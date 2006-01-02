Strategy Tester Report
Blessing Martingale_v3

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
PeriodDaily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.22 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTP=50; Lots=0.1; magic=111;
Bars in test658Ticks modelled576279Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit5293.76Gross profit9397.86Gross loss-4104.09
Profit factor2.29Expected payoff63.02
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1379.92 (10.08%)Relative drawdown10.68% (1346.42)
Total trades84Short positions (won %)42 (76.19%)Long positions (won %)42 (45.24%)
Profit trades (% of total)51 (60.71%)Loss trades (% of total)33 (39.29%)
Largestprofit trade1292.97loss trade-484.48
Averageprofit trade184.27loss trade-124.37
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (589.75)consecutive losses (loss in money)4 (-1379.92)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1366.97 (2)consecutive loss (count of losses)-1379.92 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00buy10.100.68770.00000.6923
22006.01.02 00:00sell20.100.68730.00000.6827
32006.01.10 06:30t/p20.100.68270.00000.682789.8110089.81
42006.01.10 06:30sell30.100.68230.00000.6777
52006.01.10 06:30buy40.200.68270.00000.6873
62006.01.10 06:30modify10.100.68770.00000.6873
72006.01.11 11:15t/p10.100.68730.00000.6873-15.0510074.76
82006.01.11 11:15t/p40.200.68730.00000.6873168.4210243.18
92006.01.11 11:15buy50.100.68770.00000.6923
102006.01.11 11:15sell60.200.68730.00000.6827
112006.01.11 11:15modify30.100.68230.00000.6827
122006.01.12 15:27t/p30.100.68270.00000.6827-5.0310238.14
132006.01.12 15:27t/p60.200.68270.00000.6827173.7110411.85
142006.01.12 15:27sell70.100.68230.00000.6777
152006.01.12 15:27buy80.200.68270.00000.6873
162006.01.12 15:27modify50.100.68770.00000.6873
172006.01.17 10:42t/p50.100.68730.00000.6873-12.5010399.35
182006.01.17 10:42t/p80.200.68730.00000.6873165.0210564.37
192006.01.17 10:42buy90.100.68770.00000.6923
202006.01.17 10:42sell100.200.68730.00000.6827
212006.01.17 10:42modify70.100.68230.00000.6827
222006.01.31 09:26t/p70.100.68270.00000.68272.6610567.03
232006.01.31 09:26t/p100.200.68270.00000.6827186.7310753.75
242006.01.31 09:26sell110.100.68230.00000.6777
252006.01.31 09:26buy120.200.68270.00000.6873
262006.01.31 09:26modify90.100.68770.00000.6873
272006.02.08 10:31t/p90.100.68730.00000.6873-26.1110727.64
282006.02.08 10:31t/p120.200.68730.00000.6873156.5110884.15
292006.02.08 10:31buy130.100.68770.00000.6923
302006.02.08 10:31sell140.200.68730.00000.6827
312006.02.08 10:31modify110.100.68230.00000.6827
322006.02.10 16:32t/p110.100.68270.00000.6827-0.3010883.85
332006.02.10 16:32t/p140.200.68270.00000.6827174.8911058.75
342006.02.10 16:32sell150.100.68220.00000.6776
352006.02.10 16:32buy160.200.68260.00000.6872
362006.02.10 16:32modify130.100.68770.00000.6872
372006.03.06 00:30t/p130.100.68720.00000.6872-31.3611027.38
382006.03.06 00:30t/p160.200.68720.00000.6872132.7011160.08
392006.03.06 00:30buy170.100.68770.00000.6923
402006.03.06 00:30sell180.200.68730.00000.6827
412006.03.06 00:30modify150.100.68220.00000.6827
422006.03.13 09:20t/p170.100.69230.00000.692379.1111239.18
