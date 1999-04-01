Strategy Tester Report
Mon Expert

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 1999.01.05 09:45 - 2006.12.15 22:45 (1999.03.31 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersPourcent=1;
Bars in test193135Ticks modelled15167324Modelling quality89.95%
Initial deposit10000.00
Total net profit-3062.61Gross profit75912.65Gross loss-78975.26
Profit factor0.96Expected payoff-7.54
Absolute drawdown4799.30Maximal drawdown11748.60 (69.32%)Relative drawdown69.32% (11748.60)
Total trades406Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)406 (47.04%)
Profit trades (% of total)191 (47.04%)Loss trades (% of total)215 (52.96%)
Largestprofit trade3225.60loss trade-3384.86
Averageprofit trade397.45loss trade-367.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (3091.20)consecutive losses (loss in money)9 (-8656.62)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3225.60 (1)consecutive loss (count of losses)-8656.62 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
11999.04.01 15:34buy10.401.60461.59961.6094
21999.04.05 20:45s/l10.401.59961.59961.6094-142.079857.93
31999.04.08 02:31buy20.801.59911.59411.6039
41999.04.08 09:51t/p20.801.60391.59411.6039268.8010126.73
51999.04.21 15:45buy30.401.60811.60311.6129
61999.04.22 17:21t/p30.401.61291.60311.6129131.2910258.02
71999.04.28 16:05buy40.401.61781.61281.6226
81999.04.29 13:29s/l40.401.61281.61281.6226-143.1110114.91
91999.04.29 13:36buy50.801.61351.60851.6183
101999.04.29 18:47s/l50.801.60851.60851.6183-280.009834.91
111999.05.04 10:53buy61.601.61051.60551.6153
121999.05.04 14:45t/p61.601.61531.60551.6153537.6010372.51
131999.05.05 17:31buy70.401.63021.62521.6350
141999.05.05 18:04t/p70.401.63501.62521.6350134.4010506.91
151999.05.11 04:37buy80.401.62741.62241.6322
161999.05.11 09:39s/l80.401.62241.62241.6322-140.0010366.91
171999.05.11 12:31buy90.801.62401.61901.6288
181999.05.12 08:58s/l90.801.61901.61901.6288-282.0710084.84
191999.05.14 03:32buy101.601.61931.61431.6241
201999.05.14 08:45s/l101.601.61431.61431.6241-560.009524.84
211999.05.25 08:11buy113.201.59691.59191.6017
221999.05.25 11:58t/p113.201.60171.59191.60171075.2010600.04
231999.05.25 16:36buy120.401.60301.59801.6078
241999.05.26 15:38s/l120.401.59801.59801.6078-141.0410459.00
251999.05.26 17:46buy130.801.59591.59091.6007
261999.05.27 10:47s/l130.801.59091.59091.6007-286.2210172.79
271999.05.27 23:14buy141.601.59781.59281.6026
281999.05.28 12:37t/p141.601.60261.59281.6026533.4610706.24
291999.06.09 09:12buy150.401.60671.60171.6115
301999.06.09 11:29s/l150.401.60171.60171.6115-140.0010566.24
311999.06.10 09:52buy160.801.60361.59861.6084
321999.06.10 13:02s/l160.801.59861.59861.6084-280.0010286.24
331999.06.11 14:29buy171.601.60951.60451.6143
341999.06.11 18:17t/p171.601.61431.60451.6143537.6010823.84
351999.06.16 11:27buy180.401.58771.58271.5925
361999.06.16 15:06t/p180.401.59251.58271.5925134.4010958.24
371999.06.17 16:18buy190.401.59531.59031.6001
381999.06.18 09:19s/l190.401.59031.59031.6001-141.0410817.21
391999.06.23 05:16buy200.801.59101.58601.5958
401999.06.23 10:32s/l200.801.58601.58601.5958-280.0010537.21
411999.06.23 10:40buy211.601.58361.57861.5884
421999.06.23 14:16s/l211.601.57861.57861.5884-560.009977.21
431999.06.24 14:13buy223.201.57901.57401.5838
441999.06.24 14:42t/p223.201.58381.57401.58381075.2011052.41
451999.06.29 21:12buy230.401.57461.56961.5794
461999.07.01 03:17t/p230.401.57941.56961.5794130.2611182.66
471999.07.02 16:05buy240.401.57751.57251.5823
481999.07.06 10:06s/l240.401.57251.57251.5823-142.0711040.59
491999.07.07 08:37buy250.801.56211.55711.5669
501999.07.07 14:05s/l250.801.55711.55711.5669-280.0010760.59
511999.07.09 04:59buy261.601.56101.55601.5658
521999.07.09 09:28s/l261.601.55601.55601.5658-560.0010200.59
531999.07.09 21:19buy273.201.54821.54321.5530
541999.07.12 09:15t/p273.201.55301.54321.55301066.9111267.50
551999.07.19 14:03buy280.401.55851.55351.5633
561999.07.19 17:59t/p280.401.56331.55351.5633134.4011401.90
571999.07.20 16:18buy290.401.57191.56691.5767
581999.07.21 18:00t/p290.401.57671.56691.5767133.3611535.27
591999.07.23 03:59buy300.401.58361.57861.5884
601999.07.23 16:02s/l300.401.57861.57861.5884-140.0011395.27
611999.07.26 11:55buy310.801.58901.58401.5938
621999.07.26 16:06t/p310.801.59381.58401.5938268.8011664.07
631999.07.27 11:51buy320.401.59061.58561.5954
641999.07.28 12:54s/l320.401.58561.58561.5954-141.0411523.03
651999.08.04 13:20buy330.801.62201.61701.6268
661999.08.05 08:10s/l330.801.61701.61701.6268-286.2211236.82
671999.08.05 11:07buy341.601.61671.61171.6215
681999.08.05 16:15t/p341.601.62151.61171.6215537.6011774.42
691999.08.10 19:02buy350.401.61691.61191.6217
701999.08.11 13:06s/l350.401.61191.61191.6217-141.0411633.38
711999.08.12 10:24buy360.801.60781.60281.6126
721999.08.13 02:00t/p360.801.61261.60281.6126266.7311900.11
731999.08.17 10:43buy370.401.59651.59151.6013
741999.08.17 16:22t/p370.401.60131.59151.6013134.4012034.51
751999.08.24 21:04buy380.401.59421.58921.5990
761999.08.25 09:30s/l380.401.58921.58921.5990-141.0411893.47
771999.08.31 16:02buy390.801.60861.60361.6134
781999.08.31 22:27s/l390.801.60361.60361.6134-280.0011613.47
791999.09.02 07:36buy401.601.60141.59641.6062
801999.09.02 10:54t/p401.601.60621.59641.6062537.6012151.07
811999.09.08 08:39buy410.401.60911.60411.6139
821999.09.08 13:02t/p410.401.61391.60411.6139134.4012285.47
831999.09.09 00:14buy420.401.62011.61511.6249
841999.09.09 08:50t/p420.401.62491.61511.6249134.4012419.87
851999.09.09 18:32buy430.401.63351.62851.6383
861999.09.10 10:03s/l430.401.62851.62851.6383-141.0412278.84
871999.09.10 11:22buy440.801.63051.62551.6353
