Strategy Tester Report
Annabelle_Noelle^_^

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2005.03.01 00:00 - 2007.01.31 00:00 (2005.03.01 - 2007.01.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMM_Percent1=0; MM_Percent2=0; MM_Percent3=0; Setups=(NULL); DrawDown=20; Account_Type=0; Take_Profit1=50; Take_Profit2=80; Take_Profit3=300; Use_TS=true; Trailing_Stop1=15; Trailing_Stop2=35; Trailing_Stop3=50; Magic_Number1=772133; Magic_Number2=772188; Magic_Number3=377218; Slippage=3; Stop_Loss=40;
Bars in test13033Ticks modelled4123541Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit39075.20Gross profit92261.60Gross loss-53186.40
Profit factor1.73Expected payoff75.58
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown4338.80 (18.56%)Relative drawdown18.56% (4338.80)
Total trades517Short positions (won %)266 (84.96%)Long positions (won %)251 (80.08%)
Profit trades (% of total)427 (82.59%)Loss trades (% of total)90 (17.41%)
Largestprofit trade1200.40loss trade-2447.60
Averageprofit trade216.07loss trade-590.96
Maximumconsecutive wins (profit in money)43 (7401.75)consecutive losses (loss in money)6 (-3202.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7401.75 (43)consecutive loss (count of losses)-3202.30 (6)
Averageconsecutive wins7consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.02 00:00sell11.001.91851.92531.9135
22005.03.02 01:03modify11.001.91851.91851.9135
32005.03.02 01:04modify11.001.91851.91841.9135
42005.03.02 01:50modify11.001.91851.91831.9135
52005.03.02 01:50modify11.001.91851.91821.9135
62005.03.02 01:50modify11.001.91851.91811.9135
72005.03.02 01:54s/l11.001.91811.91811.913540.0010040.00
82005.03.02 01:54sell21.001.91771.92531.9127
92005.03.02 08:51modify21.001.91771.91771.9127
102005.03.02 08:51modify21.001.91771.91721.9127
112005.03.02 08:52modify21.001.91771.91701.9127
122005.03.02 08:53modify21.001.91771.91681.9127
132005.03.02 08:53modify21.001.91771.91641.9127
142005.03.02 08:53modify21.001.91771.91601.9127
152005.03.02 08:54modify21.001.91771.91581.9127
162005.03.02 08:54modify21.001.91771.91531.9127
172005.03.02 09:00modify21.001.91771.91491.9127
182005.03.02 09:00modify21.001.91771.91441.9127
192005.03.02 09:01t/p21.001.91271.91441.9127500.0010540.00
202005.03.04 16:00buy31.001.92611.90541.9311
212005.03.04 16:00buy41.001.92611.90541.9341
222005.03.04 16:07modify31.001.92611.92611.9311
232005.03.04 16:08s/l31.001.92611.92611.93110.0010540.00
242005.03.08 14:55modify41.001.92611.92621.9341
252005.03.08 14:57modify41.001.92611.92641.9341
262005.03.08 14:57modify41.001.92611.92651.9341
272005.03.08 14:57modify41.001.92611.92691.9341
282005.03.08 14:57modify41.001.92611.92721.9341
292005.03.08 15:53modify41.001.92611.92731.9341
302005.03.08 15:53modify41.001.92611.92751.9341
312005.03.08 15:53modify41.001.92611.92781.9341
322005.03.08 15:55modify41.001.92611.92801.9341
332005.03.08 16:13modify41.001.92611.92811.9341
342005.03.08 16:16modify41.001.92611.92831.9341
352005.03.08 16:21modify41.001.92611.92841.9341
362005.03.08 16:21modify41.001.92611.92861.9341
372005.03.08 16:22modify41.001.92611.92871.9341
382005.03.08 16:23modify41.001.92611.92891.9341
392005.03.08 16:24modify41.001.92611.92911.9341
402005.03.08 16:24modify41.001.92611.92921.9341
412005.03.08 16:24modify41.001.92611.92931.9341
422005.03.08 16:46s/l41.001.92931.92931.9341317.7010857.70
432005.03.10 00:00sell51.001.92261.93231.9176
442005.03.10 18:17modify51.001.92261.92241.9176
452005.03.10 18:20s/l51.001.92241.92241.917620.0010877.70
462005.03.10 20:00sell61.001.92191.93111.9169
472005.03.10 20:00sell71.001.92191.93111.9139
482005.03.11 08:54modify61.001.92191.92171.9169
492005.03.11 08:54modify61.001.92191.92141.9169
502005.03.11 08:54modify61.001.92191.92091.9169
512005.03.11 08:55s/l61.001.92091.92091.9169100.4010978.10
522005.03.11 08:58modify71.001.92191.92161.9139
532005.03.11 09:05modify71.001.92191.92131.9139
542005.03.11 09:05modify71.001.92191.92121.9139
552005.03.11 09:08modify71.001.92191.92101.9139
562005.03.11 09:08modify71.001.92191.92091.9139
572005.03.11 09:12modify71.001.92191.92061.9139
582005.03.11 09:12modify71.001.92191.92051.9139
592005.03.11 09:14modify71.001.92191.92031.9139
602005.03.11 09:15modify71.001.92191.92021.9139
612005.03.11 10:45s/l71.001.92021.92021.9139170.4011148.50
622005.03.11 20:00buy81.001.92581.92141.9308
632005.03.11 20:00buy91.001.92581.92141.9338
642005.03.13 23:15modify81.001.92581.92591.9308
652005.03.13 23:21modify81.001.92581.92601.9308
662005.03.13 23:21modify81.001.92581.92611.9308
672005.03.13 23:22modify81.001.92581.92621.9308
682005.03.14 00:17modify81.001.92581.92631.9308
692005.03.14 00:38s/l81.001.92631.92631.930848.8511197.35
702005.03.14 07:22s/l91.001.92141.92141.9338-441.1510756.20
712005.03.14 08:00sell101.001.92041.92781.9154
722005.03.14 08:00sell111.001.92041.92781.9124
732005.03.14 08:03modify101.001.92041.92041.9154
742005.03.14 08:04modify101.001.92041.92021.9154
752005.03.14 08:04modify101.001.92041.92011.9154
762005.03.14 08:05modify101.001.92041.92001.9154
772005.03.14 08:05modify101.001.92041.91991.9154
782005.03.14 08:08s/l101.001.91991.91991.915450.0010806.20
792005.03.14 14:18modify111.001.92041.92041.9124
802005.03.14 14:18modify111.001.92041.92011.9124
812005.03.14 14:18modify111.001.92041.91961.9124
822005.03.14 14:19modify111.001.92041.91951.9124
832005.03.14 14:21modify111.001.92041.91941.9124
842005.03.14 14:22modify111.001.92041.91921.9124
852005.03.14 14:22modify111.001.92041.91891.9124
862005.03.14 14:22modify111.001.92041.91841.9124
872005.03.14 14:31modify111.001.92041.91831.9124
882005.03.14 14:33modify111.001.92041.91811.9124
892005.03.14 14:59modify111.001.92041.91801.9124
902005.03.14 15:20modify111.001.92041.91771.9124
912005.03.14 15:20modify111.001.92041.91761.9124
922005.03.14 15:21modify111.001.92041.91741.9124
932005.03.14 15:21modify111.001.92041.91701.9124
942005.03.14 15:26modify111.001.92041.91691.9124
952005.03.14 15:26modify111.001.92041.91681.9124
962005.03.14 15:28modify111.001.92041.91671.9124
972005.03.14 15:28modify111.001.92041.91651.9124
982005.03.14 15:28modify111.001.92041.91641.9124
992005.03.14 15:29modify111.001.92041.91631.9124
1002005.03.14 15:30modify111.001.92041.91601.9124
1012005.03.14 15:30t/p111.001.91241.91601.9124800.0011606.20
1022005.03.16 08:00buy121.001.92061.91621.9256
1032005.03.16 08:00buy131.001.92061.91621.9286
1042005.03.16 08:04modify121.001.92061.92061.9256
1052005.03.16 08:04modify121.001.92061.92101.9256
1062005.03.16 08:08s/l121.001.92101.92101.925640.0011646.20
1072005.03.16 10:40modify131.001.92061.92061.9286
1082005.03.16 10:42modify131.001.92061.92071.9286
1092005.03.16 11:27s/l131.001.92071.92071.928610.0011656.20
1102005.03.16 11:27buy141.001.92111.91671.9261
1112005.03.16 11:27buy151.001.92111.91671.9291
1122005.03.16 11:35modify141.001.92111.92121.9261
1132005.03.16 11:36modify141.001.92111.92131.9261
1142005.03.16 11:37modify141.001.92111.92151.9261
1152005.03.16 11:37modify141.001.92111.92161.9261
1162005.03.16 11:38modify141.001.92111.92181.9261
1172005.03.16 11:38modify141.001.92111.92221.9261
1182005.03.16 11:38modify141.001.92111.92251.9261
1192005.03.16 11:39modify151.001.92111.92121.9291
1202005.03.16 11:39modify141.001.92111.92321.9261
1212005.03.16 11:39modify151.001.92111.92131.9291
1222005.03.16 11:39modify141.001.92111.92331.9261
1232005.03.16 11:40s/l141.001.92331.92331.9261220.0011876.20
1242005.03.16 11:57modify151.001.92111.92161.9291
1252005.03.16 11:58modify151.001.92111.92191.9291
1262005.03.16 11:58modify151.001.92111.92201.9291
1272005.03.16 13:09s/l151.001.92201.92201.929190.0011966.20
1282005.03.18 08:00sell161.001.92031.92471.9153
1292005.03.18 08:00sell171.001.92031.92471.9123
1302005.03.18 08:12modify161.001.92031.92021.9153
1312005.03.18 08:13s/l161.001.92021.92021.915310.0011976.20
1322005.03.18 08:55modify171.001.92031.92011.9123
1332005.03.18 08:56modify171.001.92031.91961.9123
1342005.03.18 08:56modify171.001.92031.91951.9123
1352005.03.18 08:57modify171.001.92031.91931.9123
1362005.03.18 08:57modify171.001.92031.91871.9123
1372005.03.18 09:16modify171.001.92031.91861.9123
1382005.03.18 10:35s/l171.001.91861.91861.9123170.0012146.20
1392005.03.18 10:35sell181.001.91841.92281.9134
1402005.03.18 10:35sell191.001.91841.92281.9104
1412005.03.18 10:52modify181.001.91841.91841.9134
1422005.03.18 10:52modify181.001.91841.91831.9134
1432005.03.18 10:56modify181.001.91841.91821.9134
1442005.03.18 10:57modify181.001.91841.91811.9134
1452005.03.18 10:57modify181.001.91841.91801.9134
1462005.03.18 11:00modify181.001.91841.91791.9134
1472005.03.18 11:00modify181.001.91841.91781.9134
1482005.03.18 11:05s/l181.001.91781.91781.913460.0012206.20
1492005.03.18 13:20modify191.001.91841.91801.9104
1502005.03.18 13:21modify191.001.91841.91791.9104
1512005.03.18 13:21modify191.001.91841.91781.9104
1522005.03.18 14:02modify191.001.91841.91741.9104
1532005.03.18 14:03modify191.001.91841.91721.9104
1542005.03.18 14:03modify191.001.91841.91711.9104
1552005.03.18 14:32modify191.001.91841.91681.9104
1562005.03.18 14:34modify191.001.91841.91651.9104
1572005.03.18 14:35modify191.001.91841.91641.9104
1582005.03.18 15:07s/l191.001.91641.91641.9104200.0012406.20
1592005.03.29 08:00buy201.001.87271.85931.8777
1602005.03.29 08:00buy211.001.87271.85931.8807
1612005.03.29 09:32modify201.001.87271.87281.8777
1622005.03.29 09:32modify201.001.87271.87311.8777
1632005.03.29 09:36modify201.001.87271.87321.8777
1642005.03.29 09:36modify201.001.87271.87341.8777
1652005.03.29 09:41modify201.001.87271.87351.8777
1662005.03.29 09:47modify201.001.87271.87361.8777
1672005.03.29 09:52s/l201.001.87361.87361.877790.0012496.20
1682005.03.29 20:18modify211.001.87271.87281.8807
1692005.03.29 20:18modify211.001.87271.87301.8807
1702005.03.29 20:35modify211.001.87271.87311.8807
1712005.03.29 20:42modify211.001.87271.87321.8807
1722005.03.29 20:42modify211.001.87271.87331.8807
1732005.03.30 03:08modify211.001.87271.87341.8807
1742005.03.30 03:17modify211.001.87271.87351.8807
1752005.03.30 03:18modify211.001.87271.87361.8807
1762005.03.30 03:18modify211.001.87271.87381.8807
1772005.03.30 03:18modify211.001.87271.87401.8807
1782005.03.30 03:19modify211.001.87271.87411.8807
1792005.03.30 03:19modify211.001.87271.87441.8807
1802005.03.30 04:05modify211.001.87271.87451.8807
1812005.03.30 04:05modify211.001.87271.87461.8807
1822005.03.30 04:10modify211.001.87271.87471.8807
1832005.03.30 04:10modify211.001.87271.87481.8807
1842005.03.30 04:34modify211.001.87271.87491.8807
1852005.03.30 04:37modify211.001.87271.87511.8807
1862005.03.30 04:38modify211.001.87271.87541.8807
1872005.03.30 04:38modify211.001.87271.87561.8807
1882005.03.30 05:06modify211.001.87271.87581.8807
1892005.03.30 05:07modify211.001.87271.87601.8807
1902005.03.30 05:10modify211.001.87271.87651.8807
1912005.03.30 05:10modify211.001.87271.87661.8807
1922005.03.30 05:14modify211.001.87271.87681.8807
1932005.03.30 05:14modify211.001.87271.87691.8807
1942005.03.30 05:16modify211.001.87271.87711.8807
1952005.03.30 05:16t/p211.001.88071.87711.8807798.8513295.05
1962005.04.01 16:00sell221.001.87831.89211.8733
1972005.04.01 16:00sell231.001.87831.89211.8703
1982005.04.04 06:25modify221.001.87831.87831.8733
1992005.04.04 06:26modify221.001.87831.87811.8733
2002005.04.04 06:27modify221.001.87831.87801.8733
2012005.04.04 06:31s/l221.001.87801.87801.873330.4013325.45
2022005.04.04 07:57modify231.001.87831.87831.8703
2032005.04.04 07:59modify231.001.87831.87821.8703
2042005.04.04 08:00modify231.001.87831.87811.8703
2052005.04.04 08:19modify231.001.87831.87791.8703
2062005.04.04 08:19modify231.001.87831.87751.8703
2072005.04.04 08:40modify231.001.87831.87721.8703
2082005.04.04 08:51modify231.001.87831.87701.8703
2092005.04.04 09:34s/l231.001.87701.87701.8703130.4013455.85
2102005.04.05 20:00buy241.001.88121.87681.8862
2112005.04.05 20:00buy251.001.88121.87681.8892
2122005.04.06 02:56modify241.001.88121.88131.8862
2132005.04.06 02:56modify241.001.88121.88161.8862
2142005.04.06 03:04s/l241.001.88161.88161.886238.8513494.70
2152005.04.06 06:43modify251.001.88121.88121.8892
2162005.04.06 06:44modify251.001.88121.88151.8892
2172005.04.06 08:05s/l251.001.88151.88151.889228.8513523.55
2182005.04.07 16:00sell261.001.87661.88101.8716
2192005.04.07 16:00sell271.001.87661.88101.8686
2202005.04.07 17:10modify261.001.87661.87651.8716
2212005.04.07 17:10modify261.001.87661.87621.8716
2222005.04.07 17:11modify261.001.87661.87611.8716
2232005.04.07 17:11modify261.001.87661.87581.8716
2242005.04.07 17:12modify261.001.87661.87571.8716
2252005.04.07 17:12modify261.001.87661.87561.8716
2262005.04.07 17:13modify261.001.87661.87541.8716
2272005.04.07 17:19modify261.001.87661.87521.8716
2282005.04.07 17:19modify261.001.87661.87511.8716
2292005.04.07 17:23modify261.001.87661.87481.8716
2302005.04.07 17:23modify271.001.87661.87641.8686
2312005.04.07 17:23modify261.001.87661.87441.8716
2322005.04.07 17:33modify271.001.87661.87621.8686
2332005.04.07 17:33modify261.001.87661.87421.8716
2342005.04.07 17:42modify271.001.87661.87611.8686
2352005.04.07 17:42modify261.001.87661.87411.8716
2362005.04.07 17:47modify271.001.87661.87581.8686
2372005.04.07 17:47modify261.001.87661.87381.8716
2382005.04.07 17:48modify271.001.87661.87561.8686
2392005.04.07 17:48modify261.001.87661.87361.8716
2402005.04.07 17:49modify271.001.87661.87531.8686
2412005.04.07 17:49modify261.001.87661.87331.8716
2422005.04.07 17:50t/p261.001.87161.87331.8716500.0014023.55
2432005.04.07 17:50modify271.001.87661.87511.8686
2442005.04.07 17:50modify271.001.87661.87501.8686
2452005.04.07 17:51modify271.001.87661.87491.8686
2462005.04.07 17:51modify271.001.87661.87461.8686
2472005.04.07 17:51modify271.001.87661.87411.8686
2482005.04.07 18:25modify271.001.87661.87401.8686
2492005.04.07 18:26modify271.001.87661.87381.8686
2502005.04.07 18:26modify271.001.87661.87341.8686
2512005.04.07 18:27modify271.001.87661.87311.8686
2522005.04.07 18:28modify271.001.87661.87291.8686
2532005.04.07 18:28modify271.001.87661.87251.8686
2542005.04.07 18:38modify271.001.87661.87241.8686
2552005.04.07 18:38t/p271.001.86861.87241.8686800.0014823.55
2562005.04.07 18:38sell281.001.86801.87551.8630
2572005.04.07 18:38sell291.001.86801.87551.8600
2582005.04.08 14:55s/l281.001.87551.87551.8630-749.6014073.95
2592005.04.08 14:55s/l291.001.87551.87551.8600-749.6013324.35
2602005.04.08 16:00buy301.001.88311.87871.8881
2612005.04.08 16:00buy311.001.88311.87871.8911
2622005.04.08 16:05modify301.001.88311.88311.8881
2632005.04.08 16:05modify301.001.88311.88321.8881
2642005.04.08 16:08s/l301.001.88321.88321.888110.0013334.35
2652005.04.11 07:57modify311.001.88311.88321.8911
2662005.04.11 07:58modify311.001.88311.88361.8911
2672005.04.11 07:58modify311.001.88311.88401.8911
2682005.04.11 08:00modify311.001.88311.88411.8911
2692005.04.11 08:02modify311.001.88311.88431.8911
2702005.04.11 08:02modify311.001.88311.88471.8911
2712005.04.11 08:02modify311.001.88311.88491.8911
2722005.04.11 08:02modify311.001.88311.88521.8911
2732005.04.11 08:02modify311.001.88311.88541.8911
2742005.04.11 08:02modify311.001.88311.88571.8911
2752005.04.11 08:05modify311.001.88311.88581.8911
2762005.04.11 08:06modify311.001.88311.88601.8911
2772005.04.11 08:09modify311.001.88311.88611.8911
2782005.04.11 08:10modify311.001.88311.88621.8911
2792005.04.11 08:11modify311.001.88311.88631.8911
2802005.04.11 08:11modify311.001.88311.88651.8911
2812005.04.11 08:31modify311.001.88311.88681.8911
2822005.04.11 08:31modify311.001.88311.88721.8911
2832005.04.11 08:32modify311.001.88311.88751.8911
2842005.04.11 08:32t/p311.001.89111.88751.8911798.8514133.20
2852005.04.14 08:00sell321.001.88791.89231.8829
2862005.04.14 08:00sell331.001.88791.89231.8799
2872005.04.14 09:11modify321.001.88791.88781.8829
2882005.04.14 09:12modify321.001.88791.88751.8829
2892005.04.14 09:12modify321.001.88791.88741.8829
2902005.04.14 09:14s/l321.001.88741.88741.882950.0014183.20
2912005.04.14 10:33modify331.001.88791.88781.8799
2922005.04.14 10:34modify331.001.88791.88751.8799
2932005.04.14 10:35modify331.001.88791.88711.8799
2942005.04.14 11:12modify331.001.88791.88691.8799
2952005.04.14 11:13modify331.001.88791.88661.8799
2962005.04.14 11:14modify331.001.88791.88641.8799
2972005.04.14 11:14modify331.001.88791.88601.8799
2982005.04.14 11:15modify331.001.88791.88591.8799
2992005.04.14 11:22modify331.001.88791.88581.8799
3002005.04.14 11:22modify331.001.88791.88541.8799
3012005.04.14 11:23modify331.001.88791.88511.8799
3022005.04.14 11:23modify331.001.88791.88501.8799
3032005.04.14 11:24modify331.001.88791.88481.8799
3042005.04.14 11:24modify331.001.88791.88471.8799
3052005.04.14 12:53modify331.001.88791.88461.8799
3062005.04.14 12:53modify331.001.88791.88421.8799
3072005.04.14 13:00modify331.001.88791.88401.8799
3082005.04.14 13:00modify331.001.88791.88381.8799
3092005.04.14 13:00t/p331.001.87991.88381.8799800.0014983.20
3102005.04.15 16:00buy341.001.89321.87571.8982
3112005.04.15 16:00buy351.001.89321.87571.9012
3122005.04.15 16:00buy361.001.89321.87571.9232
3132005.04.18 07:30modify341.001.89321.89331.8982
3142005.04.18 07:30modify341.001.89321.89371.8982
3152005.04.18 07:31modify341.001.89321.89381.8982
3162005.04.18 07:31modify341.001.89321.89401.8982
3172005.04.18 07:31modify341.001.89321.89431.8982
3182005.04.18 07:32modify341.001.89321.89461.8982
3192005.04.18 07:32modify341.001.89321.89501.8982
3202005.04.18 07:33modify351.001.89321.89321.9012
3212005.04.18 07:33modify341.001.89321.89521.8982
3222005.04.18 07:33modify351.001.89321.89351.9012
3232005.04.18 07:33modify341.001.89321.89551.8982
3242005.04.18 07:50s/l341.001.89551.89551.8982228.8515212.05
3252005.04.18 08:24modify351.001.89321.89381.9012
3262005.04.18 08:31modify351.001.89321.89391.9012
3272005.04.18 08:31modify351.001.89321.89421.9012
3282005.04.18 08:31modify351.001.89321.89461.9012
3292005.04.18 08:31modify361.001.89321.89341.9232
3302005.04.18 08:31modify351.001.89321.89491.9012
3312005.04.18 08:32modify361.001.89321.89361.9232
3322005.04.18 08:32modify351.001.89321.89511.9012
3332005.04.18 08:33modify361.001.89321.89391.9232
3342005.04.18 08:33modify351.001.89321.89541.9012
3352005.04.18 08:38modify361.001.89321.89411.9232
3362005.04.18 08:38modify351.001.89321.89561.9012
3372005.04.18 08:39modify361.001.89321.89431.9232
3382005.04.18 08:39modify351.001.89321.89581.9012
3392005.04.18 08:39modify361.001.89321.89451.9232
3402005.04.18 08:39modify351.001.89321.89601.9012
3412005.04.18 08:40modify361.001.89321.89471.9232
3422005.04.18 08:40modify351.001.89321.89621.9012
3432005.04.18 08:40modify361.001.89321.89491.9232
3442005.04.18 08:40modify351.001.89321.89641.9012
3452005.04.18 08:41modify361.001.89321.89511.9232
3462005.04.18 08:41modify351.001.89321.89661.9012
3472005.04.18 08:41modify361.001.89321.89531.9232
3482005.04.18 08:41modify351.001.89321.89681.9012
3492005.04.18 08:42modify361.001.89321.89541.9232
3502005.04.18 08:42modify351.001.89321.89691.9012
3512005.04.18 08:55modify361.001.89321.89551.9232
3522005.04.18 08:55modify351.001.89321.89701.9012
3532005.04.18 08:55modify361.001.89321.89561.9232
3542005.04.18 08:55modify351.001.89321.89711.9012
3552005.04.18 09:03modify361.001.89321.89571.9232
3562005.04.18 09:03modify351.001.89321.89721.9012
3572005.04.18 09:41modify361.001.89321.89581.9232
3582005.04.18 09:41modify351.001.89321.89731.9012
3592005.04.18 09:41modify361.001.89321.89611.9232
3602005.04.18 09:41modify351.001.89321.89761.9012
3612005.04.18 10:43t/p351.001.90121.89761.9012798.8516010.90
3622005.04.18 10:43modify361.001.89321.89621.9232
3632005.04.18 13:12modify361.001.89321.89631.9232
3642005.04.18 13:13modify361.001.89321.89641.9232
3652005.04.18 13:13modify361.001.89321.89651.9232
3662005.04.18 13:15modify361.001.89321.89671.9232
3672005.04.18 13:15modify361.001.89321.89701.9232
3682005.04.18 14:32modify361.001.89321.89711.9232
3692005.04.18 14:43modify361.001.89321.89741.9232
3702005.04.18 14:43modify361.001.89321.89771.9232
3712005.04.18 14:47modify361.001.89321.89781.9232
3722005.04.18 14:47modify361.001.89321.89801.9232
3732005.04.18 14:53modify361.001.89321.89831.9232
3742005.04.18 14:58modify361.001.89321.89841.9232
3752005.04.18 14:58modify361.001.89321.89871.9232
3762005.04.18 14:58modify361.001.89321.89911.9232
3772005.04.18 14:59modify361.001.89321.89921.9232
3782005.04.18 15:01modify361.001.89321.89931.9232
3792005.04.18 15:20modify361.001.89321.89941.9232
3802005.04.18 15:21modify361.001.89321.89971.9232
3812005.04.18 15:43modify361.001.89321.89991.9232
3822005.04.18 15:43modify361.001.89321.90001.9232
3832005.04.18 15:46modify361.001.89321.90011.9232
3842005.04.18 15:47modify361.001.89321.90031.9232
3852005.04.18 15:47modify361.001.89321.90071.9232
3862005.04.18 15:49modify361.001.89321.90081.9232
3872005.04.18 15:51modify361.001.89321.90091.9232
3882005.04.18 23:53s/l361.001.90091.90091.9232768.8516779.75
3892005.04.21 12:00sell371.001.90721.92181.9022
3902005.04.21 12:00sell381.001.90721.92181.8992
3912005.04.26 07:59modify371.001.90721.90711.9022
3922005.04.26 07:59modify371.001.90721.90691.9022
3932005.04.26 07:59modify371.001.90721.90641.9022
3942005.04.26 08:05modify371.001.90721.90631.9022
3952005.04.26 08:08s/l371.001.90631.90631.902291.2016870.95
3962005.04.26 11:08modify381.001.90721.90721.8992
3972005.04.26 11:08modify381.001.90721.90711.8992
3982005.04.26 11:21modify381.001.90721.90691.8992
3992005.04.26 11:37s/l381.001.90691.90691.899231.2016902.15
4002005.04.28 12:00buy391.001.90691.89981.9119
4012005.04.28 12:00buy401.001.90691.89981.9149
4022005.04.28 12:36modify391.001.90691.90701.9119
4032005.04.28 12:36modify391.001.90691.90751.9119
4042005.04.28 12:37modify391.001.90691.90761.9119
4052005.04.28 12:37modify391.001.90691.90781.9119
4062005.04.28 12:37modify391.001.90691.90811.9119
4072005.04.28 12:37modify391.001.90691.90851.9119
4082005.04.28 12:40s/l391.001.90851.90851.9119160.0017062.15
4092005.04.28 12:44modify401.001.90691.90711.9149
4102005.04.28 12:48s/l401.001.90711.90711.914920.0017082.15
4112005.04.28 12:48buy411.001.90751.89981.9125
4122005.04.28 12:48buy421.001.90751.89981.9155
4132005.04.28 14:29modify411.001.90751.90751.9125
4142005.04.28 14:29modify411.001.90751.90771.9125
4152005.04.28 14:30modify411.001.90751.90791.9125
4162005.04.28 14:30modify411.001.90751.90821.9125
4172005.04.28 14:34modify411.001.90751.90831.9125
4182005.04.28 14:34modify411.001.90751.90851.9125
4192005.04.28 14:38modify411.001.90751.90861.9125
4202005.04.28 14:38modify411.001.90751.90901.9125
4212005.04.28 14:39modify411.001.90751.90911.9125
4222005.04.28 14:39modify411.001.90751.90931.9125
4232005.04.28 14:45s/l411.001.90931.90931.9125180.0017262.15
4242005.04.29 04:39modify421.001.90751.90751.9155
4252005.04.29 04:40modify421.001.90751.90771.9155
4262005.04.29 04:40modify421.001.90751.90801.9155
4272005.04.29 04:40modify421.001.90751.90821.9155
4282005.04.29 04:40modify421.001.90751.90851.9155
4292005.04.29 04:41modify421.001.90751.90861.9155
4302005.04.29 04:41modify421.001.90751.90901.9155
4312005.04.29 04:41modify421.001.90751.90941.9155
4322005.04.29 04:42modify421.001.90751.90951.9155
4332005.04.29 04:42modify421.001.90751.90961.9155
4342005.04.29 04:43modify421.001.90751.90981.9155
4352005.04.29 04:43modify421.001.90751.91011.9155
4362005.04.29 04:43modify421.001.90751.91031.9155
4372005.04.29 04:43modify421.001.90751.91071.9155
4382005.04.29 04:44modify421.001.90751.91101.9155
4392005.04.29 04:44modify421.001.90751.91121.9155
4402005.04.29 04:44modify421.001.90751.91141.9155
4412005.04.29 04:59s/l421.001.91141.91141.9155388.8517651.00
4422005.05.02 00:00sell431.001.90441.91631.8994
4432005.05.02 00:00sell441.001.90441.91631.8964
4442005.05.02 06:55modify431.001.90441.90441.8994
4452005.05.02 06:55modify431.001.90441.90411.8994
4462005.05.02 06:55modify431.001.90441.90401.8994
4472005.05.02 06:55modify431.001.90441.90361.8994
4482005.05.02 06:58s/l431.001.90361.90361.899480.0017731.00
4492005.05.02 12:46modify441.001.90441.90441.8964
4502005.05.02 12:52modify441.001.90441.90431.8964
4512005.05.02 12:56modify441.001.90441.90421.8964
4522005.05.02 12:57modify441.001.90441.90391.8964
4532005.05.02 12:58modify441.001.90441.90371.8964
4542005.05.02 12:59modify441.001.90441.90351.8964
4552005.05.02 12:59modify441.001.90441.90311.8964
4562005.05.02 13:05modify441.001.90441.90301.8964
4572005.05.02 13:10modify441.001.90441.90271.8964
4582005.05.02 13:38modify441.001.90441.90261.8964
4592005.05.02 13:39modify441.001.90441.90251.8964
4602005.05.02 13:40modify441.001.90441.90231.8964
4612005.05.02 13:40modify441.001.90441.90191.8964
4622005.05.02 13:40modify441.001.90441.90141.8964
4632005.05.02 14:04modify441.001.90441.90121.8964
4642005.05.02 14:04modify441.001.90441.90081.8964
4652005.05.02 14:04modify441.001.90441.90061.8964
4662005.05.02 14:04modify441.001.90441.90011.8964
4672005.05.02 14:06t/p441.001.89641.90011.8964800.0018531.00
4682005.05.04 08:00buy451.001.89871.88871.9037
4692005.05.04 08:46modify451.001.89871.89881.9037
4702005.05.04 08:50modify451.001.89871.89891.9037
4712005.05.04 08:51modify451.001.89871.89901.9037
4722005.05.04 09:11s/l451.001.89901.89901.903730.0018561.00
4732005.05.04 09:11buy461.001.89931.88871.9043
4742005.05.04 09:16modify461.001.89931.89931.9043
4752005.05.04 09:16modify461.001.89931.89941.9043
4762005.05.04 09:40modify461.001.89931.89951.9043
4772005.05.04 09:40modify461.001.89931.89971.9043
4782005.05.04 09:41modify461.001.89931.89981.9043
4792005.05.04 09:41modify461.001.89931.90001.9043
4802005.05.04 09:42modify461.001.89931.90011.9043
4812005.05.04 09:57s/l461.001.90011.90011.904380.0018641.00
4822005.05.04 09:57buy471.001.90041.88871.9054
4832005.05.04 09:57buy481.001.90041.88871.9084
4842005.05.04 10:28modify471.001.90041.90041.9054
4852005.05.04 10:29modify471.001.90041.90051.9054
4862005.05.04 10:32modify471.001.90041.90061.9054
4872005.05.04 10:32modify471.001.90041.90081.9054
4882005.05.04 10:38s/l471.001.90081.90081.905440.0018681.00
4892005.05.05 05:47modify481.001.90041.90041.9084
4902005.05.05 05:47modify481.001.90041.90091.9084
4912005.05.05 05:47modify481.001.90041.90141.9084
4922005.05.05 05:50modify481.001.90041.90151.9084
4932005.05.05 05:50modify481.001.90041.90171.9084
4942005.05.05 05:50modify481.001.90041.90201.9084
4952005.05.05 05:50modify481.001.90041.90221.9084
4962005.05.05 05:50modify481.001.90041.90251.9084
4972005.05.05 06:05modify481.001.90041.90281.9084
4982005.05.05 06:05modify481.001.90041.90291.9084
4992005.05.05 08:16s/l481.001.90291.90291.9084246.5518927.55
5002005.05.06 08:00sell491.001.89661.90791.8916
5012005.05.06 08:00sell501.001.89661.90791.8886
5022005.05.06 12:31modify491.001.89661.89621.8916
5032005.05.06 12:31s/l491.001.89621.89621.891640.0018967.55
5042005.05.06 12:35modify501.001.89661.89641.8886
5052005.05.06 12:36modify501.001.89661.89621.8886
5062005.05.06 12:46modify501.001.89661.89611.8886
5072005.05.06 12:46modify501.001.89661.89561.8886
5082005.05.06 12:47modify501.001.89661.89501.8886
5092005.05.06 12:48modify501.001.89661.89491.8886
5102005.05.06 12:48modify501.001.89661.89461.8886
5112005.05.06 12:48modify501.001.89661.89441.8886
5122005.05.06 12:49modify501.001.89661.89431.8886
5132005.05.06 12:49modify501.001.89661.89391.8886
5142005.05.06 12:55s/l501.001.89391.89391.8886270.0019237.55
5152005.05.11 08:00buy511.001.88661.87661.8916
5162005.05.11 08:23modify511.001.88661.88671.8916
5172005.05.11 08:23modify511.001.88661.88711.8916
5182005.05.11 08:23modify511.001.88661.88741.8916
5192005.05.11 08:23modify511.001.88661.88781.8916
5202005.05.11 08:24s/l511.001.88781.88781.8916120.0019357.55
5212005.05.11 08:24buy521.001.88811.87661.8931
5222005.05.11 08:24buy531.001.88811.87661.8961
5232005.05.11 08:41modify521.001.88811.88811.8931
5242005.05.11 08:44modify521.001.88811.88821.8931
5252005.05.11 08:44modify521.001.88811.88861.8931
5262005.05.11 08:45modify521.001.88811.88871.8931
5272005.05.11 08:45modify521.001.88811.88901.8931
5282005.05.11 08:45modify521.001.88811.88941.8931
5292005.05.11 08:45modify521.001.88811.88961.8931
5302005.05.11 08:45modify521.001.88811.89001.8931
5312005.05.11 08:46s/l521.001.89001.89001.8931190.0019547.55
5322005.05.11 12:31s/l531.001.87661.87661.8961-1150.0018397.55
5332005.05.11 12:31sell541.001.87721.88161.8722
5342005.05.11 12:31sell551.001.87721.88161.8692
5352005.05.11 12:32modify541.001.87721.87701.8722
5362005.05.11 12:33s/l541.001.87701.87701.872220.0018417.55
5372005.05.11 13:25modify551.001.87721.87711.8692
5382005.05.11 13:25modify551.001.87721.87691.8692
5392005.05.11 13:25modify551.001.87721.87641.8692
5402005.05.11 13:26modify551.001.87721.87621.8692
5412005.05.11 14:03modify551.001.87721.87611.8692
5422005.05.11 14:04modify551.001.87721.87591.8692
5432005.05.11 14:04modify551.001.87721.87551.8692
5442005.05.11 14:05modify551.001.87721.87501.8692
5452005.05.11 14:09s/l551.001.87501.87501.8692220.0018637.55
5462005.05.11 14:09sell561.001.87461.87701.8696
5472005.05.11 14:09sell571.001.87461.87701.8666
5482005.05.11 14:11modify561.001.87461.87461.8696
5492005.05.11 14:12modify561.001.87461.87451.8696
5502005.05.11 14:15s/l561.001.87451.87451.869610.0018647.55
5512005.05.11 16:06s/l571.001.87701.87701.8666-240.0018407.55
5522005.05.18 20:00buy581.001.84131.82921.8463
5532005.05.19 08:42modify581.001.84131.84131.8463
5542005.05.19 08:42modify581.001.84131.84181.8463
5552005.05.19 08:42modify581.001.84131.84221.8463
5562005.05.19 08:47s/l581.001.84221.84221.846386.5518494.10
5572005.05.19 20:00sell591.001.83341.84371.8284
5582005.05.19 20:00sell601.001.83341.84371.8254
5592005.05.20 12:53modify591.001.83341.83311.8284
5602005.05.20 12:53modify591.001.83341.83281.8284
5612005.05.20 12:53modify591.001.83341.83231.8284
5622005.05.20 12:55modify591.001.83341.83211.8284
5632005.05.20 12:55modify591.001.83341.83201.8284
5642005.05.20 12:55modify591.001.83341.83161.8284
5652005.05.20 12:58s/l591.001.83161.83161.8284180.4018674.50
5662005.05.20 12:59modify601.001.83341.83331.8254
5672005.05.20 13:02modify601.001.83341.83291.8254
5682005.05.20 13:03modify601.001.83341.83281.8254
5692005.05.20 13:03modify601.001.83341.83261.8254
5702005.05.20 13:03modify601.001.83341.83211.8254
5712005.05.20 13:04modify601.001.83341.83191.8254
5722005.05.20 13:04modify601.001.83341.83141.8254
5732005.05.20 13:04modify601.001.83341.83111.8254
5742005.05.20 13:04modify601.001.83341.83061.8254
5752005.05.20 13:29modify601.001.83341.83031.8254
5762005.05.20 13:30modify601.001.83341.83001.8254
5772005.05.20 13:31modify601.001.83341.82971.8254
5782005.05.20 13:32modify601.001.83341.82951.8254
5792005.05.20 13:32modify601.001.83341.82941.8254
5802005.05.20 14:09modify601.001.83341.82931.8254
5812005.05.20 14:15modify601.001.83341.82921.8254
5822005.05.20 14:19modify601.001.83341.82911.8254
5832005.05.20 14:21t/p601.001.82541.82911.8254800.4019474.90
5842005.05.24 08:00buy611.001.83221.82781.8372
5852005.05.24 10:26modify611.001.83221.83231.8372
5862005.05.24 10:28modify611.001.83221.83261.8372
5872005.05.24 10:30s/l611.001.83261.83261.837240.0019514.90
5882005.05.24 10:30buy621.001.83301.82861.8380
5892005.05.24 11:34modify621.001.83301.83321.8380
5902005.05.24 11:38s/l621.001.83321.83321.838020.0019534.90
5912005.05.24 11:38buy631.001.83361.82921.8386
