|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.03.01 00:00 - 2007.01.31 00:00 (2005.03.01 - 2007.01.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MM_Percent1=0; MM_Percent2=0; MM_Percent3=0; Setups=(NULL); DrawDown=20; Account_Type=0; Take_Profit1=50; Take_Profit2=80; Take_Profit3=300; Use_TS=true; Trailing_Stop1=15; Trailing_Stop2=35; Trailing_Stop3=50; Magic_Number1=772133; Magic_Number2=772188; Magic_Number3=377218; Slippage=3; Stop_Loss=40;
|Bars in test
|13033
|Ticks modelled
|4123541
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|39075.20
|Gross profit
|92261.60
|Gross loss
|-53186.40
|Profit factor
|1.73
|Expected payoff
|75.58
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|4338.80 (18.56%)
|Relative drawdown
|18.56% (4338.80)
|Total trades
|517
|Short positions (won %)
|266 (84.96%)
|Long positions (won %)
|251 (80.08%)
|Profit trades (% of total)
|427 (82.59%)
|Loss trades (% of total)
|90 (17.41%)
|Largest
|profit trade
|1200.40
|loss trade
|-2447.60
|Average
|profit trade
|216.07
|loss trade
|-590.96
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|43 (7401.75)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-3202.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7401.75 (43)
|consecutive loss (count of losses)
|-3202.30 (6)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.02 00:00
|sell
|1
|1.00
|1.9185
|1.9253
|1.9135
|2
|2005.03.02 01:03
|modify
|1
|1.00
|1.9185
|1.9185
|1.9135
|3
|2005.03.02 01:04
|modify
|1
|1.00
|1.9185
|1.9184
|1.9135
|4
|2005.03.02 01:50
|modify
|1
|1.00
|1.9185
|1.9183
|1.9135
|5
|2005.03.02 01:50
|modify
|1
|1.00
|1.9185
|1.9182
|1.9135
|6
|2005.03.02 01:50
|modify
|1
|1.00
|1.9185
|1.9181
|1.9135
|7
|2005.03.02 01:54
|s/l
|1
|1.00
|1.9181
|1.9181
|1.9135
|40.00
|10040.00
|8
|2005.03.02 01:54
|sell
|2
|1.00
|1.9177
|1.9253
|1.9127
|9
|2005.03.02 08:51
|modify
|2
|1.00
|1.9177
|1.9177
|1.9127
|10
|2005.03.02 08:51
|modify
|2
|1.00
|1.9177
|1.9172
|1.9127
|11
|2005.03.02 08:52
|modify
|2
|1.00
|1.9177
|1.9170
|1.9127
|12
|2005.03.02 08:53
|modify
|2
|1.00
|1.9177
|1.9168
|1.9127
|13
|2005.03.02 08:53
|modify
|2
|1.00
|1.9177
|1.9164
|1.9127
|14
|2005.03.02 08:53
|modify
|2
|1.00
|1.9177
|1.9160
|1.9127
|15
|2005.03.02 08:54
|modify
|2
|1.00
|1.9177
|1.9158
|1.9127
|16
|2005.03.02 08:54
|modify
|2
|1.00
|1.9177
|1.9153
|1.9127
|17
|2005.03.02 09:00
|modify
|2
|1.00
|1.9177
|1.9149
|1.9127
|18
|2005.03.02 09:00
|modify
|2
|1.00
|1.9177
|1.9144
|1.9127
|19
|2005.03.02 09:01
|t/p
|2
|1.00
|1.9127
|1.9144
|1.9127
|500.00
|10540.00
|20
|2005.03.04 16:00
|buy
|3
|1.00
|1.9261
|1.9054
|1.9311
|21
|2005.03.04 16:00
|buy
|4
|1.00
|1.9261
|1.9054
|1.9341
|22
|2005.03.04 16:07
|modify
|3
|1.00
|1.9261
|1.9261
|1.9311
|23
|2005.03.04 16:08
|s/l
|3
|1.00
|1.9261
|1.9261
|1.9311
|0.00
|10540.00
|24
|2005.03.08 14:55
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9262
|1.9341
|25
|2005.03.08 14:57
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9264
|1.9341
|26
|2005.03.08 14:57
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9265
|1.9341
|27
|2005.03.08 14:57
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9269
|1.9341
|28
|2005.03.08 14:57
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9272
|1.9341
|29
|2005.03.08 15:53
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9273
|1.9341
|30
|2005.03.08 15:53
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9275
|1.9341
|31
|2005.03.08 15:53
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9278
|1.9341
|32
|2005.03.08 15:55
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9280
|1.9341
|33
|2005.03.08 16:13
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9281
|1.9341
|34
|2005.03.08 16:16
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9283
|1.9341
|35
|2005.03.08 16:21
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9284
|1.9341
|36
|2005.03.08 16:21
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9286
|1.9341
|37
|2005.03.08 16:22
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9287
|1.9341
|38
|2005.03.08 16:23
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9289
|1.9341
|39
|2005.03.08 16:24
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9291
|1.9341
|40
|2005.03.08 16:24
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9292
|1.9341
|41
|2005.03.08 16:24
|modify
|4
|1.00
|1.9261
|1.9293
|1.9341
|42
|2005.03.08 16:46
|s/l
|4
|1.00
|1.9293
|1.9293
|1.9341
|317.70
|10857.70
|43
|2005.03.10 00:00
|sell
|5
|1.00
|1.9226
|1.9323
|1.9176
|44
|2005.03.10 18:17
|modify
|5
|1.00
|1.9226
|1.9224
|1.9176
|45
|2005.03.10 18:20
|s/l
|5
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.9176
|20.00
|10877.70
|46
|2005.03.10 20:00
|sell
|6
|1.00
|1.9219
|1.9311
|1.9169
|47
|2005.03.10 20:00
|sell
|7
|1.00
|1.9219
|1.9311
|1.9139
|48
|2005.03.11 08:54
|modify
|6
|1.00
|1.9219
|1.9217
|1.9169
|49
|2005.03.11 08:54
|modify
|6
|1.00
|1.9219
|1.9214
|1.9169
|50
|2005.03.11 08:54
|modify
|6
|1.00
|1.9219
|1.9209
|1.9169
|51
|2005.03.11 08:55
|s/l
|6
|1.00
|1.9209
|1.9209
|1.9169
|100.40
|10978.10
|52
|2005.03.11 08:58
|modify
|7
|1.00
|1.9219
|1.9216
|1.9139
|53
|2005.03.11 09:05
|modify
|7
|1.00
|1.9219
|1.9213
|1.9139
|54
|2005.03.11 09:05
|modify
|7
|1.00
|1.9219
|1.9212
|1.9139
|55
|2005.03.11 09:08
|modify
|7
|1.00
|1.9219
|1.9210
|1.9139
|56
|2005.03.11 09:08
|modify
|7
|1.00
|1.9219
|1.9209
|1.9139
|57
|2005.03.11 09:12
|modify
|7
|1.00
|1.9219
|1.9206
|1.9139
|58
|2005.03.11 09:12
|modify
|7
|1.00
|1.9219
|1.9205
|1.9139
|59
|2005.03.11 09:14
|modify
|7
|1.00
|1.9219
|1.9203
|1.9139
|60
|2005.03.11 09:15
|modify
|7
|1.00
|1.9219
|1.9202
|1.9139
|61
|2005.03.11 10:45
|s/l
|7
|1.00
|1.9202
|1.9202
|1.9139
|170.40
|11148.50
|62
|2005.03.11 20:00
|buy
|8
|1.00
|1.9258
|1.9214
|1.9308
|63
|2005.03.11 20:00
|buy
|9
|1.00
|1.9258
|1.9214
|1.9338
|64
|2005.03.13 23:15
|modify
|8
|1.00
|1.9258
|1.9259
|1.9308
|65
|2005.03.13 23:21
|modify
|8
|1.00
|1.9258
|1.9260
|1.9308
|66
|2005.03.13 23:21
|modify
|8
|1.00
|1.9258
|1.9261
|1.9308
|67
|2005.03.13 23:22
|modify
|8
|1.00
|1.9258
|1.9262
|1.9308
|68
|2005.03.14 00:17
|modify
|8
|1.00
|1.9258
|1.9263
|1.9308
|69
|2005.03.14 00:38
|s/l
|8
|1.00
|1.9263
|1.9263
|1.9308
|48.85
|11197.35
|70
|2005.03.14 07:22
|s/l
|9
|1.00
|1.9214
|1.9214
|1.9338
|-441.15
|10756.20
|71
|2005.03.14 08:00
|sell
|10
|1.00
|1.9204
|1.9278
|1.9154
|72
|2005.03.14 08:00
|sell
|11
|1.00
|1.9204
|1.9278
|1.9124
|73
|2005.03.14 08:03
|modify
|10
|1.00
|1.9204
|1.9204
|1.9154
|74
|2005.03.14 08:04
|modify
|10
|1.00
|1.9204
|1.9202
|1.9154
|75
|2005.03.14 08:04
|modify
|10
|1.00
|1.9204
|1.9201
|1.9154
|76
|2005.03.14 08:05
|modify
|10
|1.00
|1.9204
|1.9200
|1.9154
|77
|2005.03.14 08:05
|modify
|10
|1.00
|1.9204
|1.9199
|1.9154
|78
|2005.03.14 08:08
|s/l
|10
|1.00
|1.9199
|1.9199
|1.9154
|50.00
|10806.20
|79
|2005.03.14 14:18
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9204
|1.9124
|80
|2005.03.14 14:18
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9201
|1.9124
|81
|2005.03.14 14:18
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9196
|1.9124
|82
|2005.03.14 14:19
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9195
|1.9124
|83
|2005.03.14 14:21
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9194
|1.9124
|84
|2005.03.14 14:22
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9192
|1.9124
|85
|2005.03.14 14:22
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9189
|1.9124
|86
|2005.03.14 14:22
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9184
|1.9124
|87
|2005.03.14 14:31
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9183
|1.9124
|88
|2005.03.14 14:33
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9181
|1.9124
|89
|2005.03.14 14:59
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9180
|1.9124
|90
|2005.03.14 15:20
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9177
|1.9124
|91
|2005.03.14 15:20
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9176
|1.9124
|92
|2005.03.14 15:21
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9174
|1.9124
|93
|2005.03.14 15:21
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9170
|1.9124
|94
|2005.03.14 15:26
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9169
|1.9124
|95
|2005.03.14 15:26
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9168
|1.9124
|96
|2005.03.14 15:28
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9167
|1.9124
|97
|2005.03.14 15:28
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9165
|1.9124
|98
|2005.03.14 15:28
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9164
|1.9124
|99
|2005.03.14 15:29
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9163
|1.9124
|100
|2005.03.14 15:30
|modify
|11
|1.00
|1.9204
|1.9160
|1.9124
|101
|2005.03.14 15:30
|t/p
|11
|1.00
|1.9124
|1.9160
|1.9124
|800.00
|11606.20
|102
|2005.03.16 08:00
|buy
|12
|1.00
|1.9206
|1.9162
|1.9256
|103
|2005.03.16 08:00
|buy
|13
|1.00
|1.9206
|1.9162
|1.9286
|104
|2005.03.16 08:04
|modify
|12
|1.00
|1.9206
|1.9206
|1.9256
|105
|2005.03.16 08:04
|modify
|12
|1.00
|1.9206
|1.9210
|1.9256
|106
|2005.03.16 08:08
|s/l
|12
|1.00
|1.9210
|1.9210
|1.9256
|40.00
|11646.20
|107
|2005.03.16 10:40
|modify
|13
|1.00
|1.9206
|1.9206
|1.9286
|108
|2005.03.16 10:42
|modify
|13
|1.00
|1.9206
|1.9207
|1.9286
|109
|2005.03.16 11:27
|s/l
|13
|1.00
|1.9207
|1.9207
|1.9286
|10.00
|11656.20
|110
|2005.03.16 11:27
|buy
|14
|1.00
|1.9211
|1.9167
|1.9261
|111
|2005.03.16 11:27
|buy
|15
|1.00
|1.9211
|1.9167
|1.9291
|112
|2005.03.16 11:35
|modify
|14
|1.00
|1.9211
|1.9212
|1.9261
|113
|2005.03.16 11:36
|modify
|14
|1.00
|1.9211
|1.9213
|1.9261
|114
|2005.03.16 11:37
|modify
|14
|1.00
|1.9211
|1.9215
|1.9261
|115
|2005.03.16 11:37
|modify
|14
|1.00
|1.9211
|1.9216
|1.9261
|116
|2005.03.16 11:38
|modify
|14
|1.00
|1.9211
|1.9218
|1.9261
|117
|2005.03.16 11:38
|modify
|14
|1.00
|1.9211
|1.9222
|1.9261
|118
|2005.03.16 11:38
|modify
|14
|1.00
|1.9211
|1.9225
|1.9261
|119
|2005.03.16 11:39
|modify
|15
|1.00
|1.9211
|1.9212
|1.9291
|120
|2005.03.16 11:39
|modify
|14
|1.00
|1.9211
|1.9232
|1.9261
|121
|2005.03.16 11:39
|modify
|15
|1.00
|1.9211
|1.9213
|1.9291
|122
|2005.03.16 11:39
|modify
|14
|1.00
|1.9211
|1.9233
|1.9261
|123
|2005.03.16 11:40
|s/l
|14
|1.00
|1.9233
|1.9233
|1.9261
|220.00
|11876.20
|124
|2005.03.16 11:57
|modify
|15
|1.00
|1.9211
|1.9216
|1.9291
|125
|2005.03.16 11:58
|modify
|15
|1.00
|1.9211
|1.9219
|1.9291
|126
|2005.03.16 11:58
|modify
|15
|1.00
|1.9211
|1.9220
|1.9291
|127
|2005.03.16 13:09
|s/l
|15
|1.00
|1.9220
|1.9220
|1.9291
|90.00
|11966.20
|128
|2005.03.18 08:00
|sell
|16
|1.00
|1.9203
|1.9247
|1.9153
|129
|2005.03.18 08:00
|sell
|17
|1.00
|1.9203
|1.9247
|1.9123
|130
|2005.03.18 08:12
|modify
|16
|1.00
|1.9203
|1.9202
|1.9153
|131
|2005.03.18 08:13
|s/l
|16
|1.00
|1.9202
|1.9202
|1.9153
|10.00
|11976.20
|132
|2005.03.18 08:55
|modify
|17
|1.00
|1.9203
|1.9201
|1.9123
|133
|2005.03.18 08:56
|modify
|17
|1.00
|1.9203
|1.9196
|1.9123
|134
|2005.03.18 08:56
|modify
|17
|1.00
|1.9203
|1.9195
|1.9123
|135
|2005.03.18 08:57
|modify
|17
|1.00
|1.9203
|1.9193
|1.9123
|136
|2005.03.18 08:57
|modify
|17
|1.00
|1.9203
|1.9187
|1.9123
|137
|2005.03.18 09:16
|modify
|17
|1.00
|1.9203
|1.9186
|1.9123
|138
|2005.03.18 10:35
|s/l
|17
|1.00
|1.9186
|1.9186
|1.9123
|170.00
|12146.20
|139
|2005.03.18 10:35
|sell
|18
|1.00
|1.9184
|1.9228
|1.9134
|140
|2005.03.18 10:35
|sell
|19
|1.00
|1.9184
|1.9228
|1.9104
|141
|2005.03.18 10:52
|modify
|18
|1.00
|1.9184
|1.9184
|1.9134
|142
|2005.03.18 10:52
|modify
|18
|1.00
|1.9184
|1.9183
|1.9134
|143
|2005.03.18 10:56
|modify
|18
|1.00
|1.9184
|1.9182
|1.9134
|144
|2005.03.18 10:57
|modify
|18
|1.00
|1.9184
|1.9181
|1.9134
|145
|2005.03.18 10:57
|modify
|18
|1.00
|1.9184
|1.9180
|1.9134
|146
|2005.03.18 11:00
|modify
|18
|1.00
|1.9184
|1.9179
|1.9134
|147
|2005.03.18 11:00
|modify
|18
|1.00
|1.9184
|1.9178
|1.9134
|148
|2005.03.18 11:05
|s/l
|18
|1.00
|1.9178
|1.9178
|1.9134
|60.00
|12206.20
|149
|2005.03.18 13:20
|modify
|19
|1.00
|1.9184
|1.9180
|1.9104
|150
|2005.03.18 13:21
|modify
|19
|1.00
|1.9184
|1.9179
|1.9104
|151
|2005.03.18 13:21
|modify
|19
|1.00
|1.9184
|1.9178
|1.9104
|152
|2005.03.18 14:02
|modify
|19
|1.00
|1.9184
|1.9174
|1.9104
|153
|2005.03.18 14:03
|modify
|19
|1.00
|1.9184
|1.9172
|1.9104
|154
|2005.03.18 14:03
|modify
|19
|1.00
|1.9184
|1.9171
|1.9104
|155
|2005.03.18 14:32
|modify
|19
|1.00
|1.9184
|1.9168
|1.9104
|156
|2005.03.18 14:34
|modify
|19
|1.00
|1.9184
|1.9165
|1.9104
|157
|2005.03.18 14:35
|modify
|19
|1.00
|1.9184
|1.9164
|1.9104
|158
|2005.03.18 15:07
|s/l
|19
|1.00
|1.9164
|1.9164
|1.9104
|200.00
|12406.20
|159
|2005.03.29 08:00
|buy
|20
|1.00
|1.8727
|1.8593
|1.8777
|160
|2005.03.29 08:00
|buy
|21
|1.00
|1.8727
|1.8593
|1.8807
|161
|2005.03.29 09:32
|modify
|20
|1.00
|1.8727
|1.8728
|1.8777
|162
|2005.03.29 09:32
|modify
|20
|1.00
|1.8727
|1.8731
|1.8777
|163
|2005.03.29 09:36
|modify
|20
|1.00
|1.8727
|1.8732
|1.8777
|164
|2005.03.29 09:36
|modify
|20
|1.00
|1.8727
|1.8734
|1.8777
|165
|2005.03.29 09:41
|modify
|20
|1.00
|1.8727
|1.8735
|1.8777
|166
|2005.03.29 09:47
|modify
|20
|1.00
|1.8727
|1.8736
|1.8777
|167
|2005.03.29 09:52
|s/l
|20
|1.00
|1.8736
|1.8736
|1.8777
|90.00
|12496.20
|168
|2005.03.29 20:18
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8728
|1.8807
|169
|2005.03.29 20:18
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8730
|1.8807
|170
|2005.03.29 20:35
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8731
|1.8807
|171
|2005.03.29 20:42
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8732
|1.8807
|172
|2005.03.29 20:42
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8733
|1.8807
|173
|2005.03.30 03:08
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8734
|1.8807
|174
|2005.03.30 03:17
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8735
|1.8807
|175
|2005.03.30 03:18
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8736
|1.8807
|176
|2005.03.30 03:18
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8738
|1.8807
|177
|2005.03.30 03:18
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8740
|1.8807
|178
|2005.03.30 03:19
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8741
|1.8807
|179
|2005.03.30 03:19
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8744
|1.8807
|180
|2005.03.30 04:05
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8745
|1.8807
|181
|2005.03.30 04:05
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8746
|1.8807
|182
|2005.03.30 04:10
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8747
|1.8807
|183
|2005.03.30 04:10
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8748
|1.8807
|184
|2005.03.30 04:34
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8749
|1.8807
|185
|2005.03.30 04:37
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8751
|1.8807
|186
|2005.03.30 04:38
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8754
|1.8807
|187
|2005.03.30 04:38
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8756
|1.8807
|188
|2005.03.30 05:06
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8758
|1.8807
|189
|2005.03.30 05:07
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8760
|1.8807
|190
|2005.03.30 05:10
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8765
|1.8807
|191
|2005.03.30 05:10
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8766
|1.8807
|192
|2005.03.30 05:14
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8768
|1.8807
|193
|2005.03.30 05:14
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8769
|1.8807
|194
|2005.03.30 05:16
|modify
|21
|1.00
|1.8727
|1.8771
|1.8807
|195
|2005.03.30 05:16
|t/p
|21
|1.00
|1.8807
|1.8771
|1.8807
|798.85
|13295.05
|196
|2005.04.01 16:00
|sell
|22
|1.00
|1.8783
|1.8921
|1.8733
|197
|2005.04.01 16:00
|sell
|23
|1.00
|1.8783
|1.8921
|1.8703
|198
|2005.04.04 06:25
|modify
|22
|1.00
|1.8783
|1.8783
|1.8733
|199
|2005.04.04 06:26
|modify
|22
|1.00
|1.8783
|1.8781
|1.8733
|200
|2005.04.04 06:27
|modify
|22
|1.00
|1.8783
|1.8780
|1.8733
|201
|2005.04.04 06:31
|s/l
|22
|1.00
|1.8780
|1.8780
|1.8733
|30.40
|13325.45
|202
|2005.04.04 07:57
|modify
|23
|1.00
|1.8783
|1.8783
|1.8703
|203
|2005.04.04 07:59
|modify
|23
|1.00
|1.8783
|1.8782
|1.8703
|204
|2005.04.04 08:00
|modify
|23
|1.00
|1.8783
|1.8781
|1.8703
|205
|2005.04.04 08:19
|modify
|23
|1.00
|1.8783
|1.8779
|1.8703
|206
|2005.04.04 08:19
|modify
|23
|1.00
|1.8783
|1.8775
|1.8703
|207
|2005.04.04 08:40
|modify
|23
|1.00
|1.8783
|1.8772
|1.8703
|208
|2005.04.04 08:51
|modify
|23
|1.00
|1.8783
|1.8770
|1.8703
|209
|2005.04.04 09:34
|s/l
|23
|1.00
|1.8770
|1.8770
|1.8703
|130.40
|13455.85
|210
|2005.04.05 20:00
|buy
|24
|1.00
|1.8812
|1.8768
|1.8862
|211
|2005.04.05 20:00
|buy
|25
|1.00
|1.8812
|1.8768
|1.8892
|212
|2005.04.06 02:56
|modify
|24
|1.00
|1.8812
|1.8813
|1.8862
|213
|2005.04.06 02:56
|modify
|24
|1.00
|1.8812
|1.8816
|1.8862
|214
|2005.04.06 03:04
|s/l
|24
|1.00
|1.8816
|1.8816
|1.8862
|38.85
|13494.70
|215
|2005.04.06 06:43
|modify
|25
|1.00
|1.8812
|1.8812
|1.8892
|216
|2005.04.06 06:44
|modify
|25
|1.00
|1.8812
|1.8815
|1.8892
|217
|2005.04.06 08:05
|s/l
|25
|1.00
|1.8815
|1.8815
|1.8892
|28.85
|13523.55
|218
|2005.04.07 16:00
|sell
|26
|1.00
|1.8766
|1.8810
|1.8716
|219
|2005.04.07 16:00
|sell
|27
|1.00
|1.8766
|1.8810
|1.8686
|220
|2005.04.07 17:10
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8765
|1.8716
|221
|2005.04.07 17:10
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8762
|1.8716
|222
|2005.04.07 17:11
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8761
|1.8716
|223
|2005.04.07 17:11
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8758
|1.8716
|224
|2005.04.07 17:12
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8757
|1.8716
|225
|2005.04.07 17:12
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8756
|1.8716
|226
|2005.04.07 17:13
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8754
|1.8716
|227
|2005.04.07 17:19
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8752
|1.8716
|228
|2005.04.07 17:19
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8751
|1.8716
|229
|2005.04.07 17:23
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8748
|1.8716
|230
|2005.04.07 17:23
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8764
|1.8686
|231
|2005.04.07 17:23
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8744
|1.8716
|232
|2005.04.07 17:33
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8762
|1.8686
|233
|2005.04.07 17:33
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8742
|1.8716
|234
|2005.04.07 17:42
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8761
|1.8686
|235
|2005.04.07 17:42
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8741
|1.8716
|236
|2005.04.07 17:47
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8758
|1.8686
|237
|2005.04.07 17:47
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8738
|1.8716
|238
|2005.04.07 17:48
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8756
|1.8686
|239
|2005.04.07 17:48
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8736
|1.8716
|240
|2005.04.07 17:49
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8753
|1.8686
|241
|2005.04.07 17:49
|modify
|26
|1.00
|1.8766
|1.8733
|1.8716
|242
|2005.04.07 17:50
|t/p
|26
|1.00
|1.8716
|1.8733
|1.8716
|500.00
|14023.55
|243
|2005.04.07 17:50
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8751
|1.8686
|244
|2005.04.07 17:50
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8750
|1.8686
|245
|2005.04.07 17:51
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8749
|1.8686
|246
|2005.04.07 17:51
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8746
|1.8686
|247
|2005.04.07 17:51
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8741
|1.8686
|248
|2005.04.07 18:25
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8740
|1.8686
|249
|2005.04.07 18:26
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8738
|1.8686
|250
|2005.04.07 18:26
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8734
|1.8686
|251
|2005.04.07 18:27
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8731
|1.8686
|252
|2005.04.07 18:28
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8729
|1.8686
|253
|2005.04.07 18:28
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8725
|1.8686
|254
|2005.04.07 18:38
|modify
|27
|1.00
|1.8766
|1.8724
|1.8686
|255
|2005.04.07 18:38
|t/p
|27
|1.00
|1.8686
|1.8724
|1.8686
|800.00
|14823.55
|256
|2005.04.07 18:38
|sell
|28
|1.00
|1.8680
|1.8755
|1.8630
|257
|2005.04.07 18:38
|sell
|29
|1.00
|1.8680
|1.8755
|1.8600
|258
|2005.04.08 14:55
|s/l
|28
|1.00
|1.8755
|1.8755
|1.8630
|-749.60
|14073.95
|259
|2005.04.08 14:55
|s/l
|29
|1.00
|1.8755
|1.8755
|1.8600
|-749.60
|13324.35
|260
|2005.04.08 16:00
|buy
|30
|1.00
|1.8831
|1.8787
|1.8881
|261
|2005.04.08 16:00
|buy
|31
|1.00
|1.8831
|1.8787
|1.8911
|262
|2005.04.08 16:05
|modify
|30
|1.00
|1.8831
|1.8831
|1.8881
|263
|2005.04.08 16:05
|modify
|30
|1.00
|1.8831
|1.8832
|1.8881
|264
|2005.04.08 16:08
|s/l
|30
|1.00
|1.8832
|1.8832
|1.8881
|10.00
|13334.35
|265
|2005.04.11 07:57
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8832
|1.8911
|266
|2005.04.11 07:58
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8836
|1.8911
|267
|2005.04.11 07:58
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8840
|1.8911
|268
|2005.04.11 08:00
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8841
|1.8911
|269
|2005.04.11 08:02
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8843
|1.8911
|270
|2005.04.11 08:02
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8847
|1.8911
|271
|2005.04.11 08:02
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8849
|1.8911
|272
|2005.04.11 08:02
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8852
|1.8911
|273
|2005.04.11 08:02
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8854
|1.8911
|274
|2005.04.11 08:02
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8857
|1.8911
|275
|2005.04.11 08:05
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8858
|1.8911
|276
|2005.04.11 08:06
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8860
|1.8911
|277
|2005.04.11 08:09
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8861
|1.8911
|278
|2005.04.11 08:10
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8862
|1.8911
|279
|2005.04.11 08:11
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8863
|1.8911
|280
|2005.04.11 08:11
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8865
|1.8911
|281
|2005.04.11 08:31
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8868
|1.8911
|282
|2005.04.11 08:31
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8872
|1.8911
|283
|2005.04.11 08:32
|modify
|31
|1.00
|1.8831
|1.8875
|1.8911
|284
|2005.04.11 08:32
|t/p
|31
|1.00
|1.8911
|1.8875
|1.8911
|798.85
|14133.20
|285
|2005.04.14 08:00
|sell
|32
|1.00
|1.8879
|1.8923
|1.8829
|286
|2005.04.14 08:00
|sell
|33
|1.00
|1.8879
|1.8923
|1.8799
|287
|2005.04.14 09:11
|modify
|32
|1.00
|1.8879
|1.8878
|1.8829
|288
|2005.04.14 09:12
|modify
|32
|1.00
|1.8879
|1.8875
|1.8829
|289
|2005.04.14 09:12
|modify
|32
|1.00
|1.8879
|1.8874
|1.8829
|290
|2005.04.14 09:14
|s/l
|32
|1.00
|1.8874
|1.8874
|1.8829
|50.00
|14183.20
|291
|2005.04.14 10:33
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8878
|1.8799
|292
|2005.04.14 10:34
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8875
|1.8799
|293
|2005.04.14 10:35
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8871
|1.8799
|294
|2005.04.14 11:12
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8869
|1.8799
|295
|2005.04.14 11:13
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8866
|1.8799
|296
|2005.04.14 11:14
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8864
|1.8799
|297
|2005.04.14 11:14
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8860
|1.8799
|298
|2005.04.14 11:15
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8859
|1.8799
|299
|2005.04.14 11:22
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8858
|1.8799
|300
|2005.04.14 11:22
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8854
|1.8799
|301
|2005.04.14 11:23
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8851
|1.8799
|302
|2005.04.14 11:23
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8850
|1.8799
|303
|2005.04.14 11:24
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8848
|1.8799
|304
|2005.04.14 11:24
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8847
|1.8799
|305
|2005.04.14 12:53
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8846
|1.8799
|306
|2005.04.14 12:53
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8842
|1.8799
|307
|2005.04.14 13:00
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8840
|1.8799
|308
|2005.04.14 13:00
|modify
|33
|1.00
|1.8879
|1.8838
|1.8799
|309
|2005.04.14 13:00
|t/p
|33
|1.00
|1.8799
|1.8838
|1.8799
|800.00
|14983.20
|310
|2005.04.15 16:00
|buy
|34
|1.00
|1.8932
|1.8757
|1.8982
|311
|2005.04.15 16:00
|buy
|35
|1.00
|1.8932
|1.8757
|1.9012
|312
|2005.04.15 16:00
|buy
|36
|1.00
|1.8932
|1.8757
|1.9232
|313
|2005.04.18 07:30
|modify
|34
|1.00
|1.8932
|1.8933
|1.8982
|314
|2005.04.18 07:30
|modify
|34
|1.00
|1.8932
|1.8937
|1.8982
|315
|2005.04.18 07:31
|modify
|34
|1.00
|1.8932
|1.8938
|1.8982
|316
|2005.04.18 07:31
|modify
|34
|1.00
|1.8932
|1.8940
|1.8982
|317
|2005.04.18 07:31
|modify
|34
|1.00
|1.8932
|1.8943
|1.8982
|318
|2005.04.18 07:32
|modify
|34
|1.00
|1.8932
|1.8946
|1.8982
|319
|2005.04.18 07:32
|modify
|34
|1.00
|1.8932
|1.8950
|1.8982
|320
|2005.04.18 07:33
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8932
|1.9012
|321
|2005.04.18 07:33
|modify
|34
|1.00
|1.8932
|1.8952
|1.8982
|322
|2005.04.18 07:33
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8935
|1.9012
|323
|2005.04.18 07:33
|modify
|34
|1.00
|1.8932
|1.8955
|1.8982
|324
|2005.04.18 07:50
|s/l
|34
|1.00
|1.8955
|1.8955
|1.8982
|228.85
|15212.05
|325
|2005.04.18 08:24
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8938
|1.9012
|326
|2005.04.18 08:31
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8939
|1.9012
|327
|2005.04.18 08:31
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8942
|1.9012
|328
|2005.04.18 08:31
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8946
|1.9012
|329
|2005.04.18 08:31
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8934
|1.9232
|330
|2005.04.18 08:31
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8949
|1.9012
|331
|2005.04.18 08:32
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8936
|1.9232
|332
|2005.04.18 08:32
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8951
|1.9012
|333
|2005.04.18 08:33
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8939
|1.9232
|334
|2005.04.18 08:33
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8954
|1.9012
|335
|2005.04.18 08:38
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8941
|1.9232
|336
|2005.04.18 08:38
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8956
|1.9012
|337
|2005.04.18 08:39
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8943
|1.9232
|338
|2005.04.18 08:39
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8958
|1.9012
|339
|2005.04.18 08:39
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8945
|1.9232
|340
|2005.04.18 08:39
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8960
|1.9012
|341
|2005.04.18 08:40
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8947
|1.9232
|342
|2005.04.18 08:40
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8962
|1.9012
|343
|2005.04.18 08:40
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8949
|1.9232
|344
|2005.04.18 08:40
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8964
|1.9012
|345
|2005.04.18 08:41
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8951
|1.9232
|346
|2005.04.18 08:41
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8966
|1.9012
|347
|2005.04.18 08:41
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8953
|1.9232
|348
|2005.04.18 08:41
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8968
|1.9012
|349
|2005.04.18 08:42
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8954
|1.9232
|350
|2005.04.18 08:42
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8969
|1.9012
|351
|2005.04.18 08:55
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8955
|1.9232
|352
|2005.04.18 08:55
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8970
|1.9012
|353
|2005.04.18 08:55
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8956
|1.9232
|354
|2005.04.18 08:55
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8971
|1.9012
|355
|2005.04.18 09:03
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8957
|1.9232
|356
|2005.04.18 09:03
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8972
|1.9012
|357
|2005.04.18 09:41
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8958
|1.9232
|358
|2005.04.18 09:41
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8973
|1.9012
|359
|2005.04.18 09:41
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8961
|1.9232
|360
|2005.04.18 09:41
|modify
|35
|1.00
|1.8932
|1.8976
|1.9012
|361
|2005.04.18 10:43
|t/p
|35
|1.00
|1.9012
|1.8976
|1.9012
|798.85
|16010.90
|362
|2005.04.18 10:43
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8962
|1.9232
|363
|2005.04.18 13:12
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8963
|1.9232
|364
|2005.04.18 13:13
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8964
|1.9232
|365
|2005.04.18 13:13
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8965
|1.9232
|366
|2005.04.18 13:15
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8967
|1.9232
|367
|2005.04.18 13:15
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8970
|1.9232
|368
|2005.04.18 14:32
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8971
|1.9232
|369
|2005.04.18 14:43
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8974
|1.9232
|370
|2005.04.18 14:43
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8977
|1.9232
|371
|2005.04.18 14:47
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8978
|1.9232
|372
|2005.04.18 14:47
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8980
|1.9232
|373
|2005.04.18 14:53
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8983
|1.9232
|374
|2005.04.18 14:58
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8984
|1.9232
|375
|2005.04.18 14:58
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8987
|1.9232
|376
|2005.04.18 14:58
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8991
|1.9232
|377
|2005.04.18 14:59
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8992
|1.9232
|378
|2005.04.18 15:01
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8993
|1.9232
|379
|2005.04.18 15:20
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8994
|1.9232
|380
|2005.04.18 15:21
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8997
|1.9232
|381
|2005.04.18 15:43
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.8999
|1.9232
|382
|2005.04.18 15:43
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.9000
|1.9232
|383
|2005.04.18 15:46
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.9001
|1.9232
|384
|2005.04.18 15:47
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.9003
|1.9232
|385
|2005.04.18 15:47
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.9007
|1.9232
|386
|2005.04.18 15:49
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.9008
|1.9232
|387
|2005.04.18 15:51
|modify
|36
|1.00
|1.8932
|1.9009
|1.9232
|388
|2005.04.18 23:53
|s/l
|36
|1.00
|1.9009
|1.9009
|1.9232
|768.85
|16779.75
|389
|2005.04.21 12:00
|sell
|37
|1.00
|1.9072
|1.9218
|1.9022
|390
|2005.04.21 12:00
|sell
|38
|1.00
|1.9072
|1.9218
|1.8992
|391
|2005.04.26 07:59
|modify
|37
|1.00
|1.9072
|1.9071
|1.9022
|392
|2005.04.26 07:59
|modify
|37
|1.00
|1.9072
|1.9069
|1.9022
|393
|2005.04.26 07:59
|modify
|37
|1.00
|1.9072
|1.9064
|1.9022
|394
|2005.04.26 08:05
|modify
|37
|1.00
|1.9072
|1.9063
|1.9022
|395
|2005.04.26 08:08
|s/l
|37
|1.00
|1.9063
|1.9063
|1.9022
|91.20
|16870.95
|396
|2005.04.26 11:08
|modify
|38
|1.00
|1.9072
|1.9072
|1.8992
|397
|2005.04.26 11:08
|modify
|38
|1.00
|1.9072
|1.9071
|1.8992
|398
|2005.04.26 11:21
|modify
|38
|1.00
|1.9072
|1.9069
|1.8992
|399
|2005.04.26 11:37
|s/l
|38
|1.00
|1.9069
|1.9069
|1.8992
|31.20
|16902.15
|400
|2005.04.28 12:00
|buy
|39
|1.00
|1.9069
|1.8998
|1.9119
|401
|2005.04.28 12:00
|buy
|40
|1.00
|1.9069
|1.8998
|1.9149
|402
|2005.04.28 12:36
|modify
|39
|1.00
|1.9069
|1.9070
|1.9119
|403
|2005.04.28 12:36
|modify
|39
|1.00
|1.9069
|1.9075
|1.9119
|404
|2005.04.28 12:37
|modify
|39
|1.00
|1.9069
|1.9076
|1.9119
|405
|2005.04.28 12:37
|modify
|39
|1.00
|1.9069
|1.9078
|1.9119
|406
|2005.04.28 12:37
|modify
|39
|1.00
|1.9069
|1.9081
|1.9119
|407
|2005.04.28 12:37
|modify
|39
|1.00
|1.9069
|1.9085
|1.9119
|408
|2005.04.28 12:40
|s/l
|39
|1.00
|1.9085
|1.9085
|1.9119
|160.00
|17062.15
|409
|2005.04.28 12:44
|modify
|40
|1.00
|1.9069
|1.9071
|1.9149
|410
|2005.04.28 12:48
|s/l
|40
|1.00
|1.9071
|1.9071
|1.9149
|20.00
|17082.15
|411
|2005.04.28 12:48
|buy
|41
|1.00
|1.9075
|1.8998
|1.9125
|412
|2005.04.28 12:48
|buy
|42
|1.00
|1.9075
|1.8998
|1.9155
|413
|2005.04.28 14:29
|modify
|41
|1.00
|1.9075
|1.9075
|1.9125
|414
|2005.04.28 14:29
|modify
|41
|1.00
|1.9075
|1.9077
|1.9125
|415
|2005.04.28 14:30
|modify
|41
|1.00
|1.9075
|1.9079
|1.9125
|416
|2005.04.28 14:30
|modify
|41
|1.00
|1.9075
|1.9082
|1.9125
|417
|2005.04.28 14:34
|modify
|41
|1.00
|1.9075
|1.9083
|1.9125
|418
|2005.04.28 14:34
|modify
|41
|1.00
|1.9075
|1.9085
|1.9125
|419
|2005.04.28 14:38
|modify
|41
|1.00
|1.9075
|1.9086
|1.9125
|420
|2005.04.28 14:38
|modify
|41
|1.00
|1.9075
|1.9090
|1.9125
|421
|2005.04.28 14:39
|modify
|41
|1.00
|1.9075
|1.9091
|1.9125
|422
|2005.04.28 14:39
|modify
|41
|1.00
|1.9075
|1.9093
|1.9125
|423
|2005.04.28 14:45
|s/l
|41
|1.00
|1.9093
|1.9093
|1.9125
|180.00
|17262.15
|424
|2005.04.29 04:39
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9075
|1.9155
|425
|2005.04.29 04:40
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9077
|1.9155
|426
|2005.04.29 04:40
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9080
|1.9155
|427
|2005.04.29 04:40
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9082
|1.9155
|428
|2005.04.29 04:40
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9085
|1.9155
|429
|2005.04.29 04:41
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9086
|1.9155
|430
|2005.04.29 04:41
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9090
|1.9155
|431
|2005.04.29 04:41
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9094
|1.9155
|432
|2005.04.29 04:42
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9095
|1.9155
|433
|2005.04.29 04:42
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9096
|1.9155
|434
|2005.04.29 04:43
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9098
|1.9155
|435
|2005.04.29 04:43
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9101
|1.9155
|436
|2005.04.29 04:43
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9103
|1.9155
|437
|2005.04.29 04:43
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9107
|1.9155
|438
|2005.04.29 04:44
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9110
|1.9155
|439
|2005.04.29 04:44
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9112
|1.9155
|440
|2005.04.29 04:44
|modify
|42
|1.00
|1.9075
|1.9114
|1.9155
|441
|2005.04.29 04:59
|s/l
|42
|1.00
|1.9114
|1.9114
|1.9155
|388.85
|17651.00
|442
|2005.05.02 00:00
|sell
|43
|1.00
|1.9044
|1.9163
|1.8994
|443
|2005.05.02 00:00
|sell
|44
|1.00
|1.9044
|1.9163
|1.8964
|444
|2005.05.02 06:55
|modify
|43
|1.00
|1.9044
|1.9044
|1.8994
|445
|2005.05.02 06:55
|modify
|43
|1.00
|1.9044
|1.9041
|1.8994
|446
|2005.05.02 06:55
|modify
|43
|1.00
|1.9044
|1.9040
|1.8994
|447
|2005.05.02 06:55
|modify
|43
|1.00
|1.9044
|1.9036
|1.8994
|448
|2005.05.02 06:58
|s/l
|43
|1.00
|1.9036
|1.9036
|1.8994
|80.00
|17731.00
|449
|2005.05.02 12:46
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9044
|1.8964
|450
|2005.05.02 12:52
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9043
|1.8964
|451
|2005.05.02 12:56
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9042
|1.8964
|452
|2005.05.02 12:57
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9039
|1.8964
|453
|2005.05.02 12:58
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9037
|1.8964
|454
|2005.05.02 12:59
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9035
|1.8964
|455
|2005.05.02 12:59
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9031
|1.8964
|456
|2005.05.02 13:05
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9030
|1.8964
|457
|2005.05.02 13:10
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9027
|1.8964
|458
|2005.05.02 13:38
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9026
|1.8964
|459
|2005.05.02 13:39
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9025
|1.8964
|460
|2005.05.02 13:40
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9023
|1.8964
|461
|2005.05.02 13:40
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9019
|1.8964
|462
|2005.05.02 13:40
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9014
|1.8964
|463
|2005.05.02 14:04
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9012
|1.8964
|464
|2005.05.02 14:04
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9008
|1.8964
|465
|2005.05.02 14:04
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9006
|1.8964
|466
|2005.05.02 14:04
|modify
|44
|1.00
|1.9044
|1.9001
|1.8964
|467
|2005.05.02 14:06
|t/p
|44
|1.00
|1.8964
|1.9001
|1.8964
|800.00
|18531.00
|468
|2005.05.04 08:00
|buy
|45
|1.00
|1.8987
|1.8887
|1.9037
|469
|2005.05.04 08:46
|modify
|45
|1.00
|1.8987
|1.8988
|1.9037
|470
|2005.05.04 08:50
|modify
|45
|1.00
|1.8987
|1.8989
|1.9037
|471
|2005.05.04 08:51
|modify
|45
|1.00
|1.8987
|1.8990
|1.9037
|472
|2005.05.04 09:11
|s/l
|45
|1.00
|1.8990
|1.8990
|1.9037
|30.00
|18561.00
|473
|2005.05.04 09:11
|buy
|46
|1.00
|1.8993
|1.8887
|1.9043
|474
|2005.05.04 09:16
|modify
|46
|1.00
|1.8993
|1.8993
|1.9043
|475
|2005.05.04 09:16
|modify
|46
|1.00
|1.8993
|1.8994
|1.9043
|476
|2005.05.04 09:40
|modify
|46
|1.00
|1.8993
|1.8995
|1.9043
|477
|2005.05.04 09:40
|modify
|46
|1.00
|1.8993
|1.8997
|1.9043
|478
|2005.05.04 09:41
|modify
|46
|1.00
|1.8993
|1.8998
|1.9043
|479
|2005.05.04 09:41
|modify
|46
|1.00
|1.8993
|1.9000
|1.9043
|480
|2005.05.04 09:42
|modify
|46
|1.00
|1.8993
|1.9001
|1.9043
|481
|2005.05.04 09:57
|s/l
|46
|1.00
|1.9001
|1.9001
|1.9043
|80.00
|18641.00
|482
|2005.05.04 09:57
|buy
|47
|1.00
|1.9004
|1.8887
|1.9054
|483
|2005.05.04 09:57
|buy
|48
|1.00
|1.9004
|1.8887
|1.9084
|484
|2005.05.04 10:28
|modify
|47
|1.00
|1.9004
|1.9004
|1.9054
|485
|2005.05.04 10:29
|modify
|47
|1.00
|1.9004
|1.9005
|1.9054
|486
|2005.05.04 10:32
|modify
|47
|1.00
|1.9004
|1.9006
|1.9054
|487
|2005.05.04 10:32
|modify
|47
|1.00
|1.9004
|1.9008
|1.9054
|488
|2005.05.04 10:38
|s/l
|47
|1.00
|1.9008
|1.9008
|1.9054
|40.00
|18681.00
|489
|2005.05.05 05:47
|modify
|48
|1.00
|1.9004
|1.9004
|1.9084
|490
|2005.05.05 05:47
|modify
|48
|1.00
|1.9004
|1.9009
|1.9084
|491
|2005.05.05 05:47
|modify
|48
|1.00
|1.9004
|1.9014
|1.9084
|492
|2005.05.05 05:50
|modify
|48
|1.00
|1.9004
|1.9015
|1.9084
|493
|2005.05.05 05:50
|modify
|48
|1.00
|1.9004
|1.9017
|1.9084
|494
|2005.05.05 05:50
|modify
|48
|1.00
|1.9004
|1.9020
|1.9084
|495
|2005.05.05 05:50
|modify
|48
|1.00
|1.9004
|1.9022
|1.9084
|496
|2005.05.05 05:50
|modify
|48
|1.00
|1.9004
|1.9025
|1.9084
|497
|2005.05.05 06:05
|modify
|48
|1.00
|1.9004
|1.9028
|1.9084
|498
|2005.05.05 06:05
|modify
|48
|1.00
|1.9004
|1.9029
|1.9084
|499
|2005.05.05 08:16
|s/l
|48
|1.00
|1.9029
|1.9029
|1.9084
|246.55
|18927.55
|500
|2005.05.06 08:00
|sell
|49
|1.00
|1.8966
|1.9079
|1.8916
|501
|2005.05.06 08:00
|sell
|50
|1.00
|1.8966
|1.9079
|1.8886
|502
|2005.05.06 12:31
|modify
|49
|1.00
|1.8966
|1.8962
|1.8916
|503
|2005.05.06 12:31
|s/l
|49
|1.00
|1.8962
|1.8962
|1.8916
|40.00
|18967.55
|504
|2005.05.06 12:35
|modify
|50
|1.00
|1.8966
|1.8964
|1.8886
|505
|2005.05.06 12:36
|modify
|50
|1.00
|1.8966
|1.8962
|1.8886
|506
|2005.05.06 12:46
|modify
|50
|1.00
|1.8966
|1.8961
|1.8886
|507
|2005.05.06 12:46
|modify
|50
|1.00
|1.8966
|1.8956
|1.8886
|508
|2005.05.06 12:47
|modify
|50
|1.00
|1.8966
|1.8950
|1.8886
|509
|2005.05.06 12:48
|modify
|50
|1.00
|1.8966
|1.8949
|1.8886
|510
|2005.05.06 12:48
|modify
|50
|1.00
|1.8966
|1.8946
|1.8886
|511
|2005.05.06 12:48
|modify
|50
|1.00
|1.8966
|1.8944
|1.8886
|512
|2005.05.06 12:49
|modify
|50
|1.00
|1.8966
|1.8943
|1.8886
|513
|2005.05.06 12:49
|modify
|50
|1.00
|1.8966
|1.8939
|1.8886
|514
|2005.05.06 12:55
|s/l
|50
|1.00
|1.8939
|1.8939
|1.8886
|270.00
|19237.55
|515
|2005.05.11 08:00
|buy
|51
|1.00
|1.8866
|1.8766
|1.8916
|516
|2005.05.11 08:23
|modify
|51
|1.00
|1.8866
|1.8867
|1.8916
|517
|2005.05.11 08:23
|modify
|51
|1.00
|1.8866
|1.8871
|1.8916
|518
|2005.05.11 08:23
|modify
|51
|1.00
|1.8866
|1.8874
|1.8916
|519
|2005.05.11 08:23
|modify
|51
|1.00
|1.8866
|1.8878
|1.8916
|520
|2005.05.11 08:24
|s/l
|51
|1.00
|1.8878
|1.8878
|1.8916
|120.00
|19357.55
|521
|2005.05.11 08:24
|buy
|52
|1.00
|1.8881
|1.8766
|1.8931
|522
|2005.05.11 08:24
|buy
|53
|1.00
|1.8881
|1.8766
|1.8961
|523
|2005.05.11 08:41
|modify
|52
|1.00
|1.8881
|1.8881
|1.8931
|524
|2005.05.11 08:44
|modify
|52
|1.00
|1.8881
|1.8882
|1.8931
|525
|2005.05.11 08:44
|modify
|52
|1.00
|1.8881
|1.8886
|1.8931
|526
|2005.05.11 08:45
|modify
|52
|1.00
|1.8881
|1.8887
|1.8931
|527
|2005.05.11 08:45
|modify
|52
|1.00
|1.8881
|1.8890
|1.8931
|528
|2005.05.11 08:45
|modify
|52
|1.00
|1.8881
|1.8894
|1.8931
|529
|2005.05.11 08:45
|modify
|52
|1.00
|1.8881
|1.8896
|1.8931
|530
|2005.05.11 08:45
|modify
|52
|1.00
|1.8881
|1.8900
|1.8931
|531
|2005.05.11 08:46
|s/l
|52
|1.00
|1.8900
|1.8900
|1.8931
|190.00
|19547.55
|532
|2005.05.11 12:31
|s/l
|53
|1.00
|1.8766
|1.8766
|1.8961
|-1150.00
|18397.55
|533
|2005.05.11 12:31
|sell
|54
|1.00
|1.8772
|1.8816
|1.8722
|534
|2005.05.11 12:31
|sell
|55
|1.00
|1.8772
|1.8816
|1.8692
|535
|2005.05.11 12:32
|modify
|54
|1.00
|1.8772
|1.8770
|1.8722
|536
|2005.05.11 12:33
|s/l
|54
|1.00
|1.8770
|1.8770
|1.8722
|20.00
|18417.55
|537
|2005.05.11 13:25
|modify
|55
|1.00
|1.8772
|1.8771
|1.8692
|538
|2005.05.11 13:25
|modify
|55
|1.00
|1.8772
|1.8769
|1.8692
|539
|2005.05.11 13:25
|modify
|55
|1.00
|1.8772
|1.8764
|1.8692
|540
|2005.05.11 13:26
|modify
|55
|1.00
|1.8772
|1.8762
|1.8692
|541
|2005.05.11 14:03
|modify
|55
|1.00
|1.8772
|1.8761
|1.8692
|542
|2005.05.11 14:04
|modify
|55
|1.00
|1.8772
|1.8759
|1.8692
|543
|2005.05.11 14:04
|modify
|55
|1.00
|1.8772
|1.8755
|1.8692
|544
|2005.05.11 14:05
|modify
|55
|1.00
|1.8772
|1.8750
|1.8692
|545
|2005.05.11 14:09
|s/l
|55
|1.00
|1.8750
|1.8750
|1.8692
|220.00
|18637.55
|546
|2005.05.11 14:09
|sell
|56
|1.00
|1.8746
|1.8770
|1.8696
|547
|2005.05.11 14:09
|sell
|57
|1.00
|1.8746
|1.8770
|1.8666
|548
|2005.05.11 14:11
|modify
|56
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.8696
|549
|2005.05.11 14:12
|modify
|56
|1.00
|1.8746
|1.8745
|1.8696
|550
|2005.05.11 14:15
|s/l
|56
|1.00
|1.8745
|1.8745
|1.8696
|10.00
|18647.55
|551
|2005.05.11 16:06
|s/l
|57
|1.00
|1.8770
|1.8770
|1.8666
|-240.00
|18407.55
|552
|2005.05.18 20:00
|buy
|58
|1.00
|1.8413
|1.8292
|1.8463
|553
|2005.05.19 08:42
|modify
|58
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8463
|554
|2005.05.19 08:42
|modify
|58
|1.00
|1.8413
|1.8418
|1.8463
|555
|2005.05.19 08:42
|modify
|58
|1.00
|1.8413
|1.8422
|1.8463
|556
|2005.05.19 08:47
|s/l
|58
|1.00
|1.8422
|1.8422
|1.8463
|86.55
|18494.10
|557
|2005.05.19 20:00
|sell
|59
|1.00
|1.8334
|1.8437
|1.8284
|558
|2005.05.19 20:00
|sell
|60
|1.00
|1.8334
|1.8437
|1.8254
|559
|2005.05.20 12:53
|modify
|59
|1.00
|1.8334
|1.8331
|1.8284
|560
|2005.05.20 12:53
|modify
|59
|1.00
|1.8334
|1.8328
|1.8284
|561
|2005.05.20 12:53
|modify
|59
|1.00
|1.8334
|1.8323
|1.8284
|562
|2005.05.20 12:55
|modify
|59
|1.00
|1.8334
|1.8321
|1.8284
|563
|2005.05.20 12:55
|modify
|59
|1.00
|1.8334
|1.8320
|1.8284
|564
|2005.05.20 12:55
|modify
|59
|1.00
|1.8334
|1.8316
|1.8284
|565
|2005.05.20 12:58
|s/l
|59
|1.00
|1.8316
|1.8316
|1.8284
|180.40
|18674.50
|566
|2005.05.20 12:59
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8333
|1.8254
|567
|2005.05.20 13:02
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8329
|1.8254
|568
|2005.05.20 13:03
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8328
|1.8254
|569
|2005.05.20 13:03
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8326
|1.8254
|570
|2005.05.20 13:03
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8321
|1.8254
|571
|2005.05.20 13:04
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8319
|1.8254
|572
|2005.05.20 13:04
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8314
|1.8254
|573
|2005.05.20 13:04
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8311
|1.8254
|574
|2005.05.20 13:04
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8306
|1.8254
|575
|2005.05.20 13:29
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8303
|1.8254
|576
|2005.05.20 13:30
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8300
|1.8254
|577
|2005.05.20 13:31
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8297
|1.8254
|578
|2005.05.20 13:32
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8295
|1.8254
|579
|2005.05.20 13:32
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8294
|1.8254
|580
|2005.05.20 14:09
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8293
|1.8254
|581
|2005.05.20 14:15
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8292
|1.8254
|582
|2005.05.20 14:19
|modify
|60
|1.00
|1.8334
|1.8291
|1.8254
|583
|2005.05.20 14:21
|t/p
|60
|1.00
|1.8254
|1.8291
|1.8254
|800.40
|19474.90
|584
|2005.05.24 08:00
|buy
|61
|1.00
|1.8322
|1.8278
|1.8372
|585
|2005.05.24 10:26
|modify
|61
|1.00
|1.8322
|1.8323
|1.8372
|586
|2005.05.24 10:28
|modify
|61
|1.00
|1.8322
|1.8326
|1.8372
|587
|2005.05.24 10:30
|s/l
|61
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.8372
|40.00
|19514.90
|588
|2005.05.24 10:30
|buy
|62
|1.00
|1.8330
|1.8286
|1.8380
|589
|2005.05.24 11:34
|modify
|62
|1.00
|1.8330
|1.8332
|1.8380
|590
|2005.05.24 11:38
|s/l
|62
|1.00
|1.8332
|1.8332
|1.8380
|20.00
|19534.90
|591
|2005.05.24 11:38
|buy
|63
|1.00
|1.8336
|1.8292
|1.8386
|592
|2005.05.24 11:38
|buy
|64
|1.00
|1.8336
|1.8292
|1.8416
|593
|2005.05.24 11:54
|modify
|63
|1.00
|1.8336
|1.8337
|1.8386
|594
|2005.05.24 11:54
|modify
|63
|1.00
|1.8336
|1.8340
|1.8386
|595
|2005.05.24 12:02
|modify
|63
|1.00
|1.8336
|1.8342
|1.8386
|596
|2005.05.24 12:02
|modify
|63
|1.00
|1.8336
|1.8346
|1.8386
|597
|2005.05.24 12:14
|s/l
|63
|1.00
|1.8346
|1.8346
|1.8386
|100.00
|19634.90
|598
|2005.05.24 14:42
|s/l
|64
|1.00
|1.8292
|1.8292
|1.8416
|-440.00
|19194.90
|599
|2005.05.24 20:00
|sell
|65
|1.00
|1.8277
|1.8321
|1.8227
|600
|2005.05.24 20:00
