Strategy Tester Report
Blessing Martingale_v3

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
PeriodDaily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.22 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTP=50; Lots=0.2; magic=111;
Bars in test658Ticks modelled576279Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit10587.75Gross profit18795.88Gross loss-8208.13
Profit factor2.29Expected payoff126.04
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2759.84 (15.88%)Relative drawdown17.69% (2692.84)
Total trades84Short positions (won %)42 (76.19%)Long positions (won %)42 (45.24%)
Profit trades (% of total)51 (60.71%)Loss trades (% of total)33 (39.29%)
Largestprofit trade2585.93loss trade-968.96
Averageprofit trade368.55loss trade-248.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (1179.50)consecutive losses (loss in money)4 (-2759.84)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2733.95 (2)consecutive loss (count of losses)-2759.84 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00buy10.200.68770.00000.6923
22006.01.02 00:00sell20.200.68730.00000.6827
32006.01.10 06:30t/p20.200.68270.00000.6827179.6310179.63
42006.01.10 06:30sell30.200.68230.00000.6777
52006.01.10 06:30buy40.400.68270.00000.6873
62006.01.10 06:30modify10.200.68770.00000.6873
72006.01.11 11:15t/p10.200.68730.00000.6873-30.1110149.52
82006.01.11 11:15t/p40.400.68730.00000.6873336.8610486.38
92006.01.11 11:15buy50.200.68770.00000.6923
102006.01.11 11:15sell60.400.68730.00000.6827
112006.01.11 11:15modify30.200.68230.00000.6827
122006.01.12 15:27t/p30.200.68270.00000.6827-10.0710476.31
132006.01.12 15:27t/p60.400.68270.00000.6827347.4310823.74
142006.01.12 15:27sell70.200.68230.00000.6777
152006.01.12 15:27buy80.400.68270.00000.6873
162006.01.12 15:27modify50.200.68770.00000.6873
172006.01.17 10:42t/p50.200.68730.00000.6873-25.0110798.73
182006.01.17 10:42t/p80.400.68730.00000.6873330.0511128.79
192006.01.17 10:42buy90.200.68770.00000.6923
202006.01.17 10:42sell100.400.68730.00000.6827
212006.01.17 10:42modify70.200.68230.00000.6827
222006.01.31 09:26t/p70.200.68270.00000.68275.3211134.10
232006.01.31 09:26t/p100.400.68270.00000.6827373.4511507.56
242006.01.31 09:26sell110.200.68230.00000.6777
252006.01.31 09:26buy120.400.68270.00000.6873
262006.01.31 09:26modify90.200.68770.00000.6873
272006.02.08 10:31t/p90.200.68730.00000.6873-52.2211455.33
282006.02.08 10:31t/p120.400.68730.00000.6873313.0411768.38
292006.02.08 10:31buy130.200.68770.00000.6923
302006.02.08 10:31sell140.400.68730.00000.6827
312006.02.08 10:31modify110.200.68230.00000.6827
322006.02.10 16:32t/p110.200.68270.00000.6827-0.6011767.78
332006.02.10 16:32t/p140.400.68270.00000.6827349.8012117.57
342006.02.10 16:32sell150.200.68220.00000.6776
352006.02.10 16:32buy160.400.68260.00000.6872
362006.02.10 16:32modify130.200.68770.00000.6872
372006.03.06 00:30t/p130.200.68720.00000.6872-62.7312054.84
382006.03.06 00:30t/p160.400.68720.00000.6872265.4012320.25
392006.03.06 00:30buy170.200.68770.00000.6923
402006.03.06 00:30sell180.400.68730.00000.6827
412006.03.06 00:30modify150.200.68220.00000.6827
422006.03.13 09:20t/p170.200.69230.00000.6923158.2112478.46
432006.03.13 09:20buy190.200.69270.00000.6973
442006.03.13 09:20sell200.800.69230.00000.6877
