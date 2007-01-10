|Account: 136217
|Name: Franta Cech - -Goblin_Fibo 1.2 Hedge
|Currency: EUR
|2007 February 1, 15:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4194555
|2007.01.08 15:06
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4194781
|2007.01.08 15:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.68
|121.03
|118.36
|2007.01.09 18:54
|119.20
|0.00
|0.00
|-1.13
|-33.53
|
|4422
|RF1
|4194783
|2007.01.08 15:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2387
|1.2152
|1.2419
|2007.01.09 12:35
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.65
|-1.24
|
|1111
|RF1
|4194794
|2007.01.08 15:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.70
|116.35
|119.02
|2007.01.09 08:57
|118.92
|0.00
|0.00
|0.97
|14.18
|
|4411
|RF1
|4194802
|2007.01.08 15:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2999
|1.2764
|1.3031
|2007.01.08 17:47
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|24.56
|
|3322
|RF1[tp]
|4194807
|2007.01.08 15:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2385
|1.2620
|1.2353
|2007.01.08 17:47
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|19.88
|
|1122
|RF1[tp]
|4194812
|2007.01.08 15:16
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1766
|1.2001
|1.1734
|2007.01.09 19:33
|1.1753
|0.00
|0.00
|-0.29
|8.49
|
|6622
|RF1
|4194813
|2007.01.08 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2995
|1.3230
|1.2963
|2007.01.09 15:22
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.46
|-4.62
|
|3311
|RF1
|4194818
|2007.01.08 15:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9309
|1.9074
|1.9341
|2007.01.08 15:57
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|24.58
|
|2222
|RF1[tp]
|4194822
|2007.01.08 15:16
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1771
|1.1536
|1.1803
|2007.01.09 14:44
|1.1784
|0.00
|0.00
|0.16
|8.48
|
|6611
|RF1
|4194826
|2007.01.08 15:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9306
|1.9541
|1.9274
|2007.01.10 01:15
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.23
|
|2211
|RF1
|4194835
|2007.01.08 15:17
|sell
|0.10
|audusd
|0.7804
|0.8039
|0.7772
|2007.01.09 18:33
|0.7790
|0.00
|0.00
|-0.23
|10.76
|
|5522
|RF1
|4194842
|2007.01.08 15:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.7807
|0.7572
|0.7839
|2007.01.11 01:30
|0.7798
|0.00
|0.00
|0.39
|-6.95
|
|5511
|RF1
|4195052
|2007.01.08 15:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9325
|1.9542
|1.9293
|2007.01.10 01:15
|1.9365
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.64
|
|2211
|RF1
|4195648
|2007.01.08 15:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3014
|1.3231
|1.2982
|2007.01.09 15:22
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.92
|20.00
|
|3311
|RF1
|4195665
|2007.01.08 15:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.52
|116.35
|118.84
|2007.01.09 08:56
|118.84
|0.00
|0.00
|1.94
|41.37
|
|4411
|RF1[tp]
|4195686
|2007.01.08 15:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9344
|1.9109
|1.9376
|2007.01.08 17:47
|1.9376
|0.00
|0.00
|0.00
|24.57
|
|2222
|RF1[tp]
|4195695
|2007.01.08 15:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2368
|1.2151
|1.2400
|2007.01.09 12:35
|1.2383
|0.00
|0.00
|1.30
|18.60
|
|1111
|RF1
|4195715
|2007.01.08 15:58
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9344
|1.9543
|1.9312
|2007.01.10 01:15
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.97
|
|2211
|RF1
|4196014
|2007.01.08 16:03
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9363
|1.9544
|1.9331
|2007.01.10 01:15
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.65
|
|2211
|RF1
|4196494
|2007.01.08 16:23
|sell
|0.20
|audusd
|0.7822
|0.8039
|0.7790
|2007.01.09 18:33
|0.7790
|0.00
|0.00
|-0.46
|49.22
|
|5522
|RF1[tp]
|4197608
|2007.01.08 17:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9376
|1.9611
|1.9344
|2007.01.09 15:22
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.38
|
|2222
|RF1
|4197652
|2007.01.08 17:48
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9382
|1.9545
|1.9350
|2007.01.10 01:15
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|172.60
|
|2211
|RF1
|4197676
|2007.01.08 17:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2352
|1.2117
|1.2384
|2007.01.09 12:35
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.65
|19.84
|
|1122
|RF1[tp]
|4197694
|2007.01.08 17:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3030
|1.3265
|1.2998
|2007.01.09 15:49
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.46
|24.62
|
|3322
|RF1[tp]
|4198103
|2007.01.08 18:13
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2349
|1.2150
|1.2381
|2007.01.09 12:34
|1.2381
|0.00
|0.00
|2.61
|79.37
|
|1111
|RF1[tp]
|4198691
|2007.01.08 18:47
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1753
|1.1536
|1.1785
|2007.01.09 14:43
|1.1785
|0.00
|0.00
|0.33
|41.72
|
|6611
|RF1[tp]
|4198991
|2007.01.08 19:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3033
|1.3232
|1.3001
|2007.01.09 15:22
|1.3001
|0.00
|0.00
|1.84
|98.45
|
|3311
|RF1[tp]
|4203187
|2007.01.09 08:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.94
|116.59
|119.26
|2007.01.09 12:38
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|20.60
|
|4411
|RF1[tp]
|4203425
|2007.01.09 09:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.94
|121.11
|118.62
|2007.01.09 18:54
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.25
|
|4422
|RF1
|4203449
|2007.01.09 09:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9427
|1.9644
|1.9395
|2007.01.09 15:22
|1.9395
|0.00
|0.00
|0.00
|49.22
|
|2222
|RF1[tp]
|4204409
|2007.01.09 09:51
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.13
|121.12
|118.81
|2007.01.09 18:53
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.48
|
|4422
|RF1
|4206596
|2007.01.09 12:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2386
|1.2621
|1.2354
|2007.01.10 08:31
|1.2409
|0.00
|0.00
|-0.84
|-14.27
|
|1122
|RF1
|4206597
|2007.01.09 12:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2389
|1.2154
|1.2421
|2007.01.09 15:58
|1.2421
|0.00
|0.00
|0.00
|19.82
|
|1111
|RF1[tp]
|4206638
|2007.01.09 12:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.28
|116.93
|119.60
|2007.01.10 15:40
|119.60
|0.00
|0.00
|0.68
|20.62
|
|4411
|RF1[tp]
|4208689
|2007.01.09 14:44
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1785
|1.2002
|1.1753
|2007.01.09 19:33
|1.1753
|0.00
|0.00
|0.00
|41.84
|
|6622
|RF1[tp]
|4208702
|2007.01.09 14:44
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1789
|1.1554
|1.1821
|2007.01.11 12:08
|1.1725
|0.00
|0.00
|0.53
|-42.10
|
|6611
|RF1
|4208954
|2007.01.09 14:57
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2404
|1.2621
|1.2372
|2007.01.10 08:31
|1.2410
|0.00
|0.00
|-1.67
|-7.44
|
|1122
|RF1
|4209270
|2007.01.09 15:06
|sell
|0.80
|usdjpy
|119.31
|121.12
|118.99
|2007.01.09 18:53
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|61.93
|
|4422
|RF1
|4209701
|2007.01.09 15:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2999
|1.3234
|1.2967
|2007.01.10 01:19
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.31
|24.68
|
|3311
|RF1[tp]
|4209720
|2007.01.09 15:22
|sell
|1.60
|usdjpy
|119.53
|121.16
|119.21
|2007.01.09 18:53
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|330.26
|
|4422
|RF1[tp]
|4209735
|2007.01.09 15:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9402
|1.9167
|1.9434
|2007.01.10 06:52
|1.9380
|0.00
|0.00
|-0.08
|-16.95
|
|2222
|RF1
|4210366
|2007.01.09 15:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2998
|1.2763
|1.3030
|2007.01.10 08:32
|1.2991
|0.00
|0.00
|-0.58
|-5.39
|
|3322
|RF1
|4210742
|2007.01.09 16:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2412
|1.2177
|1.2444
|2007.01.10 02:02
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.47
|19.84
|
|1111
|RF1[tp]
|4211253
|2007.01.09 16:37
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2422
|1.2621
|1.2390
|2007.01.10 08:31
|1.2408
|0.00
|0.00
|-3.35
|34.75
|
|1122
|RF1
|4213233
|2007.01.09 18:34
|buy
|0.10
|audusd
|0.7790
|0.7555
|0.7822
|2007.01.11 01:31
|0.7805
|0.00
|0.00
|0.31
|11.58
|
|5522
|RF1
|4213286
|2007.01.09 18:41
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1771
|1.1554
|1.1803
|2007.01.11 12:08
|1.1722
|0.00
|0.00
|1.05
|-64.47
|
|6611
|RF1
|4213464
|2007.01.09 18:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.18
|116.83
|119.50
|2007.01.10 14:49
|119.50
|0.00
|0.00
|0.68
|20.65
|
|4422
|RF1[tp]
|4213477
|2007.01.09 18:54
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9400
|1.9545
|1.9368
|2007.01.10 01:15
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|789.02
|
|2211
|RF1[tp]
|4214550
|2007.01.09 21:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1766
|1.1531
|1.1798
|2007.01.11 12:47
|1.1742
|0.00
|0.00
|0.53
|-15.77
|
|6622
|RF1
|4215731
|2007.01.10 01:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9384
|1.9167
|1.9416
|2007.01.10 06:52
|1.9383
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|
|2222
|RF1
|4215871
|2007.01.10 01:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2980
|1.2763
|1.3012
|2007.01.10 08:32
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|20.01
|
|3322
|RF1
|4215940
|2007.01.10 01:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9365
|1.9166
|1.9397
|2007.01.10 06:51
|1.9380
|0.00
|0.00
|0.00
|46.20
|
|2222
|RF1
|4215944
|2007.01.10 01:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9363
|1.9598
|1.9331
|2007.01.10 10:30
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.47
|
|2211
|RF1
|4216051
|2007.01.10 01:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2963
|1.3198
|1.2931
|2007.01.10 14:41
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|
|3311
|RF1
|4216080
|2007.01.10 01:19
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2440
|1.2621
|1.2408
|2007.01.10 08:30
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|158.83
|
|1122
|RF1[tp]
|4216276
|2007.01.10 01:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2962
|1.2763
|1.2994
|2007.01.10 08:32
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|98.51
|
|3322
|RF1[tp]
|4216555
|2007.01.10 02:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2447
|1.2212
|1.2479
|2007.01.10 14:36
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|
|1111
|RF1
|4217079
|2007.01.10 03:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9347
|1.9166
|1.9379
|2007.01.10 06:51
|1.9379
|0.00
|0.00
|0.00
|197.11
|
|2222
|RF1[tp]
|4218141
|2007.01.10 06:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2429
|1.2212
|1.2461
|2007.01.10 14:35
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|
|1111
|RF1
|4218267
|2007.01.10 06:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2981
|1.3198
|1.2949
|2007.01.10 14:41
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|21.59
|
|3311
|RF1
|4218377
|2007.01.10 06:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9382
|1.9599
|1.9350
|2007.01.10 10:30
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|20.03
|
|2211
|RF1
|4218392
|2007.01.10 06:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9382
|1.9147
|1.9414
|2007.01.10 08:32
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|10.78
|
|2222
|RF1
|4219253
|2007.01.10 07:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9364
|1.9147
|1.9396
|2007.01.10 08:31
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|49.26
|
|2222
|RF1[tp]
|4220378
|2007.01.10 08:24
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2409
|1.2210
|1.2441
|2007.01.10 14:35
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|79.33
|
|1111
|RF1[tp]
|4220634
|2007.01.10 08:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2405
|1.2170
|1.2437
|2007.01.10 09:48
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|19.83
|
|1122
|RF1[tp]
|4220677
|2007.01.10 08:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9391
|1.9626
|1.9359
|2007.01.10 10:30
|1.9371
|0.00
|0.00
|0.00
|15.41
|
|2222
|RF1
|4220694
|2007.01.10 08:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2991
|1.3226
|1.2959
|2007.01.10 15:53
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|24.70
|
|3322
|RF1[tp]
|4220787
|2007.01.10 08:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9401
|1.9600
|1.9369
|2007.01.10 10:30
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|98.59
|
|2211
|RF1[tp]
|4221597
|2007.01.10 09:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9410
|1.9627
|1.9378
|2007.01.10 10:30
|1.9378
|0.00
|0.00
|0.00
|49.30
|
|2222
|RF1[tp]
|4222070
|2007.01.10 09:25
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9419
|1.9600
|1.9387
|2007.01.10 10:30
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|197.15
|
|2211
|RF1[tp]
|4222470
|2007.01.10 09:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2439
|1.2204
|1.2471
|2007.01.10 15:54
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|
|1122
|RF1
|4223009
|2007.01.10 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9365
|1.9600
|1.9333
|2007.01.10 14:40
|1.9352
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|
|2222
|RF1
|4223031
|2007.01.10 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9376
|1.9141
|1.9408
|2007.01.11 10:30
|1.9377
|0.00
|0.00
|-0.23
|0.77
|
|2211
|RF1
|4223145
|2007.01.10 10:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9384
|1.9601
|1.9352
|2007.01.10 14:40
|1.9352
|0.00
|0.00
|0.00
|49.35
|
|2222
|RF1[tp]
|4223198
|2007.01.10 10:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2421
|1.2204
|1.2453
|2007.01.10 15:54
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|39.66
|
|1122
|RF1[tp]
|4223501
|2007.01.10 11:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3000
|1.3199
|1.2968
|2007.01.10 14:40
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|98.70
|
|3311
|RF1[tp]
|4225868
|2007.01.10 14:35
|buy
|0.20
|audusd
|0.7788
|0.7571
|0.7820
|2007.01.11 01:30
|0.7800
|0.00
|0.00
|0.46
|18.55
|
|5511
|RF1
|4225889
|2007.01.10 14:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9357
|1.9140
|1.9389
|2007.01.11 10:30
|1.9378
|0.00
|0.00
|-0.46
|32.39
|
|2211
|RF1
|4225928
|2007.01.10 14:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2444
|1.2209
|1.2476
|2007.01.10 16:26
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|19.83
|
|1111
|RF1[tp]
|4226034
|2007.01.10 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9352
|1.9117
|1.9384
|2007.01.11 10:30
|1.9367
|0.00
|0.00
|-0.23
|11.57
|
|2222
|RF1
|4226076
|2007.01.10 14:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2969
|1.2734
|1.3001
|2007.01.11 13:00
|1.2981
|0.00
|0.00
|-1.74
|9.24
|
|3311
|RF1
|4226243
|2007.01.10 14:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7772
|0.7555
|0.7804
|2007.01.11 01:31
|0.7804
|0.00
|0.00
|0.46
|49.45
|
|5522
|RF1[tp]
|4226274
|2007.01.10 14:48
|buy
|0.40
|audusd
|0.7769
|0.7570
|0.7801
|2007.01.11 01:30
|0.7801
|0.00
|0.00
|0.93
|98.89
|
|5511
|RF1[tp]
|4226329
|2007.01.10 14:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.49
|121.84
|119.17
|2007.01.12 08:14
|120.70
|0.00
|0.00
|-4.52
|-77.63
|
|4422
|RF1
|4227161
|2007.01.10 15:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.62
|117.27
|119.94
|2007.01.11 08:19
|119.94
|0.00
|0.00
|2.03
|20.59
|
|4411
|RF1[tp]
|4227325
|2007.01.10 15:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.67
|121.84
|119.35
|2007.01.12 08:14
|120.71
|0.00
|0.00
|-9.03
|-133.45
|
|4422
|RF1
|4227516
|2007.01.10 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2958
|1.2723
|1.2990
|2007.01.11 10:00
|1.2970
|0.00
|0.00
|-1.74
|9.25
|
|3322
|RF1
|4227555
|2007.01.10 15:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2452
|1.2687
|1.2420
|2007.01.11 13:11
|1.2438
|0.00
|0.00
|-2.52
|8.66
|
|1122
|RF1
|4228031
|2007.01.10 16:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2949
|1.2732
|1.2981
|2007.01.11 13:00
|1.2981
|0.00
|0.00
|-3.48
|49.30
|
|3311
|RF1[tp]
|4228291
|2007.01.10 16:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9335
|1.9136
|1.9367
|2007.01.11 10:30
|1.9367
|0.00
|0.00
|-0.93
|98.74
|
|2211
|RF1[tp]
|4228395
|2007.01.10 16:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9334
|1.9117
|1.9366
|2007.01.11 10:30
|1.9366
|0.00
|0.00
|-0.46
|49.38
|
|2222
|RF1[tp]
|4228418
