|Account: 507068
|Name: CARTv4-2
|Currency: USD
|2007 January 26, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6178948
|2007.01.23 23:12
|balance
|Deposit
|10 000.00
|6184624
|2007.01.24 05:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.67
|0.00
|121.67
|2007.01.24 07:32
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6185458
|2007.01.24 06:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.60
|0.00
|121.67
|2007.01.24 07:32
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|11.51
|6185629
|2007.01.24 06:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7839
|0.0000
|0.7834
|2007.01.24 12:10
|0.7834
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|6185780
|2007.01.24 07:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1812
|0.0000
|1.1817
|2007.01.24 09:19
|1.1817
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|6186108
|2007.01.24 07:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3033
|0.0000
|1.3028
|2007.01.24 07:33
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6189255
|2007.01.24 08:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7824
|0.0000
|0.7834
|2007.01.24 12:10
|0.7834
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6193744
|2007.01.24 09:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2424
|0.0000
|1.2429
|2007.01.24 09:52
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|6200011
|2007.01.24 11:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6173
|0.0000
|1.6178
|2007.01.24 11:55
|1.6178
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|6201057
|2007.01.24 11:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.04
|0.00
|121.09
|2007.01.24 11:31
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6201662
|2007.01.24 11:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.32
|0.00
|157.37
|2007.01.24 11:31
|157.37
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6205810
|2007.01.24 12:18
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1803
|0.0000
|1.1785
|2007.01.24 15:05
|1.1785
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.27
|6209712
|2007.01.24 14:15
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1787
|0.0000
|1.1785
|2007.01.24 15:05
|1.1785
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|6210255
|2007.01.24 14:30
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1782
|0.0000
|1.1785
|2007.01.24 15:05
|1.1785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.18
|6210698
|2007.01.24 14:45
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1774
|0.0000
|1.1785
|2007.01.24 15:05
|1.1785
|0.00
|0.00
|0.00
|74.67
|6211822
|2007.01.24 15:15
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1797
|0.0000
|1.1797
|2007.01.24 15:36
|1.1797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6212270
|2007.01.24 15:31
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1789
|0.0000
|1.1797
|2007.01.24 15:36
|1.1797
|0.00
|0.00
|0.00
|13.56
|6215904
|2007.01.24 16:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.72
|0.00
|157.77
|2007.01.24 16:35
|157.77
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|6216939
|2007.01.24 16:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7812
|0.0000
|0.7814
|2007.01.24 18:12
|0.7814
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6217482
|2007.01.24 17:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7807
|0.0000
|0.7814
|2007.01.24 18:12
|0.7814
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6226943
|2007.01.24 19:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.80
|0.00
|156.80
|2007.01.24 21:55
|156.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6226950
|2007.01.24 19:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.03
|0.00
|121.03
|2007.01.24 22:44
|121.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6227310
|2007.01.24 20:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.95
|0.00
|121.03
|2007.01.24 22:44
|121.03
|0.00
|0.00
|0.00
|13.22
|6227328
|2007.01.24 20:16
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.73
|0.00
|156.80
|2007.01.24 21:55
|156.80
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|6227656
|2007.01.24 21:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1807
|0.0000
|1.1786
|2007.01.25 08:38
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.49
|-17.82
|6228533
|2007.01.24 22:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1792
|0.0000
|1.1786
|2007.01.25 08:38
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.97
|-10.18
|6229288
|2007.01.24 22:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7813
|0.0000
|0.7818
|2007.01.24 23:16
|0.7818
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6231421
|2007.01.25 00:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2484
|0.0000
|1.2489
|2007.01.25 01:17
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6231641
|2007.01.25 00:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6183
