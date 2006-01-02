Strategy Tester Report
Blessing Martingale_v3

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
PeriodDaily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.10.25 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTP=40; Lots=1; magic=111;
Bars in test616Ticks modelled2058194Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-6520.52Gross profit28708.20Gross loss-35228.72
Profit factor0.81Expected payoff-38.81
Absolute drawdown6520.52Maximal drawdown14332.58 (80.47%)Relative drawdown80.47% (14332.58)
Total trades168Short positions (won %)82 (47.56%)Long positions (won %)86 (45.35%)
Profit trades (% of total)78 (46.43%)Loss trades (% of total)90 (53.57%)
Largestprofit trade1095.25loss trade-1813.98
Averageprofit trade368.05loss trade-391.43
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (2738.73)consecutive losses (loss in money)10 (-4585.02)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2738.73 (9)consecutive loss (count of losses)-5057.92 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00buy11.00203.070.00203.39
22006.01.02 00:00sell21.00202.990.00202.67
32006.01.02 02:17t/p21.00202.670.00202.67273.8110273.81
42006.01.02 02:17sell31.00202.370.00202.05
52006.01.02 02:17buy42.00202.450.00202.77
62006.01.02 02:17modify11.00203.070.00202.77
72006.01.02 08:57t/p11.00202.770.00202.77-256.7610017.05
82006.01.02 08:57t/p42.00202.770.00202.77547.7410564.79
92006.01.02 08:57buy51.00202.860.00203.18
102006.01.02 08:57sell62.00202.780.00202.46
112006.01.02 08:57modify31.00202.370.00202.46
122006.01.02 09:59t/p51.00203.180.00203.18273.8810838.67
132006.01.02 09:59buy71.00203.280.00203.60
142006.01.02 09:59modify31.00202.370.00202.88
152006.01.02 09:59modify62.00202.780.00202.88
162006.01.02 09:59buy81.00203.260.00203.58
172006.01.02 09:59sell91.00203.180.00202.86
182006.01.02 17:28t/p31.00202.880.00202.88-436.3710402.30
192006.01.02 17:28t/p62.00202.880.00202.88-171.1310231.17
202006.01.02 17:28t/p91.00202.860.00202.86273.8110504.98
212006.01.02 17:28sell101.00202.760.00202.44
222006.01.02 17:28buy112.00202.840.00203.16
232006.01.02 17:28modify71.00203.280.00203.16
242006.01.02 17:28modify81.00203.260.00203.16
252006.01.02 20:20t/p71.00203.160.00203.16-102.7010402.28
262006.01.02 20:20t/p81.00203.160.00203.16-85.5910316.69
272006.01.02 20:20t/p112.00203.160.00203.16547.7610864.45
282006.01.02 20:20buy121.00203.260.00203.58
292006.01.02 20:20sell132.00203.180.00202.86
302006.01.02 20:20modify101.00202.760.00202.86
312006.01.02 22:59t/p101.00202.860.00202.86-85.5710778.88
322006.01.02 22:59t/p132.00202.860.00202.86547.6011326.48
332006.01.02 22:59sell141.00202.770.00202.45
342006.01.02 22:59buy152.00202.850.00203.17
352006.01.02 22:59modify121.00203.260.00203.17
362006.01.03 03:06t/p141.00202.450.00202.45251.4711577.95
372006.01.03 03:06sell161.00202.360.00202.04
382006.01.03 03:06modify121.00203.260.00202.76
392006.01.03 03:06modify152.00202.850.00202.76
402006.01.03 03:06buy171.00202.410.00202.73
412006.01.03 03:06sell181.00202.330.00202.01
422006.01.03 03:47t/p171.00202.730.00202.73273.8711851.82
432006.01.03 03:47buy191.00202.820.00203.14
