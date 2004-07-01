Strategy Tester Report
Breakout_1.1_DayTrade_EURM1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2004.07.01 00:00 - 2006.12.29 00:00 (2004.07.01 - 2006.12.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLotsIfNoMM=1; UseMM=false; MMRiskFactor=0.05; MMBalanceExcludeAmt=0; MMBalanceShareDivisor=1; TradeOpenTime=9; LookBackHrs=1; PipsAddedToRange=15; StopLossMax=30; BreakEvenPlus5At=30; TakeProfit=999; blTakeProfitOverrideMatchSL=0; blCloseAtEOD=1; EOD=17; blOneTradeOnly=0; ClosedBarLowTrailAfterBE=0; Multiplier15mATR3TrailAfterBE=0; MultiplierH1ATR4TrailAfterBE=0; RangeMax=0; blIfRangeMaxStillOpenFarTrade=1; OrderHoursExpiry=0; blCancelPendingAtStartTime=1; AdjustDSTwhenBacktesting?=false; Skip1stFriOfMonthIfBacktesting?=false; MagicNum=253661; TradeComment="BO_DayTrade";
Bars in test62767Ticks modelled3247937Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit10579.95Gross profit96700.05Gross loss-86120.10
Profit factor1.12Expected payoff14.94
Absolute drawdown370.00Maximal drawdown3970.02 (17.27%)Relative drawdown21.10% (3059.99)
Total trades708Short positions (won %)378 (49.74%)Long positions (won %)330 (46.97%)
Profit trades (% of total)343 (48.45%)Loss trades (% of total)365 (51.55%)
Largestprofit trade1510.00loss trade-300.01
Averageprofit trade281.92loss trade-235.95
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (2270.00)consecutive losses (loss in money)7 (-1850.01)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2270.00 (7)consecutive loss (count of losses)-1850.01 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 09:00buy stop11.001.21941.21641.3193
22004.07.01 09:00sell stop21.001.21411.21711.1142
32004.07.01 09:03sell21.001.21411.21711.1142
42004.07.01 11:58s/l21.001.21711.21711.1142-300.009700.00
52004.07.01 17:00delete11.001.21941.21641.3193
62004.07.02 09:00buy stop31.001.21941.21641.3193
72004.07.02 09:00sell stop41.001.21411.21711.1142
82004.07.02 14:30buy31.001.21941.21641.3193
92004.07.02 14:45modify31.001.21941.21991.3193
102004.07.02 17:00close31.001.22981.21991.31931040.0010740.00
112004.07.02 17:00delete41.001.21411.21711.1142
122004.07.05 09:00buy stop51.001.23421.23121.3341
132004.07.05 09:00sell stop61.001.22961.23261.1297
142004.07.05 10:31sell61.001.22961.23261.1297
152004.07.05 17:00delete51.001.23421.23121.3341
162004.07.05 17:00close61.001.22721.23261.1297240.0010980.00
172004.07.06 09:00buy stop71.001.23341.23041.3333
182004.07.06 09:00sell stop81.001.22811.23111.1282
192004.07.06 10:49sell81.001.22811.23111.1282
202004.07.06 13:52s/l81.001.23111.23111.1282-300.0010680.00
212004.07.06 17:00delete71.001.23341.23041.3333
222004.07.07 09:00buy stop91.001.23861.23561.3385
232004.07.07 09:00sell stop101.001.23061.23361.1307
242004.07.07 17:00delete91.001.23861.23561.3385
252004.07.07 17:00delete101.001.23061.23361.1307
262004.07.08 09:00buy stop111.001.23971.23671.3396
272004.07.08 09:00sell stop121.001.23341.23641.1335
282004.07.08 16:08buy111.001.23971.23671.3396
292004.07.08 17:00close111.001.23991.23671.339620.0010700.00
302004.07.08 17:00delete121.001.23341.23641.1335
312004.07.09 09:00buy stop131.001.24381.24081.3437
322004.07.09 09:00sell stop141.001.23831.24131.1384
332004.07.09 09:53sell141.001.23831.24131.1384
342004.07.09 17:00delete131.001.24381.24081.3437
352004.07.09 17:01close141.001.23891.24131.1384-60.0010640.00
362004.07.12 09:00buy stop151.001.24311.24011.3430
372004.07.12 09:00sell stop161.001.23761.24061.1377
382004.07.12 10:04buy151.001.24311.24011.3430
392004.07.12 13:22s/l151.001.24011.24011.3430-300.0010340.00
402004.07.12 17:00delete161.001.23761.24061.1377
412004.07.13 09:00buy stop171.001.23841.23541.3383
422004.07.13 09:00sell stop181.001.23301.23601.1331
432004.07.13 10:39buy171.001.23841.23541.3383
442004.07.13 14:31s/l171.001.23541.23541.3383-299.9910040.01
452004.07.13 14:40sell181.001.23301.23601.1331
462004.07.13 17:00close181.001.23241.23601.133160.0110100.02
472004.07.14 09:00buy stop191.001.23661.23361.3365
482004.07.14 09:00sell stop201.001.23061.23361.1307
492004.07.14 09:32buy191.001.23661.23361.3365
502004.07.14 14:45modify191.001.23661.23711.3365
512004.07.14 17:00close191.001.23891.23711.3365229.9910330.01
522004.07.14 17:00delete201.001.23061.23361.1307
532004.07.15 09:00buy stop211.001.23851.23551.3384
542004.07.15 09:00sell stop221.001.23291.23591.1330
552004.07.15 09:58sell221.001.23291.23591.1330
562004.07.15 11:55s/l221.001.23591.23591.1330-300.0010030.01
572004.07.15 14:29buy211.001.23851.23551.3384
582004.07.15 14:52s/l211.001.23551.23551.3384-299.999730.02
592004.07.16 09:00buy stop231.001.23881.23581.3387
602004.07.16 09:00sell stop241.001.23341.23641.1335
612004.07.16 14:47buy231.001.23881.23581.3387
622004.07.16 15:30modify231.001.23881.23931.3387
632004.07.16 17:00close231.001.24431.23931.3387549.9910280.01
642004.07.16 17:00delete241.001.23341.23641.1335
652004.07.19 09:00buy stop251.001.24771.24471.3476
662004.07.19 09:00sell stop261.001.24201.24501.1421
672004.07.19 11:03sell261.001.24201.24501.1421
682004.07.19 17:00delete251.001.24771.24471.3476
692004.07.19 17:00close261.001.24191.24501.14219.9910290.00
702004.07.20 09:00buy stop271.001.24701.24401.3469
712004.07.20 09:00sell stop281.001.24211.24511.1422
722004.07.20 11:36sell281.001.24211.24511.1422
732004.07.20 13:15modify281.001.24211.24161.1422
742004.07.20 17:00delete271.001.24701.24401.3469
752004.07.20 17:00close281.001.23761.24161.1422449.9910739.99
762004.07.21 09:00buy stop291.001.23431.23131.3342
772004.07.21 09:00sell stop301.001.22961.23261.1297
782004.07.21 09:58buy291.001.23431.23131.3342
792004.07.21 11:51s/l291.001.23131.23131.3342-299.9910440.00
802004.07.21 12:02sell301.001.22961.23261.1297
812004.07.21 15:00modify301.001.22961.22911.1297
822004.07.21 15:16s/l301.001.22911.22911.129750.0010490.00
832004.07.22 09:00buy stop311.001.22791.22491.3278
842004.07.22 09:00sell stop321.001.22311.22611.1232
852004.07.22 10:46sell321.001.22311.22611.1232
862004.07.22 11:08s/l321.001.22611.22611.1232-300.0010190.00
872004.07.22 15:10buy311.001.22791.22491.3278
882004.07.22 17:00close311.001.22701.22491.3278-90.0010100.00
892004.07.23 09:00buy stop331.001.22591.22291.3258
902004.07.23 09:00sell stop341.001.22031.22331.1204
