|0.08
|1.2582
|1.2612
|1.2582
|8.80
|1569.50
|2877
|2006.06.26 21:32
|close
|1438
|0.04
|1.2581
|1.2612
|1.2576
|2.40
|1571.90
|2878
|2006.06.26 21:32
|close
|1437
|0.02
|1.2583
|1.2610
|1.2568
|-0.80
|1571.10
|2879
|2006.06.26 21:32
|sell
|1440
|0.02
|1.2579
|1.2610
|1.2568
|2880
|2006.06.26 21:33
|sell
|1441
|0.04
|1.2587
|1.2612
|1.2576
|2881
|2006.06.26 21:57
|sell
|1442
|0.08
|1.2593
|1.2612
|1.2582
|2882
|2006.06.26 22:14
|t/p
|1442
|0.08
|1.2582
|1.2612
|1.2582
|8.80
|1579.90
|2883
|2006.06.26 22:14
|close
|1441
|0.04
|1.2582
|1.2612
|1.2576
|2.00
|1581.90
|2884
|2006.06.26 22:15
|close
|1440
|0.02
|1.2588
|1.2610
|1.2568
|-1.80
|1580.10
|2885
|2006.06.26 22:15
|sell
|1443
|0.02
|1.2585
|1.2616
|1.2574
|2886
|2006.06.26 23:02
|sell
|1444
|0.04
|1.2592
|1.2617
|1.2581
|2887
|2006.06.26 23:35
|sell
|1445
|0.08
|1.2599
|1.2618
|1.2588
|2888
|2006.06.26 23:57
|sell
|1446
|0.16
|1.2608
|1.2621
|1.2597
|2889
|2006.06.27 00:11
|s/l
|1443
|0.02
|1.2616
|1.2616
|1.2574
|-6.08
|1574.02
|2890
|2006.06.27 00:11
|s/l
|1444
|0.04
|1.2617
|1.2617
|1.2581
|-9.76
|1564.25
|2891
|2006.06.27 00:11
|close
|1446
|0.16
|1.2617
|1.2621
|1.2597
|-13.46
|1550.80
|2892
|2006.06.27 00:11
|close
|1445
|0.08
|1.2615
|1.2618
|1.2588
|-12.33
|1538.47
|2893
|2006.06.27 00:11
|sell
|1447
|0.02
|1.2614
|1.2645
|1.2603
|2894
|2006.06.27 01:25
|t/p
|1447
|0.02
|1.2603
|1.2645
|1.2603
|2.20
|1540.67
|2895
|2006.06.27 01:25
|sell
|1448
|0.02
|1.2601
|1.2632
|1.2590
|2896
|2006.06.27 01:35
|sell
|1449
|0.04
|1.2608
|1.2633
|1.2597
|2897
|2006.06.27 02:13
|sell
|1450
|0.08
|1.2614
|1.2633
|1.2603
|2898
|2006.06.27 02:26
|t/p
|1450
|0.08
|1.2603
|1.2633
|1.2603
|8.80
|1549.47
|2899
|2006.06.27 02:26
|close
|1449
|0.04
|1.2602
|1.2633
|1.2597
|2.40
|1551.87
|2900
|2006.06.27 02:26
|close
|1448
|0.02
|1.2607
|1.2632
|1.2590
|-1.20
|1550.67
|2901
|2006.06.27 02:26
|sell
|1451
|0.02
|1.2609
|1.2640
|1.2598
|2902
|2006.06.27 02:26
|sell
|1452
|0.04
|1.2615
|1.2640
|1.2604
|2903
|2006.06.27 03:58
|t/p
|1452
|0.04
|1.2604
|1.2640
|1.2604
|4.40
|1555.07
|2904
|2006.06.27 03:58
|close
|1451
|0.02
|1.2604
|1.2640
|1.2598
|1.00
|1556.07
|2905
|2006.06.27 03:58
|sell
|1453
|0.02
|1.2605
|1.2636
|1.2594
|2906
|2006.06.27 03:59
|sell
|1454
|0.04
|1.2612
|1.2637
|1.2601
|2907
|2006.06.27 04:06
|t/p
|1454
|0.04
|1.2601
|1.2637
|1.2601
|4.40
|1560.47
|2908
|2006.06.27 04:06
|close
|1453
|0.02
|1.2601
|1.2636
|1.2594
|0.80
|1561.27
|2909
|2006.06.27 04:06
|sell
|1455
|0.02
|1.2600
|1.2631
|1.2589
|2910
|2006.06.27 04:33
|sell
|1456
|0.04
|1.2609
|1.2634
|1.2598
|2911
|2006.06.27 04:37
|t/p
|1456
|0.04
|1.2598
|1.2634
|1.2598
|4.40
|1565.67
|2912
|2006.06.27 04:37
|close
|1455
|0.02
|1.2598
|1.2631
|1.2589
|0.40
|1566.07
|2913
|2006.06.27 04:37
|sell
|1457
|0.02
|1.2598
|1.2629
|1.2587
|2914
|2006.06.27 04:55
|sell
|1458
|0.04
|1.2606
|1.2631
|1.2595
|2915
|2006.06.27 05:29
|sell
|1459
|0.08
|1.2612
|1.2631
|1.2601
|2916
|2006.06.27 05:36
|t/p
|1459
|0.08
|1.2601
|1.2631
|1.2601
|8.80
|1574.87
|2917
|2006.06.27 05:36
|close
|1458
|0.04
|1.2598
|1.2631
|1.2595
|3.20
|1578.07
|2918
|2006.06.27 05:36
|close
|1457
|0.02
|1.2599
|1.2629
|1.2587
|-0.20
|1577.87
|2919
|2006.06.27 05:36
|buy
|1460
|0.02
|1.2600
|1.2569
|1.2611
|2920
|2006.06.27 06:11
|buy
|1461
|0.04
|1.2593
|1.2568
|1.2604
|2921
|2006.06.27 06:59
|t/p
|1461
|0.04
|1.2604
|1.2568
|1.2604
|4.40
|1582.27
|2922
|2006.06.27 06:59
|close
|1460
|0.02
|1.2604
|1.2569
|1.2611
|0.80
|1583.07
|2923
|2006.06.27 06:59
|buy
|1462
|0.02
|1.2605
|1.2574
|1.2616
|2924
|2006.06.27 07:03
|buy
|1463
|0.04
|1.2596
|1.2571
|1.2607
|2925
|2006.06.27 07:32
|buy
|1464
|0.08
|1.2589
|1.2570
|1.2600
|2926
|2006.06.27 07:34
|buy
|1465
|0.16
|1.2582
|1.2569
|1.2593
|2927
|2006.06.27 07:37
|t/p
|1465
|0.16
|1.2593
|1.2569
|1.2593
|17.60
|1600.67
|2928
|2006.06.27 07:37
|close
|1464
|0.08
|1.2593
|1.2570
|1.2600
|3.20
|1603.87
|2929
|2006.06.27 07:37
|close
|1463
|0.04
|1.2592
|1.2571
|1.2607
|-1.60
|1602.27
|2930
|2006.06.27 07:37
|close
|1462
|0.02
|1.2597
|1.2574
|1.2616
|-1.60
|1600.67
|2931
|2006.06.27 07:37
|buy
|1466
|0.02
|1.2596
|1.2565
|1.2607
|2932
|2006.06.27 07:39
|t/p
|1466
|0.02
|1.2607
|1.2565
|1.2607
|2.20
|1602.87
|2933
|2006.06.27 07:39
|buy
|1467
|0.02
|1.2612
|1.2581
|1.2623
|2934
|2006.06.27 07:39
|buy
|1468
|0.04
|1.2605
|1.2580
|1.2616
|2935
|2006.06.27 07:55
|buy
|1469
|0.08
|1.2596
|1.2577
|1.2607
|2936
|2006.06.27 08:01
|t/p
|1469
|0.08
|1.2607
|1.2577
|1.2607
|8.80
|1611.67
|2937
|2006.06.27 08:01
|close
|1468
|0.04
|1.2607
|1.2580
|1.2616
|0.80
|1612.47
|2938
|2006.06.27 08:01
|close
|1467
|0.02
|1.2605
|1.2581
|1.2623
|-1.40
|1611.07
|2939
|2006.06.27 08:01
|buy
|1470
|0.02
|1.2611
|1.2580
|1.2622
|2940
|2006.06.27 08:07
|buy
|1471
|0.04
|1.2602
|1.2577
|1.2613
|2941
|2006.06.27 08:14
|buy
|1472
|0.08
|1.2594
|1.2575
|1.2605
|2942
|2006.06.27 08:15
|t/p
|1472
|0.08
|1.2605
|1.2575
|1.2605
|8.80
|1619.87
|2943
|2006.06.27 08:15
|close
|1471
|0.04
|1.2606
|1.2577
|1.2613
|1.60
|1621.47
|2944
|2006.06.27 08:15
|close
|1470
|0.02
|1.2603
|1.2580
|1.2622
|-1.60
|1619.87
|2945
|2006.06.27 08:15
|buy
|1473
|0.02
|1.2606
|1.2575
|1.2617
|2946
|2006.06.27 08:15
|buy
|1474
|0.04
|1.2597
|1.2572
|1.2608
|2947
|2006.06.27 08:18
|buy
|1475
|0.08
|1.2590
|1.2571
|1.2601
|2948
|2006.06.27 08:19
|buy
|1476
|0.16
|1.2583
|1.2570
|1.2594
|2949
|2006.06.27 08:30
|t/p
|1476
|0.16
|1.2594
|1.2570
|1.2594
|17.60
|1637.47
|2950
|2006.06.27 08:30
|close
|1475
|0.08
|1.2594
|1.2571
|1.2601
|3.20
|1640.67
|2951
|2006.06.27 08:30
|close
|1474
|0.04
|1.2593
|1.2572
|1.2608
|-1.60
|1639.07
|2952
|2006.06.27 08:30
|close
|1473
|0.02
|1.2596
|1.2575
|1.2617
|-2.00
|1637.07
|2953
|2006.06.27 08:30
|buy
|1477
|0.02
|1.2596
|1.2565
|1.2607
|2954
|2006.06.27 08:33
|buy
|1478
|0.04
|1.2588
|1.2563
|1.2599
|2955
|2006.06.27 09:06
|buy
|1479
|0.08
|1.2581
|1.2562
|1.2592
|2956
|2006.06.27 10:14
|buy
|1480
|0.16
|1.2572
|1.2559
|1.2583
|2957
|2006.06.27 10:14
|s/l
|1477
|0.02
|1.2565
|1.2565
|1.2607
|-6.20
|1630.87
|2958
|2006.06.27 10:14
|close
|1480
|0.16
|1.2565
|1.2559
|1.2583
|-11.20
|1619.67
|2959
|2006.06.27 10:14
|close
|1479
|0.08
|1.2567
|1.2562
|1.2592
|-11.20
|1608.47
|2960
|2006.06.27 10:14
|close
|1478
|0.04
|1.2568
|1.2563
|1.2599
|-8.00
|1600.47
|2961
|2006.06.27 10:15
|buy
|1481
|0.02
|1.2572
|1.2541
|1.2583
|2962
|2006.06.27 10:21
|buy
|1482
|0.04
|1.2564
|1.2539
|1.2575
|2963
|2006.06.27 10:40
|t/p
|1482
|0.04
|1.2575
|1.2539
|1.2575
|4.40
|1604.87
|2964
|2006.06.27 10:40
|close
|1481
|0.02
|1.2575
|1.2541
|1.2583
|0.60
|1605.47
|2965
|2006.06.27 10:40
|buy
|1483
|0.02
|1.2573
|1.2542
|1.2584
|2966
|2006.06.27 11:06
|t/p
|1483
|0.02
|1.2584
|1.2542
|1.2584
|2.20
|1607.67
|2967
|2006.06.27 11:06
|buy
|1484
|0.02
|1.2586
|1.2555
|1.2597
|2968
|2006.06.27 11:06
|buy
|1485
|0.04
|1.2578
|1.2553
|1.2589
|2969
|2006.06.27 11:15
|buy
|1486
|0.08
|1.2570
|1.2551
|1.2581
|2970
|2006.06.27 11:37
|t/p
|1486
|0.08
|1.2581
|1.2551
|1.2581
|8.80
|1616.47
|2971
|2006.06.27 11:37
|close
|1485
|0.04
|1.2581
|1.2553
|1.2589
|1.20
|1617.67
|2972
|2006.06.27 11:37
|close
|1484
|0.02
|1.2578
|1.2555
|1.2597
|-1.60
|1616.07
|2973
|2006.06.27 11:37
|buy
|1487
|0.02
|1.2577
|1.2546
|1.2588
|2974
|2006.06.27 11:42
|buy
|1488
|0.04
|1.2568
|1.2543
|1.2579
|2975
|2006.06.27 12:23
|t/p
|1488
|0.04
|1.2579
|1.2543
|1.2579
|4.40
|1620.47
|2976
|2006.06.27 12:23
|close
|1487
|0.02
|1.2579
|1.2546
|1.2588
|0.40
|1620.87
|2977
|2006.06.27 12:23
|buy
|1489
|0.02
|1.2579
|1.2548
|1.2590
|2978
|2006.06.27 12:40
|t/p
|1489
|0.02
|1.2590
|1.2548
|1.2590
|2.20
|1623.07
|2979
|2006.06.27 12:40
|buy
|1490
|0.02
|1.2592
|1.2561
|1.2603
|2980
|2006.06.27 12:40
|buy
|1491
|0.04
|1.2584
|1.2559
|1.2595
|2981
|2006.06.27 12:46
|t/p
|1491
|0.04
|1.2595
|1.2559
|1.2595
|4.40
|1627.47
|2982
|2006.06.27 12:46
|close
|1490
|0.02
|1.2595
|1.2561
|1.2603
|0.60
|1628.07
|2983
|2006.06.27 12:46
|buy
|1492
|0.02
|1.2596
|1.2565
|1.2607
|2984
|2006.06.27 12:47
|buy
|1493
|0.04
|1.2589
|1.2564
|1.2600
|2985
|2006.06.27 13:07
|t/p
|1493
|0.04
|1.2600
|1.2564
|1.2600
|4.40
|1632.47
|2986
|2006.06.27 13:07
|close
|1492
|0.02
|1.2601
|1.2565
|1.2607
|1.00
|1633.47
|2987
|2006.06.27 13:07
|buy
|1494
|0.02
|1.2602
|1.2571
|1.2613
|2988
|2006.06.27 13:22
|buy
|1495
|0.04
|1.2593
|1.2568
|1.2604
|2989
|2006.06.27 14:01
|buy
|1496
|0.08
|1.2584
|1.2565
|1.2595
|2990
|2006.06.27 14:15
|t/p
|1496
|0.08
|1.2595
|1.2565
|1.2595
|8.80
|1642.27
|2991
|2006.06.27 14:15
|close
|1495
|0.04
|1.2595
|1.2568
|1.2604
|0.80
|1643.07
|2992
|2006.06.27 14:16
|close
|1494
|0.02
|1.2593
|1.2571
|1.2613
|-1.80
|1641.27
|2993
|2006.06.27 14:16
|buy
|1497
|0.02
|1.2593
|1.2562
|1.2604
|2994
|2006.06.27 14:18
|t/p
|1497
|0.02
|1.2604
|1.2562
|1.2604
|2.20
|1643.47
|2995
|2006.06.27 14:18
|buy
|1498
|0.02
|1.2606
|1.2575
|1.2617
|2996
|2006.06.27 14:32
|buy
|1499
|0.04
|1.2599
|1.2574
|1.2610
|2997
|2006.06.27 15:33
|t/p
|1499
|0.04
|1.2610
|1.2574
|1.2610
|4.40
|1647.87
|2998
|2006.06.27 15:33
|close
|1498
|0.02
|1.2610
|1.2575
|1.2617
|0.80
|1648.67
|2999
|2006.06.27 15:33
|buy
|1500
|0.02
|1.2610
|1.2579
|1.2621
|3000
|2006.06.27 15:34
|buy
|1501
|0.04
|1.2601
|1.2576
|1.2612
|3001
|2006.06.27 15:40
|buy
|1502
|0.08
|1.2594
|1.2575
|1.2605
|3002
|2006.06.27 15:48
|buy
|1503
|0.16
|1.2588
|1.2575
|1.2599
|3003
|2006.06.27 16:04
|s/l
|1500
|0.02
|1.2579
|1.2579
|1.2621
|-6.20
|1642.47
|3004
|2006.06.27 16:04
|close
|1503
|0.16
|1.2579
|1.2575
|1.2599
|-14.40
|1628.07
|3005
|2006.06.27 16:04
|close
|1502
|0.08
|1.2581
|1.2575
|1.2605
|-10.40
|1617.67
|3006
|2006.06.27 16:04
|close
|1501
|0.04
|1.2583
|1.2576
|1.2612
|-7.20
|1610.47
|3007
|2006.06.27 16:04
|buy
|1504
|0.02
|1.2586
|1.2555
|1.2597
|3008
|2006.06.27 16:49
|t/p
|1504
|0.02
|1.2597
|1.2555
|1.2597
|2.20
|1612.67
|3009
|2006.06.27 16:49
|buy
|1505
|0.02
|1.2600
|1.2569
|1.2611
|3010
|2006.06.27 16:58
|buy
|1506
|0.04
|1.2593
|1.2568
|1.2604
|3011
|2006.06.27 17:16
|buy
|1507
|0.08
|1.2587
|1.2568
|1.2598
|3012
|2006.06.27 20:08
|buy
|1508
|0.16
|1.2580
|1.2567
|1.2591
|3013
|2006.06.27 22:05
|buy
|1509
|0.32
|1.2573
|1.2566
|1.2584
|3014
|2006.06.27 22:22
|s/l
|1505
|0.02
|1.2569
|1.2569
|1.2611
|-6.20
|1606.47
|3015
|2006.06.27 22:22
|s/l
|1506
|0.04
|1.2568
|1.2568
|1.2604
|-10.00
|1596.47
|3016
|2006.06.27 22:22
|s/l
|1507
|0.08
|1.2568
|1.2568
|1.2598
|-15.20
|1581.27
|3017
|2006.06.27 22:22
|close
|1509
|0.32
|1.2568
|1.2566
|1.2584
|-16.00
|1565.27
|3018
|2006.06.27 22:22
|close
|1508
|0.16
|1.2569
|1.2567
|1.2591
|-17.60
|1547.67
|3019
|2006.06.27 22:22
|buy
|1510
|0.02
|1.2577
|1.2546
|1.2588
|3020
|2006.06.27 22:49
|buy
|1511
|0.04
|1.2571
|1.2546
|1.2582
|3021
|2006.06.28 00:24
|t/p
|1511
|0.04
|1.2582
|1.2546
|1.2582
|4.14
|1551.81
|3022
|2006.06.28 00:24
|close
|1510
|0.02
|1.2582
|1.2546
|1.2588
|0.87
|1552.68
|3023
|2006.06.28 00:24
|buy
|1512
|0.02
|1.2583
|1.2552
|1.2594
|3024
|2006.06.28 00:44
|buy
|1513
|0.04
|1.2576
|1.2551
|1.2587
|3025
|2006.06.28 01:20
|buy
|1514
|0.08
|1.2570
|1.2551
|1.2581
|3026
|2006.06.28 02:24
|t/p
|1514
|0.08
|1.2581
|1.2551
|1.2581
|8.80
|1561.48
|3027
|2006.06.28 02:24
|close
|1513
|0.04
|1.2582
|1.2551
|1.2587
|2.40
|1563.88
|3028
|2006.06.28 02:24
|close
|1512
|0.02
|1.2580
|1.2552
|1.2594
|-0.60
|1563.28
|3029
|2006.06.28 02:24
|buy
|1515
|0.02
|1.2581
|1.2550
|1.2592
|3030
|2006.06.28 02:25
|buy
|1516
|0.04
|1.2574
|1.2549
|1.2585
|3031
|2006.06.28 02:45
|t/p
|1516
|0.04
|1.2585
|1.2549
|1.2585
|4.40
|1567.68
|3032
|2006.06.28 02:45
|close
|1515
|0.02
|1.2586
|1.2550
|1.2592
|1.00
|1568.68
|3033
|2006.06.28 02:45
|buy
|1517
|0.02
|1.2588
|1.2557
|1.2599
|3034
|2006.06.28 02:45
|buy
|1518
|0.04
|1.2581
|1.2556
|1.2592
|3035
|2006.06.28 03:25
|buy
|1519
|0.08
|1.2574
|1.2555
|1.2585
|3036
|2006.06.28 06:14
|buy
|1520
|0.16
|1.2568
|1.2555
|1.2579
|3037
|2006.06.28 06:46
|t/p
|1520
|0.16
|1.2579
|1.2555
|1.2579
|17.60
|1586.28
|3038
|2006.06.28 06:46
|close
|1519
|0.08
|1.2580
|1.2555
|1.2585
|4.80
|1591.08
|3039
|2006.06.28 06:47
|close
|1518
|0.04
|1.2579
|1.2556
|1.2592
|-0.80
|1590.28
|3040
|2006.06.28 06:47
|close
|1517
|0.02
|1.2577
|1.2557
|1.2599
|-2.20
|1588.08
|3041
|2006.06.28 06:47
|buy
|1521
|0.02
|1.2582
|1.2551
|1.2593
|3042
|2006.06.28 06:54
|buy
|1522
|0.04
|1.2574
|1.2549
|1.2585
|3043
|2006.06.28 07:07
|buy
|1523
|0.08
|1.2568
|1.2549
|1.2579
|3044
|2006.06.28 07:09
|buy
|1524
|0.16
|1.2559
|1.2546
|1.2570
|3045
|2006.06.28 08:03
|t/p
|1524
|0.16
|1.2570
|1.2546
|1.2570
|17.60
|1605.68
|3046
|2006.06.28 08:03
|close
|1523
|0.08
|1.2571
|1.2549
|1.2579
|2.40
|1608.08
|3047
|2006.06.28 08:03
|close
|1522
|0.04
|1.2570
|1.2549
|1.2585
|-1.60
|1606.48
|3048
|2006.06.28 08:03
|close
|1521
|0.02
|1.2568
|1.2551
|1.2593
|-2.80
|1603.68
|3049
|2006.06.28 08:03
|buy
|1525
|0.02
|1.2568
|1.2537
|1.2579
|3050
|2006.06.28 12:31
|buy
|1526
|0.04
|1.2560
|1.2535
|1.2571
|3051
|2006.06.28 12:40
|t/p
|1526
|0.04
|1.2571
|1.2535
|1.2571
|4.40
|1608.08
|3052
|2006.06.28 12:40
|close
|1525
|0.02
|1.2571
|1.2537
|1.2579
|0.60
|1608.68
|3053
|2006.06.28 12:40
|buy
|1527
|0.02
|1.2572
|1.2541
|1.2583
|3054
|2006.06.28 12:45
|buy
|1528
|0.04
|1.2565
|1.2540
|1.2576
|3055
|2006.06.28 12:55
|buy
|1529
|0.08
|1.2558
|1.2539
|1.2569
|3056
|2006.06.28 12:57
|buy
|1530
|0.16
|1.2549
|1.2536
|1.2560
|3057
|2006.06.28 13:32
|t/p
|1530
|0.16
|1.2560
|1.2536
|1.2560
|17.60
|1626.28
|3058
|2006.06.28 13:32
|close
|1529
|0.08
|1.2560
|1.2539
|1.2569
|1.60
|1627.88
|3059
|2006.06.28 13:32
|close
|1528
|0.04
|1.2559
|1.2540
|1.2576
|-2.40
|1625.48
|3060
|2006.06.28 13:32
|close
|1527
|0.02
|1.2558
|1.2541
|1.2583
|-2.80
|1622.68
|3061
|2006.06.28 13:33
|sell
|1531
|0.02
|1.2559
|1.2590
|1.2548
|3062
|2006.06.28 13:44
|sell
|1532
|0.04
|1.2566
|1.2591
|1.2555
|3063
|2006.06.28 13:59
|t/p
|1532
|0.04
|1.2555
|1.2591
|1.2555
|4.40
|1627.08
|3064
|2006.06.28 13:59
|close
|1531
|0.02
|1.2555
|1.2590
|1.2548
|0.80
|1627.88
|3065
|2006.06.28 13:59
|sell
|1533
|0.02
|1.2556
|1.2587
|1.2545
|3066
|2006.06.28 14:24
|t/p
|1533
|0.02
|1.2545
|1.2587
|1.2545
|2.20
|1630.08
|3067
|2006.06.28 14:24
|sell
|1534
|0.02
|1.2543
|1.2574
|1.2532
|3068
|2006.06.28 14:26
|t/p
|1534
|0.02
|1.2532
|1.2574
|1.2532
|2.20
|1632.28
|3069
|2006.06.28 14:26
|sell
|1535
|0.02
|1.2530
|1.2561
|1.2519
|3070
|2006.06.28 14:26
|sell
|1536
|0.04
|1.2537
|1.2562
|1.2526
|3071
|2006.06.28 14:36
|t/p
|1536
|0.04
|1.2526
|1.2562
|1.2526
|4.40
|1636.68
|3072
|2006.06.28 14:36
|close
|1535
|0.02
|1.2522
|1.2561
|1.2519
|1.60
|1638.28
|3073
|2006.06.28 14:36
|sell
|1537
|0.02
|1.2522
|1.2553
|1.2511
|3074
|2006.06.28 14:37
|sell
|1538
|0.04
|1.2529
|1.2554
|1.2518
|3075
|2006.06.28 14:37
|t/p
|1538
|0.04
|1.2518
|1.2554
|1.2518
|4.40
|1642.68
|3076
|2006.06.28 14:37
|close
|1537
|0.02
|1.2516
|1.2553
|1.2511
|1.20
|1643.88
|3077
|2006.06.28 14:37
|sell
|1539
|0.02
|1.2517
|1.2548
|1.2506
|3078
|2006.06.28 14:38
|sell
|1540
|0.04
|1.2525
|1.2550
|1.2514
|3079
|2006.06.28 14:44
|sell
|1541
|0.08
|1.2533
|1.2552
|1.2522
|3080
|2006.06.28 14:52
|t/p
|1541
|0.08
|1.2522
|1.2552
|1.2522
|8.80
|1652.68
|3081
|2006.06.28 14:52
|close
|1540
|0.04
|1.2522
|1.2550
|1.2514
|1.20
|1653.88
|3082
|2006.06.28 14:52
|close
|1539
|0.02
|1.2523
|1.2548
|1.2506
|-1.20
|1652.68
|3083
|2006.06.28 14:52
|sell
|1542
|0.02
|1.2517
|1.2548
|1.2506
|3084
|2006.06.28 14:58
|sell
|1543
|0.04
|1.2525
|1.2550
|1.2514
|3085
|2006.06.28 15:01
|sell
|1544
|0.08
|1.2531
|1.2550
|1.2520
|3086
|2006.06.28 15:21
|sell
|1545
|0.16
|1.2539
|1.2552
|1.2528
|3087
|2006.06.28 16:02
|t/p
|1545
|0.16
|1.2528
|1.2552
|1.2528
|17.60
|1670.28
|3088
|2006.06.28 16:02
|close
|1544
|0.08
|1.2528
|1.2550
|1.2520
|2.40
|1672.68
|3089
|2006.06.28 16:02
|close
|1543
|0.04
|1.2529
|1.2550
|1.2514
|-1.60
|1671.08
|3090
|2006.06.28 16:02
|close
|1542
|0.02
|1.2530
|1.2548
|1.2506
|-2.60
|1668.48
|3091
|2006.06.28 16:02
|sell
|1546
|0.02
|1.2530
|1.2561
|1.2519
|3092
|2006.06.28 16:24
|sell
|1547
|0.04
|1.2537
|1.2562
|1.2526
|3093
|2006.06.28 16:29
|sell
|1548
|0.08
|1.2544
|1.2563
|1.2533
|3094
|2006.06.28 17:25
|t/p
|1548
|0.08
|1.2533
|1.2563
|1.2533
|8.80
|1677.28
|3095
|2006.06.28 17:25
|close
|1547
|0.04
|1.2532
|1.2562
|1.2526
|2.00
|1679.28
|3096
|2006.06.28 17:25
|close
|1546
|0.02
|1.2534
|1.2561
|1.2519
|-0.80
|1678.48
|3097
|2006.06.28 17:25
|sell
|1549
|0.02
|1.2533
|1.2564
|1.2522
|3098
|2006.06.28 17:41
|sell
|1550
|0.04
|1.2540
|1.2565
|1.2529
|3099
|2006.06.28 18:37
|sell
|1551
|0.08
|1.2549
|1.2568
|1.2538
|3100
|2006.06.28 18:55
|sell
|1552
|0.16
|1.2555
|1.2568
|1.2544
|3101
|2006.06.28 20:27
|s/l
|1549
|0.02
|1.2564
|1.2564
|1.2522
|-6.20
|1672.28
|3102
|2006.06.28 20:27
|close
|1552
|0.16
|1.2564
|1.2568
|1.2544
|-14.40
|1657.88
|3103
|2006.06.28 20:27
|close
|1551
|0.08
|1.2563
|1.2568
|1.2538
|-11.20
|1646.68
|3104
|2006.06.28 20:27
|close
|1550
|0.04
|1.2562
|1.2565
|1.2529
|-8.80
|1637.88
|3105
|2006.06.28 20:27
|sell
|1553
|0.02
|1.2561
|1.2592
|1.2550
|3106
|2006.06.28 21:36
|t/p
|1553
|0.02
|1.2550
|1.2592
|1.2550
|2.20
|1640.08
|3107
|2006.06.28 21:36
|sell
|1554
|0.02
|1.2548
|1.2579
|1.2537
|3108
|2006.06.28 21:36
|sell
|1555
|0.04
|1.2554
|1.2579
|1.2543
|3109
|2006.06.28 22:08
|t/p
|1555
|0.04
|1.2543
|1.2579
|1.2543
|4.40
|1644.48
|3110
|2006.06.28 22:08
|close
|1554
|0.02
|1.2543
|1.2579
|1.2537
|1.00
|1645.48
|3111
|2006.06.28 22:08
|sell
|1556
|0.02
|1.2542
|1.2573
|1.2531
|3112
|2006.06.28 22:09
|sell
|1557
|0.04
|1.2549
|1.2574
|1.2538
|3113
|2006.06.28 23:15
|t/p
|1557
|0.04
|1.2538
|1.2574
|1.2538
|4.40
|1649.88
|3114
|2006.06.28 23:15
|close
|1556
|0.02
|1.2538
|1.2573
|1.2531
|0.80
|1650.68
|3115
|2006.06.28 23:16
|sell
|1558
|0.02
|1.2537
|1.2568
|1.2526
|3116
|2006.06.28 23:19
|sell
|1559
|0.04
|1.2545
|1.2570
|1.2534
|3117
|2006.06.29 02:31
|sell
|1560
|0.08
|1.2551
|1.2570
|1.2540
|3118
|2006.06.29 04:42
|t/p
|1560
|0.08
|1.2540
|1.2570
|1.2540
|8.80
|1659.48
|3119
|2006.06.29 04:42
|close
|1559
|0.04
|1.2538
|1.2570
|1.2534
|3.51
|1662.98
|3120
|2006.06.29 04:42
|close
|1558
|0.02
|1.2539
|1.2568
|1.2526
|-0.05
|1662.94
|3121
|2006.06.29 04:42
|sell
|1561
|0.02
|1.2538
|1.2569
|1.2527
|3122
|2006.06.29 04:42
|sell
|1562
|0.04
|1.2545
|1.2570
|1.2534
|3123
|2006.06.29 05:07
|sell
|1563
|0.08
|1.2551
|1.2570
|1.2540
|3124
|2006.06.29 06:37
|sell
|1564
|0.16
|1.2558
|1.2571
|1.2547
|3125
|2006.06.29 06:40
|t/p
|1564
|0.16
|1.2547
|1.2571
|1.2547
|17.60
|1680.54
|3126
|2006.06.29 06:40
|close
|1563
|0.08
|1.2545
|1.2570
|1.2540
|4.80
|1685.34
|3127
|2006.06.29 06:41
|close
|1562
|0.04
|1.2547
|1.2570
|1.2534
|-0.80
|1684.54
|3128
|2006.06.29 06:41
|close
|1561
|0.02
|1.2545
|1.2569
|1.2527
|-1.40
|1683.14
|3129
|2006.06.29 06:41
|sell
|1565
|0.02
|1.2547
|1.2578
|1.2536
|3130
|2006.06.29 07:31
|sell
|1566
|0.04
|1.2553
|1.2578
|1.2542
|3131
|2006.06.29 08:14
|t/p
|1566
|0.04
|1.2542
|1.2578
|1.2542
|4.40
|1687.54
|3132
|2006.06.29 08:14
|close
|1565
|0.02
|1.2542
|1.2578
|1.2536
|1.00
|1688.54
|3133
|2006.06.29 08:14
|sell
|1567
|0.02
|1.2541
|1.2572
|1.2530
|3134
|2006.06.29 09:54
|t/p
|1567
|0.02
|1.2530
|1.2572
|1.2530
|2.20
|1690.74
|3135
|2006.06.29 09:54
|sell
|1568
|0.02
|1.2527
|1.2558
|1.2516
|3136
|2006.06.29 09:55
|sell
|1569
|0.04
|1.2533
|1.2558
|1.2522
|3137
|2006.06.29 10:25
|sell
|1570
|0.08
|1.2540
|1.2559
|1.2529
|3138
|2006.06.29 10:39
|t/p
|1570
|0.08
|1.2529
|1.2559
|1.2529
|8.80
|1699.54
|3139
|2006.06.29 10:39
|close
|1569
|0.04
|1.2529
|1.2558
|1.2522
|1.60
|1701.14
|3140
|2006.06.29 10:39
|close
|1568
|0.02
|1.2532
|1.2558
|1.2516
|-1.00
|1700.14
|3141
|2006.06.29 10:39
|sell
|1571
|0.02
|1.2531
|1.2562
|1.2520
|3142
|2006.06.29 12:33
|sell
|1572
|0.04
|1.2538
|1.2563
|1.2527
|3143
