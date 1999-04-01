|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 1999.01.05 09:45 - 2006.12.15 22:45 (1999.03.31 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Pourcent=1;
|Bars in test
|193135
|Ticks modelled
|15167324
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-3062.61
|Gross profit
|75912.65
|Gross loss
|-78975.26
|Profit factor
|0.96
|Expected payoff
|-7.54
|Absolute drawdown
|4799.30
|Maximal drawdown
|11748.60 (69.32%)
|Relative drawdown
|69.32% (11748.60)
|Total trades
|406
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|406 (47.04%)
|Profit trades (% of total)
|191 (47.04%)
|Loss trades (% of total)
|215 (52.96%)
|Largest
|profit trade
|3225.60
|loss trade
|-3384.86
|Average
|profit trade
|397.45
|loss trade
|-367.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (3091.20)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-8656.62)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3225.60 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-8656.62 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|1999.04.01 15:34
|buy
|1
|0.40
|1.6046
|1.5996
|1.6094
|2
|1999.04.05 20:45
|s/l
|1
|0.40
|1.5996
|1.5996
|1.6094
|-142.07
|9857.93
|3
|1999.04.08 02:31
|buy
|2
|0.80
|1.5991
|1.5941
|1.6039
|4
|1999.04.08 09:51
|t/p
|2
|0.80
|1.6039
|1.5941
|1.6039
|268.80
|10126.73
|5
|1999.04.21 15:45
|buy
|3
|0.40
|1.6081
|1.6031
|1.6129
|6
|1999.04.22 17:21
|t/p
|3
|0.40
|1.6129
|1.6031
|1.6129
|131.29
|10258.02
|7
|1999.04.28 16:05
|buy
|4
|0.40
|1.6178
|1.6128
|1.6226
|8
|1999.04.29 13:29
|s/l
|4
|0.40
|1.6128
|1.6128
|1.6226
|-143.11
|10114.91
|9
|1999.04.29 13:36
|buy
|5
|0.80
|1.6135
|1.6085
|1.6183
|10
|1999.04.29 18:47
|s/l
|5
|0.80
|1.6085
|1.6085
|1.6183
|-280.00
|9834.91
|11
|1999.05.04 10:53
|buy
|6
|1.60
|1.6105
|1.6055
|1.6153
|12
|1999.05.04 14:45
|t/p
|6
|1.60
|1.6153
|1.6055
|1.6153
|537.60
|10372.51
|13
|1999.05.05 17:31
|buy
|7
|0.40
|1.6302
|1.6252
|1.6350
|14
|1999.05.05 18:04
|t/p
|7
|0.40
|1.6350
|1.6252
|1.6350
|134.40
|10506.91
|15
|1999.05.11 04:37
|buy
|8
|0.40
|1.6274
|1.6224
|1.6322
|16
|1999.05.11 09:39
|s/l
|8
|0.40
|1.6224
|1.6224
|1.6322
|-140.00
|10366.91
|17
|1999.05.11 12:31
|buy
|9
|0.80
|1.6240
|1.6190
|1.6288
|18
|1999.05.12 08:58
|s/l
|9
|0.80
|1.6190
|1.6190
|1.6288
|-282.07
|10084.84
|19
|1999.05.14 03:32
|buy
|10
|1.60
|1.6193
|1.6143
|1.6241
|20
|1999.05.14 08:45
|s/l
|10
|1.60
|1.6143
|1.6143
|1.6241
|-560.00
|9524.84
|21
|1999.05.25 08:11
|buy
|11
|3.20
|1.5969
|1.5919
|1.6017
|22
|1999.05.25 11:58
|t/p
|11
|3.20
|1.6017
|1.5919
|1.6017
|1075.20
|10600.04
|23
|1999.05.25 16:36
|buy
|12
|0.40
|1.6030
|1.5980
|1.6078
|24
|1999.05.26 15:38
|s/l
|12
|0.40
|1.5980
|1.5980
|1.6078
|-141.04
|10459.00
|25
|1999.05.26 17:46
|buy
|13
|0.80
|1.5959
|1.5909
|1.6007
|26
|1999.05.27 10:47
|s/l
|13
|0.80
|1.5909
|1.5909
|1.6007
|-286.22
|10172.79
|27
|1999.05.27 23:14
|buy
|14
|1.60
|1.5978
|1.5928
|1.6026
|28
|1999.05.28 12:37
|t/p
|14
|1.60
|1.6026
|1.5928
|1.6026
|533.46
|10706.24
|29
|1999.06.09 09:12
|buy
|15
|0.40
|1.6067
|1.6017
|1.6115
|30
|1999.06.09 11:29
|s/l
|15
|0.40
|1.6017
|1.6017
|1.6115
|-140.00
|10566.24
|31
|1999.06.10 09:52
|buy
|16
|0.80
|1.6036
|1.5986
|1.6084
|32
|1999.06.10 13:02
|s/l
|16
|0.80
|1.5986
|1.5986
|1.6084
|-280.00
|10286.24
|33
|1999.06.11 14:29
|buy
|17
|1.60
|1.6095
|1.6045
|1.6143
|34
|1999.06.11 18:17
|t/p
|17
|1.60
|1.6143
|1.6045
|1.6143
|537.60
|10823.84
|35
|1999.06.16 11:27
|buy
|18
|0.40
|1.5877
|1.5827
|1.5925
|36
|1999.06.16 15:06
|t/p
|18
|0.40
|1.5925
|1.5827
|1.5925
|134.40
|10958.24
|37
|1999.06.17 16:18
|buy
|19
|0.40
|1.5953
|1.5903
|1.6001
|38
|1999.06.18 09:19
|s/l
|19
|0.40
|1.5903
|1.5903
|1.6001
|-141.04
|10817.21
|39
|1999.06.23 05:16
|buy
|20
|0.80
|1.5910
|1.5860
|1.5958
|40
|1999.06.23 10:32
|s/l
|20
|0.80
|1.5860
|1.5860
|1.5958
|-280.00
|10537.21
|41
|1999.06.23 10:40
|buy
|21
|1.60
|1.5836
|1.5786
|1.5884
|42
|1999.06.23 14:16
|s/l
|21
|1.60
|1.5786
|1.5786
|1.5884
|-560.00
|9977.21
|43
|1999.06.24 14:13
|buy
|22
|3.20
|1.5790
|1.5740
|1.5838
|44
|1999.06.24 14:42
|t/p
|22
|3.20
|1.5838
|1.5740
|1.5838
|1075.20
|11052.41
|45
|1999.06.29 21:12
|buy
|23
|0.40
|1.5746
|1.5696
|1.5794
|46
|1999.07.01 03:17
|t/p
|23
|0.40
|1.5794
|1.5696
|1.5794
|130.26
|11182.66
|47
|1999.07.02 16:05
|buy
|24
|0.40
|1.5775
|1.5725
|1.5823
|48
|1999.07.06 10:06
|s/l
|24
|0.40
|1.5725
|1.5725
|1.5823
|-142.07
|11040.59
|49
|1999.07.07 08:37
|buy
|25
|0.80
|1.5621
|1.5571
|1.5669
|50
|1999.07.07 14:05
|s/l
|25
|0.80
|1.5571
|1.5571
|1.5669
|-280.00
|10760.59
|51
|1999.07.09 04:59
|buy
|26
|1.60
|1.5610
|1.5560
|1.5658
|52
|1999.07.09 09:28
|s/l
|26
|1.60
|1.5560
|1.5560
|1.5658
|-560.00
|10200.59
|53
|1999.07.09 21:19
|buy
|27
|3.20
|1.5482
|1.5432
|1.5530
|54
|1999.07.12 09:15
|t/p
|27
|3.20
|1.5530
|1.5432
|1.5530
|1066.91
|11267.50
|55
|1999.07.19 14:03
|buy
|28
|0.40
|1.5585
|1.5535
|1.5633
|56
|1999.07.19 17:59
|t/p
|28
|0.40
|1.5633
|1.5535
|1.5633
|134.40
|11401.90
|57
|1999.07.20 16:18
|buy
|29
|0.40
|1.5719
|1.5669
|1.5767
|58
|1999.07.21 18:00
|t/p
|29
|0.40
|1.5767
|1.5669
|1.5767
|133.36
|11535.27
|59
|1999.07.23 03:59
|buy
|30
|0.40
|1.5836
|1.5786
|1.5884
|60
|1999.07.23 16:02
|s/l
|30
|0.40
|1.5786
|1.5786
|1.5884
|-140.00
|11395.27
|61
|1999.07.26 11:55
|buy
|31
|0.80
|1.5890
|1.5840
|1.5938
|62
|1999.07.26 16:06
|t/p
|31
|0.80
|1.5938
|1.5840
|1.5938
|268.80
|11664.07
|63
|1999.07.27 11:51
|buy
|32
|0.40
|1.5906
|1.5856
|1.5954
|64
|1999.07.28 12:54
|s/l
|32
|0.40
|1.5856
|1.5856
|1.5954
|-141.04
|11523.03
|65
|1999.08.04 13:20
|buy
|33
|0.80
|1.6220
|1.6170
|1.6268
|66
|1999.08.05 08:10
|s/l
|33
|0.80
|1.6170
|1.6170
|1.6268
|-286.22
|11236.82
|67
|1999.08.05 11:07
|buy
|34
|1.60
|1.6167
|1.6117
|1.6215
|68
|1999.08.05 16:15
|t/p
|34
|1.60
|1.6215
|1.6117
|1.6215
|537.60
|11774.42
|69
|1999.08.10 19:02
|buy
|35
|0.40
|1.6169
|1.6119
|1.6217
|70
|1999.08.11 13:06
|s/l
|35
|0.40
|1.6119
|1.6119
|1.6217
|-141.04
|11633.38
|71
|1999.08.12 10:24
|buy
|36
|0.80
|1.6078
|1.6028
|1.6126
|72
|1999.08.13 02:00
|t/p
|36
|0.80
|1.6126
|1.6028
|1.6126
|266.73
|11900.11
|73
|1999.08.17 10:43
|buy
|37
|0.40
|1.5965
|1.5915
|1.6013
|74
|1999.08.17 16:22
|t/p
|37
|0.40
|1.6013
|1.5915
|1.6013
|134.40
|12034.51
|75
|1999.08.24 21:04
|buy
|38
|0.40
|1.5942
|1.5892
|1.5990
|76
|1999.08.25 09:30
|s/l
|38
|0.40
|1.5892
|1.5892
|1.5990
|-141.04
|11893.47
|77
|1999.08.31 16:02
|buy
|39
|0.80
|1.6086
|1.6036
|1.6134
|78
|1999.08.31 22:27
|s/l
|39
|0.80
|1.6036
|1.6036
|1.6134
|-280.00
|11613.47
|79
|1999.09.02 07:36
|buy
|40
|1.60
|1.6014
|1.5964
|1.6062
|80
|1999.09.02 10:54
|t/p
|40
|1.60
|1.6062
|1.5964
|1.6062
|537.60
|12151.07
|81
|1999.09.08 08:39
|buy
|41
|0.40
|1.6091
|1.6041
|1.6139
|82
|1999.09.08 13:02
|t/p
|41
|0.40
|1.6139
|1.6041
|1.6139
|134.40
|12285.47
|83
|1999.09.09 00:14
|buy
|42
|0.40
|1.6201
|1.6151
|1.6249
|84
|1999.09.09 08:50
|t/p
|42
|0.40
|1.6249
|1.6151
|1.6249
|134.40
|12419.87
|85
|1999.09.09 18:32
|buy
|43
|0.40
|1.6335
|1.6285
|1.6383
|86
|1999.09.10 10:03
|s/l
|43
|0.40
|1.6285
|1.6285
|1.6383
|-141.04
|12278.84
|87
|1999.09.10 11:22
|buy
|44
|0.80
|1.6305
|1.6255
|1.6353
|88
|1999.09.10 14:43
|s/l
|44
|0.80
|1.6255
|1.6255
|1.6353
|-280.00
|11998.84
|89
|1999.09.13 09:21
|buy
|45
|1.60
|1.6220
|1.6170
|1.6268
|90
|1999.09.13 09:57
|s/l
|45
|1.60
|1.6170
|1.6170
