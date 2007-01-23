FXDD

Account: 500235 Name: Gianni Pellizzaro Currency: USD 2007 January 24, 00:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
61704122007.01.23 17:32buy0.10usdchf1.23800.00000.00002007.01.23 17:501.23900.000.000.008.07
 100017Goblin BiPolar Buy
61684492007.01.23 16:45buy0.10usdchf1.23910.00000.00002007.01.23 17:501.23900.000.000.00-0.81
 100017Goblin BiPolar Buy
61699782007.01.23 17:21sell0.10gbpusd1.98950.00000.00002007.01.23 17:271.98900.000.000.005.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61651892007.01.23 15:56buy0.10usdchf1.23960.00000.00002007.01.23 16:231.24030.000.000.005.64
 100017Goblin BiPolar Buy
61610112007.01.23 14:49sell0.40gbpusd1.98890.00000.00002007.01.23 16:211.98770.000.000.0048.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61570302007.01.23 13:43sell0.10gbpusd1.98560.00000.00002007.01.23 16:211.98770.000.000.00-21.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61575362007.01.23 13:45sell0.10gbpusd1.98690.00000.00002007.01.23 16:211.98770.000.000.00-8.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61603502007.01.23 14:37buy0.10usdjpy121.370.000.002007.01.23 16:20121.360.000.000.00-0.82
 100018Goblin BiPolar Buy
61605602007.01.23 14:41buy0.10usdjpy121.260.000.002007.01.23 16:20121.360.000.000.008.24
 100018Goblin BiPolar Buy
61614802007.01.23 14:52buy0.10usdchf1.24010.00000.00002007.01.23 15:291.24090.000.000.006.45
 100017Goblin BiPolar Buy
61587912007.01.23 14:00sell2.70usdcad1.18410.00000.00002007.01.23 14:561.18340.000.000.00159.71
 200019Goblin Bipolar Sell
61333682007.01.22 20:29sell0.10usdcad1.17770.00000.00002007.01.23 14:561.18340.000.00-0.68-48.17
 200019Goblin Bipolar Sell
61334282007.01.22 20:35sell0.10usdcad1.17900.00000.00002007.01.23 14:561.18340.000.00-0.68-37.18
 200019Goblin Bipolar Sell
61335762007.01.22 20:41sell0.40usdcad1.18100.00000.00002007.01.23 14:561.18340.000.00-2.72-81.12
 200019Goblin Bipolar Sell
61510222007.01.23 12:00buy0.10usdchf1.24610.00000.00002007.01.23 14:221.24120.000.000.00-39.48
 100017Goblin BiPolar Buy
61586762007.01.23 13:58buy2.70usdchf1.24060.00000.00002007.01.23 14:221.24120.000.000.00130.52
 100017Goblin BiPolar Buy
61527292007.01.23 12:09buy0.40usdchf1.24320.00000.00002007.01.23 14:221.24120.000.000.00-64.45
 100017Goblin BiPolar Buy
61515192007.01.23 12:02buy0.10usdchf1.24500.00000.00002007.01.23 14:221.24120.000.000.00-30.62
 100017Goblin BiPolar Buy
61519322007.01.23 12:05buy0.10usdjpy121.420.000.002007.01.23 13:50121.480.000.000.004.94
 100018Goblin BiPolar Buy
61526952007.01.23 12:09sell0.10gbpusd1.98460.00000.00002007.01.23 12:351.98370.000.000.009.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61510892007.01.23 12:00sell0.10gbpusd1.98330.00000.00002007.01.23 12:351.98370.000.000.00-4.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61469942007.01.23 10:04buy0.10usdjpy121.470.000.002007.01.23 11:09121.550.000.000.006.58
 100018Goblin BiPolar Buy
61446202007.01.23 09:30buy0.10usdjpy121.580.000.002007.01.23 11:09121.550.000.000.00-2.47
 100018Goblin BiPolar Buy
61474912007.01.23 10:10sell0.40eurusd1.29800.00000.00002007.01.23 10:581.29710.000.000.0036.00
 200011Goblin Bipolar Sell
61445202007.01.23 09:28sell0.10eurusd1.29540.00000.00002007.01.23 10:581.29710.000.000.00-17.00
 200011Goblin Bipolar Sell
61449082007.01.23 09:30sell0.10eurusd1.29660.00000.00002007.01.23 10:581.29710.000.000.00-5.00
 200011Goblin Bipolar Sell
61329812007.01.22 19:49sell0.10usdchf1.24900.00000.00002007.01.23 10:551.24710.000.00-1.0115.24