912004.07.23 11:34sell341.001.22031.22331.1204
922004.07.23 13:00modify341.001.22031.21981.1204
932004.07.23 17:00delete331.001.22591.22291.3258
942004.07.23 17:00close341.001.21201.21981.1204829.9910929.99
952004.07.26 09:00buy stop351.001.21571.21271.3156
962004.07.26 09:00sell stop361.001.20931.21231.1094
972004.07.26 09:27buy351.001.21571.21271.3156
982004.07.26 17:00close351.001.21501.21271.3156-70.0010859.99
992004.07.26 17:01delete361.001.20931.21231.1094
1002004.07.27 09:00buy stop371.001.21601.21301.3159
1012004.07.27 09:00sell stop381.001.21051.21351.1106
1022004.07.27 10:10buy371.001.21601.21301.3159
1032004.07.27 16:00s/l371.001.21301.21301.3159-300.0010559.99
1042004.07.27 16:02sell381.001.21051.21351.1106
1052004.07.27 16:30modify381.001.21051.21001.1106
1062004.07.27 17:00close381.001.20661.21001.1106390.0010949.99
1072004.07.28 09:00buy stop391.001.20931.20631.3092
1082004.07.28 09:00sell stop401.001.20381.20681.1039
1092004.07.28 10:48sell401.001.20381.20681.1039
1102004.07.28 14:38s/l401.001.20681.20681.1039-300.0010649.99
1112004.07.28 17:00delete391.001.20931.20631.3092
1122004.07.29 09:00buy stop411.001.21011.20711.3100
1132004.07.29 09:00sell stop421.001.20421.20721.1043
1142004.07.29 10:29sell421.001.20421.20721.1043
1152004.07.29 12:00modify421.001.20421.20371.1043
1162004.07.29 12:23s/l421.001.20371.20371.104350.0010699.99
1172004.07.29 17:00delete411.001.21011.20711.3100
1182004.07.30 09:00buy stop431.001.20651.20351.3064
1192004.07.30 09:00sell stop441.001.20171.20471.1018
1202004.07.30 10:25buy431.001.20651.20351.3064
1212004.07.30 14:09s/l431.001.20351.20351.3064-300.0010399.99
1222004.07.30 17:00delete441.001.20171.20471.1018
1232004.08.02 09:00buy stop451.001.20851.20551.3084
1242004.08.02 09:00sell stop461.001.20321.20621.1033
1252004.08.02 10:47buy451.001.20851.20551.3084
1262004.08.02 14:13s/l451.001.20551.20551.3084-299.9910100.00
1272004.08.02 16:04sell461.001.20321.20621.1033
1282004.08.02 17:00close461.001.20351.20621.1033-30.0010070.00
1292004.08.03 09:00buy stop471.001.20351.20051.3034
1302004.08.03 09:00sell stop481.001.19761.20061.0977
1312004.08.03 14:30buy471.001.20351.20051.3034
1322004.08.03 16:00modify471.001.20351.20401.3034
1332004.08.03 17:00close471.001.20581.20401.3034230.0110300.01
1342004.08.03 17:00delete481.001.19761.20061.0977
1352004.08.04 09:00buy stop491.001.20501.20201.3049
1362004.08.04 09:00sell stop501.001.19991.20291.1000
1372004.08.04 13:23sell501.001.19991.20291.1000
1382004.08.04 16:32s/l501.001.20291.20291.1000-300.0010000.01
1392004.08.04 16:46buy491.001.20501.20201.3049
1402004.08.04 17:00close491.001.20541.20201.304940.0010040.01
1412004.08.05 09:00buy stop511.001.20861.20561.3085
1422004.08.05 09:00sell stop521.001.20351.20651.1036
1432004.08.05 13:35sell521.001.20351.20651.1036
1442004.08.05 17:00delete511.001.20861.20561.3085
1452004.08.05 17:00close521.001.20461.20651.1036-110.019930.00
1462004.08.06 09:00buy stop531.001.21051.20751.3104
1472004.08.06 09:00sell stop541.001.20531.20831.1054
1482004.08.06 10:30sell541.001.20531.20831.1054
1492004.08.06 14:44s/l541.001.20831.20831.1054-300.009630.00
1502004.08.06 14:44buy531.001.21051.20751.3104
1512004.08.06 15:00modify531.001.21051.21101.3104
1522004.08.06 17:00close531.001.22561.21101.31041510.0011140.00
1532004.08.09 09:00buy stop551.001.23031.22731.3302
1542004.08.09 09:00sell stop561.001.22511.22811.1252
1552004.08.09 13:01sell561.001.22511.22811.1252
1562004.08.09 17:00delete551.001.23031.22731.3302
1572004.08.09 17:00close561.001.22571.22811.1252-60.0011080.00
1582004.08.10 09:00buy stop571.001.22961.22661.3295
1592004.08.10 09:00sell stop581.001.22511.22811.1252
1602004.08.10 15:54buy571.001.22961.22661.3295
1612004.08.10 17:00close571.001.23131.22661.3295169.9911249.99
1622004.08.10 17:00delete581.001.22511.22811.1252
1632004.08.11 09:00buy stop591.001.22601.22301.3259
1642004.08.11 09:00sell stop601.001.22161.22461.1217
1652004.08.11 10:43sell601.001.22161.22461.1217
1662004.08.11 17:00delete591.001.22601.22301.3259
1672004.08.11 17:00close601.001.22071.22461.121790.0011339.99
1682004.08.12 09:00buy stop611.001.22591.22291.3258
1692004.08.12 09:00sell stop621.001.22151.22451.1216
1702004.08.12 10:23buy611.001.22591.22291.3258
1712004.08.12 15:49s/l611.001.22291.22291.3258-300.0011039.99
1722004.08.12 17:00delete621.001.22151.22451.1216
1732004.08.13 09:00buy stop631.001.22471.22171.3246
1742004.08.13 09:00sell stop641.001.21601.21901.1161
1752004.08.13 14:30buy631.001.22471.22171.3246
1762004.08.13 14:45modify631.001.22471.22521.3246
1772004.08.13 17:00close631.001.23521.22521.32461049.9912089.98
1782004.08.13 17:00delete641.001.21601.21901.1161
1792004.08.16 09:00buy stop651.001.23831.23531.3382
1802004.08.16 09:00sell stop661.001.23331.23631.1334
1812004.08.16 13:49sell661.001.23331.23631.1334
1822004.08.16 14:30s/l661.001.23631.23631.1334-300.0011789.98
1832004.08.16 17:00delete651.001.23831.23531.3382
1842004.08.17 09:00buy stop671.001.23841.23541.3383
1852004.08.17 09:00sell stop681.001.23351.23651.1336
1862004.08.17 12:20sell681.001.23351.23651.1336
1872004.08.17 14:30s/l681.001.23651.23651.1336-300.0011489.98
1882004.08.17 14:31buy671.001.23841.23541.3383
1892004.08.17 14:38s/l671.001.23541.23541.3383-299.9911189.99
1902004.08.18 09:00buy stop691.001.23801.23501.3379
1912004.08.18 09:00sell stop701.001.23211.23511.1322
1922004.08.18 09:39sell701.001.23211.23511.1322
1932004.08.18 16:15modify701.001.23211.23161.1322
1942004.08.18 17:00delete691.001.23801.23501.3379
1952004.08.18 17:00close701.001.22931.23161.1322280.0011469.99
1962004.08.19 09:00buy stop711.001.23631.23331.3362
1972004.08.19 09:00sell stop721.001.23191.23491.1320
1982004.08.19 11:28buy711.001.23631.23331.3362
1992004.08.19 17:00close711.001.23571.23331.3362-60.0111409.98
2002004.08.19 17:00delete721.001.23191.23491.1320
2012004.08.20 09:00buy stop731.001.23951.23651.3394
2022004.08.20 09:00sell stop741.001.23451.23751.1346
2032004.08.20 11:44sell741.001.23451.23751.1346
2042004.08.20 13:30modify741.001.23451.23401.1346
2052004.08.20 17:00delete731.001.23951.23651.3394
2062004.08.20 17:01close741.001.23271.23401.1346180.0011589.98
2072004.08.23 09:00buy stop751.001.23221.22921.3321
2082004.08.23 09:00sell stop761.001.22721.23021.1273
2092004.08.23 10:54sell761.001.22721.23021.1273
2102004.08.23 14:30modify761.001.22721.22671.1273