5922005.05.24 11:38buy641.001.83361.82921.8416
5932005.05.24 11:54modify631.001.83361.83371.8386
5942005.05.24 11:54modify631.001.83361.83401.8386
5952005.05.24 12:02modify631.001.83361.83421.8386
5962005.05.24 12:02modify631.001.83361.83461.8386
5972005.05.24 12:14s/l631.001.83461.83461.8386100.0019634.90
5982005.05.24 14:42s/l641.001.82921.82921.8416-440.0019194.90
5992005.05.24 20:00sell651.001.82771.83211.8227
6002005.05.24 20:00sell661.001.82771.83211.8197
6012005.05.24 23:17modify651.001.82771.82741.8227
6022005.05.24 23:37modify651.001.82771.82731.8227
6032005.05.25 00:17s/l651.001.82731.82731.822740.4019235.30
6042005.05.25 05:02s/l661.001.83211.83211.8197-439.6018795.70
6052005.05.25 20:00buy671.001.83241.82801.8374
6062005.05.25 20:00buy681.001.83241.82801.8404
6072005.05.26 04:57s/l671.001.82801.82801.8374-443.4518352.25
6082005.05.26 04:57s/l681.001.82801.82801.8404-443.4517908.80
6092005.05.26 08:00sell691.001.82491.83501.8199
6102005.05.26 08:00sell701.001.82491.83501.8169
6112005.05.26 11:34modify691.001.82491.82491.8199
6122005.05.26 11:40modify691.001.82491.82451.8199
6132005.05.26 11:41modify691.001.82491.82441.8199
6142005.05.26 11:42modify691.001.82491.82431.8199
6152005.05.26 11:48s/l691.001.82431.82431.819960.0017968.80
6162005.05.26 15:20modify701.001.82491.82481.8169
6172005.05.26 15:20modify701.001.82491.82441.8169
6182005.05.26 15:21modify701.001.82491.82421.8169
6192005.05.26 15:21modify701.001.82491.82381.8169
6202005.05.26 15:21modify701.001.82491.82321.8169
6212005.05.26 15:27modify701.001.82491.82301.8169
6222005.05.26 18:41modify701.001.82491.82271.8169
6232005.05.26 18:41modify701.001.82491.82261.8169
6242005.05.27 00:05s/l701.001.82261.82261.8169230.4018199.20
6252005.05.30 08:00buy711.001.82511.81871.8301
6262005.05.31 01:09s/l711.001.81871.81871.8301-641.1517558.05
6272005.06.02 16:00buy721.001.81611.80791.8211
6282005.06.02 16:58modify721.001.81611.81621.8211
6292005.06.02 16:59modify721.001.81611.81631.8211
6302005.06.02 17:08s/l721.001.81631.81631.821120.0017578.05
6312005.06.02 17:08buy731.001.81671.80791.8217
6322005.06.02 18:29modify731.001.81671.81671.8217
6332005.06.02 18:29modify731.001.81671.81681.8217
6342005.06.02 18:59s/l731.001.81681.81681.821710.0017588.05
6352005.06.02 18:59buy741.001.81711.80791.8221
6362005.06.03 00:54modify741.001.81711.81711.8221
6372005.06.03 00:59modify741.001.81711.81731.8221
6382005.06.03 01:00modify741.001.81711.81751.8221
6392005.06.03 01:01modify741.001.81711.81761.8221
6402005.06.03 01:01modify741.001.81711.81771.8221
6412005.06.03 01:25modify741.001.81711.81781.8221
6422005.06.03 01:25modify741.001.81711.81801.8221
6432005.06.03 01:27modify741.001.81711.81811.8221
6442005.06.03 01:28modify741.001.81711.81821.8221
6452005.06.03 01:36s/l741.001.81821.81821.8221108.8517696.90
6462005.06.03 16:00sell751.001.81241.81681.8074
6472005.06.03 16:00sell761.001.81241.81681.8044
6482005.06.03 16:23modify751.001.81241.81241.8074
6492005.06.03 16:33s/l751.001.81241.81241.80740.0017696.90
6502005.06.06 02:59s/l761.001.81681.81681.8044-439.6017257.30
6512005.06.06 04:00buy771.001.81821.81381.8232
6522005.06.06 04:00buy781.001.81821.81381.8262
6532005.06.06 06:56modify771.001.81821.81841.8232
6542005.06.06 06:59s/l771.001.81841.81841.823220.0017277.30
6552005.06.06 09:04modify781.001.81821.81841.8262
6562005.06.06 09:51modify781.001.81821.81851.8262
6572005.06.06 11:09s/l781.001.81851.81851.826230.0017307.30
6582005.06.08 20:00sell791.001.82361.84051.8186
6592005.06.08 20:00sell801.001.82361.84051.8156
6602005.06.09 11:32modify791.001.82361.82341.8186
6612005.06.09 11:35modify791.001.82361.82331.8186
6622005.06.09 11:43s/l791.001.82331.82331.818631.2017338.50
6632005.06.09 14:28modify801.001.82361.82341.8156
6642005.06.09 14:28modify801.001.82361.82311.8156
6652005.06.09 14:28modify801.001.82361.82251.8156
6662005.06.09 14:32modify801.001.82361.82241.8156
6672005.06.09 14:33modify801.001.82361.82231.8156
6682005.06.09 14:33modify801.001.82361.82191.8156
6692005.06.09 14:34modify801.001.82361.82171.8156
6702005.06.09 14:34modify801.001.82361.82161.8156
6712005.06.09 14:35modify801.001.82361.82121.8156
6722005.06.09 14:49s/l801.001.82121.82121.8156241.2017579.70
6732005.06.15 08:00buy811.001.81051.80391.8155
6742005.06.15 12:32modify811.001.81051.81071.8155
6752005.06.15 12:32modify811.001.81051.81111.8155
6762005.06.15 12:33modify811.001.81051.81141.8155
6772005.06.15 12:33modify811.001.81051.81151.8155
6782005.06.15 12:33modify811.001.81051.81161.8155
6792005.06.15 12:33s/l811.001.81161.81161.8155110.0017689.70
6802005.06.20 16:00sell821.001.82311.83121.8181
6812005.06.20 23:55modify821.001.82311.82291.8181
6822005.06.20 23:55modify821.001.82311.82251.8181
6832005.06.21 00:02modify821.001.82311.82231.8181
6842005.06.21 00:03modify821.001.82311.82201.8181
6852005.06.21 00:03modify821.001.82311.82191.8181
6862005.06.21 00:11s/l821.001.82191.82191.8181120.4017810.10
6872005.06.21 20:00buy831.001.82941.81641.8344
6882005.06.21 20:00buy841.001.82941.81641.8374
6892005.06.22 06:56modify831.001.82941.82941.8344
6902005.06.22 06:57s/l831.001.82941.82941.8344-1.1517808.95
6912005.06.22 08:18modify841.001.82941.82961.8374
6922005.06.22 08:19modify841.001.82941.82981.8374
6932005.06.22 08:19modify841.001.82941.82991.8374
6942005.06.22 08:23modify841.001.82941.83001.8374
6952005.06.22 08:31s/l841.001.83001.83001.837458.8517867.80
6962005.06.22 16:00sell851.001.82191.83351.8169
6972005.06.22 16:00sell861.001.82191.83351.8139
6982005.06.22 16:07modify851.001.82191.82181.8169
6992005.06.22 16:08s/l851.001.82181.82181.816910.0017877.80
7002005.06.23 12:43modify861.001.82191.82181.8139
7012005.06.23 12:44modify861.001.82191.82141.8139
7022005.06.23 12:44modify861.001.82191.82121.8139
7032005.06.23 12:44modify861.001.82191.82071.8139
7042005.06.23 12:44modify861.001.82191.82021.8139
7052005.06.23 12:45modify861.001.82191.82001.8139
7062005.06.23 12:45modify861.001.82191.81991.8139
7072005.06.23 12:45modify861.001.82191.81951.8139
7082005.06.23 12:45modify861.001.82191.81911.8139
7092005.06.23 12:48s/l861.001.81911.81911.8139281.2018159.00
7102005.06.24 16:00buy871.001.82261.81821.8276
7112005.06.24 16:00buy881.001.82261.81821.8306
7122005.06.24 19:35modify871.001.82261.82261.8276
7132005.06.24 19:49modify871.001.82261.82271.8276
7142005.06.24 19:53modify871.001.82261.82281.8276
7152005.06.24 19:55modify871.001.82261.82291.8276
7162005.06.24 20:04modify871.001.82261.82301.8276
7172005.06.24 20:12modify871.001.82261.82311.8276
7182005.06.24 20:30modify871.001.82261.82321.8276
7192005.06.24 20:31modify871.001.82261.82331.8276
7202005.06.24 20:35modify871.001.82261.82341.8276
7212005.06.24 20:39modify871.001.82261.82351.8276
7222005.06.24 20:45modify871.001.82261.82361.8276
7232005.06.24 20:46modify871.001.82261.82381.8276
7242005.06.26 20:00s/l871.001.82381.82381.8276120.0018279.00
7252005.06.27 06:31modify881.001.82261.82261.8306
7262005.06.27 06:32modify881.001.82261.82271.8306
7272005.06.27 06:32modify881.001.82261.82291.8306
7282005.06.27 06:33modify881.001.82261.82301.8306
7292005.06.27 06:34modify881.001.82261.82311.8306
7302005.06.27 06:40modify881.001.82261.82331.8306
7312005.06.27 06:41modify881.001.82261.82361.8306
7322005.06.27 06:41modify881.001.82261.82381.8306
7332005.06.27 06:41modify881.001.82261.82411.8306
7342005.06.27 06:44modify881.001.82261.82431.8306
7352005.06.27 06:44modify881.001.82261.82461.8306
7362005.06.27 06:45modify881.001.82261.82491.8306
7372005.06.27 06:46modify881.001.82261.82531.8306
7382005.06.27 07:40modify881.001.82261.82541.8306
7392005.06.27 07:40modify881.001.82261.82561.8306
7402005.06.27 07:43modify881.001.82261.82571.8306
7412005.06.27 07:43modify881.001.82261.82581.8306
7422005.06.27 07:56modify881.001.82261.82591.8306
7432005.06.27 07:56modify881.001.82261.82601.8306
7442005.06.27 07:57modify881.001.82261.82621.8306
7452005.06.27 07:57modify881.001.82261.82631.8306
7462005.06.27 07:57modify881.001.82261.82641.8306
7472005.06.27 10:48modify881.001.82261.82671.8306
7482005.06.27 10:49modify881.001.82261.82681.8306
7492005.06.27 10:50modify881.001.82261.82691.8306
7502005.06.27 10:53modify881.001.82261.82701.8306
7512005.06.27 10:54t/p881.001.83061.82701.8306798.8519077.85
7522005.06.28 08:00sell891.001.82091.82531.8159
7532005.06.28 08:00sell901.001.82091.82531.8129
7542005.06.28 08:49modify891.001.82091.82071.8159
7552005.06.28 08:50modify891.001.82091.82061.8159
7562005.06.28 08:50s/l891.001.82061.82061.815930.0019107.85
7572005.06.28 14:00modify901.001.82091.82081.8129
7582005.06.28 14:01modify901.001.82091.82071.8129
7592005.06.28 14:01modify901.001.82091.82021.8129
7602005.06.28 14:27modify901.001.82091.82011.8129
7612005.06.28 14:28modify901.001.82091.81961.8129
7622005.06.28 15:37modify901.001.82091.81951.8129
7632005.06.28 15:37modify901.001.82091.81941.8129
7642005.06.28 15:53modify901.001.82091.81931.8129
7652005.06.28 15:54modify901.001.82091.81921.8129
7662005.06.28 16:15modify901.001.82091.81911.8129
7672005.06.28 17:19modify901.001.82091.81891.8129
7682005.06.28 17:32modify901.001.82091.81881.8129
7692005.06.28 20:01modify901.001.82091.81871.8129
7702005.06.28 20:01modify901.001.82091.81861.8129
7712005.06.28 20:05modify901.001.82091.81811.8129
7722005.06.29 00:17s/l901.001.81811.81811.8129280.4019388.25
7732005.07.11 08:00buy911.001.74391.73131.7489
7742005.07.11 08:10modify911.001.74391.74391.7489
7752005.07.11 08:10modify911.001.74391.74401.7489
7762005.07.11 08:10modify911.001.74391.74431.7489
7772005.07.11 08:11s/l911.001.74431.74431.748940.0019428.25
7782005.07.11 08:11buy921.001.74471.73131.7497
7792005.07.11 08:11modify921.001.74471.74481.7497
7802005.07.11 08:11modify921.001.74471.74521.7497
7812005.07.11 08:16s/l921.001.74521.74521.749750.0019478.25
7822005.07.11 08:16buy931.001.74551.73131.7505
7832005.07.11 13:55modify931.001.74551.74551.7505
7842005.07.11 13:55s/l931.001.74551.74551.75050.0019478.25
7852005.07.13 16:00sell941.001.75501.77841.7500
7862005.07.13 16:00sell951.001.75501.77841.7470
7872005.07.15 13:15modify941.001.75501.75491.7500
7882005.07.15 13:15modify941.001.75501.75481.7500
7892005.07.15 13:16modify941.001.75501.75471.7500
7902005.07.15 13:16modify941.001.75501.75451.7500
7912005.07.15 13:16modify941.001.75501.75411.7500
7922005.07.15 13:16modify941.001.75501.75391.7500
7932005.07.15 13:16modify941.001.75501.75341.7500
7942005.07.15 13:17modify941.001.75501.75331.7500
7952005.07.15 13:18s/l941.001.75331.75331.7500171.6019649.85
7962005.07.15 13:45modify951.001.75501.75491.7470
7972005.07.15 14:36s/l951.001.75491.75491.747011.6019661.45
7982005.07.15 14:36buy961.001.75501.75061.7600
7992005.07.15 21:08s/l961.001.75061.75061.7600-440.0019221.45
8002005.07.21 04:00buy971.001.74451.72751.7495
8012005.07.21 04:00buy981.001.74451.72751.7525
8022005.07.21 07:00modify971.001.74451.74451.7495
8032005.07.21 07:00modify971.001.74451.74491.7495
8042005.07.21 07:02modify971.001.74451.74511.7495
8052005.07.21 07:03modify971.001.74451.74531.7495
8062005.07.21 07:03modify971.001.74451.74551.7495
8072005.07.21 07:04modify971.001.74451.74581.7495
8082005.07.21 07:05modify971.001.74451.74611.7495
8092005.07.21 07:05modify981.001.74451.74451.7525
8102005.07.21 07:05modify971.001.74451.74651.7495
8112005.07.21 07:06modify981.001.74451.74471.7525
8122005.07.21 07:06modify971.001.74451.74671.7495
8132005.07.21 07:06modify981.001.74451.74481.7525
8142005.07.21 07:06modify971.001.74451.74681.7495
8152005.07.21 07:11modify981.001.74451.74491.7525
8162005.07.21 07:11modify971.001.74451.74691.7495
8172005.07.21 07:11modify981.001.74451.74521.7525
8182005.07.21 07:11modify971.001.74451.74721.7495
8192005.07.21 07:15modify981.001.74451.74541.7525
8202005.07.21 07:15modify971.001.74451.74741.7495
8212005.07.21 07:18s/l971.001.74741.74741.7495290.0019511.45
8222005.07.21 07:42s/l981.001.74541.74541.752590.0019601.45
8232005.07.21 07:42buy991.001.74581.72751.7508
8242005.07.21 07:42buy1001.001.74581.72751.7538
8252005.07.21 08:31modify991.001.74581.74621.7508
8262005.07.21 08:31modify991.001.74581.74671.7508
8272005.07.21 08:31modify991.001.74581.74721.7508
8282005.07.21 08:31modify1001.001.74581.74581.7538
8292005.07.21 08:31modify991.001.74581.74781.7508
8302005.07.21 08:31modify1001.001.74581.74631.7538
8312005.07.21 08:31modify991.001.74581.74831.7508
8322005.07.21 08:31modify1001.001.74581.74681.7538
8332005.07.21 08:31modify991.001.74581.74881.7508
8342005.07.21 08:31s/l991.001.74881.74881.7508300.0019901.45
8352005.07.21 08:32modify1001.001.74581.74691.7538
8362005.07.21 08:32modify1001.001.74581.74701.7538
8372005.07.21 08:34modify1001.001.74581.74711.7538
8382005.07.21 08:34modify1001.001.74581.74741.7538
8392005.07.21 08:34modify1001.001.74581.74751.7538
8402005.07.21 08:34modify1001.001.74581.74781.7538
8412005.07.21 08:34modify1001.001.74581.74821.7538
8422005.07.21 08:36modify1001.001.74581.74841.7538
8432005.07.21 08:36modify1001.001.74581.74851.7538
8442005.07.21 08:58s/l1001.001.74851.74851.7538270.0020171.45
8452005.07.22 16:00sell1011.001.73951.76191.7345
8462005.07.22 16:00sell1021.001.73951.76191.7315
8472005.07.22 16:18modify1011.001.73951.73951.7345
8482005.07.22 16:19modify1011.001.73951.73941.7345
8492005.07.22 16:19s/l1011.001.73941.73941.734510.0020181.45
8502005.07.25 02:25modify1021.001.73951.73931.7315
8512005.07.25 06:48modify1021.001.73951.73911.7315
8522005.07.25 06:48modify1021.001.73951.73881.7315
8532005.07.25 06:48modify1021.001.73951.73841.7315
8542005.07.25 06:49modify1021.001.73951.73791.7315
8552005.07.25 06:50modify1021.001.73951.73771.7315
8562005.07.25 06:54modify1021.001.73951.73751.7315
8572005.07.25 06:55modify1021.001.73951.73711.7315
8582005.07.25 06:55modify1021.001.73951.73701.7315
8592005.07.25 08:00s/l1021.001.73701.73701.7315250.4020431.85
8602005.07.25 20:00buy1031.001.74741.74301.7524
8612005.07.25 20:00buy1041.001.74741.74301.7554
8622005.07.26 01:56s/l1031.001.74301.74301.7524-441.1519990.70
8632005.07.26 01:56s/l1041.001.74301.74301.7554-441.1519549.55
8642005.07.26 12:00sell1051.001.73981.74651.7348
8652005.07.26 12:00sell1061.001.73981.74651.7318
8662005.07.26 12:17modify1051.001.73981.73981.7348
8672005.07.26 12:18modify1051.001.73981.73961.7348
8682005.07.26 12:18modify1051.001.73981.73911.7348
8692005.07.26 12:21s/l1051.001.73911.73911.734870.0019619.55
8702005.07.26 12:44modify1061.001.73981.73971.7318
8712005.07.26 13:28modify1061.001.73981.73961.7318
8722005.07.26 13:28modify1061.001.73981.73911.7318
8732005.07.26 13:30modify1061.001.73981.73871.7318
8742005.07.26 14:02s/l1061.001.73871.73871.7318110.0019729.55
8752005.07.26 14:02sell1071.001.73841.74651.7334
8762005.07.26 14:02sell1081.001.73841.74651.7304
8772005.07.26 14:05modify1071.001.73841.73841.7334
8782005.07.26 14:06modify1071.001.73841.73801.7334
8792005.07.26 14:07s/l1071.001.73801.73801.733440.0019769.55
8802005.07.27 07:13modify1081.001.73841.73811.7304
8812005.07.27 07:13modify1081.001.73841.73761.7304
8822005.07.27 07:22modify1081.001.73841.73731.7304
8832005.07.27 08:34s/l1081.001.73731.73731.7304110.4019879.95
8842005.07.27 16:00buy1091.001.74471.73311.7497
8852005.07.27 16:00buy1101.001.74471.73311.7527
8862005.07.27 18:07modify1091.001.74471.74491.7497
8872005.07.27 18:11modify1091.001.74471.74511.7497
8882005.07.27 18:13modify1091.001.74471.74521.7497
8892005.07.27 18:14modify1091.001.74471.74531.7497
8902005.07.27 18:15modify1091.001.74471.74541.7497
8912005.07.27 18:16modify1091.001.74471.74551.7497
8922005.07.27 18:16modify1091.001.74471.74571.7497
8932005.07.27 18:16modify1091.001.74471.74591.7497
8942005.07.27 18:16modify1091.001.74471.74611.7497
8952005.07.27 18:17s/l1091.001.74611.74611.7497140.0020019.95
8962005.07.28 11:06modify1101.001.74471.74471.7527
8972005.07.28 11:06modify1101.001.74471.74511.7527
8982005.07.28 11:06modify1101.001.74471.74541.7527
8992005.07.28 11:06modify1101.001.74471.74581.7527
9002005.07.28 11:15modify1101.001.74471.74611.7527
9012005.07.28 11:16modify1101.001.74471.74621.7527
9022005.07.28 11:17modify1101.001.74471.74641.7527
9032005.07.28 11:18modify1101.001.74471.74681.7527
9042005.07.28 11:18modify1101.001.74471.74691.7527
9052005.07.28 11:23modify1101.001.74471.74701.7527
9062005.07.28 11:51modify1101.001.74471.74741.7527
9072005.07.28 11:51modify1101.001.74471.74781.7527
9082005.07.28 11:52modify1101.001.74471.74801.7527
9092005.07.28 11:52modify1101.001.74471.74831.7527
9102005.07.28 11:53modify1101.001.74471.74841.7527
9112005.07.28 11:53modify1101.001.74471.74851.7527
9122005.07.28 12:14modify1101.001.74471.74861.7527
9132005.07.28 12:14modify1101.001.74471.74891.7527
9142005.07.28 12:15modify1101.001.74471.74901.7527
9152005.07.28 12:24t/p1101.001.75271.74901.7527796.5520816.50
9162005.08.05 16:00sell1111.001.77441.77881.7694
9172005.08.05 19:46s/l1111.001.77881.77881.7694-440.0020376.50
9182005.08.05 19:46sell1121.001.77841.78281.7734
9192005.08.07 20:00modify1121.001.77841.77821.7734
9202005.08.07 22:02modify1121.001.77841.77811.7734
9212005.08.07 22:02modify1121.001.77841.77791.7734
9222005.08.07 22:09modify1121.001.77841.77781.7734
9232005.08.07 22:10modify1121.001.77841.77771.7734
9242005.08.07 22:11modify1121.001.77841.77751.7734
9252005.08.07 22:13modify1121.001.77841.77731.7734
9262005.08.07 22:14modify1121.001.77841.77721.7734
9272005.08.07 22:27modify1121.001.77841.77711.7734
9282005.08.07 22:27modify1121.001.77841.77701.7734
9292005.08.07 22:27s/l1121.001.77701.77701.7734140.0020516.50
9302005.08.08 00:00sell1131.001.77461.77901.7696
9312005.08.08 00:00sell1141.001.77461.77901.7666
9322005.08.08 05:09modify1131.001.77461.77461.7696
9332005.08.08 05:10s/l1131.001.77461.77461.76960.0020516.50
9342005.08.08 07:35s/l1141.001.77901.77901.7666-440.0020076.50
9352005.08.08 12:00buy1151.001.78971.77091.7947
9362005.08.08 12:00buy1161.001.78971.77091.7977
9372005.08.09 05:57modify1151.001.78971.78971.7947
9382005.08.09 05:57modify1151.001.78971.79011.7947
9392005.08.09 05:58s/l1151.001.79011.79011.794738.8520115.35
9402005.08.10 07:10modify1161.001.78971.78971.7977
9412005.08.10 07:10modify1161.001.78971.79001.7977
9422005.08.10 07:34s/l1161.001.79001.79001.797727.7020143.05
9432005.08.15 16:00sell1171.001.80851.81681.8035
9442005.08.16 01:03modify1171.001.80851.80841.8035
9452005.08.16 01:04modify1171.001.80851.80831.8035
9462005.08.16 01:04modify1171.001.80851.80821.8035
9472005.08.16 01:05modify1171.001.80851.80801.8035
9482005.08.16 01:07modify1171.001.80851.80791.8035
9492005.08.16 01:08modify1171.001.80851.80751.8035
9502005.08.16 01:08modify1171.001.80851.80741.8035
9512005.08.16 01:09s/l1171.001.80741.80741.8035110.4020253.45
9522005.08.22 08:00buy1181.001.79971.78921.8047
9532005.08.22 11:00modify1181.001.79971.79981.8047
9542005.08.22 11:01modify1181.001.79971.79991.8047
9552005.08.22 11:01modify1181.001.79971.80001.8047
9562005.08.22 11:04s/l1181.001.80001.80001.804730.0020283.45
9572005.08.22 11:04buy1191.001.80041.78921.8054
9582005.08.22 11:04buy1201.001.80041.78921.8084
9592005.08.22 11:47modify1191.001.80041.80051.8054
9602005.08.22 11:48modify1191.001.80041.80061.8054
9612005.08.22 11:48modify1191.001.80041.80071.8054
9622005.08.22 11:52modify1191.001.80041.80101.8054
9632005.08.22 11:54modify1191.001.80041.80141.8054
9642005.08.22 11:54modify1191.001.80041.80181.8054
9652005.08.22 11:55modify1191.001.80041.80201.8054
9662005.08.22 11:55modify1191.001.80041.80211.8054
9672005.08.22 11:55s/l1191.001.80211.80211.8054170.0020453.45
9682005.08.22 12:00modify1201.001.80041.80051.8084
9692005.08.22 12:02modify1201.001.80041.80061.8084
9702005.08.22 12:03modify1201.001.80041.80071.8084
9712005.08.22 12:04modify1201.001.80041.80081.8084
9722005.08.22 12:04modify1201.001.80041.80111.8084
9732005.08.22 12:04modify1201.001.80041.80141.8084
9742005.08.22 12:23modify1201.001.80041.80151.8084
9752005.08.22 12:25modify1201.001.80041.80161.8084
9762005.08.22 15:38s/l1201.001.80161.80161.8084120.0020573.45
9772005.08.24 04:00sell1211.001.79471.80511.7897
9782005.08.24 04:00sell1221.001.79471.80511.7867
9792005.08.24 04:34modify1211.001.79471.79471.7897
9802005.08.24 04:35modify1211.001.79471.79461.7897
9812005.08.24 04:36modify1211.001.79471.79441.7897
9822005.08.24 04:37modify1211.001.79471.79431.7897
9832005.08.24 04:38modify1211.001.79471.79391.7897
9842005.08.24 04:42s/l1211.001.79391.79391.789780.0020653.45
9852005.08.24 08:00modify1221.001.79471.79461.7867
9862005.08.24 08:00modify1221.001.79471.79451.7867
9872005.08.24 09:41s/l1221.001.79451.79451.786720.0020673.45
9882005.08.25 00:00buy1231.001.79891.79451.8039
9892005.08.25 00:35modify1231.001.79891.79901.8039
9902005.08.25 00:36modify1231.001.79891.79911.8039
9912005.08.25 00:55modify1231.001.79891.79921.8039
9922005.08.25 00:55modify1231.001.79891.79931.8039
9932005.08.25 00:56modify1231.001.79891.79941.8039
9942005.08.25 00:56modify1231.001.79891.79961.8039
9952005.08.25 00:57modify1231.001.79891.79981.8039
9962005.08.25 00:57modify1231.001.79891.79991.8039
9972005.08.25 00:59modify1231.001.79891.80001.8039
9982005.08.25 01:00modify1231.001.79891.80021.8039
9992005.08.25 01:00modify1231.001.79891.80041.8039
10002005.08.25 01:01modify1231.001.79891.80051.8039
10012005.08.25 01:04modify1231.001.79891.80071.8039
10022005.08.25 01:04modify1231.001.79891.80091.8039
10032005.08.25 01:05modify1231.001.79891.80111.8039
10042005.08.25 01:11modify1231.001.79891.80131.8039
10052005.08.25 01:19s/l1231.001.80131.80131.8039240.0020913.45
10062005.08.25 01:19buy1241.001.80161.79721.8066
10072005.08.25 01:19buy1251.001.80161.79721.8096
10082005.08.25 02:14modify1241.001.80161.80161.8066
10092005.08.25 02:14modify1241.001.80161.80211.8066
10102005.08.25 02:14modify1241.001.80161.80251.8066
10112005.08.25 02:15modify1241.001.80161.80261.8066
10122005.08.25 02:18modify1241.001.80161.80281.8066
10132005.08.25 02:18modify1241.001.80161.80311.8066
10142005.08.25 02:19modify1241.001.80161.80331.8066
10152005.08.25 02:19modify1241.001.80161.80351.8066
10162005.08.25 02:20modify1251.001.80161.80161.8096
10172005.08.25 02:20modify1241.001.80161.80361.8066
10182005.08.25 02:20modify1251.001.80161.80191.8096
10192005.08.25 02:20modify1241.001.80161.80391.8066
10202005.08.25 02:23s/l1241.001.80391.80391.8066230.0021143.45
10212005.08.25 03:17modify1251.001.80161.80211.8096
10222005.08.25 03:20modify1251.001.80161.80221.8096
10232005.08.25 03:20modify1251.001.80161.80231.8096
10242005.08.25 03:26modify1251.001.80161.80241.8096
10252005.08.25 03:26modify1251.001.80161.80271.8096
10262005.08.25 03:27modify1251.001.80161.80301.8096
10272005.08.25 03:27modify1251.001.80161.80311.8096
10282005.08.25 03:42modify1251.001.80161.80321.8096
10292005.08.25 03:42modify1251.001.80161.80351.8096
10302005.08.25 03:42modify1251.001.80161.80371.8096
10312005.08.25 03:42modify1251.001.80161.80401.8096
10322005.08.25 03:43modify1251.001.80161.80411.8096
10332005.08.25 03:43modify1251.001.80161.80451.8096
10342005.08.25 03:43modify1251.001.80161.80491.8096
10352005.08.25 05:42s/l1251.001.80491.80491.8096330.0021473.45
10362005.08.28 20:00sell1261.001.80181.80621.7968
10372005.08.28 23:11s/l1261.001.80621.80621.7968-440.0021033.45
10382005.08.28 23:11sell1271.001.80611.81051.8011
10392005.08.29 01:22modify1271.001.80611.80571.8011
10402005.08.29 01:30s/l1271.001.80571.80571.801140.4021073.85
10412005.08.29 01:30buy1281.001.80591.79831.8109
10422005.08.29 01:30buy1291.001.80591.79831.8139
10432005.08.29 06:45modify1281.001.80591.80621.8109
10442005.08.29 06:45modify1281.001.80591.80641.8109
10452005.08.29 06:46modify1281.001.80591.80651.8109
10462005.08.29 06:46modify1281.001.80591.80661.8109
10472005.08.29 06:47modify1281.001.80591.80671.8109
10482005.08.29 06:52modify1281.001.80591.80681.8109
10492005.08.29 06:53modify1281.001.80591.80691.8109
10502005.08.29 06:54modify1281.001.80591.80701.8109
10512005.08.29 06:54modify1281.001.80591.80711.8109
10522005.08.29 07:00modify1281.001.80591.80721.8109
10532005.08.29 07:00modify1281.001.80591.80731.8109
10542005.08.29 07:00modify1281.001.80591.80741.8109
10552005.08.29 07:04s/l1281.001.80741.80741.8109150.0021223.85
10562005.08.29 16:03s/l1291.001.79831.79831.8139-760.0020463.85
10572005.08.29 16:03sell1301.001.79821.81011.7932
10582005.08.29 16:03sell1311.001.79821.81011.7902
10592005.08.29 16:05modify1301.001.79821.79811.7932
10602005.08.29 16:05modify1301.001.79821.79781.7932
10612005.08.29 16:11modify1301.001.79821.79761.7932
10622005.08.29 16:12modify1301.001.79821.79741.7932
10632005.08.29 16:12modify1301.001.79821.79711.7932
10642005.08.29 16:12modify1301.001.79821.79691.7932
10652005.08.29 16:12modify1301.001.79821.79651.7932
10662005.08.29 16:13modify1311.001.79821.79821.7902
10672005.08.29 16:13modify1301.001.79821.79621.7932
10682005.08.29 16:15modify1311.001.79821.79811.7902
10692005.08.29 16:15modify1301.001.79821.79611.7932
10702005.08.29 16:15modify1311.001.79821.79761.7902
10712005.08.29 16:15modify1301.001.79821.79561.7932
10722005.08.29 16:15modify1311.001.79821.79701.7902
10732005.08.29 16:15modify1301.001.79821.79501.7932
10742005.08.29 16:16modify1311.001.79821.79691.7902
10752005.08.29 16:16modify1301.001.79821.79491.7932
10762005.08.29 16:18modify1311.001.79821.79681.7902
10772005.08.29 16:18modify1301.001.79821.79481.7932
10782005.08.29 16:19t/p1301.001.79321.79481.7932500.0020963.85
10792005.08.29 16:19modify1311.001.79821.79651.7902
10802005.08.29 16:19modify1311.001.79821.79641.7902
10812005.08.29 16:42s/l1311.001.79641.79641.7902180.0021143.85
10822005.08.29 16:42sell1321.001.79601.81011.7910
10832005.08.29 16:42sell1331.001.79601.81011.7880
10842005.08.30 02:09modify1321.001.79601.79601.7910
10852005.08.30 02:09modify1321.001.79601.79591.7910
10862005.08.30 02:09modify1321.001.79601.79581.7910
10872005.08.30 02:09modify1321.001.79601.79571.7910
10882005.08.30 02:10modify1321.001.79601.79551.7910
10892005.08.30 02:14modify1321.001.79601.79541.7910
10902005.08.30 02:14modify1321.001.79601.79531.7910
10912005.08.30 02:18modify1321.001.79601.79501.7910
10922005.08.30 02:19modify1321.001.79601.79481.7910
10932005.08.30 02:22modify1321.001.79601.79461.7910
10942005.08.30 02:24modify1321.001.79601.79421.7910
10952005.08.30 02:32s/l1321.001.79421.79421.7910180.4021324.25
10962005.08.30 06:07modify1331.001.79601.79601.7880
10972005.08.30 06:18modify1331.001.79601.79591.7880
10982005.08.30 06:59s/l1331.001.79591.79591.788010.4021334.65
10992005.08.31 16:00buy1341.001.80201.78191.8070
11002005.08.31 16:00buy1351.001.80201.78191.8100
11012005.08.31 16:12modify1341.001.80201.80201.8070
11022005.08.31 16:13modify1341.001.80201.80221.8070
11032005.08.31 16:13modify1341.001.80201.80231.8070
11042005.08.31 16:16modify1341.001.80201.80241.8070
11052005.08.31 16:22modify1341.001.80201.80271.8070
11062005.08.31 16:24modify1341.001.80201.80281.8070
11072005.08.31 16:26modify1341.001.80201.80311.8070
11082005.08.31 16:26modify1341.001.80201.80341.8070
11092005.08.31 16:27modify1341.001.80201.80361.8070
11102005.08.31 16:28modify1341.001.80201.80371.8070
11112005.08.31 16:29modify1341.001.80201.80381.8070
11122005.08.31 16:31modify1341.001.80201.80391.8070
11132005.08.31 16:31modify1351.001.80201.80221.8100
11142005.08.31 16:31modify1341.001.80201.80421.8070
11152005.08.31 16:32modify1351.001.80201.80231.8100
11162005.08.31 16:32modify1341.001.80201.80431.8070
11172005.08.31 16:32modify1351.001.80201.80241.8100
11182005.08.31 16:32modify1341.001.80201.80441.8070
11192005.08.31 16:32modify1351.001.80201.80251.8100
11202005.08.31 16:32modify1341.001.80201.80451.8070
11212005.08.31 16:37s/l1341.001.80451.80451.8070250.0021584.65
11222005.08.31 17:20s/l1351.001.80251.80251.810050.0021634.65
11232005.08.31 17:20buy1361.001.80291.78191.8079
11242005.08.31 17:20buy1371.001.80291.78191.8109
11252005.08.31 17:37modify1361.001.80291.80301.8079
11262005.08.31 17:38modify1361.001.80291.80321.8079
11272005.08.31 17:38modify1361.001.80291.80331.8079
11282005.08.31 17:43s/l1361.001.80331.80331.807940.0021674.65
11292005.09.01 08:23modify1371.001.80291.80301.8109
11302005.09.01 08:23modify1371.001.80291.80341.8109
11312005.09.01 08:25modify1371.001.80291.80351.8109
11322005.09.01 08:31modify1371.001.80291.80371.8109
11332005.09.01 08:31modify1371.001.80291.80411.8109
11342005.09.01 08:31modify1371.001.80291.80431.8109
11352005.09.01 08:31modify1371.001.80291.80471.8109
11362005.09.01 08:32modify1371.001.80291.80481.8109
11372005.09.01 08:47modify1371.001.80291.80491.8109
11382005.09.01 08:48modify1371.001.80291.80511.8109
11392005.09.01 08:52modify1371.001.80291.80541.8109
11402005.09.01 08:52modify1371.001.80291.80581.8109
11412005.09.01 08:53modify1371.001.80291.80591.8109
11422005.09.01 10:05modify1371.001.80291.80611.8109
11432005.09.01 10:06modify1371.001.80291.80641.8109
11442005.09.01 10:06modify1371.001.80291.80651.8109
11452005.09.01 10:27modify1371.001.80291.80671.8109
11462005.09.01 10:27modify1371.001.80291.80721.8109
11472005.09.01 10:28t/p1371.001.81091.80721.8109796.5522471.20
11482005.09.06 08:00sell1381.001.83811.84971.8331
11492005.09.07 13:17modify1381.001.83811.83811.8331
11502005.09.07 13:18modify1381.001.83811.83801.8331
11512005.09.07 13:18modify1381.001.83811.83791.8331
11522005.09.07 13:19s/l1381.001.83791.83791.833120.4022491.60
11532005.09.07 13:19sell1391.001.83791.84231.8329
11542005.09.07 16:04s/l1391.001.84231.84231.8329-440.0022051.60
11552005.09.09 20:00buy1401.001.83961.83521.8446
11562005.09.09 20:00buy1411.001.83961.83521.8476
11572005.09.11 20:00modify1401.001.83961.83991.8446
11582005.09.11 20:00modify1401.001.83961.84001.8446
11592005.09.11 22:04modify1401.001.83961.84021.8446
11602005.09.11 22:14modify1401.001.83961.84031.8446
11612005.09.11 22:14modify1401.001.83961.84051.8446
11622005.09.11 23:52modify1401.001.83961.84061.8446
11632005.09.11 23:53modify1401.001.83961.84071.8446
11642005.09.11 23:54modify1401.001.83961.84081.8446
11652005.09.11 23:57modify1401.001.83961.84091.8446
11662005.09.11 23:58modify1401.001.83961.84121.8446
11672005.09.12 00:00modify1401.001.83961.84131.8446
11682005.09.12 00:01modify1401.001.83961.84141.8446
11692005.09.12 00:02modify1411.001.83961.83961.8476
11702005.09.12 00:02modify1401.001.83961.84161.8446
11712005.09.12 00:10s/l1401.001.84161.84161.8446198.8522250.45
11722005.09.12 02:13s/l1411.001.83961.83961.8476-1.1522249.30
11732005.09.12 08:00sell1421.001.82721.84311.8222
11742005.09.12 08:00sell1431.001.82721.84311.8192
11752005.09.12 12:26modify1421.001.82721.82711.8222
11762005.09.12 12:26modify1421.001.82721.82701.8222
11772005.09.12 12:28modify1421.001.82721.82691.8222
11782005.09.12 12:28modify1421.001.82721.82651.8222
11792005.09.12 12:44modify1421.001.82721.82631.8222
11802005.09.12 12:46modify1421.001.82721.82621.8222
11812005.09.12 12:46modify1421.001.82721.82571.8222
11822005.09.12 12:47modify1421.001.82721.82541.8222
11832005.09.12 12:47modify1431.001.82721.82691.8192
11842005.09.12 12:47modify1421.001.82721.82491.8222
11852005.09.12 12:48modify1431.001.82721.82661.8192
11862005.09.12 12:48modify1421.001.82721.82461.8222
11872005.09.12 12:51s/l1421.001.82461.82461.8222260.0022509.30
11882005.09.12 12:56modify1431.001.82721.82651.8192
11892005.09.12 13:47modify1431.001.82721.82641.8192
11902005.09.12 14:39modify1431.001.82721.82631.8192
11912005.09.12 14:45modify1431.001.82721.82611.8192