 200017Goblin Bipolar Sell
61330842007.01.22 19:58buy0.10usdchf1.24890.00000.00002007.01.23 10:551.24680.000.000.81-16.84
 100017Goblin BiPolar Buy
61473352007.01.23 10:10buy0.40usdchf1.24640.00000.00002007.01.23 10:551.24680.000.000.0012.83
 100017Goblin BiPolar Buy
61451982007.01.23 09:34buy0.10usdchf1.24790.00000.00002007.01.23 10:551.24680.000.000.00-8.82
 100017Goblin BiPolar Buy
61474312007.01.23 10:10sell0.10gbpusd1.98280.00000.00002007.01.23 10:311.98230.000.000.005.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61459852007.01.23 09:42sell0.40gbpusd1.98230.00000.00002007.01.23 09:591.98120.000.000.0044.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61447222007.01.23 09:30sell0.10gbpusd1.97920.00000.00002007.01.23 09:591.98120.000.000.00-20.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61452092007.01.23 09:34sell0.10gbpusd1.98030.00000.00002007.01.23 09:591.98120.000.000.00-9.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61334482007.01.22 20:35sell0.10usdjpy121.650.000.002007.01.23 09:29121.590.000.00-1.444.93
 200018Goblin Bipolar Sell
61432152007.01.23 08:46buy0.10eurusd1.29380.00000.00002007.01.23 08:521.29430.000.000.005.00
 100011Goblin BiPolar Buy
61330212007.01.22 19:53sell0.10eurusd1.29510.00000.00002007.01.23 08:091.29510.000.000.500.00
 200011Goblin Bipolar Sell
61372472007.01.23 02:28buy0.10eurusd1.29410.00000.00002007.01.23 08:091.29490.000.000.008.00
 100011Goblin BiPolar Buy
61327732007.01.22 19:43buy0.10eurusd1.29510.00000.00002007.01.23 08:091.29490.000.00-0.71-2.00
 100011Goblin BiPolar Buy
61325792007.01.22 19:26buy0.10gbpusd1.97720.00000.00002007.01.23 04:591.97820.000.00-0.1210.00
 100014Goblin BiPolar Buy
61395812007.01.23 04:32sell0.40gbpusd1.97890.00000.00002007.01.23 04:591.97860.000.000.0012.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61329102007.01.22 19:45buy0.10gbpusd1.97600.00000.00002007.01.23 04:591.97820.000.00-0.1222.00
 100014Goblin BiPolar Buy
61367452007.01.23 02:11sell0.10gbpusd1.97740.00000.00002007.01.23 04:591.97860.000.000.00-12.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61343552007.01.22 21:38sell0.10gbpusd1.97650.00000.00002007.01.23 04:591.97860.000.00-0.10-21.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61307382007.01.22 18:03sell0.10gbpusd1.97790.00000.00002007.01.22 18:211.97670.000.000.0012.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61304392007.01.22 18:01sell0.10gbpusd1.97630.00000.00002007.01.22 18:211.97670.000.000.00-4.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61255182007.01.22 15:26sell0.10usdcad1.17660.00000.00002007.01.22 17:251.17560.000.000.008.51
 200019Goblin Bipolar Sell
61223362007.01.22 14:09sell0.10usdcad1.17550.00000.00002007.01.22 17:251.17560.000.000.00-0.85
 200019Goblin Bipolar Sell
61247082007.01.22 15:07sell0.40usdjpy121.760.000.002007.01.22 16:01121.680.000.000.0026.30
 200018Goblin Bipolar Sell
61176482007.01.22 11:41sell0.10usdjpy121.590.000.002007.01.22 16:01121.680.000.000.00-7.40
 200018Goblin Bipolar Sell
61169302007.01.22 11:33sell0.10usdjpy121.480.000.002007.01.22 16:01121.680.000.000.00-16.44
 200018Goblin Bipolar Sell
61235662007.01.22 14:44sell0.10usdchf1.25180.00000.00002007.01.22 16:001.25070.000.000.008.80
 200017Goblin Bipolar Sell
61198252007.01.22 12:57sell0.10usdchf1.25060.00000.00002007.01.22 16:001.25070.000.000.00-0.80
 200017Goblin Bipolar Sell
61234792007.01.22 14:44buy0.40eurusd1.29320.00000.00002007.01.22 15:211.29410.000.000.0036.00
 100011Goblin BiPolar Buy