2112004.08.23 17:00delete751.001.23221.22921.3321
2122004.08.23 17:00close761.001.22081.22671.1273640.0012229.98
2132004.08.24 09:00buy stop771.001.21721.21421.3171
2142004.08.24 09:00sell stop781.001.21191.21491.1120
2152004.08.24 14:27sell781.001.21191.21491.1120
2162004.08.24 17:00delete771.001.21721.21421.3171
2172004.08.24 17:00close781.001.21191.21491.11200.0012229.98
2182004.08.25 09:00buy stop791.001.21031.20731.3102
2192004.08.25 09:00sell stop801.001.20571.20871.1058
2202004.08.25 10:00buy791.001.21031.20731.3102
2212004.08.25 13:50s/l791.001.20731.20731.3102-300.0011929.98
2222004.08.25 17:00delete801.001.20571.20871.1058
2232004.08.26 09:00buy stop811.001.21031.20731.3102
2242004.08.26 09:00sell stop821.001.20261.20561.1027
2252004.08.26 13:47buy811.001.21031.20731.3102
2262004.08.26 15:50s/l811.001.20731.20731.3102-300.0011629.98
2272004.08.26 17:00delete821.001.20261.20561.1027
2282004.08.27 09:00buy stop831.001.21511.21211.3150
2292004.08.27 09:00sell stop841.001.20931.21231.1094
2302004.08.27 10:02sell841.001.20931.21231.1094
2312004.08.27 16:00modify841.001.20931.20881.1094
2322004.08.27 17:00delete831.001.21511.21211.3150
2332004.08.27 17:00close841.001.20361.20881.1094570.0012199.98
2342004.08.30 09:00buy stop851.001.20341.20041.3033
2352004.08.30 09:00sell stop861.001.19791.20091.0980
2362004.08.30 10:56buy851.001.20341.20041.3033
2372004.08.30 17:00close851.001.20401.20041.303360.0012259.98
2382004.08.30 17:01delete861.001.19791.20091.0980
2392004.08.31 09:00buy stop871.001.21051.20751.3104
2402004.08.31 09:00sell stop881.001.20541.20841.1055
2412004.08.31 12:06buy871.001.21051.20751.3104
2422004.08.31 16:15modify871.001.21051.21101.3104
2432004.08.31 17:00close871.001.21501.21101.3104449.9912709.97
2442004.08.31 17:00delete881.001.20541.20841.1055
2452004.09.01 09:00buy stop891.001.21991.21691.3198
2462004.09.01 09:00sell stop901.001.21481.21781.1149
2472004.09.01 16:00buy891.001.21991.21691.3198
2482004.09.01 16:03s/l891.001.21691.21691.3198-299.9912409.98
2492004.09.01 16:17sell901.001.21481.21781.1149
2502004.09.01 16:49s/l901.001.21781.21781.1149-300.0012109.98
2512004.09.02 09:00buy stop911.001.21991.21691.3198
2522004.09.02 09:00sell stop921.001.21571.21871.1158
2532004.09.02 09:54buy911.001.21991.21691.3198
2542004.09.02 11:54s/l911.001.21691.21691.3198-299.9911809.99
2552004.09.02 16:02sell921.001.21571.21871.1158
2562004.09.02 17:00close921.001.21551.21871.115820.0011829.99
2572004.09.03 09:00buy stop931.001.21871.21571.3186
2582004.09.03 09:00sell stop941.001.21421.21721.1143
2592004.09.03 14:28buy931.001.21871.21571.3186
2602004.09.03 14:30s/l931.001.21571.21571.3186-300.0011529.99
2612004.09.03 14:30sell941.001.21421.21721.1143
2622004.09.03 14:30s/l941.001.21721.21721.1143-300.0011229.99
2632004.09.06 09:00buy stop951.001.20811.20511.3080
2642004.09.06 09:00sell stop961.001.20331.20631.1034
2652004.09.06 17:00delete951.001.20811.20511.3080
2662004.09.06 17:00delete961.001.20331.20631.1034
2672004.09.07 09:00buy stop971.001.21061.20761.3105
2682004.09.07 09:00sell stop981.001.20541.20841.1055
2692004.09.07 11:15buy971.001.21061.20761.3105
2702004.09.07 13:55s/l971.001.20761.20761.3105-299.9910930.00
2712004.09.07 17:00delete981.001.20541.20841.1055
2722004.09.08 09:00buy stop991.001.21031.20731.3102
2732004.09.08 09:00sell stop1001.001.20491.20791.1050
2742004.09.08 12:30sell1001.001.20491.20791.1050
2752004.09.08 16:41s/l1001.001.20791.20791.1050-300.0010630.00
2762004.09.08 16:45buy991.001.21031.20731.3102
2772004.09.08 17:00close991.001.21261.20731.3102230.0010860.00
2782004.09.09 09:00buy stop1011.001.22051.21751.3204
2792004.09.09 09:00sell stop1021.001.21571.21871.1158
2802004.09.09 09:33buy1011.001.22051.21751.3204
2812004.09.09 11:15s/l1011.001.21751.21751.3204-299.9910560.01
2822004.09.09 17:00delete1021.001.21571.21871.1158
2832004.09.10 09:00buy stop1031.001.22541.22241.3253
2842004.09.10 09:00sell stop1041.001.22051.22351.1206
2852004.09.10 12:12sell1041.001.22051.22351.1206
2862004.09.10 14:23s/l1041.001.22351.22351.1206-300.0010260.01
2872004.09.10 14:45buy1031.001.22541.22241.3253
2882004.09.10 15:00modify1031.001.22541.22591.3253
2892004.09.10 17:00close1031.001.22961.22591.3253420.0010680.01
2902004.09.13 09:00buy stop1051.001.22941.22641.3293
2912004.09.13 09:00sell stop1061.001.22391.22691.1240
2922004.09.13 13:07sell1061.001.22391.22691.1240
2932004.09.13 17:00delete1051.001.22941.22641.3293
2942004.09.13 17:00close1061.001.22441.22691.1240-50.0010630.01
2952004.09.14 09:00buy stop1071.001.22981.22681.3297
2962004.09.14 09:00sell stop1081.001.22451.22751.1246
2972004.09.14 11:00sell1081.001.22451.22751.1246
2982004.09.14 14:30s/l1081.001.22751.22751.1246-300.0010330.01
2992004.09.14 17:00delete1071.001.22981.22681.3297
3002004.09.15 09:00buy stop1091.001.22631.22331.3262
3012004.09.15 09:00sell stop1101.001.22111.22411.1212
3022004.09.15 14:30sell1101.001.22111.22411.1212
3032004.09.15 15:45modify1101.001.22111.22061.1212
3042004.09.15 17:00delete1091.001.22631.22331.3262
3052004.09.15 17:00close1101.001.21471.22061.1212639.9910970.00
3062004.09.16 09:00buy stop1111.001.21741.21441.3173
3072004.09.16 09:00sell stop1121.001.21231.21531.1124
3082004.09.16 15:43sell1121.001.21231.21531.1124
3092004.09.16 17:00delete1111.001.21741.21441.3173
3102004.09.16 17:00close1121.001.21401.21531.1124-170.0110799.99
3112004.09.17 09:00buy stop1131.001.22161.21861.3215
3122004.09.17 09:00sell stop1141.001.21671.21971.1168
3132004.09.17 13:19buy1131.001.22161.21861.3215
3142004.09.17 15:11s/l1131.001.21861.21861.3215-300.0010499.99
3152004.09.17 16:29sell1141.001.21671.21971.1168
3162004.09.17 17:00close1141.001.21631.21971.116840.0010539.99
3172004.09.20 09:00buy stop1151.001.21871.21571.3186
3182004.09.20 09:00sell stop1161.001.21361.21661.1137
3192004.09.20 12:32sell1161.001.21361.21661.1137
3202004.09.20 17:00delete1151.001.21871.21571.3186
3212004.09.20 17:00close1161.001.21471.21661.1137-110.0010429.99
3222004.09.21 09:00buy stop1171.001.22011.21711.3200
3232004.09.21 09:00sell stop1181.001.21551.21851.1156
3242004.09.21 10:11buy1171.001.22011.21711.3200
3252004.09.21 12:00modify1171.001.22011.22061.3200
3262004.09.21 17:00close1171.001.22541.22061.3200530.0010959.99
3272004.09.21 17:00delete1181.001.21551.21851.1156
3282004.09.22 09:00buy stop1191.001.23431.23131.3342
