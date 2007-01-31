|Account: 1354874
|Name: Graham
|Currency: USD
|2007 February 9, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21044664
|2007.01.31 16:53
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.2981
|2007.02.01 07:29
|1.3016
|0.00
|0.00
|1.77
|-20.00
|21044699
|2007.01.31 16:53
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2472
|0.0000
|1.2487
|2007.02.01 07:15
|1.2453
|0.00
|0.00
|2.97
|-15.26
|21046457
|2007.01.31 17:17
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|1.2990
|2007.02.01 07:28
|1.3015
|0.00
|0.00
|2.66
|-15.00
|21046679
|2007.01.31 17:19
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2479
|2007.02.01 07:15
|1.2452
|0.00
|0.00
|4.45
|-14.46
|21049903
|2007.01.31 19:08
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.3013
|0.0000
|1.2999
|2007.02.01 07:28
|1.3016
|0.00
|0.00
|3.98
|-6.75
|21051078
|2007.01.31 19:16
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2458
|0.0000
|1.2470
|2007.02.01 07:15
|1.2453
|0.00
|0.00
|6.68
|-9.03
|21051989
|2007.01.31 19:18
|sell
|3.38
|eurusdm
|1.3031
|0.0000
|1.3016
|2007.02.01 07:28
|1.3016
|0.00
|0.00
|5.98
|50.70
|21052460
|2007.01.31 19:19
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2436
|0.0000
|1.2421
|2007.02.01 07:50
|1.2437
|0.00
|0.00
|-3.12
|-0.80
|21052643
|2007.01.31 19:20
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3031
|0.0000
|1.3051
|2007.02.01 13:21
|1.3027
|0.00
|0.00
|-1.97
|-4.00
|21052785
|2007.01.31 19:20
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2446
|0.0000
|1.2461
|2007.02.01 07:15
|1.2452
|0.00
|0.00
|10.04
|16.29
|21053424
|2007.01.31 19:20
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2430
|2007.02.01 07:50
|1.2436
|0.00
|0.00
|-4.68
|8.44
|21057685
|2007.01.31 19:41
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|1.3042
|2007.02.01 13:21
|1.3026
|0.00
|0.00
|-2.95
|6.00
|21058961
|2007.01.31 19:52
|buy
|5.07
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2452
|2007.02.01 07:15
|1.2452
|0.00
|0.00
|15.06
|61.07
|21096399
|2007.02.01 07:15
|sell
|2.25
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2437
|2007.02.01 07:50
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|21096422
|2007.02.01 07:15
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2471
|2007.02.01 09:44
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.03
|21096713
|2007.02.01 07:20
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2449
|0.0000
|1.2463
|2007.02.01 09:44
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|21097527
|2007.02.01 07:29
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3013
|0.0000
|1.2998
|2007.02.01 09:33
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21098803
|2007.02.01 07:41
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|1.3006
|2007.02.01 09:33
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|21099780
|2007.02.01 07:48
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2455
|2007.02.01 09:44
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|10.85
|21100025
|2007.02.01 07:50
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2433
|0.0000
|1.2418
|2007.02.01 08:40
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|21102299
|2007.02.01 08:16
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2442
|0.0000
|1.2427
|2007.02.01 08:40
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|18.11
|21103157
|2007.02.01 08:30
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2446
|2007.02.01 09:44
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|40.74
|21103686
|2007.02.01 08:40
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2425
|0.0000
|1.2410
|2007.02.01 11:43
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.43
|21104151
|2007.02.01 08:45
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.3030
|0.0000
|1.3015
|2007.02.01 09:33
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|33.75
|21104859
|2007.02.01 08:57
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2433
|0.0000
|1.2418
|2007.02.01 11:42
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|21108290
|2007.02.01 09:33
|buy
|2.25
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3034
|2007.02.01 13:21
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|29.25
|21108498
|2007.02.01 09:34
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.2994
|2007.02.01 15:05
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|21108600
|2007.02.01 09:34
|sell
|2.25
|usdchfm
|1.2442
|0.0000
|1.2427
|2007.02.01 11:42
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|12.67
|21109633
|2007.02.01 09:44
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2465
|2007.02.01 14:33
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.31
|21110860
|2007.02.01 09:53
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3002
|2007.02.01 15:05
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.50
|21111688
|2007.02.01 09:59
|sell
|3.38
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2435
|2007.02.01 11:42
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|40.77
|21113885
|2007.02.01 10:26
|buy
|3.38
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|1.3025
|2007.02.01 13:21
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|67.60
|21115254
|2007.02.01 10:38
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2442
|0.0000
|1.2457
|2007.02.01 14:33
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.11
|21120191
|2007.02.01 11:43
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2434
|0.0000
|1.2448
|2007.02.01 14:33
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.49
|21120367
|2007.02.01 11:43
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2416
|2007.02.01 12:54
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|21123970
|2007.02.01 12:38
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2425
|2007.02.01 12:54
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|18.11
|21124955
|2007.02.01 12:52
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2426
|0.0000
|1.2441
