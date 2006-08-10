Strategy Tester Report
TradersPowerExpert_v1[1].2_eurusd
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.08.10 00:00 - 2007.01.16 13:00 (2006.08.10 - 2007.01.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- TradersPowerExpert_v1 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false;
Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=false;
InitialStop=true;
TimeZone=1; Data=" Input Data "; TradersPeriod=4; BuyPercent=160; SellPercent=200; StopPercent=200; TradePeriod=5; BreakEven=85; BreakEvenGap=8; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=1; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.3; LossMax=1466;
|Bars in test
|16996
|Ticks modelled
|534117
|Modelling quality
|75.71%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|6371.78
|Gross profit
|10353.75
|Gross loss
|-3981.97
|Profit factor
|2.60
|Expected payoff
|172.21
|Absolute drawdown
|784.28
|Maximal drawdown
|1836.13 (16.61%)
|Relative drawdown
|16.61% (1836.13)
|Total trades
|37
|Short positions (won %)
|17 (76.47%)
|Long positions (won %)
|20 (85.00%)
|Profit trades (% of total)
|30 (81.08%)
|Loss trades (% of total)
|7 (18.92%)
|Largest
|profit trade
|1232.95
|loss trade
|-1167.05
|Average
|profit trade
|345.13
|loss trade
|-568.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (6636.38)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1557.05)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6636.38 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-1557.05 (2)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.10 01:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.2973
|1.2838
|0.0000
|2
|2006.08.10 01:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.2778
|1.2861
|0.0000
|3
|2006.08.10 17:36
|sell
|2
|1.00
|1.2778
|1.2861
|0.0000
|4
|2006.08.10 17:36
|delete
|1
|1.00
|1.2973
|1.2838
|0.0000
|5
|2006.08.14 01:00
|close
|2
|1.00
|1.2715
|1.2861
|0.0000
|640.03
|10640.03
|6
|2006.08.14 01:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.2799
|1.2694
|0.0000
|7
|2006.08.14 01:00
|sell stop
|4
|1.00
|1.2577
|1.2711
|0.0000
|8
|2006.08.15 01:00
|delete
|4
|1.00
|1.2577
|1.2711
|0.0000
|9
|2006.08.15 01:00
|delete
|3
|1.00
|1.2799
|1.2694
|0.0000
|10
|2006.08.15 01:00
|buy stop
|5
|1.00
|1.2799
|1.2706
|0.0000
|11
|2006.08.15 01:00
|sell stop
|6
|1.00
|1.2590
|1.2721
|0.0000
|12
|2006.08.15 16:37
|buy
|5
|1.00
|1.2799
|1.2706
|0.0000
|13
|2006.08.15 16:37
|delete
|6
|1.00
|1.2590
|1.2721
|0.0000
|14
|2006.08.17 01:00
|close
|5
|1.00
|1.2843
|1.2706
|0.0000
|411.81
|11051.84
|15
|2006.08.17 01:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.2930
|1.2824
|0.0000
|16
|2006.08.17 01:00
|sell stop
|8
|1.00
|1.2775
|1.2841
|0.0000
|17
|2006.08.18 01:00
|delete
|8
|1.00
|1.2775
|1.2841
|0.0000
|18
|2006.08.18 01:00
|delete
|7
|1.00
|1.2930
|1.2824
|0.0000
|19
|2006.08.18 01:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.2929
|1.2804
|0.0000
|20
|2006.08.18 01:00
|sell stop
|10
|1.00
|1.2786
|1.2825
|0.0000
|21
|2006.08.18 15:03
|sell
|10
|1.00
|1.2786
|1.2825
|0.0000
|22
|2006.08.18 15:03
|delete
|9
|1.00
|1.2929
|1.2804
|0.0000
|23
|2006.08.18 16:26
|s/l
|10
|1.00
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-390.00
|10661.84
|24
|2006.08.21 01:00
|buy stop
|11
|1.00
|1.2923
|1.2807
|0.0000
|25
|2006.08.21 01:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.2773
|1.2826
|0.0000
|26
|2006.08.21 15:38
|buy
|11
|1.00
|1.2923
|1.2807
|0.0000
|27
|2006.08.21 15:38
|delete
|12
|1.00
|1.2773
|1.2826
|0.0000
|28
|2006.08.22 15:03
|s/l
|11
|1.00
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|-1167.05
|9494.80
|29
|2006.08.23 01:00
|buy stop
|13
