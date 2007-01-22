Interbank FX, LLC

Account: 1355361 Name: IBFX_Phoenix_v570_Original Currency: USD 2007 February 1, 03:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
200952132007.01.22 04:20balanceDeposit500.00
200957722007.01.22 04:30sell0.10usdjpym121.32122.16120.982007.01.24 06:44120.980.000.00-0.302.81
200957742007.01.22 04:30sell0.10usdjpym121.32121.32120.902007.01.24 06:48120.900.000.00-0.303.47
200957762007.01.22 04:30sell0.10usdjpym121.32121.12120.822007.01.24 08:10120.820.000.00-0.304.14
200969522007.01.22 05:30sell0.10eurjpym157.39158.19156.832007.01.23 11:45158.190.000.00-0.11-6.59
200969542007.01.22 05:30sell0.10eurjpym157.39158.19156.692007.01.23 10:08157.940.000.00-0.11-4.53
200969552007.01.22 05:30sell0.10eurjpym157.39158.19156.552007.01.23 10:08157.940.000.00-0.11-4.53
201346092007.01.22 15:00buy0.10usdchfm1.25031.24231.26072007.01.23 10:181.24230.000.000.10-6.44
201346152007.01.22 15:00buy0.10usdchfm1.25031.24231.26332007.01.23 10:181.24230.000.000.10-6.44
201346232007.01.22 15:00buy0.10usdchfm1.25031.24231.26592007.01.23 10:181.24230.000.000.10-6.44
201535662007.01.22 17:45buy0.10gbpjpym240.36239.56241.082007.01.23 11:43241.080.000.000.215.93
201535692007.01.22 17:45buy0.10gbpjpym240.36240.36241.262007.01.23 11:45241.260.000.000.217.41
201535722007.01.22 17:45buy0.10gbpjpym240.36240.85241.442007.01.23 12:43240.850.000.000.214.04
201886872007.01.23 06:45buy0.10eurusdm1.29431.28591.29772007.01.23 08:101.29770.000.000.003.40
201886972007.01.23 06:45buy0.10eurusdm1.29431.29431.29852007.01.23 08:141.29850.000.000.004.20
201887052007.01.23 06:45buy0.10eurusdm1.29431.29631.29932007.01.23 10:011.29930.000.000.005.00
202542632007.01.23 15:00sell0.10eurjpym158.19158.99157.632007.01.24 06:44157.630.000.00-0.114.63
202542692007.01.23 15:00sell0.10eurjpym158.19158.19157.492007.01.24 06:46157.490.000.00-0.115.79
202542712007.01.23 15:00sell0.10eurjpym158.18157.81157.352007.01.24 06:47157.350.000.00-0.116.86
202688812007.01.23 16:45sell0.10usdchfm1.24011.24811.22972007.01.24 11:341.24810.000.00-0.10-6.41
202688902007.01.23 16:45sell0.10usdchfm1.24011.24811.22712007.01.24 11:341.24810.000.00-0.10-6.41
202688972007.01.23 16:45sell0.10usdchfm1.24011.24811.22452007.01.24 11:341.24810.000.00-0.10-6.41
202728742007.01.23 17:30buy0.10gbpusdm1.98481.97681.99362007.01.24 06:471.97680.000.00-0.01-8.00
202728802007.01.23 17:30buy0.10gbpusdm1.98481.97681.99582007.01.24 06:471.97680.000.00-0.01-8.00
202728882007.01.23 17:30buy0.10gbpusdm1.98481.97681.99802007.01.24 06:471.97680.000.00-0.01-8.00
202746172007.01.23 17:45buy0.10gbpjpym241.08240.28241.802007.01.24 06:32240.280.000.000.21-6.59
202746282007.01.23 17:45buy0.10gbpjpym241.08240.28241.982007.01.24 06:01240.680.000.000.21-3.29
202746322007.01.23 17:45buy0.10gbpjpym241.08240.28242.162007.01.24 06:01240.680.000.000.21-3.29
203117502007.01.23 23:16sell0.10eurusdm1.30251.31091.29912007.01.24 08:161.29910.000.000.003.40
203117532007.01.23 23:16sell0.10eurusdm1.30241.30241.29832007.01.24 08:501.29830.000.000.004.10
203117572007.01.23 23:16sell0.10eurusdm1.30241.30051.29752007.01.24 09:471.30050.000.000.001.90
203990822007.01.24 11:30buy0.10eurusdm1.30071.29231.30412007.01.25 19:371.29230.000.00-0.20-8.40
203990852007.01.24 11:30buy0.10eurusdm1.30071.29231.30492007.01.25 19:371.29230.000.00-0.20-8.40