61195312007.01.22 12:51buy0.10eurusd1.29480.00000.00002007.01.22 15:211.29410.000.000.00-7.00
 100011Goblin BiPolar Buy
61172372007.01.22 11:34buy0.10eurusd1.29580.00000.00002007.01.22 15:211.29410.000.000.00-17.00
 100011Goblin BiPolar Buy
61218562007.01.22 13:58sell0.10gbpusd1.97570.00000.00002007.01.22 14:011.97520.000.000.005.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61187102007.01.22 12:14sell0.10usdcad1.17500.00000.00002007.01.22 13:111.17400.000.000.008.52
 200019Goblin Bipolar Sell
61178132007.01.22 11:43sell0.10usdcad1.17360.00000.00002007.01.22 13:111.17400.000.000.00-3.41
 200019Goblin Bipolar Sell
61184272007.01.22 12:02sell0.10usdchf1.25020.00000.00002007.01.22 12:281.24940.000.000.006.40
 200017Goblin Bipolar Sell
61172772007.01.22 11:34sell0.10usdchf1.24920.00000.00002007.01.22 12:281.24940.000.000.00-1.60
 200017Goblin Bipolar Sell
61177162007.01.22 11:41buy0.10gbpusd1.97240.00000.00002007.01.22 12:081.97320.000.000.008.00
 100014Goblin BiPolar Buy
61171922007.01.22 11:34buy0.10gbpusd1.97350.00000.00002007.01.22 12:081.97320.000.000.00-3.00
 100014Goblin BiPolar Buy
61162462007.01.22 11:02buy0.10usdcad1.17250.00000.00002007.01.22 11:401.17310.000.000.005.11
 100019Goblin BiPolar Buy
61166732007.01.22 11:20buy0.10usdchf1.24760.00000.00002007.01.22 11:321.24840.000.000.006.41
 100017Goblin BiPolar Buy
61097232007.01.22 02:54sell0.10usdcad1.17320.00000.00002007.01.22 10:561.17280.000.000.003.41
 200019Goblin Bipolar Sell
61158132007.01.22 10:49sell0.10gbpusd1.97510.00000.00002007.01.22 10:551.97480.000.000.003.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61108522007.01.22 04:25sell0.10gbpusd1.97460.00000.00002007.01.22 10:191.97420.000.000.004.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61141082007.01.22 09:16sell0.10eurusd1.29770.00000.00002007.01.22 09:331.29700.000.000.007.00
 200011Goblin Bipolar Sell
61138912007.01.22 09:10sell0.10usdchf1.24880.00000.00002007.01.22 09:181.24820.000.000.004.81
 200017Goblin Bipolar Sell
61134612007.01.22 08:47sell0.10usdjpy121.450.000.002007.01.22 09:18121.360.000.000.007.42
 200018Goblin Bipolar Sell
61087962007.01.22 02:03sell0.10usdjpy121.330.000.002007.01.22 09:18121.360.000.000.00-2.47
 200018Goblin Bipolar Sell
61094862007.01.22 02:35buy0.10usdchf1.24810.00000.00002007.01.22 09:101.24870.000.000.004.80
 100017Goblin BiPolar Buy
61109102007.01.22 04:30sell0.10eurusd1.29740.00000.00002007.01.22 08:441.29650.000.000.009.00
 200011Goblin Bipolar Sell
61090812007.01.22 02:14sell0.10eurusd1.29640.00000.00002007.01.22 08:441.29650.000.000.00-1.00
 200011Goblin Bipolar Sell
61090952007.01.22 02:15sell0.10gbpusd1.97410.00000.00002007.01.22 02:311.97360.000.000.005.00
 200014Goblin Bipolar Sell
61040882007.01.19 19:52buy0.10usdcad1.17030.00000.00002007.01.19 20:141.17120.000.000.007.68
 100019Goblin BiPolar Buy
61036412007.01.19 19:23buy0.10usdcad1.17150.00000.00002007.01.19 20:141.17120.000.000.00-2.56
 100019Goblin BiPolar Buy
60915622007.01.19 15:14buy0.10usdcad1.17210.00000.00002007.01.19 16:011.17290.000.000.006.82
 100019Goblin BiPolar Buy
60736192007.01.19 03:54sell0.10eurusd1.29740.00000.00002007.01.19 08:121.29900.000.000.00-16.00
 200011Goblin Bipolar Sell
60770942007.01.19 06:04sell0.40eurusd1.29990.00000.00002007.01.19 08:121.29900.000.000.0036.00
 200011Goblin Bipolar Sell
60745242007.01.19 04:06sell0.10eurusd1.29840.00000.00002007.01.19 08:121.29900.000.000.00-6.00
 200011Goblin Bipolar Sell
60594172007.01.18 16:35buy0.10usdcad1.17270.00000.00002007.01.18 17:301.17350.000.000.006.82
 100019Goblin BiPolar Buy
