Strategy Tester Report
10Points3_Dynamic_Stop_v2
|Symbole
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Periode
|Intervalle Jour (D1) 2006.12.01 00:00 - 2007.01.11 00:00 (2006.12.01 - 2007.01.11)
|Modele
|Points de contrôle (basés sur le plus proche des relevés aprés interpolation fractale sur 12 points)
|Parametres
|LotSize=0.1; LotPrecision=1; TakeProfit=38; OrderSlippage=0; MaxOrders=8; Pips=15; LotsIncreaseBy=5.4; MoneyManagement=false;
RiskPercent=5; AccountType=0; Magic=20061113;
|Bars en test
|2052
|Ticks modelés
|2962
|Qualité du modelage
|50.00%
|Dépot initial
|970.00
|Profit total net
|47987.94
|Profit brut
|48715.30
|Perte brute
|-727.35
|Facteur de profit
|66.98
|Rémunération espérée
|366.32
|Chute absolue
|0.00
|Chute maximal (%)
|404.00 (1.10%)
|Relative drawdown
|1.38% (22.00)
|Total des Trades
|131
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|111 (85.59%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|20 (80.00%)
|Profits des Trades (% du total)
|111 (84.73%)
|Pertes des Trades (% du total)
|20 (15.27%)
|Le plus large
|gains par Trade
|5619.54
|pertes par Trade
|-216.00
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|438.88
|pertes par Trade
|-36.37
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|20 (3657.43)
|pertes consecutives (perte en $)
|3 (-404.00)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|10775.64 (19)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-404.00 (3)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|7
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.3245
|1.3125
|1.3283
|2
|2006.12.01 08:40
|buy
|2
|0.50
|1.3227
|1.3125
|1.3265
|3
|2006.12.01 09:20
|t/p
|1
|0.10
|1.3283
|1.3125
|1.3283
|38.00
|1008.00
|4
|2006.12.01 09:20
|t/p
|2
|0.50
|1.3265
|1.3125
|1.3265
|190.00
|1198.00
|5
|2006.12.01 10:00
|buy
|3
|0.10
|1.3273
|1.3153
|1.3311
|6
|2006.12.01 11:59
|buy
|4
|0.50
|1.3236
|1.3153
|1.3274
|7
|2006.12.01 16:40
|t/p
|4
|0.50
|1.3274
|1.3153
|1.3274
|190.00
|1388.00
|8
|2006.12.01 16:40
|close
|3
|0.10
|1.3289
|1.3153
|1.3311
|16.00
|1404.00
|9
|2006.12.01 17:20
|buy
|5
|0.10
|1.3347
|1.3227
|1.3385
|10
|2006.12.01 18:40
|buy
|6
|0.50
|1.3248
|1.3227
|1.3286
|11
|2006.12.01 20:00
|t/p
|6
|0.50
|1.3286
|1.3227
|1.3286
|190.00
|1594.00
|12
|2006.12.01 20:00
|close
|5
|0.10
|1.3325
|1.3227
|1.3385
|-22.00
|1572.00
|13
|2006.12.01 20:40
|buy
|7
|0.10
|1.3344
|1.3224
|1.3382
|14
|2006.12.01 22:00
|buy
|8
|0.50
|1.3318
|1.3224
|1.3356
|15
|2006.12.04 02:40
|t/p
|8
|0.50
|1.3356
|1.3224
|1.3356
|186.38
