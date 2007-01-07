|Account: 497046
|Name: David StanleyG
|Currency: USD
|2007 January 19, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5728037
|2007.01.07 18:19
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5728155
|2007.01.08 00:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.66
|0.00
|118.81
|2007.01.08 09:37
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.74
|5728230
|2007.01.08 00:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3014
|0.0000
|1.2999
|2007.01.08 02:14
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5729481
|2007.01.08 01:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7788
|0.0000
|0.7773
|2007.01.09 16:05
|0.7797
|0.00
|0.00
|-0.30
|-9.00
|5730312
|2007.01.08 02:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.59
|0.00
|118.44
|2007.01.08 02:50
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|12.66
|5731714
|2007.01.08 02:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.41
|0.00
|118.26
|2007.01.08 03:40
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|12.68
|5731916
|2007.01.08 02:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.38
|0.00
|118.53
|2007.01.08 09:37
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.22
|5732955
|2007.01.08 03:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.23
|0.00
|118.08
|2007.01.08 16:56
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.99
|5738923
|2007.01.08 09:20
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.14
|0.00
|118.29
|2007.01.08 09:37
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|50.72
|5745499
|2007.01.08 13:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.47
|0.00
|118.32
|2007.01.08 16:56
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.50
|5747958
|2007.01.08 14:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.69
|0.00
|118.84
|2007.01.08 20:56
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.74
|5748277
|2007.01.08 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3017
|0.0000
|1.3032
|2007.01.08 16:26
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|5748567
|2007.01.08 15:12
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.70
|0.00
|118.55
|2007.01.08 16:56
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|50.61
|5749495
|2007.01.08 15:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2992
|0.0000
|1.3007
|2007.01.08 16:26
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5754165
|2007.01.08 16:50
|sell
|0.20
|audusd
|0.7812
|0.0000
|0.7797
|2007.01.09 16:05
|0.7797
|0.00
|0.00
|-0.60
|30.00
|5759505
|2007.01.08 18:47
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.46
|0.00
|118.61
|2007.01.08 20:56
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|25.29
|5761869
|2007.01.08 19:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.7812
|0.0000
|0.7827
|2007.01.09 02:48
|0.7827
|0.00
|0.00
|0.08
|15.00
|5763399
|2007.01.08 20:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.65
|0.00
|118.80
|2007.01.08 21:07
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|5764051
|2007.01.08 21:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.83
|0.00
|118.98
|2007.01.09 06:40
|118.98
|0.00
|0.00
|1.28
|12.61
|5764802
|2007.01.08 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3022
|0.0000
|1.3037
|2007.01.09 01:53
|1.3037
|0.00
|0.00
|-0.71
|15.00
|5766768
|2007.01.09 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3038
|0.0000
|1.3053
|2007.01.09 09:48
|1.3053
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5770692
|2007.01.09 05:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.7826
|0.0000
|0.7841
|2007.01.11 02:30
|0.7802
|0.00
|0.00
|0.47
|-24.00
|5772354
|2007.01.09 06:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.01
|0.00
|119.16
|2007.01.09 10:44
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|5776184
|2007.01.09 09:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3053
|0.0000
|1.3068
|2007.01.10 03:23
|1.2975
|0.00
|0.00
|-0.71
|-78.00
|5778427
|2007.01.09 10:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.19
|0.00
|119.34
|2007.01.09 16:14