881999.09.10 14:43s/l440.801.62551.62551.6353-280.0011998.84
891999.09.13 09:21buy451.601.62201.61701.6268
901999.09.13 09:57s/l451.601.61701.61701.6268-560.0011438.84
911999.09.13 21:28buy463.201.60921.60421.6140
921999.09.14 09:57s/l463.201.60421.60421.6140-1128.2910310.55
931999.09.16 15:55buy476.401.62661.62161.6314
941999.09.16 16:33s/l476.401.62161.62161.6314-2240.008070.55
951999.09.16 17:43buy480.401.62431.61931.6291
961999.09.17 09:26s/l480.401.61931.61931.6291-141.047929.51
971999.09.22 15:14buy490.801.64011.63511.6449
981999.09.22 18:22s/l490.801.63511.63511.6449-280.007649.51
991999.09.24 11:01buy501.601.64451.63951.6493
1001999.09.24 16:42s/l501.601.63951.63951.6493-560.007089.51
1011999.10.04 05:19buy513.201.65431.64931.6591
1021999.10.04 09:55t/p513.201.65911.64931.65911075.208164.71
1031999.10.13 11:36buy520.401.65591.65091.6607
1041999.10.14 18:17t/p520.401.66071.65091.6607131.298296.00
1051999.10.18 13:06buy530.401.66901.66401.6738
1061999.10.19 18:05t/p530.401.67381.66401.6738133.368429.37
1071999.10.22 01:23buy540.401.67621.67121.6810
1081999.10.22 14:48s/l540.401.67121.67121.6810-140.008289.37
1091999.10.22 18:54buy550.801.65781.65281.6626
1101999.10.25 09:33t/p550.801.66261.65281.6626266.738556.10
1111999.10.27 08:45buy560.401.65221.64721.6570
1121999.10.27 10:58t/p560.401.65701.64721.6570134.408690.50
1131999.10.27 13:38buy570.401.65461.64961.6594
1141999.10.27 14:24s/l570.401.64961.64961.6594-140.008550.50
1151999.10.29 13:00buy580.801.63451.62951.6393
1161999.10.29 15:39t/p580.801.63931.62951.6393268.808819.30
1171999.11.02 08:21buy590.401.64611.64111.6509
1181999.11.03 08:50t/p590.401.65091.64111.6509133.368952.66
1191999.11.03 09:06buy600.401.65141.64641.6562
1201999.11.03 14:36s/l600.401.64641.64641.6562-140.008812.66
1211999.11.03 14:41buy610.801.64611.64111.6509
1221999.11.04 11:50s/l610.801.64111.64111.6509-286.228526.44
1231999.11.09 15:55buy621.601.62381.61881.6286
1241999.11.10 21:58t/p621.601.62861.61881.6286533.469059.90
1251999.11.12 18:28buy630.401.61471.60971.6195
1261999.11.15 16:23t/p630.401.61951.60971.6195133.369193.26
1271999.11.18 06:19buy640.401.62451.61951.6293
1281999.11.18 16:02s/l640.401.61951.61951.6293-140.009053.26
1291999.11.22 11:32buy650.801.62091.61591.6257
1301999.11.23 14:40t/p650.801.62571.61591.6257266.739319.99
1311999.11.24 03:52buy660.401.62441.61941.6292
1321999.11.24 11:00s/l660.401.61941.61941.6292-140.009179.99
1331999.11.26 18:10buy670.801.60611.60111.6109
1341999.11.29 05:25s/l670.801.60111.60111.6109-282.078897.92
1351999.11.29 23:44buy681.601.60521.60021.6100
1361999.11.30 11:04s/l681.601.60021.60021.6100-564.148333.78
1371999.11.30 13:29buy693.201.59311.58811.5979
1381999.11.30 13:58t/p693.201.59791.58811.59791075.209408.98
1391999.12.03 01:06buy700.401.60081.59581.6056
1401999.12.06 12:32t/p700.401.60561.59581.6056133.369542.34
1411999.12.08 13:05buy710.401.62361.61861.6284
1421999.12.08 14:41t/p710.401.62841.61861.6284134.409676.74
1431999.12.10 20:55buy720.401.62091.61591.6257
1441999.12.13 19:10t/p720.401.62571.61591.6257133.369810.10
1451999.12.15 03:53buy730.401.61271.60771.6175
1461999.12.15 09:07s/l730.401.60771.60771.6175-140.009670.10
1471999.12.17 22:59buy740.801.60351.59851.6083
1481999.12.20 08:21t/p740.801.60831.59851.6083266.739936.83
1491999.12.21 01:32buy750.401.61151.60651.6163
1501999.12.21 10:25s/l750.401.60651.60651.6163-140.009796.83
1511999.12.28 23:30buy760.801.61511.61011.6199
1521999.12.29 12:14t/p760.801.61991.61011.6199266.7310063.56
1532000.01.03 12:46buy770.401.61611.61111.6209
1542000.01.03 16:50t/p770.401.62091.61111.6209134.4010197.96
1552000.01.06 08:56buy780.401.64321.63821.6480
1562000.01.06 12:35t/p780.401.64801.63821.6480134.4010332.36
1572000.01.06 13:38buy790.401.65021.64521.6550
1582000.01.06 18:54s/l790.401.64521.64521.6550-140.0010192.36
1592000.01.10 16:53buy800.801.63691.63191.6417
1602000.01.11 10:11t/p800.801.64171.63191.6417266.7310459.09
1612000.01.12 14:35buy810.401.64651.64151.6513
1622000.01.13 13:31s/l810.401.64151.64151.6513-143.1110315.98
1632000.01.14 16:16buy820.801.64071.63571.6455
1642000.01.14 16:31s/l820.801.63571.63571.6455-280.0010035.98
1652000.01.17 12:07buy831.601.63581.63081.6406
1662000.01.17 14:52s/l831.601.63081.63081.6406-560.009475.98
1672000.01.20 17:11buy843.201.64901.64401.6538
1682000.01.20 17:42t/p843.201.65381.64401.65381075.2010551.18
1692000.01.21 08:18buy850.401.65501.65001.6598
1702000.01.21 15:44s/l850.401.65001.65001.6598-140.0010411.18
1712000.01.24 19:06buy860.801.64971.64471.6545
1722000.01.25 12:03s/l860.801.64471.64471.6545-282.0710129.11
1732000.01.27 07:15buy871.601.63781.63281.6426
1742000.01.28 08:18s/l871.601.63281.63281.6426-564.149564.96
1752000.01.28 18:41buy883.201.62311.61811.6279
1762000.01.31 14:34s/l883.201.61811.61811.6279-1128.298436.68
1772000.02.02 16:17buy896.401.60381.59881.6086
1782000.02.02 18:50t/p896.401.60861.59881.60862150.4010587.08
1792000.02.04 05:13buy900.401.60031.59531.6051
1802000.02.04 08:43s/l900.401.59531.59531.6051-140.0010447.08
1812000.02.04 17:56buy910.801.59291.58791.5977
1822000.02.04 18:07s/l910.801.58791.58791.5977-280.0010167.08
1832000.02.09 02:28buy921.601.60891.60391.6137
1842000.02.09 08:51t/p921.601.61371.60391.6137537.6010704.68
1852000.02.10 15:28buy930.401.61131.60631.6161
1862000.02.10 16:40s/l930.401.60631.60631.6161-140.0010564.68
1872000.02.11 09:13buy940.801.60941.60441.6142
1882000.02.11 10:20s/l940.801.60441.60441.6142-280.0010284.68
1892000.02.14 13:57buy951.601.59161.58661.5964
1902000.02.14 19:26s/l951.601.58661.58661.5964-560.009724.68
1912000.02.15 21:12buy963.201.59601.59101.6008
1922000.02.16 10:46t/p963.201.60081.59101.60081066.9110791.59