|1758.38
|16
|2006.12.04 02:40
|close
|7
|0.10
|1.3371
|1.3224
|1.3382
|26.28
|1784.65
|17
|2006.12.04 04:00
|buy
|9
|0.10
|1.3334
|1.3214
|1.3372
|18
|2006.12.04 04:40
|buy
|10
|0.50
|1.3309
|1.3214
|1.3347
|19
|2006.12.04 09:20
|close
|10
|0.50
|1.3329
|1.3214
|1.3347
|100.00
|1884.65
|20
|2006.12.04 09:20
|close
|9
|0.10
|1.3329
|1.3214
|1.3372
|-5.00
|1879.65
|21
|2006.12.04 10:00
|buy
|11
|0.10
|1.3338
|1.3218
|1.3376
|22
|2006.12.04 12:00
|buy
|12
|0.50
|1.3300
|1.3218
|1.3338
|23
|2006.12.04 20:40
|t/p
|12
|0.50
|1.3338
|1.3218
|1.3338
|190.00
|2069.65
|24
|2006.12.04 20:40
|close
|11
|0.10
|1.3342
|1.3218
|1.3376
|4.00
|2073.65
|25
|2006.12.04 21:20
|buy
|13
|0.10
|1.3346
|1.3226
|1.3384
|26
|2006.12.04 22:00
|buy
|14
|0.50
|1.3314
|1.3226
|1.3352
|27
|2006.12.05 13:20
|t/p
|14
|0.50
|1.3352
|1.3226
|1.3352
|186.38
|2260.03
|28
|2006.12.05 13:20
|close
|13
|0.10
|1.3365
|1.3226
|1.3384
|18.28
|2278.31
|29
|2006.12.05 14:00
|buy
|15
|0.10
|1.3317
|1.3197
|1.3355
|30
|2006.12.05 18:40
|buy
|16
|0.50
|1.3289
|1.3197
|1.3327
|31
|2006.12.05 21:20
|t/p
|16
|0.50
|1.3327
|1.3197
|1.3327
|190.00
|2468.31
|32
|2006.12.05 21:20
|close
|15
|0.10
|1.3332
|1.3197
|1.3355
|15.00
|2483.31
|33
|2006.12.05 22:00
|buy
|17
|0.10
|1.3317
|1.3197
|1.3355
|34
|2006.12.06 10:00
|buy
|18
|0.50
|1.3260
|1.3197
|1.3298
|35
|2006.12.06 16:40
|t/p
|18
|0.50
|1.3298
|1.3197
|1.3298
|190.00
|2673.31
|36
|2006.12.06 16:40
|close
|17
|0.10
|1.3306
|1.3197
|1.3355
|-11.72
|2661.58
|37
|2006.12.06 17:20
|buy
|19
|0.10
|1.3314
|1.3194
|1.3352
|38
|2006.12.06 18:40
|buy
|20
|0.50
|1.3265
|1.3194
|1.3303
|39
|2006.12.06 21:20
|t/p
|20
|0.50
|1.3303
|1.3194
|1.3303
|190.00
|2851.58
|40
|2006.12.06 21:20
|close
|19
|0.10
|1.3304
|1.3194
|1.3352
|-10.00
|2841.58
|41
|2006.12.06 22:00
|sell
|21
|0.10
|1.3281
|1.3401
|1.3243
|42
|2006.12.07 00:40
|sell
|22
|0.50
|1.3299
|1.3401
|1.3261
|43
|2006.12.07 06:00
|sell
|23
|2.70
|1.3315
|1.3401
|1.3277
|44
|2006.12.08 10:00
|t/p
|23
|2.70
|1.3277
|1.3401
|1.3277
|1039.23
|3880.81
|45
|2006.12.08 10:00
|close
|22
|0.50
|1.3276
|1.3401
|1.3261
|117.45
|3998.26
|46
|2006.12.08 10:00
|close
|21
|0.10
|1.3276
|1.3401
|1.3243
|6.96
|4005.22
|47
|2006.12.08 10:40
|sell
|24
|0.10
|1.3271
|1.3391
|1.3233
|48
|2006.12.08 11:59
|sell
|25
|0.50
|1.3286
|1.3391
|1.3248
|49
|2006.12.08 12:40
|sell
|26
|2.70
|1.3349
|1.3391
|1.3311
|50
|2006.12.08 13:20
|t/p
|26
|2.70
|1.3311
|1.3391
|1.3311
|1026.00
|5031.22
|51
|2006.12.08 13:20
|close
|25
|0.50
|1.3250
|1.3391
|1.3248
|180.00
|5211.22
