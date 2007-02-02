|Account: 1364262
|Name: Goblin_Fibo_1.2_Fprog_FrantaHedge
|Currency: USD
|2007 February 2, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21268373
|2007.02.02 14:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.32
|123.67
|121.00
|2007.02.02 17:01
|121.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26.45
|21260833
|2007.02.02 14:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9661
|1.9426
|1.9693
|2007.02.02 15:35
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|21017784
|2007.01.31 15:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2979
|1.3214
|1.2947
|2007.02.02 14:24
|1.2981
|0.00
|0.00
|2.36
|-2.00
|20984318
|2007.01.31 09:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2927
|1.3162
|1.2895
|2007.02.02 14:24
|1.2979
|0.00
|0.00
|2.36
|-52.00
|20989605
|2007.01.31 10:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2945
|1.3162
|1.2913
|2007.02.02 14:23
|1.2978
|0.00
|0.00
|2.36
|-33.00
|21001701
|2007.01.31 13:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2963
|1.3162
|1.2931
|2007.02.02 14:23
|1.2980
|0.00
|0.00
|4.72
|-34.00
|21023602
|2007.01.31 15:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2997
|1.3178
|1.2965
|2007.02.02 14:23
|1.2981
|0.00
|0.00
|7.08
|48.00
|21021853
|2007.01.31 15:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2997
|1.3214
|1.2965
|2007.02.02 14:23
|1.2985
|0.00
|0.00
|2.36
|12.00
|21214860
|2007.02.02 08:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3015
|1.3178
|1.2983
|2007.02.02 14:23
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|21028649
|2007.01.31 15:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3017
|1.3216
|1.2985
|2007.02.02 14:23
|1.2985
|0.00
|0.00
|4.72
|64.00
|21258352
|2007.02.02 14:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.03
|118.65
|121.32
|2007.02.02 14:21
|121.32
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|20994948
|2007.01.31 12:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2524
|1.2289
|1.2556
|2007.02.02 14:16
|1.2469
|0.00
|0.00
|3.96
|-44.11
|21014301
|2007.01.31 14:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2505
|1.2288
|1.2537
|2007.02.02 14:16
|1.2470
|0.00
|0.00
|3.96
|-28.07
|21020069
|2007.01.31 15:18
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2485
|1.2286
|1.2517
|2007.02.02 14:16
|1.2471
|0.00
|0.00
|7.92
|-22.45
|21025711
|2007.01.31 15:43
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2467
|1.2286
|1.2499
|2007.02.02 14:16
|1.2472
|0.00
|0.00
|11.88
|12.03
|21213743
|2007.02.02 08:16
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2440
|1.2277
|1.2472
|2007.02.02 14:16
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|128.29
|21217388
|2007.02.02 08:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.99
|118.64
|121.31
|2007.02.02 14:11
|121.31
|0.00
|0.00
|0.00
|26.38
|21164928
|2007.02.01 17:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9666
|1.9901
|1.9634
|2007.02.02 14:04
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.04
|11.00
|21230415
|2007.02.02 11:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|1.9901
|1.9652
|2007.02.02 14:03
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|21229499
|2007.02.02 11:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|1.9916
|1.9649
|2007.02.02 14:03
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|21215054
|2007.02.02 08:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.89
|123.24
|120.57
|2007.02.02 13:34
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|21237133
|2007.02.02 12:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.08
|123.25
|120.76
|2007.02.02 13:34
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|21146786
|2007.02.01 15:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2407
|1.2642
|1.2375
|2007.02.02 13:33
|1.2408
|0.00
|0.00
|-1.04
|-0.81
|21153586
|2007.02.01 15:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2425
|1.2642
|1.2393
|2007.02.02 13:32
|1.2393
|0.00
|0.00
|-1.04
|25.82
|21207104
|2007.02.02 07:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2443
|1.2642
|1.2411
|2007.02.02 13:30
|1.2411
|0.00
|0.00
|0.00
|51.58
|21213914
|2007.02.02 08:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9649
|1.9414
|1.9681
|2007.02.02 11:15
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|21157076
|2007.02.01 16:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.65
|118.30
|120.97
|2007.02.02 08:36
|120.97
|0.00
|0.00
|1.38
|26.45
|21043579
|2007.01.31 16:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.09
|118.74
|121.41
|2007.02.02 08:24
|120.90
|0.00
|0.00
|5.51
|-15.72
|21047677
|2007.01.31 17:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.91
|118.74
|121.23
|2007.02.02 08:24
|120.89
|0.00
|0.00
|5.51
|-1.65
|21153315
|2007.02.01 15:40
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.55
|118.56
|120.87
|2007.02.02 08:24
|120.87
|0.00
|0.00
|2.75
|52.94
|21023654
|2007.01.31 15:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9570
|1.9805
|1.9538
|2007.02.02 08:16
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.16
|-80.00
|21027596
|2007.01.31 15:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9588
|1.9805
|1.9556
|2007.02.02 08:16
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.16
|-62.00
|21043562
|2007.01.31 16:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9621