|0.0000
|1.6180
|2007.01.25 09:40
|1.6180
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|6232073
|2007.01.25 01:15
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1781
|0.0000
|1.1786
|2007.01.25 08:38
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|6233473
|2007.01.25 02:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.97
|0.00
|121.02
|2007.01.25 02:50
|121.02
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6233707
|2007.01.25 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.76
|0.00
|156.34
|2007.01.25 05:11
|156.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.83
|6233981
|2007.01.25 03:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7798
|0.0000
|0.7803
|2007.01.25 04:38
|0.7803
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6234192
|2007.01.25 03:31
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6178
|0.0000
|1.6180
|2007.01.25 09:40
|1.6180
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|6235128
|2007.01.25 04:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.51
|0.00
|156.34
|2007.01.25 05:11
|156.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.20
|6235866
|2007.01.25 04:15
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.43
|0.00
|156.34
|2007.01.25 05:11
|156.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.86
|6235881
|2007.01.25 04:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2476
|0.0000
|1.2481
|2007.01.25 05:34
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|6236151
|2007.01.25 04:30
|buy
|0.80
|eurjpy
|156.30
|0.00
|156.34
|2007.01.25 05:11
|156.34
|0.00
|0.00
|0.00
|26.54
|6236858
|2007.01.25 04:45
|buy
|1.60
|eurjpy
|156.19
|0.00
|156.34
|2007.01.25 05:11
|156.34
|0.00
|0.00
|0.00
|199.02
|6237226
|2007.01.25 05:02
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6171
|0.0000
|1.6180
|2007.01.25 09:40
|1.6180
|0.00
|0.00
|0.00
|28.87
|6237650
|2007.01.25 05:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.63
|0.00
|120.49
|2007.01.25 07:19
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.62
|6237912
|2007.01.25 05:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.54
|0.00
|120.49
|2007.01.25 07:19
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|6238302
|2007.01.25 06:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.32
|0.00
|156.21
|2007.01.25 07:18
|156.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.13
|6238575
|2007.01.25 06:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.21
|0.00
|156.21
|2007.01.25 07:18
|156.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6238576
|2007.01.25 06:30
|buy
|0.40
|usdjpy
|120.49
|0.00
|120.49
|2007.01.25 07:19
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6239097
|2007.01.25 07:01
|buy
|0.80
|usdjpy
|120.37
|0.00
|120.49
|2007.01.25 07:19
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|79.67
|6239915
|2007.01.25 07:15
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.09
|0.00
|156.21
|2007.01.25 07:18
|156.21
|0.00
|0.00
|0.00
|39.84
|6240404
|2007.01.25 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.43
|0.00
|120.44
|2007.01.25 08:51
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|6240411
|2007.01.25 07:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.11
|0.00
|156.10
|2007.01.25 08:50
|156.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|6240929
|2007.01.25 08:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.02
|0.00
|156.10
|2007.01.25 08:50
|156.10
|0.00
|0.00
|0.00
|13.29
|6241274
|2007.01.25 08:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.37
|0.00
|120.44
|2007.01.25 08:51
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|6241644
|2007.01.25 08:30
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1775
|0.0000
|1.1786
|2007.01.25 08:38
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|74.66
|6243047
|2007.01.25 09:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7792
|0.0000
|0.7797
|2007.01.25 09:44
|0.7797
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6243496
|2007.01.25 09:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2474
|0.0000
|1.2461
|2007.01.25 11:00
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.43
|6244113
|2007.01.25 09:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2461
|2007.01.25 11:00
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|6245633
|2007.01.25 10:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1762
|0.0000
|1.1767
|2007.01.25 10:34
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|6247760
|2007.01.25 10:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|1.2461
|2007.01.25 11:00
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|38.52
|6250209
|2007.01.25 11:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2983
|0.0000
|1.2978
|2007.01.25 11:27
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6250232