11922005.09.12 14:45modify1431.001.82721.82571.8192
11932005.09.12 14:45modify1431.001.82721.82511.8192
11942005.09.12 15:44s/l1431.001.82511.82511.8192210.0022719.30
11952005.09.14 08:00buy1441.001.82661.81831.8316
11962005.09.14 12:08modify1441.001.82661.82681.8316
11972005.09.14 12:09modify1441.001.82661.82691.8316
11982005.09.14 12:12modify1441.001.82661.82721.8316
11992005.09.14 12:12modify1441.001.82661.82731.8316
12002005.09.14 12:13modify1441.001.82661.82741.8316
12012005.09.14 12:14modify1441.001.82661.82751.8316
12022005.09.14 12:14modify1441.001.82661.82761.8316
12032005.09.14 12:19modify1441.001.82661.82791.8316
12042005.09.14 12:20modify1441.001.82661.82801.8316
12052005.09.14 12:20modify1441.001.82661.82811.8316
12062005.09.14 12:28s/l1441.001.82811.82811.8316150.0022869.30
12072005.09.14 20:00sell1451.001.82371.82811.8187
12082005.09.14 20:00sell1461.001.82371.82811.8157
12092005.09.15 01:08modify1451.001.82371.82361.8187
12102005.09.15 01:08modify1451.001.82371.82311.8187
12112005.09.15 01:09modify1451.001.82371.82251.8187
12122005.09.15 01:09modify1451.001.82371.82241.8187
12132005.09.15 01:09s/l1451.001.82241.82241.8187131.2023000.50
12142005.09.15 01:45modify1461.001.82371.82351.8157
12152005.09.15 01:45modify1461.001.82371.82311.8157
12162005.09.15 02:22modify1461.001.82371.82291.8157
12172005.09.15 02:22modify1461.001.82371.82251.8157
12182005.09.15 02:23modify1461.001.82371.82221.8157
12192005.09.15 02:24modify1461.001.82371.82171.8157
12202005.09.15 02:39modify1461.001.82371.82151.8157
12212005.09.15 02:39modify1461.001.82371.82131.8157
12222005.09.15 02:39modify1461.001.82371.82091.8157
12232005.09.15 02:39modify1461.001.82371.82061.8157
12242005.09.15 02:39modify1461.001.82371.82001.8157
12252005.09.15 04:06s/l1461.001.82001.82001.8157371.2023371.70
12262005.09.20 12:00buy1471.001.80651.79711.8115
12272005.09.20 22:45s/l1471.001.79711.79711.8115-940.0022431.70
12282005.09.21 12:00buy1481.001.81291.79581.8179
12292005.09.21 12:00buy1491.001.81291.79581.8209
12302005.09.22 00:15modify1481.001.81291.81301.8179
12312005.09.22 00:17modify1481.001.81291.81311.8179
12322005.09.22 00:19modify1481.001.81291.81331.8179
12332005.09.22 00:19modify1481.001.81291.81361.8179
12342005.09.22 00:23s/l1481.001.81361.81361.817966.5522498.25
12352005.09.22 12:47s/l1491.001.79581.79581.8209-1713.4520784.80
12362005.09.22 12:47sell1501.001.79571.81511.7907
12372005.09.22 12:47sell1511.001.79571.81511.7877
12382005.09.22 14:04modify1501.001.79571.79551.7907
12392005.09.22 14:04modify1501.001.79571.79501.7907
12402005.09.22 14:05modify1501.001.79571.79471.7907
12412005.09.22 14:05modify1501.001.79571.79421.7907
12422005.09.22 14:06modify1501.001.79571.79411.7907
12432005.09.22 14:10modify1511.001.79571.79571.7877
12442005.09.22 14:10modify1501.001.79571.79371.7907
12452005.09.22 14:11modify1511.001.79571.79561.7877
12462005.09.22 14:11modify1501.001.79571.79361.7907
12472005.09.22 14:13modify1511.001.79571.79541.7877
12482005.09.22 14:13modify1501.001.79571.79341.7907
12492005.09.22 14:13modify1511.001.79571.79491.7877
12502005.09.22 14:13modify1501.001.79571.79291.7907
12512005.09.22 14:22modify1511.001.79571.79471.7877
12522005.09.22 14:22modify1501.001.79571.79271.7907
12532005.09.22 14:22t/p1501.001.79071.79271.7907500.0021284.80
12542005.09.22 14:22modify1511.001.79571.79421.7877
12552005.09.22 14:30modify1511.001.79571.79391.7877
12562005.09.22 14:38modify1511.001.79571.79361.7877
12572005.09.22 14:39modify1511.001.79571.79341.7877
12582005.09.22 14:39modify1511.001.79571.79331.7877
12592005.09.22 14:40modify1511.001.79571.79321.7877
12602005.09.22 14:41modify1511.001.79571.79301.7877
12612005.09.22 14:41modify1511.001.79571.79291.7877
12622005.09.22 14:43modify1511.001.79571.79251.7877
12632005.09.22 14:47modify1511.001.79571.79191.7877
12642005.09.22 14:48modify1511.001.79571.79181.7877
12652005.09.22 15:03s/l1511.001.79181.79181.7877390.0021674.80
12662005.09.22 15:03sell1521.001.79141.81511.7864
12672005.09.22 15:03sell1531.001.79141.81511.7834
12682005.09.22 17:31modify1521.001.79141.79141.7864
12692005.09.22 17:33modify1521.001.79141.79131.7864
12702005.09.22 17:34modify1521.001.79141.79111.7864
12712005.09.22 17:35modify1521.001.79141.79101.7864
12722005.09.22 17:38modify1521.001.79141.79091.7864
12732005.09.22 17:42modify1521.001.79141.79071.7864
12742005.09.22 17:44modify1521.001.79141.79061.7864
12752005.09.22 17:44modify1521.001.79141.79031.7864
12762005.09.22 17:44modify1521.001.79141.79021.7864
12772005.09.22 17:45modify1521.001.79141.79011.7864
12782005.09.22 17:50modify1521.001.79141.79001.7864
12792005.09.22 17:50modify1521.001.79141.78991.7864
12802005.09.22 17:54modify1521.001.79141.78981.7864
12812005.09.22 17:59s/l1521.001.78981.78981.7864160.0021834.80
12822005.09.23 06:58modify1531.001.79141.79101.7834
12832005.09.23 06:59modify1531.001.79141.79081.7834
12842005.09.23 06:59modify1531.001.79141.79031.7834
12852005.09.23 07:00modify1531.001.79141.79011.7834
12862005.09.23 07:00modify1531.001.79141.79001.7834
12872005.09.23 07:23modify1531.001.79141.78981.7834
12882005.09.23 07:23modify1531.001.79141.78931.7834
12892005.09.23 07:24modify1531.001.79141.78921.7834
12902005.09.23 07:24modify1531.001.79141.78881.7834
12912005.09.23 07:27modify1531.001.79141.78861.7834
12922005.09.23 07:28modify1531.001.79141.78851.7834
12932005.09.23 07:28modify1531.001.79141.78821.7834
12942005.09.23 07:29modify1531.001.79141.78811.7834
12952005.09.23 08:56modify1531.001.79141.78791.7834
12962005.09.23 08:56modify1531.001.79141.78741.7834
12972005.09.23 09:01s/l1531.001.78741.78741.7834400.4022235.20
12982005.09.30 16:00buy1541.001.76951.75651.7745
12992005.09.30 16:00buy1551.001.76951.75651.7775
13002005.10.03 01:13s/l1541.001.75651.75651.7745-1301.1520934.05
13012005.10.03 01:13s/l1551.001.75651.75651.7775-1301.1519632.90
13022005.10.03 01:13sell1561.001.75631.75841.7513
13032005.10.03 01:13sell1571.001.75631.75841.7483
13042005.10.03 01:16s/l1561.001.75841.75841.7513-210.0019422.90
13052005.10.03 01:16s/l1571.001.75841.75841.7483-210.0019212.90
13062005.10.03 01:16sell1581.001.75751.75841.7525
13072005.10.03 01:16sell1591.001.75751.75841.7495
13082005.10.03 01:17s/l1581.001.75841.75841.7525-90.0019122.90
13092005.10.03 01:17s/l1591.001.75841.75841.7495-90.0019032.90
13102005.10.03 01:17sell1601.001.75751.75841.7525
13112005.10.03 01:17sell1611.001.75751.75841.7495
13122005.10.03 01:40modify1601.001.75751.75751.7525
13132005.10.03 01:42modify1601.001.75751.75741.7525
13142005.10.03 01:44modify1601.001.75751.75731.7525
13152005.10.03 01:44modify1601.001.75751.75721.7525
13162005.10.03 01:52modify1601.001.75751.75691.7525
13172005.10.03 01:52modify1601.001.75751.75681.7525
13182005.10.03 01:52modify1601.001.75751.75641.7525
13192005.10.03 01:53modify1601.001.75751.75631.7525
13202005.10.03 01:54modify1601.001.75751.75621.7525
13212005.10.03 01:54modify1601.001.75751.75611.7525
13222005.10.03 01:56modify1601.001.75751.75601.7525
13232005.10.03 01:59modify1601.001.75751.75591.7525
13242005.10.03 02:01modify1601.001.75751.75561.7525
13252005.10.03 02:13modify1611.001.75751.75721.7495
13262005.10.03 02:13modify1601.001.75751.75521.7525
13272005.10.03 02:15modify1611.001.75751.75691.7495
13282005.10.03 02:15modify1601.001.75751.75491.7525
13292005.10.03 02:15modify1611.001.75751.75641.7495
13302005.10.03 02:15modify1601.001.75751.75441.7525
13312005.10.03 02:16modify1611.001.75751.75631.7495
13322005.10.03 02:16modify1601.001.75751.75431.7525
13332005.10.03 02:19s/l1601.001.75431.75431.7525320.0019352.90
13342005.10.03 02:54s/l1611.001.75631.75631.7495120.0019472.90
13352005.10.03 02:54sell1621.001.75601.75841.7510
13362005.10.03 02:54sell1631.001.75601.75841.7480
13372005.10.03 03:40modify1621.001.75601.75601.7510
13382005.10.03 03:46s/l1621.001.75601.75601.75100.0019472.90
13392005.10.03 04:05s/l1631.001.75841.75841.7480-240.0019232.90
13402005.10.04 20:00buy1641.001.76071.75631.7657
13412005.10.05 02:04modify1641.001.76071.76071.7657
13422005.10.05 02:12modify1641.001.76071.76081.7657
13432005.10.05 02:13modify1641.001.76071.76111.7657
13442005.10.05 02:13modify1641.001.76071.76121.7657
13452005.10.05 02:36s/l1641.001.76121.76121.765748.8519281.75
13462005.10.07 16:00sell1651.001.75931.78131.7543
13472005.10.07 16:00sell1661.001.75931.78131.7513
13482005.10.09 22:58modify1651.001.75931.75931.7543
13492005.10.09 22:59modify1651.001.75931.75921.7543
13502005.10.09 23:09modify1651.001.75931.75911.7543
13512005.10.09 23:18modify1651.001.75931.75891.7543
13522005.10.09 23:19modify1651.001.75931.75861.7543
13532005.10.09 23:19modify1651.001.75931.75841.7543
13542005.10.09 23:19s/l1651.001.75841.75841.754390.0019371.75
13552005.10.10 12:06modify1661.001.75931.75921.7513
13562005.10.10 12:09modify1661.001.75931.75901.7513
13572005.10.10 12:09modify1661.001.75931.75891.7513
13582005.10.10 12:34modify1661.001.75931.75851.7513
13592005.10.10 12:35modify1661.001.75931.75841.7513
13602005.10.10 12:37modify1661.001.75931.75831.7513
13612005.10.10 13:05modify1661.001.75931.75811.7513
13622005.10.10 13:07modify1661.001.75931.75791.7513
13632005.10.10 13:07modify1661.001.75931.75781.7513
13642005.10.10 13:10modify1661.001.75931.75771.7513
13652005.10.10 13:11modify1661.001.75931.75761.7513
13662005.10.10 14:01modify1661.001.75931.75751.7513
13672005.10.10 14:02modify1661.001.75931.75741.7513
13682005.10.10 14:02modify1661.001.75931.75731.7513
13692005.10.10 14:20modify1661.001.75931.75721.7513
13702005.10.10 14:20modify1661.001.75931.75681.7513
13712005.10.10 14:21modify1661.001.75931.75671.7513
13722005.10.10 14:22modify1661.001.75931.75651.7513
13732005.10.10 14:24modify1661.001.75931.75641.7513
13742005.10.10 14:31modify1661.001.75931.75631.7513
13752005.10.10 14:50modify1661.001.75931.75621.7513
13762005.10.10 14:50modify1661.001.75931.75611.7513
13772005.10.10 14:51modify1661.001.75931.75591.7513
13782005.10.10 14:55modify1661.001.75931.75581.7513
13792005.10.10 14:56modify1661.001.75931.75551.7513
13802005.10.10 15:06modify1661.001.75931.75541.7513
13812005.10.10 15:06modify1661.001.75931.75531.7513
13822005.10.10 19:34s/l1661.001.75531.75531.7513400.4019772.15
13832005.10.12 20:00buy1671.001.75181.73981.7568
13842005.10.12 22:10modify1671.001.75181.75181.7568
13852005.10.12 22:36modify1671.001.75181.75201.7568
13862005.10.12 22:52s/l1671.001.75201.75201.756820.0019792.15
13872005.10.12 22:52buy1681.001.75241.73981.7574
13882005.10.13 16:36modify1681.001.75241.75241.7574
13892005.10.13 16:41modify1681.001.75241.75251.7574
13902005.10.13 16:44s/l1681.001.75251.75251.75746.5519798.70
13912005.10.13 20:00buy1691.001.75691.74321.7619
13922005.10.13 20:00buy1701.001.75691.74321.7649
13932005.10.14 13:48modify1691.001.75691.75691.7619
13942005.10.14 13:48modify1691.001.75691.75721.7619
13952005.10.14 13:49s/l1691.001.75721.75721.761928.8519827.55
13962005.10.14 14:17modify1701.001.75691.75701.7649
13972005.10.14 14:18modify1701.001.75691.75731.7649
13982005.10.14 14:18modify1701.001.75691.75751.7649
13992005.10.14 14:19modify1701.001.75691.75761.7649
14002005.10.14 14:30modify1701.001.75691.75771.7649
14012005.10.14 14:30modify1701.001.75691.75801.7649
14022005.10.14 14:31modify1701.001.75691.75811.7649
14032005.10.14 14:32modify1701.001.75691.75831.7649
14042005.10.14 14:32modify1701.001.75691.75861.7649
14052005.10.14 14:32modify1701.001.75691.75901.7649
14062005.10.14 14:33modify1701.001.75691.75911.7649
14072005.10.14 14:35modify1701.001.75691.75921.7649
14082005.10.14 14:35modify1701.001.75691.75941.7649
14092005.10.14 14:35modify1701.001.75691.75971.7649
14102005.10.14 14:35modify1701.001.75691.75991.7649
14112005.10.14 14:35modify1701.001.75691.76031.7649
14122005.10.14 14:37modify1701.001.75691.76041.7649
14132005.10.14 14:37modify1701.001.75691.76061.7649
14142005.10.14 14:37modify1701.001.75691.76101.7649
14152005.10.14 14:37modify1701.001.75691.76131.7649
14162005.10.14 14:37t/p1701.001.76491.76131.7649798.8520626.40
14172005.10.17 16:00sell1711.001.75541.77301.7504
14182005.10.17 16:00sell1721.001.75541.77301.7474
14192005.10.17 19:06modify1711.001.75541.75541.7504
14202005.10.17 19:06modify1711.001.75541.75511.7504
14212005.10.17 19:41s/l1711.001.75511.75511.750430.0020656.40
14222005.10.17 23:49modify1721.001.75541.75511.7474
14232005.10.18 00:11modify1721.001.75541.75501.7474
14242005.10.18 00:12modify1721.001.75541.75491.7474
14252005.10.18 00:21modify1721.001.75541.75461.7474
14262005.10.18 00:25modify1721.001.75541.75451.7474
14272005.10.18 00:26modify1721.001.75541.75441.7474
14282005.10.18 00:29modify1721.001.75541.75431.7474
14292005.10.18 00:29modify1721.001.75541.75421.7474
14302005.10.18 00:34modify1721.001.75541.75401.7474
14312005.10.18 04:34modify1721.001.75541.75391.7474
14322005.10.18 04:37modify1721.001.75541.75381.7474
14332005.10.18 06:00modify1721.001.75541.75351.7474
14342005.10.18 06:01modify1721.001.75541.75311.7474
14352005.10.18 06:01modify1721.001.75541.75301.7474
14362005.10.18 06:02modify1721.001.75541.75291.7474
14372005.10.18 06:22modify1721.001.75541.75281.7474
14382005.10.18 07:12s/l1721.001.75281.75281.7474260.4020916.80
14392005.10.19 12:00buy1731.001.75811.74231.7631
14402005.10.19 12:00buy1741.001.75811.74231.7661
14412005.10.19 14:36modify1731.001.75811.75821.7631
14422005.10.19 14:36modify1731.001.75811.75841.7631
14432005.10.19 14:36modify1731.001.75811.75881.7631
14442005.10.19 14:36modify1731.001.75811.75901.7631
14452005.10.19 14:36modify1731.001.75811.75941.7631
14462005.10.19 14:40s/l1731.001.75941.75941.7631130.0021046.80
14472005.10.19 14:55modify1741.001.75811.75821.7661
14482005.10.19 14:57modify1741.001.75811.75831.7661
14492005.10.19 14:57modify1741.001.75811.75851.7661
14502005.10.19 14:58modify1741.001.75811.75881.7661
14512005.10.19 15:07modify1741.001.75811.75911.7661
14522005.10.19 15:09modify1741.001.75811.75921.7661
14532005.10.19 15:11modify1741.001.75811.75941.7661
14542005.10.19 15:12modify1741.001.75811.75951.7661
14552005.10.19 15:19modify1741.001.75811.75961.7661
14562005.10.19 15:20modify1741.001.75811.75981.7661
14572005.10.19 15:20modify1741.001.75811.76001.7661
14582005.10.19 15:20modify1741.001.75811.76031.7661
14592005.10.19 15:24modify1741.001.75811.76061.7661
14602005.10.19 16:54s/l1741.001.76061.76061.7661250.0021296.80
14612005.10.24 00:00sell1751.001.76671.77851.7617
14622005.10.24 03:08modify1751.001.76671.76651.7617
14632005.10.24 03:36s/l1751.001.76651.76651.761720.0021316.80
14642005.10.24 03:36sell1761.001.76631.77851.7613
14652005.10.25 00:11modify1761.001.76631.76621.7613
14662005.10.25 00:11modify1761.001.76631.76611.7613
14672005.10.25 00:13modify1761.001.76631.76581.7613
14682005.10.25 00:13modify1761.001.76631.76531.7613
14692005.10.25 00:21s/l1761.001.76531.76531.7613100.4021417.20
14702005.10.25 12:00buy1771.001.77831.76331.7833
14712005.10.25 12:00buy1781.001.77831.76331.7863
14722005.10.25 12:59modify1771.001.77831.77841.7833
14732005.10.25 12:59modify1771.001.77831.77861.7833
14742005.10.25 13:07modify1771.001.77831.77901.7833
14752005.10.25 13:07modify1771.001.77831.77921.7833
14762005.10.25 13:07modify1771.001.77831.77951.7833
14772005.10.25 13:08modify1771.001.77831.77961.7833
14782005.10.25 13:17s/l1771.001.77961.77961.7833130.0021547.20
14792005.10.25 14:03modify1781.001.77831.77861.7863
14802005.10.25 14:03modify1781.001.77831.77891.7863
14812005.10.25 14:03modify1781.001.77831.77931.7863
14822005.10.25 14:04modify1781.001.77831.77941.7863
14832005.10.25 14:04modify1781.001.77831.77971.7863
14842005.10.25 14:06modify1781.001.77831.77981.7863
14852005.10.25 14:06modify1781.001.77831.78011.7863
14862005.10.25 14:07modify1781.001.77831.78021.7863
14872005.10.25 14:08modify1781.001.77831.78031.7863
14882005.10.25 14:12modify1781.001.77831.78071.7863
14892005.10.25 14:13modify1781.001.77831.78101.7863
14902005.10.25 14:13modify1781.001.77831.78141.7863
14912005.10.25 14:27modify1781.001.77831.78201.7863
14922005.10.25 14:27modify1781.001.77831.78211.7863
14932005.10.25 14:28modify1781.001.77831.78221.7863
14942005.10.25 14:28modify1781.001.77831.78241.7863
14952005.10.25 14:28t/p1781.001.78631.78241.7863800.0022347.20
14962005.10.25 14:28buy1791.001.78671.76331.7917
14972005.10.25 14:28buy1801.001.78671.76331.7947
14982005.10.27 09:05modify1791.001.78671.78681.7917
14992005.10.27 09:05modify1791.001.78671.78691.7917
15002005.10.27 09:09modify1791.001.78671.78731.7917
15012005.10.27 09:10modify1791.001.78671.78741.7917
15022005.10.27 09:10modify1791.001.78671.78751.7917
15032005.10.27 09:10modify1791.001.78671.78781.7917
15042005.10.27 09:10modify1791.001.78671.78821.7917
15052005.10.27 09:16s/l1791.001.78821.78821.7917145.4022492.60
15062005.10.27 13:49modify1801.001.78671.78671.7947
15072005.10.27 13:49modify1801.001.78671.78681.7947
15082005.10.27 13:51modify1801.001.78671.78691.7947
15092005.10.27 14:50s/l1801.001.78691.78691.794715.4022508.00
15102005.10.28 16:00sell1811.001.77771.79041.7727
15112005.10.28 16:00sell1821.001.77771.79041.7697
15122005.10.28 16:11modify1811.001.77771.77751.7727
15132005.10.28 16:17s/l1811.001.77751.77751.772720.0022528.00
15142005.10.28 18:21modify1821.001.77771.77761.7697
15152005.10.28 18:22modify1821.001.77771.77721.7697
15162005.10.28 18:22modify1821.001.77771.77711.7697
15172005.10.28 18:36modify1821.001.77771.77701.7697
15182005.10.28 18:38modify1821.001.77771.77691.7697
15192005.10.28 20:38modify1821.001.77771.77681.7697
15202005.10.28 21:54modify1821.001.77771.77671.7697
15212005.10.28 22:19modify1821.001.77771.77661.7697
15222005.10.31 00:22modify1821.001.77771.77611.7697
15232005.10.31 00:24modify1821.001.77771.77601.7697
15242005.10.31 00:56s/l1821.001.77601.77601.7697170.4022698.40
15252005.11.02 16:00buy1831.001.77521.76081.7802
15262005.11.02 16:00buy1841.001.77521.76081.7832
15272005.11.02 17:14modify1831.001.77521.77531.7802
15282005.11.02 17:14modify1831.001.77521.77541.7802
15292005.11.02 17:23s/l1831.001.77541.77541.780220.0022718.40
15302005.11.03 09:43modify1841.001.77521.77521.7832
15312005.11.03 09:44modify1841.001.77521.77531.7832
15322005.11.03 10:36modify1841.001.77521.77551.7832
15332005.11.03 12:43modify1841.001.77521.77561.7832
15342005.11.03 12:44modify1841.001.77521.77581.7832
15352005.11.03 12:44modify1841.001.77521.77601.7832
15362005.11.03 12:45modify1841.001.77521.77611.7832
15372005.11.03 13:00s/l1841.001.77611.77611.783286.5522804.95
15382005.11.04 00:00sell1851.001.77111.77551.7661
15392005.11.04 00:00sell1861.001.77111.77551.7631
15402005.11.04 00:38modify1851.001.77111.77101.7661
15412005.11.04 00:41modify1851.001.77111.77091.7661
15422005.11.04 00:41modify1851.001.77111.77051.7661
15432005.11.04 00:42modify1851.001.77111.77001.7661
15442005.11.04 00:42modify1851.001.77111.76991.7661
15452005.11.04 00:46modify1851.001.77111.76941.7661
15462005.11.04 01:02s/l1851.001.76941.76941.7661170.0022974.95
15472005.11.04 04:15modify1861.001.77111.77101.7631
15482005.11.04 04:16modify1861.001.77111.77071.7631
15492005.11.04 04:25modify1861.001.77111.77051.7631
15502005.11.04 06:15modify1861.001.77111.77031.7631
15512005.11.04 06:16modify1861.001.77111.77011.7631
15522005.11.04 06:16modify1861.001.77111.76961.7631
15532005.11.04 06:17modify1861.001.77111.76901.7631
15542005.11.04 06:17modify1861.001.77111.76891.7631
15552005.11.04 08:29s/l1861.001.76891.76891.7631220.0023194.95
15562005.11.10 00:00buy1871.001.74421.73621.7492
15572005.11.10 08:47modify1871.001.74421.74441.7492
15582005.11.10 08:47modify1871.001.74421.74481.7492
15592005.11.10 08:47modify1871.001.74421.74501.7492
15602005.11.10 08:47modify1871.001.74421.74541.7492
15612005.11.10 08:48modify1871.001.74421.74561.7492
15622005.11.10 08:49modify1871.001.74421.74581.7492
15632005.11.10 08:49modify1871.001.74421.74601.7492
15642005.11.10 08:49s/l1871.001.74601.74601.7492180.0023374.95
15652005.11.11 00:00sell1881.001.74051.75191.7355
15662005.11.11 00:00sell1891.001.74051.75191.7325
15672005.11.11 09:30modify1881.001.74051.74051.7355
15682005.11.11 09:39s/l1881.001.74051.74051.73550.0023374.95
15692005.11.14 13:29modify1891.001.74051.74031.7325
15702005.11.14 15:30modify1891.001.74051.74001.7325
15712005.11.14 15:39modify1891.001.74051.73991.7325
15722005.11.14 15:39modify1891.001.74051.73941.7325
15732005.11.14 15:40modify1891.001.74051.73911.7325
15742005.11.14 15:43modify1891.001.74051.73891.7325
15752005.11.14 15:46modify1891.001.74051.73881.7325
15762005.11.14 15:46modify1891.001.74051.73871.7325
15772005.11.14 16:00s/l1891.001.73871.73871.7325180.4023555.35
15782005.11.14 16:00sell1901.001.73851.74991.7335
15792005.11.14 16:00sell1911.001.73851.74991.7305
15802005.11.14 16:18modify1901.001.73851.73831.7335
15812005.11.14 16:29modify1901.001.73851.73811.7335
15822005.11.14 16:37modify1901.001.73851.73801.7335
15832005.11.14 16:37modify1901.001.73851.73771.7335
15842005.11.14 16:39modify1901.001.73851.73761.7335
15852005.11.14 16:39modify1901.001.73851.73751.7335
15862005.11.14 16:42modify1901.001.73851.73731.7335
15872005.11.14 16:44modify1901.001.73851.73701.7335
15882005.11.14 16:46modify1901.001.73851.73681.7335
15892005.11.14 16:46modify1911.001.73851.73841.7305
15902005.11.14 16:46modify1901.001.73851.73641.7335
15912005.11.14 16:47modify1911.001.73851.73821.7305
15922005.11.14 16:47modify1901.001.73851.73621.7335
15932005.11.14 16:47modify1911.001.73851.73811.7305
15942005.11.14 16:47modify1901.001.73851.73611.7335
15952005.11.14 16:57s/l1901.001.73611.73611.7335240.0023795.35
15962005.11.14 18:08s/l1911.001.73811.73811.730540.0023835.35
15972005.11.14 18:08sell1921.001.73781.74991.7328
15982005.11.14 18:08sell1931.001.73781.74991.7298
15992005.11.14 22:29modify1921.001.73781.73771.7328
16002005.11.14 22:37s/l1921.001.73771.73771.732810.0023845.35
16012005.11.15 10:07modify1931.001.73781.73781.7298
16022005.11.15 10:07modify1931.001.73781.73771.7298
16032005.11.15 10:08modify1931.001.73781.73761.7298
16042005.11.15 10:08modify1931.001.73781.73751.7298
16052005.11.15 10:10modify1931.001.73781.73741.7298
16062005.11.15 10:16modify1931.001.73781.73731.7298
16072005.11.15 10:18modify1931.001.73781.73711.7298
16082005.11.15 10:18modify1931.001.73781.73671.7298
16092005.11.15 10:24modify1931.001.73781.73661.7298
16102005.11.15 10:27modify1931.001.73781.73651.7298
16112005.11.15 10:28modify1931.001.73781.73641.7298
16122005.11.15 10:31modify1931.001.73781.73611.7298
16132005.11.15 10:32modify1931.001.73781.73601.7298
16142005.11.15 10:32modify1931.001.73781.73591.7298
16152005.11.15 10:40modify1931.001.73781.73581.7298
16162005.11.15 10:40modify1931.001.73781.73571.7298
16172005.11.15 11:18modify1931.001.73781.73561.7298
16182005.11.15 11:56modify1931.001.73781.73551.7298
16192005.11.15 12:02modify1931.001.73781.73541.7298
16202005.11.15 12:03modify1931.001.73781.73511.7298
16212005.11.15 12:05modify1931.001.73781.73491.7298
16222005.11.15 12:09modify1931.001.73781.73461.7298
16232005.11.15 12:09modify1931.001.73781.73451.7298
16242005.11.15 12:12modify1931.001.73781.73441.7298
16252005.11.15 12:13modify1931.001.73781.73431.7298
16262005.11.15 13:02s/l1931.001.73431.73431.7298350.4024195.75
16272005.11.21 08:00buy1941.001.71821.71071.7232
16282005.11.21 08:23modify1941.001.71821.71821.7232
16292005.11.21 08:24modify1941.001.71821.71841.7232
16302005.11.21 08:26modify1941.001.71821.71881.7232
16312005.11.21 08:26modify1941.001.71821.71911.7232
16322005.11.21 08:27modify1941.001.71821.71931.7232
16332005.11.21 08:27modify1941.001.71821.71951.7232
16342005.11.21 08:28modify1941.001.71821.71961.7232
16352005.11.21 08:28modify1941.001.71821.71981.7232
16362005.11.21 08:29modify1941.001.71821.72001.7232
16372005.11.21 08:30modify1941.001.71821.72021.7232
16382005.11.21 08:30modify1941.001.71821.72051.7232
16392005.11.21 08:34s/l1941.001.72051.72051.7232230.0024425.75
16402005.11.21 08:34buy1951.001.72071.71071.7257
16412005.11.21 09:10modify1951.001.72071.72091.7257
16422005.11.21 09:12modify1951.001.72071.72101.7257
16432005.11.21 09:12modify1951.001.72071.72111.7257
16442005.11.21 09:15s/l1951.001.72111.72111.725740.0024465.75
16452005.11.21 09:15buy1961.001.72121.71071.7262
16462005.11.21 14:06modify1961.001.72121.72131.7262
16472005.11.21 14:06s/l1961.001.72131.72131.726210.0024475.75
16482005.11.22 00:00sell1971.001.71571.72011.7107
16492005.11.22 00:00sell1981.001.71571.72011.7077
16502005.11.22 08:38modify1971.001.71571.71571.7107
16512005.11.22 08:39modify1971.001.71571.71561.7107
16522005.11.22 08:39modify1971.001.71571.71521.7107
16532005.11.22 08:40modify1971.001.71571.71501.7107
16542005.11.22 08:41modify1971.001.71571.71461.7107
16552005.11.22 08:41modify1971.001.71571.71401.7107
16562005.11.22 08:42modify1981.001.71571.71571.7077
16572005.11.22 08:42modify1971.001.71571.71371.7107
16582005.11.22 08:42modify1981.001.71571.71561.7077
16592005.11.22 08:42modify1971.001.71571.71361.7107
16602005.11.22 08:42s/l1971.001.71361.71361.7107210.0024685.75
16612005.11.22 08:46modify1981.001.71571.71551.7077
16622005.11.22 09:10modify1981.001.71571.71531.7077
16632005.11.22 09:10modify1981.001.71571.71501.7077
16642005.11.22 09:18modify1981.001.71571.71481.7077
16652005.11.22 09:20modify1981.001.71571.71471.7077
16662005.11.22 09:34modify1981.001.71571.71441.7077
16672005.11.22 09:50modify1981.001.71571.71411.7077
16682005.11.22 11:02s/l1981.001.71411.71411.7077160.0024845.75
16692005.11.22 20:00buy1991.001.72231.70641.7273
16702005.11.22 20:00buy2001.001.72231.70641.7303
16712005.11.23 06:10modify1991.001.72231.72231.7273
16722005.11.23 06:11modify1991.001.72231.72241.7273
16732005.11.23 06:12modify1991.001.72231.72261.7273
16742005.11.23 06:12modify1991.001.72231.72281.7273
16752005.11.23 06:12modify1991.001.72231.72301.7273
16762005.11.23 06:14modify1991.001.72231.72311.7273
16772005.11.23 06:14modify1991.001.72231.72331.7273
16782005.11.23 06:15modify1991.001.72231.72341.7273
16792005.11.23 06:15modify1991.001.72231.72361.7273
16802005.11.23 06:15modify1991.001.72231.72391.7273
16812005.11.23 06:15modify1991.001.72231.72411.7273
16822005.11.23 06:15modify2001.001.72231.72251.7303
16832005.11.23 06:15modify1991.001.72231.72451.7273
16842005.11.23 06:16modify2001.001.72231.72261.7303
16852005.11.23 06:16modify1991.001.72231.72461.7273
16862005.11.23 06:18s/l1991.001.72461.72461.7273228.8525074.60
16872005.11.23 07:45s/l2001.001.72261.72261.730328.8525103.45
16882005.11.25 08:00sell2011.001.71921.72361.7142
16892005.11.25 08:00sell2021.001.71921.72361.7112
16902005.11.25 08:11modify2011.001.71921.71891.7142
16912005.11.25 08:15s/l2011.001.71891.71891.714230.0025133.45
16922005.11.25 16:00modify2021.001.71921.71921.7112
16932005.11.25 16:45modify2021.001.71921.71911.7112
16942005.11.25 16:46modify2021.001.71921.71901.7112
16952005.11.25 16:46modify2021.001.71921.71891.7112
16962005.11.25 16:48modify2021.001.71921.71881.7112
16972005.11.25 16:48modify2021.001.71921.71871.7112
16982005.11.25 16:59modify2021.001.71921.71851.7112
16992005.11.25 17:28modify2021.001.71921.71831.7112
17002005.11.25 17:28modify2021.001.71921.71801.7112
17012005.11.25 17:29modify2021.001.71921.71781.7112
17022005.11.25 17:29modify2021.001.71921.71741.7112
17032005.11.25 17:29modify2021.001.71921.71691.7112
17042005.11.25 17:46modify2021.001.71921.71681.7112
17052005.11.25 17:46modify2021.001.71921.71661.7112
17062005.11.25 17:46modify2021.001.71921.71621.7112
17072005.11.28 00:07modify2021.001.71921.71601.7112
17082005.11.28 00:17modify2021.001.71921.71581.7112
17092005.11.28 00:17modify2021.001.71921.71521.7112
17102005.11.28 00:18modify2021.001.71921.71511.7112
17112005.11.28 00:19t/p2021.001.71121.71511.7112800.4025933.85
17122005.11.28 20:00buy2031.001.73341.70471.7384
17132005.11.28 20:00buy2041.001.73341.70471.7414
17142005.11.30 15:52modify2031.001.73341.73351.7384
17152005.11.30 15:52modify2031.001.73341.73371.7384
17162005.11.30 15:54s/l2031.001.73371.73371.738427.7025961.55
17172005.12.02 13:57modify2041.001.73341.73341.7414
17182005.12.02 13:58modify2041.001.73341.73361.7414
17192005.12.02 13:58modify2041.001.73341.73381.7414
17202005.12.02 13:58modify2041.001.73341.73411.7414
17212005.12.02 13:58modify2041.001.73341.73431.7414
17222005.12.02 13:58modify2041.001.73341.73461.7414
17232005.12.02 14:01s/l2041.001.73461.73461.7414113.1026074.65
17242005.12.02 14:01sell2051.001.73461.73901.7296
17252005.12.02 14:24modify2051.001.73461.73451.7296
17262005.12.02 14:24modify2051.001.73461.73421.7296
17272005.12.02 14:24modify2051.001.73461.73361.7296
17282005.12.02 14:25modify2051.001.73461.73321.7296
17292005.12.02 14:25modify2051.001.73461.73281.7296
17302005.12.02 14:25modify2051.001.73461.73251.7296
17312005.12.02 14:25modify2051.001.73461.73211.7296
17322005.12.02 14:25modify2051.001.73461.73151.7296
17332005.12.02 14:26modify2051.001.73461.73121.7296
17342005.12.02 14:26t/p2051.001.72961.73121.7296500.0026574.65
17352005.12.02 14:26sell2061.001.72921.73361.7242
17362005.12.02 14:58modify2061.001.72921.72921.7242
17372005.12.02 14:58modify2061.001.72921.72861.7242
17382005.12.02 15:01s/l2061.001.72861.72861.724260.0026634.65
17392005.12.02 15:01sell2071.001.72821.73261.7232
17402005.12.02 15:36s/l2071.001.73261.73261.7232-440.0026194.65
17412005.12.02 15:36sell2081.001.73251.73691.7275
17422005.12.02 15:38modify2081.001.73251.73251.7275
17432005.12.02 15:38modify2081.001.73251.73211.7275
17442005.12.02 15:40modify2081.001.73251.73201.7275
17452005.12.02 15:41modify2081.001.73251.73181.7275
17462005.12.02 15:41modify2081.001.73251.73171.7275
17472005.12.02 15:42s/l2081.001.73171.73171.727580.0026274.65
17482005.12.02 15:42sell2091.001.73151.73591.7265
17492005.12.02 15:44modify2091.001.73151.73121.7265
17502005.12.02 15:45modify2091.001.73151.73061.7265
17512005.12.02 15:45modify2091.001.73151.73051.7265
17522005.12.02 15:46s/l2091.001.73051.73051.7265100.0026374.65
17532005.12.02 15:46sell2101.001.73021.73461.7252
17542005.12.02 17:16s/l2101.001.73461.73461.7252-440.0025934.65
17552005.12.02 17:16buy2111.001.73461.72021.7396
17562005.12.02 17:16buy2121.001.73461.72021.7426
17572005.12.05 11:50modify2111.001.73461.73461.7396
17582005.12.05 11:50modify2111.001.73461.73491.7396
17592005.12.05 11:51modify2111.001.73461.73551.7396
17602005.12.05 11:51modify2111.001.73461.73561.7396
17612005.12.05 11:51s/l2111.001.73561.73561.739698.8526033.50
17622005.12.05 13:02modify2121.001.73461.73471.7426
17632005.12.05 13:02modify2121.001.73461.73491.7426
17642005.12.05 13:03modify2121.001.73461.73521.7426
17652005.12.05 13:03modify2121.001.73461.73551.7426
17662005.12.05 13:04modify2121.001.73461.73571.7426
17672005.12.05 13:04modify2121.001.73461.73601.7426
17682005.12.05 13:04modify2121.001.73461.73621.7426
17692005.12.05 13:04modify2121.001.73461.73651.7426
17702005.12.05 13:05modify2121.001.73461.73661.7426
17712005.12.05 13:05modify2121.001.73461.73671.7426
17722005.12.05 13:42modify2121.001.73461.73681.7426
17732005.12.05 13:42modify2121.001.73461.73731.7426
17742005.12.05 13:43modify2121.001.73461.73751.7426
17752005.12.05 13:43modify2121.001.73461.73761.7426
17762005.12.05 13:44modify2121.001.73461.73781.7426
17772005.12.05 13:44modify2121.001.73461.73821.7426
17782005.12.05 13:44modify2121.001.73461.73861.7426
17792005.12.05 13:45modify2121.001.73461.73871.7426
17802005.12.05 14:05s/l2121.001.73871.73871.7426408.8526442.35