|2007.02.01 14:33
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|21125187
|2007.02.01 12:54
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2421
|0.0000
|1.2406
|2007.02.01 13:21
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|21126226
|2007.02.01 13:05
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2415
|2007.02.01 13:21
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|18.12
|21128214
|2007.02.01 13:21
|buy
|5.07
|usdchfm
|1.2415
|0.0000
|1.2428
|2007.02.01 14:33
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|53.03
|21128416
|2007.02.01 13:21
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2411
|0.0000
|1.2396
|2007.02.01 14:54
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|21128465
|2007.02.01 13:21
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3030
|0.0000
|1.3050
|2007.02.01 15:00
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21129853
|2007.02.01 13:31
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.3026
|0.0000
|1.3011
|2007.02.01 15:05
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.25
|21132437
|2007.02.01 13:45
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|1.3041
|2007.02.01 15:00
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|21132598
|2007.02.01 13:45
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2405
|2007.02.01 14:54
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|21138301
|2007.02.01 14:33
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2445
|2007.02.01 15:18
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.08
|21138734
|2007.02.01 14:38
|sell
|2.25
|usdchfm
|1.2429
|0.0000
|1.2414
|2007.02.01 14:54
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|21139189
|2007.02.01 14:44
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2422
|0.0000
|1.2437
|2007.02.01 15:18
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.46
|21140185
|2007.02.01 14:54
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2428
|2007.02.01 15:18
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|21140208
|2007.02.01 14:54
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2395
|2007.02.01 15:01
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|21141972
|2007.02.01 15:00
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2402
|0.0000
|1.2417
|2007.02.01 15:18
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|40.83
|21142029
|2007.02.01 15:00
|sell
|3.38
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|1.3023
|2007.02.01 15:05
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|16.90
|21142716
|2007.02.01 15:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3047
|0.0000
|1.3067
|2007.02.02 13:34
|1.3045
|0.00
|0.00
|-0.66
|-2.00
|21143044
|2007.02.01 15:00
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.3038
|0.0000
|1.3058
|2007.02.02 13:31
|1.3058
|0.00
|0.00
|-0.98
|30.00
|21144276
|2007.02.01 15:01
|sell
|5.07
|eurusdm
|1.3046
|0.0000
|1.3031
|2007.02.01 15:05
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|76.05
|21144446
|2007.02.01 15:01
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2373
|2007.02.02 08:28
|1.2432
|0.00
|0.00
|-1.04
|-35.39
|21145500
|2007.02.01 15:02
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2395
|0.0000
|1.2381
|2007.02.02 08:28
|1.2433
|0.00
|0.00
|-1.56
|-45.85
|21146495
|2007.02.01 15:04
|sell
|2.25
|usdchfm
|1.2404
|0.0000
|1.2389
|2007.02.02 08:27
|1.2434
|0.00
|0.00
|-2.34
|-54.29
|21146982
|2007.02.01 15:05
|buy
|2.25
|eurusdm
|1.3030
|0.0000
|1.3050
|2007.02.02 13:30
|1.3032
|0.00
|0.00
|-1.47
|4.50
|21147014
|2007.02.01 15:05
|sell
|3.38
|usdchfm
|1.2412
|0.0000
|1.2397
|2007.02.02 08:27
|1.2433
|0.00
|0.00
|-3.52
|-57.09
|21147101
|2007.02.01 15:05
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3027
|0.0000
|1.3012
|2007.02.01 15:40
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|21149202
|2007.02.01 15:14
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.3035
|0.0000
|1.3020
|2007.02.01 15:40
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|21150214
|2007.02.01 15:18
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2434
|2007.02.01 15:40
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|21150349
|2007.02.01 15:19
|buy
|3.38
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|1.3041
|2007.02.02 13:30
|1.3041
|0.00
|0.00
|-2.21
|64.22
|21150706
|2007.02.01 15:20
|sell
|5.07
|usdchfm
|1.2421
|0.0000
|1.2406
|2007.02.02 08:27
|1.2434
|0.00
|0.00
|-5.27
|-53.01
|21151470
|2007.02.01 15:25
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2412
|0.0000
|1.2425
|2007.02.01 15:40
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|15.69
|21153356
|2007.02.01 15:40
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3001
|2007.02.02 13:43
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.59
|-26.00
|21153611
|2007.02.01 15:41
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2426
|0.0000
|1.2441
|2007.02.02 01:18
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.99
|12.06
|21153900
|2007.02.01 15:44
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.3025
|0.0000
|1.3010
|2007.02.02 13:43
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.89
|-24.00
|21154725
|2007.02.01 15:53
|sell
|7.61
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2415
|2007.02.02 08:27
|1.2433
|0.00
|0.00
|-7.91
|-18.36
|21160642
|2007.02.01 16:49
|buy
|5.07
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3034
|2007.02.02 13:29
|1.3034
|0.00
|0.00
|-3.32
|101.40
|21191556
|2007.02.02 01:11
|sell
|11.42
|usdchfm
|1.2439
|0.0000
|1.2424
|2007.02.02 08:27
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|45.92
|21192129
|2007.02.02 01:18
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2444
|0.0000
|1.2459
|2007.02.02 13:44
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.63
|21207369
|2007.02.02 07:03
|sell
|17.13
|usdchfm
|1.2448
|0.0000
|1.2433
|2007.02.02 08:27
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|206.67
|21209774
|2007.02.02 07:30
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2436
|0.0000
|1.2450
|2007.02.02 13:43
