SellBuy
Total Trades 10 15
Total Closed Trades 10 15
Total Net Profit 853.93 -851.57
Gross Profit 862.24 943.00
Gross Loss -8.31 -1,794.57
Total Net Pips 99 -102
Gross Profit Pips 100 107
Gross Loss Pips -1 -209
Average Profit Trade 95.80 94.30
Average Loss Trade -8.31 -358.91
Largest Profit Trade 124.01 107.73
Largest Loss Trade -8.31 -602.71
Profit Factor 103.76 0.53
Expected Payoff 85.39 -56.77
Total Short Positions Percent 100.00% 0.00%
Short Positions Win Percent 90.00% 0.00%
Short Positions Lose Percent 10.00% 0.00%
Total Long Positions Percent 0.00% 100.00%
Long Posistions Win Percent 0.00% 66.67%
Long Posistions Lose Percent 0.00% 33.33%
Total Short Positions 10 0
Total Short Positions Lost 1 0
Total Short Positions Won 9 0
Total Long Positions 0 15
Total Long Positions Lost 0 5
Total Long Positions Won 0 10
Profit Trades Percent 90.00% 66.67%
Loss Trades Percent 10.00% 33.33%
Total Profit Trades 9 10
Total Loss Trades 1 5
Maximum Consecutive Wins 6 3
Maximum Consecutive Profit 570.04 288.91
Maximum Consecutive Losses 1 2
Maximum Consecutive Loss -8.31 -969.61
Maximal Consecutive Profit 570.04 288.91
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 6 3
Maximal Consecutive Loss -8.31 -969.61
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 1 2
Average Consecutive Wins 4.50 2.00
Average Consecutive Losses 1.00 1.25
Net Swap 0.00 0.00
Gross Profit Swap 0.00 0.00
Gross Loss Swap 0.00 0.00
Net Taxes 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00
Total Trading Time 21H 17M 4D 18H 21M
Average Trade Time 2H 7M 7H 37M
Counted Trades 10 15
Uncounted Trades 1 0