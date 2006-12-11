Interbank FX, LLC

Account: 1323237 Name: jeremy Currency: USD 2007 February 2, 17:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
174757942006.12.11 09:50balanceDeposit10 000.00
174759092006.12.11 09:52sell0.50usdjpy116.97117.81116.552006.12.14 15:26117.810.000.00-37.75-356.51
174878112006.12.11 13:00buy1.00eurusd1.31801.30961.32222006.12.11 16:081.32220.000.000.00420.00
175721692006.12.12 12:00sell0.50eurjpy154.86155.70154.442006.12.15 14:50154.440.000.00-28.00178.77
175912442006.12.12 14:45buy0.50usdchf1.19951.19111.20372006.12.12 16:421.20260.000.000.00128.89
176043702006.12.12 19:15buy0.50usdchf1.20311.19471.20732006.12.13 13:351.20730.000.004.72173.94
176698882006.12.13 13:02sell0.10usdjpy117.07117.62116.572006.12.13 18:05117.620.000.000.00-46.76
176698962006.12.13 13:02sell0.10usdjpy117.07117.62116.072006.12.13 18:05117.620.000.000.00-46.76
176698982006.12.13 13:02sell0.10usdjpy117.07117.62115.572006.12.13 18:05117.620.000.000.00-46.76
177309182006.12.13 21:00buy0.50usdchf1.20661.19821.21082006.12.14 11:311.21080.000.0014.18173.44
178342512006.12.14 19:46sell0.50usdjpy117.82118.66117.402006.12.22 15:00118.660.000.00-60.40-353.93
178790642006.12.15 09:30sell2.70usdchf1.21771.22611.21352006.12.15 13:301.21350.000.000.00934.49
179041752006.12.15 13:30buy3.00usdchf1.21381.20541.21802006.12.15 14:531.21800.000.000.001 034.48
180573532006.12.18 16:00buy3.60eurjpy154.36153.52154.782006.12.19 07:33154.780.000.0030.601 279.83
180646812006.12.18 18:15buy2.60usdchf1.22391.21551.22812006.12.19 14:391.21550.000.0024.57-1 796.79
180730452006.12.18 20:15sell1.80gbpusd1.94861.95701.94442006.12.19 08:091.95700.000.000.99-1 512.00
182205212006.12.19 22:45buy3.00usdchf1.21371.20531.21792006.12.20 17:291.21790.000.000.001 034.57
183282532006.12.20 22:01sell3.20gbpusd1.96451.97291.96032006.12.21 13:201.96030.000.000.001 344.00
183479532006.12.21 07:00sell2.10eurjpy156.14156.98155.722006.12.21 10:01155.720.000.000.00747.14
183670132006.12.21 10:30sell2.20usdchf1.21571.22411.21152006.12.27 14:191.22410.000.00-105.16-1 509.68
184010412006.12.21 15:00buy3.00eurjpy155.70154.86156.122006.12.22 06:45156.120.000.0025.501 065.00
184219302006.12.21 19:11sell2.30gbpusd1.96221.97061.95802006.12.22 15:261.95800.000.001.27966.00
184920772006.12.22 15:15sell3.00usdjpy118.72119.56118.302007.01.03 06:06118.780.000.00-453.00-151.54
185300252006.12.26 07:47sell2.60gbpusd1.95881.96721.95462006.12.26 14:051.95590.000.000.00754.00
185310522006.12.26 09:00sell0.60eurjpy156.12156.92155.772006.12.27 14:08155.770.000.00-6.72177.21
185310542006.12.26 09:00sell0.60eurjpy156.12156.12155.422006.12.28 09:14156.120.000.00-26.880.00
185310552006.12.26 09:00sell0.60eurjpy156.12156.12155.072006.12.28 09:14156.120.000.00-26.880.00
188186992007.01.03 04:30sell3.30eurjpy157.79158.63157.372007.01.03 15:14157.580.000.000.00580.11
188250002007.01.03 06:45sell1.60usdjpy118.80119.64118.382007.01.03 16:25119.640.000.000.00-1 123.37
188631802007.01.03 13:30buy2.50usdchf1.21771.20931.22192007.01.03 15:081.22190.000.000.00859.32
188939082007.01.03 17:15sell2.10usdjpy119.59120.43119.172007.01.04 08:14119.440.000.00-95.13263.73
189069592007.01.03 19:45buy3.70usdchf1.22591.21751.23012007.01.04 08:491.23010.000.00104.901 263.31
