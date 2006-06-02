Strategy Tester Report
Annabelle_Noelle^_^V12

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.06.01 00:00 - 2007.02.02 00:00 (2006.06.01 - 2007.02.02)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersReverseCondition=0; Trade_setup=(NULL); TakeProfit=11; TrailingStop=10; UseStop=true; Maringale_setup=(NULL); Multiplier=2; MaxTrades=5; Pipstep=6; Use_MM=true; Exposure=32; Initial_lot_without_MM=(NULL); Lots=0.01; PipValue=10; Micro_Account=true; MagicNumber=790815;
Bars in test127917Ticks modelled1127735Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit988.32Gross profit5445.24Gross loss-4456.92
Profit factor1.22Expected payoff0.39
Absolute drawdown60.10Maximal drawdown300.51 (14.81%)Relative drawdown14.81% (300.51)
Total trades2505Short positions (won %)967 (62.98%)Long positions (won %)1538 (62.35%)
Profit trades (% of total)1568 (62.59%)Loss trades (% of total)937 (37.41%)
Largestprofit trade35.20loss trade-20.80
Averageprofit trade3.47loss trade-4.76
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (53.01)consecutive losses (loss in money)12 (-110.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)53.01 (15)consecutive loss (count of losses)-121.20 (10)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.01 06:30sell10.011.27721.28031.2761
22006.06.01 07:14t/p10.011.27611.28031.27611.101001.10
32006.06.01 07:14sell20.011.27591.27901.2748
42006.06.01 07:20sell30.021.27661.27911.2755
52006.06.01 07:37t/p30.021.27551.27911.27552.201003.30
62006.06.01 07:37close20.011.27551.27901.27480.401003.70
72006.06.01 07:37sell40.011.27591.27901.2748
82006.06.01 07:37sell50.021.27671.27921.2756
92006.06.01 07:40sell60.041.27751.27941.2764
102006.06.01 07:48sell70.081.27821.27951.2771
112006.06.01 08:03s/l40.011.27901.27901.2748-3.101000.60
122006.06.01 08:03s/l50.021.27921.27921.2756-5.00995.60
132006.06.01 08:03close70.081.27921.27951.2771-8.00987.60
142006.06.01 08:03close60.041.27901.27941.2764-6.00981.60
152006.06.01 08:03sell80.011.27891.28201.2778
162006.06.01 08:08sell90.021.27951.28201.2784
172006.06.01 08:18sell100.041.28031.28221.2792
182006.06.01 08:26t/p100.041.27921.28221.27924.40986.00
192006.06.01 08:26close90.021.27921.28201.27840.60986.60
202006.06.01 08:26close80.011.27951.28201.2778-0.60986.00
212006.06.01 08:27buy110.011.27921.27611.2803
222006.06.01 08:34buy120.021.27841.27591.2795
232006.06.01 09:05t/p120.021.27951.27591.27952.20988.20
242006.06.01 09:05close110.011.27951.27611.28030.30988.50
252006.06.01 09:05buy130.011.27961.27651.2807
262006.06.01 09:16buy140.021.27901.27651.2801
272006.06.01 09:20buy150.041.27831.27641.2794
282006.06.01 09:52buy160.081.27761.27631.2787
292006.06.01 10:06buy170.161.27701.27631.2781
302006.06.01 10:07s/l130.011.27651.27651.2807-3.10985.40
312006.06.01 10:07s/l140.021.27651.27651.2801-5.00980.40
322006.06.01 10:07close170.161.27651.27631.2781-8.00972.40
332006.06.01 10:07close160.081.27681.27631.2787-6.40966.00
342006.06.01 10:07close150.041.27671.27641.2794-6.40959.60
352006.06.01 10:07buy180.011.27711.27401.2782
362006.06.01 10:27buy190.021.27641.27391.2775
372006.06.01 11:06buy200.041.27571.27381.2768
382006.06.01 11:11buy210.081.27481.27351.2759
392006.06.01 11:26s/l180.011.27401.27401.2782-3.10956.50
402006.06.01 11:26close210.081.27401.27351.2759-6.40950.10
412006.06.01 11:26close200.041.27411.27381.2768-6.40943.70
422006.06.01 11:26close190.021.27451.27391.2775-3.80939.90
432006.06.01 11:27buy220.011.27451.27141.2756
442006.06.01 11:27buy230.021.27361.27111.2747
452006.06.01 11:34t/p230.021.27471.27111.27472.20942.10
462006.06.01 11:34close220.011.27471.27141.27560.20942.30
472006.06.01 11:35buy240.011.27501.27191.2761
482006.06.01 11:47buy250.021.27431.27181.2754
492006.06.01 12:01buy260.041.27361.27171.2747
502006.06.01 12:21buy270.081.27281.27151.2739
512006.06.01 12:31t/p270.081.27391.27151.27398.80951.10
522006.06.01 12:31close260.041.27391.27171.27471.20952.30
532006.06.01 12:31close250.021.27381.27181.2754-1.00951.30
542006.06.01 12:31close240.011.27421.27191.2761-0.80950.50
552006.06.01 12:32buy280.011.27421.27111.2753
562006.06.01 12:47buy290.021.27351.27101.2746
572006.06.01 12:49buy300.041.27281.27091.2739
582006.06.01 12:53t/p300.041.27391.27091.27394.40954.90
592006.06.01 12:53close290.021.27401.27101.27461.00955.90
602006.06.01 12:53close280.011.27381.27111.2753-0.40955.50
612006.06.01 12:53buy310.011.27381.27071.2749
622006.06.01 12:56buy320.021.27301.27051.2741
632006.06.01 13:26t/p320.021.27411.27051.27412.20957.70
642006.06.01 13:26close310.011.27421.27071.27490.40958.10
652006.06.01 13:26buy330.011.27431.27121.2754
662006.06.01 13:36buy340.021.27361.27111.2747
672006.06.01 13:39buy350.041.27291.27101.2740
682006.06.01 13:50t/p350.041.27401.27101.27404.40962.50
692006.06.01 13:50close340.021.27401.27111.27470.80963.30
702006.06.01 13:50close330.011.27361.27121.2754-0.70962.60
712006.06.01 13:50buy360.011.27391.27081.2750
722006.06.01 13:50buy370.021.27311.27061.2742
732006.06.01 14:01t/p370.021.27421.27061.27422.20964.80
742006.06.01 14:01close360.011.27441.27081.27500.50965.30
752006.06.01 14:01buy380.011.27441.27131.2755
762006.06.01 14:01t/p380.011.27551.27131.27551.10966.40
772006.06.01 14:01buy390.011.27581.27271.2769
782006.06.01 14:01buy400.021.27501.27251.2761
792006.06.01 14:02t/p400.021.27611.27251.27612.20968.60
802006.06.01 14:02close390.011.27621.27271.27690.40969.00
812006.06.01 14:02buy410.011.27621.27311.2773
822006.06.01 14:03buy420.021.27531.27281.2764
832006.06.01 14:03buy430.041.27461.27271.2757
842006.06.01 14:04t/p430.041.27571.27271.27574.40973.40
852006.06.01 14:04close420.021.27591.27281.27641.20974.60
862006.06.01 14:04close410.011.27581.27311.2773-0.40974.20
872006.06.01 14:04buy440.011.27591.27281.2770
882006.06.01 14:05t/p440.011.27701.27281.27701.10975.30
892006.06.01 14:05buy450.011.27721.27411.2783
902006.06.01 14:05buy460.021.27651.27401.2776
912006.06.01 14:08t/p460.021.27761.27401.27762.20977.50
922006.06.01 14:08close450.011.27771.27411.27830.50978.00
932006.06.01 14:08buy470.011.27761.27451.2787
942006.06.01 14:09buy480.021.27701.27451.2781
952006.06.01 14:09t/p480.021.27811.27451.27812.20980.20
962006.06.01 14:09close470.011.27811.27451.27870.50980.70
972006.06.01 14:09buy490.011.27821.27511.2793
982006.06.01 14:10buy500.021.27731.27481.2784
992006.06.01 14:12buy510.041.27661.27471.2777
1002006.06.01 14:32t/p510.041.27771.27471.27774.40985.10
1012006.06.01 14:32close500.021.27771.27481.27840.80985.90
1022006.06.01 14:32close490.011.27751.27511.2793-0.70985.20
1032006.06.01 14:32buy520.011.27781.27471.2789
1042006.06.01 14:38t/p520.011.27891.27471.27891.10986.30
1052006.06.01 14:38buy530.011.27921.27611.2803
1062006.06.01 14:47t/p530.011.28031.27611.28031.10987.40
1072006.06.01 14:47buy540.011.28071.27761.2818
1082006.06.01 14:51t/p540.011.28181.27761.28181.10988.50
1092006.06.01 14:51buy550.011.28201.27891.2831
1102006.06.01 14:54buy560.021.28141.27891.2825
1112006.06.01 15:18buy570.041.28071.27881.2818
1122006.06.01 15:34t/p570.041.28181.27881.28184.40992.90
1132006.06.01 15:34close560.021.28181.27891.28250.80993.70
1142006.06.01 15:34close550.011.28171.27891.2831-0.30993.40
1152006.06.01 15:34buy580.011.28211.27901.2832
1162006.06.01 15:34buy590.021.28121.27871.2823
1172006.06.01 15:56t/p590.021.28231.27871.28232.20995.60
1182006.06.01 15:56close580.011.28241.27901.28320.30995.90
1192006.06.01 15:56buy600.011.28251.27941.2836
1202006.06.01 15:59buy610.021.28181.27931.2829
1212006.06.01 16:23buy620.041.28121.27931.2823
1222006.06.01 17:16buy630.081.28051.27921.2816
1232006.06.01 18:58buy640.161.27981.27911.2809
1242006.06.01 19:16s/l600.011.27941.27941.2836-3.10992.80
1252006.06.01 19:16close640.161.27941.27911.2809-6.40986.40
1262006.06.01 19:16close630.081.27961.27921.2816-7.20979.20
1272006.06.01 19:17close620.041.27951.27931.2823-6.80972.40
1282006.06.01 19:17close610.021.27951.27931.2829-4.60967.80
1292006.06.01 19:17buy650.011.28041.27731.2815
1302006.06.01 19:24buy660.021.27971.27721.2808
1312006.06.01 19:59buy670.041.27911.27721.2802
1322006.06.01 20:43t/p670.041.28021.27721.28024.40972.20
1332006.06.01 20:43close660.021.28021.27721.28081.00973.20
1342006.06.01 20:43close650.011.28041.27731.28150.00973.20
1352006.06.01 20:43buy680.011.28041.27731.2815
1362006.06.01 21:37t/p680.011.28151.27731.28151.10974.30
1372006.06.01 21:37buy690.011.28181.27871.2829
1382006.06.01 21:38buy700.021.28111.27861.2822
1392006.06.01 22:41buy710.041.28041.27851.2815
1402006.06.01 22:59t/p710.041.28151.27851.28154.40978.70
1412006.06.01 22:59close700.021.28151.27861.28220.80979.50
1422006.06.01 22:59close690.011.28141.27871.2829-0.40979.10
1432006.06.01 22:59buy720.011.28141.27831.2825
1442006.06.01 23:49buy730.021.28071.27821.2818
1452006.06.01 23:58t/p730.021.28181.27821.28182.20981.30
1462006.06.01 23:58close720.011.28181.27831.28250.40981.70
1472006.06.01 23:58buy740.011.28211.27901.2832
1482006.06.02 00:09buy750.021.28121.27871.2823
1492006.06.02 00:48t/p750.021.28231.27871.28232.20983.90
1502006.06.02 00:48close740.011.28231.27901.28320.13984.03
1512006.06.02 00:48buy760.011.28221.27911.2833
1522006.06.02 00:56buy770.021.28151.27901.2826
1532006.06.02 01:36buy780.041.28091.27901.2820
1542006.06.02 04:18t/p780.041.28201.27901.28204.40988.43
1552006.06.02 04:18close770.021.28201.27901.28261.00989.43
1562006.06.02 04:19close760.011.28181.27911.2833-0.40989.03
1572006.06.02 04:19buy790.011.28211.27901.2832
1582006.06.02 04:39buy800.021.28141.27891.2825
1592006.06.02 04:51t/p800.021.28251.27891.28252.20991.23
1602006.06.02 04:51close790.011.28251.27901.28320.40991.63
1612006.06.02 04:51buy810.011.28261.27951.2837
1622006.06.02 04:53buy820.021.28191.27941.2830
1632006.06.02 04:54buy830.041.28131.27941.2824
1642006.06.02 04:55buy840.081.28061.27931.2817
1652006.06.02 04:55t/p840.081.28171.27931.28178.801000.43
1662006.06.02 04:55close830.041.28181.27941.28242.001002.43
1672006.06.02 04:55close820.021.28211.27941.28300.401002.83
1682006.06.02 04:55close810.011.28181.27951.2837-0.801002.03
1692006.06.02 04:55buy850.011.28211.27901.2832
1702006.06.02 05:54buy860.021.28141.27891.2825
1712006.06.02 06:18buy870.041.28041.27851.2815
1722006.06.02 06:19buy880.081.27971.27841.2808
1732006.06.02 06:24t/p880.081.28081.27841.28088.801010.83
1742006.06.02 06:24close870.041.28091.27851.28152.001012.83
1752006.06.02 06:24close860.021.28071.27891.2825-1.401011.43
1762006.06.02 06:25close850.011.28091.27901.2832-1.201010.23
1772006.06.02 06:25buy890.011.28101.27791.2821
1782006.06.02 07:12buy900.021.28031.27781.2814
1792006.06.02 07:16buy910.041.27961.27771.2807
1802006.06.02 07:25t/p910.041.28071.27771.28074.401014.63
1812006.06.02 07:25close900.021.28071.27781.28140.801015.43
1822006.06.02 07:25close890.011.28081.27791.2821-0.201015.23
1832006.06.02 07:25buy920.011.28081.27771.2819
1842006.06.02 09:06t/p920.011.28191.27771.28191.101016.33
1852006.06.02 09:06buy930.011.28211.27901.2832
1862006.06.02 09:12buy940.021.28141.27891.2825
1872006.06.02 10:27t/p940.021.28251.27891.28252.201018.53
1882006.06.02 10:27close930.011.28251.27901.28320.401018.93
1892006.06.02 10:27buy950.011.28251.27941.2836
1902006.06.02 10:31buy960.021.28151.27901.2826
1912006.06.02 10:33t/p960.021.28261.27901.28262.201021.13
1922006.06.02 10:33close950.011.28261.27941.28360.101021.23
1932006.06.02 10:33buy970.011.28251.27941.2836
1942006.06.02 10:44buy980.021.28161.27911.2827
1952006.06.02 11:02buy990.041.28101.27911.2821
1962006.06.02 11:17t/p990.041.28211.27911.28214.401025.63
1972006.06.02 11:17close980.021.28211.27911.28271.001026.63
1982006.06.02 11:17close970.011.28181.27941.2836-0.701025.93
1992006.06.02 11:17buy1000.011.28181.27871.2829
2002006.06.02 11:29buy1010.021.28121.27871.2823
2012006.06.02 12:08t/p1010.021.28231.27871.28232.201028.13
2022006.06.02 12:08close1000.011.28231.27871.28290.501028.63
2032006.06.02 12:08buy1020.011.28241.27931.2835
2042006.06.02 12:08buy1030.021.28171.27921.2828
2052006.06.02 12:17buy1040.041.28101.27911.2821
2062006.06.02 12:20t/p1040.041.28211.27911.28214.401033.03
2072006.06.02 12:20close1030.021.28211.27921.28280.801033.83
2082006.06.02 12:20close1020.011.28191.27931.2835-0.501033.33
2092006.06.02 12:20buy1050.011.28191.27881.2830
2102006.06.02 12:27t/p1050.011.28301.27881.28301.101034.43
2112006.06.02 12:27buy1060.011.28321.28011.2843
2122006.06.02 12:28buy1070.021.28231.27981.2834
2132006.06.02 12:30t/p1070.021.28341.27981.28342.201036.63
2142006.06.02 12:30close1060.011.28371.28011.28430.501037.13
2152006.06.02 12:30buy1080.011.28381.28071.2849
2162006.06.02 12:31t/p1080.011.28491.28071.28491.101038.23
2172006.06.02 12:31buy1090.011.28581.28271.2869
2182006.06.02 12:31t/p1090.011.28691.28271.28691.101039.33
2192006.06.02 12:31buy1100.011.28721.28411.2883
2202006.06.02 12:31t/p1100.011.28831.28411.28831.101040.43
2212006.06.02 12:31buy1110.011.28901.28591.2901
2222006.06.02 12:31buy1120.021.28831.28581.2894
2232006.06.02 12:32t/p1120.021.28941.28581.28942.201042.63
2242006.06.02 12:32close1110.011.28951.28591.29010.501043.13
2252006.06.02 12:32buy1130.011.28931.28621.2904
2262006.06.02 12:32buy1140.021.28861.28611.2897
2272006.06.02 12:32buy1150.041.28791.28601.2890
2282006.06.02 12:32buy1160.081.28731.28601.2884
2292006.06.02 12:33t/p1160.081.28841.28601.28848.801051.93
2302006.06.02 12:33close1150.041.28871.28601.28903.201055.13
2312006.06.02 12:33close1140.021.28861.28611.28970.001055.13
2322006.06.02 12:33close1130.011.28851.28621.2904-0.801054.33
2332006.06.02 12:33buy1170.011.28901.28591.2901
2342006.06.02 12:33t/p1170.011.29011.28591.29011.101055.43
2352006.06.02 12:33buy1180.011.29041.28731.2915
2362006.06.02 12:33buy1190.021.28931.28681.2904
2372006.06.02 12:35buy1200.041.28831.28641.2894
2382006.06.02 12:36t/p1200.041.28941.28641.28944.401059.83
2392006.06.02 12:36close1190.021.28971.28681.29040.801060.63
2402006.06.02 12:36close1180.011.28951.28731.2915-0.901059.73
2412006.06.02 12:36buy1210.011.29001.28691.2911
2422006.06.02 12:37buy1220.021.28891.28641.2900
2432006.06.02 12:38t/p1220.021.29001.28641.29002.201061.93
2442006.06.02 12:38close1210.011.29021.28691.29110.201062.13
2452006.06.02 12:38buy1230.011.29031.28721.2914
2462006.06.02 12:38buy1240.021.28951.28701.2906
2472006.06.02 12:39buy1250.041.28871.28681.2898
2482006.06.02 12:39t/p1250.041.28981.28681.28984.401066.53
2492006.06.02 12:39close1240.021.29001.28701.29061.001067.53
2502006.06.02 12:39close1230.011.28991.28721.2914-0.401067.13
2512006.06.02 12:39buy1260.011.28991.28681.2910
2522006.06.02 12:41buy1270.021.28921.28671.2903
2532006.06.02 12:41t/p1270.021.29031.28671.29032.201069.33
2542006.06.02 12:41close1260.011.29041.28681.29100.501069.83
2552006.06.02 12:41buy1280.011.29041.28731.2915
2562006.06.02 12:44t/p1280.011.29151.28731.29151.101070.93
2572006.06.02 12:44buy1290.011.29201.28891.2931
2582006.06.02 12:44t/p1290.011.29311.28891.29311.101072.03
2592006.06.02 12:44buy1300.011.29331.29021.2944
2602006.06.02 12:45buy1310.021.29241.28991.2935
2612006.06.02 12:46t/p1310.021.29351.28991.29352.201074.23
2622006.06.02 12:46close1300.011.29361.29021.29440.301074.53
2632006.06.02 12:46buy1320.011.29411.29101.2952
2642006.06.02 12:47buy1330.021.29351.29101.2946
2652006.06.02 12:48buy1340.041.29251.29061.2936
2662006.06.02 12:49t/p1340.041.29361.29061.29364.401078.93
2672006.06.02 12:49close1330.021.29361.29101.29460.201079.13
2682006.06.02 12:49close1320.011.29341.29101.2952-0.701078.43
2692006.06.02 12:49buy1350.011.29371.29061.2948
2702006.06.02 12:50buy1360.021.29301.29051.2941
2712006.06.02 12:51buy1370.041.29231.29041.2934
2722006.06.02 12:51t/p1370.041.29341.29041.29344.401082.83
2732006.06.02 12:51close1360.021.29341.29051.29410.801083.63
2742006.06.02 12:51close1350.011.29331.29061.2948-0.401083.23
2752006.06.02 12:51buy1380.011.29341.29031.2945
2762006.06.02 12:52buy1390.021.29271.29021.2938
2772006.06.02 12:52buy1400.041.29191.29001.2930
2782006.06.02 12:55buy1410.081.29131.29001.2924
2792006.06.02 13:00t/p1410.081.29241.29001.29248.801092.03
2802006.06.02 13:00close1400.041.29271.29001.29303.201095.23
2812006.06.02 13:00close1390.021.29241.29021.2938-0.601094.63
2822006.06.02 13:00close1380.011.29251.29031.2945-0.901093.73
2832006.06.02 13:01buy1420.011.29251.28941.2936
2842006.06.02 13:02buy1430.021.29181.28931.2929
2852006.06.02 13:06t/p1430.021.29291.28931.29292.201095.93
2862006.06.02 13:06close1420.011.29291.28941.29360.401096.33
2872006.06.02 13:06buy1440.011.29341.29031.2945
2882006.06.02 13:07buy1450.021.29251.29001.2936
2892006.06.02 13:08buy1460.041.29181.28991.2929
2902006.06.02 13:08t/p1460.041.29291.28991.29294.401100.73
2912006.06.02 13:08close1450.021.29291.29001.29360.801101.53
2922006.06.02 13:08close1440.011.29271.29031.2945-0.701100.83
2932006.06.02 13:08buy1470.011.29281.28971.2939
2942006.06.02 13:09buy1480.021.29211.28961.2932
2952006.06.02 13:15t/p1480.021.29321.28961.29322.201103.03
2962006.06.02 13:15close1470.011.29331.28971.29390.501103.53
2972006.06.02 13:15buy1490.011.29331.29021.2944
2982006.06.02 13:16buy1500.021.29251.29001.2936
2992006.06.02 13:24buy1510.041.29181.28991.2929
3002006.06.02 13:41buy1520.081.29121.28991.2923
3012006.06.02 13:44s/l1490.011.29021.29021.2944-3.101100.43
3022006.06.02 13:44close1520.081.29011.28991.2923-8.801091.63
3032006.06.02 13:44close1510.041.29031.28991.2929-6.001085.63
3042006.06.02 13:44close1500.021.29041.29001.2936-4.201081.43
3052006.06.02 13:45buy1530.011.29061.28751.2917
3062006.06.02 13:52t/p1530.011.29171.28751.29171.101082.53
3072006.06.02 13:52buy1540.011.29201.28891.2931
3082006.06.02 13:53buy1550.021.29131.28881.2924
3092006.06.02 14:03buy1560.041.29051.28861.2916
3102006.06.02 14:04buy1570.081.28961.28831.2907
3112006.06.02 14:06t/p1570.081.29071.28831.29078.801091.33
3122006.06.02 14:06close1560.041.29081.28861.29161.201092.53
3132006.06.02 14:06close1550.021.29061.28881.2924-1.401091.13
3142006.06.02 14:06close1540.011.29071.28891.2931-1.301089.83
3152006.06.02 14:07buy1580.011.29101.28791.2921
3162006.06.02 14:25t/p1580.011.29211.28791.29211.101090.93
3172006.06.02 14:25buy1590.011.29231.28921.2934
3182006.06.02 14:27buy1600.021.29161.28911.2927
3192006.06.02 14:43t/p1600.021.29271.28911.29272.201093.13
3202006.06.02 14:43close1590.011.29291.28921.29340.601093.73
3212006.06.02 14:43buy1610.011.29341.29031.2945
3222006.06.02 14:45buy1620.021.29271.29021.2938
3232006.06.02 14:55t/p1620.021.29381.29021.29382.201095.93
3242006.06.02 14:55close1610.011.29381.29031.29450.401096.33
3252006.06.02 14:55buy1630.011.29411.29101.2952
3262006.06.02 14:55buy1640.021.29341.29091.2945
3272006.06.02 15:14buy1650.041.29261.29071.2937
3282006.06.02 15:16buy1660.081.29191.29061.2930
3292006.06.02 15:21t/p1660.081.29301.29061.29308.801105.13
3302006.06.02 15:21close1650.041.29321.29071.29372.401107.53
3312006.06.02 15:21close1640.021.29251.29091.2945-1.801105.73
3322006.06.02 15:21close1630.011.29261.29101.2952-1.501104.23
3332006.06.02 15:22buy1670.011.29291.28981.2940
3342006.06.02 15:24buy1680.021.29221.28971.2933
3352006.06.02 15:40t/p1680.021.29331.28971.29332.201106.43
3362006.06.02 15:40close1670.011.29331.28981.29400.401106.83
3372006.06.02 15:40buy1690.011.29341.29031.2945
3382006.06.02 15:42buy1700.021.29251.29001.2936
3392006.06.02 15:59buy1710.041.29171.28981.2928
3402006.06.02 15:59buy1720.081.29091.28961.2920
3412006.06.02 16:06t/p1720.081.29201.28961.29208.801115.63
3422006.06.02 16:06close1710.041.29211.28981.29281.601117.23
3432006.06.02 16:06close1700.021.29201.29001.2936-1.001116.23
3442006.06.02 16:07close1690.011.29211.29031.2945-1.301114.93
3452006.06.02 16:07buy1730.011.29221.28911.2933
3462006.06.02 16:48t/p1730.011.29331.28911.29331.101116.03
3472006.06.02 16:48buy1740.011.29361.29051.2947
3482006.06.02 16:55buy1750.021.29301.29051.2941
3492006.06.02 17:33buy1760.041.29221.29031.2933
3502006.06.02 17:52t/p1760.041.29331.29031.29334.401120.43
3512006.06.02 17:52close1750.021.29331.29051.29410.601121.03
3522006.06.02 17:53close1740.011.29311.29051.2947-0.501120.53
3532006.06.02 17:53buy1770.011.29321.29011.2943
3542006.06.02 18:50buy1780.021.29251.29001.2936
3552006.06.02 19:13buy1790.041.29181.28991.2929
3562006.06.04 22:03t/p1790.041.29291.28991.29294.401124.93
3572006.06.04 22:03close1780.021.29291.29001.29360.801125.73
3582006.06.04 22:03close1770.011.29261.29011.2943-0.601125.13
3592006.06.04 22:04buy1800.011.29301.28991.2941
3602006.06.04 22:31buy1810.021.29231.28981.2934
3612006.06.05 00:22t/p1810.021.29341.28981.29342.071127.20
3622006.06.05 00:22close1800.011.29341.28991.29410.331127.54
3632006.06.05 00:22buy1820.011.29351.29041.2946
3642006.06.05 03:34t/p1820.011.29461.29041.29461.101128.64
3652006.06.05 03:34buy1830.011.29481.29171.2959
3662006.06.05 03:36buy1840.021.29391.29141.2950
3672006.06.05 04:54t/p1840.021.29501.29141.29502.201130.84
3682006.06.05 04:54close1830.011.29501.29171.29590.201131.04
3692006.06.05 04:54buy1850.011.29511.29201.2962
3702006.06.05 05:12buy1860.021.29431.29181.2954
3712006.06.05 06:12t/p1860.021.29541.29181.29542.201133.24
3722006.06.05 06:12close1850.011.29551.29201.29620.401133.64
3732006.06.05 06:12buy1870.011.29551.29241.2966
3742006.06.05 06:16buy1880.021.29481.29231.2959
3752006.06.05 06:27t/p1880.021.29591.29231.29592.201135.84
3762006.06.05 06:27close1870.011.29591.29241.29660.401136.24
3772006.06.05 06:27buy1890.011.29581.29271.2969
3782006.06.05 06:45buy1900.021.29511.29261.2962
3792006.06.05 06:53buy1910.041.29441.29251.2955
3802006.06.05 07:03buy1920.081.29361.29231.2947
3812006.06.05 07:25t/p1920.081.29471.29231.29478.801145.04
3822006.06.05 07:25close1910.041.29481.29251.29551.601146.64
3832006.06.05 07:25close1900.021.29461.29261.2962-1.001145.64
3842006.06.05 07:26close1890.011.29471.29271.2969-1.101144.54
3852006.06.05 07:26buy1930.011.29461.29151.2957
3862006.06.05 07:27t/p1930.011.29571.29151.29571.101145.64
3872006.06.05 07:27buy1940.011.29591.29281.2970
3882006.06.05 07:30t/p1940.011.29701.29281.29701.101146.74
3892006.06.05 07:30buy1950.011.29721.29411.2983
3902006.06.05 07:37buy1960.021.29651.29401.2976
3912006.06.05 07:48buy1970.041.29581.29391.2969
3922006.06.05 08:05t/p1970.041.29691.29391.29694.401151.14
3932006.06.05 08:05close1960.021.29701.29401.29761.001152.14
3942006.06.05 08:05close1950.011.29691.29411.2983-0.301151.84
3952006.06.05 08:05buy1980.011.29731.29421.2984
3962006.06.05 08:05buy1990.021.29641.29391.2975
3972006.06.05 08:12buy2000.041.29571.29381.2968
3982006.06.05 08:17buy2010.081.29511.29381.2962
3992006.06.05 08:23t/p2010.081.29621.29381.29628.801160.64
4002006.06.05 08:23close2000.041.29621.29381.29682.001162.64
4012006.06.05 08:23close1990.021.29591.29391.2975-1.001161.64
4022006.06.05 08:23close1980.011.29601.29421.2984-1.301160.34
4032006.06.05 08:23buy2020.011.29591.29281.2970
4042006.06.05 08:38t/p2020.011.29701.29281.29701.101161.44
4052006.06.05 08:38buy2030.011.29721.29411.2983
4062006.06.05 08:38buy2040.021.29651.29401.2976
4072006.06.05 08:54t/p2040.021.29761.29401.29762.201163.64
4082006.06.05 08:54close2030.011.29761.29411.29830.401164.04
4092006.06.05 08:54buy2050.011.29751.29441.2986
4102006.06.05 09:13buy2060.021.29671.29421.2978
4112006.06.05 09:47buy2070.041.29601.29411.2971
4122006.06.05 10:41t/p2070.041.29711.29411.29714.401168.44
4132006.06.05 10:41close2060.021.29711.29421.29780.801169.24
4142006.06.05 10:41close2050.011.29691.29441.2986-0.601168.64
4152006.06.05 10:41buy2080.011.29691.29381.2980
4162006.06.05 10:54buy2090.021.29621.29371.2973
4172006.06.05 11:09buy2100.041.29531.29341.2964
4182006.06.05 11:42t/p2100.041.29641.29341.29644.401173.04
4192006.06.05 11:42close2090.021.29641.29371.29730.401173.44
4202006.06.05 11:42close2080.011.29611.29381.2980-0.801172.64
4212006.06.05 11:42buy2110.011.29641.29331.2975
4222006.06.05 11:56buy2120.021.29561.29311.2967
4232006.06.05 12:07buy2130.041.29481.29291.2959
4242006.06.05 12:09t/p2130.041.29591.29291.29594.401177.04
4252006.06.05 12:09close2120.021.29591.29311.29670.601177.64
4262006.06.05 12:09close2110.011.29611.29331.2975-0.301177.34
4272006.06.05 12:09buy2140.011.29611.29301.2972
4282006.06.05 12:24buy2150.021.29551.29301.2966
4292006.06.05 12:39buy2160.041.29471.29281.2958
4302006.06.05 12:41buy2170.081.29401.29271.2951
4312006.06.05 12:47t/p2170.081.29511.29271.29518.801186.14
4322006.06.05 12:47close2160.041.29511.29281.29581.601187.74
4332006.06.05 12:47close2150.021.29521.29301.2966-0.601187.14
4342006.06.05 12:47close2140.011.29491.29301.2972-1.201185.94
4352006.06.05 12:47buy2180.011.29521.29211.2963
4362006.06.05 12:52buy2190.021.29451.29201.2956
4372006.06.05 12:55buy2200.041.29371.29181.2948
4382006.06.05 13:05buy2210.081.29311.29181.2942
4392006.06.05 13:25t/p2210.081.29421.29181.29428.801194.74
4402006.06.05 13:25close2200.041.29421.29181.29482.001196.74
4412006.06.05 13:25close2190.021.29411.29201.2956-0.801195.94
4422006.06.05 13:25close2180.011.29401.29211.2963-1.201194.74
4432006.06.05 13:26buy2220.011.29431.29121.2954
4442006.06.05 13:37buy2230.021.29351.29101.2946
4452006.06.05 14:04t/p2230.021.29461.29101.29462.201196.94
4462006.06.05 14:04close2220.011.29471.29121.29540.401197.34
4472006.06.05 14:04buy2240.011.29481.29171.2959
4482006.06.05 14:34t/p2240.011.29591.29171.29591.101198.44
4492006.06.05 14:34buy2250.011.29611.29301.2972
4502006.06.05 14:34buy2260.021.29531.29281.2964
4512006.06.05 14:38buy2270.041.29451.29261.2956
4522006.06.05 14:57buy2280.081.29381.29251.2949
4532006.06.05 15:34t/p2280.081.29491.29251.29498.801207.24
4542006.06.05 15:34close2270.041.29501.29261.29562.001209.24
4552006.06.05 15:34close2260.021.29521.29281.2964-0.201209.04
4562006.06.05 15:34close2250.011.29511.29301.2972-1.001208.04
4572006.06.05 15:35buy2290.011.29511.29201.2962
4582006.06.05 16:06t/p2290.011.29621.29201.29621.101209.14
4592006.06.05 16:06buy2300.011.29651.29341.2976
4602006.06.05 16:21buy2310.021.29571.29321.2968
4612006.06.05 18:17buy2320.041.29511.29321.2962
4622006.06.05 18:22t/p2320.041.29621.29321.29624.401213.54
4632006.06.05 18:22close2310.021.29621.29321.29681.001214.54
4642006.06.05 18:22close2300.011.29611.29341.2976-0.401214.14
4652006.06.05 18:22buy2330.011.29611.29301.2972
4662006.06.05 18:24buy2340.021.29531.29281.2964
4672006.06.05 18:24buy2350.041.29451.29261.2956
4682006.06.05 18:35buy2360.081.29371.29241.2948
4692006.06.05 18:43s/l2330.011.29301.29301.2972-3.101211.04
4702006.06.05 18:43close2360.081.29301.29241.2948-5.601205.44
4712006.06.05 18:43close2350.041.29311.29261.2956-5.601199.84
4722006.06.05 18:43s/l2340.021.29281.29281.2964-5.001194.84
4732006.06.05 18:43buy2370.011.29291.28981.2940
4742006.06.05 18:44buy2380.021.29201.28951.2931
4752006.06.05 18:57buy2390.041.29141.28951.2925
4762006.06.05 18:58t/p2390.041.29251.28951.29254.401199.24
4772006.06.05 18:58close2380.021.29261.28951.29311.201200.44
4782006.06.05 18:58close2370.011.29241.28981.2940-0.501199.94
4792006.06.05 18:58sell2400.011.29251.29561.2914
4802006.06.05 20:00t/p2400.011.29141.29561.29141.101201.04
4812006.06.05 20:00sell2410.011.29091.29401.2898
4822006.06.05 20:01sell2420.021.29151.29401.2904
4832006.06.05 20:31t/p2420.021.29041.29401.29042.201203.24
4842006.06.05 20:31close2410.011.29041.29401.28980.501203.74
4852006.06.05 20:31sell2430.011.29041.29351.2893
4862006.06.05 20:32sell2440.021.29121.29371.2901
4872006.06.05 21:21t/p2440.021.29011.29371.29012.201205.94
4882006.06.05 21:21close2430.011.29011.29351.28930.301206.24
4892006.06.05 21:21sell2450.011.29031.29341.2892
4902006.06.05 21:22sell2460.021.29101.29351.2899
4912006.06.05 22:03t/p2460.021.28991.29351.28992.201208.44
4922006.06.05 22:03close2450.011.28991.29341.28920.401208.84
4932006.06.05 22:04sell2470.011.29031.29341.2892
4942006.06.05 23:27sell2480.021.29101.29351.2899
4952006.06.05 23:39t/p2480.021.28991.29351.28992.201211.04
4962006.06.05 23:39close2470.011.28981.29341.28920.501211.54
4972006.06.05 23:39sell2490.011.28981.29291.2887
4982006.06.06 00:06sell2500.021.29051.29301.2894
4992006.06.06 00:15sell2510.041.29131.29321.2902
5002006.06.06 00:35t/p2510.041.29021.29321.29024.401215.94
5012006.06.06 00:35close2500.021.29021.29301.28940.601216.54
5022006.06.06 00:35close2490.011.29011.29291.2887-0.241216.30
5032006.06.06 00:35sell2520.011.29031.29341.2892
5042006.06.06 01:04t/p2520.011.28921.29341.28921.101217.40
5052006.06.06 01:04sell2530.011.28901.29211.2879
5062006.06.06 01:07sell2540.021.28961.29211.2885
5072006.06.06 02:20sell2550.041.29041.29231.2893
5082006.06.06 02:49t/p2550.041.28931.29231.28934.401221.80
5092006.06.06 02:49close2540.021.28931.29211.28850.601222.40
5102006.06.06 02:49close2530.011.28921.29211.2879-0.201222.20
5112006.06.06 02:50sell2560.011.28901.29211.2879
5122006.06.06 02:51sell2570.021.28971.29221.2886
5132006.06.06 03:09t/p2570.021.28861.29221.28862.201224.40
5142006.06.06 03:09close2560.011.28861.29211.28790.401224.80
5152006.06.06 03:09sell2580.011.28871.29181.2876
5162006.06.06 03:18sell2590.021.28971.29221.2886
5172006.06.06 03:18sell2600.041.29071.29261.2896
5182006.06.06 03:19t/p2600.041.28961.29261.28964.401229.20
5192006.06.06 03:19close2590.021.28941.29221.28860.601229.80
5202006.06.06 03:19close2580.011.28881.29181.2876-0.101229.70
5212006.06.06 03:19sell2610.011.28891.29201.2878
5222006.06.06 04:21sell2620.021.28951.29201.2884
5232006.06.06 05:46sell2630.041.29031.29221.2892
5242006.06.06 06:08sell2640.081.29101.29231.2899
5252006.06.06 06:18sell2650.161.29161.29231.2905
5262006.06.06 06:24s/l2610.011.29201.29201.2878-3.101226.60
5272006.06.06 06:24s/l2620.021.29201.29201.2884-5.001221.60
5282006.06.06 06:24close2650.161.29201.29231.2905-6.401215.20
5292006.06.06 06:24close2640.081.29211.29231.2899-8.801206.40
5302006.06.06 06:24close2630.041.29191.29221.2892-6.401200.00
5312006.06.06 06:24sell2660.011.29151.29461.2904
5322006.06.06 06:54sell2670.021.29221.29471.2911
5332006.06.06 06:54sell2680.041.29291.29481.2918
5342006.06.06 07:03sell2690.081.29351.29481.2924
5352006.06.06 07:19t/p2690.081.29241.29481.29248.801208.80
5362006.06.06 07:19close2680.041.29241.29481.29182.001210.80
5372006.06.06 07:19close2670.021.29251.29471.2911-0.601210.20
5382006.06.06 07:20close2660.011.29291.29461.2904-1.401208.80
5392006.06.06 07:20sell2700.011.29291.29601.2918
5402006.06.06 07:45t/p2700.011.29181.29601.29181.101209.90
5412006.06.06 07:45sell2710.011.29161.29471.2905
5422006.06.06 08:46t/p2710.011.29051.29471.29051.101211.00
5432006.06.06 08:46sell2720.011.29021.29331.2891
5442006.06.06 09:00sell2730.021.29091.29341.2898
5452006.06.06 09:00t/p2730.021.28981.29341.28982.201213.20
5462006.06.06 09:00close2720.011.28971.29331.28910.501213.70
5472006.06.06 09:00sell2740.011.28971.29281.2886
5482006.06.06 09:06sell2750.021.29041.29291.2893
5492006.06.06 09:37t/p2750.021.28931.29291.28932.201215.90
5502006.06.06 09:37close2740.011.28931.29281.28860.401216.30
5512006.06.06 09:37sell2760.011.28901.29211.2879
5522006.06.06 09:41sell2770.021.28961.29211.2885
5532006.06.06 10:09t/p2770.021.28851.29211.28852.201218.50
5542006.06.06 10:09close2760.011.28851.29211.28790.501219.00
5552006.06.06 10:09sell2780.011.28841.29151.2873
5562006.06.06 10:12sell2790.021.28911.29161.2880
5572006.06.06 10:15t/p2790.021.28801.29161.28802.201221.20
5582006.06.06 10:15close2780.011.28771.29151.28730.701221.90
5592006.06.06 10:15sell2800.011.28771.29081.2866
5602006.06.06 10:23t/p2800.011.28661.29081.28661.101223.00
5612006.06.06 10:23sell2810.011.28641.28951.2853
5622006.06.06 10:23sell2820.021.28711.28961.2860
5632006.06.06 10:25t/p2820.021.28601.28961.28602.201225.20
5642006.06.06 10:25close2810.011.28571.28951.28530.701225.90
5652006.06.06 10:25sell2830.011.28581.28891.2847
5662006.06.06 10:27sell2840.021.28661.28911.2855
5672006.06.06 10:36sell2850.041.28741.28931.2863
5682006.06.06 10:41sell2860.081.28811.28941.2870
5692006.06.06 11:02t/p2860.081.28701.28941.28708.801234.70
5702006.06.06 11:02close2850.041.28701.28931.28631.601236.30
5712006.06.06 11:02close2840.021.28711.28911.2855-1.001235.30
5722006.06.06 11:03close2830.011.28741.28891.2847-1.601233.70
5732006.06.06 11:03sell2870.011.28711.29021.2860
5742006.06.06 11:10sell2880.021.28781.29031.2867
5752006.06.06 11:27t/p2880.021.28671.29031.28672.201235.90
5762006.06.06 11:27close2870.011.28671.29021.28600.401236.30
5772006.06.06 11:27sell2890.011.28661.28971.2855
5782006.06.06 11:39sell2900.021.28731.28981.2862
5792006.06.06 11:59t/p2900.021.28621.28981.28622.201238.50
5802006.06.06 11:59close2890.011.28611.28971.28550.501239.00
5812006.06.06 11:59sell2910.011.28601.28911.2849
5822006.06.06 12:05sell2920.021.28681.28931.2857
5832006.06.06 12:14t/p2920.021.28571.28931.28572.201241.20
5842006.06.06 12:14close2910.011.28561.28911.28490.401241.60
5852006.06.06 12:14sell2930.011.28551.28861.2844
5862006.06.06 12:17t/p2930.011.28441.28861.28441.101242.70
5872006.06.06 12:17sell2940.011.28371.28681.2826
5882006.06.06 12:17sell2950.021.28461.28711.2835
5892006.06.06 12:33t/p2950.021.28351.28711.28352.201244.90
5902006.06.06 12:33close2940.011.28351.28681.28260.201245.10
5912006.06.06 12:33sell2960.011.28341.28651.2823
5922006.06.06 12:38sell2970.021.28411.28661.2830
5932006.06.06 13:13sell2980.041.28491.28681.2838
5942006.06.06 13:25t/p2980.041.28381.28681.28384.401249.50
5952006.06.06 13:25close2970.021.28381.28661.28300.601250.10
5962006.06.06 13:25close2960.011.28371.28651.2823-0.301249.80
5972006.06.06 13:25sell2990.011.28381.28691.2827
5982006.06.06 13:32t/p2990.011.28271.28691.28271.101250.90
5992006.06.06 13:32sell3000.011.28251.28561.2814
6002006.06.06 13:33sell3010.021.28331.28581.2822
6012006.06.06 13:40t/p3010.021.28221.28581.28222.201253.10
6022006.06.06 13:40close3000.011.28221.28561.28140.301253.40
6032006.06.06 13:40sell3020.011.28211.28521.2810
6042006.06.06 13:42sell3030.021.28291.28541.2818
6052006.06.06 13:57sell3040.041.28351.28541.2824
6062006.06.06 14:00sell3050.081.28421.28551.2831
6072006.06.06 14:05t/p3050.081.28311.28551.28318.801262.20
6082006.06.06 14:05close3040.041.28311.28541.28241.601263.80
6092006.06.06 14:05close3030.021.28321.28541.2818-0.601263.20
6102006.06.06 14:05close3020.011.28341.28521.2810-1.301261.90
6112006.06.06 14:06sell3060.011.28311.28621.2820
6122006.06.06 14:06sell3070.021.28381.28631.2827
6132006.06.06 14:19sell3080.041.28451.28641.2834
6142006.06.06 14:30t/p3080.041.28341.28641.28344.401266.30
6152006.06.06 14:30close3070.021.28331.28631.28271.001267.30
6162006.06.06 14:30close3060.011.28341.28621.2820-0.301267.00
6172006.06.06 14:30sell3090.011.28301.28611.2819
6182006.06.06 14:30sell3100.021.28371.28621.2826
6192006.06.06 14:43t/p3100.021.28261.28621.28262.201269.20
6202006.06.06 14:43close3090.011.28261.28611.28190.401269.60
6212006.06.06 14:43sell3110.011.28251.28561.2814
6222006.06.06 15:00t/p3110.011.28141.28561.28141.101270.70
6232006.06.06 15:00sell3120.011.28091.28401.2798
6242006.06.06 15:01sell3130.021.28161.28411.2805
6252006.06.06 15:22sell3140.041.28241.28431.2813
6262006.06.06 15:34sell3150.081.28321.28451.2821
6272006.06.06 15:40s/l3120.011.28401.28401.2798-3.101267.60
6282006.06.06 15:40close3150.081.28401.28451.2821-6.401261.20
6292006.06.06 15:40close3140.041.28381.28431.2813-5.601255.60