|sell
|66
|1.00
|1.8277
|1.8321
|1.8197
|601
|2005.05.24 23:17
|modify
|65
|1.00
|1.8277
|1.8274
|1.8227
|602
|2005.05.24 23:37
|modify
|65
|1.00
|1.8277
|1.8273
|1.8227
|603
|2005.05.25 00:17
|s/l
|65
|1.00
|1.8273
|1.8273
|1.8227
|40.40
|19235.30
|604
|2005.05.25 05:02
|s/l
|66
|1.00
|1.8321
|1.8321
|1.8197
|-439.60
|18795.70
|605
|2005.05.25 20:00
|buy
|67
|1.00
|1.8324
|1.8280
|1.8374
|606
|2005.05.25 20:00
|buy
|68
|1.00
|1.8324
|1.8280
|1.8404
|607
|2005.05.26 04:57
|s/l
|67
|1.00
|1.8280
|1.8280
|1.8374
|-443.45
|18352.25
|608
|2005.05.26 04:57
|s/l
|68
|1.00
|1.8280
|1.8280
|1.8404
|-443.45
|17908.80
|609
|2005.05.26 08:00
|sell
|69
|1.00
|1.8249
|1.8350
|1.8199
|610
|2005.05.26 08:00
|sell
|70
|1.00
|1.8249
|1.8350
|1.8169
|611
|2005.05.26 11:34
|modify
|69
|1.00
|1.8249
|1.8249
|1.8199
|612
|2005.05.26 11:40
|modify
|69
|1.00
|1.8249
|1.8245
|1.8199
|613
|2005.05.26 11:41
|modify
|69
|1.00
|1.8249
|1.8244
|1.8199
|614
|2005.05.26 11:42
|modify
|69
|1.00
|1.8249
|1.8243
|1.8199
|615
|2005.05.26 11:48
|s/l
|69
|1.00
|1.8243
|1.8243
|1.8199
|60.00
|17968.80
|616
|2005.05.26 15:20
|modify
|70
|1.00
|1.8249
|1.8248
|1.8169
|617
|2005.05.26 15:20
|modify
|70
|1.00
|1.8249
|1.8244
|1.8169
|618
|2005.05.26 15:21
|modify
|70
|1.00
|1.8249
|1.8242
|1.8169
|619
|2005.05.26 15:21
|modify
|70
|1.00
|1.8249
|1.8238
|1.8169
|620
|2005.05.26 15:21
|modify
|70
|1.00
|1.8249
|1.8232
|1.8169
|621
|2005.05.26 15:27
|modify
|70
|1.00
|1.8249
|1.8230
|1.8169
|622
|2005.05.26 18:41
|modify
|70
|1.00
|1.8249
|1.8227
|1.8169
|623
|2005.05.26 18:41
|modify
|70
|1.00
|1.8249
|1.8226
|1.8169
|624
|2005.05.27 00:05
|s/l
|70
|1.00
|1.8226
|1.8226
|1.8169
|230.40
|18199.20
|625
|2005.05.30 08:00
|buy
|71
|1.00
|1.8251
|1.8187
|1.8301
|626
|2005.05.31 01:09
|s/l
|71
|1.00
|1.8187
|1.8187
|1.8301
|-641.15
|17558.05
|627
|2005.06.02 16:00
|buy
|72
|1.00
|1.8161
|1.8079
|1.8211
|628
|2005.06.02 16:58
|modify
|72
|1.00
|1.8161
|1.8162
|1.8211
|629
|2005.06.02 16:59
|modify
|72
|1.00
|1.8161
|1.8163
|1.8211
|630
|2005.06.02 17:08
|s/l
|72
|1.00
|1.8163
|1.8163
|1.8211
|20.00
|17578.05
|631
|2005.06.02 17:08
|buy
|73
|1.00
|1.8167
|1.8079
|1.8217
|632
|2005.06.02 18:29
|modify
|73
|1.00
|1.8167
|1.8167
|1.8217
|633
|2005.06.02 18:29
|modify
|73
|1.00
|1.8167
|1.8168
|1.8217
|634
|2005.06.02 18:59
|s/l
|73
|1.00
|1.8168
|1.8168
|1.8217
|10.00
|17588.05
|635
|2005.06.02 18:59
|buy
|74
|1.00
|1.8171
|1.8079
|1.8221
|636
|2005.06.03 00:54
|modify
|74
|1.00
|1.8171
|1.8171
|1.8221
|637
|2005.06.03 00:59
|modify
|74
|1.00
|1.8171
|1.8173
|1.8221
|638
|2005.06.03 01:00
|modify
|74
|1.00
|1.8171
|1.8175
|1.8221
|639
|2005.06.03 01:01
|modify
|74
|1.00
|1.8171
|1.8176
|1.8221
|640
|2005.06.03 01:01
|modify
|74
|1.00
|1.8171
|1.8177
|1.8221
|641
|2005.06.03 01:25
|modify
|74
|1.00
|1.8171
|1.8178
|1.8221
|642
|2005.06.03 01:25
|modify
|74
|1.00
|1.8171
|1.8180
|1.8221
|643
|2005.06.03 01:27
|modify
|74
|1.00
|1.8171
|1.8181
|1.8221
|644
|2005.06.03 01:28
|modify
|74
|1.00
|1.8171
|1.8182
|1.8221
|645
|2005.06.03 01:36
|s/l
|74
|1.00
|1.8182
|1.8182
|1.8221
|108.85
|17696.90
|646
|2005.06.03 16:00
|sell
|75
|1.00
|1.8124
|1.8168
|1.8074
|647
|2005.06.03 16:00
|sell
|76
|1.00
|1.8124
|1.8168
|1.8044
|648
|2005.06.03 16:23
|modify
|75
|1.00
|1.8124
|1.8124
|1.8074
|649
|2005.06.03 16:33
|s/l
|75
|1.00
|1.8124
|1.8124
|1.8074
|0.00
|17696.90
|650
|2005.06.06 02:59
|s/l
|76
|1.00
|1.8168
|1.8168
|1.8044
|-439.60
|17257.30
|651
|2005.06.06 04:00
|buy
|77
|1.00
|1.8182
|1.8138
|1.8232
|652
|2005.06.06 04:00
|buy
|78
|1.00
|1.8182
|1.8138
|1.8262
|653
|2005.06.06 06:56
|modify
|77
|1.00
|1.8182
|1.8184
|1.8232
|654
|2005.06.06 06:59
|s/l
|77
|1.00
|1.8184
|1.8184
|1.8232
|20.00
|17277.30
|655
|2005.06.06 09:04
|modify
|78
|1.00
|1.8182
|1.8184
|1.8262
|656
|2005.06.06 09:51
|modify
|78
|1.00
|1.8182
|1.8185
|1.8262
|657
|2005.06.06 11:09
|s/l
|78
|1.00
|1.8185
|1.8185
|1.8262
|30.00
|17307.30
|658
|2005.06.08 20:00
|sell
|79
|1.00
|1.8236
|1.8405
|1.8186
|659
|2005.06.08 20:00
|sell
|80
|1.00
|1.8236
|1.8405
|1.8156
|660
|2005.06.09 11:32
|modify
|79
|1.00
|1.8236
|1.8234
|1.8186
|661
|2005.06.09 11:35
|modify
|79
|1.00
|1.8236
|1.8233
|1.8186
|662
|2005.06.09 11:43
|s/l
|79
|1.00
|1.8233
|1.8233
|1.8186
|31.20
|17338.50
|663
|2005.06.09 14:28
|modify
|80
|1.00
|1.8236
|1.8234
|1.8156
|664
|2005.06.09 14:28
|modify
|80
|1.00
|1.8236
|1.8231
|1.8156
|665
|2005.06.09 14:28
|modify
|80
|1.00
|1.8236
|1.8225
|1.8156
|666
|2005.06.09 14:32
|modify
|80
|1.00
|1.8236
|1.8224
|1.8156
|667
|2005.06.09 14:33
|modify
|80
|1.00
|1.8236
|1.8223
|1.8156
|668
|2005.06.09 14:33
|modify
|80
|1.00
|1.8236
|1.8219
|1.8156
|669
|2005.06.09 14:34
|modify
|80
|1.00
|1.8236
|1.8217
|1.8156
|670
|2005.06.09 14:34
|modify
|80
|1.00
|1.8236
|1.8216
|1.8156
|671
|2005.06.09 14:35
|modify
|80
|1.00
|1.8236
|1.8212
|1.8156
|672
|2005.06.09 14:49
|s/l
|80
|1.00
|1.8212
|1.8212
|1.8156
|241.20
|17579.70
|673
|2005.06.15 08:00
|buy
|81
|1.00
|1.8105
|1.8039
|1.8155
|674
|2005.06.15 12:32
|modify
|81
|1.00
|1.8105
|1.8107
|1.8155
|675
|2005.06.15 12:32
|modify
|81
|1.00
|1.8105
|1.8111
|1.8155
|676
|2005.06.15 12:33
|modify
|81
|1.00
|1.8105
|1.8114
|1.8155
|677
|2005.06.15 12:33
|modify
|81
|1.00
|1.8105
|1.8115
|1.8155
|678
|2005.06.15 12:33
|modify
|81
|1.00
|1.8105
|1.8116
|1.8155
|679
|2005.06.15 12:33
|s/l
|81
|1.00
|1.8116
|1.8116
|1.8155
|110.00
|17689.70
|680
|2005.06.20 16:00
|sell
|82
|1.00
|1.8231
|1.8312
|1.8181
|681
|2005.06.20 23:55
|modify
|82
|1.00
|1.8231
|1.8229
|1.8181
|682
|2005.06.20 23:55
|modify
|82
|1.00
|1.8231
|1.8225
|1.8181
|683
|2005.06.21 00:02
|modify
|82
|1.00
|1.8231
|1.8223
|1.8181
|684
|2005.06.21 00:03
|modify
|82
|1.00
|1.8231
|1.8220
|1.8181
|685
|2005.06.21 00:03
|modify
|82
|1.00
|1.8231
|1.8219
|1.8181
|686
|2005.06.21 00:11
|s/l
|82
|1.00
|1.8219
|1.8219
|1.8181
|120.40
|17810.10
|687
|2005.06.21 20:00
|buy
|83
|1.00
|1.8294
|1.8164
|1.8344
|688
|2005.06.21 20:00
|buy
|84
|1.00
|1.8294
|1.8164
|1.8374
|689
|2005.06.22 06:56
|modify
|83
|1.00
|1.8294
|1.8294
|1.8344
|690
|2005.06.22 06:57
|s/l
|83
|1.00
|1.8294
|1.8294
|1.8344
|-1.15
|17808.95
|691
|2005.06.22 08:18
|modify
|84
|1.00
|1.8294
|1.8296
|1.8374
|692
|2005.06.22 08:19
|modify
|84
|1.00
|1.8294
|1.8298
|1.8374
|693
|2005.06.22 08:19
|modify
|84
|1.00
|1.8294
|1.8299
|1.8374
|694
|2005.06.22 08:23
|modify
|84
|1.00
|1.8294
|1.8300
|1.8374
|695
|2005.06.22 08:31
|s/l
|84
|1.00
|1.8300
|1.8300
|1.8374
|58.85
|17867.80
|696
|2005.06.22 16:00
|sell
|85
|1.00
|1.8219
|1.8335
|1.8169
|697
|2005.06.22 16:00
|sell
|86
|1.00
|1.8219
|1.8335
|1.8139
|698
|2005.06.22 16:07
|modify
|85
|1.00
|1.8219
|1.8218
|1.8169
|699
|2005.06.22 16:08
|s/l
|85
|1.00
|1.8218
|1.8218
|1.8169
|10.00
|17877.80
|700
|2005.06.23 12:43
|modify
|86
|1.00
|1.8219
|1.8218
|1.8139
|701
|2005.06.23 12:44
|modify
|86
|1.00
|1.8219
|1.8214
|1.8139
|702
|2005.06.23 12:44
|modify
|86
|1.00
|1.8219
|1.8212
|1.8139
|703
|2005.06.23 12:44
|modify
|86
|1.00
|1.8219
|1.8207
|1.8139
|704
|2005.06.23 12:44
|modify
|86
|1.00
|1.8219
|1.8202
|1.8139
|705
|2005.06.23 12:45
|modify
|86
|1.00
|1.8219
|1.8200
|1.8139
|706
|2005.06.23 12:45
|modify
|86
|1.00
|1.8219
|1.8199
|1.8139
|707
|2005.06.23 12:45
|modify
|86
|1.00
|1.8219
|1.8195
|1.8139
|708
|2005.06.23 12:45
|modify
|86
|1.00
|1.8219
|1.8191
|1.8139
|709
|2005.06.23 12:48
|s/l
|86
|1.00
|1.8191
|1.8191
|1.8139
|281.20
|18159.00
|710
|2005.06.24 16:00
|buy
|87
|1.00
|1.8226
|1.8182
|1.8276
|711
|2005.06.24 16:00
|buy
|88
|1.00
|1.8226
|1.8182
|1.8306
|712
|2005.06.24 19:35
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8226
|1.8276
|713
|2005.06.24 19:49
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8227
|1.8276
|714
|2005.06.24 19:53
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8228
|1.8276
|715
|2005.06.24 19:55
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8229
|1.8276
|716
|2005.06.24 20:04
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8230
|1.8276
|717
|2005.06.24 20:12
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8231
|1.8276
|718
|2005.06.24 20:30
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8232
|1.8276
|719
|2005.06.24 20:31
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8233
|1.8276
|720
|2005.06.24 20:35
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8234
|1.8276
|721
|2005.06.24 20:39
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8235
|1.8276
|722
|2005.06.24 20:45
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8236
|1.8276
|723
|2005.06.24 20:46
|modify
|87
|1.00
|1.8226
|1.8238
|1.8276
|724
|2005.06.26 20:00
|s/l
|87
|1.00
|1.8238
|1.8238
|1.8276
|120.00
|18279.00
|725
|2005.06.27 06:31
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8226
|1.8306
|726
|2005.06.27 06:32
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8227
|1.8306
|727
|2005.06.27 06:32
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8229
|1.8306
|728
|2005.06.27 06:33
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8230
|1.8306
|729
|2005.06.27 06:34
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8231
|1.8306
|730
|2005.06.27 06:40
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8233
|1.8306
|731
|2005.06.27 06:41
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8236
|1.8306
|732
|2005.06.27 06:41
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8238
|1.8306
|733
|2005.06.27 06:41
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8241
|1.8306
|734
|2005.06.27 06:44
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8243
|1.8306
|735
|2005.06.27 06:44
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8246
|1.8306
|736
|2005.06.27 06:45
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8249
|1.8306
|737
|2005.06.27 06:46
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8253
|1.8306
|738
|2005.06.27 07:40
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8254
|1.8306
|739
|2005.06.27 07:40
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8256
|1.8306
|740
|2005.06.27 07:43
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8257
|1.8306
|741
|2005.06.27 07:43
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8258
|1.8306
|742
|2005.06.27 07:56
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8259
|1.8306
|743
|2005.06.27 07:56
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8260
|1.8306
|744
|2005.06.27 07:57
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8262
|1.8306
|745
|2005.06.27 07:57
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8263
|1.8306
|746
|2005.06.27 07:57
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8264
|1.8306
|747
|2005.06.27 10:48
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8267
|1.8306
|748
|2005.06.27 10:49
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8268
|1.8306
|749
|2005.06.27 10:50
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8269
|1.8306
|750
|2005.06.27 10:53
|modify
|88
|1.00
|1.8226
|1.8270
|1.8306
|751
|2005.06.27 10:54
|t/p
|88
|1.00
|1.8306
|1.8270
|1.8306
|798.85
|19077.85
|752
|2005.06.28 08:00
|sell
|89
|1.00
|1.8209
|1.8253
|1.8159
|753
|2005.06.28 08:00
|sell
|90
|1.00
|1.8209
|1.8253
|1.8129
|754
|2005.06.28 08:49
|modify
|89
|1.00
|1.8209
|1.8207
|1.8159
|755
|2005.06.28 08:50
|modify
|89
|1.00
|1.8209
|1.8206
|1.8159
|756
|2005.06.28 08:50
|s/l
|89
|1.00
|1.8206
|1.8206
|1.8159
|30.00
|19107.85
|757
|2005.06.28 14:00
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8208
|1.8129
|758
|2005.06.28 14:01
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8207
|1.8129
|759
|2005.06.28 14:01
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8202
|1.8129
|760
|2005.06.28 14:27
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8201
|1.8129
|761
|2005.06.28 14:28
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8196
|1.8129
|762
|2005.06.28 15:37
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8195
|1.8129
|763
|2005.06.28 15:37
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8194
|1.8129
|764
|2005.06.28 15:53
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8193
|1.8129
|765
|2005.06.28 15:54
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8192
|1.8129
|766
|2005.06.28 16:15
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8191
|1.8129
|767
|2005.06.28 17:19
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8189
|1.8129
|768
|2005.06.28 17:32
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8188
|1.8129
|769
|2005.06.28 20:01
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8187
|1.8129
|770
|2005.06.28 20:01
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8186
|1.8129
|771
|2005.06.28 20:05
|modify
|90
|1.00
|1.8209
|1.8181
|1.8129
|772
|2005.06.29 00:17
|s/l
|90
|1.00
|1.8181
|1.8181
|1.8129
|280.40
|19388.25
|773
|2005.07.11 08:00
|buy
|91
|1.00
|1.7439
|1.7313
|1.7489
|774
|2005.07.11 08:10
|modify
|91
|1.00
|1.7439
|1.7439
|1.7489
|775
|2005.07.11 08:10
|modify
|91
|1.00
|1.7439
|1.7440
|1.7489
|776
|2005.07.11 08:10
|modify
|91
|1.00
|1.7439
|1.7443
|1.7489
|777
|2005.07.11 08:11
|s/l
|91
|1.00
|1.7443
|1.7443
|1.7489
|40.00
|19428.25
|778
|2005.07.11 08:11
|buy
|92
|1.00
|1.7447
|1.7313
|1.7497
|779
|2005.07.11 08:11
|modify
|92
|1.00
|1.7447
|1.7448
|1.7497
|780
|2005.07.11 08:11
|modify
|92
|1.00
|1.7447
|1.7452
|1.7497
|781
|2005.07.11 08:16
|s/l
|92
|1.00
|1.7452
|1.7452
|1.7497
|50.00
|19478.25
|782
|2005.07.11 08:16
|buy
|93
|1.00
|1.7455
|1.7313
|1.7505
|783
|2005.07.11 13:55
|modify
|93
|1.00
|1.7455
|1.7455
|1.7505
|784
|2005.07.11 13:55
|s/l
|93
|1.00
|1.7455
|1.7455
|1.7505
|0.00
|19478.25
|785
|2005.07.13 16:00
|sell
|94
|1.00
|1.7550
|1.7784
|1.7500
|786
|2005.07.13 16:00
|sell
|95
|1.00
|1.7550
|1.7784
|1.7470
|787
|2005.07.15 13:15
|modify
|94
|1.00
|1.7550
|1.7549
|1.7500
|788
|2005.07.15 13:15
|modify
|94
|1.00
|1.7550
|1.7548
|1.7500
|789
|2005.07.15 13:16
|modify
|94
|1.00
|1.7550
|1.7547
|1.7500
|790
|2005.07.15 13:16
|modify
|94
|1.00
|1.7550
|1.7545
|1.7500
|791
|2005.07.15 13:16
|modify
|94
|1.00
|1.7550
|1.7541
|1.7500
|792
|2005.07.15 13:16
|modify
|94
|1.00
|1.7550
|1.7539
|1.7500
|793
|2005.07.15 13:16
|modify
|94
|1.00
|1.7550
|1.7534
|1.7500
|794
|2005.07.15 13:17
|modify
|94
|1.00
|1.7550
|1.7533
|1.7500
|795
|2005.07.15 13:18
|s/l
|94
|1.00
|1.7533
|1.7533
|1.7500
|171.60
|19649.85
|796
|2005.07.15 13:45
|modify
|95
|1.00
|1.7550
|1.7549
|1.7470
|797
|2005.07.15 14:36
|s/l
|95
|1.00
|1.7549
|1.7549
|1.7470
|11.60
|19661.45
|798
|2005.07.15 14:36
|buy
|96
|1.00
|1.7550
|1.7506
|1.7600
|799
|2005.07.15 21:08
|s/l
|96
|1.00
|1.7506
|1.7506
|1.7600
|-440.00
|19221.45
|800
|2005.07.21 04:00
|buy
|97
|1.00
|1.7445
|1.7275
|1.7495
|801
|2005.07.21 04:00
|buy
|98
|1.00
|1.7445
|1.7275
|1.7525
|802
|2005.07.21 07:00
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7445
|1.7495
|803
|2005.07.21 07:00
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7449
|1.7495
|804
|2005.07.21 07:02
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7451
|1.7495
|805
|2005.07.21 07:03
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7453
|1.7495
|806
|2005.07.21 07:03
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7455
|1.7495
|807
|2005.07.21 07:04
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7458
|1.7495
|808
|2005.07.21 07:05
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7461
|1.7495
|809
|2005.07.21 07:05
|modify
|98
|1.00
|1.7445
|1.7445
|1.7525
|810
|2005.07.21 07:05
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7465
|1.7495
|811
|2005.07.21 07:06
|modify
|98
|1.00
|1.7445
|1.7447
|1.7525
|812
|2005.07.21 07:06
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7467
|1.7495
|813
|2005.07.21 07:06
|modify
|98
|1.00
|1.7445
|1.7448
|1.7525
|814
|2005.07.21 07:06
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7468
|1.7495
|815
|2005.07.21 07:11
|modify
|98
|1.00
|1.7445
|1.7449
|1.7525
|816
|2005.07.21 07:11
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7469
|1.7495
|817
|2005.07.21 07:11
|modify
|98
|1.00
|1.7445
|1.7452
|1.7525
|818
|2005.07.21 07:11
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7472
|1.7495
|819
|2005.07.21 07:15
|modify
|98
|1.00
|1.7445
|1.7454
|1.7525
|820
|2005.07.21 07:15
|modify
|97
|1.00
|1.7445
|1.7474
|1.7495
|821
|2005.07.21 07:18
|s/l
|97
|1.00
|1.7474
|1.7474
|1.7495
|290.00
|19511.45
|822
|2005.07.21 07:42
|s/l
|98
|1.00
|1.7454
|1.7454
|1.7525
|90.00
|19601.45
|823
|2005.07.21 07:42
|buy
|99
|1.00
|1.7458
|1.7275
|1.7508
|824
|2005.07.21 07:42
|buy
|100
|1.00
|1.7458
|1.7275
|1.7538
|825
|2005.07.21 08:31
|modify
|99
|1.00
|1.7458
|1.7462
|1.7508
|826
|2005.07.21 08:31
|modify
|99
|1.00
|1.7458
|1.7467
|1.7508
|827
|2005.07.21 08:31
|modify
|99
|1.00
|1.7458
|1.7472
|1.7508
|828
|2005.07.21 08:31
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7458
|1.7538
|829
|2005.07.21 08:31
|modify
|99
|1.00
|1.7458
|1.7478
|1.7508
|830
|2005.07.21 08:31
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7463
|1.7538
|831
|2005.07.21 08:31
|modify
|99
|1.00
|1.7458
|1.7483
|1.7508
|832
|2005.07.21 08:31
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7468
|1.7538
|833
|2005.07.21 08:31
|modify
|99
|1.00
|1.7458
|1.7488
|1.7508
|834
|2005.07.21 08:31
|s/l
|99
|1.00
|1.7488
|1.7488
|1.7508
|300.00
|19901.45
|835
|2005.07.21 08:32
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7469
|1.7538
|836
|2005.07.21 08:32
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7470
|1.7538
|837
|2005.07.21 08:34
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7471
|1.7538
|838
|2005.07.21 08:34
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7474
|1.7538
|839
|2005.07.21 08:34
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7475
|1.7538
|840
|2005.07.21 08:34
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7478
|1.7538
|841
|2005.07.21 08:34
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7482
|1.7538
|842
|2005.07.21 08:36
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7484
|1.7538
|843
|2005.07.21 08:36
|modify
|100
|1.00
|1.7458
|1.7485
|1.7538
|844
|2005.07.21 08:58
|s/l
|100
|1.00
|1.7485
|1.7485
|1.7538
|270.00
|20171.45
|845
|2005.07.22 16:00
|sell
|101
|1.00
|1.7395
|1.7619
|1.7345
|846
|2005.07.22 16:00
|sell
|102
|1.00
|1.7395
|1.7619
|1.7315
|847
|2005.07.22 16:18
|modify
|101
|1.00
|1.7395
|1.7395
|1.7345
|848
|2005.07.22 16:19
|modify
|101
|1.00
|1.7395
|1.7394
|1.7345
|849
|2005.07.22 16:19
|s/l
|101
|1.00
|1.7394
|1.7394
|1.7345
|10.00
|20181.45
|850
|2005.07.25 02:25
|modify
|102
|1.00
|1.7395
|1.7393
|1.7315
|851
|2005.07.25 06:48
|modify
|102
|1.00
|1.7395
|1.7391
|1.7315
|852
|2005.07.25 06:48
|modify
|102
|1.00
|1.7395
|1.7388
|1.7315
|853
|2005.07.25 06:48
|modify
|102
|1.00
|1.7395
|1.7384
|1.7315
|854
|2005.07.25 06:49
|modify
|102
|1.00
|1.7395
|1.7379
|1.7315
|855
|2005.07.25 06:50
|modify
|102
|1.00
|1.7395
|1.7377
|1.7315
|856
|2005.07.25 06:54
|modify
|102
|1.00
|1.7395
|1.7375
|1.7315
|857
|2005.07.25 06:55
|modify
|102
|1.00
|1.7395
|1.7371
|1.7315
|858
|2005.07.25 06:55
|modify
|102
|1.00
|1.7395
|1.7370
|1.7315
|859
|2005.07.25 08:00
|s/l
|102
|1.00
|1.7370
|1.7370
|1.7315
|250.40
|20431.85
|860
|2005.07.25 20:00
|buy
|103
|1.00
|1.7474
|1.7430
|1.7524
|861
|2005.07.25 20:00
|buy
|104
|1.00
|1.7474
|1.7430
|1.7554
|862
|2005.07.26 01:56
|s/l
|103
|1.00
|1.7430
|1.7430
|1.7524
|-441.15
|19990.70
|863
|2005.07.26 01:56
|s/l
|104
|1.00
|1.7430
|1.7430
|1.7554
|-441.15
|19549.55
|864
|2005.07.26 12:00
|sell
|105
|1.00
|1.7398
|1.7465
|1.7348
|865
|2005.07.26 12:00
|sell
|106
|1.00
|1.7398
|1.7465
|1.7318
|866
|2005.07.26 12:17
|modify
|105
|1.00
|1.7398
|1.7398
|1.7348
|867
|2005.07.26 12:18
|modify
|105
|1.00
|1.7398
|1.7396
|1.7348
|868
|2005.07.26 12:18
|modify
|105
|1.00
|1.7398
|1.7391
|1.7348
|869
|2005.07.26 12:21
|s/l
|105
|1.00
|1.7391
|1.7391
|1.7348
|70.00
|19619.55
|870
|2005.07.26 12:44
|modify
|106
|1.00
|1.7398
|1.7397
|1.7318
|871
|2005.07.26 13:28
|modify
|106
|1.00
|1.7398
|1.7396
|1.7318
|872
|2005.07.26 13:28
|modify
|106
|1.00
|1.7398
|1.7391
|1.7318
|873
|2005.07.26 13:30
|modify
|106
|1.00
|1.7398
|1.7387
|1.7318
|874
|2005.07.26 14:02
|s/l
|106
|1.00
|1.7387
|1.7387
|1.7318
|110.00
|19729.55
|875
|2005.07.26 14:02
|sell
|107
|1.00
|1.7384
|1.7465
|1.7334
|876
|2005.07.26 14:02
|sell
|108
|1.00
|1.7384
|1.7465
|1.7304
|877
|2005.07.26 14:05
|modify
|107
|1.00
|1.7384
|1.7384
|1.7334
|878
|2005.07.26 14:06
|modify
|107
|1.00
|1.7384
|1.7380
|1.7334
|879
|2005.07.26 14:07
|s/l
|107
|1.00
|1.7380
|1.7380
|1.7334
|40.00
|19769.55
|880
|2005.07.27 07:13
|modify
|108
|1.00
|1.7384
|1.7381
|1.7304
|881
|2005.07.27 07:13
|modify
|108
|1.00
|1.7384
|1.7376
|1.7304
|882
|2005.07.27 07:22
|modify
|108
|1.00
|1.7384
|1.7373
|1.7304
|883
|2005.07.27 08:34
|s/l
|108
|1.00
|1.7373
|1.7373
|1.7304
|110.40
|19879.95
|884
|2005.07.27 16:00
|buy
|109
|1.00
|1.7447
|1.7331
|1.7497
|885
|2005.07.27 16:00
|buy
|110
|1.00
|1.7447
|1.7331
|1.7527
|886
|2005.07.27 18:07
|modify
|109
|1.00
|1.7447
|1.7449
|1.7497
|887
|2005.07.27 18:11
|modify
|109
|1.00
|1.7447
|1.7451
|1.7497
|888
|2005.07.27 18:13
|modify
|109
|1.00
|1.7447
|1.7452
|1.7497
|889
|2005.07.27 18:14
|modify
|109
|1.00
|1.7447
|1.7453
|1.7497
|890
|2005.07.27 18:15
|modify
|109
|1.00
|1.7447
|1.7454
|1.7497
|891
|2005.07.27 18:16
|modify
|109
|1.00
|1.7447
|1.7455
|1.7497
|892
|2005.07.27 18:16
|modify
|109
|1.00
|1.7447
|1.7457
|1.7497
|893
|2005.07.27 18:16
|modify
|109
|1.00
|1.7447
|1.7459
|1.7497
|894
|2005.07.27 18:16
|modify
|109
|1.00
|1.7447
|1.7461
|1.7497
|895
|2005.07.27 18:17
|s/l
|109
|1.00
|1.7461
|1.7461
|1.7497
|140.00
|20019.95
|896
|2005.07.28 11:06
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7447
|1.7527
|897
|2005.07.28 11:06
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7451
|1.7527
|898
|2005.07.28 11:06
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7454
|1.7527
|899
|2005.07.28 11:06
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7458
|1.7527
|900
|2005.07.28 11:15
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7461
|1.7527
|901
|2005.07.28 11:16
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7462
|1.7527
|902
|2005.07.28 11:17
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7464
|1.7527
|903
|2005.07.28 11:18
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7468
|1.7527
|904
|2005.07.28 11:18
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7469
|1.7527
|905
|2005.07.28 11:23
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7470
|1.7527
|906
|2005.07.28 11:51
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7474
|1.7527
|907
|2005.07.28 11:51
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7478
|1.7527
|908
|2005.07.28 11:52
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7480
|1.7527
|909
|2005.07.28 11:52
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7483
|1.7527
|910
|2005.07.28 11:53
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7484
|1.7527
|911
|2005.07.28 11:53
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7485
|1.7527
|912
|2005.07.28 12:14
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7486
|1.7527
|913
|2005.07.28 12:14
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7489
|1.7527
|914
|2005.07.28 12:15
|modify
|110
|1.00
|1.7447
|1.7490
|1.7527
|915
|2005.07.28 12:24
|t/p
|110
|1.00
|1.7527
|1.7490
|1.7527
|796.55
|20816.50
|916
|2005.08.05 16:00
|sell
|111
|1.00
|1.7744
|1.7788
|1.7694
|917
|2005.08.05 19:46
|s/l
|111
|1.00
|1.7788
|1.7788
|1.7694
|-440.00
|20376.50
|918
|2005.08.05 19:46
|sell
|112
|1.00
|1.7784
|1.7828
|1.7734
|919
|2005.08.07 20:00
|modify
|112
|1.00
|1.7784
|1.7782
|1.7734
|920
|2005.08.07 22:02
|modify
|112
|1.00
|1.7784
|1.7781
|1.7734
|921
|2005.08.07 22:02
|modify
|112
|1.00
|1.7784
|1.7779
|1.7734
|922
|2005.08.07 22:09
|modify
|112
|1.00
|1.7784
|1.7778
|1.7734
|923
|2005.08.07 22:10
|modify
|112
|1.00
|1.7784
|1.7777
|1.7734
|924
|2005.08.07 22:11
|modify
|112
|1.00
|1.7784
|1.7775
|1.7734
|925
|2005.08.07 22:13
|modify
|112
|1.00
|1.7784
|1.7773
|1.7734
|926
|2005.08.07 22:14
|modify
|112
|1.00
|1.7784
|1.7772
|1.7734
|927
|2005.08.07 22:27
|modify
|112
|1.00
|1.7784
|1.7771
|1.7734
|928
|2005.08.07 22:27
|modify
|112
|1.00
|1.7784
|1.7770
|1.7734
|929
|2005.08.07 22:27
|s/l
|112
|1.00
|1.7770
|1.7770
|1.7734
|140.00
|20516.50
|930
|2005.08.08 00:00
|sell
|113
|1.00
|1.7746
|1.7790
|1.7696
|931
|2005.08.08 00:00
|sell
|114
|1.00
|1.7746
|1.7790
|1.7666
|932
|2005.08.08 05:09
|modify
|113
|1.00
|1.7746
|1.7746
|1.7696
|933
|2005.08.08 05:10
|s/l
|113
|1.00
|1.7746
|1.7746
|1.7696
|0.00
|20516.50
|934
|2005.08.08 07:35
|s/l
|114
|1.00
|1.7790
|1.7790
|1.7666
|-440.00
|20076.50
|935
|2005.08.08 12:00
|buy
|115
|1.00
|1.7897
|1.7709
|1.7947
|936
|2005.08.08 12:00
|buy
|116
|1.00
|1.7897
|1.7709
|1.7977
|937
|2005.08.09 05:57
|modify
|115
|1.00
|1.7897
|1.7897
|1.7947
|938
|2005.08.09 05:57
|modify
|115
|1.00
|1.7897
|1.7901
|1.7947
|939
|2005.08.09 05:58
|s/l
|115
|1.00
|1.7901
|1.7901
|1.7947
|38.85
|20115.35
|940
|2005.08.10 07:10
|modify
|116
|1.00
|1.7897
|1.7897
|1.7977
|941
|2005.08.10 07:10
|modify
|116
|1.00
|1.7897
|1.7900
|1.7977
|942
|2005.08.10 07:34
|s/l
|116
|1.00
|1.7900
|1.7900
|1.7977
|27.70
|20143.05
|943
|2005.08.15 16:00
|sell
|117
|1.00
|1.8085
|1.8168
|1.8035
|944
|2005.08.16 01:03
|modify
|117
|1.00
|1.8085
|1.8084
|1.8035
|945
|2005.08.16 01:04
|modify
|117
|1.00
|1.8085
|1.8083
|1.8035
|946
|2005.08.16 01:04
|modify
|117
|1.00
|1.8085
|1.8082
|1.8035
|947
|2005.08.16 01:05
|modify
|117
|1.00
|1.8085
|1.8080
|1.8035
|948
|2005.08.16 01:07
|modify
|117
|1.00
|1.8085
|1.8079
|1.8035
|949
|2005.08.16 01:08
|modify
|117
|1.00
|1.8085
|1.8075
|1.8035
|950
|2005.08.16 01:08
|modify
|117
|1.00
|1.8085
|1.8074
|1.8035
|951
|2005.08.16 01:09
|s/l
|117
|1.00
|1.8074
|1.8074
|1.8035
|110.40
|20253.45
|952
|2005.08.22 08:00
|buy
|118
|1.00
|1.7997
|1.7892
|1.8047
|953
|2005.08.22 11:00
|modify
|118
|1.00
|1.7997
|1.7998
|1.8047
|954
|2005.08.22 11:01
|modify
|118
|1.00
|1.7997
|1.7999
|1.8047
|955
|2005.08.22 11:01
|modify
|118
|1.00
|1.7997
|1.8000
|1.8047
|956
|2005.08.22 11:04
|s/l
|118
|1.00
|1.8000
|1.8000
|1.8047
|30.00
|20283.45
|957
|2005.08.22 11:04
|buy
|119
|1.00
|1.8004
|1.7892
|1.8054
|958
|2005.08.22 11:04
|buy
|120
|1.00
|1.8004
|1.7892
|1.8084
|959
|2005.08.22 11:47
|modify
|119
|1.00
|1.8004
|1.8005
|1.8054
|960
|2005.08.22 11:48
|modify
|119
|1.00
|1.8004
|1.8006
|1.8054
|961
|2005.08.22 11:48
|modify
|119
|1.00
|1.8004
|1.8007
|1.8054
|962
|2005.08.22 11:52
|modify
|119
|1.00
|1.8004
|1.8010
|1.8054
|963
|2005.08.22 11:54
|modify
|119
|1.00
|1.8004
|1.8014
|1.8054
|964
|2005.08.22 11:54
|modify
|119
|1.00
|1.8004
|1.8018
|1.8054
|965
|2005.08.22 11:55
|modify
|119
|1.00
|1.8004
|1.8020
|1.8054
|966
|2005.08.22 11:55
|modify
|119
|1.00
|1.8004
|1.8021
|1.8054
|967
|2005.08.22 11:55
|s/l
|119
|1.00
|1.8021
|1.8021
|1.8054
|170.00
|20453.45
|968
|2005.08.22 12:00
|modify
|120
|1.00
|1.8004
|1.8005
|1.8084
|969
|2005.08.22 12:02
|modify
|120
|1.00
|1.8004
|1.8006
|1.8084
|970
|2005.08.22 12:03
|modify
|120
|1.00
|1.8004
|1.8007
|1.8084
|971
|2005.08.22 12:04
|modify
|120
|1.00
|1.8004
|1.8008
|1.8084
|972
|2005.08.22 12:04
|modify
|120
|1.00
|1.8004
|1.8011
|1.8084
|973
|2005.08.22 12:04
|modify
|120
|1.00
|1.8004
|1.8014
|1.8084
|974
|2005.08.22 12:23
|modify
|120
|1.00
|1.8004
|1.8015
|1.8084
|975
|2005.08.22 12:25
|modify
|120
|1.00
|1.8004
|1.8016
|1.8084
|976
|2005.08.22 15:38
|s/l
|120
|1.00
|1.8016
|1.8016
|1.8084
|120.00
|20573.45
|977
|2005.08.24 04:00
|sell
|121
|1.00
|1.7947
|1.8051
|1.7897
|978
|2005.08.24 04:00
|sell
|122
|1.00
|1.7947
|1.8051
|1.7867
|979
|2005.08.24 04:34
|modify
|121
|1.00
|1.7947
|1.7947
|1.7897
|980
|2005.08.24 04:35
|modify
|121
|1.00
|1.7947
|1.7946
|1.7897
|981
|2005.08.24 04:36
|modify
|121
|1.00
|1.7947
|1.7944
|1.7897
|982
|2005.08.24 04:37
|modify
|121
|1.00
|1.7947
|1.7943
|1.7897
|983
|2005.08.24 04:38
|modify
|121
|1.00
|1.7947
|1.7939
|1.7897
|984
|2005.08.24 04:42
|s/l
|121
|1.00
|1.7939
|1.7939
|1.7897
|80.00
|20653.45
|985
|2005.08.24 08:00
|modify
|122
|1.00
|1.7947
|1.7946
|1.7867
|986
|2005.08.24 08:00
|modify
|122
|1.00
|1.7947
|1.7945
|1.7867
|987
|2005.08.24 09:41
|s/l
|122
|1.00
|1.7945
|1.7945
|1.7867
|20.00
|20673.45
|988
|2005.08.25 00:00
|buy
|123
|1.00
|1.7989
|1.7945
|1.8039
|989
|2005.08.25 00:35
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.7990
|1.8039
|990
|2005.08.25 00:36
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.7991
|1.8039
|991
|2005.08.25 00:55
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.7992
|1.8039
|992
|2005.08.25 00:55
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.7993
|1.8039
|993
|2005.08.25 00:56
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.7994
|1.8039
|994
|2005.08.25 00:56
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.7996
|1.8039
|995
|2005.08.25 00:57
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.7998
|1.8039
|996
|2005.08.25 00:57
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.7999
|1.8039
|997
|2005.08.25 00:59
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.8000
|1.8039
|998
|2005.08.25 01:00
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.8002
|1.8039
|999
|2005.08.25 01:00
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.8004
|1.8039
|1000
|2005.08.25 01:01
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.8005
|1.8039
|1001
|2005.08.25 01:04
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.8007
|1.8039
|1002
|2005.08.25 01:04
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.8009
|1.8039
|1003
|2005.08.25 01:05
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.8011
|1.8039
|1004
|2005.08.25 01:11
|modify
|123
|1.00
|1.7989
|1.8013
|1.8039
|1005
|2005.08.25 01:19
|s/l
|123
|1.00
|1.8013
|1.8013
|1.8039
|240.00
|20913.45
|1006
|2005.08.25 01:19
|buy
|124
|1.00
|1.8016
|1.7972
|1.8066
|1007
|2005.08.25 01:19
|buy
|125
|1.00
|1.8016
|1.7972
|1.8096
|1008
|2005.08.25 02:14
|modify
|124
|1.00
|1.8016
|1.8016
|1.8066
|1009
|2005.08.25 02:14
|modify
|124
|1.00
|1.8016
|1.8021
|1.8066
|1010
|2005.08.25 02:14
|modify
|124
|1.00
|1.8016
|1.8025
|1.8066
|1011
|2005.08.25 02:15
|modify
|124
|1.00
|1.8016
|1.8026
|1.8066
|1012
|2005.08.25 02:18
|modify
|124
|1.00
|1.8016
|1.8028
|1.8066
|1013
|2005.08.25 02:18
|modify
|124
|1.00
|1.8016
|1.8031
|1.8066
|1014
|2005.08.25 02:19
|modify
|124
|1.00
|1.8016
|1.8033
|1.8066
|1015
|2005.08.25 02:19
|modify
|124
|1.00
|1.8016
|1.8035
|1.8066
|1016
|2005.08.25 02:20
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8016
|1.8096
|1017
|2005.08.25 02:20
|modify
|124
|1.00
|1.8016
|1.8036
|1.8066
|1018
|2005.08.25 02:20
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8019
|1.8096
|1019
|2005.08.25 02:20
|modify
|124
|1.00
|1.8016
|1.8039
|1.8066
|1020
|2005.08.25 02:23
|s/l
|124
|1.00
|1.8039
|1.8039
|1.8066
|230.00
|21143.45
|1021
|2005.08.25 03:17
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8021
|1.8096
|1022
|2005.08.25 03:20
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8022
|1.8096
|1023
|2005.08.25 03:20
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8023
|1.8096
|1024
|2005.08.25 03:26
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8024
|1.8096
|1025
|2005.08.25 03:26
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8027
|1.8096
|1026
|2005.08.25 03:27
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8030
|1.8096
|1027
|2005.08.25 03:27
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8031
|1.8096
|1028
|2005.08.25 03:42
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8032
|1.8096
|1029
|2005.08.25 03:42
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8035
|1.8096
|1030
|2005.08.25 03:42
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8037
|1.8096
|1031
|2005.08.25 03:42
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8040
|1.8096
|1032
|2005.08.25 03:43
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8041
|1.8096
|1033
|2005.08.25 03:43
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8045
|1.8096
|1034
|2005.08.25 03:43
|modify
|125
|1.00
|1.8016
|1.8049
|1.8096
|1035
|2005.08.25 05:42
|s/l
|125
|1.00
|1.8049
|1.8049
|1.8096
|330.00
|21473.45
|1036
|2005.08.28 20:00
|sell
|126
|1.00
|1.8018
|1.8062
|1.7968
|1037
|2005.08.28 23:11
|s/l
|126
|1.00
|1.8062
|1.8062
|1.7968
|-440.00
|21033.45
|1038
|2005.08.28 23:11
|sell
|127
|1.00
|1.8061
|1.8105
|1.8011
|1039
|2005.08.29 01:22
|modify
|127
|1.00
|1.8061
|1.8057
|1.8011
|1040
|2005.08.29 01:30
|s/l
|127
|1.00
|1.8057
|1.8057
|1.8011
|40.40
|21073.85
|1041
|2005.08.29 01:30
|buy
|128
|1.00
|1.8059
|1.7983
|1.8109
|1042
|2005.08.29 01:30
|buy
|129
|1.00
|1.8059
|1.7983
|1.8139
|1043
|2005.08.29 06:45
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8062
|1.8109
|1044
|2005.08.29 06:45
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8064
|1.8109
|1045
|2005.08.29 06:46
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8065
|1.8109
|1046
|2005.08.29 06:46
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8066
|1.8109
|1047
|2005.08.29 06:47
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8067
|1.8109
|1048
|2005.08.29 06:52
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8068
|1.8109
|1049
|2005.08.29 06:53
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8069
|1.8109
|1050
|2005.08.29 06:54
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8070
|1.8109
|1051
|2005.08.29 06:54
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8071
|1.8109
|1052
|2005.08.29 07:00
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8072
|1.8109
|1053
|2005.08.29 07:00
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8073
|1.8109
|1054
|2005.08.29 07:00
|modify
|128
|1.00
|1.8059
|1.8074
|1.8109
|1055
|2005.08.29 07:04
|s/l
|128
|1.00
|1.8074
|1.8074
|1.8109
|150.00
|21223.85
|1056
|2005.08.29 16:03
|s/l
|129
|1.00
|1.7983
|1.7983
|1.8139
|-760.00
|20463.85
|1057
|2005.08.29 16:03
|sell
|130
|1.00
|1.7982
|1.8101
|1.7932
|1058
|2005.08.29 16:03
|sell
|131
|1.00
|1.7982
|1.8101
|1.7902
|1059
|2005.08.29 16:05
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7981
|1.7932
|1060
|2005.08.29 16:05
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7978
|1.7932
|1061
|2005.08.29 16:11
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7976
|1.7932
|1062
|2005.08.29 16:12
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7974
|1.7932
|1063
|2005.08.29 16:12
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7971
|1.7932
|1064
|2005.08.29 16:12
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7969
|1.7932
|1065
|2005.08.29 16:12
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7965
|1.7932
|1066
|2005.08.29 16:13
|modify
|131
|1.00
|1.7982
|1.7982
|1.7902
|1067
|2005.08.29 16:13
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7962
|1.7932
|1068
|2005.08.29 16:15
|modify
|131
|1.00
|1.7982
|1.7981
|1.7902
|1069
|2005.08.29 16:15
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7961
|1.7932
|1070
|2005.08.29 16:15
|modify
|131
|1.00
|1.7982
|1.7976
|1.7902
|1071
|2005.08.29 16:15
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7956
|1.7932
|1072
|2005.08.29 16:15
|modify
|131
|1.00
|1.7982
|1.7970
|1.7902
|1073
|2005.08.29 16:15
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7950
|1.7932
|1074
|2005.08.29 16:16
|modify
|131
|1.00
|1.7982
|1.7969
|1.7902
|1075
|2005.08.29 16:16
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7949
|1.7932
|1076
|2005.08.29 16:18
|modify
|131
|1.00
|1.7982
|1.7968
|1.7902
|1077
|2005.08.29 16:18
|modify
|130
|1.00
|1.7982
|1.7948
|1.7932
|1078
|2005.08.29 16:19
|t/p
|130
|1.00
|1.7932
|1.7948
|1.7932
|500.00
|20963.85
|1079
|2005.08.29 16:19
|modify
|131
|1.00
|1.7982
|1.7965
|1.7902
|1080
|2005.08.29 16:19
|modify
|131
|1.00
|1.7982
|1.7964
|1.7902
|1081
|2005.08.29 16:42
|s/l
|131
|1.00
|1.7964
|1.7964
|1.7902
|180.00
|21143.85
|1082
|2005.08.29 16:42
|sell
|132
|1.00
|1.7960
|1.8101
|1.7910
|1083
|2005.08.29 16:42
|sell
|133
|1.00
|1.7960
|1.8101
|1.7880
|1084
|2005.08.30 02:09
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7960
|1.7910
|1085
|2005.08.30 02:09
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7959
|1.7910
|1086
|2005.08.30 02:09
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7958
|1.7910
|1087
|2005.08.30 02:09
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7957
|1.7910
|1088
|2005.08.30 02:10
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7955
|1.7910
|1089
|2005.08.30 02:14
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7954
|1.7910
|1090
|2005.08.30 02:14
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7953
|1.7910
|1091
|2005.08.30 02:18
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7950
|1.7910
|1092
|2005.08.30 02:19
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7948
|1.7910
|1093
|2005.08.30 02:22
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7946
|1.7910
|1094
|2005.08.30 02:24
|modify
|132
|1.00
|1.7960
|1.7942
|1.7910
|1095
|2005.08.30 02:32
|s/l
|132
|1.00
|1.7942
|1.7942
|1.7910
|180.40
|21324.25
|1096
|2005.08.30 06:07
|modify
|133
|1.00
|1.7960
|1.7960
|1.7880
|1097
|2005.08.30 06:18
|modify
|133
|1.00
|1.7960
|1.7959
|1.7880
|1098
|2005.08.30 06:59
|s/l
|133
|1.00
|1.7959
|1.7959
|1.7880
|10.40
|21334.65
|1099
|2005.08.31 16:00
|buy
|134
|1.00
|1.8020
|1.7819
|1.8070
|1100
|2005.08.31 16:00
|buy
|135
|1.00
|1.8020
|1.7819
|1.8100
|1101
|2005.08.31 16:12
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8020
|1.8070
|1102
|2005.08.31 16:13
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8022
|1.8070
|1103
|2005.08.31 16:13
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8023
|1.8070
|1104
|2005.08.31 16:16
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8024
|1.8070
|1105
|2005.08.31 16:22
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8027
|1.8070
|1106
|2005.08.31 16:24
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8028
|1.8070
|1107
|2005.08.31 16:26
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8031
|1.8070
|1108
|2005.08.31 16:26
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8034
|1.8070
|1109
|2005.08.31 16:27
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8036
|1.8070
|1110
|2005.08.31 16:28
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8037
|1.8070
|1111
|2005.08.31 16:29
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8038
|1.8070
|1112
|2005.08.31 16:31
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8039
|1.8070
|1113
|2005.08.31 16:31
|modify
|135
|1.00
|1.8020
|1.8022
|1.8100
|1114
|2005.08.31 16:31
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8042
|1.8070
|1115
|2005.08.31 16:32
|modify
|135
|1.00
|1.8020
|1.8023
|1.8100
|1116
|2005.08.31 16:32
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8043
|1.8070
|1117
|2005.08.31 16:32
|modify
|135
|1.00
|1.8020
|1.8024
|1.8100
|1118
|2005.08.31 16:32
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8044
|1.8070
|1119
|2005.08.31 16:32
|modify
|135
|1.00
|1.8020
|1.8025
|1.8100
|1120
|2005.08.31 16:32
|modify
|134
|1.00
|1.8020
|1.8045
|1.8070
|1121
|2005.08.31 16:37
|s/l
|134
|1.00
|1.8045
|1.8045
|1.8070
|250.00
|21584.65
|1122
|2005.08.31 17:20
|s/l
|135
|1.00
|1.8025
|1.8025
|1.8100
|50.00
|21634.65
|1123
|2005.08.31 17:20
|buy
|136
|1.00
|1.8029
|1.7819
|1.8079
|1124
|2005.08.31 17:20
|buy
|137
|1.00
|1.8029
|1.7819
|1.8109
|1125
|2005.08.31 17:37
|modify
|136
|1.00
|1.8029
|1.8030
|1.8079
|1126
|2005.08.31 17:38
|modify
|136
|1.00
|1.8029
|1.8032
|1.8079
|1127
|2005.08.31 17:38
|modify
|136
|1.00
|1.8029
|1.8033
|1.8079
|1128
|2005.08.31 17:43
|s/l
|136
|1.00
|1.8033
|1.8033
|1.8079
|40.00
|21674.65
|1129
|2005.09.01 08:23
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8030
|1.8109
|1130
|2005.09.01 08:23
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8034
|1.8109
|1131
|2005.09.01 08:25
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8035
|1.8109
|1132
|2005.09.01 08:31
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8037
|1.8109
|1133
|2005.09.01 08:31
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8041
|1.8109
|1134
|2005.09.01 08:31
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8043
|1.8109
|1135
|2005.09.01 08:31
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8047
|1.8109
|1136
|2005.09.01 08:32
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8048
|1.8109
|1137
|2005.09.01 08:47
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8049
|1.8109
|1138
|2005.09.01 08:48
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8051
|1.8109
|1139
|2005.09.01 08:52
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8054
|1.8109
|1140
|2005.09.01 08:52
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8058
|1.8109
|1141
|2005.09.01 08:53
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8059
|1.8109
|1142
|2005.09.01 10:05
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8061
|1.8109
|1143
|2005.09.01 10:06
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8064
|1.8109
|1144
|2005.09.01 10:06
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8065
|1.8109
|1145
|2005.09.01 10:27
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8067
|1.8109
|1146
|2005.09.01 10:27
|modify
|137
|1.00
|1.8029
|1.8072
|1.8109
|1147
|2005.09.01 10:28
|t/p
|137
|1.00
|1.8109
|1.8072
|1.8109
|796.55
|22471.20
|1148
|2005.09.06 08:00
|sell
|138
|1.00
|1.8381
|1.8497
|1.8331
|1149
|2005.09.07 13:17
|modify
|138
|1.00
|1.8381
|1.8381
|1.8331
|1150
|2005.09.07 13:18
|modify
|138
|1.00
|1.8381
|1.8380
|1.8331
|1151
|2005.09.07 13:18
|modify
|138
|1.00
|1.8381
|1.8379
|1.8331
|1152
|2005.09.07 13:19
|s/l
|138
|1.00
|1.8379
|1.8379
|1.8331
|20.40
|22491.60
|1153
|2005.09.07 13:19
|sell
|139
|1.00
|1.8379
|1.8423
|1.8329
|1154
|2005.09.07 16:04
|s/l
|139
|1.00
|1.8423
|1.8423
|1.8329
|-440.00
|22051.60
|1155
|2005.09.09 20:00
|buy
|140
|1.00
|1.8396
|1.8352
|1.8446
|1156
|2005.09.09 20:00
|buy
|141
|1.00
|1.8396
|1.8352
|1.8476
|1157
|2005.09.11 20:00
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8399
|1.8446
|1158
|2005.09.11 20:00
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8400
|1.8446
|1159
|2005.09.11 22:04
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8402
|1.8446
|1160
|2005.09.11 22:14
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8403
|1.8446
|1161
|2005.09.11 22:14
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8405
|1.8446
|1162
|2005.09.11 23:52
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8406
|1.8446
|1163
|2005.09.11 23:53
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8407
|1.8446
|1164
|2005.09.11 23:54
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8408
|1.8446
|1165
|2005.09.11 23:57
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8409
|1.8446
|1166
|2005.09.11 23:58
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8412
|1.8446
|1167
|2005.09.12 00:00
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8413
|1.8446
|1168
|2005.09.12 00:01
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8414
|1.8446
|1169
|2005.09.12 00:02
|modify
|141
|1.00
|1.8396
|1.8396
|1.8476
|1170
|2005.09.12 00:02
|modify
|140
|1.00
|1.8396
|1.8416
|1.8446
|1171
|2005.09.12 00:10
|s/l
|140
|1.00
|1.8416
|1.8416
|1.8446
|198.85
|22250.45
|1172
|2005.09.12 02:13
|s/l
|141
|1.00
|1.8396
|1.8396
|1.8476
|-1.15
|22249.30
|1173
|2005.09.12 08:00
|sell
|142
|1.00
|1.8272
|1.8431
|1.8222
|1174
|2005.09.12 08:00
|sell
|143
|1.00
|1.8272
|1.8431
|1.8192
|1175
|2005.09.12 12:26
|modify
|142
|1.00
|1.8272
|1.8271
|1.8222
|1176
|2005.09.12 12:26
|modify
|142
|1.00
|1.8272
|1.8270
|1.8222
|1177
|2005.09.12 12:28
|modify
|142
|1.00
|1.8272
|1.8269
|1.8222
|1178
|2005.09.12 12:28
|modify
|142
|1.00
|1.8272
|1.8265
|1.8222
|1179
|2005.09.12 12:44
|modify
|142
|1.00
|1.8272
|1.8263
|1.8222
|1180
|2005.09.12 12:46
|modify
|142
|1.00
|1.8272
|1.8262
|1.8222
|1181
|2005.09.12 12:46
|modify
|142
|1.00
|1.8272
|1.8257
|1.8222
|1182
|2005.09.12 12:47
|modify
|142
|1.00
|1.8272
|1.8254
|1.8222
|1183
|2005.09.12 12:47
|modify
|143
|1.00
|1.8272
|1.8269
|1.8192
|1184
|2005.09.12 12:47
|modify
|142
|1.00
|1.8272
|1.8249
|1.8222
|1185
|2005.09.12 12:48
|modify
|143
|1.00
|1.8272
|1.8266
|1.8192
|1186
|2005.09.12 12:48
|modify
|142
|1.00
|1.8272
|1.8246
|1.8222
|1187
|2005.09.12 12:51
|s/l
|142
|1.00
|1.8246
|1.8246
|1.8222
|260.00
|22509.30
|1188
|2005.09.12 12:56
|modify
|143
|1.00
|1.8272
|1.8265
|1.8192
|1189
|2005.09.12 13:47
|modify
|143
|1.00
|1.8272
|1.8264
|1.8192
|1190
|2005.09.12 14:39
|modify
|143
|1.00
|1.8272
|1.8263
|1.8192
|1191
|2005.09.12 14:45
|modify
|143
|1.00
|1.8272
|1.8261
|1.8192
|1192
|2005.09.12 14:45
|modify
|143
|1.00
|1.8272
|1.8257
|1.8192
|1193
|2005.09.12 14:45
|modify
|143
|1.00
|1.8272
|1.8251
|1.8192
|1194
|2005.09.12 15:44
|s/l
|143
|1.00
|1.8251
|1.8251
|1.8192
|210.00
|22719.30
|1195
|2005.09.14 08:00
|buy
|144
|1.00
|1.8266
|1.8183
|1.8316
|1196
|2005.09.14 12:08
|modify
|144
|1.00
|1.8266
|1.8268
|1.8316
|1197
|2005.09.14 12:09
|modify
|144
|1.00
|1.8266
|1.8269
|1.8316
|1198
|2005.09.14 12:12
|modify
|144
|1.00
|1.8266
|1.8272
|1.8316
|1199
|2005.09.14 12:12
|modify
|144
|1.00
|1.8266
|1.8273
|1.8316
|1200
|2005.09.14 12:13
|modify
|144
|1.00
|1.8266
|1.8274
|1.8316
|1201
|2005.09.14 12:14
|modify
|144
|1.00
|1.8266
|1.8275
|1.8316
|1202
|2005.09.14 12:14
|modify
|144
|1.00
|1.8266
|1.8276
|1.8316
|1203
|2005.09.14 12:19
|modify
|144
|1.00
|1.8266
|1.8279
|1.8316
|1204
|2005.09.14 12:20
|modify
|144
|1.00
|1.8266
|1.8280
|1.8316
|1205
|2005.09.14 12:20
|modify
|144
|1.00
|1.8266
|1.8281
|1.8316
|1206
|2005.09.14 12:28
|s/l
|144
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.8316
|150.00
|22869.30
|1207
|2005.09.14 20:00
|sell
|145
|1.00
|1.8237
|1.8281
|1.8187
|1208
|2005.09.14 20:00
|sell
|146
|1.00
|1.8237
|1.8281
|1.8157
|1209
|2005.09.15 01:08
|modify
|145
|1.00
|1.8237
|1.8236
|1.8187
|1210
|2005.09.15 01:08
|modify
|145
|1.00
|1.8237
|1.8231
|1.8187
|1211
|2005.09.15 01:09
|modify
|145
|1.00
|1.8237
|1.8225
|1.8187
|1212
|2005.09.15 01:09
|modify
|145
|1.00
|1.8237
|1.8224
|1.8187
|1213
|2005.09.15 01:09
|s/l
|145
|1.00
|1.8224
|1.8224
|1.8187
|131.20
|23000.50
|1214
|2005.09.15 01:45
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8235
|1.8157
|1215
|2005.09.15 01:45
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8231
|1.8157
|1216
|2005.09.15 02:22
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8229
|1.8157
|1217
|2005.09.15 02:22
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8225
|1.8157
|1218
|2005.09.15 02:23
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8222
|1.8157
|1219
|2005.09.15 02:24
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8217
|1.8157
|1220
|2005.09.15 02:39
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8215
|1.8157
|1221
|2005.09.15 02:39
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8213