|1.9820
|1.9589
|2007.02.02 08:16
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.32
|-58.00
|21160171
|2007.02.01 16:46
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9684
|1.9865
|1.9652
|2007.02.02 08:16
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.12
|96.00
|21096325
|2007.02.01 07:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9632
|1.9867
|1.9600
|2007.02.01 17:46
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|21150084
|2007.02.01 15:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|1.9920
|1.9671
|2007.02.01 17:46
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|21097436
|2007.02.01 07:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.74
|118.39
|121.06
|2007.02.01 16:16
|120.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.78
|21147038
|2007.02.01 15:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.29
|118.12
|120.61
|2007.02.01 16:16
|120.61
|0.00
|0.00
|0.00
|26.53
|20981137
|2007.01.31 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2558
|1.2323
|1.2590
|2007.02.01 15:00
|1.2396
|0.00
|0.00
|2.97
|-130.69
|20989110
|2007.01.31 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2540
|1.2323
|1.2572
|2007.02.01 15:00
|1.2394
|0.00
|0.00
|2.97
|-117.80
|20996335
|2007.01.31 12:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2522
|1.2323
|1.2554
|2007.02.01 15:00
|1.2393
|0.00
|0.00
|5.94
|-208.18
|21017024
|2007.01.31 15:06
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2504
|1.2323
|1.2536
|2007.02.01 15:00
|1.2392
|0.00
|0.00
|8.91
|-271.14
|21023515
|2007.01.31 15:28
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2472
|1.2309
|1.2504
|2007.02.01 15:00
|1.2394
|0.00
|0.00
|14.85
|-314.67
|21027781
|2007.01.31 15:44
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2454
|1.2309
|1.2486
|2007.02.01 15:00
|1.2392
|0.00
|0.00
|23.76
|-400.26
|21036954
|2007.01.31 16:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9609
|1.9374
|1.9641
|2007.01.31 19:17
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|21044139
|2007.01.31 16:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.08
|123.43
|120.76
|2007.01.31 19:17
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|21031863
|2007.01.31 15:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.16
|118.81
|121.48
|2007.01.31 16:50
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.78
|21032993
|2007.01.31 15:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.97
|118.80
|121.29
|2007.01.31 16:50
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|21034470
|2007.01.31 16:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.78
|118.79
|121.10
|2007.01.31 16:50
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|52.85
|21034074
|2007.01.31 16:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.90
|118.55
|121.22
|2007.01.31 16:48
|121.05
|0.00
|0.00
|0.00
|12.39
|21034870
|2007.01.31 16:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.72
|118.55
|121.04
|2007.01.31 16:48
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|26.44
|21023624
|2007.01.31 15:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9573
|1.9338
|1.9605
|2007.01.31 16:07
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|21027046
|2007.01.31 15:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.23
|123.58
|120.91
|2007.01.31 16:01
|120.91
|0.00
|0.00
|0.00
|26.47
|20954351
|2007.01.31 05:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.49
|123.84
|121.17
|2007.01.31 15:58
|121.17
|0.00
|0.00
|0.00
|26.41
|21012311
|2007.01.31 14:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.60
|123.95
|121.28
|2007.01.31 15:44
|121.28
|0.00
|0.00
|0.00
|26.39
|20968448
|2007.01.31 07:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|1.9363
|1.9630
|2007.01.31 15:28
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|20969868
|2007.01.31 07:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9580
|1.9363
|1.9612
|2007.01.31 15:28
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|20971870
|2007.01.31 08:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9562
|1.9363
|1.9594
|2007.01.31 15:28
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|20954334
|2007.01.31 05:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9635
|1.9400
|1.9667
|2007.01.31 15:28
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|20960111
|2007.01.31 06:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9400
|1.9649
|2007.01.31 15:28
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|20968281
|2007.01.31 07:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9599
|1.9400
|1.9631
|2007.01.31 15:28
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|20969788
|2007.01.31 07:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9581
|1.9400
|1.9613
|2007.01.31 15:28
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|20971771
|2007.01.31 08:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9563
|1.9400
|1.9595
|2007.01.31 15:28
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|20977241
|2007.01.31 08:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9539
|1.9358
|1.9571
|2007.01.31 15:27
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|20977113
|2007.01.31 08:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9539
|1.9394
|1.9571
|2007.01.31 15:27
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|20954358
|2007.01.31 05:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2963