|1.6268
|-560.00
|11438.84
|91
|1999.09.13 21:28
|buy
|46
|3.20
|1.6092
|1.6042
|1.6140
|92
|1999.09.14 09:57
|s/l
|46
|3.20
|1.6042
|1.6042
|1.6140
|-1128.29
|10310.55
|93
|1999.09.16 15:55
|buy
|47
|6.40
|1.6266
|1.6216
|1.6314
|94
|1999.09.16 16:33
|s/l
|47
|6.40
|1.6216
|1.6216
|1.6314
|-2240.00
|8070.55
|95
|1999.09.16 17:43
|buy
|48
|0.40
|1.6243
|1.6193
|1.6291
|96
|1999.09.17 09:26
|s/l
|48
|0.40
|1.6193
|1.6193
|1.6291
|-141.04
|7929.51
|97
|1999.09.22 15:14
|buy
|49
|0.80
|1.6401
|1.6351
|1.6449
|98
|1999.09.22 18:22
|s/l
|49
|0.80
|1.6351
|1.6351
|1.6449
|-280.00
|7649.51
|99
|1999.09.24 11:01
|buy
|50
|1.60
|1.6445
|1.6395
|1.6493
|100
|1999.09.24 16:42
|s/l
|50
|1.60
|1.6395
|1.6395
|1.6493
|-560.00
|7089.51
|101
|1999.10.04 05:19
|buy
|51
|3.20
|1.6543
|1.6493
|1.6591
|102
|1999.10.04 09:55
|t/p
|51
|3.20
|1.6591
|1.6493
|1.6591
|1075.20
|8164.71
|103
|1999.10.13 11:36
|buy
|52
|0.40
|1.6559
|1.6509
|1.6607
|104
|1999.10.14 18:17
|t/p
|52
|0.40
|1.6607
|1.6509
|1.6607
|131.29
|8296.00
|105
|1999.10.18 13:06
|buy
|53
|0.40
|1.6690
|1.6640
|1.6738
|106
|1999.10.19 18:05
|t/p
|53
|0.40
|1.6738
|1.6640
|1.6738
|133.36
|8429.37
|107
|1999.10.22 01:23
|buy
|54
|0.40
|1.6762
|1.6712
|1.6810
|108
|1999.10.22 14:48
|s/l
|54
|0.40
|1.6712
|1.6712
|1.6810
|-140.00
|8289.37
|109
|1999.10.22 18:54
|buy
|55
|0.80
|1.6578
|1.6528
|1.6626
|110
|1999.10.25 09:33
|t/p
|55
|0.80
|1.6626
|1.6528
|1.6626
|266.73
|8556.10
|111
|1999.10.27 08:45
|buy
|56
|0.40
|1.6522
|1.6472
|1.6570
|112
|1999.10.27 10:58
|t/p
|56
|0.40
|1.6570
|1.6472
|1.6570
|134.40
|8690.50
|113
|1999.10.27 13:38
|buy
|57
|0.40
|1.6546
|1.6496
|1.6594
|114
|1999.10.27 14:24
|s/l
|57
|0.40
|1.6496
|1.6496
|1.6594
|-140.00
|8550.50
|115
|1999.10.29 13:00
|buy
|58
|0.80
|1.6345
|1.6295
|1.6393
|116
|1999.10.29 15:39
|t/p
|58
|0.80
|1.6393
|1.6295
|1.6393
|268.80
|8819.30
|117
|1999.11.02 08:21
|buy
|59
|0.40
|1.6461
|1.6411
|1.6509
|118
|1999.11.03 08:50
|t/p
|59
|0.40
|1.6509
|1.6411
|1.6509
|133.36
|8952.66
|119
|1999.11.03 09:06
|buy
|60
|0.40
|1.6514
|1.6464
|1.6562
|120
|1999.11.03 14:36
|s/l
|60
|0.40
|1.6464
|1.6464
|1.6562
|-140.00
|8812.66
|121
|1999.11.03 14:41
|buy
|61
|0.80
|1.6461
|1.6411
|1.6509
|122
|1999.11.04 11:50
|s/l
|61
|0.80
|1.6411
|1.6411
|1.6509
|-286.22
|8526.44
|123
|1999.11.09 15:55
|buy
|62
|1.60
|1.6238
|1.6188
|1.6286
|124
|1999.11.10 21:58
|t/p
|62
|1.60
|1.6286
|1.6188
|1.6286
|533.46
|9059.90
|125
|1999.11.12 18:28
|buy
|63
|0.40
|1.6147
|1.6097
|1.6195
|126
|1999.11.15 16:23
|t/p
|63
|0.40
|1.6195
|1.6097
|1.6195
|133.36
|9193.26
|127
|1999.11.18 06:19
|buy
|64
|0.40
|1.6245
|1.6195
|1.6293
|128
|1999.11.18 16:02
|s/l
|64
|0.40
|1.6195
|1.6195
|1.6293
|-140.00
|9053.26
|129
|1999.11.22 11:32
|buy
|65
|0.80
|1.6209
|1.6159
|1.6257
|130
|1999.11.23 14:40
|t/p
|65
|0.80
|1.6257
|1.6159
|1.6257
|266.73
|9319.99
|131
|1999.11.24 03:52
|buy
|66
|0.40
|1.6244
|1.6194
|1.6292
|132
|1999.11.24 11:00
|s/l
|66
|0.40
|1.6194
|1.6194
|1.6292
|-140.00
|9179.99
|133
|1999.11.26 18:10
|buy
|67
|0.80
|1.6061
|1.6011
|1.6109
|134
|1999.11.29 05:25
|s/l
|67
|0.80
|1.6011
|1.6011
|1.6109
|-282.07
|8897.92
|135
|1999.11.29 23:44
|buy
|68
|1.60
|1.6052
|1.6002
|1.6100
|136
|1999.11.30 11:04
|s/l
|68
|1.60
|1.6002
|1.6002
|1.6100
|-564.14
|8333.78
|137
|1999.11.30 13:29
|buy
|69
|3.20
|1.5931
|1.5881
|1.5979
|138
|1999.11.30 13:58
|t/p
|69
|3.20
|1.5979
|1.5881
|1.5979
|1075.20
|9408.98
|139
|1999.12.03 01:06
|buy
|70
|0.40
|1.6008
|1.5958
|1.6056
|140
|1999.12.06 12:32
|t/p
|70
|0.40
|1.6056
|1.5958
|1.6056
|133.36
|9542.34
|141
|1999.12.08 13:05
|buy
|71
|0.40
|1.6236
|1.6186
|1.6284
|142
|1999.12.08 14:41
|t/p
|71
|0.40
|1.6284
|1.6186
|1.6284
|134.40
|9676.74
|143
|1999.12.10 20:55
|buy
|72
|0.40
|1.6209
|1.6159
|1.6257
|144
|1999.12.13 19:10
|t/p
|72
|0.40
|1.6257
|1.6159
|1.6257
|133.36
|9810.10
|145
|1999.12.15 03:53
|buy
|73
|0.40
|1.6127
|1.6077
|1.6175
|146
|1999.12.15 09:07
|s/l
|73
|0.40
|1.6077
|1.6077
|1.6175
|-140.00
|9670.10
|147
|1999.12.17 22:59
|buy
|74
|0.80
|1.6035
|1.5985
|1.6083
|148
|1999.12.20 08:21
|t/p
|74
|0.80
|1.6083
|1.5985
|1.6083
|266.73
|9936.83
|149
|1999.12.21 01:32
|buy
|75
|0.40
|1.6115
|1.6065
|1.6163
|150
|1999.12.21 10:25
|s/l
|75
|0.40
|1.6065
|1.6065
|1.6163
|-140.00
|9796.83
|151
|1999.12.28 23:30
|buy
|76
|0.80
|1.6151
|1.6101
|1.6199
|152
|1999.12.29 12:14
|t/p
|76
|0.80
|1.6199
|1.6101
|1.6199
|266.73
|10063.56
|153
|2000.01.03 12:46
|buy
|77
|0.40
|1.6161
|1.6111
|1.6209
|154
|2000.01.03 16:50
|t/p
|77
|0.40
|1.6209
|1.6111
|1.6209
|134.40
|10197.96
|155
|2000.01.06 08:56
|buy
|78
|0.40
|1.6432
|1.6382
|1.6480
|156
|2000.01.06 12:35
|t/p
|78
|0.40
|1.6480
|1.6382
|1.6480
|134.40
|10332.36
|157
|2000.01.06 13:38
|buy
|79
|0.40
|1.6502
|1.6452
|1.6550
|158
|2000.01.06 18:54
|s/l
|79
|0.40
|1.6452
|1.6452
|1.6550
|-140.00
|10192.36
|159
|2000.01.10 16:53
|buy
|80
|0.80
|1.6369
|1.6319
|1.6417
|160
|2000.01.11 10:11
|t/p
|80
|0.80
|1.6417
|1.6319
|1.6417
|266.73
|10459.09
|161
|2000.01.12 14:35
|buy
|81
|0.40
|1.6465
|1.6415
|1.6513
|162
|2000.01.13 13:31
|s/l
|81
|0.40
|1.6415
|1.6415
|1.6513
|-143.11
|10315.98
|163
|2000.01.14 16:16
|buy
|82
|0.80
|1.6407
|1.6357
|1.6455
|164
|2000.01.14 16:31
|s/l
|82
|0.80
|1.6357
|1.6357
|1.6455
|-280.00
|10035.98
|165
|2000.01.17 12:07
|buy
|83
|1.60
|1.6358
|1.6308
|1.6406
|166
|2000.01.17 14:52
|s/l
|83
|1.60
|1.6308
|1.6308
|1.6406
|-560.00
|9475.98
|167
|2000.01.20 17:11
|buy
|84
|3.20
|1.6490
|1.6440
|1.6538
|168
|2000.01.20 17:42
|t/p
|84
|3.20
|1.6538
|1.6440
|1.6538
|1075.20
|10551.18
|169
|2000.01.21 08:18
|buy
|85
|0.40
|1.6550
|1.6500
|1.6598
|170
|2000.01.21 15:44
|s/l
|85
|0.40
|1.6500
|1.6500
|1.6598
|-140.00
|10411.18
|171
|2000.01.24 19:06
|buy
|86
|0.80
|1.6497
|1.6447
|1.6545
|172
|2000.01.25 12:03
|s/l
|86
|0.80
|1.6447
|1.6447
|1.6545
|-282.07
|10129.11
|173
|2000.01.27 07:15
|buy
|87
|1.60
|1.6378
|1.6328
|1.6426
|174
|2000.01.28 08:18
|s/l
|87
|1.60
|1.6328
|1.6328
|1.6426
|-564.14
|9564.96
|175
|2000.01.28 18:41
|buy
|88
|3.20
|1.6231
|1.6181
|1.6279
|176
|2000.01.31 14:34
|s/l
|88
|3.20
|1.6181
|1.6181
|1.6279
|-1128.29
|8436.68
|177
|2000.02.02 16:17
|buy
|89
|6.40
|1.6038
|1.5988
|1.6086
|178
|2000.02.02 18:50
|t/p
|89
|6.40
|1.6086
|1.5988
|1.6086
|2150.40
|10587.08
|179
|2000.02.04 05:13
|buy
|90
|0.40
|1.6003
|1.5953
|1.6051
|180
|2000.02.04 08:43
|s/l
|90
|0.40
|1.5953
|1.5953
|1.6051
|-140.00
|10447.08
|181
|2000.02.04 17:56
|buy
|91
|0.80
|1.5929
|1.5879
|1.5977
|182
|2000.02.04 18:07
|s/l
|91
|0.80
|1.5879
|1.5879
|1.5977
|-280.00
|10167.08
|183
|2000.02.09 02:28
|buy
|92
|1.60
|1.6089
|1.6039
|1.6137
|184
|2000.02.09 08:51
|t/p
|92
|1.60
|1.6137
|1.6039
|1.6137
|537.60
|10704.68
|185
|2000.02.10 15:28
|buy
|93
|0.40
|1.6113
|1.6063
|1.6161
|186
|2000.02.10 16:40
|s/l
|93
|0.40
|1.6063
|1.6063
|1.6161
|-140.00
|10564.68
|187
|2000.02.11 09:13
|buy
|94
|0.80
|1.6094
|1.6044
|1.6142
|188
|2000.02.11 10:20
|s/l
|94
|0.80
|1.6044
|1.6044
|1.6142
|-280.00
|10284.68
|189
|2000.02.14 13:57
|buy
|95
|1.60
|1.5916
|1.5866
|1.5964
|190
|2000.02.14 19:26
|s/l
|95
|1.60
|1.5866
|1.5866
|1.5964
|-560.00
|9724.68
|191
|2000.02.15 21:12
|buy
|96
|3.20
|1.5960
|1.5910
|1.6008
|192
|2000.02.16 10:46
|t/p
|96
|3.20
|1.6008
|1.5910
|1.6008
|1066.91
|10791.59
|193
|2000.02.16 16:59
|buy
|97
|0.40
|1.6037
|1.5987
|1.6085
|194
|2000.02.16 21:10
|t/p
|97
|0.40
|1.6085
|1.5987
|1.6085
|134.40
|10925.99
|195
|2000.02.17 13:05