432006.03.13 09:20buy190.100.69270.00000.6973
442006.03.13 09:20sell200.400.69230.00000.6877
452006.03.13 09:20modify150.100.68220.00000.6877
462006.03.13 09:20modify180.200.68730.00000.6877
472006.03.27 20:09t/p150.100.68770.00000.6877-76.2911162.90
482006.03.27 20:09t/p180.200.68770.00000.687710.0511172.95
492006.03.27 20:09t/p200.400.68770.00000.6877373.4511546.40
502006.03.27 20:09sell210.100.68720.00000.6826
512006.03.27 20:09buy220.200.68760.00000.6922
522006.03.27 20:09modify190.100.69270.00000.6922
532006.03.29 13:19t/p190.100.69220.00000.6922-22.8611523.54
542006.03.29 13:19t/p220.200.69220.00000.6922166.7211690.26
552006.03.29 13:19buy230.100.69260.00000.6972
562006.03.29 13:19sell240.200.69220.00000.6876
572006.03.29 13:19modify210.100.68720.00000.6876
582006.03.31 10:18t/p230.100.69720.00000.697281.6611771.92
592006.03.31 10:18buy250.100.69760.00000.7022
602006.03.31 10:18sell260.400.69720.00000.6926
612006.03.31 10:18modify210.100.68720.00000.6926
622006.03.31 10:18modify240.200.69220.00000.6926
632006.04.12 10:48t/p210.100.69260.00000.6926-90.4111681.51
642006.04.12 10:48t/p240.200.69260.00000.69261.7711683.27
652006.04.12 10:48t/p260.400.69260.00000.6926363.9912047.26
662006.04.12 10:48sell270.100.69220.00000.6876
672006.04.12 10:48buy280.200.69260.00000.6972
682006.04.12 10:48modify250.100.69760.00000.6972
692006.04.26 19:40t/p250.100.69720.00000.6972-27.8112019.45
702006.04.26 19:40t/p280.200.69720.00000.6972146.3012165.75
712006.04.26 19:40buy290.100.69760.00000.7022
722006.04.26 19:40sell300.200.69720.00000.6926
732006.04.26 19:40modify270.100.69220.00000.6926
742006.04.28 17:07t/p270.100.69260.00000.69263.2512169.00
752006.04.28 17:07t/p300.200.69260.00000.6926174.8912343.90
762006.04.28 17:07sell310.100.69210.00000.6875
772006.04.28 17:07buy320.200.69250.00000.6971
782006.04.28 17:07modify290.100.69760.00000.6971
792006.05.02 16:55t/p310.100.68750.00000.687586.2612430.16
802006.05.02 16:55sell330.100.68710.00000.6825
812006.05.02 16:55buy340.400.68750.00000.6921
822006.05.02 16:55modify290.100.69760.00000.6921
832006.05.02 16:55modify320.200.69250.00000.6921
842006.05.11 11:32t/p330.100.68250.00000.682591.5912521.75
852006.05.11 11:32sell350.100.68210.00000.6775
862006.05.11 11:32buy360.800.68250.00000.6871
872006.05.11 11:32modify290.100.69760.00000.6871
882006.05.11 11:32modify320.200.69250.00000.6871
892006.05.11 11:32modify340.400.68750.00000.6871
902006.05.17 17:25t/p350.100.67750.00000.677587.4512609.19
912006.05.17 17:25sell370.100.67700.00000.6724
922006.05.17 17:25buy381.600.67740.00000.6820
932006.05.17 17:25modify290.100.69760.00000.6820
942006.05.17 17:25modify320.200.69250.00000.6820
952006.05.17 17:25modify340.400.68750.00000.6820
962006.05.17 17:25modify360.800.68250.00000.6820
972006.05.22 20:14t/p290.100.68200.00000.6820-310.5912298.60
982006.05.22 20:14t/p320.200.68200.00000.6820-425.7511872.85
992006.05.22 20:14t/p340.400.68200.00000.6820-474.8611397.98
1002006.05.22 20:14t/p360.800.68200.00000.6820-135.2111262.77
1012006.05.22 20:14t/p381.600.68200.00000.68201292.9712555.74
1022006.05.22 20:14buy390.100.68250.00000.6871
1032006.05.22 20:14sell400.200.68210.00000.6775
1042006.05.22 20:14modify370.100.67700.00000.6775
1052006.06.02 08:39t/p390.100.68710.00000.687174.0012629.74
1062006.06.02 08:39buy410.100.68760.00000.6922
