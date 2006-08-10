Strategy Tester Report
TradersPowerExpert_v1[1].2_eurusd

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.08.10 00:00 - 2007.01.16 13:00 (2006.08.10 - 2007.01.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- TradersPowerExpert_v1 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=false; InitialStop=true; TimeZone=1; Data=" Input Data "; TradersPeriod=4; BuyPercent=160; SellPercent=200; StopPercent=200; TradePeriod=5; BreakEven=85; BreakEvenGap=8; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=1; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.3; LossMax=1466;
Bars in test16996Ticks modelled534117Modelling quality75.71%
Initial deposit10000.00
Total net profit6371.78Gross profit10353.75Gross loss-3981.97
Profit factor2.60Expected payoff172.21
Absolute drawdown784.28Maximal drawdown1836.13 (16.61%)Relative drawdown16.61% (1836.13)
Total trades37Short positions (won %)17 (76.47%)Long positions (won %)20 (85.00%)
Profit trades (% of total)30 (81.08%)Loss trades (% of total)7 (18.92%)
Largestprofit trade1232.95loss trade-1167.05
Averageprofit trade345.13loss trade-568.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (6636.38)consecutive losses (loss in money)2 (-1557.05)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6636.38 (21)consecutive loss (count of losses)-1557.05 (2)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.10 01:00buy stop11.001.29731.28380.0000
22006.08.10 01:00sell stop21.001.27781.28610.0000
32006.08.10 17:36sell21.001.27781.28610.0000
42006.08.10 17:36delete11.001.29731.28380.0000
52006.08.14 01:00close21.001.27151.28610.0000640.0310640.03
62006.08.14 01:00buy stop31.001.27991.26940.0000
72006.08.14 01:00sell stop41.001.25771.27110.0000
82006.08.15 01:00delete41.001.25771.27110.0000
92006.08.15 01:00delete31.001.27991.26940.0000
102006.08.15 01:00buy stop51.001.27991.27060.0000
112006.08.15 01:00sell stop61.001.25901.27210.0000
122006.08.15 16:37buy51.001.27991.27060.0000
132006.08.15 16:37delete61.001.25901.27210.0000
142006.08.17 01:00close51.001.28431.27060.0000411.8111051.84
152006.08.17 01:00buy stop71.001.29301.28240.0000
162006.08.17 01:00sell stop81.001.27751.28410.0000
172006.08.18 01:00delete81.001.27751.28410.0000
182006.08.18 01:00delete71.001.29301.28240.0000
192006.08.18 01:00buy stop91.001.29291.28040.0000
202006.08.18 01:00sell stop101.001.27861.28250.0000
212006.08.18 15:03sell101.001.27861.28250.0000
222006.08.18 15:03delete91.001.29291.28040.0000
232006.08.18 16:26s/l101.001.28251.28250.0000-390.0010661.84
242006.08.21 01:00buy stop111.001.29231.28070.0000
252006.08.21 01:00sell stop121.001.27731.28260.0000
262006.08.21 15:38buy111.001.29231.28070.0000
272006.08.21 15:38delete121.001.27731.28260.0000
282006.08.22 15:03s/l111.001.28071.28070.0000-1167.059494.80
292006.08.23 01:00buy stop131.001.28781.27910.0000
302006.08.23 01:00sell stop141.001.27161.28040.0000
312006.08.24 01:00delete141.001.27161.28040.0000
322006.08.24 01:00delete131.001.28781.27910.0000
332006.08.24 01:00buy stop151.001.28601.27720.0000
342006.08.24 01:00sell stop161.001.26961.27860.0000
352006.08.25 01:00delete161.001.26961.27860.0000
362006.08.25 01:00delete151.001.28601.27720.0000