|52
|2006.12.08 13:20
|close
|24
|0.10
|1.3250
|1.3391
|1.3233
|21.00
|5232.22
|53
|2006.12.08 14:00
|sell
|27
|0.10
|1.3235
|1.3355
|1.3197
|54
|2006.12.08 16:40
|sell
|28
|0.50
|1.3333
|1.3355
|1.3295
|55
|2006.12.08 17:20
|t/p
|27
|0.10
|1.3197
|1.3355
|1.3197
|38.00
|5270.22
|56
|2006.12.08 17:20
|t/p
|28
|0.50
|1.3295
|1.3355
|1.3295
|190.00
|5460.22
|57
|2006.12.08 18:40
|sell
|29
|0.10
|1.3333
|1.3453
|1.3295
|58
|2006.12.08 20:00
|t/p
|29
|0.10
|1.3295
|1.3453
|1.3295
|38.00
|5498.22
|59
|2006.12.08 20:40
|sell
|30
|0.10
|1.3195
|1.3315
|1.3157
|60
|2006.12.08 22:40
|sell
|31
|0.50
|1.3230
|1.3315
|1.3192
|61
|2006.12.11 00:00
|t/p
|31
|0.50
|1.3192
|1.3315
|1.3192
|192.45
|5690.67
|62
|2006.12.11 00:00
|close
|30
|0.10
|1.3181
|1.3315
|1.3157
|14.49
|5705.16
|63
|2006.12.11 01:20
|sell
|32
|0.10
|1.3171
|1.3291
|1.3133
|64
|2006.12.11 02:00
|sell
|33
|0.50
|1.3195
|1.3291
|1.3157
|65
|2006.12.11 02:40
|t/p
|33
|0.50
|1.3157
|1.3291
|1.3157
|190.00
|5895.16
|66
|2006.12.11 02:40
|close
|32
|0.10
|1.3143
|1.3291
|1.3133
|28.00
|5923.16
|67
|2006.12.11 04:00
|sell
|34
|0.10
|1.3143
|1.3263
|1.3105
|68
|2006.12.11 05:20
|sell
|35
|0.50
|1.3168
|1.3263
|1.3130
|69
|2006.12.11 08:40
|sell
|36
|2.70
|1.3225
|1.3263
|1.3187
|70
|2006.12.11 10:00
|t/p
|36
|2.70
|1.3187
|1.3263
|1.3187
|1026.00
|6949.16
|71
|2006.12.11 10:00
|close
|35
|0.50
|1.3179
|1.3263
|1.3130
|-55.00
|6894.16
|72
|2006.12.11 10:00
|close
|34
|0.10
|1.3179
|1.3263
|1.3105
|-36.00
|6858.16
|73
|2006.12.11 10:40
|sell
|37
|0.10
|1.3155
|1.3275
|1.3117
|74
|2006.12.11 12:00
|sell
|38
|0.50
|1.3193
|1.3275
|1.3155
|75
|2006.12.11 16:40
|sell
|39
|2.70
|1.3263
|1.3275
|1.3225
|76
|2006.12.11 17:20
|t/p
|39
|2.70
|1.3225
|1.3275
|1.3225
|1026.00
|7884.16
|77
|2006.12.11 17:20
|close
|38
|0.50
|1.3187
|1.3275
|1.3155
|30.00
|7914.16
|78
|2006.12.11 17:20
|close
|37
|0.10
|1.3187
|1.3275
|1.3117
|-32.00
|7882.16
|79
|2006.12.11 18:00
|sell
|40
|0.10
|1.3201
|1.3321
|1.3163
|80
|2006.12.11 18:40
|sell
|41
|0.50
|1.3250
|1.3321
|1.3212
|81
|2006.12.12 06:00
|sell
|42
|2.70
|1.3268
|1.3321
|1.3230
|82
|2006.12.12 08:40
|t/p
|42
|2.70
|1.3230
|1.3321
|1.3230
|1026.00
|8908.16
|83
|2006.12.12 08:40
|close
|41
|0.50
|1.3228
|1.3321
|1.3212
|112.45
|9020.61
|84
|2006.12.12 08:40
|close
|40
|0.10
|1.3228
|1.3321
|1.3163
|-26.51
|8994.10
|85
|2006.12.12 09:20
|sell
|43
|0.10
|1.3258
|1.3378
|1.3220
|86
|2006.12.12 13:20
|t/p
|43
|0.10
|1.3220
|1.3378
|1.3220
|38.00
|9032.10
|87
|2006.12.12 14:00
|sell
|44
|0.10
|1.3237
|1.3357
|1.3199
