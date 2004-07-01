Strategy Tester Report
Breakout_1.1_DayTrade_EURM1
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2004.07.01 00:00 - 2006.12.29 00:00 (2004.07.01 - 2006.12.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|LotsIfNoMM=1; UseMM=false;
MMRiskFactor=0.05; MMBalanceExcludeAmt=0; MMBalanceShareDivisor=1; TradeOpenTime=9; LookBackHrs=1; PipsAddedToRange=15; StopLossMax=30; BreakEvenPlus5At=30; TakeProfit=999; blTakeProfitOverrideMatchSL=0; blCloseAtEOD=1; EOD=17; blOneTradeOnly=0; ClosedBarLowTrailAfterBE=0; Multiplier15mATR3TrailAfterBE=0; MultiplierH1ATR4TrailAfterBE=0; RangeMax=0; blIfRangeMaxStillOpenFarTrade=1; OrderHoursExpiry=0; blCancelPendingAtStartTime=1; AdjustDSTwhenBacktesting?=false;
Skip1stFriOfMonthIfBacktesting?=false;
MagicNum=253661; TradeComment="BO_DayTrade";
|Bars in test
|62767
|Ticks modelled
|3247937
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10579.95
|Gross profit
|96700.05
|Gross loss
|-86120.10
|Profit factor
|1.12
|Expected payoff
|14.94
|Absolute drawdown
|370.00
|Maximal drawdown
|3970.02 (17.27%)
|Relative drawdown
|21.10% (3059.99)
|Total trades
|708
|Short positions (won %)
|378 (49.74%)
|Long positions (won %)
|330 (46.97%)
|Profit trades (% of total)
|343 (48.45%)
|Loss trades (% of total)
|365 (51.55%)
|Largest
|profit trade
|1510.00
|loss trade
|-300.01
|Average
|profit trade
|281.92
|loss trade
|-235.95
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (2270.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-1850.01)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2270.00 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-1850.01 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 09:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.2194
|1.2164
|1.3193
|2
|2004.07.01 09:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.1142
|3
|2004.07.01 09:03
|sell
|2
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.1142
|4
|2004.07.01 11:58
|s/l
|2
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.1142
|-300.00
|9700.00
|5
|2004.07.01 17:00
|delete
|1
|1.00
|1.2194
|1.2164
|1.3193
|6
|2004.07.02 09:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.2194
|1.2164
|1.3193
|7
|2004.07.02 09:00
|sell stop
|4
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.1142
|8
|2004.07.02 14:30
|buy
|3
|1.00
|1.2194
|1.2164
|1.3193
|9
|2004.07.02 14:45
|modify
|3
|1.00
|1.2194
|1.2199
|1.3193
|10
|2004.07.02 17:00
|close
|3
|1.00
|1.2298
|1.2199
|1.3193
|1040.00
|10740.00
|11
|2004.07.02 17:00
|delete
|4
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.1142
|12
|2004.07.05 09:00
|buy stop
|5
|1.00
|1.2342
|1.2312
|1.3341
|13
|2004.07.05 09:00
|sell stop
|6
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.1297
|14
|2004.07.05 10:31
|sell
|6
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.1297
|15
|2004.07.05 17:00
|delete
|5
|1.00
|1.2342
|1.2312
|1.3341
|16
|2004.07.05 17:00
|close
|6
|1.00
|1.2272
|1.2326
|1.1297
|240.00
|10980.00
|17
|2004.07.06 09:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.2334
|1.2304
|1.3333
|18
|2004.07.06 09:00
|sell stop
|8
|1.00
|1.2281
|1.2311
|1.1282
|19
|2004.07.06 10:49
|sell
|8
|1.00
|1.2281
|1.2311
|1.1282
|20
|2004.07.06 13:52
|s/l
|8
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.1282
|-300.00
|10680.00
|21
|2004.07.06 17:00
|delete
|7
|1.00
|1.2334
|1.2304
|1.3333
|22
|2004.07.07 09:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.2386
|1.2356
|1.3385
|23
|2004.07.07 09:00
|sell stop
|10
|1.00
|1.2306
|1.2336
|1.1307
|24
|2004.07.07 17:00
|delete
|9
|1.00
|1.2386
|1.2356
|1.3385
|25
|2004.07.07 17:00
|delete
|10
|1.00
|1.2306
|1.2336
|1.1307
|26
|2004.07.08 09:00
|buy stop
|11
|1.00
|1.2397
|1.2367
|1.3396
|27
|2004.07.08 09:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.2334
|1.2364
|1.1335
|28
|2004.07.08 16:08
|buy
|11
|1.00
|1.2397
|1.2367
|1.3396
|29
|2004.07.08 17:00
|close
|11
|1.00
|1.2399
|1.2367
|1.3396
|20.00
|10700.00
|30
|2004.07.08 17:00
|delete
|12
|1.00
|1.2334
|1.2364
|1.1335
|31
|2004.07.09 09:00
|buy stop
|13
|1.00
|1.2438
|1.2408
|1.3437
|32
|2004.07.09 09:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.2383
|1.2413
|1.1384
|33
|2004.07.09 09:53
|sell
|14
|1.00
|1.2383
|1.2413
|1.1384
|34
|2004.07.09 17:00
|delete
|13
|1.00
|1.2438
|1.2408
|1.3437
|35
|2004.07.09 17:01
|close
|14
|1.00
|1.2389
|1.2413
|1.1384
|-60.00
|10640.00
|36
|2004.07.12 09:00
|buy stop
|15
|1.00
|1.2431
|1.2401
|1.3430
|37
|2004.07.12 09:00
|sell stop
|16
|1.00
|1.2376
|1.2406
|1.1377
|38
|2004.07.12 10:04
|buy
|15
|1.00
|1.2431
|1.2401
|1.3430
|39
|2004.07.12 13:22
|s/l
|15
|1.00
|1.2401
|1.2401
|1.3430
|-300.00
|10340.00
|40
|2004.07.12 17:00
|delete
|16
|1.00
|1.2376
|1.2406
|1.1377
|41
|2004.07.13 09:00
|buy stop
|17
|1.00
|1.2384
|1.2354
|1.3383
|42
|2004.07.13 09:00
|sell stop
|18
|1.00
|1.2330
|1.2360
|1.1331
|43
|2004.07.13 10:39
|buy
|17
|1.00
|1.2384
|1.2354
|1.3383
|44
|2004.07.13 14:31
|s/l
|17
|1.00
|1.2354
|1.2354
|1.3383
|-299.99
|10040.01
|45
|2004.07.13 14:40
|sell
|18
|1.00
|1.2330
|1.2360
|1.1331
|46
|2004.07.13 17:00
|close
|18
|1.00
|1.2324
|1.2360
|1.1331
|60.01
|10100.02
|47
|2004.07.14 09:00
|buy stop
|19
|1.00
|1.2366
|1.2336
|1.3365
|48
|2004.07.14 09:00
|sell stop
|20
|1.00
|1.2306
|1.2336
|1.1307
|49
|2004.07.14 09:32
|buy
|19
|1.00
|1.2366
|1.2336
|1.3365
|50
|2004.07.14 14:45
|modify
|19
|1.00
|1.2366
|1.2371
|1.3365
|51
|2004.07.14 17:00
|close
|19
|1.00
|1.2389
|1.2371
|1.3365
|229.99
|10330.01
|52
|2004.07.14 17:00
|delete
|20
|1.00
|1.2306
|1.2336
|1.1307
|53
|2004.07.15 09:00
|buy stop
|21
|1.00
|1.2385
|1.2355
|1.3384
|54
|2004.07.15 09:00
|sell stop
|22
|1.00
|1.2329
|1.2359
|1.1330
|55
|2004.07.15 09:58
|sell
|22
|1.00
|1.2329
|1.2359
|1.1330
|56
|2004.07.15 11:55
|s/l
|22
|1.00
|1.2359
|1.2359
|1.1330
|-300.00
|10030.01
|57
|2004.07.15 14:29
|buy
|21
|1.00
|1.2385
|1.2355
|1.3384
|58
|2004.07.15 14:52
|s/l
|21
|1.00
|1.2355
|1.2355
|1.3384
|-299.99
|9730.02
|59
|2004.07.16 09:00
|buy stop
|23
|1.00
|1.2388
|1.2358
|1.3387
|60
|2004.07.16 09:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.2334
|1.2364
|1.1335
|61
|2004.07.16 14:47
|buy
|23
|1.00
|1.2388
|1.2358
|1.3387
|62
|2004.07.16 15:30
|modify
|23
|1.00
|1.2388
|1.2393
|1.3387
|63
|2004.07.16 17:00
|close
|23
|1.00
|1.2443
|1.2393
|1.3387
|549.99
|10280.01
|64
|2004.07.16 17:00
|delete
|24
|1.00
|1.2334
|1.2364
|1.1335
|65
|2004.07.19 09:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.2477
|1.2447
|1.3476
|66
|2004.07.19 09:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.2420
|1.2450
|1.1421
|67
|2004.07.19 11:03
|sell
|26
|1.00
|1.2420
|1.2450
|1.1421
|68
|2004.07.19 17:00
|delete
|25
|1.00
|1.2477
|1.2447
|1.3476
|69
|2004.07.19 17:00
|close
|26
|1.00
|1.2419
|1.2450
|1.1421
|9.99
|10290.00
|70
|2004.07.20 09:00
|buy stop
|27
|1.00
|1.2470
|1.2440
|1.3469
|71
|2004.07.20 09:00
|sell stop
|28
|1.00
|1.2421
|1.2451
|1.1422
|72
|2004.07.20 11:36
|sell
|28
|1.00
|1.2421
|1.2451
|1.1422
|73
|2004.07.20 13:15
|modify
|28
|1.00
|1.2421
|1.2416
|1.1422
|74
|2004.07.20 17:00
|delete
|27
|1.00
|1.2470
|1.2440
|1.3469
|75
|2004.07.20 17:00
|close
|28
|1.00
|1.2376
|1.2416
|1.1422
|449.99
|10739.99
|76
|2004.07.21 09:00
|buy stop
|29
|1.00
|1.2343
|1.2313
|1.3342
|77
|2004.07.21 09:00
|sell stop
|30
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.1297
|78
|2004.07.21 09:58
|buy
|29
|1.00
|1.2343
|1.2313
|1.3342
|79
|2004.07.21 11:51
|s/l
|29
|1.00
|1.2313
|1.2313
|1.3342
|-299.99
|10440.00
|80
|2004.07.21 12:02
|sell
|30
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.1297
|81
|2004.07.21 15:00
|modify
|30
|1.00
|1.2296
|1.2291
|1.1297
|82
|2004.07.21 15:16
|s/l
|30
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.1297
|50.00
|10490.00
|83
|2004.07.22 09:00
|buy stop
|31
|1.00
|1.2279
|1.2249
|1.3278
|84
|2004.07.22 09:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.1232
|85
|2004.07.22 10:46
|sell
|32
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.1232
|86
|2004.07.22 11:08
|s/l
|32
|1.00
|1.2261
|1.2261
|1.1232
|-300.00
|10190.00
|87
|2004.07.22 15:10
|buy
|31
|1.00
|1.2279
|1.2249
|1.3278
|88
|2004.07.22 17:00
|close
|31
|1.00
|1.2270
|1.2249
|1.3278
|-90.00
|10100.00
|89
|2004.07.23 09:00
|buy stop
|33
|1.00
|1.2259
|1.2229
|1.3258
|90
|2004.07.23 09:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.2203
|1.2233
|1.1204
|91
|2004.07.23 11:34
|sell
|34
|1.00
|1.2203
|1.2233
|1.1204
|92
|2004.07.23 13:00
|modify
|34
|1.00
|1.2203
|1.2198
|1.1204
|93
|2004.07.23 17:00
|delete
|33
|1.00
|1.2259
|1.2229
|1.3258
|94
|2004.07.23 17:00
|close
|34
|1.00
|1.2120
|1.2198
|1.1204
|829.99
|10929.99
|95
|2004.07.26 09:00
|buy stop
|35
|1.00
|1.2157
|1.2127
|1.3156
|96
|2004.07.26 09:00
|sell stop
|36
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.1094
|97
|2004.07.26 09:27
|buy
|35
|1.00
|1.2157
|1.2127
|1.3156
|98
|2004.07.26 17:00
|close
|35
|1.00
|1.2150
|1.2127
|1.3156
|-70.00
|10859.99
|99
|2004.07.26 17:01
|delete
|36
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.1094
|100
|2004.07.27 09:00
|buy stop
|37
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.3159
|101
|2004.07.27 09:00
|sell stop
|38
|1.00
|1.2105
|1.2135
|1.1106
|102
|2004.07.27 10:10
|buy
|37
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.3159
|103
|2004.07.27 16:00
|s/l
|37
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.3159
|-300.00
|10559.99
|104
|2004.07.27 16:02
|sell
|38
|1.00
|1.2105
|1.2135
|1.1106
|105
|2004.07.27 16:30
|modify
|38
|1.00
|1.2105
|1.2100
|1.1106
|106
|2004.07.27 17:00
|close
|38
|1.00
|1.2066
|1.2100
|1.1106
|390.00
|10949.99
|107
|2004.07.28 09:00
|buy stop
|39
|1.00
|1.2093
|1.2063
|1.3092
|108
|2004.07.28 09:00
|sell stop
|40
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.1039
|109
|2004.07.28 10:48
|sell
|40
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.1039
|110
|2004.07.28 14:38
|s/l
|40
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.1039
|-300.00
|10649.99
|111
|2004.07.28 17:00
|delete
|39
|1.00
|1.2093
|1.2063
|1.3092
|112
|2004.07.29 09:00
|buy stop
|41
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.3100
|113
|2004.07.29 09:00
|sell stop
|42
|1.00
|1.2042
|1.2072
|1.1043
|114
|2004.07.29 10:29
|sell
|42
|1.00
|1.2042
|1.2072
|1.1043
|115
|2004.07.29 12:00
|modify
|42
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.1043
|116
|2004.07.29 12:23
|s/l
|42
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1043
|50.00
|10699.99
|117
|2004.07.29 17:00
|delete
|41
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.3100
|118
|2004.07.30 09:00
|buy stop
|43
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.3064
|119
|2004.07.30 09:00
|sell stop
|44
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.1018
|120
|2004.07.30 10:25
|buy
|43
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.3064
|121
|2004.07.30 14:09
|s/l
|43
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.3064
|-300.00
|10399.99
|122
|2004.07.30 17:00
|delete
|44
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.1018
|123
|2004.08.02 09:00
|buy stop
|45
|1.00
|1.2085
|1.2055
|1.3084
|124
|2004.08.02 09:00
|sell stop
|46
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.1033
|125
|2004.08.02 10:47
|buy
|45
|1.00
|1.2085
|1.2055
|1.3084
|126
|2004.08.02 14:13
|s/l
|45
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.3084
|-299.99
|10100.00
|127
|2004.08.02 16:04
|sell
|46
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.1033
|128
|2004.08.02 17:00
|close
|46
|1.00
|1.2035
|1.2062
|1.1033
|-30.00
|10070.00
|129
|2004.08.03 09:00
|buy stop
|47
|1.00
|1.2035
|1.2005
|1.3034
|130
|2004.08.03 09:00
|sell stop
|48
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.0977
|131
|2004.08.03 14:30
|buy
|47
|1.00
|1.2035
|1.2005
|1.3034
|132
|2004.08.03 16:00
|modify
|47
|1.00
|1.2035
|1.2040
|1.3034
|133
|2004.08.03 17:00
|close
|47
|1.00
|1.2058
|1.2040
|1.3034
|230.01
|10300.01
|134
|2004.08.03 17:00
|delete
|48
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.0977
|135
|2004.08.04 09:00
|buy stop
|49
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.3049
|136
|2004.08.04 09:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.1999
|1.2029
|1.1000
|137
|2004.08.04 13:23
|sell
|50
|1.00
|1.1999
|1.2029
|1.1000
|138
|2004.08.04 16:32
|s/l
|50
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1000
|-300.00
|10000.01
|139
|2004.08.04 16:46
|buy
|49
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.3049
|140
|2004.08.04 17:00
|close
|49
|1.00
|1.2054
|1.2020
|1.3049
|40.00
|10040.01
|141
|2004.08.05 09:00
|buy stop
|51
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.3085
|142
|2004.08.05 09:00
|sell stop
|52
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1036
|143
|2004.08.05 13:35
|sell
|52
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1036
|144
|2004.08.05 17:00
|delete
|51
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.3085
|145
|2004.08.05 17:00
|close
|52
|1.00
|1.2046
|1.2065
|1.1036
|-110.01
|9930.00
|146
|2004.08.06 09:00
|buy stop
|53
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.3104
|147
|2004.08.06 09:00
|sell stop
|54
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.1054
|148
|2004.08.06 10:30
|sell
|54
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.1054
|149
|2004.08.06 14:44
|s/l
|54
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.1054
|-300.00
|9630.00
|150
|2004.08.06 14:44
|buy
|53
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.3104
|151
|2004.08.06 15:00
|modify
|53
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.3104
|152
|2004.08.06 17:00
|close
|53
|1.00
|1.2256
|1.2110
|1.3104
|1510.00
|11140.00
|153
|2004.08.09 09:00
|buy stop
|55
|1.00
|1.2303
|1.2273
|1.3302
|154
|2004.08.09 09:00
|sell stop
|56
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.1252
|155
|2004.08.09 13:01
|sell
|56
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.1252
|156
|2004.08.09 17:00
|delete
|55
|1.00
|1.2303
|1.2273
|1.3302
|157
|2004.08.09 17:00
|close
|56
|1.00
|1.2257
|1.2281
|1.1252
|-60.00
|11080.00
|158
|2004.08.10 09:00
|buy stop
|57
|1.00
|1.2296
|1.2266
|1.3295
|159
|2004.08.10 09:00
|sell stop
|58
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.1252
|160
|2004.08.10 15:54
|buy
|57
|1.00
|1.2296
|1.2266
|1.3295
|161
|2004.08.10 17:00
|close
|57
|1.00
|1.2313
|1.2266
|1.3295
|169.99
|11249.99
|162
|2004.08.10 17:00
|delete
|58
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.1252
|163
|2004.08.11 09:00
|buy stop
|59
|1.00
|1.2260
|1.2230
|1.3259
|164
|2004.08.11 09:00
|sell stop
|60
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.1217
|165
|2004.08.11 10:43
|sell
|60
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.1217
|166
|2004.08.11 17:00
|delete
|59
|1.00
|1.2260
|1.2230
|1.3259
|167
|2004.08.11 17:00
|close
|60
|1.00
|1.2207
|1.2246
|1.1217
|90.00
|11339.99
|168
|2004.08.12 09:00
|buy stop
|61
|1.00
|1.2259
|1.2229
|1.3258
|169
|2004.08.12 09:00
|sell stop
|62
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.1216
|170
|2004.08.12 10:23
|buy
|61
|1.00
|1.2259
|1.2229
|1.3258
|171
|2004.08.12 15:49
|s/l
|61
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.3258
|-300.00
|11039.99
|172
|2004.08.12 17:00
|delete
|62
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.1216
|173
|2004.08.13 09:00
|buy stop
|63
|1.00
|1.2247
|1.2217
|1.3246
|174
|2004.08.13 09:00
|sell stop
|64
|1.00
|1.2160
|1.2190
|1.1161
|175
|2004.08.13 14:30
|buy
|63
|1.00
|1.2247
|1.2217
|1.3246
|176
|2004.08.13 14:45
|modify
|63
|1.00
|1.2247
|1.2252
|1.3246
|177
|2004.08.13 17:00
|close
|63
|1.00
|1.2352
|1.2252
|1.3246
|1049.99
|12089.98
|178
|2004.08.13 17:00
|delete
|64
|1.00
|1.2160
|1.2190
|1.1161
|179
|2004.08.16 09:00
|buy stop
|65
|1.00
|1.2383
|1.2353
|1.3382
|180
|2004.08.16 09:00
|sell stop
|66
|1.00
|1.2333
|1.2363
|1.1334
|181
|2004.08.16 13:49
|sell
|66
|1.00
|1.2333
|1.2363
|1.1334
|182
|2004.08.16 14:30
|s/l
|66
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.1334
|-300.00
|11789.98
|183
|2004.08.16 17:00
|delete
|65
|1.00
|1.2383
|1.2353
|1.3382
|184
|2004.08.17 09:00
|buy stop
|67
|1.00
|1.2384
|1.2354
|1.3383
|185
|2004.08.17 09:00
|sell stop
|68
|1.00
|1.2335
|1.2365
|1.1336
|186
|2004.08.17 12:20
|sell
|68
|1.00
|1.2335
|1.2365
|1.1336
|187
|2004.08.17 14:30
|s/l
|68
|1.00
|1.2365
|1.2365
|1.1336
|-300.00
|11489.98
|188
|2004.08.17 14:31
|buy
|67
|1.00
|1.2384
|1.2354
|1.3383
|189
|2004.08.17 14:38
|s/l
|67
|1.00
|1.2354
|1.2354
|1.3383
|-299.99
|11189.99
|190
|2004.08.18 09:00
|buy stop
|69
|1.00
|1.2380
|1.2350
|1.3379
|191
|2004.08.18 09:00
|sell stop
|70
|1.00
|1.2321
|1.2351
|1.1322
|192
|2004.08.18 09:39
|sell
|70
|1.00
|1.2321
|1.2351
|1.1322
|193
|2004.08.18 16:15
|modify
|70
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.1322
|194
|2004.08.18 17:00
|delete
|69
|1.00
|1.2380
|1.2350
|1.3379
|195
|2004.08.18 17:00
|close
|70
|1.00
|1.2293
|1.2316
|1.1322
|280.00
|11469.99
|196
|2004.08.19 09:00
|buy stop
|71
|1.00
|1.2363
|1.2333
|1.3362
|197
|2004.08.19 09:00
|sell stop
|72
|1.00
|1.2319
|1.2349
|1.1320
|198
|2004.08.19 11:28
|buy
|71
|1.00
|1.2363
|1.2333
|1.3362
|199
|2004.08.19 17:00
|close
|71
|1.00
|1.2357
|1.2333
|1.3362
|-60.01
|11409.98
|200
|2004.08.19 17:00
|delete
|72
|1.00
|1.2319
|1.2349
|1.1320
|201
|2004.08.20 09:00
|buy stop
|73
|1.00
|1.2395
|1.2365
|1.3394
|202
|2004.08.20 09:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.2345
|1.2375
|1.1346
|203
|2004.08.20 11:44
|sell
|74
|1.00
|1.2345
|1.2375
|1.1346
|204
|2004.08.20 13:30
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2340
|1.1346
|205
|2004.08.20 17:00
|delete
|73
|1.00
|1.2395
|1.2365
|1.3394
|206
|2004.08.20 17:01
|close
|74
|1.00
|1.2327
|1.2340
|1.1346
|180.00
|11589.98
|207
|2004.08.23 09:00
|buy stop
|75
|1.00
|1.2322
|1.2292
|1.3321
|208
|2004.08.23 09:00
|sell stop
|76
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.1273
|209
|2004.08.23 10:54
|sell
|76
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.1273
|210
|2004.08.23 14:30
|modify
|76
|1.00
|1.2272
|1.2267
|1.1273
|211
|2004.08.23 17:00
|delete
|75
|1.00
|1.2322
|1.2292
|1.3321
|212
|2004.08.23 17:00
|close
|76
|1.00
|1.2208
|1.2267
|1.1273
|640.00
|12229.98
|213
|2004.08.24 09:00
|buy stop
|77
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.3171
|214
|2004.08.24 09:00
|sell stop
|78
|1.00
|1.2119
|1.2149
|1.1120
|215
|2004.08.24 14:27
|sell
|78
|1.00
|1.2119
|1.2149
|1.1120
|216
|2004.08.24 17:00
|delete
|77
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.3171
|217
|2004.08.24 17:00
|close
|78
|1.00
|1.2119
|1.2149
|1.1120
|0.00
|12229.98
|218
|2004.08.25 09:00
|buy stop
|79
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.3102
|219
|2004.08.25 09:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.2057
|1.2087
|1.1058
|220
|2004.08.25 10:00
|buy
|79
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.3102
|221
|2004.08.25 13:50
|s/l
|79
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.3102
|-300.00
|11929.98
|222
|2004.08.25 17:00
|delete
|80
|1.00
|1.2057
|1.2087
|1.1058
|223
|2004.08.26 09:00
|buy stop
|81
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.3102
|224
|2004.08.26 09:00
|sell stop
|82
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1027
|225
|2004.08.26 13:47
|buy
|81
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.3102
|226
|2004.08.26 15:50
|s/l
|81
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.3102
|-300.00
|11629.98
|227
|2004.08.26 17:00
|delete
|82
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1027
|228
|2004.08.27 09:00
|buy stop
|83
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.3150
|229
|2004.08.27 09:00
|sell stop
|84
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.1094
|230
|2004.08.27 10:02
|sell
|84
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.1094
|231
|2004.08.27 16:00
|modify
|84
|1.00
|1.2093
|1.2088
|1.1094
|232
|2004.08.27 17:00
|delete
|83
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.3150
|233
|2004.08.27 17:00
|close
|84
|1.00
|1.2036
|1.2088
|1.1094
|570.00
|12199.98
|234
|2004.08.30 09:00
|buy stop
|85
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.3033
|235
|2004.08.30 09:00
|sell stop
|86
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.0980
|236
|2004.08.30 10:56
|buy
|85
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.3033
|237
|2004.08.30 17:00
|close
|85
|1.00
|1.2040
|1.2004
|1.3033
|60.00
|12259.98
|238
|2004.08.30 17:01
|delete
|86
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.0980
|239
|2004.08.31 09:00
|buy stop
|87
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.3104
|240
|2004.08.31 09:00
|sell stop
|88
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.1055
|241
|2004.08.31 12:06
|buy
|87
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.3104
|242
|2004.08.31 16:15
|modify
|87
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.3104
|243
|2004.08.31 17:00
|close
|87
|1.00
|1.2150
|1.2110
|1.3104
|449.99
|12709.97
|244
|2004.08.31 17:00
|delete
|88
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.1055
|245
|2004.09.01 09:00
|buy stop
|89
|1.00
|1.2199
|1.2169
|1.3198
|246
|2004.09.01 09:00
|sell stop
|90
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.1149
|247
|2004.09.01 16:00
|buy
|89
|1.00
|1.2199
|1.2169
|1.3198
|248
|2004.09.01 16:03
|s/l
|89
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.3198
|-299.99
|12409.98
|249
|2004.09.01 16:17
|sell
|90
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.1149
|250
|2004.09.01 16:49
|s/l
|90
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.1149
|-300.00
|12109.98
|251
|2004.09.02 09:00
|buy stop
|91
|1.00
|1.2199
|1.2169
|1.3198
|252
|2004.09.02 09:00
|sell stop
|92
|1.00
|1.2157
|1.2187
|1.1158
|253
|2004.09.02 09:54
|buy
|91
|1.00
|1.2199
|1.2169
|1.3198
|254
|2004.09.02 11:54
|s/l
|91
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.3198
|-299.99
|11809.99
|255
|2004.09.02 16:02
|sell
|92
|1.00
|1.2157
|1.2187
|1.1158
|256
|2004.09.02 17:00
|close
|92
|1.00
|1.2155
|1.2187
|1.1158
|20.00
|11829.99
|257
|2004.09.03 09:00
|buy stop
|93
|1.00
|1.2187
|1.2157
|1.3186
|258
|2004.09.03 09:00
|sell stop
|94
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.1143
|259
|2004.09.03 14:28
|buy
|93
|1.00
|1.2187
|1.2157
|1.3186
|260
|2004.09.03 14:30
|s/l
|93
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.3186
|-300.00
|11529.99
|261
|2004.09.03 14:30
|sell
|94
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.1143
|262
|2004.09.03 14:30
|s/l
|94
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.1143
|-300.00
|11229.99
|263
|2004.09.06 09:00
|buy stop
|95
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.3080
|264
|2004.09.06 09:00
|sell stop
|96
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.1034
|265
|2004.09.06 17:00
|delete
|95
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.3080
|266
|2004.09.06 17:00
|delete
|96
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.1034
|267
|2004.09.07 09:00
|buy stop
|97
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.3105
|268
|2004.09.07 09:00
|sell stop
|98
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.1055
|269
|2004.09.07 11:15
|buy
|97
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.3105
|270
|2004.09.07 13:55
|s/l
|97
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.3105
|-299.99
|10930.00
|271
|2004.09.07 17:00
|delete
|98
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.1055
|272
|2004.09.08 09:00
|buy stop
|99
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.3102
|273
|2004.09.08 09:00
|sell stop
|100
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.1050
|274
|2004.09.08 12:30
|sell
|100
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.1050
|275
|2004.09.08 16:41
|s/l
|100
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.1050
|-300.00
|10630.00
|276
|2004.09.08 16:45
|buy
|99
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.3102
|277
|2004.09.08 17:00
|close
|99
|1.00
|1.2126
|1.2073
|1.3102
|230.00
|10860.00
|278
|2004.09.09 09:00
|buy stop
|101
|1.00
|1.2205
|1.2175
|1.3204
|279
|2004.09.09 09:00
|sell stop
|102
|1.00
|1.2157
|1.2187
|1.1158
|280
|2004.09.09 09:33
|buy
|101
|1.00
|1.2205
|1.2175
|1.3204
|281
|2004.09.09 11:15
|s/l
|101
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.3204
|-299.99
|10560.01
|282
|2004.09.09 17:00
|delete
|102
|1.00
|1.2157
|1.2187
|1.1158
|283
|2004.09.10 09:00
|buy stop
|103
|1.00
|1.2254
|1.2224
|1.3253
|284
|2004.09.10 09:00
|sell stop
|104
|1.00
|1.2205
|1.2235
|1.1206
|285
|2004.09.10 12:12
|sell
|104
|1.00
|1.2205
|1.2235
|1.1206
|286
|2004.09.10 14:23
|s/l
|104
|1.00
|1.2235
|1.2235
|1.1206
|-300.00
|10260.01
|287
|2004.09.10 14:45
|buy
|103
|1.00
|1.2254
|1.2224
|1.3253
|288
|2004.09.10 15:00
|modify
|103
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.3253
|289
|2004.09.10 17:00
|close
|103
|1.00
|1.2296
|1.2259
|1.3253
|420.00
|10680.01
|290
|2004.09.13 09:00
|buy stop
|105
|1.00
|1.2294
|1.2264
|1.3293
|291
|2004.09.13 09:00
|sell stop
|106
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.1240
|292
|2004.09.13 13:07
|sell
|106
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.1240
|293
|2004.09.13 17:00
|delete
|105
|1.00
|1.2294
|1.2264
|1.3293
|294
|2004.09.13 17:00
|close
|106
|1.00
|1.2244
|1.2269
|1.1240
|-50.00
|10630.01
|295
|2004.09.14 09:00
|buy stop
|107
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.3297
|296
|2004.09.14 09:00
|sell stop
|108
|1.00
|1.2245
|1.2275
|1.1246
|297
|2004.09.14 11:00
|sell
|108
|1.00
|1.2245
|1.2275
|1.1246
|298
|2004.09.14 14:30
|s/l
|108
|1.00
|1.2275
|1.2275
|1.1246
|-300.00
|10330.01
|299
|2004.09.14 17:00
|delete
|107
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.3297
|300
|2004.09.15 09:00
|buy stop
|109
|1.00
|1.2263
|1.2233
|1.3262
|301
|2004.09.15 09:00
|sell stop
|110
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.1212
|302
|2004.09.15 14:30
|sell
|110
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.1212
|303
|2004.09.15 15:45
|modify
|110
|1.00
|1.2211
|1.2206
|1.1212
|304
|2004.09.15 17:00
|delete
|109
|1.00
|1.2263
|1.2233
|1.3262
|305
|2004.09.15 17:00
|close
|110
|1.00
|1.2147
|1.2206
|1.1212
|639.99
|10970.00
|306
|2004.09.16 09:00
|buy stop
|111
|1.00
|1.2174
|1.2144
|1.3173
|307
|2004.09.16 09:00
|sell stop
|112
|1.00
|1.2123
|1.2153
|1.1124
|308
|2004.09.16 15:43
|sell
|112
|1.00
|1.2123
|1.2153
|1.1124
|309
|2004.09.16 17:00
|delete
|111
|1.00
|1.2174
|1.2144
|1.3173
|310
|2004.09.16 17:00
|close
|112
|1.00
|1.2140
|1.2153
|1.1124
|-170.01
|10799.99
|311
|2004.09.17 09:00
|buy stop
|113
|1.00
|1.2216
|1.2186
|1.3215
|312
|2004.09.17 09:00
|sell stop
|114
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.1168
|313
|2004.09.17 13:19
|buy
|113
|1.00
|1.2216
|1.2186
|1.3215
|314
|2004.09.17 15:11
|s/l
|113
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.3215
|-300.00
|10499.99
|315
|2004.09.17 16:29
|sell
|114
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.1168
|316
|2004.09.17 17:00
|close
|114
|1.00
|1.2163
|1.2197
|1.1168
|40.00
|10539.99
|317
|2004.09.20 09:00
|buy stop
|115
|1.00
|1.2187
|1.2157
|1.3186
|318
|2004.09.20 09:00
|sell stop
|116
|1.00
|1.2136
|1.2166
|1.1137
|319
|2004.09.20 12:32
|sell
|116
|1.00
|1.2136
|1.2166
|1.1137
|320
|2004.09.20 17:00
|delete
|115
|1.00
|1.2187
|1.2157
|1.3186
|321
|2004.09.20 17:00
|close
|116
|1.00
|1.2147
|1.2166
|1.1137
|-110.00
|10429.99
|322
|2004.09.21 09:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.2201
|1.2171
|1.3200
|323
|2004.09.21 09:00
|sell stop
|118
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.1156
|324
|2004.09.21 10:11
|buy
|117
|1.00
|1.2201
|1.2171
|1.3200
|325
|2004.09.21 12:00
|modify
|117
|1.00
|1.2201
|1.2206
|1.3200
|326
|2004.09.21 17:00
|close
|117
|1.00
|1.2254
|1.2206
|1.3200
|530.00
|10959.99
|327
|2004.09.21 17:00
|delete
|118
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.1156
|328
|2004.09.22 09:00
|buy stop
|119
|1.00
|1.2343
|1.2313
|1.3342
|329
|2004.09.22 09:00
|sell stop
|120
|1.00
|1.2294
|1.2324
|1.1295
|330
|2004.09.22 09:54
|sell
|120
|1.00
|1.2294
|1.2324
|1.1295
|331
|2004.09.22 12:45
|modify
|120
|1.00
|1.2294
|1.2289
|1.1295
|332
|2004.09.22 17:00
|delete
|119
|1.00
|1.2343
|1.2313
|1.3342
|333
|2004.09.22 17:00
|close
|120
|1.00
|1.2240
|1.2289
|1.1295
|540.00
|11499.99
|334
|2004.09.23 09:00
|buy stop
|121
|1.00
|1.2294
|1.2264
|1.3293
|335
|2004.09.23 09:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.1240
|336
|2004.09.23 10:31
|buy
|121
|1.00
|1.2294
|1.2264
|1.3293
|337
|2004.09.23 12:15
|modify
|121
|1.00
|1.2294
|1.2299
|1.3293
|338
|2004.09.23 16:18
|s/l
|121
|1.00
|1.2299
|1.2299
|1.3293
|50.00
|11549.99
|339
|2004.09.23 17:00
|delete
|122
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.1240
|340
|2004.09.24 09:00
|buy stop
|123
|1.00
|1.2301
|1.2271
|1.3300
|341
|2004.09.24 09:00
|sell stop
|124
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.1252
|342
|2004.09.24 11:39
|buy
|123
|1.00
|1.2301
|1.2271
|1.3300
|343
|2004.09.24 14:45
|modify
|123
|1.00
|1.2301
|1.2306
|1.3300
|344
|2004.09.24 15:12
|s/l
|123
|1.00
|1.2306
|1.2306
|1.3300
|50.00
|11599.99
|345
|2004.09.24 17:00
|delete
|124
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.1252
|346
|2004.09.27 09:00
|buy stop
|125
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.3297
|347
|2004.09.27 09:00
|sell stop
|126
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.1240
|348
|2004.09.27 16:32
|buy
|125
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.3297
|349
|2004.09.27 17:00
|close
|125
|1.00
|1.2294
|1.2268
|1.3297
|-40.00
|11559.99
|350
|2004.09.27 17:00
|delete
|126
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.1240
|351
|2004.09.28 09:00
|buy stop
|127
|1.00
|1.2319
|1.2289
|1.3318
|352
|2004.09.28 09:00
|sell stop
|128
|1.00
|1.2264
|1.2294
|1.1265
|353
|2004.09.28 13:24
|buy
|127
|1.00
|1.2319
|1.2289
|1.3318
|354
|2004.09.28 17:00
|close
|127
|1.00
|1.2311
|1.2289
|1.3318
|-80.00
|11479.99
|355
|2004.09.28 17:00
|delete
|128
|1.00
|1.2264
|1.2294
|1.1265
|356
|2004.09.29 09:00
|buy stop
|129
|1.00
|1.2345
|1.2315
|1.3344
|357
|2004.09.29 09:00
|sell stop
|130
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.1296
|358
|2004.09.29 17:00
|delete
|129
|1.00
|1.2345
|1.2315
|1.3344
|359
|2004.09.29 17:00
|delete
|130
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.1296
|360
|2004.09.30 09:00
|buy stop
|131
|1.00
|1.2353
|1.2323
|1.3352
|361
|2004.09.30 09:00
|sell stop
|132
|1.00
|1.2310
|1.2340
|1.1311
|362
|2004.09.30 13:33
|buy
|131
|1.00
|1.2353
|1.2323
|1.3352
|363
|2004.09.30 14:00
|modify
|131
|1.00
|1.2353
|1.2358
|1.3352
|364
|2004.09.30 17:00
|close
|131
|1.00
|1.2416
|1.2358
|1.3352
|629.99
|12109.98
|365
|2004.09.30 17:00
|delete
|132
|1.00
|1.2310
|1.2340
|1.1311
|366
|2004.10.01 09:00
|buy stop
|133
|1.00
|1.2448
|1.2418
|1.3447
|367
|2004.10.01 09:00
|sell stop
|134
|1.00
|1.2397
|1.2427
|1.1398
|368
|2004.10.01 10:24
|sell
|134
|1.00
|1.2397
|1.2427
|1.1398
|369
|2004.10.01 17:00
|delete
|133
|1.00
|1.2448
|1.2418
|1.3447
|370
|2004.10.01 17:00
|close
|134
|1.00
|1.2399
|1.2427
|1.1398
|-20.01
|12089.97
|371
|2004.10.04 09:00
|buy stop
|135
|1.00
|1.2384
|1.2354
|1.3383
|372
|2004.10.04 09:00
|sell stop
|136
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.1339
|373
|2004.10.04 12:38
|sell
|136
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.1339
|374
|2004.10.04 13:15
|modify
|136
|1.00
|1.2338
|1.2333
|1.1339
|375
|2004.10.04 17:00
|delete
|135
|1.00
|1.2384
|1.2354
|1.3383
|376
|2004.10.04 17:00
|close
|136
|1.00
|1.2262
|1.2333
|1.1339
|759.99
|12849.96
|377
|2004.10.05 09:00
|buy stop
|137
|1.00
|1.2303
|1.2273
|1.3302
|378
|2004.10.05 09:00
|sell stop
|138
|1.00
|1.2254
|1.2284
|1.1255
|379
|2004.10.05 14:05
|buy
|137
|1.00
|1.2303
|1.2273
|1.3302
|380
|2004.10.05 17:00
|close
|137
|1.00
|1.2302
|1.2273
|1.3302
|-9.99
|12839.97
|381
|2004.10.05 17:00
|delete
|138
|1.00
|1.2254
|1.2284
|1.1255
|382
|2004.10.06 09:00
|buy stop
|139
|1.00
|1.2338
|1.2308
|1.3337
|383
|2004.10.06 09:00
|sell stop
|140
|1.00
|1.2283
|1.2313
|1.1284
|384
|2004.10.06 09:20
|sell
|140
|1.00
|1.2283
|1.2313
|1.1284
|385
|2004.10.06 15:15
|modify
|140
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.1284
|386
|2004.10.06 15:47
|s/l
|140
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.1284
|50.00
|12889.97
|387
|2004.10.06 17:00
|delete
|139
|1.00
|1.2338
|1.2308
|1.3337
|388
|2004.10.07 09:00
|buy stop
|141
|1.00
|1.2321
|1.2291
|1.3320
|389
|2004.10.07 09:00
|sell stop
|142
|1.00
|1.2274
|1.2304
|1.1275
|390
|2004.10.07 10:24
|sell
|142
|1.00
|1.2274
|1.2304
|1.1275
|391
|2004.10.07 14:13
|s/l
|142
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.1275
|-300.00
|12589.97
|392
|2004.10.07 17:00
|delete
|141
|1.00
|1.2321
|1.2291
|1.3320
|393
|2004.10.08 09:00
|buy stop
|143
|1.00
|1.2357
|1.2327
|1.3356
|394
|2004.10.08 09:00
|sell stop
|144
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.1297
|395
|2004.10.08 14:26
|sell
|144
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.1297
|396
|2004.10.08 14:30
|s/l
|144
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.1297
|-300.00
|12289.97
|397
|2004.10.08 14:30
|buy
|143
|1.00
|1.2357
|1.2327
|1.3356
|398
|2004.10.08 14:30
|s/l
|143
|1.00
|1.2327
|1.2327
|1.3356
|-299.99
|11989.98
|399
|2004.10.11 09:00
|buy stop
|145
|1.00
|1.2431
|1.2401
|1.3430
|400
|2004.10.11 09:00
|sell stop
|146
|1.00
|1.2380
|1.2410
|1.1381
|401
|2004.10.11 16:58
|sell
|146
|1.00
|1.2380
|1.2410
|1.1381
|402
|2004.10.11 17:00
|delete
|145
|1.00
|1.2431
|1.2401
|1.3430
|403
|2004.10.11 17:00
|close
|146
|1.00
|1.2384
|1.2410
|1.1381
|-40.01
|11949.97
|404
|2004.10.12 09:00
|buy stop
|147
|1.00
|1.2378
|1.2348
|1.3377
|405
|2004.10.12 09:00
|sell stop
|148
|1.00
|1.2308
|1.2338
|1.1309