|2007.01.10 16:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2938
|1.2721
|1.2970
|2007.01.11 10:00
|1.2970
|0.00
|0.00
|-3.48
|49.34
|
|3322
|RF1[tp]
|4228454
|2007.01.10 16:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2470
|1.2687
|1.2438
|2007.01.11 13:11
|1.2438
|0.00
|0.00
|-5.03
|39.59
|
|1122
|RF1[tp]
|4228709
|2007.01.10 16:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2480
|1.2245
|1.2512
|2007.01.11 14:51
|1.2463
|0.00
|0.00
|1.40
|-10.55
|
|1111
|RF1
|4229059
|2007.01.10 16:40
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2462
|1.2245
|1.2494
|2007.01.11 14:51
|1.2460
|0.00
|0.00
|2.79
|-2.49
|
|1111
|RF1
|4234671
|2007.01.10 22:33
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1753
|1.1554
|1.1785
|2007.01.11 12:07
|1.1722
|0.00
|0.00
|1.58
|-81.59
|
|6611
|RF1
|4234718
|2007.01.10 22:38
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1745
|1.1528
|1.1777
|2007.01.11 12:47
|1.1741
|0.00
|0.00
|0.79
|-5.26
|
|6622
|RF1
|4236464
|2007.01.11 01:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7802
|0.7567
|0.7834
|2007.01.11 13:11
|0.7834
|0.00
|0.00
|0.00
|24.63
|
|5511
|RF1[tp]
|4236484
|2007.01.11 01:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7804
|0.8039
|0.7772
|2007.01.12 08:17
|0.7805
|0.00
|0.00
|-0.23
|-0.77
|
|5522
|RF1
|4237957
|2007.01.11 03:44
|sell
|0.20
|audusd
|0.7823
|0.8040
|0.7791
|2007.01.12 08:18
|0.7805
|0.00
|0.00
|-0.47
|27.88
|
|5522
|RF1
|4238298
|2007.01.11 04:13
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2444
|1.2245
|1.2476
|2007.01.11 14:51
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|37.23
|
|1111
|RF1
|4240164
|2007.01.11 07:31
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.86
|121.85
|119.54
|2007.01.12 08:13
|120.70
|0.00
|0.00
|-4.51
|-215.56
|
|4422
|RF1
|4240826
|2007.01.11 08:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.96
|117.61
|120.28
|2007.01.11 09:36
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|20.54
|
|4411
|RF1[tp]
|4241832
|2007.01.11 09:14
|sell
|0.80
|usdjpy
|120.06
|121.87
|119.74
|2007.01.12 08:13
|120.70
|0.00
|0.00
|-9.02
|-328.48
|
|4422
|RF1
|4242141
|2007.01.11 09:30
|sell
|1.60
|usdjpy
|120.25
|121.88
|119.93
|2007.01.12 08:13
|120.70
|0.00
|0.00
|-18.03
|-461.92
|
|4422
|RF1
|4242262
|2007.01.11 09:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.29
|117.94
|120.61
|2007.01.11 14:51
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|
|4411
|RF1
|4242580
|2007.01.11 09:52
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1735
|1.1554
|1.1767
|2007.01.11 12:07
|1.1724
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.89
|
|6611
|RF1
|4242791
|2007.01.11 10:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2972
|1.3207
|1.2940
|2007.01.11 13:24
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|
|3322
|RF1
|4243189
|2007.01.11 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9379
|1.9614
|1.9347
|2007.01.11 13:01
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.37
|
|2222
|RF1
|4243199
|2007.01.11 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9379
|1.9144
|1.9411
|2007.01.11 13:00
|1.9411
|0.00
|0.00
|0.00
|24.69
|
|2211
|RF1[tp]
|4243248
|2007.01.11 10:34
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1724
|1.1525
|1.1756
|2007.01.11 12:47
|1.1741
|0.00
|0.00
|0.00
|44.68
|
|6622
|RF1
|4243265
|2007.01.11 10:35
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1716
|1.1553
|1.1748
|2007.01.11 12:06
|1.1725
|0.00
|0.00
|0.00
|94.73
|
|6611
|RF1
|4243409
|2007.01.11 10:40
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1706
|1.1525
|1.1738
|2007.01.11 12:46
|1.1738
|0.00
|0.00
|0.00
|168.23
|
|6622
|RF1[tp]
|4243425
|2007.01.11 10:40
|buy
|3.20
|usdcad
|1.1691
|1.1546
|1.1723
|2007.01.11 12:05
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|673.77
|
|6611
|RF1[tp]
|4243435
|2007.01.11 10:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9398
|1.9615
|1.9366
|2007.01.11 13:01
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.09
|
|2222
|RF1
|4244650
|2007.01.11 12:08
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1725
|1.1960
|1.1693
|2007.01.11 15:47
|1.1772
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.87
|
|6611
|RF1
|4245106
|2007.01.11 12:47
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1741
|1.1976
|1.1709
|2007.01.11 16:00
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.07
|
|6622
|RF1
|4245109
|2007.01.11 12:47
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1744
|1.1961
|1.1712
|2007.01.11 15:47
|1.1772
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.79
|
|6611
|RF1
|4245159
|2007.01.11 12:52
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1760
|1.1977
|1.1728
|2007.01.11 16:00
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.21
|
|6622
|RF1
|4245164
|2007.01.11 12:52
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1764
|1.1963
|1.1732
|2007.01.11 15:47
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.77
|
|6611
|RF1
|4245389
|2007.01.11 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9498
|1.9258
|1.9525
|2007.01.11 13:06
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|
|2211
|RF1
|4245424
|2007.01.11 13:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9495
|1.9694
|1.9463
|2007.01.11 13:01
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|40.07
|
|2222
|RF1
|4245523
|2007.01.11 13:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9513
|1.9694
|1.9481
|2007.01.11 13:01
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|197.29
|
|2222
|RF1[tp]
|4245544
|2007.01.11 13:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2984
|1.2749
|1.3016
|2007.01.12 08:14
|1.2912
|0.00
|0.00
|-0.58
|-55.76
|
|3311
|RF1
|4245725
|2007.01.11 13:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9463
|1.9698
|1.9431
|2007.01.11 14:38
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.19
|
|2222
|RF1
|4245734
|2007.01.11 13:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9473
|1.9251
|1.9500
|2007.01.11 13:06
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|41.56
|
|2211
|RF1[tp]
|4245774
|2007.01.11 13:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9481
|1.9698
|1.9449
|2007.01.11 14:38
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|
|2222
|RF1
|4246039
|2007.01.11 13:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2991
|1.3208
|1.2959
|2007.01.11 13:24
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|
|3322
|RF1
|4246061
|2007.01.11 13:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9499
|1.9698
|1.9467
|2007.01.11 14:38
|1.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|61.72
|
|2222
|RF1
|4246076
|2007.01.11 13:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9497
|1.9262
|1.9529
|2007.01.11 13:16
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|24.60
|
|2211
|RF1[tp]
|4246309
|2007.01.11 13:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.7837
|0.7602
|0.7869
|2007.01.12 08:15
|0.7803
|0.00
|0.00
|0.08
|-26.33
|
|5511
|RF1
|4246392
|2007.01.11 13:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2434
|1.2199
|1.2466
|2007.01.11 14:41
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|
|1122
|RF1
|4246466
|2007.01.11 13:12
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9517
|1.9698
|1.9485
|2007.01.11 14:38
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|197.51
|
|2222
|RF1[tp]
|4246504
|2007.01.11 13:12
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2426
|1.2245
|1.2458
|2007.01.11 14:51
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|158.86
|
|1111
|RF1[tp]
|4246529
|2007.01.11 13:12
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3012
|1.3211
|1.2980
|2007.01.11 13:24
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|98.61
|
|3322
|RF1[tp]
|4246806
|2007.01.11 13:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9532
|1.9297
|1.9564
|2007.01.12 07:42
|1.9472
|0.00
|0.00
|-0.08
|-46.50
|
|2211
|RF1
|4246928
|2007.01.11 13:18
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.11
|117.94
|120.43
|2007.01.11 14:51
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|41.09
|
|4411
|RF1[tp]
|4247283
|2007.01.11 13:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9514
|1.9297
|1.9546
|2007.01.12 07:41
|1.9473
|0.00
|0.00
|-0.16
|-63.55
|
|2211
|RF1
|4247369
|2007.01.11 13:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2981
|1.3216
|1.2949
|2007.01.11 14:41
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|24.71
|
|3322
|RF1[tp]
|4247627
|2007.01.11 13:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2965
|1.2748
|1.2997
|2007.01.12 08:14
|1.2913
|0.00
|0.00
|-1.16
|-80.54
|
|3311
|RF1
|4247638
|2007.01.11 13:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9496
|1.9297
|1.9528
|2007.01.12 07:41
|1.9472
|0.00
|0.00
|-0.31
|-74.40
|
|2211
|RF1
|4248512
|2007.01.11 13:50
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2416
|1.2199
|1.2448
|2007.01.11 14:41
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|39.71
|
|1122
|RF1[tp]
|4249140
|2007.01.11 14:07
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1780
|1.1979
|1.1748
|2007.01.11 16:00
|1.1768
|0.00
|0.00
|0.00
|31.55
|
|6622
|RF1
|4249144
|2007.01.11 14:07
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1782
|1.1963
|1.1750
|2007.01.11 15:46
|1.1771
|0.00
|0.00
|0.00
|57.84
|
|6611
|RF1
|4249836
|2007.01.11 14:35
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1798
|1.1979
|1.1766
|2007.01.11 16:00
|1.1766
|0.00
|0.00
|0.00
|168.30
|
|6622
|RF1[tp]
|4250090
|2007.01.11 14:38
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1803
|1.1966
|1.1771
|2007.01.11 15:46
|1.1771
|0.00
|0.00
|0.00
|336.47
|
|6611
|RF1[tp]
|4250110
|2007.01.11 14:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9482
|1.9717
|1.9450
|2007.01.11 15:20
|1.9450
|0.00
|0.00
|0.00
|24.77
|
|2222
|RF1[tp]
|4250126
|2007.01.11 14:39
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9478
|1.9297
|1.9510
|2007.01.12 07:40
|1.9471
|0.00
|0.00
|-0.62
|-43.40
|
|2211
|RF1
|4250298
|2007.01.11 14:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2211
|1.2478
|2007.01.11 15:20
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|19.86
|
|1122
|RF1[tp]
|4250320
|2007.01.11 14:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2948
|1.2713
|1.2980
|2007.01.12 08:14
|1.2913
|0.00
|0.00
|-0.58
|-27.10
|
|3322
|RF1
|4250333
|2007.01.11 14:41
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2947
|1.2748
|1.2979
|2007.01.12 08:14
|1.2913
|0.00
|0.00
|-2.33
|-105.32
|
|3311
|RF1
|4250342
|2007.01.11 14:41
|buy
|0.20
|audusd
|0.7818
|0.7601
|0.7850
|2007.01.12 08:15
|0.7803
|0.00
|0.00
|0.16
|-23.23
|
|5511
|RF1
|4250847
|2007.01.11 14:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2929
|1.2712
|1.2961
|2007.01.12 08:16
|1.2913
|0.00
|0.00
|-1.16
|-24.78
|
|3322
|RF1
|4250885
|2007.01.11 14:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.41
|122.76
|120.09
|2007.01.12 08:16
|120.70
|0.00
|0.00
|-1.13
|-18.60
|
|4411
|RF1
|4250921
|2007.01.11 14:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2463
|1.2698
|1.2431
|2007.01.12 08:16
|1.2496
|0.00
|0.00
|-0.84
|-20.45
|
|1111
|RF1
|4251816
|2007.01.11 15:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2929
|1.2748
|1.2961
|2007.01.12 08:13
|1.2913
|0.00
|0.00
|-4.66
|-99.12
|
|3311
|RF1
|4251959
|2007.01.11 15:19
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9459
|1.9296
|1.9491
|2007.01.12 07:40
|1.9469
|0.00
|0.00
|-1.24
|124.00
|
|2211
|RF1
|4252094
|2007.01.11 15:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9445
|1.9680
|1.9413
|2007.01.11 16:12
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|24.81
|
|2222
|RF1[tp]
|4252125
|2007.01.11 15:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2475
|1.2710
|1.2443
|2007.01.12 08:16
|1.2495
|0.00
|0.00
|-0.84
|-12.39
|
|1122
|RF1
|4252746
|2007.01.11 15:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1772
|1.1537
|1.1804
|2007.01.12 08:17
|1.1764
|0.00
|0.00
|0.13
|-5.27
|
|6611
|RF1
|4253133
|2007.01.11 16:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1768
|1.2003
|1.1736
|2007.01.12 08:17
|1.1767
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.65
|
|6622
|RF1
|4253137
|2007.01.11 16:00
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9437
|1.9292
|1.9469
|2007.01.12 07:40
|1.9469
|0.00
|0.00
|-2.48
|793.61
|
|2211
|RF1[tp]
|4253360
|2007.01.11 16:05
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2482
|1.2699
|1.2450
|2007.01.12 08:16
|1.2495
|0.00
|0.00
|-1.68
|-16.11
|
|1111
|RF1
|4253376
|2007.01.11 16:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2911
|1.2712
|1.2943
|2007.01.12 08:17
|1.2914
|0.00
|0.00
|-2.33
|9.29
|
|3322
|RF1
|4253450
|2007.01.11 16:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2494
|1.2711
|1.2462
|2007.01.12 08:17
|1.2495
|0.00
|0.00
|-1.68
|-1.24
|
|1122
|RF1
|4255114
|2007.01.11 17:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9420
|1.9185
|1.9452
|2007.01.11 19:48
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|24.83
|
|2222
|RF1[tp]
|4255372
|2007.01.11 17:13
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2906
|1.2743
|1.2938
|2007.01.12 08:13
|1.2913
|0.00
|0.00
|-9.31
|86.73
|
|3311
|RF1
|4258281
|2007.01.11 19:48
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2893
|1.2712
|1.2925
|2007.01.12 08:17
|1.2913
|0.00
|0.00
|-4.66
|123.91
|
|3322
|RF1
|4258288
|2007.01.11 19:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9453
|1.9218
|1.9485
|2007.01.12 08:18
|1.9476
|0.00
|0.00
|-0.08
|17.81
|
|2222
|RF1
|4262395
|2007.01.12 03:21
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.59
|122.76
|120.27
|2007.01.12 08:16
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.84
|
|4411
|RF1
|4262420
|2007.01.12 03:23
|buy
|0.40
|audusd
|0.7798
|0.7599
|0.7830
|2007.01.12 08:18
|0.7805
|0.00
|0.00
|0.00
|21.69
|
|5511
|RF1
|4264278
|2007.01.12 07:40
|sell
|3.20
|usdjpy
|120.56
|122.01
|120.24
|2007.01.12 08:12
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-307.95
|
|4422
|RF1
|4264296
|2007.01.12 07:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9473
|1.9708
|1.9441
|2007.01.12 08:16
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.42
|
|2211
|RF1
|4264836
|2007.01.12 08:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9477
|1.9712
|1.9445
|2007.01.12 14:30
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|
|2222
|RF1
|4264839
|2007.01.12 08:20
|sell
|0.10
|audusd
|0.7807
|0.8042
|0.7775
|2007.01.18 22:15
|0.7886
|0.00
|0.00
|-1.39
|-60.96
|
|5522
|RF1
|4264840
|2007.01.12 08:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9476
|1.9241
|1.9508
|2007.01.12 10:51
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|9.29
|
|2211
|RF1
|4264843
|2007.01.12 08:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2500
|1.2265
|1.2532
|2007.01.12 14:28
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|
|1122
|RF1
|4264847
|2007.01.12 08:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2907
|1.3142
|1.2875
|2007.01.12 14:30
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|24.86
|
|3322
|RF1[tp]
|4264850
|2007.01.12 08:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2909
|1.2674
|1.2941
|2007.01.12 14:59
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|3311
|RF1
|4264852
|2007.01.12 08:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2496
|1.2731
|1.2464
|2007.01.12 15:06
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|10.55
|
|1111
|RF1
|4264859
|2007.01.12 08:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.67
|123.02
|120.35
|2007.01.12 10:07
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|
|4411
|RF1[tp]
|4264861
|2007.01.12 08:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.68
|118.33
|121.00
|2007.01.15 09:55
|120.47
|0.00
|0.00
|0.68
|-13.48
|
|4422
|RF1
|4265322
|2007.01.12 08:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.50
|118.33
|120.82
|2007.01.15 09:55
|120.47
|0.00
|0.00
|0.68
|-1.92
|
|4422
|RF1
|4265582
|2007.01.12 09:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2482
|1.2265
|1.2514
|2007.01.12 14:28
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|19.84
|
|1122
|RF1[tp]
|4265820
|2007.01.12 09:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9456
|1.9239
|1.9488
|2007.01.12 10:51
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|24.79
