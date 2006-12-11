|Account: 1323237
|Name: jeremy
|Currency: USD
|2007 February 2, 17:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17475794
|2006.12.11 09:50
|balance
|Deposit
|10 000.00
|17475909
|2006.12.11 09:52
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.97
|117.81
|116.55
|2006.12.14 15:26
|117.81
|0.00
|0.00
|-37.75
|-356.51
|17487811
|2006.12.11 13:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3180
|1.3096
|1.3222
|2006.12.11 16:08
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|17572169
|2006.12.12 12:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|154.86
|155.70
|154.44
|2006.12.15 14:50
|154.44
|0.00
|0.00
|-28.00
|178.77
|17591244
|2006.12.12 14:45
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1995
|1.1911
|1.2037
|2006.12.12 16:42
|1.2026
|0.00
|0.00
|0.00
|128.89
|17604370
|2006.12.12 19:15
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2031
|1.1947
|1.2073
|2006.12.13 13:35
|1.2073
|0.00
|0.00
|4.72
|173.94
|17669888
|2006.12.13 13:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.07
|117.62
|116.57
|2006.12.13 18:05
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.76
|17669896
|2006.12.13 13:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.07
|117.62
|116.07
|2006.12.13 18:05
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.76
|17669898
|2006.12.13 13:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.07
|117.62
|115.57
|2006.12.13 18:05
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.76
|17730918
|2006.12.13 21:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2066
|1.1982
|1.2108
|2006.12.14 11:31
|1.2108
|0.00
|0.00
|14.18
|173.44
|17834251
|2006.12.14 19:46
|sell
|0.50
|usdjpy
|117.82
|118.66
|117.40
|2006.12.22 15:00
|118.66
|0.00
|0.00
|-60.40
|-353.93
|17879064
|2006.12.15 09:30
|sell
|2.70
|usdchf
|1.2177
|1.2261
|1.2135
|2006.12.15 13:30
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|934.49
|17904175
|2006.12.15 13:30
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2138
|1.2054
|1.2180
|2006.12.15 14:53
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|1 034.48
|18057353
|2006.12.18 16:00
|buy
|3.60
|eurjpy
|154.36
|153.52
|154.78
|2006.12.19 07:33
|154.78
|0.00
|0.00
|30.60
|1 279.83
|18064681
|2006.12.18 18:15
|buy
|2.60
|usdchf
|1.2239
|1.2155
|1.2281
|2006.12.19 14:39
|1.2155
|0.00
|0.00
|24.57
|-1 796.79
|18073045
|2006.12.18 20:15
|sell
|1.80
|gbpusd
|1.9486
|1.9570
|1.9444
|2006.12.19 08:09
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.99
|-1 512.00
|18220521
|2006.12.19 22:45
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2137
|1.2053
|1.2179
|2006.12.20 17:29
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|1 034.57
|18328253
|2006.12.20 22:01
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9645
|1.9729
|1.9603
|2006.12.21 13:20
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|1 344.00
|18347953
|2006.12.21 07:00
|sell
|2.10
|eurjpy
|156.14
|156.98
|155.72
|2006.12.21 10:01
|155.72
|0.00
|0.00
|0.00
|747.14
|18367013
|2006.12.21 10:30
|sell
|2.20
|usdchf
|1.2157
|1.2241
|1.2115
|2006.12.27 14:19
|1.2241
|0.00
|0.00
|-105.16
|-1 509.68
|18401041
|2006.12.21 15:00
|buy
|3.00
|eurjpy
|155.70
|154.86
|156.12
|2006.12.22 06:45
|156.12
|0.00
|0.00
|25.50
|1 065.00
|18421930
|2006.12.21 19:11
|sell
|2.30
|gbpusd
|1.9622
|1.9706
|1.9580
