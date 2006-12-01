Strategy Tester Report
10Points3_Dynamic_Stop_v2

SymboleEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
PeriodeIntervalle Jour (D1) 2006.12.01 00:00 - 2007.01.11 00:00 (2006.12.01 - 2007.01.11)
ModelePoints de contrôle (basés sur le plus proche des relevés aprés interpolation fractale sur 12 points)
ParametresLotSize=0.1; LotPrecision=1; TakeProfit=38; OrderSlippage=0; MaxOrders=8; Pips=15; LotsIncreaseBy=5.4; MoneyManagement=false; RiskPercent=5; AccountType=0; Magic=20061113;
Bars en test2052Ticks modelés2962Qualité du modelage50.00%
Dépot initial970.00
Profit total net47987.94Profit brut48715.30Perte brute-727.35
Facteur de profit66.98Rémunération espérée366.32
Chute absolue0.00Chute maximal (%)404.00 (1.10%)Relative drawdown1.38% (22.00)
Total des Trades131Positions SHORT (vente) gagnées %111 (85.59%)Positions LONG (achat) gagnées %20 (80.00%)
Profits des Trades (% du total) 111 (84.73%)Pertes des Trades (% du total) 20 (15.27%)
Le plus largegains par Trade5619.54pertes par Trade-216.00
Average (moyenne)gains par Trade438.88pertes par Trade-36.37
Maximumgains consecutifs (profit en $)20 (3657.43)pertes consecutives (perte en $)3 (-404.00)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)10775.64 (19)Pertes consecutives (coups perdants)-404.00 (3)
Average (moyenne)gains consecutifs7Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.12.01 00:00buy10.101.32451.31251.3283
22006.12.01 08:40buy20.501.32271.31251.3265
32006.12.01 09:20t/p10.101.32831.31251.328338.001008.00
42006.12.01 09:20t/p20.501.32651.31251.3265190.001198.00
52006.12.01 10:00buy30.101.32731.31531.3311
62006.12.01 11:59buy40.501.32361.31531.3274
72006.12.01 16:40t/p40.501.32741.31531.3274190.001388.00
82006.12.01 16:40close30.101.32891.31531.331116.001404.00
92006.12.01 17:20buy50.101.33471.32271.3385
102006.12.01 18:40buy60.501.32481.32271.3286
112006.12.01 20:00t/p60.501.32861.32271.3286190.001594.00
122006.12.01 20:00close50.101.33251.32271.3385-22.001572.00
132006.12.01 20:40buy70.101.33441.32241.3382
142006.12.01 22:00buy80.501.33181.32241.3356
152006.12.04 02:40t/p80.501.33561.32241.3356186.381758.38
162006.12.04 02:40close70.101.33711.32241.338226.281784.65
172006.12.04 04:00buy90.101.33341.32141.3372
182006.12.04 04:40buy100.501.33091.32141.3347
192006.12.04 09:20close100.501.33291.32141.3347100.001884.65
202006.12.04 09:20close90.101.33291.32141.3372-5.001879.65
212006.12.04 10:00buy110.101.33381.32181.3376
222006.12.04 12:00buy120.501.33001.32181.3338
232006.12.04 20:40t/p120.501.33381.32181.3338190.002069.65
242006.12.04 20:40close110.101.33421.32181.33764.002073.65
252006.12.04 21:20buy130.101.33461.32261.3384
262006.12.04 22:00buy140.501.33141.32261.3352
272006.12.05 13:20t/p140.501.33521.32261.3352186.382260.03
282006.12.05 13:20close130.101.33651.32261.338418.282278.31
292006.12.05 14:00buy150.101.33171.31971.3355
302006.12.05 18:40buy160.501.32891.31971.3327
312006.12.05 21:20t/p160.501.33271.31971.3327190.002468.31
322006.12.05 21:20close150.101.33321.31971.335515.002483.31