442006.01.03 03:47sell202.00202.740.00202.42
452006.01.03 03:47modify161.00202.360.00202.42
462006.01.03 03:47modify181.00202.330.00202.42
472006.01.03 03:59t/p121.00202.760.00202.76-408.0711443.75
482006.01.03 03:59t/p152.00202.760.00202.76-114.3411329.41
492006.01.03 05:25t/p161.00202.420.00202.42-51.3411278.07
502006.01.03 05:25t/p181.00202.420.00202.42-77.0011201.07
512006.01.03 05:25t/p202.00202.420.00202.42547.6211748.69
522006.01.03 05:25sell211.00202.340.00202.02
532006.01.03 05:25buy222.00202.420.00202.74
542006.01.03 05:25modify191.00202.820.00202.74
552006.01.03 06:15t/p191.00202.740.00202.74-68.4811680.21
562006.01.03 06:15t/p222.00202.740.00202.74547.7712227.98
572006.01.03 06:15buy231.00202.820.00203.14
582006.01.03 06:15sell242.00202.740.00202.42
592006.01.03 06:15modify211.00202.340.00202.42
602006.01.03 17:31t/p211.00202.420.00202.42-68.4512159.53
612006.01.03 17:31t/p242.00202.420.00202.42547.6112707.14
622006.01.03 17:31sell251.00202.330.00202.01
632006.01.03 17:31buy262.00202.410.00202.73
642006.01.03 17:31modify231.00202.820.00202.73
652006.01.03 18:53t/p231.00202.730.00202.73-77.0312630.11
662006.01.03 18:53t/p262.00202.730.00202.73547.7613177.87
672006.01.03 18:53buy271.00202.810.00203.13
682006.01.03 18:53sell282.00202.730.00202.41
692006.01.03 18:53modify251.00202.330.00202.41
702006.01.04 00:25t/p271.00203.130.00203.13293.7413471.61
712006.01.04 00:25buy291.00203.210.00203.53
722006.01.04 00:25sell304.00203.130.00202.81
732006.01.04 00:25modify251.00202.330.00202.81
742006.01.04 00:25modify282.00202.730.00202.81
752006.01.04 00:54t/p251.00202.810.00202.81-433.0613038.54
762006.01.04 00:54t/p282.00202.810.00202.81-181.5812856.96
772006.01.04 00:54t/p304.00202.810.00202.811095.2513952.21
782006.01.04 00:54sell311.00202.700.00202.38
792006.01.04 00:54buy322.00202.780.00203.10
802006.01.04 00:54modify291.00203.210.00203.10
812006.01.04 09:30t/p291.00203.100.00203.10-94.1513858.06
822006.01.04 09:30t/p322.00203.100.00203.10547.7514405.81
832006.01.04 09:30buy331.00203.180.00203.50
842006.01.04 09:30sell342.00203.100.00202.78
852006.01.04 09:30modify311.00202.700.00202.78
862006.01.04 10:19t/p331.00203.500.00203.50273.8714679.68
872006.01.04 10:19buy351.00203.580.00203.90
882006.01.04 10:19sell364.00203.500.00203.18
892006.01.04 10:19modify311.00202.700.00203.18
902006.01.04 10:19modify342.00203.100.00203.18
912006.01.04 10:21t/p351.00203.900.00203.90273.8814953.56
922006.01.04 10:21buy371.00203.980.00204.30
932006.01.04 10:21modify311.00202.700.00203.58
942006.01.04 10:21modify342.00203.100.00203.58
952006.01.04 10:21modify364.00203.500.00203.58
962006.01.04 10:21buy381.00204.000.00204.32
972006.01.04 10:21buy391.00204.020.00204.34
982006.01.04 10:21sell401.00203.940.00203.62
992006.01.04 10:54t/p401.00203.620.00203.62273.8215227.38
1002006.01.04 10:54sell411.00203.540.00203.22
1012006.01.04 10:54buy422.00203.620.00203.94
1022006.01.04 10:54modify371.00203.980.00203.94
1032006.01.04 10:54modify381.00204.000.00203.94
1042006.01.04 10:54modify391.00204.020.00203.94
1052006.01.04 11:31t/p371.00203.940.00203.94-34.2315193.15
1062006.01.04 11:31t/p381.00203.940.00203.94-51.3515141.80
1072006.01.04 11:31t/p391.00203.940.00203.94-68.4715073.33