452006.03.13 09:20modify150.200.68220.00000.6877
462006.03.13 09:20modify180.400.68730.00000.6877
472006.03.27 20:09t/p150.200.68770.00000.6877-152.5812325.88
482006.03.27 20:09t/p180.400.68770.00000.687720.1112346.00
492006.03.27 20:09t/p200.800.68770.00000.6877746.9313092.92
502006.03.27 20:09sell210.200.68720.00000.6826
512006.03.27 20:09buy220.400.68760.00000.6922
522006.03.27 20:09modify190.200.69270.00000.6922
532006.03.29 13:19t/p190.200.69220.00000.6922-45.7213047.21
542006.03.29 13:19t/p220.400.69220.00000.6922333.4513380.65
552006.03.29 13:19buy230.200.69260.00000.6972
562006.03.29 13:19sell240.400.69220.00000.6876
572006.03.29 13:19modify210.200.68720.00000.6876
582006.03.31 10:18t/p230.200.69720.00000.6972163.3213543.97
592006.03.31 10:18buy250.200.69760.00000.7022
602006.03.31 10:18sell260.800.69720.00000.6926
612006.03.31 10:18modify210.200.68720.00000.6926
622006.03.31 10:18modify240.400.69220.00000.6926
632006.04.12 10:48t/p210.200.69260.00000.6926-180.8313363.14
642006.04.12 10:48t/p240.400.69260.00000.69263.5413366.69
652006.04.12 10:48t/p260.800.69260.00000.6926727.9814094.67
662006.04.12 10:48sell270.200.69220.00000.6876
672006.04.12 10:48buy280.400.69260.00000.6972
682006.04.12 10:48modify250.200.69760.00000.6972
692006.04.26 19:40t/p250.200.69720.00000.6972-55.6314039.04
702006.04.26 19:40t/p280.400.69720.00000.6972292.6214331.66
712006.04.26 19:40buy290.200.69760.00000.7022
722006.04.26 19:40sell300.400.69720.00000.6926
732006.04.26 19:40modify270.200.69220.00000.6926
742006.04.28 17:07t/p270.200.69260.00000.69266.5014338.16
752006.04.28 17:07t/p300.400.69260.00000.6926349.7914687.95
762006.04.28 17:07sell310.200.69210.00000.6875
772006.04.28 17:07buy320.400.69250.00000.6971
782006.04.28 17:07modify290.200.69760.00000.6971
792006.05.02 16:55t/p310.200.68750.00000.6875172.5314860.48
802006.05.02 16:55sell330.200.68710.00000.6825
812006.05.02 16:55buy340.800.68750.00000.6921
822006.05.02 16:55modify290.200.69760.00000.6921
832006.05.02 16:55modify320.400.69250.00000.6921
842006.05.11 11:32t/p330.200.68250.00000.6825183.1815043.65
852006.05.11 11:32sell350.200.68210.00000.6775
862006.05.11 11:32buy361.600.68250.00000.6871
872006.05.11 11:32modify290.200.69760.00000.6871
882006.05.11 11:32modify320.400.69250.00000.6871
892006.05.11 11:32modify340.800.68750.00000.6871
902006.05.17 17:25t/p350.200.67750.00000.6775174.8915218.55
912006.05.17 17:25sell370.200.67700.00000.6724
922006.05.17 17:25buy383.200.67740.00000.6820
932006.05.17 17:25modify290.200.69760.00000.6820
942006.05.17 17:25modify320.400.69250.00000.6820
952006.05.17 17:25modify340.800.68750.00000.6820
962006.05.17 17:25modify361.600.68250.00000.6820
972006.05.22 20:14t/p290.200.68200.00000.6820-621.1814597.37
982006.05.22 20:14t/p320.400.68200.00000.6820-851.5113745.86
992006.05.22 20:14t/p340.800.68200.00000.6820-949.7412796.13
1002006.05.22 20:14t/p361.600.68200.00000.6820-270.4212525.71
1012006.05.22 20:14t/p383.200.68200.00000.68202585.9315111.64
1022006.05.22 20:14buy390.200.68250.00000.6871
1032006.05.22 20:14sell400.400.68210.00000.6775
1042006.05.22 20:14modify370.200.67700.00000.6775
1052006.06.02 08:39t/p390.200.68710.00000.6871148.0215259.66
1062006.06.02 08:39buy410.200.68760.00000.6922
1072006.06.02 08:39sell420.800.68720.00000.6826