189128592007.01.03 22:30sell4.30gbpusd1.95131.95971.94712007.01.04 07:231.95110.000.000.0086.00
189412652007.01.04 08:30sell1.70usdjpy119.41120.25118.992007.01.04 14:32119.300.000.000.00156.75
189694972007.01.04 13:00buy4.40usdchf1.23061.22221.23482007.01.05 13:301.23480.000.0041.581 496.48
189859402007.01.04 15:30sell5.80gbpusd1.94501.95341.94082007.01.05 00:501.94080.000.003.192 436.00
189947382007.01.04 18:00sell1.00usdjpy119.26120.10118.842007.01.04 23:40118.840.000.00-15.10353.42
189987782007.01.04 19:45buy1.70eurjpy155.84155.00156.262007.01.05 00:55155.000.000.0014.45-1 204.96
190579942007.01.05 08:00sell1.20eurjpy155.14155.96154.812007.01.05 08:22154.810.000.000.00335.11
190617852007.01.05 08:30sell3.90gbpusd1.94071.94911.93652007.01.05 13:301.93650.000.000.001 638.00
190698282007.01.05 10:15sell2.50eurjpy154.87155.71154.452007.01.05 13:30154.450.000.000.00886.00
190954882007.01.05 13:45buy6.60eurjpy154.37153.53154.792007.01.05 14:36154.790.000.000.002 329.21
191727902007.01.08 08:00buy7.30eurjpy153.83152.99154.252007.01.08 11:17154.250.000.000.002 587.13
191728892007.01.08 08:00buy5.00usdjpy118.27117.43118.692007.01.08 13:12118.690.000.000.001 769.32
191979462007.01.08 14:15buy8.60gbpusd1.93111.92271.93532007.01.08 15:021.93530.000.000.003 612.00
192180502007.01.08 18:30sell9.70eurjpy154.40155.24153.982007.01.09 08:35155.240.000.00-108.64-6 843.03
192259372007.01.08 20:31sell6.30usdjpy118.70119.54118.282007.01.09 14:22119.540.000.00-91.67-4 426.97
192302232007.01.08 22:32buy3.80usdchf1.23611.22771.24032007.01.09 13:591.24030.000.000.001 286.79
193074732007.01.09 18:00buy6.60usdchf1.24051.23211.24472007.01.10 01:161.24370.000.0065.341 698.16
193269592007.01.09 23:00sell4.80usdjpy119.36120.20118.942007.01.10 12:09119.230.000.000.00523.36
193339062007.01.10 00:15buy3.60eurjpy154.94154.10155.362007.01.11 06:30155.360.000.0091.801 261.79
193567722007.01.10 04:16buy4.50usdchf1.24321.23481.24742007.01.10 15:261.24740.000.000.001 515.15
193615802007.01.10 06:32sell3.10gbpusd1.93681.94521.93262007.01.10 15:151.93260.000.000.001 302.00
193826192007.01.10 12:33buy3.70usdjpy119.27118.43119.692007.01.10 14:48119.630.000.000.001 113.43
194306842007.01.10 20:00buy7.20usdjpy119.61118.77120.032007.01.11 06:54119.810.000.00297.001 201.90
194722332007.01.11 10:30buy9.40usdchf1.24551.23711.24972007.01.11 15:291.24970.000.000.003 158.91
195122822007.01.11 14:30buy6.70eurjpy155.59154.75156.012007.01.15 09:37156.010.000.00113.902 334.88
195123072007.01.11 14:30sell4.70usdjpy120.35121.19119.932007.01.15 01:07120.140.000.00-136.78821.54
195588832007.01.12 02:15buy6.50usdchf1.24911.24071.25332007.01.18 13:331.25330.000.00386.102 178.25
197297202007.01.16 03:31sell9.20usdjpy120.47121.31120.052007.01.16 07:56120.270.000.000.001 529.89
197339062007.01.16 06:00sell6.40eurjpy155.85156.71155.452007.01.17 11:32155.650.000.00-71.681 062.51
197606812007.01.16 11:30sell6.60usdjpy120.25121.09119.832007.01.18 06:41121.090.000.00-384.12-4 578.41
198770102007.01.17 22:45buy7.10eurjpy156.12155.28156.542007.01.18 03:54156.540.000.000.002 471.00
199518712007.01.18 13:45sell12.00usdjpy121.41122.25120.992007.01.24 06:44120.990.000.00-698.404 165.63
199600422007.01.18 14:30buy8.60usdchf1.24971.24131.25392007.01.23 10:191.24130.000.00255.42-5 819.71
199862332007.01.18 20:00sell5.90eurjpy157.09157.93156.672007.01.23 10:07157.930.000.00-198.24-4 079.35
