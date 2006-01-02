|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.10.25 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TP=40; Lots=1; magic=111;
|Bars in test
|616
|Ticks modelled
|2058194
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-6520.52
|Gross profit
|28708.20
|Gross loss
|-35228.72
|Profit factor
|0.81
|Expected payoff
|-38.81
|Absolute drawdown
|6520.52
|Maximal drawdown
|14332.58 (80.47%)
|Relative drawdown
|80.47% (14332.58)
|Total trades
|168
|Short positions (won %)
|82 (47.56%)
|Long positions (won %)
|86 (45.35%)
|Profit trades (% of total)
|78 (46.43%)
|Loss trades (% of total)
|90 (53.57%)
|Largest
|profit trade
|1095.25
|loss trade
|-1813.98
|Average
|profit trade
|368.05
|loss trade
|-391.43
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (2738.73)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-4585.02)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2738.73 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-5057.92 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|1.00
|203.07
|0.00
|203.39
|2
|2006.01.02 00:00
|sell
|2
|1.00
|202.99
|0.00
|202.67
|3
|2006.01.02 02:17
|t/p
|2
|1.00
|202.67
|0.00
|202.67
|273.81
|10273.81
|4
|2006.01.02 02:17
|sell
|3
|1.00
|202.37
|0.00
|202.05
|5
|2006.01.02 02:17
|buy
|4
|2.00
|202.45
|0.00
|202.77
|6
|2006.01.02 02:17
|modify
|1
|1.00
|203.07
|0.00
|202.77
|7
|2006.01.02 08:57
|t/p
|1
|1.00
|202.77
|0.00
|202.77
|-256.76
|10017.05
|8
|2006.01.02 08:57
|t/p
|4
|2.00
|202.77
|0.00
|202.77
|547.74
|10564.79
|9
|2006.01.02 08:57
|buy
|5
|1.00
|202.86
|0.00
|203.18
|10
|2006.01.02 08:57
|sell
|6
|2.00
|202.78
|0.00
|202.46
|11
|2006.01.02 08:57
|modify
|3
|1.00
|202.37
|0.00
|202.46
|12
|2006.01.02 09:59
|t/p
|5
|1.00
|203.18
|0.00
|203.18
|273.88
|10838.67
|13
|2006.01.02 09:59
|buy
|7
|1.00
|203.28
|0.00
|203.60
|14
|2006.01.02 09:59
|modify
|3
|1.00
|202.37
|0.00
|202.88
|15
|2006.01.02 09:59
|modify
|6
|2.00
|202.78
|0.00
|202.88
|16
|2006.01.02 09:59
|buy
|8
|1.00
|203.26
|0.00
|203.58
|17
|2006.01.02 09:59
|sell
|9
|1.00
|203.18
|0.00
|202.86
|18
|2006.01.02 17:28
|t/p
|3
|1.00
|202.88
|0.00
|202.88
|-436.37
|10402.30
|19
|2006.01.02 17:28
|t/p
|6
|2.00
|202.88
|0.00
|202.88
|-171.13
|10231.17
|20
|2006.01.02 17:28
|t/p
|9
|1.00
|202.86
|0.00
|202.86
|273.81
|10504.98
|21
|2006.01.02 17:28
|sell
|10
|1.00
|202.76
|0.00
|202.44
|22
|2006.01.02 17:28
|buy
|11
|2.00
|202.84
|0.00
|203.16
|23
|2006.01.02 17:28
|modify
|7
|1.00
|203.28
|0.00
|203.16
|24
|2006.01.02 17:28
|modify
|8
|1.00
|203.26
|0.00
|203.16
|25
|2006.01.02 20:20
|t/p
|7
|1.00
|203.16
|0.00
|203.16
|-102.70
|10402.28
|26
|2006.01.02 20:20
|t/p
|8
|1.00
|203.16
|0.00
|203.16
|-85.59
|10316.69
|27
|2006.01.02 20:20
|t/p
|11
|2.00
|203.16
|0.00
|203.16
|547.76
|10864.45
|28
|2006.01.02 20:20
|buy
|12
|1.00
|203.26
|0.00
|203.58
|29
|2006.01.02 20:20
|sell
|13
|2.00
|203.18
|0.00
|202.86
|30
|2006.01.02 20:20
|modify
|10
|1.00
|202.76
|0.00
|202.86
|31
|2006.01.02 22:59
|t/p
|10
|1.00
|202.86
|0.00
|202.86
|-85.57
|10778.88
|32
|2006.01.02 22:59
|t/p
|13
|2.00
|202.86
|0.00
|202.86
|547.60
|11326.48
|33
|2006.01.02 22:59
|sell
|14
|1.00
|202.77
|0.00
|202.45
|34
|2006.01.02 22:59
|buy
|15
|2.00
|202.85
|0.00
|203.17
|35
|2006.01.02 22:59
|modify
|12
|1.00
|203.26
|0.00
|203.17
|36
|2006.01.03 03:06
|t/p
|14
|1.00
|202.45
|0.00
|202.45
|251.47
|11577.95
|37
|2006.01.03 03:06
|sell
|16
|1.00
|202.36
|0.00
|202.04
|38
|2006.01.03 03:06
|modify
|12
|1.00
|203.26
|0.00
|202.76
|39
|2006.01.03 03:06
|modify
|15
|2.00
|202.85
|0.00
|202.76
|40
|2006.01.03 03:06
|buy
|17
|1.00
|202.41
|0.00
|202.73
|41
|2006.01.03 03:06
|sell
|18
|1.00
|202.33
|0.00
|202.01
|42
|2006.01.03 03:47
|t/p
|17
|1.00
|202.73
|0.00
|202.73
|273.87
|11851.82
|43
|2006.01.03 03:47
|buy
|19
|1.00
|202.82
|0.00
|203.14
|44
|2006.01.03 03:47
|sell
|20
|2.00
|202.74
|0.00
|202.42
|45
|2006.01.03 03:47
|modify
|16
|1.00
|202.36
|0.00
|202.42
|46
|2006.01.03 03:47
|modify
|18
|1.00
|202.33
|0.00
|202.42
|47
|2006.01.03 03:59
|t/p
|12
|1.00
|202.76
|0.00
|202.76
|-408.07
|11443.75
|48
|2006.01.03 03:59
|t/p
|15
|2.00