1932000.02.16 16:59buy970.401.60371.59871.6085
1942000.02.16 21:10t/p970.401.60851.59871.6085134.4010925.99
1952000.02.17 13:05buy980.401.61161.60661.6164
1962000.02.17 16:19s/l980.401.60661.60661.6164-140.0010785.99
1972000.02.18 12:20buy990.801.60731.60231.6121
1982000.02.18 14:43s/l990.801.60231.60231.6121-280.0010505.99
1992000.02.22 12:43buy1001.601.60921.60421.6140
2002000.02.22 14:43t/p1001.601.61401.60421.6140537.6011043.59
2012000.02.23 08:47buy1010.401.61461.60961.6194
2022000.02.23 10:33s/l1010.401.60961.60961.6194-140.0010903.59
2032000.02.24 13:58buy1020.801.59861.59361.6034
2042000.02.25 12:45s/l1020.801.59361.59361.6034-282.0710621.52
2052000.03.01 12:16buy1031.601.58551.58051.5903
2062000.03.01 13:30s/l1031.601.58051.58051.5903-560.0010061.52
2072000.03.03 14:48buy1043.201.57841.57341.5832
2082000.03.03 16:24t/p1043.201.58321.57341.58321075.2011136.72
2092000.03.06 08:32buy1050.401.58061.57561.5854
2102000.03.06 14:35s/l1050.401.57561.57561.5854-140.0010996.72
2112000.03.08 15:55buy1060.801.57561.57061.5804
2122000.03.08 16:44t/p1060.801.58041.57061.5804268.8011265.52
2132000.03.10 12:50buy1070.401.58101.57601.5858
2142000.03.10 14:17s/l1070.401.57601.57601.5858-140.0011125.52
2152000.03.13 02:10buy1080.801.57581.57081.5806
2162000.03.13 08:52t/p1080.801.58061.57081.5806268.8011394.32
2172000.03.15 17:11buy1090.401.57391.56891.5787
2182000.03.16 11:00s/l1090.401.56891.56891.5787-143.1111251.21
2192000.03.16 15:11buy1100.801.57251.56751.5773
2202000.03.16 16:50t/p1100.801.57731.56751.5773268.8011520.01
2212000.03.24 22:12buy1110.401.59391.58891.5987
2222000.03.27 10:02t/p1110.401.59871.58891.5987133.3611653.37
2232000.03.29 20:38buy1120.401.59371.58871.5985
2242000.03.30 13:48s/l1120.401.58871.58871.5985-143.1111510.26
2252000.03.31 09:18buy1130.801.59401.58901.5988
2262000.04.03 06:20s/l1130.801.58901.58901.5988-282.0711228.19
2272000.04.04 02:21buy1141.601.59671.59171.6015
2282000.04.04 18:59t/p1141.601.60151.59171.6015537.6011765.79
2292000.04.06 17:26buy1150.401.58241.57741.5872
2302000.04.07 02:20s/l1150.401.57741.57741.5872-141.0411624.76
2312000.04.07 03:28buy1160.801.57891.57391.5837
2322000.04.07 09:41t/p1160.801.58371.57391.5837268.8011893.56
2332000.04.14 02:47buy1170.401.58611.58111.5909
2342000.04.14 15:09t/p1170.401.59091.58111.5909134.4012027.96
2352000.04.17 14:01buy1180.401.58751.58251.5923
2362000.04.17 20:41s/l1180.401.58251.58251.5923-140.0011887.96
2372000.04.18 12:39buy1190.801.58131.57631.5861
2382000.04.18 17:20s/l1190.801.57631.57631.5861-280.0011607.96
2392000.04.18 23:30buy1201.601.57661.57161.5814
2402000.04.19 11:12t/p1201.601.58141.57161.5814533.4612141.41
2412000.04.27 15:28buy1210.401.57761.57261.5824
2422000.04.27 22:05s/l1210.401.57261.57261.5824-140.0012001.41
2432000.04.28 00:53buy1220.801.57371.56871.5785
2442000.04.28 09:18s/l1220.801.56871.56871.5785-280.0011721.41
2452000.04.28 17:52buy1231.601.55731.55231.5621
2462000.04.28 20:53s/l1231.601.55231.55231.5621-560.0011161.41
2472000.05.04 09:16buy1243.201.55751.55251.5623
2482000.05.04 09:45t/p1243.201.56231.55251.56231075.2012236.61
2492000.05.04 17:10buy1250.401.54301.53801.5478
2502000.05.05 09:30s/l1250.401.53801.53801.5478-141.0412095.58
2512000.05.05 17:52buy1260.801.52991.52491.5347
2522000.05.08 11:05t/p1260.801.53471.52491.5347266.7312362.30
2532000.05.12 16:16buy1270.401.51951.51451.5243
2542000.05.12 17:02s/l1270.401.51451.51451.5243-140.0012222.30
2552000.05.15 08:47buy1280.801.51811.51311.5229
2562000.05.15 10:23s/l1280.801.51311.51311.5229-280.0011942.30
2572000.05.15 18:44buy1291.601.50651.50151.5113
2582000.05.16 00:00s/l1291.601.50151.50151.5113-564.1411378.16
2592000.05.18 07:13buy1303.201.49371.48871.4985
2602000.05.18 10:34s/l1303.201.48871.48871.4985-1120.0010258.16
2612000.05.18 13:54buy1316.401.47851.47351.4833
2622000.05.18 15:12t/p1316.401.48331.47351.48332150.4012408.56
2632000.05.22 08:28buy1320.401.48591.48091.4907
2642000.05.22 16:40t/p1320.401.49071.48091.4907134.4012542.96
2652000.05.25 03:42buy1330.601.47441.46941.4792
2662000.05.25 10:00t/p1330.601.47921.46941.4792201.6012744.56
2672000.05.26 07:05buy1340.601.47351.46851.4783
2682000.05.26 16:42t/p1340.601.47831.46851.4783201.6012946.16
2692000.05.30 08:42buy1350.601.49831.49331.5031
2702000.05.30 13:29t/p1350.601.50311.49331.5031201.6013147.76
2712000.06.05 17:19buy1360.601.51231.50731.5171
2722000.06.05 18:36t/p1360.601.51711.50731.5171201.6013349.36
2732000.06.13 17:04buy1370.601.51391.50891.5187
2742000.06.13 18:17s/l1370.601.50891.50891.5187-210.0013139.36
2752000.06.19 14:36buy1381.201.51371.50871.5185
2762000.06.20 12:37s/l1381.201.50871.50871.5185-423.1112716.25
2772000.06.27 23:05buy1392.401.50781.50281.5126
2782000.06.28 12:44s/l1392.401.50281.50281.5126-846.2211870.04
2792000.06.28 17:48buy1404.801.51141.50641.5162
2802000.06.29 10:58t/p1404.801.51621.50641.51621575.5013445.54
2812000.06.29 12:21buy1410.601.51821.51321.5230
2822000.06.30 10:29s/l1410.601.51321.51321.5230-211.5513233.99
2832000.06.30 17:13buy1421.201.51441.50941.5192
2842000.07.03 03:11t/p1421.201.51921.50941.5192400.0913634.08
2852000.07.10 18:11buy1430.601.51391.50891.5187
2862000.07.12 17:54s/l1430.601.50891.50891.5187-213.1113420.97
2872000.07.19 15:43buy1441.201.49381.48881.4986
2882000.07.19 21:10t/p1441.201.49861.48881.4986403.2013824.17
2892000.07.24 09:41buy1450.601.51791.51291.5227
2902000.07.24 17:29s/l1450.601.51291.51291.5227-210.0013614.17
2912000.07.24 18:09buy1461.201.51461.50961.5194
2922000.07.25 17:14t/p1461.201.51941.50961.5194400.0914014.26
2932000.07.25 22:03buy1470.601.51581.51081.5206
2942000.07.26 09:48t/p1470.601.52061.51081.5206200.0514214.31
2952000.07.26 10:38buy1480.601.51901.51401.5238