|
|2211
|RF1[tp]
|4266718
|2007.01.12 10:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.33
|122.68
|120.01
|2007.01.12 17:15
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|
|4411
|RF1
|4266989
|2007.01.12 10:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.32
|118.33
|120.64
|2007.01.15 09:55
|120.45
|0.00
|0.00
|1.35
|16.68
|
|4422
|RF1
|4267263
|2007.01.12 10:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9493
|1.9258
|1.9525
|2007.01.12 13:42
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|
|2211
|RF1
|4267737
|2007.01.12 11:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9475
|1.9258
|1.9507
|2007.01.12 13:42
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|24.80
|
|2211
|RF1[tp]
|4268022
|2007.01.12 11:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9495
|1.9712
|1.9463
|2007.01.12 14:30
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|24.85
|
|2222
|RF1[tp]
|4268655
|2007.01.12 12:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.51
|122.68
|120.19
|2007.01.12 17:15
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|
|4411
|RF1[tp]
|4269692
|2007.01.12 13:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9512
|1.9277
|1.9544
|2007.01.12 14:33
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|
|2211
|RF1
|4269845
|2007.01.12 13:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9494
|1.9277
|1.9526
|2007.01.12 14:33
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|
|2211
|RF1
|4269960
|2007.01.12 13:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2890
|1.2673
|1.2922
|2007.01.12 14:58
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|
|3311
|RF1
|4270556
|2007.01.12 14:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2514
|1.2731
|1.2482
|2007.01.12 15:06
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|19.84
|
|1111
|RF1[tp]
|4270578
|2007.01.12 14:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2512
|1.2747
|1.2480
|2007.01.12 15:06
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|19.85
|
|1122
|RF1[tp]
|4270764
|2007.01.12 14:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9462
|1.9263
|1.9494
|2007.01.12 14:33
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|49.66
|
|2211
|RF1[tp]
|4270796
|2007.01.12 14:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2870
|1.2671
|1.2902
|2007.01.12 14:58
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|49.60
|
|3311
|RF1[tp]
|4270826
|2007.01.12 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2874
|1.2639
|1.2906
|2007.01.12 14:58
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|24.79
|
|3322
|RF1[tp]
|4270855
|2007.01.12 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9469
|1.9229
|1.9496
|2007.01.12 14:33
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|20.95
|
|2222
|RF1[tp]
|4271019
|2007.01.12 14:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9497
|1.9732
|1.9465
|2007.01.12 19:17
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.42
|
|2222
|RF1
|4271058
|2007.01.12 14:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9502
|1.9267
|1.9534
|2007.01.12 14:58
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|13.18
|
|2211
|RF1
|4271419
|2007.01.12 14:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9484
|1.9267
|1.9516
|2007.01.12 14:57
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|24.82
|
|2211
|RF1[tp]
|4271783
|2007.01.12 14:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9517
|1.9734
|1.9485
|2007.01.12 19:17
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.15
|
|2222
|RF1
|4271806
|2007.01.12 14:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9525
|1.9290
|1.9557
|2007.01.12 15:49
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|24.75
|
|2211
|RF1[tp]
|4271935
|2007.01.12 14:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9542
|1.9741
|1.9510
|2007.01.12 19:16
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.70
|
|2222
|RF1
|4271955
|2007.01.12 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2913
|1.2678
|1.2945
|2007.01.15 08:42
|1.2945
|0.00
|0.00
|-0.58
|24.72
|
|3322
|RF1[tp]
|4272020
|2007.01.12 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2909
|1.2674
|1.2941
|2007.01.12 16:01
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|24.73
|
|3311
|RF1[tp]
|4272427
|2007.01.12 15:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2485
|1.2250
|1.2517
|2007.01.15 15:56
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.47
|-2.48
|
|1122
|RF1
|4272471
|2007.01.12 15:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2478
|1.2713
|1.2446
|2007.01.15 12:49
|1.2446
|0.00
|0.00
|-0.84
|19.84
|
|1111
|RF1[tp]
|4273121
|2007.01.12 15:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2467
|1.2250
|1.2499
|2007.01.15 15:55
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.47
|8.67
|
|1122
|RF1
|4273446
|2007.01.12 15:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9560
|1.9325
|1.9592
|2007.01.12 16:33
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|24.74
|
|2211
|RF1[tp]
|4273674
|2007.01.12 16:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9562
|1.9743
|1.9530
|2007.01.12 19:16
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.61
|
|2222
|RF1
|4273843
|2007.01.12 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2943
|1.2708
|1.2975
|2007.01.15 08:54
|1.2953
|0.00
|0.00
|-0.58
|7.72
|
|3311
|RF1
|4273858
|2007.01.12 16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9581
|1.9744
|1.9549
|2007.01.12 19:16
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|54.18
|
|2222
|RF1
|4274038
|2007.01.12 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2923
|1.2706
|1.2955
|2007.01.15 08:54
|1.2955
|0.00
|0.00
|-0.58
|24.70
|
|3311
|RF1[tp]
|4274785
|2007.01.12 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9596
|1.9361
|1.9628
|2007.01.15 05:00
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.08
|10.83
|
|2211
|RF1
|4275189
|2007.01.12 16:53
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9599
|1.9744
|1.9567
|2007.01.12 19:16
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|198.12
|
|2222
|RF1[tp]
|4275748
|2007.01.12 17:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.18
|122.53
|119.86
|2007.01.16 08:07
|120.25
|0.00
|0.00
|-2.25
|-4.49
|
|4411
|RF1
|4276019
|2007.01.12 17:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9578
|1.9361
|1.9610
|2007.01.15 05:00
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.08
|24.74
|
|2211
|RF1[tp]
|4276108
|2007.01.12 17:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.37
|122.54
|120.05
|2007.01.16 08:07
|120.24
|0.00
|0.00
|-2.25
|8.33
|
|4411
|RF1
|4277055
|2007.01.12 19:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9563
|1.9798
|1.9531
|2007.01.16 10:39
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.32
|
|2222
|RF1
|4277484
|2007.01.12 20:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9581
|1.9798
|1.9549
|2007.01.16 10:39
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.91
|
|2222
|RF1
|4279317
|2007.01.15 00:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9599
|1.9798
|1.9567
|2007.01.16 10:39
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.61
|
|2222
|RF1
|4279584
|2007.01.15 01:23
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.13
|118.32
|120.45
|2007.01.15 09:55
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|61.60
|
|4422
|RF1[tp]
|4280876
|2007.01.15 05:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9613
|1.9848
|1.9581
|2007.01.16 10:39
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.01
|
|2211
|RF1
|4282513
|2007.01.15 08:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9617
|1.9798
|1.9585
|2007.01.16 10:38
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.71
|
|2222
|RF1
|4282624
|2007.01.15 08:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2945
|1.3180
|1.2913
|2007.01.16 14:20
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.31
|-3.86
|
|3322
|RF1
|4282838
|2007.01.15 08:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2449
|1.2250
|1.2481
|2007.01.15 15:55
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|39.65
|
|1122
|RF1[tp]
|4282861
|2007.01.15 08:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2955
|1.2720
|1.2987
|2007.01.16 08:39
|1.2970
|0.00
|0.00
|-0.58
|11.57
|
|3311
|RF1
|4283332
|2007.01.15 09:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9631
|1.9848
|1.9599
|2007.01.16 10:38
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.76
|
|2211
|RF1
|4283412
|2007.01.15 09:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2937
|1.2720
|1.2969
|2007.01.16 08:39
|1.2969
|0.00
|0.00
|-0.58
|24.67
|
|3311
|RF1[tp]
|4283535
|2007.01.15 09:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9635
|1.9798
|1.9603
|2007.01.16 10:38
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.21
|
|2222
|RF1
|4283861
|2007.01.15 09:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.47
|122.82
|120.15
|2007.01.17 09:18
|120.52
|0.00
|0.00
|-2.24
|-3.21
|
|4422
|RF1
|4284200
|2007.01.15 10:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.56
|122.55
|120.24
|2007.01.16 08:07
|120.24
|0.00
|0.00
|-2.25
|41.05
|
|4411
|RF1[tp]
|4284315
|2007.01.15 10:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9649
|1.9848
|1.9617
|2007.01.16 10:38
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.29
|
|2211
|RF1
|4284437
|2007.01.15 10:35
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9654
|1.9799
|1.9622
|2007.01.16 10:38
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.52
|
|2222
|RF1
|4285873
|2007.01.15 12:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2445
|1.2680
|1.2413
|2007.01.16 08:42
|1.2451
|0.00
|0.00
|-0.84
|-3.71
|
|1111
|RF1
|4288041
|2007.01.15 14:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2463
|1.2680
|1.2431
|2007.01.16 08:42
|1.2450
|0.00
|0.00
|-0.84
|8.05
|
|1111
|RF1
|4288919
|2007.01.15 15:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2482
|1.2681
|1.2450
|2007.01.16 08:42
|1.2450
|0.00
|0.00
|-1.67
|39.62
|
|1111
|RF1[tp]
|4288946
|2007.01.15 15:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2480
|1.2715
|1.2448
|2007.01.16 10:27
|1.2448
|0.00
|0.00
|-0.84
|19.82
|
|1122
|RF1[tp]
|4294894
|2007.01.16 08:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2963
|1.3180
|1.2931
|2007.01.16 14:20
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|10.81
|
|3322
|RF1
|4294907
|2007.01.16 08:07
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9669
|1.9850
|1.9637
|2007.01.16 10:38
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.25
|
|2211
|RF1
|4294942
|2007.01.16 08:07
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.9673
|1.9800
|1.9641
|2007.01.16 10:38
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|70.17
|
|2222
|RF1
|4294971
|2007.01.16 08:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.24
|122.59
|119.92
|2007.01.17 12:24
|120.46
|0.00
|0.00
|-1.12
|-14.14
|
|4411
|RF1
|4295858
|2007.01.16 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2972
|1.2737
|1.3004
|2007.01.17 16:32
|1.2948
|0.00
|0.00
|-0.58
|-18.54
|
|3311
|RF1
|4295976
|2007.01.16 08:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2449
|1.2684
|1.2417
|2007.01.17 15:52
|1.2468
|0.00
|0.00
|-0.84
|-11.78
|
|1111
|RF1
|4296694
|2007.01.16 09:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.42
|122.59
|120.10
|2007.01.17 12:24
|120.46
|0.00
|0.00
|-1.12
|-2.57
|
|4411
|RF1
|4298136
|2007.01.16 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2447
|1.2212
|1.2479
|2007.01.16 14:20
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|
|1122
|RF1
|4298246
|2007.01.16 10:30
|sell
|2.10
|gbpusd
|1.9698
|1.9807
|1.9666
|2007.01.16 10:38
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|518.08
|
|2222
|RF1[tp]
|4298291
|2007.01.16 10:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9705
|1.9868
|1.9673
|2007.01.16 10:37
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|123.36
|
|2211
|RF1[tp]
|4298874
|2007.01.16 10:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9660
|1.9895
|1.9628
|2007.01.16 14:22
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|11.59
|
|2222
|RF1
|4298883
|2007.01.16 10:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9664
|1.9429
|1.9696
|2007.01.16 12:24
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|10.79
|
|2211
|RF1
|4299610
|2007.01.16 11:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9645
|1.9428
|1.9677
|2007.01.16 12:24
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|24.66
|
|2211
|RF1[tp]
|4299877
|2007.01.16 11:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2429
|1.2212
|1.2461
|2007.01.16 14:20
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|19.83
|
|1122
|RF1[tp]
|4299980
|2007.01.16 11:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2981
|1.3180
|1.2949
|2007.01.16 14:20
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|49.42
|
|3322
|RF1[tp]
|4300918
|2007.01.16 12:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9678
|1.9895
|1.9646
|2007.01.16 14:22
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|24.72
|
|2222
|RF1[tp]
|4300929
|2007.01.16 12:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|1.9446
|1.9713
|2007.01.16 17:29
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.65
|
|2211
|RF1
|4302010
|2007.01.16 13:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9663
|1.9446
|1.9695
|2007.01.16 17:29
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.51
|
|2211
|RF1
|4302566
|2007.01.16 14:13
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.61
|122.60
|120.29
|2007.01.17 12:24
|120.47
|0.00
|0.00
|-2.25
|17.99
|
|4411
|RF1
|4302736
|2007.01.16 14:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.65
|122.82
|120.33
|2007.01.17 09:18
|120.51
|0.00
|0.00
|-1.12
|8.99
|
|4422
|RF1
|4302757
|2007.01.16 14:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2953
|1.2736
|1.2985
|2007.01.17 16:32
|1.2947
|0.00
|0.00
|-0.58
|-4.63
|
|3311
|RF1
|4302849
|2007.01.16 14:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2463
|1.2698
|1.2431
|2007.01.17 15:51
|1.2467
|0.00
|0.00
|-0.84
|-2.48
|
|1122
|RF1
|4302877
|2007.01.16 14:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2948
|1.2713
|1.2980
|2007.01.17 16:31
|1.2945
|0.00
|0.00
|-0.58
|-2.32
|
|3322
|RF1
|4302946
|2007.01.16 14:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2467
|1.2684
|1.2435
|2007.01.17 15:51
|1.2468
|0.00
|0.00
|-0.84
|-0.62
|
|1111
|RF1
|4302971
|2007.01.16 14:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9644
|1.9445
|1.9676
|2007.01.16 17:29
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.46
|
|2211
|RF1
|4302980
|2007.01.16 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9647
|1.9412
|1.9679
|2007.01.17 08:31
|1.9640
|0.00
|0.00
|-0.08
|-5.42
|
|2222
|RF1
|4305063
|2007.01.16 15:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2934
|1.2735
|1.2966
|2007.01.17 16:32
|1.2948
|0.00
|0.00
|-1.16
|21.62
|
|3311
|RF1
|4305328
|2007.01.16 15:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9627
|1.9410
|1.9659
|2007.01.17 08:30
|1.9640
|0.00
|0.00
|-0.08
|10.06
|
|2222
|RF1
|4305351
|2007.01.16 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2929
|1.2712
|1.2961
|2007.01.17 16:31
|1.2942
|0.00
|0.00
|-0.58
|10.04
|
|3322
|RF1
|4305380
|2007.01.16 15:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9616
|1.9435
|1.9648
|2007.01.16 17:29
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|32.47
|
|2211
|RF1
|4306310
|2007.01.16 16:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9608
|1.9409
|1.9640
|2007.01.17 08:30
|1.9640
|0.00
|0.00
|-0.15
|49.53
|
|2222
|RF1[tp]
|4306535
|2007.01.16 16:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2481
|1.2698
|1.2449
|2007.01.17 15:51
|1.2469
|0.00
|0.00
|-0.84
|7.45
|
|1122
|RF1
|4306602
|2007.01.16 16:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9598
|1.9435
|1.9630
|2007.01.16 17:29
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|123.68
|
|2211
|RF1[tp]
|4306608
|2007.01.16 16:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2485
|1.2684
|1.2453
|2007.01.17 15:51
|1.2470
|0.00
|0.00
|-1.67
|18.60
|
|1111
|RF1
|4307691
|2007.01.16 17:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9633
|1.9868
|1.9601
|2007.01.16 17:50
