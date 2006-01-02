|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|Daily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.22 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TP=50; Lots=0.2; magic=111;
|Bars in test
|658
|Ticks modelled
|576279
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10587.75
|Gross profit
|18795.88
|Gross loss
|-8208.13
|Profit factor
|2.29
|Expected payoff
|126.04
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2759.84 (15.88%)
|Relative drawdown
|17.69% (2692.84)
|Total trades
|84
|Short positions (won %)
|42 (76.19%)
|Long positions (won %)
|42 (45.24%)
|Profit trades (% of total)
|51 (60.71%)
|Loss trades (% of total)
|33 (39.29%)
|Largest
|profit trade
|2585.93
|loss trade
|-968.96
|Average
|profit trade
|368.55
|loss trade
|-248.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (1179.50)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-2759.84)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2733.95 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-2759.84 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6923
|2
|2006.01.02 00:00
|sell
|2
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6827
|3
|2006.01.10 06:30
|t/p
|2
|0.20
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|179.63
|10179.63
|4
|2006.01.10 06:30
|sell
|3
|0.20
|0.6823
|0.0000
|0.6777
|5
|2006.01.10 06:30
|buy
|4
|0.40
|0.6827
|0.0000
|0.6873
|6
|2006.01.10 06:30
|modify
|1
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6873
|7
|2006.01.11 11:15
|t/p
|1
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|-30.11
|10149.52
|8
|2006.01.11 11:15
|t/p
|4
|0.40
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|336.86
|10486.38
|9
|2006.01.11 11:15
|buy
|5
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6923
|10
|2006.01.11 11:15
|sell
|6
|0.40
|0.6873
|0.0000
|0.6827
|11
|2006.01.11 11:15
|modify
|3
|0.20
|0.6823
|0.0000
|0.6827
|12
|2006.01.12 15:27
|t/p
|3
|0.20
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|-10.07
|10476.31
|13
|2006.01.12 15:27
|t/p
|6
|0.40
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|347.43
|10823.74
|14
|2006.01.12 15:27
|sell
|7
|0.20
|0.6823
|0.0000
|0.6777
|15
|2006.01.12 15:27
|buy
|8
|0.40
|0.6827
|0.0000
|0.6873
|16
|2006.01.12 15:27
|modify
|5
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6873
|17
|2006.01.17 10:42
|t/p
|5
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|-25.01
|10798.73
|18
|2006.01.17 10:42
|t/p
|8
|0.40
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|330.05
|11128.79
|19
|2006.01.17 10:42
|buy
|9
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6923
|20
|2006.01.17 10:42
|sell
|10
|0.40
|0.6873
|0.0000
|0.6827
|21
|2006.01.17 10:42
|modify
|7
|0.20
|0.6823
|0.0000
|0.6827
|22
|2006.01.31 09:26
|t/p
|7
|0.20
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|5.32
|11134.10
|23
|2006.01.31 09:26
|t/p
|10
|0.40
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|373.45
|11507.56
|24
|2006.01.31 09:26
|sell
|11
|0.20
|0.6823
|0.0000
|0.6777
|25
|2006.01.31 09:26
|buy
|12
|0.40
|0.6827