2962000.07.26 19:44s/l1480.601.51401.51401.5238-210.0014004.31
2972000.07.28 16:53buy1491.201.50361.49861.5084
2982000.07.31 10:31s/l1491.201.49861.49861.5084-423.1113581.20
2992000.08.04 02:17buy1502.401.49621.49121.5010
3002000.08.04 09:22s/l1502.401.49121.49121.5010-840.0012741.20
3012000.08.04 16:22buy1514.801.50301.49801.5078
3022000.08.04 16:52t/p1514.801.50781.49801.50781612.8014354.00
3032000.08.07 16:44buy1520.601.50781.50281.5126
3042000.08.07 22:42t/p1520.601.51261.50281.5126201.6014555.60
3052000.08.10 09:08buy1530.601.50091.49591.5057
3062000.08.10 19:14s/l1530.601.49591.49591.5057-210.0014345.60
3072000.08.11 08:40buy1541.201.49831.49331.5031
3082000.08.11 12:30t/p1541.201.50311.49331.5031403.2014748.80
3092000.08.14 10:31buy1550.601.50331.49831.5081
3102000.08.14 15:19t/p1550.601.50811.49831.5081201.6014950.40
3112000.08.15 14:32buy1560.601.50391.49891.5087
3122000.08.16 14:05s/l1560.601.49891.49891.5087-211.5514738.85
3132000.08.22 16:16buy1571.201.48491.47991.4897
3142000.08.22 18:02s/l1571.201.47991.47991.4897-420.0014318.85
3152000.08.25 17:57buy1582.401.47481.46981.4796
3162000.08.25 22:15s/l1582.401.46981.46981.4796-840.0013478.85
3172000.09.06 12:27buy1594.801.44881.44381.4536
3182000.09.06 17:51s/l1594.801.44381.44381.4536-1680.0011798.85
3192000.09.07 11:21buy1609.601.43461.42961.4394
3202000.09.07 15:00t/p1609.601.43941.42961.43943225.6015024.45
3212000.09.08 17:58buy1610.601.42081.41581.4256
3222000.09.08 22:48s/l1610.601.41581.41581.4256-210.0014814.45
3232000.09.18 08:22buy1621.201.39971.39471.4045
3242000.09.18 16:27t/p1621.201.40451.39471.4045403.2015217.65
3252000.09.20 12:05buy1630.601.41141.40641.4162
3262000.09.20 14:10t/p1630.601.41621.40641.4162201.6015419.25
3272000.09.20 14:19buy1640.601.41471.40971.4195
3282000.09.20 17:32s/l1640.601.40971.40971.4195-210.0015209.25
3292000.09.21 09:33buy1651.201.41551.41051.4203
3302000.09.21 13:58t/p1651.201.42031.41051.4203403.2015612.45
3312000.09.21 15:20buy1660.601.42131.41631.4261
3322000.09.21 17:34t/p1660.601.42611.41631.4261201.6015814.05
3332000.09.22 10:05buy1670.601.44711.44211.4519
3342000.09.22 11:14t/p1670.601.45191.44211.4519201.6016015.65
3352000.09.22 12:27buy1680.601.45511.45011.4599
3362000.09.22 13:02t/p1680.601.45991.45011.4599201.6016217.25
3372000.09.25 15:01buy1690.601.45291.44791.4577
3382000.09.26 09:38t/p1690.601.45771.44791.4577200.0516417.29
3392000.09.27 12:26buy1700.601.46651.46151.4713
3402000.09.27 14:41s/l1700.601.46151.46151.4713-210.0016207.29
3412000.10.03 08:49buy1711.201.46591.46091.4707
3422000.10.03 14:08s/l1711.201.46091.46091.4707-420.0015787.29
3432000.10.05 11:23buy1722.401.45631.45131.4611
3442000.10.05 17:43s/l1722.401.45131.45131.4611-840.0014947.29
3452000.10.05 22:57buy1734.801.44421.43921.4490
3462000.10.06 10:40t/p1734.801.44901.43921.44901600.3716547.66
3472000.10.09 15:32buy1740.601.44681.44181.4516
3482000.10.10 08:29t/p1740.601.45161.44181.4516200.0516747.71
3492000.10.11 12:22buy1750.601.45911.45411.4639
3502000.10.11 16:51t/p1750.601.46391.45411.4639201.6016949.31
3512000.10.13 11:50buy1760.601.47651.47151.4813
3522000.10.13 12:38s/l1760.601.47151.47151.4813-210.0016739.31
3532000.10.13 13:10buy1771.201.47361.46861.4784
3542000.10.13 14:39s/l1771.201.46861.46861.4784-420.0016319.31
3552000.10.17 22:03buy1782.401.45131.44631.4561
3562000.10.18 10:33s/l1782.401.44631.44631.4561-846.2215473.09
3572000.10.18 19:39buy1794.801.44511.44011.4499
3582000.10.19 17:24s/l1794.801.44011.44011.4499-1717.3013755.79
3592000.10.20 13:10buy1809.601.44731.44231.4521
3602000.10.20 16:21s/l1809.601.44231.44231.4521-3360.0010395.79
3612000.10.23 21:28buy1810.401.45411.44911.4589
3622000.10.24 15:43s/l1810.401.44911.44911.4589-141.0410254.76
3632000.10.24 15:56buy1820.801.44831.44331.4531
3642000.10.25 10:08s/l1820.801.44331.44331.4531-282.079972.69
3652000.10.25 14:58buy1831.601.43851.43351.4433
3662000.10.25 17:19s/l1831.601.43351.43351.4433-560.009412.69
3672000.10.26 09:38buy1843.201.42511.42011.4299
3682000.10.26 10:30s/l1843.201.42011.42011.4299-1120.008292.69
3692000.11.07 10:57buy1856.401.42801.42301.4328
3702000.11.07 18:07t/p1856.401.43281.42301.43282150.4010443.09
3712000.11.08 02:58buy1860.401.43451.42951.4393
3722000.11.08 06:49s/l1860.401.42951.42951.4393-140.0010303.09
3732000.11.21 14:14buy1870.801.41971.41471.4245
3742000.11.21 17:39s/l1870.801.41471.41471.4245-280.0010023.09
3752000.11.23 14:47buy1881.601.40601.40101.4108
3762000.11.23 16:26s/l1881.601.40101.40101.4108-560.009463.09
3772000.11.24 14:31buy1893.201.40681.40181.4116
3782000.11.24 16:33s/l1893.201.40181.40181.4116-1120.008343.09
3792000.11.27 07:56buy1906.401.40411.39911.4089
3802000.11.27 14:13t/p1906.401.40891.39911.40892150.4010493.49
3812000.11.29 12:58buy1910.401.42271.41771.4275
3822000.11.30 11:48s/l1910.401.41771.41771.4275-143.1110350.38
3832000.12.01 09:16buy1920.801.42981.42481.4346
3842000.12.01 09:45t/p1920.801.43461.42481.4346268.8010619.18
3852000.12.01 14:54buy1930.401.43601.43101.4408
3862000.12.01 16:22s/l1930.401.43101.43101.4408-140.0010479.18
3872000.12.05 13:40buy1940.801.44551.44051.4503
3882000.12.05 17:32s/l1940.801.44051.44051.4503-280.0010199.18
3892000.12.06 16:02buy1951.601.43611.43111.4409
3902000.12.06 20:20t/p1951.601.44091.43111.4409537.6010736.78
3912000.12.07 10:11buy1960.401.44161.43661.4464
3922000.12.07 12:00t/p1960.401.44641.43661.4464134.4010871.18
3932000.12.08 12:46buy1970.401.44941.44441.4542
3942000.12.08 17:56s/l1970.401.44441.44441.4542-140.0010731.18
3952000.12.11 12:29buy1980.801.45581.45081.4606
3962000.12.12 12:08s/l1980.801.45081.45081.4606-282.0710449.11
3972000.12.14 14:45buy1991.601.46931.46431.4741
3982000.12.14 18:21s/l1991.601.46431.46431.4741-560.009889.11