|1.8157
|1222
|2005.09.15 02:39
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8209
|1.8157
|1223
|2005.09.15 02:39
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8206
|1.8157
|1224
|2005.09.15 02:39
|modify
|146
|1.00
|1.8237
|1.8200
|1.8157
|1225
|2005.09.15 04:06
|s/l
|146
|1.00
|1.8200
|1.8200
|1.8157
|371.20
|23371.70
|1226
|2005.09.20 12:00
|buy
|147
|1.00
|1.8065
|1.7971
|1.8115
|1227
|2005.09.20 22:45
|s/l
|147
|1.00
|1.7971
|1.7971
|1.8115
|-940.00
|22431.70
|1228
|2005.09.21 12:00
|buy
|148
|1.00
|1.8129
|1.7958
|1.8179
|1229
|2005.09.21 12:00
|buy
|149
|1.00
|1.8129
|1.7958
|1.8209
|1230
|2005.09.22 00:15
|modify
|148
|1.00
|1.8129
|1.8130
|1.8179
|1231
|2005.09.22 00:17
|modify
|148
|1.00
|1.8129
|1.8131
|1.8179
|1232
|2005.09.22 00:19
|modify
|148
|1.00
|1.8129
|1.8133
|1.8179
|1233
|2005.09.22 00:19
|modify
|148
|1.00
|1.8129
|1.8136
|1.8179
|1234
|2005.09.22 00:23
|s/l
|148
|1.00
|1.8136
|1.8136
|1.8179
|66.55
|22498.25
|1235
|2005.09.22 12:47
|s/l
|149
|1.00
|1.7958
|1.7958
|1.8209
|-1713.45
|20784.80
|1236
|2005.09.22 12:47
|sell
|150
|1.00
|1.7957
|1.8151
|1.7907
|1237
|2005.09.22 12:47
|sell
|151
|1.00
|1.7957
|1.8151
|1.7877
|1238
|2005.09.22 14:04
|modify
|150
|1.00
|1.7957
|1.7955
|1.7907
|1239
|2005.09.22 14:04
|modify
|150
|1.00
|1.7957
|1.7950
|1.7907
|1240
|2005.09.22 14:05
|modify
|150
|1.00
|1.7957
|1.7947
|1.7907
|1241
|2005.09.22 14:05
|modify
|150
|1.00
|1.7957
|1.7942
|1.7907
|1242
|2005.09.22 14:06
|modify
|150
|1.00
|1.7957
|1.7941
|1.7907
|1243
|2005.09.22 14:10
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7957
|1.7877
|1244
|2005.09.22 14:10
|modify
|150
|1.00
|1.7957
|1.7937
|1.7907
|1245
|2005.09.22 14:11
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7956
|1.7877
|1246
|2005.09.22 14:11
|modify
|150
|1.00
|1.7957
|1.7936
|1.7907
|1247
|2005.09.22 14:13
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7954
|1.7877
|1248
|2005.09.22 14:13
|modify
|150
|1.00
|1.7957
|1.7934
|1.7907
|1249
|2005.09.22 14:13
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7949
|1.7877
|1250
|2005.09.22 14:13
|modify
|150
|1.00
|1.7957
|1.7929
|1.7907
|1251
|2005.09.22 14:22
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7947
|1.7877
|1252
|2005.09.22 14:22
|modify
|150
|1.00
|1.7957
|1.7927
|1.7907
|1253
|2005.09.22 14:22
|t/p
|150
|1.00
|1.7907
|1.7927
|1.7907
|500.00
|21284.80
|1254
|2005.09.22 14:22
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7942
|1.7877
|1255
|2005.09.22 14:30
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7939
|1.7877
|1256
|2005.09.22 14:38
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7936
|1.7877
|1257
|2005.09.22 14:39
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7934
|1.7877
|1258
|2005.09.22 14:39
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7933
|1.7877
|1259
|2005.09.22 14:40
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7932
|1.7877
|1260
|2005.09.22 14:41
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7930
|1.7877
|1261
|2005.09.22 14:41
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7929
|1.7877
|1262
|2005.09.22 14:43
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7925
|1.7877
|1263
|2005.09.22 14:47
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7919
|1.7877
|1264
|2005.09.22 14:48
|modify
|151
|1.00
|1.7957
|1.7918
|1.7877
|1265
|2005.09.22 15:03
|s/l
|151
|1.00
|1.7918
|1.7918
|1.7877
|390.00
|21674.80
|1266
|2005.09.22 15:03
|sell
|152
|1.00
|1.7914
|1.8151
|1.7864
|1267
|2005.09.22 15:03
|sell
|153
|1.00
|1.7914
|1.8151
|1.7834
|1268
|2005.09.22 17:31
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7914
|1.7864
|1269
|2005.09.22 17:33
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7913
|1.7864
|1270
|2005.09.22 17:34
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7911
|1.7864
|1271
|2005.09.22 17:35
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7910
|1.7864
|1272
|2005.09.22 17:38
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7909
|1.7864
|1273
|2005.09.22 17:42
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7907
|1.7864
|1274
|2005.09.22 17:44
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7906
|1.7864
|1275
|2005.09.22 17:44
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7903
|1.7864
|1276
|2005.09.22 17:44
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7902
|1.7864
|1277
|2005.09.22 17:45
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7901
|1.7864
|1278
|2005.09.22 17:50
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7900
|1.7864
|1279
|2005.09.22 17:50
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7899
|1.7864
|1280
|2005.09.22 17:54
|modify
|152
|1.00
|1.7914
|1.7898
|1.7864
|1281
|2005.09.22 17:59
|s/l
|152
|1.00
|1.7898
|1.7898
|1.7864
|160.00
|21834.80
|1282
|2005.09.23 06:58
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7910
|1.7834
|1283
|2005.09.23 06:59
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7908
|1.7834
|1284
|2005.09.23 06:59
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7903
|1.7834
|1285
|2005.09.23 07:00
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7901
|1.7834
|1286
|2005.09.23 07:00
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7900
|1.7834
|1287
|2005.09.23 07:23
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7898
|1.7834
|1288
|2005.09.23 07:23
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7893
|1.7834
|1289
|2005.09.23 07:24
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7892
|1.7834
|1290
|2005.09.23 07:24
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7888
|1.7834
|1291
|2005.09.23 07:27
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7886
|1.7834
|1292
|2005.09.23 07:28
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7885
|1.7834
|1293
|2005.09.23 07:28
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7882
|1.7834
|1294
|2005.09.23 07:29
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7881
|1.7834
|1295
|2005.09.23 08:56
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7879
|1.7834
|1296
|2005.09.23 08:56
|modify
|153
|1.00
|1.7914
|1.7874
|1.7834
|1297
|2005.09.23 09:01
|s/l
|153
|1.00
|1.7874
|1.7874
|1.7834
|400.40
|22235.20
|1298
|2005.09.30 16:00
|buy
|154
|1.00
|1.7695
|1.7565
|1.7745
|1299
|2005.09.30 16:00
|buy
|155
|1.00
|1.7695
|1.7565
|1.7775
|1300
|2005.10.03 01:13
|s/l
|154
|1.00
|1.7565
|1.7565
|1.7745
|-1301.15
|20934.05
|1301
|2005.10.03 01:13
|s/l
|155
|1.00
|1.7565
|1.7565
|1.7775
|-1301.15
|19632.90
|1302
|2005.10.03 01:13
|sell
|156
|1.00
|1.7563
|1.7584
|1.7513
|1303
|2005.10.03 01:13
|sell
|157
|1.00
|1.7563
|1.7584
|1.7483
|1304
|2005.10.03 01:16
|s/l
|156
|1.00
|1.7584
|1.7584
|1.7513
|-210.00
|19422.90
|1305
|2005.10.03 01:16
|s/l
|157
|1.00
|1.7584
|1.7584
|1.7483
|-210.00
|19212.90
|1306
|2005.10.03 01:16
|sell
|158
|1.00
|1.7575
|1.7584
|1.7525
|1307
|2005.10.03 01:16
|sell
|159
|1.00
|1.7575
|1.7584
|1.7495
|1308
|2005.10.03 01:17
|s/l
|158
|1.00
|1.7584
|1.7584
|1.7525
|-90.00
|19122.90
|1309
|2005.10.03 01:17
|s/l
|159
|1.00
|1.7584
|1.7584
|1.7495
|-90.00
|19032.90
|1310
|2005.10.03 01:17
|sell
|160
|1.00
|1.7575
|1.7584
|1.7525
|1311
|2005.10.03 01:17
|sell
|161
|1.00
|1.7575
|1.7584
|1.7495
|1312
|2005.10.03 01:40
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7575
|1.7525
|1313
|2005.10.03 01:42
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7574
|1.7525
|1314
|2005.10.03 01:44
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7573
|1.7525
|1315
|2005.10.03 01:44
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7572
|1.7525
|1316
|2005.10.03 01:52
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7569
|1.7525
|1317
|2005.10.03 01:52
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7568
|1.7525
|1318
|2005.10.03 01:52
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7564
|1.7525
|1319
|2005.10.03 01:53
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7563
|1.7525
|1320
|2005.10.03 01:54
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7562
|1.7525
|1321
|2005.10.03 01:54
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7561
|1.7525
|1322
|2005.10.03 01:56
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7560
|1.7525
|1323
|2005.10.03 01:59
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7559
|1.7525
|1324
|2005.10.03 02:01
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7556
|1.7525
|1325
|2005.10.03 02:13
|modify
|161
|1.00
|1.7575
|1.7572
|1.7495
|1326
|2005.10.03 02:13
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7552
|1.7525
|1327
|2005.10.03 02:15
|modify
|161
|1.00
|1.7575
|1.7569
|1.7495
|1328
|2005.10.03 02:15
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7549
|1.7525
|1329
|2005.10.03 02:15
|modify
|161
|1.00
|1.7575
|1.7564
|1.7495
|1330
|2005.10.03 02:15
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7544
|1.7525
|1331
|2005.10.03 02:16
|modify
|161
|1.00
|1.7575
|1.7563
|1.7495
|1332
|2005.10.03 02:16
|modify
|160
|1.00
|1.7575
|1.7543
|1.7525
|1333
|2005.10.03 02:19
|s/l
|160
|1.00
|1.7543
|1.7543
|1.7525
|320.00
|19352.90
|1334
|2005.10.03 02:54
|s/l
|161
|1.00
|1.7563
|1.7563
|1.7495
|120.00
|19472.90
|1335
|2005.10.03 02:54
|sell
|162
|1.00
|1.7560
|1.7584
|1.7510
|1336
|2005.10.03 02:54
|sell
|163
|1.00
|1.7560
|1.7584
|1.7480
|1337
|2005.10.03 03:40
|modify
|162
|1.00
|1.7560
|1.7560
|1.7510
|1338
|2005.10.03 03:46
|s/l
|162
|1.00
|1.7560
|1.7560
|1.7510
|0.00
|19472.90
|1339
|2005.10.03 04:05
|s/l
|163
|1.00
|1.7584
|1.7584
|1.7480
|-240.00
|19232.90
|1340
|2005.10.04 20:00
|buy
|164
|1.00
|1.7607
|1.7563
|1.7657
|1341
|2005.10.05 02:04
|modify
|164
|1.00
|1.7607
|1.7607
|1.7657
|1342
|2005.10.05 02:12
|modify
|164
|1.00
|1.7607
|1.7608
|1.7657
|1343
|2005.10.05 02:13
|modify
|164
|1.00
|1.7607
|1.7611
|1.7657
|1344
|2005.10.05 02:13
|modify
|164
|1.00
|1.7607
|1.7612
|1.7657
|1345
|2005.10.05 02:36
|s/l
|164
|1.00
|1.7612
|1.7612
|1.7657
|48.85
|19281.75
|1346
|2005.10.07 16:00
|sell
|165
|1.00
|1.7593
|1.7813
|1.7543
|1347
|2005.10.07 16:00
|sell
|166
|1.00
|1.7593
|1.7813
|1.7513
|1348
|2005.10.09 22:58
|modify
|165
|1.00
|1.7593
|1.7593
|1.7543
|1349
|2005.10.09 22:59
|modify
|165
|1.00
|1.7593
|1.7592
|1.7543
|1350
|2005.10.09 23:09
|modify
|165
|1.00
|1.7593
|1.7591
|1.7543
|1351
|2005.10.09 23:18
|modify
|165
|1.00
|1.7593
|1.7589
|1.7543
|1352
|2005.10.09 23:19
|modify
|165
|1.00
|1.7593
|1.7586
|1.7543
|1353
|2005.10.09 23:19
|modify
|165
|1.00
|1.7593
|1.7584
|1.7543
|1354
|2005.10.09 23:19
|s/l
|165
|1.00
|1.7584
|1.7584
|1.7543
|90.00
|19371.75
|1355
|2005.10.10 12:06
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7592
|1.7513
|1356
|2005.10.10 12:09
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7590
|1.7513
|1357
|2005.10.10 12:09
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7589
|1.7513
|1358
|2005.10.10 12:34
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7585
|1.7513
|1359
|2005.10.10 12:35
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7584
|1.7513
|1360
|2005.10.10 12:37
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7583
|1.7513
|1361
|2005.10.10 13:05
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7581
|1.7513
|1362
|2005.10.10 13:07
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7579
|1.7513
|1363
|2005.10.10 13:07
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7578
|1.7513
|1364
|2005.10.10 13:10
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7577
|1.7513
|1365
|2005.10.10 13:11
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7576
|1.7513
|1366
|2005.10.10 14:01
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7575
|1.7513
|1367
|2005.10.10 14:02
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7574
|1.7513
|1368
|2005.10.10 14:02
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7573
|1.7513
|1369
|2005.10.10 14:20
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7572
|1.7513
|1370
|2005.10.10 14:20
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7568
|1.7513
|1371
|2005.10.10 14:21
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7567
|1.7513
|1372
|2005.10.10 14:22
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7565
|1.7513
|1373
|2005.10.10 14:24
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7564
|1.7513
|1374
|2005.10.10 14:31
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7563
|1.7513
|1375
|2005.10.10 14:50
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7562
|1.7513
|1376
|2005.10.10 14:50
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7561
|1.7513
|1377
|2005.10.10 14:51
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7559
|1.7513
|1378
|2005.10.10 14:55
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7558
|1.7513
|1379
|2005.10.10 14:56
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7555
|1.7513
|1380
|2005.10.10 15:06
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7554
|1.7513
|1381
|2005.10.10 15:06
|modify
|166
|1.00
|1.7593
|1.7553
|1.7513
|1382
|2005.10.10 19:34
|s/l
|166
|1.00
|1.7553
|1.7553
|1.7513
|400.40
|19772.15
|1383
|2005.10.12 20:00
|buy
|167
|1.00
|1.7518
|1.7398
|1.7568
|1384
|2005.10.12 22:10
|modify
|167
|1.00
|1.7518
|1.7518
|1.7568
|1385
|2005.10.12 22:36
|modify
|167
|1.00
|1.7518
|1.7520
|1.7568
|1386
|2005.10.12 22:52
|s/l
|167
|1.00
|1.7520
|1.7520
|1.7568
|20.00
|19792.15
|1387
|2005.10.12 22:52
|buy
|168
|1.00
|1.7524
|1.7398
|1.7574
|1388
|2005.10.13 16:36
|modify
|168
|1.00
|1.7524
|1.7524
|1.7574
|1389
|2005.10.13 16:41
|modify
|168
|1.00
|1.7524
|1.7525
|1.7574
|1390
|2005.10.13 16:44
|s/l
|168
|1.00
|1.7525
|1.7525
|1.7574
|6.55
|19798.70
|1391
|2005.10.13 20:00
|buy
|169
|1.00
|1.7569
|1.7432
|1.7619
|1392
|2005.10.13 20:00
|buy
|170
|1.00
|1.7569
|1.7432
|1.7649
|1393
|2005.10.14 13:48
|modify
|169
|1.00
|1.7569
|1.7569
|1.7619
|1394
|2005.10.14 13:48
|modify
|169
|1.00
|1.7569
|1.7572
|1.7619
|1395
|2005.10.14 13:49
|s/l
|169
|1.00
|1.7572
|1.7572
|1.7619
|28.85
|19827.55
|1396
|2005.10.14 14:17
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7570
|1.7649
|1397
|2005.10.14 14:18
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7573
|1.7649
|1398
|2005.10.14 14:18
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7575
|1.7649
|1399
|2005.10.14 14:19
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7576
|1.7649
|1400
|2005.10.14 14:30
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7577
|1.7649
|1401
|2005.10.14 14:30
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7580
|1.7649
|1402
|2005.10.14 14:31
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7581
|1.7649
|1403
|2005.10.14 14:32
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7583
|1.7649
|1404
|2005.10.14 14:32
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7586
|1.7649
|1405
|2005.10.14 14:32
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7590
|1.7649
|1406
|2005.10.14 14:33
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7591
|1.7649
|1407
|2005.10.14 14:35
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7592
|1.7649
|1408
|2005.10.14 14:35
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7594
|1.7649
|1409
|2005.10.14 14:35
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7597
|1.7649
|1410
|2005.10.14 14:35
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7599
|1.7649
|1411
|2005.10.14 14:35
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7603
|1.7649
|1412
|2005.10.14 14:37
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7604
|1.7649
|1413
|2005.10.14 14:37
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7606
|1.7649
|1414
|2005.10.14 14:37
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7610
|1.7649
|1415
|2005.10.14 14:37
|modify
|170
|1.00
|1.7569
|1.7613
|1.7649
|1416
|2005.10.14 14:37
|t/p
|170
|1.00
|1.7649
|1.7613
|1.7649
|798.85
|20626.40
|1417
|2005.10.17 16:00
|sell
|171
|1.00
|1.7554
|1.7730
|1.7504
|1418
|2005.10.17 16:00
|sell
|172
|1.00
|1.7554
|1.7730
|1.7474
|1419
|2005.10.17 19:06
|modify
|171
|1.00
|1.7554
|1.7554
|1.7504
|1420
|2005.10.17 19:06
|modify
|171
|1.00
|1.7554
|1.7551
|1.7504
|1421
|2005.10.17 19:41
|s/l
|171
|1.00
|1.7551
|1.7551
|1.7504
|30.00
|20656.40
|1422
|2005.10.17 23:49
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7551
|1.7474
|1423
|2005.10.18 00:11
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7550
|1.7474
|1424
|2005.10.18 00:12
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7549
|1.7474
|1425
|2005.10.18 00:21
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7546
|1.7474
|1426
|2005.10.18 00:25
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7545
|1.7474
|1427
|2005.10.18 00:26
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7544
|1.7474
|1428
|2005.10.18 00:29
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7543
|1.7474
|1429
|2005.10.18 00:29
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7542
|1.7474
|1430
|2005.10.18 00:34
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7540
|1.7474
|1431
|2005.10.18 04:34
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7539
|1.7474
|1432
|2005.10.18 04:37
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7538
|1.7474
|1433
|2005.10.18 06:00
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7535
|1.7474
|1434
|2005.10.18 06:01
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7531
|1.7474
|1435
|2005.10.18 06:01
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7530
|1.7474
|1436
|2005.10.18 06:02
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7529
|1.7474
|1437
|2005.10.18 06:22
|modify
|172
|1.00
|1.7554
|1.7528
|1.7474
|1438
|2005.10.18 07:12
|s/l
|172
|1.00
|1.7528
|1.7528
|1.7474
|260.40
|20916.80
|1439
|2005.10.19 12:00
|buy
|173
|1.00
|1.7581
|1.7423
|1.7631
|1440
|2005.10.19 12:00
|buy
|174
|1.00
|1.7581
|1.7423
|1.7661
|1441
|2005.10.19 14:36
|modify
|173
|1.00
|1.7581
|1.7582
|1.7631
|1442
|2005.10.19 14:36
|modify
|173
|1.00
|1.7581
|1.7584
|1.7631
|1443
|2005.10.19 14:36
|modify
|173
|1.00
|1.7581
|1.7588
|1.7631
|1444
|2005.10.19 14:36
|modify
|173
|1.00
|1.7581
|1.7590
|1.7631
|1445
|2005.10.19 14:36
|modify
|173
|1.00
|1.7581
|1.7594
|1.7631
|1446
|2005.10.19 14:40
|s/l
|173
|1.00
|1.7594
|1.7594
|1.7631
|130.00
|21046.80
|1447
|2005.10.19 14:55
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7582
|1.7661
|1448
|2005.10.19 14:57
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7583
|1.7661
|1449
|2005.10.19 14:57
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7585
|1.7661
|1450
|2005.10.19 14:58
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7588
|1.7661
|1451
|2005.10.19 15:07
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7591
|1.7661
|1452
|2005.10.19 15:09
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7592
|1.7661
|1453
|2005.10.19 15:11
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7594
|1.7661
|1454
|2005.10.19 15:12
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7595
|1.7661
|1455
|2005.10.19 15:19
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7596
|1.7661
|1456
|2005.10.19 15:20
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7598
|1.7661
|1457
|2005.10.19 15:20
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7600
|1.7661
|1458
|2005.10.19 15:20
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7603
|1.7661
|1459
|2005.10.19 15:24
|modify
|174
|1.00
|1.7581
|1.7606
|1.7661
|1460
|2005.10.19 16:54
|s/l
|174
|1.00
|1.7606
|1.7606
|1.7661
|250.00
|21296.80
|1461
|2005.10.24 00:00
|sell
|175
|1.00
|1.7667
|1.7785
|1.7617
|1462
|2005.10.24 03:08
|modify
|175
|1.00
|1.7667
|1.7665
|1.7617
|1463
|2005.10.24 03:36
|s/l
|175
|1.00
|1.7665
|1.7665
|1.7617
|20.00
|21316.80
|1464
|2005.10.24 03:36
|sell
|176
|1.00
|1.7663
|1.7785
|1.7613
|1465
|2005.10.25 00:11
|modify
|176
|1.00
|1.7663
|1.7662
|1.7613
|1466
|2005.10.25 00:11
|modify
|176
|1.00
|1.7663
|1.7661
|1.7613
|1467
|2005.10.25 00:13
|modify
|176
|1.00
|1.7663
|1.7658
|1.7613
|1468
|2005.10.25 00:13
|modify
|176
|1.00
|1.7663
|1.7653
|1.7613
|1469
|2005.10.25 00:21
|s/l
|176
|1.00
|1.7653
|1.7653
|1.7613
|100.40
|21417.20
|1470
|2005.10.25 12:00
|buy
|177
|1.00
|1.7783
|1.7633
|1.7833
|1471
|2005.10.25 12:00
|buy
|178
|1.00
|1.7783
|1.7633
|1.7863
|1472
|2005.10.25 12:59
|modify
|177
|1.00
|1.7783
|1.7784
|1.7833
|1473
|2005.10.25 12:59
|modify
|177
|1.00
|1.7783
|1.7786
|1.7833
|1474
|2005.10.25 13:07
|modify
|177
|1.00
|1.7783
|1.7790
|1.7833
|1475
|2005.10.25 13:07
|modify
|177
|1.00
|1.7783
|1.7792
|1.7833
|1476
|2005.10.25 13:07
|modify
|177
|1.00
|1.7783
|1.7795
|1.7833
|1477
|2005.10.25 13:08
|modify
|177
|1.00
|1.7783
|1.7796
|1.7833
|1478
|2005.10.25 13:17
|s/l
|177
|1.00
|1.7796
|1.7796
|1.7833
|130.00
|21547.20
|1479
|2005.10.25 14:03
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7786
|1.7863
|1480
|2005.10.25 14:03
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7789
|1.7863
|1481
|2005.10.25 14:03
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7793
|1.7863
|1482
|2005.10.25 14:04
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7794
|1.7863
|1483
|2005.10.25 14:04
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7797
|1.7863
|1484
|2005.10.25 14:06
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7798
|1.7863
|1485
|2005.10.25 14:06
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7801
|1.7863
|1486
|2005.10.25 14:07
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7802
|1.7863
|1487
|2005.10.25 14:08
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7803
|1.7863
|1488
|2005.10.25 14:12
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7807
|1.7863
|1489
|2005.10.25 14:13
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7810
|1.7863
|1490
|2005.10.25 14:13
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7814
|1.7863
|1491
|2005.10.25 14:27
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7820
|1.7863
|1492
|2005.10.25 14:27
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7821
|1.7863
|1493
|2005.10.25 14:28
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7822
|1.7863
|1494
|2005.10.25 14:28
|modify
|178
|1.00
|1.7783
|1.7824
|1.7863
|1495
|2005.10.25 14:28
|t/p
|178
|1.00
|1.7863
|1.7824
|1.7863
|800.00
|22347.20
|1496
|2005.10.25 14:28
|buy
|179
|1.00
|1.7867
|1.7633
|1.7917
|1497
|2005.10.25 14:28
|buy
|180
|1.00
|1.7867
|1.7633
|1.7947
|1498
|2005.10.27 09:05
|modify
|179
|1.00
|1.7867
|1.7868
|1.7917
|1499
|2005.10.27 09:05
|modify
|179
|1.00
|1.7867
|1.7869
|1.7917
|1500
|2005.10.27 09:09
|modify
|179
|1.00
|1.7867
|1.7873
|1.7917
|1501
|2005.10.27 09:10
|modify
|179
|1.00
|1.7867
|1.7874
|1.7917
|1502
|2005.10.27 09:10
|modify
|179
|1.00
|1.7867
|1.7875
|1.7917
|1503
|2005.10.27 09:10
|modify
|179
|1.00
|1.7867
|1.7878
|1.7917
|1504
|2005.10.27 09:10
|modify
|179
|1.00
|1.7867
|1.7882
|1.7917
|1505
|2005.10.27 09:16
|s/l
|179
|1.00
|1.7882
|1.7882
|1.7917
|145.40
|22492.60
|1506
|2005.10.27 13:49
|modify
|180
|1.00
|1.7867
|1.7867
|1.7947
|1507
|2005.10.27 13:49
|modify
|180
|1.00
|1.7867
|1.7868
|1.7947
|1508
|2005.10.27 13:51
|modify
|180
|1.00
|1.7867
|1.7869
|1.7947
|1509
|2005.10.27 14:50
|s/l
|180
|1.00
|1.7869
|1.7869
|1.7947
|15.40
|22508.00
|1510
|2005.10.28 16:00
|sell
|181
|1.00
|1.7777
|1.7904
|1.7727
|1511
|2005.10.28 16:00
|sell
|182
|1.00
|1.7777
|1.7904
|1.7697
|1512
|2005.10.28 16:11
|modify
|181
|1.00
|1.7777
|1.7775
|1.7727
|1513
|2005.10.28 16:17
|s/l
|181
|1.00
|1.7775
|1.7775
|1.7727
|20.00
|22528.00
|1514
|2005.10.28 18:21
|modify
|182
|1.00
|1.7777
|1.7776
|1.7697
|1515
|2005.10.28 18:22
|modify
|182
|1.00
|1.7777
|1.7772
|1.7697
|1516
|2005.10.28 18:22
|modify
|182
|1.00
|1.7777
|1.7771
|1.7697
|1517
|2005.10.28 18:36
|modify
|182
|1.00
|1.7777
|1.7770
|1.7697
|1518
|2005.10.28 18:38
|modify
|182
|1.00
|1.7777
|1.7769
|1.7697
|1519
|2005.10.28 20:38
|modify
|182
|1.00
|1.7777
|1.7768
|1.7697
|1520
|2005.10.28 21:54
|modify
|182
|1.00
|1.7777
|1.7767
|1.7697
|1521
|2005.10.28 22:19
|modify
|182
|1.00
|1.7777
|1.7766
|1.7697
|1522
|2005.10.31 00:22
|modify
|182
|1.00
|1.7777
|1.7761
|1.7697
|1523
|2005.10.31 00:24
|modify
|182
|1.00
|1.7777
|1.7760
|1.7697
|1524
|2005.10.31 00:56
|s/l
|182
|1.00
|1.7760
|1.7760
|1.7697
|170.40
|22698.40
|1525
|2005.11.02 16:00
|buy
|183
|1.00
|1.7752
|1.7608
|1.7802
|1526
|2005.11.02 16:00
|buy
|184
|1.00
|1.7752
|1.7608
|1.7832
|1527
|2005.11.02 17:14
|modify
|183
|1.00
|1.7752
|1.7753
|1.7802
|1528
|2005.11.02 17:14
|modify
|183
|1.00
|1.7752
|1.7754
|1.7802
|1529
|2005.11.02 17:23
|s/l
|183
|1.00
|1.7754
|1.7754
|1.7802
|20.00
|22718.40
|1530
|2005.11.03 09:43
|modify
|184
|1.00
|1.7752
|1.7752
|1.7832
|1531
|2005.11.03 09:44
|modify
|184
|1.00
|1.7752
|1.7753
|1.7832
|1532
|2005.11.03 10:36
|modify
|184
|1.00
|1.7752
|1.7755
|1.7832
|1533
|2005.11.03 12:43
|modify
|184
|1.00
|1.7752
|1.7756
|1.7832
|1534
|2005.11.03 12:44
|modify
|184
|1.00
|1.7752
|1.7758
|1.7832
|1535
|2005.11.03 12:44
|modify
|184
|1.00
|1.7752
|1.7760
|1.7832
|1536
|2005.11.03 12:45
|modify
|184
|1.00
|1.7752
|1.7761
|1.7832
|1537
|2005.11.03 13:00
|s/l
|184
|1.00
|1.7761
|1.7761
|1.7832
|86.55
|22804.95
|1538
|2005.11.04 00:00
|sell
|185
|1.00
|1.7711
|1.7755
|1.7661
|1539
|2005.11.04 00:00
|sell
|186
|1.00
|1.7711
|1.7755
|1.7631
|1540
|2005.11.04 00:38
|modify
|185
|1.00
|1.7711
|1.7710
|1.7661
|1541
|2005.11.04 00:41
|modify
|185
|1.00
|1.7711
|1.7709
|1.7661
|1542
|2005.11.04 00:41
|modify
|185
|1.00
|1.7711
|1.7705
|1.7661
|1543
|2005.11.04 00:42
|modify
|185
|1.00
|1.7711
|1.7700
|1.7661
|1544
|2005.11.04 00:42
|modify
|185
|1.00
|1.7711
|1.7699
|1.7661
|1545
|2005.11.04 00:46
|modify
|185
|1.00
|1.7711
|1.7694
|1.7661
|1546
|2005.11.04 01:02
|s/l
|185
|1.00
|1.7694
|1.7694
|1.7661
|170.00
|22974.95
|1547
|2005.11.04 04:15
|modify
|186
|1.00
|1.7711
|1.7710
|1.7631
|1548
|2005.11.04 04:16
|modify
|186
|1.00
|1.7711
|1.7707
|1.7631
|1549
|2005.11.04 04:25
|modify
|186
|1.00
|1.7711
|1.7705
|1.7631
|1550
|2005.11.04 06:15
|modify
|186
|1.00
|1.7711
|1.7703
|1.7631
|1551
|2005.11.04 06:16
|modify
|186
|1.00
|1.7711
|1.7701
|1.7631
|1552
|2005.11.04 06:16
|modify
|186
|1.00
|1.7711
|1.7696
|1.7631
|1553
|2005.11.04 06:17
|modify
|186
|1.00
|1.7711
|1.7690
|1.7631
|1554
|2005.11.04 06:17
|modify
|186
|1.00
|1.7711
|1.7689
|1.7631
|1555
|2005.11.04 08:29
|s/l
|186
|1.00
|1.7689
|1.7689
|1.7631
|220.00
|23194.95
|1556
|2005.11.10 00:00
|buy
|187
|1.00
|1.7442
|1.7362
|1.7492
|1557
|2005.11.10 08:47
|modify
|187
|1.00
|1.7442
|1.7444
|1.7492
|1558
|2005.11.10 08:47
|modify
|187
|1.00
|1.7442
|1.7448
|1.7492
|1559
|2005.11.10 08:47
|modify
|187
|1.00
|1.7442
|1.7450
|1.7492
|1560
|2005.11.10 08:47
|modify
|187
|1.00
|1.7442
|1.7454
|1.7492
|1561
|2005.11.10 08:48
|modify
|187
|1.00
|1.7442
|1.7456
|1.7492
|1562
|2005.11.10 08:49
|modify
|187
|1.00
|1.7442
|1.7458
|1.7492
|1563
|2005.11.10 08:49
|modify
|187
|1.00
|1.7442
|1.7460
|1.7492
|1564
|2005.11.10 08:49
|s/l
|187
|1.00
|1.7460
|1.7460
|1.7492
|180.00
|23374.95
|1565
|2005.11.11 00:00
|sell
|188
|1.00
|1.7405
|1.7519
|1.7355
|1566
|2005.11.11 00:00
|sell
|189
|1.00
|1.7405
|1.7519
|1.7325
|1567
|2005.11.11 09:30
|modify
|188
|1.00
|1.7405
|1.7405
|1.7355
|1568
|2005.11.11 09:39
|s/l
|188
|1.00
|1.7405
|1.7405
|1.7355
|0.00
|23374.95
|1569
|2005.11.14 13:29
|modify
|189
|1.00
|1.7405
|1.7403
|1.7325
|1570
|2005.11.14 15:30
|modify
|189
|1.00
|1.7405
|1.7400
|1.7325
|1571
|2005.11.14 15:39
|modify
|189
|1.00
|1.7405
|1.7399
|1.7325
|1572
|2005.11.14 15:39
|modify
|189
|1.00
|1.7405
|1.7394
|1.7325
|1573
|2005.11.14 15:40
|modify
|189
|1.00
|1.7405
|1.7391
|1.7325
|1574
|2005.11.14 15:43
|modify
|189
|1.00
|1.7405
|1.7389
|1.7325
|1575
|2005.11.14 15:46
|modify
|189
|1.00
|1.7405
|1.7388
|1.7325
|1576
|2005.11.14 15:46
|modify
|189
|1.00
|1.7405
|1.7387
|1.7325
|1577
|2005.11.14 16:00
|s/l
|189
|1.00
|1.7387
|1.7387
|1.7325
|180.40
|23555.35
|1578
|2005.11.14 16:00
|sell
|190
|1.00
|1.7385
|1.7499
|1.7335
|1579
|2005.11.14 16:00
|sell
|191
|1.00
|1.7385
|1.7499
|1.7305
|1580
|2005.11.14 16:18
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7383
|1.7335
|1581
|2005.11.14 16:29
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7381
|1.7335
|1582
|2005.11.14 16:37
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7380
|1.7335
|1583
|2005.11.14 16:37
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7377
|1.7335
|1584
|2005.11.14 16:39
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7376
|1.7335
|1585
|2005.11.14 16:39
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7375
|1.7335
|1586
|2005.11.14 16:42
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7373
|1.7335
|1587
|2005.11.14 16:44
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7370
|1.7335
|1588
|2005.11.14 16:46
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7368
|1.7335
|1589
|2005.11.14 16:46
|modify
|191
|1.00
|1.7385
|1.7384
|1.7305
|1590
|2005.11.14 16:46
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7364
|1.7335
|1591
|2005.11.14 16:47
|modify
|191
|1.00
|1.7385
|1.7382
|1.7305
|1592
|2005.11.14 16:47
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7362
|1.7335
|1593
|2005.11.14 16:47
|modify
|191
|1.00
|1.7385
|1.7381
|1.7305
|1594
|2005.11.14 16:47
|modify
|190
|1.00
|1.7385
|1.7361
|1.7335
|1595
|2005.11.14 16:57
|s/l
|190
|1.00
|1.7361
|1.7361
|1.7335
|240.00
|23795.35
|1596
|2005.11.14 18:08
|s/l
|191
|1.00
|1.7381
|1.7381
|1.7305
|40.00
|23835.35
|1597
|2005.11.14 18:08
|sell
|192
|1.00
|1.7378
|1.7499
|1.7328
|1598
|2005.11.14 18:08
|sell
|193
|1.00
|1.7378
|1.7499
|1.7298
|1599
|2005.11.14 22:29
|modify
|192
|1.00
|1.7378
|1.7377
|1.7328
|1600
|2005.11.14 22:37
|s/l
|192
|1.00
|1.7377
|1.7377
|1.7328
|10.00
|23845.35
|1601
|2005.11.15 10:07
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7378
|1.7298
|1602
|2005.11.15 10:07
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7377
|1.7298
|1603
|2005.11.15 10:08
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7376
|1.7298
|1604
|2005.11.15 10:08
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7375
|1.7298
|1605
|2005.11.15 10:10
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7374
|1.7298
|1606
|2005.11.15 10:16
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7373
|1.7298
|1607
|2005.11.15 10:18
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7371
|1.7298
|1608
|2005.11.15 10:18
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7367
|1.7298
|1609
|2005.11.15 10:24
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7366
|1.7298
|1610
|2005.11.15 10:27
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7365
|1.7298
|1611
|2005.11.15 10:28
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7364
|1.7298
|1612
|2005.11.15 10:31
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7361
|1.7298
|1613
|2005.11.15 10:32
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7360
|1.7298
|1614
|2005.11.15 10:32
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7359
|1.7298
|1615
|2005.11.15 10:40
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7358
|1.7298
|1616
|2005.11.15 10:40
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7357
|1.7298
|1617
|2005.11.15 11:18
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7356
|1.7298
|1618
|2005.11.15 11:56
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7355
|1.7298
|1619
|2005.11.15 12:02
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7354
|1.7298
|1620
|2005.11.15 12:03
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7351
|1.7298
|1621
|2005.11.15 12:05
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7349
|1.7298
|1622
|2005.11.15 12:09
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7346
|1.7298
|1623
|2005.11.15 12:09
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7345
|1.7298
|1624
|2005.11.15 12:12
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7344
|1.7298
|1625
|2005.11.15 12:13
|modify
|193
|1.00
|1.7378
|1.7343
|1.7298
|1626
|2005.11.15 13:02
|s/l
|193
|1.00
|1.7343
|1.7343
|1.7298
|350.40
|24195.75
|1627
|2005.11.21 08:00
|buy
|194
|1.00
|1.7182
|1.7107
|1.7232
|1628
|2005.11.21 08:23
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7182
|1.7232
|1629
|2005.11.21 08:24
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7184
|1.7232
|1630
|2005.11.21 08:26
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7188
|1.7232
|1631
|2005.11.21 08:26
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7191
|1.7232
|1632
|2005.11.21 08:27
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7193
|1.7232
|1633
|2005.11.21 08:27
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7195
|1.7232
|1634
|2005.11.21 08:28
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7196
|1.7232
|1635
|2005.11.21 08:28
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7198
|1.7232
|1636
|2005.11.21 08:29
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7200
|1.7232
|1637
|2005.11.21 08:30
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7202
|1.7232
|1638
|2005.11.21 08:30
|modify
|194
|1.00
|1.7182
|1.7205
|1.7232
|1639
|2005.11.21 08:34
|s/l
|194
|1.00
|1.7205
|1.7205
|1.7232
|230.00
|24425.75
|1640
|2005.11.21 08:34
|buy
|195
|1.00
|1.7207
|1.7107
|1.7257
|1641
|2005.11.21 09:10
|modify
|195
|1.00
|1.7207
|1.7209
|1.7257
|1642
|2005.11.21 09:12
|modify
|195
|1.00
|1.7207
|1.7210
|1.7257
|1643
|2005.11.21 09:12
|modify
|195
|1.00
|1.7207
|1.7211
|1.7257
|1644
|2005.11.21 09:15
|s/l
|195
|1.00
|1.7211
|1.7211
|1.7257
|40.00
|24465.75
|1645
|2005.11.21 09:15
|buy
|196
|1.00
|1.7212
|1.7107
|1.7262
|1646
|2005.11.21 14:06
|modify
|196
|1.00
|1.7212
|1.7213
|1.7262
|1647
|2005.11.21 14:06
|s/l
|196
|1.00
|1.7213
|1.7213
|1.7262
|10.00
|24475.75
|1648
|2005.11.22 00:00
|sell
|197
|1.00
|1.7157
|1.7201
|1.7107
|1649
|2005.11.22 00:00
|sell
|198
|1.00
|1.7157
|1.7201
|1.7077
|1650
|2005.11.22 08:38
|modify
|197
|1.00
|1.7157
|1.7157
|1.7107
|1651
|2005.11.22 08:39
|modify
|197
|1.00
|1.7157
|1.7156
|1.7107
|1652
|2005.11.22 08:39
|modify
|197
|1.00
|1.7157
|1.7152
|1.7107
|1653
|2005.11.22 08:40
|modify
|197
|1.00
|1.7157
|1.7150
|1.7107
|1654
|2005.11.22 08:41
|modify
|197
|1.00
|1.7157
|1.7146
|1.7107
|1655
|2005.11.22 08:41
|modify
|197
|1.00
|1.7157
|1.7140
|1.7107
|1656
|2005.11.22 08:42
|modify
|198
|1.00
|1.7157
|1.7157
|1.7077
|1657
|2005.11.22 08:42
|modify
|197
|1.00
|1.7157
|1.7137
|1.7107
|1658
|2005.11.22 08:42
|modify
|198
|1.00
|1.7157
|1.7156
|1.7077
|1659
|2005.11.22 08:42
|modify
|197
|1.00
|1.7157
|1.7136
|1.7107
|1660
|2005.11.22 08:42
|s/l
|197
|1.00
|1.7136
|1.7136
|1.7107
|210.00
|24685.75
|1661
|2005.11.22 08:46
|modify
|198
|1.00
|1.7157
|1.7155
|1.7077
|1662
|2005.11.22 09:10
|modify
|198
|1.00
|1.7157
|1.7153
|1.7077
|1663
|2005.11.22 09:10
|modify
|198
|1.00
|1.7157
|1.7150
|1.7077
|1664
|2005.11.22 09:18
|modify
|198
|1.00
|1.7157
|1.7148
|1.7077
|1665
|2005.11.22 09:20
|modify
|198
|1.00
|1.7157
|1.7147
|1.7077
|1666
|2005.11.22 09:34
|modify
|198
|1.00
|1.7157
|1.7144
|1.7077
|1667
|2005.11.22 09:50
|modify
|198
|1.00
|1.7157
|1.7141
|1.7077
|1668
|2005.11.22 11:02
|s/l
|198
|1.00
|1.7141
|1.7141
|1.7077
|160.00
|24845.75
|1669
|2005.11.22 20:00
|buy
|199
|1.00
|1.7223
|1.7064
|1.7273
|1670
|2005.11.22 20:00
|buy
|200
|1.00
|1.7223
|1.7064
|1.7303
|1671
|2005.11.23 06:10
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7223
|1.7273
|1672
|2005.11.23 06:11
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7224
|1.7273
|1673
|2005.11.23 06:12
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7226
|1.7273
|1674
|2005.11.23 06:12
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7228
|1.7273
|1675
|2005.11.23 06:12
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7230
|1.7273
|1676
|2005.11.23 06:14
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7231
|1.7273
|1677
|2005.11.23 06:14
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7233
|1.7273
|1678
|2005.11.23 06:15
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7234
|1.7273
|1679
|2005.11.23 06:15
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7236
|1.7273
|1680
|2005.11.23 06:15
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7239
|1.7273
|1681
|2005.11.23 06:15
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7241
|1.7273
|1682
|2005.11.23 06:15
|modify
|200
|1.00
|1.7223
|1.7225
|1.7303
|1683
|2005.11.23 06:15
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7245
|1.7273
|1684
|2005.11.23 06:16
|modify
|200
|1.00
|1.7223
|1.7226
|1.7303
|1685
|2005.11.23 06:16
|modify
|199
|1.00
|1.7223
|1.7246
|1.7273
|1686
|2005.11.23 06:18
|s/l
|199
|1.00
|1.7246
|1.7246
|1.7273
|228.85
|25074.60
|1687
|2005.11.23 07:45
|s/l
|200
|1.00
|1.7226
|1.7226
|1.7303
|28.85
|25103.45
|1688
|2005.11.25 08:00
|sell
|201
|1.00
|1.7192
|1.7236
|1.7142
|1689
|2005.11.25 08:00
|sell
|202
|1.00
|1.7192
|1.7236
|1.7112
|1690
|2005.11.25 08:11
|modify
|201
|1.00
|1.7192
|1.7189
|1.7142
|1691
|2005.11.25 08:15
|s/l
|201
|1.00
|1.7189
|1.7189
|1.7142
|30.00
|25133.45
|1692
|2005.11.25 16:00
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7192
|1.7112
|1693
|2005.11.25 16:45
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7191
|1.7112
|1694
|2005.11.25 16:46
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7190
|1.7112
|1695
|2005.11.25 16:46
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7189
|1.7112
|1696
|2005.11.25 16:48
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7188
|1.7112
|1697
|2005.11.25 16:48
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7187
|1.7112
|1698
|2005.11.25 16:59
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7185
|1.7112
|1699
|2005.11.25 17:28
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7183
|1.7112
|1700
|2005.11.25 17:28
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7180
|1.7112
|1701
|2005.11.25 17:29
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7178
|1.7112
|1702
|2005.11.25 17:29
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7174
|1.7112
|1703
|2005.11.25 17:29
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7169
|1.7112
|1704
|2005.11.25 17:46
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7168
|1.7112
|1705
|2005.11.25 17:46
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7166
|1.7112
|1706
|2005.11.25 17:46
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7162
|1.7112
|1707
|2005.11.28 00:07
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7160
|1.7112
|1708
|2005.11.28 00:17
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7158
|1.7112
|1709
|2005.11.28 00:17
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7152
|1.7112
|1710
|2005.11.28 00:18
|modify
|202
|1.00
|1.7192
|1.7151
|1.7112
|1711
|2005.11.28 00:19
|t/p
|202
|1.00
|1.7112
|1.7151
|1.7112
|800.40
|25933.85
|1712
|2005.11.28 20:00
|buy
|203
|1.00
|1.7334
|1.7047
|1.7384
|1713
|2005.11.28 20:00
|buy
|204
|1.00
|1.7334
|1.7047
|1.7414
|1714
|2005.11.30 15:52
|modify
|203
|1.00
|1.7334
|1.7335
|1.7384
|1715
|2005.11.30 15:52
|modify
|203
|1.00
|1.7334
|1.7337
|1.7384
|1716
|2005.11.30 15:54
|s/l
|203
|1.00
|1.7337
|1.7337
|1.7384
|27.70
|25961.55
|1717
|2005.12.02 13:57
|modify
|204
|1.00
|1.7334
|1.7334
|1.7414
|1718
|2005.12.02 13:58
|modify
|204
|1.00
|1.7334
|1.7336
|1.7414
|1719
|2005.12.02 13:58
|modify
|204
|1.00
|1.7334
|1.7338
|1.7414
|1720
|2005.12.02 13:58
|modify
|204
|1.00
|1.7334
|1.7341
|1.7414
|1721
|2005.12.02 13:58
|modify
|204
|1.00
|1.7334
|1.7343
|1.7414
|1722
|2005.12.02 13:58
|modify
|204
|1.00
|1.7334
|1.7346
|1.7414
|1723
|2005.12.02 14:01
|s/l
|204
|1.00
|1.7346
|1.7346
|1.7414
|113.10
|26074.65
|1724
|2005.12.02 14:01
|sell
|205
|1.00
|1.7346
|1.7390
|1.7296
|1725
|2005.12.02 14:24
|modify
|205
|1.00
|1.7346
|1.7345
|1.7296
|1726
|2005.12.02 14:24
|modify
|205
|1.00
|1.7346
|1.7342
|1.7296
|1727
|2005.12.02 14:24
|modify
|205
|1.00
|1.7346
|1.7336
|1.7296
|1728
|2005.12.02 14:25
|modify
|205
|1.00
|1.7346
|1.7332
|1.7296
|1729
|2005.12.02 14:25
|modify
|205
|1.00
|1.7346
|1.7328
|1.7296
|1730
|2005.12.02 14:25
|modify
|205
|1.00
|1.7346
|1.7325
|1.7296
|1731
|2005.12.02 14:25
|modify
|205
|1.00
|1.7346
|1.7321
|1.7296
|1732
|2005.12.02 14:25
|modify
|205
|1.00
|1.7346
|1.7315
|1.7296
|1733
|2005.12.02 14:26
|modify
|205
|1.00
|1.7346
|1.7312
|1.7296
|1734
|2005.12.02 14:26
|t/p
|205
|1.00
|1.7296
|1.7312
|1.7296
|500.00
|26574.65
|1735
|2005.12.02 14:26
|sell
|206
|1.00
|1.7292
|1.7336
|1.7242
|1736
|2005.12.02 14:58
|modify
|206
|1.00
|1.7292
|1.7292
|1.7242
|1737
|2005.12.02 14:58
|modify
|206
|1.00
|1.7292
|1.7286
|1.7242
|1738
|2005.12.02 15:01
|s/l
|206
|1.00
|1.7286
|1.7286
|1.7242
|60.00
|26634.65
|1739
|2005.12.02 15:01
|sell
|207
|1.00
|1.7282
|1.7326
|1.7232
|1740
|2005.12.02 15:36
|s/l
|207
|1.00
|1.7326
|1.7326
|1.7232
|-440.00
|26194.65
|1741
|2005.12.02 15:36
|sell
|208
|1.00
|1.7325
|1.7369
|1.7275
|1742
|2005.12.02 15:38
|modify
|208
|1.00
|1.7325
|1.7325
|1.7275
|1743
|2005.12.02 15:38
|modify
|208
|1.00
|1.7325
|1.7321
|1.7275
|1744
|2005.12.02 15:40
|modify
|208
|1.00
|1.7325
|1.7320
|1.7275
|1745
|2005.12.02 15:41
|modify
|208
|1.00
|1.7325
|1.7318
|1.7275
|1746
|2005.12.02 15:41
|modify
|208
|1.00
|1.7325
|1.7317
|1.7275
|1747
|2005.12.02 15:42
|s/l
|208
|1.00
|1.7317
|1.7317
|1.7275
|80.00
|26274.65
|1748
|2005.12.02 15:42
|sell
|209
|1.00
|1.7315
|1.7359
|1.7265
|1749
|2005.12.02 15:44
|modify
|209
|1.00
|1.7315
|1.7312
|1.7265
|1750
|2005.12.02 15:45
|modify
|209
|1.00
|1.7315
|1.7306
|1.7265
|1751
|2005.12.02 15:45
|modify
|209
|1.00
|1.7315
|1.7305
|1.7265
|1752
|2005.12.02 15:46
|s/l
|209
|1.00
|1.7305
|1.7305
|1.7265
|100.00
|26374.65
|1753
|2005.12.02 15:46
|sell
|210
|1.00
|1.7302
|1.7346
|1.7252
|1754
|2005.12.02 17:16
|s/l
|210
|1.00
|1.7346
|1.7346
|1.7252
|-440.00
|25934.65
|1755
|2005.12.02 17:16
|buy
|211
|1.00
|1.7346
|1.7202
|1.7396
|1756
|2005.12.02 17:16
|buy
|212
|1.00
|1.7346
|1.7202
|1.7426
|1757
|2005.12.05 11:50
|modify
|211
|1.00
|1.7346
|1.7346
|1.7396
|1758
|2005.12.05 11:50
|modify
|211
|1.00
|1.7346
|1.7349
|1.7396
|1759
|2005.12.05 11:51
|modify
|211
|1.00
|1.7346
|1.7355
|1.7396
|1760
|2005.12.05 11:51
|modify
|211
|1.00
|1.7346
|1.7356
|1.7396
|1761
|2005.12.05 11:51
|s/l
|211
|1.00
|1.7356
|1.7356
|1.7396
|98.85
|26033.50
|1762
|2005.12.05 13:02
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7347
|1.7426
|1763
|2005.12.05 13:02
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7349
|1.7426
|1764
|2005.12.05 13:03
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7352
|1.7426
|1765
|2005.12.05 13:03
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7355
|1.7426
|1766
|2005.12.05 13:04
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7357
|1.7426
|1767
|2005.12.05 13:04
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7360
|1.7426
|1768
|2005.12.05 13:04
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7362
|1.7426
|1769
|2005.12.05 13:04
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7365
|1.7426
|1770
|2005.12.05 13:05
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7366
|1.7426
|1771
|2005.12.05 13:05
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7367
|1.7426
|1772
|2005.12.05 13:42
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7368
|1.7426
|1773
|2005.12.05 13:42
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7373
|1.7426
|1774
|2005.12.05 13:43
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7375
|1.7426
|1775
|2005.12.05 13:43
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7376
|1.7426
|1776
|2005.12.05 13:44
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7378
|1.7426
|1777
|2005.12.05 13:44
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7382
|1.7426
|1778
|2005.12.05 13:44
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7386
|1.7426
|1779
|2005.12.05 13:45
|modify
|212
|1.00
|1.7346
|1.7387
|1.7426
|1780
|2005.12.05 14:05
|s/l
|212
|1.00
|1.7387
|1.7387
|1.7426
|408.85
|26442.35
|1781
|2005.12.07 08:00
|sell
|213
|1.00
|1.7347
|1.7446
|1.7297
|1782
|2005.12.07 08:00
|sell
|214
|1.00
|1.7347
|1.7446
|1.7267
|1783
|2005.12.07 09:49
|modify
|213
|1.00
|1.7347
|1.7344
|1.7297
|1784
|2005.12.07 09:51
|modify
|213
|1.00
|1.7347
|1.7343
|1.7297
|1785
|2005.12.07 09:54
|modify
|213
|1.00
|1.7347
|1.7341
|1.7297
|1786
|2005.12.07 09:57
|modify
|213
|1.00
|1.7347
|1.7339
|1.7297
|1787
|2005.12.07 09:58
|modify
|213
|1.00
|1.7347
|1.7338
|1.7297
|1788
|2005.12.07 09:59
|modify
|213
|1.00
|1.7347
|1.7337
|1.7297
|1789
|2005.12.07 09:59
|modify
|213
|1.00
|1.7347
|1.7333
|1.7297
|1790
|2005.12.07 10:00
|modify
|213
|1.00
|1.7347
|1.7332
|1.7297
|1791
|2005.12.07 10:03
|modify
|213
|1.00
|1.7347
|1.7330
|1.7297
|1792
|2005.12.07 10:03
|modify
|214
|1.00
|1.7347
|1.7344
|1.7267
|1793
|2005.12.07 10:03
|modify
|213
|1.00
|1.7347
|1.7324
|1.7297
|1794
|2005.12.07 10:09
|s/l
|213
|1.00
|1.7324
|1.7324
|1.7297
|230.00
|26672.35
|1795
|2005.12.07 10:46
|modify
|214
|1.00
|1.7347
|1.7342
|1.7267
|1796
|2005.12.07 10:46
|modify
|214
|1.00
|1.7347
|1.7341
|1.7267
|1797
|2005.12.07 11:21
|s/l
|214
|1.00
|1.7341
|1.7341
|1.7267
|60.00
|26732.35
|1798
|2005.12.07 11:21
|sell
|215
|1.00
|1.7338
|1.7446
|1.7288
|1799
|2005.12.07 11:21
|sell
|216
|1.00
|1.7338
|1.7446
|1.7258
|1800
|2005.12.07 11:27
|modify
|215
|1.00
|1.7338
|1.7337
|1.7288
|1801
|2005.12.07 11:36
|modify
|215
|1.00
|1.7338
|1.7336
|1.7288
|1802
|2005.12.07 11:36
|modify
|215
|1.00
|1.7338
|1.7333
|1.7288
|1803
|2005.12.07 11:38
|s/l
|215
|1.00
|1.7333
|1.7333
|1.7288
|50.00
|26782.35
|1804
|2005.12.07 13:16
|modify
|216
|1.00
|1.7338
|1.7337
|1.7258
|1805
|2005.12.07 13:21
|modify
|216
|1.00
|1.7338
|1.7333
|1.7258
|1806
|2005.12.07 13:22
|modify
|216
|1.00
|1.7338
|1.7331
|1.7258
|1807
|2005.12.07 13:22
|modify
|216
|1.00
|1.7338
|1.7330
|1.7258
|1808
|2005.12.07 14:01
|s/l
|216
|1.00
|1.7330
|1.7330
|1.7258
|80.00
|26862.35
|1809
|2005.12.08 12:00
|buy
|217
|1.00
|1.7454
|1.7291
|1.7504
|1810
|2005.12.08 12:00
|buy
|218
|1.00
|1.7454
|1.7291
|1.7534
|1811
|2005.12.08 15:18
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7455
|1.7504
|1812
|2005.12.08 15:18
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7457
|1.7504
|1813
|2005.12.08 15:18
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7460
|1.7504
|1814
|2005.12.08 15:20
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7462
|1.7504
|1815
|2005.12.08 15:20
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7465
|1.7504
|1816
|2005.12.08 15:22
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7466
|1.7504
|1817
|2005.12.08 15:26
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7468
|1.7504
|1818
|2005.12.08 15:27
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7472
|1.7504
|1819
|2005.12.08 15:27
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7456
|1.7534
|1820
|2005.12.08 15:27
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7476
|1.7504
|1821
|2005.12.08 15:28
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7458
|1.7534
|1822
|2005.12.08 15:28