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|5778783
|2007.01.09 10:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3029
|0.0000
|1.3044
|2007.01.10 03:23
|1.2974
|0.00
|0.00
|-1.42
|-110.00
|5785723
|2007.01.09 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3015
|0.0000
|1.3000
|2007.01.09 16:49
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5785997
|2007.01.09 16:04
|buy
|0.20
|audusd
|0.7802
|0.0000
|0.7817
|2007.01.11 02:30
|0.7801
|0.00
|0.00
|0.94
|-2.00
|5786147
|2007.01.09 16:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3005
|0.0000
|1.3020
|2007.01.10 03:22
|1.2973
|0.00
|0.00
|-2.84
|-128.00
|5787569
|2007.01.09 16:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.40
|0.00
|119.55
|2007.01.09 21:49
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|5788420
|2007.01.09 16:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|1.2983
|2007.01.10 02:14
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.48
|15.00
|5792943
|2007.01.09 19:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7792
|0.0000
|0.7777
|2007.01.10 15:39
|0.7777
|0.00
|0.00
|-0.30
|15.00
|5794695
|2007.01.09 19:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.17
|0.00
|119.32
|2007.01.09 21:49
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|25.14
|5796202
|2007.01.09 21:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.34
|0.00
|119.49
|2007.01.10 15:49
|119.49
|0.00
|0.00
|1.28
|12.55
|5799065
|2007.01.10 02:14
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2981
|0.0000
|1.2996
|2007.01.10 03:22
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|5800562
|2007.01.10 02:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2964
|0.0000
|1.2949
|2007.01.10 15:35
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|5801445
|2007.01.10 03:02
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2956
|0.0000
|1.2971
|2007.01.10 03:22
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|5806956
|2007.01.10 07:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2988
|0.0000
|1.2973
|2007.01.10 15:35
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5814656
|2007.01.10 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.20
|0.00
|119.05
|2007.01.10 18:58
|119.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.44
|5815312
|2007.01.10 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|1.3014
|2007.01.11 09:56
|1.2966
|0.00
|0.00
|-1.97
|-33.00
|5817066
|2007.01.10 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2975
|0.0000
|1.2990
|2007.01.11 09:56
|1.2966
|0.00
|0.00
|-3.94
|-18.00
|5818019
|2007.01.10 15:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.43
|0.00
|119.28
|2007.01.10 18:57
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.73
|5818039
|2007.01.10 15:40
|buy
|0.40
|audusd
|0.7778
|0.0000
|0.7793
|2007.01.11 02:30
|0.7793
|0.00
|0.00
|1.56
|60.00
|5820874
|2007.01.10 16:46
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.67
|0.00
|119.52
|2007.01.10 18:57
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|50.20
|5822514
|2007.01.10 17:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2952
|0.0000
|1.2967
|2007.01.11 09:56
|1.2967
|0.00
|0.00
|-7.89
|60.00
|5824494
|2007.01.10 17:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7760
|0.0000
|0.7745
|2007.01.11 15:51
|0.7820
|0.00
|0.00
|-0.75
|-60.00
|5826592
|2007.01.10 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2922
|2007.01.11 09:27
|1.2946
|0.00
|0.00
|1.58
|-9.00
|5827036
|2007.01.10 19:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.64
|0.00
|119.79
|2007.01.11 08:18
|119.79
|0.00
|0.00
|3.97
|12.52
|5830623
|2007.01.11 02:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7784
|0.0000
|0.7769
|2007.01.11 15:51
|0.7819
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|5830686
|2007.01.11 02:31
|sell
|0.40
|audusd
|0.7809
|0.0000
|0.7794
|2007.01.11 15:51
|0.7820
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|5832544
|2007.01.11 05:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7829
|0.0000
|0.7844
|2007.01.12 17:00
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.08
|-8.00
|5833348
|2007.01.11 06:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2961