|2006.06.29 12:41
|sell
|1573
|0.08
|1.2546
|1.2565
|1.2535
|3144
|2006.06.29 12:45
|sell
|1574
|0.16
|1.2552
|1.2565
|1.2541
|3145
|2006.06.29 13:51
|t/p
|1574
|0.16
|1.2541
|1.2565
|1.2541
|17.60
|1717.74
|3146
|2006.06.29 13:51
|close
|1573
|0.08
|1.2541
|1.2565
|1.2535
|4.00
|1721.74
|3147
|2006.06.29 13:51
|close
|1572
|0.04
|1.2539
|1.2563
|1.2527
|-0.40
|1721.34
|3148
|2006.06.29 13:52
|close
|1571
|0.02
|1.2540
|1.2562
|1.2520
|-1.80
|1719.54
|3149
|2006.06.29 13:52
|buy
|1575
|0.02
|1.2543
|1.2512
|1.2554
|3150
|2006.06.29 13:52
|buy
|1576
|0.04
|1.2535
|1.2510
|1.2546
|3151
|2006.06.29 14:07
|t/p
|1576
|0.04
|1.2546
|1.2510
|1.2546
|4.40
|1723.94
|3152
|2006.06.29 14:07
|close
|1575
|0.02
|1.2547
|1.2512
|1.2554
|0.80
|1724.74
|3153
|2006.06.29 14:07
|buy
|1577
|0.02
|1.2547
|1.2516
|1.2558
|3154
|2006.06.29 14:31
|buy
|1578
|0.04
|1.2540
|1.2515
|1.2551
|3155
|2006.06.29 14:40
|t/p
|1578
|0.04
|1.2551
|1.2515
|1.2551
|4.40
|1729.14
|3156
|2006.06.29 14:40
|close
|1577
|0.02
|1.2551
|1.2516
|1.2558
|0.80
|1729.94
|3157
|2006.06.29 14:40
|buy
|1579
|0.02
|1.2551
|1.2520
|1.2562
|3158
|2006.06.29 14:45
|buy
|1580
|0.04
|1.2544
|1.2519
|1.2555
|3159
|2006.06.29 14:51
|buy
|1581
|0.08
|1.2537
|1.2518
|1.2548
|3160
|2006.06.29 15:52
|buy
|1582
|0.16
|1.2531
|1.2518
|1.2542
|3161
|2006.06.29 16:26
|t/p
|1582
|0.16
|1.2542
|1.2518
|1.2542
|17.60
|1747.54
|3162
|2006.06.29 16:26
|close
|1581
|0.08
|1.2545
|1.2518
|1.2548
|6.40
|1753.94
|3163
|2006.06.29 16:27
|close
|1580
|0.04
|1.2544
|1.2519
|1.2555
|0.00
|1753.94
|3164
|2006.06.29 16:27
|close
|1579
|0.02
|1.2547
|1.2520
|1.2562
|-0.80
|1753.14
|3165
|2006.06.29 16:27
|buy
|1583
|0.02
|1.2548
|1.2517
|1.2559
|3166
|2006.06.29 16:27
|buy
|1584
|0.04
|1.2541
|1.2516
|1.2552
|3167
|2006.06.29 16:38
|buy
|1585
|0.08
|1.2534
|1.2515
|1.2545
|3168
|2006.06.29 17:05
|t/p
|1585
|0.08
|1.2545
|1.2515
|1.2545
|8.80
|1761.94
|3169
|2006.06.29 17:05
|close
|1584
|0.04
|1.2547
|1.2516
|1.2552
|2.40
|1764.34
|3170
|2006.06.29 17:05
|close
|1583
|0.02
|1.2546
|1.2517
|1.2559
|-0.40
|1763.94
|3171
|2006.06.29 17:05
|buy
|1586
|0.02
|1.2547
|1.2516
|1.2558
|3172
|2006.06.29 17:38
|buy
|1587
|0.04
|1.2539
|1.2514
|1.2550
|3173
|2006.06.29 17:51
|buy
|1588
|0.08
|1.2530
|1.2511
|1.2541
|3174
|2006.06.29 18:03
|buy
|1589
|0.16
|1.2522
|1.2509
|1.2533
|3175
|2006.06.29 18:07
|t/p
|1589
|0.16
|1.2533
|1.2509
|1.2533
|17.60
|1781.54
|3176
|2006.06.29 18:07
|close
|1588
|0.08
|1.2533
|1.2511
|1.2541
|2.40
|1783.94
|3177
|2006.06.29 18:07
|close
|1587
|0.04
|1.2534
|1.2514
|1.2550
|-2.00
|1781.94
|3178
|2006.06.29 18:07
|close
|1586
|0.02
|1.2532
|1.2516
|1.2558
|-3.00
|1778.94
|3179
|2006.06.29 18:08
|sell
|1590
|0.02
|1.2533
|1.2564
|1.2522
|3180
|2006.06.29 18:17
|sell
|1591
|0.04
|1.2540
|1.2565
|1.2529
|3181
|2006.06.29 18:17
|sell
|1592
|0.08
|1.2549
|1.2568
|1.2538
|3182
|2006.06.29 18:17
|sell
|1593
|0.16
|1.2556
|1.2569
|1.2545
|3183
|2006.06.29 18:17
|s/l
|1590
|0.02
|1.2564
|1.2564
|1.2522
|-6.20
|1772.74
|3184
|2006.06.29 18:17
|s/l
|1591
|0.04
|1.2565
|1.2565
|1.2529
|-10.00
|1762.74
|3185
|2006.06.29 18:17
|close
|1593
|0.16
|1.2565
|1.2569
|1.2545
|-14.40
|1748.34
|3186
|2006.06.29 18:17
|s/l
|1592
|0.08
|1.2568
|1.2568
|1.2538
|-15.20
|1733.14
|3187
|2006.06.29 18:17
|sell
|1594
|0.02
|1.2568
|1.2599
|1.2557
|3188
|2006.06.29 18:17
|sell
|1595
|0.04
|1.2578
|1.2603
|1.2567
|3189
|2006.06.29 18:17
|sell
|1596
|0.08
|1.2588
|1.2607
|1.2577
|3190
|2006.06.29 18:17
|t/p
|1596
|0.08
|1.2577
|1.2607
|1.2577
|8.80
|1741.94
|3191
|2006.06.29 18:17
|close
|1595
|0.04
|1.2577
|1.2603
|1.2567
|0.40
|1742.34
|3192
|2006.06.29 18:17
|close
|1594
|0.02
|1.2573
|1.2599
|1.2557
|-1.00
|1741.34
|3193
|2006.06.29 18:17
|sell
|1597
|0.02
|1.2582
|1.2613
|1.2571
|3194
|2006.06.29 18:18
|sell
|1598
|0.04
|1.2590
|1.2615
|1.2579
|3195
|2006.06.29 18:19
|t/p
|1598
|0.04
|1.2579
|1.2615
|1.2579
|4.40
|1745.74
|3196
|2006.06.29 18:19
|close
|1597
|0.02
|1.2577
|1.2613
|1.2571
|1.00
|1746.74
|3197
|2006.06.29 18:19
|sell
|1599
|0.02
|1.2578
|1.2609
|1.2567
|3198
|2006.06.29 18:20
|sell
|1600
|0.04
|1.2586
|1.2611
|1.2575
|3199
|2006.06.29 18:21
|sell
|1601
|0.08
|1.2593
|1.2612
|1.2582
|3200
|2006.06.29 18:22
|sell
|1602
|0.16
|1.2600
|1.2613
|1.2589
|3201
|2006.06.29 18:22
|s/l
|1599
|0.02
|1.2609
|1.2609
|1.2567
|-6.20
|1740.54
|3202
|2006.06.29 18:22
|close
|1602
|0.16
|1.2611
|1.2613
|1.2589
|-17.60
|1722.94
|3203
|2006.06.29 18:22
|s/l
|1600
|0.04
|1.2611
|1.2611
|1.2575
|-10.00
|1712.94
|3204
|2006.06.29 18:22
|s/l
|1601
|0.08
|1.2612
|1.2612
|1.2582
|-15.20
|1697.74
|3205
|2006.06.29 18:22
|sell
|1603
|0.02
|1.2613
|1.2644
|1.2602
|3206
|2006.06.29 18:22
|sell
|1604
|0.04
|1.2622
|1.2647
|1.2611
|3207
|2006.06.29 18:23
|t/p
|1604
|0.04
|1.2611
|1.2647
|1.2611
|4.40
|1702.14
|3208
|2006.06.29 18:23
|close
|1603
|0.02
|1.2608
|1.2644
|1.2602
|1.00
|1703.14
|3209
|2006.06.29 18:23
|sell
|1605
|0.02
|1.2607
|1.2638
|1.2596
|3210
|2006.06.29 18:24
|sell
|1606
|0.04
|1.2616
|1.2641
|1.2605
|3211
|2006.06.29 18:25
|t/p
|1606
|0.04
|1.2605
|1.2641
|1.2605
|4.40
|1707.54
|3212
|2006.06.29 18:25
|close
|1605
|0.02
|1.2605
|1.2638
|1.2596
|0.40
|1707.94
|3213
|2006.06.29 18:25
|sell
|1607
|0.02
|1.2604
|1.2635
|1.2593
|3214
|2006.06.29 18:26
|sell
|1608
|0.04
|1.2613
|1.2638
|1.2602
|3215
|2006.06.29 18:28
|sell
|1609
|0.08
|1.2620
|1.2639
|1.2609
|3216
|2006.06.29 18:28
|sell
|1610
|0.16
|1.2628
|1.2641
|1.2617
|3217
|2006.06.29 18:29
|t/p
|1610
|0.16
|1.2617
|1.2641
|1.2617
|17.60
|1725.54
|3218
|2006.06.29 18:29
|close
|1609
|0.08
|1.2614
|1.2639
|1.2609
|4.80
|1730.34
|3219
|2006.06.29 18:29
|close
|1608
|0.04
|1.2617
|1.2638
|1.2602
|-1.60
|1728.74
|3220
|2006.06.29 18:29
|close
|1607
|0.02
|1.2615
|1.2635
|1.2593
|-2.20
|1726.54
|3221
|2006.06.29 18:30
|buy
|1611
|0.02
|1.2616
|1.2585
|1.2627
|3222
|2006.06.29 18:33
|t/p
|1611
|0.02
|1.2627
|1.2585
|1.2627
|2.20
|1728.74
|3223
|2006.06.29 18:33
|buy
|1612
|0.02
|1.2630
|1.2599
|1.2641
|3224
|2006.06.29 18:36
|t/p
|1612
|0.02
|1.2641
|1.2599
|1.2641
|2.20
|1730.94
|3225
|2006.06.29 18:36
|buy
|1613
|0.02
|1.2643
|1.2612
|1.2654
|3226
|2006.06.29 18:37
|t/p
|1613
|0.02
|1.2654
|1.2612
|1.2654
|2.20
|1733.14
|3227
|2006.06.29 18:37
|buy
|1614
|0.02
|1.2658
|1.2627
|1.2669
|3228
|2006.06.29 18:38
|buy
|1615
|0.04
|1.2649
|1.2624
|1.2660
|3229
|2006.06.29 18:38
|buy
|1616
|0.08
|1.2642
|1.2623
|1.2653
|3230
|2006.06.29 18:39
|buy
|1617
|0.16
|1.2635
|1.2622
|1.2646
|3231
|2006.06.29 18:41
|t/p
|1617
|0.16
|1.2646
|1.2622
|1.2646
|17.60
|1750.74
|3232
|2006.06.29 18:41
|close
|1616
|0.08
|1.2648
|1.2623
|1.2653
|4.80
|1755.54
|3233
|2006.06.29 18:41
|close
|1615
|0.04
|1.2646
|1.2624
|1.2660
|-1.20
|1754.34
|3234
|2006.06.29 18:42
|close
|1614
|0.02
|1.2640
|1.2627
|1.2669
|-3.60
|1750.74
|3235
|2006.06.29 18:42
|buy
|1618
|0.02
|1.2646
|1.2615
|1.2657
|3236
|2006.06.29 18:42
|buy
|1619
|0.04
|1.2637
|1.2612
|1.2648
|3237
|2006.06.29 18:45
|t/p
|1619
|0.04
|1.2648
|1.2612
|1.2648
|4.40
|1755.14
|3238
|2006.06.29 18:45
|close
|1618
|0.02
|1.2649
|1.2615
|1.2657
|0.60
|1755.74
|3239
|2006.06.29 18:45
|buy
|1620
|0.02
|1.2649
|1.2618
|1.2660
|3240
|2006.06.29 18:46
|buy
|1621
|0.04
|1.2642
|1.2617
|1.2653
|3241
|2006.06.29 18:48
|t/p
|1621
|0.04
|1.2653
|1.2617
|1.2653
|4.40
|1760.14
|3242
|2006.06.29 18:48
|close
|1620
|0.02
|1.2654
|1.2618
|1.2660
|1.00
|1761.14
|3243
|2006.06.29 18:48
|buy
|1622
|0.02
|1.2655
|1.2624
|1.2666
|3244
|2006.06.29 18:49
|buy
|1623
|0.04
|1.2649
|1.2624
|1.2660
|3245
|2006.06.29 18:49
|t/p
|1623
|0.04
|1.2660
|1.2624
|1.2660
|4.40
|1765.54
|3246
|2006.06.29 18:49
|close
|1622
|0.02
|1.2661
|1.2624
|1.2666
|1.20
|1766.74
|3247
|2006.06.29 18:49
|buy
|1624
|0.02
|1.2660
|1.2629
|1.2671
|3248
|2006.06.29 19:02
|buy
|1625
|0.04
|1.2653
|1.2628
|1.2664
|3249
|2006.06.29 19:05
|t/p
|1625
|0.04
|1.2664
|1.2628
|1.2664
|4.40
|1771.14
|3250
|2006.06.29 19:05
|close
|1624
|0.02
|1.2664
|1.2629
|1.2671
|0.80
|1771.94
|3251
|2006.06.29 19:05
|buy
|1626
|0.02
|1.2665
|1.2634
|1.2676
|3252
|2006.06.29 19:05
|buy
|1627
|0.04
|1.2656
|1.2631
|1.2667
|3253
|2006.06.29 19:11
|buy
|1628
|0.08
|1.2647
|1.2628
|1.2658
|3254
|2006.06.29 19:27
|t/p
|1628
|0.08
|1.2658
|1.2628
|1.2658
|8.80
|1780.74
|3255
|2006.06.29 19:27
|close
|1627
|0.04
|1.2658
|1.2631
|1.2667
|0.80
|1781.54
|3256
|2006.06.29 19:27
|close
|1626
|0.02
|1.2655
|1.2634
|1.2676
|-2.00
|1779.54
|3257
|2006.06.29 19:27
|buy
|1629
|0.02
|1.2658
|1.2627
|1.2669
|3258
|2006.06.29 19:33
|buy
|1630
|0.04
|1.2651
|1.2626
|1.2662
|3259
|2006.06.29 19:41
|buy
|1631
|0.08
|1.2644
|1.2625
|1.2655
|3260
|2006.06.29 20:20
|t/p
|1631
|0.08
|1.2655
|1.2625
|1.2655
|8.80
|1788.34
|3261
|2006.06.29 20:20
|close
|1630
|0.04
|1.2655
|1.2626
|1.2662
|1.60
|1789.94
|3262
|2006.06.29 20:20
|close
|1629
|0.02
|1.2653
|1.2627
|1.2669
|-1.00
|1788.94
|3263
|2006.06.29 20:20
|buy
|1632
|0.02
|1.2653
|1.2622
|1.2664
|3264
|2006.06.29 20:43
|t/p
|1632
|0.02
|1.2664
|1.2622
|1.2664
|2.20
|1791.14
|3265
|2006.06.29 20:43
|buy
|1633
|0.02
|1.2666
|1.2635
|1.2677
|3266
|2006.06.29 20:44
|buy
|1634
|0.04
|1.2659
|1.2634
|1.2670
|3267
|2006.06.29 21:39
|t/p
|1634
|0.04
|1.2670
|1.2634
|1.2670
|4.40
|1795.54
|3268
|2006.06.29 21:39
|close
|1633
|0.02
|1.2670
|1.2635
|1.2677
|0.80
|1796.34
|3269
|2006.06.29 21:39
|buy
|1635
|0.02
|1.2666
|1.2635
|1.2677
|3270
|2006.06.29 22:46
|buy
|1636
|0.04
|1.2659
|1.2634
|1.2670
|3271
|2006.06.29 23:34
|t/p
|1636
|0.04
|1.2670
|1.2634
|1.2670
|4.40
|1800.74
|3272
|2006.06.29 23:34
|close
|1635
|0.02
|1.2670
|1.2635
|1.2677
|0.80
|1801.54
|3273
|2006.06.29 23:34
|buy
|1637
|0.02
|1.2670
|1.2639
|1.2681
|3274
|2006.06.29 23:50
|buy
|1638
|0.04
|1.2663
|1.2638
|1.2674
|3275
|2006.06.30 00:49
|t/p
|1638
|0.04
|1.2674
|1.2638
|1.2674
|4.14
|1805.68
|3276
|2006.06.30 00:49
|close
|1637
|0.02
|1.2674
|1.2639
|1.2681
|0.67
|1806.34
|3277
|2006.06.30 00:49
|buy
|1639
|0.02
|1.2674
|1.2643
|1.2685
|3278
|2006.06.30 01:09
|t/p
|1639
|0.02
|1.2685
|1.2643
|1.2685
|2.20
|1808.54
|3279
|2006.06.30 01:09
|buy
|1640
|0.02
|1.2690
|1.2659
|1.2701
|3280
|2006.06.30 01:15
|buy
|1641
|0.04
|1.2682
|1.2657
|1.2693
|3281
|2006.06.30 01:28
|t/p
|1641
|0.04
|1.2693
|1.2657
|1.2693
|4.40
|1812.94
|3282
|2006.06.30 01:28
|close
|1640
|0.02
|1.2694
|1.2659
|1.2701
|0.80
|1813.74
|3283
|2006.06.30 01:28
|buy
|1642
|0.02
|1.2698
|1.2667
|1.2709
|3284
|2006.06.30 01:29
|buy
|1643
|0.04
|1.2692
|1.2667
|1.2703
|3285
|2006.06.30 01:35
|t/p
|1643
|0.04
|1.2703
|1.2667
|1.2703
|4.40
|1818.14
|3286
|2006.06.30 01:35
|close
|1642
|0.02
|1.2706
|1.2667
|1.2709
|1.60
|1819.74
|3287
|2006.06.30 01:35
|buy
|1644
|0.02
|1.2707
|1.2676
|1.2718
|3288
|2006.06.30 01:49
|t/p
|1644
|0.02
|1.2718
|1.2676
|1.2718
|2.20
|1821.94
|3289
|2006.06.30 01:49
|buy
|1645
|0.02
|1.2720
|1.2689
|1.2731
|3290
|2006.06.30 01:53
|buy
|1646
|0.04
|1.2713
|1.2688
|1.2724
|3291
|2006.06.30 02:15
|buy
|1647
|0.08
|1.2706
|1.2687
|1.2717
|3292
|2006.06.30 03:00
|buy
|1648
|0.16
|1.2697
|1.2684
|1.2708
|3293
|2006.06.30 03:19
|t/p
|1648
|0.16
|1.2708
|1.2684
|1.2708
|17.60
|1839.54
|3294
|2006.06.30 03:19
|close
|1647
|0.08
|1.2709
|1.2687
|1.2717
|2.40
|1841.94
|3295
|2006.06.30 03:20
|close
|1646
|0.04
|1.2707
|1.2688
|1.2724
|-2.40
|1839.54
|3296
|2006.06.30 03:20
|close
|1645
|0.02
|1.2706
|1.2689
|1.2731
|-2.80
|1836.74
|3297
|2006.06.30 03:20
|buy
|1649
|0.02
|1.2710
|1.2679
|1.2721
|3298
|2006.06.30 03:47
|t/p
|1649
|0.02
|1.2721
|1.2679
|1.2721
|2.20
|1838.94
|3299
|2006.06.30 03:47
|buy
|1650
|0.02
|1.2725
|1.2694
|1.2736
|3300
|2006.06.30 03:48
|buy
|1651
|0.04
|1.2717
|1.2692
|1.2728
|3301
|2006.06.30 03:53
|buy
|1652
|0.08
|1.2711
|1.2692
|1.2722
|3302
|2006.06.30 04:01
|buy
|1653
|0.16
|1.2703
|1.2690
|1.2714
|3303
|2006.06.30 04:17
|t/p
|1653
|0.16
|1.2714
|1.2690
|1.2714
|17.60
|1856.54
|3304
|2006.06.30 04:17
|close
|1652
|0.08
|1.2714
|1.2692
|1.2722
|2.40
|1858.94
|3305
|2006.06.30 04:18
|close
|1651
|0.04
|1.2709
|1.2692
|1.2728
|-3.20
|1855.74
|3306
|2006.06.30 04:18
|close
|1650
|0.02
|1.2712
|1.2694
|1.2736
|-2.60
|1853.14
|3307
|2006.06.30 04:18
|buy
|1654
|0.02
|1.2712
|1.2681
|1.2723
|3308
|2006.06.30 05:03
|buy
|1655
|0.04
|1.2703
|1.2678
|1.2714
|3309
|2006.06.30 05:04
|t/p
|1655
|0.04
|1.2714
|1.2678
|1.2714
|4.40
|1857.54
|3310
|2006.06.30 05:04
|close
|1654
|0.02
|1.2715
|1.2681
|1.2723
|0.60
|1858.14
|3311
|2006.06.30 05:04
|buy
|1656
|0.02
|1.2716
|1.2685
|1.2727
|3312
|2006.06.30 05:38
|t/p
|1656
|0.02
|1.2727
|1.2685
|1.2727
|2.20
|1860.34
|3313
|2006.06.30 05:38
|buy
|1657
|0.02
|1.2729
|1.2698
|1.2740
|3314
|2006.06.30 05:40
|buy
|1658
|0.04
|1.2719
|1.2694
|1.2730
|3315
|2006.06.30 05:47
|t/p
|1658
|0.04
|1.2730
|1.2694
|1.2730
|4.40
|1864.74
|3316
|2006.06.30 05:47
|close
|1657
|0.02
|1.2730
|1.2698
|1.2740
|0.20
|1864.94
|3317
|2006.06.30 05:47
|buy
|1659
|0.02
|1.2734
|1.2703
|1.2745
|3318
|2006.06.30 05:48
|buy
|1660
|0.04
|1.2727
|1.2702
|1.2738
|3319
|2006.06.30 06:09
|buy
|1661
|0.08
|1.2718
|1.2699
|1.2729
|3320
|2006.06.30 06:14
|buy
|1662
|0.16
|1.2712
|1.2699
|1.2723
|3321
|2006.06.30 06:18
|s/l
|1659
|0.02
|1.2703
|1.2703
|1.2745
|-6.20
|1858.74
|3322
|2006.06.30 06:18
|s/l
|1660
|0.04
|1.2702
|1.2702
|1.2738
|-10.00
|1848.74
|3323
|2006.06.30 06:18
|close
|1662
|0.16
|1.2700
|1.2699
|1.2723
|-19.20
|1829.54
|3324
|2006.06.30 06:18
|close
|1661
|0.08
|1.2702
|1.2699
|1.2729
|-12.80
|1816.74
|3325
|2006.06.30 06:18
|buy
|1663
|0.02
|1.2703
|1.2672
|1.2714
|3326
|2006.06.30 07:10
|t/p
|1663
|0.02
|1.2714
|1.2672
|1.2714
|2.20
|1818.94
|3327
|2006.06.30 07:10
|buy
|1664
|0.02
|1.2716
|1.2685
|1.2727
|3328
|2006.06.30 07:10
|buy
|1665
|0.04
|1.2710
|1.2685
|1.2721
|3329
|2006.06.30 07:31
|t/p
|1665
|0.04
|1.2721
|1.2685
|1.2721
|4.40
|1823.34
|3330
|2006.06.30 07:31
|close
|1664
|0.02
|1.2721
|1.2685
|1.2727
|1.00
|1824.34
|3331
|2006.06.30 07:31
|buy
|1666
|0.02
|1.2722
|1.2691
|1.2733
|3332
|2006.06.30 07:31
|buy
|1667
|0.04
|1.2712
|1.2687
|1.2723
|3333
|2006.06.30 07:46
|t/p
|1667
|0.04
|1.2723
|1.2687
|1.2723
|4.40
|1828.74
|3334
|2006.06.30 07:46
|close
|1666
|0.02
|1.2725
|1.2691
|1.2733
|0.60
|1829.34
|3335
|2006.06.30 07:47
|buy
|1668
|0.02
|1.2725
|1.2694
|1.2736
|3336
|2006.06.30 07:50
|buy
|1669
|0.04
|1.2718
|1.2693
|1.2729
|3337
|2006.06.30 08:02
|buy
|1670
|0.08
|1.2711
|1.2692
|1.2722
|3338
|2006.06.30 10:22
|t/p
|1670
|0.08
|1.2722
|1.2692
|1.2722
|8.80
|1838.14
|3339
|2006.06.30 10:22
|close
|1669
|0.04
|1.2723
|1.2693
|1.2729
|2.00
|1840.14
|3340
|2006.06.30 10:22
|close
|1668
|0.02
|1.2722
|1.2694
|1.2736
|-0.60
|1839.54
|3341
|2006.06.30 10:22
|buy
|1671
|0.02
|1.2721
|1.2690
|1.2732
|3342
|2006.06.30 10:35
|buy
|1672
|0.04
|1.2714
|1.2689
|1.2725
|3343
|2006.06.30 11:52
|buy
|1673
|0.08
|1.2708
|1.2689
|1.2719
|3344
|2006.06.30 12:11
|t/p
|1673
|0.08
|1.2719
|1.2689
|1.2719
|8.80
|1848.34
|3345
|2006.06.30 12:11
|close
|1672
|0.04
|1.2719
|1.2689
|1.2725
|2.00
|1850.34
|3346
|2006.06.30 12:11
|close
|1671
|0.02
|1.2716
|1.2690
|1.2732
|-1.00
|1849.34
|3347
|2006.06.30 12:11
|buy
|1674
|0.02
|1.2717
|1.2686
|1.2728
|3348
|2006.06.30 12:32
|t/p
|1674
|0.02
|1.2728
|1.2686
|1.2728
|2.20
|1851.54
|3349
|2006.06.30 12:32
|buy
|1675
|0.02
|1.2730
|1.2699
|1.2741
|3350
|2006.06.30 12:32
|t/p
|1675
|0.02
|1.2741
|1.2699
|1.2741
|2.20
|1853.74
|3351
|2006.06.30 12:32
|buy
|1676
|0.02
|1.2743
|1.2712
|1.2754
|3352
|2006.06.30 12:33
|buy
|1677
|0.04
|1.2736
|1.2711
|1.2747
|3353
|2006.06.30 12:34
|t/p
|1677
|0.04
|1.2747
|1.2711
|1.2747
|4.40
|1858.14
|3354
|2006.06.30 12:34
|close
|1676
|0.02
|1.2747
|1.2712
|1.2754
|0.80
|1858.94
|3355
|2006.06.30 12:34
|buy
|1678
|0.02
|1.2747
|1.2716
|1.2758
|3356
|2006.06.30 12:35
|buy
|1679
|0.04
|1.2739
|1.2714
|1.2750
|3357
|2006.06.30 12:35
|t/p
|1679
|0.04
|1.2750
|1.2714
|1.2750
|4.40
|1863.34
|3358
|2006.06.30 12:35
|close
|1678
|0.02
|1.2751
|1.2716
|1.2758
|0.80
|1864.14
|3359
|2006.06.30 12:35
|buy
|1680
|0.02
|1.2756
|1.2725
|1.2767
|3360
|2006.06.30 12:36
|buy
|1681
|0.04
|1.2747
|1.2722
|1.2758
|3361
|2006.06.30 12:42
|t/p
|1681
|0.04
|1.2758
|1.2722
|1.2758
|4.40
|1868.54
|3362
|2006.06.30 12:42
|close
|1680
|0.02
|1.2759
|1.2725
|1.2767
|0.60
|1869.14
|3363
|2006.06.30 12:42
|buy
|1682
|0.02
|1.2760
|1.2729
|1.2771
|3364
|2006.06.30 12:47
|buy
|1683
|0.04
|1.2754
|1.2729
|1.2765
|3365
|2006.06.30 12:48
|t/p
|1683
|0.04
|1.2765
|1.2729
|1.2765
|4.40
|1873.54
|3366
|2006.06.30 12:48
|close
|1682
|0.02
|1.2765
|1.2729
|1.2771
|1.00
|1874.54
|3367
|2006.06.30 12:48
|buy
|1684
|0.02
|1.2766
|1.2735
|1.2777
|3368
|2006.06.30 12:48
|buy
|1685
|0.04
|1.2756
|1.2731
|1.2767
|3369
|2006.06.30 12:55
|t/p
|1685
|0.04
|1.2767
|1.2731
|1.2767
|4.40
|1878.94
|3370
|2006.06.30 12:55
|close
|1684
|0.02
|1.2767
|1.2735
|1.2777
|0.20
|1879.14
|3371
|2006.06.30 12:55
|buy
|1686
|0.02
|1.2768
|1.2737
|1.2779
|3372
|2006.06.30 12:55
|buy
|1687
|0.04
|1.2758
|1.2733
|1.2769
|3373
|2006.06.30 12:59
|buy
|1688
|0.08
|1.2748
|1.2729
|1.2759
|3374
|2006.06.30 13:08
|t/p
|1688
|0.08
|1.2759
|1.2729
|1.2759
|8.80
|1887.94
|3375
|2006.06.30 13:08
|close
|1687
|0.04
|1.2759
|1.2733
|1.2769
|0.40
|1888.34
|3376
|2006.06.30 13:08
|close
|1686
|0.02
|1.2757
|1.2737
|1.2779
|-2.20
|1886.14
|3377
|2006.06.30 13:08
|buy
|1689
|0.02
|1.2760
|1.2729
|1.2771
|3378
|2006.06.30 13:09
|buy
|1690
|0.04
|1.2754
|1.2729
|1.2765
|3379
|2006.06.30 13:19
|t/p
|1690
|0.04
|1.2765
|1.2729
|1.2765
|4.40
|1890.54
|3380
|2006.06.30 13:19
|close
|1689
|0.02
|1.2765
|1.2729
|1.2771
|1.00
|1891.54
|3381
|2006.06.30 13:19
|buy
|1691
|0.02
|1.2764
|1.2733
|1.2775
|3382
|2006.06.30 13:22
|buy
|1692
|0.04
|1.2757
|1.2732
|1.2768
|3383
|2006.06.30 13:50
|t/p
|1692
|0.04
|1.2768
|1.2732
|1.2768
|4.40
|1895.94
|3384
|2006.06.30 13:50
|close
|1691
|0.02
|1.2768
|1.2733
|1.2775
|0.80
|1896.74
|3385
|2006.06.30 13:50
|buy
|1693
|0.02
|1.2769
|1.2738
|1.2780
|3386
|2006.06.30 13:52
|buy
|1694
|0.04
|1.2761
|1.2736
|1.2772
|3387
|2006.06.30 14:00
|t/p
|1694
|0.04
|1.2772
|1.2736
|1.2772
|4.40
|1901.14
|3388
|2006.06.30 14:00
|close
|1693
|0.02
|1.2772
|1.2738
|1.2780
|0.60
|1901.74
|3389
|2006.06.30 14:00
|buy
|1695
|0.02
|1.2772
|1.2741
|1.2783
|3390
|2006.06.30 14:01
|buy
|1696
|0.04
|1.2765
|1.2740
|1.2776
|3391
|2006.06.30 14:03
|buy
|1697
|0.08
|1.2758
|1.2739
|1.2769
|3392
|2006.06.30 14:11
|t/p
|1697
|0.08
|1.2769
|1.2739
|1.2769
|8.80
|1910.54
|3393
|2006.06.30 14:11
|close
|1696
|0.04
|1.2771
|1.2740
|1.2776
|2.40
|1912.94
|3394
|2006.06.30 14:11
|close
|1695
|0.02
|1.2769
|1.2741
|1.2783
|-0.60
|1912.34
|3395
|2006.06.30 14:11
|buy
|1698
|0.02
|1.2770
|1.2739
|1.2781
|3396
|2006.06.30 14:12
|buy
|1699
|0.04
|1.2762
|1.2737
|1.2773
|3397
|2006.06.30 14:37
|t/p
|1699
|0.04
|1.2773
|1.2737
|1.2773
|4.40
|1916.74
|3398
|2006.06.30 14:37
|close
|1698
|0.02
|1.2773
|1.2739
|1.2781
|0.60
|1917.34
|3399
|2006.06.30 14:37
|buy
|1700
|0.02
|1.2776
|1.2745
|1.2787
|3400
|2006.06.30 14:37
|buy
|1701
|0.04
|1.2769
|1.2744
|1.2780
|3401
|2006.06.30 14:39
|t/p
|1701
|0.04
|1.2780
|1.2744
|1.2780
|4.40
|1921.74
|3402
|2006.06.30 14:39
|close
|1700
|0.02
|1.2780
|1.2745
|1.2787
|0.80
|1922.54
|3403
|2006.06.30 14:39
|buy
|1702
|0.02
|1.2779
|1.2748
|1.2790
|3404
|2006.06.30 14:40
|buy
|1703
|0.04
|1.2770
|1.2745
|1.2781
|3405
|2006.06.30 14:54
|t/p
|1703
|0.04
|1.2781
|1.2745
|1.2781
|4.40
|1926.94
|3406
|2006.06.30 14:54
|close
|1702
|0.02
|1.2782
|1.2748
|1.2790
|0.60
|1927.54
|3407
|2006.06.30 14:54
|buy
|1704
|0.02
|1.2782
|1.2751
|1.2793
|3408
|2006.06.30 15:07
|buy
|1705
|0.04
|1.2773
|1.2748
|1.2784
|3409
|2006.06.30 15:11
|t/p
|1705
|0.04
|1.2784
|1.2748
|1.2784
|4.40
|1931.94
|3410
|2006.06.30 15:11
|close
|1704
|0.02
|1.2784
|1.2751
|1.2793