202543132007.01.23 15:00sell5.30eurjpy158.19159.03157.772007.01.24 06:42157.770.000.00-59.361 836.63
202689752007.01.23 16:45sell3.20usdchf1.24011.24851.23592007.01.24 14:251.24850.000.00-33.28-2 152.98
202729252007.01.23 17:30buy2.20gbpusd1.98481.97641.98902007.01.24 06:471.97640.000.00-2.53-1 848.00
204557042007.01.24 20:15buy9.40eurjpy156.73155.89157.152007.01.24 21:56157.150.000.000.003 258.77
204582962007.01.24 21:00sell7.10gbpusd1.96731.97571.96312007.01.25 19:441.96310.000.008.522 982.00
204597582007.01.24 21:30sell4.80usdjpy121.10121.94120.682007.01.25 01:58120.680.000.00-209.521 670.53
206198582007.01.25 23:00buy11.80eurjpy156.79155.95157.212007.01.25 23:38157.210.000.000.004 078.00
206541102007.01.26 05:15buy13.00usdjpy121.35120.51121.772007.01.29 01:36121.770.000.00178.754 483.86
206553562007.01.26 05:45buy9.10eurjpy156.89156.05157.312007.01.29 06:54157.310.000.0077.353 135.62
207058632007.01.26 14:15buy6.30usdchf1.25301.24461.25722007.01.31 15:451.24460.000.00187.11-4 251.97
207561902007.01.29 01:45sell10.50usdjpy121.71122.55121.292007.01.31 06:09121.290.000.00-305.563 635.91
208111042007.01.29 16:15sell9.90eurjpy157.68158.52157.262007.01.31 06:07157.260.000.00-221.763 427.30
209012942007.01.30 13:15buy6.10gbpusd1.96501.95661.96922007.01.31 08:001.95660.000.00-7.02-5 124.00
209595392007.01.31 06:15buy13.00eurjpy157.30156.46157.722007.01.31 15:18157.720.000.000.004 497.90
209931082007.01.31 12:00sell9.60usdjpy121.50122.34121.082007.01.31 15:58121.080.000.000.003 330.03
210681422007.01.31 22:15sell16.90eurjpy157.34158.18156.922007.02.01 09:11156.920.000.000.005 888.50
210702942007.01.31 22:45sell11.50usdchf1.24451.25291.24032007.02.01 09:231.24370.000.000.00739.73
210919332007.02.01 06:30buy9.70usdjpy120.56119.72120.982007.02.02 08:37120.980.000.00133.383 367.50
211348082007.02.01 14:00buy15.40eurjpy156.65155.81157.072007.02.01 16:16157.070.000.000.005 363.63
211582382007.02.01 16:30sell18.00usdchf1.24271.25111.23852007.02.02 13:361.23850.000.00-187.206 106.62
211809742007.02.01 22:07sell12.40eurjpy157.28158.12156.862007.02.02 17:00156.860.000.000.004 302.71
  0.00 0.00 -1 510.16 73 520.60
Closed P/L: 72 010.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
212656082007.02.02 14:15sell13.50usdchf1.24581.25421.2416 1.24750.000.000.00-1 839.68
212236392007.02.02 09:46sell11.80usdjpy120.89121.73120.47 121.040.000.000.00-1 462.33
  0.00 0.00 0.00 -3 302.01
 Floating P/L: -3 302.01
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 72 010.44 Floating P/L: -3 302.01 Margin: 25 300.00
Balance: 82 010.44 Equity: 78 708.43 Free Margin: 53 408.43
 
Details:
Graph
Gross Profit: 120 336.95 Gross Loss: 48 326.51 Total Net Profit: 72 010.44
Profit Factor: 2.49 Expected Payoff: 837.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 12 240.06 (28.80%) Relative Drawdown: 31.50% (10 183.52)
 
Total Trades: 86 Short Positions (won %): 48 (66.67%) Long Positions (won %): 38 (84.21%)
Profit Trades (% of total): 64 (74.42%) Loss trades (% of total): 22 (25.58%)
Largest profit trade: 5 919.42 loss trade: -6 951.67
Average profit trade: 1 880.26 loss trade: -2 196.66
Maximum consecutive wins ($): 13 (20 354.10) consecutive losses ($): 4 (-2 273.14)
Maximal consecutive profit (count): 29 044.90 (7) consecutive loss (count): -9 841.88 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2