372006.08.25 01:00buy stop171.001.28521.27450.0000
382006.08.25 01:00sell stop181.001.26751.27620.0000
392006.08.28 01:00delete181.001.26751.27620.0000
402006.08.28 01:00delete171.001.28521.27450.0000
412006.08.28 01:00buy stop191.001.28111.27460.0000
422006.08.28 01:00sell stop201.001.26491.27550.0000
432006.08.28 10:29buy191.001.28111.27460.0000
442006.08.28 10:29delete201.001.26491.27550.0000
452006.08.30 01:00close191.001.28321.27460.0000195.919690.70
462006.08.30 01:00buy stop211.001.29121.28150.0000
472006.08.30 01:00sell stop221.001.27731.28300.0000
482006.08.31 01:00delete221.001.27731.28300.0000
492006.08.31 01:00delete211.001.29121.28150.0000
502006.08.31 01:00buy stop231.001.29011.28220.0000
512006.08.31 01:00sell stop241.001.27861.28340.0000
522006.08.31 18:39sell241.001.27861.28340.0000
532006.08.31 18:39delete231.001.29011.28220.0000
542006.09.01 18:38s/l241.001.28341.28340.0000-474.989215.72
552006.09.04 01:00buy stop251.001.29141.28300.0000
562006.09.04 01:00sell stop261.001.27691.28430.0000
572006.09.05 01:00delete261.001.27691.28430.0000
582006.09.05 01:00delete251.001.29141.28300.0000
592006.09.05 01:00buy stop271.001.29161.28480.0000
602006.09.05 01:00sell stop281.001.27951.28580.0000
612006.09.05 17:39sell281.001.27951.28580.0000
622006.09.05 17:39delete271.001.29161.28480.0000
632006.09.07 15:38modify281.001.27951.27870.0000
642006.09.08 01:00close281.001.27371.27870.0000605.089820.79
652006.09.08 01:00buy stop291.001.27651.27300.0000
662006.09.08 01:00sell stop301.001.26251.27330.0000
672006.09.11 01:00delete301.001.26251.27330.0000
682006.09.11 01:00delete291.001.27651.27300.0000
692006.09.11 01:00buy stop311.001.26901.26640.0000
702006.09.11 01:00sell stop321.001.25161.26650.0000
712006.09.11 08:26buy311.001.26901.26640.0000
722006.09.11 08:26delete321.001.25161.26650.0000
732006.09.12 01:00close311.001.26991.26640.000082.959903.75
742006.09.12 01:00buy stop331.001.27511.26890.0000
752006.09.12 01:00sell stop341.001.25781.26970.0000
762006.09.13 01:00delete341.001.25781.26970.0000
772006.09.13 01:00delete331.001.27511.26890.0000
782006.09.13 01:00buy stop351.001.27401.26710.0000
792006.09.13 01:00sell stop361.001.25711.26810.0000
802006.09.14 01:00delete361.001.25711.26810.0000
812006.09.14 01:00delete351.001.27401.26710.0000
822006.09.14 01:00buy stop371.001.27571.26850.0000
832006.09.14 01:00sell stop381.001.26241.26950.0000
842006.09.15 01:00delete381.001.26241.26950.0000
852006.09.15 01:00delete371.001.27571.26850.0000
862006.09.15 01:00buy stop391.001.28011.27050.0000
872006.09.15 01:00sell stop401.001.26771.27200.0000
882006.09.15 14:28sell401.001.26771.27200.0000
892006.09.15 14:28delete391.001.28011.27050.0000
902006.09.18 01:00close401.001.26351.27200.0000425.0210328.76
912006.09.18 01:00buy stop411.001.26881.26220.0000
922006.09.18 01:00sell stop421.001.25521.26310.0000
932006.09.18 16:36buy411.001.26881.26220.0000
942006.09.18 16:36delete421.001.25521.26310.0000
952006.09.19 01:00close411.001.27021.26220.0000132.9510461.71
962006.09.19 01:00buy stop431.001.27761.26860.0000
972006.09.19 01:00sell stop441.001.26331.27000.0000
982006.09.20 01:00delete441.001.26331.27000.0000
992006.09.20 01:00delete431.001.27761.26860.0000
1002006.09.20 01:00buy stop451.001.27391.26550.0000