|406
|2004.10.12 11:08
|sell
|148
|1.00
|1.2308
|1.2338
|1.1309
|407
|2004.10.12 17:00
|delete
|147
|1.00
|1.2378
|1.2348
|1.3377
|408
|2004.10.12 17:00
|close
|148
|1.00
|1.2306
|1.2338
|1.1309
|20.00
|11969.97
|409
|2004.10.13 09:00
|buy stop
|149
|1.00
|1.2345
|1.2315
|1.3344
|410
|2004.10.13 09:00
|sell stop
|150
|1.00
|1.2291
|1.2321
|1.1292
|411
|2004.10.13 12:44
|sell
|150
|1.00
|1.2291
|1.2321
|1.1292
|412
|2004.10.13 14:00
|modify
|150
|1.00
|1.2291
|1.2286
|1.1292
|413
|2004.10.13 17:00
|delete
|149
|1.00
|1.2345
|1.2315
|1.3344
|414
|2004.10.13 17:00
|close
|150
|1.00
|1.2266
|1.2286
|1.1292
|250.00
|12219.97
|415
|2004.10.14 09:00
|buy stop
|151
|1.00
|1.2382
|1.2352
|1.3381
|416
|2004.10.14 09:00
|sell stop
|152
|1.00
|1.2325
|1.2355
|1.1326
|417
|2004.10.14 14:30
|buy
|151
|1.00
|1.2382
|1.2352
|1.3381
|418
|2004.10.14 14:45
|modify
|151
|1.00
|1.2382
|1.2387
|1.3381
|419
|2004.10.14 14:56
|s/l
|151
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.3381
|50.00
|12269.97
|420
|2004.10.14 17:00
|delete
|152
|1.00
|1.2325
|1.2355
|1.1326
|421
|2004.10.15 09:00
|buy stop
|153
|1.00
|1.2418
|1.2388
|1.3417
|422
|2004.10.15 09:00
|sell stop
|154
|1.00
|1.2369
|1.2399
|1.1370
|423
|2004.10.15 14:12
|buy
|153
|1.00
|1.2418
|1.2388
|1.3417
|424
|2004.10.15 14:32
|s/l
|153
|1.00
|1.2388
|1.2388
|1.3417
|-300.00
|11969.97
|425
|2004.10.15 17:00
|delete
|154
|1.00
|1.2369
|1.2399
|1.1370
|426
|2004.10.18 09:00
|buy stop
|155
|1.00
|1.2502
|1.2472
|1.3501
|427
|2004.10.18 09:00
|sell stop
|156
|1.00
|1.2457
|1.2487
|1.1458
|428
|2004.10.18 15:00
|buy
|155
|1.00
|1.2502
|1.2472
|1.3501
|429
|2004.10.18 15:45
|modify
|155
|1.00
|1.2502
|1.2507
|1.3501
|430
|2004.10.18 16:13
|s/l
|155
|1.00
|1.2507
|1.2507
|1.3501
|50.00
|12019.97
|431
|2004.10.18 17:00
|delete
|156
|1.00
|1.2457
|1.2487
|1.1458
|432
|2004.10.19 09:00
|buy stop
|157
|1.00
|1.2488
|1.2458
|1.3487
|433
|2004.10.19 09:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.2436
|1.2466
|1.1437
|434
|2004.10.19 11:02
|buy
|157
|1.00
|1.2488
|1.2458
|1.3487
|435
|2004.10.19 14:30
|modify
|157
|1.00
|1.2488
|1.2493
|1.3487
|436
|2004.10.19 14:35
|s/l
|157
|1.00
|1.2493
|1.2493
|1.3487
|50.00
|12069.97
|437
|2004.10.19 17:00
|delete
|158
|1.00
|1.2436
|1.2466
|1.1437
|438
|2004.10.20 09:00
|buy stop
|159
|1.00
|1.2542
|1.2512
|1.3541
|439
|2004.10.20 09:00
|sell stop
|160
|1.00
|1.2483
|1.2513
|1.1484
|440
|2004.10.20 09:21
|buy
|159
|1.00
|1.2542
|1.2512
|1.3541
|441
|2004.10.20 10:15
|modify
|159
|1.00
|1.2542
|1.2547
|1.3541
|442
|2004.10.20 17:00
|close
|159
|1.00
|1.2601
|1.2547
|1.3541
|590.00
|12659.97
|443
|2004.10.20 17:00
|delete
|160
|1.00
|1.2483
|1.2513
|1.1484
|444
|2004.10.21 09:00
|buy stop
|161
|1.00
|1.2622
|1.2592
|1.3621
|445
|2004.10.21 09:00
|sell stop
|162
|1.00
|1.2563
|1.2593
|1.1564
|446
|2004.10.21 10:00
|buy
|161
|1.00
|1.2622
|1.2592
|1.3621
|447
|2004.10.21 14:55
|s/l
|161
|1.00
|1.2592
|1.2592
|1.3621
|-299.99
|12359.98
|448
|2004.10.21 17:00
|delete
|162
|1.00
|1.2563
|1.2593
|1.1564
|449
|2004.10.22 09:00
|buy stop
|163
|1.00
|1.2654
|1.2624
|1.3653
|450
|2004.10.22 09:00
|sell stop
|164
|1.00
|1.2584
|1.2614
|1.1585
|451
|2004.10.22 13:56
|buy
|163
|1.00
|1.2654
|1.2624
|1.3653
|452
|2004.10.22 14:03
|s/l
|163
|1.00
|1.2624
|1.2624
|1.3653
|-300.00
|12059.98
|453
|2004.10.22 17:00
|delete
|164
|1.00
|1.2584
|1.2614
|1.1585
|454
|2004.10.25 09:00
|buy stop
|165
|1.00
|1.2793
|1.2763
|1.3792
|455
|2004.10.25 09:00
|sell stop
|166
|1.00
|1.2735
|1.2765
|1.1736
|456
|2004.10.25 10:02
|buy
|165
|1.00
|1.2793
|1.2763
|1.3792
|457
|2004.10.25 12:15
|modify
|165
|1.00
|1.2793
|1.2798
|1.3792
|458
|2004.10.25 12:59
|s/l
|165
|1.00
|1.2798
|1.2798
|1.3792
|50.00
|12109.98
|459
|2004.10.25 17:00
|delete
|166
|1.00
|1.2735
|1.2765
|1.1736
|460
|2004.10.26 09:00
|buy stop
|167
|1.00
|1.2839
|1.2809
|1.3838
|461
|2004.10.26 09:00
|sell stop
|168
|1.00
|1.2771
|1.2801
|1.1772
|462
|2004.10.26 16:09
|sell
|168
|1.00
|1.2771
|1.2801
|1.1772
|463
|2004.10.26 17:00
|delete
|167
|1.00
|1.2839
|1.2809
|1.3838
|464
|2004.10.26 17:00
|close
|168
|1.00
|1.2776
|1.2801
|1.1772
|-50.00
|12059.98
|465
|2004.10.27 09:00
|buy stop
|169
|1.00
|1.2780
|1.2750
|1.3779
|466
|2004.10.27 09:00
|sell stop
|170
|1.00
|1.2730
|1.2760
|1.1731
|467
|2004.10.27 12:26
|buy
|169
|1.00
|1.2780
|1.2750
|1.3779
|468
|2004.10.27 15:15
|modify
|169
|1.00
|1.2780
|1.2785
|1.3779
|469
|2004.10.27 15:28
|s/l
|169
|1.00
|1.2785
|1.2785
|1.3779
|50.00
|12109.98
|470
|2004.10.27 17:00
|delete
|170
|1.00
|1.2730
|1.2760
|1.1731
|471
|2004.10.28 09:00
|buy stop
|171
|1.00
|1.2755
|1.2725
|1.3754
|472
|2004.10.28 09:00
|sell stop
|172
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.1696
|473
|2004.10.28 12:36
|sell
|172
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.1696
|474
|2004.10.28 12:45
|modify
|172
|1.00
|1.2695
|1.2690
|1.1696
|475
|2004.10.28 12:54
|s/l
|172
|1.00
|1.2690
|1.2690
|1.1696
|50.00
|12159.98
|476
|2004.10.28 15:19
|buy
|171
|1.00
|1.2755
|1.2725
|1.3754
|477
|2004.10.28 17:00
|close
|171
|1.00
|1.2734
|1.2725
|1.3754
|-210.01
|11949.97
|478
|2004.10.29 09:00
|buy stop
|173
|1.00
|1.2780
|1.2750
|1.3779
|479
|2004.10.29 09:00
|sell stop
|174
|1.00
|1.2718
|1.2748
|1.1719
|480
|2004.10.29 15:57
|sell
|174
|1.00
|1.2718
|1.2748
|1.1719
|481
|2004.10.29 17:00
|delete
|173
|1.00
|1.2780
|1.2750
|1.3779
|482
|2004.10.29 17:00
|close
|174
|1.00
|1.2719
|1.2748
|1.1719
|-10.00
|11939.97
|483
|2004.11.01 09:00
|buy stop
|175
|1.00
|1.2809
|1.2779
|1.3808
|484
|2004.11.01 09:00
|sell stop
|176
|1.00
|1.2756
|1.2786
|1.1757
|485
|2004.11.01 10:19
|sell
|176
|1.00
|1.2756
|1.2786
|1.1757
|486
|2004.11.01 17:00
|delete
|175
|1.00
|1.2809
|1.2779
|1.3808
|487
|2004.11.01 17:00
|close
|176
|1.00
|1.2744
|1.2786
|1.1757
|119.99
|12059.96
|488
|2004.11.02 09:00
|buy stop
|177
|1.00
|1.2746
|1.2716
|1.3745
|489
|2004.11.02 09:00
|sell stop
|178
|1.00
|1.2677
|1.2707
|1.1678
|490
|2004.11.02 17:00
|delete
|177
|1.00
|1.2746
|1.2716
|1.3745
|491
|2004.11.02 17:00
|delete
|178
|1.00
|1.2677
|1.2707
|1.1678
|492
|2004.11.03 09:00
|buy stop
|179
|1.00
|1.2742
|1.2712
|1.3741
|493
|2004.11.03 09:00
|sell stop
|180
|1.00
|1.2643
|1.2673
|1.1644
|494
|2004.11.03 13:15
|buy
|179
|1.00
|1.2742
|1.2712
|1.3741
|495
|2004.11.03 14:30
|modify
|179
|1.00
|1.2742
|1.2747
|1.3741
|496
|2004.11.03 17:00
|close
|179
|1.00
|1.2798
|1.2747
|1.3741
|559.99
|12619.95
|497
|2004.11.03 17:00
|delete
|180
|1.00
|1.2643
|1.2673
|1.1644
|498
|2004.11.04 09:00
|buy stop
|181
|1.00
|1.2862
|1.2832
|1.3861
|499
|2004.11.04 09:00
|sell stop
|182
|1.00
|1.2796
|1.2826
|1.1797
|500
|2004.11.04 09:59
|sell
|182
|1.00
|1.2796
|1.2826
|1.1797
|501
|2004.11.04 11:32
|s/l
|182
|1.00
|1.2826
|1.2826
|1.1797
|-300.00
|12319.95
|502
|2004.11.04 12:01
|buy
|181
|1.00
|1.2862
|1.2832
|1.3861
|503
|2004.11.04 15:30
|modify
|181
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.3861
|504
|2004.11.04 16:05
|s/l
|181
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.3861
|50.00
|12369.95
|505
|2004.11.05 09:00
|buy stop
|183
|1.00
|1.2905
|1.2875
|1.3904
|506
|2004.11.05 09:00
|sell stop
|184
|1.00
|1.2856
|1.2886
|1.1857
|507
|2004.11.05 09:57
|sell
|184
|1.00
|1.2856
|1.2886
|1.1857
|508
|2004.11.05 14:45
|modify
|184
|1.00
|1.2856
|1.2851
|1.1857
|509
|2004.11.05 15:31
|s/l
|184
|1.00
|1.2851
|1.2851
|1.1857
|50.00
|12419.95
|510
|2004.11.05 16:01
|buy
|183
|1.00
|1.2905
|1.2875
|1.3904
|511
|2004.11.05 17:00
|close
|183
|1.00
|1.2906
|1.2875
|1.3904
|9.99
|12429.94
|512
|2004.11.08 09:00
|buy stop
|185
|1.00
|1.3001
|1.2971
|1.4000
|513
|2004.11.08 09:00
|sell stop
|186
|1.00
|1.2939
|1.2969
|1.1940
|514
|2004.11.08 13:29
|sell
|186
|1.00
|1.2939
|1.2969
|1.1940
|515
|2004.11.08 14:30
|modify
|186
|1.00
|1.2939
|1.2934
|1.1940
|516
|2004.11.08 14:32
|s/l
|186
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.1940
|50.00
|12479.94
|517
|2004.11.08 17:00
|delete
|185
|1.00
|1.3001
|1.2971
|1.4000
|518
|2004.11.09 09:00
|buy stop
|187
|1.00
|1.2954
|1.2924
|1.3953
|519
|2004.11.09 09:00
|sell stop
|188
|1.00
|1.2899
|1.2929
|1.1900
|520
|2004.11.09 11:00
|sell
|188
|1.00
|1.2899
|1.2929
|1.1900
|521
|2004.11.09 17:00
|delete
|187
|1.00
|1.2954
|1.2924
|1.3953
|522
|2004.11.09 17:00
|close
|188
|1.00
|1.2913
|1.2929
|1.1900
|-140.00
|12339.94
|523
|2004.11.10 09:00
|buy stop
|189
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.3918
|524
|2004.11.10 09:00
|sell stop
|190
|1.00
|1.2864
|1.2894
|1.1865
|525
|2004.11.10 09:54
|buy
|189
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.3918
|526
|2004.11.10 12:00
|modify
|189
|1.00
|1.2919
|1.2924
|1.3918
|527
|2004.11.10 15:48
|s/l
|189
|1.00
|1.2924
|1.2924
|1.3918
|50.00
|12389.94
|528
|2004.11.10 16:17
|sell
|190
|1.00
|1.2864
|1.2894
|1.1865
|529
|2004.11.10 16:43
|s/l
|190
|1.00
|1.2894
|1.2894
|1.1865
|-300.00
|12089.94
|530
|2004.11.11 09:00
|buy stop
|191
|1.00
|1.2910
|1.2880
|1.3909
|531
|2004.11.11 09:00
|sell stop
|192
|1.00
|1.2858
|1.2888
|1.1859
|532
|2004.11.11 13:15
|sell
|192
|1.00
|1.2858
|1.2888
|1.1859
|533
|2004.11.11 14:04
|s/l
|192
|1.00
|1.2888
|1.2888
|1.1859
|-300.00
|11789.94
|534
|2004.11.11 14:32
|buy
|191
|1.00
|1.2910
|1.2880
|1.3909
|535
|2004.11.11 17:00
|close
|191
|1.00
|1.2893
|1.2880
|1.3909
|-170.00
|11619.94
|536
|2004.11.12 09:00
|buy stop
|193
|1.00
|1.2948
|1.2918
|1.3947
|537
|2004.11.12 09:00
|sell stop
|194
|1.00
|1.2893
|1.2923
|1.1894
|538
|2004.11.12 15:05
|sell
|194
|1.00
|1.2893
|1.2923
|1.1894
|539
|2004.11.12 16:13
|s/l
|194
|1.00
|1.2923
|1.2923
|1.1894
|-300.00
|11319.94
|540
|2004.11.12 17:00
|delete
|193
|1.00
|1.2948
|1.2918
|1.3947
|541
|2004.11.15 09:00
|buy stop
|195
|1.00
|1.3007
|1.2977
|1.4006
|542
|2004.11.15 09:00
|sell stop
|196
|1.00
|1.2946
|1.2976
|1.1947
|543
|2004.11.15 11:44
|sell
|196
|1.00
|1.2946
|1.2976
|1.1947
|544
|2004.11.15 17:00
|delete
|195
|1.00
|1.3007
|1.2977
|1.4006
|545
|2004.11.15 17:00
|close
|196
|1.00
|1.2941
|1.2976
|1.1947
|50.00
|11369.94
|546
|2004.11.16 09:00
|buy stop
|197
|1.00
|1.2973
|1.2943
|1.3972
|547
|2004.11.16 09:00
|sell stop
|198
|1.00
|1.2904
|1.2934
|1.1905
|548
|2004.11.16 10:05
|buy
|197
|1.00
|1.2973
|1.2943
|1.3972
|549
|2004.11.16 15:25
|s/l
|197
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.3972
|-299.99
|11069.95
|550
|2004.11.16 17:00
|delete
|198
|1.00
|1.2904
|1.2934
|1.1905
|551
|2004.11.17 09:00
|buy stop
|199
|1.00
|1.3003
|1.2973
|1.4002
|552
|2004.11.17 09:00
|sell stop
|200
|1.00
|1.2956
|1.2986
|1.1957
|553
|2004.11.17 10:43
|buy
|199
|1.00
|1.3003
|1.2973
|1.4002
|554
|2004.11.17 11:00
|modify
|199
|1.00
|1.3003
|1.3008
|1.4002
|555
|2004.11.17 16:24
|s/l
|199
|1.00
|1.3008
|1.3008
|1.4002
|50.00
|11119.95
|556
|2004.11.17 17:00
|delete
|200
|1.00
|1.2956
|1.2986
|1.1957
|557
|2004.11.18 09:00
|buy stop
|201
|1.00
|1.3083
|1.3053
|1.4082
|558
|2004.11.18 09:00
|sell stop
|202
|1.00
|1.3030
|1.3060
|1.2031
|559
|2004.11.18 12:51
|sell
|202
|1.00
|1.3030
|1.3060
|1.2031
|560
|2004.11.18 13:45
|modify
|202
|1.00
|1.3030
|1.3025
|1.2031
|561
|2004.11.18 14:02
|s/l
|202
|1.00
|1.3025
|1.3025
|1.2031
|50.00
|11169.95
|562
|2004.11.18 17:00
|delete
|201
|1.00
|1.3083
|1.3053
|1.4082
|563
|2004.11.19 09:00
|buy stop
|203
|1.00
|1.2997
|1.2967
|1.3996
|564
|2004.11.19 09:00
|sell stop
|204
|1.00
|1.2937
|1.2967
|1.1938
|565
|2004.11.19 10:16
|buy
|203
|1.00
|1.2997
|1.2967
|1.3996
|566
|2004.11.19 12:15
|modify
|203
|1.00
|1.2997
|1.3002
|1.3996
|567
|2004.11.19 17:00
|close
|203
|1.00
|1.3055
|1.3002
|1.3996
|580.00
|11749.95
|568
|2004.11.19 17:00
|delete
|204
|1.00
|1.2937
|1.2967
|1.1938
|569
|2004.11.22 09:00
|buy stop
|205
|1.00
|1.3066
|1.3036
|1.4065
|570
|2004.11.22 09:00
|sell stop
|206
|1.00
|1.3009
|1.3039
|1.2010
|571
|2004.11.22 09:17
|sell
|206
|1.00
|1.3009
|1.3039
|1.2010
|572
|2004.11.22 09:51
|s/l
|206
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2010
|-300.00
|11449.95
|573
|2004.11.22 09:51
|sell stop
|207
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.1995
|574
|2004.11.22 17:00
|delete
|205
|1.00
|1.3066
|1.3036
|1.4065
|575
|2004.11.22 17:01
|delete
|207
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.1995
|576
|2004.11.23 09:00
|buy stop
|208
|1.00
|1.3033
|1.3003
|1.4032
|577
|2004.11.23 09:00
|sell stop
|209
|1.00
|1.2971
|1.3001
|1.1972
|578
|2004.11.23 11:28
|buy
|208
|1.00
|1.3033
|1.3003
|1.4032
|579
|2004.11.23 12:15
|modify
|208
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.4032
|580
|2004.11.23 17:00
|close
|208
|1.00
|1.3087
|1.3038
|1.4032
|540.00
|11989.95
|581
|2004.11.23 17:00
|delete
|209
|1.00
|1.2971
|1.3001
|1.1972
|582
|2004.11.24 09:00
|buy stop
|210
|1.00
|1.3131
|1.3101
|1.4130
|583
|2004.11.24 09:00
|sell stop
|211
|1.00
|1.3076
|1.3106
|1.2077
|584
|2004.11.24 09:42
|buy
|210
|1.00
|1.3131
|1.3101
|1.4130
|585
|2004.11.24 11:45
|modify
|210
|1.00
|1.3131
|1.3136
|1.4130
|586
|2004.11.24 17:00
|close
|210
|1.00
|1.3158
|1.3136
|1.4130
|270.00
|12259.95
|587
|2004.11.24 17:00
|delete
|211
|1.00
|1.3076
|1.3106
|1.2077
|588
|2004.11.25 09:00
|buy stop
|212
|1.00
|1.3206
|1.3176
|1.4205
|589
|2004.11.25 09:00
|sell stop
|213
|1.00
|1.3150
|1.3180
|1.2151
|590
|2004.11.25 12:13
|buy
|212
|1.00
|1.3206
|1.3176
|1.4205
|591
|2004.11.25 17:00
|close
|212
|1.00
|1.3236
|1.3176
|1.4205
|300.01
|12559.96
|592
|2004.11.25 17:00
|delete
|213
|1.00
|1.3150
|1.3180
|1.2151
|593
|2004.11.26 09:00
|buy stop
|214
|1.00
|1.3339
|1.3309
|1.4338
|594
|2004.11.26 09:00
|sell stop
|215
|1.00
|1.3261
|1.3291
|1.2262
|595
|2004.11.26 09:16
|sell
|215
|1.00
|1.3261
|1.3291
|1.2262
|596
|2004.11.26 09:30
|modify
|215
|1.00
|1.3261
|1.3256
|1.2262
|597
|2004.11.26 12:22
|s/l
|215
|1.00
|1.3256
|1.3256
|1.2262
|50.00
|12609.96
|598
|2004.11.26 17:00
|delete
|214
|1.00
|1.3339
|1.3309
|1.4338
|599
|2004.11.29 09:00
|buy stop
|216
|1.00
|1.3283
|1.3253
|1.4282
|600
|2004.11.29 09:00
|sell stop
|217
|1.00
|1.3215
|1.3245
|1.2216
|601
|2004.11.29 16:34
|buy
|216
|1.00
|1.3283
|1.3253
|1.4282
|602
|2004.11.29 17:00
|close
|216
|1.00
|1.3283
|1.3253
|1.4282
|0.00
|12609.96
|603
|2004.11.29 17:00
|delete
|217
|1.00
|1.3215
|1.3245
|1.2216
|604
|2004.11.30 09:00
|buy stop
|218
|1.00
|1.3289
|1.3259
|1.4288
|605
|2004.11.30 09:00
|sell stop
|219
|1.00
|1.3215
|1.3245
|1.2216
|606
|2004.11.30 12:45
|buy
|218
|1.00
|1.3289
|1.3259
|1.4288
|607
|2004.11.30 15:45
|modify
|218
|1.00
|1.3289
|1.3294
|1.4288
|608
|2004.11.30 16:44
|s/l
|218
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.4288
|50.00
|12659.96
|609
|2004.11.30 17:00
|delete
|219
|1.00
|1.3215
|1.3245
|1.2216
|610
|2004.12.01 09:00
|buy stop
|220
|1.00
|1.3350
|1.3320
|1.4349
|611
|2004.12.01 09:00
|sell stop
|221
|1.00
|1.3293
|1.3323
|1.2294
|612
|2004.12.01 09:23
|sell
|221
|1.00
|1.3293
|1.3323
|1.2294
|613
|2004.12.01 16:13
|s/l
|221
|1.00
|1.3323
|1.3323
|1.2294
|-300.01
|12359.95
|614
|2004.12.01 17:00
|delete
|220
|1.00
|1.3350
|1.3320
|1.4349
|615
|2004.12.02 09:00
|buy stop
|222
|1.00
|1.3400
|1.3370
|1.4399
|616
|2004.12.02 09:00
|sell stop
|223
|1.00
|1.3339
|1.3369
|1.2340
|617
|2004.12.02 10:53
|sell
|223
|1.00
|1.3339
|1.3369
|1.2340
|618
|2004.12.02 12:00
|modify
|223
|1.00
|1.3339
|1.3334
|1.2340
|619
|2004.12.02 12:37
|s/l
|223
|1.00
|1.3334
|1.3334
|1.2340
|50.00
|12409.95
|620
|2004.12.02 17:00
|delete
|222
|1.00
|1.3400
|1.3370
|1.4399
|621
|2004.12.03 09:00
|buy stop
|224
|1.00
|1.3298
|1.3268
|1.4297
|622
|2004.12.03 09:00
|sell stop
|225
|1.00
|1.3242
|1.3272
|1.2243
|623
|2004.12.03 13:20
|buy
|224
|1.00
|1.3298
|1.3268
|1.4297
|624
|2004.12.03 14:45
|modify
|224
|1.00
|1.3298
|1.3303
|1.4297
|625
|2004.12.03 17:00
|close
|224
|1.00
|1.3368
|1.3303
|1.4297
|700.00
|13109.95
|626
|2004.12.03 17:00
|delete
|225
|1.00
|1.3242
|1.3272
|1.2243
|627
|2004.12.06 09:00
|buy stop
|226
|1.00
|1.3453
|1.3423
|1.4452
|628
|2004.12.06 09:00
|sell stop
|227
|1.00
|1.3407
|1.3437
|1.2408
|629
|2004.12.06 11:03
|buy
|226
|1.00
|1.3453
|1.3423
|1.4452
|630
|2004.12.06 15:41
|s/l
|226
|1.00
|1.3423
|1.3423
|1.4452
|-300.00
|12809.95
|631
|2004.12.06 17:00
|delete
|227
|1.00
|1.3407
|1.3437
|1.2408
|632
|2004.12.07 09:00
|buy stop
|228
|1.00
|1.3483
|1.3453
|1.4482
|633
|2004.12.07 09:00
|sell stop
|229
|1.00
|1.3404
|1.3434
|1.2405
|634
|2004.12.07 17:00
|delete
|228
|1.00
|1.3483
|1.3453
|1.4482
|635
|2004.12.07 17:00
|delete
|229
|1.00
|1.3404
|1.3434
|1.2405
|636
|2004.12.08 09:00
|buy stop
|230
|1.00
|1.3393
|1.3363
|1.4392
|637
|2004.12.08 09:00
|sell stop
|231
|1.00
|1.3320
|1.3350
|1.2321
|638
|2004.12.08 09:15
|sell
|231
|1.00
|1.3320
|1.3350
|1.2321
|639
|2004.12.08 12:45
|modify
|231
|1.00
|1.3320
|1.3315
|1.2321
|640
|2004.12.08 13:07
|s/l
|231
|1.00
|1.3315
|1.3315
|1.2321
|50.00
|12859.95
|641
|2004.12.08 17:00
|delete
|230
|1.00
|1.3393
|1.3363
|1.4392
|642
|2004.12.09 09:00
|buy stop
|232
|1.00
|1.3351
|1.3321
|1.4350
|643
|2004.12.09 09:00
|sell stop
|233
|1.00
|1.3267
|1.3297
|1.2268
|644
|2004.12.09 09:17
|buy
|232
|1.00
|1.3351
|1.3321
|1.4350
|645
|2004.12.09 09:52
|s/l
|232
|1.00
|1.3321
|1.3321
|1.4350
|-300.00
|12559.95
|646
|2004.12.09 09:52
|buy stop
|234
|1.00
|1.3368
|1.3338
|1.4367
|647
|2004.12.09 13:33
|sell
|233
|1.00
|1.3267
|1.3297
|1.2268
|648
|2004.12.09 14:03
|s/l
|233
|1.00
|1.3297
|1.3297
|1.2268
|-300.00
|12259.95
|649
|2004.12.09 17:00
|delete
|234
|1.00
|1.3368
|1.3338
|1.4367
|650
|2004.12.10 09:00
|buy stop
|235
|1.00
|1.3272
|1.3242
|1.4271
|651
|2004.12.10 09:00
|sell stop
|236
|1.00
|1.3223
|1.3253
|1.2224
|652
|2004.12.10 10:01
|sell
|236
|1.00
|1.3223
|1.3253
|1.2224
|653
|2004.12.10 11:00
|modify
|236
|1.00
|1.3223
|1.3218
|1.2224
|654
|2004.12.10 16:04
|s/l
|236
|1.00
|1.3218
|1.3218
|1.2224
|50.00
|12309.95
|655
|2004.12.10 17:00
|delete
|235
|1.00
|1.3272
|1.3242
|1.4271
|656
|2004.12.13 09:00
|buy stop
|237
|1.00
|1.3296
|1.3266
|1.4295
|657
|2004.12.13 09:00
|sell stop
|238
|1.00
|1.3228
|1.3258
|1.2229
|658
|2004.12.13 09:47
|buy
|237
|1.00
|1.3296
|1.3266
|1.4295
|659
|2004.12.13 11:43
|s/l
|237
|1.00
|1.3266
|1.3266
|1.4295
|-299.99
|12009.96
|660
|2004.12.13 17:00
|delete
|238
|1.00
|1.3228
|1.3258
|1.2229
|661
|2004.12.14 09:00
|buy stop
|239
|1.00
|1.3331
|1.3301
|1.4330
|662
|2004.12.14 09:00
|sell stop
|240
|1.00
|1.3275
|1.3305
|1.2276
|663
|2004.12.14 14:30
|buy
|239
|1.00
|1.3331
|1.3301
|1.4330
|664
|2004.12.14 14:38
|s/l
|239
|1.00
|1.3301
|1.3301
|1.4330
|-300.00
|11709.96
|665
|2004.12.14 16:52
|sell
|240
|1.00
|1.3275
|1.3305
|1.2276
|666
|2004.12.14 17:00
|close
|240
|1.00
|1.3283
|1.3305
|1.2276
|-80.00
|11629.96
|667
|2004.12.15 09:00
|buy stop
|241
|1.00
|1.3345
|1.3315
|1.4344
|668
|2004.12.15 09:00
|sell stop
|242
|1.00
|1.3285
|1.3315
|1.2286
|669
|2004.12.15 11:20
|buy
|241
|1.00
|1.3345
|1.3315
|1.4344
|670
|2004.12.15 12:30
|modify
|241
|1.00
|1.3345
|1.3350
|1.4344
|671
|2004.12.15 17:00
|close
|241
|1.00
|1.3420
|1.3350
|1.4344
|750.00
|12379.96
|672
|2004.12.15 17:00
|delete
|242
|1.00
|1.3285
|1.3315
|1.2286
|673
|2004.12.16 09:00
|buy stop
|243
|1.00
|1.3444
|1.3414
|1.4443
|674
|2004.12.16 09:00
|sell stop
|244
|1.00
|1.3396
|1.3426
|1.2397
|675
|2004.12.16 09:51
|sell
|244
|1.00
|1.3396
|1.3426
|1.2397
|676
|2004.12.16 13:41
|s/l
|244
|1.00
|1.3426
|1.3426
|1.2397
|-300.00
|12079.96
|677
|2004.12.16 17:00
|delete
|243
|1.00
|1.3444
|1.3414
|1.4443
|678
|2004.12.17 09:00
|buy stop
|245
|1.00
|1.3288
|1.3258
|1.4287
|679
|2004.12.17 09:00
|sell stop
|246
|1.00
|1.3229
|1.3259
|1.2230
|680
|2004.12.17 10:00
|buy
|245
|1.00
|1.3288
|1.3258
|1.4287
|681
|2004.12.17 14:17
|s/l
|245
|1.00
|1.3258
|1.3258
|1.4287
|-300.00
|11779.96
|682
|2004.12.17 14:39
|sell
|246
|1.00
|1.3229
|1.3259
|1.2230
|683
|2004.12.17 15:15
|s/l
|246
|1.00
|1.3259
|1.3259
|1.2230
|-299.99
|11479.97
|684
|2004.12.20 09:00
|buy stop
|247
|1.00
|1.3353
|1.3323
|1.4352
|685
|2004.12.20 09:00
|sell stop
|248
|1.00
|1.3304
|1.3334
|1.2305
|686
|2004.12.20 09:11
|buy
|247
|1.00
|1.3353
|1.3323
|1.4352
|687
|2004.12.20 12:45
|modify
|247
|1.00
|1.3353
|1.3358
|1.4352
|688
|2004.12.20 17:00
|close
|247
|1.00
|1.3405
|1.3358
|1.4352
|519.99
|11999.96
|689
|2004.12.20 17:00
|delete
|248
|1.00
|1.3304
|1.3334
|1.2305
|690
|2004.12.21 09:00
|buy stop
|249
|1.00
|1.3413
|1.3383
|1.4412
|691
|2004.12.21 09:00
|sell stop
|250
|1.00
|1.3344
|1.3374
|1.2345
|692
|2004.12.21 17:00
|delete
|249
|1.00
|1.3413
|1.3383
|1.4412
|693
|2004.12.21 17:00
|delete
|250
|1.00
|1.3344
|1.3374
|1.2345
|694
|2004.12.22 09:00
|buy stop
|251
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.4393
|695
|2004.12.22 09:00
|sell stop
|252
|1.00
|1.3339
|1.3369
|1.2340
|696
|2004.12.22 11:03
|buy
|251
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.4393
|697
|2004.12.22 12:26
|s/l
|251
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.4393
|-300.00
|11699.96
|698
|2004.12.22 17:00
|delete
|252
|1.00
|1.3339
|1.3369
|1.2340
|699
|2004.12.23 09:00
|buy stop
|253
|1.00
|1.3468
|1.3438
|1.4467
|700
|2004.12.23 09:00
|sell stop
|254
|1.00
|1.3407
|1.3437
|1.2408
|701
|2004.12.23 14:31
|buy
|253
|1.00
|1.3468
|1.3438
|1.4467
|702
|2004.12.23 16:30
|modify
|253
|1.00
|1.3468
|1.3473
|1.4467
|703
|2004.12.23 17:00
|close
|253
|1.00
|1.3504
|1.3473
|1.4467
|360.00
|12059.96
|704
|2004.12.23 17:00
|delete
|254
|1.00
|1.3407
|1.3437
|1.2408
|705
|2004.12.24 09:00
|buy stop
|255
|1.00
|1.3530
|1.3500
|1.4529
|706
|2004.12.24 09:00
|sell stop
|256
|1.00
|1.3476
|1.3506
|1.2477
|707
|2004.12.24 09:37
|buy
|255
|1.00
|1.3530
|1.3500
|1.4529
|708
|2004.12.24 17:00
|close
|255
|1.00
|1.3538
|1.3500
|1.4529
|80.01
|12139.97
|709
|2004.12.24 17:01
|delete
|256
|1.00
|1.3476
|1.3506
|1.2477
|710
|2004.12.27 09:00
|buy stop
|257
|1.00
|1.3567
|1.3537
|1.4566
|711
|2004.12.27 09:00
|sell stop
|258
|1.00
|1.3513
|1.3543
|1.2514
|712
|2004.12.27 16:02
|buy
|257
|1.00
|1.3567
|1.3537
|1.4566
|713
|2004.12.27 17:00
|close
|257
|1.00
|1.3616
|1.3537
|1.4566
|490.00
|12629.97
|714
|2004.12.27 17:00
|delete
|258
|1.00
|1.3513
|1.3543
|1.2514
|715
|2004.12.28 09:00
|buy stop
|259
|1.00
|1.3644
|1.3614
|1.4643
|716
|2004.12.28 09:00
|sell stop
|260
|1.00
|1.3579
|1.3609
|1.2580
|717
|2004.12.28 17:00
|delete
|259
|1.00
|1.3644
|1.3614
|1.4643
|718
|2004.12.28 17:00
|delete
|260
|1.00
|1.3579
|1.3609
|1.2580
|719
|2004.12.29 09:00
|buy stop
|261
|1.00
|1.3654
|1.3624
|1.4653
|720
|2004.12.29 09:00
|sell stop
|262
|1.00
|1.3601
|1.3631
|1.2602
|721
|2004.12.29 12:36
|sell
|262
|1.00
|1.3601
|1.3631
|1.2602
|722
|2004.12.29 15:15
|modify
|262
|1.00
|1.3601
|1.3596
|1.2602
|723
|2004.12.29 15:57
|s/l
|262
|1.00
|1.3596
|1.3596
|1.2602
|50.00
|12679.97
|724
|2004.12.29 17:00
|delete
|261
|1.00
|1.3654
|1.3624
|1.4653
|725
|2004.12.30 09:00
|buy stop
|263
|1.00
|1.3642
|1.3612
|1.4641
|726
|2004.12.30 09:00
|sell stop
|264
|1.00
|1.3582
|1.3612
|1.2583
|727
|2004.12.30 14:33
|sell
|264
|1.00
|1.3582
|1.3612
|1.2583
|728
|2004.12.30 16:02
|s/l
|264
|1.00
|1.3612
|1.3612
|1.2583
|-300.00
|12379.97
|729
|2004.12.30 17:00
|delete
|263
|1.00
|1.3642
|1.3612
|1.4641
|730
|2004.12.31 09:00
|buy stop
|265
|1.00
|1.3661
|1.3631
|1.4660
|731
|2004.12.31 09:00
|sell stop
|266
|1.00
|1.3603
|1.3633
|1.2604
|732
|2004.12.31 16:30
|sell
|266
|1.00
|1.3603
|1.3633
|1.2604
|733
|2004.12.31 17:00
|delete
|265
|1.00
|1.3661
|1.3631
|1.4660
|734
|2004.12.31 17:00
|close
|266
|1.00
|1.3592
|1.3633
|1.2604
|110.00
|12489.97
|735
|2005.01.03 09:00
|buy stop
|267
|1.00
|1.3548
|1.3518
|1.4547
|736
|2005.01.03 09:00
|sell stop
|268
|1.00
|1.3433
|1.3463
|1.2434
|737
|2005.01.03 10:26
|buy
|267
|1.00
|1.3548
|1.3518
|1.4547
|738
|2005.01.03 12:47
|s/l
|267
|1.00
|1.3518
|1.3518
|1.4547
|-300.01
|12189.96
|739
|2005.01.03 17:00
|delete
|268
|1.00
|1.3433
|1.3463
|1.2434
|740
|2005.01.04 09:00
|buy stop
|269
|1.00
|1.3495
|1.3465
|1.4494
|741
|2005.01.04 09:00
|sell stop
|270
|1.00
|1.3427
|1.3457
|1.2428
|742
|2005.01.04 09:31
|sell
|270
|1.00
|1.3427
|1.3457
|1.2428
|743
|2005.01.04 10:45
|modify
|270
|1.00
|1.3427
|1.3422
|1.2428
|744
|2005.01.04 17:00
|delete
|269
|1.00
|1.3495
|1.3465
|1.4494
|745
|2005.01.04 17:00
|close
|270
|1.00
|1.3293
|1.3422
|1.2428
|1340.00
|13529.96
|746
|2005.01.05 09:00
|buy stop
|271
|1.00
|1.3311
|1.3281
|1.4310
|747
|2005.01.05 09:00
|sell stop
|272
|1.00
|1.3220
|1.3250
|1.2221
|748
|2005.01.05 11:10
|sell
|272
|1.00
|1.3220
|1.3250
|1.2221
|749
|2005.01.05 11:54
|s/l
|272
|1.00
|1.3250
|1.3250
|1.2221
|-300.00
|13229.96
|750
|2005.01.05 17:00
|delete
|271
|1.00
|1.3311
|1.3281
|1.4310
|751
|2005.01.06 09:00
|buy stop
|273
|1.00
|1.3276
|1.3246
|1.4275
|752
|2005.01.06 09:00
|sell stop
|274
|1.00
|1.3181
|1.3211
|1.2182
|753
|2005.01.06 09:27
|sell
|274
|1.00
|1.3181
|1.3211
|1.2182
|754
|2005.01.06 15:17
|s/l
|274
|1.00
|1.3211
|1.3211
|1.2182
|-300.00
|12929.96
|755
|2005.01.06 17:00
|delete
|273
|1.00
|1.3276
|1.3246
|1.4275
|756
|2005.01.07 09:00
|buy stop
|275
|1.00
|1.3220
|1.3190
|1.4219
|757
|2005.01.07 09:00
|sell stop
|276
|1.00
|1.3155
|1.3185
|1.2156
|758
|2005.01.07 10:05
|buy
|275
|1.00
|1.3220
|1.3190
|1.4219
|759
|2005.01.07 14:19
|s/l
|275
|1.00
|1.3190
|1.3190
|1.4219
|-300.00
|12629.96
|760
|2005.01.07 16:07
|sell
|276
|1.00
|1.3155
|1.3185
|1.2156
|761
|2005.01.07 16:30
|modify
|276
|1.00
|1.3155
|1.3150
|1.2156
|762
|2005.01.07 17:00
|close
|276
|1.00
|1.3052
|1.3150
|1.2156
|1030.01
|13659.97
|763
|2005.01.10 09:00
|buy stop
|277
|1.00
|1.3108
|1.3078
|1.4107
|764
|2005.01.10 09:00
|sell stop
|278
|1.00
|1.3044
|1.3074
|1.2045
|765
|2005.01.10 10:16
|buy
|277
|1.00
|1.3108
|1.3078
|1.4107
|766
|2005.01.10 16:32
|s/l
|277
|1.00
|1.3078
|1.3078
|1.4107
|-300.01
|13359.96
|767
|2005.01.10 17:00
|delete
|278
|1.00
|1.3044
|1.3074
|1.2045
|768
|2005.01.11 09:00
|buy stop
|279
|1.00
|1.3162
|1.3132
|1.4161
|769
|2005.01.11 09:00
|sell stop
|280
|1.00
|1.3098
|1.3128
|1.2099
|770
|2005.01.11 11:00
|buy
|279
|1.00
|1.3162
|1.3132
|1.4161
|771
|2005.01.11 17:00
|close
|279
|1.00
|1.3149
|1.3132
|1.4161
|-130.00
|13229.96
|772
|2005.01.11 17:00
|delete
|280
|1.00
|1.3098
|1.3128
|1.2099
|773
|2005.01.12 09:00
|buy stop
|281
|1.00
|1.3145
|1.3115
|1.4144
|774
|2005.01.12 09:00
|sell stop
|282
|1.00
|1.3092
|1.3122
|1.2093
|775
|2005.01.12 09:29
|sell
|282
|1.00
|1.3092
|1.3122
|1.2093
|776
|2005.01.12 12:58
|s/l
|282
|1.00
|1.3122
|1.3122
|1.2093
|-300.01
|12929.95
|777
|2005.01.12 13:51
|buy
|281
|1.00
|1.3145
|1.3115
|1.4144
|778
|2005.01.12 14:45
|modify
|281
|1.00
|1.3145
|1.3150
|1.4144
|779
|2005.01.12 17:00
|close
|281
|1.00
|1.3283
|1.3150
|1.4144
|1380.00
|14309.95
|780
|2005.01.13 09:00
|buy stop
|283
|1.00
|1.3281
|1.3251
|1.4280
|781
|2005.01.13 09:00
|sell stop
|284
|1.00
|1.3223
|1.3253
|1.2224
|782
|2005.01.13 09:53
|sell
|284
|1.00
|1.3223
|1.3253
|1.2224
|783
|2005.01.13 17:00
|delete
|283
|1.00
|1.3281
|1.3251
|1.4280
|784
|2005.01.13 17:00
|close
|284
|1.00
|1.3204
|1.3253
|1.2224
|190.00
|14499.95
|785
|2005.01.14 09:00
|buy stop
|285
|1.00
|1.3146
|1.3116
|1.4145
|786
|2005.01.14 09:00
|sell stop
|286
|1.00
|1.3086
|1.3116
|1.2087
|787
|2005.01.14 09:31
|sell
|286
|1.00
|1.3086
|1.3116
|1.2087
|788
|2005.01.14 10:47
|s/l
|286
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.2087
|-300.00
|14199.95
|789
|2005.01.14 17:00
|delete
|285
|1.00
|1.3146
|1.3116
|1.4145
|790
|2005.01.17 09:00
|buy stop
|287
|1.00
|1.3139
|1.3109
|1.4138
|791
|2005.01.17 09:00
|sell stop
|288
|1.00
|1.3088
|1.3118
|1.2089
|792
|2005.01.17 13:30
|sell
|288
|1.00
|1.3088
|1.3118
|1.2089
|793
|2005.01.17 17:00
|delete
|287
|1.00
|1.3139
|1.3109
|1.4138
|794
|2005.01.17 17:00
|close
|288
|1.00
|1.3082
|1.3118
|1.2089
|60.00
|14259.95
|795
|2005.01.18 09:00
|buy stop
|289
|1.00
|1.3063
|1.3033
|1.4062
|796
|2005.01.18 09:00
|sell stop
|290
|1.00
|1.2992
|1.3022
|1.1993
|797
|2005.01.18 12:08
|buy
|289
|1.00
|1.3063
|1.3033
|1.4062
|798
|2005.01.18 15:00
|s/l
|289
|1.00
|1.3033
|1.3033
|1.4062
|-300.00
|13959.95
|799
|2005.01.18 17:00
|delete
|290
|1.00
|1.2992
|1.3022
|1.1993
|800
|2005.01.19 09:00
|buy stop
|291
|1.00
|1.3068
|1.3038
|1.4067
|801
|2005.01.19 09:00
|sell stop
|292
|1.00
|1.2991
|1.3021
|1.1992
|802
|2005.01.19 09:36
|buy
|291
|1.00
|1.3068
|1.3038
|1.4067
|803
|2005.01.19 10:00
|modify
|291
|1.00
|1.3068
|1.3073
|1.4067
|804
|2005.01.19 11:41
|s/l
|291
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.4067
|50.00
|14009.95
|805
|2005.01.19 17:00
|delete
|292
|1.00
|1.2991
|1.3021
|1.1992
|806
|2005.01.20 09:00
|buy stop
|293
|1.00
|1.3039
|1.3009
|1.4038
|807
|2005.01.20 09:00
|sell stop
|294
|1.00
|1.2968
|1.2998
|1.1969
|808
|2005.01.20 09:18
|sell
|294
|1.00
|1.2968
|1.2998
|1.1969
|809
|2005.01.20 10:06
|s/l
|294
|1.00
|1.2998
|1.2998
|1.1969
|-300.00
|13709.95
|810
|2005.01.20 17:00
|delete
|293
|1.00
|1.3039
|1.3009
|1.4038
|811
|2005.01.21 09:00
|buy stop
|295
|1.00
|1.3005
|1.2975
|1.4004
|812
|2005.01.21 09:00
|sell stop
|296
|1.00
|1.2926
|1.2956
|1.1927
|813
|2005.01.21 10:06
|buy
|295
|1.00
|1.3005
|1.2975
|1.4004
|814
|2005.01.21 12:50
|s/l
|295
|1.00
|1.2975
|1.2975
|1.4004
|-300.00
|13409.95
|815
|2005.01.21 17:00
|delete
|296
|1.00
|1.2926
|1.2956
|1.1927
|816
|2005.01.24 09:00
|buy stop
|297
|1.00
|1.3092
|1.3062
|1.4091
|817
|2005.01.24 09:00
|sell stop
|298
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.2038
|818
|2005.01.24 11:41
|buy
|297
|1.00
|1.3092
|1.3062
|1.4091
|819
|2005.01.24 13:09
|s/l
|297
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.4091
|-300.00
|13109.95
|820
|2005.01.24 16:37
|sell
|298
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.2038
|821
|2005.01.24 17:00
|close
|298
|1.00
|1.3043
|1.3067
|1.2038
|-59.99
|13049.96
|822
|2005.01.25 09:00
|buy stop
|299
|1.00
|1.3062
|1.3032
|1.4061
|823
|2005.01.25 09:00
|sell stop
|300
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2002
|824
|2005.01.25 09:49
|buy
|299
|1.00
|1.3062
|1.3032
|1.4061
|825
|2005.01.25 13:25
|s/l
|299
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.4061
|-300.00
|12749.96
|826
|2005.01.25 16:07
|sell
|300
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2002
|827
|2005.01.25 16:30
|modify
|300
|1.00
|1.3001
|1.2996
|1.2002
|828
|2005.01.25 17:00
|close
|300
|1.00
|1.2957
|1.2996
|1.2002
|440.00
|13189.96
|829
|2005.01.26 09:00
|buy stop
|301
|1.00
|1.3006
|1.2976
|1.4005
|830
|2005.01.26 09:00
|sell stop
|302
|1.00
|1.2953
|1.2983
|1.1954
|831
|2005.01.26 10:12
|buy
|301
|1.00
|1.3006
|1.2976
|1.4005
|832
|2005.01.26 15:00
|modify
|301
|1.00
|1.3006
|1.3011
|1.4005
|833
|2005.01.26 17:00
|close
|301
|1.00
|1.3070
|1.3011
|1.4005
|640.00
|13829.96
|834
|2005.01.26 17:00
|delete
|302
|1.00
|1.2953
|1.2983
|1.1954
|835
|2005.01.27 09:00
|buy stop
|303
|1.00
|1.3139
|1.3109
|1.4138
|836
|2005.01.27 09:00
|sell stop
|304
|1.00
|1.3060
|1.3090
|1.2061
|837
|2005.01.27 10:54
|sell
|304
|1.00
|1.3060
|1.3090
|1.2061
|838
|2005.01.27 13:30
|modify
|304
|1.00
|1.3060
|1.3055
|1.2061
|839
|2005.01.27 14:38
|s/l
|304
|1.00
|1.3055
|1.3055
|1.2061
|50.00
|13879.96
|840
|2005.01.27 17:00
|delete
|303
|1.00
|1.3139
|1.3109
|1.4138
|841
|2005.01.28 09:00
|buy stop
|305
|1.00
|1.3069
|1.3039
|1.4068
|842
|2005.01.28 09:00
|sell stop
|306
|1.00
|1.3012
|1.3042
|1.2013
|843
|2005.01.28 14:36
|buy
|305
|1.00
|1.3069
|1.3039
|1.4068
|844
|2005.01.28 16:08
|s/l
|305
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.4068
|-300.00
|13579.96
|845
|2005.01.28 16:15
|sell
|306
|1.00
|1.3012
|1.3042
|1.2013
|846
|2005.01.28 17:00
|close
|306
|1.00
|1.3008
|1.3042
|1.2013
|39.99
|13619.95
|847
|2005.01.31 09:00
|buy stop
|307
|1.00
|1.3043
|1.3013
|1.4042
|848
|2005.01.31 09:00
|sell stop
|308
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.1995
|849
|2005.01.31 10:21
|sell
|308
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.1995
|850
|2005.01.31 12:35
|s/l
|308
|1.00
|1.3024
|1.3024
|1.1995
|-300.00
|13319.95
|851
|2005.01.31 13:36
|buy
|307
|1.00
|1.3043
|1.3013
|1.4042
|852
|2005.01.31 15:08
|s/l
|307
|1.00
|1.3013
|1.3013
|1.4042
|-300.01
|13019.94
|853
|2005.02.01 09:00
|buy stop
|309
|1.00
|1.3076
|1.3046
|1.4075
|854
|2005.02.01 09:00
|sell stop
|310
|1.00
|1.3005
|1.3035
|1.2006
|855
|2005.02.01 15:04
|sell
|310
|1.00
|1.3005
|1.3035
|1.2006
|856
|2005.02.01 17:00
|delete
|309
|1.00
|1.3076
|1.3046
|1.4075
|857
|2005.02.01 17:00
|close
|310
|1.00
|1.3007
|1.3035
|1.2006
|-20.00
|12999.94
|858
|2005.02.02 09:00
|buy stop
|311
|1.00
|1.3099
|1.3069
|1.4098
|859
|2005.02.02 09:00
|sell stop
|312
|1.00
|1.3047
|1.3077
|1.2048
|860
|2005.02.02 16:07
|sell
|312
|1.00
|1.3047
|1.3077
|1.2048
|861
|2005.02.02 17:00
|delete
|311
|1.00
|1.3099
|1.3069
|1.4098
|862
|2005.02.02 17:00
|close
|312
|1.00
|1.3037
|1.3077
|1.2048
|100.01
|13099.95
|863
|2005.02.03 09:00
|buy stop
|313
|1.00
|1.3046
|1.3016
|1.4045
|864
|2005.02.03 09:00
|sell stop
|314
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.1995
|865
|2005.02.03 13:59
|sell
|314
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.1995
|866
|2005.02.03 15:00
|modify
|314
|1.00
|1.2994
|1.2989
|1.1995
|867
|2005.02.03 17:00
|delete
|313
|1.00
|1.3046
|1.3016
|1.4045
|868
|2005.02.03 17:00
|close
|314
|1.00
|1.2956
|1.2989
|1.1995
|380.01
|13479.96
|869
|2005.02.04 09:00
|buy stop
|315
|1.00
|1.2990
|1.2960
|1.3989
|870
|2005.02.04 09:00
|sell stop
|316
|1.00
|1.2934
|1.2964
|1.1935
|871
|2005.02.04 14:30
|buy
|315
|1.00
|1.2990
|1.2960
|1.3989
|872
|2005.02.04 14:45
|modify
|315
|1.00
|1.2990
|1.2995
|1.3989
|873
|2005.02.04 14:47
|s/l
|315
|1.00
|1.2995
|1.2995
|1.3989
|50.00
|13529.96
|874
|2005.02.04 14:50
|sell
|316
|1.00
|1.2934
|1.2964
|1.1935
|875
|2005.02.04 15:41
|s/l
|316
|1.00
|1.2964
|1.2964
|1.1935
|-299.99
|13229.97
|876
|2005.02.07 09:00
|buy stop
|317
|1.00
|1.2873
|1.2843
|1.3872
|877
|2005.02.07 09:00
|sell stop
|318
|1.00
|1.2811
|1.2841
|1.1812
|878
|2005.02.07 17:00
|delete
|317
|1.00
|1.2873
|1.2843
|1.3872
|879
|2005.02.07 17:00
|delete
|318
|1.00
|1.2811
|1.2841
|1.1812
|880
|2005.02.08 09:00
|buy stop
|319
|1.00
|1.2786
|1.2756
|1.3785
|881
|2005.02.08 09:00
|sell stop
|320
|1.00
|1.2739