|0.40
|1932.34
|3411
|2006.06.30 15:11
|buy
|1706
|0.02
|1.2783
|1.2752
|1.2794
|3412
|2006.06.30 15:32
|buy
|1707
|0.04
|1.2776
|1.2751
|1.2787
|3413
|2006.06.30 16:02
|t/p
|1707
|0.04
|1.2787
|1.2751
|1.2787
|4.40
|1936.74
|3414
|2006.06.30 16:02
|close
|1706
|0.02
|1.2787
|1.2752
|1.2794
|0.80
|1937.54
|3415
|2006.06.30 16:02
|buy
|1708
|0.02
|1.2786
|1.2755
|1.2797
|3416
|2006.06.30 16:11
|buy
|1709
|0.04
|1.2779
|1.2754
|1.2790
|3417
|2006.06.30 17:01
|t/p
|1709
|0.04
|1.2790
|1.2754
|1.2790
|4.40
|1941.94
|3418
|2006.06.30 17:01
|close
|1708
|0.02
|1.2790
|1.2755
|1.2797
|0.80
|1942.74
|3419
|2006.06.30 17:01
|buy
|1710
|0.02
|1.2791
|1.2760
|1.2802
|3420
|2006.06.30 17:04
|buy
|1711
|0.04
|1.2784
|1.2759
|1.2795
|3421
|2006.06.30 18:03
|buy
|1712
|0.08
|1.2776
|1.2757
|1.2787
|3422
|2006.06.30 18:07
|t/p
|1712
|0.08
|1.2787
|1.2757
|1.2787
|8.80
|1951.54
|3423
|2006.06.30 18:07
|close
|1711
|0.04
|1.2787
|1.2759
|1.2795
|1.20
|1952.74
|3424
|2006.06.30 18:07
|close
|1710
|0.02
|1.2785
|1.2760
|1.2802
|-1.20
|1951.54
|3425
|2006.06.30 18:07
|buy
|1713
|0.02
|1.2785
|1.2754
|1.2796
|3426
|2006.06.30 20:02
|t/p
|1713
|0.02
|1.2796
|1.2754
|1.2796
|2.20
|1953.74
|3427
|2006.06.30 20:02
|buy
|1714
|0.02
|1.2798
|1.2767
|1.2809
|3428
|2006.06.30 20:02
|buy
|1715
|0.04
|1.2792
|1.2767
|1.2803
|3429
|2006.06.30 21:10
|buy
|1716
|0.08
|1.2785
|1.2766
|1.2796
|3430
|2006.06.30 21:22
|buy
|1717
|0.16
|1.2775
|1.2762
|1.2786
|3431
|2006.06.30 21:23
|t/p
|1717
|0.16
|1.2786
|1.2762
|1.2786
|17.60
|1971.34
|3432
|2006.06.30 21:23
|close
|1716
|0.08
|1.2787
|1.2766
|1.2796
|1.60
|1972.94
|3433
|2006.06.30 21:26
|close
|1715
|0.04
|1.2783
|1.2767
|1.2803
|-3.60
|1969.34
|3434
|2006.06.30 21:26
|close
|1714
|0.02
|1.2787
|1.2767
|1.2809
|-2.20
|1967.14
|3435
|2006.06.30 21:26
|buy
|1718
|0.02
|1.2784
|1.2753
|1.2795
|3436
|2006.06.30 21:49
|t/p
|1718
|0.02
|1.2795
|1.2753
|1.2795
|2.20
|1969.34
|3437
|2006.06.30 21:49
|buy
|1719
|0.02
|1.2801
|1.2770
|1.2812
|3438
|2006.06.30 21:51
|buy
|1720
|0.04
|1.2793
|1.2768
|1.2804
|3439
|2006.07.02 22:00
|buy
|1721
|0.08
|1.2785
|1.2766
|1.2796
|3440
|2006.07.03 00:41
|t/p
|1721
|0.08
|1.2796
|1.2766
|1.2796
|8.28
|1977.62
|3441
|2006.07.03 00:41
|close
|1720
|0.04
|1.2796
|1.2768
|1.2804
|0.94
|1978.56
|3442
|2006.07.03 00:41
|close
|1719
|0.02
|1.2790
|1.2770
|1.2812
|-2.33
|1976.23
|3443
|2007.01.01 23:00
|buy
|1722
|0.02
|1.3207
|1.3176
|1.3218
|3444
|2007.01.02 00:19
|t/p
|1722
|0.02
|1.3218
|1.3176
|1.3218
|2.07
|1978.30
|3445
|2007.01.02 00:19
|buy
|1723
|0.02
|1.3220
|1.3189
|1.3231
|3446
|2007.01.02 00:38
|t/p
|1723
|0.02
|1.3231
|1.3189
|1.3231
|2.20
|1980.50
|3447
|2007.01.02 00:38
|buy
|1724
|0.02
|1.3233
|1.3202
|1.3244
|3448
|2007.01.02 01:22
|buy
|1725
|0.04
|1.3226
|1.3201
|1.3237
|3449
|2007.01.02 02:19
|t/p
|1725
|0.04
|1.3237
|1.3201
|1.3237
|4.40
|1984.90
|3450
|2007.01.02 02:19
|close
|1724
|0.02
|1.3237
|1.3202
|1.3244
|0.80
|1985.70
|3451
|2007.01.02 02:19
|buy
|1726
|0.02
|1.3238
|1.3207
|1.3249
|3452
|2007.01.02 02:19
|buy
|1727
|0.04
|1.3232
|1.3207
|1.3243
|3453
|2007.01.02 07:24
|t/p
|1727
|0.04
|1.3243
|1.3207
|1.3243
|4.40
|1990.10
|3454
|2007.01.02 07:24
|close
|1726
|0.02
|1.3243
|1.3207
|1.3249
|1.00
|1991.10
|3455
|2007.01.02 07:25
|buy
|1728
|0.02
|1.3246
|1.3215
|1.3257
|3456
|2007.01.02 07:35
|t/p
|1728
|0.02
|1.3257
|1.3215
|1.3257
|2.20
|1993.30
|3457
|2007.01.02 07:35
|buy
|1729
|0.02
|1.3259
|1.3228
|1.3270
|3458
|2007.01.02 07:49
|t/p
|1729
|0.02
|1.3270
|1.3228
|1.3270
|2.20
|1995.50
|3459
|2007.01.02 07:49
|buy
|1730
|0.02
|1.3272
|1.3241
|1.3283
|3460
|2007.01.02 07:51
|buy
|1731
|0.04
|1.3263
|1.3238
|1.3274
|3461
|2007.01.02 08:05
|buy
|1732
|0.08
|1.3257
|1.3238
|1.3268
|3462
|2007.01.02 08:26
|t/p
|1732
|0.08
|1.3268
|1.3238
|1.3268
|8.80
|2004.30
|3463
|2007.01.02 08:26
|close
|1731
|0.04
|1.3268
|1.3238
|1.3274
|2.00
|2006.30
|3464
|2007.01.02 08:26
|close
|1730
|0.02
|1.3267
|1.3241
|1.3283
|-1.00
|2005.30
|3465
|2007.01.02 08:26
|buy
|1733
|0.02
|1.3270
|1.3239
|1.3281
|3466
|2007.01.02 08:31
|t/p
|1733
|0.02
|1.3281
|1.3239
|1.3281
|2.20
|2007.50
|3467
|2007.01.02 08:31
|buy
|1734
|0.02
|1.3283
|1.3252
|1.3294
|3468
|2007.01.02 08:32
|buy
|1735
|0.04
|1.3277
|1.3252
|1.3288
|3469
|2007.01.02 08:55
|buy
|1736
|0.08
|1.3270
|1.3251
|1.3281
|3470
|2007.01.02 10:01
|t/p
|1736
|0.08
|1.3281
|1.3251
|1.3281
|8.80
|2016.30
|3471
|2007.01.02 10:01
|close
|1735
|0.04
|1.3281
|1.3252
|1.3288
|1.60
|2017.90
|3472
|2007.01.02 10:01
|close
|1734
|0.02
|1.3280
|1.3252
|1.3294
|-0.60
|2017.30
|3473
|2007.01.02 10:01
|buy
|1737
|0.02
|1.3284
|1.3253
|1.3295
|3474
|2007.01.02 10:24
|buy
|1738
|0.04
|1.3278
|1.3253
|1.3289
|3475
|2007.01.02 11:10
|buy
|1739
|0.08
|1.3270
|1.3251
|1.3281
|3476
|2007.01.02 13:34
|t/p
|1739
|0.08
|1.3281
|1.3251
|1.3281
|8.80
|2026.10
|3477
|2007.01.02 13:34
|close
|1738
|0.04
|1.3282
|1.3253
|1.3289
|1.60
|2027.70
|3478
|2007.01.02 13:34
|close
|1737
|0.02
|1.3281
|1.3253
|1.3295
|-0.60
|2027.10
|3479
|2007.01.02 13:34
|buy
|1740
|0.02
|1.3284
|1.3253
|1.3295
|3480
|2007.01.02 13:45
|t/p
|1740
|0.02
|1.3295
|1.3253
|1.3295
|2.20
|2029.30
|3481
|2007.01.02 13:45
|buy
|1741
|0.02
|1.3297
|1.3266
|1.3308
|3482
|2007.01.02 13:51
|buy
|1742
|0.04
|1.3289
|1.3264
|1.3300
|3483
|2007.01.02 14:15
|buy
|1743
|0.08
|1.3282
|1.3263
|1.3293
|3484
|2007.01.02 15:02
|buy
|1744
|0.16
|1.3276
|1.3263
|1.3287
|3485
|2007.01.02 15:16
|buy
|1745
|0.32
|1.3269
|1.3262
|1.3280
|3486
|2007.01.02 15:47
|s/l
|1741
|0.02
|1.3266
|1.3266
|1.3308
|-6.20
|2023.10
|3487
|2007.01.02 15:47
|close
|1745
|0.32
|1.3266
|1.3262
|1.3280
|-9.60
|2013.50
|3488
|2007.01.02 15:47
|close
|1744
|0.16
|1.3267
|1.3263
|1.3287
|-14.40
|1999.10
|3489
|2007.01.02 15:47
|close
|1743
|0.08
|1.3266
|1.3263
|1.3293
|-12.80
|1986.30
|3490
|2007.01.02 15:47
|close
|1742
|0.04
|1.3268
|1.3264
|1.3300
|-8.40
|1977.90
|3491
|2007.01.02 15:47
|buy
|1746
|0.02
|1.3272
|1.3241
|1.3283
|3492
|2007.01.02 16:02
|t/p
|1746
|0.02
|1.3283
|1.3241
|1.3283
|2.20
|1980.10
|3493
|2007.01.02 16:02
|buy
|1747
|0.02
|1.3285
|1.3254
|1.3296
|3494
|2007.01.02 18:19
|buy
|1748
|0.04
|1.3278
|1.3253
|1.3289
|3495
|2007.01.02 19:29
|buy
|1749
|0.08
|1.3271
|1.3252
|1.3282
|3496
|2007.01.03 00:36
|t/p
|1749
|0.08
|1.3282
|1.3252
|1.3282
|8.28
|1988.37
|3497
|2007.01.03 00:36
|close
|1748
|0.04
|1.3282
|1.3253
|1.3289
|1.34
|1989.71
|3498
|2007.01.03 00:37
|close
|1747
|0.02
|1.3283
|1.3254
|1.3296
|-0.53
|1989.18
|3499
|2007.01.03 00:37
|buy
|1750
|0.02
|1.3284
|1.3253
|1.3295
|3500
|2007.01.03 00:44
|buy
|1751
|0.04
|1.3276
|1.3251
|1.3287
|3501
|2007.01.03 03:26
|t/p
|1751
|0.04
|1.3287
|1.3251
|1.3287
|4.40
|1993.58
|3502
|2007.01.03 03:26
|close
|1750
|0.02
|1.3287
|1.3253
|1.3295
|0.60
|1994.18
|3503
|2007.01.03 03:26
|buy
|1752
|0.02
|1.3288
|1.3257
|1.3299
|3504
|2007.01.03 04:21
|buy
|1753
|0.04
|1.3281
|1.3256
|1.3292
|3505
|2007.01.03 05:12
|buy
|1754
|0.08
|1.3274
|1.3255
|1.3285
|3506
|2007.01.03 07:21
|buy
|1755
|0.16
|1.3267
|1.3254
|1.3278
|3507
|2007.01.03 08:00
|t/p
|1755
|0.16
|1.3278
|1.3254
|1.3278
|17.60
|2011.78
|3508
|2007.01.03 08:00
|close
|1754
|0.08
|1.3278
|1.3255
|1.3285
|3.20
|2014.98
|3509
|2007.01.03 08:00
|close
|1753
|0.04
|1.3277
|1.3256
|1.3292
|-1.60
|2013.38
|3510
|2007.01.03 08:01
|close
|1752
|0.02
|1.3278
|1.3257
|1.3299
|-2.00
|2011.38
|3511
|2007.01.03 08:01
|buy
|1756
|0.02
|1.3281
|1.3250
|1.3292
|3512
|2007.01.03 08:09
|buy
|1757
|0.04
|1.3275
|1.3250
|1.3286
|3513
|2007.01.03 09:18
|buy
|1758
|0.08
|1.3267
|1.3248
|1.3278
|3514
|2007.01.03 09:31
|buy
|1759
|0.16
|1.3260
|1.3247
|1.3271
|3515
|2007.01.03 09:49
|buy
|1760
|0.32
|1.3254
|1.3247
|1.3265
|3516
|2007.01.03 10:02
|s/l
|1756
|0.02
|1.3250
|1.3250
|1.3292
|-6.20
|2005.18
|3517
|2007.01.03 10:02
|s/l
|1757
|0.04
|1.3250
|1.3250
|1.3286
|-10.00
|1995.18
|3518
|2007.01.03 10:02
|close
|1760
|0.32
|1.3250
|1.3247
|1.3265
|-12.80
|1982.38
|3519
|2007.01.03 10:02
|close
|1759
|0.16
|1.3251
|1.3247
|1.3271
|-14.40
|1967.98
|3520
|2007.01.03 10:02
|close
|1758
|0.08
|1.3250
|1.3248
|1.3278
|-13.60
|1954.38
|3521
|2007.01.03 10:03
|buy
|1761
|0.02
|1.3253
|1.3222
|1.3264
|3522
|2007.01.03 10:14
|buy
|1762
|0.04
|1.3245
|1.3220
|1.3256
|3523
|2007.01.03 10:17
|buy
|1763
|0.08
|1.3238
|1.3219
|1.3249
|3524
|2007.01.03 10:23
|buy
|1764
|0.16
|1.3232
|1.3219
|1.3243
|3525
|2007.01.03 10:23
|buy
|1765
|0.32
|1.3225
|1.3218
|1.3236
|3526
|2007.01.03 10:24
|s/l
|1761
|0.02
|1.3222
|1.3222
|1.3264
|-6.20
|1948.18
|3527
|2007.01.03 10:24
|close
|1765
|0.32
|1.3222
|1.3218
|1.3236
|-9.60
|1938.58
|3528
|2007.01.03 10:24
|close
|1764
|0.16
|1.3223
|1.3219
|1.3243
|-14.40
|1924.18
|3529
|2007.01.03 10:24
|close
|1763
|0.08
|1.3224
|1.3219
|1.3249
|-11.20
|1912.98
|3530
|2007.01.03 10:24
|close
|1762
|0.04
|1.3223
|1.3220
|1.3256
|-8.80
|1904.18
|3531
|2007.01.03 10:24
|buy
|1766
|0.02
|1.3226
|1.3195
|1.3237
|3532
|2007.01.03 10:31
|buy
|1767
|0.04
|1.3219
|1.3194
|1.3230
|3533
|2007.01.03 11:13
|t/p
|1767
|0.04
|1.3230
|1.3194
|1.3230
|4.40
|1908.58
|3534
|2007.01.03 11:13
|close
|1766
|0.02
|1.3230
|1.3195
|1.3237
|0.80
|1909.38
|3535
|2007.01.03 11:13
|buy
|1768
|0.02
|1.3231
|1.3200
|1.3242
|3536
|2007.01.03 11:44
|buy
|1769
|0.04
|1.3224
|1.3199
|1.3235
|3537
|2007.01.03 12:39
|t/p
|1769
|0.04
|1.3235
|1.3199
|1.3235
|4.40
|1913.78
|3538
|2007.01.03 12:39
|close
|1768
|0.02
|1.3236
|1.3200
|1.3242
|1.00
|1914.78
|3539
|2007.01.03 12:39
|buy
|1770
|0.02
|1.3237
|1.3206
|1.3248
|3540
|2007.01.03 13:07
|buy
|1771
|0.04
|1.3229
|1.3204
|1.3240
|3541
|2007.01.03 13:15
|t/p
|1771
|0.04
|1.3240
|1.3204
|1.3240
|4.40
|1919.18
|3542
|2007.01.03 13:15
|close
|1770
|0.02
|1.3241
|1.3206
|1.3248
|0.80
|1919.98
|3543
|2007.01.03 13:15
|buy
|1772
|0.02
|1.3246
|1.3215
|1.3257
|3544
|2007.01.03 13:19
|buy
|1773
|0.04
|1.3239
|1.3214
|1.3250
|3545
|2007.01.03 13:25
|t/p
|1773
|0.04
|1.3250
|1.3214
|1.3250
|4.40
|1924.38
|3546
|2007.01.03 13:25
|close
|1772
|0.02
|1.3250
|1.3215
|1.3257
|0.80
|1925.18
|3547
|2007.01.03 13:25
|buy
|1774
|0.02
|1.3251
|1.3220
|1.3262
|3548
|2007.01.03 13:50
|buy
|1775
|0.04
|1.3244
|1.3219
|1.3255
|3549
|2007.01.03 13:57
|buy
|1776
|0.08
|1.3237
|1.3218
|1.3248
|3550
|2007.01.03 14:21
|buy
|1777
|0.16
|1.3230
|1.3217
|1.3241
|3551
|2007.01.03 14:57
|buy
|1778
|0.32
|1.3223
|1.3216
|1.3234
|3552
|2007.01.03 14:57
|s/l
|1774
|0.02
|1.3220
|1.3220
|1.3262
|-6.20
|1918.98
|3553
|2007.01.03 14:57
|s/l
|1775
|0.04
|1.3219
|1.3219
|1.3255
|-10.00
|1908.98
|3554
|2007.01.03 14:57
|s/l
|1776
|0.08
|1.3218
|1.3218
|1.3248
|-15.20
|1893.78
|3555
|2007.01.03 14:57
|close
|1778
|0.32
|1.3218
|1.3216
|1.3234
|-16.00
|1877.78
|3556
|2007.01.03 14:57
|close
|1777
|0.16
|1.3219
|1.3217
|1.3241
|-17.60
|1860.18
|3557
|2007.01.03 14:57
|buy
|1779
|0.02
|1.3222
|1.3191
|1.3233
|3558
|2007.01.03 15:00
|buy
|1780
|0.04
|1.3216
|1.3191
|1.3227
|3559
|2007.01.03 15:01
|buy
|1781
|0.08
|1.3209
|1.3190
|1.3220
|3560
|2007.01.03 15:06
|buy
|1782
|0.16
|1.3201
|1.3188
|1.3212
|3561
|2007.01.03 15:07
|buy
|1783
|0.32
|1.3195
|1.3188
|1.3206
|3562
|2007.01.03 15:08
|s/l
|1779
|0.02
|1.3191
|1.3191
|1.3233
|-6.20
|1853.98
|3563
|2007.01.03 15:08
|s/l
|1780
|0.04
|1.3191
|1.3191
|1.3227
|-10.00
|1843.98
|3564
|2007.01.03 15:08
|close
|1783
|0.32
|1.3191
|1.3188
|1.3206
|-12.80
|1831.18
|3565
|2007.01.03 15:08
|close
|1782
|0.16
|1.3192
|1.3188
|1.3212
|-14.40
|1816.78
|3566
|2007.01.03 15:08
|close
|1781
|0.08
|1.3193
|1.3190
|1.3220
|-12.80
|1803.98
|3567
|2007.01.03 15:08
|buy
|1784
|0.02
|1.3192
|1.3161
|1.3203
|3568
|2007.01.03 15:08
|buy
|1785
|0.04
|1.3183
|1.3158
|1.3194
|3569
|2007.01.03 15:47
|t/p
|1785
|0.04
|1.3194
|1.3158
|1.3194
|4.40
|1808.38
|3570
|2007.01.03 15:47
|close
|1784
|0.02
|1.3194
|1.3161
|1.3203
|0.40
|1808.78
|3571
|2007.01.03 15:48
|buy
|1786
|0.02
|1.3195
|1.3164
|1.3206
|3572
|2007.01.03 16:08
|buy
|1787
|0.04
|1.3188
|1.3163
|1.3199
|3573
|2007.01.03 16:11
|buy
|1788
|0.08
|1.3181
|1.3162
|1.3192
|3574
|2007.01.03 16:25
|buy
|1789
|0.16
|1.3175
|1.3162
|1.3186
|3575
|2007.01.03 16:25
|buy
|1790
|0.32
|1.3168
|1.3161
|1.3179
|3576
|2007.01.03 16:27
|s/l
|1786
|0.02
|1.3164
|1.3164
|1.3206
|-6.20
|1802.58
|3577
|2007.01.03 16:27
|close
|1790
|0.32
|1.3164
|1.3161
|1.3179
|-12.80
|1789.78
|3578
|2007.01.03 16:27
|s/l
|1787
|0.04
|1.3163
|1.3163
|1.3199
|-10.00
|1779.78
|3579
|2007.01.03 16:27
|close
|1789
|0.16
|1.3163
|1.3162
|1.3186
|-19.20
|1760.58
|3580
|2007.01.03 16:27
|close
|1788
|0.08
|1.3164
|1.3162
|1.3192
|-13.60
|1746.98
|3581
|2007.01.03 16:27
|buy
|1791
|0.02
|1.3165
|1.3134
|1.3176
|3582
|2007.01.03 17:24
|buy
|1792
|0.04
|1.3158
|1.3133
|1.3169
|3583
|2007.01.03 19:00
|buy
|1793
|0.08
|1.3152
|1.3133
|1.3163
|3584
|2007.01.03 19:03
|t/p
|1793
|0.08
|1.3163
|1.3133
|1.3163
|8.80
|1755.78
|3585
|2007.01.03 19:03
|close
|1792
|0.04
|1.3164
|1.3133
|1.3169
|2.40
|1758.18
|3586
|2007.01.03 19:03
|close
|1791
|0.02
|1.3163
|1.3134
|1.3176
|-0.40
|1757.78
|3587
|2007.01.03 19:03
|buy
|1794
|0.02
|1.3167
|1.3136
|1.3178
|3588
|2007.01.03 19:10
|buy
|1795
|0.04
|1.3159
|1.3134
|1.3170
|3589
|2007.01.03 19:13
|t/p
|1795
|0.04
|1.3170
|1.3134
|1.3170
|4.40
|1762.18
|3590
|2007.01.03 19:13
|close
|1794
|0.02
|1.3170
|1.3136
|1.3178
|0.60
|1762.78
|3591
|2007.01.03 19:13
|buy
|1796
|0.02
|1.3171
|1.3140
|1.3182
|3592
|2007.01.03 19:22
|buy
|1797
|0.04
|1.3163
|1.3138
|1.3174
|3593
|2007.01.03 20:47
|buy
|1798
|0.08
|1.3156
|1.3137
|1.3167
|3594
|2007.01.03 21:37
|t/p
|1798
|0.08
|1.3167
|1.3137
|1.3167
|8.80
|1771.58
|3595
|2007.01.03 21:37
|close
|1797
|0.04
|1.3167
|1.3138
|1.3174
|1.60
|1773.18
|3596
|2007.01.03 21:37
|close
|1796
|0.02
|1.3160
|1.3140
|1.3182
|-2.20
|1770.98
|3597
|2007.01.03 21:37
|buy
|1799
|0.02
|1.3163
|1.3132
|1.3174
|3598
|2007.01.04 03:09
|t/p
|1799
|0.02
|1.3174
|1.3132
|1.3174
|1.81
|1772.79
|3599
|2007.01.04 03:09
|buy
|1800
|0.02
|1.3176
|1.3145
|1.3187
|3600
|2007.01.04 04:30
|buy
|1801
|0.04
|1.3169
|1.3144
|1.3180
|3601
|2007.01.04 06:16
|buy
|1802
|0.08
|1.3161
|1.3142
|1.3172
|3602
|2007.01.04 07:16
|t/p
|1802
|0.08
|1.3172
|1.3142
|1.3172
|8.80
|1781.59
|3603
|2007.01.04 07:16
|close
|1801
|0.04
|1.3172
|1.3144
|1.3180
|1.20
|1782.79
|3604
|2007.01.04 07:16
|close
|1800
|0.02
|1.3171
|1.3145
|1.3187
|-1.00
|1781.79
|3605
|2007.01.04 07:16
|buy
|1803
|0.02
|1.3174
|1.3143
|1.3185
|3606
|2007.01.04 08:03
|buy
|1804
|0.04
|1.3167
|1.3142
|1.3178
|3607
|2007.01.04 08:07
|buy
|1805
|0.08
|1.3159
|1.3140
|1.3170
|3608
|2007.01.04 08:08
|buy
|1806
|0.16
|1.3153
|1.3140
|1.3164
|3609
|2007.01.04 08:14
|buy
|1807
|0.32
|1.3146
|1.3139
|1.3157
|3610
|2007.01.04 08:23
|s/l
|1803
|0.02
|1.3143
|1.3143
|1.3185
|-6.20
|1775.59
|3611
|2007.01.04 08:23
|close
|1807
|0.32
|1.3143
|1.3139
|1.3157
|-9.60
|1765.99
|3612
|2007.01.04 08:23
|close
|1806
|0.16
|1.3144
|1.3140
|1.3164
|-14.40
|1751.59
|3613
|2007.01.04 08:23
|close
|1805
|0.08
|1.3143
|1.3140
|1.3170
|-12.80
|1738.79
|3614
|2007.01.04 08:24
|s/l
|1804
|0.04
|1.3142
|1.3142
|1.3178
|-10.00
|1728.79
|3615
|2007.01.04 08:24
|sell
|1808
|0.02
|1.3142
|1.3173
|1.3131
|3616
|2007.01.04 08:33
|t/p
|1808
|0.02
|1.3131
|1.3173
|1.3131
|2.20
|1730.99
|3617
|2007.01.04 08:33
|sell
|1809
|0.02
|1.3129
|1.3160
|1.3118
|3618
|2007.01.04 08:35
|sell
|1810
|0.04
|1.3136
|1.3161
|1.3125
|3619
|2007.01.04 08:49
|t/p
|1810
|0.04
|1.3125
|1.3161
|1.3125
|4.40
|1735.39
|3620
|2007.01.04 08:49
|close
|1809
|0.02
|1.3125
|1.3160
|1.3118
|0.80
|1736.19
|3621
|2007.01.04 08:49
|sell
|1811
|0.02
|1.3121
|1.3152
|1.3110
|3622
|2007.01.04 09:07
|sell
|1812
|0.04
|1.3128
|1.3153
|1.3117
|3623
|2007.01.04 09:26
|t/p
|1812
|0.04
|1.3117
|1.3153
|1.3117
|4.40
|1740.59
|3624
|2007.01.04 09:26
|close
|1811
|0.02
|1.3117
|1.3152
|1.3110
|0.80
|1741.39
|3625
|2007.01.04 09:26
|sell
|1813
|0.02
|1.3114
|1.3145
|1.3103
|3626
|2007.01.04 09:33
|t/p
|1813
|0.02
|1.3103
|1.3145
|1.3103
|2.20
|1743.59
|3627
|2007.01.04 09:33
|sell
|1814
|0.02
|1.3101
|1.3132
|1.3090
|3628
|2007.01.04 09:35
|sell
|1815
|0.04
|1.3108
|1.3133
|1.3097
|3629
|2007.01.04 10:03
|sell
|1816
|0.08
|1.3115
|1.3134
|1.3104
|3630
|2007.01.04 10:38
|t/p
|1816
|0.08
|1.3104
|1.3134
|1.3104
|8.80
|1752.39
|3631
|2007.01.04 10:38
|close
|1815
|0.04
|1.3104
|1.3133
|1.3097
|1.60
|1753.99
|3632
|2007.01.04 10:38
|close
|1814
|0.02
|1.3103
|1.3132
|1.3090
|-0.40
|1753.59
|3633
|2007.01.04 10:38
|sell
|1817
|0.02
|1.3102
|1.3133
|1.3091
|3634
|2007.01.04 10:52
|t/p
|1817
|0.02
|1.3091
|1.3133
|1.3091
|2.20
|1755.79
|3635
|2007.01.04 10:52
|sell
|1818
|0.02
|1.3089
|1.3120
|1.3078
|3636
|2007.01.04 11:05
|sell
|1819
|0.04
|1.3096
|1.3121
|1.3085
|3637
|2007.01.04 11:22
|sell
|1820
|0.08
|1.3103
|1.3122
|1.3092
|3638
|2007.01.04 12:17
|sell
|1821
|0.16
|1.3110
|1.3123
|1.3099
|3639
|2007.01.04 13:31
|t/p
|1821
|0.16
|1.3099
|1.3123
|1.3099
|17.60
|1773.39
|3640
|2007.01.04 13:31
|close
|1820
|0.08
|1.3098
|1.3122
|1.3092
|4.00
|1777.39
|3641
|2007.01.04 13:31
|close
|1819
|0.04
|1.3099
|1.3121
|1.3085
|-1.20
|1776.19
|3642
|2007.01.04 13:31
|close
|1818
|0.02
|1.3098
|1.3120
|1.3078
|-1.80
|1774.39
|3643
|2007.01.04 13:31
|sell
|1822
|0.02
|1.3095
|1.3126
|1.3084
|3644
|2007.01.04 13:31
|sell
|1823
|0.04
|1.3102
|1.3127
|1.3091
|3645
|2007.01.04 13:33
|sell
|1824
|0.08
|1.3109
|1.3128
|1.3098
|3646
|2007.01.04 13:35
|sell
|1825
|0.16
|1.3115
|1.3128
|1.3104
|3647
|2007.01.04 13:50
|t/p
|1825
|0.16
|1.3104
|1.3128
|1.3104
|17.60
|1791.99
|3648
|2007.01.04 13:50
|close
|1824
|0.08
|1.3104
|1.3128
|1.3098
|4.00
|1795.99
|3649
|2007.01.04 13:50
|close
|1823
|0.04
|1.3105
|1.3127
|1.3091
|-1.20
|1794.79
|3650
|2007.01.04 13:50
|close
|1822
|0.02
|1.3103
|1.3126
|1.3084
|-1.60
|1793.19
|3651
|2007.01.04 13:50
|sell
|1826
|0.02
|1.3102
|1.3133
|1.3091
|3652
|2007.01.04 13:56
|sell
|1827
|0.04
|1.3109
|1.3134
|1.3098
|3653
|2007.01.04 14:13
|t/p
|1827
|0.04
|1.3098
|1.3134
|1.3098
|4.40
|1797.59
|3654
|2007.01.04 14:13
|close
|1826
|0.02
|1.3098
|1.3133
|1.3091
|0.80
|1798.39
|3655
|2007.01.04 14:13
|sell
|1828
|0.02
|1.3097
|1.3128
|1.3086
|3656
|2007.01.04 14:16
|t/p
|1828
|0.02
|1.3086
|1.3128
|1.3086
|2.20
|1800.59
|3657
|2007.01.04 14:16
|sell
|1829
|0.02
|1.3082
|1.3113
|1.3071
|3658
|2007.01.04 14:19
|sell
|1830
|0.04
|1.3089
|1.3114
|1.3078
|3659
|2007.01.04 14:24
|sell
|1831
|0.08
|1.3095
|1.3114
|1.3084
|3660
|2007.01.04 14:50
|t/p
|1831
|0.08
|1.3084
|1.3114
|1.3084
|8.80
|1809.39
|3661
|2007.01.04 14:50
|close
|1830
|0.04
|1.3084
|1.3114
|1.3078
|2.00
|1811.39
|3662
|2007.01.04 14:50
|close
|1829
|0.02
|1.3085
|1.3113
|1.3071
|-0.60
|1810.79
|3663
|2007.01.04 14:50
|sell
|1832
|0.02
|1.3080
|1.3111
|1.3069
|3664
|2007.01.04 14:54
|sell
|1833
|0.04
|1.3087
|1.3112
|1.3076
|3665
|2007.01.04 15:01
|sell
|1834
|0.08
|1.3094
|1.3113
|1.3083
|3666
|2007.01.04 15:09
|sell
|1835
|0.16
|1.3100
|1.3113
|1.3089
|3667
|2007.01.04 15:09
|sell
|1836
|0.32
|1.3107
|1.3114
|1.3096
|3668
|2007.01.04 15:09
|s/l
|1832
|0.02
|1.3111
|1.3111
|1.3069
|-6.20
|1804.59
|3669
|2007.01.04 15:09
|s/l
|1833
|0.04
|1.3112
|1.3112
|1.3076
|-10.00
|1794.59
|3670
|2007.01.04 15:09
|s/l
|1834
|0.08
|1.3113
|1.3113
|1.3083
|-15.20
|1779.39
|3671
|2007.01.04 15:09
|s/l
|1835
|0.16
|1.3113
|1.3113
|1.3089
|-20.80
|1758.59
|3672
|2007.01.04 15:09
|close
|1836
|0.32
|1.3113
|1.3114
|1.3096
|-19.20
|1739.39
|3673
|2007.01.04 15:09
|sell
|1837
|0.02
|1.3108
|1.3139
|1.3097
|3674
|2007.01.04 15:12
|sell
|1838
|0.04
|1.3116
|1.3141
|1.3105
|3675
|2007.01.04 15:16
|t/p
|1838
|0.04
|1.3105
|1.3141
|1.3105
|4.40
|1743.79
|3676
|2007.01.04 15:16
|close
|1837
|0.02
|1.3103
|1.3139
|1.3097
|1.00
|1744.79
|3677
|2007.01.04 15:16
|sell
|1839
|0.02
|1.3102
|1.3133
|1.3091