|2006.12.22 15:26
|1.9580
|0.00
|0.00
|1.27
|966.00
|18492077
|2006.12.22 15:15
|sell
|3.00
|usdjpy
|118.72
|119.56
|118.30
|2007.01.03 06:06
|118.78
|0.00
|0.00
|-453.00
|-151.54
|18530025
|2006.12.26 07:47
|sell
|2.60
|gbpusd
|1.9588
|1.9672
|1.9546
|2006.12.26 14:05
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|754.00
|18531052
|2006.12.26 09:00
|sell
|0.60
|eurjpy
|156.12
|156.92
|155.77
|2006.12.27 14:08
|155.77
|0.00
|0.00
|-6.72
|177.21
|18531054
|2006.12.26 09:00
|sell
|0.60
|eurjpy
|156.12
|156.12
|155.42
|2006.12.28 09:14
|156.12
|0.00
|0.00
|-26.88
|0.00
|18531055
|2006.12.26 09:00
|sell
|0.60
|eurjpy
|156.12
|156.12
|155.07
|2006.12.28 09:14
|156.12
|0.00
|0.00
|-26.88
|0.00
|18818699
|2007.01.03 04:30
|sell
|3.30
|eurjpy
|157.79
|158.63
|157.37
|2007.01.03 15:14
|157.58
|0.00
|0.00
|0.00
|580.11
|18825000
|2007.01.03 06:45
|sell
|1.60
|usdjpy
|118.80
|119.64
|118.38
|2007.01.03 16:25
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 123.37
|18863180
|2007.01.03 13:30
|buy
|2.50
|usdchf
|1.2177
|1.2093
|1.2219
|2007.01.03 15:08
|1.2219
|0.00
|0.00
|0.00
|859.32
|18893908
|2007.01.03 17:15
|sell
|2.10
|usdjpy
|119.59
|120.43
|119.17
|2007.01.04 08:14
|119.44
|0.00
|0.00
|-95.13
|263.73
|18906959
|2007.01.03 19:45
|buy
|3.70
|usdchf
|1.2259
|1.2175
|1.2301
|2007.01.04 08:49
|1.2301
|0.00
|0.00
|104.90
|1 263.31
|18912859
|2007.01.03 22:30
|sell
|4.30
|gbpusd
|1.9513
|1.9597
|1.9471
|2007.01.04 07:23
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|18941265
|2007.01.04 08:30
|sell
|1.70
|usdjpy
|119.41
|120.25
|118.99
|2007.01.04 14:32
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|156.75
|18969497
|2007.01.04 13:00
|buy
|4.40
|usdchf
|1.2306
|1.2222
|1.2348
|2007.01.05 13:30
|1.2348
|0.00
|0.00
|41.58
|1 496.48
|18985940
|2007.01.04 15:30
|sell
|5.80
|gbpusd
|1.9450
|1.9534
|1.9408
|2007.01.05 00:50
|1.9408
|0.00
|0.00
|3.19
|2 436.00
|18994738
|2007.01.04 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|119.26
|120.10
|118.84
|2007.01.04 23:40
|118.84
|0.00
|0.00
|-15.10
|353.42
|18998778
|2007.01.04 19:45
|buy
|1.70
|eurjpy
|155.84
|155.00
|156.26
|2007.01.05 00:55
|155.00
|0.00
|0.00
|14.45
|-1 204.96
|19057994
|2007.01.05 08:00
|sell
|1.20
|eurjpy
|155.14
|155.96
|154.81
|2007.01.05 08:22
|154.81
|0.00
|0.00
|0.00
|335.11
|19061785
|2007.01.05 08:30
|sell
|3.90
|gbpusd
|1.9407
|1.9491
|1.9365
|2007.01.05 13:30
|1.9365
|0.00
|0.00
|0.00
|1 638.00
|19069828
|2007.01.05 10:15
|sell
|2.50
|eurjpy
|154.87
|155.71
|154.45
|2007.01.05 13:30
|154.45
|0.00
|0.00
|0.00
|886.00
|19095488
|2007.01.05 13:45
|buy
|6.60
|eurjpy
|154.37
|153.53
|154.79
|2007.01.05 14:36
|154.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2 329.21
|19172790
|2007.01.08 08:00
|buy
|7.30
|eurjpy
|153.83
|152.99
|154.25
|2007.01.08 11:17
|154.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2 587.13
|19172889
|2007.01.08 08:00
|buy
|5.00
|usdjpy
|118.27
|117.43
|118.69
|2007.01.08 13:12
|118.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1 769.32
|19197946
|2007.01.08 14:15
|buy
|8.60
|gbpusd
|1.9311
|1.9227
|1.9353
|2007.01.08 15:02
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.00
|3 612.00
|19218050
|2007.01.08 18:30
|sell
|9.70
|eurjpy
|154.40
|155.24
|153.98
|2007.01.09 08:35
|155.24
|0.00
|0.00
|-108.64
|-6 843.03
|19225937
|2007.01.08 20:31
|sell
|6.30
|usdjpy
|118.70
|119.54
|118.28
|2007.01.09 14:22
|119.54
|0.00
|0.00
|-91.67
|-4 426.97
