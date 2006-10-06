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|Details:
|Gross Profit:
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|Total Net Profit:
|4 473.20
|Profit Factor:
|1.20
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|26.79
|Absolute Drawdown:
|2 575.91
|Maximal Drawdown:
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|Relative Drawdown:
|6.11% (3 424.19)
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|Short Positions (won %):
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|Profit Trades (% of total):
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|Loss trades (% of total):
|72 (43.11%)
|Largest
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|1 236.41
|loss trade:
|-1 110.20
|Average
|profit trade:
|283.10
|loss trade:
|-311.41
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (2 004.41)
|consecutive losses ($):
|5 (-1 968.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 680.87 (3)
|consecutive loss (count):
|-1 968.31 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2