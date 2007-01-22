MIG Investments SA

Account: 147134 Name: me Currency: USD 2007 February 7, 01:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
43723762007.01.22 17:28balanceDeposit10 000.00
43723852007.01.22 17:29buy0.10gbpusd1.97710.00001.97812007.01.23 01:151.97810.000.00-0.1010.00
43723892007.01.22 17:29buy0.10eurusd1.29590.00001.29692007.01.23 08:351.29690.000.00-0.7510.00
43723902007.01.22 17:29sell0.10usdchf1.24830.00001.24932007.01.23 08:261.24930.000.00-1.08-8.00
43724132007.01.22 17:30buy0.10audusd0.78950.00000.79052007.01.23 10:450.79050.000.000.1010.00
43756262007.01.23 01:16buy0.10gbpusd1.97840.00001.97942007.01.23 08:301.97940.000.000.0010.00
43766622007.01.23 03:59sell0.20usdchf1.25130.00001.24932007.01.23 08:261.24930.000.000.0032.02
43789452007.01.23 08:27sell0.10usdchf1.24880.00001.24782007.01.23 08:341.24780.000.000.008.01
43791032007.01.23 08:31buy0.10gbpusd1.98000.00001.98102007.01.23 08:361.98100.000.000.0010.00
43792862007.01.23 08:35sell0.10usdchf1.24710.00001.24612007.01.23 09:101.24610.000.000.008.03
43793542007.01.23 08:36buy0.10eurusd1.29710.00001.29812007.01.23 09:101.29810.000.000.0010.00
43794022007.01.23 08:37buy0.10gbpusd1.98090.00001.98192007.01.23 08:421.98190.000.000.0010.00
43795582007.01.23 08:43buy0.10gbpusd1.98270.00001.98372007.01.23 11:001.98370.000.000.0010.00
43802052007.01.23 09:11sell0.10usdchf1.24580.00001.24482007.01.23 11:031.24480.000.000.008.03
43802312007.01.23 09:11buy0.10eurusd1.29850.00001.29952007.01.23 11:011.29950.000.000.0010.00
43815952007.01.23 10:46buy0.10audusd0.79080.00000.79182007.01.23 11:100.79180.000.000.0010.00
43817912007.01.23 11:01buy0.10gbpusd1.98390.00001.98492007.01.23 11:091.98490.000.000.0010.00
43818542007.01.23 11:02sell0.10eurusd1.29940.00001.30052007.01.24 09:041.30050.000.000.40-11.00
43819282007.01.23 11:04sell0.10usdchf1.24470.00001.24372007.01.23 11:091.24370.000.000.008.05
43821622007.01.23 11:10buy0.10gbpusd1.98580.00001.98682007.01.23 12:451.98680.000.000.0010.00
43822032007.01.23 11:10buy0.10audusd0.79200.00000.79302007.01.23 13:480.79300.000.000.0010.00
43822512007.01.23 11:11buy0.10usdchf1.24370.00001.24262007.01.23 19:411.24260.000.000.00-8.85
43840732007.01.23 12:46buy0.10gbpusd1.98710.00001.98812007.01.23 13:181.98810.000.000.0010.00
43842912007.01.23 12:57sell0.20eurusd1.30260.00001.30052007.01.24 09:041.30050.000.000.8042.00
43843312007.01.23 12:58buy0.20usdchf1.24060.00001.24262007.01.23 19:411.24260.000.000.0032.19
43848442007.01.23 13:19buy0.10gbpusd1.98820.00001.98922007.01.23 13:491.98920.000.000.0010.00
43853822007.01.23 13:50buy0.10gbpusd1.98970.00001.99072007.01.23 13:531.99070.000.000.0010.00
43915912007.01.23 19:42buy0.10usdchf1.24290.00001.24392007.01.24 09:041.24390.000.000.608.04
