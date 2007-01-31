Interbank FX, LLC

Account: 1354874 Name: Graham Currency: USD 2007 February 9, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
210446642007.01.31 16:53sell1.00eurusdm1.29960.00001.29812007.02.01 07:291.30160.000.001.77-20.00
210446992007.01.31 16:53buy1.00usdchfm1.24720.00001.24872007.02.01 07:151.24530.000.002.97-15.26
210464572007.01.31 17:17sell1.50eurusdm1.30050.00001.29902007.02.01 07:281.30150.000.002.66-15.00
210466792007.01.31 17:19buy1.50usdchfm1.24640.00001.24792007.02.01 07:151.24520.000.004.45-14.46
210499032007.01.31 19:08sell2.25eurusdm1.30130.00001.29992007.02.01 07:281.30160.000.003.98-6.75
210510782007.01.31 19:16buy2.25usdchfm1.24580.00001.24702007.02.01 07:151.24530.000.006.68-9.03
210519892007.01.31 19:18sell3.38eurusdm1.30310.00001.30162007.02.01 07:281.30160.000.005.9850.70
210524602007.01.31 19:19sell1.00usdchfm1.24360.00001.24212007.02.01 07:501.24370.000.00-3.12-0.80
210526432007.01.31 19:20buy1.00eurusdm1.30310.00001.30512007.02.01 13:211.30270.000.00-1.97-4.00
210527852007.01.31 19:20buy3.38usdchfm1.24460.00001.24612007.02.01 07:151.24520.000.0010.0416.29
210534242007.01.31 19:20sell1.50usdchfm1.24430.00001.24302007.02.01 07:501.24360.000.00-4.688.44
210576852007.01.31 19:41buy1.50eurusdm1.30220.00001.30422007.02.01 13:211.30260.000.00-2.956.00
210589612007.01.31 19:52buy5.07usdchfm1.24370.00001.24522007.02.01 07:151.24520.000.0015.0661.07
210963992007.02.01 07:15sell2.25usdchfm1.24520.00001.24372007.02.01 07:501.24370.000.000.0027.14
210964222007.02.01 07:15buy1.00usdchfm1.24560.00001.24712007.02.01 09:441.24460.000.000.00-8.03
210967132007.02.01 07:20buy1.50usdchfm1.24490.00001.24632007.02.01 09:441.24470.000.000.00-2.41
210975272007.02.01 07:29sell1.00eurusdm1.30130.00001.29982007.02.01 09:331.30130.000.000.000.00
210988032007.02.01 07:41sell1.50eurusdm1.30210.00001.30062007.02.01 09:331.30150.000.000.009.00
210997802007.02.01 07:48buy2.25usdchfm1.24400.00001.24552007.02.01 09:441.24460.000.000.0010.85
211000252007.02.01 07:50sell1.00usdchfm1.24330.00001.24182007.02.01 08:401.24270.000.000.004.83
211022992007.02.01 08:16sell1.50usdchfm1.24420.00001.24272007.02.01 08:401.24270.000.000.0018.11
211031572007.02.01 08:30buy3.38usdchfm1.24310.00001.24462007.02.01 09:441.24460.000.000.0040.74
211036862007.02.01 08:40sell1.00usdchfm1.24250.00001.24102007.02.01 11:431.24330.000.000.00-6.43
211041512007.02.01 08:45sell2.25eurusdm1.30300.00001.30152007.02.01 09:331.30150.000.000.0033.75
211048592007.02.01 08:57sell1.50usdchfm1.24330.00001.24182007.02.01 11:421.24340.000.000.00-1.21
211082902007.02.01 09:33buy2.25eurusdm1.30140.00001.30342007.02.01 13:211.30270.000.000.0029.25
211084982007.02.01 09:34sell1.00eurusdm1.30090.00001.29942007.02.01 15:051.30310.000.000.00-22.00
211086002007.02.01 09:34sell2.25usdchfm1.24420.00001.24272007.02.01 11:421.24350.000.000.0012.67
211096332007.02.01 09:44buy1.00usdchfm1.24500.00001.24652007.02.01 14:331.24260.000.000.00-19.31
211108602007.02.01 09:53sell1.50eurusdm1.30170.00001.30022007.02.01 15:051.30320.000.000.00-22.50
211116882007.02.01 09:59sell3.38usdchfm1.24500.00001.24352007.02.01 11:421.24350.000.000.0040.77
211138852007.02.01 10:26buy3.38eurusdm1.30050.00001.30252007.02.01 13:211.30250.000.000.0067.60
211152542007.02.01 10:38buy1.50usdchfm1.24420.00001.24572007.02.01 14:331.24270.000.000.00-18.11
211201912007.02.01 11:43buy2.25usdchfm1.24340.00001.24482007.02.01 14:331.24260.000.000.00-14.49
211203672007.02.01 11:43sell1.00usdchfm1.24310.00001.24162007.02.01 12:541.24250.000.000.004.83
211239702007.02.01 12:38sell1.50usdchfm1.24400.00001.24252007.02.01 12:541.24250.000.000.0018.11