1082006.06.02 08:39modify370.200.67700.00000.6826
1092006.06.02 08:39modify400.400.68210.00000.6826
1102006.06.12 14:46t/p370.200.68260.00000.6826-176.3915083.27
1112006.06.12 14:46t/p400.400.68260.00000.682612.7115095.98
1122006.06.12 14:46t/p420.800.68260.00000.6826718.5215814.49
1132006.06.12 14:46sell430.200.68210.00000.6775
1142006.06.12 14:46buy440.400.68250.00000.6871
1152006.06.12 14:46modify410.200.68760.00000.6871
1162006.06.22 12:45t/p410.200.68710.00000.6871-52.5115761.98
1172006.06.22 12:45t/p440.400.68710.00000.6871299.4216061.41
1182006.06.22 12:45buy450.200.68760.00000.6922
1192006.06.22 12:45sell460.400.68720.00000.6826
1202006.06.22 12:45modify430.200.68210.00000.6826
1212006.06.29 17:22t/p450.200.69220.00000.6922158.2116219.62
1222006.06.29 17:22buy470.200.69260.00000.6972
1232006.06.29 17:22sell480.800.69220.00000.6876
1242006.06.29 17:22modify430.200.68210.00000.6876
1252006.06.29 17:22modify460.400.68720.00000.6876
1262006.07.17 01:00t/p430.200.68760.00000.6876-162.0416057.58
1272006.07.17 01:00t/p460.400.68760.00000.687624.8416082.42
1282006.07.17 01:00t/p480.800.68760.00000.6876756.3916838.81
1292006.07.17 01:00sell490.200.68710.00000.6825
1302006.07.17 01:00buy500.400.68750.00000.6921
1312006.07.17 01:00modify470.200.69260.00000.6921
1322006.07.20 10:30t/p490.200.68250.00000.6825176.0817014.88
1332006.07.20 10:30sell510.200.68210.00000.6775
1342006.07.20 10:30buy520.800.68250.00000.6871
1352006.07.20 10:30modify470.200.69260.00000.6871
1362006.07.20 10:30modify500.400.68750.00000.6871
1372006.08.03 13:06t/p510.200.67750.00000.6775186.7317201.61
1382006.08.03 13:06sell530.200.67710.00000.6725
1392006.08.03 13:06buy541.600.67750.00000.6821
1402006.08.03 13:06modify470.200.69260.00000.6821
1412006.08.03 13:06modify500.400.68750.00000.6821
1422006.08.03 13:06modify520.800.68250.00000.6821
1432006.08.08 20:28t/p530.200.67250.00000.6725173.7117375.32
1442006.08.08 20:28sell550.200.67210.00000.6675
1452006.08.08 20:28buy563.200.67250.00000.6771
1462006.08.08 20:28modify470.200.69260.00000.6771
1472006.08.08 20:28modify500.400.68750.00000.6771
1482006.08.08 20:28modify520.800.68250.00000.6771
1492006.08.08 20:28modify541.600.67750.00000.6771
1502006.08.16 17:39t/p470.200.67710.00000.6771-651.5016723.82
1512006.08.16 17:39t/p500.400.67710.00000.6771-871.3315852.49
1522006.08.16 17:39t/p520.800.67710.00000.6771-968.9614883.53
1532006.08.16 17:39t/p541.600.67710.00000.6771-268.0514615.48
1542006.08.16 17:39t/p563.200.67710.00000.67712504.2817119.76
1552006.08.16 17:39buy570.200.67750.00000.6821
1562006.08.16 17:39sell580.400.67710.00000.6725
1572006.08.16 17:39modify550.200.67210.00000.6725
1582006.08.21 03:09t/p570.200.68210.00000.6821161.6217281.39
1592006.08.21 03:09buy590.200.68260.00000.6872
1602006.08.21 03:09sell600.800.68220.00000.6776
1612006.08.21 03:09modify550.200.67210.00000.6776
1622006.08.21 03:09modify580.400.67710.00000.6776
1632006.08.23 11:59t/p550.200.67760.00000.6776-185.7117095.68
1642006.08.23 11:59t/p580.400.67760.00000.6776-20.4217075.26
1652006.08.23 11:59t/p600.800.67760.00000.6776690.1217765.37
1662006.08.23 11:59sell610.200.67710.00000.6725
1672006.08.23 11:59buy620.400.67750.00000.6821
1682006.08.23 11:59modify590.200.68260.00000.6821
