|
|Sunday
|Monday
|Tuesday
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Saturday
|0
|9
|3
|7
|2
|4
|0
|0
|9
|3
|7
|2
|4
|0
|
|0.00
|355.21
|-203.80
|439.32
|200.00
|-788.37
|0.00
|0.00
|659.23
|176.20
|588.57
|200.00
|181.24
|0.00
|0.00
|-304.02
|-380.00
|-149.25
|0.00
|-969.61
|0.00
|
|0
|41
|-20
|51
|20
|-95
|0
|0
|78
|18
|69
|20
|22
|0
|0
|-37
|-38
|-18
|0
|-117
|0
|
|0.00
|94.18
|88.10
|98.10
|100.00
|90.62
|0.00
|0.00
|-152.01
|-380.00
|-149.25
|0.00
|-484.81
|0.00
|0.00
|103.75
|100.00
|124.01
|100.00
|98.76
|0.00
|0.00
|-295.71
|-380.00
|-149.25
|0.00
|-602.71
|0.00
|
|0.00
|2.17
|0.46
|3.94
|0.00
|0.19
|0.00
|0.00
|39.47
|-67.93
|62.76
|100.00
|-197.09
|0.00
|
|0.00%
|66.67%
|0.00%
|28.57%
|50.00%
|25.00%
|0.00%
|0.00%
|83.33%
|0.00%
|100.00%
|100.00%
|100.00%
|0.00%
|0.00%
|16.67%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|
|0.00%
|33.33%
|100.00%
|71.43%
|50.00%
|75.00%
|0.00%
|0.00%
|66.67%
|66.67%
|80.00%
|100.00%
|33.33%
|0.00%
|0.00%
|33.33%
|33.33%
|20.00%
|0.00%
|66.67%
|0.00%
|
|0
|6
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|2
|1
|1
|0
|
|0
|3
|3
|5
|1
|3
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|
|0.00%
|77.78%
|66.67%
|85.71%
|100.00%
|50.00%
|0.00%
|0.00%
|22.22%
|33.33%
|14.29%
|0.00%
|50.00%
|0.00%
|
|0
|7
|2
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|
|0
|5
|1
|5
|2
|1
|0
|0.00
|467.44
|100.00
|495.26
|200.00
|98.76
|0.00
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|0.00
|-295.71
|-380.00
|-149.25
|0.00
|-969.61
|0.00
|
|0.00
|467.44
|100.00
|495.26
|200.00
|98.76
|0.00
|0
|5
|1
|5
|2
|1
|0
|0.00
|-295.71
|-380.00
|-149.25
|0.00
|-969.61
|0.00
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|
|0.00
|2.33
|1.00
|3.00
|2.00
|1.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1.00
|1.00
|0.00
|2.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|1D2H 19M
|1D1H 50M
|20H 48M
|3H 57M
|2D 10H 44M
|
|
|2H 55M
|8H 36M
|2H 58M
|1H 58M
|14H 41M
|
|0
|9
|3
|7
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0