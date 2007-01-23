FXDD

Account: 507068 Name: CARTv4-2 Currency: USD 2007 January 26, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
61789482007.01.23 23:12balanceDeposit10 000.00
61846242007.01.24 05:17buy0.10usdjpy121.670.00121.672007.01.24 07:32121.670.000.000.000.00
61854582007.01.24 06:30buy0.20usdjpy121.600.00121.672007.01.24 07:32121.670.000.000.0011.51
61856292007.01.24 06:45buy0.10audusd0.78390.00000.78342007.01.24 12:100.78340.000.000.00-5.00
61857802007.01.24 07:00buy0.10usdcad1.18120.00001.18172007.01.24 09:191.18170.000.000.004.23
61861082007.01.24 07:30sell0.10eurusd1.30330.00001.30282007.01.24 07:331.30280.000.000.005.00
61892552007.01.24 08:45buy0.20audusd0.78240.00000.78342007.01.24 12:100.78340.000.000.0020.00
61937442007.01.24 09:45buy0.10usdchf1.24240.00001.24292007.01.24 09:521.24290.000.000.004.02
62000112007.01.24 11:00buy0.10eurchf1.61730.00001.61782007.01.24 11:551.61780.000.000.004.02
62010572007.01.24 11:15buy0.10usdjpy121.040.00121.092007.01.24 11:31121.090.000.000.004.13
62016622007.01.24 11:30buy0.10eurjpy157.320.00157.372007.01.24 11:31157.370.000.000.004.13
62058102007.01.24 12:18buy0.10usdcad1.18030.00001.17852007.01.24 15:051.17850.000.000.00-15.27
62097122007.01.24 14:15buy0.20usdcad1.17870.00001.17852007.01.24 15:051.17850.000.000.00-3.39
62102552007.01.24 14:30buy0.40usdcad1.17820.00001.17852007.01.24 15:051.17850.000.000.0010.18
62106982007.01.24 14:45buy0.80usdcad1.17740.00001.17852007.01.24 15:051.17850.000.000.0074.67
62118222007.01.24 15:15buy0.10usdcad1.17970.00001.17972007.01.24 15:361.17970.000.000.000.00
62122702007.01.24 15:31buy0.20usdcad1.17890.00001.17972007.01.24 15:361.17970.000.000.0013.56
62159042007.01.24 16:30buy0.10eurjpy157.720.00157.772007.01.24 16:35157.770.000.000.004.12
62169392007.01.24 16:45buy0.10audusd0.78120.00000.78142007.01.24 18:120.78140.000.000.002.00
62174822007.01.24 17:00buy0.20audusd0.78070.00000.78142007.01.24 18:120.78140.000.000.0014.00
62269432007.01.24 19:45buy0.10eurjpy156.800.00156.802007.01.24 21:55156.800.000.000.000.00
62269502007.01.24 19:45buy0.10usdjpy121.030.00121.032007.01.24 22:44121.030.000.000.000.00
62273102007.01.24 20:15buy0.20usdjpy120.950.00121.032007.01.24 22:44121.030.000.000.0013.22
62273282007.01.24 20:16buy0.20eurjpy156.730.00156.802007.01.24 21:55156.800.000.000.0011.58
62276562007.01.24 21:00buy0.10usdcad1.18070.00001.17862007.01.25 08:381.17860.000.000.49-17.82
62285332007.01.24 22:00buy0.20usdcad1.17920.00001.17862007.01.25 08:381.17860.000.000.97-10.18
62292882007.01.24 22:45buy0.10audusd0.78130.00000.78182007.01.24 23:160.78180.000.000.005.00
62314212007.01.25 00:33buy0.10usdchf1.24840.00001.24892007.01.25 01:171.24890.000.000.004.00
62316412007.01.25 00:45buy0.10eurchf1.61830.00001.61802007.01.25 09:401.61800.000.000.00-2.41
62320732007.01.25 01:15buy0.40usdcad1.17810.00001.17862007.01.25 08:381.17860.000.000.0016.97