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|24.77
|
|2211
|RF1[tp]
|4308043
|2007.01.16 17:50
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2916
|1.2735
|1.2948
|2007.01.17 16:32
|1.2948
|0.00
|0.00
|-1.74
|74.14
|
|3311
|RF1[tp]
|4308069
|2007.01.16 17:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9599
|1.9834
|1.9567
|2007.01.17 20:28
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.19
|
|2211
|RF1
|4308308
|2007.01.16 18:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2911
|1.2712
|1.2943
|2007.01.17 16:31
|1.2943
|0.00
|0.00
|-1.16
|49.45
|
|3322
|RF1[tp]
|4308765
|2007.01.16 18:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9834
|1.9585
|2007.01.17 20:28
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.50
|
|2211
|RF1
|4311339
|2007.01.17 00:36
|sell
|0.30
|usdjpy
|120.79
|122.60
|120.47
|2007.01.17 12:23
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|61.69
|
|4411
|RF1[tp]
|4311360
|2007.01.17 00:38
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.84
|122.83
|120.52
|2007.01.17 09:18
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|41.08
|
|4422
|RF1[tp]
|4313756
|2007.01.17 07:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9636
|1.9835
|1.9604
|2007.01.17 20:28
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.61
|
|2211
|RF1
|4314541
|2007.01.17 08:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9875
|1.9608
|2007.01.17 20:27
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.93
|
|2222
|RF1
|4314978
|2007.01.17 09:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9654
|1.9835
|1.9622
|2007.01.17 20:28
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.68
|
|2211
|RF1
|4315299
|2007.01.17 09:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.52
|118.17
|120.84
|2007.01.18 05:05
|120.84
|0.00
|0.00
|2.02
|20.41
|
|4422
|RF1[tp]
|4315485
|2007.01.17 09:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9658
|1.9875
|1.9626
|2007.01.17 20:26
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.24
|
|2222
|RF1
|4316829
|2007.01.17 11:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9672
|1.9835
|1.9640
|2007.01.17 20:27
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|
|2211
|RF1
|4316860
|2007.01.17 11:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9676
|1.9875
|1.9644
|2007.01.17 20:26
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|
|2222
|RF1
|4317599
|2007.01.17 12:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.45
|122.80
|120.13
|2007.01.18 22:26
|121.25
|0.00
|0.00
|-3.37
|-50.91
|
|4411
|RF1
|4318128
|2007.01.17 13:07
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2499
|1.2698
|1.2467
|2007.01.17 15:51
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|39.68
|
|1122
|RF1[tp]
|4318818
|2007.01.17 14:05
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2503
|1.2684
|1.2471
|2007.01.17 15:51
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|59.51
|
|1111
|RF1[tp]
|4318834
|2007.01.17 14:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.66
|122.83
|120.34
|2007.01.18 22:26
|121.25
|0.00
|0.00
|-3.37
|-37.55
|
|4411
|RF1
|4321819
|2007.01.17 15:51
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9690
|1.9835
|1.9658
|2007.01.17 20:27
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|74.26
|
|2211
|RF1
|4321881
|2007.01.17 15:51
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9695
|1.9876
|1.9663
|2007.01.17 20:26
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|32.48
|
|2222
|RF1
|4321896
|2007.01.17 15:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2467
|1.2232
|1.2499
|2007.01.18 10:06
|1.2481
|0.00
|0.00
|1.39
|8.66
|
|1122
|RF1
|4321922
|2007.01.17 15:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2463
|1.2698
|1.2431
|2007.01.18 04:07
|1.2451
|0.00
|0.00
|-2.51
|7.44
|
|1111
|RF1
|4322300
|2007.01.17 16:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2481
|1.2698
|1.2449
|2007.01.18 04:07
|1.2449
|0.00
|0.00
|-2.51
|19.82
|
|1111
|RF1[tp]
|4322722
|2007.01.17 16:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2943
|1.3178
|1.2911
|2007.01.18 13:04
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.93
|10.05
|
|3322
|RF1
|4322796
|2007.01.17 16:32
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.9709
|1.9836
|1.9677
|2007.01.17 20:27
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|321.76
|
|2211
|RF1[tp]
|4322814
|2007.01.17 16:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2950
|1.2715
|1.2982
|2007.01.18 04:08
|1.2963
|0.00
|0.00
|-1.74
|10.03
|
|3311
|RF1
|4323021
|2007.01.17 16:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2932
|1.2715
|1.2964
|2007.01.18 04:08
|1.2964
|0.00
|0.00
|-1.74
|24.68
|
|3311
|RF1[tp]
|4323208
|2007.01.17 16:53
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9713
|1.9876
|1.9681
|2007.01.17 20:26
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|123.73
|
|2222
|RF1[tp]
|4325630
|2007.01.17 20:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|1.9446
|1.9713
|2007.01.18 02:44
|1.9713
|0.00
|0.00
|-0.23
|24.72
|
|2222
|RF1[tp]
|4325702
|2007.01.17 20:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9680
|1.9915
|1.9648
|2007.01.18 10:16
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.71
|
|2211
|RF1
|4326308
|2007.01.17 21:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|1.9915
|1.9666
|2007.01.18 10:16
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.89
|
|2211
|RF1
|4327897
|2007.01.18 02:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9716
|1.9481
|1.9748
|2007.01.18 08:32
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|24.68
|
|2222
|RF1[tp]
|4327905
|2007.01.18 02:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9716
|1.9915
|1.9684
|2007.01.18 10:16
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.89
|
|2211
|RF1
|4328623
|2007.01.18 04:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2962
|1.3179
|1.2930
|2007.01.18 13:04
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|24.75
|
|3322
|RF1[tp]
|4328669
|2007.01.18 04:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2449
|1.2232
|1.2481
|2007.01.18 10:06
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|19.79
|
|1122
|RF1[tp]
|4328677
|2007.01.18 04:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2447
|1.2682
|1.2415
|2007.01.18 15:24
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.85
|
|1111
|RF1
|4328684
|2007.01.18 04:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2964
|1.2729
|1.2996
|2007.01.18 15:23
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.32
|
|3311
|RF1
|4328832
|2007.01.18 04:28
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9735
|1.9916
|1.9703
|2007.01.18 10:16
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|2211
|RF1
|4329323
|2007.01.18 05:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.85
|123.20
|120.53
|2007.01.18 22:26
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.46
|
|4422
|RF1
|4329383
|2007.01.18 05:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.84
|122.83
|120.52
|2007.01.18 22:26
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.18
|
|4411
|RF1
|4330526
|2007.01.18 07:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.04
|123.21
|120.72
|2007.01.18 22:25
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.36
|
|4422
|RF1
|4330548
|2007.01.18 07:36
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.03
|122.84
|120.71
|2007.01.18 22:25
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|
|4411
|RF1
|4331146
|2007.01.18 08:28
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.23
|123.22
|120.91
|2007.01.18 22:25
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|
|4422
|RF1
|4331153
|2007.01.18 08:28
|sell
|0.50
|usdjpy
|121.23
|122.86
|120.91
|2007.01.18 22:25
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.37
|
|4411
|RF1
|4331271
|2007.01.18 08:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9748
|1.9983
|1.9716
|2007.01.18 10:16
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|9.26
|
|2222
|RF1
|4331718
|2007.01.18 09:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2465
|1.2682
|1.2433
|2007.01.18 15:24
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.49
|
|1111
|RF1
|4331774
|2007.01.18 09:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9753
|1.9916
|1.9721
|2007.01.18 10:15
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|54.07
|
|2211
|RF1
|4331874
|2007.01.18 09:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9767
|1.9984
|1.9735
|2007.01.18 10:15
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|24.72
|
|2222
|RF1[tp]
|4331908
|2007.01.18 09:08
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9771
|1.9916
|1.9739
|2007.01.18 10:15
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|197.72
|
|2211
|RF1[tp]
|4332605
|2007.01.18 09:53
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.42
|123.23
|121.10
|2007.01.18 22:15
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|34.38
|
|4422
|RF1
|4332674
|2007.01.18 09:55
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.42
|122.87
|121.10
|2007.01.18 22:15
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|91.66
|
|4411
|RF1
|4333083
|2007.01.18 10:07
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2483
|1.2682
|1.2451
|2007.01.18 15:24
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|
|1111
|RF1
|4333088
|2007.01.18 10:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2483
|1.2718
|1.2451
|2007.01.18 15:23
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.37
|
|1122
|RF1
|4333335
|2007.01.18 10:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2501
|1.2718
|1.2469
|2007.01.18 15:23
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|
|1122
|RF1
|4333349
|2007.01.18 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2944
|1.2727
|1.2976
|2007.01.18 15:22
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|3311
|RF1
|4333392
|2007.01.18 10:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9732
|1.9967
|1.9700
|2007.01.18 13:08
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|24.74
|
|2211
|RF1[tp]
|4333396
|2007.01.18 10:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9734
|1.9499
|1.9766
|2007.01.18 15:21
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.83
|
|2222
|RF1
|4333430
|2007.01.18 10:19
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2501
|1.2682
|1.2469
|2007.01.18 15:24
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|
|1111
|RF1
|4334079
|2007.01.18 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9716
|1.9499
|1.9748
|2007.01.18 15:21
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.23
|
|2222
|RF1
|4334363
|2007.01.18 11:14
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2519
|1.2718
|1.2487
|2007.01.18 15:23
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|23.49
|
|1122
|RF1
|4334667
|2007.01.18 11:31
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2519
|1.2682
|1.2487
|2007.01.18 15:22
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|49.45
|
|1111
|RF1
|4335638
|2007.01.18 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2932
|1.2697
|1.2964
|2007.01.18 15:22
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|
|3322
|RF1
|4335714
|2007.01.18 13:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9697
|1.9932
|1.9665
|2007.01.18 14:30
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|24.78
|
|2211
|RF1[tp]
|4335738
|2007.01.18 13:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9694
|1.9495
|1.9726
|2007.01.18 15:21
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|
|2222
|RF1
|4335757
|2007.01.18 13:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2926
|1.2727
|1.2958
|2007.01.18 15:22
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|21.64
|
|3311
|RF1
|4337100
|2007.01.18 14:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9676
|1.9495
|1.9708
|2007.01.18 15:21
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|32.49
|
|2222
|RF1
|4337196
|2007.01.18 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2909
|1.2692
|1.2941
|2007.01.18 15:22
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|24.73
|
|3322
|RF1[tp]
|4337220
|2007.01.18 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9667
|1.9902
|1.9635
|2007.01.18 22:25
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.64
|
|2211
|RF1
|4337410
|2007.01.18 14:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9658
|1.9495
|1.9690
|2007.01.18 15:21
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|123.77
|
|2222
|RF1[tp]
|4337447
|2007.01.18 14:34
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2537
|1.2718
|1.2505
|2007.01.18 15:22
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|59.33
|
|1122
|RF1[tp]
|4337452
|2007.01.18 14:34
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2538
|1.2683
|1.2506
|2007.01.18 15:22
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|158.22
|
|1111
|RF1[tp]
|4337479
|2007.01.18 14:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2906
|1.2725
|1.2938
|2007.01.18 15:22
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|74.19
|
|3311
|RF1[tp]
|4338664
|2007.01.18 15:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9685
|1.9902
|1.9653
|2007.01.18 22:25
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.75
|
|2211
|RF1
|4338827
|2007.01.18 15:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9699
|1.9464
|1.9731
|2007.01.18 15:34
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|24.70
|
|2222
|RF1[tp]
|4338982
|2007.01.18 15:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9706
|1.9905
|1.9674
|2007.01.18 22:16
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.47
|
|2211
|RF1
|4338995
|2007.01.18 15:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2944
|1.2709
|1.2976
|2007.01.18 22:30
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|13.12
|
|3322
|RF1
|4339010
|2007.01.18 15:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2939
|1.3174
|1.2907
|2007.01.18 22:29
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.74
|
|3311
|RF1
|4339022
|2007.01.18 15:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2500
|1.2735
|1.2468
|2007.01.18 21:18
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|
|1122
|RF1[tp]
|4339046
|2007.01.18 15:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2504
|1.2269
|1.2536
|2007.01.18 22:28
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.79
|
|1111
|RF1
|4339341
|2007.01.18 15:34
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9724
|1.9905
|1.9692
|2007.01.18 22:25
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.98
|
|2211
|RF1
|4339357
|2007.01.18 15:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2486
|1.2269
|1.2518
|2007.01.18 22:28
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.66
|
|1111
|RF1
|4339400
|2007.01.18 15:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9735
|1.9500
|1.9767
|2007.01.18 16:18
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|
|2222
|RF1
|4339441
|2007.01.18 15:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2957
|1.3174
|1.2925
|2007.01.18 22:29
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|
|3311
|RF1
|4339667
|2007.01.18 15:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9717
|1.9500
|1.9749
|2007.01.18 16:18
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|11.57
|
|2222
|RF1
|4340110
|2007.01.18 15:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9699
|1.9500
|1.9731
|2007.01.18 16:17
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|49.38
|
|2222
|RF1[tp]
|4340766
|2007.01.18 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9735
|1.9500
|1.9767
|2007.01.18 21:05
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|
|2222
|RF1
|4340861
|2007.01.18 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9706
|1.9489
|1.9738
|2007.01.18 21:05
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|24.69
|
|2222
|RF1[tp]
|4344151
|2007.01.18 21:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9738
|1.9973
|1.9706
|2007.01.18 22:25
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|
|2222
|RF1
|4344203
|2007.01.18 21:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9742
|1.9905
|1.9710
|2007.01.18 22:15
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|
|2211
|RF1
|4344245
|2007.01.18 21:18