60437272007.01.18 11:19sell0.40usdchf1.25050.00000.00002007.01.18 16:261.24950.000.000.0032.01
 200017Goblin Bipolar Sell
60426452007.01.18 11:03sell0.10usdchf1.24780.00000.00002007.01.18 16:261.24950.000.000.00-13.61
 200017Goblin Bipolar Sell
60430842007.01.18 11:14sell0.10usdchf1.24870.00000.00002007.01.18 16:261.24950.000.000.00-6.40
 200017Goblin Bipolar Sell
60551272007.01.18 15:50sell0.10usdjpy121.480.000.002007.01.18 16:07121.410.000.000.005.77
 200018Goblin Bipolar Sell
60528102007.01.18 15:33buy0.10gbpusd1.96560.00000.00002007.01.18 15:591.96660.000.000.0010.00
 100014Goblin BiPolar Buy
60519552007.01.18 15:30buy0.10gbpusd1.96680.00000.00002007.01.18 15:591.96660.000.000.00-2.00
 100014Goblin BiPolar Buy
60530742007.01.18 15:35buy0.10eurusd1.29040.00000.00002007.01.18 15:391.29090.000.000.005.00
 100011Goblin BiPolar Buy
60520272007.01.18 15:30buy0.10eurusd1.29090.00000.00002007.01.18 15:321.29160.000.000.007.00
 100011Goblin BiPolar Buy
60511752007.01.18 15:10sell0.10usdcad1.17660.00000.00002007.01.18 15:291.17610.000.000.004.25
 200019Goblin Bipolar Sell
60485682007.01.18 14:08buy0.10eurusd1.29290.00000.00002007.01.18 14:361.29270.000.000.00-2.00
 100011Goblin BiPolar Buy
60500892007.01.18 14:32buy0.10eurusd1.29180.00000.00002007.01.18 14:361.29270.000.000.009.00
 100011Goblin BiPolar Buy
60499572007.01.18 14:29buy0.10gbpusd1.96810.00000.00002007.01.18 14:351.96890.000.000.008.00
 100014Goblin BiPolar Buy
60496622007.01.18 14:25buy0.10gbpusd1.96920.00000.00002007.01.18 14:351.96890.000.000.00-3.00
 100014Goblin BiPolar Buy
60469272007.01.18 12:51sell0.10usdcad1.17610.00000.00002007.01.18 13:331.17500.000.000.009.36
 200019Goblin Bipolar Sell
60449662007.01.18 11:56sell0.40usdcad1.17580.00000.00002007.01.18 12:071.17530.000.000.0017.02
 200019Goblin Bipolar Sell
60207242007.01.17 19:47buy0.10usdcad1.17310.00000.00002007.01.18 12:071.17480.000.000.4914.47
 100019Goblin BiPolar Buy
60245072007.01.18 00:09sell0.10usdcad1.17330.00000.00002007.01.18 12:071.17530.000.000.00-17.02
 200019Goblin Bipolar Sell
60409022007.01.18 10:32sell0.10usdcad1.17430.00000.00002007.01.18 12:071.17530.000.000.00-8.51
 200019Goblin Bipolar Sell
60358032007.01.18 09:00sell0.10usdjpy121.120.000.002007.01.18 11:25121.280.000.000.00-13.19
 200018Goblin Bipolar Sell
60374062007.01.18 09:28sell0.10usdjpy121.240.000.002007.01.18 11:25121.270.000.000.00-2.47
 200018Goblin Bipolar Sell
60418432007.01.18 10:53sell0.40usdjpy121.420.000.002007.01.18 11:25121.290.000.000.0042.87
 200018Goblin Bipolar Sell
60397822007.01.18 10:07sell0.40gbpusd1.97690.00000.00002007.01.18 10:461.97590.000.000.0040.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60370672007.01.18 09:25sell0.10gbpusd1.97420.00000.00002007.01.18 10:461.97590.000.000.00-17.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60382842007.01.18 09:39sell0.10gbpusd1.97520.00000.00002007.01.18 10:461.97590.000.000.00-7.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60312302007.01.18 06:06sell0.10usdjpy120.800.000.002007.01.18 08:48121.020.000.000.00-18.18
 200018Goblin Bipolar Sell
60351192007.01.18 08:41sell0.40usdjpy121.090.000.002007.01.18 08:48121.020.000.000.0023.14
 200018Goblin Bipolar Sell
60341332007.01.18 08:20sell0.10usdjpy120.920.000.002007.01.18 08:48121.020.000.000.00-8.26
 200018Goblin Bipolar Sell
60292892007.01.18 05:28sell0.40eurusd1.29690.00000.00002007.01.18 08:361.29610.000.000.0032.00
 200011Goblin Bipolar Sell
60247152007.01.18 00:27sell0.10eurusd1.29410.00000.00002007.01.18 08:361.29610.000.000.00-20.00
 200011Goblin Bipolar Sell