|buy
|98
|0.40
|1.6116
|1.6066
|1.6164
|196
|2000.02.17 16:19
|s/l
|98
|0.40
|1.6066
|1.6066
|1.6164
|-140.00
|10785.99
|197
|2000.02.18 12:20
|buy
|99
|0.80
|1.6073
|1.6023
|1.6121
|198
|2000.02.18 14:43
|s/l
|99
|0.80
|1.6023
|1.6023
|1.6121
|-280.00
|10505.99
|199
|2000.02.22 12:43
|buy
|100
|1.60
|1.6092
|1.6042
|1.6140
|200
|2000.02.22 14:43
|t/p
|100
|1.60
|1.6140
|1.6042
|1.6140
|537.60
|11043.59
|201
|2000.02.23 08:47
|buy
|101
|0.40
|1.6146
|1.6096
|1.6194
|202
|2000.02.23 10:33
|s/l
|101
|0.40
|1.6096
|1.6096
|1.6194
|-140.00
|10903.59
|203
|2000.02.24 13:58
|buy
|102
|0.80
|1.5986
|1.5936
|1.6034
|204
|2000.02.25 12:45
|s/l
|102
|0.80
|1.5936
|1.5936
|1.6034
|-282.07
|10621.52
|205
|2000.03.01 12:16
|buy
|103
|1.60
|1.5855
|1.5805
|1.5903
|206
|2000.03.01 13:30
|s/l
|103
|1.60
|1.5805
|1.5805
|1.5903
|-560.00
|10061.52
|207
|2000.03.03 14:48
|buy
|104
|3.20
|1.5784
|1.5734
|1.5832
|208
|2000.03.03 16:24
|t/p
|104
|3.20
|1.5832
|1.5734
|1.5832
|1075.20
|11136.72
|209
|2000.03.06 08:32
|buy
|105
|0.40
|1.5806
|1.5756
|1.5854
|210
|2000.03.06 14:35
|s/l
|105
|0.40
|1.5756
|1.5756
|1.5854
|-140.00
|10996.72
|211
|2000.03.08 15:55
|buy
|106
|0.80
|1.5756
|1.5706
|1.5804
|212
|2000.03.08 16:44
|t/p
|106
|0.80
|1.5804
|1.5706
|1.5804
|268.80
|11265.52
|213
|2000.03.10 12:50
|buy
|107
|0.40
|1.5810
|1.5760
|1.5858
|214
|2000.03.10 14:17
|s/l
|107
|0.40
|1.5760
|1.5760
|1.5858
|-140.00
|11125.52
|215
|2000.03.13 02:10
|buy
|108
|0.80
|1.5758
|1.5708
|1.5806
|216
|2000.03.13 08:52
|t/p
|108
|0.80
|1.5806
|1.5708
|1.5806
|268.80
|11394.32
|217
|2000.03.15 17:11
|buy
|109
|0.40
|1.5739
|1.5689
|1.5787
|218
|2000.03.16 11:00
|s/l
|109
|0.40
|1.5689
|1.5689
|1.5787
|-143.11
|11251.21
|219
|2000.03.16 15:11
|buy
|110
|0.80
|1.5725
|1.5675
|1.5773
|220
|2000.03.16 16:50
|t/p
|110
|0.80
|1.5773
|1.5675
|1.5773
|268.80
|11520.01
|221
|2000.03.24 22:12
|buy
|111
|0.40
|1.5939
|1.5889
|1.5987
|222
|2000.03.27 10:02
|t/p
|111
|0.40
|1.5987
|1.5889
|1.5987
|133.36
|11653.37
|223
|2000.03.29 20:38
|buy
|112
|0.40
|1.5937
|1.5887
|1.5985
|224
|2000.03.30 13:48
|s/l
|112
|0.40
|1.5887
|1.5887
|1.5985
|-143.11
|11510.26
|225
|2000.03.31 09:18
|buy
|113
|0.80
|1.5940
|1.5890
|1.5988
|226
|2000.04.03 06:20
|s/l
|113
|0.80
|1.5890
|1.5890
|1.5988
|-282.07
|11228.19
|227
|2000.04.04 02:21
|buy
|114
|1.60
|1.5967
|1.5917
|1.6015
|228
|2000.04.04 18:59
|t/p
|114
|1.60
|1.6015
|1.5917
|1.6015
|537.60
|11765.79
|229
|2000.04.06 17:26
|buy
|115
|0.40
|1.5824
|1.5774
|1.5872
|230
|2000.04.07 02:20
|s/l
|115
|0.40
|1.5774
|1.5774
|1.5872
|-141.04
|11624.76
|231
|2000.04.07 03:28
|buy
|116
|0.80
|1.5789
|1.5739
|1.5837
|232
|2000.04.07 09:41
|t/p
|116
|0.80
|1.5837
|1.5739
|1.5837
|268.80
|11893.56
|233
|2000.04.14 02:47
|buy
|117
|0.40
|1.5861
|1.5811
|1.5909
|234
|2000.04.14 15:09
|t/p
|117
|0.40
|1.5909
|1.5811
|1.5909
|134.40
|12027.96
|235
|2000.04.17 14:01
|buy
|118
|0.40
|1.5875
|1.5825
|1.5923
|236
|2000.04.17 20:41
|s/l
|118
|0.40
|1.5825
|1.5825
|1.5923
|-140.00
|11887.96
|237
|2000.04.18 12:39
|buy
|119
|0.80
|1.5813
|1.5763
|1.5861
|238
|2000.04.18 17:20
|s/l
|119
|0.80
|1.5763
|1.5763
|1.5861
|-280.00
|11607.96
|239
|2000.04.18 23:30
|buy
|120
|1.60
|1.5766
|1.5716
|1.5814
|240
|2000.04.19 11:12
|t/p
|120
|1.60
|1.5814
|1.5716
|1.5814
|533.46
|12141.41
|241
|2000.04.27 15:28
|buy
|121
|0.40
|1.5776
|1.5726
|1.5824
|242
|2000.04.27 22:05
|s/l
|121
|0.40
|1.5726
|1.5726
|1.5824
|-140.00
|12001.41
|243
|2000.04.28 00:53
|buy
|122
|0.80
|1.5737
|1.5687
|1.5785
|244
|2000.04.28 09:18
|s/l
|122
|0.80
|1.5687
|1.5687
|1.5785
|-280.00
|11721.41
|245
|2000.04.28 17:52
|buy
|123
|1.60
|1.5573
|1.5523
|1.5621
|246
|2000.04.28 20:53
|s/l
|123
|1.60
|1.5523
|1.5523
|1.5621
|-560.00
|11161.41
|247
|2000.05.04 09:16
|buy
|124
|3.20
|1.5575
|1.5525
|1.5623
|248
|2000.05.04 09:45
|t/p
|124
|3.20
|1.5623
|1.5525
|1.5623
|1075.20
|12236.61
|249
|2000.05.04 17:10
|buy
|125
|0.40
|1.5430
|1.5380
|1.5478
|250
|2000.05.05 09:30
|s/l
|125
|0.40
|1.5380
|1.5380
|1.5478
|-141.04
|12095.58
|251
|2000.05.05 17:52
|buy
|126
|0.80
|1.5299
|1.5249
|1.5347
|252
|2000.05.08 11:05
|t/p
|126
|0.80
|1.5347
|1.5249
|1.5347
|266.73
|12362.30
|253
|2000.05.12 16:16
|buy
|127
|0.40
|1.5195
|1.5145
|1.5243
|254
|2000.05.12 17:02
|s/l
|127
|0.40
|1.5145
|1.5145
|1.5243
|-140.00
|12222.30
|255
|2000.05.15 08:47
|buy
|128
|0.80
|1.5181
|1.5131
|1.5229
|256
|2000.05.15 10:23
|s/l
|128
|0.80
|1.5131
|1.5131
|1.5229
|-280.00
|11942.30
|257
|2000.05.15 18:44
|buy
|129
|1.60
|1.5065
|1.5015
|1.5113
|258
|2000.05.16 00:00
|s/l
|129
|1.60
|1.5015
|1.5015
|1.5113
|-564.14
|11378.16
|259
|2000.05.18 07:13
|buy
|130
|3.20
|1.4937
|1.4887
|1.4985
|260
|2000.05.18 10:34
|s/l
|130
|3.20
|1.4887
|1.4887
|1.4985
|-1120.00
|10258.16
|261
|2000.05.18 13:54
|buy
|131
|6.40
|1.4785
|1.4735
|1.4833
|262
|2000.05.18 15:12
|t/p
|131
|6.40
|1.4833
|1.4735
|1.4833
|2150.40
|12408.56
|263
|2000.05.22 08:28
|buy
|132
|0.40
|1.4859
|1.4809
|1.4907
|264
|2000.05.22 16:40
|t/p
|132
|0.40
|1.4907
|1.4809
|1.4907
|134.40
|12542.96
|265
|2000.05.25 03:42
|buy
|133
|0.60
|1.4744
|1.4694
|1.4792
|266
|2000.05.25 10:00
|t/p
|133
|0.60
|1.4792
|1.4694
|1.4792
|201.60
|12744.56
|267
|2000.05.26 07:05
|buy
|134
|0.60
|1.4735
|1.4685
|1.4783
|268
|2000.05.26 16:42
|t/p
|134
|0.60
|1.4783
|1.4685
|1.4783
|201.60
|12946.16
|269
|2000.05.30 08:42
|buy
|135
|0.60
|1.4983
|1.4933
|1.5031
|270
|2000.05.30 13:29
|t/p
|135
|0.60
|1.5031
|1.4933
|1.5031
|201.60
|13147.76
|271
|2000.06.05 17:19
|buy
|136
|0.60
|1.5123
|1.5073
|1.5171
|272
|2000.06.05 18:36
|t/p
|136
|0.60
|1.5171
|1.5073
|1.5171
|201.60
|13349.36
|273
|2000.06.13 17:04
|buy
|137
|0.60
|1.5139
|1.5089
|1.5187
|274
|2000.06.13 18:17
|s/l
|137
|0.60
|1.5089
|1.5089
|1.5187
|-210.00
|13139.36
|275
|2000.06.19 14:36
|buy
|138
|1.20
|1.5137
|1.5087
|1.5185
|276
|2000.06.20 12:37
|s/l
|138
|1.20
|1.5087
|1.5087
|1.5185
|-423.11
|12716.25
|277
|2000.06.27 23:05
|buy
|139
|2.40
|1.5078
|1.5028
|1.5126
|278
|2000.06.28 12:44
|s/l
|139
|2.40
|1.5028
|1.5028
|1.5126
|-846.22
|11870.04
|279
|2000.06.28 17:48
|buy
|140
|4.80
|1.5114
|1.5064
|1.5162
|280
|2000.06.29 10:58
|t/p
|140
|4.80
|1.5162
|1.5064
|1.5162
|1575.50
|13445.54
|281
|2000.06.29 12:21
|buy
|141
|0.60
|1.5182
|1.5132
|1.5230
|282
|2000.06.30 10:29
|s/l
|141
|0.60
|1.5132
|1.5132
|1.5230
|-211.55
|13233.99
|283
|2000.06.30 17:13
|buy
|142
|1.20
|1.5144
|1.5094
|1.5192
|284
|2000.07.03 03:11
|t/p
|142
|1.20
|1.5192
|1.5094
|1.5192
|400.09
|13634.08
|285
|2000.07.10 18:11
|buy
|143
|0.60
|1.5139
|1.5089
|1.5187
|286
|2000.07.12 17:54
|s/l
|143
|0.60
|1.5089
|1.5089
|1.5187
|-213.11
|13420.97
|287
|2000.07.19 15:43
|buy
|144
|1.20
|1.4938
|1.4888
|1.4986
|288
|2000.07.19 21:10
|t/p
|144
|1.20
|1.4986
|1.4888
|1.4986
|403.20
|13824.17
|289
|2000.07.24 09:41
|buy
|145
|0.60
|1.5179
|1.5129
|1.5227
|290
|2000.07.24 17:29
|s/l
|145
|0.60
|1.5129
|1.5129
|1.5227
|-210.00
|13614.17
|291
|2000.07.24 18:09
|buy
|146
|1.20
|1.5146
|1.5096
|1.5194
|292
|2000.07.25 17:14
|t/p
|146
|1.20
|1.5194
|1.5096
|1.5194
|400.09
|14014.26
|293
|2000.07.25 22:03
|buy
|147
|0.60
|1.5158
|1.5108
|1.5206
|294
|2000.07.26 09:48
|t/p
|147
|0.60
|1.5206
|1.5108
|1.5206
|200.05
|14214.31
|295
|2000.07.26 10:38
|buy
|148
|0.60
|1.5190
|1.5140
|1.5238
|296
|2000.07.26 19:44
|s/l
|148
|0.60
|1.5140
|1.5140
|1.5238
|-210.00
|14004.31
|297
|2000.07.28 16:53
|buy
|149
|1.20
|1.5036
|1.4986
|1.5084