43990402007.01.24 09:05buy0.10usdchf1.24470.00001.24572007.01.24 09:501.24570.000.000.008.03
43990532007.01.24 09:05sell0.10eurusd1.29990.00001.29892007.01.24 09:161.29890.000.000.0010.00
43994962007.01.24 09:17sell0.10eurusd1.29840.00001.29742007.01.24 16:171.29740.000.000.0010.00
44002342007.01.24 09:51buy0.10usdchf1.24620.00001.24722007.01.24 12:101.24720.000.000.008.02
44032612007.01.24 12:11buy0.10usdchf1.24740.00001.24842007.01.24 15:251.24840.000.000.008.01
44059872007.01.24 15:26buy0.10usdchf1.24900.00001.24762007.01.25 20:121.24760.000.001.80-11.22
44070712007.01.24 16:18sell0.10eurusd1.29670.00001.29572007.01.24 16:271.29570.000.000.0010.00
44075862007.01.24 16:28buy0.10eurusd1.29590.00001.29692007.01.24 16:401.29690.000.000.0010.00
44080042007.01.24 16:41buy0.10eurusd1.29710.00001.29812007.01.25 08:451.29810.000.00-2.2510.00
44184522007.01.25 08:45buy0.10eurusd1.29860.00001.29962007.01.25 09:071.29960.000.000.0010.00
44185582007.01.25 08:46buy0.20usdchf1.24540.00001.24762007.01.25 20:121.24760.000.000.0035.27
44192762007.01.25 09:08buy0.10eurusd1.29970.00001.29862007.01.25 11:451.29860.000.000.00-11.00
44217112007.01.25 10:56buy0.20eurusd1.29660.00001.29862007.01.25 11:451.29860.000.000.0040.00
44225002007.01.25 11:46buy0.10eurusd1.29870.00001.29512007.01.29 18:001.29510.000.00-1.50-36.00
44302542007.01.25 20:04buy0.20eurusd1.29510.00001.29512007.01.29 18:001.29510.000.00-3.000.00
44306342007.01.25 20:13buy0.10usdchf1.24770.00001.24872007.01.25 20:331.24870.000.000.008.01
44311302007.01.25 20:34buy0.10usdchf1.24880.00001.24982007.01.25 20:481.24980.000.000.008.00
44315182007.01.25 20:48buy0.30eurusd1.29190.00001.29512007.01.29 18:001.29510.000.00-4.5096.00
44315282007.01.25 20:48buy0.10usdchf1.25010.00001.25112007.01.26 09:021.25110.000.000.607.99
44384502007.01.26 09:04buy0.10usdchf1.25120.00001.25222007.01.26 09:101.25220.000.000.007.99
44388252007.01.26 09:11buy0.10usdchf1.25240.00001.25342007.01.26 11:461.25340.000.000.007.98
44417072007.01.26 11:47buy0.10usdchf1.25350.00001.25452007.01.26 12:211.25450.000.000.007.97
44423942007.01.26 12:22buy0.10usdchf1.25500.00001.25602007.01.26 12:381.25600.000.000.007.96
44427972007.01.26 12:39buy0.10usdchf1.25620.00001.25512007.01.26 15:531.25510.000.000.00-8.76
44460412007.01.26 15:00buy0.20usdchf1.25300.00001.25512007.01.26 15:531.25510.000.000.0033.46
44477592007.01.26 15:54buy0.10usdchf1.25530.00001.25362007.01.29 18:181.25360.000.000.60-13.56
44693292007.01.29 18:02buy0.20usdchf1.25130.00001.25362007.01.29 18:181.25360.000.000.0036.69
44693502007.01.29 18:02buy0.10eurusd1.29660.00001.29762007.01.30 13:531.29760.000.00-0.7510.00
44697442007.01.29 18:19buy0.10usdchf1.25390.00001.25282007.01.30 16:371.25280.000.000.60-8.78
44806802007.01.30 13:54buy0.20usdchf1.25070.00001.25282007.01.30 16:371.25280.000.000.0033.52
44806962007.01.30 13:54buy0.10eurusd1.29790.00001.29672007.01.31 15:441.29670.000.00-0.75-12.00