211249552007.02.01 12:52buy3.38usdchfm1.24260.00001.24412007.02.01 14:331.24270.000.000.002.72
211251872007.02.01 12:54sell1.00usdchfm1.24210.00001.24062007.02.01 13:211.24150.000.000.004.83
211262262007.02.01 13:05sell1.50usdchfm1.24300.00001.24152007.02.01 13:211.24150.000.000.0018.12
211282142007.02.01 13:21buy5.07usdchfm1.24150.00001.24282007.02.01 14:331.24280.000.000.0053.03
211284162007.02.01 13:21sell1.00usdchfm1.24110.00001.23962007.02.01 14:541.24140.000.000.00-2.42
211284652007.02.01 13:21buy1.00eurusdm1.30300.00001.30502007.02.01 15:001.30400.000.000.0010.00
211298532007.02.01 13:31sell2.25eurusdm1.30260.00001.30112007.02.01 15:051.30310.000.000.00-11.25
211324372007.02.01 13:45buy1.50eurusdm1.30210.00001.30412007.02.01 15:001.30410.000.000.0030.00
211325982007.02.01 13:45sell1.50usdchfm1.24200.00001.24052007.02.01 14:541.24140.000.000.007.25
211383012007.02.01 14:33buy1.00usdchfm1.24300.00001.24452007.02.01 15:181.24150.000.000.00-12.08
211387342007.02.01 14:38sell2.25usdchfm1.24290.00001.24142007.02.01 14:541.24140.000.000.0027.19
211391892007.02.01 14:44buy1.50usdchfm1.24220.00001.24372007.02.01 15:181.24150.000.000.00-8.46
211401852007.02.01 14:54buy2.25usdchfm1.24130.00001.24282007.02.01 15:181.24150.000.000.003.62
211402082007.02.01 14:54sell1.00usdchfm1.24100.00001.23952007.02.01 15:011.23950.000.000.0012.10
211419722007.02.01 15:00buy3.38usdchfm1.24020.00001.24172007.02.01 15:181.24170.000.000.0040.83
211420292007.02.01 15:00sell3.38eurusdm1.30370.00001.30232007.02.01 15:051.30320.000.000.0016.90
211427162007.02.01 15:00buy1.00eurusdm1.30470.00001.30672007.02.02 13:341.30450.000.00-0.66-2.00
211430442007.02.01 15:00buy1.50eurusdm1.30380.00001.30582007.02.02 13:311.30580.000.00-0.9830.00
211442762007.02.01 15:01sell5.07eurusdm1.30460.00001.30312007.02.01 15:051.30310.000.000.0076.05
211444462007.02.01 15:01sell1.00usdchfm1.23880.00001.23732007.02.02 08:281.24320.000.00-1.04-35.39
211455002007.02.01 15:02sell1.50usdchfm1.23950.00001.23812007.02.02 08:281.24330.000.00-1.56-45.85
211464952007.02.01 15:04sell2.25usdchfm1.24040.00001.23892007.02.02 08:271.24340.000.00-2.34-54.29
211469822007.02.01 15:05buy2.25eurusdm1.30300.00001.30502007.02.02 13:301.30320.000.00-1.474.50
211470142007.02.01 15:05sell3.38usdchfm1.24120.00001.23972007.02.02 08:271.24330.000.00-3.52-57.09
211471012007.02.01 15:05sell1.00eurusdm1.30270.00001.30122007.02.01 15:401.30200.000.000.007.00
211492022007.02.01 15:14sell1.50eurusdm1.30350.00001.30202007.02.01 15:401.30200.000.000.0022.50
211502142007.02.01 15:18buy1.00usdchfm1.24190.00001.24342007.02.01 15:401.24240.000.000.004.02
211503492007.02.01 15:19buy3.38eurusdm1.30220.00001.30412007.02.02 13:301.30410.000.00-2.2164.22
211507062007.02.01 15:20sell5.07usdchfm1.24210.00001.24062007.02.02 08:271.24340.000.00-5.27-53.01
211514702007.02.01 15:25buy1.50usdchfm1.24120.00001.24252007.02.01 15:401.24250.000.000.0015.69
211533562007.02.01 15:40sell1.00eurusdm1.30160.00001.30012007.02.02 13:431.30420.000.000.59-26.00
211536112007.02.01 15:41buy1.00usdchfm1.24260.00001.24412007.02.02 01:181.24410.000.000.9912.06
211539002007.02.01 15:44sell1.50eurusdm1.30250.00001.30102007.02.02 13:431.30410.000.000.89-24.00
211547252007.02.01 15:53sell7.61usdchfm1.24300.00001.24152007.02.02 08:271.24330.000.00-7.91-18.36
211606422007.02.01 16:49buy5.07eurusdm1.30140.00001.30342007.02.02 13:291.30340.000.00-3.32101.40
211915562007.02.02 01:11sell11.42usdchfm1.24390.00001.24242007.02.02 08:271.24340.000.000.0045.92
211921292007.02.02 01:18buy1.00usdchfm1.24440.00001.24592007.02.02 13:441.24060.000.000.00-30.63
212073692007.02.02 07:03sell17.13usdchfm1.24480.00001.24332007.02.02 08:271.24330.000.000.00206.67
212097742007.02.02 07:30buy1.50usdchfm1.24360.00001.24502007.02.02 13:431.24070.000.000.00-35.06