|19230223
|2007.01.08 22:32
|buy
|3.80
|usdchf
|1.2361
|1.2277
|1.2403
|2007.01.09 13:59
|1.2403
|0.00
|0.00
|0.00
|1 286.79
|19307473
|2007.01.09 18:00
|buy
|6.60
|usdchf
|1.2405
|1.2321
|1.2447
|2007.01.10 01:16
|1.2437
|0.00
|0.00
|65.34
|1 698.16
|19326959
|2007.01.09 23:00
|sell
|4.80
|usdjpy
|119.36
|120.20
|118.94
|2007.01.10 12:09
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|523.36
|19333906
|2007.01.10 00:15
|buy
|3.60
|eurjpy
|154.94
|154.10
|155.36
|2007.01.11 06:30
|155.36
|0.00
|0.00
|91.80
|1 261.79
|19356772
|2007.01.10 04:16
|buy
|4.50
|usdchf
|1.2432
|1.2348
|1.2474
|2007.01.10 15:26
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|1 515.15
|19361580
|2007.01.10 06:32
|sell
|3.10
|gbpusd
|1.9368
|1.9452
|1.9326
|2007.01.10 15:15
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|1 302.00
|19382619
|2007.01.10 12:33
|buy
|3.70
|usdjpy
|119.27
|118.43
|119.69
|2007.01.10 14:48
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1 113.43
|19430684
|2007.01.10 20:00
|buy
|7.20
|usdjpy
|119.61
|118.77
|120.03
|2007.01.11 06:54
|119.81
|0.00
|0.00
|297.00
|1 201.90
|19472233
|2007.01.11 10:30
|buy
|9.40
|usdchf
|1.2455
|1.2371
|1.2497
|2007.01.11 15:29
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|3 158.91
|19512282
|2007.01.11 14:30
|buy
|6.70
|eurjpy
|155.59
|154.75
|156.01
|2007.01.15 09:37
|156.01
|0.00
|0.00
|113.90
|2 334.88
|19512307
|2007.01.11 14:30
|sell
|4.70
|usdjpy
|120.35
|121.19
|119.93
|2007.01.15 01:07
|120.14
|0.00
|0.00
|-136.78
|821.54
|19558883
|2007.01.12 02:15
|buy
|6.50
|usdchf
|1.2491
|1.2407
|1.2533
|2007.01.18 13:33
|1.2533
|0.00
|0.00
|386.10
|2 178.25
|19729720
|2007.01.16 03:31
|sell
|9.20
|usdjpy
|120.47
|121.31
|120.05
|2007.01.16 07:56
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1 529.89
|19733906
|2007.01.16 06:00
|sell
|6.40
|eurjpy
|155.85
|156.71
|155.45
|2007.01.17 11:32
|155.65
|0.00
|0.00
|-71.68
|1 062.51
|19760681
|2007.01.16 11:30
|sell
|6.60
|usdjpy
|120.25
|121.09
|119.83
|2007.01.18 06:41
|121.09
|0.00
|0.00
|-384.12
|-4 578.41
|19877010
|2007.01.17 22:45
|buy
|7.10
|eurjpy
|156.12
|155.28
|156.54
|2007.01.18 03:54
|156.54
|0.00
|0.00
|0.00
|2 471.00
|19951871
|2007.01.18 13:45
|sell
|12.00
|usdjpy
|121.41
|122.25
|120.99
|2007.01.24 06:44
|120.99
|0.00
|0.00
|-698.40
|4 165.63
|19960042
|2007.01.18 14:30
|buy
|8.60
|usdchf
|1.2497
|1.2413
|1.2539
|2007.01.23 10:19
|1.2413
|0.00
|0.00
|255.42
|-5 819.71
|19986233
|2007.01.18 20:00
|sell
|5.90
|eurjpy
|157.09
|157.93
|156.67
|2007.01.23 10:07
|157.93
|0.00
|0.00
|-198.24
|-4 079.35
|20254313
|2007.01.23 15:00
|sell
|5.30
|eurjpy
|158.19
|159.03
|157.77
|2007.01.24 06:42
|157.77
|0.00
|0.00
|-59.36
|1 836.63
|20268975
|2007.01.23 16:45
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2401
|1.2485
|1.2359
|2007.01.24 14:25
|1.2485
|0.00
|0.00
|-33.28
|-2 152.98
|20272925
|2007.01.23 17:30
|buy
|2.20
|gbpusd
|1.9848
|1.9764
|1.9890
|2007.01.24 06:47
|1.9764
|0.00
|0.00
|-2.53
|-1 848.00
|20455704
|2007.01.24 20:15
|buy
|9.40
|eurjpy
|156.73
|155.89
|157.15
|2007.01.24 21:56
|157.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3 258.77
|20458296
|2007.01.24 21:00
|sell
|7.10
|gbpusd
|1.9673
|1.9757
|1.9631
|2007.01.25 19:44
|1.9631
|0.00
|0.00
|8.52
|2 982.00
|20459758
|2007.01.24 21:30
|sell
|4.80
|usdjpy
|121.10
|121.94
|120.68
|2007.01.25 01:58
|120.68
|0.00
|0.00
|-209.52
|1 670.53
|20619858
|2007.01.25 23:00
|buy
|11.80
|eurjpy
