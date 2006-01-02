|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|Daily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.22 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TP=50; Lots=0.1; magic=111;
|Bars in test
|658
|Ticks modelled
|576279
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5293.76
|Gross profit
|9397.86
|Gross loss
|-4104.09
|Profit factor
|2.29
|Expected payoff
|63.02
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1379.92 (10.08%)
|Relative drawdown
|10.68% (1346.42)
|Total trades
|84
|Short positions (won %)
|42 (76.19%)
|Long positions (won %)
|42 (45.24%)
|Profit trades (% of total)
|51 (60.71%)
|Loss trades (% of total)
|33 (39.29%)
|Largest
|profit trade
|1292.97
|loss trade
|-484.48
|Average
|profit trade
|184.27
|loss trade
|-124.37
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (589.75)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1379.92)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1366.97 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-1379.92 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|0.10
|0.6877
|0.0000
|0.6923
|2
|2006.01.02 00:00
|sell
|2
|0.10
|0.6873
|0.0000
|0.6827
|3
|2006.01.10 06:30
|t/p
|2
|0.10
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|89.81
|10089.81
|4
|2006.01.10 06:30
|sell
|3
|0.10
|0.6823
|0.0000
|0.6777
|5
|2006.01.10 06:30
|buy
|4
|0.20
|0.6827
|0.0000
|0.6873
|6
|2006.01.10 06:30
|modify
|1
|0.10
|0.6877
|0.0000
|0.6873
|7
|2006.01.11 11:15
|t/p
|1
|0.10
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|-15.05
|10074.76
|8
|2006.01.11 11:15
|t/p
|4
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|168.42
|10243.18
|9
|2006.01.11 11:15
|buy
|5
|0.10
|0.6877
|0.0000
|0.6923
|10
|2006.01.11 11:15
|sell
|6
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6827
|11
|2006.01.11 11:15
|modify
|3
|0.10
|0.6823
|0.0000
|0.6827
|12
|2006.01.12 15:27
|t/p
|3
|0.10
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|-5.03
|10238.14
|13
|2006.01.12 15:27
|t/p
|6
|0.20
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|173.71
|10411.85
|14
|2006.01.12 15:27
|sell
|7
|0.10
|0.6823
|0.0000
|0.6777
|15
|2006.01.12 15:27
|buy
|8
|0.20
|0.6827
|0.0000
|0.6873
|16
|2006.01.12 15:27
|modify
|5
|0.10
|0.6877
|0.0000
|0.6873
|17
|2006.01.17 10:42
|t/p
|5
|0.10
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|-12.50
|10399.35
|18
|2006.01.17 10:42
|t/p
|8
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|165.02
|10564.37
|19
|2006.01.17 10:42
|buy
|9
|0.10
|0.6877
|0.0000
|0.6923
|20
|2006.01.17 10:42
|sell
|10
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6827
|21
|2006.01.17 10:42
|modify
|7
|0.10
|0.6823
|0.0000
|0.6827
|22
|2006.01.31 09:26
|t/p
|7
|0.10
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|2.66
|10567.03
|23
|2006.01.31 09:26
|t/p
|10
|0.20
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|186.73
|10753.75
|24
|2006.01.31 09:26
|sell
|11
|0.10
|0.6823
|0.0000
|0.6777
|25
|2006.01.31 09:26
|buy
|12
|0.20
|0.6827
|0.0000