|88
|2006.12.12 14:40
|sell
|45
|0.50
|1.3257
|1.3357
|1.3219
|89
|2006.12.12 21:20
|sell
|46
|2.70
|1.3291
|1.3357
|1.3253
|90
|2006.12.12 22:40
|t/p
|45
|0.50
|1.3219
|1.3357
|1.3219
|190.00
|9222.10
|91
|2006.12.12 22:40
|t/p
|46
|2.70
|1.3253
|1.3357
|1.3253
|1026.00
|10248.10
|92
|2006.12.12 22:40
|close
|44
|0.10
|1.3214
|1.3357
|1.3199
|23.00
|10271.10
|93
|2006.12.12 23:59
|sell
|47
|0.10
|1.3284
|1.3404
|1.3246
|94
|2006.12.13 12:40
|t/p
|47
|0.10
|1.3246
|1.3404
|1.3246
|38.49
|10309.59
|95
|2006.12.13 13:20
|sell
|48
|0.10
|1.3274
|1.3394
|1.3236
|96
|2006.12.13 15:59
|t/p
|48
|0.10
|1.3236
|1.3394
|1.3236
|38.00
|10347.59
|97
|2006.12.13 16:00
|sell
|49
|0.10
|1.3222
|1.3342
|1.3184
|98
|2006.12.13 16:40
|sell
|50
|0.50
|1.3238
|1.3342
|1.3200
|99
|2006.12.13 18:40
|t/p
|50
|0.50
|1.3200
|1.3342
|1.3200
|190.00
|10537.59
|100
|2006.12.13 18:40
|close
|49
|0.10
|1.3197
|1.3342
|1.3184
|25.00
|10562.59
|101
|2006.12.13 19:59
|sell
|51
|0.10
|1.3205
|1.3325
|1.3167
|102
|2006.12.14 08:40
|sell
|52
|0.50
|1.3253
|1.3325
|1.3215
|103
|2006.12.14 12:40
|t/p
|51
|0.10
|1.3167
|1.3325
|1.3167
|39.47
|10602.06
|104
|2006.12.14 12:40
|t/p
|52
|0.50
|1.3215
|1.3325
|1.3215
|190.00
|10792.06
|105
|2006.12.14 13:20
|sell
|53
|0.10
|1.3212
|1.3332
|1.3174
|106
|2006.12.14 16:40
|t/p
|53
|0.10
|1.3174
|1.3332
|1.3174
|38.00
|10830.06
|107
|2006.12.14 17:20
|sell
|54
|0.10
|1.3150
|1.3270
|1.3112
|108
|2006.12.14 18:40
|sell
|55
|0.50
|1.3199
|1.3270
|1.3161
|109
|2006.12.14 19:59
|t/p
|55
|0.50
|1.3161
|1.3270
|1.3161
|190.00
|11020.06
|110
|2006.12.14 19:59
|close
|54
|0.10
|1.3156
|1.3270
|1.3112
|-6.00
|11014.06
|111
|2006.12.14 20:00
|sell
|56
|0.10
|1.3155
|1.3275
|1.3117
|112
|2006.12.15 08:40
|sell
|57
|0.50
|1.3173
|1.3275
|1.3135
|113
|2006.12.15 09:20
|t/p
|57
|0.50
|1.3135
|1.3275
|1.3135
|190.00
|11204.06
|114
|2006.12.15 09:20
|close
|56
|0.10
|1.3119
|1.3275
|1.3117
|36.49
|11240.55
|115
|2006.12.15 10:00
|sell
|58
|0.10
|1.3099
|1.3219
|1.3061
|116
|2006.12.15 12:40
|sell
|59
|0.50
|1.3184
|1.3219
|1.3146
|117
|2006.12.15 13:20
|t/p
|59
|0.50
|1.3146
|1.3219
|1.3146
|190.00
|11430.55
|118
|2006.12.15 13:20
|close
|58
|0.10
|1.3099
|1.3219
|1.3061
|0.00
|11430.55
|119
|2006.12.15 14:00
|sell
|60
|0.10
|1.3103
|1.3223
|1.3065
|120
|2006.12.15 15:59
|sell
|61
|0.50
|1.3178
|1.3223
|1.3140
|121
|2006.12.15 18:40
|t/p
|61
|0.50
|1.3140
|1.3223
|1.3140
|190.00
|11620.55
|122
|2006.12.15 18:40
|close
|60
|0.10
|1.3067
|1.3223
|1.3065
|36.00
|11656.55
|123
|2006.12.15 19:59
|sell