|2007.01.25 11:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2463
|2007.01.25 11:24
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|6257605
|2007.01.25 14:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2454
|0.0000
|1.2459
|2007.01.25 14:58
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|6262517
|2007.01.25 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|1.2442
|2007.01.25 16:21
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|6263217
|2007.01.25 16:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6143
|0.0000
|1.6148
|2007.01.25 17:00
|1.6148
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|6276195
|2007.01.25 22:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.69
|0.00
|156.74
|2007.01.25 22:58
|156.74
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6280519
|2007.01.26 03:15
|buy
|6.40
|audusd
|0.7746
|0.0000
|0.7753
|2007.01.26 03:15
|0.7741
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|6282704
|2007.01.26 05:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6146
|0.0000
|1.6151
|2007.01.26 06:24
|1.6151
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6283799
|2007.01.26 06:30
|buy
|6.40
|audusd
|0.7748
|0.0000
|0.7754
|2007.01.26 06:30
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|6285852
|2007.01.26 08:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1821
|0.0000
|1.1826
|2007.01.26 09:37
|1.1826
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|6288345
|2007.01.26 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2930
|0.0000
|1.2925
|2007.01.26 10:02
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6293968
|2007.01.26 12:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.44
|0.00
|121.49
|2007.01.26 13:21
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|6297364
|2007.01.26 14:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.86
|0.00
|156.91
|2007.01.26 14:14
|156.91
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|6305148
|2007.01.26 16:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1813
|0.0000
|1.1805
|2007.01.26 17:57
|1.1805
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.78
|6307222
|2007.01.26 17:15
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1806
|0.0000
|1.1805
|2007.01.26 17:57
|1.1805
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|6308183
|2007.01.26 17:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.63
|0.00
|156.68
|2007.01.26 17:31
|156.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|6308191
|2007.01.26 17:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6176
|0.0000
|1.6181
|2007.01.26 18:50
|1.6181
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|6308193
|2007.01.26 17:30
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1793
|0.0000
|1.1805
|2007.01.26 17:57
|1.1805
|0.00
|0.00
|0.00
|40.66
|0.00
|0.00
|1.46
|154.09
|Closed P/L:
|155.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6263732
|2007.01.25 16:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7787
|0.0000
|0.7756
|0.7732
|0.00
|0.00
|0.16
|-55.00
|6267855
|2007.01.25 18:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.7780
|0.0000
|0.7756
|0.7732
|0.00
|0.00
|0.32
|-96.00
|6269856
|2007.01.25 19:30
|buy
|0.40
|audusd
|0.7773
|0.0000
|0.7756
|0.7732
|0.00
|0.00
|0.64
|-164.00
|6271528
|2007.01.25 21:00
|buy
|0.80
|audusd
|0.7763
|0.0000
|0.7756
|0.7732
|0.00
|0.00
|1.26
|-248.00
|6272994
|2007.01.25 21:15
|buy
|1.60
|audusd
|0.7749
|0.0000
|0.7756
|0.7732
|0.00
|0.00
|2.52
|-272.00
|6273510
|2007.01.25 21:30
|buy
|3.20
|audusd
|0.7743
|0.0000
|0.7756
|0.7732
|0.00
|0.00
|5.04
|-352.00
|6309559
|2007.01.26 18:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1817
|0.0000
|1.1808
|1.1796
|0.00
|0.00
|0.53
|-17.80
|6310137
|2007.01.26 18:15
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1796
|0.0000
|1.1808
|1.1796
|0.00
|0.00
|1.06
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|-1 204.80
|Floating P/L:
|-1 193.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|155.55
|Floating P/L:
|-1 193.27
|Margin:
|5 183.03
|Balance:
|10 155.55
|Equity:
|8 962.28
|Free Margin:
|3 779.25
|Details:
|Gross Profit:
|861.83
|Gross Loss:
|706.28
|Total Net Profit:
|155.55
|Profit Factor:
|1.22
|Expected Payoff:
|2.10
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|508.00 (4.79%)
|Total Trades:
|74
|Short Positions (won %):
|3 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|71 (74.65%)
|Profit Trades (% of total):
|56 (75.68%)
|Loss trades (% of total):
|18 (24.32%)
|Largest
|profit trade:
|199.02
|loss trade:
|-320.00
|Average
|profit trade:
|15.39
|loss trade:
|-39.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (177.82)
|consecutive losses ($):
|3 (-92.89)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|203.03 (2)
|consecutive loss (count):
|-320.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1