6302006.06.06 15:40close3130.021.28361.28411.2805-4.001251.60
6312006.06.06 15:41sell3160.011.28351.28661.2824
6322006.06.06 15:51t/p3160.011.28241.28661.28241.101252.70
6332006.06.06 15:51sell3170.011.28221.28531.2811
6342006.06.06 15:53sell3180.021.28301.28551.2819
6352006.06.06 15:58t/p3180.021.28191.28551.28192.201254.90
6362006.06.06 15:58close3170.011.28191.28531.28110.301255.20
6372006.06.06 15:58sell3190.011.28221.28531.2811
6382006.06.06 15:58sell3200.021.28291.28541.2818
6392006.06.06 16:38sell3210.041.28351.28541.2824
6402006.06.06 18:00t/p3210.041.28241.28541.28244.401259.60
6412006.06.06 18:00close3200.021.28241.28541.28181.001260.60
6422006.06.06 18:00close3190.011.28261.28531.2811-0.401260.20
6432006.06.06 18:01sell3220.011.28251.28561.2814
6442006.06.06 18:31sell3230.021.28331.28581.2822
6452006.06.06 18:57sell3240.041.28401.28591.2829
6462006.06.06 19:12sell3250.081.28471.28601.2836
6472006.06.06 19:38t/p3250.081.28361.28601.28368.801269.00
6482006.06.06 19:38close3240.041.28361.28591.28291.601270.60
6492006.06.06 19:38close3230.021.28371.28581.2822-0.801269.80
6502006.06.06 19:39close3220.011.28431.28561.2814-1.801268.00
6512006.06.06 19:39sell3260.011.28411.28721.2830
6522006.06.06 19:48t/p3260.011.28301.28721.28301.101269.10
6532006.06.06 19:48sell3270.011.28271.28581.2816
6542006.06.06 19:48sell3280.021.28351.28601.2824
6552006.06.06 21:10t/p3280.021.28241.28601.28242.201271.30
6562006.06.06 21:10close3270.011.28191.28581.28160.801272.10
6572006.06.06 21:10sell3290.011.28201.28511.2809
6582006.06.06 21:11t/p3290.011.28091.28511.28091.101273.20
6592006.06.06 21:11sell3300.011.28071.28381.2796
6602006.06.06 21:12sell3310.021.28131.28381.2802
6612006.06.06 21:13sell3320.041.28201.28391.2809
6622006.06.06 21:15sell3330.081.28271.28401.2816
6632006.06.06 21:22t/p3330.081.28161.28401.28168.801282.00
6642006.06.06 21:22close3320.041.28161.28391.28091.601283.60
6652006.06.06 21:22close3310.021.28181.28381.2802-1.001282.60
6662006.06.06 21:23close3300.011.28201.28381.2796-1.301281.30
6672006.06.06 21:23sell3340.011.28181.28491.2807
6682006.06.06 21:47sell3350.021.28261.28511.2815
6692006.06.06 22:22t/p3350.021.28151.28511.28152.201283.50
6702006.06.06 22:22close3340.011.28131.28491.28070.501284.00
6712006.06.06 22:22sell3360.011.28121.28431.2801
6722006.06.06 22:51sell3370.021.28181.28431.2807
6732006.06.06 23:17sell3380.041.28251.28441.2814
6742006.06.06 23:20sell3390.081.28321.28451.2821
6752006.06.06 23:52sell3400.161.28381.28451.2827
6762006.06.06 23:58t/p3400.161.28271.28451.282717.601301.60
6772006.06.06 23:58close3390.081.28271.28451.28214.001305.60
6782006.06.06 23:58close3380.041.28271.28441.2814-0.801304.80
6792006.06.06 23:59close3370.021.28291.28431.2807-2.201302.60
6802006.06.06 23:59close3360.011.28291.28431.2801-1.701300.90
6812006.06.06 23:59sell3410.011.28231.28541.2812
6822006.06.07 00:01sell3420.021.28321.28571.2821
6832006.06.07 00:15sell3430.041.28391.28581.2828
6842006.06.07 00:51t/p3430.041.28281.28581.28284.401305.30
6852006.06.07 00:51close3420.021.28271.28571.28211.001306.30
6862006.06.07 00:51close3410.011.28281.28541.2812-0.441305.86
6872006.06.07 00:51sell3440.011.28271.28581.2816
6882006.06.07 01:17sell3450.021.28331.28581.2822
6892006.06.07 05:07t/p3450.021.28221.28581.28222.201308.06
6902006.06.07 05:07close3440.011.28221.28581.28160.501308.56
6912006.06.07 05:08sell3460.011.28241.28551.2813
6922006.06.07 05:24sell3470.021.28311.28561.2820
6932006.06.07 05:41t/p3470.021.28201.28561.28202.201310.76
6942006.06.07 05:41close3460.011.28201.28551.28130.401311.16
6952006.06.07 05:41sell3480.011.28201.28511.2809
6962006.06.07 05:43sell3490.021.28281.28531.2817
6972006.06.07 05:55t/p3490.021.28171.28531.28172.201313.36
6982006.06.07 05:55close3480.011.28171.28511.28090.301313.66
6992006.06.07 05:55sell3500.011.28171.28481.2806
7002006.06.07 06:31t/p3500.011.28061.28481.28061.101314.76
7012006.06.07 06:31sell3510.011.28041.28351.2793
7022006.06.07 06:32t/p3510.011.27931.28351.27931.101315.86
7032006.06.07 06:32sell3520.011.27901.28211.2779
7042006.06.07 06:36sell3530.021.27961.28211.2785
7052006.06.07 06:55t/p3530.021.27851.28211.27852.201318.06
7062006.06.07 06:55close3520.011.27841.28211.27790.601318.66
7072006.06.07 06:56sell3540.011.27831.28141.2772
7082006.06.07 06:58sell3550.021.27901.28151.2779
7092006.06.07 07:05sell3560.041.27971.28161.2786
7102006.06.07 07:15sell3570.081.28051.28181.2794
7112006.06.07 07:25t/p3570.081.27941.28181.27948.801327.46
7122006.06.07 07:25close3560.041.27941.28161.27861.201328.66
7132006.06.07 07:25close3550.021.27961.28151.2779-1.201327.46
7142006.06.07 07:25close3540.011.27981.28141.2772-1.501325.96
7152006.06.07 07:25sell3580.011.27971.28281.2786
7162006.06.07 07:54sell3590.021.28041.28291.2793
7172006.06.07 07:56sell3600.041.28121.28311.2801
7182006.06.07 07:59sell3610.081.28191.28321.2808
7192006.06.07 08:07s/l3580.011.28281.28281.2786-3.101322.86
7202006.06.07 08:07close3610.081.28281.28321.2808-7.201315.66
7212006.06.07 08:07close3600.041.28261.28311.2801-5.601310.06
7222006.06.07 08:07close3590.021.28241.28291.2793-4.001306.06
7232006.06.07 08:07buy3620.011.28251.27941.2836
7242006.06.07 08:12buy3630.021.28181.27931.2829
7252006.06.07 08:17t/p3630.021.28291.27931.28292.201308.26
7262006.06.07 08:17close3620.011.28301.27941.28360.501308.76
7272006.06.07 08:17buy3640.011.28311.28001.2842
7282006.06.07 08:19buy3650.021.28241.27991.2835
7292006.06.07 08:26buy3660.041.28171.27981.2828
7302006.06.07 10:42buy3670.081.28111.27981.2822
7312006.06.07 10:48buy3680.161.28041.27971.2815
7322006.06.07 11:18s/l3640.011.28001.28001.2842-3.101305.66
7332006.06.07 11:18s/l3650.021.27991.27991.2835-5.001300.66
7342006.06.07 11:18close3680.161.27991.27971.2815-8.001292.66
7352006.06.07 11:18close3670.081.28011.27981.2822-8.001284.66
7362006.06.07 11:19close3660.041.28071.27981.2828-4.001280.66
7372006.06.07 11:19buy3690.011.28101.27791.2821
7382006.06.07 11:24buy3700.021.28031.27781.2814
7392006.06.07 11:27buy3710.041.27951.27761.2806
7402006.06.07 11:33buy3720.081.27871.27741.2798
7412006.06.07 11:46s/l3690.011.27791.27791.2821-3.101277.56
7422006.06.07 11:46s/l3700.021.27781.27781.2814-5.001272.56
7432006.06.07 11:46s/l3710.041.27761.27761.2806-7.601264.96
7442006.06.07 11:46close3720.081.27761.27741.2798-8.801256.16
7452006.06.07 11:46buy3730.011.27801.27491.2791
7462006.06.07 11:47buy3740.021.27731.27481.2784
7472006.06.07 12:05t/p3740.021.27841.27481.27842.201258.36
7482006.06.07 12:05close3730.011.27841.27491.27910.401258.76
7492006.06.07 12:05buy3750.011.27851.27541.2796
7502006.06.07 12:22t/p3750.011.27961.27541.27961.101259.86
7512006.06.07 12:22buy3760.011.27981.27671.2809
7522006.06.07 12:23buy3770.021.27921.27671.2803
7532006.06.07 13:18buy3780.041.27831.27641.2794
7542006.06.07 13:27buy3790.081.27761.27631.2787
7552006.06.07 13:34buy3800.161.27701.27631.2781
7562006.06.07 13:34s/l3760.011.27671.27671.2809-3.101256.76
7572006.06.07 13:34s/l3770.021.27671.27671.2803-5.001251.76
7582006.06.07 13:34close3800.161.27651.27631.2781-8.001243.76
7592006.06.07 13:34close3790.081.27671.27631.2787-7.201236.56
7602006.06.07 13:35close3780.041.27691.27641.2794-5.601230.96
7612006.06.07 13:35buy3810.011.27701.27391.2781
7622006.06.07 13:48buy3820.021.27631.27381.2774
7632006.06.07 13:57t/p3820.021.27741.27381.27742.201233.16
7642006.06.07 13:57close3810.011.27741.27391.27810.401233.56
7652006.06.07 13:57buy3830.011.27751.27441.2786
7662006.06.07 14:02buy3840.021.27691.27441.2780
7672006.06.07 14:09t/p3840.021.27801.27441.27802.201235.76
7682006.06.07 14:09close3830.011.27801.27441.27860.501236.26
7692006.06.07 14:09buy3850.011.27811.27501.2792
7702006.06.07 14:29buy3860.021.27721.27471.2783
7712006.06.07 14:48t/p3860.021.27831.27471.27832.201238.46
7722006.06.07 14:48close3850.011.27831.27501.27920.201238.66
7732006.06.07 14:48buy3870.011.27831.27521.2794
7742006.06.07 15:01buy3880.021.27761.27511.2787
7752006.06.07 15:16t/p3880.021.27871.27511.27872.201240.86
7762006.06.07 15:16close3870.011.27871.27521.27940.401241.26
7772006.06.07 15:16buy3890.011.27881.27571.2799
7782006.06.07 15:23t/p3890.011.27991.27571.27991.101242.36
7792006.06.07 15:23buy3900.011.28011.27701.2812
7802006.06.07 15:26buy3910.021.27941.27691.2805
7812006.06.07 15:51t/p3910.021.28051.27691.28052.201244.56
7822006.06.07 15:51close3900.011.28051.27701.28120.401244.96
7832006.06.07 15:51buy3920.011.28051.27741.2816
7842006.06.07 15:57buy3930.021.27981.27731.2809
7852006.06.07 16:03t/p3930.021.28091.27731.28092.201247.16
7862006.06.07 16:03close3920.011.28091.27741.28160.401247.56
7872006.06.07 16:03buy3940.011.28101.27791.2821
7882006.06.07 16:57buy3950.021.28031.27781.2814
7892006.06.07 17:23buy3960.041.27961.27771.2807
7902006.06.07 17:34t/p3960.041.28071.27771.28074.401251.96
7912006.06.07 17:34close3950.021.28071.27781.28140.801252.76
7922006.06.07 17:34close3940.011.28091.27791.2821-0.101252.66
7932006.06.07 17:34buy3970.011.28101.27791.2821
7942006.06.07 17:40buy3980.021.28011.27761.2812
7952006.06.07 18:13buy3990.041.27941.27751.2805
7962006.06.07 20:54buy4000.081.27841.27711.2795
7972006.06.07 21:27t/p4000.081.27951.27711.27958.801261.46
7982006.06.07 21:27close3990.041.27951.27751.28050.401261.86
7992006.06.07 21:27close3980.021.27961.27761.2812-1.001260.86
8002006.06.07 21:27close3970.011.27951.27791.2821-1.501259.36
8012006.06.07 21:27buy4010.011.27951.27641.2806
8022006.06.07 21:44buy4020.021.27881.27631.2799
8032006.06.07 21:48t/p4020.021.27991.27631.27992.201261.56
8042006.06.07 21:48close4010.011.27991.27641.28060.401261.96
8052006.06.07 21:48buy4030.011.27971.27661.2808
8062006.06.07 23:11t/p4030.011.28081.27661.28081.101263.06
8072006.06.07 23:11buy4040.011.28111.27801.2822
8082006.06.07 23:29buy4050.021.28041.27791.2815
8092006.06.08 00:07buy4060.041.27971.27781.2808
8102006.06.08 00:56buy4070.081.27901.27771.2801
8112006.06.08 01:15buy4080.161.27831.27761.2794
8122006.06.08 01:18s/l4040.011.27801.27801.2822-3.301259.76
8132006.06.08 01:18close4080.161.27801.27761.2794-4.801254.96
8142006.06.08 01:18close4070.081.27851.27771.2801-4.001250.96
8152006.06.08 01:19close4060.041.27821.27781.2808-6.001244.96
8162006.06.08 01:19close4050.021.27811.27791.2815-4.991239.97
8172006.06.08 01:19buy4090.011.27821.27511.2793
8182006.06.08 02:42t/p4090.011.27931.27511.27931.101241.07
8192006.06.08 02:42buy4100.011.27991.27681.2810
8202006.06.08 02:43buy4110.021.27861.27611.2797
8212006.06.08 02:43buy4120.041.27781.27591.2789
8222006.06.08 02:43t/p4120.041.27891.27591.27894.401245.47
8232006.06.08 02:43close4110.021.27901.27611.27970.801246.27
8242006.06.08 02:43close4100.011.27881.27681.2810-1.101245.17
8252006.06.08 02:43buy4130.011.27891.27581.2800
8262006.06.08 02:43t/p4130.011.28001.27581.28001.101246.27
8272006.06.08 02:43buy4140.011.28021.27711.2813
8282006.06.08 02:43buy4150.021.27891.27641.2800
8292006.06.08 02:51buy4160.041.27821.27631.2793
8302006.06.08 05:51buy4170.081.27751.27621.2786
8312006.06.08 05:58t/p4170.081.27861.27621.27868.801255.07
8322006.06.08 05:58close4160.041.27861.27631.27931.601256.67
8332006.06.08 05:58close4150.021.27831.27641.2800-1.201255.47
8342006.06.08 05:58close4140.011.27841.27711.2813-1.801253.67
8352006.06.08 05:58buy4180.011.27831.27521.2794
8362006.06.08 06:03t/p4180.011.27941.27521.27941.101254.77
8372006.06.08 06:03buy4190.011.27961.27651.2807
8382006.06.08 06:03buy4200.021.27891.27641.2800
8392006.06.08 06:11t/p4200.021.28001.27641.28002.201256.97
8402006.06.08 06:11close4190.011.28011.27651.28070.501257.47
8412006.06.08 06:11buy4210.011.28021.27711.2813
8422006.06.08 06:12buy4220.021.27941.27691.2805
8432006.06.08 06:23buy4230.041.27871.27681.2798
8442006.06.08 06:34buy4240.081.27801.27671.2791
8452006.06.08 06:35s/l4210.011.27711.27711.2813-3.101254.37
8462006.06.08 06:35close4240.081.27701.27671.2791-8.001246.37
8472006.06.08 06:35close4230.041.27721.27681.2798-6.001240.37
8482006.06.08 06:35close4220.021.27711.27691.2805-4.601235.77
8492006.06.08 06:35buy4250.011.27771.27461.2788
8502006.06.08 06:36buy4260.021.27711.27461.2782
8512006.06.08 06:50t/p4260.021.27821.27461.27822.201237.97
8522006.06.08 06:50close4250.011.27821.27461.27880.501238.47
8532006.06.08 06:50sell4270.011.27801.28111.2769
8542006.06.08 07:04t/p4270.011.27691.28111.27691.101239.57
8552006.06.08 07:04sell4280.011.27671.27981.2756
8562006.06.08 07:08sell4290.021.27731.27981.2762
8572006.06.08 07:10t/p4290.021.27621.27981.27622.201241.77
8582006.06.08 07:10close4280.011.27591.27981.27560.801242.57
8592006.06.08 07:10sell4300.011.27591.27901.2748
8602006.06.08 07:13sell4310.021.27661.27911.2755
8612006.06.08 07:20t/p4310.021.27551.27911.27552.201244.77
8622006.06.08 07:20close4300.011.27531.27901.27480.601245.37
8632006.06.08 07:20sell4320.011.27531.27841.2742
8642006.06.08 07:21sell4330.021.27601.27851.2749
8652006.06.08 07:23t/p4330.021.27491.27851.27492.201247.57
8662006.06.08 07:23close4320.011.27491.27841.27420.401247.97
8672006.06.08 07:23sell4340.011.27511.27821.2740
8682006.06.08 07:23sell4350.021.27591.27841.2748
8692006.06.08 08:25sell4360.041.27661.27851.2755
8702006.06.08 08:33sell4370.081.27731.27861.2762
8712006.06.08 10:07t/p4370.081.27621.27861.27628.801256.77
8722006.06.08 10:07close4360.041.27621.27851.27551.601258.37
8732006.06.08 10:07close4350.021.27631.27841.2748-0.801257.57
8742006.06.08 10:07close4340.011.27651.27821.2740-1.401256.17
8752006.06.08 10:07sell4380.011.27621.27931.2751
8762006.06.08 11:16sell4390.021.27701.27951.2759
8772006.06.08 11:47t/p4390.021.27591.27951.27592.201258.37
8782006.06.08 11:47close4380.011.27551.27931.27510.701259.07
8792006.06.08 11:47sell4400.011.27561.27871.2745
8802006.06.08 11:48sell4410.021.27631.27881.2752
8812006.06.08 11:49t/p4410.021.27521.27881.27522.201261.27
8822006.06.08 11:49close4400.011.27471.27871.27450.901262.17
8832006.06.08 11:49sell4420.011.27461.27771.2735
8842006.06.08 11:54t/p4420.011.27351.27771.27351.101263.27
8852006.06.08 11:54sell4430.011.27331.27641.2722
8862006.06.08 11:57sell4440.021.27401.27651.2729
8872006.06.08 12:03t/p4440.021.27291.27651.27292.201265.47
8882006.06.08 12:03close4430.011.27261.27641.27220.701266.17
8892006.06.08 12:03sell4450.011.27261.27571.2715
8902006.06.08 12:04sell4460.021.27321.27571.2721
8912006.06.08 12:04t/p4460.021.27211.27571.27212.201268.37
8922006.06.08 12:04close4450.011.27211.27571.27150.501268.87
8932006.06.08 12:04sell4470.011.27221.27531.2711
8942006.06.08 12:07sell4480.021.27291.27541.2718
8952006.06.08 12:15sell4490.041.27351.27541.2724
8962006.06.08 12:24t/p4490.041.27241.27541.27244.401273.27
8972006.06.08 12:24close4480.021.27241.27541.27181.001274.27
8982006.06.08 12:24close4470.011.27251.27531.2711-0.301273.97
8992006.06.08 12:24sell4500.011.27261.27571.2715
9002006.06.08 12:31t/p4500.011.27151.27571.27151.101275.07
9012006.06.08 12:31sell4510.011.27111.27421.2700
9022006.06.08 12:33t/p4510.011.27001.27421.27001.101276.17
9032006.06.08 12:33sell4520.011.26961.27271.2685
9042006.06.08 12:33t/p4520.011.26851.27271.26851.101277.27
9052006.06.08 12:33sell4530.011.26821.27131.2671
9062006.06.08 12:34t/p4530.011.26711.27131.26711.101278.37
9072006.06.08 12:34sell4540.011.26691.27001.2658
9082006.06.08 12:34sell4550.021.26801.27051.2669
9092006.06.08 12:35sell4560.041.26871.27061.2676
9102006.06.08 12:39sell4570.081.26931.27061.2682
9112006.06.08 12:40s/l4540.011.27001.27001.2658-3.101275.27
9122006.06.08 12:40close4570.081.27001.27061.2682-5.601269.67
9132006.06.08 12:40close4560.041.26991.27061.2676-4.801264.87
9142006.06.08 12:40close4550.021.27041.27051.2669-4.801260.07
9152006.06.08 12:40sell4580.011.27011.27321.2690
9162006.06.08 12:41t/p4580.011.26901.27321.26901.101261.17
9172006.06.08 12:41sell4590.011.26881.27191.2677
9182006.06.08 12:42sell4600.021.26951.27201.2684
9192006.06.08 12:44t/p4600.021.26841.27201.26842.201263.37
9202006.06.08 12:44close4590.011.26841.27191.26770.401263.77
9212006.06.08 12:44sell4610.011.26781.27091.2667
9222006.06.08 12:45t/p4610.011.26671.27091.26671.101264.87
9232006.06.08 12:45sell4620.011.26631.26941.2652
9242006.06.08 12:49sell4630.021.26711.26961.2660
9252006.06.08 12:51sell4640.041.26771.26961.2666
9262006.06.08 12:59sell4650.081.26851.26981.2674
9272006.06.08 13:05t/p4650.081.26741.26981.26748.801273.67
9282006.06.08 13:05close4640.041.26741.26961.26661.201274.87
9292006.06.08 13:05close4630.021.26791.26961.2660-1.601273.27
9302006.06.08 13:05close4620.011.26781.26941.2652-1.501271.77
9312006.06.08 13:05sell4660.011.26791.27101.2668
9322006.06.08 13:12t/p4660.011.26681.27101.26681.101272.87
9332006.06.08 13:12sell4670.011.26651.26961.2654
9342006.06.08 13:14sell4680.021.26731.26981.2662
9352006.06.08 13:18sell4690.041.26801.26991.2669
9362006.06.08 13:23t/p4690.041.26691.26991.26694.401277.27
9372006.06.08 13:23close4680.021.26691.26981.26620.801278.07
9382006.06.08 13:23close4670.011.26711.26961.2654-0.601277.47
9392006.06.08 13:23sell4700.011.26681.26991.2657
9402006.06.08 13:25sell4710.021.26741.26991.2663
9412006.06.08 13:29t/p4710.021.26631.26991.26632.201279.67
9422006.06.08 13:29close4700.011.26611.26991.26570.701280.37
9432006.06.08 13:29sell4720.011.26581.26891.2647
9442006.06.08 13:29sell4730.021.26651.26901.2654
9452006.06.08 13:33t/p4730.021.26541.26901.26542.201282.57
9462006.06.08 13:33close4720.011.26511.26891.26470.701283.27
9472006.06.08 13:33sell4740.011.26511.26821.2640
9482006.06.08 13:34sell4750.021.26571.26821.2646
9492006.06.08 13:34t/p4750.021.26461.26821.26462.201285.47
9502006.06.08 13:34close4740.011.26461.26821.26400.501285.97
9512006.06.08 13:34sell4760.011.26451.26761.2634
9522006.06.08 13:39t/p4760.011.26341.26761.26341.101287.07
9532006.06.08 13:39sell4770.011.26311.26621.2620
9542006.06.08 13:40sell4780.021.26381.26631.2627
9552006.06.08 13:53sell4790.041.26461.26651.2635
9562006.06.08 13:58sell4800.081.26531.26661.2642
9572006.06.08 14:07s/l4770.011.26621.26621.2620-3.101283.97
9582006.06.08 14:07close4800.081.26621.26661.2642-7.201276.77
9592006.06.08 14:07s/l4780.021.26631.26631.2627-5.001271.77
9602006.06.08 14:07close4790.041.26631.26651.2635-6.801264.97
9612006.06.08 14:07sell4810.011.26581.26891.2647
9622006.06.08 14:10sell4820.021.26661.26911.2655
9632006.06.08 14:12t/p4820.021.26551.26911.26552.201267.17
9642006.06.08 14:12close4810.011.26551.26891.26470.301267.47
9652006.06.08 14:12sell4830.011.26541.26851.2643
9662006.06.08 14:12sell4840.021.26621.26871.2651
9672006.06.08 14:29t/p4840.021.26511.26871.26512.201269.67
9682006.06.08 14:29close4830.011.26471.26851.26430.701270.37
9692006.06.08 14:29sell4850.011.26471.26781.2636
9702006.06.08 14:58t/p4850.011.26361.26781.26361.101271.47
9712006.06.08 14:58sell4860.011.26341.26651.2623
9722006.06.08 15:02sell4870.021.26411.26661.2630
9732006.06.08 15:24t/p4870.021.26301.26661.26302.201273.67
9742006.06.08 15:24close4860.011.26271.26651.26230.701274.37
9752006.06.08 15:24sell4880.011.26271.26581.2616
9762006.06.08 15:26sell4890.021.26331.26581.2622
9772006.06.08 15:32sell4900.041.26401.26591.2629
9782006.06.08 15:40sell4910.081.26481.26611.2637
9792006.06.08 16:07sell4920.161.26541.26611.2643
9802006.06.08 16:08s/l4880.011.26581.26581.2616-3.101271.27
9812006.06.08 16:08s/l4890.021.26581.26581.2622-5.001266.27
9822006.06.08 16:08close4920.161.26581.26611.2643-6.401259.87
9832006.06.08 16:09close4910.081.26561.26611.2637-6.401253.47
9842006.06.08 16:09close4900.041.26571.26591.2629-6.801246.67
9852006.06.08 16:09sell4930.011.26561.26871.2645
9862006.06.08 16:09sell4940.021.26631.26881.2652
9872006.06.08 16:17sell4950.041.26711.26901.2660
9882006.06.08 16:29t/p4950.041.26601.26901.26604.401251.07
9892006.06.08 16:29close4940.021.26591.26881.26520.801251.87
9902006.06.08 16:29close4930.011.26631.26871.2645-0.701251.17
9912006.06.08 16:30sell4960.011.26611.26921.2650
9922006.06.08 17:04t/p4960.011.26501.26921.26501.101252.27
9932006.06.08 17:04sell4970.011.26461.26771.2635
9942006.06.08 17:46sell4980.021.26521.26771.2641
9952006.06.08 18:02t/p4980.021.26411.26771.26412.201254.47
9962006.06.08 18:02close4970.011.26391.26771.26350.701255.17
9972006.06.08 18:02sell4990.011.26391.26701.2628
9982006.06.08 18:18sell5000.021.26461.26711.2635
9992006.06.08 18:25t/p5000.021.26351.26711.26352.201257.37
10002006.06.08 18:25close4990.011.26351.26701.26280.401257.77
10012006.06.08 18:25sell5010.011.26341.26651.2623
10022006.06.08 18:25sell5020.021.26421.26671.2631
10032006.06.08 18:31sell5030.041.26501.26691.2639
10042006.06.08 18:48t/p5030.041.26391.26691.26394.401262.17
10052006.06.08 18:48close5020.021.26381.26671.26310.801262.97
10062006.06.08 18:48close5010.011.26371.26651.2623-0.301262.67
10072006.06.08 18:48sell5040.011.26381.26691.2627
10082006.06.08 19:02sell5050.021.26451.26701.2634
10092006.06.08 19:27sell5060.041.26521.26711.2641
10102006.06.08 19:45sell5070.081.26591.26721.2648
10112006.06.08 21:59t/p5070.081.26481.26721.26488.801271.47
10122006.06.08 21:59close5060.041.26481.26711.26411.601273.07
10132006.06.08 21:59close5050.021.26511.26701.2634-1.201271.87
10142006.06.08 21:59close5040.011.26501.26691.2627-1.201270.67
10152006.06.08 21:59sell5080.011.26501.26811.2639
10162006.06.08 22:00sell5090.021.26561.26811.2645
10172006.06.08 22:22t/p5090.021.26451.26811.26452.201272.87
10182006.06.08 22:22close5080.011.26451.26811.26390.501273.37
10192006.06.08 22:22sell5100.011.26441.26751.2633
10202006.06.08 22:22sell5110.021.26511.26761.2640
10212006.06.08 23:33t/p5110.021.26401.26761.26402.201275.57
10222006.06.08 23:33close5100.011.26381.26751.26330.601276.17
10232006.06.08 23:33sell5120.011.26371.26681.2626
10242006.06.08 23:38sell5130.021.26441.26691.2633
10252006.06.09 00:16sell5140.041.26511.26701.2640
10262006.06.09 01:17t/p5140.041.26401.26701.26404.401280.57
10272006.06.09 01:17close5130.021.26401.26691.26330.921281.48
10282006.06.09 01:17close5120.011.26381.26681.2626-0.041281.44
10292006.06.09 01:18sell5150.011.26391.26701.2628
10302006.06.09 03:22sell5160.021.26461.26711.2635
10312006.06.09 04:29sell5170.041.26521.26711.2641
10322006.06.09 04:29t/p5170.041.26411.26711.26414.401285.84
10332006.06.09 04:29close5160.021.26411.26711.26351.001286.84
10342006.06.09 04:29close5150.011.26361.26701.26280.301287.14
10352006.06.09 04:29sell5180.011.26361.26671.2625
10362006.06.09 04:30sell5190.021.26441.26691.2633
10372006.06.09 06:14t/p5190.021.26331.26691.26332.201289.34
10382006.06.09 06:14close5180.011.26311.26671.26250.501289.84
10392006.06.09 06:14sell5200.011.26301.26611.2619
10402006.06.09 06:14sell5210.021.26371.26621.2626
10412006.06.09 06:35sell5220.041.26441.26631.2633
10422006.06.09 06:55sell5230.081.26511.26641.2640
10432006.06.09 07:02sell5240.161.26581.26651.2647
10442006.06.09 07:03s/l5200.011.26611.26611.2619-3.101286.74
10452006.06.09 07:03close5240.161.26611.26651.2647-4.801281.94
10462006.06.09 07:04close5230.081.26601.26641.2640-7.201274.74
10472006.06.09 07:04s/l5210.021.26621.26621.2626-5.001269.74
10482006.06.09 07:04close5220.041.26621.26631.2633-7.201262.54
10492006.06.09 07:04buy5250.011.26571.26261.2668
10502006.06.09 07:22buy5260.021.26511.26261.2662
10512006.06.09 08:13buy5270.041.26431.26241.2654
10522006.06.09 08:34t/p5270.041.26541.26241.26544.401266.94
10532006.06.09 08:34close5260.021.26541.26261.26620.601267.54
10542006.06.09 08:34close5250.011.26531.26261.2668-0.401267.14
10552006.06.09 08:34buy5280.011.26541.26231.2665
10562006.06.09 08:43buy5290.021.26471.26221.2658
10572006.06.09 09:09t/p5290.021.26581.26221.26582.201269.34
10582006.06.09 09:09close5280.011.26581.26231.26650.401269.74
10592006.06.09 09:09buy5300.011.26591.26281.2670
10602006.06.09 09:09buy5310.021.26521.26271.2663
10612006.06.09 09:10t/p5310.021.26631.26271.26632.201271.94
10622006.06.09 09:10close5300.011.26651.26281.26700.601272.54
10632006.06.09 09:10buy5320.011.26651.26341.2676
10642006.06.09 09:14buy5330.021.26581.26331.2669
10652006.06.09 09:17t/p5330.021.26691.26331.26692.201274.74
10662006.06.09 09:17close5320.011.26691.26341.26760.401275.14
10672006.06.09 09:17buy5340.011.26691.26381.2680
10682006.06.09 09:19buy5350.021.26611.26361.2672
10692006.06.09 09:34t/p5350.021.26721.26361.26722.201277.34
10702006.06.09 09:34close5340.011.26741.26381.26800.501277.84
10712006.06.09 09:34buy5360.011.26741.26431.2685
10722006.06.09 09:35buy5370.021.26681.26431.2679
10732006.06.09 09:56buy5380.041.26601.26411.2671
10742006.06.09 10:08t/p5380.041.26711.26411.26714.401282.24
10752006.06.09 10:08close5370.021.26711.26431.26790.601282.84
10762006.06.09 10:08close5360.011.26701.26431.2685-0.401282.44
10772006.06.09 10:08buy5390.011.26771.26461.2688
10782006.06.09 10:09buy5400.021.26701.26451.2681
10792006.06.09 10:40buy5410.041.26621.26431.2673
10802006.06.09 10:51buy5420.081.26551.26421.2666
10812006.06.09 11:03t/p5420.081.26661.26421.26668.801291.24
10822006.06.09 11:03close5410.041.26681.26431.26732.401293.64
10832006.06.09 11:03close5400.021.26661.26451.2681-0.801292.84
10842006.06.09 11:03close5390.011.26671.26461.2688-1.001291.84
10852006.06.09 11:03buy5430.011.26701.26391.2681
10862006.06.09 11:11buy5440.021.26631.26381.2674
10872006.06.09 11:24buy5450.041.26561.26371.2667
10882006.06.09 11:48t/p5450.041.26671.26371.26674.401296.24
10892006.06.09 11:48close5440.021.26671.26381.26740.801297.04
10902006.06.09 11:48close5430.011.26651.26391.2681-0.501296.54
10912006.06.09 11:48buy5460.011.26681.26371.2679
10922006.06.09 11:56buy5470.021.26611.26361.2672
10932006.06.09 12:06buy5480.041.26531.26341.2664
10942006.06.09 12:17t/p5480.041.26641.26341.26644.401300.94
10952006.06.09 12:17close5470.021.26651.26361.26720.801301.74
10962006.06.09 12:17close5460.011.26641.26371.2679-0.401301.34
10972006.06.09 12:17buy5490.011.26691.26381.2680
10982006.06.09 12:26buy5500.021.26621.26371.2673
10992006.06.09 12:31buy5510.041.26531.26341.2664
11002006.06.09 12:31buy5520.081.26451.26321.2656
11012006.06.09 12:31s/l5490.011.26381.26381.2680-3.101298.24
11022006.06.09 12:31s/l5500.021.26371.26371.2673-5.001293.24
11032006.06.09 12:31s/l5510.041.26341.26341.2664-7.601285.64
11042006.06.09 12:31close5520.081.26341.26321.2656-8.801276.84
11052006.06.09 12:31buy5530.011.26371.26061.2648
11062006.06.09 12:31buy5540.021.26301.26051.2641
11072006.06.09 12:31buy5550.041.26191.26001.2630
11082006.06.09 12:31t/p5550.041.26301.26001.26304.401281.24
11092006.06.09 12:31close5540.021.26301.26051.26410.001281.24
11102006.06.09 12:31close5530.011.26201.26061.2648-1.701279.54
11112006.06.09 12:32buy5560.011.26231.25921.2634
11122006.06.09 12:32buy5570.021.26161.25911.2627
11132006.06.09 12:33t/p5570.021.26271.25911.26272.201281.74
11142006.06.09 12:33close5560.011.26271.25921.26340.401282.14
11152006.06.09 12:33buy5580.011.26271.25961.2638
11162006.06.09 12:34buy5590.021.26201.25951.2631
11172006.06.09 12:34buy5600.041.26131.25941.2624
11182006.06.09 12:35buy5610.081.26071.25941.2618
11192006.06.09 12:36buy5620.161.25991.25921.2610
11202006.06.09 12:37t/p5620.161.26101.25921.261017.601299.74
11212006.06.09 12:37close5610.081.26111.25941.26183.201302.94
11222006.06.09 12:37close5600.041.26101.25941.2624-1.201301.74
11232006.06.09 12:37close5590.021.26151.25951.2631-1.001300.74
11242006.06.09 12:37close5580.011.26121.25961.2638-1.501299.24
11252006.06.09 12:37buy5630.011.26161.25851.2627
11262006.06.09 12:38buy5640.021.26071.25821.2618
11272006.06.09 12:38t/p5640.021.26181.25821.26182.201301.44
11282006.06.09 12:38close5630.011.26181.25851.26270.201301.64
11292006.06.09 12:38buy5650.011.26191.25881.2630
11302006.06.09 12:39buy5660.021.26101.25851.2621
11312006.06.09 12:39t/p5660.021.26211.25851.26212.201303.84
11322006.06.09 12:39close5650.011.26221.25881.26300.301304.14
11332006.06.09 12:39buy5670.011.26221.25911.2633
11342006.06.09 12:40buy5680.021.26141.25891.2625
11352006.06.09 12:41buy5690.041.26071.25881.2618
11362006.06.09 12:42t/p5690.041.26181.25881.26184.401308.54
11372006.06.09 12:42close5680.021.26181.25891.26250.801309.34
11382006.06.09 12:42close5670.011.26161.25911.2633-0.601308.74
11392006.06.09 12:42buy5700.011.26191.25881.2630
11402006.06.09 12:44buy5710.021.26121.25871.2623
11412006.06.09 12:46t/p5710.021.26231.25871.26232.201310.94
11422006.06.09 12:46close5700.011.26241.25881.26300.501311.44
11432006.06.09 12:46sell5720.011.26221.26531.2611
11442006.06.09 12:52t/p5720.011.26111.26531.26111.101312.54
11452006.06.09 12:52sell5730.011.26091.26401.2598
11462006.06.09 12:53sell5740.021.26161.26411.2605
11472006.06.09 13:01t/p5740.021.26051.26411.26052.201314.74
11482006.06.09 13:01close5730.011.26041.26401.25980.501315.24
11492006.06.09 13:01sell5750.011.26031.26341.2592
11502006.06.09 13:01sell5760.021.26101.26351.2599
11512006.06.09 13:05sell5770.041.26161.26351.2605
11522006.06.09 13:06sell5780.081.26241.26371.2613
11532006.06.09 13:07t/p5780.081.26131.26371.26138.801324.04
11542006.06.09 13:07close5770.041.26111.26351.26052.001326.04
11552006.06.09 13:07close5760.021.26131.26351.2599-0.601325.44
11562006.06.09 13:07close5750.011.26121.26341.2592-0.901324.54
11572006.06.09 13:07sell5790.011.26171.26481.2606
11582006.06.09 13:08sell5800.021.26241.26491.2613
11592006.06.09 13:19sell5810.041.26321.26511.2621
11602006.06.09 13:20sell5820.081.26391.26521.2628
11612006.06.09 13:22s/l5790.011.26481.26481.2606-3.101321.44
11622006.06.09 13:22close5820.081.26481.26521.2628-7.201314.24
11632006.06.09 13:22close5810.041.26461.26511.2621-5.601308.64
11642006.06.09 13:23close5800.021.26401.26491.2613-3.201305.44
11652006.06.09 13:23sell5830.011.26431.26741.2632
11662006.06.09 13:27sell5840.021.26531.26781.2642
11672006.06.09 13:29sell5850.041.26621.26811.2651
11682006.06.09 13:30sell5860.081.26691.26821.2658
11692006.06.09 13:31s/l5830.011.26741.26741.2632-3.101302.34
11702006.06.09 13:31close5860.081.26761.26821.2658-5.601296.74
11712006.06.09 13:31close5850.041.26741.26811.2651-4.801291.94
11722006.06.09 13:31close5840.021.26711.26781.2642-3.601288.34
11732006.06.09 13:32sell5870.011.26681.26991.2657
11742006.06.09 13:38t/p5870.011.26571.26991.26571.101289.44
11752006.06.09 13:38sell5880.011.26541.26851.2643
11762006.06.09 13:39sell5890.021.26621.26871.2651
11772006.06.09 13:44t/p5890.021.26511.26871.26512.201291.64
11782006.06.09 13:44close5880.011.26511.26851.26430.301291.94
11792006.06.09 13:44sell5900.011.26531.26841.2642
11802006.06.09 13:49sell5910.021.26601.26851.2649
11812006.06.09 13:59sell5920.041.26671.26861.2656
11822006.06.09 14:09sell5930.081.26741.26871.2663
11832006.06.09 14:11sell5940.161.26811.26881.2670
11842006.06.09 14:11s/l5900.011.26841.26841.2642-3.101288.84
11852006.06.09 14:11s/l5910.021.26851.26851.2649-5.001283.84
11862006.06.09 14:11s/l5920.041.26861.26861.2656-7.601276.24
11872006.06.09 14:11close5940.161.26861.26881.2670-8.001268.24
11882006.06.09 14:11close5930.081.26841.26871.2663-8.001260.24
11892006.06.09 14:11buy5950.011.26851.26541.2696
11902006.06.09 14:13buy5960.021.26781.26531.2689
11912006.06.09 14:18buy5970.041.26691.26501.2680
11922006.06.09 14:26buy5980.081.26621.26491.2673
11932006.06.09 14:28s/l5950.011.26541.26541.2696-3.101257.14
11942006.06.09 14:28s/l5960.021.26531.26531.2689-5.001252.14
11952006.06.09 14:28close5980.081.26531.26491.2673-7.201244.94
11962006.06.09 14:28close5970.041.26551.26501.2680-5.601239.34
11972006.06.09 14:28buy5990.011.26581.26271.2669
11982006.06.09 14:33t/p5990.011.26691.26271.26691.101240.44
11992006.06.09 14:33buy6000.011.26711.26401.2682
12002006.06.09 14:33buy6010.021.26631.26381.2674
12012006.06.09 14:42buy6020.041.26541.26351.2665
12022006.06.09 14:43buy6030.081.26461.26331.2657
12032006.06.09 14:50s/l6000.011.26401.26401.2682-3.101237.34
12042006.06.09 14:50s/l6010.021.26381.26381.2674-5.001232.34
12052006.06.09 14:50close6030.081.26371.26331.2657-7.201225.14
12062006.06.09 14:50close6020.041.26391.26351.2665-6.001219.14
12072006.06.09 14:50buy6040.011.26401.26091.2651
12082006.06.09 14:53buy6050.021.26321.26071.2643
12092006.06.09 14:58t/p6050.021.26431.26071.26432.201221.34
12102006.06.09 14:58close6040.011.26441.26091.26510.401221.74
12112006.06.09 14:58buy6060.011.26451.26141.2656
12122006.06.09 15:10buy6070.021.26381.26131.2649
12132006.06.09 15:21buy6080.041.26301.26111.2641
12142006.06.09 15:21buy6090.081.26221.26091.2633
12152006.06.09 15:28t/p6090.081.26331.26091.26338.801230.54
12162006.06.09 15:28close6080.041.26341.26111.26411.601232.14
12172006.06.09 15:28close6070.021.26351.26131.2649-0.601231.54
12182006.06.09 15:28close6060.011.26331.26141.2656-1.201230.34
12192006.06.09 15:28sell6100.011.26311.26621.2620
12202006.06.09 15:36sell6110.021.26371.26621.2626
12212006.06.09 15:38sell6120.041.26441.26631.2633
12222006.06.09 18:09t/p6120.041.26331.26631.26334.401234.74
12232006.06.09 18:09close6110.021.26331.26621.26260.801235.54
12242006.06.09 18:09close6100.011.26341.26621.2620-0.301235.24
12252006.06.09 18:10sell6130.011.26341.26651.2623
12262006.06.09 18:30sell6140.021.26411.26661.2630
12272006.06.09 19:00sell6150.041.26491.26681.2638
12282006.06.09 19:59t/p6150.041.26381.26681.26384.401239.64
12292006.06.09 19:59close6140.021.26381.26661.26300.601240.24
12302006.06.09 19:59close6130.011.26411.26651.2623-0.701239.54
12312006.06.09 19:59sell6160.011.26411.26721.2630
12322006.06.09 21:11sell6170.021.26481.26731.2637
12332006.06.09 21:27t/p6170.021.26371.26731.26372.201241.74
12342006.06.09 21:27close6160.011.26361.26721.26300.501242.24
12352006.06.09 21:27sell6180.011.26401.26711.2629
12362006.06.11 22:00t/p6180.011.26291.26711.26291.101243.34
12372006.06.11 22:00sell6190.011.26151.26461.2604
12382006.06.12 00:41sell6200.021.26221.26471.2611
12392006.06.12 01:02sell6210.041.26291.26481.2618
12402006.06.12 05:14sell6220.081.26351.26481.2624
12412006.06.12 06:32sell6230.161.26421.26491.2631
12422006.06.12 06:33s/l6190.011.26461.26461.2604-3.041240.30
12432006.06.12 06:33s/l6200.021.26471.26471.2611-5.001235.30
12442006.06.12 06:33close6230.161.26471.26491.2631-8.001227.30
12452006.06.12 06:33close6220.081.26461.26481.2624-8.801218.50
12462006.06.12 06:33s/l6210.041.26481.26481.2618-7.601210.90
12472006.06.12 06:33buy6240.011.26491.26181.2660
12482006.06.12 06:35buy6250.021.26421.26171.2653
12492006.06.12 06:39t/p6250.021.26531.26171.26532.201213.10
12502006.06.12 06:39close6240.011.26531.26181.26600.401213.50
12512006.06.12 06:39buy6260.011.26541.26231.2665
12522006.06.12 06:39buy6270.021.26471.26221.2658
12532006.06.12 06:53buy6280.041.26391.26201.2650
12542006.06.12 06:58buy6290.081.26331.26201.2644
12552006.06.12 07:35s/l6260.011.26231.26231.2665-3.101210.40
12562006.06.12 07:35close6290.081.26231.26201.2644-8.001202.40
12572006.06.12 07:36close6280.041.26251.26201.2650-5.601196.80
12582006.06.12 07:36close6270.021.26281.26221.2658-3.801193.00
12592006.06.12 07:36buy6300.011.26291.25981.2640
12602006.06.12 07:36buy6310.021.26211.25961.2632
12612006.06.12 07:52buy6320.041.26131.25941.2624
12622006.06.12 08:09buy6330.081.26061.25931.2617
12632006.06.12 08:16t/p6330.081.26171.25931.26178.801201.80
12642006.06.12 08:16close6320.041.26171.25941.26241.601203.40
12652006.06.12 08:16close6310.021.26151.25961.2632-1.201202.20
12662006.06.12 08:17close6300.011.26141.25981.2640-1.501200.70
12672006.06.12 08:17buy6340.011.26171.25861.2628
12682006.06.12 08:31t/p6340.011.26281.25861.26281.101201.80