1012006.09.20 01:00sell stop461.001.25841.26680.0000
1022006.09.21 01:00delete461.001.25841.26680.0000
1032006.09.21 01:00delete451.001.27391.26550.0000
1042006.09.21 01:00buy stop471.001.27581.26730.0000
1052006.09.21 01:00sell stop481.001.26111.26860.0000
1062006.09.21 19:19buy471.001.27581.26730.0000
1072006.09.21 19:19delete481.001.26111.26860.0000
1082006.09.22 01:00close471.001.27801.26730.0000212.9510674.67
1092006.09.22 01:00buy stop491.001.28891.27550.0000
1102006.09.22 01:00sell stop501.001.27461.27780.0000
1112006.09.25 01:00delete501.001.27461.27780.0000
1122006.09.25 01:00delete491.001.28891.27550.0000
1132006.09.25 01:00buy stop511.001.28871.27690.0000
1142006.09.25 01:00sell stop521.001.27541.27890.0000
1152006.09.25 17:26sell521.001.27541.27890.0000
1162006.09.25 17:26delete511.001.28871.27690.0000
1172006.09.26 01:00close521.001.27501.27890.000045.0210719.68
1182006.09.26 01:00buy stop531.001.28471.27260.0000
1192006.09.26 01:00sell stop541.001.27081.27460.0000
1202006.09.26 12:27sell541.001.27081.27460.0000
1212006.09.26 12:27delete531.001.28471.27260.0000
1222006.09.27 01:00close541.001.26861.27460.0000225.0210944.70
1232006.09.27 01:00buy stop551.001.27681.26650.0000
1242006.09.27 01:00sell stop561.001.26071.26820.0000
1252006.09.28 01:00delete561.001.26071.26820.0000
1262006.09.28 01:00delete551.001.27681.26650.0000
1272006.09.28 01:00buy stop571.001.27571.26920.0000
1282006.09.28 01:00sell stop581.001.26221.27010.0000
1292006.09.29 01:00delete581.001.26221.27010.0000
1302006.09.29 01:00delete571.001.27571.26920.0000
1312006.09.29 01:00buy stop591.001.27411.26890.0000
1322006.09.29 01:00sell stop601.001.26041.26950.0000
1332006.10.02 01:00delete601.001.26041.26950.0000
1342006.10.02 01:00delete591.001.27411.26890.0000
1352006.10.02 01:00buy stop611.001.27181.26740.0000
1362006.10.02 01:00sell stop621.001.25861.26790.0000
1372006.10.02 16:18buy611.001.27181.26740.0000
1382006.10.02 16:18delete621.001.25861.26790.0000
1392006.10.03 01:00close611.001.27381.26740.0000192.9511137.65
1402006.10.03 01:00buy stop631.001.28011.27250.0000
1412006.10.03 01:00sell stop641.001.26771.27360.0000
1422006.10.04 01:00delete641.001.26771.27360.0000
1432006.10.04 01:00delete631.001.28011.27250.0000
1442006.10.04 01:00buy stop651.001.27911.27160.0000
1452006.10.04 01:00sell stop661.001.26671.27270.0000
1462006.10.04 14:03sell661.001.26671.27270.0000
1472006.10.04 14:03delete651.001.27911.27160.0000
1482006.10.06 17:36modify661.001.26671.26590.0000
1492006.10.09 01:00close661.001.25921.26590.0000775.0811912.73
1502006.10.09 01:00buy stop671.001.26191.25850.0000
1512006.10.09 01:00sell stop681.001.24661.25880.0000
1522006.10.10 01:00delete681.001.24661.25880.0000
1532006.10.10 01:00delete671.001.26191.25850.0000
1542006.10.10 01:00buy stop691.001.26211.25900.0000
1552006.10.10 01:00sell stop701.001.24771.25920.0000
1562006.10.11 01:00delete701.001.24771.25920.0000
1572006.10.11 01:00delete691.001.26211.25900.0000
1582006.10.11 01:00buy stop711.001.25651.25290.0000
1592006.10.11 01:00sell stop721.001.24111.25320.0000
1602006.10.12 01:00delete721.001.24111.25320.0000
1612006.10.12 01:00delete711.001.25651.25290.0000
1622006.10.12 01:00buy stop731.001.25591.25160.0000
1632006.10.12 01:00sell stop741.001.24061.25210.0000