|0.6873
|26
|2006.01.31 09:26
|modify
|9
|0.10
|0.6877
|0.0000
|0.6873
|27
|2006.02.08 10:31
|t/p
|9
|0.10
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|-26.11
|10727.64
|28
|2006.02.08 10:31
|t/p
|12
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6873
|156.51
|10884.15
|29
|2006.02.08 10:31
|buy
|13
|0.10
|0.6877
|0.0000
|0.6923
|30
|2006.02.08 10:31
|sell
|14
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6827
|31
|2006.02.08 10:31
|modify
|11
|0.10
|0.6823
|0.0000
|0.6827
|32
|2006.02.10 16:32
|t/p
|11
|0.10
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|-0.30
|10883.85
|33
|2006.02.10 16:32
|t/p
|14
|0.20
|0.6827
|0.0000
|0.6827
|174.89
|11058.75
|34
|2006.02.10 16:32
|sell
|15
|0.10
|0.6822
|0.0000
|0.6776
|35
|2006.02.10 16:32
|buy
|16
|0.20
|0.6826
|0.0000
|0.6872
|36
|2006.02.10 16:32
|modify
|13
|0.10
|0.6877
|0.0000
|0.6872
|37
|2006.03.06 00:30
|t/p
|13
|0.10
|0.6872
|0.0000
|0.6872
|-31.36
|11027.38
|38
|2006.03.06 00:30
|t/p
|16
|0.20
|0.6872
|0.0000
|0.6872
|132.70
|11160.08
|39
|2006.03.06 00:30
|buy
|17
|0.10
|0.6877
|0.0000
|0.6923
|40
|2006.03.06 00:30
|sell
|18
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6827
|41
|2006.03.06 00:30
|modify
|15
|0.10
|0.6822
|0.0000
|0.6827
|42
|2006.03.13 09:20
|t/p
|17
|0.10
|0.6923
|0.0000
|0.6923
|79.11
|11239.18
|43
|2006.03.13 09:20
|buy
|19
|0.10
|0.6927
|0.0000
|0.6973
|44
|2006.03.13 09:20
|sell
|20
|0.40
|0.6923
|0.0000
|0.6877
|45
|2006.03.13 09:20
|modify
|15
|0.10
|0.6822
|0.0000
|0.6877
|46
|2006.03.13 09:20
|modify
|18
|0.20
|0.6873
|0.0000
|0.6877
|47
|2006.03.27 20:09
|t/p
|15
|0.10
|0.6877
|0.0000
|0.6877
|-76.29
|11162.90
|48
|2006.03.27 20:09
|t/p
|18
|0.20
|0.6877
|0.0000
|0.6877
|10.05
|11172.95
|49
|2006.03.27 20:09
|t/p
|20
|0.40
|0.6877
|0.0000
|0.6877
|373.45
|11546.40
|50
|2006.03.27 20:09
|sell
|21
|0.10
|0.6872
|0.0000
|0.6826
|51
|2006.03.27 20:09
|buy
|22
|0.20
|0.6876
|0.0000
|0.6922
|52
|2006.03.27 20:09
|modify
|19
|0.10
|0.6927
|0.0000
|0.6922
|53
|2006.03.29 13:19
|t/p
|19
|0.10
|0.6922
|0.0000
|0.6922
|-22.86
|11523.54
|54
|2006.03.29 13:19
|t/p
|22
|0.20
|0.6922
|0.0000
|0.6922
|166.72
|11690.26
|55
|2006.03.29 13:19
|buy
|23
|0.10
|0.6926
|0.0000
|0.6972
|56
|2006.03.29 13:19
|sell
|24
|0.20
|0.6922
|0.0000
|0.6876
|57
|2006.03.29 13:19
|modify
|21
|0.10
|0.6872
|0.0000
|0.6876
|58
|2006.03.31 10:18
|t/p
|23
|0.10
|0.6972
|0.0000
|0.6972
|81.66
|11771.92
|59
|2006.03.31 10:18
|buy
|25
|0.10
|0.6976
|0.0000
|0.7022
|60
|2006.03.31 10:18
|sell
|26
|0.40
|0.6972
|0.0000
|0.6926
|61
|2006.03.31 10:18
|modify
|21
|0.10
|0.6872
|0.0000
|0.6926
|62
|2006.03.31 10:18
|modify
|24
|0.20
|0.6922
|0.0000
|0.6926
|63
|2006.04.12 10:48
|t/p
|21
|0.10
|0.6926
|0.0000
|0.6926
|-90.41
|11681.51
|64
|2006.04.12 10:48
|t/p
|24
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6926
|1.77
|11683.27
|65
|2006.04.12 10:48
|t/p
|26
|0.40
|0.6926
|0.0000
|0.6926
|363.99
|12047.26
|66
|2006.04.12 10:48
|sell
|27
|0.10
|0.6922
|0.0000
|0.6876
|67
|2006.04.12 10:48
|buy
|28
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6972
|68
|2006.04.12 10:48
|modify