|1.00
|1.2878
|1.2791
|0.0000
|30
|2006.08.23 01:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.2716
|1.2804
|0.0000
|31
|2006.08.24 01:00
|delete
|14
|1.00
|1.2716
|1.2804
|0.0000
|32
|2006.08.24 01:00
|delete
|13
|1.00
|1.2878
|1.2791
|0.0000
|33
|2006.08.24 01:00
|buy stop
|15
|1.00
|1.2860
|1.2772
|0.0000
|34
|2006.08.24 01:00
|sell stop
|16
|1.00
|1.2696
|1.2786
|0.0000
|35
|2006.08.25 01:00
|delete
|16
|1.00
|1.2696
|1.2786
|0.0000
|36
|2006.08.25 01:00
|delete
|15
|1.00
|1.2860
|1.2772
|0.0000
|37
|2006.08.25 01:00
|buy stop
|17
|1.00
|1.2852
|1.2745
|0.0000
|38
|2006.08.25 01:00
|sell stop
|18
|1.00
|1.2675
|1.2762
|0.0000
|39
|2006.08.28 01:00
|delete
|18
|1.00
|1.2675
|1.2762
|0.0000
|40
|2006.08.28 01:00
|delete
|17
|1.00
|1.2852
|1.2745
|0.0000
|41
|2006.08.28 01:00
|buy stop
|19
|1.00
|1.2811
|1.2746
|0.0000
|42
|2006.08.28 01:00
|sell stop
|20
|1.00
|1.2649
|1.2755
|0.0000
|43
|2006.08.28 10:29
|buy
|19
|1.00
|1.2811
|1.2746
|0.0000
|44
|2006.08.28 10:29
|delete
|20
|1.00
|1.2649
|1.2755
|0.0000
|45
|2006.08.30 01:00
|close
|19
|1.00
|1.2832
|1.2746
|0.0000
|195.91
|9690.70
|46
|2006.08.30 01:00
|buy stop
|21
|1.00
|1.2912
|1.2815
|0.0000
|47
|2006.08.30 01:00
|sell stop
|22
|1.00
|1.2773
|1.2830
|0.0000
|48
|2006.08.31 01:00
|delete
|22
|1.00
|1.2773
|1.2830
|0.0000
|49
|2006.08.31 01:00
|delete
|21
|1.00
|1.2912
|1.2815
|0.0000
|50
|2006.08.31 01:00
|buy stop
|23
|1.00
|1.2901
|1.2822
|0.0000
|51
|2006.08.31 01:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.2786
|1.2834
|0.0000
|52
|2006.08.31 18:39
|sell
|24
|1.00
|1.2786
|1.2834
|0.0000
|53
|2006.08.31 18:39
|delete
|23
|1.00
|1.2901
|1.2822
|0.0000
|54
|2006.09.01 18:38
|s/l
|24
|1.00
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|-474.98
|9215.72
|55
|2006.09.04 01:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.2914
|1.2830
|0.0000
|56
|2006.09.04 01:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.2769
|1.2843
|0.0000
|57
|2006.09.05 01:00
|delete
|26
|1.00
|1.2769
|1.2843
|0.0000
|58
|2006.09.05 01:00
|delete
|25
|1.00
|1.2914
|1.2830
|0.0000
|59
|2006.09.05 01:00
|buy stop
|27
|1.00
|1.2916
|1.2848
|0.0000
|60
|2006.09.05 01:00
|sell stop
|28
|1.00
|1.2795
|1.2858
|0.0000
|61
|2006.09.05 17:39
|sell
|28
|1.00
|1.2795
|1.2858
|0.0000
|62
|2006.09.05 17:39
|delete
|27
|1.00
|1.2916
|1.2848
|0.0000
|63
|2006.09.07 15:38
|modify
|28
|1.00
|1.2795
|1.2787
|0.0000
|64
|2006.09.08 01:00
|close
|28
|1.00
|1.2737
|1.2787
|0.0000
|605.08
|9820.79
|65
|2006.09.08 01:00
|buy stop
|29
|1.00
|1.2765
|1.2730
|0.0000
|66
|2006.09.08 01:00
|sell stop
|30
|1.00
|1.2625
|1.2733
|0.0000
|67
|2006.09.11 01:00
|delete
|30
|1.00
|1.2625
|1.2733
|0.0000
|68
|2006.09.11 01:00
|delete
|29
|1.00
|1.2765
|1.2730
|0.0000
|69
|2006.09.11 01:00
|buy stop
|31
|1.00
|1.2690
|1.2664
|0.0000
|70
|2006.09.11 01:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.2516
|1.2665
|0.0000
|71
|2006.09.11 08:26
|buy
|31
|1.00
|1.2690
|1.2664
|0.0000
|72
|2006.09.11 08:26
|delete
|32
|1.00
|1.2516
|1.2665
|0.0000
|73
|2006.09.12 01:00
|close
|31
|1.00
|1.2699
|1.2664
|0.0000
|82.95
|9903.75
|74
|2006.09.12 01:00
|buy stop
|33
|1.00
|1.2751
|1.2689
|0.0000
|75
|2006.09.12 01:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.2578
|1.2697
|0.0000
|76
|2006.09.13 01:00
|delete
|34
|1.00
|1.2578
|1.2697
|0.0000
|77
|2006.09.13 01:00
|delete
|33
|1.00
|1.2751
|1.2689
|0.0000
|78
|2006.09.13 01:00
|buy stop
|35
|1.00
|1.2740
|1.2671
|0.0000
|79
|2006.09.13 01:00
|sell stop
|36
|1.00
|1.2571
|1.2681
|0.0000
|80
|2006.09.14 01:00
|delete
|36
|1.00
|1.2571
|1.2681
|0.0000
|81
|2006.09.14 01:00
|delete
|35
|1.00
|1.2740
|1.2671
|0.0000
|82
|2006.09.14 01:00
|buy stop
|37
|1.00
|1.2757
|1.2685
|0.0000
|83
|2006.09.14 01:00
|sell stop