|202.76
|0.00
|202.76
|-114.34
|11329.41
|49
|2006.01.03 05:25
|t/p
|16
|1.00
|202.42
|0.00
|202.42
|-51.34
|11278.07
|50
|2006.01.03 05:25
|t/p
|18
|1.00
|202.42
|0.00
|202.42
|-77.00
|11201.07
|51
|2006.01.03 05:25
|t/p
|20
|2.00
|202.42
|0.00
|202.42
|547.62
|11748.69
|52
|2006.01.03 05:25
|sell
|21
|1.00
|202.34
|0.00
|202.02
|53
|2006.01.03 05:25
|buy
|22
|2.00
|202.42
|0.00
|202.74
|54
|2006.01.03 05:25
|modify
|19
|1.00
|202.82
|0.00
|202.74
|55
|2006.01.03 06:15
|t/p
|19
|1.00
|202.74
|0.00
|202.74
|-68.48
|11680.21
|56
|2006.01.03 06:15
|t/p
|22
|2.00
|202.74
|0.00
|202.74
|547.77
|12227.98
|57
|2006.01.03 06:15
|buy
|23
|1.00
|202.82
|0.00
|203.14
|58
|2006.01.03 06:15
|sell
|24
|2.00
|202.74
|0.00
|202.42
|59
|2006.01.03 06:15
|modify
|21
|1.00
|202.34
|0.00
|202.42
|60
|2006.01.03 17:31
|t/p
|21
|1.00
|202.42
|0.00
|202.42
|-68.45
|12159.53
|61
|2006.01.03 17:31
|t/p
|24
|2.00
|202.42
|0.00
|202.42
|547.61
|12707.14
|62
|2006.01.03 17:31
|sell
|25
|1.00
|202.33
|0.00
|202.01
|63
|2006.01.03 17:31
|buy
|26
|2.00
|202.41
|0.00
|202.73
|64
|2006.01.03 17:31
|modify
|23
|1.00
|202.82
|0.00
|202.73
|65
|2006.01.03 18:53
|t/p
|23
|1.00
|202.73
|0.00
|202.73
|-77.03
|12630.11
|66
|2006.01.03 18:53
|t/p
|26
|2.00
|202.73
|0.00
|202.73
|547.76
|13177.87
|67
|2006.01.03 18:53
|buy
|27
|1.00
|202.81
|0.00
|203.13
|68
|2006.01.03 18:53
|sell
|28
|2.00
|202.73
|0.00
|202.41
|69
|2006.01.03 18:53
|modify
|25
|1.00
|202.33
|0.00
|202.41
|70
|2006.01.04 00:25
|t/p
|27
|1.00
|203.13
|0.00
|203.13
|293.74
|13471.61
|71
|2006.01.04 00:25
|buy
|29
|1.00
|203.21
|0.00
|203.53
|72
|2006.01.04 00:25
|sell
|30
|4.00
|203.13
|0.00
|202.81
|73
|2006.01.04 00:25
|modify
|25
|1.00
|202.33
|0.00
|202.81
|74
|2006.01.04 00:25
|modify
|28
|2.00
|202.73
|0.00
|202.81
|75
|2006.01.04 00:54
|t/p
|25
|1.00
|202.81
|0.00
|202.81
|-433.06
|13038.54
|76
|2006.01.04 00:54
|t/p
|28
|2.00
|202.81
|0.00
|202.81
|-181.58
|12856.96
|77
|2006.01.04 00:54
|t/p
|30
|4.00
|202.81
|0.00
|202.81
|1095.25
|13952.21
|78
|2006.01.04 00:54
|sell
|31
|1.00
|202.70
|0.00
|202.38
|79
|2006.01.04 00:54
|buy
|32
|2.00
|202.78
|0.00
|203.10
|80
|2006.01.04 00:54
|modify
|29
|1.00
|203.21
|0.00
|203.10
|81
|2006.01.04 09:30
|t/p
|29
|1.00
|203.10
|0.00
|203.10
|-94.15
|13858.06
|82
|2006.01.04 09:30
|t/p
|32
|2.00
|203.10
|0.00
|203.10
|547.75
|14405.81
|83
|2006.01.04 09:30
|buy
|33
|1.00
|203.18
|0.00
|203.50
|84
|2006.01.04 09:30
|sell
|34
|2.00
|203.10
|0.00
|202.78
|85
|2006.01.04 09:30
|modify
|31
|1.00
|202.70
|0.00
|202.78
|86
|2006.01.04 10:19
|t/p
|33
|1.00
|203.50
|0.00
|203.50
|273.87
|14679.68
|87
|2006.01.04 10:19
|buy
|35
|1.00
|203.58
|0.00
|203.90
|88
|2006.01.04 10:19
|sell
|36
|4.00
|203.50
|0.00
|203.18
|89
|2006.01.04 10:19
|modify
|31
|1.00
|202.70
|0.00
|203.18
|90
|2006.01.04 10:19
|modify
|34
|2.00
|203.10
|0.00
|203.18
|91
|2006.01.04 10:21
|t/p
|35
|1.00
|203.90
|0.00
|203.90
|273.88
|14953.56
|92
|2006.01.04 10:21
|buy
|37
|1.00
|203.98
|0.00
|204.30
|93
|2006.01.04 10:21
|modify
|31
|1.00
|202.70
|0.00
|203.58
|94
|2006.01.04 10:21
|modify
|34
|2.00
|203.10
|0.00
|203.58
|95
|2006.01.04 10:21
|modify
|36
|4.00
|203.50
|0.00
|203.58
|96
|2006.01.04 10:21
|buy
|38
|1.00
|204.00
|0.00
|204.32
|97
|2006.01.04 10:21
|buy
|39
|1.00
|204.02
|0.00
|204.34
|98
|2006.01.04 10:21
|sell
|40
|1.00
|203.94
|0.00
|203.62
|99
|2006.01.04 10:54
|t/p
|40
|1.00
|203.62
|0.00
|203.62
|273.82
|15227.38
|100
|2006.01.04 10:54
|sell
|41
|1.00
|203.54
|0.00
|203.22
|101
|2006.01.04 10:54
|buy
|42
|2.00
|203.62
|0.00
|203.94
|102
|2006.01.04 10:54
|modify
|37
|1.00
|203.98
|0.00
|203.94
|103
|2006.01.04 10:54
|modify
|38
|1.00
|204.00
|0.00
|203.94
|104
|2006.01.04 10:54
|modify
|39
|1.00
|204.02
|0.00
|203.94
|105
|2006.01.04 11:31
|t/p
|37
|1.00
|203.94
|0.00
|203.94
|-34.23
|15193.15
|106
|2006.01.04 11:31
|t/p
|38
|1.00
|203.94
|0.00
|203.94
|-51.35
|15141.80
|107
|2006.01.04 11:31
|t/p
|39
|1.00
|203.94
|0.00
|203.94
|-68.47
|15073.33
|108
|2006.01.04 11:31
|t/p
|42
|2.00
|203.94
|0.00
|203.94
|547.76
|15621.09
|109
|2006.01.04 11:31
|buy
|43
|1.00
|204.02
|0.00
|204.34
|110
|2006.01.04 11:31
|modify
|31
|1.00
|202.70
|0.00
|203.62
|111
|2006.01.04 11:31
