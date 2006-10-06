Alpari Ltd

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Graph
Gross Profit: 26 894.44 Gross Loss: 22 421.24 Total Net Profit: 4 473.20
Profit Factor: 1.20 Expected Payoff: 26.79  
Absolute Drawdown: 2 575.91 Maximal Drawdown: 3 424.19 (6.11%) Relative Drawdown: 6.11% (3 424.19)
 
Total Trades: 167 Short Positions (won %): 67 (49.25%) Long Positions (won %): 100 (62.00%)
Profit Trades (% of total): 95 (56.89%) Loss trades (% of total): 72 (43.11%)
Largest profit trade: 1 236.41 loss trade: -1 110.20
Average profit trade: 283.10 loss trade: -311.41
Maximum consecutive wins ($): 8 (2 004.41) consecutive losses ($): 5 (-1 968.31)
Maximal consecutive profit (count): 2 680.87 (3) consecutive loss (count): -1 968.31 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2