|38
|1.00
|1.2624
|1.2695
|0.0000
|84
|2006.09.15 01:00
|delete
|38
|1.00
|1.2624
|1.2695
|0.0000
|85
|2006.09.15 01:00
|delete
|37
|1.00
|1.2757
|1.2685
|0.0000
|86
|2006.09.15 01:00
|buy stop
|39
|1.00
|1.2801
|1.2705
|0.0000
|87
|2006.09.15 01:00
|sell stop
|40
|1.00
|1.2677
|1.2720
|0.0000
|88
|2006.09.15 14:28
|sell
|40
|1.00
|1.2677
|1.2720
|0.0000
|89
|2006.09.15 14:28
|delete
|39
|1.00
|1.2801
|1.2705
|0.0000
|90
|2006.09.18 01:00
|close
|40
|1.00
|1.2635
|1.2720
|0.0000
|425.02
|10328.76
|91
|2006.09.18 01:00
|buy stop
|41
|1.00
|1.2688
|1.2622
|0.0000
|92
|2006.09.18 01:00
|sell stop
|42
|1.00
|1.2552
|1.2631
|0.0000
|93
|2006.09.18 16:36
|buy
|41
|1.00
|1.2688
|1.2622
|0.0000
|94
|2006.09.18 16:36
|delete
|42
|1.00
|1.2552
|1.2631
|0.0000
|95
|2006.09.19 01:00
|close
|41
|1.00
|1.2702
|1.2622
|0.0000
|132.95
|10461.71
|96
|2006.09.19 01:00
|buy stop
|43
|1.00
|1.2776
|1.2686
|0.0000
|97
|2006.09.19 01:00
|sell stop
|44
|1.00
|1.2633
|1.2700
|0.0000
|98
|2006.09.20 01:00
|delete
|44
|1.00
|1.2633
|1.2700
|0.0000
|99
|2006.09.20 01:00
|delete
|43
|1.00
|1.2776
|1.2686
|0.0000
|100
|2006.09.20 01:00
|buy stop
|45
|1.00
|1.2739
|1.2655
|0.0000
|101
|2006.09.20 01:00
|sell stop
|46
|1.00
|1.2584
|1.2668
|0.0000
|102
|2006.09.21 01:00
|delete
|46
|1.00
|1.2584
|1.2668
|0.0000
|103
|2006.09.21 01:00
|delete
|45
|1.00
|1.2739
|1.2655
|0.0000
|104
|2006.09.21 01:00
|buy stop
|47
|1.00
|1.2758
|1.2673
|0.0000
|105
|2006.09.21 01:00
|sell stop
|48
|1.00
|1.2611
|1.2686
|0.0000
|106
|2006.09.21 19:19
|buy
|47
|1.00
|1.2758
|1.2673
|0.0000
|107
|2006.09.21 19:19
|delete
|48
|1.00
|1.2611
|1.2686
|0.0000
|108
|2006.09.22 01:00
|close
|47
|1.00
|1.2780
|1.2673
|0.0000
|212.95
|10674.67
|109
|2006.09.22 01:00
|buy stop
|49
|1.00
|1.2889
|1.2755
|0.0000
|110
|2006.09.22 01:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.2746
|1.2778
|0.0000
|111
|2006.09.25 01:00
|delete
|50
|1.00
|1.2746
|1.2778
|0.0000
|112
|2006.09.25 01:00
|delete
|49
|1.00
|1.2889
|1.2755
|0.0000
|113
|2006.09.25 01:00
|buy stop
|51
|1.00
|1.2887
|1.2769
|0.0000
|114
|2006.09.25 01:00
|sell stop
|52
|1.00
|1.2754
|1.2789
|0.0000
|115
|2006.09.25 17:26
|sell
|52
|1.00
|1.2754
|1.2789
|0.0000
|116
|2006.09.25 17:26
|delete
|51
|1.00
|1.2887
|1.2769
|0.0000
|117
|2006.09.26 01:00
|close
|52
|1.00
|1.2750
|1.2789
|0.0000
|45.02
|10719.68
|118
|2006.09.26 01:00
|buy stop
|53
|1.00
|1.2847
|1.2726
|0.0000
|119
|2006.09.26 01:00
|sell stop
|54
|1.00
|1.2708
|1.2746
|0.0000
|120
|2006.09.26 12:27
|sell
|54
|1.00
|1.2708
|1.2746
|0.0000
|121
|2006.09.26 12:27
|delete
|53
|1.00
|1.2847
|1.2726
|0.0000
|122
|2006.09.27 01:00
|close
|54
|1.00
|1.2686
|1.2746
|0.0000
|225.02
|10944.70
|123
|2006.09.27 01:00
|buy stop
|55
|1.00
|1.2768
|1.2665
|0.0000
|124
|2006.09.27 01:00
|sell stop
|56
|1.00
|1.2607
|1.2682
|0.0000
|125
|2006.09.28 01:00
|delete
|56
|1.00
|1.2607
|1.2682
|0.0000
|126
|2006.09.28 01:00
|delete
|55
|1.00
|1.2768
|1.2665
|0.0000
|127
|2006.09.28 01:00
|buy stop
|57
|1.00
|1.2757
|1.2692
|0.0000
|128
|2006.09.28 01:00
|sell stop
|58
|1.00
|1.2622
|1.2701
|0.0000
|129
|2006.09.29 01:00
|delete
|58
|1.00
|1.2622
|1.2701
|0.0000
|130
|2006.09.29 01:00
|delete
|57
|1.00
|1.2757
|1.2692
|0.0000
|131
|2006.09.29 01:00
|buy stop
|59
|1.00
|1.2741
|1.2689
|0.0000
|132
|2006.09.29 01:00
|sell stop
|60
|1.00
|1.2604
|1.2695
|0.0000
|133
|2006.10.02 01:00
|delete
|60
|1.00
|1.2604
|1.2695
|0.0000
|134
|2006.10.02 01:00
|delete
|59
|1.00
|1.2741
|1.2689
|0.0000
|135
|2006.10.02 01:00
|buy stop
|61
|1.00
|1.2718
|1.2674
|0.0000
|136
|2006.10.02 01:00
|sell stop
|62
|1.00
|1.2586
|1.2679
|0.0000
|137
|2006.10.02 16:18
|buy
|61
|1.00
|1.2718
|1.2674
|0.0000
|138
|2006.10.02 16:18
|delete
|62
|1.00
|1.2586
|1.2679
|0.0000
|139
