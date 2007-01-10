MIG Investments SA

Account: 136217 Name: Franta Cech - -Goblin_Fibo 1.2 Hedge Currency: EUR 2007 January 30, 19:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
41945552007.01.08 15:06balanceDeposit5 000.00
41947812007.01.08 15:15sell0.10usdjpy118.68121.03118.362007.01.09 18:54119.200.000.00-1.13-33.53
 4422RF1
41947832007.01.08 15:16buy0.10usdchf1.23871.21521.24192007.01.09 12:351.23850.000.000.65-1.24
 1111RF1
41947942007.01.08 15:16buy0.10usdjpy118.70116.35119.022007.01.09 08:57118.920.000.000.9714.18
 4411RF1
41948022007.01.08 15:16buy0.10eurusd1.29991.27641.30312007.01.08 17:471.30310.000.000.0024.56
 3322RF1[tp]
41948072007.01.08 15:16sell0.10usdchf1.23851.26201.23532007.01.08 17:471.23530.000.000.0019.88
 1122RF1[tp]
41948122007.01.08 15:16sell0.10usdcad1.17661.20011.17342007.01.09 19:331.17530.000.00-0.298.49
 6622RF1
41948132007.01.08 15:16sell0.10eurusd1.29951.32301.29632007.01.09 15:221.30010.000.000.46-4.62
 3311RF1
41948182007.01.08 15:16buy0.10gbpusd1.93091.90741.93412007.01.08 15:571.93410.000.000.0024.58
 2222RF1[tp]
41948222007.01.08 15:16buy0.10usdcad1.17711.15361.18032007.01.09 14:441.17840.000.000.168.48
 6611RF1
41948262007.01.08 15:17sell0.10gbpusd1.93061.95411.92742007.01.10 01:151.93660.000.000.00-46.23
 2211RF1
41948352007.01.08 15:17sell0.10audusd0.78040.80390.77722007.01.09 18:330.77900.000.00-0.2310.76
 5522RF1
41948422007.01.08 15:17buy0.10audusd0.78070.75720.78392007.01.11 01:300.77980.000.000.39-6.95
 5511RF1
41950522007.01.08 15:26sell0.20gbpusd1.93251.95421.92932007.01.10 01:151.93650.000.000.00-61.64
 2211RF1
41956482007.01.08 15:57sell0.20eurusd1.30141.32311.29822007.01.09 15:221.30010.000.000.9220.00
 3311RF1
41956652007.01.08 15:57buy0.20usdjpy118.52116.35118.842007.01.09 08:56118.840.000.001.9441.37
 4411RF1[tp]
41956862007.01.08 15:57buy0.10gbpusd1.93441.91091.93762007.01.08 17:471.93760.000.000.0024.57
 2222RF1[tp]
41956952007.01.08 15:58buy0.20usdchf1.23681.21511.24002007.01.09 12:351.23830.000.001.3018.60
 1111RF1
41957152007.01.08 15:58sell0.40gbpusd1.93441.95431.93122007.01.10 01:151.93680.000.000.00-73.97
 2211RF1
41960142007.01.08 16:03sell0.80gbpusd1.93631.95441.93312007.01.10 01:151.93670.000.000.00-24.65
 2211RF1
41964942007.01.08 16:23sell0.20audusd0.78220.80390.77902007.01.09 18:330.77900.000.00-0.4649.22
 5522RF1[tp]
41976082007.01.08 17:47sell0.10gbpusd1.93761.96111.93442007.01.09 15:221.93960.000.000.00-15.38
 2222RF1
41976522007.01.08 17:48sell1.60gbpusd1.93821.95451.93502007.01.10 01:151.93680.000.000.00172.60
 2211RF1
41976762007.01.08 17:48buy0.10usdchf1.23521.21171.23842007.01.09 12:351.23840.000.000.6519.84
 1122RF1[tp]
41976942007.01.08 17:48sell0.10eurusd1.30301.32651.29982007.01.09 15:491.29980.000.000.4624.62
 3322RF1[tp]
41981032007.01.08 18:13buy0.40usdchf1.23491.21501.23812007.01.09 12:341.23810.000.002.6179.37
 1111RF1[tp]
41986912007.01.08 18:47buy0.20usdcad1.17531.15361.17852007.01.09 14:431.17850.000.000.3341.72
 6611RF1[tp]
41989912007.01.08 19:02sell0.40eurusd1.30331.32321.30012007.01.09 15:221.30010.000.001.8498.45
 3311RF1[tp]
42031872007.01.09 08:58buy0.10usdjpy118.94116.59119.262007.01.09 12:38119.260.000.000.0020.60
 4411RF1[tp]
42034252007.01.09 09:04sell0.20usdjpy118.94121.11118.622007.01.09 18:54119.190.000.000.00-32.25
 4422RF1
42034492007.01.09 09:05sell0.20gbpusd1.94271.96441.93952007.01.09 15:221.93950.000.000.0049.22
 2222RF1[tp]
42044092007.01.09 09:51sell0.40usdjpy119.13121.12118.812007.01.09 18:53119.190.000.000.00-15.48
 4422RF1
42065962007.01.09 12:35sell0.10usdchf1.23861.26211.23542007.01.10 08:311.24090.000.00-0.84-14.27
 1122RF1
42065972007.01.09 12:35buy0.10usdchf1.23891.21541.24212007.01.09 15:581.24210.000.000.0019.82
 1111RF1[tp]
42066382007.01.09 12:39buy0.10usdjpy119.28116.93119.602007.01.10 15:40119.600.000.000.6820.62
 4411RF1[tp]
42086892007.01.09 14:44sell0.20usdcad1.17851.20021.17532007.01.09 19:331.17530.000.000.0041.84
 6622RF1[tp]
42087022007.01.09 14:44buy0.10usdcad1.17891.15541.18212007.01.11 12:081.17250.000.000.53-42.10
 6611RF1
42089542007.01.09 14:57sell0.20usdchf1.24041.26211.23722007.01.10 08:311.24100.000.00-1.67-7.44
 1122RF1
42092702007.01.09 15:06sell0.80usdjpy119.31121.12118.992007.01.09 18:53119.190.000.000.0061.93
 4422RF1
42097012007.01.09 15:22sell0.10eurusd1.29991.32341.29672007.01.10 01:191.29670.000.000.3124.68
 3311RF1[tp]
42097202007.01.09 15:22sell1.60usdjpy119.53121.16119.212007.01.09 18:53119.210.000.000.00330.26
 4422RF1[tp]
42097352007.01.09 15:22buy0.10gbpusd1.94021.91671.94342007.01.10 06:521.93800.000.00-0.08-16.95
 2222RF1
42103662007.01.09 15:49buy0.10eurusd1.29981.27631.30302007.01.10 08:321.29910.000.00-0.58-5.39
 3322RF1
42107422007.01.09 16:06buy0.10usdchf1.24121.21771.24442007.01.10 02:021.24440.000.000.4719.84
 1111RF1[tp]
42112532007.01.09 16:37sell0.40usdchf1.24221.26211.23902007.01.10 08:311.24080.000.00-3.3534.75
 1122RF1
42132332007.01.09 18:34buy0.10audusd0.77900.75550.78222007.01.11 01:310.78050.000.000.3111.58
 5522RF1
42132862007.01.09 18:41buy0.20usdcad1.17711.15541.18032007.01.11 12:081.17220.000.001.05-64.47
 6611RF1
42134642007.01.09 18:54buy0.10usdjpy119.18116.83119.502007.01.10 14:49119.500.000.000.6820.65
 4422RF1[tp]
42134772007.01.09 18:54sell3.20gbpusd1.94001.95451.93682007.01.10 01:151.93680.000.000.00789.02
 2211RF1[tp]
42145502007.01.09 21:03buy0.10usdcad1.17661.15311.17982007.01.11 12:471.17420.000.000.53-15.77
 6622RF1
42157312007.01.10 01:06buy0.20gbpusd1.93841.91671.94162007.01.10 06:521.93830.000.000.00-1.54
 2222RF1
42158712007.01.10 01:14buy0.20eurusd1.29801.27631.30122007.01.10 08:321.29930.000.000.0020.01
 3322RF1
42159402007.01.10 01:16buy0.40gbpusd1.93651.91661.93972007.01.10 06:511.93800.000.000.0046.20
 2222RF1
42159442007.01.10 01:16sell0.10gbpusd1.93631.95981.93312007.01.10 10:301.93740.000.000.00-8.47
 2211RF1
42160512007.01.10 01:19sell0.10eurusd1.29631.31981.29312007.01.10 14:411.29670.000.000.00-3.08
 3311RF1
42160802007.01.10 01:19sell0.80usdchf1.24401.26211.24082007.01.10 08:301.24080.000.000.00158.83
 1122RF1[tp]
42162762007.01.10 01:29buy0.40eurusd1.29621.27631.29942007.01.10 08:321.29940.000.000.0098.51
 3322RF1[tp]
42165552007.01.10 02:02buy0.10usdchf1.24471.22121.24792007.01.10 14:361.24400.000.000.00-4.34
 1111RF1
42170792007.01.10 03:15buy0.80gbpusd1.93471.91661.93792007.01.10 06:511.93790.000.000.00197.11
 2222RF1[tp]
42181412007.01.10 06:30buy0.20usdchf1.24291.22121.24612007.01.10 14:351.24390.000.000.0012.40
 1111RF1
42182672007.01.10 06:44sell0.20eurusd1.29811.31981.29492007.01.10 14:411.29670.000.000.0021.59
 3311RF1
42183772007.01.10 06:52sell0.20gbpusd1.93821.95991.93502007.01.10 10:301.93690.000.000.0020.03
 2211RF1
42183922007.01.10 06:52buy0.10gbpusd1.93821.91471.94142007.01.10 08:321.93960.000.000.0010.78
 2222RF1
42192532007.01.10 07:39buy0.20gbpusd1.93641.91471.93962007.01.10 08:311.93960.000.000.0049.26
 2222RF1[tp]
42203782007.01.10 08:24buy0.40usdchf1.24091.22101.24412007.01.10 14:351.24410.000.000.0079.33
 1111RF1[tp]
42206342007.01.10 08:31buy0.10usdchf1.24051.21701.24372007.01.10 09:481.24370.000.000.0019.83
 1122RF1[tp]
42206772007.01.10 08:32sell0.10gbpusd1.93911.96261.93592007.01.10 10:301.93710.000.000.0015.41
 2222RF1
42206942007.01.10 08:33sell0.10eurusd1.29911.32261.29592007.01.10 15:531.29590.000.000.0024.70
 3322RF1[tp]
42207872007.01.10 08:36sell0.40gbpusd1.94011.96001.93692007.01.10 10:301.93690.000.000.0098.59
 2211RF1[tp]
42215972007.01.10 09:03sell0.20gbpusd1.94101.96271.93782007.01.10 10:301.93780.000.000.0049.30
 2222RF1[tp]
42220702007.01.10 09:25sell0.80gbpusd1.94191.96001.93872007.01.10 10:301.93870.000.000.00197.15
 2211RF1[tp]
42224702007.01.10 09:48buy0.10usdchf1.24391.22041.24712007.01.10 15:541.24530.000.000.008.68
 1122RF1
42230092007.01.10 10:30sell0.10gbpusd1.93651.96001.93332007.01.10 14:401.93520.000.000.0010.02
 2222RF1
42230312007.01.10 10:30buy0.10gbpusd1.93761.91411.94082007.01.11 10:301.93770.000.00-0.230.77
 2211RF1
42231452007.01.10 10:39sell0.20gbpusd1.93841.96011.93522007.01.10 14:401.93520.000.000.0049.35
 2222RF1[tp]
42231982007.01.10 10:44buy0.20usdchf1.24211.22041.24532007.01.10 15:541.24530.000.000.0039.66
 1122RF1[tp]
42235012007.01.10 11:09sell0.40eurusd1.30001.31991.29682007.01.10 14:401.29680.000.000.0098.70
 3311RF1[tp]
42258682007.01.10 14:35buy0.20audusd0.77880.75710.78202007.01.11 01:300.78000.000.000.4618.55
 5511RF1
42258892007.01.10 14:35buy0.20gbpusd1.93571.91401.93892007.01.11 10:301.93780.000.00-0.4632.39
 2211RF1
42259282007.01.10 14:36buy0.10usdchf1.24441.22091.24762007.01.10 16:261.24760.000.000.0019.83
 1111RF1[tp]