1082006.01.04 11:31t/p422.00203.940.00203.94547.7615621.09
1092006.01.04 11:31buy431.00204.020.00204.34
1102006.01.04 11:31modify311.00202.700.00203.62
1112006.01.04 11:31modify342.00203.100.00203.62
1122006.01.04 11:31modify364.00203.500.00203.62
1132006.01.04 11:31modify411.00203.540.00203.62
1142006.01.04 11:31buy441.00204.010.00204.33
1152006.01.04 11:31buy451.00204.020.00204.34
1162006.01.04 11:31buy461.00204.030.00204.35
1172006.01.04 11:31sell471.00203.950.00203.63
1182006.01.04 16:02t/p441.00204.330.00204.33273.8815894.97
1192006.01.04 16:09t/p431.00204.340.00204.34273.8816168.85
1202006.01.04 16:09t/p451.00204.340.00204.34273.8816442.73
1212006.01.04 16:09t/p461.00204.350.00204.35273.8916716.62
1222006.01.04 16:09buy481.00204.430.00204.75
1232006.01.04 16:09modify311.00202.700.00204.03
1242006.01.04 16:09modify342.00203.100.00204.03
1252006.01.04 16:09modify364.00203.500.00204.03
1262006.01.04 16:09modify411.00203.540.00204.03
1272006.01.04 16:09modify471.00203.950.00204.03
1282006.01.04 16:09buy491.00204.450.00204.77
1292006.01.04 16:09buy501.00204.460.00204.78
1302006.01.04 16:09buy511.00204.450.00204.77
1312006.01.04 16:09buy521.00204.460.00204.78
1322006.01.04 16:09buy531.00204.460.00204.78
1332006.01.04 16:09sell541.00204.380.00204.06
1342006.01.04 17:11t/p481.00204.750.00204.75273.8716990.49
1352006.01.04 17:11t/p491.00204.770.00204.77273.8817264.37
1362006.01.04 17:11t/p511.00204.770.00204.77273.8817538.25
1372006.01.04 19:06t/p541.00204.060.00204.06273.8117812.06
1382006.01.04 19:06buy552.00204.060.00204.38
1392006.01.04 19:06modify501.00204.460.00204.38
1402006.01.04 19:06modify521.00204.460.00204.38
1412006.01.04 19:06modify531.00204.460.00204.38
1422006.01.04 19:06buy561.00204.070.00204.39
1432006.01.04 19:06sell571.00203.990.00203.67
1442006.01.04 19:06t/p311.00204.030.00204.03-1138.0216674.04
1452006.01.04 19:06t/p342.00204.030.00204.03-1591.5115082.53
1462006.01.04 19:06t/p364.00204.030.00204.03-1813.9813268.55
1472006.01.04 19:06t/p411.00204.030.00204.03-419.2712849.28
1482006.01.04 19:06t/p471.00204.030.00204.03-68.4512780.83
1492006.01.05 00:44t/p501.00204.380.00204.38-8.8912771.94
1502006.01.05 00:44t/p521.00204.380.00204.38-8.8912763.05
1512006.01.05 00:44t/p531.00204.380.00204.38-8.9012754.14
1522006.01.05 00:44t/p552.00204.380.00204.38666.9113421.05
1532006.01.05 00:44t/p561.00204.390.00204.39333.4613754.51
1542006.01.05 00:44buy581.00204.470.00204.79
1552006.01.05 00:44sell592.00204.390.00204.07
1562006.01.05 00:44modify571.00203.990.00204.07
1572006.01.05 04:30t/p571.00204.070.00204.07-135.4713619.03
1582006.01.05 04:30t/p592.00204.070.00204.07547.6114166.64
1592006.01.05 04:30sell601.00203.980.00203.66
1602006.01.05 04:30buy612.00204.060.00204.38
1612006.01.05 04:30modify581.00204.470.00204.38
1622006.01.05 08:02t/p601.00203.660.00203.66273.8114440.45
1632006.01.05 08:02sell621.00203.570.00203.25
1642006.01.05 08:02buy634.00203.650.00203.97
1652006.01.05 08:02modify581.00204.470.00203.97
1662006.01.05 08:02modify612.00204.060.00203.97
1672006.01.05 08:54t/p621.00203.250.00203.25273.8214714.27
1682006.01.05 08:54sell641.00203.170.00202.85
1692006.01.05 08:54modify581.00204.470.00203.57
1702006.01.05 08:54modify612.00204.060.00203.57