|2006.10.03 01:00
|close
|61
|1.00
|1.2738
|1.2674
|0.0000
|192.95
|11137.65
|140
|2006.10.03 01:00
|buy stop
|63
|1.00
|1.2801
|1.2725
|0.0000
|141
|2006.10.03 01:00
|sell stop
|64
|1.00
|1.2677
|1.2736
|0.0000
|142
|2006.10.04 01:00
|delete
|64
|1.00
|1.2677
|1.2736
|0.0000
|143
|2006.10.04 01:00
|delete
|63
|1.00
|1.2801
|1.2725
|0.0000
|144
|2006.10.04 01:00
|buy stop
|65
|1.00
|1.2791
|1.2716
|0.0000
|145
|2006.10.04 01:00
|sell stop
|66
|1.00
|1.2667
|1.2727
|0.0000
|146
|2006.10.04 14:03
|sell
|66
|1.00
|1.2667
|1.2727
|0.0000
|147
|2006.10.04 14:03
|delete
|65
|1.00
|1.2791
|1.2716
|0.0000
|148
|2006.10.06 17:36
|modify
|66
|1.00
|1.2667
|1.2659
|0.0000
|149
|2006.10.09 01:00
|close
|66
|1.00
|1.2592
|1.2659
|0.0000
|775.08
|11912.73
|150
|2006.10.09 01:00
|buy stop
|67
|1.00
|1.2619
|1.2585
|0.0000
|151
|2006.10.09 01:00
|sell stop
|68
|1.00
|1.2466
|1.2588
|0.0000
|152
|2006.10.10 01:00
|delete
|68
|1.00
|1.2466
|1.2588
|0.0000
|153
|2006.10.10 01:00
|delete
|67
|1.00
|1.2619
|1.2585
|0.0000
|154
|2006.10.10 01:00
|buy stop
|69
|1.00
|1.2621
|1.2590
|0.0000
|155
|2006.10.10 01:00
|sell stop
|70
|1.00
|1.2477
|1.2592
|0.0000
|156
|2006.10.11 01:00
|delete
|70
|1.00
|1.2477
|1.2592
|0.0000
|157
|2006.10.11 01:00
|delete
|69
|1.00
|1.2621
|1.2590
|0.0000
|158
|2006.10.11 01:00
|buy stop
|71
|1.00
|1.2565
|1.2529
|0.0000
|159
|2006.10.11 01:00
|sell stop
|72
|1.00
|1.2411
|1.2532
|0.0000
|160
|2006.10.12 01:00
|delete
|72
|1.00
|1.2411
|1.2532
|0.0000
|161
|2006.10.12 01:00
|delete
|71
|1.00
|1.2565
|1.2529
|0.0000
|162
|2006.10.12 01:00
|buy stop
|73
|1.00
|1.2559
|1.2516
|0.0000
|163
|2006.10.12 01:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.2406
|1.2521
|0.0000
|164
|2006.10.12 10:29
|buy
|73
|1.00
|1.2559
|1.2516
|0.0000
|165
|2006.10.12 10:29
|delete
|74
|1.00
|1.2406
|1.2521
|0.0000
|166
|2006.10.13 01:00
|close
|73
|1.00
|1.2562
|1.2516
|0.0000
|22.95
|11935.68
|167
|2006.10.13 01:00
|buy stop
|75
|1.00
|1.2608
|1.2553
|0.0000
|168
|2006.10.13 01:00
|sell stop
|76
|1.00
|1.2501
|1.2560
|0.0000
|169
|2006.10.13 17:28
|sell
|76
|1.00
|1.2501
|1.2560
|0.0000
|170
|2006.10.13 17:29
|delete
|75
|1.00
|1.2608
|1.2553
|0.0000
|171
|2006.10.16 01:10
|close
|76
|1.00
|1.2500
|1.2560
|0.0000
|15.02
|11950.69
|172
|2006.10.16 01:10
|buy stop
|77
|1.00
|1.2546
|1.2491
|0.0000
|173
|2006.10.16 01:10
|sell stop
|78
|1.00
|1.2405
|1.2498
|0.0000
|174
|2006.10.17 01:00
|delete
|78
|1.00
|1.2405
|1.2498
|0.0000
|175
|2006.10.17 01:00
|delete
|77
|1.00
|1.2546
|1.2491
|0.0000
|176
|2006.10.17 01:00
|buy stop
|79
|1.00
|1.2585
|1.2521
|0.0000
|177
|2006.10.17 01:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.2470
|1.2530
|0.0000
|178
|2006.10.18 01:00
|delete
|80
|1.00
|1.2470
|1.2530
|0.0000
|179
|2006.10.18 01:00
|delete
|79
|1.00
|1.2585
|1.2521
|0.0000
|180
|2006.10.18 01:00
|buy stop
|81
|1.00
|1.2596
|1.2525
|0.0000
|181
|2006.10.18 01:00
|sell stop
|82
|1.00
|1.2479
|1.2535
|0.0000
|182
|2006.10.19 01:00
|delete
|82
|1.00
|1.2479
|1.2535
|0.0000
|183
|2006.10.19 01:00
|delete
|81
|1.00
|1.2596
|1.2525
|0.0000
|184
|2006.10.19 01:00
|buy stop
|83
|1.00
|1.2580
|1.2524
|0.0000
|185
|2006.10.19 01:00
|sell stop
|84
|1.00
|1.2459
|1.2531
|0.0000
|186
|2006.10.19 16:26
|buy
|83
|1.00
|1.2580
|1.2524
|0.0000
|187
|2006.10.19 16:26
|delete
|84
|1.00
|1.2459
|1.2531
|0.0000
|188
|2006.10.20 01:00
|close
|83
|1.00
|1.2624
|1.2524
|0.0000
|432.95
|12383.65
|189
|2006.10.20 01:00
|buy stop
|85
|1.00
|1.2706
|1.2606
|0.0000
|190
|2006.10.20 01:00
|sell stop
|86
|1.00
|1.2586
|1.2622
|0.0000
|191
|2006.10.23 01:00
|delete
|86
|1.00
|1.2586
|1.2622
|0.0000
|192
|2006.10.23 01:00
|delete
|85
|1.00
|1.2706
|1.2606
|0.0000
|193
|2006.10.23 01:00
|buy stop
|87
|1.00
|1.2689
|1.2601
