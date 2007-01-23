|Account: 500235
|Name: Gianni Pellizzaro
|Currency: USD
|2007 January 24, 00:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6170412
|2007.01.23 17:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2380
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 17:50
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6168449
|2007.01.23 16:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2391
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 17:50
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6169978
|2007.01.23 17:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9895
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 17:27
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6165189
|2007.01.23 15:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2396
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 16:23
|1.2403
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6161011
|2007.01.23 14:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 16:21
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6157030
|2007.01.23 13:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 16:21
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6157536
|2007.01.23 13:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 16:21
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6160350
|2007.01.23 14:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.37
|0.00
|0.00
|2007.01.23 16:20
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|6160560
|2007.01.23 14:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.26
|0.00
|0.00
|2007.01.23 16:20
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|6161480
|2007.01.23 14:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2401
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 15:29
|1.2409
|0.00
|0.00
|0.00
|6.45
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6158791
|2007.01.23 14:00
|sell
|2.70
|usdcad
|1.1841
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 14:56
|1.1834
|0.00
|0.00
|0.00
|159.71
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6133368
|2007.01.22 20:29
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1777
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 14:56
|1.1834
|0.00
|0.00
|-0.68
|-48.17
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6133428
|2007.01.22 20:35
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1790
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 14:56
|1.1834
|0.00
|0.00
|-0.68
|-37.18
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6133576
|2007.01.22 20:41
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1810
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 14:56
|1.1834
|0.00
|0.00
|-2.72
|-81.12
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6151022
|2007.01.23 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 14:22
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.48
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6158676
|2007.01.23 13:58
|buy
|2.70
|usdchf
|1.2406
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 14:22
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|130.52
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6152729
|2007.01.23 12:09
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2432
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 14:22
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.45
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6151519
|2007.01.23 12:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 14:22
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.62
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6151932
|2007.01.23 12:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.42
|0.00
|0.00
|2007.01.23 13:50
|121.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|6152695
|2007.01.23 12:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 12:35
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6151089
|2007.01.23 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 12:35
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6146994
|2007.01.23 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.47
|0.00
|0.00
|2007.01.23 11:09
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|6144620
|2007.01.23 09:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.58
|0.00
|0.00
|2007.01.23 11:09
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|6147491
|2007.01.23 10:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 10:58
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6144520
|2007.01.23 09:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 10:58
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6144908
|2007.01.23 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 10:58
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6132981
|2007.01.22 19:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2490
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 10:55
|1.2471
|0.00
|0.00
|-1.01
|15.24
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6133084
|2007.01.22 19:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 10:55
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.81
|-16.84
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6147335
|2007.01.23 10:10
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2464
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 10:55
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6145198
|2007.01.23 09:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2479
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 10:55
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.82
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6147431
|2007.01.23 10:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 10:31
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6145985
|2007.01.23 09:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 09:59
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6144722
|2007.01.23 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 09:59
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6145209
|2007.01.23 09:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 09:59
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6133448
|2007.01.22 20:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.65
|0.00
|0.00
|2007.01.23 09:29
|121.59
|0.00
|0.00
|-1.44
|4.93
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6143215
|2007.01.23 08:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 08:52
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6133021
|2007.01.22 19:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 08:09
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.50
|0.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6137247
|2007.01.23 02:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 08:09
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6132773
|2007.01.22 19:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 08:09
|1.2949
|0.00
|0.00
|-0.71
|-2.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6132579
|2007.01.22 19:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 04:59
|1.9782
|0.00
|0.00
|-0.12
|10.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6139581
|2007.01.23 04:32
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 04:59
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6132910
|2007.01.22 19:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 04:59
