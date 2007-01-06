North Finance Co Ltd

Account: 363455 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 January 24, 06:21

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

6829959 balance Deposit 25 000.00

6830597 buy 0.80 eurusd 1.3012 1.2921 1.3070 1.3003 0.00 0.00 -2.96 -72.00

10201 RF1

6831617 buy 1.60 eurusd 1.2992 1.3013 1.3147 1.3013 0.00 0.00 -5.92 336.00

10201 RF1[sl]

6953965 buy 0.80 eurusd 1.2927 1.2836 1.2965 1.2965 0.00 0.00 -2.96 304.00

10201 RF1[tp]

6987075 buy 0.80 eurusd 1.2964 1.2873 1.3002 1.2947 0.00 0.00 -2.96 -136.00

10201 RF1

6996383 buy 1.60 eurusd 1.2946 1.2873 1.2984 1.2946 0.00 0.00 -5.92 0.00

10201 RF1

7000438 buy 3.20 eurusd 1.2928 1.2873 1.2966 1.2946 0.00 0.00 -11.84 576.00

10201 RF1

7002834 buy 6.40 eurusd 1.2910 1.2873 1.2948 1.2948 0.00 0.00 -23.68 2 432.00

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7018599 buy 12.80 eurusd 1.2913 1.2894 1.2951 1.2948 0.00 0.00 0.00 4 480.00

10201 RF1

7022584 buy 1.00 eurusd 1.2947 1.2856 1.2985 1.2968 0.00 0.00 -11.10 210.00

10201 RF1

7026906 buy 2.00 eurusd 1.2929 1.2856 1.2967 1.2967 0.00 0.00 -22.20 760.00

10201 RF1[tp]

7030813 buy 1.10 eurusd 1.2972 1.2881 1.3010 1.2945 0.00 0.00 0.00 -297.00

10201 RF1

7036791 buy 2.20 eurusd 1.2953 1.2880 1.2991 1.2944 0.00 0.00 0.00 -198.00

10201 RF1

7040650 buy 4.40 eurusd 1.2932 1.2877 1.2970 1.2946 0.00 0.00 0.00 616.00

10201 RF1

7042833 buy 8.80 eurusd 1.2908 1.2871 1.2946 1.2946 0.00 0.00 0.00 3 344.00

10201 RF1[tp]

7045258 buy 1.20 eurusd 1.2946 1.2855 1.2984 1.2984 0.00 0.00 -4.44 456.00

10201 RF1[tp]

7056036 buy 1.20 eurusd 1.2986 1.2895 1.3024 1.2964 0.00 0.00 0.00 -264.00

10201 RF1

7063365 buy 2.40 eurusd 1.2968 1.2895 1.3006 1.2966 0.00 0.00 0.00 -48.00

10201 RF1

7067415 buy 4.80 eurusd 1.2950 1.2895 1.2988 1.2965 0.00 0.00 0.00 720.00

10201 RF1

7069026 buy 9.60 eurusd 1.2927 1.2890 1.2965 1.2965 0.00 0.00 0.00 3 648.00

10201 RF1[tp]

7072201 buy 1.30 eurusd 1.2966 1.2875 1.3004 1.2968 0.00 0.00 -9.62 26.00

10201 RF1

7083923 buy 2.60 eurusd 1.2948 1.2875 1.2986 1.2968 0.00 0.00 -9.62 520.00

10201 RF1

7087217 buy 5.20 eurusd 1.2930 1.2875 1.2968 1.2968 0.00 0.00 -19.24 1 976.00

10201 RF1[tp]

7104865 buy 1.40 eurusd 1.2969 1.2878 1.3007 1.3007 0.00 0.00 0.00 532.00

10201 RF1[tp]

0.00 0.00 -132.46 19 921.00

Closed P/L: 19 788.54

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

7109890 buy 1.40 eurusd 1.3007 1.2916 1.3045 1.3033 0.00 0.00 -5.18 364.00

10201 RF1

0.00 0.00 -5.18 364.00

Floating P/L: 358.82

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 19 788.54 Floating P/L: 358.82 Margin: 364.20

Balance: 44 788.54 Equity: 45 147.36 Free Margin: 44 783.16

Details:

Gross Profit: 20 815.38 Gross Loss: 1 026.84 Total Net Profit: 19 788.54

Profit Factor: 20.27 Expected Payoff: 860.37

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 495.00 (1.31%)

Total Trades: 23 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 23 (69.57%)

Profit Trades (% of total): 16 (69.57%) Loss trades (% of total): 7 (30.43%)

Largest profit trade: 4 480.00 loss trade: -297.00

Average profit trade: 1 300.96 loss trade: -146.69

Maximum consecutive wins ($): 4 (7 753.52) consecutive losses ($): 2 (-495.00)

Maximal consecutive profit (count): 7 753.52 (4) consecutive loss (count): -495.00 (2)