3992000.12.20 00:42buy2003.201.46871.46371.4735
4002000.12.20 16:37t/p2003.201.47351.46371.47351075.2010964.31
4012000.12.20 18:22buy2010.401.47471.46971.4795
4022000.12.20 21:30t/p2010.401.47951.46971.4795134.4011098.71
4032000.12.21 05:17buy2020.401.47561.47061.4804
4042000.12.21 07:58s/l2020.401.47061.47061.4804-140.0010958.71
4052000.12.22 08:31buy2030.801.47261.46761.4774
4062000.12.22 10:36t/p2030.801.47741.46761.4774268.8011227.51
4072000.12.27 02:01buy2040.401.48671.48171.4915
4082000.12.27 17:54t/p2040.401.49151.48171.4915134.4011361.91
4092000.12.29 13:16buy2050.401.49231.48731.4971
4102001.01.02 17:05t/p2050.401.49711.48731.4971132.3311494.23
4112001.01.03 08:24buy2060.401.50071.49571.5055
4122001.01.03 09:15t/p2060.401.50551.49571.5055134.4011628.63
4132001.01.04 18:23buy2070.401.49531.49031.5001
4142001.01.04 20:06t/p2070.401.50011.49031.5001134.4011763.03
4152001.01.08 13:08buy2080.401.50201.49701.5068
4162001.01.08 14:52s/l2080.401.49701.49701.5068-140.0011623.03
4172001.01.10 17:48buy2090.801.49091.48591.4957
4182001.01.11 12:07t/p2090.801.49571.48591.4957262.5811885.62
4192001.01.12 14:17buy2100.401.48931.48431.4941
4202001.01.12 14:48s/l2100.401.48431.48431.4941-140.0011745.62
4212001.01.15 09:39buy2110.801.47431.46931.4791
4222001.01.15 10:56t/p2110.801.47911.46931.4791268.8012014.42
4232001.01.15 12:01buy2120.401.47791.47291.4827
4242001.01.16 10:14s/l2120.401.47291.47291.4827-141.0411873.38
4252001.01.17 09:39buy2130.801.47251.46751.4773
4262001.01.18 09:09t/p2130.801.47731.46751.4773262.5812135.97
4272001.01.18 13:33buy2140.401.47251.46751.4773
4282001.01.19 16:54s/l2140.401.46751.46751.4773-141.0411994.93
4292001.01.22 16:57buy2150.801.46091.45591.4657
4302001.01.22 17:31t/p2150.801.46571.45591.4657268.8012263.73
4312001.01.22 19:30buy2160.401.46651.46151.4713
4322001.01.23 06:21t/p2160.401.47131.46151.4713133.3612397.09
4332001.01.23 14:05buy2170.401.47311.46811.4779
4342001.01.23 23:28s/l2170.401.46811.46811.4779-140.0012257.09
4352001.01.24 14:36buy2180.801.46371.45871.4685
4362001.01.24 16:34s/l2180.801.45871.45871.4685-280.0011977.09
4372001.01.29 09:31buy2191.601.46321.45821.4680
4382001.01.29 12:08s/l2191.601.45821.45821.4680-560.0011417.09
4392001.01.31 16:20buy2203.201.46051.45551.4653
4402001.02.01 03:11t/p2203.201.46531.45551.46531050.3412467.43
4412001.02.09 09:39buy2210.401.44171.43671.4465
4422001.02.09 14:21t/p2210.401.44651.43671.4465134.4012601.83
4432001.02.09 15:17buy2220.601.44371.43871.4485
4442001.02.09 16:56t/p2220.601.44851.43871.4485201.6012803.43
4452001.02.14 23:00buy2230.601.45591.45091.4607
4462001.02.15 10:16t/p2230.601.46071.45091.4607196.9413000.37
4472001.02.15 15:47buy2240.601.44911.44411.4539
4482001.02.16 07:49t/p2240.601.45391.44411.4539200.0513200.41
4492001.02.20 12:15buy2250.601.44011.43511.4449
4502001.02.20 13:08s/l2250.601.43511.43511.4449-210.0012990.41
4512001.02.23 11:07buy2261.201.44471.43971.4495
4522001.02.23 14:39t/p2261.201.44951.43971.4495403.2013393.61
4532001.02.26 16:17buy2270.601.44411.43911.4489
4542001.02.27 18:24s/l2270.601.43911.43911.4489-211.5513182.06
4552001.03.05 13:49buy2281.201.47001.46501.4748
4562001.03.06 02:56s/l2281.201.46501.46501.4748-423.1112758.95
4572001.03.06 15:48buy2292.401.46661.46161.4714
4582001.03.07 06:02t/p2292.401.47141.46161.4714800.1813559.14
4592001.03.13 09:05buy2300.601.45671.45171.4615
4602001.03.13 12:07s/l2300.601.45171.45171.4615-210.0013349.14
4612001.03.13 20:40buy2311.201.44951.44451.4543
4622001.03.14 08:00s/l2311.201.44451.44451.4543-423.1112926.03
4632001.03.16 12:43buy2322.401.42971.42471.4345
4642001.03.16 14:01t/p2322.401.43451.42471.4345806.4013732.43
4652001.03.19 00:58buy2330.601.43141.42641.4362
4662001.03.19 05:41s/l2330.601.42641.42641.4362-210.0013522.43
4672001.03.26 16:40buy2341.201.43291.42791.4377
4682001.03.27 15:16t/p2341.201.43771.42791.4377400.0913922.52
4692001.03.29 16:30buy2350.601.43651.43151.4413
4702001.03.29 17:43s/l2350.601.43151.43151.4413-210.0013712.52
4712001.04.06 13:04buy2361.201.43101.42601.4358
4722001.04.06 14:56t/p2361.201.43581.42601.4358403.2014115.72
4732001.04.12 09:09buy2370.601.43281.42781.4376
4742001.04.12 15:49t/p2370.601.43761.42781.4376201.6014317.32
4752001.04.13 13:10buy2380.601.43731.43231.4421
4762001.04.16 14:36s/l2380.601.43231.43231.4421-211.5514105.77
4772001.04.17 13:52buy2391.201.43291.42791.4377
4782001.04.17 18:04s/l2391.201.42791.42791.4377-420.0013685.77
4792001.04.19 03:02buy2402.401.42731.42231.4321
4802001.04.19 11:52t/p2402.401.43211.42231.4321806.4014492.17
4812001.04.19 20:07buy2410.601.44021.43521.4450
4822001.04.19 21:18t/p2410.601.44501.43521.4450201.6014693.77
4832001.04.20 19:07buy2420.601.44411.43911.4489
4842001.04.23 09:47s/l2420.601.43911.43911.4489-211.5514482.21
4852001.04.23 16:28buy2431.201.44021.43521.4450
4862001.04.24 12:00s/l2431.201.43521.43521.4450-423.1114059.10
4872001.04.27 18:06buy2442.401.43661.43161.4414
4882001.04.30 12:54s/l2442.401.43161.43161.4414-846.2213212.89
4892001.05.04 12:44buy2454.801.43451.42951.4393
4902001.05.04 14:32t/p2454.801.43931.42951.43931612.8014825.69
4912001.05.07 13:04buy2460.601.43811.43311.4429
4922001.05.08 09:27s/l2460.601.43311.43311.4429-211.5514614.13
4932001.05.14 12:35buy2471.201.41861.41361.4234
4942001.05.15 17:27t/p2471.201.42341.41361.4234400.0915014.23
4952001.05.17 21:34buy2480.601.43151.42651.4363
4962001.05.18 10:22s/l2480.601.42651.42651.4363-211.5514802.67
4972001.05.23 18:12buy2491.201.42391.41891.4287
4982001.05.23 20:12s/l2491.201.41891.41891.4287-420.0014382.67
4992001.05.29 07:26buy2502.401.42041.41541.4252
5002001.05.29 12:06s/l2502.401.41541.41541.4252-840.0013542.67
5012001.05.29 17:51buy2514.801.41951.41451.4243