|298
|2000.07.31 10:31
|s/l
|149
|1.20
|1.4986
|1.4986
|1.5084
|-423.11
|13581.20
|299
|2000.08.04 02:17
|buy
|150
|2.40
|1.4962
|1.4912
|1.5010
|300
|2000.08.04 09:22
|s/l
|150
|2.40
|1.4912
|1.4912
|1.5010
|-840.00
|12741.20
|301
|2000.08.04 16:22
|buy
|151
|4.80
|1.5030
|1.4980
|1.5078
|302
|2000.08.04 16:52
|t/p
|151
|4.80
|1.5078
|1.4980
|1.5078
|1612.80
|14354.00
|303
|2000.08.07 16:44
|buy
|152
|0.60
|1.5078
|1.5028
|1.5126
|304
|2000.08.07 22:42
|t/p
|152
|0.60
|1.5126
|1.5028
|1.5126
|201.60
|14555.60
|305
|2000.08.10 09:08
|buy
|153
|0.60
|1.5009
|1.4959
|1.5057
|306
|2000.08.10 19:14
|s/l
|153
|0.60
|1.4959
|1.4959
|1.5057
|-210.00
|14345.60
|307
|2000.08.11 08:40
|buy
|154
|1.20
|1.4983
|1.4933
|1.5031
|308
|2000.08.11 12:30
|t/p
|154
|1.20
|1.5031
|1.4933
|1.5031
|403.20
|14748.80
|309
|2000.08.14 10:31
|buy
|155
|0.60
|1.5033
|1.4983
|1.5081
|310
|2000.08.14 15:19
|t/p
|155
|0.60
|1.5081
|1.4983
|1.5081
|201.60
|14950.40
|311
|2000.08.15 14:32
|buy
|156
|0.60
|1.5039
|1.4989
|1.5087
|312
|2000.08.16 14:05
|s/l
|156
|0.60
|1.4989
|1.4989
|1.5087
|-211.55
|14738.85
|313
|2000.08.22 16:16
|buy
|157
|1.20
|1.4849
|1.4799
|1.4897
|314
|2000.08.22 18:02
|s/l
|157
|1.20
|1.4799
|1.4799
|1.4897
|-420.00
|14318.85
|315
|2000.08.25 17:57
|buy
|158
|2.40
|1.4748
|1.4698
|1.4796
|316
|2000.08.25 22:15
|s/l
|158
|2.40
|1.4698
|1.4698
|1.4796
|-840.00
|13478.85
|317
|2000.09.06 12:27
|buy
|159
|4.80
|1.4488
|1.4438
|1.4536
|318
|2000.09.06 17:51
|s/l
|159
|4.80
|1.4438
|1.4438
|1.4536
|-1680.00
|11798.85
|319
|2000.09.07 11:21
|buy
|160
|9.60
|1.4346
|1.4296
|1.4394
|320
|2000.09.07 15:00
|t/p
|160
|9.60
|1.4394
|1.4296
|1.4394
|3225.60
|15024.45
|321
|2000.09.08 17:58
|buy
|161
|0.60
|1.4208
|1.4158
|1.4256
|322
|2000.09.08 22:48
|s/l
|161
|0.60
|1.4158
|1.4158
|1.4256
|-210.00
|14814.45
|323
|2000.09.18 08:22
|buy
|162
|1.20
|1.3997
|1.3947
|1.4045
|324
|2000.09.18 16:27
|t/p
|162
|1.20
|1.4045
|1.3947
|1.4045
|403.20
|15217.65
|325
|2000.09.20 12:05
|buy
|163
|0.60
|1.4114
|1.4064
|1.4162
|326
|2000.09.20 14:10
|t/p
|163
|0.60
|1.4162
|1.4064
|1.4162
|201.60
|15419.25
|327
|2000.09.20 14:19
|buy
|164
|0.60
|1.4147
|1.4097
|1.4195
|328
|2000.09.20 17:32
|s/l
|164
|0.60
|1.4097
|1.4097
|1.4195
|-210.00
|15209.25
|329
|2000.09.21 09:33
|buy
|165
|1.20
|1.4155
|1.4105
|1.4203
|330
|2000.09.21 13:58
|t/p
|165
|1.20
|1.4203
|1.4105
|1.4203
|403.20
|15612.45
|331
|2000.09.21 15:20
|buy
|166
|0.60
|1.4213
|1.4163
|1.4261
|332
|2000.09.21 17:34
|t/p
|166
|0.60
|1.4261
|1.4163
|1.4261
|201.60
|15814.05
|333
|2000.09.22 10:05
|buy
|167
|0.60
|1.4471
|1.4421
|1.4519
|334
|2000.09.22 11:14
|t/p
|167
|0.60
|1.4519
|1.4421
|1.4519
|201.60
|16015.65
|335
|2000.09.22 12:27
|buy
|168
|0.60
|1.4551
|1.4501
|1.4599
|336
|2000.09.22 13:02
|t/p
|168
|0.60
|1.4599
|1.4501
|1.4599
|201.60
|16217.25
|337
|2000.09.25 15:01
|buy
|169
|0.60
|1.4529
|1.4479
|1.4577
|338
|2000.09.26 09:38
|t/p
|169
|0.60
|1.4577
|1.4479
|1.4577
|200.05
|16417.29
|339
|2000.09.27 12:26
|buy
|170
|0.60
|1.4665
|1.4615
|1.4713
|340
|2000.09.27 14:41
|s/l
|170
|0.60
|1.4615
|1.4615
|1.4713
|-210.00
|16207.29
|341
|2000.10.03 08:49
|buy
|171
|1.20
|1.4659
|1.4609
|1.4707
|342
|2000.10.03 14:08
|s/l
|171
|1.20
|1.4609
|1.4609
|1.4707
|-420.00
|15787.29
|343
|2000.10.05 11:23
|buy
|172
|2.40
|1.4563
|1.4513
|1.4611
|344
|2000.10.05 17:43
|s/l
|172
|2.40
|1.4513
|1.4513
|1.4611
|-840.00
|14947.29
|345
|2000.10.05 22:57
|buy
|173
|4.80
|1.4442
|1.4392
|1.4490
|346
|2000.10.06 10:40
|t/p
|173
|4.80
|1.4490
|1.4392
|1.4490
|1600.37
|16547.66
|347
|2000.10.09 15:32
|buy
|174
|0.60
|1.4468
|1.4418
|1.4516
|348
|2000.10.10 08:29
|t/p
|174
|0.60
|1.4516
|1.4418
|1.4516
|200.05
|16747.71
|349
|2000.10.11 12:22
|buy
|175
|0.60
|1.4591
|1.4541
|1.4639
|350
|2000.10.11 16:51
|t/p
|175
|0.60
|1.4639
|1.4541
|1.4639
|201.60
|16949.31
|351
|2000.10.13 11:50
|buy
|176
|0.60
|1.4765
|1.4715
|1.4813
|352
|2000.10.13 12:38
|s/l
|176
|0.60
|1.4715
|1.4715
|1.4813
|-210.00
|16739.31
|353
|2000.10.13 13:10
|buy
|177
|1.20
|1.4736
|1.4686
|1.4784
|354
|2000.10.13 14:39
|s/l
|177
|1.20
|1.4686
|1.4686
|1.4784
|-420.00
|16319.31
|355
|2000.10.17 22:03
|buy
|178
|2.40
|1.4513
|1.4463
|1.4561
|356
|2000.10.18 10:33
|s/l
|178
|2.40
|1.4463
|1.4463
|1.4561
|-846.22
|15473.09
|357
|2000.10.18 19:39
|buy
|179
|4.80
|1.4451
|1.4401
|1.4499
|358
|2000.10.19 17:24
|s/l
|179
|4.80
|1.4401
|1.4401
|1.4499
|-1717.30
|13755.79
|359
|2000.10.20 13:10
|buy
|180
|9.60
|1.4473
|1.4423
|1.4521
|360
|2000.10.20 16:21
|s/l
|180
|9.60
|1.4423
|1.4423
|1.4521
|-3360.00
|10395.79
|361
|2000.10.23 21:28
|buy
|181
|0.40
|1.4541
|1.4491
|1.4589
|362
|2000.10.24 15:43
|s/l
|181
|0.40
|1.4491
|1.4491
|1.4589
|-141.04
|10254.76
|363
|2000.10.24 15:56
|buy
|182
|0.80
|1.4483
|1.4433
|1.4531
|364
|2000.10.25 10:08
|s/l
|182
|0.80
|1.4433
|1.4433
|1.4531
|-282.07
|9972.69
|365
|2000.10.25 14:58
|buy
|183
|1.60
|1.4385
|1.4335
|1.4433
|366
|2000.10.25 17:19
|s/l
|183
|1.60
|1.4335
|1.4335
|1.4433
|-560.00
|9412.69
|367
|2000.10.26 09:38
|buy
|184
|3.20
|1.4251
|1.4201
|1.4299
|368
|2000.10.26 10:30
|s/l
|184
|3.20
|1.4201
|1.4201
|1.4299
|-1120.00
|8292.69
|369
|2000.11.07 10:57
|buy
|185
|6.40
|1.4280
|1.4230
|1.4328
|370
|2000.11.07 18:07
|t/p
|185
|6.40
|1.4328
|1.4230
|1.4328
|2150.40
|10443.09
|371
|2000.11.08 02:58
|buy
|186
|0.40
|1.4345
|1.4295
|1.4393
|372
|2000.11.08 06:49
|s/l
|186
|0.40
|1.4295
|1.4295
|1.4393
|-140.00
|10303.09
|373
|2000.11.21 14:14
|buy
|187
|0.80
|1.4197
|1.4147
|1.4245
|374
|2000.11.21 17:39
|s/l
|187
|0.80
|1.4147
|1.4147
|1.4245
|-280.00
|10023.09
|375
|2000.11.23 14:47
|buy
|188
|1.60
|1.4060
|1.4010
|1.4108
|376
|2000.11.23 16:26
|s/l
|188
|1.60
|1.4010
|1.4010
|1.4108
|-560.00
|9463.09
|377
|2000.11.24 14:31
|buy
|189
|3.20
|1.4068
|1.4018
|1.4116
|378
|2000.11.24 16:33
|s/l
|189
|3.20
|1.4018
|1.4018
|1.4116
|-1120.00
|8343.09
|379
|2000.11.27 07:56
|buy
|190
|6.40
|1.4041
|1.3991
|1.4089
|380
|2000.11.27 14:13
|t/p
|190
|6.40
|1.4089
|1.3991
|1.4089
|2150.40
|10493.49
|381
|2000.11.29 12:58
|buy
|191
|0.40
|1.4227
|1.4177
|1.4275
|382
|2000.11.30 11:48
|s/l
|191
|0.40
|1.4177
|1.4177
|1.4275
|-143.11
|10350.38
|383
|2000.12.01 09:16
|buy
|192
|0.80
|1.4298
|1.4248
|1.4346
|384
|2000.12.01 09:45
|t/p
|192
|0.80
|1.4346
|1.4248
|1.4346
|268.80
|10619.18
|385
|2000.12.01 14:54
|buy
|193
|0.40
|1.4360
|1.4310
|1.4408
|386
|2000.12.01 16:22
|s/l
|193
|0.40
|1.4310
|1.4310
|1.4408
|-140.00
|10479.18
|387
|2000.12.05 13:40
|buy
|194
|0.80
|1.4455
|1.4405
|1.4503
|388
|2000.12.05 17:32
|s/l
|194
|0.80
|1.4405
|1.4405
|1.4503
|-280.00
|10199.18
|389
|2000.12.06 16:02
|buy
|195
|1.60
|1.4361
|1.4311
|1.4409
|390
|2000.12.06 20:20
|t/p
|195
|1.60
|1.4409
|1.4311
|1.4409
|537.60
|10736.78
|391
|2000.12.07 10:11
|buy
|196
|0.40
|1.4416
|1.4366
|1.4464
|392
|2000.12.07 12:00
|t/p
|196
|0.40
|1.4464
|1.4366
|1.4464
|134.40
|10871.18
|393
|2000.12.08 12:46
|buy
|197
|0.40
|1.4494
|1.4444
|1.4542
|394
|2000.12.08 17:56
|s/l
|197
|0.40
|1.4444
|1.4444
|1.4542
|-140.00
|10731.18
|395
|2000.12.11 12:29
|buy
|198
|0.80
|1.4558
|1.4508
|1.4606
|396
|2000.12.12 12:08
|s/l
|198
|0.80
|1.4508
|1.4508
|1.4606
|-282.07
|10449.11
|397
|2000.12.14 14:45
|buy
|199
|1.60
|1.4693
|1.4643
|1.4741
|398
|2000.12.14 18:21
|s/l
|199
|1.60
|1.4643
|1.4643
|1.4741
|-560.00
|9889.11
|399
|2000.12.20 00:42
|buy
|200
|3.20
|1.4687
|1.4637
|1.4735
|400
|2000.12.20 16:37
|t/p
|200
|3.20