60271782007.01.18 04:12sell0.10eurusd1.29510.00000.00002007.01.18 08:361.29610.000.000.00-10.00
 200011Goblin Bipolar Sell
60275252007.01.18 04:23buy0.10usdchf1.24570.00000.00002007.01.18 08:071.24540.000.000.00-2.41
 100017Goblin BiPolar Buy
60293152007.01.18 05:28buy0.10usdchf1.24450.00000.00002007.01.18 08:071.24540.000.000.007.23
 100017Goblin BiPolar Buy
60253052007.01.18 01:26sell0.10audusd0.78710.00000.00002007.01.18 07:290.78770.000.000.00-6.00
 200004Goblin Bipolar Sell
60322392007.01.18 06:27sell0.10gbpusd1.97360.00000.00002007.01.18 06:351.97290.000.000.007.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60275492007.01.18 04:23sell0.40gbpusd1.97300.00000.00002007.01.18 06:111.97200.000.000.0040.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60266832007.01.18 03:43sell0.10gbpusd1.97130.00000.00002007.01.18 06:111.97200.000.000.00-7.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60248132007.01.18 00:33sell0.10gbpusd1.97030.00000.00002007.01.18 06:111.97200.000.000.00-17.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60303002007.01.18 05:55sell0.10usdjpy120.740.000.002007.01.18 06:06120.690.000.000.004.14
 200018Goblin Bipolar Sell
60282712007.01.18 05:00sell0.10usdjpy120.680.000.002007.01.18 05:08120.620.000.000.004.97
 200018Goblin Bipolar Sell
60271402007.01.18 04:12buy0.10usdjpy120.550.000.002007.01.18 05:00120.640.000.000.007.46
 100018Goblin BiPolar Buy
60209732007.01.17 20:00sell0.10usdchf1.24660.00000.00002007.01.18 04:041.24620.000.00-2.943.21
 200017Goblin Bipolar Sell
60224792007.01.17 21:17sell0.10usdchf1.24770.00000.00002007.01.18 04:041.24620.000.00-2.9412.04
 200017Goblin Bipolar Sell
60247372007.01.18 00:28buy0.10usdchf1.24710.00000.00002007.01.18 04:041.24580.000.000.00-10.44
 100017Goblin BiPolar Buy
60253392007.01.18 01:29buy0.10usdjpy120.590.000.002007.01.18 01:29120.580.000.000.00-0.83
 100018Goblin BiPolar Buy
60208422007.01.17 19:55sell0.10usdjpy120.590.000.002007.01.18 01:29120.600.000.00-4.19-0.83
 200018Goblin Bipolar Sell
60221272007.01.17 21:07sell0.10usdjpy120.690.000.002007.01.18 01:29120.590.000.00-4.198.29
 200018Goblin Bipolar Sell
60207092007.01.17 19:46buy0.10audusd0.78650.00000.00002007.01.18 01:260.78720.000.000.457.00
 100004Goblin BiPolar Buy
59923802007.01.17 06:03sell0.10audusd0.78330.00000.00002007.01.18 01:250.78760.000.00-0.78-43.00
 200004Goblin Bipolar Sell
59942902007.01.17 08:21sell0.10audusd0.78430.00000.00002007.01.18 01:250.78760.000.00-0.78-33.00
 200004Goblin Bipolar Sell
60027702007.01.17 13:08sell0.40audusd0.78610.00000.00002007.01.18 01:250.78750.000.00-3.12-56.00
 200004Goblin Bipolar Sell
60245322007.01.18 00:13buy0.10gbpusd1.96970.00000.00002007.01.18 00:331.97020.000.000.005.00
 100014Goblin BiPolar Buy
60227262007.01.17 21:26buy0.10eurusd1.29320.00000.00002007.01.18 00:271.29410.000.00-1.989.00
 100011Goblin BiPolar Buy
60210622007.01.17 20:01buy0.10eurusd1.29420.00000.00002007.01.18 00:271.29410.000.00-1.98-1.00
 100011Goblin BiPolar Buy
60196442007.01.17 18:55sell0.10gbpusd1.97180.00000.00002007.01.17 22:581.97010.000.000.0017.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60226462007.01.17 21:24buy0.40gbpusd1.96930.00000.00002007.01.17 22:581.96970.000.000.0016.00
 100014Goblin BiPolar Buy
60208882007.01.17 19:57buy0.10gbpusd1.97180.00000.00002007.01.17 22:581.96970.000.000.00-21.00
 100014Goblin BiPolar Buy
60221052007.01.17 21:07buy0.10gbpusd1.97080.00000.00002007.01.17 22:581.96970.000.000.00-11.00
 100014Goblin BiPolar Buy
60205502007.01.17 19:38sell0.10eurusd1.29480.00000.00002007.01.17 20:011.29430.000.000.005.00
