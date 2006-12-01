Strategy Tester Report
TradersPowerExpert_v1[1].2_eurusd
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.01 00:00 - 2007.01.16 08:00 (2006.12.01 - 2007.01.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- TradersPowerExpert_v1 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false;
Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=false;
InitialStop=true;
TimeZone=1; Data=" Input Data "; TradersPeriod=4; BuyPercent=160; SellPercent=200; StopPercent=200; TradePeriod=5; BreakEven=85; BreakEvenGap=8; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=1; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.3; LossMax=1466;
|Bars in test
|16991
|Ticks modelled
|146824
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1033.58
|Gross profit
|2468.42
|Gross loss
|-1434.84
|Profit factor
|1.72
|Expected payoff
|114.84
|Absolute drawdown
|722.09
|Maximal drawdown
|1044.84 (10.12%)
|Relative drawdown
|10.12% (1044.84)
|Total trades
|9
|Short positions (won %)
|3 (66.67%)
|Long positions (won %)
|6 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|6 (66.67%)
|Loss trades (% of total)
|3 (33.33%)
|Largest
|profit trade
|1099.20
|loss trade
|-584.84
|Average
|profit trade
|411.40
|loss trade
|-478.28
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (2145.67)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1044.84)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2145.67 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-1044.84 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.01 01:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.3330
|1.3219
|0.0000
|2
|2006.12.01 01:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.3157
|1.3237
|0.0000
|3
|2006.12.01 17:29
|buy
|1
|1.00
|1.3330
|1.3219
|0.0000
|4
|2006.12.01 17:29
|delete
|2
|1.00
|1.3157
|1.3237
|0.0000
|5
|2006.12.04 01:00
|close
|1
|1.00
|1.3363
|1.3219
|0.0000
|322.74
|10322.74
|6
|2006.12.04 01:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.3501
|1.3331
|0.0000
|7
|2006.12.04 01:00
|sell stop
|4
|1.00
|1.3302
|1.3361
|0.0000
|8
|2006.12.04 10:02
|sell
|4
|1.00
|1.3302
|1.3361
|0.0000
|9
|2006.12.04 10:02
|delete
|3
|1.00
|1.3501
|1.3331
|0.0000
|10
|2006.12.05 15:31
|s/l
|4
|1.00
|1.3361
|1.3361
|0.0000
|-584.84
|9737.91
|11
|2006.12.06 01:00
|buy stop
|5
|1.00
|1.3426
|1.3291
|0.0000
|12
|2006.12.06 01:00
|sell stop
|6
|1.00
|1.3230
|1.3314
|0.0000
|13
|2006.12.07 01:00
|delete
|6
|1.00
|1.3230
|1.3314
|0.0000
|14
|2006.12.07 01:00
|delete
|5
|1.00
|1.3426
|1.3291
|0.0000
|15
|2006.12.07 01:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.3352
|1.3264
|0.0000
|16
|2006.12.07 01:00
|sell stop
|8
|1.00
|1.3170
|1.3278
|0.0000
|17
|2006.12.08 01:00
|delete
|8
|1.00
|1.3170
|1.3278
|0.0000
|18
|2006.12.08 01:00
|delete
|7
|1.00
|1.3352
|1.3264
|0.0000
|19
|2006.12.08 01:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.3323
|1.3277
|0.0000
|20
|2006.12.08 01:00
|sell stop
|10
|1.00
|1.3183
|1.3282
|0.0000
|21
|2006.12.08 15:46
|buy
|9
|1.00
|1.3323