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7478
|1.7504
|1823
|2005.12.08 15:28
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7461
|1.7534
|1824
|2005.12.08 15:28
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7481
|1.7504
|1825
|2005.12.08 15:28
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7464
|1.7534
|1826
|2005.12.08 15:28
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7484
|1.7504
|1827
|2005.12.08 15:29
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7465
|1.7534
|1828
|2005.12.08 15:29
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7485
|1.7504
|1829
|2005.12.08 15:29
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7467
|1.7534
|1830
|2005.12.08 15:29
|modify
|217
|1.00
|1.7454
|1.7487
|1.7504
|1831
|2005.12.08 15:29
|t/p
|217
|1.00
|1.7504
|1.7487
|1.7504
|500.00
|27362.35
|1832
|2005.12.08 15:29
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7470
|1.7534
|1833
|2005.12.08 15:29
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7471
|1.7534
|1834
|2005.12.08 15:29
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7475
|1.7534
|1835
|2005.12.08 15:30
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7476
|1.7534
|1836
|2005.12.08 15:43
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7479
|1.7534
|1837
|2005.12.08 16:20
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7481
|1.7534
|1838
|2005.12.08 16:20
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7484
|1.7534
|1839
|2005.12.08 16:21
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7487
|1.7534
|1840
|2005.12.08 16:22
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7489
|1.7534
|1841
|2005.12.08 16:22
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7491
|1.7534
|1842
|2005.12.08 16:23
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7494
|1.7534
|1843
|2005.12.08 16:23
|modify
|218
|1.00
|1.7454
|1.7498
|1.7534
|1844
|2005.12.08 16:23
|t/p
|218
|1.00
|1.7534
|1.7498
|1.7534
|800.00
|28162.35
|1845
|2005.12.15 08:00
|sell
|219
|1.00
|1.7705
|1.7811
|1.7655
|1846
|2005.12.15 08:34
|modify
|219
|1.00
|1.7705
|1.7705
|1.7655
|1847
|2005.12.15 08:36
|s/l
|219
|1.00
|1.7705
|1.7705
|1.7655
|0.00
|28162.35
|1848
|2005.12.15 08:36
|sell
|220
|1.00
|1.7701
|1.7811
|1.7651
|1849
|2005.12.15 14:48
|modify
|220
|1.00
|1.7701
|1.7701
|1.7651
|1850
|2005.12.15 14:53
|modify
|220
|1.00
|1.7701
|1.7700
|1.7651
|1851
|2005.12.15 14:53
|modify
|220
|1.00
|1.7701
|1.7699
|1.7651
|1852
|2005.12.15 14:54
|modify
|220
|1.00
|1.7701
|1.7695
|1.7651
|1853
|2005.12.15 14:55
|modify
|220
|1.00
|1.7701
|1.7690
|1.7651
|1854
|2005.12.15 14:55
|modify
|220
|1.00
|1.7701
|1.7689
|1.7651
|1855
|2005.12.15 14:59
|modify
|220
|1.00
|1.7701
|1.7686
|1.7651
|1856
|2005.12.15 15:00
|modify
|220
|1.00
|1.7701
|1.7685
|1.7651
|1857
|2005.12.15 15:00
|modify
|220
|1.00
|1.7701
|1.7684
|1.7651
|1858
|2005.12.15 15:02
|s/l
|220
|1.00
|1.7684
|1.7684
|1.7651
|170.00
|28332.35
|1859
|2005.12.15 15:02
|buy
|221
|1.00
|1.7686
|1.7642
|1.7736
|1860
|2005.12.15 15:02
|buy
|222
|1.00
|1.7686
|1.7642
|1.7766
|1861
|2005.12.15 15:16
|s/l
|221
|1.00
|1.7642
|1.7642
|1.7736
|-440.00
|27892.35
|1862
|2005.12.15 15:16
|s/l
|222
|1.00
|1.7642
|1.7642
|1.7766
|-440.00
|27452.35
|1863
|2005.12.15 15:16
|buy
|223
|1.00
|1.7644
|1.7600
|1.7694
|1864
|2005.12.15 16:13
|modify
|223
|1.00
|1.7644
|1.7645
|1.7694
|1865
|2005.12.15 16:13
|modify
|223
|1.00
|1.7644
|1.7649
|1.7694
|1866
|2005.12.15 16:13
|modify
|223
|1.00
|1.7644
|1.7653
|1.7694
|1867
|2005.12.15 16:14
|modify
|223
|1.00
|1.7644
|1.7654
|1.7694
|1868
|2005.12.15 16:14
|modify
|223
|1.00
|1.7644
|1.7657
|1.7694
|1869
|2005.12.15 16:14
|modify
|223
|1.00
|1.7644
|1.7659
|1.7694
|1870
|2005.12.15 16:15
|s/l
|223
|1.00
|1.7659
|1.7659
|1.7694
|150.00
|27602.35
|1871
|2005.12.15 16:15
|sell
|224
|1.00
|1.7658
|1.7806
|1.7608
|1872
|2005.12.15 16:15
|sell
|225
|1.00
|1.7658
|1.7806
|1.7578
|1873
|2005.12.15 17:32
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7658
|1.7608
|1874
|2005.12.15 17:32
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7657
|1.7608
|1875
|2005.12.15 17:34
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7653
|1.7608
|1876
|2005.12.15 17:34
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7647
|1.7608
|1877
|2005.12.15 17:38
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7646
|1.7608
|1878
|2005.12.15 17:39
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7644
|1.7608
|1879
|2005.12.15 17:39
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7643
|1.7608
|1880
|2005.12.15 18:41
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7642
|1.7608
|1881
|2005.12.15 18:42
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7641
|1.7608
|1882
|2005.12.15 18:47
|modify
|225
|1.00
|1.7658
|1.7656
|1.7578
|1883
|2005.12.15 18:47
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7636
|1.7608
|1884
|2005.12.15 18:47
|modify
|225
|1.00
|1.7658
|1.7655
|1.7578
|1885
|2005.12.15 18:47
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7635
|1.7608
|1886
|2005.12.15 18:51
|modify
|225
|1.00
|1.7658
|1.7652
|1.7578
|1887
|2005.12.15 18:51
|modify
|224
|1.00
|1.7658
|1.7632
|1.7608
|1888
|2005.12.15 18:59
|s/l
|224
|1.00
|1.7632
|1.7632
|1.7608
|260.00
|27862.35
|1889
|2005.12.15 19:56
|s/l
|225
|1.00
|1.7652
|1.7652
|1.7578
|60.00
|27922.35
|1890
|2005.12.15 19:56
|sell
|226
|1.00
|1.7649
|1.7806
|1.7599
|1891
|2005.12.15 19:56
|sell
|227
|1.00
|1.7649
|1.7806
|1.7569
|1892
|2005.12.16 01:19
|modify
|226
|1.00
|1.7649
|1.7648
|1.7599
|1893
|2005.12.16 01:20
|modify
|226
|1.00
|1.7649
|1.7647
|1.7599
|1894
|2005.12.16 01:29
|s/l
|226
|1.00
|1.7647
|1.7647
|1.7599
|20.40
|27942.75
|1895
|2005.12.19 18:07
|modify
|227
|1.00
|1.7649
|1.7649
|1.7569
|1896
|2005.12.19 18:07
|modify
|227
|1.00
|1.7649
|1.7644
|1.7569
|1897
|2005.12.19 18:08
|modify
|227
|1.00
|1.7649
|1.7643
|1.7569
|1898
|2005.12.19 18:08
|modify
|227
|1.00
|1.7649
|1.7641
|1.7569
|1899
|2005.12.19 18:08
|modify
|227
|1.00
|1.7649
|1.7638
|1.7569
|1900
|2005.12.19 18:08
|modify
|227
|1.00
|1.7649
|1.7636
|1.7569
|1901
|2005.12.19 18:08
|modify
|227
|1.00
|1.7649
|1.7632
|1.7569
|1902
|2005.12.19 18:09
|modify
|227
|1.00
|1.7649
|1.7631
|1.7569
|1903
|2005.12.19 18:09
|modify
|227
|1.00
|1.7649
|1.7630
|1.7569
|1904
|2005.12.19 19:47
|s/l
|227
|1.00
|1.7630
|1.7630
|1.7569
|190.80
|28133.55
|1905
|2005.12.28 08:00
|buy
|228
|1.00
|1.7400
|1.7264
|1.7450
|1906
|2005.12.28 08:00
|buy
|229
|1.00
|1.7400
|1.7264
|1.7480
|1907
|2005.12.28 15:43
|s/l
|228
|1.00
|1.7264
|1.7264
|1.7450
|-1360.00
|26773.55
|1908
|2005.12.28 15:43
|s/l
|229
|1.00
|1.7264
|1.7264
|1.7480
|-1360.00
|25413.55
|1909
|2005.12.28 16:00
|sell
|230
|1.00
|1.7266
|1.7411
|1.7216
|1910
|2005.12.28 16:00
|sell
|231
|1.00
|1.7266
|1.7411
|1.7186
|1911
|2005.12.28 16:53
|modify
|230
|1.00
|1.7266
|1.7265
|1.7216
|1912
|2005.12.28 16:54
|modify
|230
|1.00
|1.7266
|1.7262
|1.7216
|1913
|2005.12.28 16:54
|modify
|230
|1.00
|1.7266
|1.7258
|1.7216
|1914
|2005.12.28 16:55
|modify
|230
|1.00
|1.7266
|1.7255
|1.7216
|1915
|2005.12.28 16:55
|modify
|230
|1.00
|1.7266
|1.7250
|1.7216
|1916
|2005.12.28 16:55
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7264
|1.7186
|1917
|2005.12.28 16:55
|modify
|230
|1.00
|1.7266
|1.7244
|1.7216
|1918
|2005.12.28 17:00
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7263
|1.7186
|1919
|2005.12.28 17:00
|modify
|230
|1.00
|1.7266
|1.7243
|1.7216
|1920
|2005.12.28 17:01
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7262
|1.7186
|1921
|2005.12.28 17:01
|modify
|230
|1.00
|1.7266
|1.7242
|1.7216
|1922
|2005.12.28 17:01
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7258
|1.7186
|1923
|2005.12.28 17:01
|modify
|230
|1.00
|1.7266
|1.7238
|1.7216
|1924
|2005.12.28 17:01
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7253
|1.7186
|1925
|2005.12.28 17:01
|modify
|230
|1.00
|1.7266
|1.7233
|1.7216
|1926
|2005.12.28 17:02
|t/p
|230
|1.00
|1.7216
|1.7233
|1.7216
|500.00
|25913.55
|1927
|2005.12.28 17:02
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7251
|1.7186
|1928
|2005.12.28 17:02
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7246
|1.7186
|1929
|2005.12.28 17:02
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7240
|1.7186
|1930
|2005.12.28 17:03
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7239
|1.7186
|1931
|2005.12.28 17:03
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7238
|1.7186
|1932
|2005.12.28 17:04
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7236
|1.7186
|1933
|2005.12.28 17:04
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7231
|1.7186
|1934
|2005.12.28 17:05
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7230
|1.7186
|1935
|2005.12.28 17:05
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7229
|1.7186
|1936
|2005.12.28 17:08
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7227
|1.7186
|1937
|2005.12.28 17:08
|modify
|231
|1.00
|1.7266
|1.7223
|1.7186
|1938
|2005.12.28 17:08
|t/p
|231
|1.00
|1.7186
|1.7223
|1.7186
|800.00
|26713.55
|1939
|2005.12.28 17:08
|sell
|232
|1.00
|1.7181
|1.7411
|1.7131
|1940
|2005.12.28 17:08
|sell
|233
|1.00
|1.7181
|1.7411
|1.7101
|1941
|2005.12.28 17:09
|modify
|232
|1.00
|1.7181
|1.7181
|1.7131
|1942
|2005.12.28 17:09
|modify
|232
|1.00
|1.7181
|1.7178
|1.7131
|1943
|2005.12.28 17:09
|modify
|232
|1.00
|1.7181
|1.7171
|1.7131
|1944
|2005.12.28 17:10
|modify
|232
|1.00
|1.7181
|1.7167
|1.7131
|1945
|2005.12.28 17:10
|modify
|232
|1.00
|1.7181
|1.7165
|1.7131
|1946
|2005.12.28 17:10
|modify
|233
|1.00
|1.7181
|1.7181
|1.7101
|1947
|2005.12.28 17:10
|modify
|232
|1.00
|1.7181
|1.7161
|1.7131
|1948
|2005.12.28 17:10
|modify
|233
|1.00
|1.7181
|1.7178
|1.7101
|1949
|2005.12.28 17:10
|modify
|232
|1.00
|1.7181
|1.7158
|1.7131
|1950
|2005.12.28 17:10
|modify
|233
|1.00
|1.7181
|1.7172
|1.7101
|1951
|2005.12.28 17:10
|modify
|232
|1.00
|1.7181
|1.7152
|1.7131
|1952
|2005.12.28 17:11
|modify
|233
|1.00
|1.7181
|1.7169
|1.7101
|1953
|2005.12.28 17:11
|modify
|232
|1.00
|1.7181
|1.7149
|1.7131
|1954
|2005.12.28 17:11
|modify
|233
|1.00
|1.7181
|1.7168
|1.7101
|1955
|2005.12.28 17:11
|modify
|232
|1.00
|1.7181
|1.7148
|1.7131
|1956
|2005.12.28 17:12
|s/l
|232
|1.00
|1.7148
|1.7148
|1.7131
|330.00
|27043.55
|1957
|2005.12.28 17:20
|s/l
|233
|1.00
|1.7168
|1.7168
|1.7101
|130.00
|27173.55
|1958
|2005.12.28 17:20
|sell
|234
|1.00
|1.7166
|1.7411
|1.7116
|1959
|2005.12.28 17:20
|sell
|235
|1.00
|1.7166
|1.7411
|1.7086
|1960
|2005.12.28 17:21
|modify
|234
|1.00
|1.7166
|1.7164
|1.7116
|1961
|2005.12.28 17:21
|modify
|234
|1.00
|1.7166
|1.7163
|1.7116
|1962
|2005.12.28 17:23
|s/l
|234
|1.00
|1.7163
|1.7163
|1.7116
|30.00
|27203.55
|1963
|2006.01.03 16:57
|s/l
|235
|1.00
|1.7411
|1.7411
|1.7086
|-2447.60
|24755.95
|1964
|2006.01.11 00:00
|sell
|236
|1.00
|1.7642
|1.7686
|1.7592
|1965
|2006.01.11 01:06
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7641
|1.7592
|1966
|2006.01.11 01:07
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7640
|1.7592
|1967
|2006.01.11 01:36
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7639
|1.7592
|1968
|2006.01.11 01:36
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7637
|1.7592
|1969
|2006.01.11 01:42
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7635
|1.7592
|1970
|2006.01.11 01:44
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7634
|1.7592
|1971
|2006.01.11 01:44
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7630
|1.7592
|1972
|2006.01.11 01:44
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7626
|1.7592
|1973
|2006.01.11 01:45
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7623
|1.7592
|1974
|2006.01.11 01:45
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7618
|1.7592
|1975
|2006.01.11 01:48
|modify
|236
|1.00
|1.7642
|1.7617
|1.7592
|1976
|2006.01.11 01:50
|s/l
|236
|1.00
|1.7617
|1.7617
|1.7592
|250.00
|25005.95
|1977
|2006.01.11 01:50
|sell
|237
|1.00
|1.7614
|1.7658
|1.7564
|1978
|2006.01.11 01:50
|sell
|238
|1.00
|1.7614
|1.7658
|1.7534
|1979
|2006.01.11 08:33
|modify
|237
|1.00
|1.7614
|1.7614
|1.7564
|1980
|2006.01.11 08:39
|s/l
|237
|1.00
|1.7614
|1.7614
|1.7564
|0.00
|25005.95
|1981
|2006.01.11 08:52
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7614
|1.7534
|1982
|2006.01.11 08:56
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7613
|1.7534
|1983
|2006.01.11 08:57
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7612
|1.7534
|1984
|2006.01.11 09:04
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7611
|1.7534
|1985
|2006.01.11 09:31
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7610
|1.7534
|1986
|2006.01.11 09:31
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7608
|1.7534
|1987
|2006.01.11 09:31
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7602
|1.7534
|1988
|2006.01.11 09:31
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7596
|1.7534
|1989
|2006.01.11 09:33
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7595
|1.7534
|1990
|2006.01.11 09:34
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7593
|1.7534
|1991
|2006.01.11 09:34
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7589
|1.7534
|1992
|2006.01.11 09:35
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7585
|1.7534
|1993
|2006.01.11 10:05
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7584
|1.7534
|1994
|2006.01.11 10:06
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7583
|1.7534
|1995
|2006.01.11 10:07
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7582
|1.7534
|1996
|2006.01.11 10:07
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7579
|1.7534
|1997
|2006.01.11 10:07
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7574
|1.7534
|1998
|2006.01.11 10:09
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7571
|1.7534
|1999
|2006.01.11 10:09
|modify
|238
|1.00
|1.7614
|1.7570
|1.7534
|2000
|2006.01.11 10:10
|t/p
|238
|1.00
|1.7534
|1.7570
|1.7534
|800.00
|25805.95
|2001
|2006.01.12 00:00
|buy
|239
|1.00
|1.7669
|1.7625
|1.7719
|2002
|2006.01.12 00:00
|buy
|240
|1.00
|1.7669
|1.7625
|1.7749
|2003
|2006.01.12 08:08
|modify
|239
|1.00
|1.7669
|1.7670
|1.7719
|2004
|2006.01.12 08:10
|modify
|239
|1.00
|1.7669
|1.7671
|1.7719
|2005
|2006.01.12 08:10
|modify
|239
|1.00
|1.7669
|1.7672
|1.7719
|2006
|2006.01.12 08:16
|modify
|239
|1.00
|1.7669
|1.7674
|1.7719
|2007
|2006.01.12 08:16
|modify
|239
|1.00
|1.7669
|1.7675
|1.7719
|2008
|2006.01.12 08:19
|s/l
|239
|1.00
|1.7675
|1.7675
|1.7719
|60.00
|25865.95
|2009
|2006.01.12 09:41
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7669
|1.7749
|2010
|2006.01.12 09:46
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7671
|1.7749
|2011
|2006.01.12 10:00
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7672
|1.7749
|2012
|2006.01.12 10:00
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7676
|1.7749
|2013
|2006.01.12 10:00
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7678
|1.7749
|2014
|2006.01.12 10:00
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7681
|1.7749
|2015
|2006.01.12 10:15
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7682
|1.7749
|2016
|2006.01.12 10:17
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7683
|1.7749
|2017
|2006.01.12 10:17
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7685
|1.7749
|2018
|2006.01.12 10:23
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7688
|1.7749
|2019
|2006.01.12 10:23
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7692
|1.7749
|2020
|2006.01.12 10:24
|modify
|240
|1.00
|1.7669
|1.7693
|1.7749
|2021
|2006.01.12 10:52
|s/l
|240
|1.00
|1.7693
|1.7693
|1.7749
|240.00
|26105.95
|2022
|2006.01.12 20:00
|sell
|241
|1.00
|1.7599
|1.7643
|1.7549
|2023
|2006.01.12 20:00
|sell
|242
|1.00
|1.7599
|1.7643
|1.7519
|2024
|2006.01.13 06:56
|s/l
|241
|1.00
|1.7643
|1.7643
|1.7549
|-439.60
|25666.35
|2025
|2006.01.13 06:56
|s/l
|242
|1.00
|1.7643
|1.7643
|1.7519
|-439.60
|25226.75
|2026
|2006.01.13 08:00
|buy
|243
|1.00
|1.7676
|1.7537
|1.7726
|2027
|2006.01.13 08:00
|buy
|244
|1.00
|1.7676
|1.7537
|1.7756
|2028
|2006.01.13 09:05
|modify
|243
|1.00
|1.7676
|1.7677
|1.7726
|2029
|2006.01.13 09:05
|modify
|243
|1.00
|1.7676
|1.7680
|1.7726
|2030
|2006.01.13 09:05
|modify
|243
|1.00
|1.7676
|1.7683
|1.7726
|2031
|2006.01.13 09:10
|modify
|243
|1.00
|1.7676
|1.7684
|1.7726
|2032
|2006.01.13 09:14
|s/l
|243
|1.00
|1.7684
|1.7684
|1.7726
|80.00
|25306.75
|2033
|2006.01.13 09:40
|modify
|244
|1.00
|1.7676
|1.7677
|1.7756
|2034
|2006.01.13 09:40
|modify
|244
|1.00
|1.7676
|1.7680
|1.7756
|2035
|2006.01.13 09:40
|modify
|244
|1.00
|1.7676
|1.7684
|1.7756
|2036
|2006.01.13 09:59
|s/l
|244
|1.00
|1.7684
|1.7684
|1.7756
|80.00
|25386.75
|2037
|2006.01.13 09:59
|buy
|245
|1.00
|1.7684
|1.7537
|1.7734
|2038
|2006.01.13 09:59
|buy
|246
|1.00
|1.7684
|1.7537
|1.7764
|2039
|2006.01.13 13:32
|modify
|245
|1.00
|1.7684
|1.7684
|1.7734
|2040
|2006.01.13 13:32
|modify
|245
|1.00
|1.7684
|1.7687
|1.7734
|2041
|2006.01.13 13:32
|modify
|245
|1.00
|1.7684
|1.7691
|1.7734
|2042
|2006.01.13 13:33
|s/l
|245
|1.00
|1.7691
|1.7691
|1.7734
|70.00
|25456.75
|2043
|2006.01.13 13:40
|modify
|246
|1.00
|1.7684
|1.7685
|1.7764
|2044
|2006.01.13 13:41
|modify
|246
|1.00
|1.7684
|1.7687
|1.7764
|2045
|2006.01.13 13:41
|modify
|246
|1.00
|1.7684
|1.7690
|1.7764
|2046
|2006.01.13 13:41
|modify
|246
|1.00
|1.7684
|1.7692
|1.7764
|2047
|2006.01.13 13:41
|modify
|246
|1.00
|1.7684
|1.7695
|1.7764
|2048
|2006.01.13 14:02
|s/l
|246
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.7764
|110.00
|25566.75
|2049
|2006.01.16 16:00
|sell
|247
|1.00
|1.7670
|1.7799
|1.7620
|2050
|2006.01.16 16:00
|sell
|248
|1.00
|1.7670
|1.7799
|1.7590
|2051
|2006.01.17 00:33
|modify
|247
|1.00
|1.7670
|1.7670
|1.7620
|2052
|2006.01.17 00:57
|modify
|247
|1.00
|1.7670
|1.7669
|1.7620
|2053
|2006.01.17 00:57
|modify
|247
|1.00
|1.7670
|1.7665
|1.7620
|2054
|2006.01.17 00:58
|modify
|247
|1.00
|1.7670
|1.7663
|1.7620
|2055
|2006.01.17 00:58
|modify
|247
|1.00
|1.7670
|1.7660
|1.7620
|2056
|2006.01.17 01:10
|modify
|247
|1.00
|1.7670
|1.7658
|1.7620
|2057
|2006.01.17 01:48
|s/l
|247
|1.00
|1.7658
|1.7658
|1.7620
|120.40
|25687.15
|2058
|2006.01.17 09:43
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7669
|1.7590
|2059
|2006.01.17 09:43
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7664
|1.7590
|2060
|2006.01.17 09:43
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7661
|1.7590
|2061
|2006.01.17 09:43
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7655
|1.7590
|2062
|2006.01.17 09:44
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7653
|1.7590
|2063
|2006.01.17 09:44
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7649
|1.7590
|2064
|2006.01.17 09:45
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7648
|1.7590
|2065
|2006.01.17 09:45
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7647
|1.7590
|2066
|2006.01.17 09:49
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7646
|1.7590
|2067
|2006.01.17 09:50
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7645
|1.7590
|2068
|2006.01.17 09:50
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7641
|1.7590
|2069
|2006.01.17 09:52
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7638
|1.7590
|2070
|2006.01.17 09:52
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7637
|1.7590
|2071
|2006.01.17 10:10
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7636
|1.7590
|2072
|2006.01.17 10:10
|modify
|248
|1.00
|1.7670
|1.7635
|1.7590
|2073
|2006.01.17 10:38
|s/l
|248
|1.00
|1.7635
|1.7635
|1.7590
|350.40
|26037.55
|2074
|2006.01.20 16:00
|buy
|249
|1.00
|1.7631
|1.7527
|1.7681
|2075
|2006.01.20 16:00
|buy
|250
|1.00
|1.7631
|1.7527
|1.7711
|2076
|2006.01.20 16:11
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7633
|1.7681
|2077
|2006.01.20 16:11
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7634
|1.7681
|2078
|2006.01.20 16:18
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7635
|1.7681
|2079
|2006.01.20 16:18
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7638
|1.7681
|2080
|2006.01.20 16:35
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7640
|1.7681
|2081
|2006.01.20 16:36
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7642
|1.7681
|2082
|2006.01.20 16:36
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7644
|1.7681
|2083
|2006.01.20 16:37
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7646
|1.7681
|2084
|2006.01.20 16:37
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7650
|1.7681
|2085
|2006.01.20 16:38
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7631
|1.7711
|2086
|2006.01.20 16:38
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7651
|1.7681
|2087
|2006.01.20 16:38
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7632
|1.7711
|2088
|2006.01.20 16:38
|modify
|249
|1.00
|1.7631
|1.7652
|1.7681
|2089
|2006.01.20 16:46
|s/l
|249
|1.00
|1.7652
|1.7652
|1.7681
|210.00
|26247.55
|2090
|2006.01.20 17:02
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7633
|1.7711
|2091
|2006.01.20 17:11
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7635
|1.7711
|2092
|2006.01.20 17:11
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7637
|1.7711
|2093
|2006.01.20 17:12
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7638
|1.7711
|2094
|2006.01.20 18:33
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7639
|1.7711
|2095
|2006.01.20 18:39
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7641
|1.7711
|2096
|2006.01.20 18:39
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7646
|1.7711
|2097
|2006.01.20 18:39
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7651
|1.7711
|2098
|2006.01.20 18:40
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7652
|1.7711
|2099
|2006.01.20 18:40
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7654
|1.7711
|2100
|2006.01.20 18:43
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7655
|1.7711
|2101
|2006.01.20 18:43
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7656
|1.7711
|2102
|2006.01.20 18:48
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7658
|1.7711
|2103
|2006.01.20 18:49
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7659
|1.7711
|2104
|2006.01.20 18:50
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7662
|1.7711
|2105
|2006.01.20 18:50
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7663
|1.7711
|2106
|2006.01.20 19:05
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7664
|1.7711
|2107
|2006.01.20 19:07
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7666
|1.7711
|2108
|2006.01.20 19:07
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7667
|1.7711
|2109
|2006.01.20 19:11
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7669
|1.7711
|2110
|2006.01.20 19:12
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7670
|1.7711
|2111
|2006.01.20 19:13
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7671
|1.7711
|2112
|2006.01.20 19:24
|modify
|250
|1.00
|1.7631
|1.7675
|1.7711
|2113
|2006.01.20 19:25
|t/p
|250
|1.00
|1.7711
|1.7675
|1.7711
|800.00
|27047.55
|2114
|2006.01.20 19:25
|buy
|251
|1.00
|1.7716
|1.7527
|1.7766
|2115
|2006.01.20 19:25
|buy
|252
|1.00
|1.7716
|1.7527
|1.7796
|2116
|2006.01.22 23:35
|modify
|251
|1.00
|1.7716
|1.7717
|1.7766
|2117
|2006.01.23 00:00
|modify
|251
|1.00
|1.7716
|1.7718
|1.7766
|2118
|2006.01.23 00:04
|modify
|251
|1.00
|1.7716
|1.7719
|1.7766
|2119
|2006.01.23 00:05
|modify
|251
|1.00
|1.7716
|1.7720
|1.7766
|2120
|2006.01.23 00:07
|modify
|251
|1.00
|1.7716
|1.7721
|1.7766
|2121
|2006.01.23 00:07
|modify
|251
|1.00
|1.7716
|1.7722
|1.7766
|2122
|2006.01.23 00:16
|modify
|251
|1.00
|1.7716
|1.7723
|1.7766
|2123
|2006.01.23 00:17
|modify
|251
|1.00
|1.7716
|1.7725
|1.7766
|2124
|2006.01.23 00:17
|modify
|251
|1.00
|1.7716
|1.7726
|1.7766
|2125
|2006.01.23 00:18
|modify
|251
|1.00
|1.7716
|1.7727
|1.7766
|2126
|2006.01.23 00:21
|s/l
|251
|1.00
|1.7727
|1.7727
|1.7766
|108.85
|27156.40
|2127
|2006.01.23 00:41
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7720
|1.7796
|2128
|2006.01.23 00:41
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7723
|1.7796
|2129
|2006.01.23 00:41
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7726
|1.7796
|2130
|2006.01.23 00:41
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7731
|1.7796
|2131
|2006.01.23 00:42
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7732
|1.7796
|2132
|2006.01.23 00:42
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7734
|1.7796
|2133
|2006.01.23 00:42
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7737
|1.7796
|2134
|2006.01.23 00:43
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7741
|1.7796
|2135
|2006.01.23 00:43
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7745
|1.7796
|2136
|2006.01.23 00:43
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7746
|1.7796
|2137
|2006.01.23 00:43
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7747
|1.7796
|2138
|2006.01.23 00:45
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7748
|1.7796
|2139
|2006.01.23 00:45
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7749
|1.7796
|2140
|2006.01.23 00:45
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7752
|1.7796
|2141
|2006.01.23 01:10
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7753
|1.7796
|2142
|2006.01.23 01:17
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7757
|1.7796
|2143
|2006.01.23 01:19
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7758
|1.7796
|2144
|2006.01.23 01:22
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7759
|1.7796
|2145
|2006.01.23 01:43
|modify
|252
|1.00
|1.7716
|1.7760
|1.7796
|2146
|2006.01.23 01:43
|t/p
|252
|1.00
|1.7796
|1.7760
|1.7796
|798.85
|27955.25
|2147
|2006.01.26 20:00
|sell
|253
|1.00
|1.7808
|1.7932
|1.7758
|2148
|2006.01.26 20:00
|sell
|254
|1.00
|1.7808
|1.7932
|1.7728
|2149
|2006.01.26 22:01
|modify
|253
|1.00
|1.7808
|1.7807
|1.7758
|2150
|2006.01.26 22:01
|modify
|253
|1.00
|1.7808
|1.7806
|1.7758
|2151
|2006.01.26 22:02
|s/l
|253
|1.00
|1.7806
|1.7806
|1.7758
|20.00
|27975.25
|2152
|2006.01.27 11:04
|modify
|254
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.7728
|2153
|2006.01.27 11:10
|modify
|254
|1.00
|1.7808
|1.7804
|1.7728
|2154
|2006.01.27 11:10
|modify
|254
|1.00
|1.7808
|1.7801
|1.7728
|2155
|2006.01.27 11:10
|modify
|254
|1.00
|1.7808
|1.7795
|1.7728
|2156
|2006.01.27 12:27
|s/l
|254
|1.00
|1.7795
|1.7795
|1.7728
|130.40
|28105.65
|2157
|2006.01.31 12:00
|buy
|255
|1.00
|1.7716
|1.7636
|1.7766
|2158
|2006.01.31 15:04
|modify
|255
|1.00
|1.7716
|1.7718
|1.7766
|2159
|2006.01.31 15:05
|modify
|255
|1.00
|1.7716
|1.7719
|1.7766
|2160
|2006.01.31 15:05
|modify
|255
|1.00
|1.7716
|1.7721
|1.7766
|2161
|2006.01.31 15:05
|modify
|255
|1.00
|1.7716
|1.7723
|1.7766
|2162
|2006.01.31 15:08
|s/l
|255
|1.00
|1.7723
|1.7723
|1.7766
|70.00
|28175.65
|2163
|2006.01.31 15:08
|buy
|256
|1.00
|1.7727
|1.7636
|1.7777
|2164
|2006.01.31 15:19
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7729
|1.7777
|2165
|2006.01.31 15:27
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7730
|1.7777
|2166
|2006.01.31 15:28
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7731
|1.7777
|2167
|2006.01.31 15:29
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7732
|1.7777
|2168
|2006.01.31 15:35
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7733
|1.7777
|2169
|2006.01.31 15:36
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7734
|1.7777
|2170
|2006.01.31 15:38
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7737
|1.7777
|2171
|2006.01.31 15:38
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7741
|1.7777
|2172
|2006.01.31 15:38
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7745
|1.7777
|2173
|2006.01.31 15:45
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7747
|1.7777
|2174
|2006.01.31 15:46
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7750
|1.7777
|2175
|2006.01.31 15:46
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7751
|1.7777
|2176
|2006.01.31 15:47
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7752
|1.7777
|2177
|2006.01.31 15:48
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7753
|1.7777
|2178
|2006.01.31 15:50
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7754
|1.7777
|2179
|2006.01.31 15:51
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7755
|1.7777
|2180
|2006.01.31 15:52
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7757
|1.7777
|2181
|2006.01.31 15:52
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7759
|1.7777
|2182
|2006.01.31 15:57
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7760
|1.7777
|2183
|2006.01.31 15:58
|modify
|256
|1.00
|1.7727
|1.7761
|1.7777
|2184
|2006.01.31 15:59
|t/p
|256
|1.00
|1.7777
|1.7761
|1.7777
|500.00
|28675.65
|2185
|2006.01.31 15:59
|buy
|257
|1.00
|1.7783
|1.7636
|1.7833
|2186
|2006.01.31 15:59
|buy
|258
|1.00
|1.7783
|1.7636
|1.7863
|2187
|2006.01.31 16:39
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7783
|1.7833
|2188
|2006.01.31 16:40
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7785
|1.7833
|2189
|2006.01.31 16:41
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7786
|1.7833
|2190
|2006.01.31 16:41
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7787
|1.7833
|2191
|2006.01.31 16:53
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7788
|1.7833
|2192
|2006.01.31 16:53
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7792
|1.7833
|2193
|2006.01.31 16:53
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7797
|1.7833
|2194
|2006.01.31 16:55
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7800
|1.7833
|2195
|2006.01.31 16:55
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7783
|1.7863
|2196
|2006.01.31 16:55
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7803
|1.7833
|2197
|2006.01.31 17:00
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7785
|1.7863
|2198
|2006.01.31 17:00
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7805
|1.7833
|2199
|2006.01.31 17:05
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7786
|1.7863
|2200
|2006.01.31 17:05
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7806
|1.7833
|2201
|2006.01.31 17:06
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7787
|1.7863
|2202
|2006.01.31 17:06
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7807
|1.7833
|2203
|2006.01.31 17:06
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7788
|1.7863
|2204
|2006.01.31 17:06
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7808
|1.7833
|2205
|2006.01.31 17:12
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7790
|1.7863
|2206
|2006.01.31 17:12
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7810
|1.7833
|2207
|2006.01.31 17:13
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7791
|1.7863
|2208
|2006.01.31 17:13
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7811
|1.7833
|2209
|2006.01.31 17:14
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7794
|1.7863
|2210
|2006.01.31 17:14
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7814
|1.7833
|2211
|2006.01.31 17:14
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7797
|1.7863
|2212
|2006.01.31 17:14
|modify
|257
|1.00
|1.7783
|1.7817
|1.7833
|2213
|2006.01.31 17:15
|t/p
|257
|1.00
|1.7833
|1.7817
|1.7833
|500.00
|29175.65
|2214
|2006.01.31 17:15
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7801
|1.7863
|2215
|2006.01.31 17:15
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7806
|1.7863
|2216
|2006.01.31 17:15
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7810
|1.7863
|2217
|2006.01.31 17:18
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7811
|1.7863
|2218
|2006.01.31 17:18
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7814
|1.7863
|2219
|2006.01.31 17:19
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7815
|1.7863
|2220
|2006.01.31 17:19
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7818
|1.7863
|2221
|2006.01.31 17:19
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7820
|1.7863
|2222
|2006.01.31 17:30
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7822
|1.7863
|2223
|2006.01.31 17:30
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7823
|1.7863
|2224
|2006.01.31 17:36
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7824
|1.7863
|2225
|2006.01.31 17:38
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7825
|1.7863
|2226
|2006.01.31 17:39
|modify
|258
|1.00
|1.7783
|1.7826
|1.7863
|2227
|2006.01.31 18:43
|s/l
|258
|1.00
|1.7826
|1.7826
|1.7863
|430.00
|29605.65
|2228
|2006.02.02 00:00
|sell
|259
|1.00
|1.7747
|1.7791
|1.7697
|2229
|2006.02.02 00:00
|sell
|260
|1.00
|1.7747
|1.7791
|1.7667
|2230
|2006.02.02 05:45
|modify
|259
|1.00
|1.7747
|1.7747
|1.7697
|2231
|2006.02.02 05:46
|modify
|259
|1.00
|1.7747
|1.7746
|1.7697
|2232
|2006.02.02 05:46
|modify
|259
|1.00
|1.7747
|1.7744
|1.7697
|2233
|2006.02.02 05:47
|modify
|259
|1.00
|1.7747
|1.7742
|1.7697
|2234
|2006.02.02 05:48
|modify
|259
|1.00
|1.7747
|1.7739
|1.7697
|2235
|2006.02.02 05:48
|modify
|259
|1.00
|1.7747
|1.7735
|1.7697
|2236
|2006.02.02 05:52
|modify
|259
|1.00
|1.7747
|1.7733
|1.7697
|2237
|2006.02.02 06:21
|modify
|259
|1.00
|1.7747
|1.7731
|1.7697
|2238
|2006.02.02 06:35
|modify
|259
|1.00
|1.7747
|1.7730
|1.7697
|2239
|2006.02.02 06:55
|s/l
|259
|1.00
|1.7730
|1.7730
|1.7697
|170.00
|29775.65
|2240
|2006.02.02 15:24
|s/l
|260
|1.00
|1.7791
|1.7791
|1.7667
|-440.00
|29335.65
|2241
|2006.02.02 16:00
|buy
|261
|1.00
|1.7796
|1.7752
|1.7846
|2242
|2006.02.02 16:00
|buy
|262
|1.00
|1.7796
|1.7752
|1.7876
|2243
|2006.02.02 16:00
|buy
|263
|1.00
|1.7796
|1.7752
|1.8096
|2244
|2006.02.02 16:28
|modify
|261
|1.00
|1.7796
|1.7797
|1.7846
|2245
|2006.02.02 16:28
|modify
|261
|1.00
|1.7796
|1.7798
|1.7846
|2246
|2006.02.02 16:29
|modify
|261
|1.00
|1.7796
|1.7799
|1.7846
|2247
|2006.02.02 16:35
|s/l
|261
|1.00
|1.7799
|1.7799
|1.7846
|30.00
|29365.65
|2248
|2006.02.03 09:55
|s/l
|262
|1.00
|1.7752
|1.7752
|1.7876
|-441.15
|28924.50
|2249
|2006.02.03 09:55
|s/l
|263
|1.00
|1.7752
|1.7752
|1.8096
|-441.15
|28483.35
|2250
|2006.02.03 16:00
|sell
|264
|1.00
|1.7608
|1.7839
|1.7558
|2251
|2006.02.03 16:00
|sell
|265
|1.00
|1.7608
|1.7839
|1.7528
|2252
|2006.02.03 16:00
|sell
|266
|1.00
|1.7608
|1.7839
|1.7308
|2253
|2006.02.06 07:13
|modify
|264
|1.00
|1.7608
|1.7606
|1.7558
|2254
|2006.02.06 07:14
|modify
|264
|1.00
|1.7608
|1.7603
|1.7558
|2255
|2006.02.06 07:14
|modify
|264
|1.00
|1.7608
|1.7602
|1.7558
|2256
|2006.02.06 07:18
|modify
|264
|1.00
|1.7608
|1.7601
|1.7558
|2257
|2006.02.06 07:18
|modify
|264
|1.00
|1.7608
|1.7597
|1.7558
|2258
|2006.02.06 07:19
|modify
|264
|1.00
|1.7608
|1.7596
|1.7558
|2259
|2006.02.06 07:19
|modify
|264
|1.00
|1.7608
|1.7595
|1.7558
|2260
|2006.02.06 07:23
|s/l
|264
|1.00
|1.7595
|1.7595
|1.7558
|130.40
|28613.75
|2261
|2006.02.06 07:35
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7604
|1.7528
|2262
|2006.02.06 07:35
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7603
|1.7528
|2263
|2006.02.06 07:39
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7602
|1.7528
|2264
|2006.02.06 07:39
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7601
|1.7528
|2265
|2006.02.06 07:45
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7597
|1.7528
|2266
|2006.02.06 07:47
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7596
|1.7528
|2267
|2006.02.06 07:49
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7593
|1.7528
|2268
|2006.02.06 07:49
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7607
|1.7308
|2269
|2006.02.06 07:49
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7592
|1.7528
|2270
|2006.02.06 09:02
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7606
|1.7308
|2271
|2006.02.06 09:02
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7591
|1.7528
|2272
|2006.02.06 09:04
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7604
|1.7308
|2273
|2006.02.06 09:04
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7589
|1.7528
|2274
|2006.02.06 09:05
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7603
|1.7308
|2275
|2006.02.06 09:05
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7588
|1.7528
|2276
|2006.02.06 09:05
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7600
|1.7308
|2277
|2006.02.06 09:05
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7585
|1.7528
|2278
|2006.02.06 09:06
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7598
|1.7308
|2279
|2006.02.06 09:06
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7583
|1.7528
|2280
|2006.02.06 09:06
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7597
|1.7308
|2281
|2006.02.06 09:06
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7582
|1.7528
|2282
|2006.02.06 09:07
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7596
|1.7308
|2283
|2006.02.06 09:07
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7581
|1.7528
|2284
|2006.02.06 09:23
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7592
|1.7308
|2285
|2006.02.06 09:23
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7577
|1.7528
|2286
|2006.02.06 11:01
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7591
|1.7308
|2287
|2006.02.06 11:01
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7576
|1.7528
|2288
|2006.02.06 11:01
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7590
|1.7308
|2289
|2006.02.06 11:01
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7575
|1.7528
|2290
|2006.02.06 11:26
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7588
|1.7308
|2291
|2006.02.06 11:26
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7573
|1.7528
|2292
|2006.02.06 11:26
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7586
|1.7308
|2293
|2006.02.06 11:26
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7571
|1.7528
|2294
|2006.02.06 11:26
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7581
|1.7308
|2295
|2006.02.06 11:26
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7566
|1.7528
|2296
|2006.02.06 11:27
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7580
|1.7308
|2297
|2006.02.06 11:27
|modify
|265
|1.00
|1.7608
|1.7565
|1.7528
|2298
|2006.02.06 11:37
|t/p
|265
|1.00
|1.7528
|1.7565
|1.7528
|800.40
|29414.15
|2299
|2006.02.06 11:37
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7576
|1.7308
|2300
|2006.02.06 11:40
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7574
|1.7308
|2301
|2006.02.06 11:42
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7573
|1.7308
|2302
|2006.02.06 11:43
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7569
|1.7308
|2303
|2006.02.06 11:46
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7565
|1.7308
|2304
|2006.02.06 13:59
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7564
|1.7308
|2305
|2006.02.06 13:59
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7560
|1.7308
|2306
|2006.02.06 14:01
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7559
|1.7308
|2307
|2006.02.06 14:59
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7557
|1.7308
|2308
|2006.02.06 14:59
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7553
|1.7308
|2309
|2006.02.06 15:04
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7550
|1.7308
|2310
|2006.02.06 15:05
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7548
|1.7308
|2311
|2006.02.06 15:05
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7547
|1.7308
|2312
|2006.02.06 16:05
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7545
|1.7308
|2313
|2006.02.06 16:06
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7544
|1.7308
|2314
|2006.02.06 16:09
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7540
|1.7308
|2315
|2006.02.06 16:10
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7539
|1.7308
|2316
|2006.02.06 16:10
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7538
|1.7308
|2317
|2006.02.06 16:41
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7537
|1.7308
|2318
|2006.02.06 16:42
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7535
|1.7308
|2319
|2006.02.06 16:44
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7534
|1.7308
|2320
|2006.02.06 16:49
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7533
|1.7308
|2321
|2006.02.06 16:50
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7532
|1.7308
|2322
|2006.02.06 16:50
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7530
|1.7308
|2323
|2006.02.06 16:50
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7526
|1.7308
|2324
|2006.02.06 16:50
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7522
|1.7308
|2325
|2006.02.06 16:51
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7520
|1.7308
|2326
|2006.02.06 16:51
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7516
|1.7308
|2327
|2006.02.06 16:52
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7515
|1.7308
|2328
|2006.02.06 16:52
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7514
|1.7308
|2329
|2006.02.06 17:01
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7513
|1.7308
|2330
|2006.02.06 17:01
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7509
|1.7308
|2331
|2006.02.06 17:02
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7508
|1.7308
|2332
|2006.02.06 17:02
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7507
|1.7308
|2333
|2006.02.06 17:14
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7506
|1.7308
|2334
|2006.02.06 17:14
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7503
|1.7308
|2335
|2006.02.06 17:14
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7498
|1.7308
|2336
|2006.02.06 17:15
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7497
|1.7308
|2337
|2006.02.06 17:15
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7494
|1.7308
|2338
|2006.02.06 17:18
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7492
|1.7308
|2339
|2006.02.06 17:19
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7491
|1.7308
|2340
|2006.02.06 17:19
|modify
|266
|1.00
|1.7608
|1.7488
|1.7308
|2341
|2006.02.06 21:25
|s/l
|266
|1.00
|1.7488
|1.7488
|1.7308
|1200.40
|30614.55
|2342
|2006.02.10 04:00
|buy
|267
|1.00
|1.7452
|1.7374
|1.7502
|2343
|2006.02.10 05:27
|modify
|267
|1.00
|1.7452
|1.7454
|1.7502
|2344
|2006.02.10 05:27
|modify
|267
|1.00
|1.7452
|1.7456
|1.7502
|2345
|2006.02.10 05:28
|modify
|267
|1.00
|1.7452
|1.7457
|1.7502
|2346
|2006.02.10 05:28
|modify
|267
|1.00
|1.7452
|1.7458
|1.7502
|2347
|2006.02.10 05:32
|modify
|267
|1.00
|1.7452
|1.7459
|1.7502
|2348
|2006.02.10 05:32
|modify
|267
|1.00
|1.7452
|1.7463
|1.7502
|2349
|2006.02.10 05:32
|modify
|267
|1.00
|1.7452
|1.7468
|1.7502
|2350
|2006.02.10 05:33
|modify
|267
|1.00
|1.7452
|1.7472
|1.7502
|2351
|2006.02.10 05:33
|modify
|267
|1.00
|1.7452
|1.7476
|1.7502
|2352
|2006.02.10 05:38
|modify
|267
|1.00
|1.7452
|1.7479
|1.7502
|2353
|2006.02.10 05:46
|s/l
|267
|1.00
|1.7479
|1.7479
|1.7502
|270.00
|30884.55
|2354
|2006.02.10 05:46
|buy
|268
|1.00
|1.7482
|1.7374
|1.7532
|2355
|2006.02.10 05:46
|buy
|269
|1.00
|1.7482
|1.7374
|1.7562
|2356
|2006.02.10 12:59
|modify
|268
|1.00
|1.7482
|1.7482
|1.7532
|2357
|2006.02.10 12:59
|modify
|268
|1.00
|1.7482
|1.7485
|1.7532
|2358
|2006.02.10 13:00
|modify
|268
|1.00
|1.7482
|1.7486
|1.7532
|2359
|2006.02.10 13:04
|modify
|268
|1.00
|1.7482
|1.7489
|1.7532
|2360
|2006.02.10 13:08
|modify
|268
|1.00
|1.7482
|1.7492
|1.7532
|2361
|2006.02.10 13:08
|modify
|268
|1.00
|1.7482
|1.7494
|1.7532
|2362
|2006.02.10 13:08
|modify
|268
|1.00
|1.7482
|1.7496
|1.7532
|2363
|2006.02.10 13:15
|modify
|268
|1.00
|1.7482
|1.7497
|1.7532
|2364
|2006.02.10 13:21
|s/l
|268
|1.00
|1.7497
|1.7497
|1.7532
|150.00
|31034.55
|2365
|2006.02.10 13:37
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7485
|1.7562
|2366
|2006.02.10 13:37
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7489
|1.7562
|2367
|2006.02.10 13:38
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7493
|1.7562
|2368
|2006.02.10 13:38
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7494
|1.7562
|2369
|2006.02.10 13:42
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7497
|1.7562
|2370
|2006.02.10 13:42
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7498
|1.7562
|2371
|2006.02.10 13:43
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7500
|1.7562
|2372
|2006.02.10 13:43
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7504
|1.7562
|2373
|2006.02.10 13:44
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7505
|1.7562
|2374
|2006.02.10 13:49
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7508
|1.7562
|2375
|2006.02.10 13:49
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7510
|1.7562
|2376
|2006.02.10 13:49
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7513
|1.7562
|2377
|2006.02.10 13:52
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7516
|1.7562
|2378
|2006.02.10 13:52
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7517
|1.7562
|2379
|2006.02.10 13:55
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7519
|1.7562
|2380
|2006.02.10 13:56
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7520
|1.7562
|2381
|2006.02.10 13:56
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7521
|1.7562
|2382
|2006.02.10 13:56
|modify
|269
|1.00
|1.7482
|1.7523
|1.7562
|2383
|2006.02.10 13:56
|t/p
|269
|1.00
|1.7562
|1.7523
|1.7562
|800.00
|31834.55
|2384
|2006.02.13 04:00
|sell
|270
|1.00
|1.7417
|1.7577
|1.7367
|2385
|2006.02.13 04:00
|sell
|271
|1.00
|1.7417
|1.7577
|1.7337
|2386
|2006.02.13 08:55
|modify
|270
|1.00
|1.7417
|1.7415
|1.7367
|2387
|2006.02.13 08:55
|modify
|270
|1.00
|1.7417
|1.7411
|1.7367
|2388
|2006.02.13 08:57
|modify
|270
|1.00
|1.7417
|1.7410
|1.7367
|2389
|2006.02.13 08:57
|s/l
|270
|1.00
|1.7410
|1.7410
|1.7367
|70.00
|31904.55
|2390
|2006.02.13 09:26
|modify
|271
|1.00
|1.7417
|1.7416
|1.7337
|2391
|2006.02.13 09:26
|modify
|271
|1.00
|1.7417
|1.7413
|1.7337
|2392
|2006.02.13 09:26
|modify
|271
|1.00
|1.7417
|1.7408
|1.7337
|2393
|2006.02.13 11:00
|s/l
|271
|1.00
|1.7408
|1.7408
|1.7337
|90.00
|31994.55
|2394
|2006.02.15 16:00
|buy
|272
|1.00
|1.7442
|1.7281
|1.7492
|2395
|2006.02.15 16:00
|buy
|273
|1.00
|1.7442
|1.7281
|1.7522
|2396
|2006.02.20 02:32
|modify
|272
|1.00
|1.7442
|1.7442
|1.7492
|2397
|2006.02.20 02:32
|modify
|272
|1.00
|1.7442
|1.7443
|1.7492
|2398
|2006.02.20 02:52
|modify
|272
|1.00
|1.7442
|1.7444
|1.7492
|2399
|2006.02.20 03:14
|s/l
|272
|1.00
|1.7444
|1.7444
|1.7492
|14.25
|32008.80
|2400
|2006.02.21 13:26
|modify
|273
|1.00
|1.7442
|1.7442
|1.7522
|2401
|2006.02.21 13:26
|modify
|273
|1.00
|1.7442
|1.7443
|1.7522
|2402
|2006.02.21 15:05
|s/l
|273
|1.00
|1.7443
|1.7443
|1.7522
|3.10
|32011.90
|2403
|2006.02.22 12:00
|sell
|274
|1.00
|1.7397
|1.7441
|1.7347
|2404
|2006.02.22 12:00
|sell
|275
|1.00
|1.7397
|1.7441
|1.7317
|2405
|2006.02.22 13:21
|modify
|274
|1.00
|1.7397
|1.7396
|1.7347
|2406
|2006.02.22 13:21
|modify
|274
|1.00
|1.7397
|1.7393
|1.7347
|2407