|0.0000
|1.2946
|2007.01.11 09:27
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5834712
|2007.01.11 08:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.80
|0.00
|119.95
|2007.01.11 09:19
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|5836323
|2007.01.11 09:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.97
|0.00
|120.12
|2007.01.11 10:14
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|12.49
|5838267
|2007.01.11 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|1.2983
|2007.01.11 14:00
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5839487
|2007.01.11 10:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.28
|0.00
|120.43
|2007.01.11 15:51
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|12.46
|5849098
|2007.01.11 14:10
|sell
|0.80
|audusd
|0.7833
|0.0000
|0.7818
|2007.01.11 15:51
|0.7818
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|5853180
|2007.01.11 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2974
|0.0000
|1.2989
|2007.01.11 14:49
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|5854793
|2007.01.11 14:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2992
|0.0000
|1.3007
|2007.01.11 16:47
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|5857553
|2007.01.11 15:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|1.2983
|2007.01.11 16:47
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|5859503
|2007.01.11 15:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2958
|2007.01.11 16:47
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|5861078
|2007.01.11 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.37
|0.00
|120.52
|2007.01.11 17:38
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|5862671
|2007.01.11 16:21
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2914
|0.0000
|1.2929
|2007.01.11 16:47
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|5867856
|2007.01.11 17:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.53
|0.00
|120.68
|2007.01.12 03:16
|120.68
|0.00
|0.00
|1.28
|12.43
|5868204
|2007.01.11 17:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2891
|0.0000
|1.2876
|2007.01.12 14:25
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.48
|-4.00
|5871530
|2007.01.11 20:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7813
|0.0000
|0.7798
|2007.01.12 01:30
|0.7798
|0.00
|0.00
|-0.30
|15.00
|5874818
|2007.01.12 00:32
|buy
|0.20
|audusd
|0.7806
|0.0000
|0.7821
|2007.01.12 17:00
|0.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5875322
|2007.01.12 01:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7794
|0.0000
|0.7779
|2007.01.17 00:26
|0.7821
|0.00
|0.00
|-0.92
|-27.00
|5876960
|2007.01.12 03:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.70
|0.00
|120.85
|2007.01.12 15:45
|120.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|5882829
|2007.01.12 09:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2914
|0.0000
|1.2896
|2007.01.12 14:25
|1.2896
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|5884241
|2007.01.12 09:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.47
|0.00
|120.62
|2007.01.12 15:45
|120.62
|0.00
|0.00
|0.00
|24.87
|5885882
|2007.01.12 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2912
|0.0000
|1.2927
|2007.01.12 15:58
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|5892642
|2007.01.12 15:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2888
|0.0000
|1.2903
|2007.01.12 15:58
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5898205
|2007.01.12 16:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.33
|0.00
|120.15
|2007.01.15 02:17
|120.15
|0.00
|0.00
|-1.48
|14.98
|5901906
|2007.01.12 16:48
|sell
|0.22
|audusd
|0.7816
|0.0000
|0.7798
|2007.01.17 00:26
|0.7822
|0.00
|0.00
|-2.02
|-13.20
|5902566
|2007.01.12 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2933
|0.0000
|1.2948
|2007.01.15 09:42
|1.2948
|0.00
|0.00
|-0.71
|15.00
|5905057
|2007.01.12 17:17
|buy
|0.11
|audusd
|0.7820
|0.0000
|0.7835
|2007.01.12 19:28
|0.7835
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|5909616
|2007.01.12 19:29
|buy
|0.10
|audusd
|0.7838
|0.0000
|0.7853
|2007.01.15 03:13
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.08
|15.00