|1.2728
|1.2995
|2007.01.31 15:07
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|20972065
|2007.01.31 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2945
|1.2728
|1.2977
|2007.01.31 15:07
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|20954366
|2007.01.31 05:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.54
|119.19
|121.86
|2007.01.31 13:48
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|11.51
|20957329
|2007.01.31 06:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.36
|119.19
|121.68
|2007.01.31 13:48
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|26.30
|20954364
|2007.01.31 05:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2519
|1.2754
|1.2487
|2007.01.31 12:19
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.79
|20962107
|2007.01.31 07:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2537
|1.2754
|1.2505
|2007.01.31 12:19
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|10.38
|20981226
|2007.01.31 09:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2555
|1.2754
|1.2523
|2007.01.31 12:19
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|51.11
|20954355
|2007.01.31 05:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2960
|1.3195
|1.2928
|2007.01.31 09:36
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|20954363
|2007.01.31 05:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2522
|1.2287
|1.2554
|2007.01.31 09:00
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|25.49
|20954379
|2007.01.31 05:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9629
|1.9864
|1.9597
|2007.01.31 07:48
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|20954192
|2007.01.31 04:58
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|126.95
|-290.11
|Closed P/L:
|-163.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21258212
|2007.02.02 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2415
|1.2650
|1.2383
|
|1.2474
|0.00
|0.00
|-1.04
|-47.30
|21259798
|2007.02.02 14:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2439
|1.2656
|1.2407
|
|1.2474
|0.00
|0.00
|-1.04
|-28.06
|21260618
|2007.02.02 14:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9648
|1.9883
|1.9616
|
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.04
|-28.00
|21261788
|2007.02.02 14:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9667
|1.9884
|1.9635
|
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.04
|-9.00
|21264366
|2007.02.02 14:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2461
|1.2664
|1.2433
|
|1.2474
|0.00
|0.00
|-2.08
|-20.84
|21264503
|2007.02.02 14:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.32
|118.97
|121.64
|
|121.02
|0.00
|0.00
|1.38
|-24.79
|21266757
|2007.02.02 14:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2467
|1.2702
|1.2435
|
|1.2474
|0.00
|0.00
|-1.04
|-5.61
|21269727
|2007.02.02 14:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2979
|1.3214
|1.2947
|
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.59
|14.00
|21269813
|2007.02.02 14:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2980
|1.2745
|1.3012
|
|1.2963
|0.00
|0.00
|-0.66
|-17.00
|21271789
|2007.02.02 14:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9686
|1.9885
|1.9654
|
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.08
|20.00
|21284394
|2007.02.02 15:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.13
|118.96
|121.45
|
|121.02
|0.00
|0.00
|1.38
|-9.09
|21287014
|2007.02.02 15:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9696
|1.9461
|1.9728
|
|1.9672
|0.00
|0.00
|-0.12
|-24.00
|21293759
|2007.02.02 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9678
|1.9461
|1.9710
|
|1.9672
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.00
|21296890
|2007.02.02 16:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2962
|1.2745
|1.2994
|
|1.2963
|0.00
|0.00
|-0.66
|1.00
|21298969
|2007.02.02 17:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.01
|118.66
|121.33
|
|121.02
|0.00
|0.00
|1.38
|0.83
|21303678
|2007.02.02 17:56
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2479
|1.2660
|1.2447
|
|1.2474
|0.00
|0.00
|-3.12
|12.03
|21303951
|2007.02.02 17:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2485
|1.2702
|1.2453
|
|1.2474
|0.00
|0.00
|-1.04
|8.82
|21304458
|2007.02.02 18:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9660
|1.9461
|1.9692
|
|1.9672
|0.00
|0.00
|-0.23
|24.00
|
|0.00
|0.00
|-6.26
|-139.01
|
|Floating P/L:
|-145.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-163.16
|Floating P/L:
|-145.27
|Margin:
|1 800.00
|Balance:
|4 836.84
|Equity:
|4 691.57
|Free Margin:
|2 891.57
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 934.30
|Gross Loss:
|2 097.46
|Total Net Profit:
|-163.16
|Profit Factor:
|0.92
|Expected Payoff:
|-2.18
|
|Absolute Drawdown:
|830.25
|Maximal Drawdown:
|1 477.83 (26.17%)
|Relative Drawdown:
|26.17% (1 477.83)
|
|Total Trades:
|75
|Short Positions (won %):
|32 (71.88%)
|Long Positions (won %):
|43 (58.14%)
|Profit Trades (% of total):
|48 (64.00%)
|Loss trades (% of total):
|27 (36.00%)
|Largest
|profit trade:
|256.00
|loss trade:
|-376.50
|Average
|profit trade:
|40.30
|loss trade:
|-77.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (212.86)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 383.34)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|475.81 (7)
|consecutive loss (count):
|-1 383.34 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2