|2006.02.22 13:26
|s/l
|274
|1.00
|1.7393
|1.7393
|1.7347
|40.00
|32051.90
|2408
|2006.02.22 17:17
|s/l
|275
|1.00
|1.7441
|1.7441
|1.7317
|-440.00
|31611.90
|2409
|2006.02.23 08:00
|buy
|276
|1.00
|1.7454
|1.7410
|1.7504
|2410
|2006.02.23 08:00
|buy
|277
|1.00
|1.7454
|1.7410
|1.7534
|2411
|2006.02.23 08:07
|modify
|276
|1.00
|1.7454
|1.7455
|1.7504
|2412
|2006.02.23 08:08
|modify
|276
|1.00
|1.7454
|1.7459
|1.7504
|2413
|2006.02.23 08:08
|modify
|276
|1.00
|1.7454
|1.7463
|1.7504
|2414
|2006.02.23 08:09
|modify
|276
|1.00
|1.7454
|1.7465
|1.7504
|2415
|2006.02.23 08:09
|modify
|276
|1.00
|1.7454
|1.7466
|1.7504
|2416
|2006.02.23 08:13
|s/l
|276
|1.00
|1.7466
|1.7466
|1.7504
|120.00
|31731.90
|2417
|2006.02.23 09:11
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7456
|1.7534
|2418
|2006.02.23 09:12
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7458
|1.7534
|2419
|2006.02.23 09:13
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7462
|1.7534
|2420
|2006.02.23 09:13
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7463
|1.7534
|2421
|2006.02.23 09:16
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7465
|1.7534
|2422
|2006.02.23 09:16
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7469
|1.7534
|2423
|2006.02.23 09:26
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7471
|1.7534
|2424
|2006.02.23 09:26
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7473
|1.7534
|2425
|2006.02.23 09:26
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7475
|1.7534
|2426
|2006.02.23 10:05
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7476
|1.7534
|2427
|2006.02.23 10:17
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7477
|1.7534
|2428
|2006.02.23 10:18
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7478
|1.7534
|2429
|2006.02.23 10:18
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7483
|1.7534
|2430
|2006.02.23 10:18
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7487
|1.7534
|2431
|2006.02.23 10:19
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7488
|1.7534
|2432
|2006.02.23 10:19
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7489
|1.7534
|2433
|2006.02.23 10:23
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7492
|1.7534
|2434
|2006.02.23 10:23
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7493
|1.7534
|2435
|2006.02.23 10:42
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7494
|1.7534
|2436
|2006.02.23 10:43
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7495
|1.7534
|2437
|2006.02.23 10:49
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7496
|1.7534
|2438
|2006.02.23 10:51
|modify
|277
|1.00
|1.7454
|1.7497
|1.7534
|2439
|2006.02.23 10:54
|t/p
|277
|1.00
|1.7534
|1.7497
|1.7534
|800.00
|32531.90
|2440
|2006.02.23 10:54
|buy
|278
|1.00
|1.7539
|1.7470
|1.7589
|2441
|2006.02.23 10:54
|buy
|279
|1.00
|1.7539
|1.7470
|1.7619
|2442
|2006.02.23 13:20
|modify
|278
|1.00
|1.7539
|1.7539
|1.7589
|2443
|2006.02.23 13:21
|modify
|278
|1.00
|1.7539
|1.7541
|1.7589
|2444
|2006.02.23 13:21
|modify
|278
|1.00
|1.7539
|1.7542
|1.7589
|2445
|2006.02.23 13:23
|s/l
|278
|1.00
|1.7542
|1.7542
|1.7589
|30.00
|32561.90
|2446
|2006.02.24 10:55
|s/l
|279
|1.00
|1.7470
|1.7470
|1.7619
|-691.15
|31870.75
|2447
|2006.02.24 16:00
|sell
|280
|1.00
|1.7444
|1.7488
|1.7394
|2448
|2006.02.24 16:00
|sell
|281
|1.00
|1.7444
|1.7488
|1.7364
|2449
|2006.02.26 23:20
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7442
|1.7394
|2450
|2006.02.26 23:21
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7441
|1.7394
|2451
|2006.02.26 23:21
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7440
|1.7394
|2452
|2006.02.26 23:22
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7439
|1.7394
|2453
|2006.02.26 23:22
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7435
|1.7394
|2454
|2006.02.26 23:22
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7430
|1.7394
|2455
|2006.02.26 23:23
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7429
|1.7394
|2456
|2006.02.26 23:25
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7427
|1.7394
|2457
|2006.02.26 23:25
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7426
|1.7394
|2458
|2006.02.26 23:30
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7425
|1.7394
|2459
|2006.02.26 23:31
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7444
|1.7364
|2460
|2006.02.26 23:31
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7424
|1.7394
|2461
|2006.02.26 23:31
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7443
|1.7364
|2462
|2006.02.26 23:31
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7423
|1.7394
|2463
|2006.02.26 23:32
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7441
|1.7364
|2464
|2006.02.26 23:32
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7421
|1.7394
|2465
|2006.02.26 23:46
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7440
|1.7364
|2466
|2006.02.26 23:46
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7420
|1.7394
|2467
|2006.02.26 23:47
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7438
|1.7364
|2468
|2006.02.26 23:47
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7418
|1.7394
|2469
|2006.02.26 23:47
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7437
|1.7364
|2470
|2006.02.26 23:47
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7417
|1.7394
|2471
|2006.02.26 23:51
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7436
|1.7364
|2472
|2006.02.26 23:51
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7416
|1.7394
|2473
|2006.02.26 23:51
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7435
|1.7364
|2474
|2006.02.26 23:51
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7415
|1.7394
|2475
|2006.02.26 23:52
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7434
|1.7364
|2476
|2006.02.26 23:52
|modify
|280
|1.00
|1.7444
|1.7414
|1.7394
|2477
|2006.02.27 00:02
|s/l
|280
|1.00
|1.7414
|1.7414
|1.7394
|300.40
|32171.15
|2478
|2006.02.27 00:39
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7431
|1.7364
|2479
|2006.02.27 00:39
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7429
|1.7364
|2480
|2006.02.27 00:39
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7424
|1.7364
|2481
|2006.02.27 00:45
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7421
|1.7364
|2482
|2006.02.27 00:47
|modify
|281
|1.00
|1.7444
|1.7420
|1.7364
|2483
|2006.02.27 00:58
|s/l
|281
|1.00
|1.7420
|1.7420
|1.7364
|240.40
|32411.55
|2484
|2006.02.28 12:00
|buy
|282
|1.00
|1.7472
|1.7373
|1.7522
|2485
|2006.02.28 12:00
|buy
|283
|1.00
|1.7472
|1.7373
|1.7552
|2486
|2006.02.28 13:25
|modify
|282
|1.00
|1.7472
|1.7473
|1.7522
|2487
|2006.02.28 13:25
|modify
|282
|1.00
|1.7472
|1.7476
|1.7522
|2488
|2006.02.28 13:30
|modify
|282
|1.00
|1.7472
|1.7477
|1.7522
|2489
|2006.02.28 13:30
|modify
|282
|1.00
|1.7472
|1.7478
|1.7522
|2490
|2006.02.28 13:31
|s/l
|282
|1.00
|1.7478
|1.7478
|1.7522
|60.00
|32471.55
|2491
|2006.02.28 15:24
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7474
|1.7552
|2492
|2006.02.28 15:25
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7478
|1.7552
|2493
|2006.02.28 15:25
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7482
|1.7552
|2494
|2006.02.28 15:25
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7486
|1.7552
|2495
|2006.02.28 15:31
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7488
|1.7552
|2496
|2006.02.28 15:32
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7489
|1.7552
|2497
|2006.02.28 15:33
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7490
|1.7552
|2498
|2006.02.28 16:12
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7492
|1.7552
|2499
|2006.02.28 16:15
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7494
|1.7552
|2500
|2006.02.28 16:15
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7498
|1.7552
|2501
|2006.02.28 16:15
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7502
|1.7552
|2502
|2006.02.28 16:15
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7506
|1.7552
|2503
|2006.02.28 16:19
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7509
|1.7552
|2504
|2006.02.28 16:19
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7512
|1.7552
|2505
|2006.02.28 16:20
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7513
|1.7552
|2506
|2006.02.28 16:21
|modify
|283
|1.00
|1.7472
|1.7515
|1.7552
|2507
|2006.02.28 16:21
|t/p
|283
|1.00
|1.7552
|1.7515
|1.7552
|800.00
|33271.55
|2508
|2006.03.02 04:00
|sell
|284
|1.00
|1.7495
|1.7539
|1.7445
|2509
|2006.03.02 10:26
|modify
|284
|1.00
|1.7495
|1.7495
|1.7445
|2510
|2006.03.02 10:27
|modify
|284
|1.00
|1.7495
|1.7492
|1.7445
|2511
|2006.03.02 10:27
|modify
|284
|1.00
|1.7495
|1.7491
|1.7445
|2512
|2006.03.02 10:29
|s/l
|284
|1.00
|1.7491
|1.7491
|1.7445
|40.00
|33311.55
|2513
|2006.03.02 10:29
|buy
|285
|1.00
|1.7492
|1.7474
|1.7542
|2514
|2006.03.02 10:29
|buy
|286
|1.00
|1.7492
|1.7474
|1.7572
|2515
|2006.03.02 10:38
|s/l
|285
|1.00
|1.7474
|1.7474
|1.7542
|-180.00
|33131.55
|2516
|2006.03.02 10:38
|s/l
|286
|1.00
|1.7474
|1.7474
|1.7572
|-180.00
|32951.55
|2517
|2006.03.02 10:39
|buy
|287
|1.00
|1.7484
|1.7474
|1.7534
|2518
|2006.03.02 10:42
|s/l
|287
|1.00
|1.7474
|1.7474
|1.7534
|-100.00
|32851.55
|2519
|2006.03.02 10:44
|buy
|288
|1.00
|1.7484
|1.7474
|1.7534
|2520
|2006.03.02 10:46
|s/l
|288
|1.00
|1.7474
|1.7474
|1.7534
|-100.00
|32751.55
|2521
|2006.03.02 10:47
|buy
|289
|1.00
|1.7474
|1.7430
|1.7524
|2522
|2006.03.02 11:10
|modify
|289
|1.00
|1.7474
|1.7476
|1.7524
|2523
|2006.03.02 11:13
|modify
|289
|1.00
|1.7474
|1.7478
|1.7524
|2524
|2006.03.02 11:13
|modify
|289
|1.00
|1.7474
|1.7479
|1.7524
|2525
|2006.03.02 11:28
|modify
|289
|1.00
|1.7474
|1.7481
|1.7524
|2526
|2006.03.02 11:29
|modify
|289
|1.00
|1.7474
|1.7482
|1.7524
|2527
|2006.03.02 11:38
|s/l
|289
|1.00
|1.7482
|1.7482
|1.7524
|80.00
|32831.55
|2528
|2006.03.02 11:38
|buy
|290
|1.00
|1.7486
|1.7474
|1.7536
|2529
|2006.03.02 11:47
|s/l
|290
|1.00
|1.7474
|1.7474
|1.7536
|-120.00
|32711.55
|2530
|2006.03.02 11:50
|buy
|291
|1.00
|1.7473
|1.7429
|1.7523
|2531
|2006.03.02 12:51
|modify
|291
|1.00
|1.7473
|1.7473
|1.7523
|2532
|2006.03.02 12:53
|s/l
|291
|1.00
|1.7473
|1.7473
|1.7523
|0.00
|32711.55
|2533
|2006.03.02 12:53
|sell
|292
|1.00
|1.7473
|1.7596
|1.7423
|2534
|2006.03.02 12:53
|sell
|293
|1.00
|1.7473
|1.7596
|1.7393
|2535
|2006.03.02 13:01
|modify
|292
|1.00
|1.7473
|1.7473
|1.7423
|2536
|2006.03.02 13:01
|modify
|292
|1.00
|1.7473
|1.7467
|1.7423
|2537
|2006.03.02 13:02
|modify
|292
|1.00
|1.7473
|1.7464
|1.7423
|2538
|2006.03.02 13:13
|s/l
|292
|1.00
|1.7464
|1.7464
|1.7423
|90.00
|32801.55
|2539
|2006.03.02 13:29
|modify
|293
|1.00
|1.7473
|1.7473
|1.7393
|2540
|2006.03.02 13:29
|modify
|293
|1.00
|1.7473
|1.7472
|1.7393
|2541
|2006.03.02 13:46
|s/l
|293
|1.00
|1.7472
|1.7472
|1.7393
|10.00
|32811.55
|2542
|2006.03.02 13:46
|sell
|294
|1.00
|1.7469
|1.7596
|1.7419
|2543
|2006.03.02 13:46
|sell
|295
|1.00
|1.7469
|1.7596
|1.7389
|2544
|2006.03.02 13:51
|modify
|294
|1.00
|1.7469
|1.7468
|1.7419
|2545
|2006.03.02 13:56
|s/l
|294
|1.00
|1.7468
|1.7468
|1.7419
|10.00
|32821.55
|2546
|2006.03.05 23:59
|s/l
|295
|1.00
|1.7596
|1.7596
|1.7389
|-1269.60
|31551.95
|2547
|2006.03.06 20:00
|sell
|296
|1.00
|1.7490
|1.7626
|1.7440
|2548
|2006.03.06 20:00
|sell
|297
|1.00
|1.7490
|1.7626
|1.7410
|2549
|2006.03.07 00:52
|modify
|296
|1.00
|1.7490
|1.7490
|1.7440
|2550
|2006.03.07 00:52
|modify
|296
|1.00
|1.7490
|1.7489
|1.7440
|2551
|2006.03.07 00:53
|modify
|296
|1.00
|1.7490
|1.7488
|1.7440
|2552
|2006.03.07 00:54
|modify
|296
|1.00
|1.7490
|1.7487
|1.7440
|2553
|2006.03.07 00:54
|modify
|296
|1.00
|1.7490
|1.7484
|1.7440
|2554
|2006.03.07 00:54
|modify
|296
|1.00
|1.7490
|1.7480
|1.7440
|2555
|2006.03.07 00:55
|modify
|296
|1.00
|1.7490
|1.7479
|1.7440
|2556
|2006.03.07 01:20
|s/l
|296
|1.00
|1.7479
|1.7479
|1.7440
|110.40
|31662.35
|2557
|2006.03.07 04:54
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7490
|1.7410
|2558
|2006.03.07 04:58
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7486
|1.7410
|2559
|2006.03.07 04:59
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7483
|1.7410
|2560
|2006.03.07 04:59
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7482
|1.7410
|2561
|2006.03.07 07:45
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7478
|1.7410
|2562
|2006.03.07 07:46
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7477
|1.7410
|2563
|2006.03.07 07:46
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7475
|1.7410
|2564
|2006.03.07 07:46
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7472
|1.7410
|2565
|2006.03.07 08:26
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7471
|1.7410
|2566
|2006.03.07 08:28
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7466
|1.7410
|2567
|2006.03.07 08:28
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7465
|1.7410
|2568
|2006.03.07 08:29
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7464
|1.7410
|2569
|2006.03.07 08:29
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7460
|1.7410
|2570
|2006.03.07 08:32
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7456
|1.7410
|2571
|2006.03.07 08:32
|modify
|297
|1.00
|1.7490
|1.7449
|1.7410
|2572
|2006.03.07 08:33
|t/p
|297
|1.00
|1.7410
|1.7449
|1.7410
|800.40
|32462.75
|2573
|2006.03.13 20:00
|buy
|298
|1.00
|1.7333
|1.7289
|1.7383
|2574
|2006.03.13 23:26
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7337
|1.7383
|2575
|2006.03.13 23:26
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7341
|1.7383
|2576
|2006.03.13 23:28
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7343
|1.7383
|2577
|2006.03.13 23:28
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7344
|1.7383
|2578
|2006.03.13 23:29
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7345
|1.7383
|2579
|2006.03.13 23:30
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7347
|1.7383
|2580
|2006.03.13 23:31
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7349
|1.7383
|2581
|2006.03.13 23:32
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7351
|1.7383
|2582
|2006.03.13 23:32
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7352
|1.7383
|2583
|2006.03.13 23:34
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7353
|1.7383
|2584
|2006.03.13 23:34
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7356
|1.7383
|2585
|2006.03.13 23:34
|modify
|298
|1.00
|1.7333
|1.7359
|1.7383
|2586
|2006.03.13 23:52
|s/l
|298
|1.00
|1.7359
|1.7359
|1.7383
|260.00
|32722.75
|2587
|2006.03.13 23:52
|buy
|299
|1.00
|1.7363
|1.7319
|1.7413
|2588
|2006.03.13 23:52
|buy
|300
|1.00
|1.7363
|1.7319
|1.7443
|2589
|2006.03.14 13:47
|modify
|299
|1.00
|1.7363
|1.7363
|1.7413
|2590
|2006.03.14 13:54
|s/l
|299
|1.00
|1.7363
|1.7363
|1.7413
|-1.15
|32721.60
|2591
|2006.03.14 14:51
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7363
|1.7443
|2592
|2006.03.14 14:52
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7364
|1.7443
|2593
|2006.03.14 14:52
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7365
|1.7443
|2594
|2006.03.14 14:54
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7366
|1.7443
|2595
|2006.03.14 14:54
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7371
|1.7443
|2596
|2006.03.14 14:54
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7375
|1.7443
|2597
|2006.03.14 14:55
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7380
|1.7443
|2598
|2006.03.14 14:55
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7381
|1.7443
|2599
|2006.03.14 14:56
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7383
|1.7443
|2600
|2006.03.14 15:01
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7385
|1.7443
|2601
|2006.03.14 15:01
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7387
|1.7443
|2602
|2006.03.14 15:02
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7388
|1.7443
|2603
|2006.03.14 15:02
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7391
|1.7443
|2604
|2006.03.14 15:02
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7393
|1.7443
|2605
|2006.03.14 15:03
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7395
|1.7443
|2606
|2006.03.14 15:03
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7397
|1.7443
|2607
|2006.03.14 15:04
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7398
|1.7443
|2608
|2006.03.14 15:04
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7401
|1.7443
|2609
|2006.03.14 15:04
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7404
|1.7443
|2610
|2006.03.14 15:23
|modify
|300
|1.00
|1.7363
|1.7406
|1.7443
|2611
|2006.03.14 15:25
|t/p
|300
|1.00
|1.7443
|1.7406
|1.7443
|798.85
|33520.45
|2612
|2006.03.21 04:00
|sell
|301
|1.00
|1.7536
|1.7586
|1.7486
|2613
|2006.03.21 07:47
|modify
|301
|1.00
|1.7536
|1.7536
|1.7486
|2614
|2006.03.21 07:47
|modify
|301
|1.00
|1.7536
|1.7533
|1.7486
|2615
|2006.03.21 07:56
|modify
|301
|1.00
|1.7536
|1.7531
|1.7486
|2616
|2006.03.21 07:58
|modify
|301
|1.00
|1.7536
|1.7530
|1.7486
|2617
|2006.03.21 07:58
|modify
|301
|1.00
|1.7536
|1.7528
|1.7486
|2618
|2006.03.21 07:58
|modify
|301
|1.00
|1.7536
|1.7524
|1.7486
|2619
|2006.03.21 08:07
|s/l
|301
|1.00
|1.7524
|1.7524
|1.7486
|120.00
|33640.45
|2620
|2006.03.24 20:00
|buy
|302
|1.00
|1.7430
|1.7309
|1.7480
|2621
|2006.03.24 20:00
|buy
|303
|1.00
|1.7430
|1.7309
|1.7510
|2622
|2006.03.27 02:06
|modify
|302
|1.00
|1.7430
|1.7432
|1.7480
|2623
|2006.03.27 02:07
|modify
|302
|1.00
|1.7430
|1.7434
|1.7480
|2624
|2006.03.27 02:42
|s/l
|302
|1.00
|1.7434
|1.7434
|1.7480
|38.85
|33679.30
|2625
|2006.03.27 04:08
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7433
|1.7510
|2626
|2006.03.27 04:08
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7436
|1.7510
|2627
|2006.03.27 04:25
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7437
|1.7510
|2628
|2006.03.27 04:26
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7438
|1.7510
|2629
|2006.03.27 04:34
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7439
|1.7510
|2630
|2006.03.27 04:34
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7441
|1.7510
|2631
|2006.03.27 04:35
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7442
|1.7510
|2632
|2006.03.27 04:36
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7443
|1.7510
|2633
|2006.03.27 06:07
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7444
|1.7510
|2634
|2006.03.27 06:08
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7445
|1.7510
|2635
|2006.03.27 06:08
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7447
|1.7510
|2636
|2006.03.27 06:08
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7450
|1.7510
|2637
|2006.03.27 06:09
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7451
|1.7510
|2638
|2006.03.27 06:11
|modify
|303
|1.00
|1.7430
|1.7452
|1.7510
|2639
|2006.03.27 08:05
|s/l
|303
|1.00
|1.7452
|1.7452
|1.7510
|218.85
|33898.15
|2640
|2006.03.29 04:00
|sell
|304
|1.00
|1.7434
|1.7537
|1.7384
|2641
|2006.03.29 04:00
|sell
|305
|1.00
|1.7434
|1.7537
|1.7354
|2642
|2006.03.29 08:15
|modify
|304
|1.00
|1.7434
|1.7432
|1.7384
|2643
|2006.03.29 08:16
|modify
|304
|1.00
|1.7434
|1.7428
|1.7384
|2644
|2006.03.29 08:20
|modify
|304
|1.00
|1.7434
|1.7427
|1.7384
|2645
|2006.03.29 08:20
|modify
|304
|1.00
|1.7434
|1.7424
|1.7384
|2646
|2006.03.29 08:21
|modify
|304
|1.00
|1.7434
|1.7423
|1.7384
|2647
|2006.03.29 08:21
|modify
|304
|1.00
|1.7434
|1.7422
|1.7384
|2648
|2006.03.29 08:25
|s/l
|304
|1.00
|1.7422
|1.7422
|1.7384
|120.00
|34018.15
|2649
|2006.03.29 08:48
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7434
|1.7354
|2650
|2006.03.29 08:49
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7433
|1.7354
|2651
|2006.03.29 08:49
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7432
|1.7354
|2652
|2006.03.29 08:56
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7429
|1.7354
|2653
|2006.03.29 08:56
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7423
|1.7354
|2654
|2006.03.29 08:57
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7421
|1.7354
|2655
|2006.03.29 08:57
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7418
|1.7354
|2656
|2006.03.29 08:57
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7413
|1.7354
|2657
|2006.03.29 08:58
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7412
|1.7354
|2658
|2006.03.29 08:59
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7407
|1.7354
|2659
|2006.03.29 09:00
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7405
|1.7354
|2660
|2006.03.29 09:31
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7402
|1.7354
|2661
|2006.03.29 09:31
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7399
|1.7354
|2662
|2006.03.29 09:31
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7393
|1.7354
|2663
|2006.03.29 12:20
|modify
|305
|1.00
|1.7434
|1.7391
|1.7354
|2664
|2006.03.29 12:20
|t/p
|305
|1.00
|1.7354
|1.7391
|1.7354
|800.00
|34818.15
|2665
|2006.03.30 16:00
|buy
|306
|1.00
|1.7463
|1.7315
|1.7513
|2666
|2006.03.30 16:00
|buy
|307
|1.00
|1.7463
|1.7315
|1.7543
|2667
|2006.03.30 20:07
|modify
|306
|1.00
|1.7463
|1.7464
|1.7513
|2668
|2006.03.30 20:07
|modify
|306
|1.00
|1.7463
|1.7465
|1.7513
|2669
|2006.03.30 20:08
|s/l
|306
|1.00
|1.7465
|1.7465
|1.7513
|20.00
|34838.15
|2670
|2006.04.03 04:41
|s/l
|307
|1.00
|1.7315
|1.7315
|1.7543
|-1482.30
|33355.85
|2671
|2006.04.04 00:00
|buy
|308
|1.00
|1.7406
|1.7250
|1.7456
|2672
|2006.04.04 00:00
|buy
|309
|1.00
|1.7406
|1.7250
|1.7486
|2673
|2006.04.04 07:23
|modify
|308
|1.00
|1.7406
|1.7407
|1.7456
|2674
|2006.04.04 07:23
|modify
|308
|1.00
|1.7406
|1.7411
|1.7456
|2675
|2006.04.04 07:24
|modify
|308
|1.00
|1.7406
|1.7414
|1.7456
|2676
|2006.04.04 07:24
|modify
|308
|1.00
|1.7406
|1.7415
|1.7456
|2677
|2006.04.04 07:32
|modify
|308
|1.00
|1.7406
|1.7419
|1.7456
|2678
|2006.04.04 07:32
|modify
|308
|1.00
|1.7406
|1.7423
|1.7456
|2679
|2006.04.04 07:35
|modify
|308
|1.00
|1.7406
|1.7424
|1.7456
|2680
|2006.04.04 07:35
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7408
|1.7486
|2681
|2006.04.04 07:35
|modify
|308
|1.00
|1.7406
|1.7428
|1.7456
|2682
|2006.04.04 07:36
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7410
|1.7486
|2683
|2006.04.04 07:36
|modify
|308
|1.00
|1.7406
|1.7430
|1.7456
|2684
|2006.04.04 07:36
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7412
|1.7486
|2685
|2006.04.04 07:36
|modify
|308
|1.00
|1.7406
|1.7432
|1.7456
|2686
|2006.04.04 07:36
|s/l
|308
|1.00
|1.7432
|1.7432
|1.7456
|260.00
|33615.85
|2687
|2006.04.04 08:00
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7414
|1.7486
|2688
|2006.04.04 08:01
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7416
|1.7486
|2689
|2006.04.04 08:01
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7418
|1.7486
|2690
|2006.04.04 08:01
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7421
|1.7486
|2691
|2006.04.04 08:01
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7425
|1.7486
|2692
|2006.04.04 08:14
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7426
|1.7486
|2693
|2006.04.04 09:12
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7427
|1.7486
|2694
|2006.04.04 09:13
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7428
|1.7486
|2695
|2006.04.04 09:13
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7430
|1.7486
|2696
|2006.04.04 09:14
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7431
|1.7486
|2697
|2006.04.04 09:14
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7432
|1.7486
|2698
|2006.04.04 09:42
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7434
|1.7486
|2699
|2006.04.04 09:42
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7437
|1.7486
|2700
|2006.04.04 09:45
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7438
|1.7486
|2701
|2006.04.04 09:46
|modify
|309
|1.00
|1.7406
|1.7440
|1.7486
|2702
|2006.04.04 11:16
|s/l
|309
|1.00
|1.7440
|1.7440
|1.7486
|340.00
|33955.85
|2703
|2006.04.07 00:00
|sell
|310
|1.00
|1.7506
|1.7611
|1.7456
|2704
|2006.04.07 11:31
|modify
|310
|1.00
|1.7506
|1.7505
|1.7456
|2705
|2006.04.07 11:32
|modify
|310
|1.00
|1.7506
|1.7504
|1.7456
|2706
|2006.04.07 11:32
|modify
|310
|1.00
|1.7506
|1.7499
|1.7456
|2707
|2006.04.07 11:32
|modify
|310
|1.00
|1.7506
|1.7494
|1.7456
|2708
|2006.04.07 11:38
|s/l
|310
|1.00
|1.7494
|1.7494
|1.7456
|120.00
|34075.85
|2709
|2006.04.11 16:00
|buy
|311
|1.00
|1.7468
|1.7379
|1.7518
|2710
|2006.04.11 16:00
|buy
|312
|1.00
|1.7468
|1.7379
|1.7548
|2711
|2006.04.11 18:04
|modify
|311
|1.00
|1.7468
|1.7468
|1.7518
|2712
|2006.04.11 18:10
|modify
|311
|1.00
|1.7468
|1.7469
|1.7518
|2713
|2006.04.11 18:11
|modify
|311
|1.00
|1.7468
|1.7470
|1.7518
|2714
|2006.04.11 18:12
|modify
|311
|1.00
|1.7468
|1.7471
|1.7518
|2715
|2006.04.11 18:12
|modify
|311
|1.00
|1.7468
|1.7472
|1.7518
|2716
|2006.04.11 18:23
|modify
|311
|1.00
|1.7468
|1.7473
|1.7518
|2717
|2006.04.11 18:24
|modify
|311
|1.00
|1.7468
|1.7475
|1.7518
|2718
|2006.04.11 18:24
|modify
|311
|1.00
|1.7468
|1.7477
|1.7518
|2719
|2006.04.11 18:25
|modify
|311
|1.00
|1.7468
|1.7478
|1.7518
|2720
|2006.04.11 18:33
|s/l
|311
|1.00
|1.7478
|1.7478
|1.7518
|100.00
|34175.85
|2721
|2006.04.11 23:55
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7468
|1.7548
|2722
|2006.04.11 23:57
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7469
|1.7548
|2723
|2006.04.12 00:13
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7471
|1.7548
|2724
|2006.04.12 00:13
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7474
|1.7548
|2725
|2006.04.12 00:13
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7476
|1.7548
|2726
|2006.04.12 00:17
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7478
|1.7548
|2727
|2006.04.12 00:17
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7480
|1.7548
|2728
|2006.04.12 00:23
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7481
|1.7548
|2729
|2006.04.12 00:25
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7482
|1.7548
|2730
|2006.04.12 00:25
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7483
|1.7548
|2731
|2006.04.12 00:46
|modify
|312
|1.00
|1.7468
|1.7484
|1.7548
|2732
|2006.04.12 06:14
|s/l
|312
|1.00
|1.7484
|1.7484
|1.7548
|158.85
|34334.70
|2733
|2006.04.14 20:00
|sell
|313
|1.00
|1.7512
|1.7563
|1.7462
|2734
|2006.04.16 22:18
|s/l
|313
|1.00
|1.7563
|1.7563
|1.7462
|-510.00
|33824.70
|2735
|2006.04.17 00:01
|buy
|314
|1.00
|1.7559
|1.7515
|1.7609
|2736
|2006.04.17 00:01
|buy
|315
|1.00
|1.7559
|1.7515
|1.7639
|2737
|2006.04.17 00:23
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7564
|1.7609
|2738
|2006.04.17 00:23
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7565
|1.7609
|2739
|2006.04.17 00:25
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7566
|1.7609
|2740
|2006.04.17 00:25
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7569
|1.7609
|2741
|2006.04.17 00:30
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7571
|1.7609
|2742
|2006.04.17 00:30
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7573
|1.7609
|2743
|2006.04.17 01:06
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7575
|1.7609
|2744
|2006.04.17 01:06
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7578
|1.7609
|2745
|2006.04.17 01:06
|modify
|315
|1.00
|1.7559
|1.7561
|1.7639
|2746
|2006.04.17 01:06
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7581
|1.7609
|2747
|2006.04.17 01:07
|modify
|315
|1.00
|1.7559
|1.7562
|1.7639
|2748
|2006.04.17 01:07
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7582
|1.7609
|2749
|2006.04.17 01:08
|modify
|315
|1.00
|1.7559
|1.7563
|1.7639
|2750
|2006.04.17 01:08
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7583
|1.7609
|2751
|2006.04.17 01:08
|modify
|315
|1.00
|1.7559
|1.7566
|1.7639
|2752
|2006.04.17 01:08
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7586
|1.7609
|2753
|2006.04.17 01:08
|modify
|315
|1.00
|1.7559
|1.7568
|1.7639
|2754
|2006.04.17 01:08
|modify
|314
|1.00
|1.7559
|1.7588
|1.7609
|2755
|2006.04.17 01:14
|s/l
|314
|1.00
|1.7588
|1.7588
|1.7609
|290.00
|34114.70
|2756
|2006.04.17 01:37
|modify
|315
|1.00
|1.7559
|1.7569
|1.7639
|2757
|2006.04.17 01:37
|modify
|315
|1.00
|1.7559
|1.7571
|1.7639
|2758
|2006.04.17 03:39
|s/l
|315
|1.00
|1.7571
|1.7571
|1.7639
|120.00
|34234.70
|2759
|2006.04.17 03:39
|buy
|316
|1.00
|1.7575
|1.7560
|1.7625
|2760
|2006.04.17 03:39
|buy
|317
|1.00
|1.7575
|1.7560
|1.7655
|2761
|2006.04.17 10:03
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7577
|1.7625
|2762
|2006.04.17 10:05
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7580
|1.7625
|2763
|2006.04.17 10:05
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7581
|1.7625
|2764
|2006.04.17 10:07
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7582
|1.7625
|2765
|2006.04.17 10:07
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7583
|1.7625
|2766
|2006.04.17 10:11
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7585
|1.7625
|2767
|2006.04.17 10:11
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7588
|1.7625
|2768
|2006.04.17 10:11
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7590
|1.7625
|2769
|2006.04.17 11:17
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7591
|1.7625
|2770
|2006.04.17 11:37
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7593
|1.7625
|2771
|2006.04.17 11:38
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7576
|1.7655
|2772
|2006.04.17 11:38
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7596
|1.7625
|2773
|2006.04.17 11:40
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7577
|1.7655
|2774
|2006.04.17 11:40
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7597
|1.7625
|2775
|2006.04.17 11:40
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7578
|1.7655
|2776
|2006.04.17 11:40
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7598
|1.7625
|2777
|2006.04.17 11:40
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7579
|1.7655
|2778
|2006.04.17 11:40
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7599
|1.7625
|2779
|2006.04.17 11:40
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7585
|1.7655
|2780
|2006.04.17 11:40
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7605
|1.7625
|2781
|2006.04.17 11:40
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7587
|1.7655
|2782
|2006.04.17 11:40
|modify
|316
|1.00
|1.7575
|1.7607
|1.7625
|2783
|2006.04.17 11:40
|t/p
|316
|1.00
|1.7625
|1.7607
|1.7625
|500.00
|34734.70
|2784
|2006.04.17 11:40
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7592
|1.7655
|2785
|2006.04.17 11:40
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7595
|1.7655
|2786
|2006.04.17 11:40
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7599
|1.7655
|2787
|2006.04.17 11:41
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7602
|1.7655
|2788
|2006.04.17 11:41
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7604
|1.7655
|2789
|2006.04.17 11:41
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7607
|1.7655
|2790
|2006.04.17 11:42
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7612
|1.7655
|2791
|2006.04.17 11:42
|modify
|317
|1.00
|1.7575
|1.7617
|1.7655
|2792
|2006.04.17 11:42
|t/p
|317
|1.00
|1.7655
|1.7617
|1.7655
|800.00
|35534.70
|2793
|2006.04.20 16:00
|sell
|318
|1.00
|1.7800
|1.7935
|1.7750
|2794
|2006.04.20 17:12
|modify
|318
|1.00
|1.7800
|1.7800
|1.7750
|2795
|2006.04.20 17:24
|s/l
|318
|1.00
|1.7800
|1.7800
|1.7750
|0.00
|35534.70
|2796
|2006.04.20 17:24
|sell
|319
|1.00
|1.7796
|1.7935
|1.7746
|2797
|2006.04.20 22:29
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7796
|1.7746
|2798
|2006.04.20 22:36
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7794
|1.7746
|2799
|2006.04.20 23:27
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7792
|1.7746
|2800
|2006.04.20 23:40
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7791
|1.7746
|2801
|2006.04.20 23:40
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7790
|1.7746
|2802
|2006.04.20 23:42
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7789
|1.7746
|2803
|2006.04.20 23:45
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7787
|1.7746
|2804
|2006.04.20 23:47
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7785
|1.7746
|2805
|2006.04.20 23:51
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7781
|1.7746
|2806
|2006.04.20 23:51
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7780
|1.7746
|2807
|2006.04.20 23:51
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7776
|1.7746
|2808
|2006.04.20 23:51
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7773
|1.7746
|2809
|2006.04.20 23:51
|modify
|319
|1.00
|1.7796
|1.7768
|1.7746
|2810
|2006.04.20 23:52
|s/l
|319
|1.00
|1.7768
|1.7768
|1.7746
|280.00
|35814.70
|2811
|2006.04.23 22:03
|buy
|320
|1.00
|1.7877
|1.7868
|1.7927
|2812
|2006.04.23 22:03
|buy
|321
|1.00
|1.7877
|1.7868
|1.7957
|2813
|2006.04.23 22:04
|s/l
|320
|1.00
|1.7868
|1.7868
|1.7927
|-90.00
|35724.70
|2814
|2006.04.23 22:04
|s/l
|321
|1.00
|1.7868
|1.7868
|1.7957
|-90.00
|35634.70
|2815
|2006.04.23 22:06
|buy
|322
|1.00
|1.7877
|1.7868
|1.7927
|2816
|2006.04.23 22:06
|buy
|323
|1.00
|1.7877
|1.7868
|1.7957
|2817
|2006.04.23 22:09
|s/l
|322
|1.00
|1.7868
|1.7868
|1.7927
|-90.00
|35544.70
|2818
|2006.04.23 22:09
|s/l
|323
|1.00
|1.7868
|1.7868
|1.7957
|-90.00
|35454.70
|2819
|2006.04.23 22:09
|buy
|324
|1.00
|1.7877
|1.7868
|1.7927
|2820
|2006.04.23 22:09
|buy
|325
|1.00
|1.7877
|1.7868
|1.7957
|2821
|2006.04.23 22:10
|s/l
|324
|1.00
|1.7868
|1.7868
|1.7927
|-90.00
|35364.70
|2822
|2006.04.23 22:10
|s/l
|325
|1.00
|1.7868
|1.7868
|1.7957
|-90.00
|35274.70
|2823
|2006.04.23 22:10
|buy
|326
|1.00
|1.7867
|1.7823
|1.7917
|2824
|2006.04.23 22:10
|buy
|327
|1.00
|1.7867
|1.7823
|1.7947
|2825
|2006.04.24 06:38
|modify
|326
|1.00
|1.7867
|1.7867
|1.7917
|2826
|2006.04.24 06:39
|modify
|326
|1.00
|1.7867
|1.7869
|1.7917
|2827
|2006.04.24 06:39
|modify
|326
|1.00
|1.7867
|1.7872
|1.7917
|2828
|2006.04.24 06:44
|modify
|326
|1.00
|1.7867
|1.7873
|1.7917
|2829
|2006.04.24 06:45
|modify
|326
|1.00
|1.7867
|1.7875
|1.7917
|2830
|2006.04.24 06:47
|modify
|326
|1.00
|1.7867
|1.7876
|1.7917
|2831
|2006.04.24 06:48
|modify
|326
|1.00
|1.7867
|1.7877
|1.7917
|2832
|2006.04.24 06:51
|modify
|326
|1.00
|1.7867
|1.7878
|1.7917
|2833
|2006.04.24 06:55
|modify
|326
|1.00
|1.7867
|1.7880
|1.7917
|2834
|2006.04.24 06:55
|modify
|326
|1.00
|1.7867
|1.7884
|1.7917
|2835
|2006.04.24 06:59
|s/l
|326
|1.00
|1.7884
|1.7884
|1.7917
|168.85
|35443.55
|2836
|2006.04.24 07:38
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7867
|1.7947
|2837
|2006.04.24 07:38
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7870
|1.7947
|2838
|2006.04.24 07:41
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7873
|1.7947
|2839
|2006.04.24 07:42
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7874
|1.7947
|2840
|2006.04.24 07:42
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7875
|1.7947
|2841
|2006.04.24 07:43
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7876
|1.7947
|2842
|2006.04.24 07:43
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7879
|1.7947
|2843
|2006.04.24 07:43
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7883
|1.7947
|2844
|2006.04.24 07:44
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7884
|1.7947
|2845
|2006.04.24 07:44
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7885
|1.7947
|2846
|2006.04.24 08:31
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7886
|1.7947
|2847
|2006.04.24 08:31
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7890
|1.7947
|2848
|2006.04.24 08:31
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7891
|1.7947
|2849
|2006.04.24 08:31
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7895
|1.7947
|2850
|2006.04.24 08:31
|modify
|327
|1.00
|1.7867
|1.7899
|1.7947
|2851
|2006.04.24 08:35
|s/l
|327
|1.00
|1.7899
|1.7899
|1.7947
|318.85
|35762.40
|2852
|2006.04.26 08:00
|sell
|328
|1.00
|1.7823
|1.7945
|1.7773
|2853
|2006.04.26 08:00
|sell
|329
|1.00
|1.7823
|1.7945
|1.7743
|2854
|2006.04.26 08:38
|modify
|328
|1.00
|1.7823
|1.7823
|1.7773
|2855
|2006.04.26 08:40
|s/l
|328
|1.00
|1.7823
|1.7823
|1.7773
|0.00
|35762.40
|2856
|2006.04.27 14:16
|s/l
|329
|1.00
|1.7945
|1.7945
|1.7743
|-1218.80
|34543.60
|2857
|2006.04.27 16:00
|buy
|330
|1.00
|1.8018
|1.7800
|1.8068
|2858
|2006.04.27 16:00
|buy
|331
|1.00
|1.8018
|1.7800
|1.8098
|2859
|2006.04.27 16:04
|modify
|330
|1.00
|1.8018
|1.8019
|1.8068
|2860
|2006.04.27 16:04
|modify
|330
|1.00
|1.8018
|1.8023
|1.8068
|2861
|2006.04.27 16:07
|s/l
|330
|1.00
|1.8023
|1.8023
|1.8068
|50.00
|34593.60
|2862
|2006.04.28 08:33
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8022
|1.8098
|2863
|2006.04.28 08:36
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8023
|1.8098
|2864
|2006.04.28 08:37
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8026
|1.8098
|2865
|2006.04.28 08:37
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8030
|1.8098
|2866
|2006.04.28 08:41
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8033
|1.8098
|2867
|2006.04.28 08:44
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8034
|1.8098
|2868
|2006.04.28 09:00
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8035
|1.8098
|2869
|2006.04.28 09:31
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8036
|1.8098
|2870
|2006.04.28 09:32
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8037
|1.8098
|2871
|2006.04.28 09:32
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8040
|1.8098
|2872
|2006.04.28 09:32
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8043
|1.8098
|2873
|2006.04.28 09:33
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8044
|1.8098
|2874
|2006.04.28 09:34
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8045
|1.8098
|2875
|2006.04.28 09:34
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8046
|1.8098
|2876
|2006.04.28 09:47
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8048
|1.8098
|2877
|2006.04.28 09:47
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8051
|1.8098
|2878
|2006.04.28 09:50
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8055
|1.8098
|2879
|2006.04.28 09:50
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8059
|1.8098
|2880
|2006.04.28 09:53
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8061
|1.8098
|2881
|2006.04.28 09:53
|modify
|331
|1.00
|1.8018
|1.8062
|1.8098
|2882
|2006.04.28 09:53
|t/p
|331
|1.00
|1.8098
|1.8062
|1.8098
|798.85
|35392.45
|2883
|2006.05.09 04:00
|sell
|332
|1.00
|1.8558
|1.8682
|1.8508
|2884
|2006.05.09 06:58
|modify
|332
|1.00
|1.8558
|1.8556
|1.8508
|2885
|2006.05.09 07:00
|s/l
|332
|1.00
|1.8556
|1.8556
|1.8508
|20.00
|35412.45
|2886
|2006.05.09 07:00
|sell
|333
|1.00
|1.8553
|1.8682
|1.8503
|2887
|2006.05.09 07:05
|modify
|333
|1.00
|1.8553
|1.8553
|1.8503
|2888
|2006.05.09 07:05
|modify
|333
|1.00
|1.8553
|1.8547
|1.8503
|2889
|2006.05.09 07:07
|modify
|333
|1.00
|1.8553
|1.8546
|1.8503
|2890
|2006.05.09 07:13
|modify
|333
|1.00
|1.8553
|1.8545
|1.8503
|2891
|2006.05.09 07:14
|modify
|333
|1.00
|1.8553
|1.8543
|1.8503
|2892
|2006.05.09 07:14
|modify
|333
|1.00
|1.8553
|1.8540
|1.8503
|2893
|2006.05.09 07:15
|modify
|333
|1.00
|1.8553
|1.8539
|1.8503
|2894
|2006.05.09 07:21
|modify
|333
|1.00
|1.8553
|1.8537
|1.8503
|2895
|2006.05.09 07:21
|modify
|333
|1.00
|1.8553
|1.8532
|1.8503
|2896
|2006.05.09 07:31
|s/l
|333
|1.00
|1.8532
|1.8532
|1.8503
|210.00
|35622.45
|2897
|2006.05.09 07:31
|sell
|334
|1.00
|1.8528
|1.8682
|1.8478
|2898
|2006.05.09 14:21
|s/l
|334
|1.00
|1.8682
|1.8682
|1.8478
|-1540.00
|34082.45
|2899
|2006.05.09 16:00
|buy
|335
|1.00
|1.8637
|1.8513
|1.8687
|2900
|2006.05.09 16:00
|buy
|336
|1.00
|1.8637
|1.8513
|1.8717
|2901
|2006.05.09 16:38
|modify
|335
|1.00
|1.8637
|1.8637
|1.8687
|2902
|2006.05.09 16:44
|modify
|335
|1.00
|1.8637
|1.8639
|1.8687
|2903
|2006.05.09 16:45
|modify
|335
|1.00
|1.8637
|1.8640
|1.8687
|2904
|2006.05.09 16:45
|modify
|335
|1.00
|1.8637
|1.8641
|1.8687
|2905
|2006.05.09 16:50
|modify
|335
|1.00
|1.8637
|1.8642
|1.8687
|2906
|2006.05.09 16:52
|modify
|335
|1.00
|1.8637
|1.8645
|1.8687
|2907
|2006.05.09 17:00
|s/l
|335
|1.00
|1.8645
|1.8645
|1.8687
|80.00
|34162.45
|2908
|2006.05.09 18:17
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8639
|1.8717
|2909
|2006.05.09 18:18
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8640
|1.8717
|2910
|2006.05.09 21:38
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8641
|1.8717
|2911
|2006.05.09 23:00
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8642
|1.8717
|2912
|2006.05.09 23:01
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8643
|1.8717
|2913
|2006.05.09 23:14
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8644
|1.8717
|2914
|2006.05.10 06:49
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8645
|1.8717
|2915
|2006.05.10 06:50
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8646
|1.8717
|2916
|2006.05.10 06:50
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8648
|1.8717
|2917
|2006.05.10 06:51
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8651
|1.8717
|2918
|2006.05.10 06:51
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8655
|1.8717
|2919
|2006.05.10 06:51
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8659
|1.8717
|2920
|2006.05.10 06:52
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8663
|1.8717
|2921
|2006.05.10 06:52
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8665
|1.8717
|2922
|2006.05.10 06:52
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8667
|1.8717
|2923
|2006.05.10 06:54
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8670
|1.8717
|2924
|2006.05.10 06:54
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8671
|1.8717
|2925
|2006.05.10 06:54
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8675
|1.8717
|2926
|2006.05.10 06:54
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8679
|1.8717
|2927
|2006.05.10 06:54
|modify
|336
|1.00
|1.8637
|1.8680
|1.8717
|2928
|2006.05.10 06:54
|t/p
|336
|1.00
|1.8717
|1.8680
|1.8717
|798.85
|34961.30
|2929
|2006.05.11 00:00
|sell
|337
|1.00
|1.8584
|1.8628
|1.8534
|2930
|2006.05.11 00:00
|sell
|338
|1.00
|1.8584
|1.8628
|1.8504
|2931
|2006.05.11 01:08
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8582
|1.8534
|2932
|2006.05.11 01:08
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8581
|1.8534
|2933
|2006.05.11 01:08
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8580
|1.8534
|2934
|2006.05.11 01:09
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8577
|1.8534
|2935
|2006.05.11 01:09
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8573
|1.8534
|2936
|2006.05.11 01:11
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8572
|1.8534
|2937
|2006.05.11 01:12
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8571
|1.8534
|2938
|2006.05.11 01:15
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8570
|1.8534
|2939
|2006.05.11 01:15
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8569
|1.8534
|2940
|2006.05.11 01:16
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8567
|1.8534
|2941
|2006.05.11 01:16
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8566
|1.8534
|2942
|2006.05.11 01:17
|modify
|338
|1.00
|1.8584
|1.8583
|1.8504
|2943
|2006.05.11 01:17
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8563
|1.8534
|2944
|2006.05.11 01:17
|modify
|338
|1.00
|1.8584
|1.8580
|1.8504
|2945
|2006.05.11 01:17
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8560
|1.8534
|2946
|2006.05.11 01:19
|modify
|338
|1.00
|1.8584
|1.8579
|1.8504
|2947
|2006.05.11 01:19
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8559
|1.8534
|2948
|2006.05.11 01:20
|modify
|338
|1.00
|1.8584
|1.8577
|1.8504
|2949
|2006.05.11 01:20
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8557
|1.8534
|2950
|2006.05.11 01:20
|modify
|338
|1.00
|1.8584
|1.8574
|1.8504
|2951
|2006.05.11 01:20
|modify
|337
|1.00
|1.8584
|1.8554
|1.8534
|2952
|2006.05.11 01:25
|s/l
|337
|1.00
|1.8554
|1.8554
|1.8534
|300.00
|35261.30
|2953
|2006.05.11 01:36
|modify
|338
|1.00
|1.8584
|1.8572
|1.8504
|2954
|2006.05.11 01:36
|modify
|338
|1.00
|1.8584
|1.8570
|1.8504
|2955
|2006.05.11 02:18
|s/l
|338
|1.00
|1.8570
|1.8570
|1.8504
|140.00
|35401.30
|2956
|2006.05.11 02:18
|sell
|339
|1.00
|1.8566
|1.8610
|1.8516
|2957
|2006.05.11 02:18
|sell
|340
|1.00
|1.8566
|1.8610
|1.8486
|2958
|2006.05.11 03:32
|modify
|339
|1.00
|1.8566
|1.8565
|1.8516
|2959
|2006.05.11 03:33
|modify
|339
|1.00
|1.8566
|1.8563
|1.8516
|2960
|2006.05.11 03:33
|modify
|339
|1.00
|1.8566
|1.8560
|1.8516
|2961
|2006.05.11 03:41
|modify
|339
|1.00
|1.8566
|1.8559
|1.8516
|2962
|2006.05.11 03:46
|modify
|339
|1.00
|1.8566
|1.8558
|1.8516
|2963
|2006.05.11 03:47
|modify
|339
|1.00
|1.8566
|1.8557
|1.8516
|2964
|2006.05.11 03:57
|s/l
|339
|1.00
|1.8557
|1.8557
|1.8516
|90.00
|35491.30
|2965
|2006.05.11 08:31
|s/l
|340
|1.00
|1.8610
|1.8610
|1.8486
|-440.00
|35051.30
|2966
|2006.05.11 16:00
|buy
|341
|1.00
|1.8853
|1.8531
|1.8903
|2967
|2006.05.11 16:00
|buy
|342
|1.00
|1.8853
|1.8531
|1.8933
|2968
|2006.05.11 23:32
|modify
|341
|1.00
|1.8853
|1.8854
|1.8903
|2969
|2006.05.11 23:47
|s/l
|341
|1.00
|1.8854
|1.8854
|1.8903
|10.00
|35061.30
|2970
|2006.05.12 06:20
|modify
|342
|1.00
|1.8853
|1.8853
|1.8933
|2971
|2006.05.12 06:36
|s/l
|342
|1.00
|1.8853
|1.8853
|1.8933
|-1.15
|35060.15
|2972
|2006.05.15 16:00
|sell
|343
|1.00
|1.8833
|1.8997
|1.8783
|2973
|2006.05.15 16:21
|modify
|343
|1.00
|1.8833
|1.8831
|1.8783
|2974
|2006.05.15 16:22
|modify
|343
|1.00
|1.8833
|1.8825
|1.8783
|2975
|2006.05.15 16:22
|modify
|343
|1.00
|1.8833
|1.8824
|1.8783
|2976
|2006.05.15 16:24
|modify
|343
|1.00
|1.8833
|1.8821
|1.8783
|2977
|2006.05.15 16:37
|s/l
|343
|1.00
|1.8821
|1.8821
|1.8783
|120.00
|35180.15
|2978
|2006.05.15 16:37
|sell
|344
|1.00
|1.8818
|1.8997
|1.8768
|2979
|2006.05.15 16:52
|modify
|344
|1.00
|1.8818
|1.8815
|1.8768
|2980
|2006.05.15 16:53
|modify
|344
|1.00
|1.8818
|1.8813
|1.8768
|2981
|2006.05.15 16:56
|modify
|344
|1.00
|1.8818
|1.8811
|1.8768
|2982
|2006.05.15 16:58
|modify
|344
|1.00
|1.8818
|1.8809
|1.8768
|2983
|2006.05.15 16:59
|modify
|344
|1.00
|1.8818
|1.8808
|1.8768
|2984
|2006.05.15 16:59
|modify
|344
|1.00
|1.8818
|1.8805
|1.8768
|2985
|2006.05.15 16:59
|modify
|344
|1.00
|1.8818
|1.8801
|1.8768
|2986
|2006.05.15 17:01
|s/l
|344
|1.00
|1.8801
|1.8801
|1.8768
|170.00
|35350.15
|2987
|2006.05.15 17:01
|sell
|345
|1.00
|1.8800
|1.8997
|1.8750
|2988
|2006.05.15 17:01
|sell
|346
|1.00
|1.8800
|1.8997
|1.8720
|2989
|2006.05.15 19:52
|modify
|345
|1.00
|1.8800
|1.8796
|1.8750
|2990
|2006.05.15 19:53
|modify
|345
|1.00
|1.8800
|1.8794
|1.8750
|2991
|2006.05.15 19:54
|modify
|345
|1.00
|1.8800
|1.8792
|1.8750
|2992
|2006.05.15 19:55
|modify
|345
|1.00
|1.8800
|1.8791
|1.8750
|2993
|2006.05.15 20:03
|s/l
|345
|1.00
|1.8791
|1.8791
|1.8750
|90.00
|35440.15
|2994
|2006.05.15 22:59
|modify
|346
|1.00
|1.8800
|1.8797
|1.8720
|2995
|2006.05.15 23:01