|0.0000
|0.6873
|26
|2006.01.31 09:26
|modify
|9
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6873
|27
|2006.02.08 10:31
|t/p
|9
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|-52.22
|11455.33
|28
|2006.02.08 10:31
|t/p
|12
|0.40
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|313.04
|11768.38
|29
|2006.02.08 10:31
|buy
|13
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6923
|30
|2006.02.08 10:31
|sell
|14
|0.40
|0.6873
|0.0000
|0.6827
|31
|2006.02.08 10:31
|modify
|11
|0.20
|0.6823
|0.0000
|0.6827
|32
|2006.02.10 16:32
|t/p
|11
|0.20
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|-0.60
|11767.78
|33
|2006.02.10 16:32
|t/p
|14
|0.40
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|349.80
|12117.57
|34
|2006.02.10 16:32
|sell
|15
|0.20
|0.6822
|0.0000
|0.6776
|35
|2006.02.10 16:32
|buy
|16
|0.40
|0.6826
|0.0000
|0.6872
|36
|2006.02.10 16:32
|modify
|13
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6872
|37
|2006.03.06 00:30
|t/p
|13
|0.20
|0.6872
|0.0000
|0.6872
|-62.73
|12054.84
|38
|2006.03.06 00:30
|t/p
|16
|0.40
|0.6872
|0.0000
|0.6872
|265.40
|12320.25
|39
|2006.03.06 00:30
|buy
|17
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6923
|40
|2006.03.06 00:30
|sell
|18
|0.40
|0.6873
|0.0000
|0.6827
|41
|2006.03.06 00:30
|modify
|15
|0.20
|0.6822
|0.0000
|0.6827
|42
|2006.03.13 09:20
|t/p
|17
|0.20
|0.6923
|0.0000
|0.6923
|158.21
|12478.46
|43
|2006.03.13 09:20
|buy
|19
|0.20
|0.6927
|0.0000
|0.6973
|44
|2006.03.13 09:20
|sell
|20
|0.80
|0.6923
|0.0000
|0.6877
|45
|2006.03.13 09:20
|modify
|15
|0.20
|0.6822
|0.0000
|0.6877
|46
|2006.03.13 09:20
|modify
|18
|0.40
|0.6873
|0.0000
|0.6877
|47
|2006.03.27 20:09
|t/p
|15
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6877
|-152.58
|12325.88
|48
|2006.03.27 20:09
|t/p
|18
|0.40
|0.6877
|0.0000
|0.6877
|20.11
|12346.00
|49
|2006.03.27 20:09
|t/p
|20
|0.80
|0.6877
|0.0000
|0.6877
|746.93
|13092.92
|50
|2006.03.27 20:09
|sell
|21
|0.20
|0.6872
|0.0000
|0.6826
|51
|2006.03.27 20:09
|buy
|22
|0.40
|0.6876
|0.0000
|0.6922
|52
|2006.03.27 20:09
|modify
|19
|0.20
|0.6927
|0.0000
|0.6922
|53
|2006.03.29 13:19
|t/p
|19
|0.20
|0.6922
|0.0000
|0.6922
|-45.72
|13047.21
|54
|2006.03.29 13:19
|t/p
|22
|0.40
|0.6922
|0.0000
|0.6922
|333.45
|13380.65
|55
|2006.03.29 13:19
|buy
|23
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6972
|56
|2006.03.29 13:19
|sell
|24
|0.40
|0.6922
|0.0000
|0.6876
|57
|2006.03.29 13:19
|modify
|21
|0.20
|0.6872
|0.0000
|0.6876
|58
|2006.03.31 10:18
|t/p
|23
|0.20
|0.6972
|0.0000
|0.6972
|163.32
|13543.97
|59
|2006.03.31 10:18
|buy
|25
|0.20
|0.6976
|0.0000
|0.7022
|60
|2006.03.31 10:18
|sell
|26
|0.80
|0.6972
|0.0000
|0.6926
|61
|2006.03.31 10:18
|modify
|21
|0.20
|0.6872
|0.0000
|0.6926
|62
|2006.03.31 10:18
|modify
|24
|0.40
|0.6922
|0.0000
|0.6926
|63
|2006.04.12 10:48
|t/p
|21
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6926
|-180.83
|13363.14
|64
|2006.04.12 10:48
|t/p
|24
|0.40
|0.6926
|0.0000
|0.6926
|3.54
|13366.69
|65
|2006.04.12 10:48
|t/p
|26
|0.80
|0.6926
|0.0000
|0.6926
|727.98
|14094.67
|66
|2006.04.12 10:48
|sell
|27
|0.20
|0.6922
|0.0000
|0.6876
|67
|2006.04.12 10:48
|buy