12692006.06.12 08:31buy6350.011.26311.26001.2642
12702006.06.12 08:31buy6360.021.26231.25981.2634
12712006.06.12 08:51buy6370.041.26161.25971.2627
12722006.06.12 09:23buy6380.081.26101.25971.2621
12732006.06.12 09:40s/l6350.011.26001.26001.2642-3.101198.70
12742006.06.12 09:40close6380.081.26001.25971.2621-8.001190.70
12752006.06.12 09:40close6370.041.26021.25971.2627-5.601185.10
12762006.06.12 09:40close6360.021.26011.25981.2634-4.401180.70
12772006.06.12 09:40buy6390.011.26051.25741.2616
12782006.06.12 09:50t/p6390.011.26161.25741.26161.101181.80
12792006.06.12 09:50buy6400.011.26191.25881.2630
12802006.06.12 09:53buy6410.021.26121.25871.2623
12812006.06.12 10:02buy6420.041.26031.25841.2614
12822006.06.12 10:09t/p6420.041.26141.25841.26144.401186.20
12832006.06.12 10:09close6410.021.26151.25871.26230.601186.80
12842006.06.12 10:09close6400.011.26141.25881.2630-0.501186.30
12852006.06.12 10:09buy6430.011.26151.25841.2626
12862006.06.12 10:13buy6440.021.26091.25841.2620
12872006.06.12 10:23buy6450.041.26011.25821.2612
12882006.06.12 11:25buy6460.081.25941.25811.2605
12892006.06.12 11:29buy6470.161.25871.25801.2598
12902006.06.12 11:30s/l6430.011.25841.25841.2626-3.101183.20
12912006.06.12 11:30s/l6440.021.25841.25841.2620-5.001178.20
12922006.06.12 11:30close6470.161.25831.25801.2598-6.401171.80
12932006.06.12 11:30s/l6450.041.25821.25821.2612-7.601164.20
12942006.06.12 11:30close6460.081.25821.25811.2605-9.601154.60
12952006.06.12 11:30buy6480.011.25881.25571.2599
12962006.06.12 11:31buy6490.021.25801.25551.2591
12972006.06.12 12:07buy6500.041.25731.25541.2584
12982006.06.12 12:07buy6510.081.25671.25541.2578
12992006.06.12 12:10t/p6510.081.25781.25541.25788.801163.40
13002006.06.12 12:10close6500.041.25781.25541.25842.001165.40
13012006.06.12 12:10close6490.021.25751.25551.2591-1.001164.40
13022006.06.12 12:10close6480.011.25761.25571.2599-1.201163.20
13032006.06.12 12:10buy6520.011.25761.25451.2587
13042006.06.12 12:11buy6530.021.25701.25451.2581
13052006.06.12 12:22t/p6530.021.25811.25451.25812.201165.40
13062006.06.12 12:22close6520.011.25811.25451.25870.501165.90
13072006.06.12 12:22buy6540.011.25841.25531.2595
13082006.06.12 12:38buy6550.021.25771.25521.2588
13092006.06.12 12:42t/p6550.021.25881.25521.25882.201168.10
13102006.06.12 12:42close6540.011.25881.25531.25950.401168.50
13112006.06.12 12:42buy6560.011.25881.25571.2599
13122006.06.12 13:27t/p6560.011.25991.25571.25991.101169.60
13132006.06.12 13:27buy6570.011.26021.25711.2613
13142006.06.12 13:28buy6580.021.25951.25701.2606
13152006.06.12 13:29t/p6580.021.26061.25701.26062.201171.80
13162006.06.12 13:29close6570.011.26071.25711.26130.501172.30
13172006.06.12 13:29buy6590.011.26071.25761.2618
13182006.06.12 13:43buy6600.021.26001.25751.2611
13192006.06.12 14:38buy6610.041.25931.25741.2604
13202006.06.12 14:47t/p6610.041.26041.25741.26044.401176.70
13212006.06.12 14:47close6600.021.26041.25751.26110.801177.50
13222006.06.12 14:47close6590.011.26031.25761.2618-0.401177.10
13232006.06.12 14:47buy6620.011.26061.25751.2617
13242006.06.12 14:47buy6630.021.25981.25731.2609
13252006.06.12 14:55buy6640.041.25891.25701.2600
13262006.06.12 15:07buy6650.081.25821.25691.2593
13272006.06.12 15:09s/l6620.011.25751.25751.2617-3.101174.00
13282006.06.12 15:09close6650.081.25751.25691.2593-5.601168.40
13292006.06.12 15:09close6640.041.25801.25701.2600-3.601164.80
13302006.06.12 15:09close6630.021.25791.25731.2609-3.801161.00
13312006.06.12 15:09sell6660.011.25841.26151.2573
13322006.06.12 15:29sell6670.021.25911.26161.2580
13332006.06.12 15:33t/p6670.021.25801.26161.25802.201163.20
13342006.06.12 15:33close6660.011.25801.26151.25730.401163.60
13352006.06.12 15:33sell6680.011.25801.26111.2569
13362006.06.12 15:39sell6690.021.25871.26121.2576
13372006.06.12 15:40sell6700.041.25931.26121.2582
13382006.06.12 15:49t/p6700.041.25821.26121.25824.401168.00
13392006.06.12 15:49close6690.021.25821.26121.25761.001169.00
13402006.06.12 15:49close6680.011.25841.26111.2569-0.401168.60
13412006.06.12 15:50sell6710.011.25841.26151.2573
13422006.06.12 16:07sell6720.021.25921.26171.2581
13432006.06.12 16:47sell6730.041.25991.26181.2588
13442006.06.12 16:48t/p6730.041.25881.26181.25884.401173.00
13452006.06.12 16:48close6720.021.25881.26171.25810.801173.80
13462006.06.12 16:48close6710.011.25901.26151.2573-0.601173.20
13472006.06.12 16:49sell6740.011.25871.26181.2576
13482006.06.12 16:49sell6750.021.25941.26191.2583
13492006.06.12 17:27sell6760.041.26011.26201.2590
13502006.06.12 18:14sell6770.081.26081.26211.2597
13512006.06.12 18:34sell6780.161.26141.26211.2603
13522006.06.12 18:41s/l6740.011.26181.26181.2576-3.101170.10
13532006.06.12 18:41close6780.161.26181.26211.2603-6.401163.70
13542006.06.12 18:42close6770.081.26171.26211.2597-7.201156.50
13552006.06.12 18:42s/l6750.021.26191.26191.2583-5.001151.50
13562006.06.12 18:42close6760.041.26191.26201.2590-7.201144.30
13572006.06.12 18:42sell6790.011.26131.26441.2602
13582006.06.12 19:36t/p6790.011.26021.26441.26021.101145.40
13592006.06.12 19:36sell6800.011.26001.26311.2589
13602006.06.12 19:44sell6810.021.26071.26321.2596
13612006.06.12 20:03t/p6810.021.25961.26321.25962.201147.60
13622006.06.12 20:03close6800.011.25961.26311.25890.401148.00
13632006.06.12 20:03sell6820.011.25951.26261.2584
13642006.06.12 21:19t/p6820.011.25841.26261.25841.101149.10
13652006.06.12 21:19sell6830.011.25821.26131.2571
13662006.06.12 22:37sell6840.021.25911.26161.2580
13672006.06.12 22:49t/p6840.021.25801.26161.25802.201151.30
13682006.06.12 22:49close6830.011.25801.26131.25710.201151.50
13692006.06.12 22:49sell6850.011.25821.26131.2571
13702006.06.12 23:07sell6860.021.25891.26141.2578
13712006.06.12 23:33t/p6860.021.25781.26141.25782.201153.70
13722006.06.12 23:33close6850.011.25781.26131.25710.401154.10
13732006.06.12 23:34sell6870.011.25771.26081.2566
13742006.06.12 23:44sell6880.021.25841.26091.2573
13752006.06.13 00:05sell6890.041.25911.26101.2580
13762006.06.13 00:23sell6900.081.25981.26111.2587
13772006.06.13 01:01t/p6900.081.25871.26111.25878.801162.90
13782006.06.13 01:01close6890.041.25871.26101.25801.601164.50
13792006.06.13 01:01close6880.021.25891.26091.2573-0.881163.62
13802006.06.13 01:02close6870.011.25901.26081.2566-1.241162.38
13812006.06.13 01:02sell6910.011.25931.26241.2582
13822006.06.13 01:08t/p6910.011.25821.26241.25821.101163.48
13832006.06.13 01:08sell6920.011.25791.26101.2568
13842006.06.13 01:16sell6930.021.25861.26111.2575
13852006.06.13 04:15t/p6930.021.25751.26111.25752.201165.68
13862006.06.13 04:15close6920.011.25741.26101.25680.501166.18
13872006.06.13 04:15sell6940.011.25731.26041.2562
13882006.06.13 04:21sell6950.021.25801.26051.2569
13892006.06.13 05:31sell6960.041.25871.26061.2576
13902006.06.13 06:05t/p6960.041.25761.26061.25764.401170.58
13912006.06.13 06:05close6950.021.25721.26051.25691.601172.18
13922006.06.13 06:05close6940.011.25751.26041.2562-0.201171.98
13932006.06.13 06:06sell6970.011.25721.26031.2561
13942006.06.13 06:20sell6980.021.25791.26041.2568
13952006.06.13 07:00t/p6980.021.25681.26041.25682.201174.18
13962006.06.13 07:00close6970.011.25671.26031.25610.501174.68
13972006.06.13 07:00sell6990.011.25641.25951.2553
13982006.06.13 07:00sell7000.021.25711.25961.2560
13992006.06.13 07:02t/p7000.021.25601.25961.25602.201176.88
14002006.06.13 07:02close6990.011.25591.25951.25530.501177.38
14012006.06.13 07:02sell7010.011.25591.25901.2548
14022006.06.13 07:03sell7020.021.25671.25921.2556
14032006.06.13 07:11sell7030.041.25731.25921.2562
14042006.06.13 07:17sell7040.081.25801.25931.2569
14052006.06.13 07:26sell7050.161.25871.25941.2576
14062006.06.13 07:38t/p7050.161.25761.25941.257617.601194.98
14072006.06.13 07:38close7040.081.25751.25931.25694.001198.98
14082006.06.13 07:38close7030.041.25761.25921.2562-1.201197.78
14092006.06.13 07:38close7020.021.25721.25921.2556-1.001196.78
14102006.06.13 07:38close7010.011.25741.25901.2548-1.501195.28
14112006.06.13 07:39sell7060.011.25711.26021.2560
14122006.06.13 08:05sell7070.021.25781.26031.2567
14132006.06.13 08:08sell7080.041.25851.26041.2574
14142006.06.13 08:20sell7090.081.25911.26041.2580
14152006.06.13 08:37t/p7090.081.25801.26041.25808.801204.08
14162006.06.13 08:37close7080.041.25771.26041.25743.201207.28
14172006.06.13 08:37close7070.021.25781.26031.25670.001207.28
14182006.06.13 08:37close7060.011.25791.26021.2560-0.801206.48
14192006.06.13 08:37sell7100.011.25791.26101.2568
14202006.06.13 08:41sell7110.021.25861.26111.2575
14212006.06.13 09:01t/p7110.021.25751.26111.25752.201208.68
14222006.06.13 09:01close7100.011.25701.26101.25680.901209.58
14232006.06.13 09:02sell7120.011.25711.26021.2560
14242006.06.13 09:02sell7130.021.25781.26031.2567
14252006.06.13 09:45sell7140.041.25861.26051.2575
14262006.06.13 09:47sell7150.081.25941.26071.2583
14272006.06.13 09:48s/l7120.011.26021.26021.2560-3.101206.48
14282006.06.13 09:48close7150.081.26021.26071.2583-6.401200.08
14292006.06.13 09:48close7140.041.26011.26051.2575-6.001194.08
14302006.06.13 09:48s/l7130.021.26031.26031.2567-5.001189.08
14312006.06.13 09:48buy7160.011.26031.25721.2614
14322006.06.13 09:48buy7170.021.25951.25701.2606
14332006.06.13 10:26t/p7170.021.26061.25701.26062.201191.28
14342006.06.13 10:26close7160.011.26061.25721.26140.301191.58
14352006.06.13 10:26buy7180.011.26071.25761.2618
14362006.06.13 10:30buy7190.021.26001.25751.2611
14372006.06.13 10:46buy7200.041.25931.25741.2604
14382006.06.13 10:55buy7210.081.25861.25731.2597
14392006.06.13 11:35buy7220.161.25791.25721.2590
14402006.06.13 11:36t/p7220.161.25901.25721.259017.601209.18
14412006.06.13 11:36close7210.081.25901.25731.25973.201212.38
14422006.06.13 11:36close7200.041.25861.25741.2604-2.801209.58
14432006.06.13 11:36close7190.021.25871.25751.2611-2.601206.98
14442006.06.13 11:36close7180.011.25841.25761.2618-2.301204.68
14452006.06.13 11:36buy7230.011.25871.25561.2598
14462006.06.13 11:46buy7240.021.25791.25541.2590
14472006.06.13 12:06buy7250.041.25721.25531.2583
14482006.06.13 12:26buy7260.081.25651.25521.2576
14492006.06.13 12:32s/l7230.011.25561.25561.2598-3.101201.58
14502006.06.13 12:32close7260.081.25551.25521.2576-8.001193.58
14512006.06.13 12:32s/l7240.021.25541.25541.2590-5.001188.58
14522006.06.13 12:32s/l7250.041.25531.25531.2583-7.601180.98
14532006.06.13 12:32buy7270.011.25521.25211.2563
14542006.06.13 12:33t/p7270.011.25631.25211.25631.101182.08
14552006.06.13 12:33buy7280.011.25681.25371.2579
14562006.06.13 12:33buy7290.021.25601.25351.2571
14572006.06.13 12:34buy7300.041.25501.25311.2561
14582006.06.13 12:34t/p7300.041.25611.25311.25614.401186.48
14592006.06.13 12:34close7290.021.25611.25351.25710.201186.68
14602006.06.13 12:34close7280.011.25601.25371.2579-0.801185.88
14612006.06.13 12:34buy7310.011.25611.25301.2572
14622006.06.13 12:35t/p7310.011.25721.25301.25721.101186.98
14632006.06.13 12:35buy7320.011.25741.25431.2585
14642006.06.13 12:40buy7330.021.25661.25411.2577
14652006.06.13 12:41buy7340.041.25591.25401.2570
14662006.06.13 12:49t/p7340.041.25701.25401.25704.401191.38
14672006.06.13 12:49close7330.021.25721.25411.25771.201192.58
14682006.06.13 12:49close7320.011.25701.25431.2585-0.401192.18
14692006.06.13 12:49buy7350.011.25731.25421.2584
14702006.06.13 12:51buy7360.021.25661.25411.2577
14712006.06.13 12:55t/p7360.021.25771.25411.25772.201194.38
14722006.06.13 12:55close7350.011.25771.25421.25840.401194.78
14732006.06.13 12:55buy7370.011.25751.25441.2586
14742006.06.13 12:55buy7380.021.25671.25421.2578
14752006.06.13 12:57t/p7380.021.25781.25421.25782.201196.98
14762006.06.13 12:57close7370.011.25781.25441.25860.301197.28
14772006.06.13 12:57buy7390.011.25781.25471.2589
14782006.06.13 12:58buy7400.021.25721.25471.2583
14792006.06.13 13:02t/p7400.021.25831.25471.25832.201199.48
14802006.06.13 13:02close7390.011.25831.25471.25890.501199.98
14812006.06.13 13:02buy7410.011.25821.25511.2593
14822006.06.13 13:12buy7420.021.25741.25491.2585
14832006.06.13 13:32t/p7420.021.25851.25491.25852.201202.18
14842006.06.13 13:32close7410.011.25851.25511.25930.301202.48
14852006.06.13 13:32buy7430.011.25841.25531.2595
14862006.06.13 13:40t/p7430.011.25951.25531.25951.101203.58
14872006.06.13 13:40buy7440.011.25971.25661.2608
14882006.06.13 13:42buy7450.021.25901.25651.2601
14892006.06.13 13:44t/p7450.021.26011.25651.26012.201205.78
14902006.06.13 13:44close7440.011.26031.25661.26080.601206.38
14912006.06.13 13:44buy7460.011.26031.25721.2614
14922006.06.13 13:46t/p7460.011.26141.25721.26141.101207.48
14932006.06.13 13:46buy7470.011.26171.25861.2628
14942006.06.13 13:46buy7480.021.26111.25861.2622
14952006.06.13 13:49buy7490.041.26041.25851.2615
14962006.06.13 13:55buy7500.081.25971.25841.2608
14972006.06.13 14:01t/p7500.081.26081.25841.26088.801216.28
14982006.06.13 14:01close7490.041.26091.25851.26152.001218.28
14992006.06.13 14:02close7480.021.26071.25861.2622-0.801217.48
15002006.06.13 14:02close7470.011.26091.25861.2628-0.801216.68
15012006.06.13 14:02buy7510.011.26091.25781.2620
15022006.06.13 14:05t/p7510.011.26201.25781.26201.101217.78
15032006.06.13 14:05buy7520.011.26221.25911.2633
15042006.06.13 14:05buy7530.021.26131.25881.2624
15052006.06.13 14:07buy7540.041.26071.25881.2618
15062006.06.13 14:07buy7550.081.26001.25871.2611
15072006.06.13 14:08s/l7520.011.25911.25911.2633-3.101214.68
15082006.06.13 14:08close7550.081.25891.25871.2611-8.801205.88
15092006.06.13 14:08close7540.041.25911.25881.2618-6.401199.48
15102006.06.13 14:09close7530.021.25901.25881.2624-4.601194.88
15112006.06.13 14:09buy7560.011.25941.25631.2605
15122006.06.13 14:09buy7570.021.25851.25601.2596
15132006.06.13 14:16t/p7570.021.25961.25601.25962.201197.08
15142006.06.13 14:16close7560.011.25971.25631.26050.301197.38
15152006.06.13 14:17buy7580.011.25961.25651.2607
15162006.06.13 14:18buy7590.021.25901.25651.2601
15172006.06.13 14:23buy7600.041.25811.25621.2592
15182006.06.13 14:24buy7610.081.25721.25591.2583
15192006.06.13 14:24s/l7580.011.25651.25651.2607-3.101194.28
15202006.06.13 14:24s/l7590.021.25651.25651.2601-5.001189.28
15212006.06.13 14:24close7610.081.25641.25591.2583-6.401182.88
15222006.06.13 14:24close7600.041.25671.25621.2592-5.601177.28
15232006.06.13 14:24buy7620.011.25671.25361.2578
15242006.06.13 14:26t/p7620.011.25781.25361.25781.101178.38
15252006.06.13 14:26buy7630.011.25801.25491.2591
15262006.06.13 14:26buy7640.021.25701.25451.2581
15272006.06.13 14:29t/p7640.021.25811.25451.25812.201180.58
15282006.06.13 14:29close7630.011.25811.25491.25910.101180.68
15292006.06.13 14:29buy7650.011.25801.25491.2591
15302006.06.13 14:32buy7660.021.25731.25481.2584
15312006.06.13 14:34buy7670.041.25651.25461.2576
15322006.06.13 14:40t/p7670.041.25761.25461.25764.401185.08
15332006.06.13 14:40close7660.021.25761.25481.25840.601185.68
15342006.06.13 14:40close7650.011.25751.25491.2591-0.501185.18
15352006.06.13 14:40buy7680.011.25791.25481.2590
15362006.06.13 14:40buy7690.021.25701.25451.2581
15372006.06.13 14:45t/p7690.021.25811.25451.25812.201187.38
15382006.06.13 14:45close7680.011.25811.25481.25900.201187.58
15392006.06.13 14:45buy7700.011.25801.25491.2591
15402006.06.13 14:46buy7710.021.25731.25481.2584
15412006.06.13 14:52buy7720.041.25671.25481.2578
15422006.06.13 15:02buy7730.081.25601.25471.2571
15432006.06.13 15:10t/p7730.081.25711.25471.25718.801196.38
15442006.06.13 15:10close7720.041.25721.25481.25782.001198.38
15452006.06.13 15:10close7710.021.25741.25481.25840.201198.58
15462006.06.13 15:10close7700.011.25721.25491.2591-0.801197.78
15472006.06.13 15:11sell7740.011.25711.26021.2560
15482006.06.13 15:11sell7750.021.25781.26031.2567
15492006.06.13 15:24t/p7750.021.25671.26031.25672.201199.98
15502006.06.13 15:24close7740.011.25671.26021.25600.401200.38
15512006.06.13 15:24sell7760.011.25641.25951.2553
15522006.06.13 15:24sell7770.021.25711.25961.2560
15532006.06.13 15:36sell7780.041.25781.25971.2567
15542006.06.13 15:44t/p7780.041.25671.25971.25674.401204.78
15552006.06.13 15:44close7770.021.25671.25961.25600.801205.58
15562006.06.13 15:44close7760.011.25691.25951.2553-0.501205.08
15572006.06.13 15:45sell7790.011.25671.25981.2556
15582006.06.13 15:51sell7800.021.25751.26001.2564
15592006.06.13 16:15sell7810.041.25841.26031.2573
15602006.06.13 16:31t/p7810.041.25731.26031.25734.401209.48
15612006.06.13 16:31close7800.021.25731.26001.25640.401209.88
15622006.06.13 16:31close7790.011.25721.25981.2556-0.501209.38
15632006.06.13 16:31sell7820.011.25691.26001.2558
15642006.06.13 16:33sell7830.021.25751.26001.2564
15652006.06.13 16:50t/p7830.021.25641.26001.25642.201211.58
15662006.06.13 16:50close7820.011.25641.26001.25580.501212.08
15672006.06.13 16:50sell7840.011.25641.25951.2553
15682006.06.13 16:58sell7850.021.25711.25961.2560
15692006.06.13 17:05t/p7850.021.25601.25961.25602.201214.28
15702006.06.13 17:05close7840.011.25601.25951.25530.401214.68
15712006.06.13 17:05sell7860.011.25611.25921.2550
15722006.06.13 17:15t/p7860.011.25501.25921.25501.101215.78
15732006.06.13 17:15sell7870.011.25471.25781.2536
15742006.06.13 17:16sell7880.021.25531.25781.2542
15752006.06.13 17:18t/p7880.021.25421.25781.25422.201217.98
15762006.06.13 17:18close7870.011.25391.25781.25360.801218.78
15772006.06.13 17:18sell7890.011.25381.25691.2527
15782006.06.13 17:19sell7900.021.25461.25711.2535
15792006.06.13 17:21sell7910.041.25541.25731.2543
15802006.06.13 17:22t/p7910.041.25431.25731.25434.401223.18
15812006.06.13 17:22close7900.021.25431.25711.25350.601223.78
15822006.06.13 17:22close7890.011.25441.25691.2527-0.601223.18
15832006.06.13 17:22sell7920.011.25371.25681.2526
15842006.06.13 17:23sell7930.021.25441.25691.2533
15852006.06.13 17:28t/p7930.021.25331.25691.25332.201225.38
15862006.06.13 17:28close7920.011.25321.25681.25260.501225.88
15872006.06.13 17:28sell7940.011.25321.25631.2521
15882006.06.13 17:30sell7950.021.25391.25641.2528
15892006.06.13 17:36sell7960.041.25461.25651.2535
15902006.06.13 17:40t/p7960.041.25351.25651.25354.401230.28
15912006.06.13 17:40close7950.021.25351.25641.25280.801231.08
15922006.06.13 17:40close7940.011.25361.25631.2521-0.401230.68
15932006.06.13 17:41sell7970.011.25331.25641.2522
15942006.06.13 17:44sell7980.021.25401.25651.2529
15952006.06.13 18:01sell7990.041.25471.25661.2536
15962006.06.13 19:13t/p7990.041.25361.25661.25364.401235.08
15972006.06.13 19:13close7980.021.25361.25651.25290.801235.88
15982006.06.13 19:13close7970.011.25371.25641.2522-0.401235.48
15992006.06.13 19:14sell8000.011.25361.25671.2525
16002006.06.13 19:20sell8010.021.25431.25681.2532
16012006.06.13 21:57sell8020.041.25501.25691.2539
16022006.06.13 22:46t/p8020.041.25391.25691.25394.401239.88
16032006.06.13 22:46close8010.021.25391.25681.25320.801240.68
16042006.06.13 22:46close8000.011.25391.25671.2525-0.301240.38
16052006.06.13 22:46sell8030.011.25411.25721.2530
16062006.06.13 22:57sell8040.021.25491.25741.2538
16072006.06.14 00:19sell8050.041.25551.25741.2544
16082006.06.14 00:20t/p8050.041.25441.25741.25444.401244.78
16092006.06.14 00:20close8040.021.25441.25741.25381.121245.90
16102006.06.14 00:20close8030.011.25471.25721.2530-0.541245.36
16112006.06.14 00:20sell8060.011.25471.25781.2536
16122006.06.14 01:15sell8070.021.25531.25781.2542
16132006.06.14 04:26t/p8070.021.25421.25781.25422.201247.56
16142006.06.14 04:26close8060.011.25401.25781.25360.701248.26
16152006.06.14 04:26sell8080.011.25411.25721.2530
16162006.06.14 04:27sell8090.021.25491.25741.2538
16172006.06.14 04:27sell8100.041.25561.25751.2545
16182006.06.14 04:47sell8110.081.25641.25771.2553
16192006.06.14 04:55s/l8080.011.25721.25721.2530-3.101245.16
16202006.06.14 04:55close8110.081.25731.25771.2553-7.201237.96
16212006.06.14 04:55close8100.041.25721.25751.2545-6.401231.56
16222006.06.14 04:55s/l8090.021.25741.25741.2538-5.001226.56
16232006.06.14 04:55buy8120.011.25761.25451.2587
16242006.06.14 04:56buy8130.021.25691.25441.2580
16252006.06.14 06:25t/p8130.021.25801.25441.25802.201228.76
16262006.06.14 06:25close8120.011.25821.25451.25870.601229.36
16272006.06.14 06:25buy8140.011.25851.25541.2596
16282006.06.14 06:25buy8150.021.25771.25521.2588
16292006.06.14 06:50t/p8150.021.25881.25521.25882.201231.56
16302006.06.14 06:50close8140.011.25881.25541.25960.301231.86
16312006.06.14 06:50buy8160.011.25881.25571.2599
16322006.06.14 06:57buy8170.021.25801.25551.2591
16332006.06.14 07:08buy8180.041.25731.25541.2584
16342006.06.14 07:27t/p8180.041.25841.25541.25844.401236.26
16352006.06.14 07:27close8170.021.25861.25551.25911.201237.46
16362006.06.14 07:27close8160.011.25851.25571.2599-0.301237.16
16372006.06.14 07:27buy8190.011.25861.25551.2597
16382006.06.14 07:31buy8200.021.25791.25541.2590
16392006.06.14 07:38t/p8200.021.25901.25541.25902.201239.36
16402006.06.14 07:38close8190.011.25901.25551.25970.401239.76
16412006.06.14 07:38buy8210.011.25901.25591.2601
16422006.06.14 07:46t/p8210.011.26011.25591.26011.101240.86
16432006.06.14 07:46buy8220.011.26041.25731.2615
16442006.06.14 07:47buy8230.021.25951.25701.2606
16452006.06.14 07:50buy8240.041.25881.25691.2599
16462006.06.14 08:09t/p8240.041.25991.25691.25994.401245.26
16472006.06.14 08:09close8230.021.26001.25701.26061.001246.26
16482006.06.14 08:09close8220.011.25991.25731.2615-0.501245.76
16492006.06.14 08:09buy8250.011.26041.25731.2615
16502006.06.14 08:11buy8260.021.25961.25711.2607
16512006.06.14 08:44buy8270.041.25901.25711.2601
16522006.06.14 08:57buy8280.081.25831.25701.2594
16532006.06.14 09:49t/p8280.081.25941.25701.25948.801254.56
16542006.06.14 09:49close8270.041.25971.25711.26012.801257.36
16552006.06.14 09:49close8260.021.25981.25711.26070.401257.76
16562006.06.14 09:49close8250.011.25951.25731.2615-0.901256.86
16572006.06.14 09:49buy8290.011.25951.25641.2606
16582006.06.14 09:51buy8300.021.25871.25621.2598
16592006.06.14 09:57buy8310.041.25791.25601.2590
16602006.06.14 10:08t/p8310.041.25901.25601.25904.401261.26
16612006.06.14 10:08close8300.021.25911.25621.25980.801262.06
16622006.06.14 10:08close8290.011.25901.25641.2606-0.501261.56
16632006.06.14 10:08buy8320.011.25901.25591.2601
16642006.06.14 10:11buy8330.021.25821.25571.2593
16652006.06.14 10:15buy8340.041.25751.25561.2586
16662006.06.14 11:01buy8350.081.25691.25561.2580
16672006.06.14 11:42t/p8350.081.25801.25561.25808.801270.36
16682006.06.14 11:42close8340.041.25801.25561.25862.001272.36
16692006.06.14 11:42close8330.021.25811.25571.2593-0.201272.16
16702006.06.14 11:42close8320.011.25781.25591.2601-1.201270.96
16712006.06.14 11:42buy8360.011.25811.25501.2592
16722006.06.14 11:44buy8370.021.25731.25481.2584
16732006.06.14 12:07buy8380.041.25671.25481.2578
16742006.06.14 12:30t/p8380.041.25781.25481.25784.401275.36
16752006.06.14 12:30close8370.021.25791.25481.25841.201276.56
16762006.06.14 12:30close8360.011.25781.25501.2592-0.301276.26
16772006.06.14 12:30buy8390.011.25791.25481.2590
16782006.06.14 12:30buy8400.021.25721.25471.2583
16792006.06.14 12:30buy8410.041.25651.25461.2576
16802006.06.14 12:31buy8420.081.25571.25441.2568
16812006.06.14 12:31t/p8420.081.25681.25441.25688.801285.06
16822006.06.14 12:31close8410.041.25711.25461.25762.401287.46
16832006.06.14 12:31close8400.021.25701.25471.2583-0.401287.06
16842006.06.14 12:31close8390.011.25691.25481.2590-1.001286.06
16852006.06.14 12:31buy8430.011.25731.25421.2584
16862006.06.14 12:31buy8440.021.25651.25401.2576
16872006.06.14 12:31buy8450.041.25581.25391.2569
16882006.06.14 12:31buy8460.081.25511.25381.2562
16892006.06.14 12:32s/l8430.011.25421.25421.2584-3.101282.96
16902006.06.14 12:32close8460.081.25421.25381.2562-7.201275.76
16912006.06.14 12:32close8450.041.25431.25391.2569-6.001269.76
16922006.06.14 12:32s/l8440.021.25401.25401.2576-5.001264.76
16932006.06.14 12:32buy8470.011.25421.25111.2553
16942006.06.14 12:33t/p8470.011.25531.25111.25531.101265.86
16952006.06.14 12:33buy8480.011.25551.25241.2566
16962006.06.14 12:34buy8490.021.25491.25241.2560
16972006.06.14 12:34buy8500.041.25421.25231.2553
16982006.06.14 12:34t/p8500.041.25531.25231.25534.401270.26
16992006.06.14 12:34close8490.021.25531.25241.25600.801271.06
17002006.06.14 12:34close8480.011.25521.25241.2566-0.301270.76
17012006.06.14 12:34buy8510.011.25531.25221.2564
17022006.06.14 12:34t/p8510.011.25641.25221.25641.101271.86
17032006.06.14 12:34buy8520.011.25671.25361.2578
17042006.06.14 12:35t/p8520.011.25781.25361.25781.101272.96
17052006.06.14 12:35buy8530.011.25801.25491.2591
17062006.06.14 12:35buy8540.021.25711.25461.2582
17072006.06.14 12:35buy8550.041.25621.25431.2573
17082006.06.14 12:36t/p8550.041.25731.25431.25734.401277.36
17092006.06.14 12:36close8540.021.25751.25461.25820.801278.16
17102006.06.14 12:36close8530.011.25731.25491.2591-0.701277.46
17112006.06.14 12:36buy8560.011.25741.25431.2585
17122006.06.14 12:37t/p8560.011.25851.25431.25851.101278.56
17132006.06.14 12:37buy8570.011.25871.25561.2598
17142006.06.14 12:38buy8580.021.25801.25551.2591
17152006.06.14 12:38buy8590.041.25731.25541.2584
17162006.06.14 12:42buy8600.081.25661.25531.2577
17172006.06.14 12:43s/l8570.011.25561.25561.2598-3.101275.46
17182006.06.14 12:43close8600.081.25561.25531.2577-8.001267.46
17192006.06.14 12:43close8590.041.25591.25541.2584-5.601261.86
17202006.06.14 12:43close8580.021.25581.25551.2591-4.401257.46
17212006.06.14 12:44buy8610.011.25621.25311.2573
17222006.06.14 12:46buy8620.021.25541.25291.2565
17232006.06.14 12:49buy8630.041.25481.25291.2559
17242006.06.14 12:52buy8640.081.25401.25271.2551
17252006.06.14 13:03t/p8640.081.25511.25271.25518.801266.26
17262006.06.14 13:03close8630.041.25511.25291.25591.201267.46
17272006.06.14 13:03close8620.021.25491.25291.2565-1.001266.46
17282006.06.14 13:04close8610.011.25481.25311.2573-1.401265.06
17292006.06.14 13:04buy8650.011.25521.25211.2563
17302006.06.14 13:05t/p8650.011.25631.25211.25631.101266.16
17312006.06.14 13:05buy8660.011.25651.25341.2576
17322006.06.14 13:06buy8670.021.25541.25291.2565
17332006.06.14 13:07t/p8670.021.25651.25291.25652.201268.36
17342006.06.14 13:07close8660.011.25651.25341.25760.001268.36
17352006.06.14 13:07buy8680.011.25661.25351.2577
17362006.06.14 13:10t/p8680.011.25771.25351.25771.101269.46
17372006.06.14 13:10buy8690.011.25791.25481.2590
17382006.06.14 13:14buy8700.021.25721.25471.2583
17392006.06.14 13:17t/p8700.021.25831.25471.25832.201271.66
17402006.06.14 13:17close8690.011.25841.25481.25900.501272.16
17412006.06.14 13:17buy8710.011.25851.25541.2596
17422006.06.14 13:19t/p8710.011.25961.25541.25961.101273.26
17432006.06.14 13:19buy8720.011.25981.25671.2609
17442006.06.14 13:20t/p8720.011.26091.25671.26091.101274.36
17452006.06.14 13:20buy8730.011.26131.25821.2624
17462006.06.14 13:21t/p8730.011.26241.25821.26241.101275.46
17472006.06.14 13:21buy8740.011.26291.25981.2640
17482006.06.14 13:22buy8750.021.26201.25951.2631
17492006.06.14 13:23buy8760.041.26121.25931.2623
17502006.06.14 13:27t/p8760.041.26231.25931.26234.401279.86
17512006.06.14 13:27close8750.021.26231.25951.26310.601280.46
17522006.06.14 13:27close8740.011.26211.25981.2640-0.801279.66
17532006.06.14 13:27buy8770.011.26241.25931.2635
17542006.06.14 13:29t/p8770.011.26351.25931.26351.101280.76
17552006.06.14 13:29buy8780.011.26391.26081.2650
17562006.06.14 13:31t/p8780.011.26501.26081.26501.101281.86
17572006.06.14 13:31buy8790.011.26521.26211.2663
17582006.06.14 13:32buy8800.021.26441.26191.2655
17592006.06.14 13:33buy8810.041.26351.26161.2646
17602006.06.14 13:41buy8820.081.26291.26161.2640
17612006.06.14 13:59s/l8790.011.26211.26211.2663-3.101278.76
17622006.06.14 13:59close8820.081.26201.26161.2640-7.201271.56
17632006.06.14 13:59close8810.041.26231.26161.2646-4.801266.76
17642006.06.14 14:00close8800.021.26231.26191.2655-4.201262.56
17652006.06.14 14:00buy8830.011.26241.25931.2635
17662006.06.14 14:06t/p8830.011.26351.25931.26351.101263.66
17672006.06.14 14:06buy8840.011.26391.26081.2650
17682006.06.14 14:06buy8850.021.26331.26081.2644
17692006.06.14 14:18buy8860.041.26261.26071.2637
17702006.06.14 14:27buy8870.081.26181.26051.2629
17712006.06.14 15:19t/p8870.081.26291.26051.26298.801272.46
17722006.06.14 15:19close8860.041.26291.26071.26371.201273.66
17732006.06.14 15:19close8850.021.26281.26081.2644-1.001272.66
17742006.06.14 15:20close8840.011.26291.26081.2650-1.001271.66
17752006.06.14 15:20buy8880.011.26261.25951.2637
17762006.06.14 15:42t/p8880.011.26371.25951.26371.101272.76
17772006.06.14 15:42buy8890.011.26391.26081.2650
17782006.06.14 15:43buy8900.021.26331.26081.2644
17792006.06.14 15:50buy8910.041.26261.26071.2637
17802006.06.14 15:57t/p8910.041.26371.26071.26374.401277.16
17812006.06.14 15:57close8900.021.26371.26081.26440.801277.96
17822006.06.14 15:57close8890.011.26361.26081.2650-0.301277.66
17832006.06.14 15:58buy8920.011.26371.26061.2648
17842006.06.14 15:58buy8930.021.26311.26061.2642
17852006.06.14 16:19buy8940.041.26221.26031.2633
17862006.06.14 16:45t/p8940.041.26331.26031.26334.401282.06
17872006.06.14 16:45close8930.021.26341.26061.26420.601282.66
17882006.06.14 16:45close8920.011.26331.26061.2648-0.401282.26
17892006.06.14 16:45buy8950.011.26341.26031.2645
17902006.06.14 16:54buy8960.021.26281.26031.2639
17912006.06.14 17:24buy8970.041.26211.26021.2632
17922006.06.14 17:35buy8980.081.26131.26001.2624
17932006.06.14 17:49buy8990.161.26071.26001.2618
17942006.06.14 18:16t/p8990.161.26181.26001.261817.601299.86
17952006.06.14 18:16close8980.081.26181.26001.26244.001303.86
17962006.06.14 18:16close8970.041.26161.26021.2632-2.001301.86
17972006.06.14 18:17close8960.021.26171.26031.2639-2.201299.66
17982006.06.14 18:17close8950.011.26151.26031.2645-1.901297.76
17992006.06.14 18:17buy9000.011.26211.25901.2632
18002006.06.14 18:23buy9010.021.26131.25881.2624
18012006.06.14 18:31buy9020.041.26061.25871.2617
18022006.06.14 18:42buy9030.081.25991.25861.2610
18032006.06.14 18:47s/l9000.011.25901.25901.2632-3.101294.66
18042006.06.14 18:47s/l9010.021.25881.25881.2624-5.001289.66
18052006.06.14 18:47close9030.081.25881.25861.2610-8.801280.86
18062006.06.14 18:47close9020.041.25891.25871.2617-6.801274.06
18072006.06.14 18:47buy9040.011.25931.25621.2604
18082006.06.14 19:07t/p9040.011.26041.25621.26041.101275.16
18092006.06.14 19:07buy9050.011.26061.25751.2617
18102006.06.14 19:18buy9060.021.25991.25741.2610
18112006.06.14 19:41t/p9060.021.26101.25741.26102.201277.36
18122006.06.14 19:41close9050.011.26101.25751.26170.401277.76
18132006.06.14 19:41buy9070.011.26111.25801.2622
18142006.06.14 19:42buy9080.021.26041.25791.2615
18152006.06.14 19:46buy9090.041.25961.25771.2607
18162006.06.14 19:53buy9100.081.25881.25751.2599
18172006.06.14 20:51t/p9100.081.25991.25751.25998.801286.56
18182006.06.14 20:51close9090.041.25991.25771.26071.201287.76
18192006.06.14 20:51close9080.021.25981.25791.2615-1.201286.56
18202006.06.14 20:52close9070.011.25971.25801.2622-1.401285.16
18212006.06.14 20:52buy9110.011.25971.25661.2608
18222006.06.14 21:18t/p9110.011.26081.25661.26081.101286.26
18232006.06.14 21:18buy9120.011.26111.25801.2622
18242006.06.14 21:23buy9130.021.26041.25791.2615
18252006.06.14 22:17t/p9130.021.26151.25791.26152.201288.46
18262006.06.14 22:17close9120.011.26151.25801.26220.401288.86
18272006.06.14 22:18buy9140.011.26111.25801.2622
18282006.06.14 22:21buy9150.021.26021.25771.2613
18292006.06.14 23:53t/p9150.021.26131.25771.26132.201291.06
18302006.06.14 23:53close9140.011.26131.25801.26220.201291.26
18312006.06.14 23:53buy9160.011.26101.25791.2621
18322006.06.15 00:07buy9170.021.26031.25781.2614
18332006.06.15 00:35buy9180.041.25961.25771.2607
18342006.06.15 01:18t/p9180.041.26071.25771.26074.401295.66
18352006.06.15 01:18close9170.021.26081.25781.26141.001296.66
18362006.06.15 01:18close9160.011.26071.25791.2621-0.501296.16
18372006.06.15 01:19buy9190.011.26081.25771.2619
18382006.06.15 02:03t/p9190.011.26191.25771.26191.101297.26
18392006.06.15 02:03buy9200.011.26211.25901.2632
18402006.06.15 02:15buy9210.021.26141.25891.2625
18412006.06.15 03:35buy9220.041.26081.25891.2619
18422006.06.15 04:11buy9230.081.26011.25881.2612
18432006.06.15 04:19t/p9230.081.26121.25881.26128.801306.06
18442006.06.15 04:19close9220.041.26121.25891.26191.601307.66
18452006.06.15 04:19close9210.021.26101.25891.2625-0.801306.86
18462006.06.15 04:19close9200.011.26071.25901.2632-1.401305.46
18472006.06.15 04:19buy9240.011.26101.25791.2621
18482006.06.15 04:19buy9250.021.26011.25761.2612
18492006.06.15 04:21t/p9250.021.26121.25761.26122.201307.66
18502006.06.15 04:21close9240.011.26151.25791.26210.501308.16
18512006.06.15 04:21buy9260.011.26161.25851.2627
18522006.06.15 04:21buy9270.021.26071.25821.2618
18532006.06.15 04:21buy9280.041.26001.25811.2611
18542006.06.15 05:01t/p9280.041.26111.25811.26114.401312.56
18552006.06.15 05:01close9270.021.26111.25821.26180.801313.36
18562006.06.15 05:01close9260.011.26091.25851.2627-0.701312.66
18572006.06.15 05:01buy9290.011.26121.25811.2623
18582006.06.15 05:02buy9300.021.26031.25781.2614
18592006.06.15 05:42t/p9300.021.26141.25781.26142.201314.86
18602006.06.15 05:42close9290.011.26141.25811.26230.201315.06
18612006.06.15 05:42buy9310.011.26141.25831.2625
18622006.06.15 06:22t/p9310.011.26251.25831.26251.101316.16
18632006.06.15 06:22buy9320.011.26271.25961.2638
18642006.06.15 06:28buy9330.021.26201.25951.2631
18652006.06.15 06:53t/p9330.021.26311.25951.26312.201318.36
18662006.06.15 06:53close9320.011.26311.25961.26380.401318.76
18672006.06.15 06:53buy9340.011.26321.26011.2643
18682006.06.15 07:00buy9350.021.26241.25991.2635
18692006.06.15 07:16buy9360.041.26151.25961.2626
18702006.06.15 07:25buy9370.081.26071.25941.2618
18712006.06.15 07:33t/p9370.081.26181.25941.26188.801327.56
18722006.06.15 07:33close9360.041.26181.25961.26261.201328.76
18732006.06.15 07:33close9350.021.26161.25991.2635-1.601327.16
18742006.06.15 07:33close9340.011.26141.26011.2643-1.801325.36
18752006.06.15 07:33buy9380.011.26171.25861.2628
18762006.06.15 07:39buy9390.021.26111.25861.2622
18772006.06.15 07:47buy9400.041.26031.25841.2614
18782006.06.15 07:55t/p9400.041.26141.25841.26144.401329.76
18792006.06.15 07:55close9390.021.26141.25861.26220.601330.36
18802006.06.15 07:55close9380.011.26131.25861.2628-0.401329.96
18812006.06.15 07:55buy9410.011.26141.25831.2625
18822006.06.15 07:55buy9420.021.26081.25831.2619
18832006.06.15 08:04t/p9420.021.26191.25831.26192.201332.16
18842006.06.15 08:04close9410.011.26201.25831.26250.601332.76
18852006.06.15 08:04buy9430.011.26231.25921.2634
18862006.06.15 08:54buy9440.021.26161.25911.2627
18872006.06.15 09:40t/p9440.021.26271.25911.26272.201334.96
18882006.06.15 09:40close9430.011.26281.25921.26340.501335.46
18892006.06.15 09:40buy9450.011.26291.25981.2640
18902006.06.15 09:43buy9460.021.26221.25971.2633
18912006.06.15 09:57buy9470.041.26151.25961.2626
18922006.06.15 10:14t/p9470.041.26261.25961.26264.401339.86
18932006.06.15 10:14close9460.021.26261.25971.26330.801340.66
18942006.06.15 10:14close9450.011.26241.25981.2640-0.501340.16
18952006.06.15 10:15buy9480.011.26251.25941.2636
18962006.06.15 10:49buy9490.021.26181.25931.2629
18972006.06.15 11:09buy9500.041.26111.25921.2622
18982006.06.15 11:09buy9510.081.26021.25891.2613
18992006.06.15 11:24t/p9510.081.26131.25891.26138.801348.96
19002006.06.15 11:24close9500.041.26131.25921.26220.801349.76
19012006.06.15 11:25close9490.021.26121.25931.2629-1.201348.56
19022006.06.15 11:25close9480.011.26111.25941.2636-1.401347.16