1072006.06.02 08:39sell420.400.68720.00000.6826
1082006.06.02 08:39modify370.100.67700.00000.6826
1092006.06.02 08:39modify400.200.68210.00000.6826
1102006.06.12 14:46t/p370.100.68260.00000.6826-88.2012541.55
1112006.06.12 14:46t/p400.200.68260.00000.68266.3512547.90
1122006.06.12 14:46t/p420.400.68260.00000.6826359.2612907.16
1132006.06.12 14:46sell430.100.68210.00000.6775
1142006.06.12 14:46buy440.200.68250.00000.6871
1152006.06.12 14:46modify410.100.68760.00000.6871
1162006.06.22 12:45t/p410.100.68710.00000.6871-26.2612880.90
1172006.06.22 12:45t/p440.200.68710.00000.6871149.7213030.62
1182006.06.22 12:45buy450.100.68760.00000.6922
1192006.06.22 12:45sell460.200.68720.00000.6826
1202006.06.22 12:45modify430.100.68210.00000.6826
1212006.06.29 17:22t/p450.100.69220.00000.692279.1113109.72
1222006.06.29 17:22buy470.100.69260.00000.6972
1232006.06.29 17:22sell480.400.69220.00000.6876
1242006.06.29 17:22modify430.100.68210.00000.6876
1252006.06.29 17:22modify460.200.68720.00000.6876
1262006.07.17 01:00t/p430.100.68760.00000.6876-81.0213028.70
1272006.07.17 01:00t/p460.200.68760.00000.687612.4213041.12
1282006.07.17 01:00t/p480.400.68760.00000.6876378.2013419.32
1292006.07.17 01:00sell490.100.68710.00000.6825
1302006.07.17 01:00buy500.200.68750.00000.6921
1312006.07.17 01:00modify470.100.69260.00000.6921
1322006.07.20 10:30t/p490.100.68250.00000.682588.0413507.36
1332006.07.20 10:30sell510.100.68210.00000.6775
1342006.07.20 10:30buy520.400.68250.00000.6871
1352006.07.20 10:30modify470.100.69260.00000.6871
1362006.07.20 10:30modify500.200.68750.00000.6871
1372006.08.03 13:06t/p510.100.67750.00000.677593.3613600.72
1382006.08.03 13:06sell530.100.67710.00000.6725
1392006.08.03 13:06buy540.800.67750.00000.6821
1402006.08.03 13:06modify470.100.69260.00000.6821
1412006.08.03 13:06modify500.200.68750.00000.6821
1422006.08.03 13:06modify520.400.68250.00000.6821
1432006.08.08 20:28t/p530.100.67250.00000.672586.8613687.58
1442006.08.08 20:28sell550.100.67210.00000.6675
1452006.08.08 20:28buy561.600.67250.00000.6771
1462006.08.08 20:28modify470.100.69260.00000.6771
1472006.08.08 20:28modify500.200.68750.00000.6771
1482006.08.08 20:28modify520.400.68250.00000.6771
1492006.08.08 20:28modify540.800.67750.00000.6771
1502006.08.16 17:39t/p470.100.67710.00000.6771-325.7513361.82
1512006.08.16 17:39t/p500.200.67710.00000.6771-435.6612926.16
1522006.08.16 17:39t/p520.400.67710.00000.6771-484.4812441.67
1532006.08.16 17:39t/p540.800.67710.00000.6771-134.0212307.66
1542006.08.16 17:39t/p561.600.67710.00000.67711252.1413559.80
1552006.08.16 17:39buy570.100.67750.00000.6821
1562006.08.16 17:39sell580.200.67710.00000.6725
1572006.08.16 17:39modify550.100.67210.00000.6725
1582006.08.21 03:09t/p570.100.68210.00000.682180.8113640.60
1592006.08.21 03:09buy590.100.68260.00000.6872
1602006.08.21 03:09sell600.400.68220.00000.6776
1612006.08.21 03:09modify550.100.67210.00000.6776
1622006.08.21 03:09modify580.200.67710.00000.6776
1632006.08.23 11:59t/p550.100.67760.00000.6776-92.8513547.75
1642006.08.23 11:59t/p580.200.67760.00000.6776-10.2213537.53
1652006.08.23 11:59t/p600.400.67760.00000.6776345.0613882.60
1662006.08.23 11:59sell610.100.67710.00000.6725
1672006.08.23 11:59buy620.200.67750.00000.6821
1682006.08.23 11:59modify590.100.68260.00000.6821