42260342007.01.10 14:40buy0.10gbpusd1.93521.91171.93842007.01.11 10:301.93670.000.00-0.2311.57
 2222RF1
42260762007.01.10 14:41buy0.10eurusd1.29691.27341.30012007.01.11 13:001.29810.000.00-1.749.24
 3311RF1
42262432007.01.10 14:47buy0.20audusd0.77720.75550.78042007.01.11 01:310.78040.000.000.4649.45
 5522RF1[tp]
42262742007.01.10 14:48buy0.40audusd0.77690.75700.78012007.01.11 01:300.78010.000.000.9398.89
 5511RF1[tp]
42263292007.01.10 14:50sell0.10usdjpy119.49121.84119.172007.01.12 08:14120.700.000.00-4.52-77.63
 4422RF1
42271612007.01.10 15:40buy0.10usdjpy119.62117.27119.942007.01.11 08:19119.940.000.002.0320.59
 4411RF1[tp]
42273252007.01.10 15:45sell0.20usdjpy119.67121.84119.352007.01.12 08:14120.710.000.00-9.03-133.45
 4422RF1
42275162007.01.10 15:53buy0.10eurusd1.29581.27231.29902007.01.11 10:001.29700.000.00-1.749.25
 3322RF1
42275552007.01.10 15:54sell0.10usdchf1.24521.26871.24202007.01.11 13:111.24380.000.00-2.528.66
 1122RF1
42280312007.01.10 16:09buy0.20eurusd1.29491.27321.29812007.01.11 13:001.29810.000.00-3.4849.30
 3311RF1[tp]
42282912007.01.10 16:14buy0.40gbpusd1.93351.91361.93672007.01.11 10:301.93670.000.00-0.9398.74
 2211RF1[tp]
42283952007.01.10 16:15buy0.20gbpusd1.93341.91171.93662007.01.11 10:301.93660.000.00-0.4649.38
 2222RF1[tp]
42284182007.01.10 16:15buy0.20eurusd1.29381.27211.29702007.01.11 10:001.29700.000.00-3.4849.34
 3322RF1[tp]
42284542007.01.10 16:16sell0.20usdchf1.24701.26871.24382007.01.11 13:111.24380.000.00-5.0339.59
 1122RF1[tp]
42287092007.01.10 16:26buy0.10usdchf1.24801.22451.25122007.01.11 14:511.24630.000.001.40-10.55
 1111RF1
42290592007.01.10 16:40buy0.20usdchf1.24621.22451.24942007.01.11 14:511.24600.000.002.79-2.49
 1111RF1
42346712007.01.10 22:33buy0.40usdcad1.17531.15541.17852007.01.11 12:071.17220.000.001.58-81.59
 6611RF1
42347182007.01.10 22:38buy0.20usdcad1.17451.15281.17772007.01.11 12:471.17410.000.000.79-5.26
 6622RF1
42364642007.01.11 01:30buy0.10audusd0.78020.75670.78342007.01.11 13:110.78340.000.000.0024.63
 5511RF1[tp]
42364842007.01.11 01:31sell0.10audusd0.78040.80390.77722007.01.12 08:170.78050.000.00-0.23-0.77
 5522RF1
42379572007.01.11 03:44sell0.20audusd0.78230.80400.77912007.01.12 08:180.78050.000.00-0.4727.88
 5522RF1
42382982007.01.11 04:13buy0.40usdchf1.24441.22451.24762007.01.11 14:511.24590.000.000.0037.23
 1111RF1
42401642007.01.11 07:31sell0.40usdjpy119.86121.85119.542007.01.12 08:13120.700.000.00-4.51-215.56
 4422RF1
42408262007.01.11 08:19buy0.10usdjpy119.96117.61120.282007.01.11 09:36120.280.000.000.0020.54
 4411RF1[tp]
42418322007.01.11 09:14sell0.80usdjpy120.06121.87119.742007.01.12 08:13120.700.000.00-9.02-328.48
 4422RF1
42421412007.01.11 09:30sell1.60usdjpy120.25121.88119.932007.01.12 08:13120.700.000.00-18.03-461.92
 4422RF1
42422622007.01.11 09:37buy0.10usdjpy120.29117.94120.612007.01.11 14:51120.410.000.000.007.70
 4411RF1
42425802007.01.11 09:52buy0.80usdcad1.17351.15541.17672007.01.11 12:071.17240.000.000.00-57.89
 6611RF1
42427912007.01.11 10:01sell0.10eurusd1.29721.32071.29402007.01.11 13:241.29820.000.000.00-7.70
 3322RF1
42431892007.01.11 10:30sell0.10gbpusd1.93791.96141.93472007.01.11 13:011.94690.000.000.00-69.37
 2222RF1
42431992007.01.11 10:30buy0.10gbpusd1.93791.91441.94112007.01.11 13:001.94110.000.000.0024.69
 2211RF1[tp]
42432482007.01.11 10:34buy0.40usdcad1.17241.15251.17562007.01.11 12:471.17410.000.000.0044.68
 6622RF1
42432652007.01.11 10:35buy1.60usdcad1.17161.15531.17482007.01.11 12:061.17250.000.000.0094.73
 6611RF1
42434092007.01.11 10:40buy0.80usdcad1.17061.15251.17382007.01.11 12:461.17380.000.000.00168.23
 6622RF1[tp]
42434252007.01.11 10:40buy3.20usdcad1.16911.15461.17232007.01.11 12:051.17230.000.000.00673.77
 6611RF1[tp]
42434352007.01.11 10:41sell0.20gbpusd1.93981.96151.93662007.01.11 13:011.94720.000.000.00-114.09
 2222RF1
42446502007.01.11 12:08sell0.10usdcad1.17251.19601.16932007.01.11 15:471.17720.000.000.00-30.87
 6611RF1
42451062007.01.11 12:47sell0.10usdcad1.17411.19761.17092007.01.11 16:001.17700.000.000.00-19.07
 6622RF1
42451092007.01.11 12:47sell0.20usdcad1.17441.19611.17122007.01.11 15:471.17720.000.000.00-36.79
 6611RF1
42451592007.01.11 12:52sell0.20usdcad1.17601.19771.17282007.01.11 16:001.17670.000.000.00-9.21
 6622RF1
42451642007.01.11 12:52sell0.40usdcad1.17641.19631.17322007.01.11 15:471.17700.000.000.00-15.77
 6611RF1
42453892007.01.11 13:00buy0.10gbpusd1.94981.92581.95252007.01.11 13:061.94950.000.000.00-2.31
 2211RF1
42454242007.01.11 13:00sell0.40gbpusd1.94951.96941.94632007.01.11 13:011.94820.000.000.0040.07
 2222RF1
42455232007.01.11 13:01sell0.80gbpusd1.95131.96941.94812007.01.11 13:011.94810.000.000.00197.29
 2222RF1[tp]
42455442007.01.11 13:01buy0.10eurusd1.29841.27491.30162007.01.12 08:141.29120.000.00-0.58-55.76
 3311RF1
42457252007.01.11 13:02sell0.10gbpusd1.94631.96981.94312007.01.11 14:381.94840.000.000.00-16.19
 2222RF1
42457342007.01.11 13:02buy0.20gbpusd1.94731.92511.95002007.01.11 13:061.95000.000.000.0041.56
 2211RF1[tp]
42457742007.01.11 13:02sell0.20gbpusd1.94811.96981.94492007.01.11 14:381.94830.000.000.00-3.09
 2222RF1
42460392007.01.11 13:06sell0.20eurusd1.29911.32081.29592007.01.11 13:241.29800.000.000.0016.95
 3322RF1
42460612007.01.11 13:06sell0.40gbpusd1.94991.96981.94672007.01.11 14:381.94790.000.000.0061.72
 2222RF1
42460762007.01.11 13:07buy0.10gbpusd1.94971.92621.95292007.01.11 13:161.95290.000.000.0024.60
 2211RF1[tp]
42463092007.01.11 13:11buy0.10audusd0.78370.76020.78692007.01.12 08:150.78030.000.000.08-26.33
 5511RF1
42463922007.01.11 13:11buy0.10usdchf1.24341.21991.24662007.01.11 14:411.24480.000.000.008.68
 1122RF1
42464662007.01.11 13:12sell0.80gbpusd1.95171.96981.94852007.01.11 14:381.94850.000.000.00197.51
 2222RF1[tp]
42465042007.01.11 13:12buy0.80usdchf1.24261.22451.24582007.01.11 14:511.24580.000.000.00158.86
 1111RF1[tp]
42465292007.01.11 13:12sell0.40eurusd1.30121.32111.29802007.01.11 13:241.29800.000.000.0098.61
 3322RF1[tp]
42468062007.01.11 13:16buy0.10gbpusd1.95321.92971.95642007.01.12 07:421.94720.000.00-0.08-46.50
 2211RF1
42469282007.01.11 13:18buy0.20usdjpy120.11117.94120.432007.01.11 14:51120.430.000.000.0041.09
 4411RF1[tp]
42472832007.01.11 13:23buy0.20gbpusd1.95141.92971.95462007.01.12 07:411.94730.000.00-0.16-63.55
 2211RF1
42473692007.01.11 13:24sell0.10eurusd1.29811.32161.29492007.01.11 14:411.29490.000.000.0024.71
 3322RF1[tp]
42476272007.01.11 13:28buy0.20eurusd1.29651.27481.29972007.01.12 08:141.29130.000.00-1.16-80.54
 3311RF1
42476382007.01.11 13:28buy0.40gbpusd1.94961.92971.95282007.01.12 07:411.94720.000.00-0.31-74.40
 2211RF1
42485122007.01.11 13:50buy0.20usdchf1.24161.21991.24482007.01.11 14:411.24480.000.000.0039.71
 1122RF1[tp]
42491402007.01.11 14:07sell0.40usdcad1.17801.19791.17482007.01.11 16:001.17680.000.000.0031.55
 6622RF1
42491442007.01.11 14:07sell0.80usdcad1.17821.19631.17502007.01.11 15:461.17710.000.000.0057.84
 6611RF1
42498362007.01.11 14:35sell0.80usdcad1.17981.19791.17662007.01.11 16:001.17660.000.000.00168.30
 6622RF1[tp]
42500902007.01.11 14:38sell1.60usdcad1.18031.19661.17712007.01.11 15:461.17710.000.000.00336.47
 6611RF1[tp]
42501102007.01.11 14:38sell0.10gbpusd1.94821.97171.94502007.01.11 15:201.94500.000.000.0024.77
 2222RF1[tp]
42501262007.01.11 14:39buy0.80gbpusd1.94781.92971.95102007.01.12 07:401.94710.000.00-0.62-43.40
 2211RF1
42502982007.01.11 14:41buy0.10usdchf1.24461.22111.24782007.01.11 15:201.24780.000.000.0019.86
 1122RF1[tp]
42503202007.01.11 14:41buy0.10eurusd1.29481.27131.29802007.01.12 08:141.29130.000.00-0.58-27.10
 3322RF1
42503332007.01.11 14:41buy0.40eurusd1.29471.27481.29792007.01.12 08:141.29130.000.00-2.33-105.32
 3311RF1
42503422007.01.11 14:41buy0.20audusd0.78180.76010.78502007.01.12 08:150.78030.000.000.16-23.23
 5511RF1
42508472007.01.11 14:51buy0.20eurusd1.29291.27121.29612007.01.12 08:161.29130.000.00-1.16-24.78
 3322RF1
42508852007.01.11 14:51sell0.10usdjpy120.41122.76120.092007.01.12 08:16120.700.000.00-1.13-18.60
 4411RF1
42509212007.01.11 14:51sell0.10usdchf1.24631.26981.24312007.01.12 08:161.24960.000.00-0.84-20.45
 1111RF1
42518162007.01.11 15:16buy0.80eurusd1.29291.27481.29612007.01.12 08:131.29130.000.00-4.66-99.12
 3311RF1
42519592007.01.11 15:19buy1.60gbpusd1.94591.92961.94912007.01.12 07:401.94690.000.00-1.24124.00
 2211RF1
42520942007.01.11 15:20sell0.10gbpusd1.94451.96801.94132007.01.11 16:121.94130.000.000.0024.81
 2222RF1[tp]
42521252007.01.11 15:21sell0.10usdchf1.24751.27101.24432007.01.12 08:161.24950.000.00-0.84-12.39
 1122RF1
42527462007.01.11 15:47buy0.10usdcad1.17721.15371.18042007.01.12 08:171.17640.000.000.13-5.27
 6611RF1
42531332007.01.11 16:00sell0.10usdcad1.17681.20031.17362007.01.12 08:171.17670.000.00-0.300.65
 6622RF1
