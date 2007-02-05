|Account: 9001198
|Name: John Riley
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|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
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|Credit Facility:
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|Closed Trade P/L:
|-291.50
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|Margin:
|1 810.06
|Balance:
|14 178.04
|Equity:
|14 178.04
|Free Margin:
|12 367.98
|Details:
|Gross Profit:
|148.00
|Gross Loss:
|439.50
|Total Net Profit:
|-291.50
|Profit Factor:
|0.34
|Expected Payoff:
|-26.50
|Absolute Drawdown:
|395.50
|Maximal Drawdown:
|438.00 (3.02%)
|Relative Drawdown:
|3.02% (438.00)
|Total Trades:
|11
|Short Positions (won %):
|5 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|6 (33.33%)
|Profit Trades (% of total):
|6 (54.55%)
|Loss trades (% of total):
|5 (45.45%)
|Largest
|profit trade:
|44.00
|loss trade:
|-160.00
|Average
|profit trade:
|24.67
|loss trade:
|-87.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (104.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-438.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|104.00 (4)
|consecutive loss (count):
|-438.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3