|62
|0.10
|1.3075
|1.3195
|1.3037
|124
|2006.12.18 02:00
|sell
|63
|0.50
|1.3094
|1.3195
|1.3056
|125
|2006.12.18 08:40
|sell
|64
|2.70
|1.3115
|1.3195
|1.3077
|126
|2006.12.18 16:40
|t/p
|63
|0.50
|1.3056
|1.3195
|1.3056
|190.00
|11846.55
|127
|2006.12.18 16:40
|t/p
|64
|2.70
|1.3077
|1.3195
|1.3077
|1026.00
|12872.55
|128
|2006.12.18 16:40
|close
|62
|0.10
|1.3054
|1.3195
|1.3037
|21.49
|12894.04
|129
|2006.12.18 17:20
|sell
|65
|0.10
|1.3071
|1.3191
|1.3033
|130
|2006.12.18 18:00
|sell
|66
|0.50
|1.3099
|1.3191
|1.3061
|131
|2006.12.19 08:40
|sell
|67
|2.70
|1.3152
|1.3191
|1.3114
|132
|2006.12.19 09:20
|t/p
|67
|2.70
|1.3114
|1.3191
|1.3114
|1026.00
|13920.04
|133
|2006.12.19 09:20
|close
|66
|0.50
|1.3085
|1.3191
|1.3061
|72.45
|13992.49
|134
|2006.12.19 09:20
|close
|65
|0.10
|1.3085
|1.3191
|1.3033
|-13.51
|13978.98
|135
|2006.12.19 10:00
|sell
|68
|0.10
|1.3155
|1.3275
|1.3117
|136
|2006.12.19 10:40
|sell
|69
|0.50
|1.3175
|1.3275
|1.3137
|137
|2006.12.19 12:40
|t/p
|69
|0.50
|1.3137
|1.3275
|1.3137
|190.00
|14168.98
|138
|2006.12.19 12:40
|close
|68
|0.10
|1.3130
|1.3275
|1.3117
|25.00
|14193.98
|139
|2006.12.19 13:20
|sell
|70
|0.10
|1.3161
|1.3281
|1.3123
|140
|2006.12.19 18:40
|sell
|71
|0.50
|1.3202
|1.3281
|1.3164
|141
|2006.12.20 01:20
|sell
|72
|2.70
|1.3220
|1.3281
|1.3182
|142
|2006.12.20 06:40
|sell
|73
|14.60
|1.3242
|1.3281
|1.3204
|143
|2006.12.20 12:40
|t/p
|73
|14.60
|1.3204
|1.3281
|1.3204
|5548.00
|19741.98
|144
|2006.12.20 12:40
|close
|72
|2.70
|1.3204
|1.3281
|1.3182
|432.00
|20173.98
|145
|2006.12.20 12:40
|close
|71
|0.50
|1.3204
|1.3281
|1.3164
|-7.55
|20166.43
|146
|2006.12.20 12:40
|close
|70
|0.10
|1.3204
|1.3281
|1.3123
|-42.51
|20123.92
|147
|2006.12.20 13:20
|sell
|74
|0.10
|1.3201
|1.3321
|1.3163
|148
|2006.12.20 14:00
|sell
|75
|0.50
|1.3231
|1.3321
|1.3193
|149
|2006.12.20 16:40
|t/p
|74
|0.10
|1.3163
|1.3321
|1.3163
|38.00
|20161.92
|150
|2006.12.20 16:40
|t/p
|75
|0.50
|1.3193
|1.3321
|1.3193
|190.00
|20351.92
|151
|2006.12.20 17:20
|sell
|76
|0.10
|1.3218
|1.3338
|1.3180
|152
|2006.12.20 19:59
|t/p
|76
|0.10
|1.3180
|1.3338
|1.3180
|38.00
|20389.92
|153
|2006.12.20 20:00
|sell
|77
|0.10
|1.3164
|1.3284
|1.3126
|154
|2006.12.20 20:40
|sell
|78
|0.50
|1.3180
|1.3284
|1.3142
|155
|2006.12.21 08:40
|sell
|79
|2.70
|1.3214
|1.3284
|1.3176
|156
|2006.12.21 12:40
|t/p
|79
|2.70
|1.3176
|1.3284
|1.3176
|1026.00
|21415.92
|157
|2006.12.21 12:40
|close
|78
|0.50
|1.3152
|1.3284
|1.3142
|147.35
|21563.27
|158
|2006.12.21 12:40
|close
|77
|0.10
|1.3152