212163312007.02.02 08:28sell1.00usdchfm1.24300.00001.24152007.02.02 11:261.24150.000.000.0012.08
212203612007.02.02 09:01buy2.25usdchfm1.24280.00001.24432007.02.02 13:431.24080.000.000.00-36.27
212303192007.02.02 11:25buy3.38usdchfm1.24190.00001.24342007.02.02 13:431.24080.000.000.00-29.96
212307182007.02.02 11:26sell1.00usdchfm1.24100.00001.23972007.02.02 13:311.23970.000.000.0010.49
212335872007.02.02 11:57sell1.50usdchfm1.24190.00001.24042007.02.02 13:301.24040.000.000.0018.14
212451882007.02.02 13:34sell1.00usdchfm1.23920.00001.23782007.02.06 09:481.24630.000.00-2.08-56.97
212453792007.02.02 13:34buy5.07usdchfm1.24000.00001.24152007.02.02 13:431.24090.000.000.0036.77
212459152007.02.02 13:34buy1.00eurusdm1.30550.00001.30752007.02.07 10:321.29970.000.00-1.98-58.00
212460672007.02.02 13:34sell2.25eurusdm1.30480.00001.30332007.02.02 13:431.30430.000.000.0011.25
212480512007.02.02 13:36buy7.61usdchfm1.23910.00001.24062007.02.02 13:431.24060.000.000.0092.01
212487792007.02.02 13:36sell3.38eurusdm1.30590.00001.30442007.02.02 13:431.30440.000.000.0050.70
212496642007.02.02 13:40buy1.50eurusdm1.30470.00001.30672007.02.07 10:321.29960.000.00-2.94-76.50
212518372007.02.02 13:43sell1.50usdchfm1.24010.00001.23862007.02.06 09:481.24640.000.00-3.12-75.82
212523052007.02.02 13:43sell2.25usdchfm1.24100.00001.23962007.02.06 09:481.24630.000.00-4.68-95.68
212553082007.02.02 13:49buy2.25eurusdm1.30380.00001.30582007.02.07 10:321.29970.000.00-4.41-92.25
212578822007.02.02 14:00sell1.00eurusdm1.30390.00001.30242007.02.02 14:011.30240.000.000.0015.00
212579452007.02.02 14:00buy1.00usdchfm1.24110.00001.24262007.02.02 14:021.24260.000.000.0012.07
212581672007.02.02 14:00buy3.38eurusdm1.30320.00001.30502007.02.07 10:311.29960.000.00-6.63-121.68
212585982007.02.02 14:01sell1.00eurusdm1.30230.00001.30082007.02.02 14:031.30080.000.000.0015.00
212588232007.02.02 14:01sell3.38usdchfm1.24200.00001.24052007.02.06 09:481.24640.000.00-7.04-119.32
212591742007.02.02 14:02buy1.00usdchfm1.24340.00001.24482007.02.02 14:031.24480.000.000.0011.25
212593082007.02.02 14:02buy5.07eurusdm1.30230.00001.30432007.02.07 10:311.29970.000.00-9.96-131.82
212596822007.02.02 14:02sell5.07usdchfm1.24360.00001.24212007.02.06 09:481.24630.000.00-10.54-109.84
212600282007.02.02 14:03buy7.61eurusdm1.30130.00001.30332007.02.07 10:311.29980.000.00-14.94-114.15
212604092007.02.02 14:04sell1.00eurusdm1.30000.00001.29872007.02.02 14:121.29990.000.000.001.00
212605872007.02.02 14:04buy1.00usdchfm1.24500.00001.24652007.02.02 14:111.24650.000.000.0012.03
212613692007.02.02 14:04buy1.50usdchfm1.24420.00001.24572007.02.02 14:111.24570.000.000.0018.06
212617342007.02.02 14:05sell1.50eurusdm1.30090.00001.29942007.02.02 14:111.29940.000.000.0022.50
212630352007.02.02 14:09buy11.42eurusdm1.30050.00001.30242007.02.07 10:311.29970.000.00-22.44-91.36
212631002007.02.02 14:09sell7.61usdchfm1.24450.00001.24302007.02.06 09:481.24640.000.00-15.82-116.01
212636562007.02.02 14:10sell11.42usdchfm1.24520.00001.24382007.02.06 09:481.24630.000.00-23.76-100.79
212643692007.02.02 14:12buy1.00usdchfm1.24680.00001.24822007.02.02 16:571.24740.000.000.004.81
212645272007.02.02 14:12sell1.00eurusdm1.29940.00001.29792007.02.02 14:231.29790.000.000.0015.00
212657652007.02.02 14:15sell17.13usdchfm1.24610.00001.24462007.02.06 09:481.24640.000.00-35.64-41.23
212658782007.02.02 14:15buy17.13eurusdm1.29960.00001.30162007.02.07 10:301.29980.000.00-33.6634.26
212664722007.02.02 14:16sell25.70usdchfm1.24710.00001.24562007.02.06 09:481.24650.000.00-53.46123.71
212683942007.02.02 14:21buy25.70eurusdm1.29880.00001.30082007.02.07 10:301.29990.000.00-50.49282.70
212693882007.02.02 14:23buy38.55eurusdm1.29800.00001.29992007.02.07 10:301.29990.000.00-75.75732.45
