|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.10.25 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TP=40; Lots=1;
|Bars in test
|616
|Ticks modelled
|2058194
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|16516.89
|Gross profit
|17381.15
|Gross loss
|-864.26
|Profit factor
|20.11
|Expected payoff
|367.04
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|607.50 (5.60%)
|Relative drawdown
|5.60% (607.50)
|Total trades
|45
|Short positions (won %)
|3 (33.33%)
|Long positions (won %)
|42 (97.62%)
|Profit trades (% of total)
|42 (93.33%)
|Loss trades (% of total)
|3 (6.67%)
|Largest
|profit trade
|2517.97
|loss trade
|-436.37
|Average
|profit trade
|413.84
|loss trade
|-288.09
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|39 (16285.72)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-607.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|16285.72 (39)
|consecutive loss (count of losses)
|-607.50 (2)
|Average
|consecutive wins
|14
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|1.00
|203.07
|0.00
|203.39
|2
|2006.01.02 00:00
|sell
|2
|1.00
|202.99
|0.00
|202.67
|3
|2006.01.02 02:17
|t/p
|2
|1.00
|202.67
|0.00
|202.67
|273.81
|10273.81
|4
|2006.01.02 02:17
|sell
|3
|1.00
|202.37
|0.00
|202.05
|5
|2006.01.02 02:17
|buy
|4
|2.00
|202.45
|0.00
|202.77
|6
|2006.01.02 02:17
|modify
|1
|1.00
|203.07
|0.00
|202.77
|7
|2006.01.02 08:57
|t/p
|1
|1.00
|202.77
|0.00
|202.77
|-256.76
|10017.05
|8
|2006.01.02 08:57
|t/p
|4
|2.00
|202.77
|0.00
|202.77
|547.74
|10564.79
|9
|2006.01.02 08:57
|buy
|5
|1.00
|202.86
|0.00
|203.18
|10
|2006.01.02 08:57
|sell
|6
|2.00
|202.78
|0.00
|202.46
|11
|2006.01.02 08:57
|modify
|3
|1.00
|202.37
|0.00
|202.46
|12
|2006.01.02 09:59
|t/p
|5
|1.00
|203.18
|0.00
|203.18
|273.88
|10838.67
|13
|2006.01.02 09:59
|buy
|7
|1.00
|203.28
|0.00
|203.60
|14
|2006.01.02 09:59
|modify
|3
|1.00
|202.37
|0.00
|202.88
|15
|2006.01.02 09:59
|modify
|6
|2.00
|202.78
|0.00
|202.88
|16
|2006.01.02 17:28
|t/p
|3
|1.00
|202.88
|0.00
|202.88
|-436.37
|10402.30
|17
|2006.01.02 17:28
|t/p
|6
|2.00
|202.88
|0.00
|202.88
|-171.13
|10231.17
|18
|2006.01.04 10:20
|t/p
|7
|1.00
|203.60
|0.00
|203.60
|313.60
|10544.77
|19
|2006.01.04 10:20
|buy
|8
|1.00
|203.68
|0.00
|204.00
|20
|2006.01.04 11:33
|t/p
|8
|1.00
|204.00
|0.00
|204.00
|273.88
|10818.65
|21
|2006.01.04 11:33
|buy
|9
|1.00
|204.09
|0.00
|204.41
|22
|2006.01.04 16:12
|t/p
|9
|1.00
|204.41
|0.00
|204.41
|273.88
|11092.53