|25
|0.10
|0.6976
|0.0000
|0.6972
|69
|2006.04.26 19:40
|t/p
|25
|0.10
|0.6972
|0.0000
|0.6972
|-27.81
|12019.45
|70
|2006.04.26 19:40
|t/p
|28
|0.20
|0.6972
|0.0000
|0.6972
|146.30
|12165.75
|71
|2006.04.26 19:40
|buy
|29
|0.10
|0.6976
|0.0000
|0.7022
|72
|2006.04.26 19:40
|sell
|30
|0.20
|0.6972
|0.0000
|0.6926
|73
|2006.04.26 19:40
|modify
|27
|0.10
|0.6922
|0.0000
|0.6926
|74
|2006.04.28 17:07
|t/p
|27
|0.10
|0.6926
|0.0000
|0.6926
|3.25
|12169.00
|75
|2006.04.28 17:07
|t/p
|30
|0.20
|0.6926
|0.0000
|0.6926
|174.89
|12343.90
|76
|2006.04.28 17:07
|sell
|31
|0.10
|0.6921
|0.0000
|0.6875
|77
|2006.04.28 17:07
|buy
|32
|0.20
|0.6925
|0.0000
|0.6971
|78
|2006.04.28 17:07
|modify
|29
|0.10
|0.6976
|0.0000
|0.6971
|79
|2006.05.02 16:55
|t/p
|31
|0.10
|0.6875
|0.0000
|0.6875
|86.26
|12430.16
|80
|2006.05.02 16:55
|sell
|33
|0.10
|0.6871
|0.0000
|0.6825
|81
|2006.05.02 16:55
|buy
|34
|0.40
|0.6875
|0.0000
|0.6921
|82
|2006.05.02 16:55
|modify
|29
|0.10
|0.6976
|0.0000
|0.6921
|83
|2006.05.02 16:55
|modify
|32
|0.20
|0.6925
|0.0000
|0.6921
|84
|2006.05.11 11:32
|t/p
|33
|0.10
|0.6825
|0.0000
|0.6825
|91.59
|12521.75
|85
|2006.05.11 11:32
|sell
|35
|0.10
|0.6821
|0.0000
|0.6775
|86
|2006.05.11 11:32
|buy
|36
|0.80
|0.6825
|0.0000
|0.6871
|87
|2006.05.11 11:32
|modify
|29
|0.10
|0.6976
|0.0000
|0.6871
|88
|2006.05.11 11:32
|modify
|32
|0.20
|0.6925
|0.0000
|0.6871
|89
|2006.05.11 11:32
|modify
|34
|0.40
|0.6875
|0.0000
|0.6871
|90
|2006.05.17 17:25
|t/p
|35
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6775
|87.45
|12609.19
|91
|2006.05.17 17:25
|sell
|37
|0.10
|0.6770
|0.0000
|0.6724
|92
|2006.05.17 17:25
|buy
|38
|1.60
|0.6774
|0.0000
|0.6820
|93
|2006.05.17 17:25
|modify
|29
|0.10
|0.6976
|0.0000
|0.6820
|94
|2006.05.17 17:25
|modify
|32
|0.20
|0.6925
|0.0000
|0.6820
|95
|2006.05.17 17:25
|modify
|34
|0.40
|0.6875
|0.0000
|0.6820
|96
|2006.05.17 17:25
|modify
|36
|0.80
|0.6825
|0.0000
|0.6820
|97
|2006.05.22 20:14
|t/p
|29
|0.10
|0.6820
|0.0000
|0.6820
|-310.59
|12298.60
|98
|2006.05.22 20:14
|t/p
|32
|0.20
|0.6820
|0.0000
|0.6820
|-425.75
|11872.85
|99
|2006.05.22 20:14
|t/p
|34
|0.40
|0.6820
|0.0000
|0.6820
|-474.86
|11397.98
|100
|2006.05.22 20:14
|t/p
|36
|0.80
|0.6820
|0.0000
|0.6820
|-135.21
|11262.77
|101
|2006.05.22 20:14
|t/p
|38
|1.60
|0.6820
|0.0000
|0.6820
|1292.97
|12555.74
|102
|2006.05.22 20:14
|buy
|39
|0.10
|0.6825
|0.0000
|0.6871
|103
|2006.05.22 20:14
|sell
|40
|0.20
|0.6821
|0.0000
|0.6775
|104
|2006.05.22 20:14
|modify
|37
|0.10
|0.6770
|0.0000
|0.6775
|105
|2006.06.02 08:39
|t/p
|39
|0.10
|0.6871
|0.0000
|0.6871
|74.00
|12629.74
|106
|2006.06.02 08:39
|buy
|41
|0.10
|0.6876
|0.0000
|0.6922
|107
|2006.06.02 08:39
|sell
|42
|0.40
|0.6872
|0.0000
|0.6826
|108
|2006.06.02 08:39
|modify
|37
|0.10
|0.6770
|0.0000
|0.6826
|109
|2006.06.02 08:39
|modify
|40
|0.20
|0.6821
|0.0000
|0.6826
|110
|2006.06.12 14:46
|t/p
|37
|0.10
|0.6826
|0.0000
|0.6826
|-88.20
|12541.55
|111
|2006.06.12 14:46
|t/p
|40
|0.20
|0.6826
|0.0000
|0.6826
|6.35
|12547.90
|112
|2006.06.12 14:46
|t/p
|42
|0.40
|0.6826
|0.0000
|0.6826
|359.26
|12907.16
|113
|2006.06.12 14:46