|0.0000
|194
|2006.10.23 01:00
|sell stop
|88
|1.00
|1.2566
|1.2615
|0.0000
|195
|2006.10.23 12:27
|sell
|88
|1.00
|1.2566
|1.2615
|0.0000
|196
|2006.10.23 12:27
|delete
|87
|1.00
|1.2689
|1.2601
|0.0000
|197
|2006.10.24 01:00
|close
|88
|1.00
|1.2553
|1.2615
|0.0000
|135.02
|12518.66
|198
|2006.10.24 01:00
|buy stop
|89
|1.00
|1.2612
|1.2538
|0.0000
|199
|2006.10.24 01:00
|sell stop
|90
|1.00
|1.2472
|1.2549
|0.0000
|200
|2006.10.25 01:00
|delete
|90
|1.00
|1.2472
|1.2549
|0.0000
|201
|2006.10.25 01:00
|delete
|89
|1.00
|1.2612
|1.2538
|0.0000
|202
|2006.10.25 01:00
|buy stop
|91
|1.00
|1.2621
|1.2541
|0.0000
|203
|2006.10.25 01:00
|sell stop
|92
|1.00
|1.2485
|1.2553
|0.0000
|204
|2006.10.25 21:48
|buy
|91
|1.00
|1.2621
|1.2541
|0.0000
|205
|2006.10.25 21:48
|delete
|92
|1.00
|1.2485
|1.2553
|0.0000
|206
|2006.10.27 01:00
|close
|91
|1.00
|1.2689
|1.2541
|0.0000
|651.81
|13170.48
|207
|2006.10.27 01:00
|buy stop
|93
|1.00
|1.2770
|1.2671
|0.0000
|208
|2006.10.27 01:00
|sell stop
|94
|1.00
|1.2632
|1.2687
|0.0000
|209
|2006.10.30 01:00
|delete
|94
|1.00
|1.2632
|1.2687
|0.0000
|210
|2006.10.30 01:00
|delete
|93
|1.00
|1.2770
|1.2671
|0.0000
|211
|2006.10.30 01:00
|buy stop
|95
|1.00
|1.2832
|1.2707
|0.0000
|212
|2006.10.30 01:00
|sell stop
|96
|1.00
|1.2693
|1.2728
|0.0000
|213
|2006.10.31 01:00
|delete
|96
|1.00
|1.2693
|1.2728
|0.0000
|214
|2006.10.31 01:00
|delete
|95
|1.00
|1.2832
|1.2707
|0.0000
|215
|2006.10.31 01:00
|buy stop
|97
|1.00
|1.2810
|1.2694
|0.0000
|216
|2006.10.31 01:00
|sell stop
|98
|1.00
|1.2676
|1.2713
|0.0000
|217
|2006.11.01 01:00
|delete
|98
|1.00
|1.2676
|1.2713
|0.0000
|218
|2006.11.01 01:00
|delete
|97
|1.00
|1.2810
|1.2694
|0.0000
|219
|2006.11.01 01:00
|buy stop
|99
|1.00
|1.2858
|1.2742
|0.0000
|220
|2006.11.01 01:00
|sell stop
|100
|1.00
|1.2709
|1.2761
|0.0000
|221
|2006.11.02 01:00
|delete
|100
|1.00
|1.2709
|1.2761
|0.0000
|222
|2006.11.02 01:00
|delete
|99
|1.00
|1.2858
|1.2742
|0.0000
|223
|2006.11.02 01:00
|buy stop
|101
|1.00
|1.2824
|1.2741
|0.0000
|224
|2006.11.02 01:00
|sell stop
|102
|1.00
|1.2694
|1.2754
|0.0000
|225
|2006.11.03 01:00
|delete
|102
|1.00
|1.2694
|1.2754
|0.0000
|226
|2006.11.03 01:00
|delete
|101
|1.00
|1.2824
|1.2741
|0.0000
|227
|2006.11.03 01:00
|buy stop
|103
|1.00
|1.2835
|1.2766
|0.0000
|228
|2006.11.03 01:00
|sell stop
|104
|1.00
|1.2722
|1.2776
|0.0000
|229
|2006.11.03 15:30
|sell
|104
|1.00
|1.2722
|1.2776
|0.0000
|230
|2006.11.03 15:30
|delete
|103
|1.00
|1.2835
|1.2766
|0.0000
|231
|2006.11.06 01:00
|close
|104
|1.00
|1.2718
|1.2776
|0.0000
|45.02
|13215.49
|232
|2006.11.06 01:00
|buy stop
|105
|1.00
|1.2770
|1.2705
|0.0000
|233
|2006.11.06 01:00
|sell stop
|106
|1.00
|1.2623
|1.2714
|0.0000
|234
|2006.11.07 01:00
|delete
|106
|1.00
|1.2623
|1.2714
|0.0000
|235
|2006.11.07 01:00
|delete
|105
|1.00
|1.2770
|1.2705
|0.0000
|236
|2006.11.07 01:00
|buy stop
|107
|1.00
|1.2769
|1.2724
|0.0000
|237
|2006.11.07 01:00
|sell stop
|108
|1.00
|1.2647
|1.2729
|0.0000
|238
|2006.11.07 06:41
|buy
|107
|1.00
|1.2769
|1.2724
|0.0000
|239
|2006.11.07 06:41
|delete
|108
|1.00
|1.2647
|1.2729
|0.0000
|240
|2006.11.08 01:00
|close
|107
|1.00
|1.2781
|1.2724
|0.0000
|112.95
|13328.44
|241
|2006.11.08 01:00
|buy stop
|109
|1.00
|1.2840
|1.2769
|0.0000
|242
|2006.11.08 01:00
|sell stop
|110
|1.00
|1.2702
|1.2779
|0.0000
|243
|2006.11.09 01:00
|delete
|110
|1.00
|1.2702
|1.2779
|0.0000
|244
|2006.11.09 01:00
|delete
|109
|1.00
|1.2840
|1.2769
|0.0000
|245
|2006.11.09 01:00
|buy stop
|111
|1.00
|1.2815
|1.2745
|0.0000
|246
|2006.11.09 01:00
|sell stop
|112
|1.00
|1.2671
|1.2755
|0.0000
|247
|2006.11.09 18:19
|buy
|111
|1.00
|1.2815
|1.2745
|0.0000
|248
|2006.11.09 18:19
|delete
|112
|1.00
|1.2671
|1.2755
|0.0000
|249
|2006.11.10 01:00
|close