|modify
|34
|2.00
|203.10
|0.00
|203.62
|112
|2006.01.04 11:31
|modify
|36
|4.00
|203.50
|0.00
|203.62
|113
|2006.01.04 11:31
|modify
|41
|1.00
|203.54
|0.00
|203.62
|114
|2006.01.04 11:31
|buy
|44
|1.00
|204.01
|0.00
|204.33
|115
|2006.01.04 11:31
|buy
|45
|1.00
|204.02
|0.00
|204.34
|116
|2006.01.04 11:31
|buy
|46
|1.00
|204.03
|0.00
|204.35
|117
|2006.01.04 11:31
|sell
|47
|1.00
|203.95
|0.00
|203.63
|118
|2006.01.04 16:02
|t/p
|44
|1.00
|204.33
|0.00
|204.33
|273.88
|15894.97
|119
|2006.01.04 16:09
|t/p
|43
|1.00
|204.34
|0.00
|204.34
|273.88
|16168.85
|120
|2006.01.04 16:09
|t/p
|45
|1.00
|204.34
|0.00
|204.34
|273.88
|16442.73
|121
|2006.01.04 16:09
|t/p
|46
|1.00
|204.35
|0.00
|204.35
|273.89
|16716.62
|122
|2006.01.04 16:09
|buy
|48
|1.00
|204.43
|0.00
|204.75
|123
|2006.01.04 16:09
|modify
|31
|1.00
|202.70
|0.00
|204.03
|124
|2006.01.04 16:09
|modify
|34
|2.00
|203.10
|0.00
|204.03
|125
|2006.01.04 16:09
|modify
|36
|4.00
|203.50
|0.00
|204.03
|126
|2006.01.04 16:09
|modify
|41
|1.00
|203.54
|0.00
|204.03
|127
|2006.01.04 16:09
|modify
|47
|1.00
|203.95
|0.00
|204.03
|128
|2006.01.04 16:09
|buy
|49
|1.00
|204.45
|0.00
|204.77
|129
|2006.01.04 16:09
|buy
|50
|1.00
|204.46
|0.00
|204.78
|130
|2006.01.04 16:09
|buy
|51
|1.00
|204.45
|0.00
|204.77
|131
|2006.01.04 16:09
|buy
|52
|1.00
|204.46
|0.00
|204.78
|132
|2006.01.04 16:09
|buy
|53
|1.00
|204.46
|0.00
|204.78
|133
|2006.01.04 16:09
|sell
|54
|1.00
|204.38
|0.00
|204.06
|134
|2006.01.04 17:11
|t/p
|48
|1.00
|204.75
|0.00
|204.75
|273.87
|16990.49
|135
|2006.01.04 17:11
|t/p
|49
|1.00
|204.77
|0.00
|204.77
|273.88
|17264.37
|136
|2006.01.04 17:11
|t/p
|51
|1.00
|204.77
|0.00
|204.77
|273.88
|17538.25
|137
|2006.01.04 19:06
|t/p
|54
|1.00
|204.06
|0.00
|204.06
|273.81
|17812.06
|138
|2006.01.04 19:06
|buy
|55
|2.00
|204.06
|0.00
|204.38
|139
|2006.01.04 19:06
|modify
|50
|1.00
|204.46
|0.00
|204.38
|140
|2006.01.04 19:06
|modify
|52
|1.00
|204.46
|0.00
|204.38
|141
|2006.01.04 19:06
|modify
|53
|1.00
|204.46
|0.00
|204.38
|142
|2006.01.04 19:06
|buy
|56
|1.00
|204.07
|0.00
|204.39
|143
|2006.01.04 19:06
|sell
|57
|1.00
|203.99
|0.00
|203.67
|144
|2006.01.04 19:06
|t/p
|31
|1.00
|204.03
|0.00
|204.03
|-1138.02
|16674.04
|145
|2006.01.04 19:06
|t/p
|34
|2.00
|204.03
|0.00
|204.03
|-1591.51
|15082.53
|146
|2006.01.04 19:06
|t/p
|36
|4.00
|204.03
|0.00
|204.03
|-1813.98
|13268.55
|147
|2006.01.04 19:06
|t/p
|41
|1.00
|204.03
|0.00
|204.03
|-419.27
|12849.28
|148
|2006.01.04 19:06
|t/p
|47
|1.00
|204.03
|0.00
|204.03
|-68.45
|12780.83
|149
|2006.01.05 00:44
|t/p
|50
|1.00
|204.38
|0.00
|204.38
|-8.89
|12771.94
|150
|2006.01.05 00:44
|t/p
|52
|1.00
|204.38
|0.00
|204.38
|-8.89
|12763.05
|151
|2006.01.05 00:44
|t/p
|53
|1.00
|204.38
|0.00
|204.38
|-8.90
|12754.14
|152
|2006.01.05 00:44
|t/p
|55
|2.00
|204.38
|0.00
|204.38
|666.91
|13421.05
|153
|2006.01.05 00:44
|t/p
|56
|1.00
|204.39
|0.00
|204.39
|333.46
|13754.51
|154
|2006.01.05 00:44
|buy
|58
|1.00
|204.47
|0.00
|204.79
|155
|2006.01.05 00:44
|sell
|59
|2.00
|204.39
|0.00
|204.07
|156
|2006.01.05 00:44
|modify
|57
|1.00
|203.99
|0.00
|204.07
|157
|2006.01.05 04:30
|t/p
|57
|1.00
|204.07
|0.00
|204.07
|-135.47
|13619.03
|158
|2006.01.05 04:30
|t/p
|59
|2.00
|204.07
|0.00
|204.07
|547.61
|14166.64
|159
|2006.01.05 04:30
|sell
|60
|1.00
|203.98
|0.00
|203.66
|160
|2006.01.05 04:30
|buy
|61
|2.00
|204.06
|0.00
|204.38
|161
|2006.01.05 04:30
|modify
|58
|1.00
|204.47
|0.00
|204.38
|162
|2006.01.05 08:02
|t/p
|60
|1.00
|203.66
|0.00
|203.66
|273.81
|14440.45
|163
|2006.01.05 08:02
|sell
|62
|1.00
|203.57
|0.00
|203.25
|164
|2006.01.05 08:02
|buy
|63
|4.00
|203.65
|0.00
|203.97
|165
|2006.01.05 08:02
|modify
|58
|1.00
|204.47
|0.00
|203.97
|166
|2006.01.05 08:02
|modify
|61
|2.00
|204.06
|0.00
|203.97
|167
|2006.01.05 08:54
|t/p
|62
|1.00
|203.25
|0.00
|203.25
|273.82
|14714.27
|168
|2006.01.05 08:54
|sell
|64
|1.00
|203.17
|0.00
|202.85
|169
|2006.01.05 08:54
|modify
|58
|1.00
|204.47
|0.00
|203.57
|170
|2006.01.05 08:54
|modify
|61
|2.00
|204.06
|0.00
|203.57
|171
|2006.01.05 08:54
|modify
|63
|4.00
|203.65
|0.00
|203.57
|172
|2006.01.05 08:54
|sell
|65
|1.00
|203.18
|0.00
|202.86
|173
|2006.01.05 08:54
|sell