17812005.12.07 08:00sell2131.001.73471.74461.7297
17822005.12.07 08:00sell2141.001.73471.74461.7267
17832005.12.07 09:49modify2131.001.73471.73441.7297
17842005.12.07 09:51modify2131.001.73471.73431.7297
17852005.12.07 09:54modify2131.001.73471.73411.7297
17862005.12.07 09:57modify2131.001.73471.73391.7297
17872005.12.07 09:58modify2131.001.73471.73381.7297
17882005.12.07 09:59modify2131.001.73471.73371.7297
17892005.12.07 09:59modify2131.001.73471.73331.7297
17902005.12.07 10:00modify2131.001.73471.73321.7297
17912005.12.07 10:03modify2131.001.73471.73301.7297
17922005.12.07 10:03modify2141.001.73471.73441.7267
17932005.12.07 10:03modify2131.001.73471.73241.7297
17942005.12.07 10:09s/l2131.001.73241.73241.7297230.0026672.35
17952005.12.07 10:46modify2141.001.73471.73421.7267
17962005.12.07 10:46modify2141.001.73471.73411.7267
17972005.12.07 11:21s/l2141.001.73411.73411.726760.0026732.35
17982005.12.07 11:21sell2151.001.73381.74461.7288
17992005.12.07 11:21sell2161.001.73381.74461.7258
18002005.12.07 11:27modify2151.001.73381.73371.7288
18012005.12.07 11:36modify2151.001.73381.73361.7288
18022005.12.07 11:36modify2151.001.73381.73331.7288
18032005.12.07 11:38s/l2151.001.73331.73331.728850.0026782.35
18042005.12.07 13:16modify2161.001.73381.73371.7258
18052005.12.07 13:21modify2161.001.73381.73331.7258
18062005.12.07 13:22modify2161.001.73381.73311.7258
18072005.12.07 13:22modify2161.001.73381.73301.7258
18082005.12.07 14:01s/l2161.001.73301.73301.725880.0026862.35
18092005.12.08 12:00buy2171.001.74541.72911.7504
18102005.12.08 12:00buy2181.001.74541.72911.7534
18112005.12.08 15:18modify2171.001.74541.74551.7504
18122005.12.08 15:18modify2171.001.74541.74571.7504
18132005.12.08 15:18modify2171.001.74541.74601.7504
18142005.12.08 15:20modify2171.001.74541.74621.7504
18152005.12.08 15:20modify2171.001.74541.74651.7504
18162005.12.08 15:22modify2171.001.74541.74661.7504
18172005.12.08 15:26modify2171.001.74541.74681.7504
18182005.12.08 15:27modify2171.001.74541.74721.7504
18192005.12.08 15:27modify2181.001.74541.74561.7534
18202005.12.08 15:27modify2171.001.74541.74761.7504
18212005.12.08 15:28modify2181.001.74541.74581.7534
18222005.12.08 15:28modify2171.001.74541.74781.7504
18232005.12.08 15:28modify2181.001.74541.74611.7534
18242005.12.08 15:28modify2171.001.74541.74811.7504
18252005.12.08 15:28modify2181.001.74541.74641.7534
18262005.12.08 15:28modify2171.001.74541.74841.7504
18272005.12.08 15:29modify2181.001.74541.74651.7534
18282005.12.08 15:29modify2171.001.74541.74851.7504
18292005.12.08 15:29modify2181.001.74541.74671.7534
18302005.12.08 15:29modify2171.001.74541.74871.7504
18312005.12.08 15:29t/p2171.001.75041.74871.7504500.0027362.35
18322005.12.08 15:29modify2181.001.74541.74701.7534
18332005.12.08 15:29modify2181.001.74541.74711.7534
18342005.12.08 15:29modify2181.001.74541.74751.7534
18352005.12.08 15:30modify2181.001.74541.74761.7534
18362005.12.08 15:43modify2181.001.74541.74791.7534
18372005.12.08 16:20modify2181.001.74541.74811.7534
18382005.12.08 16:20modify2181.001.74541.74841.7534
18392005.12.08 16:21modify2181.001.74541.74871.7534
18402005.12.08 16:22modify2181.001.74541.74891.7534
18412005.12.08 16:22modify2181.001.74541.74911.7534
18422005.12.08 16:23modify2181.001.74541.74941.7534
18432005.12.08 16:23modify2181.001.74541.74981.7534
18442005.12.08 16:23t/p2181.001.75341.74981.7534800.0028162.35
18452005.12.15 08:00sell2191.001.77051.78111.7655
18462005.12.15 08:34modify2191.001.77051.77051.7655
18472005.12.15 08:36s/l2191.001.77051.77051.76550.0028162.35
18482005.12.15 08:36sell2201.001.77011.78111.7651
18492005.12.15 14:48modify2201.001.77011.77011.7651
18502005.12.15 14:53modify2201.001.77011.77001.7651
18512005.12.15 14:53modify2201.001.77011.76991.7651
18522005.12.15 14:54modify2201.001.77011.76951.7651
18532005.12.15 14:55modify2201.001.77011.76901.7651
18542005.12.15 14:55modify2201.001.77011.76891.7651
18552005.12.15 14:59modify2201.001.77011.76861.7651
18562005.12.15 15:00modify2201.001.77011.76851.7651
18572005.12.15 15:00modify2201.001.77011.76841.7651
18582005.12.15 15:02s/l2201.001.76841.76841.7651170.0028332.35
18592005.12.15 15:02buy2211.001.76861.76421.7736
18602005.12.15 15:02buy2221.001.76861.76421.7766
18612005.12.15 15:16s/l2211.001.76421.76421.7736-440.0027892.35
18622005.12.15 15:16s/l2221.001.76421.76421.7766-440.0027452.35
18632005.12.15 15:16buy2231.001.76441.76001.7694
18642005.12.15 16:13modify2231.001.76441.76451.7694
18652005.12.15 16:13modify2231.001.76441.76491.7694
18662005.12.15 16:13modify2231.001.76441.76531.7694
18672005.12.15 16:14modify2231.001.76441.76541.7694
18682005.12.15 16:14modify2231.001.76441.76571.7694
18692005.12.15 16:14modify2231.001.76441.76591.7694
18702005.12.15 16:15s/l2231.001.76591.76591.7694150.0027602.35
18712005.12.15 16:15sell2241.001.76581.78061.7608
18722005.12.15 16:15sell2251.001.76581.78061.7578
18732005.12.15 17:32modify2241.001.76581.76581.7608
18742005.12.15 17:32modify2241.001.76581.76571.7608
18752005.12.15 17:34modify2241.001.76581.76531.7608
18762005.12.15 17:34modify2241.001.76581.76471.7608
18772005.12.15 17:38modify2241.001.76581.76461.7608
18782005.12.15 17:39modify2241.001.76581.76441.7608
18792005.12.15 17:39modify2241.001.76581.76431.7608
18802005.12.15 18:41modify2241.001.76581.76421.7608
18812005.12.15 18:42modify2241.001.76581.76411.7608
18822005.12.15 18:47modify2251.001.76581.76561.7578
18832005.12.15 18:47modify2241.001.76581.76361.7608
18842005.12.15 18:47modify2251.001.76581.76551.7578
18852005.12.15 18:47modify2241.001.76581.76351.7608
18862005.12.15 18:51modify2251.001.76581.76521.7578
18872005.12.15 18:51modify2241.001.76581.76321.7608
18882005.12.15 18:59s/l2241.001.76321.76321.7608260.0027862.35
18892005.12.15 19:56s/l2251.001.76521.76521.757860.0027922.35
18902005.12.15 19:56sell2261.001.76491.78061.7599
18912005.12.15 19:56sell2271.001.76491.78061.7569
18922005.12.16 01:19modify2261.001.76491.76481.7599
18932005.12.16 01:20modify2261.001.76491.76471.7599
18942005.12.16 01:29s/l2261.001.76471.76471.759920.4027942.75
18952005.12.19 18:07modify2271.001.76491.76491.7569
18962005.12.19 18:07modify2271.001.76491.76441.7569
18972005.12.19 18:08modify2271.001.76491.76431.7569
18982005.12.19 18:08modify2271.001.76491.76411.7569
18992005.12.19 18:08modify2271.001.76491.76381.7569
19002005.12.19 18:08modify2271.001.76491.76361.7569
19012005.12.19 18:08modify2271.001.76491.76321.7569
19022005.12.19 18:09modify2271.001.76491.76311.7569
19032005.12.19 18:09modify2271.001.76491.76301.7569
19042005.12.19 19:47s/l2271.001.76301.76301.7569190.8028133.55
19052005.12.28 08:00buy2281.001.74001.72641.7450
19062005.12.28 08:00buy2291.001.74001.72641.7480
19072005.12.28 15:43s/l2281.001.72641.72641.7450-1360.0026773.55
19082005.12.28 15:43s/l2291.001.72641.72641.7480-1360.0025413.55
19092005.12.28 16:00sell2301.001.72661.74111.7216
19102005.12.28 16:00sell2311.001.72661.74111.7186
19112005.12.28 16:53modify2301.001.72661.72651.7216
19122005.12.28 16:54modify2301.001.72661.72621.7216
19132005.12.28 16:54modify2301.001.72661.72581.7216
19142005.12.28 16:55modify2301.001.72661.72551.7216
19152005.12.28 16:55modify2301.001.72661.72501.7216
19162005.12.28 16:55modify2311.001.72661.72641.7186
19172005.12.28 16:55modify2301.001.72661.72441.7216
19182005.12.28 17:00modify2311.001.72661.72631.7186
19192005.12.28 17:00modify2301.001.72661.72431.7216
19202005.12.28 17:01modify2311.001.72661.72621.7186
19212005.12.28 17:01modify2301.001.72661.72421.7216
19222005.12.28 17:01modify2311.001.72661.72581.7186
19232005.12.28 17:01modify2301.001.72661.72381.7216
19242005.12.28 17:01modify2311.001.72661.72531.7186
19252005.12.28 17:01modify2301.001.72661.72331.7216
19262005.12.28 17:02t/p2301.001.72161.72331.7216500.0025913.55
19272005.12.28 17:02modify2311.001.72661.72511.7186
19282005.12.28 17:02modify2311.001.72661.72461.7186
19292005.12.28 17:02modify2311.001.72661.72401.7186
19302005.12.28 17:03modify2311.001.72661.72391.7186
19312005.12.28 17:03modify2311.001.72661.72381.7186
19322005.12.28 17:04modify2311.001.72661.72361.7186
19332005.12.28 17:04modify2311.001.72661.72311.7186
19342005.12.28 17:05modify2311.001.72661.72301.7186
19352005.12.28 17:05modify2311.001.72661.72291.7186
19362005.12.28 17:08modify2311.001.72661.72271.7186
19372005.12.28 17:08modify2311.001.72661.72231.7186
19382005.12.28 17:08t/p2311.001.71861.72231.7186800.0026713.55
19392005.12.28 17:08sell2321.001.71811.74111.7131
19402005.12.28 17:08sell2331.001.71811.74111.7101
19412005.12.28 17:09modify2321.001.71811.71811.7131
19422005.12.28 17:09modify2321.001.71811.71781.7131
19432005.12.28 17:09modify2321.001.71811.71711.7131
19442005.12.28 17:10modify2321.001.71811.71671.7131
19452005.12.28 17:10modify2321.001.71811.71651.7131
19462005.12.28 17:10modify2331.001.71811.71811.7101
19472005.12.28 17:10modify2321.001.71811.71611.7131
19482005.12.28 17:10modify2331.001.71811.71781.7101
19492005.12.28 17:10modify2321.001.71811.71581.7131
19502005.12.28 17:10modify2331.001.71811.71721.7101
19512005.12.28 17:10modify2321.001.71811.71521.7131
19522005.12.28 17:11modify2331.001.71811.71691.7101
19532005.12.28 17:11modify2321.001.71811.71491.7131
19542005.12.28 17:11modify2331.001.71811.71681.7101
19552005.12.28 17:11modify2321.001.71811.71481.7131
19562005.12.28 17:12s/l2321.001.71481.71481.7131330.0027043.55
19572005.12.28 17:20s/l2331.001.71681.71681.7101130.0027173.55
19582005.12.28 17:20sell2341.001.71661.74111.7116
19592005.12.28 17:20sell2351.001.71661.74111.7086
19602005.12.28 17:21modify2341.001.71661.71641.7116
19612005.12.28 17:21modify2341.001.71661.71631.7116
19622005.12.28 17:23s/l2341.001.71631.71631.711630.0027203.55
19632006.01.03 16:57s/l2351.001.74111.74111.7086-2447.6024755.95
19642006.01.11 00:00sell2361.001.76421.76861.7592
19652006.01.11 01:06modify2361.001.76421.76411.7592
19662006.01.11 01:07modify2361.001.76421.76401.7592
19672006.01.11 01:36modify2361.001.76421.76391.7592
19682006.01.11 01:36modify2361.001.76421.76371.7592
19692006.01.11 01:42modify2361.001.76421.76351.7592
19702006.01.11 01:44modify2361.001.76421.76341.7592
19712006.01.11 01:44modify2361.001.76421.76301.7592
19722006.01.11 01:44modify2361.001.76421.76261.7592
19732006.01.11 01:45modify2361.001.76421.76231.7592
19742006.01.11 01:45modify2361.001.76421.76181.7592
19752006.01.11 01:48modify2361.001.76421.76171.7592
19762006.01.11 01:50s/l2361.001.76171.76171.7592250.0025005.95
19772006.01.11 01:50sell2371.001.76141.76581.7564
19782006.01.11 01:50sell2381.001.76141.76581.7534
19792006.01.11 08:33modify2371.001.76141.76141.7564
19802006.01.11 08:39s/l2371.001.76141.76141.75640.0025005.95
19812006.01.11 08:52modify2381.001.76141.76141.7534
19822006.01.11 08:56modify2381.001.76141.76131.7534
19832006.01.11 08:57modify2381.001.76141.76121.7534
19842006.01.11 09:04modify2381.001.76141.76111.7534
19852006.01.11 09:31modify2381.001.76141.76101.7534
19862006.01.11 09:31modify2381.001.76141.76081.7534
19872006.01.11 09:31modify2381.001.76141.76021.7534
19882006.01.11 09:31modify2381.001.76141.75961.7534
19892006.01.11 09:33modify2381.001.76141.75951.7534
19902006.01.11 09:34modify2381.001.76141.75931.7534
19912006.01.11 09:34modify2381.001.76141.75891.7534
19922006.01.11 09:35modify2381.001.76141.75851.7534
19932006.01.11 10:05modify2381.001.76141.75841.7534
19942006.01.11 10:06modify2381.001.76141.75831.7534
19952006.01.11 10:07modify2381.001.76141.75821.7534
19962006.01.11 10:07modify2381.001.76141.75791.7534
19972006.01.11 10:07modify2381.001.76141.75741.7534
19982006.01.11 10:09modify2381.001.76141.75711.7534
19992006.01.11 10:09modify2381.001.76141.75701.7534
20002006.01.11 10:10t/p2381.001.75341.75701.7534800.0025805.95
20012006.01.12 00:00buy2391.001.76691.76251.7719
20022006.01.12 00:00buy2401.001.76691.76251.7749
20032006.01.12 08:08modify2391.001.76691.76701.7719
20042006.01.12 08:10modify2391.001.76691.76711.7719
20052006.01.12 08:10modify2391.001.76691.76721.7719
20062006.01.12 08:16modify2391.001.76691.76741.7719
20072006.01.12 08:16modify2391.001.76691.76751.7719
20082006.01.12 08:19s/l2391.001.76751.76751.771960.0025865.95
20092006.01.12 09:41modify2401.001.76691.76691.7749
20102006.01.12 09:46modify2401.001.76691.76711.7749
20112006.01.12 10:00modify2401.001.76691.76721.7749
20122006.01.12 10:00modify2401.001.76691.76761.7749
20132006.01.12 10:00modify2401.001.76691.76781.7749
20142006.01.12 10:00modify2401.001.76691.76811.7749
20152006.01.12 10:15modify2401.001.76691.76821.7749
20162006.01.12 10:17modify2401.001.76691.76831.7749
20172006.01.12 10:17modify2401.001.76691.76851.7749
20182006.01.12 10:23modify2401.001.76691.76881.7749
20192006.01.12 10:23modify2401.001.76691.76921.7749
20202006.01.12 10:24modify2401.001.76691.76931.7749
20212006.01.12 10:52s/l2401.001.76931.76931.7749240.0026105.95
20222006.01.12 20:00sell2411.001.75991.76431.7549
20232006.01.12 20:00sell2421.001.75991.76431.7519
20242006.01.13 06:56s/l2411.001.76431.76431.7549-439.6025666.35
20252006.01.13 06:56s/l2421.001.76431.76431.7519-439.6025226.75
20262006.01.13 08:00buy2431.001.76761.75371.7726
20272006.01.13 08:00buy2441.001.76761.75371.7756
20282006.01.13 09:05modify2431.001.76761.76771.7726
20292006.01.13 09:05modify2431.001.76761.76801.7726
20302006.01.13 09:05modify2431.001.76761.76831.7726
20312006.01.13 09:10modify2431.001.76761.76841.7726
20322006.01.13 09:14s/l2431.001.76841.76841.772680.0025306.75
20332006.01.13 09:40modify2441.001.76761.76771.7756
20342006.01.13 09:40modify2441.001.76761.76801.7756
20352006.01.13 09:40modify2441.001.76761.76841.7756
20362006.01.13 09:59s/l2441.001.76841.76841.775680.0025386.75
20372006.01.13 09:59buy2451.001.76841.75371.7734
20382006.01.13 09:59buy2461.001.76841.75371.7764
20392006.01.13 13:32modify2451.001.76841.76841.7734
20402006.01.13 13:32modify2451.001.76841.76871.7734
20412006.01.13 13:32modify2451.001.76841.76911.7734
20422006.01.13 13:33s/l2451.001.76911.76911.773470.0025456.75
20432006.01.13 13:40modify2461.001.76841.76851.7764
20442006.01.13 13:41modify2461.001.76841.76871.7764
20452006.01.13 13:41modify2461.001.76841.76901.7764
20462006.01.13 13:41modify2461.001.76841.76921.7764
20472006.01.13 13:41modify2461.001.76841.76951.7764
20482006.01.13 14:02s/l2461.001.76951.76951.7764110.0025566.75
20492006.01.16 16:00sell2471.001.76701.77991.7620
20502006.01.16 16:00sell2481.001.76701.77991.7590
20512006.01.17 00:33modify2471.001.76701.76701.7620
20522006.01.17 00:57modify2471.001.76701.76691.7620
20532006.01.17 00:57modify2471.001.76701.76651.7620
20542006.01.17 00:58modify2471.001.76701.76631.7620
20552006.01.17 00:58modify2471.001.76701.76601.7620
20562006.01.17 01:10modify2471.001.76701.76581.7620
20572006.01.17 01:48s/l2471.001.76581.76581.7620120.4025687.15
20582006.01.17 09:43modify2481.001.76701.76691.7590
20592006.01.17 09:43modify2481.001.76701.76641.7590
20602006.01.17 09:43modify2481.001.76701.76611.7590
20612006.01.17 09:43modify2481.001.76701.76551.7590
20622006.01.17 09:44modify2481.001.76701.76531.7590
20632006.01.17 09:44modify2481.001.76701.76491.7590
20642006.01.17 09:45modify2481.001.76701.76481.7590
20652006.01.17 09:45modify2481.001.76701.76471.7590
20662006.01.17 09:49modify2481.001.76701.76461.7590
20672006.01.17 09:50modify2481.001.76701.76451.7590
20682006.01.17 09:50modify2481.001.76701.76411.7590
20692006.01.17 09:52modify2481.001.76701.76381.7590
20702006.01.17 09:52modify2481.001.76701.76371.7590
20712006.01.17 10:10modify2481.001.76701.76361.7590
20722006.01.17 10:10modify2481.001.76701.76351.7590
20732006.01.17 10:38s/l2481.001.76351.76351.7590350.4026037.55
20742006.01.20 16:00buy2491.001.76311.75271.7681
20752006.01.20 16:00buy2501.001.76311.75271.7711
20762006.01.20 16:11modify2491.001.76311.76331.7681
20772006.01.20 16:11modify2491.001.76311.76341.7681
20782006.01.20 16:18modify2491.001.76311.76351.7681
20792006.01.20 16:18modify2491.001.76311.76381.7681
20802006.01.20 16:35modify2491.001.76311.76401.7681
20812006.01.20 16:36modify2491.001.76311.76421.7681
20822006.01.20 16:36modify2491.001.76311.76441.7681
20832006.01.20 16:37modify2491.001.76311.76461.7681
20842006.01.20 16:37modify2491.001.76311.76501.7681
20852006.01.20 16:38modify2501.001.76311.76311.7711
20862006.01.20 16:38modify2491.001.76311.76511.7681
20872006.01.20 16:38modify2501.001.76311.76321.7711
20882006.01.20 16:38modify2491.001.76311.76521.7681
20892006.01.20 16:46s/l2491.001.76521.76521.7681210.0026247.55
20902006.01.20 17:02modify2501.001.76311.76331.7711
20912006.01.20 17:11modify2501.001.76311.76351.7711
20922006.01.20 17:11modify2501.001.76311.76371.7711
20932006.01.20 17:12modify2501.001.76311.76381.7711
20942006.01.20 18:33modify2501.001.76311.76391.7711
20952006.01.20 18:39modify2501.001.76311.76411.7711
20962006.01.20 18:39modify2501.001.76311.76461.7711
20972006.01.20 18:39modify2501.001.76311.76511.7711
20982006.01.20 18:40modify2501.001.76311.76521.7711
20992006.01.20 18:40modify2501.001.76311.76541.7711
21002006.01.20 18:43modify2501.001.76311.76551.7711
21012006.01.20 18:43modify2501.001.76311.76561.7711
21022006.01.20 18:48modify2501.001.76311.76581.7711
21032006.01.20 18:49modify2501.001.76311.76591.7711
21042006.01.20 18:50modify2501.001.76311.76621.7711
21052006.01.20 18:50modify2501.001.76311.76631.7711
21062006.01.20 19:05modify2501.001.76311.76641.7711
21072006.01.20 19:07modify2501.001.76311.76661.7711
21082006.01.20 19:07modify2501.001.76311.76671.7711
21092006.01.20 19:11modify2501.001.76311.76691.7711
21102006.01.20 19:12modify2501.001.76311.76701.7711
21112006.01.20 19:13modify2501.001.76311.76711.7711
21122006.01.20 19:24modify2501.001.76311.76751.7711
21132006.01.20 19:25t/p2501.001.77111.76751.7711800.0027047.55
21142006.01.20 19:25buy2511.001.77161.75271.7766
21152006.01.20 19:25buy2521.001.77161.75271.7796
21162006.01.22 23:35modify2511.001.77161.77171.7766
21172006.01.23 00:00modify2511.001.77161.77181.7766
21182006.01.23 00:04modify2511.001.77161.77191.7766
21192006.01.23 00:05modify2511.001.77161.77201.7766
21202006.01.23 00:07modify2511.001.77161.77211.7766
21212006.01.23 00:07modify2511.001.77161.77221.7766
21222006.01.23 00:16modify2511.001.77161.77231.7766
21232006.01.23 00:17modify2511.001.77161.77251.7766
21242006.01.23 00:17modify2511.001.77161.77261.7766
21252006.01.23 00:18modify2511.001.77161.77271.7766
21262006.01.23 00:21s/l2511.001.77271.77271.7766108.8527156.40
21272006.01.23 00:41modify2521.001.77161.77201.7796
21282006.01.23 00:41modify2521.001.77161.77231.7796
21292006.01.23 00:41modify2521.001.77161.77261.7796
21302006.01.23 00:41modify2521.001.77161.77311.7796
21312006.01.23 00:42modify2521.001.77161.77321.7796
21322006.01.23 00:42modify2521.001.77161.77341.7796
21332006.01.23 00:42modify2521.001.77161.77371.7796
21342006.01.23 00:43modify2521.001.77161.77411.7796
21352006.01.23 00:43modify2521.001.77161.77451.7796
21362006.01.23 00:43modify2521.001.77161.77461.7796
21372006.01.23 00:43modify2521.001.77161.77471.7796
21382006.01.23 00:45modify2521.001.77161.77481.7796
21392006.01.23 00:45modify2521.001.77161.77491.7796
21402006.01.23 00:45modify2521.001.77161.77521.7796
21412006.01.23 01:10modify2521.001.77161.77531.7796
21422006.01.23 01:17modify2521.001.77161.77571.7796
21432006.01.23 01:19modify2521.001.77161.77581.7796
21442006.01.23 01:22modify2521.001.77161.77591.7796
21452006.01.23 01:43modify2521.001.77161.77601.7796
21462006.01.23 01:43t/p2521.001.77961.77601.7796798.8527955.25
21472006.01.26 20:00sell2531.001.78081.79321.7758
21482006.01.26 20:00sell2541.001.78081.79321.7728
21492006.01.26 22:01modify2531.001.78081.78071.7758
21502006.01.26 22:01modify2531.001.78081.78061.7758
21512006.01.26 22:02s/l2531.001.78061.78061.775820.0027975.25
21522006.01.27 11:04modify2541.001.78081.78081.7728
21532006.01.27 11:10modify2541.001.78081.78041.7728
21542006.01.27 11:10modify2541.001.78081.78011.7728
21552006.01.27 11:10modify2541.001.78081.77951.7728
21562006.01.27 12:27s/l2541.001.77951.77951.7728130.4028105.65
21572006.01.31 12:00buy2551.001.77161.76361.7766
21582006.01.31 15:04modify2551.001.77161.77181.7766
21592006.01.31 15:05modify2551.001.77161.77191.7766
21602006.01.31 15:05modify2551.001.77161.77211.7766
21612006.01.31 15:05modify2551.001.77161.77231.7766
21622006.01.31 15:08s/l2551.001.77231.77231.776670.0028175.65
21632006.01.31 15:08buy2561.001.77271.76361.7777
21642006.01.31 15:19modify2561.001.77271.77291.7777
21652006.01.31 15:27modify2561.001.77271.77301.7777
21662006.01.31 15:28modify2561.001.77271.77311.7777
21672006.01.31 15:29modify2561.001.77271.77321.7777
21682006.01.31 15:35modify2561.001.77271.77331.7777
21692006.01.31 15:36modify2561.001.77271.77341.7777
21702006.01.31 15:38modify2561.001.77271.77371.7777
21712006.01.31 15:38modify2561.001.77271.77411.7777
21722006.01.31 15:38modify2561.001.77271.77451.7777
21732006.01.31 15:45modify2561.001.77271.77471.7777
21742006.01.31 15:46modify2561.001.77271.77501.7777
21752006.01.31 15:46modify2561.001.77271.77511.7777
21762006.01.31 15:47modify2561.001.77271.77521.7777
21772006.01.31 15:48modify2561.001.77271.77531.7777
21782006.01.31 15:50modify2561.001.77271.77541.7777
21792006.01.31 15:51modify2561.001.77271.77551.7777
21802006.01.31 15:52modify2561.001.77271.77571.7777
21812006.01.31 15:52modify2561.001.77271.77591.7777
21822006.01.31 15:57modify2561.001.77271.77601.7777
21832006.01.31 15:58modify2561.001.77271.77611.7777
21842006.01.31 15:59t/p2561.001.77771.77611.7777500.0028675.65
21852006.01.31 15:59buy2571.001.77831.76361.7833
21862006.01.31 15:59buy2581.001.77831.76361.7863
21872006.01.31 16:39modify2571.001.77831.77831.7833
21882006.01.31 16:40modify2571.001.77831.77851.7833
21892006.01.31 16:41modify2571.001.77831.77861.7833
21902006.01.31 16:41modify2571.001.77831.77871.7833
21912006.01.31 16:53modify2571.001.77831.77881.7833
21922006.01.31 16:53modify2571.001.77831.77921.7833
21932006.01.31 16:53modify2571.001.77831.77971.7833
21942006.01.31 16:55modify2571.001.77831.78001.7833
21952006.01.31 16:55modify2581.001.77831.77831.7863
21962006.01.31 16:55modify2571.001.77831.78031.7833
21972006.01.31 17:00modify2581.001.77831.77851.7863
21982006.01.31 17:00modify2571.001.77831.78051.7833
21992006.01.31 17:05modify2581.001.77831.77861.7863
22002006.01.31 17:05modify2571.001.77831.78061.7833
22012006.01.31 17:06modify2581.001.77831.77871.7863
22022006.01.31 17:06modify2571.001.77831.78071.7833
22032006.01.31 17:06modify2581.001.77831.77881.7863
22042006.01.31 17:06modify2571.001.77831.78081.7833
22052006.01.31 17:12modify2581.001.77831.77901.7863
22062006.01.31 17:12modify2571.001.77831.78101.7833
22072006.01.31 17:13modify2581.001.77831.77911.7863
22082006.01.31 17:13modify2571.001.77831.78111.7833
22092006.01.31 17:14modify2581.001.77831.77941.7863
22102006.01.31 17:14modify2571.001.77831.78141.7833
22112006.01.31 17:14modify2581.001.77831.77971.7863
22122006.01.31 17:14modify2571.001.77831.78171.7833
22132006.01.31 17:15t/p2571.001.78331.78171.7833500.0029175.65
22142006.01.31 17:15modify2581.001.77831.78011.7863
22152006.01.31 17:15modify2581.001.77831.78061.7863
22162006.01.31 17:15modify2581.001.77831.78101.7863
22172006.01.31 17:18modify2581.001.77831.78111.7863
22182006.01.31 17:18modify2581.001.77831.78141.7863
22192006.01.31 17:19modify2581.001.77831.78151.7863
22202006.01.31 17:19modify2581.001.77831.78181.7863
22212006.01.31 17:19modify2581.001.77831.78201.7863
22222006.01.31 17:30modify2581.001.77831.78221.7863
22232006.01.31 17:30modify2581.001.77831.78231.7863
22242006.01.31 17:36modify2581.001.77831.78241.7863
22252006.01.31 17:38modify2581.001.77831.78251.7863
22262006.01.31 17:39modify2581.001.77831.78261.7863
22272006.01.31 18:43s/l2581.001.78261.78261.7863430.0029605.65
22282006.02.02 00:00sell2591.001.77471.77911.7697
22292006.02.02 00:00sell2601.001.77471.77911.7667
22302006.02.02 05:45modify2591.001.77471.77471.7697
22312006.02.02 05:46modify2591.001.77471.77461.7697
22322006.02.02 05:46modify2591.001.77471.77441.7697
22332006.02.02 05:47modify2591.001.77471.77421.7697
22342006.02.02 05:48modify2591.001.77471.77391.7697
22352006.02.02 05:48modify2591.001.77471.77351.7697
22362006.02.02 05:52modify2591.001.77471.77331.7697
22372006.02.02 06:21modify2591.001.77471.77311.7697
22382006.02.02 06:35modify2591.001.77471.77301.7697
22392006.02.02 06:55s/l2591.001.77301.77301.7697170.0029775.65
22402006.02.02 15:24s/l2601.001.77911.77911.7667-440.0029335.65
22412006.02.02 16:00buy2611.001.77961.77521.7846
22422006.02.02 16:00buy2621.001.77961.77521.7876
22432006.02.02 16:00buy2631.001.77961.77521.8096
22442006.02.02 16:28modify2611.001.77961.77971.7846
22452006.02.02 16:28modify2611.001.77961.77981.7846
22462006.02.02 16:29modify2611.001.77961.77991.7846
22472006.02.02 16:35s/l2611.001.77991.77991.784630.0029365.65
22482006.02.03 09:55s/l2621.001.77521.77521.7876-441.1528924.50
22492006.02.03 09:55s/l2631.001.77521.77521.8096-441.1528483.35
22502006.02.03 16:00sell2641.001.76081.78391.7558
22512006.02.03 16:00sell2651.001.76081.78391.7528
22522006.02.03 16:00sell2661.001.76081.78391.7308
22532006.02.06 07:13modify2641.001.76081.76061.7558
22542006.02.06 07:14modify2641.001.76081.76031.7558
22552006.02.06 07:14modify2641.001.76081.76021.7558
22562006.02.06 07:18modify2641.001.76081.76011.7558
22572006.02.06 07:18modify2641.001.76081.75971.7558
22582006.02.06 07:19modify2641.001.76081.75961.7558
22592006.02.06 07:19modify2641.001.76081.75951.7558
22602006.02.06 07:23s/l2641.001.75951.75951.7558130.4028613.75
22612006.02.06 07:35modify2651.001.76081.76041.7528
22622006.02.06 07:35modify2651.001.76081.76031.7528
22632006.02.06 07:39modify2651.001.76081.76021.7528
22642006.02.06 07:39modify2651.001.76081.76011.7528
22652006.02.06 07:45modify2651.001.76081.75971.7528
22662006.02.06 07:47modify2651.001.76081.75961.7528
22672006.02.06 07:49modify2651.001.76081.75931.7528
22682006.02.06 07:49modify2661.001.76081.76071.7308
22692006.02.06 07:49modify2651.001.76081.75921.7528
22702006.02.06 09:02modify2661.001.76081.76061.7308
22712006.02.06 09:02modify2651.001.76081.75911.7528
22722006.02.06 09:04modify2661.001.76081.76041.7308
22732006.02.06 09:04modify2651.001.76081.75891.7528
22742006.02.06 09:05modify2661.001.76081.76031.7308
22752006.02.06 09:05modify2651.001.76081.75881.7528
22762006.02.06 09:05modify2661.001.76081.76001.7308
22772006.02.06 09:05modify2651.001.76081.75851.7528
22782006.02.06 09:06modify2661.001.76081.75981.7308
22792006.02.06 09:06modify2651.001.76081.75831.7528
22802006.02.06 09:06modify2661.001.76081.75971.7308
22812006.02.06 09:06modify2651.001.76081.75821.7528
22822006.02.06 09:07modify2661.001.76081.75961.7308
22832006.02.06 09:07modify2651.001.76081.75811.7528
22842006.02.06 09:23modify2661.001.76081.75921.7308
22852006.02.06 09:23modify2651.001.76081.75771.7528
22862006.02.06 11:01modify2661.001.76081.75911.7308
22872006.02.06 11:01modify2651.001.76081.75761.7528
22882006.02.06 11:01modify2661.001.76081.75901.7308
22892006.02.06 11:01modify2651.001.76081.75751.7528
22902006.02.06 11:26modify2661.001.76081.75881.7308
22912006.02.06 11:26modify2651.001.76081.75731.7528
22922006.02.06 11:26modify2661.001.76081.75861.7308
22932006.02.06 11:26modify2651.001.76081.75711.7528
22942006.02.06 11:26modify2661.001.76081.75811.7308
22952006.02.06 11:26modify2651.001.76081.75661.7528
22962006.02.06 11:27modify2661.001.76081.75801.7308
22972006.02.06 11:27modify2651.001.76081.75651.7528
22982006.02.06 11:37t/p2651.001.75281.75651.7528800.4029414.15
22992006.02.06 11:37modify2661.001.76081.75761.7308
23002006.02.06 11:40modify2661.001.76081.75741.7308
23012006.02.06 11:42modify2661.001.76081.75731.7308
23022006.02.06 11:43modify2661.001.76081.75691.7308
23032006.02.06 11:46modify2661.001.76081.75651.7308
23042006.02.06 13:59modify2661.001.76081.75641.7308
23052006.02.06 13:59modify2661.001.76081.75601.7308
23062006.02.06 14:01modify2661.001.76081.75591.7308
23072006.02.06 14:59modify2661.001.76081.75571.7308
23082006.02.06 14:59modify2661.001.76081.75531.7308
23092006.02.06 15:04modify2661.001.76081.75501.7308
23102006.02.06 15:05modify2661.001.76081.75481.7308
23112006.02.06 15:05modify2661.001.76081.75471.7308
23122006.02.06 16:05modify2661.001.76081.75451.7308
23132006.02.06 16:06modify2661.001.76081.75441.7308
23142006.02.06 16:09modify2661.001.76081.75401.7308
23152006.02.06 16:10modify2661.001.76081.75391.7308
23162006.02.06 16:10modify2661.001.76081.75381.7308
23172006.02.06 16:41modify2661.001.76081.75371.7308
23182006.02.06 16:42modify2661.001.76081.75351.7308
23192006.02.06 16:44modify2661.001.76081.75341.7308
23202006.02.06 16:49modify2661.001.76081.75331.7308
23212006.02.06 16:50modify2661.001.76081.75321.7308
23222006.02.06 16:50modify2661.001.76081.75301.7308
23232006.02.06 16:50modify2661.001.76081.75261.7308
23242006.02.06 16:50modify2661.001.76081.75221.7308
23252006.02.06 16:51modify2661.001.76081.75201.7308
23262006.02.06 16:51modify2661.001.76081.75161.7308
23272006.02.06 16:52modify2661.001.76081.75151.7308
23282006.02.06 16:52modify2661.001.76081.75141.7308
23292006.02.06 17:01modify2661.001.76081.75131.7308
23302006.02.06 17:01modify2661.001.76081.75091.7308
23312006.02.06 17:02modify2661.001.76081.75081.7308
23322006.02.06 17:02modify2661.001.76081.75071.7308
23332006.02.06 17:14modify2661.001.76081.75061.7308
23342006.02.06 17:14modify2661.001.76081.75031.7308
23352006.02.06 17:14modify2661.001.76081.74981.7308
23362006.02.06 17:15modify2661.001.76081.74971.7308
23372006.02.06 17:15modify2661.001.76081.74941.7308
23382006.02.06 17:18modify2661.001.76081.74921.7308
23392006.02.06 17:19modify2661.001.76081.74911.7308
23402006.02.06 17:19modify2661.001.76081.74881.7308
23412006.02.06 21:25s/l2661.001.74881.74881.73081200.4030614.55
23422006.02.10 04:00buy2671.001.74521.73741.7502
23432006.02.10 05:27modify2671.001.74521.74541.7502
23442006.02.10 05:27modify2671.001.74521.74561.7502
23452006.02.10 05:28modify2671.001.74521.74571.7502
23462006.02.10 05:28modify2671.001.74521.74581.7502
23472006.02.10 05:32modify2671.001.74521.74591.7502
23482006.02.10 05:32modify2671.001.74521.74631.7502
23492006.02.10 05:32modify2671.001.74521.74681.7502
23502006.02.10 05:33modify2671.001.74521.74721.7502
23512006.02.10 05:33modify2671.001.74521.74761.7502
23522006.02.10 05:38modify2671.001.74521.74791.7502
23532006.02.10 05:46s/l2671.001.74791.74791.7502270.0030884.55
23542006.02.10 05:46buy2681.001.74821.73741.7532
23552006.02.10 05:46buy2691.001.74821.73741.7562
23562006.02.10 12:59modify2681.001.74821.74821.7532
23572006.02.10 12:59modify2681.001.74821.74851.7532
23582006.02.10 13:00modify2681.001.74821.74861.7532
23592006.02.10 13:04modify2681.001.74821.74891.7532
23602006.02.10 13:08modify2681.001.74821.74921.7532
23612006.02.10 13:08modify2681.001.74821.74941.7532
23622006.02.10 13:08modify2681.001.74821.74961.7532
23632006.02.10 13:15modify2681.001.74821.74971.7532
23642006.02.10 13:21s/l2681.001.74971.74971.7532150.0031034.55
23652006.02.10 13:37modify2691.001.74821.74851.7562
23662006.02.10 13:37modify2691.001.74821.74891.7562
23672006.02.10 13:38modify2691.001.74821.74931.7562
23682006.02.10 13:38modify2691.001.74821.74941.7562
23692006.02.10 13:42modify2691.001.74821.74971.7562
23702006.02.10 13:42modify2691.001.74821.74981.7562
23712006.02.10 13:43modify2691.001.74821.75001.7562
23722006.02.10 13:43modify2691.001.74821.75041.7562