1712006.01.05 08:54modify634.00203.650.00203.57
1722006.01.05 08:54sell651.00203.180.00202.86
1732006.01.05 08:54sell661.00203.200.00202.88
1742006.01.05 08:54buy671.00203.300.00203.62
1752006.01.05 08:54sell681.00203.220.00202.90
1762006.01.05 10:41t/p581.00203.570.00203.57-770.2813943.99
1772006.01.05 10:41t/p612.00203.570.00203.57-838.7613105.23
1782006.01.05 10:41t/p634.00203.570.00203.57-273.9112831.32
1792006.01.05 10:44t/p671.00203.620.00203.62273.8813105.20
1802006.01.05 10:44buy691.00203.700.00204.02
1812006.01.05 10:44sell702.00203.620.00203.30
1822006.01.05 10:44modify641.00203.170.00203.30
1832006.01.05 10:44modify651.00203.180.00203.30
1842006.01.05 10:44modify661.00203.200.00203.30
1852006.01.05 10:44modify681.00203.220.00203.30
1862006.01.05 13:26t/p691.00204.020.00204.02273.8813379.08
1872006.01.05 13:26buy711.00204.100.00204.42
1882006.01.05 13:26modify641.00203.170.00203.70
1892006.01.05 13:26modify651.00203.180.00203.70
1902006.01.05 13:26modify661.00203.200.00203.70
1912006.01.05 13:26modify681.00203.220.00203.70
1922006.01.05 13:26modify702.00203.620.00203.70
1932006.01.05 13:27buy721.00204.110.00204.43
1942006.01.05 13:27sell731.00204.030.00203.71
1952006.01.05 14:09t/p641.00203.700.00203.70-453.5012925.58
1962006.01.05 14:09t/p651.00203.700.00203.70-444.9412480.64
1972006.01.05 14:09t/p661.00203.700.00203.70-427.8312052.81
1982006.01.05 14:09t/p681.00203.700.00203.70-410.7211642.09
1992006.01.05 14:09t/p702.00203.700.00203.70-136.9011505.19
2002006.01.05 14:09t/p731.00203.710.00203.71273.8211779.01
2012006.01.05 14:09sell741.00203.620.00203.30
2022006.01.05 14:09buy752.00203.700.00204.02
2032006.01.05 14:09modify711.00204.100.00204.02
2042006.01.05 14:09modify721.00204.110.00204.02
2052006.01.05 21:57t/p741.00203.300.00203.30273.8012052.81
2062006.01.05 21:57sell761.00203.200.00202.88
2072006.01.05 21:57modify711.00204.100.00203.60
2082006.01.05 21:57modify721.00204.110.00203.60
2092006.01.05 21:57modify752.00203.700.00203.60
2102006.01.05 21:57buy771.00203.300.00203.62
2112006.01.05 21:57sell781.00203.220.00202.90
2122006.01.05 23:09t/p711.00203.600.00203.60-427.9411624.87
2132006.01.05 23:09t/p721.00203.600.00203.60-436.5111188.36
2142006.01.05 23:09t/p752.00203.600.00203.60-171.1711017.19
2152006.01.05 23:55t/p771.00203.620.00203.62273.8811291.07
2162006.01.05 23:55buy791.00203.700.00204.02
2172006.01.05 23:55sell802.00203.620.00203.30
2182006.01.05 23:55modify761.00203.200.00203.30
2192006.01.05 23:55modify781.00203.220.00203.30
2202006.01.06 09:22t/p761.00203.300.00203.30-107.9111183.16
2212006.01.06 09:22t/p781.00203.300.00203.30-90.8011092.36
2222006.01.06 09:22t/p802.00203.300.00203.30502.9611595.31
2232006.01.06 09:22sell811.00203.220.00202.90
2242006.01.06 09:22buy822.00203.300.00203.62
2252006.01.06 09:22modify791.00203.700.00203.62
2262006.01.06 09:54t/p791.00203.620.00203.62-48.6211546.69
2272006.01.06 09:54t/p822.00203.620.00203.62547.7612094.45
2282006.01.06 09:54buy831.00203.700.00204.02
2292006.01.06 09:54sell842.00203.620.00203.30
2302006.01.06 09:54modify811.00203.220.00203.30
2312006.01.06 14:47t/p811.00203.300.00203.30-68.4612025.99
2322006.01.06 14:47t/p842.00203.300.00203.30547.6212573.61