42531372007.01.11 16:00buy3.20gbpusd1.94371.92921.94692007.01.12 07:401.94690.000.00-2.48793.61
 2211RF1[tp]
42533602007.01.11 16:05sell0.20usdchf1.24821.26991.24502007.01.12 08:161.24950.000.00-1.68-16.11
 1111RF1
42533762007.01.11 16:05buy0.40eurusd1.29111.27121.29432007.01.12 08:171.29140.000.00-2.339.29
 3322RF1
42534502007.01.11 16:06sell0.20usdchf1.24941.27111.24622007.01.12 08:171.24950.000.00-1.68-1.24
 1122RF1
42551142007.01.11 17:04buy0.10gbpusd1.94201.91851.94522007.01.11 19:481.94520.000.000.0024.83
 2222RF1[tp]
42553722007.01.11 17:13buy1.60eurusd1.29061.27431.29382007.01.12 08:131.29130.000.00-9.3186.73
 3311RF1
42582812007.01.11 19:48buy0.80eurusd1.28931.27121.29252007.01.12 08:171.29130.000.00-4.66123.91
 3322RF1
42582882007.01.11 19:48buy0.10gbpusd1.94531.92181.94852007.01.12 08:181.94760.000.00-0.0817.81
 2222RF1
42623952007.01.12 03:21sell0.20usdjpy120.59122.76120.272007.01.12 08:16120.690.000.000.00-12.84
 4411RF1
42624202007.01.12 03:23buy0.40audusd0.77980.75990.78302007.01.12 08:180.78050.000.000.0021.69
 5511RF1
42642782007.01.12 07:40sell3.20usdjpy120.56122.01120.242007.01.12 08:12120.710.000.000.00-307.95
 4422RF1
42642962007.01.12 07:42sell0.10gbpusd1.94731.97081.94412007.01.12 08:161.94800.000.000.00-5.42
 2211RF1
42648362007.01.12 08:19sell0.10gbpusd1.94771.97121.94452007.01.12 14:301.94620.000.000.0011.65
 2222RF1
42648392007.01.12 08:20sell0.10audusd0.78070.80420.77752007.01.18 22:150.78860.000.00-1.39-60.96
 5522RF1
42648402007.01.12 08:20buy0.10gbpusd1.94761.92411.95082007.01.12 10:511.94880.000.000.009.29
 2211RF1
42648432007.01.12 08:20buy0.10usdchf1.25001.22651.25322007.01.12 14:281.25130.000.000.008.06
 1122RF1
42648472007.01.12 08:20sell0.10eurusd1.29071.31421.28752007.01.12 14:301.28750.000.000.0024.86
 3322RF1[tp]
42648502007.01.12 08:20buy0.10eurusd1.29091.26741.29412007.01.12 14:591.29090.000.000.000.00
 3311RF1
42648522007.01.12 08:20sell0.10usdchf1.24961.27311.24642007.01.12 15:061.24790.000.000.0010.55
 1111RF1
42648592007.01.12 08:20sell0.10usdjpy120.67123.02120.352007.01.12 10:07120.350.000.000.0020.59
 4411RF1[tp]
42648612007.01.12 08:21buy0.10usdjpy120.68118.33121.002007.01.15 09:55120.470.000.000.68-13.48
 4422RF1
42653222007.01.12 08:51buy0.10usdjpy120.50118.33120.822007.01.15 09:55120.470.000.000.68-1.92
 4422RF1
42655822007.01.12 09:02buy0.10usdchf1.24821.22651.25142007.01.12 14:281.25140.000.000.0019.84
 1122RF1[tp]
42658202007.01.12 09:16buy0.10gbpusd1.94561.92391.94882007.01.12 10:511.94880.000.000.0024.79
 2211RF1[tp]
42667182007.01.12 10:07sell0.10usdjpy120.33122.68120.012007.01.12 17:15120.200.000.000.008.36
 4411RF1
42669892007.01.12 10:27buy0.20usdjpy120.32118.33120.642007.01.15 09:55120.450.000.001.3516.68
 4422RF1
42672632007.01.12 10:51buy0.10gbpusd1.94931.92581.95252007.01.12 13:421.95080.000.000.0011.62
 2211RF1
42677372007.01.12 11:23buy0.10gbpusd1.94751.92581.95072007.01.12 13:421.95070.000.000.0024.80
 2211RF1[tp]
42680222007.01.12 11:46sell0.10gbpusd1.94951.97121.94632007.01.12 14:301.94630.000.000.0024.85
 2222RF1[tp]
42686552007.01.12 12:19sell0.10usdjpy120.51122.68120.192007.01.12 17:15120.190.000.000.0020.59
 4411RF1[tp]
42696922007.01.12 13:42buy0.10gbpusd1.95121.92771.95442007.01.12 14:331.94990.000.000.00-10.08
 2211RF1
42698452007.01.12 13:51buy0.10gbpusd1.94941.92771.95262007.01.12 14:331.94950.000.000.000.77
 2211RF1
42699602007.01.12 13:55buy0.10eurusd1.28901.26731.29222007.01.12 14:581.29060.000.000.0012.40
 3311RF1
42705562007.01.12 14:28sell0.10usdchf1.25141.27311.24822007.01.12 15:061.24820.000.000.0019.84
 1111RF1[tp]
42705782007.01.12 14:28sell0.10usdchf1.25121.27471.24802007.01.12 15:061.24800.000.000.0019.85
 1122RF1[tp]
42707642007.01.12 14:30buy0.20gbpusd1.94621.92631.94942007.01.12 14:331.94940.000.000.0049.66
 2211RF1[tp]
42707962007.01.12 14:30buy0.20eurusd1.28701.26711.29022007.01.12 14:581.29020.000.000.0049.60
 3311RF1[tp]
42708262007.01.12 14:30buy0.10eurusd1.28741.26391.29062007.01.12 14:581.29060.000.000.0024.79
 3322RF1[tp]
42708552007.01.12 14:30buy0.10gbpusd1.94691.92291.94962007.01.12 14:331.94960.000.000.0020.95
 2222RF1[tp]
42710192007.01.12 14:33sell0.10gbpusd1.94971.97321.94652007.01.12 19:171.95660.000.000.00-53.42
 2222RF1
42710582007.01.12 14:33buy0.10gbpusd1.95021.92671.95342007.01.12 14:581.95190.000.000.0013.18
 2211RF1
42714192007.01.12 14:43buy0.10gbpusd1.94841.92671.95162007.01.12 14:571.95160.000.000.0024.82
 2211RF1[tp]
42717832007.01.12 14:57sell0.10gbpusd1.95171.97341.94852007.01.12 19:171.95650.000.000.00-37.15
 2222RF1
42718062007.01.12 14:58buy0.10gbpusd1.95251.92901.95572007.01.12 15:491.95570.000.000.0024.75
 2211RF1[tp]
42719352007.01.12 14:59sell0.20gbpusd1.95421.97411.95102007.01.12 19:161.95670.000.000.00-38.70
 2222RF1
42719552007.01.12 14:59buy0.10eurusd1.29131.26781.29452007.01.15 08:421.29450.000.00-0.5824.72
 3322RF1[tp]
42720202007.01.12 15:00buy0.10eurusd1.29091.26741.29412007.01.12 16:011.29410.000.000.0024.73
 3311RF1[tp]
42724272007.01.12 15:08buy0.10usdchf1.24851.22501.25172007.01.15 15:561.24810.000.000.47-2.48
 1122RF1
42724712007.01.12 15:10sell0.10usdchf1.24781.27131.24462007.01.15 12:491.24460.000.00-0.8419.84
 1111RF1[tp]
42731212007.01.12 15:37buy0.10usdchf1.24671.22501.24992007.01.15 15:551.24810.000.000.478.67
 1122RF1
42734462007.01.12 15:49buy0.10gbpusd1.95601.93251.95922007.01.12 16:331.95920.000.000.0024.74
 2211RF1[tp]
42736742007.01.12 16:00sell0.30gbpusd1.95621.97431.95302007.01.12 19:161.95670.000.000.00-11.61
 2222RF1
42738432007.01.12 16:01buy0.10eurusd1.29431.27081.29752007.01.15 08:541.29530.000.00-0.587.72
 3311RF1
42738582007.01.12 16:01sell0.50gbpusd1.95811.97441.95492007.01.12 19:161.95670.000.000.0054.18
 2222RF1
42740382007.01.12 16:05buy0.10eurusd1.29231.27061.29552007.01.15 08:541.29550.000.00-0.5824.70
 3311RF1[tp]
42747852007.01.12 16:33buy0.10gbpusd1.95961.93611.96282007.01.15 05:001.96100.000.00-0.0810.83
 2211RF1
42751892007.01.12 16:53sell0.80gbpusd1.95991.97441.95672007.01.12 19:161.95670.000.000.00198.12
 2222RF1[tp]
42757482007.01.12 17:15sell0.10usdjpy120.18122.53119.862007.01.16 08:07120.250.000.00-2.25-4.49
 4411RF1
42760192007.01.12 17:35buy0.10gbpusd1.95781.93611.96102007.01.15 05:001.96100.000.00-0.0824.74
 2211RF1[tp]
42761082007.01.12 17:41sell0.10usdjpy120.37122.54120.052007.01.16 08:07120.240.000.00-2.258.33
 4411RF1
42770552007.01.12 19:17sell0.10gbpusd1.95631.97981.95312007.01.16 10:391.96620.000.000.00-76.32
 2222RF1
42774842007.01.12 20:41sell0.10gbpusd1.95811.97981.95492007.01.16 10:391.96600.000.000.00-60.91
 2222RF1
42793172007.01.15 00:51sell0.20gbpusd1.95991.97981.95672007.01.16 10:391.96610.000.000.00-95.61
 2222RF1
42795842007.01.15 01:23buy0.30usdjpy120.13118.32120.452007.01.15 09:55120.450.000.000.0061.60
 4422RF1[tp]
42808762007.01.15 05:01sell0.10gbpusd1.96131.98481.95812007.01.16 10:391.96610.000.000.00-37.01
 2211RF1
42825132007.01.15 08:40sell0.30gbpusd1.96171.97981.95852007.01.16 10:381.96640.000.000.00-108.71
 2222RF1
42826242007.01.15 08:42sell0.10eurusd1.29451.31801.29132007.01.16 14:201.29500.000.000.31-3.86
 3322RF1
42828382007.01.15 08:54buy0.20usdchf1.24491.22501.24812007.01.15 15:551.24810.000.000.0039.65
 1122RF1[tp]
42828612007.01.15 08:54buy0.10eurusd1.29551.27201.29872007.01.16 08:391.29700.000.00-0.5811.57
 3311RF1
42833322007.01.15 09:20sell0.10gbpusd1.96311.98481.95992007.01.16 10:381.96670.000.000.00-27.76
 2211RF1
42834122007.01.15 09:24buy0.10eurusd1.29371.27201.29692007.01.16 08:391.29690.000.00-0.5824.67
 3311RF1[tp]
42835352007.01.15 09:29sell0.50gbpusd1.96351.97981.96032007.01.16 10:381.96680.000.000.00-127.21
 2222RF1
42838612007.01.15 09:55sell0.10usdjpy120.47122.82120.152007.01.17 09:18120.520.000.00-2.24-3.21
 4422RF1
42842002007.01.15 10:15sell0.20usdjpy120.56122.55120.242007.01.16 08:07120.240.000.00-2.2541.05
 4411RF1[tp]
42843152007.01.15 10:26sell0.20gbpusd1.96491.98481.96172007.01.16 10:381.96680.000.000.00-29.29
 2211RF1
42844372007.01.15 10:35sell0.80gbpusd1.96541.97991.96222007.01.16 10:381.96690.000.000.00-92.52
 2222RF1
42858732007.01.15 12:49sell0.10usdchf1.24451.26801.24132007.01.16 08:421.24510.000.00-0.84-3.71
 1111RF1
42880412007.01.15 14:43sell0.10usdchf1.24631.26801.24312007.01.16 08:421.24500.000.00-0.848.05
 1111RF1
42889192007.01.15 15:55sell0.20usdchf1.24821.26811.24502007.01.16 08:421.24500.000.00-1.6739.62
 1111RF1[tp]
42889462007.01.15 15:56sell0.10usdchf1.24801.27151.24482007.01.16 10:271.24480.000.00-0.8419.82
 1122RF1[tp]
42948942007.01.16 08:06sell0.10eurusd1.29631.31801.29312007.01.16 14:201.29490.000.000.0010.81
 3322RF1
42949072007.01.16 08:07sell0.30gbpusd1.96691.98501.96372007.01.16 10:381.96730.000.000.00-9.25
 2211RF1
42949422007.01.16 08:07sell1.30gbpusd1.96731.98001.96412007.01.16 10:381.96660.000.000.0070.17