|23
|2006.01.04 16:12
|buy
|10
|1.00
|204.50
|0.00
|204.82
|24
|2006.01.23 18:47
|t/p
|10
|1.00
|204.82
|0.00
|204.82
|651.19
|11743.72
|25
|2006.01.23 18:47
|buy
|11
|1.00
|204.90
|0.00
|205.22
|26
|2006.01.25 00:34
|t/p
|11
|1.00
|205.22
|0.00
|205.22
|313.60
|12057.32
|27
|2006.01.25 00:34
|buy
|12
|1.00
|205.31
|0.00
|205.63
|28
|2006.01.25 11:01
|t/p
|12
|1.00
|205.63
|0.00
|205.63
|273.88
|12331.20
|29
|2006.01.25 11:01
|buy
|13
|1.00
|205.71
|0.00
|206.03
|30
|2006.01.25 15:12
|t/p
|13
|1.00
|206.03
|0.00
|206.03
|273.88
|12605.08
|31
|2006.01.25 15:12
|buy
|14
|1.00
|206.11
|0.00
|206.43
|32
|2006.01.25 15:42
|t/p
|14
|1.00
|206.43
|0.00
|206.43
|273.88
|12878.96
|33
|2006.01.25 15:42
|buy
|15
|1.00
|206.53
|0.00
|206.85
|34
|2006.01.25 16:43
|t/p
|15
|1.00
|206.85
|0.00
|206.85
|273.88
|13152.84
|35
|2006.01.25 16:43
|buy
|16
|1.00
|206.93
|0.00
|207.25
|36
|2006.01.26 16:32
|t/p
|16
|1.00
|207.25
|0.00
|207.25
|333.46
|13486.30
|37
|2006.01.26 16:32
|buy
|17
|1.00
|207.33
|0.00
|207.65
|38
|2006.01.27 11:53
|t/p
|17
|1.00
|207.65
|0.00
|207.65
|293.74
|13780.04
|39
|2006.01.27 11:53
|buy
|18
|1.00
|207.73
|0.00
|208.05
|40
|2006.01.27 15:51
|t/p
|18
|1.00
|208.05
|0.00
|208.05
|273.88
|14053.92
|41
|2006.01.27 15:51
|buy
|19
|1.00
|208.14
|0.00
|208.46
|42
|2006.01.31 18:18
|t/p
|19
|1.00
|208.46
|0.00
|208.46
|313.60
|14367.52
|43
|2006.01.31 18:18
|buy
|20
|1.00
|208.54
|0.00
|208.86
|44
|2006.01.31 20:16
|t/p
|20
|1.00
|208.86
|0.00
|208.86
|273.87
|14641.39
|45
|2006.01.31 20:16
|buy
|21
|1.00
|208.95
|0.00
|209.27
|46
|2006.02.01 10:22
|t/p
|21
|1.00
|209.27
|0.00
|209.27
|293.74
|14935.13
|47
|2006.02.01 10:22
|buy
|22
|1.00
|209.35
|0.00
|209.67
|48
|2006.02.01 17:12
|t/p
|22
|1.00
|209.67
|0.00
|209.67
|273.88
|15209.01
|49
|2006.02.01 17:12
|buy
|23
|1.00
|209.76
|0.00
|210.08
|50
|2006.02.02 06:48
|t/p
|23
|1.00
|210.08
|0.00
|210.08
|333.47
|15542.47
|51
|2006.02.02 06:48
|buy
|24
|1.00
|210.17
|0.00
|210.49
|52
|2006.02.02 13:18
|t/p
|24
|1.00
|210.49
|0.00
|210.49
|273.89
|15816.36
|53
|2006.02.02 13:18
|buy
|25
|1.00
|210.57
|0.00
|210.89
|54
|2006.02.02 19:19
|t/p
|25
|1.00
|210.89
|0.00
|210.89
|273.87
|16090.23
|55
|2006.02.02 19:19
|buy
|26
|1.00
|210.98
|0.00
|211.30
|56
|2006.05.26 15:32
|t/p
|26
|1.00
|211.30
|0.00
|211.30
|2517.97
|18608.20
|57
|2006.05.26 15:32
|buy
|27
|1.00
|216.15
|0.00
|216.47
|58
|2006.07.20 14:25
|t/p
|27
|1.00
|216.47
|0.00
|216.47
|1366.14
|19974.34
|59