23732006.02.10 13:44modify2691.001.74821.75051.7562
23742006.02.10 13:49modify2691.001.74821.75081.7562
23752006.02.10 13:49modify2691.001.74821.75101.7562
23762006.02.10 13:49modify2691.001.74821.75131.7562
23772006.02.10 13:52modify2691.001.74821.75161.7562
23782006.02.10 13:52modify2691.001.74821.75171.7562
23792006.02.10 13:55modify2691.001.74821.75191.7562
23802006.02.10 13:56modify2691.001.74821.75201.7562
23812006.02.10 13:56modify2691.001.74821.75211.7562
23822006.02.10 13:56modify2691.001.74821.75231.7562
23832006.02.10 13:56t/p2691.001.75621.75231.7562800.0031834.55
23842006.02.13 04:00sell2701.001.74171.75771.7367
23852006.02.13 04:00sell2711.001.74171.75771.7337
23862006.02.13 08:55modify2701.001.74171.74151.7367
23872006.02.13 08:55modify2701.001.74171.74111.7367
23882006.02.13 08:57modify2701.001.74171.74101.7367
23892006.02.13 08:57s/l2701.001.74101.74101.736770.0031904.55
23902006.02.13 09:26modify2711.001.74171.74161.7337
23912006.02.13 09:26modify2711.001.74171.74131.7337
23922006.02.13 09:26modify2711.001.74171.74081.7337
23932006.02.13 11:00s/l2711.001.74081.74081.733790.0031994.55
23942006.02.15 16:00buy2721.001.74421.72811.7492
23952006.02.15 16:00buy2731.001.74421.72811.7522
23962006.02.20 02:32modify2721.001.74421.74421.7492
23972006.02.20 02:32modify2721.001.74421.74431.7492
23982006.02.20 02:52modify2721.001.74421.74441.7492
23992006.02.20 03:14s/l2721.001.74441.74441.749214.2532008.80
24002006.02.21 13:26modify2731.001.74421.74421.7522
24012006.02.21 13:26modify2731.001.74421.74431.7522
24022006.02.21 15:05s/l2731.001.74431.74431.75223.1032011.90
24032006.02.22 12:00sell2741.001.73971.74411.7347
24042006.02.22 12:00sell2751.001.73971.74411.7317
24052006.02.22 13:21modify2741.001.73971.73961.7347
24062006.02.22 13:21modify2741.001.73971.73931.7347
24072006.02.22 13:26s/l2741.001.73931.73931.734740.0032051.90
24082006.02.22 17:17s/l2751.001.74411.74411.7317-440.0031611.90
24092006.02.23 08:00buy2761.001.74541.74101.7504
24102006.02.23 08:00buy2771.001.74541.74101.7534
24112006.02.23 08:07modify2761.001.74541.74551.7504
24122006.02.23 08:08modify2761.001.74541.74591.7504
24132006.02.23 08:08modify2761.001.74541.74631.7504
24142006.02.23 08:09modify2761.001.74541.74651.7504
24152006.02.23 08:09modify2761.001.74541.74661.7504
24162006.02.23 08:13s/l2761.001.74661.74661.7504120.0031731.90
24172006.02.23 09:11modify2771.001.74541.74561.7534
24182006.02.23 09:12modify2771.001.74541.74581.7534
24192006.02.23 09:13modify2771.001.74541.74621.7534
24202006.02.23 09:13modify2771.001.74541.74631.7534
24212006.02.23 09:16modify2771.001.74541.74651.7534
24222006.02.23 09:16modify2771.001.74541.74691.7534
24232006.02.23 09:26modify2771.001.74541.74711.7534
24242006.02.23 09:26modify2771.001.74541.74731.7534
24252006.02.23 09:26modify2771.001.74541.74751.7534
24262006.02.23 10:05modify2771.001.74541.74761.7534
24272006.02.23 10:17modify2771.001.74541.74771.7534
24282006.02.23 10:18modify2771.001.74541.74781.7534
24292006.02.23 10:18modify2771.001.74541.74831.7534
24302006.02.23 10:18modify2771.001.74541.74871.7534
24312006.02.23 10:19modify2771.001.74541.74881.7534
24322006.02.23 10:19modify2771.001.74541.74891.7534
24332006.02.23 10:23modify2771.001.74541.74921.7534
24342006.02.23 10:23modify2771.001.74541.74931.7534
24352006.02.23 10:42modify2771.001.74541.74941.7534
24362006.02.23 10:43modify2771.001.74541.74951.7534
24372006.02.23 10:49modify2771.001.74541.74961.7534
24382006.02.23 10:51modify2771.001.74541.74971.7534
24392006.02.23 10:54t/p2771.001.75341.74971.7534800.0032531.90
24402006.02.23 10:54buy2781.001.75391.74701.7589
24412006.02.23 10:54buy2791.001.75391.74701.7619
24422006.02.23 13:20modify2781.001.75391.75391.7589
24432006.02.23 13:21modify2781.001.75391.75411.7589
24442006.02.23 13:21modify2781.001.75391.75421.7589
24452006.02.23 13:23s/l2781.001.75421.75421.758930.0032561.90
24462006.02.24 10:55s/l2791.001.74701.74701.7619-691.1531870.75
24472006.02.24 16:00sell2801.001.74441.74881.7394
24482006.02.24 16:00sell2811.001.74441.74881.7364
24492006.02.26 23:20modify2801.001.74441.74421.7394
24502006.02.26 23:21modify2801.001.74441.74411.7394
24512006.02.26 23:21modify2801.001.74441.74401.7394
24522006.02.26 23:22modify2801.001.74441.74391.7394
24532006.02.26 23:22modify2801.001.74441.74351.7394
24542006.02.26 23:22modify2801.001.74441.74301.7394
24552006.02.26 23:23modify2801.001.74441.74291.7394
24562006.02.26 23:25modify2801.001.74441.74271.7394
24572006.02.26 23:25modify2801.001.74441.74261.7394
24582006.02.26 23:30modify2801.001.74441.74251.7394
24592006.02.26 23:31modify2811.001.74441.74441.7364
24602006.02.26 23:31modify2801.001.74441.74241.7394
24612006.02.26 23:31modify2811.001.74441.74431.7364
24622006.02.26 23:31modify2801.001.74441.74231.7394
24632006.02.26 23:32modify2811.001.74441.74411.7364
24642006.02.26 23:32modify2801.001.74441.74211.7394
24652006.02.26 23:46modify2811.001.74441.74401.7364
24662006.02.26 23:46modify2801.001.74441.74201.7394
24672006.02.26 23:47modify2811.001.74441.74381.7364
24682006.02.26 23:47modify2801.001.74441.74181.7394
24692006.02.26 23:47modify2811.001.74441.74371.7364
24702006.02.26 23:47modify2801.001.74441.74171.7394
24712006.02.26 23:51modify2811.001.74441.74361.7364
24722006.02.26 23:51modify2801.001.74441.74161.7394
24732006.02.26 23:51modify2811.001.74441.74351.7364
24742006.02.26 23:51modify2801.001.74441.74151.7394
24752006.02.26 23:52modify2811.001.74441.74341.7364
24762006.02.26 23:52modify2801.001.74441.74141.7394
24772006.02.27 00:02s/l2801.001.74141.74141.7394300.4032171.15
24782006.02.27 00:39modify2811.001.74441.74311.7364
24792006.02.27 00:39modify2811.001.74441.74291.7364
24802006.02.27 00:39modify2811.001.74441.74241.7364
24812006.02.27 00:45modify2811.001.74441.74211.7364
24822006.02.27 00:47modify2811.001.74441.74201.7364
24832006.02.27 00:58s/l2811.001.74201.74201.7364240.4032411.55
24842006.02.28 12:00buy2821.001.74721.73731.7522
24852006.02.28 12:00buy2831.001.74721.73731.7552
24862006.02.28 13:25modify2821.001.74721.74731.7522
24872006.02.28 13:25modify2821.001.74721.74761.7522
24882006.02.28 13:30modify2821.001.74721.74771.7522
24892006.02.28 13:30modify2821.001.74721.74781.7522
24902006.02.28 13:31s/l2821.001.74781.74781.752260.0032471.55
24912006.02.28 15:24modify2831.001.74721.74741.7552
24922006.02.28 15:25modify2831.001.74721.74781.7552
24932006.02.28 15:25modify2831.001.74721.74821.7552
24942006.02.28 15:25modify2831.001.74721.74861.7552
24952006.02.28 15:31modify2831.001.74721.74881.7552
24962006.02.28 15:32modify2831.001.74721.74891.7552
24972006.02.28 15:33modify2831.001.74721.74901.7552
24982006.02.28 16:12modify2831.001.74721.74921.7552
24992006.02.28 16:15modify2831.001.74721.74941.7552
25002006.02.28 16:15modify2831.001.74721.74981.7552
25012006.02.28 16:15modify2831.001.74721.75021.7552
25022006.02.28 16:15modify2831.001.74721.75061.7552
25032006.02.28 16:19modify2831.001.74721.75091.7552
25042006.02.28 16:19modify2831.001.74721.75121.7552
25052006.02.28 16:20modify2831.001.74721.75131.7552
25062006.02.28 16:21modify2831.001.74721.75151.7552
25072006.02.28 16:21t/p2831.001.75521.75151.7552800.0033271.55
25082006.03.02 04:00sell2841.001.74951.75391.7445
25092006.03.02 10:26modify2841.001.74951.74951.7445
25102006.03.02 10:27modify2841.001.74951.74921.7445
25112006.03.02 10:27modify2841.001.74951.74911.7445
25122006.03.02 10:29s/l2841.001.74911.74911.744540.0033311.55
25132006.03.02 10:29buy2851.001.74921.74741.7542
25142006.03.02 10:29buy2861.001.74921.74741.7572
25152006.03.02 10:38s/l2851.001.74741.74741.7542-180.0033131.55
25162006.03.02 10:38s/l2861.001.74741.74741.7572-180.0032951.55
25172006.03.02 10:39buy2871.001.74841.74741.7534
25182006.03.02 10:42s/l2871.001.74741.74741.7534-100.0032851.55
25192006.03.02 10:44buy2881.001.74841.74741.7534
25202006.03.02 10:46s/l2881.001.74741.74741.7534-100.0032751.55
25212006.03.02 10:47buy2891.001.74741.74301.7524
25222006.03.02 11:10modify2891.001.74741.74761.7524
25232006.03.02 11:13modify2891.001.74741.74781.7524
25242006.03.02 11:13modify2891.001.74741.74791.7524
25252006.03.02 11:28modify2891.001.74741.74811.7524
25262006.03.02 11:29modify2891.001.74741.74821.7524
25272006.03.02 11:38s/l2891.001.74821.74821.752480.0032831.55
25282006.03.02 11:38buy2901.001.74861.74741.7536
25292006.03.02 11:47s/l2901.001.74741.74741.7536-120.0032711.55
25302006.03.02 11:50buy2911.001.74731.74291.7523
25312006.03.02 12:51modify2911.001.74731.74731.7523
25322006.03.02 12:53s/l2911.001.74731.74731.75230.0032711.55
25332006.03.02 12:53sell2921.001.74731.75961.7423
25342006.03.02 12:53sell2931.001.74731.75961.7393
25352006.03.02 13:01modify2921.001.74731.74731.7423
25362006.03.02 13:01modify2921.001.74731.74671.7423
25372006.03.02 13:02modify2921.001.74731.74641.7423
25382006.03.02 13:13s/l2921.001.74641.74641.742390.0032801.55
25392006.03.02 13:29modify2931.001.74731.74731.7393
25402006.03.02 13:29modify2931.001.74731.74721.7393
25412006.03.02 13:46s/l2931.001.74721.74721.739310.0032811.55
25422006.03.02 13:46sell2941.001.74691.75961.7419
25432006.03.02 13:46sell2951.001.74691.75961.7389
25442006.03.02 13:51modify2941.001.74691.74681.7419
25452006.03.02 13:56s/l2941.001.74681.74681.741910.0032821.55
25462006.03.05 23:59s/l2951.001.75961.75961.7389-1269.6031551.95
25472006.03.06 20:00sell2961.001.74901.76261.7440
25482006.03.06 20:00sell2971.001.74901.76261.7410
25492006.03.07 00:52modify2961.001.74901.74901.7440
25502006.03.07 00:52modify2961.001.74901.74891.7440
25512006.03.07 00:53modify2961.001.74901.74881.7440
25522006.03.07 00:54modify2961.001.74901.74871.7440
25532006.03.07 00:54modify2961.001.74901.74841.7440
25542006.03.07 00:54modify2961.001.74901.74801.7440
25552006.03.07 00:55modify2961.001.74901.74791.7440
25562006.03.07 01:20s/l2961.001.74791.74791.7440110.4031662.35
25572006.03.07 04:54modify2971.001.74901.74901.7410
25582006.03.07 04:58modify2971.001.74901.74861.7410
25592006.03.07 04:59modify2971.001.74901.74831.7410
25602006.03.07 04:59modify2971.001.74901.74821.7410
25612006.03.07 07:45modify2971.001.74901.74781.7410
25622006.03.07 07:46modify2971.001.74901.74771.7410
25632006.03.07 07:46modify2971.001.74901.74751.7410
25642006.03.07 07:46modify2971.001.74901.74721.7410
25652006.03.07 08:26modify2971.001.74901.74711.7410
25662006.03.07 08:28modify2971.001.74901.74661.7410
25672006.03.07 08:28modify2971.001.74901.74651.7410
25682006.03.07 08:29modify2971.001.74901.74641.7410
25692006.03.07 08:29modify2971.001.74901.74601.7410
25702006.03.07 08:32modify2971.001.74901.74561.7410
25712006.03.07 08:32modify2971.001.74901.74491.7410
25722006.03.07 08:33t/p2971.001.74101.74491.7410800.4032462.75
25732006.03.13 20:00buy2981.001.73331.72891.7383
25742006.03.13 23:26modify2981.001.73331.73371.7383
25752006.03.13 23:26modify2981.001.73331.73411.7383
25762006.03.13 23:28modify2981.001.73331.73431.7383
25772006.03.13 23:28modify2981.001.73331.73441.7383
25782006.03.13 23:29modify2981.001.73331.73451.7383
25792006.03.13 23:30modify2981.001.73331.73471.7383
25802006.03.13 23:31modify2981.001.73331.73491.7383
25812006.03.13 23:32modify2981.001.73331.73511.7383
25822006.03.13 23:32modify2981.001.73331.73521.7383
25832006.03.13 23:34modify2981.001.73331.73531.7383
25842006.03.13 23:34modify2981.001.73331.73561.7383
25852006.03.13 23:34modify2981.001.73331.73591.7383
25862006.03.13 23:52s/l2981.001.73591.73591.7383260.0032722.75
25872006.03.13 23:52buy2991.001.73631.73191.7413
25882006.03.13 23:52buy3001.001.73631.73191.7443
25892006.03.14 13:47modify2991.001.73631.73631.7413
25902006.03.14 13:54s/l2991.001.73631.73631.7413-1.1532721.60
25912006.03.14 14:51modify3001.001.73631.73631.7443
25922006.03.14 14:52modify3001.001.73631.73641.7443
25932006.03.14 14:52modify3001.001.73631.73651.7443
25942006.03.14 14:54modify3001.001.73631.73661.7443
25952006.03.14 14:54modify3001.001.73631.73711.7443
25962006.03.14 14:54modify3001.001.73631.73751.7443
25972006.03.14 14:55modify3001.001.73631.73801.7443
25982006.03.14 14:55modify3001.001.73631.73811.7443
25992006.03.14 14:56modify3001.001.73631.73831.7443
26002006.03.14 15:01modify3001.001.73631.73851.7443
26012006.03.14 15:01modify3001.001.73631.73871.7443
26022006.03.14 15:02modify3001.001.73631.73881.7443
26032006.03.14 15:02modify3001.001.73631.73911.7443
26042006.03.14 15:02modify3001.001.73631.73931.7443
26052006.03.14 15:03modify3001.001.73631.73951.7443
26062006.03.14 15:03modify3001.001.73631.73971.7443
26072006.03.14 15:04modify3001.001.73631.73981.7443
26082006.03.14 15:04modify3001.001.73631.74011.7443
26092006.03.14 15:04modify3001.001.73631.74041.7443
26102006.03.14 15:23modify3001.001.73631.74061.7443
26112006.03.14 15:25t/p3001.001.74431.74061.7443798.8533520.45
26122006.03.21 04:00sell3011.001.75361.75861.7486
26132006.03.21 07:47modify3011.001.75361.75361.7486
26142006.03.21 07:47modify3011.001.75361.75331.7486
26152006.03.21 07:56modify3011.001.75361.75311.7486
26162006.03.21 07:58modify3011.001.75361.75301.7486
26172006.03.21 07:58modify3011.001.75361.75281.7486
26182006.03.21 07:58modify3011.001.75361.75241.7486
26192006.03.21 08:07s/l3011.001.75241.75241.7486120.0033640.45
26202006.03.24 20:00buy3021.001.74301.73091.7480
26212006.03.24 20:00buy3031.001.74301.73091.7510
26222006.03.27 02:06modify3021.001.74301.74321.7480
26232006.03.27 02:07modify3021.001.74301.74341.7480
26242006.03.27 02:42s/l3021.001.74341.74341.748038.8533679.30
26252006.03.27 04:08modify3031.001.74301.74331.7510
26262006.03.27 04:08modify3031.001.74301.74361.7510
26272006.03.27 04:25modify3031.001.74301.74371.7510
26282006.03.27 04:26modify3031.001.74301.74381.7510
26292006.03.27 04:34modify3031.001.74301.74391.7510
26302006.03.27 04:34modify3031.001.74301.74411.7510
26312006.03.27 04:35modify3031.001.74301.74421.7510
26322006.03.27 04:36modify3031.001.74301.74431.7510
26332006.03.27 06:07modify3031.001.74301.74441.7510
26342006.03.27 06:08modify3031.001.74301.74451.7510
26352006.03.27 06:08modify3031.001.74301.74471.7510
26362006.03.27 06:08modify3031.001.74301.74501.7510
26372006.03.27 06:09modify3031.001.74301.74511.7510
26382006.03.27 06:11modify3031.001.74301.74521.7510
26392006.03.27 08:05s/l3031.001.74521.74521.7510218.8533898.15
26402006.03.29 04:00sell3041.001.74341.75371.7384
26412006.03.29 04:00sell3051.001.74341.75371.7354
26422006.03.29 08:15modify3041.001.74341.74321.7384
26432006.03.29 08:16modify3041.001.74341.74281.7384
26442006.03.29 08:20modify3041.001.74341.74271.7384
26452006.03.29 08:20modify3041.001.74341.74241.7384
26462006.03.29 08:21modify3041.001.74341.74231.7384
26472006.03.29 08:21modify3041.001.74341.74221.7384
26482006.03.29 08:25s/l3041.001.74221.74221.7384120.0034018.15
26492006.03.29 08:48modify3051.001.74341.74341.7354
26502006.03.29 08:49modify3051.001.74341.74331.7354
26512006.03.29 08:49modify3051.001.74341.74321.7354
26522006.03.29 08:56modify3051.001.74341.74291.7354
26532006.03.29 08:56modify3051.001.74341.74231.7354
26542006.03.29 08:57modify3051.001.74341.74211.7354
26552006.03.29 08:57modify3051.001.74341.74181.7354
26562006.03.29 08:57modify3051.001.74341.74131.7354
26572006.03.29 08:58modify3051.001.74341.74121.7354
26582006.03.29 08:59modify3051.001.74341.74071.7354
26592006.03.29 09:00modify3051.001.74341.74051.7354
26602006.03.29 09:31modify3051.001.74341.74021.7354
26612006.03.29 09:31modify3051.001.74341.73991.7354
26622006.03.29 09:31modify3051.001.74341.73931.7354
26632006.03.29 12:20modify3051.001.74341.73911.7354
26642006.03.29 12:20t/p3051.001.73541.73911.7354800.0034818.15
26652006.03.30 16:00buy3061.001.74631.73151.7513
26662006.03.30 16:00buy3071.001.74631.73151.7543
26672006.03.30 20:07modify3061.001.74631.74641.7513
26682006.03.30 20:07modify3061.001.74631.74651.7513
26692006.03.30 20:08s/l3061.001.74651.74651.751320.0034838.15
26702006.04.03 04:41s/l3071.001.73151.73151.7543-1482.3033355.85
26712006.04.04 00:00buy3081.001.74061.72501.7456
26722006.04.04 00:00buy3091.001.74061.72501.7486
26732006.04.04 07:23modify3081.001.74061.74071.7456
26742006.04.04 07:23modify3081.001.74061.74111.7456
26752006.04.04 07:24modify3081.001.74061.74141.7456
26762006.04.04 07:24modify3081.001.74061.74151.7456
26772006.04.04 07:32modify3081.001.74061.74191.7456
26782006.04.04 07:32modify3081.001.74061.74231.7456
26792006.04.04 07:35modify3081.001.74061.74241.7456
26802006.04.04 07:35modify3091.001.74061.74081.7486
26812006.04.04 07:35modify3081.001.74061.74281.7456
26822006.04.04 07:36modify3091.001.74061.74101.7486
26832006.04.04 07:36modify3081.001.74061.74301.7456
26842006.04.04 07:36modify3091.001.74061.74121.7486
26852006.04.04 07:36modify3081.001.74061.74321.7456
26862006.04.04 07:36s/l3081.001.74321.74321.7456260.0033615.85
26872006.04.04 08:00modify3091.001.74061.74141.7486
26882006.04.04 08:01modify3091.001.74061.74161.7486
26892006.04.04 08:01modify3091.001.74061.74181.7486
26902006.04.04 08:01modify3091.001.74061.74211.7486
26912006.04.04 08:01modify3091.001.74061.74251.7486
26922006.04.04 08:14modify3091.001.74061.74261.7486
26932006.04.04 09:12modify3091.001.74061.74271.7486
26942006.04.04 09:13modify3091.001.74061.74281.7486
26952006.04.04 09:13modify3091.001.74061.74301.7486
26962006.04.04 09:14modify3091.001.74061.74311.7486
26972006.04.04 09:14modify3091.001.74061.74321.7486
26982006.04.04 09:42modify3091.001.74061.74341.7486
26992006.04.04 09:42modify3091.001.74061.74371.7486
27002006.04.04 09:45modify3091.001.74061.74381.7486
27012006.04.04 09:46modify3091.001.74061.74401.7486
27022006.04.04 11:16s/l3091.001.74401.74401.7486340.0033955.85
27032006.04.07 00:00sell3101.001.75061.76111.7456
27042006.04.07 11:31modify3101.001.75061.75051.7456
27052006.04.07 11:32modify3101.001.75061.75041.7456
27062006.04.07 11:32modify3101.001.75061.74991.7456
27072006.04.07 11:32modify3101.001.75061.74941.7456
27082006.04.07 11:38s/l3101.001.74941.74941.7456120.0034075.85
27092006.04.11 16:00buy3111.001.74681.73791.7518
27102006.04.11 16:00buy3121.001.74681.73791.7548
27112006.04.11 18:04modify3111.001.74681.74681.7518
27122006.04.11 18:10modify3111.001.74681.74691.7518
27132006.04.11 18:11modify3111.001.74681.74701.7518
27142006.04.11 18:12modify3111.001.74681.74711.7518
27152006.04.11 18:12modify3111.001.74681.74721.7518
27162006.04.11 18:23modify3111.001.74681.74731.7518
27172006.04.11 18:24modify3111.001.74681.74751.7518
27182006.04.11 18:24modify3111.001.74681.74771.7518
27192006.04.11 18:25modify3111.001.74681.74781.7518
27202006.04.11 18:33s/l3111.001.74781.74781.7518100.0034175.85
27212006.04.11 23:55modify3121.001.74681.74681.7548
27222006.04.11 23:57modify3121.001.74681.74691.7548
27232006.04.12 00:13modify3121.001.74681.74711.7548
27242006.04.12 00:13modify3121.001.74681.74741.7548
27252006.04.12 00:13modify3121.001.74681.74761.7548
27262006.04.12 00:17modify3121.001.74681.74781.7548
27272006.04.12 00:17modify3121.001.74681.74801.7548
27282006.04.12 00:23modify3121.001.74681.74811.7548
27292006.04.12 00:25modify3121.001.74681.74821.7548
27302006.04.12 00:25modify3121.001.74681.74831.7548
27312006.04.12 00:46modify3121.001.74681.74841.7548
27322006.04.12 06:14s/l3121.001.74841.74841.7548158.8534334.70
27332006.04.14 20:00sell3131.001.75121.75631.7462
27342006.04.16 22:18s/l3131.001.75631.75631.7462-510.0033824.70
27352006.04.17 00:01buy3141.001.75591.75151.7609
27362006.04.17 00:01buy3151.001.75591.75151.7639
27372006.04.17 00:23modify3141.001.75591.75641.7609
27382006.04.17 00:23modify3141.001.75591.75651.7609
27392006.04.17 00:25modify3141.001.75591.75661.7609
27402006.04.17 00:25modify3141.001.75591.75691.7609
27412006.04.17 00:30modify3141.001.75591.75711.7609
27422006.04.17 00:30modify3141.001.75591.75731.7609
27432006.04.17 01:06modify3141.001.75591.75751.7609
27442006.04.17 01:06modify3141.001.75591.75781.7609
27452006.04.17 01:06modify3151.001.75591.75611.7639
27462006.04.17 01:06modify3141.001.75591.75811.7609
27472006.04.17 01:07modify3151.001.75591.75621.7639
27482006.04.17 01:07modify3141.001.75591.75821.7609
27492006.04.17 01:08modify3151.001.75591.75631.7639
27502006.04.17 01:08modify3141.001.75591.75831.7609
27512006.04.17 01:08modify3151.001.75591.75661.7639
27522006.04.17 01:08modify3141.001.75591.75861.7609
27532006.04.17 01:08modify3151.001.75591.75681.7639
27542006.04.17 01:08modify3141.001.75591.75881.7609
27552006.04.17 01:14s/l3141.001.75881.75881.7609290.0034114.70
27562006.04.17 01:37modify3151.001.75591.75691.7639
27572006.04.17 01:37modify3151.001.75591.75711.7639
27582006.04.17 03:39s/l3151.001.75711.75711.7639120.0034234.70
27592006.04.17 03:39buy3161.001.75751.75601.7625
27602006.04.17 03:39buy3171.001.75751.75601.7655
27612006.04.17 10:03modify3161.001.75751.75771.7625
27622006.04.17 10:05modify3161.001.75751.75801.7625
27632006.04.17 10:05modify3161.001.75751.75811.7625
27642006.04.17 10:07modify3161.001.75751.75821.7625
27652006.04.17 10:07modify3161.001.75751.75831.7625
27662006.04.17 10:11modify3161.001.75751.75851.7625
27672006.04.17 10:11modify3161.001.75751.75881.7625
27682006.04.17 10:11modify3161.001.75751.75901.7625
27692006.04.17 11:17modify3161.001.75751.75911.7625
27702006.04.17 11:37modify3161.001.75751.75931.7625
27712006.04.17 11:38modify3171.001.75751.75761.7655
27722006.04.17 11:38modify3161.001.75751.75961.7625
27732006.04.17 11:40modify3171.001.75751.75771.7655
27742006.04.17 11:40modify3161.001.75751.75971.7625
27752006.04.17 11:40modify3171.001.75751.75781.7655
27762006.04.17 11:40modify3161.001.75751.75981.7625
27772006.04.17 11:40modify3171.001.75751.75791.7655
27782006.04.17 11:40modify3161.001.75751.75991.7625
27792006.04.17 11:40modify3171.001.75751.75851.7655
27802006.04.17 11:40modify3161.001.75751.76051.7625
27812006.04.17 11:40modify3171.001.75751.75871.7655
27822006.04.17 11:40modify3161.001.75751.76071.7625
27832006.04.17 11:40t/p3161.001.76251.76071.7625500.0034734.70
27842006.04.17 11:40modify3171.001.75751.75921.7655
27852006.04.17 11:40modify3171.001.75751.75951.7655
27862006.04.17 11:40modify3171.001.75751.75991.7655
27872006.04.17 11:41modify3171.001.75751.76021.7655
27882006.04.17 11:41modify3171.001.75751.76041.7655
27892006.04.17 11:41modify3171.001.75751.76071.7655
27902006.04.17 11:42modify3171.001.75751.76121.7655
27912006.04.17 11:42modify3171.001.75751.76171.7655
27922006.04.17 11:42t/p3171.001.76551.76171.7655800.0035534.70
27932006.04.20 16:00sell3181.001.78001.79351.7750
27942006.04.20 17:12modify3181.001.78001.78001.7750
27952006.04.20 17:24s/l3181.001.78001.78001.77500.0035534.70
27962006.04.20 17:24sell3191.001.77961.79351.7746
27972006.04.20 22:29modify3191.001.77961.77961.7746
27982006.04.20 22:36modify3191.001.77961.77941.7746
27992006.04.20 23:27modify3191.001.77961.77921.7746
28002006.04.20 23:40modify3191.001.77961.77911.7746
28012006.04.20 23:40modify3191.001.77961.77901.7746
28022006.04.20 23:42modify3191.001.77961.77891.7746
28032006.04.20 23:45modify3191.001.77961.77871.7746
28042006.04.20 23:47modify3191.001.77961.77851.7746
28052006.04.20 23:51modify3191.001.77961.77811.7746
28062006.04.20 23:51modify3191.001.77961.77801.7746
28072006.04.20 23:51modify3191.001.77961.77761.7746
28082006.04.20 23:51modify3191.001.77961.77731.7746
28092006.04.20 23:51modify3191.001.77961.77681.7746
28102006.04.20 23:52s/l3191.001.77681.77681.7746280.0035814.70
28112006.04.23 22:03buy3201.001.78771.78681.7927
28122006.04.23 22:03buy3211.001.78771.78681.7957
28132006.04.23 22:04s/l3201.001.78681.78681.7927-90.0035724.70
28142006.04.23 22:04s/l3211.001.78681.78681.7957-90.0035634.70
28152006.04.23 22:06buy3221.001.78771.78681.7927
28162006.04.23 22:06buy3231.001.78771.78681.7957
28172006.04.23 22:09s/l3221.001.78681.78681.7927-90.0035544.70
28182006.04.23 22:09s/l3231.001.78681.78681.7957-90.0035454.70
28192006.04.23 22:09buy3241.001.78771.78681.7927
28202006.04.23 22:09buy3251.001.78771.78681.7957
28212006.04.23 22:10s/l3241.001.78681.78681.7927-90.0035364.70
28222006.04.23 22:10s/l3251.001.78681.78681.7957-90.0035274.70
28232006.04.23 22:10buy3261.001.78671.78231.7917
28242006.04.23 22:10buy3271.001.78671.78231.7947
28252006.04.24 06:38modify3261.001.78671.78671.7917
28262006.04.24 06:39modify3261.001.78671.78691.7917
28272006.04.24 06:39modify3261.001.78671.78721.7917
28282006.04.24 06:44modify3261.001.78671.78731.7917
28292006.04.24 06:45modify3261.001.78671.78751.7917
28302006.04.24 06:47modify3261.001.78671.78761.7917
28312006.04.24 06:48modify3261.001.78671.78771.7917
28322006.04.24 06:51modify3261.001.78671.78781.7917
28332006.04.24 06:55modify3261.001.78671.78801.7917
28342006.04.24 06:55modify3261.001.78671.78841.7917
28352006.04.24 06:59s/l3261.001.78841.78841.7917168.8535443.55
28362006.04.24 07:38modify3271.001.78671.78671.7947
28372006.04.24 07:38modify3271.001.78671.78701.7947
28382006.04.24 07:41modify3271.001.78671.78731.7947
28392006.04.24 07:42modify3271.001.78671.78741.7947
28402006.04.24 07:42modify3271.001.78671.78751.7947
28412006.04.24 07:43modify3271.001.78671.78761.7947
28422006.04.24 07:43modify3271.001.78671.78791.7947
28432006.04.24 07:43modify3271.001.78671.78831.7947
28442006.04.24 07:44modify3271.001.78671.78841.7947
28452006.04.24 07:44modify3271.001.78671.78851.7947
28462006.04.24 08:31modify3271.001.78671.78861.7947
28472006.04.24 08:31modify3271.001.78671.78901.7947
28482006.04.24 08:31modify3271.001.78671.78911.7947
28492006.04.24 08:31modify3271.001.78671.78951.7947
28502006.04.24 08:31modify3271.001.78671.78991.7947
28512006.04.24 08:35s/l3271.001.78991.78991.7947318.8535762.40
28522006.04.26 08:00sell3281.001.78231.79451.7773
28532006.04.26 08:00sell3291.001.78231.79451.7743
28542006.04.26 08:38modify3281.001.78231.78231.7773
28552006.04.26 08:40s/l3281.001.78231.78231.77730.0035762.40
28562006.04.27 14:16s/l3291.001.79451.79451.7743-1218.8034543.60
28572006.04.27 16:00buy3301.001.80181.78001.8068
28582006.04.27 16:00buy3311.001.80181.78001.8098
28592006.04.27 16:04modify3301.001.80181.80191.8068
28602006.04.27 16:04modify3301.001.80181.80231.8068
28612006.04.27 16:07s/l3301.001.80231.80231.806850.0034593.60
28622006.04.28 08:33modify3311.001.80181.80221.8098
28632006.04.28 08:36modify3311.001.80181.80231.8098
28642006.04.28 08:37modify3311.001.80181.80261.8098
28652006.04.28 08:37modify3311.001.80181.80301.8098
28662006.04.28 08:41modify3311.001.80181.80331.8098
28672006.04.28 08:44modify3311.001.80181.80341.8098
28682006.04.28 09:00modify3311.001.80181.80351.8098
28692006.04.28 09:31modify3311.001.80181.80361.8098
28702006.04.28 09:32modify3311.001.80181.80371.8098
28712006.04.28 09:32modify3311.001.80181.80401.8098
28722006.04.28 09:32modify3311.001.80181.80431.8098
28732006.04.28 09:33modify3311.001.80181.80441.8098
28742006.04.28 09:34modify3311.001.80181.80451.8098
28752006.04.28 09:34modify3311.001.80181.80461.8098
28762006.04.28 09:47modify3311.001.80181.80481.8098
28772006.04.28 09:47modify3311.001.80181.80511.8098
28782006.04.28 09:50modify3311.001.80181.80551.8098
28792006.04.28 09:50modify3311.001.80181.80591.8098
28802006.04.28 09:53modify3311.001.80181.80611.8098
28812006.04.28 09:53modify3311.001.80181.80621.8098
28822006.04.28 09:53t/p3311.001.80981.80621.8098798.8535392.45
28832006.05.09 04:00sell3321.001.85581.86821.8508
28842006.05.09 06:58modify3321.001.85581.85561.8508
28852006.05.09 07:00s/l3321.001.85561.85561.850820.0035412.45
28862006.05.09 07:00sell3331.001.85531.86821.8503
28872006.05.09 07:05modify3331.001.85531.85531.8503
28882006.05.09 07:05modify3331.001.85531.85471.8503
28892006.05.09 07:07modify3331.001.85531.85461.8503
28902006.05.09 07:13modify3331.001.85531.85451.8503
28912006.05.09 07:14modify3331.001.85531.85431.8503
28922006.05.09 07:14modify3331.001.85531.85401.8503
28932006.05.09 07:15modify3331.001.85531.85391.8503
28942006.05.09 07:21modify3331.001.85531.85371.8503
28952006.05.09 07:21modify3331.001.85531.85321.8503
28962006.05.09 07:31s/l3331.001.85321.85321.8503210.0035622.45
28972006.05.09 07:31sell3341.001.85281.86821.8478
28982006.05.09 14:21s/l3341.001.86821.86821.8478-1540.0034082.45
28992006.05.09 16:00buy3351.001.86371.85131.8687
29002006.05.09 16:00buy3361.001.86371.85131.8717
29012006.05.09 16:38modify3351.001.86371.86371.8687
29022006.05.09 16:44modify3351.001.86371.86391.8687
29032006.05.09 16:45modify3351.001.86371.86401.8687
29042006.05.09 16:45modify3351.001.86371.86411.8687
29052006.05.09 16:50modify3351.001.86371.86421.8687
29062006.05.09 16:52modify3351.001.86371.86451.8687
29072006.05.09 17:00s/l3351.001.86451.86451.868780.0034162.45
29082006.05.09 18:17modify3361.001.86371.86391.8717
29092006.05.09 18:18modify3361.001.86371.86401.8717
29102006.05.09 21:38modify3361.001.86371.86411.8717
29112006.05.09 23:00modify3361.001.86371.86421.8717
29122006.05.09 23:01modify3361.001.86371.86431.8717
29132006.05.09 23:14modify3361.001.86371.86441.8717
29142006.05.10 06:49modify3361.001.86371.86451.8717
29152006.05.10 06:50modify3361.001.86371.86461.8717
29162006.05.10 06:50modify3361.001.86371.86481.8717
29172006.05.10 06:51modify3361.001.86371.86511.8717
29182006.05.10 06:51modify3361.001.86371.86551.8717
29192006.05.10 06:51modify3361.001.86371.86591.8717
29202006.05.10 06:52modify3361.001.86371.86631.8717
29212006.05.10 06:52modify3361.001.86371.86651.8717
29222006.05.10 06:52modify3361.001.86371.86671.8717
29232006.05.10 06:54modify3361.001.86371.86701.8717
29242006.05.10 06:54modify3361.001.86371.86711.8717
29252006.05.10 06:54modify3361.001.86371.86751.8717
29262006.05.10 06:54modify3361.001.86371.86791.8717
29272006.05.10 06:54modify3361.001.86371.86801.8717
29282006.05.10 06:54t/p3361.001.87171.86801.8717798.8534961.30
29292006.05.11 00:00sell3371.001.85841.86281.8534
29302006.05.11 00:00sell3381.001.85841.86281.8504
29312006.05.11 01:08modify3371.001.85841.85821.8534
29322006.05.11 01:08modify3371.001.85841.85811.8534
29332006.05.11 01:08modify3371.001.85841.85801.8534
29342006.05.11 01:09modify3371.001.85841.85771.8534
29352006.05.11 01:09modify3371.001.85841.85731.8534
29362006.05.11 01:11modify3371.001.85841.85721.8534
29372006.05.11 01:12modify3371.001.85841.85711.8534
29382006.05.11 01:15modify3371.001.85841.85701.8534
29392006.05.11 01:15modify3371.001.85841.85691.8534
29402006.05.11 01:16modify3371.001.85841.85671.8534
29412006.05.11 01:16modify3371.001.85841.85661.8534
29422006.05.11 01:17modify3381.001.85841.85831.8504
29432006.05.11 01:17modify3371.001.85841.85631.8534
29442006.05.11 01:17modify3381.001.85841.85801.8504
29452006.05.11 01:17modify3371.001.85841.85601.8534
29462006.05.11 01:19modify3381.001.85841.85791.8504
29472006.05.11 01:19modify3371.001.85841.85591.8534
29482006.05.11 01:20modify3381.001.85841.85771.8504
29492006.05.11 01:20modify3371.001.85841.85571.8534
29502006.05.11 01:20modify3381.001.85841.85741.8504
29512006.05.11 01:20modify3371.001.85841.85541.8534
29522006.05.11 01:25s/l3371.001.85541.85541.8534300.0035261.30
29532006.05.11 01:36modify3381.001.85841.85721.8504
29542006.05.11 01:36modify3381.001.85841.85701.8504
29552006.05.11 02:18s/l3381.001.85701.85701.8504140.0035401.30
29562006.05.11 02:18sell3391.001.85661.86101.8516
29572006.05.11 02:18sell3401.001.85661.86101.8486
29582006.05.11 03:32modify3391.001.85661.85651.8516
29592006.05.11 03:33modify3391.001.85661.85631.8516
29602006.05.11 03:33modify3391.001.85661.85601.8516
29612006.05.11 03:41modify3391.001.85661.85591.8516
