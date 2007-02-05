Velocity4x

Account: 9001198 Name: John Riley Currency: USD 2007 February 5, 19:32

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

1233043 2007.02.05 04:10 sell 0.03 eurusd 1.2938 0.0000 0.0000 1.2943 0.00 0.00 0.00 -1.50

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1233504 buy 0.20 eurusd 1.2951 1.2920 1.2962 1.2962 0.00 0.00 0.00 22.00

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1233935 buy 0.20 eurusd 1.2963 1.2932 1.2974 1.2932 0.00 0.00 0.00 -62.00

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1234640 buy 1.60 eurusd 1.2942 1.2929 1.2953 1.2932 0.00 0.00 0.00 -160.00

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1234368 buy 0.80 eurusd 1.2949 1.2930 1.2960 1.2933 0.00 0.00 0.00 -128.00

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1234247 buy 0.40 eurusd 1.2956 1.2931 1.2967 1.2934 0.00 0.00 0.00 -88.00

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1235475 sell 0.40 eurusd 1.2939 1.2964 1.2928 1.2928 0.00 0.00 0.00 44.00

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1235132 sell 0.20 eurusd 1.2933 1.2964 1.2922 1.2929 0.00 0.00 0.00 8.00

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1236392 sell 0.40 eurusd 1.2933 1.2958 1.2922 1.2922 0.00 0.00 0.00 44.00

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1235712 sell 0.20 eurusd 1.2926 1.2957 1.2915 1.2922 0.00 0.00 0.00 8.00

10201 RF1

0.00 0.00 0.00 -291.50

Closed P/L: -291.50

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

1236563 sell 0.20 eurusd 1.2919 1.2950 1.2908 1.2929 0.00 0.00 0.00 -20.00

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1236909 sell 0.40 eurusd 1.2926 1.2951 1.2915 1.2929 0.00 0.00 0.00 -12.00

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1237254 sell 0.80 eurusd 1.2933 1.2952 1.2922 1.2929 0.00 0.00 0.00 32.00

10201 RF1

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -291.50 Floating P/L: 0.00 Margin: 1 810.06

Balance: 14 178.04 Equity: 14 178.04 Free Margin: 12 367.98

Details:

Gross Profit: 148.00 Gross Loss: 439.50 Total Net Profit: -291.50

Profit Factor: 0.34 Expected Payoff: -26.50

Absolute Drawdown: 395.50 Maximal Drawdown: 438.00 (3.02%) Relative Drawdown: 3.02% (438.00)

Total Trades: 11 Short Positions (won %): 5 (80.00%) Long Positions (won %): 6 (33.33%)

Profit Trades (% of total): 6 (54.55%) Loss trades (% of total): 5 (45.45%)

Largest profit trade: 44.00 loss trade: -160.00

Average profit trade: 24.67 loss trade: -87.90

Maximum consecutive wins ($): 4 (104.00) consecutive losses ($): 4 (-438.00)

Maximal consecutive profit (count): 104.00 (4) consecutive loss (count): -438.00 (4)