1642006.10.12 10:29buy731.001.25591.25160.0000
1652006.10.12 10:29delete741.001.24061.25210.0000
1662006.10.13 01:00close731.001.25621.25160.000022.9511935.68
1672006.10.13 01:00buy stop751.001.26081.25530.0000
1682006.10.13 01:00sell stop761.001.25011.25600.0000
1692006.10.13 17:28sell761.001.25011.25600.0000
1702006.10.13 17:29delete751.001.26081.25530.0000
1712006.10.16 01:10close761.001.25001.25600.000015.0211950.69
1722006.10.16 01:10buy stop771.001.25461.24910.0000
1732006.10.16 01:10sell stop781.001.24051.24980.0000
1742006.10.17 01:00delete781.001.24051.24980.0000
1752006.10.17 01:00delete771.001.25461.24910.0000
1762006.10.17 01:00buy stop791.001.25851.25210.0000
1772006.10.17 01:00sell stop801.001.24701.25300.0000
1782006.10.18 01:00delete801.001.24701.25300.0000
1792006.10.18 01:00delete791.001.25851.25210.0000
1802006.10.18 01:00buy stop811.001.25961.25250.0000
1812006.10.18 01:00sell stop821.001.24791.25350.0000
1822006.10.19 01:00delete821.001.24791.25350.0000
1832006.10.19 01:00delete811.001.25961.25250.0000
1842006.10.19 01:00buy stop831.001.25801.25240.0000
1852006.10.19 01:00sell stop841.001.24591.25310.0000
1862006.10.19 16:26buy831.001.25801.25240.0000
1872006.10.19 16:26delete841.001.24591.25310.0000
1882006.10.20 01:00close831.001.26241.25240.0000432.9512383.65
1892006.10.20 01:00buy stop851.001.27061.26060.0000
1902006.10.20 01:00sell stop861.001.25861.26220.0000
1912006.10.23 01:00delete861.001.25861.26220.0000
1922006.10.23 01:00delete851.001.27061.26060.0000
1932006.10.23 01:00buy stop871.001.26891.26010.0000
1942006.10.23 01:00sell stop881.001.25661.26150.0000
1952006.10.23 12:27sell881.001.25661.26150.0000
1962006.10.23 12:27delete871.001.26891.26010.0000
1972006.10.24 01:00close881.001.25531.26150.0000135.0212518.66
1982006.10.24 01:00buy stop891.001.26121.25380.0000
1992006.10.24 01:00sell stop901.001.24721.25490.0000
2002006.10.25 01:00delete901.001.24721.25490.0000
2012006.10.25 01:00delete891.001.26121.25380.0000
2022006.10.25 01:00buy stop911.001.26211.25410.0000
2032006.10.25 01:00sell stop921.001.24851.25530.0000
2042006.10.25 21:48buy911.001.26211.25410.0000
2052006.10.25 21:48delete921.001.24851.25530.0000
2062006.10.27 01:00close911.001.26891.25410.0000651.8113170.48
2072006.10.27 01:00buy stop931.001.27701.26710.0000
2082006.10.27 01:00sell stop941.001.26321.26870.0000
2092006.10.30 01:00delete941.001.26321.26870.0000
2102006.10.30 01:00delete931.001.27701.26710.0000
2112006.10.30 01:00buy stop951.001.28321.27070.0000
2122006.10.30 01:00sell stop961.001.26931.27280.0000
2132006.10.31 01:00delete961.001.26931.27280.0000
2142006.10.31 01:00delete951.001.28321.27070.0000
2152006.10.31 01:00buy stop971.001.28101.26940.0000
2162006.10.31 01:00sell stop981.001.26761.27130.0000
2172006.11.01 01:00delete981.001.26761.27130.0000
2182006.11.01 01:00delete971.001.28101.26940.0000
2192006.11.01 01:00buy stop991.001.28581.27420.0000
2202006.11.01 01:00sell stop1001.001.27091.27610.0000
2212006.11.02 01:00delete1001.001.27091.27610.0000
2222006.11.02 01:00delete991.001.28581.27420.0000
2232006.11.02 01:00buy stop1011.001.28241.27410.0000
2242006.11.02 01:00sell stop1021.001.26941.27540.0000
2252006.11.03 01:00delete1021.001.26941.27540.0000
2262006.11.03 01:00delete1011.001.28241.27410.0000