|1.9782
|0.00
|0.00
|-0.12
|22.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6136745
|2007.01.23 02:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 04:59
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6134355
|2007.01.22 21:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|2007.01.23 04:59
|1.9786
|0.00
|0.00
|-0.10
|-21.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6130738
|2007.01.22 18:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 18:21
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6130439
|2007.01.22 18:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 18:21
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6125518
|2007.01.22 15:26
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1766
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 17:25
|1.1756
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6122336
|2007.01.22 14:09
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1755
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 17:25
|1.1756
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6124708
|2007.01.22 15:07
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.76
|0.00
|0.00
|2007.01.22 16:01
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|26.30
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6117648
|2007.01.22 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.59
|0.00
|0.00
|2007.01.22 16:01
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6116930
|2007.01.22 11:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.48
|0.00
|0.00
|2007.01.22 16:01
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.44
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6123566
|2007.01.22 14:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 16:00
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6119825
|2007.01.22 12:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 16:00
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6123479
|2007.01.22 14:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 15:21
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6119531
|2007.01.22 12:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 15:21
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6117237
|2007.01.22 11:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 15:21
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6121856
|2007.01.22 13:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 14:01
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6118710
|2007.01.22 12:14
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1750
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 13:11
|1.1740
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6117813
|2007.01.22 11:43
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1736
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 13:11
|1.1740
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6118427
|2007.01.22 12:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 12:28
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6117277
|2007.01.22 11:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 12:28
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6117716
|2007.01.22 11:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 12:08
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6117192
|2007.01.22 11:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 12:08
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6116246
|2007.01.22 11:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1725
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 11:40
|1.1731
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|100019
|Goblin BiPolar Buy
|6116673
|2007.01.22 11:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2476
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 11:32
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6109723
|2007.01.22 02:54
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1732
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 10:56
|1.1728
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6115813
|2007.01.22 10:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 10:55
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6110852
|2007.01.22 04:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 10:19
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6114108
|2007.01.22 09:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 09:33
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6113891
|2007.01.22 09:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2488
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 09:18
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6113461
|2007.01.22 08:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.45
|0.00
|0.00
|2007.01.22 09:18
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|7.42
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6108796
|2007.01.22 02:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.33
|0.00
|0.00
|2007.01.22 09:18
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6109486
|2007.01.22 02:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2481
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 09:10
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6110910
|2007.01.22 04:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 08:44
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6109081
|2007.01.22 02:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 08:44
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6109095
|2007.01.22 02:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|2007.01.22 02:31
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6104088
|2007.01.19 19:52
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1703
|0.0000
|0.0000
|2007.01.19 20:14
|1.1712
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|100019
|Goblin BiPolar Buy
|6103641
|2007.01.19 19:23
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1715
|0.0000
|0.0000
|2007.01.19 20:14
|1.1712
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|100019
|Goblin BiPolar Buy
|6091562
|2007.01.19 15:14
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|2007.01.19 16:01
|1.1729
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|100019
|Goblin BiPolar Buy
|6073619
|2007.01.19 03:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|2007.01.19 08:12
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6077094
|2007.01.19 06:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|2007.01.19 08:12
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6074524
|2007.01.19 04:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|2007.01.19 08:12
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6059417
|2007.01.18 16:35
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1727
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 17:30
|1.1735
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|100019
|Goblin BiPolar Buy
|6043727
|2007.01.18 11:19
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 16:26
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|32.01
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6042645
|2007.01.18 11:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2478
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 16:26
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.61
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6043084
|2007.01.18 11:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2487