203990892007.01.24 11:30buy0.10eurusdm1.30071.29231.30572007.01.25 19:371.29230.000.00-0.20-8.40
204323232007.01.24 15:30buy0.10gbpjpym238.05237.24238.762007.01.25 02:06237.240.000.000.62-6.72
204323272007.01.24 15:30buy0.10gbpjpym238.06237.24238.942007.01.24 15:56237.640.000.000.00-3.48
204323332007.01.24 15:30buy0.10gbpjpym238.06237.24239.122007.01.24 15:56237.650.000.000.00-3.39
204556532007.01.24 20:15buy0.10eurjpym156.73155.93157.292007.01.25 05:04155.930.000.000.26-6.65
204556562007.01.24 20:15buy0.10eurjpym156.73155.93157.432007.01.25 02:34156.170.000.000.26-4.65
204556592007.01.24 20:15buy0.10eurjpym156.73155.93157.572007.01.25 02:34156.170.000.000.26-4.65
204556732007.01.24 20:15sell0.10gbpusdm1.96711.97511.95832007.01.26 13:301.95830.000.000.018.80
204556792007.01.24 20:15sell0.10gbpusdm1.96711.96711.95612007.01.26 15:001.95610.000.000.0111.00
204556882007.01.24 20:15sell0.10gbpusdm1.96711.96101.95392007.01.26 16:231.96100.000.000.016.10
204597102007.01.24 21:30sell0.10usdjpym121.10121.94120.762007.01.25 01:57120.760.000.00-0.442.82
204597232007.01.24 21:30sell0.10usdjpym121.10121.10120.682007.01.25 01:58120.680.000.00-0.443.48
204597302007.01.24 21:30sell0.10usdjpym121.10120.90120.602007.01.25 02:06120.600.000.00-0.444.15
204784852007.01.25 02:06buy0.10usdjpym120.60119.76120.942007.01.25 14:23120.940.000.000.002.81
204784912007.01.25 02:06buy0.10usdjpym120.60120.60121.022007.01.25 15:06121.020.000.000.003.47
204785022007.01.25 02:06buy0.10usdjpym120.60120.80121.102007.01.25 19:33121.100.000.000.004.13
204785412007.01.25 02:06buy0.10gbpjpym237.35236.55238.072007.01.25 05:04236.550.000.000.00-6.65
204785442007.01.25 02:06buy0.10gbpjpym237.35236.55238.252007.01.25 02:34236.940.000.000.00-3.41
204785482007.01.25 02:06buy0.10gbpjpym237.35236.55238.432007.01.25 02:34236.950.000.000.00-3.32
205420452007.01.25 12:30sell0.10eurjpym156.82157.62156.262007.01.29 07:06157.620.000.00-0.22-6.55
205420632007.01.25 12:30sell0.10eurjpym156.82157.62156.122007.01.25 23:40157.370.000.00-0.11-4.52
205420702007.01.25 12:30sell0.10eurjpym156.82157.62155.982007.01.25 23:40157.380.000.00-0.11-4.60
205968082007.01.25 19:30buy0.10gbpjpym237.94237.14238.662007.01.25 23:35238.660.000.000.215.92
205968092007.01.25 19:30buy0.10gbpjpym237.94237.94238.842007.01.25 23:40238.840.000.000.217.40
205968132007.01.25 19:30buy0.10gbpjpym237.94238.43239.022007.01.26 01:45238.430.000.000.214.04
206540592007.01.26 05:15buy0.10usdjpym121.35120.51121.692007.01.29 01:05121.690.000.000.142.79
206540772007.01.26 05:15buy0.10usdjpym121.35120.51121.772007.01.29 01:36121.770.000.000.143.45
206540872007.01.26 05:15buy0.10usdjpym121.35121.55121.852007.01.29 06:54121.850.000.000.144.10
206577492007.01.26 06:15sell0.10gbpjpym238.64239.45237.932007.01.26 14:32237.930.000.000.005.86
206577542007.01.26 06:15sell0.10gbpjpym238.64239.45237.752007.01.26 07:23239.040.000.000.00-3.29
206577592007.01.26 06:15sell0.10gbpjpym238.64239.45237.572007.01.26 07:23239.040.000.000.00-3.29
206691682007.01.26 08:15buy0.10eurusdm1.29141.28301.29482007.01.29 16:571.29480.000.00-0.073.40
206691722007.01.26 08:15buy0.10eurusdm1.29141.29141.29562007.01.29 17:011.29560.000.00-0.074.20
206691802007.01.26 08:15buy0.10eurusdm1.29141.29141.29642007.01.29 17:011.29640.000.00-0.075.00
207058432007.01.26 14:15buy0.10usdchfm1.25301.24501.26342007.01.31 15:441.24500.000.000.30-6.43
207058512007.01.26 14:15buy0.10usdchfm1.25301.24501.26602007.01.31 15:441.24500.000.000.30-6.43
