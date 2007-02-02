Interbank FX, LLC

Account: 1364262 Name: Goblin_Fibo_1.2_Fprog_FrantaHedge Currency: USD 2007 February 2, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
212683732007.02.02 14:21sell0.10usdjpy121.32123.67121.002007.02.02 17:01121.000.000.000.0026.45
212608332007.02.02 14:04buy0.10gbpusd1.96611.94261.96932007.02.02 15:351.96930.000.000.0032.00
210177842007.01.31 15:07sell0.10eurusd1.29791.32141.29472007.02.02 14:241.29810.000.002.36-2.00
209843182007.01.31 09:36sell0.10eurusd1.29271.31621.28952007.02.02 14:241.29790.000.002.36-52.00
209896052007.01.31 10:51sell0.10eurusd1.29451.31621.29132007.02.02 14:231.29780.000.002.36-33.00
210017012007.01.31 13:29sell0.20eurusd1.29631.31621.29312007.02.02 14:231.29800.000.004.72-34.00
210236022007.01.31 15:28sell0.30eurusd1.29971.31781.29652007.02.02 14:231.29810.000.007.0848.00
210218532007.01.31 15:23sell0.10eurusd1.29971.32141.29652007.02.02 14:231.29850.000.002.3612.00
212148602007.02.02 08:23sell0.50eurusd1.30151.31781.29832007.02.02 14:231.29830.000.000.00160.00
210286492007.01.31 15:45sell0.20eurusd1.30171.32161.29852007.02.02 14:231.29850.000.004.7264.00
212583522007.02.02 14:01buy0.10usdjpy121.03118.65121.322007.02.02 14:21121.320.000.000.0023.90
209949482007.01.31 12:19buy0.10usdchf1.25241.22891.25562007.02.02 14:161.24690.000.003.96-44.11
210143012007.01.31 14:45buy0.10usdchf1.25051.22881.25372007.02.02 14:161.24700.000.003.96-28.07
210200692007.01.31 15:18buy0.20usdchf1.24851.22861.25172007.02.02 14:161.24710.000.007.92-22.45
210257112007.01.31 15:43buy0.30usdchf1.24671.22861.24992007.02.02 14:161.24720.000.0011.8812.03
212137432007.02.02 08:16buy0.50usdchf1.24401.22771.24722007.02.02 14:161.24720.000.000.00128.29
212173882007.02.02 08:36buy0.10usdjpy120.99118.64121.312007.02.02 14:11121.310.000.000.0026.38
211649282007.02.01 17:46sell0.10gbpusd1.96661.99011.96342007.02.02 14:041.96550.000.000.0411.00
212304152007.02.02 11:25sell0.10gbpusd1.96841.99011.96522007.02.02 14:031.96520.000.000.0032.00
212294992007.02.02 11:15sell0.10gbpusd1.96811.99161.96492007.02.02 14:031.96490.000.000.0032.00
212150542007.02.02 08:24sell0.10usdjpy120.89123.24120.572007.02.02 13:34120.760.000.000.0010.77
212371332007.02.02 12:38sell0.10usdjpy121.08123.25120.762007.02.02 13:34120.760.000.000.0026.50
211467862007.02.01 15:05sell0.10usdchf1.24071.26421.23752007.02.02 13:331.24080.000.00-1.04-0.81
211535862007.02.01 15:40sell0.10usdchf1.24251.26421.23932007.02.02 13:321.23930.000.00-1.0425.82
212071042007.02.02 07:02sell0.20usdchf1.24431.26421.24112007.02.02 13:301.24110.000.000.0051.58
212139142007.02.02 08:16buy0.10gbpusd1.96491.94141.96812007.02.02 11:151.96810.000.000.0032.00
211570762007.02.01 16:17buy0.10usdjpy120.65118.30120.972007.02.02 08:36120.970.000.001.3826.45
210435792007.01.31 16:49buy0.10usdjpy121.09118.74121.412007.02.02 08:24120.900.000.005.51-15.72
210476772007.01.31 17:58buy0.10usdjpy120.91118.74121.232007.02.02 08:24120.890.000.005.51-1.65
211533152007.02.01 15:40buy0.20usdjpy120.55118.56120.872007.02.02 08:24120.870.000.002.7552.94
210236542007.01.31 15:28sell0.10gbpusd1.95701.98051.95382007.02.02 08:161.96500.000.000.16-80.00
210275962007.01.31 15:44sell0.10gbpusd1.95881.98051.95562007.02.02 08:161.96500.000.000.16-62.00