 200011Goblin Bipolar Sell
60177992007.01.17 17:58buy0.10usdchf1.24600.00000.00002007.01.17 18:181.24670.000.000.005.61
 100017Goblin BiPolar Buy
60175932007.01.17 17:53sell0.10gbpusd1.97140.00000.00002007.01.17 18:041.97070.000.000.007.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60143962007.01.17 16:58buy0.10usdcad1.17390.00000.00002007.01.17 18:001.17430.000.000.003.41
 100019Goblin BiPolar Buy
60159962007.01.17 17:31buy0.10usdchf1.24650.00000.00002007.01.17 17:411.24710.000.000.004.81
 100017Goblin BiPolar Buy
60164292007.01.17 17:32sell0.10gbpusd1.97100.00000.00002007.01.17 17:371.96970.000.000.0013.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60159772007.01.17 17:31sell0.10gbpusd1.96970.00000.00002007.01.17 17:371.96970.000.000.000.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60136532007.01.17 16:51buy0.10usdchf1.24700.00000.00002007.01.17 17:081.24780.000.000.006.41
 100017Goblin BiPolar Buy
60136302007.01.17 16:51sell0.10gbpusd1.96910.00000.00002007.01.17 17:041.96840.000.000.007.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60098532007.01.17 16:00sell0.10gbpusd1.96870.00000.00002007.01.17 16:021.96770.000.000.0010.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60086502007.01.17 15:46sell0.10gbpusd1.96750.00000.00002007.01.17 16:021.96770.000.000.00-2.00
 200014Goblin Bipolar Sell
60051282007.01.17 15:02sell0.10usdchf1.25000.00000.00002007.01.17 15:461.24940.000.000.004.80
 200017Goblin Bipolar Sell
60067592007.01.17 15:30buy0.10eurusd1.29060.00000.00002007.01.17 15:361.29110.000.000.005.00
 100011Goblin BiPolar Buy
60009102007.01.17 11:56buy0.10usdcad1.17450.00000.00002007.01.17 15:241.17540.000.000.007.66
 100019Goblin BiPolar Buy
59974192007.01.17 09:56buy0.10usdcad1.17570.00000.00002007.01.17 15:241.17540.000.000.00-2.55
 100019Goblin BiPolar Buy
60053542007.01.17 15:07buy0.10eurusd1.29100.00000.00002007.01.17 15:211.29150.000.000.005.00
 100011Goblin BiPolar Buy
60021662007.01.17 12:48sell0.10usdchf1.24950.00000.00002007.01.17 13:011.24880.000.000.005.61
 200017Goblin Bipolar Sell
60015802007.01.17 12:32sell0.10gbpusd1.96690.00000.00002007.01.17 12:451.96620.000.000.007.00
 200014Goblin Bipolar Sell
59990922007.01.17 10:39sell0.10gbpusd1.96630.00000.00002007.01.17 10:521.96580.000.000.005.00
 200014Goblin Bipolar Sell
59977432007.01.17 10:01sell0.10gbpusd1.96570.00000.00002007.01.17 10:021.96500.000.000.007.00
 200014Goblin Bipolar Sell
59965162007.01.17 09:29sell0.10gbpusd1.96400.00000.00002007.01.17 09:461.96410.000.000.00-1.00
 200014Goblin Bipolar Sell
59970142007.01.17 09:42sell0.10gbpusd1.96510.00000.00002007.01.17 09:461.96410.000.000.0010.00
 200014Goblin Bipolar Sell
59938482007.01.17 08:08sell0.10gbpusd1.96240.00000.00002007.01.17 09:031.96240.000.000.000.00
 200014Goblin Bipolar Sell
59949882007.01.17 08:54sell0.10gbpusd1.96360.00000.00002007.01.17 09:031.96240.000.000.0012.00
 200014Goblin Bipolar Sell
59941912007.01.17 08:20buy0.10usdchf1.24750.00000.00002007.01.17 09:001.24810.000.000.004.81
 100017Goblin BiPolar Buy
59911652007.01.17 04:01buy0.10eurusd1.29140.00000.00002007.01.17 04:181.29190.000.000.005.00
 100011Goblin BiPolar Buy
59886832007.01.17 00:48sell0.10usdcad1.17700.00000.00002007.01.17 02:291.17620.000.000.006.80
 200019Goblin Bipolar Sell
59897082007.01.17 02:08sell0.10usdjpy120.850.000.002007.01.17 02:28120.850.000.000.000.00
 200018Goblin Bipolar Sell
59892662007.01.17 01:36sell0.10usdjpy120.800.000.002007.01.17 02:04120.800.000.000.000.00
 200018Goblin Bipolar Sell