|156.79
|155.95
|157.21
|2007.01.25 23:38
|157.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4 078.00
|20654110
|2007.01.26 05:15
|buy
|13.00
|usdjpy
|121.35
|120.51
|121.77
|2007.01.29 01:36
|121.77
|0.00
|0.00
|178.75
|4 483.86
|20655356
|2007.01.26 05:45
|buy
|9.10
|eurjpy
|156.89
|156.05
|157.31
|2007.01.29 06:54
|157.31
|0.00
|0.00
|77.35
|3 135.62
|20705863
|2007.01.26 14:15
|buy
|6.30
|usdchf
|1.2530
|1.2446
|1.2572
|2007.01.31 15:45
|1.2446
|0.00
|0.00
|187.11
|-4 251.97
|20756190
|2007.01.29 01:45
|sell
|10.50
|usdjpy
|121.71
|122.55
|121.29
|2007.01.31 06:09
|121.29
|0.00
|0.00
|-305.56
|3 635.91
|20811104
|2007.01.29 16:15
|sell
|9.90
|eurjpy
|157.68
|158.52
|157.26
|2007.01.31 06:07
|157.26
|0.00
|0.00
|-221.76
|3 427.30
|20901294
|2007.01.30 13:15
|buy
|6.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9566
|1.9692
|2007.01.31 08:00
|1.9566
|0.00
|0.00
|-7.02
|-5 124.00
|20959539
|2007.01.31 06:15
|buy
|13.00
|eurjpy
|157.30
|156.46
|157.72
|2007.01.31 15:18
|157.72
|0.00
|0.00
|0.00
|4 497.90
|20993108
|2007.01.31 12:00
|sell
|9.60
|usdjpy
|121.50
|122.34
|121.08
|2007.01.31 15:58
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3 330.03
|21068142
|2007.01.31 22:15
|sell
|16.90
|eurjpy
|157.34
|158.18
|156.92
|2007.02.01 09:11
|156.92
|0.00
|0.00
|0.00
|5 888.50
|21070294
|2007.01.31 22:45
|sell
|11.50
|usdchf
|1.2445
|1.2529
|1.2403
|2007.02.01 09:23
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|739.73
|21091933
|2007.02.01 06:30
|buy
|9.70
|usdjpy
|120.56
|119.72
|120.98
|2007.02.02 08:37
|120.98
|0.00
|0.00
|133.38
|3 367.50
|21134808
|2007.02.01 14:00
|buy
|15.40
|eurjpy
|156.65
|155.81
|157.07
|2007.02.01 16:16
|157.07
|0.00
|0.00
|0.00
|5 363.63
|21158238
|2007.02.01 16:30
|sell
|18.00
|usdchf
|1.2427
|1.2511
|1.2385
|2007.02.02 13:36
|1.2385
|0.00
|0.00
|-187.20
|6 106.62
|21180974
|2007.02.01 22:07
|sell
|12.40
|eurjpy
|157.28
|158.12
|156.86
|2007.02.02 17:00
|156.86
|0.00
|0.00
|0.00
|4 302.71
|0.00
|0.00
|-1 510.16
|73 520.60
|Closed P/L:
|72 010.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21265608
|2007.02.02 14:15
|sell
|13.50
|usdchf
|1.2458
|1.2542
|1.2416
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 839.68
|21223639
|2007.02.02 09:46
|sell
|11.80
|usdjpy
|120.89
|121.73
|120.47
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 462.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 302.01
|Floating P/L:
|-3 302.01
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|72 010.44
|Floating P/L:
|-3 302.01
|Margin:
|25 300.00
|Balance:
|82 010.44
|Equity:
|78 708.43
|Free Margin:
|53 408.43
|Details:
|Gross Profit:
|120 336.95
|Gross Loss:
|48 326.51
|Total Net Profit:
|72 010.44
|Profit Factor:
|2.49
|Expected Payoff:
|837.33
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|12 240.06 (28.80%)
|Relative Drawdown:
|31.50% (10 183.52)
|Total Trades:
|86
|Short Positions (won %):
|48 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|38 (84.21%)
|Profit Trades (% of total):
|64 (74.42%)
|Loss trades (% of total):
|22 (25.58%)
|Largest
|profit trade:
|5 919.42
|loss trade:
|-6 951.67
|Average
|profit trade:
|1 880.26
|loss trade:
|-2 196.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (20 354.10)
|consecutive losses ($):
|4 (-2 273.14)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|29 044.90 (7)
|consecutive loss (count):
|-9 841.88 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2