332006.12.05 22:00buy170.101.33171.31971.3355
342006.12.06 10:00buy180.501.32601.31971.3298
352006.12.06 16:40t/p180.501.32981.31971.3298190.002673.31
362006.12.06 16:40close170.101.33061.31971.3355-11.722661.58
372006.12.06 17:20buy190.101.33141.31941.3352
382006.12.06 18:40buy200.501.32651.31941.3303
392006.12.06 21:20t/p200.501.33031.31941.3303190.002851.58
402006.12.06 21:20close190.101.33041.31941.3352-10.002841.58
412006.12.06 22:00sell210.101.32811.34011.3243
422006.12.07 00:40sell220.501.32991.34011.3261
432006.12.07 06:00sell232.701.33151.34011.3277
442006.12.08 10:00t/p232.701.32771.34011.32771039.233880.81
452006.12.08 10:00close220.501.32761.34011.3261117.453998.26
462006.12.08 10:00close210.101.32761.34011.32436.964005.22
472006.12.08 10:40sell240.101.32711.33911.3233
482006.12.08 11:59sell250.501.32861.33911.3248
492006.12.08 12:40sell262.701.33491.33911.3311
502006.12.08 13:20t/p262.701.33111.33911.33111026.005031.22
512006.12.08 13:20close250.501.32501.33911.3248180.005211.22
522006.12.08 13:20close240.101.32501.33911.323321.005232.22
532006.12.08 14:00sell270.101.32351.33551.3197
542006.12.08 16:40sell280.501.33331.33551.3295
552006.12.08 17:20t/p270.101.31971.33551.319738.005270.22
562006.12.08 17:20t/p280.501.32951.33551.3295190.005460.22
572006.12.08 18:40sell290.101.33331.34531.3295
582006.12.08 20:00t/p290.101.32951.34531.329538.005498.22
592006.12.08 20:40sell300.101.31951.33151.3157
602006.12.08 22:40sell310.501.32301.33151.3192
612006.12.11 00:00t/p310.501.31921.33151.3192192.455690.67
622006.12.11 00:00close300.101.31811.33151.315714.495705.16
632006.12.11 01:20sell320.101.31711.32911.3133
642006.12.11 02:00sell330.501.31951.32911.3157
652006.12.11 02:40t/p330.501.31571.32911.3157190.005895.16
662006.12.11 02:40close320.101.31431.32911.313328.005923.16
672006.12.11 04:00sell340.101.31431.32631.3105
682006.12.11 05:20sell350.501.31681.32631.3130
692006.12.11 08:40sell362.701.32251.32631.3187
702006.12.11 10:00t/p362.701.31871.32631.31871026.006949.16
712006.12.11 10:00close350.501.31791.32631.3130-55.006894.16
722006.12.11 10:00close340.101.31791.32631.3105-36.006858.16
732006.12.11 10:40sell370.101.31551.32751.3117
742006.12.11 12:00sell380.501.31931.32751.3155
752006.12.11 16:40sell392.701.32631.32751.3225
762006.12.11 17:20t/p392.701.32251.32751.32251026.007884.16
772006.12.11 17:20close380.501.31871.32751.315530.007914.16
782006.12.11 17:20close370.101.31871.32751.3117-32.007882.16
792006.12.11 18:00sell400.101.32011.33211.3163
802006.12.11 18:40sell410.501.32501.33211.3212
812006.12.12 06:00sell422.701.32681.33211.3230
822006.12.12 08:40t/p422.701.32301.33211.32301026.008908.16
832006.12.12 08:40close410.501.32281.33211.3212112.459020.61
842006.12.12 08:40close400.101.32281.33211.3163-26.518994.10
852006.12.12 09:20sell430.101.32581.33781.3220
862006.12.12 13:20t/p430.101.32201.33781.322038.009032.10
872006.12.12 14:00sell440.101.32371.33571.3199
882006.12.12 14:40sell450.501.32571.33571.3219
892006.12.12 21:20sell462.701.32911.33571.3253
902006.12.12 22:40t/p450.501.32191.33571.3219190.009222.10
912006.12.12 22:40t/p462.701.32531.33571.32531026.0010248.10