19032006.06.15 11:25sell9520.011.26101.26411.2599
19042006.06.15 11:27sell9530.021.26161.26411.2605
19052006.06.15 11:35t/p9530.021.26051.26411.26052.201349.36
19062006.06.15 11:35close9520.011.26051.26411.25990.501349.86
19072006.06.15 11:35sell9540.011.26051.26361.2594
19082006.06.15 11:37sell9550.021.26121.26371.2601
19092006.06.15 11:54sell9560.041.26191.26381.2608
19102006.06.15 11:57sell9570.081.26271.26401.2616
19112006.06.15 12:05t/p9570.081.26161.26401.26168.801358.66
19122006.06.15 12:05close9560.041.26161.26381.26081.201359.86
19132006.06.15 12:06close9550.021.26181.26371.2601-1.201358.66
19142006.06.15 12:06close9540.011.26161.26361.2594-1.101357.56
19152006.06.15 12:06sell9580.011.26181.26491.2607
19162006.06.15 12:23sell9590.021.26261.26511.2615
19172006.06.15 12:31t/p9590.021.26151.26511.26152.201359.76
19182006.06.15 12:31close9580.011.26141.26491.26070.401360.16
19192006.06.15 12:31sell9600.011.26131.26441.2602
19202006.06.15 12:33t/p9600.011.26021.26441.26021.101361.26
19212006.06.15 12:33sell9610.011.25991.26301.2588
19222006.06.15 12:35t/p9610.011.25881.26301.25881.101362.36
19232006.06.15 12:35sell9620.011.25861.26171.2575
19242006.06.15 12:36sell9630.021.25931.26181.2582
19252006.06.15 12:38sell9640.041.26011.26201.2590
19262006.06.15 12:41sell9650.081.26101.26231.2599
19272006.06.15 12:47s/l9620.011.26171.26171.2575-3.101359.26
19282006.06.15 12:47close9650.081.26171.26231.2599-5.601353.66
19292006.06.15 12:47close9640.041.26161.26201.2590-6.001347.66
19302006.06.15 12:47s/l9630.021.26181.26181.2582-5.001342.66
19312006.06.15 12:47sell9660.011.26191.26501.2608
19322006.06.15 13:01sell9670.021.26281.26531.2617
19332006.06.15 13:01sell9680.041.26341.26531.2623
19342006.06.15 13:01sell9690.081.26451.26581.2634
19352006.06.15 13:01s/l9660.011.26501.26501.2608-3.101339.56
19362006.06.15 13:01close9690.081.26511.26581.2634-4.801334.76
19372006.06.15 13:01s/l9670.021.26531.26531.2617-5.001329.76
19382006.06.15 13:01s/l9680.041.26531.26531.2623-7.601322.16
19392006.06.15 13:01buy9700.011.26541.26231.2665
19402006.06.15 13:01buy9710.021.26471.26221.2658
19412006.06.15 13:03buy9720.041.26401.26211.2651
19422006.06.15 13:10t/p9720.041.26511.26211.26514.401326.56
19432006.06.15 13:10close9710.021.26511.26221.26580.801327.36
19442006.06.15 13:10close9700.011.26501.26231.2665-0.401326.96
19452006.06.15 13:10buy9730.011.26571.26261.2668
19462006.06.15 13:11buy9740.021.26481.26231.2659
19472006.06.15 13:11t/p9740.021.26591.26231.26592.201329.16
19482006.06.15 13:11close9730.011.26611.26261.26680.401329.56
19492006.06.15 13:11buy9750.011.26621.26311.2673
19502006.06.15 13:12buy9760.021.26551.26301.2666
19512006.06.15 13:14buy9770.041.26481.26291.2659
19522006.06.15 13:15buy9780.081.26411.26281.2652
19532006.06.15 13:16t/p9780.081.26521.26281.26528.801338.36
19542006.06.15 13:16close9770.041.26551.26291.26592.801341.16
19552006.06.15 13:16close9760.021.26521.26301.2666-0.601340.56
19562006.06.15 13:17close9750.011.26531.26311.2673-0.901339.66
19572006.06.15 13:17buy9790.011.26591.26281.2670
19582006.06.15 13:17buy9800.021.26521.26271.2663
19592006.06.15 13:18buy9810.041.26451.26261.2656
19602006.06.15 13:26buy9820.081.26371.26241.2648
19612006.06.15 13:31buy9830.161.26311.26241.2642
19622006.06.15 13:31s/l9790.011.26281.26281.2670-3.101336.56
19632006.06.15 13:31s/l9800.021.26271.26271.2663-5.001331.56
19642006.06.15 13:31s/l9810.041.26261.26261.2656-7.601323.96
19652006.06.15 13:31close9830.161.26251.26241.2642-9.601314.36
19662006.06.15 13:31close9820.081.26271.26241.2648-8.001306.36
19672006.06.15 13:31buy9840.011.26311.26001.2642
19682006.06.15 13:53t/p9840.011.26421.26001.26421.101307.46
19692006.06.15 13:53buy9850.011.26461.26151.2657
19702006.06.15 13:53buy9860.021.26391.26141.2650
19712006.06.15 14:05buy9870.041.26301.26111.2641
19722006.06.15 14:16t/p9870.041.26411.26111.26414.401311.86
19732006.06.15 14:16close9860.021.26421.26141.26500.601312.46
19742006.06.15 14:16close9850.011.26411.26151.2657-0.501311.96
19752006.06.15 14:17buy9880.011.26421.26111.2653
19762006.06.15 14:28buy9890.021.26351.26101.2646
19772006.06.15 14:45buy9900.041.26271.26081.2638
19782006.06.15 15:04buy9910.081.26191.26061.2630
19792006.06.15 15:19t/p9910.081.26301.26061.26308.801320.76
19802006.06.15 15:19close9900.041.26301.26081.26381.201321.96
19812006.06.15 15:19close9890.021.26281.26101.2646-1.401320.56
19822006.06.15 15:20close9880.011.26241.26111.2653-1.801318.76
19832006.06.15 15:20buy9920.011.26251.25941.2636
19842006.06.15 15:29buy9930.021.26181.25931.2629
19852006.06.15 15:30buy9940.041.26101.25911.2621
19862006.06.15 15:34buy9950.081.26031.25901.2614
19872006.06.15 15:55t/p9950.081.26141.25901.26148.801327.56
19882006.06.15 15:55close9940.041.26141.25911.26211.601329.16
19892006.06.15 15:55close9930.021.26131.25931.2629-1.001328.16
19902006.06.15 15:56close9920.011.26141.25941.2636-1.101327.06
19912006.06.15 15:56sell9960.011.26161.26471.2605
19922006.06.15 17:17sell9970.021.26241.26491.2613
19932006.06.15 18:15t/p9970.021.26131.26491.26132.201329.26
19942006.06.15 18:15close9960.011.26131.26471.26050.301329.56
19952006.06.15 18:15sell9980.011.26121.26431.2601
19962006.06.15 18:32sell9990.021.26191.26441.2608
19972006.06.15 20:13sell10000.041.26261.26451.2615
19982006.06.15 20:39sell10010.081.26321.26451.2621
19992006.06.15 20:43sell10020.161.26391.26461.2628
20002006.06.15 20:54s/l9980.011.26431.26431.2601-3.101326.46
20012006.06.15 20:54close10020.161.26431.26461.2628-6.401320.06
20022006.06.15 20:54close10010.081.26421.26451.2621-8.001312.06
20032006.06.15 20:55close10000.041.26381.26451.2615-4.801307.26
20042006.06.15 20:55close9990.021.26391.26441.2608-4.001303.26
20052006.06.15 20:55sell10030.011.26341.26651.2623
20062006.06.15 21:47t/p10030.011.26231.26651.26231.101304.36
20072006.06.15 21:47sell10040.011.26201.26511.2609
20082006.06.15 21:47sell10050.021.26281.26531.2617
20092006.06.15 21:49sell10060.041.26341.26531.2623
20102006.06.15 23:03sell10070.081.26421.26551.2631
20112006.06.16 00:45s/l10040.011.26511.26511.2609-3.041301.32
20122006.06.16 00:45close10070.081.26511.26551.2631-6.731294.59
20132006.06.16 00:45close10060.041.26501.26531.2623-6.161288.43
20142006.06.16 00:45close10050.021.26521.26531.2617-4.681283.75
20152006.06.16 00:45sell10080.011.26471.26781.2636
20162006.06.16 05:19sell10090.021.26531.26781.2642
20172006.06.16 05:19t/p10090.021.26421.26781.26422.201285.95
20182006.06.16 05:19close10080.011.26401.26781.26360.701286.65
20192006.06.16 05:19sell10100.011.26391.26701.2628
20202006.06.16 05:20sell10110.021.26461.26711.2635
20212006.06.16 05:27sell10120.041.26531.26721.2642
20222006.06.16 06:25sell10130.081.26611.26741.2650
20232006.06.16 06:33t/p10130.081.26501.26741.26508.801295.45
20242006.06.16 06:33close10120.041.26501.26721.26421.201296.65
20252006.06.16 06:33close10110.021.26511.26711.2635-1.001295.65
20262006.06.16 06:34close10100.011.26521.26701.2628-1.301294.35
20272006.06.16 06:34sell10140.011.26471.26781.2636
20282006.06.16 06:36sell10150.021.26531.26781.2642
20292006.06.16 06:52sell10160.041.26601.26791.2649
20302006.06.16 07:35sell10170.081.26681.26811.2657
20312006.06.16 07:40t/p10170.081.26571.26811.26578.801303.15
20322006.06.16 07:40close10160.041.26571.26791.26491.201304.35
20332006.06.16 07:40close10150.021.26581.26781.2642-1.001303.35
20342006.06.16 07:40close10140.011.26541.26781.2636-0.701302.65
20352006.06.16 07:40sell10180.011.26531.26841.2642
20362006.06.16 08:00sell10190.021.26601.26851.2649
20372006.06.16 08:10sell10200.041.26681.26871.2657
20382006.06.16 08:15sell10210.081.26741.26871.2663
20392006.06.16 08:24t/p10210.081.26631.26871.26638.801311.45
20402006.06.16 08:24close10200.041.26631.26871.26572.001313.45
20412006.06.16 08:24close10190.021.26651.26851.2649-1.001312.45
20422006.06.16 08:24close10180.011.26671.26841.2642-1.401311.05
20432006.06.16 08:24sell10220.011.26661.26971.2655
20442006.06.16 09:04sell10230.021.26721.26971.2661
20452006.06.16 09:40t/p10230.021.26611.26971.26612.201313.25
20462006.06.16 09:40close10220.011.26611.26971.26550.501313.75
20472006.06.16 09:41sell10240.011.26611.26921.2650
20482006.06.16 10:34sell10250.021.26681.26931.2657
20492006.06.16 11:00t/p10250.021.26571.26931.26572.201315.95
20502006.06.16 11:00close10240.011.26571.26921.26500.401316.35
20512006.06.16 11:00sell10260.011.26561.26871.2645
20522006.06.16 11:03sell10270.021.26631.26881.2652
20532006.06.16 11:16t/p10270.021.26521.26881.26522.201318.55
20542006.06.16 11:16close10260.011.26521.26871.26450.401318.95
20552006.06.16 11:16sell10280.011.26521.26831.2641
20562006.06.16 11:17sell10290.021.26591.26841.2648
20572006.06.16 11:33t/p10290.021.26481.26841.26482.201321.15
20582006.06.16 11:33close10280.011.26481.26831.26410.401321.55
20592006.06.16 11:33sell10300.011.26491.26801.2638
20602006.06.16 11:38sell10310.021.26551.26801.2644
20612006.06.16 11:50sell10320.041.26621.26811.2651
20622006.06.16 12:11t/p10320.041.26511.26811.26514.401325.95
20632006.06.16 12:11close10310.021.26511.26801.26440.801326.75
20642006.06.16 12:11close10300.011.26521.26801.2638-0.301326.45
20652006.06.16 12:11sell10330.011.26481.26791.2637
20662006.06.16 12:11sell10340.021.26551.26801.2644
20672006.06.16 12:31t/p10340.021.26441.26801.26442.201328.65
20682006.06.16 12:31close10330.011.26411.26791.26370.701329.35
20692006.06.16 12:31sell10350.011.26421.26731.2631
20702006.06.16 12:32sell10360.021.26491.26741.2638
20712006.06.16 12:50sell10370.041.26551.26741.2644
20722006.06.16 12:56t/p10370.041.26441.26741.26444.401333.75
20732006.06.16 12:56close10360.021.26441.26741.26381.001334.75
20742006.06.16 12:56close10350.011.26451.26731.2631-0.301334.45
20752006.06.16 12:56sell10380.011.26411.26721.2630
20762006.06.16 12:56sell10390.021.26481.26731.2637
20772006.06.16 13:00sell10400.041.26541.26731.2643
20782006.06.16 13:24t/p10400.041.26431.26731.26434.401338.85
20792006.06.16 13:24close10390.021.26431.26731.26371.001339.85
20802006.06.16 13:24close10380.011.26441.26721.2630-0.301339.55
20812006.06.16 13:24sell10410.011.26381.26691.2627
20822006.06.16 13:55t/p10410.011.26271.26691.26271.101340.65
20832006.06.16 13:55sell10420.011.26231.26541.2612
20842006.06.16 13:59sell10430.021.26311.26561.2620
20852006.06.16 14:27sell10440.041.26371.26561.2626
20862006.06.16 14:34t/p10440.041.26261.26561.26264.401345.05
20872006.06.16 14:34close10430.021.26241.26561.26201.401346.45
20882006.06.16 14:34close10420.011.26251.26541.2612-0.201346.25
20892006.06.16 14:34sell10450.011.26221.26531.2611
20902006.06.16 14:38sell10460.021.26291.26541.2618
20912006.06.16 14:55sell10470.041.26371.26561.2626
20922006.06.16 15:00sell10480.081.26441.26571.2633
20932006.06.16 15:24t/p10480.081.26331.26571.26338.801355.05
20942006.06.16 15:24close10470.041.26311.26561.26262.401357.45
20952006.06.16 15:24close10460.021.26301.26541.2618-0.201357.25
20962006.06.16 15:24close10450.011.26341.26531.2611-1.201356.05
20972006.06.16 15:24sell10490.011.26311.26621.2620
20982006.06.16 16:38t/p10490.011.26201.26621.26201.101357.15
20992006.06.16 16:38sell10500.011.26181.26491.2607
21002006.06.16 16:40sell10510.021.26251.26501.2614
21012006.06.16 16:44sell10520.041.26321.26511.2621
21022006.06.16 17:57sell10530.081.26391.26521.2628
21032006.06.16 18:32s/l10500.011.26491.26491.2607-3.101354.05
21042006.06.16 18:32close10530.081.26491.26521.2628-8.001346.05
21052006.06.16 18:32close10520.041.26471.26511.2621-6.001340.05
21062006.06.16 18:32close10510.021.26451.26501.2614-4.001336.05
21072006.06.16 18:32sell10540.011.26441.26751.2633
21082006.06.16 18:38sell10550.021.26521.26771.2641
21092006.06.16 19:43t/p10550.021.26411.26771.26412.201338.25
21102006.06.16 19:43close10540.011.26401.26751.26330.401338.65
21112006.06.16 19:43sell10560.011.26391.26701.2628
21122006.06.16 20:28sell10570.021.26461.26711.2635
21132006.06.16 21:10t/p10570.021.26351.26711.26352.201340.85
21142006.06.16 21:10close10560.011.26351.26701.26280.401341.25
21152006.06.16 21:10sell10580.011.26381.26691.2627
21162006.06.16 21:10sell10590.021.26451.26701.2634
21172006.06.18 22:10sell10600.041.26521.26711.2641
21182006.06.18 22:44t/p10600.041.26411.26711.26414.401345.65
21192006.06.18 22:44close10590.021.26411.26701.26340.801346.45
21202006.06.18 22:44close10580.011.26441.26691.2627-0.601345.85
21212006.06.18 22:45sell10610.011.26411.26721.2630
21222006.06.19 00:25t/p10610.011.26301.26721.26301.161347.00
21232006.06.19 00:25sell10620.011.26281.26591.2617
21242006.06.19 00:34sell10630.021.26341.26591.2623
21252006.06.19 00:51t/p10630.021.26231.26591.26232.201349.20
21262006.06.19 00:51close10620.011.26221.26591.26170.601349.80
21272006.06.19 00:51sell10640.011.26211.26521.2610
21282006.06.19 00:55t/p10640.011.26101.26521.26101.101350.90
21292006.06.19 00:55sell10650.011.26071.26381.2596
21302006.06.19 00:55sell10660.021.26131.26381.2602
21312006.06.19 01:06t/p10660.021.26021.26381.26022.201353.10
21322006.06.19 01:06close10650.011.26021.26381.25960.501353.60
21332006.06.19 01:06sell10670.011.26011.26321.2590
21342006.06.19 01:14t/p10670.011.25901.26321.25901.101354.70
21352006.06.19 01:14sell10680.011.25871.26181.2576
21362006.06.19 01:19sell10690.021.25931.26181.2582
21372006.06.19 01:28t/p10690.021.25821.26181.25822.201356.90
21382006.06.19 01:28close10680.011.25821.26181.25760.501357.40
21392006.06.19 01:28sell10700.011.25831.26141.2572
21402006.06.19 01:38t/p10700.011.25721.26141.25721.101358.50
21412006.06.19 01:38sell10710.011.25701.26011.2559
21422006.06.19 01:38sell10720.021.25761.26011.2565
21432006.06.19 02:05sell10730.041.25851.26041.2574
21442006.06.19 03:11sell10740.081.25911.26041.2580
21452006.06.19 03:25t/p10740.081.25801.26041.25808.801367.30
21462006.06.19 03:25close10730.041.25801.26041.25742.001369.30
21472006.06.19 03:25close10720.021.25821.26011.2565-1.201368.10
21482006.06.19 03:25close10710.011.25841.26011.2559-1.401366.70
21492006.06.19 03:25sell10750.011.25831.26141.2572
21502006.06.19 04:11sell10760.021.25921.26171.2581
21512006.06.19 04:24t/p10760.021.25811.26171.25812.201368.90
21522006.06.19 04:24close10750.011.25811.26141.25720.201369.10
21532006.06.19 04:24sell10770.011.25781.26091.2567
21542006.06.19 04:24sell10780.021.25861.26111.2575
21552006.06.19 05:31sell10790.041.25921.26111.2581
21562006.06.19 06:03sell10800.081.26001.26131.2589
21572006.06.19 06:18t/p10800.081.25891.26131.25898.801377.90
21582006.06.19 06:18close10790.041.25881.26111.25811.601379.50
21592006.06.19 06:18close10780.021.25891.26111.2575-0.601378.90
21602006.06.19 06:18close10770.011.25851.26091.2567-0.701378.20
21612006.06.19 06:18sell10810.011.25851.26161.2574
21622006.06.19 06:29sell10820.021.25911.26161.2580
21632006.06.19 06:35sell10830.041.25981.26171.2587
21642006.06.19 06:39sell10840.081.26051.26181.2594
21652006.06.19 07:01sell10850.161.26111.26181.2600
21662006.06.19 07:07t/p10850.161.26001.26181.260017.601395.80
21672006.06.19 07:07close10840.081.25981.26181.25945.601401.40
21682006.06.19 07:07close10830.041.25991.26171.2587-0.401401.00
21692006.06.19 07:08close10820.021.26001.26161.2580-1.801399.20
21702006.06.19 07:08close10810.011.26021.26161.2574-1.701397.50
21712006.06.19 07:08sell10860.011.25991.26301.2588
21722006.06.19 07:15sell10870.021.26061.26311.2595
21732006.06.19 07:49t/p10870.021.25951.26311.25952.201399.70
21742006.06.19 07:49close10860.011.25951.26301.25880.401400.10
21752006.06.19 07:49sell10880.011.25941.26251.2583
21762006.06.19 07:50sell10890.021.26021.26271.2591
21772006.06.19 07:58t/p10890.021.25911.26271.25912.201402.30
21782006.06.19 07:58close10880.011.25891.26251.25830.501402.80
21792006.06.19 07:58sell10900.011.25881.26191.2577
21802006.06.19 08:02sell10910.021.25941.26191.2583
21812006.06.19 08:21sell10920.041.26041.26231.2593
21822006.06.19 08:34t/p10920.041.25931.26231.25934.401407.20
21832006.06.19 08:34close10910.021.25931.26191.25830.201407.40
21842006.06.19 08:34close10900.011.25961.26191.2577-0.801406.60
21852006.06.19 08:34sell10930.011.25951.26261.2584
21862006.06.19 10:09sell10940.021.26021.26271.2591
21872006.06.19 10:20t/p10940.021.25911.26271.25912.201408.80
21882006.06.19 10:20close10930.011.25901.26261.25840.501409.30
21892006.06.19 10:20sell10950.011.25871.26181.2576
21902006.06.19 10:20sell10960.021.25931.26181.2582
21912006.06.19 10:35t/p10960.021.25821.26181.25822.201411.50
21922006.06.19 10:35close10950.011.25821.26181.25760.501412.00
21932006.06.19 10:35sell10970.011.25821.26131.2571
21942006.06.19 10:37sell10980.021.25901.26151.2579
21952006.06.19 12:04sell10990.041.25961.26151.2585
21962006.06.19 12:21t/p10990.041.25851.26151.25854.401416.40
21972006.06.19 12:21close10980.021.25831.26151.25791.401417.80
21982006.06.19 12:21close10970.011.25841.26131.2571-0.201417.60
21992006.06.19 12:22sell11000.011.25831.26141.2572
22002006.06.19 12:28t/p11000.011.25721.26141.25721.101418.70
22012006.06.19 12:28sell11010.011.25701.26011.2559
22022006.06.19 12:29sell11020.021.25761.26011.2565
22032006.06.19 13:01t/p11020.021.25651.26011.25652.201420.90
22042006.06.19 13:01close11010.011.25631.26011.25590.701421.60
22052006.06.19 13:01sell11030.011.25641.25951.2553
22062006.06.19 13:31sell11040.021.25721.25971.2561
22072006.06.19 14:11t/p11040.021.25611.25971.25612.201423.80
22082006.06.19 14:11close11030.011.25611.25951.25530.301424.10
22092006.06.19 14:11sell11050.011.25601.25911.2549
22102006.06.19 14:21sell11060.021.25681.25931.2557
22112006.06.19 14:29sell11070.041.25741.25931.2563
22122006.06.19 14:38t/p11070.041.25631.25931.25634.401428.50
22132006.06.19 14:38close11060.021.25611.25931.25571.401429.90
22142006.06.19 14:38close11050.011.25621.25911.2549-0.201429.70
22152006.06.19 14:38sell11080.011.25611.25921.2550
22162006.06.19 15:08sell11090.021.25691.25941.2558
22172006.06.19 15:32t/p11090.021.25581.25941.25582.201431.90
22182006.06.19 15:32close11080.011.25581.25921.25500.301432.20
22192006.06.19 15:32sell11100.011.25601.25911.2549
22202006.06.19 15:51sell11110.021.25681.25931.2557
22212006.06.19 15:57sell11120.041.25741.25931.2563
22222006.06.19 16:01sell11130.081.25821.25951.2571
22232006.06.19 16:20t/p11130.081.25711.25951.25718.801441.00
22242006.06.19 16:20close11120.041.25701.25931.25631.601442.60
22252006.06.19 16:20close11110.021.25691.25931.2557-0.201442.40
22262006.06.19 16:20close11100.011.25721.25911.2549-1.201441.20
22272006.06.19 16:20sell11140.011.25721.26031.2561
22282006.06.19 16:33sell11150.021.25801.26051.2569
22292006.06.19 16:53t/p11150.021.25691.26051.25692.201443.40
22302006.06.19 16:53close11140.011.25691.26031.25610.301443.70
22312006.06.19 16:54sell11160.011.25691.26001.2558
22322006.06.19 16:58sell11170.021.25761.26011.2565
22332006.06.19 17:03sell11180.041.25831.26021.2572
22342006.06.19 17:20t/p11180.041.25721.26021.25724.401448.10
22352006.06.19 17:20close11170.021.25701.26011.25651.201449.30
22362006.06.19 17:20close11160.011.25711.26001.2558-0.201449.10
22372006.06.19 17:21sell11190.011.25721.26031.2561
22382006.06.19 18:31sell11200.021.25791.26041.2568
22392006.06.19 18:47sell11210.041.25861.26051.2575
22402006.06.19 19:13t/p11210.041.25751.26051.25754.401453.50
22412006.06.19 19:13close11200.021.25741.26041.25681.001454.50
22422006.06.19 19:13close11190.011.25761.26031.2561-0.401454.10
22432006.06.19 19:14sell11220.011.25731.26041.2562
22442006.06.19 19:23sell11230.021.25801.26051.2569
22452006.06.19 20:17sell11240.041.25891.26081.2578
22462006.06.19 20:49t/p11240.041.25781.26081.25784.401458.50
22472006.06.19 20:49close11230.021.25781.26051.25690.401458.90
22482006.06.19 20:50close11220.011.25791.26041.2562-0.601458.30
22492006.06.19 20:50sell11250.011.25741.26051.2563
22502006.06.19 20:54sell11260.021.25811.26061.2570
22512006.06.20 00:08t/p11260.021.25701.26061.25702.321460.62
22522006.06.20 00:08close11250.011.25701.26051.25630.461461.08
22532006.06.20 00:08sell11270.011.25651.25961.2554
22542006.06.20 00:21sell11280.021.25711.25961.2560
22552006.06.20 00:45t/p11280.021.25601.25961.25602.201463.28
22562006.06.20 00:45close11270.011.25601.25961.25540.501463.78
22572006.06.20 00:45sell11290.011.25611.25921.2550
22582006.06.20 01:07sell11300.021.25691.25941.2558
22592006.06.20 01:26t/p11300.021.25581.25941.25582.201465.98
22602006.06.20 01:26close11290.011.25571.25921.25500.401466.38
22612006.06.20 01:26sell11310.011.25561.25871.2545
22622006.06.20 01:29sell11320.021.25631.25881.2552
22632006.06.20 01:35sell11330.041.25701.25891.2559
22642006.06.20 02:45sell11340.081.25771.25901.2566
22652006.06.20 05:17sell11350.161.25841.25911.2573
22662006.06.20 05:25s/l11310.011.25871.25871.2545-3.101463.28
22672006.06.20 05:25close11350.161.25871.25911.2573-4.801458.48
22682006.06.20 05:25close11340.081.25861.25901.2566-7.201451.28
22692006.06.20 05:25close11330.041.25851.25891.2559-6.001445.28
22702006.06.20 05:26close11320.021.25841.25881.2552-4.201441.08
22712006.06.20 05:26buy11360.011.25861.25551.2597
22722006.06.20 06:35buy11370.021.25791.25541.2590
22732006.06.20 06:56t/p11370.021.25901.25541.25902.201443.28
22742006.06.20 06:56close11360.011.25901.25551.25970.401443.68
22752006.06.20 06:56buy11380.011.25891.25581.2600
22762006.06.20 07:23buy11390.021.25821.25571.2593
22772006.06.20 08:22buy11400.041.25751.25561.2586
22782006.06.20 08:50buy11410.081.25691.25561.2580
22792006.06.20 09:52buy11420.161.25611.25541.2572
22802006.06.20 09:54s/l11380.011.25581.25581.2600-3.101440.58
22812006.06.20 09:54s/l11390.021.25571.25571.2593-5.001435.58
22822006.06.20 09:54s/l11400.041.25561.25561.2586-7.601427.98
22832006.06.20 09:54s/l11410.081.25561.25561.2580-10.401417.58
22842006.06.20 09:54close11420.161.25561.25541.2572-8.001409.58
22852006.06.20 09:55buy11430.011.25591.25281.2570
22862006.06.20 10:04buy11440.021.25511.25261.2562
22872006.06.20 10:10t/p11440.021.25621.25261.25622.201411.78
22882006.06.20 10:10close11430.011.25631.25281.25700.401412.18
22892006.06.20 10:10buy11450.011.25671.25361.2578
22902006.06.20 10:29buy11460.021.25601.25351.2571
22912006.06.20 11:03t/p11460.021.25711.25351.25712.201414.38
22922006.06.20 11:03close11450.011.25721.25361.25780.501414.88
22932006.06.20 11:03buy11470.011.25731.25421.2584
22942006.06.20 11:04buy11480.021.25671.25421.2578
22952006.06.20 11:39buy11490.041.25601.25411.2571
22962006.06.20 12:12buy11500.081.25521.25391.2563
22972006.06.20 12:13buy11510.161.25451.25381.2556
22982006.06.20 12:28t/p11510.161.25561.25381.255617.601432.48
22992006.06.20 12:28close11500.081.25561.25391.25633.201435.68
23002006.06.20 12:28close11490.041.25551.25411.2571-2.001433.68
23012006.06.20 12:28close11480.021.25561.25421.2578-2.201431.48
23022006.06.20 12:28close11470.011.25551.25421.2584-1.801429.68
23032006.06.20 12:29buy11520.011.25581.25271.2569
23042006.06.20 12:31buy11530.021.25511.25261.2562
23052006.06.20 12:31buy11540.041.25441.25251.2555
23062006.06.20 12:32t/p11540.041.25551.25251.25554.401434.08
23072006.06.20 12:32close11530.021.25551.25261.25620.801434.88
23082006.06.20 12:32close11520.011.25521.25271.2569-0.601434.28
23092006.06.20 12:32buy11550.011.25551.25241.2566
23102006.06.20 12:33buy11560.021.25491.25241.2560
23112006.06.20 12:38buy11570.041.25401.25211.2551
23122006.06.20 12:41t/p11570.041.25511.25211.25514.401438.68
23132006.06.20 12:41close11560.021.25521.25241.25600.601439.28
23142006.06.20 12:41close11550.011.25511.25241.2566-0.401438.88
23152006.06.20 12:41buy11580.011.25571.25261.2568
23162006.06.20 12:42buy11590.021.25511.25261.2562
23172006.06.20 12:48t/p11590.021.25621.25261.25622.201441.08
23182006.06.20 12:48close11580.011.25621.25261.25680.501441.58
23192006.06.20 12:48buy11600.011.25611.25301.2572
23202006.06.20 13:39t/p11600.011.25721.25301.25721.101442.68
23212006.06.20 13:39buy11610.011.25741.25431.2585
23222006.06.20 13:40buy11620.021.25671.25421.2578
23232006.06.20 14:26t/p11620.021.25781.25421.25782.201444.88
23242006.06.20 14:26close11610.011.25801.25431.25850.601445.48
23252006.06.20 14:26buy11630.011.25801.25491.2591
23262006.06.20 14:42buy11640.021.25721.25471.2583
23272006.06.20 15:46buy11650.041.25641.25451.2575
23282006.06.20 16:15t/p11650.041.25751.25451.25754.401449.88
23292006.06.20 16:15close11640.021.25761.25471.25830.801450.68
23302006.06.20 16:15close11630.011.25751.25491.2591-0.501450.18
23312006.06.20 16:15buy11660.011.25801.25491.2591
23322006.06.20 16:38t/p11660.011.25911.25491.25911.101451.28
23332006.06.20 16:38buy11670.011.25941.25631.2605
23342006.06.20 16:42buy11680.021.25881.25631.2599
23352006.06.20 16:58buy11690.041.25811.25621.2592
23362006.06.20 17:01t/p11690.041.25921.25621.25924.401455.68
23372006.06.20 17:01close11680.021.25921.25631.25990.801456.48
23382006.06.20 17:01close11670.011.25911.25631.2605-0.301456.18
23392006.06.20 17:01buy11700.011.25941.25631.2605
23402006.06.20 17:07t/p11700.011.26051.25631.26051.101457.28
23412006.06.20 17:07buy11710.011.26071.25761.2618
23422006.06.20 17:30t/p11710.011.26181.25761.26181.101458.38
23432006.06.20 17:30buy11720.011.26201.25891.2631
23442006.06.20 17:33buy11730.021.26131.25881.2624
23452006.06.20 17:38buy11740.041.26071.25881.2618
23462006.06.20 18:13buy11750.081.26001.25871.2611
23472006.06.20 18:20buy11760.161.25931.25861.2604
23482006.06.20 18:51s/l11720.011.25891.25891.2631-3.101455.28
23492006.06.20 18:51s/l11730.021.25881.25881.2624-5.001450.28
23502006.06.20 18:51s/l11740.041.25881.25881.2618-7.601442.68
23512006.06.20 18:51s/l11750.081.25871.25871.2611-10.401432.28
23522006.06.20 18:51close11760.161.25871.25861.2604-9.601422.68
23532006.06.20 18:51buy11770.011.25911.25601.2602
23542006.06.20 19:19buy11780.021.25841.25591.2595
23552006.06.20 20:18buy11790.041.25761.25571.2587
23562006.06.20 20:25t/p11790.041.25871.25571.25874.401427.08
23572006.06.20 20:25close11780.021.25871.25591.25950.601427.68
23582006.06.20 20:25close11770.011.25861.25601.2602-0.501427.18
23592006.06.20 20:25buy11800.011.25891.25581.2600
23602006.06.20 20:25buy11810.021.25811.25561.2592
23612006.06.20 22:29t/p11810.021.25921.25561.25922.201429.38
23622006.06.20 22:29close11800.011.25921.25581.26000.301429.68
23632006.06.20 22:29buy11820.011.25931.25621.2604
23642006.06.20 22:29buy11830.021.25871.25621.2598
23652006.06.20 23:19t/p11830.021.25981.25621.25982.201431.88
23662006.06.20 23:19close11820.011.25981.25621.26040.501432.38
23672006.06.20 23:19buy11840.011.25951.25641.2606
23682006.06.21 01:27t/p11840.011.26061.25641.26061.031433.42
23692006.06.21 01:27buy11850.011.26111.25801.2622
23702006.06.21 01:27buy11860.021.26041.25791.2615
23712006.06.21 01:36t/p11860.021.26151.25791.26152.201435.62
23722006.06.21 01:36close11850.011.26151.25801.26220.401436.02
23732006.06.21 01:36buy11870.011.26151.25841.2626
23742006.06.21 01:43buy11880.021.26091.25841.2620
23752006.06.21 02:06t/p11880.021.26201.25841.26202.201438.22
23762006.06.21 02:06close11870.011.26221.25841.26260.701438.92
23772006.06.21 02:06buy11890.011.26231.25921.2634
23782006.06.21 03:20buy11900.021.26161.25911.2627
23792006.06.21 03:47t/p11900.021.26271.25911.26272.201441.12
23802006.06.21 03:47close11890.011.26271.25921.26340.401441.52
23812006.06.21 03:47buy11910.011.26301.25991.2641
23822006.06.21 03:47buy11920.021.26221.25971.2633
23832006.06.21 04:19t/p11920.021.26331.25971.26332.201443.72
23842006.06.21 04:19close11910.011.26331.25991.26410.301444.02
23852006.06.21 04:19buy11930.011.26281.25971.2639
23862006.06.21 05:39buy11940.021.26211.25961.2632
23872006.06.21 08:11buy11950.041.26141.25951.2625
23882006.06.21 08:56t/p11950.041.26251.25951.26254.401448.42
23892006.06.21 08:56close11940.021.26261.25961.26321.001449.42
23902006.06.21 08:56close11930.011.26251.25971.2639-0.301449.12
23912006.06.21 08:56buy11960.011.26261.25951.2637
23922006.06.21 09:19t/p11960.011.26371.25951.26371.101450.22
23932006.06.21 09:19buy11970.011.26391.26081.2650
23942006.06.21 09:44buy11980.021.26331.26081.2644
23952006.06.21 10:30buy11990.041.26251.26061.2636
23962006.06.21 12:07t/p11990.041.26361.26061.26364.401454.62
23972006.06.21 12:07close11980.021.26361.26081.26440.601455.22
23982006.06.21 12:07close11970.011.26331.26081.2650-0.601454.62
23992006.06.21 12:07buy12000.011.26361.26051.2647
24002006.06.21 12:28buy12010.021.26301.26051.2641
24012006.06.21 13:00t/p12010.021.26411.26051.26412.201456.82
24022006.06.21 13:00close12000.011.26421.26051.26470.601457.42
24032006.06.21 13:00buy12020.011.26431.26121.2654
24042006.06.21 13:56buy12030.021.26361.26111.2647
24052006.06.21 14:26t/p12030.021.26471.26111.26472.201459.62
24062006.06.21 14:26close12020.011.26471.26121.26540.401460.02
24072006.06.21 14:26buy12040.011.26481.26171.2659
24082006.06.21 14:26buy12050.021.26411.26161.2652
24092006.06.21 15:53t/p12050.021.26521.26161.26522.201462.22
24102006.06.21 15:53close12040.011.26541.26171.26590.601462.82
24112006.06.21 15:53buy12060.011.26541.26231.2665
24122006.06.21 15:58t/p12060.011.26651.26231.26651.101463.92
24132006.06.21 15:58buy12070.011.26671.26361.2678
24142006.06.21 16:34buy12080.021.26601.26351.2671
24152006.06.21 17:15t/p12080.021.26711.26351.26712.201466.12
24162006.06.21 17:15close12070.011.26711.26361.26780.401466.52
24172006.06.21 17:15buy12090.011.26721.26411.2683
24182006.06.21 18:45buy12100.021.26641.26391.2675
24192006.06.22 03:54t/p12100.021.26751.26391.26751.811468.32
24202006.06.22 03:54close12090.011.26751.26411.26830.101468.43
24212006.06.22 03:54buy12110.011.26751.26441.2686
24222006.06.22 05:06buy12120.021.26691.26441.2680
24232006.06.22 05:36buy12130.041.26621.26431.2673
24242006.06.22 06:26t/p12130.041.26731.26431.26734.401472.83
24252006.06.22 06:26close12120.021.26731.26441.26800.801473.63
24262006.06.22 06:26close12110.011.26701.26441.2686-0.501473.13
24272006.06.22 06:27buy12140.011.26771.26461.2688
24282006.06.22 06:27buy12150.021.26701.26451.2681
24292006.06.22 06:56buy12160.041.26631.26441.2674
24302006.06.22 07:08buy12170.081.26541.26411.2665
24312006.06.22 07:46s/l12140.011.26461.26461.2688-3.101470.03
24322006.06.22 07:46close12170.081.26461.26411.2665-6.401463.63
24332006.06.22 07:46close12160.041.26501.26441.2674-5.201458.43
24342006.06.22 07:46close12150.021.26491.26451.2681-4.201454.23
24352006.06.22 07:46buy12180.011.26541.26231.2665
24362006.06.22 07:47buy12190.021.26471.26221.2658
24372006.06.22 07:52buy12200.041.26401.26211.2651
24382006.06.22 08:34t/p12200.041.26511.26211.26514.401458.63
24392006.06.22 08:34close12190.021.26511.26221.26580.801459.43
24402006.06.22 08:34close12180.011.26491.26231.2665-0.501458.93
24412006.06.22 08:34buy12210.011.26491.26181.2660
24422006.06.22 08:40buy12220.021.26421.26171.2653
24432006.06.22 08:47buy12230.041.26351.26161.2646
24442006.06.22 09:05t/p12230.041.26461.26161.26464.401463.33
24452006.06.22 09:05close12220.021.26461.26171.26530.801464.13
24462006.06.22 09:05close12210.011.26431.26181.2660-0.601463.53
24472006.06.22 09:05buy12240.011.26431.26121.2654
24482006.06.22 09:15buy12250.021.26341.26091.2645
24492006.06.22 09:25buy12260.041.26281.26091.2639
24502006.06.22 09:51t/p12260.041.26391.26091.26394.401467.93
24512006.06.22 09:51close12250.021.26391.26091.26451.001468.93
24522006.06.22 09:51close12240.011.26331.26121.2654-1.001467.93
24532006.06.22 09:52buy12270.011.26371.26061.2648
24542006.06.22 10:01buy12280.021.26311.26061.2642
24552006.06.22 10:16buy12290.041.26221.26031.2633
24562006.06.22 10:18buy12300.081.26151.26021.2626
24572006.06.22 10:30s/l12270.011.26061.26061.2648-3.101464.83
24582006.06.22 10:30s/l12280.021.26061.26061.2642-5.001459.83
24592006.06.22 10:30close12300.081.26061.26021.2626-7.201452.63
24602006.06.22 10:30close12290.041.26071.26031.2633-6.001446.63
24612006.06.22 10:30buy12310.011.26071.25761.2618
24622006.06.22 10:48buy12320.021.25991.25741.2610
24632006.06.22 10:49buy12330.041.25921.25731.2603
24642006.06.22 10:55buy12340.081.25841.25711.2595
24652006.06.22 10:59t/p12340.081.25951.25711.25958.801455.43
24662006.06.22 10:59close12330.041.25991.25731.26032.801458.23
24672006.06.22 10:59close12320.021.25921.25741.2610-1.401456.83
24682006.06.22 10:59close12310.011.25941.25761.2618-1.301455.53
24692006.06.22 11:00buy12350.011.25971.25661.2608
24702006.06.22 11:16buy12360.021.25911.25661.2602
24712006.06.22 12:05buy12370.041.25841.25651.2595
24722006.06.22 12:08buy12380.081.25771.25641.2588
24732006.06.22 12:17t/p12380.081.25881.25641.25888.801464.33
24742006.06.22 12:17close12370.041.25901.25651.25952.401466.73
24752006.06.22 12:17close12360.021.25831.25661.2602-1.601465.13
24762006.06.22 12:17close12350.011.25851.25661.2608-1.201463.93
24772006.06.22 12:18buy12390.011.25881.25571.2599
24782006.06.22 12:33buy12400.021.25811.25561.2592
24792006.06.22 12:36t/p12400.021.25921.25561.25922.201466.13
24802006.06.22 12:36close12390.011.25931.25571.25990.501466.63
24812006.06.22 12:36buy12410.011.25941.25631.2605
24822006.06.22 12:46buy12420.021.25881.25631.2599
24832006.06.22 13:13buy12430.041.25811.25621.2592
24842006.06.22 13:20buy12440.081.25731.25601.2584
24852006.06.22 13:21s/l12410.011.25631.25631.2605-3.101463.53
24862006.06.22 13:21s/l12420.021.25631.25631.2599-5.001458.53
24872006.06.22 13:21s/l12430.041.25621.25621.2592-7.601450.93
24882006.06.22 13:21close12440.081.25621.25601.2584-8.801442.13
24892006.06.22 13:21buy12450.011.25661.25351.2577
24902006.06.22 13:40t/p12450.011.25771.25351.25771.101443.23
24912006.06.22 13:40buy12460.011.25791.25481.2590
24922006.06.22 13:44buy12470.021.25721.25471.2583
24932006.06.22 14:04buy12480.041.25631.25441.2574
24942006.06.22 14:14buy12490.081.25551.25421.2566
24952006.06.22 14:29t/p12490.081.25661.25421.25668.801452.03
24962006.06.22 14:29close12480.041.25661.25441.25741.201453.23
24972006.06.22 14:29close12470.021.25671.25471.2583-1.001452.23
24982006.06.22 14:29close12460.011.25641.25481.2590-1.501450.73
24992006.06.22 14:29buy12500.011.25671.25361.2578
25002006.06.22 14:34buy12510.021.25591.25341.2570
25012006.06.22 14:42t/p12510.021.25701.25341.25702.201452.93
25022006.06.22 14:42close12500.011.25701.25361.25780.301453.23
25032006.06.22 14:42buy12520.011.25711.25401.2582
25042006.06.22 14:49t/p12520.011.25821.25401.25821.101454.33
25052006.06.22 14:49buy12530.011.25841.25531.2595
25062006.06.22 14:49buy12540.021.25761.25511.2587
25072006.06.22 14:55buy12550.041.25701.25511.2581
25082006.06.22 15:30t/p12550.041.25811.25511.25814.401458.73
25092006.06.22 15:30close12540.021.25821.25511.25871.201459.93
25102006.06.22 15:30close12530.011.25801.25531.2595-0.401459.53
25112006.06.22 15:30buy12560.011.25841.25531.2595
25122006.06.22 16:11buy12570.021.25761.25511.2587
25132006.06.22 16:18t/p12570.021.25871.25511.25872.201461.73
25142006.06.22 16:18close12560.011.25871.25531.25950.301462.03
25152006.06.22 16:18buy12580.011.25911.25601.2602
25162006.06.22 16:36buy12590.021.25841.25591.2595
25172006.06.22 16:43buy12600.041.25751.25561.2586
25182006.06.22 17:26buy12610.081.25691.25561.2580
25192006.06.22 17:31t/p12610.081.25801.25561.25808.801470.83
25202006.06.22 17:31close12600.041.25801.25561.25862.001472.83
25212006.06.22 17:31close12590.021.25791.25591.2595-1.001471.83
25222006.06.22 17:31close12580.011.25821.25601.2602-0.901470.93
25232006.06.22 17:31buy12620.011.25821.25511.2593
25242006.06.22 20:08buy12630.021.25751.25501.2586
25252006.06.22 21:54buy12640.041.25681.25491.2579