|modify
|346
|1.00
|1.8800
|1.8796
|1.8720
|2996
|2006.05.15 23:01
|modify
|346
|1.00
|1.8800
|1.8795
|1.8720
|2997
|2006.05.16 00:24
|s/l
|346
|1.00
|1.8795
|1.8795
|1.8720
|50.40
|35490.55
|2998
|2006.05.16 20:00
|buy
|347
|1.00
|1.8883
|1.8839
|1.8933
|2999
|2006.05.16 20:00
|buy
|348
|1.00
|1.8883
|1.8839
|1.8963
|3000
|2006.05.17 03:09
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8883
|1.8933
|3001
|2006.05.17 03:11
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8884
|1.8933
|3002
|2006.05.17 03:11
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8889
|1.8933
|3003
|2006.05.17 03:11
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8891
|1.8933
|3004
|2006.05.17 03:11
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8895
|1.8933
|3005
|2006.05.17 03:11
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8897
|1.8933
|3006
|2006.05.17 03:11
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8901
|1.8933
|3007
|2006.05.17 03:12
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8902
|1.8933
|3008
|2006.05.17 03:12
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8883
|1.8963
|3009
|2006.05.17 03:12
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8903
|1.8933
|3010
|2006.05.17 03:30
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8885
|1.8963
|3011
|2006.05.17 03:30
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8905
|1.8933
|3012
|2006.05.17 03:33
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8886
|1.8963
|3013
|2006.05.17 03:33
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8906
|1.8933
|3014
|2006.05.17 03:33
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8890
|1.8963
|3015
|2006.05.17 03:33
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8910
|1.8933
|3016
|2006.05.17 03:33
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8895
|1.8963
|3017
|2006.05.17 03:33
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8915
|1.8933
|3018
|2006.05.17 03:36
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8896
|1.8963
|3019
|2006.05.17 03:36
|modify
|347
|1.00
|1.8883
|1.8916
|1.8933
|3020
|2006.05.17 03:37
|s/l
|347
|1.00
|1.8916
|1.8916
|1.8933
|328.85
|35819.40
|3021
|2006.05.17 07:06
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8898
|1.8963
|3022
|2006.05.17 07:06
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8899
|1.8963
|3023
|2006.05.17 07:09
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8901
|1.8963
|3024
|2006.05.17 07:09
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8904
|1.8963
|3025
|2006.05.17 07:10
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8910
|1.8963
|3026
|2006.05.17 07:10
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8911
|1.8963
|3027
|2006.05.17 07:11
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8914
|1.8963
|3028
|2006.05.17 07:11
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8919
|1.8963
|3029
|2006.05.17 07:12
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8921
|1.8963
|3030
|2006.05.17 07:12
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8923
|1.8963
|3031
|2006.05.17 07:12
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8925
|1.8963
|3032
|2006.05.17 07:12
|modify
|348
|1.00
|1.8883
|1.8927
|1.8963
|3033
|2006.05.17 07:14
|t/p
|348
|1.00
|1.8963
|1.8927
|1.8963
|798.85
|36618.25
|3034
|2006.05.17 20:00
|sell
|349
|1.00
|1.8827
|1.9027
|1.8777
|3035
|2006.05.17 20:00
|sell
|350
|1.00
|1.8827
|1.9027
|1.8747
|3036
|2006.05.17 21:46
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8827
|1.8777
|3037
|2006.05.17 21:47
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8821
|1.8777
|3038
|2006.05.17 21:47
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8820
|1.8777
|3039
|2006.05.17 21:55
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8819
|1.8777
|3040
|2006.05.17 21:59
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8816
|1.8777
|3041
|2006.05.17 21:59
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8815
|1.8777
|3042
|2006.05.17 22:01
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8814
|1.8777
|3043
|2006.05.17 22:05
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8813
|1.8777
|3044
|2006.05.17 22:05
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8812
|1.8777
|3045
|2006.05.17 22:06
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8811
|1.8777
|3046
|2006.05.17 22:06
|modify
|349
|1.00
|1.8827
|1.8810
|1.8777
|3047
|2006.05.17 22:15
|s/l
|349
|1.00
|1.8810
|1.8810
|1.8777
|170.00
|36788.25
|3048
|2006.05.19 07:48
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8824
|1.8747
|3049
|2006.05.19 08:09
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8823
|1.8747
|3050
|2006.05.19 08:10
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8822
|1.8747
|3051
|2006.05.19 08:10
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8818
|1.8747
|3052
|2006.05.19 08:11
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8813
|1.8747
|3053
|2006.05.19 08:11
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8812
|1.8747
|3054
|2006.05.19 08:19
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8810
|1.8747
|3055
|2006.05.19 08:19
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8808
|1.8747
|3056
|2006.05.19 08:19
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8804
|1.8747
|3057
|2006.05.19 08:19
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8799
|1.8747
|3058
|2006.05.19 08:19
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8795
|1.8747
|3059
|2006.05.19 08:19
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8786
|1.8747
|3060
|2006.05.19 08:20
|modify
|350
|1.00
|1.8827
|1.8785
|1.8747
|3061
|2006.05.19 08:50
|s/l
|350
|1.00
|1.8785
|1.8785
|1.8747
|421.60
|37209.85
|3062
|2006.05.19 08:50
|sell
|351
|1.00
|1.8783
|1.8989
|1.8733
|3063
|2006.05.19 08:50
|sell
|352
|1.00
|1.8783
|1.8989
|1.8703
|3064
|2006.05.19 08:59
|modify
|351
|1.00
|1.8783
|1.8783
|1.8733
|3065
|2006.05.19 08:59
|modify
|351
|1.00
|1.8783
|1.8781
|1.8733
|3066
|2006.05.19 09:02
|modify
|351
|1.00
|1.8783
|1.8779
|1.8733
|3067
|2006.05.19 09:02
|modify
|351
|1.00
|1.8783
|1.8775
|1.8733
|3068
|2006.05.19 09:03
|modify
|351
|1.00
|1.8783
|1.8773
|1.8733
|3069
|2006.05.19 09:03
|modify
|351
|1.00
|1.8783
|1.8772
|1.8733
|3070
|2006.05.19 09:04
|s/l
|351
|1.00
|1.8772
|1.8772
|1.8733
|110.00
|37319.85
|3071
|2006.05.19 09:45
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8781
|1.8703
|3072
|2006.05.19 09:46
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8775
|1.8703
|3073
|2006.05.19 09:46
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8773
|1.8703
|3074
|2006.05.19 09:46
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8767
|1.8703
|3075
|2006.05.19 09:46
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8765
|1.8703
|3076
|2006.05.19 09:46
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8760
|1.8703
|3077
|2006.05.19 09:46
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8755
|1.8703
|3078
|2006.05.19 09:51
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8754
|1.8703
|3079
|2006.05.19 09:52
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8753
|1.8703
|3080
|2006.05.19 09:58
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8752
|1.8703
|3081
|2006.05.19 10:04
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8750
|1.8703
|3082
|2006.05.19 10:04
|modify
|352
|1.00
|1.8783
|1.8746
|1.8703
|3083
|2006.05.19 10:21
|s/l
|352
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.8703
|370.00
|37689.85
|3084
|2006.05.19 10:21
|sell
|353
|1.00
|1.8742
|1.8989
|1.8692
|3085
|2006.05.19 10:21
|sell
|354
|1.00
|1.8742
|1.8989
|1.8662
|3086
|2006.05.19 13:01
|modify
|353
|1.00
|1.8742
|1.8740
|1.8692
|3087
|2006.05.19 13:04
|modify
|353
|1.00
|1.8742
|1.8739
|1.8692
|3088
|2006.05.19 13:04
|modify
|353
|1.00
|1.8742
|1.8738
|1.8692
|3089
|2006.05.19 13:05
|modify
|353
|1.00
|1.8742
|1.8734
|1.8692
|3090
|2006.05.19 13:05
|modify
|353
|1.00
|1.8742
|1.8728
|1.8692
|3091
|2006.05.19 13:08
|s/l
|353
|1.00
|1.8728
|1.8728
|1.8692
|140.00
|37829.85
|3092
|2006.05.19 14:35
|modify
|354
|1.00
|1.8742
|1.8740
|1.8662
|3093
|2006.05.19 14:35
|modify
|354
|1.00
|1.8742
|1.8739
|1.8662
|3094
|2006.05.19 14:51
|s/l
|354
|1.00
|1.8739
|1.8739
|1.8662
|30.00
|37859.85
|3095
|2006.05.22 16:00
|buy
|355
|1.00
|1.8865
|1.8632
|1.8915
|3096
|2006.05.22 16:00
|buy
|356
|1.00
|1.8865
|1.8632
|1.8945
|3097
|2006.05.22 18:10
|modify
|355
|1.00
|1.8865
|1.8866
|1.8915
|3098
|2006.05.22 18:12
|modify
|355
|1.00
|1.8865
|1.8868
|1.8915
|3099
|2006.05.22 18:14
|modify
|355
|1.00
|1.8865
|1.8870
|1.8915
|3100
|2006.05.22 18:15
|modify
|355
|1.00
|1.8865
|1.8873
|1.8915
|3101
|2006.05.22 18:15
|modify
|355
|1.00
|1.8865
|1.8874
|1.8915
|3102
|2006.05.22 18:18
|s/l
|355
|1.00
|1.8874
|1.8874
|1.8915
|90.00
|37949.85
|3103
|2006.05.26 13:23
|s/l
|356
|1.00
|1.8632
|1.8632
|1.8945
|-2336.90
|35612.95
|3104
|2006.05.30 04:00
|buy
|357
|1.00
|1.8681
|1.8637
|1.8731
|3105
|2006.05.30 04:00
|buy
|358
|1.00
|1.8681
|1.8637
|1.8761
|3106
|2006.05.30 06:09
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.8731
|3107
|2006.05.30 06:10
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8682
|1.8731
|3108
|2006.05.30 06:10
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8686
|1.8731
|3109
|2006.05.30 06:10
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8689
|1.8731
|3110
|2006.05.30 06:10
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8693
|1.8731
|3111
|2006.05.30 06:11
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8696
|1.8731
|3112
|2006.05.30 06:11
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8699
|1.8731
|3113
|2006.05.30 06:11
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8683
|1.8761
|3114
|2006.05.30 06:11
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8703
|1.8731
|3115
|2006.05.30 06:12
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8684
|1.8761
|3116
|2006.05.30 06:12
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8704
|1.8731
|3117
|2006.05.30 06:12
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8685
|1.8761
|3118
|2006.05.30 06:12
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8705
|1.8731
|3119
|2006.05.30 06:13
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8687
|1.8761
|3120
|2006.05.30 06:13
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8707
|1.8731
|3121
|2006.05.30 06:13
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8690
|1.8761
|3122
|2006.05.30 06:13
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8710
|1.8731
|3123
|2006.05.30 06:17
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8695
|1.8761
|3124
|2006.05.30 06:17
|modify
|357
|1.00
|1.8681
|1.8715
|1.8731
|3125
|2006.05.30 06:17
|t/p
|357
|1.00
|1.8731
|1.8715
|1.8731
|500.00
|36112.95
|3126
|2006.05.30 06:17
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8697
|1.8761
|3127
|2006.05.30 06:17
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8701
|1.8761
|3128
|2006.05.30 06:17
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8703
|1.8761
|3129
|2006.05.30 06:17
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8707
|1.8761
|3130
|2006.05.30 06:21
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8710
|1.8761
|3131
|2006.05.30 06:21
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8714
|1.8761
|3132
|2006.05.30 07:03
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8716
|1.8761
|3133
|2006.05.30 07:03
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8718
|1.8761
|3134
|2006.05.30 07:03
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8721
|1.8761
|3135
|2006.05.30 07:03
|modify
|358
|1.00
|1.8681
|1.8723
|1.8761
|3136
|2006.05.30 07:03
|t/p
|358
|1.00
|1.8761
|1.8723
|1.8761
|800.00
|36912.95
|3137
|2006.05.30 07:03
|buy
|359
|1.00
|1.8766
|1.8735
|1.8816
|3138
|2006.05.30 07:03
|buy
|360
|1.00
|1.8766
|1.8735
|1.8846
|3139
|2006.05.30 07:31
|s/l
|359
|1.00
|1.8735
|1.8735
|1.8816
|-310.00
|36602.95
|3140
|2006.05.30 07:31
|s/l
|360
|1.00
|1.8735
|1.8735
|1.8846
|-310.00
|36292.95
|3141
|2006.05.30 07:32
|buy
|361
|1.00
|1.8744
|1.8735
|1.8794
|3142
|2006.05.30 07:32
|buy
|362
|1.00
|1.8744
|1.8735
|1.8824
|3143
|2006.05.30 07:43
|modify
|361
|1.00
|1.8744
|1.8746
|1.8794
|3144
|2006.05.30 07:46
|modify
|361
|1.00
|1.8744
|1.8747
|1.8794
|3145
|2006.05.30 07:46
|modify
|361
|1.00
|1.8744
|1.8750
|1.8794
|3146
|2006.05.30 07:47
|modify
|361
|1.00
|1.8744
|1.8752
|1.8794
|3147
|2006.05.30 07:48
|modify
|361
|1.00
|1.8744
|1.8753
|1.8794
|3148
|2006.05.30 07:56
|s/l
|361
|1.00
|1.8753
|1.8753
|1.8794
|90.00
|36382.95
|3149
|2006.05.30 09:51
|modify
|362
|1.00
|1.8744
|1.8748
|1.8824
|3150
|2006.05.30 09:51
|modify
|362
|1.00
|1.8744
|1.8751
|1.8824
|3151
|2006.05.30 09:51
|modify
|362
|1.00
|1.8744
|1.8755
|1.8824
|3152
|2006.05.30 09:51
|modify
|362
|1.00
|1.8744
|1.8757
|1.8824
|3153
|2006.05.30 09:51
|modify
|362
|1.00
|1.8744
|1.8761
|1.8824
|3154
|2006.05.30 09:52
|modify
|362
|1.00
|1.8744
|1.8762
|1.8824
|3155
|2006.05.30 09:54
|modify
|362
|1.00
|1.8744
|1.8763
|1.8824
|3156
|2006.05.30 10:39
|modify
|362
|1.00
|1.8744
|1.8764
|1.8824
|3157
|2006.05.30 10:40
|modify
|362
|1.00
|1.8744
|1.8765
|1.8824
|3158
|2006.05.30 11:38
|s/l
|362
|1.00
|1.8765
|1.8765
|1.8824
|210.00
|36592.95
|3159
|2006.05.31 20:00
|sell
|363
|1.00
|1.8703
|1.8747
|1.8653
|3160
|2006.05.31 20:00
|sell
|364
|1.00
|1.8703
|1.8747
|1.8623
|3161
|2006.06.01 00:32
|modify
|363
|1.00
|1.8703
|1.8701
|1.8653
|3162
|2006.06.01 00:32
|modify
|363
|1.00
|1.8703
|1.8696
|1.8653
|3163
|2006.06.01 00:34
|modify
|363
|1.00
|1.8703
|1.8691
|1.8653
|3164
|2006.06.01 00:34
|modify
|363
|1.00
|1.8703
|1.8684
|1.8653
|3165
|2006.06.01 00:35
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8703
|1.8623
|3166
|2006.06.01 00:35
|modify
|363
|1.00
|1.8703
|1.8683
|1.8653
|3167
|2006.06.01 00:36
|s/l
|363
|1.00
|1.8683
|1.8683
|1.8653
|201.20
|36794.15
|3168
|2006.06.01 00:48
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8702
|1.8623
|3169
|2006.06.01 01:04
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8700
|1.8623
|3170
|2006.06.01 01:04
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8696
|1.8623
|3171
|2006.06.01 01:05
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8695
|1.8623
|3172
|2006.06.01 02:40
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8692
|1.8623
|3173
|2006.06.01 02:44
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8690
|1.8623
|3174
|2006.06.01 02:45
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8689
|1.8623
|3175
|2006.06.01 03:29
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8688
|1.8623
|3176
|2006.06.01 03:32
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8687
|1.8623
|3177
|2006.06.01 03:33
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8686
|1.8623
|3178
|2006.06.01 03:56
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8685
|1.8623
|3179
|2006.06.01 03:56
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8681
|1.8623
|3180
|2006.06.01 06:38
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8679
|1.8623
|3181
|2006.06.01 06:38
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8674
|1.8623
|3182
|2006.06.01 06:39
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8673
|1.8623
|3183
|2006.06.01 06:45
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8672
|1.8623
|3184
|2006.06.01 06:46
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8671
|1.8623
|3185
|2006.06.01 06:47
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8670
|1.8623
|3186
|2006.06.01 06:47
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8669
|1.8623
|3187
|2006.06.01 07:05
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8667
|1.8623
|3188
|2006.06.01 07:07
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8666
|1.8623
|3189
|2006.06.01 07:14
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8665
|1.8623
|3190
|2006.06.01 07:14
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8664
|1.8623
|3191
|2006.06.01 07:15
|modify
|364
|1.00
|1.8703
|1.8661
|1.8623
|3192
|2006.06.01 07:15
|t/p
|364
|1.00
|1.8623
|1.8661
|1.8623
|801.20
|37595.35
|3193
|2006.06.02 16:00
|buy
|365
|1.00
|1.8824
|1.8563
|1.8874
|3194
|2006.06.02 16:00
|buy
|366
|1.00
|1.8824
|1.8563
|1.8904
|3195
|2006.06.02 16:52
|modify
|365
|1.00
|1.8824
|1.8825
|1.8874
|3196
|2006.06.02 16:52
|modify
|365
|1.00
|1.8824
|1.8826
|1.8874
|3197
|2006.06.02 16:55
|modify
|365
|1.00
|1.8824
|1.8828
|1.8874
|3198
|2006.06.02 16:56
|modify
|365
|1.00
|1.8824
|1.8829
|1.8874
|3199
|2006.06.02 16:57
|modify
|365
|1.00
|1.8824
|1.8832
|1.8874
|3200
|2006.06.02 17:02
|modify
|365
|1.00
|1.8824
|1.8834
|1.8874
|3201
|2006.06.02 17:09
|s/l
|365
|1.00
|1.8834
|1.8834
|1.8874
|100.00
|37695.35
|3202
|2006.06.05 07:30
|modify
|366
|1.00
|1.8824
|1.8825
|1.8904
|3203
|2006.06.05 07:31
|modify
|366
|1.00
|1.8824
|1.8827
|1.8904
|3204
|2006.06.05 07:32
|modify
|366
|1.00
|1.8824
|1.8830
|1.8904
|3205
|2006.06.05 07:32
|modify
|366
|1.00
|1.8824
|1.8834
|1.8904
|3206
|2006.06.05 07:32
|modify
|366
|1.00
|1.8824
|1.8838
|1.8904
|3207
|2006.06.05 07:33
|modify
|366
|1.00
|1.8824
|1.8840
|1.8904
|3208
|2006.06.05 07:33
|modify
|366
|1.00
|1.8824
|1.8843
|1.8904
|3209
|2006.06.05 07:33
|modify
|366
|1.00
|1.8824
|1.8844
|1.8904
|3210
|2006.06.05 07:33
|modify
|366
|1.00
|1.8824
|1.8847
|1.8904
|3211
|2006.06.05 07:48
|s/l
|366
|1.00
|1.8847
|1.8847
|1.8904
|228.85
|37924.20
|3212
|2006.06.05 20:00
|sell
|367
|1.00
|1.8728
|1.8772
|1.8678
|3213
|2006.06.05 20:00
|sell
|368
|1.00
|1.8728
|1.8772
|1.8648
|3214
|2006.06.05 23:00
|modify
|367
|1.00
|1.8728
|1.8728
|1.8678
|3215
|2006.06.05 23:01
|modify
|367
|1.00
|1.8728
|1.8725
|1.8678
|3216
|2006.06.05 23:01
|modify
|367
|1.00
|1.8728
|1.8724
|1.8678
|3217
|2006.06.05 23:03
|modify
|367
|1.00
|1.8728
|1.8723
|1.8678
|3218
|2006.06.05 23:03
|modify
|367
|1.00
|1.8728
|1.8721
|1.8678
|3219
|2006.06.05 23:03
|modify
|367
|1.00
|1.8728
|1.8717
|1.8678
|3220
|2006.06.05 23:20
|s/l
|367
|1.00
|1.8717
|1.8717
|1.8678
|110.00
|38034.20
|3221
|2006.06.06 06:54
|s/l
|368
|1.00
|1.8772
|1.8772
|1.8648
|-439.60
|37594.60
|3222
|2006.06.12 20:00
|buy
|369
|1.00
|1.8445
|1.8374
|1.8495
|3223
|2006.06.13 08:31
|modify
|369
|1.00
|1.8445
|1.8445
|1.8495
|3224
|2006.06.13 08:32
|s/l
|369
|1.00
|1.8445
|1.8445
|1.8495
|-1.15
|37593.45
|3225
|2006.06.14 12:00
|buy
|370
|1.00
|1.8418
|1.8318
|1.8468
|3226
|2006.06.14 13:19
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8418
|1.8468
|3227
|2006.06.14 13:19
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8423
|1.8468
|3228
|2006.06.14 13:20
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8425
|1.8468
|3229
|2006.06.14 13:20
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8428
|1.8468
|3230
|2006.06.14 13:20
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8432
|1.8468
|3231
|2006.06.14 13:20
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8435
|1.8468
|3232
|2006.06.14 13:20
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8439
|1.8468
|3233
|2006.06.14 13:21
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8441
|1.8468
|3234
|2006.06.14 13:21
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8445
|1.8468
|3235
|2006.06.14 13:21
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8448
|1.8468
|3236
|2006.06.14 13:21
|modify
|370
|1.00
|1.8418
|1.8451
|1.8468
|3237
|2006.06.14 13:21
|t/p
|370
|1.00
|1.8468
|1.8451
|1.8468
|500.00
|38093.45
|3238
|2006.06.14 13:21
|buy
|371
|1.00
|1.8474
|1.8318
|1.8524
|3239
|2006.06.14 13:21
|buy
|372
|1.00
|1.8474
|1.8318
|1.8554
|3240
|2006.06.14 13:29
|modify
|371
|1.00
|1.8474
|1.8476
|1.8524
|3241
|2006.06.14 13:29
|modify
|371
|1.00
|1.8474
|1.8479
|1.8524
|3242
|2006.06.14 13:29
|modify
|371
|1.00
|1.8474
|1.8483
|1.8524
|3243
|2006.06.14 13:30
|modify
|371
|1.00
|1.8474
|1.8485
|1.8524
|3244
|2006.06.14 13:30
|modify
|371
|1.00
|1.8474
|1.8486
|1.8524
|3245
|2006.06.14 13:31
|modify
|371
|1.00
|1.8474
|1.8487
|1.8524
|3246
|2006.06.14 13:32
|s/l
|371
|1.00
|1.8487
|1.8487
|1.8524
|130.00
|38223.45
|3247
|2006.06.15 12:28
|modify
|372
|1.00
|1.8474
|1.8474
|1.8554
|3248
|2006.06.15 12:28
|modify
|372
|1.00
|1.8474
|1.8477
|1.8554
|3249
|2006.06.15 12:33
|s/l
|372
|1.00
|1.8477
|1.8477
|1.8554
|26.55
|38250.00
|3250
|2006.06.19 04:00
|sell
|373
|1.00
|1.8436
|1.8563
|1.8386
|3251
|2006.06.19 04:00
|sell
|374
|1.00
|1.8436
|1.8563
|1.8356
|3252
|2006.06.19 04:01
|modify
|373
|1.00
|1.8436
|1.8436
|1.8386
|3253
|2006.06.19 04:02
|s/l
|373
|1.00
|1.8436
|1.8436
|1.8386
|0.00
|38250.00
|3254
|2006.06.19 14:08
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8435
|1.8356
|3255
|2006.06.19 14:10
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8433
|1.8356
|3256
|2006.06.19 14:10
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8429
|1.8356
|3257
|2006.06.19 14:11
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8428
|1.8356
|3258
|2006.06.19 14:38
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8423
|1.8356
|3259
|2006.06.19 14:47
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8421
|1.8356
|3260
|2006.06.19 14:48
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8420
|1.8356
|3261
|2006.06.19 14:55
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8419
|1.8356
|3262
|2006.06.19 14:55
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8418
|1.8356
|3263
|2006.06.19 15:00
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8416
|1.8356
|3264
|2006.06.19 15:00
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8411
|1.8356
|3265
|2006.06.19 15:30
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8410
|1.8356
|3266
|2006.06.19 15:30
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8409
|1.8356
|3267
|2006.06.19 15:32
|modify
|374
|1.00
|1.8436
|1.8408
|1.8356
|3268
|2006.06.19 16:01
|s/l
|374
|1.00
|1.8408
|1.8408
|1.8356
|280.00
|38530.00
|3269
|2006.06.21 04:00
|buy
|375
|1.00
|1.8467
|1.8368
|1.8517
|3270
|2006.06.21 04:00
|buy
|376
|1.00
|1.8467
|1.8368
|1.8547
|3271
|2006.06.22 10:16
|s/l
|375
|1.00
|1.8368
|1.8368
|1.8517
|-993.45
|37536.55
|3272
|2006.06.22 10:16
|s/l
|376
|1.00
|1.8368
|1.8368
|1.8547
|-993.45
|36543.10
|3273
|2006.06.22 10:16
|sell
|377
|1.00
|1.8368
|1.8382
|1.8318
|3274
|2006.06.22 10:16
|sell
|378
|1.00
|1.8368
|1.8382
|1.8288
|3275
|2006.06.22 10:29
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8367
|1.8318
|3276
|2006.06.22 10:30
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8363
|1.8318
|3277
|2006.06.22 10:30
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8358
|1.8318
|3278
|2006.06.22 10:48
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8357
|1.8318
|3279
|2006.06.22 10:48
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8355
|1.8318
|3280
|2006.06.22 10:48
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8350
|1.8318
|3281
|2006.06.22 10:48
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8365
|1.8288
|3282
|2006.06.22 10:48
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8345
|1.8318
|3283
|2006.06.22 10:49
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8364
|1.8288
|3284
|2006.06.22 10:49
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8344
|1.8318
|3285
|2006.06.22 10:51
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8362
|1.8288
|3286
|2006.06.22 10:51
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8342
|1.8318
|3287
|2006.06.22 10:53
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8361
|1.8288
|3288
|2006.06.22 10:53
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8341
|1.8318
|3289
|2006.06.22 10:53
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8357
|1.8288
|3290
|2006.06.22 10:53
|modify
|377
|1.00
|1.8368
|1.8337
|1.8318
|3291
|2006.06.22 10:54
|t/p
|377
|1.00
|1.8318
|1.8337
|1.8318
|500.00
|37043.10
|3292
|2006.06.22 10:54
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8352
|1.8288
|3293
|2006.06.22 10:55
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8351
|1.8288
|3294
|2006.06.22 10:55
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8350
|1.8288
|3295
|2006.06.22 10:55
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8347
|1.8288
|3296
|2006.06.22 10:55
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8345
|1.8288
|3297
|2006.06.22 10:55
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8341
|1.8288
|3298
|2006.06.22 12:08
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8340
|1.8288
|3299
|2006.06.22 12:08
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8336
|1.8288
|3300
|2006.06.22 12:08
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8331
|1.8288
|3301
|2006.06.22 12:28
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8330
|1.8288
|3302
|2006.06.22 12:31
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8329
|1.8288
|3303
|2006.06.22 12:33
|modify
|378
|1.00
|1.8368
|1.8327
|1.8288
|3304
|2006.06.22 13:18
|t/p
|378
|1.00
|1.8288
|1.8327
|1.8288
|800.00
|37843.10
|3305
|2006.06.27 00:00
|buy
|379
|1.00
|1.8261
|1.8126
|1.8311
|3306
|2006.06.29 09:53
|s/l
|379
|1.00
|1.8126
|1.8126
|1.8311
|-1354.60
|36488.50
|3307
|2006.06.29 20:00
|buy
|380
|1.00
|1.8265
|1.8096
|1.8315
|3308
|2006.06.29 20:00
|buy
|381
|1.00
|1.8265
|1.8096
|1.8345
|3309
|2006.06.29 20:43
|modify
|380
|1.00
|1.8265
|1.8267
|1.8315
|3310
|2006.06.29 20:43
|modify
|380
|1.00
|1.8265
|1.8268
|1.8315
|3311
|2006.06.29 21:01
|modify
|380
|1.00
|1.8265
|1.8270
|1.8315
|3312
|2006.06.29 21:25
|s/l
|380
|1.00
|1.8270
|1.8270
|1.8315
|50.00
|36538.50
|3313
|2006.06.30 01:09
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8266
|1.8345
|3314
|2006.06.30 01:09
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8267
|1.8345
|3315
|2006.06.30 01:27
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8269
|1.8345
|3316
|2006.06.30 01:28
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8272
|1.8345
|3317
|2006.06.30 01:29
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8273
|1.8345
|3318
|2006.06.30 01:29
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8274
|1.8345
|3319
|2006.06.30 01:33
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8275
|1.8345
|3320
|2006.06.30 01:34
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8276
|1.8345
|3321
|2006.06.30 01:34
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8280
|1.8345
|3322
|2006.06.30 01:34
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8283
|1.8345
|3323
|2006.06.30 01:35
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8284
|1.8345
|3324
|2006.06.30 01:35
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8287
|1.8345
|3325
|2006.06.30 01:35
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8289
|1.8345
|3326
|2006.06.30 01:35
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8292
|1.8345
|3327
|2006.06.30 01:36
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8293
|1.8345
|3328
|2006.06.30 01:36
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8294
|1.8345
|3329
|2006.06.30 01:36
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8295
|1.8345
|3330
|2006.06.30 01:37
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8296
|1.8345
|3331
|2006.06.30 01:37
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8297
|1.8345
|3332
|2006.06.30 01:37
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8298
|1.8345
|3333
|2006.06.30 01:37
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8302
|1.8345
|3334
|2006.06.30 01:37
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8304
|1.8345
|3335
|2006.06.30 01:37
|modify
|381
|1.00
|1.8265
|1.8308
|1.8345
|3336
|2006.06.30 01:37
|t/p
|381
|1.00
|1.8345
|1.8308
|1.8345
|798.85
|37337.35
|3337
|2006.07.05 08:00
|sell
|382
|1.00
|1.8414
|1.8498
|1.8364
|3338
|2006.07.05 12:28
|modify
|382
|1.00
|1.8414
|1.8413
|1.8364
|3339
|2006.07.05 12:31
|modify
|382
|1.00
|1.8414
|1.8411
|1.8364
|3340
|2006.07.05 12:32
|modify
|382
|1.00
|1.8414
|1.8409
|1.8364
|3341
|2006.07.05 12:32
|modify
|382
|1.00
|1.8414
|1.8408
|1.8364
|3342
|2006.07.05 12:32
|modify
|382
|1.00
|1.8414
|1.8404
|1.8364
|3343
|2006.07.05 12:32
|modify
|382
|1.00
|1.8414
|1.8401
|1.8364
|3344
|2006.07.05 12:32
|modify
|382
|1.00
|1.8414
|1.8396
|1.8364
|3345
|2006.07.05 12:34
|s/l
|382
|1.00
|1.8396
|1.8396
|1.8364
|180.00
|37517.35
|3346
|2006.07.05 12:34
|buy
|383
|1.00
|1.8397
|1.8353
|1.8447
|3347
|2006.07.05 13:48
|s/l
|383
|1.00
|1.8353
|1.8353
|1.8447
|-440.00
|37077.35
|3348
|2006.07.05 13:48
|buy
|384
|1.00
|1.8355
|1.8311
|1.8405
|3349
|2006.07.06 06:23
|modify
|384
|1.00
|1.8355
|1.8356
|1.8405
|3350
|2006.07.06 06:24
|modify
|384
|1.00
|1.8355
|1.8357
|1.8405
|3351
|2006.07.06 06:25
|modify
|384
|1.00
|1.8355
|1.8359
|1.8405
|3352
|2006.07.06 06:25
|modify
|384
|1.00
|1.8355
|1.8360
|1.8405
|3353
|2006.07.06 06:27
|s/l
|384
|1.00
|1.8360
|1.8360
|1.8405
|46.55
|37123.90
|3354
|2006.07.07 12:00
|buy
|385
|1.00
|1.8406
|1.8326
|1.8456
|3355
|2006.07.07 12:00
|buy
|386
|1.00
|1.8406
|1.8326
|1.8486
|3356
|2006.07.07 12:27
|modify
|385
|1.00
|1.8406
|1.8406
|1.8456
|3357
|2006.07.07 12:28
|modify
|385
|1.00
|1.8406
|1.8411
|1.8456
|3358
|2006.07.07 12:28
|modify
|385
|1.00
|1.8406
|1.8412
|1.8456
|3359
|2006.07.07 12:29
|modify
|385
|1.00
|1.8406
|1.8414
|1.8456
|3360
|2006.07.07 12:29
|modify
|385
|1.00
|1.8406
|1.8415
|1.8456
|3361
|2006.07.07 12:29
|s/l
|385
|1.00
|1.8415
|1.8415
|1.8456
|90.00
|37213.90
|3362
|2006.07.07 12:30
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8406
|1.8486
|3363
|2006.07.07 12:30
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8410
|1.8486
|3364
|2006.07.07 12:30
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8414
|1.8486
|3365
|2006.07.07 12:30
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8418
|1.8486
|3366
|2006.07.07 12:31
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8423
|1.8486
|3367
|2006.07.07 12:31
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8431
|1.8486
|3368
|2006.07.07 12:31
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8435
|1.8486
|3369
|2006.07.07 12:31
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8440
|1.8486
|3370
|2006.07.07 12:31
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8444
|1.8486
|3371
|2006.07.07 12:31
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8445
|1.8486
|3372
|2006.07.07 12:31
|modify
|386
|1.00
|1.8406
|1.8449
|1.8486
|3373
|2006.07.07 12:31
|t/p
|386
|1.00
|1.8486
|1.8449
|1.8486
|800.00
|38013.90
|3374
|2006.07.07 12:31
|buy
|387
|1.00
|1.8493
|1.8326
|1.8543
|3375
|2006.07.07 12:31
|buy
|388
|1.00
|1.8493
|1.8326
|1.8573
|3376
|2006.07.07 12:35
|modify
|387
|1.00
|1.8493
|1.8495
|1.8543
|3377
|2006.07.07 12:36
|modify
|387
|1.00
|1.8493
|1.8499
|1.8543
|3378
|2006.07.07 12:36
|modify
|387
|1.00
|1.8493
|1.8500
|1.8543
|3379
|2006.07.07 12:36
|modify
|387
|1.00
|1.8493
|1.8503
|1.8543
|3380
|2006.07.07 12:36
|modify
|387
|1.00
|1.8493
|1.8505
|1.8543
|3381
|2006.07.07 12:36
|modify
|387
|1.00
|1.8493
|1.8508
|1.8543
|3382
|2006.07.07 12:37
|s/l
|387
|1.00
|1.8508
|1.8508
|1.8543
|150.00
|38163.90
|3383
|2006.07.07 12:39
|modify
|388
|1.00
|1.8493
|1.8494
|1.8573
|3384
|2006.07.07 12:42
|modify
|388
|1.00
|1.8493
|1.8495
|1.8573
|3385
|2006.07.07 12:43
|modify
|388
|1.00
|1.8493
|1.8496
|1.8573
|3386
|2006.07.07 12:44
|modify
|388
|1.00
|1.8493
|1.8498
|1.8573
|3387
|2006.07.07 12:44
|modify
|388
|1.00
|1.8493
|1.8499
|1.8573
|3388
|2006.07.07 12:44
|modify
|388
|1.00
|1.8493
|1.8502
|1.8573
|3389
|2006.07.07 12:44
|modify
|388
|1.00
|1.8493
|1.8504
|1.8573
|3390
|2006.07.07 12:44
|modify
|388
|1.00
|1.8493
|1.8507
|1.8573
|3391
|2006.07.07 12:59
|s/l
|388
|1.00
|1.8507
|1.8507
|1.8573
|140.00
|38303.90
|3392
|2006.07.07 12:59
|buy
|389
|1.00
|1.8510
|1.8326
|1.8560
|3393
|2006.07.07 12:59
|buy
|390
|1.00
|1.8510
|1.8326
|1.8590
|3394
|2006.07.07 14:03
|modify
|389
|1.00
|1.8510
|1.8510
|1.8560
|3395
|2006.07.07 14:03
|modify
|389
|1.00
|1.8510
|1.8511
|1.8560
|3396
|2006.07.07 14:08
|s/l
|389
|1.00
|1.8511
|1.8511
|1.8560
|10.00
|38313.90
|3397
|2006.07.12 12:32
|s/l
|390
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.8590
|-1843.45
|36470.45
|3398
|2006.07.12 12:32
|sell
|391
|1.00
|1.8324
|1.8491
|1.8274
|3399
|2006.07.12 12:32
|sell
|392
|1.00
|1.8324
|1.8491
|1.8244
|3400
|2006.07.17 08:03
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8324
|1.8274
|3401
|2006.07.17 08:03
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8318
|1.8274
|3402
|2006.07.17 08:06
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8315
|1.8274
|3403
|2006.07.17 08:06
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8312
|1.8274
|3404
|2006.07.17 08:06
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8308
|1.8274
|3405
|2006.07.17 08:07
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8306
|1.8274
|3406
|2006.07.17 08:12
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8323
|1.8244
|3407
|2006.07.17 08:12
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8303
|1.8274
|3408
|2006.07.17 08:13
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8322
|1.8244
|3409
|2006.07.17 08:13
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8302
|1.8274
|3410
|2006.07.17 08:13
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8318
|1.8244
|3411
|2006.07.17 08:13
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8298
|1.8274
|3412
|2006.07.17 08:16
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8313
|1.8244
|3413
|2006.07.17 08:16
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8293
|1.8274
|3414
|2006.07.17 08:16
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8310
|1.8244
|3415
|2006.07.17 08:16
|modify
|391
|1.00
|1.8324
|1.8290
|1.8274
|3416
|2006.07.17 08:16
|t/p
|391
|1.00
|1.8274
|1.8290
|1.8274
|502.00
|36972.45
|3417
|2006.07.17 08:16
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8304
|1.8244
|3418
|2006.07.17 08:22
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8301
|1.8244
|3419
|2006.07.17 08:23
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8299
|1.8244
|3420
|2006.07.17 08:32
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8297
|1.8244
|3421
|2006.07.17 08:38
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8294
|1.8244
|3422
|2006.07.17 08:39
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8293
|1.8244
|3423
|2006.07.17 08:39
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8289
|1.8244
|3424
|2006.07.17 08:39
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8285
|1.8244
|3425
|2006.07.17 08:41
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8284
|1.8244
|3426
|2006.07.17 08:41
|modify
|392
|1.00
|1.8324
|1.8283
|1.8244
|3427
|2006.07.17 08:41
|t/p
|392
|1.00
|1.8244
|1.8283
|1.8244
|802.00
|37774.45
|3428
|2006.07.19 08:00
|buy
|393
|1.00
|1.8268
|1.8224
|1.8318
|3429
|2006.07.19 08:24
|modify
|393
|1.00
|1.8268
|1.8268
|1.8318
|3430
|2006.07.19 08:25
|modify
|393
|1.00
|1.8268
|1.8270
|1.8318
|3431
|2006.07.19 08:26
|modify
|393
|1.00
|1.8268
|1.8271
|1.8318
|3432
|2006.07.19 08:26
|modify
|393
|1.00
|1.8268
|1.8273
|1.8318
|3433
|2006.07.19 08:26
|modify
|393
|1.00
|1.8268
|1.8275
|1.8318
|3434
|2006.07.19 08:29
|modify
|393
|1.00
|1.8268
|1.8279
|1.8318
|3435
|2006.07.19 08:31
|modify
|393
|1.00
|1.8268
|1.8281
|1.8318
|3436
|2006.07.19 08:31
|s/l
|393
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.8318
|130.00
|37904.45
|3437
|2006.07.19 08:31
|buy
|394
|1.00
|1.8283
|1.8239
|1.8333
|3438
|2006.07.19 09:17
|modify
|394
|1.00
|1.8283
|1.8283
|1.8333
|3439
|2006.07.19 09:17
|modify
|394
|1.00
|1.8283
|1.8286
|1.8333
|3440
|2006.07.19 09:23
|s/l
|394
|1.00
|1.8286
|1.8286
|1.8333
|30.00
|37934.45
|3441
|2006.07.19 09:23
|buy
|395
|1.00
|1.8288
|1.8244
|1.8338
|3442
|2006.07.19 12:31
|s/l
|395
|1.00
|1.8244
|1.8244
|1.8338
|-440.00
|37494.45
|3443
|2006.07.24 12:00
|sell
|396
|1.00
|1.8526
|1.8599
|1.8476
|3444
|2006.07.24 14:52
|modify
|396
|1.00
|1.8526
|1.8526
|1.8476
|3445
|2006.07.24 14:53
|modify
|396
|1.00
|1.8526
|1.8525
|1.8476
|3446
|2006.07.24 14:54
|modify
|396
|1.00
|1.8526
|1.8524
|1.8476
|3447
|2006.07.24 14:55
|modify
|396
|1.00
|1.8526
|1.8521
|1.8476
|3448
|2006.07.24 14:57
|modify
|396
|1.00
|1.8526
|1.8518
|1.8476
|3449
|2006.07.24 14:57
|modify
|396
|1.00
|1.8526
|1.8513
|1.8476
|3450
|2006.07.24 14:58
|modify
|396
|1.00
|1.8526
|1.8512
|1.8476
|3451
|2006.07.24 15:00
|s/l
|396
|1.00
|1.8512
|1.8512
|1.8476
|140.00
|37634.45
|3452
|2006.07.24 15:00
|sell
|397
|1.00
|1.8508
|1.8599
|1.8458
|3453
|2006.07.24 15:07
|modify
|397
|1.00
|1.8508
|1.8508
|1.8458
|3454
|2006.07.24 15:07
|modify
|397
|1.00
|1.8508
|1.8505
|1.8458
|3455
|2006.07.24 15:08
|modify
|397
|1.00
|1.8508
|1.8504
|1.8458
|3456
|2006.07.24 15:13
|s/l
|397
|1.00
|1.8504
|1.8504
|1.8458
|40.00
|37674.45
|3457
|2006.07.24 15:13
|sell
|398
|1.00
|1.8500
|1.8599
|1.8450
|3458
|2006.07.25 00:23
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8497
|1.8450
|3459
|2006.07.25 00:23
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8492
|1.8450
|3460
|2006.07.25 00:25
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8491
|1.8450
|3461
|2006.07.25 00:26
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8487
|1.8450
|3462
|2006.07.25 00:26
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8486
|1.8450
|3463
|2006.07.25 00:26
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8482
|1.8450
|3464
|2006.07.25 00:26
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8479
|1.8450
|3465
|2006.07.25 00:26
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8474
|1.8450
|3466
|2006.07.25 00:27
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8472
|1.8450
|3467
|2006.07.25 00:28
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8471
|1.8450
|3468
|2006.07.25 00:36
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8470
|1.8450
|3469
|2006.07.25 00:37
|modify
|398
|1.00
|1.8500
|1.8468
|1.8450
|3470
|2006.07.25 00:37
|t/p
|398
|1.00
|1.8450
|1.8468
|1.8450
|500.40
|38174.85
|3471
|2006.07.26 20:00
|buy
|399
|1.00
|1.8539
|1.8384
|1.8589
|3472
|2006.07.26 20:00
|buy
|400
|1.00
|1.8539
|1.8384
|1.8619
|3473
|2006.07.27 05:19
|modify
|399
|1.00
|1.8539
|1.8539
|1.8589
|3474
|2006.07.27 05:41
|modify
|399
|1.00
|1.8539
|1.8540
|1.8589
|3475
|2006.07.27 05:41
|modify
|399
|1.00
|1.8539
|1.8544
|1.8589
|3476
|2006.07.27 05:41
|modify
|399
|1.00
|1.8539
|1.8549
|1.8589
|3477
|2006.07.27 05:41
|modify
|399
|1.00
|1.8539
|1.8553
|1.8589
|3478
|2006.07.27 05:42
|s/l
|399
|1.00
|1.8553
|1.8553
|1.8589
|136.55
|38311.40
|3479
|2006.07.27 05:58
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8539
|1.8619
|3480
|2006.07.27 05:58
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8540
|1.8619
|3481
|2006.07.27 05:59
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8542
|1.8619
|3482
|2006.07.27 05:59
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8543
|1.8619
|3483
|2006.07.27 06:01
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8544
|1.8619
|3484
|2006.07.27 06:08
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8545
|1.8619
|3485
|2006.07.27 07:01
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8547
|1.8619
|3486
|2006.07.27 07:10
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8549
|1.8619
|3487
|2006.07.27 07:10
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8551
|1.8619
|3488
|2006.07.27 07:11
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8552
|1.8619
|3489
|2006.07.27 07:11
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8555
|1.8619
|3490
|2006.07.27 07:11
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8558
|1.8619
|3491
|2006.07.27 07:12
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8559
|1.8619
|3492
|2006.07.27 07:12
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8560
|1.8619
|3493
|2006.07.27 08:21
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8561
|1.8619
|3494
|2006.07.27 08:25
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8563
|1.8619
|3495
|2006.07.27 08:27
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8564
|1.8619
|3496
|2006.07.27 08:30
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8565
|1.8619
|3497
|2006.07.27 08:32
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8566
|1.8619
|3498
|2006.07.27 08:32
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8570
|1.8619
|3499
|2006.07.27 08:32
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8575
|1.8619
|3500
|2006.07.27 08:33
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8577
|1.8619
|3501
|2006.07.27 09:16
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8579
|1.8619
|3502
|2006.07.27 09:16
|modify
|400
|1.00
|1.8539
|1.8583
|1.8619
|3503
|2006.07.27 09:21
|t/p
|400
|1.00
|1.8619
|1.8583
|1.8619
|796.55
|39107.95
|3504
|2006.08.09 00:00
|sell
|401
|1.00
|1.9003
|1.9047
|1.8953
|3505
|2006.08.09 00:21
|modify
|401
|1.00
|1.9003
|1.9003
|1.8953
|3506
|2006.08.09 00:22
|modify
|401
|1.00
|1.9003
|1.9002
|1.8953
|3507
|2006.08.09 00:22
|modify
|401
|1.00
|1.9003
|1.8999
|1.8953
|3508
|2006.08.09 00:23
|modify
|401
|1.00
|1.9003
|1.8997
|1.8953
|3509
|2006.08.09 00:23
|modify
|401
|1.00
|1.9003
|1.8996
|1.8953
|3510
|2006.08.09 00:29
|modify
|401
|1.00
|1.9003
|1.8994
|1.8953
|3511
|2006.08.09 00:29
|modify
|401
|1.00
|1.9003
|1.8993
|1.8953
|3512
|2006.08.09 00:30
|modify
|401
|1.00
|1.9003
|1.8992
|1.8953
|3513
|2006.08.09 00:30
|modify
|401
|1.00
|1.9003
|1.8991
|1.8953
|3514
|2006.08.09 00:36
|s/l
|401
|1.00
|1.8991
|1.8991
|1.8953
|120.00
|39227.95
|3515
|2006.08.09 00:36
|sell
|402
|1.00
|1.8987
|1.9031
|1.8937
|3516
|2006.08.09 00:36
|sell
|403
|1.00
|1.8987
|1.9031
|1.8907
|3517
|2006.08.09 06:02
|s/l
|402
|1.00
|1.9031
|1.9031
|1.8937
|-440.00
|38787.95
|3518
|2006.08.09 06:02
|s/l
|403
|1.00
|1.9031
|1.9031
|1.8907
|-440.00
|38347.95
|3519
|2006.08.09 12:00
|buy
|404
|1.00
|1.9080
|1.9036
|1.9130
|3520
|2006.08.09 12:00
|buy
|405
|1.00
|1.9080
|1.9036
|1.9160
|3521
|2006.08.09 12:40
|modify
|404
|1.00
|1.9080
|1.9081
|1.9130
|3522
|2006.08.09 12:40
|modify
|404
|1.00
|1.9080
|1.9084
|1.9130
|3523
|2006.08.09 12:57
|s/l
|404
|1.00
|1.9084
|1.9084
|1.9130
|40.00
|38387.95
|3524
|2006.08.10 05:35
|s/l
|405
|1.00
|1.9036
|1.9036
|1.9160
|-443.45
|37944.50
|3525
|2006.08.10 08:00
|sell
|406
|1.00
|1.9004
|1.9123
|1.8954
|3526
|2006.08.10 08:00
|sell
|407
|1.00
|1.9004
|1.9123
|1.8924
|3527
|2006.08.10 08:12
|modify
|406
|1.00
|1.9004
|1.9004
|1.8954
|3528
|2006.08.10 08:13
|modify
|406
|1.00
|1.9004
|1.9000
|1.8954
|3529
|2006.08.10 08:14
|s/l
|406
|1.00
|1.9000
|1.9000
|1.8954
|40.00
|37984.50
|3530
|2006.08.10 14:17
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.9004
|1.8924
|3531
|2006.08.10 14:17
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.8998
|1.8924
|3532
|2006.08.10 14:25
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.8994
|1.8924
|3533
|2006.08.10 14:25
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.8993
|1.8924
|3534
|2006.08.10 14:25
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.8988
|1.8924
|3535
|2006.08.10 14:25
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.8983
|1.8924
|3536
|2006.08.10 14:25
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.8981
|1.8924
|3537
|2006.08.10 14:25
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.8974
|1.8924
|3538
|2006.08.10 14:25
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.8968
|1.8924
|3539
|2006.08.10 14:35
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.8967
|1.8924
|3540
|2006.08.10 14:36
|modify
|407
|1.00
|1.9004
|1.8964
|1.8924
|3541
|2006.08.10 14:36
|t/p
|407
|1.00
|1.8924
|1.8964
|1.8924
|800.00
|38784.50
|3542
|2006.08.15 16:00
|buy
|408
|1.00
|1.8955
|1.8841
|1.9005
|3543
|2006.08.15 16:00
|buy
|409
|1.00
|1.8955
|1.8841
|1.9035
|3544
|2006.08.16 12:31
|modify
|408
|1.00
|1.8955
|1.8956
|1.9005
|3545
|2006.08.16 12:31
|modify
|408
|1.00
|1.8955
|1.8960
|1.9005
|3546
|2006.08.16 12:31
|modify
|408
|1.00
|1.8955
|1.8965
|1.9005
|3547
|2006.08.16 12:31
|s/l
|408
|1.00
|1.8965
|1.8965
|1.9005
|98.85
|38883.35
|3548
|2006.08.16 12:39
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8955
|1.9035
|3549
|2006.08.16 12:43
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8958
|1.9035
|3550
|2006.08.16 12:45
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8961
|1.9035
|3551
|2006.08.16 13:07
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8963
|1.9035
|3552
|2006.08.16 13:07
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8966
|1.9035
|3553
|2006.08.16 13:16
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8969
|1.9035
|3554
|2006.08.16 13:16
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8972
|1.9035
|3555
|2006.08.16 13:16
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8976
|1.9035
|3556
|2006.08.16 13:16
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8978
|1.9035
|3557
|2006.08.16 13:16
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8982
|1.9035
|3558
|2006.08.16 13:17
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8986
|1.9035
|3559
|2006.08.16 13:20
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8987
|1.9035
|3560
|2006.08.16 13:20
|modify
|409
|1.00
|1.8955
|1.8991
|1.9035
|3561
|2006.08.16 15:08
|s/l
|409
|1.00
|1.8991
|1.8991
|1.9035
|358.85
|39242.20
|3562
|2006.08.17 20:00
|sell
|410
|1.00
|1.8846
|1.9026
|1.8796
|3563
|2006.08.17 20:00
|sell
|411
|1.00
|1.8846
|1.9026
|1.8766
|3564
|2006.08.17 20:00
|sell
|412
|1.00
|1.8846
|1.9026
|1.8546
|3565
|2006.08.18 07:59
|modify
|410
|1.00
|1.8846
|1.8846
|1.8796
|3566
|2006.08.18 07:59
|modify
|410
|1.00
|1.8846
|1.8845
|1.8796
|3567
|2006.08.18 08:01
|modify
|410
|1.00
|1.8846
|1.8844
|1.8796
|3568
|2006.08.18 08:02
|modify
|410
|1.00
|1.8846
|1.8843
|1.8796
|3569
|2006.08.18 08:02
|modify
|410
|1.00
|1.8846
|1.8842
|1.8796
|3570
|2006.08.18 08:18
|s/l
|410
|1.00
|1.8842
|1.8842
|1.8796
|40.40
|39282.60
|3571
|2006.08.18 11:21
|modify
|411
|1.00
|1.8846
|1.8846
|1.8766
|3572
|2006.08.18 11:25
|modify
|411
|1.00
|1.8846
|1.8842
|1.8766
|3573
|2006.08.18 11:29
|modify
|411
|1.00
|1.8846
|1.8841
|1.8766
|3574
|2006.08.18 11:29
|modify
|411
|1.00
|1.8846
|1.8837
|1.8766
|3575
|2006.08.18 11:29
|modify
|411
|1.00
|1.8846
|1.8832
|1.8766
|3576
|2006.08.18 11:32
|modify
|412
|1.00
|1.8846
|1.8843
|1.8546
|3577
|2006.08.18 11:32
|modify
|411
|1.00
|1.8846
|1.8828
|1.8766
|3578
|2006.08.18 11:42
|modify
|412
|1.00
|1.8846
|1.8840
|1.8546
|3579
|2006.08.18 11:42
|modify
|411
|1.00
|1.8846
|1.8825
|1.8766
|3580
|2006.08.18 11:50
|modify
|412
|1.00
|1.8846
|1.8839
|1.8546
|3581
|2006.08.18 11:50
|modify
|411
|1.00
|1.8846
|1.8824
|1.8766
|3582
|2006.08.18 11:50
|modify
|412
|1.00
|1.8846
|1.8834
|1.8546
|3583
|2006.08.18 11:50
|modify
|411
|1.00
|1.8846
|1.8819
|1.8766
|3584
|2006.08.18 11:51
|modify
|412
|1.00
|1.8846
|1.8833
|1.8546
|3585
|2006.08.18 11:51
|modify
|411
|1.00
|1.8846
|1.8818
|1.8766
|3586
|2006.08.18 12:15
|s/l
|411
|1.00
|1.8818