|3678
|2007.01.04 15:23
|t/p
|1839
|0.02
|1.3091
|1.3133
|1.3091
|2.20
|1746.99
|3679
|2007.01.04 15:23
|sell
|1840
|0.02
|1.3087
|1.3118
|1.3076
|3680
|2007.01.04 15:41
|sell
|1841
|0.04
|1.3094
|1.3119
|1.3083
|3681
|2007.01.04 16:12
|t/p
|1841
|0.04
|1.3083
|1.3119
|1.3083
|4.40
|1751.39
|3682
|2007.01.04 16:12
|close
|1840
|0.02
|1.3083
|1.3118
|1.3076
|0.80
|1752.19
|3683
|2007.01.04 16:12
|sell
|1842
|0.02
|1.3080
|1.3111
|1.3069
|3684
|2007.01.04 16:20
|sell
|1843
|0.04
|1.3089
|1.3114
|1.3078
|3685
|2007.01.04 16:49
|sell
|1844
|0.08
|1.3095
|1.3114
|1.3084
|3686
|2007.01.04 19:25
|t/p
|1844
|0.08
|1.3084
|1.3114
|1.3084
|8.80
|1760.99
|3687
|2007.01.04 19:25
|close
|1843
|0.04
|1.3084
|1.3114
|1.3078
|2.00
|1762.99
|3688
|2007.01.04 19:25
|close
|1842
|0.02
|1.3085
|1.3111
|1.3069
|-1.00
|1761.99
|3689
|2007.01.04 19:26
|sell
|1845
|0.02
|1.3082
|1.3113
|1.3071
|3690
|2007.01.04 19:45
|sell
|1846
|0.04
|1.3089
|1.3114
|1.3078
|3691
|2007.01.04 20:39
|t/p
|1846
|0.04
|1.3078
|1.3114
|1.3078
|4.40
|1766.39
|3692
|2007.01.04 20:39
|close
|1845
|0.02
|1.3078
|1.3113
|1.3071
|0.80
|1767.19
|3693
|2007.01.04 20:39
|sell
|1847
|0.02
|1.3077
|1.3108
|1.3066
|3694
|2007.01.04 21:13
|sell
|1848
|0.04
|1.3084
|1.3109
|1.3073
|3695
|2007.01.04 22:30
|sell
|1849
|0.08
|1.3092
|1.3111
|1.3081
|3696
|2007.01.05 00:47
|t/p
|1849
|0.08
|1.3081
|1.3111
|1.3081
|9.27
|1776.46
|3697
|2007.01.05 00:47
|close
|1848
|0.04
|1.3081
|1.3109
|1.3073
|1.44
|1777.89
|3698
|2007.01.05 00:48
|close
|1847
|0.02
|1.3082
|1.3108
|1.3066
|-0.88
|1777.01
|3699
|2007.01.05 00:48
|sell
|1850
|0.02
|1.3079
|1.3110
|1.3068
|3700
|2007.01.05 01:20
|sell
|1851
|0.04
|1.3086
|1.3111
|1.3075
|3701
|2007.01.05 02:57
|t/p
|1851
|0.04
|1.3075
|1.3111
|1.3075
|4.40
|1781.41
|3702
|2007.01.05 02:57
|close
|1850
|0.02
|1.3075
|1.3110
|1.3068
|0.80
|1782.21
|3703
|2007.01.05 02:58
|sell
|1852
|0.02
|1.3074
|1.3105
|1.3063
|3704
|2007.01.05 03:04
|t/p
|1852
|0.02
|1.3063
|1.3105
|1.3063
|2.20
|1784.41
|3705
|2007.01.05 03:04
|sell
|1853
|0.02
|1.3061
|1.3092
|1.3050
|3706
|2007.01.05 03:13
|sell
|1854
|0.04
|1.3068
|1.3093
|1.3057
|3707
|2007.01.05 03:35
|sell
|1855
|0.08
|1.3075
|1.3094
|1.3064
|3708
|2007.01.05 04:39
|t/p
|1855
|0.08
|1.3064
|1.3094
|1.3064
|8.80
|1793.21
|3709
|2007.01.05 04:39
|close
|1854
|0.04
|1.3064
|1.3093
|1.3057
|1.60
|1794.81
|3710
|2007.01.05 04:39
|close
|1853
|0.02
|1.3065
|1.3092
|1.3050
|-0.80
|1794.01
|3711
|2007.01.05 04:40
|sell
|1856
|0.02
|1.3062
|1.3093
|1.3051
|3712
|2007.01.05 04:57
|sell
|1857
|0.04
|1.3069
|1.3094
|1.3058
|3713
|2007.01.05 05:37
|sell
|1858
|0.08
|1.3075
|1.3094
|1.3064
|3714
|2007.01.05 06:44
|sell
|1859
|0.16
|1.3082
|1.3095
|1.3071
|3715
|2007.01.05 06:48
|sell
|1860
|0.32
|1.3089
|1.3096
|1.3078
|3716
|2007.01.05 06:53
|s/l
|1856
|0.02
|1.3093
|1.3093
|1.3051
|-6.20
|1787.81
|3717
|2007.01.05 06:53
|close
|1860
|0.32
|1.3093
|1.3096
|1.3078
|-12.80
|1775.01
|3718
|2007.01.05 06:53
|close
|1859
|0.16
|1.3092
|1.3095
|1.3071
|-16.00
|1759.01
|3719
|2007.01.05 06:53
|close
|1858
|0.08
|1.3093
|1.3094
|1.3064
|-14.40
|1744.61
|3720
|2007.01.05 06:53
|close
|1857
|0.04
|1.3092
|1.3094
|1.3058
|-9.20
|1735.41
|3721
|2007.01.05 06:53
|sell
|1861
|0.02
|1.3089
|1.3120
|1.3078
|3722
|2007.01.05 07:25
|t/p
|1861
|0.02
|1.3078
|1.3120
|1.3078
|2.20
|1737.61
|3723
|2007.01.05 07:25
|sell
|1862
|0.02
|1.3075
|1.3106
|1.3064
|3724
|2007.01.05 07:27
|sell
|1863
|0.04
|1.3082
|1.3107
|1.3071
|3725
|2007.01.05 07:33
|sell
|1864
|0.08
|1.3089
|1.3108
|1.3078
|3726
|2007.01.05 07:53
|sell
|1865
|0.16
|1.3095
|1.3108
|1.3084
|3727
|2007.01.05 07:54
|sell
|1866
|0.32
|1.3102
|1.3109
|1.3091
|3728
|2007.01.05 08:25
|t/p
|1866
|0.32
|1.3091
|1.3109
|1.3091
|35.20
|1772.81
|3729
|2007.01.05 08:25
|close
|1865
|0.16
|1.3091
|1.3108
|1.3084
|6.40
|1779.21
|3730
|2007.01.05 08:25
|close
|1864
|0.08
|1.3092
|1.3108
|1.3078
|-2.40
|1776.81
|3731
|2007.01.05 08:25
|close
|1863
|0.04
|1.3091
|1.3107
|1.3071
|-3.60
|1773.21
|3732
|2007.01.05 08:25
|close
|1862
|0.02
|1.3090
|1.3106
|1.3064
|-3.00
|1770.21
|3733
|2007.01.05 08:25
|sell
|1867
|0.02
|1.3087
|1.3118
|1.3076
|3734
|2007.01.05 09:43
|sell
|1868
|0.04
|1.3094
|1.3119
|1.3083
|3735
|2007.01.05 10:04
|sell
|1869
|0.08
|1.3100
|1.3119
|1.3089
|3736
|2007.01.05 11:47
|t/p
|1869
|0.08
|1.3089
|1.3119
|1.3089
|8.80
|1779.01
|3737
|2007.01.05 11:47
|close
|1868
|0.04
|1.3089
|1.3119
|1.3083
|2.00
|1781.01
|3738
|2007.01.05 11:47
|close
|1867
|0.02
|1.3090
|1.3118
|1.3076
|-0.60
|1780.41
|3739
|2007.01.05 11:48
|sell
|1870
|0.02
|1.3089
|1.3120
|1.3078
|3740
|2007.01.05 12:46
|t/p
|1870
|0.02
|1.3078
|1.3120
|1.3078
|2.20
|1782.61
|3741
|2007.01.05 12:46
|sell
|1871
|0.02
|1.3073
|1.3104
|1.3062
|3742
|2007.01.05 12:46
|sell
|1872
|0.04
|1.3079
|1.3104
|1.3068
|3743
|2007.01.05 12:53
|sell
|1873
|0.08
|1.3086
|1.3105
|1.3075
|3744
|2007.01.05 13:30
|t/p
|1873
|0.08
|1.3075
|1.3105
|1.3075
|8.80
|1791.41
|3745
|2007.01.05 13:30
|close
|1872
|0.04
|1.3075
|1.3104
|1.3068
|1.60
|1793.01
|3746
|2007.01.05 13:30
|close
|1871
|0.02
|1.3081
|1.3104
|1.3062
|-1.60
|1791.41
|3747
|2007.01.05 13:30
|sell
|1874
|0.02
|1.3084
|1.3115
|1.3073
|3748
|2007.01.05 13:30
|t/p
|1874
|0.02
|1.3073
|1.3115
|1.3073
|2.20
|1793.61
|3749
|2007.01.05 13:30
|sell
|1875
|0.02
|1.3069
|1.3100
|1.3058
|3750
|2007.01.05 13:30
|t/p
|1875
|0.02
|1.3058
|1.3100
|1.3058
|2.20
|1795.81
|3751
|2007.01.05 13:30
|sell
|1876
|0.02
|1.3052
|1.3083
|1.3041
|3752
|2007.01.05 13:30
|t/p
|1876
|0.02
|1.3041
|1.3083
|1.3041
|2.20
|1798.01
|3753
|2007.01.05 13:30
|sell
|1877
|0.02
|1.3032
|1.3063
|1.3021
|3754
|2007.01.05 13:31
|t/p
|1877
|0.02
|1.3021
|1.3063
|1.3021
|2.20
|1800.21
|3755
|2007.01.05 13:31
|sell
|1878
|0.02
|1.3019
|1.3050
|1.3008
|3756
|2007.01.05 13:32
|t/p
|1878
|0.02
|1.3008
|1.3050
|1.3008
|2.20
|1802.41
|3757
|2007.01.05 13:32
|sell
|1879
|0.02
|1.3006
|1.3037
|1.2995
|3758
|2007.01.05 13:32
|sell
|1880
|0.04
|1.3013
|1.3038
|1.3002
|3759
|2007.01.05 13:36
|sell
|1881
|0.08
|1.3019
|1.3038
|1.3008
|3760
|2007.01.05 13:39
|t/p
|1881
|0.08
|1.3008
|1.3038
|1.3008
|8.80
|1811.21
|3761
|2007.01.05 13:39
|close
|1880
|0.04
|1.3008
|1.3038
|1.3002
|2.00
|1813.21
|3762
|2007.01.05 13:39
|close
|1879
|0.02
|1.3007
|1.3037
|1.2995
|-0.20
|1813.01
|3763
|2007.01.05 13:39
|sell
|1882
|0.02
|1.3006
|1.3037
|1.2995
|3764
|2007.01.05 13:50
|t/p
|1882
|0.02
|1.2995
|1.3037
|1.2995
|2.20
|1815.21
|3765
|2007.01.05 13:50
|sell
|1883
|0.02
|1.2992
|1.3023
|1.2981
|3766
|2007.01.05 13:50
|sell
|1884
|0.04
|1.2998
|1.3023
|1.2987
|3767
|2007.01.05 13:54
|sell
|1885
|0.08
|1.3005
|1.3024
|1.2994
|3768
|2007.01.05 14:41
|sell
|1886
|0.16
|1.3013
|1.3026
|1.3002
|3769
|2007.01.05 15:53
|t/p
|1886
|0.16
|1.3002
|1.3026
|1.3002
|17.60
|1832.81
|3770
|2007.01.05 15:53
|close
|1885
|0.08
|1.3002
|1.3024
|1.2994
|2.40
|1835.21
|3771
|2007.01.05 15:53
|close
|1884
|0.04
|1.3000
|1.3023
|1.2987
|-0.80
|1834.41
|3772
|2007.01.05 15:53
|close
|1883
|0.02
|1.3001
|1.3023
|1.2981
|-1.80
|1832.61
|3773
|2007.01.05 15:53
|sell
|1887
|0.02
|1.3000
|1.3031
|1.2989
|3774
|2007.01.05 16:03
|t/p
|1887
|0.02
|1.2989
|1.3031
|1.2989
|2.20
|1834.81
|3775
|2007.01.05 16:03
|sell
|1888
|0.02
|1.2987
|1.3018
|1.2976
|3776
|2007.01.05 16:12
|sell
|1889
|0.04
|1.2994
|1.3019
|1.2983
|3777
|2007.01.05 16:21
|sell
|1890
|0.08
|1.3001
|1.3020
|1.2990
|3778
|2007.01.05 16:40
|sell
|1891
|0.16
|1.3009
|1.3022
|1.2998
|3779
|2007.01.05 16:43
|t/p
|1891
|0.16
|1.2998
|1.3022
|1.2998
|17.60
|1852.41
|3780
|2007.01.05 16:43
|close
|1890
|0.08
|1.2998
|1.3020
|1.2990
|2.40
|1854.81
|3781
|2007.01.05 16:44
|close
|1889
|0.04
|1.2999
|1.3019
|1.2983
|-2.00
|1852.81
|3782
|2007.01.05 16:44
|close
|1888
|0.02
|1.3000
|1.3018
|1.2976
|-2.60
|1850.21
|3783
|2007.01.05 16:44
|sell
|1892
|0.02
|1.2997
|1.3028
|1.2986
|3784
|2007.01.05 16:57
|sell
|1893
|0.04
|1.3005
|1.3030
|1.2994
|3785
|2007.01.05 17:23
|sell
|1894
|0.08
|1.3012
|1.3031
|1.3001
|3786
|2007.01.05 17:35
|t/p
|1894
|0.08
|1.3001
|1.3031
|1.3001
|8.80
|1859.01
|3787
|2007.01.05 17:35
|close
|1893
|0.04
|1.3001
|1.3030
|1.2994
|1.60
|1860.61
|3788
|2007.01.05 17:35
|close
|1892
|0.02
|1.3002
|1.3028
|1.2986
|-1.00
|1859.61
|3789
|2007.01.05 17:35
|sell
|1895
|0.02
|1.2998
|1.3029
|1.2987
|3790
|2007.01.05 17:57
|sell
|1896
|0.04
|1.3005
|1.3030
|1.2994
|3791
|2007.01.05 19:34
|sell
|1897
|0.08
|1.3012
|1.3031
|1.3001
|3792
|2007.01.08 00:04
|t/p
|1897
|0.08
|1.3001
|1.3031
|1.3001
|9.27
|1868.88
|3793
|2007.01.08 00:04
|close
|1896
|0.04
|1.3001
|1.3030
|1.2994
|1.84
|1870.72
|3794
|2007.01.08 00:04
|close
|1895
|0.02
|1.3004
|1.3029
|1.2987
|-1.08
|1869.64
|3795
|2007.01.08 00:05
|sell
|1898
|0.02
|1.3001
|1.3032
|1.2990
|3796
|2007.01.08 00:43
|t/p
|1898
|0.02
|1.2990
|1.3032
|1.2990
|2.20
|1871.84
|3797
|2007.01.08 00:43
|sell
|1899
|0.02
|1.2988
|1.3019
|1.2977
|3798
|2007.01.08 01:00
|sell
|1900
|0.04
|1.2994
|1.3019
|1.2983
|3799
|2007.01.08 01:12
|sell
|1901
|0.08
|1.3001
|1.3020
|1.2990
|3800
|2007.01.08 01:23
|sell
|1902
|0.16
|1.3008
|1.3021
|1.2997
|3801
|2007.01.08 01:59
|t/p
|1902
|0.16
|1.2997
|1.3021
|1.2997
|17.60
|1889.44
|3802
|2007.01.08 01:59
|close
|1901
|0.08
|1.2997
|1.3020
|1.2990
|3.20
|1892.64
|3803
|2007.01.08 01:59
|close
|1900
|0.04
|1.2999
|1.3019
|1.2983
|-2.00
|1890.64
|3804
|2007.01.08 02:00
|close
|1899
|0.02
|1.3000
|1.3019
|1.2977
|-2.40
|1888.24
|3805
|2007.01.08 02:00
|sell
|1903
|0.02
|1.2997
|1.3028
|1.2986
|3806
|2007.01.08 05:32
|sell
|1904
|0.04
|1.3004
|1.3029
|1.2993
|3807
|2007.01.08 06:31
|sell
|1905
|0.08
|1.3011
|1.3030
|1.3000
|3808
|2007.01.08 07:20
|sell
|1906
|0.16
|1.3017
|1.3030
|1.3006
|3809
|2007.01.08 07:37
|t/p
|1906
|0.16
|1.3006
|1.3030
|1.3006
|17.60
|1905.84
|3810
|2007.01.08 07:37
|close
|1905
|0.08
|1.3006
|1.3030
|1.3000
|4.00
|1909.84
|3811
|2007.01.08 07:37
|close
|1904
|0.04
|1.3007
|1.3029
|1.2993
|-1.20
|1908.64
|3812
|2007.01.08 07:37
|close
|1903
|0.02
|1.3004
|1.3028
|1.2986
|-1.40
|1907.24
|3813
|2007.01.08 07:37
|sell
|1907
|0.02
|1.3003
|1.3034
|1.2992
|3814
|2007.01.08 07:50
|sell
|1908
|0.04
|1.3010
|1.3035
|1.2999
|3815
|2007.01.08 08:00
|t/p
|1908
|0.04
|1.2999
|1.3035
|1.2999
|4.40
|1911.64
|3816
|2007.01.08 08:00
|close
|1907
|0.02
|1.2999
|1.3034
|1.2992
|0.80
|1912.44
|3817
|2007.01.08 08:00
|sell
|1909
|0.02
|1.2998
|1.3029
|1.2987
|3818
|2007.01.08 08:19
|sell
|1910
|0.04
|1.3005
|1.3030
|1.2994
|3819
|2007.01.08 08:31
|sell
|1911
|0.08
|1.3012
|1.3031
|1.3001
|3820
|2007.01.08 08:37
|sell
|1912
|0.16
|1.3018
|1.3031
|1.3007
|3821
|2007.01.08 08:55
|sell
|1913
|0.32
|1.3025
|1.3032
|1.3014
|3822
|2007.01.08 09:37
|t/p
|1913
|0.32
|1.3014
|1.3032
|1.3014
|35.20
|1947.64
|3823
|2007.01.08 09:37
|close
|1912
|0.16
|1.3014
|1.3031
|1.3007
|6.40
|1954.04
|3824
|2007.01.08 09:37
|close
|1911
|0.08
|1.3015
|1.3031
|1.3001
|-2.40
|1951.64
|3825
|2007.01.08 09:37
|close
|1910
|0.04
|1.3014
|1.3030
|1.2994
|-3.60
|1948.04
|3826
|2007.01.08 09:37
|close
|1909
|0.02
|1.3018
|1.3029
|1.2987
|-4.00
|1944.04
|3827
|2007.01.08 09:39
|sell
|1914
|0.02
|1.3017
|1.3048
|1.3006
|3828
|2007.01.08 10:04
|t/p
|1914
|0.02
|1.3006
|1.3048
|1.3006
|2.20
|1946.24
|3829
|2007.01.08 10:04
|sell
|1915
|0.02
|1.3004
|1.3035
|1.2993
|3830
|2007.01.08 10:33
|sell
|1916
|0.04
|1.3011
|1.3036
|1.3000
|3831
|2007.01.08 13:24
|t/p
|1916
|0.04
|1.3000
|1.3036
|1.3000
|4.40
|1950.64
|3832
|2007.01.08 13:24
|close
|1915
|0.02
|1.3000
|1.3035
|1.2993
|0.80
|1951.44
|3833
|2007.01.08 13:24
|sell
|1917
|0.02
|1.2999
|1.3030
|1.2988
|3834
|2007.01.08 13:57
|t/p
|1917
|0.02
|1.2988
|1.3030
|1.2988
|2.20
|1953.64
|3835
|2007.01.08 13:57
|sell
|1918
|0.02
|1.2986
|1.3017
|1.2975
|3836
|2007.01.08 13:59
|t/p
|1918
|0.02
|1.2975
|1.3017
|1.2975
|2.20
|1955.84
|3837
|2007.01.08 13:59
|sell
|1919
|0.02
|1.2973
|1.3004
|1.2962
|3838
|2007.01.08 14:02
|sell
|1920
|0.04
|1.2979
|1.3004
|1.2968
|3839
|2007.01.08 14:03
|sell
|1921
|0.08
|1.2986
|1.3005
|1.2975
|3840
|2007.01.08 14:13
|sell
|1922
|0.16
|1.2993
|1.3006
|1.2982
|3841
|2007.01.08 14:24
|sell
|1923
|0.32
|1.2999
|1.3006
|1.2988
|3842
|2007.01.08 14:24
|s/l
|1919
|0.02
|1.3004
|1.3004
|1.2962
|-6.20
|1949.64
|3843
|2007.01.08 14:24
|s/l
|1920
|0.04
|1.3004
|1.3004
|1.2968
|-10.00
|1939.64
|3844
|2007.01.08 14:24
|close
|1923
|0.32
|1.3004
|1.3006
|1.2988
|-16.00
|1923.64
|3845
|2007.01.08 14:24
|close
|1922
|0.16
|1.3003
|1.3006
|1.2982
|-16.00
|1907.64
|3846
|2007.01.08 14:24
|close
|1921
|0.08
|1.3001
|1.3005
|1.2975
|-12.00
|1895.64
|3847
|2007.01.08 14:25
|sell
|1924
|0.02
|1.3000
|1.3031
|1.2989
|3848
|2007.01.08 14:26
|sell
|1925
|0.04
|1.3007
|1.3032
|1.2996
|3849
|2007.01.08 14:57
|sell
|1926
|0.08
|1.3014
|1.3033
|1.3003
|3850
|2007.01.08 15:03
|sell
|1927
|0.16
|1.3020
|1.3033
|1.3009
|3851
|2007.01.08 15:19
|t/p
|1927
|0.16
|1.3009
|1.3033
|1.3009
|17.60
|1913.24
|3852
|2007.01.08 15:19
|close
|1926
|0.08
|1.3008
|1.3033
|1.3003
|4.80
|1918.04
|3853
|2007.01.08 15:19
|close
|1925
|0.04
|1.3010
|1.3032
|1.2996
|-1.20
|1916.84
|3854
|2007.01.08 15:19
|close
|1924
|0.02
|1.3009
|1.3031
|1.2989
|-1.80
|1915.04
|3855
|2007.01.08 15:19
|sell
|1928
|0.02
|1.3010
|1.3041
|1.2999
|3856
|2007.01.08 15:20
|sell
|1929
|0.04
|1.3016
|1.3041
|1.3005
|3857
|2007.01.08 16:21
|t/p
|1929
|0.04
|1.3005
|1.3041
|1.3005
|4.40
|1919.44
|3858
|2007.01.08 16:21
|close
|1928
|0.02
|1.3005
|1.3041
|1.2999
|1.00
|1920.44
|3859
|2007.01.08 16:22
|sell
|1930
|0.02
|1.3004
|1.3035
|1.2993
|3860
|2007.01.08 16:35
|sell
|1931
|0.04
|1.3012
|1.3037
|1.3001
|3861
|2007.01.08 16:47
|sell
|1932
|0.08
|1.3018
|1.3037
|1.3007
|3862
|2007.01.08 16:47
|sell
|1933
|0.16
|1.3026
|1.3039
|1.3015
|3863
|2007.01.08 17:03
|sell
|1934
|0.32
|1.3033
|1.3040
|1.3022
|3864
|2007.01.08 17:04
|s/l
|1930
|0.02
|1.3035
|1.3035
|1.2993
|-6.20
|1914.24
|3865
|2007.01.08 17:04
|close
|1934
|0.32
|1.3036
|1.3040
|1.3022
|-9.60
|1904.64
|3866
|2007.01.08 17:04
|s/l
|1931
|0.04
|1.3037
|1.3037
|1.3001
|-10.00
|1894.64
|3867
|2007.01.08 17:04
|s/l
|1932
|0.08
|1.3037
|1.3037
|1.3007
|-15.20
|1879.44
|3868
|2007.01.08 17:04
|close
|1933
|0.16
|1.3037
|1.3039
|1.3015
|-17.60
|1861.84
|3869
|2007.01.08 17:04
|sell
|1935
|0.02
|1.3034
|1.3065
|1.3023
|3870
|2007.01.08 17:14
|t/p
|1935
|0.02
|1.3023
|1.3065
|1.3023
|2.20
|1864.04
|3871
|2007.01.08 17:14
|sell
|1936
|0.02
|1.3020
|1.3051
|1.3009
|3872
|2007.01.08 18:00
|sell
|1937
|0.04
|1.3027
|1.3052
|1.3016
|3873
|2007.01.08 18:02
|sell
|1938
|0.08
|1.3035
|1.3054
|1.3024
|3874
|2007.01.08 18:12
|t/p
|1938
|0.08
|1.3024
|1.3054
|1.3024
|8.80
|1872.84
|3875
|2007.01.08 18:12
|close
|1937
|0.04
|1.3024
|1.3052
|1.3016
|1.20
|1874.04
|3876
|2007.01.08 18:12
|close
|1936
|0.02
|1.3023
|1.3051
|1.3009
|-0.60
|1873.44
|3877
|2007.01.08 18:12
|sell
|1939
|0.02
|1.3020
|1.3051
|1.3009
|3878
|2007.01.08 18:23
|sell
|1940
|0.04
|1.3028
|1.3053
|1.3017
|3879
|2007.01.08 18:55
|sell
|1941
|0.08
|1.3035
|1.3054
|1.3024
|3880
|2007.01.08 18:59
|t/p
|1941
|0.08
|1.3024
|1.3054
|1.3024
|8.80
|1882.24
|3881
|2007.01.08 18:59
|close
|1940
|0.04
|1.3024
|1.3053
|1.3017
|1.60
|1883.84
|3882
|2007.01.08 18:59
|close
|1939
|0.02
|1.3025
|1.3051
|1.3009
|-1.00
|1882.84
|3883
|2007.01.08 18:59
|sell
|1942
|0.02
|1.3021
|1.3052
|1.3010
|3884
|2007.01.08 19:07
|t/p
|1942
|0.02
|1.3010
|1.3052
|1.3010
|2.20
|1885.04
|3885
|2007.01.08 19:07
|sell
|1943
|0.02
|1.3008
|1.3039
|1.2997
|3886
|2007.01.08 19:11
|sell
|1944
|0.04
|1.3015
|1.3040
|1.3004
|3887
|2007.01.08 19:52
|sell
|1945
|0.08
|1.3023
|1.3042
|1.3012
|3888
|2007.01.08 21:10
|t/p
|1945
|0.08
|1.3012
|1.3042
|1.3012
|8.80
|1893.84
|3889
|2007.01.08 21:10
|close
|1944
|0.04
|1.3010
|1.3040
|1.3004
|2.00
|1895.84
|3890
|2007.01.08 21:11
|close
|1943
|0.02
|1.3020
|1.3039
|1.2997
|-2.40
|1893.44
|3891
|2007.01.08 21:11
|sell
|1946
|0.02
|1.3019
|1.3050
|1.3008
|3892
|2007.01.08 22:15
|sell
|1947
|0.04
|1.3026
|1.3051
|1.3015
|3893
|2007.01.08 23:51
|sell
|1948
|0.08
|1.3033
|1.3052
|1.3022
|3894
|2007.01.08 23:54
|sell
|1949
|0.16
|1.3039
|1.3052
|1.3028
|3895
|2007.01.09 00:19
|sell
|1950
|0.32
|1.3046
|1.3053
|1.3035
|3896
|2007.01.09 01:56
|t/p
|1950
|0.32
|1.3035
|1.3053
|1.3035
|35.20
|1928.64
|3897
|2007.01.09 01:56
|close
|1949
|0.16
|1.3035
|1.3052
|1.3028
|7.34
|1935.98
|3898
|2007.01.09 01:58
|close
|1948
|0.08
|1.3033
|1.3052
|1.3022
|0.47
|1936.45
|3899
|2007.01.09 01:58
|close
|1947
|0.04
|1.3034
|1.3051
|1.3015
|-2.96
|1933.49
|3900
|2007.01.09 01:58
|close
|1946
|0.02
|1.3035
|1.3050
|1.3008
|-3.08
|1930.41
|3901
|2007.01.09 01:58
|sell
|1951
|0.02
|1.3034
|1.3065
|1.3023
|3902
|2007.01.09 03:17
|sell
|1952
|0.04
|1.3040
|1.3065
|1.3029
|3903
|2007.01.09 07:47
|sell
|1953
|0.08
|1.3047
|1.3066
|1.3036
|3904
|2007.01.09 08:02
|t/p
|1953
|0.08
|1.3036
|1.3066
|1.3036
|8.80
|1939.21
|3905
|2007.01.09 08:02
|close
|1952
|0.04
|1.3035
|1.3065
|1.3029
|2.00
|1941.21
|3906
|2007.01.09 08:02
|close
|1951
|0.02
|1.3036
|1.3065
|1.3023
|-0.40
|1940.81
|3907
|2007.01.09 08:02
|sell
|1954
|0.02
|1.3035
|1.3066
|1.3024
|3908
|2007.01.09 11:35
|t/p
|1954
|0.02
|1.3024
|1.3066
|1.3024
|2.20
|1943.01
|3909
|2007.01.09 11:35
|sell
|1955
|0.02
|1.3020
|1.3051
|1.3009
|3910
|2007.01.09 12:38
|t/p
|1955
|0.02
|1.3009
|1.3051
|1.3009
|2.20
|1945.21
|3911
|2007.01.09 12:38
|sell
|1956
|0.02
|1.3007
|1.3038
|1.2996
|3912
|2007.01.09 12:47
|sell
|1957
|0.04
|1.3014
|1.3039
|1.3003
|3913
|2007.01.09 13:09
|sell
|1958
|0.08
|1.3020
|1.3039
|1.3009
|3914
|2007.01.09 13:28
|sell
|1959
|0.16
|1.3027
|1.3040
|1.3016
|3915
|2007.01.09 13:43
|t/p
|1959
|0.16
|1.3016
|1.3040
|1.3016
|17.60
|1962.81
|3916
|2007.01.09 13:43
|close
|1958
|0.08
|1.3015
|1.3039
|1.3009
|4.00
|1966.81
|3917
|2007.01.09 13:43
|close
|1957
|0.04
|1.3016
|1.3039
|1.3003
|-0.80
|1966.01
|3918
|2007.01.09 13:43
|close
|1956
|0.02
|1.3017
|1.3038
|1.2996
|-2.00
|1964.01
|3919
|2007.01.09 13:44
|sell
|1960
|0.02
|1.3014
|1.3045
|1.3003
|3920
|2007.01.09 13:48
|sell
|1961
|0.04
|1.3020
|1.3045
|1.3009
|3921
|2007.01.09 14:04
|t/p
|1961
|0.04
|1.3009
|1.3045
|1.3009
|4.40
|1968.41
|3922
|2007.01.09 14:04
|close
|1960
|0.02
|1.3009
|1.3045
|1.3003
|1.00
|1969.41
|3923
|2007.01.09 14:04
|sell
|1962
|0.02
|1.3006
|1.3037
|1.2995
|3924
|2007.01.09 14:39
|sell
|1963
|0.04
|1.3013
|1.3038
|1.3002
|3925
|2007.01.09 14:49
|t/p
|1963
|0.04
|1.3002
|1.3038
|1.3002
|4.40
|1973.81
|3926
|2007.01.09 14:49
|close
|1962
|0.02
|1.3002
|1.3037
|1.2995
|0.80
|1974.61
|3927
|2007.01.09 14:49
|sell
|1964
|0.02
|1.3001
|1.3032
|1.2990
|3928
|2007.01.09 15:43
|t/p
|1964
|0.02
|1.2990
|1.3032
|1.2990
|2.20
|1976.81
|3929
|2007.01.09 15:43
|sell
|1965
|0.02
|1.2988
|1.3019
|1.2977
|3930
|2007.01.09 15:47
|sell
|1966
|0.04
|1.2994
|1.3019
|1.2983
|3931
|2007.01.09 15:59
|sell
|1967
|0.08
|1.3001
|1.3020
|1.2990
|3932
|2007.01.09 16:49
|t/p
|1967
|0.08
|1.2990
|1.3020
|1.2990
|8.80
|1985.61
|3933
|2007.01.09 16:49
|close
|1966
|0.04
|1.2989
|1.3019
|1.2983
|2.00
|1987.61
|3934
|2007.01.09 16:49
|close
|1965
|0.02
|1.2990
|1.3019
|1.2977
|-0.40
|1987.21
|3935
|2007.01.09 16:50
|sell
|1968
|0.02
|1.2987
|1.3018
|1.2976
|3936
|2007.01.09 16:58
|sell
|1969
|0.04
|1.2994
|1.3019
|1.2983
|3937
|2007.01.09 17:07
|sell
|1970
|0.08
|1.3001
|1.3020
|1.2990
|3938
|2007.01.09 17:53
|sell
|1971
|0.16
|1.3008
|1.3021
|1.2997
|3939
|2007.01.09 20:06
|t/p
|1971
|0.16
|1.2997
|1.3021
|1.2997
|17.60
|2004.81
|3940
|2007.01.09 20:06
|close
|1970
|0.08
|1.2996
|1.3020
|1.2990
|4.00
|2008.81
|3941
|2007.01.09 20:06
|close
|1969
|0.04
|1.3001
|1.3019
|1.2983
|-2.80
|2006.01
|3942
|2007.01.09 20:07
|close
|1968
|0.02
|1.3002
|1.3018
|1.2976
|-3.00
|2003.01
|3943
|2007.01.09 20:07
|sell
|1972
|0.02
|1.2999