|1.4735
|1.4637
|1.4735
|1075.20
|10964.31
|401
|2000.12.20 18:22
|buy
|201
|0.40
|1.4747
|1.4697
|1.4795
|402
|2000.12.20 21:30
|t/p
|201
|0.40
|1.4795
|1.4697
|1.4795
|134.40
|11098.71
|403
|2000.12.21 05:17
|buy
|202
|0.40
|1.4756
|1.4706
|1.4804
|404
|2000.12.21 07:58
|s/l
|202
|0.40
|1.4706
|1.4706
|1.4804
|-140.00
|10958.71
|405
|2000.12.22 08:31
|buy
|203
|0.80
|1.4726
|1.4676
|1.4774
|406
|2000.12.22 10:36
|t/p
|203
|0.80
|1.4774
|1.4676
|1.4774
|268.80
|11227.51
|407
|2000.12.27 02:01
|buy
|204
|0.40
|1.4867
|1.4817
|1.4915
|408
|2000.12.27 17:54
|t/p
|204
|0.40
|1.4915
|1.4817
|1.4915
|134.40
|11361.91
|409
|2000.12.29 13:16
|buy
|205
|0.40
|1.4923
|1.4873
|1.4971
|410
|2001.01.02 17:05
|t/p
|205
|0.40
|1.4971
|1.4873
|1.4971
|132.33
|11494.23
|411
|2001.01.03 08:24
|buy
|206
|0.40
|1.5007
|1.4957
|1.5055
|412
|2001.01.03 09:15
|t/p
|206
|0.40
|1.5055
|1.4957
|1.5055
|134.40
|11628.63
|413
|2001.01.04 18:23
|buy
|207
|0.40
|1.4953
|1.4903
|1.5001
|414
|2001.01.04 20:06
|t/p
|207
|0.40
|1.5001
|1.4903
|1.5001
|134.40
|11763.03
|415
|2001.01.08 13:08
|buy
|208
|0.40
|1.5020
|1.4970
|1.5068
|416
|2001.01.08 14:52
|s/l
|208
|0.40
|1.4970
|1.4970
|1.5068
|-140.00
|11623.03
|417
|2001.01.10 17:48
|buy
|209
|0.80
|1.4909
|1.4859
|1.4957
|418
|2001.01.11 12:07
|t/p
|209
|0.80
|1.4957
|1.4859
|1.4957
|262.58
|11885.62
|419
|2001.01.12 14:17
|buy
|210
|0.40
|1.4893
|1.4843
|1.4941
|420
|2001.01.12 14:48
|s/l
|210
|0.40
|1.4843
|1.4843
|1.4941
|-140.00
|11745.62
|421
|2001.01.15 09:39
|buy
|211
|0.80
|1.4743
|1.4693
|1.4791
|422
|2001.01.15 10:56
|t/p
|211
|0.80
|1.4791
|1.4693
|1.4791
|268.80
|12014.42
|423
|2001.01.15 12:01
|buy
|212
|0.40
|1.4779
|1.4729
|1.4827
|424
|2001.01.16 10:14
|s/l
|212
|0.40
|1.4729
|1.4729
|1.4827
|-141.04
|11873.38
|425
|2001.01.17 09:39
|buy
|213
|0.80
|1.4725
|1.4675
|1.4773
|426
|2001.01.18 09:09
|t/p
|213
|0.80
|1.4773
|1.4675
|1.4773
|262.58
|12135.97
|427
|2001.01.18 13:33
|buy
|214
|0.40
|1.4725
|1.4675
|1.4773
|428
|2001.01.19 16:54
|s/l
|214
|0.40
|1.4675
|1.4675
|1.4773
|-141.04
|11994.93
|429
|2001.01.22 16:57
|buy
|215
|0.80
|1.4609
|1.4559
|1.4657
|430
|2001.01.22 17:31
|t/p
|215
|0.80
|1.4657
|1.4559
|1.4657
|268.80
|12263.73
|431
|2001.01.22 19:30
|buy
|216
|0.40
|1.4665
|1.4615
|1.4713
|432
|2001.01.23 06:21
|t/p
|216
|0.40
|1.4713
|1.4615
|1.4713
|133.36
|12397.09
|433
|2001.01.23 14:05
|buy
|217
|0.40
|1.4731
|1.4681
|1.4779
|434
|2001.01.23 23:28
|s/l
|217
|0.40
|1.4681
|1.4681
|1.4779
|-140.00
|12257.09
|435
|2001.01.24 14:36
|buy
|218
|0.80
|1.4637
|1.4587
|1.4685
|436
|2001.01.24 16:34
|s/l
|218
|0.80
|1.4587
|1.4587
|1.4685
|-280.00
|11977.09
|437
|2001.01.29 09:31
|buy
|219
|1.60
|1.4632
|1.4582
|1.4680
|438
|2001.01.29 12:08
|s/l
|219
|1.60
|1.4582
|1.4582
|1.4680
|-560.00
|11417.09
|439
|2001.01.31 16:20
|buy
|220
|3.20
|1.4605
|1.4555
|1.4653
|440
|2001.02.01 03:11
|t/p
|220
|3.20
|1.4653
|1.4555
|1.4653
|1050.34
|12467.43
|441
|2001.02.09 09:39
|buy
|221
|0.40
|1.4417
|1.4367
|1.4465
|442
|2001.02.09 14:21
|t/p
|221
|0.40
|1.4465
|1.4367
|1.4465
|134.40
|12601.83
|443
|2001.02.09 15:17
|buy
|222
|0.60
|1.4437
|1.4387
|1.4485
|444
|2001.02.09 16:56
|t/p
|222
|0.60
|1.4485
|1.4387
|1.4485
|201.60
|12803.43
|445
|2001.02.14 23:00
|buy
|223
|0.60
|1.4559
|1.4509
|1.4607
|446
|2001.02.15 10:16
|t/p
|223
|0.60
|1.4607
|1.4509
|1.4607
|196.94
|13000.37
|447
|2001.02.15 15:47
|buy
|224
|0.60
|1.4491
|1.4441
|1.4539
|448
|2001.02.16 07:49
|t/p
|224
|0.60
|1.4539
|1.4441
|1.4539
|200.05
|13200.41
|449
|2001.02.20 12:15
|buy
|225
|0.60
|1.4401
|1.4351
|1.4449
|450
|2001.02.20 13:08
|s/l
|225
|0.60
|1.4351
|1.4351
|1.4449
|-210.00
|12990.41
|451
|2001.02.23 11:07
|buy
|226
|1.20
|1.4447
|1.4397
|1.4495
|452
|2001.02.23 14:39
|t/p
|226
|1.20
|1.4495
|1.4397
|1.4495
|403.20
|13393.61
|453
|2001.02.26 16:17
|buy
|227
|0.60
|1.4441
|1.4391
|1.4489
|454
|2001.02.27 18:24
|s/l
|227
|0.60
|1.4391
|1.4391
|1.4489
|-211.55
|13182.06
|455
|2001.03.05 13:49
|buy
|228
|1.20
|1.4700
|1.4650
|1.4748
|456
|2001.03.06 02:56
|s/l
|228
|1.20
|1.4650
|1.4650
|1.4748
|-423.11
|12758.95
|457
|2001.03.06 15:48
|buy
|229
|2.40
|1.4666
|1.4616
|1.4714
|458
|2001.03.07 06:02
|t/p
|229
|2.40
|1.4714
|1.4616
|1.4714
|800.18
|13559.14
|459
|2001.03.13 09:05
|buy
|230
|0.60
|1.4567
|1.4517
|1.4615
|460
|2001.03.13 12:07
|s/l
|230
|0.60
|1.4517
|1.4517
|1.4615
|-210.00
|13349.14
|461
|2001.03.13 20:40
|buy
|231
|1.20
|1.4495
|1.4445
|1.4543
|462
|2001.03.14 08:00
|s/l
|231
|1.20
|1.4445
|1.4445
|1.4543
|-423.11
|12926.03
|463
|2001.03.16 12:43
|buy
|232
|2.40
|1.4297
|1.4247
|1.4345
|464
|2001.03.16 14:01
|t/p
|232
|2.40
|1.4345
|1.4247
|1.4345
|806.40
|13732.43
|465
|2001.03.19 00:58
|buy
|233
|0.60
|1.4314
|1.4264
|1.4362
|466
|2001.03.19 05:41
|s/l
|233
|0.60
|1.4264
|1.4264
|1.4362
|-210.00
|13522.43
|467
|2001.03.26 16:40
|buy
|234
|1.20
|1.4329
|1.4279
|1.4377
|468
|2001.03.27 15:16
|t/p
|234
|1.20
|1.4377
|1.4279
|1.4377
|400.09
|13922.52
|469
|2001.03.29 16:30
|buy
|235
|0.60
|1.4365
|1.4315
|1.4413
|470
|2001.03.29 17:43
|s/l
|235
|0.60
|1.4315
|1.4315
|1.4413
|-210.00
|13712.52
|471
|2001.04.06 13:04
|buy
|236
|1.20
|1.4310
|1.4260
|1.4358
|472
|2001.04.06 14:56
|t/p
|236
|1.20
|1.4358
|1.4260
|1.4358
|403.20
|14115.72
|473
|2001.04.12 09:09
|buy
|237
|0.60
|1.4328
|1.4278
|1.4376
|474
|2001.04.12 15:49
|t/p
|237
|0.60
|1.4376
|1.4278
|1.4376
|201.60
|14317.32
|475
|2001.04.13 13:10
|buy
|238
|0.60
|1.4373
|1.4323
|1.4421
|476
|2001.04.16 14:36
|s/l
|238
|0.60
|1.4323
|1.4323
|1.4421
|-211.55
|14105.77
|477
|2001.04.17 13:52
|buy
|239
|1.20
|1.4329
|1.4279
|1.4377
|478
|2001.04.17 18:04
|s/l
|239
|1.20
|1.4279
|1.4279
|1.4377
|-420.00
|13685.77
|479
|2001.04.19 03:02
|buy
|240
|2.40
|1.4273
|1.4223
|1.4321
|480
|2001.04.19 11:52
|t/p
|240
|2.40
|1.4321
|1.4223
|1.4321
|806.40
|14492.17
|481
|2001.04.19 20:07
|buy
|241
|0.60
|1.4402
|1.4352
|1.4450
|482
|2001.04.19 21:18
|t/p
|241
|0.60
|1.4450
|1.4352
|1.4450
|201.60
|14693.77
|483
|2001.04.20 19:07
|buy
|242
|0.60
|1.4441
|1.4391
|1.4489
|484
|2001.04.23 09:47
|s/l
|242
|0.60
|1.4391
|1.4391
|1.4489
|-211.55
|14482.21
|485
|2001.04.23 16:28
|buy
|243
|1.20
|1.4402
|1.4352
|1.4450
|486
|2001.04.24 12:00
|s/l
|243
|1.20
|1.4352
|1.4352
|1.4450
|-423.11
|14059.10
|487
|2001.04.27 18:06
|buy
|244
|2.40
|1.4366
|1.4316
|1.4414
|488
|2001.04.30 12:54
|s/l
|244
|2.40
|1.4316
|1.4316
|1.4414
|-846.22
|13212.89
|489
|2001.05.04 12:44
|buy
|245
|4.80
|1.4345
|1.4295
|1.4393
|490
|2001.05.04 14:32
|t/p
|245
|4.80
|1.4393
|1.4295
|1.4393
|1612.80
|14825.69
|491
|2001.05.07 13:04
|buy
|246
|0.60
|1.4381
|1.4331
|1.4429
|492
|2001.05.08 09:27
|s/l
|246
|0.60
|1.4331
|1.4331
|1.4429
|-211.55
|14614.13
|493
|2001.05.14 12:35
|buy
|247
|1.20
|1.4186
|1.4136
|1.4234
|494
|2001.05.15 17:27
|t/p
|247
|1.20
|1.4234
|1.4136
|1.4234
|400.09
|15014.23
|495
|2001.05.17 21:34
|buy
|248
|0.60
|1.4315
|1.4265
|1.4363
|496
|2001.05.18 10:22
|s/l
|248
|0.60
|1.4265
|1.4265
|1.4363
|-211.55
|14802.67
|497
|2001.05.23 18:12
|buy
|249
|1.20
|1.4239
|1.4189
|1.4287
|498
|2001.05.23 20:12
|s/l
|249
|1.20
|1.4189
|1.4189
|1.4287
|-420.00
|14382.67
|499
|2001.05.29 07:26
|buy
|250
|2.40
|1.4204
|1.4154
|1.4252
|500
|2001.05.29 12:06
|s/l
|250
|2.40
|1.4154
|1.4154
|1.4252
|-840.00
|13542.67
|501
|2001.05.29 17:51
|buy
|251
|4.80
|1.4195
|1.4145
|1.4243
|502
|2001.05.30 03:12
|t/p
|251
|4.80
|1.4243
|1.4145
|1.4243
|1600.37
|15143.04