 2222RF1
42949712007.01.16 08:07sell0.10usdjpy120.24122.59119.922007.01.17 12:24120.460.000.00-1.12-14.14
 4411RF1
42958582007.01.16 08:39buy0.10eurusd1.29721.27371.30042007.01.17 16:321.29480.000.00-0.58-18.54
 3311RF1
42959762007.01.16 08:42sell0.10usdchf1.24491.26841.24172007.01.17 15:521.24680.000.00-0.84-11.78
 1111RF1
42966942007.01.16 09:19sell0.10usdjpy120.42122.59120.102007.01.17 12:24120.460.000.00-1.12-2.57
 4411RF1
42981362007.01.16 10:27buy0.10usdchf1.24471.22121.24792007.01.16 14:201.24600.000.000.008.06
 1122RF1
42982462007.01.16 10:30sell2.10gbpusd1.96981.98071.96662007.01.16 10:381.96660.000.000.00518.08
 2222RF1[tp]
42982912007.01.16 10:30sell0.50gbpusd1.97051.98681.96732007.01.16 10:371.96730.000.000.00123.36
 2211RF1[tp]
42988742007.01.16 10:39sell0.10gbpusd1.96601.98951.96282007.01.16 14:221.96450.000.000.0011.59
 2222RF1
42988832007.01.16 10:39buy0.10gbpusd1.96641.94291.96962007.01.16 12:241.96780.000.000.0010.79
 2211RF1
42996102007.01.16 11:04buy0.10gbpusd1.96451.94281.96772007.01.16 12:241.96770.000.000.0024.66
 2211RF1[tp]
42998772007.01.16 11:16buy0.10usdchf1.24291.22121.24612007.01.16 14:201.24610.000.000.0019.83
 1122RF1[tp]
42999802007.01.16 11:20sell0.20eurusd1.29811.31801.29492007.01.16 14:201.29490.000.000.0049.42
 3322RF1[tp]
43009182007.01.16 12:24sell0.10gbpusd1.96781.98951.96462007.01.16 14:221.96460.000.000.0024.72
 2222RF1[tp]
43009292007.01.16 12:25buy0.10gbpusd1.96811.94461.97132007.01.16 17:291.96310.000.000.00-38.65
 2211RF1
43020102007.01.16 13:40buy0.10gbpusd1.96631.94461.96952007.01.16 17:291.96300.000.000.00-25.51
 2211RF1
43025662007.01.16 14:13sell0.20usdjpy120.61122.60120.292007.01.17 12:24120.470.000.00-2.2517.99
 4411RF1
43027362007.01.16 14:18sell0.10usdjpy120.65122.82120.332007.01.17 09:18120.510.000.00-1.128.99
 4422RF1
43027572007.01.16 14:19buy0.10eurusd1.29531.27361.29852007.01.17 16:321.29470.000.00-0.58-4.63
 3311RF1
43028492007.01.16 14:20sell0.10usdchf1.24631.26981.24312007.01.17 15:511.24670.000.00-0.84-2.48
 1122RF1
43028772007.01.16 14:21buy0.10eurusd1.29481.27131.29802007.01.17 16:311.29450.000.00-0.58-2.32
 3322RF1
43029462007.01.16 14:22sell0.10usdchf1.24671.26841.24352007.01.17 15:511.24680.000.00-0.84-0.62
 1111RF1
43029712007.01.16 14:23buy0.20gbpusd1.96441.94451.96762007.01.16 17:291.96340.000.000.00-15.46
 2211RF1
43029802007.01.16 14:23buy0.10gbpusd1.96471.94121.96792007.01.17 08:311.96400.000.00-0.08-5.42
 2222RF1
43050632007.01.16 15:39buy0.20eurusd1.29341.27351.29662007.01.17 16:321.29480.000.00-1.1621.62
 3311RF1
43053282007.01.16 15:53buy0.10gbpusd1.96271.94101.96592007.01.17 08:301.96400.000.00-0.0810.06
 2222RF1
43053512007.01.16 15:53buy0.10eurusd1.29291.27121.29612007.01.17 16:311.29420.000.00-0.5810.04
 3322RF1
43053802007.01.16 15:53buy0.30gbpusd1.96161.94351.96482007.01.16 17:291.96300.000.000.0032.47
 2211RF1
43063102007.01.16 16:25buy0.20gbpusd1.96081.94091.96402007.01.17 08:301.96400.000.00-0.1549.53
 2222RF1[tp]
43065352007.01.16 16:36sell0.10usdchf1.24811.26981.24492007.01.17 15:511.24690.000.00-0.847.45
 1122RF1
43066022007.01.16 16:38buy0.50gbpusd1.95981.94351.96302007.01.16 17:291.96300.000.000.00123.68
 2211RF1[tp]
43066082007.01.16 16:39sell0.20usdchf1.24851.26841.24532007.01.17 15:511.24700.000.00-1.6718.60
 1111RF1
43076912007.01.16 17:29sell0.10gbpusd1.96331.98681.96012007.01.16 17:501.96010.000.000.0024.77
 2211RF1[tp]
43080432007.01.16 17:50buy0.30eurusd1.29161.27351.29482007.01.17 16:321.29480.000.00-1.7474.14
 3311RF1[tp]
43080692007.01.16 17:50sell0.10gbpusd1.95991.98341.95672007.01.17 20:281.96820.000.000.00-64.19
 2211RF1
43083082007.01.16 18:04buy0.20eurusd1.29111.27121.29432007.01.17 16:311.29430.000.00-1.1649.45
 3322RF1[tp]
43087652007.01.16 18:52sell0.10gbpusd1.96171.98341.95852007.01.17 20:281.96810.000.000.00-49.50
 2211RF1
43113392007.01.17 00:36sell0.30usdjpy120.79122.60120.472007.01.17 12:23120.470.000.000.0061.69
 4411RF1[tp]
43113602007.01.17 00:38sell0.20usdjpy120.84122.83120.522007.01.17 09:18120.520.000.000.0041.08
 4422RF1[tp]
43137562007.01.17 07:23sell0.20gbpusd1.96361.98351.96042007.01.17 20:281.96810.000.000.00-69.61
 2211RF1
43145412007.01.17 08:31sell0.10gbpusd1.96401.98751.96082007.01.17 20:271.96800.000.000.00-30.93
 2222RF1
43149782007.01.17 09:00sell0.30gbpusd1.96541.98351.96222007.01.17 20:281.96780.000.000.00-55.68
 2211RF1
43152992007.01.17 09:18buy0.10usdjpy120.52118.17120.842007.01.18 05:05120.840.000.002.0220.41
 4422RF1[tp]
43154852007.01.17 09:35sell0.10gbpusd1.96581.98751.96262007.01.17 20:261.96790.000.000.00-16.24
 2222RF1
43168292007.01.17 11:37sell0.50gbpusd1.96721.98351.96402007.01.17 20:271.96780.000.000.00-23.20
 2211RF1
43168602007.01.17 11:38sell0.20gbpusd1.96761.98751.96442007.01.17 20:261.96790.000.000.00-4.64
 2222RF1
43175992007.01.17 12:24sell0.10usdjpy120.45122.80120.132007.01.18 22:26121.250.000.00-3.37-50.91
 4411RF1
43181282007.01.17 13:07sell0.20usdchf1.24991.26981.24672007.01.17 15:511.24670.000.000.0039.68
 1122RF1[tp]
43188182007.01.17 14:05sell0.30usdchf1.25031.26841.24712007.01.17 15:511.24710.000.000.0059.51
 1111RF1[tp]
43188342007.01.17 14:05sell0.10usdjpy120.66122.83120.342007.01.18 22:26121.250.000.00-3.37-37.55
 4411RF1
43218192007.01.17 15:51sell0.80gbpusd1.96901.98351.96582007.01.17 20:271.96780.000.000.0074.26
 2211RF1
43218812007.01.17 15:51sell0.30gbpusd1.96951.98761.96632007.01.17 20:261.96810.000.000.0032.48
 2222RF1
43218962007.01.17 15:52buy0.10usdchf1.24671.22321.24992007.01.18 10:061.24810.000.001.398.66
 1122RF1
43219222007.01.17 15:52sell0.10usdchf1.24631.26981.24312007.01.18 04:071.24510.000.00-2.517.44
 1111RF1
43223002007.01.17 16:09sell0.10usdchf1.24811.26981.24492007.01.18 04:071.24490.000.00-2.5119.82
 1111RF1[tp]
43227222007.01.17 16:32sell0.10eurusd1.29431.31781.29112007.01.18 13:041.29300.000.000.9310.05
 3322RF1
43227962007.01.17 16:32sell1.30gbpusd1.97091.98361.96772007.01.17 20:271.96770.000.000.00321.76
 2211RF1[tp]
43228142007.01.17 16:32buy0.10eurusd1.29501.27151.29822007.01.18 04:081.29630.000.00-1.7410.03
 3311RF1
43230212007.01.17 16:41buy0.10eurusd1.29321.27151.29642007.01.18 04:081.29640.000.00-1.7424.68
 3311RF1[tp]
43232082007.01.17 16:53sell0.50gbpusd1.97131.98761.96812007.01.17 20:261.96810.000.000.00123.73
 2222RF1[tp]
43256302007.01.17 20:27buy0.10gbpusd1.96811.94461.97132007.01.18 02:441.97130.000.00-0.2324.72
 2222RF1[tp]
43257022007.01.17 20:28sell0.10gbpusd1.96801.99151.96482007.01.18 10:161.97340.000.000.00-41.71
 2211RF1
43263082007.01.17 21:57sell0.10gbpusd1.96981.99151.96662007.01.18 10:161.97380.000.000.00-30.89
 2211RF1
43278972007.01.18 02:44buy0.10gbpusd1.97161.94811.97482007.01.18 08:321.97480.000.000.0024.68
 2222RF1[tp]
43279052007.01.18 02:45sell0.20gbpusd1.97161.99151.96842007.01.18 10:161.97360.000.000.00-30.89
 2211RF1
43286232007.01.18 04:04sell0.10eurusd1.29621.31791.29302007.01.18 13:041.29300.000.000.0024.75
 3322RF1[tp]
43286692007.01.18 04:07buy0.10usdchf1.24491.22321.24812007.01.18 10:061.24810.000.000.0019.79
 1122RF1[tp]
43286772007.01.18 04:08sell0.10usdchf1.24471.26821.24152007.01.18 15:241.25050.000.000.00-35.85
 1111RF1
43286842007.01.18 04:08buy0.10eurusd1.29641.27291.29962007.01.18 15:231.29390.000.000.00-19.32
 3311RF1
43288322007.01.18 04:28sell0.30gbpusd1.97351.99161.97032007.01.18 10:161.97350.000.000.000.00
 2211RF1
43293232007.01.18 05:05sell0.10usdjpy120.85123.20120.532007.01.18 22:26121.250.000.000.00-25.46
 4422RF1
43293832007.01.18 05:06sell0.20usdjpy120.84122.83120.522007.01.18 22:26121.250.000.000.00-52.18
 4411RF1
43305262007.01.18 07:35sell0.10usdjpy121.04123.21120.722007.01.18 22:25121.250.000.000.00-13.36
 4422RF1
43305482007.01.18 07:36sell0.30usdjpy121.03122.84120.712007.01.18 22:25121.250.000.000.00-42.00
 4411RF1
43311462007.01.18 08:28sell0.20usdjpy121.23123.22120.912007.01.18 22:25121.240.000.000.00-1.28
 4422RF1
43311532007.01.18 08:28sell0.50usdjpy121.23122.86120.912007.01.18 22:25121.250.000.000.00-6.37
 4411RF1
43312712007.01.18 08:32sell0.10gbpusd1.97481.99831.97162007.01.18 10:161.97360.000.000.009.26
 2222RF1
43317182007.01.18 09:02sell0.10usdchf1.24651.26821.24332007.01.18 15:241.25030.000.000.00-23.49
 1111RF1
43317742007.01.18 09:04sell0.50gbpusd1.97531.99161.97212007.01.18 10:151.97390.000.000.0054.07
 2211RF1
43318742007.01.18 09:07sell0.10gbpusd1.97671.99841.97352007.01.18 10:151.97350.000.000.0024.72
 2222RF1[tp]
43319082007.01.18 09:08sell0.80gbpusd1.97711.99161.97392007.01.18 10:151.97390.000.000.00197.72
 2211RF1[tp]
43326052007.01.18 09:53sell0.30usdjpy121.42123.23121.102007.01.18 22:15121.240.000.000.0034.38
 4422RF1
43326742007.01.18 09:55sell0.80usdjpy121.42122.87121.102007.01.18 22:15121.240.000.000.0091.66