44833462007.01.30 16:38buy0.10usdchf1.25290.00001.25392007.01.30 17:191.25390.000.000.007.97
44841342007.01.30 17:20buy0.10usdchf1.25410.00001.25512007.01.31 08:101.25510.000.000.607.97
44904832007.01.31 08:11buy0.10usdchf1.25510.00001.25612007.01.31 10:011.25610.000.000.007.96
44916502007.01.31 09:01buy0.20eurusd1.29460.00001.29672007.01.31 15:441.29670.000.000.0042.00
44943232007.01.31 11:35buy0.10usdchf1.25480.00001.24482007.02.02 08:021.24480.000.002.41-80.33
44984852007.01.31 15:45buy0.10eurusd1.29690.00001.29792007.01.31 16:081.29790.000.000.0010.00
44987292007.01.31 15:57buy0.20usdchf1.25080.00001.24482007.02.02 08:021.24480.000.004.83-96.40
44992922007.01.31 16:09sell0.10eurusd1.29760.00001.30082007.02.01 11:001.30080.000.001.20-32.00
44999262007.01.31 16:28buy0.30usdchf1.24760.00001.24482007.02.02 08:021.24480.000.007.24-67.48
45004612007.01.31 16:44sell0.20eurusd1.30070.00001.30082007.02.01 11:001.30080.000.002.40-2.00
45051922007.01.31 20:18buy0.50usdchf1.24350.00001.24482007.02.02 08:021.24480.000.0012.0752.22
45093362007.02.01 02:09sell0.30eurusd1.30390.00001.30082007.02.01 11:001.30080.000.000.0093.00
45147502007.02.01 11:01sell0.10eurusd1.30050.00001.30182007.02.01 16:531.30180.000.000.00-13.00
45193862007.02.01 16:01sell0.20eurusd1.30400.00001.30182007.02.01 16:531.30180.000.000.0044.00
45194462007.02.01 16:01buy0.80usdchf1.23950.00001.24482007.02.02 08:021.24480.000.004.82340.62
45209652007.02.01 16:54sell0.10eurusd1.30180.00001.30252007.02.02 15:011.30250.000.000.40-7.00
45281542007.02.02 08:03buy0.10usdchf1.24490.00001.24372007.02.02 15:021.24370.000.000.00-9.65
45310742007.02.02 12:27buy0.20usdchf1.24160.00001.24372007.02.02 15:021.24370.000.000.0033.77
45334012007.02.02 14:34sell0.20eurusd1.30430.00001.30252007.02.02 15:011.30250.000.000.0036.00
45345952007.02.02 15:02sell0.10eurusd1.30200.00001.30102007.02.02 15:021.30100.000.000.0010.00
45347702007.02.02 15:03sell0.10eurusd1.30080.00001.29982007.02.02 15:111.29980.000.000.0010.00
45347952007.02.02 15:03buy0.10usdchf1.24460.00001.24562007.02.02 15:101.24560.000.000.008.03
45353272007.02.02 15:11buy0.10usdchf1.24570.00001.24672007.02.02 15:111.24670.000.000.008.02
45354082007.02.02 15:12sell0.10eurusd1.29940.00001.29842007.02.02 15:231.29840.000.000.0010.00
45354262007.02.02 15:12buy0.10usdchf1.24720.00001.24822007.02.02 18:551.24820.000.000.008.01
45360402007.02.02 15:24sell0.10eurusd1.29780.00001.29682007.02.02 16:021.29680.000.000.0010.00
45374002007.02.02 16:03sell0.10eurusd1.29670.00001.29572007.02.02 18:561.29570.000.000.0010.00
45395512007.02.02 18:56buy0.10usdchf1.24860.00001.24962007.02.05 04:171.24960.000.000.608.00
45395652007.02.02 18:56sell0.10eurusd1.29530.00001.29432007.02.05 03:311.29430.000.000.4010.00
45436432007.02.05 03:32sell0.10eurusd1.29410.00001.29312007.02.05 11:451.29310.000.000.0010.00