|5912014
|2007.01.15 00:02
|sell
|0.40
|audusd
|0.7839
|0.0000
|0.7821
|2007.01.17 00:26
|0.7821
|0.00
|0.00
|-2.48
|72.00
|5914681
|2007.01.15 02:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.13
|0.00
|119.95
|2007.01.16 16:22
|120.53
|0.00
|0.00
|-1.44
|-33.19
|5916120
|2007.01.15 03:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7854
|0.0000
|0.7877
|2007.01.17 11:18
|0.7846
|0.00
|0.00
|0.20
|-8.00
|5922929
|2007.01.15 09:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2950
|0.0000
|1.2973
|2007.01.16 09:42
|1.2973
|0.00
|0.00
|-0.71
|23.00
|5926936
|2007.01.15 10:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.43
|0.00
|120.20
|2007.01.16 16:22
|120.52
|0.00
|0.00
|-2.88
|-14.94
|5928689
|2007.01.15 11:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.47
|0.00
|120.70
|2007.01.16 15:20
|120.70
|0.00
|0.00
|1.26
|19.06
|5950502
|2007.01.16 05:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|1.2909
|2007.01.16 16:26
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|5954843
|2007.01.16 09:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2962
|0.0000
|1.2939
|2007.01.16 16:26
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|5957299
|2007.01.16 09:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2974
|0.0000
|1.2997
|2007.01.17 08:20
|1.2936
|0.00
|0.00
|-0.71
|-38.00
|5972455
|2007.01.16 15:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.73
|0.00
|120.96
|2007.01.17 15:05
|120.65
|0.00
|0.00
|1.26
|-6.63
|5972765
|2007.01.16 15:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2944
|0.0000
|1.2967
|2007.01.17 08:20
|1.2936
|0.00
|0.00
|-1.42
|-16.00
|5972817
|2007.01.16 15:23
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.75
|0.00
|120.52
|2007.01.16 16:22
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|76.34
|5976344
|2007.01.16 16:26
|sell
|0.11
|eurusd
|1.2938
|0.0000
|1.2915
|2007.01.16 18:50
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|25.30
|5983694
|2007.01.16 18:50
|sell
|0.11
|eurusd
|1.2912
|0.0000
|1.2889
|2007.01.18 11:03
|1.2952
|0.00
|0.00
|2.39
|-44.00
|5984140
|2007.01.16 19:02
|buy
|0.44
|eurusd
|1.2913
|0.0000
|1.2936
|2007.01.17 08:20
|1.2936
|0.00
|0.00
|-3.11
|101.20
|5984790
|2007.01.16 19:19
|buy
|0.22
|audusd
|0.7824
|0.0000
|0.7847
|2007.01.17 11:17
|0.7847
|0.00
|0.00
|0.22
|50.60
|5996043
|2007.01.17 09:15
|buy
|0.11
|eurusd
|1.2925
|0.0000
|1.2948
|2007.01.17 17:32
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|25.30
|6001288
|2007.01.17 12:16
|buy
|0.11
|audusd
|0.7855
|0.0000
|0.7878
|2007.01.18 03:18
|0.7878
|0.00
|0.00
|0.50
|25.30
|6003264
|2007.01.17 13:25
|buy
|0.22
|usdjpy
|120.41
|0.00
|120.64
|2007.01.17 15:05
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|41.94
|6004272
|2007.01.17 14:15
|sell
|0.11
|usdjpy
|120.50
|0.00
|120.27
|2007.01.18 16:35
|121.21
|0.00
|0.00
|-4.61
|-64.43
|6016046
|2007.01.17 17:31
|sell
|0.22
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2920
|2007.01.18 11:03
|1.2951
|0.00
|0.00
|3.67
|-17.60
|6017286
|2007.01.17 17:45
|buy
|0.11
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2960
|2007.01.18 04:50
|1.2960
|0.00
|0.00
|-2.18
|25.30
|6026398
|2007.01.18 03:18
|buy
|0.11
|audusd
|0.7881
|0.0000
|0.7904
|2007.01.19 00:17
|0.7904
|0.00
|0.00
|0.11
|25.30
|6027979
|2007.01.18 04:50
|buy
|0.11
|eurusd
|1.2962
|0.0000
|1.2985
|2007.01.18 16:06
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.70
|6030553
|2007.01.18 05:56
|sell
|0.44
|eurusd
|1.2974
|0.0000
|1.2951
|2007.01.18 11:03
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|101.20
|6030662
|2007.01.18 05:57
|sell
|0.22
|usdjpy
|120.81
|0.00
|120.58
|2007.01.18 16:35
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.60
|6035806
|2007.01.18 09:00
|sell
|0.44
|usdjpy
|121.12
|0.00
|120.89
|2007.01.18 16:35
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.67
|6040249
|2007.01.18 10:15
|buy
|0.11
|usdjpy
|121.29
|0.00
|121.52
|2007.01.18 15:50
|121.52
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|6041831
|2007.01.18 10:53
|sell
|0.88
|usdjpy
|121.43
|0.00
|121.20
|2007.01.18 16:35
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|167.00
|6048162
|2007.01.18 14:00
