Velocity4x

Account: 9001198 Name: John Riley Currency: USD 2007 February 5, 19:32
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Open Trades:
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Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -291.50 Floating P/L: 0.00 Margin: 1 810.06
Balance: 14 178.04 Equity: 14 178.04 Free Margin: 12 367.98
 
Details:
Graph
Gross Profit: 148.00 Gross Loss: 439.50 Total Net Profit: -291.50
Profit Factor: 0.34 Expected Payoff: -26.50  
Absolute Drawdown: 395.50 Maximal Drawdown: 438.00 (3.02%) Relative Drawdown: 3.02% (438.00)
 
Total Trades: 11 Short Positions (won %): 5 (80.00%) Long Positions (won %): 6 (33.33%)
Profit Trades (% of total): 6 (54.55%) Loss trades (% of total): 5 (45.45%)
Largest profit trade: 44.00 loss trade: -160.00
Average profit trade: 24.67 loss trade: -87.90
Maximum consecutive wins ($): 4 (104.00) consecutive losses ($): 4 (-438.00)
Maximal consecutive profit (count): 104.00 (4) consecutive loss (count): -438.00 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3