5022001.05.30 03:12t/p2514.801.42431.41451.42431600.3715143.04
5032001.06.01 17:00buy2520.601.41551.41051.4203
5042001.06.01 21:29t/p2520.601.42031.41051.4203201.6015344.64
5052001.06.06 18:51buy2530.601.39231.38731.3971
5062001.06.07 08:19s/l2530.601.38731.38731.3971-214.6615129.98
5072001.06.12 03:59buy2541.201.37311.36811.3779
5082001.06.12 10:20t/p2541.201.37791.36811.3779403.2015533.18
5092001.06.12 14:35buy2550.601.37781.37281.3826
5102001.06.12 20:50s/l2550.601.37281.37281.3826-210.0015323.18
5112001.06.15 15:36buy2561.201.40831.40331.4131
5122001.06.15 16:34s/l2561.201.40331.40331.4131-420.0014903.18
5132001.06.22 15:24buy2572.401.40981.40481.4146
5142001.06.22 17:51t/p2572.401.41461.40481.4146806.4015709.58
5152001.06.25 15:02buy2580.601.41291.40791.4177
5162001.06.27 08:25t/p2580.601.41771.40791.4177198.4915908.07
5172001.06.28 16:37buy2590.601.41021.40521.4150
5182001.06.29 08:43s/l2590.601.40521.40521.4150-211.5515696.52
5192001.07.03 09:16buy2601.201.41571.41071.4205
5202001.07.03 11:54s/l2601.201.41071.41071.4205-420.0015276.52
5212001.07.04 13:41buy2612.401.40301.39801.4078
5222001.07.04 17:13t/p2612.401.40781.39801.4078806.4016082.92
5232001.07.09 08:22buy2620.601.41101.40601.4158
5242001.07.09 11:48s/l2620.601.40601.40601.4158-210.0015872.92
5252001.07.13 10:35buy2631.201.39961.39461.4044
5262001.07.13 11:52t/p2631.201.40441.39461.4044403.2016276.12
5272001.07.13 17:01buy2640.601.40101.39601.4058
5282001.07.17 08:16s/l2640.601.39601.39601.4058-213.1116063.01
5292001.07.19 03:33buy2651.201.42151.41651.4263
5302001.07.19 12:17s/l2651.201.41651.41651.4263-420.0015643.01
5312001.07.26 16:56buy2662.401.42811.42311.4329
5322001.07.27 16:47s/l2662.401.42311.42311.4329-846.2214796.79
5332001.07.31 09:04buy2674.801.42841.42341.4332
5342001.07.31 18:24s/l2674.801.42341.42341.4332-1680.0013116.79
5352001.08.02 14:19buy2689.601.42991.42491.4347
5362001.08.03 14:58s/l2689.601.42491.42491.4347-3384.869731.93
5372001.08.09 14:55buy2690.401.42011.41511.4249
5382001.08.09 18:39t/p2690.401.42491.41511.4249134.409866.33
5392001.08.13 17:30buy2700.401.42241.41741.4272
5402001.08.14 09:37s/l2700.401.41741.41741.4272-141.049725.29
5412001.08.14 22:34buy2710.801.42881.42381.4336
5422001.08.15 11:45t/p2710.801.43361.42381.4336266.739992.02
5432001.08.15 17:02buy2720.401.43851.43351.4433
5442001.08.16 02:21t/p2720.401.44331.43351.4433131.2910123.31
5452001.08.16 09:27buy2730.401.44741.44241.4522
5462001.08.16 11:08t/p2730.401.45221.44241.4522134.4010257.71
5472001.08.16 19:05buy2740.401.44701.44201.4518
5482001.08.17 00:28s/l2740.401.44201.44201.4518-141.0410116.68
5492001.08.22 11:18buy2750.801.45881.45381.4636
5502001.08.22 17:39s/l2750.801.45381.45381.4636-280.009836.68
5512001.08.24 20:17buy2761.601.44291.43791.4477
5522001.08.28 10:08s/l2761.601.43791.43791.4477-568.299268.39
5532001.08.28 10:42buy2773.201.43981.43481.4446
5542001.08.28 16:36t/p2773.201.44461.43481.44461075.2010343.59
5552001.08.29 15:20buy2780.401.45071.44571.4555
5562001.08.30 17:30t/p2780.401.45551.44571.4555131.2910474.88
5572001.09.05 12:54buy2790.401.44531.44031.4501
5582001.09.05 14:47t/p2790.401.45011.44031.4501134.4010609.28
5592001.09.06 08:17buy2800.401.45481.44981.4596
5602001.09.06 10:31s/l2800.401.44981.44981.4596-140.0010469.28
5612001.09.10 10:47buy2810.801.46611.46111.4709
5622001.09.10 16:17s/l2810.801.46111.46111.4709-280.0010189.28
5632001.09.10 22:54buy2821.601.45761.45261.4624
5642001.09.11 15:05t/p2821.601.46241.45261.4624533.4610722.74
5652001.09.12 10:10buy2830.401.47161.46661.4764
5662001.09.12 10:21s/l2830.401.46661.46661.4764-140.0010582.74
5672001.09.13 14:33buy2840.801.46801.46301.4728
5682001.09.13 17:15t/p2840.801.47281.46301.4728268.8010851.54
5692001.09.13 18:45buy2850.401.46821.46321.4730
5702001.09.14 09:30t/p2850.401.47301.46321.4730133.3610984.90
5712001.09.17 20:28buy2860.401.46501.46001.4698
5722001.09.18 15:27s/l2860.401.46001.46001.4698-141.0410843.86
5732001.09.19 11:59buy2870.801.46391.45891.4687
5742001.09.19 16:57t/p2870.801.46871.45891.4687268.8011112.66
5752001.09.25 17:16buy2880.401.46901.46401.4738
5762001.09.26 04:10t/p2880.401.47381.46401.4738133.3611246.03
5772001.10.01 08:19buy2890.401.47281.46781.4776
5782001.10.01 12:01t/p2890.401.47761.46781.4776134.4011380.43
5792001.10.01 15:32buy2900.401.48001.47501.4848
5802001.10.02 15:41s/l2900.401.47501.47501.4848-141.0411239.39
5812001.10.08 12:03buy2910.801.47421.46921.4790
5822001.10.09 10:48s/l2910.801.46921.46921.4790-282.0710957.32
5832001.10.09 18:41buy2921.601.45801.45301.4628
5842001.10.10 12:00s/l2921.601.45301.45301.4628-564.1410393.18
5852001.10.30 12:53buy2933.201.45581.45081.4606
5862001.10.30 22:17s/l2933.201.45081.45081.4606-1120.009273.18
5872001.11.05 18:22buy2946.401.45911.45411.4639
5882001.11.07 07:01t/p2946.401.46391.45411.46392117.2511390.42
5892001.11.09 05:58buy2950.401.45341.44841.4582
5902001.11.09 10:46s/l2950.401.44841.44841.4582-140.0011250.42
5912001.11.19 15:13buy2960.801.42071.41571.4255
5922001.11.19 16:39s/l2960.801.41571.41571.4255-280.0010970.42
5932001.11.23 12:13buy2971.601.41031.40531.4151
5942001.11.23 13:03t/p2971.601.41511.40531.4151537.6011508.02
5952001.11.26 22:15buy2980.401.41141.40641.4162
5962001.11.27 09:50s/l2980.401.40641.40641.4162-141.0411366.99
5972001.12.03 09:28buy2990.801.42331.41831.4281
5982001.12.05 16:05s/l2990.801.41831.41831.4281-284.1411082.84
5992001.12.06 23:56buy3001.601.42871.42371.4335
6002001.12.07 10:36s/l3001.601.42371.42371.4335-564.1410518.70
6012001.12.18 19:02buy3013.201.45701.45201.4618
6022001.12.19 10:10s/l3013.201.45201.45201.4618-1128.299390.41
6032001.12.20 09:24buy3026.401.44821.44321.4530
6042001.12.20 10:27s/l3026.401.44321.44321.4530-2240.007150.41