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2468
|1.2269
|1.2500
|2007.01.18 22:28
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|
|1111
|RF1
|4344253
|2007.01.18 21:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2470
|1.2235
|1.2502
|2007.01.18 22:28
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|
|1122
|RF1
|4344645
|2007.01.18 22:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2962
|1.2727
|1.2994
|2007.01.18 22:30
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|
|123987
|RF1
|4344649
|2007.01.18 22:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.21
|123.56
|120.89
|2007.01.18 22:25
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|
|123987
|RF1
|4344650
|2007.01.18 22:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.23
|123.58
|120.91
|2007.01.18 22:29
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|
|123987
|RF1
|4344655
|2007.01.18 22:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2472
|1.2707
|1.2440
|2007.01.18 22:30
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|
|123987
|RF1
|4344656
|2007.01.18 22:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|1.9507
|1.9774
|2007.01.18 22:29
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|
|123987
|RF1
|4361280
|2007.01.21 23:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.23
|118.88
|121.55
|2007.01.22 10:39
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|20.32
|
|4422
|RF1[tp]
|4361281
|2007.01.21 23:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.22
|123.57
|120.90
|2007.01.22 23:50
|121.65
|0.00
|0.00
|-1.11
|-27.30
|
|123987
|RF1
|4361291
|2007.01.21 23:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2957
|1.3192
|1.2925
|2007.01.22 11:58
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|11.59
|
|3322
|RF1
|4361298
|2007.01.21 23:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2958
|1.2723
|1.2990
|2007.01.22 23:50
|1.2946
|0.00
|0.00
|-0.58
|-9.27
|
|123987
|RF1
|4361307
|2007.01.21 23:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9738
|1.9973
|1.9706
|2007.01.22 23:50
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.22
|
|2222
|RF1
|4361328
|2007.01.21 23:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|1.9507
|1.9774
|2007.01.22 12:58
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|10.81
|
|123987
|RF1
|4361359
|2007.01.21 23:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2486
|1.2251
|1.2518
|2007.01.22 13:44
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|19.77
|
|1122
|RF1[tp]
|4361405
|2007.01.21 23:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2484
|1.2719
|1.2452
|2007.01.22 16:56
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|
|123987
|RF1
|4363611
|2007.01.22 06:56
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.40
|123.57
|121.08
|2007.01.22 23:50
|121.67
|0.00
|0.00
|-2.22
|-34.28
|
|123987
|RF1
|4364206
|2007.01.22 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2975
|1.3192
|1.2943
|2007.01.22 11:57
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|24.73
|
|3322
|RF1[tp]
|4365853
|2007.01.22 10:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.55
|123.90
|121.23
|2007.01.23 09:08
|121.41
|0.00
|0.00
|-1.11
|8.89
|
|4422
|RF1
|4365896
|2007.01.22 10:41
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.61
|123.60
|121.29
|2007.01.22 23:50
|121.67
|0.00
|0.00
|-4.45
|-15.23
|
|123987
|RF1
|4365907
|2007.01.22 10:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9724
|1.9507
|1.9756
|2007.01.22 12:58
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|49.42
|
|123987
|RF1[tp]
|4366237
|2007.01.22 11:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2502
|1.2719
|1.2470
|2007.01.22 16:56
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|16.07
|
|123987
|RF1
|4366985
|2007.01.22 11:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2940
|1.2723
|1.2972
|2007.01.22 23:51
|1.2945
|0.00
|0.00
|-1.16
|7.72
|
|123987
|RF1
|4366999
|2007.01.22 11:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2940
|1.2705
|1.2972
|2007.01.23 08:42
|1.2972
|0.00
|0.00
|-0.58
|24.67
|
|3322
|RF1[tp]
|4367803
|2007.01.22 12:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9757
|1.9992
|1.9725
|2007.01.23 19:38
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.09
|
|123987
|RF1
|4367808
|2007.01.22 12:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9758
|1.9975
|1.9726
|2007.01.22 23:51
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|
|2222
|RF1
|4368557
|2007.01.22 13:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2518
|1.2753
|1.2486
|2007.01.22 16:58
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|19.78
|
|1122
|RF1[tp]
|4368635
|2007.01.22 13:47
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2521
|1.2720
|1.2489
|2007.01.22 16:56
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|79.12
|
|123987
|RF1[tp]
|4368656
|2007.01.22 13:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.73
|123.90
|121.41
|2007.01.23 09:08
|121.41
|0.00
|0.00
|-1.11
|20.32
|
|4422
|RF1[tp]
|4369049
|2007.01.22 14:09
|sell
|0.80
|usdjpy
|121.79
|123.60
|121.47
|2007.01.22 23:50
|121.66
|0.00
|0.00
|-8.89
|66.02
|
|123987
|RF1
|4371443
|2007.01.22 16:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2488
|1.2723
|1.2456
|2007.01.23 08:35
|1.2474
|0.00
|0.00
|-0.83
|8.66
|
|123987
|RF1
|4371520
|2007.01.22 16:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2486
|1.2251
|1.2518
|2007.01.23 19:43
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.46
|-37.74
|
|1122
|RF1
|4371741
|2007.01.22 17:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9775
|1.9992
|1.9743
|2007.01.23 19:38
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.99
|
|123987
|RF1
|4371762
|2007.01.22 17:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9779
|1.9978
|1.9747
|2007.01.22 23:50
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|32.44
|
|2222
|RF1
|4375036
|2007.01.22 23:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2946
|1.2711
|1.2978
|2007.01.23 09:10
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|24.65
|
|123987
|RF1[tp]
|4375039
|2007.01.22 23:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9758
|1.9523
|1.9790
|2007.01.23 03:39
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|24.73
|
|2222
|RF1[tp]
|4375064
|2007.01.22 23:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.65
|124.00
|121.33
|2007.01.23 13:37
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|20.25
|
|123987
|RF1[tp]
|4376457
|2007.01.23 03:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9790
|2.0025
|1.9758
|2007.01.23 15:24
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.29
|
|2222
|RF1
|4376533
|2007.01.23 03:44
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2506
|1.2723
|1.2474
|2007.01.23 08:34
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|39.56
|
|123987
|RF1[tp]
|4379097
|2007.01.23 08:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9797
|1.9996
|1.9765
|2007.01.23 19:37
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.22
|
|123987
|RF1
|4379303
|2007.01.23 08:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2471
|1.2706
|1.2439
|2007.01.23 11:09
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|19.78
|
|123987
|RF1[tp]
|4379348
|2007.01.23 08:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9809
|2.0026
|1.9777
|2007.01.23 15:24
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.69
|
|2222
|RF1
|4379496
|2007.01.23 08:42
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9819
|2.0000
|1.9787
|2007.01.23 19:37
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.18
|
|123987
|RF1
|4379548
|2007.01.23 08:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2972
|1.3207
|1.2940
|2007.01.23 21:39
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.75
|
|3322
|RF1
|4380087
|2007.01.23 09:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.40
|119.05
|121.72
|2007.01.23 17:45
|121.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|
|4422
|RF1
|4380116
|2007.01.23 09:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2467
|1.2250
|1.2499
|2007.01.23 19:42
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.61
|
|1122
|RF1
|4380164
|2007.01.23 09:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9828
|2.0027
|1.9796
|2007.01.23 15:24
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.12
|
|2222
|RF1
|4380196
|2007.01.23 09:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2984
|1.2749
|1.3016
|2007.01.23 11:19
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|24.59
|
|123987
|RF1[tp]
|4381757
|2007.01.23 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2990
|1.3207
|1.2958
|2007.01.23 21:39
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.93
|
|3322
|RF1
|4381794
|2007.01.23 11:01
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9837
|2.0000
|1.9805
|2007.01.23 19:37
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|110.68
|
|123987
|RF1
|4381910
|2007.01.23 11:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2449
|1.2250
|1.2481
|2007.01.23 19:42
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.17
|
|1122
|RF1
|4382094
|2007.01.23 11:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2431
|1.2671
|1.2404
|2007.01.23 13:49
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|
|123987
|RF1[tp]
|4382115
|2007.01.23 11:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9846
|2.0027
|1.9814
|2007.01.23 15:24
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|
|2222
|RF1
|4382153
|2007.01.23 11:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3012
|1.3211
|1.2980
|2007.01.23 21:40
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.10
|
|3322
|RF1
|4382411
|2007.01.23 11:16
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2430
|1.2249
|1.2462
|2007.01.23 19:42
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|
|1122
|RF1
|4382534
|2007.01.23 11:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3017
|1.2782
|1.3049
|2007.01.23 21:41
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|
|123987
|RF1
|4383894
|2007.01.23 12:43
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9860
|2.0005
|1.9828
|2007.01.23 19:37
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|786.85
|
|123987
|RF1[tp]
|4383958
|2007.01.23 12:44
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9864
|2.0027
|1.9832
|2007.01.23 15:23
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.56
|
|2222
|RF1
|4384033
|2007.01.23 12:45
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2412
|1.2249
|1.2444
|2007.01.23 19:42
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|43.30
|
|1122
|RF1
|4384467
|2007.01.23 13:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3030
|1.3211
|1.2998
|2007.01.23 21:43
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|
|3322
|RF1
|4384904
|2007.01.23 13:24
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9882
|2.0027
|1.9850
|2007.01.23 15:23
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|67.59
|
|2222
|RF1
|4385072
|2007.01.23 13:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.31
|123.66
|120.99
|2007.01.23 21:40
|121.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.31
|
|123987
|RF1
|4385193
|2007.01.23 13:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.19
|119.02
|121.51
|2007.01.23 17:44
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|20.22
|
|4422
|RF1[tp]
|4385339
|2007.01.23 13:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2401
|1.2636
|1.2369
|2007.01.23 21:40
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|
|123987
|RF1
|4385468
|2007.01.23 13:53
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.9903
|2.0030
|1.9871
|2007.01.23 15:23
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|319.53
|
|2222
|RF1[tp]
|4387200
|2007.01.23 15:05
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2394
|1.2249
|1.2426
|2007.01.23 19:41
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|158.35
|
|1122
|RF1[tp]
|4387580
|2007.01.23 15:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9875
|2.0110
|1.9843
|2007.01.23 17:11
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|10.74
|
|2222
|RF1
|4388453
|2007.01.23 16:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9893
|2.0110
|1.9861
|2007.01.23 17:11
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|24.56
|
|2222
|RF1[tp]
|4389179
|2007.01.23 17:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9858
|1.9623
|1.9890
|2007.01.23 21:40
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.33
|
|2222
|RF1
|4389894
|2007.01.23 17:44
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.50
|123.67
|121.18
|2007.01.23 21:41
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.89
|
|123987
|RF1
|4389941
|2007.01.23 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.53
|123.88
|121.21
|2007.01.23 21:41
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|
|4422
|RF1
|4390312
|2007.01.23 18:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9840
|1.9623
|1.9872
|2007.01.23 21:41
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.98
|
|2222
|RF1
|4391411
|2007.01.23 19:32
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2419
|1.2636
|1.2387
|2007.01.23 21:42
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|
|123987
|RF1
|4391538
|2007.01.23 19:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9826
|2.0061
|1.9794
|2007.01.23 21:41
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|
|123987
|RF1
|4391612
|2007.01.23 19:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9822
|1.9623
|1.9854
|2007.01.23 21:44
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|
|2222
|RF1
|4391654
|2007.01.23 19:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2425
|1.2660
|1.2393
|2007.01.23 21:44
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|
|1122
|RF1
|4391788
|2007.01.23 19:49
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.69
|121.68
|121.37
|2007.01.23 21:45
|121.62
|0.00
|0.00
|0.00
|17.67
|
|123987
|RF1
|4392112
|2007.01.23 20:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9844
|1.9839
|1.9812
|2007.01.23 21:45
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|33.77
|
|123987
|RF1
|4393040
|2007.01.23 21:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.62
|119.27
|121.94
|2007.01.24 10:32
|121.11
|0.00
|0.00
|0.66
|-32.42
|
|123987
|RF1
|4393041
|2007.01.23 21:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.61
|123.96
|121.29
|2007.01.24 07:40
|121.29
|0.00
|0.00
|-1.11
|20.27
|
|4422
|RF1[tp]
|4393042
|2007.01.23 21:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3027
|1.3262
|1.2995
|2007.01.24 09:15
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.31
|24.62
|
|123987
|RF1[tp]
|4393043
|2007.01.23 21:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9821
|2.0056
|1.9789
|2007.01.24 07:42
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|24.58
|
|123987
|RF1[tp]
|4393045
|2007.01.23 21:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9825
|1.9590
|1.9857
|2007.01.24 10:57
|1.9747
|0.00
|0.00
|-0.08
|-59.96
|
|2222
|RF1
|4393049
|2007.01.23 21:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3029
|1.2794
|1.3061
|2007.01.25 08:45
|1.2987
|0.00
|0.00
|-2.31
|-32.34
|
|3322
|RF1
|4393051
|2007.01.23 21:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2421
|1.2186
|1.2453
|2007.01.24 09:50
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.46
|19.79
|
|123987
|RF1[tp]
|4393054
|2007.01.23 21:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2419
|1.2654
|1.2387
|2007.01.25 09:07
|1.2451
|0.00
|0.00
|-3.33
|-19.78
|
|1122
|RF1
|4393553
|2007.01.23 23:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9806
|1.9589
|1.9838
|2007.01.24 10:57
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.35
|
|2222
|RF1
|4395707
|2007.01.24 05:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2437
|1.2654
|1.2405
|2007.01.25 09:07
|1.2452
|0.00
|0.00
|-2.50
|-9.27
|
|1122
|RF1
|4396667
|2007.01.24 07:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.44
|119.27
|121.76
|2007.01.24 10:32
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.23
|
|123987
|RF1
|4397004
|2007.01.24 07:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.29
|118.94
|121.61
|2007.01.24 10:31
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.07