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.06
|21216331
|2007.02.02 08:28
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2415
|2007.02.02 11:26
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|21220361
|2007.02.02 09:01
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2443
|2007.02.02 13:43
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.27
|21230319
|2007.02.02 11:25
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2434
|2007.02.02 13:43
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.96
|21230718
|2007.02.02 11:26
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2397
|2007.02.02 13:31
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|10.49
|21233587
|2007.02.02 11:57
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2404
|2007.02.02 13:30
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|18.14
|21245188
|2007.02.02 13:34
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2392
|0.0000
|1.2378
|2007.02.06 09:48
|1.2463
|0.00
|0.00
|-2.08
|-56.97
|21245379
|2007.02.02 13:34
|buy
|5.07
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2415
|2007.02.02 13:43
|1.2409
|0.00
|0.00
|0.00
|36.77
|21245915
|2007.02.02 13:34
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3055
|0.0000
|1.3075
|2007.02.07 10:32
|1.2997
|0.00
|0.00
|-1.98
|-58.00
|21246067
|2007.02.02 13:34
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.3048
|0.0000
|1.3033
|2007.02.02 13:43
|1.3043
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|21248051
|2007.02.02 13:36
|buy
|7.61
|usdchfm
|1.2391
|0.0000
|1.2406
|2007.02.02 13:43
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|92.01
|21248779
|2007.02.02 13:36
|sell
|3.38
|eurusdm
|1.3059
|0.0000
|1.3044
|2007.02.02 13:43
|1.3044
|0.00
|0.00
|0.00
|50.70
|21249664
|2007.02.02 13:40
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.3047
|0.0000
|1.3067
|2007.02.07 10:32
|1.2996
|0.00
|0.00
|-2.94
|-76.50
|21251837
|2007.02.02 13:43
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2401
|0.0000
|1.2386
|2007.02.06 09:48
|1.2464
|0.00
|0.00
|-3.12
|-75.82
|21252305
|2007.02.02 13:43
|sell
|2.25
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2396
|2007.02.06 09:48
|1.2463
|0.00
|0.00
|-4.68
|-95.68
|21255308
|2007.02.02 13:49
|buy
|2.25
|eurusdm
|1.3038
|0.0000
|1.3058
|2007.02.07 10:32
|1.2997
|0.00
|0.00
|-4.41
|-92.25
|21257882
|2007.02.02 14:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3039
|0.0000
|1.3024
|2007.02.02 14:01
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|21257945
|2007.02.02 14:00
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2411
|0.0000
|1.2426
|2007.02.02 14:02
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|12.07
|21258167
|2007.02.02 14:00
|buy
|3.38
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3050
|2007.02.07 10:31
|1.2996
|0.00
|0.00
|-6.63
|-121.68
|21258598
|2007.02.02 14:01
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3023
|0.0000
|1.3008
|2007.02.02 14:03
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|21258823
|2007.02.02 14:01
|sell
|3.38
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2405
|2007.02.06 09:48
|1.2464
|0.00
|0.00
|-7.04
|-119.32
|21259174
|2007.02.02 14:02
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2434
|0.0000
|1.2448
|2007.02.02 14:03
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|21259308
|2007.02.02 14:02
|buy
|5.07
|eurusdm
|1.3023
|0.0000
|1.3043
|2007.02.07 10:31
|1.2997
|0.00
|0.00
|-9.96
|-131.82
|21259682
|2007.02.02 14:02
|sell
|5.07
|usdchfm
|1.2436
|0.0000
|1.2421
|2007.02.06 09:48
|1.2463
|0.00
|0.00
|-10.54
|-109.84
|21260028
|2007.02.02 14:03
|buy
|7.61
|eurusdm
|1.3013
|0.0000
|1.3033
|2007.02.07 10:31
|1.2998
|0.00
|0.00
|-14.94
|-114.15
|21260409
|2007.02.02 14:04
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.2987
|2007.02.02 14:12
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21260587
|2007.02.02 14:04
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2465
|2007.02.02 14:11
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|21261369
|2007.02.02 14:04
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2442
|0.0000
|1.2457
|2007.02.02 14:11
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|18.06
|21261734
|2007.02.02 14:05
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.2994
|2007.02.02 14:11
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|21263035
|2007.02.02 14:09
|buy
|11.42
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|1.3024
|2007.02.07 10:31
|1.2997
|0.00
|0.00
|-22.44
|-91.36
|21263100
|2007.02.02 14:09
|sell
|7.61
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2430
|2007.02.06 09:48
|1.2464
|0.00
|0.00
|-15.82
|-116.01
|21263656
|2007.02.02 14:10
|sell
|11.42
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2438
|2007.02.06 09:48
|1.2463
|0.00
|0.00
|-23.76
|-100.79
|21264369
|2007.02.02 14:12
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2482
|2007.02.02 16:57
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|21264527
|2007.02.02 14:12
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.2979
|2007.02.02 14:23
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|21265765
|2007.02.02 14:15
|sell
|17.13
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|1.2446
|2007.02.06 09:48
|1.2464
|0.00
|0.00
|-35.64
|-41.23
|21265878
|2007.02.02 14:15
|buy
|17.13
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.3016
|2007.02.07 10:30
|1.2998
|0.00
|0.00
|-33.66
|34.26
|21266472
|2007.02.02 14:16
|sell
|25.70
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2456
|2007.02.06 09:48
|1.2465
|0.00
|0.00
|-53.46
|123.71
|21268394
|2007.02.02 14:21
|buy
|25.70
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.3008
|2007.02.07 10:30
|1.2999
|0.00
|0.00
|-50.49
|282.70
|21269388
|2007.02.02 14:23
|buy
|38.55
|eurusdm
|1.2980
|0.0000
|1.2999
|2007.02.07 10:30
|1.2999
|0.00
|0.00
|-75.75
|732.45
|21269495
|2007.02.02 14:23
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2978
|0.0000
|1.2963
|2007.02.02 15:02
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|21271033
|2007.02.02 14:26