922006.12.12 22:40close440.101.32141.33571.319923.0010271.10
932006.12.12 23:59sell470.101.32841.34041.3246
942006.12.13 12:40t/p470.101.32461.34041.324638.4910309.59
952006.12.13 13:20sell480.101.32741.33941.3236
962006.12.13 15:59t/p480.101.32361.33941.323638.0010347.59
972006.12.13 16:00sell490.101.32221.33421.3184
982006.12.13 16:40sell500.501.32381.33421.3200
992006.12.13 18:40t/p500.501.32001.33421.3200190.0010537.59
1002006.12.13 18:40close490.101.31971.33421.318425.0010562.59
1012006.12.13 19:59sell510.101.32051.33251.3167
1022006.12.14 08:40sell520.501.32531.33251.3215
1032006.12.14 12:40t/p510.101.31671.33251.316739.4710602.06
1042006.12.14 12:40t/p520.501.32151.33251.3215190.0010792.06
1052006.12.14 13:20sell530.101.32121.33321.3174
1062006.12.14 16:40t/p530.101.31741.33321.317438.0010830.06
1072006.12.14 17:20sell540.101.31501.32701.3112
1082006.12.14 18:40sell550.501.31991.32701.3161
1092006.12.14 19:59t/p550.501.31611.32701.3161190.0011020.06
1102006.12.14 19:59close540.101.31561.32701.3112-6.0011014.06
1112006.12.14 20:00sell560.101.31551.32751.3117
1122006.12.15 08:40sell570.501.31731.32751.3135
1132006.12.15 09:20t/p570.501.31351.32751.3135190.0011204.06
1142006.12.15 09:20close560.101.31191.32751.311736.4911240.55
1152006.12.15 10:00sell580.101.30991.32191.3061
1162006.12.15 12:40sell590.501.31841.32191.3146
1172006.12.15 13:20t/p590.501.31461.32191.3146190.0011430.55
1182006.12.15 13:20close580.101.30991.32191.30610.0011430.55
1192006.12.15 14:00sell600.101.31031.32231.3065
1202006.12.15 15:59sell610.501.31781.32231.3140
1212006.12.15 18:40t/p610.501.31401.32231.3140190.0011620.55
1222006.12.15 18:40close600.101.30671.32231.306536.0011656.55
1232006.12.15 19:59sell620.101.30751.31951.3037
1242006.12.18 02:00sell630.501.30941.31951.3056
1252006.12.18 08:40sell642.701.31151.31951.3077
1262006.12.18 16:40t/p630.501.30561.31951.3056190.0011846.55
1272006.12.18 16:40t/p642.701.30771.31951.30771026.0012872.55
1282006.12.18 16:40close620.101.30541.31951.303721.4912894.04
1292006.12.18 17:20sell650.101.30711.31911.3033
1302006.12.18 18:00sell660.501.30991.31911.3061
1312006.12.19 08:40sell672.701.31521.31911.3114
1322006.12.19 09:20t/p672.701.31141.31911.31141026.0013920.04
1332006.12.19 09:20close660.501.30851.31911.306172.4513992.49
1342006.12.19 09:20close650.101.30851.31911.3033-13.5113978.98
1352006.12.19 10:00sell680.101.31551.32751.3117
1362006.12.19 10:40sell690.501.31751.32751.3137
1372006.12.19 12:40t/p690.501.31371.32751.3137190.0014168.98
1382006.12.19 12:40close680.101.31301.32751.311725.0014193.98
1392006.12.19 13:20sell700.101.31611.32811.3123
1402006.12.19 18:40sell710.501.32021.32811.3164
1412006.12.20 01:20sell722.701.32201.32811.3182
1422006.12.20 06:40sell7314.601.32421.32811.3204
1432006.12.20 12:40t/p7314.601.32041.32811.32045548.0019741.98
1442006.12.20 12:40close722.701.32041.32811.3182432.0020173.98
1452006.12.20 12:40close710.501.32041.32811.3164-7.5520166.43
1462006.12.20 12:40close700.101.32041.32811.3123-42.5120123.92
1472006.12.20 13:20sell740.101.32011.33211.3163
1482006.12.20 14:00sell750.501.32311.33211.3193
1492006.12.20 16:40t/p740.101.31631.33211.316338.0020161.92