|1.2769
|1.1740
|882
|2005.02.08 11:16
|sell
|320
|1.00
|1.2739
|1.2769
|1.1740
|883
|2005.02.08 14:02
|s/l
|320
|1.00
|1.2769
|1.2769
|1.1740
|-300.00
|12929.97
|884
|2005.02.08 17:00
|delete
|319
|1.00
|1.2786
|1.2756
|1.3785
|885
|2005.02.09 09:00
|buy stop
|321
|1.00
|1.2813
|1.2783
|1.3812
|886
|2005.02.09 09:00
|sell stop
|322
|1.00
|1.2754
|1.2784
|1.1755
|887
|2005.02.09 14:49
|sell
|322
|1.00
|1.2754
|1.2784
|1.1755
|888
|2005.02.09 16:34
|s/l
|322
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.1755
|-300.01
|12629.96
|889
|2005.02.09 17:00
|delete
|321
|1.00
|1.2813
|1.2783
|1.3812
|890
|2005.02.10 09:00
|buy stop
|323
|1.00
|1.2840
|1.2810
|1.3839
|891
|2005.02.10 09:00
|sell stop
|324
|1.00
|1.2790
|1.2820
|1.1791
|892
|2005.02.10 10:37
|sell
|324
|1.00
|1.2790
|1.2820
|1.1791
|893
|2005.02.10 14:45
|modify
|324
|1.00
|1.2790
|1.2785
|1.1791
|894
|2005.02.10 14:57
|s/l
|324
|1.00
|1.2785
|1.2785
|1.1791
|50.00
|12679.96
|895
|2005.02.10 15:33
|buy
|323
|1.00
|1.2840
|1.2810
|1.3839
|896
|2005.02.10 16:15
|modify
|323
|1.00
|1.2840
|1.2845
|1.3839
|897
|2005.02.10 17:00
|close
|323
|1.00
|1.2888
|1.2845
|1.3839
|480.00
|13159.96
|898
|2005.02.11 09:00
|buy stop
|325
|1.00
|1.2896
|1.2866
|1.3895
|899
|2005.02.11 09:00
|sell stop
|326
|1.00
|1.2846
|1.2876
|1.1847
|900
|2005.02.11 14:05
|sell
|326
|1.00
|1.2846
|1.2876
|1.1847
|901
|2005.02.11 16:10
|s/l
|326
|1.00
|1.2876
|1.2876
|1.1847
|-300.00
|12859.96
|902
|2005.02.11 17:00
|delete
|325
|1.00
|1.2896
|1.2866
|1.3895
|903
|2005.02.14 09:00
|buy stop
|327
|1.00
|1.2959
|1.2929
|1.3958
|904
|2005.02.14 09:00
|sell stop
|328
|1.00
|1.2909
|1.2939
|1.1910
|905
|2005.02.14 09:24
|buy
|327
|1.00
|1.2959
|1.2929
|1.3958
|906
|2005.02.14 17:00
|close
|327
|1.00
|1.2963
|1.2929
|1.3958
|40.01
|12899.97
|907
|2005.02.14 17:00
|delete
|328
|1.00
|1.2909
|1.2939
|1.1910
|908
|2005.02.15 09:00
|buy stop
|329
|1.00
|1.2996
|1.2966
|1.3995
|909
|2005.02.15 09:00
|sell stop
|330
|1.00
|1.2945
|1.2975
|1.1946
|910
|2005.02.15 14:05
|buy
|329
|1.00
|1.2996
|1.2966
|1.3995
|911
|2005.02.15 14:45
|modify
|329
|1.00
|1.2996
|1.3001
|1.3995
|912
|2005.02.15 15:25
|s/l
|329
|1.00
|1.3001
|1.3001
|1.3995
|50.00
|12949.97
|913
|2005.02.15 17:00
|delete
|330
|1.00
|1.2945
|1.2975
|1.1946
|914
|2005.02.16 09:00
|buy stop
|331
|1.00
|1.3046
|1.3016
|1.4045
|915
|2005.02.16 09:00
|sell stop
|332
|1.00
|1.2992
|1.3022
|1.1993
|916
|2005.02.16 14:07
|buy
|331
|1.00
|1.3046
|1.3016
|1.4045
|917
|2005.02.16 16:00
|s/l
|331
|1.00
|1.3016
|1.3016
|1.4045
|-300.00
|12649.97
|918
|2005.02.16 16:06
|sell
|332
|1.00
|1.2992
|1.3022
|1.1993
|919
|2005.02.16 16:45
|modify
|332
|1.00
|1.2992
|1.2987
|1.1993
|920
|2005.02.16 17:00
|close
|332
|1.00
|1.2985
|1.2987
|1.1993
|70.01
|12719.98
|921
|2005.02.17 09:00
|buy stop
|333
|1.00
|1.3081
|1.3051
|1.4080
|922
|2005.02.17 09:00
|sell stop
|334
|1.00
|1.3014
|1.3044
|1.2015
|923
|2005.02.17 15:04
|sell
|334
|1.00
|1.3014
|1.3044
|1.2015
|924
|2005.02.17 16:02
|s/l
|334
|1.00
|1.3044
|1.3044
|1.2015
|-300.00
|12419.98
|925
|2005.02.17 17:00
|delete
|333
|1.00
|1.3081
|1.3051
|1.4080
|926
|2005.02.18 09:00
|buy stop
|335
|1.00
|1.3098
|1.3068
|1.4097
|927
|2005.02.18 09:00
|sell stop
|336
|1.00
|1.3052
|1.3082
|1.2053
|928
|2005.02.18 11:12
|sell
|336
|1.00
|1.3052
|1.3082
|1.2053
|929
|2005.02.18 14:45
|modify
|336
|1.00
|1.3052
|1.3047
|1.2053
|930
|2005.02.18 14:58
|s/l
|336
|1.00
|1.3047
|1.3047
|1.2053
|50.00
|12469.98
|931
|2005.02.18 17:00
|delete
|335
|1.00
|1.3098
|1.3068
|1.4097
|932
|2005.02.21 09:00
|buy stop
|337
|1.00
|1.3085
|1.3055
|1.4084
|933
|2005.02.21 09:00
|sell stop
|338
|1.00
|1.3036
|1.3066
|1.2037
|934
|2005.02.21 17:00
|delete
|337
|1.00
|1.3085
|1.3055
|1.4084
|935
|2005.02.21 17:00
|delete
|338
|1.00
|1.3036
|1.3066
|1.2037
|936
|2005.02.22 09:00
|buy stop
|339
|1.00
|1.3205
|1.3175
|1.4204
|937
|2005.02.22 09:00
|sell stop
|340
|1.00
|1.3146
|1.3176
|1.2147
|938
|2005.02.22 11:44
|buy
|339
|1.00
|1.3205
|1.3175
|1.4204
|939
|2005.02.22 17:00
|close
|339
|1.00
|1.3219
|1.3175
|1.4204
|140.00
|12609.98
|940
|2005.02.22 17:00
|delete
|340
|1.00
|1.3146
|1.3176
|1.2147
|941
|2005.02.23 09:00
|buy stop
|341
|1.00
|1.3260
|1.3230
|1.4259
|942
|2005.02.23 09:00
|sell stop
|342
|1.00
|1.3194
|1.3224
|1.2195
|943
|2005.02.23 13:54
|sell
|342
|1.00
|1.3194
|1.3224
|1.2195
|944
|2005.02.23 14:56
|s/l
|342
|1.00
|1.3224
|1.3224
|1.2195
|-300.00
|12309.98
|945
|2005.02.23 17:00
|delete
|341
|1.00
|1.3260
|1.3230
|1.4259
|946
|2005.02.24 09:00
|buy stop
|343
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.4260
|947
|2005.02.24 09:00
|sell stop
|344
|1.00
|1.3211
|1.3241
|1.2212
|948
|2005.02.24 10:00
|buy
|343
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.4260
|949
|2005.02.24 14:45
|s/l
|343
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.4260
|-300.01
|12009.97
|950
|2005.02.24 15:43
|sell
|344
|1.00
|1.3211
|1.3241
|1.2212
|951
|2005.02.24 17:00
|close
|344
|1.00
|1.3206
|1.3241
|1.2212
|50.00
|12059.97
|952
|2005.02.25 09:00
|buy stop
|345
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.4213
|953
|2005.02.25 09:00
|sell stop
|346
|1.00
|1.3164
|1.3194
|1.2165
|954
|2005.02.25 11:34
|sell
|346
|1.00
|1.3164
|1.3194
|1.2165
|955
|2005.02.25 14:38
|s/l
|346
|1.00
|1.3194
|1.3194
|1.2165
|-299.99
|11759.98
|956
|2005.02.25 17:00
|delete
|345
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.4213
|957
|2005.02.28 09:00
|buy stop
|347
|1.00
|1.3293
|1.3263
|1.4292
|958
|2005.02.28 09:00
|sell stop
|348
|1.00
|1.3231
|1.3261
|1.2232
|959
|2005.02.28 17:00
|delete
|347
|1.00
|1.3293
|1.3263
|1.4292
|960
|2005.02.28 17:00
|delete
|348
|1.00
|1.3231
|1.3261
|1.2232
|961
|2005.03.01 09:00
|buy stop
|349
|1.00
|1.3217
|1.3187
|1.4216
|962
|2005.03.01 09:00
|sell stop
|350
|1.00
|1.3164
|1.3194
|1.2165
|963
|2005.03.01 13:46
|buy
|349
|1.00
|1.3217
|1.3187
|1.4216
|964
|2005.03.01 14:51
|s/l
|349
|1.00
|1.3187
|1.3187
|1.4216
|-300.01
|11459.97
|965
|2005.03.01 17:00
|delete
|350
|1.00
|1.3164
|1.3194
|1.2165
|966
|2005.03.02 09:00
|buy stop
|351
|1.00
|1.3189
|1.3159
|1.4188
|967
|2005.03.02 09:00
|sell stop
|352
|1.00
|1.3144
|1.3174
|1.2145
|968
|2005.03.02 09:53
|sell
|352
|1.00
|1.3144
|1.3174
|1.2145
|969
|2005.03.02 10:45
|modify
|352
|1.00
|1.3144
|1.3139
|1.2145
|970
|2005.03.02 17:00
|delete
|351
|1.00
|1.3189
|1.3159
|1.4188
|971
|2005.03.02 17:00
|close
|352
|1.00
|1.3116
|1.3139
|1.2145
|279.99
|11739.96
|972
|2005.03.03 09:00
|buy stop
|353
|1.00
|1.3155
|1.3125
|1.4154
|973
|2005.03.03 09:00
|sell stop
|354
|1.00
|1.3103
|1.3133
|1.2104
|974
|2005.03.03 10:25
|buy
|353
|1.00
|1.3155
|1.3125
|1.4154
|975
|2005.03.03 15:07
|s/l
|353
|1.00
|1.3125
|1.3125
|1.4154
|-300.00
|11439.96
|976
|2005.03.03 17:00
|delete
|354
|1.00
|1.3103
|1.3133
|1.2104
|977
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|355
|1.00
|1.3133
|1.3103
|1.4132
|978
|2005.03.04 09:00
|sell stop
|356
|1.00
|1.3086
|1.3116
|1.2087
|979
|2005.03.04 14:31
|buy
|355
|1.00
|1.3133
|1.3103
|1.4132
|980
|2005.03.04 15:15
|modify
|355
|1.00
|1.3133
|1.3138
|1.4132
|981
|2005.03.04 17:00
|close
|355
|1.00
|1.3242
|1.3138
|1.4132
|1090.00
|12529.96
|982
|2005.03.04 17:00
|delete
|356
|1.00
|1.3086
|1.3116
|1.2087
|983
|2005.03.07 09:00
|buy stop
|357
|1.00
|1.3254
|1.3224
|1.4253
|984
|2005.03.07 09:00
|sell stop
|358
|1.00
|1.3206
|1.3236
|1.2207
|985
|2005.03.07 11:28
|sell
|358
|1.00
|1.3206
|1.3236
|1.2207
|986
|2005.03.07 17:00
|delete
|357
|1.00
|1.3254
|1.3224
|1.4253
|987
|2005.03.07 17:00
|close
|358
|1.00
|1.3191
|1.3236
|1.2207
|150.00
|12679.96
|988
|2005.03.08 09:00
|buy stop
|359
|1.00
|1.3254
|1.3224
|1.4253
|989
|2005.03.08 09:00
|sell stop
|360
|1.00
|1.3198
|1.3228
|1.2199
|990
|2005.03.08 09:40
|buy
|359
|1.00
|1.3254
|1.3224
|1.4253
|991
|2005.03.08 15:30
|modify
|359
|1.00
|1.3254
|1.3259
|1.4253
|992
|2005.03.08 17:00
|close
|359
|1.00
|1.3343
|1.3259
|1.4253
|890.00
|13569.96
|993
|2005.03.08 17:00
|delete
|360
|1.00
|1.3198
|1.3228
|1.2199
|994
|2005.03.09 09:00
|buy stop
|361
|1.00
|1.3374
|1.3344
|1.4373
|995
|2005.03.09 09:00
|sell stop
|362
|1.00
|1.3318
|1.3348
|1.2319
|996
|2005.03.09 09:21
|buy
|361
|1.00
|1.3374
|1.3344
|1.4373
|997
|2005.03.09 14:11
|s/l
|361
|1.00
|1.3344
|1.3344
|1.4373
|-300.01
|13269.95
|998
|2005.03.09 17:00
|delete
|362
|1.00
|1.3318
|1.3348
|1.2319
|999
|2005.03.10 09:00
|buy stop
|363
|1.00
|1.3469
|1.3439
|1.4468
|1000
|2005.03.10 09:00
|sell stop
|364
|1.00
|1.3405
|1.3435
|1.2406
|1001
|2005.03.10 11:30
|sell
|364
|1.00
|1.3405
|1.3435
|1.2406
|1002
|2005.03.10 17:00
|delete
|363
|1.00
|1.3469
|1.3439
|1.4468
|1003
|2005.03.10 17:00
|close
|364
|1.00
|1.3410
|1.3435
|1.2406
|-50.00
|13219.95
|1004
|2005.03.11 09:00
|buy stop
|365
|1.00
|1.3448
|1.3418
|1.4447
|1005
|2005.03.11 09:00
|sell stop
|366
|1.00
|1.3405
|1.3435
|1.2406
|1006
|2005.03.11 10:12
|sell
|366
|1.00
|1.3405
|1.3435
|1.2406
|1007
|2005.03.11 14:30
|s/l
|366
|1.00
|1.3435
|1.3435
|1.2406
|-300.00
|12919.95
|1008
|2005.03.11 14:30
|buy
|365
|1.00
|1.3448
|1.3418
|1.4447
|1009
|2005.03.11 14:31
|s/l
|365
|1.00
|1.3418
|1.3418
|1.4447
|-300.00
|12619.95
|1010
|2005.03.14 09:00
|buy stop
|367
|1.00
|1.3452
|1.3422
|1.4451
|1011
|2005.03.14 09:00
|sell stop
|368
|1.00
|1.3401
|1.3431
|1.2402
|1012
|2005.03.14 09:50
|sell
|368
|1.00
|1.3401
|1.3431
|1.2402
|1013
|2005.03.14 14:30
|modify
|368
|1.00
|1.3401
|1.3396
|1.2402
|1014
|2005.03.14 14:58
|s/l
|368
|1.00
|1.3396
|1.3396
|1.2402
|50.00
|12669.95
|1015
|2005.03.14 17:00
|delete
|367
|1.00
|1.3452
|1.3422
|1.4451
|1016
|2005.03.15 09:00
|buy stop
|369
|1.00
|1.3386
|1.3356
|1.4385
|1017
|2005.03.15 09:00
|sell stop
|370
|1.00
|1.3327
|1.3357
|1.2328
|1018
|2005.03.15 11:51
|buy
|369
|1.00
|1.3386
|1.3356
|1.4385
|1019
|2005.03.15 15:01
|s/l
|369
|1.00
|1.3356
|1.3356
|1.4385
|-300.00
|12369.95
|1020
|2005.03.15 15:35
|sell
|370
|1.00
|1.3327
|1.3357
|1.2328
|1021
|2005.03.15 17:00
|close
|370
|1.00
|1.3315
|1.3357
|1.2328
|120.01
|12489.96
|1022
|2005.03.16 09:00
|buy stop
|371
|1.00
|1.3371
|1.3341
|1.4370
|1023
|2005.03.16 09:00
|sell stop
|372
|1.00
|1.3299
|1.3329
|1.2300
|1024
|2005.03.16 12:55
|buy
|371
|1.00
|1.3371
|1.3341
|1.4370
|1025
|2005.03.16 14:45
|modify
|371
|1.00
|1.3371
|1.3376
|1.4370
|1026
|2005.03.16 17:00
|close
|371
|1.00
|1.3429
|1.3376
|1.4370
|580.00
|13069.96
|1027
|2005.03.16 17:00
|delete
|372
|1.00
|1.3299
|1.3329
|1.2300
|1028
|2005.03.17 09:00
|buy stop
|373
|1.00
|1.3434
|1.3404
|1.4433
|1029
|2005.03.17 09:00
|sell stop
|374
|1.00
|1.3379
|1.3409
|1.2380
|1030
|2005.03.17 11:29
|sell
|374
|1.00
|1.3379
|1.3409
|1.2380
|1031
|2005.03.17 14:45
|modify
|374
|1.00
|1.3379
|1.3374
|1.2380
|1032
|2005.03.17 16:08
|s/l
|374
|1.00
|1.3374
|1.3374
|1.2380
|50.00
|13119.96
|1033
|2005.03.17 17:00
|delete
|373
|1.00
|1.3434
|1.3404
|1.4433
|1034
|2005.03.18 09:00
|buy stop
|375
|1.00
|1.3385
|1.3355
|1.4384
|1035
|2005.03.18 09:00
|sell stop
|376
|1.00
|1.3330
|1.3360
|1.2331
|1036
|2005.03.18 09:46
|sell
|376
|1.00
|1.3330
|1.3360
|1.2331
|1037
|2005.03.18 14:00
|modify
|376
|1.00
|1.3330
|1.3325
|1.2331
|1038
|2005.03.18 17:00
|delete
|375
|1.00
|1.3385
|1.3355
|1.4384
|1039
|2005.03.18 17:00
|close
|376
|1.00
|1.3290
|1.3325
|1.2331
|400.00
|13519.96
|1040
|2005.03.21 09:00
|buy stop
|377
|1.00
|1.3291
|1.3261
|1.4290
|1041
|2005.03.21 09:00
|sell stop
|378
|1.00
|1.3196
|1.3226
|1.2197
|1042
|2005.03.21 12:57
|sell
|378
|1.00
|1.3196
|1.3226
|1.2197
|1043
|2005.03.21 17:00
|delete
|377
|1.00
|1.3291
|1.3261
|1.4290
|1044
|2005.03.21 17:00
|close
|378
|1.00
|1.3185
|1.3226
|1.2197
|110.00
|13629.96
|1045
|2005.03.22 09:00
|buy stop
|379
|1.00
|1.3194
|1.3164
|1.4193
|1046
|2005.03.22 09:00
|sell stop
|380
|1.00
|1.3132
|1.3162
|1.2133
|1047
|2005.03.22 12:08
|buy
|379
|1.00
|1.3194
|1.3164
|1.4193
|1048
|2005.03.22 17:00
|close
|379
|1.00
|1.3202
|1.3164
|1.4193
|80.00
|13709.96
|1049
|2005.03.22 17:00
|delete
|380
|1.00
|1.3132
|1.3162
|1.2133
|1050
|2005.03.23 09:00
|buy stop
|381
|1.00
|1.3103
|1.3073
|1.4102
|1051
|2005.03.23 09:00
|sell stop
|382
|1.00
|1.3045
|1.3075
|1.2046
|1052
|2005.03.23 10:14
|sell
|382
|1.00
|1.3045
|1.3075
|1.2046
|1053
|2005.03.23 14:45
|modify
|382
|1.00
|1.3045
|1.3040
|1.2046
|1054
|2005.03.23 15:17
|s/l
|382
|1.00
|1.3040
|1.3040
|1.2046
|50.00
|13759.96
|1055
|2005.03.23 17:00
|delete
|381
|1.00
|1.3103
|1.3073
|1.4102
|1056
|2005.03.24 09:00
|buy stop
|383
|1.00
|1.3032
|1.3002
|1.4031
|1057
|2005.03.24 09:00
|sell stop
|384
|1.00
|1.2976
|1.3006
|1.1977
|1058
|2005.03.24 10:08
|buy
|383
|1.00
|1.3032
|1.3002
|1.4031
|1059
|2005.03.24 10:40
|s/l
|383
|1.00
|1.3002
|1.3002
|1.4031
|-300.00
|13459.96
|1060
|2005.03.24 11:32
|sell
|384
|1.00
|1.2976
|1.3006
|1.1977
|1061
|2005.03.24 14:44
|s/l
|384
|1.00
|1.3006
|1.3006
|1.1977
|-300.00
|13159.96
|1062
|2005.03.25 09:00
|buy stop
|385
|1.00
|1.2974
|1.2944
|1.3973
|1063
|2005.03.25 09:00
|sell stop
|386
|1.00
|1.2927
|1.2957
|1.1928
|1064
|2005.03.25 17:00
|delete
|385
|1.00
|1.2974
|1.2944
|1.3973
|1065
|2005.03.25 17:00
|delete
|386
|1.00
|1.2927
|1.2957
|1.1928
|1066
|2005.03.28 09:00
|buy stop
|387
|1.00
|1.2941
|1.2911
|1.3940
|1067
|2005.03.28 09:00
|sell stop
|388
|1.00
|1.2883
|1.2913
|1.1884
|1068
|2005.03.28 15:47
|sell
|388
|1.00
|1.2883
|1.2913
|1.1884
|1069
|2005.03.28 17:00
|delete
|387
|1.00
|1.2941
|1.2911
|1.3940
|1070
|2005.03.28 17:00
|close
|388
|1.00
|1.2880
|1.2913
|1.1884
|30.00
|13189.96
|1071
|2005.03.29 09:00
|buy stop
|389
|1.00
|1.2966
|1.2936
|1.3965
|1072
|2005.03.29 09:00
|sell stop
|390
|1.00
|1.2902
|1.2932
|1.1903
|1073
|2005.03.29 16:06
|sell
|390
|1.00
|1.2902
|1.2932
|1.1903
|1074
|2005.03.29 17:00
|delete
|389
|1.00
|1.2966
|1.2936
|1.3965
|1075
|2005.03.29 17:00
|close
|390
|1.00
|1.2913
|1.2932
|1.1903
|-110.00
|13079.96
|1076
|2005.03.30 09:00
|buy stop
|391
|1.00
|1.2982
|1.2952
|1.3981
|1077
|2005.03.30 09:00
|sell stop
|392
|1.00
|1.2930
|1.2960
|1.1931
|1078
|2005.03.30 16:07
|buy
|391
|1.00
|1.2982
|1.2952
|1.3981
|1079
|2005.03.30 17:00
|close
|391
|1.00
|1.2960
|1.2952
|1.3981
|-220.00
|12859.96
|1080
|2005.03.30 17:00
|delete
|392
|1.00
|1.2930
|1.2960
|1.1931
|1081
|2005.03.31 09:00
|buy stop
|393
|1.00
|1.2953
|1.2923
|1.3952
|1082
|2005.03.31 09:00
|sell stop
|394
|1.00
|1.2898
|1.2928
|1.1899
|1083
|2005.03.31 09:44
|buy
|393
|1.00
|1.2953
|1.2923
|1.3952
|1084
|2005.03.31 15:45
|modify
|393
|1.00
|1.2953
|1.2958
|1.3952
|1085
|2005.03.31 17:00
|close
|393
|1.00
|1.2998
|1.2958
|1.3952
|450.00
|13309.96
|1086
|2005.03.31 17:00
|delete
|394
|1.00
|1.2898
|1.2928
|1.1899
|1087
|2005.04.01 09:00
|buy stop
|395
|1.00
|1.2991
|1.2961
|1.3990
|1088
|2005.04.01 09:00
|sell stop
|396
|1.00
|1.2942
|1.2972
|1.1943
|1089
|2005.04.01 15:30
|buy
|395
|1.00
|1.2991
|1.2961
|1.3990
|1090
|2005.04.01 15:45
|modify
|395
|1.00
|1.2991
|1.2996
|1.3990
|1091
|2005.04.01 16:07
|s/l
|395
|1.00
|1.2996
|1.2996
|1.3990
|50.00
|13359.96
|1092
|2005.04.01 17:00
|delete
|396
|1.00
|1.2942
|1.2972
|1.1943
|1093
|2005.04.04 09:00
|buy stop
|397
|1.00
|1.2913
|1.2883
|1.3912
|1094
|2005.04.04 09:00
|sell stop
|398
|1.00
|1.2859
|1.2889
|1.1860
|1095
|2005.04.04 15:16
|sell
|398
|1.00
|1.2859
|1.2889
|1.1860
|1096
|2005.04.04 16:30
|modify
|398
|1.00
|1.2859
|1.2854
|1.1860
|1097
|2005.04.04 17:00
|delete
|397
|1.00
|1.2913
|1.2883
|1.3912
|1098
|2005.04.04 17:00
|close
|398
|1.00
|1.2825
|1.2854
|1.1860
|340.00
|13699.96
|1099
|2005.04.05 09:00
|buy stop
|399
|1.00
|1.2847
|1.2817
|1.3846
|1100
|2005.04.05 09:00
|sell stop
|400
|1.00
|1.2794
|1.2824
|1.1795
|1101
|2005.04.05 14:37
|buy
|399
|1.00
|1.2847
|1.2817
|1.3846
|1102
|2005.04.05 17:00
|close
|399
|1.00
|1.2836
|1.2817
|1.3846
|-109.99
|13589.97
|1103
|2005.04.05 17:00
|delete
|400
|1.00
|1.2794
|1.2824
|1.1795
|1104
|2005.04.06 09:00
|buy stop
|401
|1.00
|1.2905
|1.2875
|1.3904
|1105
|2005.04.06 09:00
|sell stop
|402
|1.00
|1.2854
|1.2884
|1.1855
|1106
|2005.04.06 11:30
|buy
|401
|1.00
|1.2905
|1.2875
|1.3904
|1107
|2005.04.06 13:47
|s/l
|401
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.3904
|-300.00
|13289.97
|1108
|2005.04.06 14:16
|sell
|402
|1.00
|1.2854
|1.2884
|1.1855
|1109
|2005.04.06 17:00
|close
|402
|1.00
|1.2852
|1.2884
|1.1855
|19.99
|13309.96
|1110
|2005.04.07 09:00
|buy stop
|403
|1.00
|1.2948
|1.2918
|1.3947
|1111
|2005.04.07 09:00
|sell stop
|404
|1.00
|1.2878
|1.2908
|1.1879
|1112
|2005.04.07 17:00
|delete
|403
|1.00
|1.2948
|1.2918
|1.3947
|1113
|2005.04.07 17:00
|delete
|404
|1.00
|1.2878
|1.2908
|1.1879
|1114
|2005.04.08 09:00
|buy stop
|405
|1.00
|1.2843
|1.2813
|1.3842
|1115
|2005.04.08 09:00
|sell stop
|406
|1.00
|1.2792
|1.2822
|1.1793
|1116
|2005.04.08 11:44
|buy
|405
|1.00
|1.2843
|1.2813
|1.3842
|1117
|2005.04.08 14:21
|s/l
|405
|1.00
|1.2813
|1.2813
|1.3842
|-300.01
|13009.95
|1118
|2005.04.08 17:00
|delete
|406
|1.00
|1.2792
|1.2822
|1.1793
|1119
|2005.04.11 09:00
|buy stop
|407
|1.00
|1.2953
|1.2923
|1.3952
|1120
|2005.04.11 09:00
|sell stop
|408
|1.00
|1.2903
|1.2933
|1.1904
|1121
|2005.04.11 10:01
|buy
|407
|1.00
|1.2953
|1.2923
|1.3952
|1122
|2005.04.11 17:00
|close
|407
|1.00
|1.2958
|1.2923
|1.3952
|50.00
|13059.95
|1123
|2005.04.11 17:00
|delete
|408
|1.00
|1.2903
|1.2933
|1.1904
|1124
|2005.04.12 09:00
|buy stop
|409
|1.00
|1.3018
|1.2988
|1.4017
|1125
|2005.04.12 09:00
|sell stop
|410
|1.00
|1.2955
|1.2985
|1.1956
|1126
|2005.04.12 14:33
|sell
|410
|1.00
|1.2955
|1.2985
|1.1956
|1127
|2005.04.12 15:00
|modify
|410
|1.00
|1.2955
|1.2950
|1.1956
|1128
|2005.04.12 17:00
|delete
|409
|1.00
|1.3018
|1.2988
|1.4017
|1129
|2005.04.12 17:00
|close
|410
|1.00
|1.2881
|1.2950
|1.1956
|740.00
|13799.95
|1130
|2005.04.13 09:00
|buy stop
|411
|1.00
|1.2955
|1.2925
|1.3954
|1131
|2005.04.13 09:00
|sell stop
|412
|1.00
|1.2901
|1.2931
|1.1902
|1132
|2005.04.13 10:01
|buy
|411
|1.00
|1.2955
|1.2925
|1.3954
|1133
|2005.04.13 13:04
|s/l
|411
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.3954
|-300.00
|13499.95
|1134
|2005.04.13 14:47
|sell
|412
|1.00
|1.2901
|1.2931
|1.1902
|1135
|2005.04.13 15:45
|modify
|412
|1.00
|1.2901
|1.2896
|1.1902
|1136
|2005.04.13 16:18
|s/l
|412
|1.00
|1.2896
|1.2896
|1.1902
|50.00
|13549.95
|1137
|2005.04.14 09:00
|buy stop
|413
|1.00
|1.2903
|1.2873
|1.3902
|1138
|2005.04.14 09:00
|sell stop
|414
|1.00
|1.2846
|1.2876
|1.1847
|1139
|2005.04.14 11:41
|sell
|414
|1.00
|1.2846
|1.2876
|1.1847
|1140
|2005.04.14 13:30
|modify
|414
|1.00
|1.2846
|1.2841
|1.1847
|1141
|2005.04.14 17:00
|delete
|413
|1.00
|1.2903
|1.2873
|1.3902
|1142
|2005.04.14 17:00
|close
|414
|1.00
|1.2807
|1.2841
|1.1847
|389.99
|13939.94
|1143
|2005.04.15 09:00
|buy stop
|415
|1.00
|1.2833
|1.2803
|1.3832
|1144
|2005.04.15 09:00
|sell stop
|416
|1.00
|1.2766
|1.2796
|1.1767
|1145
|2005.04.15 09:42
|buy
|415
|1.00
|1.2833
|1.2803
|1.3832
|1146
|2005.04.15 13:45
|modify
|415
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.3832
|1147
|2005.04.15 15:00
|s/l
|415
|1.00
|1.2838
|1.2838
|1.3832
|50.00
|13989.94
|1148
|2005.04.15 17:00
|delete
|416
|1.00
|1.2766
|1.2796
|1.1767
|1149
|2005.04.18 09:00
|buy stop
|417
|1.00
|1.2959
|1.2929
|1.3958
|1150
|2005.04.18 09:00
|sell stop
|418
|1.00
|1.2868
|1.2898
|1.1869
|1151
|2005.04.18 09:29
|buy
|417
|1.00
|1.2959
|1.2929
|1.3958
|1152
|2005.04.18 13:00
|modify
|417
|1.00
|1.2959
|1.2964
|1.3958
|1153
|2005.04.18 14:05
|s/l
|417
|1.00
|1.2964
|1.2964
|1.3958
|50.00
|14039.94
|1154
|2005.04.18 17:00
|delete
|418
|1.00
|1.2868
|1.2898
|1.1869
|1155
|2005.04.19 09:00
|buy stop
|419
|1.00
|1.3048
|1.3018
|1.4047
|1156
|2005.04.19 09:00
|sell stop
|420
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.1995
|1157
|2005.04.19 10:51
|sell
|420
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.1995
|1158
|2005.04.19 16:29
|s/l
|420
|1.00
|1.3024
|1.3024
|1.1995
|-300.00
|13739.94
|1159
|2005.04.19 16:45
|buy
|419
|1.00
|1.3048
|1.3018
|1.4047
|1160
|2005.04.19 17:00
|close
|419
|1.00
|1.3035
|1.3018
|1.4047
|-129.99
|13609.95
|1161
|2005.04.20 09:00
|buy stop
|421
|1.00
|1.3092
|1.3062
|1.4091
|1162
|2005.04.20 09:00
|sell stop
|422
|1.00
|1.3042
|1.3072
|1.2043
|1163
|2005.04.20 09:39
|sell
|422
|1.00
|1.3042
|1.3072
|1.2043
|1164
|2005.04.20 14:45
|modify
|422
|1.00
|1.3042
|1.3037
|1.2043
|1165
|2005.04.20 15:58
|s/l
|422
|1.00
|1.3037
|1.3037
|1.2043
|50.00
|13659.95
|1166
|2005.04.20 17:00
|delete
|421
|1.00
|1.3092
|1.3062
|1.4091
|1167
|2005.04.21 09:00
|buy stop
|423
|1.00
|1.3121
|1.3091
|1.4120
|1168
|2005.04.21 09:00
|sell stop
|424
|1.00
|1.3062
|1.3092
|1.2063
|1169
|2005.04.21 13:33
|sell
|424
|1.00
|1.3062
|1.3092
|1.2063
|1170
|2005.04.21 16:16
|s/l
|424
|1.00
|1.3092
|1.3092
|1.2063
|-300.00
|13359.95
|1171
|2005.04.21 17:00
|delete
|423
|1.00
|1.3121
|1.3091
|1.4120
|1172
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|425
|1.00
|1.3071
|1.3041
|1.4070
|1173
|2005.04.22 09:00
|sell stop
|426
|1.00
|1.3016
|1.3046
|1.2017
|1174
|2005.04.22 10:04
|buy
|425
|1.00
|1.3071
|1.3041
|1.4070
|1175
|2005.04.22 17:00
|close
|425
|1.00
|1.3079
|1.3041
|1.4070
|80.00
|13439.95
|1176
|2005.04.22 17:00
|delete
|426
|1.00
|1.3016
|1.3046
|1.2017
|1177
|2005.04.25 09:00
|buy stop
|427
|1.00
|1.3060
|1.3030
|1.4059
|1178
|2005.04.25 09:00
|sell stop
|428
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2002
|1179
|2005.04.25 10:30
|sell
|428
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2002
|1180
|2005.04.25 11:15
|modify
|428
|1.00
|1.3001
|1.2996
|1.2002
|1181
|2005.04.25 17:00
|delete
|427
|1.00
|1.3060
|1.3030
|1.4059
|1182
|2005.04.25 17:00
|close
|428
|1.00
|1.2976
|1.2996
|1.2002
|250.00
|13689.95
|1183
|2005.04.26 09:00
|buy stop
|429
|1.00
|1.3028
|1.2998
|1.4027
|1184
|2005.04.26 09:00
|sell stop
|430
|1.00
|1.2974
|1.3004
|1.1975
|1185
|2005.04.26 09:59
|sell
|430
|1.00
|1.2974
|1.3004
|1.1975
|1186
|2005.04.26 17:00
|delete
|429
|1.00
|1.3028
|1.2998
|1.4027
|1187
|2005.04.26 17:00
|close
|430
|1.00
|1.2964
|1.3004
|1.1975
|100.01
|13789.96
|1188
|2005.04.27 09:00
|buy stop
|431
|1.00
|1.2983
|1.2953
|1.3982
|1189
|2005.04.27 09:00
|sell stop
|432
|1.00
|1.2887
|1.2917
|1.1888
|1190
|2005.04.27 15:07
|buy
|431
|1.00
|1.2983
|1.2953
|1.3982
|1191
|2005.04.27 17:00
|close
|431
|1.00
|1.2961
|1.2953
|1.3982
|-220.01
|13569.95
|1192
|2005.04.27 17:00
|delete
|432
|1.00
|1.2887
|1.2917
|1.1888
|1193
|2005.04.28 09:00
|buy stop
|433
|1.00
|1.2955
|1.2925
|1.3954
|1194
|2005.04.28 09:00
|sell stop
|434
|1.00
|1.2901
|1.2931
|1.1902
|1195
|2005.04.28 14:11
|sell
|434
|1.00
|1.2901
|1.2931
|1.1902
|1196
|2005.04.28 14:30
|s/l
|434
|1.00
|1.2931
|1.2931
|1.1902
|-300.00
|13269.95
|1197
|2005.04.28 17:00
|delete
|433
|1.00
|1.2955
|1.2925
|1.3954
|1198
|2005.04.29 09:00
|buy stop
|435
|1.00
|1.2995
|1.2965
|1.3994
|1199
|2005.04.29 09:00
|sell stop
|436
|1.00
|1.2902
|1.2932
|1.1903
|1200
|2005.04.29 17:00
|delete
|435
|1.00
|1.2995
|1.2965
|1.3994
|1201
|2005.04.29 17:00
|delete
|436
|1.00
|1.2902
|1.2932
|1.1903
|1202
|2005.05.02 09:00
|buy stop
|437
|1.00
|1.2876
|1.2846
|1.3875
|1203
|2005.05.02 09:00
|sell stop
|438
|1.00
|1.2836
|1.2866
|1.1837
|1204
|2005.05.02 16:59
|sell
|438
|1.00
|1.2836
|1.2866
|1.1837
|1205
|2005.05.02 17:00
|delete
|437
|1.00
|1.2876
|1.2846
|1.3875
|1206
|2005.05.02 17:00
|close
|438
|1.00
|1.2840
|1.2866
|1.1837
|-40.00
|13229.95
|1207
|2005.05.03 09:00
|buy stop
|439
|1.00
|1.2868
|1.2838
|1.3867
|1208
|2005.05.03 09:00
|sell stop
|440
|1.00
|1.2814
|1.2844
|1.1815
|1209
|2005.05.03 11:12
|buy
|439
|1.00
|1.2868
|1.2838
|1.3867
|1210
|2005.05.03 17:00
|close
|439
|1.00
|1.2886
|1.2838
|1.3867
|180.00
|13409.95
|1211
|2005.05.03 17:02
|delete
|440
|1.00
|1.2814
|1.2844
|1.1815
|1212
|2005.05.04 09:00
|buy stop
|441
|1.00
|1.2981
|1.2951
|1.3980
|1213
|2005.05.04 09:00
|sell stop
|442
|1.00
|1.2926
|1.2956
|1.1927
|1214
|2005.05.04 15:21
|sell
|442
|1.00
|1.2926
|1.2956
|1.1927
|1215
|2005.05.04 15:54
|s/l
|442
|1.00
|1.2956
|1.2956
|1.1927
|-300.00
|13109.95
|1216
|2005.05.04 17:00
|delete
|441
|1.00
|1.2981
|1.2951
|1.3980
|1217
|2005.05.05 09:00
|buy stop
|443
|1.00
|1.2981
|1.2951
|1.3980
|1218
|2005.05.05 09:00
|sell stop
|444
|1.00
|1.2930
|1.2960
|1.1931
|1219
|2005.05.05 10:51
|buy
|443
|1.00
|1.2981
|1.2951
|1.3980
|1220
|2005.05.05 14:03
|s/l
|443
|1.00
|1.2951
|1.2951
|1.3980
|-300.00
|12809.95
|1221
|2005.05.05 17:00
|delete
|444
|1.00
|1.2930
|1.2960
|1.1931
|1222
|2005.05.06 09:00
|buy stop
|445
|1.00
|1.2963
|1.2933
|1.3962
|1223
|2005.05.06 09:00
|sell stop
|446
|1.00
|1.2915
|1.2945
|1.1916
|1224
|2005.05.06 14:30
|sell
|446
|1.00
|1.2915
|1.2945
|1.1916
|1225
|2005.05.06 14:45
|modify
|446
|1.00
|1.2915
|1.2910
|1.1916
|1226
|2005.05.06 17:00
|delete
|445
|1.00
|1.2963
|1.2933
|1.3962
|1227
|2005.05.06 17:00
|close
|446
|1.00
|1.2842
|1.2910
|1.1916
|730.00
|13539.95
|1228
|2005.05.09 09:00
|buy stop
|447
|1.00
|1.2830
|1.2800
|1.3829
|1229
|2005.05.09 09:00
|sell stop
|448
|1.00
|1.2777
|1.2807
|1.1778
|1230
|2005.05.09 11:04
|buy
|447
|1.00
|1.2830
|1.2800
|1.3829
|1231
|2005.05.09 17:00
|close
|447
|1.00
|1.2825
|1.2800
|1.3829
|-50.00
|13489.95
|1232
|2005.05.09 17:00
|delete
|448
|1.00
|1.2777
|1.2807
|1.1778
|1233
|2005.05.10 09:00
|buy stop
|449
|1.00
|1.2865
|1.2835
|1.3864
|1234
|2005.05.10 09:00
|sell stop
|450
|1.00
|1.2808
|1.2838
|1.1809
|1235
|2005.05.10 14:43
|buy
|449
|1.00
|1.2865
|1.2835
|1.3864
|1236
|2005.05.10 17:00
|close
|449
|1.00
|1.2874
|1.2835
|1.3864
|90.00
|13579.95
|1237
|2005.05.10 17:00
|delete
|450
|1.00
|1.2808
|1.2838
|1.1809
|1238
|2005.05.11 09:00
|buy stop
|451
|1.00
|1.2903
|1.2873
|1.3902
|1239
|2005.05.11 09:00
|sell stop
|452
|1.00
|1.2848
|1.2878
|1.1849
|1240
|2005.05.11 10:22
|buy
|451
|1.00
|1.2903
|1.2873
|1.3902
|1241
|2005.05.11 10:31
|s/l
|451
|1.00
|1.2873
|1.2873
|1.3902
|-300.00
|13279.95
|1242
|2005.05.11 14:30
|sell
|452
|1.00
|1.2848
|1.2878
|1.1849
|1243
|2005.05.11 15:00
|modify
|452
|1.00
|1.2848
|1.2843
|1.1849
|1244
|2005.05.11 17:00
|close
|452
|1.00
|1.2820
|1.2843
|1.1849
|280.01
|13559.96
|1245
|2005.05.12 09:00
|buy stop
|453
|1.00
|1.2813
|1.2783
|1.3812
|1246
|2005.05.12 09:00
|sell stop
|454
|1.00
|1.2733
|1.2763
|1.1734
|1247
|2005.05.12 14:30
|sell
|454
|1.00
|1.2733
|1.2763
|1.1734
|1248
|2005.05.12 14:45
|modify
|454
|1.00
|1.2733
|1.2728
|1.1734
|1249
|2005.05.12 17:00
|delete
|453
|1.00
|1.2813
|1.2783
|1.3812
|1250
|2005.05.12 17:00
|close
|454
|1.00
|1.2713
|1.2728
|1.1734
|200.00
|13759.96
|1251
|2005.05.13 09:00
|buy stop
|455
|1.00
|1.2703
|1.2673
|1.3702
|1252
|2005.05.13 09:00
|sell stop
|456
|1.00
|1.2650
|1.2680
|1.1651
|1253
|2005.05.13 11:31
|sell
|456
|1.00
|1.2650
|1.2680
|1.1651
|1254
|2005.05.13 14:45
|modify
|456
|1.00
|1.2650
|1.2645
|1.1651
|1255
|2005.05.13 15:25
|s/l
|456
|1.00
|1.2645
|1.2645
|1.1651
|50.00
|13809.96
|1256
|2005.05.13 17:00
|delete
|455
|1.00
|1.2703
|1.2673
|1.3702
|1257
|2005.05.16 09:00
|buy stop
|457
|1.00
|1.2632
|1.2602
|1.3631
|1258
|2005.05.16 09:00
|sell stop
|458
|1.00
|1.2565
|1.2595
|1.1566
|1259
|2005.05.16 15:00
|buy
|457
|1.00
|1.2632
|1.2602
|1.3631
|1260
|2005.05.16 17:00
|close
|457
|1.00
|1.2621
|1.2602
|1.3631
|-110.00
|13699.96
|1261
|2005.05.16 17:00
|delete
|458
|1.00
|1.2565
|1.2595
|1.1566
|1262
|2005.05.17 09:00
|buy stop
|459
|1.00
|1.2666
|1.2636
|1.3665
|1263
|2005.05.17 09:00
|sell stop
|460
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.1609
|1264
|2005.05.17 17:00
|delete
|459
|1.00
|1.2666
|1.2636
|1.3665
|1265
|2005.05.17 17:00
|delete
|460
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.1609
|1266
|2005.05.18 09:00
|buy stop
|461
|1.00
|1.2643
|1.2613
|1.3642
|1267
|2005.05.18 09:00
|sell stop
|462
|1.00
|1.2586
|1.2616
|1.1587
|1268
|2005.05.18 14:42
|buy
|461
|1.00
|1.2643
|1.2613
|1.3642
|1269
|2005.05.18 15:38
|s/l
|461
|1.00
|1.2613
|1.2613
|1.3642
|-300.01
|13399.95
|1270
|2005.05.18 17:00
|delete
|462
|1.00
|1.2586
|1.2616
|1.1587
|1271
|2005.05.19 09:00
|buy stop
|463
|1.00
|1.2697
|1.2667
|1.3696
|1272
|2005.05.19 09:00
|sell stop
|464
|1.00
|1.2649
|1.2679
|1.1650
|1273
|2005.05.19 11:04
|sell
|464
|1.00
|1.2649
|1.2679
|1.1650
|1274
|2005.05.19 15:30
|modify
|464
|1.00
|1.2649
|1.2644
|1.1650
|1275
|2005.05.19 17:00
|delete
|463
|1.00
|1.2697
|1.2667
|1.3696
|1276
|2005.05.19 17:00
|close
|464
|1.00
|1.2620
|1.2644
|1.1650
|289.99
|13689.94
|1277
|2005.05.20 09:00
|buy stop
|465
|1.00
|1.2658
|1.2628
|1.3657
|1278
|2005.05.20 09:00
|sell stop
|466
|1.00
|1.2606
|1.2636
|1.1607
|1279
|2005.05.20 14:11
|sell
|466
|1.00
|1.2606
|1.2636
|1.1607
|1280
|2005.05.20 15:15
|modify
|466
|1.00
|1.2606
|1.2601
|1.1607
|1281
|2005.05.20 17:00
|delete
|465
|1.00
|1.2658
|1.2628
|1.3657
|1282
|2005.05.20 17:00
|close
|466
|1.00
|1.2544
|1.2601
|1.1607
|620.00
|14309.94
|1283
|2005.05.23 09:00
|buy stop
|467
|1.00
|1.2578
|1.2548
|1.3577
|1284
|2005.05.23 09:00
|sell stop
|468
|1.00
|1.2518
|1.2548
|1.1519
|1285
|2005.05.23 15:54
|buy
|467
|1.00
|1.2578
|1.2548
|1.3577
|1286
|2005.05.23 17:00
|close
|467
|1.00
|1.2576
|1.2548
|1.3577
|-19.99
|14289.95
|1287
|2005.05.23 17:00
|delete
|468
|1.00
|1.2518
|1.2548
|1.1519
|1288
|2005.05.24 09:00
|buy stop
|469
|1.00
|1.2615
|1.2585
|1.3614
|1289
|2005.05.24 09:00
|sell stop
|470
|1.00
|1.2549
|1.2579
|1.1550
|1290
|2005.05.24 13:41
|buy
|469
|1.00
|1.2615
|1.2585
|1.3614
|1291
|2005.05.24 16:38
|s/l
|469
|1.00
|1.2585
|1.2585
|1.3614
|-300.00
|13989.95
|1292
|2005.05.24 17:00
|delete
|470
|1.00
|1.2549
|1.2579
|1.1550
|1293
|2005.05.25 09:00
|buy stop
|471
|1.00
|1.2610
|1.2580
|1.3609
|1294
|2005.05.25 09:00
|sell stop
|472
|1.00
|1.2558
|1.2588
|1.1559
|1295
|2005.05.25 12:59
|sell
|472
|1.00
|1.2558
|1.2588
|1.1559
|1296
|2005.05.25 15:04
|s/l
|472
|1.00
|1.2588
|1.2588
|1.1559
|-300.00
|13689.95
|1297
|2005.05.25 15:30
|buy
|471
|1.00
|1.2610
|1.2580
|1.3609
|1298
|2005.05.25 17:00
|close
|471
|1.00
|1.2593
|1.2580
|1.3609
|-170.00
|13519.95
|1299
|2005.05.26 09:00
|buy stop
|473
|1.00
|1.2586
|1.2556
|1.3585
|1300
|2005.05.26 09:00
|sell stop
|474
|1.00
|1.2519
|1.2549
|1.1520
|1301
|2005.05.26 13:17
|sell
|474
|1.00
|1.2519
|1.2549
|1.1520
|1302
|2005.05.26 17:00
|delete
|473
|1.00
|1.2586
|1.2556
|1.3585
|1303
|2005.05.26 17:00
|close
|474
|1.00
|1.2523
|1.2549
|1.1520
|-40.00
|13479.95
|1304
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|475
|1.00
|1.2548
|1.2518
|1.3547
|1305
|2005.05.27 09:00
|sell stop
|476
|1.00
|1.2504
|1.2534
|1.1505
|1306
|2005.05.27 13:31
|buy
|475
|1.00
|1.2548
|1.2518
|1.3547
|1307
|2005.05.27 17:00
|close
|475
|1.00
|1.2543
|1.2518
|1.3547
|-50.00
|13429.95
|1308
|2005.05.27 17:01
|delete
|476
|1.00
|1.2504
|1.2534
|1.1505
|1309
|2005.05.30 09:00
|buy stop
|477
|1.00
|1.2552
|1.2522
|1.3551
|1310
|2005.05.30 09:00
|sell stop
|478
|1.00
|1.2504
|1.2534
|1.1505
|1311
|2005.05.30 12:42
|sell
|478
|1.00
|1.2504
|1.2534
|1.1505
|1312
|2005.05.30 13:45
|modify
|478
|1.00
|1.2504
|1.2499
|1.1505
|1313
|2005.05.30 17:00
|delete
|477
|1.00
|1.2552
|1.2522
|1.3551
|1314
|2005.05.30 17:00
|close
|478
|1.00
|1.2476
|1.2499
|1.1505
|280.01
|13709.96
|1315
|2005.05.31 09:00
|buy stop
|479
|1.00
|1.2418
|1.2388
|1.3417
|1316
|2005.05.31 09:00
|sell stop
|480
|1.00
|1.2354
|1.2384
|1.1355
|1317
|2005.05.31 11:49
|sell
|480
|1.00
|1.2354
|1.2384
|1.1355
|1318
|2005.05.31 12:30
|modify
|480
|1.00
|1.2354
|1.2349
|1.1355
|1319
|2005.05.31 14:50
|s/l
|480
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.1355
|50.00
|13759.96
|1320
|2005.05.31 17:00
|delete
|479
|1.00
|1.2418
|1.2388
|1.3417
|1321
|2005.06.01 09:00
|buy stop
|481
|1.00
|1.2355
|1.2325
|1.3354
|1322
|2005.06.01 09:00
|sell stop
|482
|1.00
|1.2304
|1.2334
|1.1305
|1323
|2005.06.01 09:58
|sell
|482
|1.00
|1.2304
|1.2334
|1.1305
|1324
|2005.06.01 10:30
|modify
|482
|1.00
|1.2304
|1.2299
|1.1305
|1325
|2005.06.01 17:00
|delete
|481
|1.00
|1.2355
|1.2325
|1.3354
|1326
|2005.06.01 17:00
|close
|482
|1.00
|1.2261
|1.2299
|1.1305
|430.00
|14189.96
|1327
|2005.06.02 09:00
|buy stop
|483
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.3269
|1328
|2005.06.02 09:00
|sell stop
|484
|1.00
|1.2175
|1.2205
|1.1176
|1329
|2005.06.02 09:52
|buy
|483
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.3269
|1330
|2005.06.02 15:45
|s/l
|483
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.3269
|-300.00
|13889.96
|1331
|2005.06.02 17:00
|delete
|484
|1.00
|1.2175
|1.2205
|1.1176
|1332
|2005.06.03 09:00
|buy stop
|485
|1.00
|1.2325
|1.2295
|1.3324
|1333
|2005.06.03 09:00
|sell stop
|486
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.1216
|1334
|2005.06.03 14:30
|buy
|485
|1.00
|1.2325
|1.2295
|1.3324
|1335
|2005.06.03 14:33
|s/l
|485
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.3324
|-300.01
|13589.95
|1336
|2005.06.03 17:00
|delete
|486
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.1216
|1337
|2005.06.06 09:00
|buy stop
|487
|1.00
|1.2289
|1.2259
|1.3288
|1338
|2005.06.06 09:00
|sell stop
|488
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.1216
|1339
|2005.06.06 16:19
|buy
|487
|1.00
|1.2289
|1.2259
|1.3288
|1340
|2005.06.06 17:00
|close
|487
|1.00
|1.2283
|1.2259
|1.3288
|-60.00
|13529.95
|1341
|2005.06.06 17:00
|delete
|488
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.1216
|1342
|2005.06.07 09:00
|buy stop
|489
|1.00
|1.2324
|1.2294
|1.3323
|1343
|2005.06.07 09:00
|sell stop
|490
|1.00
|1.2249
|1.2279
|1.1250
|1344
|2005.06.07 17:00
|delete
|489
|1.00
|1.2324
|1.2294
|1.3323
|1345
|2005.06.07 17:00
|delete
|490
|1.00
|1.2249
|1.2279
|1.1250
|1346
|2005.06.08 09:00
|buy stop
|491
|1.00
|1.2346
|1.2316
|1.3345
|1347
|2005.06.08 09:00
|sell stop
|492
|1.00
|1.2288
|1.2318
|1.1289
|1348
|2005.06.08 17:00
|delete
|491
|1.00
|1.2346
|1.2316
|1.3345
|1349
|2005.06.08 17:00
|delete
|492
|1.00
|1.2288
|1.2318
|1.1289
|1350
|2005.06.09 09:00
|buy stop
|493
|1.00
|1.2256
|1.2226
|1.3255
|1351
|2005.06.09 09:00
|sell stop
|494
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.1195
|1352
|2005.06.09 16:31
|sell
|494
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.1195
|1353
|2005.06.09 17:00
|delete
|493
|1.00
|1.2256
