Strategy Tester Report
TradersPowerExpert_v1[1].2_eurusd

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.01 00:00 - 2007.01.16 08:00 (2006.12.01 - 2007.01.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- TradersPowerExpert_v1 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=false; InitialStop=true; TimeZone=1; Data=" Input Data "; TradersPeriod=4; BuyPercent=160; SellPercent=200; StopPercent=200; TradePeriod=5; BreakEven=85; BreakEvenGap=8; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=1; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.3; LossMax=1466;
Bars in test16991Ticks modelled146824Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1033.58Gross profit2468.42Gross loss-1434.84
Profit factor1.72Expected payoff114.84
Absolute drawdown722.09Maximal drawdown1044.84 (10.12%)Relative drawdown10.12% (1044.84)
Total trades9Short positions (won %)3 (66.67%)Long positions (won %)6 (66.67%)
Profit trades (% of total)6 (66.67%)Loss trades (% of total)3 (33.33%)
Largestprofit trade1099.20loss trade-584.84
Averageprofit trade411.40loss trade-478.28
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (2145.67)consecutive losses (loss in money)2 (-1044.84)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2145.67 (5)consecutive loss (count of losses)-1044.84 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.01 01:00buy stop11.001.33301.32190.0000
22006.12.01 01:00sell stop21.001.31571.32370.0000
32006.12.01 17:29buy11.001.33301.32190.0000
42006.12.01 17:29delete21.001.31571.32370.0000
52006.12.04 01:00close11.001.33631.32190.0000322.7410322.74
62006.12.04 01:00buy stop31.001.35011.33310.0000
72006.12.04 01:00sell stop41.001.33021.33610.0000
82006.12.04 10:02sell41.001.33021.33610.0000
92006.12.04 10:02delete31.001.35011.33310.0000
102006.12.05 15:31s/l41.001.33611.33610.0000-584.849737.91
112006.12.06 01:00buy stop51.001.34261.32910.0000
122006.12.06 01:00sell stop61.001.32301.33140.0000
132006.12.07 01:00delete61.001.32301.33140.0000
142006.12.07 01:00delete51.001.34261.32910.0000
152006.12.07 01:00buy stop71.001.33521.32640.0000
162006.12.07 01:00sell stop81.001.31701.32780.0000
172006.12.08 01:00delete81.001.31701.32780.0000
182006.12.08 01:00delete71.001.33521.32640.0000
192006.12.08 01:00buy stop91.001.33231.32770.0000
202006.12.08 01:00sell stop101.001.31831.32820.0000
212006.12.08 15:46buy91.001.33231.32770.0000
222006.12.08 15:46delete101.001.31831.32820.0000
232006.12.08 18:49s/l91.001.32771.32770.0000-460.009277.91
242006.12.11 01:00buy stop111.001.32491.31680.0000
252006.12.11 01:00sell stop121.001.30641.31800.0000
262006.12.11 19:02buy111.001.32491.31680.0000
272006.12.11 19:02delete121.001.30641.31800.0000
282006.12.12 01:08close111.001.32501.31680.00002.749280.65
292006.12.12 01:08buy stop131.001.33391.32290.0000
302006.12.12 01:08sell stop141.001.31311.32470.0000
312006.12.13 01:00delete141.001.31311.32470.0000
322006.12.13 01:00delete131.001.33391.32290.0000
332006.12.13 01:00buy stop151.001.33821.32630.0000
342006.12.13 01:00sell stop161.001.31781.32830.0000
352006.12.14 01:00delete161.001.31781.32830.0000
362006.12.14 01:00delete151.001.33821.32630.0000
372006.12.14 01:00buy stop171.001.32911.31900.0000
382006.12.14 01:00sell stop181.001.30601.32060.0000
392006.12.15 01:00delete181.001.30601.32060.0000
402006.12.15 01:00delete171.001.32911.31900.0000
412006.12.15 01:00buy stop191.001.32221.31370.0000
422006.12.15 01:00sell stop201.001.30241.31500.0000
432006.12.18 01:00delete201.001.30241.31500.0000