|
|4422
|RF1
|4397042
|2007.01.24 07:41
|buy
|0.40
|usdjpy
|121.23
|119.24
|121.55
|2007.01.24 10:32
|121.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.96
|
|123987
|RF1
|4397065
|2007.01.24 07:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9786
|2.0021
|1.9754
|2007.01.24 08:49
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|24.58
|
|123987
|RF1[tp]
|4397079
|2007.01.24 07:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9788
|1.9589
|1.9820
|2007.01.24 10:56
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.65
|
|2222
|RF1
|4397186
|2007.01.24 07:44
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.98
|119.17
|121.30
|2007.01.24 10:31
|121.12
|0.00
|0.00
|0.00
|71.18
|
|123987
|RF1
|4397204
|2007.01.24 07:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.97
|118.80
|121.29
|2007.01.24 10:31
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|
|4422
|RF1
|4397315
|2007.01.24 07:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3011
|1.2794
|1.3043
|2007.01.25 08:45
|1.2988
|0.00
|0.00
|-1.73
|-17.71
|
|3322
|RF1
|4397329
|2007.01.24 07:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9768
|1.9587
|1.9800
|2007.01.24 10:56
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.66
|
|2222
|RF1
|4398610
|2007.01.24 08:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9750
|1.9985
|1.9718
|2007.01.24 09:58
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|24.66
|
|123987
|RF1[tp]
|4398639
|2007.01.24 08:50
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9748
|1.9585
|1.9780
|2007.01.24 10:56
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.06
|
|2222
|RF1
|4399186
|2007.01.24 09:10
|buy
|1.60
|usdjpy
|120.80
|119.17
|121.12
|2007.01.24 10:31
|121.12
|0.00
|0.00
|0.00
|325.45
|
|123987
|RF1[tp]
|4399220
|2007.01.24 09:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.78
|118.79
|121.10
|2007.01.24 10:31
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|40.69
|
|4422
|RF1[tp]
|4399380
|2007.01.24 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2993
|1.3228
|1.2961
|2007.01.24 15:25
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|9.24
|
|123987
|RF1
|4399418
|2007.01.24 09:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2993
|1.2794
|1.3025
|2007.01.25 08:45
|1.2987
|0.00
|0.00
|-3.47
|-9.24
|
|3322
|RF1
|4399444
|2007.01.24 09:16
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9730
|1.9585
|1.9762
|2007.01.24 10:56
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|67.66
|
|2222
|RF1
|4400165
|2007.01.24 09:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2459
|1.2224
|1.2491
|2007.01.24 12:10
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|
|123987
|RF1
|4400209
|2007.01.24 09:50
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2464
|1.2663
|1.2432
|2007.01.25 09:07
|1.2451
|0.00
|0.00
|-5.01
|16.07
|
|1122
|RF1
|4400390
|2007.01.24 09:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9715
|1.9950
|1.9683
|2007.01.24 10:30
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|
|123987
|RF1
|4400614
|2007.01.24 10:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9733
|1.9950
|1.9701
|2007.01.24 10:30
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|49.27
|
|123987
|RF1[tp]
|4401076
|2007.01.24 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9700
|1.9935
|1.9668
|2007.01.24 14:03
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.45
|
|123987
|RF1
|4401093
|2007.01.24 10:30
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.9709
|1.9582
|1.9741
|2007.01.24 10:56
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|319.83
|
|2222
|RF1[tp]
|4401129
|2007.01.24 10:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.10
|118.75
|121.42
|2007.01.24 10:53
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|20.26
|
|4422
|RF1[tp]
|4401187
|2007.01.24 10:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9718
|1.9935
|1.9686
|2007.01.24 14:02
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.76
|
|123987
|RF1
|4401196
|2007.01.24 10:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.14
|123.49
|120.82
|2007.01.24 16:13
|121.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|123987
|RF1
|4401481
|2007.01.24 10:42
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.33
|123.50
|121.01
|2007.01.24 16:13
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|30.52
|
|123987
|RF1
|4401613
|2007.01.24 10:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2441
|1.2224
|1.2473
|2007.01.24 12:10
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|39.46
|
|123987
|RF1[tp]
|4401646
|2007.01.24 10:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9736
|1.9935
|1.9704
|2007.01.24 14:02
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|36.90
|
|123987
|RF1
|4401753
|2007.01.24 10:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.44
|119.09
|121.76
|2007.01.24 16:34
|121.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.83
|
|4422
|RF1
|4401850
|2007.01.24 10:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9752
|1.9517
|1.9784
|2007.01.24 22:43
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.04
|
|2222
|RF1
|4401863
|2007.01.24 10:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3013
|1.3230
|1.2981
|2007.01.24 15:25
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|49.30
|
|123987
|RF1[tp]
|4401881
|2007.01.24 10:57
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9756
|1.9937
|1.9724
|2007.01.24 14:02
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|196.79
|
|123987
|RF1[tp]
|4402428
|2007.01.24 11:24
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.51
|123.50
|121.19
|2007.01.24 16:13
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|81.32
|
|123987
|RF1[tp]
|4403257
|2007.01.24 12:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2472
|1.2237
|1.2504
|2007.01.24 15:25
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|
|123987
|RF1
|4403857
|2007.01.24 13:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2454
|1.2237
|1.2486
|2007.01.24 15:25
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|39.50
|
|123987
|RF1[tp]
|4403971
|2007.01.24 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9734
|1.9517
|1.9766
|2007.01.24 22:42
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.17
|
|2222
|RF1
|4404435
|2007.01.24 14:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9722
|1.9957
|1.9690
|2007.01.24 14:50
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|24.64
|
|123987
|RF1[tp]
|4404531
|2007.01.24 14:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9716
|1.9517
|1.9748
|2007.01.24 22:39
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.11
|
|2222
|RF1
|4405185
|2007.01.24 14:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9697
|1.9516
|1.9729
|2007.01.24 22:38
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.19
|
|2222
|RF1
|4405256
|2007.01.24 14:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9687
|1.9922
|1.9655
|2007.01.24 16:26
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|24.69
|
|123987
|RF1[tp]
|4405452
|2007.01.24 15:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9677
|1.9514
|1.9709
|2007.01.24 22:38
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|53.99
|
|2222
|RF1
|4405904
|2007.01.24 15:22
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2482
|1.2663
|1.2450
|2007.01.25 09:07
|1.2450
|0.00
|0.00
|-7.51
|59.34
|
|1122
|RF1[tp]
|4405954
|2007.01.24 15:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2979
|1.3214
|1.2947
|2007.01.24 16:18
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|11.57
|
|123987
|RF1
|4405977
|2007.01.24 15:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2489
|1.2254
|1.2521
|2007.01.25 20:04
|1.2473
|0.00
|0.00
|1.39
|-9.91
|
|123987
|RF1
|4406355
|2007.01.24 15:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2997
|1.3214
|1.2965
|2007.01.24 16:18
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|49.37
|
|123987
|RF1[tp]
|4406778
|2007.01.24 16:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.24
|119.07
|121.56
|2007.01.24 16:34
|121.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|
|4422
|RF1
|4406818
|2007.01.24 16:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.14
|118.79
|121.46
|2007.01.25 09:16
|120.67
|0.00
|0.00
|2.00
|-29.98
|
|123987
|RF1
|4406849
|2007.01.24 16:13
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2470
|1.2253
|1.2502
|2007.01.25 20:04
|1.2472
|0.00
|0.00
|2.78
|2.47
|
|123987
|RF1
|4406937
|2007.01.24 16:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.03
|119.04
|121.35
|2007.01.24 16:34
|121.16
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|
|4422
|RF1
|4406984
|2007.01.24 16:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2971
|1.2790
|1.3003
|2007.01.25 08:45
|1.2985
|0.00
|0.00
|-5.20
|32.35
|
|3322
|RF1
|4407132
|2007.01.24 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2960
|1.3195
|1.2928
|2007.01.25 10:52
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.93
|-6.17
|
|123987
|RF1
|4407267
|2007.01.24 16:20
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.94
|118.77
|121.26
|2007.01.25 09:16
|120.66
|0.00
|0.00
|4.01
|-35.71
|
|123987
|RF1
|4407321
|2007.01.24 16:22
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.84
|119.03
|121.16
|2007.01.24 16:34
|121.16
|0.00
|0.00
|0.00
|61.14
|
|4422
|RF1[tp]
|4407417
|2007.01.24 16:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9659
|1.9514
|1.9691
|2007.01.24 22:37
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|197.46
|
|2222
|RF1[tp]
|4407489
|2007.01.24 16:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9652
|1.9887
|1.9620
|2007.01.24 16:45
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|
|123987
|RF1
|4407713
|2007.01.24 16:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9670
|1.9887
|1.9638
|2007.01.24 16:45
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|20.05
|
|123987
|RF1
|4407799
|2007.01.24 16:32
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9688
|1.9887
|1.9656
|2007.01.24 16:45
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|98.73
|
|123987
|RF1[tp]
|4407863
|2007.01.24 16:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.14
|123.49
|120.82
|2007.01.24 17:34
|120.82
|0.00
|0.00
|0.00
|20.44
|
|4422
|RF1[tp]
|4408110
|2007.01.24 16:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9889
|1.9622
|2007.01.25 04:07
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|
|123987
|RF1
|4408576
|2007.01.24 17:08
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2953
|1.2790
|1.2985
|2007.01.25 08:45
|1.2985
|0.00
|0.00
|-8.67
|123.22
|
|3322
|RF1[tp]
|4408996
|2007.01.24 17:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.84
|118.44
|121.11
|2007.01.24 22:00
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|
|4422
|RF1[tp]
|4409201
|2007.01.24 17:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9672
|1.9889
|1.9640
|2007.01.25 04:03
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|21.61
|
|123987
|RF1
|4412272
|2007.01.24 22:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.11
|123.46
|120.79
|2007.01.25 02:55
|120.79
|0.00
|0.00
|-3.34
|20.43
|
|4422
|RF1[tp]
|4412576
|2007.01.24 22:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9690
|1.9889
|1.9658
|2007.01.25 04:03
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|98.77
|
|123987
|RF1[tp]
|4412628
|2007.01.24 22:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9690
|1.9925
|1.9658
|2007.01.25 04:03
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|24.69
|
|2222
|RF1[tp]
|4414458
|2007.01.25 02:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.80
|118.45
|121.12
|2007.01.25 08:51
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.26
|
|4422
|RF1
|4414494
|2007.01.25 02:58
|buy
|0.40
|usdjpy
|120.72
|118.73
|121.04
|2007.01.25 09:15
|120.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.86
|
|123987
|RF1
|4414683
|2007.01.25 03:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.61
|118.44
|120.93
|2007.01.25 08:50
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|
|4422
|RF1
|4414874
|2007.01.25 03:33
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.53
|118.72
|120.85
|2007.01.25 09:15
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|66.34
|
|123987
|RF1
|4414929
|2007.01.25 03:36
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.40
|118.41
|120.72
|2007.01.25 08:50
|120.54
|0.00
|0.00
|0.00
|17.90
|
|4422
|RF1
|4415257
|2007.01.25 04:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|1.9891
|1.9624
|2007.01.25 10:02
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.45
|
|2222
|RF1
|4415268
|2007.01.25 04:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|1.9424
|1.9691
|2007.01.25 08:57
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|24.64
|
|123987
|RF1[tp]
|4415751
|2007.01.25 05:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9674
|1.9891
|1.9642
|2007.01.25 10:02
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.81
|
|2222
|RF1
|4416002
|2007.01.25 06:01
|buy
|1.60
|usdjpy
|120.35
|118.72
|120.67
|2007.01.25 09:15
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|326.60
|
|123987
|RF1[tp]
|4416072
|2007.01.25 06:07
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.22
|118.41
|120.54
|2007.01.25 08:50
|120.54
|0.00
|0.00
|0.00
|61.35
|
|4422
|RF1[tp]
|4418416
|2007.01.25 08:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2979
|1.3196
|1.2947
|2007.01.25 10:51
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|
|123987
|RF1
|4418547
|2007.01.25 08:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2986
|1.3221
|1.2954
|2007.01.25 20:03
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|24.70
|
|3322
|RF1[tp]
|4418736
|2007.01.25 08:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.56
|118.21
|120.88
|2007.01.25 12:53
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|
|4422
|RF1
|4418885
|2007.01.25 08:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9694
|1.9459
|1.9726
|2007.01.25 09:29
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|24.62
|
|123987
|RF1[tp]
|4418893
|2007.01.25 08:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9692
|1.9891
|1.9660
|2007.01.25 10:02
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.87
|
|2222
|RF1
|4419131
|2007.01.25 09:03
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2452
|1.2253
|1.2484
|2007.01.25 20:04
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|54.51
|
|123987
|RF1
|4419269
|2007.01.25 09:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2450
|1.2215
|1.2482
|2007.01.25 20:05
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|11.77
|
|1122
|RF1
|4419292
|2007.01.25 09:08
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2997
|1.3196
|1.2965
|2007.01.25 10:51
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|98.73
|
|123987
|RF1[tp]
|4419366
|2007.01.25 09:11
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9711
|1.9892
|1.9679
|2007.01.25 10:02
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|32.36
|
|2222
|RF1
|4419487
|2007.01.25 09:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.69
|118.34
|121.01
|2007.01.25 12:55
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|
|123987
|RF1
|4419751
|2007.01.25 09:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9729
|1.9494
|1.9761
|2007.01.25 14:36
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|
|123987
|RF1
|4419763
|2007.01.25 09:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9729
|1.9892
|1.9697
|2007.01.25 10:02
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|123.34
|
|2222
|RF1[tp]
|4420283
|2007.01.25 10:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9706
|1.9489
|1.9738
|2007.01.25 14:35
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|21.55
|
|123987
|RF1
|4420479
|2007.01.25 10:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9700
|1.9935
|1.9668
|2007.01.25 17:35
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|14.66
|
|2222
|RF1
|4420565
|2007.01.25 10:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9687
|1.9488
|1.9719
|2007.01.25 14:35
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|98.55
|
|123987
|RF1[tp]
|4421028
|2007.01.25 10:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.47
|118.30
|120.79