1502006.12.20 16:40t/p750.501.31931.33211.3193190.0020351.92
1512006.12.20 17:20sell760.101.32181.33381.3180
1522006.12.20 19:59t/p760.101.31801.33381.318038.0020389.92
1532006.12.20 20:00sell770.101.31641.32841.3126
1542006.12.20 20:40sell780.501.31801.32841.3142
1552006.12.21 08:40sell792.701.32141.32841.3176
1562006.12.21 12:40t/p792.701.31761.32841.31761026.0021415.92
1572006.12.21 12:40close780.501.31521.32841.3142147.3521563.27
1582006.12.21 12:40close770.101.31521.32841.312613.4721576.74
1592006.12.21 13:20sell800.101.31661.32861.3128
1602006.12.21 14:00sell810.501.31921.32861.3154
1612006.12.21 16:40t/p810.501.31541.32861.3154190.0021766.74
1622006.12.21 16:40close800.101.31421.32861.312824.0021790.74
1632006.12.21 17:20sell820.101.31641.32841.3126
1642006.12.21 18:40sell830.501.31861.32841.3148
1652006.12.22 10:40sell842.701.32081.32841.3170
1662006.12.22 16:40t/p820.101.31261.32841.312638.4921829.23
1672006.12.22 16:40t/p830.501.31481.32841.3148192.4522021.68
1682006.12.22 16:40t/p842.701.31701.32841.31701026.0023047.68
1692006.12.22 17:20sell850.101.31391.32591.3101
1702006.12.22 18:00sell860.501.31561.32591.3118
1712006.12.22 18:40sell872.701.31961.32591.3158
1722006.12.22 19:59t/p872.701.31581.32591.31581026.0024073.68
1732006.12.22 19:59close860.501.31191.32591.3118185.0024258.68
1742006.12.22 19:59close850.101.31191.32591.310120.0024278.68
1752006.12.22 20:00sell880.101.31161.32361.3078
1762006.12.22 22:00sell890.501.31461.32361.3108
1772006.12.26 17:20t/p890.501.31081.32361.3108194.9024473.58
1782006.12.26 17:20close880.101.30911.32361.307825.9824499.57
1792006.12.26 18:00sell900.101.31061.32261.3068
1802006.12.27 00:40sell910.501.31211.32261.3083
1812006.12.27 04:40sell922.701.31491.32261.3111
1822006.12.27 08:40sell9314.601.31701.32261.3132
1832006.12.27 16:40t/p9314.601.31321.32261.31325548.0030047.57
1842006.12.27 16:40close922.701.31181.32261.3111837.0030884.57
1852006.12.27 16:40close910.501.31181.32261.308315.0030899.57
1862006.12.27 16:40close900.101.31181.32261.3068-11.5130888.06
1872006.12.27 17:20sell940.101.31301.32501.3092
1882006.12.27 18:00sell950.501.31491.32501.3111
1892006.12.28 02:40t/p950.501.31111.32501.3111197.3531085.41
1902006.12.28 02:40close940.101.31081.32501.309223.4731108.88
1912006.12.28 03:59sell960.101.31081.32281.3070
1922006.12.28 05:20sell970.501.31281.32281.3090
1932006.12.28 08:40sell982.701.31481.32281.3110
1942006.12.28 12:40sell9914.601.32001.32281.3162
1952006.12.28 13:20t/p9914.601.31621.32281.31625548.0036656.88
1962006.12.28 13:20close982.701.31561.32281.3110-216.0036440.88
1972006.12.28 13:20close970.501.31561.32281.3090-140.0036300.88
1982006.12.28 13:20close960.101.31561.32281.3070-48.0036252.88
1992006.12.28 14:00sell1000.101.31361.32561.3098
2002006.12.28 14:40sell1010.501.32001.32561.3162
2012006.12.28 16:40t/p1010.501.31621.32561.3162190.0036442.88
2022006.12.28 16:40close1000.101.31411.32561.3098-5.0036437.88
2032006.12.28 17:20sell1020.101.31301.32501.3092
2042006.12.28 18:00sell1030.501.31611.32501.3123
2052006.12.28 18:40sell1042.701.31931.32501.3155
2062006.12.28 20:40t/p1042.701.31551.32501.31551026.0037463.88