|sell
|43
|0.10
|0.6821
|0.0000
|0.6775
|114
|2006.06.12 14:46
|buy
|44
|0.20
|0.6825
|0.0000
|0.6871
|115
|2006.06.12 14:46
|modify
|41
|0.10
|0.6876
|0.0000
|0.6871
|116
|2006.06.22 12:45
|t/p
|41
|0.10
|0.6871
|0.0000
|0.6871
|-26.26
|12880.90
|117
|2006.06.22 12:45
|t/p
|44
|0.20
|0.6871
|0.0000
|0.6871
|149.72
|13030.62
|118
|2006.06.22 12:45
|buy
|45
|0.10
|0.6876
|0.0000
|0.6922
|119
|2006.06.22 12:45
|sell
|46
|0.20
|0.6872
|0.0000
|0.6826
|120
|2006.06.22 12:45
|modify
|43
|0.10
|0.6821
|0.0000
|0.6826
|121
|2006.06.29 17:22
|t/p
|45
|0.10
|0.6922
|0.0000
|0.6922
|79.11
|13109.72
|122
|2006.06.29 17:22
|buy
|47
|0.10
|0.6926
|0.0000
|0.6972
|123
|2006.06.29 17:22
|sell
|48
|0.40
|0.6922
|0.0000
|0.6876
|124
|2006.06.29 17:22
|modify
|43
|0.10
|0.6821
|0.0000
|0.6876
|125
|2006.06.29 17:22
|modify
|46
|0.20
|0.6872
|0.0000
|0.6876
|126
|2006.07.17 01:00
|t/p
|43
|0.10
|0.6876
|0.0000
|0.6876
|-81.02
|13028.70
|127
|2006.07.17 01:00
|t/p
|46
|0.20
|0.6876
|0.0000
|0.6876
|12.42
|13041.12
|128
|2006.07.17 01:00
|t/p
|48
|0.40
|0.6876
|0.0000
|0.6876
|378.20
|13419.32
|129
|2006.07.17 01:00
|sell
|49
|0.10
|0.6871
|0.0000
|0.6825
|130
|2006.07.17 01:00
|buy
|50
|0.20
|0.6875
|0.0000
|0.6921
|131
|2006.07.17 01:00
|modify
|47
|0.10
|0.6926
|0.0000
|0.6921
|132
|2006.07.20 10:30
|t/p
|49
|0.10
|0.6825
|0.0000
|0.6825
|88.04
|13507.36
|133
|2006.07.20 10:30
|sell
|51
|0.10
|0.6821
|0.0000
|0.6775
|134
|2006.07.20 10:30
|buy
|52
|0.40
|0.6825
|0.0000
|0.6871
|135
|2006.07.20 10:30
|modify
|47
|0.10
|0.6926
|0.0000
|0.6871
|136
|2006.07.20 10:30
|modify
|50
|0.20
|0.6875
|0.0000
|0.6871
|137
|2006.08.03 13:06
|t/p
|51
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6775
|93.36
|13600.72
|138
|2006.08.03 13:06
|sell
|53
|0.10
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|139
|2006.08.03 13:06
|buy
|54
|0.80
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|140
|2006.08.03 13:06
|modify
|47
|0.10
|0.6926
|0.0000
|0.6821
|141
|2006.08.03 13:06
|modify
|50
|0.20
|0.6875
|0.0000
|0.6821
|142
|2006.08.03 13:06
|modify
|52
|0.40
|0.6825
|0.0000
|0.6821
|143
|2006.08.08 20:28
|t/p
|53
|0.10
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|86.86
|13687.58
|144
|2006.08.08 20:28
|sell
|55
|0.10
|0.6721
|0.0000
|0.6675
|145
|2006.08.08 20:28
|buy
|56
|1.60
|0.6725
|0.0000
|0.6771
|146
|2006.08.08 20:28
|modify
|47
|0.10
|0.6926
|0.0000
|0.6771
|147
|2006.08.08 20:28
|modify
|50
|0.20
|0.6875
|0.0000
|0.6771
|148
|2006.08.08 20:28
|modify
|52
|0.40
|0.6825
|0.0000
|0.6771
|149
|2006.08.08 20:28
|modify
|54
|0.80
|0.6775
|0.0000
|0.6771
|150
|2006.08.16 17:39
|t/p
|47
|0.10
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|-325.75
|13361.82
|151
|2006.08.16 17:39
|t/p
|50
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|-435.66
|12926.16
|152
|2006.08.16 17:39
|t/p
|52
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|-484.48
|12441.67
|153
|2006.08.16 17:39
|t/p
|54
|0.80
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|-134.02
|12307.66
|154
|2006.08.16 17:39
|t/p
|56
|1.60
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|1252.14