59884092007.01.17 00:27buy0.10gbpusd1.96050.00000.00002007.01.17 01:291.96070.000.000.002.00
 100014Goblin BiPolar Buy
59883802007.01.17 00:26buy0.10audusd0.78210.00000.00002007.01.17 01:070.78210.000.000.000.00
 100004Goblin BiPolar Buy
59859592007.01.16 20:53sell0.10usdcad1.17640.00000.00002007.01.16 23:221.17670.000.000.00-2.55
 200019Goblin Bipolar Sell
59862402007.01.16 21:23sell0.10audusd0.78270.00000.00002007.01.16 23:200.78330.000.000.00-6.00
 200004Goblin Bipolar Sell
59872862007.01.16 23:15sell0.10usdchf1.24940.00000.00002007.01.16 23:181.24880.000.000.004.80
 200017Goblin Bipolar Sell
59861732007.01.16 21:15buy0.10usdchf1.24800.00000.00002007.01.16 23:151.24910.000.000.008.81
 100017Goblin BiPolar Buy
59863562007.01.16 21:30sell0.10gbpusd1.96180.00000.00002007.01.16 23:151.96120.000.000.006.00
 200014Goblin Bipolar Sell
59835162007.01.16 18:50buy0.10eurusd1.29180.00000.00002007.01.16 21:331.29230.000.000.005.00
 100011Goblin BiPolar Buy
59859932007.01.16 20:57buy0.10gbpusd1.96110.00000.00002007.01.16 21:251.96160.000.000.005.00
 100014Goblin BiPolar Buy
59727802007.01.16 15:23sell0.10usdjpy120.740.000.002007.01.16 15:36120.650.000.000.007.46
 200018Goblin Bipolar Sell
59716532007.01.16 15:13sell0.10usdjpy120.610.000.002007.01.16 15:36120.650.000.000.00-3.32
 200018Goblin Bipolar Sell
59663322007.01.16 12:30sell0.10eurusd1.29880.00000.00002007.01.16 12:501.29750.000.000.0013.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59610952007.01.16 11:21sell0.10eurusd1.29670.00000.00002007.01.16 12:501.29750.000.000.00-8.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59566392007.01.16 09:36sell0.10eurusd1.29640.00000.00002007.01.16 10:191.29590.000.000.005.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59547242007.01.16 09:06sell0.10eurusd1.29610.00000.00002007.01.16 09:251.29530.000.000.008.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59527092007.01.16 07:49sell0.10eurusd1.29500.00000.00002007.01.16 09:251.29530.000.000.00-3.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59477142007.01.16 02:57sell0.10usdjpy120.560.000.002007.01.16 04:36120.500.000.000.004.98
 200018Goblin Bipolar Sell
59300242007.01.15 12:03sell0.10eurusd1.29460.00000.00002007.01.15 15:331.29480.000.000.00-2.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59278542007.01.15 11:09sell0.10usdjpy120.520.000.002007.01.15 15:33120.450.000.000.005.81
 200018Goblin Bipolar Sell
59268682007.01.15 10:49sell0.10usdjpy120.400.000.002007.01.15 15:33120.450.000.000.00-4.15
 200018Goblin Bipolar Sell
59225462007.01.15 09:40sell0.10eurusd1.29410.00000.00002007.01.15 10:381.29340.000.000.007.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59181072007.01.15 05:23sell0.10eurusd1.29320.00000.00002007.01.15 10:381.29340.000.000.00-2.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59172112007.01.15 04:26buy0.10usdjpy120.170.000.002007.01.15 05:00120.240.000.000.005.82
 100018Goblin BiPolar Buy
59170032007.01.15 04:19sell0.10eurusd1.29290.00000.00002007.01.15 04:591.29260.000.000.003.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59151432007.01.15 02:31buy0.10eurusd1.29220.00000.00002007.01.15 03:221.29240.000.000.002.00
 100011Goblin BiPolar Buy
59133572007.01.15 01:01sell0.10usdjpy120.360.000.002007.01.15 03:22120.260.000.000.008.32
 200018Goblin Bipolar Sell
59145272007.01.15 02:10buy0.10usdjpy120.210.000.002007.01.15 03:22120.230.000.000.001.66
 100018Goblin BiPolar Buy
59140592007.01.15 01:50buy0.10usdjpy120.300.000.002007.01.15 03:22120.230.000.000.00-5.82
 100018Goblin BiPolar Buy