6052001.12.24 14:20buy3030.201.43581.43081.4406
6062001.12.24 15:12t/p3030.201.44061.43081.440667.207217.61
6072001.12.28 11:18buy3040.201.44731.44231.4521
6082001.12.31 05:40t/p3040.201.45211.44231.452166.687284.29
6092002.01.04 02:01buy3050.201.43931.43431.4441
6102002.01.04 07:22t/p3050.201.44411.43431.444167.207351.49
6112002.01.07 12:40buy3060.201.43561.43061.4404
6122002.01.07 22:37t/p3060.201.44041.43061.440467.207418.69
6132002.01.08 15:18buy3070.201.44181.43681.4466
6142002.01.09 17:39s/l3070.201.43681.43681.4466-70.527348.18
6152002.01.10 21:17buy3080.401.44081.43581.4456
6162002.01.11 14:59t/p3080.401.44561.43581.4456133.367481.54
6172002.01.25 00:16buy3090.201.42551.42051.4303
6182002.01.25 10:54s/l3090.201.42051.42051.4303-70.007411.54
6192002.02.06 18:43buy3100.401.41391.40891.4187
6202002.02.07 10:55s/l3100.401.40891.40891.4187-143.117268.43
6212002.02.18 15:03buy3110.801.42931.42431.4341
6222002.02.19 09:26s/l3110.801.42431.42431.4341-282.076986.36
6232002.02.26 18:15buy3121.601.42131.41631.4261
6242002.02.26 18:37s/l3121.601.41631.41631.4261-560.006426.36
6252002.03.07 10:23buy3133.201.42821.42321.4330
6262002.03.07 12:47s/l3133.201.42321.42321.4330-1120.005306.36
6272002.03.08 21:55buy3140.201.42181.41681.4266
6282002.03.12 08:46s/l3140.201.41681.41681.4266-71.045235.32
6292002.03.14 09:37buy3150.401.41611.41111.4209
6302002.03.14 15:18t/p3150.401.42091.41111.4209134.405369.72
6312002.03.15 12:07buy3160.201.42431.41931.4291
6322002.03.19 12:00t/p3160.201.42911.41931.429166.165435.89
6332002.03.20 16:00buy3170.201.42431.41931.4291
6342002.03.20 21:49t/p3170.201.42911.41931.429167.205503.09
6352002.04.08 18:40buy3180.201.42981.42481.4346
6362002.04.09 17:51t/p3180.201.43461.42481.434666.685569.77
6372002.04.10 01:25buy3190.201.43691.43191.4417
6382002.04.17 07:47t/p3190.201.44171.43191.441763.575633.34
6392002.04.17 14:39buy3200.201.44451.43951.4493
6402002.04.18 16:11t/p3200.201.44931.43951.449365.655698.99
6412002.05.08 14:07buy3210.201.45911.45411.4639
6422002.05.08 17:53s/l3210.201.45411.45411.4639-70.005628.99
6432002.05.17 20:51buy3220.401.45981.45481.4646
6442002.05.21 14:54s/l3220.401.45481.45481.4646-142.075486.92
6452002.05.22 09:25buy3230.801.46071.45571.4655
6462002.05.23 08:40s/l3230.801.45571.45571.4655-286.225200.70
6472002.05.27 09:21buy3241.601.45551.45051.4603
6482002.05.28 11:08t/p3241.601.46031.45051.4603533.465734.16
6492002.05.31 13:17buy3250.201.46611.46111.4709
6502002.05.31 15:02s/l3250.201.46111.46111.4709-70.005664.16
6512002.05.31 17:39buy3260.401.46251.45751.4673
6522002.05.31 19:03s/l3260.401.45751.45751.4673-140.005524.16
6532002.06.03 16:25buy3270.801.45931.45431.4641
6542002.06.04 08:42t/p3270.801.46411.45431.4641266.735790.89
6552002.06.19 11:38buy3280.201.49301.48801.4978
6562002.06.19 17:54s/l3280.201.48801.48801.4978-70.005720.89
6572002.06.21 11:33buy3290.401.49851.49351.5033
6582002.06.24 09:42t/p3290.401.50331.49351.5033133.365854.25
6592002.06.26 08:24buy3300.201.51941.51441.5242
6602002.06.26 08:45t/p3300.201.52421.51441.524267.205921.45
6612002.06.27 12:34buy3310.201.51801.51301.5228
6622002.06.27 15:29t/p3310.201.52281.51301.522867.205988.65
6632002.06.28 17:49buy3320.201.52401.51901.5288
6642002.06.28 19:46t/p3320.201.52881.51901.528867.206055.85
6652002.07.01 09:46buy3330.201.53321.52821.5380
6662002.07.02 06:58s/l3330.201.52821.52821.5380-70.525985.33
6672002.07.10 06:41buy3340.401.54731.54231.5521
6682002.07.10 08:42t/p3340.401.55211.54231.5521134.406119.73
6692002.07.16 12:38buy3350.201.57411.56911.5789
6702002.07.16 19:00s/l3350.201.56911.56911.5789-70.006049.73
6712002.07.19 06:53buy3360.401.58431.57931.5891
6722002.07.19 11:16s/l3360.401.57931.57931.5891-140.005909.73
6732002.07.23 22:28buy3370.801.56131.55631.5661
6742002.07.24 00:28t/p3370.801.56611.55631.5661266.736176.46
6752002.07.24 04:51buy3380.201.56641.56141.5712
6762002.07.24 08:41s/l3380.201.56141.56141.5712-70.006106.46
6772002.07.24 11:48buy3390.401.56511.56011.5699
6782002.07.24 14:40t/p3390.401.56991.56011.5699134.406240.86
6792002.07.25 14:23buy3400.201.57461.56961.5794
6802002.07.25 19:26t/p3400.201.57941.56961.579467.206308.06
6812002.07.26 18:03buy3410.201.56321.55821.5680
6822002.07.29 02:38t/p3410.201.56801.55821.568066.686374.74
6832002.07.29 15:00buy3420.201.56551.56051.5703
6842002.07.29 16:12s/l3420.201.56051.56051.5703-70.006304.74
6852002.08.01 03:41buy3430.401.56301.55801.5678
6862002.08.01 09:03s/l3430.401.55801.55801.5678-140.006164.74
6872002.08.01 17:39buy3440.801.55841.55341.5632
6882002.08.02 01:41t/p3440.801.56321.55341.5632266.736431.47
6892002.08.02 12:56buy3450.201.57051.56551.5753
6902002.08.02 16:07s/l3450.201.56551.56551.5753-70.006361.47
6912002.08.05 14:59buy3460.401.56271.55771.5675
6922002.08.05 17:59t/p3460.401.56751.55771.5675134.406495.87
6932002.08.07 15:53buy3470.201.53431.52931.5391
6942002.08.07 19:33t/p3470.201.53911.52931.539167.206563.07
6952002.08.08 03:55buy3480.201.53921.53421.5440
6962002.08.08 09:05s/l3480.201.53421.53421.5440-70.006493.07
6972002.08.12 11:36buy3490.401.52541.52041.5302
6982002.08.12 13:46t/p3490.401.53021.52041.5302134.406627.47
6992002.08.19 09:17buy3500.201.54121.53621.5460
7002002.08.19 13:33s/l3500.201.53621.53621.5460-70.006557.47
7012002.08.20 11:11buy3510.401.52731.52231.5321
7022002.08.20 12:20s/l3510.401.52231.52231.5321-140.006417.47
7032002.08.20 13:20buy3520.801.52241.51741.5272
7042002.08.20 14:21t/p3520.801.52721.51741.5272268.806686.27
7052002.08.20 15:25buy3530.201.52511.52011.5299
7062002.08.20 21:41t/p3530.201.52991.52011.529967.206753.47
7072002.08.22 11:06buy3540.201.52801.52301.5328
7082002.08.22 16:44s/l3540.201.52301.52301.5328-70.006683.47