212694952007.02.02 14:23sell1.00eurusdm1.29780.00001.29632007.02.02 15:021.29720.000.000.006.00
212710332007.02.02 14:26sell1.50eurusdm1.29870.00001.29722007.02.02 15:021.29720.000.000.0022.50
212783702007.02.02 14:59buy1.50usdchfm1.24590.00001.24742007.02.02 16:571.24740.000.000.0018.04
212796632007.02.02 15:02sell1.00eurusdm1.29630.00001.29492007.02.02 16:461.29660.000.000.00-3.00
212805982007.02.02 15:04sell1.50eurusdm1.29720.00001.29572007.02.02 16:461.29660.000.000.009.00
212881962007.02.02 15:43sell2.25eurusdm1.29800.00001.29652007.02.02 16:461.29650.000.000.0033.75
212960372007.02.02 16:46sell1.00eurusdm1.29630.00001.29482007.02.05 02:211.29480.000.000.5915.00
212981002007.02.02 16:58buy1.00usdchfm1.24770.00001.24922007.02.02 17:561.24830.000.000.004.81
212996702007.02.02 17:07buy1.50usdchfm1.24690.00001.24842007.02.02 17:561.24840.000.000.0018.02
213036842007.02.02 17:56sell38.55usdchfm1.24800.00001.24652007.02.06 09:481.24650.000.00-80.18463.90
213039482007.02.02 17:56buy1.00usdchfm1.24890.00001.25042007.02.05 02:301.24850.000.000.99-3.20
213070532007.02.02 19:13buy1.50usdchfm1.24800.00001.24952007.02.05 02:301.24860.000.001.497.21
213107372007.02.02 20:31buy2.25usdchfm1.24710.00001.24862007.02.05 02:301.24860.000.002.2327.03
213347622007.02.05 02:21sell1.00eurusdm1.29460.00001.29312007.02.05 09:391.29460.000.000.000.00
213355752007.02.05 02:30buy1.00usdchfm1.24900.00001.25052007.02.05 09:091.24870.000.000.00-2.40
213727792007.02.05 07:26buy1.50usdchfm1.24820.00001.24972007.02.05 09:081.24870.000.000.006.01
213735062007.02.05 07:29sell1.50eurusdm1.29530.00001.29392007.02.05 09:381.29460.000.000.0010.50
213789822007.02.05 07:48buy2.25usdchfm1.24730.00001.24882007.02.05 09:081.24880.000.000.0027.03
213851502007.02.05 08:01sell2.25eurusdm1.29610.00001.29462007.02.05 09:381.29460.000.000.0033.75
214107082007.02.05 09:09buy1.00usdchfm1.24920.00001.25072007.02.05 10:451.25070.000.000.0011.99
214251662007.02.05 09:39sell1.00eurusdm1.29430.00001.29282007.02.05 12:191.29280.000.000.0015.00
214506102007.02.05 10:45buy1.00usdchfm1.25130.00001.25272007.02.06 06:341.24950.000.000.99-14.41
214614712007.02.05 11:10buy1.50usdchfm1.25050.00001.25202007.02.06 06:341.24940.000.001.49-13.21
214865622007.02.05 12:19sell1.00eurusdm1.29270.00001.29122007.02.05 14:141.29210.000.000.006.00
215260372007.02.05 13:53buy2.25usdchfm1.24960.00001.25112007.02.06 06:341.24950.000.002.23-1.80
215287122007.02.05 13:58buy3.38usdchfm1.24890.00001.25032007.02.06 06:331.24940.000.003.3513.53
215295522007.02.05 13:59sell1.50eurusdm1.29340.00001.29202007.02.05 14:141.29200.000.000.0021.00
215370722007.02.05 14:15sell1.00eurusdm1.29180.00001.29032007.02.06 06:221.29180.000.000.590.00
215473572007.02.05 14:34sell1.50eurusdm1.29260.00001.29122007.02.06 06:211.29190.000.000.8910.50
215551802007.02.05 14:52buy5.07usdchfm1.24800.00001.24952007.02.06 06:331.24950.000.005.0260.86
215687672007.02.05 15:16sell2.25eurusdm1.29330.00001.29192007.02.06 06:211.29190.000.001.3331.50
218303422007.02.06 06:22sell1.00eurusdm1.29160.00001.29022007.02.06 13:011.29440.000.000.00-28.00
218342562007.02.06 06:34buy1.00usdchfm1.24980.00001.25132007.02.06 13:461.24470.000.000.00-40.97
218461932007.02.06 07:10buy1.50usdchfm1.24890.00001.25042007.02.06 13:461.24470.000.000.00-50.61
218469332007.02.06 07:11sell1.50eurusdm1.29250.00001.29102007.02.06 13:011.29450.000.000.00-30.00
218609872007.02.06 07:46buy2.25usdchfm1.24800.00001.24952007.02.06 13:461.24470.000.000.00-59.65
218919222007.02.06 08:58sell2.25eurusdm1.29340.00001.29192007.02.06 13:011.29450.000.000.00-24.75
218975722007.02.06 09:27buy3.38usdchfm1.24710.00001.24862007.02.06 13:461.24480.000.000.00-62.45
218993562007.02.06 09:48sell3.38eurusdm1.29430.00001.29282007.02.06 13:011.29460.000.000.00-10.14