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.2987
|0.0000
|1.2972
|2007.02.02 15:02
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|21278370
|2007.02.02 14:59
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2474
|2007.02.02 16:57
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|18.04
|21279663
|2007.02.02 15:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2949
|2007.02.02 16:46
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|21280598
|2007.02.02 15:04
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.2972
|0.0000
|1.2957
|2007.02.02 16:46
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|21288196
|2007.02.02 15:43
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.2980
|0.0000
|1.2965
|2007.02.02 16:46
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|33.75
|21296037
|2007.02.02 16:46
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2948
|2007.02.05 02:21
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.59
|15.00
|21298100
|2007.02.02 16:58
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2492
|2007.02.02 17:56
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|21299670
|2007.02.02 17:07
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2469
|0.0000
|1.2484
|2007.02.02 17:56
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|21303684
|2007.02.02 17:56
|sell
|38.55
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2465
|2007.02.06 09:48
|1.2465
|0.00
|0.00
|-80.18
|463.90
|21303948
|2007.02.02 17:56
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2504
|2007.02.05 02:30
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.99
|-3.20
|21307053
|2007.02.02 19:13
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2495
|2007.02.05 02:30
|1.2486
|0.00
|0.00
|1.49
|7.21
|21310737
|2007.02.02 20:31
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2486
|2007.02.05 02:30
|1.2486
|0.00
|0.00
|2.23
|27.03
|21334762
|2007.02.05 02:21
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2931
|2007.02.05 09:39
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21335575
|2007.02.05 02:30
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2490
|0.0000
|1.2505
|2007.02.05 09:09
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|21372779
|2007.02.05 07:26
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2497
|2007.02.05 09:08
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|21373506
|2007.02.05 07:29
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.2953
|0.0000
|1.2939
|2007.02.05 09:38
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|21378982
|2007.02.05 07:48
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2488
|2007.02.05 09:08
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|27.03
|21385150
|2007.02.05 08:01
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.2961
|0.0000
|1.2946
|2007.02.05 09:38
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|33.75
|21410708
|2007.02.05 09:09
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2492
|0.0000
|1.2507
|2007.02.05 10:45
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|21425166
|2007.02.05 09:39
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2928
|2007.02.05 12:19
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|21450610
|2007.02.05 10:45
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2513
|0.0000
|1.2527
|2007.02.06 06:34
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.99
|-14.41
|21461471
|2007.02.05 11:10
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2505
|0.0000
|1.2520
|2007.02.06 06:34
|1.2494
|0.00
|0.00
|1.49
|-13.21
|21486562
|2007.02.05 12:19
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2912
|2007.02.05 14:14
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|21526037
|2007.02.05 13:53
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2496
|0.0000
|1.2511
|2007.02.06 06:34
|1.2495
|0.00
|0.00
|2.23
|-1.80
|21528712
|2007.02.05 13:58
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2503
|2007.02.06 06:33
|1.2494
|0.00
|0.00
|3.35
|13.53
|21529552
|2007.02.05 13:59
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2920
|2007.02.05 14:14
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|21537072
|2007.02.05 14:15
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2918
|0.0000
|1.2903
|2007.02.06 06:22
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.59
|0.00
|21547357
|2007.02.05 14:34
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.2926
|0.0000
|1.2912
|2007.02.06 06:21
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.89
|10.50
|21555180
|2007.02.05 14:52
|buy
|5.07
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2495
|2007.02.06 06:33
|1.2495
|0.00
|0.00
|5.02
|60.86
|21568767
|2007.02.05 15:16
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.2933
|0.0000
|1.2919
|2007.02.06 06:21
|1.2919
|0.00
|0.00
|1.33
|31.50
|21830342
|2007.02.06 06:22
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2916
|0.0000
|1.2902
|2007.02.06 13:01
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|21834256
|2007.02.06 06:34
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2498
|0.0000
|1.2513
|2007.02.06 13:46
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.97
|21846193
|2007.02.06 07:10
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2504
|2007.02.06 13:46
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.61
|21846933
|2007.02.06 07:11
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.2925
|0.0000
|1.2910
|2007.02.06 13:01
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|21860987
|2007.02.06 07:46
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2495
|2007.02.06 13:46
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.65
|21891922
|2007.02.06 08:58
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2919
|2007.02.06 13:01
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.75
|21897572
|2007.02.06 09:27
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2486
|2007.02.06 13:46
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.45
|21899356
|2007.02.06 09:48
|sell
|3.38