|503
|2001.06.01 17:00
|buy
|252
|0.60
|1.4155
|1.4105
|1.4203
|504
|2001.06.01 21:29
|t/p
|252
|0.60
|1.4203
|1.4105
|1.4203
|201.60
|15344.64
|505
|2001.06.06 18:51
|buy
|253
|0.60
|1.3923
|1.3873
|1.3971
|506
|2001.06.07 08:19
|s/l
|253
|0.60
|1.3873
|1.3873
|1.3971
|-214.66
|15129.98
|507
|2001.06.12 03:59
|buy
|254
|1.20
|1.3731
|1.3681
|1.3779
|508
|2001.06.12 10:20
|t/p
|254
|1.20
|1.3779
|1.3681
|1.3779
|403.20
|15533.18
|509
|2001.06.12 14:35
|buy
|255
|0.60
|1.3778
|1.3728
|1.3826
|510
|2001.06.12 20:50
|s/l
|255
|0.60
|1.3728
|1.3728
|1.3826
|-210.00
|15323.18
|511
|2001.06.15 15:36
|buy
|256
|1.20
|1.4083
|1.4033
|1.4131
|512
|2001.06.15 16:34
|s/l
|256
|1.20
|1.4033
|1.4033
|1.4131
|-420.00
|14903.18
|513
|2001.06.22 15:24
|buy
|257
|2.40
|1.4098
|1.4048
|1.4146
|514
|2001.06.22 17:51
|t/p
|257
|2.40
|1.4146
|1.4048
|1.4146
|806.40
|15709.58
|515
|2001.06.25 15:02
|buy
|258
|0.60
|1.4129
|1.4079
|1.4177
|516
|2001.06.27 08:25
|t/p
|258
|0.60
|1.4177
|1.4079
|1.4177
|198.49
|15908.07
|517
|2001.06.28 16:37
|buy
|259
|0.60
|1.4102
|1.4052
|1.4150
|518
|2001.06.29 08:43
|s/l
|259
|0.60
|1.4052
|1.4052
|1.4150
|-211.55
|15696.52
|519
|2001.07.03 09:16
|buy
|260
|1.20
|1.4157
|1.4107
|1.4205
|520
|2001.07.03 11:54
|s/l
|260
|1.20
|1.4107
|1.4107
|1.4205
|-420.00
|15276.52
|521
|2001.07.04 13:41
|buy
|261
|2.40
|1.4030
|1.3980
|1.4078
|522
|2001.07.04 17:13
|t/p
|261
|2.40
|1.4078
|1.3980
|1.4078
|806.40
|16082.92
|523
|2001.07.09 08:22
|buy
|262
|0.60
|1.4110
|1.4060
|1.4158
|524
|2001.07.09 11:48
|s/l
|262
|0.60
|1.4060
|1.4060
|1.4158
|-210.00
|15872.92
|525
|2001.07.13 10:35
|buy
|263
|1.20
|1.3996
|1.3946
|1.4044
|526
|2001.07.13 11:52
|t/p
|263
|1.20
|1.4044
|1.3946
|1.4044
|403.20
|16276.12
|527
|2001.07.13 17:01
|buy
|264
|0.60
|1.4010
|1.3960
|1.4058
|528
|2001.07.17 08:16
|s/l
|264
|0.60
|1.3960
|1.3960
|1.4058
|-213.11
|16063.01
|529
|2001.07.19 03:33
|buy
|265
|1.20
|1.4215
|1.4165
|1.4263
|530
|2001.07.19 12:17
|s/l
|265
|1.20
|1.4165
|1.4165
|1.4263
|-420.00
|15643.01
|531
|2001.07.26 16:56
|buy
|266
|2.40
|1.4281
|1.4231
|1.4329
|532
|2001.07.27 16:47
|s/l
|266
|2.40
|1.4231
|1.4231
|1.4329
|-846.22
|14796.79
|533
|2001.07.31 09:04
|buy
|267
|4.80
|1.4284
|1.4234
|1.4332
|534
|2001.07.31 18:24
|s/l
|267
|4.80
|1.4234
|1.4234
|1.4332
|-1680.00
|13116.79
|535
|2001.08.02 14:19
|buy
|268
|9.60
|1.4299
|1.4249
|1.4347
|536
|2001.08.03 14:58
|s/l
|268
|9.60
|1.4249
|1.4249
|1.4347
|-3384.86
|9731.93
|537
|2001.08.09 14:55
|buy
|269
|0.40
|1.4201
|1.4151
|1.4249
|538
|2001.08.09 18:39
|t/p
|269
|0.40
|1.4249
|1.4151
|1.4249
|134.40
|9866.33
|539
|2001.08.13 17:30
|buy
|270
|0.40
|1.4224
|1.4174
|1.4272
|540
|2001.08.14 09:37
|s/l
|270
|0.40
|1.4174
|1.4174
|1.4272
|-141.04
|9725.29
|541
|2001.08.14 22:34
|buy
|271
|0.80
|1.4288
|1.4238
|1.4336
|542
|2001.08.15 11:45
|t/p
|271
|0.80
|1.4336
|1.4238
|1.4336
|266.73
|9992.02
|543
|2001.08.15 17:02
|buy
|272
|0.40
|1.4385
|1.4335
|1.4433
|544
|2001.08.16 02:21
|t/p
|272
|0.40
|1.4433
|1.4335
|1.4433
|131.29
|10123.31
|545
|2001.08.16 09:27
|buy
|273
|0.40
|1.4474
|1.4424
|1.4522
|546
|2001.08.16 11:08
|t/p
|273
|0.40
|1.4522
|1.4424
|1.4522
|134.40
|10257.71
|547
|2001.08.16 19:05
|buy
|274
|0.40
|1.4470
|1.4420
|1.4518
|548
|2001.08.17 00:28
|s/l
|274
|0.40
|1.4420
|1.4420
|1.4518
|-141.04
|10116.68
|549
|2001.08.22 11:18
|buy
|275
|0.80
|1.4588
|1.4538
|1.4636
|550
|2001.08.22 17:39
|s/l
|275
|0.80
|1.4538
|1.4538
|1.4636
|-280.00
|9836.68
|551
|2001.08.24 20:17
|buy
|276
|1.60
|1.4429
|1.4379
|1.4477
|552
|2001.08.28 10:08
|s/l
|276
|1.60
|1.4379
|1.4379
|1.4477
|-568.29
|9268.39
|553
|2001.08.28 10:42
|buy
|277
|3.20
|1.4398
|1.4348
|1.4446
|554
|2001.08.28 16:36
|t/p
|277
|3.20
|1.4446
|1.4348
|1.4446
|1075.20
|10343.59
|555
|2001.08.29 15:20
|buy
|278
|0.40
|1.4507
|1.4457
|1.4555
|556
|2001.08.30 17:30
|t/p
|278
|0.40
|1.4555
|1.4457
|1.4555
|131.29
|10474.88
|557
|2001.09.05 12:54
|buy
|279
|0.40
|1.4453
|1.4403
|1.4501
|558
|2001.09.05 14:47
|t/p
|279
|0.40
|1.4501
|1.4403
|1.4501
|134.40
|10609.28
|559
|2001.09.06 08:17
|buy
|280
|0.40
|1.4548
|1.4498
|1.4596
|560
|2001.09.06 10:31
|s/l
|280
|0.40
|1.4498
|1.4498
|1.4596
|-140.00
|10469.28
|561
|2001.09.10 10:47
|buy
|281
|0.80
|1.4661
|1.4611
|1.4709
|562
|2001.09.10 16:17
|s/l
|281
|0.80
|1.4611
|1.4611
|1.4709
|-280.00
|10189.28
|563
|2001.09.10 22:54
|buy
|282
|1.60
|1.4576
|1.4526
|1.4624
|564
|2001.09.11 15:05
|t/p
|282
|1.60
|1.4624
|1.4526
|1.4624
|533.46
|10722.74
|565
|2001.09.12 10:10
|buy
|283
|0.40
|1.4716
|1.4666
|1.4764
|566
|2001.09.12 10:21
|s/l
|283
|0.40
|1.4666
|1.4666
|1.4764
|-140.00
|10582.74
|567
|2001.09.13 14:33
|buy
|284
|0.80
|1.4680
|1.4630
|1.4728
|568
|2001.09.13 17:15
|t/p
|284
|0.80
|1.4728
|1.4630
|1.4728
|268.80
|10851.54
|569
|2001.09.13 18:45
|buy
|285
|0.40
|1.4682
|1.4632
|1.4730
|570
|2001.09.14 09:30
|t/p
|285
|0.40
|1.4730
|1.4632
|1.4730
|133.36
|10984.90
|571
|2001.09.17 20:28
|buy
|286
|0.40
|1.4650
|1.4600
|1.4698
|572
|2001.09.18 15:27
|s/l
|286
|0.40
|1.4600
|1.4600
|1.4698
|-141.04
|10843.86
|573
|2001.09.19 11:59
|buy
|287
|0.80
|1.4639
|1.4589
|1.4687
|574
|2001.09.19 16:57
|t/p
|287
|0.80
|1.4687
|1.4589
|1.4687
|268.80
|11112.66
|575
|2001.09.25 17:16
|buy
|288
|0.40
|1.4690
|1.4640
|1.4738
|576
|2001.09.26 04:10
|t/p
|288
|0.40
|1.4738
|1.4640
|1.4738
|133.36
|11246.03
|577
|2001.10.01 08:19
|buy
|289
|0.40
|1.4728
|1.4678
|1.4776
|578
|2001.10.01 12:01
|t/p
|289
|0.40
|1.4776
|1.4678
|1.4776
|134.40
|11380.43
|579
|2001.10.01 15:32
|buy
|290
|0.40
|1.4800
|1.4750
|1.4848
|580
|2001.10.02 15:41
|s/l
|290
|0.40
|1.4750
|1.4750
|1.4848
|-141.04
|11239.39
|581
|2001.10.08 12:03
|buy
|291
|0.80
|1.4742
|1.4692
|1.4790
|582
|2001.10.09 10:48
|s/l
|291
|0.80
|1.4692
|1.4692
|1.4790
|-282.07
|10957.32
|583
|2001.10.09 18:41
|buy
|292
|1.60
|1.4580
|1.4530
|1.4628
|584
|2001.10.10 12:00
|s/l
|292
|1.60
|1.4530
|1.4530
|1.4628
|-564.14
|10393.18
|585
|2001.10.30 12:53
|buy
|293
|3.20
|1.4558
|1.4508
|1.4606
|586
|2001.10.30 22:17
|s/l
|293
|3.20
|1.4508
|1.4508
|1.4606
|-1120.00
|9273.18
|587
|2001.11.05 18:22
|buy
|294
|6.40
|1.4591
|1.4541
|1.4639
|588
|2001.11.07 07:01
|t/p
|294
|6.40
|1.4639
|1.4541
|1.4639
|2117.25
|11390.42
|589
|2001.11.09 05:58
|buy
|295
|0.40
|1.4534
|1.4484
|1.4582
|590
|2001.11.09 10:46
|s/l
|295
|0.40
|1.4484
|1.4484
|1.4582
|-140.00
|11250.42
|591
|2001.11.19 15:13
|buy
|296
|0.80
|1.4207
|1.4157
|1.4255
|592
|2001.11.19 16:39
|s/l
|296
|0.80
|1.4157
|1.4157
|1.4255
|-280.00
|10970.42
|593
|2001.11.23 12:13
|buy
|297
|1.60
|1.4103
|1.4053
|1.4151
|594
|2001.11.23 13:03
|t/p
|297
|1.60
|1.4151
|1.4053
|1.4151
|537.60
|11508.02
|595
|2001.11.26 22:15
|buy
|298
|0.40
|1.4114
|1.4064
|1.4162
|596
|2001.11.27 09:50
|s/l
|298
|0.40
|1.4064
|1.4064
|1.4162
|-141.04
|11366.99
|597
|2001.12.03 09:28
|buy
|299
|0.80
|1.4233
|1.4183
|1.4281
|598
|2001.12.05 16:05
|s/l
|299
|0.80
|1.4183
|1.4183
|1.4281
|-284.14
|11082.84
|599
|2001.12.06 23:56
|buy
|300
|1.60
|1.4287
|1.4237
|1.4335
|600
|2001.12.07 10:36
|s/l
|300
|1.60
|1.4237
|1.4237
|1.4335
|-564.14
|10518.70
|601
|2001.12.18 19:02
|buy
|301
|3.20
|1.4570
|1.4520
|1.4618
|602
|2001.12.19 10:10
|s/l
|301
|3.20
|1.4520
|1.4520
|1.4618
|-1128.29
|9390.41
|603
|2001.12.20 09:24
|buy
|302
|6.40
|1.4482
|1.4432
|1.4530
|604
|2001.12.20 10:27
|s/l
|302
|6.40
|1.4432
|1.4432
|1.4530
|-2240.00
|7150.41
|605
|2001.12.24 14:20
|buy
|303
|0.20
|1.4358