2332006.01.06 14:47sell851.00203.200.00202.88
2342006.01.06 14:47buy862.00203.280.00203.60
2352006.01.06 14:47modify831.00203.700.00203.60
2362006.01.06 14:48t/p851.00202.880.00202.88273.8112847.42
2372006.01.06 14:48sell871.00202.740.00202.42
2382006.01.06 14:48modify831.00203.700.00203.14
2392006.01.06 14:48modify862.00203.280.00203.14
2402006.01.06 14:48buy881.00202.760.00203.08
2412006.01.06 14:48sell891.00202.680.00202.36
2422006.01.06 15:11t/p871.00202.420.00202.42273.8113121.23
2432006.01.06 15:11t/p891.00202.360.00202.36273.8113395.04
2442006.01.06 15:11sell901.00202.260.00201.94
2452006.01.06 15:11buy912.00202.340.00202.66
2462006.01.06 15:11modify831.00203.700.00202.66
2472006.01.06 15:11modify862.00203.280.00202.66
2482006.01.06 15:11modify881.00202.760.00202.66
2492006.01.06 15:52t/p831.00202.660.00202.66-890.1112504.93
2502006.01.06 15:52t/p862.00202.660.00202.66-1061.2811443.65
2512006.01.06 15:52t/p881.00202.660.00202.66-85.5811358.07
2522006.01.06 15:52t/p912.00202.660.00202.66547.7611905.83
2532006.01.06 15:52buy921.00202.740.00203.06
2542006.01.06 15:52sell932.00202.660.00202.34
2552006.01.06 15:52modify901.00202.260.00202.34
2562006.01.06 16:41t/p921.00203.060.00203.06273.8812179.71
2572006.01.06 16:41buy941.00203.140.00203.46
2582006.01.06 16:41modify901.00202.260.00202.74
2592006.01.06 16:41modify932.00202.660.00202.74
2602006.01.06 16:41buy951.00203.130.00203.45
2612006.01.06 16:41sell961.00203.050.00202.73
2622006.01.06 17:40t/p901.00202.740.00202.74-410.7111769.00
2632006.01.06 17:40t/p932.00202.740.00202.74-136.9011632.10
2642006.01.06 17:40t/p961.00202.730.00202.73273.8111905.91
2652006.01.06 17:40sell971.00202.640.00202.32
2662006.01.06 17:40buy982.00202.720.00203.04
2672006.01.06 17:40modify941.00203.140.00203.04
2682006.01.06 17:40modify951.00203.130.00203.04
2692006.01.09 01:10t/p971.00202.320.00202.32251.4712157.38
2702006.01.09 01:10sell991.00202.230.00201.91
2712006.01.09 01:10modify941.00203.140.00202.63
2722006.01.09 01:10modify951.00203.130.00202.63
2732006.01.09 01:10modify982.00202.720.00202.63
2742006.01.09 01:10buy1001.00202.310.00202.63
2752006.01.09 01:10sell1011.00202.230.00201.91
2762006.01.09 01:24t/p991.00201.910.00201.91273.8112431.19
2772006.01.09 01:24t/p1011.00201.910.00201.91273.8112705.00
2782006.01.09 01:24sell1021.00201.820.00201.50
2792006.01.09 01:24modify941.00203.140.00202.22
2802006.01.09 01:24modify951.00203.130.00202.22
2812006.01.09 01:24modify982.00202.720.00202.22
2822006.01.09 01:24modify1001.00202.310.00202.22
2832006.01.09 01:24sell1031.00201.790.00201.47
2842006.01.09 01:24buy1041.00201.890.00202.21
2852006.01.09 01:24sell1051.00201.810.00201.49
2862006.01.09 09:52t/p1021.00201.500.00201.50273.8112978.81
2872006.01.09 09:54t/p1051.00201.490.00201.49273.8113252.62
2882006.01.09 09:54sell1061.00201.400.00201.08
2892006.01.09 09:54modify941.00203.140.00201.80
2902006.01.09 09:54modify951.00203.130.00201.80
2912006.01.09 09:54modify982.00202.720.00201.80
2922006.01.09 09:54modify1001.00202.310.00201.80
2932006.01.09 09:54modify1041.00201.890.00201.80
2942006.01.09 09:54t/p1031.00201.470.00201.47273.8113526.43
2952006.01.09 09:54sell1071.00201.390.00201.07
2962006.01.09 09:54sell1081.00201.400.00201.08
