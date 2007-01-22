|Account: 1355361
|Name: IBFX_Phoenix_v570_Original
|Currency: USD
|2007 February 6, 14:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20095213
|2007.01.22 04:20
|balance
|Deposit
|500.00
|20096952
|2007.01.22 05:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.39
|158.19
|156.83
|2007.01.23 11:45
|158.19
|0.00
|0.00
|-0.11
|-6.59
|20096954
|2007.01.22 05:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.39
|158.19
|156.69
|2007.01.23 10:08
|157.94
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.53
|20096955
|2007.01.22 05:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.39
|158.19
|156.55
|2007.01.23 10:08
|157.94
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.53
|20254263
|2007.01.23 15:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|158.19
|158.99
|157.63
|2007.01.24 06:44
|157.63
|0.00
|0.00
|-0.11
|4.63
|20254269
|2007.01.23 15:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|158.19
|158.19
|157.49
|2007.01.24 06:46
|157.49
|0.00
|0.00
|-0.11
|5.79
|20254271
|2007.01.23 15:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|158.18
|157.81
|157.35
|2007.01.24 06:47
|157.35
|0.00
|0.00
|-0.11
|6.86
|20455653
|2007.01.24 20:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.73
|155.93
|157.29
|2007.01.25 05:04
|155.93
|0.00
|0.00
|0.26
|-6.65
|20455656
|2007.01.24 20:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.73
|155.93
|157.43
|2007.01.25 02:34
|156.17
|0.00
|0.00
|0.26
|-4.65
|20455659
|2007.01.24 20:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.73
|155.93
|157.57
|2007.01.25 02:34
|156.17
|0.00
|0.00
|0.26
|-4.65
|20542045
|2007.01.25 12:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.82
|157.62
|156.26
|2007.01.29 07:06
|157.62
|0.00
|0.00
|-0.22
|-6.55
|20542063
|2007.01.25 12:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.82
|157.62
|156.12
|2007.01.25 23:40
|157.37
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.52
|20542070
|2007.01.25 12:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.82
|157.62
|155.98
|2007.01.25 23:40
|157.38
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.60
|20811069
|2007.01.29 16:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.68
|158.48
|157.12
|2007.01.31 07:30
|157.12
|0.00
|0.00
|-0.22
|4.62
|20811075
|2007.01.29 16:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.68
|158.48
|156.98
|2007.01.31 08:33
|156.98
|0.00
|0.00
|-0.22
|5.78
|20811082
|2007.01.29 16:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.68
|158.48
|156.84
|2007.01.31 08:42
|156.84
|0.00
|0.00
|-0.22
|6.93
|21068115
|2007.01.31 22:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.34
|158.14
|156.78
|2007.02.01 10:31
|156.78
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|21068119
|2007.01.31 22:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.34
|157.34
|156.64
|2007.02.01 13:51
|156.64
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|21068127
|2007.01.31 22:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.34
|156.97
|156.50
|2007.02.01 15:42
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|21180986
|2007.02.01 22:07
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.28
|158.08
|156.72
|2007.02.05 01:01
|156.72
|0.00
|0.00
|-0.11
|4.63
|21181032
|2007.02.01 22:07
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.27
|157.27
|156.58
|2007.02.01 22:25
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21326366
|2007.02.05 01:03
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.69
|155.89
|157.25
|2007.02.05 12:56
|155.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|21326369
|2007.02.05 01:04
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.69
|155.89
|157.39
|2007.02.05 11:04
|156.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|21326371
|2007.02.05 01:04
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.69
|155.89
|157.53
|2007.02.05 11:04
|156.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|20188687
|2007.01.23 06:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2943
|1.2859
|1.2977
|2007.01.23 08:10
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|20188697
|2007.01.23 06:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2943
|1.2943
|1.2985
|2007.01.23 08:14
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|20188705
|2007.01.23 06:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2943
|1.2963
|1.2993
|2007.01.23 10:01
