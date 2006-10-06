Alpari Ltd

Account: 265859 Name: signal1 Currency: USD 2007 January 12, 12:52

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0.00 0.00 -427.96 4 901.16

Closed P/L: 4 473.20

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

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Summary:

Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 4 473.20 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 54 473.20 Equity: 54 473.20 Free Margin: 54 473.20

Details:

Gross Profit: 26 894.44 Gross Loss: 22 421.24 Total Net Profit: 4 473.20

Profit Factor: 1.20 Expected Payoff: 26.79

Absolute Drawdown: 2 575.91 Maximal Drawdown: 3 424.19 (6.11%) Relative Drawdown: 6.11% (3 424.19)

Total Trades: 167 Short Positions (won %): 67 (49.25%) Long Positions (won %): 100 (62.00%)

Profit Trades (% of total): 95 (56.89%) Loss trades (% of total): 72 (43.11%)

Largest profit trade: 1 236.41 loss trade: -1 110.20

Average profit trade: 283.10 loss trade: -311.41

Maximum consecutive wins ($): 8 (2 004.41) consecutive losses ($): 5 (-1 968.31)

Maximal consecutive profit (count): 2 680.87 (3) consecutive loss (count): -1 968.31 (5)