|sell
|0.11
|eurusd
|1.2938
|0.0000
|1.2915
|2007.01.18 15:30
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|25.30
|6048340
|2007.01.18 14:04
|buy
|0.22
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|1.2955
|2007.01.18 16:06
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|6052184
|2007.01.18 15:30
|sell
|0.11
|eurusd
|1.2904
|0.0000
|1.2881
|2007.01.19 11:39
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.56
|-77.00
|6053248
|2007.01.18 15:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2901
|0.0000
|1.2924
|2007.01.18 16:06
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|6055133
|2007.01.18 15:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.58
|0.00
|121.76
|2007.01.19 18:10
|121.40
|0.00
|0.00
|1.26
|-14.83
|6057469
|2007.01.18 16:21
|sell
|0.22
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2911
|2007.01.19 11:39
|1.2973
|0.00
|0.00
|1.12
|-85.80
|6059281
|2007.01.18 16:34
|buy
|0.22
|usdjpy
|121.27
|0.00
|121.50
|2007.01.19 18:10
|121.40
|0.00
|0.00
|2.78
|23.56
|6063410
|2007.01.18 17:30
|buy
|0.11
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2977
|2007.01.19 04:05
|1.2977
|0.00
|0.00
|-0.78
|25.30
|6068946
|2007.01.18 21:00
|sell
|0.11
|usdjpy
|121.27
|0.00
|121.04
|2007.01.19 18:10
|121.43
|0.00
|0.00
|-1.58
|-14.49
|6069924
|2007.01.18 22:18
|sell
|0.44
|eurusd
|1.2965
|0.0000
|1.2942
|2007.01.19 11:39
|1.2972
|0.00
|0.00
|2.23
|-30.80
|6072090
|2007.01.19 02:30
|buy
|0.11
|audusd
|0.7897
|0.0000
|0.7920
|2007.01.19 18:10
|0.7885
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|6076019
|2007.01.19 05:30
|buy
|0.11
|eurusd
|1.2986
|0.0000
|1.3009
|2007.01.19 18:10
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.20
|6076656
|2007.01.19 05:56
|sell
|0.88
|eurusd
|1.2995
|0.0000
|1.2972
|2007.01.19 11:39
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|202.40
|6089052
|2007.01.19 13:05
|buy
|0.24
|audusd
|0.7867
|0.0000
|0.7890
|2007.01.19 18:10
|0.7885
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|6090017
|2007.01.19 14:00
|sell
|0.12
|eurusd
|1.2959
|0.0000
|1.2936
|2007.01.19 17:00
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|27.60
|6091601
|2007.01.19 15:15
|sell
|0.12
|audusd
|0.7876
|0.0000
|0.7853
|2007.01.19 18:10
|0.7889
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|6092176
|2007.01.19 15:40
|buy
|0.24
|eurusd
|1.2955
|0.0000
|1.2978
|2007.01.19 18:10
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|6095731
|2007.01.19 17:00
|sell
|0.12
|eurusd
|1.2930
|0.0000
|1.2907
|2007.01.19 18:10
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|6096224
|2007.01.19 17:01
|buy
|0.48
|eurusd
|1.2925
|0.0000
|1.2948
|2007.01.19 18:10
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|91.20
|0.00
|0.00
|-17.64
|947.91
|Closed P/L:
|930.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6100657
|2007.01.19 18:10
|sell
|0.12
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2920
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.61
|-25.20
|6103388
|2007.01.19 19:15
|buy
|0.12
|usdjpy
|121.27
|0.00
|121.50
|121.22
|0.00
|0.00
|1.52
|-4.95
|6104364
|2007.01.19 20:30
|buy
|0.12
|eurusd
|1.2971
|0.0000
|1.2994
|1.2962
|0.00
|0.00
|-0.85
|-10.80
|0.00
|0.00
|1.28
|-40.95
|Floating P/L:
|-39.67
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|930.27
|Floating P/L:
|-39.67
|Margin:
|60.00
|Balance:
|5 930.27
|Equity:
|5 890.60
|Free Margin:
|5 830.60
|Details:
|Gross Profit:
|2 787.31
|Gross Loss:
|1 857.04
|Total Net Profit:
|930.27
|Profit Factor:
|1.50
|Expected Payoff:
|7.44
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|392.97 (7.15%)
|Relative Drawdown:
|7.15% (392.97)
|Total Trades:
|125
|Short Positions (won %):
|51 (47.06%)
|Long Positions (won %):
|74 (60.81%)
|Profit Trades (% of total):
|69 (55.20%)
|Loss trades (% of total):
|56 (44.80%)
|Largest
|profit trade:
|240.00
|loss trade:
|-130.84
|Average
|profit trade:
|40.40
|loss trade:
|-33.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (112.88)
|consecutive losses ($):
|5 (-104.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|255.48 (2)
|consecutive loss (count):
|-392.97 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2