2972006.01.09 09:54sell1091.00201.390.00201.07
2982006.01.09 09:54buy1101.00201.460.00201.78
2992006.01.09 09:54sell1111.00201.380.00201.06
3002006.01.09 11:18t/p1101.00201.780.00201.78273.8813800.31
3012006.01.09 11:18buy1121.00201.860.00202.18
3022006.01.09 11:18sell1132.00201.780.00201.46
3032006.01.09 11:18modify1061.00201.400.00201.46
3042006.01.09 11:18modify1071.00201.390.00201.46
3052006.01.09 11:18modify1081.00201.400.00201.46
3062006.01.09 11:18modify1091.00201.390.00201.46
3072006.01.09 11:18modify1111.00201.380.00201.46
3082006.01.09 11:18t/p941.00201.800.00201.80-1127.0112673.30
3092006.01.09 11:18t/p951.00201.800.00201.80-1118.4511554.85
3102006.01.09 11:18t/p982.00201.800.00201.80-1535.0810019.77
3112006.01.09 11:18t/p1001.00201.800.00201.80-436.499583.28
3122006.01.09 11:18t/p1041.00201.800.00201.80-77.039506.25
3132006.01.09 12:33t/p1061.00201.460.00201.46-51.359454.90
3142006.01.09 12:33t/p1071.00201.460.00201.46-59.909395.00
3152006.01.09 12:33t/p1081.00201.460.00201.46-51.359343.65
3162006.01.09 12:33t/p1091.00201.460.00201.46-59.909283.75
3172006.01.09 12:33t/p1111.00201.460.00201.46-68.469215.29
3182006.01.09 12:33t/p1132.00201.460.00201.46547.629762.91
3192006.01.09 12:33sell1141.00201.370.00201.05
3202006.01.09 12:33buy1152.00201.450.00201.77
3212006.01.09 12:33modify1121.00201.860.00201.77
3222006.01.09 17:03t/p1121.00201.770.00201.77-77.039685.88
3232006.01.09 17:03t/p1152.00201.770.00201.77547.7710233.65
3242006.01.09 17:03buy1161.00201.850.00202.17
3252006.01.09 17:03sell1172.00201.770.00201.45
3262006.01.09 17:03modify1141.00201.370.00201.45
3272006.01.09 17:30t/p1161.00202.170.00202.17273.8810507.53
3282006.01.09 17:30buy1181.00202.250.00202.57
3292006.01.09 17:30modify1141.00201.370.00201.85
3302006.01.09 17:30modify1172.00201.770.00201.85
3312006.01.09 17:30buy1191.00202.270.00202.59
3322006.01.09 17:30sell1201.00202.190.00201.87
3332006.01.09 21:26t/p1201.00201.870.00201.87273.8110781.34
3342006.01.09 21:26sell1211.00201.790.00201.47
3352006.01.09 21:26buy1222.00201.870.00202.19
3362006.01.09 21:26modify1181.00202.250.00202.19
3372006.01.09 21:26modify1191.00202.270.00202.19
3382006.01.09 21:26t/p1141.00201.850.00201.85-410.7210370.62
3392006.01.09 21:26t/p1172.00201.850.00201.85-136.9010233.72
3402006.01.09 23:32t/p1181.00202.190.00202.19-51.3610182.36
3412006.01.09 23:32t/p1191.00202.190.00202.19-68.4810113.88
3422006.01.09 23:32t/p1222.00202.190.00202.19547.7610661.64
3432006.01.09 23:32buy1231.00202.270.00202.59
3442006.01.09 23:32sell1242.00202.190.00201.87
3452006.01.09 23:32modify1211.00201.790.00201.87
3462006.01.10 05:35t/p1231.00202.590.00202.59293.7310955.37
3472006.01.10 05:35buy1251.00202.670.00202.99
3482006.01.10 05:35modify1211.00201.790.00202.27
3492006.01.10 05:35modify1242.00202.190.00202.27
3502006.01.10 05:35buy1261.00202.690.00203.01
3512006.01.10 05:35sell1271.00202.610.00202.29
3522006.01.10 07:14t/p1271.00202.290.00202.29273.8111229.18
3532006.01.10 07:14sell1281.00202.200.00201.88
3542006.01.10 07:14buy1292.00202.280.00202.60
3552006.01.10 07:14modify1251.00202.670.00202.60
3562006.01.10 07:14modify1261.00202.690.00202.60
3572006.01.10 07:14t/p1211.00202.270.00202.27-433.0510796.13