207058652007.01.26 14:15buy0.10usdchfm1.25301.24501.26862007.01.31 15:441.24500.000.000.30-6.43
207686142007.01.29 06:54sell0.10usdjpym121.85122.69121.512007.01.30 15:55121.510.000.00-0.152.80
207686712007.01.29 06:54sell0.10usdjpym121.85121.85121.432007.01.29 08:40121.850.000.000.000.00
207917482007.01.29 11:30buy0.10gbpjpym238.46237.66239.182007.01.30 07:17239.180.000.000.215.92
207917642007.01.29 11:30buy0.10gbpjpym238.46238.46239.362007.01.30 07:19239.360.000.000.217.39
207917702007.01.29 11:30buy0.10gbpjpym238.46238.95239.542007.01.30 07:39239.540.000.000.218.86
208110692007.01.29 16:15sell0.10eurjpym157.68158.48157.122007.01.31 07:30157.120.000.00-0.224.62
208110752007.01.29 16:15sell0.10eurjpym157.68158.48156.982007.01.31 08:33156.980.000.00-0.225.78
208110822007.01.29 16:15sell0.10eurjpym157.68158.48156.842007.01.31 08:42156.840.000.00-0.226.93
209200932007.01.30 16:00buy0.10usdjpym121.51120.67121.852007.01.31 16:01120.670.000.000.14-6.96
209201072007.01.30 16:00buy0.10usdjpym121.51120.67121.932007.01.31 16:01120.670.000.000.14-6.96
209201122007.01.30 16:00buy0.10usdjpym121.51120.67122.012007.01.31 16:01120.670.000.000.14-6.96
209471662007.01.31 01:30buy0.10gbpjpym238.55237.75239.272007.01.31 07:30237.750.000.000.00-6.59
209471682007.01.31 01:30buy0.10gbpjpym238.55237.75239.452007.01.31 07:30237.750.000.000.00-6.59
209471722007.01.31 01:30buy0.10gbpjpym238.55237.75239.632007.01.31 07:30237.750.000.000.00-6.59
  0.00 0.00 0.72 -39.38
Closed P/L: -38.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
210681152007.01.31 22:15sell0.10eurjpym157.34158.14156.78 157.090.000.000.002.07
210681192007.01.31 22:15sell0.10eurjpym157.34158.14156.64 157.090.000.000.002.07
210681272007.01.31 22:15sell0.10eurjpym157.34158.14156.50 157.090.000.000.002.07
208918802007.01.30 10:30sell0.10eurusdm1.29611.30451.2927 1.30300.000.000.24-6.90
208918822007.01.30 10:30sell0.10eurusdm1.29611.30451.2919 1.30300.000.000.24-6.90
208918832007.01.30 10:30sell0.10eurusdm1.29611.30451.2911 1.30300.000.000.24-6.90
210429312007.01.31 16:45sell0.10gbpjpym237.30238.10236.58 236.630.000.00-0.805.56
210429362007.01.31 16:45sell0.10gbpjpym237.30238.10236.40 236.630.000.00-0.805.56
210429402007.01.31 16:45sell0.10gbpjpym237.30238.10236.22 236.630.000.00-0.805.56
210702492007.01.31 22:45sell0.10usdchfm1.24451.25251.2341 1.24390.000.000.000.48
210702552007.01.31 22:45sell0.10usdchfm1.24451.25251.2315 1.24390.000.000.000.48
210702612007.01.31 22:45sell0.10usdchfm1.24451.25251.2289 1.24390.000.000.000.48
  0.00 0.00 -1.68 3.63
 Floating P/L: 1.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -38.66 Floating P/L: 1.95 Margin: 120.00
Balance: 461.34 Equity: 463.29 Free Margin: 343.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 201.07 Gross Loss: 239.73 Total Net Profit: -38.66
Profit Factor: 0.84 Expected Payoff: -0.47  
Absolute Drawdown: 72.40 Maximal Drawdown: 85.00 (16.58%) Relative Drawdown: 16.58% (85.00)
 
Total Trades: 83 Short Positions (won %): 32 (65.63%) Long Positions (won %): 51 (41.18%)
Profit Trades (% of total): 42 (50.60%) Loss trades (% of total): 41 (49.40%)
Largest profit trade: 11.01 loss trade: -8.60
Average profit trade: 4.79 loss trade: -5.85
Maximum consecutive wins ($): 9 (42.24) consecutive losses ($): 7 (-34.65)
Maximal consecutive profit (count): 42.55 (7) consecutive loss (count): -38.85 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3