29622006.05.11 03:46modify3391.001.85661.85581.8516
29632006.05.11 03:47modify3391.001.85661.85571.8516
29642006.05.11 03:57s/l3391.001.85571.85571.851690.0035491.30
29652006.05.11 08:31s/l3401.001.86101.86101.8486-440.0035051.30
29662006.05.11 16:00buy3411.001.88531.85311.8903
29672006.05.11 16:00buy3421.001.88531.85311.8933
29682006.05.11 23:32modify3411.001.88531.88541.8903
29692006.05.11 23:47s/l3411.001.88541.88541.890310.0035061.30
29702006.05.12 06:20modify3421.001.88531.88531.8933
29712006.05.12 06:36s/l3421.001.88531.88531.8933-1.1535060.15
29722006.05.15 16:00sell3431.001.88331.89971.8783
29732006.05.15 16:21modify3431.001.88331.88311.8783
29742006.05.15 16:22modify3431.001.88331.88251.8783
29752006.05.15 16:22modify3431.001.88331.88241.8783
29762006.05.15 16:24modify3431.001.88331.88211.8783
29772006.05.15 16:37s/l3431.001.88211.88211.8783120.0035180.15
29782006.05.15 16:37sell3441.001.88181.89971.8768
29792006.05.15 16:52modify3441.001.88181.88151.8768
29802006.05.15 16:53modify3441.001.88181.88131.8768
29812006.05.15 16:56modify3441.001.88181.88111.8768
29822006.05.15 16:58modify3441.001.88181.88091.8768
29832006.05.15 16:59modify3441.001.88181.88081.8768
29842006.05.15 16:59modify3441.001.88181.88051.8768
29852006.05.15 16:59modify3441.001.88181.88011.8768
29862006.05.15 17:01s/l3441.001.88011.88011.8768170.0035350.15
29872006.05.15 17:01sell3451.001.88001.89971.8750
29882006.05.15 17:01sell3461.001.88001.89971.8720
29892006.05.15 19:52modify3451.001.88001.87961.8750
29902006.05.15 19:53modify3451.001.88001.87941.8750
29912006.05.15 19:54modify3451.001.88001.87921.8750
29922006.05.15 19:55modify3451.001.88001.87911.8750
29932006.05.15 20:03s/l3451.001.87911.87911.875090.0035440.15
29942006.05.15 22:59modify3461.001.88001.87971.8720
29952006.05.15 23:01modify3461.001.88001.87961.8720
29962006.05.15 23:01modify3461.001.88001.87951.8720
29972006.05.16 00:24s/l3461.001.87951.87951.872050.4035490.55
29982006.05.16 20:00buy3471.001.88831.88391.8933
29992006.05.16 20:00buy3481.001.88831.88391.8963
30002006.05.17 03:09modify3471.001.88831.88831.8933
30012006.05.17 03:11modify3471.001.88831.88841.8933
30022006.05.17 03:11modify3471.001.88831.88891.8933
30032006.05.17 03:11modify3471.001.88831.88911.8933
30042006.05.17 03:11modify3471.001.88831.88951.8933
30052006.05.17 03:11modify3471.001.88831.88971.8933
30062006.05.17 03:11modify3471.001.88831.89011.8933
30072006.05.17 03:12modify3471.001.88831.89021.8933
30082006.05.17 03:12modify3481.001.88831.88831.8963
30092006.05.17 03:12modify3471.001.88831.89031.8933
30102006.05.17 03:30modify3481.001.88831.88851.8963
30112006.05.17 03:30modify3471.001.88831.89051.8933
30122006.05.17 03:33modify3481.001.88831.88861.8963
30132006.05.17 03:33modify3471.001.88831.89061.8933
30142006.05.17 03:33modify3481.001.88831.88901.8963
30152006.05.17 03:33modify3471.001.88831.89101.8933
30162006.05.17 03:33modify3481.001.88831.88951.8963
30172006.05.17 03:33modify3471.001.88831.89151.8933
30182006.05.17 03:36modify3481.001.88831.88961.8963
30192006.05.17 03:36modify3471.001.88831.89161.8933
30202006.05.17 03:37s/l3471.001.89161.89161.8933328.8535819.40
30212006.05.17 07:06modify3481.001.88831.88981.8963
30222006.05.17 07:06modify3481.001.88831.88991.8963
30232006.05.17 07:09modify3481.001.88831.89011.8963
30242006.05.17 07:09modify3481.001.88831.89041.8963
30252006.05.17 07:10modify3481.001.88831.89101.8963
30262006.05.17 07:10modify3481.001.88831.89111.8963
30272006.05.17 07:11modify3481.001.88831.89141.8963
30282006.05.17 07:11modify3481.001.88831.89191.8963
30292006.05.17 07:12modify3481.001.88831.89211.8963
30302006.05.17 07:12modify3481.001.88831.89231.8963
30312006.05.17 07:12modify3481.001.88831.89251.8963
30322006.05.17 07:12modify3481.001.88831.89271.8963
30332006.05.17 07:14t/p3481.001.89631.89271.8963798.8536618.25
30342006.05.17 20:00sell3491.001.88271.90271.8777
30352006.05.17 20:00sell3501.001.88271.90271.8747
30362006.05.17 21:46modify3491.001.88271.88271.8777
30372006.05.17 21:47modify3491.001.88271.88211.8777
30382006.05.17 21:47modify3491.001.88271.88201.8777
30392006.05.17 21:55modify3491.001.88271.88191.8777
30402006.05.17 21:59modify3491.001.88271.88161.8777
30412006.05.17 21:59modify3491.001.88271.88151.8777
30422006.05.17 22:01modify3491.001.88271.88141.8777
30432006.05.17 22:05modify3491.001.88271.88131.8777
30442006.05.17 22:05modify3491.001.88271.88121.8777
30452006.05.17 22:06modify3491.001.88271.88111.8777
30462006.05.17 22:06modify3491.001.88271.88101.8777
30472006.05.17 22:15s/l3491.001.88101.88101.8777170.0036788.25
30482006.05.19 07:48modify3501.001.88271.88241.8747
30492006.05.19 08:09modify3501.001.88271.88231.8747
30502006.05.19 08:10modify3501.001.88271.88221.8747
30512006.05.19 08:10modify3501.001.88271.88181.8747
30522006.05.19 08:11modify3501.001.88271.88131.8747
30532006.05.19 08:11modify3501.001.88271.88121.8747
30542006.05.19 08:19modify3501.001.88271.88101.8747
30552006.05.19 08:19modify3501.001.88271.88081.8747
30562006.05.19 08:19modify3501.001.88271.88041.8747
30572006.05.19 08:19modify3501.001.88271.87991.8747
30582006.05.19 08:19modify3501.001.88271.87951.8747
30592006.05.19 08:19modify3501.001.88271.87861.8747
30602006.05.19 08:20modify3501.001.88271.87851.8747
30612006.05.19 08:50s/l3501.001.87851.87851.8747421.6037209.85
30622006.05.19 08:50sell3511.001.87831.89891.8733
30632006.05.19 08:50sell3521.001.87831.89891.8703
30642006.05.19 08:59modify3511.001.87831.87831.8733
30652006.05.19 08:59modify3511.001.87831.87811.8733
30662006.05.19 09:02modify3511.001.87831.87791.8733
30672006.05.19 09:02modify3511.001.87831.87751.8733
30682006.05.19 09:03modify3511.001.87831.87731.8733
30692006.05.19 09:03modify3511.001.87831.87721.8733
30702006.05.19 09:04s/l3511.001.87721.87721.8733110.0037319.85
30712006.05.19 09:45modify3521.001.87831.87811.8703
30722006.05.19 09:46modify3521.001.87831.87751.8703
30732006.05.19 09:46modify3521.001.87831.87731.8703
30742006.05.19 09:46modify3521.001.87831.87671.8703
30752006.05.19 09:46modify3521.001.87831.87651.8703
30762006.05.19 09:46modify3521.001.87831.87601.8703
30772006.05.19 09:46modify3521.001.87831.87551.8703
30782006.05.19 09:51modify3521.001.87831.87541.8703
30792006.05.19 09:52modify3521.001.87831.87531.8703
30802006.05.19 09:58modify3521.001.87831.87521.8703
30812006.05.19 10:04modify3521.001.87831.87501.8703
30822006.05.19 10:04modify3521.001.87831.87461.8703
30832006.05.19 10:21s/l3521.001.87461.87461.8703370.0037689.85
30842006.05.19 10:21sell3531.001.87421.89891.8692
30852006.05.19 10:21sell3541.001.87421.89891.8662
30862006.05.19 13:01modify3531.001.87421.87401.8692
30872006.05.19 13:04modify3531.001.87421.87391.8692
30882006.05.19 13:04modify3531.001.87421.87381.8692
30892006.05.19 13:05modify3531.001.87421.87341.8692
30902006.05.19 13:05modify3531.001.87421.87281.8692
30912006.05.19 13:08s/l3531.001.87281.87281.8692140.0037829.85
30922006.05.19 14:35modify3541.001.87421.87401.8662
30932006.05.19 14:35modify3541.001.87421.87391.8662
30942006.05.19 14:51s/l3541.001.87391.87391.866230.0037859.85
30952006.05.22 16:00buy3551.001.88651.86321.8915
30962006.05.22 16:00buy3561.001.88651.86321.8945
30972006.05.22 18:10modify3551.001.88651.88661.8915
30982006.05.22 18:12modify3551.001.88651.88681.8915
30992006.05.22 18:14modify3551.001.88651.88701.8915
31002006.05.22 18:15modify3551.001.88651.88731.8915
31012006.05.22 18:15modify3551.001.88651.88741.8915
31022006.05.22 18:18s/l3551.001.88741.88741.891590.0037949.85
31032006.05.26 13:23s/l3561.001.86321.86321.8945-2336.9035612.95
31042006.05.30 04:00buy3571.001.86811.86371.8731
31052006.05.30 04:00buy3581.001.86811.86371.8761
31062006.05.30 06:09modify3571.001.86811.86811.8731
31072006.05.30 06:10modify3571.001.86811.86821.8731
31082006.05.30 06:10modify3571.001.86811.86861.8731
31092006.05.30 06:10modify3571.001.86811.86891.8731
31102006.05.30 06:10modify3571.001.86811.86931.8731
31112006.05.30 06:11modify3571.001.86811.86961.8731
31122006.05.30 06:11modify3571.001.86811.86991.8731
31132006.05.30 06:11modify3581.001.86811.86831.8761
31142006.05.30 06:11modify3571.001.86811.87031.8731
31152006.05.30 06:12modify3581.001.86811.86841.8761
31162006.05.30 06:12modify3571.001.86811.87041.8731
31172006.05.30 06:12modify3581.001.86811.86851.8761
31182006.05.30 06:12modify3571.001.86811.87051.8731
31192006.05.30 06:13modify3581.001.86811.86871.8761
31202006.05.30 06:13modify3571.001.86811.87071.8731
31212006.05.30 06:13modify3581.001.86811.86901.8761
31222006.05.30 06:13modify3571.001.86811.87101.8731
31232006.05.30 06:17modify3581.001.86811.86951.8761
31242006.05.30 06:17modify3571.001.86811.87151.8731
31252006.05.30 06:17t/p3571.001.87311.87151.8731500.0036112.95
31262006.05.30 06:17modify3581.001.86811.86971.8761
31272006.05.30 06:17modify3581.001.86811.87011.8761
31282006.05.30 06:17modify3581.001.86811.87031.8761
31292006.05.30 06:17modify3581.001.86811.87071.8761
31302006.05.30 06:21modify3581.001.86811.87101.8761
31312006.05.30 06:21modify3581.001.86811.87141.8761
31322006.05.30 07:03modify3581.001.86811.87161.8761
31332006.05.30 07:03modify3581.001.86811.87181.8761
31342006.05.30 07:03modify3581.001.86811.87211.8761
31352006.05.30 07:03modify3581.001.86811.87231.8761
31362006.05.30 07:03t/p3581.001.87611.87231.8761800.0036912.95
31372006.05.30 07:03buy3591.001.87661.87351.8816
31382006.05.30 07:03buy3601.001.87661.87351.8846
31392006.05.30 07:31s/l3591.001.87351.87351.8816-310.0036602.95
31402006.05.30 07:31s/l3601.001.87351.87351.8846-310.0036292.95
31412006.05.30 07:32buy3611.001.87441.87351.8794
31422006.05.30 07:32buy3621.001.87441.87351.8824
31432006.05.30 07:43modify3611.001.87441.87461.8794
31442006.05.30 07:46modify3611.001.87441.87471.8794
31452006.05.30 07:46modify3611.001.87441.87501.8794
31462006.05.30 07:47modify3611.001.87441.87521.8794
31472006.05.30 07:48modify3611.001.87441.87531.8794
31482006.05.30 07:56s/l3611.001.87531.87531.879490.0036382.95
31492006.05.30 09:51modify3621.001.87441.87481.8824
31502006.05.30 09:51modify3621.001.87441.87511.8824
31512006.05.30 09:51modify3621.001.87441.87551.8824
31522006.05.30 09:51modify3621.001.87441.87571.8824
31532006.05.30 09:51modify3621.001.87441.87611.8824
31542006.05.30 09:52modify3621.001.87441.87621.8824
31552006.05.30 09:54modify3621.001.87441.87631.8824
31562006.05.30 10:39modify3621.001.87441.87641.8824
31572006.05.30 10:40modify3621.001.87441.87651.8824
31582006.05.30 11:38s/l3621.001.87651.87651.8824210.0036592.95
31592006.05.31 20:00sell3631.001.87031.87471.8653
31602006.05.31 20:00sell3641.001.87031.87471.8623
31612006.06.01 00:32modify3631.001.87031.87011.8653
31622006.06.01 00:32modify3631.001.87031.86961.8653
31632006.06.01 00:34modify3631.001.87031.86911.8653
31642006.06.01 00:34modify3631.001.87031.86841.8653
31652006.06.01 00:35modify3641.001.87031.87031.8623
31662006.06.01 00:35modify3631.001.87031.86831.8653
31672006.06.01 00:36s/l3631.001.86831.86831.8653201.2036794.15
31682006.06.01 00:48modify3641.001.87031.87021.8623
31692006.06.01 01:04modify3641.001.87031.87001.8623
31702006.06.01 01:04modify3641.001.87031.86961.8623
31712006.06.01 01:05modify3641.001.87031.86951.8623
31722006.06.01 02:40modify3641.001.87031.86921.8623
31732006.06.01 02:44modify3641.001.87031.86901.8623
31742006.06.01 02:45modify3641.001.87031.86891.8623
31752006.06.01 03:29modify3641.001.87031.86881.8623
31762006.06.01 03:32modify3641.001.87031.86871.8623
31772006.06.01 03:33modify3641.001.87031.86861.8623
31782006.06.01 03:56modify3641.001.87031.86851.8623
31792006.06.01 03:56modify3641.001.87031.86811.8623
31802006.06.01 06:38modify3641.001.87031.86791.8623
31812006.06.01 06:38modify3641.001.87031.86741.8623
31822006.06.01 06:39modify3641.001.87031.86731.8623
31832006.06.01 06:45modify3641.001.87031.86721.8623
31842006.06.01 06:46modify3641.001.87031.86711.8623
31852006.06.01 06:47modify3641.001.87031.86701.8623
31862006.06.01 06:47modify3641.001.87031.86691.8623
31872006.06.01 07:05modify3641.001.87031.86671.8623
31882006.06.01 07:07modify3641.001.87031.86661.8623
31892006.06.01 07:14modify3641.001.87031.86651.8623
31902006.06.01 07:14modify3641.001.87031.86641.8623
31912006.06.01 07:15modify3641.001.87031.86611.8623
31922006.06.01 07:15t/p3641.001.86231.86611.8623801.2037595.35
31932006.06.02 16:00buy3651.001.88241.85631.8874
31942006.06.02 16:00buy3661.001.88241.85631.8904
31952006.06.02 16:52modify3651.001.88241.88251.8874
31962006.06.02 16:52modify3651.001.88241.88261.8874
31972006.06.02 16:55modify3651.001.88241.88281.8874
31982006.06.02 16:56modify3651.001.88241.88291.8874
31992006.06.02 16:57modify3651.001.88241.88321.8874
32002006.06.02 17:02modify3651.001.88241.88341.8874
32012006.06.02 17:09s/l3651.001.88341.88341.8874100.0037695.35
32022006.06.05 07:30modify3661.001.88241.88251.8904
32032006.06.05 07:31modify3661.001.88241.88271.8904
32042006.06.05 07:32modify3661.001.88241.88301.8904
32052006.06.05 07:32modify3661.001.88241.88341.8904
32062006.06.05 07:32modify3661.001.88241.88381.8904
32072006.06.05 07:33modify3661.001.88241.88401.8904
32082006.06.05 07:33modify3661.001.88241.88431.8904
32092006.06.05 07:33modify3661.001.88241.88441.8904
32102006.06.05 07:33modify3661.001.88241.88471.8904
32112006.06.05 07:48s/l3661.001.88471.88471.8904228.8537924.20
32122006.06.05 20:00sell3671.001.87281.87721.8678
32132006.06.05 20:00sell3681.001.87281.87721.8648
32142006.06.05 23:00modify3671.001.87281.87281.8678
32152006.06.05 23:01modify3671.001.87281.87251.8678
32162006.06.05 23:01modify3671.001.87281.87241.8678
32172006.06.05 23:03modify3671.001.87281.87231.8678
32182006.06.05 23:03modify3671.001.87281.87211.8678
32192006.06.05 23:03modify3671.001.87281.87171.8678
32202006.06.05 23:20s/l3671.001.87171.87171.8678110.0038034.20
32212006.06.06 06:54s/l3681.001.87721.87721.8648-439.6037594.60
32222006.06.12 20:00buy3691.001.84451.83741.8495
32232006.06.13 08:31modify3691.001.84451.84451.8495
32242006.06.13 08:32s/l3691.001.84451.84451.8495-1.1537593.45
32252006.06.14 12:00buy3701.001.84181.83181.8468
32262006.06.14 13:19modify3701.001.84181.84181.8468
32272006.06.14 13:19modify3701.001.84181.84231.8468
32282006.06.14 13:20modify3701.001.84181.84251.8468
32292006.06.14 13:20modify3701.001.84181.84281.8468
32302006.06.14 13:20modify3701.001.84181.84321.8468
32312006.06.14 13:20modify3701.001.84181.84351.8468
32322006.06.14 13:20modify3701.001.84181.84391.8468
32332006.06.14 13:21modify3701.001.84181.84411.8468
32342006.06.14 13:21modify3701.001.84181.84451.8468
32352006.06.14 13:21modify3701.001.84181.84481.8468
32362006.06.14 13:21modify3701.001.84181.84511.8468
32372006.06.14 13:21t/p3701.001.84681.84511.8468500.0038093.45
32382006.06.14 13:21buy3711.001.84741.83181.8524
32392006.06.14 13:21buy3721.001.84741.83181.8554
32402006.06.14 13:29modify3711.001.84741.84761.8524
32412006.06.14 13:29modify3711.001.84741.84791.8524
32422006.06.14 13:29modify3711.001.84741.84831.8524
32432006.06.14 13:30modify3711.001.84741.84851.8524
32442006.06.14 13:30modify3711.001.84741.84861.8524
32452006.06.14 13:31modify3711.001.84741.84871.8524
32462006.06.14 13:32s/l3711.001.84871.84871.8524130.0038223.45
32472006.06.15 12:28modify3721.001.84741.84741.8554
32482006.06.15 12:28modify3721.001.84741.84771.8554
32492006.06.15 12:33s/l3721.001.84771.84771.855426.5538250.00
32502006.06.19 04:00sell3731.001.84361.85631.8386
32512006.06.19 04:00sell3741.001.84361.85631.8356
32522006.06.19 04:01modify3731.001.84361.84361.8386
32532006.06.19 04:02s/l3731.001.84361.84361.83860.0038250.00
32542006.06.19 14:08modify3741.001.84361.84351.8356
32552006.06.19 14:10modify3741.001.84361.84331.8356
32562006.06.19 14:10modify3741.001.84361.84291.8356
32572006.06.19 14:11modify3741.001.84361.84281.8356
32582006.06.19 14:38modify3741.001.84361.84231.8356
32592006.06.19 14:47modify3741.001.84361.84211.8356
32602006.06.19 14:48modify3741.001.84361.84201.8356
32612006.06.19 14:55modify3741.001.84361.84191.8356
32622006.06.19 14:55modify3741.001.84361.84181.8356
32632006.06.19 15:00modify3741.001.84361.84161.8356
32642006.06.19 15:00modify3741.001.84361.84111.8356
32652006.06.19 15:30modify3741.001.84361.84101.8356
32662006.06.19 15:30modify3741.001.84361.84091.8356
32672006.06.19 15:32modify3741.001.84361.84081.8356
32682006.06.19 16:01s/l3741.001.84081.84081.8356280.0038530.00
32692006.06.21 04:00buy3751.001.84671.83681.8517
32702006.06.21 04:00buy3761.001.84671.83681.8547
32712006.06.22 10:16s/l3751.001.83681.83681.8517-993.4537536.55
32722006.06.22 10:16s/l3761.001.83681.83681.8547-993.4536543.10
32732006.06.22 10:16sell3771.001.83681.83821.8318
32742006.06.22 10:16sell3781.001.83681.83821.8288
32752006.06.22 10:29modify3771.001.83681.83671.8318
32762006.06.22 10:30modify3771.001.83681.83631.8318
32772006.06.22 10:30modify3771.001.83681.83581.8318
32782006.06.22 10:48modify3771.001.83681.83571.8318
32792006.06.22 10:48modify3771.001.83681.83551.8318
32802006.06.22 10:48modify3771.001.83681.83501.8318
32812006.06.22 10:48modify3781.001.83681.83651.8288
32822006.06.22 10:48modify3771.001.83681.83451.8318
32832006.06.22 10:49modify3781.001.83681.83641.8288
32842006.06.22 10:49modify3771.001.83681.83441.8318
32852006.06.22 10:51modify3781.001.83681.83621.8288
32862006.06.22 10:51modify3771.001.83681.83421.8318
32872006.06.22 10:53modify3781.001.83681.83611.8288
32882006.06.22 10:53modify3771.001.83681.83411.8318
32892006.06.22 10:53modify3781.001.83681.83571.8288
32902006.06.22 10:53modify3771.001.83681.83371.8318
32912006.06.22 10:54t/p3771.001.83181.83371.8318500.0037043.10
32922006.06.22 10:54modify3781.001.83681.83521.8288
32932006.06.22 10:55modify3781.001.83681.83511.8288
32942006.06.22 10:55modify3781.001.83681.83501.8288
32952006.06.22 10:55modify3781.001.83681.83471.8288
32962006.06.22 10:55modify3781.001.83681.83451.8288
32972006.06.22 10:55modify3781.001.83681.83411.8288
32982006.06.22 12:08modify3781.001.83681.83401.8288
32992006.06.22 12:08modify3781.001.83681.83361.8288
33002006.06.22 12:08modify3781.001.83681.83311.8288
33012006.06.22 12:28modify3781.001.83681.83301.8288
33022006.06.22 12:31modify3781.001.83681.83291.8288
33032006.06.22 12:33modify3781.001.83681.83271.8288
33042006.06.22 13:18t/p3781.001.82881.83271.8288800.0037843.10
33052006.06.27 00:00buy3791.001.82611.81261.8311
33062006.06.29 09:53s/l3791.001.81261.81261.8311-1354.6036488.50
33072006.06.29 20:00buy3801.001.82651.80961.8315
33082006.06.29 20:00buy3811.001.82651.80961.8345
33092006.06.29 20:43modify3801.001.82651.82671.8315
33102006.06.29 20:43modify3801.001.82651.82681.8315
33112006.06.29 21:01modify3801.001.82651.82701.8315
33122006.06.29 21:25s/l3801.001.82701.82701.831550.0036538.50
33132006.06.30 01:09modify3811.001.82651.82661.8345
33142006.06.30 01:09modify3811.001.82651.82671.8345
33152006.06.30 01:27modify3811.001.82651.82691.8345
33162006.06.30 01:28modify3811.001.82651.82721.8345
33172006.06.30 01:29modify3811.001.82651.82731.8345
33182006.06.30 01:29modify3811.001.82651.82741.8345
33192006.06.30 01:33modify3811.001.82651.82751.8345
33202006.06.30 01:34modify3811.001.82651.82761.8345
33212006.06.30 01:34modify3811.001.82651.82801.8345
33222006.06.30 01:34modify3811.001.82651.82831.8345
33232006.06.30 01:35modify3811.001.82651.82841.8345
33242006.06.30 01:35modify3811.001.82651.82871.8345
33252006.06.30 01:35modify3811.001.82651.82891.8345
33262006.06.30 01:35modify3811.001.82651.82921.8345
33272006.06.30 01:36modify3811.001.82651.82931.8345
33282006.06.30 01:36modify3811.001.82651.82941.8345
33292006.06.30 01:36modify3811.001.82651.82951.8345
33302006.06.30 01:37modify3811.001.82651.82961.8345
33312006.06.30 01:37modify3811.001.82651.82971.8345
33322006.06.30 01:37modify3811.001.82651.82981.8345
33332006.06.30 01:37modify3811.001.82651.83021.8345
33342006.06.30 01:37modify3811.001.82651.83041.8345
33352006.06.30 01:37modify3811.001.82651.83081.8345
33362006.06.30 01:37t/p3811.001.83451.83081.8345798.8537337.35
33372006.07.05 08:00sell3821.001.84141.84981.8364
33382006.07.05 12:28modify3821.001.84141.84131.8364
33392006.07.05 12:31modify3821.001.84141.84111.8364
33402006.07.05 12:32modify3821.001.84141.84091.8364
33412006.07.05 12:32modify3821.001.84141.84081.8364
33422006.07.05 12:32modify3821.001.84141.84041.8364
33432006.07.05 12:32modify3821.001.84141.84011.8364
33442006.07.05 12:32modify3821.001.84141.83961.8364
33452006.07.05 12:34s/l3821.001.83961.83961.8364180.0037517.35
33462006.07.05 12:34buy3831.001.83971.83531.8447
33472006.07.05 13:48s/l3831.001.83531.83531.8447-440.0037077.35
33482006.07.05 13:48buy3841.001.83551.83111.8405
33492006.07.06 06:23modify3841.001.83551.83561.8405
33502006.07.06 06:24modify3841.001.83551.83571.8405
33512006.07.06 06:25modify3841.001.83551.83591.8405
33522006.07.06 06:25modify3841.001.83551.83601.8405
33532006.07.06 06:27s/l3841.001.83601.83601.840546.5537123.90
33542006.07.07 12:00buy3851.001.84061.83261.8456
33552006.07.07 12:00buy3861.001.84061.83261.8486
33562006.07.07 12:27modify3851.001.84061.84061.8456
33572006.07.07 12:28modify3851.001.84061.84111.8456
33582006.07.07 12:28modify3851.001.84061.84121.8456
33592006.07.07 12:29modify3851.001.84061.84141.8456
33602006.07.07 12:29modify3851.001.84061.84151.8456
33612006.07.07 12:29s/l3851.001.84151.84151.845690.0037213.90
33622006.07.07 12:30modify3861.001.84061.84061.8486
33632006.07.07 12:30modify3861.001.84061.84101.8486
33642006.07.07 12:30modify3861.001.84061.84141.8486
33652006.07.07 12:30modify3861.001.84061.84181.8486
33662006.07.07 12:31modify3861.001.84061.84231.8486
33672006.07.07 12:31modify3861.001.84061.84311.8486
33682006.07.07 12:31modify3861.001.84061.84351.8486
33692006.07.07 12:31modify3861.001.84061.84401.8486
33702006.07.07 12:31modify3861.001.84061.84441.8486
33712006.07.07 12:31modify3861.001.84061.84451.8486
33722006.07.07 12:31modify3861.001.84061.84491.8486
33732006.07.07 12:31t/p3861.001.84861.84491.8486800.0038013.90
33742006.07.07 12:31buy3871.001.84931.83261.8543
33752006.07.07 12:31buy3881.001.84931.83261.8573
33762006.07.07 12:35modify3871.001.84931.84951.8543
33772006.07.07 12:36modify3871.001.84931.84991.8543
33782006.07.07 12:36modify3871.001.84931.85001.8543
33792006.07.07 12:36modify3871.001.84931.85031.8543
33802006.07.07 12:36modify3871.001.84931.85051.8543
33812006.07.07 12:36modify3871.001.84931.85081.8543
33822006.07.07 12:37s/l3871.001.85081.85081.8543150.0038163.90
33832006.07.07 12:39modify3881.001.84931.84941.8573
33842006.07.07 12:42modify3881.001.84931.84951.8573
33852006.07.07 12:43modify3881.001.84931.84961.8573
33862006.07.07 12:44modify3881.001.84931.84981.8573
33872006.07.07 12:44modify3881.001.84931.84991.8573
33882006.07.07 12:44modify3881.001.84931.85021.8573
33892006.07.07 12:44modify3881.001.84931.85041.8573
33902006.07.07 12:44modify3881.001.84931.85071.8573
33912006.07.07 12:59s/l3881.001.85071.85071.8573140.0038303.90
33922006.07.07 12:59buy3891.001.85101.83261.8560
33932006.07.07 12:59buy3901.001.85101.83261.8590
33942006.07.07 14:03modify3891.001.85101.85101.8560
33952006.07.07 14:03modify3891.001.85101.85111.8560
33962006.07.07 14:08s/l3891.001.85111.85111.856010.0038313.90
33972006.07.12 12:32s/l3901.001.83261.83261.8590-1843.4536470.45
33982006.07.12 12:32sell3911.001.83241.84911.8274
33992006.07.12 12:32sell3921.001.83241.84911.8244
34002006.07.17 08:03modify3911.001.83241.83241.8274
34012006.07.17 08:03modify3911.001.83241.83181.8274
34022006.07.17 08:06modify3911.001.83241.83151.8274
34032006.07.17 08:06modify3911.001.83241.83121.8274
34042006.07.17 08:06modify3911.001.83241.83081.8274
34052006.07.17 08:07modify3911.001.83241.83061.8274
34062006.07.17 08:12modify3921.001.83241.83231.8244
34072006.07.17 08:12modify3911.001.83241.83031.8274
34082006.07.17 08:13modify3921.001.83241.83221.8244
34092006.07.17 08:13modify3911.001.83241.83021.8274
34102006.07.17 08:13modify3921.001.83241.83181.8244
34112006.07.17 08:13modify3911.001.83241.82981.8274
34122006.07.17 08:16modify3921.001.83241.83131.8244
34132006.07.17 08:16modify3911.001.83241.82931.8274
34142006.07.17 08:16modify3921.001.83241.83101.8244
34152006.07.17 08:16modify3911.001.83241.82901.8274
34162006.07.17 08:16t/p3911.001.82741.82901.8274502.0036972.45
34172006.07.17 08:16modify3921.001.83241.83041.8244
34182006.07.17 08:22modify3921.001.83241.83011.8244
34192006.07.17 08:23modify3921.001.83241.82991.8244
34202006.07.17 08:32modify3921.001.83241.82971.8244
34212006.07.17 08:38modify3921.001.83241.82941.8244
34222006.07.17 08:39modify3921.001.83241.82931.8244
34232006.07.17 08:39modify3921.001.83241.82891.8244
34242006.07.17 08:39modify3921.001.83241.82851.8244
34252006.07.17 08:41modify3921.001.83241.82841.8244
34262006.07.17 08:41modify3921.001.83241.82831.8244
34272006.07.17 08:41t/p3921.001.82441.82831.8244802.0037774.45
34282006.07.19 08:00buy3931.001.82681.82241.8318
34292006.07.19 08:24modify3931.001.82681.82681.8318
34302006.07.19 08:25modify3931.001.82681.82701.8318
34312006.07.19 08:26modify3931.001.82681.82711.8318
34322006.07.19 08:26modify3931.001.82681.82731.8318
34332006.07.19 08:26modify3931.001.82681.82751.8318
34342006.07.19 08:29modify3931.001.82681.82791.8318
34352006.07.19 08:31modify3931.001.82681.82811.8318
34362006.07.19 08:31s/l3931.001.82811.82811.8318130.0037904.45
34372006.07.19 08:31buy3941.001.82831.82391.8333
34382006.07.19 09:17modify3941.001.82831.82831.8333
34392006.07.19 09:17modify3941.001.82831.82861.8333
34402006.07.19 09:23s/l3941.001.82861.82861.833330.0037934.45
34412006.07.19 09:23buy3951.001.82881.82441.8338
34422006.07.19 12:31s/l3951.001.82441.82441.8338-440.0037494.45
34432006.07.24 12:00sell3961.001.85261.85991.8476
34442006.07.24 14:52modify3961.001.85261.85261.8476
34452006.07.24 14:53modify3961.001.85261.85251.8476
34462006.07.24 14:54modify3961.001.85261.85241.8476
34472006.07.24 14:55modify3961.001.85261.85211.8476
34482006.07.24 14:57modify3961.001.85261.85181.8476
34492006.07.24 14:57modify3961.001.85261.85131.8476
34502006.07.24 14:58modify3961.001.85261.85121.8476
34512006.07.24 15:00s/l3961.001.85121.85121.8476140.0037634.45
34522006.07.24 15:00sell3971.001.85081.85991.8458
34532006.07.24 15:07modify3971.001.85081.85081.8458
34542006.07.24 15:07modify3971.001.85081.85051.8458
34552006.07.24 15:08modify3971.001.85081.85041.8458
34562006.07.24 15:13s/l3971.001.85041.85041.845840.0037674.45
34572006.07.24 15:13sell3981.001.85001.85991.8450
34582006.07.25 00:23modify3981.001.85001.84971.8450
34592006.07.25 00:23modify3981.001.85001.84921.8450
34602006.07.25 00:25modify3981.001.85001.84911.8450
34612006.07.25 00:26modify3981.001.85001.84871.8450
34622006.07.25 00:26modify3981.001.85001.84861.8450
34632006.07.25 00:26modify3981.001.85001.84821.8450
34642006.07.25 00:26modify3981.001.85001.84791.8450
34652006.07.25 00:26modify3981.001.85001.84741.8450
34662006.07.25 00:27modify3981.001.85001.84721.8450
34672006.07.25 00:28modify3981.001.85001.84711.8450
34682006.07.25 00:36modify3981.001.85001.84701.8450
34692006.07.25 00:37modify3981.001.85001.84681.8450
34702006.07.25 00:37t/p3981.001.84501.84681.8450500.4038174.85
34712006.07.26 20:00buy3991.001.85391.83841.8589
34722006.07.26 20:00buy4001.001.85391.83841.8619
34732006.07.27 05:19modify3991.001.85391.85391.8589
34742006.07.27 05:41modify3991.001.85391.85401.8589
34752006.07.27 05:41modify3991.001.85391.85441.8589
34762006.07.27 05:41modify3991.001.85391.85491.8589
34772006.07.27 05:41modify3991.001.85391.85531.8589
34782006.07.27 05:42s/l3991.001.85531.85531.8589136.5538311.40
34792006.07.27 05:58modify4001.001.85391.85391.8619
34802006.07.27 05:58modify4001.001.85391.85401.8619
34812006.07.27 05:59modify4001.001.85391.85421.8619
34822006.07.27 05:59modify4001.001.85391.85431.8619
34832006.07.27 06:01modify4001.001.85391.85441.8619
34842006.07.27 06:08modify4001.001.85391.85451.8619
34852006.07.27 07:01modify4001.001.85391.85471.8619
34862006.07.27 07:10modify4001.001.85391.85491.8619
34872006.07.27 07:10modify4001.001.85391.85511.8619
34882006.07.27 07:11modify4001.001.85391.85521.8619
34892006.07.27 07:11modify4001.001.85391.85551.8619
34902006.07.27 07:11modify4001.001.85391.85581.8619
34912006.07.27 07:12modify4001.001.85391.85591.8619
34922006.07.27 07:12modify4001.001.85391.85601.8619
34932006.07.27 08:21modify4001.001.85391.85611.8619
34942006.07.27 08:25modify4001.001.85391.85631.8619
34952006.07.27 08:27modify4001.001.85391.85641.8619
34962006.07.27 08:30modify4001.001.85391.85651.8619
34972006.07.27 08:32modify4001.001.85391.85661.8619
34982006.07.27 08:32modify4001.001.85391.85701.8619
34992006.07.27 08:32modify4001.001.85391.85751.8619
35002006.07.27 08:33modify4001.001.85391.85771.8619
35012006.07.27 09:16modify4001.001.85391.85791.8619
35022006.07.27 09:16modify4001.001.85391.85831.8619
35032006.07.27 09:21t/p4001.001.86191.85831.8619796.5539107.95
35042006.08.09 00:00sell4011.001.90031.90471.8953
35052006.08.09 00:21modify4011.001.90031.90031.8953
35062006.08.09 00:22modify4011.001.90031.90021.8953
35072006.08.09 00:22modify4011.001.90031.89991.8953
35082006.08.09 00:23modify4011.001.90031.89971.8953
35092006.08.09 00:23modify4011.001.90031.89961.8953
35102006.08.09 00:29modify4011.001.90031.89941.8953
35112006.08.09 00:29modify4011.001.90031.89931.8953
35122006.08.09 00:30modify4011.001.90031.89921.8953
35132006.08.09 00:30modify4011.001.90031.89911.8953
35142006.08.09 00:36s/l4011.001.89911.89911.8953120.0039227.95
35152006.08.09 00:36sell4021.001.89871.90311.8937
35162006.08.09 00:36sell4031.001.89871.90311.8907
35172006.08.09 06:02s/l4021.001.90311.90311.8937-440.0038787.95
35182006.08.09 06:02s/l4031.001.90311.90311.8907-440.0038347.95
35192006.08.09 12:00buy4041.001.90801.90361.9130
35202006.08.09 12:00buy4051.001.90801.90361.9160
35212006.08.09 12:40modify4041.001.90801.90811.9130
35222006.08.09 12:40modify4041.001.90801.90841.9130
35232006.08.09 12:57s/l4041.001.90841.90841.913040.0038387.95
35242006.08.10 05:35s/l4051.001.90361.90361.9160-443.4537944.50
35252006.08.10 08:00sell4061.001.90041.91231.8954
35262006.08.10 08:00sell4071.001.90041.91231.8924
35272006.08.10 08:12modify4061.001.90041.90041.8954
35282006.08.10 08:13modify4061.001.90041.90001.8954
35292006.08.10 08:14s/l4061.001.90001.90001.895440.0037984.50
35302006.08.10 14:17modify4071.001.90041.90041.8924
35312006.08.10 14:17modify4071.001.90041.89981.8924
35322006.08.10 14:25modify4071.001.90041.89941.8924
35332006.08.10 14:25modify4071.001.90041.89931.8924
35342006.08.10 14:25modify4071.001.90041.89881.8924
35352006.08.10 14:25modify4071.001.90041.89831.8924
35362006.08.10 14:25modify4071.001.90041.89811.8924
35372006.08.10 14:25modify4071.001.90041.89741.8924
35382006.08.10 14:25modify4071.001.90041.89681.8924
35392006.08.10 14:35modify4071.001.90041.89671.8924
35402006.08.10 14:36modify4071.001.90041.89641.8924
35412006.08.10 14:36t/p4071.001.89241.89641.8924800.0038784.50
35422006.08.15 16:00buy4081.001.89551.88411.9005
35432006.08.15 16:00buy4091.001.89551.88411.9035
35442006.08.16 12:31modify4081.001.89551.89561.9005
35452006.08.16 12:31modify4081.001.89551.89601.9005
35462006.08.16 12:31modify4081.001.89551.89651.9005
35472006.08.16 12:31s/l4081.001.89651.89651.900598.8538883.35
35482006.08.16 12:39modify4091.001.89551.89551.9035
35492006.08.16 12:43modify4091.001.89551.89581.9035
35502006.08.16 12:45modify4091.001.89551.89611.9035