2272006.11.03 01:00buy stop1031.001.28351.27660.0000
2282006.11.03 01:00sell stop1041.001.27221.27760.0000
2292006.11.03 15:30sell1041.001.27221.27760.0000
2302006.11.03 15:30delete1031.001.28351.27660.0000
2312006.11.06 01:00close1041.001.27181.27760.000045.0213215.49
2322006.11.06 01:00buy stop1051.001.27701.27050.0000
2332006.11.06 01:00sell stop1061.001.26231.27140.0000
2342006.11.07 01:00delete1061.001.26231.27140.0000
2352006.11.07 01:00delete1051.001.27701.27050.0000
2362006.11.07 01:00buy stop1071.001.27691.27240.0000
2372006.11.07 01:00sell stop1081.001.26471.27290.0000
2382006.11.07 06:41buy1071.001.27691.27240.0000
2392006.11.07 06:41delete1081.001.26471.27290.0000
2402006.11.08 01:00close1071.001.27811.27240.0000112.9513328.44
2412006.11.08 01:00buy stop1091.001.28401.27690.0000
2422006.11.08 01:00sell stop1101.001.27021.27790.0000
2432006.11.09 01:00delete1101.001.27021.27790.0000
2442006.11.09 01:00delete1091.001.28401.27690.0000
2452006.11.09 01:00buy stop1111.001.28151.27450.0000
2462006.11.09 01:00sell stop1121.001.26711.27550.0000
2472006.11.09 18:19buy1111.001.28151.27450.0000
2482006.11.09 18:19delete1121.001.26711.27550.0000
2492006.11.10 01:00close1111.001.28361.27450.0000202.9513531.40
2502006.11.10 01:00buy stop1131.001.29271.28160.0000
2512006.11.10 01:00sell stop1141.001.27951.28340.0000
2522006.11.13 01:00delete1141.001.27951.28340.0000
2532006.11.13 01:00delete1131.001.29271.28160.0000
2542006.11.13 01:00buy stop1151.001.29701.28220.0000
2552006.11.13 01:00sell stop1161.001.28291.28480.0000
2562006.11.13 14:04sell1161.001.28291.28480.0000
2572006.11.13 14:04delete1151.001.29701.28220.0000
2582006.11.14 01:00close1161.001.28111.28480.0000185.0213716.41
2592006.11.14 01:00buy stop1171.001.29011.27880.0000
2602006.11.14 01:00sell stop1181.001.27611.28070.0000
2612006.11.15 01:00delete1181.001.27611.28070.0000
2622006.11.15 01:00delete1171.001.29011.27880.0000
2632006.11.15 01:00buy stop1191.001.29121.27860.0000
2642006.11.15 01:00sell stop1201.001.27651.28070.0000
2652006.11.16 01:00delete1201.001.27651.28070.0000
2662006.11.16 01:00delete1191.001.29121.27860.0000
2672006.11.16 01:00buy stop1211.001.29071.28130.0000
2682006.11.16 01:00sell stop1221.001.27721.28280.0000
2692006.11.17 01:00delete1221.001.27721.28280.0000
2702006.11.17 01:00delete1211.001.29071.28130.0000
2712006.11.17 01:00buy stop1231.001.28471.27850.0000
2722006.11.17 01:00sell stop1241.001.27141.27930.0000
2732006.11.17 17:39buy1231.001.28471.27850.0000
2742006.11.17 17:39delete1241.001.27141.27930.0000
2752006.11.22 17:06modify1231.001.28471.28550.0000
2762006.11.23 01:00close1231.001.29401.28550.0000887.7214604.13
2772006.11.23 01:00buy stop1251.001.30341.29190.0000
2782006.11.23 01:00sell stop1261.001.29001.29380.0000
2792006.11.24 01:00delete1261.001.29001.29380.0000
2802006.11.24 01:00delete1251.001.30341.29190.0000
2812006.11.24 01:00buy stop1271.001.30351.29280.0000
2822006.11.24 01:00sell stop1281.001.29171.29450.0000
2832006.11.24 10:32buy1271.001.30351.29280.0000
2842006.11.24 10:32delete1281.001.29171.29450.0000
2852006.11.27 00:00modify1271.001.30351.30430.0000
2862006.11.27 01:00close1271.001.31591.30430.00001232.9515837.09
2872006.11.27 01:00buy stop1291.001.33231.31200.0000
2882006.11.27 01:00sell stop1301.001.31361.31570.0000