|28
|0.40
|0.6926
|0.0000
|0.6972
|68
|2006.04.12 10:48
|modify
|25
|0.20
|0.6976
|0.0000
|0.6972
|69
|2006.04.26 19:40
|t/p
|25
|0.20
|0.6972
|0.0000
|0.6972
|-55.63
|14039.04
|70
|2006.04.26 19:40
|t/p
|28
|0.40
|0.6972
|0.0000
|0.6972
|292.62
|14331.66
|71
|2006.04.26 19:40
|buy
|29
|0.20
|0.6976
|0.0000
|0.7022
|72
|2006.04.26 19:40
|sell
|30
|0.40
|0.6972
|0.0000
|0.6926
|73
|2006.04.26 19:40
|modify
|27
|0.20
|0.6922
|0.0000
|0.6926
|74
|2006.04.28 17:07
|t/p
|27
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6926
|6.50
|14338.16
|75
|2006.04.28 17:07
|t/p
|30
|0.40
|0.6926
|0.0000
|0.6926
|349.79
|14687.95
|76
|2006.04.28 17:07
|sell
|31
|0.20
|0.6921
|0.0000
|0.6875
|77
|2006.04.28 17:07
|buy
|32
|0.40
|0.6925
|0.0000
|0.6971
|78
|2006.04.28 17:07
|modify
|29
|0.20
|0.6976
|0.0000
|0.6971
|79
|2006.05.02 16:55
|t/p
|31
|0.20
|0.6875
|0.0000
|0.6875
|172.53
|14860.48
|80
|2006.05.02 16:55
|sell
|33
|0.20
|0.6871
|0.0000
|0.6825
|81
|2006.05.02 16:55
|buy
|34
|0.80
|0.6875
|0.0000
|0.6921
|82
|2006.05.02 16:55
|modify
|29
|0.20
|0.6976
|0.0000
|0.6921
|83
|2006.05.02 16:55
|modify
|32
|0.40
|0.6925
|0.0000
|0.6921
|84
|2006.05.11 11:32
|t/p
|33
|0.20
|0.6825
|0.0000
|0.6825
|183.18
|15043.65
|85
|2006.05.11 11:32
|sell
|35
|0.20
|0.6821
|0.0000
|0.6775
|86
|2006.05.11 11:32
|buy
|36
|1.60
|0.6825
|0.0000
|0.6871
|87
|2006.05.11 11:32
|modify
|29
|0.20
|0.6976
|0.0000
|0.6871
|88
|2006.05.11 11:32
|modify
|32
|0.40
|0.6925
|0.0000
|0.6871
|89
|2006.05.11 11:32
|modify
|34
|0.80
|0.6875
|0.0000
|0.6871
|90
|2006.05.17 17:25
|t/p
|35
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6775
|174.89
|15218.55
|91
|2006.05.17 17:25
|sell
|37
|0.20
|0.6770
|0.0000
|0.6724
|92
|2006.05.17 17:25
|buy
|38
|3.20
|0.6774
|0.0000
|0.6820
|93
|2006.05.17 17:25
|modify
|29
|0.20
|0.6976
|0.0000
|0.6820
|94
|2006.05.17 17:25
|modify
|32
|0.40
|0.6925
|0.0000
|0.6820
|95
|2006.05.17 17:25
|modify
|34
|0.80
|0.6875
|0.0000
|0.6820
|96
|2006.05.17 17:25
|modify
|36
|1.60
|0.6825
|0.0000
|0.6820
|97
|2006.05.22 20:14
|t/p
|29
|0.20
|0.6820
|0.0000
|0.6820
|-621.18
|14597.37
|98
|2006.05.22 20:14
|t/p
|32
|0.40
|0.6820
|0.0000
|0.6820
|-851.51
|13745.86
|99
|2006.05.22 20:14
|t/p
|34
|0.80
|0.6820
|0.0000
|0.6820
|-949.74
|12796.13
|100
|2006.05.22 20:14
|t/p
|36
|1.60
|0.6820
|0.0000
|0.6820
|-270.42
|12525.71
|101
|2006.05.22 20:14
|t/p
|38
|3.20
|0.6820
|0.0000
|0.6820
|2585.93
|15111.64
|102
|2006.05.22 20:14
|buy
|39
|0.20
|0.6825
|0.0000
|0.6871
|103
|2006.05.22 20:14
|sell
|40
|0.40
|0.6821
|0.0000
|0.6775
|104
|2006.05.22 20:14
|modify
|37
|0.20
|0.6770
|0.0000
|0.6775
|105
|2006.06.02 08:39
|t/p
|39
|0.20
|0.6871
|0.0000
|0.6871
|148.02
|15259.66
|106
|2006.06.02 08:39
|buy
|41
|0.20
|0.6876
|0.0000
|0.6922
|107
|2006.06.02 08:39
|sell
|42
|0.80
|0.6872
|0.0000
|0.6826
|108
|2006.06.02 08:39
|modify
|37
|0.20
|0.6770
|0.0000
|0.6826
|109
|2006.06.02 08:39
|modify
|40
|0.40
|0.6821
|0.0000
|0.6826
|110
|2006.06.12 14:46
|t/p
|37
|0.20
|0.6826
|0.0000
|0.6826
|-176.39
|15083.27
|111
|2006.06.12 14:46
|t/p
|40
|0.40
|0.6826
|0.0000
|0.6826
|12.71
|15095.98
|112
|2006.06.12 14:46
|t/p
|42
|0.80
|0.6826
|0.0000
|0.6826
