|EURJPY
|GBPUSD
|USDCHF
|USDJPY
|Total Trades
|9
|6
|0
|9
|Total Closed Trades
|9
|6
|0
|9
|Total Net Profit
|525.21
|-481.02
|0.00
|282.08
|Gross Profit
|525.21
|0.00
|0.00
|282.08
|Gross Loss
|0.00
|-481.02
|0.00
|0.00
|Total Net Pips
|630
|-480
|0
|349
|Gross Profit Pips
|630
|0
|0
|349
|Gross Loss Pips
|0
|-480
|0
|0
|Average Profit Trade
|58.36
|0.00
|0.00
|31.34
|Average Loss Trade
|0.00
|-80.17
|0.00
|0.00
|Largest Profit Trade
|71.87
|0.00
|0.00
|42.73
|Largest Loss Trade
|0.00
|-80.24
|0.00
|0.00
|Profit Factor
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Expected Payoff
|58.36
|-80.17
|0.00
|31.34
|Total Short Positions Percent
|66.67%
|50.00%
|0.00%
|33.33%
|Short Positions Win Percent
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|Short Positions Lose Percent
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|Total Long Positions Percent
|33.33%
|50.00%
|0.00%
|66.67%
|Long Posistions Win Percent
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|Long Posistions Lose Percent
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|Total Short Positions
|6
|3
|0
|3
|Total Short Positions Lost
|0
|3
|0
|0
|Total Short Positions Won
|6
|0
|0
|3
|Total Long Positions
|3
|3
|0
|6
|Total Long Positions Lost
|0
|3
|0
|0
|Total Long Positions Won
|3
|0
|0
|6
|Profit Trades Percent
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|Loss Trades Percent
|0.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|Total Profit Trades
|9
|0
|0
|9
|Total Loss Trades
|0
|6
|0
|0
|Maximum Consecutive Wins
|9
|0
|0
|9
|Maximum Consecutive Profit
|525.21
|0.00
|0.00
|282.08
|Maximum Consecutive Losses
|0
|6
|0
|0
|Maximum Consecutive Loss
|0.00
|-481.02
|0.00
|0.00
|Maximal Consecutive Profit
|525.21
|0.00
|0.00
|282.08
|Maximal Consecutive Profit Count Of Wins
|9
|0
|0
|9
|Maximal Consecutive Loss
|0.00
|-481.02
|0.00
|0.00
|Maximal Consecutive Loss Count Of Losses
|0
|6
|0
|0
|Average Consecutive Wins
|9.00
|0.00
|0.00
|9.00
|Average Consecutive Losses
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|Net Swap
|2.64
|-1.02
|0.00
|-7.85
|Gross Profit Swap
|6.36
|0.00
|0.00
|3.81
|Gross Loss Swap
|-3.72
|-1.02
|0.00
|-11.66
|Net Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Net Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Total Trading Time
|14D 10H 50M
|12D 21H 48M
|14D 22H 51M
|Average Trade Time
|1D14H 32M
|2D 3H 38M
|1D15H 52M
|Counted Trades
|9
|6
|0
|9
|Uncounted Trades
|0
|0
|3
|3