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2928
|2007.02.06 13:01
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.14
|21899645
|2007.02.06 09:49
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2460
|0.0000
|1.2445
|2007.02.06 11:16
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|21899670
|2007.02.06 09:49
|buy
|5.07
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2478
|2007.02.06 13:46
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.17
|21903262
|2007.02.06 10:13
|buy
|7.61
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2469
|2007.02.06 13:46
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.91
|21920416
|2007.02.06 11:13
|buy
|11.42
|usdchfm
|1.2449
|0.0000
|1.2463
|2007.02.06 13:46
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.17
|21922011
|2007.02.06 11:16
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2441
|0.0000
|1.2426
|2007.02.06 16:08
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|21942823
|2007.02.06 12:04
|sell
|5.07
|eurusdm
|1.2952
|0.0000
|1.2937
|2007.02.06 13:01
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|35.49
|21943565
|2007.02.06 12:06
|buy
|17.13
|usdchfm
|1.2441
|0.0000
|1.2455
|2007.02.06 13:46
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|82.57
|21944425
|2007.02.06 12:08
|sell
|7.61
|eurusdm
|1.2960
|0.0000
|1.2945
|2007.02.06 13:01
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|114.15
|21960251
|2007.02.06 13:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2928
|2007.02.07 20:19
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.59
|-64.00
|21964182
|2007.02.06 13:14
|buy
|25.70
|usdchfm
|1.2432
|0.0000
|1.2447
|2007.02.06 13:46
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|309.71
|21964252
|2007.02.06 13:15
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.2952
|0.0000
|1.2937
|2007.02.07 20:16
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.89
|-84.00
|21973951
|2007.02.06 13:46
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2467
|2007.02.07 06:25
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.99
|-37.08
|21974233
|2007.02.06 13:47
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2435
|2007.02.06 16:08
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|18.09
|21984204
|2007.02.06 14:25
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2444
|0.0000
|1.2459
|2007.02.07 06:25
|1.2407
|0.00
|0.00
|1.49
|-44.73
|22010725
|2007.02.06 16:08
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2450
|2007.02.07 06:25
|1.2406
|0.00
|0.00
|2.23
|-52.60
|22010734
|2007.02.06 16:08
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2432
|0.0000
|1.2417
|2007.02.06 16:59
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|22014946
|2007.02.06 16:25
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.2959
|0.0000
|1.2945
|2007.02.07 20:15
|1.3007
|0.00
|0.00
|1.33
|-108.00
|22017213
|2007.02.06 16:33
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2427
|0.0000
|1.2442
|2007.02.07 06:24
|1.2407
|0.00
|0.00
|3.35
|-54.49
|22021407
|2007.02.06 16:56
|buy
|5.07
|usdchfm
|1.2418
|0.0000
|1.2433
|2007.02.07 06:24
|1.2406
|0.00
|0.00
|5.02
|-49.04
|22022068
|2007.02.06 16:59
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2398
|2007.02.06 18:20
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|22022246
|2007.02.06 16:59
|sell
|3.38
|eurusdm
|1.2968
|0.0000
|1.2953
|2007.02.07 20:14
|1.3008
|0.00
|0.00
|1.99
|-135.20
|22024345
|2007.02.06 17:05
|buy
|7.61
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2424
|2007.02.07 06:24
|1.2407
|0.00
|0.00
|7.53
|-12.27
|22040249
|2007.02.06 18:19
|buy
|11.42
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2415
|2007.02.07 06:22
|1.2405
|0.00
|0.00
|11.31
|46.03
|22040447
|2007.02.06 18:20
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2392
|0.0000
|1.2379
|2007.02.07 07:44
|1.2397
|0.00
|0.00
|-1.04
|-4.03
|22040887
|2007.02.06 18:22
|buy
|17.13
|usdchfm
|1.2391
|0.0000
|1.2406
|2007.02.07 06:22
|1.2406
|0.00
|0.00
|16.96
|207.12
|22040947
|2007.02.06 18:23
|sell
|5.07
|eurusdm
|1.2980
|0.0000
|1.2965
|2007.02.07 20:14
|1.3007
|0.00
|0.00
|2.99
|-136.89
|22043709
|2007.02.06 18:30
|sell
|7.61
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.2974
|2007.02.07 20:14
|1.3008
|0.00
|0.00
|4.49
|-152.20
|22068015
|2007.02.06 19:44
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2401
|0.0000
|1.2386
|2007.02.07 07:44
|1.2397
|0.00
|0.00
|-1.56
|4.84
|22242314
|2007.02.07 06:26
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2411
|0.0000
|1.2426
|2007.02.07 08:31
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|22251442
|2007.02.07 07:13
|sell
|2.25
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2395
|2007.02.07 07:44
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|27.23
|22261416
|2007.02.07 07:43
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2403
|0.0000
|1.2418
|2007.02.07 08:29
|1.2409
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|22262182
|2007.02.07 07:44
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2393
|0.0000
|1.2378
|2007.02.07 10:33
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|22263521
|2007.02.07 07:48
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2394
|0.0000
|1.2409
|2007.02.07 08:29
|1.2409
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|22264830
|2007.02.07 07:52
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2402
|0.0000
|1.2387
|2007.02.07 10:33
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|22271389
|2007.02.07 08:29
|sell
|2.25
|usdchfm
|1.2411
|0.0000
|1.2396
|2007.02.07 10:33
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|27.23
|22271643
|2007.02.07 08:31
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2428
|2007.02.07 15:09
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.29
|22283920
|2007.02.07 09:23
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2420
|2007.02.07 15:09
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|22297538
|2007.02.07 10:22
|sell
|11.42
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.2981
|2007.02.07 20:13