2892006.11.27 02:36sell1301.001.31361.31570.0000
2902006.11.27 02:36delete1291.001.33231.31200.0000
2912006.11.28 01:00close1301.001.31351.31570.000015.0215852.10
2922006.11.28 01:00buy stop1311.001.32831.30990.0000
2932006.11.28 01:00sell stop1321.001.30821.31320.0000
2942006.11.29 01:00delete1321.001.30821.31320.0000
2952006.11.29 01:00delete1311.001.32831.30990.0000
2962006.11.29 01:00buy stop1331.001.33261.31610.0000
2972006.11.29 01:00sell stop1341.001.31371.31900.0000
2982006.11.29 15:30sell1341.001.31371.31900.0000
2992006.11.29 15:30delete1331.001.33261.31610.0000
3002006.11.30 09:11s/l1341.001.31901.31900.0000-514.9515337.15
3012006.12.01 01:00buy stop1351.001.33301.32190.0000
3022006.12.01 01:00sell stop1361.001.31571.32370.0000
3032006.12.01 17:29buy1351.001.33301.32190.0000
3042006.12.01 17:29delete1361.001.31571.32370.0000
3052006.12.04 01:00close1351.001.33631.32190.0000322.9515660.10
3062006.12.04 01:00buy stop1371.001.35011.33310.0000
3072006.12.04 01:00sell stop1381.001.33021.33610.0000
3082006.12.04 10:02sell1381.001.33021.33610.0000
3092006.12.04 10:02delete1371.001.35011.33310.0000
3102006.12.05 15:31s/l1381.001.33611.33610.0000-584.9815075.11
3112006.12.06 01:00buy stop1391.001.34261.32910.0000
3122006.12.06 01:00sell stop1401.001.32301.33140.0000
3132006.12.07 01:00delete1401.001.32301.33140.0000
3142006.12.07 01:00delete1391.001.34261.32910.0000
3152006.12.07 01:00buy stop1411.001.33521.32640.0000
3162006.12.07 01:00sell stop1421.001.31701.32780.0000
3172006.12.08 01:00delete1421.001.31701.32780.0000
3182006.12.08 01:00delete1411.001.33521.32640.0000
3192006.12.08 01:00buy stop1431.001.33231.32770.0000
3202006.12.08 01:00sell stop1441.001.31831.32820.0000
3212006.12.08 15:46buy1431.001.33231.32770.0000
3222006.12.08 15:46delete1441.001.31831.32820.0000
3232006.12.08 18:49s/l1431.001.32771.32770.0000-460.0014615.11
3242006.12.11 01:00buy stop1451.001.32491.31680.0000
3252006.12.11 01:00sell stop1461.001.30641.31800.0000
3262006.12.11 19:02buy1451.001.32491.31680.0000
3272006.12.11 19:02delete1461.001.30641.31800.0000
3282006.12.12 01:08close1451.001.32501.31680.00002.9514618.07
3292006.12.12 01:08buy stop1471.001.33391.32290.0000
3302006.12.12 01:08sell stop1481.001.31311.32470.0000
3312006.12.13 01:00delete1481.001.31311.32470.0000
3322006.12.13 01:00delete1471.001.33391.32290.0000
3332006.12.13 01:00buy stop1491.001.33821.32630.0000
3342006.12.13 01:00sell stop1501.001.31781.32830.0000
3352006.12.14 01:00delete1501.001.31781.32830.0000
3362006.12.14 01:00delete1491.001.33821.32630.0000
3372006.12.14 01:00buy stop1511.001.32911.31900.0000
3382006.12.14 01:00sell stop1521.001.30601.32060.0000
3392006.12.15 01:00delete1521.001.30601.32060.0000
3402006.12.15 01:00delete1511.001.32911.31900.0000
3412006.12.15 01:00buy stop1531.001.32221.31370.0000
3422006.12.15 01:00sell stop1541.001.30241.31500.0000
3432006.12.18 01:00delete1541.001.30241.31500.0000
3442006.12.18 01:00delete1531.001.32221.31370.0000
3452006.12.18 01:00buy stop1551.001.31341.30740.0000
3462006.12.18 01:00sell stop1561.001.29361.30820.0000
3472006.12.19 01:00delete1561.001.29361.30820.0000
3482006.12.19 01:00delete1551.001.31341.30740.0000
3492006.12.19 01:00buy stop1571.001.31451.30890.0000
3502006.12.19 01:00sell stop1581.001.29531.30960.0000