|111
|1.00
|1.2836
|1.2745
|0.0000
|202.95
|13531.40
|250
|2006.11.10 01:00
|buy stop
|113
|1.00
|1.2927
|1.2816
|0.0000
|251
|2006.11.10 01:00
|sell stop
|114
|1.00
|1.2795
|1.2834
|0.0000
|252
|2006.11.13 01:00
|delete
|114
|1.00
|1.2795
|1.2834
|0.0000
|253
|2006.11.13 01:00
|delete
|113
|1.00
|1.2927
|1.2816
|0.0000
|254
|2006.11.13 01:00
|buy stop
|115
|1.00
|1.2970
|1.2822
|0.0000
|255
|2006.11.13 01:00
|sell stop
|116
|1.00
|1.2829
|1.2848
|0.0000
|256
|2006.11.13 14:04
|sell
|116
|1.00
|1.2829
|1.2848
|0.0000
|257
|2006.11.13 14:04
|delete
|115
|1.00
|1.2970
|1.2822
|0.0000
|258
|2006.11.14 01:00
|close
|116
|1.00
|1.2811
|1.2848
|0.0000
|185.02
|13716.41
|259
|2006.11.14 01:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.2901
|1.2788
|0.0000
|260
|2006.11.14 01:00
|sell stop
|118
|1.00
|1.2761
|1.2807
|0.0000
|261
|2006.11.15 01:00
|delete
|118
|1.00
|1.2761
|1.2807
|0.0000
|262
|2006.11.15 01:00
|delete
|117
|1.00
|1.2901
|1.2788
|0.0000
|263
|2006.11.15 01:00
|buy stop
|119
|1.00
|1.2912
|1.2786
|0.0000
|264
|2006.11.15 01:00
|sell stop
|120
|1.00
|1.2765
|1.2807
|0.0000
|265
|2006.11.16 01:00
|delete
|120
|1.00
|1.2765
|1.2807
|0.0000
|266
|2006.11.16 01:00
|delete
|119
|1.00
|1.2912
|1.2786
|0.0000
|267
|2006.11.16 01:00
|buy stop
|121
|1.00
|1.2907
|1.2813
|0.0000
|268
|2006.11.16 01:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.2772
|1.2828
|0.0000
|269
|2006.11.17 01:00
|delete
|122
|1.00
|1.2772
|1.2828
|0.0000
|270
|2006.11.17 01:00
|delete
|121
|1.00
|1.2907
|1.2813
|0.0000
|271
|2006.11.17 01:00
|buy stop
|123
|1.00
|1.2847
|1.2785
|0.0000
|272
|2006.11.17 01:00
|sell stop
|124
|1.00
|1.2714
|1.2793
|0.0000
|273
|2006.11.17 17:39
|buy
|123
|1.00
|1.2847
|1.2785
|0.0000
|274
|2006.11.17 17:39
|delete
|124
|1.00
|1.2714
|1.2793
|0.0000
|275
|2006.11.22 17:06
|modify
|123
|1.00
|1.2847
|1.2855
|0.0000
|276
|2006.11.23 01:00
|close
|123
|1.00
|1.2940
|1.2855
|0.0000
|887.72
|14604.13
|277
|2006.11.23 01:00
|buy stop
|125
|1.00
|1.3034
|1.2919
|0.0000
|278
|2006.11.23 01:00
|sell stop
|126
|1.00
|1.2900
|1.2938
|0.0000
|279
|2006.11.24 01:00
|delete
|126
|1.00
|1.2900
|1.2938
|0.0000
|280
|2006.11.24 01:00
|delete
|125
|1.00
|1.3034
|1.2919
|0.0000
|281
|2006.11.24 01:00
|buy stop
|127
|1.00
|1.3035
|1.2928
|0.0000
|282
|2006.11.24 01:00
|sell stop
|128
|1.00
|1.2917
|1.2945
|0.0000
|283
|2006.11.24 10:32
|buy
|127
|1.00
|1.3035
|1.2928
|0.0000
|284
|2006.11.24 10:32
|delete
|128
|1.00
|1.2917
|1.2945
|0.0000
|285
|2006.11.27 00:00
|modify
|127
|1.00
|1.3035
|1.3043
|0.0000
|286
|2006.11.27 01:00
|close
|127
|1.00
|1.3159
|1.3043
|0.0000
|1232.95
|15837.09
|287
|2006.11.27 01:00
|buy stop
|129
|1.00
|1.3323
|1.3120
|0.0000
|288
|2006.11.27 01:00
|sell stop
|130
|1.00
|1.3136
|1.3157
|0.0000
|289
|2006.11.27 02:36
|sell
|130
|1.00
|1.3136
|1.3157
|0.0000
|290
|2006.11.27 02:36
|delete
|129
|1.00
|1.3323
|1.3120
|0.0000
|291
|2006.11.28 01:00
|close
|130
|1.00
|1.3135
|1.3157
|0.0000
|15.02
|15852.10
|292
|2006.11.28 01:00
|buy stop
|131
|1.00
|1.3283
|1.3099
|0.0000
|293
|2006.11.28 01:00
|sell stop
|132
|1.00
|1.3082
|1.3132
|0.0000
|294
|2006.11.29 01:00
|delete
|132
|1.00
|1.3082
|1.3132
|0.0000
|295
|2006.11.29 01:00
|delete
|131
|1.00
|1.3283
|1.3099
|0.0000
|296
|2006.11.29 01:00
|buy stop
|133
|1.00
|1.3326
|1.3161
|0.0000
|297
|2006.11.29 01:00
|sell stop
|134
|1.00
|1.3137
|1.3190
|0.0000
|298
|2006.11.29 15:30
|sell
|134
|1.00
|1.3137
|1.3190
|0.0000
|299
|2006.11.29 15:30
|delete
|133
|1.00
|1.3326
|1.3161
|0.0000
|300
|2006.11.30 09:11
|s/l
|134
|1.00
|1.3190
|1.3190
|0.0000
|-514.95
|15337.15
|301
|2006.12.01 01:00
|buy stop
|135
|1.00
|1.3330
|1.3219
|0.0000
|302
|2006.12.01 01:00
|sell stop
|136
|1.00
|1.3157
|1.3237
|0.0000
|303
|2006.12.01 17:29