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.46
|22299617
|2007.02.07 10:32
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.3018
|2007.02.07 15:22
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|22299747
|2007.02.07 10:33
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2394
|0.0000
|1.2379
|2007.02.07 14:46
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|22299889
|2007.02.07 10:34
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2396
|0.0000
|1.2411
|2007.02.07 15:09
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|22301990
|2007.02.07 10:50
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.2990
|0.0000
|1.3010
|2007.02.07 15:22
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|22325661
|2007.02.07 13:14
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2403
|0.0000
|1.2388
|2007.02.07 14:45
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|18.16
|22357453
|2007.02.07 14:36
|sell
|17.13
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|1.2990
|2007.02.07 20:13
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.39
|22361567
|2007.02.07 14:46
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2380
|0.0000
|1.2365
|2007.02.07 15:23
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|22361598
|2007.02.07 14:46
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2400
|2007.02.07 15:09
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|40.89
|22367155
|2007.02.07 14:59
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2374
|2007.02.07 15:23
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|22372098
|2007.02.07 15:09
|sell
|2.25
|usdchfm
|1.2396
|0.0000
|1.2382
|2007.02.07 15:23
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|25.44
|22372439
|2007.02.07 15:09
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2402
|0.0000
|1.2417
|2007.02.07 15:56
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|22376282
|2007.02.07 15:20
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2393
|0.0000
|1.2408
|2007.02.07 15:56
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|22377613
|2007.02.07 15:22
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3034
|2007.02.08 06:57
|1.3025
|0.00
|0.00
|-1.97
|10.00
|22377697
|2007.02.07 15:22
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2400
|2007.02.07 15:56
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|27.22
|22377813
|2007.02.07 15:22
|sell
|25.70
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.2999
|2007.02.07 20:13
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|179.90
|22387072
|2007.02.07 15:44
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.3007
|0.0000
|1.3027
|2007.02.08 06:57
|1.3027
|0.00
|0.00
|-2.95
|30.00
|22391867
|2007.02.07 15:56
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2404
|0.0000
|1.2419
|2007.02.07 19:10
|1.2409
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|22393197
|2007.02.07 15:59
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2395
|0.0000
|1.2410
|2007.02.07 19:10
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.00
|18.13
|22397600
|2007.02.07 16:08
|sell
|38.55
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|1.3007
|2007.02.07 20:13
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|578.25
|22451399
|2007.02.07 19:10
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2414
|0.0000
|1.2429
|2007.02.08 01:40
|1.2420
|0.00
|0.00
|2.97
|4.83
|22473557
|2007.02.07 20:19
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.2991
|2007.02.08 07:24
|1.3011
|0.00
|0.00
|1.77
|-5.00
|22504064
|2007.02.07 22:26
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3001
|2007.02.08 07:23
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|22522926
|2007.02.07 23:39
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2421
|2007.02.08 01:40
|1.2421
|0.00
|0.00
|0.00
|18.11
|22548637
|2007.02.08 01:40
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2425
|0.0000
|1.2440
|2007.02.08 06:45
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|22566414
|2007.02.08 03:36
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2416
|0.0000
|1.2431
|2007.02.08 06:45
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|18.10
|22575573
|2007.02.08 04:41
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3010
|2007.02.08 07:23
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|31.50
|22596025
|2007.02.08 06:45
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2450
|2007.02.08 07:14
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|22601851
|2007.02.08 06:57
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3028
|0.0000
|1.3048
|2007.02.08 13:36
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|22606139
|2007.02.08 07:08
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.3019
|0.0000
|1.3039
|2007.02.08 13:36
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.50
|22608247
|2007.02.08 07:14
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2469
|2007.02.08 08:21
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|22610906
|2007.02.08 07:20
|buy
|2.25
|eurusdm
|1.3011
|0.0000
|1.3031
|2007.02.08 13:36
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.75
|22611782
|2007.02.08 07:24
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.2993
|2007.02.08 08:36
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|22623096
|2007.02.08 08:07
|buy
|3.38
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.3022
|2007.02.08 13:36
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|23.66
|22627256
|2007.02.08 08:21
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2488
|2007.02.08 08:47
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|12.01
|22630014
|2007.02.08 08:36
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2991
|0.0000
|1.2976
|2007.02.09 07:30
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.59
|-29.00
|22630096
|2007.02.08 08:36
|buy
|5.07
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.3012
|2007.02.08 13:36
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|70.98
|22633455
|2007.02.08 08:45
|buy
|7.61
|eurusdm
|1.2986
|0.0000
|1.3006