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 16:26
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6055127
|2007.01.18 15:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.48
|0.00
|0.00
|2007.01.18 16:07
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6052810
|2007.01.18 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 15:59
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6051955
|2007.01.18 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 15:59
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6053074
|2007.01.18 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 15:39
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6052027
|2007.01.18 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 15:32
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6051175
|2007.01.18 15:10
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1766
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 15:29
|1.1761
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6048568
|2007.01.18 14:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 14:36
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6050089
|2007.01.18 14:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 14:36
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6049957
|2007.01.18 14:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 14:35
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6049662
|2007.01.18 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 14:35
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6046927
|2007.01.18 12:51
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 13:33
|1.1750
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6044966
|2007.01.18 11:56
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1758
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 12:07
|1.1753
|0.00
|0.00
|0.00
|17.02
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6020724
|2007.01.17 19:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1731
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 12:07
|1.1748
|0.00
|0.00
|0.49
|14.47
|100019
|Goblin BiPolar Buy
|6024507
|2007.01.18 00:09
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1733
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 12:07
|1.1753
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.02
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6040902
|2007.01.18 10:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1743
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 12:07
|1.1753
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.51
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|6035803
|2007.01.18 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.12
|0.00
|0.00
|2007.01.18 11:25
|121.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.19
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6037406
|2007.01.18 09:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.24
|0.00
|0.00
|2007.01.18 11:25
|121.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6041843
|2007.01.18 10:53
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.42
|0.00
|0.00
|2007.01.18 11:25
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|42.87
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6039782
|2007.01.18 10:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 10:46
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6037067
|2007.01.18 09:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 10:46
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6038284
|2007.01.18 09:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 10:46
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6031230
|2007.01.18 06:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.01.18 08:48
|121.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.18
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6035119
|2007.01.18 08:41
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.09
|0.00
|0.00
|2007.01.18 08:48
|121.02
|0.00
|0.00
|0.00
|23.14
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6034133
|2007.01.18 08:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.92
|0.00
|0.00
|2007.01.18 08:48
|121.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.26
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6029289
|2007.01.18 05:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 08:36
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6024715
|2007.01.18 00:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 08:36
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6027178
|2007.01.18 04:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 08:36
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6027525
|2007.01.18 04:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 08:07
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6029315
|2007.01.18 05:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 08:07
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6025305
|2007.01.18 01:26
|sell
|0.10
|audusd
|0.7871
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 07:29
|0.7877
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|200004
|Goblin Bipolar Sell
|6032239
|2007.01.18 06:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 06:35
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6027549
|2007.01.18 04:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 06:11
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6026683
|2007.01.18 03:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 06:11
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6024813
|2007.01.18 00:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 06:11
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6030300
|2007.01.18 05:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.01.18 06:06
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6028271
|2007.01.18 05:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.01.18 05:08
|120.62
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6027140
|2007.01.18 04:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.55
|0.00
|0.00
|2007.01.18 05:00
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|6020973
|2007.01.17 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2466
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 04:04
|1.2462
|0.00
|0.00
|-2.94
|3.21
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6022479
|2007.01.17 21:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2477
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 04:04
|1.2462
|0.00
|0.00
|-2.94
|12.04
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6024737
|2007.01.18 00:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 04:04
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.44
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6025339
|2007.01.18 01:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.59
|0.00
|0.00
|2007.01.18 01:29
|120.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|6020842
|2007.01.17 19:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.59
|0.00
|0.00
|2007.01.18 01:29
|120.60
|0.00
|0.00
|-4.19
|-0.83
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6022127
|2007.01.17 21:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.01.18 01:29
|120.59
|0.00
|0.00
|-4.19
|8.29
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|6020709
|2007.01.17 19:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 01:26
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.45
|7.00
|100004