|buy
|135
|1.00
|1.3330
|1.3219
|0.0000
|304
|2006.12.01 17:29
|delete
|136
|1.00
|1.3157
|1.3237
|0.0000
|305
|2006.12.04 01:00
|close
|135
|1.00
|1.3363
|1.3219
|0.0000
|322.95
|15660.10
|306
|2006.12.04 01:00
|buy stop
|137
|1.00
|1.3501
|1.3331
|0.0000
|307
|2006.12.04 01:00
|sell stop
|138
|1.00
|1.3302
|1.3361
|0.0000
|308
|2006.12.04 10:02
|sell
|138
|1.00
|1.3302
|1.3361
|0.0000
|309
|2006.12.04 10:02
|delete
|137
|1.00
|1.3501
|1.3331
|0.0000
|310
|2006.12.05 15:31
|s/l
|138
|1.00
|1.3361
|1.3361
|0.0000
|-584.98
|15075.11
|311
|2006.12.06 01:00
|buy stop
|139
|1.00
|1.3426
|1.3291
|0.0000
|312
|2006.12.06 01:00
|sell stop
|140
|1.00
|1.3230
|1.3314
|0.0000
|313
|2006.12.07 01:00
|delete
|140
|1.00
|1.3230
|1.3314
|0.0000
|314
|2006.12.07 01:00
|delete
|139
|1.00
|1.3426
|1.3291
|0.0000
|315
|2006.12.07 01:00
|buy stop
|141
|1.00
|1.3352
|1.3264
|0.0000
|316
|2006.12.07 01:00
|sell stop
|142
|1.00
|1.3170
|1.3278
|0.0000
|317
|2006.12.08 01:00
|delete
|142
|1.00
|1.3170
|1.3278
|0.0000
|318
|2006.12.08 01:00
|delete
|141
|1.00
|1.3352
|1.3264
|0.0000
|319
|2006.12.08 01:00
|buy stop
|143
|1.00
|1.3323
|1.3277
|0.0000
|320
|2006.12.08 01:00
|sell stop
|144
|1.00
|1.3183
|1.3282
|0.0000
|321
|2006.12.08 15:46
|buy
|143
|1.00
|1.3323
|1.3277
|0.0000
|322
|2006.12.08 15:46
|delete
|144
|1.00
|1.3183
|1.3282
|0.0000
|323
|2006.12.08 18:49
|s/l
|143
|1.00
|1.3277
|1.3277
|0.0000
|-460.00
|14615.11
|324
|2006.12.11 01:00
|buy stop
|145
|1.00
|1.3249
|1.3168
|0.0000
|325
|2006.12.11 01:00
|sell stop
|146
|1.00
|1.3064
|1.3180
|0.0000
|326
|2006.12.11 19:02
|buy
|145
|1.00
|1.3249
|1.3168
|0.0000
|327
|2006.12.11 19:02
|delete
|146
|1.00
|1.3064
|1.3180
|0.0000
|328
|2006.12.12 01:08
|close
|145
|1.00
|1.3250
|1.3168
|0.0000
|2.95
|14618.07
|329
|2006.12.12 01:08
|buy stop
|147
|1.00
|1.3339
|1.3229
|0.0000
|330
|2006.12.12 01:08
|sell stop
|148
|1.00
|1.3131
|1.3247
|0.0000
|331
|2006.12.13 01:00
|delete
|148
|1.00
|1.3131
|1.3247
|0.0000
|332
|2006.12.13 01:00
|delete
|147
|1.00
|1.3339
|1.3229
|0.0000
|333
|2006.12.13 01:00
|buy stop
|149
|1.00
|1.3382
|1.3263
|0.0000
|334
|2006.12.13 01:00
|sell stop
|150
|1.00
|1.3178
|1.3283
|0.0000
|335
|2006.12.14 01:00
|delete
|150
|1.00
|1.3178
|1.3283
|0.0000
|336
|2006.12.14 01:00
|delete
|149
|1.00
|1.3382
|1.3263
|0.0000
|337
|2006.12.14 01:00
|buy stop
|151
|1.00
|1.3291
|1.3190
|0.0000
|338
|2006.12.14 01:00
|sell stop
|152
|1.00
|1.3060
|1.3206
|0.0000
|339
|2006.12.15 01:00
|delete
|152
|1.00
|1.3060
|1.3206
|0.0000
|340
|2006.12.15 01:00
|delete
|151
|1.00
|1.3291
|1.3190
|0.0000
|341
|2006.12.15 01:00
|buy stop
|153
|1.00
|1.3222
|1.3137
|0.0000
|342
|2006.12.15 01:00
|sell stop
|154
|1.00
|1.3024
|1.3150
|0.0000
|343
|2006.12.18 01:00
|delete
|154
|1.00
|1.3024
|1.3150
|0.0000
|344
|2006.12.18 01:00
|delete
|153
|1.00
|1.3222
|1.3137
|0.0000
|345
|2006.12.18 01:00
|buy stop
|155
|1.00
|1.3134
|1.3074
|0.0000
|346
|2006.12.18 01:00
|sell stop
|156
|1.00
|1.2936
|1.3082
|0.0000
|347
|2006.12.19 01:00
|delete
|156
|1.00
|1.2936
|1.3082
|0.0000
|348
|2006.12.19 01:00
|delete
|155
|1.00
|1.3134
|1.3074
|0.0000
|349
|2006.12.19 01:00
|buy stop
|157
|1.00
|1.3145
|1.3089
|0.0000
|350
|2006.12.19 01:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.2953
|1.3096
|0.0000
|351
|2006.12.19 10:53
|buy
|157
|1.00
|1.3145
|1.3089
|0.0000
|352
|2006.12.19 10:53
|delete
|158
|1.00
|1.2953
|1.3096
|0.0000
|353
|2006.12.20 01:00
|close
|157
|1.00
|1.3196
|1.3089
|0.0000
|502.95
|15121.02
|354
|2006.12.20 01:00
|buy stop
|159
|1.00
|1.3289
|1.3175
|0.0000
|355
|2006.12.20 01:00
|sell stop
|160
|1.00
|1.3090
|1.3194
|0.0000
|356
|2006.12.21 01:00
|delete
|160
|1.00
|1.3090
|1.3194
|0.0000
|357
|2006.12.21 01:00
|delete
|159
|1.00
|1.3289
|1.3175