3292004.09.22 09:00sell stop1201.001.22941.23241.1295
3302004.09.22 09:54sell1201.001.22941.23241.1295
3312004.09.22 12:45modify1201.001.22941.22891.1295
3322004.09.22 17:00delete1191.001.23431.23131.3342
3332004.09.22 17:00close1201.001.22401.22891.1295540.0011499.99
3342004.09.23 09:00buy stop1211.001.22941.22641.3293
3352004.09.23 09:00sell stop1221.001.22391.22691.1240
3362004.09.23 10:31buy1211.001.22941.22641.3293
3372004.09.23 12:15modify1211.001.22941.22991.3293
3382004.09.23 16:18s/l1211.001.22991.22991.329350.0011549.99
3392004.09.23 17:00delete1221.001.22391.22691.1240
3402004.09.24 09:00buy stop1231.001.23011.22711.3300
3412004.09.24 09:00sell stop1241.001.22511.22811.1252
3422004.09.24 11:39buy1231.001.23011.22711.3300
3432004.09.24 14:45modify1231.001.23011.23061.3300
3442004.09.24 15:12s/l1231.001.23061.23061.330050.0011599.99
3452004.09.24 17:00delete1241.001.22511.22811.1252
3462004.09.27 09:00buy stop1251.001.22981.22681.3297
3472004.09.27 09:00sell stop1261.001.22391.22691.1240
3482004.09.27 16:32buy1251.001.22981.22681.3297
3492004.09.27 17:00close1251.001.22941.22681.3297-40.0011559.99
3502004.09.27 17:00delete1261.001.22391.22691.1240
3512004.09.28 09:00buy stop1271.001.23191.22891.3318
3522004.09.28 09:00sell stop1281.001.22641.22941.1265
3532004.09.28 13:24buy1271.001.23191.22891.3318
3542004.09.28 17:00close1271.001.23111.22891.3318-80.0011479.99
3552004.09.28 17:00delete1281.001.22641.22941.1265
3562004.09.29 09:00buy stop1291.001.23451.23151.3344
3572004.09.29 09:00sell stop1301.001.22951.23251.1296
3582004.09.29 17:00delete1291.001.23451.23151.3344
3592004.09.29 17:00delete1301.001.22951.23251.1296
3602004.09.30 09:00buy stop1311.001.23531.23231.3352
3612004.09.30 09:00sell stop1321.001.23101.23401.1311
3622004.09.30 13:33buy1311.001.23531.23231.3352
3632004.09.30 14:00modify1311.001.23531.23581.3352
3642004.09.30 17:00close1311.001.24161.23581.3352629.9912109.98
3652004.09.30 17:00delete1321.001.23101.23401.1311
3662004.10.01 09:00buy stop1331.001.24481.24181.3447
3672004.10.01 09:00sell stop1341.001.23971.24271.1398
3682004.10.01 10:24sell1341.001.23971.24271.1398
3692004.10.01 17:00delete1331.001.24481.24181.3447
3702004.10.01 17:00close1341.001.23991.24271.1398-20.0112089.97
3712004.10.04 09:00buy stop1351.001.23841.23541.3383
3722004.10.04 09:00sell stop1361.001.23381.23681.1339
3732004.10.04 12:38sell1361.001.23381.23681.1339
3742004.10.04 13:15modify1361.001.23381.23331.1339
3752004.10.04 17:00delete1351.001.23841.23541.3383
3762004.10.04 17:00close1361.001.22621.23331.1339759.9912849.96
3772004.10.05 09:00buy stop1371.001.23031.22731.3302
3782004.10.05 09:00sell stop1381.001.22541.22841.1255
3792004.10.05 14:05buy1371.001.23031.22731.3302
3802004.10.05 17:00close1371.001.23021.22731.3302-9.9912839.97
3812004.10.05 17:00delete1381.001.22541.22841.1255
3822004.10.06 09:00buy stop1391.001.23381.23081.3337
3832004.10.06 09:00sell stop1401.001.22831.23131.1284
3842004.10.06 09:20sell1401.001.22831.23131.1284
3852004.10.06 15:15modify1401.001.22831.22781.1284
3862004.10.06 15:47s/l1401.001.22781.22781.128450.0012889.97
3872004.10.06 17:00delete1391.001.23381.23081.3337
3882004.10.07 09:00buy stop1411.001.23211.22911.3320
3892004.10.07 09:00sell stop1421.001.22741.23041.1275
3902004.10.07 10:24sell1421.001.22741.23041.1275
3912004.10.07 14:13s/l1421.001.23041.23041.1275-300.0012589.97
3922004.10.07 17:00delete1411.001.23211.22911.3320
3932004.10.08 09:00buy stop1431.001.23571.23271.3356
3942004.10.08 09:00sell stop1441.001.22961.23261.1297
3952004.10.08 14:26sell1441.001.22961.23261.1297
3962004.10.08 14:30s/l1441.001.23261.23261.1297-300.0012289.97
3972004.10.08 14:30buy1431.001.23571.23271.3356
3982004.10.08 14:30s/l1431.001.23271.23271.3356-299.9911989.98
3992004.10.11 09:00buy stop1451.001.24311.24011.3430
4002004.10.11 09:00sell stop1461.001.23801.24101.1381
4012004.10.11 16:58sell1461.001.23801.24101.1381
4022004.10.11 17:00delete1451.001.24311.24011.3430
4032004.10.11 17:00close1461.001.23841.24101.1381-40.0111949.97
4042004.10.12 09:00buy stop1471.001.23781.23481.3377
4052004.10.12 09:00sell stop1481.001.23081.23381.1309
4062004.10.12 11:08sell1481.001.23081.23381.1309
4072004.10.12 17:00delete1471.001.23781.23481.3377
4082004.10.12 17:00close1481.001.23061.23381.130920.0011969.97
4092004.10.13 09:00buy stop1491.001.23451.23151.3344
4102004.10.13 09:00sell stop1501.001.22911.23211.1292
4112004.10.13 12:44sell1501.001.22911.23211.1292
4122004.10.13 14:00modify1501.001.22911.22861.1292
4132004.10.13 17:00delete1491.001.23451.23151.3344
4142004.10.13 17:00close1501.001.22661.22861.1292250.0012219.97
4152004.10.14 09:00buy stop1511.001.23821.23521.3381
4162004.10.14 09:00sell stop1521.001.23251.23551.1326
4172004.10.14 14:30buy1511.001.23821.23521.3381
4182004.10.14 14:45modify1511.001.23821.23871.3381
4192004.10.14 14:56s/l1511.001.23871.23871.338150.0012269.97
4202004.10.14 17:00delete1521.001.23251.23551.1326
4212004.10.15 09:00buy stop1531.001.24181.23881.3417
4222004.10.15 09:00sell stop1541.001.23691.23991.1370
4232004.10.15 14:12buy1531.001.24181.23881.3417
4242004.10.15 14:32s/l1531.001.23881.23881.3417-300.0011969.97
4252004.10.15 17:00delete1541.001.23691.23991.1370
4262004.10.18 09:00buy stop1551.001.25021.24721.3501
4272004.10.18 09:00sell stop1561.001.24571.24871.1458
4282004.10.18 15:00buy1551.001.25021.24721.3501
4292004.10.18 15:45modify1551.001.25021.25071.3501
4302004.10.18 16:13s/l1551.001.25071.25071.350150.0012019.97
4312004.10.18 17:00delete1561.001.24571.24871.1458
4322004.10.19 09:00buy stop1571.001.24881.24581.3487
4332004.10.19 09:00sell stop1581.001.24361.24661.1437
4342004.10.19 11:02buy1571.001.24881.24581.3487
4352004.10.19 14:30modify1571.001.24881.24931.3487
4362004.10.19 14:35s/l1571.001.24931.24931.348750.0012069.97
4372004.10.19 17:00delete1581.001.24361.24661.1437
4382004.10.20 09:00buy stop1591.001.25421.25121.3541
4392004.10.20 09:00sell stop1601.001.24831.25131.1484
4402004.10.20 09:21buy1591.001.25421.25121.3541
4412004.10.20 10:15modify1591.001.25421.25471.3541
4422004.10.20 17:00close1591.001.26011.25471.3541590.0012659.97
4432004.10.20 17:00delete1601.001.24831.25131.1484
4442004.10.21 09:00buy stop1611.001.26221.25921.3621
4452004.10.21 09:00sell stop1621.001.25631.25931.1564
4462004.10.21 10:00buy1611.001.26221.25921.3621