|1.4308
|1.4406
|606
|2001.12.24 15:12
|t/p
|303
|0.20
|1.4406
|1.4308
|1.4406
|67.20
|7217.61
|607
|2001.12.28 11:18
|buy
|304
|0.20
|1.4473
|1.4423
|1.4521
|608
|2001.12.31 05:40
|t/p
|304
|0.20
|1.4521
|1.4423
|1.4521
|66.68
|7284.29
|609
|2002.01.04 02:01
|buy
|305
|0.20
|1.4393
|1.4343
|1.4441
|610
|2002.01.04 07:22
|t/p
|305
|0.20
|1.4441
|1.4343
|1.4441
|67.20
|7351.49
|611
|2002.01.07 12:40
|buy
|306
|0.20
|1.4356
|1.4306
|1.4404
|612
|2002.01.07 22:37
|t/p
|306
|0.20
|1.4404
|1.4306
|1.4404
|67.20
|7418.69
|613
|2002.01.08 15:18
|buy
|307
|0.20
|1.4418
|1.4368
|1.4466
|614
|2002.01.09 17:39
|s/l
|307
|0.20
|1.4368
|1.4368
|1.4466
|-70.52
|7348.18
|615
|2002.01.10 21:17
|buy
|308
|0.40
|1.4408
|1.4358
|1.4456
|616
|2002.01.11 14:59
|t/p
|308
|0.40
|1.4456
|1.4358
|1.4456
|133.36
|7481.54
|617
|2002.01.25 00:16
|buy
|309
|0.20
|1.4255
|1.4205
|1.4303
|618
|2002.01.25 10:54
|s/l
|309
|0.20
|1.4205
|1.4205
|1.4303
|-70.00
|7411.54
|619
|2002.02.06 18:43
|buy
|310
|0.40
|1.4139
|1.4089
|1.4187
|620
|2002.02.07 10:55
|s/l
|310
|0.40
|1.4089
|1.4089
|1.4187
|-143.11
|7268.43
|621
|2002.02.18 15:03
|buy
|311
|0.80
|1.4293
|1.4243
|1.4341
|622
|2002.02.19 09:26
|s/l
|311
|0.80
|1.4243
|1.4243
|1.4341
|-282.07
|6986.36
|623
|2002.02.26 18:15
|buy
|312
|1.60
|1.4213
|1.4163
|1.4261
|624
|2002.02.26 18:37
|s/l
|312
|1.60
|1.4163
|1.4163
|1.4261
|-560.00
|6426.36
|625
|2002.03.07 10:23
|buy
|313
|3.20
|1.4282
|1.4232
|1.4330
|626
|2002.03.07 12:47
|s/l
|313
|3.20
|1.4232
|1.4232
|1.4330
|-1120.00
|5306.36
|627
|2002.03.08 21:55
|buy
|314
|0.20
|1.4218
|1.4168
|1.4266
|628
|2002.03.12 08:46
|s/l
|314
|0.20
|1.4168
|1.4168
|1.4266
|-71.04
|5235.32
|629
|2002.03.14 09:37
|buy
|315
|0.40
|1.4161
|1.4111
|1.4209
|630
|2002.03.14 15:18
|t/p
|315
|0.40
|1.4209
|1.4111
|1.4209
|134.40
|5369.72
|631
|2002.03.15 12:07
|buy
|316
|0.20
|1.4243
|1.4193
|1.4291
|632
|2002.03.19 12:00
|t/p
|316
|0.20
|1.4291
|1.4193
|1.4291
|66.16
|5435.89
|633
|2002.03.20 16:00
|buy
|317
|0.20
|1.4243
|1.4193
|1.4291
|634
|2002.03.20 21:49
|t/p
|317
|0.20
|1.4291
|1.4193
|1.4291
|67.20
|5503.09
|635
|2002.04.08 18:40
|buy
|318
|0.20
|1.4298
|1.4248
|1.4346
|636
|2002.04.09 17:51
|t/p
|318
|0.20
|1.4346
|1.4248
|1.4346
|66.68
|5569.77
|637
|2002.04.10 01:25
|buy
|319
|0.20
|1.4369
|1.4319
|1.4417
|638
|2002.04.17 07:47
|t/p
|319
|0.20
|1.4417
|1.4319
|1.4417
|63.57
|5633.34
|639
|2002.04.17 14:39
|buy
|320
|0.20
|1.4445
|1.4395
|1.4493
|640
|2002.04.18 16:11
|t/p
|320
|0.20
|1.4493
|1.4395
|1.4493
|65.65
|5698.99
|641
|2002.05.08 14:07
|buy
|321
|0.20
|1.4591
|1.4541
|1.4639
|642
|2002.05.08 17:53
|s/l
|321
|0.20
|1.4541
|1.4541
|1.4639
|-70.00
|5628.99
|643
|2002.05.17 20:51
|buy
|322
|0.40
|1.4598
|1.4548
|1.4646
|644
|2002.05.21 14:54
|s/l
|322
|0.40
|1.4548
|1.4548
|1.4646
|-142.07
|5486.92
|645
|2002.05.22 09:25
|buy
|323
|0.80
|1.4607
|1.4557
|1.4655
|646
|2002.05.23 08:40
|s/l
|323
|0.80
|1.4557
|1.4557
|1.4655
|-286.22
|5200.70
|647
|2002.05.27 09:21
|buy
|324
|1.60
|1.4555
|1.4505
|1.4603
|648
|2002.05.28 11:08
|t/p
|324
|1.60
|1.4603
|1.4505
|1.4603
|533.46
|5734.16
|649
|2002.05.31 13:17
|buy
|325
|0.20
|1.4661
|1.4611
|1.4709
|650
|2002.05.31 15:02
|s/l
|325
|0.20
|1.4611
|1.4611
|1.4709
|-70.00
|5664.16
|651
|2002.05.31 17:39
|buy
|326
|0.40
|1.4625
|1.4575
|1.4673
|652
|2002.05.31 19:03
|s/l
|326
|0.40
|1.4575
|1.4575
|1.4673
|-140.00
|5524.16
|653
|2002.06.03 16:25
|buy
|327
|0.80
|1.4593
|1.4543
|1.4641
|654
|2002.06.04 08:42
|t/p
|327
|0.80
|1.4641
|1.4543
|1.4641
|266.73
|5790.89
|655
|2002.06.19 11:38
|buy
|328
|0.20
|1.4930
|1.4880
|1.4978
|656
|2002.06.19 17:54
|s/l
|328
|0.20
|1.4880
|1.4880
|1.4978
|-70.00
|5720.89
|657
|2002.06.21 11:33
|buy
|329
|0.40
|1.4985
|1.4935
|1.5033
|658
|2002.06.24 09:42
|t/p
|329
|0.40
|1.5033
|1.4935
|1.5033
|133.36
|5854.25
|659
|2002.06.26 08:24
|buy
|330
|0.20
|1.5194
|1.5144
|1.5242
|660
|2002.06.26 08:45
|t/p
|330
|0.20
|1.5242
|1.5144
|1.5242
|67.20
|5921.45
|661
|2002.06.27 12:34
|buy
|331
|0.20
|1.5180
|1.5130
|1.5228
|662
|2002.06.27 15:29
|t/p
|331
|0.20
|1.5228
|1.5130
|1.5228
|67.20
|5988.65
|663
|2002.06.28 17:49
|buy
|332
|0.20
|1.5240
|1.5190
|1.5288
|664
|2002.06.28 19:46
|t/p
|332
|0.20
|1.5288
|1.5190
|1.5288
|67.20
|6055.85
|665
|2002.07.01 09:46
|buy
|333
|0.20
|1.5332
|1.5282
|1.5380
|666
|2002.07.02 06:58
|s/l
|333
|0.20
|1.5282
|1.5282
|1.5380
|-70.52
|5985.33
|667
|2002.07.10 06:41
|buy
|334
|0.40
|1.5473
|1.5423
|1.5521
|668
|2002.07.10 08:42
|t/p
|334
|0.40
|1.5521
|1.5423
|1.5521
|134.40
|6119.73
|669
|2002.07.16 12:38
|buy
|335
|0.20
|1.5741
|1.5691
|1.5789
|670
|2002.07.16 19:00
|s/l
|335
|0.20
|1.5691
|1.5691
|1.5789
|-70.00
|6049.73
|671
|2002.07.19 06:53
|buy
|336
|0.40
|1.5843
|1.5793
|1.5891
|672
|2002.07.19 11:16
|s/l
|336
|0.40
|1.5793
|1.5793
|1.5891
|-140.00
|5909.73
|673
|2002.07.23 22:28
|buy
|337
|0.80
|1.5613
|1.5563
|1.5661
|674
|2002.07.24 00:28
|t/p
|337
|0.80
|1.5661
|1.5563
|1.5661
|266.73
|6176.46
|675
|2002.07.24 04:51
|buy
|338
|0.20
|1.5664
|1.5614
|1.5712
|676
|2002.07.24 08:41
|s/l
|338
|0.20
|1.5614
|1.5614
|1.5712
|-70.00
|6106.46
|677
|2002.07.24 11:48
|buy
|339
|0.40
|1.5651
|1.5601
|1.5699
|678
|2002.07.24 14:40
|t/p
|339
|0.40
|1.5699
|1.5601
|1.5699
|134.40
|6240.86
|679
|2002.07.25 14:23
|buy
|340
|0.20
|1.5746
|1.5696
|1.5794
|680
|2002.07.25 19:26
|t/p
|340
|0.20
|1.5794
|1.5696
|1.5794
|67.20
|6308.06
|681
|2002.07.26 18:03
|buy
|341
|0.20
|1.5632
|1.5582
|1.5680
|682
|2002.07.29 02:38
|t/p
|341
|0.20
|1.5680
|1.5582
|1.5680
|66.68
|6374.74
|683
|2002.07.29 15:00
|buy
|342
|0.20
|1.5655
|1.5605
|1.5703
|684
|2002.07.29 16:12
|s/l
|342
|0.20
|1.5605
|1.5605
|1.5703
|-70.00
|6304.74
|685
|2002.08.01 03:41
|buy
|343
|0.40
|1.5630
|1.5580
|1.5678
|686
|2002.08.01 09:03
|s/l
|343
|0.40
|1.5580
|1.5580
|1.5678
|-140.00
|6164.74
|687
|2002.08.01 17:39
|buy
|344
|0.80
|1.5584
|1.5534
|1.5632
|688
|2002.08.02 01:41
|t/p
|344
|0.80
|1.5632
|1.5534
|1.5632
|266.73
|6431.47
|689
|2002.08.02 12:56
|buy
|345
|0.20
|1.5705
|1.5655
|1.5753
|690
|2002.08.02 16:07
|s/l
|345
|0.20
|1.5655
|1.5655
|1.5753
|-70.00
|6361.47
|691
|2002.08.05 14:59
|buy
|346
|0.40
|1.5627
|1.5577
|1.5675
|692
|2002.08.05 17:59
|t/p
|346
|0.40
|1.5675
|1.5577
|1.5675
|134.40
|6495.87
|693
|2002.08.07 15:53
|buy
|347
|0.20
|1.5343
|1.5293
|1.5391
|694
|2002.08.07 19:33
|t/p
|347
|0.20
|1.5391
|1.5293
|1.5391
|67.20
|6563.07
|695
|2002.08.08 03:55
|buy
|348
|0.20
|1.5392
|1.5342
|1.5440
|696
|2002.08.08 09:05
|s/l
|348
|0.20
|1.5342
|1.5342
|1.5440
|-70.00
|6493.07
|697
|2002.08.12 11:36
|buy
|349
|0.40
|1.5254
|1.5204
|1.5302
|698
|2002.08.12 13:46
|t/p
|349
|0.40
|1.5302
|1.5204
|1.5302
|134.40
|6627.47
|699
|2002.08.19 09:17
|buy
|350
|0.20
|1.5412
|1.5362
|1.5460
|700
|2002.08.19 13:33
|s/l
|350
|0.20
|1.5362
|1.5362
|1.5460
|-70.00
|6557.47
|701
|2002.08.20 11:11
|buy
|351
|0.40
|1.5273
|1.5223
|1.5321
|702
|2002.08.20 12:20
|s/l
|351
|0.40
|1.5223
|1.5223
|1.5321
|-140.00
|6417.47
|703
|2002.08.20 13:20
|buy
|352
|0.80
|1.5224
|1.5174
|1.5272
|704
|2002.08.20 14:21
|t/p
|352
|0.80
|1.5272
|1.5174
|1.5272
|268.80
|6686.27
|705
|2002.08.20 15:25
|buy
|353
|0.20
|1.5251
|1.5201
|1.5299
|706
|2002.08.20 21:41
|t/p
|353
|0.20
|1.5299
|1.5201
|1.5299
|67.20
|6753.47
|707
|2002.08.22 11:06
|buy
|354
|0.20
|1.5280
|1.5230
|1.5328
|708
|2002.08.22 16:44
|s/l
|354
|0.20
|1.5230
|1.5230
|1.5328
|-70.00
|6683.47
|709
|2002.08.23 20:05
|buy
|355