|2007.02.08 13:35
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|152.20
|22634560
|2007.02.08 08:47
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2491
|0.0000
|1.2506
|2007.02.08 12:13
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|22637323
|2007.02.08 08:57
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2498
|2007.02.08 12:13
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|22661311
|2007.02.08 12:13
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2501
|0.0000
|1.2516
|2007.02.08 13:56
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|22692921
|2007.02.08 13:32
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2492
|0.0000
|1.2507
|2007.02.08 13:56
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|22693201
|2007.02.08 13:32
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.2984
|2007.02.09 07:30
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.89
|-34.50
|22694518
|2007.02.08 13:36
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.3007
|0.0000
|1.2992
|2007.02.09 07:30
|1.3020
|0.00
|0.00
|1.33
|-29.25
|22694771
|2007.02.08 13:36
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2484
|0.0000
|1.2498
|2007.02.08 13:56
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|22694942
|2007.02.08 13:37
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3036
|2007.02.08 14:10
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|22695607
|2007.02.08 13:37
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3028
|2007.02.08 14:10
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|22696756
|2007.02.08 13:39
|buy
|2.25
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|1.3019
|2007.02.08 14:10
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|22707661
|2007.02.08 14:04
|sell
|3.38
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3000
|2007.02.09 07:30
|1.3022
|0.00
|0.00
|1.99
|-23.66
|22710595
|2007.02.08 14:10
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|1.3041
|2007.02.08 16:24
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|22710958
|2007.02.08 14:11
|sell
|5.07
|eurusdm
|1.3023
|0.0000
|1.3009
|2007.02.09 07:30
|1.3023
|0.00
|0.00
|2.99
|0.00
|22729816
|2007.02.08 15:01
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2488
|2007.02.08 15:36
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.81
|22736837
|2007.02.08 15:19
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2480
|2007.02.08 15:36
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|22738177
|2007.02.08 15:23
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2471
|2007.02.08 15:36
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|22740193
|2007.02.08 15:27
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2448
|0.0000
|1.2463
|2007.02.08 15:35
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|40.68
|22744729
|2007.02.08 15:36
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2488
|2007.02.08 16:39
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|22745189
|2007.02.08 15:37
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2480
|2007.02.08 16:39
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|22746717
|2007.02.08 15:42
|sell
|7.61
|eurusdm
|1.3030
|0.0000
|1.3018
|2007.02.09 07:29
|1.3024
|0.00
|0.00
|4.49
|45.66
|22751709
|2007.02.08 15:53
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2471
|2007.02.08 16:39
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|27.06
|22754579
|2007.02.08 15:59
|sell
|11.42
|eurusdm
|1.3038
|0.0000
|1.3023
|2007.02.09 07:29
|1.3023
|0.00
|0.00
|6.74
|171.30
|22763902
|2007.02.08 16:24
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3043
|0.0000
|1.3063
|2007.02.09 13:23
|1.3010
|0.00
|0.00
|-0.66
|-33.00
|22768915
|2007.02.08 16:39
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.3034
|0.0000
|1.3054
|2007.02.09 13:23
|1.3009
|0.00
|0.00
|-0.98
|-37.50
|22769230
|2007.02.08 16:39
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2489
|2007.02.09 03:00
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.99
|-3.21
|22788810
|2007.02.08 17:42
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2481
|2007.02.09 03:00
|1.2471
|0.00
|0.00
|1.49
|6.01
|22866175
|2007.02.08 22:26
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2472
|2007.02.09 03:00
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|27.06
|22907763
|2007.02.09 03:08
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2492
|2007.02.09 07:32
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|22923715
|2007.02.09 05:46
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2469
|0.0000
|1.2484
|2007.02.09 07:32
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|22933410
|2007.02.09 07:28
|buy
|2.25
|eurusdm
|1.3026
|0.0000
|1.3045
|2007.02.09 13:23
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.25
|22934583
|2007.02.09 07:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3019
|0.0000
|1.3004
|2007.02.09 07:58
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|22935207
|2007.02.09 07:32
|buy
|3.38
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3037
|2007.02.09 13:23
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.66
|22935224
|2007.02.09 07:32
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2504
|2007.02.09 08:07
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|22937664
|2007.02.09 07:40
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2481
|0.0000
|1.2495
|2007.02.09 08:06
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|16.81
|22939440
|2007.02.09 07:45
|buy
|5.07
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3027
|2007.02.09 13:23
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|22943846
|2007.02.09 07:58
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3004
|0.0000
|1.2989
|2007.02.09 10:02
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|22945725
|2007.02.09 08:07
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2497
|0.0000
|1.2512
|2007.02.09 09:49
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22946332
|2007.02.09 08:11
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2504
|2007.02.09 09:49