218996452007.02.06 09:49sell1.00usdchfm1.24600.00001.24452007.02.06 11:161.24450.000.000.0012.05
218996702007.02.06 09:49buy5.07usdchfm1.24630.00001.24782007.02.06 13:461.24470.000.000.00-65.17
219032622007.02.06 10:13buy7.61usdchfm1.24560.00001.24692007.02.06 13:461.24480.000.000.00-48.91
219204162007.02.06 11:13buy11.42usdchfm1.24490.00001.24632007.02.06 13:461.24480.000.000.00-9.17
219220112007.02.06 11:16sell1.00usdchfm1.24410.00001.24262007.02.06 16:081.24360.000.000.004.02
219428232007.02.06 12:04sell5.07eurusdm1.29520.00001.29372007.02.06 13:011.29450.000.000.0035.49
219435652007.02.06 12:06buy17.13usdchfm1.24410.00001.24552007.02.06 13:461.24470.000.000.0082.57
219444252007.02.06 12:08sell7.61eurusdm1.29600.00001.29452007.02.06 13:011.29450.000.000.00114.15
219602512007.02.06 13:02sell1.00eurusdm1.29430.00001.29282007.02.07 20:191.30070.000.000.59-64.00
219641822007.02.06 13:14buy25.70usdchfm1.24320.00001.24472007.02.06 13:461.24470.000.000.00309.71
219642522007.02.06 13:15sell1.50eurusdm1.29520.00001.29372007.02.07 20:161.30080.000.000.89-84.00
219739512007.02.06 13:46buy1.00usdchfm1.24520.00001.24672007.02.07 06:251.24060.000.000.99-37.08
219742332007.02.06 13:47sell1.50usdchfm1.24500.00001.24352007.02.06 16:081.24350.000.000.0018.09
219842042007.02.06 14:25buy1.50usdchfm1.24440.00001.24592007.02.07 06:251.24070.000.001.49-44.73
220107252007.02.06 16:08buy2.25usdchfm1.24350.00001.24502007.02.07 06:251.24060.000.002.23-52.60
220107342007.02.06 16:08sell1.00usdchfm1.24320.00001.24172007.02.06 16:591.24170.000.000.0012.08
220149462007.02.06 16:25sell2.25eurusdm1.29590.00001.29452007.02.07 20:151.30070.000.001.33-108.00
220172132007.02.06 16:33buy3.38usdchfm1.24270.00001.24422007.02.07 06:241.24070.000.003.35-54.49
220214072007.02.06 16:56buy5.07usdchfm1.24180.00001.24332007.02.07 06:241.24060.000.005.02-49.04
220220682007.02.06 16:59sell1.00usdchfm1.24130.00001.23982007.02.06 18:201.23980.000.000.0012.10
220222462007.02.06 16:59sell3.38eurusdm1.29680.00001.29532007.02.07 20:141.30080.000.001.99-135.20
220243452007.02.06 17:05buy7.61usdchfm1.24090.00001.24242007.02.07 06:241.24070.000.007.53-12.27
220402492007.02.06 18:19buy11.42usdchfm1.24000.00001.24152007.02.07 06:221.24050.000.0011.3146.03
220404472007.02.06 18:20sell1.00usdchfm1.23920.00001.23792007.02.07 07:441.23970.000.00-1.04-4.03
220408872007.02.06 18:22buy17.13usdchfm1.23910.00001.24062007.02.07 06:221.24060.000.0016.96207.12
220409472007.02.06 18:23sell5.07eurusdm1.29800.00001.29652007.02.07 20:141.30070.000.002.99-136.89
220437092007.02.06 18:30sell7.61eurusdm1.29880.00001.29742007.02.07 20:141.30080.000.004.49-152.20
220680152007.02.06 19:44sell1.50usdchfm1.24010.00001.23862007.02.07 07:441.23970.000.00-1.564.84
222423142007.02.07 06:26buy1.00usdchfm1.24110.00001.24262007.02.07 08:311.24100.000.000.00-0.81
222514422007.02.07 07:13sell2.25usdchfm1.24100.00001.23952007.02.07 07:441.23950.000.000.0027.23
222614162007.02.07 07:43buy1.50usdchfm1.24030.00001.24182007.02.07 08:291.24090.000.000.007.25
222621822007.02.07 07:44sell1.00usdchfm1.23930.00001.23782007.02.07 10:331.23970.000.000.00-3.23
222635212007.02.07 07:48buy2.25usdchfm1.23940.00001.24092007.02.07 08:291.24090.000.000.0027.20
222648302007.02.07 07:52sell1.50usdchfm1.24020.00001.23872007.02.07 10:331.23960.000.000.007.26
222713892007.02.07 08:29sell2.25usdchfm1.24110.00001.23962007.02.07 10:331.23960.000.000.0027.23
222716432007.02.07 08:31buy1.00usdchfm1.24130.00001.24282007.02.07 15:091.23990.000.000.00-11.29
222839202007.02.07 09:23buy1.50usdchfm1.24050.00001.24202007.02.07 15:091.24000.000.000.00-6.05
222975382007.02.07 10:22sell11.42eurusdm1.29960.00001.29812007.02.07 20:131.30090.000.000.00-148.46
222996172007.02.07 10:32buy1.00eurusdm1.29980.00001.30182007.02.07 15:221.30110.000.000.0013.00