 4411RF1
43330832007.01.18 10:07sell0.20usdchf1.24831.26821.24512007.01.18 15:241.25050.000.000.00-27.20
 1111RF1
43330882007.01.18 10:07sell0.10usdchf1.24831.27181.24512007.01.18 15:231.25030.000.000.00-12.37
 1122RF1
43333352007.01.18 10:15sell0.10usdchf1.25011.27181.24692007.01.18 15:231.25030.000.000.00-1.24
 1122RF1
43333492007.01.18 10:15buy0.10eurusd1.29441.27271.29762007.01.18 15:221.29440.000.000.000.00
 3311RF1
43333922007.01.18 10:16sell0.10gbpusd1.97321.99671.97002007.01.18 13:081.97000.000.000.0024.74
 2211RF1[tp]
43333962007.01.18 10:17buy0.10gbpusd1.97341.94991.97662007.01.18 15:211.96980.000.000.00-27.83
 2222RF1
43334302007.01.18 10:19sell0.30usdchf1.25011.26821.24692007.01.18 15:241.25050.000.000.00-7.42
 1111RF1
43340792007.01.18 11:01buy0.10gbpusd1.97161.94991.97482007.01.18 15:211.96950.000.000.00-16.23
 2222RF1
43343632007.01.18 11:14sell0.20usdchf1.25191.27181.24872007.01.18 15:231.25000.000.000.0023.49
 1122RF1
43346672007.01.18 11:31sell0.50usdchf1.25191.26821.24872007.01.18 15:221.25030.000.000.0049.45
 1111RF1
43356382007.01.18 13:04buy0.10eurusd1.29321.26971.29642007.01.18 15:221.29410.000.000.006.95
 3322RF1
43357142007.01.18 13:08sell0.10gbpusd1.96971.99321.96652007.01.18 14:301.96650.000.000.0024.78
 2211RF1[tp]
43357382007.01.18 13:08buy0.20gbpusd1.96941.94951.97262007.01.18 15:211.96930.000.000.00-1.54
 2222RF1
43357572007.01.18 13:09buy0.20eurusd1.29261.27271.29582007.01.18 15:221.29400.000.000.0021.64
 3311RF1
43371002007.01.18 14:30buy0.30gbpusd1.96761.94951.97082007.01.18 15:211.96900.000.000.0032.49
 2222RF1
43371962007.01.18 14:30buy0.10eurusd1.29091.26921.29412007.01.18 15:221.29410.000.000.0024.73
 3322RF1[tp]
43372202007.01.18 14:30sell0.10gbpusd1.96671.99021.96352007.01.18 22:251.97430.000.000.00-58.64
 2211RF1
43374102007.01.18 14:33buy0.50gbpusd1.96581.94951.96902007.01.18 15:211.96900.000.000.00123.77
 2222RF1[tp]
43374472007.01.18 14:34sell0.30usdchf1.25371.27181.25052007.01.18 15:221.25050.000.000.0059.33
 1122RF1[tp]
43374522007.01.18 14:34sell0.80usdchf1.25381.26831.25062007.01.18 15:221.25060.000.000.00158.22
 1111RF1[tp]
43374792007.01.18 14:35buy0.30eurusd1.29061.27251.29382007.01.18 15:221.29380.000.000.0074.19
 3311RF1[tp]
43386642007.01.18 15:16sell0.10gbpusd1.96851.99021.96532007.01.18 22:251.97430.000.000.00-44.75
 2211RF1
43388272007.01.18 15:21buy0.10gbpusd1.96991.94641.97312007.01.18 15:341.97310.000.000.0024.70
 2222RF1[tp]
43389822007.01.18 15:23sell0.20gbpusd1.97061.99051.96742007.01.18 22:161.97400.000.000.00-52.47
 2211RF1
43389952007.01.18 15:23buy0.10eurusd1.29441.27091.29762007.01.18 22:301.29610.000.000.0013.12
 3322RF1
43390102007.01.18 15:23sell0.10eurusd1.29391.31741.29072007.01.18 22:291.29620.000.000.00-17.74
 3311RF1
43390222007.01.18 15:23sell0.10usdchf1.25001.27351.24682007.01.18 21:181.24680.000.000.0019.80
 1122RF1[tp]
43390462007.01.18 15:24buy0.10usdchf1.25041.22691.25362007.01.18 22:281.24720.000.000.00-19.79
 1111RF1
43393412007.01.18 15:34sell0.30gbpusd1.97241.99051.96922007.01.18 22:251.97430.000.000.00-43.98
 2211RF1
43393572007.01.18 15:34buy0.10usdchf1.24861.22691.25182007.01.18 22:281.24720.000.000.00-8.66
 1111RF1
43394002007.01.18 15:34buy0.10gbpusd1.97351.95001.97672007.01.18 16:181.97310.000.000.00-3.08
 2222RF1
43394412007.01.18 15:35sell0.10eurusd1.29571.31741.29252007.01.18 22:291.29620.000.000.00-3.86
 3311RF1
43396672007.01.18 15:39buy0.10gbpusd1.97171.95001.97492007.01.18 16:181.97320.000.000.0011.57
 2222RF1
43401102007.01.18 15:54buy0.20gbpusd1.96991.95001.97312007.01.18 16:171.97310.000.000.0049.38
 2222RF1[tp]
43407662007.01.18 16:18buy0.10gbpusd1.97351.95001.97672007.01.18 21:051.97370.000.000.001.55
 2222RF1
43408612007.01.18 16:22buy0.10gbpusd1.97061.94891.97382007.01.18 21:051.97380.000.000.0024.69
 2222RF1[tp]
43441512007.01.18 21:05sell0.10gbpusd1.97381.99731.97062007.01.18 22:251.97430.000.000.00-3.86
 2222RF1
43442032007.01.18 21:15sell0.50gbpusd1.97421.99051.97102007.01.18 22:151.97400.000.000.007.71
 2211RF1
43442452007.01.18 21:18buy0.20usdchf1.24681.22691.25002007.01.18 22:281.24720.000.000.004.94
 1111RF1
43442532007.01.18 21:18buy0.10usdchf1.24701.22351.25022007.01.18 22:281.24720.000.000.001.24
 1122RF1
43446452007.01.18 22:25buy0.10eurusd1.29621.27271.29942007.01.18 22:301.29610.000.000.00-0.77
 123987RF1
43446492007.01.18 22:25sell0.10usdjpy121.21123.56120.892007.01.18 22:25121.250.000.000.00-2.55
 123987RF1
43446502007.01.18 22:26sell0.10usdjpy121.23123.58120.912007.01.18 22:29121.250.000.000.00-1.27
 123987RF1
43446552007.01.18 22:28sell0.10usdchf1.24721.27071.24402007.01.18 22:301.24750.000.000.00-1.85
 123987RF1
43446562007.01.18 22:28buy0.10gbpusd1.97421.95071.97742007.01.18 22:291.97410.000.000.00-0.77
 123987RF1
43612802007.01.21 23:37buy0.10usdjpy121.23118.88121.552007.01.22 10:39121.550.000.000.0020.32
 4422RF1[tp]
43612812007.01.21 23:37sell0.10usdjpy121.22123.57120.902007.01.22 23:50121.650.000.00-1.11-27.30
 123987RF1
43612912007.01.21 23:39sell0.10eurusd1.29571.31921.29252007.01.22 11:581.29420.000.000.0011.59
 3322RF1
43612982007.01.21 23:39buy0.10eurusd1.29581.27231.29902007.01.22 23:501.29460.000.00-0.58-9.27
 123987RF1
43613072007.01.21 23:40sell0.10gbpusd1.97381.99731.97062007.01.22 23:501.97590.000.000.00-16.22
 2222RF1
43613282007.01.21 23:41buy0.10gbpusd1.97421.95071.97742007.01.22 12:581.97560.000.000.0010.81
 123987RF1
43613592007.01.21 23:46buy0.10usdchf1.24861.22511.25182007.01.22 13:441.25180.000.000.0019.77
 1122RF1[tp]
43614052007.01.21 23:59sell0.10usdchf1.24841.27191.24522007.01.22 16:561.24880.000.000.00-2.47
 123987RF1
43636112007.01.22 06:56sell0.20usdjpy121.40123.57121.082007.01.22 23:50121.670.000.00-2.22-34.28
 123987RF1
43642062007.01.22 08:15sell0.10eurusd1.29751.31921.29432007.01.22 11:571.29430.000.000.0024.73
 3322RF1[tp]
43658532007.01.22 10:39sell0.10usdjpy121.55123.90121.232007.01.23 09:08121.410.000.00-1.118.89
 4422RF1
43658962007.01.22 10:41sell0.40usdjpy121.61123.60121.292007.01.22 23:50121.670.000.00-4.45-15.23
 123987RF1
43659072007.01.22 10:41buy0.20gbpusd1.97241.95071.97562007.01.22 12:581.97560.000.000.0049.42
 123987RF1[tp]
43662372007.01.22 11:02sell0.20usdchf1.25021.27191.24702007.01.22 16:561.24890.000.000.0016.07
 123987RF1
43669852007.01.22 11:58buy0.20eurusd1.29401.27231.29722007.01.22 23:511.29450.000.00-1.167.72
 123987RF1
43669992007.01.22 11:58buy0.10eurusd1.29401.27051.29722007.01.23 08:421.29720.000.00-0.5824.67
 3322RF1[tp]
43678032007.01.22 12:58sell0.10gbpusd1.97571.99921.97252007.01.23 19:381.98300.000.000.00-56.09
 123987RF1
43678082007.01.22 12:58sell0.10gbpusd1.97581.99751.97262007.01.22 23:511.97590.000.000.00-0.77
 2222RF1
43685572007.01.22 13:44sell0.10usdchf1.25181.27531.24862007.01.22 16:581.24860.000.000.0019.78
 1122RF1[tp]
43686352007.01.22 13:47sell0.40usdchf1.25211.27201.24892007.01.22 16:561.24890.000.000.0079.12
 123987RF1[tp]
43686562007.01.22 13:48sell0.10usdjpy121.73123.90121.412007.01.23 09:08121.410.000.00-1.1120.32
 4422RF1[tp]
43690492007.01.22 14:09sell0.80usdjpy121.79123.60121.472007.01.22 23:50121.660.000.00-8.8966.02
 123987RF1
43714432007.01.22 16:56sell0.10usdchf1.24881.27231.24562007.01.23 08:351.24740.000.00-0.838.66
 123987RF1
43715202007.01.22 16:58buy0.10usdchf1.24861.22511.25182007.01.23 19:431.24250.000.000.46-37.74
 1122RF1
43717412007.01.22 17:03sell0.20gbpusd1.97751.99921.97432007.01.23 19:381.98290.000.000.00-82.99
 123987RF1
43717622007.01.22 17:03sell0.20gbpusd1.97791.99781.97472007.01.22 23:501.97580.000.000.0032.44
 2222RF1
43750362007.01.22 23:51buy0.10eurusd1.29461.27111.29782007.01.23 09:101.29780.000.000.0024.65
 123987RF1[tp]
43750392007.01.22 23:51buy0.10gbpusd1.97581.95231.97902007.01.23 03:391.97900.000.000.0024.73
 2222RF1[tp]
43750642007.01.22 23:54sell0.10usdjpy121.65124.00121.332007.01.23 13:37121.330.000.000.0020.25
 123987RF1[tp]
43764572007.01.23 03:39sell0.10gbpusd1.97902.00251.97582007.01.23 15:241.98750.000.000.00-65.29
 2222RF1
43765332007.01.23 03:44sell0.20usdchf1.25061.27231.24742007.01.23 08:341.24740.000.000.0039.56
 123987RF1[tp]
43790972007.01.23 08:31sell0.40gbpusd1.97971.99961.97652007.01.23 19:371.98270.000.000.00-92.22
 123987RF1
43793032007.01.23 08:35sell0.10usdchf1.24711.27061.24392007.01.23 11:091.24390.000.000.0019.78
 123987RF1[tp]
43793482007.01.23 08:36sell0.10gbpusd1.98092.00261.97772007.01.23 15:241.98750.000.000.00-50.69
 2222RF1
43794962007.01.23 08:42sell0.80gbpusd1.98192.00001.97872007.01.23 19:371.98270.000.000.00-49.18
 123987RF1
43795482007.01.23 08:42sell0.10eurusd1.29721.32071.29402007.01.23 21:391.30290.000.000.00-43.75
 3322RF1
43800872007.01.23 09:09buy0.10usdjpy121.40119.05121.722007.01.23 17:45121.530.000.000.008.21