|13559.80
|155
|2006.08.16 17:39
|buy
|57
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|156
|2006.08.16 17:39
|sell
|58
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|157
|2006.08.16 17:39
|modify
|55
|0.10
|0.6721
|0.0000
|0.6725
|158
|2006.08.21 03:09
|t/p
|57
|0.10
|0.6821
|0.0000
|0.6821
|80.81
|13640.60
|159
|2006.08.21 03:09
|buy
|59
|0.10
|0.6826
|0.0000
|0.6872
|160
|2006.08.21 03:09
|sell
|60
|0.40
|0.6822
|0.0000
|0.6776
|161
|2006.08.21 03:09
|modify
|55
|0.10
|0.6721
|0.0000
|0.6776
|162
|2006.08.21 03:09
|modify
|58
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6776
|163
|2006.08.23 11:59
|t/p
|55
|0.10
|0.6776
|0.0000
|0.6776
|-92.85
|13547.75
|164
|2006.08.23 11:59
|t/p
|58
|0.20
|0.6776
|0.0000
|0.6776
|-10.22
|13537.53
|165
|2006.08.23 11:59
|t/p
|60
|0.40
|0.6776
|0.0000
|0.6776
|345.06
|13882.60
|166
|2006.08.23 11:59
|sell
|61
|0.10
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|167
|2006.08.23 11:59
|buy
|62
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|168
|2006.08.23 11:59
|modify
|59
|0.10
|0.6826
|0.0000
|0.6821
|169
|2006.08.31 23:51
|t/p
|61
|0.10
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|91.00
|13973.59
|170
|2006.08.31 23:51
|sell
|63
|0.10
|0.6720
|0.0000
|0.6674
|171
|2006.08.31 23:51
|buy
|64
|0.40
|0.6724
|0.0000
|0.6770
|172
|2006.08.31 23:51
|modify
|59
|0.10
|0.6826
|0.0000
|0.6770
|173
|2006.08.31 23:51
|modify
|62
|0.20
|0.6775
|0.0000
|0.6770
|174
|2006.09.06 09:20
|t/p
|59
|0.10
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|-117.17
|13856.42
|175
|2006.09.06 09:20
|t/p
|62
|0.20
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|-42.31
|13814.12
|176
|2006.09.06 09:20
|t/p
|64
|0.40
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|326.65
|14140.77
|177
|2006.09.06 09:20
|buy
|65
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|178
|2006.09.06 09:20
|sell
|66
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|179
|2006.09.06 09:20
|modify
|63
|0.10
|0.6720
|0.0000
|0.6725
|180
|2006.09.20 15:08
|t/p
|63
|0.10
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|1.40
|14142.17
|181
|2006.09.20 15:08
|t/p
|66
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|186.73
|14328.90
|182
|2006.09.20 15:08
|sell
|67
|0.10
|0.6721
|0.0000
|0.6675
|183
|2006.09.20 15:08
|buy
|68
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6771
|184
|2006.09.20 15:08
|modify
|65
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6771
|185
|2006.09.28 13:24
|t/p
|65
|0.10
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|-27.81
|14301.09
|186
|2006.09.28 13:24
|t/p
|68
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6771
|153.12
|14454.20
|187
|2006.09.28 13:24
|buy
|69
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|188
|2006.09.28 13:24
|sell
|70
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|189
|2006.09.28 13:24
|modify
|67
|0.10
|0.6721
|0.0000
|0.6725
|190
|2006.10.06 14:33
|t/p
|67
|0.10
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|3.25
|14457.45
|191
|2006.10.06 14:33
|t/p
|70
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|179.63