|1.3030
|1.2988
|3944
|2007.01.10 00:07
|t/p
|1972
|0.02
|1.2988
|1.3030
|1.2988
|2.32
|2005.33
|3945
|2007.01.10 00:07
|sell
|1973
|0.02
|1.2986
|1.3017
|1.2975
|3946
|2007.01.10 00:19
|t/p
|1973
|0.02
|1.2975
|1.3017
|1.2975
|2.20
|2007.53
|3947
|2007.01.10 00:19
|sell
|1974
|0.02
|1.2973
|1.3004
|1.2962
|3948
|2007.01.10 00:19
|t/p
|1974
|0.02
|1.2962
|1.3004
|1.2962
|2.20
|2009.73
|3949
|2007.01.10 00:19
|sell
|1975
|0.02
|1.2959
|1.2990
|1.2948
|3950
|2007.01.10 00:20
|sell
|1976
|0.04
|1.2966
|1.2991
|1.2955
|3951
|2007.01.10 01:23
|sell
|1977
|0.08
|1.2973
|1.2992
|1.2962
|3952
|2007.01.10 01:36
|t/p
|1977
|0.08
|1.2962
|1.2992
|1.2962
|8.80
|2018.53
|3953
|2007.01.10 01:36
|close
|1976
|0.04
|1.2962
|1.2991
|1.2955
|1.60
|2020.13
|3954
|2007.01.10 01:36
|close
|1975
|0.02
|1.2963
|1.2990
|1.2948
|-0.80
|2019.33
|3955
|2007.01.10 01:36
|sell
|1978
|0.02
|1.2960
|1.2991
|1.2949
|3956
|2007.01.10 01:59
|sell
|1979
|0.04
|1.2967
|1.2992
|1.2956
|3957
|2007.01.10 02:15
|t/p
|1979
|0.04
|1.2956
|1.2992
|1.2956
|4.40
|2023.73
|3958
|2007.01.10 02:15
|close
|1978
|0.02
|1.2955
|1.2991
|1.2949
|1.00
|2024.73
|3959
|2007.01.10 02:15
|sell
|1980
|0.02
|1.2952
|1.2983
|1.2941
|3960
|2007.01.10 02:19
|sell
|1981
|0.04
|1.2958
|1.2983
|1.2947
|3961
|2007.01.10 03:35
|sell
|1982
|0.08
|1.2965
|1.2984
|1.2954
|3962
|2007.01.10 04:39
|sell
|1983
|0.16
|1.2972
|1.2985
|1.2961
|3963
|2007.01.10 05:44
|sell
|1984
|0.32
|1.2978
|1.2985
|1.2967
|3964
|2007.01.10 05:44
|s/l
|1980
|0.02
|1.2983
|1.2983
|1.2941
|-6.20
|2018.53
|3965
|2007.01.10 05:44
|s/l
|1981
|0.04
|1.2983
|1.2983
|1.2947
|-10.00
|2008.53
|3966
|2007.01.10 05:44
|close
|1984
|0.32
|1.2983
|1.2985
|1.2967
|-16.00
|1992.53
|3967
|2007.01.10 05:44
|close
|1983
|0.16
|1.2982
|1.2985
|1.2961
|-16.00
|1976.53
|3968
|2007.01.10 05:44
|close
|1982
|0.08
|1.2983
|1.2984
|1.2954
|-14.40
|1962.13
|3969
|2007.01.10 05:44
|sell
|1985
|0.02
|1.2980
|1.3011
|1.2969
|3970
|2007.01.10 05:51
|sell
|1986
|0.04
|1.2987
|1.3012
|1.2976
|3971
|2007.01.10 06:41
|t/p
|1986
|0.04
|1.2976
|1.3012
|1.2976
|4.40
|1966.53
|3972
|2007.01.10 06:41
|close
|1985
|0.02
|1.2976
|1.3011
|1.2969
|0.80
|1967.33
|3973
|2007.01.10 06:42
|sell
|1987
|0.02
|1.2975
|1.3006
|1.2964
|3974
|2007.01.10 06:57
|sell
|1988
|0.04
|1.2982
|1.3007
|1.2971
|3975
|2007.01.10 07:24
|sell
|1989
|0.08
|1.2989
|1.3008
|1.2978
|3976
|2007.01.10 07:47
|sell
|1990
|0.16
|1.2995
|1.3008
|1.2984
|3977
|2007.01.10 08:46
|t/p
|1990
|0.16
|1.2984
|1.3008
|1.2984
|17.60
|1984.93
|3978
|2007.01.10 08:46
|close
|1989
|0.08
|1.2984
|1.3008
|1.2978
|4.00
|1988.93
|3979
|2007.01.10 08:46
|close
|1988
|0.04
|1.2985
|1.3007
|1.2971
|-1.20
|1987.73
|3980
|2007.01.10 08:46
|close
|1987
|0.02
|1.2984
|1.3006
|1.2964
|-1.80
|1985.93
|3981
|2007.01.10 08:46
|sell
|1991
|0.02
|1.2981
|1.3012
|1.2970
|3982
|2007.01.10 09:35
|sell
|1992
|0.04
|1.2988
|1.3013
|1.2977
|3983
|2007.01.10 10:08
|sell
|1993
|0.08
|1.2994
|1.3013
|1.2983
|3984
|2007.01.10 13:14
|t/p
|1993
|0.08
|1.2983
|1.3013
|1.2983
|8.80
|1994.73
|3985
|2007.01.10 13:14
|close
|1992
|0.04
|1.2983
|1.3013
|1.2977
|2.00
|1996.73
|3986
|2007.01.10 13:14
|close
|1991
|0.02
|1.2986
|1.3012
|1.2970
|-1.00
|1995.73
|3987
|2007.01.10 13:14
|sell
|1994
|0.02
|1.2985
|1.3016
|1.2974
|3988
|2007.01.10 13:30
|t/p
|1994
|0.02
|1.2974
|1.3016
|1.2974
|2.20
|1997.93
|3989
|2007.01.10 13:30
|sell
|1995
|0.02
|1.2972
|1.3003
|1.2961
|3990
|2007.01.10 13:30
|sell
|1996
|0.04
|1.2979
|1.3004
|1.2968
|3991
|2007.01.10 13:32
|sell
|1997
|0.08
|1.2986
|1.3005
|1.2975
|3992
|2007.01.10 13:34
|t/p
|1997
|0.08
|1.2975
|1.3005
|1.2975
|8.80
|2006.73
|3993
|2007.01.10 13:34
|close
|1996
|0.04
|1.2975
|1.3004
|1.2968
|1.60
|2008.33
|3994
|2007.01.10 13:34
|close
|1995
|0.02
|1.2974
|1.3003
|1.2961
|-0.40
|2007.93
|3995
|2007.01.10 13:34
|sell
|1998
|0.02
|1.2973
|1.3004
|1.2962
|3996
|2007.01.10 14:00
|sell
|1999
|0.04
|1.2979
|1.3004
|1.2968
|3997
|2007.01.10 14:45
|t/p
|1999
|0.04
|1.2968
|1.3004
|1.2968
|4.40
|2012.33
|3998
|2007.01.10 14:45
|close
|1998
|0.02
|1.2967
|1.3004
|1.2962
|1.20
|2013.53
|3999
|2007.01.10 14:45
|sell
|2000
|0.02
|1.2966
|1.2997
|1.2955
|4000
|2007.01.10 15:09
|t/p
|2000
|0.02
|1.2955
|1.2997
|1.2955
|2.20
|2015.73
|4001
|2007.01.10 15:09
|sell
|2001
|0.02
|1.2953
|1.2984
|1.2942
|4002
|2007.01.10 15:13
|t/p
|2001
|0.02
|1.2942
|1.2984
|1.2942
|2.20
|2017.93
|4003
|2007.01.10 15:13
|sell
|2002
|0.02
|1.2938
|1.2969
|1.2927
|4004
|2007.01.10 15:39
|sell
|2003
|0.04
|1.2945
|1.2970
|1.2934
|4005
|2007.01.10 17:39
|t/p
|2003
|0.04
|1.2934
|1.2970
|1.2934
|4.40
|2022.33
|4006
|2007.01.10 17:39
|close
|2002
|0.02
|1.2934
|1.2969
|1.2927
|0.80
|2023.13
|4007
|2007.01.10 17:39
|sell
|2004
|0.02
|1.2933
|1.2964
|1.2922
|4008
|2007.01.10 17:53
|sell
|2005
|0.04
|1.2940
|1.2965
|1.2929
|4009
|2007.01.11 00:58
|sell
|2006
|0.08
|1.2947
|1.2966
|1.2936
|4010
|2007.01.11 01:32
|sell
|2007
|0.16
|1.2954
|1.2967
|1.2943
|4011
|2007.01.11 04:00
|sell
|2008
|0.32
|1.2961
|1.2968
|1.2950
|4012
|2007.01.11 04:07
|s/l
|2004
|0.02
|1.2964
|1.2964
|1.2922
|-5.85
|2017.28
|4013
|2007.01.11 04:07
|close
|2008
|0.32
|1.2964
|1.2968
|1.2950
|-9.60
|2007.68
|4014
|2007.01.11 04:08
|close
|2007
|0.16
|1.2963
|1.2967
|1.2943
|-14.40
|1993.28
|4015
|2007.01.11 04:08
|close
|2006
|0.08
|1.2964
|1.2966
|1.2936
|-13.60
|1979.68
|4016
|2007.01.11 04:08
|close
|2005
|0.04
|1.2962
|1.2965
|1.2929
|-8.09
|1971.59
|4017
|2007.01.11 04:08
|sell
|2009
|0.02
|1.2961
|1.2992
|1.2950
|4018
|2007.01.11 07:23
|t/p
|2009
|0.02
|1.2950
|1.2992
|1.2950
|2.20
|1973.79
|4019
|2007.01.11 07:23
|sell
|2010
|0.02
|1.2948
|1.2979
|1.2937
|4020
|2007.01.11 07:35
|sell
|2011
|0.04
|1.2954
|1.2979
|1.2943
|4021
|2007.01.11 07:42
|sell
|2012
|0.08
|1.2961
|1.2980
|1.2950
|4022
|2007.01.11 07:56
|sell
|2013
|0.16
|1.2968
|1.2981
|1.2957
|4023
|2007.01.11 08:23
|t/p
|2013
|0.16
|1.2957
|1.2981
|1.2957
|17.60
|1991.39
|4024
|2007.01.11 08:23
|close
|2012
|0.08
|1.2956
|1.2980
|1.2950
|4.00
|1995.39
|4025
|2007.01.11 08:23
|close
|2011
|0.04
|1.2957
|1.2979
|1.2943
|-1.20
|1994.19
|4026
|2007.01.11 08:24
|close
|2010
|0.02
|1.2956
|1.2979
|1.2937
|-1.60
|1992.59
|4027
|2007.01.11 08:24
|sell
|2014
|0.02
|1.2953
|1.2984
|1.2942
|4028
|2007.01.11 08:28
|sell
|2015
|0.04
|1.2959
|1.2984
|1.2948
|4029
|2007.01.11 09:00
|sell
|2016
|0.08
|1.2967
|1.2986
|1.2956
|4030
|2007.01.11 09:37
|sell
|2017
|0.16
|1.2974
|1.2987
|1.2963
|4031
|2007.01.11 11:10
|t/p
|2017
|0.16
|1.2963
|1.2987
|1.2963
|17.60
|2010.19
|4032
|2007.01.11 11:10
|close
|2016
|0.08
|1.2962
|1.2986
|1.2956
|4.00
|2014.19
|4033
|2007.01.11 11:10
|close
|2015
|0.04
|1.2963
|1.2984
|1.2948
|-1.60
|2012.59
|4034
|2007.01.11 11:10
|close
|2014
|0.02
|1.2969
|1.2984
|1.2942
|-3.20
|2009.39
|4035
|2007.01.11 11:11
|sell
|2018
|0.02
|1.2968
|1.2999
|1.2957
|4036
|2007.01.11 12:00
|sell
|2019
|0.04
|1.2975
|1.3000
|1.2964
|4037
|2007.01.11 12:00
|sell
|2020
|0.08
|1.2984
|1.3003
|1.2973
|4038
|2007.01.11 12:01
|t/p
|2020
|0.08
|1.2973
|1.3003
|1.2973
|8.80
|2018.19
|4039
|2007.01.11 12:01
|close
|2019
|0.04
|1.2972
|1.3000
|1.2964
|1.20
|2019.39
|4040
|2007.01.11 12:01
|close
|2018
|0.02
|1.2973
|1.2999
|1.2957
|-1.00
|2018.39
|4041
|2007.01.11 12:01
|sell
|2021
|0.02
|1.2972
|1.3003
|1.2961
|4042
|2007.01.11 12:02
|sell
|2022
|0.04
|1.2978
|1.3003
|1.2967
|4043
|2007.01.11 12:05
|sell
|2023
|0.08
|1.2986
|1.3005
|1.2975
|4044
|2007.01.11 12:06
|sell
|2024
|0.16
|1.2993
|1.3006
|1.2982
|4045
|2007.01.11 12:11
|sell
|2025
|0.32
|1.2999
|1.3006
|1.2988
|4046
|2007.01.11 12:11
|s/l
|2021
|0.02
|1.3003
|1.3003
|1.2961
|-6.20
|2012.19
|4047
|2007.01.11 12:11
|s/l
|2022
|0.04
|1.3003
|1.3003
|1.2967
|-10.00
|2002.19
|4048
|2007.01.11 12:11
|close
|2025
|0.32
|1.3003
|1.3006
|1.2988
|-12.80
|1989.39
|4049
|2007.01.11 12:11
|close
|2024
|0.16
|1.3004
|1.3006
|1.2982
|-17.60
|1971.79
|4050
|2007.01.11 12:11
|close
|2023
|0.08
|1.3003
|1.3005
|1.2975
|-13.60
|1958.19
|4051
|2007.01.11 12:11
|sell
|2026
|0.02
|1.3002
|1.3033
|1.2991
|4052
|2007.01.11 12:12
|sell
|2027
|0.04
|1.3009
|1.3034
|1.2998
|4053
|2007.01.11 12:19
|t/p
|2027
|0.04
|1.2998
|1.3034
|1.2998
|4.40
|1962.59
|4054
|2007.01.11 12:19
|close
|2026
|0.02
|1.2998
|1.3033
|1.2991
|0.80
|1963.39
|4055
|2007.01.11 12:19
|buy
|2028
|0.02
|1.2999
|1.2968
|1.3010
|4056
|2007.01.11 12:20
|buy
|2029
|0.04
|1.2993
|1.2968
|1.3004
|4057
|2007.01.11 12:23
|buy
|2030
|0.08
|1.2984
|1.2965
|1.2995
|4058
|2007.01.11 12:25
|buy
|2031
|0.16
|1.2977
|1.2964
|1.2988
|4059
|2007.01.11 12:28
|buy
|2032
|0.32
|1.2971
|1.2964
|1.2982
|4060
|2007.01.11 12:28
|s/l
|2028
|0.02
|1.2968
|1.2968
|1.3010
|-6.20
|1957.19
|4061
|2007.01.11 12:28
|s/l
|2029
|0.04
|1.2968
|1.2968
|1.3004
|-10.00
|1947.19
|4062
|2007.01.11 12:28
|close
|2032
|0.32
|1.2968
|1.2964
|1.2982
|-9.60
|1937.59
|4063
|2007.01.11 12:28
|close
|2031
|0.16
|1.2969
|1.2964
|1.2988
|-12.80
|1924.79
|4064
|2007.01.11 12:28
|close
|2030
|0.08
|1.2967
|1.2965
|1.2995
|-13.60
|1911.19
|4065
|2007.01.11 12:28
|buy
|2033
|0.02
|1.2967
|1.2936
|1.2978
|4066
|2007.01.11 12:36
|t/p
|2033
|0.02
|1.2978
|1.2936
|1.2978
|2.20
|1913.39
|4067
|2007.01.11 12:36
|buy
|2034
|0.02
|1.2980
|1.2949
|1.2991
|4068
|2007.01.11 12:49
|t/p
|2034
|0.02
|1.2991
|1.2949
|1.2991
|2.20
|1915.59
|4069
|2007.01.11 12:49
|buy
|2035
|0.02
|1.2994
|1.2963
|1.3005
|4070
|2007.01.11 12:51
|buy
|2036
|0.04
|1.2987
|1.2962
|1.2998
|4071
|2007.01.11 12:54
|buy
|2037
|0.08
|1.2979
|1.2960
|1.2990
|4072
|2007.01.11 13:01
|t/p
|2037
|0.08
|1.2990
|1.2960
|1.2990
|8.80
|1924.39
|4073
|2007.01.11 13:01
|close
|2036
|0.04
|1.2990
|1.2962
|1.2998
|1.20
|1925.59
|4074
|2007.01.11 13:01
|close
|2035
|0.02
|1.2989
|1.2963
|1.3005
|-1.00
|1924.59
|4075
|2007.01.11 13:01
|buy
|2038
|0.02
|1.2992
|1.2961
|1.3003
|4076
|2007.01.11 13:01
|buy
|2039
|0.04
|1.2985
|1.2960
|1.2996
|4077
|2007.01.11 13:36
|buy
|2040
|0.08
|1.2978
|1.2959
|1.2989
|4078
|2007.01.11 13:36
|buy
|2041
|0.16
|1.2971
|1.2958
|1.2982
|4079
|2007.01.11 13:38
|buy
|2042
|0.32
|1.2964
|1.2957
|1.2975
|4080
|2007.01.11 13:38
|s/l
|2038
|0.02
|1.2961
|1.2961
|1.3003
|-6.20
|1918.39
|4081
|2007.01.11 13:38
|close
|2042
|0.32
|1.2961
|1.2957
|1.2975
|-9.60
|1908.79
|4082
|2007.01.11 13:38
|s/l
|2039
|0.04
|1.2960
|1.2960
|1.2996
|-10.00
|1898.79
|4083
|2007.01.11 13:38
|s/l
|2040
|0.08
|1.2959
|1.2959
|1.2989
|-15.20
|1883.59
|4084
|2007.01.11 13:38
|close
|2041
|0.16
|1.2959
|1.2958
|1.2982
|-19.20
|1864.39
|4085
|2007.01.11 13:38
|buy
|2043
|0.02
|1.2959
|1.2928
|1.2970
|4086
|2007.01.11 13:41
|buy
|2044
|0.04
|1.2953
|1.2928
|1.2964
|4087
|2007.01.11 13:41
|buy
|2045
|0.08
|1.2946
|1.2927
|1.2957
|4088
|2007.01.11 13:44
|t/p
|2045
|0.08
|1.2957
|1.2927
|1.2957
|8.80
|1873.19
|4089
|2007.01.11 13:44
|close
|2044
|0.04
|1.2957
|1.2928
|1.2964
|1.60
|1874.79
|4090
|2007.01.11 13:44
|close
|2043
|0.02
|1.2956
|1.2928
|1.2970
|-0.60
|1874.19
|4091
|2007.01.11 13:44
|buy
|2046
|0.02
|1.2957
|1.2926
|1.2968
|4092
|2007.01.11 13:49
|buy
|2047
|0.04
|1.2951
|1.2926
|1.2962
|4093
|2007.01.11 13:51
|buy
|2048
|0.08
|1.2944
|1.2925
|1.2955
|4094
|2007.01.11 13:51
|buy
|2049
|0.16
|1.2936
|1.2923
|1.2947
|4095
|2007.01.11 13:51
|s/l
|2046
|0.02
|1.2926
|1.2926
|1.2968
|-6.20
|1867.99
|4096
|2007.01.11 13:51
|s/l
|2047
|0.04
|1.2926
|1.2926
|1.2962
|-10.00
|1857.99
|4097
|2007.01.11 13:51
|close
|2049
|0.16
|1.2926
|1.2923
|1.2947
|-16.00
|1841.99
|4098
|2007.01.11 13:51
|s/l
|2048
|0.08
|1.2925
|1.2925
|1.2955
|-15.20
|1826.79
|4099
|2007.01.11 13:51
|buy
|2050
|0.02
|1.2926
|1.2895
|1.2937
|4100
|2007.01.11 13:53
|t/p
|2050
|0.02
|1.2937
|1.2895
|1.2937
|2.20
|1828.99
|4101
|2007.01.11 13:53
|buy
|2051
|0.02
|1.2940
|1.2909
|1.2951
|4102
|2007.01.11 13:59
|buy
|2052
|0.04
|1.2934
|1.2909
|1.2945
|4103
|2007.01.11 14:06
|t/p
|2052
|0.04
|1.2945
|1.2909
|1.2945
|4.40
|1833.39
|4104
|2007.01.11 14:06
|close
|2051
|0.02
|1.2946
|1.2909
|1.2951
|1.20
|1834.59
|4105
|2007.01.11 14:06
|sell
|2053
|0.02
|1.2945
|1.2976
|1.2934
|4106
|2007.01.11 14:14
|t/p
|2053
|0.02
|1.2934
|1.2976
|1.2934
|2.20
|1836.79
|4107
|2007.01.11 14:14
|sell
|2054
|0.02
|1.2932
|1.2963
|1.2921
|4108
|2007.01.11 14:20
|t/p
|2054
|0.02
|1.2921
|1.2963
|1.2921
|2.20
|1838.99
|4109
|2007.01.11 14:20
|sell
|2055
|0.02
|1.2918
|1.2949
|1.2907
|4110
|2007.01.11 14:28
|sell
|2056
|0.04
|1.2926
|1.2951
|1.2915
|4111
|2007.01.11 14:52
|sell
|2057
|0.08
|1.2933
|1.2952
|1.2922
|4112
|2007.01.11 15:00
|t/p
|2057
|0.08
|1.2922
|1.2952
|1.2922
|8.80
|1847.79
|4113
|2007.01.11 15:00
|close
|2056
|0.04
|1.2921
|1.2951
|1.2915
|2.00
|1849.79
|4114
|2007.01.11 15:00
|close
|2055
|0.02
|1.2922
|1.2949
|1.2907
|-0.80
|1848.99
|4115
|2007.01.11 15:00
|sell
|2058
|0.02
|1.2916
|1.2947
|1.2905
|4116
|2007.01.11 15:05
|t/p
|2058
|0.02
|1.2905
|1.2947
|1.2905
|2.20
|1851.19
|4117
|2007.01.11 15:05
|sell
|2059
|0.02
|1.2902
|1.2933
|1.2891
|4118
|2007.01.11 15:30
|t/p
|2059
|0.02
|1.2891
|1.2933
|1.2891
|2.20
|1853.39
|4119
|2007.01.11 15:30
|sell
|2060
|0.02
|1.2888
|1.2919
|1.2877
|4120
|2007.01.11 15:33
|sell
|2061
|0.04
|1.2894
|1.2919
|1.2883
|4121
|2007.01.11 16:13
|sell
|2062
|0.08
|1.2901
|1.2920
|1.2890
|4122
|2007.01.11 17:15
|sell
|2063
|0.16
|1.2908
|1.2921
|1.2897
|4123
|2007.01.11 18:06
|t/p
|2063
|0.16
|1.2897
|1.2921
|1.2897
|17.60
|1870.99
|4124
|2007.01.11 18:06
|close
|2062
|0.08
|1.2897
|1.2920
|1.2890
|3.20
|1874.19
|4125
|2007.01.11 18:07
|close
|2061
|0.04
|1.2896
|1.2919
|1.2883
|-0.80
|1873.39
|4126
|2007.01.11 18:07
|close
|2060
|0.02
|1.2897
|1.2919
|1.2877
|-1.80
|1871.59
|4127
|2007.01.11 18:07
|sell
|2064
|0.02
|1.2894
|1.2925
|1.2883
|4128
|2007.01.11 19:28
|t/p
|2064
|0.02
|1.2883
|1.2925
|1.2883
|2.20
|1873.79
|4129
|2007.01.11 19:28
|sell
|2065
|0.02
|1.2881
|1.2912
|1.2870
|4130
|2007.01.11 19:34
|sell
|2066
|0.04
|1.2888
|1.2913
|1.2877
|4131
|2007.01.11 19:39
|sell
|2067
|0.08
|1.2894
|1.2913
|1.2883
|4132
|2007.01.11 23:33
|t/p
|2067
|0.08
|1.2883
|1.2913
|1.2883
|8.80
|1882.59
|4133
|2007.01.11 23:33
|close
|2066
|0.04
|1.2883
|1.2913
|1.2877
|2.00
|1884.59
|4134
|2007.01.11 23:33
|close
|2065
|0.02
|1.2886
|1.2912
|1.2870
|-1.00
|1883.59
|4135
|2007.01.11 23:33
|sell
|2068
|0.02
|1.2883
|1.2914
|1.2872
|4136
|2007.01.11 23:50
|sell
|2069
|0.04
|1.2890
|1.2915
|1.2879
|4137
|2007.01.12 01:03
|t/p
|2069
|0.04
|1.2879
|1.2915
|1.2879
|4.64
|1888.22
|4138
|2007.01.12 01:03
|close
|2068
|0.02
|1.2879
|1.2914
|1.2872
|0.92
|1889.14
|4139
|2007.01.12 01:03
|sell
|2070
|0.02
|1.2878
|1.2909
|1.2867
|4140
|2007.01.12 01:05
|sell
|2071
|0.04
|1.2885
|1.2910
|1.2874
|4141
|2007.01.12 01:52
|sell
|2072
|0.08
|1.2892
|1.2911
|1.2881
|4142
|2007.01.12 02:05
|sell
|2073
|0.16
|1.2898
|1.2911
|1.2887
|4143
|2007.01.12 02:21
|sell
|2074
|0.32
|1.2905
|1.2912
|1.2894
|4144
|2007.01.12 03:21
|t/p
|2074
|0.32
|1.2894
|1.2912
|1.2894
|35.20
|1924.34
|4145
|2007.01.12 03:21
|close
|2073
|0.16
|1.2894
|1.2911
|1.2887
|6.40
|1930.74
|4146
|2007.01.12 03:21
|close
|2072
|0.08
|1.2898
|1.2911
|1.2881
|-4.80
|1925.94
|4147
|2007.01.12 03:23
|close
|2071
|0.04
|1.2899
|1.2910
|1.2874
|-5.60
|1920.34
|4148
|2007.01.12 03:24
|close
|2070
|0.02
|1.2898
|1.2909
|1.2867
|-4.00
|1916.34
|4149
|2007.01.12 03:24
|sell
|2075
|0.02
|1.2896
|1.2927
|1.2885
|4150
|2007.01.12 04:40
|sell
|2076
|0.04
|1.2905
|1.2930
|1.2894
|4151
|2007.01.12 07:05
|sell
|2077
|0.08
|1.2913
|1.2932
|1.2902
|4152
|2007.01.12 08:24
|t/p
|2077
|0.08
|1.2902
|1.2932
|1.2902
|8.80
|1925.14
|4153
|2007.01.12 08:24
|close
|2076
|0.04
|1.2902
|1.2930
|1.2894
|1.20
|1926.34
|4154
|2007.01.12 08:24
|close
|2075
|0.02
|1.2903
|1.2927
|1.2885
|-1.40
|1924.94
|4155
|2007.01.12 08:24
|sell
|2078
|0.02
|1.2900
|1.2931
|1.2889
|4156
|2007.01.12 08:35
|sell
|2079
|0.04
|1.2907
|1.2932
|1.2896
|4157
|2007.01.12 09:05
|sell
|2080
|0.08
|1.2914
|1.2933
|1.2903
|4158
|2007.01.12 09:39
|t/p
|2080
|0.08
|1.2903
|1.2933
|1.2903
|8.80
|1933.74
|4159
|2007.01.12 09:39
|close
|2079
|0.04
|1.2903
|1.2932
|1.2896
|1.60
|1935.34
|4160
|2007.01.12 09:39
|close
|2078
|0.02
|1.2904
|1.2931
|1.2889
|-0.80
|1934.54
|4161
|2007.01.12 09:39
|sell
|2081
|0.02
|1.2901
|1.2932
|1.2890
|4162
|2007.01.12 09:43
|sell
|2082
|0.04
|1.2908
|1.2933
|1.2897
|4163
|2007.01.12 11:56
|t/p
|2082
|0.04
|1.2897
|1.2933
|1.2897
|4.40
|1938.94
|4164
|2007.01.12 11:56
|close
|2081
|0.02
|1.2897
|1.2932
|1.2890
|0.80
|1939.74
|4165
|2007.01.12 11:56
|sell
|2083
|0.02
|1.2898
|1.2929
|1.2887
|4166
|2007.01.12 12:42
|sell
|2084
|0.04
|1.2905
|1.2930
|1.2894
|4167
|2007.01.12 12:55
|t/p
|2084
|0.04
|1.2894
|1.2930
|1.2894
|4.40
|1944.14
|4168
|2007.01.12 12:55
|close
|2083
|0.02
|1.2894
|1.2929
|1.2887
|0.80
|1944.94
|4169
|2007.01.12 12:55
|sell
|2085
|0.02
|1.2893
|1.2924
|1.2882
|4170
|2007.01.12 13:30
|t/p
|2085
|0.02
|1.2882
|1.2924
|1.2882
|2.20
|1947.14
|4171
|2007.01.12 13:30
|sell
|2086
|0.02
|1.2880
|1.2911
|1.2869
|4172
|2007.01.12 13:30
|t/p
|2086
|0.02
|1.2869
|1.2911
|1.2869
|2.20
|1949.34
|4173
|2007.01.12 13:30
|sell
|2087
|0.02
|1.2867
|1.2898
|1.2856
|4174
|2007.01.12 13:30
|sell
|2088
|0.04
|1.2873
|1.2898
|1.2862
|4175
|2007.01.12 13:31
|sell
|2089
|0.08
|1.2880
|1.2899
|1.2869
|4176
|2007.01.12 13:33
|sell
|2090
|0.16
|1.2887
|1.2900
|1.2876
|4177
|2007.01.12 13:40
|t/p
|2090
|0.16
|1.2876
|1.2900
|1.2876
|17.60
|1966.94
|4178
|2007.01.12 13:40
|close
|2089
|0.08
|1.2876
|1.2899
|1.2869
|3.20
|1970.14
|4179
|2007.01.12 13:40
|close
|2088
|0.04
|1.2877
|1.2898
|1.2862
|-1.60
|1968.54
|4180
|2007.01.12 13:40
|close
|2087
|0.02
|1.2878
|1.2898
|1.2856
|-2.20
|1966.34
|4181
|2007.01.12 13:40
|sell
|2091
|0.02
|1.2875
|1.2906
|1.2864
|4182
|2007.01.12 13:52
|sell
|2092
|0.04
|1.2882
|1.2907
|1.2871
|4183
|2007.01.12 13:53
|sell
|2093
|0.08
|1.2889
|1.2908
|1.2878
|4184
|2007.01.12 13:57
|sell
|2094
|0.16
|1.2895
|1.2908
|1.2884
|4185
|2007.01.12 13:58
|sell
|2095
|0.32
|1.2903
|1.2910
|1.2892
|4186
|2007.01.12 13:58
|s/l
|2091
|0.02
|1.2906
|1.2906
|1.2864
|-6.20
|1960.14
|4187
|2007.01.12 13:58
|close
|2095
|0.32
|1.2906
|1.2910
|1.2892
|-9.60
|1950.54
|4188
|2007.01.12 13:58
|s/l
|2092
|0.04
|1.2907
|1.2907
|1.2871
|-10.00
|1940.54
|4189
|2007.01.12 13:58
|close
|2094
|0.16
|1.2907
|1.2908
|1.2884
|-19.20
|1921.34
|4190
|2007.01.12 13:58
|s/l
|2093
|0.08
|1.2908
|1.2908
|1.2878
|-15.20
|1906.14
|4191
|2007.01.12 13:58
|sell
|2096
|0.02
|1.2907
|1.2938
|1.2896
|4192
|2007.01.12 14:05
|sell
|2097
|0.04
|1.2914
|1.2939
|1.2903
|4193
|2007.01.12 14:06
|sell
|2098
|0.08
|1.2921
|1.2940
|1.2910
|4194
|2007.01.12 14:37
|sell
|2099
|0.16
|1.2929
|1.2942
|1.2918
|4195
|2007.01.12 15:00
|sell
|2100
|0.32
|1.2935
|1.2942
|1.2924
|4196
|2007.01.12 15:00
|s/l
|2096
|0.02
|1.2938
|1.2938
|1.2896
|-6.20
|1899.94
|4197
|2007.01.12 15:00
|close
|2100
|0.32
|1.2938
|1.2942
|1.2924
|-9.60
|1890.34
|4198
|2007.01.12 15:00
|s/l
|2097
|0.04
|1.2939
|1.2939
|1.2903
|-10.00
|1880.34
|4199
|2007.01.12 15:00
|close
|2099
|0.16
|1.2939
|1.2942
|1.2918
|-16.00
|1864.34
|4200
|2007.01.12 15:00
|close
|2098
|0.08
|1.2938
|1.2940
|1.2910
|-13.60
|1850.74
|4201
|2007.01.12 15:00
|sell
|2101
|0.02
|1.2935
|1.2966
|1.2924
|4202
|2007.01.12 15:01
|sell
|2102
|0.04
|1.2942
|1.2967
|1.2931
|4203
|2007.01.12 15:04
|t/p
|2102
|0.04
|1.2931
|1.2967
|1.2931
|4.40
|1855.14
|4204
|2007.01.12 15:04
|close
|2101
|0.02
|1.2931
|1.2966
|1.2924
|0.80
|1855.94
|4205
|2007.01.12 15:04
|sell
|2103
|0.02
|1.2930
|1.2961
|1.2919
|4206
|2007.01.12 15:07
|t/p
|2103
|0.02
|1.2919
|1.2961
|1.2919
|2.20
|1858.14
|4207
|2007.01.12 15:07
|sell
|2104
|0.02
|1.2916
|1.2947
|1.2905
|4208
|2007.01.12 15:11
|sell
|2105
|0.04
|1.2923
|1.2948
|1.2912
|4209
|2007.01.12 15:17
|sell
|2106
|0.08
|1.2931
|1.2950
|1.2920
|4210
