|EURUSD
|GBPJPY
|GBPUSD
|USDJPY
|Total Trades
|2
|13
|5
|5
|Total Closed Trades
|2
|13
|5
|5
|Total Net Profit
|190.00
|-285.37
|-13.80
|111.53
|Gross Profit
|190.00
|979.95
|366.20
|269.09
|Gross Loss
|0.00
|-1,265.32
|-380.00
|-157.56
|Total Net Pips
|19
|-34
|-1
|13
|Gross Profit Pips
|19
|119
|37
|32
|Gross Loss Pips
|0
|-153
|-38
|-19
|Average Profit Trade
|95.00
|98.00
|91.55
|89.70
|Average Loss Trade
|0.00
|-421.77
|-380.00
|-78.78
|Largest Profit Trade
|100.00
|124.01
|100.00
|93.44
|Largest Loss Trade
|0.00
|-602.71
|-380.00
|-149.25
|Profit Factor
|0.00
|0.77
|0.96
|1.71
|Expected Payoff
|95.00
|-21.95
|-2.76
|22.31
|Total Short Positions Percent
|0.00%
|38.46%
|40.00%
|60.00%
|Short Positions Win Percent
|0.00%
|100.00%
|100.00%
|66.67%
|Short Positions Lose Percent
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|33.33%
|Total Long Positions Percent
|100.00%
|61.54%
|60.00%
|40.00%
|Long Posistions Win Percent
|100.00%
|62.50%
|66.67%
|50.00%
|Long Posistions Lose Percent
|0.00%
|37.50%
|33.33%
|50.00%
|Total Short Positions
|0
|5
|2
|3
|Total Short Positions Lost
|0
|0
|0
|1
|Total Short Positions Won
|0
|5
|2
|2
|Total Long Positions
|2
|8
|3
|2
|Total Long Positions Lost
|0
|3
|1
|1
|Total Long Positions Won
|2
|5
|2
|1
|Profit Trades Percent
|100.00%
|76.92%
|80.00%
|60.00%
|Loss Trades Percent
|0.00%
|23.08%
|20.00%
|40.00%
|Total Profit Trades
|2
|10
|4
|3
|Total Loss Trades
|0
|3
|1
|2
|Maximum Consecutive Wins
|2
|6
|4
|1
|Maximum Consecutive Profit
|190.00
|571.36
|366.20
|93.44
|Maximum Consecutive Losses
|0
|2
|1
|1
|Maximum Consecutive Loss
|0.00
|-969.61
|-380.00
|-149.25
|Maximal Consecutive Profit
|190.00
|571.36
|366.20
|93.44
|Maximal Consecutive Profit Count Of Wins
|2
|6
|4
|1
|Maximal Consecutive Loss
|0.00
|-969.61
|-380.00
|-149.25
|Maximal Consecutive Loss Count Of Losses
|0
|2
|1
|1
|Average Consecutive Wins
|2.00
|3.33
|4.00
|1.00
|Average Consecutive Losses
|0.00
|1.50
|1.00
|1.00
|Net Swap
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Swap
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Swap
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Net Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Net Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Total Trading Time
|16H 36M
|3D 12H 25M
|20H 7M
|14H 30M
|Average Trade Time
|8H 18M
|6H 29M
|4H 1M
|2H 54M
|Counted Trades
|2
|13
|5
|5
|Uncounted Trades
|0
|1
|0
|0