|66
|1.00
|203.20
|0.00
|202.88
|174
|2006.01.05 08:54
|buy
|67
|1.00
|203.30
|0.00
|203.62
|175
|2006.01.05 08:54
|sell
|68
|1.00
|203.22
|0.00
|202.90
|176
|2006.01.05 10:41
|t/p
|58
|1.00
|203.57
|0.00
|203.57
|-770.28
|13943.99
|177
|2006.01.05 10:41
|t/p
|61
|2.00
|203.57
|0.00
|203.57
|-838.76
|13105.23
|178
|2006.01.05 10:41
|t/p
|63
|4.00
|203.57
|0.00
|203.57
|-273.91
|12831.32
|179
|2006.01.05 10:44
|t/p
|67
|1.00
|203.62
|0.00
|203.62
|273.88
|13105.20
|180
|2006.01.05 10:44
|buy
|69
|1.00
|203.70
|0.00
|204.02
|181
|2006.01.05 10:44
|sell
|70
|2.00
|203.62
|0.00
|203.30
|182
|2006.01.05 10:44
|modify
|64
|1.00
|203.17
|0.00
|203.30
|183
|2006.01.05 10:44
|modify
|65
|1.00
|203.18
|0.00
|203.30
|184
|2006.01.05 10:44
|modify
|66
|1.00
|203.20
|0.00
|203.30
|185
|2006.01.05 10:44
|modify
|68
|1.00
|203.22
|0.00
|203.30
|186
|2006.01.05 13:26
|t/p
|69
|1.00
|204.02
|0.00
|204.02
|273.88
|13379.08
|187
|2006.01.05 13:26
|buy
|71
|1.00
|204.10
|0.00
|204.42
|188
|2006.01.05 13:26
|modify
|64
|1.00
|203.17
|0.00
|203.70
|189
|2006.01.05 13:26
|modify
|65
|1.00
|203.18
|0.00
|203.70
|190
|2006.01.05 13:26
|modify
|66
|1.00
|203.20
|0.00
|203.70
|191
|2006.01.05 13:26
|modify
|68
|1.00
|203.22
|0.00
|203.70
|192
|2006.01.05 13:26
|modify
|70
|2.00
|203.62
|0.00
|203.70
|193
|2006.01.05 13:27
|buy
|72
|1.00
|204.11
|0.00
|204.43
|194
|2006.01.05 13:27
|sell
|73
|1.00
|204.03
|0.00
|203.71
|195
|2006.01.05 14:09
|t/p
|64
|1.00
|203.70
|0.00
|203.70
|-453.50
|12925.58
|196
|2006.01.05 14:09
|t/p
|65
|1.00
|203.70
|0.00
|203.70
|-444.94
|12480.64
|197
|2006.01.05 14:09
|t/p
|66
|1.00
|203.70
|0.00
|203.70
|-427.83
|12052.81
|198
|2006.01.05 14:09
|t/p
|68
|1.00
|203.70
|0.00
|203.70
|-410.72
|11642.09
|199
|2006.01.05 14:09
|t/p
|70
|2.00
|203.70
|0.00
|203.70
|-136.90
|11505.19
|200
|2006.01.05 14:09
|t/p
|73
|1.00
|203.71
|0.00
|203.71
|273.82
|11779.01
|201
|2006.01.05 14:09
|sell
|74
|1.00
|203.62
|0.00
|203.30
|202
|2006.01.05 14:09
|buy
|75
|2.00
|203.70
|0.00
|204.02
|203
|2006.01.05 14:09
|modify
|71
|1.00
|204.10
|0.00
|204.02
|204
|2006.01.05 14:09
|modify
|72
|1.00
|204.11
|0.00
|204.02
|205
|2006.01.05 21:57
|t/p
|74
|1.00
|203.30
|0.00
|203.30
|273.80
|12052.81
|206
|2006.01.05 21:57
|sell
|76
|1.00
|203.20
|0.00
|202.88
|207
|2006.01.05 21:57
|modify
|71
|1.00
|204.10
|0.00
|203.60
|208
|2006.01.05 21:57
|modify
|72
|1.00
|204.11
|0.00
|203.60
|209
|2006.01.05 21:57
|modify
|75
|2.00
|203.70
|0.00
|203.60
|210
|2006.01.05 21:57
|buy
|77
|1.00
|203.30
|0.00
|203.62
|211
|2006.01.05 21:57
|sell
|78
|1.00
|203.22
|0.00
|202.90
|212
|2006.01.05 23:09
|t/p
|71
|1.00
|203.60
|0.00
|203.60
|-427.94
|11624.87
|213
|2006.01.05 23:09
|t/p
|72
|1.00
|203.60
|0.00
|203.60
|-436.51
|11188.36
|214
|2006.01.05 23:09
|t/p
|75
|2.00
|203.60
|0.00
|203.60
|-171.17
|11017.19
|215
|2006.01.05 23:55
|t/p
|77
|1.00
|203.62
|0.00
|203.62
|273.88
|11291.07
|216
|2006.01.05 23:55
|buy
|79
|1.00
|203.70
|0.00
|204.02
|217
|2006.01.05 23:55
|sell
|80
|2.00
|203.62
|0.00
|203.30
|218
|2006.01.05 23:55
|modify
|76
|1.00
|203.20
|0.00
|203.30
|219
|2006.01.05 23:55
|modify
|78
|1.00
|203.22
|0.00
|203.30
|220
|2006.01.06 09:22
|t/p
|76
|1.00
|203.30
|0.00
|203.30
|-107.91
|11183.16
|221
|2006.01.06 09:22
|t/p
|78
|1.00
|203.30
|0.00
|203.30
|-90.80
|11092.36
|222
|2006.01.06 09:22
|t/p
|80
|2.00
|203.30
|0.00
|203.30
|502.96
|11595.31
|223
|2006.01.06 09:22
|sell
|81
|1.00
|203.22
|0.00
|202.90
|224
|2006.01.06 09:22
|buy
|82
|2.00
|203.30
|0.00
|203.62
|225
|2006.01.06 09:22
|modify
|79
|1.00
|203.70
|0.00
|203.62
|226
|2006.01.06 09:54
|t/p
|79
|1.00
|203.62
|0.00
|203.62
|-48.62
|11546.69
|227
|2006.01.06 09:54
|t/p
|82
|2.00
|203.62
|0.00
|203.62
|547.76
|12094.45
|228
|2006.01.06 09:54
|buy
|83
|1.00
|203.70
|0.00
|204.02
|229
|2006.01.06 09:54
|sell
|84
|2.00
|203.62
|0.00
|203.30
|230
|2006.01.06 09:54
|modify
|81
|1.00
|203.22
|0.00
|203.30
|231
|2006.01.06 14:47
|t/p
|81
|1.00
|203.30
|0.00
|203.30
|-68.46
|12025.99
|232
|2006.01.06 14:47
|t/p
|84
|2.00
|203.30
|0.00
|203.30
|547.62
|12573.61
|233
|2006.01.06 14:47
|sell
|85
|1.00
|203.20
|0.00
|202.88
|234
|2006.01.06 14:47
|buy
|86
|2.00
|203.28
|0.00
|203.60
|235