|Goblin BiPolar Buy
|5992380
|2007.01.17 06:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7833
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 01:25
|0.7876
|0.00
|0.00
|-0.78
|-43.00
|200004
|Goblin Bipolar Sell
|5994290
|2007.01.17 08:21
|sell
|0.10
|audusd
|0.7843
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 01:25
|0.7876
|0.00
|0.00
|-0.78
|-33.00
|200004
|Goblin Bipolar Sell
|6002770
|2007.01.17 13:08
|sell
|0.40
|audusd
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 01:25
|0.7875
|0.00
|0.00
|-3.12
|-56.00
|200004
|Goblin Bipolar Sell
|6024532
|2007.01.18 00:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 00:33
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6022726
|2007.01.17 21:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 00:27
|1.2941
|0.00
|0.00
|-1.98
|9.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6021062
|2007.01.17 20:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|2007.01.18 00:27
|1.2941
|0.00
|0.00
|-1.98
|-1.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6019644
|2007.01.17 18:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 22:58
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6022646
|2007.01.17 21:24
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 22:58
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6020888
|2007.01.17 19:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 22:58
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6022105
|2007.01.17 21:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 22:58
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|6020550
|2007.01.17 19:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 20:01
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6017799
|2007.01.17 17:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 18:18
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6017593
|2007.01.17 17:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 18:04
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6014396
|2007.01.17 16:58
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1739
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 18:00
|1.1743
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|100019
|Goblin BiPolar Buy
|6015996
|2007.01.17 17:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2465
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 17:41
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6016429
|2007.01.17 17:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 17:37
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6015977
|2007.01.17 17:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 17:37
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6013653
|2007.01.17 16:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 17:08
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|6013630
|2007.01.17 16:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 17:04
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6009853
|2007.01.17 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 16:02
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6008650
|2007.01.17 15:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 16:02
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|6005128
|2007.01.17 15:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2500
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 15:46
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6006759
|2007.01.17 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 15:36
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6000910
|2007.01.17 11:56
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1745
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 15:24
|1.1754
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|100019
|Goblin BiPolar Buy
|5997419
|2007.01.17 09:56
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1757
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 15:24
|1.1754
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|100019
|Goblin BiPolar Buy
|6005354
|2007.01.17 15:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 15:21
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|6002166
|2007.01.17 12:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 13:01
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|6001580
|2007.01.17 12:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 12:45
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|5999092
|2007.01.17 10:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 10:52
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|5997743
|2007.01.17 10:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 10:02
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|5996516
|2007.01.17 09:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 09:46
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|5997014
|2007.01.17 09:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 09:46
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|5993848
|2007.01.17 08:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 09:03
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|5994988
|2007.01.17 08:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 09:03
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|5994191
|2007.01.17 08:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2475
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 09:00
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|5991165
|2007.01.17 04:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 04:18
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|5988683
|2007.01.17 00:48
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1770
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 02:29
|1.1762
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|5989708
|2007.01.17 02:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.85
|0.00
|0.00
|2007.01.17 02:28
|120.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5989266
|2007.01.17 01:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.01.17 02:04
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5988409
|2007.01.17 00:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 01:29
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|5988380
|2007.01.17 00:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 01:07
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100004
|Goblin BiPolar Buy
|5985959
|2007.01.16 20:53
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1764
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 23:22
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|200019
|Goblin Bipolar Sell
|5986240
|2007.01.16 21:23
|sell
|0.10
|audusd
|0.7827
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 23:20
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|200004
|Goblin Bipolar Sell
|5987286
|2007.01.16 23:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2494
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 23:18
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|200017
|Goblin Bipolar Sell
|5986173
|2007.01.16 21:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2480
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 23:15
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|8.81
|100017
|Goblin BiPolar Buy
|5986356
|2007.01.16 21:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 23:15
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|200014
|Goblin Bipolar Sell
|5983516
|2007.01.16 18:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 21:33