|1.3284
|1.3126
|13.47
|21576.74
|159
|2006.12.21 13:20
|sell
|80
|0.10
|1.3166
|1.3286
|1.3128
|160
|2006.12.21 14:00
|sell
|81
|0.50
|1.3192
|1.3286
|1.3154
|161
|2006.12.21 16:40
|t/p
|81
|0.50
|1.3154
|1.3286
|1.3154
|190.00
|21766.74
|162
|2006.12.21 16:40
|close
|80
|0.10
|1.3142
|1.3286
|1.3128
|24.00
|21790.74
|163
|2006.12.21 17:20
|sell
|82
|0.10
|1.3164
|1.3284
|1.3126
|164
|2006.12.21 18:40
|sell
|83
|0.50
|1.3186
|1.3284
|1.3148
|165
|2006.12.22 10:40
|sell
|84
|2.70
|1.3208
|1.3284
|1.3170
|166
|2006.12.22 16:40
|t/p
|82
|0.10
|1.3126
|1.3284
|1.3126
|38.49
|21829.23
|167
|2006.12.22 16:40
|t/p
|83
|0.50
|1.3148
|1.3284
|1.3148
|192.45
|22021.68
|168
|2006.12.22 16:40
|t/p
|84
|2.70
|1.3170
|1.3284
|1.3170
|1026.00
|23047.68
|169
|2006.12.22 17:20
|sell
|85
|0.10
|1.3139
|1.3259
|1.3101
|170
|2006.12.22 18:00
|sell
|86
|0.50
|1.3156
|1.3259
|1.3118
|171
|2006.12.22 18:40
|sell
|87
|2.70
|1.3196
|1.3259
|1.3158
|172
|2006.12.22 19:59
|t/p
|87
|2.70
|1.3158
|1.3259
|1.3158
|1026.00
|24073.68
|173
|2006.12.22 19:59
|close
|86
|0.50
|1.3119
|1.3259
|1.3118
|185.00
|24258.68
|174
|2006.12.22 19:59
|close
|85
|0.10
|1.3119
|1.3259
|1.3101
|20.00
|24278.68
|175
|2006.12.22 20:00
|sell
|88
|0.10
|1.3116
|1.3236
|1.3078
|176
|2006.12.22 22:00
|sell
|89
|0.50
|1.3146
|1.3236
|1.3108
|177
|2006.12.26 17:20
|t/p
|89
|0.50
|1.3108
|1.3236
|1.3108
|194.90
|24473.58
|178
|2006.12.26 17:20
|close
|88
|0.10
|1.3091
|1.3236
|1.3078
|25.98
|24499.57
|179
|2006.12.26 18:00
|sell
|90
|0.10
|1.3106
|1.3226
|1.3068
|180
|2006.12.27 00:40
|sell
|91
|0.50
|1.3121
|1.3226
|1.3083
|181
|2006.12.27 04:40
|sell
|92
|2.70
|1.3149
|1.3226
|1.3111
|182
|2006.12.27 08:40
|sell
|93
|14.60
|1.3170
|1.3226
|1.3132
|183
|2006.12.27 16:40
|t/p
|93
|14.60
|1.3132
|1.3226
|1.3132
|5548.00
|30047.57
|184
|2006.12.27 16:40
|close
|92
|2.70
|1.3118
|1.3226
|1.3111
|837.00
|30884.57
|185
|2006.12.27 16:40
|close
|91
|0.50
|1.3118
|1.3226
|1.3083
|15.00
|30899.57
|186
|2006.12.27 16:40
|close
|90
|0.10
|1.3118
|1.3226
|1.3068
|-11.51
|30888.06
|187
|2006.12.27 17:20
|sell
|94
|0.10
|1.3130
|1.3250
|1.3092
|188
|2006.12.27 18:00
|sell
|95
|0.50
|1.3149
|1.3250
|1.3111
|189
|2006.12.28 02:40
|t/p
|95
|0.50
|1.3111
|1.3250
|1.3111
|197.35
|31085.41
|190
|2006.12.28 02:40
|close
|94
|0.10
|1.3108
|1.3250
|1.3092
|23.47
|31108.88
|191
|2006.12.28 03:59
|sell
|96
|0.10
|1.3108
|1.3228
|1.3070
|192
|2006.12.28 05:20
|sell
|97
|0.50
|1.3128
|1.3228
|1.3090
|193
|2006.12.28 08:40
|sell
|98
|2.70
|1.3148
|1.3228
|1.3110
|194