|2007.01.25 12:54
|120.79
|0.00
|0.00
|0.00
|40.81
|
|123987
|RF1[tp]
|4421499
|2007.01.25 10:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.38
|118.21
|120.70
|2007.01.25 12:53
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|20.42
|
|4422
|RF1[tp]
|4421628
|2007.01.25 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2967
|1.2732
|1.2999
|2007.01.26 16:07
|1.2896
|0.00
|0.00
|-0.58
|-55.06
|
|123987
|RF1
|4422887
|2007.01.25 12:05
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2433
|1.2252
|1.2465
|2007.01.25 20:04
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|158.59
|
|123987
|RF1[tp]
|4422955
|2007.01.25 12:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2432
|1.2215
|1.2464
|2007.01.25 20:04
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|19.82
|
|1122
|RF1[tp]
|4423579
|2007.01.25 12:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.76
|123.11
|120.44
|2007.01.26 16:07
|121.48
|0.00
|0.00
|-1.12
|-45.96
|
|4422
|RF1
|4423609
|2007.01.25 12:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.81
|118.46
|121.13
|2007.01.25 20:33
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|20.42
|
|123987
|RF1[tp]
|4425245
|2007.01.25 14:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|1.9935
|1.9686
|2007.01.25 17:35
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|24.68
|
|2222
|RF1[tp]
|4425270
|2007.01.25 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9723
|1.9488
|1.9755
|2007.01.26 08:27
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.08
|-35.57
|
|123987
|RF1
|4425660
|2007.01.25 15:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9705
|1.9488
|1.9737
|2007.01.26 08:27
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.15
|-43.30
|
|123987
|RF1
|4426004
|2007.01.25 15:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.95
|123.12
|120.63
|2007.01.26 16:07
|121.48
|0.00
|0.00
|-1.12
|-33.83
|
|4422
|RF1
|4428152
|2007.01.25 17:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9686
|1.9487
|1.9718
|2007.01.26 08:27
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.31
|-21.65
|
|123987
|RF1
|4428192
|2007.01.25 17:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9679
|1.9444
|1.9711
|2007.01.25 18:56
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|24.65
|
|2222
|RF1[tp]
|4429244
|2007.01.25 18:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9711
|1.9946
|1.9679
|2007.01.25 19:40
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|24.69
|
|2222
|RF1[tp]
|4429909
|2007.01.25 19:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9679
|1.9444
|1.9711
|2007.01.26 08:27
|1.9676
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.32
|
|2222
|RF1
|4430266
|2007.01.25 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2951
|1.2716
|1.2983
|2007.01.26 16:08
|1.2897
|0.00
|0.00
|-0.58
|-41.87
|
|3322
|RF1
|4430305
|2007.01.25 20:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2946
|1.2729
|1.2978
|2007.01.26 16:07
|1.2897
|0.00
|0.00
|-1.16
|-75.99
|
|123987
|RF1
|4430323
|2007.01.25 20:04
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9664
|1.9483
|1.9696
|2007.01.26 08:27
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.62
|92.76
|
|123987
|RF1
|4430340
|2007.01.25 20:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9660
|1.9443
|1.9692
|2007.01.26 08:26
|1.9675
|0.00
|0.00
|-0.08
|11.59
|
|2222
|RF1
|4430433
|2007.01.25 20:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2469
|1.2704
|1.2437
|2007.01.26 15:01
|1.2525
|0.00
|0.00
|-0.84
|-34.60
|
|1122
|RF1
|4430440
|2007.01.25 20:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2473
|1.2238
|1.2505
|2007.01.26 07:28
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.47
|19.81
|
|123987
|RF1[tp]
|4430938
|2007.01.25 20:28
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9646
|1.9483
|1.9678
|2007.01.26 08:26
|1.9678
|0.00
|0.00
|-1.24
|395.79
|
|123987
|RF1[tp]
|4431031
|2007.01.25 20:33
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.14
|123.13
|120.82
|2007.01.26 16:06
|121.48
|0.00
|0.00
|-2.23
|-43.41
|
|4422
|RF1
|4431041
|2007.01.25 20:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.16
|118.81
|121.48
|2007.01.26 00:35
|121.48
|0.00
|0.00
|0.67
|20.38
|
|123987
|RF1[tp]
|4431050
|2007.01.25 20:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2930
|1.2713
|1.2962
|2007.01.26 16:07
|1.2896
|0.00
|0.00
|-0.58
|-26.36
|
|3322
|RF1
|4431065
|2007.01.25 20:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9641
|1.9442
|1.9673
|2007.01.26 08:26
|1.9673
|0.00
|0.00
|-0.15
|49.49
|
|2222
|RF1[tp]
|4431095
|2007.01.25 20:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2488
|1.2705
|1.2456
|2007.01.26 15:00
|1.2526
|0.00
|0.00
|-0.84
|-23.48
|
|1122
|RF1
|4431188
|2007.01.25 20:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2928
|1.2729
|1.2960
|2007.01.26 16:06
|1.2895
|0.00
|0.00
|-2.32
|-102.37
|
|123987
|RF1
|4433209
|2007.01.26 00:25
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.34
|123.15
|121.02
|2007.01.26 16:07
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.72
|
|4422
|RF1
|4433389
|2007.01.26 00:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.53
|119.18
|121.85
|2007.01.26 16:06
|121.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|
|123987
|RF1
|4433433
|2007.01.26 00:36
|sell
|0.50
|usdjpy
|121.53
|121.42
|121.21
|2007.01.26 16:47
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|35.09
|
|4422
|RF1[sl]
|4434676
|2007.01.26 02:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.34
|121.39
|121.66
|2007.01.26 16:25
|121.39
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|
|123987
|RF1[sl]
|4436777
|2007.01.26 07:28
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2507
|1.2706
|1.2475
|2007.01.26 15:00
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.95
|
|1122
|RF1
|4436783
|2007.01.26 07:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2509
|1.2274
|1.2541
|2007.01.26 12:04
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|19.77
|
|123987
|RF1[tp]
|4437701
|2007.01.26 08:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9674
|1.9909
|1.9642
|2007.01.26 09:07
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|24.77
|
|2222
|RF1[tp]
|4437711
|2007.01.26 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9677
|1.9442
|1.9709
|2007.01.26 15:01
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.22
|
|123987
|RF1
|4437921
|2007.01.26 08:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9659
|1.9442
|1.9691
|2007.01.26 15:00
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.11
|
|123987
|RF1
|4438603
|2007.01.26 09:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9875
|1.9608
|2007.01.26 11:47
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|24.78
|
|2222
|RF1[tp]
|4438623
|2007.01.26 09:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9641
|1.9442
|1.9673
|2007.01.26 15:00
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.88
|
|123987
|RF1
|4438754
|2007.01.26 09:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2911
|1.2712
|1.2943
|2007.01.26 16:05
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.71
|
|3322
|RF1
|4438804
|2007.01.26 09:11
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2910
|1.2729
|1.2942
|2007.01.26 16:05
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.64
|
|123987
|RF1
|4438998
|2007.01.26 09:16
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9623
|1.9442
|1.9655
|2007.01.26 15:00
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.32
|
|123987
|RF1
|4441490
|2007.01.26 11:36
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2525
|1.2706
|1.2493
|2007.01.26 15:00
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|
|1122
|RF1
|4441721
|2007.01.26 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9609
|1.9374
|1.9641
|2007.01.26 14:59
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|
|2222
|RF1
|4441813
|2007.01.26 11:50
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9605
|1.9442
|1.9637
|2007.01.26 15:00
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|74.32
|
|123987
|RF1
|4442099
|2007.01.26 12:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2544
|1.2309
|1.2576
|2007.01.26 16:00
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|
|123987
|RF1
|4442178
|2007.01.26 12:10
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2543
|1.2706
|1.2511
|2007.01.26 15:00
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|40.16
|
|1122
|RF1
|4442705
|2007.01.26 12:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|1.9374
|1.9623
|2007.01.26 14:59
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|
|2222
|RF1
|4442835
|2007.01.26 12:40
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2561
|1.2706
|1.2529
|2007.01.26 15:00
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|158.16
|
|1122
|RF1[tp]
|4442861
|2007.01.26 12:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2893
|1.2712
|1.2925
|2007.01.26 16:05
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|
|3322
|RF1
|4442921
|2007.01.26 12:42
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2892
|1.2729
|1.2924
|2007.01.26 16:05
|1.2896
|0.00
|0.00
|0.00
|49.63
|
|123987
|RF1
|4444917
|2007.01.26 14:30
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9579
|1.9434
|1.9611
|2007.01.26 15:00
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|792.69
|
|123987
|RF1[tp]
|4444983
|2007.01.26 14:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9573
|1.9374
|1.9605
|2007.01.26 14:59
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|49.56
|
|2222
|RF1[tp]
|4446007
|2007.01.26 14:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9608
|1.9373
|1.9640
|2007.01.26 16:05
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.71
|
|2222
|RF1
|4446168
|2007.01.26 15:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2525
|1.2308
|1.2557
|2007.01.26 16:00
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|39.56
|
|123987
|RF1[tp]
|4446178
|2007.01.26 15:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2527
|1.2292
|1.2559
|2007.01.26 16:05
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|
|1122
|RF1
|4446192
|2007.01.26 15:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9613
|1.9848
|1.9581
|2007.01.26 15:54
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|24.81
|
|123987
|RF1[tp]
|4447319
|2007.01.26 15:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9590
|1.9373
|1.9622
|2007.01.26 16:06
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.53
|
|2222
|RF1
|4447773
|2007.01.26 15:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9578
|1.9813
|1.9546
|2007.01.26 16:06
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|
|123987
|RF1
|4448060
|2007.01.26 16:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9569
|1.9370
|1.9601
|2007.01.26 16:04
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|13.96
|
|2222
|RF1
|4448246
|2007.01.26 16:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2550
|1.2785
|1.2518
|2007.01.26 16:04
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|
|123987
|RF1
|4460740
|2007.01.29 09:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.88
|124.23
|121.56
|2007.01.30 00:19
|121.74
|0.00
|0.00
|-1.11
|8.87
|
|4422
|RF1
|4460746
|2007.01.29 09:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|1.9826
|1.9559
|2007.01.29 12:30
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|24.76
|
|2222
|RF1[tp]
|4460748
|2007.01.29 09:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2545
|1.2780
|1.2513
|2007.01.29 18:01
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|19.72
|
|123987
|RF1[tp]
|4460755
|2007.01.29 09:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2915
|1.3150
|1.2883
|2007.01.31 09:22
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.62
|-22.40
|
|3322
|RF1
|4460756
|2007.01.29 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9593
|1.9358
|1.9625
|2007.01.29 17:09
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|
|123987
|RF1
|4460758
|2007.01.29 09:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.93
|119.58
|122.25
|2007.01.31 14:48
|121.68
|0.00
|0.00
|1.34
|-15.88
|
|123987
|RF1
|4460762
|2007.01.29 09:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2918
|1.2683
|1.2950
|2007.01.29 18:00
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|24.71
|
|123987
|RF1[tp]
|4460781
|2007.01.29 09:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2549
|1.2314
|1.2581
|2007.01.31 08:04
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.92
|-4.92
|
|1122
|RF1
|4461780
|2007.01.29 10:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9575
|1.9358
|1.9607
|2007.01.29 17:09
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|
|123987
|RF1
|4463915
|2007.01.29 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9559
|1.9324
|1.9591
|2007.01.29 18:00
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|24.72
|
|2222
|RF1[tp]
|4465065
|2007.01.29 13:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.06
|124.23
|121.74
|2007.01.30 00:19
|121.74
|0.00
|0.00
|-1.11
|20.28
|
|4422
|RF1[tp]
|4465994
|2007.01.29 14:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9557
|1.9358
|1.9589
|2007.01.29 17:09
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|98.92
|
|123987
|RF1[tp]
|4467329
|2007.01.29 15:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2934
|1.3151
|1.2902
|2007.01.31 09:22
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.62
|-6.95
|
|3322
|RF1
|4468522
|2007.01.29 17:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9588
|1.9353
|1.9620
|2007.01.30 02:06
|1.9620
|0.00
|0.00
|-0.08
|24.70
|
|123987
|RF1[tp]
|4469064
|2007.01.29 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2530
|1.2313
|1.2562
|2007.01.31 08:04
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.92
|8.00
|
|1122
|RF1
|4469085
|2007.01.29 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|1.9826
|1.9559
|2007.01.30 09:58
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.56
|
|2222
|RF1
|4469126
|2007.01.29 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2954
|1.2719
|1.2986
|2007.01.31 15:45
|1.2967
|0.00
|0.00
|-1.16
|10.03
|
|123987
|RF1
|4469168
|2007.01.29 18:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2956
|1.3155
|1.2924
|2007.01.31 09:22
|1.2943
|0.00
|0.00
|1.24
|20.09
|
|3322
|RF1
|4469271
|2007.01.29 18:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9609
|1.9826
|1.9577
|2007.01.30 09:57
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.90
|
|2222
|RF1
|4469326
|2007.01.29 18:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2511
|1.2746
|1.2479
|2007.01.31 14:14
|1.2517
|0.00
|0.00
|-1.66
|-3.70
|
|123987
|RF1
|4469693
|2007.01.29 18:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2530
|1.2747
|1.2498
|2007.01.31 14:14
|1.2516
|0.00
|0.00
|-3.32
|17.27
|
|123987
|RF1
|4471680
|2007.01.29 22:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.75
|119.58
|122.07
|2007.01.31 14:48
|121.69
|0.00
|0.00
|2.66
|-7.63
|
|123987
|RF1
|4472485
|2007.01.30 00:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.75
|119.40
|122.07
|2007.01.30 08:40
|121.90
|0.00
|0.00
|0.00
|9.49
|
|4422
|RF1
|4473338
|2007.01.30 01:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.57
|119.40
|121.89
|2007.01.30 08:39
|121.89
|0.00
|0.00
|0.00
|20.24
|
|4422
|RF1[tp]
|4473488
|2007.01.30 02:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9623
|1.9388
|1.9655
|2007.01.30 08:20
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|24.68
|
|123987
|RF1[tp]
|4473689
|2007.01.30 02:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9630
|1.9829
|1.9598
|2007.01.30 09:57
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.47
|
|2222
|RF1
|4476351
|2007.01.30 08:17
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9651
|1.9832
|1.9619
|2007.01.30 09:57
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.77
|
|2222
|RF1
|4476430
|2007.01.30 08:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9660
|1.9425
|1.9692
|2007.01.30 09:30
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|24.68
|
|123987
|RF1[tp]
|4476753
|2007.01.30 08:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.89
|124.24
|121.57
|2007.01.30 16:55
|121.57
|0.00
|0.00
|0.00
|20.31
|
|4422
|RF1[tp]
|4476891