442006.12.18 01:00delete191.001.32221.31370.0000
452006.12.18 01:00buy stop211.001.31341.30740.0000
462006.12.18 01:00sell stop221.001.29361.30820.0000
472006.12.19 01:00delete221.001.29361.30820.0000
482006.12.19 01:00delete211.001.31341.30740.0000
492006.12.19 01:00buy stop231.001.31451.30890.0000
502006.12.19 01:00sell stop241.001.29531.30960.0000
512006.12.19 10:53buy231.001.31451.30890.0000
522006.12.19 10:53delete241.001.29531.30960.0000
532006.12.20 01:00close231.001.31961.30890.0000502.749783.39
542006.12.20 01:00buy stop251.001.32891.31750.0000
552006.12.20 01:00sell stop261.001.30901.31940.0000
562006.12.21 01:00delete261.001.30901.31940.0000
572006.12.21 01:00delete251.001.32891.31750.0000
582006.12.21 01:00buy stop271.001.32691.31540.0000
592006.12.21 01:00sell stop281.001.30851.31730.0000
602006.12.22 01:00delete281.001.30851.31730.0000
612006.12.22 01:00delete271.001.32691.31540.0000
622006.12.22 01:00buy stop291.001.32771.31580.0000
632006.12.22 01:00sell stop301.001.31191.31780.0000
642006.12.22 19:01sell301.001.31191.31780.0000
652006.12.22 19:01delete291.001.32771.31580.0000
662006.12.27 01:00close301.001.31041.31780.0000165.499948.89
672006.12.27 01:00buy stop311.001.31641.30890.0000
682006.12.27 01:00sell stop321.001.30011.31000.0000
692006.12.27 08:35buy311.001.31641.30890.0000
702006.12.27 08:35delete321.001.30011.31000.0000
712007.01.02 09:33modify311.001.31641.31720.0000
722007.01.03 01:00close311.001.32791.31720.00001099.2011048.09
732007.01.03 01:00buy stop331.001.33691.32590.0000
742007.01.03 01:00sell stop341.001.32031.32770.0000
752007.01.03 17:06sell341.001.32031.32770.0000
762007.01.03 17:06delete331.001.33691.32590.0000
772007.01.04 01:00close341.001.31671.32770.0000375.4911423.58
782007.01.04 01:00buy stop351.001.32461.31470.0000
792007.01.04 01:00sell stop361.001.30441.31630.0000
802007.01.05 01:00delete361.001.30441.31630.0000
812007.01.05 01:00delete351.001.32461.31470.0000
822007.01.05 01:00buy stop371.001.31701.30730.0000
832007.01.05 01:00sell stop381.001.29521.30880.0000
842007.01.08 01:00delete381.001.29521.30880.0000
852007.01.08 01:00delete371.001.31701.30730.0000
862007.01.08 01:00buy stop391.001.30811.29940.0000
872007.01.08 01:00sell stop401.001.28341.30070.0000
882007.01.09 01:00delete401.001.28341.30070.0000
892007.01.09 01:00delete391.001.30811.29940.0000
902007.01.09 01:00buy stop411.001.30611.30230.0000
912007.01.09 01:00sell stop421.001.28461.30270.0000
922007.01.10 01:00delete421.001.28461.30270.0000
932007.01.10 01:00delete411.001.30611.30230.0000
942007.01.10 01:00buy stop431.001.30291.29890.0000
952007.01.10 01:00sell stop441.001.28541.29930.0000
962007.01.11 01:00delete441.001.28541.29930.0000
972007.01.11 01:00delete431.001.30291.29890.0000
982007.01.11 01:00buy stop451.001.29741.29350.0000
992007.01.11 01:00sell stop461.001.28151.29390.0000
1002007.01.11 11:00buy451.001.29741.29350.0000
1012007.01.11 11:00delete461.001.28151.29390.0000
1022007.01.11 15:51s/l451.001.29351.29350.0000-390.0011033.58
1032007.01.12 01:00buy stop471.001.29501.28850.0000
1042007.01.12 01:00sell stop481.001.27921.28940.0000
1052007.01.15 01:00delete481.001.27921.28940.0000
1062007.01.15 01:00delete471.001.29501.28850.0000
1072007.01.15 01:00buy stop491.001.29941.29100.0000
1082007.01.15 01:00sell stop501.001.28301.29230.0000
1092007.01.16 01:00delete501.001.28301.29230.0000
1102007.01.16 01:00delete491.001.29941.29100.0000
1112007.01.16 01:00buy stop511.001.30051.29210.0000
1122007.01.16 01:00sell stop521.001.28551.29340.0000