|718.52
|15814.49
|113
|2006.06.12 14:46
|sell
|43
|0.20
|0.6821
|0.0000
|0.6775
|114
|2006.06.12 14:46
|buy
|44
|0.40
|0.6825
|0.0000
|0.6871
|115
|2006.06.12 14:46
|modify
|41
|0.20
|0.6876
|0.0000
|0.6871
|116
|2006.06.22 12:45
|t/p
|41
|0.20
|0.6871
|0.0000
|0.6871
|-52.51
|15761.98
|117
|2006.06.22 12:45
|t/p
|44
|0.40
|0.6871
|0.0000
|0.6871
|299.42
|16061.41
|118
|2006.06.22 12:45
|buy
|45
|0.20
|0.6876
|0.0000
|0.6922
|119
|2006.06.22 12:45
|sell
|46
|0.40
|0.6872
|0.0000
|0.6826
|120
|2006.06.22 12:45
|modify
|43
|0.20
|0.6821
|0.0000
|0.6826
|121
|2006.06.29 17:22
|t/p
|45
|0.20
|0.6922
|0.0000
|0.6922
|158.21
|16219.62
|122
|2006.06.29 17:22
|buy
|47
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6972
|123
|2006.06.29 17:22
|sell
|48
|0.80
|0.6922
|0.0000
|0.6876
|124
|2006.06.29 17:22
|modify
|43
|0.20
|0.6821
|0.0000
|0.6876
|125
|2006.06.29 17:22
|modify
|46
|0.40
|0.6872
|0.0000
|0.6876
|126
|2006.07.17 01:00
|t/p
|43
|0.20
|0.6876
|0.0000
|0.6876
|-162.04
|16057.58
|127
|2006.07.17 01:00
|t/p
|46
|0.40
|0.6876
|0.0000
|0.6876
|24.84
|16082.42
|128
|2006.07.17 01:00
|t/p
|48
|0.80
|0.6876
|0.0000
|0.6876
|756.39
|16838.81
|129
|2006.07.17 01:00
|sell
|49
|0.20
|0.6871
|0.0000
|0.6825
|130
|2006.07.17 01:00
|buy
|50
|0.40
|0.6875
|0.0000
|0.6921
|131
|2006.07.17 01:00
|modify
|47
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6921
|132
|2006.07.20 10:30
|t/p
|49
|0.20
|0.6825
|0.0000
|0.6825
|176.08
|17014.88
|133
|2006.07.20 10:30
|sell
|51
|0.20
|0.6821
|0.0000
|0.6775
|134
|2006.07.20 10:30
|buy
|52
|0.80
|0.6825
|0.0000
|0.6871
|135
|2006.07.20 10:30
|modify
|47
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6871
|136
|2006.07.20 10:30
|modify
|50
|0.40
|0.6875
|0.0000
|0.6871
|137
|2006.08.03 13:06
|t/p
|51
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6775
|186.73
|17201.61
|138
|2006.08.03 13:06
|sell
|53
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|139
|2006.08.03 13:06
|buy
|54
|1.60
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|140
|2006.08.03 13:06
|modify
|47
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6821
|141
|2006.08.03 13:06
|modify
|50
|0.40
|0.6875
|0.0000
|0.6821
|142
|2006.08.03 13:06
|modify
|52
|0.80
|0.6825
|0.0000
|0.6821
|143
|2006.08.08 20:28
|t/p
|53
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|173.71
|17375.32
|144
|2006.08.08 20:28
|sell
|55
|0.20
|0.6721
|0.0000
|0.6675
|145
|2006.08.08 20:28
|buy
|56
|3.20
|0.6725
|0.0000
|0.6771
|146
|2006.08.08 20:28
|modify
|47
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6771
|147
|2006.08.08 20:28
|modify
|50
|0.40
|0.6875
|0.0000
|0.6771
|148
|2006.08.08 20:28
|modify
|52
|0.80
|0.6825
|0.0000
|0.6771
|149
|2006.08.08 20:28
|modify
|54
|1.60
|0.6775
|0.0000
|0.6771
|150
|2006.08.16 17:39
|t/p
|47
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|-651.50
|16723.82
|151
|2006.08.16 17:39
|t/p
|50
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|-871.33
|15852.49
|152
|2006.08.16 17:39
|t/p
|52
|0.80
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|-968.96
|14883.53
|153
|2006.08.16 17:39
|t/p
|54
|1.60
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|-268.05
