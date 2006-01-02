Strategy Tester Report
Blessing Martingale_v2

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
PeriodDaily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.10.25 00:00 (2006.01.01 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTP=40; Lots=1;
Bars in test616Ticks modelled2058194Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit16516.89Gross profit17381.15Gross loss-864.26
Profit factor20.11Expected payoff367.04
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown607.50 (5.60%)Relative drawdown5.60% (607.50)
Total trades45Short positions (won %)3 (33.33%)Long positions (won %)42 (97.62%)
Profit trades (% of total)42 (93.33%)Loss trades (% of total)3 (6.67%)
Largestprofit trade2517.97loss trade-436.37
Averageprofit trade413.84loss trade-288.09
Maximumconsecutive wins (profit in money)39 (16285.72)consecutive losses (loss in money)2 (-607.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)16285.72 (39)consecutive loss (count of losses)-607.50 (2)
Averageconsecutive wins14consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00buy11.00203.070.00203.39
22006.01.02 00:00sell21.00202.990.00202.67
32006.01.02 02:17t/p21.00202.670.00202.67273.8110273.81
42006.01.02 02:17sell31.00202.370.00202.05
52006.01.02 02:17buy42.00202.450.00202.77
62006.01.02 02:17modify11.00203.070.00202.77
72006.01.02 08:57t/p11.00202.770.00202.77-256.7610017.05
82006.01.02 08:57t/p42.00202.770.00202.77547.7410564.79
92006.01.02 08:57buy51.00202.860.00203.18
102006.01.02 08:57sell62.00202.780.00202.46
112006.01.02 08:57modify31.00202.370.00202.46
122006.01.02 09:59t/p51.00203.180.00203.18273.8810838.67
132006.01.02 09:59buy71.00203.280.00203.60
142006.01.02 09:59modify31.00202.370.00202.88
152006.01.02 09:59modify62.00202.780.00202.88
162006.01.02 17:28t/p31.00202.880.00202.88-436.3710402.30
172006.01.02 17:28t/p62.00202.880.00202.88-171.1310231.17
182006.01.04 10:20t/p71.00203.600.00203.60313.6010544.77
192006.01.04 10:20buy81.00203.680.00204.00
202006.01.04 11:33t/p81.00204.000.00204.00273.8810818.65
212006.01.04 11:33buy91.00204.090.00204.41
222006.01.04 16:12t/p91.00204.410.00204.41273.8811092.53
232006.01.04 16:12buy101.00204.500.00204.82
242006.01.23 18:47t/p101.00204.820.00204.82651.1911743.72
252006.01.23 18:47buy111.00204.900.00205.22
262006.01.25 00:34t/p111.00205.220.00205.22313.6012057.32
272006.01.25 00:34buy121.00205.310.00205.63
282006.01.25 11:01t/p121.00205.630.00205.63273.8812331.20
292006.01.25 11:01buy131.00205.710.00206.03
302006.01.25 15:12t/p131.00206.030.00206.03273.8812605.08
312006.01.25 15:12buy141.00206.110.00206.43
322006.01.25 15:42t/p141.00206.430.00206.43273.8812878.96
332006.01.25 15:42buy151.00206.530.00206.85
342006.01.25 16:43t/p151.00206.850.00206.85273.8813152.84
352006.01.25 16:43buy161.00206.930.00207.25
362006.01.26 16:32t/p161.00207.250.00207.25333.4613486.30
372006.01.26 16:32buy171.00207.330.00207.65
382006.01.27 11:53t/p171.00207.650.00207.65293.7413780.04
392006.01.27 11:53buy181.00207.730.00208.05
402006.01.27 15:51t/p181.00208.050.00208.05273.8814053.92
412006.01.27 15:51buy191.00208.140.00208.46
422006.01.31 18:18t/p191.00208.460.00208.46313.6014367.52
432006.01.31 18:18buy201.00208.540.00208.86
442006.01.31 20:16t/p201.00208.860.00208.86273.8714641.39
452006.01.31 20:16buy211.00208.950.00209.27
462006.02.01 10:22t/p211.00209.270.00209.27293.7414935.13
472006.02.01 10:22buy221.00209.350.00209.67
482006.02.01 17:12t/p221.00209.670.00209.67273.8815209.01
492006.02.01 17:12buy231.00209.760.00210.08
502006.02.02 06:48t/p231.00210.080.00210.08333.4715542.47
512006.02.02 06:48buy241.00210.170.00210.49
522006.02.02 13:18t/p241.00210.490.00210.49273.8915816.36
532006.02.02 13:18buy251.00210.570.00210.89
542006.02.02 19:19t/p251.00210.890.00210.89273.8716090.23
552006.02.02 19:19buy261.00210.980.00211.30
562006.05.26 15:32t/p261.00211.300.00211.302517.9718608.20
572006.05.26 15:32buy271.00216.150.00216.47
582006.07.20 14:25t/p271.00216.470.00216.471366.1419974.34
592006.07.20 14:25buy281.00216.560.00216.88
602006.08.03 14:39t/p281.00216.880.00216.88551.9120526.25
612006.08.03 14:39buy291.00216.960.00217.28
622006.08.03 17:02t/p291.00217.280.00217.28273.8720800.12
632006.08.03 17:02buy301.00217.360.00217.68
642006.08.04 09:43t/p301.00217.680.00217.68293.7421093.86
652006.08.04 09:43buy311.00217.770.00218.09
662006.08.04 10:43t/p311.00218.090.00218.09273.8821367.74
672006.08.04 10:43buy321.00218.180.00218.50
682006.08.04 14:14t/p321.00218.500.00218.50273.8721641.61
692006.08.04 14:14buy331.00218.580.00218.90
702006.08.07 11:00t/p331.00218.900.00218.90293.7421935.35
712006.08.07 11:00buy341.00218.980.00219.30
722006.08.07 12:47t/p341.00219.300.00219.30273.8822209.23
732006.08.07 12:47buy351.00219.380.00219.70
742006.08.07 16:27t/p351.00219.700.00219.70273.8822483.11
752006.08.07 16:27buy361.00219.780.00220.10
762006.08.11 16:30t/p361.00220.100.00220.10393.0422876.14
772006.08.11 16:30buy371.00220.180.00220.50
782006.08.14 09:25t/p371.00220.500.00220.50293.7423169.88
792006.08.14 09:25buy381.00220.580.00220.90
802006.08.25 08:40t/p381.00220.900.00220.90532.0523701.93
812006.08.25 08:40buy391.00220.990.00221.31
822006.08.25 11:48t/p391.00221.310.00221.31273.8823975.81
832006.08.25 11:48buy401.00221.420.00221.74
842006.08.28 09:26t/p401.00221.740.00221.74293.7424269.55
852006.08.28 09:26buy411.00221.820.00222.14
862006.08.28 15:49t/p411.00222.140.00222.14273.8824543.43
872006.08.28 15:49buy421.00222.250.00222.57
882006.08.30 09:34t/p421.00222.570.00222.57313.6024857.03
892006.08.30 09:34buy431.00222.650.00222.97
902006.08.30 16:22t/p431.00222.970.00222.97273.8725130.90
912006.08.30 16:22buy441.00223.070.00223.39
922006.08.31 02:15t/p441.00223.390.00223.39333.4525464.35
932006.08.31 02:15buy451.00223.490.00223.81
942006.10.25 23:59close at stop451.00223.490.00223.811052.5526516.89