210435622007.01.31 16:48sell0.20gbpusd1.96211.98201.95892007.02.02 08:161.96500.000.000.32-58.00
211601712007.02.01 16:46sell0.30gbpusd1.96841.98651.96522007.02.02 08:161.96520.000.000.1296.00
210963252007.02.01 07:15sell0.10gbpusd1.96321.98671.96002007.02.01 17:461.96710.000.000.00-39.00
211500842007.02.01 15:18sell0.10gbpusd1.97031.99201.96712007.02.01 17:461.96710.000.000.0032.00
210974362007.02.01 07:28buy0.10usdjpy120.74118.39121.062007.02.01 16:16120.610.000.000.00-10.78
211470382007.02.01 15:05buy0.10usdjpy120.29118.12120.612007.02.01 16:16120.610.000.000.0026.53
209811372007.01.31 09:00buy0.10usdchf1.25581.23231.25902007.02.01 15:001.23960.000.002.97-130.69
209891102007.01.31 10:46buy0.10usdchf1.25401.23231.25722007.02.01 15:001.23940.000.002.97-117.80
209963352007.01.31 12:39buy0.20usdchf1.25221.23231.25542007.02.01 15:001.23930.000.005.94-208.18
210170242007.01.31 15:06buy0.30usdchf1.25041.23231.25362007.02.01 15:001.23920.000.008.91-271.14
210235152007.01.31 15:28buy0.50usdchf1.24721.23091.25042007.02.01 15:001.23940.000.0014.85-314.67
210277812007.01.31 15:44buy0.80usdchf1.24541.23091.24862007.02.01 15:001.23920.000.0023.76-400.26
210369542007.01.31 16:08buy0.10gbpusd1.96091.93741.96412007.01.31 19:171.96410.000.000.0032.00
210441392007.01.31 16:50sell0.10usdjpy121.08123.43120.762007.01.31 19:17120.760.000.000.0026.50
210318632007.01.31 15:58buy0.10usdjpy121.16118.81121.482007.01.31 16:50121.090.000.000.00-5.78
210329932007.01.31 15:59buy0.10usdjpy120.97118.80121.292007.01.31 16:50121.090.000.000.009.91
210344702007.01.31 16:01buy0.20usdjpy120.78118.79121.102007.01.31 16:50121.100.000.000.0052.85
210340742007.01.31 16:01buy0.10usdjpy120.90118.55121.222007.01.31 16:48121.050.000.000.0012.39
210348702007.01.31 16:02buy0.10usdjpy120.72118.55121.042007.01.31 16:48121.040.000.000.0026.44
210236242007.01.31 15:28buy0.10gbpusd1.95731.93381.96052007.01.31 16:071.96050.000.000.0032.00
210270462007.01.31 15:44sell0.10usdjpy121.23123.58120.912007.01.31 16:01120.910.000.000.0026.47
209543512007.01.31 05:04sell0.10usdjpy121.49123.84121.172007.01.31 15:58121.170.000.000.0026.41
210123112007.01.31 14:37sell0.10usdjpy121.60123.95121.282007.01.31 15:44121.280.000.000.0026.39
209684482007.01.31 07:48buy0.10gbpusd1.95981.93631.96302007.01.31 15:281.95690.000.000.00-29.00
209698682007.01.31 07:53buy0.10gbpusd1.95801.93631.96122007.01.31 15:281.95680.000.000.00-12.00
209718702007.01.31 08:01buy0.20gbpusd1.95621.93631.95942007.01.31 15:281.95690.000.000.0014.00
209543342007.01.31 05:03buy0.10gbpusd1.96351.94001.96672007.01.31 15:281.95680.000.000.00-67.00
209601112007.01.31 06:26buy0.10gbpusd1.96171.94001.96492007.01.31 15:281.95690.000.000.00-48.00
209682812007.01.31 07:48buy0.20gbpusd1.95991.94001.96312007.01.31 15:281.95680.000.000.00-62.00
209697882007.01.31 07:53buy0.30gbpusd1.95811.94001.96132007.01.31 15:281.95690.000.000.00-36.00
209717712007.01.31 08:01buy0.50gbpusd1.95631.94001.95952007.01.31 15:281.95710.000.000.0040.00
209772412007.01.31 08:37buy0.30gbpusd1.95391.93581.95712007.01.31 15:271.95710.000.000.0096.00
209771132007.01.31 08:37buy0.80gbpusd1.95391.93941.95712007.01.31 15:271.95710.000.000.00256.00
209543582007.01.31 05:04buy0.10eurusd1.29631.27281.29952007.01.31 15:071.29770.000.000.0014.00
209720652007.01.31 08:01buy0.10eurusd1.29451.27281.29772007.01.31 15:071.29770.000.000.0032.00