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|20311750
|2007.01.23 23:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3025
|1.3109
|1.2991
|2007.01.24 08:16
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|20311753
|2007.01.23 23:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3024
|1.3024
|1.2983
|2007.01.24 08:50
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|20311757
|2007.01.23 23:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3024
|1.3005
|1.2975
|2007.01.24 09:47
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|20399082
|2007.01.24 11:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3007
|1.2923
|1.3041
|2007.01.25 19:37
|1.2923
|0.00
|0.00
|-0.20
|-8.40
|20399085
|2007.01.24 11:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3007
|1.2923
|1.3049
|2007.01.25 19:37
|1.2923
|0.00
|0.00
|-0.20
|-8.40
|20399089
|2007.01.24 11:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3007
|1.2923
|1.3057
|2007.01.25 19:37
|1.2923
|0.00
|0.00
|-0.20
|-8.40
|20669168
|2007.01.26 08:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2914
|1.2830
|1.2948
|2007.01.29 16:57
|1.2948
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.40
|20669172
|2007.01.26 08:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2914
|1.2914
|1.2956
|2007.01.29 17:01
|1.2956
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.20
|20669180
|2007.01.26 08:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2914
|1.2914
|1.2964
|2007.01.29 17:01
|1.2964
|0.00
|0.00
|-0.07
|5.00
|20891880
|2007.01.30 10:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2961
|1.3045
|1.2927
|2007.02.01 15:00
|1.3045
|0.00
|0.00
|0.24
|-8.40
|20891882
|2007.01.30 10:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2961
|1.3045
|1.2919
|2007.02.01 15:00
|1.3045
|0.00
|0.00
|0.24
|-8.40
|20891883
|2007.01.30 10:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2961
|1.3045
|1.2911
|2007.02.01 15:00
|1.3045
|0.00
|0.00
|0.24
|-8.40
|21158221
|2007.02.01 16:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3022
|1.2938
|1.3056
|2007.02.02 13:31
|1.3056
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.40
|21158267
|2007.02.01 16:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3022
|1.3022
|1.3064
|2007.02.02 14:01
|1.3022
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.00
|21158286
|2007.02.01 16:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3022
|1.3022
|1.3072
|2007.02.02 14:01
|1.3022
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.00
|20153566
|2007.01.22 17:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|240.36
|239.56
|241.08
|2007.01.23 11:43
|241.08
|0.00
|0.00
|0.21
|5.93
|20153569
|2007.01.22 17:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|240.36
|240.36
|241.26
|2007.01.23 11:45
|241.26
|0.00
|0.00
|0.21
|7.41
|20153572
|2007.01.22 17:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|240.36
|240.85
|241.44
|2007.01.23 12:43
|240.85
|0.00
|0.00
|0.21
|4.04
|20274617
|2007.01.23 17:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|241.08
|240.28
|241.80
|2007.01.24 06:32
|240.28
|0.00
|0.00
|0.21
|-6.59
|20274628
|2007.01.23 17:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|241.08
|240.28
|241.98
|2007.01.24 06:01
|240.68
|0.00
|0.00
|0.21
|-3.29
|20274632
|2007.01.23 17:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|241.08
|240.28
|242.16
|2007.01.24 06:01
|240.68
|0.00
|0.00
|0.21
|-3.29
|20432323
|2007.01.24 15:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.05
|237.24
|238.76
|2007.01.25 02:06
|237.24
|0.00
|0.00
|0.62
|-6.72
|20432327
|2007.01.24 15:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.06
|237.24
|238.94
|2007.01.24 15:56
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.48
|20432333
|2007.01.24 15:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.06
|237.24
|239.12
|2007.01.24 15:56
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|20478541
|2007.01.25 02:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.35
|236.55
|238.07
|2007.01.25 05:04
|236.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|20478544
|2007.01.25 02:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.35
|236.55
|238.25
|2007.01.25 02:34
|236.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|20478548
|2007.01.25 02:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.35
|236.55
|238.43
|2007.01.25 02:34
|236.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|20596808
|2007.01.25 19:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.94