|0.40
|1.5196
|1.5146
|1.5244
|710
|2002.08.26 02:27
|t/p
|355
|0.40
|1.5244
|1.5146
|1.5244
|133.36
|6816.83
|711
|2002.08.26 17:38
|buy
|356
|0.20
|1.5238
|1.5188
|1.5286
|712
|2002.08.27 16:02
|t/p
|356
|0.20
|1.5286
|1.5188
|1.5286
|66.68
|6883.52
|713
|2002.08.30 21:39
|buy
|357
|0.20
|1.5499
|1.5449
|1.5547
|714
|2002.09.03 10:05
|t/p
|357
|0.20
|1.5547
|1.5449
|1.5547
|66.16
|6949.68
|715
|2002.09.03 12:00
|buy
|358
|0.20
|1.5587
|1.5537
|1.5635
|716
|2002.09.03 16:34
|t/p
|358
|0.20
|1.5635
|1.5537
|1.5635
|67.20
|7016.88
|717
|2002.09.06 18:39
|buy
|359
|0.20
|1.5583
|1.5533
|1.5631
|718
|2002.09.10 01:14
|s/l
|359
|0.20
|1.5533
|1.5533
|1.5631
|-71.04
|6945.84
|719
|2002.09.11 04:57
|buy
|360
|0.40
|1.5554
|1.5504
|1.5602
|720
|2002.09.11 15:33
|s/l
|360
|0.40
|1.5504
|1.5504
|1.5602
|-140.00
|6805.84
|721
|2002.09.11 22:08
|buy
|361
|0.80
|1.5535
|1.5485
|1.5583
|722
|2002.09.12 18:56
|t/p
|361
|0.80
|1.5583
|1.5485
|1.5583
|262.58
|7068.43
|723
|2002.09.13 09:17
|buy
|362
|0.20
|1.5598
|1.5548
|1.5646
|724
|2002.09.13 15:50
|t/p
|362
|0.20
|1.5646
|1.5548
|1.5646
|67.20
|7135.63
|725
|2002.09.13 17:28
|buy
|363
|0.20
|1.5623
|1.5573
|1.5671
|726
|2002.09.13 18:06
|s/l
|363
|0.20
|1.5573
|1.5573
|1.5671
|-70.00
|7065.63
|727
|2002.09.17 11:34
|buy
|364
|0.40
|1.5292
|1.5242
|1.5340
|728
|2002.09.17 16:09
|t/p
|364
|0.40
|1.5340
|1.5242
|1.5340
|134.40
|7200.03
|729
|2002.09.30 23:33
|buy
|365
|0.20
|1.5691
|1.5641
|1.5739
|730
|2002.10.01 08:13
|t/p
|365
|0.20
|1.5739
|1.5641
|1.5739
|66.68
|7266.71
|731
|2002.10.01 12:00
|buy
|366
|0.20
|1.5732
|1.5682
|1.5780
|732
|2002.10.01 16:49
|s/l
|366
|0.20
|1.5682
|1.5682
|1.5780
|-70.00
|7196.71
|733
|2002.10.07 16:51
|buy
|367
|0.40
|1.5676
|1.5626
|1.5724
|734
|2002.10.08 14:23
|s/l
|367
|0.40
|1.5626
|1.5626
|1.5724
|-141.04
|7055.67
|735
|2002.10.09 08:04
|buy
|368
|0.80
|1.5557
|1.5507
|1.5605
|736
|2002.10.09 17:38
|t/p
|368
|0.80
|1.5605
|1.5507
|1.5605
|268.80
|7324.47
|737
|2002.10.10 13:25
|buy
|369
|0.20
|1.5632
|1.5582
|1.5680
|738
|2002.10.11 14:49
|s/l
|369
|0.20
|1.5582
|1.5582
|1.5680
|-70.52
|7253.96
|739
|2002.10.15 09:12
|buy
|370
|0.40
|1.5535
|1.5485
|1.5583
|740
|2002.10.15 10:45
|s/l
|370
|0.40
|1.5485
|1.5485
|1.5583
|-140.00
|7113.96
|741
|2002.10.16 01:24
|buy
|371
|0.80
|1.5532
|1.5482
|1.5580
|742
|2002.10.17 13:41
|t/p
|371
|0.80
|1.5580
|1.5482
|1.5580
|262.58
|7376.54
|743
|2002.10.17 14:34
|buy
|372
|0.20
|1.5558
|1.5508
|1.5606
|744
|2002.10.17 16:35
|s/l
|372
|0.20
|1.5508
|1.5508
|1.5606
|-70.00
|7306.54
|745
|2002.10.18 08:05
|buy
|373
|0.40
|1.5511
|1.5461
|1.5559
|746
|2002.10.18 08:35
|s/l
|373
|0.40
|1.5461
|1.5461
|1.5559
|-140.00
|7166.54
|747
|2002.10.23 08:09
|buy
|374
|0.80
|1.5460
|1.5410
|1.5508
|748
|2002.10.23 10:21
|t/p
|374
|0.80
|1.5508
|1.5410
|1.5508
|268.80
|7435.34
|749
|2002.10.29 14:06
|buy
|375
|0.20
|1.5572
|1.5522
|1.5620
|750
|2002.10.31 15:13
|t/p
|375
|0.20
|1.5620
|1.5522
|1.5620
|65.13
|7500.47
|751
|2002.11.19 16:41
|buy
|376
|0.40
|1.5901
|1.5851
|1.5949
|752
|2002.11.19 18:22
|s/l
|376
|0.40
|1.5851
|1.5851
|1.5949
|-140.00
|7360.47
|753
|2002.11.19 19:10
|buy
|377
|0.40
|1.5816
|1.5766
|1.5864
|754
|2002.11.20 10:58
|s/l
|377
|0.40
|1.5766
|1.5766
|1.5864
|-141.04
|7219.43
|755
|2002.11.20 16:23
|buy
|378
|0.80
|1.5759
|1.5709
|1.5807
|756
|2002.11.20 22:15
|s/l
|378
|0.80
|1.5709
|1.5709
|1.5807
|-280.00
|6939.43
|757
|2002.11.27 01:55
|buy
|379
|1.60
|1.5535
|1.5485
|1.5583
|758
|2002.11.27 13:28
|s/l
|379
|1.60
|1.5485
|1.5485
|1.5583
|-560.00
|6379.43
|759
|2002.11.29 08:38
|buy
|380
|3.20
|1.5505
|1.5455
|1.5553
|760
|2002.11.29 15:53
|t/p
|380
|3.20
|1.5553
|1.5455
|1.5553
|1075.20
|7454.63
|761
|2002.12.04 01:53
|buy
|381
|0.20
|1.5703
|1.5653
|1.5751
|762
|2002.12.04 09:16
|t/p
|381
|0.20
|1.5751
|1.5653
|1.5751
|67.20
|7521.83
|763
|2002.12.06 09:39
|buy
|382
|0.40
|1.5729
|1.5679
|1.5777
|764
|2002.12.06 13:55
|s/l
|382
|0.40
|1.5679
|1.5679
|1.5777
|-140.00
|7381.83
|765
|2002.12.10 09:55
|buy
|383
|0.40
|1.5821
|1.5771
|1.5869
|766
|2002.12.10 13:28
|s/l
|383
|0.40
|1.5771
|1.5771
|1.5869
|-140.00
|7241.83
|767
|2002.12.10 15:40
|buy
|384
|0.80
|1.5719
|1.5669
|1.5767
|768
|2002.12.11 16:54
|t/p
|384
|0.80
|1.5767
|1.5669
|1.5767
|266.73
|7508.56
|769
|2002.12.12 14:56
|buy
|385
|0.40
|1.5753
|1.5703
|1.5801
|770
|2002.12.12 17:44
|t/p
|385
|0.40
|1.5801
|1.5703
|1.5801
|134.40
|7642.96
|771
|2002.12.13 17:49
|buy
|386
|0.40
|1.5892
|1.5842
|1.5940
|772
|2002.12.16 19:24
|t/p
|386
|0.40
|1.5940
|1.5842
|1.5940
|133.36
|7776.32
|773
|2002.12.17 18:11
|buy
|387
|0.40
|1.5968
|1.5918
|1.6016
|774
|2002.12.18 14:32
|t/p
|387
|0.40
|1.6016
|1.5918
|1.6016
|133.36
|7909.69
|775
|2002.12.27 14:23
|buy
|388
|0.40
|1.6015
|1.5965
|1.6063
|776
|2002.12.31 09:30
|t/p
|388
|0.40
|1.6063
|1.5965
|1.6063
|132.33
|8042.02
|777
|2003.01.03 02:12
|buy
|389
|0.40
|1.5956
|1.5906
|1.6004
|778
|2003.01.03 10:09
|s/l
|389
|0.40
|1.5906
|1.5906
|1.6004
|-140.00
|7902.02
|779
|2003.01.03 16:37
|buy
|390
|0.80
|1.6021
|1.5971
|1.6069
|780
|2003.01.03 18:17
|t/p
|390
|0.80
|1.6069
|1.5971
|1.6069
|268.80
|8170.82
|781
|2003.01.08 16:26
|buy
|391
|0.40
|1.5987
|1.5937
|1.6035
|782
|2003.01.08 17:48
|t/p
|391
|0.40
|1.6035
|1.5937
|1.6035
|134.40
|8305.22
|783
|2003.01.09 09:43
|buy
|392
|0.40
|1.6114
|1.6064
|1.6162
|784
|2003.01.09 15:28
|s/l
|392
|0.40
|1.6064
|1.6064
|1.6162
|-140.00
|8165.22
|785
|2003.01.09 18:04
|buy
|393
|0.80
|1.6034
|1.5984
|1.6082
|786
|2003.01.09 19:37
|t/p
|393
|0.80
|1.6082
|1.5984
|1.6082
|268.80
|8434.02
|787
|2003.01.15 21:21
|buy
|394
|0.40
|1.6043
|1.5993
|1.6091
|788
|2003.01.16 18:06
|t/p
|394
|0.40
|1.6091
|1.5993
|1.6091
|131.29
|8565.31
|789
|2003.01.16 20:36
|buy
|395
|0.40
|1.6114
|1.6064
|1.6162
|790
|2003.01.17 10:24
|t/p
|395
|0.40
|1.6162
|1.6064
|1.6162
|133.36
|8698.67
|791
|2003.01.17 22:06
|buy
|396
|0.40
|1.6136
|1.6086
|1.6184
|792
|2003.01.20 02:00
|s/l
|396
|0.40
|1.6086
|1.6086
|1.6184
|-141.04
|8557.64
|793
|2003.01.21 03:29
|buy
|397
|0.80
|1.6065
|1.6015
|1.6113
|794
|2003.01.21 17:30
|t/p
|397
|0.80
|1.6113
|1.6015
|1.6113
|268.80
|8826.44
|795
|2003.01.22 11:14
|buy
|398
|0.40
|1.6110
|1.6060
|1.6158
|796
|2003.01.22 17:40
|t/p
|398
|0.40
|1.6158
|1.6060
|1.6158
|134.40
|8960.84
|797
|2003.01.30 08:41
|buy
|399
|0.40
|1.6462
|1.6412
|1.6510
|798
|2003.01.30 09:44
|s/l
|399
|0.40
|1.6412
|1.6412
|1.6510
|-140.00
|8820.84
|799
|2003.01.31 00:46
|buy
|400
|0.80
|1.6540
|1.6490
|1.6588
|800
|2003.01.31 13:13
|s/l
|400
|0.80
|1.6490
|1.6490
|1.6588
|-280.00
|8540.84
|801
|2003.02.05 20:20
|buy
|401
|1.60
|1.6435
|1.6385
|1.6483
|802
|2003.02.06 13:48
|s/l
|401
|1.60
|1.6385
|1.6385
|1.6483
|-572.43
|7968.40
|803
|2003.02.11 15:45
|buy
|402
|3.20
|1.6153
|1.6103
|1.6201
|804
|2003.02.11 17:43
|t/p
|402
|3.20
|1.6201
|1.6103
|1.6201
|1075.20
|9043.60
|805
|2003.02.12 12:45
|buy
|403
|0.40
|1.6182
|1.6132
|1.6230
|806
|2003.02.12 15:35
|s/l
|403
|0.40
|1.6132
|1.6132
|1.6230
|-140.00
|8903.60
|807
|2003.02.13 17:11
|buy
|404
|0.80
|1.6212
|1.6162
|1.6260
|808
|2003.02.14 10:19
|s/l
|404
|0.80
|1.6162
|1.6162
|1.6260
|-282.07
|8621.53
|809
|2003.02.14 23:01
|buy
|405
|1.60
|1.6147
|1.6097
|1.6195
|810
|2003.02.17 01:16
|s/l
|405
|1.60
|1.6097
|1.6097
|1.6195
|-564.14
|8057.39
|811
|2003.02.18 13:01
|buy
|406
|3.20
|1.5965
|1.5915
|1.6013
|812
|2003.02.18 16:03
|s/l
|406
|3.20
|1.5915
|1.5915
|1.6013
|-1120.00
|6937.39