62334732007.01.25 02:45buy0.10usdjpy120.970.00121.022007.01.25 02:50121.020.000.000.004.13
62337072007.01.25 03:00buy0.10eurjpy156.760.00156.342007.01.25 05:11156.340.000.000.00-34.83
62339812007.01.25 03:15buy0.10audusd0.77980.00000.78032007.01.25 04:380.78030.000.000.005.00
62341922007.01.25 03:31buy0.20eurchf1.61780.00001.61802007.01.25 09:401.61800.000.000.003.21
62351282007.01.25 04:00buy0.20eurjpy156.510.00156.342007.01.25 05:11156.340.000.000.00-28.20
62358662007.01.25 04:15buy0.40eurjpy156.430.00156.342007.01.25 05:11156.340.000.000.00-29.86
62358812007.01.25 04:15buy0.10usdchf1.24760.00001.24812007.01.25 05:341.24810.000.000.004.01
62361512007.01.25 04:30buy0.80eurjpy156.300.00156.342007.01.25 05:11156.340.000.000.0026.54
62368582007.01.25 04:45buy1.60eurjpy156.190.00156.342007.01.25 05:11156.340.000.000.00199.02
62372262007.01.25 05:02buy0.40eurchf1.61710.00001.61802007.01.25 09:401.61800.000.000.0028.87
62376502007.01.25 05:15buy0.10usdjpy120.630.00120.492007.01.25 07:19120.490.000.000.00-11.62
62379122007.01.25 05:30buy0.20usdjpy120.540.00120.492007.01.25 07:19120.490.000.000.00-8.30
62383022007.01.25 06:15buy0.10eurjpy156.320.00156.212007.01.25 07:18156.210.000.000.00-9.13
62385752007.01.25 06:30buy0.20eurjpy156.210.00156.212007.01.25 07:18156.210.000.000.000.00
62385762007.01.25 06:30buy0.40usdjpy120.490.00120.492007.01.25 07:19120.490.000.000.000.00
62390972007.01.25 07:01buy0.80usdjpy120.370.00120.492007.01.25 07:19120.490.000.000.0079.67
62399152007.01.25 07:15buy0.40eurjpy156.090.00156.212007.01.25 07:18156.210.000.000.0039.84
62404042007.01.25 07:30buy0.10usdjpy120.430.00120.442007.01.25 08:51120.440.000.000.000.83
62404112007.01.25 07:30buy0.10eurjpy156.110.00156.102007.01.25 08:50156.100.000.000.00-0.83
62409292007.01.25 08:00buy0.20eurjpy156.020.00156.102007.01.25 08:50156.100.000.000.0013.29
62412742007.01.25 08:15buy0.20usdjpy120.370.00120.442007.01.25 08:51120.440.000.000.0011.62
62416442007.01.25 08:30buy0.80usdcad1.17750.00001.17862007.01.25 08:381.17860.000.000.0074.66
62430472007.01.25 09:15buy0.10audusd0.77920.00000.77972007.01.25 09:440.77970.000.000.005.00
62434962007.01.25 09:30buy0.10usdchf1.24740.00001.24612007.01.25 11:001.24610.000.000.00-10.43
62441132007.01.25 09:45buy0.20usdchf1.24600.00001.24612007.01.25 11:001.24610.000.000.001.61
62456332007.01.25 10:01buy0.10usdcad1.17620.00001.17672007.01.25 10:341.17670.000.000.004.25
62477602007.01.25 10:30buy0.40usdchf1.24490.00001.24612007.01.25 11:001.24610.000.000.0038.52
62502092007.01.25 11:15sell0.10eurusd1.29830.00001.29782007.01.25 11:271.29780.000.000.005.00
62502322007.01.25 11:15buy0.10usdchf1.24580.00001.24632007.01.25 11:241.24630.000.000.004.01
62576052007.01.25 14:15buy0.10usdchf1.24540.00001.24592007.01.25 14:581.24590.000.000.004.01
62625172007.01.25 16:15buy0.10usdchf1.24370.00001.24422007.01.25 16:211.24420.000.000.004.02