|1.8818
|1.8766
|280.40
|39563.00
|3587
|2006.08.18 13:49
|s/l
|412
|1.00
|1.8833
|1.8833
|1.8546
|130.40
|39693.40
|3588
|2006.08.21 08:00
|buy
|413
|1.00
|1.8931
|1.8775
|1.8981
|3589
|2006.08.21 08:00
|buy
|414
|1.00
|1.8931
|1.8775
|1.9011
|3590
|2006.08.21 08:09
|modify
|413
|1.00
|1.8931
|1.8931
|1.8981
|3591
|2006.08.21 08:10
|modify
|413
|1.00
|1.8931
|1.8932
|1.8981
|3592
|2006.08.21 08:28
|s/l
|413
|1.00
|1.8932
|1.8932
|1.8981
|10.00
|39703.40
|3593
|2006.08.21 08:50
|modify
|414
|1.00
|1.8931
|1.8932
|1.9011
|3594
|2006.08.21 09:05
|modify
|414
|1.00
|1.8931
|1.8933
|1.9011
|3595
|2006.08.21 09:09
|modify
|414
|1.00
|1.8931
|1.8934
|1.9011
|3596
|2006.08.21 09:10
|modify
|414
|1.00
|1.8931
|1.8936
|1.9011
|3597
|2006.08.21 09:10
|modify
|414
|1.00
|1.8931
|1.8937
|1.9011
|3598
|2006.08.21 09:11
|modify
|414
|1.00
|1.8931
|1.8938
|1.9011
|3599
|2006.08.21 11:29
|s/l
|414
|1.00
|1.8938
|1.8938
|1.9011
|70.00
|39773.40
|3600
|2006.08.21 11:29
|buy
|415
|1.00
|1.8941
|1.8775
|1.8991
|3601
|2006.08.21 11:29
|buy
|416
|1.00
|1.8941
|1.8775
|1.9021
|3602
|2006.08.21 11:42
|modify
|415
|1.00
|1.8941
|1.8941
|1.8991
|3603
|2006.08.21 11:50
|s/l
|415
|1.00
|1.8941
|1.8941
|1.8991
|0.00
|39773.40
|3604
|2006.08.21 12:14
|modify
|416
|1.00
|1.8941
|1.8941
|1.9021
|3605
|2006.08.21 12:14
|modify
|416
|1.00
|1.8941
|1.8943
|1.9021
|3606
|2006.08.21 12:14
|modify
|416
|1.00
|1.8941
|1.8946
|1.9021
|3607
|2006.08.21 12:14
|modify
|416
|1.00
|1.8941
|1.8948
|1.9021
|3608
|2006.08.21 12:14
|modify
|416
|1.00
|1.8941
|1.8951
|1.9021
|3609
|2006.08.21 12:36
|s/l
|416
|1.00
|1.8951
|1.8951
|1.9021
|100.00
|39873.40
|3610
|2006.08.22 16:00
|sell
|417
|1.00
|1.8876
|1.8920
|1.8826
|3611
|2006.08.22 16:00
|sell
|418
|1.00
|1.8876
|1.8920
|1.8796
|3612
|2006.08.22 17:54
|modify
|417
|1.00
|1.8876
|1.8876
|1.8826
|3613
|2006.08.22 18:00
|modify
|417
|1.00
|1.8876
|1.8875
|1.8826
|3614
|2006.08.22 18:21
|modify
|417
|1.00
|1.8876
|1.8874
|1.8826
|3615
|2006.08.22 18:39
|s/l
|417
|1.00
|1.8874
|1.8874
|1.8826
|20.00
|39893.40
|3616
|2006.08.23 07:29
|s/l
|418
|1.00
|1.8920
|1.8920
|1.8796
|-439.60
|39453.80
|3617
|2006.08.23 08:00
|buy
|419
|1.00
|1.8928
|1.8884
|1.8978
|3618
|2006.08.23 08:00
|buy
|420
|1.00
|1.8928
|1.8884
|1.9008
|3619
|2006.08.23 12:46
|modify
|419
|1.00
|1.8928
|1.8929
|1.8978
|3620
|2006.08.23 12:52
|modify
|419
|1.00
|1.8928
|1.8931
|1.8978
|3621
|2006.08.23 12:54
|modify
|419
|1.00
|1.8928
|1.8933
|1.8978
|3622
|2006.08.23 12:56
|modify
|419
|1.00
|1.8928
|1.8936
|1.8978
|3623
|2006.08.23 12:56
|modify
|419
|1.00
|1.8928
|1.8939
|1.8978
|3624
|2006.08.23 12:57
|modify
|419
|1.00
|1.8928
|1.8941
|1.8978
|3625
|2006.08.23 12:57
|modify
|419
|1.00
|1.8928
|1.8942
|1.8978
|3626
|2006.08.23 13:01
|modify
|419
|1.00
|1.8928
|1.8944
|1.8978
|3627
|2006.08.23 13:05
|s/l
|419
|1.00
|1.8944
|1.8944
|1.8978
|160.00
|39613.80
|3628
|2006.08.23 13:29
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8928
|1.9008
|3629
|2006.08.23 13:30
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8930
|1.9008
|3630
|2006.08.23 13:41
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8931
|1.9008
|3631
|2006.08.23 13:42
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8933
|1.9008
|3632
|2006.08.23 13:48
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8934
|1.9008
|3633
|2006.08.23 13:49
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8935
|1.9008
|3634
|2006.08.23 13:51
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8938
|1.9008
|3635
|2006.08.23 13:51
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8941
|1.9008
|3636
|2006.08.23 13:52
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8942
|1.9008
|3637
|2006.08.23 14:01
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8947
|1.9008
|3638
|2006.08.23 14:01
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8950
|1.9008
|3639
|2006.08.23 14:01
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8955
|1.9008
|3640
|2006.08.23 14:01
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8956
|1.9008
|3641
|2006.08.23 14:01
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8959
|1.9008
|3642
|2006.08.23 14:01
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8963
|1.9008
|3643
|2006.08.23 14:02
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8964
|1.9008
|3644
|2006.08.23 14:03
|modify
|420
|1.00
|1.8928
|1.8966
|1.9008
|3645
|2006.08.23 14:13
|s/l
|420
|1.00
|1.8966
|1.8966
|1.9008
|380.00
|39993.80
|3646
|2006.08.24 08:00
|sell
|421
|1.00
|1.8887
|1.8931
|1.8837
|3647
|2006.08.24 08:00
|sell
|422
|1.00
|1.8887
|1.8931
|1.8807
|3648
|2006.08.24 08:02
|s/l
|421
|1.00
|1.8931
|1.8931
|1.8837
|-440.00
|39553.80
|3649
|2006.08.24 08:02
|s/l
|422
|1.00
|1.8931
|1.8931
|1.8807
|-440.00
|39113.80
|3650
|2006.08.24 08:02
|sell
|423
|1.00
|1.8927
|1.8971
|1.8877
|3651
|2006.08.24 08:03
|modify
|423
|1.00
|1.8927
|1.8926
|1.8877
|3652
|2006.08.24 08:03
|s/l
|423
|1.00
|1.8926
|1.8926
|1.8877
|10.00
|39123.80
|3653
|2006.08.24 08:03
|sell
|424
|1.00
|1.8923
|1.8967
|1.8873
|3654
|2006.08.24 08:06
|modify
|424
|1.00
|1.8923
|1.8921
|1.8873
|3655
|2006.08.24 08:07
|s/l
|424
|1.00
|1.8921
|1.8921
|1.8873
|20.00
|39143.80
|3656
|2006.08.24 08:07
|sell
|425
|1.00
|1.8918
|1.8962
|1.8868
|3657
|2006.08.24 08:11
|modify
|425
|1.00
|1.8918
|1.8918
|1.8868
|3658
|2006.08.24 08:14
|s/l
|425
|1.00
|1.8918
|1.8918
|1.8868
|0.00
|39143.80
|3659
|2006.08.24 08:14
|sell
|426
|1.00
|1.8914
|1.8958
|1.8864
|3660
|2006.08.24 12:17
|s/l
|426
|1.00
|1.8958
|1.8958
|1.8864
|-440.00
|38703.80
|3661
|2006.08.24 12:17
|buy
|427
|1.00
|1.8958
|1.8869
|1.9008
|3662
|2006.08.24 12:17
|buy
|428
|1.00
|1.8958
|1.8869
|1.9038
|3663
|2006.08.24 14:02
|modify
|427
|1.00
|1.8958
|1.8959
|1.9008
|3664
|2006.08.24 14:02
|modify
|427
|1.00
|1.8958
|1.8960
|1.9008
|3665
|2006.08.24 14:02
|modify
|427
|1.00
|1.8958
|1.8961
|1.9008
|3666
|2006.08.24 14:02
|s/l
|427
|1.00
|1.8961
|1.8961
|1.9008
|30.00
|38733.80
|3667
|2006.08.24 19:36
|s/l
|428
|1.00
|1.8869
|1.8869
|1.9038
|-890.00
|37843.80
|3668
|2006.08.24 19:36
|sell
|429
|1.00
|1.8872
|1.8916
|1.8822
|3669
|2006.08.24 19:36
|sell
|430
|1.00
|1.8872
|1.8916
|1.8792
|3670
|2006.08.25 00:06
|modify
|429
|1.00
|1.8872
|1.8872
|1.8822
|3671
|2006.08.25 00:29
|s/l
|429
|1.00
|1.8872
|1.8872
|1.8822
|0.40
|37844.20
|3672
|2006.08.25 06:31
|modify
|430
|1.00
|1.8872
|1.8872
|1.8792
|3673
|2006.08.25 06:31
|modify
|430
|1.00
|1.8872
|1.8868
|1.8792
|3674
|2006.08.25 08:20
|s/l
|430
|1.00
|1.8868
|1.8868
|1.8792
|40.40
|37884.60
|3675
|2006.08.28 04:00
|buy
|431
|1.00
|1.8909
|1.8865
|1.8959
|3676
|2006.08.28 04:00
|buy
|432
|1.00
|1.8909
|1.8865
|1.8989
|3677
|2006.08.28 07:01
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8911
|1.8959
|3678
|2006.08.28 07:19
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8912
|1.8959
|3679
|2006.08.28 07:19
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8915
|1.8959
|3680
|2006.08.28 07:20
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8918
|1.8959
|3681
|2006.08.28 07:20
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8919
|1.8959
|3682
|2006.08.28 07:22
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8920
|1.8959
|3683
|2006.08.28 07:26
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8923
|1.8959
|3684
|2006.08.28 07:26
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8928
|1.8959
|3685
|2006.08.28 07:26
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8913
|1.8989
|3686
|2006.08.28 07:26
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8933
|1.8959
|3687
|2006.08.28 07:27
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8916
|1.8989
|3688
|2006.08.28 07:27
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8936
|1.8959
|3689
|2006.08.28 07:27
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8920
|1.8989
|3690
|2006.08.28 07:27
|modify
|431
|1.00
|1.8909
|1.8940
|1.8959
|3691
|2006.08.28 07:27
|t/p
|431
|1.00
|1.8959
|1.8940
|1.8959
|500.00
|38384.60
|3692
|2006.08.28 07:27
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8924
|1.8989
|3693
|2006.08.28 07:30
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8925
|1.8989
|3694
|2006.08.28 07:30
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8928
|1.8989
|3695
|2006.08.28 07:31
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8929
|1.8989
|3696
|2006.08.28 13:48
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8932
|1.8989
|3697
|2006.08.28 13:48
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8935
|1.8989
|3698
|2006.08.28 13:48
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8938
|1.8989
|3699
|2006.08.28 13:49
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8939
|1.8989
|3700
|2006.08.28 13:49
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8941
|1.8989
|3701
|2006.08.28 13:50
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8942
|1.8989
|3702
|2006.08.28 13:50
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8945
|1.8989
|3703
|2006.08.28 13:50
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8947
|1.8989
|3704
|2006.08.28 13:51
|modify
|432
|1.00
|1.8909
|1.8950
|1.8989
|3705
|2006.08.28 13:51
|t/p
|432
|1.00
|1.8989
|1.8950
|1.8989
|800.00
|39184.60
|3706
|2006.09.05 04:00
|sell
|433
|1.00
|1.9037
|1.9081
|1.8987
|3707
|2006.09.05 04:00
|sell
|434
|1.00
|1.9037
|1.9081
|1.8957
|3708
|2006.09.05 06:51
|modify
|433
|1.00
|1.9037
|1.9034
|1.8987
|3709
|2006.09.05 06:51
|modify
|433
|1.00
|1.9037
|1.9030
|1.8987
|3710
|2006.09.05 06:52
|modify
|433
|1.00
|1.9037
|1.9029
|1.8987
|3711
|2006.09.05 06:52
|modify
|433
|1.00
|1.9037
|1.9026
|1.8987
|3712
|2006.09.05 07:27
|modify
|433
|1.00
|1.9037
|1.9025
|1.8987
|3713
|2006.09.05 07:27
|modify
|433
|1.00
|1.9037
|1.9021
|1.8987
|3714
|2006.09.05 07:28
|modify
|433
|1.00
|1.9037
|1.9019
|1.8987
|3715
|2006.09.05 07:28
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9036
|1.8957
|3716
|2006.09.05 07:28
|modify
|433
|1.00
|1.9037
|1.9016
|1.8987
|3717
|2006.09.05 07:30
|s/l
|433
|1.00
|1.9016
|1.9016
|1.8987
|210.00
|39394.60
|3718
|2006.09.05 07:35
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9033
|1.8957
|3719
|2006.09.05 07:35
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9029
|1.8957
|3720
|2006.09.05 07:38
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9026
|1.8957
|3721
|2006.09.05 07:39
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9025
|1.8957
|3722
|2006.09.05 07:39
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9021
|1.8957
|3723
|2006.09.05 07:40
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9019
|1.8957
|3724
|2006.09.05 08:01
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9018
|1.8957
|3725
|2006.09.05 08:01
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9013
|1.8957
|3726
|2006.09.05 08:03
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9009
|1.8957
|3727
|2006.09.05 08:37
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9007
|1.8957
|3728
|2006.09.05 08:37
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9003
|1.8957
|3729
|2006.09.05 08:38
|modify
|434
|1.00
|1.9037
|1.9002
|1.8957
|3730
|2006.09.05 09:21
|s/l
|434
|1.00
|1.9002
|1.9002
|1.8957
|350.00
|39744.60
|3731
|2006.09.12 12:00
|buy
|435
|1.00
|1.8738
|1.8601
|1.8788
|3732
|2006.09.12 12:00
|buy
|436
|1.00
|1.8738
|1.8601
|1.8818
|3733
|2006.09.12 12:31
|modify
|435
|1.00
|1.8738
|1.8742
|1.8788
|3734
|2006.09.12 12:31
|modify
|435
|1.00
|1.8738
|1.8743
|1.8788
|3735
|2006.09.12 12:31
|modify
|435
|1.00
|1.8738
|1.8748
|1.8788
|3736
|2006.09.12 12:31
|modify
|435
|1.00
|1.8738
|1.8753
|1.8788
|3737
|2006.09.12 12:31
|s/l
|435
|1.00
|1.8753
|1.8753
|1.8788
|150.00
|39894.60
|3738
|2006.09.12 13:20
|modify
|436
|1.00
|1.8738
|1.8739
|1.8818
|3739
|2006.09.12 13:20
|modify
|436
|1.00
|1.8738
|1.8741
|1.8818
|3740
|2006.09.12 13:44
|s/l
|436
|1.00
|1.8741
|1.8741
|1.8818
|30.00
|39924.60
|3741
|2006.09.12 13:44
|buy
|437
|1.00
|1.8745
|1.8601
|1.8795
|3742
|2006.09.12 13:44
|buy
|438
|1.00
|1.8745
|1.8601
|1.8825
|3743
|2006.09.12 14:57
|modify
|437
|1.00
|1.8745
|1.8746
|1.8795
|3744
|2006.09.12 14:57
|modify
|437
|1.00
|1.8745
|1.8747
|1.8795
|3745
|2006.09.12 15:03
|s/l
|437
|1.00
|1.8747
|1.8747
|1.8795
|20.00
|39944.60
|3746
|2006.09.13 22:08
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8746
|1.8825
|3747
|2006.09.13 22:09
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8747
|1.8825
|3748
|2006.09.13 23:34
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8748
|1.8825
|3749
|2006.09.14 07:22
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8754
|1.8825
|3750
|2006.09.14 07:22
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8759
|1.8825
|3751
|2006.09.14 07:34
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8761
|1.8825
|3752
|2006.09.14 07:34
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8765
|1.8825
|3753
|2006.09.14 07:35
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8767
|1.8825
|3754
|2006.09.14 07:35
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8768
|1.8825
|3755
|2006.09.14 08:13
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8769
|1.8825
|3756
|2006.09.14 08:31
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8771
|1.8825
|3757
|2006.09.14 08:31
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8772
|1.8825
|3758
|2006.09.14 08:31
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8776
|1.8825
|3759
|2006.09.14 08:31
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8781
|1.8825
|3760
|2006.09.14 08:39
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8783
|1.8825
|3761
|2006.09.14 08:39
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8785
|1.8825
|3762
|2006.09.14 08:48
|modify
|438
|1.00
|1.8745
|1.8787
|1.8825
|3763
|2006.09.14 08:48
|t/p
|438
|1.00
|1.8825
|1.8787
|1.8825
|795.40
|40740.00
|3764
|2006.09.15 16:00
|sell
|439
|1.00
|1.8784
|1.8919
|1.8734
|3765
|2006.09.15 16:00
|sell
|440
|1.00
|1.8784
|1.8919
|1.8704
|3766
|2006.09.15 16:36
|modify
|439
|1.00
|1.8784
|1.8784
|1.8734
|3767
|2006.09.15 16:51
|s/l
|439
|1.00
|1.8784
|1.8784
|1.8734
|0.00
|40740.00
|3768
|2006.09.18 10:06
|modify
|440
|1.00
|1.8784
|1.8782
|1.8704
|3769
|2006.09.18 10:14
|modify
|440
|1.00
|1.8784
|1.8780
|1.8704
|3770
|2006.09.18 11:15
|modify
|440
|1.00
|1.8784
|1.8779
|1.8704
|3771
|2006.09.18 11:15
|modify
|440
|1.00
|1.8784
|1.8778
|1.8704
|3772
|2006.09.18 11:28
|modify
|440
|1.00
|1.8784
|1.8776
|1.8704
|3773
|2006.09.18 11:29
|modify
|440
|1.00
|1.8784
|1.8775
|1.8704
|3774
|2006.09.18 11:36
|modify
|440
|1.00
|1.8784
|1.8774
|1.8704
|3775
|2006.09.18 12:11
|s/l
|440
|1.00
|1.8774
|1.8774
|1.8704
|100.40
|40840.40
|3776
|2006.09.18 12:11
|sell
|441
|1.00
|1.8771
|1.8870
|1.8721
|3777
|2006.09.18 12:11
|sell
|442
|1.00
|1.8771
|1.8870
|1.8691
|3778
|2006.09.18 13:22
|modify
|441
|1.00
|1.8771
|1.8769
|1.8721
|3779
|2006.09.18 13:23
|modify
|441
|1.00
|1.8771
|1.8766
|1.8721
|3780
|2006.09.18 13:23
|modify
|441
|1.00
|1.8771
|1.8762
|1.8721
|3781
|2006.09.18 13:24
|s/l
|441
|1.00
|1.8762
|1.8762
|1.8721
|90.00
|40930.40
|3782
|2006.09.19 12:50
|s/l
|442
|1.00
|1.8870
|1.8870
|1.8691
|-989.60
|39940.80
|3783
|2006.09.26 08:00
|sell
|443
|1.00
|1.8988
|1.9065
|1.8938
|3784
|2006.09.26 08:14
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8988
|1.8938
|3785
|2006.09.26 08:14
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8986
|1.8938
|3786
|2006.09.26 08:15
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8984
|1.8938
|3787
|2006.09.26 08:15
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8983
|1.8938
|3788
|2006.09.26 08:15
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8982
|1.8938
|3789
|2006.09.26 08:17
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8981
|1.8938
|3790
|2006.09.26 08:17
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8980
|1.8938
|3791
|2006.09.26 08:17
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8978
|1.8938
|3792
|2006.09.26 08:17
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8977
|1.8938
|3793
|2006.09.26 08:18
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8976
|1.8938
|3794
|2006.09.26 08:18
|modify
|443
|1.00
|1.8988
|1.8975
|1.8938
|3795
|2006.09.26 08:22
|s/l
|443
|1.00
|1.8975
|1.8975
|1.8938
|130.00
|40070.80
|3796
|2006.09.26 08:22
|sell
|444
|1.00
|1.8971
|1.9065
|1.8921
|3797
|2006.09.26 08:22
|sell
|445
|1.00
|1.8971
|1.9065
|1.8891
|3798
|2006.09.26 08:47
|modify
|444
|1.00
|1.8971
|1.8970
|1.8921
|3799
|2006.09.26 08:49
|modify
|444
|1.00
|1.8971
|1.8968
|1.8921
|3800
|2006.09.26 08:49
|modify
|444
|1.00
|1.8971
|1.8967
|1.8921
|3801
|2006.09.26 08:51
|modify
|444
|1.00
|1.8971
|1.8966
|1.8921
|3802
|2006.09.26 08:52
|modify
|444
|1.00
|1.8971
|1.8965
|1.8921
|3803
|2006.09.26 08:58
|modify
|444
|1.00
|1.8971
|1.8963
|1.8921
|3804
|2006.09.26 08:59
|modify
|444
|1.00
|1.8971
|1.8961
|1.8921
|3805
|2006.09.26 08:59
|modify
|444
|1.00
|1.8971
|1.8958
|1.8921
|3806
|2006.09.26 09:00
|modify
|444
|1.00
|1.8971
|1.8957
|1.8921
|3807
|2006.09.26 09:12
|s/l
|444
|1.00
|1.8957
|1.8957
|1.8921
|140.00
|40210.80
|3808
|2006.09.26 14:06
|modify
|445
|1.00
|1.8971
|1.8971
|1.8891
|3809
|2006.09.26 14:06
|modify
|445
|1.00
|1.8971
|1.8970
|1.8891
|3810
|2006.09.26 14:06
|modify
|445
|1.00
|1.8971
|1.8969
|1.8891
|3811
|2006.09.26 15:14
|s/l
|445
|1.00
|1.8969
|1.8969
|1.8891
|20.00
|40230.80
|3812
|2006.10.02 16:00
|buy
|446
|1.00
|1.8861
|1.8640
|1.8911
|3813
|2006.10.02 16:00
|buy
|447
|1.00
|1.8861
|1.8640
|1.8941
|3814
|2006.10.03 05:56
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.8911
|3815
|2006.10.03 05:57
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8862
|1.8911
|3816
|2006.10.03 05:58
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8863
|1.8911
|3817
|2006.10.03 05:58
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8864
|1.8911
|3818
|2006.10.03 06:36
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8866
|1.8911
|3819
|2006.10.03 06:36
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8868
|1.8911
|3820
|2006.10.03 06:38
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8869
|1.8911
|3821
|2006.10.03 06:39
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8870
|1.8911
|3822
|2006.10.03 06:42
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8871
|1.8911
|3823
|2006.10.03 07:35
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8872
|1.8911
|3824
|2006.10.03 07:36
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8873
|1.8911
|3825
|2006.10.03 07:36
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8874
|1.8911
|3826
|2006.10.03 07:36
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8875
|1.8911
|3827
|2006.10.03 07:36
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8876
|1.8911
|3828
|2006.10.03 07:40
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8879
|1.8911
|3829
|2006.10.03 07:48
|modify
|447
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.8941
|3830
|2006.10.03 07:48
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8881
|1.8911
|3831
|2006.10.03 07:48
|modify
|447
|1.00
|1.8861
|1.8862
|1.8941
|3832
|2006.10.03 07:48
|modify
|446
|1.00
|1.8861
|1.8882
|1.8911
|3833
|2006.10.03 08:01
|s/l
|446
|1.00
|1.8882
|1.8882
|1.8911
|208.85
|40439.65
|3834
|2006.10.03 08:40
|s/l
|447
|1.00
|1.8862
|1.8862
|1.8941
|8.85
|40448.50
|3835
|2006.10.04 12:00
|sell
|448
|1.00
|1.8796
|1.8900
|1.8746
|3836
|2006.10.04 12:00
|sell
|449
|1.00
|1.8796
|1.8900
|1.8716
|3837
|2006.10.04 12:00
|sell
|450
|1.00
|1.8796
|1.8900
|1.8496
|3838
|2006.10.05 13:36
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8793
|1.8746
|3839
|2006.10.05 13:37
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8792
|1.8746
|3840
|2006.10.05 13:37
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8791
|1.8746
|3841
|2006.10.05 13:41
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8790
|1.8746
|3842
|2006.10.05 13:48
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8788
|1.8746
|3843
|2006.10.05 13:48
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8786
|1.8746
|3844
|2006.10.05 13:48
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8783
|1.8746
|3845
|2006.10.05 13:49
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8782
|1.8746
|3846
|2006.10.05 13:49
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8781
|1.8746
|3847
|2006.10.05 13:49
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8778
|1.8746
|3848
|2006.10.05 13:51
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8777
|1.8746
|3849
|2006.10.05 13:51
|modify
|449
|1.00
|1.8796
|1.8796
|1.8716
|3850
|2006.10.05 13:51
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8776
|1.8746
|3851
|2006.10.05 13:51
|modify
|449
|1.00
|1.8796
|1.8795
|1.8716
|3852
|2006.10.05 13:51
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8775
|1.8746
|3853
|2006.10.05 13:52
|modify
|449
|1.00
|1.8796
|1.8793
|1.8716
|3854
|2006.10.05 13:52
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8773
|1.8746
|3855
|2006.10.05 14:12
|modify
|449
|1.00
|1.8796
|1.8789
|1.8716
|3856
|2006.10.05 14:12
|modify
|448
|1.00
|1.8796
|1.8769
|1.8746
|3857
|2006.10.05 14:20
|s/l
|448
|1.00
|1.8769
|1.8769
|1.8746
|271.20
|40719.70
|3858
|2006.10.05 16:16
|s/l
|449
|1.00
|1.8789
|1.8789
|1.8716
|71.20
|40790.90
|3859
|2006.10.06 06:45
|modify
|450
|1.00
|1.8796
|1.8795
|1.8496
|3860
|2006.10.06 06:58
|modify
|450
|1.00
|1.8796
|1.8794
|1.8496
|3861
|2006.10.06 06:59
|modify
|450
|1.00
|1.8796
|1.8793
|1.8496
|3862
|2006.10.06 06:59
|modify
|450
|1.00
|1.8796
|1.8791
|1.8496
|3863
|2006.10.06 06:59
|modify
|450
|1.00
|1.8796
|1.8788
|1.8496
|3864
|2006.10.06 07:00
|modify
|450
|1.00
|1.8796
|1.8787
|1.8496
|3865
|2006.10.06 07:07
|modify
|450
|1.00
|1.8796
|1.8784
|1.8496
|3866
|2006.10.06 11:50
|s/l
|450
|1.00
|1.8784
|1.8784
|1.8496
|121.60
|40912.50
|3867
|2006.10.12 08:00
|buy
|451
|1.00
|1.8606
|1.8517
|1.8656
|3868
|2006.10.13 01:17
|modify
|451
|1.00
|1.8606
|1.8606
|1.8656
|3869
|2006.10.13 01:17
|modify
|451
|1.00
|1.8606
|1.8607
|1.8656
|3870
|2006.10.13 01:19
|modify
|451
|1.00
|1.8606
|1.8608
|1.8656
|3871
|2006.10.13 01:21
|s/l
|451
|1.00
|1.8608
|1.8608
|1.8656
|18.85
|40931.35
|3872
|2006.10.13 20:00
|sell
|452
|1.00
|1.8560
|1.8630
|1.8510
|3873
|2006.10.13 20:00
|sell
|453
|1.00
|1.8560
|1.8630
|1.8480
|3874
|2006.10.15 23:59
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8560
|1.8510
|3875
|2006.10.15 23:59
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8558
|1.8510
|3876
|2006.10.16 00:07
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8557
|1.8510
|3877
|2006.10.16 00:15
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8555
|1.8510
|3878
|2006.10.16 00:17
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8554
|1.8510
|3879
|2006.10.16 00:55
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8553
|1.8510
|3880
|2006.10.16 00:55
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8552
|1.8510
|3881
|2006.10.16 00:55
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8549
|1.8510
|3882
|2006.10.16 02:06
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8548
|1.8510
|3883
|2006.10.16 02:06
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8547
|1.8510
|3884
|2006.10.16 02:07
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8546
|1.8510
|3885
|2006.10.16 02:07
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8545
|1.8510
|3886
|2006.10.16 02:07
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8544
|1.8510
|3887
|2006.10.16 02:07
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8543
|1.8510
|3888
|2006.10.16 02:08
|modify
|452
|1.00
|1.8560
|1.8542
|1.8510
|3889
|2006.10.16 03:47
|s/l
|452
|1.00
|1.8542
|1.8542
|1.8510
|180.40
|41111.75
|3890
|2006.10.16 12:40
|s/l
|453
|1.00
|1.8630
|1.8630
|1.8480
|-699.60
|40412.15
|3891
|2006.10.16 12:40
|buy
|454
|1.00
|1.8630
|1.8523
|1.8680
|3892
|2006.10.16 12:40
|buy
|455
|1.00
|1.8630
|1.8523
|1.8710
|3893
|2006.10.16 13:31
|modify
|454
|1.00
|1.8630
|1.8630
|1.8680
|3894
|2006.10.16 13:31
|modify
|454
|1.00
|1.8630
|1.8631
|1.8680
|3895
|2006.10.16 14:01
|s/l
|454
|1.00
|1.8631
|1.8631
|1.8680
|10.00
|40422.15
|3896
|2006.10.17 09:05
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8630
|1.8710
|3897
|2006.10.17 09:05
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8632
|1.8710
|3898
|2006.10.17 09:05
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8633
|1.8710
|3899
|2006.10.17 09:05
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8634
|1.8710
|3900
|2006.10.17 09:09
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8635
|1.8710
|3901
|2006.10.17 09:52
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8636
|1.8710
|3902
|2006.10.17 09:52
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8637
|1.8710
|3903
|2006.10.17 09:52
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8638
|1.8710
|3904
|2006.10.17 09:54
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8641
|1.8710
|3905
|2006.10.17 09:55
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8642
|1.8710
|3906
|2006.10.17 10:18
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8645
|1.8710
|3907
|2006.10.17 10:18
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8646
|1.8710
|3908
|2006.10.17 10:36
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8648
|1.8710
|3909
|2006.10.17 10:38
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8649
|1.8710
|3910
|2006.10.17 10:38
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8650
|1.8710
|3911
|2006.10.17 13:15
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8651
|1.8710
|3912
|2006.10.17 13:15
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8653
|1.8710
|3913
|2006.10.17 13:15
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8655
|1.8710
|3914
|2006.10.17 13:15
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8658
|1.8710
|3915
|2006.10.17 13:19
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8659
|1.8710
|3916
|2006.10.17 13:19
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8660
|1.8710
|3917
|2006.10.17 13:19
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8661
|1.8710
|3918
|2006.10.17 13:19
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8664
|1.8710
|3919
|2006.10.17 13:19
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8665
|1.8710
|3920
|2006.10.17 13:19
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8666
|1.8710
|3921
|2006.10.17 13:19
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8669
|1.8710
|3922
|2006.10.17 13:20
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8670
|1.8710
|3923
|2006.10.17 13:20
|modify
|455
|1.00
|1.8630
|1.8674
|1.8710
|3924
|2006.10.17 13:20
|t/p
|455
|1.00
|1.8710
|1.8674
|1.8710
|798.85
|41221.00
|3925
|2006.10.19 04:00
|sell
|456
|1.00
|1.8678
|1.8722
|1.8628
|3926
|2006.10.19 07:34
|s/l
|456
|1.00
|1.8722
|1.8722
|1.8628
|-440.00
|40781.00
|3927
|2006.10.19 07:34
|sell
|457
|1.00
|1.8719
|1.8763
|1.8669
|3928
|2006.10.19 08:30
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8718
|1.8669
|3929
|2006.10.19 08:30
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8714
|1.8669
|3930
|2006.10.19 08:31
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8713
|1.8669
|3931
|2006.10.19 08:32
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8712
|1.8669
|3932
|2006.10.19 08:32
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8711
|1.8669
|3933
|2006.10.19 08:32
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8710
|1.8669
|3934
|2006.10.19 08:32
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8709
|1.8669
|3935
|2006.10.19 08:32
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8708
|1.8669
|3936
|2006.10.19 08:32
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8706
|1.8669
|3937
|2006.10.19 08:34
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8705
|1.8669
|3938
|2006.10.19 08:34
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8704
|1.8669
|3939
|2006.10.19 08:34
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8703
|1.8669
|3940
|2006.10.19 08:34
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8701
|1.8669
|3941
|2006.10.19 08:34
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8699
|1.8669
|3942
|2006.10.19 08:38
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8695
|1.8669
|3943
|2006.10.19 08:45
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8692
|1.8669
|3944
|2006.10.19 08:46
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8691
|1.8669
|3945
|2006.10.19 08:46
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8690
|1.8669
|3946
|2006.10.19 08:47
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8689
|1.8669
|3947
|2006.10.19 08:47
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8688
|1.8669
|3948
|2006.10.19 08:47
|modify
|457
|1.00
|1.8719
|1.8685
|1.8669
|3949
|2006.10.19 08:48
|t/p
|457
|1.00
|1.8669
|1.8685
|1.8669
|500.00
|41281.00
|3950
|2006.10.19 08:49
|buy
|458
|1.00
|1.8673
|1.8664
|1.8723
|3951
|2006.10.19 08:49
|buy
|459
|1.00
|1.8673
|1.8664
|1.8753
|3952
|2006.10.19 09:01
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8673
|1.8723
|3953
|2006.10.19 09:01
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8674
|1.8723
|3954
|2006.10.19 09:01
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8675
|1.8723
|3955
|2006.10.19 09:28
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8676
|1.8723
|3956
|2006.10.19 09:28
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8677
|1.8723
|3957
|2006.10.19 09:29
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8678
|1.8723
|3958
|2006.10.19 09:29
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8679
|1.8723
|3959
|2006.10.19 09:29
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8680
|1.8723
|3960
|2006.10.19 09:31
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8684
|1.8723
|3961
|2006.10.19 09:43
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8685
|1.8723
|3962
|2006.10.19 09:43
|modify
|458
|1.00
|1.8673
|1.8686
|1.8723
|3963
|2006.10.19 10:02
|s/l
|458
|1.00
|1.8686
|1.8686
|1.8723
|130.00
|41411.00
|3964
|2006.10.19 13:23
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8673
|1.8753
|3965
|2006.10.19 13:26
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8674
|1.8753
|3966
|2006.10.19 13:26
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8676
|1.8753
|3967
|2006.10.19 13:26
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8677
|1.8753
|3968
|2006.10.19 13:26
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8678
|1.8753
|3969
|2006.10.19 13:26
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8679
|1.8753
|3970
|2006.10.19 13:26
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8680
|1.8753
|3971
|2006.10.19 13:45
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8681
|1.8753
|3972
|2006.10.19 13:45
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8683
|1.8753
|3973
|2006.10.19 13:45
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8684
|1.8753
|3974
|2006.10.19 13:46
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8685
|1.8753
|3975
|2006.10.19 13:46
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8686
|1.8753
|3976
|2006.10.19 13:46
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8688
|1.8753
|3977
|2006.10.19 13:46
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8689
|1.8753
|3978
|2006.10.19 13:46
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8691
|1.8753
|3979
|2006.10.19 13:46
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8692
|1.8753
|3980
|2006.10.19 13:46
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8693
|1.8753
|3981
|2006.10.19 13:50
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8695
|1.8753
|3982
|2006.10.19 13:50
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8697
|1.8753
|3983
|2006.10.19 14:34
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8698
|1.8753
|3984
|2006.10.19 14:34
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8700
|1.8753
|3985
|2006.10.19 14:34
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8701
|1.8753
|3986
|2006.10.19 14:34
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8702
|1.8753
|3987
|2006.10.19 14:34
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8704
|1.8753
|3988
|2006.10.19 14:34
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8705
|1.8753
|3989
|2006.10.19 14:34
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8706
|1.8753
|3990
|2006.10.19 14:34
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8707
|1.8753
|3991
|2006.10.19 14:35
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8708
|1.8753
|3992
|2006.10.19 14:35
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8709
|1.8753
|3993
|2006.10.19 14:35
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8710
|1.8753
|3994
|2006.10.19 14:35
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8711
|1.8753
|3995
|2006.10.19 14:35
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8712
|1.8753
|3996
|2006.10.19 14:35
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8713
|1.8753
|3997
|2006.10.19 14:35
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8714
|1.8753
|3998
|2006.10.19 14:35
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8715
|1.8753
|3999
|2006.10.19 14:35
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8716
|1.8753
|4000
|2006.10.19 14:36
|modify
|459
|1.00
|1.8673
|1.8717
|1.8753
|4001
|2006.10.19 14:36
|t/p
|459
|1.00
|1.8753
|1.8717
|1.8753
|800.00
|42211.00
|4002
|2006.10.23 12:00
|sell
|460
|1.00
|1.8724
|1.8858
|1.8674
|4003
|2006.10.23 12:00
|sell
|461
|1.00
|1.8724
|1.8858
|1.8644
|4004
|2006.10.23 12:47
|modify
|460
|1.00
|1.8724
|1.8723
|1.8674
|4005
|2006.10.23 12:48
|modify
|460
|1.00
|1.8724
|1.8720
|1.8674
|4006
|2006.10.23 12:49
|modify
|460
|1.00
|1.8724
|1.8719
|1.8674
|4007
|2006.10.23 12:49
|modify
|460
|1.00
|1.8724
|1.8718
|1.8674
|4008
|2006.10.23 13:24
|modify
|460
|1.00
|1.8724
|1.8714
|1.8674
|4009
|2006.10.23 13:25
|modify
|460
|1.00
|1.8724
|1.8713
|1.8674
|4010
|2006.10.23 13:25
|modify
|460
|1.00
|1.8724
|1.8709
|1.8674
|4011
|2006.10.23 13:27
|modify
|460
|1.00
|1.8724
|1.8708
|1.8674
|4012
|2006.10.23 13:29
|modify
|460
|1.00
|1.8724
|1.8706
|1.8674
|4013
|2006.10.23 13:29
|modify
|461
|1.00
|1.8724
|1.8724
|1.8644
|4014
|2006.10.23 13:29
|modify
|460
|1.00
|1.8724
|1.8704
|1.8674
|4015
|2006.10.23 13:46
|s/l
|460
|1.00
|1.8704
|1.8704
|1.8674
|200.00
|42411.00
|4016
|2006.10.23 15:00
|s/l
|461
|1.00
|1.8724
|1.8724
|1.8644
|0.00
|42411.00
|4017
|2006.10.23 15:00
|sell
|462
|1.00
|1.8720
|1.8858
|1.8670
|4018
|2006.10.23 15:00
|sell
|463
|1.00
|1.8720
|1.8858
|1.8640
|4019
|2006.10.24 06:55
|modify
|462
|1.00
|1.8720
|1.8720
|1.8670
|4020
|2006.10.24 06:55
|modify
|462
|1.00
|1.8720
|1.8719
|1.8670
|4021
|2006.10.24 06:57
|modify
|462
|1.00
|1.8720
|1.8718
|1.8670
|4022
|2006.10.24 06:59
|modify
|462
|1.00
|1.8720
|1.8716
|1.8670
|4023
|2006.10.24 06:59
|modify
|462
|1.00
|1.8720
|1.8715
|1.8670
|4024
|2006.10.24 06:59
|modify
|462
|1.00
|1.8720
|1.8714
|1.8670
|4025
|2006.10.24 06:59
|modify
|462
|1.00
|1.8720
|1.8712
|1.8670
|4026
|2006.10.24 06:59
|modify
|462
|1.00
|1.8720
|1.8710
|1.8670
|4027
|2006.10.24 07:21
|modify
|462
|1.00
|1.8720
|1.8709
|1.8670
|4028
|2006.10.24 07:22
|modify
|462
|1.00
|1.8720
|1.8708
|1.8670
|4029
|2006.10.24 07:39
|s/l
|462
|1.00
|1.8708
|1.8708
|1.8670
|120.40
|42531.40
|4030
|2006.10.24 08:28
|modify
|463
|1.00
|1.8720
|1.8719
|1.8640
|4031
|2006.10.24 08:28
|modify
|463
|1.00
|1.8720
|1.8718
|1.8640
|4032
|2006.10.24 08:28
|modify
|463
|1.00
|1.8720
|1.8715
|1.8640
|4033
|2006.10.24 08:34
|modify
|463
|1.00
|1.8720
|1.8714
|1.8640
|4034
|2006.10.24 08:34
|modify
|463
|1.00
|1.8720
|1.8713
|1.8640
|4035
|2006.10.24 11:01
|modify
|463
|1.00
|1.8720
|1.8711
|1.8640
|4036
|2006.10.24 12:44
|s/l
|463
|1.00
|1.8711
|1.8711
|1.8640
|90.40
|42621.80
|4037
|2006.10.25 08:00
|buy
|464
|1.00
|1.8746
|1.8702
|1.8796
|4038
|2006.10.25 08:00
|buy
|465
|1.00
|1.8746
|1.8702
|1.8826
|4039
|2006.10.25 08:33
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8747
|1.8796
|4040
|2006.10.25 08:34
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8748
|1.8796
|4041
|2006.10.25 08:34
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8749
|1.8796
|4042
|2006.10.25 08:34
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8750
|1.8796
|4043
|2006.10.25 08:46
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8751
|1.8796
|4044
|2006.10.25 08:47
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8752
|1.8796
|4045
|2006.10.25 08:48
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8753
|1.8796
|4046
|2006.10.25 08:48
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8755
|1.8796
|4047
|2006.10.25 08:48
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8756
|1.8796
|4048
|2006.10.25 08:48
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8757
|1.8796
|4049
|2006.10.25 08:49
|modify
|464
|1.00
|1.8746
|1.8758
|1.8796
|4050
|2006.10.25 09:07
|s/l
|464
|1.00
|1.8758
|1.8758
|1.8796
|120.00
|42741.80
|4051
|2006.10.25 11:42
|modify
|465
|1.00
|1.8746
|1.8747
|1.8826
|4052
|2006.10.25 11:42
|modify
|465
|1.00
|1.8746
|1.8749
|1.8826
|4053
|2006.10.25 12:07
|modify
|465
|1.00
|1.8746
|1.8750
|1.8826
|4054
|2006.10.25 12:09
|modify
|465
|1.00
|1.8746
|1.8752
|1.8826
|4055
|2006.10.25 14:20
|s/l
|465
|1.00
|1.8752
|1.8752
|1.8826
|60.00
|42801.80
|4056
|2006.11.02 08:00
|sell
|466
|1.00
|1.9034
|1.9078
|1.8984
|4057
|2006.11.02 09:25
|s/l
|466
|1.00
|1.9078
|1.9078
|1.8984
|-440.00
|42361.80
|4058
|2006.11.02 09:25
|sell
|467
|1.00
|1.9074
|1.9118
|1.9024
|4059
|2006.11.03 07:40
|modify
|467
|1.00
|1.9074
|1.9074
|1.9024
|4060
|2006.11.03 07:42
|modify
|467
|1.00
|1.9074
|1.9072
|1.9024
|4061
|2006.11.03 07:42
|modify
|467
|1.00
|1.9074
|1.9071
|1.9024
|4062
|2006.11.03 07:42
|modify
|467
|1.00
|1.9074
|1.9068
|1.9024
|4063
|2006.11.03 07:46
|s/l
|467
|1.00
|1.9068
|1.9068
|1.9024
|60.40
|42422.20
|4064
|2006.11.03 16:00
|sell
|468
|1.00
|1.9005
|1.9135
|1.8955
|4065
|2006.11.03 16:00
|sell
|469
|1.00
|1.9005
|1.9135
|1.8925
|4066
|2006.11.06 08:09
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.9005
|1.8955
|4067
|2006.11.06 08:09
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.9003
|1.8955
|4068
|2006.11.06 08:13
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.9001
|1.8955
|4069
|2006.11.06 08:14
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.9000
|1.8955
|4070
|2006.11.06 08:22
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8999
|1.8955
|4071
|2006.11.06 08:22
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8998
|1.8955
|4072
|2006.11.06 08:22
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8996
|1.8955
|4073
|2006.11.06 08:23
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8994
|1.8955
|4074
|2006.11.06 08:56
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8992
|1.8955
|4075
|2006.11.06 08:57
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8991
|1.8955
|4076
|2006.11.06 08:57
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8990
|1.8955
|4077
|2006.11.06 08:57
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8988
|1.8955
|4078
|2006.11.06 09:10
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8987
|1.8955
|4079
|2006.11.06 09:30
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8986
|1.8955
|4080
|2006.11.06 09:30
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.9005
|1.8925
|4081
|2006.11.06 09:30
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8985
|1.8955
|4082
|2006.11.06 09:30
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.9004
|1.8925
|4083
|2006.11.06 09:30
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8984
|1.8955
|4084
|2006.11.06 09:30
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.9002
|1.8925
|4085
|2006.11.06 09:30
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8982
|1.8955
|4086
|2006.11.06 09:30
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.9001
|1.8925
|4087
|2006.11.06 09:30
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8981
|1.8955
|4088
|2006.11.06 09:30
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.9000
|1.8925
|4089
|2006.11.06 09:30
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8980
|1.8955
|4090
|2006.11.06 09:30
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.8999
|1.8925
|4091
|2006.11.06 09:30
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8979
|1.8955
|4092
|2006.11.06 09:30
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.8997
|1.8925
|4093
|2006.11.06 09:30
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8977
|1.8955
|4094
|2006.11.06 09:39
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.8995
|1.8925
|4095
|2006.11.06 09:39
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8975
|1.8955
|4096
|2006.11.06 09:40
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.8993
|1.8925
|4097
|2006.11.06 09:40
|modify
|468
|1.00
|1.9005
|1.8973
|1.8955
|4098
|2006.11.06 09:40
|t/p
|468
|1.00
|1.8955
|1.8973
|1.8955
|500.40
|42922.60
|4099
|2006.11.06 09:40
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.8990
|1.8925
|4100
|2006.11.06 09:45
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.8989
|1.8925
|4101
|2006.11.06 09:45
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.8988
|1.8925
|4102
|2006.11.06 09:45
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.8987
|1.8925
|4103
|2006.11.06 09:45
|modify
|469
|1.00
|1.9005
|1.8986
|1.8925
|4104
|2006.11.06 10:15
|s/l
|469
|1.00
|1.8986
|1.8986
|1.8925
|190.40
|43113.00
|4105
|2006.11.07 08:00
|buy
|470
|1.00
|1.9042
|1.8998
|1.9092
|4106
|2006.11.07 08:00
|buy
|471
|1.00
|1.9042
|1.8998
|1.9122
|4107
|2006.11.07 09:32
|modify
|470
|1.00
|1.9042
|1.9042
|1.9092
|4108
|2006.11.07 09:45
|modify
|470
|1.00
|1.9042
|1.9044
|1.9092
|4109
|2006.11.07 09:46
|modify
|470
|1.00
|1.9042
|1.9047
|1.9092
|4110
|2006.11.07 09:46
|modify
|470
|1.00
|1.9042
|1.9048
|1.9092
|4111
|2006.11.07 10:06
|s/l
|470
|1.00
|1.9048
|1.9048
|1.9092
|60.00
|43173.00
|4112
|2006.11.07 14:03
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9042
|1.9122
|4113
|2006.11.07 14:03
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9043
|1.9122
|4114
|2006.11.07 14:08
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9044
|1.9122
|4115
|2006.11.07 14:08
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9045
|1.9122
|4116
|2006.11.07 14:09
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9046
|1.9122
|4117
|2006.11.07 14:10
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9047
|1.9122
|4118
|2006.11.07 14:10
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9048
|1.9122
|4119
|2006.11.07 14:10
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9049
|1.9122
|4120
|2006.11.07 14:18
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9050
|1.9122
|4121
|2006.11.07 14:18
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9052
|1.9122
|4122
|2006.11.07 14:18
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9053
|1.9122
|4123
|2006.11.07 14:29
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9056
|1.9122
|4124
|2006.11.07 14:30
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9057
|1.9122
|4125
|2006.11.07 14:32
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9058
|1.9122
|4126
|2006.11.07 14:32
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9059
|1.9122
|4127
|2006.11.07 14:32
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9060
|1.9122
|4128
|2006.11.07 14:32
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9062
|1.9122
|4129
|2006.11.07 14:32
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9063
|1.9122
|4130
|2006.11.07 14:32
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9064
|1.9122
|4131
|2006.11.07 14:33
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9065
|1.9122
|4132
|2006.11.07 14:33
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9066
|1.9122
|4133
|2006.11.07 14:33
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9067
|1.9122
|4134
|2006.11.07 14:43
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9068
|1.9122
|4135
|2006.11.07 14:43
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9069
|1.9122
|4136
|2006.11.07 14:43
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9070
|1.9122
|4137
|2006.11.07 14:43
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9071
|1.9122
|4138
|2006.11.07 14:43
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9072
|1.9122
|4139
|2006.11.07 14:43
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9073
|1.9122
|4140
|2006.11.07 14:50
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9074
|1.9122
|4141
|2006.11.07 14:51
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9075
|1.9122
|4142
|2006.11.07 14:51
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9076
|1.9122
|4143
|2006.11.07 14:51
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9077
|1.9122
|4144
|2006.11.07 14:51
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9078
|1.9122
|4145
|2006.11.07 15:16
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9079
|1.9122
|4146
|2006.11.07 15:16
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9080
|1.9122
|4147
|2006.11.07 15:16
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9081
|1.9122
|4148
|2006.11.07 15:17
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9082
|1.9122
|4149
|2006.11.07 15:19
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9084
|1.9122
|4150
|2006.11.07 15:19
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9085
|1.9122
|4151
|2006.11.07 15:19
|modify
|471
|1.00
|1.9042
|1.9086
|1.9122
|4152
|2006.11.07 15:54
|s/l
|471
|1.00
|1.9086
|1.9086
|1.9122
|440.00
|43613.00
|4153
|2006.11.09 04:00
|sell
|472
|1.00
|1.9037
|1.9081
|1.8987
|4154
|2006.11.09 04:00
|sell
|473
|1.00
|1.9037
|1.9081
|1.8957
|4155
|2006.11.09 12:18
|modify
|472
|1.00
|1.9037
|1.9036
|1.8987
|4156
|2006.11.09 12:19
|modify
|472
|1.00
|1.9037
|1.9035
|1.8987
|4157
|2006.11.09 12:22
|s/l
|472
|1.00
|1.9035
|1.9035
|1.8987
|20.00
|43633.00
|4158
|2006.11.09 13:37
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9037
|1.8957
|4159
|2006.11.09 13:37
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9035
|1.8957
|4160
|2006.11.09 13:38
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9034
|1.8957
|4161
|2006.11.09 13:38
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9033
|1.8957
|4162
|2006.11.09 13:38
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9032
|1.8957
|4163
|2006.11.09 13:38
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9031
|1.8957
|4164
|2006.11.09 13:38
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9030
|1.8957
|4165
|2006.11.09 13:38
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9028
|1.8957
|4166
|2006.11.09 13:38
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9027
|1.8957
|4167
|2006.11.09 13:38
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9025