1692006.08.31 23:51t/p610.200.67250.00000.6725181.9917947.37
1702006.08.31 23:51sell630.200.67200.00000.6674
1712006.08.31 23:51buy640.800.67240.00000.6770
1722006.08.31 23:51modify590.200.68260.00000.6770
1732006.08.31 23:51modify620.400.67750.00000.6770
1742006.09.06 09:20t/p590.200.67700.00000.6770-234.3317713.04
1752006.09.06 09:20t/p620.400.67700.00000.6770-84.6117628.43
1762006.09.06 09:20t/p640.800.67700.00000.6770653.2818281.71
1772006.09.06 09:20buy650.200.67750.00000.6821
1782006.09.06 09:20sell660.400.67710.00000.6725
1792006.09.06 09:20modify630.200.67200.00000.6725
1802006.09.20 15:08t/p630.200.67250.00000.67252.8018284.51
1812006.09.20 15:08t/p660.400.67250.00000.6725373.4618657.98
1822006.09.20 15:08sell670.200.67210.00000.6675
1832006.09.20 15:08buy680.400.67250.00000.6771
1842006.09.20 15:08modify650.200.67750.00000.6771
1852006.09.28 13:24t/p650.200.67710.00000.6771-55.6218602.36
1862006.09.28 13:24t/p680.400.67710.00000.6771306.2318908.59
1872006.09.28 13:24buy690.200.67750.00000.6821
1882006.09.28 13:24sell700.400.67710.00000.6725
1892006.09.28 13:24modify670.200.67210.00000.6725
1902006.10.06 14:33t/p670.200.67250.00000.67256.5018915.09
1912006.10.06 14:33t/p700.400.67250.00000.6725359.2619274.35
1922006.10.06 14:33sell710.200.67210.00000.6675
1932006.10.06 14:33buy720.400.67250.00000.6771
1942006.10.06 14:33modify690.200.67750.00000.6771
1952006.10.31 10:40t/p710.200.66750.00000.6675197.3819471.73
1962006.10.31 10:40sell730.200.66690.00000.6623
1972006.10.31 10:40buy740.800.66730.00000.6719
1982006.10.31 10:40modify690.200.67750.00000.6719
1992006.10.31 10:40modify720.400.67250.00000.6719
2002006.11.09 14:06t/p690.200.67190.00000.6719-278.5619193.18
2012006.11.09 14:06t/p720.400.67190.00000.6719-160.0519033.12
2022006.11.09 14:06t/p740.800.67190.00000.6719605.6619638.78
2032006.11.09 14:06buy750.200.67240.00000.6770
2042006.11.09 14:06sell760.400.67200.00000.6674
2052006.11.09 14:06modify730.200.66690.00000.6674
2062006.11.15 10:34t/p750.200.67700.00000.6770163.3319802.11
2072006.11.15 10:34buy770.200.67750.00000.6821
2082006.11.15 10:34sell780.800.67710.00000.6725
2092006.11.15 10:34modify730.200.66690.00000.6725
2102006.11.15 10:34modify760.400.67200.00000.6725
2112006.12.01 07:31t/p730.200.67250.00000.6725-168.1119634.00
2122006.12.01 07:31t/p760.400.67250.00000.672515.0819649.08
2132006.12.01 07:31t/p780.800.67250.00000.6725765.8520414.93
2142006.12.01 07:31sell790.200.67200.00000.6674
2152006.12.01 07:31buy800.400.67240.00000.6770
2162006.12.01 07:31modify770.200.67750.00000.6770
2172006.12.07 17:11t/p770.200.67700.00000.6770-59.3220355.61
2182006.12.07 17:11t/p800.400.67700.00000.6770319.8520675.46
2192006.12.07 17:11buy810.200.67750.00000.6821
2202006.12.07 17:11sell820.400.67710.00000.6725
2212006.12.07 17:11modify790.200.67200.00000.6725
2222006.12.13 14:38t/p790.200.67250.00000.6725-6.6720668.80
2232006.12.13 14:38t/p820.400.67250.00000.6725349.8021018.59
2242006.12.13 14:38sell830.200.67200.00000.6674
2252006.12.13 14:38buy840.400.67240.00000.6770
2262006.12.13 14:38modify810.200.67750.00000.6770
2272006.12.22 23:59close at stop840.400.67020.00000.6770-200.1420818.45
2282006.12.22 23:59close at stop830.200.67060.00000.667464.8020883.25
2292006.12.22 23:59close at stop810.200.67020.00000.6770-295.5020587.75