|237.14
|238.66
|2007.01.25 23:35
|238.66
|0.00
|0.00
|0.21
|5.92
|20596809
|2007.01.25 19:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.94
|237.94
|238.84
|2007.01.25 23:40
|238.84
|0.00
|0.00
|0.21
|7.40
|20596813
|2007.01.25 19:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.94
|238.43
|239.02
|2007.01.26 01:45
|238.43
|0.00
|0.00
|0.21
|4.04
|20657749
|2007.01.26 06:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.64
|239.45
|237.93
|2007.01.26 14:32
|237.93
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|20657754
|2007.01.26 06:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.64
|239.45
|237.75
|2007.01.26 07:23
|239.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|20657759
|2007.01.26 06:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.64
|239.45
|237.57
|2007.01.26 07:23
|239.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|20791748
|2007.01.29 11:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.46
|237.66
|239.18
|2007.01.30 07:17
|239.18
|0.00
|0.00
|0.21
|5.92
|20791764
|2007.01.29 11:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.46
|238.46
|239.36
|2007.01.30 07:19
|239.36
|0.00
|0.00
|0.21
|7.39
|20791770
|2007.01.29 11:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.46
|238.95
|239.54
|2007.01.30 07:39
|239.54
|0.00
|0.00
|0.21
|8.86
|20947166
|2007.01.31 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.55
|237.75
|239.27
|2007.01.31 07:30
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|20947168
|2007.01.31 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.55
|237.75
|239.45
|2007.01.31 07:30
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|20947172
|2007.01.31 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.55
|237.75
|239.63
|2007.01.31 07:30
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|21042931
|2007.01.31 16:45
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.30
|238.10
|236.58
|2007.02.02 11:00
|238.10
|0.00
|0.00
|-1.07
|-6.62
|21042936
|2007.01.31 16:45
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.30
|238.10
|236.40
|2007.02.01 16:16
|237.71
|0.00
|0.00
|-0.80
|-3.40
|21042940
|2007.01.31 16:45
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.30
|238.10
|236.22
|2007.02.01 16:16
|237.71
|0.00
|0.00
|-0.80
|-3.40
|21724304
|2007.02.05 23:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.51
|234.71
|236.23
|2007.02.06 08:02
|236.23
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|21724308
|2007.02.05 23:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.51
|235.51
|236.41
|2007.02.06 08:03
|236.41
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|21724312
|2007.02.05 23:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.51
|236.00
|236.59
|2007.02.06 09:53
|236.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|20272874
|2007.01.23 17:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9848
|1.9768
|1.9936
|2007.01.24 06:47
|1.9768
|0.00
|0.00
|-0.01
|-8.00
|20272880
|2007.01.23 17:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9848
|1.9768
|1.9958
|2007.01.24 06:47
|1.9768
|0.00
|0.00
|-0.01
|-8.00
|20272888
|2007.01.23 17:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9848
|1.9768
|1.9980
|2007.01.24 06:47
|1.9768
|0.00
|0.00
|-0.01
|-8.00
|20455673
|2007.01.24 20:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9671
|1.9751
|1.9583
|2007.01.26 13:30
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.01
|8.80
|20455679
|2007.01.24 20:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9671
|1.9671
|1.9561
|2007.01.26 15:00
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.01
|11.00
|20455688
|2007.01.24 20:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9671
|1.9610
|1.9539
|2007.01.26 16:23
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.01
|6.10
|21173989
|2007.02.01 19:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9686
|1.9605
|1.9773
|2007.02.05 09:39
|1.9605
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.10
|21174000
|2007.02.01 19:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9686
|1.9605
|1.9795
|2007.02.05 09:39
|1.9605
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.10
|21174009
|2007.02.01 19:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9686
|1.9605
|1.9817
|2007.02.05 09:39
|1.9605
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.10
|21619939
|2007.02.05 17:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9598
|1.9679
|1.9511
|2007.02.06 10:21