 4422RF1
43801162007.01.23 09:09buy0.10usdchf1.24671.22501.24992007.01.23 19:421.24240.000.000.00-26.61
 1122RF1
43801642007.01.23 09:10sell0.20gbpusd1.98282.00271.97962007.01.23 15:241.98730.000.000.00-69.12
 2222RF1
43801962007.01.23 09:11buy0.10eurusd1.29841.27491.30162007.01.23 11:191.30160.000.000.0024.59
 123987RF1[tp]
43817572007.01.23 11:00sell0.10eurusd1.29901.32071.29582007.01.23 21:391.30290.000.000.00-29.93
 3322RF1
43817942007.01.23 11:01sell1.60gbpusd1.98372.00001.98052007.01.23 19:371.98280.000.000.00110.68
 123987RF1
43819102007.01.23 11:03buy0.20usdchf1.24491.22501.24812007.01.23 19:421.24230.000.000.00-32.17
 1122RF1
43820942007.01.23 11:09sell0.10usdchf1.24311.26711.24042007.01.23 13:491.24040.000.000.0016.70
 123987RF1[tp]
43821152007.01.23 11:09sell0.30gbpusd1.98462.00271.98142007.01.23 15:241.98710.000.000.00-57.60
 2222RF1
43821532007.01.23 11:10sell0.20eurusd1.30121.32111.29802007.01.23 21:401.30290.000.000.00-26.10
 3322RF1
43824112007.01.23 11:16buy0.30usdchf1.24301.22491.24622007.01.23 19:421.24250.000.000.00-9.28
 1122RF1
43825342007.01.23 11:19buy0.10eurusd1.30171.27821.30492007.01.23 21:411.30270.000.000.007.68
 123987RF1
43838942007.01.23 12:43sell3.20gbpusd1.98602.00051.98282007.01.23 19:371.98280.000.000.00786.85
 123987RF1[tp]
43839582007.01.23 12:44sell0.50gbpusd1.98642.00271.98322007.01.23 15:231.98730.000.000.00-34.56
 2222RF1
43840332007.01.23 12:45buy0.50usdchf1.24121.22491.24442007.01.23 19:421.24260.000.000.0043.30
 1122RF1
43844672007.01.23 13:02sell0.30eurusd1.30301.32111.29982007.01.23 21:431.30290.000.000.002.30
 3322RF1
43849042007.01.23 13:24sell0.80gbpusd1.98822.00271.98502007.01.23 15:231.98710.000.000.0067.59
 2222RF1
43850722007.01.23 13:38sell0.10usdjpy121.31123.66120.992007.01.23 21:40121.600.000.000.00-18.31
 123987RF1
43851932007.01.23 13:43buy0.10usdjpy121.19119.02121.512007.01.23 17:44121.510.000.000.0020.22
 4422RF1[tp]
43853392007.01.23 13:49sell0.10usdchf1.24011.26361.23692007.01.23 21:401.24230.000.000.00-13.60
 123987RF1
43854682007.01.23 13:53sell1.30gbpusd1.99032.00301.98712007.01.23 15:231.98710.000.000.00319.53
 2222RF1[tp]
43872002007.01.23 15:05buy0.80usdchf1.23941.22491.24262007.01.23 19:411.24260.000.000.00158.35
 1122RF1[tp]
43875802007.01.23 15:24sell0.10gbpusd1.98752.01101.98432007.01.23 17:111.98610.000.000.0010.74
 2222RF1
43884532007.01.23 16:20sell0.10gbpusd1.98932.01101.98612007.01.23 17:111.98610.000.000.0024.56
 2222RF1[tp]
43891792007.01.23 17:11buy0.10gbpusd1.98581.96231.98902007.01.23 21:401.98250.000.000.00-25.33
 2222RF1
43898942007.01.23 17:44sell0.20usdjpy121.50123.67121.182007.01.23 21:41121.610.000.000.00-13.89
 123987RF1
43899412007.01.23 17:45sell0.10usdjpy121.53123.88121.212007.01.23 21:41121.610.000.000.00-5.05
 4422RF1
43903122007.01.23 18:15buy0.10gbpusd1.98401.96231.98722007.01.23 21:411.98270.000.000.00-9.98
 2222RF1
43914112007.01.23 19:32sell0.20usdchf1.24191.26361.23872007.01.23 21:421.24250.000.000.00-7.42
 123987RF1
43915382007.01.23 19:39sell0.10gbpusd1.98262.00611.97942007.01.23 21:411.98280.000.000.00-1.54
 123987RF1
43916122007.01.23 19:42buy0.20gbpusd1.98221.96231.98542007.01.23 21:441.98230.000.000.001.53
 2222RF1
43916542007.01.23 19:43sell0.10usdchf1.24251.26601.23932007.01.23 21:441.24240.000.000.000.62
 1122RF1
43917882007.01.23 19:49sell0.40usdjpy121.69121.68121.372007.01.23 21:45121.620.000.000.0017.67
 123987RF1
43921122007.01.23 20:04sell0.20gbpusd1.98441.98391.98122007.01.23 21:451.98220.000.000.0033.77
 123987RF1
43930402007.01.23 21:45buy0.10usdjpy121.62119.27121.942007.01.24 10:32121.110.000.000.66-32.42
 123987RF1
43930412007.01.23 21:45sell0.10usdjpy121.61123.96121.292007.01.24 07:40121.290.000.00-1.1120.27
 4422RF1[tp]
43930422007.01.23 21:45sell0.10eurusd1.30271.32621.29952007.01.24 09:151.29950.000.000.3124.62
 123987RF1[tp]
43930432007.01.23 21:45sell0.10gbpusd1.98212.00561.97892007.01.24 07:421.97890.000.000.0024.58
 123987RF1[tp]
43930452007.01.23 21:45buy0.10gbpusd1.98251.95901.98572007.01.24 10:571.97470.000.00-0.08-59.96
 2222RF1
43930492007.01.23 21:47buy0.10eurusd1.30291.27941.30612007.01.25 08:451.29870.000.00-2.31-32.34
 3322RF1
43930512007.01.23 21:47buy0.10usdchf1.24211.21861.24532007.01.24 09:501.24530.000.000.4619.79
 123987RF1[tp]
43930542007.01.23 21:48sell0.10usdchf1.24191.26541.23872007.01.25 09:071.24510.000.00-3.33-19.78
 1122RF1
43935532007.01.23 23:19buy0.10gbpusd1.98061.95891.98382007.01.24 10:571.97470.000.000.00-45.35
 2222RF1
43957072007.01.24 05:06sell0.10usdchf1.24371.26541.24052007.01.25 09:071.24520.000.00-2.50-9.27
 1122RF1
43966672007.01.24 07:13buy0.20usdjpy121.44119.27121.762007.01.24 10:32121.100.000.000.00-43.23
 123987RF1
43970042007.01.24 07:40buy0.10usdjpy121.29118.94121.612007.01.24 10:31121.100.000.000.00-12.07
 4422RF1
43970422007.01.24 07:41buy0.40usdjpy121.23119.24121.552007.01.24 10:32121.120.000.000.00-27.96
 123987RF1
43970652007.01.24 07:42sell0.10gbpusd1.97862.00211.97542007.01.24 08:491.97540.000.000.0024.58
 123987RF1[tp]
43970792007.01.24 07:42buy0.20gbpusd1.97881.95891.98202007.01.24 10:561.97440.000.000.00-67.65
 2222RF1
43971862007.01.24 07:44buy0.80usdjpy120.98119.17121.302007.01.24 10:31121.120.000.000.0071.18
 123987RF1
43972042007.01.24 07:44buy0.10usdjpy120.97118.80121.292007.01.24 10:31121.100.000.000.008.27
 4422RF1
43973152007.01.24 07:47buy0.10eurusd1.30111.27941.30432007.01.25 08:451.29880.000.00-1.73-17.71
 3322RF1
43973292007.01.24 07:47buy0.30gbpusd1.97681.95871.98002007.01.24 10:561.97430.000.000.00-57.66
 2222RF1
43986102007.01.24 08:50sell0.10gbpusd1.97501.99851.97182007.01.24 09:581.97180.000.000.0024.66
 123987RF1[tp]
43986392007.01.24 08:50buy0.50gbpusd1.97481.95851.97802007.01.24 10:561.97420.000.000.00-23.06
 2222RF1
43991862007.01.24 09:10buy1.60usdjpy120.80119.17121.122007.01.24 10:31121.120.000.000.00325.45
 123987RF1[tp]
43992202007.01.24 09:11buy0.20usdjpy120.78118.79121.102007.01.24 10:31121.100.000.000.0040.69
 4422RF1[tp]
43993802007.01.24 09:15sell0.10eurusd1.29931.32281.29612007.01.24 15:251.29810.000.000.009.24
 123987RF1
43994182007.01.24 09:16buy0.20eurusd1.29931.27941.30252007.01.25 08:451.29870.000.00-3.47-9.24
 3322RF1
43994442007.01.24 09:16buy0.80gbpusd1.97301.95851.97622007.01.24 10:561.97410.000.000.0067.66
 2222RF1
44001652007.01.24 09:50buy0.10usdchf1.24591.22241.24912007.01.24 12:101.24720.000.000.008.01
 123987RF1
44002092007.01.24 09:50sell0.20usdchf1.24641.26631.24322007.01.25 09:071.24510.000.00-5.0116.07
 1122RF1
44003902007.01.24 09:58sell0.10gbpusd1.97151.99501.96832007.01.24 10:301.97010.000.000.0010.77
 123987RF1
44006142007.01.24 10:05sell0.20gbpusd1.97331.99501.97012007.01.24 10:301.97010.000.000.0049.27
 123987RF1[tp]
44010762007.01.24 10:30sell0.10gbpusd1.97001.99351.96682007.01.24 14:031.97240.000.000.00-18.45
 123987RF1
44010932007.01.24 10:30buy1.30gbpusd1.97091.95821.97412007.01.24 10:561.97410.000.000.00319.83
 2222RF1[tp]
44011292007.01.24 10:31buy0.10usdjpy121.10118.75121.422007.01.24 10:53121.420.000.000.0020.26
 4422RF1[tp]
44011872007.01.24 10:32sell0.20gbpusd1.97181.99351.96862007.01.24 14:021.97250.000.000.00-10.76
 123987RF1
44011962007.01.24 10:32sell0.10usdjpy121.14123.49120.822007.01.24 16:13121.140.000.000.000.00
 123987RF1
44014812007.01.24 10:42sell0.20usdjpy121.33123.50121.012007.01.24 16:13121.090.000.000.0030.52
 123987RF1
44016132007.01.24 10:47buy0.20usdchf1.24411.22241.24732007.01.24 12:101.24730.000.000.0039.46
 123987RF1[tp]
44016462007.01.24 10:47sell0.40gbpusd1.97361.99351.97042007.01.24 14:021.97240.000.000.0036.90
 123987RF1
44017532007.01.24 10:53buy0.10usdjpy121.44119.09121.762007.01.24 16:34121.160.000.000.00-17.83
 4422RF1
44018502007.01.24 10:57buy0.10gbpusd1.97521.95171.97842007.01.24 22:431.96910.000.000.00-47.04
 2222RF1
44018632007.01.24 10:57sell0.20eurusd1.30131.32301.29812007.01.24 15:251.29810.000.000.0049.30
 123987RF1[tp]
44018812007.01.24 10:57sell0.80gbpusd1.97561.99371.97242007.01.24 14:021.97240.000.000.00196.79
 123987RF1[tp]
44024282007.01.24 11:24sell0.40usdjpy121.51123.50121.192007.01.24 16:13121.190.000.000.0081.32
 123987RF1[tp]
44032572007.01.24 12:10buy0.10usdchf1.24721.22371.25042007.01.24 15:251.24850.000.000.008.03
 123987RF1
44038572007.01.24 13:17buy0.20usdchf1.24541.22371.24862007.01.24 15:251.24860.000.000.0039.50
 123987RF1[tp]
44039712007.01.24 13:26buy0.10gbpusd1.97341.95171.97662007.01.24 22:421.96910.000.000.00-33.17
 2222RF1
44044352007.01.24 14:03sell0.10gbpusd1.97221.99571.96902007.01.24 14:501.96900.000.000.0024.64
 123987RF1[tp]
44045312007.01.24 14:09buy0.20gbpusd1.97161.95171.97482007.01.24 22:391.96900.000.000.00-40.11
 2222RF1
44051852007.01.24 14:49buy0.30gbpusd1.96971.95161.97292007.01.24 22:381.96900.000.000.00-16.19