25262006.06.22 21:57t/p12640.041.25791.25491.25794.401475.33
25272006.06.22 21:57close12630.021.25791.25501.25860.801476.13
25282006.06.22 21:57close12620.011.25781.25511.2593-0.401475.73
25292006.06.22 21:57buy12650.011.25791.25481.2590
25302006.06.22 21:57buy12660.021.25701.25451.2581
25312006.06.22 22:31t/p12660.021.25811.25451.25812.201477.93
25322006.06.22 22:31close12650.011.25831.25481.25900.401478.33
25332006.06.22 22:31buy12670.011.25841.25531.2595
25342006.06.22 22:32buy12680.021.25761.25511.2587
25352006.06.23 01:11buy12690.041.25701.25511.2581
25362006.06.23 01:39buy12700.081.25621.25491.2573
25372006.06.23 02:54t/p12700.081.25731.25491.25738.801487.13
25382006.06.23 02:54close12690.041.25731.25511.25811.201488.33
25392006.06.23 02:55close12680.021.25721.25511.2587-0.931487.40
25402006.06.23 02:55close12670.011.25731.25531.2595-1.171486.23
25412006.06.23 02:55buy12710.011.25711.25401.2582
25422006.06.23 04:42t/p12710.011.25821.25401.25821.101487.33
25432006.06.23 04:42buy12720.011.25851.25541.2596
25442006.06.23 04:42buy12730.021.25781.25531.2589
25452006.06.23 04:42buy12740.041.25721.25531.2583
25462006.06.23 04:45t/p12740.041.25831.25531.25834.401491.73
25472006.06.23 04:45close12730.021.25831.25531.25891.001492.73
25482006.06.23 04:45close12720.011.25821.25541.2596-0.301492.43
25492006.06.23 04:45buy12750.011.25821.25511.2593
25502006.06.23 04:48buy12760.021.25751.25501.2586
25512006.06.23 05:24buy12770.041.25681.25491.2579
25522006.06.23 06:12t/p12770.041.25791.25491.25794.401496.83
25532006.06.23 06:12close12760.021.25811.25501.25861.201498.03
25542006.06.23 06:12close12750.011.25801.25511.2593-0.201497.83
25552006.06.23 06:12buy12780.011.25851.25541.2596
25562006.06.23 06:13buy12790.021.25731.25481.2584
25572006.06.23 06:31t/p12790.021.25841.25481.25842.201500.03
25582006.06.23 06:31close12780.011.25841.25541.2596-0.101499.93
25592006.06.23 06:31buy12800.011.25881.25571.2599
25602006.06.23 06:46buy12810.021.25811.25561.2592
25612006.06.23 07:19buy12820.041.25731.25541.2584
25622006.06.23 07:21buy12830.081.25671.25541.2578
25632006.06.23 07:23t/p12830.081.25781.25541.25788.801508.73
25642006.06.23 07:23close12820.041.25791.25541.25842.401511.13
25652006.06.23 07:23close12810.021.25771.25561.2592-0.801510.33
25662006.06.23 07:24close12800.011.25741.25571.2599-1.401508.93
25672006.06.23 07:24buy12840.021.25751.25441.2586
25682006.06.23 07:53buy12850.041.25691.25441.2580
25692006.06.23 08:12buy12860.081.25601.25411.2571
25702006.06.23 08:18t/p12860.081.25711.25411.25718.801517.73
25712006.06.23 08:18close12850.041.25711.25441.25800.801518.53
25722006.06.23 08:18close12840.021.25701.25441.2586-1.001517.53
25732006.06.23 08:18buy12870.021.25781.25471.2589
25742006.06.23 08:18buy12880.041.25671.25421.2578
25752006.06.23 08:46buy12890.081.25601.25411.2571
25762006.06.23 08:56buy12900.161.25531.25401.2564
25772006.06.23 08:56s/l12870.021.25471.25471.2589-6.201511.33
25782006.06.23 08:56close12900.161.25471.25401.2564-9.601501.73
25792006.06.23 08:56close12890.081.25491.25411.2571-8.801492.93
25802006.06.23 08:57close12880.041.25511.25421.2578-6.401486.53
25812006.06.23 08:57buy12910.011.25551.25241.2566
25822006.06.23 08:57buy12920.021.25481.25231.2559
25832006.06.23 09:08t/p12920.021.25591.25231.25592.201488.73
25842006.06.23 09:08close12910.011.25591.25241.25660.401489.13
25852006.06.23 09:08buy12930.011.25601.25291.2571
25862006.06.23 09:20buy12940.021.25521.25271.2563
25872006.06.23 09:40buy12950.041.25451.25261.2556
25882006.06.23 10:16buy12960.081.25371.25241.2548
25892006.06.23 10:33t/p12960.081.25481.25241.25488.801497.93
25902006.06.23 10:33close12950.041.25481.25261.25561.201499.13
25912006.06.23 10:33close12940.021.25471.25271.2563-1.001498.13
25922006.06.23 10:33close12930.011.25481.25291.2571-1.201496.93
25932006.06.23 10:33buy12970.011.25471.25161.2558
25942006.06.23 11:04buy12980.021.25401.25151.2551
25952006.06.23 11:48buy12990.041.25331.25141.2544
25962006.06.23 11:48buy13000.081.25261.25131.2537
25972006.06.23 11:48s/l12970.011.25161.25161.2558-3.101493.83
25982006.06.23 11:48s/l12980.021.25151.25151.2551-5.001488.83
25992006.06.23 11:48s/l12990.041.25141.25141.2544-7.601481.23
26002006.06.23 11:48close13000.081.25141.25131.2537-9.601471.63
26012006.06.23 11:48buy13010.011.25191.24881.2530
26022006.06.23 11:52buy13020.021.25091.24841.2520
26032006.06.23 11:53buy13030.041.25021.24831.2513
26042006.06.23 11:56t/p13030.041.25131.24831.25134.401476.03
26052006.06.23 11:56close13020.021.25131.24841.25200.801476.83
26062006.06.23 11:56close13010.011.25101.24881.2530-0.901475.93
26072006.06.23 11:56buy13040.011.25131.24821.2524
26082006.06.23 11:56buy13050.021.25071.24821.2518
26092006.06.23 12:12buy13060.041.25001.24811.2511
26102006.06.23 12:17buy13070.081.24931.24801.2504
26112006.06.23 12:21s/l13040.011.24821.24821.2524-3.101472.83
26122006.06.23 12:21s/l13050.021.24821.24821.2518-5.001467.83
26132006.06.23 12:21s/l13060.041.24811.24811.2511-7.601460.23
26142006.06.23 12:21close13070.081.24811.24801.2504-9.601450.63
26152006.06.23 12:22buy13080.011.24851.24541.2496
26162006.06.23 12:26t/p13080.011.24961.24541.24961.101451.73
26172006.06.23 12:26buy13090.011.24991.24681.2510
26182006.06.23 12:27buy13100.021.24921.24671.2503
26192006.06.23 12:31t/p13100.021.25031.24671.25032.201453.93
26202006.06.23 12:31close13090.011.25031.24681.25100.401454.33
26212006.06.23 12:31buy13110.011.25021.24711.2513
26222006.06.23 12:31buy13120.021.24951.24701.2506
26232006.06.23 12:31buy13130.041.24891.24701.2500
26242006.06.23 12:34t/p13130.041.25001.24701.25004.401458.73
26252006.06.23 12:34close13120.021.25011.24701.25061.201459.93
26262006.06.23 12:34close13110.011.25001.24711.2513-0.201459.73
26272006.06.23 12:34buy13140.011.25061.24751.2517
26282006.06.23 12:35buy13150.021.24991.24741.2510
26292006.06.23 12:38buy13160.041.24921.24731.2503
26302006.06.23 12:39t/p13160.041.25031.24731.25034.401464.13
26312006.06.23 12:39close13150.021.25031.24741.25100.801464.93
26322006.06.23 12:39close13140.011.25011.24751.2517-0.501464.43
26332006.06.23 12:39buy13170.011.25041.24731.2515
26342006.06.23 12:42buy13180.021.24971.24721.2508
26352006.06.23 12:44buy13190.041.24901.24711.2501
26362006.06.23 12:50buy13200.081.24801.24671.2491
26372006.06.23 12:55t/p13200.081.24911.24671.24918.801473.23
26382006.06.23 12:55close13190.041.24911.24711.25010.401473.63
26392006.06.23 12:55close13180.021.24891.24721.2508-1.601472.03
26402006.06.23 12:55close13170.011.24871.24731.2515-1.701470.33
26412006.06.23 12:55buy13210.011.24881.24571.2499
26422006.06.23 13:00t/p13210.011.24991.24571.24991.101471.43
26432006.06.23 13:00buy13220.011.25021.24711.2513
26442006.06.23 13:07t/p13220.011.25131.24711.25131.101472.53
26452006.06.23 13:07buy13230.011.25171.24861.2528
26462006.06.23 13:08buy13240.021.25111.24861.2522
26472006.06.23 13:23buy13250.041.25041.24851.2515
26482006.06.23 13:41t/p13250.041.25151.24851.25154.401476.93
26492006.06.23 13:41close13240.021.25151.24861.25220.801477.73
26502006.06.23 13:41close13230.011.25141.24861.2528-0.301477.43
26512006.06.23 13:42buy13260.011.25141.24831.2525
26522006.06.23 13:48t/p13260.011.25251.24831.25251.101478.53
26532006.06.23 13:48buy13270.011.25271.24961.2538
26542006.06.23 13:48buy13280.021.25191.24941.2530
26552006.06.23 14:23t/p13280.021.25301.24941.25302.201480.73
26562006.06.23 14:23close13270.011.25321.24961.25380.501481.23
26572006.06.23 14:23buy13290.011.25331.25021.2544
26582006.06.23 14:23buy13300.021.25271.25021.2538
26592006.06.23 14:30t/p13300.021.25381.25021.25382.201483.43
26602006.06.23 14:30close13290.011.25381.25021.25440.501483.93
26612006.06.23 14:30buy13310.011.25361.25051.2547
26622006.06.23 14:30buy13320.021.25291.25041.2540
26632006.06.23 14:35buy13330.041.25211.25021.2532
26642006.06.23 14:41t/p13330.041.25321.25021.25324.401488.33
26652006.06.23 14:41close13320.021.25341.25041.25401.001489.33
26662006.06.23 14:41close13310.011.25331.25051.2547-0.301489.03
26672006.06.23 14:41buy13340.011.25341.25031.2545
26682006.06.23 14:41buy13350.021.25261.25011.2537
26692006.06.23 14:46buy13360.041.25191.25001.2530
26702006.06.23 16:16t/p13360.041.25301.25001.25304.401493.43
26712006.06.23 16:16close13350.021.25301.25011.25370.801494.23
26722006.06.23 16:16close13340.011.25281.25031.2545-0.601493.63
26732006.06.23 16:17buy13370.011.25291.24981.2540
26742006.06.23 17:20buy13380.021.25211.24961.2532
26752006.06.23 17:52buy13390.041.25141.24951.2525
26762006.06.23 20:02buy13400.081.25081.24951.2519
26772006.06.23 21:17t/p13400.081.25191.24951.25198.801502.43
26782006.06.23 21:17close13390.041.25201.24951.25252.401504.83
26792006.06.23 21:17close13380.021.25181.24961.2532-0.601504.23
26802006.06.23 21:17close13370.011.25251.24981.2540-0.401503.83
26812006.06.23 21:17buy13410.021.25241.24931.2535
26822006.06.23 21:18buy13420.041.25171.24921.2528
26832006.06.23 21:24buy13430.081.25081.24891.2519
26842006.06.23 21:45buy13440.161.25001.24871.2511
26852006.06.25 22:44t/p13440.161.25111.24871.251117.601521.43
26862006.06.25 22:44close13430.081.25121.24891.25193.201524.63
26872006.06.25 22:44close13420.041.25111.24921.2528-2.401522.23
26882006.06.25 22:44close13410.021.25101.24931.2535-2.801519.43
26892006.06.25 22:45buy13450.021.25111.24801.2522
26902006.06.25 23:23t/p13450.021.25221.24801.25222.201521.63
26912006.06.25 23:23buy13460.021.25241.24931.2535
26922006.06.25 23:26buy13470.041.25171.24921.2528
26932006.06.25 23:43buy13480.081.25111.24921.2522
26942006.06.25 23:58t/p13480.081.25221.24921.25228.801530.43
26952006.06.25 23:58close13470.041.25221.24921.25282.001532.43
26962006.06.25 23:58close13460.021.25211.24931.2535-0.601531.83
26972006.06.25 23:58buy13490.021.25211.24901.2532
26982006.06.26 00:09buy13500.041.25141.24891.2525
26992006.06.26 00:40buy13510.081.25081.24891.2519
27002006.06.26 01:22t/p13510.081.25191.24891.25198.801540.63
27012006.06.26 01:22close13500.041.25191.24891.25252.001542.63
27022006.06.26 01:22close13490.021.25201.24901.2532-0.331542.30
27032006.06.26 01:22buy13520.021.25201.24891.2531
27042006.06.26 01:23buy13530.041.25131.24881.2524
27052006.06.26 01:43t/p13530.041.25241.24881.25244.401546.70
27062006.06.26 01:43close13520.021.25241.24891.25310.801547.50
27072006.06.26 01:43buy13540.021.25201.24891.2531
27082006.06.26 04:58buy13550.041.25111.24861.2522
27092006.06.26 04:59t/p13550.041.25221.24861.25224.401551.90
27102006.06.26 04:59close13540.021.25251.24891.25311.001552.90
27112006.06.26 04:59buy13560.021.25251.24941.2536
27122006.06.26 05:00buy13570.041.25151.24901.2526
27132006.06.26 06:08buy13580.081.25091.24901.2520
27142006.06.26 06:42t/p13580.081.25201.24901.25208.801561.70
27152006.06.26 06:42close13570.041.25201.24901.25262.001563.70
27162006.06.26 06:42close13560.021.25191.24941.2536-1.201562.50
27172006.06.26 06:42buy13590.021.25191.24881.2530
27182006.06.26 06:59t/p13590.021.25301.24881.25302.201564.70
27192006.06.26 06:59buy13600.021.25321.25011.2543
27202006.06.26 06:59buy13610.041.25241.24991.2535
27212006.06.26 07:03t/p13610.041.25351.24991.25354.401569.10
27222006.06.26 07:03close13600.021.25351.25011.25430.601569.70
27232006.06.26 07:03buy13620.021.25341.25031.2545
27242006.06.26 07:06t/p13620.021.25451.25031.25452.201571.90
27252006.06.26 07:06buy13630.021.25481.25171.2559
27262006.06.26 07:07buy13640.041.25401.25151.2551
27272006.06.26 07:19t/p13640.041.25511.25151.25514.401576.30
27282006.06.26 07:19close13630.021.25511.25171.25590.601576.90
27292006.06.26 07:19buy13650.021.25511.25201.2562
27302006.06.26 07:19t/p13650.021.25621.25201.25622.201579.10
27312006.06.26 07:19buy13660.021.25661.25351.2577
27322006.06.26 07:21t/p13660.021.25771.25351.25772.201581.30
27332006.06.26 07:21buy13670.021.25801.25491.2591
27342006.06.26 07:22buy13680.041.25731.25481.2584
27352006.06.26 07:23buy13690.081.25661.25471.2577
27362006.06.26 07:24t/p13690.081.25771.25471.25778.801590.10
27372006.06.26 07:24close13680.041.25791.25481.25842.401592.50
27382006.06.26 07:24close13670.021.25771.25491.2591-0.601591.90
27392006.06.26 07:24buy13700.021.25801.25491.2591
27402006.06.26 07:24buy13710.041.25731.25481.2584
27412006.06.26 07:25buy13720.081.25651.25461.2576
27422006.06.26 07:30t/p13720.081.25761.25461.25768.801600.70
27432006.06.26 07:30close13710.041.25761.25481.25841.201601.90
27442006.06.26 07:30close13700.021.25751.25491.2591-1.001600.90
27452006.06.26 07:30buy13730.021.25721.25411.2583
27462006.06.26 07:39t/p13730.021.25831.25411.25832.201603.10
27472006.06.26 07:39buy13740.021.25851.25541.2596
27482006.06.26 07:39buy13750.041.25781.25531.2589
27492006.06.26 07:40buy13760.081.25711.25521.2582
27502006.06.26 07:43t/p13760.081.25821.25521.25828.801611.90
27512006.06.26 07:43close13750.041.25821.25531.25891.601613.50
27522006.06.26 07:43close13740.021.25801.25541.2596-1.001612.50
27532006.06.26 07:43buy13770.021.25811.25501.2592
27542006.06.26 07:51buy13780.041.25741.25491.2585
27552006.06.26 07:58buy13790.081.25681.25491.2579
27562006.06.26 08:19t/p13790.081.25791.25491.25798.801621.30
27572006.06.26 08:19close13780.041.25791.25491.25852.001623.30
27582006.06.26 08:19close13770.021.25761.25501.2592-1.001622.30
27592006.06.26 08:19buy13800.021.25791.25481.2590
27602006.06.26 08:21buy13810.041.25711.25461.2582
27612006.06.26 08:31t/p13810.041.25821.25461.25824.401626.70
27622006.06.26 08:31close13800.021.25821.25481.25900.601627.30
27632006.06.26 08:31buy13820.021.25801.25491.2591
27642006.06.26 08:41buy13830.041.25731.25481.2584
27652006.06.26 08:44buy13840.081.25671.25481.2578
27662006.06.26 09:05buy13850.161.25601.25471.2571
27672006.06.26 09:52s/l13820.021.25491.25491.2591-6.201621.10
27682006.06.26 09:52close13850.161.25491.25471.2571-17.601603.50
27692006.06.26 09:52close13840.081.25511.25481.2578-12.801590.70
27702006.06.26 09:52close13830.041.25501.25481.2584-9.201581.50
27712006.06.26 09:52buy13860.021.25551.25241.2566
27722006.06.26 09:53buy13870.041.25491.25241.2560
27732006.06.26 09:54buy13880.081.25421.25231.2553
27742006.06.26 10:02t/p13880.081.25531.25231.25538.801590.30
27752006.06.26 10:02close13870.041.25531.25241.25601.601591.90
27762006.06.26 10:02close13860.021.25511.25241.2566-0.801591.10
27772006.06.26 10:03buy13890.021.25541.25231.2565
27782006.06.26 10:03buy13900.041.25481.25231.2559
27792006.06.26 10:10t/p13900.041.25591.25231.25594.401595.50
27802006.06.26 10:10close13890.021.25591.25231.25651.001596.50
27812006.06.26 10:10buy13910.021.25591.25281.2570
27822006.06.26 10:50t/p13910.021.25701.25281.25702.201598.70
27832006.06.26 10:50buy13920.021.25721.25411.2583
27842006.06.26 10:50buy13930.041.25641.25391.2575
27852006.06.26 10:53t/p13930.041.25751.25391.25754.401603.10
27862006.06.26 10:53close13920.021.25751.25411.25830.601603.70
27872006.06.26 10:53buy13940.021.25751.25441.2586
27882006.06.26 10:56buy13950.041.25691.25441.2580
27892006.06.26 11:08buy13960.081.25621.25431.2573
27902006.06.26 11:16t/p13960.081.25731.25431.25738.801612.50
27912006.06.26 11:16close13950.041.25731.25441.25801.601614.10
27922006.06.26 11:16close13940.021.25721.25441.2586-0.601613.50
27932006.06.26 11:16buy13970.021.25781.25471.2589
27942006.06.26 11:17buy13980.041.25721.25471.2583
27952006.06.26 11:27buy13990.081.25651.25461.2576
27962006.06.26 11:30buy14000.161.25571.25441.2568
27972006.06.26 11:43t/p14000.161.25681.25441.256817.601631.10
27982006.06.26 11:43close13990.081.25711.25461.25764.801635.90
27992006.06.26 11:43close13980.041.25701.25471.2583-0.801635.10
28002006.06.26 11:43close13970.021.25691.25471.2589-1.801633.30
28012006.06.26 11:43buy14010.021.25721.25411.2583
28022006.06.26 11:59buy14020.041.25651.25401.2576
28032006.06.26 12:02buy14030.081.25581.25391.2569
28042006.06.26 12:09t/p14030.081.25691.25391.25698.801642.10
28052006.06.26 12:09close14020.041.25721.25401.25762.801644.90
28062006.06.26 12:09close14010.021.25711.25411.2583-0.201644.70
28072006.06.26 12:09buy14040.021.25721.25411.2583
28082006.06.26 12:09buy14050.041.25651.25401.2576
28092006.06.26 12:29t/p14050.041.25761.25401.25764.401649.10
28102006.06.26 12:29close14040.021.25761.25411.25830.801649.90
28112006.06.26 12:29buy14060.021.25741.25431.2585
28122006.06.26 12:29buy14070.041.25681.25431.2579
28132006.06.26 13:35t/p14070.041.25791.25431.25794.401654.30
28142006.06.26 13:35close14060.021.25791.25431.25851.001655.30
28152006.06.26 13:35buy14080.021.25791.25481.2590
28162006.06.26 13:36buy14090.041.25721.25471.2583
28172006.06.26 13:53buy14100.081.25621.25431.2573
28182006.06.26 14:01buy14110.161.25541.25411.2565
28192006.06.26 14:01s/l14080.021.25481.25481.2590-6.201649.10
28202006.06.26 14:01s/l14090.041.25471.25471.2583-10.001639.10
28212006.06.26 14:01close14110.161.25441.25411.2565-16.001623.10
28222006.06.26 14:01close14100.081.25461.25431.2573-12.801610.30
28232006.06.26 14:01buy14120.021.25501.25191.2561
28242006.06.26 14:08buy14130.041.25431.25181.2554
28252006.06.26 14:20t/p14130.041.25541.25181.25544.401614.70
28262006.06.26 14:20close14120.021.25541.25191.25610.801615.50
28272006.06.26 14:21sell14140.021.25521.25831.2541
28282006.06.26 15:05t/p14140.021.25411.25831.25412.201617.70
28292006.06.26 15:05sell14150.021.25351.25661.2524
28302006.06.26 15:06sell14160.041.25441.25691.2533
28312006.06.26 15:07sell14170.081.25511.25701.2540
28322006.06.26 15:14t/p14170.081.25401.25701.25408.801626.50
28332006.06.26 15:14close14160.041.25401.25691.25331.601628.10
28342006.06.26 15:14close14150.021.25431.25661.2524-1.601626.50
28352006.06.26 15:14sell14180.021.25431.25741.2532
28362006.06.26 15:18sell14190.041.25501.25751.2539
28372006.06.26 15:44sell14200.081.25561.25751.2545
28382006.06.26 16:07sell14210.161.25631.25761.2552
28392006.06.26 16:39sell14220.321.25711.25781.2560
28402006.06.26 17:03s/l14180.021.25741.25741.2532-6.201620.30
28412006.06.26 17:03close14220.321.25741.25781.2560-9.601610.70
28422006.06.26 17:03close14210.161.25711.25761.2552-12.801597.90
28432006.06.26 17:03close14200.081.25721.25751.2545-12.801585.10
28442006.06.26 17:03close14190.041.25701.25751.2539-8.001577.10
28452006.06.26 17:03sell14230.021.25651.25961.2554
28462006.06.26 17:05sell14240.041.25721.25971.2561
28472006.06.26 17:13sell14250.081.25801.25991.2569
28482006.06.26 17:21sell14260.161.25871.26001.2576
28492006.06.26 17:24sell14270.321.25931.26001.2582
28502006.06.26 17:24s/l14230.021.25961.25961.2554-6.201570.90
28512006.06.26 17:25s/l14240.041.25971.25971.2561-10.001560.90
28522006.06.26 17:25close14270.321.25971.26001.2582-12.801548.10
28532006.06.26 17:25close14260.161.25901.26001.2576-4.801543.30
28542006.06.26 17:26close14250.081.25921.25991.2569-9.601533.70
28552006.06.26 17:26sell14280.021.25921.26231.2581
28562006.06.26 17:39sell14290.041.25991.26241.2588
28572006.06.26 17:43sell14300.081.26061.26251.2595
28582006.06.26 17:59t/p14300.081.25951.26251.25958.801542.50
28592006.06.26 17:59close14290.041.25941.26241.25882.001544.50
28602006.06.26 17:59close14280.021.25951.26231.2581-0.601543.90
28612006.06.26 17:59sell14310.021.25941.26251.2583
28622006.06.26 18:54t/p14310.021.25831.26251.25832.201546.10
28632006.06.26 18:54sell14320.021.25791.26101.2568
28642006.06.26 18:59sell14330.041.25861.26111.2575
28652006.06.26 19:44t/p14330.041.25751.26111.25754.401550.50
28662006.06.26 19:44close14320.021.25751.26101.25680.801551.30
28672006.06.26 19:45sell14340.021.25751.26061.2564
28682006.06.26 19:55sell14350.041.25821.26071.2571
28692006.06.26 20:43sell14360.081.25911.26101.2580
28702006.06.26 20:57t/p14360.081.25801.26101.25808.801560.10
28712006.06.26 20:57close14350.041.25791.26071.25711.201561.30
28722006.06.26 20:57close14340.021.25781.26061.2564-0.601560.70
28732006.06.26 20:57sell14370.021.25791.26101.2568
28742006.06.26 21:03sell14380.041.25871.26121.2576
28752006.06.26 21:11sell14390.081.25931.26121.2582
28762006.06.26 21:32t/p14390.081.25821.26121.25828.801569.50
28772006.06.26 21:32close14380.041.25811.26121.25762.401571.90
28782006.06.26 21:32close14370.021.25831.26101.2568-0.801571.10
28792006.06.26 21:32sell14400.021.25791.26101.2568
28802006.06.26 21:33sell14410.041.25871.26121.2576
28812006.06.26 21:57sell14420.081.25931.26121.2582
28822006.06.26 22:14t/p14420.081.25821.26121.25828.801579.90
28832006.06.26 22:14close14410.041.25821.26121.25762.001581.90
28842006.06.26 22:15close14400.021.25881.26101.2568-1.801580.10
28852006.06.26 22:15sell14430.021.25851.26161.2574
28862006.06.26 23:02sell14440.041.25921.26171.2581
28872006.06.26 23:35sell14450.081.25991.26181.2588
28882006.06.26 23:57sell14460.161.26081.26211.2597
28892006.06.27 00:11s/l14430.021.26161.26161.2574-6.081574.02
28902006.06.27 00:11s/l14440.041.26171.26171.2581-9.761564.25
28912006.06.27 00:11close14460.161.26171.26211.2597-13.461550.80
28922006.06.27 00:11close14450.081.26151.26181.2588-12.331538.47
28932006.06.27 00:11sell14470.021.26141.26451.2603
28942006.06.27 01:25t/p14470.021.26031.26451.26032.201540.67
28952006.06.27 01:25sell14480.021.26011.26321.2590
28962006.06.27 01:35sell14490.041.26081.26331.2597
28972006.06.27 02:13sell14500.081.26141.26331.2603
28982006.06.27 02:26t/p14500.081.26031.26331.26038.801549.47
28992006.06.27 02:26close14490.041.26021.26331.25972.401551.87
29002006.06.27 02:26close14480.021.26071.26321.2590-1.201550.67
29012006.06.27 02:26sell14510.021.26091.26401.2598
29022006.06.27 02:26sell14520.041.26151.26401.2604
29032006.06.27 03:58t/p14520.041.26041.26401.26044.401555.07
29042006.06.27 03:58close14510.021.26041.26401.25981.001556.07
29052006.06.27 03:58sell14530.021.26051.26361.2594
29062006.06.27 03:59sell14540.041.26121.26371.2601
29072006.06.27 04:06t/p14540.041.26011.26371.26014.401560.47
29082006.06.27 04:06close14530.021.26011.26361.25940.801561.27
29092006.06.27 04:06sell14550.021.26001.26311.2589
29102006.06.27 04:33sell14560.041.26091.26341.2598
29112006.06.27 04:37t/p14560.041.25981.26341.25984.401565.67
29122006.06.27 04:37close14550.021.25981.26311.25890.401566.07
29132006.06.27 04:37sell14570.021.25981.26291.2587
29142006.06.27 04:55sell14580.041.26061.26311.2595
29152006.06.27 05:29sell14590.081.26121.26311.2601
29162006.06.27 05:36t/p14590.081.26011.26311.26018.801574.87
29172006.06.27 05:36close14580.041.25981.26311.25953.201578.07
29182006.06.27 05:36close14570.021.25991.26291.2587-0.201577.87
29192006.06.27 05:36buy14600.021.26001.25691.2611
29202006.06.27 06:11buy14610.041.25931.25681.2604
29212006.06.27 06:59t/p14610.041.26041.25681.26044.401582.27
29222006.06.27 06:59close14600.021.26041.25691.26110.801583.07
29232006.06.27 06:59buy14620.021.26051.25741.2616
29242006.06.27 07:03buy14630.041.25961.25711.2607
29252006.06.27 07:32buy14640.081.25891.25701.2600
29262006.06.27 07:34buy14650.161.25821.25691.2593
29272006.06.27 07:37t/p14650.161.25931.25691.259317.601600.67
29282006.06.27 07:37close14640.081.25931.25701.26003.201603.87
29292006.06.27 07:37close14630.041.25921.25711.2607-1.601602.27
29302006.06.27 07:37close14620.021.25971.25741.2616-1.601600.67
29312006.06.27 07:37buy14660.021.25961.25651.2607
29322006.06.27 07:39t/p14660.021.26071.25651.26072.201602.87
29332006.06.27 07:39buy14670.021.26121.25811.2623
29342006.06.27 07:39buy14680.041.26051.25801.2616
29352006.06.27 07:55buy14690.081.25961.25771.2607
29362006.06.27 08:01t/p14690.081.26071.25771.26078.801611.67
29372006.06.27 08:01close14680.041.26071.25801.26160.801612.47
29382006.06.27 08:01close14670.021.26051.25811.2623-1.401611.07
29392006.06.27 08:01buy14700.021.26111.25801.2622
29402006.06.27 08:07buy14710.041.26021.25771.2613
29412006.06.27 08:14buy14720.081.25941.25751.2605
29422006.06.27 08:15t/p14720.081.26051.25751.26058.801619.87
29432006.06.27 08:15close14710.041.26061.25771.26131.601621.47
29442006.06.27 08:15close14700.021.26031.25801.2622-1.601619.87
29452006.06.27 08:15buy14730.021.26061.25751.2617
29462006.06.27 08:15buy14740.041.25971.25721.2608
29472006.06.27 08:18buy14750.081.25901.25711.2601
29482006.06.27 08:19buy14760.161.25831.25701.2594
29492006.06.27 08:30t/p14760.161.25941.25701.259417.601637.47
29502006.06.27 08:30close14750.081.25941.25711.26013.201640.67
29512006.06.27 08:30close14740.041.25931.25721.2608-1.601639.07
29522006.06.27 08:30close14730.021.25961.25751.2617-2.001637.07
29532006.06.27 08:30buy14770.021.25961.25651.2607
29542006.06.27 08:33buy14780.041.25881.25631.2599
29552006.06.27 09:06buy14790.081.25811.25621.2592
29562006.06.27 10:14buy14800.161.25721.25591.2583
29572006.06.27 10:14s/l14770.021.25651.25651.2607-6.201630.87
29582006.06.27 10:14close14800.161.25651.25591.2583-11.201619.67
29592006.06.27 10:14close14790.081.25671.25621.2592-11.201608.47
29602006.06.27 10:14close14780.041.25681.25631.2599-8.001600.47
29612006.06.27 10:15buy14810.021.25721.25411.2583
29622006.06.27 10:21buy14820.041.25641.25391.2575
29632006.06.27 10:40t/p14820.041.25751.25391.25754.401604.87
29642006.06.27 10:40close14810.021.25751.25411.25830.601605.47
29652006.06.27 10:40buy14830.021.25731.25421.2584
29662006.06.27 11:06t/p14830.021.25841.25421.25842.201607.67
29672006.06.27 11:06buy14840.021.25861.25551.2597
29682006.06.27 11:06buy14850.041.25781.25531.2589
29692006.06.27 11:15buy14860.081.25701.25511.2581
29702006.06.27 11:37t/p14860.081.25811.25511.25818.801616.47
29712006.06.27 11:37close14850.041.25811.25531.25891.201617.67
29722006.06.27 11:37close14840.021.25781.25551.2597-1.601616.07
29732006.06.27 11:37buy14870.021.25771.25461.2588
29742006.06.27 11:42buy14880.041.25681.25431.2579
29752006.06.27 12:23t/p14880.041.25791.25431.25794.401620.47
29762006.06.27 12:23close14870.021.25791.25461.25880.401620.87
29772006.06.27 12:23buy14890.021.25791.25481.2590
29782006.06.27 12:40t/p14890.021.25901.25481.25902.201623.07
29792006.06.27 12:40buy14900.021.25921.25611.2603
29802006.06.27 12:40buy14910.041.25841.25591.2595
29812006.06.27 12:46t/p14910.041.25951.25591.25954.401627.47
29822006.06.27 12:46close14900.021.25951.25611.26030.601628.07
29832006.06.27 12:46buy14920.021.25961.25651.2607
29842006.06.27 12:47buy14930.041.25891.25641.2600
29852006.06.27 13:07t/p14930.041.26001.25641.26004.401632.47
29862006.06.27 13:07close14920.021.26011.25651.26071.001633.47
29872006.06.27 13:07buy14940.021.26021.25711.2613
29882006.06.27 13:22buy14950.041.25931.25681.2604
29892006.06.27 14:01buy14960.081.25841.25651.2595
29902006.06.27 14:15t/p14960.081.25951.25651.25958.801642.27
29912006.06.27 14:15close14950.041.25951.25681.26040.801643.07
29922006.06.27 14:16close14940.021.25931.25711.2613-1.801641.27
29932006.06.27 14:16buy14970.021.25931.25621.2604
29942006.06.27 14:18t/p14970.021.26041.25621.26042.201643.47
29952006.06.27 14:18buy14980.021.26061.25751.2617
29962006.06.27 14:32buy14990.041.25991.25741.2610
29972006.06.27 15:33t/p14990.041.26101.25741.26104.401647.87
29982006.06.27 15:33close14980.021.26101.25751.26170.801648.67
29992006.06.27 15:33buy15000.021.26101.25791.2621
30002006.06.27 15:34buy15010.041.26011.25761.2612
30012006.06.27 15:40buy15020.081.25941.25751.2605
30022006.06.27 15:48buy15030.161.25881.25751.2599
30032006.06.27 16:04s/l15000.021.25791.25791.2621-6.201642.47
30042006.06.27 16:04close15030.161.25791.25751.2599-14.401628.07
30052006.06.27 16:04close15020.081.25811.25751.2605-10.401617.67
30062006.06.27 16:04close15010.041.25831.25761.2612-7.201610.47
30072006.06.27 16:04buy15040.021.25861.25551.2597
30082006.06.27 16:49t/p15040.021.25971.25551.25972.201612.67
30092006.06.27 16:49buy15050.021.26001.25691.2611
30102006.06.27 16:58buy15060.041.25931.25681.2604
30112006.06.27 17:16buy15070.081.25871.25681.2598
30122006.06.27 20:08buy15080.161.25801.25671.2591
30132006.06.27 22:05buy15090.321.25731.25661.2584
30142006.06.27 22:22s/l15050.021.25691.25691.2611-6.201606.47
30152006.06.27 22:22s/l15060.041.25681.25681.2604-10.001596.47
30162006.06.27 22:22s/l15070.081.25681.25681.2598-15.201581.27
30172006.06.27 22:22close15090.321.25681.25661.2584-16.001565.27
30182006.06.27 22:22close15080.161.25691.25671.2591-17.601547.67
30192006.06.27 22:22buy15100.021.25771.25461.2588
30202006.06.27 22:49buy15110.041.25711.25461.2582
30212006.06.28 00:24t/p15110.041.25821.25461.25824.141551.81
30222006.06.28 00:24close15100.021.25821.25461.25880.871552.68
30232006.06.28 00:24buy15120.021.25831.25521.2594
30242006.06.28 00:44buy15130.041.25761.25511.2587
30252006.06.28 01:20buy15140.081.25701.25511.2581
30262006.06.28 02:24t/p15140.081.25811.25511.25818.801561.48
30272006.06.28 02:24close15130.041.25821.25511.25872.401563.88
30282006.06.28 02:24close15120.021.25801.25521.2594-0.601563.28
30292006.06.28 02:24buy15150.021.25811.25501.2592
30302006.06.28 02:25buy15160.041.25741.25491.2585
30312006.06.28 02:45t/p15160.041.25851.25491.25854.401567.68
30322006.06.28 02:45close15150.021.25861.25501.25921.001568.68
30332006.06.28 02:45buy15170.021.25881.25571.2599
30342006.06.28 02:45buy15180.041.25811.25561.2592
30352006.06.28 03:25buy15190.081.25741.25551.2585
30362006.06.28 06:14buy15200.161.25681.25551.2579
30372006.06.28 06:46t/p15200.161.25791.25551.257917.601586.28
30382006.06.28 06:46close15190.081.25801.25551.25854.801591.08
30392006.06.28 06:47close15180.041.25791.25561.2592-0.801590.28
30402006.06.28 06:47close15170.021.25771.25571.2599-2.201588.08
30412006.06.28 06:47buy15210.021.25821.25511.2593
30422006.06.28 06:54buy15220.041.25741.25491.2585
30432006.06.28 07:07buy15230.081.25681.25491.2579
30442006.06.28 07:09buy15240.161.25591.25461.2570
30452006.06.28 08:03t/p15240.161.25701.25461.257017.601605.68
30462006.06.28 08:03close15230.081.25711.25491.25792.401608.08
30472006.06.28 08:03close15220.041.25701.25491.2585-1.601606.48
30482006.06.28 08:03close15210.021.25681.25511.2593-2.801603.68
30492006.06.28 08:03buy15250.021.25681.25371.2579
30502006.06.28 12:31buy15260.041.25601.25351.2571
30512006.06.28 12:40t/p15260.041.25711.25351.25714.401608.08
30522006.06.28 12:40close15250.021.25711.25371.25790.601608.68
30532006.06.28 12:40buy15270.021.25721.25411.2583
30542006.06.28 12:45buy15280.041.25651.25401.2576
30552006.06.28 12:55buy15290.081.25581.25391.2569
30562006.06.28 12:57buy15300.161.25491.25361.2560
30572006.06.28 13:32t/p15300.161.25601.25361.256017.601626.28
30582006.06.28 13:32close15290.081.25601.25391.25691.601627.88
30592006.06.28 13:32close15280.041.25591.25401.2576-2.401625.48
30602006.06.28 13:32close15270.021.25581.25411.2583-2.801622.68
30612006.06.28 13:33sell15310.021.25591.25901.2548
30622006.06.28 13:44sell15320.041.25661.25911.2555
30632006.06.28 13:59t/p15320.041.25551.25911.25554.401627.08
30642006.06.28 13:59close15310.021.25551.25901.25480.801627.88
30652006.06.28 13:59sell15330.021.25561.25871.2545
30662006.06.28 14:24t/p15330.021.25451.25871.25452.201630.08
30672006.06.28 14:24sell15340.021.25431.25741.2532
30682006.06.28 14:26t/p15340.021.25321.25741.25322.201632.28
30692006.06.28 14:26sell15350.021.25301.25611.2519
30702006.06.28 14:26sell15360.041.25371.25621.2526
30712006.06.28 14:36t/p15360.041.25261.25621.25264.401636.68
30722006.06.28 14:36close15350.021.25221.25611.25191.601638.28
30732006.06.28 14:36sell15370.021.25221.25531.2511
30742006.06.28 14:37sell15380.041.25291.25541.2518
30752006.06.28 14:37t/p15380.041.25181.25541.25184.401642.68
30762006.06.28 14:37close15370.021.25161.25531.25111.201643.88
30772006.06.28 14:37sell15390.021.25171.25481.2506
30782006.06.28 14:38sell15400.041.25251.25501.2514
30792006.06.28 14:44sell15410.081.25331.25521.2522
30802006.06.28 14:52t/p15410.081.25221.25521.25228.801652.68
30812006.06.28 14:52close15400.041.25221.25501.25141.201653.88
30822006.06.28 14:52close15390.021.25231.25481.2506-1.201652.68
30832006.06.28 14:52sell15420.021.25171.25481.2506
30842006.06.28 14:58sell15430.041.25251.25501.2514
30852006.06.28 15:01sell15440.081.25311.25501.2520
30862006.06.28 15:21sell15450.161.25391.25521.2528
30872006.06.28 16:02t/p15450.161.25281.25521.252817.601670.28
30882006.06.28 16:02close15440.081.25281.25501.25202.401672.68
30892006.06.28 16:02close15430.041.25291.25501.2514-1.601671.08
30902006.06.28 16:02close15420.021.25301.25481.2506-2.601668.48
30912006.06.28 16:02sell15460.021.25301.25611.2519
30922006.06.28 16:24sell15470.041.25371.25621.2526
30932006.06.28 16:29sell15480.081.25441.25631.2533
30942006.06.28 17:25t/p15480.081.25331.25631.25338.801677.28
30952006.06.28 17:25close15470.041.25321.25621.25262.001679.28
30962006.06.28 17:25close15460.021.25341.25611.2519-0.801678.48
30972006.06.28 17:25sell15490.021.25331.25641.2522
30982006.06.28 17:41sell15500.041.25401.25651.2529
30992006.06.28 18:37sell15510.081.25491.25681.2538
31002006.06.28 18:55sell15520.161.25551.25681.2544
31012006.06.28 20:27s/l15490.021.25641.25641.2522-6.201672.28
31022006.06.28 20:27close15520.161.25641.25681.2544-14.401657.88
31032006.06.28 20:27close15510.081.25631.25681.2538-11.201646.68
31042006.06.28 20:27close15500.041.25621.25651.2529-8.801637.88
31052006.06.28 20:27sell15530.021.25611.25921.2550
31062006.06.28 21:36t/p15530.021.25501.25921.25502.201640.08
31072006.06.28 21:36sell15540.021.25481.25791.2537
31082006.06.28 21:36sell15550.041.25541.25791.2543
31092006.06.28 22:08t/p15550.041.25431.25791.25434.401644.48
31102006.06.28 22:08close15540.021.25431.25791.25371.001645.48
31112006.06.28 22:08sell15560.021.25421.25731.2531
31122006.06.28 22:09sell15570.041.25491.25741.2538
31132006.06.28 23:15t/p15570.041.25381.25741.25384.401649.88
31142006.06.28 23:15close15560.021.25381.25731.25310.801650.68
31152006.06.28 23:16sell15580.021.25371.25681.2526
31162006.06.28 23:19sell15590.041.25451.25701.2534
31172006.06.29 02:31sell15600.081.25511.25701.2540
31182006.06.29 04:42t/p15600.081.25401.25701.25408.801659.48
31192006.06.29 04:42close15590.041.25381.25701.25343.511662.98
31202006.06.29 04:42close15580.021.25391.25681.2526-0.051662.94
31212006.06.29 04:42sell15610.021.25381.25691.2527
31222006.06.29 04:42sell15620.041.25451.25701.2534
31232006.06.29 05:07sell15630.081.25511.25701.2540
31242006.06.29 06:37sell15640.161.25581.25711.2547
31252006.06.29 06:40t/p15640.161.25471.25711.254717.601680.54
31262006.06.29 06:40close15630.081.25451.25701.25404.801685.34
31272006.06.29 06:41close15620.041.25471.25701.2534-0.801684.54
31282006.06.29 06:41close15610.021.25451.25691.2527-1.401683.14
31292006.06.29 06:41sell15650.021.25471.25781.2536
31302006.06.29 07:31sell15660.041.25531.25781.2542
31312006.06.29 08:14t/p15660.041.25421.25781.25424.401687.54
31322006.06.29 08:14close15650.021.25421.25781.25361.001688.54
31332006.06.29 08:14sell15670.021.25411.25721.2530
31342006.06.29 09:54t/p15670.021.25301.25721.25302.201690.74
31352006.06.29 09:54sell15680.021.25271.25581.2516
31362006.06.29 09:55sell15690.041.25331.25581.2522
31372006.06.29 10:25sell15700.081.25401.25591.2529
31382006.06.29 10:39t/p15700.081.25291.25591.25298.801699.54
31392006.06.29 10:39close15690.041.25291.25581.25221.601701.14
31402006.06.29 10:39close15680.021.25321.25581.2516-1.001700.14
31412006.06.29 10:39sell15710.021.25311.25621.2520
31422006.06.29 12:33sell15720.041.25381.25631.2527
31432006.06.29 12:41sell15730.081.25461.25651.2535
31442006.06.29 12:45sell15740.161.25521.25651.2541
31452006.06.29 13:51t/p15740.161.25411.25651.254117.601717.74
31462006.06.29 13:51close15730.081.25411.25651.25354.001721.74
31472006.06.29 13:51close15720.041.25391.25631.2527-0.401721.34