|1.2226
|1.3255
|1354
|2005.06.09 17:00
|close
|494
|1.00
|1.2195
|1.2224
|1.1195
|-10.00
|13519.95
|1355
|2005.06.10 09:00
|buy stop
|495
|1.00
|1.2249
|1.2219
|1.3248
|1356
|2005.06.10 09:00
|sell stop
|496
|1.00
|1.2199
|1.2229
|1.1200
|1357
|2005.06.10 14:30
|sell
|496
|1.00
|1.2199
|1.2229
|1.1200
|1358
|2005.06.10 16:00
|modify
|496
|1.00
|1.2199
|1.2194
|1.1200
|1359
|2005.06.10 17:00
|delete
|495
|1.00
|1.2249
|1.2219
|1.3248
|1360
|2005.06.10 17:00
|close
|496
|1.00
|1.2125
|1.2194
|1.1200
|740.01
|14259.96
|1361
|2005.06.13 09:00
|buy stop
|497
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.3129
|1362
|2005.06.13 09:00
|sell stop
|498
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.1065
|1363
|2005.06.13 10:39
|sell
|498
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.1065
|1364
|2005.06.13 16:45
|modify
|498
|1.00
|1.2064
|1.2059
|1.1065
|1365
|2005.06.13 17:00
|delete
|497
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.3129
|1366
|2005.06.13 17:00
|close
|498
|1.00
|1.2036
|1.2059
|1.1065
|280.00
|14539.96
|1367
|2005.06.14 09:00
|buy stop
|499
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.3159
|1368
|2005.06.14 09:00
|sell stop
|500
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.1088
|1369
|2005.06.14 15:06
|sell
|500
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.1088
|1370
|2005.06.14 15:45
|modify
|500
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.1088
|1371
|2005.06.14 17:00
|delete
|499
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.3159
|1372
|2005.06.14 17:00
|close
|500
|1.00
|1.2047
|1.2082
|1.1088
|400.00
|14939.96
|1373
|2005.06.15 09:00
|buy stop
|501
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.3068
|1374
|2005.06.15 09:00
|sell stop
|502
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.1015
|1375
|2005.06.15 09:59
|buy
|501
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.3068
|1376
|2005.06.15 11:15
|s/l
|501
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.3068
|-300.00
|14639.96
|1377
|2005.06.15 17:00
|delete
|502
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.1015
|1378
|2005.06.16 09:00
|buy stop
|503
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.3102
|1379
|2005.06.16 09:00
|sell stop
|504
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.1057
|1380
|2005.06.16 10:52
|buy
|503
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.3102
|1381
|2005.06.16 15:00
|modify
|503
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.3102
|1382
|2005.06.16 15:45
|s/l
|503
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.3102
|50.00
|14689.96
|1383
|2005.06.16 16:29
|sell
|504
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.1057
|1384
|2005.06.16 16:59
|s/l
|504
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.1057
|-300.00
|14389.96
|1385
|2005.06.17 09:00
|buy stop
|505
|1.00
|1.2136
|1.2106
|1.3135
|1386
|2005.06.17 09:00
|sell stop
|506
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.1076
|1387
|2005.06.17 09:29
|buy
|505
|1.00
|1.2136
|1.2106
|1.3135
|1388
|2005.06.17 12:30
|modify
|505
|1.00
|1.2136
|1.2141
|1.3135
|1389
|2005.06.17 17:00
|close
|505
|1.00
|1.2229
|1.2141
|1.3135
|929.99
|15319.95
|1390
|2005.06.17 17:00
|delete
|506
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.1076
|1391
|2005.06.20 09:00
|buy stop
|507
|1.00
|1.2251
|1.2221
|1.3250
|1392
|2005.06.20 09:00
|sell stop
|508
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.1180
|1393
|2005.06.20 14:46
|sell
|508
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.1180
|1394
|2005.06.20 16:00
|modify
|508
|1.00
|1.2179
|1.2174
|1.1180
|1395
|2005.06.20 17:00
|delete
|507
|1.00
|1.2251
|1.2221
|1.3250
|1396
|2005.06.20 17:00
|close
|508
|1.00
|1.2138
|1.2174
|1.1180
|410.01
|15729.96
|1397
|2005.06.21 09:00
|buy stop
|509
|1.00
|1.2161
|1.2131
|1.3160
|1398
|2005.06.21 09:00
|sell stop
|510
|1.00
|1.2116
|1.2146
|1.1117
|1399
|2005.06.21 09:37
|sell
|510
|1.00
|1.2116
|1.2146
|1.1117
|1400
|2005.06.21 11:15
|modify
|510
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.1117
|1401
|2005.06.21 15:07
|s/l
|510
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.1117
|50.00
|15779.96
|1402
|2005.06.21 17:00
|delete
|509
|1.00
|1.2161
|1.2131
|1.3160
|1403
|2005.06.22 09:00
|buy stop
|511
|1.00
|1.2211
|1.2181
|1.3210
|1404
|2005.06.22 09:00
|sell stop
|512
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.1149
|1405
|2005.06.22 11:13
|sell
|512
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.1149
|1406
|2005.06.22 13:15
|modify
|512
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.1149
|1407
|2005.06.22 17:00
|delete
|511
|1.00
|1.2211
|1.2181
|1.3210
|1408
|2005.06.22 17:00
|close
|512
|1.00
|1.2130
|1.2143
|1.1149
|180.00
|15959.96
|1409
|2005.06.23 09:00
|buy stop
|513
|1.00
|1.2141
|1.2111
|1.3140
|1410
|2005.06.23 09:00
|sell stop
|514
|1.00
|1.2090
|1.2120
|1.1091
|1411
|2005.06.23 09:36
|sell
|514
|1.00
|1.2090
|1.2120
|1.1091
|1412
|2005.06.23 14:30
|modify
|514
|1.00
|1.2090
|1.2085
|1.1091
|1413
|2005.06.23 17:00
|delete
|513
|1.00
|1.2141
|1.2111
|1.3140
|1414
|2005.06.23 17:00
|close
|514
|1.00
|1.2050
|1.2085
|1.1091
|400.00
|16359.96
|1415
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|515
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.3057
|1416
|2005.06.24 09:00
|sell stop
|516
|1.00
|1.2010
|1.2040
|1.1011
|1417
|2005.06.24 09:33
|buy
|515
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.3057
|1418
|2005.06.24 13:45
|modify
|515
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.3057
|1419
|2005.06.24 14:30
|s/l
|515
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.3057
|50.00
|16409.96
|1420
|2005.06.24 17:00
|delete
|516
|1.00
|1.2010
|1.2040
|1.1011
|1421
|2005.06.27 09:00
|buy stop
|517
|1.00
|1.2188
|1.2158
|1.3187
|1422
|2005.06.27 09:00
|sell stop
|518
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.1113
|1423
|2005.06.27 17:00
|delete
|517
|1.00
|1.2188
|1.2158
|1.3187
|1424
|2005.06.27 17:00
|delete
|518
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.1113
|1425
|2005.06.28 09:00
|buy stop
|519
|1.00
|1.2184
|1.2154
|1.3183
|1426
|2005.06.28 09:00
|sell stop
|520
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.1105
|1427
|2005.06.28 10:46
|sell
|520
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.1105
|1428
|2005.06.28 15:15
|modify
|520
|1.00
|1.2104
|1.2099
|1.1105
|1429
|2005.06.28 17:00
|delete
|519
|1.00
|1.2184
|1.2154
|1.3183
|1430
|2005.06.28 17:00
|close
|520
|1.00
|1.2079
|1.2099
|1.1105
|250.00
|16659.96
|1431
|2005.06.29 09:00
|buy stop
|521
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.3082
|1432
|2005.06.29 09:00
|sell stop
|522
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.1018
|1433
|2005.06.29 16:21
|sell
|522
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.1018
|1434
|2005.06.29 16:40
|s/l
|522
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1018
|-300.00
|16359.96
|1435
|2005.06.29 17:00
|delete
|521
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.3082
|1436
|2005.06.30 09:00
|buy stop
|523
|1.00
|1.2126
|1.2096
|1.3125
|1437
|2005.06.30 09:00
|sell stop
|524
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.1065
|1438
|2005.06.30 09:40
|sell
|524
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.1065
|1439
|2005.06.30 14:12
|s/l
|524
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.1065
|-300.00
|16059.96
|1440
|2005.06.30 17:00
|delete
|523
|1.00
|1.2126
|1.2096
|1.3125
|1441
|2005.07.01 09:00
|buy stop
|525
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.3069
|1442
|2005.07.01 09:00
|sell stop
|526
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.1013
|1443
|2005.07.01 11:02
|buy
|525
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.3069
|1444
|2005.07.01 11:45
|modify
|525
|1.00
|1.2070
|1.2075
|1.3069
|1445
|2005.07.01 13:21
|s/l
|525
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.3069
|50.00
|16109.96
|1446
|2005.07.01 16:20
|sell
|526
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.1013
|1447
|2005.07.01 16:45
|modify
|526
|1.00
|1.2012
|1.2007
|1.1013
|1448
|2005.07.01 17:00
|close
|526
|1.00
|1.1967
|1.2007
|1.1013
|450.01
|16559.97
|1449
|2005.07.04 09:00
|buy stop
|527
|1.00
|1.1963
|1.1933
|1.2962
|1450
|2005.07.04 09:00
|sell stop
|528
|1.00
|1.1900
|1.1930
|1.0901
|1451
|2005.07.04 12:19
|sell
|528
|1.00
|1.1900
|1.1930
|1.0901
|1452
|2005.07.04 17:00
|delete
|527
|1.00
|1.1963
|1.1933
|1.2962
|1453
|2005.07.04 17:02
|close
|528
|1.00
|1.1906
|1.1930
|1.0901
|-60.00
|16499.97
|1454
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|529
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.2926
|1455
|2005.07.05 09:00
|sell stop
|530
|1.00
|1.1851
|1.1881
|1.0852
|1456
|2005.07.05 10:47
|buy
|529
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.2926
|1457
|2005.07.05 12:03
|s/l
|529
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.2926
|-300.00
|16199.97
|1458
|2005.07.05 17:00
|delete
|530
|1.00
|1.1851
|1.1881
|1.0852
|1459
|2005.07.06 09:00
|buy stop
|531
|1.00
|1.1960
|1.1930
|1.2959
|1460
|2005.07.06 09:00
|sell stop
|532
|1.00
|1.1899
|1.1929
|1.0900
|1461
|2005.07.06 11:26
|sell
|532
|1.00
|1.1899
|1.1929
|1.0900
|1462
|2005.07.06 15:48
|s/l
|532
|1.00
|1.1929
|1.1929
|1.0900
|-300.01
|15899.96
|1463
|2005.07.06 17:00
|delete
|531
|1.00
|1.1960
|1.1930
|1.2959
|1464
|2005.07.07 09:00
|buy stop
|533
|1.00
|1.1957
|1.1927
|1.2956
|1465
|2005.07.07 09:00
|sell stop
|534
|1.00
|1.1898
|1.1928
|1.0899
|1466
|2005.07.07 10:47
|buy
|533
|1.00
|1.1957
|1.1927
|1.2956
|1467
|2005.07.07 11:30
|modify
|533
|1.00
|1.1957
|1.1962
|1.2956
|1468
|2005.07.07 11:49
|s/l
|533
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.2956
|50.00
|15949.96
|1469
|2005.07.07 17:00
|delete
|534
|1.00
|1.1898
|1.1928
|1.0899
|1470
|2005.07.08 09:00
|buy stop
|535
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.2949
|1471
|2005.07.08 09:00
|sell stop
|536
|1.00
|1.1895
|1.1925
|1.0896
|1472
|2005.07.08 14:30
|sell
|536
|1.00
|1.1895
|1.1925
|1.0896
|1473
|2005.07.08 14:38
|s/l
|536
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.0896
|-300.00
|15649.96
|1474
|2005.07.08 15:40
|buy
|535
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.2949
|1475
|2005.07.08 16:15
|modify
|535
|1.00
|1.1950
|1.1955
|1.2949
|1476
|2005.07.08 16:20
|s/l
|535
|1.00
|1.1955
|1.1955
|1.2949
|50.00
|15699.96
|1477
|2005.07.11 09:00
|buy stop
|537
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.3043
|1478
|2005.07.11 09:00
|sell stop
|538
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.0984
|1479
|2005.07.11 16:46
|buy
|537
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.3043
|1480
|2005.07.11 17:00
|close
|537
|1.00
|1.2066
|1.2014
|1.3043
|220.00
|15919.96
|1481
|2005.07.11 17:00
|delete
|538
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.0984
|1482
|2005.07.12 09:00
|buy stop
|539
|1.00
|1.2188
|1.2158
|1.3187
|1483
|2005.07.12 09:00
|sell stop
|540
|1.00
|1.2127
|1.2157
|1.1128
|1484
|2005.07.12 09:24
|buy
|539
|1.00
|1.2188
|1.2158
|1.3187
|1485
|2005.07.12 13:26
|s/l
|539
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.3187
|-300.01
|15619.95
|1486
|2005.07.12 17:00
|delete
|540
|1.00
|1.2127
|1.2157
|1.1128
|1487
|2005.07.13 09:00
|buy stop
|541
|1.00
|1.2230
|1.2200
|1.3229
|1488
|2005.07.13 09:00
|sell stop
|542
|1.00
|1.2181
|1.2211
|1.1182
|1489
|2005.07.13 09:56
|sell
|542
|1.00
|1.2181
|1.2211
|1.1182
|1490
|2005.07.13 14:45
|modify
|542
|1.00
|1.2181
|1.2176
|1.1182
|1491
|2005.07.13 17:00
|delete
|541
|1.00
|1.2230
|1.2200
|1.3229
|1492
|2005.07.13 17:00
|close
|542
|1.00
|1.2090
|1.2176
|1.1182
|910.00
|16529.95
|1493
|2005.07.14 09:00
|buy stop
|543
|1.00
|1.2102
|1.2072
|1.3101
|1494
|2005.07.14 09:00
|sell stop
|544
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.1045
|1495
|2005.07.14 14:58
|buy
|543
|1.00
|1.2102
|1.2072
|1.3101
|1496
|2005.07.14 17:00
|close
|543
|1.00
|1.2099
|1.2072
|1.3101
|-30.00
|16499.95
|1497
|2005.07.14 17:00
|delete
|544
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.1045
|1498
|2005.07.15 09:00
|buy stop
|545
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.3150
|1499
|2005.07.15 09:00
|sell stop
|546
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.1086
|1500
|2005.07.15 12:06
|sell
|546
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.1086
|1501
|2005.07.15 14:45
|modify
|546
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.1086
|1502
|2005.07.15 17:00
|delete
|545
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.3150
|1503
|2005.07.15 17:00
|close
|546
|1.00
|1.2044
|1.2080
|1.1086
|410.01
|16909.96
|1504
|2005.07.18 09:00
|buy stop
|547
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.3094
|1505
|2005.07.18 09:00
|sell stop
|548
|1.00
|1.2031
|1.2061
|1.1032
|1506
|2005.07.18 17:00
|delete
|547
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.3094
|1507
|2005.07.18 17:00
|delete
|548
|1.00
|1.2031
|1.2061
|1.1032
|1508
|2005.07.19 09:00
|buy stop
|549
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.3037
|1509
|2005.07.19 09:00
|sell stop
|550
|1.00
|1.1982
|1.2012
|1.0983
|1510
|2005.07.19 09:14
|sell
|550
|1.00
|1.1982
|1.2012
|1.0983
|1511
|2005.07.19 17:00
|delete
|549
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.3037
|1512
|2005.07.19 17:00
|close
|550
|1.00
|1.1989
|1.2012
|1.0983
|-70.00
|16839.96
|1513
|2005.07.20 09:00
|buy stop
|551
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.3095
|1514
|2005.07.20 09:00
|sell stop
|552
|1.00
|1.2039
|1.2069
|1.1040
|1515
|2005.07.20 16:11
|sell
|552
|1.00
|1.2039
|1.2069
|1.1040
|1516
|2005.07.20 16:45
|modify
|552
|1.00
|1.2039
|1.2034
|1.1040
|1517
|2005.07.20 17:00
|delete
|551
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.3095
|1518
|2005.07.20 17:00
|close
|552
|1.00
|1.2013
|1.2034
|1.1040
|260.00
|17099.96
|1519
|2005.07.21 09:00
|buy stop
|553
|1.00
|1.2185
|1.2155
|1.3184
|1520
|2005.07.21 09:00
|sell stop
|554
|1.00
|1.2118
|1.2148
|1.1119
|1521
|2005.07.21 13:07
|buy
|553
|1.00
|1.2185
|1.2155
|1.3184
|1522
|2005.07.21 13:11
|s/l
|553
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.3184
|-300.00
|16799.96
|1523
|2005.07.21 16:28
|sell
|554
|1.00
|1.2118
|1.2148
|1.1119
|1524
|2005.07.21 17:00
|close
|554
|1.00
|1.2119
|1.2148
|1.1119
|-10.00
|16789.96
|1525
|2005.07.22 09:00
|buy stop
|555
|1.00
|1.2205
|1.2175
|1.3204
|1526
|2005.07.22 09:00
|sell stop
|556
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.1148
|1527
|2005.07.22 12:51
|sell
|556
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.1148
|1528
|2005.07.22 16:00
|modify
|556
|1.00
|1.2147
|1.2142
|1.1148
|1529
|2005.07.22 17:00
|delete
|555
|1.00
|1.2205
|1.2175
|1.3204
|1530
|2005.07.22 17:00
|close
|556
|1.00
|1.2116
|1.2142
|1.1148
|310.01
|17099.97
|1531
|2005.07.25 09:00
|buy stop
|557
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.3072
|1532
|2005.07.25 09:00
|sell stop
|558
|1.00
|1.2015
|1.2045
|1.1016
|1533
|2005.07.25 11:31
|buy
|557
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.3072
|1534
|2005.07.25 17:00
|close
|557
|1.00
|1.2063
|1.2043
|1.3072
|-100.00
|16999.97
|1535
|2005.07.25 17:00
|delete
|558
|1.00
|1.2015
|1.2045
|1.1016
|1536
|2005.07.26 09:00
|buy stop
|559
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.3077
|1537
|2005.07.26 09:00
|sell stop
|560
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.1020
|1538
|2005.07.26 10:36
|sell
|560
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.1020
|1539
|2005.07.26 14:15
|modify
|560
|1.00
|1.2019
|1.2014
|1.1020
|1540
|2005.07.26 16:01
|s/l
|560
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.1020
|50.00
|17049.97
|1541
|2005.07.26 17:00
|delete
|559
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.3077
|1542
|2005.07.27 09:00
|buy stop
|561
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.3022
|1543
|2005.07.27 09:00
|sell stop
|562
|1.00
|1.1970
|1.2000
|1.0971
|1544
|2005.07.27 14:30
|sell
|562
|1.00
|1.1970
|1.2000
|1.0971
|1545
|2005.07.27 14:50
|s/l
|562
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.0971
|-300.00
|16749.97
|1546
|2005.07.27 14:53
|buy
|561
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.3022
|1547
|2005.07.27 17:00
|close
|561
|1.00
|1.2034
|1.1993
|1.3022
|110.00
|16859.97
|1548
|2005.07.28 09:00
|buy stop
|563
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.3089
|1549
|2005.07.28 09:00
|sell stop
|564
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.1033
|1550
|2005.07.28 13:06
|buy
|563
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.3089
|1551
|2005.07.28 17:00
|close
|563
|1.00
|1.2082
|1.2060
|1.3089
|-80.00
|16779.97
|1552
|2005.07.28 17:00
|delete
|564
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.1033
|1553
|2005.07.29 09:00
|buy stop
|565
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.3145
|1554
|2005.07.29 09:00
|sell stop
|566
|1.00
|1.2100
|1.2130
|1.1101
|1555
|2005.07.29 10:04
|sell
|566
|1.00
|1.2100
|1.2130
|1.1101
|1556
|2005.07.29 14:44
|s/l
|566
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.1101
|-300.00
|16479.97
|1557
|2005.07.29 16:25
|buy
|565
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.3145
|1558
|2005.07.29 17:00
|close
|565
|1.00
|1.2150
|1.2116
|1.3145
|39.99
|16519.96
|1559
|2005.08.01 09:00
|buy stop
|567
|1.00
|1.2203
|1.2173
|1.3202
|1560
|2005.08.01 09:00
|sell stop
|568
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.1149
|1561
|2005.08.01 10:23
|buy
|567
|1.00
|1.2203
|1.2173
|1.3202
|1562
|2005.08.01 13:30
|modify
|567
|1.00
|1.2203
|1.2208
|1.3202
|1563
|2005.08.01 16:49
|s/l
|567
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.3202
|50.00
|16569.96
|1564
|2005.08.01 17:00
|delete
|568
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.1149
|1565
|2005.08.02 09:00
|buy stop
|569
|1.00
|1.2238
|1.2208
|1.3237
|1566
|2005.08.02 09:00
|sell stop
|570
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.1186
|1567
|2005.08.02 14:47
|buy
|569
|1.00
|1.2238
|1.2208
|1.3237
|1568
|2005.08.02 16:02
|s/l
|569
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.3237
|-300.01
|16269.95
|1569
|2005.08.02 17:00
|delete
|570
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.1186
|1570
|2005.08.03 09:00
|buy stop
|571
|1.00
|1.2220
|1.2190
|1.3219
|1571
|2005.08.03 09:00
|sell stop
|572
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.1142
|1572
|2005.08.03 10:23
|buy
|571
|1.00
|1.2220
|1.2190
|1.3219
|1573
|2005.08.03 11:15
|modify
|571
|1.00
|1.2220
|1.2225
|1.3219
|1574
|2005.08.03 17:00
|close
|571
|1.00
|1.2313
|1.2225
|1.3219
|930.01
|17199.96
|1575
|2005.08.03 17:00
|delete
|572
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.1142
|1576
|2005.08.04 09:00
|buy stop
|573
|1.00
|1.2357
|1.2327
|1.3356
|1577
|2005.08.04 09:00
|sell stop
|574
|1.00
|1.2303
|1.2333
|1.1304
|1578
|2005.08.04 09:42
|sell
|574
|1.00
|1.2303
|1.2333
|1.1304
|1579
|2005.08.04 12:19
|s/l
|574
|1.00
|1.2333
|1.2333
|1.1304
|-300.00
|16899.96
|1580
|2005.08.04 16:34
|buy
|573
|1.00
|1.2357
|1.2327
|1.3356
|1581
|2005.08.04 17:00
|close
|573
|1.00
|1.2365
|1.2327
|1.3356
|80.00
|16979.96
|1582
|2005.08.05 09:00
|buy stop
|575
|1.00
|1.2397
|1.2367
|1.3396
|1583
|2005.08.05 09:00
|sell stop
|576
|1.00
|1.2343
|1.2373
|1.1344
|1584
|2005.08.05 14:36
|sell
|576
|1.00
|1.2343
|1.2373
|1.1344
|1585
|2005.08.05 17:00
|delete
|575
|1.00
|1.2397
|1.2367
|1.3396
|1586
|2005.08.05 17:00
|close
|576
|1.00
|1.2339
|1.2373
|1.1344
|40.00
|17019.96
|1587
|2005.08.08 09:00
|buy stop
|577
|1.00
|1.2349
|1.2319
|1.3348
|1588
|2005.08.08 09:00
|sell stop
|578
|1.00
|1.2304
|1.2334
|1.1305
|1589
|2005.08.08 09:29
|buy
|577
|1.00
|1.2349
|1.2319
|1.3348
|1590
|2005.08.08 11:15
|modify
|577
|1.00
|1.2349
|1.2354
|1.3348
|1591
|2005.08.08 17:00
|close
|577
|1.00
|1.2364
|1.2354
|1.3348
|150.01
|17169.97
|1592
|2005.08.08 17:00
|delete
|578
|1.00
|1.2304
|1.2334
|1.1305
|1593
|2005.08.09 09:00
|buy stop
|579
|1.00
|1.2432
|1.2402
|1.3431
|1594
|2005.08.09 09:00
|sell stop
|580
|1.00
|1.2354
|1.2384
|1.1355
|1595
|2005.08.09 14:25
|sell
|580
|1.00
|1.2354
|1.2384
|1.1355
|1596
|2005.08.09 17:00
|delete
|579
|1.00
|1.2432
|1.2402
|1.3431
|1597
|2005.08.09 17:01
|close
|580
|1.00
|1.2347
|1.2384
|1.1355
|70.01
|17239.98
|1598
|2005.08.10 09:00
|buy stop
|581
|1.00
|1.2406
|1.2376
|1.3405
|1599
|2005.08.10 09:00
|sell stop
|582
|1.00
|1.2349
|1.2379
|1.1350
|1600
|2005.08.10 11:12
|buy
|581
|1.00
|1.2406
|1.2376
|1.3405
|1601
|2005.08.10 14:13
|s/l
|581
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.3405
|-300.01
|16939.97
|1602
|2005.08.10 17:00
|delete
|582
|1.00
|1.2349
|1.2379
|1.1350
|1603
|2005.08.11 09:00
|buy stop
|583
|1.00
|1.2435
|1.2405
|1.3434
|1604
|2005.08.11 09:00
|sell stop
|584
|1.00
|1.2371
|1.2401
|1.1372
|1605
|2005.08.11 15:23
|buy
|583
|1.00
|1.2435
|1.2405
|1.3434
|1606
|2005.08.11 17:00
|close
|583
|1.00
|1.2439
|1.2405
|1.3434
|40.01
|16979.98
|1607
|2005.08.11 17:00
|delete
|584
|1.00
|1.2371
|1.2401
|1.1372
|1608
|2005.08.12 09:00
|buy stop
|585
|1.00
|1.2488
|1.2458
|1.3487
|1609
|2005.08.12 09:00
|sell stop
|586
|1.00
|1.2435
|1.2465
|1.1436
|1610
|2005.08.12 14:47
|sell
|586
|1.00
|1.2435
|1.2465
|1.1436
|1611
|2005.08.12 15:15
|modify
|586
|1.00
|1.2435
|1.2430
|1.1436
|1612
|2005.08.12 15:49
|s/l
|586
|1.00
|1.2430
|1.2430
|1.1436
|50.00
|17029.98
|1613
|2005.08.12 17:00
|delete
|585
|1.00
|1.2488
|1.2458
|1.3487
|1614
|2005.08.15 09:00
|buy stop
|587
|1.00
|1.2428
|1.2398
|1.3427
|1615
|2005.08.15 09:00
|sell stop
|588
|1.00
|1.2369
|1.2399
|1.1370
|1616
|2005.08.15 12:37
|sell
|588
|1.00
|1.2369
|1.2399
|1.1370
|1617
|2005.08.15 17:00
|delete
|587
|1.00
|1.2428
|1.2398
|1.3427
|1618
|2005.08.15 17:00
|close
|588
|1.00
|1.2366
|1.2399
|1.1370
|30.00
|17059.98
|1619
|2005.08.16 09:00
|buy stop
|589
|1.00
|1.2377
|1.2347
|1.3376
|1620
|2005.08.16 09:00
|sell stop
|590
|1.00
|1.2323
|1.2353
|1.1324
|1621
|2005.08.16 11:20
|sell
|590
|1.00
|1.2323
|1.2353
|1.1324
|1622
|2005.08.16 17:00
|delete
|589
|1.00
|1.2377
|1.2347
|1.3376
|1623
|2005.08.16 17:00
|close
|590
|1.00
|1.2330
|1.2353
|1.1324
|-70.00
|16989.98
|1624
|2005.08.17 09:00
|buy stop
|591
|1.00
|1.2341
|1.2311
|1.3340
|1625
|2005.08.17 09:00
|sell stop
|592
|1.00
|1.2268
|1.2298
|1.1269
|1626
|2005.08.17 17:00
|delete
|591
|1.00
|1.2341
|1.2311
|1.3340
|1627
|2005.08.17 17:00
|delete
|592
|1.00
|1.2268
|1.2298
|1.1269
|1628
|2005.08.18 09:00
|buy stop
|593
|1.00
|1.2301
|1.2271
|1.3300
|1629
|2005.08.18 09:00
|sell stop
|594
|1.00
|1.2242
|1.2272
|1.1243
|1630
|2005.08.18 11:23
|sell
|594
|1.00
|1.2242
|1.2272
|1.1243
|1631
|2005.08.18 14:00
|modify
|594
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.1243
|1632
|2005.08.18 17:00
|delete
|593
|1.00
|1.2301
|1.2271
|1.3300
|1633
|2005.08.18 17:00
|close
|594
|1.00
|1.2174
|1.2237
|1.1243
|680.01
|17669.99
|1634
|2005.08.19 09:00
|buy stop
|595
|1.00
|1.2188
|1.2158
|1.3187
|1635
|2005.08.19 09:00
|sell stop
|596
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.1139
|1636
|2005.08.19 09:22
|sell
|596
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.1139
|1637
|2005.08.19 11:07
|s/l
|596
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.1139
|-300.00
|17369.99
|1638
|2005.08.19 13:42
|buy
|595
|1.00
|1.2188
|1.2158
|1.3187
|1639
|2005.08.19 15:21
|s/l
|595
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.3187
|-300.01
|17069.98
|1640
|2005.08.22 09:00
|buy stop
|597
|1.00
|1.2204
|1.2174
|1.3203
|1641
|2005.08.22 09:00
|sell stop
|598
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.1149
|1642
|2005.08.22 12:51
|buy
|597
|1.00
|1.2204
|1.2174
|1.3203
|1643
|2005.08.22 14:15
|modify
|597
|1.00
|1.2204
|1.2209
|1.3203
|1644
|2005.08.22 17:00
|close
|597
|1.00
|1.2228
|1.2209
|1.3203
|240.00
|17309.98
|1645
|2005.08.22 17:00
|delete
|598
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.1149
|1646
|2005.08.23 09:00
|buy stop
|599
|1.00
|1.2257
|1.2227
|1.3256
|1647
|2005.08.23 09:00
|sell stop
|600
|1.00
|1.2174
|1.2204
|1.1175
|1648
|2005.08.23 17:00
|delete
|599
|1.00
|1.2257
|1.2227
|1.3256
|1649
|2005.08.23 17:00
|delete
|600
|1.00
|1.2174
|1.2204
|1.1175
|1650
|2005.08.24 09:00
|buy stop
|601
|1.00
|1.2198
|1.2168
|1.3197
|1651
|2005.08.24 09:00
|sell stop
|602
|1.00
|1.2146
|1.2176
|1.1147
|1652
|2005.08.24 11:46
|buy
|601
|1.00
|1.2198
|1.2168
|1.3197
|1653
|2005.08.24 14:45
|modify
|601
|1.00
|1.2198
|1.2203
|1.3197
|1654
|2005.08.24 17:00
|close
|601
|1.00
|1.2251
|1.2203
|1.3197
|530.00
|17839.98
|1655
|2005.08.24 17:00
|delete
|602
|1.00
|1.2146
|1.2176
|1.1147
|1656
|2005.08.25 09:00
|buy stop
|603
|1.00
|1.2336
|1.2306
|1.3335
|1657
|2005.08.25 09:00
|sell stop
|604
|1.00
|1.2278
|1.2308
|1.1279
|1658
|2005.08.25 14:08
|sell
|604
|1.00
|1.2278
|1.2308
|1.1279
|1659
|2005.08.25 17:00
|delete
|603
|1.00
|1.2336
|1.2306
|1.3335
|1660
|2005.08.25 17:00
|close
|604
|1.00
|1.2287
|1.2308
|1.1279
|-90.01
|17749.97
|1661
|2005.08.26 09:00
|buy stop
|605
|1.00
|1.2338
|1.2308
|1.3337
|1662
|2005.08.26 09:00
|sell stop
|606
|1.00
|1.2289
|1.2319
|1.1290
|1663
|2005.08.26 09:24
|buy
|605
|1.00
|1.2338
|1.2308
|1.3337
|1664
|2005.08.26 10:40
|s/l
|605
|1.00
|1.2308
|1.2308
|1.3337
|-300.01
|17449.96
|1665
|2005.08.26 17:00
|delete
|606
|1.00
|1.2289
|1.2319
|1.1290
|1666
|2005.08.29 09:00
|buy stop
|607
|1.00
|1.2356
|1.2326
|1.3355
|1667
|2005.08.29 09:00
|sell stop
|608
|1.00
|1.2297
|1.2327
|1.1298
|1668
|2005.08.29 12:40
|sell
|608
|1.00
|1.2297
|1.2327
|1.1298
|1669
|2005.08.29 17:00
|delete
|607
|1.00
|1.2356
|1.2326
|1.3355
|1670
|2005.08.29 17:00
|close
|608
|1.00
|1.2269
|1.2327
|1.1298
|280.01
|17729.97
|1671
|2005.08.30 09:00
|buy stop
|609
|1.00
|1.2246
|1.2216
|1.3245
|1672
|2005.08.30 09:00
|sell stop
|610
|1.00
|1.2188
|1.2218
|1.1189
|1673
|2005.08.30 12:23
|sell
|610
|1.00
|1.2188
|1.2218
|1.1189
|1674
|2005.08.30 17:00
|delete
|609
|1.00
|1.2246
|1.2216
|1.3245
|1675
|2005.08.30 17:00
|close
|610
|1.00
|1.2194
|1.2218
|1.1189
|-60.00
|17669.97
|1676
|2005.08.31 09:00
|buy stop
|611
|1.00
|1.2241
|1.2211
|1.3240
|1677
|2005.08.31 09:00
|sell stop
|612
|1.00
|1.2182
|1.2212
|1.1183
|1678
|2005.08.31 16:01
|buy
|611
|1.00
|1.2241
|1.2211
|1.3240
|1679
|2005.08.31 16:15
|modify
|611
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.3240
|1680
|2005.08.31 17:00
|close
|611
|1.00
|1.2298
|1.2246
|1.3240
|570.00
|18239.97
|1681
|2005.08.31 17:00
|delete
|612
|1.00
|1.2182
|1.2212
|1.1183
|1682
|2005.09.01 09:00
|buy stop
|613
|1.00
|1.2358
|1.2328
|1.3357
|1683
|2005.09.01 09:00
|sell stop
|614
|1.00
|1.2309
|1.2339
|1.1310
|1684
|2005.09.01 10:21
|buy
|613
|1.00
|1.2358
|1.2328
|1.3357
|1685
|2005.09.01 12:45
|modify
|613
|1.00
|1.2358
|1.2363
|1.3357
|1686
|2005.09.01 17:00
|close
|613
|1.00
|1.2463
|1.2363
|1.3357
|1050.00
|19289.97
|1687
|2005.09.01 17:00
|delete
|614
|1.00
|1.2309
|1.2339
|1.1310
|1688
|2005.09.02 09:00
|buy stop
|615
|1.00
|1.2531
|1.2501
|1.3530
|1689
|2005.09.02 09:00
|sell stop
|616
|1.00
|1.2461
|1.2491
|1.1462
|1690
|2005.09.02 09:41
|buy
|615
|1.00
|1.2531
|1.2501
|1.3530
|1691
|2005.09.02 10:30
|modify
|615
|1.00
|1.2531
|1.2536
|1.3530
|1692
|2005.09.02 13:13
|s/l
|615
|1.00
|1.2536
|1.2536
|1.3530
|50.00
|19339.97
|1693
|2005.09.02 17:00
|delete
|616
|1.00
|1.2461
|1.2491
|1.1462
|1694
|2005.09.05 09:00
|buy stop
|617
|1.00
|1.2599
|1.2569
|1.3598
|1695
|2005.09.05 09:00
|sell stop
|618
|1.00
|1.2522
|1.2552
|1.1523
|1696
|2005.09.05 16:48
|sell
|618
|1.00
|1.2522
|1.2552
|1.1523
|1697
|2005.09.05 17:00
|delete
|617
|1.00
|1.2599
|1.2569
|1.3598
|1698
|2005.09.05 17:00
|close
|618
|1.00
|1.2515
|1.2552
|1.1523
|70.00
|19409.97
|1699
|2005.09.06 09:00
|buy stop
|619
|1.00
|1.2529
|1.2499
|1.3528
|1700
|2005.09.06 09:00
|sell stop
|620
|1.00
|1.2450
|1.2480
|1.1451
|1701
|2005.09.06 09:30
|sell
|620
|1.00
|1.2450
|1.2480
|1.1451
|1702
|2005.09.06 13:17
|s/l
|620
|1.00
|1.2480
|1.2480
|1.1451
|-300.00
|19109.97
|1703
|2005.09.06 17:00
|delete
|619
|1.00
|1.2529
|1.2499
|1.3528
|1704
|2005.09.07 09:00
|buy stop
|621
|1.00
|1.2539
|1.2509
|1.3538
|1705
|2005.09.07 09:00
|sell stop
|622
|1.00
|1.2455
|1.2485
|1.1456
|1706
|2005.09.07 12:31
|sell
|622
|1.00
|1.2455
|1.2485
|1.1456
|1707
|2005.09.07 15:15
|modify
|622
|1.00
|1.2455
|1.2450
|1.1456
|1708
|2005.09.07 16:37
|s/l
|622
|1.00
|1.2450
|1.2450
|1.1456
|50.00
|19159.97
|1709
|2005.09.07 17:00
|delete
|621
|1.00
|1.2539
|1.2509
|1.3538
|1710
|2005.09.08 09:00
|buy stop
|623
|1.00
|1.2466
|1.2436
|1.3465
|1711
|2005.09.08 09:00
|sell stop
|624
|1.00
|1.2408
|1.2438
|1.1409
|1712
|2005.09.08 12:01
|sell
|624
|1.00
|1.2408
|1.2438
|1.1409
|1713
|2005.09.08 14:43
|s/l
|624
|1.00
|1.2438
|1.2438
|1.1409
|-300.00
|18859.97
|1714
|2005.09.08 17:00
|delete
|623
|1.00
|1.2466
|1.2436
|1.3465
|1715
|2005.09.09 09:00
|buy stop
|625
|1.00
|1.2458
|1.2428
|1.3457
|1716
|2005.09.09 09:00
|sell stop
|626
|1.00
|1.2406
|1.2436
|1.1407
|1717
|2005.09.09 11:30
|sell
|626
|1.00
|1.2406
|1.2436
|1.1407
|1718
|2005.09.09 17:00
|delete
|625
|1.00
|1.2458
|1.2428
|1.3457
|1719
|2005.09.09 17:00
|close
|626
|1.00
|1.2428
|1.2436
|1.1407
|-220.00
|18639.97
|1720
|2005.09.12 09:00
|buy stop
|627
|1.00
|1.2364
|1.2334
|1.3363
|1721
|2005.09.12 09:00
|sell stop
|628
|1.00
|1.2309
|1.2339
|1.1310
|1722
|2005.09.12 12:35
|sell
|628
|1.00
|1.2309
|1.2339
|1.1310
|1723
|2005.09.12 16:45
|modify
|628
|1.00
|1.2309
|1.2304
|1.1310
|1724
|2005.09.12 17:00
|delete
|627
|1.00
|1.2364
|1.2334
|1.3363
|1725
|2005.09.12 17:00
|close
|628
|1.00
|1.2285
|1.2304
|1.1310
|240.00
|18879.97
|1726
|2005.09.13 09:00
|buy stop
|629
|1.00
|1.2330
|1.2300
|1.3329
|1727
|2005.09.13 09:00
|sell stop
|630
|1.00
|1.2260
|1.2290
|1.1261
|1728
|2005.09.13 11:59
|sell
|630
|1.00
|1.2260
|1.2290
|1.1261
|1729
|2005.09.13 13:50
|s/l
|630
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.1261
|-300.00
|18579.97
|1730
|2005.09.13 17:00
|delete
|629
|1.00
|1.2330
|1.2300
|1.3329
|1731
|2005.09.14 09:00
|buy stop
|631
|1.00
|1.2313
|1.2283
|1.3312
|1732
|2005.09.14 09:00
|sell stop
|632
|1.00
|1.2255
|1.2285
|1.1256
|1733
|2005.09.14 13:58
|buy
|631
|1.00
|1.2313
|1.2283
|1.3312
|1734
|2005.09.14 17:00
|close
|631
|1.00
|1.2304
|1.2283
|1.3312
|-89.99
|18489.98
|1735
|2005.09.14 17:00
|delete
|632
|1.00
|1.2255
|1.2285
|1.1256
|1736
|2005.09.15 09:00
|buy stop
|633
|1.00
|1.2249
|1.2219
|1.3248
|1737
|2005.09.15 09:00
|sell stop
|634
|1.00
|1.2189
|1.2219
|1.1190
|1738
|2005.09.15 17:00
|delete
|633
|1.00
|1.2249
|1.2219
|1.3248
|1739
|2005.09.15 17:00
|delete
|634
|1.00
|1.2189
|1.2219
|1.1190
|1740
|2005.09.16 09:00
|buy stop
|635
|1.00
|1.2316
|1.2286
|1.3315
|1741
|2005.09.16 09:00
|sell stop
|636
|1.00
|1.2266
|1.2296
|1.1267
|1742
|2005.09.16 10:27
|sell
|636
|1.00
|1.2266
|1.2296
|1.1267
|1743
|2005.09.16 14:30
|modify
|636
|1.00
|1.2266
|1.2261
|1.1267
|1744
|2005.09.16 17:00
|delete
|635
|1.00
|1.2316
|1.2286
|1.3315
|1745
|2005.09.16 17:00
|close
|636
|1.00
|1.2215
|1.2261
|1.1267
|510.00
|18999.98
|1746
|2005.09.19 09:00
|buy stop
|637
|1.00
|1.2143
|1.2113
|1.3142
|1747
|2005.09.19 09:00
|sell stop
|638
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.1084
|1748
|2005.09.19 10:49
|buy
|637
|1.00
|1.2143
|1.2113
|1.3142
|1749
|2005.09.19 17:00
|close
|637
|1.00
|1.2145
|1.2113
|1.3142
|20.00
|19019.98
|1750
|2005.09.19 17:00
|delete
|638
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.1084
|1751
|2005.09.20 09:00
|buy stop
|639
|1.00
|1.2200
|1.2170
|1.3199
|1752
|2005.09.20 09:00
|sell stop
|640
|1.00
|1.2126
|1.2156
|1.1127
|1753
|2005.09.20 17:00
|delete
|639
|1.00
|1.2200
|1.2170
|1.3199
|1754
|2005.09.20 17:00
|delete
|640
|1.00
|1.2126
|1.2156
|1.1127
|1755
|2005.09.21 09:00
|buy stop
|641
|1.00
|1.2232
|1.2202
|1.3231
|1756
|2005.09.21 09:00
|sell stop
|642
|1.00
|1.2166
|1.2196
|1.1167
|1757
|2005.09.21 10:50
|buy
|641
|1.00
|1.2232
|1.2202
|1.3231
|1758
|2005.09.21 11:43
|s/l
|641
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.3231
|-300.01
|18719.97
|1759
|2005.09.21 17:00
|delete
|642
|1.00
|1.2166
|1.2196
|1.1167
|1760
|2005.09.22 09:00
|buy stop
|643
|1.00
|1.2245
|1.2215
|1.3244
|1761
|2005.09.22 09:00
|sell stop
|644
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.1186
|1762
|2005.09.22 15:34
|sell
|644
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.1186
|1763
|2005.09.22 16:30
|modify
|644
|1.00
|1.2185
|1.2180
|1.1186
|1764
|2005.09.22 17:00
|delete
|643
|1.00
|1.2245
|1.2215
|1.3244
|1765
|2005.09.22 17:00
|close
|644
|1.00
|1.2142
|1.2180
|1.1186
|430.00
|19149.97
|1766
|2005.09.23 09:00
|buy stop
|645
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.3169
|1767
|2005.09.23 09:00
|sell stop
|646
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.1100
|1768
|2005.09.23 14:45
|sell
|646
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.1100
|1769
|2005.09.23 15:30
|modify
|646
|1.00
|1.2099
|1.2094
|1.1100
|1770
|2005.09.23 17:00
|delete
|645
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.3169
|1771
|2005.09.23 17:00
|close
|646
|1.00
|1.2070
|1.2094
|1.1100
|290.00
|19439.97
|1772
|2005.09.26 09:00
|buy stop
|647
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.3053
|1773
|2005.09.26 09:00
|sell stop
|648
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1006
|1774
|2005.09.26 10:27
|buy
|647
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.3053
|1775
|2005.09.26 14:59
|s/l
|647
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.3053
|-300.01
|19139.96
|1776
|2005.09.26 17:00
|delete
|648
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1006
|1777
|2005.09.27 09:00
|buy stop
|649
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.3041
|1778
|2005.09.27 09:00
|sell stop
|650
|1.00
|1.1975
|1.2005
|1.0976
|1779
|2005.09.27 10:52
|buy
|649
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.3041
|1780
|2005.09.27 12:51
|s/l
|649
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.3041
|-300.00
|18839.96
|1781
|2005.09.27 17:00