222997472007.02.07 10:33sell1.00usdchfm1.23940.00001.23792007.02.07 14:461.23870.000.000.005.65
222998892007.02.07 10:34buy2.25usdchfm1.23960.00001.24112007.02.07 15:091.24000.000.000.007.26
223019902007.02.07 10:50buy1.50eurusdm1.29900.00001.30102007.02.07 15:221.30100.000.000.0030.00
223256612007.02.07 13:14sell1.50usdchfm1.24030.00001.23882007.02.07 14:451.23880.000.000.0018.16
223574532007.02.07 14:36sell17.13eurusdm1.30050.00001.29902007.02.07 20:131.30080.000.000.00-51.39
223615672007.02.07 14:46sell1.00usdchfm1.23800.00001.23652007.02.07 15:231.23820.000.000.00-1.62
223615982007.02.07 14:46buy3.38usdchfm1.23850.00001.24002007.02.07 15:091.24000.000.000.0040.89
223671552007.02.07 14:59sell1.50usdchfm1.23890.00001.23742007.02.07 15:231.23830.000.000.007.27
223720982007.02.07 15:09sell2.25usdchfm1.23960.00001.23822007.02.07 15:231.23820.000.000.0025.44
223724392007.02.07 15:09buy1.00usdchfm1.24020.00001.24172007.02.07 15:561.23990.000.000.00-2.42
223762822007.02.07 15:20buy1.50usdchfm1.23930.00001.24082007.02.07 15:561.24000.000.000.008.47
223776132007.02.07 15:22buy1.00eurusdm1.30150.00001.30342007.02.08 06:571.30250.000.00-1.9710.00
223776972007.02.07 15:22buy2.25usdchfm1.23850.00001.24002007.02.07 15:561.24000.000.000.0027.22
223778132007.02.07 15:22sell25.70eurusdm1.30140.00001.29992007.02.07 20:131.30070.000.000.00179.90
223870722007.02.07 15:44buy1.50eurusdm1.30070.00001.30272007.02.08 06:571.30270.000.00-2.9530.00
223918672007.02.07 15:56buy1.00usdchfm1.24040.00001.24192007.02.07 19:101.24090.000.000.004.03
223931972007.02.07 15:59buy1.50usdchfm1.23950.00001.24102007.02.07 19:101.24100.000.000.0018.13
223976002007.02.07 16:08sell38.55eurusdm1.30220.00001.30072007.02.07 20:131.30070.000.000.00578.25
224513992007.02.07 19:10buy1.00usdchfm1.24140.00001.24292007.02.08 01:401.24200.000.002.974.83
224735572007.02.07 20:19sell1.00eurusdm1.30060.00001.29912007.02.08 07:241.30110.000.001.77-5.00
225040642007.02.07 22:26sell1.50eurusdm1.30160.00001.30012007.02.08 07:231.30100.000.000.009.00
225229262007.02.07 23:39buy1.50usdchfm1.24060.00001.24212007.02.08 01:401.24210.000.000.0018.11
225486372007.02.08 01:40buy1.00usdchfm1.24250.00001.24402007.02.08 06:451.24300.000.000.004.02
225664142007.02.08 03:36buy1.50usdchfm1.24160.00001.24312007.02.08 06:451.24310.000.000.0018.10
225755732007.02.08 04:41sell2.25eurusdm1.30240.00001.30102007.02.08 07:231.30100.000.000.0031.50
225960252007.02.08 06:45buy1.00usdchfm1.24350.00001.24502007.02.08 07:141.24500.000.000.0012.05
226018512007.02.08 06:57buy1.00eurusdm1.30280.00001.30482007.02.08 13:361.30090.000.000.00-19.00
226061392007.02.08 07:08buy1.50eurusdm1.30190.00001.30392007.02.08 13:361.30100.000.000.00-13.50
226082472007.02.08 07:14buy1.00usdchfm1.24540.00001.24692007.02.08 08:211.24690.000.000.0012.03
226109062007.02.08 07:20buy2.25eurusdm1.30110.00001.30312007.02.08 13:361.30080.000.000.00-6.75
226117822007.02.08 07:24sell1.00eurusdm1.30080.00001.29932007.02.08 08:361.29930.000.000.0015.00
226230962007.02.08 08:07buy3.38eurusdm1.30020.00001.30222007.02.08 13:361.30090.000.000.0023.66
226272562007.02.08 08:21buy1.00usdchfm1.24730.00001.24882007.02.08 08:471.24880.000.000.0012.01
226300142007.02.08 08:36sell1.00eurusdm1.29910.00001.29762007.02.09 07:301.30200.000.000.59-29.00
226300962007.02.08 08:36buy5.07eurusdm1.29940.00001.30122007.02.08 13:361.30080.000.000.0070.98
226334552007.02.08 08:45buy7.61eurusdm1.29860.00001.30062007.02.08 13:351.30060.000.000.00152.20
226345602007.02.08 08:47buy1.00usdchfm1.24910.00001.25062007.02.08 12:131.24970.000.000.004.80
226373232007.02.08 08:57buy1.50usdchfm1.24830.00001.24982007.02.08 12:131.24980.000.000.0018.00
226613112007.02.08 12:13buy1.00usdchfm1.25010.00001.25162007.02.08 13:561.24970.000.000.00-3.20