3582006.01.10 07:14t/p1242.00202.270.00202.27-181.5810614.54
3592006.01.10 08:45t/p1281.00201.880.00201.88273.8110888.35
3602006.01.10 08:45sell1301.00201.770.00201.45
3612006.01.10 08:45modify1251.00202.670.00202.17
3622006.01.10 08:45modify1261.00202.690.00202.17
3632006.01.10 08:45modify1292.00202.280.00202.17
3642006.01.10 08:45buy1311.00201.860.00202.18
3652006.01.10 08:45sell1321.00201.780.00201.46
3662006.01.10 11:00t/p1251.00202.170.00202.17-427.9310460.42
3672006.01.10 11:00t/p1261.00202.170.00202.17-445.0510015.37
3682006.01.10 11:00t/p1292.00202.170.00202.17-188.299827.08
3692006.01.10 11:00t/p1311.00202.180.00202.18273.8710100.95
3702006.01.10 11:00buy1331.00202.260.00202.58
3712006.01.10 11:00sell1342.00202.180.00201.86
3722006.01.10 11:00modify1301.00201.770.00201.86
3732006.01.10 11:00modify1321.00201.780.00201.86
3742006.01.10 12:02t/p1301.00201.860.00201.86-77.0110023.94
3752006.01.10 12:02t/p1321.00201.860.00201.86-68.459955.49
3762006.01.10 12:02t/p1342.00201.860.00201.86547.6110503.10
3772006.01.10 12:02sell1351.00201.780.00201.46
3782006.01.10 12:02buy1362.00201.860.00202.18
3792006.01.10 12:02modify1331.00202.260.00202.18
3802006.01.10 13:00t/p1331.00202.180.00202.18-68.4710434.63
3812006.01.10 13:00t/p1362.00202.180.00202.18547.7610982.39
3822006.01.10 13:00buy1371.00202.280.00202.60
3832006.01.10 13:00sell1382.00202.200.00201.88
3842006.01.10 13:00modify1351.00201.780.00201.88
3852006.01.10 21:58t/p1351.00201.880.00201.88-85.5610896.83
3862006.01.10 21:58t/p1382.00201.880.00201.88547.6211444.45
3872006.01.10 21:58sell1391.00201.790.00201.47
3882006.01.10 21:58buy1402.00201.870.00202.19
3892006.01.10 21:58modify1371.00202.280.00202.19
3902006.01.11 06:25t/p1371.00202.190.00202.19-57.1711387.28
3912006.01.11 06:25t/p1402.00202.190.00202.19587.4911974.77
3922006.01.11 06:25buy1411.00202.270.00202.59
3932006.01.11 06:25sell1422.00202.190.00201.87
3942006.01.11 06:25modify1391.00201.790.00201.87
3952006.01.11 09:13t/p1391.00201.870.00201.87-90.7911883.98
3962006.01.11 09:13t/p1422.00201.870.00201.87547.6212431.60
3972006.01.11 09:13sell1431.00201.790.00201.47
3982006.01.11 09:13buy1442.00201.870.00202.19
3992006.01.11 09:13modify1411.00202.270.00202.19
4002006.01.11 10:33t/p1431.00201.470.00201.47273.8112705.41
4012006.01.11 10:33sell1451.00201.390.00201.07
4022006.01.11 10:33modify1411.00202.270.00201.79
4032006.01.11 10:33modify1442.00201.870.00201.79
4042006.01.11 10:33buy1461.00201.480.00201.80
4052006.01.11 10:33sell1471.00201.400.00201.08
4062006.01.11 11:33t/p1471.00201.080.00201.08273.8112979.22
4072006.01.11 11:33sell1481.00200.990.00200.67
4082006.01.11 11:33buy1492.00201.070.00201.39
4092006.01.11 11:33modify1411.00202.270.00201.39
4102006.01.11 11:33modify1442.00201.870.00201.39
4112006.01.11 11:33modify1461.00201.480.00201.39
4122006.01.11 11:33t/p1451.00201.070.00201.07273.8113253.03
4132006.01.11 12:18t/p1481.00200.670.00200.67273.8113526.84
4142006.01.11 12:18sell1501.00200.580.00200.26
4152006.01.11 12:18modify1411.00202.270.00200.98
4162006.01.11 12:18modify1442.00201.870.00200.98
4172006.01.11 12:18modify1461.00201.480.00200.98
4182006.01.11 12:18modify1492.00201.070.00200.98
4192006.01.11 12:18sell1511.00200.560.00200.24