|delete
|650
|1.00
|1.1975
|1.2005
|1.0976
|1782
|2005.09.28 09:00
|buy stop
|651
|1.00
|1.2055
|1.2025
|1.3054
|1783
|2005.09.28 09:00
|sell stop
|652
|1.00
|1.2003
|1.2033
|1.1004
|1784
|2005.09.28 11:13
|sell
|652
|1.00
|1.2003
|1.2033
|1.1004
|1785
|2005.09.28 12:28
|s/l
|652
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.1004
|-300.00
|18539.96
|1786
|2005.09.28 17:00
|delete
|651
|1.00
|1.2055
|1.2025
|1.3054
|1787
|2005.09.29 09:00
|buy stop
|653
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.3089
|1788
|2005.09.29 09:00
|sell stop
|654
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1036
|1789
|2005.09.29 14:40
|sell
|654
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1036
|1790
|2005.09.29 17:00
|delete
|653
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.3089
|1791
|2005.09.29 17:00
|close
|654
|1.00
|1.2011
|1.2065
|1.1036
|240.00
|18779.96
|1792
|2005.09.30 09:00
|buy stop
|655
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.3053
|1793
|2005.09.30 09:00
|sell stop
|656
|1.00
|1.2009
|1.2039
|1.1010
|1794
|2005.09.30 09:25
|sell
|656
|1.00
|1.2009
|1.2039
|1.1010
|1795
|2005.09.30 12:13
|s/l
|656
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.1010
|-300.00
|18479.96
|1796
|2005.09.30 12:36
|buy
|655
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.3053
|1797
|2005.09.30 14:48
|s/l
|655
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.3053
|-300.01
|18179.95
|1798
|2005.10.03 09:00
|buy stop
|657
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.2983
|1799
|2005.10.03 09:00
|sell stop
|658
|1.00
|1.1933
|1.1963
|1.0934
|1800
|2005.10.03 10:31
|sell
|658
|1.00
|1.1933
|1.1963
|1.0934
|1801
|2005.10.03 16:45
|modify
|658
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.0934
|1802
|2005.10.03 17:00
|delete
|657
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.2983
|1803
|2005.10.03 17:00
|close
|658
|1.00
|1.1912
|1.1928
|1.0934
|210.00
|18389.95
|1804
|2005.10.04 09:00
|buy stop
|659
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.2953
|1805
|2005.10.04 09:00
|sell stop
|660
|1.00
|1.1888
|1.1918
|1.0889
|1806
|2005.10.04 17:00
|delete
|659
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.2953
|1807
|2005.10.04 17:00
|delete
|660
|1.00
|1.1888
|1.1918
|1.0889
|1808
|2005.10.05 09:00
|buy stop
|661
|1.00
|1.1971
|1.1941
|1.2970
|1809
|2005.10.05 09:00
|sell stop
|662
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.0917
|1810
|2005.10.05 16:34
|buy
|661
|1.00
|1.1971
|1.1941
|1.2970
|1811
|2005.10.05 17:00
|close
|661
|1.00
|1.1953
|1.1941
|1.2970
|-180.00
|18209.95
|1812
|2005.10.05 17:00
|delete
|662
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.0917
|1813
|2005.10.06 09:00
|buy stop
|663
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.3083
|1814
|2005.10.06 09:00
|sell stop
|664
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1027
|1815
|2005.10.06 15:06
|buy
|663
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.3083
|1816
|2005.10.06 15:30
|modify
|663
|1.00
|1.2084
|1.2089
|1.3083
|1817
|2005.10.06 17:00
|close
|663
|1.00
|1.2130
|1.2089
|1.3083
|460.01
|18669.96
|1818
|2005.10.06 17:00
|delete
|664
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1027
|1819
|2005.10.07 09:00
|buy stop
|665
|1.00
|1.2194
|1.2164
|1.3193
|1820
|2005.10.07 09:00
|sell stop
|666
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.1140
|1821
|2005.10.07 14:20
|sell
|666
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.1140
|1822
|2005.10.07 14:45
|modify
|666
|1.00
|1.2139
|1.2134
|1.1140
|1823
|2005.10.07 14:47
|s/l
|666
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.1140
|50.00
|18719.96
|1824
|2005.10.07 17:00
|delete
|665
|1.00
|1.2194
|1.2164
|1.3193
|1825
|2005.10.10 09:00
|buy stop
|667
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.3153
|1826
|2005.10.10 09:00
|sell stop
|668
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.1100
|1827
|2005.10.10 13:57
|sell
|668
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.1100
|1828
|2005.10.10 14:45
|modify
|668
|1.00
|1.2099
|1.2094
|1.1100
|1829
|2005.10.10 17:00
|delete
|667
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.3153
|1830
|2005.10.10 17:00
|close
|668
|1.00
|1.2043
|1.2094
|1.1100
|560.00
|19279.96
|1831
|2005.10.11 09:00
|buy stop
|669
|1.00
|1.2053
|1.2023
|1.3052
|1832
|2005.10.11 09:00
|sell stop
|670
|1.00
|1.1995
|1.2025
|1.0996
|1833
|2005.10.11 16:02
|sell
|670
|1.00
|1.1995
|1.2025
|1.0996
|1834
|2005.10.11 17:00
|delete
|669
|1.00
|1.2053
|1.2023
|1.3052
|1835
|2005.10.11 17:00
|close
|670
|1.00
|1.1992
|1.2025
|1.0996
|30.00
|19309.96
|1836
|2005.10.12 09:00
|buy stop
|671
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.2990
|1837
|2005.10.12 09:00
|sell stop
|672
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.0938
|1838
|2005.10.12 11:16
|buy
|671
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.2990
|1839
|2005.10.12 13:45
|modify
|671
|1.00
|1.1991
|1.1996
|1.2990
|1840
|2005.10.12 17:00
|close
|671
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2990
|350.00
|19659.96
|1841
|2005.10.12 17:00
|delete
|672
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.0938
|1842
|2005.10.13 09:00
|buy stop
|673
|1.00
|1.2020
|1.1990
|1.3019
|1843
|2005.10.13 09:00
|sell stop
|674
|1.00
|1.1960
|1.1990
|1.0961
|1844
|2005.10.13 14:35
|sell
|674
|1.00
|1.1960
|1.1990
|1.0961
|1845
|2005.10.13 15:45
|modify
|674
|1.00
|1.1960
|1.1955
|1.0961
|1846
|2005.10.13 17:00
|delete
|673
|1.00
|1.2020
|1.1990
|1.3019
|1847
|2005.10.13 17:00
|close
|674
|1.00
|1.1933
|1.1955
|1.0961
|270.00
|19929.96
|1848
|2005.10.14 09:00
|buy stop
|675
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.3045
|1849
|2005.10.14 09:00
|sell stop
|676
|1.00
|1.1996
|1.2026
|1.0997
|1850
|2005.10.14 11:22
|sell
|676
|1.00
|1.1996
|1.2026
|1.0997
|1851
|2005.10.14 14:33
|s/l
|676
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.0997
|-300.00
|19629.96
|1852
|2005.10.14 14:42
|buy
|675
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.3045
|1853
|2005.10.14 14:52
|s/l
|675
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.3045
|-299.99
|19329.97
|1854
|2005.10.17 09:00
|buy stop
|677
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.3111
|1855
|2005.10.17 09:00
|sell stop
|678
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.1059
|1856
|2005.10.17 10:54
|sell
|678
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.1059
|1857
|2005.10.17 12:15
|modify
|678
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.1059
|1858
|2005.10.17 17:00
|delete
|677
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.3111
|1859
|2005.10.17 17:00
|close
|678
|1.00
|1.2033
|1.2053
|1.1059
|250.00
|19579.97
|1860
|2005.10.18 09:00
|buy stop
|679
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.3010
|1861
|2005.10.18 09:00
|sell stop
|680
|1.00
|1.1960
|1.1990
|1.0961
|1862
|2005.10.18 11:38
|sell
|680
|1.00
|1.1960
|1.1990
|1.0961
|1863
|2005.10.18 14:45
|modify
|680
|1.00
|1.1960
|1.1955
|1.0961
|1864
|2005.10.18 17:00
|delete
|679
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.3010
|1865
|2005.10.18 17:00
|close
|680
|1.00
|1.1929
|1.1955
|1.0961
|310.00
|19889.97
|1866
|2005.10.19 09:00
|buy stop
|681
|1.00
|1.1962
|1.1932
|1.2961
|1867
|2005.10.19 09:00
|sell stop
|682
|1.00
|1.1859
|1.1889
|1.0860
|1868
|2005.10.19 11:35
|buy
|681
|1.00
|1.1962
|1.1932
|1.2961
|1869
|2005.10.19 14:41
|s/l
|681
|1.00
|1.1932
|1.1932
|1.2961
|-300.00
|19589.97
|1870
|2005.10.19 17:00
|delete
|682
|1.00
|1.1859
|1.1889
|1.0860
|1871
|2005.10.20 09:00
|buy stop
|683
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.3010
|1872
|2005.10.20 09:00
|sell stop
|684
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.0946
|1873
|2005.10.20 17:00
|delete
|683
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.3010
|1874
|2005.10.20 17:00
|delete
|684
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.0946
|1875
|2005.10.21 09:00
|buy stop
|685
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.3068
|1876
|2005.10.21 09:00
|sell stop
|686
|1.00
|1.2006
|1.2036
|1.1007
|1877
|2005.10.21 13:56
|sell
|686
|1.00
|1.2006
|1.2036
|1.1007
|1878
|2005.10.21 15:13
|s/l
|686
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1007
|-300.00
|19289.97
|1879
|2005.10.21 17:00
|delete
|685
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.3068
|1880
|2005.10.24 09:00
|buy stop
|687
|1.00
|1.1969
|1.1939
|1.2968
|1881
|2005.10.24 09:00
|sell stop
|688
|1.00
|1.1912
|1.1942
|1.0913
|1882
|2005.10.24 16:08
|buy
|687
|1.00
|1.1969
|1.1939
|1.2968
|1883
|2005.10.24 17:00
|close
|687
|1.00
|1.1978
|1.1939
|1.2968
|90.00
|19379.97
|1884
|2005.10.24 17:00
|delete
|688
|1.00
|1.1912
|1.1942
|1.0913
|1885
|2005.10.25 09:00
|buy stop
|689
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.2990
|1886
|2005.10.25 09:00
|sell stop
|690
|1.00
|1.1928
|1.1958
|1.0929
|1887
|2005.10.25 10:17
|buy
|689
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.2990
|1888
|2005.10.25 10:45
|modify
|689
|1.00
|1.1991
|1.1996
|1.2990
|1889
|2005.10.25 17:00
|close
|689
|1.00
|1.2096
|1.1996
|1.2990
|1050.00
|20429.97
|1890
|2005.10.25 17:00
|delete
|690
|1.00
|1.1928
|1.1958
|1.0929
|1891
|2005.10.26 09:00
|buy stop
|691
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.3150
|1892
|2005.10.26 09:00
|sell stop
|692
|1.00
|1.2080
|1.2110
|1.1081
|1893
|2005.10.26 09:23
|sell
|692
|1.00
|1.2080
|1.2110
|1.1081
|1894
|2005.10.26 14:30
|modify
|692
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.1081
|1895
|2005.10.26 15:21
|s/l
|692
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.1081
|50.00
|20479.97
|1896
|2005.10.26 17:00
|delete
|691
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.3150
|1897
|2005.10.27 09:00
|buy stop
|693
|1.00
|1.2126
|1.2096
|1.3125
|1898
|2005.10.27 09:00
|sell stop
|694
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.1067
|1899
|2005.10.27 09:32
|buy
|693
|1.00
|1.2126
|1.2096
|1.3125
|1900
|2005.10.27 15:00
|modify
|693
|1.00
|1.2126
|1.2131
|1.3125
|1901
|2005.10.27 16:18
|s/l
|693
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.3125
|50.00
|20529.97
|1902
|2005.10.27 17:00
|delete
|694
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.1067
|1903
|2005.10.28 09:00
|buy stop
|695
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.3174
|1904
|2005.10.28 09:00
|sell stop
|696
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.1115
|1905
|2005.10.28 14:31
|sell
|696
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.1115
|1906
|2005.10.28 14:37
|s/l
|696
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.1115
|-300.00
|20229.97
|1907
|2005.10.28 17:00
|delete
|695
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.3174
|1908
|2005.10.31 09:00
|buy stop
|697
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.3086
|1909
|2005.10.31 09:00
|sell stop
|698
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.1038
|1910
|2005.10.31 09:30
|buy
|697
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.3086
|1911
|2005.10.31 11:33
|s/l
|697
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.3086
|-300.00
|19929.97
|1912
|2005.10.31 12:04
|sell
|698
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.1038
|1913
|2005.10.31 15:00
|modify
|698
|1.00
|1.2037
|1.2032
|1.1038
|1914
|2005.10.31 17:00
|close
|698
|1.00
|1.1984
|1.2032
|1.1038
|530.00
|20459.97
|1915
|2005.11.01 09:00
|buy stop
|699
|1.00
|1.2008
|1.1978
|1.3007
|1916
|2005.11.01 09:00
|sell stop
|700
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.0958
|1917
|2005.11.01 09:38
|buy
|699
|1.00
|1.2008
|1.1978
|1.3007
|1918
|2005.11.01 15:41
|s/l
|699
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.3007
|-300.01
|20159.96
|1919
|2005.11.01 17:00
|delete
|700
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.0958
|1920
|2005.11.02 09:00
|buy stop
|701
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.3053
|1921
|2005.11.02 09:00
|sell stop
|702
|1.00
|1.2004
|1.2034
|1.1005
|1922
|2005.11.02 09:57
|sell
|702
|1.00
|1.2004
|1.2034
|1.1005
|1923
|2005.11.02 15:04
|s/l
|702
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1005
|-300.00
|19859.96
|1924
|2005.11.02 16:32
|buy
|701
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.3053
|1925
|2005.11.02 17:00
|close
|701
|1.00
|1.2062
|1.2024
|1.3053
|80.00
|19939.96
|1926
|2005.11.03 09:00
|buy stop
|703
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.3080
|1927
|2005.11.03 09:00
|sell stop
|704
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.1034
|1928
|2005.11.03 10:33
|buy
|703
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.3080
|1929
|2005.11.03 12:01
|s/l
|703
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.3080
|-300.00
|19639.96
|1930
|2005.11.03 14:34
|sell
|704
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.1034
|1931
|2005.11.03 14:45
|modify
|704
|1.00
|1.2033
|1.2028
|1.1034
|1932
|2005.11.03 17:00
|close
|704
|1.00
|1.2004
|1.2028
|1.1034
|290.00
|19929.96
|1933
|2005.11.04 09:00
|buy stop
|705
|1.00
|1.1962
|1.1932
|1.2961
|1934
|2005.11.04 09:00
|sell stop
|706
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.0917
|1935
|2005.11.04 14:32
|buy
|705
|1.00
|1.1962
|1.1932
|1.2961
|1936
|2005.11.04 14:35
|s/l
|705
|1.00
|1.1932
|1.1932
|1.2961
|-300.00
|19629.96
|1937
|2005.11.04 15:59
|sell
|706
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.0917
|1938
|2005.11.04 16:30
|modify
|706
|1.00
|1.1916
|1.1911
|1.0917
|1939
|2005.11.04 17:00
|close
|706
|1.00
|1.1812
|1.1911
|1.0917
|1040.00
|20669.96
|1940
|2005.11.07 09:00
|buy stop
|707
|1.00
|1.1835
|1.1805
|1.2834
|1941
|2005.11.07 09:00
|sell stop
|708
|1.00
|1.1765
|1.1795
|1.0766
|1942
|2005.11.07 17:00
|delete
|707
|1.00
|1.1835
|1.1805
|1.2834
|1943
|2005.11.07 17:00
|delete
|708
|1.00
|1.1765
|1.1795
|1.0766
|1944
|2005.11.08 09:00
|buy stop
|709
|1.00
|1.1753
|1.1723
|1.2752
|1945
|2005.11.08 09:00
|sell stop
|710
|1.00
|1.1705
|1.1735
|1.0706
|1946
|2005.11.08 15:05
|buy
|709
|1.00
|1.1753
|1.1723
|1.2752
|1947
|2005.11.08 17:00
|close
|709
|1.00
|1.1756
|1.1723
|1.2752
|30.01
|20699.97
|1948
|2005.11.08 17:00
|delete
|710
|1.00
|1.1705
|1.1735
|1.0706
|1949
|2005.11.09 09:00
|buy stop
|711
|1.00
|1.1792
|1.1762
|1.2791
|1950
|2005.11.09 09:00
|sell stop
|712
|1.00
|1.1744
|1.1774
|1.0745
|1951
|2005.11.09 12:04
|sell
|712
|1.00
|1.1744
|1.1774
|1.0745
|1952
|2005.11.09 14:55
|s/l
|712
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.0745
|-300.00
|20399.97
|1953
|2005.11.09 17:00
|delete
|711
|1.00
|1.1792
|1.1762
|1.2791
|1954
|2005.11.10 09:00
|buy stop
|713
|1.00
|1.1786
|1.1756
|1.2785
|1955
|2005.11.10 09:00
|sell stop
|714
|1.00
|1.1744
|1.1774
|1.0745
|1956
|2005.11.10 11:28
|buy
|713
|1.00
|1.1786
|1.1756
|1.2785
|1957
|2005.11.10 14:54
|s/l
|713
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.2785
|-300.00
|20099.97
|1958
|2005.11.10 14:55
|sell
|714
|1.00
|1.1744
|1.1774
|1.0745
|1959
|2005.11.10 17:00
|close
|714
|1.00
|1.1745
|1.1774
|1.0745
|-10.00
|20089.97
|1960
|2005.11.11 09:00
|buy stop
|715
|1.00
|1.1723
|1.1693
|1.2722
|1961
|2005.11.11 09:00
|sell stop
|716
|1.00
|1.1675
|1.1705
|1.0676
|1962
|2005.11.11 17:00
|delete
|715
|1.00
|1.1723
|1.1693
|1.2722
|1963
|2005.11.11 17:00
|delete
|716
|1.00
|1.1675
|1.1705
|1.0676
|1964
|2005.11.14 09:00
|buy stop
|717
|1.00
|1.1780
|1.1750
|1.2779
|1965
|2005.11.14 09:00
|sell stop
|718
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.0727
|1966
|2005.11.14 13:05
|sell
|718
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.0727
|1967
|2005.11.14 14:30
|modify
|718
|1.00
|1.1726
|1.1721
|1.0727
|1968
|2005.11.14 17:00
|delete
|717
|1.00
|1.1780
|1.1750
|1.2779
|1969
|2005.11.14 17:00
|close
|718
|1.00
|1.1703
|1.1721
|1.0727
|230.00
|20319.97
|1970
|2005.11.15 09:00
|buy stop
|719
|1.00
|1.1722
|1.1692
|1.2721
|1971
|2005.11.15 09:00
|sell stop
|720
|1.00
|1.1671
|1.1701
|1.0672
|1972
|2005.11.15 11:39
|sell
|720
|1.00
|1.1671
|1.1701
|1.0672
|1973
|2005.11.15 17:00
|delete
|719
|1.00
|1.1722
|1.1692
|1.2721
|1974
|2005.11.15 17:00
|close
|720
|1.00
|1.1673
|1.1701
|1.0672
|-20.00
|20299.97
|1975
|2005.11.16 09:00
|buy stop
|721
|1.00
|1.1738
|1.1708
|1.2737
|1976
|2005.11.16 09:00
|sell stop
|722
|1.00
|1.1688
|1.1718
|1.0689
|1977
|2005.11.16 11:46
|sell
|722
|1.00
|1.1688
|1.1718
|1.0689
|1978
|2005.11.16 15:45
|modify
|722
|1.00
|1.1688
|1.1683
|1.0689
|1979
|2005.11.16 17:00
|delete
|721
|1.00
|1.1738
|1.1708
|1.2737
|1980
|2005.11.16 17:00
|close
|722
|1.00
|1.1660
|1.1683
|1.0689
|280.00
|20579.97
|1981
|2005.11.17 09:00
|buy stop
|723
|1.00
|1.1699
|1.1669
|1.2698
|1982
|2005.11.17 09:00
|sell stop
|724
|1.00
|1.1636
|1.1666
|1.0637
|1983
|2005.11.17 10:17
|buy
|723
|1.00
|1.1699
|1.1669
|1.2698
|1984
|2005.11.17 11:13
|s/l
|723
|1.00
|1.1669
|1.1669
|1.2698
|-300.00
|20279.97
|1985
|2005.11.17 17:00
|delete
|724
|1.00
|1.1636
|1.1666
|1.0637
|1986
|2005.11.18 09:00
|buy stop
|725
|1.00
|1.1742
|1.1712
|1.2741
|1987
|2005.11.18 09:00
|sell stop
|726
|1.00
|1.1694
|1.1724
|1.0695
|1988
|2005.11.18 09:23
|sell
|726
|1.00
|1.1694
|1.1724
|1.0695
|1989
|2005.11.18 10:30
|modify
|726
|1.00
|1.1694
|1.1689
|1.0695
|1990
|2005.11.18 13:34
|s/l
|726
|1.00
|1.1689
|1.1689
|1.0695
|50.00
|20329.97
|1991
|2005.11.18 15:02
|buy
|725
|1.00
|1.1742
|1.1712
|1.2741
|1992
|2005.11.18 15:45
|modify
|725
|1.00
|1.1742
|1.1747
|1.2741
|1993
|2005.11.18 16:03
|s/l
|725
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.2741
|50.00
|20379.97
|1994
|2005.11.21 09:00
|buy stop
|727
|1.00
|1.1803
|1.1773
|1.2802
|1995
|2005.11.21 09:00
|sell stop
|728
|1.00
|1.1749
|1.1779
|1.0750
|1996
|2005.11.21 09:22
|buy
|727
|1.00
|1.1803
|1.1773
|1.2802
|1997
|2005.11.21 15:00
|modify
|727
|1.00
|1.1803
|1.1808
|1.2802
|1998
|2005.11.21 15:24
|s/l
|727
|1.00
|1.1808
|1.1808
|1.2802
|50.00
|20429.97
|1999
|2005.11.21 16:13
|sell
|728
|1.00
|1.1749
|1.1779
|1.0750
|2000
|2005.11.21 16:23
|s/l
|728
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.0750
|-299.99
|20129.98
|2001
|2005.11.22 09:00
|buy stop
|729
|1.00
|1.1753
|1.1723
|1.2752
|2002
|2005.11.22 09:00
|sell stop
|730
|1.00
|1.1707
|1.1737
|1.0708
|2003
|2005.11.22 09:41
|sell
|730
|1.00
|1.1707
|1.1737
|1.0708
|2004
|2005.11.22 17:00
|delete
|729
|1.00
|1.1753
|1.1723
|1.2752
|2005
|2005.11.22 17:00
|close
|730
|1.00
|1.1723
|1.1737
|1.0708
|-159.99
|19969.99
|2006
|2005.11.23 09:00
|buy stop
|731
|1.00
|1.1859
|1.1829
|1.2858
|2007
|2005.11.23 09:00
|sell stop
|732
|1.00
|1.1802
|1.1832
|1.0803
|2008
|2005.11.23 10:09
|sell
|732
|1.00
|1.1802
|1.1832
|1.0803
|2009
|2005.11.23 12:15
|modify
|732
|1.00
|1.1802
|1.1797
|1.0803
|2010
|2005.11.23 14:39
|s/l
|732
|1.00
|1.1797
|1.1797
|1.0803
|50.00
|20019.99
|2011
|2005.11.23 17:00
|delete
|731
|1.00
|1.1859
|1.1829
|1.2858
|2012
|2005.11.24 09:00
|buy stop
|733
|1.00
|1.1829
|1.1799
|1.2828
|2013
|2005.11.24 09:00
|sell stop
|734
|1.00
|1.1775
|1.1805
|1.0776
|2014
|2005.11.24 17:00
|delete
|733
|1.00
|1.1829
|1.1799
|1.2828
|2015
|2005.11.24 17:00
|delete
|734
|1.00
|1.1775
|1.1805
|1.0776
|2016
|2005.11.25 09:00
|buy stop
|735
|1.00
|1.1790
|1.1760
|1.2789
|2017
|2005.11.25 09:00
|sell stop
|736
|1.00
|1.1732
|1.1762
|1.0733
|2018
|2005.11.25 16:12
|sell
|736
|1.00
|1.1732
|1.1762
|1.0733
|2019
|2005.11.25 17:00
|delete
|735
|1.00
|1.1790
|1.1760
|1.2789
|2020
|2005.11.25 17:00
|close
|736
|1.00
|1.1733
|1.1762
|1.0733
|-10.00
|20009.99
|2021
|2005.11.28 09:00
|buy stop
|737
|1.00
|1.1716
|1.1686
|1.2715
|2022
|2005.11.28 09:00
|sell stop
|738
|1.00
|1.1669
|1.1699
|1.0670
|2023
|2005.11.28 13:15
|buy
|737
|1.00
|1.1716
|1.1686
|1.2715
|2024
|2005.11.28 16:15
|modify
|737
|1.00
|1.1716
|1.1721
|1.2715
|2025
|2005.11.28 17:00
|close
|737
|1.00
|1.1791
|1.1721
|1.2715
|750.00
|20759.99
|2026
|2005.11.28 17:00
|delete
|738
|1.00
|1.1669
|1.1699
|1.0670
|2027
|2005.11.29 09:00
|buy stop
|739
|1.00
|1.1853
|1.1823
|1.2852
|2028
|2005.11.29 09:00
|sell stop
|740
|1.00
|1.1797
|1.1827
|1.0798
|2029
|2005.11.29 14:01
|sell
|740
|1.00
|1.1797
|1.1827
|1.0798
|2030
|2005.11.29 14:45
|modify
|740
|1.00
|1.1797
|1.1792
|1.0798
|2031
|2005.11.29 17:00
|delete
|739
|1.00
|1.1853
|1.1823
|1.2852
|2032
|2005.11.29 17:00
|close
|740
|1.00
|1.1761
|1.1792
|1.0798
|360.00
|21119.99
|2033
|2005.11.30 09:00
|buy stop
|741
|1.00
|1.1809
|1.1779
|1.2808
|2034
|2005.11.30 09:00
|sell stop
|742
|1.00
|1.1764
|1.1794
|1.0765
|2035
|2005.11.30 14:50
|sell
|742
|1.00
|1.1764
|1.1794
|1.0765
|2036
|2005.11.30 16:34
|s/l
|742
|1.00
|1.1794
|1.1794
|1.0765
|-300.00
|20819.99
|2037
|2005.11.30 17:00
|delete
|741
|1.00
|1.1809
|1.1779
|1.2808
|2038
|2005.12.01 09:00
|buy stop
|743
|1.00
|1.1803
|1.1773
|1.2802
|2039
|2005.12.01 09:00
|sell stop
|744
|1.00
|1.1753
|1.1783
|1.0754
|2040
|2005.12.01 13:48
|sell
|744
|1.00
|1.1753
|1.1783
|1.0754
|2041
|2005.12.01 14:30
|modify
|744
|1.00
|1.1753
|1.1748
|1.0754
|2042
|2005.12.01 14:31
|s/l
|744
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.0754
|50.00
|20869.99
|2043
|2005.12.01 17:00
|delete
|743
|1.00
|1.1803
|1.1773
|1.2802
|2044
|2005.12.02 09:00
|buy stop
|745
|1.00
|1.1744
|1.1714
|1.2743
|2045
|2005.12.02 09:00
|sell stop
|746
|1.00
|1.1687
|1.1717
|1.0688
|2046
|2005.12.02 14:33
|sell
|746
|1.00
|1.1687
|1.1717
|1.0688
|2047
|2005.12.02 14:46
|s/l
|746
|1.00
|1.1717
|1.1717
|1.0688
|-300.00
|20569.99
|2048
|2005.12.02 14:55
|buy
|745
|1.00
|1.1744
|1.1714
|1.2743
|2049
|2005.12.02 15:12
|s/l
|745
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.2743
|-300.00
|20269.99
|2050
|2005.12.05 09:00
|buy stop
|747
|1.00
|1.1723
|1.1693
|1.2722
|2051
|2005.12.05 09:00
|sell stop
|748
|1.00
|1.1673
|1.1703
|1.0674
|2052
|2005.12.05 12:10
|buy
|747
|1.00
|1.1723
|1.1693
|1.2722
|2053
|2005.12.05 14:00
|modify
|747
|1.00
|1.1723
|1.1728
|1.2722
|2054
|2005.12.05 17:00
|close
|747
|1.00
|1.1757
|1.1728
|1.2722
|339.99
|20609.98
|2055
|2005.12.05 17:00
|delete
|748
|1.00
|1.1673
|1.1703
|1.0674
|2056
|2005.12.06 09:00
|buy stop
|749
|1.00
|1.1808
|1.1778
|1.2807
|2057
|2005.12.06 09:00
|sell stop
|750
|1.00
|1.1756
|1.1786
|1.0757
|2058
|2005.12.06 15:12
|buy
|749
|1.00
|1.1808
|1.1778
|1.2807
|2059
|2005.12.06 15:27
|s/l
|749
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.2807
|-300.00
|20309.98
|2060
|2005.12.06 15:40
|sell
|750
|1.00
|1.1756
|1.1786
|1.0757
|2061
|2005.12.06 17:00
|close
|750
|1.00
|1.1777
|1.1786
|1.0757
|-210.00
|20099.98
|2062
|2005.12.07 09:00
|buy stop
|751
|1.00
|1.1789
|1.1759
|1.2788
|2063
|2005.12.07 09:00
|sell stop
|752
|1.00
|1.1721
|1.1751
|1.0722
|2064
|2005.12.07 11:42
|sell
|752
|1.00
|1.1721
|1.1751
|1.0722
|2065
|2005.12.07 17:00
|delete
|751
|1.00
|1.1789
|1.1759
|1.2788
|2066
|2005.12.07 17:00
|close
|752
|1.00
|1.1723
|1.1751
|1.0722
|-20.00
|20079.98
|2067
|2005.12.08 09:00
|buy stop
|753
|1.00
|1.1759
|1.1729
|1.2758
|2068
|2005.12.08 09:00
|sell stop
|754
|1.00
|1.1695
|1.1725
|1.0696
|2069
|2005.12.08 09:25
|buy
|753
|1.00
|1.1759
|1.1729
|1.2758
|2070
|2005.12.08 16:15
|modify
|753
|1.00
|1.1759
|1.1764
|1.2758
|2071
|2005.12.08 17:00
|close
|753
|1.00
|1.1823
|1.1764
|1.2758
|640.00
|20719.98
|2072
|2005.12.08 17:00
|delete
|754
|1.00
|1.1695
|1.1725
|1.0696
|2073
|2005.12.09 09:00
|buy stop
|755
|1.00
|1.1821
|1.1791
|1.2820
|2074
|2005.12.09 09:00
|sell stop
|756
|1.00
|1.1760
|1.1790
|1.0761
|2075
|2005.12.09 15:52
|buy
|755
|1.00
|1.1821
|1.1791
|1.2820
|2076
|2005.12.09 17:00
|close
|755
|1.00
|1.1833
|1.1791
|1.2820
|120.00
|20839.98
|2077
|2005.12.09 17:00
|delete
|756
|1.00
|1.1760
|1.1790
|1.0761
|2078
|2005.12.12 09:00
|buy stop
|757
|1.00
|1.1855
|1.1825
|1.2854
|2079
|2005.12.12 09:00
|sell stop
|758
|1.00
|1.1800
|1.1830
|1.0801
|2080
|2005.12.12 09:20
|buy
|757
|1.00
|1.1855
|1.1825
|1.2854
|2081
|2005.12.12 10:15
|modify
|757
|1.00
|1.1855
|1.1860
|1.2854
|2082
|2005.12.12 17:00
|close
|757
|1.00
|1.1953
|1.1860
|1.2854
|980.00
|21819.98
|2083
|2005.12.12 17:00
|delete
|758
|1.00
|1.1800
|1.1830
|1.0801
|2084
|2005.12.13 09:00
|buy stop
|759
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2985
|2085
|2005.12.13 09:00
|sell stop
|760
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.0937
|2086
|2005.12.13 09:05
|sell
|760
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.0937
|2087
|2005.12.13 17:00
|delete
|759
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2985
|2088
|2005.12.13 17:00
|close
|760
|1.00
|1.1932
|1.1966
|1.0937
|40.00
|21859.98
|2089
|2005.12.14 09:00
|buy stop
|761
|1.00
|1.2032
|1.2002
|1.3031
|2090
|2005.12.14 09:00
|sell stop
|762
|1.00
|1.1969
|1.1999
|1.0970
|2091
|2005.12.14 09:27
|buy
|761
|1.00
|1.2032
|1.2002
|1.3031
|2092
|2005.12.14 17:00
|close
|761
|1.00
|1.2028
|1.2002
|1.3031
|-40.00
|21819.98
|2093
|2005.12.14 17:00
|delete
|762
|1.00
|1.1969
|1.1999
|1.0970
|2094
|2005.12.15 09:00
|buy stop
|763
|1.00
|1.2019
|1.1989
|1.3018
|2095
|2005.12.15 09:00
|sell stop
|764
|1.00
|1.1959
|1.1989
|1.0960
|2096
|2005.12.15 10:33
|buy
|763
|1.00
|1.2019
|1.1989
|1.3018
|2097
|2005.12.15 15:00
|s/l
|763
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.3018
|-300.00
|21519.98
|2098
|2005.12.15 16:13
|sell
|764
|1.00
|1.1959
|1.1989
|1.0960
|2099
|2005.12.15 17:00
|close
|764
|1.00
|1.1951
|1.1989
|1.0960
|80.00
|21599.98
|2100
|2005.12.16 09:00
|buy stop
|765
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2996
|2101
|2005.12.16 09:00
|sell stop
|766
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.0946
|2102
|2005.12.16 09:07
|buy
|765
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2996
|2103
|2005.12.16 14:53
|s/l
|765
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.2996
|-300.00
|21299.98
|2104
|2005.12.16 17:00
|delete
|766
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.0946
|2105
|2005.12.19 09:00
|buy stop
|767
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.3037
|2106
|2005.12.19 09:00
|sell stop
|768
|1.00
|1.1986
|1.2016
|1.0987
|2107
|2005.12.19 13:39
|sell
|768
|1.00
|1.1986
|1.2016
|1.0987
|2108
|2005.12.19 17:00
|delete
|767
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.3037
|2109
|2005.12.19 17:00
|close
|768
|1.00
|1.1989
|1.2016
|1.0987
|-30.00
|21269.98
|2110
|2005.12.20 09:00
|buy stop
|769
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.3009
|2111
|2005.12.20 09:00
|sell stop
|770
|1.00
|1.1953
|1.1983
|1.0954
|2112
|2005.12.20 13:04
|sell
|770
|1.00
|1.1953
|1.1983
|1.0954
|2113
|2005.12.20 15:30
|modify
|770
|1.00
|1.1953
|1.1948
|1.0954
|2114
|2005.12.20 17:00
|delete
|769
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.3009
|2115
|2005.12.20 17:00
|close
|770
|1.00
|1.1889
|1.1948
|1.0954
|640.00
|21909.98
|2116
|2005.12.21 09:00
|buy stop
|771
|1.00
|1.1909
|1.1879
|1.2908
|2117
|2005.12.21 09:00
|sell stop
|772
|1.00
|1.1851
|1.1881
|1.0852
|2118
|2005.12.21 09:07
|buy
|771
|1.00
|1.1909
|1.1879
|1.2908
|2119
|2005.12.21 09:40
|s/l
|771
|1.00
|1.1879
|1.1879
|1.2908
|-300.00
|21609.98
|2120
|2005.12.21 09:40
|buy stop
|773
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.2926
|2121
|2005.12.21 14:53
|sell
|772
|1.00
|1.1851
|1.1881
|1.0852
|2122
|2005.12.21 15:45
|modify
|772
|1.00
|1.1851
|1.1846
|1.0852
|2123
|2005.12.21 17:00
|close
|772
|1.00
|1.1814
|1.1846
|1.0852
|370.00
|21979.98
|2124
|2005.12.21 17:00
|delete
|773
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.2926
|2125
|2005.12.22 09:00
|buy stop
|774
|1.00
|1.1853
|1.1823
|1.2852
|2126
|2005.12.22 09:00
|sell stop
|775
|1.00
|1.1800
|1.1830
|1.0801
|2127
|2005.12.22 15:06
|buy
|774
|1.00
|1.1853
|1.1823
|1.2852
|2128
|2005.12.22 16:15
|modify
|774
|1.00
|1.1853
|1.1858
|1.2852
|2129
|2005.12.22 17:00
|close
|774
|1.00
|1.1862
|1.1858
|1.2852
|90.00
|22069.98
|2130
|2005.12.22 17:00
|delete
|775
|1.00
|1.1800
|1.1830
|1.0801
|2131
|2005.12.23 09:00
|buy stop
|776
|1.00
|1.1900
|1.1870
|1.2899
|2132
|2005.12.23 09:00
|sell stop
|777
|1.00
|1.1849
|1.1879
|1.0850
|2133
|2005.12.23 12:59
|sell
|777
|1.00
|1.1849
|1.1879
|1.0850
|2134
|2005.12.23 16:33
|s/l
|777
|1.00
|1.1879
|1.1879
|1.0850
|-300.01
|21769.97
|2135
|2005.12.23 17:00
|delete
|776
|1.00
|1.1900
|1.1870
|1.2899
|2136
|2005.12.26 09:00
|buy stop
|778
|1.00
|1.1875
|1.1845
|1.2874
|2137
|2005.12.26 09:00
|sell stop
|779
|1.00
|1.1822
|1.1852
|1.0823
|2138
|2005.12.26 11:59
|buy
|778
|1.00
|1.1875
|1.1845
|1.2874
|2139
|2005.12.26 16:59
|s/l
|778
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.2874
|-300.00
|21469.97
|2140
|2005.12.26 17:00
|delete
|779
|1.00
|1.1822
|1.1852
|1.0823
|2141
|2005.12.27 09:00
|buy stop
|780
|1.00
|1.1860
|1.1830
|1.2859
|2142
|2005.12.27 09:00
|sell stop
|781
|1.00
|1.1817
|1.1847
|1.0818
|2143
|2005.12.27 09:21
|buy
|780
|1.00
|1.1860
|1.1830
|1.2859
|2144
|2005.12.27 17:00
|close
|780
|1.00
|1.1859
|1.1830
|1.2859
|-10.00
|21459.97
|2145
|2005.12.27 17:01
|delete
|781
|1.00
|1.1817
|1.1847
|1.0818
|2146
|2005.12.28 09:00
|buy stop
|782
|1.00
|1.1942
|1.1912
|1.2941
|2147
|2005.12.28 09:00
|sell stop
|783
|1.00
|1.1841
|1.1871
|1.0842
|2148
|2005.12.28 17:00
|delete
|782
|1.00
|1.1942
|1.1912
|1.2941
|2149
|2005.12.28 17:00
|delete
|783
|1.00
|1.1841
|1.1871
|1.0842
|2150
|2005.12.29 09:00
|buy stop
|784
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.2896
|2151
|2005.12.29 09:00
|sell stop
|785
|1.00
|1.1832
|1.1862
|1.0833
|2152
|2005.12.29 13:21
|sell
|785
|1.00
|1.1832
|1.1862
|1.0833
|2153
|2005.12.29 17:00
|delete
|784
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.2896
|2154
|2005.12.29 17:00
|close
|785
|1.00
|1.1843
|1.1862
|1.0833
|-110.00
|21349.97
|2155
|2005.12.30 09:00
|buy stop
|786
|1.00
|1.1903
|1.1873
|1.2902
|2156
|2005.12.30 09:00
|sell stop
|787
|1.00
|1.1843
|1.1873
|1.0844
|2157
|2005.12.30 09:57
|sell
|787
|1.00
|1.1843
|1.1873
|1.0844
|2158
|2005.12.30 13:45
|modify
|787
|1.00
|1.1843
|1.1838
|1.0844
|2159
|2005.12.30 17:00
|delete
|786
|1.00
|1.1903
|1.1873
|1.2902
|2160
|2005.12.30 17:00
|close
|787
|1.00
|1.1807
|1.1838
|1.0844
|360.00
|21709.97
|2161
|2006.01.02 09:00
|buy stop
|788
|1.00
|1.1862
|1.1832
|1.2861
|2162
|2006.01.02 09:00
|sell stop
|789
|1.00
|1.1805
|1.1835
|1.0806
|2163
|2006.01.02 09:20
|buy
|788
|1.00
|1.1862
|1.1832
|1.2861
|2164
|2006.01.02 12:57
|s/l
|788
|1.00
|1.1832
|1.1832
|1.2861
|-300.00
|21409.97
|2165
|2006.01.02 17:00
|delete
|789
|1.00
|1.1805
|1.1835
|1.0806
|2166
|2006.01.03 09:00
|buy stop
|790
|1.00
|1.1913
|1.1883
|1.2912
|2167
|2006.01.03 09:00
|sell stop
|791
|1.00
|1.1855
|1.1885
|1.0856
|2168
|2006.01.03 15:31
|buy
|790
|1.00
|1.1913
|1.1883
|1.2912
|2169
|2006.01.03 16:15
|modify
|790
|1.00
|1.1913
|1.1918
|1.2912
|2170
|2006.01.03 17:00
|close
|790
|1.00
|1.1975
|1.1918
|1.2912
|620.00
|22029.97
|2171
|2006.01.03 17:00
|delete
|791
|1.00
|1.1855
|1.1885
|1.0856
|2172
|2006.01.04 09:00
|buy stop
|792
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.3078
|2173
|2006.01.04 09:00
|sell stop
|793
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.1018
|2174
|2006.01.04 10:19
|buy
|792
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.3078
|2175
|2006.01.04 13:45
|modify
|792
|1.00
|1.2079
|1.2084
|1.3078
|2176
|2006.01.04 14:01
|s/l
|792
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.3078
|50.00
|22079.97
|2177
|2006.01.04 17:00
|delete
|793
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.1018
|2178
|2006.01.05 09:00
|buy stop
|794
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.3128
|2179
|2006.01.05 09:00
|sell stop
|795
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.1068
|2180
|2006.01.05 12:06
|sell
|795
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.1068
|2181
|2006.01.05 13:49
|s/l
|795
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.1068
|-300.00
|21779.97
|2182
|2006.01.05 17:00
|delete
|794
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.3128
|2183
|2006.01.06 09:00
|buy stop
|796
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.3109
|2184
|2006.01.06 09:00
|sell stop
|797
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.1067
|2185
|2006.01.06 14:30
|buy
|796
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.3109
|2186
|2006.01.06 15:00
|modify
|796
|1.00
|1.2110
|1.2115
|1.3109
|2187
|2006.01.06 17:00
|close
|796
|1.00
|1.2146
|1.2115
|1.3109
|360.00
|22139.97
|2188
|2006.01.06 17:00
|delete
|797
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.1067
|2189
|2006.01.09 09:00
|buy stop
|798
|1.00
|1.2158
|1.2128
|1.3157
|2190
|2006.01.09 09:00
|sell stop
|799
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.1088
|2191
|2006.01.09 09:54
|sell
|799
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.1088
|2192
|2006.01.09 17:00
|delete
|798
|1.00
|1.2158
|1.2128
|1.3157
|2193
|2006.01.09 17:00
|close
|799
|1.00
|1.2072
|1.2117
|1.1088
|150.00
|22289.97
|2194
|2006.01.10 09:00
|buy stop
|800
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.3081
|2195
|2006.01.10 09:00
|sell stop
|801
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.1020
|2196
|2006.01.10 09:36
|buy
|800
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.3081
|2197
|2006.01.10 14:32
|s/l
|800
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.3081
|-299.99
|21989.98
|2198
|2006.01.10 17:00
|delete
|801
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.1020
|2199
|2006.01.11 09:00
|buy stop
|802
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.3082
|2200
|2006.01.11 09:00
|sell stop
|803
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1036
|2201
|2006.01.11 12:41
|buy
|802
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.3082
|2202
|2006.01.11 16:00
|modify
|802
|1.00
|1.2083
|1.2088
|1.3082
|2203
|2006.01.11 17:00
|close
|802
|1.00
|1.2096
|1.2088
|1.3082
|130.00
|22119.98
|2204
|2006.01.11 17:00
|delete
|803
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1036
|2205
|2006.01.12 09:00
|buy stop
|804
|1.00
|1.2171
|1.2141
|1.3170
|2206
|2006.01.12 09:00
|sell stop
|805
|1.00
|1.2119
|1.2149
|1.1120
|2207
|2006.01.12 14:14
|sell
|805
|1.00