|2006.12.28 12:40
|sell
|99
|14.60
|1.3200
|1.3228
|1.3162
|195
|2006.12.28 13:20
|t/p
|99
|14.60
|1.3162
|1.3228
|1.3162
|5548.00
|36656.88
|196
|2006.12.28 13:20
|close
|98
|2.70
|1.3156
|1.3228
|1.3110
|-216.00
|36440.88
|197
|2006.12.28 13:20
|close
|97
|0.50
|1.3156
|1.3228
|1.3090
|-140.00
|36300.88
|198
|2006.12.28 13:20
|close
|96
|0.10
|1.3156
|1.3228
|1.3070
|-48.00
|36252.88
|199
|2006.12.28 14:00
|sell
|100
|0.10
|1.3136
|1.3256
|1.3098
|200
|2006.12.28 14:40
|sell
|101
|0.50
|1.3200
|1.3256
|1.3162
|201
|2006.12.28 16:40
|t/p
|101
|0.50
|1.3162
|1.3256
|1.3162
|190.00
|36442.88
|202
|2006.12.28 16:40
|close
|100
|0.10
|1.3141
|1.3256
|1.3098
|-5.00
|36437.88
|203
|2006.12.28 17:20
|sell
|102
|0.10
|1.3130
|1.3250
|1.3092
|204
|2006.12.28 18:00
|sell
|103
|0.50
|1.3161
|1.3250
|1.3123
|205
|2006.12.28 18:40
|sell
|104
|2.70
|1.3193
|1.3250
|1.3155
|206
|2006.12.28 20:40
|t/p
|104
|2.70
|1.3155
|1.3250
|1.3155
|1026.00
|37463.88
|207
|2006.12.28 20:40
|close
|103
|0.50
|1.3144
|1.3250
|1.3123
|85.00
|37548.88
|208
|2006.12.28 20:40
|close
|102
|0.10
|1.3144
|1.3250
|1.3092
|-14.00
|37534.88
|209
|2006.12.28 21:20
|sell
|105
|0.10
|1.3148
|1.3268
|1.3110
|210
|2006.12.28 22:40
|sell
|106
|0.50
|1.3169
|1.3268
|1.3131
|211
|2006.12.29 12:40
|sell
|107
|2.70
|1.3191
|1.3268
|1.3153
|212
|2006.12.29 17:20
|t/p
|107
|2.70
|1.3153
|1.3268
|1.3153
|1026.00
|38560.88
|213
|2006.12.29 17:20
|close
|106
|0.50
|1.3152
|1.3268
|1.3131
|87.45
|38648.33
|214
|2006.12.29 17:20
|close
|105
|0.10
|1.3152
|1.3268
|1.3110
|-3.51
|38644.82
|215
|2006.12.29 18:00
|sell
|108
|0.10
|1.3197
|1.3317
|1.3159
|216
|2007.01.02 00:00
|sell
|109
|0.50
|1.3234
|1.3317
|1.3196
|217
|2007.01.02 02:00
|sell
|110
|2.70
|1.3256
|1.3317
|1.3218
|218
|2007.01.02 02:40
|sell
|111
|14.60
|1.3282
|1.3317
|1.3244
|219
|2007.01.03 13:20
|t/p
|111
|14.60
|1.3244
|1.3317
|1.3244
|5619.54
|44264.36
|220
|2007.01.03 13:20
|close
|110
|2.70
|1.3220
|1.3317
|1.3218
|985.23
|45249.59
|221
|2007.01.03 13:20
|close
|109
|0.50
|1.3220
|1.3317
|1.3196
|72.45
|45322.04
|222
|2007.01.03 13:20
|close
|108
|0.10
|1.3220
|1.3317
|1.3159
|-21.53
|45300.51
|223
|2007.01.03 14:00
|sell
|112
|0.10
|1.3246
|1.3366
|1.3208
|224
|2007.01.03 18:40
|t/p
|112
|0.10
|1.3208
|1.3366
|1.3208
|38.00
|45338.51
|225
|2007.01.03 19:59
|sell
|113
|0.10
|1.3159
|1.3279
|1.3121
|226
|2007.01.04 00:40
|sell
|114
|0.50
|1.3175
|1.3279
|1.3137
|227
|2007.01.04 09:20
|t/p
|113
|0.10
|1.3121
|1.3279
|1.3121
|39.47
|45377.98
|228
|2007.01.04 09:20
|t/p
|114