|2006.01.06 14:47
|modify
|83
|1.00
|203.70
|0.00
|203.60
|236
|2006.01.06 14:48
|t/p
|85
|1.00
|202.88
|0.00
|202.88
|273.81
|12847.42
|237
|2006.01.06 14:48
|sell
|87
|1.00
|202.74
|0.00
|202.42
|238
|2006.01.06 14:48
|modify
|83
|1.00
|203.70
|0.00
|203.14
|239
|2006.01.06 14:48
|modify
|86
|2.00
|203.28
|0.00
|203.14
|240
|2006.01.06 14:48
|buy
|88
|1.00
|202.76
|0.00
|203.08
|241
|2006.01.06 14:48
|sell
|89
|1.00
|202.68
|0.00
|202.36
|242
|2006.01.06 15:11
|t/p
|87
|1.00
|202.42
|0.00
|202.42
|273.81
|13121.23
|243
|2006.01.06 15:11
|t/p
|89
|1.00
|202.36
|0.00
|202.36
|273.81
|13395.04
|244
|2006.01.06 15:11
|sell
|90
|1.00
|202.26
|0.00
|201.94
|245
|2006.01.06 15:11
|buy
|91
|2.00
|202.34
|0.00
|202.66
|246
|2006.01.06 15:11
|modify
|83
|1.00
|203.70
|0.00
|202.66
|247
|2006.01.06 15:11
|modify
|86
|2.00
|203.28
|0.00
|202.66
|248
|2006.01.06 15:11
|modify
|88
|1.00
|202.76
|0.00
|202.66
|249
|2006.01.06 15:52
|t/p
|83
|1.00
|202.66
|0.00
|202.66
|-890.11
|12504.93
|250
|2006.01.06 15:52
|t/p
|86
|2.00
|202.66
|0.00
|202.66
|-1061.28
|11443.65
|251
|2006.01.06 15:52
|t/p
|88
|1.00
|202.66
|0.00
|202.66
|-85.58
|11358.07
|252
|2006.01.06 15:52
|t/p
|91
|2.00
|202.66
|0.00
|202.66
|547.76
|11905.83
|253
|2006.01.06 15:52
|buy
|92
|1.00
|202.74
|0.00
|203.06
|254
|2006.01.06 15:52
|sell
|93
|2.00
|202.66
|0.00
|202.34
|255
|2006.01.06 15:52
|modify
|90
|1.00
|202.26
|0.00
|202.34
|256
|2006.01.06 16:41
|t/p
|92
|1.00
|203.06
|0.00
|203.06
|273.88
|12179.71
|257
|2006.01.06 16:41
|buy
|94
|1.00
|203.14
|0.00
|203.46
|258
|2006.01.06 16:41
|modify
|90
|1.00
|202.26
|0.00
|202.74
|259
|2006.01.06 16:41
|modify
|93
|2.00
|202.66
|0.00
|202.74
|260
|2006.01.06 16:41
|buy
|95
|1.00
|203.13
|0.00
|203.45
|261
|2006.01.06 16:41
|sell
|96
|1.00
|203.05
|0.00
|202.73
|262
|2006.01.06 17:40
|t/p
|90
|1.00
|202.74
|0.00
|202.74
|-410.71
|11769.00
|263
|2006.01.06 17:40
|t/p
|93
|2.00
|202.74
|0.00
|202.74
|-136.90
|11632.10
|264
|2006.01.06 17:40
|t/p
|96
|1.00
|202.73
|0.00
|202.73
|273.81
|11905.91
|265
|2006.01.06 17:40
|sell
|97
|1.00
|202.64
|0.00
|202.32
|266
|2006.01.06 17:40
|buy
|98
|2.00
|202.72
|0.00
|203.04
|267
|2006.01.06 17:40
|modify
|94
|1.00
|203.14
|0.00
|203.04
|268
|2006.01.06 17:40
|modify
|95
|1.00
|203.13
|0.00
|203.04
|269
|2006.01.09 01:10
|t/p
|97
|1.00
|202.32
|0.00
|202.32
|251.47
|12157.38
|270
|2006.01.09 01:10
|sell
|99
|1.00
|202.23
|0.00
|201.91
|271
|2006.01.09 01:10
|modify
|94
|1.00
|203.14
|0.00
|202.63
|272
|2006.01.09 01:10
|modify
|95
|1.00
|203.13
|0.00
|202.63
|273
|2006.01.09 01:10
|modify
|98
|2.00
|202.72
|0.00
|202.63
|274
|2006.01.09 01:10
|buy
|100
|1.00
|202.31
|0.00
|202.63
|275
|2006.01.09 01:10
|sell
|101
|1.00
|202.23
|0.00
|201.91
|276
|2006.01.09 01:24
|t/p
|99
|1.00
|201.91
|0.00
|201.91
|273.81
|12431.19
|277
|2006.01.09 01:24
|t/p
|101
|1.00
|201.91
|0.00
|201.91
|273.81
|12705.00
|278
|2006.01.09 01:24
|sell
|102
|1.00
|201.82
|0.00
|201.50
|279
|2006.01.09 01:24
|modify
|94
|1.00
|203.14
|0.00
|202.22
|280
|2006.01.09 01:24
|modify
|95
|1.00
|203.13
|0.00
|202.22
|281
|2006.01.09 01:24
|modify
|98
|2.00
|202.72
|0.00
|202.22
|282
|2006.01.09 01:24
|modify
|100
|1.00
|202.31
|0.00
|202.22
|283
|2006.01.09 01:24
|sell
|103
|1.00
|201.79
|0.00
|201.47
|284
|2006.01.09 01:24
|buy
|104
|1.00
|201.89
|0.00
|202.21
|285
|2006.01.09 01:24
|sell
|105
|1.00
|201.81
|0.00
|201.49
|286
|2006.01.09 09:52
|t/p
|102
|1.00
|201.50
|0.00
|201.50
|273.81
|12978.81
|287
|2006.01.09 09:54
|t/p
|105
|1.00
|201.49
|0.00
|201.49
|273.81
|13252.62
|288
|2006.01.09 09:54
|sell
|106
|1.00
|201.40
|0.00
|201.08
|289
|2006.01.09 09:54
|modify
|94
|1.00
|203.14
|0.00
|201.80
|290
|2006.01.09 09:54
|modify
|95
|1.00
|203.13
|0.00
|201.80
|291
|2006.01.09 09:54
|modify
|98
|2.00
|202.72
|0.00
|201.80
|292
|2006.01.09 09:54
|modify
|100
|1.00
|202.31
|0.00
|201.80
|293
|2006.01.09 09:54
|modify
|104
|1.00
|201.89
|0.00
|201.80
|294
|2006.01.09 09:54
|t/p
|103
|1.00
|201.47
|0.00
|201.47
|273.81
|13526.43
|295
|2006.01.09 09:54
|sell
|107
|1.00
|201.39
|0.00
|201.07
|296
|2006.01.09 09:54
|sell
|108
|1.00
|201.40
|0.00
|201.08
|297
|2006.01.09 09:54
|sell
|109
|1.00
|201.39
|0.00
|201.07
|298