4472004.10.21 14:55s/l1611.001.25921.25921.3621-299.9912359.98
4482004.10.21 17:00delete1621.001.25631.25931.1564
4492004.10.22 09:00buy stop1631.001.26541.26241.3653
4502004.10.22 09:00sell stop1641.001.25841.26141.1585
4512004.10.22 13:56buy1631.001.26541.26241.3653
4522004.10.22 14:03s/l1631.001.26241.26241.3653-300.0012059.98
4532004.10.22 17:00delete1641.001.25841.26141.1585
4542004.10.25 09:00buy stop1651.001.27931.27631.3792
4552004.10.25 09:00sell stop1661.001.27351.27651.1736
4562004.10.25 10:02buy1651.001.27931.27631.3792
4572004.10.25 12:15modify1651.001.27931.27981.3792
4582004.10.25 12:59s/l1651.001.27981.27981.379250.0012109.98
4592004.10.25 17:00delete1661.001.27351.27651.1736
4602004.10.26 09:00buy stop1671.001.28391.28091.3838
4612004.10.26 09:00sell stop1681.001.27711.28011.1772
4622004.10.26 16:09sell1681.001.27711.28011.1772
4632004.10.26 17:00delete1671.001.28391.28091.3838
4642004.10.26 17:00close1681.001.27761.28011.1772-50.0012059.98
4652004.10.27 09:00buy stop1691.001.27801.27501.3779
4662004.10.27 09:00sell stop1701.001.27301.27601.1731
4672004.10.27 12:26buy1691.001.27801.27501.3779
4682004.10.27 15:15modify1691.001.27801.27851.3779
4692004.10.27 15:28s/l1691.001.27851.27851.377950.0012109.98
4702004.10.27 17:00delete1701.001.27301.27601.1731
4712004.10.28 09:00buy stop1711.001.27551.27251.3754
4722004.10.28 09:00sell stop1721.001.26951.27251.1696
4732004.10.28 12:36sell1721.001.26951.27251.1696
4742004.10.28 12:45modify1721.001.26951.26901.1696
4752004.10.28 12:54s/l1721.001.26901.26901.169650.0012159.98
4762004.10.28 15:19buy1711.001.27551.27251.3754
4772004.10.28 17:00close1711.001.27341.27251.3754-210.0111949.97
4782004.10.29 09:00buy stop1731.001.27801.27501.3779
4792004.10.29 09:00sell stop1741.001.27181.27481.1719
4802004.10.29 15:57sell1741.001.27181.27481.1719
4812004.10.29 17:00delete1731.001.27801.27501.3779
4822004.10.29 17:00close1741.001.27191.27481.1719-10.0011939.97
4832004.11.01 09:00buy stop1751.001.28091.27791.3808
4842004.11.01 09:00sell stop1761.001.27561.27861.1757
4852004.11.01 10:19sell1761.001.27561.27861.1757
4862004.11.01 17:00delete1751.001.28091.27791.3808
4872004.11.01 17:00close1761.001.27441.27861.1757119.9912059.96
4882004.11.02 09:00buy stop1771.001.27461.27161.3745
4892004.11.02 09:00sell stop1781.001.26771.27071.1678
4902004.11.02 17:00delete1771.001.27461.27161.3745
4912004.11.02 17:00delete1781.001.26771.27071.1678
4922004.11.03 09:00buy stop1791.001.27421.27121.3741
4932004.11.03 09:00sell stop1801.001.26431.26731.1644
4942004.11.03 13:15buy1791.001.27421.27121.3741
4952004.11.03 14:30modify1791.001.27421.27471.3741
4962004.11.03 17:00close1791.001.27981.27471.3741559.9912619.95
4972004.11.03 17:00delete1801.001.26431.26731.1644
4982004.11.04 09:00buy stop1811.001.28621.28321.3861
4992004.11.04 09:00sell stop1821.001.27961.28261.1797
5002004.11.04 09:59sell1821.001.27961.28261.1797
5012004.11.04 11:32s/l1821.001.28261.28261.1797-300.0012319.95
5022004.11.04 12:01buy1811.001.28621.28321.3861
5032004.11.04 15:30modify1811.001.28621.28671.3861
5042004.11.04 16:05s/l1811.001.28671.28671.386150.0012369.95
5052004.11.05 09:00buy stop1831.001.29051.28751.3904
5062004.11.05 09:00sell stop1841.001.28561.28861.1857
5072004.11.05 09:57sell1841.001.28561.28861.1857
5082004.11.05 14:45modify1841.001.28561.28511.1857
5092004.11.05 15:31s/l1841.001.28511.28511.185750.0012419.95
5102004.11.05 16:01buy1831.001.29051.28751.3904
5112004.11.05 17:00close1831.001.29061.28751.39049.9912429.94
5122004.11.08 09:00buy stop1851.001.30011.29711.4000
5132004.11.08 09:00sell stop1861.001.29391.29691.1940
5142004.11.08 13:29sell1861.001.29391.29691.1940
5152004.11.08 14:30modify1861.001.29391.29341.1940
5162004.11.08 14:32s/l1861.001.29341.29341.194050.0012479.94
5172004.11.08 17:00delete1851.001.30011.29711.4000
5182004.11.09 09:00buy stop1871.001.29541.29241.3953
5192004.11.09 09:00sell stop1881.001.28991.29291.1900
5202004.11.09 11:00sell1881.001.28991.29291.1900
5212004.11.09 17:00delete1871.001.29541.29241.3953
5222004.11.09 17:00close1881.001.29131.29291.1900-140.0012339.94
5232004.11.10 09:00buy stop1891.001.29191.28891.3918
5242004.11.10 09:00sell stop1901.001.28641.28941.1865
5252004.11.10 09:54buy1891.001.29191.28891.3918
5262004.11.10 12:00modify1891.001.29191.29241.3918
5272004.11.10 15:48s/l1891.001.29241.29241.391850.0012389.94
5282004.11.10 16:17sell1901.001.28641.28941.1865
5292004.11.10 16:43s/l1901.001.28941.28941.1865-300.0012089.94
5302004.11.11 09:00buy stop1911.001.29101.28801.3909
5312004.11.11 09:00sell stop1921.001.28581.28881.1859
5322004.11.11 13:15sell1921.001.28581.28881.1859
5332004.11.11 14:04s/l1921.001.28881.28881.1859-300.0011789.94
5342004.11.11 14:32buy1911.001.29101.28801.3909
5352004.11.11 17:00close1911.001.28931.28801.3909-170.0011619.94
5362004.11.12 09:00buy stop1931.001.29481.29181.3947
5372004.11.12 09:00sell stop1941.001.28931.29231.1894
5382004.11.12 15:05sell1941.001.28931.29231.1894
5392004.11.12 16:13s/l1941.001.29231.29231.1894-300.0011319.94
5402004.11.12 17:00delete1931.001.29481.29181.3947
5412004.11.15 09:00buy stop1951.001.30071.29771.4006
5422004.11.15 09:00sell stop1961.001.29461.29761.1947
5432004.11.15 11:44sell1961.001.29461.29761.1947
5442004.11.15 17:00delete1951.001.30071.29771.4006
5452004.11.15 17:00close1961.001.29411.29761.194750.0011369.94
5462004.11.16 09:00buy stop1971.001.29731.29431.3972
5472004.11.16 09:00sell stop1981.001.29041.29341.1905
5482004.11.16 10:05buy1971.001.29731.29431.3972
5492004.11.16 15:25s/l1971.001.29431.29431.3972-299.9911069.95
5502004.11.16 17:00delete1981.001.29041.29341.1905
5512004.11.17 09:00buy stop1991.001.30031.29731.4002
5522004.11.17 09:00sell stop2001.001.29561.29861.1957
5532004.11.17 10:43buy1991.001.30031.29731.4002
5542004.11.17 11:00modify1991.001.30031.30081.4002
5552004.11.17 16:24s/l1991.001.30081.30081.400250.0011119.95
5562004.11.17 17:00delete2001.001.29561.29861.1957
5572004.11.18 09:00buy stop2011.001.30831.30531.4082
5582004.11.18 09:00sell stop2021.001.30301.30601.2031
5592004.11.18 12:51sell2021.001.30301.30601.2031
5602004.11.18 13:45modify2021.001.30301.30251.2031
5612004.11.18 14:02s/l2021.001.30251.30251.203150.0011169.95
5622004.11.18 17:00delete2011.001.30831.30531.4082
5632004.11.19 09:00buy stop2031.001.29971.29671.3996
5642004.11.19 09:00sell stop2041.001.29371.29671.1938