|2007.01.12 15:19
|sell
|2107
|0.16
|1.2937
|1.2950
|1.2926
|4211
|2007.01.12 16:00
|t/p
|2107
|0.16
|1.2926
|1.2950
|1.2926
|17.60
|1875.74
|4212
|2007.01.12 16:00
|close
|2106
|0.08
|1.2926
|1.2950
|1.2920
|4.00
|1879.74
|4213
|2007.01.12 16:00
|close
|2105
|0.04
|1.2927
|1.2948
|1.2912
|-1.60
|1878.14
|4214
|2007.01.12 16:00
|close
|2104
|0.02
|1.2928
|1.2947
|1.2905
|-2.40
|1875.74
|4215
|2007.01.12 16:00
|sell
|2108
|0.02
|1.2925
|1.2956
|1.2914
|4216
|2007.01.12 16:17
|sell
|2109
|0.04
|1.2933
|1.2958
|1.2922
|4217
|2007.01.12 16:42
|t/p
|2109
|0.04
|1.2922
|1.2958
|1.2922
|4.40
|1880.14
|4218
|2007.01.12 16:42
|close
|2108
|0.02
|1.2922
|1.2956
|1.2914
|0.60
|1880.74
|4219
|2007.01.12 16:42
|sell
|2110
|0.02
|1.2921
|1.2952
|1.2910
|4220
|2007.01.12 17:10
|sell
|2111
|0.04
|1.2928
|1.2953
|1.2917
|4221
|2007.01.12 18:16
|t/p
|2111
|0.04
|1.2917
|1.2953
|1.2917
|4.40
|1885.14
|4222
|2007.01.12 18:16
|close
|2110
|0.02
|1.2917
|1.2952
|1.2910
|0.80
|1885.94
|4223
|2007.01.12 18:16
|sell
|2112
|0.02
|1.2916
|1.2947
|1.2905
|4224
|2007.01.12 21:37
|sell
|2113
|0.04
|1.2924
|1.2949
|1.2913
|4225
|2007.01.15 02:26
|sell
|2114
|0.08
|1.2931
|1.2950
|1.2920
|4226
|2007.01.15 04:07
|sell
|2115
|0.16
|1.2937
|1.2950
|1.2926
|4227
|2007.01.15 07:42
|sell
|2116
|0.32
|1.2944
|1.2951
|1.2933
|4228
|2007.01.15 07:42
|s/l
|2112
|0.02
|1.2947
|1.2947
|1.2905
|-6.08
|1879.86
|4229
|2007.01.15 07:42
|close
|2116
|0.32
|1.2947
|1.2951
|1.2933
|-9.60
|1870.26
|4230
|2007.01.15 07:42
|close
|2115
|0.16
|1.2948
|1.2950
|1.2926
|-17.60
|1852.66
|4231
|2007.01.15 07:42
|close
|2114
|0.08
|1.2947
|1.2950
|1.2920
|-12.80
|1839.86
|4232
|2007.01.15 07:42
|s/l
|2113
|0.04
|1.2949
|1.2949
|1.2913
|-9.76
|1830.10
|4233
|2007.01.15 07:42
|sell
|2117
|0.02
|1.2947
|1.2978
|1.2936
|4234
|2007.01.15 07:54
|sell
|2118
|0.04
|1.2955
|1.2980
|1.2944
|4235
|2007.01.15 07:57
|t/p
|2118
|0.04
|1.2944
|1.2980
|1.2944
|4.40
|1834.50
|4236
|2007.01.15 07:57
|close
|2117
|0.02
|1.2944
|1.2978
|1.2936
|0.60
|1835.10
|4237
|2007.01.15 07:57
|buy
|2119
|0.02
|1.2945
|1.2914
|1.2956
|4238
|2007.01.15 08:24
|buy
|2120
|0.04
|1.2938
|1.2913
|1.2949
|4239
|2007.01.15 08:38
|buy
|2121
|0.08
|1.2932
|1.2913
|1.2943
|4240
|2007.01.15 09:02
|t/p
|2121
|0.08
|1.2943
|1.2913
|1.2943
|8.80
|1843.90
|4241
|2007.01.15 09:02
|close
|2120
|0.04
|1.2943
|1.2913
|1.2949
|2.00
|1845.90
|4242
|2007.01.15 09:02
|close
|2119
|0.02
|1.2942
|1.2914
|1.2956
|-0.60
|1845.30
|4243
|2007.01.15 09:03
|buy
|2122
|0.02
|1.2945
|1.2914
|1.2956
|4244
|2007.01.15 09:15
|buy
|2123
|0.04
|1.2938
|1.2913
|1.2949
|4245
|2007.01.15 11:45
|t/p
|2123
|0.04
|1.2949
|1.2913
|1.2949
|4.40
|1849.70
|4246
|2007.01.15 11:45
|close
|2122
|0.02
|1.2949
|1.2914
|1.2956
|0.80
|1850.50
|4247
|2007.01.15 11:45
|buy
|2124
|0.02
|1.2951
|1.2920
|1.2962
|4248
|2007.01.15 12:33
|buy
|2125
|0.04
|1.2944
|1.2919
|1.2955
|4249
|2007.01.15 13:43
|buy
|2126
|0.08
|1.2937
|1.2918
|1.2948
|4250
|2007.01.15 14:55
|buy
|2127
|0.16
|1.2931
|1.2918
|1.2942
|4251
|2007.01.15 17:26
|t/p
|2127
|0.16
|1.2942
|1.2918
|1.2942
|17.60
|1868.10
|4252
|2007.01.15 17:26
|close
|2126
|0.08
|1.2942
|1.2918
|1.2948
|4.00
|1872.10
|4253
|2007.01.15 17:26
|close
|2125
|0.04
|1.2941
|1.2919
|1.2955
|-1.20
|1870.90
|4254
|2007.01.15 17:27
|close
|2124
|0.02
|1.2940
|1.2920
|1.2962
|-2.20
|1868.70
|4255
|2007.01.15 17:27
|buy
|2128
|0.02
|1.2943
|1.2912
|1.2954
|4256
|2007.01.15 17:33
|buy
|2129
|0.04
|1.2936
|1.2911
|1.2947
|4257
|2007.01.15 17:50
|buy
|2130
|0.08
|1.2930
|1.2911
|1.2941
|4258
|2007.01.15 18:24
|t/p
|2130
|0.08
|1.2941
|1.2911
|1.2941
|8.80
|1877.50
|4259
|2007.01.15 18:24
|close
|2129
|0.04
|1.2941
|1.2911
|1.2947
|2.00
|1879.50
|4260
|2007.01.15 18:24
|close
|2128
|0.02
|1.2940
|1.2912
|1.2954
|-0.60
|1878.90
|4261
|2007.01.15 18:24
|buy
|2131
|0.02
|1.2941
|1.2910
|1.2952
|4262
|2007.01.15 18:24
|buy
|2132
|0.04
|1.2935
|1.2910
|1.2946
|4263
|2007.01.15 19:38
|buy
|2133
|0.08
|1.2928
|1.2909
|1.2939
|4264
|2007.01.15 20:05
|t/p
|2133
|0.08
|1.2939
|1.2909
|1.2939
|8.80
|1887.70
|4265
|2007.01.15 20:05
|close
|2132
|0.04
|1.2939
|1.2910
|1.2946
|1.60
|1889.30
|4266
|2007.01.15 20:05
|close
|2131
|0.02
|1.2938
|1.2910
|1.2952
|-0.60
|1888.70
|4267
|2007.01.15 20:06
|buy
|2134
|0.02
|1.2941
|1.2910
|1.2952
|4268
|2007.01.15 20:06
|buy
|2135
|0.04
|1.2934
|1.2909
|1.2945
|4269
|2007.01.16 00:58
|buy
|2136
|0.08
|1.2927
|1.2908
|1.2938
|4270
|2007.01.16 04:26
|t/p
|2136
|0.08
|1.2938
|1.2908
|1.2938
|8.80
|1897.50
|4271
|2007.01.16 04:26
|close
|2135
|0.04
|1.2938
|1.2909
|1.2945
|1.34
|1898.83
|4272
|2007.01.16 04:26
|close
|2134
|0.02
|1.2933
|1.2910
|1.2952
|-1.73
|1897.10
|4273
|2007.01.16 04:26
|buy
|2137
|0.02
|1.2938
|1.2907
|1.2949
|4274
|2007.01.16 05:49
|t/p
|2137
|0.02
|1.2949
|1.2907
|1.2949
|2.20
|1899.30
|4275
|2007.01.16 05:49
|buy
|2138
|0.02
|1.2952
|1.2921
|1.2963
|4276
|2007.01.16 06:24
|buy
|2139
|0.04
|1.2945
|1.2920
|1.2956
|4277
|2007.01.16 07:06
|t/p
|2139
|0.04
|1.2956
|1.2920
|1.2956
|4.40
|1903.70
|4278
|2007.01.16 07:06
|close
|2138
|0.02
|1.2956
|1.2921
|1.2963
|0.80
|1904.50
|4279
|2007.01.16 07:06
|buy
|2140
|0.02
|1.2957
|1.2926
|1.2968
|4280
|2007.01.16 07:25
|buy
|2141
|0.04
|1.2951
|1.2926
|1.2962
|4281
|2007.01.16 07:36
|t/p
|2141
|0.04
|1.2962
|1.2926
|1.2962
|4.40
|1908.90
|4282
|2007.01.16 07:36
|close
|2140
|0.02
|1.2962
|1.2926
|1.2968
|1.00
|1909.90
|4283
|2007.01.16 07:36
|buy
|2142
|0.02
|1.2964
|1.2933
|1.2975
|4284
|2007.01.16 08:19
|buy
|2143
|0.04
|1.2957
|1.2932
|1.2968
|4285
|2007.01.16 09:21
|t/p
|2143
|0.04
|1.2968
|1.2932
|1.2968
|4.40
|1914.30
|4286
|2007.01.16 09:21
|close
|2142
|0.02
|1.2968
|1.2933
|1.2975
|0.80
|1915.10
|4287
|2007.01.16 09:21
|buy
|2144
|0.02
|1.2969
|1.2938
|1.2980
|4288
|2007.01.16 10:05
|buy
|2145
|0.04
|1.2962
|1.2937
|1.2973
|4289
|2007.01.16 10:15
|t/p
|2145
|0.04
|1.2973
|1.2937
|1.2973
|4.40
|1919.50
|4290
|2007.01.16 10:15
|close
|2144
|0.02
|1.2973
|1.2938
|1.2980
|0.80
|1920.30
|4291
|2007.01.16 10:15
|buy
|2146
|0.02
|1.2974
|1.2943
|1.2985
|4292
|2007.01.16 10:22
|t/p
|2146
|0.02
|1.2985
|1.2943
|1.2985
|2.20
|1922.50
|4293
|2007.01.16 10:22
|buy
|2147
|0.02
|1.2988
|1.2957
|1.2999
|4294
|2007.01.16 10:44
|buy
|2148
|0.04
|1.2981
|1.2956
|1.2992
|4295
|2007.01.16 10:46
|buy
|2149
|0.08
|1.2975
|1.2956
|1.2986
|4296
|2007.01.16 12:12
|buy
|2150
|0.16
|1.2968
|1.2955
|1.2979
|4297
|2007.01.16 12:40
|buy
|2151
|0.32
|1.2961
|1.2954
|1.2972
|4298
|2007.01.16 13:09
|s/l
|2147
|0.02
|1.2957
|1.2957
|1.2999
|-6.20
|1916.30
|4299
|2007.01.16 13:09
|close
|2151
|0.32
|1.2957
|1.2954
|1.2972
|-12.80
|1903.50
|4300
|2007.01.16 13:09
|close
|2150
|0.16
|1.2958
|1.2955
|1.2979
|-16.00
|1887.50
|4301
|2007.01.16 13:09
|close
|2149
|0.08
|1.2957
|1.2956
|1.2986
|-14.40
|1873.10
|4302
|2007.01.16 13:09
|close
|2148
|0.04
|1.2958
|1.2956
|1.2992
|-9.20
|1863.90
|4303
|2007.01.16 13:09
|buy
|2152
|0.02
|1.2961
|1.2930
|1.2972
|4304
|2007.01.16 13:13
|buy
|2153
|0.04
|1.2955
|1.2930
|1.2966
|4305
|2007.01.16 13:20
|buy
|2154
|0.08
|1.2947
|1.2928
|1.2958
|4306
|2007.01.16 13:36
|t/p
|2154
|0.08
|1.2958
|1.2928
|1.2958
|8.80
|1872.70
|4307
|2007.01.16 13:36
|close
|2153
|0.04
|1.2958
|1.2930
|1.2966
|1.20
|1873.90
|4308
|2007.01.16 13:36
|close
|2152
|0.02
|1.2957
|1.2930
|1.2972
|-0.80
|1873.10
|4309
|2007.01.16 13:36
|buy
|2155
|0.02
|1.2958
|1.2927
|1.2969
|4310
|2007.01.16 13:56
|buy
|2156
|0.04
|1.2952
|1.2927
|1.2963
|4311
|2007.01.16 14:08
|t/p
|2156
|0.04
|1.2963
|1.2927
|1.2963
|4.40
|1877.50
|4312
|2007.01.16 14:08
|close
|2155
|0.02
|1.2964
|1.2927
|1.2969
|1.20
|1878.70
|4313
|2007.01.16 14:08
|buy
|2157
|0.02
|1.2965
|1.2934
|1.2976
|4314
|2007.01.16 14:13
|buy
|2158
|0.04
|1.2957
|1.2932
|1.2968
|4315
|2007.01.16 14:21
|buy
|2159
|0.08
|1.2951
|1.2932
|1.2962
|4316
|2007.01.16 14:25
|buy
|2160
|0.16
|1.2944
|1.2931
|1.2955
|4317
|2007.01.16 14:27
|s/l
|2157
|0.02
|1.2934
|1.2934
|1.2976
|-6.20
|1872.50
|4318
|2007.01.16 14:27
|s/l
|2158
|0.04
|1.2932
|1.2932
|1.2968
|-10.00
|1862.50
|4319
|2007.01.16 14:27
|s/l
|2159
|0.08
|1.2932
|1.2932
|1.2962
|-15.20
|1847.30
|4320
|2007.01.16 14:27
|close
|2160
|0.16
|1.2932
|1.2931
|1.2955
|-19.20
|1828.10
|4321
|2007.01.16 14:27
|buy
|2161
|0.02
|1.2935
|1.2904
|1.2946
|4322
|2007.01.16 14:53
|buy
|2162
|0.04
|1.2928
|1.2903
|1.2939
|4323
|2007.01.16 15:05
|t/p
|2162
|0.04
|1.2939
|1.2903
|1.2939
|4.40
|1832.50
|4324
|2007.01.16 15:05
|close
|2161
|0.02
|1.2939
|1.2904
|1.2946
|0.80
|1833.30
|4325
|2007.01.16 15:05
|buy
|2163
|0.02
|1.2940
|1.2909
|1.2951
|4326
|2007.01.16 15:10
|buy
|2164
|0.04
|1.2934
|1.2909
|1.2945
|4327
|2007.01.16 15:36
|buy
|2165
|0.08
|1.2927
|1.2908
|1.2938
|4328
|2007.01.16 15:39
|buy
|2166
|0.16
|1.2920
|1.2907
|1.2931
|4329
|2007.01.16 15:44
|t/p
|2166
|0.16
|1.2931
|1.2907
|1.2931
|17.60
|1850.90
|4330
|2007.01.16 15:44
|close
|2165
|0.08
|1.2931
|1.2908
|1.2938
|3.20
|1854.10
|4331
|2007.01.16 15:44
|close
|2164
|0.04
|1.2930
|1.2909
|1.2945
|-1.60
|1852.50
|4332
|2007.01.16 15:44
|close
|2163
|0.02
|1.2931
|1.2909
|1.2951
|-1.80
|1850.70
|4333
|2007.01.16 15:45
|buy
|2167
|0.02
|1.2932
|1.2901
|1.2943
|4334
|2007.01.16 16:43
|buy
|2168
|0.04
|1.2925
|1.2900
|1.2936
|4335
|2007.01.16 16:49
|buy
|2169
|0.08
|1.2917
|1.2898
|1.2928
|4336
|2007.01.16 17:02
|buy
|2170
|0.16
|1.2911
|1.2898
|1.2922
|4337
|2007.01.16 19:32
|t/p
|2170
|0.16
|1.2922
|1.2898
|1.2922
|17.60
|1868.30
|4338
|2007.01.16 19:32
|close
|2169
|0.08
|1.2922
|1.2898
|1.2928
|4.00
|1872.30
|4339
|2007.01.16 19:32
|close
|2168
|0.04
|1.2922
|1.2900
|1.2936
|-1.20
|1871.10
|4340
|2007.01.16 19:32
|close
|2167
|0.02
|1.2923
|1.2901
|1.2943
|-1.80
|1869.30
|4341
|2007.01.16 19:33
|buy
|2171
|0.02
|1.2924
|1.2893
|1.2935
|4342
|2007.01.16 19:54
|buy
|2172
|0.04
|1.2916
|1.2891
|1.2927
|4343
|2007.01.17 02:06
|buy
|2173
|0.08
|1.2910
|1.2891
|1.2921
|4344
|2007.01.17 02:22
|t/p
|2173
|0.08
|1.2921
|1.2891
|1.2921
|8.80
|1878.10
|4345
|2007.01.17 02:22
|close
|2172
|0.04
|1.2921
|1.2891
|1.2927
|1.74
|1879.84
|4346
|2007.01.17 02:22
|close
|2171
|0.02
|1.2919
|1.2893
|1.2935
|-1.13
|1878.71
|4347
|2007.01.17 02:22
|buy
|2174
|0.02
|1.2922
|1.2891
|1.2933
|4348
|2007.01.17 06:19
|t/p
|2174
|0.02
|1.2933
|1.2891
|1.2933
|2.20
|1880.91
|4349
|2007.01.17 06:19
|buy
|2175
|0.02
|1.2935
|1.2904
|1.2946
|4350
|2007.01.17 07:02
|buy
|2176
|0.04
|1.2927
|1.2902
|1.2938
|4351
|2007.01.17 07:17
|buy
|2177
|0.08
|1.2920
|1.2901
|1.2931
|4352
|2007.01.17 08:24
|t/p
|2177
|0.08
|1.2931
|1.2901
|1.2931
|8.80
|1889.71
|4353
|2007.01.17 08:24
|close
|2176
|0.04
|1.2931
|1.2902
|1.2938
|1.60
|1891.31
|4354
|2007.01.17 08:24
|close
|2175
|0.02
|1.2930
|1.2904
|1.2946
|-1.00
|1890.31
|4355
|2007.01.17 08:24
|buy
|2178
|0.02
|1.2933
|1.2902
|1.2944
|4356
|2007.01.17 08:52
|buy
|2179
|0.04
|1.2926
|1.2901
|1.2937
|4357
|2007.01.17 10:45
|buy
|2180
|0.08
|1.2919
|1.2900
|1.2930
|4358
|2007.01.17 11:10
|t/p
|2180
|0.08
|1.2930
|1.2900
|1.2930
|8.80
|1899.11
|4359
|2007.01.17 11:10
|close
|2179
|0.04
|1.2930
|1.2901
|1.2937
|1.60
|1900.71
|4360
|2007.01.17 11:10
|close
|2178
|0.02
|1.2921
|1.2902
|1.2944
|-2.40
|1898.31
|4361
|2007.01.17 11:11
|buy
|2181
|0.02
|1.2924
|1.2893
|1.2935
|4362
|2007.01.17 11:59
|buy
|2182
|0.04
|1.2917
|1.2892
|1.2928
|4363
|2007.01.17 13:06
|buy
|2183
|0.08
|1.2911
|1.2892
|1.2922
|4364
|2007.01.17 13:30
|buy
|2184
|0.16
|1.2904
|1.2891
|1.2915
|4365
|2007.01.17 13:44
|t/p
|2184
|0.16
|1.2915
|1.2891
|1.2915
|17.60
|1915.91
|4366
|2007.01.17 13:44
|close
|2183
|0.08
|1.2915
|1.2892
|1.2922
|3.20
|1919.11
|4367
|2007.01.17 13:44
|close
|2182
|0.04
|1.2914
|1.2892
|1.2928
|-1.20
|1917.91
|4368
|2007.01.17 13:44
|close
|2181
|0.02
|1.2913
|1.2893
|1.2935
|-2.20
|1915.71
|4369
|2007.01.17 13:44
|buy
|2185
|0.02
|1.2916
|1.2885
|1.2927
|4370
|2007.01.17 14:00
|t/p
|2185
|0.02
|1.2927
|1.2885
|1.2927
|2.20
|1917.91
|4371
|2007.01.17 14:00
|buy
|2186
|0.02
|1.2929
|1.2898
|1.2940
|4372
|2007.01.17 14:01
|buy
|2187
|0.04
|1.2922
|1.2897
|1.2933
|4373
|2007.01.17 14:06
|buy
|2188
|0.08
|1.2915
|1.2896
|1.2926
|4374
|2007.01.17 14:15
|buy
|2189
|0.16
|1.2908
|1.2895
|1.2919
|4375
|2007.01.17 14:23
|t/p
|2189
|0.16
|1.2919
|1.2895
|1.2919
|17.60
|1935.51
|4376
|2007.01.17 14:23
|close
|2188
|0.08
|1.2919
|1.2896
|1.2926
|3.20
|1938.71
|4377
|2007.01.17 14:23
|close
|2187
|0.04
|1.2918
|1.2897
|1.2933
|-1.60
|1937.11
|4378
|2007.01.17 14:23
|close
|2186
|0.02
|1.2919
|1.2898
|1.2940
|-2.00
|1935.11
|4379
|2007.01.17 14:23
|buy
|2190
|0.02
|1.2922
|1.2891
|1.2933
|4380
|2007.01.17 14:49
|t/p
|2190
|0.02
|1.2933
|1.2891
|1.2933
|2.20
|1937.31
|4381
|2007.01.17 14:49
|buy
|2191
|0.02
|1.2935
|1.2904
|1.2946
|4382
|2007.01.17 15:05
|buy
|2192
|0.04
|1.2928
|1.2903
|1.2939
|4383
|2007.01.17 15:23
|t/p
|2192
|0.04
|1.2939
|1.2903
|1.2939
|4.40
|1941.71
|4384
|2007.01.17 15:23
|close
|2191
|0.02
|1.2939
|1.2904
|1.2946
|0.80
|1942.51
|4385
|2007.01.17 15:23
|buy
|2193
|0.02
|1.2940
|1.2909
|1.2951
|4386
|2007.01.17 15:41
|buy
|2194
|0.04
|1.2934
|1.2909
|1.2945
|4387
|2007.01.17 15:58
|t/p
|2194
|0.04
|1.2945
|1.2909
|1.2945
|4.40
|1946.91
|4388
|2007.01.17 15:58
|close
|2193
|0.02
|1.2945
|1.2909
|1.2951
|1.00
|1947.91
|4389
|2007.01.17 15:58
|buy
|2195
|0.02
|1.2946
|1.2915
|1.2957
|4390
|2007.01.17 16:18
|buy
|2196
|0.04
|1.2938
|1.2913
|1.2949
|4391
|2007.01.17 17:38
|t/p
|2196
|0.04
|1.2949
|1.2913
|1.2949
|4.40
|1952.31
|4392
|2007.01.17 17:38
|close
|2195
|0.02
|1.2949
|1.2915
|1.2957
|0.60
|1952.91
|4393
|2007.01.17 17:38
|buy
|2197
|0.02
|1.2950
|1.2919
|1.2961
|4394
|2007.01.17 18:00
|buy
|2198
|0.04
|1.2943
|1.2918
|1.2954
|4395
|2007.01.17 19:10
|buy
|2199
|0.08
|1.2936
|1.2917
|1.2947
|4396
|2007.01.17 19:26
|buy
|2200
|0.16
|1.2930
|1.2917
|1.2941
|4397
|2007.01.17 21:30
|t/p
|2200
|0.16
|1.2941
|1.2917
|1.2941
|17.60
|1970.51
|4398
|2007.01.17 21:30
|close
|2199
|0.08
|1.2941
|1.2917
|1.2947
|4.00
|1974.51
|4399
|2007.01.17 21:31
|close
|2198
|0.04
|1.2933
|1.2918
|1.2954
|-4.00
|1970.51
|4400
|2007.01.17 21:31
|close
|2197
|0.02
|1.2933
|1.2919
|1.2961
|-3.40
|1967.11
|4401
|2007.01.17 21:31
|buy
|2201
|0.02
|1.2944
|1.2913
|1.2955
|4402
|2007.01.17 21:31
|buy
|2202
|0.04
|1.2937
|1.2912
|1.2948
|4403
|2007.01.17 21:40
|t/p
|2202
|0.04
|1.2948
|1.2912
|1.2948
|4.40
|1971.51
|4404
|2007.01.17 21:40
|close
|2201
|0.02
|1.2948
|1.2913
|1.2955
|0.80
|1972.31
|4405
|2007.01.17 21:41
|buy
|2203
|0.02
|1.2937
|1.2906
|1.2948
|4406
|2007.01.17 22:35
|t/p
|2203
|0.02
|1.2948
|1.2906
|1.2948
|2.20
|1974.51
|4407
|2007.01.17 22:35
|buy
|2204
|0.02
|1.2950
|1.2919
|1.2961
|4408
|2007.01.17 22:37
|buy
|2205
|0.04
|1.2943
|1.2918
|1.2954
|4409
|2007.01.17 22:45
|buy
|2206
|0.08
|1.2936
|1.2917
|1.2947
|4410
|2007.01.18 01:53
|t/p
|2206
|0.08
|1.2947
|1.2917
|1.2947
|7.23
|1981.74
|4411
|2007.01.18 01:53
|close
|2205
|0.04
|1.2947
|1.2918
|1.2954
|0.81
|1982.55
|4412
|2007.01.18 01:53
|close
|2204
|0.02
|1.2946
|1.2919
|1.2961
|-1.19
|1981.36
|4413
|2007.01.18 01:53
|buy
|2207
|0.02
|1.2949
|1.2918
|1.2960
|4414
|2007.01.18 03:04
|t/p
|2207
|0.02
|1.2960
|1.2918
|1.2960
|2.20
|1983.56
|4415
|2007.01.18 03:04
|buy
|2208
|0.02
|1.2962
|1.2931
|1.2973
|4416
|2007.01.18 04:01
|t/p
|2208
|0.02
|1.2973
|1.2931
|1.2973
|2.20
|1985.76
|4417
|2007.01.18 04:01
|buy
|2209
|0.02
|1.2976
|1.2945
|1.2987
|4418
|2007.01.18 04:06
|buy
|2210
|0.04
|1.2969
|1.2944
|1.2980
|4419
|2007.01.18 04:06
|buy
|2211
|0.08
|1.2962
|1.2943
|1.2973
|4420
|2007.01.18 07:15
|buy
|2212
|0.16
|1.2955
|1.2942
|1.2966
|4421
|2007.01.18 07:29
|t/p
|2212
|0.16
|1.2966
|1.2942
|1.2966
|17.60
|2003.36
|4422
|2007.01.18 07:29
|close
|2211
|0.08
|1.2966
|1.2943
|1.2973
|3.20
|2006.56
|4423
|2007.01.18 07:29
|close
|2210
|0.04
|1.2965
|1.2944
|1.2980
|-1.60
|2004.96
|4424
|2007.01.18 07:29
|close
|2209
|0.02
|1.2966
|1.2945
|1.2987
|-2.00
|2002.96
|4425
|2007.01.18 07:30
|buy
|2213
|0.02
|1.2967
|1.2936
|1.2978
|4426
|2007.01.18 08:01
|buy
|2214
|0.04
|1.2960
|1.2935
|1.2971
|4427
|2007.01.18 09:01
|buy
|2215
|0.08
|1.2954
|1.2935
|1.2965
|4428
|2007.01.18 09:15
|buy
|2216
|0.16
|1.2946
|1.2933
|1.2957
|4429
|2007.01.18 10:13
|buy
|2217
|0.32
|1.2939
|1.2932
|1.2950
|4430
|2007.01.18 10:14
|s/l
|2213
|0.02
|1.2936
|1.2936
|1.2978
|-6.20
|1996.76
|4431
|2007.01.18 10:14
|s/l
|2214
|0.04
|1.2935
|1.2935
|1.2971
|-10.00
|1986.76
|4432
|2007.01.18 10:14
|s/l
|2215
|0.08
|1.2935
|1.2935
|1.2965
|-15.20
|1971.56
|4433
|2007.01.18 10:14
|close
|2217
|0.32
|1.2935
|1.2932
|1.2950
|-12.80
|1958.76
|4434
|2007.01.18 10:14
|close
|2216
|0.16
|1.2936
|1.2933
|1.2957
|-16.00
|1942.76
|4435
|2007.01.18 10:14
|buy
|2218
|0.02
|1.2937
|1.2906
|1.2948
|4436
|2007.01.18 12:04
|buy
|2219
|0.04
|1.2931
|1.2906
|1.2942
|4437
|2007.01.18 12:08
|buy
|2220
|0.08
|1.2924
|1.2905
|1.2935
|4438
|2007.01.18 12:16
|buy
|2221
|0.16
|1.2917
|1.2904
|1.2928
|4439
|2007.01.18 13:30
|t/p
|2221
|0.16
|1.2928
|1.2904
|1.2928
|17.60
|1960.36
|4440
|2007.01.18 13:30
|close
|2220
|0.08
|1.2928
|1.2905
|1.2935
|3.20
|1963.56
|4441
|2007.01.18 13:30
|close
|2219
|0.04
|1.2927
|1.2906
|1.2942
|-1.60
|1961.96
|4442
|2007.01.18 13:30
|close
|2218
|0.02
|1.2928
|1.2906
|1.2948
|-1.80
|1960.16
|4443
|2007.01.18 13:30
|buy
|2222
|0.02
|1.2928
|1.2897
|1.2939
|4444
|2007.01.18 13:30
|buy
|2223
|0.04
|1.2921
|1.2896
|1.2932
|4445
|2007.01.18 13:30
|buy
|2224
|0.08
|1.2913
|1.2894
|1.2924
|4446
|2007.01.18 13:30
|buy
|2225
|0.16
|1.2904
|1.2891
|1.2915
|4447
|2007.01.18 13:32
|t/p
|2225
|0.16
|1.2915
|1.2891
|1.2915
|17.60
|1977.76
|4448
|2007.01.18 13:32
|close
|2224
|0.08
|1.2915
|1.2894
|1.2924
|1.60
|1979.36
|4449
|2007.01.18 13:32
|close
|2223
|0.04
|1.2914
|1.2896
|1.2932
|-2.80
|1976.56
|4450
|2007.01.18 13:32
|close
|2222
|0.02
|1.2915
|1.2897
|1.2939
|-2.60
|1973.96
|4451
|2007.01.18 13:32
|buy
|2226
|0.02
|1.2918
|1.2887
|1.2929
|4452
|2007.01.18 13:33
|buy
|2227
|0.04
|1.2912
|1.2887
|1.2923
|4453
|2007.01.18 13:34
|buy
|2228
|0.08
|1.2904
|1.2885
|1.2915
|4454
|2007.01.18 13:36
|buy
|2229
|0.16
|1.2897
|1.2884
|1.2908
|4455
|2007.01.18 13:39
|t/p
|2229
|0.16
|1.2908
|1.2884
|1.2908
|17.60
|1991.56
|4456
|2007.01.18 13:39
|close
|2228
|0.08
|1.2908
|1.2885
|1.2915
|3.20
|1994.76
|4457
|2007.01.18 13:39
|close
|2227
|0.04
|1.2909
|1.2887
|1.2923
|-1.20
|1993.56
|4458
|2007.01.18 13:39
|close
|2226
|0.02
|1.2908
|1.2887
|1.2929
|-2.00
|1991.56
|4459
|2007.01.18 13:39
|buy
|2230
|0.02
|1.2911
|1.2880
|1.2922
|4460
|2007.01.18 14:06
|t/p
|2230
|0.02
|1.2922
|1.2880
|1.2922
|2.20
|1993.76
|4461
|2007.01.18 14:06
|buy
|2231
|0.02
|1.2924
|1.2893
|1.2935
|4462
|2007.01.18 14:22
|t/p
|2231
|0.02
|1.2935
|1.2893
|1.2935
|2.20
|1995.96
|4463
|2007.01.18 14:22
|buy
|2232
|0.02
|1.2937
|1.2906
|1.2948
|4464
|2007.01.18 14:33
|t/p
|2232
|0.02
|1.2948
|1.2906
|1.2948
|2.20
|1998.16
|4465
|2007.01.18 14:33
|buy
|2233
|0.02
|1.2951
|1.2920
|1.2962
|4466
|2007.01.18 14:44
|buy
|2234
|0.04
|1.2943
|1.2918
|1.2954
|4467
|2007.01.18 14:54
|buy
|2235
|0.08
|1.2935
|1.2916
|1.2946
|4468
|2007.01.18 15:00
|t/p
|2235
|0.08
|1.2946
|1.2916
|1.2946
|8.80
|2006.96
|4469
|2007.01.18 15:00
|close
|2234
|0.04
|1.2946
|1.2918
|1.2954
|1.20
|2008.16
|4470
|2007.01.18 15:00
|close
|2233
|0.02
|1.2945
|1.2920
|1.2962
|-1.20
|2006.96
|4471
|2007.01.18 15:00
|buy
|2236
|0.02
|1.2948
|1.2917
|1.2959
|4472
|2007.01.18 15:05
|buy
|2237
|0.04
|1.2941
|1.2916
|1.2952
|4473
|2007.01.18 15:17
|t/p
|2237
|0.04
|1.2952
|1.2916
|1.2952
|4.40
|2011.36
|4474
|2007.01.18 15:17
|close
|2236
|0.02
|1.2952
|1.2917
|1.2959
|0.80
|2012.16
|4475
|2007.01.18 15:17
|buy
|2238
|0.02
|1.2955
|1.2924
|1.2966
|4476
|2007.01.18 15:31
|buy
|2239
|0.04
|1.2948
|1.2923
|1.2959
|4477
|2007.01.18 15:52