35512006.08.16 13:07modify4091.001.89551.89631.9035
35522006.08.16 13:07modify4091.001.89551.89661.9035
35532006.08.16 13:16modify4091.001.89551.89691.9035
35542006.08.16 13:16modify4091.001.89551.89721.9035
35552006.08.16 13:16modify4091.001.89551.89761.9035
35562006.08.16 13:16modify4091.001.89551.89781.9035
35572006.08.16 13:16modify4091.001.89551.89821.9035
35582006.08.16 13:17modify4091.001.89551.89861.9035
35592006.08.16 13:20modify4091.001.89551.89871.9035
35602006.08.16 13:20modify4091.001.89551.89911.9035
35612006.08.16 15:08s/l4091.001.89911.89911.9035358.8539242.20
35622006.08.17 20:00sell4101.001.88461.90261.8796
35632006.08.17 20:00sell4111.001.88461.90261.8766
35642006.08.17 20:00sell4121.001.88461.90261.8546
35652006.08.18 07:59modify4101.001.88461.88461.8796
35662006.08.18 07:59modify4101.001.88461.88451.8796
35672006.08.18 08:01modify4101.001.88461.88441.8796
35682006.08.18 08:02modify4101.001.88461.88431.8796
35692006.08.18 08:02modify4101.001.88461.88421.8796
35702006.08.18 08:18s/l4101.001.88421.88421.879640.4039282.60
35712006.08.18 11:21modify4111.001.88461.88461.8766
35722006.08.18 11:25modify4111.001.88461.88421.8766
35732006.08.18 11:29modify4111.001.88461.88411.8766
35742006.08.18 11:29modify4111.001.88461.88371.8766
35752006.08.18 11:29modify4111.001.88461.88321.8766
35762006.08.18 11:32modify4121.001.88461.88431.8546
35772006.08.18 11:32modify4111.001.88461.88281.8766
35782006.08.18 11:42modify4121.001.88461.88401.8546
35792006.08.18 11:42modify4111.001.88461.88251.8766
35802006.08.18 11:50modify4121.001.88461.88391.8546
35812006.08.18 11:50modify4111.001.88461.88241.8766
35822006.08.18 11:50modify4121.001.88461.88341.8546
35832006.08.18 11:50modify4111.001.88461.88191.8766
35842006.08.18 11:51modify4121.001.88461.88331.8546
35852006.08.18 11:51modify4111.001.88461.88181.8766
35862006.08.18 12:15s/l4111.001.88181.88181.8766280.4039563.00
35872006.08.18 13:49s/l4121.001.88331.88331.8546130.4039693.40
35882006.08.21 08:00buy4131.001.89311.87751.8981
35892006.08.21 08:00buy4141.001.89311.87751.9011
35902006.08.21 08:09modify4131.001.89311.89311.8981
35912006.08.21 08:10modify4131.001.89311.89321.8981
35922006.08.21 08:28s/l4131.001.89321.89321.898110.0039703.40
35932006.08.21 08:50modify4141.001.89311.89321.9011
35942006.08.21 09:05modify4141.001.89311.89331.9011
35952006.08.21 09:09modify4141.001.89311.89341.9011
35962006.08.21 09:10modify4141.001.89311.89361.9011
35972006.08.21 09:10modify4141.001.89311.89371.9011
35982006.08.21 09:11modify4141.001.89311.89381.9011
35992006.08.21 11:29s/l4141.001.89381.89381.901170.0039773.40
36002006.08.21 11:29buy4151.001.89411.87751.8991
36012006.08.21 11:29buy4161.001.89411.87751.9021
36022006.08.21 11:42modify4151.001.89411.89411.8991
36032006.08.21 11:50s/l4151.001.89411.89411.89910.0039773.40
36042006.08.21 12:14modify4161.001.89411.89411.9021
36052006.08.21 12:14modify4161.001.89411.89431.9021
36062006.08.21 12:14modify4161.001.89411.89461.9021
36072006.08.21 12:14modify4161.001.89411.89481.9021
36082006.08.21 12:14modify4161.001.89411.89511.9021
36092006.08.21 12:36s/l4161.001.89511.89511.9021100.0039873.40
36102006.08.22 16:00sell4171.001.88761.89201.8826
36112006.08.22 16:00sell4181.001.88761.89201.8796
36122006.08.22 17:54modify4171.001.88761.88761.8826
36132006.08.22 18:00modify4171.001.88761.88751.8826
36142006.08.22 18:21modify4171.001.88761.88741.8826
36152006.08.22 18:39s/l4171.001.88741.88741.882620.0039893.40
36162006.08.23 07:29s/l4181.001.89201.89201.8796-439.6039453.80
36172006.08.23 08:00buy4191.001.89281.88841.8978
36182006.08.23 08:00buy4201.001.89281.88841.9008
36192006.08.23 12:46modify4191.001.89281.89291.8978
36202006.08.23 12:52modify4191.001.89281.89311.8978
36212006.08.23 12:54modify4191.001.89281.89331.8978
36222006.08.23 12:56modify4191.001.89281.89361.8978
36232006.08.23 12:56modify4191.001.89281.89391.8978
36242006.08.23 12:57modify4191.001.89281.89411.8978
36252006.08.23 12:57modify4191.001.89281.89421.8978
36262006.08.23 13:01modify4191.001.89281.89441.8978
36272006.08.23 13:05s/l4191.001.89441.89441.8978160.0039613.80
36282006.08.23 13:29modify4201.001.89281.89281.9008
36292006.08.23 13:30modify4201.001.89281.89301.9008
36302006.08.23 13:41modify4201.001.89281.89311.9008
36312006.08.23 13:42modify4201.001.89281.89331.9008
36322006.08.23 13:48modify4201.001.89281.89341.9008
36332006.08.23 13:49modify4201.001.89281.89351.9008
36342006.08.23 13:51modify4201.001.89281.89381.9008
36352006.08.23 13:51modify4201.001.89281.89411.9008
36362006.08.23 13:52modify4201.001.89281.89421.9008
36372006.08.23 14:01modify4201.001.89281.89471.9008
36382006.08.23 14:01modify4201.001.89281.89501.9008
36392006.08.23 14:01modify4201.001.89281.89551.9008
36402006.08.23 14:01modify4201.001.89281.89561.9008
36412006.08.23 14:01modify4201.001.89281.89591.9008
36422006.08.23 14:01modify4201.001.89281.89631.9008
36432006.08.23 14:02modify4201.001.89281.89641.9008
36442006.08.23 14:03modify4201.001.89281.89661.9008
36452006.08.23 14:13s/l4201.001.89661.89661.9008380.0039993.80
36462006.08.24 08:00sell4211.001.88871.89311.8837
36472006.08.24 08:00sell4221.001.88871.89311.8807
36482006.08.24 08:02s/l4211.001.89311.89311.8837-440.0039553.80
36492006.08.24 08:02s/l4221.001.89311.89311.8807-440.0039113.80
36502006.08.24 08:02sell4231.001.89271.89711.8877
36512006.08.24 08:03modify4231.001.89271.89261.8877
36522006.08.24 08:03s/l4231.001.89261.89261.887710.0039123.80
36532006.08.24 08:03sell4241.001.89231.89671.8873
36542006.08.24 08:06modify4241.001.89231.89211.8873
36552006.08.24 08:07s/l4241.001.89211.89211.887320.0039143.80
36562006.08.24 08:07sell4251.001.89181.89621.8868
36572006.08.24 08:11modify4251.001.89181.89181.8868
36582006.08.24 08:14s/l4251.001.89181.89181.88680.0039143.80
36592006.08.24 08:14sell4261.001.89141.89581.8864
36602006.08.24 12:17s/l4261.001.89581.89581.8864-440.0038703.80
36612006.08.24 12:17buy4271.001.89581.88691.9008
36622006.08.24 12:17buy4281.001.89581.88691.9038
36632006.08.24 14:02modify4271.001.89581.89591.9008
36642006.08.24 14:02modify4271.001.89581.89601.9008
36652006.08.24 14:02modify4271.001.89581.89611.9008
36662006.08.24 14:02s/l4271.001.89611.89611.900830.0038733.80
36672006.08.24 19:36s/l4281.001.88691.88691.9038-890.0037843.80
36682006.08.24 19:36sell4291.001.88721.89161.8822
36692006.08.24 19:36sell4301.001.88721.89161.8792
36702006.08.25 00:06modify4291.001.88721.88721.8822
36712006.08.25 00:29s/l4291.001.88721.88721.88220.4037844.20
36722006.08.25 06:31modify4301.001.88721.88721.8792
36732006.08.25 06:31modify4301.001.88721.88681.8792
36742006.08.25 08:20s/l4301.001.88681.88681.879240.4037884.60
36752006.08.28 04:00buy4311.001.89091.88651.8959
36762006.08.28 04:00buy4321.001.89091.88651.8989
36772006.08.28 07:01modify4311.001.89091.89111.8959
36782006.08.28 07:19modify4311.001.89091.89121.8959
36792006.08.28 07:19modify4311.001.89091.89151.8959
36802006.08.28 07:20modify4311.001.89091.89181.8959
36812006.08.28 07:20modify4311.001.89091.89191.8959
36822006.08.28 07:22modify4311.001.89091.89201.8959
36832006.08.28 07:26modify4311.001.89091.89231.8959
36842006.08.28 07:26modify4311.001.89091.89281.8959
36852006.08.28 07:26modify4321.001.89091.89131.8989
36862006.08.28 07:26modify4311.001.89091.89331.8959
36872006.08.28 07:27modify4321.001.89091.89161.8989
36882006.08.28 07:27modify4311.001.89091.89361.8959
36892006.08.28 07:27modify4321.001.89091.89201.8989
36902006.08.28 07:27modify4311.001.89091.89401.8959
36912006.08.28 07:27t/p4311.001.89591.89401.8959500.0038384.60
36922006.08.28 07:27modify4321.001.89091.89241.8989
36932006.08.28 07:30modify4321.001.89091.89251.8989
36942006.08.28 07:30modify4321.001.89091.89281.8989
36952006.08.28 07:31modify4321.001.89091.89291.8989
36962006.08.28 13:48modify4321.001.89091.89321.8989
36972006.08.28 13:48modify4321.001.89091.89351.8989
36982006.08.28 13:48modify4321.001.89091.89381.8989
36992006.08.28 13:49modify4321.001.89091.89391.8989
37002006.08.28 13:49modify4321.001.89091.89411.8989
37012006.08.28 13:50modify4321.001.89091.89421.8989
37022006.08.28 13:50modify4321.001.89091.89451.8989
37032006.08.28 13:50modify4321.001.89091.89471.8989
37042006.08.28 13:51modify4321.001.89091.89501.8989
37052006.08.28 13:51t/p4321.001.89891.89501.8989800.0039184.60
37062006.09.05 04:00sell4331.001.90371.90811.8987
37072006.09.05 04:00sell4341.001.90371.90811.8957
37082006.09.05 06:51modify4331.001.90371.90341.8987
37092006.09.05 06:51modify4331.001.90371.90301.8987
37102006.09.05 06:52modify4331.001.90371.90291.8987
37112006.09.05 06:52modify4331.001.90371.90261.8987
37122006.09.05 07:27modify4331.001.90371.90251.8987
37132006.09.05 07:27modify4331.001.90371.90211.8987
37142006.09.05 07:28modify4331.001.90371.90191.8987
37152006.09.05 07:28modify4341.001.90371.90361.8957
37162006.09.05 07:28modify4331.001.90371.90161.8987
37172006.09.05 07:30s/l4331.001.90161.90161.8987210.0039394.60
37182006.09.05 07:35modify4341.001.90371.90331.8957
37192006.09.05 07:35modify4341.001.90371.90291.8957
37202006.09.05 07:38modify4341.001.90371.90261.8957
37212006.09.05 07:39modify4341.001.90371.90251.8957
37222006.09.05 07:39modify4341.001.90371.90211.8957
37232006.09.05 07:40modify4341.001.90371.90191.8957
37242006.09.05 08:01modify4341.001.90371.90181.8957
37252006.09.05 08:01modify4341.001.90371.90131.8957
37262006.09.05 08:03modify4341.001.90371.90091.8957
37272006.09.05 08:37modify4341.001.90371.90071.8957
37282006.09.05 08:37modify4341.001.90371.90031.8957
37292006.09.05 08:38modify4341.001.90371.90021.8957
37302006.09.05 09:21s/l4341.001.90021.90021.8957350.0039744.60
37312006.09.12 12:00buy4351.001.87381.86011.8788
37322006.09.12 12:00buy4361.001.87381.86011.8818
37332006.09.12 12:31modify4351.001.87381.87421.8788
37342006.09.12 12:31modify4351.001.87381.87431.8788
37352006.09.12 12:31modify4351.001.87381.87481.8788
37362006.09.12 12:31modify4351.001.87381.87531.8788
37372006.09.12 12:31s/l4351.001.87531.87531.8788150.0039894.60
37382006.09.12 13:20modify4361.001.87381.87391.8818
37392006.09.12 13:20modify4361.001.87381.87411.8818
37402006.09.12 13:44s/l4361.001.87411.87411.881830.0039924.60
37412006.09.12 13:44buy4371.001.87451.86011.8795
37422006.09.12 13:44buy4381.001.87451.86011.8825
37432006.09.12 14:57modify4371.001.87451.87461.8795
37442006.09.12 14:57modify4371.001.87451.87471.8795
37452006.09.12 15:03s/l4371.001.87471.87471.879520.0039944.60
37462006.09.13 22:08modify4381.001.87451.87461.8825
37472006.09.13 22:09modify4381.001.87451.87471.8825
37482006.09.13 23:34modify4381.001.87451.87481.8825
37492006.09.14 07:22modify4381.001.87451.87541.8825
37502006.09.14 07:22modify4381.001.87451.87591.8825
37512006.09.14 07:34modify4381.001.87451.87611.8825
37522006.09.14 07:34modify4381.001.87451.87651.8825
37532006.09.14 07:35modify4381.001.87451.87671.8825
37542006.09.14 07:35modify4381.001.87451.87681.8825
37552006.09.14 08:13modify4381.001.87451.87691.8825
37562006.09.14 08:31modify4381.001.87451.87711.8825
37572006.09.14 08:31modify4381.001.87451.87721.8825
37582006.09.14 08:31modify4381.001.87451.87761.8825
37592006.09.14 08:31modify4381.001.87451.87811.8825
37602006.09.14 08:39modify4381.001.87451.87831.8825
37612006.09.14 08:39modify4381.001.87451.87851.8825
37622006.09.14 08:48modify4381.001.87451.87871.8825
37632006.09.14 08:48t/p4381.001.88251.87871.8825795.4040740.00
37642006.09.15 16:00sell4391.001.87841.89191.8734
37652006.09.15 16:00sell4401.001.87841.89191.8704
37662006.09.15 16:36modify4391.001.87841.87841.8734
37672006.09.15 16:51s/l4391.001.87841.87841.87340.0040740.00
37682006.09.18 10:06modify4401.001.87841.87821.8704
37692006.09.18 10:14modify4401.001.87841.87801.8704
37702006.09.18 11:15modify4401.001.87841.87791.8704
37712006.09.18 11:15modify4401.001.87841.87781.8704
37722006.09.18 11:28modify4401.001.87841.87761.8704
37732006.09.18 11:29modify4401.001.87841.87751.8704
37742006.09.18 11:36modify4401.001.87841.87741.8704
37752006.09.18 12:11s/l4401.001.87741.87741.8704100.4040840.40
37762006.09.18 12:11sell4411.001.87711.88701.8721
37772006.09.18 12:11sell4421.001.87711.88701.8691
37782006.09.18 13:22modify4411.001.87711.87691.8721
37792006.09.18 13:23modify4411.001.87711.87661.8721
37802006.09.18 13:23modify4411.001.87711.87621.8721
37812006.09.18 13:24s/l4411.001.87621.87621.872190.0040930.40
37822006.09.19 12:50s/l4421.001.88701.88701.8691-989.6039940.80
37832006.09.26 08:00sell4431.001.89881.90651.8938
37842006.09.26 08:14modify4431.001.89881.89881.8938
37852006.09.26 08:14modify4431.001.89881.89861.8938
37862006.09.26 08:15modify4431.001.89881.89841.8938
37872006.09.26 08:15modify4431.001.89881.89831.8938
37882006.09.26 08:15modify4431.001.89881.89821.8938
37892006.09.26 08:17modify4431.001.89881.89811.8938
37902006.09.26 08:17modify4431.001.89881.89801.8938
37912006.09.26 08:17modify4431.001.89881.89781.8938
37922006.09.26 08:17modify4431.001.89881.89771.8938
37932006.09.26 08:18modify4431.001.89881.89761.8938
37942006.09.26 08:18modify4431.001.89881.89751.8938
37952006.09.26 08:22s/l4431.001.89751.89751.8938130.0040070.80
37962006.09.26 08:22sell4441.001.89711.90651.8921
37972006.09.26 08:22sell4451.001.89711.90651.8891
37982006.09.26 08:47modify4441.001.89711.89701.8921
37992006.09.26 08:49modify4441.001.89711.89681.8921
38002006.09.26 08:49modify4441.001.89711.89671.8921
38012006.09.26 08:51modify4441.001.89711.89661.8921
38022006.09.26 08:52modify4441.001.89711.89651.8921
38032006.09.26 08:58modify4441.001.89711.89631.8921
38042006.09.26 08:59modify4441.001.89711.89611.8921
38052006.09.26 08:59modify4441.001.89711.89581.8921
38062006.09.26 09:00modify4441.001.89711.89571.8921
38072006.09.26 09:12s/l4441.001.89571.89571.8921140.0040210.80
38082006.09.26 14:06modify4451.001.89711.89711.8891
38092006.09.26 14:06modify4451.001.89711.89701.8891
38102006.09.26 14:06modify4451.001.89711.89691.8891
38112006.09.26 15:14s/l4451.001.89691.89691.889120.0040230.80
38122006.10.02 16:00buy4461.001.88611.86401.8911
38132006.10.02 16:00buy4471.001.88611.86401.8941
38142006.10.03 05:56modify4461.001.88611.88611.8911
38152006.10.03 05:57modify4461.001.88611.88621.8911
38162006.10.03 05:58modify4461.001.88611.88631.8911
38172006.10.03 05:58modify4461.001.88611.88641.8911
38182006.10.03 06:36modify4461.001.88611.88661.8911
38192006.10.03 06:36modify4461.001.88611.88681.8911
38202006.10.03 06:38modify4461.001.88611.88691.8911
38212006.10.03 06:39modify4461.001.88611.88701.8911
38222006.10.03 06:42modify4461.001.88611.88711.8911
38232006.10.03 07:35modify4461.001.88611.88721.8911
38242006.10.03 07:36modify4461.001.88611.88731.8911
38252006.10.03 07:36modify4461.001.88611.88741.8911
38262006.10.03 07:36modify4461.001.88611.88751.8911
38272006.10.03 07:36modify4461.001.88611.88761.8911
38282006.10.03 07:40modify4461.001.88611.88791.8911
38292006.10.03 07:48modify4471.001.88611.88611.8941
38302006.10.03 07:48modify4461.001.88611.88811.8911
38312006.10.03 07:48modify4471.001.88611.88621.8941
38322006.10.03 07:48modify4461.001.88611.88821.8911
38332006.10.03 08:01s/l4461.001.88821.88821.8911208.8540439.65
38342006.10.03 08:40s/l4471.001.88621.88621.89418.8540448.50
38352006.10.04 12:00sell4481.001.87961.89001.8746
38362006.10.04 12:00sell4491.001.87961.89001.8716
38372006.10.04 12:00sell4501.001.87961.89001.8496
38382006.10.05 13:36modify4481.001.87961.87931.8746
38392006.10.05 13:37modify4481.001.87961.87921.8746
38402006.10.05 13:37modify4481.001.87961.87911.8746
38412006.10.05 13:41modify4481.001.87961.87901.8746
38422006.10.05 13:48modify4481.001.87961.87881.8746
38432006.10.05 13:48modify4481.001.87961.87861.8746
38442006.10.05 13:48modify4481.001.87961.87831.8746
38452006.10.05 13:49modify4481.001.87961.87821.8746
38462006.10.05 13:49modify4481.001.87961.87811.8746
38472006.10.05 13:49modify4481.001.87961.87781.8746
38482006.10.05 13:51modify4481.001.87961.87771.8746
38492006.10.05 13:51modify4491.001.87961.87961.8716
38502006.10.05 13:51modify4481.001.87961.87761.8746
38512006.10.05 13:51modify4491.001.87961.87951.8716
38522006.10.05 13:51modify4481.001.87961.87751.8746
38532006.10.05 13:52modify4491.001.87961.87931.8716
38542006.10.05 13:52modify4481.001.87961.87731.8746
38552006.10.05 14:12modify4491.001.87961.87891.8716
38562006.10.05 14:12modify4481.001.87961.87691.8746
38572006.10.05 14:20s/l4481.001.87691.87691.8746271.2040719.70
38582006.10.05 16:16s/l4491.001.87891.87891.871671.2040790.90
38592006.10.06 06:45modify4501.001.87961.87951.8496
38602006.10.06 06:58modify4501.001.87961.87941.8496
38612006.10.06 06:59modify4501.001.87961.87931.8496
38622006.10.06 06:59modify4501.001.87961.87911.8496
38632006.10.06 06:59modify4501.001.87961.87881.8496
38642006.10.06 07:00modify4501.001.87961.87871.8496
38652006.10.06 07:07modify4501.001.87961.87841.8496
38662006.10.06 11:50s/l4501.001.87841.87841.8496121.6040912.50
38672006.10.12 08:00buy4511.001.86061.85171.8656
38682006.10.13 01:17modify4511.001.86061.86061.8656
38692006.10.13 01:17modify4511.001.86061.86071.8656
38702006.10.13 01:19modify4511.001.86061.86081.8656
38712006.10.13 01:21s/l4511.001.86081.86081.865618.8540931.35
38722006.10.13 20:00sell4521.001.85601.86301.8510
38732006.10.13 20:00sell4531.001.85601.86301.8480
38742006.10.15 23:59modify4521.001.85601.85601.8510
38752006.10.15 23:59modify4521.001.85601.85581.8510
38762006.10.16 00:07modify4521.001.85601.85571.8510
38772006.10.16 00:15modify4521.001.85601.85551.8510
38782006.10.16 00:17modify4521.001.85601.85541.8510
38792006.10.16 00:55modify4521.001.85601.85531.8510
38802006.10.16 00:55modify4521.001.85601.85521.8510
38812006.10.16 00:55modify4521.001.85601.85491.8510
38822006.10.16 02:06modify4521.001.85601.85481.8510
38832006.10.16 02:06modify4521.001.85601.85471.8510
38842006.10.16 02:07modify4521.001.85601.85461.8510
38852006.10.16 02:07modify4521.001.85601.85451.8510
38862006.10.16 02:07modify4521.001.85601.85441.8510
38872006.10.16 02:07modify4521.001.85601.85431.8510
38882006.10.16 02:08modify4521.001.85601.85421.8510
38892006.10.16 03:47s/l4521.001.85421.85421.8510180.4041111.75
38902006.10.16 12:40s/l4531.001.86301.86301.8480-699.6040412.15
38912006.10.16 12:40buy4541.001.86301.85231.8680
38922006.10.16 12:40buy4551.001.86301.85231.8710
38932006.10.16 13:31modify4541.001.86301.86301.8680
38942006.10.16 13:31modify4541.001.86301.86311.8680
38952006.10.16 14:01s/l4541.001.86311.86311.868010.0040422.15
38962006.10.17 09:05modify4551.001.86301.86301.8710
38972006.10.17 09:05modify4551.001.86301.86321.8710
38982006.10.17 09:05modify4551.001.86301.86331.8710
38992006.10.17 09:05modify4551.001.86301.86341.8710
39002006.10.17 09:09modify4551.001.86301.86351.8710
39012006.10.17 09:52modify4551.001.86301.86361.8710
39022006.10.17 09:52modify4551.001.86301.86371.8710
39032006.10.17 09:52modify4551.001.86301.86381.8710
39042006.10.17 09:54modify4551.001.86301.86411.8710
39052006.10.17 09:55modify4551.001.86301.86421.8710
39062006.10.17 10:18modify4551.001.86301.86451.8710
39072006.10.17 10:18modify4551.001.86301.86461.8710
39082006.10.17 10:36modify4551.001.86301.86481.8710
39092006.10.17 10:38modify4551.001.86301.86491.8710
39102006.10.17 10:38modify4551.001.86301.86501.8710
39112006.10.17 13:15modify4551.001.86301.86511.8710
39122006.10.17 13:15modify4551.001.86301.86531.8710
39132006.10.17 13:15modify4551.001.86301.86551.8710
39142006.10.17 13:15modify4551.001.86301.86581.8710
39152006.10.17 13:19modify4551.001.86301.86591.8710
39162006.10.17 13:19modify4551.001.86301.86601.8710
39172006.10.17 13:19modify4551.001.86301.86611.8710
39182006.10.17 13:19modify4551.001.86301.86641.8710
39192006.10.17 13:19modify4551.001.86301.86651.8710
39202006.10.17 13:19modify4551.001.86301.86661.8710
39212006.10.17 13:19modify4551.001.86301.86691.8710
39222006.10.17 13:20modify4551.001.86301.86701.8710
39232006.10.17 13:20modify4551.001.86301.86741.8710
39242006.10.17 13:20t/p4551.001.87101.86741.8710798.8541221.00
39252006.10.19 04:00sell4561.001.86781.87221.8628
39262006.10.19 07:34s/l4561.001.87221.87221.8628-440.0040781.00
39272006.10.19 07:34sell4571.001.87191.87631.8669
39282006.10.19 08:30modify4571.001.87191.87181.8669
39292006.10.19 08:30modify4571.001.87191.87141.8669
39302006.10.19 08:31modify4571.001.87191.87131.8669
39312006.10.19 08:32modify4571.001.87191.87121.8669
39322006.10.19 08:32modify4571.001.87191.87111.8669
39332006.10.19 08:32modify4571.001.87191.87101.8669
39342006.10.19 08:32modify4571.001.87191.87091.8669
39352006.10.19 08:32modify4571.001.87191.87081.8669
39362006.10.19 08:32modify4571.001.87191.87061.8669
39372006.10.19 08:34modify4571.001.87191.87051.8669
39382006.10.19 08:34modify4571.001.87191.87041.8669
39392006.10.19 08:34modify4571.001.87191.87031.8669
39402006.10.19 08:34modify4571.001.87191.87011.8669
39412006.10.19 08:34modify4571.001.87191.86991.8669
39422006.10.19 08:38modify4571.001.87191.86951.8669
39432006.10.19 08:45modify4571.001.87191.86921.8669
39442006.10.19 08:46modify4571.001.87191.86911.8669
39452006.10.19 08:46modify4571.001.87191.86901.8669
39462006.10.19 08:47modify4571.001.87191.86891.8669
39472006.10.19 08:47modify4571.001.87191.86881.8669
39482006.10.19 08:47modify4571.001.87191.86851.8669
39492006.10.19 08:48t/p4571.001.86691.86851.8669500.0041281.00
39502006.10.19 08:49buy4581.001.86731.86641.8723
39512006.10.19 08:49buy4591.001.86731.86641.8753
39522006.10.19 09:01modify4581.001.86731.86731.8723
39532006.10.19 09:01modify4581.001.86731.86741.8723
39542006.10.19 09:01modify4581.001.86731.86751.8723
39552006.10.19 09:28modify4581.001.86731.86761.8723
39562006.10.19 09:28modify4581.001.86731.86771.8723
39572006.10.19 09:29modify4581.001.86731.86781.8723
39582006.10.19 09:29modify4581.001.86731.86791.8723
39592006.10.19 09:29modify4581.001.86731.86801.8723
39602006.10.19 09:31modify4581.001.86731.86841.8723
39612006.10.19 09:43modify4581.001.86731.86851.8723
39622006.10.19 09:43modify4581.001.86731.86861.8723
39632006.10.19 10:02s/l4581.001.86861.86861.8723130.0041411.00
39642006.10.19 13:23modify4591.001.86731.86731.8753
39652006.10.19 13:26modify4591.001.86731.86741.8753
39662006.10.19 13:26modify4591.001.86731.86761.8753
39672006.10.19 13:26modify4591.001.86731.86771.8753
39682006.10.19 13:26modify4591.001.86731.86781.8753
39692006.10.19 13:26modify4591.001.86731.86791.8753
39702006.10.19 13:26modify4591.001.86731.86801.8753
39712006.10.19 13:45modify4591.001.86731.86811.8753
39722006.10.19 13:45modify4591.001.86731.86831.8753
39732006.10.19 13:45modify4591.001.86731.86841.8753
39742006.10.19 13:46modify4591.001.86731.86851.8753
39752006.10.19 13:46modify4591.001.86731.86861.8753
39762006.10.19 13:46modify4591.001.86731.86881.8753
39772006.10.19 13:46modify4591.001.86731.86891.8753
39782006.10.19 13:46modify4591.001.86731.86911.8753
39792006.10.19 13:46modify4591.001.86731.86921.8753
39802006.10.19 13:46modify4591.001.86731.86931.8753
39812006.10.19 13:50modify4591.001.86731.86951.8753
39822006.10.19 13:50modify4591.001.86731.86971.8753
39832006.10.19 14:34modify4591.001.86731.86981.8753
39842006.10.19 14:34modify4591.001.86731.87001.8753
39852006.10.19 14:34modify4591.001.86731.87011.8753
39862006.10.19 14:34modify4591.001.86731.87021.8753
39872006.10.19 14:34modify4591.001.86731.87041.8753
39882006.10.19 14:34modify4591.001.86731.87051.8753
39892006.10.19 14:34modify4591.001.86731.87061.8753
39902006.10.19 14:34modify4591.001.86731.87071.8753
39912006.10.19 14:35modify4591.001.86731.87081.8753
39922006.10.19 14:35modify4591.001.86731.87091.8753
39932006.10.19 14:35modify4591.001.86731.87101.8753
39942006.10.19 14:35modify4591.001.86731.87111.8753
39952006.10.19 14:35modify4591.001.86731.87121.8753
39962006.10.19 14:35modify4591.001.86731.87131.8753
39972006.10.19 14:35modify4591.001.86731.87141.8753
39982006.10.19 14:35modify4591.001.86731.87151.8753
39992006.10.19 14:35modify4591.001.86731.87161.8753
40002006.10.19 14:36modify4591.001.86731.87171.8753
40012006.10.19 14:36t/p4591.001.87531.87171.8753800.0042211.00
40022006.10.23 12:00sell4601.001.87241.88581.8674
40032006.10.23 12:00sell4611.001.87241.88581.8644
40042006.10.23 12:47modify4601.001.87241.87231.8674
40052006.10.23 12:48modify4601.001.87241.87201.8674
40062006.10.23 12:49modify4601.001.87241.87191.8674
40072006.10.23 12:49modify4601.001.87241.87181.8674
40082006.10.23 13:24modify4601.001.87241.87141.8674
40092006.10.23 13:25modify4601.001.87241.87131.8674
40102006.10.23 13:25modify4601.001.87241.87091.8674
40112006.10.23 13:27modify4601.001.87241.87081.8674
40122006.10.23 13:29modify4601.001.87241.87061.8674
40132006.10.23 13:29modify4611.001.87241.87241.8644
40142006.10.23 13:29modify4601.001.87241.87041.8674
40152006.10.23 13:46s/l4601.001.87041.87041.8674200.0042411.00
40162006.10.23 15:00s/l4611.001.87241.87241.86440.0042411.00
40172006.10.23 15:00sell4621.001.87201.88581.8670
40182006.10.23 15:00sell4631.001.87201.88581.8640
40192006.10.24 06:55modify4621.001.87201.87201.8670
40202006.10.24 06:55modify4621.001.87201.87191.8670
40212006.10.24 06:57modify4621.001.87201.87181.8670
40222006.10.24 06:59modify4621.001.87201.87161.8670
40232006.10.24 06:59modify4621.001.87201.87151.8670
40242006.10.24 06:59modify4621.001.87201.87141.8670
40252006.10.24 06:59modify4621.001.87201.87121.8670
40262006.10.24 06:59modify4621.001.87201.87101.8670
40272006.10.24 07:21modify4621.001.87201.87091.8670
40282006.10.24 07:22modify4621.001.87201.87081.8670
40292006.10.24 07:39s/l4621.001.87081.87081.8670120.4042531.40
40302006.10.24 08:28modify4631.001.87201.87191.8640
40312006.10.24 08:28modify4631.001.87201.87181.8640
40322006.10.24 08:28modify4631.001.87201.87151.8640
40332006.10.24 08:34modify4631.001.87201.87141.8640
40342006.10.24 08:34modify4631.001.87201.87131.8640
40352006.10.24 11:01modify4631.001.87201.87111.8640
40362006.10.24 12:44s/l4631.001.87111.87111.864090.4042621.80
40372006.10.25 08:00buy4641.001.87461.87021.8796
40382006.10.25 08:00buy4651.001.87461.87021.8826
40392006.10.25 08:33modify4641.001.87461.87471.8796
40402006.10.25 08:34modify4641.001.87461.87481.8796
40412006.10.25 08:34modify4641.001.87461.87491.8796
40422006.10.25 08:34modify4641.001.87461.87501.8796
40432006.10.25 08:46modify4641.001.87461.87511.8796
40442006.10.25 08:47modify4641.001.87461.87521.8796
40452006.10.25 08:48modify4641.001.87461.87531.8796
40462006.10.25 08:48modify4641.001.87461.87551.8796
40472006.10.25 08:48modify4641.001.87461.87561.8796
40482006.10.25 08:48modify4641.001.87461.87571.8796
40492006.10.25 08:49modify4641.001.87461.87581.8796
40502006.10.25 09:07s/l4641.001.87581.87581.8796120.0042741.80
40512006.10.25 11:42modify4651.001.87461.87471.8826
40522006.10.25 11:42modify4651.001.87461.87491.8826
40532006.10.25 12:07modify4651.001.87461.87501.8826
40542006.10.25 12:09modify4651.001.87461.87521.8826
40552006.10.25 14:20s/l4651.001.87521.87521.882660.0042801.80
40562006.11.02 08:00sell4661.001.90341.90781.8984
40572006.11.02 09:25s/l4661.001.90781.90781.8984-440.0042361.80
40582006.11.02 09:25sell4671.001.90741.91181.9024
40592006.11.03 07:40modify4671.001.90741.90741.9024
40602006.11.03 07:42modify4671.001.90741.90721.9024
40612006.11.03 07:42modify4671.001.90741.90711.9024
40622006.11.03 07:42modify4671.001.90741.90681.9024
40632006.11.03 07:46s/l4671.001.90681.90681.902460.4042422.20
40642006.11.03 16:00sell4681.001.90051.91351.8955
40652006.11.03 16:00sell4691.001.90051.91351.8925
40662006.11.06 08:09modify4681.001.90051.90051.8955
40672006.11.06 08:09modify4681.001.90051.90031.8955
40682006.11.06 08:13modify4681.001.90051.90011.8955
40692006.11.06 08:14modify4681.001.90051.90001.8955
40702006.11.06 08:22modify4681.001.90051.89991.8955
40712006.11.06 08:22modify4681.001.90051.89981.8955
40722006.11.06 08:22modify4681.001.90051.89961.8955
40732006.11.06 08:23modify4681.001.90051.89941.8955
40742006.11.06 08:56modify4681.001.90051.89921.8955
40752006.11.06 08:57modify4681.001.90051.89911.8955
40762006.11.06 08:57modify4681.001.90051.89901.8955
40772006.11.06 08:57modify4681.001.90051.89881.8955
40782006.11.06 09:10modify4681.001.90051.89871.8955
40792006.11.06 09:30modify4681.001.90051.89861.8955
40802006.11.06 09:30modify4691.001.90051.90051.8925
40812006.11.06 09:30modify4681.001.90051.89851.8955
40822006.11.06 09:30modify4691.001.90051.90041.8925
40832006.11.06 09:30modify4681.001.90051.89841.8955
40842006.11.06 09:30modify4691.001.90051.90021.8925
40852006.11.06 09:30modify4681.001.90051.89821.8955
40862006.11.06 09:30modify4691.001.90051.90011.8925
40872006.11.06 09:30modify4681.001.90051.89811.8955
40882006.11.06 09:30modify4691.001.90051.90001.8925
40892006.11.06 09:30modify4681.001.90051.89801.8955
40902006.11.06 09:30modify4691.001.90051.89991.8925
40912006.11.06 09:30modify4681.001.90051.89791.8955
40922006.11.06 09:30modify4691.001.90051.89971.8925
40932006.11.06 09:30modify4681.001.90051.89771.8955
40942006.11.06 09:39modify4691.001.90051.89951.8925
40952006.11.06 09:39modify4681.001.90051.89751.8955
40962006.11.06 09:40modify4691.001.90051.89931.8925
40972006.11.06 09:40modify4681.001.90051.89731.8955
40982006.11.06 09:40t/p4681.001.89551.89731.8955500.4042922.60
40992006.11.06 09:40modify4691.001.90051.89901.8925
41002006.11.06 09:45modify4691.001.90051.89891.8925
41012006.11.06 09:45modify4691.001.90051.89881.8925
41022006.11.06 09:45modify4691.001.90051.89871.8925
41032006.11.06 09:45modify4691.001.90051.89861.8925
41042006.11.06 10:15s/l4691.001.89861.89861.8925190.4043113.00
41052006.11.07 08:00buy4701.001.90421.89981.9092
41062006.11.07 08:00buy4711.001.90421.89981.9122
41072006.11.07 09:32modify4701.001.90421.90421.9092
41082006.11.07 09:45modify4701.001.90421.90441.9092
41092006.11.07 09:46modify4701.001.90421.90471.9092
41102006.11.07 09:46modify4701.001.90421.90481.9092
41112006.11.07 10:06s/l4701.001.90481.90481.909260.0043173.00
41122006.11.07 14:03modify4711.001.90421.90421.9122
41132006.11.07 14:03modify4711.001.90421.90431.9122
41142006.11.07 14:08modify4711.001.90421.90441.9122
41152006.11.07 14:08modify4711.001.90421.90451.9122
41162006.11.07 14:09modify4711.001.90421.90461.9122
41172006.11.07 14:10modify4711.001.90421.90471.9122
41182006.11.07 14:10modify4711.001.90421.90481.9122
41192006.11.07 14:10modify4711.001.90421.90491.9122
41202006.11.07 14:18modify4711.001.90421.90501.9122
41212006.11.07 14:18modify4711.001.90421.90521.9122
41222006.11.07 14:18modify4711.001.90421.90531.9122
41232006.11.07 14:29modify4711.001.90421.90561.9122
41242006.11.07 14:30modify4711.001.90421.90571.9122
41252006.11.07 14:32modify4711.001.90421.90581.9122
41262006.11.07 14:32modify4711.001.90421.90591.9122
41272006.11.07 14:32modify4711.001.90421.90601.9122
41282006.11.07 14:32modify4711.001.90421.90621.9122
41292006.11.07 14:32modify4711.001.90421.90631.9122
41302006.11.07 14:32modify4711.001.90421.90641.9122
41312006.11.07 14:33modify4711.001.90421.90651.9122
41322006.11.07 14:33modify4711.001.90421.90661.9122
41332006.11.07 14:33modify4711.001.90421.90671.9122
41342006.11.07 14:43modify4711.001.90421.90681.9122
41352006.11.07 14:43modify4711.001.90421.90691.9122
41362006.11.07 14:43modify4711.001.90421.90701.9122
41372006.11.07 14:43modify4711.001.90421.90711.9122
41382006.11.07 14:43modify4711.001.90421.90721.9122
41392006.11.07 14:43modify4711.001.90421.90731.9122
41402006.11.07 14:50modify4711.001.90421.90741.9122