|14615.48
|154
|2006.08.16 17:39
|t/p
|56
|3.20
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|2504.28
|17119.76
|155
|2006.08.16 17:39
|buy
|57
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|156
|2006.08.16 17:39
|sell
|58
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|157
|2006.08.16 17:39
|modify
|55
|0.20
|0.6721
|0.0000
|0.6725
|158
|2006.08.21 03:09
|t/p
|57
|0.20
|0.6821
|0.0000
|0.6821
|161.62
|17281.39
|159
|2006.08.21 03:09
|buy
|59
|0.20
|0.6826
|0.0000
|0.6872
|160
|2006.08.21 03:09
|sell
|60
|0.80
|0.6822
|0.0000
|0.6776
|161
|2006.08.21 03:09
|modify
|55
|0.20
|0.6721
|0.0000
|0.6776
|162
|2006.08.21 03:09
|modify
|58
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.6776
|163
|2006.08.23 11:59
|t/p
|55
|0.20
|0.6776
|0.0000
|0.6776
|-185.71
|17095.68
|164
|2006.08.23 11:59
|t/p
|58
|0.40
|0.6776
|0.0000
|0.6776
|-20.42
|17075.26
|165
|2006.08.23 11:59
|t/p
|60
|0.80
|0.6776
|0.0000
|0.6776
|690.12
|17765.37
|166
|2006.08.23 11:59
|sell
|61
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|167
|2006.08.23 11:59
|buy
|62
|0.40
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|168
|2006.08.23 11:59
|modify
|59
|0.20
|0.6826
|0.0000
|0.6821
|169
|2006.08.31 23:51
|t/p
|61
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|181.99
|17947.37
|170
|2006.08.31 23:51
|sell
|63
|0.20
|0.6720
|0.0000
|0.6674
|171
|2006.08.31 23:51
|buy
|64
|0.80
|0.6724
|0.0000
|0.6770
|172
|2006.08.31 23:51
|modify
|59
|0.20
|0.6826
|0.0000
|0.6770
|173
|2006.08.31 23:51
|modify
|62
|0.40
|0.6775
|0.0000
|0.6770
|174
|2006.09.06 09:20
|t/p
|59
|0.20
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|-234.33
|17713.04
|175
|2006.09.06 09:20
|t/p
|62
|0.40
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|-84.61
|17628.43
|176
|2006.09.06 09:20
|t/p
|64
|0.80
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|653.28
|18281.71
|177
|2006.09.06 09:20
|buy
|65
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|178
|2006.09.06 09:20
|sell
|66
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|179
|2006.09.06 09:20
|modify
|63
|0.20
|0.6720
|0.0000
|0.6725
|180
|2006.09.20 15:08
|t/p
|63
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|2.80
|18284.51
|181
|2006.09.20 15:08
|t/p
|66
|0.40
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|373.46
|18657.98
|182
|2006.09.20 15:08
|sell
|67
|0.20
|0.6721
|0.0000
|0.6675
|183
|2006.09.20 15:08
|buy
|68
|0.40
|0.6725
|0.0000
|0.6771
|184
|2006.09.20 15:08
|modify
|65
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6771
|185
|2006.09.28 13:24
|t/p
|65
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|-55.62
|18602.36
|186
|2006.09.28 13:24
|t/p
|68
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|306.23
|18908.59
|187
|2006.09.28 13:24
|buy
|69
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|188
|2006.09.28 13:24
|sell
|70
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|189
|2006.09.28 13:24
|modify
|67
|0.20
|0.6721
|0.0000
|0.6725
|190
|2006.10.06 14:33
|t/p
|67
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|6.50
|18915.09
|191
|2006.10.06 14:33
|t/p
|70
|0.40