226929212007.02.08 13:32buy1.50usdchfm1.24920.00001.25072007.02.08 13:561.24980.000.000.007.20
226932012007.02.08 13:32sell1.50eurusdm1.29980.00001.29842007.02.09 07:301.30210.000.000.89-34.50
226945182007.02.08 13:36sell2.25eurusdm1.30070.00001.29922007.02.09 07:301.30200.000.001.33-29.25
226947712007.02.08 13:36buy2.25usdchfm1.24840.00001.24982007.02.08 13:561.24980.000.000.0025.20
226949422007.02.08 13:37buy1.00eurusdm1.30160.00001.30362007.02.08 14:101.30180.000.000.002.00
226956072007.02.08 13:37buy1.50eurusdm1.30080.00001.30282007.02.08 14:101.30190.000.000.0016.50
226967562007.02.08 13:39buy2.25eurusdm1.29990.00001.30192007.02.08 14:101.30190.000.000.0045.00
227076612007.02.08 14:04sell3.38eurusdm1.30150.00001.30002007.02.09 07:301.30220.000.001.99-23.66
227105952007.02.08 14:10buy1.00eurusdm1.30210.00001.30412007.02.08 16:241.30410.000.000.0020.00
227109582007.02.08 14:11sell5.07eurusdm1.30230.00001.30092007.02.09 07:301.30230.000.002.990.00
227298162007.02.08 15:01buy1.00usdchfm1.24730.00001.24882007.02.08 15:361.24670.000.000.00-4.81
227368372007.02.08 15:19buy1.50usdchfm1.24650.00001.24802007.02.08 15:361.24660.000.000.001.20
227381772007.02.08 15:23buy2.25usdchfm1.24560.00001.24712007.02.08 15:361.24640.000.000.0014.44
227401932007.02.08 15:27buy3.38usdchfm1.24480.00001.24632007.02.08 15:351.24630.000.000.0040.68
227447292007.02.08 15:36buy1.00usdchfm1.24730.00001.24882007.02.08 16:391.24710.000.000.00-1.60
227451892007.02.08 15:37buy1.50usdchfm1.24650.00001.24802007.02.08 16:391.24700.000.000.006.01
227467172007.02.08 15:42sell7.61eurusdm1.30300.00001.30182007.02.09 07:291.30240.000.004.4945.66
227517092007.02.08 15:53buy2.25usdchfm1.24560.00001.24712007.02.08 16:391.24710.000.000.0027.06
227545792007.02.08 15:59sell11.42eurusdm1.30380.00001.30232007.02.09 07:291.30230.000.006.74171.30
227639022007.02.08 16:24buy1.00eurusdm1.30430.00001.30632007.02.09 13:231.30100.000.00-0.66-33.00
227689152007.02.08 16:39buy1.50eurusdm1.30340.00001.30542007.02.09 13:231.30090.000.00-0.98-37.50
227692302007.02.08 16:39buy1.00usdchfm1.24740.00001.24892007.02.09 03:001.24700.000.000.99-3.21
227888102007.02.08 17:42buy1.50usdchfm1.24660.00001.24812007.02.09 03:001.24710.000.001.496.01
228661752007.02.08 22:26buy2.25usdchfm1.24570.00001.24722007.02.09 03:001.24720.000.000.0027.06
229077632007.02.09 03:08buy1.00usdchfm1.24770.00001.24922007.02.09 07:321.24840.000.000.005.61
229237152007.02.09 05:46buy1.50usdchfm1.24690.00001.24842007.02.09 07:321.24840.000.000.0018.02
229334102007.02.09 07:28buy2.25eurusdm1.30260.00001.30452007.02.09 13:231.30090.000.000.00-38.25
229345832007.02.09 07:30sell1.00eurusdm1.30190.00001.30042007.02.09 07:581.30040.000.000.0015.00
229352072007.02.09 07:32buy3.38eurusdm1.30170.00001.30372007.02.09 13:231.30100.000.000.00-23.66
229352242007.02.09 07:32buy1.00usdchfm1.24890.00001.25042007.02.09 08:071.24930.000.000.003.20
229376642007.02.09 07:40buy1.50usdchfm1.24810.00001.24952007.02.09 08:061.24950.000.000.0016.81
229394402007.02.09 07:45buy5.07eurusdm1.30080.00001.30272007.02.09 13:231.30090.000.000.005.07
229438462007.02.09 07:58sell1.00eurusdm1.30040.00001.29892007.02.09 10:021.29980.000.000.006.00
229457252007.02.09 08:07buy1.00usdchfm1.24970.00001.25122007.02.09 09:491.24970.000.000.000.00
229463322007.02.09 08:11buy1.50usdchfm1.24890.00001.25042007.02.09 09:491.24960.000.000.008.40
229534222007.02.09 08:53sell1.50eurusdm1.30130.00001.29982007.02.09 10:021.29980.000.000.0022.50
229596692007.02.09 09:29buy2.25usdchfm1.24800.00001.24952007.02.09 09:491.24950.000.000.0027.01
229648372007.02.09 09:49buy1.00usdchfm1.25020.00001.25172007.02.09 10:041.25170.000.000.0011.98
229671502007.02.09 10:02buy7.61eurusdm1.29990.00001.30192007.02.09 13:231.30100.000.000.0083.71