|2006.01.09 09:54
|buy
|110
|1.00
|201.46
|0.00
|201.78
|299
|2006.01.09 09:54
|sell
|111
|1.00
|201.38
|0.00
|201.06
|300
|2006.01.09 11:18
|t/p
|110
|1.00
|201.78
|0.00
|201.78
|273.88
|13800.31
|301
|2006.01.09 11:18
|buy
|112
|1.00
|201.86
|0.00
|202.18
|302
|2006.01.09 11:18
|sell
|113
|2.00
|201.78
|0.00
|201.46
|303
|2006.01.09 11:18
|modify
|106
|1.00
|201.40
|0.00
|201.46
|304
|2006.01.09 11:18
|modify
|107
|1.00
|201.39
|0.00
|201.46
|305
|2006.01.09 11:18
|modify
|108
|1.00
|201.40
|0.00
|201.46
|306
|2006.01.09 11:18
|modify
|109
|1.00
|201.39
|0.00
|201.46
|307
|2006.01.09 11:18
|modify
|111
|1.00
|201.38
|0.00
|201.46
|308
|2006.01.09 11:18
|t/p
|94
|1.00
|201.80
|0.00
|201.80
|-1127.01
|12673.30
|309
|2006.01.09 11:18
|t/p
|95
|1.00
|201.80
|0.00
|201.80
|-1118.45
|11554.85
|310
|2006.01.09 11:18
|t/p
|98
|2.00
|201.80
|0.00
|201.80
|-1535.08
|10019.77
|311
|2006.01.09 11:18
|t/p
|100
|1.00
|201.80
|0.00
|201.80
|-436.49
|9583.28
|312
|2006.01.09 11:18
|t/p
|104
|1.00
|201.80
|0.00
|201.80
|-77.03
|9506.25
|313
|2006.01.09 12:33
|t/p
|106
|1.00
|201.46
|0.00
|201.46
|-51.35
|9454.90
|314
|2006.01.09 12:33
|t/p
|107
|1.00
|201.46
|0.00
|201.46
|-59.90
|9395.00
|315
|2006.01.09 12:33
|t/p
|108
|1.00
|201.46
|0.00
|201.46
|-51.35
|9343.65
|316
|2006.01.09 12:33
|t/p
|109
|1.00
|201.46
|0.00
|201.46
|-59.90
|9283.75
|317
|2006.01.09 12:33
|t/p
|111
|1.00
|201.46
|0.00
|201.46
|-68.46
|9215.29
|318
|2006.01.09 12:33
|t/p
|113
|2.00
|201.46
|0.00
|201.46
|547.62
|9762.91
|319
|2006.01.09 12:33
|sell
|114
|1.00
|201.37
|0.00
|201.05
|320
|2006.01.09 12:33
|buy
|115
|2.00
|201.45
|0.00
|201.77
|321
|2006.01.09 12:33
|modify
|112
|1.00
|201.86
|0.00
|201.77
|322
|2006.01.09 17:03
|t/p
|112
|1.00
|201.77
|0.00
|201.77
|-77.03
|9685.88
|323
|2006.01.09 17:03
|t/p
|115
|2.00
|201.77
|0.00
|201.77
|547.77
|10233.65
|324
|2006.01.09 17:03
|buy
|116
|1.00
|201.85
|0.00
|202.17
|325
|2006.01.09 17:03
|sell
|117
|2.00
|201.77
|0.00
|201.45
|326
|2006.01.09 17:03
|modify
|114
|1.00
|201.37
|0.00
|201.45
|327
|2006.01.09 17:30
|t/p
|116
|1.00
|202.17
|0.00
|202.17
|273.88
|10507.53
|328
|2006.01.09 17:30
|buy
|118
|1.00
|202.25
|0.00
|202.57
|329
|2006.01.09 17:30
|modify
|114
|1.00
|201.37
|0.00
|201.85
|330
|2006.01.09 17:30
|modify
|117
|2.00
|201.77
|0.00
|201.85
|331
|2006.01.09 17:30
|buy
|119
|1.00
|202.27
|0.00
|202.59
|332
|2006.01.09 17:30
|sell
|120
|1.00
|202.19
|0.00
|201.87
|333
|2006.01.09 21:26
|t/p
|120
|1.00
|201.87
|0.00
|201.87
|273.81
|10781.34
|334
|2006.01.09 21:26
|sell
|121
|1.00
|201.79
|0.00
|201.47
|335
|2006.01.09 21:26
|buy
|122
|2.00
|201.87
|0.00
|202.19
|336
|2006.01.09 21:26
|modify
|118
|1.00
|202.25
|0.00
|202.19
|337
|2006.01.09 21:26
|modify
|119
|1.00
|202.27
|0.00
|202.19
|338
|2006.01.09 21:26
|t/p
|114
|1.00
|201.85
|0.00
|201.85
|-410.72
|10370.62
|339
|2006.01.09 21:26
|t/p
|117
|2.00
|201.85
|0.00
|201.85
|-136.90
|10233.72
|340
|2006.01.09 23:32
|t/p
|118
|1.00
|202.19
|0.00
|202.19
|-51.36
|10182.36
|341
|2006.01.09 23:32
|t/p
|119
|1.00
|202.19
|0.00
|202.19
|-68.48
|10113.88
|342
|2006.01.09 23:32
|t/p
|122
|2.00
|202.19
|0.00
|202.19
|547.76
|10661.64
|343
|2006.01.09 23:32
|buy
|123
|1.00
|202.27
|0.00
|202.59
|344
|2006.01.09 23:32
|sell
|124
|2.00
|202.19
|0.00
|201.87
|345
|2006.01.09 23:32
|modify
|121
|1.00
|201.79
|0.00
|201.87
|346
|2006.01.10 05:35
|t/p
|123
|1.00
|202.59
|0.00
|202.59
|293.73
|10955.37
|347
|2006.01.10 05:35
|buy
|125
|1.00
|202.67
|0.00
|202.99
|348
|2006.01.10 05:35
|modify
|121
|1.00
|201.79
|0.00
|202.27
|349
|2006.01.10 05:35
|modify
|124
|2.00
|202.19
|0.00
|202.27
|350
|2006.01.10 05:35
|buy
|126
|1.00
|202.69
|0.00
|203.01
|351
|2006.01.10 05:35
|sell
|127
|1.00
|202.61
|0.00
|202.29
|352
|2006.01.10 07:14
|t/p
|127
|1.00
|202.29
|0.00
|202.29
|273.81
|11229.18
|353
|2006.01.10 07:14
|sell
|128
|1.00
|202.20
|0.00
|201.88
|354
|2006.01.10 07:14
|buy
|129
|2.00
|202.28
|0.00
|202.60
|355
|2006.01.10 07:14
|modify
|125
|1.00
|202.67
|0.00
|202.60
|356
|2006.01.10 07:14
|modify
|126
|1.00
|202.69
|0.00
|202.60
|357
|2006.01.10 07:14
|t/p
|121
|1.00
|202.27
|0.00
|202.27
|-433.05
|10796.13
|358
|2006.01.10 07:14
|t/p
|124
|2.00
|202.27
|0.00