5652004.11.19 10:16buy2031.001.29971.29671.3996
5662004.11.19 12:15modify2031.001.29971.30021.3996
5672004.11.19 17:00close2031.001.30551.30021.3996580.0011749.95
5682004.11.19 17:00delete2041.001.29371.29671.1938
5692004.11.22 09:00buy stop2051.001.30661.30361.4065
5702004.11.22 09:00sell stop2061.001.30091.30391.2010
5712004.11.22 09:17sell2061.001.30091.30391.2010
5722004.11.22 09:51s/l2061.001.30391.30391.2010-300.0011449.95
5732004.11.22 09:51sell stop2071.001.29941.30241.1995
5742004.11.22 17:00delete2051.001.30661.30361.4065
5752004.11.22 17:01delete2071.001.29941.30241.1995
5762004.11.23 09:00buy stop2081.001.30331.30031.4032
5772004.11.23 09:00sell stop2091.001.29711.30011.1972
5782004.11.23 11:28buy2081.001.30331.30031.4032
5792004.11.23 12:15modify2081.001.30331.30381.4032
5802004.11.23 17:00close2081.001.30871.30381.4032540.0011989.95
5812004.11.23 17:00delete2091.001.29711.30011.1972
5822004.11.24 09:00buy stop2101.001.31311.31011.4130
5832004.11.24 09:00sell stop2111.001.30761.31061.2077
5842004.11.24 09:42buy2101.001.31311.31011.4130
5852004.11.24 11:45modify2101.001.31311.31361.4130
5862004.11.24 17:00close2101.001.31581.31361.4130270.0012259.95
5872004.11.24 17:00delete2111.001.30761.31061.2077
5882004.11.25 09:00buy stop2121.001.32061.31761.4205
5892004.11.25 09:00sell stop2131.001.31501.31801.2151
5902004.11.25 12:13buy2121.001.32061.31761.4205
5912004.11.25 17:00close2121.001.32361.31761.4205300.0112559.96
5922004.11.25 17:00delete2131.001.31501.31801.2151
5932004.11.26 09:00buy stop2141.001.33391.33091.4338
5942004.11.26 09:00sell stop2151.001.32611.32911.2262
5952004.11.26 09:16sell2151.001.32611.32911.2262
5962004.11.26 09:30modify2151.001.32611.32561.2262
5972004.11.26 12:22s/l2151.001.32561.32561.226250.0012609.96
5982004.11.26 17:00delete2141.001.33391.33091.4338
5992004.11.29 09:00buy stop2161.001.32831.32531.4282
6002004.11.29 09:00sell stop2171.001.32151.32451.2216
6012004.11.29 16:34buy2161.001.32831.32531.4282
6022004.11.29 17:00close2161.001.32831.32531.42820.0012609.96
6032004.11.29 17:00delete2171.001.32151.32451.2216
6042004.11.30 09:00buy stop2181.001.32891.32591.4288
6052004.11.30 09:00sell stop2191.001.32151.32451.2216
6062004.11.30 12:45buy2181.001.32891.32591.4288
6072004.11.30 15:45modify2181.001.32891.32941.4288
6082004.11.30 16:44s/l2181.001.32941.32941.428850.0012659.96
6092004.11.30 17:00delete2191.001.32151.32451.2216
6102004.12.01 09:00buy stop2201.001.33501.33201.4349
6112004.12.01 09:00sell stop2211.001.32931.33231.2294
6122004.12.01 09:23sell2211.001.32931.33231.2294
6132004.12.01 16:13s/l2211.001.33231.33231.2294-300.0112359.95
6142004.12.01 17:00delete2201.001.33501.33201.4349
6152004.12.02 09:00buy stop2221.001.34001.33701.4399
6162004.12.02 09:00sell stop2231.001.33391.33691.2340
6172004.12.02 10:53sell2231.001.33391.33691.2340
6182004.12.02 12:00modify2231.001.33391.33341.2340
6192004.12.02 12:37s/l2231.001.33341.33341.234050.0012409.95
6202004.12.02 17:00delete2221.001.34001.33701.4399
6212004.12.03 09:00buy stop2241.001.32981.32681.4297
6222004.12.03 09:00sell stop2251.001.32421.32721.2243
6232004.12.03 13:20buy2241.001.32981.32681.4297
6242004.12.03 14:45modify2241.001.32981.33031.4297
6252004.12.03 17:00close2241.001.33681.33031.4297700.0013109.95
6262004.12.03 17:00delete2251.001.32421.32721.2243
6272004.12.06 09:00buy stop2261.001.34531.34231.4452
6282004.12.06 09:00sell stop2271.001.34071.34371.2408
6292004.12.06 11:03buy2261.001.34531.34231.4452
6302004.12.06 15:41s/l2261.001.34231.34231.4452-300.0012809.95
6312004.12.06 17:00delete2271.001.34071.34371.2408
6322004.12.07 09:00buy stop2281.001.34831.34531.4482
6332004.12.07 09:00sell stop2291.001.34041.34341.2405
6342004.12.07 17:00delete2281.001.34831.34531.4482
6352004.12.07 17:00delete2291.001.34041.34341.2405
6362004.12.08 09:00buy stop2301.001.33931.33631.4392
6372004.12.08 09:00sell stop2311.001.33201.33501.2321
6382004.12.08 09:15sell2311.001.33201.33501.2321
6392004.12.08 12:45modify2311.001.33201.33151.2321
6402004.12.08 13:07s/l2311.001.33151.33151.232150.0012859.95
6412004.12.08 17:00delete2301.001.33931.33631.4392
6422004.12.09 09:00buy stop2321.001.33511.33211.4350
6432004.12.09 09:00sell stop2331.001.32671.32971.2268
6442004.12.09 09:17buy2321.001.33511.33211.4350
6452004.12.09 09:52s/l2321.001.33211.33211.4350-300.0012559.95
6462004.12.09 09:52buy stop2341.001.33681.33381.4367
6472004.12.09 13:33sell2331.001.32671.32971.2268
6482004.12.09 14:03s/l2331.001.32971.32971.2268-300.0012259.95
6492004.12.09 17:00delete2341.001.33681.33381.4367
6502004.12.10 09:00buy stop2351.001.32721.32421.4271
6512004.12.10 09:00sell stop2361.001.32231.32531.2224
6522004.12.10 10:01sell2361.001.32231.32531.2224
6532004.12.10 11:00modify2361.001.32231.32181.2224
6542004.12.10 16:04s/l2361.001.32181.32181.222450.0012309.95
6552004.12.10 17:00delete2351.001.32721.32421.4271
6562004.12.13 09:00buy stop2371.001.32961.32661.4295
6572004.12.13 09:00sell stop2381.001.32281.32581.2229
6582004.12.13 09:47buy2371.001.32961.32661.4295
6592004.12.13 11:43s/l2371.001.32661.32661.4295-299.9912009.96
6602004.12.13 17:00delete2381.001.32281.32581.2229
6612004.12.14 09:00buy stop2391.001.33311.33011.4330
6622004.12.14 09:00sell stop2401.001.32751.33051.2276
6632004.12.14 14:30buy2391.001.33311.33011.4330
6642004.12.14 14:38s/l2391.001.33011.33011.4330-300.0011709.96
6652004.12.14 16:52sell2401.001.32751.33051.2276
6662004.12.14 17:00close2401.001.32831.33051.2276-80.0011629.96
6672004.12.15 09:00buy stop2411.001.33451.33151.4344
6682004.12.15 09:00sell stop2421.001.32851.33151.2286
6692004.12.15 11:20buy2411.001.33451.33151.4344
6702004.12.15 12:30modify2411.001.33451.33501.4344
6712004.12.15 17:00close2411.001.34201.33501.4344750.0012379.96
6722004.12.15 17:00delete2421.001.32851.33151.2286
6732004.12.16 09:00buy stop2431.001.34441.34141.4443
6742004.12.16 09:00sell stop2441.001.33961.34261.2397
6752004.12.16 09:51sell2441.001.33961.34261.2397
6762004.12.16 13:41s/l2441.001.34261.34261.2397-300.0012079.96
6772004.12.16 17:00delete2431.001.34441.34141.4443
6782004.12.17 09:00buy stop2451.001.32881.32581.4287
6792004.12.17 09:00sell stop2461.001.32291.32591.2230
6802004.12.17 10:00buy2451.001.32881.32581.4287
6812004.12.17 14:17s/l2451.001.32581.32581.4287-300.0011779.96
6822004.12.17 14:39sell2461.001.32291.32591.2230