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|22953422
|2007.02.09 08:53
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.3013
|0.0000
|1.2998
|2007.02.09 10:02
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|22959669
|2007.02.09 09:29
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2495
|2007.02.09 09:49
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|27.01
|22964837
|2007.02.09 09:49
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2502
|0.0000
|1.2517
|2007.02.09 10:04
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|11.98
|22967150
|2007.02.09 10:02
|buy
|7.61
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|1.3019
|2007.02.09 13:23
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|83.71
|22967333
|2007.02.09 10:03
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.2982
|2007.02.09 14:25
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|22967690
|2007.02.09 10:04
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2521
|0.0000
|1.2536
|2007.02.09 14:26
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|22969131
|2007.02.09 10:10
|buy
|11.42
|eurusdm
|1.2991
|0.0000
|1.3011
|2007.02.09 13:22
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|228.40
|22969414
|2007.02.09 10:11
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2512
|0.0000
|1.2527
|2007.02.09 14:25
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|22975283
|2007.02.09 11:01
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2504
|0.0000
|1.2519
|2007.02.09 14:25
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|22981406
|2007.02.09 12:04
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.2991
|2007.02.09 14:25
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|22988947
|2007.02.09 13:10
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2510
|2007.02.09 14:25
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|18.92
|22989973
|2007.02.09 13:19
|buy
|5.07
|usdchfm
|1.2487
|0.0000
|1.2502
|2007.02.09 14:25
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|60.83
|22990921
|2007.02.09 13:23
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3011
|0.0000
|1.3031
|2007.02.09 19:16
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|22996835
|2007.02.09 13:48
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.3022
|2007.02.09 19:16
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|23000573
|2007.02.09 14:04
|buy
|2.25
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.3013
|2007.02.09 19:16
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|0.00
|0.00
|-347.03
|3 071.38
|Closed P/L:
|2 724.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23005475
|2007.02.09 14:25
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2990
|0.0000
|1.2975
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.59
|-16.00
|23013344
|2007.02.09 15:16
|sell
|1.50
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.2983
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.89
|-12.00
|23026398
|2007.02.09 17:22
|sell
|2.25
|eurusdm
|1.3007
|0.0000
|1.2992
|1.3006
|0.00
|0.00
|1.33
|2.25
|23040028
|2007.02.09 19:16
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3035
|1.3004
|0.00
|0.00
|-0.66
|-11.00
|23044617
|2007.02.09 19:56
|buy
|1.50
|eurusdm
|1.3007
|0.0000
|1.3027
|1.3004
|0.00
|0.00
|-0.98
|-4.50
|22378233
|2007.02.07 15:23
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2379
|0.0000
|1.2364
|1.2486
|0.00
|0.00
|-5.20
|-85.70
|22380556
|2007.02.07 15:27
|sell
|1.50
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2373
|1.2486
|0.00
|0.00
|-7.80
|-117.73
|22386617
|2007.02.07 15:43
|sell
|2.25
|usdchfm
|1.2396
|0.0000
|1.2381
|1.2486
|0.00
|0.00
|-11.70
|-162.18
|22436782
|2007.02.07 18:01
|sell
|3.38
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2390
|1.2486
|0.00
|0.00
|-17.59
|-219.27
|22451843
|2007.02.07 19:12
|sell
|5.07
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2398
|1.2486
|0.00
|0.00
|-26.36
|-296.42
|22548680
|2007.02.08 01:40
|sell
|7.61
|usdchfm
|1.2421
|0.0000
|1.2407
|1.2486
|0.00
|0.00
|-15.82
|-396.16
|22595989
|2007.02.08 06:45
|sell
|11.42
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2415
|1.2486
|0.00
|0.00
|-23.76
|-512.19
|22597877
|2007.02.08 06:49
|sell
|17.13
|usdchfm
|1.2439
|0.0000
|1.2424
|1.2486
|0.00
|0.00
|-35.64
|-644.81
|22606143
|2007.02.08 07:08
|sell
|25.70
|usdchfm
|1.2448
|0.0000
|1.2433
|1.2486
|0.00
|0.00
|-53.46
|-782.16
|22609294
|2007.02.08 07:16
|sell
|38.55
|usdchfm
|1.2458
|0.0000
|1.2443
|1.2486
|0.00
|0.00
|-80.18
|-864.49
|23005651
|2007.02.09 14:26
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2506
|0.0000
|1.2521
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.99
|-20.03
|23017943
|2007.02.09 15:57
|buy
|1.50
|usdchfm
|1.2497
|0.0000
|1.2512
|1.2481
|0.00
|0.00
|1.49
|-19.23
|23021888
|2007.02.09 16:36
|buy
|2.25
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2504
|1.2481
|0.00
|0.00
|2.23
|-14.42
|23026341
|2007.02.09 17:22
|buy
|3.38
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2495
|1.2481
|0.00
|0.00
|3.35
|2.71
|0.00
|0.00
|-268.28
|-4 173.33
|Floating P/L:
|-4 441.61
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 724.35
|Floating P/L:
|-4 441.61
|Margin:
|5 918.00
|Balance:
|58 102.09
|Equity:
|53 660.48
|Free Margin:
|47 742.48
|Details:
|Gross Profit:
|6 900.95
|Gross Loss:
|4 176.60
|Total Net Profit:
|2 724.35
|Profit Factor:
|1.65
|Expected Payoff:
|9.73
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|867.86 (1.50%)
|Relative Drawdown:
|1.50% (867.86)
|Total Trades:
|280
|Short Positions (won %):
|124 (62.10%)
|Long Positions (won %):
|156 (62.82%)
|Profit Trades (% of total):
|175 (62.50%)
|Loss trades (% of total):
|105 (37.50%)
|Largest
|profit trade:
|656.70
|loss trade:
|-148.46
|Average
|profit trade:
|39.43
|loss trade:
|-39.78
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (451.71)
|consecutive losses ($):
|8 (-867.86)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|889.51 (3)
|consecutive loss (count):
|-867.86 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3