|1.3277
|0.0000
|22
|2006.12.08 15:46
|delete
|10
|1.00
|1.3183
|1.3282
|0.0000
|23
|2006.12.08 18:49
|s/l
|9
|1.00
|1.3277
|1.3277
|0.0000
|-460.00
|9277.91
|24
|2006.12.11 01:00
|buy stop
|11
|1.00
|1.3249
|1.3168
|0.0000
|25
|2006.12.11 01:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.3064
|1.3180
|0.0000
|26
|2006.12.11 19:02
|buy
|11
|1.00
|1.3249
|1.3168
|0.0000
|27
|2006.12.11 19:02
|delete
|12
|1.00
|1.3064
|1.3180
|0.0000
|28
|2006.12.12 01:08
|close
|11
|1.00
|1.3250
|1.3168
|0.0000
|2.74
|9280.65
|29
|2006.12.12 01:08
|buy stop
|13
|1.00
|1.3339
|1.3229
|0.0000
|30
|2006.12.12 01:08
|sell stop
|14
|1.00
|1.3131
|1.3247
|0.0000
|31
|2006.12.13 01:00
|delete
|14
|1.00
|1.3131
|1.3247
|0.0000
|32
|2006.12.13 01:00
|delete
|13
|1.00
|1.3339
|1.3229
|0.0000
|33
|2006.12.13 01:00
|buy stop
|15
|1.00
|1.3382
|1.3263
|0.0000
|34
|2006.12.13 01:00
|sell stop
|16
|1.00
|1.3178
|1.3283
|0.0000
|35
|2006.12.14 01:00
|delete
|16
|1.00
|1.3178
|1.3283
|0.0000
|36
|2006.12.14 01:00
|delete
|15
|1.00
|1.3382
|1.3263
|0.0000
|37
|2006.12.14 01:00
|buy stop
|17
|1.00
|1.3291
|1.3190
|0.0000
|38
|2006.12.14 01:00
|sell stop
|18
|1.00
|1.3060
|1.3206
|0.0000
|39
|2006.12.15 01:00
|delete
|18
|1.00
|1.3060
|1.3206
|0.0000
|40
|2006.12.15 01:00
|delete
|17
|1.00
|1.3291
|1.3190
|0.0000
|41
|2006.12.15 01:00
|buy stop
|19
|1.00
|1.3222
|1.3137
|0.0000
|42
|2006.12.15 01:00
|sell stop
|20
|1.00
|1.3024
|1.3150
|0.0000
|43
|2006.12.18 01:00
|delete
|20
|1.00
|1.3024
|1.3150
|0.0000
|44
|2006.12.18 01:00
|delete
|19
|1.00
|1.3222
|1.3137
|0.0000
|45
|2006.12.18 01:00
|buy stop
|21
|1.00
|1.3134
|1.3074
|0.0000
|46
|2006.12.18 01:00
|sell stop
|22
|1.00
|1.2936
|1.3082
|0.0000
|47
|2006.12.19 01:00
|delete
|22
|1.00
|1.2936
|1.3082
|0.0000
|48
|2006.12.19 01:00
|delete
|21
|1.00
|1.3134
|1.3074
|0.0000
|49
|2006.12.19 01:00
|buy stop
|23
|1.00
|1.3145
|1.3089
|0.0000
|50
|2006.12.19 01:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.2953
|1.3096
|0.0000
|51
|2006.12.19 10:53
|buy
|23
|1.00
|1.3145
|1.3089
|0.0000
|52
|2006.12.19 10:53
|delete
|24
|1.00
|1.2953
|1.3096
|0.0000
|53
|2006.12.20 01:00
|close
|23
|1.00
|1.3196
|1.3089
|0.0000
|502.74
|9783.39
|54
|2006.12.20 01:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.3289
|1.3175
|0.0000
|55
|2006.12.20 01:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.3090
|1.3194
|0.0000
|56
|2006.12.21 01:00
|delete
|26
|1.00
|1.3090
|1.3194
|0.0000
|57
|2006.12.21 01:00
|delete
|25
|1.00
|1.3289
|1.3175
|0.0000
|58
|2006.12.21 01:00
|buy stop
|27
|1.00
|1.3269
|1.3154
|0.0000
|59
|2006.12.21 01:00
|sell stop
|28
|1.00
|1.3085
|1.3173
|0.0000
|60
|2006.12.22 01:00
|delete
|28
|1.00
|1.3085
|1.3173
|0.0000
|61
|2006.12.22 01:00
|delete
|27
|1.00
|1.3269
|1.3154
|0.0000
|62
|2006.12.22 01:00
|buy stop
|29
|1.00
|1.3277
|1.3158
|0.0000
|63
|2006.12.22 01:00
|sell stop
|30
|1.00
|1.3119
|1.3178
|0.0000
|64
|2006.12.22 19:01
|sell
|30
|1.00
|1.3119
|1.3178
|0.0000
|65
|2006.12.22 19:01
|delete
|29
|1.00
|1.3277
|1.3158
|0.0000
|66
|2006.12.27 01:00
|close
|30
|1.00
|1.3104
|1.3178
|0.0000
|165.49
|9948.89
|67
|2006.12.27 01:00