7092002.08.23 20:05buy3550.401.51961.51461.5244
7102002.08.26 02:27t/p3550.401.52441.51461.5244133.366816.83
7112002.08.26 17:38buy3560.201.52381.51881.5286
7122002.08.27 16:02t/p3560.201.52861.51881.528666.686883.52
7132002.08.30 21:39buy3570.201.54991.54491.5547
7142002.09.03 10:05t/p3570.201.55471.54491.554766.166949.68
7152002.09.03 12:00buy3580.201.55871.55371.5635
7162002.09.03 16:34t/p3580.201.56351.55371.563567.207016.88
7172002.09.06 18:39buy3590.201.55831.55331.5631
7182002.09.10 01:14s/l3590.201.55331.55331.5631-71.046945.84
7192002.09.11 04:57buy3600.401.55541.55041.5602
7202002.09.11 15:33s/l3600.401.55041.55041.5602-140.006805.84
7212002.09.11 22:08buy3610.801.55351.54851.5583
7222002.09.12 18:56t/p3610.801.55831.54851.5583262.587068.43
7232002.09.13 09:17buy3620.201.55981.55481.5646
7242002.09.13 15:50t/p3620.201.56461.55481.564667.207135.63
7252002.09.13 17:28buy3630.201.56231.55731.5671
7262002.09.13 18:06s/l3630.201.55731.55731.5671-70.007065.63
7272002.09.17 11:34buy3640.401.52921.52421.5340
7282002.09.17 16:09t/p3640.401.53401.52421.5340134.407200.03
7292002.09.30 23:33buy3650.201.56911.56411.5739
7302002.10.01 08:13t/p3650.201.57391.56411.573966.687266.71
7312002.10.01 12:00buy3660.201.57321.56821.5780
7322002.10.01 16:49s/l3660.201.56821.56821.5780-70.007196.71
7332002.10.07 16:51buy3670.401.56761.56261.5724
7342002.10.08 14:23s/l3670.401.56261.56261.5724-141.047055.67
7352002.10.09 08:04buy3680.801.55571.55071.5605
7362002.10.09 17:38t/p3680.801.56051.55071.5605268.807324.47
7372002.10.10 13:25buy3690.201.56321.55821.5680
7382002.10.11 14:49s/l3690.201.55821.55821.5680-70.527253.96
7392002.10.15 09:12buy3700.401.55351.54851.5583
7402002.10.15 10:45s/l3700.401.54851.54851.5583-140.007113.96
7412002.10.16 01:24buy3710.801.55321.54821.5580
7422002.10.17 13:41t/p3710.801.55801.54821.5580262.587376.54
7432002.10.17 14:34buy3720.201.55581.55081.5606
7442002.10.17 16:35s/l3720.201.55081.55081.5606-70.007306.54
7452002.10.18 08:05buy3730.401.55111.54611.5559
7462002.10.18 08:35s/l3730.401.54611.54611.5559-140.007166.54
7472002.10.23 08:09buy3740.801.54601.54101.5508
7482002.10.23 10:21t/p3740.801.55081.54101.5508268.807435.34
7492002.10.29 14:06buy3750.201.55721.55221.5620
7502002.10.31 15:13t/p3750.201.56201.55221.562065.137500.47
7512002.11.19 16:41buy3760.401.59011.58511.5949
7522002.11.19 18:22s/l3760.401.58511.58511.5949-140.007360.47
7532002.11.19 19:10buy3770.401.58161.57661.5864
7542002.11.20 10:58s/l3770.401.57661.57661.5864-141.047219.43
7552002.11.20 16:23buy3780.801.57591.57091.5807
7562002.11.20 22:15s/l3780.801.57091.57091.5807-280.006939.43
7572002.11.27 01:55buy3791.601.55351.54851.5583
7582002.11.27 13:28s/l3791.601.54851.54851.5583-560.006379.43
7592002.11.29 08:38buy3803.201.55051.54551.5553
7602002.11.29 15:53t/p3803.201.55531.54551.55531075.207454.63
7612002.12.04 01:53buy3810.201.57031.56531.5751
7622002.12.04 09:16t/p3810.201.57511.56531.575167.207521.83
7632002.12.06 09:39buy3820.401.57291.56791.5777
7642002.12.06 13:55s/l3820.401.56791.56791.5777-140.007381.83
7652002.12.10 09:55buy3830.401.58211.57711.5869
7662002.12.10 13:28s/l3830.401.57711.57711.5869-140.007241.83
7672002.12.10 15:40buy3840.801.57191.56691.5767
7682002.12.11 16:54t/p3840.801.57671.56691.5767266.737508.56
7692002.12.12 14:56buy3850.401.57531.57031.5801
7702002.12.12 17:44t/p3850.401.58011.57031.5801134.407642.96
7712002.12.13 17:49buy3860.401.58921.58421.5940
7722002.12.16 19:24t/p3860.401.59401.58421.5940133.367776.32
7732002.12.17 18:11buy3870.401.59681.59181.6016
7742002.12.18 14:32t/p3870.401.60161.59181.6016133.367909.69
7752002.12.27 14:23buy3880.401.60151.59651.6063
7762002.12.31 09:30t/p3880.401.60631.59651.6063132.338042.02
7772003.01.03 02:12buy3890.401.59561.59061.6004
7782003.01.03 10:09s/l3890.401.59061.59061.6004-140.007902.02
7792003.01.03 16:37buy3900.801.60211.59711.6069
7802003.01.03 18:17t/p3900.801.60691.59711.6069268.808170.82
7812003.01.08 16:26buy3910.401.59871.59371.6035
7822003.01.08 17:48t/p3910.401.60351.59371.6035134.408305.22
7832003.01.09 09:43buy3920.401.61141.60641.6162
7842003.01.09 15:28s/l3920.401.60641.60641.6162-140.008165.22
7852003.01.09 18:04buy3930.801.60341.59841.6082
7862003.01.09 19:37t/p3930.801.60821.59841.6082268.808434.02
7872003.01.15 21:21buy3940.401.60431.59931.6091
7882003.01.16 18:06t/p3940.401.60911.59931.6091131.298565.31
7892003.01.16 20:36buy3950.401.61141.60641.6162
7902003.01.17 10:24t/p3950.401.61621.60641.6162133.368698.67
7912003.01.17 22:06buy3960.401.61361.60861.6184
7922003.01.20 02:00s/l3960.401.60861.60861.6184-141.048557.64
7932003.01.21 03:29buy3970.801.60651.60151.6113
7942003.01.21 17:30t/p3970.801.61131.60151.6113268.808826.44
7952003.01.22 11:14buy3980.401.61101.60601.6158
7962003.01.22 17:40t/p3980.401.61581.60601.6158134.408960.84
7972003.01.30 08:41buy3990.401.64621.64121.6510
7982003.01.30 09:44s/l3990.401.64121.64121.6510-140.008820.84
7992003.01.31 00:46buy4000.801.65401.64901.6588
8002003.01.31 13:13s/l4000.801.64901.64901.6588-280.008540.84
8012003.02.05 20:20buy4011.601.64351.63851.6483
8022003.02.06 13:48s/l4011.601.63851.63851.6483-572.437968.40
8032003.02.11 15:45buy4023.201.61531.61031.6201
8042003.02.11 17:43t/p4023.201.62011.61031.62011075.209043.60
8052003.02.12 12:45buy4030.401.61821.61321.6230
8062003.02.12 15:35s/l4030.401.61321.61321.6230-140.008903.60
8072003.02.13 17:11buy4040.801.62121.61621.6260
8082003.02.14 10:19s/l4040.801.61621.61621.6260-282.078621.53
8092003.02.14 23:01buy4051.601.61471.60971.6195
8102003.02.17 01:16s/l4051.601.60971.60971.6195-564.148057.39
8112003.02.18 13:01buy4063.201.59651.59151.6013
8122003.02.18 16:03s/l4063.201.59151.59151.6013-1120.006937.39