6832004.12.17 15:15s/l2461.001.32591.32591.2230-299.9911479.97
6842004.12.20 09:00buy stop2471.001.33531.33231.4352
6852004.12.20 09:00sell stop2481.001.33041.33341.2305
6862004.12.20 09:11buy2471.001.33531.33231.4352
6872004.12.20 12:45modify2471.001.33531.33581.4352
6882004.12.20 17:00close2471.001.34051.33581.4352519.9911999.96
6892004.12.20 17:00delete2481.001.33041.33341.2305
6902004.12.21 09:00buy stop2491.001.34131.33831.4412
6912004.12.21 09:00sell stop2501.001.33441.33741.2345
6922004.12.21 17:00delete2491.001.34131.33831.4412
6932004.12.21 17:00delete2501.001.33441.33741.2345
6942004.12.22 09:00buy stop2511.001.33941.33641.4393
6952004.12.22 09:00sell stop2521.001.33391.33691.2340
6962004.12.22 11:03buy2511.001.33941.33641.4393
6972004.12.22 12:26s/l2511.001.33641.33641.4393-300.0011699.96
6982004.12.22 17:00delete2521.001.33391.33691.2340
6992004.12.23 09:00buy stop2531.001.34681.34381.4467
7002004.12.23 09:00sell stop2541.001.34071.34371.2408
7012004.12.23 14:31buy2531.001.34681.34381.4467
7022004.12.23 16:30modify2531.001.34681.34731.4467
7032004.12.23 17:00close2531.001.35041.34731.4467360.0012059.96
7042004.12.23 17:00delete2541.001.34071.34371.2408
7052004.12.24 09:00buy stop2551.001.35301.35001.4529
7062004.12.24 09:00sell stop2561.001.34761.35061.2477
7072004.12.24 09:37buy2551.001.35301.35001.4529
7082004.12.24 17:00close2551.001.35381.35001.452980.0112139.97
7092004.12.24 17:01delete2561.001.34761.35061.2477
7102004.12.27 09:00buy stop2571.001.35671.35371.4566
7112004.12.27 09:00sell stop2581.001.35131.35431.2514
7122004.12.27 16:02buy2571.001.35671.35371.4566
7132004.12.27 17:00close2571.001.36161.35371.4566490.0012629.97
7142004.12.27 17:00delete2581.001.35131.35431.2514
7152004.12.28 09:00buy stop2591.001.36441.36141.4643
7162004.12.28 09:00sell stop2601.001.35791.36091.2580
7172004.12.28 17:00delete2591.001.36441.36141.4643
7182004.12.28 17:00delete2601.001.35791.36091.2580
7192004.12.29 09:00buy stop2611.001.36541.36241.4653
7202004.12.29 09:00sell stop2621.001.36011.36311.2602
7212004.12.29 12:36sell2621.001.36011.36311.2602
7222004.12.29 15:15modify2621.001.36011.35961.2602
7232004.12.29 15:57s/l2621.001.35961.35961.260250.0012679.97
7242004.12.29 17:00delete2611.001.36541.36241.4653
7252004.12.30 09:00buy stop2631.001.36421.36121.4641
7262004.12.30 09:00sell stop2641.001.35821.36121.2583
7272004.12.30 14:33sell2641.001.35821.36121.2583
7282004.12.30 16:02s/l2641.001.36121.36121.2583-300.0012379.97
7292004.12.30 17:00delete2631.001.36421.36121.4641
7302004.12.31 09:00buy stop2651.001.36611.36311.4660
7312004.12.31 09:00sell stop2661.001.36031.36331.2604
7322004.12.31 16:30sell2661.001.36031.36331.2604
7332004.12.31 17:00delete2651.001.36611.36311.4660
7342004.12.31 17:00close2661.001.35921.36331.2604110.0012489.97
7352005.01.03 09:00buy stop2671.001.35481.35181.4547
7362005.01.03 09:00sell stop2681.001.34331.34631.2434
7372005.01.03 10:26buy2671.001.35481.35181.4547
7382005.01.03 12:47s/l2671.001.35181.35181.4547-300.0112189.96
7392005.01.03 17:00delete2681.001.34331.34631.2434
7402005.01.04 09:00buy stop2691.001.34951.34651.4494
7412005.01.04 09:00sell stop2701.001.34271.34571.2428
7422005.01.04 09:31sell2701.001.34271.34571.2428
7432005.01.04 10:45modify2701.001.34271.34221.2428
7442005.01.04 17:00delete2691.001.34951.34651.4494
7452005.01.04 17:00close2701.001.32931.34221.24281340.0013529.96
7462005.01.05 09:00buy stop2711.001.33111.32811.4310
7472005.01.05 09:00sell stop2721.001.32201.32501.2221
7482005.01.05 11:10sell2721.001.32201.32501.2221
7492005.01.05 11:54s/l2721.001.32501.32501.2221-300.0013229.96
7502005.01.05 17:00delete2711.001.33111.32811.4310
7512005.01.06 09:00buy stop2731.001.32761.32461.4275
7522005.01.06 09:00sell stop2741.001.31811.32111.2182
7532005.01.06 09:27sell2741.001.31811.32111.2182
7542005.01.06 15:17s/l2741.001.32111.32111.2182-300.0012929.96
7552005.01.06 17:00delete2731.001.32761.32461.4275
7562005.01.07 09:00buy stop2751.001.32201.31901.4219
7572005.01.07 09:00sell stop2761.001.31551.31851.2156
7582005.01.07 10:05buy2751.001.32201.31901.4219
7592005.01.07 14:19s/l2751.001.31901.31901.4219-300.0012629.96
7602005.01.07 16:07sell2761.001.31551.31851.2156
7612005.01.07 16:30modify2761.001.31551.31501.2156
7622005.01.07 17:00close2761.001.30521.31501.21561030.0113659.97
7632005.01.10 09:00buy stop2771.001.31081.30781.4107
7642005.01.10 09:00sell stop2781.001.30441.30741.2045
7652005.01.10 10:16buy2771.001.31081.30781.4107
7662005.01.10 16:32s/l2771.001.30781.30781.4107-300.0113359.96
7672005.01.10 17:00delete2781.001.30441.30741.2045
7682005.01.11 09:00buy stop2791.001.31621.31321.4161
7692005.01.11 09:00sell stop2801.001.30981.31281.2099
7702005.01.11 11:00buy2791.001.31621.31321.4161
7712005.01.11 17:00close2791.001.31491.31321.4161-130.0013229.96
7722005.01.11 17:00delete2801.001.30981.31281.2099
7732005.01.12 09:00buy stop2811.001.31451.31151.4144
7742005.01.12 09:00sell stop2821.001.30921.31221.2093
7752005.01.12 09:29sell2821.001.30921.31221.2093
7762005.01.12 12:58s/l2821.001.31221.31221.2093-300.0112929.95
7772005.01.12 13:51buy2811.001.31451.31151.4144
7782005.01.12 14:45modify2811.001.31451.31501.4144
7792005.01.12 17:00close2811.001.32831.31501.41441380.0014309.95
7802005.01.13 09:00buy stop2831.001.32811.32511.4280
7812005.01.13 09:00sell stop2841.001.32231.32531.2224
7822005.01.13 09:53sell2841.001.32231.32531.2224
7832005.01.13 17:00delete2831.001.32811.32511.4280
7842005.01.13 17:00close2841.001.32041.32531.2224190.0014499.95
7852005.01.14 09:00buy stop2851.001.31461.31161.4145
7862005.01.14 09:00sell stop2861.001.30861.31161.2087
7872005.01.14 09:31sell2861.001.30861.31161.2087
7882005.01.14 10:47s/l2861.001.31161.31161.2087-300.0014199.95
7892005.01.14 17:00delete2851.001.31461.31161.4145
7902005.01.17 09:00buy stop2871.001.31391.31091.4138
7912005.01.17 09:00sell stop2881.001.30881.31181.2089
7922005.01.17 13:30sell2881.001.30881.31181.2089
7932005.01.17 17:00delete2871.001.31391.31091.4138
7942005.01.17 17:00close2881.001.30821.31181.208960.0014259.95
7952005.01.18 09:00buy stop2891.001.30631.30331.4062
7962005.01.18 09:00sell stop2901.001.29921.30221.1993
7972005.01.18 12:08buy2891.001.30631.30331.4062
7982005.01.18 15:00s/l2891.001.30331.30331.4062-300.0013959.95
7992005.01.18 17:00delete2901.001.29921.30221.1993