1692006.08.31 23:51t/p610.100.67250.00000.672591.0013973.59
1702006.08.31 23:51sell630.100.67200.00000.6674
1712006.08.31 23:51buy640.400.67240.00000.6770
1722006.08.31 23:51modify590.100.68260.00000.6770
1732006.08.31 23:51modify620.200.67750.00000.6770
1742006.09.06 09:20t/p590.100.67700.00000.6770-117.1713856.42
1752006.09.06 09:20t/p620.200.67700.00000.6770-42.3113814.12
1762006.09.06 09:20t/p640.400.67700.00000.6770326.6514140.77
1772006.09.06 09:20buy650.100.67750.00000.6821
1782006.09.06 09:20sell660.200.67710.00000.6725
1792006.09.06 09:20modify630.100.67200.00000.6725
1802006.09.20 15:08t/p630.100.67250.00000.67251.4014142.17
1812006.09.20 15:08t/p660.200.67250.00000.6725186.7314328.90
1822006.09.20 15:08sell670.100.67210.00000.6675
1832006.09.20 15:08buy680.200.67250.00000.6771
1842006.09.20 15:08modify650.100.67750.00000.6771
1852006.09.28 13:24t/p650.100.67710.00000.6771-27.8114301.09
1862006.09.28 13:24t/p680.200.67710.00000.6771153.1214454.20
1872006.09.28 13:24buy690.100.67750.00000.6821
1882006.09.28 13:24sell700.200.67710.00000.6725
1892006.09.28 13:24modify670.100.67210.00000.6725
1902006.10.06 14:33t/p670.100.67250.00000.67253.2514457.45
1912006.10.06 14:33t/p700.200.67250.00000.6725179.6314637.08
1922006.10.06 14:33sell710.100.67210.00000.6675
1932006.10.06 14:33buy720.200.67250.00000.6771
1942006.10.06 14:33modify690.100.67750.00000.6771
1952006.10.31 10:40t/p710.100.66750.00000.667598.6914735.77
1962006.10.31 10:40sell730.100.66690.00000.6623
1972006.10.31 10:40buy740.400.66730.00000.6719
1982006.10.31 10:40modify690.100.67750.00000.6719
1992006.10.31 10:40modify720.200.67250.00000.6719
2002006.11.09 14:06t/p690.100.67190.00000.6719-139.2814596.49
2012006.11.09 14:06t/p720.200.67190.00000.6719-80.0314516.46
2022006.11.09 14:06t/p740.400.67190.00000.6719302.8414819.30
2032006.11.09 14:06buy750.100.67240.00000.6770
2042006.11.09 14:06sell760.200.67200.00000.6674
2052006.11.09 14:06modify730.100.66690.00000.6674
2062006.11.15 10:34t/p750.100.67700.00000.677081.6614900.95
2072006.11.15 10:34buy770.100.67750.00000.6821
2082006.11.15 10:34sell780.400.67710.00000.6725
2092006.11.15 10:34modify730.100.66690.00000.6725
2102006.11.15 10:34modify760.200.67200.00000.6725
2112006.12.01 07:31t/p730.100.67250.00000.6725-84.0514816.90
2122006.12.01 07:31t/p760.200.67250.00000.67257.5314824.43
2132006.12.01 07:31t/p780.400.67250.00000.6725382.9315207.37
2142006.12.01 07:31sell790.100.67200.00000.6674
2152006.12.01 07:31buy800.200.67240.00000.6770
2162006.12.01 07:31modify770.100.67750.00000.6770
2172006.12.07 17:11t/p770.100.67700.00000.6770-29.6615177.70
2182006.12.07 17:11t/p800.200.67700.00000.6770159.9215337.63
2192006.12.07 17:11buy810.100.67750.00000.6821
2202006.12.07 17:11sell820.200.67710.00000.6725
2212006.12.07 17:11modify790.100.67200.00000.6725
2222006.12.13 14:38t/p790.100.67250.00000.6725-3.3315334.29
2232006.12.13 14:38t/p820.200.67250.00000.6725174.8915509.19
2242006.12.13 14:38sell830.100.67200.00000.6674
2252006.12.13 14:38buy840.200.67240.00000.6770
2262006.12.13 14:38modify810.100.67750.00000.6770
2272006.12.22 23:59close at stop840.200.67020.00000.6770-100.0715409.11
2282006.12.22 23:59close at stop830.100.67060.00000.667432.4015441.51
2292006.12.22 23:59close at stop810.100.67020.00000.6770-147.7515293.76