62632172007.01.25 16:30buy0.10eurchf1.61430.00001.61482007.01.25 17:001.61480.000.000.004.02
62761952007.01.25 22:30buy0.10eurjpy156.690.00156.742007.01.25 22:58156.740.000.000.004.13
62805192007.01.26 03:15buy6.40audusd0.77460.00000.77532007.01.26 03:150.77410.000.000.00-320.00
62827042007.01.26 05:01buy0.10eurchf1.61460.00001.61512007.01.26 06:241.61510.000.000.004.00
62837992007.01.26 06:30buy6.40audusd0.77480.00000.77542007.01.26 06:300.77450.000.000.00-192.00
62858522007.01.26 08:47buy0.10usdcad1.18210.00001.18262007.01.26 09:371.18260.000.000.004.23
62883452007.01.26 10:00sell0.10eurusd1.29300.00001.29252007.01.26 10:021.29250.000.000.005.00
62939682007.01.26 12:45buy0.10usdjpy121.440.00121.492007.01.26 13:21121.490.000.000.004.12
62973642007.01.26 14:00buy0.10eurjpy156.860.00156.912007.01.26 14:14156.910.000.000.004.11
63051482007.01.26 16:45buy0.10usdcad1.18130.00001.18052007.01.26 17:571.18050.000.000.00-6.78
63072222007.01.26 17:15buy0.20usdcad1.18060.00001.18052007.01.26 17:571.18050.000.000.00-1.69
63081832007.01.26 17:30buy0.10eurjpy156.630.00156.682007.01.26 17:31156.680.000.000.004.12
63081912007.01.26 17:30buy0.10eurchf1.61760.00001.61812007.01.26 18:501.61810.000.000.003.99
63081932007.01.26 17:30buy0.40usdcad1.17930.00001.18052007.01.26 17:571.18050.000.000.0040.66
  0.00 0.00 1.46 154.09
Closed P/L: 155.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
62637322007.01.25 16:45buy0.10audusd0.77870.00000.7756 0.77320.000.000.16-55.00
62678552007.01.25 18:30buy0.20audusd0.77800.00000.7756 0.77320.000.000.32-96.00
62698562007.01.25 19:30buy0.40audusd0.77730.00000.7756 0.77320.000.000.64-164.00
62715282007.01.25 21:00buy0.80audusd0.77630.00000.7756 0.77320.000.001.26-248.00
62729942007.01.25 21:15buy1.60audusd0.77490.00000.7756 0.77320.000.002.52-272.00
62735102007.01.25 21:30buy3.20audusd0.77430.00000.7756 0.77320.000.005.04-352.00
63095592007.01.26 18:00buy0.10usdcad1.18170.00001.1808 1.17960.000.000.53-17.80
63101372007.01.26 18:15buy0.20usdcad1.17960.00001.1808 1.17960.000.001.060.00
  0.00 0.00 11.53 -1 204.80
 Floating P/L: -1 193.27
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 155.55 Floating P/L: -1 193.27 Margin: 5 183.03
Balance: 10 155.55 Equity: 8 962.28 Free Margin: 3 779.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 861.83 Gross Loss: 706.28 Total Net Profit: 155.55
Profit Factor: 1.22 Expected Payoff: 2.10  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 508.00 (4.79%)  
 
Total Trades: 74 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 71 (74.65%)
Profit Trades (% of total): 56 (75.68%) Loss trades (% of total): 18 (24.32%)
Largest profit trade: 199.02 loss trade: -320.00
Average profit trade: 15.39 loss trade: -39.24
Maximum consecutive wins ($): 15 (177.82) consecutive losses ($): 3 (-92.89)
Maximal consecutive profit (count): 203.03 (2) consecutive loss (count): -320.00 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1