|0.0000
|358
|2006.12.21 01:00
|buy stop
|161
|1.00
|1.3269
|1.3154
|0.0000
|359
|2006.12.21 01:00
|sell stop
|162
|1.00
|1.3085
|1.3173
|0.0000
|360
|2006.12.22 01:00
|delete
|162
|1.00
|1.3085
|1.3173
|0.0000
|361
|2006.12.22 01:00
|delete
|161
|1.00
|1.3269
|1.3154
|0.0000
|362
|2006.12.22 01:00
|buy stop
|163
|1.00
|1.3277
|1.3158
|0.0000
|363
|2006.12.22 01:00
|sell stop
|164
|1.00
|1.3119
|1.3178
|0.0000
|364
|2006.12.22 19:01
|sell
|164
|1.00
|1.3119
|1.3178
|0.0000
|365
|2006.12.22 19:01
|delete
|163
|1.00
|1.3277
|1.3158
|0.0000
|366
|2006.12.27 01:00
|close
|164
|1.00
|1.3104
|1.3178
|0.0000
|165.05
|15286.07
|367
|2006.12.27 01:00
|buy stop
|165
|1.00
|1.3164
|1.3089
|0.0000
|368
|2006.12.27 01:00
|sell stop
|166
|1.00
|1.3001
|1.3100
|0.0000
|369
|2006.12.27 08:35
|buy
|165
|1.00
|1.3164
|1.3089
|0.0000
|370
|2006.12.27 08:35
|delete
|166
|1.00
|1.3001
|1.3100
|0.0000
|371
|2007.01.02 09:33
|modify
|165
|1.00
|1.3164
|1.3172
|0.0000
|372
|2007.01.03 01:00
|close
|165
|1.00
|1.3279
|1.3172
|0.0000
|1100.67
|16386.74
|373
|2007.01.03 01:00
|buy stop
|167
|1.00
|1.3369
|1.3259
|0.0000
|374
|2007.01.03 01:00
|sell stop
|168
|1.00
|1.3203
|1.3277
|0.0000
|375
|2007.01.03 17:06
|sell
|168
|1.00
|1.3203
|1.3277
|0.0000
|376
|2007.01.03 17:06
|delete
|167
|1.00
|1.3369
|1.3259
|0.0000
|377
|2007.01.04 01:00
|close
|168
|1.00
|1.3167
|1.3277
|0.0000
|375.05
|16761.78
|378
|2007.01.04 01:00
|buy stop
|169
|1.00
|1.3246
|1.3147
|0.0000
|379
|2007.01.04 01:00
|sell stop
|170
|1.00
|1.3044
|1.3163
|0.0000
|380
|2007.01.05 01:00
|delete
|170
|1.00
|1.3044
|1.3163
|0.0000
|381
|2007.01.05 01:00
|delete
|169
|1.00
|1.3246
|1.3147
|0.0000
|382
|2007.01.05 01:00
|buy stop
|171
|1.00
|1.3170
|1.3073
|0.0000
|383
|2007.01.05 01:00
|sell stop
|172
|1.00
|1.2952
|1.3088
|0.0000
|384
|2007.01.08 01:00
|delete
|172
|1.00
|1.2952
|1.3088
|0.0000
|385
|2007.01.08 01:00
|delete
|171
|1.00
|1.3170
|1.3073
|0.0000
|386
|2007.01.08 01:00
|buy stop
|173
|1.00
|1.3081
|1.2994
|0.0000
|387
|2007.01.08 01:00
|sell stop
|174
|1.00
|1.2834
|1.3007
|0.0000
|388
|2007.01.09 01:00
|delete
|174
|1.00
|1.2834
|1.3007
|0.0000
|389
|2007.01.09 01:00
|delete
|173
|1.00
|1.3081
|1.2994
|0.0000
|390
|2007.01.09 01:00
|buy stop
|175
|1.00
|1.3061
|1.3023
|0.0000
|391
|2007.01.09 01:00
|sell stop
|176
|1.00
|1.2846
|1.3027
|0.0000
|392
|2007.01.10 01:00
|delete
|176
|1.00
|1.2846
|1.3027
|0.0000
|393
|2007.01.10 01:00
|delete
|175
|1.00
|1.3061
|1.3023
|0.0000
|394
|2007.01.10 01:00
|buy stop
|177
|1.00
|1.3029
|1.2989
|0.0000
|395
|2007.01.10 01:00
|sell stop
|178
|1.00
|1.2854
|1.2993
|0.0000
|396
|2007.01.11 01:00
|delete
|178
|1.00
|1.2854
|1.2993
|0.0000
|397
|2007.01.11 01:00
|delete
|177
|1.00
|1.3029
|1.2989
|0.0000
|398
|2007.01.11 01:00
|buy stop
|179
|1.00
|1.2974
|1.2935
|0.0000
|399
|2007.01.11 01:00
|sell stop
|180
|1.00
|1.2815
|1.2939
|0.0000
|400
|2007.01.11 11:00
|buy
|179
|1.00
|1.2974
|1.2935
|0.0000
|401
|2007.01.11 11:00
|delete
|180
|1.00
|1.2815
|1.2939
|0.0000
|402
|2007.01.11 15:51
|s/l
|179
|1.00
|1.2935
|1.2935
|0.0000
|-390.00
|16371.78
|403
|2007.01.12 01:00
|buy stop
|181
|1.00
|1.2950
|1.2885
|0.0000
|404
|2007.01.12 01:00
|sell stop
|182
|1.00
|1.2792
|1.2894
|0.0000
|405
|2007.01.15 01:00
|delete
|182
|1.00
|1.2792
|1.2894
|0.0000
|406
|2007.01.15 01:00
|delete
|181
|1.00
|1.2950
|1.2885
|0.0000
|407
|2007.01.15 01:00
|buy stop
|183
|1.00
|1.2994
|1.2910
|0.0000
|408
|2007.01.15 01:00
|sell stop
|184
|1.00
|1.2830
|1.2923
|0.0000
|409
|2007.01.16 01:00
|delete
|184
|1.00
|1.2830
|1.2923
|0.0000
|410
|2007.01.16 01:00
|delete
|183
|1.00
|1.2994
|1.2910
|0.0000
|411
|2007.01.16 01:00
|buy stop
|185
|1.00
|1.3005
|1.2921
|0.0000
|412
|2007.01.16 01:00
|sell stop
|186
|1.00
|1.2855
|1.2934
|0.0000