|14637.08
|192
|2006.10.06 14:33
|sell
|71
|0.10
|0.6721
|0.0000
|0.6675
|193
|2006.10.06 14:33
|buy
|72
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6771
|194
|2006.10.06 14:33
|modify
|69
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6771
|195
|2006.10.31 10:40
|t/p
|71
|0.10
|0.6675
|0.0000
|0.6675
|98.69
|14735.77
|196
|2006.10.31 10:40
|sell
|73
|0.10
|0.6669
|0.0000
|0.6623
|197
|2006.10.31 10:40
|buy
|74
|0.40
|0.6673
|0.0000
|0.6719
|198
|2006.10.31 10:40
|modify
|69
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6719
|199
|2006.10.31 10:40
|modify
|72
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6719
|200
|2006.11.09 14:06
|t/p
|69
|0.10
|0.6719
|0.0000
|0.6719
|-139.28
|14596.49
|201
|2006.11.09 14:06
|t/p
|72
|0.20
|0.6719
|0.0000
|0.6719
|-80.03
|14516.46
|202
|2006.11.09 14:06
|t/p
|74
|0.40
|0.6719
|0.0000
|0.6719
|302.84
|14819.30
|203
|2006.11.09 14:06
|buy
|75
|0.10
|0.6724
|0.0000
|0.6770
|204
|2006.11.09 14:06
|sell
|76
|0.20
|0.6720
|0.0000
|0.6674
|205
|2006.11.09 14:06
|modify
|73
|0.10
|0.6669
|0.0000
|0.6674
|206
|2006.11.15 10:34
|t/p
|75
|0.10
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|81.66
|14900.95
|207
|2006.11.15 10:34
|buy
|77
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|208
|2006.11.15 10:34
|sell
|78
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|209
|2006.11.15 10:34
|modify
|73
|0.10
|0.6669
|0.0000
|0.6725
|210
|2006.11.15 10:34
|modify
|76
|0.20
|0.6720
|0.0000
|0.6725
|211
|2006.12.01 07:31
|t/p
|73
|0.10
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|-84.05
|14816.90
|212
|2006.12.01 07:31
|t/p
|76
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|7.53
|14824.43
|213
|2006.12.01 07:31
|t/p
|78
|0.40
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|382.93
|15207.37
|214
|2006.12.01 07:31
|sell
|79
|0.10
|0.6720
|0.0000
|0.6674
|215
|2006.12.01 07:31
|buy
|80
|0.20
|0.6724
|0.0000
|0.6770
|216
|2006.12.01 07:31
|modify
|77
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6770
|217
|2006.12.07 17:11
|t/p
|77
|0.10
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|-29.66
|15177.70
|218
|2006.12.07 17:11
|t/p
|80
|0.20
|0.6770
|0.0000
|0.6770
|159.92
|15337.63
|219
|2006.12.07 17:11
|buy
|81
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6821
|220
|2006.12.07 17:11
|sell
|82
|0.20
|0.6771
|0.0000
|0.6725
|221
|2006.12.07 17:11
|modify
|79
|0.10
|0.6720
|0.0000
|0.6725
|222
|2006.12.13 14:38
|t/p
|79
|0.10
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|-3.33
|15334.29
|223
|2006.12.13 14:38
|t/p
|82
|0.20
|0.6725
|0.0000
|0.6725
|174.89
|15509.19
|224
|2006.12.13 14:38
|sell
|83
|0.10
|0.6720
|0.0000
|0.6674
|225
|2006.12.13 14:38
|buy
|84
|0.20
|0.6724
|0.0000
|0.6770
|226
|2006.12.13 14:38
|modify
|81
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.6770
|227
|2006.12.22 23:59
|close at stop
|84
|0.20
|0.6702
|0.0000
|0.6770
|-100.07
|15409.11
|228
|2006.12.22 23:59
|close at stop
|83
|0.10
|0.6706
|0.0000
|0.6674
|32.40
|15441.51
|229
|2006.12.22 23:59
|close at stop
|81
|0.10
|0.6702
|0.0000
|0.6770
|-147.75
|15293.76