2072006.12.28 20:40close1030.501.31441.32501.312385.0037548.88
2082006.12.28 20:40close1020.101.31441.32501.3092-14.0037534.88
2092006.12.28 21:20sell1050.101.31481.32681.3110
2102006.12.28 22:40sell1060.501.31691.32681.3131
2112006.12.29 12:40sell1072.701.31911.32681.3153
2122006.12.29 17:20t/p1072.701.31531.32681.31531026.0038560.88
2132006.12.29 17:20close1060.501.31521.32681.313187.4538648.33
2142006.12.29 17:20close1050.101.31521.32681.3110-3.5138644.82
2152006.12.29 18:00sell1080.101.31971.33171.3159
2162007.01.02 00:00sell1090.501.32341.33171.3196
2172007.01.02 02:00sell1102.701.32561.33171.3218
2182007.01.02 02:40sell11114.601.32821.33171.3244
2192007.01.03 13:20t/p11114.601.32441.33171.32445619.5444264.36
2202007.01.03 13:20close1102.701.32201.33171.3218985.2345249.59
2212007.01.03 13:20close1090.501.32201.33171.319672.4545322.04
2222007.01.03 13:20close1080.101.32201.33171.3159-21.5345300.51
2232007.01.03 14:00sell1120.101.32461.33661.3208
2242007.01.03 18:40t/p1120.101.32081.33661.320838.0045338.51
2252007.01.03 19:59sell1130.101.31591.32791.3121
2262007.01.04 00:40sell1140.501.31751.32791.3137
2272007.01.04 09:20t/p1130.101.31211.32791.312139.4745377.98
2282007.01.04 09:20t/p1140.501.31371.32791.3137190.0045567.98
2292007.01.04 10:00sell1150.101.31131.32331.3075
2302007.01.05 06:00t/p1150.101.30751.32331.307538.4945606.47
2312007.01.05 06:40sell1160.101.30621.31821.3024
2322007.01.05 07:59sell1170.501.30771.31821.3039
2332007.01.05 08:40sell1182.701.31051.31821.3067
2342007.01.05 13:20t/p1170.501.30391.31821.3039190.0045796.47
2352007.01.05 13:20t/p1182.701.30671.31821.30671026.0046822.47
2362007.01.05 13:20close1160.101.30331.31821.302429.0046851.47
2372007.01.05 14:00sell1190.101.30381.31581.3000
2382007.01.05 14:40t/p1190.101.30001.31581.300038.0046889.47
2392007.01.05 15:59sell1200.101.30041.31241.2966
2402007.01.08 08:40sell1210.501.30271.31241.2989
2412007.01.08 12:40t/p1210.501.29891.31241.2989190.0047079.47
2422007.01.08 12:40close1200.101.29811.31241.296623.4947102.96
2432007.01.08 13:20sell1220.101.29841.31041.2946
2442007.01.08 14:40sell1230.501.30151.31041.2977
2452007.01.08 17:20t/p1230.501.29771.31041.2977190.0047292.96
2462007.01.08 17:20close1220.101.29741.31041.294610.0047302.96
2472007.01.08 18:00sell1240.101.30291.31491.2991
2482007.01.09 02:40sell1250.501.30471.31491.3009
2492007.01.09 16:40t/p1240.101.29911.31491.299138.4947341.45
2502007.01.09 16:40t/p1250.501.30091.31491.3009190.0047531.45
2512007.01.09 17:20sell1260.101.30101.31301.2972
2522007.01.10 02:00t/p1260.101.29721.31301.297238.4947569.94
2532007.01.10 02:40sell1270.101.29531.30731.2915
2542007.01.10 03:59sell1280.501.29711.30731.2933
2552007.01.10 04:40sell1292.701.29891.30731.2951
2562007.01.10 17:20t/p1280.501.29331.30731.2933190.0047759.94
2572007.01.10 17:20t/p1292.701.29511.30731.29511026.0048785.94
2582007.01.10 17:20close1270.101.29331.30731.291520.0048805.94
2592007.01.10 18:00sell1300.101.29511.30711.2913
2602007.01.10 18:40sell1310.501.29671.30711.2929
2612007.01.10 23:59close at stop1310.501.29391.30711.2929140.0048945.94
2622007.01.10 23:59close at stop1300.101.29391.30711.291312.0048957.94