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|21619944
|2007.02.05 17:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9598
|1.9679
|1.9489
|2007.02.06 10:21
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|21619950
|2007.02.05 17:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9598
|1.9679
|1.9467
|2007.02.06 10:21
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|20134609
|2007.01.22 15:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2503
|1.2423
|1.2607
|2007.01.23 10:18
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.44
|20134615
|2007.01.22 15:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2503
|1.2423
|1.2633
|2007.01.23 10:18
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.44
|20134623
|2007.01.22 15:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2503
|1.2423
|1.2659
|2007.01.23 10:18
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.44
|20268881
|2007.01.23 16:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2401
|1.2481
|1.2297
|2007.01.24 11:34
|1.2481
|0.00
|0.00
|-0.10
|-6.41
|20268890
|2007.01.23 16:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2401
|1.2481
|1.2271
|2007.01.24 11:34
|1.2481
|0.00
|0.00
|-0.10
|-6.41
|20268897
|2007.01.23 16:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2401
|1.2481
|1.2245
|2007.01.24 11:34
|1.2481
|0.00
|0.00
|-0.10
|-6.41
|20705843
|2007.01.26 14:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2530
|1.2450
|1.2634
|2007.01.31 15:44
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.30
|-6.43
|20705851
|2007.01.26 14:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2530
|1.2450
|1.2660
|2007.01.31 15:44
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.30
|-6.43
|20705865
|2007.01.26 14:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2530
|1.2450
|1.2686
|2007.01.31 15:44
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.30
|-6.43
|20095772
|2007.01.22 04:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.32
|122.16
|120.98
|2007.01.24 06:44
|120.98
|0.00
|0.00
|-0.30
|2.81
|20095774
|2007.01.22 04:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.32
|121.32
|120.90
|2007.01.24 06:48
|120.90
|0.00
|0.00
|-0.30
|3.47
|20095776
|2007.01.22 04:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.32
|121.12
|120.82
|2007.01.24 08:10
|120.82
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.14
|20459710
|2007.01.24 21:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.10
|121.94
|120.76
|2007.01.25 01:57
|120.76
|0.00
|0.00
|-0.44
|2.82
|20459723
|2007.01.24 21:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.10
|121.10
|120.68
|2007.01.25 01:58
|120.68
|0.00
|0.00
|-0.44
|3.48
|20459730
|2007.01.24 21:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.10
|120.90
|120.60
|2007.01.25 02:06
|120.60
|0.00
|0.00
|-0.44
|4.15
|20478485
|2007.01.25 02:06
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.60
|119.76
|120.94
|2007.01.25 14:23
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|20478491
|2007.01.25 02:06
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.60
|120.60
|121.02
|2007.01.25 15:06
|121.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|20478502
|2007.01.25 02:06
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.60
|120.80
|121.10
|2007.01.25 19:33
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|20654059
|2007.01.26 05:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.35
|120.51
|121.69
|2007.01.29 01:05
|121.69
|0.00
|0.00
|0.14
|2.79
|20654077
|2007.01.26 05:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.35
|120.51
|121.77
|2007.01.29 01:36
|121.77
|0.00
|0.00
|0.14
|3.45
|20654087
|2007.01.26 05:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.35
|121.55
|121.85
|2007.01.29 06:54
|121.85
|0.00
|0.00
|0.14
|4.10
|20768614
|2007.01.29 06:54
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.85
|122.69
|121.51
|2007.01.30 15:55
|121.51
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.80
|20768671
|2007.01.29 06:54
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.85
|121.85
|121.43
|2007.01.29 08:40
|121.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20920093
|2007.01.30 16:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.51
|120.67
|121.85
|2007.01.31 16:01
|120.67
|0.00
|0.00
|0.14
|-6.96
|20920107
|2007.01.30 16:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.51
|120.67
|121.93
|2007.01.31 16:01
|120.67
|0.00
|0.00
|0.14
|-6.96
|20920112
|2007.01.30 16:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.51
