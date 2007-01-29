|Account: 19089
|Name: me
|Currency: USD
|2007 February 9, 19:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|915598
|2007.01.29 08:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.84
|237.64
|239.34
|2007.01.29 08:04
|238.96
|0.00
|0.00
|0.00
|98.35
|915721
|2007.01.29 08:14
|buy
|1.00
|gbpjpy
|239.03
|237.83
|239.53
|2007.01.29 23:59
|238.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.71
|923664
|2007.01.29 23:59
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.6437
|237.83
|239.53
|2007.01.30 00:26
|238.77
|0.00
|0.00
|0.00
|103.75
|927184
|2007.01.30 03:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2968
|1.2848
|1.3018
|2007.01.30 13:54
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|928857
|2007.01.30 13:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9663
|1.9543
|1.9713
|2007.01.30 23:59
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|-380.00
|935380
|2007.01.30 23:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.962538
|1.9543
|1.9713
|2007.01.31 04:50
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|76.20
|937565
|2007.01.31 05:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.55
|121.79
|121.45
|2007.01.31 06:55
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|82.34
|938484
|2007.01.31 10:04
|sell
|1.00
|gbpjpy
|237.07
|238.27
|236.57
|2007.01.31 16:58
|236.92
|0.00
|0.00
|0.00
|124.01
|948558
|2007.02.01 07:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9639
|1.9615
|1.9649
|2007.02.01 08:41
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|962212
|2007.02.02 15:30
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.65
|237.45
|239.15
|2007.02.02 15:59
|238.75
|0.00
|0.00
|0.00
|82.48
|962310
|2007.02.02 15:59
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.85
|237.65
|239.35
|2007.02.02 23:59
|238.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-602.71
|965852
|2007.02.02 23:59
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.0937
|237.65
|239.35
|2007.02.05 02:01
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.90
|971081
|2007.02.05 12:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9572
|1.9692
|1.9522
|2007.02.05 13:19
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|971427
|2007.02.05 14:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|236.06
|237.26
|235.56
|2007.02.05 14:14
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|91.19
|971522
|2007.02.05 14:18
|sell
|1.00
|gbpjpy
|235.89
|237.09
|235.39
|2007.02.05 14:22
|235.78
|0.00
|0.00
|0.00
|91.19
|971558
|2007.02.05 14:25
|sell
|1.00
|gbpjpy
|235.69
|236.89
|235.19
|2007.02.05 15:21
|235.58
|0.00
|0.00
|0.00
|91.31
|972168
|2007.02.05 17:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.30
|121.50
|119.80
|2007.02.05 23:59
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.31
|978930
|2007.02.05 23:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.2923
|121.50
|119.80
|2007.02.06 00:37
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|93.44
|990440
|2007.02.07 03:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2980
|1.2860
|1.3030
|2007.02.07 08:43
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|991423
|2007.02.07 10:01
|buy
|1.00
|gbpjpy
|237.50
|236.30
|238.00
|2007.02.07 10:54
|237.61
|0.00
|0.00
|0.00
|91.18
|991704
|2007.02.07 10:58
|buy
|1.00
|gbpjpy
|237.63
|236.43
|238.13
|2007.02.07 11:22
|237.76
|0.00
|0.00
|0.00
|107.73
|993053
|2007.02.07 20:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|120.78
|119.58
|121.28
|2007.02.07 23:59
|120.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.25
|999391
|2007.02.07 23:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|120.5574
|119.58
|121.28
|2007.02.08 01:25
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|93.31
|1002977
|2007.02.08 17:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9579
|1.9699
|1.9529
|2007.02.08 19:18
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1011757
|2007.02.09 12:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|236.87
|238.07
|236.37
|2007.02.09 12:13
|236.75
|0.00
|0.00
|0.00
|98.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|Closed P/L:
|2.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1011816
|2007.02.09 12:17
|sell
|1.00
|gbpjpy
|236.59
|237.79
|236.09
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-567.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-567.20
|Floating P/L:
|-567.20
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2.36
|Floating P/L:
|-567.20
|Margin:
|1 948.00
|Balance:
|9 407.95
|Equity:
|8 840.75
|Free Margin:
|6 892.75
|Details:
|Gross Profit:
|1 805.24
|Gross Loss:
|1 802.88
|Total Net Profit:
|2.36
|Profit Factor:
|1.00
|Expected Payoff:
|0.09
|Absolute Drawdown:
|878.19
|Maximal Drawdown:
|976.54 (10.28%)
|Relative Drawdown:
|10.28% (976.54)
|Total Trades:
|25
|Short Positions (won %):
|10 (90.00%)
|Long Positions (won %):
|15 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (76.00%)
|Loss trades (% of total):
|6 (24.00%)
|Largest
|profit trade:
|124.01
|loss trade:
|-602.71
|Average
|profit trade:
|95.01
|loss trade:
|-300.48
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (465.03)
|consecutive losses ($):
|2 (-969.61)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|465.03 (5)
|consecutive loss (count):
|-969.61 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1