|1.2119
|1.2149
|1.1120
|2208
|2006.01.12 15:00
|modify
|805
|1.00
|1.2119
|1.2114
|1.1120
|2209
|2006.01.12 17:00
|delete
|804
|1.00
|1.2171
|1.2141
|1.3170
|2210
|2006.01.12 17:00
|close
|805
|1.00
|1.2036
|1.2114
|1.1120
|830.00
|22949.98
|2211
|2006.01.13 09:00
|buy stop
|806
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.3090
|2212
|2006.01.13 09:00
|sell stop
|807
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.1033
|2213
|2006.01.13 17:00
|delete
|806
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.3090
|2214
|2006.01.13 17:00
|delete
|807
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.1033
|2215
|2006.01.16 09:00
|buy stop
|808
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.3167
|2216
|2006.01.16 09:00
|sell stop
|809
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.1118
|2217
|2006.01.16 14:06
|sell
|809
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.1118
|2218
|2006.01.16 17:00
|delete
|808
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.3167
|2219
|2006.01.16 17:00
|close
|809
|1.00
|1.2118
|1.2147
|1.1118
|-10.00
|22939.98
|2220
|2006.01.17 09:00
|buy stop
|810
|1.00
|1.2153
|1.2123
|1.3152
|2221
|2006.01.17 09:00
|sell stop
|811
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.1096
|2222
|2006.01.17 12:12
|sell
|811
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.1096
|2223
|2006.01.17 12:45
|modify
|811
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.1096
|2224
|2006.01.17 13:33
|s/l
|811
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.1096
|50.00
|22989.98
|2225
|2006.01.17 17:00
|delete
|810
|1.00
|1.2153
|1.2123
|1.3152
|2226
|2006.01.18 09:00
|buy stop
|812
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.3137
|2227
|2006.01.18 09:00
|sell stop
|813
|1.00
|1.2060
|1.2090
|1.1061
|2228
|2006.01.18 09:48
|buy
|812
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.3137
|2229
|2006.01.18 11:00
|s/l
|812
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.3137
|-300.00
|22689.98
|2230
|2006.01.18 17:00
|delete
|813
|1.00
|1.2060
|1.2090
|1.1061
|2231
|2006.01.19 09:00
|buy stop
|814
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.3123
|2232
|2006.01.19 09:00
|sell stop
|815
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.1062
|2233
|2006.01.19 09:35
|sell
|815
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.1062
|2234
|2006.01.19 16:08
|s/l
|815
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.1062
|-300.00
|22389.98
|2235
|2006.01.19 16:56
|buy
|814
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.3123
|2236
|2006.01.19 17:00
|close
|814
|1.00
|1.2112
|1.2094
|1.3123
|-120.00
|22269.98
|2237
|2006.01.20 09:00
|buy stop
|816
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.3105
|2238
|2006.01.20 09:00
|sell stop
|817
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.1054
|2239
|2006.01.20 09:37
|sell
|817
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.1054
|2240
|2006.01.20 10:00
|s/l
|817
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.1054
|-300.00
|21969.98
|2241
|2006.01.20 15:17
|buy
|816
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.3105
|2242
|2006.01.20 16:42
|s/l
|816
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.3105
|-300.00
|21669.98
|2243
|2006.01.23 09:00
|buy stop
|818
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.3269
|2244
|2006.01.23 09:00
|sell stop
|819
|1.00
|1.2214
|1.2244
|1.1215
|2245
|2006.01.23 11:35
|buy
|818
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.3269
|2246
|2006.01.23 17:00
|close
|818
|1.00
|1.2281
|1.2240
|1.3269
|109.99
|21779.97
|2247
|2006.01.23 17:00
|delete
|819
|1.00
|1.2214
|1.2244
|1.1215
|2248
|2006.01.24 09:00
|buy stop
|820
|1.00
|1.2318
|1.2288
|1.3317
|2249
|2006.01.24 09:00
|sell stop
|821
|1.00
|1.2268
|1.2298
|1.1269
|2250
|2006.01.24 09:45
|sell
|821
|1.00
|1.2268
|1.2298
|1.1269
|2251
|2006.01.24 17:00
|delete
|820
|1.00
|1.2318
|1.2288
|1.3317
|2252
|2006.01.24 17:00
|close
|821
|1.00
|1.2276
|1.2298
|1.1269
|-79.99
|21699.98
|2253
|2006.01.25 09:00
|buy stop
|822
|1.00
|1.2295
|1.2265
|1.3294
|2254
|2006.01.25 09:00
|sell stop
|823
|1.00
|1.2243
|1.2273
|1.1244
|2255
|2006.01.25 10:00
|buy
|822
|1.00
|1.2295
|1.2265
|1.3294
|2256
|2006.01.25 14:44
|s/l
|822
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.3294
|-300.00
|21399.98
|2257
|2006.01.25 16:49
|sell
|823
|1.00
|1.2243
|1.2273
|1.1244
|2258
|2006.01.25 17:00
|close
|823
|1.00
|1.2261
|1.2273
|1.1244
|-180.01
|21219.97
|2259
|2006.01.26 09:00
|buy stop
|824
|1.00
|1.2285
|1.2255
|1.3284
|2260
|2006.01.26 09:00
|sell stop
|825
|1.00
|1.2228
|1.2258
|1.1229
|2261
|2006.01.26 14:41
|sell
|825
|1.00
|1.2228
|1.2258
|1.1229
|2262
|2006.01.26 14:50
|s/l
|825
|1.00
|1.2258
|1.2258
|1.1229
|-300.00
|20919.97
|2263
|2006.01.26 17:00
|delete
|824
|1.00
|1.2285
|1.2255
|1.3284
|2264
|2006.01.27 09:00
|buy stop
|826
|1.00
|1.2230
|1.2200
|1.3229
|2265
|2006.01.27 09:00
|sell stop
|827
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.1177
|2266
|2006.01.27 12:04
|sell
|827
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.1177
|2267
|2006.01.27 14:31
|s/l
|827
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.1177
|-300.00
|20619.97
|2268
|2006.01.27 14:41
|buy
|826
|1.00
|1.2230
|1.2200
|1.3229
|2269
|2006.01.27 16:03
|s/l
|826
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.3229
|-300.00
|20319.97
|2270
|2006.01.30 09:00
|buy stop
|828
|1.00
|1.2127
|1.2097
|1.3126
|2271
|2006.01.30 09:00
|sell stop
|829
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.1082
|2272
|2006.01.30 09:31
|sell
|829
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.1082
|2273
|2006.01.30 17:00
|delete
|828
|1.00
|1.2127
|1.2097
|1.3126
|2274
|2006.01.30 17:00
|close
|829
|1.00
|1.2084
|1.2111
|1.1082
|-30.00
|20289.97
|2275
|2006.01.31 09:00
|buy stop
|830
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.3124
|2276
|2006.01.31 09:00
|sell stop
|831
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.1071
|2277
|2006.01.31 13:25
|buy
|830
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.3124
|2278
|2006.01.31 17:00
|close
|830
|1.00
|1.2139
|1.2095
|1.3124
|140.00
|20429.97
|2279
|2006.01.31 17:00
|delete
|831
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.1071
|2280
|2006.02.01 09:00
|buy stop
|832
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.3174
|2281
|2006.02.01 09:00
|sell stop
|833
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.1122
|2282
|2006.02.01 10:22
|sell
|833
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.1122
|2283
|2006.02.01 12:45
|modify
|833
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.1122
|2284
|2006.02.01 17:00
|delete
|832
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.3174
|2285
|2006.02.01 17:00
|close
|833
|1.00
|1.2100
|1.2116
|1.1122
|210.00
|20639.97
|2286
|2006.02.02 09:00
|buy stop
|834
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.3080
|2287
|2006.02.02 09:00
|sell stop
|835
|1.00
|1.2025
|1.2055
|1.1026
|2288
|2006.02.02 16:13
|buy
|834
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.3080
|2289
|2006.02.02 17:00
|close
|834
|1.00
|1.2085
|1.2051
|1.3080
|40.00
|20679.97
|2290
|2006.02.02 17:00
|delete
|835
|1.00
|1.2025
|1.2055
|1.1026
|2291
|2006.02.03 09:00
|buy stop
|836
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.3108
|2292
|2006.02.03 09:00
|sell stop
|837
|1.00
|1.2052
|1.2082
|1.1053
|2293
|2006.02.03 14:24
|sell
|837
|1.00
|1.2052
|1.2082
|1.1053
|2294
|2006.02.03 14:30
|s/l
|837
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.1053
|-300.00
|20379.97
|2295
|2006.02.03 17:00
|delete
|836
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.3108
|2296
|2006.02.06 09:00
|buy stop
|838
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.3037
|2297
|2006.02.06 09:00
|sell stop
|839
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.0977
|2298
|2006.02.06 12:25
|sell
|839
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.0977
|2299
|2006.02.06 17:00
|delete
|838
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.3037
|2300
|2006.02.06 17:00
|close
|839
|1.00
|1.1979
|1.2006
|1.0977
|-30.00
|20349.97
|2301
|2006.02.07 09:00
|buy stop
|840
|1.00
|1.2009
|1.1979
|1.3008
|2302
|2006.02.07 09:00
|sell stop
|841
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.0953
|2303
|2006.02.07 10:32
|buy
|840
|1.00
|1.2009
|1.1979
|1.3008
|2304
|2006.02.07 13:02
|s/l
|840
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.3008
|-300.00
|20049.97
|2305
|2006.02.07 16:41
|sell
|841
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.0953
|2306
|2006.02.07 17:00
|close
|841
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.0953
|-0.01
|20049.96
|2307
|2006.02.08 09:00
|buy stop
|842
|1.00
|1.2002
|1.1972
|1.3001
|2308
|2006.02.08 09:00
|sell stop
|843
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.0952
|2309
|2006.02.08 13:25
|sell
|843
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.0952
|2310
|2006.02.08 17:00
|delete
|842
|1.00
|1.2002
|1.1972
|1.3001
|2311
|2006.02.08 17:00
|close
|843
|1.00
|1.1950
|1.1981
|1.0952
|10.00
|20059.96
|2312
|2006.02.09 09:00
|buy stop
|844
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.3003
|2313
|2006.02.09 09:00
|sell stop
|845
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.0953
|2314
|2006.02.09 16:06
|sell
|845
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.0953
|2315
|2006.02.09 17:00
|delete
|844
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.3003
|2316
|2006.02.09 17:00
|close
|845
|1.00
|1.1951
|1.1982
|1.0953
|10.00
|20069.96
|2317
|2006.02.10 09:00
|buy stop
|846
|1.00
|1.2006
|1.1976
|1.3005
|2318
|2006.02.10 09:00
|sell stop
|847
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.0953
|2319
|2006.02.10 14:54
|buy
|846
|1.00
|1.2006
|1.1976
|1.3005
|2320
|2006.02.10 16:28
|s/l
|846
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.3005
|-300.00
|19769.96
|2321
|2006.02.10 16:31
|sell
|847
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.0953
|2322
|2006.02.10 17:00
|close
|847
|1.00
|1.1913
|1.1982
|1.0953
|390.00
|20159.96
|2323
|2006.02.13 09:00
|buy stop
|848
|1.00
|1.1935
|1.1905
|1.2934
|2324
|2006.02.13 09:00
|sell stop
|849
|1.00
|1.1883
|1.1913
|1.0884
|2325
|2006.02.13 10:25
|sell
|849
|1.00
|1.1883
|1.1913
|1.0884
|2326
|2006.02.13 16:42
|s/l
|849
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.0884
|-300.00
|19859.96
|2327
|2006.02.13 17:00
|delete
|848
|1.00
|1.1935
|1.1905
|1.2934
|2328
|2006.02.14 09:00
|buy stop
|850
|1.00
|1.1939
|1.1909
|1.2938
|2329
|2006.02.14 09:00
|sell stop
|851
|1.00
|1.1885
|1.1915
|1.0886
|2330
|2006.02.14 14:30
|sell
|851
|1.00
|1.1885
|1.1915
|1.0886
|2331
|2006.02.14 17:00
|delete
|850
|1.00
|1.1939
|1.1909
|1.2938
|2332
|2006.02.14 17:00
|close
|851
|1.00
|1.1876
|1.1915
|1.0886
|90.00
|19949.96
|2333
|2006.02.15 09:00
|buy stop
|852
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.2935
|2334
|2006.02.15 09:00
|sell stop
|853
|1.00
|1.1891
|1.1921
|1.0892
|2335
|2006.02.15 15:00
|buy
|852
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.2935
|2336
|2006.02.15 16:35
|s/l
|852
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.2935
|-300.00
|19649.96
|2337
|2006.02.15 16:36
|sell
|853
|1.00
|1.1891
|1.1921
|1.0892
|2338
|2006.02.15 17:00
|close
|853
|1.00
|1.1900
|1.1921
|1.0892
|-90.00
|19559.96
|2339
|2006.02.16 09:00
|buy stop
|854
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.2906
|2340
|2006.02.16 09:00
|sell stop
|855
|1.00
|1.1865
|1.1895
|1.0866
|2341
|2006.02.16 11:10
|sell
|855
|1.00
|1.1865
|1.1895
|1.0866
|2342
|2006.02.16 17:00
|delete
|854
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.2906
|2343
|2006.02.16 17:00
|close
|855
|1.00
|1.1884
|1.1895
|1.0866
|-190.00
|19369.96
|2344
|2006.02.17 09:00
|buy stop
|856
|1.00
|1.1904
|1.1874
|1.2903
|2345
|2006.02.17 09:00
|sell stop
|857
|1.00
|1.1865
|1.1895
|1.0866
|2346
|2006.02.17 10:07
|sell
|857
|1.00
|1.1865
|1.1895
|1.0866
|2347
|2006.02.17 15:49
|s/l
|857
|1.00
|1.1895
|1.1895
|1.0866
|-300.00
|19069.96
|2348
|2006.02.17 16:06
|buy
|856
|1.00
|1.1904
|1.1874
|1.2903
|2349
|2006.02.17 16:45
|modify
|856
|1.00
|1.1904
|1.1909
|1.2903
|2350
|2006.02.17 17:00
|close
|856
|1.00
|1.1921
|1.1909
|1.2903
|170.00
|19239.96
|2351
|2006.02.20 09:00
|buy stop
|858
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2985
|2352
|2006.02.20 09:00
|sell stop
|859
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.0937
|2353
|2006.02.20 09:43
|sell
|859
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.0937
|2354
|2006.02.20 17:00
|delete
|858
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2985
|2355
|2006.02.20 17:00
|close
|859
|1.00
|1.1949
|1.1966
|1.0937
|-130.00
|19109.96
|2356
|2006.02.21 09:00
|buy stop
|860
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.2942
|2357
|2006.02.21 09:00
|sell stop
|861
|1.00
|1.1891
|1.1921
|1.0892
|2358
|2006.02.21 16:40
|sell
|861
|1.00
|1.1891
|1.1921
|1.0892
|2359
|2006.02.21 17:00
|delete
|860
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.2942
|2360
|2006.02.21 17:00
|close
|861
|1.00
|1.1900
|1.1921
|1.0892
|-90.00
|19019.96
|2361
|2006.02.22 09:00
|buy stop
|862
|1.00
|1.1942
|1.1912
|1.2941
|2362
|2006.02.22 09:00
|sell stop
|863
|1.00
|1.1892
|1.1922
|1.0893
|2363
|2006.02.22 11:20
|sell
|863
|1.00
|1.1892
|1.1922
|1.0893
|2364
|2006.02.22 17:00
|delete
|862
|1.00
|1.1942
|1.1912
|1.2941
|2365
|2006.02.22 17:00
|close
|863
|1.00
|1.1881
|1.1922
|1.0893
|110.01
|19129.97
|2366
|2006.02.23 09:00
|buy stop
|864
|1.00
|1.1934
|1.1904
|1.2933
|2367
|2006.02.23 09:00
|sell stop
|865
|1.00
|1.1884
|1.1914
|1.0885
|2368
|2006.02.23 10:15
|buy
|864
|1.00
|1.1934
|1.1904
|1.2933
|2369
|2006.02.23 12:00
|modify
|864
|1.00
|1.1934
|1.1939
|1.2933
|2370
|2006.02.23 15:32
|s/l
|864
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2933
|50.00
|19179.97
|2371
|2006.02.23 17:00
|delete
|865
|1.00
|1.1884
|1.1914
|1.0885
|2372
|2006.02.24 09:00
|buy stop
|866
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.2942
|2373
|2006.02.24 09:00
|sell stop
|867
|1.00
|1.1896
|1.1926
|1.0897
|2374
|2006.02.24 09:13
|sell
|867
|1.00
|1.1896
|1.1926
|1.0897
|2375
|2006.02.24 17:00
|delete
|866
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.2942
|2376
|2006.02.24 17:00
|close
|867
|1.00
|1.1869
|1.1926
|1.0897
|270.00
|19449.97
|2377
|2006.02.27 09:00
|buy stop
|868
|1.00
|1.1883
|1.1853
|1.2882
|2378
|2006.02.27 09:00
|sell stop
|869
|1.00
|1.1830
|1.1860
|1.0831
|2379
|2006.02.27 17:00
|delete
|868
|1.00
|1.1883
|1.1853
|1.2882
|2380
|2006.02.27 17:00
|delete
|869
|1.00
|1.1830
|1.1860
|1.0831
|2381
|2006.02.28 09:00
|buy stop
|870
|1.00
|1.1878
|1.1848
|1.2877
|2382
|2006.02.28 09:00
|sell stop
|871
|1.00
|1.1826
|1.1856
|1.0827
|2383
|2006.02.28 10:27
|buy
|870
|1.00
|1.1878
|1.1848
|1.2877
|2384
|2006.02.28 16:15
|modify
|870
|1.00
|1.1878
|1.1883
|1.2877
|2385
|2006.02.28 17:00
|close
|870
|1.00
|1.1921
|1.1883
|1.2877
|430.00
|19879.97
|2386
|2006.02.28 17:00
|delete
|871
|1.00
|1.1826
|1.1856
|1.0827
|2387
|2006.03.01 09:00
|buy stop
|872
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.2953
|2388
|2006.03.01 09:00
|sell stop
|873
|1.00
|1.1913
|1.1943
|1.0914
|2389
|2006.03.01 14:06
|buy
|872
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.2953
|2390
|2006.03.01 16:57
|s/l
|872
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.2953
|-300.00
|19579.97
|2391
|2006.03.01 17:00
|delete
|873
|1.00
|1.1913
|1.1943
|1.0914
|2392
|2006.03.02 09:00
|buy stop
|874
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.2949
|2393
|2006.03.02 09:00
|sell stop
|875
|1.00
|1.1909
|1.1939
|1.0910
|2394
|2006.03.02 14:43
|buy
|874
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.2949
|2395
|2006.03.02 16:15
|modify
|874
|1.00
|1.1950
|1.1955
|1.2949
|2396
|2006.03.02 17:00
|close
|874
|1.00
|1.1980
|1.1955
|1.2949
|300.00
|19879.97
|2397
|2006.03.02 17:00
|delete
|875
|1.00
|1.1909
|1.1939
|1.0910
|2398
|2006.03.03 09:00
|buy stop
|876
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.3042
|2399
|2006.03.03 09:00
|sell stop
|877
|1.00
|1.1998
|1.2028
|1.0999
|2400
|2006.03.03 15:02
|buy
|876
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.3042
|2401
|2006.03.03 16:04
|s/l
|876
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.3042
|-300.00
|19579.97
|2402
|2006.03.03 16:06
|sell
|877
|1.00
|1.1998
|1.2028
|1.0999
|2403
|2006.03.03 16:23
|s/l
|877
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.0999
|-300.00
|19279.97
|2404
|2006.03.06 09:00
|buy stop
|878
|1.00
|1.2097
|1.2067
|1.3096
|2405
|2006.03.06 09:00
|sell stop
|879
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.1045
|2406
|2006.03.06 10:22
|sell
|879
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.1045
|2407
|2006.03.06 14:45
|modify
|879
|1.00
|1.2044
|1.2039
|1.1045
|2408
|2006.03.06 17:00
|delete
|878
|1.00
|1.2097
|1.2067
|1.3096
|2409
|2006.03.06 17:00
|close
|879
|1.00
|1.2012
|1.2039
|1.1045
|320.00
|19599.97
|2410
|2006.03.07 09:00
|buy stop
|880
|1.00
|1.1989
|1.1959
|1.2988
|2411
|2006.03.07 09:00
|sell stop
|881
|1.00
|1.1930
|1.1960
|1.0931
|2412
|2006.03.07 09:32
|sell
|881
|1.00
|1.1930
|1.1960
|1.0931
|2413
|2006.03.07 13:00
|modify
|881
|1.00
|1.1930
|1.1925
|1.0931
|2414
|2006.03.07 17:00
|delete
|880
|1.00
|1.1989
|1.1959
|1.2988
|2415
|2006.03.07 17:00
|close
|881
|1.00
|1.1886
|1.1925
|1.0931
|440.00
|20039.97
|2416
|2006.03.08 09:00
|buy stop
|882
|1.00
|1.1935
|1.1905
|1.2934
|2417
|2006.03.08 09:00
|sell stop
|883
|1.00
|1.1877
|1.1907
|1.0878
|2418
|2006.03.08 11:04
|buy
|882
|1.00
|1.1935
|1.1905
|1.2934
|2419
|2006.03.08 14:57
|s/l
|882
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2934
|-300.00
|19739.97
|2420
|2006.03.08 17:00
|delete
|883
|1.00
|1.1877
|1.1907
|1.0878
|2421
|2006.03.09 09:00
|buy stop
|884
|1.00
|1.1961
|1.1931
|1.2960
|2422
|2006.03.09 09:00
|sell stop
|885
|1.00
|1.1901
|1.1931
|1.0902
|2423
|2006.03.09 17:00
|delete
|884
|1.00
|1.1961
|1.1931
|1.2960
|2424
|2006.03.09 17:00
|delete
|885
|1.00
|1.1901
|1.1931
|1.0902
|2425
|2006.03.10 09:00
|buy stop
|886
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.2942
|2426
|2006.03.10 09:00
|sell stop
|887
|1.00
|1.1888
|1.1918
|1.0889
|2427
|2006.03.10 14:48
|sell
|887
|1.00
|1.1888
|1.1918
|1.0889
|2428
|2006.03.10 17:00
|delete
|886
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.2942
|2429
|2006.03.10 17:00
|close
|887
|1.00
|1.1882
|1.1918
|1.0889
|60.00
|19799.97
|2430
|2006.03.13 09:00
|buy stop
|888
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.2983
|2431
|2006.03.13 09:00
|sell stop
|889
|1.00
|1.1921
|1.1951
|1.0922
|2432
|2006.03.13 11:13
|sell
|889
|1.00
|1.1921
|1.1951
|1.0922
|2433
|2006.03.13 17:00
|delete
|888
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.2983
|2434
|2006.03.13 17:00
|close
|889
|1.00
|1.1931
|1.1951
|1.0922
|-99.99
|19699.98
|2435
|2006.03.14 09:00
|buy stop
|890
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2993
|2436
|2006.03.14 09:00
|sell stop
|891
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.0946
|2437
|2006.03.14 12:05
|sell
|891
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.0946
|2438
|2006.03.14 14:30
|s/l
|891
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.0946
|-300.00
|19399.98
|2439
|2006.03.14 16:00
|buy
|890
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2993
|2440
|2006.03.14 17:00
|close
|890
|1.00
|1.2015
|1.1964
|1.2993
|210.01
|19609.99
|2441
|2006.03.15 09:00
|buy stop
|892
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.3047
|2442
|2006.03.15 09:00
|sell stop
|893
|1.00
|1.2004
|1.2034
|1.1005
|2443
|2006.03.15 15:12
|buy
|892
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.3047
|2444
|2006.03.15 17:00
|close
|892
|1.00
|1.2034
|1.2018
|1.3047
|-140.00
|19469.99
|2445
|2006.03.15 17:00
|delete
|893
|1.00
|1.2004
|1.2034
|1.1005
|2446
|2006.03.16 09:00
|buy stop
|894
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.3075
|2447
|2006.03.16 09:00
|sell stop
|895
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.1021
|2448
|2006.03.16 10:49
|buy
|894
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.3075
|2449
|2006.03.16 14:45
|modify
|894
|1.00
|1.2076
|1.2081
|1.3075
|2450
|2006.03.16 17:00
|close
|894
|1.00
|1.2151
|1.2081
|1.3075
|750.00
|20219.99
|2451
|2006.03.16 17:00
|delete
|895
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.1021
|2452
|2006.03.17 09:00
|buy stop
|896
|1.00
|1.2188
|1.2158
|1.3187
|2453
|2006.03.17 09:00
|sell stop
|897
|1.00
|1.2133
|1.2163
|1.1134
|2454
|2006.03.17 10:49
|buy
|896
|1.00
|1.2188
|1.2158
|1.3187
|2455
|2006.03.17 15:51
|s/l
|896
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.3187
|-300.00
|19919.99
|2456
|2006.03.17 17:00
|delete
|897
|1.00
|1.2133
|1.2163
|1.1134
|2457
|2006.03.20 09:00
|buy stop
|898
|1.00
|1.2203
|1.2173
|1.3202
|2458
|2006.03.20 09:00
|sell stop
|899
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.1141
|2459
|2006.03.20 17:00
|delete
|898
|1.00
|1.2203
|1.2173
|1.3202
|2460
|2006.03.20 17:00
|delete
|899
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.1141
|2461
|2006.03.21 09:00
|buy stop
|900
|1.00
|1.2159
|1.2129
|1.3158
|2462
|2006.03.21 09:00
|sell stop
|901
|1.00
|1.2108
|1.2138
|1.1109
|2463
|2006.03.21 14:30
|buy
|900
|1.00
|1.2159
|1.2129
|1.3158
|2464
|2006.03.21 14:46
|s/l
|900
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.3158
|-300.00
|19619.99
|2465
|2006.03.21 15:45
|sell
|901
|1.00
|1.2108
|1.2138
|1.1109
|2466
|2006.03.21 17:00
|close
|901
|1.00
|1.2091
|1.2138
|1.1109
|170.00
|19789.99
|2467
|2006.03.22 09:00
|buy stop
|902
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.3117
|2468
|2006.03.22 09:00
|sell stop
|903
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.1068
|2469
|2006.03.22 11:05
|sell
|903
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.1068
|2470
|2006.03.22 14:49
|s/l
|903
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.1068
|-300.00
|19489.99
|2471
|2006.03.22 17:00
|delete
|902
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.3117
|2472
|2006.03.23 09:00
|buy stop
|904
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.3086
|2473
|2006.03.23 09:00
|sell stop
|905
|1.00
|1.2042
|1.2072
|1.1043
|2474
|2006.03.23 16:01
|sell
|905
|1.00
|1.2042
|1.2072
|1.1043
|2475
|2006.03.23 16:30
|modify
|905
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.1043
|2476
|2006.03.23 17:00
|delete
|904
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.3086
|2477
|2006.03.23 17:00
|close
|905
|1.00
|1.1983
|1.2037
|1.1043
|590.00
|20079.99
|2478
|2006.03.24 09:00
|buy stop
|906
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.2994
|2479
|2006.03.24 09:00
|sell stop
|907
|1.00
|1.1944
|1.1974
|1.0945
|2480
|2006.03.24 16:01
|buy
|906
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.2994
|2481
|2006.03.24 17:00
|close
|906
|1.00
|1.2012
|1.1965
|1.2994
|170.00
|20249.99
|2482
|2006.03.24 17:00
|delete
|907
|1.00
|1.1944
|1.1974
|1.0945
|2483
|2006.03.27 09:00
|buy stop
|908
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.3068
|2484
|2006.03.27 09:00
|sell stop
|909
|1.00
|1.2024
|1.2054
|1.1025
|2485
|2006.03.27 11:29
|sell
|909
|1.00
|1.2024
|1.2054
|1.1025
|2486
|2006.03.27 17:00
|delete
|908
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.3068
|2487
|2006.03.27 17:00
|close
|909
|1.00
|1.2027
|1.2054
|1.1025
|-30.00
|20219.99
|2488
|2006.03.28 09:00
|buy stop
|910
|1.00
|1.2033
|1.2003
|1.3032
|2489
|2006.03.28 09:00
|sell stop
|911
|1.00
|1.1984
|1.2014
|1.0985
|2490
|2006.03.28 10:00
|buy
|910
|1.00
|1.2033
|1.2003
|1.3032
|2491
|2006.03.28 10:30
|modify
|910
|1.00
|1.2033
|1.2038
|1.3032
|2492
|2006.03.28 17:00
|close
|910
|1.00
|1.2083
|1.2038
|1.3032
|500.00
|20719.99
|2493
|2006.03.28 17:00
|delete
|911
|1.00
|1.1984
|1.2014
|1.0985
|2494
|2006.03.29 09:00
|buy stop
|912
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.3033
|2495
|2006.03.29 09:00
|sell stop
|913
|1.00
|1.1982
|1.2012
|1.0983
|2496
|2006.03.29 09:58
|sell
|913
|1.00
|1.1982
|1.2012
|1.0983
|2497
|2006.03.29 12:07
|s/l
|913
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.0983
|-300.00
|20419.99
|2498
|2006.03.29 17:00
|delete
|912
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.3033
|2499
|2006.03.30 09:00
|buy stop
|914
|1.00
|1.2093
|1.2063
|1.3092
|2500
|2006.03.30 09:00
|sell stop
|915
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.1038
|2501
|2006.03.30 13:38
|buy
|914
|1.00
|1.2093
|1.2063
|1.3092
|2502
|2006.03.30 15:49
|s/l
|914
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.3092
|-300.00
|20119.99
|2503
|2006.03.30 17:00
|delete
|915
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.1038
|2504
|2006.03.31 09:00
|buy stop
|916
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.3167
|2505
|2006.03.31 09:00
|sell stop
|917
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.1115
|2506
|2006.03.31 10:46
|sell
|917
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.1115
|2507
|2006.03.31 17:00
|delete
|916
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.3167
|2508
|2006.03.31 17:00
|close
|917
|1.00
|1.2104
|1.2144
|1.1115
|100.00
|20219.99
|2509
|2006.04.03 09:00
|buy stop
|918
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.3071
|2510
|2006.04.03 09:00
|sell stop
|919
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.1024
|2511
|2006.04.03 13:32
|buy
|918
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.3071
|2512
|2006.04.03 16:45
|modify
|918
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.3071
|2513
|2006.04.03 17:00
|close
|918
|1.00
|1.2113
|1.2077
|1.3071
|410.00
|20629.99
|2514
|2006.04.03 17:00
|delete
|919
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.1024
|2515
|2006.04.04 09:00
|buy stop
|920
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.3169
|2516
|2006.04.04 09:00
|sell stop
|921
|1.00
|1.2105
|1.2135
|1.1106
|2517
|2006.04.04 10:02
|buy
|920
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.3169
|2518
|2006.04.04 14:15
|modify
|920
|1.00
|1.2170
|1.2175
|1.3169
|2519
|2006.04.04 17:00
|close
|920
|1.00
|1.2259
|1.2175
|1.3169
|890.01
|21520.00
|2520
|2006.04.04 17:00
|delete
|921
|1.00
|1.2105
|1.2135
|1.1106
|2521
|2006.04.05 09:00
|buy stop
|922
|1.00
|1.2299
|1.2269
|1.3298
|2522
|2006.04.05 09:00
|sell stop
|923
|1.00
|1.2245
|1.2275
|1.1246
|2523
|2006.04.05 11:37
|sell
|923
|1.00
|1.2245
|1.2275
|1.1246
|2524
|2006.04.05 14:20
|s/l
|923
|1.00
|1.2275
|1.2275
|1.1246
|-300.00
|21220.00
|2525
|2006.04.05 14:38
|buy
|922
|1.00
|1.2299
|1.2269
|1.3298
|2526
|2006.04.05 16:06
|s/l
|922
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.3298
|-300.00
|20920.00
|2527
|2006.04.06 09:00
|buy stop
|924
|1.00
|1.2311
|1.2281
|1.3310
|2528
|2006.04.06 09:00
|sell stop
|925
|1.00
|1.2264
|1.2294
|1.1265
|2529
|2006.04.06 09:24
|buy
|924
|1.00
|1.2311
|1.2281
|1.3310
|2530
|2006.04.06 14:41
|s/l
|924
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.3310
|-300.00
|20620.00
|2531
|2006.04.06 14:46
|sell
|925
|1.00
|1.2264
|1.2294
|1.1265
|2532
|2006.04.06 15:00
|modify
|925
|1.00
|1.2264
|1.2259
|1.1265
|2533
|2006.04.06 17:00
|close
|925
|1.00
|1.2229
|1.2259
|1.1265
|350.00
|20970.00
|2534
|2006.04.07 09:00
|buy stop
|926
|1.00
|1.2224
|1.2194
|1.3223
|2535
|2006.04.07 09:00
|sell stop
|927
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.1172
|2536
|2006.04.07 09:16
|sell
|927
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.1172
|2537
|2006.04.07 10:29
|s/l
|927
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.1172
|-300.00
|20670.00
|2538
|2006.04.07 14:32
|buy
|926
|1.00
|1.2224
|1.2194
|1.3223
|2539
|2006.04.07 14:38
|s/l
|926
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.3223
|-300.00
|20370.00
|2540
|2006.04.10 09:00
|buy stop
|928
|1.00
|1.2142
|1.2112
|1.3141
|2541
|2006.04.10 09:00
|sell stop
|929
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.1075
|2542
|2006.04.10 17:00
|delete
|928
|1.00
|1.2142
|1.2112
|1.3141
|2543
|2006.04.10 17:00
|delete
|929
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.1075
|2544
|2006.04.11 09:00
|buy stop
|930
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.3153
|2545
|2006.04.11 09:00
|sell stop
|931
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.1100
|2546
|2006.04.11 14:20
|sell
|931
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.1100
|2547
|2006.04.11 15:50
|s/l
|931
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.1100
|-300.00
|20070.00
|2548
|2006.04.11 17:00
|delete
|930
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.3153
|2549
|2006.04.12 09:00
|buy stop
|932
|1.00
|1.2171
|1.2141
|1.3170
|2550
|2006.04.12 09:00
|sell stop
|933
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.1126
|2551
|2006.04.12 14:04
|sell
|933
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.1126
|2552
|2006.04.12 14:45
|modify
|933
|1.00
|1.2125
|1.2120
|1.1126
|2553
|2006.04.12 15:56
|s/l
|933
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.1126
|50.00
|20120.00
|2554
|2006.04.12 17:00
|delete
|932
|1.00
|1.2171
|1.2141
|1.3170
|2555
|2006.04.13 09:00
|buy stop
|934
|1.00
|1.2136
|1.2106
|1.3135
|2556
|2006.04.13 09:00
|sell stop
|935
|1.00
|1.2078
|1.2108
|1.1079
|2557
|2006.04.13 15:05
|sell
|935
|1.00
|1.2078
|1.2108
|1.1079
|2558
|2006.04.13 17:00
|delete
|934
|1.00
|1.2136
|1.2106
|1.3135
|2559
|2006.04.13 17:00
|close
|935
|1.00
|1.2091
|1.2108
|1.1079
|-130.00
|19990.00
|2560
|2006.04.14 09:00
|buy stop
|936
|1.00
|1.2131
|1.2101
|1.3130
|2561
|2006.04.14 09:00
|sell stop
|937
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.1094
|2562
|2006.04.14 17:00
|delete
|936
|1.00
|1.2131
|1.2101
|1.3130
|2563
|2006.04.14 17:03
|delete
|937
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.1094
|2564
|2006.04.17 09:00
|buy stop
|938
|1.00
|1.2198
|1.2168
|1.3197
|2565
|2006.04.17 09:00
|sell stop
|939
|1.00
|1.2154
|1.2184
|1.1155
|2566
|2006.04.17 13:38
|buy
|938
|1.00
|1.2198
|1.2168
|1.3197
|2567
|2006.04.17 14:00
|modify
|938
|1.00
|1.2198
|1.2203
|1.3197
|2568
|2006.04.17 17:00
|close
|938
|1.00
|1.2278
|1.2203
|1.3197
|800.00
|20790.00
|2569
|2006.04.17 17:00
|delete
|939
|1.00
|1.2154
|1.2184
|1.1155
|2570
|2006.04.18 09:00
|buy stop
|940
|1.00
|1.2277
|1.2247
|1.3276
|2571
|2006.04.18 09:00
|sell stop
|941
|1.00
|1.2220
|1.2250
|1.1221
|2572
|2006.04.18 14:31
|buy
|940
|1.00
|1.2277
|1.2247
|1.3276
|2573
|2006.04.18 17:00
|close
|940
|1.00
|1.2281
|1.2247
|1.3276
|39.99
|20829.99
|2574
|2006.04.18 17:00
|delete
|941
|1.00
|1.2220
|1.2250
|1.1221
|2575
|2006.04.19 09:00
|buy stop
|942
|1.00
|1.2377
|1.2347
|1.3376
|2576
|2006.04.19 09:00
|sell stop
|943
|1.00
|1.2320
|1.2350
|1.1321
|2577
|2006.04.19 14:30
|sell
|943
|1.00
|1.2320
|1.2350
|1.1321
|2578
|2006.04.19 15:30
|modify
|943
|1.00
|1.2320
|1.2315
|1.1321
|2579
|2006.04.19 15:52
|s/l
|943
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.1321
|50.00
|20879.99
|2580
|2006.04.19 17:00
|delete
|942
|1.00
|1.2377
|1.2347
|1.3376
|2581
|2006.04.20 09:00
|buy stop
|944
|1.00
|1.2374
|1.2344
|1.3373
|2582
|2006.04.20 09:00
|sell stop
|945
|1.00
|1.2317
|1.2347
|1.1318
|2583
|2006.04.20 13:08
|sell
|945
|1.00
|1.2317
|1.2347
|1.1318
|2584
|2006.04.20 14:12
|s/l
|945
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.1318
|-300.00
|20579.99
|2585
|2006.04.20 17:00
|delete
|944
|1.00
|1.2374
|1.2344
|1.3373
|2586
|2006.04.21 09:00
|buy stop
|946
|1.00
|1.2323
|1.2293
|1.3322
|2587
|2006.04.21 09:00
|sell stop
|947
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.1252
|2588
|2006.04.21 10:07
|buy
|946
|1.00
|1.2323
|1.2293
|1.3322
|2589
|2006.04.21 16:45
|modify
|946
|1.00
|1.2323
|1.2328
|1.3322
|2590
|2006.04.21 17:00
|close
|946
|1.00
|1.2335
|1.2328
|1.3322
|120.00
|20699.99
|2591
|2006.04.21 17:00
|delete
|947
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.1252
|2592
|2006.04.24 09:00
|buy stop
|948
|1.00
|1.2406
|1.2376
|1.3405
|2593
|2006.04.24 09:00
|sell stop
|949
|1.00
|1.2337
|1.2367
|1.1338
|2594
|2006.04.24 09:43
|buy
|948
|1.00
|1.2406
|1.2376
|1.3405
|2595
|2006.04.24 10:03
|s/l
|948
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.3405
|-300.01
|20399.98
|2596
|2006.04.24 16:03
|sell
|949
|1.00
|1.2337
|1.2367
|1.1338
|2597
|2006.04.24 16:54
|s/l
|949
|1.00
|1.2367
|1.2367
|1.1338
|-300.00
|20099.98
|2598
|2006.04.25 09:00
|buy stop
|950
|1.00
|1.2409
|1.2379
|1.3408
|2599
|2006.04.25 09:00
|sell stop
|951
|1.00
|1.2356
|1.2386
|1.1357
|2600
|2006.04.25 10:01
|buy
|950
|1.00
|1.2409
|1.2379
|1.3408
|2601
|2006.04.25 12:04
|s/l
|950
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.3408
|-300.00
|19799.98
|2602
|2006.04.25 17:00
|delete
|951
|1.00
|1.2356
|1.2386
|1.1357
|2603
|2006.04.26 09:00
|buy stop
|952
|1.00
|1.2445
|1.2415
|1.3444
|2604
|2006.04.26 09:00
|sell stop
|953
|1.00
|1.2389
|1.2419
|1.1390
|2605
|2006.04.26 14:31
|sell
|953
|1.00
|1.2389
|1.2419
|1.1390
|2606
|2006.04.26 14:58
|s/l
|953
|1.00
|1.2419
|1.2419
|1.1390
|-300.00
|19499.98
|2607
|2006.04.26 15:25
|buy
|952
|1.00
|1.2445
|1.2415
|1.3444
|2608
|2006.04.26 17:00
|close
|952
|1.00
|1.2438
|1.2415
|1.3444
|-70.00
|19429.98
|2609
|2006.04.27 09:00
|buy stop
|954
|1.00
|1.2474
|1.2444
|1.3473
|2610
|2006.04.27 09:00
|sell stop
|955
|1.00
|1.2423
|1.2453
|1.1424
|2611
|2006.04.27 12:40
|sell
|955
|1.00
|1.2423
|1.2453
|1.1424
|2612
|2006.04.27 16:00
|s/l
|955
|1.00
|1.2453
|1.2453
|1.1424
|-300.00
|19129.98
|2613
|2006.04.27 16:01
|buy
|954
|1.00
|1.2474
|1.2444
|1.3473
|2614
|2006.04.27 16:30
|modify
|954
|1.00
|1.2474
|1.2479
|1.3473
|2615
|2006.04.27 17:00
|close
|954
|1.00
|1.2538
|1.2479
|1.3473
|640.00
|19769.98
|2616
|2006.04.28 09:00
|buy stop
|956
|1.00
|1.2571
|1.2541
|1.3570
|2617
|2006.04.28 09:00
|sell stop
|957
|1.00
|1.2508
|1.2538
|1.1509
|2618
|2006.04.28 15:47
|buy
|956
|1.00
|1.2571
|1.2541
|1.3570
|2619
|2006.04.28 17:00
|close
|956
|1.00
|1.2594
|1.2541
|1.3570