31482006.06.29 13:52close15710.021.25401.25621.2520-1.801719.54
31492006.06.29 13:52buy15750.021.25431.25121.2554
31502006.06.29 13:52buy15760.041.25351.25101.2546
31512006.06.29 14:07t/p15760.041.25461.25101.25464.401723.94
31522006.06.29 14:07close15750.021.25471.25121.25540.801724.74
31532006.06.29 14:07buy15770.021.25471.25161.2558
31542006.06.29 14:31buy15780.041.25401.25151.2551
31552006.06.29 14:40t/p15780.041.25511.25151.25514.401729.14
31562006.06.29 14:40close15770.021.25511.25161.25580.801729.94
31572006.06.29 14:40buy15790.021.25511.25201.2562
31582006.06.29 14:45buy15800.041.25441.25191.2555
31592006.06.29 14:51buy15810.081.25371.25181.2548
31602006.06.29 15:52buy15820.161.25311.25181.2542
31612006.06.29 16:26t/p15820.161.25421.25181.254217.601747.54
31622006.06.29 16:26close15810.081.25451.25181.25486.401753.94
31632006.06.29 16:27close15800.041.25441.25191.25550.001753.94
31642006.06.29 16:27close15790.021.25471.25201.2562-0.801753.14
31652006.06.29 16:27buy15830.021.25481.25171.2559
31662006.06.29 16:27buy15840.041.25411.25161.2552
31672006.06.29 16:38buy15850.081.25341.25151.2545
31682006.06.29 17:05t/p15850.081.25451.25151.25458.801761.94
31692006.06.29 17:05close15840.041.25471.25161.25522.401764.34
31702006.06.29 17:05close15830.021.25461.25171.2559-0.401763.94
31712006.06.29 17:05buy15860.021.25471.25161.2558
31722006.06.29 17:38buy15870.041.25391.25141.2550
31732006.06.29 17:51buy15880.081.25301.25111.2541
31742006.06.29 18:03buy15890.161.25221.25091.2533
31752006.06.29 18:07t/p15890.161.25331.25091.253317.601781.54
31762006.06.29 18:07close15880.081.25331.25111.25412.401783.94
31772006.06.29 18:07close15870.041.25341.25141.2550-2.001781.94
31782006.06.29 18:07close15860.021.25321.25161.2558-3.001778.94
31792006.06.29 18:08sell15900.021.25331.25641.2522
31802006.06.29 18:17sell15910.041.25401.25651.2529
31812006.06.29 18:17sell15920.081.25491.25681.2538
31822006.06.29 18:17sell15930.161.25561.25691.2545
31832006.06.29 18:17s/l15900.021.25641.25641.2522-6.201772.74
31842006.06.29 18:17s/l15910.041.25651.25651.2529-10.001762.74
31852006.06.29 18:17close15930.161.25651.25691.2545-14.401748.34
31862006.06.29 18:17s/l15920.081.25681.25681.2538-15.201733.14
31872006.06.29 18:17sell15940.021.25681.25991.2557
31882006.06.29 18:17sell15950.041.25781.26031.2567
31892006.06.29 18:17sell15960.081.25881.26071.2577
31902006.06.29 18:17t/p15960.081.25771.26071.25778.801741.94
31912006.06.29 18:17close15950.041.25771.26031.25670.401742.34
31922006.06.29 18:17close15940.021.25731.25991.2557-1.001741.34
31932006.06.29 18:17sell15970.021.25821.26131.2571
31942006.06.29 18:18sell15980.041.25901.26151.2579
31952006.06.29 18:19t/p15980.041.25791.26151.25794.401745.74
31962006.06.29 18:19close15970.021.25771.26131.25711.001746.74
31972006.06.29 18:19sell15990.021.25781.26091.2567
31982006.06.29 18:20sell16000.041.25861.26111.2575
31992006.06.29 18:21sell16010.081.25931.26121.2582
32002006.06.29 18:22sell16020.161.26001.26131.2589
32012006.06.29 18:22s/l15990.021.26091.26091.2567-6.201740.54
32022006.06.29 18:22close16020.161.26111.26131.2589-17.601722.94
32032006.06.29 18:22s/l16000.041.26111.26111.2575-10.001712.94
32042006.06.29 18:22s/l16010.081.26121.26121.2582-15.201697.74
32052006.06.29 18:22sell16030.021.26131.26441.2602
32062006.06.29 18:22sell16040.041.26221.26471.2611
32072006.06.29 18:23t/p16040.041.26111.26471.26114.401702.14
32082006.06.29 18:23close16030.021.26081.26441.26021.001703.14
32092006.06.29 18:23sell16050.021.26071.26381.2596
32102006.06.29 18:24sell16060.041.26161.26411.2605
32112006.06.29 18:25t/p16060.041.26051.26411.26054.401707.54
32122006.06.29 18:25close16050.021.26051.26381.25960.401707.94
32132006.06.29 18:25sell16070.021.26041.26351.2593
32142006.06.29 18:26sell16080.041.26131.26381.2602
32152006.06.29 18:28sell16090.081.26201.26391.2609
32162006.06.29 18:28sell16100.161.26281.26411.2617
32172006.06.29 18:29t/p16100.161.26171.26411.261717.601725.54
32182006.06.29 18:29close16090.081.26141.26391.26094.801730.34
32192006.06.29 18:29close16080.041.26171.26381.2602-1.601728.74
32202006.06.29 18:29close16070.021.26151.26351.2593-2.201726.54
32212006.06.29 18:30buy16110.021.26161.25851.2627
32222006.06.29 18:33t/p16110.021.26271.25851.26272.201728.74
32232006.06.29 18:33buy16120.021.26301.25991.2641
32242006.06.29 18:36t/p16120.021.26411.25991.26412.201730.94
32252006.06.29 18:36buy16130.021.26431.26121.2654
32262006.06.29 18:37t/p16130.021.26541.26121.26542.201733.14
32272006.06.29 18:37buy16140.021.26581.26271.2669
32282006.06.29 18:38buy16150.041.26491.26241.2660
32292006.06.29 18:38buy16160.081.26421.26231.2653
32302006.06.29 18:39buy16170.161.26351.26221.2646
32312006.06.29 18:41t/p16170.161.26461.26221.264617.601750.74
32322006.06.29 18:41close16160.081.26481.26231.26534.801755.54
32332006.06.29 18:41close16150.041.26461.26241.2660-1.201754.34
32342006.06.29 18:42close16140.021.26401.26271.2669-3.601750.74
32352006.06.29 18:42buy16180.021.26461.26151.2657
32362006.06.29 18:42buy16190.041.26371.26121.2648
32372006.06.29 18:45t/p16190.041.26481.26121.26484.401755.14
32382006.06.29 18:45close16180.021.26491.26151.26570.601755.74
32392006.06.29 18:45buy16200.021.26491.26181.2660
32402006.06.29 18:46buy16210.041.26421.26171.2653
32412006.06.29 18:48t/p16210.041.26531.26171.26534.401760.14
32422006.06.29 18:48close16200.021.26541.26181.26601.001761.14
32432006.06.29 18:48buy16220.021.26551.26241.2666
32442006.06.29 18:49buy16230.041.26491.26241.2660
32452006.06.29 18:49t/p16230.041.26601.26241.26604.401765.54
32462006.06.29 18:49close16220.021.26611.26241.26661.201766.74
32472006.06.29 18:49buy16240.021.26601.26291.2671
32482006.06.29 19:02buy16250.041.26531.26281.2664
32492006.06.29 19:05t/p16250.041.26641.26281.26644.401771.14
32502006.06.29 19:05close16240.021.26641.26291.26710.801771.94
32512006.06.29 19:05buy16260.021.26651.26341.2676
32522006.06.29 19:05buy16270.041.26561.26311.2667
32532006.06.29 19:11buy16280.081.26471.26281.2658
32542006.06.29 19:27t/p16280.081.26581.26281.26588.801780.74
32552006.06.29 19:27close16270.041.26581.26311.26670.801781.54
32562006.06.29 19:27close16260.021.26551.26341.2676-2.001779.54
32572006.06.29 19:27buy16290.021.26581.26271.2669
32582006.06.29 19:33buy16300.041.26511.26261.2662
32592006.06.29 19:41buy16310.081.26441.26251.2655
32602006.06.29 20:20t/p16310.081.26551.26251.26558.801788.34
32612006.06.29 20:20close16300.041.26551.26261.26621.601789.94
32622006.06.29 20:20close16290.021.26531.26271.2669-1.001788.94
32632006.06.29 20:20buy16320.021.26531.26221.2664
32642006.06.29 20:43t/p16320.021.26641.26221.26642.201791.14
32652006.06.29 20:43buy16330.021.26661.26351.2677
32662006.06.29 20:44buy16340.041.26591.26341.2670
32672006.06.29 21:39t/p16340.041.26701.26341.26704.401795.54
32682006.06.29 21:39close16330.021.26701.26351.26770.801796.34
32692006.06.29 21:39buy16350.021.26661.26351.2677
32702006.06.29 22:46buy16360.041.26591.26341.2670
32712006.06.29 23:34t/p16360.041.26701.26341.26704.401800.74
32722006.06.29 23:34close16350.021.26701.26351.26770.801801.54
32732006.06.29 23:34buy16370.021.26701.26391.2681
32742006.06.29 23:50buy16380.041.26631.26381.2674
32752006.06.30 00:49t/p16380.041.26741.26381.26744.141805.68
32762006.06.30 00:49close16370.021.26741.26391.26810.671806.34
32772006.06.30 00:49buy16390.021.26741.26431.2685
32782006.06.30 01:09t/p16390.021.26851.26431.26852.201808.54
32792006.06.30 01:09buy16400.021.26901.26591.2701
32802006.06.30 01:15buy16410.041.26821.26571.2693
32812006.06.30 01:28t/p16410.041.26931.26571.26934.401812.94
32822006.06.30 01:28close16400.021.26941.26591.27010.801813.74
32832006.06.30 01:28buy16420.021.26981.26671.2709
32842006.06.30 01:29buy16430.041.26921.26671.2703
32852006.06.30 01:35t/p16430.041.27031.26671.27034.401818.14
32862006.06.30 01:35close16420.021.27061.26671.27091.601819.74
32872006.06.30 01:35buy16440.021.27071.26761.2718
32882006.06.30 01:49t/p16440.021.27181.26761.27182.201821.94
32892006.06.30 01:49buy16450.021.27201.26891.2731
32902006.06.30 01:53buy16460.041.27131.26881.2724
32912006.06.30 02:15buy16470.081.27061.26871.2717
32922006.06.30 03:00buy16480.161.26971.26841.2708
32932006.06.30 03:19t/p16480.161.27081.26841.270817.601839.54
32942006.06.30 03:19close16470.081.27091.26871.27172.401841.94
32952006.06.30 03:20close16460.041.27071.26881.2724-2.401839.54
32962006.06.30 03:20close16450.021.27061.26891.2731-2.801836.74
32972006.06.30 03:20buy16490.021.27101.26791.2721
32982006.06.30 03:47t/p16490.021.27211.26791.27212.201838.94
32992006.06.30 03:47buy16500.021.27251.26941.2736
33002006.06.30 03:48buy16510.041.27171.26921.2728
33012006.06.30 03:53buy16520.081.27111.26921.2722
33022006.06.30 04:01buy16530.161.27031.26901.2714
33032006.06.30 04:17t/p16530.161.27141.26901.271417.601856.54
33042006.06.30 04:17close16520.081.27141.26921.27222.401858.94
33052006.06.30 04:18close16510.041.27091.26921.2728-3.201855.74
33062006.06.30 04:18close16500.021.27121.26941.2736-2.601853.14
33072006.06.30 04:18buy16540.021.27121.26811.2723
33082006.06.30 05:03buy16550.041.27031.26781.2714
33092006.06.30 05:04t/p16550.041.27141.26781.27144.401857.54
33102006.06.30 05:04close16540.021.27151.26811.27230.601858.14
33112006.06.30 05:04buy16560.021.27161.26851.2727
33122006.06.30 05:38t/p16560.021.27271.26851.27272.201860.34
33132006.06.30 05:38buy16570.021.27291.26981.2740
33142006.06.30 05:40buy16580.041.27191.26941.2730
33152006.06.30 05:47t/p16580.041.27301.26941.27304.401864.74
33162006.06.30 05:47close16570.021.27301.26981.27400.201864.94
33172006.06.30 05:47buy16590.021.27341.27031.2745
33182006.06.30 05:48buy16600.041.27271.27021.2738
33192006.06.30 06:09buy16610.081.27181.26991.2729
33202006.06.30 06:14buy16620.161.27121.26991.2723
33212006.06.30 06:18s/l16590.021.27031.27031.2745-6.201858.74
33222006.06.30 06:18s/l16600.041.27021.27021.2738-10.001848.74
33232006.06.30 06:18close16620.161.27001.26991.2723-19.201829.54
33242006.06.30 06:18close16610.081.27021.26991.2729-12.801816.74
33252006.06.30 06:18buy16630.021.27031.26721.2714
33262006.06.30 07:10t/p16630.021.27141.26721.27142.201818.94
33272006.06.30 07:10buy16640.021.27161.26851.2727
33282006.06.30 07:10buy16650.041.27101.26851.2721
33292006.06.30 07:31t/p16650.041.27211.26851.27214.401823.34
33302006.06.30 07:31close16640.021.27211.26851.27271.001824.34
33312006.06.30 07:31buy16660.021.27221.26911.2733
33322006.06.30 07:31buy16670.041.27121.26871.2723
33332006.06.30 07:46t/p16670.041.27231.26871.27234.401828.74
33342006.06.30 07:46close16660.021.27251.26911.27330.601829.34
33352006.06.30 07:47buy16680.021.27251.26941.2736
33362006.06.30 07:50buy16690.041.27181.26931.2729
33372006.06.30 08:02buy16700.081.27111.26921.2722
33382006.06.30 10:22t/p16700.081.27221.26921.27228.801838.14
33392006.06.30 10:22close16690.041.27231.26931.27292.001840.14
33402006.06.30 10:22close16680.021.27221.26941.2736-0.601839.54
33412006.06.30 10:22buy16710.021.27211.26901.2732
33422006.06.30 10:35buy16720.041.27141.26891.2725
33432006.06.30 11:52buy16730.081.27081.26891.2719
33442006.06.30 12:11t/p16730.081.27191.26891.27198.801848.34
33452006.06.30 12:11close16720.041.27191.26891.27252.001850.34
33462006.06.30 12:11close16710.021.27161.26901.2732-1.001849.34
33472006.06.30 12:11buy16740.021.27171.26861.2728
33482006.06.30 12:32t/p16740.021.27281.26861.27282.201851.54
33492006.06.30 12:32buy16750.021.27301.26991.2741
33502006.06.30 12:32t/p16750.021.27411.26991.27412.201853.74
33512006.06.30 12:32buy16760.021.27431.27121.2754
33522006.06.30 12:33buy16770.041.27361.27111.2747
33532006.06.30 12:34t/p16770.041.27471.27111.27474.401858.14
33542006.06.30 12:34close16760.021.27471.27121.27540.801858.94
33552006.06.30 12:34buy16780.021.27471.27161.2758
33562006.06.30 12:35buy16790.041.27391.27141.2750
33572006.06.30 12:35t/p16790.041.27501.27141.27504.401863.34
33582006.06.30 12:35close16780.021.27511.27161.27580.801864.14
33592006.06.30 12:35buy16800.021.27561.27251.2767
33602006.06.30 12:36buy16810.041.27471.27221.2758
33612006.06.30 12:42t/p16810.041.27581.27221.27584.401868.54
33622006.06.30 12:42close16800.021.27591.27251.27670.601869.14
33632006.06.30 12:42buy16820.021.27601.27291.2771
33642006.06.30 12:47buy16830.041.27541.27291.2765
33652006.06.30 12:48t/p16830.041.27651.27291.27654.401873.54
33662006.06.30 12:48close16820.021.27651.27291.27711.001874.54
33672006.06.30 12:48buy16840.021.27661.27351.2777
33682006.06.30 12:48buy16850.041.27561.27311.2767
33692006.06.30 12:55t/p16850.041.27671.27311.27674.401878.94
33702006.06.30 12:55close16840.021.27671.27351.27770.201879.14
33712006.06.30 12:55buy16860.021.27681.27371.2779
33722006.06.30 12:55buy16870.041.27581.27331.2769
33732006.06.30 12:59buy16880.081.27481.27291.2759
33742006.06.30 13:08t/p16880.081.27591.27291.27598.801887.94
33752006.06.30 13:08close16870.041.27591.27331.27690.401888.34
33762006.06.30 13:08close16860.021.27571.27371.2779-2.201886.14
33772006.06.30 13:08buy16890.021.27601.27291.2771
33782006.06.30 13:09buy16900.041.27541.27291.2765
33792006.06.30 13:19t/p16900.041.27651.27291.27654.401890.54
33802006.06.30 13:19close16890.021.27651.27291.27711.001891.54
33812006.06.30 13:19buy16910.021.27641.27331.2775
33822006.06.30 13:22buy16920.041.27571.27321.2768
33832006.06.30 13:50t/p16920.041.27681.27321.27684.401895.94
33842006.06.30 13:50close16910.021.27681.27331.27750.801896.74
33852006.06.30 13:50buy16930.021.27691.27381.2780
33862006.06.30 13:52buy16940.041.27611.27361.2772
33872006.06.30 14:00t/p16940.041.27721.27361.27724.401901.14
33882006.06.30 14:00close16930.021.27721.27381.27800.601901.74
33892006.06.30 14:00buy16950.021.27721.27411.2783
33902006.06.30 14:01buy16960.041.27651.27401.2776
33912006.06.30 14:03buy16970.081.27581.27391.2769
33922006.06.30 14:11t/p16970.081.27691.27391.27698.801910.54
33932006.06.30 14:11close16960.041.27711.27401.27762.401912.94
33942006.06.30 14:11close16950.021.27691.27411.2783-0.601912.34
33952006.06.30 14:11buy16980.021.27701.27391.2781
33962006.06.30 14:12buy16990.041.27621.27371.2773
33972006.06.30 14:37t/p16990.041.27731.27371.27734.401916.74
33982006.06.30 14:37close16980.021.27731.27391.27810.601917.34
33992006.06.30 14:37buy17000.021.27761.27451.2787
34002006.06.30 14:37buy17010.041.27691.27441.2780
34012006.06.30 14:39t/p17010.041.27801.27441.27804.401921.74
34022006.06.30 14:39close17000.021.27801.27451.27870.801922.54
34032006.06.30 14:39buy17020.021.27791.27481.2790
34042006.06.30 14:40buy17030.041.27701.27451.2781
34052006.06.30 14:54t/p17030.041.27811.27451.27814.401926.94
34062006.06.30 14:54close17020.021.27821.27481.27900.601927.54
34072006.06.30 14:54buy17040.021.27821.27511.2793
34082006.06.30 15:07buy17050.041.27731.27481.2784
34092006.06.30 15:11t/p17050.041.27841.27481.27844.401931.94
34102006.06.30 15:11close17040.021.27841.27511.27930.401932.34
34112006.06.30 15:11buy17060.021.27831.27521.2794
34122006.06.30 15:32buy17070.041.27761.27511.2787
34132006.06.30 16:02t/p17070.041.27871.27511.27874.401936.74
34142006.06.30 16:02close17060.021.27871.27521.27940.801937.54
34152006.06.30 16:02buy17080.021.27861.27551.2797
34162006.06.30 16:11buy17090.041.27791.27541.2790
34172006.06.30 17:01t/p17090.041.27901.27541.27904.401941.94
34182006.06.30 17:01close17080.021.27901.27551.27970.801942.74
34192006.06.30 17:01buy17100.021.27911.27601.2802
34202006.06.30 17:04buy17110.041.27841.27591.2795
34212006.06.30 18:03buy17120.081.27761.27571.2787
34222006.06.30 18:07t/p17120.081.27871.27571.27878.801951.54
34232006.06.30 18:07close17110.041.27871.27591.27951.201952.74
34242006.06.30 18:07close17100.021.27851.27601.2802-1.201951.54
34252006.06.30 18:07buy17130.021.27851.27541.2796
34262006.06.30 20:02t/p17130.021.27961.27541.27962.201953.74
34272006.06.30 20:02buy17140.021.27981.27671.2809
34282006.06.30 20:02buy17150.041.27921.27671.2803
34292006.06.30 21:10buy17160.081.27851.27661.2796
34302006.06.30 21:22buy17170.161.27751.27621.2786
34312006.06.30 21:23t/p17170.161.27861.27621.278617.601971.34
34322006.06.30 21:23close17160.081.27871.27661.27961.601972.94
34332006.06.30 21:26close17150.041.27831.27671.2803-3.601969.34
34342006.06.30 21:26close17140.021.27871.27671.2809-2.201967.14
34352006.06.30 21:26buy17180.021.27841.27531.2795
34362006.06.30 21:49t/p17180.021.27951.27531.27952.201969.34
34372006.06.30 21:49buy17190.021.28011.27701.2812
34382006.06.30 21:51buy17200.041.27931.27681.2804
34392006.07.02 22:00buy17210.081.27851.27661.2796
34402006.07.03 00:41t/p17210.081.27961.27661.27968.281977.62
34412006.07.03 00:41close17200.041.27961.27681.28040.941978.56
34422006.07.03 00:41close17190.021.27901.27701.2812-2.331976.23
34432007.01.01 23:00buy17220.021.32071.31761.3218
34442007.01.02 00:19t/p17220.021.32181.31761.32182.071978.30
34452007.01.02 00:19buy17230.021.32201.31891.3231
34462007.01.02 00:38t/p17230.021.32311.31891.32312.201980.50
34472007.01.02 00:38buy17240.021.32331.32021.3244
34482007.01.02 01:22buy17250.041.32261.32011.3237
34492007.01.02 02:19t/p17250.041.32371.32011.32374.401984.90
34502007.01.02 02:19close17240.021.32371.32021.32440.801985.70
34512007.01.02 02:19buy17260.021.32381.32071.3249
34522007.01.02 02:19buy17270.041.32321.32071.3243
34532007.01.02 07:24t/p17270.041.32431.32071.32434.401990.10
34542007.01.02 07:24close17260.021.32431.32071.32491.001991.10
34552007.01.02 07:25buy17280.021.32461.32151.3257
34562007.01.02 07:35t/p17280.021.32571.32151.32572.201993.30
34572007.01.02 07:35buy17290.021.32591.32281.3270
34582007.01.02 07:49t/p17290.021.32701.32281.32702.201995.50
34592007.01.02 07:49buy17300.021.32721.32411.3283
34602007.01.02 07:51buy17310.041.32631.32381.3274
34612007.01.02 08:05buy17320.081.32571.32381.3268
34622007.01.02 08:26t/p17320.081.32681.32381.32688.802004.30
34632007.01.02 08:26close17310.041.32681.32381.32742.002006.30
34642007.01.02 08:26close17300.021.32671.32411.3283-1.002005.30
34652007.01.02 08:26buy17330.021.32701.32391.3281
34662007.01.02 08:31t/p17330.021.32811.32391.32812.202007.50
34672007.01.02 08:31buy17340.021.32831.32521.3294
34682007.01.02 08:32buy17350.041.32771.32521.3288
34692007.01.02 08:55buy17360.081.32701.32511.3281
34702007.01.02 10:01t/p17360.081.32811.32511.32818.802016.30
34712007.01.02 10:01close17350.041.32811.32521.32881.602017.90
34722007.01.02 10:01close17340.021.32801.32521.3294-0.602017.30
34732007.01.02 10:01buy17370.021.32841.32531.3295
34742007.01.02 10:24buy17380.041.32781.32531.3289
34752007.01.02 11:10buy17390.081.32701.32511.3281
34762007.01.02 13:34t/p17390.081.32811.32511.32818.802026.10
34772007.01.02 13:34close17380.041.32821.32531.32891.602027.70
34782007.01.02 13:34close17370.021.32811.32531.3295-0.602027.10
34792007.01.02 13:34buy17400.021.32841.32531.3295
34802007.01.02 13:45t/p17400.021.32951.32531.32952.202029.30
34812007.01.02 13:45buy17410.021.32971.32661.3308
34822007.01.02 13:51buy17420.041.32891.32641.3300
34832007.01.02 14:15buy17430.081.32821.32631.3293
34842007.01.02 15:02buy17440.161.32761.32631.3287
34852007.01.02 15:16buy17450.321.32691.32621.3280
34862007.01.02 15:47s/l17410.021.32661.32661.3308-6.202023.10
34872007.01.02 15:47close17450.321.32661.32621.3280-9.602013.50
34882007.01.02 15:47close17440.161.32671.32631.3287-14.401999.10
34892007.01.02 15:47close17430.081.32661.32631.3293-12.801986.30
34902007.01.02 15:47close17420.041.32681.32641.3300-8.401977.90
34912007.01.02 15:47buy17460.021.32721.32411.3283
34922007.01.02 16:02t/p17460.021.32831.32411.32832.201980.10
34932007.01.02 16:02buy17470.021.32851.32541.3296
34942007.01.02 18:19buy17480.041.32781.32531.3289
34952007.01.02 19:29buy17490.081.32711.32521.3282
34962007.01.03 00:36t/p17490.081.32821.32521.32828.281988.37
34972007.01.03 00:36close17480.041.32821.32531.32891.341989.71
34982007.01.03 00:37close17470.021.32831.32541.3296-0.531989.18
34992007.01.03 00:37buy17500.021.32841.32531.3295
35002007.01.03 00:44buy17510.041.32761.32511.3287
35012007.01.03 03:26t/p17510.041.32871.32511.32874.401993.58
35022007.01.03 03:26close17500.021.32871.32531.32950.601994.18
35032007.01.03 03:26buy17520.021.32881.32571.3299
35042007.01.03 04:21buy17530.041.32811.32561.3292
35052007.01.03 05:12buy17540.081.32741.32551.3285
35062007.01.03 07:21buy17550.161.32671.32541.3278
35072007.01.03 08:00t/p17550.161.32781.32541.327817.602011.78
35082007.01.03 08:00close17540.081.32781.32551.32853.202014.98
35092007.01.03 08:00close17530.041.32771.32561.3292-1.602013.38
35102007.01.03 08:01close17520.021.32781.32571.3299-2.002011.38
35112007.01.03 08:01buy17560.021.32811.32501.3292
35122007.01.03 08:09buy17570.041.32751.32501.3286
35132007.01.03 09:18buy17580.081.32671.32481.3278
35142007.01.03 09:31buy17590.161.32601.32471.3271
35152007.01.03 09:49buy17600.321.32541.32471.3265
35162007.01.03 10:02s/l17560.021.32501.32501.3292-6.202005.18
35172007.01.03 10:02s/l17570.041.32501.32501.3286-10.001995.18
35182007.01.03 10:02close17600.321.32501.32471.3265-12.801982.38
35192007.01.03 10:02close17590.161.32511.32471.3271-14.401967.98
35202007.01.03 10:02close17580.081.32501.32481.3278-13.601954.38
35212007.01.03 10:03buy17610.021.32531.32221.3264
35222007.01.03 10:14buy17620.041.32451.32201.3256
35232007.01.03 10:17buy17630.081.32381.32191.3249
35242007.01.03 10:23buy17640.161.32321.32191.3243
35252007.01.03 10:23buy17650.321.32251.32181.3236
35262007.01.03 10:24s/l17610.021.32221.32221.3264-6.201948.18
35272007.01.03 10:24close17650.321.32221.32181.3236-9.601938.58
35282007.01.03 10:24close17640.161.32231.32191.3243-14.401924.18
35292007.01.03 10:24close17630.081.32241.32191.3249-11.201912.98
35302007.01.03 10:24close17620.041.32231.32201.3256-8.801904.18
35312007.01.03 10:24buy17660.021.32261.31951.3237
35322007.01.03 10:31buy17670.041.32191.31941.3230
35332007.01.03 11:13t/p17670.041.32301.31941.32304.401908.58
35342007.01.03 11:13close17660.021.32301.31951.32370.801909.38
35352007.01.03 11:13buy17680.021.32311.32001.3242
35362007.01.03 11:44buy17690.041.32241.31991.3235
35372007.01.03 12:39t/p17690.041.32351.31991.32354.401913.78
35382007.01.03 12:39close17680.021.32361.32001.32421.001914.78
35392007.01.03 12:39buy17700.021.32371.32061.3248
35402007.01.03 13:07buy17710.041.32291.32041.3240
35412007.01.03 13:15t/p17710.041.32401.32041.32404.401919.18
35422007.01.03 13:15close17700.021.32411.32061.32480.801919.98
35432007.01.03 13:15buy17720.021.32461.32151.3257
35442007.01.03 13:19buy17730.041.32391.32141.3250
35452007.01.03 13:25t/p17730.041.32501.32141.32504.401924.38
35462007.01.03 13:25close17720.021.32501.32151.32570.801925.18
35472007.01.03 13:25buy17740.021.32511.32201.3262
35482007.01.03 13:50buy17750.041.32441.32191.3255
35492007.01.03 13:57buy17760.081.32371.32181.3248
35502007.01.03 14:21buy17770.161.32301.32171.3241
35512007.01.03 14:57buy17780.321.32231.32161.3234
35522007.01.03 14:57s/l17740.021.32201.32201.3262-6.201918.98
35532007.01.03 14:57s/l17750.041.32191.32191.3255-10.001908.98
35542007.01.03 14:57s/l17760.081.32181.32181.3248-15.201893.78
35552007.01.03 14:57close17780.321.32181.32161.3234-16.001877.78
35562007.01.03 14:57close17770.161.32191.32171.3241-17.601860.18
35572007.01.03 14:57buy17790.021.32221.31911.3233
35582007.01.03 15:00buy17800.041.32161.31911.3227
35592007.01.03 15:01buy17810.081.32091.31901.3220
35602007.01.03 15:06buy17820.161.32011.31881.3212
35612007.01.03 15:07buy17830.321.31951.31881.3206
35622007.01.03 15:08s/l17790.021.31911.31911.3233-6.201853.98
35632007.01.03 15:08s/l17800.041.31911.31911.3227-10.001843.98
35642007.01.03 15:08close17830.321.31911.31881.3206-12.801831.18
35652007.01.03 15:08close17820.161.31921.31881.3212-14.401816.78
35662007.01.03 15:08close17810.081.31931.31901.3220-12.801803.98
35672007.01.03 15:08buy17840.021.31921.31611.3203
35682007.01.03 15:08buy17850.041.31831.31581.3194
35692007.01.03 15:47t/p17850.041.31941.31581.31944.401808.38
35702007.01.03 15:47close17840.021.31941.31611.32030.401808.78
35712007.01.03 15:48buy17860.021.31951.31641.3206
35722007.01.03 16:08buy17870.041.31881.31631.3199
35732007.01.03 16:11buy17880.081.31811.31621.3192
35742007.01.03 16:25buy17890.161.31751.31621.3186
35752007.01.03 16:25buy17900.321.31681.31611.3179
35762007.01.03 16:27s/l17860.021.31641.31641.3206-6.201802.58
35772007.01.03 16:27close17900.321.31641.31611.3179-12.801789.78
35782007.01.03 16:27s/l17870.041.31631.31631.3199-10.001779.78
35792007.01.03 16:27close17890.161.31631.31621.3186-19.201760.58
35802007.01.03 16:27close17880.081.31641.31621.3192-13.601746.98
35812007.01.03 16:27buy17910.021.31651.31341.3176
35822007.01.03 17:24buy17920.041.31581.31331.3169
35832007.01.03 19:00buy17930.081.31521.31331.3163
35842007.01.03 19:03t/p17930.081.31631.31331.31638.801755.78
35852007.01.03 19:03close17920.041.31641.31331.31692.401758.18
35862007.01.03 19:03close17910.021.31631.31341.3176-0.401757.78
35872007.01.03 19:03buy17940.021.31671.31361.3178
35882007.01.03 19:10buy17950.041.31591.31341.3170
35892007.01.03 19:13t/p17950.041.31701.31341.31704.401762.18
35902007.01.03 19:13close17940.021.31701.31361.31780.601762.78
35912007.01.03 19:13buy17960.021.31711.31401.3182
35922007.01.03 19:22buy17970.041.31631.31381.3174
35932007.01.03 20:47buy17980.081.31561.31371.3167
35942007.01.03 21:37t/p17980.081.31671.31371.31678.801771.58
35952007.01.03 21:37close17970.041.31671.31381.31741.601773.18
35962007.01.03 21:37close17960.021.31601.31401.3182-2.201770.98
35972007.01.03 21:37buy17990.021.31631.31321.3174
35982007.01.04 03:09t/p17990.021.31741.31321.31741.811772.79
35992007.01.04 03:09buy18000.021.31761.31451.3187
36002007.01.04 04:30buy18010.041.31691.31441.3180
36012007.01.04 06:16buy18020.081.31611.31421.3172
36022007.01.04 07:16t/p18020.081.31721.31421.31728.801781.59
36032007.01.04 07:16close18010.041.31721.31441.31801.201782.79
36042007.01.04 07:16close18000.021.31711.31451.3187-1.001781.79
36052007.01.04 07:16buy18030.021.31741.31431.3185
36062007.01.04 08:03buy18040.041.31671.31421.3178
36072007.01.04 08:07buy18050.081.31591.31401.3170
36082007.01.04 08:08buy18060.161.31531.31401.3164
36092007.01.04 08:14buy18070.321.31461.31391.3157
36102007.01.04 08:23s/l18030.021.31431.31431.3185-6.201775.59
36112007.01.04 08:23close18070.321.31431.31391.3157-9.601765.99
36122007.01.04 08:23close18060.161.31441.31401.3164-14.401751.59
36132007.01.04 08:23close18050.081.31431.31401.3170-12.801738.79
36142007.01.04 08:24s/l18040.041.31421.31421.3178-10.001728.79
36152007.01.04 08:24sell18080.021.31421.31731.3131
36162007.01.04 08:33t/p18080.021.31311.31731.31312.201730.99
36172007.01.04 08:33sell18090.021.31291.31601.3118
36182007.01.04 08:35sell18100.041.31361.31611.3125
36192007.01.04 08:49t/p18100.041.31251.31611.31254.401735.39
36202007.01.04 08:49close18090.021.31251.31601.31180.801736.19
36212007.01.04 08:49sell18110.021.31211.31521.3110
36222007.01.04 09:07sell18120.041.31281.31531.3117
36232007.01.04 09:26t/p18120.041.31171.31531.31174.401740.59
36242007.01.04 09:26close18110.021.31171.31521.31100.801741.39
36252007.01.04 09:26sell18130.021.31141.31451.3103
36262007.01.04 09:33t/p18130.021.31031.31451.31032.201743.59
36272007.01.04 09:33sell18140.021.31011.31321.3090
36282007.01.04 09:35sell18150.041.31081.31331.3097
36292007.01.04 10:03sell18160.081.31151.31341.3104
36302007.01.04 10:38t/p18160.081.31041.31341.31048.801752.39
36312007.01.04 10:38close18150.041.31041.31331.30971.601753.99
36322007.01.04 10:38close18140.021.31031.31321.3090-0.401753.59
36332007.01.04 10:38sell18170.021.31021.31331.3091
36342007.01.04 10:52t/p18170.021.30911.31331.30912.201755.79
36352007.01.04 10:52sell18180.021.30891.31201.3078
36362007.01.04 11:05sell18190.041.30961.31211.3085
36372007.01.04 11:22sell18200.081.31031.31221.3092
36382007.01.04 12:17sell18210.161.31101.31231.3099
36392007.01.04 13:31t/p18210.161.30991.31231.309917.601773.39
36402007.01.04 13:31close18200.081.30981.31221.30924.001777.39
36412007.01.04 13:31close18190.041.30991.31211.3085-1.201776.19
36422007.01.04 13:31close18180.021.30981.31201.3078-1.801774.39
36432007.01.04 13:31sell18220.021.30951.31261.3084
36442007.01.04 13:31sell18230.041.31021.31271.3091
36452007.01.04 13:33sell18240.081.31091.31281.3098
36462007.01.04 13:35sell18250.161.31151.31281.3104
36472007.01.04 13:50t/p18250.161.31041.31281.310417.601791.99
36482007.01.04 13:50close18240.081.31041.31281.30984.001795.99
36492007.01.04 13:50close18230.041.31051.31271.3091-1.201794.79
36502007.01.04 13:50close18220.021.31031.31261.3084-1.601793.19
36512007.01.04 13:50sell18260.021.31021.31331.3091
36522007.01.04 13:56sell18270.041.31091.31341.3098
36532007.01.04 14:13t/p18270.041.30981.31341.30984.401797.59
36542007.01.04 14:13close18260.021.30981.31331.30910.801798.39
36552007.01.04 14:13sell18280.021.30971.31281.3086
36562007.01.04 14:16t/p18280.021.30861.31281.30862.201800.59
36572007.01.04 14:16sell18290.021.30821.31131.3071
36582007.01.04 14:19sell18300.041.30891.31141.3078
36592007.01.04 14:24sell18310.081.30951.31141.3084
36602007.01.04 14:50t/p18310.081.30841.31141.30848.801809.39
36612007.01.04 14:50close18300.041.30841.31141.30782.001811.39
36622007.01.04 14:50close18290.021.30851.31131.3071-0.601810.79
36632007.01.04 14:50sell18320.021.30801.31111.3069
36642007.01.04 14:54sell18330.041.30871.31121.3076
36652007.01.04 15:01sell18340.081.30941.31131.3083
36662007.01.04 15:09sell18350.161.31001.31131.3089
36672007.01.04 15:09sell18360.321.31071.31141.3096
36682007.01.04 15:09s/l18320.021.31111.31111.3069-6.201804.59
36692007.01.04 15:09s/l18330.041.31121.31121.3076-10.001794.59
36702007.01.04 15:09s/l18340.081.31131.31131.3083-15.201779.39
36712007.01.04 15:09s/l18350.161.31131.31131.3089-20.801758.59
36722007.01.04 15:09close18360.321.31131.31141.3096-19.201739.39
36732007.01.04 15:09sell18370.021.31081.31391.3097
36742007.01.04 15:12sell18380.041.31161.31411.3105
36752007.01.04 15:16t/p18380.041.31051.31411.31054.401743.79
36762007.01.04 15:16close18370.021.31031.31391.30971.001744.79
36772007.01.04 15:16sell18390.021.31021.31331.3091
36782007.01.04 15:23t/p18390.021.30911.31331.30912.201746.99
36792007.01.04 15:23sell18400.021.30871.31181.3076
36802007.01.04 15:41sell18410.041.30941.31191.3083
36812007.01.04 16:12t/p18410.041.30831.31191.30834.401751.39
36822007.01.04 16:12close18400.021.30831.31181.30760.801752.19
36832007.01.04 16:12sell18420.021.30801.31111.3069
36842007.01.04 16:20sell18430.041.30891.31141.3078
36852007.01.04 16:49sell18440.081.30951.31141.3084
36862007.01.04 19:25t/p18440.081.30841.31141.30848.801760.99
36872007.01.04 19:25close18430.041.30841.31141.30782.001762.99
36882007.01.04 19:25close18420.021.30851.31111.3069-1.001761.99
36892007.01.04 19:26sell18450.021.30821.31131.3071
36902007.01.04 19:45sell18460.041.30891.31141.3078
36912007.01.04 20:39t/p18460.041.30781.31141.30784.401766.39
36922007.01.04 20:39close18450.021.30781.31131.30710.801767.19
36932007.01.04 20:39sell18470.021.30771.31081.3066
36942007.01.04 21:13sell18480.041.30841.31091.3073
36952007.01.04 22:30sell18490.081.30921.31111.3081
36962007.01.05 00:47t/p18490.081.30811.31111.30819.271776.46
36972007.01.05 00:47close18480.041.30811.31091.30731.441777.89
36982007.01.05 00:48close18470.021.30821.31081.3066-0.881777.01
36992007.01.05 00:48sell18500.021.30791.31101.3068
37002007.01.05 01:20sell18510.041.30861.31111.3075
37012007.01.05 02:57t/p18510.041.30751.31111.30754.401781.41
37022007.01.05 02:57close18500.021.30751.31101.30680.801782.21
37032007.01.05 02:58sell18520.021.30741.31051.3063
37042007.01.05 03:04t/p18520.021.30631.31051.30632.201784.41
37052007.01.05 03:04sell18530.021.30611.30921.3050
37062007.01.05 03:13sell18540.041.30681.30931.3057
37072007.01.05 03:35sell18550.081.30751.30941.3064
37082007.01.05 04:39t/p18550.081.30641.30941.30648.801793.21
37092007.01.05 04:39close18540.041.30641.30931.30571.601794.81
37102007.01.05 04:39close18530.021.30651.30921.3050-0.801794.01
37112007.01.05 04:40sell18560.021.30621.30931.3051
37122007.01.05 04:57sell18570.041.30691.30941.3058
37132007.01.05 05:37sell18580.081.30751.30941.3064
37142007.01.05 06:44sell18590.161.30821.30951.3071
37152007.01.05 06:48sell18600.321.30891.30961.3078
37162007.01.05 06:53s/l18560.021.30931.30931.3051-6.201787.81
37172007.01.05 06:53close18600.321.30931.30961.3078-12.801775.01
37182007.01.05 06:53close18590.161.30921.30951.3071-16.001759.01
37192007.01.05 06:53close18580.081.30931.30941.3064-14.401744.61
37202007.01.05 06:53close18570.041.30921.30941.3058-9.201735.41
37212007.01.05 06:53sell18610.021.30891.31201.3078
37222007.01.05 07:25t/p18610.021.30781.31201.30782.201737.61
37232007.01.05 07:25sell18620.021.30751.31061.3064
37242007.01.05 07:27sell18630.041.30821.31071.3071
37252007.01.05 07:33sell18640.081.30891.31081.3078
37262007.01.05 07:53sell18650.161.30951.31081.3084
37272007.01.05 07:54sell18660.321.31021.31091.3091
37282007.01.05 08:25t/p18660.321.30911.31091.309135.201772.81
37292007.01.05 08:25close18650.161.30911.31081.30846.401779.21
37302007.01.05 08:25close18640.081.30921.31081.3078-2.401776.81
37312007.01.05 08:25close18630.041.30911.31071.3071-3.601773.21
37322007.01.05 08:25close18620.021.30901.31061.3064-3.001770.21
37332007.01.05 08:25sell18670.021.30871.31181.3076
37342007.01.05 09:43sell18680.041.30941.31191.3083
37352007.01.05 10:04sell18690.081.31001.31191.3089
37362007.01.05 11:47t/p18690.081.30891.31191.30898.801779.01
37372007.01.05 11:47close18680.041.30891.31191.30832.001781.01
37382007.01.05 11:47close18670.021.30901.31181.3076-0.601780.41
37392007.01.05 11:48sell18700.021.30891.31201.3078
37402007.01.05 12:46t/p18700.021.30781.31201.30782.201782.61
37412007.01.05 12:46sell18710.021.30731.31041.3062
37422007.01.05 12:46sell18720.041.30791.31041.3068
37432007.01.05 12:53sell18730.081.30861.31051.3075
37442007.01.05 13:30t/p18730.081.30751.31051.30758.801791.41
37452007.01.05 13:30close18720.041.30751.31041.30681.601793.01
37462007.01.05 13:30close18710.021.30811.31041.3062-1.601791.41
37472007.01.05 13:30sell18740.021.30841.31151.3073
37482007.01.05 13:30t/p18740.021.30731.31151.30732.201793.61
37492007.01.05 13:30sell18750.021.30691.31001.3058
37502007.01.05 13:30t/p18750.021.30581.31001.30582.201795.81
37512007.01.05 13:30sell18760.021.30521.30831.3041
37522007.01.05 13:30t/p18760.021.30411.30831.30412.201798.01
37532007.01.05 13:30sell18770.021.30321.30631.3021
37542007.01.05 13:31t/p18770.021.30211.30631.30212.201800.21
37552007.01.05 13:31sell18780.021.30191.30501.3008
37562007.01.05 13:32t/p18780.021.30081.30501.30082.201802.41
37572007.01.05 13:32sell18790.021.30061.30371.2995
37582007.01.05 13:32sell18800.041.30131.30381.3002
37592007.01.05 13:36sell18810.081.30191.30381.3008
37602007.01.05 13:39t/p18810.081.30081.30381.30088.801811.21
37612007.01.05 13:39close18800.041.30081.30381.30022.001813.21
37622007.01.05 13:39close18790.021.30071.30371.2995-0.201813.01
37632007.01.05 13:39sell18820.021.30061.30371.2995
37642007.01.05 13:50t/p18820.021.29951.30371.29952.201815.21
37652007.01.05 13:50sell18830.021.29921.30231.2981
37662007.01.05 13:50sell18840.041.29981.30231.2987
37672007.01.05 13:54sell18850.081.30051.30241.2994
37682007.01.05 14:41sell18860.161.30131.30261.3002
37692007.01.05 15:53t/p18860.161.30021.30261.300217.601832.81
37702007.01.05 15:53close18850.081.30021.30241.29942.401835.21
