SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Total Trades 0 9 3 7 2 4 0
Total Closed Trades 0 9 3 7 2 4 0
Total Net Profit 0.00 355.21 -203.80 439.32 200.00 -788.37 0.00
Gross Profit 0.00 659.23 176.20 588.57 200.00 181.24 0.00
Gross Loss 0.00 -304.02 -380.00 -149.25 0.00 -969.61 0.00
Total Net Pips 0 41 -20 51 20 -95 0
Gross Profit Pips 0 78 18 69 20 22 0
Gross Loss Pips 0 -37 -38 -18 0 -117 0
Average Profit Trade 0.00 94.18 88.10 98.10 100.00 90.62 0.00
Average Loss Trade 0.00 -152.01 -380.00 -149.25 0.00 -484.81 0.00
Largest Profit Trade 0.00 103.75 100.00 124.01 100.00 98.76 0.00
Largest Loss Trade 0.00 -295.71 -380.00 -149.25 0.00 -602.71 0.00
Profit Factor 0.00 2.17 0.46 3.94 0.00 0.19 0.00
Expected Payoff 0.00 39.47 -67.93 62.76 100.00 -197.09 0.00
Total Short Positions Percent 0.00% 66.67% 0.00% 28.57% 50.00% 25.00% 0.00%
Short Positions Win Percent 0.00% 83.33% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Short Positions Lose Percent 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Long Positions Percent 0.00% 33.33% 100.00% 71.43% 50.00% 75.00% 0.00%
Long Posistions Win Percent 0.00% 66.67% 66.67% 80.00% 100.00% 33.33% 0.00%
Long Posistions Lose Percent 0.00% 33.33% 33.33% 20.00% 0.00% 66.67% 0.00%
Total Short Positions 0 6 0 2 1 1 0
Total Short Positions Lost 0 1 0 0 0 0 0
Total Short Positions Won 0 5 0 2 1 1 0
Total Long Positions 0 3 3 5 1 3 0
Total Long Positions Lost 0 1 1 1 0 2 0
Total Long Positions Won 0 2 2 4 1 1 0
Profit Trades Percent 0.00% 77.78% 66.67% 85.71% 100.00% 50.00% 0.00%
Loss Trades Percent 0.00% 22.22% 33.33% 14.29% 0.00% 50.00% 0.00%
Total Profit Trades 0 7 2 6 2 2 0
Total Loss Trades 0 2 1 1 0 2 0
Maximum Consecutive Wins 0 5 1 5 2 1 0
Maximum Consecutive Profit 0.00 467.44 100.00 495.26 200.00 98.76 0.00
Maximum Consecutive Losses 0 1 1 1 0 2 0
Maximum Consecutive Loss 0.00 -295.71 -380.00 -149.25 0.00 -969.61 0.00
Maximal Consecutive Profit 0.00 467.44 100.00 495.26 200.00 98.76 0.00
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 0 5 1 5 2 1 0
Maximal Consecutive Loss 0.00 -295.71 -380.00 -149.25 0.00 -969.61 0.00
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 0 1 1 1 0 2 0
Average Consecutive Wins 0.00 2.33 1.00 3.00 2.00 1.00 0.00
Average Consecutive Losses 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00
Net Swap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Swap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Swap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 1D2H 19M 1D1H 50M 20H 48M 3H 57M 2D 10H 44M
Average Trade Time 2H 55M 8H 36M 2H 58M 1H 58M 14H 41M
Counted Trades 0 9 3 7 2 4 0
Uncounted Trades 0 0 0 0 0 1 0