|230.00
|19999.98
|2620
|2006.04.28 17:00
|delete
|957
|1.00
|1.2508
|1.2538
|1.1509
|2621
|2006.05.01 09:00
|buy stop
|958
|1.00
|1.2656
|1.2626
|1.3655
|2622
|2006.05.01 09:00
|sell stop
|959
|1.00
|1.2607
|1.2637
|1.1608
|2623
|2006.05.01 14:56
|buy
|958
|1.00
|1.2656
|1.2626
|1.3655
|2624
|2006.05.01 15:15
|modify
|958
|1.00
|1.2656
|1.2661
|1.3655
|2625
|2006.05.01 15:51
|s/l
|958
|1.00
|1.2661
|1.2661
|1.3655
|50.00
|20049.98
|2626
|2006.05.01 17:00
|delete
|959
|1.00
|1.2607
|1.2637
|1.1608
|2627
|2006.05.02 09:00
|buy stop
|960
|1.00
|1.2599
|1.2569
|1.3598
|2628
|2006.05.02 09:00
|sell stop
|961
|1.00
|1.2542
|1.2572
|1.1543
|2629
|2006.05.02 09:42
|buy
|960
|1.00
|1.2599
|1.2569
|1.3598
|2630
|2006.05.02 11:00
|modify
|960
|1.00
|1.2599
|1.2604
|1.3598
|2631
|2006.05.02 17:00
|close
|960
|1.00
|1.2641
|1.2604
|1.3598
|420.00
|20469.98
|2632
|2006.05.02 17:00
|delete
|961
|1.00
|1.2542
|1.2572
|1.1543
|2633
|2006.05.03 09:00
|buy stop
|962
|1.00
|1.2684
|1.2654
|1.3683
|2634
|2006.05.03 09:00
|sell stop
|963
|1.00
|1.2627
|1.2657
|1.1628
|2635
|2006.05.03 09:51
|sell
|963
|1.00
|1.2627
|1.2657
|1.1628
|2636
|2006.05.03 16:45
|modify
|963
|1.00
|1.2627
|1.2622
|1.1628
|2637
|2006.05.03 17:00
|delete
|962
|1.00
|1.2684
|1.2654
|1.3683
|2638
|2006.05.03 17:00
|close
|963
|1.00
|1.2608
|1.2622
|1.1628
|190.00
|20659.98
|2639
|2006.05.04 09:00
|buy stop
|964
|1.00
|1.2645
|1.2615
|1.3644
|2640
|2006.05.04 09:00
|sell stop
|965
|1.00
|1.2579
|1.2609
|1.1580
|2641
|2006.05.04 10:34
|sell
|965
|1.00
|1.2579
|1.2609
|1.1580
|2642
|2006.05.04 14:33
|s/l
|965
|1.00
|1.2609
|1.2609
|1.1580
|-300.00
|20359.98
|2643
|2006.05.04 15:48
|buy
|964
|1.00
|1.2645
|1.2615
|1.3644
|2644
|2006.05.04 16:30
|modify
|964
|1.00
|1.2645
|1.2650
|1.3644
|2645
|2006.05.04 17:00
|close
|964
|1.00
|1.2686
|1.2650
|1.3644
|410.00
|20769.98
|2646
|2006.05.05 09:00
|buy stop
|966
|1.00
|1.2717
|1.2687
|1.3716
|2647
|2006.05.05 09:00
|sell stop
|967
|1.00
|1.2665
|1.2695
|1.1666
|2648
|2006.05.05 14:30
|buy
|966
|1.00
|1.2717
|1.2687
|1.3716
|2649
|2006.05.05 14:30
|s/l
|966
|1.00
|1.2687
|1.2687
|1.3716
|-300.00
|20469.98
|2650
|2006.05.05 17:00
|delete
|967
|1.00
|1.2665
|1.2695
|1.1666
|2651
|2006.05.08 09:00
|buy stop
|968
|1.00
|1.2766
|1.2736
|1.3765
|2652
|2006.05.08 09:00
|sell stop
|969
|1.00
|1.2711
|1.2741
|1.1712
|2653
|2006.05.08 10:26
|buy
|968
|1.00
|1.2766
|1.2736
|1.3765
|2654
|2006.05.08 15:34
|s/l
|968
|1.00
|1.2736
|1.2736
|1.3765
|-300.00
|20169.98
|2655
|2006.05.08 15:59
|sell
|969
|1.00
|1.2711
|1.2741
|1.1712
|2656
|2006.05.08 17:00
|close
|969
|1.00
|1.2718
|1.2741
|1.1712
|-70.00
|20099.98
|2657
|2006.05.09 09:00
|buy stop
|970
|1.00
|1.2721
|1.2691
|1.3720
|2658
|2006.05.09 09:00
|sell stop
|971
|1.00
|1.2652
|1.2682
|1.1653
|2659
|2006.05.09 15:26
|buy
|970
|1.00
|1.2721
|1.2691
|1.3720
|2660
|2006.05.09 16:15
|modify
|970
|1.00
|1.2721
|1.2726
|1.3720
|2661
|2006.05.09 17:00
|close
|970
|1.00
|1.2759
|1.2726
|1.3720
|380.00
|20479.98
|2662
|2006.05.09 17:00
|delete
|971
|1.00
|1.2652
|1.2682
|1.1653
|2663
|2006.05.10 09:00
|buy stop
|972
|1.00
|1.2820
|1.2790
|1.3819
|2664
|2006.05.10 09:00
|sell stop
|973
|1.00
|1.2746
|1.2776
|1.1747
|2665
|2006.05.10 17:00
|delete
|972
|1.00
|1.2820
|1.2790
|1.3819
|2666
|2006.05.10 17:00
|delete
|973
|1.00
|1.2746
|1.2776
|1.1747
|2667
|2006.05.11 09:00
|buy stop
|974
|1.00
|1.2772
|1.2742
|1.3771
|2668
|2006.05.11 09:00
|sell stop
|975
|1.00
|1.2714
|1.2744
|1.1715
|2669
|2006.05.11 09:23
|sell
|975
|1.00
|1.2714
|1.2744
|1.1715
|2670
|2006.05.11 14:30
|s/l
|975
|1.00
|1.2744
|1.2744
|1.1715
|-300.00
|20179.98
|2671
|2006.05.11 14:31
|buy
|974
|1.00
|1.2772
|1.2742
|1.3771
|2672
|2006.05.11 14:55
|s/l
|974
|1.00
|1.2742
|1.2742
|1.3771
|-299.99
|19879.99
|2673
|2006.05.12 09:00
|buy stop
|976
|1.00
|1.2899
|1.2869
|1.3898
|2674
|2006.05.12 09:00
|sell stop
|977
|1.00
|1.2841
|1.2871
|1.1842
|2675
|2006.05.12 09:33
|buy
|976
|1.00
|1.2899
|1.2869
|1.3898
|2676
|2006.05.12 11:45
|modify
|976
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.3898
|2677
|2006.05.12 13:51
|s/l
|976
|1.00
|1.2904
|1.2904
|1.3898
|50.00
|19929.99
|2678
|2006.05.12 17:00
|delete
|977
|1.00
|1.2841
|1.2871
|1.1842
|2679
|2006.05.15 09:00
|buy stop
|978
|1.00
|1.2951
|1.2921
|1.3950
|2680
|2006.05.15 09:00
|sell stop
|979
|1.00
|1.2876
|1.2906
|1.1877
|2681
|2006.05.15 09:51
|sell
|979
|1.00
|1.2876
|1.2906
|1.1877
|2682
|2006.05.15 10:15
|modify
|979
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.1877
|2683
|2006.05.15 17:00
|delete
|978
|1.00
|1.2951
|1.2921
|1.3950
|2684
|2006.05.15 17:00
|close
|979
|1.00
|1.2834
|1.2871
|1.1877
|420.00
|20349.99
|2685
|2006.05.16 09:00
|buy stop
|980
|1.00
|1.2848
|1.2818
|1.3847
|2686
|2006.05.16 09:00
|sell stop
|981
|1.00
|1.2774
|1.2804
|1.1775
|2687
|2006.05.16 11:18
|sell
|981
|1.00
|1.2774
|1.2804
|1.1775
|2688
|2006.05.16 11:48
|s/l
|981
|1.00
|1.2804
|1.2804
|1.1775
|-300.00
|20049.99
|2689
|2006.05.16 14:31
|buy
|980
|1.00
|1.2848
|1.2818
|1.3847
|2690
|2006.05.16 17:00
|close
|980
|1.00
|1.2850
|1.2818
|1.3847
|20.00
|20069.99
|2691
|2006.05.17 09:00
|buy stop
|982
|1.00
|1.2894
|1.2864
|1.3893
|2692
|2006.05.17 09:00
|sell stop
|983
|1.00
|1.2839
|1.2869
|1.1840
|2693
|2006.05.17 09:09
|buy
|982
|1.00
|1.2894
|1.2864
|1.3893
|2694
|2006.05.17 14:30
|s/l
|982
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.3893
|-299.99
|19770.00
|2695
|2006.05.17 15:44
|sell
|983
|1.00
|1.2839
|1.2869
|1.1840
|2696
|2006.05.17 16:30
|modify
|983
|1.00
|1.2839
|1.2834
|1.1840
|2697
|2006.05.17 17:00
|close
|983
|1.00
|1.2788
|1.2834
|1.1840
|510.00
|20280.00
|2698
|2006.05.18 09:00
|buy stop
|984
|1.00
|1.2774
|1.2744
|1.3773
|2699
|2006.05.18 09:00
|sell stop
|985
|1.00
|1.2720
|1.2750
|1.1721
|2700
|2006.05.18 10:09
|buy
|984
|1.00
|1.2774
|1.2744
|1.3773
|2701
|2006.05.18 15:45
|modify
|984
|1.00
|1.2774
|1.2779
|1.3773
|2702
|2006.05.18 17:00
|close
|984
|1.00
|1.2810
|1.2779
|1.3773
|360.00
|20640.00
|2703
|2006.05.18 17:00
|delete
|985
|1.00
|1.2720
|1.2750
|1.1721
|2704
|2006.05.19 09:00
|buy stop
|986
|1.00
|1.2850
|1.2820
|1.3849
|2705
|2006.05.19 09:00
|sell stop
|987
|1.00
|1.2799
|1.2829
|1.1800
|2706
|2006.05.19 09:23
|sell
|987
|1.00
|1.2799
|1.2829
|1.1800
|2707
|2006.05.19 09:45
|modify
|987
|1.00
|1.2799
|1.2794
|1.1800
|2708
|2006.05.19 17:00
|delete
|986
|1.00
|1.2850
|1.2820
|1.3849
|2709
|2006.05.19 17:00
|close
|987
|1.00
|1.2709
|1.2794
|1.1800
|900.00
|21540.00
|2710
|2006.05.22 09:00
|buy stop
|988
|1.00
|1.2756
|1.2726
|1.3755
|2711
|2006.05.22 09:00
|sell stop
|989
|1.00
|1.2678
|1.2708
|1.1679
|2712
|2006.05.22 10:23
|buy
|988
|1.00
|1.2756
|1.2726
|1.3755
|2713
|2006.05.22 12:30
|modify
|988
|1.00
|1.2756
|1.2761
|1.3755
|2714
|2006.05.22 13:09
|s/l
|988
|1.00
|1.2761
|1.2761
|1.3755
|50.00
|21590.00
|2715
|2006.05.22 17:00
|delete
|989
|1.00
|1.2678
|1.2708
|1.1679
|2716
|2006.05.23 09:00
|buy stop
|990
|1.00
|1.2884
|1.2854
|1.3883
|2717
|2006.05.23 09:00
|sell stop
|991
|1.00
|1.2827
|1.2857
|1.1828
|2718
|2006.05.23 09:34
|sell
|991
|1.00
|1.2827
|1.2857
|1.1828
|2719
|2006.05.23 11:07
|s/l
|991
|1.00
|1.2857
|1.2857
|1.1828
|-300.00
|21290.00
|2720
|2006.05.23 17:00
|delete
|990
|1.00
|1.2884
|1.2854
|1.3883
|2721
|2006.05.24 09:00
|buy stop
|992
|1.00
|1.2835
|1.2805
|1.3834
|2722
|2006.05.24 09:00
|sell stop
|993
|1.00
|1.2747
|1.2777
|1.1748
|2723
|2006.05.24 09:42
|buy
|992
|1.00
|1.2835
|1.2805
|1.3834
|2724
|2006.05.24 12:45
|modify
|992
|1.00
|1.2835
|1.2840
|1.3834
|2725
|2006.05.24 15:11
|s/l
|992
|1.00
|1.2840
|1.2840
|1.3834
|50.00
|21340.00
|2726
|2006.05.24 17:00
|delete
|993
|1.00
|1.2747
|1.2777
|1.1748
|2727
|2006.05.25 09:00
|buy stop
|994
|1.00
|1.2808
|1.2778
|1.3807
|2728
|2006.05.25 09:00
|sell stop
|995
|1.00
|1.2742
|1.2772
|1.1743
|2729
|2006.05.25 17:00
|delete
|994
|1.00
|1.2808
|1.2778
|1.3807
|2730
|2006.05.25 17:00
|delete
|995
|1.00
|1.2742
|1.2772
|1.1743
|2731
|2006.05.26 09:00
|buy stop
|996
|1.00
|1.2812
|1.2782
|1.3811
|2732
|2006.05.26 09:00
|sell stop
|997
|1.00
|1.2753
|1.2783
|1.1754
|2733
|2006.05.26 09:57
|buy
|996
|1.00
|1.2812
|1.2782
|1.3811
|2734
|2006.05.26 15:22
|s/l
|996
|1.00
|1.2782
|1.2782
|1.3811
|-300.00
|21040.00
|2735
|2006.05.26 15:35
|sell
|997
|1.00
|1.2753
|1.2783
|1.1754
|2736
|2006.05.26 16:30
|modify
|997
|1.00
|1.2753
|1.2748
|1.1754
|2737
|2006.05.26 17:00
|close
|997
|1.00
|1.2720
|1.2748
|1.1754
|330.00
|21370.00
|2738
|2006.05.29 09:00
|buy stop
|998
|1.00
|1.2766
|1.2736
|1.3765
|2739
|2006.05.29 09:00
|sell stop
|999
|1.00
|1.2724
|1.2754
|1.1725
|2740
|2006.05.29 11:34
|buy
|998
|1.00
|1.2766
|1.2736
|1.3765
|2741
|2006.05.29 17:00
|close
|998
|1.00
|1.2755
|1.2736
|1.3765
|-109.99
|21260.01
|2742
|2006.05.29 17:00
|delete
|999
|1.00
|1.2724
|1.2754
|1.1725
|2743
|2006.05.30 09:00
|buy stop
|1000
|1.00
|1.2859
|1.2829
|1.3858
|2744
|2006.05.30 09:00
|sell stop
|1001
|1.00
|1.2794
|1.2824
|1.1795
|2745
|2006.05.30 09:05
|buy
|1000
|1.00
|1.2859
|1.2829
|1.3858
|2746
|2006.05.30 14:17
|s/l
|1000
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.3858
|-300.00
|20960.01
|2747
|2006.05.30 17:00
|delete
|1001
|1.00
|1.2794
|1.2824
|1.1795
|2748
|2006.05.31 09:00
|buy stop
|1002
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.3918
|2749
|2006.05.31 09:00
|sell stop
|1003
|1.00
|1.2852
|1.2882
|1.1853
|2750
|2006.05.31 13:38
|sell
|1003
|1.00
|1.2852
|1.2882
|1.1853
|2751
|2006.05.31 17:00
|delete
|1002
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.3918
|2752
|2006.05.31 17:00
|close
|1003
|1.00
|1.2842
|1.2882
|1.1853
|100.00
|21060.01
|2753
|2006.06.01 09:00
|buy stop
|1004
|1.00
|1.2798
|1.2768
|1.3797
|2754
|2006.06.01 09:00
|sell stop
|1005
|1.00
|1.2745
|1.2775
|1.1746
|2755
|2006.06.01 10:17
|buy
|1004
|1.00
|1.2798
|1.2768
|1.3797
|2756
|2006.06.01 12:05
|s/l
|1004
|1.00
|1.2768
|1.2768
|1.3797
|-300.00
|20760.01
|2757
|2006.06.01 13:25
|sell
|1005
|1.00
|1.2745
|1.2775
|1.1746
|2758
|2006.06.01 16:02
|s/l
|1005
|1.00
|1.2775
|1.2775
|1.1746
|-300.00
|20460.01
|2759
|2006.06.02 09:00
|buy stop
|1006
|1.00
|1.2841
|1.2811
|1.3840
|2760
|2006.06.02 09:00
|sell stop
|1007
|1.00
|1.2782
|1.2812
|1.1783
|2761
|2006.06.02 14:30
|buy
|1006
|1.00
|1.2841
|1.2811
|1.3840
|2762
|2006.06.02 14:45
|modify
|1006
|1.00
|1.2841
|1.2846
|1.3840
|2763
|2006.06.02 17:00
|close
|1006
|1.00
|1.2931
|1.2846
|1.3840
|900.00
|21360.01
|2764
|2006.06.02 17:00
|delete
|1007
|1.00
|1.2782
|1.2812
|1.1783
|2765
|2006.06.05 09:00
|buy stop
|1008
|1.00
|1.2975
|1.2945
|1.3974
|2766
|2006.06.05 09:00
|sell stop
|1009
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.1924
|2767
|2006.06.05 09:32
|buy
|1008
|1.00
|1.2975
|1.2945
|1.3974
|2768
|2006.06.05 14:39
|s/l
|1008
|1.00
|1.2945
|1.2945
|1.3974
|-300.00
|21060.01
|2769
|2006.06.05 15:06
|sell
|1009
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.1924
|2770
|2006.06.05 16:03
|s/l
|1009
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.1924
|-300.00
|20760.01
|2771
|2006.06.06 09:00
|buy stop
|1010
|1.00
|1.2945
|1.2915
|1.3944
|2772
|2006.06.06 09:00
|sell stop
|1011
|1.00
|1.2876
|1.2906
|1.1877
|2773
|2006.06.06 12:14
|sell
|1011
|1.00
|1.2876
|1.2906
|1.1877
|2774
|2006.06.06 14:30
|modify
|1011
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.1877
|2775
|2006.06.06 17:00
|delete
|1010
|1.00
|1.2945
|1.2915
|1.3944
|2776
|2006.06.06 17:00
|close
|1011
|1.00
|1.2815
|1.2871
|1.1877
|610.00
|21370.01
|2777
|2006.06.07 09:00
|buy stop
|1012
|1.00
|1.2846
|1.2816
|1.3845
|2778
|2006.06.07 09:00
|sell stop
|1013
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.1768
|2779
|2006.06.07 15:33
|sell
|1013
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.1768
|2780
|2006.06.07 17:00
|delete
|1012
|1.00
|1.2846
|1.2816
|1.3845
|2781
|2006.06.07 17:00
|close
|1013
|1.00
|1.2778
|1.2797
|1.1768
|-110.00
|21260.01
|2782
|2006.06.08 09:00
|buy stop
|1014
|1.00
|1.2817
|1.2787
|1.3816
|2783
|2006.06.08 09:00
|sell stop
|1015
|1.00
|1.2751
|1.2781
|1.1752
|2784
|2006.06.08 09:21
|sell
|1015
|1.00
|1.2751
|1.2781
|1.1752
|2785
|2006.06.08 14:15
|modify
|1015
|1.00
|1.2751
|1.2746
|1.1752
|2786
|2006.06.08 17:00
|delete
|1014
|1.00
|1.2817
|1.2787
|1.3816
|2787
|2006.06.08 17:01
|close
|1015
|1.00
|1.2640
|1.2746
|1.1752
|1110.00
|22370.01
|2788
|2006.06.09 09:00
|buy stop
|1016
|1.00
|1.2665
|1.2635
|1.3664
|2789
|2006.06.09 09:00
|sell stop
|1017
|1.00
|1.2611
|1.2641
|1.1612
|2790
|2006.06.09 11:16
|buy
|1016
|1.00
|1.2665
|1.2635
|1.3664
|2791
|2006.06.09 14:30
|s/l
|1016
|1.00
|1.2635
|1.2635
|1.3664
|-300.00
|22070.01
|2792
|2006.06.09 14:31
|sell
|1017
|1.00
|1.2611
|1.2641
|1.1612
|2793
|2006.06.09 15:19
|s/l
|1017
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.1612
|-299.99
|21770.02
|2794
|2006.06.12 09:00
|buy stop
|1018
|1.00
|1.2667
|1.2637
|1.3666
|2795
|2006.06.12 09:00
|sell stop
|1019
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.1609
|2796
|2006.06.12 10:08
|sell
|1019
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.1609
|2797
|2006.06.12 14:00
|modify
|1019
|1.00
|1.2608
|1.2603
|1.1609
|2798
|2006.06.12 15:28
|s/l
|1019
|1.00
|1.2603
|1.2603
|1.1609
|50.00
|21820.02
|2799
|2006.06.12 17:00
|delete
|1018
|1.00
|1.2667
|1.2637
|1.3666
|2800
|2006.06.13 09:00
|buy stop
|1020
|1.00
|1.2604
|1.2574
|1.3603
|2801
|2006.06.13 09:00
|sell stop
|1021
|1.00
|1.2549
|1.2579
|1.1550
|2802
|2006.06.13 12:16
|buy
|1020
|1.00
|1.2604
|1.2574
|1.3603
|2803
|2006.06.13 14:03
|s/l
|1020
|1.00
|1.2574
|1.2574
|1.3603
|-300.00
|21520.02
|2804
|2006.06.13 14:33
|sell
|1021
|1.00
|1.2549
|1.2579
|1.1550
|2805
|2006.06.13 14:35
|s/l
|1021
|1.00
|1.2579
|1.2579
|1.1550
|-300.00
|21220.02
|2806
|2006.06.14 09:00
|buy stop
|1022
|1.00
|1.2605
|1.2575
|1.3604
|2807
|2006.06.14 09:00
|sell stop
|1023
|1.00
|1.2547
|1.2577
|1.1548
|2808
|2006.06.14 10:31
|buy
|1022
|1.00
|1.2605
|1.2575
|1.3604
|2809
|2006.06.14 12:12
|s/l
|1022
|1.00
|1.2575
|1.2575
|1.3604
|-300.00
|20920.02
|2810
|2006.06.14 14:30
|sell
|1023
|1.00
|1.2547
|1.2577
|1.1548
|2811
|2006.06.14 14:30
|s/l
|1023
|1.00
|1.2577
|1.2577
|1.1548
|-300.00
|20620.02
|2812
|2006.06.15 09:00
|buy stop
|1024
|1.00
|1.2648
|1.2618
|1.3647
|2813
|2006.06.15 09:00
|sell stop
|1025
|1.00
|1.2589
|1.2619
|1.1590
|2814
|2006.06.15 14:34
|sell
|1025
|1.00
|1.2589
|1.2619
|1.1590
|2815
|2006.06.15 14:47
|s/l
|1025
|1.00
|1.2619
|1.2619
|1.1590
|-300.01
|20320.01
|2816
|2006.06.15 15:01
|buy
|1024
|1.00
|1.2648
|1.2618
|1.3647
|2817
|2006.06.15 17:00
|close
|1024
|1.00
|1.2621
|1.2618
|1.3647
|-270.00
|20050.01
|2818
|2006.06.16 09:00
|buy stop
|1026
|1.00
|1.2678
|1.2648
|1.3677
|2819
|2006.06.16 09:00
|sell stop
|1027
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.1630
|2820
|2006.06.16 15:53
|sell
|1027
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.1630
|2821
|2006.06.16 17:00
|delete
|1026
|1.00
|1.2678
|1.2648
|1.3677
|2822
|2006.06.16 17:00
|close
|1027
|1.00
|1.2637
|1.2659
|1.1630
|-80.00
|19970.01
|2823
|2006.06.19 09:00
|buy stop
|1028
|1.00
|1.2622
|1.2592
|1.3621
|2824
|2006.06.19 09:00
|sell stop
|1029
|1.00
|1.2568
|1.2598
|1.1569
|2825
|2006.06.19 14:32
|sell
|1029
|1.00
|1.2568
|1.2598
|1.1569
|2826
|2006.06.19 17:00
|delete
|1028
|1.00
|1.2622
|1.2592
|1.3621
|2827
|2006.06.19 17:00
|close
|1029
|1.00
|1.2555
|1.2598
|1.1569
|130.00
|20100.01
|2828
|2006.06.20 09:00
|buy stop
|1030
|1.00
|1.2608
|1.2578
|1.3607
|2829
|2006.06.20 09:00
|sell stop
|1031
|1.00
|1.2560
|1.2590
|1.1561
|2830
|2006.06.20 11:50
|sell
|1031
|1.00
|1.2560
|1.2590
|1.1561
|2831
|2006.06.20 17:00
|delete
|1030
|1.00
|1.2608
|1.2578
|1.3607
|2832
|2006.06.20 17:00
|close
|1031
|1.00
|1.2574
|1.2590
|1.1561
|-140.00
|19960.01
|2833
|2006.06.21 09:00
|buy stop
|1032
|1.00
|1.2642
|1.2612
|1.3641
|2834
|2006.06.21 09:00
|sell stop
|1033
|1.00
|1.2598
|1.2628
|1.1599
|2835
|2006.06.21 11:22
|buy
|1032
|1.00
|1.2642
|1.2612
|1.3641
|2836
|2006.06.21 17:00
|close
|1032
|1.00
|1.2642
|1.2612
|1.3641
|0.00
|19960.01
|2837
|2006.06.21 17:00
|delete
|1033
|1.00
|1.2598
|1.2628
|1.1599
|2838
|2006.06.22 09:00
|buy stop
|1034
|1.00
|1.2692
|1.2662
|1.3691
|2839
|2006.06.22 09:00
|sell stop
|1035
|1.00
|1.2644
|1.2674
|1.1645
|2840
|2006.06.22 09:46
|sell
|1035
|1.00
|1.2644
|1.2674
|1.1645
|2841
|2006.06.22 12:30
|modify
|1035
|1.00
|1.2644
|1.2639
|1.1645
|2842
|2006.06.22 17:00
|delete
|1034
|1.00
|1.2692
|1.2662
|1.3691
|2843
|2006.06.22 17:00
|close
|1035
|1.00
|1.2574
|1.2639
|1.1645
|700.00
|20660.01
|2844
|2006.06.23 09:00
|buy stop
|1036
|1.00
|1.2604
|1.2574
|1.3603
|2845
|2006.06.23 09:00
|sell stop
|1037
|1.00
|1.2551
|1.2581
|1.1552
|2846
|2006.06.23 10:55
|sell
|1037
|1.00
|1.2551
|1.2581
|1.1552
|2847
|2006.06.23 14:00
|modify
|1037
|1.00
|1.2551
|1.2546
|1.1552
|2848
|2006.06.23 17:00
|delete
|1036
|1.00
|1.2604
|1.2574
|1.3603
|2849
|2006.06.23 17:00
|close
|1037
|1.00
|1.2516
|1.2546
|1.1552
|350.00
|21010.01
|2850
|2006.06.26 09:00
|buy stop
|1038
|1.00
|1.2543
|1.2513
|1.3542
|2851
|2006.06.26 09:00
|sell stop
|1039
|1.00
|1.2489
|1.2519
|1.1490
|2852
|2006.06.26 09:05
|buy
|1038
|1.00
|1.2543
|1.2513
|1.3542
|2853
|2006.06.26 09:30
|modify
|1038
|1.00
|1.2543
|1.2548
|1.3542
|2854
|2006.06.26 11:52
|s/l
|1038
|1.00
|1.2548
|1.2548
|1.3542
|50.00
|21060.01
|2855
|2006.06.26 17:00
|delete
|1039
|1.00
|1.2489
|1.2519
|1.1490
|2856
|2006.06.27 09:00
|buy stop
|1040
|1.00
|1.2626
|1.2596
|1.3625
|2857
|2006.06.27 09:00
|sell stop
|1041
|1.00
|1.2571
|1.2601
|1.1572
|2858
|2006.06.27 12:13
|sell
|1041
|1.00
|1.2571
|1.2601
|1.1572
|2859
|2006.06.27 15:06
|s/l
|1041
|1.00
|1.2601
|1.2601
|1.1572
|-300.00
|20760.01
|2860
|2006.06.27 17:00
|delete
|1040
|1.00
|1.2626
|1.2596
|1.3625
|2861
|2006.06.28 09:00
|buy stop
|1042
|1.00
|1.2596
|1.2566
|1.3595
|2862
|2006.06.28 09:00
|sell stop
|1043
|1.00
|1.2546
|1.2576
|1.1547
|2863
|2006.06.28 14:57
|sell
|1043
|1.00
|1.2546
|1.2576
|1.1547
|2864
|2006.06.28 17:00
|delete
|1042
|1.00
|1.2596
|1.2566
|1.3595
|2865
|2006.06.28 17:00
|close
|1043
|1.00
|1.2530
|1.2576
|1.1547
|160.00
|20920.01
|2866
|2006.06.29 09:00
|buy stop
|1044
|1.00
|1.2570
|1.2540
|1.3569
|2867
|2006.06.29 09:00
|sell stop
|1045
|1.00
|1.2526
|1.2556
|1.1527
|2868
|2006.06.29 11:54
|sell
|1045
|1.00
|1.2526
|1.2556
|1.1527
|2869
|2006.06.29 17:00
|delete
|1044
|1.00
|1.2570
|1.2540
|1.3569
|2870
|2006.06.29 17:00
|close
|1045
|1.00
|1.2541
|1.2556
|1.1527
|-150.01
|20770.00
|2871
|2006.06.30 09:00
|buy stop
|1046
|1.00
|1.2748
|1.2718
|1.3747
|2872
|2006.06.30 09:00
|sell stop
|1047
|1.00
|1.2682
|1.2712
|1.1683
|2873
|2006.06.30 14:31
|buy
|1046
|1.00
|1.2748
|1.2718
|1.3747
|2874
|2006.06.30 17:00
|close
|1046
|1.00
|1.2787
|1.2718
|1.3747
|390.00
|21160.00
|2875
|2006.06.30 17:00
|delete
|1047
|1.00
|1.2682
|1.2712
|1.1683
|2876
|2006.07.03 09:00
|buy stop
|1048
|1.00
|1.2816
|1.2786
|1.3815
|2877
|2006.07.03 09:00
|sell stop
|1049
|1.00
|1.2761
|1.2791
|1.1762
|2878
|2006.07.03 16:01
|buy
|1048
|1.00
|1.2816
|1.2786
|1.3815
|2879
|2006.07.03 17:00
|close
|1048
|1.00
|1.2801
|1.2786
|1.3815
|-150.00
|21010.00
|2880
|2006.07.03 17:00
|delete
|1049
|1.00
|1.2761
|1.2791
|1.1762
|2881
|2006.07.04 09:00
|buy stop
|1050
|1.00
|1.2838
|1.2808
|1.3837
|2882
|2006.07.04 09:00
|sell stop
|1051
|1.00
|1.2789
|1.2819
|1.1790
|2883
|2006.07.04 14:21
|sell
|1051
|1.00
|1.2789
|1.2819
|1.1790
|2884
|2006.07.04 17:00
|delete
|1050
|1.00
|1.2838
|1.2808
|1.3837
|2885
|2006.07.04 17:00
|close
|1051
|1.00
|1.2798
|1.2819
|1.1790
|-90.00
|20920.00
|2886
|2006.07.05 09:00
|buy stop
|1052
|1.00
|1.2855
|1.2825
|1.3854
|2887
|2006.07.05 09:00
|sell stop
|1053
|1.00
|1.2762
|1.2792
|1.1763
|2888
|2006.07.05 09:16
|sell
|1053
|1.00
|1.2762
|1.2792
|1.1763
|2889
|2006.07.05 13:56
|s/l
|1053
|1.00
|1.2792
|1.2792
|1.1763
|-299.99
|20620.01
|2890
|2006.07.05 17:00
|delete
|1052
|1.00
|1.2855
|1.2825
|1.3854
|2891
|2006.07.06 09:00
|buy stop
|1054
|1.00
|1.2761
|1.2731
|1.3760
|2892
|2006.07.06 09:00
|sell stop
|1055
|1.00
|1.2710
|1.2740
|1.1711
|2893
|2006.07.06 14:33
|buy
|1054
|1.00
|1.2761
|1.2731
|1.3760
|2894
|2006.07.06 17:00
|close
|1054
|1.00
|1.2752
|1.2731
|1.3760
|-90.00
|20530.01
|2895
|2006.07.06 17:00
|delete
|1055
|1.00
|1.2710
|1.2740
|1.1711
|2896
|2006.07.07 09:00
|buy stop
|1056
|1.00
|1.2796
|1.2766
|1.3795
|2897
|2006.07.07 09:00
|sell stop
|1057
|1.00
|1.2751
|1.2781
|1.1752
|2898
|2006.07.07 14:29
|buy
|1056
|1.00
|1.2796
|1.2766
|1.3795
|2899
|2006.07.07 14:45
|modify
|1056
|1.00
|1.2796
|1.2801
|1.3795
|2900
|2006.07.07 17:00
|close
|1056
|1.00
|1.2821
|1.2801
|1.3795
|250.00
|20780.01
|2901
|2006.07.07 17:00
|delete
|1057
|1.00
|1.2751
|1.2781
|1.1752
|2902
|2006.07.10 09:00
|buy stop
|1058
|1.00
|1.2824
|1.2794
|1.3823
|2903
|2006.07.10 09:00
|sell stop
|1059
|1.00
|1.2771
|1.2801
|1.1772
|2904
|2006.07.10 12:51
|sell
|1059
|1.00
|1.2771
|1.2801
|1.1772
|2905
|2006.07.10 14:45
|modify
|1059
|1.00
|1.2771
|1.2766
|1.1772
|2906
|2006.07.10 17:00
|delete
|1058
|1.00
|1.2824
|1.2794
|1.3823
|2907
|2006.07.10 17:00
|close
|1059
|1.00
|1.2740
|1.2766
|1.1772
|310.00
|21090.01
|2908
|2006.07.11 09:00
|buy stop
|1060
|1.00
|1.2752
|1.2722
|1.3751
|2909
|2006.07.11 09:00
|sell stop
|1061
|1.00
|1.2691
|1.2721
|1.1692
|2910
|2006.07.11 11:00
|buy
|1060
|1.00
|1.2752
|1.2722
|1.3751
|2911
|2006.07.11 15:02
|s/l
|1060
|1.00
|1.2722
|1.2722
|1.3751
|-300.00
|20790.01
|2912
|2006.07.11 17:00
|delete
|1061
|1.00
|1.2691
|1.2721
|1.1692
|2913
|2006.07.12 09:00
|buy stop
|1062
|1.00
|1.2795
|1.2765
|1.3794
|2914
|2006.07.12 09:00
|sell stop
|1063
|1.00
|1.2748
|1.2778
|1.1749
|2915
|2006.07.12 10:32
|sell
|1063
|1.00
|1.2748
|1.2778
|1.1749
|2916
|2006.07.12 13:30
|modify
|1063
|1.00
|1.2748
|1.2743
|1.1749
|2917
|2006.07.12 17:00
|delete
|1062
|1.00
|1.2795
|1.2765
|1.3794
|2918
|2006.07.12 17:00
|close
|1063
|1.00
|1.2689
|1.2743
|1.1749
|590.00
|21380.01
|2919
|2006.07.13 09:00
|buy stop
|1064
|1.00
|1.2734
|1.2704
|1.3733
|2920
|2006.07.13 09:00
|sell stop
|1065
|1.00
|1.2683
|1.2713
|1.1684
|2921
|2006.07.13 17:00
|delete
|1064
|1.00
|1.2734
|1.2704
|1.3733
|2922
|2006.07.13 17:00
|delete
|1065
|1.00
|1.2683
|1.2713
|1.1684
|2923
|2006.07.14 09:00
|buy stop
|1066
|1.00
|1.2711
|1.2681
|1.3710
|2924
|2006.07.14 09:00
|sell stop
|1067
|1.00
|1.2635
|1.2665
|1.1636
|2925
|2006.07.14 15:52
|sell
|1067
|1.00
|1.2635
|1.2665
|1.1636
|2926
|2006.07.14 17:00
|delete
|1066
|1.00
|1.2711
|1.2681
|1.3710
|2927
|2006.07.14 17:00
|close
|1067
|1.00
|1.2637
|1.2665
|1.1636
|-20.00
|21360.01
|2928
|2006.07.17 09:00
|buy stop
|1068
|1.00
|1.2658
|1.2628
|1.3657
|2929
|2006.07.17 09:00
|sell stop
|1069
|1.00
|1.2610
|1.2640
|1.1611
|2930
|2006.07.17 10:02
|sell
|1069
|1.00
|1.2610
|1.2640
|1.1611
|2931
|2006.07.17 10:30
|modify
|1069
|1.00
|1.2610
|1.2605
|1.1611
|2932
|2006.07.17 17:00
|delete
|1068
|1.00
|1.2658
|1.2628
|1.3657
|2933
|2006.07.17 17:00
|close
|1069
|1.00
|1.2523
|1.2605
|1.1611
|870.00
|22230.01
|2934
|2006.07.18 09:00
|buy stop
|1070
|1.00
|1.2558
|1.2528
|1.3557
|2935
|2006.07.18 09:00
|sell stop
|1071
|1.00
|1.2508
|1.2538
|1.1509
|2936
|2006.07.18 11:03
|sell
|1071
|1.00
|1.2508
|1.2538
|1.1509
|2937
|2006.07.18 12:25
|s/l
|1071
|1.00
|1.2538
|1.2538
|1.1509
|-300.00
|21930.01
|2938
|2006.07.18 15:18
|buy
|1070
|1.00
|1.2558
|1.2528
|1.3557
|2939
|2006.07.18 15:45
|s/l
|1070
|1.00
|1.2528
|1.2528
|1.3557
|-300.00
|21630.01
|2940
|2006.07.19 09:00
|buy stop
|1072
|1.00
|1.2527
|1.2497
|1.3526
|2941
|2006.07.19 09:00
|sell stop
|1073
|1.00
|1.2472
|1.2502
|1.1473
|2942
|2006.07.19 14:30
|sell
|1073
|1.00
|1.2472
|1.2502
|1.1473
|2943
|2006.07.19 16:00
|s/l
|1073
|1.00
|1.2502
|1.2502
|1.1473
|-300.00
|21330.01
|2944
|2006.07.19 16:01
|buy
|1072
|1.00
|1.2527
|1.2497
|1.3526
|2945
|2006.07.19 16:15
|modify
|1072
|1.00
|1.2527
|1.2532
|1.3526
|2946
|2006.07.19 17:00
|close
|1072
|1.00
|1.2564
|1.2532
|1.3526
|370.00
|21700.01
|2947
|2006.07.20 09:00
|buy stop
|1074
|1.00
|1.2628
|1.2598
|1.3627
|2948
|2006.07.20 09:00
|sell stop
|1075
|1.00
|1.2579
|1.2609
|1.1580
|2949
|2006.07.20 12:36
|buy
|1074
|1.00
|1.2628
|1.2598
|1.3627
|2950
|2006.07.20 17:00
|close
|1074
|1.00
|1.2645
|1.2598
|1.3627
|170.00
|21870.01
|2951
|2006.07.20 17:00
|delete
|1075
|1.00
|1.2579
|1.2609
|1.1580
|2952
|2006.07.21 09:00
|buy stop
|1076
|1.00
|1.2670
|1.2640
|1.3669
|2953
|2006.07.21 09:00
|sell stop
|1077
|1.00
|1.2613
|1.2643
|1.1614
|2954
|2006.07.21 09:41
|buy
|1076
|1.00
|1.2670
|1.2640
|1.3669
|2955
|2006.07.21 17:00
|close
|1076
|1.00
|1.2685
|1.2640
|1.3669
|150.00
|22020.01
|2956
|2006.07.21 17:00
|delete
|1077
|1.00
|1.2613
|1.2643
|1.1614
|2957
|2006.07.24 09:00
|buy stop
|1078
|1.00
|1.2669
|1.2639
|1.3668
|2958
|2006.07.24 09:00
|sell stop
|1079
|1.00
|1.2611
|1.2641
|1.1612
|2959
|2006.07.24 10:49
|sell
|1079
|1.00
|1.2611
|1.2641
|1.1612
|2960
|2006.07.24 14:17
|s/l
|1079
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.1612
|-299.99
|21720.02
|2961
|2006.07.24 17:00
|delete
|1078
|1.00
|1.2669
|1.2639
|1.3668
|2962
|2006.07.25 09:00
|buy stop
|1080
|1.00
|1.2688
|1.2658
|1.3687
|2963
|2006.07.25 09:00
|sell stop
|1081
|1.00
|1.2632
|1.2662
|1.1633
|2964
|2006.07.25 10:47
|sell
|1081
|1.00
|1.2632
|1.2662
|1.1633
|2965
|2006.07.25 15:56
|s/l
|1081
|1.00
|1.2662
|1.2662
|1.1633
|-300.01
|21420.01
|2966
|2006.07.25 17:00
|delete
|1080
|1.00
|1.2688
|1.2658
|1.3687
|2967
|2006.07.26 09:00
|buy stop
|1082
|1.00
|1.2600
|1.2570
|1.3599
|2968
|2006.07.26 09:00
|sell stop
|1083
|1.00
|1.2544
|1.2574
|1.1545
|2969
|2006.07.26 12:21
|buy
|1082
|1.00
|1.2600
|1.2570
|1.3599
|2970
|2006.07.26 17:00
|close
|1082
|1.00
|1.2613
|1.2570
|1.3599
|130.00
|21550.01
|2971
|2006.07.26 17:00
|delete
|1083
|1.00
|1.2544
|1.2574
|1.1545
|2972
|2006.07.27 09:00
|buy stop
|1084
|1.00
|1.2755
|1.2725
|1.3754
|2973
|2006.07.27 09:00
|sell stop
|1085
|1.00
|1.2704
|1.2734
|1.1705
|2974
|2006.07.27 15:05
|buy
|1084
|1.00
|1.2755
|1.2725
|1.3754
|2975
|2006.07.27 17:00
|close
|1084
|1.00
|1.2734
|1.2725
|1.3754
|-210.01
|21340.00
|2976
|2006.07.27 17:00
|delete
|1085
|1.00
|1.2704
|1.2734
|1.1705
|2977
|2006.07.28 09:00
|buy stop
|1086
|1.00
|1.2716
|1.2686
|1.3715
|2978
|2006.07.28 09:00
|sell stop
|1087
|1.00
|1.2664
|1.2694
|1.1665
|2979
|2006.07.28 13:46
|sell
|1087
|1.00
|1.2664
|1.2694
|1.1665
|2980
|2006.07.28 14:30
|s/l
|1087
|1.00
|1.2694
|1.2694
|1.1665
|-300.00
|21040.00
|2981
|2006.07.28 14:31
|buy
|1086
|1.00
|1.2716
|1.2686
|1.3715
|2982
|2006.07.28 14:31
|s/l
|1086
|1.00
|1.2686
|1.2686
|1.3715
|-300.00
|20740.00
|2983
|2006.07.31 09:00
|buy stop
|1088
|1.00
|1.2781
|1.2751
|1.3780
|2984
|2006.07.31 09:00
|sell stop
|1089
|1.00
|1.2732
|1.2762
|1.1733
|2985
|2006.07.31 14:59
|buy
|1088
|1.00
|1.2781
|1.2751
|1.3780
|2986
|2006.07.31 17:00
|close
|1088
|1.00
|1.2761
|1.2751
|1.3780
|-200.00
|20540.00
|2987
|2006.07.31 17:00
|delete
|1089
|1.00
|1.2732
|1.2762
|1.1733
|2988
|2006.08.01 09:00
|buy stop
|1090
|1.00
|1.2752
|1.2722
|1.3751
|2989
|2006.08.01 09:00
|sell stop
|1091
|1.00
|1.2704
|1.2734
|1.1705
|2990
|2006.08.01 12:02
|buy
|1090
|1.00
|1.2752
|1.2722
|1.3751
|2991
|2006.08.01 17:00
|close
|1090
|1.00
|1.2743
|1.2722
|1.3751
|-90.00
|20450.00
|2992
|2006.08.01 17:00
|delete
|1091
|1.00
|1.2704
|1.2734
|1.1705
|2993
|2006.08.02 09:00
|buy stop
|1092
|1.00
|1.2845
|1.2815
|1.3844
|2994
|2006.08.02 09:00
|sell stop
|1093
|1.00
|1.2797
|1.2827
|1.1798
|2995
|2006.08.02 10:35
|sell
|1093
|1.00
|1.2797
|1.2827
|1.1798
|2996
|2006.08.02 17:00
|delete
|1092
|1.00
|1.2845
|1.2815
|1.3844
|2997
|2006.08.02 17:00
|close
|1093
|1.00
|1.2812
|1.2827
|1.1798
|-150.00
|20300.00
|2998
|2006.08.03 09:00
|buy stop
|1094
|1.00
|1.2785
|1.2755
|1.3784
|2999
|2006.08.03 09:00
|sell stop
|1095
|1.00
|1.2734
|1.2764
|1.1735
|3000
|2006.08.03 13:19
|buy
|1094
|1.00
|1.2785
|1.2755
|1.3784
|3001
|2006.08.03 14:45
|modify
|1094
|1.00
|1.2785
|1.2790
|1.3784
|3002
|2006.08.03 16:57
|s/l
|1094
|1.00
|1.2790
|1.2790
|1.3784
|50.00
|20350.00
|3003
|2006.08.03 17:00
|delete
|1095
|1.00
|1.2734
|1.2764
|1.1735
|3004
|2006.08.04 09:00
|buy stop
|1096
|1.00
|1.2823
|1.2793
|1.3822
|3005
|2006.08.04 09:00
|sell stop
|1097
|1.00
|1.2777
|1.2807
|1.1778
|3006
|2006.08.04 11:40
|sell
|1097
|1.00
|1.2777
|1.2807
|1.1778
|3007
|2006.08.04 14:29
|s/l
|1097
|1.00
|1.2807
|1.2807
|1.1778
|-300.00
|20050.00
|3008
|2006.08.04 14:30
|buy
|1096
|1.00
|1.2823
|1.2793
|1.3822
|3009
|2006.08.04 14:45
|modify
|1096
|1.00
|1.2823
|1.2828
|1.3822
|3010
|2006.08.04 17:00
|close
|1096
|1.00
|1.2893
|1.2828
|1.3822
|700.00
|20750.00
|3011
|2006.08.07 09:00
|buy stop
|1098
|1.00
|1.2902
|1.2872
|1.3901
|3012
|2006.08.07 09:00
|sell stop
|1099
|1.00
|1.2853
|1.2883
|1.1854
|3013
|2006.08.07 11:40
|sell
|1099
|1.00
|1.2853
|1.2883
|1.1854
|3014
|2006.08.07 17:00
|delete
|1098
|1.00
|1.2902
|1.2872
|1.3901
|3015
|2006.08.07 17:00
|close
|1099
|1.00
|1.2864
|1.2883
|1.1854
|-110.00
|20640.00
|3016
|2006.08.08 09:00
|buy stop
|1100
|1.00
|1.2846
|1.2816
|1.3845
|3017
|2006.08.08 09:00
|sell stop
|1101
|1.00
|1.2800
|1.2830
|1.1801
|3018
|2006.08.08 09:02
|buy
|1100
|1.00
|1.2846
|1.2816
|1.3845
|3019
|2006.08.08 17:00
|close
|1100
|1.00
|1.2836
|1.2816
|1.3845
|-100.00
|20540.00
|3020
|2006.08.08 17:00
|delete
|1101
|1.00
|1.2800
|1.2830
|1.1801
|3021
|2006.08.09 09:00
|buy stop
|1102
|1.00
|1.2850
|1.2820
|1.3849
|3022
|2006.08.09 09:00
|sell stop
|1103
|1.00
|1.2777
|1.2807
|1.1778
|3023
|2006.08.09 09:28
|buy
|1102
|1.00
|1.2850
|1.2820
|1.3849
|3024
|2006.08.09 12:45
|modify
|1102
|1.00
|1.2850
|1.2855
|1.3849
|3025
|2006.08.09 17:00
|close
|1102
|1.00
|1.2884
|1.2855
|1.3849
|340.01
|20880.01
|3026
|2006.08.09 17:00
|delete
|1103
|1.00
|1.2777
|1.2807
|1.1778
|3027
|2006.08.10 09:00
|buy stop
|1104
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.3918
|3028
|2006.08.10 09:00
|sell stop
|1105
|1.00
|1.2856
|1.2886
|1.1857
|3029
|2006.08.10 09:51
|sell
|1105
|1.00
|1.2856
|1.2886
|1.1857
|3030
|2006.08.10 14:45
|modify
|1105
|1.00
|1.2856
|1.2851
|1.1857
|3031
|2006.08.10 17:00
|delete
|1104
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.3918
|3032
|2006.08.10 17:00
|close
|1105
|1.00
|1.2774
|1.2851
|1.1857
|820.00
|21700.01
|3033
|2006.08.11 09:00
|buy stop
|1106
|1.00
|1.2797
|1.2767
|1.3796
|3034
|2006.08.11 09:00
|sell stop
|1107
|1.00
|1.2726
|1.2756
|1.1727
|3035
|2006.08.11 14:31
|sell
|1107
|1.00
|1.2726
|1.2756
|1.1727
|3036
|2006.08.11 14:31
|s/l
|1107
|1.00
|1.2756
|1.2756
|1.1727
|-299.99
|21400.02
|3037
|2006.08.11 17:00
|delete
|1106
|1.00
|1.2797
|1.2767
|1.3796
|3038
|2006.08.14 09:00
|buy stop
|1108
|1.00
|1.2778
|1.2748
|1.3777
|3039
|2006.08.14 09:00
|sell stop
|1109
|1.00
|1.2725
|1.2755
|1.1726
|3040
|2006.08.14 09:26
|sell
|1109
|1.00
|1.2725
|1.2755
|1.1726
|3041
|2006.08.14 16:21
|s/l
|1109
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.1726
|-300.00
|21100.02
|3042
|2006.08.14 17:00
|delete
|1108
|1.00
|1.2778
|1.2748
|1.3777
|3043
|2006.08.15 09:00
|buy stop
|1110
|1.00
|1.2768
|1.2738
|1.3767
|3044
|2006.08.15 09:00
|sell stop
|1111
|1.00
|1.2700
|1.2730
|1.1701
|3045
|2006.08.15 14:31
|buy
|1110
|1.00
|1.2768
|1.2738
|1.3767
|3046
|2006.08.15 14:31
|s/l
|1110
|1.00
|1.2738
|1.2738
|1.3767
|-300.00
|20800.02
|3047
|2006.08.15 17:00
|delete
|1111
|1.00
|1.2700
|1.2730
|1.1701
|3048
|2006.08.16 09:00
|buy stop
|1112
|1.00
|1.2812
|1.2782
|1.3811
|3049
|2006.08.16 09:00
|sell stop
|1113
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.1768
|3050
|2006.08.16 14:30
|buy
|1112
|1.00
|1.2812
|1.2782
|1.3811
|3051
|2006.08.16 14:45
|modify
|1112
|1.00
|1.2812
|1.2817
|1.3811
|3052
|2006.08.16 17:00
|close
|1112
|1.00
|1.2852
|1.2817
|1.3811
|400.00
|21200.02
|3053
|2006.08.16 17:00
|delete
|1113
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.1768
|3054
|2006.08.17 09:00
|buy stop
|1114
|1.00
|1.2875
|1.2845
|1.3874
|3055
|2006.08.17 09:00
|sell stop
|1115
|1.00
|1.2826
|1.2856
|1.1827
|3056
|2006.08.17 09:32
|buy
|1114
|1.00
|1.2875
|1.2845
|1.3874
|3057
|2006.08.17 17:00
|close
|1114
|1.00
|1.2860
|1.2845
|1.3874
|-150.00
|21050.02
|3058
|2006.08.17 17:00
|delete
|1115
|1.00
|1.2826
|1.2856
|1.1827
|3059
|2006.08.18 09:00
|buy stop
|1116
|1.00
|1.2858
|1.2828
|1.3857
|3060
|2006.08.18 09:00
|sell stop
|1117
|1.00
|1.2814
|1.2844
|1.1815
|3061
|2006.08.18 13:17
|sell
|1117
|1.00
|1.2814
|1.2844
|1.1815
|3062
|2006.08.18 14:45
|modify
|1117
|1.00
|1.2814
|1.2809
|1.1815
|3063
|2006.08.18 15:01
|s/l
|1117
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.1815
|50.00
|21100.02
|3064
|2006.08.18 17:00
|delete
|1116
|1.00
|1.2858
|1.2828
|1.3857
|3065
|2006.08.21 09:00
|buy stop
|1118
|1.00
|1.2907
|1.2877
|1.3906
|3066
|2006.08.21 09:00
|sell stop
|1119
|1.00
|1.2850
|1.2880
|1.1851
|3067
|2006.08.21 10:09
|buy
|1118
|1.00
|1.2907
|1.2877
|1.3906
|3068
|2006.08.21 17:00
|close
|1118
|1.00
|1.2919
|1.2877
|1.3906
|120.00
|21220.02
|3069
|2006.08.21 17:00
|delete
|1119
|1.00
|1.2850
|1.2880
|1.1851
|3070
|2006.08.22 09:00
|buy stop
|1120
|1.00
|1.2902
|1.2872
|1.3901
|3071
|2006.08.22 09:00
|sell stop
|1121
|1.00
|1.2851
|1.2881
|1.1852
|3072
|2006.08.22 11:00
|sell
|1121
|1.00
|1.2851
|1.2881
|1.1852
|3073
|2006.08.22 14:00
|modify
|1121
|1.00
|1.2851
|1.2846
|1.1852
|3074
|2006.08.22 17:00
|delete
|1120
|1.00
|1.2902
|1.2872
|1.3901
|3075
|2006.08.22 17:00
|close
|1121
|1.00
|1.2815
|1.2846
|1.1852
|360.00
|21580.02
|3076
|2006.08.23 09:00
|buy stop
|1122
|1.00
|1.2827
|1.2797
|1.3826
|3077
|2006.08.23 09:00
|sell stop
|1123
|1.00
|1.2773
|1.2803
|1.1774
|3078
|2006.08.23 09:28
|buy
|1122
|1.00
|1.2827
|1.2797
|1.3826
|3079
|2006.08.23 16:32
|s/l
|1122
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.3826
|-300.00
|21280.02
|3080
|2006.08.23 17:00
|delete
|1123
|1.00
|1.2773
|1.2803
|1.1774
|3081
|2006.08.24 09:00
|buy stop
|1124
|1.00
|1.2800
|1.2770
|1.3799
|3082
|2006.08.24 09:00
|sell stop
|1125
|1.00
|1.2752
|1.2782
|1.1753
|3083
|2006.08.24 10:00
|sell
|1125
|1.00
|1.2752
|1.2782
|1.1753
|3084
|2006.08.24 10:00
|s/l
|1125
|1.00
|1.2782
|1.2782
|1.1753