|120.67
|122.01
|2007.01.31 16:01
|120.67
|0.00
|0.00
|0.14
|-6.96
|21091885
|2007.02.01 06:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.56
|119.72
|120.90
|2007.02.02 08:24
|120.90
|0.00
|0.00
|0.14
|2.81
|21091897
|2007.02.01 06:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.56
|120.56
|120.98
|2007.02.02 08:37
|120.98
|0.00
|0.00
|0.14
|3.47
|21091906
|2007.02.01 06:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.56
|120.76
|121.06
|2007.02.02 12:08
|121.06
|0.00
|0.00
|0.14
|4.13
|21308366
|2007.02.02 19:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.12
|120.28
|121.46
|2007.02.05 15:23
|120.28
|0.00
|0.00
|0.14
|-6.98
|21308377
|2007.02.02 19:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.12
|120.28
|121.54
|2007.02.05 15:23
|120.28
|0.00
|0.00
|0.14
|-6.98
|21308385
|2007.02.02 19:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.12
|120.28
|121.62
|2007.02.05 15:23
|120.28
|0.00
|0.00
|0.14
|-6.98
|21740925
|2007.02.06 00:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.07
|119.23
|120.41
|2007.02.06 07:11
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|21740946
|2007.02.06 00:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.07
|120.07
|120.49
|2007.02.06 08:32
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|21740967
|2007.02.06 00:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.07
|120.27
|120.57
|2007.02.06 10:50
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|
|0.00
|0.00
|-0.77
|-100.91
|Closed P/L:
|-101.68
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21808412
|2007.02.06 04:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|155.45
|156.25
|154.89
|
|155.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|21808439
|2007.02.06 04:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|155.44
|156.25
|154.75
|
|155.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|21808454
|2007.02.06 04:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|155.44
|156.25
|154.61
|
|155.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|21428501
|2007.02.05 09:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2946
|1.2862
|1.2980
|
|1.2947
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.10
|21428532
|2007.02.05 09:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2946
|1.2862
|1.2988
|
|1.2947
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.10
|21428538
|2007.02.05 09:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2946
|1.2862
|1.2996
|
|1.2947
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.10
|21070249
|2007.01.31 22:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|1.2525
|1.2341
|
|1.2444
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.08
|21070255
|2007.01.31 22:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|1.2525
|1.2315
|
|1.2444
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.08
|21070261
|2007.01.31 22:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|1.2525
|1.2289
|
|1.2444
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.08
|21956182
|2007.02.06 12:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.11
|119.27
|120.45
|
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|21956213
|2007.02.06 12:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.11
|119.27
|120.53
|
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|21956224
|2007.02.06 12:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.11
|119.27
|120.61
|
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|
|0.00
|0.00
|-1.11
|-4.11
|
|Floating P/L:
|-5.22
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-101.68
|Floating P/L:
|-5.22
|Margin:
|120.00
|Balance:
|398.32
|Equity:
|393.10
|Free Margin:
|273.10
|
|Details:
|Gross Profit:
|263.69
|Gross Loss:
|365.37
|Total Net Profit:
|-101.68
|Profit Factor:
|0.72
|Expected Payoff:
|-0.86
|
|Absolute Drawdown:
|107.78
|Maximal Drawdown:
|120.38 (23.48%)
|Relative Drawdown:
|23.48% (120.38)
|
|Total Trades:
|118
|Short Positions (won %):
|46 (56.52%)
|Long Positions (won %):
|72 (43.06%)
|Profit Trades (% of total):
|57 (48.31%)
|Loss trades (% of total):
|61 (51.69%)
|Largest
|profit trade:
|11.01
|loss trade:
|-8.60
|Average
|profit trade:
|4.63
|loss trade:
|-5.99
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (42.24)
|consecutive losses ($):
|9 (-60.63)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|42.55 (7)
|consecutive loss (count):
|-60.63 (9)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3