|202.27
|-181.58
|10614.54
|359
|2006.01.10 08:45
|t/p
|128
|1.00
|201.88
|0.00
|201.88
|273.81
|10888.35
|360
|2006.01.10 08:45
|sell
|130
|1.00
|201.77
|0.00
|201.45
|361
|2006.01.10 08:45
|modify
|125
|1.00
|202.67
|0.00
|202.17
|362
|2006.01.10 08:45
|modify
|126
|1.00
|202.69
|0.00
|202.17
|363
|2006.01.10 08:45
|modify
|129
|2.00
|202.28
|0.00
|202.17
|364
|2006.01.10 08:45
|buy
|131
|1.00
|201.86
|0.00
|202.18
|365
|2006.01.10 08:45
|sell
|132
|1.00
|201.78
|0.00
|201.46
|366
|2006.01.10 11:00
|t/p
|125
|1.00
|202.17
|0.00
|202.17
|-427.93
|10460.42
|367
|2006.01.10 11:00
|t/p
|126
|1.00
|202.17
|0.00
|202.17
|-445.05
|10015.37
|368
|2006.01.10 11:00
|t/p
|129
|2.00
|202.17
|0.00
|202.17
|-188.29
|9827.08
|369
|2006.01.10 11:00
|t/p
|131
|1.00
|202.18
|0.00
|202.18
|273.87
|10100.95
|370
|2006.01.10 11:00
|buy
|133
|1.00
|202.26
|0.00
|202.58
|371
|2006.01.10 11:00
|sell
|134
|2.00
|202.18
|0.00
|201.86
|372
|2006.01.10 11:00
|modify
|130
|1.00
|201.77
|0.00
|201.86
|373
|2006.01.10 11:00
|modify
|132
|1.00
|201.78
|0.00
|201.86
|374
|2006.01.10 12:02
|t/p
|130
|1.00
|201.86
|0.00
|201.86
|-77.01
|10023.94
|375
|2006.01.10 12:02
|t/p
|132
|1.00
|201.86
|0.00
|201.86
|-68.45
|9955.49
|376
|2006.01.10 12:02
|t/p
|134
|2.00
|201.86
|0.00
|201.86
|547.61
|10503.10
|377
|2006.01.10 12:02
|sell
|135
|1.00
|201.78
|0.00
|201.46
|378
|2006.01.10 12:02
|buy
|136
|2.00
|201.86
|0.00
|202.18
|379
|2006.01.10 12:02
|modify
|133
|1.00
|202.26
|0.00
|202.18
|380
|2006.01.10 13:00
|t/p
|133
|1.00
|202.18
|0.00
|202.18
|-68.47
|10434.63
|381
|2006.01.10 13:00
|t/p
|136
|2.00
|202.18
|0.00
|202.18
|547.76
|10982.39
|382
|2006.01.10 13:00
|buy
|137
|1.00
|202.28
|0.00
|202.60
|383
|2006.01.10 13:00
|sell
|138
|2.00
|202.20
|0.00
|201.88
|384
|2006.01.10 13:00
|modify
|135
|1.00
|201.78
|0.00
|201.88
|385
|2006.01.10 21:58
|t/p
|135
|1.00
|201.88
|0.00
|201.88
|-85.56
|10896.83
|386
|2006.01.10 21:58
|t/p
|138
|2.00
|201.88
|0.00
|201.88
|547.62
|11444.45
|387
|2006.01.10 21:58
|sell
|139
|1.00
|201.79
|0.00
|201.47
|388
|2006.01.10 21:58
|buy
|140
|2.00
|201.87
|0.00
|202.19
|389
|2006.01.10 21:58
|modify
|137
|1.00
|202.28
|0.00
|202.19
|390
|2006.01.11 06:25
|t/p
|137
|1.00
|202.19
|0.00
|202.19
|-57.17
|11387.28
|391
|2006.01.11 06:25
|t/p
|140
|2.00
|202.19
|0.00
|202.19
|587.49
|11974.77
|392
|2006.01.11 06:25
|buy
|141
|1.00
|202.27
|0.00
|202.59
|393
|2006.01.11 06:25
|sell
|142
|2.00
|202.19
|0.00
|201.87
|394
|2006.01.11 06:25
|modify
|139
|1.00
|201.79
|0.00
|201.87
|395
|2006.01.11 09:13
|t/p
|139
|1.00
|201.87
|0.00
|201.87
|-90.79
|11883.98
|396
|2006.01.11 09:13
|t/p
|142
|2.00
|201.87
|0.00
|201.87
|547.62
|12431.60
|397
|2006.01.11 09:13
|sell
|143
|1.00
|201.79
|0.00
|201.47
|398
|2006.01.11 09:13
|buy
|144
|2.00
|201.87
|0.00
|202.19
|399
|2006.01.11 09:13
|modify
|141
|1.00
|202.27
|0.00
|202.19
|400
|2006.01.11 10:33
|t/p
|143
|1.00
|201.47
|0.00
|201.47
|273.81
|12705.41
|401
|2006.01.11 10:33
|sell
|145
|1.00
|201.39
|0.00
|201.07
|402
|2006.01.11 10:33
|modify
|141
|1.00
|202.27
|0.00
|201.79
|403
|2006.01.11 10:33
|modify
|144
|2.00
|201.87
|0.00
|201.79
|404
|2006.01.11 10:33
|buy
|146
|1.00
|201.48
|0.00
|201.80
|405
|2006.01.11 10:33
|sell
|147
|1.00
|201.40
|0.00
|201.08
|406
|2006.01.11 11:33
|t/p
|147
|1.00
|201.08
|0.00
|201.08
|273.81
|12979.22
|407
|2006.01.11 11:33
|sell
|148
|1.00
|200.99
|0.00
|200.67
|408
|2006.01.11 11:33
|buy
|149
|2.00
|201.07
|0.00
|201.39
|409
|2006.01.11 11:33
|modify
|141
|1.00
|202.27
|0.00
|201.39
|410
|2006.01.11 11:33
|modify
|144
|2.00
|201.87
|0.00
|201.39
|411
|2006.01.11 11:33
|modify
|146
|1.00
|201.48
|0.00
|201.39
|412
|2006.01.11 11:33
|t/p
|145
|1.00
|201.07
|0.00
|201.07
|273.81
|13253.03
|413
|2006.01.11 12:18
|t/p
|148
|1.00
|200.67
|0.00
|200.67
|273.81
|13526.84
|414
|2006.01.11 12:18
|sell
|150
|1.00
|200.58
|0.00
|200.26
|415
|2006.01.11 12:18
|modify
|141
|1.00
|202.27
|0.00
|200.98
|416
|2006.01.11 12:18
|modify
|144
|2.00
|201.87
|0.00
|200.98
|417
|2006.01.11 12:18
|modify
|146
|1.00
|201.48
|0.00
|200.98
|418
|2006.01.11 12:18
|modify
|149
|2.00
|201.07
|0.00
|200.98
|419
|2006.01.11 12:18
|sell
|151
|1.00
|200.56
|0.00
|200.24
|420
|2006.01.11 12:18