37712007.01.05 15:53close18840.041.30001.30231.2987-0.801834.41
37722007.01.05 15:53close18830.021.30011.30231.2981-1.801832.61
37732007.01.05 15:53sell18870.021.30001.30311.2989
37742007.01.05 16:03t/p18870.021.29891.30311.29892.201834.81
37752007.01.05 16:03sell18880.021.29871.30181.2976
37762007.01.05 16:12sell18890.041.29941.30191.2983
37772007.01.05 16:21sell18900.081.30011.30201.2990
37782007.01.05 16:40sell18910.161.30091.30221.2998
37792007.01.05 16:43t/p18910.161.29981.30221.299817.601852.41
37802007.01.05 16:43close18900.081.29981.30201.29902.401854.81
37812007.01.05 16:44close18890.041.29991.30191.2983-2.001852.81
37822007.01.05 16:44close18880.021.30001.30181.2976-2.601850.21
37832007.01.05 16:44sell18920.021.29971.30281.2986
37842007.01.05 16:57sell18930.041.30051.30301.2994
37852007.01.05 17:23sell18940.081.30121.30311.3001
37862007.01.05 17:35t/p18940.081.30011.30311.30018.801859.01
37872007.01.05 17:35close18930.041.30011.30301.29941.601860.61
37882007.01.05 17:35close18920.021.30021.30281.2986-1.001859.61
37892007.01.05 17:35sell18950.021.29981.30291.2987
37902007.01.05 17:57sell18960.041.30051.30301.2994
37912007.01.05 19:34sell18970.081.30121.30311.3001
37922007.01.08 00:04t/p18970.081.30011.30311.30019.271868.88
37932007.01.08 00:04close18960.041.30011.30301.29941.841870.72
37942007.01.08 00:04close18950.021.30041.30291.2987-1.081869.64
37952007.01.08 00:05sell18980.021.30011.30321.2990
37962007.01.08 00:43t/p18980.021.29901.30321.29902.201871.84
37972007.01.08 00:43sell18990.021.29881.30191.2977
37982007.01.08 01:00sell19000.041.29941.30191.2983
37992007.01.08 01:12sell19010.081.30011.30201.2990
38002007.01.08 01:23sell19020.161.30081.30211.2997
38012007.01.08 01:59t/p19020.161.29971.30211.299717.601889.44
38022007.01.08 01:59close19010.081.29971.30201.29903.201892.64
38032007.01.08 01:59close19000.041.29991.30191.2983-2.001890.64
38042007.01.08 02:00close18990.021.30001.30191.2977-2.401888.24
38052007.01.08 02:00sell19030.021.29971.30281.2986
38062007.01.08 05:32sell19040.041.30041.30291.2993
38072007.01.08 06:31sell19050.081.30111.30301.3000
38082007.01.08 07:20sell19060.161.30171.30301.3006
38092007.01.08 07:37t/p19060.161.30061.30301.300617.601905.84
38102007.01.08 07:37close19050.081.30061.30301.30004.001909.84
38112007.01.08 07:37close19040.041.30071.30291.2993-1.201908.64
38122007.01.08 07:37close19030.021.30041.30281.2986-1.401907.24
38132007.01.08 07:37sell19070.021.30031.30341.2992
38142007.01.08 07:50sell19080.041.30101.30351.2999
38152007.01.08 08:00t/p19080.041.29991.30351.29994.401911.64
38162007.01.08 08:00close19070.021.29991.30341.29920.801912.44
38172007.01.08 08:00sell19090.021.29981.30291.2987
38182007.01.08 08:19sell19100.041.30051.30301.2994
38192007.01.08 08:31sell19110.081.30121.30311.3001
38202007.01.08 08:37sell19120.161.30181.30311.3007
38212007.01.08 08:55sell19130.321.30251.30321.3014
38222007.01.08 09:37t/p19130.321.30141.30321.301435.201947.64
38232007.01.08 09:37close19120.161.30141.30311.30076.401954.04
38242007.01.08 09:37close19110.081.30151.30311.3001-2.401951.64
38252007.01.08 09:37close19100.041.30141.30301.2994-3.601948.04
38262007.01.08 09:37close19090.021.30181.30291.2987-4.001944.04
38272007.01.08 09:39sell19140.021.30171.30481.3006
38282007.01.08 10:04t/p19140.021.30061.30481.30062.201946.24
38292007.01.08 10:04sell19150.021.30041.30351.2993
38302007.01.08 10:33sell19160.041.30111.30361.3000
38312007.01.08 13:24t/p19160.041.30001.30361.30004.401950.64
38322007.01.08 13:24close19150.021.30001.30351.29930.801951.44
38332007.01.08 13:24sell19170.021.29991.30301.2988
38342007.01.08 13:57t/p19170.021.29881.30301.29882.201953.64
38352007.01.08 13:57sell19180.021.29861.30171.2975
38362007.01.08 13:59t/p19180.021.29751.30171.29752.201955.84
38372007.01.08 13:59sell19190.021.29731.30041.2962
38382007.01.08 14:02sell19200.041.29791.30041.2968
38392007.01.08 14:03sell19210.081.29861.30051.2975
38402007.01.08 14:13sell19220.161.29931.30061.2982
38412007.01.08 14:24sell19230.321.29991.30061.2988
38422007.01.08 14:24s/l19190.021.30041.30041.2962-6.201949.64
38432007.01.08 14:24s/l19200.041.30041.30041.2968-10.001939.64
38442007.01.08 14:24close19230.321.30041.30061.2988-16.001923.64
38452007.01.08 14:24close19220.161.30031.30061.2982-16.001907.64
38462007.01.08 14:24close19210.081.30011.30051.2975-12.001895.64
38472007.01.08 14:25sell19240.021.30001.30311.2989
38482007.01.08 14:26sell19250.041.30071.30321.2996
38492007.01.08 14:57sell19260.081.30141.30331.3003
38502007.01.08 15:03sell19270.161.30201.30331.3009
38512007.01.08 15:19t/p19270.161.30091.30331.300917.601913.24
38522007.01.08 15:19close19260.081.30081.30331.30034.801918.04
38532007.01.08 15:19close19250.041.30101.30321.2996-1.201916.84
38542007.01.08 15:19close19240.021.30091.30311.2989-1.801915.04
38552007.01.08 15:19sell19280.021.30101.30411.2999
38562007.01.08 15:20sell19290.041.30161.30411.3005
38572007.01.08 16:21t/p19290.041.30051.30411.30054.401919.44
38582007.01.08 16:21close19280.021.30051.30411.29991.001920.44
38592007.01.08 16:22sell19300.021.30041.30351.2993
38602007.01.08 16:35sell19310.041.30121.30371.3001
38612007.01.08 16:47sell19320.081.30181.30371.3007
38622007.01.08 16:47sell19330.161.30261.30391.3015
38632007.01.08 17:03sell19340.321.30331.30401.3022
38642007.01.08 17:04s/l19300.021.30351.30351.2993-6.201914.24
38652007.01.08 17:04close19340.321.30361.30401.3022-9.601904.64
38662007.01.08 17:04s/l19310.041.30371.30371.3001-10.001894.64
38672007.01.08 17:04s/l19320.081.30371.30371.3007-15.201879.44
38682007.01.08 17:04close19330.161.30371.30391.3015-17.601861.84
38692007.01.08 17:04sell19350.021.30341.30651.3023
38702007.01.08 17:14t/p19350.021.30231.30651.30232.201864.04
38712007.01.08 17:14sell19360.021.30201.30511.3009
38722007.01.08 18:00sell19370.041.30271.30521.3016
38732007.01.08 18:02sell19380.081.30351.30541.3024
38742007.01.08 18:12t/p19380.081.30241.30541.30248.801872.84
38752007.01.08 18:12close19370.041.30241.30521.30161.201874.04
38762007.01.08 18:12close19360.021.30231.30511.3009-0.601873.44
38772007.01.08 18:12sell19390.021.30201.30511.3009
38782007.01.08 18:23sell19400.041.30281.30531.3017
38792007.01.08 18:55sell19410.081.30351.30541.3024
38802007.01.08 18:59t/p19410.081.30241.30541.30248.801882.24
38812007.01.08 18:59close19400.041.30241.30531.30171.601883.84
38822007.01.08 18:59close19390.021.30251.30511.3009-1.001882.84
38832007.01.08 18:59sell19420.021.30211.30521.3010
38842007.01.08 19:07t/p19420.021.30101.30521.30102.201885.04
38852007.01.08 19:07sell19430.021.30081.30391.2997
38862007.01.08 19:11sell19440.041.30151.30401.3004
38872007.01.08 19:52sell19450.081.30231.30421.3012
38882007.01.08 21:10t/p19450.081.30121.30421.30128.801893.84
38892007.01.08 21:10close19440.041.30101.30401.30042.001895.84
38902007.01.08 21:11close19430.021.30201.30391.2997-2.401893.44
38912007.01.08 21:11sell19460.021.30191.30501.3008
38922007.01.08 22:15sell19470.041.30261.30511.3015
38932007.01.08 23:51sell19480.081.30331.30521.3022
38942007.01.08 23:54sell19490.161.30391.30521.3028
38952007.01.09 00:19sell19500.321.30461.30531.3035
38962007.01.09 01:56t/p19500.321.30351.30531.303535.201928.64
38972007.01.09 01:56close19490.161.30351.30521.30287.341935.98
38982007.01.09 01:58close19480.081.30331.30521.30220.471936.45
38992007.01.09 01:58close19470.041.30341.30511.3015-2.961933.49
39002007.01.09 01:58close19460.021.30351.30501.3008-3.081930.41
39012007.01.09 01:58sell19510.021.30341.30651.3023
39022007.01.09 03:17sell19520.041.30401.30651.3029
39032007.01.09 07:47sell19530.081.30471.30661.3036
39042007.01.09 08:02t/p19530.081.30361.30661.30368.801939.21
39052007.01.09 08:02close19520.041.30351.30651.30292.001941.21
39062007.01.09 08:02close19510.021.30361.30651.3023-0.401940.81
39072007.01.09 08:02sell19540.021.30351.30661.3024
39082007.01.09 11:35t/p19540.021.30241.30661.30242.201943.01
39092007.01.09 11:35sell19550.021.30201.30511.3009
39102007.01.09 12:38t/p19550.021.30091.30511.30092.201945.21
39112007.01.09 12:38sell19560.021.30071.30381.2996
39122007.01.09 12:47sell19570.041.30141.30391.3003
39132007.01.09 13:09sell19580.081.30201.30391.3009
39142007.01.09 13:28sell19590.161.30271.30401.3016
39152007.01.09 13:43t/p19590.161.30161.30401.301617.601962.81
39162007.01.09 13:43close19580.081.30151.30391.30094.001966.81
39172007.01.09 13:43close19570.041.30161.30391.3003-0.801966.01
39182007.01.09 13:43close19560.021.30171.30381.2996-2.001964.01
39192007.01.09 13:44sell19600.021.30141.30451.3003
39202007.01.09 13:48sell19610.041.30201.30451.3009
39212007.01.09 14:04t/p19610.041.30091.30451.30094.401968.41
39222007.01.09 14:04close19600.021.30091.30451.30031.001969.41
39232007.01.09 14:04sell19620.021.30061.30371.2995
39242007.01.09 14:39sell19630.041.30131.30381.3002
39252007.01.09 14:49t/p19630.041.30021.30381.30024.401973.81
39262007.01.09 14:49close19620.021.30021.30371.29950.801974.61
39272007.01.09 14:49sell19640.021.30011.30321.2990
39282007.01.09 15:43t/p19640.021.29901.30321.29902.201976.81
39292007.01.09 15:43sell19650.021.29881.30191.2977
39302007.01.09 15:47sell19660.041.29941.30191.2983
39312007.01.09 15:59sell19670.081.30011.30201.2990
39322007.01.09 16:49t/p19670.081.29901.30201.29908.801985.61
39332007.01.09 16:49close19660.041.29891.30191.29832.001987.61
39342007.01.09 16:49close19650.021.29901.30191.2977-0.401987.21
39352007.01.09 16:50sell19680.021.29871.30181.2976
39362007.01.09 16:58sell19690.041.29941.30191.2983
39372007.01.09 17:07sell19700.081.30011.30201.2990
39382007.01.09 17:53sell19710.161.30081.30211.2997
39392007.01.09 20:06t/p19710.161.29971.30211.299717.602004.81
39402007.01.09 20:06close19700.081.29961.30201.29904.002008.81
39412007.01.09 20:06close19690.041.30011.30191.2983-2.802006.01
39422007.01.09 20:07close19680.021.30021.30181.2976-3.002003.01
39432007.01.09 20:07sell19720.021.29991.30301.2988
39442007.01.10 00:07t/p19720.021.29881.30301.29882.322005.33
39452007.01.10 00:07sell19730.021.29861.30171.2975
39462007.01.10 00:19t/p19730.021.29751.30171.29752.202007.53
39472007.01.10 00:19sell19740.021.29731.30041.2962
39482007.01.10 00:19t/p19740.021.29621.30041.29622.202009.73
39492007.01.10 00:19sell19750.021.29591.29901.2948
39502007.01.10 00:20sell19760.041.29661.29911.2955
39512007.01.10 01:23sell19770.081.29731.29921.2962
39522007.01.10 01:36t/p19770.081.29621.29921.29628.802018.53
39532007.01.10 01:36close19760.041.29621.29911.29551.602020.13
39542007.01.10 01:36close19750.021.29631.29901.2948-0.802019.33
39552007.01.10 01:36sell19780.021.29601.29911.2949
39562007.01.10 01:59sell19790.041.29671.29921.2956
39572007.01.10 02:15t/p19790.041.29561.29921.29564.402023.73
39582007.01.10 02:15close19780.021.29551.29911.29491.002024.73
39592007.01.10 02:15sell19800.021.29521.29831.2941
39602007.01.10 02:19sell19810.041.29581.29831.2947
39612007.01.10 03:35sell19820.081.29651.29841.2954
39622007.01.10 04:39sell19830.161.29721.29851.2961
39632007.01.10 05:44sell19840.321.29781.29851.2967
39642007.01.10 05:44s/l19800.021.29831.29831.2941-6.202018.53
39652007.01.10 05:44s/l19810.041.29831.29831.2947-10.002008.53
39662007.01.10 05:44close19840.321.29831.29851.2967-16.001992.53
39672007.01.10 05:44close19830.161.29821.29851.2961-16.001976.53
39682007.01.10 05:44close19820.081.29831.29841.2954-14.401962.13
39692007.01.10 05:44sell19850.021.29801.30111.2969
39702007.01.10 05:51sell19860.041.29871.30121.2976
39712007.01.10 06:41t/p19860.041.29761.30121.29764.401966.53
39722007.01.10 06:41close19850.021.29761.30111.29690.801967.33
39732007.01.10 06:42sell19870.021.29751.30061.2964
39742007.01.10 06:57sell19880.041.29821.30071.2971
39752007.01.10 07:24sell19890.081.29891.30081.2978
39762007.01.10 07:47sell19900.161.29951.30081.2984
39772007.01.10 08:46t/p19900.161.29841.30081.298417.601984.93
39782007.01.10 08:46close19890.081.29841.30081.29784.001988.93
39792007.01.10 08:46close19880.041.29851.30071.2971-1.201987.73
39802007.01.10 08:46close19870.021.29841.30061.2964-1.801985.93
39812007.01.10 08:46sell19910.021.29811.30121.2970
39822007.01.10 09:35sell19920.041.29881.30131.2977
39832007.01.10 10:08sell19930.081.29941.30131.2983
39842007.01.10 13:14t/p19930.081.29831.30131.29838.801994.73
39852007.01.10 13:14close19920.041.29831.30131.29772.001996.73
39862007.01.10 13:14close19910.021.29861.30121.2970-1.001995.73
39872007.01.10 13:14sell19940.021.29851.30161.2974
39882007.01.10 13:30t/p19940.021.29741.30161.29742.201997.93
39892007.01.10 13:30sell19950.021.29721.30031.2961
39902007.01.10 13:30sell19960.041.29791.30041.2968
39912007.01.10 13:32sell19970.081.29861.30051.2975
39922007.01.10 13:34t/p19970.081.29751.30051.29758.802006.73
39932007.01.10 13:34close19960.041.29751.30041.29681.602008.33
39942007.01.10 13:34close19950.021.29741.30031.2961-0.402007.93
39952007.01.10 13:34sell19980.021.29731.30041.2962
39962007.01.10 14:00sell19990.041.29791.30041.2968
39972007.01.10 14:45t/p19990.041.29681.30041.29684.402012.33
39982007.01.10 14:45close19980.021.29671.30041.29621.202013.53
39992007.01.10 14:45sell20000.021.29661.29971.2955
40002007.01.10 15:09t/p20000.021.29551.29971.29552.202015.73
40012007.01.10 15:09sell20010.021.29531.29841.2942
40022007.01.10 15:13t/p20010.021.29421.29841.29422.202017.93
40032007.01.10 15:13sell20020.021.29381.29691.2927
40042007.01.10 15:39sell20030.041.29451.29701.2934
40052007.01.10 17:39t/p20030.041.29341.29701.29344.402022.33
40062007.01.10 17:39close20020.021.29341.29691.29270.802023.13
40072007.01.10 17:39sell20040.021.29331.29641.2922
40082007.01.10 17:53sell20050.041.29401.29651.2929
40092007.01.11 00:58sell20060.081.29471.29661.2936
40102007.01.11 01:32sell20070.161.29541.29671.2943
40112007.01.11 04:00sell20080.321.29611.29681.2950
40122007.01.11 04:07s/l20040.021.29641.29641.2922-5.852017.28
40132007.01.11 04:07close20080.321.29641.29681.2950-9.602007.68
40142007.01.11 04:08close20070.161.29631.29671.2943-14.401993.28
40152007.01.11 04:08close20060.081.29641.29661.2936-13.601979.68
40162007.01.11 04:08close20050.041.29621.29651.2929-8.091971.59
40172007.01.11 04:08sell20090.021.29611.29921.2950
40182007.01.11 07:23t/p20090.021.29501.29921.29502.201973.79
40192007.01.11 07:23sell20100.021.29481.29791.2937
40202007.01.11 07:35sell20110.041.29541.29791.2943
40212007.01.11 07:42sell20120.081.29611.29801.2950
40222007.01.11 07:56sell20130.161.29681.29811.2957
40232007.01.11 08:23t/p20130.161.29571.29811.295717.601991.39
40242007.01.11 08:23close20120.081.29561.29801.29504.001995.39
40252007.01.11 08:23close20110.041.29571.29791.2943-1.201994.19
40262007.01.11 08:24close20100.021.29561.29791.2937-1.601992.59
40272007.01.11 08:24sell20140.021.29531.29841.2942
40282007.01.11 08:28sell20150.041.29591.29841.2948
40292007.01.11 09:00sell20160.081.29671.29861.2956
40302007.01.11 09:37sell20170.161.29741.29871.2963
40312007.01.11 11:10t/p20170.161.29631.29871.296317.602010.19
40322007.01.11 11:10close20160.081.29621.29861.29564.002014.19
40332007.01.11 11:10close20150.041.29631.29841.2948-1.602012.59
40342007.01.11 11:10close20140.021.29691.29841.2942-3.202009.39
40352007.01.11 11:11sell20180.021.29681.29991.2957
40362007.01.11 12:00sell20190.041.29751.30001.2964
40372007.01.11 12:00sell20200.081.29841.30031.2973
40382007.01.11 12:01t/p20200.081.29731.30031.29738.802018.19
40392007.01.11 12:01close20190.041.29721.30001.29641.202019.39
40402007.01.11 12:01close20180.021.29731.29991.2957-1.002018.39
40412007.01.11 12:01sell20210.021.29721.30031.2961
40422007.01.11 12:02sell20220.041.29781.30031.2967
40432007.01.11 12:05sell20230.081.29861.30051.2975
40442007.01.11 12:06sell20240.161.29931.30061.2982
40452007.01.11 12:11sell20250.321.29991.30061.2988
40462007.01.11 12:11s/l20210.021.30031.30031.2961-6.202012.19
40472007.01.11 12:11s/l20220.041.30031.30031.2967-10.002002.19
40482007.01.11 12:11close20250.321.30031.30061.2988-12.801989.39
40492007.01.11 12:11close20240.161.30041.30061.2982-17.601971.79
40502007.01.11 12:11close20230.081.30031.30051.2975-13.601958.19
40512007.01.11 12:11sell20260.021.30021.30331.2991
40522007.01.11 12:12sell20270.041.30091.30341.2998
40532007.01.11 12:19t/p20270.041.29981.30341.29984.401962.59
40542007.01.11 12:19close20260.021.29981.30331.29910.801963.39
40552007.01.11 12:19buy20280.021.29991.29681.3010
40562007.01.11 12:20buy20290.041.29931.29681.3004
40572007.01.11 12:23buy20300.081.29841.29651.2995
40582007.01.11 12:25buy20310.161.29771.29641.2988
40592007.01.11 12:28buy20320.321.29711.29641.2982
40602007.01.11 12:28s/l20280.021.29681.29681.3010-6.201957.19
40612007.01.11 12:28s/l20290.041.29681.29681.3004-10.001947.19
40622007.01.11 12:28close20320.321.29681.29641.2982-9.601937.59
40632007.01.11 12:28close20310.161.29691.29641.2988-12.801924.79
40642007.01.11 12:28close20300.081.29671.29651.2995-13.601911.19
40652007.01.11 12:28buy20330.021.29671.29361.2978
40662007.01.11 12:36t/p20330.021.29781.29361.29782.201913.39
40672007.01.11 12:36buy20340.021.29801.29491.2991
40682007.01.11 12:49t/p20340.021.29911.29491.29912.201915.59
40692007.01.11 12:49buy20350.021.29941.29631.3005
40702007.01.11 12:51buy20360.041.29871.29621.2998
40712007.01.11 12:54buy20370.081.29791.29601.2990
40722007.01.11 13:01t/p20370.081.29901.29601.29908.801924.39
40732007.01.11 13:01close20360.041.29901.29621.29981.201925.59
40742007.01.11 13:01close20350.021.29891.29631.3005-1.001924.59
40752007.01.11 13:01buy20380.021.29921.29611.3003
40762007.01.11 13:01buy20390.041.29851.29601.2996
40772007.01.11 13:36buy20400.081.29781.29591.2989
40782007.01.11 13:36buy20410.161.29711.29581.2982
40792007.01.11 13:38buy20420.321.29641.29571.2975
40802007.01.11 13:38s/l20380.021.29611.29611.3003-6.201918.39
40812007.01.11 13:38close20420.321.29611.29571.2975-9.601908.79
40822007.01.11 13:38s/l20390.041.29601.29601.2996-10.001898.79
40832007.01.11 13:38s/l20400.081.29591.29591.2989-15.201883.59
40842007.01.11 13:38close20410.161.29591.29581.2982-19.201864.39
40852007.01.11 13:38buy20430.021.29591.29281.2970
40862007.01.11 13:41buy20440.041.29531.29281.2964
40872007.01.11 13:41buy20450.081.29461.29271.2957
40882007.01.11 13:44t/p20450.081.29571.29271.29578.801873.19
40892007.01.11 13:44close20440.041.29571.29281.29641.601874.79
40902007.01.11 13:44close20430.021.29561.29281.2970-0.601874.19
40912007.01.11 13:44buy20460.021.29571.29261.2968
40922007.01.11 13:49buy20470.041.29511.29261.2962
40932007.01.11 13:51buy20480.081.29441.29251.2955
40942007.01.11 13:51buy20490.161.29361.29231.2947
40952007.01.11 13:51s/l20460.021.29261.29261.2968-6.201867.99
40962007.01.11 13:51s/l20470.041.29261.29261.2962-10.001857.99
40972007.01.11 13:51close20490.161.29261.29231.2947-16.001841.99
40982007.01.11 13:51s/l20480.081.29251.29251.2955-15.201826.79
40992007.01.11 13:51buy20500.021.29261.28951.2937
41002007.01.11 13:53t/p20500.021.29371.28951.29372.201828.99
41012007.01.11 13:53buy20510.021.29401.29091.2951
41022007.01.11 13:59buy20520.041.29341.29091.2945
41032007.01.11 14:06t/p20520.041.29451.29091.29454.401833.39
41042007.01.11 14:06close20510.021.29461.29091.29511.201834.59
41052007.01.11 14:06sell20530.021.29451.29761.2934
41062007.01.11 14:14t/p20530.021.29341.29761.29342.201836.79
41072007.01.11 14:14sell20540.021.29321.29631.2921
41082007.01.11 14:20t/p20540.021.29211.29631.29212.201838.99
41092007.01.11 14:20sell20550.021.29181.29491.2907
41102007.01.11 14:28sell20560.041.29261.29511.2915
41112007.01.11 14:52sell20570.081.29331.29521.2922
41122007.01.11 15:00t/p20570.081.29221.29521.29228.801847.79
41132007.01.11 15:00close20560.041.29211.29511.29152.001849.79
41142007.01.11 15:00close20550.021.29221.29491.2907-0.801848.99
41152007.01.11 15:00sell20580.021.29161.29471.2905
41162007.01.11 15:05t/p20580.021.29051.29471.29052.201851.19
41172007.01.11 15:05sell20590.021.29021.29331.2891
41182007.01.11 15:30t/p20590.021.28911.29331.28912.201853.39
41192007.01.11 15:30sell20600.021.28881.29191.2877
41202007.01.11 15:33sell20610.041.28941.29191.2883
41212007.01.11 16:13sell20620.081.29011.29201.2890
41222007.01.11 17:15sell20630.161.29081.29211.2897
41232007.01.11 18:06t/p20630.161.28971.29211.289717.601870.99
41242007.01.11 18:06close20620.081.28971.29201.28903.201874.19
41252007.01.11 18:07close20610.041.28961.29191.2883-0.801873.39
41262007.01.11 18:07close20600.021.28971.29191.2877-1.801871.59
41272007.01.11 18:07sell20640.021.28941.29251.2883
41282007.01.11 19:28t/p20640.021.28831.29251.28832.201873.79
41292007.01.11 19:28sell20650.021.28811.29121.2870
41302007.01.11 19:34sell20660.041.28881.29131.2877
41312007.01.11 19:39sell20670.081.28941.29131.2883
41322007.01.11 23:33t/p20670.081.28831.29131.28838.801882.59
41332007.01.11 23:33close20660.041.28831.29131.28772.001884.59
41342007.01.11 23:33close20650.021.28861.29121.2870-1.001883.59
41352007.01.11 23:33sell20680.021.28831.29141.2872
41362007.01.11 23:50sell20690.041.28901.29151.2879
41372007.01.12 01:03t/p20690.041.28791.29151.28794.641888.22
41382007.01.12 01:03close20680.021.28791.29141.28720.921889.14
41392007.01.12 01:03sell20700.021.28781.29091.2867
41402007.01.12 01:05sell20710.041.28851.29101.2874
41412007.01.12 01:52sell20720.081.28921.29111.2881
41422007.01.12 02:05sell20730.161.28981.29111.2887
41432007.01.12 02:21sell20740.321.29051.29121.2894
41442007.01.12 03:21t/p20740.321.28941.29121.289435.201924.34
41452007.01.12 03:21close20730.161.28941.29111.28876.401930.74
41462007.01.12 03:21close20720.081.28981.29111.2881-4.801925.94
41472007.01.12 03:23close20710.041.28991.29101.2874-5.601920.34
41482007.01.12 03:24close20700.021.28981.29091.2867-4.001916.34
41492007.01.12 03:24sell20750.021.28961.29271.2885
41502007.01.12 04:40sell20760.041.29051.29301.2894
41512007.01.12 07:05sell20770.081.29131.29321.2902
41522007.01.12 08:24t/p20770.081.29021.29321.29028.801925.14
41532007.01.12 08:24close20760.041.29021.29301.28941.201926.34
41542007.01.12 08:24close20750.021.29031.29271.2885-1.401924.94
41552007.01.12 08:24sell20780.021.29001.29311.2889
41562007.01.12 08:35sell20790.041.29071.29321.2896
41572007.01.12 09:05sell20800.081.29141.29331.2903
41582007.01.12 09:39t/p20800.081.29031.29331.29038.801933.74
41592007.01.12 09:39close20790.041.29031.29321.28961.601935.34
41602007.01.12 09:39close20780.021.29041.29311.2889-0.801934.54
41612007.01.12 09:39sell20810.021.29011.29321.2890
41622007.01.12 09:43sell20820.041.29081.29331.2897
41632007.01.12 11:56t/p20820.041.28971.29331.28974.401938.94
41642007.01.12 11:56close20810.021.28971.29321.28900.801939.74
41652007.01.12 11:56sell20830.021.28981.29291.2887
41662007.01.12 12:42sell20840.041.29051.29301.2894
41672007.01.12 12:55t/p20840.041.28941.29301.28944.401944.14
41682007.01.12 12:55close20830.021.28941.29291.28870.801944.94
41692007.01.12 12:55sell20850.021.28931.29241.2882
41702007.01.12 13:30t/p20850.021.28821.29241.28822.201947.14
41712007.01.12 13:30sell20860.021.28801.29111.2869
41722007.01.12 13:30t/p20860.021.28691.29111.28692.201949.34
41732007.01.12 13:30sell20870.021.28671.28981.2856
41742007.01.12 13:30sell20880.041.28731.28981.2862
41752007.01.12 13:31sell20890.081.28801.28991.2869
41762007.01.12 13:33sell20900.161.28871.29001.2876
41772007.01.12 13:40t/p20900.161.28761.29001.287617.601966.94
41782007.01.12 13:40close20890.081.28761.28991.28693.201970.14
41792007.01.12 13:40close20880.041.28771.28981.2862-1.601968.54
41802007.01.12 13:40close20870.021.28781.28981.2856-2.201966.34
41812007.01.12 13:40sell20910.021.28751.29061.2864
41822007.01.12 13:52sell20920.041.28821.29071.2871
41832007.01.12 13:53sell20930.081.28891.29081.2878
41842007.01.12 13:57sell20940.161.28951.29081.2884
41852007.01.12 13:58sell20950.321.29031.29101.2892
41862007.01.12 13:58s/l20910.021.29061.29061.2864-6.201960.14
41872007.01.12 13:58close20950.321.29061.29101.2892-9.601950.54
41882007.01.12 13:58s/l20920.041.29071.29071.2871-10.001940.54
41892007.01.12 13:58close20940.161.29071.29081.2884-19.201921.34
41902007.01.12 13:58s/l20930.081.29081.29081.2878-15.201906.14
41912007.01.12 13:58sell20960.021.29071.29381.2896
41922007.01.12 14:05sell20970.041.29141.29391.2903
41932007.01.12 14:06sell20980.081.29211.29401.2910
41942007.01.12 14:37sell20990.161.29291.29421.2918
41952007.01.12 15:00sell21000.321.29351.29421.2924
41962007.01.12 15:00s/l20960.021.29381.29381.2896-6.201899.94
41972007.01.12 15:00close21000.321.29381.29421.2924-9.601890.34
41982007.01.12 15:00s/l20970.041.29391.29391.2903-10.001880.34
41992007.01.12 15:00close20990.161.29391.29421.2918-16.001864.34
42002007.01.12 15:00close20980.081.29381.29401.2910-13.601850.74
42012007.01.12 15:00sell21010.021.29351.29661.2924
42022007.01.12 15:01sell21020.041.29421.29671.2931
42032007.01.12 15:04t/p21020.041.29311.29671.29314.401855.14
42042007.01.12 15:04close21010.021.29311.29661.29240.801855.94
42052007.01.12 15:04sell21030.021.29301.29611.2919
42062007.01.12 15:07t/p21030.021.29191.29611.29192.201858.14
42072007.01.12 15:07sell21040.021.29161.29471.2905
42082007.01.12 15:11sell21050.041.29231.29481.2912
42092007.01.12 15:17sell21060.081.29311.29501.2920
42102007.01.12 15:19sell21070.161.29371.29501.2926
42112007.01.12 16:00t/p21070.161.29261.29501.292617.601875.74
42122007.01.12 16:00close21060.081.29261.29501.29204.001879.74
42132007.01.12 16:00close21050.041.29271.29481.2912-1.601878.14
42142007.01.12 16:00close21040.021.29281.29471.2905-2.401875.74
42152007.01.12 16:00sell21080.021.29251.29561.2914
42162007.01.12 16:17sell21090.041.29331.29581.2922
42172007.01.12 16:42t/p21090.041.29221.29581.29224.401880.14
42182007.01.12 16:42close21080.021.29221.29561.29140.601880.74
42192007.01.12 16:42sell21100.021.29211.29521.2910
42202007.01.12 17:10sell21110.041.29281.29531.2917
42212007.01.12 18:16t/p21110.041.29171.29531.29174.401885.14
42222007.01.12 18:16close21100.021.29171.29521.29100.801885.94
42232007.01.12 18:16sell21120.021.29161.29471.2905
42242007.01.12 21:37sell21130.041.29241.29491.2913
42252007.01.15 02:26sell21140.081.29311.29501.2920
42262007.01.15 04:07sell21150.161.29371.29501.2926
42272007.01.15 07:42sell21160.321.29441.29511.2933
42282007.01.15 07:42s/l21120.021.29471.29471.2905-6.081879.86
42292007.01.15 07:42close21160.321.29471.29511.2933-9.601870.26
42302007.01.15 07:42close21150.161.29481.29501.2926-17.601852.66
42312007.01.15 07:42close21140.081.29471.29501.2920-12.801839.86
42322007.01.15 07:42s/l21130.041.29491.29491.2913-9.761830.10
42332007.01.15 07:42sell21170.021.29471.29781.2936
42342007.01.15 07:54sell21180.041.29551.29801.2944
42352007.01.15 07:57t/p21180.041.29441.29801.29444.401834.50
42362007.01.15 07:57close21170.021.29441.29781.29360.601835.10
42372007.01.15 07:57buy21190.021.29451.29141.2956
42382007.01.15 08:24buy21200.041.29381.29131.2949
42392007.01.15 08:38buy21210.081.29321.29131.2943
42402007.01.15 09:02t/p21210.081.29431.29131.29438.801843.90
42412007.01.15 09:02close21200.041.29431.29131.29492.001845.90
42422007.01.15 09:02close21190.021.29421.29141.2956-0.601845.30
42432007.01.15 09:03buy21220.021.29451.29141.2956
42442007.01.15 09:15buy21230.041.29381.29131.2949
42452007.01.15 11:45t/p21230.041.29491.29131.29494.401849.70
42462007.01.15 11:45close21220.021.29491.29141.29560.801850.50
42472007.01.15 11:45buy21240.021.29511.29201.2962
42482007.01.15 12:33buy21250.041.29441.29191.2955
42492007.01.15 13:43buy21260.081.29371.29181.2948
42502007.01.15 14:55buy21270.161.29311.29181.2942
42512007.01.15 17:26t/p21270.161.29421.29181.294217.601868.10
42522007.01.15 17:26close21260.081.29421.29181.29484.001872.10
42532007.01.15 17:26close21250.041.29411.29191.2955-1.201870.90
42542007.01.15 17:27close21240.021.29401.29201.2962-2.201868.70
42552007.01.15 17:27buy21280.021.29431.29121.2954
42562007.01.15 17:33buy21290.041.29361.29111.2947
42572007.01.15 17:50buy21300.081.29301.29111.2941
42582007.01.15 18:24t/p21300.081.29411.29111.29418.801877.50
42592007.01.15 18:24close21290.041.29411.29111.29472.001879.50
42602007.01.15 18:24close21280.021.29401.29121.2954-0.601878.90
42612007.01.15 18:24buy21310.021.29411.29101.2952
42622007.01.15 18:24buy21320.041.29351.29101.2946
42632007.01.15 19:38buy21330.081.29281.29091.2939
42642007.01.15 20:05t/p21330.081.29391.29091.29398.801887.70
42652007.01.15 20:05close21320.041.29391.29101.29461.601889.30
42662007.01.15 20:05close21310.021.29381.29101.2952-0.601888.70
42672007.01.15 20:06buy21340.021.29411.29101.2952
42682007.01.15 20:06buy21350.041.29341.29091.2945
42692007.01.16 00:58buy21360.081.29271.29081.2938
42702007.01.16 04:26t/p21360.081.29381.29081.29388.801897.50
42712007.01.16 04:26close21350.041.29381.29091.29451.341898.83
42722007.01.16 04:26close21340.021.29331.29101.2952-1.731897.10
42732007.01.16 04:26buy21370.021.29381.29071.2949
42742007.01.16 05:49t/p21370.021.29491.29071.29492.201899.30
42752007.01.16 05:49buy21380.021.29521.29211.2963
42762007.01.16 06:24buy21390.041.29451.29201.2956
42772007.01.16 07:06t/p21390.041.29561.29201.29564.401903.70
42782007.01.16 07:06close21380.021.29561.29211.29630.801904.50
42792007.01.16 07:06buy21400.021.29571.29261.2968
42802007.01.16 07:25buy21410.041.29511.29261.2962
42812007.01.16 07:36t/p21410.041.29621.29261.29624.401908.90
42822007.01.16 07:36close21400.021.29621.29261.29681.001909.90
42832007.01.16 07:36buy21420.021.29641.29331.2975
42842007.01.16 08:19buy21430.041.29571.29321.2968
42852007.01.16 09:21t/p21430.041.29681.29321.29684.401914.30
42862007.01.16 09:21close21420.021.29681.29331.29750.801915.10
42872007.01.16 09:21buy21440.021.29691.29381.2980
42882007.01.16 10:05buy21450.041.29621.29371.2973
42892007.01.16 10:15t/p21450.041.29731.29371.29734.401919.50
42902007.01.16 10:15close21440.021.29731.29381.29800.801920.30
42912007.01.16 10:15buy21460.021.29741.29431.2985
42922007.01.16 10:22t/p21460.021.29851.29431.29852.201922.50
42932007.01.16 10:22buy21470.021.29881.29571.2999
42942007.01.16 10:44buy21480.041.29811.29561.2992
42952007.01.16 10:46buy21490.081.29751.29561.2986
42962007.01.16 12:12buy21500.161.29681.29551.2979
42972007.01.16 12:40buy21510.321.29611.29541.2972
42982007.01.16 13:09s/l21470.021.29571.29571.2999-6.201916.30
42992007.01.16 13:09close21510.321.29571.29541.2972-12.801903.50
43002007.01.16 13:09close21500.161.29581.29551.2979-16.001887.50
43012007.01.16 13:09close21490.081.29571.29561.2986-14.401873.10
43022007.01.16 13:09close21480.041.29581.29561.2992-9.201863.90
43032007.01.16 13:09buy21520.021.29611.29301.2972
43042007.01.16 13:13buy21530.041.29551.29301.2966
43052007.01.16 13:20buy21540.081.29471.29281.2958
43062007.01.16 13:36t/p21540.081.29581.29281.29588.801872.70
43072007.01.16 13:36close21530.041.29581.29301.29661.201873.90
43082007.01.16 13:36close21520.021.29571.29301.2972-0.801873.10
43092007.01.16 13:36buy21550.021.29581.29271.2969
43102007.01.16 13:56buy21560.041.29521.29271.2963
43112007.01.16 14:08t/p21560.041.29631.29271.29634.401877.50
43122007.01.16 14:08close21550.021.29641.29271.29691.201878.70
43132007.01.16 14:08buy21570.021.29651.29341.2976
43142007.01.16 14:13buy21580.041.29571.29321.2968
43152007.01.16 14:21buy21590.081.29511.29321.2962
43162007.01.16 14:25buy21600.161.29441.29311.2955
43172007.01.16 14:27s/l21570.021.29341.29341.2976-6.201872.50
43182007.01.16 14:27s/l21580.041.29321.29321.2968-10.001862.50
43192007.01.16 14:27s/l21590.081.29321.29321.2962-15.201847.30
43202007.01.16 14:27close21600.161.29321.29311.2955-19.201828.10
43212007.01.16 14:27buy21610.021.29351.29041.2946
43222007.01.16 14:53buy21620.041.29281.29031.2939
43232007.01.16 15:05t/p21620.041.29391.29031.29394.401832.50
43242007.01.16 15:05close21610.021.29391.29041.29460.801833.30
43252007.01.16 15:05buy21630.021.29401.29091.2951
43262007.01.16 15:10buy21640.041.29341.29091.2945
43272007.01.16 15:36buy21650.081.29271.29081.2938
43282007.01.16 15:39buy21660.161.29201.29071.2931
43292007.01.16 15:44t/p21660.161.29311.29071.293117.601850.90
43302007.01.16 15:44close21650.081.29311.29081.29383.201854.10
43312007.01.16 15:44close21640.041.29301.29091.2945-1.601852.50
43322007.01.16 15:44close21630.021.29311.29091.2951-1.801850.70
43332007.01.16 15:45buy21670.021.29321.29011.2943
43342007.01.16 16:43buy21680.041.29251.29001.2936
43352007.01.16 16:49buy21690.081.29171.28981.2928
43362007.01.16 17:02buy21700.161.29111.28981.2922
43372007.01.16 19:32t/p21700.161.29221.28981.292217.601868.30
43382007.01.16 19:32close21690.081.29221.28981.29284.001872.30
43392007.01.16 19:32close21680.041.29221.29001.2936-1.201871.10
43402007.01.16 19:32close21670.021.29231.29011.2943-1.801869.30
43412007.01.16 19:33buy21710.021.29241.28931.2935
43422007.01.16 19:54buy21720.041.29161.28911.2927
43432007.01.17 02:06buy21730.081.29101.28911.2921
43442007.01.17 02:22t/p21730.081.29211.28911.29218.801878.10
43452007.01.17 02:22close21720.041.29211.28911.29271.741879.84
43462007.01.17 02:22close21710.021.29191.28931.2935-1.131878.71
43472007.01.17 02:22buy21740.021.29221.28911.2933
43482007.01.17 06:19t/p21740.021.29331.28911.29332.201880.91
43492007.01.17 06:19buy21750.021.29351.29041.2946
43502007.01.17 07:02buy21760.041.29271.29021.2938
43512007.01.17 07:17buy21770.081.29201.29011.2931
43522007.01.17 08:24t/p21770.081.29311.29011.29318.801889.71
43532007.01.17 08:24close21760.041.29311.29021.29381.601891.31
43542007.01.17 08:24close21750.021.29301.29041.2946-1.001890.31
43552007.01.17 08:24buy21780.021.29331.29021.2944
43562007.01.17 08:52buy21790.041.29261.29011.2937
43572007.01.17 10:45buy21800.081.29191.29001.2930
43582007.01.17 11:10t/p21800.081.29301.29001.29308.801899.11
43592007.01.17 11:10close21790.041.29301.29011.29371.601900.71
43602007.01.17 11:10close21780.021.29211.29021.2944-2.401898.31
43612007.01.17 11:11buy21810.021.29241.28931.2935
43622007.01.17 11:59buy21820.041.29171.28921.2928
43632007.01.17 13:06buy21830.081.29111.28921.2922
43642007.01.17 13:30buy21840.161.29041.28911.2915
43652007.01.17 13:44t/p21840.161.29151.28911.291517.601915.91
43662007.01.17 13:44close21830.081.29151.28921.29223.201919.11
43672007.01.17 13:44close21820.041.29141.28921.2928-1.201917.91
43682007.01.17 13:44close21810.021.29131.28931.2935-2.201915.71
43692007.01.17 13:44buy21850.021.29161.28851.2927
43702007.01.17 14:00t/p21850.021.29271.28851.29272.201917.91
43712007.01.17 14:00buy21860.021.29291.28981.2940
43722007.01.17 14:01buy21870.041.29221.28971.2933
43732007.01.17 14:06buy21880.081.29151.28961.2926
43742007.01.17 14:15buy21890.161.29081.28951.2919
43752007.01.17 14:23t/p21890.161.29191.28951.291917.601935.51
43762007.01.17 14:23close21880.081.29191.28961.29263.201938.71
43772007.01.17 14:23close21870.041.29181.28971.2933-1.601937.11
43782007.01.17 14:23close21860.021.29191.28981.2940-2.001935.11
43792007.01.17 14:23buy21900.021.29221.28911.2933
43802007.01.17 14:49t/p21900.021.29331.28911.29332.201937.31
43812007.01.17 14:49buy21910.021.29351.29041.2946
43822007.01.17 15:05buy21920.041.29281.29031.2939
43832007.01.17 15:23t/p21920.041.29391.29031.29394.401941.71
43842007.01.17 15:23close21910.021.29391.29041.29460.801942.51
43852007.01.17 15:23buy21930.021.29401.29091.2951
43862007.01.17 15:41buy21940.041.29341.29091.2945
43872007.01.17 15:58t/p21940.041.29451.29091.29454.401946.91
43882007.01.17 15:58close21930.021.29451.29091.29511.001947.91
43892007.01.17 15:58buy21950.021.29461.29151.2957