 2222RF1
44052562007.01.24 14:50sell0.10gbpusd1.96871.99221.96552007.01.24 16:261.96550.000.000.0024.69
 123987RF1[tp]
44054522007.01.24 15:00buy0.50gbpusd1.96771.95141.97092007.01.24 22:381.96910.000.000.0053.99
 2222RF1
44059042007.01.24 15:22sell0.30usdchf1.24821.26631.24502007.01.25 09:071.24500.000.00-7.5159.34
 1122RF1[tp]
44059542007.01.24 15:25sell0.10eurusd1.29791.32141.29472007.01.24 16:181.29640.000.000.0011.57
 123987RF1
44059772007.01.24 15:25buy0.10usdchf1.24891.22541.25212007.01.25 20:041.24730.000.001.39-9.91
 123987RF1
44063552007.01.24 15:43sell0.20eurusd1.29971.32141.29652007.01.24 16:181.29650.000.000.0049.37
 123987RF1[tp]
44067782007.01.24 16:13buy0.10usdjpy121.24119.07121.562007.01.24 16:34121.170.000.000.00-4.45
 4422RF1
44068182007.01.24 16:13buy0.10usdjpy121.14118.79121.462007.01.25 09:16120.670.000.002.00-29.98
 123987RF1
44068492007.01.24 16:13buy0.20usdchf1.24701.22531.25022007.01.25 20:041.24720.000.002.782.47
 123987RF1
44069372007.01.24 16:16buy0.20usdjpy121.03119.04121.352007.01.24 16:34121.160.000.000.0016.56
 4422RF1
44069842007.01.24 16:17buy0.30eurusd1.29711.27901.30032007.01.25 08:451.29850.000.00-5.2032.35
 3322RF1
44071322007.01.24 16:18sell0.10eurusd1.29601.31951.29282007.01.25 10:521.29680.000.000.93-6.17
 123987RF1
44072672007.01.24 16:20buy0.20usdjpy120.94118.77121.262007.01.25 09:16120.660.000.004.01-35.71
 123987RF1
44073212007.01.24 16:22buy0.30usdjpy120.84119.03121.162007.01.24 16:34121.160.000.000.0061.14
 4422RF1[tp]
44074172007.01.24 16:25buy0.80gbpusd1.96591.95141.96912007.01.24 22:371.96910.000.000.00197.46
 2222RF1[tp]
44074892007.01.24 16:26sell0.10gbpusd1.96521.98871.96202007.01.24 16:451.96580.000.000.00-4.63
 123987RF1
44077132007.01.24 16:30sell0.20gbpusd1.96701.98871.96382007.01.24 16:451.96570.000.000.0020.05
 123987RF1
44077992007.01.24 16:32sell0.40gbpusd1.96881.98871.96562007.01.24 16:451.96560.000.000.0098.73
 123987RF1[tp]
44078632007.01.24 16:34sell0.10usdjpy121.14123.49120.822007.01.24 17:34120.820.000.000.0020.44
 4422RF1[tp]
44081102007.01.24 16:46sell0.10gbpusd1.96541.98891.96222007.01.25 04:071.96580.000.000.00-3.09
 123987RF1
44085762007.01.24 17:08buy0.50eurusd1.29531.27901.29852007.01.25 08:451.29850.000.00-8.67123.22
 3322RF1[tp]
44089962007.01.24 17:34buy0.10usdjpy120.84118.44121.112007.01.24 22:00121.110.000.000.0017.20
 4422RF1[tp]
44092012007.01.24 17:52sell0.20gbpusd1.96721.98891.96402007.01.25 04:031.96580.000.000.0021.61
 123987RF1
44122722007.01.24 22:00sell0.10usdjpy121.11123.46120.792007.01.25 02:55120.790.000.00-3.3420.43
 4422RF1[tp]
44125762007.01.24 22:37sell0.40gbpusd1.96901.98891.96582007.01.25 04:031.96580.000.000.0098.77
 123987RF1[tp]
44126282007.01.24 22:43sell0.10gbpusd1.96901.99251.96582007.01.25 04:031.96580.000.000.0024.69
 2222RF1[tp]
44144582007.01.25 02:56buy0.10usdjpy120.80118.45121.122007.01.25 08:51120.530.000.000.00-17.26
 4422RF1
44144942007.01.25 02:58buy0.40usdjpy120.72118.73121.042007.01.25 09:15120.650.000.000.00-17.86
 123987RF1
44146832007.01.25 03:06buy0.10usdjpy120.61118.44120.932007.01.25 08:50120.550.000.000.00-3.83
 4422RF1
44148742007.01.25 03:33buy0.80usdjpy120.53118.72120.852007.01.25 09:15120.660.000.000.0066.34
 123987RF1
44149292007.01.25 03:36buy0.20usdjpy120.40118.41120.722007.01.25 08:50120.540.000.000.0017.90
 4422RF1
44152572007.01.25 04:08sell0.10gbpusd1.96561.98911.96242007.01.25 10:021.97020.000.000.00-35.45
 2222RF1
44152682007.01.25 04:08buy0.10gbpusd1.96591.94241.96912007.01.25 08:571.96910.000.000.0024.64
 123987RF1[tp]
44157512007.01.25 05:21sell0.10gbpusd1.96741.98911.96422007.01.25 10:021.97010.000.000.00-20.81
 2222RF1
44160022007.01.25 06:01buy1.60usdjpy120.35118.72120.672007.01.25 09:15120.670.000.000.00326.60
 123987RF1[tp]
44160722007.01.25 06:07buy0.30usdjpy120.22118.41120.542007.01.25 08:50120.540.000.000.0061.35
 4422RF1[tp]
44184162007.01.25 08:45sell0.20eurusd1.29791.31961.29472007.01.25 10:511.29650.000.000.0021.60
 123987RF1
44185472007.01.25 08:45sell0.10eurusd1.29861.32211.29542007.01.25 20:031.29540.000.000.0024.70
 3322RF1[tp]
44187362007.01.25 08:51buy0.10usdjpy120.56118.21120.882007.01.25 12:53120.720.000.000.0010.20
 4422RF1
44188852007.01.25 08:57buy0.10gbpusd1.96941.94591.97262007.01.25 09:291.97260.000.000.0024.62
 123987RF1[tp]
44188932007.01.25 08:57sell0.20gbpusd1.96921.98911.96602007.01.25 10:021.97010.000.000.00-13.87
 2222RF1
44191312007.01.25 09:03buy0.40usdchf1.24521.22531.24842007.01.25 20:041.24740.000.000.0054.51
 123987RF1
44192692007.01.25 09:07buy0.10usdchf1.24501.22151.24822007.01.25 20:051.24690.000.000.0011.77
 1122RF1
44192922007.01.25 09:08sell0.40eurusd1.29971.31961.29652007.01.25 10:511.29650.000.000.0098.73
 123987RF1[tp]
44193662007.01.25 09:11sell0.30gbpusd1.97111.98921.96792007.01.25 10:021.96970.000.000.0032.36
 2222RF1
44194872007.01.25 09:16buy0.10usdjpy120.69118.34121.012007.01.25 12:55120.800.000.000.007.02
 123987RF1
44197512007.01.25 09:29buy0.10gbpusd1.97291.94941.97612007.01.25 14:361.97200.000.000.00-6.93
 123987RF1
44197632007.01.25 09:29sell0.50gbpusd1.97291.98921.96972007.01.25 10:021.96970.000.000.00123.34
 2222RF1[tp]
44202832007.01.25 10:00buy0.20gbpusd1.97061.94891.97382007.01.25 14:351.97200.000.000.0021.55
 123987RF1
44204792007.01.25 10:03sell0.10gbpusd1.97001.99351.96682007.01.25 17:351.96810.000.000.0014.66
 2222RF1
44205652007.01.25 10:06buy0.40gbpusd1.96871.94881.97192007.01.25 14:351.97190.000.000.0098.55
 123987RF1[tp]
44210282007.01.25 10:26buy0.20usdjpy120.47118.30120.792007.01.25 12:54120.790.000.000.0040.81
 123987RF1[tp]
44214992007.01.25 10:47buy0.10usdjpy120.38118.21120.702007.01.25 12:53120.700.000.000.0020.42
 4422RF1[tp]
44216282007.01.25 10:52buy0.10eurusd1.29671.27321.29992007.01.26 16:071.28960.000.00-0.58-55.06
 123987RF1
44228872007.01.25 12:05buy0.80usdchf1.24331.22521.24652007.01.25 20:041.24650.000.000.00158.59
 123987RF1[tp]
44229552007.01.25 12:12buy0.10usdchf1.24321.22151.24642007.01.25 20:041.24640.000.000.0019.82
 1122RF1[tp]
44235792007.01.25 12:54sell0.10usdjpy120.76123.11120.442007.01.26 16:07121.480.000.00-1.12-45.96
 4422RF1
44236092007.01.25 12:55buy0.10usdjpy120.81118.46121.132007.01.25 20:33121.130.000.000.0020.42
 123987RF1[tp]
44252452007.01.25 14:35sell0.10gbpusd1.97181.99351.96862007.01.25 17:351.96860.000.000.0024.68
 2222RF1[tp]
44252702007.01.25 14:36buy0.10gbpusd1.97231.94881.97552007.01.26 08:271.96770.000.00-0.08-35.57
 123987RF1
44256602007.01.25 15:01buy0.20gbpusd1.97051.94881.97372007.01.26 08:271.96770.000.00-0.15-43.30
 123987RF1
44260042007.01.25 15:23sell0.10usdjpy120.95123.12120.632007.01.26 16:07121.480.000.00-1.12-33.83
 4422RF1
44281522007.01.25 17:35buy0.40gbpusd1.96861.94871.97182007.01.26 08:271.96790.000.00-0.31-21.65
 123987RF1
44281922007.01.25 17:35buy0.10gbpusd1.96791.94441.97112007.01.25 18:561.97110.000.000.0024.65
 2222RF1[tp]
44292442007.01.25 18:56sell0.10gbpusd1.97111.99461.96792007.01.25 19:401.96790.000.000.0024.69
 2222RF1[tp]
44299092007.01.25 19:41buy0.10gbpusd1.96791.94441.97112007.01.26 08:271.96760.000.00-0.08-2.32
 2222RF1
44302662007.01.25 20:04buy0.10eurusd1.29511.27161.29832007.01.26 16:081.28970.000.00-0.58-41.87
 3322RF1
44303052007.01.25 20:04buy0.20eurusd1.29461.27291.29782007.01.26 16:071.28970.000.00-1.16-75.99
 123987RF1
44303232007.01.25 20:04buy0.80gbpusd1.96641.94831.96962007.01.26 08:271.96790.000.00-0.6292.76
 123987RF1
44303402007.01.25 20:04buy0.10gbpusd1.96601.94431.96922007.01.26 08:261.96750.000.00-0.0811.59
 2222RF1
44304332007.01.25 20:05sell0.10usdchf1.24691.27041.24372007.01.26 15:011.25250.000.00-0.84-34.60
 1122RF1
44304402007.01.25 20:05buy0.10usdchf1.24731.22381.25052007.01.26 07:281.25050.000.000.4719.81
 123987RF1[tp]
44309382007.01.25 20:28buy1.60gbpusd1.96461.94831.96782007.01.26 08:261.96780.000.00-1.24395.79
 123987RF1[tp]
44310312007.01.25 20:33sell0.20usdjpy121.14123.13120.822007.01.26 16:06121.480.000.00-2.23-43.41
 4422RF1
44310412007.01.25 20:33buy0.10usdjpy121.16118.81121.482007.01.26 00:35121.480.000.000.6720.38
 123987RF1[tp]
44310502007.01.25 20:33buy0.10eurusd1.29301.27131.29622007.01.26 16:071.28960.000.00-0.58-26.36
 3322RF1
44310652007.01.25 20:33buy0.20gbpusd1.96411.94421.96732007.01.26 08:261.96730.000.00-0.1549.49
 2222RF1[tp]
44310952007.01.25 20:34sell0.10usdchf1.24881.27051.24562007.01.26 15:001.25260.000.00-0.84-23.48
 1122RF1
44311882007.01.25 20:37buy0.40eurusd1.29281.27291.29602007.01.26 16:061.28950.000.00-2.32-102.37
 123987RF1
44332092007.01.26 00:25sell0.30usdjpy121.34123.15121.022007.01.26 16:07121.490.000.000.00-28.72
 4422RF1
44333892007.01.26 00:35buy0.10usdjpy121.53119.18121.852007.01.26 16:06121.470.000.000.00-3.83
 123987RF1