229673332007.02.09 10:03sell1.00eurusdm1.29970.00001.29822007.02.09 14:251.29910.000.000.006.00
229676902007.02.09 10:04buy1.00usdchfm1.25210.00001.25362007.02.09 14:261.25010.000.000.00-16.00
229691312007.02.09 10:10buy11.42eurusdm1.29910.00001.30112007.02.09 13:221.30110.000.000.00228.40
229694142007.02.09 10:11buy1.50usdchfm1.25120.00001.25272007.02.09 14:251.25020.000.000.00-12.00
229752832007.02.09 11:01buy2.25usdchfm1.25040.00001.25192007.02.09 14:251.25010.000.000.00-5.40
229814062007.02.09 12:04sell1.50eurusdm1.30060.00001.29912007.02.09 14:251.29910.000.000.0022.50
229889472007.02.09 13:10buy3.38usdchfm1.24950.00001.25102007.02.09 14:251.25020.000.000.0018.92
229899732007.02.09 13:19buy5.07usdchfm1.24870.00001.25022007.02.09 14:251.25020.000.000.0060.83
229909212007.02.09 13:23buy1.00eurusdm1.30110.00001.30312007.02.09 19:161.30120.000.000.001.00
229968352007.02.09 13:48buy1.50eurusdm1.30020.00001.30222007.02.09 19:161.30120.000.000.0015.00
230005732007.02.09 14:04buy2.25eurusdm1.29930.00001.30132007.02.09 19:161.30130.000.000.0045.00
  0.00 0.00 -347.03 3 071.38
Closed P/L: 2 724.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
230054752007.02.09 14:25sell1.00eurusdm1.29900.00001.2975 1.30060.000.000.59-16.00
230133442007.02.09 15:16sell1.50eurusdm1.29980.00001.2983 1.30060.000.000.89-12.00
230263982007.02.09 17:22sell2.25eurusdm1.30070.00001.2992 1.30060.000.001.332.25
230400282007.02.09 19:16buy1.00eurusdm1.30150.00001.3035 1.30040.000.00-0.66-11.00
230446172007.02.09 19:56buy1.50eurusdm1.30070.00001.3027 1.30040.000.00-0.98-4.50
223782332007.02.07 15:23sell1.00usdchfm1.23790.00001.2364 1.24860.000.00-5.20-85.70
223805562007.02.07 15:27sell1.50usdchfm1.23880.00001.2373 1.24860.000.00-7.80-117.73
223866172007.02.07 15:43sell2.25usdchfm1.23960.00001.2381 1.24860.000.00-11.70-162.18
224367822007.02.07 18:01sell3.38usdchfm1.24050.00001.2390 1.24860.000.00-17.59-219.27
224518432007.02.07 19:12sell5.07usdchfm1.24130.00001.2398 1.24860.000.00-26.36-296.42
225486802007.02.08 01:40sell7.61usdchfm1.24210.00001.2407 1.24860.000.00-15.82-396.16
225959892007.02.08 06:45sell11.42usdchfm1.24300.00001.2415 1.24860.000.00-23.76-512.19
225978772007.02.08 06:49sell17.13usdchfm1.24390.00001.2424 1.24860.000.00-35.64-644.81
226061432007.02.08 07:08sell25.70usdchfm1.24480.00001.2433 1.24860.000.00-53.46-782.16
226092942007.02.08 07:16sell38.55usdchfm1.24580.00001.2443 1.24860.000.00-80.18-864.49
230056512007.02.09 14:26buy1.00usdchfm1.25060.00001.2521 1.24810.000.000.99-20.03
230179432007.02.09 15:57buy1.50usdchfm1.24970.00001.2512 1.24810.000.001.49-19.23
230218882007.02.09 16:36buy2.25usdchfm1.24890.00001.2504 1.24810.000.002.23-14.42
230263412007.02.09 17:22buy3.38usdchfm1.24800.00001.2495 1.24810.000.003.352.71
  0.00 0.00 -268.28 -4 173.33
 Floating P/L: -4 441.61
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 724.35 Floating P/L: -4 441.61 Margin: 5 918.00
Balance: 58 102.09 Equity: 53 660.48 Free Margin: 47 742.48
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 900.95 Gross Loss: 4 176.60 Total Net Profit: 2 724.35
Profit Factor: 1.65 Expected Payoff: 9.73  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 867.86 (1.50%) Relative Drawdown: 1.50% (867.86)
 
Total Trades: 280 Short Positions (won %): 124 (62.10%) Long Positions (won %): 156 (62.82%)
Profit Trades (% of total): 175 (62.50%) Loss trades (% of total): 105 (37.50%)
Largest profit trade: 656.70 loss trade: -148.46
Average profit trade: 39.43 loss trade: -39.78
Maximum consecutive wins ($): 14 (451.71) consecutive losses ($): 8 (-867.86)
Maximal consecutive profit (count): 889.51 (3) consecutive loss (count): -867.86 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3