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|5985993
|2007.01.16 20:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 21:25
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100014
|Goblin BiPolar Buy
|5972780
|2007.01.16 15:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.01.16 15:36
|120.65
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5971653
|2007.01.16 15:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.61
|0.00
|0.00
|2007.01.16 15:36
|120.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5966332
|2007.01.16 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 12:50
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5961095
|2007.01.16 11:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 12:50
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5956639
|2007.01.16 09:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 10:19
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5954724
|2007.01.16 09:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 09:25
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5952709
|2007.01.16 07:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|2007.01.16 09:25
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5947714
|2007.01.16 02:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.56
|0.00
|0.00
|2007.01.16 04:36
|120.50
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5930024
|2007.01.15 12:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|2007.01.15 15:33
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5927854
|2007.01.15 11:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.52
|0.00
|0.00
|2007.01.15 15:33
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5926868
|2007.01.15 10:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.40
|0.00
|0.00
|2007.01.15 15:33
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.15
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5922546
|2007.01.15 09:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|2007.01.15 10:38
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5918107
|2007.01.15 05:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|2007.01.15 10:38
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5917211
|2007.01.15 04:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.17
|0.00
|0.00
|2007.01.15 05:00
|120.24
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|5917003
|2007.01.15 04:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|2007.01.15 04:59
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5915143
|2007.01.15 02:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|2007.01.15 03:22
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|5913357
|2007.01.15 01:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.36
|0.00
|0.00
|2007.01.15 03:22
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5914527
|2007.01.15 02:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.21
|0.00
|0.00
|2007.01.15 03:22
|120.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|5914059
|2007.01.15 01:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.30
|0.00
|0.00
|2007.01.15 03:22
|120.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|5905668
|2007.01.12 17:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 17:30
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5902858
|2007.01.12 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 17:05
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5901301
|2007.01.12 16:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 16:52
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5898825
|2007.01.12 16:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 16:52
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5900420
|2007.01.12 16:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.27
|0.00
|0.00
|2007.01.12 16:39
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|5886006
|2007.01.12 11:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 11:51
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5886757
|2007.01.12 11:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.32
|0.00
|0.00
|2007.01.12 11:50
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|5882154
|2007.01.12 08:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 10:22
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5876961
|2007.01.12 03:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.01.12 06:05
|120.59
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5876179
|2007.01.12 02:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.56
|0.00
|0.00
|2007.01.12 06:05
|120.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5876396
|2007.01.12 03:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 03:09
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|5875274
|2007.01.12 01:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 01:53
|1.2891
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|5872190
|2007.01.11 20:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 00:26
|1.2897
|0.00
|0.00
|-0.71
|7.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|5871588
|2007.01.11 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|2007.01.12 00:26
|1.2897
|0.00
|0.00
|-0.71
|-3.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|5872610
|2007.01.11 21:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.37
|0.00
|0.00
|2007.01.11 21:17
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|5871702
|2007.01.11 20:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.50
|0.00
|0.00
|2007.01.11 20:52
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|5870715
|2007.01.11 19:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.43
|0.00
|0.00
|2007.01.11 20:04
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|5870718
|2007.01.11 19:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 20:04
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|5870346
|2007.01.11 18:46
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|-29.65
|594.31
|Closed P/L:
|564.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6150853
|2007.01.23 11:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.51
|-36.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6151268
|2007.01.23 12:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.51
|-26.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|6152651
|2007.01.23 12:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|1.3021
|0.00
|0.00
|2.03
|-48.00
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|0.00
|0.00
|3.05
|-110.00
|Floating P/L:
|-106.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|564.66
|Floating P/L:
|-106.95
|Margin:
|390.08
|Balance:
|5 564.66
|Equity:
|5 457.71
|Free Margin:
|5 067.63
|Details:
|Gross Profit:
|1 529.64
|Gross Loss:
|964.98
|Total Net Profit:
|564.66
|Profit Factor:
|1.59
|Expected Payoff:
|2.63
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|141.42 (2.67%)
|Relative Drawdown:
|2.67% (141.42)
|Total Trades:
|215
|Short Positions (won %):
|134 (59.70%)
|Long Positions (won %):
|81 (69.14%)
|Profit Trades (% of total):
|136 (63.26%)
|Loss trades (% of total):
|79 (36.74%)
|Largest
|profit trade:
|159.71
|loss trade:
|-83.84
|Average
|profit trade:
|11.25
|loss trade:
|-12.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (62.24)
|consecutive losses ($):
|3 (-136.68)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|159.71 (1)
|consecutive loss (count):
|-136.68 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1