|sell
|152
|1.00
|200.57
|0.00
|200.25
|421
|2006.01.11 12:18
|buy
|153
|1.00
|200.66
|0.00
|200.98
|422
|2006.01.11 12:18
|sell
|154
|1.00
|200.58
|0.00
|200.26
|423
|2006.01.11 12:50
|t/p
|141
|1.00
|200.98
|0.00
|200.98
|-1104.07
|12422.77
|424
|2006.01.11 12:50
|t/p
|144
|2.00
|200.98
|0.00
|200.98
|-1523.45
|10899.32
|425
|2006.01.11 12:50
|t/p
|146
|1.00
|200.98
|0.00
|200.98
|-427.93
|10471.39
|426
|2006.01.11 12:50
|t/p
|149
|2.00
|200.98
|0.00
|200.98
|-154.06
|10317.33
|427
|2006.01.11 12:50
|t/p
|153
|1.00
|200.98
|0.00
|200.98
|273.88
|10591.21
|428
|2006.01.11 12:50
|buy
|155
|1.00
|201.07
|0.00
|201.39
|429
|2006.01.11 12:50
|modify
|150
|1.00
|200.58
|0.00
|200.67
|430
|2006.01.11 12:50
|modify
|151
|1.00
|200.56
|0.00
|200.67
|431
|2006.01.11 12:50
|modify
|152
|1.00
|200.57
|0.00
|200.67
|432
|2006.01.11 12:50
|modify
|154
|1.00
|200.58
|0.00
|200.67
|433
|2006.01.11 12:50
|buy
|156
|1.00
|201.08
|0.00
|201.40
|434
|2006.01.11 12:50
|sell
|157
|1.00
|201.00
|0.00
|200.68
|435
|2006.01.11 18:13
|t/p
|155
|1.00
|201.39
|0.00
|201.39
|273.88
|10865.09
|436
|2006.01.11 18:18
|t/p
|156
|1.00
|201.40
|0.00
|201.40
|273.88
|11138.97
|437
|2006.01.11 18:18
|buy
|158
|1.00
|201.48
|0.00
|201.80
|438
|2006.01.11 18:18
|modify
|150
|1.00
|200.58
|0.00
|201.08
|439
|2006.01.11 18:18
|modify
|151
|1.00
|200.56
|0.00
|201.08
|440
|2006.01.11 18:18
|modify
|152
|1.00
|200.57
|0.00
|201.08
|441
|2006.01.11 18:18
|modify
|154
|1.00
|200.58
|0.00
|201.08
|442
|2006.01.11 18:18
|modify
|157
|1.00
|201.00
|0.00
|201.08
|443
|2006.01.11 18:18
|buy
|159
|1.00
|201.49
|0.00
|201.81
|444
|2006.01.11 18:18
|sell
|160
|1.00
|201.41
|0.00
|201.09
|445
|2006.01.11 23:30
|t/p
|158
|1.00
|201.80
|0.00
|201.80
|273.88
|11412.85
|446
|2006.01.12 00:30
|t/p
|159
|1.00
|201.81
|0.00
|201.81
|333.45
|11746.30
|447
|2006.01.12 00:30
|buy
|161
|1.00
|201.92
|0.00
|202.24
|448
|2006.01.12 00:30
|modify
|150
|1.00
|200.58
|0.00
|201.52
|449
|2006.01.12 00:30
|modify
|151
|1.00
|200.56
|0.00
|201.52
|450
|2006.01.12 00:30
|modify
|152
|1.00
|200.57
|0.00
|201.52
|451
|2006.01.12 00:30
|modify
|154
|1.00
|200.58
|0.00
|201.52
|452
|2006.01.12 00:30
|modify
|157
|1.00
|201.00
|0.00
|201.52
|453
|2006.01.12 00:30
|modify
|160
|1.00
|201.41
|0.00
|201.52
|454
|2006.01.12 00:31
|buy
|162
|1.00
|201.91
|0.00
|202.23
|455
|2006.01.12 00:31
|buy
|163
|1.00
|201.93
|0.00
|202.25
|456
|2006.01.12 00:31
|buy
|164
|1.00
|201.94
|0.00
|202.26
|457
|2006.01.12 00:31
|buy
|165
|1.00
|201.93
|0.00
|202.25
|458
|2006.01.12 00:31
|sell
|166
|1.00
|201.85
|0.00
|201.53
|459
|2006.01.12 02:55
|t/p
|166
|1.00
|201.53
|0.00
|201.53
|273.81
|12020.11
|460
|2006.01.12 02:55
|sell
|167
|1.00
|201.45
|0.00
|201.13
|461
|2006.01.12 02:55
|buy
|168
|2.00
|201.53
|0.00
|201.85
|462
|2006.01.12 02:55
|modify
|161
|1.00
|201.92
|0.00
|201.85
|463
|2006.01.12 02:55
|modify
|162
|1.00
|201.91
|0.00
|201.85
|464
|2006.01.12 02:55
|modify
|163
|1.00
|201.93
|0.00
|201.85
|465
|2006.01.12 02:55
|modify
|164
|1.00
|201.94
|0.00
|201.85
|466
|2006.01.12 02:55
|modify
|165
|1.00
|201.93
|0.00
|201.85
|467
|2006.01.12 02:55
|t/p
|150
|1.00
|201.52
|0.00
|201.52
|-871.34
|11148.76
|468
|2006.01.12 02:55
|t/p
|151
|1.00
|201.52
|0.00
|201.52
|-888.45
|10260.31
|469
|2006.01.12 02:55
|t/p
|152
|1.00
|201.52
|0.00
|201.52
|-879.89
|9380.41
|470
|2006.01.12 02:55
|t/p
|154
|1.00
|201.52
|0.00
|201.52
|-871.34
|8509.07
|471
|2006.01.12 02:55
|t/p
|157
|1.00
|201.52
|0.00
|201.52
|-511.96
|7997.10
|472
|2006.01.12 02:55
|t/p
|160
|1.00
|201.52
|0.00
|201.52
|-161.14
|7835.96
|473
|2006.01.12 08:36
|t/p
|167
|1.00
|201.13
|0.00
|201.13
|273.81
|8109.77
|474
|2006.01.12 08:36
|close at stop
|168
|2.00
|201.04
|0.00
|201.85
|-838.76
|7271.01
|475
|2006.01.12 08:36
|close at stop
|165
|1.00
|201.04
|0.00
|201.85
|-761.73
|6509.28
|476
|2006.01.12 08:36
|close at stop
|164
|1.00
|201.04
|0.00
|201.85
|-770.29
|5738.99
|477
|2006.01.12 08:36
|close at stop
|163
|1.00
|201.04
|0.00
|201.85
|-761.73
|4977.26
|478
|2006.01.12 08:36
|close at stop
|162
|1.00
|201.04
|0.00
|201.85
|-744.61
|4232.65
|479
|2006.01.12 08:36
|close at stop
|161
|1.00
|201.04
|0.00
|201.85
|-753.17
|3479.48