|2007.01.30 08:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9670
|1.9833
|1.9638
|2007.01.30 09:57
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|34.73
|
|2222
|RF1
|4477729
|2007.01.30 09:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9692
|1.9837
|1.9660
|2007.01.30 09:57
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|197.54
|
|2222
|RF1[tp]
|4477743
|2007.01.30 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9695
|1.9460
|1.9727
|2007.01.31 17:10
|1.9626
|0.00
|0.00
|-0.08
|-53.04
|
|123987
|RF1
|4478054
|2007.01.30 09:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9677
|1.9460
|1.9709
|2007.01.31 17:10
|1.9626
|0.00
|0.00
|-0.15
|-78.42
|
|123987
|RF1
|4478194
|2007.01.30 09:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9662
|1.9897
|1.9630
|2007.01.30 14:27
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|24.68
|
|2222
|RF1[tp]
|4478412
|2007.01.30 10:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9659
|1.9460
|1.9691
|2007.01.31 17:09
|1.9634
|0.00
|0.00
|-0.31
|-76.87
|
|123987
|RF1
|4478737
|2007.01.30 10:41
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9640
|1.9459
|1.9672
|2007.01.31 17:09
|1.9627
|0.00
|0.00
|-0.62
|-79.93
|
|123987
|RF1
|4480575
|2007.01.30 13:50
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2511
|1.2312
|1.2543
|2007.01.31 08:03
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.92
|39.37
|
|1122
|RF1[tp]
|4480598
|2007.01.30 13:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2974
|1.3155
|1.2942
|2007.01.31 09:22
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.93
|74.18
|
|3322
|RF1[tp]
|4481225
|2007.01.30 14:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9629
|1.9394
|1.9661
|2007.01.31 16:45
|1.9592
|0.00
|0.00
|-0.08
|-28.43
|
|2222
|RF1
|4482070
|2007.01.30 15:20
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9622
|1.9459
|1.9654
|2007.01.31 17:09
|1.9624
|0.00
|0.00
|-1.24
|24.60
|
|123987
|RF1
|4483293
|2007.01.30 16:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9610
|1.9393
|1.9642
|2007.01.31 16:44
|1.9588
|0.00
|0.00
|-0.08
|-16.90
|
|2222
|RF1
|4483609
|2007.01.30 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.57
|119.22
|121.89
|2007.01.31 11:54
|121.51
|0.00
|0.00
|0.67
|-3.81
|
|4422
|RF1
|4483612
|2007.01.30 16:55
|buy
|0.40
|usdjpy
|121.56
|119.57
|121.88
|2007.01.31 14:48
|121.68
|0.00
|0.00
|2.66
|30.50
|
|123987
|RF1
|4484143
|2007.01.30 17:20
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9604
|1.9459
|1.9636
|2007.01.31 17:09
|1.9619
|0.00
|0.00
|-2.47
|369.03
|
|123987
|RF1
|4489476
|2007.01.31 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.37
|119.20
|121.69
|2007.01.31 11:54
|121.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|
|4422
|RF1
|4489488
|2007.01.31 07:00
|buy
|0.80
|usdjpy
|121.36
|119.55
|121.68
|2007.01.31 14:48
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|162.66
|
|123987
|RF1[tp]
|4490262
|2007.01.31 08:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2542
|1.2777
|1.2510
|2007.01.31 15:43
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|
|1122
|RF1[tp]
|4490340
|2007.01.31 08:07
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2548
|1.2747
|1.2516
|2007.01.31 14:14
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|78.93
|
|123987
|RF1[tp]
|4490797
|2007.01.31 08:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.18
|119.19
|121.50
|2007.01.31 11:53
|121.50
|0.00
|0.00
|0.00
|40.71
|
|4422
|RF1[tp]
|4491198
|2007.01.31 08:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9591
|1.9392
|1.9623
|2007.01.31 16:44
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.61
|
|2222
|RF1
|4491248
|2007.01.31 08:50
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9586
|1.9459
|1.9618
|2007.01.31 17:09
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|1 574.90
|
|123987
|RF1[tp]
|4491567
|2007.01.31 09:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9573
|1.9392
|1.9605
|2007.01.31 16:44
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|29.98
|
|2222
|RF1
|4492108
|2007.01.31 09:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2944
|1.2709
|1.2976
|2007.01.31 16:07
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|24.66
|
|3322
|RF1[tp]
|4492307
|2007.01.31 09:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9554
|1.9391
|1.9586
|2007.01.31 16:44
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|123.00
|
|2222
|RF1[tp]
|4494573
|2007.01.31 11:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.54
|123.89
|121.22
|2007.01.31 16:58
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|20.31
|
|4422
|RF1[tp]
|4494809
|2007.01.31 12:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2936
|1.2719
|1.2968
|2007.01.31 15:45
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|49.35
|
|123987
|RF1[tp]
|4497314
|2007.01.31 14:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.69
|119.34
|122.01
|2007.01.31 17:05
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.07
|
|123987
|RF1
|4498721
|2007.01.31 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2966
|1.2731
|1.2998
|2007.01.31 16:27
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|24.62
|
|123987
|RF1[tp]
|4498728
|2007.01.31 15:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2506
|1.2741
|1.2474
|2007.01.31 16:27
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|19.74
|
|123987
|RF1[tp]
|4498742
|2007.01.31 15:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2509
|1.2274
|1.2541
|2007.01.31 19:02
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.61
|
|1122
|RF1
|4498858
|2007.01.31 16:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.50
|119.33
|121.82
|2007.01.31 17:05
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.25
|
|123987
|RF1
|4499175
|2007.01.31 16:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2976
|1.3211
|1.2944
|2007.01.31 19:02
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.60
|
|3322
|RF1
|4499505
|2007.01.31 16:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2490
|1.2273
|1.2522
|2007.01.31 19:02
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.89
|
|1122
|RF1
|4499698
|2007.01.31 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2994
|1.3211
|1.2962
|2007.01.31 19:02
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.76
|
|3322
|RF1
|4499893
|2007.01.31 16:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2472
|1.2462
|1.2440
|2007.01.31 20:17
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|19.74
|
|123987
|RF1[tp]
|4499905
|2007.01.31 16:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2999
|1.3011
|1.3031
|2007.01.31 20:17
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|24.55
|
|123987
|RF1[tp]
|4500329
|2007.01.31 16:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2470
|1.2271
|1.2502
|2007.01.31 19:03
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.10
|
|1122
|RF1
|4500403
|2007.01.31 16:43
|buy
|0.40
|usdjpy
|121.32
|119.33
|121.64
|2007.01.31 17:05
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.16
|
|123987
|RF1
|4500580
|2007.01.31 16:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3013
|1.3212
|1.2981
|2007.01.31 19:03
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|
|3322
|RF1
|4500617
|2007.01.31 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9593
|1.9828
|1.9561
|2007.01.31 17:55
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.46
|
|2222
|RF1
|4501043
|2007.01.31 16:58
|buy
|0.80
|usdjpy
|121.09
|119.28
|121.41
|2007.01.31 17:05
|120.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.07
|
|123987
|RF1
|4501120
|2007.01.31 16:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.02
|123.37
|120.70
|2007.01.31 17:02
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|20.39
|
|4422
|RF1[tp]
|4501321
|2007.01.31 17:01
|buy
|1.60
|usdjpy
|120.88
|119.25
|121.20
|2007.01.31 17:04
|120.96
|0.00
|0.00
|0.00
|81.41
|
|123987
|RF1
|4501402
|2007.01.31 17:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.69
|118.34
|121.01
|2007.01.31 17:48
|121.01
|0.00
|0.00
|0.00
|20.34
|
|4422
|RF1[tp]
|4501421
|2007.01.31 17:02
|buy
|3.20
|usdjpy
|120.64
|119.19
|120.96
|2007.01.31 17:04
|120.96
|0.00
|0.00
|0.00
|651.36
|
|123987
|RF1[tp]
|4501558
|2007.01.31 17:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.95
|120.83
|120.63
|2007.01.31 20:20
|120.83
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|
|123987
|RF1[sl]
|4501646
|2007.01.31 17:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|1.9828
|1.9579
|2007.01.31 17:55
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|
|2222
|RF1
|4501766
|2007.01.31 17:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9634
|1.9833
|1.9602
|2007.01.31 17:55
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|49.25
|
|2222
|RF1[tp]
|4501826
|2007.01.31 17:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|1.9393
|1.9660
|2007.01.31 20:05
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|
|123987
|RF1
|4502218
|2007.01.31 17:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9610
|1.9612
|1.9642
|2007.01.31 20:04
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|
|123987
|RF1[sl]
|4502885
|2007.01.31 17:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.03
|118.68
|121.35
|2007.01.31 19:04
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.36
|
|4422
|RF1
|4503221
|2007.01.31 17:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9836
|1.9569
|2007.01.31 19:04
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.91
|
|2222
|RF1
|4503846
|2007.01.31 18:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9619
|1.9836
|1.9587
|2007.01.31 19:01
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|
|2222
|RF1
|4504265
|2007.01.31 19:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|1.9855
|1.9588
|2007.02.01 00:59
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.98
|
|2222
|RF1
|4504633
|2007.01.31 20:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9616
|1.9381
|1.9648
|2007.01.31 20:17
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|24.57
|
|123987
|RF1[tp]
|4505058
|2007.01.31 20:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9638
|1.9855
|1.9606
|2007.02.01 00:59
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|
|2222
|RF1
|4505083
|2007.01.31 20:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2437
|1.2672
|1.2405
|2007.02.01 14:15
|1.2423
|0.00
|0.00
|-2.50
|8.65
|
|123987
|RF1
|4505134
|2007.01.31 20:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9662
|1.9861
|1.9630
|2007.02.01 00:59
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|49.15
|
|2222
|RF1[tp]
|4505198
|2007.01.31 20:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9665
|1.9430
|1.9697
|2007.02.01 10:53
|1.9659
|0.00
|0.00
|-0.23
|-4.61
|
|123987
|RF1
|4505384
|2007.01.31 20:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9647
|1.9430
|1.9679
|2007.02.01 10:53
|1.9660
|0.00
|0.00
|-0.46
|19.97
|
|123987
|RF1
|4505405
|2007.01.31 20:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.84
|123.19
|120.52
|2007.02.01 03:35
|120.52
|0.00
|0.00
|-3.34
|20.36
|
|123987
|RF1[tp]
|4506175
|2007.01.31 20:42
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2455
|1.2672
|1.2423
|2007.02.01 14:14
|1.2423
|0.00
|0.00
|-5.00
|39.57
|
|123987
|RF1[tp]
|4509872
|2007.02.01 03:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.50
|122.85
|120.18
|2007.02.01 14:37
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|10.84
|
|123987
|RF1
|4510240
|2007.02.01 04:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9628
|1.9429
|1.9660
|2007.02.01 10:53
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|98.34
|
|123987
|RF1[tp]
|4510422
|2007.02.01 04:46
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.68
|122.85
|120.36
|2007.02.01 14:36
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|40.82
|
|123987
|RF1[tp]
|4514567
|2007.02.01 10:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9663
|1.9428
|1.9695
|2007.02.01 12:07
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|
|123987
|RF1
|4514824
|2007.02.01 11:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9645
|1.9428
|1.9677
|2007.02.01 12:07
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|49.17
|
|123987
|RF1[tp]
|
|0.00
|0.00
|-205.61
|16 089.83
|Closed P/L:
|15 884.22
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4504268
|2007.01.31 19:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3007
|1.3242
|1.2975
|
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.92
|-13.05
|
|3322
|RF1
|4505169
|2007.01.31 20:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3030
|1.3247
|1.2998
|
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.92
|4.61
|
|3322
|RF1
|4505237
|2007.01.31 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3032
|1.2797
|1.3064
|
|1.3022
|0.00
|0.00
|-1.73
|-7.68
|
|123987
|RF1
|4514287
|2007.02.01 10:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3014
|1.2797
|1.3046
|
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|
|123987
|RF1
|4508672
|2007.02.01 00:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9629
|1.9864
|1.9597
|
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.01
|
|2222
|RF1
|4509285
|2007.02.01 02:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9648
|1.9865
|1.9616
|
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.42
|
|2222
|RF1
|4504271
|2007.01.31 19:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2464
|1.2229
|1.2496
|
|1.2427
|0.00
|0.00
|1.39
|-22.86
|
|1122
|RF1
|4505109
|2007.01.31 20:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2438
|1.2221
|1.2470
|
|1.2427
|0.00
|0.00
|1.39
|-6.79
|
|1122
|RF1
|4504260
|2007.01.31 19:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.89
|118.54
|121.21
|
|120.26
|0.00
|0.00
|2.00
|-40.23
|
|4422
|RF1
|4505219
|2007.01.31 20:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.75
|118.53
|121.02
|
|120.26
|0.00
|0.00
|2.00
|-31.29
|
|4422
|RF1
|4509802
|2007.02.01 03:25
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.57
|118.58
|120.89
|
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.59
|
|4422
|RF1
|4515464
|2007.02.01 11:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9668
|1.9867
|1.9636
|
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.11
|
|2222
|RF1
|4515604
|2007.02.01 12:06
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.38
|118.57
|120.70
|
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.99
|
|4422
|RF1
|4515625
|2007.02.01 12:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9678
|1.9443
|1.9710
|
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|
|123987
|RF1
|4516926
|2007.02.01 14:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9687
|1.9868
|1.9655
|
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|
|2222
|RF1
|4517040
|2007.02.01 14:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2424
|1.2189
|1.2456
|
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|
|123987
|RF1
|4517127
|2007.02.01 14:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2420
|1.2221
|1.2452
|
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|
|1122
|RF1
|4517735
|2007.02.01 14:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.35
|122.70
|120.03
|
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|
|123987
|RF1
|
|0.00
|0.00
|6.89
|-242.46
|
|Floating P/L:
|-235.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|15 884.22
|Floating P/L:
|-235.57
|Margin:
|925.55
|Balance:
|20 884.22
|Equity:
|20 648.65
|Free Margin:
|19 723.10
|
|Details:
|Gross Profit:
|25 281.98
|Gross Loss:
|9 397.76
|Total Net Profit:
|15 884.22
|Profit Factor:
|2.69
|Expected Payoff:
|22.72
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2 273.47 (19.43%)
|Relative Drawdown:
|19.43% (2 273.47)
|
|Total Trades:
|699
|Short Positions (won %):
|345 (55.94%)
|Long Positions (won %):
|354 (66.10%)
|Profit Trades (% of total):
|427 (61.09%)
|Loss trades (% of total):
|272 (38.91%)
|Largest
|profit trade:
|1 574.90
|loss trade:
|-479.95
|Average
|profit trade:
|59.21
|loss trade:
|-34.55
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (445.12)
|consecutive losses ($):
|22 (-1 813.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 964.82 (3)
|consecutive loss (count):
|-1 813.92 (22)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3