|Sell
|Buy
|Total Trades
|10
|15
|Total Closed Trades
|10
|15
|Total Net Profit
|853.93
|-851.57
|Gross Profit
|862.24
|943.00
|Gross Loss
|-8.31
|-1,794.57
|Total Net Pips
|99
|-102
|Gross Profit Pips
|100
|107
|Gross Loss Pips
|-1
|-209
|Average Profit Trade
|95.80
|94.30
|Average Loss Trade
|-8.31
|-358.91
|Largest Profit Trade
|124.01
|107.73
|Largest Loss Trade
|-8.31
|-602.71
|Profit Factor
|103.76
|0.53
|Expected Payoff
|85.39
|-56.77
|Total Short Positions Percent
|100.00%
|0.00%
|Short Positions Win Percent
|90.00%
|0.00%
|Short Positions Lose Percent
|10.00%
|0.00%
|Total Long Positions Percent
|0.00%
|100.00%
|Long Posistions Win Percent
|0.00%
|66.67%
|Long Posistions Lose Percent
|0.00%
|33.33%
|Total Short Positions
|10
|0
|Total Short Positions Lost
|1
|0
|Total Short Positions Won
|9
|0
|Total Long Positions
|0
|15
|Total Long Positions Lost
|0
|5
|Total Long Positions Won
|0
|10
|Profit Trades Percent
|90.00%
|66.67%
|Loss Trades Percent
|10.00%
|33.33%
|Total Profit Trades
|9
|10
|Total Loss Trades
|1
|5
|Maximum Consecutive Wins
|6
|3
|Maximum Consecutive Profit
|570.04
|288.91
|Maximum Consecutive Losses
|1
|2
|Maximum Consecutive Loss
|-8.31
|-969.61
|Maximal Consecutive Profit
|570.04
|288.91
|Maximal Consecutive Profit Count Of Wins
|6
|3
|Maximal Consecutive Loss
|-8.31
|-969.61
|Maximal Consecutive Loss Count Of Losses
|1
|2
|Average Consecutive Wins
|4.50
|2.00
|Average Consecutive Losses
|1.00
|1.25
|Net Swap
|0.00
|0.00
|Gross Profit Swap
|0.00
|0.00
|Gross Loss Swap
|0.00
|0.00
|Net Taxes
|0.00
|0.00
|Gross Profit Taxes
|0.00
|0.00
|Gross Loss Taxes
|0.00
|0.00
|Net Commission
|0.00
|0.00
|Gross Profit Commission
|0.00
|0.00
|Gross Loss Commission
|0.00
|0.00
|Total Trading Time
|21H 17M
|4D 18H 21M
|Average Trade Time
|2H 7M
|7H 37M
|Counted Trades
|10
|15
|Uncounted Trades
|1
|0