3512006.12.19 10:53buy1571.001.31451.30890.0000
3522006.12.19 10:53delete1581.001.29531.30960.0000
3532006.12.20 01:00close1571.001.31961.30890.0000502.9515121.02
3542006.12.20 01:00buy stop1591.001.32891.31750.0000
3552006.12.20 01:00sell stop1601.001.30901.31940.0000
3562006.12.21 01:00delete1601.001.30901.31940.0000
3572006.12.21 01:00delete1591.001.32891.31750.0000
3582006.12.21 01:00buy stop1611.001.32691.31540.0000
3592006.12.21 01:00sell stop1621.001.30851.31730.0000
3602006.12.22 01:00delete1621.001.30851.31730.0000
3612006.12.22 01:00delete1611.001.32691.31540.0000
3622006.12.22 01:00buy stop1631.001.32771.31580.0000
3632006.12.22 01:00sell stop1641.001.31191.31780.0000
3642006.12.22 19:01sell1641.001.31191.31780.0000
3652006.12.22 19:01delete1631.001.32771.31580.0000
3662006.12.27 01:00close1641.001.31041.31780.0000165.0515286.07
3672006.12.27 01:00buy stop1651.001.31641.30890.0000
3682006.12.27 01:00sell stop1661.001.30011.31000.0000
3692006.12.27 08:35buy1651.001.31641.30890.0000
3702006.12.27 08:35delete1661.001.30011.31000.0000
3712007.01.02 09:33modify1651.001.31641.31720.0000
3722007.01.03 01:00close1651.001.32791.31720.00001100.6716386.74
3732007.01.03 01:00buy stop1671.001.33691.32590.0000
3742007.01.03 01:00sell stop1681.001.32031.32770.0000
3752007.01.03 17:06sell1681.001.32031.32770.0000
3762007.01.03 17:06delete1671.001.33691.32590.0000
3772007.01.04 01:00close1681.001.31671.32770.0000375.0516761.78
3782007.01.04 01:00buy stop1691.001.32461.31470.0000
3792007.01.04 01:00sell stop1701.001.30441.31630.0000
3802007.01.05 01:00delete1701.001.30441.31630.0000
3812007.01.05 01:00delete1691.001.32461.31470.0000
3822007.01.05 01:00buy stop1711.001.31701.30730.0000
3832007.01.05 01:00sell stop1721.001.29521.30880.0000
3842007.01.08 01:00delete1721.001.29521.30880.0000
3852007.01.08 01:00delete1711.001.31701.30730.0000
3862007.01.08 01:00buy stop1731.001.30811.29940.0000
3872007.01.08 01:00sell stop1741.001.28341.30070.0000
3882007.01.09 01:00delete1741.001.28341.30070.0000
3892007.01.09 01:00delete1731.001.30811.29940.0000
3902007.01.09 01:00buy stop1751.001.30611.30230.0000
3912007.01.09 01:00sell stop1761.001.28461.30270.0000
3922007.01.10 01:00delete1761.001.28461.30270.0000
3932007.01.10 01:00delete1751.001.30611.30230.0000
3942007.01.10 01:00buy stop1771.001.30291.29890.0000
3952007.01.10 01:00sell stop1781.001.28541.29930.0000
3962007.01.11 01:00delete1781.001.28541.29930.0000
3972007.01.11 01:00delete1771.001.30291.29890.0000
3982007.01.11 01:00buy stop1791.001.29741.29350.0000
3992007.01.11 01:00sell stop1801.001.28151.29390.0000
4002007.01.11 11:00buy1791.001.29741.29350.0000
4012007.01.11 11:00delete1801.001.28151.29390.0000
4022007.01.11 15:51s/l1791.001.29351.29350.0000-390.0016371.78
4032007.01.12 01:00buy stop1811.001.29501.28850.0000
4042007.01.12 01:00sell stop1821.001.27921.28940.0000
4052007.01.15 01:00delete1821.001.27921.28940.0000
4062007.01.15 01:00delete1811.001.29501.28850.0000
4072007.01.15 01:00buy stop1831.001.29941.29100.0000
4082007.01.15 01:00sell stop1841.001.28301.29230.0000
4092007.01.16 01:00delete1841.001.28301.29230.0000
4102007.01.16 01:00delete1831.001.29941.29100.0000
4112007.01.16 01:00buy stop1851.001.30051.29210.0000
4122007.01.16 01:00sell stop1861.001.28551.29340.0000