|t/p
|2239
|0.04
|1.2959
|1.2923
|1.2959
|4.40
|2016.56
|4478
|2007.01.18 15:52
|close
|2238
|0.02
|1.2959
|1.2924
|1.2966
|0.80
|2017.36
|4479
|2007.01.18 15:52
|buy
|2240
|0.02
|1.2962
|1.2931
|1.2973
|4480
|2007.01.18 15:54
|buy
|2241
|0.04
|1.2955
|1.2930
|1.2966
|4481
|2007.01.18 15:59
|buy
|2242
|0.08
|1.2947
|1.2928
|1.2958
|4482
|2007.01.18 16:58
|buy
|2243
|0.16
|1.2940
|1.2927
|1.2951
|4483
|2007.01.18 17:00
|buy
|2244
|0.32
|1.2934
|1.2927
|1.2945
|4484
|2007.01.18 17:00
|s/l
|2240
|0.02
|1.2931
|1.2931
|1.2973
|-6.20
|2011.16
|4485
|2007.01.18 17:00
|close
|2244
|0.32
|1.2931
|1.2927
|1.2945
|-9.60
|2001.56
|4486
|2007.01.18 17:00
|close
|2243
|0.16
|1.2933
|1.2927
|1.2951
|-11.20
|1990.36
|4487
|2007.01.18 17:00
|close
|2242
|0.08
|1.2934
|1.2928
|1.2958
|-10.40
|1979.96
|4488
|2007.01.18 17:00
|close
|2241
|0.04
|1.2936
|1.2930
|1.2966
|-7.60
|1972.36
|4489
|2007.01.18 17:00
|buy
|2245
|0.02
|1.2937
|1.2906
|1.2948
|4490
|2007.01.18 17:03
|t/p
|2245
|0.02
|1.2948
|1.2906
|1.2948
|2.20
|1974.56
|4491
|2007.01.18 17:03
|buy
|2246
|0.02
|1.2950
|1.2919
|1.2961
|4492
|2007.01.18 18:25
|buy
|2247
|0.04
|1.2942
|1.2917
|1.2953
|4493
|2007.01.18 19:25
|t/p
|2247
|0.04
|1.2953
|1.2917
|1.2953
|4.40
|1978.96
|4494
|2007.01.18 19:25
|close
|2246
|0.02
|1.2953
|1.2919
|1.2961
|0.60
|1979.56
|4495
|2007.01.18 19:25
|buy
|2248
|0.02
|1.2956
|1.2925
|1.2967
|4496
|2007.01.18 20:24
|t/p
|2248
|0.02
|1.2967
|1.2925
|1.2967
|2.20
|1981.76
|4497
|2007.01.18 20:24
|buy
|2249
|0.02
|1.2969
|1.2938
|1.2980
|4498
|2007.01.18 20:44
|buy
|2250
|0.04
|1.2962
|1.2937
|1.2973
|4499
|2007.01.18 21:18
|buy
|2251
|0.08
|1.2954
|1.2935
|1.2965
|4500
|2007.01.18 22:19
|t/p
|2251
|0.08
|1.2965
|1.2935
|1.2965
|8.80
|1990.56
|4501
|2007.01.18 22:19
|close
|2250
|0.04
|1.2965
|1.2937
|1.2973
|1.20
|1991.76
|4502
|2007.01.18 22:20
|close
|2249
|0.02
|1.2961
|1.2938
|1.2980
|-1.60
|1990.16
|4503
|2007.01.18 22:20
|buy
|2252
|0.02
|1.2962
|1.2931
|1.2973
|4504
|2007.01.19 00:16
|buy
|2253
|0.04
|1.2955
|1.2930
|1.2966
|4505
|2007.01.19 01:16
|t/p
|2253
|0.04
|1.2966
|1.2930
|1.2966
|4.40
|1994.56
|4506
|2007.01.19 01:16
|close
|2252
|0.02
|1.2966
|1.2931
|1.2973
|0.67
|1995.23
|4507
|2007.01.19 01:17
|buy
|2254
|0.02
|1.2967
|1.2936
|1.2978
|4508
|2007.01.19 02:06
|t/p
|2254
|0.02
|1.2978
|1.2936
|1.2978
|2.20
|1997.43
|4509
|2007.01.19 02:06
|buy
|2255
|0.02
|1.2980
|1.2949
|1.2991
|4510
|2007.01.19 03:55
|t/p
|2255
|0.02
|1.2991
|1.2949
|1.2991
|2.20
|1999.63
|4511
|2007.01.19 03:55
|buy
|2256
|0.02
|1.2994
|1.2963
|1.3005
|4512
|2007.01.19 06:12
|buy
|2257
|0.04
|1.2987
|1.2962
|1.2998
|4513
|2007.01.19 07:19
|buy
|2258
|0.08
|1.2980
|1.2961
|1.2991
|4514
|2007.01.19 08:09
|buy
|2259
|0.16
|1.2974
|1.2961
|1.2985
|4515
|2007.01.19 09:55
|buy
|2260
|0.32
|1.2966
|1.2959
|1.2977
|4516
|2007.01.19 10:18
|s/l
|2256
|0.02
|1.2963
|1.2963
|1.3005
|-6.20
|1993.43
|4517
|2007.01.19 10:18
|close
|2260
|0.32
|1.2963
|1.2959
|1.2977
|-9.60
|1983.83
|4518
|2007.01.19 10:18
|close
|2259
|0.16
|1.2964
|1.2961
|1.2985
|-16.00
|1967.83
|4519
|2007.01.19 10:18
|s/l
|2257
|0.04
|1.2962
|1.2962
|1.2998
|-10.00
|1957.83
|4520
|2007.01.19 10:18
|close
|2258
|0.08
|1.2962
|1.2961
|1.2991
|-14.40
|1943.43
|4521
|2007.01.19 10:18
|buy
|2261
|0.02
|1.2962
|1.2931
|1.2973
|4522
|2007.01.19 10:49
|buy
|2262
|0.04
|1.2955
|1.2930
|1.2966
|4523
|2007.01.19 11:39
|t/p
|2262
|0.04
|1.2966
|1.2930
|1.2966
|4.40
|1947.83
|4524
|2007.01.19 11:39
|close
|2261
|0.02
|1.2967
|1.2931
|1.2973
|1.00
|1948.83
|4525
|2007.01.19 11:39
|buy
|2263
|0.02
|1.2963
|1.2932
|1.2974
|4526
|2007.01.19 12:03
|buy
|2264
|0.04
|1.2956
|1.2931
|1.2967
|4527
|2007.01.19 12:49
|t/p
|2264
|0.04
|1.2967
|1.2931
|1.2967
|4.40
|1953.23
|4528
|2007.01.19 12:49
|close
|2263
|0.02
|1.2967
|1.2932
|1.2974
|0.80
|1954.03
|4529
|2007.01.19 12:49
|buy
|2265
|0.02
|1.2963
|1.2932
|1.2974
|4530
|2007.01.19 13:30
|buy
|2266
|0.04
|1.2956
|1.2931
|1.2967
|4531
|2007.01.19 13:41
|buy
|2267
|0.08
|1.2950
|1.2931
|1.2961
|4532
|2007.01.19 14:05
|buy
|2268
|0.16
|1.2943
|1.2930
|1.2954
|4533
|2007.01.19 14:07
|buy
|2269
|0.32
|1.2935
|1.2928
|1.2946
|4534
|2007.01.19 14:33
|t/p
|2269
|0.32
|1.2946
|1.2928
|1.2946
|35.20
|1989.23
|4535
|2007.01.19 14:33
|close
|2268
|0.16
|1.2946
|1.2930
|1.2954
|4.80
|1994.03
|4536
|2007.01.19 14:33
|close
|2267
|0.08
|1.2941
|1.2931
|1.2961
|-7.20
|1986.83
|4537
|2007.01.19 14:33
|close
|2266
|0.04
|1.2942
|1.2931
|1.2967
|-5.60
|1981.23
|4538
|2007.01.19 14:34
|close
|2265
|0.02
|1.2941
|1.2932
|1.2974
|-4.40
|1976.83
|4539
|2007.01.19 14:34
|buy
|2270
|0.02
|1.2944
|1.2913
|1.2955
|4540
|2007.01.19 14:59
|buy
|2271
|0.04
|1.2937
|1.2912
|1.2948
|4541
|2007.01.19 15:00
|buy
|2272
|0.08
|1.2931
|1.2912
|1.2942
|4542
|2007.01.19 15:01
|buy
|2273
|0.16
|1.2923
|1.2910
|1.2934
|4543
|2007.01.19 15:29
|buy
|2274
|0.32
|1.2916
|1.2909
|1.2927
|4544
|2007.01.19 15:30
|s/l
|2270
|0.02
|1.2913
|1.2913
|1.2955
|-6.20
|1970.63
|4545
|2007.01.19 15:30
|close
|2274
|0.32
|1.2913
|1.2909
|1.2927
|-9.60
|1961.03
|4546
|2007.01.19 15:30
|close
|2273
|0.16
|1.2914
|1.2910
|1.2934
|-14.40
|1946.63
|4547
|2007.01.19 15:30
|close
|2272
|0.08
|1.2913
|1.2912
|1.2942
|-14.40
|1932.23
|4548
|2007.01.19 15:30
|s/l
|2271
|0.04
|1.2912
|1.2912
|1.2948
|-10.00
|1922.23
|4549
|2007.01.19 15:30
|buy
|2275
|0.02
|1.2914
|1.2883
|1.2925
|4550
|2007.01.19 15:42
|t/p
|2275
|0.02
|1.2925
|1.2883
|1.2925
|2.20
|1924.43
|4551
|2007.01.19 15:42
|buy
|2276
|0.02
|1.2928
|1.2897
|1.2939
|4552
|2007.01.19 15:55
|t/p
|2276
|0.02
|1.2939
|1.2897
|1.2939
|2.20
|1926.63
|4553
|2007.01.19 15:55
|buy
|2277
|0.02
|1.2941
|1.2910
|1.2952
|4554
|2007.01.19 16:27
|t/p
|2277
|0.02
|1.2952
|1.2910
|1.2952
|2.20
|1928.83
|4555
|2007.01.19 16:27
|buy
|2278
|0.02
|1.2954
|1.2923
|1.2965
|4556
|2007.01.19 16:43
|t/p
|2278
|0.02
|1.2965
|1.2923
|1.2965
|2.20
|1931.03
|4557
|2007.01.19 16:43
|buy
|2279
|0.02
|1.2967
|1.2936
|1.2978
|4558
|2007.01.19 16:47
|buy
|2280
|0.04
|1.2960
|1.2935
|1.2971
|4559
|2007.01.22 01:49
|t/p
|2280
|0.04
|1.2971
|1.2935
|1.2971
|4.14
|1935.17
|4560
|2007.01.22 01:49
|close
|2279
|0.02
|1.2971
|1.2936
|1.2978
|0.67
|1935.84
|4561
|2007.01.22 01:49
|buy
|2281
|0.02
|1.2972
|1.2941
|1.2983
|4562
|2007.01.22 05:11
|buy
|2282
|0.04
|1.2965
|1.2940
|1.2976
|4563
|2007.01.22 07:20
|t/p
|2282
|0.04
|1.2976
|1.2940
|1.2976
|4.40
|1940.24
|4564
|2007.01.22 07:20
|close
|2281
|0.02
|1.2976
|1.2941
|1.2983
|0.80
|1941.04
|4565
|2007.01.22 07:20
|buy
|2283
|0.02
|1.2977
|1.2946
|1.2988
|4566
|2007.01.22 07:31
|buy
|2284
|0.04
|1.2971
|1.2946
|1.2982
|4567
|2007.01.22 08:36
|buy
|2285
|0.08
|1.2964
|1.2945
|1.2975
|4568
|2007.01.22 09:34
|buy
|2286
|0.16
|1.2957
|1.2944
|1.2968
|4569
|2007.01.22 10:23
|buy
|2287
|0.32
|1.2950
|1.2943
|1.2961
|4570
|2007.01.22 10:50
|s/l
|2283
|0.02
|1.2946
|1.2946
|1.2988
|-6.20
|1934.84
|4571
|2007.01.22 10:50
|s/l
|2284
|0.04
|1.2946
|1.2946
|1.2982
|-10.00
|1924.84
|4572
|2007.01.22 10:50
|s/l
|2285
|0.08
|1.2945
|1.2945
|1.2975
|-15.20
|1909.64
|4573
|2007.01.22 10:50
|close
|2287
|0.32
|1.2945
|1.2943
|1.2961
|-16.00
|1893.64
|4574
|2007.01.22 10:50
|close
|2286
|0.16
|1.2946
|1.2944
|1.2968
|-17.60
|1876.04
|4575
|2007.01.22 10:50
|buy
|2288
|0.02
|1.2946
|1.2915
|1.2957
|4576
|2007.01.22 10:58
|buy
|2289
|0.04
|1.2938
|1.2913
|1.2949
|4577
|2007.01.22 11:19
|t/p
|2289
|0.04
|1.2949
|1.2913
|1.2949
|4.40
|1880.44
|4578
|2007.01.22 11:19
|close
|2288
|0.02
|1.2949
|1.2915
|1.2957
|0.60
|1881.04
|4579
|2007.01.22 11:19
|buy
|2290
|0.02
|1.2951
|1.2920
|1.2962
|4580
|2007.01.22 12:02
|buy
|2291
|0.04
|1.2944
|1.2919
|1.2955
|4581
|2007.01.22 12:34
|buy
|2292
|0.08
|1.2937
|1.2918
|1.2948
|4582
|2007.01.22 12:44
|buy
|2293
|0.16
|1.2931
|1.2918
|1.2942
|4583
|2007.01.22 12:49
|buy
|2294
|0.32
|1.2924
|1.2917
|1.2935
|4584
|2007.01.22 13:12
|t/p
|2294
|0.32
|1.2935
|1.2917
|1.2935
|35.20
|1916.24
|4585
|2007.01.22 13:12
|close
|2293
|0.16
|1.2935
|1.2918
|1.2942
|6.40
|1922.64
|4586
|2007.01.22 13:12
|close
|2292
|0.08
|1.2936
|1.2918
|1.2948
|-0.80
|1921.84
|4587
|2007.01.22 13:12
|close
|2291
|0.04
|1.2935
|1.2919
|1.2955
|-3.60
|1918.24
|4588
|2007.01.22 13:13
|close
|2290
|0.02
|1.2934
|1.2920
|1.2962
|-3.40
|1914.84
|4589
|2007.01.22 13:13
|buy
|2295
|0.02
|1.2935
|1.2904
|1.2946
|4590
|2007.01.22 15:54
|t/p
|2295
|0.02
|1.2946
|1.2904
|1.2946
|2.20
|1917.04
|4591
|2007.01.22 15:54
|buy
|2296
|0.02
|1.2948
|1.2917
|1.2959
|4592
|2007.01.22 16:03
|t/p
|2296
|0.02
|1.2959
|1.2917
|1.2959
|2.20
|1919.24
|4593
|2007.01.22 16:03
|buy
|2297
|0.02
|1.2961
|1.2930
|1.2972
|4594
|2007.01.22 16:22
|buy
|2298
|0.04
|1.2955
|1.2930
|1.2966
|4595
|2007.01.22 17:45
|buy
|2299
|0.08
|1.2948
|1.2929
|1.2959
|4596
|2007.01.22 18:54
|buy
|2300
|0.16
|1.2941
|1.2928
|1.2952
|4597
|2007.01.22 19:49
|t/p
|2300
|0.16
|1.2952
|1.2928
|1.2952
|17.60
|1936.84
|4598
|2007.01.22 19:49
|close
|2299
|0.08
|1.2952
|1.2929
|1.2959
|3.20
|1940.04
|4599
|2007.01.22 19:50
|close
|2298
|0.04
|1.2951
|1.2930
|1.2966
|-1.60
|1938.44
|4600
|2007.01.22 19:50
|close
|2297
|0.02
|1.2952
|1.2930
|1.2972
|-1.80
|1936.64
|4601
|2007.01.22 19:50
|buy
|2301
|0.02
|1.2953
|1.2922
|1.2964
|4602
|2007.01.22 20:35
|buy
|2302
|0.04
|1.2946
|1.2921
|1.2957
|4603
|2007.01.23 00:28
|buy
|2303
|0.08
|1.2939
|1.2920
|1.2950
|4604
|2007.01.23 02:58
|buy
|2304
|0.16
|1.2933
|1.2920
|1.2944
|4605
|2007.01.23 04:51
|t/p
|2304
|0.16
|1.2944
|1.2920
|1.2944
|17.60
|1954.24
|4606
|2007.01.23 04:51
|close
|2303
|0.08
|1.2944
|1.2920
|1.2950
|4.00
|1958.24
|4607
|2007.01.23 04:51
|close
|2302
|0.04
|1.2942
|1.2921
|1.2957
|-1.86
|1956.37
|4608
|2007.01.23 04:51
|close
|2301
|0.02
|1.2943
|1.2922
|1.2964
|-2.13
|1954.24
|4609
|2007.01.23 04:52
|buy
|2305
|0.02
|1.2947
|1.2916
|1.2958
|4610
|2007.01.23 05:08
|buy
|2306
|0.04
|1.2940
|1.2915
|1.2951
|4611
|2007.01.23 07:28
|t/p
|2306
|0.04
|1.2951
|1.2915
|1.2951
|4.40
|1958.64
|4612
|2007.01.23 07:28
|close
|2305
|0.02
|1.2952
|1.2916
|1.2958
|1.00
|1959.64
|4613
|2007.01.23 07:28
|buy
|2307
|0.02
|1.2953
|1.2922
|1.2964
|4614
|2007.01.23 07:32
|t/p
|2307
|0.02
|1.2964
|1.2922
|1.2964
|2.20
|1961.84
|4615
|2007.01.23 07:32
|buy
|2308
|0.02
|1.2966
|1.2935
|1.2977
|4616
|2007.01.23 08:10
|t/p
|2308
|0.02
|1.2977
|1.2935
|1.2977
|2.20
|1964.04
|4617
|2007.01.23 08:10
|buy
|2309
|0.02
|1.2979
|1.2948
|1.2990
|4618
|2007.01.23 08:56
|buy
|2310
|0.04
|1.2973
|1.2948
|1.2984
|4619
|2007.01.23 09:56
|t/p
|2310
|0.04
|1.2984
|1.2948
|1.2984
|4.40
|1968.44
|4620
|2007.01.23 09:56
|close
|2309
|0.02
|1.2984
|1.2948
|1.2990
|1.00
|1969.44
|4621
|2007.01.23 09:56
|buy
|2311
|0.02
|1.2985
|1.2954
|1.2996
|4622
|2007.01.23 10:05
|t/p
|2311
|0.02
|1.2996
|1.2954
|1.2996
|2.20
|1971.64
|4623
|2007.01.23 10:05
|buy
|2312
|0.02
|1.2998
|1.2967
|1.3009
|4624
|2007.01.23 10:09
|t/p
|2312
|0.02
|1.3009
|1.2967
|1.3009
|2.20
|1973.84
|4625
|2007.01.23 10:09
|buy
|2313
|0.02
|1.3012
|1.2981
|1.3023
|4626
|2007.01.23 10:12
|buy
|2314
|0.04
|1.3005
|1.2980
|1.3016
|4627
|2007.01.23 10:19
|t/p
|2314
|0.04
|1.3016
|1.2980
|1.3016
|4.40
|1978.24
|4628
|2007.01.23 10:19
|close
|2313
|0.02
|1.3016
|1.2981
|1.3023
|0.80
|1979.04
|4629
|2007.01.23 10:19
|buy
|2315
|0.02
|1.3017
|1.2986
|1.3028
|4630
|2007.01.23 10:26
|buy
|2316
|0.04
|1.3011
|1.2986
|1.3022
|4631
|2007.01.23 10:59
|buy
|2317
|0.08
|1.3004
|1.2985
|1.3015
|4632
|2007.01.23 11:43
|t/p
|2317
|0.08
|1.3015
|1.2985
|1.3015
|8.80
|1987.84
|4633
|2007.01.23 11:43
|close
|2316
|0.04
|1.3015
|1.2986
|1.3022
|1.60
|1989.44
|4634
|2007.01.23 11:43
|close
|2315
|0.02
|1.3014
|1.2986
|1.3028
|-0.60
|1988.84
|4635
|2007.01.23 11:43
|buy
|2318
|0.02
|1.3018
|1.2987
|1.3029
|4636
|2007.01.23 12:02
|t/p
|2318
|0.02
|1.3029
|1.2987
|1.3029
|2.20
|1991.04
|4637
|2007.01.23 12:02
|buy
|2319
|0.02
|1.3032
|1.3001
|1.3043
|4638
|2007.01.23 12:04
|buy
|2320
|0.04
|1.3025
|1.3000
|1.3036
|4639
|2007.01.23 12:53
|t/p
|2320
|0.04
|1.3036
|1.3000
|1.3036
|4.40
|1995.44
|4640
|2007.01.23 12:53
|close
|2319
|0.02
|1.3036
|1.3001
|1.3043
|0.80
|1996.24
|4641
|2007.01.23 12:53
|buy
|2321
|0.02
|1.3039
|1.3008
|1.3050
|4642
|2007.01.23 12:58
|buy
|2322
|0.04
|1.3033
|1.3008
|1.3044
|4643
|2007.01.23 13:32
|buy
|2323
|0.08
|1.3026
|1.3007
|1.3037
|4644
|2007.01.23 14:23
|buy
|2324
|0.16
|1.3018
|1.3005
|1.3029
|4645
|2007.01.23 14:54
|t/p
|2324
|0.16
|1.3029
|1.3005
|1.3029
|17.60
|2013.84
|4646
|2007.01.23 14:54
|close
|2323
|0.08
|1.3029
|1.3007
|1.3037
|2.40
|2016.24
|4647
|2007.01.23 14:54
|close
|2322
|0.04
|1.3031
|1.3008
|1.3044
|-0.80
|2015.44
|4648
|2007.01.23 14:54
|close
|2321
|0.02
|1.3030
|1.3008
|1.3050
|-1.80
|2013.64
|4649
|2007.01.23 14:54
|buy
|2325
|0.02
|1.3031
|1.3000
|1.3042
|4650
|2007.01.23 15:32
|t/p
|2325
|0.02
|1.3042
|1.3000
|1.3042
|2.20
|2015.84
|4651
|2007.01.23 15:32
|buy
|2326
|0.02
|1.3044
|1.3013
|1.3055
|4652
|2007.01.23 15:38
|buy
|2327
|0.04
|1.3037
|1.3012
|1.3048
|4653
|2007.01.23 15:59
|buy
|2328
|0.08
|1.3031
|1.3012
|1.3042
|4654
|2007.01.23 16:11
|buy
|2329
|0.16
|1.3024
|1.3011
|1.3035
|4655
|2007.01.23 16:38
|t/p
|2329
|0.16
|1.3035
|1.3011
|1.3035
|17.60
|2033.44
|4656
|2007.01.23 16:38
|close
|2328
|0.08
|1.3035
|1.3012
|1.3042
|3.20
|2036.64
|4657
|2007.01.23 16:38
|close
|2327
|0.04
|1.3034
|1.3012
|1.3048
|-1.20
|2035.44
|4658
|2007.01.23 16:38
|close
|2326
|0.02
|1.3032
|1.3013
|1.3055
|-2.40
|2033.04
|4659
|2007.01.23 16:38
|buy
|2330
|0.02
|1.3033
|1.3002
|1.3044
|4660
|2007.01.23 16:44
|buy
|2331
|0.04
|1.3026
|1.3001
|1.3037
|4661
|2007.01.23 17:33
|buy
|2332
|0.08
|1.3019
|1.3000
|1.3030
|4662
|2007.01.23 17:47
|buy
|2333
|0.16
|1.3013
|1.3000
|1.3024
|4663
|2007.01.23 18:46
|buy
|2334
|0.32
|1.3006
|1.2999
|1.3017
|4664
|2007.01.23 19:04
|t/p
|2334
|0.32
|1.3017
|1.2999
|1.3017
|35.20
|2068.24
|4665
|2007.01.23 19:04
|close
|2333
|0.16
|1.3017
|1.3000
|1.3024
|6.40
|2074.64
|4666
|2007.01.23 19:04
|close
|2332
|0.08
|1.3018
|1.3000
|1.3030
|-0.80
|2073.84
|4667
|2007.01.23 19:04
|close
|2331
|0.04
|1.3019
|1.3001
|1.3037
|-2.80
|2071.04
|4668
|2007.01.23 19:04
|close
|2330
|0.02
|1.3018
|1.3002
|1.3044
|-3.00
|2068.04
|4669
|2007.01.23 19:04
|buy
|2335
|0.02
|1.3019
|1.2988
|1.3030
|4670
|2007.01.23 21:06
|t/p
|2335
|0.02
|1.3030
|1.2988
|1.3030
|2.20
|2070.24
|4671
|2007.01.23 21:06
|buy
|2336
|0.02
|1.3032
|1.3001
|1.3043
|4672
|2007.01.23 21:14
|buy
|2337
|0.04
|1.3025
|1.3000
|1.3036
|4673
|2007.01.23 22:19
|buy
|2338
|0.08
|1.3017
|1.2998
|1.3028
|4674
|2007.01.24 00:27
|t/p
|2338
|0.08
|1.3028
|1.2998
|1.3028
|8.28
|2078.52
|4675
|2007.01.24 00:27
|close
|2337
|0.04
|1.3029
|1.3000
|1.3036
|1.34
|2079.86
|4676
|2007.01.24 00:27
|close
|2336
|0.02
|1.3028
|1.3001
|1.3043
|-0.93
|2078.93
|4677
|2007.01.24 00:27
|buy
|2339
|0.02
|1.3032
|1.3001
|1.3043
|4678
|2007.01.24 00:34
|buy
|2340
|0.04
|1.3025
|1.3000
|1.3036
|4679
|2007.01.24 05:16
|t/p
|2340
|0.04
|1.3036
|1.3000
|1.3036
|4.40
|2083.33
|4680
|2007.01.24 05:16
|close
|2339
|0.02
|1.3036
|1.3001
|1.3043
|0.80
|2084.13
|4681
|2007.01.24 05:16
|buy
|2341
|0.02
|1.3038
|1.3007
|1.3049
|4682
|2007.01.24 05:16
|buy
|2342
|0.04
|1.3032
|1.3007
|1.3043
|4683
|2007.01.24 05:33
|buy
|2343
|0.08
|1.3025
|1.3006
|1.3036
|4684
|2007.01.24 06:32
|buy
|2344
|0.16
|1.3018
|1.3005
|1.3029
|4685
|2007.01.24 06:47
|buy
|2345
|0.32
|1.3012
|1.3005
|1.3023
|4686
|2007.01.24 06:47
|s/l
|2341
|0.02
|1.3007
|1.3007
|1.3049
|-6.20
|2077.93
|4687
|2007.01.24 06:47
|s/l
|2342
|0.04
|1.3007
|1.3007
|1.3043
|-10.00
|2067.93
|4688
|2007.01.24 06:47
|s/l
|2343
|0.08
|1.3006
|1.3006
|1.3036
|-15.20
|2052.73
|4689
|2007.01.24 06:47
|close
|2345
|0.32
|1.3006
|1.3005
|1.3023
|-19.20
|2033.53
|4690
|2007.01.24 06:47
|close
|2344
|0.16
|1.3007
|1.3005
|1.3029
|-17.60
|2015.93
|4691
|2007.01.24 06:47
|buy
|2346
|0.02
|1.3010
|1.2979
|1.3021
|4692
|2007.01.24 06:55
|t/p
|2346
|0.02
|1.3021
|1.2979
|1.3021
|2.20
|2018.13
|4693
|2007.01.24 06:55
|buy
|2347
|0.02
|1.3023
|1.2992
|1.3034
|4694
|2007.01.24 07:00
|buy
|2348
|0.04
|1.3016
|1.2991
|1.3027
|4695
|2007.01.24 07:52
|buy
|2349
|0.08
|1.3009
|1.2990
|1.3020
|4696
|2007.01.24 08:04
|buy
|2350
|0.16
|1.3002
|1.2989
|1.3013
|4697
|2007.01.24 08:15
|buy
|2351
|0.32
|1.2995
|1.2988
|1.3006
|4698
|2007.01.24 08:15
|s/l
|2347
|0.02
|1.2992
|1.2992
|1.3034
|-6.20
|2011.93
|4699
|2007.01.24 08:15
|close
|2351
|0.32
|1.2992
|1.2988
|1.3006
|-9.60
|2002.33
|4700
|2007.01.24 08:15
|s/l
|2348
|0.04
|1.2991
|1.2991
|1.3027
|-10.00
|1992.33
|4701
|2007.01.24 08:15
|close
|2350
|0.16
|1.2991
|1.2989
|1.3013
|-17.60
|1974.73
|4702
|2007.01.24 08:15
|close
|2349
|0.08
|1.2992
|1.2990
|1.3020
|-13.60
|1961.13
|4703
|2007.01.24 08:15
|buy
|2352
|0.02
|1.2993
|1.2962
|1.3004
|4704
|2007.01.24 08:16
|buy
|2353
|0.04
|1.2985
|1.2960
|1.2996
|4705
|2007.01.24 08:35
|t/p
|2353
|0.04
|1.2996
|1.2960
|1.2996
|4.40
|1965.53
|4706
|2007.01.24 08:35
|close
|2352
|0.02
|1.2996
|1.2962
|1.3004
|0.60
|1966.13
|4707
|2007.01.24 08:36
|buy
|2354
|0.02
|1.2999
|1.2968
|1.3010
|4708
|2007.01.24 08:39
|buy
|2355
|0.04
|1.2993
|1.2968
|1.3004
|4709
|2007.01.24 08:50
|buy
|2356
|0.08
|1.2986
|1.2967
|1.2997
|4710
|2007.01.24 08:50
|buy
|2357
|0.16
|1.2978
|1.2965
|1.2989
|4711
|2007.01.24 09:10
|t/p
|2357
|0.16
|1.2989
|1.2965
|1.2989
|17.60
|1983.73
|4712
|2007.01.24 09:10
|close
|2356
|0.08
|1.2991
|1.2967
|1.2997
|4.00
|1987.73
|4713
|2007.01.24 09:10
|close
|2355
|0.04
|1.2990
|1.2968
|1.3004
|-1.20
|1986.53
|4714
|2007.01.24 09:10
|close
|2354
|0.02
|1.2991
|1.2968
|1.3010
|-1.60
|1984.93
|4715
|2007.01.24 09:10
|buy
|2358
|0.02
|1.2992
|1.2961
|1.3003
|4716
|2007.01.24 09:22
|buy
|2359
|0.04
|1.2985
|1.2960
|1.2996
|4717
|2007.01.24 09:40
|t/p
|2359
|0.04
|1.2996
|1.2960
|1.2996
|4.40
|1989.33
|4718
|2007.01.24 09:40
|close
|2358
|0.02
|1.2996
|1.2961
|1.3003
|0.80
|1990.13
|4719
|2007.01.24 09:40
|buy
|2360
|0.02
|1.2997
|1.2966
|1.3008
|4720
|2007.01.24 09:56
|t/p
|2360
|0.02
|1.3008
|1.2966
|1.3008
|2.20
|1992.33
|4721
|2007.01.24 09:56
|buy
|2361
|0.02
|1.3010
|1.2979
|1.3021
|4722
|2007.01.24 10:24
|buy
|2362
|0.04
|1.3003
|1.2978
|1.3014
|4723
|2007.01.24 10:51
|buy
|2363
|0.08
|1.2996
|1.2977
|1.3007
|4724
|2007.01.24 12:05
|t/p
|2363
|0.08
|1.3007
|1.2977
|1.3007
|8.80
|2001.13
|4725
|2007.01.24 12:05
|close
|2362
|0.04
|1.3007
|1.2978
|1.3014
|1.60
|2002.73
|4726
|2007.01.24 12:06
|close
|2361
|0.02
|1.3006
|1.2979
|1.3021
|-0.80
|2001.93
|4727
|2007.01.24 12:06
|buy
|2364
|0.02
|1.3008
|1.2977
|1.3019
|4728
|2007.01.24 13:09
|buy
|2365
|0.04
|1.3001
|1.2976
|1.3012
|4729
|2007.01.24 13:35
|buy
|2366
|0.08
|1.2995
|1.2976
|1.3006
|4730
|2007.01.24 13:50
|buy
|2367
|0.16
|1.2988
|1.2975
|1.2999
|4731
|2007.01.24 14:22
|buy
|2368
|0.32
|1.2981
|1.2974
|1.2992
|4732
|2007.01.24 14:25
|s/l
|2364
|0.02
|1.2977
|1.2977
|1.3019
|-6.20
|1995.73
|4733
|2007.01.24 14:25
|close
|2368
|0.32
|1.2977
|1.2974
|1.2992
|-12.80
|1982.93
|4734
|2007.01.24 14:25
|close
|2367
|0.16
|1.2978
|1.2975
|1.2999
|-16.00
|1966.93
|4735
|2007.01.24 14:25
|close
|2366
|0.08
|1.2977
|1.2976
|1.3006
|-14.40
|1952.53
|4736
|2007.01.24 14:25
|s/l
|2365
|0.04
|1.2976
|1.2976
|1.3012
|-10.00
|1942.53
|4737
|2007.01.24 14:25
|buy
|2369
|0.02
|1.2978
|1.2947
|1.2989
|4738
|2007.01.24 14:41
|t/p
|2369
|0.02
|1.2989
|1.2947
|1.2989
|2.20
|1944.73
|4739
|2007.01.24 14:41
|buy
|2370
|0.02
|1.2991
|1.2960
|1.3002
|4740
|2007.01.24 15:13
|buy
|2371
|0.04
|1.2984
|1.2959
|1.2995
|4741
|2007.01.24 15:17
|buy
|2372
|0.08
|1.2977
|1.2958
|1.2988
|4742
|2007.01.24 15:17
|buy
|2373
|0.16
|1.2970
|1.2957
|1.2981
|4743
|2007.01.24 15:18
|s/l
|2370
|0.02
|1.2960
|1.2960
|1.3002
|-6.20
|1938.53
|4744
|2007.01.24 15:18
|close
|2373
|0.16
|1.2960
|1.2957
|1.2981
|-16.00