45439982007.02.05 04:18buy0.10usdchf1.24980.00001.25082007.02.05 11:411.25080.000.000.007.99
45495312007.02.05 11:46sell0.10eurusd1.29310.00001.29212007.02.05 13:331.29210.000.000.0010.00
45509362007.02.05 13:34buy0.10eurusd1.29230.00001.29332007.02.05 15:001.29330.000.000.0010.00
45522922007.02.05 15:01buy0.10eurusd1.29360.00001.29462007.02.06 13:021.29460.000.00-0.7510.00
45656262007.02.06 13:02buy0.10eurusd1.29480.00001.29582007.02.06 13:081.29580.000.000.0010.00
45658882007.02.06 13:09sell0.10eurusd1.29540.00001.29442007.02.06 14:011.29440.000.000.0010.00
  0.00 0.00 27.04 1 129.80
Closed P/L: 1 156.84
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
43853102007.01.23 13:49buy0.10audusd0.79340.00000.7853 0.77640.000.001.50-170.00
43943862007.01.24 01:31buy0.20audusd0.79030.00000.7853 0.77640.000.002.80-278.00
43945072007.01.24 01:41buy0.30audusd0.78700.00000.7853 0.77640.000.004.20-318.00
43947932007.01.24 02:25buy0.50audusd0.78400.00000.7853 0.77640.000.007.00-380.00
44057722007.01.24 15:15buy0.80audusd0.78090.00000.7853 0.77640.000.0011.20-360.00
45667592007.02.06 14:02sell0.10eurusd1.29410.00001.2952 1.29760.000.000.40-35.00
43855392007.01.23 13:54buy0.10gbpusd1.99160.00001.9826 1.96920.000.00-1.50-224.00
43874822007.01.23 15:22buy0.20gbpusd1.98770.00001.9826 1.96920.000.00-3.00-370.00
43896982007.01.23 17:32buy0.30gbpusd1.98450.00001.9826 1.96920.000.00-4.50-459.00
43932912007.01.23 22:32buy0.50gbpusd1.98130.00001.9826 1.96920.000.00-7.50-605.00
43971152007.01.24 07:43buy0.80gbpusd1.97790.00001.9826 1.96920.000.00-11.20-696.00
45494382007.02.05 11:42buy0.10usdchf1.25100.00001.2455 1.24010.000.001.21-87.90
45540842007.02.05 16:17buy0.20usdchf1.24790.00001.2455 1.24010.000.002.41-125.80
45649712007.02.06 12:15buy0.30usdchf1.24490.00001.2455 1.24010.000.001.82-116.12
45706772007.02.06 17:59buy0.50usdchf1.24160.00001.2455 1.24010.000.003.03-60.48
45715932007.02.06 19:20sell0.20eurusd1.29730.00001.2952 1.29760.000.000.80-6.00
  0.00 0.00 8.67 -4 291.30
 Floating P/L: -4 282.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 156.84 Floating P/L: -4 282.63 Margin: 3 372.06
Balance: 11 156.84 Equity: 6 874.21 Free Margin: 3 502.16
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 578.72 Gross Loss: 421.88 Total Net Profit: 1 156.84
Profit Factor: 3.74 Expected Payoff: 12.31  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 105.20 (0.98%) Relative Drawdown: 0.98% (105.20)
 
Total Trades: 94 Short Positions (won %): 27 (81.48%) Long Positions (won %): 67 (80.60%)
Profit Trades (% of total): 76 (80.85%) Loss trades (% of total): 18 (19.15%)
Largest profit trade: 345.44 loss trade: -91.57
Average profit trade: 20.77 loss trade: -23.44
Maximum consecutive wins ($): 21 (245.68) consecutive losses ($): 2 (-43.80)
Maximal consecutive profit (count): 345.44 (1) consecutive loss (count): -91.57 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1