43902007.01.17 16:18buy21960.041.29381.29131.2949
43912007.01.17 17:38t/p21960.041.29491.29131.29494.401952.31
43922007.01.17 17:38close21950.021.29491.29151.29570.601952.91
43932007.01.17 17:38buy21970.021.29501.29191.2961
43942007.01.17 18:00buy21980.041.29431.29181.2954
43952007.01.17 19:10buy21990.081.29361.29171.2947
43962007.01.17 19:26buy22000.161.29301.29171.2941
43972007.01.17 21:30t/p22000.161.29411.29171.294117.601970.51
43982007.01.17 21:30close21990.081.29411.29171.29474.001974.51
43992007.01.17 21:31close21980.041.29331.29181.2954-4.001970.51
44002007.01.17 21:31close21970.021.29331.29191.2961-3.401967.11
44012007.01.17 21:31buy22010.021.29441.29131.2955
44022007.01.17 21:31buy22020.041.29371.29121.2948
44032007.01.17 21:40t/p22020.041.29481.29121.29484.401971.51
44042007.01.17 21:40close22010.021.29481.29131.29550.801972.31
44052007.01.17 21:41buy22030.021.29371.29061.2948
44062007.01.17 22:35t/p22030.021.29481.29061.29482.201974.51
44072007.01.17 22:35buy22040.021.29501.29191.2961
44082007.01.17 22:37buy22050.041.29431.29181.2954
44092007.01.17 22:45buy22060.081.29361.29171.2947
44102007.01.18 01:53t/p22060.081.29471.29171.29477.231981.74
44112007.01.18 01:53close22050.041.29471.29181.29540.811982.55
44122007.01.18 01:53close22040.021.29461.29191.2961-1.191981.36
44132007.01.18 01:53buy22070.021.29491.29181.2960
44142007.01.18 03:04t/p22070.021.29601.29181.29602.201983.56
44152007.01.18 03:04buy22080.021.29621.29311.2973
44162007.01.18 04:01t/p22080.021.29731.29311.29732.201985.76
44172007.01.18 04:01buy22090.021.29761.29451.2987
44182007.01.18 04:06buy22100.041.29691.29441.2980
44192007.01.18 04:06buy22110.081.29621.29431.2973
44202007.01.18 07:15buy22120.161.29551.29421.2966
44212007.01.18 07:29t/p22120.161.29661.29421.296617.602003.36
44222007.01.18 07:29close22110.081.29661.29431.29733.202006.56
44232007.01.18 07:29close22100.041.29651.29441.2980-1.602004.96
44242007.01.18 07:29close22090.021.29661.29451.2987-2.002002.96
44252007.01.18 07:30buy22130.021.29671.29361.2978
44262007.01.18 08:01buy22140.041.29601.29351.2971
44272007.01.18 09:01buy22150.081.29541.29351.2965
44282007.01.18 09:15buy22160.161.29461.29331.2957
44292007.01.18 10:13buy22170.321.29391.29321.2950
44302007.01.18 10:14s/l22130.021.29361.29361.2978-6.201996.76
44312007.01.18 10:14s/l22140.041.29351.29351.2971-10.001986.76
44322007.01.18 10:14s/l22150.081.29351.29351.2965-15.201971.56
44332007.01.18 10:14close22170.321.29351.29321.2950-12.801958.76
44342007.01.18 10:14close22160.161.29361.29331.2957-16.001942.76
44352007.01.18 10:14buy22180.021.29371.29061.2948
44362007.01.18 12:04buy22190.041.29311.29061.2942
44372007.01.18 12:08buy22200.081.29241.29051.2935
44382007.01.18 12:16buy22210.161.29171.29041.2928
44392007.01.18 13:30t/p22210.161.29281.29041.292817.601960.36
44402007.01.18 13:30close22200.081.29281.29051.29353.201963.56
44412007.01.18 13:30close22190.041.29271.29061.2942-1.601961.96
44422007.01.18 13:30close22180.021.29281.29061.2948-1.801960.16
44432007.01.18 13:30buy22220.021.29281.28971.2939
44442007.01.18 13:30buy22230.041.29211.28961.2932
44452007.01.18 13:30buy22240.081.29131.28941.2924
44462007.01.18 13:30buy22250.161.29041.28911.2915
44472007.01.18 13:32t/p22250.161.29151.28911.291517.601977.76
44482007.01.18 13:32close22240.081.29151.28941.29241.601979.36
44492007.01.18 13:32close22230.041.29141.28961.2932-2.801976.56
44502007.01.18 13:32close22220.021.29151.28971.2939-2.601973.96
44512007.01.18 13:32buy22260.021.29181.28871.2929
44522007.01.18 13:33buy22270.041.29121.28871.2923
44532007.01.18 13:34buy22280.081.29041.28851.2915
44542007.01.18 13:36buy22290.161.28971.28841.2908
44552007.01.18 13:39t/p22290.161.29081.28841.290817.601991.56
44562007.01.18 13:39close22280.081.29081.28851.29153.201994.76
44572007.01.18 13:39close22270.041.29091.28871.2923-1.201993.56
44582007.01.18 13:39close22260.021.29081.28871.2929-2.001991.56
44592007.01.18 13:39buy22300.021.29111.28801.2922
44602007.01.18 14:06t/p22300.021.29221.28801.29222.201993.76
44612007.01.18 14:06buy22310.021.29241.28931.2935
44622007.01.18 14:22t/p22310.021.29351.28931.29352.201995.96
44632007.01.18 14:22buy22320.021.29371.29061.2948
44642007.01.18 14:33t/p22320.021.29481.29061.29482.201998.16
44652007.01.18 14:33buy22330.021.29511.29201.2962
44662007.01.18 14:44buy22340.041.29431.29181.2954
44672007.01.18 14:54buy22350.081.29351.29161.2946
44682007.01.18 15:00t/p22350.081.29461.29161.29468.802006.96
44692007.01.18 15:00close22340.041.29461.29181.29541.202008.16
44702007.01.18 15:00close22330.021.29451.29201.2962-1.202006.96
44712007.01.18 15:00buy22360.021.29481.29171.2959
44722007.01.18 15:05buy22370.041.29411.29161.2952
44732007.01.18 15:17t/p22370.041.29521.29161.29524.402011.36
44742007.01.18 15:17close22360.021.29521.29171.29590.802012.16
44752007.01.18 15:17buy22380.021.29551.29241.2966
44762007.01.18 15:31buy22390.041.29481.29231.2959
44772007.01.18 15:52t/p22390.041.29591.29231.29594.402016.56
44782007.01.18 15:52close22380.021.29591.29241.29660.802017.36
44792007.01.18 15:52buy22400.021.29621.29311.2973
44802007.01.18 15:54buy22410.041.29551.29301.2966
44812007.01.18 15:59buy22420.081.29471.29281.2958
44822007.01.18 16:58buy22430.161.29401.29271.2951
44832007.01.18 17:00buy22440.321.29341.29271.2945
44842007.01.18 17:00s/l22400.021.29311.29311.2973-6.202011.16
44852007.01.18 17:00close22440.321.29311.29271.2945-9.602001.56
44862007.01.18 17:00close22430.161.29331.29271.2951-11.201990.36
44872007.01.18 17:00close22420.081.29341.29281.2958-10.401979.96
44882007.01.18 17:00close22410.041.29361.29301.2966-7.601972.36
44892007.01.18 17:00buy22450.021.29371.29061.2948
44902007.01.18 17:03t/p22450.021.29481.29061.29482.201974.56
44912007.01.18 17:03buy22460.021.29501.29191.2961
44922007.01.18 18:25buy22470.041.29421.29171.2953
44932007.01.18 19:25t/p22470.041.29531.29171.29534.401978.96
44942007.01.18 19:25close22460.021.29531.29191.29610.601979.56
44952007.01.18 19:25buy22480.021.29561.29251.2967
44962007.01.18 20:24t/p22480.021.29671.29251.29672.201981.76
44972007.01.18 20:24buy22490.021.29691.29381.2980
44982007.01.18 20:44buy22500.041.29621.29371.2973
44992007.01.18 21:18buy22510.081.29541.29351.2965
45002007.01.18 22:19t/p22510.081.29651.29351.29658.801990.56
45012007.01.18 22:19close22500.041.29651.29371.29731.201991.76
45022007.01.18 22:20close22490.021.29611.29381.2980-1.601990.16
45032007.01.18 22:20buy22520.021.29621.29311.2973
45042007.01.19 00:16buy22530.041.29551.29301.2966
45052007.01.19 01:16t/p22530.041.29661.29301.29664.401994.56
45062007.01.19 01:16close22520.021.29661.29311.29730.671995.23
45072007.01.19 01:17buy22540.021.29671.29361.2978
45082007.01.19 02:06t/p22540.021.29781.29361.29782.201997.43
45092007.01.19 02:06buy22550.021.29801.29491.2991
45102007.01.19 03:55t/p22550.021.29911.29491.29912.201999.63
45112007.01.19 03:55buy22560.021.29941.29631.3005
45122007.01.19 06:12buy22570.041.29871.29621.2998
45132007.01.19 07:19buy22580.081.29801.29611.2991
45142007.01.19 08:09buy22590.161.29741.29611.2985
45152007.01.19 09:55buy22600.321.29661.29591.2977
45162007.01.19 10:18s/l22560.021.29631.29631.3005-6.201993.43
45172007.01.19 10:18close22600.321.29631.29591.2977-9.601983.83
45182007.01.19 10:18close22590.161.29641.29611.2985-16.001967.83
45192007.01.19 10:18s/l22570.041.29621.29621.2998-10.001957.83
45202007.01.19 10:18close22580.081.29621.29611.2991-14.401943.43
45212007.01.19 10:18buy22610.021.29621.29311.2973
45222007.01.19 10:49buy22620.041.29551.29301.2966
45232007.01.19 11:39t/p22620.041.29661.29301.29664.401947.83
45242007.01.19 11:39close22610.021.29671.29311.29731.001948.83
45252007.01.19 11:39buy22630.021.29631.29321.2974
45262007.01.19 12:03buy22640.041.29561.29311.2967
45272007.01.19 12:49t/p22640.041.29671.29311.29674.401953.23
45282007.01.19 12:49close22630.021.29671.29321.29740.801954.03
45292007.01.19 12:49buy22650.021.29631.29321.2974
45302007.01.19 13:30buy22660.041.29561.29311.2967
45312007.01.19 13:41buy22670.081.29501.29311.2961
45322007.01.19 14:05buy22680.161.29431.29301.2954
45332007.01.19 14:07buy22690.321.29351.29281.2946
45342007.01.19 14:33t/p22690.321.29461.29281.294635.201989.23
45352007.01.19 14:33close22680.161.29461.29301.29544.801994.03
45362007.01.19 14:33close22670.081.29411.29311.2961-7.201986.83
45372007.01.19 14:33close22660.041.29421.29311.2967-5.601981.23
45382007.01.19 14:34close22650.021.29411.29321.2974-4.401976.83
45392007.01.19 14:34buy22700.021.29441.29131.2955
45402007.01.19 14:59buy22710.041.29371.29121.2948
45412007.01.19 15:00buy22720.081.29311.29121.2942
45422007.01.19 15:01buy22730.161.29231.29101.2934
45432007.01.19 15:29buy22740.321.29161.29091.2927
45442007.01.19 15:30s/l22700.021.29131.29131.2955-6.201970.63
45452007.01.19 15:30close22740.321.29131.29091.2927-9.601961.03
45462007.01.19 15:30close22730.161.29141.29101.2934-14.401946.63
45472007.01.19 15:30close22720.081.29131.29121.2942-14.401932.23
45482007.01.19 15:30s/l22710.041.29121.29121.2948-10.001922.23
45492007.01.19 15:30buy22750.021.29141.28831.2925
45502007.01.19 15:42t/p22750.021.29251.28831.29252.201924.43
45512007.01.19 15:42buy22760.021.29281.28971.2939
45522007.01.19 15:55t/p22760.021.29391.28971.29392.201926.63
45532007.01.19 15:55buy22770.021.29411.29101.2952
45542007.01.19 16:27t/p22770.021.29521.29101.29522.201928.83
45552007.01.19 16:27buy22780.021.29541.29231.2965
45562007.01.19 16:43t/p22780.021.29651.29231.29652.201931.03
45572007.01.19 16:43buy22790.021.29671.29361.2978
45582007.01.19 16:47buy22800.041.29601.29351.2971
45592007.01.22 01:49t/p22800.041.29711.29351.29714.141935.17
45602007.01.22 01:49close22790.021.29711.29361.29780.671935.84
45612007.01.22 01:49buy22810.021.29721.29411.2983
45622007.01.22 05:11buy22820.041.29651.29401.2976
45632007.01.22 07:20t/p22820.041.29761.29401.29764.401940.24
45642007.01.22 07:20close22810.021.29761.29411.29830.801941.04
45652007.01.22 07:20buy22830.021.29771.29461.2988
45662007.01.22 07:31buy22840.041.29711.29461.2982
45672007.01.22 08:36buy22850.081.29641.29451.2975
45682007.01.22 09:34buy22860.161.29571.29441.2968
45692007.01.22 10:23buy22870.321.29501.29431.2961
45702007.01.22 10:50s/l22830.021.29461.29461.2988-6.201934.84
45712007.01.22 10:50s/l22840.041.29461.29461.2982-10.001924.84
45722007.01.22 10:50s/l22850.081.29451.29451.2975-15.201909.64
45732007.01.22 10:50close22870.321.29451.29431.2961-16.001893.64
45742007.01.22 10:50close22860.161.29461.29441.2968-17.601876.04
45752007.01.22 10:50buy22880.021.29461.29151.2957
45762007.01.22 10:58buy22890.041.29381.29131.2949
45772007.01.22 11:19t/p22890.041.29491.29131.29494.401880.44
45782007.01.22 11:19close22880.021.29491.29151.29570.601881.04
45792007.01.22 11:19buy22900.021.29511.29201.2962
45802007.01.22 12:02buy22910.041.29441.29191.2955
45812007.01.22 12:34buy22920.081.29371.29181.2948
45822007.01.22 12:44buy22930.161.29311.29181.2942
45832007.01.22 12:49buy22940.321.29241.29171.2935
45842007.01.22 13:12t/p22940.321.29351.29171.293535.201916.24
45852007.01.22 13:12close22930.161.29351.29181.29426.401922.64
45862007.01.22 13:12close22920.081.29361.29181.2948-0.801921.84
45872007.01.22 13:12close22910.041.29351.29191.2955-3.601918.24
45882007.01.22 13:13close22900.021.29341.29201.2962-3.401914.84
45892007.01.22 13:13buy22950.021.29351.29041.2946
45902007.01.22 15:54t/p22950.021.29461.29041.29462.201917.04
45912007.01.22 15:54buy22960.021.29481.29171.2959
45922007.01.22 16:03t/p22960.021.29591.29171.29592.201919.24
45932007.01.22 16:03buy22970.021.29611.29301.2972
45942007.01.22 16:22buy22980.041.29551.29301.2966
45952007.01.22 17:45buy22990.081.29481.29291.2959
45962007.01.22 18:54buy23000.161.29411.29281.2952
45972007.01.22 19:49t/p23000.161.29521.29281.295217.601936.84
45982007.01.22 19:49close22990.081.29521.29291.29593.201940.04
45992007.01.22 19:50close22980.041.29511.29301.2966-1.601938.44
46002007.01.22 19:50close22970.021.29521.29301.2972-1.801936.64
46012007.01.22 19:50buy23010.021.29531.29221.2964
46022007.01.22 20:35buy23020.041.29461.29211.2957
46032007.01.23 00:28buy23030.081.29391.29201.2950
46042007.01.23 02:58buy23040.161.29331.29201.2944
46052007.01.23 04:51t/p23040.161.29441.29201.294417.601954.24
46062007.01.23 04:51close23030.081.29441.29201.29504.001958.24
46072007.01.23 04:51close23020.041.29421.29211.2957-1.861956.37
46082007.01.23 04:51close23010.021.29431.29221.2964-2.131954.24
46092007.01.23 04:52buy23050.021.29471.29161.2958
46102007.01.23 05:08buy23060.041.29401.29151.2951
46112007.01.23 07:28t/p23060.041.29511.29151.29514.401958.64
46122007.01.23 07:28close23050.021.29521.29161.29581.001959.64
46132007.01.23 07:28buy23070.021.29531.29221.2964
46142007.01.23 07:32t/p23070.021.29641.29221.29642.201961.84
46152007.01.23 07:32buy23080.021.29661.29351.2977
46162007.01.23 08:10t/p23080.021.29771.29351.29772.201964.04
46172007.01.23 08:10buy23090.021.29791.29481.2990
46182007.01.23 08:56buy23100.041.29731.29481.2984
46192007.01.23 09:56t/p23100.041.29841.29481.29844.401968.44
46202007.01.23 09:56close23090.021.29841.29481.29901.001969.44
46212007.01.23 09:56buy23110.021.29851.29541.2996
46222007.01.23 10:05t/p23110.021.29961.29541.29962.201971.64
46232007.01.23 10:05buy23120.021.29981.29671.3009
46242007.01.23 10:09t/p23120.021.30091.29671.30092.201973.84
46252007.01.23 10:09buy23130.021.30121.29811.3023
46262007.01.23 10:12buy23140.041.30051.29801.3016
46272007.01.23 10:19t/p23140.041.30161.29801.30164.401978.24
46282007.01.23 10:19close23130.021.30161.29811.30230.801979.04
46292007.01.23 10:19buy23150.021.30171.29861.3028
46302007.01.23 10:26buy23160.041.30111.29861.3022
46312007.01.23 10:59buy23170.081.30041.29851.3015
46322007.01.23 11:43t/p23170.081.30151.29851.30158.801987.84
46332007.01.23 11:43close23160.041.30151.29861.30221.601989.44
46342007.01.23 11:43close23150.021.30141.29861.3028-0.601988.84
46352007.01.23 11:43buy23180.021.30181.29871.3029
46362007.01.23 12:02t/p23180.021.30291.29871.30292.201991.04
46372007.01.23 12:02buy23190.021.30321.30011.3043
46382007.01.23 12:04buy23200.041.30251.30001.3036
46392007.01.23 12:53t/p23200.041.30361.30001.30364.401995.44
46402007.01.23 12:53close23190.021.30361.30011.30430.801996.24
46412007.01.23 12:53buy23210.021.30391.30081.3050
46422007.01.23 12:58buy23220.041.30331.30081.3044
46432007.01.23 13:32buy23230.081.30261.30071.3037
46442007.01.23 14:23buy23240.161.30181.30051.3029
46452007.01.23 14:54t/p23240.161.30291.30051.302917.602013.84
46462007.01.23 14:54close23230.081.30291.30071.30372.402016.24
46472007.01.23 14:54close23220.041.30311.30081.3044-0.802015.44
46482007.01.23 14:54close23210.021.30301.30081.3050-1.802013.64
46492007.01.23 14:54buy23250.021.30311.30001.3042
46502007.01.23 15:32t/p23250.021.30421.30001.30422.202015.84
46512007.01.23 15:32buy23260.021.30441.30131.3055
46522007.01.23 15:38buy23270.041.30371.30121.3048
46532007.01.23 15:59buy23280.081.30311.30121.3042
46542007.01.23 16:11buy23290.161.30241.30111.3035
46552007.01.23 16:38t/p23290.161.30351.30111.303517.602033.44
46562007.01.23 16:38close23280.081.30351.30121.30423.202036.64
46572007.01.23 16:38close23270.041.30341.30121.3048-1.202035.44
46582007.01.23 16:38close23260.021.30321.30131.3055-2.402033.04
46592007.01.23 16:38buy23300.021.30331.30021.3044
46602007.01.23 16:44buy23310.041.30261.30011.3037
46612007.01.23 17:33buy23320.081.30191.30001.3030
46622007.01.23 17:47buy23330.161.30131.30001.3024
46632007.01.23 18:46buy23340.321.30061.29991.3017
46642007.01.23 19:04t/p23340.321.30171.29991.301735.202068.24
46652007.01.23 19:04close23330.161.30171.30001.30246.402074.64
46662007.01.23 19:04close23320.081.30181.30001.3030-0.802073.84
46672007.01.23 19:04close23310.041.30191.30011.3037-2.802071.04
46682007.01.23 19:04close23300.021.30181.30021.3044-3.002068.04
46692007.01.23 19:04buy23350.021.30191.29881.3030
46702007.01.23 21:06t/p23350.021.30301.29881.30302.202070.24
46712007.01.23 21:06buy23360.021.30321.30011.3043
46722007.01.23 21:14buy23370.041.30251.30001.3036
46732007.01.23 22:19buy23380.081.30171.29981.3028
46742007.01.24 00:27t/p23380.081.30281.29981.30288.282078.52
46752007.01.24 00:27close23370.041.30291.30001.30361.342079.86
46762007.01.24 00:27close23360.021.30281.30011.3043-0.932078.93
46772007.01.24 00:27buy23390.021.30321.30011.3043
46782007.01.24 00:34buy23400.041.30251.30001.3036
46792007.01.24 05:16t/p23400.041.30361.30001.30364.402083.33
46802007.01.24 05:16close23390.021.30361.30011.30430.802084.13
46812007.01.24 05:16buy23410.021.30381.30071.3049
46822007.01.24 05:16buy23420.041.30321.30071.3043
46832007.01.24 05:33buy23430.081.30251.30061.3036
46842007.01.24 06:32buy23440.161.30181.30051.3029
46852007.01.24 06:47buy23450.321.30121.30051.3023
46862007.01.24 06:47s/l23410.021.30071.30071.3049-6.202077.93
46872007.01.24 06:47s/l23420.041.30071.30071.3043-10.002067.93
46882007.01.24 06:47s/l23430.081.30061.30061.3036-15.202052.73
46892007.01.24 06:47close23450.321.30061.30051.3023-19.202033.53
46902007.01.24 06:47close23440.161.30071.30051.3029-17.602015.93
46912007.01.24 06:47buy23460.021.30101.29791.3021
46922007.01.24 06:55t/p23460.021.30211.29791.30212.202018.13
46932007.01.24 06:55buy23470.021.30231.29921.3034
46942007.01.24 07:00buy23480.041.30161.29911.3027
46952007.01.24 07:52buy23490.081.30091.29901.3020
46962007.01.24 08:04buy23500.161.30021.29891.3013
46972007.01.24 08:15buy23510.321.29951.29881.3006
46982007.01.24 08:15s/l23470.021.29921.29921.3034-6.202011.93
46992007.01.24 08:15close23510.321.29921.29881.3006-9.602002.33
47002007.01.24 08:15s/l23480.041.29911.29911.3027-10.001992.33
47012007.01.24 08:15close23500.161.29911.29891.3013-17.601974.73
47022007.01.24 08:15close23490.081.29921.29901.3020-13.601961.13
47032007.01.24 08:15buy23520.021.29931.29621.3004
47042007.01.24 08:16buy23530.041.29851.29601.2996
47052007.01.24 08:35t/p23530.041.29961.29601.29964.401965.53
47062007.01.24 08:35close23520.021.29961.29621.30040.601966.13
47072007.01.24 08:36buy23540.021.29991.29681.3010
47082007.01.24 08:39buy23550.041.29931.29681.3004
47092007.01.24 08:50buy23560.081.29861.29671.2997
47102007.01.24 08:50buy23570.161.29781.29651.2989
47112007.01.24 09:10t/p23570.161.29891.29651.298917.601983.73
47122007.01.24 09:10close23560.081.29911.29671.29974.001987.73
47132007.01.24 09:10close23550.041.29901.29681.3004-1.201986.53
47142007.01.24 09:10close23540.021.29911.29681.3010-1.601984.93
47152007.01.24 09:10buy23580.021.29921.29611.3003
47162007.01.24 09:22buy23590.041.29851.29601.2996
47172007.01.24 09:40t/p23590.041.29961.29601.29964.401989.33
47182007.01.24 09:40close23580.021.29961.29611.30030.801990.13
47192007.01.24 09:40buy23600.021.29971.29661.3008
47202007.01.24 09:56t/p23600.021.30081.29661.30082.201992.33
47212007.01.24 09:56buy23610.021.30101.29791.3021
47222007.01.24 10:24buy23620.041.30031.29781.3014
47232007.01.24 10:51buy23630.081.29961.29771.3007
47242007.01.24 12:05t/p23630.081.30071.29771.30078.802001.13
47252007.01.24 12:05close23620.041.30071.29781.30141.602002.73
47262007.01.24 12:06close23610.021.30061.29791.3021-0.802001.93
47272007.01.24 12:06buy23640.021.30081.29771.3019
47282007.01.24 13:09buy23650.041.30011.29761.3012
47292007.01.24 13:35buy23660.081.29951.29761.3006
47302007.01.24 13:50buy23670.161.29881.29751.2999
47312007.01.24 14:22buy23680.321.29811.29741.2992
47322007.01.24 14:25s/l23640.021.29771.29771.3019-6.201995.73
47332007.01.24 14:25close23680.321.29771.29741.2992-12.801982.93
47342007.01.24 14:25close23670.161.29781.29751.2999-16.001966.93
47352007.01.24 14:25close23660.081.29771.29761.3006-14.401952.53
47362007.01.24 14:25s/l23650.041.29761.29761.3012-10.001942.53
47372007.01.24 14:25buy23690.021.29781.29471.2989
47382007.01.24 14:41t/p23690.021.29891.29471.29892.201944.73
47392007.01.24 14:41buy23700.021.29911.29601.3002
47402007.01.24 15:13buy23710.041.29841.29591.2995
47412007.01.24 15:17buy23720.081.29771.29581.2988
47422007.01.24 15:17buy23730.161.29701.29571.2981
47432007.01.24 15:18s/l23700.021.29601.29601.3002-6.201938.53
47442007.01.24 15:18close23730.161.29601.29571.2981-16.001922.53
47452007.01.24 15:18close23720.081.29611.29581.2988-12.801909.73
47462007.01.24 15:18s/l23710.041.29591.29591.2995-10.001899.73
47472007.01.24 15:18buy23740.021.29611.29301.2972
47482007.01.24 15:27buy23750.041.29531.29281.2964
47492007.01.24 15:35t/p23750.041.29641.29281.29644.401904.13
47502007.01.24 15:35close23740.021.29661.29301.29721.001905.13
47512007.01.24 15:35buy23760.021.29671.29361.2978
47522007.01.24 15:49buy23770.041.29601.29351.2971
47532007.01.24 16:06buy23780.081.29531.29341.2964
47542007.01.24 16:53t/p23780.081.29641.29341.29648.801913.93
47552007.01.24 16:53close23770.041.29641.29351.29711.601915.53
47562007.01.24 16:53close23760.021.29631.29361.2978-0.801914.73
47572007.01.24 16:53buy23790.021.29661.29351.2977
47582007.01.24 17:01buy23800.041.29591.29341.2970
47592007.01.24 17:16buy23810.081.29511.29321.2962
47602007.01.24 19:52t/p23810.081.29621.29321.29628.801923.53
47612007.01.24 19:52close23800.041.29621.29341.29701.201924.73
47622007.01.24 19:53close23790.021.29631.29351.2977-0.601924.13
47632007.01.24 19:53buy23820.021.29641.29331.2975
47642007.01.24 20:02buy23830.041.29571.29321.2968
47652007.01.24 21:56t/p23830.041.29681.29321.29684.401928.53
47662007.01.24 21:56close23820.021.29691.29331.29751.001929.53
47672007.01.24 21:57buy23840.021.29701.29391.2981
47682007.01.24 22:19buy23850.041.29611.29361.2972
47692007.01.24 23:18buy23860.081.29551.29361.2966
47702007.01.25 01:58t/p23860.081.29661.29361.29667.231936.75
47712007.01.25 01:58close23850.041.29671.29361.29721.611938.37
47722007.01.25 01:58close23840.021.29661.29391.2981-1.191937.17
47732007.01.25 01:58buy23870.021.29691.29381.2980
47742007.01.25 02:01buy23880.041.29621.29371.2973
47752007.01.25 03:35buy23890.081.29551.29361.2966
47762007.01.25 05:14t/p23890.081.29661.29361.29668.801945.97
47772007.01.25 05:14close23880.041.29661.29371.29731.601947.57
47782007.01.25 05:14close23870.021.29651.29381.2980-0.801946.77
47792007.01.25 05:14buy23900.021.29681.29371.2979
47802007.01.25 05:32buy23910.041.29611.29361.2972
47812007.01.25 06:05buy23920.081.29551.29361.2966
47822007.01.25 06:47t/p23920.081.29661.29361.29668.801955.57
47832007.01.25 06:47close23910.041.29661.29361.29722.001957.57
47842007.01.25 06:47close23900.021.29631.29371.2979-1.001956.57
47852007.01.25 06:47buy23930.021.29661.29351.2977
47862007.01.25 07:44t/p23930.021.29771.29351.29772.201958.77
47872007.01.25 07:44buy23940.021.29801.29491.2991
47882007.01.25 08:03t/p23940.021.29911.29491.29912.201960.97
47892007.01.25 08:03buy23950.021.29941.29631.3005
47902007.01.25 08:19buy23960.041.29871.29621.2998
47912007.01.25 08:29t/p23960.041.29981.29621.29984.401965.37
47922007.01.25 08:29close23950.021.30001.29631.30051.201966.57
47932007.01.25 08:29buy23970.021.30011.29701.3012
47942007.01.25 08:31buy23980.041.29951.29701.3006
47952007.01.25 09:00buy23990.081.29881.29691.2999
47962007.01.25 09:00buy24000.161.29791.29661.2990
47972007.01.25 09:02buy24010.321.29731.29661.2984
47982007.01.25 09:06s/l23970.021.29701.29701.3012-6.201960.37
47992007.01.25 09:06s/l23980.041.29701.29701.3006-10.001950.37
48002007.01.25 09:06close24010.321.29701.29661.2984-9.601940.77
48012007.01.25 09:06close24000.161.29711.29661.2990-12.801927.97
48022007.01.25 09:06close23990.081.29721.29691.2999-12.801915.17
48032007.01.25 09:07buy24020.021.29731.29421.2984
48042007.01.25 09:13t/p24020.021.29841.29421.29842.201917.37
48052007.01.25 09:13buy24030.021.29861.29551.2997
48062007.01.25 09:21buy24040.041.29781.29531.2989
48072007.01.25 09:30buy24050.081.29721.29531.2983
48082007.01.25 09:51buy24060.161.29651.29521.2976
48092007.01.25 10:02t/p24060.161.29761.29521.297617.601934.97
48102007.01.25 10:02close24050.081.29761.29531.29833.201938.17
48112007.01.25 10:02close24040.041.29771.29531.2989-0.401937.77
48122007.01.25 10:02close24030.021.29761.29551.2997-2.001935.77
48132007.01.25 10:02buy24070.021.29771.29461.2988
48142007.01.25 10:09buy24080.041.29711.29461.2982
48152007.01.25 10:45t/p24080.041.29821.29461.29824.401940.17
48162007.01.25 10:45close24070.021.29831.29461.29881.201941.37
48172007.01.25 10:45buy24090.021.29841.29531.2995
48182007.01.25 11:15t/p24090.021.29951.29531.29952.201943.57
48192007.01.25 11:15buy24100.021.29971.29661.3008
48202007.01.25 11:21buy24110.041.29901.29651.3001
48212007.01.25 11:30buy24120.081.29831.29641.2994
48222007.01.25 12:55buy24130.161.29761.29631.2987
48232007.01.25 13:35t/p24130.161.29871.29631.298717.601961.17
48242007.01.25 13:35close24120.081.29881.29641.29944.001965.17
48252007.01.25 13:35close24110.041.29871.29651.3001-1.201963.97
48262007.01.25 13:35close24100.021.29891.29661.3008-1.601962.37
48272007.01.25 13:35buy24140.021.29901.29591.3001
48282007.01.25 13:39buy24150.041.29831.29581.2994
48292007.01.25 14:01buy24160.081.29761.29571.2987
48302007.01.25 14:02buy24170.161.29701.29571.2981
48312007.01.25 14:51t/p24170.161.29811.29571.298117.601979.97
48322007.01.25 14:51close24160.081.29811.29571.29874.001983.97
48332007.01.25 14:52close24150.041.29801.29581.2994-1.201982.77
48342007.01.25 14:52close24140.021.29821.29591.3001-1.601981.17
48352007.01.25 14:52buy24180.021.29831.29521.2994
48362007.01.25 15:03buy24190.041.29741.29491.2985
48372007.01.25 16:35buy24200.081.29671.29481.2978
48382007.01.25 16:36buy24210.161.29591.29461.2970
48392007.01.25 16:45t/p24210.161.29701.29461.297017.601998.77
48402007.01.25 16:45close24200.081.29711.29481.29783.202001.97
48412007.01.25 16:45close24190.041.29701.29491.2985-1.602000.37
48422007.01.25 16:45close24180.021.29711.29521.2994-2.401997.97
48432007.01.25 16:45sell24220.021.29701.30011.2959
48442007.01.25 16:57sell24230.041.29761.30011.2965
48452007.01.25 18:00sell24240.081.29831.30021.2972
48462007.01.25 18:08t/p24240.081.29721.30021.29728.802006.77
48472007.01.25 18:08close24230.041.29721.30011.29651.602008.37
48482007.01.25 18:09close24220.021.29731.30011.2959-0.602007.77
48492007.01.25 18:09sell24250.021.29731.30041.2962
48502007.01.25 18:31t/p24250.021.29621.30041.29622.202009.97
48512007.01.25 18:31sell24260.021.29601.29911.2949
48522007.01.25 19:03t/p24260.021.29491.29911.29492.202012.17
48532007.01.25 19:03sell24270.021.29431.29741.2932
48542007.01.25 19:07sell24280.041.29511.29761.2940
48552007.01.25 19:12t/p24280.041.29401.29761.29404.402016.57
48562007.01.25 19:12close24270.021.29401.29741.29320.602017.17
48572007.01.25 19:12sell24290.021.29391.29701.2928
48582007.01.25 19:33t/p24290.021.29281.29701.29282.202019.37
48592007.01.25 19:33sell24300.021.29251.29561.2914
48602007.01.25 20:11sell24310.041.29321.29571.2921
48612007.01.25 20:45sell24320.081.29391.29581.2928
48622007.01.25 22:38t/p24320.081.29281.29581.29288.802028.17
48632007.01.25 22:38close24310.041.29281.29571.29211.602029.77
48642007.01.25 22:38close24300.021.29291.29561.2914-0.802028.97
48652007.01.25 22:38sell24330.021.29261.29571.2915
48662007.01.25 23:36sell24340.041.29331.29581.2922
48672007.01.25 23:40sell24350.081.29401.29591.2929
48682007.01.26 01:43t/p24350.081.29291.29591.29299.272038.25
48692007.01.26 01:43close24340.041.29291.29581.29221.842040.08
48702007.01.26 01:43close24330.021.29271.29571.2915-0.082040.00
48712007.01.26 01:43sell24360.021.29261.29571.2915
48722007.01.26 07:26sell24370.041.29331.29581.2922
48732007.01.26 08:03t/p24370.041.29221.29581.29224.402044.40
48742007.01.26 08:03close24360.021.29221.29571.29150.802045.20
48752007.01.26 08:03sell24380.021.29221.29531.2911
48762007.01.26 08:09t/p24380.021.29111.29531.29112.202047.40
48772007.01.26 08:09sell24390.021.29091.29401.2898
48782007.01.26 08:45sell24400.041.29151.29401.2904
48792007.01.26 08:47sell24410.081.29231.29421.2912
48802007.01.26 10:46t/p24410.081.29121.29421.29128.802056.20
48812007.01.26 10:46close24400.041.29121.29401.29041.202057.40
48822007.01.26 10:46close24390.021.29131.29401.2898-0.802056.60
48832007.01.26 10:46sell24420.021.29101.29411.2899
48842007.01.26 11:30t/p24420.021.28991.29411.28992.202058.80
48852007.01.26 11:30sell24430.021.28971.29281.2886
48862007.01.26 12:13sell24440.041.29041.29291.2893
48872007.01.26 12:42t/p24440.041.28931.29291.28934.402063.20
48882007.01.26 12:42close24430.021.28931.29281.28860.802064.00
48892007.01.26 12:42sell24450.021.28921.29231.2881
48902007.01.26 12:46sell24460.041.28981.29231.2887
48912007.01.26 13:02sell24470.081.29051.29241.2894
48922007.01.26 13:30t/p24470.081.28941.29241.28948.802072.80
48932007.01.26 13:30close24460.041.28931.29231.28872.002074.80
48942007.01.26 13:30close24450.021.28941.29231.2881-0.402074.40
48952007.01.26 13:30sell24480.021.28911.29221.2880
48962007.01.26 13:32sell24490.041.28971.29221.2886
48972007.01.26 13:39sell24500.081.29041.29231.2893
48982007.01.26 13:47t/p24500.081.28931.29231.28938.802083.20
48992007.01.26 13:47close24490.041.28931.29221.28861.602084.80
49002007.01.26 13:47close24480.021.28941.29221.2880-0.602084.20
49012007.01.26 13:47sell24510.021.28911.29221.2880
49022007.01.26 13:50sell24520.041.28971.29221.2886
49032007.01.26 13:55sell24530.081.29041.29231.2893
49042007.01.26 13:55sell24540.161.29111.29241.2900
49052007.01.26 13:59sell24550.321.29181.29251.2907
49062007.01.26 14:00s/l24510.021.29221.29221.2880-6.202078.00
49072007.01.26 14:00s/l24520.041.29221.29221.2886-10.002068.00
49082007.01.26 14:00close24550.321.29221.29251.2907-12.802055.20
49092007.01.26 14:00close24540.161.29211.29241.2900-16.002039.20
49102007.01.26 14:00close24530.081.29221.29231.2893-14.402024.80
49112007.01.26 14:00buy24560.021.29211.28901.2932
49122007.01.26 14:06buy24570.041.29141.28891.2925
49132007.01.26 14:37buy24580.081.29061.28871.2917
49142007.01.26 14:42buy24590.161.28981.28851.2909
49152007.01.26 14:53s/l24560.021.28901.28901.2932-6.202018.60
49162007.01.26 14:53close24590.161.28901.28851.2909-12.802005.80
49172007.01.26 14:53close24580.081.28911.28871.2917-12.001993.80
49182007.01.26 14:54close24570.041.28901.28891.2925-9.601984.20
49192007.01.26 14:54sell24600.021.28891.29201.2878
49202007.01.26 14:58sell24610.041.28951.29201.2884
49212007.01.26 15:00t/p24610.041.28841.29201.28844.401988.60
49222007.01.26 15:00close24600.021.28831.29201.28781.201989.80
49232007.01.26 15:00sell24620.021.28781.29091.2867
49242007.01.26 15:01sell24630.041.28851.29101.2874
49252007.01.26 15:01sell24640.081.28921.29111.2881
49262007.01.26 15:04sell24650.161.29001.29131.2889
49272007.01.26 15:25s/l24620.021.29091.29091.2867-6.201983.60
49282007.01.26 15:25s/l24630.041.29101.29101.2874-10.001973.60
49292007.01.26 15:25close24650.161.29101.29131.2889-16.001957.60
49302007.01.26 15:25close24640.081.29091.29111.2881-13.601944.00
49312007.01.26 15:26sell24660.021.29061.29371.2895
49322007.01.26 15:31sell24670.041.29131.29381.2902
49332007.01.26 15:38sell24680.081.29191.29381.2908
49342007.01.26 15:49t/p24680.081.29081.29381.29088.801952.80
49352007.01.26 15:49close24670.041.29081.29381.29022.001954.80
49362007.01.26 15:49close24660.021.29071.29371.2895-0.201954.60
49372007.01.26 15:49sell24690.021.29061.29371.2895
49382007.01.26 15:52sell24700.041.29131.29381.2902
49392007.01.26 16:00t/p24700.041.29021.29381.29024.401959.00
49402007.01.26 16:00close24690.021.29021.29371.28950.801959.80
49412007.01.26 16:00sell24710.021.29011.29321.2890
49422007.01.26 16:12sell24720.041.29081.29331.2897
49432007.01.26 16:27sell24730.081.29151.29341.2904
49442007.01.26 16:36t/p24730.081.29041.29341.29048.801968.60
49452007.01.26 16:36close24720.041.29031.29331.28972.001970.60
49462007.01.26 16:36close24710.021.29041.29321.2890-0.601970.00
49472007.01.26 16:36sell24740.021.29011.29321.2890
49482007.01.26 16:41sell24750.041.29081.29331.2897
49492007.01.26 17:12sell24760.081.29141.29331.2903
49502007.01.26 17:21sell24770.161.29221.29351.2911
49512007.01.26 18:04t/p24770.161.29111.29351.291117.601987.60
49522007.01.26 18:04close24760.081.29111.29331.29032.401990.00
49532007.01.26 18:05close24750.041.29121.29331.2897-1.601988.40
49542007.01.26 18:05close24740.021.29111.29321.2890-2.001986.40
49552007.01.26 18:05sell24780.021.29101.29411.2899
49562007.01.26 18:23sell24790.041.29161.29411.2905
49572007.02.01 00:00s/l24780.021.29411.29411.2899-5.491980.91
49582007.02.01 00:00s/l24790.041.29411.29411.2905-8.581972.32
49592007.02.01 00:00buy24800.021.30251.29941.3036
49602007.02.01 01:05t/p24800.021.30361.29941.30362.201974.52
49612007.02.01 01:05buy24810.021.30381.30071.3049
49622007.02.01 02:41buy24820.041.30321.30071.3043
49632007.02.01 06:11buy24830.081.30251.30061.3036
49642007.02.01 07:15buy24840.161.30181.30051.3029
49652007.02.01 07:53t/p24840.161.30291.30051.302917.601992.12
49662007.02.01 07:53close24830.081.30291.30061.30363.201995.32
49672007.02.01 07:53close24820.041.30281.30071.3043-1.601993.72
49682007.02.01 07:53close24810.021.30271.30071.3049-2.201991.52
49692007.02.01 07:53buy24850.021.30301.29991.3041
49702007.02.01 07:57buy24860.041.30231.29981.3034
49712007.02.01 09:12buy24870.081.30161.29971.3027
49722007.02.01 09:35buy24880.161.30091.29961.3020
49732007.02.01 11:42t/p24880.161.30201.29961.302017.602009.12
49742007.02.01 11:42close24870.081.30201.29971.30273.202012.32
49752007.02.01 11:43close24860.041.30211.29981.3034-0.802011.52
49762007.02.01 11:43close24850.021.30201.29991.3041-2.002009.52
49772007.02.01 11:43buy24890.021.30211.29901.3032
49782007.02.01 12:00buy24900.041.30151.29901.3026
49792007.02.01 13:21t/p24900.041.30261.29901.30264.402013.92
49802007.02.01 13:21close24890.021.30271.29901.30321.202015.12
49812007.02.01 13:21buy24910.021.30281.29971.3039
49822007.02.01 13:30buy24920.041.30211.29961.3032
49832007.02.01 13:57buy24930.081.30141.29951.3025
49842007.02.01 14:20t/p24930.081.30251.29951.30258.802023.92
49852007.02.01 14:20close24920.041.30251.29961.30321.602025.52
49862007.02.01 14:20close24910.021.30281.29971.30390.002025.52
49872007.02.01 14:20buy24940.021.30291.29981.3040
49882007.02.01 14:33buy24950.041.30221.29971.3033
49892007.02.01 14:37buy24960.081.30161.29971.3027
49902007.02.01 14:54t/p24960.081.30271.29971.30278.802034.32
49912007.02.01 14:54close24950.041.30271.29971.30332.002036.32
49922007.02.01 14:54close24940.021.30281.29981.3040-0.202036.12
49932007.02.01 14:54buy24970.021.30291.29981.3040
49942007.02.01 15:00t/p24970.021.30401.29981.30402.202038.32
49952007.02.01 15:00buy24980.021.30421.30111.3053
49962007.02.01 15:03buy24990.041.30351.30101.3046
49972007.02.01 15:05buy25000.081.30281.30091.3039
49982007.02.01 15:19buy25010.161.30211.30081.3032
49992007.02.01 16:46buy25020.321.30151.30081.3026
50002007.02.01 16:49s/l24980.021.30111.30111.3053-6.202032.12
50012007.02.01 16:49close25020.321.30111.30081.3026-12.802019.32
50022007.02.01 16:49close25010.161.30121.30081.3032-14.402004.92
50032007.02.01 16:49close25000.081.30111.30091.3039-13.601991.32
50042007.02.01 16:49close24990.041.30131.30101.3046-8.801982.52
50052007.02.01 16:49sell25030.021.30121.30431.3001
50062007.02.01 16:58sell25040.041.30181.30431.3007
50072007.02.01 17:27sell25050.081.30251.30441.3014
50082007.02.01 23:59close at stop25050.081.30171.30441.30146.401988.92
50092007.02.01 23:59close at stop25040.041.30171.30431.30070.401989.32
50102007.02.01 23:59close at stop25030.021.30171.30431.3001-1.001988.32