|-300.00
|20980.02
|3085
|2006.08.24 10:01
|buy
|1124
|1.00
|1.2800
|1.2770
|1.3799
|3086
|2006.08.24 10:01
|s/l
|1124
|1.00
|1.2770
|1.2770
|1.3799
|-300.00
|20680.02
|3087
|2006.08.25 09:00
|buy stop
|1126
|1.00
|1.2789
|1.2759
|1.3788
|3088
|2006.08.25 09:00
|sell stop
|1127
|1.00
|1.2732
|1.2762
|1.1733
|3089
|2006.08.25 16:08
|sell
|1127
|1.00
|1.2732
|1.2762
|1.1733
|3090
|2006.08.25 17:00
|delete
|1126
|1.00
|1.2789
|1.2759
|1.3788
|3091
|2006.08.25 17:00
|close
|1127
|1.00
|1.2748
|1.2762
|1.1733
|-160.00
|20520.02
|3092
|2006.08.28 09:00
|buy stop
|1128
|1.00
|1.2817
|1.2787
|1.3816
|3093
|2006.08.28 09:00
|sell stop
|1129
|1.00
|1.2773
|1.2803
|1.1774
|3094
|2006.08.28 12:35
|buy
|1128
|1.00
|1.2817
|1.2787
|1.3816
|3095
|2006.08.28 17:00
|close
|1128
|1.00
|1.2789
|1.2787
|1.3816
|-280.00
|20240.02
|3096
|2006.08.28 17:00
|delete
|1129
|1.00
|1.2773
|1.2803
|1.1774
|3097
|2006.08.29 09:00
|buy stop
|1130
|1.00
|1.2844
|1.2814
|1.3843
|3098
|2006.08.29 09:00
|sell stop
|1131
|1.00
|1.2798
|1.2828
|1.1799
|3099
|2006.08.29 15:06
|sell
|1131
|1.00
|1.2798
|1.2828
|1.1799
|3100
|2006.08.29 16:30
|modify
|1131
|1.00
|1.2798
|1.2793
|1.1799
|3101
|2006.08.29 17:00
|delete
|1130
|1.00
|1.2844
|1.2814
|1.3843
|3102
|2006.08.29 17:00
|close
|1131
|1.00
|1.2756
|1.2793
|1.1799
|420.00
|20660.02
|3103
|2006.08.30 09:00
|buy stop
|1132
|1.00
|1.2857
|1.2827
|1.3856
|3104
|2006.08.30 09:00
|sell stop
|1133
|1.00
|1.2813
|1.2843
|1.1814
|3105
|2006.08.30 13:08
|sell
|1133
|1.00
|1.2813
|1.2843
|1.1814
|3106
|2006.08.30 15:14
|s/l
|1133
|1.00
|1.2843
|1.2843
|1.1814
|-300.00
|20360.02
|3107
|2006.08.30 17:00
|delete
|1132
|1.00
|1.2857
|1.2827
|1.3856
|3108
|2006.08.31 09:00
|buy stop
|1134
|1.00
|1.2859
|1.2829
|1.3858
|3109
|2006.08.31 09:00
|sell stop
|1135
|1.00
|1.2804
|1.2834
|1.1805
|3110
|2006.08.31 09:24
|buy
|1134
|1.00
|1.2859
|1.2829
|1.3858
|3111
|2006.08.31 16:01
|s/l
|1134
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.3858
|-300.00
|20060.02
|3112
|2006.08.31 16:28
|sell
|1135
|1.00
|1.2804
|1.2834
|1.1805
|3113
|2006.08.31 17:00
|close
|1135
|1.00
|1.2801
|1.2834
|1.1805
|30.00
|20090.02
|3114
|2006.09.01 09:00
|buy stop
|1136
|1.00
|1.2833
|1.2803
|1.3832
|3115
|2006.09.01 09:00
|sell stop
|1137
|1.00
|1.2790
|1.2820
|1.1791
|3116
|2006.09.01 14:30
|sell
|1137
|1.00
|1.2790
|1.2820
|1.1791
|3117
|2006.09.01 15:15
|modify
|1137
|1.00
|1.2790
|1.2785
|1.1791
|3118
|2006.09.01 16:00
|s/l
|1137
|1.00
|1.2785
|1.2785
|1.1791
|50.00
|20140.02
|3119
|2006.09.01 17:00
|delete
|1136
|1.00
|1.2833
|1.2803
|1.3832
|3120
|2006.09.04 09:00
|buy stop
|1138
|1.00
|1.2882
|1.2852
|1.3881
|3121
|2006.09.04 09:00
|sell stop
|1139
|1.00
|1.2829
|1.2859
|1.1830
|3122
|2006.09.04 17:00
|delete
|1138
|1.00
|1.2882
|1.2852
|1.3881
|3123
|2006.09.04 17:00
|delete
|1139
|1.00
|1.2829
|1.2859
|1.1830
|3124
|2006.09.05 09:00
|buy stop
|1140
|1.00
|1.2860
|1.2830
|1.3859
|3125
|2006.09.05 09:00
|sell stop
|1141
|1.00
|1.2815
|1.2845
|1.1816
|3126
|2006.09.05 13:42
|sell
|1141
|1.00
|1.2815
|1.2845
|1.1816
|3127
|2006.09.05 17:00
|delete
|1140
|1.00
|1.2860
|1.2830
|1.3859
|3128
|2006.09.05 17:00
|close
|1141
|1.00
|1.2808
|1.2845
|1.1816
|70.00
|20210.02
|3129
|2006.09.06 09:00
|buy stop
|1142
|1.00
|1.2837
|1.2807
|1.3836
|3130
|2006.09.06 09:00
|sell stop
|1143
|1.00
|1.2796
|1.2826
|1.1797
|3131
|2006.09.06 13:27
|sell
|1143
|1.00
|1.2796
|1.2826
|1.1797
|3132
|2006.09.06 17:00
|delete
|1142
|1.00
|1.2837
|1.2807
|1.3836
|3133
|2006.09.06 17:00
|close
|1143
|1.00
|1.2790
|1.2826
|1.1797
|60.00
|20270.02
|3134
|2006.09.07 09:00
|buy stop
|1144
|1.00
|1.2841
|1.2811
|1.3840
|3135
|2006.09.07 09:00
|sell stop
|1145
|1.00
|1.2795
|1.2825
|1.1796
|3136
|2006.09.07 10:44
|sell
|1145
|1.00
|1.2795
|1.2825
|1.1796
|3137
|2006.09.07 12:45
|modify
|1145
|1.00
|1.2795
|1.2790
|1.1796
|3138
|2006.09.07 17:00
|delete
|1144
|1.00
|1.2841
|1.2811
|1.3840
|3139
|2006.09.07 17:00
|close
|1145
|1.00
|1.2731
|1.2790
|1.1796
|640.00
|20910.02
|3140
|2006.09.08 09:00
|buy stop
|1146
|1.00
|1.2743
|1.2713
|1.3742
|3141
|2006.09.08 09:00
|sell stop
|1147
|1.00
|1.2692
|1.2722
|1.1693
|3142
|2006.09.08 14:36
|sell
|1147
|1.00
|1.2692
|1.2722
|1.1693
|3143
|2006.09.08 16:30
|modify
|1147
|1.00
|1.2692
|1.2687
|1.1693
|3144
|2006.09.08 17:00
|delete
|1146
|1.00
|1.2743
|1.2713
|1.3742
|3145
|2006.09.08 17:00
|close
|1147
|1.00
|1.2671
|1.2687
|1.1693
|210.01
|21120.03
|3146
|2006.09.11 09:00
|buy stop
|1148
|1.00
|1.2712
|1.2682
|1.3711
|3147
|2006.09.11 09:00
|sell stop
|1149
|1.00
|1.2657
|1.2687
|1.1658
|3148
|2006.09.11 10:09
|buy
|1148
|1.00
|1.2712
|1.2682
|1.3711
|3149
|2006.09.11 16:09
|s/l
|1148
|1.00
|1.2682
|1.2682
|1.3711
|-300.00
|20820.03
|3150
|2006.09.11 17:00
|delete
|1149
|1.00
|1.2657
|1.2687
|1.1658
|3151
|2006.09.12 09:00
|buy stop
|1150
|1.00
|1.2740
|1.2710
|1.3739
|3152
|2006.09.12 09:00
|sell stop
|1151
|1.00
|1.2693
|1.2723
|1.1694
|3153
|2006.09.12 14:34
|sell
|1151
|1.00
|1.2693
|1.2723
|1.1694
|3154
|2006.09.12 14:56
|s/l
|1151
|1.00
|1.2723
|1.2723
|1.1694
|-300.00
|20520.03
|3155
|2006.09.12 17:00
|delete
|1150
|1.00
|1.2740
|1.2710
|1.3739
|3156
|2006.09.13 09:00
|buy stop
|1152
|1.00
|1.2715
|1.2685
|1.3714
|3157
|2006.09.13 09:00
|sell stop
|1153
|1.00
|1.2670
|1.2700
|1.1671
|3158
|2006.09.13 14:21
|sell
|1153
|1.00
|1.2670
|1.2700
|1.1671
|3159
|2006.09.13 17:00
|delete
|1152
|1.00
|1.2715
|1.2685
|1.3714
|3160
|2006.09.13 17:00
|close
|1153
|1.00
|1.2678
|1.2700
|1.1671
|-80.01
|20440.02
|3161
|2006.09.14 09:00
|buy stop
|1154
|1.00
|1.2710
|1.2680
|1.3709
|3162
|2006.09.14 09:00
|sell stop
|1155
|1.00
|1.2666
|1.2696
|1.1667
|3163
|2006.09.14 12:37
|buy
|1154
|1.00
|1.2710
|1.2680
|1.3709
|3164
|2006.09.14 17:00
|close
|1154
|1.00
|1.2748
|1.2680
|1.3709
|379.99
|20820.01
|3165
|2006.09.14 17:00
|delete
|1155
|1.00
|1.2666
|1.2696
|1.1667
|3166
|2006.09.15 09:00
|buy stop
|1156
|1.00
|1.2752
|1.2722
|1.3751
|3167
|2006.09.15 09:00
|sell stop
|1157
|1.00
|1.2702
|1.2732
|1.1703
|3168
|2006.09.15 11:38
|sell
|1157
|1.00
|1.2702
|1.2732
|1.1703
|3169
|2006.09.15 14:00
|modify
|1157
|1.00
|1.2702
|1.2697
|1.1703
|3170
|2006.09.15 17:00
|delete
|1156
|1.00
|1.2752
|1.2722
|1.3751
|3171
|2006.09.15 17:00
|close
|1157
|1.00
|1.2651
|1.2697
|1.1703
|510.00
|21330.01
|3172
|2006.09.18 09:00
|buy stop
|1158
|1.00
|1.2698
|1.2668
|1.3697
|3173
|2006.09.18 09:00
|sell stop
|1159
|1.00
|1.2637
|1.2667
|1.1638
|3174
|2006.09.18 17:00
|delete
|1158
|1.00
|1.2698
|1.2668
|1.3697
|3175
|2006.09.18 17:00
|delete
|1159
|1.00
|1.2637
|1.2667
|1.1638
|3176
|2006.09.19 09:00
|buy stop
|1160
|1.00
|1.2735
|1.2705
|1.3734
|3177
|2006.09.19 09:00
|sell stop
|1161
|1.00
|1.2686
|1.2716
|1.1687
|3178
|2006.09.19 09:41
|sell
|1161
|1.00
|1.2686
|1.2716
|1.1687
|3179
|2006.09.19 12:00
|modify
|1161
|1.00
|1.2686
|1.2681
|1.1687
|3180
|2006.09.19 14:30
|s/l
|1161
|1.00
|1.2681
|1.2681
|1.1687
|50.00
|21380.01
|3181
|2006.09.19 17:00
|delete
|1160
|1.00
|1.2735
|1.2705
|1.3734
|3182
|2006.09.20 09:00
|buy stop
|1162
|1.00
|1.2693
|1.2663
|1.3692
|3183
|2006.09.20 09:00
|sell stop
|1163
|1.00
|1.2650
|1.2680
|1.1651
|3184
|2006.09.20 16:01
|buy
|1162
|1.00
|1.2693
|1.2663
|1.3692
|3185
|2006.09.20 17:00
|close
|1162
|1.00
|1.2701
|1.2663
|1.3692
|80.00
|21460.01
|3186
|2006.09.20 17:00
|delete
|1163
|1.00
|1.2650
|1.2680
|1.1651
|3187
|2006.09.21 09:00
|buy stop
|1164
|1.00
|1.2741
|1.2711
|1.3740
|3188
|2006.09.21 09:00
|sell stop
|1165
|1.00
|1.2682
|1.2712
|1.1683
|3189
|2006.09.21 12:35
|buy
|1164
|1.00
|1.2741
|1.2711
|1.3740
|3190
|2006.09.21 17:00
|close
|1164
|1.00
|1.2720
|1.2711
|1.3740
|-210.00
|21250.01
|3191
|2006.09.21 17:00
|delete
|1165
|1.00
|1.2682
|1.2712
|1.1683
|3192
|2006.09.22 09:00
|buy stop
|1166
|1.00
|1.2817
|1.2787
|1.3816
|3193
|2006.09.22 09:00
|sell stop
|1167
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.1768
|3194
|2006.09.22 09:21
|buy
|1166
|1.00
|1.2817
|1.2787
|1.3816
|3195
|2006.09.22 17:00
|close
|1166
|1.00
|1.2802
|1.2787
|1.3816
|-150.00
|21100.01
|3196
|2006.09.22 17:00
|delete
|1167
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.1768
|3197
|2006.09.25 09:00
|buy stop
|1168
|1.00
|1.2835
|1.2805
|1.3834
|3198
|2006.09.25 09:00
|sell stop
|1169
|1.00
|1.2788
|1.2818
|1.1789
|3199
|2006.09.25 09:45
|sell
|1169
|1.00
|1.2788
|1.2818
|1.1789
|3200
|2006.09.25 15:45
|modify
|1169
|1.00
|1.2788
|1.2783
|1.1789
|3201
|2006.09.25 17:00
|delete
|1168
|1.00
|1.2835
|1.2805
|1.3834
|3202
|2006.09.25 17:00
|close
|1169
|1.00
|1.2741
|1.2783
|1.1789
|470.00
|21570.01
|3203
|2006.09.26 09:00
|buy stop
|1170
|1.00
|1.2775
|1.2745
|1.3774
|3204
|2006.09.26 09:00
|sell stop
|1171
|1.00
|1.2728
|1.2758
|1.1729
|3205
|2006.09.26 10:15
|sell
|1171
|1.00
|1.2728
|1.2758
|1.1729
|3206
|2006.09.26 12:15
|modify
|1171
|1.00
|1.2728
|1.2723
|1.1729
|3207
|2006.09.26 17:00
|delete
|1170
|1.00
|1.2775
|1.2745
|1.3774
|3208
|2006.09.26 17:00
|close
|1171
|1.00
|1.2676
|1.2723
|1.1729
|520.00
|22090.01
|3209
|2006.09.27 09:00
|buy stop
|1172
|1.00
|1.2711
|1.2681
|1.3710
|3210
|2006.09.27 09:00
|sell stop
|1173
|1.00
|1.2656
|1.2686
|1.1657
|3211
|2006.09.27 14:30
|buy
|1172
|1.00
|1.2711
|1.2681
|1.3710
|3212
|2006.09.27 14:46
|s/l
|1172
|1.00
|1.2681
|1.2681
|1.3710
|-300.00
|21790.01
|3213
|2006.09.27 17:00
|delete
|1173
|1.00
|1.2656
|1.2686
|1.1657
|3214
|2006.09.28 09:00
|buy stop
|1174
|1.00
|1.2745
|1.2715
|1.3744
|3215
|2006.09.28 09:00
|sell stop
|1175
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.1696
|3216
|2006.09.28 14:37
|sell
|1175
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.1696
|3217
|2006.09.28 17:00
|delete
|1174
|1.00
|1.2745
|1.2715
|1.3744
|3218
|2006.09.28 17:00
|close
|1175
|1.00
|1.2690
|1.2725
|1.1696
|50.00
|21840.01
|3219
|2006.09.29 09:00
|buy stop
|1176
|1.00
|1.2720
|1.2690
|1.3719
|3220
|2006.09.29 09:00
|sell stop
|1177
|1.00
|1.2666
|1.2696
|1.1667
|3221
|2006.09.29 09:32
|sell
|1177
|1.00
|1.2666
|1.2696
|1.1667
|3222
|2006.09.29 17:00
|delete
|1176
|1.00
|1.2720
|1.2690
|1.3719
|3223
|2006.09.29 17:00
|close
|1177
|1.00
|1.2669
|1.2696
|1.1667
|-30.00
|21810.01
|3224
|2006.10.02 09:00
|buy stop
|1178
|1.00
|1.2702
|1.2672
|1.3701
|3225
|2006.10.02 09:00
|sell stop
|1179
|1.00
|1.2650
|1.2680
|1.1651
|3226
|2006.10.02 12:22
|buy
|1178
|1.00
|1.2702
|1.2672
|1.3701
|3227
|2006.10.02 16:00
|modify
|1178
|1.00
|1.2702
|1.2707
|1.3701
|3228
|2006.10.02 17:00
|close
|1178
|1.00
|1.2744
|1.2707
|1.3701
|420.00
|22230.01
|3229
|2006.10.02 17:00
|delete
|1179
|1.00
|1.2650
|1.2680
|1.1651
|3230
|2006.10.03 09:00
|buy stop
|1180
|1.00
|1.2781
|1.2751
|1.3780
|3231
|2006.10.03 09:00
|sell stop
|1181
|1.00
|1.2730
|1.2760
|1.1731
|3232
|2006.10.03 14:21
|sell
|1181
|1.00
|1.2730
|1.2760
|1.1731
|3233
|2006.10.03 17:00
|delete
|1180
|1.00
|1.2781
|1.2751
|1.3780
|3234
|2006.10.03 17:00
|close
|1181
|1.00
|1.2740
|1.2760
|1.1731
|-100.00
|22130.01
|3235
|2006.10.04 09:00
|buy stop
|1182
|1.00
|1.2749
|1.2719
|1.3748
|3236
|2006.10.04 09:00
|sell stop
|1183
|1.00
|1.2703
|1.2733
|1.1704
|3237
|2006.10.04 10:38
|sell
|1183
|1.00
|1.2703
|1.2733
|1.1704
|3238
|2006.10.04 13:00
|modify
|1183
|1.00
|1.2703
|1.2698
|1.1704
|3239
|2006.10.04 16:01
|s/l
|1183
|1.00
|1.2698
|1.2698
|1.1704
|50.00
|22180.01
|3240
|2006.10.04 17:00
|delete
|1182
|1.00
|1.2749
|1.2719
|1.3748
|3241
|2006.10.05 09:00
|buy stop
|1184
|1.00
|1.2731
|1.2701
|1.3730
|3242
|2006.10.05 09:00
|sell stop
|1185
|1.00
|1.2683
|1.2713
|1.1684
|3243
|2006.10.05 15:49
|sell
|1185
|1.00
|1.2683
|1.2713
|1.1684
|3244
|2006.10.05 17:00
|delete
|1184
|1.00
|1.2731
|1.2701
|1.3730
|3245
|2006.10.05 17:00
|close
|1185
|1.00
|1.2689
|1.2713
|1.1684
|-60.00
|22120.01
|3246
|2006.10.06 09:00
|buy stop
|1186
|1.00
|1.2708
|1.2678
|1.3707
|3247
|2006.10.06 09:00
|sell stop
|1187
|1.00
|1.2659
|1.2689
|1.1660
|3248
|2006.10.06 14:31
|buy
|1186
|1.00
|1.2708
|1.2678
|1.3707
|3249
|2006.10.06 14:31
|s/l
|1186
|1.00
|1.2678
|1.2678
|1.3707
|-300.00
|21820.01
|3250
|2006.10.06 14:32
|sell
|1187
|1.00
|1.2659
|1.2689
|1.1660
|3251
|2006.10.06 14:32
|s/l
|1187
|1.00
|1.2689
|1.2689
|1.1660
|-300.00
|21520.01
|3252
|2006.10.09 09:00
|buy stop
|1188
|1.00
|1.2622
|1.2592
|1.3621
|3253
|2006.10.09 09:00
|sell stop
|1189
|1.00
|1.2573
|1.2603
|1.1574
|3254
|2006.10.09 17:00
|delete
|1188
|1.00
|1.2622
|1.2592
|1.3621
|3255
|2006.10.09 17:00
|delete
|1189
|1.00
|1.2573
|1.2603
|1.1574
|3256
|2006.10.10 09:00
|buy stop
|1190
|1.00
|1.2629
|1.2599
|1.3628
|3257
|2006.10.10 09:00
|sell stop
|1191
|1.00
|1.2576
|1.2606
|1.1577
|3258
|2006.10.10 10:21
|sell
|1191
|1.00
|1.2576
|1.2606
|1.1577
|3259
|2006.10.10 13:30
|modify
|1191
|1.00
|1.2576
|1.2571
|1.1577
|3260
|2006.10.10 17:00
|delete
|1190
|1.00
|1.2629
|1.2599
|1.3628
|3261
|2006.10.10 17:00
|close
|1191
|1.00
|1.2539
|1.2571
|1.1577
|370.00
|21890.01
|3262
|2006.10.11 09:00
|buy stop
|1192
|1.00
|1.2562
|1.2532
|1.3561
|3263
|2006.10.11 09:00
|sell stop
|1193
|1.00
|1.2512
|1.2542
|1.1513
|3264
|2006.10.11 17:00
|delete
|1192
|1.00
|1.2562
|1.2532
|1.3561
|3265
|2006.10.11 17:00
|delete
|1193
|1.00
|1.2512
|1.2542
|1.1513
|3266
|2006.10.12 09:00
|buy stop
|1194
|1.00
|1.2557
|1.2527
|1.3556
|3267
|2006.10.12 09:00
|sell stop
|1195
|1.00
|1.2511
|1.2541
|1.1512
|3268
|2006.10.12 09:10
|buy
|1194
|1.00
|1.2557
|1.2527
|1.3556
|3269
|2006.10.12 13:31
|s/l
|1194
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.3556
|-300.01
|21590.00
|3270
|2006.10.12 17:00
|delete
|1195
|1.00
|1.2511
|1.2541
|1.1512
|3271
|2006.10.13 09:00
|buy stop
|1196
|1.00
|1.2593
|1.2563
|1.3592
|3272
|2006.10.13 09:00
|sell stop
|1197
|1.00
|1.2540
|1.2570
|1.1541
|3273
|2006.10.13 14:32
|sell
|1197
|1.00
|1.2540
|1.2570
|1.1541
|3274
|2006.10.13 16:15
|modify
|1197
|1.00
|1.2540
|1.2535
|1.1541
|3275
|2006.10.13 17:00
|delete
|1196
|1.00
|1.2593
|1.2563
|1.3592
|3276
|2006.10.13 17:00
|close
|1197
|1.00
|1.2495
|1.2535
|1.1541
|450.00
|22040.00
|3277
|2006.10.16 09:00
|buy stop
|1198
|1.00
|1.2531
|1.2501
|1.3530
|3278
|2006.10.16 09:00
|sell stop
|1199
|1.00
|1.2487
|1.2517
|1.1488
|3279
|2006.10.16 14:43
|buy
|1198
|1.00
|1.2531
|1.2501
|1.3530
|3280
|2006.10.16 17:00
|close
|1198
|1.00
|1.2518
|1.2501
|1.3530
|-130.01
|21909.99
|3281
|2006.10.16 17:00
|delete
|1199
|1.00
|1.2487
|1.2517
|1.1488
|3282
|2006.10.17 09:00
|buy stop
|1200
|1.00
|1.2556
|1.2526
|1.3555
|3283
|2006.10.17 09:00
|sell stop
|1201
|1.00
|1.2509
|1.2539
|1.1510
|3284
|2006.10.17 14:31
|sell
|1201
|1.00
|1.2509
|1.2539
|1.1510
|3285
|2006.10.17 15:16
|s/l
|1201
|1.00
|1.2539
|1.2539
|1.1510
|-300.00
|21609.99
|3286
|2006.10.17 17:00
|delete
|1200
|1.00
|1.2556
|1.2526
|1.3555
|3287
|2006.10.18 09:00
|buy stop
|1202
|1.00
|1.2570
|1.2540
|1.3569
|3288
|2006.10.18 09:00
|sell stop
|1203
|1.00
|1.2526
|1.2556
|1.1527
|3289
|2006.10.18 14:42
|sell
|1203
|1.00
|1.2526
|1.2556
|1.1527
|3290
|2006.10.18 17:00
|delete
|1202
|1.00
|1.2570
|1.2540
|1.3569
|3291
|2006.10.18 17:00
|close
|1203
|1.00
|1.2512
|1.2556
|1.1527
|140.00
|21749.99
|3292
|2006.10.19 09:00
|buy stop
|1204
|1.00
|1.2560
|1.2530
|1.3559
|3293
|2006.10.19 09:00
|sell stop
|1205
|1.00
|1.2517
|1.2547
|1.1518
|3294
|2006.10.19 09:44
|buy
|1204
|1.00
|1.2560
|1.2530
|1.3559
|3295
|2006.10.19 16:00
|modify
|1204
|1.00
|1.2560
|1.2565
|1.3559
|3296
|2006.10.19 17:00
|close
|1204
|1.00
|1.2597
|1.2565
|1.3559
|369.99
|22119.98
|3297
|2006.10.19 17:00
|delete
|1205
|1.00
|1.2517
|1.2547
|1.1518
|3298
|2006.10.20 09:00
|buy stop
|1206
|1.00
|1.2654
|1.2624
|1.3653
|3299
|2006.10.20 09:00
|sell stop
|1207
|1.00
|1.2603
|1.2633
|1.1604
|3300
|2006.10.20 12:00
|sell
|1207
|1.00
|1.2603
|1.2633
|1.1604
|3301
|2006.10.20 17:00
|delete
|1206
|1.00
|1.2654
|1.2624
|1.3653
|3302
|2006.10.20 17:00
|close
|1207
|1.00
|1.2605
|1.2633
|1.1604
|-20.00
|22099.98
|3303
|2006.10.23 09:00
|buy stop
|1208
|1.00
|1.2632
|1.2602
|1.3631
|3304
|2006.10.23 09:00
|sell stop
|1209
|1.00
|1.2569
|1.2599
|1.1570
|3305
|2006.10.23 11:10
|sell
|1209
|1.00
|1.2569
|1.2599
|1.1570
|3306
|2006.10.23 15:45
|modify
|1209
|1.00
|1.2569
|1.2564
|1.1570
|3307
|2006.10.23 17:00
|delete
|1208
|1.00
|1.2632
|1.2602
|1.3631
|3308
|2006.10.23 17:00
|close
|1209
|1.00
|1.2550
|1.2564
|1.1570
|190.00
|22289.98
|3309
|2006.10.24 09:00
|buy stop
|1210
|1.00
|1.2561
|1.2531
|1.3560
|3310
|2006.10.24 09:00
|sell stop
|1211
|1.00
|1.2513
|1.2543
|1.1514
|3311
|2006.10.24 17:00
|delete
|1210
|1.00
|1.2561
|1.2531
|1.3560
|3312
|2006.10.24 17:00
|delete
|1211
|1.00
|1.2513
|1.2543
|1.1514
|3313
|2006.10.25 09:00
|buy stop
|1212
|1.00
|1.2589
|1.2559
|1.3588
|3314
|2006.10.25 09:00
|sell stop
|1213
|1.00
|1.2545
|1.2575
|1.1546
|3315
|2006.10.25 12:43
|buy
|1212
|1.00
|1.2589
|1.2559
|1.3588
|3316
|2006.10.25 17:00
|close
|1212
|1.00
|1.2587
|1.2559
|1.3588
|-20.00
|22269.98
|3317
|2006.10.25 17:00
|delete
|1213
|1.00
|1.2545
|1.2575
|1.1546
|3318
|2006.10.26 09:00
|buy stop
|1214
|1.00
|1.2663
|1.2633
|1.3662
|3319
|2006.10.26 09:00
|sell stop
|1215
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.1609
|3320
|2006.10.26 09:26
|buy
|1214
|1.00
|1.2663
|1.2633
|1.3662
|3321
|2006.10.26 17:00
|close
|1214
|1.00
|1.2668
|1.2633
|1.3662
|50.00
|22319.98
|3322
|2006.10.26 17:00
|delete
|1215
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.1609
|3323
|2006.10.27 09:00
|buy stop
|1216
|1.00
|1.2719
|1.2689
|1.3718
|3324
|2006.10.27 09:00
|sell stop
|1217
|1.00
|1.2660
|1.2690
|1.1661
|3325
|2006.10.27 14:32
|buy
|1216
|1.00
|1.2719
|1.2689
|1.3718
|3326
|2006.10.27 17:00
|close
|1216
|1.00
|1.2724
|1.2689
|1.3718
|50.00
|22369.98
|3327
|2006.10.27 17:00
|delete
|1217
|1.00
|1.2660
|1.2690
|1.1661
|3328
|2006.10.30 09:00
|buy stop
|1218
|1.00
|1.2747
|1.2717
|1.3746
|3329
|2006.10.30 09:00
|sell stop
|1219
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.1696
|3330
|2006.10.30 17:00
|delete
|1218
|1.00
|1.2747
|1.2717
|1.3746
|3331
|2006.10.30 17:00
|delete
|1219
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.1696
|3332
|2006.10.31 09:00
|buy stop
|1220
|1.00
|1.2735
|1.2705
|1.3734
|3333
|2006.10.31 09:00
|sell stop
|1221
|1.00
|1.2697
|1.2727
|1.1698
|3334
|2006.10.31 09:28
|sell
|1221
|1.00
|1.2697
|1.2727
|1.1698
|3335
|2006.10.31 17:00
|delete
|1220
|1.00
|1.2735
|1.2705
|1.3734
|3336
|2006.10.31 17:00
|close
|1221
|1.00
|1.2720
|1.2727
|1.1698
|-230.00
|22139.98
|3337
|2006.11.01 09:00
|buy stop
|1222
|1.00
|1.2779
|1.2749
|1.3778
|3338
|2006.11.01 09:00
|sell stop
|1223
|1.00
|1.2740
|1.2770
|1.1741
|3339
|2006.11.01 17:00
|delete
|1222
|1.00
|1.2779
|1.2749
|1.3778
|3340
|2006.11.01 17:00
|delete
|1223
|1.00
|1.2740
|1.2770
|1.1741
|3341
|2006.11.02 09:00
|buy stop
|1224
|1.00
|1.2779
|1.2749
|1.3778
|3342
|2006.11.02 09:00
|sell stop
|1225
|1.00
|1.2731
|1.2761
|1.1732
|3343
|2006.11.02 15:32
|buy
|1224
|1.00
|1.2779
|1.2749
|1.3778
|3344
|2006.11.02 17:00
|close
|1224
|1.00
|1.2768
|1.2749
|1.3778
|-110.00
|22029.98
|3345
|2006.11.02 17:00
|delete
|1225
|1.00
|1.2731
|1.2761
|1.1732
|3346
|2006.11.03 09:00
|buy stop
|1226
|1.00
|1.2796
|1.2766
|1.3795
|3347
|2006.11.03 09:00
|sell stop
|1227
|1.00
|1.2749
|1.2779
|1.1750
|3348
|2006.11.03 14:31
|sell
|1227
|1.00
|1.2749
|1.2779
|1.1750
|3349
|2006.11.03 14:32
|s/l
|1227
|1.00
|1.2779
|1.2779
|1.1750
|-300.00
|21729.98
|3350
|2006.11.03 17:00
|delete
|1226
|1.00
|1.2796
|1.2766
|1.3795
|3351
|2006.11.06 09:00
|buy stop
|1228
|1.00
|1.2733
|1.2703
|1.3732
|3352
|2006.11.06 09:00
|sell stop
|1229
|1.00
|1.2689
|1.2719
|1.1690
|3353
|2006.11.06 17:00
|delete
|1228
|1.00
|1.2733
|1.2703
|1.3732
|3354
|2006.11.06 17:00
|delete
|1229
|1.00
|1.2689
|1.2719
|1.1690
|3355
|2006.11.07 09:00
|buy stop
|1230
|1.00
|1.2780
|1.2750
|1.3779
|3356
|2006.11.07 09:00
|sell stop
|1231
|1.00
|1.2735
|1.2765
|1.1736
|3357
|2006.11.07 14:41
|buy
|1230
|1.00
|1.2780
|1.2750
|1.3779
|3358
|2006.11.07 15:45
|modify
|1230
|1.00
|1.2780
|1.2785
|1.3779
|3359
|2006.11.07 17:00
|close
|1230
|1.00
|1.2796
|1.2785
|1.3779
|160.00
|21889.98
|3360
|2006.11.07 17:00
|delete
|1231
|1.00
|1.2735
|1.2765
|1.1736
|3361
|2006.11.08 09:00
|buy stop
|1232
|1.00
|1.2797
|1.2767
|1.3796
|3362
|2006.11.08 09:00
|sell stop
|1233
|1.00
|1.2747
|1.2777
|1.1748
|3363
|2006.11.08 10:08
|buy
|1232
|1.00
|1.2797
|1.2767
|1.3796
|3364
|2006.11.08 14:40
|s/l
|1232
|1.00
|1.2767
|1.2767
|1.3796
|-300.00
|21589.98
|3365
|2006.11.08 15:38
|sell
|1233
|1.00
|1.2747
|1.2777
|1.1748
|3366
|2006.11.08 17:00
|close
|1233
|1.00
|1.2756
|1.2777
|1.1748
|-90.00
|21499.98
|3367
|2006.11.09 09:00
|buy stop
|1234
|1.00
|1.2800
|1.2770
|1.3799
|3368
|2006.11.09 09:00
|sell stop
|1235
|1.00
|1.2743
|1.2773
|1.1744
|3369
|2006.11.09 16:02
|buy
|1234
|1.00
|1.2800
|1.2770
|1.3799
|3370
|2006.11.09 17:00
|close
|1234
|1.00
|1.2791
|1.2770
|1.3799
|-90.01
|21409.97
|3371
|2006.11.09 17:00
|delete
|1235
|1.00
|1.2743
|1.2773
|1.1744
|3372
|2006.11.10 09:00
|buy stop
|1236
|1.00
|1.2885
|1.2855
|1.3884
|3373
|2006.11.10 09:00
|sell stop
|1237
|1.00
|1.2833
|1.2863
|1.1834
|3374
|2006.11.10 09:55
|buy
|1236
|1.00
|1.2885
|1.2855
|1.3884
|3375
|2006.11.10 16:04
|s/l
|1236
|1.00
|1.2855
|1.2855
|1.3884
|-300.00
|21109.97
|3376
|2006.11.10 17:00
|delete
|1237
|1.00
|1.2833
|1.2863
|1.1834
|3377
|2006.11.13 09:00
|buy stop
|1238
|1.00
|1.2886
|1.2856
|1.3885
|3378
|2006.11.13 09:00
|sell stop
|1239
|1.00
|1.2839
|1.2869
|1.1840
|3379
|2006.11.13 11:00
|sell
|1239
|1.00
|1.2839
|1.2869
|1.1840
|3380
|2006.11.13 16:15
|modify
|1239
|1.00
|1.2839
|1.2834
|1.1840
|3381
|2006.11.13 17:00
|delete
|1238
|1.00
|1.2886
|1.2856
|1.3885
|3382
|2006.11.13 17:00
|close
|1239
|1.00
|1.2814
|1.2834
|1.1840
|250.00
|21359.97
|3383
|2006.11.14 09:00
|buy stop
|1240
|1.00
|1.2848
|1.2818
|1.3847
|3384
|2006.11.14 09:00
|sell stop
|1241
|1.00
|1.2797
|1.2827
|1.1798
|3385
|2006.11.14 14:31
|buy
|1240
|1.00
|1.2848
|1.2818
|1.3847
|3386
|2006.11.14 16:06
|s/l
|1240
|1.00
|1.2818
|1.2818
|1.3847
|-300.00
|21059.97
|3387
|2006.11.14 16:13
|sell
|1241
|1.00
|1.2797
|1.2827
|1.1798
|3388
|2006.11.14 17:00
|close
|1241
|1.00
|1.2811
|1.2827
|1.1798
|-140.00
|20919.97
|3389
|2006.11.15 09:00
|buy stop
|1242
|1.00
|1.2845
|1.2815
|1.3844
|3390
|2006.11.15 09:00
|sell stop
|1243
|1.00
|1.2783
|1.2813
|1.1784
|3391
|2006.11.15 12:00
|sell
|1243
|1.00
|1.2783
|1.2813
|1.1784
|3392
|2006.11.15 17:00
|delete
|1242
|1.00
|1.2845
|1.2815
|1.3844
|3393
|2006.11.15 17:01
|close
|1243
|1.00
|1.2807
|1.2813
|1.1784
|-240.01
|20679.96
|3394
|2006.11.16 09:00
|buy stop
|1244
|1.00
|1.2844
|1.2814
|1.3843
|3395
|2006.11.16 09:00
|sell stop
|1245
|1.00
|1.2797
|1.2827
|1.1798
|3396
|2006.11.16 15:02
|sell
|1245
|1.00
|1.2797
|1.2827
|1.1798
|3397
|2006.11.16 17:00
|delete
|1244
|1.00
|1.2844
|1.2814
|1.3843
|3398
|2006.11.16 17:00
|close
|1245
|1.00
|1.2809
|1.2827
|1.1798
|-120.00
|20559.96
|3399
|2006.11.17 09:00
|buy stop
|1246
|1.00
|1.2806
|1.2776
|1.3805
|3400
|2006.11.17 09:00
|sell stop
|1247
|1.00
|1.2752
|1.2782
|1.1753
|3401
|2006.11.17 15:53
|buy
|1246
|1.00
|1.2806
|1.2776
|1.3805
|3402
|2006.11.17 16:30
|modify
|1246
|1.00
|1.2806
|1.2811
|1.3805
|3403
|2006.11.17 17:00
|close
|1246
|1.00
|1.2825
|1.2811
|1.3805
|190.00
|20749.96
|3404
|2006.11.17 17:00
|delete
|1247
|1.00
|1.2752
|1.2782
|1.1753
|3405
|2006.11.20 09:00
|buy stop
|1248
|1.00
|1.2862
|1.2832
|1.3861
|3406
|2006.11.20 09:00
|sell stop
|1249
|1.00
|1.2817
|1.2847
|1.1818
|3407
|2006.11.20 16:49
|sell
|1249
|1.00
|1.2817
|1.2847
|1.1818
|3408
|2006.11.20 17:00
|delete
|1248
|1.00
|1.2862
|1.2832
|1.3861
|3409
|2006.11.20 17:00
|close
|1249
|1.00
|1.2816
|1.2847
|1.1818
|10.00
|20759.96
|3410
|2006.11.21 09:00
|buy stop
|1250
|1.00
|1.2844
|1.2814
|1.3843
|3411
|2006.11.21 09:00
|sell stop
|1251
|1.00
|1.2793
|1.2823
|1.1794
|3412
|2006.11.21 17:00
|delete
|1250
|1.00
|1.2844
|1.2814
|1.3843
|3413
|2006.11.21 17:00
|delete
|1251
|1.00
|1.2793
|1.2823
|1.1794
|3414
|2006.11.22 09:00
|buy stop
|1252
|1.00
|1.2889
|1.2859
|1.3888
|3415
|2006.11.22 09:00
|sell stop
|1253
|1.00
|1.2840
|1.2870
|1.1841
|3416
|2006.11.22 13:24
|buy
|1252
|1.00
|1.2889
|1.2859
|1.3888
|3417
|2006.11.22 14:45
|modify
|1252
|1.00
|1.2889
|1.2894
|1.3888
|3418
|2006.11.22 17:00
|close
|1252
|1.00
|1.2933
|1.2894
|1.3888
|440.00
|21199.96
|3419
|2006.11.22 17:00
|delete
|1253
|1.00
|1.2840
|1.2870
|1.1841
|3420
|2006.11.23 09:00
|buy stop
|1254
|1.00
|1.2955
|1.2925
|1.3954
|3421
|2006.11.23 09:00
|sell stop
|1255
|1.00
|1.2912
|1.2942
|1.1913
|3422
|2006.11.23 10:06
|buy
|1254
|1.00
|1.2955
|1.2925
|1.3954
|3423
|2006.11.23 17:00
|close
|1254
|1.00
|1.2949
|1.2925
|1.3954
|-60.01
|21139.95
|3424
|2006.11.23 17:00
|delete
|1255
|1.00
|1.2912
|1.2942
|1.1913
|3425
|2006.11.24 09:00
|buy stop
|1256
|1.00
|1.2988
|1.2958
|1.3987
|3426
|2006.11.24 09:00
|sell stop
|1257
|1.00
|1.2940
|1.2970
|1.1941
|3427
|2006.11.24 09:26
|buy
|1256
|1.00
|1.2988
|1.2958
|1.3987
|3428
|2006.11.24 09:45
|modify
|1256
|1.00
|1.2988
|1.2993
|1.3987
|3429
|2006.11.24 17:00
|close
|1256
|1.00
|1.3092
|1.2993
|1.3987
|1040.00
|22179.95
|3430
|2006.11.24 17:00
|delete
|1257
|1.00
|1.2940
|1.2970
|1.1941
|3431
|2006.11.27 09:00
|buy stop
|1258
|1.00
|1.3154
|1.3124
|1.4153
|3432
|2006.11.27 09:00
|sell stop
|1259
|1.00
|1.3096
|1.3126
|1.2097
|3433
|2006.11.27 09:31
|sell
|1259
|1.00
|1.3096
|1.3126
|1.2097
|3434
|2006.11.27 10:34
|s/l
|1259
|1.00
|1.3126
|1.3126
|1.2097
|-300.00
|21879.95
|3435
|2006.11.27 17:00
|delete
|1258
|1.00
|1.3154
|1.3124
|1.4153
|3436
|2006.11.28 09:00
|buy stop
|1260
|1.00
|1.3163
|1.3133
|1.4162
|3437
|2006.11.28 09:00
|sell stop
|1261
|1.00
|1.3105
|1.3135
|1.2106
|3438
|2006.11.28 09:08
|buy
|1260
|1.00
|1.3163
|1.3133
|1.4162
|3439
|2006.11.28 09:48
|s/l
|1260
|1.00
|1.3133
|1.3133
|1.4162
|-300.01
|21579.94
|3440
|2006.11.28 09:48
|buy stop
|1262
|1.00
|1.3179
|1.3149
|1.4178
|3441
|2006.11.28 14:34
|buy
|1262
|1.00
|1.3179
|1.3149
|1.4178
|3442
|2006.11.28 16:02
|s/l
|1262
|1.00
|1.3149
|1.3149
|1.4178
|-300.00
|21279.94
|3443
|2006.11.28 17:00
|delete
|1261
|1.00
|1.3105
|1.3135
|1.2106
|3444
|2006.11.29 09:00
|buy stop
|1263
|1.00
|1.3223
|1.3193
|1.4222
|3445
|2006.11.29 09:00
|sell stop
|1264
|1.00
|1.3159
|1.3189
|1.2160
|3446
|2006.11.29 10:13
|sell
|1264
|1.00
|1.3159
|1.3189
|1.2160
|3447
|2006.11.29 17:00
|delete
|1263
|1.00
|1.3223
|1.3193
|1.4222
|3448
|2006.11.29 17:00
|close
|1264
|1.00
|1.3153
|1.3189
|1.2160
|60.00
|21339.94
|3449
|2006.11.30 09:00
|buy stop
|1265
|1.00
|1.3213
|1.3183
|1.4212
|3450
|2006.11.30 09:00
|sell stop
|1266
|1.00
|1.3150
|1.3180
|1.2151
|3451
|2006.11.30 14:30
|buy
|1265
|1.00
|1.3213
|1.3183
|1.4212
|3452
|2006.11.30 16:15
|modify
|1265
|1.00
|1.3213
|1.3218
|1.4212
|3453
|2006.11.30 17:00
|close
|1265
|1.00
|1.3255
|1.3218
|1.4212
|420.00
|21759.94
|3454
|2006.11.30 17:00
|delete
|1266
|1.00
|1.3150
|1.3180
|1.2151
|3455
|2006.12.01 09:00
|buy stop
|1267
|1.00
|1.3299
|1.3269
|1.4298
|3456
|2006.12.01 09:00
|sell stop
|1268
|1.00
|1.3241
|1.3271
|1.2242
|3457
|2006.12.01 09:30
|sell
|1268
|1.00
|1.3241
|1.3271
|1.2242
|3458
|2006.12.01 15:15
|s/l
|1268
|1.00
|1.3271
|1.3271
|1.2242
|-300.00
|21459.94
|3459
|2006.12.01 16:00
|buy
|1267
|1.00
|1.3299
|1.3269
|1.4298
|3460
|2006.12.01 16:30
|modify
|1267
|1.00
|1.3299
|1.3304
|1.4298
|3461
|2006.12.01 17:00
|close
|1267
|1.00
|1.3335
|1.3304
|1.4298
|360.00
|21819.94
|3462
|2006.12.04 09:00
|buy stop
|1269
|1.00
|1.3344
|1.3314
|1.4343
|3463
|2006.12.04 09:00
|sell stop
|1270
|1.00
|1.3288
|1.3318
|1.2289
|3464
|2006.12.04 09:09
|sell
|1270
|1.00
|1.3288
|1.3318
|1.2289
|3465
|2006.12.04 12:08
|s/l
|1270
|1.00
|1.3318
|1.3318
|1.2289
|-300.00
|21519.94
|3466
|2006.12.04 17:00
|delete
|1269
|1.00
|1.3344
|1.3314
|1.4343
|3467
|2006.12.05 09:00
|buy stop
|1271
|1.00
|1.3356
|1.3326
|1.4355
|3468
|2006.12.05 09:00
|sell stop
|1272
|1.00
|1.3293
|1.3323
|1.2294
|3469
|2006.12.05 14:30
|buy
|1271
|1.00
|1.3356
|1.3326
|1.4355
|3470
|2006.12.05 14:50
|s/l
|1271
|1.00
|1.3326
|1.3326
|1.4355
|-300.00
|21219.94
|3471
|2006.12.05 16:12
|sell
|1272
|1.00
|1.3293
|1.3323
|1.2294
|3472
|2006.12.05 17:00
|close
|1272
|1.00
|1.3308
|1.3323
|1.2294
|-150.00
|21069.94
|3473
|2006.12.06 09:00
|buy stop
|1273
|1.00
|1.3355
|1.3325
|1.4354
|3474
|2006.12.06 09:00
|sell stop
|1274
|1.00
|1.3289
|1.3319
|1.2290
|3475
|2006.12.06 10:16
|sell
|1274
|1.00
|1.3289
|1.3319
|1.2290
|3476
|2006.12.06 14:30
|modify
|1274
|1.00
|1.3289
|1.3284
|1.2290
|3477
|2006.12.06 15:33
|s/l
|1274
|1.00
|1.3284
|1.3284
|1.2290
|50.00
|21119.94
|3478
|2006.12.06 17:00
|delete
|1273
|1.00
|1.3355
|1.3325
|1.4354
|3479
|2006.12.07 09:00
|buy stop
|1275
|1.00
|1.3340
|1.3310
|1.4339
|3480
|2006.12.07 09:00
|sell stop
|1276
|1.00
|1.3285
|1.3315
|1.2286
|3481
|2006.12.07 11:45
|sell
|1276
|1.00
|1.3285
|1.3315
|1.2286
|3482
|2006.12.07 14:36
|s/l
|1276
|1.00
|1.3315
|1.3315
|1.2286
|-300.00
|20819.94
|3483
|2006.12.07 17:00
|delete
|1275
|1.00
|1.3340
|1.3310
|1.4339
|3484
|2006.12.08 09:00
|buy stop
|1277
|1.00
|1.3303
|1.3273
|1.4302
|3485
|2006.12.08 09:00
|sell stop
|1278
|1.00
|1.3255
|1.3285
|1.2256
|3486
|2006.12.08 14:30
|sell
|1278
|1.00
|1.3255
|1.3285
|1.2256
|3487
|2006.12.08 14:45
|s/l
|1278
|1.00
|1.3285
|1.3285
|1.2256
|-300.00
|20519.94
|3488
|2006.12.08 14:46
|buy
|1277
|1.00
|1.3303
|1.3273
|1.4302
|3489
|2006.12.08 15:00
|modify
|1277
|1.00
|1.3303
|1.3308
|1.4302
|3490
|2006.12.08 16:30
|s/l
|1277
|1.00
|1.3308
|1.3308
|1.4302
|50.00
|20569.94
|3491
|2006.12.11 09:00
|buy stop
|1279
|1.00
|1.3234
|1.3204
|1.4233
|3492
|2006.12.11 09:00
|sell stop
|1280
|1.00
|1.3143
|1.3173
|1.2144
|3493
|2006.12.11 17:00
|delete
|1279
|1.00
|1.3234
|1.3204
|1.4233
|3494
|2006.12.11 17:00
|delete
|1280
|1.00
|1.3143
|1.3173
|1.2144
|3495
|2006.12.12 09:00
|buy stop
|1281
|1.00
|1.3274
|1.3244
|1.4273
|3496
|2006.12.12 09:00
|sell stop
|1282
|1.00
|1.3215
|1.3245
|1.2216
|3497
|2006.12.12 14:55
|sell
|1282
|1.00
|1.3215
|1.3245
|1.2216
|3498
|2006.12.12 15:35
|s/l
|1282
|1.00
|1.3245
|1.3245
|1.2216
|-300.01
|20269.93
|3499
|2006.12.12 17:00
|delete
|1281
|1.00
|1.3274
|1.3244
|1.4273
|3500
|2006.12.13 09:00
|buy stop
|1283
|1.00
|1.3297
|1.3267
|1.4296
|3501
|2006.12.13 09:00
|sell stop
|1284
|1.00
|1.3249
|1.3279
|1.2250
|3502
|2006.12.13 14:29
|sell
|1284
|1.00
|1.3249
|1.3279
|1.2250
|3503
|2006.12.13 14:45
|modify
|1284
|1.00
|1.3249
|1.3244
|1.2250
|3504
|2006.12.13 17:00
|delete
|1283
|1.00
|1.3297
|1.3267
|1.4296
|3505
|2006.12.13 17:00
|close
|1284
|1.00
|1.3221
|1.3244
|1.2250
|280.00
|20549.93
|3506
|2006.12.14 09:00
|buy stop
|1285
|1.00
|1.3253
|1.3223
|1.4252
|3507
|2006.12.14 09:00
|sell stop
|1286
|1.00
|1.3200
|1.3230
|1.2201
|3508
|2006.12.14 09:06
|buy
|1285
|1.00
|1.3253
|1.3223
|1.4252
|3509
|2006.12.14 10:56
|s/l
|1285
|1.00
|1.3223
|1.3223
|1.4252
|-299.99
|20249.94
|3510
|2006.12.14 12:30
|sell
|1286
|1.00
|1.3200
|1.3230
|1.2201
|3511
|2006.12.14 14:45
|modify
|1286
|1.00
|1.3200
|1.3195
|1.2201
|3512
|2006.12.14 15:04
|s/l
|1286
|1.00
|1.3195
|1.3195
|1.2201
|50.00
|20299.94
|3513
|2006.12.15 09:00
|buy stop
|1287
|1.00
|1.3189
|1.3159
|1.4188
|3514
|2006.12.15 09:00
|sell stop
|1288
|1.00
|1.3122
|1.3152
|1.2123
|3515
|2006.12.15 10:28
|sell
|1288
|1.00
|1.3122
|1.3152
|1.2123
|3516
|2006.12.15 14:29
|s/l
|1288
|1.00
|1.3152
|1.3152
|1.2123
|-300.00
|19999.94
|3517
|2006.12.15 17:00
|delete
|1287
|1.00
|1.3189
|1.3159
|1.4188
|3518
|2006.12.18 09:00
|buy stop
|1289
|1.00
|1.3132
|1.3102
|1.4131
|3519
|2006.12.18 09:00
|sell stop
|1290
|1.00
|1.3075
|1.3105
|1.2076
|3520
|2006.12.18 15:59
|sell
|1290
|1.00
|1.3075
|1.3105
|1.2076
|3521
|2006.12.18 17:00
|delete
|1289
|1.00
|1.3132
|1.3102
|1.4131
|3522
|2006.12.18 17:00
|close
|1290
|1.00
|1.3066
|1.3105
|1.2076
|90.01
|20089.95
|3523
|2006.12.19 09:00
|buy stop
|1291
|1.00
|1.3140
|1.3110
|1.4139
|3524
|2006.12.19 09:00
|sell stop
|1292
|1.00
|1.3069
|1.3099
|1.2070
|3525
|2006.12.19 09:51
|buy
|1291
|1.00
|1.3140
|1.3110
|1.4139
|3526
|2006.12.19 10:15
|modify
|1291
|1.00
|1.3140
|1.3145
|1.4139
|3527
|2006.12.19 14:29
|s/l
|1291
|1.00
|1.3145
|1.3145
|1.4139
|50.00
|20139.95
|3528
|2006.12.19 17:00
|delete
|1292
|1.00
|1.3069
|1.3099
|1.2070
|3529
|2006.12.20 09:00
|buy stop
|1293
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.4260
|3530
|2006.12.20 09:00
|sell stop
|1294
|1.00
|1.3191
|1.3221
|1.2192
|3531
|2006.12.20 16:37
|sell
|1294
|1.00
|1.3191
|1.3221
|1.2192
|3532
|2006.12.20 17:00
|delete
|1293
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.4260
|3533
|2006.12.20 17:00
|close
|1294
|1.00
|1.3185
|1.3221
|1.2192
|60.00
|20199.95
|3534
|2006.12.21 09:00
|buy stop
|1295
|1.00
|1.3227
|1.3197
|1.4226
|3535
|2006.12.21 09:00
|sell stop
|1296
|1.00
|1.3168
|1.3198
|1.2169
|3536
|2006.12.21 11:50
|sell
|1296
|1.00
|1.3168
|1.3198
|1.2169
|3537
|2006.12.21 17:00
|delete
|1295
|1.00
|1.3227
|1.3197
|1.4226
|3538
|2006.12.21 17:00
|close
|1296
|1.00
|1.3164
|1.3198
|1.2169
|40.00
|20239.95
|3539
|2006.12.22 09:00
|buy stop
|1297
|1.00
|1.3224
|1.3194
|1.4223
|3540
|2006.12.22 09:00
|sell stop
|1298
|1.00
|1.3176
|1.3206
|1.2177
|3541
|2006.12.22 15:25
|sell
|1298
|1.00
|1.3176
|1.3206
|1.2177
|3542
|2006.12.22 17:00
|delete
|1297
|1.00
|1.3224
|1.3194
|1.4223
|3543
|2006.12.22 17:00
|close
|1298
|1.00
|1.3155
|1.3206
|1.2177
|210.00
|20449.95
|3544
|2006.12.27 09:00
|buy stop
|1299
|1.00
|1.3187
|1.3157
|1.4186
|3545
|2006.12.27 09:00
|sell stop
|1300
|1.00
|1.3136
|1.3166
|1.2137
|3546
|2006.12.27 16:00
|sell
|1300
|1.00
|1.3136
|1.3166
|1.2137
|3547
|2006.12.27 17:00
|delete
|1299
|1.00
|1.3187
|1.3157
|1.4186
|3548
|2006.12.27 17:00
|close
|1300
|1.00
|1.3128
|1.3166
|1.2137
|80.00
|20529.95
|3549
|2006.12.28 09:00
|buy stop
|1301
|1.00
|1.3146
|1.3116
|1.4145
|3550
|2006.12.28 09:00
|sell stop
|1302
|1.00
|1.3104
|1.3134
|1.2105
|3551
|2006.12.28 10:30
|buy
|1301
|1.00
|1.3146
|1.3116
|1.4145
|3552
|2006.12.28 13:45
|modify
|1301
|1.00
|1.3146
|1.3151
|1.4145
|3553
|2006.12.28 16:01
|s/l
|1301
|1.00
|1.3151
|1.3151
|1.4145
|50.00
|20579.95
|3554
|2006.12.28 17:00
|delete
|1302
|1.00
|1.3104
|1.3134
|1.2105