|1.8957
|4168
|2006.11.09 13:42
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9024
|1.8957
|4169
|2006.11.09 13:42
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9022
|1.8957
|4170
|2006.11.09 13:42
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9021
|1.8957
|4171
|2006.11.09 13:43
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9020
|1.8957
|4172
|2006.11.09 13:43
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9019
|1.8957
|4173
|2006.11.09 13:43
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9018
|1.8957
|4174
|2006.11.09 13:43
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9017
|1.8957
|4175
|2006.11.09 13:43
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9016
|1.8957
|4176
|2006.11.09 13:47
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9013
|1.8957
|4177
|2006.11.09 13:48
|modify
|473
|1.00
|1.9037
|1.9012
|1.8957
|4178
|2006.11.09 15:01
|s/l
|473
|1.00
|1.9012
|1.9012
|1.8957
|250.00
|43883.00
|4179
|2006.11.09 16:00
|sell
|474
|1.00
|1.8987
|1.9121
|1.8937
|4180
|2006.11.09 16:00
|sell
|475
|1.00
|1.8987
|1.9121
|1.8907
|4181
|2006.11.10 08:29
|s/l
|474
|1.00
|1.9121
|1.9121
|1.8937
|-1339.60
|42543.40
|4182
|2006.11.10 08:29
|s/l
|475
|1.00
|1.9121
|1.9121
|1.8907
|-1339.60
|41203.80
|4183
|2006.11.13 12:00
|sell
|476
|1.00
|1.9055
|1.9099
|1.9005
|4184
|2006.11.13 12:00
|sell
|477
|1.00
|1.9055
|1.9099
|1.8975
|4185
|2006.11.13 12:19
|modify
|476
|1.00
|1.9055
|1.9055
|1.9005
|4186
|2006.11.13 12:43
|s/l
|476
|1.00
|1.9055
|1.9055
|1.9005
|0.00
|41203.80
|4187
|2006.11.13 14:19
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9054
|1.8975
|4188
|2006.11.13 14:19
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9053
|1.8975
|4189
|2006.11.13 14:19
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9051
|1.8975
|4190
|2006.11.13 14:51
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9050
|1.8975
|4191
|2006.11.13 14:51
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9049
|1.8975
|4192
|2006.11.13 14:51
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9048
|1.8975
|4193
|2006.11.13 15:05
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9047
|1.8975
|4194
|2006.11.13 15:06
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9046
|1.8975
|4195
|2006.11.13 15:06
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9045
|1.8975
|4196
|2006.11.13 15:06
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9044
|1.8975
|4197
|2006.11.13 15:06
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9043
|1.8975
|4198
|2006.11.13 15:07
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9041
|1.8975
|4199
|2006.11.13 15:07
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9040
|1.8975
|4200
|2006.11.13 15:08
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9039
|1.8975
|4201
|2006.11.13 15:08
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9037
|1.8975
|4202
|2006.11.13 15:12
|modify
|477
|1.00
|1.9055
|1.9035
|1.8975
|4203
|2006.11.13 15:59
|s/l
|477
|1.00
|1.9035
|1.9035
|1.8975
|200.00
|41403.80
|4204
|2006.11.13 15:59
|sell
|478
|1.00
|1.9031
|1.9075
|1.8981
|4205
|2006.11.13 15:59
|sell
|479
|1.00
|1.9031
|1.9075
|1.8951
|4206
|2006.11.13 16:23
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9031
|1.8981
|4207
|2006.11.13 16:25
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9030
|1.8981
|4208
|2006.11.13 17:35
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9029
|1.8981
|4209
|2006.11.13 17:35
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9027
|1.8981
|4210
|2006.11.13 17:38
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9026
|1.8981
|4211
|2006.11.13 17:41
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9024
|1.8981
|4212
|2006.11.13 17:44
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9023
|1.8981
|4213
|2006.11.13 17:44
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9022
|1.8981
|4214
|2006.11.13 17:45
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9021
|1.8981
|4215
|2006.11.13 17:47
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9019
|1.8981
|4216
|2006.11.13 17:49
|modify
|478
|1.00
|1.9031
|1.9017
|1.8981
|4217
|2006.11.13 17:53
|s/l
|478
|1.00
|1.9017
|1.9017
|1.8981
|140.00
|41543.80
|4218
|2006.11.14 09:34
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9030
|1.8951
|4219
|2006.11.14 09:34
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9027
|1.8951
|4220
|2006.11.14 09:40
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9026
|1.8951
|4221
|2006.11.14 09:40
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9024
|1.8951
|4222
|2006.11.14 09:40
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9022
|1.8951
|4223
|2006.11.14 09:40
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9021
|1.8951
|4224
|2006.11.14 09:40
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9018
|1.8951
|4225
|2006.11.14 10:25
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9017
|1.8951
|4226
|2006.11.14 10:25
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9016
|1.8951
|4227
|2006.11.14 10:25
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9015
|1.8951
|4228
|2006.11.14 10:25
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9013
|1.8951
|4229
|2006.11.14 10:44
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9012
|1.8951
|4230
|2006.11.14 10:44
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9011
|1.8951
|4231
|2006.11.14 10:44
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9009
|1.8951
|4232
|2006.11.14 10:45
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9008
|1.8951
|4233
|2006.11.14 10:46
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9007
|1.8951
|4234
|2006.11.14 10:46
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9006
|1.8951
|4235
|2006.11.14 10:46
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9005
|1.8951
|4236
|2006.11.14 10:48
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9003
|1.8951
|4237
|2006.11.14 11:00
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9002
|1.8951
|4238
|2006.11.14 11:01
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.9001
|1.8951
|4239
|2006.11.14 11:20
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.8999
|1.8951
|4240
|2006.11.14 11:20
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.8998
|1.8951
|4241
|2006.11.14 11:20
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.8997
|1.8951
|4242
|2006.11.14 11:20
|modify
|479
|1.00
|1.9031
|1.8995
|1.8951
|4243
|2006.11.14 13:30
|s/l
|479
|1.00
|1.8995
|1.8995
|1.8951
|360.40
|41904.20
|4244
|2006.11.17 16:00
|buy
|480
|1.00
|1.8945
|1.8835
|1.8995
|4245
|2006.11.17 16:00
|buy
|481
|1.00
|1.8945
|1.8835
|1.9025
|4246
|2006.11.20 02:24
|modify
|480
|1.00
|1.8945
|1.8945
|1.8995
|4247
|2006.11.20 03:04
|s/l
|480
|1.00
|1.8945
|1.8945
|1.8995
|-1.15
|41903.05
|4248
|2006.11.20 09:56
|modify
|481
|1.00
|1.8945
|1.8945
|1.9025
|4249
|2006.11.20 09:56
|modify
|481
|1.00
|1.8945
|1.8947
|1.9025
|4250
|2006.11.20 10:07
|modify
|481
|1.00
|1.8945
|1.8948
|1.9025
|4251
|2006.11.20 10:07
|modify
|481
|1.00
|1.8945
|1.8949
|1.9025
|4252
|2006.11.20 12:01
|s/l
|481
|1.00
|1.8949
|1.8949
|1.9025
|38.85
|41941.90
|4253
|2006.12.05 12:00
|sell
|482
|1.00
|1.9748
|1.9844
|1.9698
|4254
|2006.12.05 15:01
|modify
|482
|1.00
|1.9748
|1.9748
|1.9698
|4255
|2006.12.05 15:01
|modify
|482
|1.00
|1.9748
|1.9747
|1.9698
|4256
|2006.12.05 15:01
|modify
|482
|1.00
|1.9748
|1.9746
|1.9698
|4257
|2006.12.05 15:01
|modify
|482
|1.00
|1.9748
|1.9745
|1.9698
|4258
|2006.12.05 15:01
|modify
|482
|1.00
|1.9748
|1.9744
|1.9698
|4259
|2006.12.05 15:01
|modify
|482
|1.00
|1.9748
|1.9743
|1.9698
|4260
|2006.12.05 15:01
|modify
|482
|1.00
|1.9748
|1.9742
|1.9698
|4261
|2006.12.05 15:01
|modify
|482
|1.00
|1.9748
|1.9741
|1.9698
|4262
|2006.12.05 15:01
|modify
|482
|1.00
|1.9748
|1.9739
|1.9698
|4263
|2006.12.05 15:03
|s/l
|482
|1.00
|1.9739
|1.9739
|1.9698
|90.00
|42031.90
|4264
|2006.12.05 15:03
|sell
|483
|1.00
|1.9735
|1.9844
|1.9685
|4265
|2006.12.05 15:11
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9735
|1.9685
|4266
|2006.12.05 15:11
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9734
|1.9685
|4267
|2006.12.05 15:11
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9733
|1.9685
|4268
|2006.12.05 15:11
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9730
|1.9685
|4269
|2006.12.05 15:12
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9726
|1.9685
|4270
|2006.12.05 15:12
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9724
|1.9685
|4271
|2006.12.05 15:12
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9722
|1.9685
|4272
|2006.12.05 15:12
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9719
|1.9685
|4273
|2006.12.05 15:12
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9715
|1.9685
|4274
|2006.12.05 15:13
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9714
|1.9685
|4275
|2006.12.05 15:13
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9713
|1.9685
|4276
|2006.12.05 15:13
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9712
|1.9685
|4277
|2006.12.05 15:13
|modify
|483
|1.00
|1.9735
|1.9711
|1.9685
|4278
|2006.12.05 15:15
|s/l
|483
|1.00
|1.9711
|1.9711
|1.9685
|240.00
|42271.90
|4279
|2006.12.05 15:15
|sell
|484
|1.00
|1.9708
|1.9844
|1.9658
|4280
|2006.12.05 15:22
|modify
|484
|1.00
|1.9708
|1.9706
|1.9658
|4281
|2006.12.05 15:23
|modify
|484
|1.00
|1.9708
|1.9705
|1.9658
|4282
|2006.12.05 15:23
|modify
|484
|1.00
|1.9708
|1.9704
|1.9658
|4283
|2006.12.05 15:24
|s/l
|484
|1.00
|1.9704
|1.9704
|1.9658
|40.00
|42311.90
|4284
|2006.12.05 15:24
|sell
|485
|1.00
|1.9700
|1.9844
|1.9650
|4285
|2006.12.05 15:24
|sell
|486
|1.00
|1.9700
|1.9844
|1.9620
|4286
|2006.12.05 15:27
|modify
|485
|1.00
|1.9700
|1.9698
|1.9650
|4287
|2006.12.05 15:28
|modify
|485
|1.00
|1.9700
|1.9696
|1.9650
|4288
|2006.12.05 15:34
|s/l
|485
|1.00
|1.9696
|1.9696
|1.9650
|40.00
|42351.90
|4289
|2006.12.06 09:30
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9697
|1.9620
|4290
|2006.12.06 09:31
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9695
|1.9620
|4291
|2006.12.06 09:31
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9694
|1.9620
|4292
|2006.12.06 09:39
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9693
|1.9620
|4293
|2006.12.06 09:39
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9692
|1.9620
|4294
|2006.12.06 09:39
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9689
|1.9620
|4295
|2006.12.06 09:39
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9688
|1.9620
|4296
|2006.12.06 09:39
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9686
|1.9620
|4297
|2006.12.06 09:39
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9684
|1.9620
|4298
|2006.12.06 09:39
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9681
|1.9620
|4299
|2006.12.06 09:40
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9680
|1.9620
|4300
|2006.12.06 09:40
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9679
|1.9620
|4301
|2006.12.06 09:40
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9677
|1.9620
|4302
|2006.12.06 09:40
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9676
|1.9620
|4303
|2006.12.06 09:40
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9673
|1.9620
|4304
|2006.12.06 09:40
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9672
|1.9620
|4305
|2006.12.06 09:40
|modify
|486
|1.00
|1.9700
|1.9669
|1.9620
|4306
|2006.12.06 11:28
|s/l
|486
|1.00
|1.9669
|1.9669
|1.9620
|310.40
|42662.30
|4307
|2006.12.12 00:00
|buy
|487
|1.00
|1.9600
|1.9556
|1.9650
|4308
|2006.12.12 02:57
|modify
|487
|1.00
|1.9600
|1.9600
|1.9650
|4309
|2006.12.12 02:57
|modify
|487
|1.00
|1.9600
|1.9601
|1.9650
|4310
|2006.12.12 02:57
|modify
|487
|1.00
|1.9600
|1.9603
|1.9650
|4311
|2006.12.12 02:58
|modify
|487
|1.00
|1.9600
|1.9604
|1.9650
|4312
|2006.12.12 03:02
|modify
|487
|1.00
|1.9600
|1.9605
|1.9650
|4313
|2006.12.12 03:03
|modify
|487
|1.00
|1.9600
|1.9606
|1.9650
|4314
|2006.12.12 03:03
|modify
|487
|1.00
|1.9600
|1.9607
|1.9650
|4315
|2006.12.12 03:04
|modify
|487
|1.00
|1.9600
|1.9608
|1.9650
|4316
|2006.12.12 04:14
|modify
|487
|1.00
|1.9600
|1.9609
|1.9650
|4317
|2006.12.12 04:36
|modify
|487
|1.00
|1.9600
|1.9610
|1.9650
|4318
|2006.12.12 04:48
|s/l
|487
|1.00
|1.9610
|1.9610
|1.9650
|100.00
|42762.30
|4319
|2006.12.14 12:00
|sell
|488
|1.00
|1.9633
|1.9727
|1.9583
|4320
|2006.12.14 12:00
|sell
|489
|1.00
|1.9633
|1.9727
|1.9553
|4321
|2006.12.14 13:31
|modify
|488
|1.00
|1.9633
|1.9633
|1.9583
|4322
|2006.12.14 13:31
|modify
|488
|1.00
|1.9633
|1.9632
|1.9583
|4323
|2006.12.14 13:31
|modify
|488
|1.00
|1.9633
|1.9631
|1.9583
|4324
|2006.12.14 13:31
|modify
|488
|1.00
|1.9633
|1.9629
|1.9583
|4325
|2006.12.14 13:31
|modify
|488
|1.00
|1.9633
|1.9628
|1.9583
|4326
|2006.12.14 13:36
|modify
|488
|1.00
|1.9633
|1.9627
|1.9583
|4327
|2006.12.14 13:36
|modify
|488
|1.00
|1.9633
|1.9623
|1.9583
|4328
|2006.12.14 13:39
|s/l
|488
|1.00
|1.9623
|1.9623
|1.9583
|100.00
|42862.30
|4329
|2006.12.14 15:26
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9632
|1.9553
|4330
|2006.12.14 15:26
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9630
|1.9553
|4331
|2006.12.14 15:27
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9629
|1.9553
|4332
|2006.12.14 15:27
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9627
|1.9553
|4333
|2006.12.14 15:27
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9626
|1.9553
|4334
|2006.12.14 15:27
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9624
|1.9553
|4335
|2006.12.14 15:30
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9622
|1.9553
|4336
|2006.12.14 15:30
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9621
|1.9553
|4337
|2006.12.14 15:30
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9619
|1.9553
|4338
|2006.12.14 15:31
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9618
|1.9553
|4339
|2006.12.14 15:31
|modify
|489
|1.00
|1.9633
|1.9617
|1.9553
|4340
|2006.12.14 15:54
|s/l
|489
|1.00
|1.9617
|1.9617
|1.9553
|160.00
|43022.30
|4341
|2006.12.14 15:54
|sell
|490
|1.00
|1.9613
|1.9727
|1.9563
|4342
|2006.12.14 15:54
|sell
|491
|1.00
|1.9613
|1.9727
|1.9533
|4343
|2006.12.14 19:00
|modify
|490
|1.00
|1.9613
|1.9613
|1.9563
|4344
|2006.12.14 19:13
|s/l
|490
|1.00
|1.9613
|1.9613
|1.9563
|0.00
|43022.30
|4345
|2006.12.15 09:31
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9611
|1.9533
|4346
|2006.12.15 09:31
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9610
|1.9533
|4347
|2006.12.15 09:31
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9608
|1.9533
|4348
|2006.12.15 09:31
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9606
|1.9533
|4349
|2006.12.15 09:48
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9605
|1.9533
|4350
|2006.12.15 09:48
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9604
|1.9533
|4351
|2006.12.15 09:48
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9603
|1.9533
|4352
|2006.12.15 09:48
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9601
|1.9533
|4353
|2006.12.15 09:49
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9600
|1.9533
|4354
|2006.12.15 09:49
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9599
|1.9533
|4355
|2006.12.15 09:49
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9597
|1.9533
|4356
|2006.12.15 09:49
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9596
|1.9533
|4357
|2006.12.15 09:52
|modify
|491
|1.00
|1.9613
|1.9595
|1.9533
|4358
|2006.12.15 13:30
|s/l
|491
|1.00
|1.9595
|1.9595
|1.9533
|180.40
|43202.70
|4359
|2006.12.19 12:00
|buy
|492
|1.00
|1.9636
|1.9435
|1.9686
|4360
|2006.12.19 12:00
|buy
|493
|1.00
|1.9636
|1.9435
|1.9716
|4361
|2006.12.19 16:48
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9636
|1.9686
|4362
|2006.12.19 16:48
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9637
|1.9686
|4363
|2006.12.19 16:50
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9638
|1.9686
|4364
|2006.12.19 16:50
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9639
|1.9686
|4365
|2006.12.19 16:51
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9640
|1.9686
|4366
|2006.12.19 16:51
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9641
|1.9686
|4367
|2006.12.19 16:52
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9643
|1.9686
|4368
|2006.12.19 16:52
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9644
|1.9686
|4369
|2006.12.19 16:52
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9645
|1.9686
|4370
|2006.12.19 16:56
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9647
|1.9686
|4371
|2006.12.19 16:56
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9648
|1.9686
|4372
|2006.12.19 16:59
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9650
|1.9686
|4373
|2006.12.19 17:00
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9651
|1.9686
|4374
|2006.12.19 17:00
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9652
|1.9686
|4375
|2006.12.19 17:21
|modify
|492
|1.00
|1.9636
|1.9653
|1.9686
|4376
|2006.12.19 17:26
|s/l
|492
|1.00
|1.9653
|1.9653
|1.9686
|170.00
|43372.70
|4377
|2006.12.19 17:56
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9636
|1.9716
|4378
|2006.12.19 17:56
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9637
|1.9716
|4379
|2006.12.19 17:56
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9638
|1.9716
|4380
|2006.12.19 18:06
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9639
|1.9716
|4381
|2006.12.19 18:08
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9640
|1.9716
|4382
|2006.12.19 18:13
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9641
|1.9716
|4383
|2006.12.19 18:19
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9643
|1.9716
|4384
|2006.12.19 18:19
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9644
|1.9716
|4385
|2006.12.19 18:31
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9647
|1.9716
|4386
|2006.12.19 18:31
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9650
|1.9716
|4387
|2006.12.19 18:31
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9653
|1.9716
|4388
|2006.12.19 18:32
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9654
|1.9716
|4389
|2006.12.19 18:33
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9655
|1.9716
|4390
|2006.12.19 18:33
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9656
|1.9716
|4391
|2006.12.19 18:33
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9658
|1.9716
|4392
|2006.12.19 18:33
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9659
|1.9716
|4393
|2006.12.19 18:33
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9661
|1.9716
|4394
|2006.12.19 18:33
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9662
|1.9716
|4395
|2006.12.19 18:33
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9663
|1.9716
|4396
|2006.12.19 19:01
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9665
|1.9716
|4397
|2006.12.19 23:22
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9666
|1.9716
|4398
|2006.12.19 23:26
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9667
|1.9716
|4399
|2006.12.19 23:26
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9668
|1.9716
|4400
|2006.12.19 23:27
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9669
|1.9716
|4401
|2006.12.19 23:31
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9671
|1.9716
|4402
|2006.12.19 23:31
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9672
|1.9716
|4403
|2006.12.19 23:32
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9673
|1.9716
|4404
|2006.12.19 23:41
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9674
|1.9716
|4405
|2006.12.19 23:41
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9675
|1.9716
|4406
|2006.12.19 23:41
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9676
|1.9716
|4407
|2006.12.19 23:44
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9677
|1.9716
|4408
|2006.12.19 23:46
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9678
|1.9716
|4409
|2006.12.20 00:54
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9679
|1.9716
|4410
|2006.12.20 00:54
|modify
|493
|1.00
|1.9636
|1.9680
|1.9716
|4411
|2006.12.20 00:54
|t/p
|493
|1.00
|1.9716
|1.9680
|1.9716
|798.85
|44171.55
|4412
|2006.12.21 12:00
|sell
|494
|1.00
|1.9627
|1.9747
|1.9577
|4413
|2006.12.21 12:00
|sell
|495
|1.00
|1.9627
|1.9747
|1.9547
|4414
|2006.12.21 13:20
|modify
|494
|1.00
|1.9627
|1.9625
|1.9577
|4415
|2006.12.21 13:20
|modify
|494
|1.00
|1.9627
|1.9623
|1.9577
|4416
|2006.12.21 13:20
|modify
|494
|1.00
|1.9627
|1.9622
|1.9577
|4417
|2006.12.21 13:20
|modify
|494
|1.00
|1.9627
|1.9621
|1.9577
|4418
|2006.12.21 13:20
|modify
|494
|1.00
|1.9627
|1.9620
|1.9577
|4419
|2006.12.21 13:20
|modify
|494
|1.00
|1.9627
|1.9618
|1.9577
|4420
|2006.12.21 13:21
|modify
|494
|1.00
|1.9627
|1.9616
|1.9577
|4421
|2006.12.21 13:21
|modify
|494
|1.00
|1.9627
|1.9615
|1.9577
|4422
|2006.12.21 13:21
|modify
|494
|1.00
|1.9627
|1.9614
|1.9577
|4423
|2006.12.21 13:30
|s/l
|494
|1.00
|1.9614
|1.9614
|1.9577
|130.00
|44301.55
|4424
|2006.12.21 13:36
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9626
|1.9547
|4425
|2006.12.21 13:37
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9625
|1.9547
|4426
|2006.12.21 13:37
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9624
|1.9547
|4427
|2006.12.21 13:37
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9622
|1.9547
|4428
|2006.12.21 13:37
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9621
|1.9547
|4429
|2006.12.21 14:33
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9620
|1.9547
|4430
|2006.12.21 14:33
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9619
|1.9547
|4431
|2006.12.21 14:34
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9618
|1.9547
|4432
|2006.12.21 14:34
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9616
|1.9547
|4433
|2006.12.21 14:34
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9614
|1.9547
|4434
|2006.12.21 14:34
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9613
|1.9547
|4435
|2006.12.21 14:35
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9611
|1.9547
|4436
|2006.12.21 14:35
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9610
|1.9547
|4437
|2006.12.21 14:35
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9609
|1.9547
|4438
|2006.12.21 14:35
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9608
|1.9547
|4439
|2006.12.21 14:35
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9607
|1.9547
|4440
|2006.12.21 14:36
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9606
|1.9547
|4441
|2006.12.21 14:38
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9604
|1.9547
|4442
|2006.12.21 14:38
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9602
|1.9547
|4443
|2006.12.21 14:38
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9601
|1.9547
|4444
|2006.12.21 14:38
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9600
|1.9547
|4445
|2006.12.21 14:38
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9599
|1.9547
|4446
|2006.12.21 14:38
|modify
|495
|1.00
|1.9627
|1.9596
|1.9547
|4447
|2006.12.21 15:09
|s/l
|495
|1.00
|1.9596
|1.9596
|1.9547
|310.00
|44611.55
|4448
|2006.12.21 15:09
|sell
|496
|1.00
|1.9592
|1.9747
|1.9542
|4449
|2006.12.21 15:09
|sell
|497
|1.00
|1.9592
|1.9747
|1.9512
|4450
|2006.12.22 15:26
|modify
|496
|1.00
|1.9592
|1.9592
|1.9542
|4451
|2006.12.22 15:26
|modify
|496
|1.00
|1.9592
|1.9591
|1.9542
|4452
|2006.12.22 15:26
|modify
|496
|1.00
|1.9592
|1.9587
|1.9542
|4453
|2006.12.22 15:29
|s/l
|496
|1.00
|1.9587
|1.9587
|1.9542
|50.40
|44661.95
|4454
|2006.12.26 13:58
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9592
|1.9512
|4455
|2006.12.26 14:04
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9589
|1.9512
|4456
|2006.12.26 17:28
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9588
|1.9512
|4457
|2006.12.26 17:28
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9587
|1.9512
|4458
|2006.12.26 17:28
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9585
|1.9512
|4459
|2006.12.26 17:29
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9584
|1.9512
|4460
|2006.12.26 17:30
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9583
|1.9512
|4461
|2006.12.26 17:33
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9580
|1.9512
|4462
|2006.12.26 17:34
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9579
|1.9512
|4463
|2006.12.26 17:34
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9578
|1.9512
|4464
|2006.12.26 17:34
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9577
|1.9512
|4465
|2006.12.26 17:34
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9575
|1.9512
|4466
|2006.12.26 17:34
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9573
|1.9512
|4467
|2006.12.26 17:35
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9572
|1.9512
|4468
|2006.12.26 17:35
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9571
|1.9512
|4469
|2006.12.26 17:35
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9569
|1.9512
|4470
|2006.12.26 17:52
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9568
|1.9512
|4471
|2006.12.26 17:53
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9567
|1.9512
|4472
|2006.12.26 17:53
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9565
|1.9512
|4473
|2006.12.26 17:55
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9560
|1.9512
|4474
|2006.12.26 18:00
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9558
|1.9512
|4475
|2006.12.26 18:02
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9557
|1.9512
|4476
|2006.12.26 18:22
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9554
|1.9512
|4477
|2006.12.26 18:22
|modify
|497
|1.00
|1.9592
|1.9553
|1.9512
|4478
|2006.12.26 23:56
|s/l
|497
|1.00
|1.9553
|1.9553
|1.9512
|391.20
|45053.15
|4479
|2006.12.27 12:00
|buy
|498
|1.00
|1.9613
|1.9516
|1.9663
|4480
|2006.12.27 12:00
|buy
|499
|1.00
|1.9613
|1.9516
|1.9693
|4481
|2006.12.27 12:54
|modify
|498
|1.00
|1.9613
|1.9613
|1.9663
|4482
|2006.12.27 12:54
|modify
|498
|1.00
|1.9613
|1.9614
|1.9663
|4483
|2006.12.27 12:54
|modify
|498
|1.00
|1.9613
|1.9616
|1.9663
|4484
|2006.12.27 12:57
|s/l
|498
|1.00
|1.9616
|1.9616
|1.9663
|30.00
|45083.15
|4485
|2006.12.28 13:26
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9615
|1.9693
|4486
|2006.12.28 13:26
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9617
|1.9693
|4487
|2006.12.28 13:26
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9622
|1.9693
|4488
|2006.12.28 13:27
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9623
|1.9693
|4489
|2006.12.28 13:27
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9624
|1.9693
|4490
|2006.12.28 13:31
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9625
|1.9693
|4491
|2006.12.28 13:31
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9626
|1.9693
|4492
|2006.12.28 13:32
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9627
|1.9693
|4493
|2006.12.28 13:32
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9628
|1.9693
|4494
|2006.12.28 13:36
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9629
|1.9693
|4495
|2006.12.28 13:36
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9632
|1.9693
|4496
|2006.12.28 13:36
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9634
|1.9693
|4497
|2006.12.28 13:36
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9636
|1.9693
|4498
|2006.12.28 13:37
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9641
|1.9693
|4499
|2006.12.28 13:37
|modify
|499
|1.00
|1.9613
|1.9642
|1.9693
|4500
|2006.12.28 14:53
|s/l
|499
|1.00
|1.9642
|1.9642
|1.9693
|286.55
|45369.70
|4501
|2006.12.28 14:53
|buy
|500
|1.00
|1.9646
|1.9530
|1.9696
|4502
|2006.12.28 14:53
|buy
|501
|1.00
|1.9646
|1.9530
|1.9726
|4503
|2006.12.29 07:07
|modify
|500
|1.00
|1.9646
|1.9646
|1.9696
|4504
|2006.12.29 07:07
|modify
|500
|1.00
|1.9646
|1.9647
|1.9696
|4505
|2006.12.29 07:08
|modify
|500
|1.00
|1.9646
|1.9648
|1.9696
|4506
|2006.12.29 07:13
|modify
|500
|1.00
|1.9646
|1.9650
|1.9696
|4507
|2006.12.29 07:14
|modify
|500
|1.00
|1.9646
|1.9651
|1.9696
|4508
|2006.12.29 07:14
|modify
|500
|1.00
|1.9646
|1.9652
|1.9696
|4509
|2006.12.29 07:35
|modify
|500
|1.00
|1.9646
|1.9653
|1.9696
|4510
|2006.12.29 07:35
|modify
|500
|1.00
|1.9646
|1.9654
|1.9696
|4511
|2006.12.29 07:42
|s/l
|500
|1.00
|1.9654
|1.9654
|1.9696
|78.85
|45448.55
|4512
|2007.01.02 07:28
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9646
|1.9726
|4513
|2007.01.02 07:28
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9648
|1.9726
|4514
|2007.01.02 07:28
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9649
|1.9726
|4515
|2007.01.02 07:28
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9651
|1.9726
|4516
|2007.01.02 07:29
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9652
|1.9726
|4517
|2007.01.02 07:29
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9653
|1.9726
|4518
|2007.01.02 07:29
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9654
|1.9726
|4519
|2007.01.02 07:31
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9655
|1.9726
|4520
|2007.01.02 07:31
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9657
|1.9726
|4521
|2007.01.02 07:32
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9658
|1.9726
|4522
|2007.01.02 07:32
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9659
|1.9726
|4523
|2007.01.02 07:32
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9660
|1.9726
|4524
|2007.01.02 07:33
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9661
|1.9726
|4525
|2007.01.02 07:33
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9662
|1.9726
|4526
|2007.01.02 07:33
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9663
|1.9726
|4527
|2007.01.02 07:33
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9665
|1.9726
|4528
|2007.01.02 08:25
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9666
|1.9726
|4529
|2007.01.02 08:25
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9667
|1.9726
|4530
|2007.01.02 08:25
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9668
|1.9726
|4531
|2007.01.02 08:26
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9669
|1.9726
|4532
|2007.01.02 08:26
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9670
|1.9726
|4533
|2007.01.02 08:26
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9673
|1.9726
|4534
|2007.01.02 08:26
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9674
|1.9726
|4535
|2007.01.02 08:26
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9676
|1.9726
|4536
|2007.01.02 08:26
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9677
|1.9726
|4537
|2007.01.02 08:26
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9678
|1.9726
|4538
|2007.01.02 08:26
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9680
|1.9726
|4539
|2007.01.02 08:27
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9681
|1.9726
|4540
|2007.01.02 08:27
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9683
|1.9726
|4541
|2007.01.02 08:27
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9685
|1.9726
|4542
|2007.01.02 08:27
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9688
|1.9726
|4543
|2007.01.02 08:27
|modify
|501
|1.00
|1.9646
|1.9690
|1.9726
|4544
|2007.01.02 08:27
|t/p
|501
|1.00
|1.9726
|1.9690
|1.9726
|796.55
|46245.10
|4545
|2007.01.03 12:00
|sell
|502
|1.00
|1.9593
|1.9750
|1.9543
|4546
|2007.01.03 12:00
|sell
|503
|1.00
|1.9593
|1.9750
|1.9513
|4547
|2007.01.03 14:22
|modify
|502
|1.00
|1.9593
|1.9593
|1.9543
|4548
|2007.01.03 14:29
|s/l
|502
|1.00
|1.9593
|1.9593
|1.9543
|0.00
|46245.10
|4549
|2007.01.03 15:00
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9593
|1.9513
|4550
|2007.01.03 15:00
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9591
|1.9513
|4551
|2007.01.03 15:00
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9588
|1.9513
|4552
|2007.01.03 15:01
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9587
|1.9513
|4553
|2007.01.03 15:01
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9586
|1.9513
|4554
|2007.01.03 15:01
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9585
|1.9513
|4555
|2007.01.03 15:01
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9583
|1.9513
|4556
|2007.01.03 15:01
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9582
|1.9513
|4557
|2007.01.03 15:01
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9581
|1.9513
|4558
|2007.01.03 15:01
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9579
|1.9513
|4559
|2007.01.03 15:01
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9577
|1.9513
|4560
|2007.01.03 15:04
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9575
|1.9513
|4561
|2007.01.03 15:05
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9574
|1.9513
|4562
|2007.01.03 15:06
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9573
|1.9513
|4563
|2007.01.03 15:06
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9572
|1.9513
|4564
|2007.01.03 15:06
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9571
|1.9513
|4565
|2007.01.03 15:06
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9569
|1.9513
|4566
|2007.01.03 15:06
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9568
|1.9513
|4567
|2007.01.03 15:06
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9566
|1.9513
|4568
|2007.01.03 15:06
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9564
|1.9513
|4569
|2007.01.03 15:06
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9563
|1.9513
|4570
|2007.01.03 15:06
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9561
|1.9513
|4571
|2007.01.03 15:06
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9558
|1.9513
|4572
|2007.01.03 15:08
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9557
|1.9513
|4573
|2007.01.03 15:08
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9555
|1.9513
|4574
|2007.01.03 15:08
|modify
|503
|1.00
|1.9593
|1.9552
|1.9513
|4575
|2007.01.03 15:08
|t/p
|503
|1.00
|1.9513
|1.9552
|1.9513
|800.00
|47045.10
|4576
|2007.01.03 15:08
|sell
|504
|1.00
|1.9507
|1.9750
|1.9457
|4577
|2007.01.03 15:08
|sell
|505
|1.00
|1.9507
|1.9750
|1.9427
|4578
|2007.01.03 16:28
|modify
|504
|1.00
|1.9507
|1.9507
|1.9457
|4579
|2007.01.03 16:31
|modify
|504
|1.00
|1.9507
|1.9506
|1.9457
|4580
|2007.01.03 16:32
|modify
|504
|1.00
|1.9507
|1.9505
|1.9457
|4581
|2007.01.03 16:32
|modify
|504
|1.00
|1.9507
|1.9504
|1.9457
|4582
|2007.01.03 16:32
|modify
|504
|1.00
|1.9507
|1.9503
|1.9457
|4583
|2007.01.03 16:32
|modify
|504
|1.00
|1.9507
|1.9502
|1.9457
|4584
|2007.01.03 16:47
|s/l
|504
|1.00
|1.9502
|1.9502
|1.9457
|50.00
|47095.10
|4585
|2007.01.04 08:12
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9507
|1.9427
|4586
|2007.01.04 08:12
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9503
|1.9427
|4587
|2007.01.04 08:13
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9502
|1.9427
|4588
|2007.01.04 08:13
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9500
|1.9427
|4589
|2007.01.04 08:14
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9497
|1.9427
|4590
|2007.01.04 08:14
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9495
|1.9427
|4591
|2007.01.04 08:14
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9494
|1.9427
|4592
|2007.01.04 08:24
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9492
|1.9427
|4593
|2007.01.04 08:27
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9488
|1.9427
|4594
|2007.01.04 08:33
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9487
|1.9427
|4595
|2007.01.04 08:33
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9484
|1.9427
|4596
|2007.01.04 08:39
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9483
|1.9427
|4597
|2007.01.04 08:39
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9481
|1.9427
|4598
|2007.01.04 08:39
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9478
|1.9427
|4599
|2007.01.04 08:49
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9474
|1.9427
|4600
|2007.01.04 08:49
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9472
|1.9427
|4601
|2007.01.04 08:49
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9467
|1.9427
|4602
|2007.01.04 08:49
|modify
|505
|1.00
|1.9507
|1.9464
|1.9427
|4603
|2007.01.04 08:49
|t/p
|505
|1.00
|1.9427
|1.9464
|1.9427
|801.20
|47896.30
|4604
|2007.01.08 20:00
|buy
|506
|1.00
|1.9382
|1.9262
|1.9432
|4605
|2007.01.08 23:52
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9382
|1.9432
|4606
|2007.01.08 23:54
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9383
|1.9432
|4607
|2007.01.08 23:54
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9384
|1.9432
|4608
|2007.01.09 00:01
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9385
|1.9432
|4609
|2007.01.09 00:02
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9387
|1.9432
|4610
|2007.01.09 00:02
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9388
|1.9432
|4611
|2007.01.09 00:02
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9389
|1.9432
|4612
|2007.01.09 00:02
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9390
|1.9432
|4613
|2007.01.09 00:02
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9391
|1.9432
|4614
|2007.01.09 00:04
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9392
|1.9432
|4615
|2007.01.09 00:04
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9393
|1.9432
|4616
|2007.01.09 00:05
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9394
|1.9432
|4617
|2007.01.09 00:05
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9395
|1.9432
|4618
|2007.01.09 00:05
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9396
|1.9432
|4619
|2007.01.09 00:05
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9397
|1.9432
|4620
|2007.01.09 00:05
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9398
|1.9432
|4621
|2007.01.09 00:05
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9399
|1.9432
|4622
|2007.01.09 00:05
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9400
|1.9432
|4623
|2007.01.09 00:12
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9401
|1.9432
|4624
|2007.01.09 00:12
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9402
|1.9432
|4625
|2007.01.09 00:12
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9403
|1.9432
|4626
|2007.01.09 00:12
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9404
|1.9432
|4627
|2007.01.09 00:14
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9405
|1.9432
|4628
|2007.01.09 00:14
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9408
|1.9432
|4629
|2007.01.09 00:19
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9409
|1.9432
|4630
|2007.01.09 00:20
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9411
|1.9432
|4631
|2007.01.09 00:29
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9412
|1.9432
|4632
|2007.01.09 00:44
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9413
|1.9432
|4633
|2007.01.09 00:47
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9414
|1.9432
|4634
|2007.01.09 00:47
|modify
|506
|1.00
|1.9382
|1.9416
|1.9432
|4635
|2007.01.09 00:47
|t/p
|506
|1.00
|1.9432
|1.9416
|1.9432
|498.85
|48395.15
|4636
|2007.01.10 04:00
|sell
|507
|1.00
|1.9363
|1.9454
|1.9313
|4637
|2007.01.10 04:00
|sell
|508
|1.00
|1.9363
|1.9454
|1.9283
|4638
|2007.01.10 15:09
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9361
|1.9313
|4639
|2007.01.10 15:12
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9360
|1.9313
|4640
|2007.01.10 15:13
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9359
|1.9313
|4641
|2007.01.10 15:13
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9358
|1.9313
|4642
|2007.01.10 15:13
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9355
|1.9313
|4643
|2007.01.10 15:13
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9353
|1.9313
|4644
|2007.01.10 15:13
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9350
|1.9313
|4645
|2007.01.10 15:14
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9349
|1.9313
|4646
|2007.01.10 15:14
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9348
|1.9313
|4647
|2007.01.10 15:15
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9346
|1.9313
|4648
|2007.01.10 15:15
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9344
|1.9313
|4649
|2007.01.10 15:15
|modify
|508
|1.00
|1.9363
|1.9363
|1.9283
|4650
|2007.01.10 15:15
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9343
|1.9313
|4651
|2007.01.10 15:26
|modify
|508
|1.00
|1.9363
|1.9361
|1.9283
|4652
|2007.01.10 15:26
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9341
|1.9313
|4653
|2007.01.10 15:26
|modify
|508
|1.00
|1.9363
|1.9360
|1.9283
|4654
|2007.01.10 15:26
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9340
|1.9313
|4655
|2007.01.10 15:26
|modify
|508
|1.00
|1.9363
|1.9358
|1.9283
|4656
|2007.01.10 15:26
|modify
|507
|1.00
|1.9363
|1.9338
|1.9313
|4657
|2007.01.10 15:35
|s/l
|507
|1.00
|1.9338
|1.9338
|1.9313
|250.00
|48645.15
|4658
|2007.01.10 20:47
|modify
|508
|1.00
|1.9363
|1.9357
|1.9283
|4659
|2007.01.10 20:48
|modify
|508
|1.00
|1.9363
|1.9356
|1.9283
|4660
|2007.01.10 21:19
|modify
|508
|1.00
|1.9363
|1.9355
|1.9283
|4661
|2007.01.10 21:27
|modify
|508
|1.00
|1.9363
|1.9353
|1.9283
|4662
|2007.01.10 21:27
|modify
|508
|1.00
|1.9363
|1.9351
|1.9283
|4663
|2007.01.11 06:58
|s/l
|508
|1.00
|1.9351
|1.9351
|1.9283
|121.20
|48766.35
|4664
|2007.01.11 16:00
|buy
|509
|1.00
|1.9418
|1.9312
|1.9468
|4665
|2007.01.11 16:00
|buy
|510
|1.00
|1.9418
|1.9312
|1.9498
|4666
|2007.01.11 16:53
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9420
|1.9468
|4667
|2007.01.11 16:54
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9421
|1.9468
|4668
|2007.01.11 16:55
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9422
|1.9468
|4669
|2007.01.11 17:00
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9424
|1.9468
|4670
|2007.01.11 17:03
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9425
|1.9468
|4671
|2007.01.11 17:07
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9426
|1.9468
|4672
|2007.01.11 17:07
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9427
|1.9468
|4673
|2007.01.11 17:07
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9428
|1.9468
|4674
|2007.01.11 17:07
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9429
|1.9468
|4675
|2007.01.11 17:07
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9430
|1.9468
|4676
|2007.01.11 17:16
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9431
|1.9468
|4677
|2007.01.11 18:15
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9432
|1.9468
|4678
|2007.01.11 18:15
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9433
|1.9468
|4679
|2007.01.11 18:17
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9434
|1.9468
|4680
|2007.01.11 18:48
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9435
|1.9468
|4681
|2007.01.11 18:49
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9436
|1.9468
|4682
|2007.01.11 18:59
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9437
|1.9468
|4683
|2007.01.11 19:00
|modify
|510
|1.00
|1.9418
|1.9419
|1.9498
|4684
|2007.01.11 19:00
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9439
|1.9468
|4685
|2007.01.11 19:00
|modify
|510
|1.00
|1.9418
|1.9421
|1.9498
|4686
|2007.01.11 19:00
|modify
|509
|1.00
|1.9418
|1.9441
|1.9468
|4687
|2007.01.11 19:27
|s/l
|509
|1.00
|1.9441
|1.9441
|1.9468
|230.00
|48996.35
|4688
|2007.01.11 21:06
|modify
|510
|1.00
|1.9418
|1.9422
|1.9498
|4689
|2007.01.11 21:16
|modify
|510
|1.00
|1.9418
|1.9423
|1.9498
|4690
|2007.01.11 21:24
|modify
|510
|1.00
|1.9418
|1.9424
|1.9498
|4691
|2007.01.11 21:29
|modify
|510
|1.00
|1.9418
|1.9425
|1.9498
|4692
|2007.01.12 01:03
|s/l
|510
|1.00
|1.9425
|1.9425
|1.9498
|68.85
|49065.20
|4693
|2007.01.17 00:00
|sell
|511
|1.00
|1.9605
|1.9649
|1.9555
|4694
|2007.01.17 07:39
|s/l
|511
|1.00
|1.9649
|1.9649
|1.9555
|-440.00
|48625.20
|4695
|2007.01.17 08:00
|buy
|512
|1.00
|1.9649
|1.9596
|1.9699
|4696
|2007.01.17 08:00
|buy
|513
|1.00
|1.9649
|1.9596
|1.9729
|4697
|2007.01.17 08:40
|modify
|512
|1.00
|1.9649
|1.9650
|1.9699
|4698
|2007.01.17 08:41
|modify
|512
|1.00
|1.9649
|1.9651
|1.9699
|4699
|2007.01.17 08:59
|s/l
|512
|1.00
|1.9651
|1.9651
|1.9699
|20.00
|48645.20
|4700
|2007.01.17 14:00
|modify
|513
|1.00
|1.9649
|1.9649
|1.9729
|4701
|2007.01.17 14:00
|modify
|513
|1.00
|1.9649
|1.9650
|1.9729
|4702
|2007.01.17 14:00
|modify
|513
|1.00
|1.9649
|1.9652
|1.9729
|4703
|2007.01.17 14:00
|modify
|513
|1.00
|1.9649
|1.9653
|1.9729
|4704
|2007.01.17 14:00
|modify
|513
|1.00
|1.9649
|1.9654
|1.9729
|4705
|2007.01.17 14:15
|s/l
|513
|1.00
|1.9654
|1.9654
|1.9729
|50.00
|48695.20
|4706
|2007.01.24 08:00
|sell
|514
|1.00
|1.9741
|1.9913
|1.9691
|4707
|2007.01.24 08:00
|sell
|515
|1.00
|1.9741
|1.9913
|1.9661
|4708
|2007.01.24 08:16
|modify
|514
|1.00
|1.9741
|1.9740
|1.9691
|4709
|2007.01.24 08:17
|modify
|514
|1.00
|1.9741
|1.9739
|1.9691
|4710
|2007.01.24 08:23
|s/l
|514
|1.00
|1.9739
|1.9739
|1.9691
|20.00
|48715.20
|4711
|2007.01.24 09:30
|modify
|515
|1.00
|1.9741
|1.9740
|1.9661
|4712
|2007.01.24 09:30
|modify
|515
|1.00
|1.9741
|1.9734
|1.9661
|4713
|2007.01.24 09:36
|s/l
|515
|1.00
|1.9734
|1.9734
|1.9661
|70.00
|48785.20
|4714
|2007.01.24 09:36
|sell
|516
|1.00
|1.9730
|1.9913
|1.9680
|4715
|2007.01.24 09:36
|sell
|517
|1.00
|1.9730
|1.9913
|1.9650
|4716
|2007.01.24 09:42
|modify
|516
|1.00
|1.9730
|1.9730
|1.9680
|4717
|2007.01.24 09:46
|s/l
|516
|1.00
|1.9730
|1.9730
|1.9680
|0.00
|48785.20
|4718
|2007.01.24 13:50
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9728
|1.9650
|4719
|2007.01.24 13:50
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9726
|1.9650
|4720
|2007.01.24 13:50
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9723
|1.9650
|4721
|2007.01.24 13:52
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9721
|1.9650
|4722
|2007.01.24 13:52
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9719
|1.9650
|4723
|2007.01.24 13:52
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9718
|1.9650
|4724
|2007.01.24 14:00
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9716
|1.9650
|4725
|2007.01.24 14:00
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9714
|1.9650
|4726
|2007.01.24 14:00
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9713
|1.9650
|4727
|2007.01.24 14:00
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9711
|1.9650
|4728
|2007.01.24 14:01
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9710
|1.9650
|4729
|2007.01.24 14:01
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9709
|1.9650
|4730
|2007.01.24 14:01
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9706
|1.9650
|4731
|2007.01.24 14:02
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9705
|1.9650
|4732
|2007.01.24 14:02
|modify
|517
|1.00
|1.9730
|1.9701
|1.9650
|4733
|2007.01.24 14:43
|s/l
|517
|1.00
|1.9701
|1.9701
|1.9650
|290.00
|49075.20