59056682007.01.12 17:28sell0.10eurusd1.29420.00000.00002007.01.12 17:301.29380.000.000.004.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59028582007.01.12 17:00sell0.10eurusd1.29370.00000.00002007.01.12 17:051.29300.000.000.007.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59013012007.01.12 16:37sell0.10eurusd1.29340.00000.00002007.01.12 16:521.29220.000.000.0012.00
 200011Goblin Bipolar Sell
58988252007.01.12 16:06sell0.10eurusd1.29180.00000.00002007.01.12 16:521.29220.000.000.00-4.00
 200011Goblin Bipolar Sell
59004202007.01.12 16:25buy0.10usdjpy120.270.000.002007.01.12 16:39120.330.000.000.004.99
 100018Goblin BiPolar Buy
58860062007.01.12 11:01sell0.10eurusd1.29120.00000.00002007.01.12 11:511.29100.000.000.002.00
 200011Goblin Bipolar Sell
58867572007.01.12 11:28buy0.10usdjpy120.320.000.002007.01.12 11:50120.350.000.000.002.49
 100018Goblin BiPolar Buy
58821542007.01.12 08:47sell0.10eurusd1.29090.00000.00002007.01.12 10:221.29040.000.000.005.00
 200011Goblin Bipolar Sell
58769612007.01.12 03:16sell0.10usdjpy120.680.000.002007.01.12 06:05120.590.000.000.007.46
 200018Goblin Bipolar Sell
58761792007.01.12 02:54sell0.10usdjpy120.560.000.002007.01.12 06:05120.590.000.000.00-2.49
 200018Goblin Bipolar Sell
58763962007.01.12 03:03buy0.10eurusd1.28820.00000.00002007.01.12 03:091.28870.000.000.005.00
 100011Goblin BiPolar Buy
58752742007.01.12 01:28buy0.10eurusd1.28860.00000.00002007.01.12 01:531.28910.000.000.005.00
 100011Goblin BiPolar Buy
58721902007.01.11 20:47buy0.10eurusd1.28900.00000.00002007.01.12 00:261.28970.000.00-0.717.00
 100011Goblin BiPolar Buy
58715882007.01.11 20:04buy0.10eurusd1.29000.00000.00002007.01.12 00:261.28970.000.00-0.71-3.00
 100011Goblin BiPolar Buy
58726102007.01.11 21:04buy0.10usdjpy120.370.000.002007.01.11 21:17120.430.000.000.004.98
 100018Goblin BiPolar Buy
58717022007.01.11 20:07sell0.10usdjpy120.500.000.002007.01.11 20:52120.420.000.000.006.64
 200018Goblin Bipolar Sell
58707152007.01.11 19:07buy0.10usdjpy120.430.000.002007.01.11 20:04120.470.000.000.003.32
 100018Goblin BiPolar Buy
58707182007.01.11 19:07sell0.10eurusd1.29060.00000.00002007.01.11 20:041.29030.000.000.003.00
 200011Goblin Bipolar Sell
58703462007.01.11 18:46balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -29.65 594.31
Closed P/L: 564.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
61508532007.01.23 11:56sell0.10eurusd1.29850.00000.0000 1.30210.000.000.51-36.00
 200011Goblin Bipolar Sell
61512682007.01.23 12:01sell0.10eurusd1.29950.00000.0000 1.30210.000.000.51-26.00
 200011Goblin Bipolar Sell
61526512007.01.23 12:09sell0.40eurusd1.30090.00000.0000 1.30210.000.002.03-48.00
 200011Goblin Bipolar Sell
  0.00 0.00 3.05 -110.00
 Floating P/L: -106.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 564.66 Floating P/L: -106.95 Margin: 390.08
Balance: 5 564.66 Equity: 5 457.71 Free Margin: 5 067.63
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 529.64 Gross Loss: 964.98 Total Net Profit: 564.66
Profit Factor: 1.59 Expected Payoff: 2.63  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 141.42 (2.67%) Relative Drawdown: 2.67% (141.42)
 
Total Trades: 215 Short Positions (won %): 134 (59.70%) Long Positions (won %): 81 (69.14%)
Profit Trades (% of total): 136 (63.26%) Loss trades (% of total): 79 (36.74%)
Largest profit trade: 159.71 loss trade: -83.84
Average profit trade: 11.25 loss trade: -12.21
Maximum consecutive wins ($): 10 (62.24) consecutive losses ($): 3 (-136.68)
Maximal consecutive profit (count): 159.71 (1) consecutive loss (count): -136.68 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1