4202006.01.11 12:18sell1521.00200.570.00200.25
4212006.01.11 12:18buy1531.00200.660.00200.98
4222006.01.11 12:18sell1541.00200.580.00200.26
4232006.01.11 12:50t/p1411.00200.980.00200.98-1104.0712422.77
4242006.01.11 12:50t/p1442.00200.980.00200.98-1523.4510899.32
4252006.01.11 12:50t/p1461.00200.980.00200.98-427.9310471.39
4262006.01.11 12:50t/p1492.00200.980.00200.98-154.0610317.33
4272006.01.11 12:50t/p1531.00200.980.00200.98273.8810591.21
4282006.01.11 12:50buy1551.00201.070.00201.39
4292006.01.11 12:50modify1501.00200.580.00200.67
4302006.01.11 12:50modify1511.00200.560.00200.67
4312006.01.11 12:50modify1521.00200.570.00200.67
4322006.01.11 12:50modify1541.00200.580.00200.67
4332006.01.11 12:50buy1561.00201.080.00201.40
4342006.01.11 12:50sell1571.00201.000.00200.68
4352006.01.11 18:13t/p1551.00201.390.00201.39273.8810865.09
4362006.01.11 18:18t/p1561.00201.400.00201.40273.8811138.97
4372006.01.11 18:18buy1581.00201.480.00201.80
4382006.01.11 18:18modify1501.00200.580.00201.08
4392006.01.11 18:18modify1511.00200.560.00201.08
4402006.01.11 18:18modify1521.00200.570.00201.08
4412006.01.11 18:18modify1541.00200.580.00201.08
4422006.01.11 18:18modify1571.00201.000.00201.08
4432006.01.11 18:18buy1591.00201.490.00201.81
4442006.01.11 18:18sell1601.00201.410.00201.09
4452006.01.11 23:30t/p1581.00201.800.00201.80273.8811412.85
4462006.01.12 00:30t/p1591.00201.810.00201.81333.4511746.30
4472006.01.12 00:30buy1611.00201.920.00202.24
4482006.01.12 00:30modify1501.00200.580.00201.52
4492006.01.12 00:30modify1511.00200.560.00201.52
4502006.01.12 00:30modify1521.00200.570.00201.52
4512006.01.12 00:30modify1541.00200.580.00201.52
4522006.01.12 00:30modify1571.00201.000.00201.52
4532006.01.12 00:30modify1601.00201.410.00201.52
4542006.01.12 00:31buy1621.00201.910.00202.23
4552006.01.12 00:31buy1631.00201.930.00202.25
4562006.01.12 00:31buy1641.00201.940.00202.26
4572006.01.12 00:31buy1651.00201.930.00202.25
4582006.01.12 00:31sell1661.00201.850.00201.53
4592006.01.12 02:55t/p1661.00201.530.00201.53273.8112020.11
4602006.01.12 02:55sell1671.00201.450.00201.13
4612006.01.12 02:55buy1682.00201.530.00201.85
4622006.01.12 02:55modify1611.00201.920.00201.85
4632006.01.12 02:55modify1621.00201.910.00201.85
4642006.01.12 02:55modify1631.00201.930.00201.85
4652006.01.12 02:55modify1641.00201.940.00201.85
4662006.01.12 02:55modify1651.00201.930.00201.85
4672006.01.12 02:55t/p1501.00201.520.00201.52-871.3411148.76
4682006.01.12 02:55t/p1511.00201.520.00201.52-888.4510260.31
4692006.01.12 02:55t/p1521.00201.520.00201.52-879.899380.41
4702006.01.12 02:55t/p1541.00201.520.00201.52-871.348509.07
4712006.01.12 02:55t/p1571.00201.520.00201.52-511.967997.10
4722006.01.12 02:55t/p1601.00201.520.00201.52-161.147835.96
4732006.01.12 08:36t/p1671.00201.130.00201.13273.818109.77
4742006.01.12 08:36close at stop1682.00201.040.00201.85-838.767271.01
4752006.01.12 08:36close at stop1651.00201.040.00201.85-761.736509.28
4762006.01.12 08:36close at stop1641.00201.040.00201.85-770.295738.99
4772006.01.12 08:36close at stop1631.00201.040.00201.85-761.734977.26
4782006.01.12 08:36close at stop1621.00201.040.00201.85-744.614232.65
4792006.01.12 08:36close at stop1611.00201.040.00201.85-753.173479.48