|buy stop
|31
|1.00
|1.3164
|1.3089
|0.0000
|68
|2006.12.27 01:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.3001
|1.3100
|0.0000
|69
|2006.12.27 08:35
|buy
|31
|1.00
|1.3164
|1.3089
|0.0000
|70
|2006.12.27 08:35
|delete
|32
|1.00
|1.3001
|1.3100
|0.0000
|71
|2007.01.02 09:33
|modify
|31
|1.00
|1.3164
|1.3172
|0.0000
|72
|2007.01.03 01:00
|close
|31
|1.00
|1.3279
|1.3172
|0.0000
|1099.20
|11048.09
|73
|2007.01.03 01:00
|buy stop
|33
|1.00
|1.3369
|1.3259
|0.0000
|74
|2007.01.03 01:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.3203
|1.3277
|0.0000
|75
|2007.01.03 17:06
|sell
|34
|1.00
|1.3203
|1.3277
|0.0000
|76
|2007.01.03 17:06
|delete
|33
|1.00
|1.3369
|1.3259
|0.0000
|77
|2007.01.04 01:00
|close
|34
|1.00
|1.3167
|1.3277
|0.0000
|375.49
|11423.58
|78
|2007.01.04 01:00
|buy stop
|35
|1.00
|1.3246
|1.3147
|0.0000
|79
|2007.01.04 01:00
|sell stop
|36
|1.00
|1.3044
|1.3163
|0.0000
|80
|2007.01.05 01:00
|delete
|36
|1.00
|1.3044
|1.3163
|0.0000
|81
|2007.01.05 01:00
|delete
|35
|1.00
|1.3246
|1.3147
|0.0000
|82
|2007.01.05 01:00
|buy stop
|37
|1.00
|1.3170
|1.3073
|0.0000
|83
|2007.01.05 01:00
|sell stop
|38
|1.00
|1.2952
|1.3088
|0.0000
|84
|2007.01.08 01:00
|delete
|38
|1.00
|1.2952
|1.3088
|0.0000
|85
|2007.01.08 01:00
|delete
|37
|1.00
|1.3170
|1.3073
|0.0000
|86
|2007.01.08 01:00
|buy stop
|39
|1.00
|1.3081
|1.2994
|0.0000
|87
|2007.01.08 01:00
|sell stop
|40
|1.00
|1.2834
|1.3007
|0.0000
|88
|2007.01.09 01:00
|delete
|40
|1.00
|1.2834
|1.3007
|0.0000
|89
|2007.01.09 01:00
|delete
|39
|1.00
|1.3081
|1.2994
|0.0000
|90
|2007.01.09 01:00
|buy stop
|41
|1.00
|1.3061
|1.3023
|0.0000
|91
|2007.01.09 01:00
|sell stop
|42
|1.00
|1.2846
|1.3027
|0.0000
|92
|2007.01.10 01:00
|delete
|42
|1.00
|1.2846
|1.3027
|0.0000
|93
|2007.01.10 01:00
|delete
|41
|1.00
|1.3061
|1.3023
|0.0000
|94
|2007.01.10 01:00
|buy stop
|43
|1.00
|1.3029
|1.2989
|0.0000
|95
|2007.01.10 01:00
|sell stop
|44
|1.00
|1.2854
|1.2993
|0.0000
|96
|2007.01.11 01:00
|delete
|44
|1.00
|1.2854
|1.2993
|0.0000
|97
|2007.01.11 01:00
|delete
|43
|1.00
|1.3029
|1.2989
|0.0000
|98
|2007.01.11 01:00
|buy stop
|45
|1.00
|1.2974
|1.2935
|0.0000
|99
|2007.01.11 01:00
|sell stop
|46
|1.00
|1.2815
|1.2939
|0.0000
|100
|2007.01.11 11:00
|buy
|45
|1.00
|1.2974
|1.2935
|0.0000
|101
|2007.01.11 11:00
|delete
|46
|1.00
|1.2815
|1.2939
|0.0000
|102
|2007.01.11 15:51
|s/l
|45
|1.00
|1.2935
|1.2935
|0.0000
|-390.00
|11033.58
|103
|2007.01.12 01:00
|buy stop
|47
|1.00
|1.2950
|1.2885
|0.0000
|104
|2007.01.12 01:00
|sell stop
|48
|1.00
|1.2792
|1.2894
|0.0000
|105
|2007.01.15 01:00
|delete
|48
|1.00
|1.2792
|1.2894
|0.0000
|106
|2007.01.15 01:00
|delete
|47
|1.00
|1.2950
|1.2885
|0.0000
|107
|2007.01.15 01:00
|buy stop
|49
|1.00
|1.2994
|1.2910
|0.0000
|108
|2007.01.15 01:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.2830
|1.2923
|0.0000
|109
|2007.01.16 01:00
|delete
|50
|1.00
|1.2830
|1.2923
|0.0000
|110
|2007.01.16 01:00
|delete
|49
|1.00
|1.2994
|1.2910
|0.0000
|111
|2007.01.16 01:00
|buy stop
|51
|1.00
|1.3005
|1.2921
|0.0000
|112
|2007.01.16 01:00
|sell stop
|52
|1.00
|1.2855
|1.2934
|0.0000