|1922.53
|4745
|2007.01.24 15:18
|close
|2372
|0.08
|1.2961
|1.2958
|1.2988
|-12.80
|1909.73
|4746
|2007.01.24 15:18
|s/l
|2371
|0.04
|1.2959
|1.2959
|1.2995
|-10.00
|1899.73
|4747
|2007.01.24 15:18
|buy
|2374
|0.02
|1.2961
|1.2930
|1.2972
|4748
|2007.01.24 15:27
|buy
|2375
|0.04
|1.2953
|1.2928
|1.2964
|4749
|2007.01.24 15:35
|t/p
|2375
|0.04
|1.2964
|1.2928
|1.2964
|4.40
|1904.13
|4750
|2007.01.24 15:35
|close
|2374
|0.02
|1.2966
|1.2930
|1.2972
|1.00
|1905.13
|4751
|2007.01.24 15:35
|buy
|2376
|0.02
|1.2967
|1.2936
|1.2978
|4752
|2007.01.24 15:49
|buy
|2377
|0.04
|1.2960
|1.2935
|1.2971
|4753
|2007.01.24 16:06
|buy
|2378
|0.08
|1.2953
|1.2934
|1.2964
|4754
|2007.01.24 16:53
|t/p
|2378
|0.08
|1.2964
|1.2934
|1.2964
|8.80
|1913.93
|4755
|2007.01.24 16:53
|close
|2377
|0.04
|1.2964
|1.2935
|1.2971
|1.60
|1915.53
|4756
|2007.01.24 16:53
|close
|2376
|0.02
|1.2963
|1.2936
|1.2978
|-0.80
|1914.73
|4757
|2007.01.24 16:53
|buy
|2379
|0.02
|1.2966
|1.2935
|1.2977
|4758
|2007.01.24 17:01
|buy
|2380
|0.04
|1.2959
|1.2934
|1.2970
|4759
|2007.01.24 17:16
|buy
|2381
|0.08
|1.2951
|1.2932
|1.2962
|4760
|2007.01.24 19:52
|t/p
|2381
|0.08
|1.2962
|1.2932
|1.2962
|8.80
|1923.53
|4761
|2007.01.24 19:52
|close
|2380
|0.04
|1.2962
|1.2934
|1.2970
|1.20
|1924.73
|4762
|2007.01.24 19:53
|close
|2379
|0.02
|1.2963
|1.2935
|1.2977
|-0.60
|1924.13
|4763
|2007.01.24 19:53
|buy
|2382
|0.02
|1.2964
|1.2933
|1.2975
|4764
|2007.01.24 20:02
|buy
|2383
|0.04
|1.2957
|1.2932
|1.2968
|4765
|2007.01.24 21:56
|t/p
|2383
|0.04
|1.2968
|1.2932
|1.2968
|4.40
|1928.53
|4766
|2007.01.24 21:56
|close
|2382
|0.02
|1.2969
|1.2933
|1.2975
|1.00
|1929.53
|4767
|2007.01.24 21:57
|buy
|2384
|0.02
|1.2970
|1.2939
|1.2981
|4768
|2007.01.24 22:19
|buy
|2385
|0.04
|1.2961
|1.2936
|1.2972
|4769
|2007.01.24 23:18
|buy
|2386
|0.08
|1.2955
|1.2936
|1.2966
|4770
|2007.01.25 01:58
|t/p
|2386
|0.08
|1.2966
|1.2936
|1.2966
|7.23
|1936.75
|4771
|2007.01.25 01:58
|close
|2385
|0.04
|1.2967
|1.2936
|1.2972
|1.61
|1938.37
|4772
|2007.01.25 01:58
|close
|2384
|0.02
|1.2966
|1.2939
|1.2981
|-1.19
|1937.17
|4773
|2007.01.25 01:58
|buy
|2387
|0.02
|1.2969
|1.2938
|1.2980
|4774
|2007.01.25 02:01
|buy
|2388
|0.04
|1.2962
|1.2937
|1.2973
|4775
|2007.01.25 03:35
|buy
|2389
|0.08
|1.2955
|1.2936
|1.2966
|4776
|2007.01.25 05:14
|t/p
|2389
|0.08
|1.2966
|1.2936
|1.2966
|8.80
|1945.97
|4777
|2007.01.25 05:14
|close
|2388
|0.04
|1.2966
|1.2937
|1.2973
|1.60
|1947.57
|4778
|2007.01.25 05:14
|close
|2387
|0.02
|1.2965
|1.2938
|1.2980
|-0.80
|1946.77
|4779
|2007.01.25 05:14
|buy
|2390
|0.02
|1.2968
|1.2937
|1.2979
|4780
|2007.01.25 05:32
|buy
|2391
|0.04
|1.2961
|1.2936
|1.2972
|4781
|2007.01.25 06:05
|buy
|2392
|0.08
|1.2955
|1.2936
|1.2966
|4782
|2007.01.25 06:47
|t/p
|2392
|0.08
|1.2966
|1.2936
|1.2966
|8.80
|1955.57
|4783
|2007.01.25 06:47
|close
|2391
|0.04
|1.2966
|1.2936
|1.2972
|2.00
|1957.57
|4784
|2007.01.25 06:47
|close
|2390
|0.02
|1.2963
|1.2937
|1.2979
|-1.00
|1956.57
|4785
|2007.01.25 06:47
|buy
|2393
|0.02
|1.2966
|1.2935
|1.2977
|4786
|2007.01.25 07:44
|t/p
|2393
|0.02
|1.2977
|1.2935
|1.2977
|2.20
|1958.77
|4787
|2007.01.25 07:44
|buy
|2394
|0.02
|1.2980
|1.2949
|1.2991
|4788
|2007.01.25 08:03
|t/p
|2394
|0.02
|1.2991
|1.2949
|1.2991
|2.20
|1960.97
|4789
|2007.01.25 08:03
|buy
|2395
|0.02
|1.2994
|1.2963
|1.3005
|4790
|2007.01.25 08:19
|buy
|2396
|0.04
|1.2987
|1.2962
|1.2998
|4791
|2007.01.25 08:29
|t/p
|2396
|0.04
|1.2998
|1.2962
|1.2998
|4.40
|1965.37
|4792
|2007.01.25 08:29
|close
|2395
|0.02
|1.3000
|1.2963
|1.3005
|1.20
|1966.57
|4793
|2007.01.25 08:29
|buy
|2397
|0.02
|1.3001
|1.2970
|1.3012
|4794
|2007.01.25 08:31
|buy
|2398
|0.04
|1.2995
|1.2970
|1.3006
|4795
|2007.01.25 09:00
|buy
|2399
|0.08
|1.2988
|1.2969
|1.2999
|4796
|2007.01.25 09:00
|buy
|2400
|0.16
|1.2979
|1.2966
|1.2990
|4797
|2007.01.25 09:02
|buy
|2401
|0.32
|1.2973
|1.2966
|1.2984
|4798
|2007.01.25 09:06
|s/l
|2397
|0.02
|1.2970
|1.2970
|1.3012
|-6.20
|1960.37
|4799
|2007.01.25 09:06
|s/l
|2398
|0.04
|1.2970
|1.2970
|1.3006
|-10.00
|1950.37
|4800
|2007.01.25 09:06
|close
|2401
|0.32
|1.2970
|1.2966
|1.2984
|-9.60
|1940.77
|4801
|2007.01.25 09:06
|close
|2400
|0.16
|1.2971
|1.2966
|1.2990
|-12.80
|1927.97
|4802
|2007.01.25 09:06
|close
|2399
|0.08
|1.2972
|1.2969
|1.2999
|-12.80
|1915.17
|4803
|2007.01.25 09:07
|buy
|2402
|0.02
|1.2973
|1.2942
|1.2984
|4804
|2007.01.25 09:13
|t/p
|2402
|0.02
|1.2984
|1.2942
|1.2984
|2.20
|1917.37
|4805
|2007.01.25 09:13
|buy
|2403
|0.02
|1.2986
|1.2955
|1.2997
|4806
|2007.01.25 09:21
|buy
|2404
|0.04
|1.2978
|1.2953
|1.2989
|4807
|2007.01.25 09:30
|buy
|2405
|0.08
|1.2972
|1.2953
|1.2983
|4808
|2007.01.25 09:51
|buy
|2406
|0.16
|1.2965
|1.2952
|1.2976
|4809
|2007.01.25 10:02
|t/p
|2406
|0.16
|1.2976
|1.2952
|1.2976
|17.60
|1934.97
|4810
|2007.01.25 10:02
|close
|2405
|0.08
|1.2976
|1.2953
|1.2983
|3.20
|1938.17
|4811
|2007.01.25 10:02
|close
|2404
|0.04
|1.2977
|1.2953
|1.2989
|-0.40
|1937.77
|4812
|2007.01.25 10:02
|close
|2403
|0.02
|1.2976
|1.2955
|1.2997
|-2.00
|1935.77
|4813
|2007.01.25 10:02
|buy
|2407
|0.02
|1.2977
|1.2946
|1.2988
|4814
|2007.01.25 10:09
|buy
|2408
|0.04
|1.2971
|1.2946
|1.2982
|4815
|2007.01.25 10:45
|t/p
|2408
|0.04
|1.2982
|1.2946
|1.2982
|4.40
|1940.17
|4816
|2007.01.25 10:45
|close
|2407
|0.02
|1.2983
|1.2946
|1.2988
|1.20
|1941.37
|4817
|2007.01.25 10:45
|buy
|2409
|0.02
|1.2984
|1.2953
|1.2995
|4818
|2007.01.25 11:15
|t/p
|2409
|0.02
|1.2995
|1.2953
|1.2995
|2.20
|1943.57
|4819
|2007.01.25 11:15
|buy
|2410
|0.02
|1.2997
|1.2966
|1.3008
|4820
|2007.01.25 11:21
|buy
|2411
|0.04
|1.2990
|1.2965
|1.3001
|4821
|2007.01.25 11:30
|buy
|2412
|0.08
|1.2983
|1.2964
|1.2994
|4822
|2007.01.25 12:55
|buy
|2413
|0.16
|1.2976
|1.2963
|1.2987
|4823
|2007.01.25 13:35
|t/p
|2413
|0.16
|1.2987
|1.2963
|1.2987
|17.60
|1961.17
|4824
|2007.01.25 13:35
|close
|2412
|0.08
|1.2988
|1.2964
|1.2994
|4.00
|1965.17
|4825
|2007.01.25 13:35
|close
|2411
|0.04
|1.2987
|1.2965
|1.3001
|-1.20
|1963.97
|4826
|2007.01.25 13:35
|close
|2410
|0.02
|1.2989
|1.2966
|1.3008
|-1.60
|1962.37
|4827
|2007.01.25 13:35
|buy
|2414
|0.02
|1.2990
|1.2959
|1.3001
|4828
|2007.01.25 13:39
|buy
|2415
|0.04
|1.2983
|1.2958
|1.2994
|4829
|2007.01.25 14:01
|buy
|2416
|0.08
|1.2976
|1.2957
|1.2987
|4830
|2007.01.25 14:02
|buy
|2417
|0.16
|1.2970
|1.2957
|1.2981
|4831
|2007.01.25 14:51
|t/p
|2417
|0.16
|1.2981
|1.2957
|1.2981
|17.60
|1979.97
|4832
|2007.01.25 14:51
|close
|2416
|0.08
|1.2981
|1.2957
|1.2987
|4.00
|1983.97
|4833
|2007.01.25 14:52
|close
|2415
|0.04
|1.2980
|1.2958
|1.2994
|-1.20
|1982.77
|4834
|2007.01.25 14:52
|close
|2414
|0.02
|1.2982
|1.2959
|1.3001
|-1.60
|1981.17
|4835
|2007.01.25 14:52
|buy
|2418
|0.02
|1.2983
|1.2952
|1.2994
|4836
|2007.01.25 15:03
|buy
|2419
|0.04
|1.2974
|1.2949
|1.2985
|4837
|2007.01.25 16:35
|buy
|2420
|0.08
|1.2967
|1.2948
|1.2978
|4838
|2007.01.25 16:36
|buy
|2421
|0.16
|1.2959
|1.2946
|1.2970
|4839
|2007.01.25 16:45
|t/p
|2421
|0.16
|1.2970
|1.2946
|1.2970
|17.60
|1998.77
|4840
|2007.01.25 16:45
|close
|2420
|0.08
|1.2971
|1.2948
|1.2978
|3.20
|2001.97
|4841
|2007.01.25 16:45
|close
|2419
|0.04
|1.2970
|1.2949
|1.2985
|-1.60
|2000.37
|4842
|2007.01.25 16:45
|close
|2418
|0.02
|1.2971
|1.2952
|1.2994
|-2.40
|1997.97
|4843
|2007.01.25 16:45
|sell
|2422
|0.02
|1.2970
|1.3001
|1.2959
|4844
|2007.01.25 16:57
|sell
|2423
|0.04
|1.2976
|1.3001
|1.2965
|4845
|2007.01.25 18:00
|sell
|2424
|0.08
|1.2983
|1.3002
|1.2972
|4846
|2007.01.25 18:08
|t/p
|2424
|0.08
|1.2972
|1.3002
|1.2972
|8.80
|2006.77
|4847
|2007.01.25 18:08
|close
|2423
|0.04
|1.2972
|1.3001
|1.2965
|1.60
|2008.37
|4848
|2007.01.25 18:09
|close
|2422
|0.02
|1.2973
|1.3001
|1.2959
|-0.60
|2007.77
|4849
|2007.01.25 18:09
|sell
|2425
|0.02
|1.2973
|1.3004
|1.2962
|4850
|2007.01.25 18:31
|t/p
|2425
|0.02
|1.2962
|1.3004
|1.2962
|2.20
|2009.97
|4851
|2007.01.25 18:31
|sell
|2426
|0.02
|1.2960
|1.2991
|1.2949
|4852
|2007.01.25 19:03
|t/p
|2426
|0.02
|1.2949
|1.2991
|1.2949
|2.20
|2012.17
|4853
|2007.01.25 19:03
|sell
|2427
|0.02
|1.2943
|1.2974
|1.2932
|4854
|2007.01.25 19:07
|sell
|2428
|0.04
|1.2951
|1.2976
|1.2940
|4855
|2007.01.25 19:12
|t/p
|2428
|0.04
|1.2940
|1.2976
|1.2940
|4.40
|2016.57
|4856
|2007.01.25 19:12
|close
|2427
|0.02
|1.2940
|1.2974
|1.2932
|0.60
|2017.17
|4857
|2007.01.25 19:12
|sell
|2429
|0.02
|1.2939
|1.2970
|1.2928
|4858
|2007.01.25 19:33
|t/p
|2429
|0.02
|1.2928
|1.2970
|1.2928
|2.20
|2019.37
|4859
|2007.01.25 19:33
|sell
|2430
|0.02
|1.2925
|1.2956
|1.2914
|4860
|2007.01.25 20:11
|sell
|2431
|0.04
|1.2932
|1.2957
|1.2921
|4861
|2007.01.25 20:45
|sell
|2432
|0.08
|1.2939
|1.2958
|1.2928
|4862
|2007.01.25 22:38
|t/p
|2432
|0.08
|1.2928
|1.2958
|1.2928
|8.80
|2028.17
|4863
|2007.01.25 22:38
|close
|2431
|0.04
|1.2928
|1.2957
|1.2921
|1.60
|2029.77
|4864
|2007.01.25 22:38
|close
|2430
|0.02
|1.2929
|1.2956
|1.2914
|-0.80
|2028.97
|4865
|2007.01.25 22:38
|sell
|2433
|0.02
|1.2926
|1.2957
|1.2915
|4866
|2007.01.25 23:36
|sell
|2434
|0.04
|1.2933
|1.2958
|1.2922
|4867
|2007.01.25 23:40
|sell
|2435
|0.08
|1.2940
|1.2959
|1.2929
|4868
|2007.01.26 01:43
|t/p
|2435
|0.08
|1.2929
|1.2959
|1.2929
|9.27
|2038.25
|4869
|2007.01.26 01:43
|close
|2434
|0.04
|1.2929
|1.2958
|1.2922
|1.84
|2040.08
|4870
|2007.01.26 01:43
|close
|2433
|0.02
|1.2927
|1.2957
|1.2915
|-0.08
|2040.00
|4871
|2007.01.26 01:43
|sell
|2436
|0.02
|1.2926
|1.2957
|1.2915
|4872
|2007.01.26 07:26
|sell
|2437
|0.04
|1.2933
|1.2958
|1.2922
|4873
|2007.01.26 08:03
|t/p
|2437
|0.04
|1.2922
|1.2958
|1.2922
|4.40
|2044.40
|4874
|2007.01.26 08:03
|close
|2436
|0.02
|1.2922
|1.2957
|1.2915
|0.80
|2045.20
|4875
|2007.01.26 08:03
|sell
|2438
|0.02
|1.2922
|1.2953
|1.2911
|4876
|2007.01.26 08:09
|t/p
|2438
|0.02
|1.2911
|1.2953
|1.2911
|2.20
|2047.40
|4877
|2007.01.26 08:09
|sell
|2439
|0.02
|1.2909
|1.2940
|1.2898
|4878
|2007.01.26 08:45
|sell
|2440
|0.04
|1.2915
|1.2940
|1.2904
|4879
|2007.01.26 08:47
|sell
|2441
|0.08
|1.2923
|1.2942
|1.2912
|4880
|2007.01.26 10:46
|t/p
|2441
|0.08
|1.2912
|1.2942
|1.2912
|8.80
|2056.20
|4881
|2007.01.26 10:46
|close
|2440
|0.04
|1.2912
|1.2940
|1.2904
|1.20
|2057.40
|4882
|2007.01.26 10:46
|close
|2439
|0.02
|1.2913
|1.2940
|1.2898
|-0.80
|2056.60
|4883
|2007.01.26 10:46
|sell
|2442
|0.02
|1.2910
|1.2941
|1.2899
|4884
|2007.01.26 11:30
|t/p
|2442
|0.02
|1.2899
|1.2941
|1.2899
|2.20
|2058.80
|4885
|2007.01.26 11:30
|sell
|2443
|0.02
|1.2897
|1.2928
|1.2886
|4886
|2007.01.26 12:13
|sell
|2444
|0.04
|1.2904
|1.2929
|1.2893
|4887
|2007.01.26 12:42
|t/p
|2444
|0.04
|1.2893
|1.2929
|1.2893
|4.40
|2063.20
|4888
|2007.01.26 12:42
|close
|2443
|0.02
|1.2893
|1.2928
|1.2886
|0.80
|2064.00
|4889
|2007.01.26 12:42
|sell
|2445
|0.02
|1.2892
|1.2923
|1.2881
|4890
|2007.01.26 12:46
|sell
|2446
|0.04
|1.2898
|1.2923
|1.2887
|4891
|2007.01.26 13:02
|sell
|2447
|0.08
|1.2905
|1.2924
|1.2894
|4892
|2007.01.26 13:30
|t/p
|2447
|0.08
|1.2894
|1.2924
|1.2894
|8.80
|2072.80
|4893
|2007.01.26 13:30
|close
|2446
|0.04
|1.2893
|1.2923
|1.2887
|2.00
|2074.80
|4894
|2007.01.26 13:30
|close
|2445
|0.02
|1.2894
|1.2923
|1.2881
|-0.40
|2074.40
|4895
|2007.01.26 13:30
|sell
|2448
|0.02
|1.2891
|1.2922
|1.2880
|4896
|2007.01.26 13:32
|sell
|2449
|0.04
|1.2897
|1.2922
|1.2886
|4897
|2007.01.26 13:39
|sell
|2450
|0.08
|1.2904
|1.2923
|1.2893
|4898
|2007.01.26 13:47
|t/p
|2450
|0.08
|1.2893
|1.2923
|1.2893
|8.80
|2083.20
|4899
|2007.01.26 13:47
|close
|2449
|0.04
|1.2893
|1.2922
|1.2886
|1.60
|2084.80
|4900
|2007.01.26 13:47
|close
|2448
|0.02
|1.2894
|1.2922
|1.2880
|-0.60
|2084.20
|4901
|2007.01.26 13:47
|sell
|2451
|0.02
|1.2891
|1.2922
|1.2880
|4902
|2007.01.26 13:50
|sell
|2452
|0.04
|1.2897
|1.2922
|1.2886
|4903
|2007.01.26 13:55
|sell
|2453
|0.08
|1.2904
|1.2923
|1.2893
|4904
|2007.01.26 13:55
|sell
|2454
|0.16
|1.2911
|1.2924
|1.2900
|4905
|2007.01.26 13:59
|sell
|2455
|0.32
|1.2918
|1.2925
|1.2907
|4906
|2007.01.26 14:00
|s/l
|2451
|0.02
|1.2922
|1.2922
|1.2880
|-6.20
|2078.00
|4907
|2007.01.26 14:00
|s/l
|2452
|0.04
|1.2922
|1.2922
|1.2886
|-10.00
|2068.00
|4908
|2007.01.26 14:00
|close
|2455
|0.32
|1.2922
|1.2925
|1.2907
|-12.80
|2055.20
|4909
|2007.01.26 14:00
|close
|2454
|0.16
|1.2921
|1.2924
|1.2900
|-16.00
|2039.20
|4910
|2007.01.26 14:00
|close
|2453
|0.08
|1.2922
|1.2923
|1.2893
|-14.40
|2024.80
|4911
|2007.01.26 14:00
|buy
|2456
|0.02
|1.2921
|1.2890
|1.2932
|4912
|2007.01.26 14:06
|buy
|2457
|0.04
|1.2914
|1.2889
|1.2925
|4913
|2007.01.26 14:37
|buy
|2458
|0.08
|1.2906
|1.2887
|1.2917
|4914
|2007.01.26 14:42
|buy
|2459
|0.16
|1.2898
|1.2885
|1.2909
|4915
|2007.01.26 14:53
|s/l
|2456
|0.02
|1.2890
|1.2890
|1.2932
|-6.20
|2018.60
|4916
|2007.01.26 14:53
|close
|2459
|0.16
|1.2890
|1.2885
|1.2909
|-12.80
|2005.80
|4917
|2007.01.26 14:53
|close
|2458
|0.08
|1.2891
|1.2887
|1.2917
|-12.00
|1993.80
|4918
|2007.01.26 14:54
|close
|2457
|0.04
|1.2890
|1.2889
|1.2925
|-9.60
|1984.20
|4919
|2007.01.26 14:54
|sell
|2460
|0.02
|1.2889
|1.2920
|1.2878
|4920
|2007.01.26 14:58
|sell
|2461
|0.04
|1.2895
|1.2920
|1.2884
|4921
|2007.01.26 15:00
|t/p
|2461
|0.04
|1.2884
|1.2920
|1.2884
|4.40
|1988.60
|4922
|2007.01.26 15:00
|close
|2460
|0.02
|1.2883
|1.2920
|1.2878
|1.20
|1989.80
|4923
|2007.01.26 15:00
|sell
|2462
|0.02
|1.2878
|1.2909
|1.2867
|4924
|2007.01.26 15:01
|sell
|2463
|0.04
|1.2885
|1.2910
|1.2874
|4925
|2007.01.26 15:01
|sell
|2464
|0.08
|1.2892
|1.2911
|1.2881
|4926
|2007.01.26 15:04
|sell
|2465
|0.16
|1.2900
|1.2913
|1.2889
|4927
|2007.01.26 15:25
|s/l
|2462
|0.02
|1.2909
|1.2909
|1.2867
|-6.20
|1983.60
|4928
|2007.01.26 15:25
|s/l
|2463
|0.04
|1.2910
|1.2910
|1.2874
|-10.00
|1973.60
|4929
|2007.01.26 15:25
|close
|2465
|0.16
|1.2910
|1.2913
|1.2889
|-16.00
|1957.60
|4930
|2007.01.26 15:25
|close
|2464
|0.08
|1.2909
|1.2911
|1.2881
|-13.60
|1944.00
|4931
|2007.01.26 15:26
|sell
|2466
|0.02
|1.2906
|1.2937
|1.2895
|4932
|2007.01.26 15:31
|sell
|2467
|0.04
|1.2913
|1.2938
|1.2902
|4933
|2007.01.26 15:38
|sell
|2468
|0.08
|1.2919
|1.2938
|1.2908
|4934
|2007.01.26 15:49
|t/p
|2468
|0.08
|1.2908
|1.2938
|1.2908
|8.80
|1952.80
|4935
|2007.01.26 15:49
|close
|2467
|0.04
|1.2908
|1.2938
|1.2902
|2.00
|1954.80
|4936
|2007.01.26 15:49
|close
|2466
|0.02
|1.2907
|1.2937
|1.2895
|-0.20
|1954.60
|4937
|2007.01.26 15:49
|sell
|2469
|0.02
|1.2906
|1.2937
|1.2895
|4938
|2007.01.26 15:52
|sell
|2470
|0.04
|1.2913
|1.2938
|1.2902
|4939
|2007.01.26 16:00
|t/p
|2470
|0.04
|1.2902
|1.2938
|1.2902
|4.40
|1959.00
|4940
|2007.01.26 16:00
|close
|2469
|0.02
|1.2902
|1.2937
|1.2895
|0.80
|1959.80
|4941
|2007.01.26 16:00
|sell
|2471
|0.02
|1.2901
|1.2932
|1.2890
|4942
|2007.01.26 16:12
|sell
|2472
|0.04
|1.2908
|1.2933
|1.2897
|4943
|2007.01.26 16:27
|sell
|2473
|0.08
|1.2915
|1.2934
|1.2904
|4944
|2007.01.26 16:36
|t/p
|2473
|0.08
|1.2904
|1.2934
|1.2904
|8.80
|1968.60
|4945
|2007.01.26 16:36
|close
|2472
|0.04
|1.2903
|1.2933
|1.2897
|2.00
|1970.60
|4946
|2007.01.26 16:36
|close
|2471
|0.02
|1.2904
|1.2932
|1.2890
|-0.60
|1970.00
|4947
|2007.01.26 16:36
|sell
|2474
|0.02
|1.2901
|1.2932
|1.2890
|4948
|2007.01.26 16:41
|sell
|2475
|0.04
|1.2908
|1.2933
|1.2897
|4949
|2007.01.26 17:12
|sell
|2476
|0.08
|1.2914
|1.2933
|1.2903
|4950
|2007.01.26 17:21
|sell
|2477
|0.16
|1.2922
|1.2935
|1.2911
|4951
|2007.01.26 18:04
|t/p
|2477
|0.16
|1.2911
|1.2935
|1.2911
|17.60
|1987.60
|4952
|2007.01.26 18:04
|close
|2476
|0.08
|1.2911
|1.2933
|1.2903
|2.40
|1990.00
|4953
|2007.01.26 18:05
|close
|2475
|0.04
|1.2912
|1.2933
|1.2897
|-1.60
|1988.40
|4954
|2007.01.26 18:05
|close
|2474
|0.02
|1.2911
|1.2932
|1.2890
|-2.00
|1986.40
|4955
|2007.01.26 18:05
|sell
|2478
|0.02
|1.2910
|1.2941
|1.2899
|4956
|2007.01.26 18:23
|sell
|2479
|0.04
|1.2916
|1.2941
|1.2905
|4957
|2007.02.01 00:00
|s/l
|2478
|0.02
|1.2941
|1.2941
|1.2899
|-5.49
|1980.91
|4958
|2007.02.01 00:00
|s/l
|2479
|0.04
|1.2941
|1.2941
|1.2905
|-8.58
|1972.32
|4959
|2007.02.01 00:00
|buy
|2480
|0.02
|1.3025
|1.2994
|1.3036
|4960
|2007.02.01 01:05
|t/p
|2480
|0.02
|1.3036
|1.2994
|1.3036
|2.20
|1974.52
|4961
|2007.02.01 01:05
|buy
|2481
|0.02
|1.3038
|1.3007
|1.3049
|4962
|2007.02.01 02:41
|buy
|2482
|0.04
|1.3032
|1.3007
|1.3043
|4963
|2007.02.01 06:11
|buy
|2483
|0.08
|1.3025
|1.3006
|1.3036
|4964
|2007.02.01 07:15
|buy
|2484
|0.16
|1.3018
|1.3005
|1.3029
|4965
|2007.02.01 07:53
|t/p
|2484
|0.16
|1.3029
|1.3005
|1.3029
|17.60
|1992.12
|4966
|2007.02.01 07:53
|close
|2483
|0.08
|1.3029
|1.3006
|1.3036
|3.20
|1995.32
|4967
|2007.02.01 07:53
|close
|2482
|0.04
|1.3028
|1.3007
|1.3043
|-1.60
|1993.72
|4968
|2007.02.01 07:53
|close
|2481
|0.02
|1.3027
|1.3007
|1.3049
|-2.20
|1991.52
|4969
|2007.02.01 07:53
|buy
|2485
|0.02
|1.3030
|1.2999
|1.3041
|4970
|2007.02.01 07:57
|buy
|2486
|0.04
|1.3023
|1.2998
|1.3034
|4971
|2007.02.01 09:12
|buy
|2487
|0.08
|1.3016
|1.2997
|1.3027
|4972
|2007.02.01 09:35
|buy
|2488
|0.16
|1.3009
|1.2996
|1.3020
|4973
|2007.02.01 11:42
|t/p
|2488
|0.16
|1.3020
|1.2996
|1.3020
|17.60
|2009.12
|4974
|2007.02.01 11:42
|close
|2487
|0.08
|1.3020
|1.2997
|1.3027
|3.20
|2012.32
|4975
|2007.02.01 11:43
|close
|2486
|0.04
|1.3021
|1.2998
|1.3034
|-0.80
|2011.52
|4976
|2007.02.01 11:43
|close
|2485
|0.02
|1.3020
|1.2999
|1.3041
|-2.00
|2009.52
|4977
|2007.02.01 11:43
|buy
|2489
|0.02
|1.3021
|1.2990
|1.3032
|4978
|2007.02.01 12:00
|buy
|2490
|0.04
|1.3015
|1.2990
|1.3026
|4979
|2007.02.01 13:21
|t/p
|2490
|0.04
|1.3026
|1.2990
|1.3026
|4.40
|2013.92
|4980
|2007.02.01 13:21
|close
|2489
|0.02
|1.3027
|1.2990
|1.3032
|1.20
|2015.12
|4981
|2007.02.01 13:21
|buy
|2491
|0.02
|1.3028
|1.2997
|1.3039
|4982
|2007.02.01 13:30
|buy
|2492
|0.04
|1.3021
|1.2996
|1.3032
|4983
|2007.02.01 13:57
|buy
|2493
|0.08
|1.3014
|1.2995
|1.3025
|4984
|2007.02.01 14:20
|t/p
|2493
|0.08
|1.3025
|1.2995
|1.3025
|8.80
|2023.92
|4985
|2007.02.01 14:20
|close
|2492
|0.04
|1.3025
|1.2996
|1.3032
|1.60
|2025.52
|4986
|2007.02.01 14:20
|close
|2491
|0.02
|1.3028
|1.2997
|1.3039
|0.00
|2025.52
|4987
|2007.02.01 14:20
|buy
|2494
|0.02
|1.3029
|1.2998
|1.3040
|4988
|2007.02.01 14:33
|buy
|2495
|0.04
|1.3022
|1.2997
|1.3033
|4989
|2007.02.01 14:37
|buy
|2496
|0.08
|1.3016
|1.2997
|1.3027
|4990
|2007.02.01 14:54
|t/p
|2496
|0.08
|1.3027
|1.2997
|1.3027
|8.80
|2034.32
|4991
|2007.02.01 14:54
|close
|2495
|0.04
|1.3027
|1.2997
|1.3033
|2.00
|2036.32
|4992
|2007.02.01 14:54
|close
|2494
|0.02
|1.3028
|1.2998
|1.3040
|-0.20
|2036.12
|4993
|2007.02.01 14:54
|buy
|2497
|0.02
|1.3029
|1.2998
|1.3040
|4994
|2007.02.01 15:00
|t/p
|2497
|0.02
|1.3040
|1.2998
|1.3040
|2.20
|2038.32
|4995
|2007.02.01 15:00
|buy
|2498
|0.02
|1.3042
|1.3011
|1.3053
|4996
|2007.02.01 15:03
|buy
|2499
|0.04
|1.3035
|1.3010
|1.3046
|4997
|2007.02.01 15:05
|buy
|2500
|0.08
|1.3028
|1.3009
|1.3039
|4998
|2007.02.01 15:19
|buy
|2501
|0.16
|1.3021
|1.3008
|1.3032
|4999
|2007.02.01 16:46
|buy
|2502
|0.32
|1.3015
|1.3008
|1.3026
|5000
|2007.02.01 16:49
|s/l
|2498
|0.02
|1.3011
|1.3011
|1.3053
|-6.20
|2032.12
|5001
|2007.02.01 16:49
|close
|2502
|0.32
|1.3011
|1.3008
|1.3026
|-12.80
|2019.32
|5002
|2007.02.01 16:49
|close
|2501
|0.16
|1.3012
|1.3008
|1.3032
|-14.40
|2004.92
|5003
|2007.02.01 16:49
|close
|2500
|0.08
|1.3011
|1.3009
|1.3039
|-13.60
|1991.32
|5004
|2007.02.01 16:49
|close
|2499
|0.04
|1.3013
|1.3010
|1.3046
|-8.80
|1982.52
|5005
|2007.02.01 16:49
|sell
|2503
|0.02
|1.3012
|1.3043
|1.3001
|5006
|2007.02.01 16:58
|sell
|2504
|0.04
|1.3018
|1.3043
|1.3007
|5007
|2007.02.01 17:27
|sell
|2505
|0.08
|1.3025
|1.3044
|1.3014
|5008
|2007.02.01 23:59
|close at stop
|2505
|0.08
|1.3017
|1.3044
|1.3014
|6.40
|1988.92
|5009
|2007.02.01 23:59
|close at stop
|2504
|0.04
|1.3017
|1.3043
|1.3007
|0.40
|1989.32
|5010
|2007.02.01 23:59
|close at stop
|2503
|0.02
|1.3017
|1.3043
|1.3001
|-1.00
|1988.32