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|359.26
|19274.35
|192
|2006.10.06 14:33
|sell
|71
|0.20
|0.6721
|0.0000
|0.6675
|193
|2006.10.06 14:33
|buy
|72
|0.40
|0.6725
|0.0000
|0.6771
|194
|2006.10.06 14:33
|modify
|69
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6771
|195
|2006.10.31 10:40
|t/p
|71
|0.20
|0.6675
|0.0000
|0.6675
|197.38
|19471.73
|196
|2006.10.31 10:40
|sell
|73
|0.20
|0.6669
|0.0000
|0.6623
|197
|2006.10.31 10:40
|buy
|74
|0.80
|0.6673
|0.0000
|0.6719
|198
|2006.10.31 10:40
|modify
|69
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6719
|199
|2006.10.31 10:40
|modify
|72
|0.40
|0.6725
|0.0000
|0.6719
|200
|2006.11.09 14:06
|t/p
|69
|0.20
|0.6719
|0.0000
|0.6719
|-278.56
|19193.18
|201
|2006.11.09 14:06
|t/p
|72
|0.40
|0.6719
|0.0000
|0.6719
|-160.05
|19033.12
|202
|2006.11.09 14:06
|t/p
|74
|0.80
|0.6719
|0.0000
|0.6719
|605.66
|19638.78
|203
|2006.11.09 14:06
|buy
|75
|0.20
|0.6724
|0.0000
|0.6770
|204
|2006.11.09 14:06
|sell
|76
|0.40
|0.6720
|0.0000
|0.6674
|205
|2006.11.09 14:06
|modify
|73
|0.20
|0.6669
|0.0000
|0.6674
|206
|2006.11.15 10:34
|t/p
|75
|0.20
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|163.33
|19802.11
|207
|2006.11.15 10:34
|buy
|77
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|208
|2006.11.15 10:34
|sell
|78
|0.80
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|209
|2006.11.15 10:34
|modify
|73
|0.20
|0.6669
|0.0000
|0.6725
|210
|2006.11.15 10:34
|modify
|76
|0.40
|0.6720
|0.0000
|0.6725
|211
|2006.12.01 07:31
|t/p
|73
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|-168.11
|19634.00
|212
|2006.12.01 07:31
|t/p
|76
|0.40
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|15.08
|19649.08
|213
|2006.12.01 07:31
|t/p
|78
|0.80
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|765.85
|20414.93
|214
|2006.12.01 07:31
|sell
|79
|0.20
|0.6720
|0.0000
|0.6674
|215
|2006.12.01 07:31
|buy
|80
|0.40
|0.6724
|0.0000
|0.6770
|216
|2006.12.01 07:31
|modify
|77
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6770
|217
|2006.12.07 17:11
|t/p
|77
|0.20
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|-59.32
|20355.61
|218
|2006.12.07 17:11
|t/p
|80
|0.40
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|319.85
|20675.46
|219
|2006.12.07 17:11
|buy
|81
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|220
|2006.12.07 17:11
|sell
|82
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|221
|2006.12.07 17:11
|modify
|79
|0.20
|0.6720
|0.0000
|0.6725
|222
|2006.12.13 14:38
|t/p
|79
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|-6.67
|20668.80
|223
|2006.12.13 14:38
|t/p
|82
|0.40
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|349.80
|21018.59
|224
|2006.12.13 14:38
|sell
|83
|0.20
|0.6720
|0.0000
|0.6674
|225
|2006.12.13 14:38
|buy
|84
|0.40
|0.6724
|0.0000
|0.6770
|226
|2006.12.13 14:38
|modify
|81
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6770
|227
|2006.12.22 23:59
|close at stop
|84
|0.40
|0.6702
|0.0000
|0.6770
|-200.14
|20818.45
|228
|2006.12.22 23:59
|close at stop
|83
|0.20
|0.6706
|0.0000
|0.6674
|64.80
|20883.25
|229
|2006.12.22 23:59
|close at stop
|81
|0.20
|0.6702
|0.0000
|0.6770
|-295.50
|20587.75