Analysis Report
EURJPYGBPUSDUSDCHFUSDJPY
Total Trades 9 6 0 9
Total Closed Trades 9 6 0 9
Total Net Profit 525.21 -481.02 0.00 282.08
Gross Profit 525.21 0.00 0.00 282.08
Gross Loss 0.00 -481.02 0.00 0.00
Total Net Pips 630 -480 0 349
Gross Profit Pips 630 0 0 349
Gross Loss Pips 0 -480 0 0
Average Profit Trade 58.36 0.00 0.00 31.34
Average Loss Trade 0.00 -80.17 0.00 0.00
Largest Profit Trade 71.87 0.00 0.00 42.73
Largest Loss Trade 0.00 -80.24 0.00 0.00
Profit Factor 0.00 0.00 0.00 0.00
Expected Payoff 58.36 -80.17 0.00 31.34
Total Short Positions Percent 66.67% 50.00% 0.00% 33.33%
Short Positions Win Percent 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Short Positions Lose Percent 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Total Long Positions Percent 33.33% 50.00% 0.00% 66.67%
Long Posistions Win Percent 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Long Posistions Lose Percent 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Total Short Positions 6 3 0 3
Total Short Positions Lost 0 3 0 0
Total Short Positions Won 6 0 0 3
Total Long Positions 3 3 0 6
Total Long Positions Lost 0 3 0 0
Total Long Positions Won 3 0 0 6
Profit Trades Percent 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Loss Trades Percent 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Total Profit Trades 9 0 0 9
Total Loss Trades 0 6 0 0
Maximum Consecutive Wins 9 0 0 9
Maximum Consecutive Profit 525.21 0.00 0.00 282.08
Maximum Consecutive Losses 0 6 0 0
Maximum Consecutive Loss 0.00 -481.02 0.00 0.00
Maximal Consecutive Profit 525.21 0.00 0.00 282.08
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 9 0 0 9
Maximal Consecutive Loss 0.00 -481.02 0.00 0.00
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 0 6 0 0
Average Consecutive Wins 9.00 0.00 0.00 9.00
Average Consecutive Losses 0.00 6.00 0.00 0.00
Net Swap 2.64 -1.02 0.00 -7.85
Gross Profit Swap 6.36 0.00 0.00 3.81
Gross Loss Swap -3.72 -1.02 0.00 -11.66
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 14D 10H 50M 12D 21H 48M 14D 22H 51M
Average Trade Time 1D14H 32M 2D 3H 38M 1D15H 52M
Counted Trades 9 6 0 9
Uncounted Trades 0 0 3 3