44334332007.01.26 00:36sell0.50usdjpy121.53121.42121.212007.01.26 16:47121.420.000.000.0035.09
 4422RF1[sl]
44346762007.01.26 02:57buy0.20usdjpy121.34121.39121.662007.01.26 16:25121.390.000.000.006.38
 123987RF1[sl]
44367772007.01.26 07:28sell0.20usdchf1.25071.27061.24752007.01.26 15:001.25280.000.000.00-25.95
 1122RF1
44367832007.01.26 07:28buy0.10usdchf1.25091.22741.25412007.01.26 12:041.25410.000.000.0019.77
 123987RF1[tp]
44377012007.01.26 08:27sell0.10gbpusd1.96741.99091.96422007.01.26 09:071.96420.000.000.0024.77
 2222RF1[tp]
44377112007.01.26 08:28buy0.10gbpusd1.96771.94421.97092007.01.26 15:011.96160.000.000.00-47.22
 123987RF1
44379212007.01.26 08:41buy0.20gbpusd1.96591.94421.96912007.01.26 15:001.96150.000.000.00-68.11
 123987RF1
44386032007.01.26 09:08sell0.10gbpusd1.96401.98751.96082007.01.26 11:471.96080.000.000.0024.78
 2222RF1[tp]
44386232007.01.26 09:08buy0.40gbpusd1.96411.94421.96732007.01.26 15:001.96110.000.000.00-92.88
 123987RF1
44387542007.01.26 09:10buy0.20eurusd1.29111.27121.29432007.01.26 16:051.28970.000.000.00-21.71
 3322RF1
44388042007.01.26 09:11buy0.80eurusd1.29101.27291.29422007.01.26 16:051.28970.000.000.00-80.64
 123987RF1
44389982007.01.26 09:16buy0.80gbpusd1.96231.94421.96552007.01.26 15:001.96110.000.000.00-74.32
 123987RF1
44414902007.01.26 11:36sell0.30usdchf1.25251.27061.24932007.01.26 15:001.25270.000.000.00-3.70
 1122RF1
44417212007.01.26 11:47buy0.10gbpusd1.96091.93741.96412007.01.26 14:591.96050.000.000.00-3.09
 2222RF1
44418132007.01.26 11:50buy1.60gbpusd1.96051.94421.96372007.01.26 15:001.96110.000.000.0074.32
 123987RF1
44420992007.01.26 12:04buy0.10usdchf1.25441.23091.25762007.01.26 16:001.25540.000.000.006.18
 123987RF1
44421782007.01.26 12:10sell0.50usdchf1.25431.27061.25112007.01.26 15:001.25300.000.000.0040.16
 1122RF1
44427052007.01.26 12:37buy0.10gbpusd1.95911.93741.96232007.01.26 14:591.96060.000.000.0011.61
 2222RF1
44428352007.01.26 12:40sell0.80usdchf1.25611.27061.25292007.01.26 15:001.25290.000.000.00158.16
 1122RF1[tp]
44428612007.01.26 12:40buy0.30eurusd1.28931.27121.29252007.01.26 16:051.28980.000.000.0011.63
 3322RF1
44429212007.01.26 12:42buy1.60eurusd1.28921.27291.29242007.01.26 16:051.28960.000.000.0049.63
 123987RF1
44449172007.01.26 14:30buy3.20gbpusd1.95791.94341.96112007.01.26 15:001.96110.000.000.00792.69
 123987RF1[tp]
44449832007.01.26 14:30buy0.20gbpusd1.95731.93741.96052007.01.26 14:591.96050.000.000.0049.56
 2222RF1[tp]
44460072007.01.26 14:59buy0.10gbpusd1.96081.93731.96402007.01.26 16:051.95800.000.000.00-21.71
 2222RF1
44461682007.01.26 15:01buy0.20usdchf1.25251.23081.25572007.01.26 16:001.25570.000.000.0039.56
 123987RF1[tp]
44461782007.01.26 15:01buy0.10usdchf1.25271.22921.25592007.01.26 16:051.25380.000.000.006.81
 1122RF1
44461922007.01.26 15:01sell0.10gbpusd1.96131.98481.95812007.01.26 15:541.95810.000.000.0024.81
 123987RF1[tp]
44473192007.01.26 15:40buy0.10gbpusd1.95901.93731.96222007.01.26 16:061.95790.000.000.00-8.53
 2222RF1
44477732007.01.26 15:54sell0.10gbpusd1.95781.98131.95462007.01.26 16:061.95820.000.000.00-3.10
 123987RF1
44480602007.01.26 16:00buy0.20gbpusd1.95691.93701.96012007.01.26 16:041.95780.000.000.0013.96
 2222RF1
44482462007.01.26 16:01sell0.10usdchf1.25501.27851.25182007.01.26 16:041.25400.000.000.006.19
 123987RF1
44607402007.01.29 09:02sell0.10usdjpy121.88124.23121.562007.01.30 00:19121.740.000.00-1.118.87
 4422RF1
44607462007.01.29 09:02sell0.10gbpusd1.95911.98261.95592007.01.29 12:301.95590.000.000.0024.76
 2222RF1[tp]
44607482007.01.29 09:02sell0.10usdchf1.25451.27801.25132007.01.29 18:011.25130.000.000.0019.72
 123987RF1[tp]
44607562007.01.29 09:03buy0.10gbpusd1.95931.93581.96252007.01.29 17:091.95870.000.000.00-4.63
 123987RF1
44607622007.01.29 09:03buy0.10eurusd1.29181.26831.29502007.01.29 18:001.29500.000.000.0024.71
 123987RF1[tp]
44617802007.01.29 10:06buy0.20gbpusd1.95751.93581.96072007.01.29 17:091.95880.000.000.0020.10
 123987RF1
44639152007.01.29 12:30buy0.10gbpusd1.95591.93241.95912007.01.29 18:001.95910.000.000.0024.72
 2222RF1[tp]
44650652007.01.29 13:45sell0.10usdjpy122.06124.23121.742007.01.30 00:19121.740.000.00-1.1120.28
 4422RF1[tp]
44659942007.01.29 14:40buy0.40gbpusd1.95571.93581.95892007.01.29 17:091.95890.000.000.0098.92
 123987RF1[tp]
44685222007.01.29 17:09buy0.10gbpusd1.95881.93531.96202007.01.30 02:061.96200.000.00-0.0824.70
 123987RF1[tp]
44690852007.01.29 18:00sell0.10gbpusd1.95911.98261.95592007.01.30 09:581.96630.000.000.00-55.56
 2222RF1
44692712007.01.29 18:01sell0.10gbpusd1.96091.98261.95772007.01.30 09:571.96620.000.000.00-40.90
 2222RF1
44724852007.01.30 00:19buy0.10usdjpy121.75119.40122.072007.01.30 08:40121.900.000.000.009.49
 4422RF1
44733382007.01.30 01:45buy0.10usdjpy121.57119.40121.892007.01.30 08:39121.890.000.000.0020.24
 4422RF1[tp]
44734882007.01.30 02:06buy0.10gbpusd1.96231.93881.96552007.01.30 08:201.96550.000.000.0024.68
 123987RF1[tp]
44736892007.01.30 02:49sell0.20gbpusd1.96301.98291.95982007.01.30 09:571.96640.000.000.00-52.47
 2222RF1
44763512007.01.30 08:17sell0.30gbpusd1.96511.98321.96192007.01.30 09:571.96630.000.000.00-27.77
 2222RF1
44764302007.01.30 08:20buy0.10gbpusd1.96601.94251.96922007.01.30 09:301.96920.000.000.0024.68
 123987RF1[tp]
44767532007.01.30 08:40sell0.10usdjpy121.89124.24121.572007.01.30 16:55121.570.000.000.0020.31
 4422RF1[tp]
44768912007.01.30 08:45sell0.50gbpusd1.96701.98331.96382007.01.30 09:571.96610.000.000.0034.73
 2222RF1
44777292007.01.30 09:30sell0.80gbpusd1.96921.98371.96602007.01.30 09:571.96600.000.000.00197.54
 2222RF1[tp]
44781942007.01.30 09:58sell0.10gbpusd1.96621.98971.96302007.01.30 14:271.96300.000.000.0024.68
 2222RF1[tp]
  0.00 0.00 -196.41 12 879.58
Closed P/L: 12 683.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
44607552007.01.29 09:03sell0.10eurusd1.29151.31501.2883 1.29590.000.000.31-33.95
 3322RF1
44673292007.01.29 15:54sell0.10eurusd1.29341.31511.2902 1.29590.000.000.31-19.29
 3322RF1
44691262007.01.29 18:00buy0.10eurusd1.29541.27191.2986 1.29570.000.00-0.582.32
 123987RF1
44691682007.01.29 18:01sell0.20eurusd1.29561.31551.2924 1.29590.000.000.62-4.63
 3322RF1
44607812007.01.29 09:04buy0.10usdchf1.25491.23141.2581 1.25190.000.000.46-18.49
 1122RF1
44690642007.01.29 18:00buy0.10usdchf1.25301.23131.2562 1.25190.000.000.46-6.78
 1122RF1
44693262007.01.29 18:02sell0.10usdchf1.25111.27461.2479 1.25220.000.00-0.83-6.78
 123987RF1
44696932007.01.29 18:16sell0.20usdchf1.25301.27471.2498 1.25220.000.00-1.669.86
 123987RF1
44607582007.01.29 09:03buy0.10usdjpy121.93119.58122.25 121.680.000.000.67-15.86
 123987RF1
44716802007.01.29 22:21buy0.20usdjpy121.75119.58122.07 121.680.000.001.33-8.88
 123987RF1
44777432007.01.30 09:30buy0.10gbpusd1.96951.94601.9727 1.96160.000.000.00-60.97
 123987RF1
44780542007.01.30 09:48buy0.20gbpusd1.96771.94601.9709 1.96160.000.000.00-94.17
 123987RF1
44784122007.01.30 10:11buy0.40gbpusd1.96591.94601.9691 1.96160.000.000.00-132.76
 123987RF1
44787372007.01.30 10:41buy0.80gbpusd1.96401.94591.9672 1.96160.000.000.00-148.20
 123987RF1
44805752007.01.30 13:50buy0.20usdchf1.25111.23121.2543 1.25190.000.000.009.86
 1122RF1
44805982007.01.30 13:51sell0.30eurusd1.29741.31551.2942 1.29590.000.000.0034.72
 3322RF1
44812252007.01.30 14:27buy0.10gbpusd1.96291.93941.9661 1.96160.000.000.00-10.03
 2222RF1
44820702007.01.30 15:20buy1.60gbpusd1.96221.94591.9654 1.96160.000.000.00-74.09
 123987RF1
44832932007.01.30 16:37buy0.10gbpusd1.96101.93931.9642 1.96160.000.000.004.64
 2222RF1
44836092007.01.30 16:55buy0.10usdjpy121.57119.22121.89 121.680.000.000.006.97
 4422RF1
44836122007.01.30 16:55buy0.40usdjpy121.56119.57121.88 121.680.000.000.0030.44
 123987RF1
44841432007.01.30 17:20buy3.20gbpusd1.96041.94591.9636 1.96160.000.000.00296.38
 123987RF1
  0.00 0.00 1.09 -239.69
 Floating P/L: -238.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 12 683.17 Floating P/L: -238.60 Margin: 5 569.49
Balance: 17 683.17 Equity: 17 444.57 Free Margin: 11 875.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 21 253.40 Gross Loss: 8 570.23 Total Net Profit: 12 683.17
Profit Factor: 2.48 Expected Payoff: 20.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2 273.47 (19.43%) Relative Drawdown: 19.43% (2 273.47)
 
Total Trades: 624 Short Positions (won %): 316 (54.75%) Long Positions (won %): 308 (67.86%)
Profit Trades (% of total): 382 (61.22%) Loss trades (% of total): 242 (38.78%)
Largest profit trade: 792.69 loss trade: -479.95
Average profit trade: 55.64 loss trade: -35.41
Maximum consecutive wins ($): 19 (445.12) consecutive losses ($): 22 (-1 813.92)
Maximal consecutive profit (count): 1 117.37 (13) consecutive loss (count): -1 813.92 (22)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3