|2006.07.20 14:25
|buy
|28
|1.00
|216.56
|0.00
|216.88
|60
|2006.08.03 14:39
|t/p
|28
|1.00
|216.88
|0.00
|216.88
|551.91
|20526.25
|61
|2006.08.03 14:39
|buy
|29
|1.00
|216.96
|0.00
|217.28
|62
|2006.08.03 17:02
|t/p
|29
|1.00
|217.28
|0.00
|217.28
|273.87
|20800.12
|63
|2006.08.03 17:02
|buy
|30
|1.00
|217.36
|0.00
|217.68
|64
|2006.08.04 09:43
|t/p
|30
|1.00
|217.68
|0.00
|217.68
|293.74
|21093.86
|65
|2006.08.04 09:43
|buy
|31
|1.00
|217.77
|0.00
|218.09
|66
|2006.08.04 10:43
|t/p
|31
|1.00
|218.09
|0.00
|218.09
|273.88
|21367.74
|67
|2006.08.04 10:43
|buy
|32
|1.00
|218.18
|0.00
|218.50
|68
|2006.08.04 14:14
|t/p
|32
|1.00
|218.50
|0.00
|218.50
|273.87
|21641.61
|69
|2006.08.04 14:14
|buy
|33
|1.00
|218.58
|0.00
|218.90
|70
|2006.08.07 11:00
|t/p
|33
|1.00
|218.90
|0.00
|218.90
|293.74
|21935.35
|71
|2006.08.07 11:00
|buy
|34
|1.00
|218.98
|0.00
|219.30
|72
|2006.08.07 12:47
|t/p
|34
|1.00
|219.30
|0.00
|219.30
|273.88
|22209.23
|73
|2006.08.07 12:47
|buy
|35
|1.00
|219.38
|0.00
|219.70
|74
|2006.08.07 16:27
|t/p
|35
|1.00
|219.70
|0.00
|219.70
|273.88
|22483.11
|75
|2006.08.07 16:27
|buy
|36
|1.00
|219.78
|0.00
|220.10
|76
|2006.08.11 16:30
|t/p
|36
|1.00
|220.10
|0.00
|220.10
|393.04
|22876.14
|77
|2006.08.11 16:30
|buy
|37
|1.00
|220.18
|0.00
|220.50
|78
|2006.08.14 09:25
|t/p
|37
|1.00
|220.50
|0.00
|220.50
|293.74
|23169.88
|79
|2006.08.14 09:25
|buy
|38
|1.00
|220.58
|0.00
|220.90
|80
|2006.08.25 08:40
|t/p
|38
|1.00
|220.90
|0.00
|220.90
|532.05
|23701.93
|81
|2006.08.25 08:40
|buy
|39
|1.00
|220.99
|0.00
|221.31
|82
|2006.08.25 11:48
|t/p
|39
|1.00
|221.31
|0.00
|221.31
|273.88
|23975.81
|83
|2006.08.25 11:48
|buy
|40
|1.00
|221.42
|0.00
|221.74
|84
|2006.08.28 09:26
|t/p
|40
|1.00
|221.74
|0.00
|221.74
|293.74
|24269.55
|85
|2006.08.28 09:26
|buy
|41
|1.00
|221.82
|0.00
|222.14
|86
|2006.08.28 15:49
|t/p
|41
|1.00
|222.14
|0.00
|222.14
|273.88
|24543.43
|87
|2006.08.28 15:49
|buy
|42
|1.00
|222.25
|0.00
|222.57
|88
|2006.08.30 09:34
|t/p
|42
|1.00
|222.57
|0.00
|222.57
|313.60
|24857.03
|89
|2006.08.30 09:34
|buy
|43
|1.00
|222.65
|0.00
|222.97
|90
|2006.08.30 16:22
|t/p
|43
|1.00
|222.97
|0.00
|222.97
|273.87
|25130.90
|91
|2006.08.30 16:22
|buy
|44
|1.00
|223.07
|0.00
|223.39
|92
|2006.08.31 02:15
|t/p
|44
|1.00
|223.39
|0.00
|223.39
|333.45
|25464.35
|93
|2006.08.31 02:15
|buy
|45
|1.00
|223.49
|0.00
|223.81
|94
|2006.10.25 23:59
|close at stop
|45
|1.00
|223.49
|0.00
|223.81
|1052.55
|26516.89