209543662007.01.31 05:04buy0.10usdjpy121.54119.19121.862007.01.31 13:48121.680.000.000.0011.51
209573292007.01.31 06:00buy0.10usdjpy121.36119.19121.682007.01.31 13:48121.680.000.000.0026.30
209543642007.01.31 05:04sell0.10usdchf1.25191.27541.24872007.01.31 12:191.25250.000.000.00-4.79
209621072007.01.31 07:00sell0.10usdchf1.25371.27541.25052007.01.31 12:191.25240.000.000.0010.38
209812262007.01.31 09:01sell0.20usdchf1.25551.27541.25232007.01.31 12:191.25230.000.000.0051.11
209543552007.01.31 05:04sell0.10eurusd1.29601.31951.29282007.01.31 09:361.29280.000.000.0032.00
209543632007.01.31 05:04buy0.10usdchf1.25221.22871.25542007.01.31 09:001.25540.000.000.0025.49
209543792007.01.31 05:04sell0.10gbpusd1.96291.98641.95972007.01.31 07:481.95970.000.000.0032.00
209541922007.01.31 04:58balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 126.95 -290.11
Closed P/L: -163.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
212582122007.02.02 14:00sell0.10usdchf1.24151.26501.2383 1.24740.000.00-1.04-47.30
212597982007.02.02 14:03sell0.10usdchf1.24391.26561.2407 1.24740.000.00-1.04-28.06
212606182007.02.02 14:04sell0.10gbpusd1.96481.98831.9616 1.96760.000.000.04-28.00
212617882007.02.02 14:05sell0.10gbpusd1.96671.98841.9635 1.96760.000.000.04-9.00
212643662007.02.02 14:12sell0.20usdchf1.24611.26641.2433 1.24740.000.00-2.08-20.84
212645032007.02.02 14:12buy0.10usdjpy121.32118.97121.64 121.020.000.001.38-24.79
212667572007.02.02 14:16sell0.10usdchf1.24671.27021.2435 1.24740.000.00-1.04-5.61
212697272007.02.02 14:24sell0.10eurusd1.29791.32141.2947 1.29650.000.000.5914.00
212698132007.02.02 14:24buy0.10eurusd1.29801.27451.3012 1.29630.000.00-0.66-17.00
212717892007.02.02 14:28sell0.20gbpusd1.96861.98851.9654 1.96760.000.000.0820.00
212843942007.02.02 15:23buy0.10usdjpy121.13118.96121.45 121.020.000.001.38-9.09
212870142007.02.02 15:35buy0.10gbpusd1.96961.94611.9728 1.96720.000.00-0.12-24.00
212937592007.02.02 16:26buy0.10gbpusd1.96781.94611.9710 1.96720.000.00-0.12-6.00
212968902007.02.02 16:51buy0.10eurusd1.29621.27451.2994 1.29630.000.00-0.661.00
212989692007.02.02 17:01buy0.10usdjpy121.01118.66121.33 121.020.000.001.380.83
213036782007.02.02 17:56sell0.30usdchf1.24791.26601.2447 1.24740.000.00-3.1212.03
213039512007.02.02 17:56sell0.10usdchf1.24851.27021.2453 1.24740.000.00-1.048.82
213044582007.02.02 18:00buy0.20gbpusd1.96601.94611.9692 1.96720.000.00-0.2324.00
  0.00 0.00 -6.26 -139.01
 Floating P/L: -145.27
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -163.16 Floating P/L: -145.27 Margin: 1 800.00
Balance: 4 836.84 Equity: 4 691.57 Free Margin: 2 891.57
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 934.30 Gross Loss: 2 097.46 Total Net Profit: -163.16
Profit Factor: 0.92 Expected Payoff: -2.18  
Absolute Drawdown: 830.25 Maximal Drawdown: 1 477.83 (26.17%) Relative Drawdown: 26.17% (1 477.83)
 
Total Trades: 75 Short Positions (won %): 32 (71.88%) Long Positions (won %): 43 (58.14%)
Profit Trades (% of total): 48 (64.00%) Loss trades (% of total): 27 (36.00%)
Largest profit trade: 256.00 loss trade: -376.50
Average profit trade: 40.30 loss trade: -77.68
Maximum consecutive wins ($): 8 (212.86) consecutive losses ($): 6 (-1 383.34)
Maximal consecutive profit (count): 475.81 (7) consecutive loss (count): -1 383.34 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2