|0.50
|1.3137
|1.3279
|1.3137
|190.00
|45567.98
|229
|2007.01.04 10:00
|sell
|115
|0.10
|1.3113
|1.3233
|1.3075
|230
|2007.01.05 06:00
|t/p
|115
|0.10
|1.3075
|1.3233
|1.3075
|38.49
|45606.47
|231
|2007.01.05 06:40
|sell
|116
|0.10
|1.3062
|1.3182
|1.3024
|232
|2007.01.05 07:59
|sell
|117
|0.50
|1.3077
|1.3182
|1.3039
|233
|2007.01.05 08:40
|sell
|118
|2.70
|1.3105
|1.3182
|1.3067
|234
|2007.01.05 13:20
|t/p
|117
|0.50
|1.3039
|1.3182
|1.3039
|190.00
|45796.47
|235
|2007.01.05 13:20
|t/p
|118
|2.70
|1.3067
|1.3182
|1.3067
|1026.00
|46822.47
|236
|2007.01.05 13:20
|close
|116
|0.10
|1.3033
|1.3182
|1.3024
|29.00
|46851.47
|237
|2007.01.05 14:00
|sell
|119
|0.10
|1.3038
|1.3158
|1.3000
|238
|2007.01.05 14:40
|t/p
|119
|0.10
|1.3000
|1.3158
|1.3000
|38.00
|46889.47
|239
|2007.01.05 15:59
|sell
|120
|0.10
|1.3004
|1.3124
|1.2966
|240
|2007.01.08 08:40
|sell
|121
|0.50
|1.3027
|1.3124
|1.2989
|241
|2007.01.08 12:40
|t/p
|121
|0.50
|1.2989
|1.3124
|1.2989
|190.00
|47079.47
|242
|2007.01.08 12:40
|close
|120
|0.10
|1.2981
|1.3124
|1.2966
|23.49
|47102.96
|243
|2007.01.08 13:20
|sell
|122
|0.10
|1.2984
|1.3104
|1.2946
|244
|2007.01.08 14:40
|sell
|123
|0.50
|1.3015
|1.3104
|1.2977
|245
|2007.01.08 17:20
|t/p
|123
|0.50
|1.2977
|1.3104
|1.2977
|190.00
|47292.96
|246
|2007.01.08 17:20
|close
|122
|0.10
|1.2974
|1.3104
|1.2946
|10.00
|47302.96
|247
|2007.01.08 18:00
|sell
|124
|0.10
|1.3029
|1.3149
|1.2991
|248
|2007.01.09 02:40
|sell
|125
|0.50
|1.3047
|1.3149
|1.3009
|249
|2007.01.09 16:40
|t/p
|124
|0.10
|1.2991
|1.3149
|1.2991
|38.49
|47341.45
|250
|2007.01.09 16:40
|t/p
|125
|0.50
|1.3009
|1.3149
|1.3009
|190.00
|47531.45
|251
|2007.01.09 17:20
|sell
|126
|0.10
|1.3010
|1.3130
|1.2972
|252
|2007.01.10 02:00
|t/p
|126
|0.10
|1.2972
|1.3130
|1.2972
|38.49
|47569.94
|253
|2007.01.10 02:40
|sell
|127
|0.10
|1.2953
|1.3073
|1.2915
|254
|2007.01.10 03:59
|sell
|128
|0.50
|1.2971
|1.3073
|1.2933
|255
|2007.01.10 04:40
|sell
|129
|2.70
|1.2989
|1.3073
|1.2951
|256
|2007.01.10 17:20
|t/p
|128
|0.50
|1.2933
|1.3073
|1.2933
|190.00
|47759.94
|257
|2007.01.10 17:20
|t/p
|129
|2.70
|1.2951
|1.3073
|1.2951
|1026.00
|48785.94
|258
|2007.01.10 17:20
|close
|127
|0.10
|1.2933
|1.3073
|1.2915
|20.00
|48805.94
|259
|2007.01.10 18:00
|sell
|130
|0.10
|1.2951
|1.3071
|1.2913
|260
|2007.01.10 18:40
|sell
|131
|0.50
|1.2967
|1.3071
|1.2929
|261
|2007.01.10 23:59
|close at stop
|131
|0.50
|1.2939
|1.3071
|1.2929
|140.00
|48945.94
|262
|2007.01.10 23:59
|close at stop
|130
|0.10
|1.2939
|1.3071
|1.2913
|12.00
|48957.94