41412006.11.07 14:51modify4711.001.90421.90751.9122
41422006.11.07 14:51modify4711.001.90421.90761.9122
41432006.11.07 14:51modify4711.001.90421.90771.9122
41442006.11.07 14:51modify4711.001.90421.90781.9122
41452006.11.07 15:16modify4711.001.90421.90791.9122
41462006.11.07 15:16modify4711.001.90421.90801.9122
41472006.11.07 15:16modify4711.001.90421.90811.9122
41482006.11.07 15:17modify4711.001.90421.90821.9122
41492006.11.07 15:19modify4711.001.90421.90841.9122
41502006.11.07 15:19modify4711.001.90421.90851.9122
41512006.11.07 15:19modify4711.001.90421.90861.9122
41522006.11.07 15:54s/l4711.001.90861.90861.9122440.0043613.00
41532006.11.09 04:00sell4721.001.90371.90811.8987
41542006.11.09 04:00sell4731.001.90371.90811.8957
41552006.11.09 12:18modify4721.001.90371.90361.8987
41562006.11.09 12:19modify4721.001.90371.90351.8987
41572006.11.09 12:22s/l4721.001.90351.90351.898720.0043633.00
41582006.11.09 13:37modify4731.001.90371.90371.8957
41592006.11.09 13:37modify4731.001.90371.90351.8957
41602006.11.09 13:38modify4731.001.90371.90341.8957
41612006.11.09 13:38modify4731.001.90371.90331.8957
41622006.11.09 13:38modify4731.001.90371.90321.8957
41632006.11.09 13:38modify4731.001.90371.90311.8957
41642006.11.09 13:38modify4731.001.90371.90301.8957
41652006.11.09 13:38modify4731.001.90371.90281.8957
41662006.11.09 13:38modify4731.001.90371.90271.8957
41672006.11.09 13:38modify4731.001.90371.90251.8957
41682006.11.09 13:42modify4731.001.90371.90241.8957
41692006.11.09 13:42modify4731.001.90371.90221.8957
41702006.11.09 13:42modify4731.001.90371.90211.8957
41712006.11.09 13:43modify4731.001.90371.90201.8957
41722006.11.09 13:43modify4731.001.90371.90191.8957
41732006.11.09 13:43modify4731.001.90371.90181.8957
41742006.11.09 13:43modify4731.001.90371.90171.8957
41752006.11.09 13:43modify4731.001.90371.90161.8957
41762006.11.09 13:47modify4731.001.90371.90131.8957
41772006.11.09 13:48modify4731.001.90371.90121.8957
41782006.11.09 15:01s/l4731.001.90121.90121.8957250.0043883.00
41792006.11.09 16:00sell4741.001.89871.91211.8937
41802006.11.09 16:00sell4751.001.89871.91211.8907
41812006.11.10 08:29s/l4741.001.91211.91211.8937-1339.6042543.40
41822006.11.10 08:29s/l4751.001.91211.91211.8907-1339.6041203.80
41832006.11.13 12:00sell4761.001.90551.90991.9005
41842006.11.13 12:00sell4771.001.90551.90991.8975
41852006.11.13 12:19modify4761.001.90551.90551.9005
41862006.11.13 12:43s/l4761.001.90551.90551.90050.0041203.80
41872006.11.13 14:19modify4771.001.90551.90541.8975
41882006.11.13 14:19modify4771.001.90551.90531.8975
41892006.11.13 14:19modify4771.001.90551.90511.8975
41902006.11.13 14:51modify4771.001.90551.90501.8975
41912006.11.13 14:51modify4771.001.90551.90491.8975
41922006.11.13 14:51modify4771.001.90551.90481.8975
41932006.11.13 15:05modify4771.001.90551.90471.8975
41942006.11.13 15:06modify4771.001.90551.90461.8975
41952006.11.13 15:06modify4771.001.90551.90451.8975
41962006.11.13 15:06modify4771.001.90551.90441.8975
41972006.11.13 15:06modify4771.001.90551.90431.8975
41982006.11.13 15:07modify4771.001.90551.90411.8975
41992006.11.13 15:07modify4771.001.90551.90401.8975
42002006.11.13 15:08modify4771.001.90551.90391.8975
42012006.11.13 15:08modify4771.001.90551.90371.8975
42022006.11.13 15:12modify4771.001.90551.90351.8975
42032006.11.13 15:59s/l4771.001.90351.90351.8975200.0041403.80
42042006.11.13 15:59sell4781.001.90311.90751.8981
42052006.11.13 15:59sell4791.001.90311.90751.8951
42062006.11.13 16:23modify4781.001.90311.90311.8981
42072006.11.13 16:25modify4781.001.90311.90301.8981
42082006.11.13 17:35modify4781.001.90311.90291.8981
42092006.11.13 17:35modify4781.001.90311.90271.8981
42102006.11.13 17:38modify4781.001.90311.90261.8981
42112006.11.13 17:41modify4781.001.90311.90241.8981
42122006.11.13 17:44modify4781.001.90311.90231.8981
42132006.11.13 17:44modify4781.001.90311.90221.8981
42142006.11.13 17:45modify4781.001.90311.90211.8981
42152006.11.13 17:47modify4781.001.90311.90191.8981
42162006.11.13 17:49modify4781.001.90311.90171.8981
42172006.11.13 17:53s/l4781.001.90171.90171.8981140.0041543.80
42182006.11.14 09:34modify4791.001.90311.90301.8951
42192006.11.14 09:34modify4791.001.90311.90271.8951
42202006.11.14 09:40modify4791.001.90311.90261.8951
42212006.11.14 09:40modify4791.001.90311.90241.8951
42222006.11.14 09:40modify4791.001.90311.90221.8951
42232006.11.14 09:40modify4791.001.90311.90211.8951
42242006.11.14 09:40modify4791.001.90311.90181.8951
42252006.11.14 10:25modify4791.001.90311.90171.8951
42262006.11.14 10:25modify4791.001.90311.90161.8951
42272006.11.14 10:25modify4791.001.90311.90151.8951
42282006.11.14 10:25modify4791.001.90311.90131.8951
42292006.11.14 10:44modify4791.001.90311.90121.8951
42302006.11.14 10:44modify4791.001.90311.90111.8951
42312006.11.14 10:44modify4791.001.90311.90091.8951
42322006.11.14 10:45modify4791.001.90311.90081.8951
42332006.11.14 10:46modify4791.001.90311.90071.8951
42342006.11.14 10:46modify4791.001.90311.90061.8951
42352006.11.14 10:46modify4791.001.90311.90051.8951
42362006.11.14 10:48modify4791.001.90311.90031.8951
42372006.11.14 11:00modify4791.001.90311.90021.8951
42382006.11.14 11:01modify4791.001.90311.90011.8951
42392006.11.14 11:20modify4791.001.90311.89991.8951
42402006.11.14 11:20modify4791.001.90311.89981.8951
42412006.11.14 11:20modify4791.001.90311.89971.8951
42422006.11.14 11:20modify4791.001.90311.89951.8951
42432006.11.14 13:30s/l4791.001.89951.89951.8951360.4041904.20
42442006.11.17 16:00buy4801.001.89451.88351.8995
42452006.11.17 16:00buy4811.001.89451.88351.9025
42462006.11.20 02:24modify4801.001.89451.89451.8995
42472006.11.20 03:04s/l4801.001.89451.89451.8995-1.1541903.05
42482006.11.20 09:56modify4811.001.89451.89451.9025
42492006.11.20 09:56modify4811.001.89451.89471.9025
42502006.11.20 10:07modify4811.001.89451.89481.9025
42512006.11.20 10:07modify4811.001.89451.89491.9025
42522006.11.20 12:01s/l4811.001.89491.89491.902538.8541941.90
42532006.12.05 12:00sell4821.001.97481.98441.9698
42542006.12.05 15:01modify4821.001.97481.97481.9698
42552006.12.05 15:01modify4821.001.97481.97471.9698
42562006.12.05 15:01modify4821.001.97481.97461.9698
42572006.12.05 15:01modify4821.001.97481.97451.9698
42582006.12.05 15:01modify4821.001.97481.97441.9698
42592006.12.05 15:01modify4821.001.97481.97431.9698
42602006.12.05 15:01modify4821.001.97481.97421.9698
42612006.12.05 15:01modify4821.001.97481.97411.9698
42622006.12.05 15:01modify4821.001.97481.97391.9698
42632006.12.05 15:03s/l4821.001.97391.97391.969890.0042031.90
42642006.12.05 15:03sell4831.001.97351.98441.9685
42652006.12.05 15:11modify4831.001.97351.97351.9685
42662006.12.05 15:11modify4831.001.97351.97341.9685
42672006.12.05 15:11modify4831.001.97351.97331.9685
42682006.12.05 15:11modify4831.001.97351.97301.9685
42692006.12.05 15:12modify4831.001.97351.97261.9685
42702006.12.05 15:12modify4831.001.97351.97241.9685
42712006.12.05 15:12modify4831.001.97351.97221.9685
42722006.12.05 15:12modify4831.001.97351.97191.9685
42732006.12.05 15:12modify4831.001.97351.97151.9685
42742006.12.05 15:13modify4831.001.97351.97141.9685
42752006.12.05 15:13modify4831.001.97351.97131.9685
42762006.12.05 15:13modify4831.001.97351.97121.9685
42772006.12.05 15:13modify4831.001.97351.97111.9685
42782006.12.05 15:15s/l4831.001.97111.97111.9685240.0042271.90
42792006.12.05 15:15sell4841.001.97081.98441.9658
42802006.12.05 15:22modify4841.001.97081.97061.9658
42812006.12.05 15:23modify4841.001.97081.97051.9658
42822006.12.05 15:23modify4841.001.97081.97041.9658
42832006.12.05 15:24s/l4841.001.97041.97041.965840.0042311.90
42842006.12.05 15:24sell4851.001.97001.98441.9650
42852006.12.05 15:24sell4861.001.97001.98441.9620
42862006.12.05 15:27modify4851.001.97001.96981.9650
42872006.12.05 15:28modify4851.001.97001.96961.9650
42882006.12.05 15:34s/l4851.001.96961.96961.965040.0042351.90
42892006.12.06 09:30modify4861.001.97001.96971.9620
42902006.12.06 09:31modify4861.001.97001.96951.9620
42912006.12.06 09:31modify4861.001.97001.96941.9620
42922006.12.06 09:39modify4861.001.97001.96931.9620
42932006.12.06 09:39modify4861.001.97001.96921.9620
42942006.12.06 09:39modify4861.001.97001.96891.9620
42952006.12.06 09:39modify4861.001.97001.96881.9620
42962006.12.06 09:39modify4861.001.97001.96861.9620
42972006.12.06 09:39modify4861.001.97001.96841.9620
42982006.12.06 09:39modify4861.001.97001.96811.9620
42992006.12.06 09:40modify4861.001.97001.96801.9620
43002006.12.06 09:40modify4861.001.97001.96791.9620
43012006.12.06 09:40modify4861.001.97001.96771.9620
43022006.12.06 09:40modify4861.001.97001.96761.9620
43032006.12.06 09:40modify4861.001.97001.96731.9620
43042006.12.06 09:40modify4861.001.97001.96721.9620
43052006.12.06 09:40modify4861.001.97001.96691.9620
43062006.12.06 11:28s/l4861.001.96691.96691.9620310.4042662.30
43072006.12.12 00:00buy4871.001.96001.95561.9650
43082006.12.12 02:57modify4871.001.96001.96001.9650
43092006.12.12 02:57modify4871.001.96001.96011.9650
43102006.12.12 02:57modify4871.001.96001.96031.9650
43112006.12.12 02:58modify4871.001.96001.96041.9650
43122006.12.12 03:02modify4871.001.96001.96051.9650
43132006.12.12 03:03modify4871.001.96001.96061.9650
43142006.12.12 03:03modify4871.001.96001.96071.9650
43152006.12.12 03:04modify4871.001.96001.96081.9650
43162006.12.12 04:14modify4871.001.96001.96091.9650
43172006.12.12 04:36modify4871.001.96001.96101.9650
43182006.12.12 04:48s/l4871.001.96101.96101.9650100.0042762.30
43192006.12.14 12:00sell4881.001.96331.97271.9583
43202006.12.14 12:00sell4891.001.96331.97271.9553
43212006.12.14 13:31modify4881.001.96331.96331.9583
43222006.12.14 13:31modify4881.001.96331.96321.9583
43232006.12.14 13:31modify4881.001.96331.96311.9583
43242006.12.14 13:31modify4881.001.96331.96291.9583
43252006.12.14 13:31modify4881.001.96331.96281.9583
43262006.12.14 13:36modify4881.001.96331.96271.9583
43272006.12.14 13:36modify4881.001.96331.96231.9583
43282006.12.14 13:39s/l4881.001.96231.96231.9583100.0042862.30
43292006.12.14 15:26modify4891.001.96331.96321.9553
43302006.12.14 15:26modify4891.001.96331.96301.9553
43312006.12.14 15:27modify4891.001.96331.96291.9553
43322006.12.14 15:27modify4891.001.96331.96271.9553
43332006.12.14 15:27modify4891.001.96331.96261.9553
43342006.12.14 15:27modify4891.001.96331.96241.9553
43352006.12.14 15:30modify4891.001.96331.96221.9553
43362006.12.14 15:30modify4891.001.96331.96211.9553
43372006.12.14 15:30modify4891.001.96331.96191.9553
43382006.12.14 15:31modify4891.001.96331.96181.9553
43392006.12.14 15:31modify4891.001.96331.96171.9553
43402006.12.14 15:54s/l4891.001.96171.96171.9553160.0043022.30
43412006.12.14 15:54sell4901.001.96131.97271.9563
43422006.12.14 15:54sell4911.001.96131.97271.9533
43432006.12.14 19:00modify4901.001.96131.96131.9563
43442006.12.14 19:13s/l4901.001.96131.96131.95630.0043022.30
43452006.12.15 09:31modify4911.001.96131.96111.9533
43462006.12.15 09:31modify4911.001.96131.96101.9533
43472006.12.15 09:31modify4911.001.96131.96081.9533
43482006.12.15 09:31modify4911.001.96131.96061.9533
43492006.12.15 09:48modify4911.001.96131.96051.9533
43502006.12.15 09:48modify4911.001.96131.96041.9533
43512006.12.15 09:48modify4911.001.96131.96031.9533
43522006.12.15 09:48modify4911.001.96131.96011.9533
43532006.12.15 09:49modify4911.001.96131.96001.9533
43542006.12.15 09:49modify4911.001.96131.95991.9533
43552006.12.15 09:49modify4911.001.96131.95971.9533
43562006.12.15 09:49modify4911.001.96131.95961.9533
43572006.12.15 09:52modify4911.001.96131.95951.9533
43582006.12.15 13:30s/l4911.001.95951.95951.9533180.4043202.70
43592006.12.19 12:00buy4921.001.96361.94351.9686
43602006.12.19 12:00buy4931.001.96361.94351.9716
43612006.12.19 16:48modify4921.001.96361.96361.9686
43622006.12.19 16:48modify4921.001.96361.96371.9686
43632006.12.19 16:50modify4921.001.96361.96381.9686
43642006.12.19 16:50modify4921.001.96361.96391.9686
43652006.12.19 16:51modify4921.001.96361.96401.9686
43662006.12.19 16:51modify4921.001.96361.96411.9686
43672006.12.19 16:52modify4921.001.96361.96431.9686
43682006.12.19 16:52modify4921.001.96361.96441.9686
43692006.12.19 16:52modify4921.001.96361.96451.9686
43702006.12.19 16:56modify4921.001.96361.96471.9686
43712006.12.19 16:56modify4921.001.96361.96481.9686
43722006.12.19 16:59modify4921.001.96361.96501.9686
43732006.12.19 17:00modify4921.001.96361.96511.9686
43742006.12.19 17:00modify4921.001.96361.96521.9686
43752006.12.19 17:21modify4921.001.96361.96531.9686
43762006.12.19 17:26s/l4921.001.96531.96531.9686170.0043372.70
43772006.12.19 17:56modify4931.001.96361.96361.9716
43782006.12.19 17:56modify4931.001.96361.96371.9716
43792006.12.19 17:56modify4931.001.96361.96381.9716
43802006.12.19 18:06modify4931.001.96361.96391.9716
43812006.12.19 18:08modify4931.001.96361.96401.9716
43822006.12.19 18:13modify4931.001.96361.96411.9716
43832006.12.19 18:19modify4931.001.96361.96431.9716
43842006.12.19 18:19modify4931.001.96361.96441.9716
43852006.12.19 18:31modify4931.001.96361.96471.9716
43862006.12.19 18:31modify4931.001.96361.96501.9716
43872006.12.19 18:31modify4931.001.96361.96531.9716
43882006.12.19 18:32modify4931.001.96361.96541.9716
43892006.12.19 18:33modify4931.001.96361.96551.9716
43902006.12.19 18:33modify4931.001.96361.96561.9716
43912006.12.19 18:33modify4931.001.96361.96581.9716
43922006.12.19 18:33modify4931.001.96361.96591.9716
43932006.12.19 18:33modify4931.001.96361.96611.9716
43942006.12.19 18:33modify4931.001.96361.96621.9716
43952006.12.19 18:33modify4931.001.96361.96631.9716
43962006.12.19 19:01modify4931.001.96361.96651.9716
43972006.12.19 23:22modify4931.001.96361.96661.9716
43982006.12.19 23:26modify4931.001.96361.96671.9716
43992006.12.19 23:26modify4931.001.96361.96681.9716
44002006.12.19 23:27modify4931.001.96361.96691.9716
44012006.12.19 23:31modify4931.001.96361.96711.9716
44022006.12.19 23:31modify4931.001.96361.96721.9716
44032006.12.19 23:32modify4931.001.96361.96731.9716
44042006.12.19 23:41modify4931.001.96361.96741.9716
44052006.12.19 23:41modify4931.001.96361.96751.9716
44062006.12.19 23:41modify4931.001.96361.96761.9716
44072006.12.19 23:44modify4931.001.96361.96771.9716
44082006.12.19 23:46modify4931.001.96361.96781.9716
44092006.12.20 00:54modify4931.001.96361.96791.9716
44102006.12.20 00:54modify4931.001.96361.96801.9716
44112006.12.20 00:54t/p4931.001.97161.96801.9716798.8544171.55
44122006.12.21 12:00sell4941.001.96271.97471.9577
44132006.12.21 12:00sell4951.001.96271.97471.9547
44142006.12.21 13:20modify4941.001.96271.96251.9577
44152006.12.21 13:20modify4941.001.96271.96231.9577
44162006.12.21 13:20modify4941.001.96271.96221.9577
44172006.12.21 13:20modify4941.001.96271.96211.9577
44182006.12.21 13:20modify4941.001.96271.96201.9577
44192006.12.21 13:20modify4941.001.96271.96181.9577
44202006.12.21 13:21modify4941.001.96271.96161.9577
44212006.12.21 13:21modify4941.001.96271.96151.9577
44222006.12.21 13:21modify4941.001.96271.96141.9577
44232006.12.21 13:30s/l4941.001.96141.96141.9577130.0044301.55
44242006.12.21 13:36modify4951.001.96271.96261.9547
44252006.12.21 13:37modify4951.001.96271.96251.9547
44262006.12.21 13:37modify4951.001.96271.96241.9547
44272006.12.21 13:37modify4951.001.96271.96221.9547
44282006.12.21 13:37modify4951.001.96271.96211.9547
44292006.12.21 14:33modify4951.001.96271.96201.9547
44302006.12.21 14:33modify4951.001.96271.96191.9547
44312006.12.21 14:34modify4951.001.96271.96181.9547
44322006.12.21 14:34modify4951.001.96271.96161.9547
44332006.12.21 14:34modify4951.001.96271.96141.9547
44342006.12.21 14:34modify4951.001.96271.96131.9547
44352006.12.21 14:35modify4951.001.96271.96111.9547
44362006.12.21 14:35modify4951.001.96271.96101.9547
44372006.12.21 14:35modify4951.001.96271.96091.9547
44382006.12.21 14:35modify4951.001.96271.96081.9547
44392006.12.21 14:35modify4951.001.96271.96071.9547
44402006.12.21 14:36modify4951.001.96271.96061.9547
44412006.12.21 14:38modify4951.001.96271.96041.9547
44422006.12.21 14:38modify4951.001.96271.96021.9547
44432006.12.21 14:38modify4951.001.96271.96011.9547
44442006.12.21 14:38modify4951.001.96271.96001.9547
44452006.12.21 14:38modify4951.001.96271.95991.9547
44462006.12.21 14:38modify4951.001.96271.95961.9547
44472006.12.21 15:09s/l4951.001.95961.95961.9547310.0044611.55
44482006.12.21 15:09sell4961.001.95921.97471.9542
44492006.12.21 15:09sell4971.001.95921.97471.9512
44502006.12.22 15:26modify4961.001.95921.95921.9542
44512006.12.22 15:26modify4961.001.95921.95911.9542
44522006.12.22 15:26modify4961.001.95921.95871.9542
44532006.12.22 15:29s/l4961.001.95871.95871.954250.4044661.95
44542006.12.26 13:58modify4971.001.95921.95921.9512
44552006.12.26 14:04modify4971.001.95921.95891.9512
44562006.12.26 17:28modify4971.001.95921.95881.9512
44572006.12.26 17:28modify4971.001.95921.95871.9512
44582006.12.26 17:28modify4971.001.95921.95851.9512
44592006.12.26 17:29modify4971.001.95921.95841.9512
44602006.12.26 17:30modify4971.001.95921.95831.9512
44612006.12.26 17:33modify4971.001.95921.95801.9512
44622006.12.26 17:34modify4971.001.95921.95791.9512
44632006.12.26 17:34modify4971.001.95921.95781.9512
44642006.12.26 17:34modify4971.001.95921.95771.9512
44652006.12.26 17:34modify4971.001.95921.95751.9512
44662006.12.26 17:34modify4971.001.95921.95731.9512
44672006.12.26 17:35modify4971.001.95921.95721.9512
44682006.12.26 17:35modify4971.001.95921.95711.9512
44692006.12.26 17:35modify4971.001.95921.95691.9512
44702006.12.26 17:52modify4971.001.95921.95681.9512
44712006.12.26 17:53modify4971.001.95921.95671.9512
44722006.12.26 17:53modify4971.001.95921.95651.9512
44732006.12.26 17:55modify4971.001.95921.95601.9512
44742006.12.26 18:00modify4971.001.95921.95581.9512
44752006.12.26 18:02modify4971.001.95921.95571.9512
44762006.12.26 18:22modify4971.001.95921.95541.9512
44772006.12.26 18:22modify4971.001.95921.95531.9512
44782006.12.26 23:56s/l4971.001.95531.95531.9512391.2045053.15
44792006.12.27 12:00buy4981.001.96131.95161.9663
44802006.12.27 12:00buy4991.001.96131.95161.9693
44812006.12.27 12:54modify4981.001.96131.96131.9663
44822006.12.27 12:54modify4981.001.96131.96141.9663
44832006.12.27 12:54modify4981.001.96131.96161.9663
44842006.12.27 12:57s/l4981.001.96161.96161.966330.0045083.15
44852006.12.28 13:26modify4991.001.96131.96151.9693
44862006.12.28 13:26modify4991.001.96131.96171.9693
44872006.12.28 13:26modify4991.001.96131.96221.9693
44882006.12.28 13:27modify4991.001.96131.96231.9693
44892006.12.28 13:27modify4991.001.96131.96241.9693
44902006.12.28 13:31modify4991.001.96131.96251.9693
44912006.12.28 13:31modify4991.001.96131.96261.9693
44922006.12.28 13:32modify4991.001.96131.96271.9693
44932006.12.28 13:32modify4991.001.96131.96281.9693
44942006.12.28 13:36modify4991.001.96131.96291.9693
44952006.12.28 13:36modify4991.001.96131.96321.9693
44962006.12.28 13:36modify4991.001.96131.96341.9693
44972006.12.28 13:36modify4991.001.96131.96361.9693
44982006.12.28 13:37modify4991.001.96131.96411.9693
44992006.12.28 13:37modify4991.001.96131.96421.9693
45002006.12.28 14:53s/l4991.001.96421.96421.9693286.5545369.70
45012006.12.28 14:53buy5001.001.96461.95301.9696
45022006.12.28 14:53buy5011.001.96461.95301.9726
45032006.12.29 07:07modify5001.001.96461.96461.9696
45042006.12.29 07:07modify5001.001.96461.96471.9696
45052006.12.29 07:08modify5001.001.96461.96481.9696
45062006.12.29 07:13modify5001.001.96461.96501.9696
45072006.12.29 07:14modify5001.001.96461.96511.9696
45082006.12.29 07:14modify5001.001.96461.96521.9696
45092006.12.29 07:35modify5001.001.96461.96531.9696
45102006.12.29 07:35modify5001.001.96461.96541.9696
45112006.12.29 07:42s/l5001.001.96541.96541.969678.8545448.55
45122007.01.02 07:28modify5011.001.96461.96461.9726
45132007.01.02 07:28modify5011.001.96461.96481.9726
45142007.01.02 07:28modify5011.001.96461.96491.9726
45152007.01.02 07:28modify5011.001.96461.96511.9726
45162007.01.02 07:29modify5011.001.96461.96521.9726
45172007.01.02 07:29modify5011.001.96461.96531.9726
45182007.01.02 07:29modify5011.001.96461.96541.9726
45192007.01.02 07:31modify5011.001.96461.96551.9726
45202007.01.02 07:31modify5011.001.96461.96571.9726
45212007.01.02 07:32modify5011.001.96461.96581.9726
45222007.01.02 07:32modify5011.001.96461.96591.9726
45232007.01.02 07:32modify5011.001.96461.96601.9726
45242007.01.02 07:33modify5011.001.96461.96611.9726
45252007.01.02 07:33modify5011.001.96461.96621.9726
45262007.01.02 07:33modify5011.001.96461.96631.9726
45272007.01.02 07:33modify5011.001.96461.96651.9726
45282007.01.02 08:25modify5011.001.96461.96661.9726
45292007.01.02 08:25modify5011.001.96461.96671.9726
45302007.01.02 08:25modify5011.001.96461.96681.9726
45312007.01.02 08:26modify5011.001.96461.96691.9726
45322007.01.02 08:26modify5011.001.96461.96701.9726
45332007.01.02 08:26modify5011.001.96461.96731.9726
45342007.01.02 08:26modify5011.001.96461.96741.9726
45352007.01.02 08:26modify5011.001.96461.96761.9726
45362007.01.02 08:26modify5011.001.96461.96771.9726
45372007.01.02 08:26modify5011.001.96461.96781.9726
45382007.01.02 08:26modify5011.001.96461.96801.9726
45392007.01.02 08:27modify5011.001.96461.96811.9726
45402007.01.02 08:27modify5011.001.96461.96831.9726
45412007.01.02 08:27modify5011.001.96461.96851.9726
45422007.01.02 08:27modify5011.001.96461.96881.9726
45432007.01.02 08:27modify5011.001.96461.96901.9726
45442007.01.02 08:27t/p5011.001.97261.96901.9726796.5546245.10
45452007.01.03 12:00sell5021.001.95931.97501.9543
45462007.01.03 12:00sell5031.001.95931.97501.9513
45472007.01.03 14:22modify5021.001.95931.95931.9543
45482007.01.03 14:29s/l5021.001.95931.95931.95430.0046245.10
45492007.01.03 15:00modify5031.001.95931.95931.9513
45502007.01.03 15:00modify5031.001.95931.95911.9513
45512007.01.03 15:00modify5031.001.95931.95881.9513
45522007.01.03 15:01modify5031.001.95931.95871.9513
45532007.01.03 15:01modify5031.001.95931.95861.9513
45542007.01.03 15:01modify5031.001.95931.95851.9513
45552007.01.03 15:01modify5031.001.95931.95831.9513
45562007.01.03 15:01modify5031.001.95931.95821.9513
45572007.01.03 15:01modify5031.001.95931.95811.9513
45582007.01.03 15:01modify5031.001.95931.95791.9513
45592007.01.03 15:01modify5031.001.95931.95771.9513
45602007.01.03 15:04modify5031.001.95931.95751.9513
45612007.01.03 15:05modify5031.001.95931.95741.9513
45622007.01.03 15:06modify5031.001.95931.95731.9513
45632007.01.03 15:06modify5031.001.95931.95721.9513
45642007.01.03 15:06modify5031.001.95931.95711.9513
45652007.01.03 15:06modify5031.001.95931.95691.9513
45662007.01.03 15:06modify5031.001.95931.95681.9513
45672007.01.03 15:06modify5031.001.95931.95661.9513
45682007.01.03 15:06modify5031.001.95931.95641.9513
45692007.01.03 15:06modify5031.001.95931.95631.9513
45702007.01.03 15:06modify5031.001.95931.95611.9513
45712007.01.03 15:06modify5031.001.95931.95581.9513
45722007.01.03 15:08modify5031.001.95931.95571.9513
45732007.01.03 15:08modify5031.001.95931.95551.9513
45742007.01.03 15:08modify5031.001.95931.95521.9513
45752007.01.03 15:08t/p5031.001.95131.95521.9513800.0047045.10
45762007.01.03 15:08sell5041.001.95071.97501.9457
45772007.01.03 15:08sell5051.001.95071.97501.9427
45782007.01.03 16:28modify5041.001.95071.95071.9457
45792007.01.03 16:31modify5041.001.95071.95061.9457
45802007.01.03 16:32modify5041.001.95071.95051.9457
45812007.01.03 16:32modify5041.001.95071.95041.9457
45822007.01.03 16:32modify5041.001.95071.95031.9457
45832007.01.03 16:32modify5041.001.95071.95021.9457
45842007.01.03 16:47s/l5041.001.95021.95021.945750.0047095.10
45852007.01.04 08:12modify5051.001.95071.95071.9427
45862007.01.04 08:12modify5051.001.95071.95031.9427
45872007.01.04 08:13modify5051.001.95071.95021.9427
45882007.01.04 08:13modify5051.001.95071.95001.9427
45892007.01.04 08:14modify5051.001.95071.94971.9427
45902007.01.04 08:14modify5051.001.95071.94951.9427
45912007.01.04 08:14modify5051.001.95071.94941.9427
45922007.01.04 08:24modify5051.001.95071.94921.9427
45932007.01.04 08:27modify5051.001.95071.94881.9427
45942007.01.04 08:33modify5051.001.95071.94871.9427
45952007.01.04 08:33modify5051.001.95071.94841.9427
45962007.01.04 08:39modify5051.001.95071.94831.9427
45972007.01.04 08:39modify5051.001.95071.94811.9427
45982007.01.04 08:39modify5051.001.95071.94781.9427
45992007.01.04 08:49modify5051.001.95071.94741.9427
46002007.01.04 08:49modify5051.001.95071.94721.9427
46012007.01.04 08:49modify5051.001.95071.94671.9427
46022007.01.04 08:49modify5051.001.95071.94641.9427
46032007.01.04 08:49t/p5051.001.94271.94641.9427801.2047896.30
46042007.01.08 20:00buy5061.001.93821.92621.9432
46052007.01.08 23:52modify5061.001.93821.93821.9432
46062007.01.08 23:54modify5061.001.93821.93831.9432
46072007.01.08 23:54modify5061.001.93821.93841.9432
46082007.01.09 00:01modify5061.001.93821.93851.9432
46092007.01.09 00:02modify5061.001.93821.93871.9432
46102007.01.09 00:02modify5061.001.93821.93881.9432
46112007.01.09 00:02modify5061.001.93821.93891.9432
46122007.01.09 00:02modify5061.001.93821.93901.9432
46132007.01.09 00:02modify5061.001.93821.93911.9432
46142007.01.09 00:04modify5061.001.93821.93921.9432
46152007.01.09 00:04modify5061.001.93821.93931.9432
46162007.01.09 00:05modify5061.001.93821.93941.9432
46172007.01.09 00:05modify5061.001.93821.93951.9432
46182007.01.09 00:05modify5061.001.93821.93961.9432
46192007.01.09 00:05modify5061.001.93821.93971.9432
46202007.01.09 00:05modify5061.001.93821.93981.9432
46212007.01.09 00:05modify5061.001.93821.93991.9432
46222007.01.09 00:05modify5061.001.93821.94001.9432
46232007.01.09 00:12modify5061.001.93821.94011.9432
46242007.01.09 00:12modify5061.001.93821.94021.9432
46252007.01.09 00:12modify5061.001.93821.94031.9432
46262007.01.09 00:12modify5061.001.93821.94041.9432
46272007.01.09 00:14modify5061.001.93821.94051.9432
46282007.01.09 00:14modify5061.001.93821.94081.9432
46292007.01.09 00:19modify5061.001.93821.94091.9432
46302007.01.09 00:20modify5061.001.93821.94111.9432
46312007.01.09 00:29modify5061.001.93821.94121.9432
46322007.01.09 00:44modify5061.001.93821.94131.9432
46332007.01.09 00:47modify5061.001.93821.94141.9432
46342007.01.09 00:47modify5061.001.93821.94161.9432
46352007.01.09 00:47t/p5061.001.94321.94161.9432498.8548395.15
46362007.01.10 04:00sell5071.001.93631.94541.9313
46372007.01.10 04:00sell5081.001.93631.94541.9283
46382007.01.10 15:09modify5071.001.93631.93611.9313
46392007.01.10 15:12modify5071.001.93631.93601.9313
46402007.01.10 15:13modify5071.001.93631.93591.9313
46412007.01.10 15:13modify5071.001.93631.93581.9313
46422007.01.10 15:13modify5071.001.93631.93551.9313
46432007.01.10 15:13modify5071.001.93631.93531.9313
46442007.01.10 15:13modify5071.001.93631.93501.9313
46452007.01.10 15:14modify5071.001.93631.93491.9313
46462007.01.10 15:14modify5071.001.93631.93481.9313
46472007.01.10 15:15modify5071.001.93631.93461.9313
46482007.01.10 15:15modify5071.001.93631.93441.9313
46492007.01.10 15:15modify5081.001.93631.93631.9283
46502007.01.10 15:15modify5071.001.93631.93431.9313
46512007.01.10 15:26modify5081.001.93631.93611.9283
46522007.01.10 15:26modify5071.001.93631.93411.9313
46532007.01.10 15:26modify5081.001.93631.93601.9283
46542007.01.10 15:26modify5071.001.93631.93401.9313
46552007.01.10 15:26modify5081.001.93631.93581.9283
46562007.01.10 15:26modify5071.001.93631.93381.9313
46572007.01.10 15:35s/l5071.001.93381.93381.9313250.0048645.15
46582007.01.10 20:47modify5081.001.93631.93571.9283
46592007.01.10 20:48modify5081.001.93631.93561.9283
46602007.01.10 21:19modify5081.001.93631.93551.9283
46612007.01.10 21:27modify5081.001.93631.93531.9283
46622007.01.10 21:27modify5081.001.93631.93511.9283
46632007.01.11 06:58s/l5081.001.93511.93511.9283121.2048766.35
46642007.01.11 16:00buy5091.001.94181.93121.9468
46652007.01.11 16:00buy5101.001.94181.93121.9498
46662007.01.11 16:53modify5091.001.94181.94201.9468
46672007.01.11 16:54modify5091.001.94181.94211.9468
46682007.01.11 16:55modify5091.001.94181.94221.9468
46692007.01.11 17:00modify5091.001.94181.94241.9468
46702007.01.11 17:03modify5091.001.94181.94251.9468
46712007.01.11 17:07modify5091.001.94181.94261.9468
46722007.01.11 17:07modify5091.001.94181.94271.9468
46732007.01.11 17:07modify5091.001.94181.94281.9468
46742007.01.11 17:07modify5091.001.94181.94291.9468
46752007.01.11 17:07modify5091.001.94181.94301.9468
46762007.01.11 17:16modify5091.001.94181.94311.9468
46772007.01.11 18:15modify5091.001.94181.94321.9468
46782007.01.11 18:15modify5091.001.94181.94331.9468
46792007.01.11 18:17modify5091.001.94181.94341.9468
46802007.01.11 18:48modify5091.001.94181.94351.9468
46812007.01.11 18:49modify5091.001.94181.94361.9468
46822007.01.11 18:59modify5091.001.94181.94371.9468
46832007.01.11 19:00modify5101.001.94181.94191.9498
46842007.01.11 19:00modify5091.001.94181.94391.9468
46852007.01.11 19:00modify5101.001.94181.94211.9498
46862007.01.11 19:00modify5091.001.94181.94411.9468
46872007.01.11 19:27s/l5091.001.94411.94411.9468230.0048996.35
46882007.01.11 21:06modify5101.001.94181.94221.9498
46892007.01.11 21:16modify5101.001.94181.94231.9498
46902007.01.11 21:24modify5101.001.94181.94241.9498
46912007.01.11 21:29modify5101.001.94181.94251.9498
46922007.01.12 01:03s/l5101.001.94251.94251.949868.8549065.20
46932007.01.17 00:00sell5111.001.96051.96491.9555
46942007.01.17 07:39s/l5111.001.96491.96491.9555-440.0048625.20
46952007.01.17 08:00buy5121.001.96491.95961.9699
46962007.01.17 08:00buy5131.001.96491.95961.9729
46972007.01.17 08:40modify5121.001.96491.96501.9699
46982007.01.17 08:41modify5121.001.96491.96511.9699
46992007.01.17 08:59s/l5121.001.96511.96511.969920.0048645.20
47002007.01.17 14:00modify5131.001.96491.96491.9729
47012007.01.17 14:00modify5131.001.96491.96501.9729
47022007.01.17 14:00modify5131.001.96491.96521.9729
47032007.01.17 14:00modify5131.001.96491.96531.9729
47042007.01.17 14:00modify5131.001.96491.96541.9729
47052007.01.17 14:15s/l5131.001.96541.96541.972950.0048695.20
47062007.01.24 08:00sell5141.001.97411.99131.9691
47072007.01.24 08:00sell5151.001.97411.99131.9661
47082007.01.24 08:16modify5141.001.97411.97401.9691
47092007.01.24 08:17modify5141.001.97411.97391.9691
47102007.01.24 08:23s/l5141.001.97391.97391.969120.0048715.20
47112007.01.24 09:30modify5151.001.97411.97401.9661
47122007.01.24 09:30modify5151.001.97411.97341.9661
47132007.01.24 09:36s/l5151.001.97341.97341.966170.0048785.20
47142007.01.24 09:36sell5161.001.97301.99131.9680
47152007.01.24 09:36sell5171.001.97301.99131.9650
47162007.01.24 09:42modify5161.001.97301.97301.9680
47172007.01.24 09:46s/l5161.001.97301.97301.96800.0048785.20
47182007.01.24 13:50modify5171.001.97301.97281.9650
47192007.01.24 13:50modify5171.001.97301.97261.9650
47202007.01.24 13:50modify5171.001.97301.97231.9650
47212007.01.24 13:52modify5171.001.97301.97211.9650
47222007.01.24 13:52modify5171.001.97301.97191.9650
47232007.01.24 13:52modify5171.001.97301.97181.9650
47242007.01.24 14:00modify5171.001.97301.97161.9650
47252007.01.24 14:00modify5171.001.97301.97141.9650
47262007.01.24 14:00modify5171.001.97301.97131.9650
47272007.01.24 14:00modify5171.001.97301.97111.9650
47282007.01.24 14:01modify5171.001.97301.97101.9650
47292007.01.24 14:01modify5171.001.97301.97091.9650
47302007.01.24 14:01modify5171.001.97301.97061.9650
47312007.01.24 14:02modify5171.001.97301.97051.9650
47322007.01.24 14:02modify5171.001.97301.97011.9650
47332007.01.24 14:43s/l5171.001.97011.97011.9650290.0049075.20