8002005.01.19 09:00buy stop2911.001.30681.30381.4067
8012005.01.19 09:00sell stop2921.001.29911.30211.1992
8022005.01.19 09:36buy2911.001.30681.30381.4067
8032005.01.19 10:00modify2911.001.30681.30731.4067
8042005.01.19 11:41s/l2911.001.30731.30731.406750.0014009.95
8052005.01.19 17:00delete2921.001.29911.30211.1992
8062005.01.20 09:00buy stop2931.001.30391.30091.4038
8072005.01.20 09:00sell stop2941.001.29681.29981.1969
8082005.01.20 09:18sell2941.001.29681.29981.1969
8092005.01.20 10:06s/l2941.001.29981.29981.1969-300.0013709.95
8102005.01.20 17:00delete2931.001.30391.30091.4038
8112005.01.21 09:00buy stop2951.001.30051.29751.4004
8122005.01.21 09:00sell stop2961.001.29261.29561.1927
8132005.01.21 10:06buy2951.001.30051.29751.4004
8142005.01.21 12:50s/l2951.001.29751.29751.4004-300.0013409.95
8152005.01.21 17:00delete2961.001.29261.29561.1927
8162005.01.24 09:00buy stop2971.001.30921.30621.4091
8172005.01.24 09:00sell stop2981.001.30371.30671.2038
8182005.01.24 11:41buy2971.001.30921.30621.4091
8192005.01.24 13:09s/l2971.001.30621.30621.4091-300.0013109.95
8202005.01.24 16:37sell2981.001.30371.30671.2038
8212005.01.24 17:00close2981.001.30431.30671.2038-59.9913049.96
8222005.01.25 09:00buy stop2991.001.30621.30321.4061
8232005.01.25 09:00sell stop3001.001.30011.30311.2002
8242005.01.25 09:49buy2991.001.30621.30321.4061
8252005.01.25 13:25s/l2991.001.30321.30321.4061-300.0012749.96
8262005.01.25 16:07sell3001.001.30011.30311.2002
8272005.01.25 16:30modify3001.001.30011.29961.2002
8282005.01.25 17:00close3001.001.29571.29961.2002440.0013189.96
8292005.01.26 09:00buy stop3011.001.30061.29761.4005
8302005.01.26 09:00sell stop3021.001.29531.29831.1954
8312005.01.26 10:12buy3011.001.30061.29761.4005
8322005.01.26 15:00modify3011.001.30061.30111.4005
8332005.01.26 17:00close3011.001.30701.30111.4005640.0013829.96
8342005.01.26 17:00delete3021.001.29531.29831.1954
8352005.01.27 09:00buy stop3031.001.31391.31091.4138
8362005.01.27 09:00sell stop3041.001.30601.30901.2061
8372005.01.27 10:54sell3041.001.30601.30901.2061
8382005.01.27 13:30modify3041.001.30601.30551.2061
8392005.01.27 14:38s/l3041.001.30551.30551.206150.0013879.96
8402005.01.27 17:00delete3031.001.31391.31091.4138
8412005.01.28 09:00buy stop3051.001.30691.30391.4068
8422005.01.28 09:00sell stop3061.001.30121.30421.2013
8432005.01.28 14:36buy3051.001.30691.30391.4068
8442005.01.28 16:08s/l3051.001.30391.30391.4068-300.0013579.96
8452005.01.28 16:15sell3061.001.30121.30421.2013
8462005.01.28 17:00close3061.001.30081.30421.201339.9913619.95
8472005.01.31 09:00buy stop3071.001.30431.30131.4042
8482005.01.31 09:00sell stop3081.001.29941.30241.1995
8492005.01.31 10:21sell3081.001.29941.30241.1995
8502005.01.31 12:35s/l3081.001.30241.30241.1995-300.0013319.95
8512005.01.31 13:36buy3071.001.30431.30131.4042
8522005.01.31 15:08s/l3071.001.30131.30131.4042-300.0113019.94
8532005.02.01 09:00buy stop3091.001.30761.30461.4075
8542005.02.01 09:00sell stop3101.001.30051.30351.2006
8552005.02.01 15:04sell3101.001.30051.30351.2006
8562005.02.01 17:00delete3091.001.30761.30461.4075
8572005.02.01 17:00close3101.001.30071.30351.2006-20.0012999.94
8582005.02.02 09:00buy stop3111.001.30991.30691.4098
8592005.02.02 09:00sell stop3121.001.30471.30771.2048
8602005.02.02 16:07sell3121.001.30471.30771.2048
8612005.02.02 17:00delete3111.001.30991.30691.4098
8622005.02.02 17:00close3121.001.30371.30771.2048100.0113099.95
8632005.02.03 09:00buy stop3131.001.30461.30161.4045
8642005.02.03 09:00sell stop3141.001.29941.30241.1995
8652005.02.03 13:59sell3141.001.29941.30241.1995
8662005.02.03 15:00modify3141.001.29941.29891.1995
8672005.02.03 17:00delete3131.001.30461.30161.4045
8682005.02.03 17:00close3141.001.29561.29891.1995380.0113479.96
8692005.02.04 09:00buy stop3151.001.29901.29601.3989
8702005.02.04 09:00sell stop3161.001.29341.29641.1935
8712005.02.04 14:30buy3151.001.29901.29601.3989
8722005.02.04 14:45modify3151.001.29901.29951.3989
8732005.02.04 14:47s/l3151.001.29951.29951.398950.0013529.96
8742005.02.04 14:50sell3161.001.29341.29641.1935
8752005.02.04 15:41s/l3161.001.29641.29641.1935-299.9913229.97
8762005.02.07 09:00buy stop3171.001.28731.28431.3872
8772005.02.07 09:00sell stop3181.001.28111.28411.1812
8782005.02.07 17:00delete3171.001.28731.28431.3872
8792005.02.07 17:00delete3181.001.28111.28411.1812
8802005.02.08 09:00buy stop3191.001.27861.27561.3785
8812005.02.08 09:00sell stop3201.001.27391.27691.1740
8822005.02.08 11:16sell3201.001.27391.27691.1740
8832005.02.08 14:02s/l3201.001.27691.27691.1740-300.0012929.97
8842005.02.08 17:00delete3191.001.27861.27561.3785
8852005.02.09 09:00buy stop3211.001.28131.27831.3812
8862005.02.09 09:00sell stop3221.001.27541.27841.1755
8872005.02.09 14:49sell3221.001.27541.27841.1755
8882005.02.09 16:34s/l3221.001.27841.27841.1755-300.0112629.96
8892005.02.09 17:00delete3211.001.28131.27831.3812
8902005.02.10 09:00buy stop3231.001.28401.28101.3839
8912005.02.10 09:00sell stop3241.001.27901.28201.1791
8922005.02.10 10:37sell3241.001.27901.28201.1791
8932005.02.10 14:45modify3241.001.27901.27851.1791
8942005.02.10 14:57s/l3241.001.27851.27851.179150.0012679.96
8952005.02.10 15:33buy3231.001.28401.28101.3839
8962005.02.10 16:15modify3231.001.28401.28451.3839
8972005.02.10 17:00close3231.001.28881.28451.3839480.0013159.96
8982005.02.11 09:00buy stop3251.001.28961.28661.3895
8992005.02.11 09:00sell stop3261.001.28461.28761.1847
9002005.02.11 14:05sell3261.001.28461.28761.1847
9012005.02.11 16:10s/l3261.001.28761.28761.1847-300.0012859.96
9022005.02.11 17:00delete3251.001.28961.28661.3895
9032005.02.14 09:00buy stop3271.001.29591.29291.3958
9042005.02.14 09:00sell stop3281.001.29091.29391.1910
9052005.02.14 09:24buy3271.001.29591.29291.3958
9062005.02.14 17:00close3271.001.29631.29291.395840.0112899.97
9072005.02.14 17:00delete3281.001.29091.29391.1910
9082005.02.15 09:00buy stop3291.001.29961.29661.3995
9092005.02.15 09:00sell stop3301.001.29451.29751.1946
9102005.02.15 14:05buy3291.001.29961.29661.3995
9112005.02.15 14:45modify3291.001.29961.30011.3995
9122005.02.15 15:25s/l3291.001.30011.30011.399550.0012949.97
9132005.02.15 17:00delete3301.001.29451.29751.1946
9142005.02.16 09:00buy stop3311.001.30461.30161.4045
9152005.02.16 09:00sell stop3321.001.29921.30221.1993
9162005.02.16 14:07buy3311.001.30461.30161.4045
9172005.02.16 16:00s/l3311.001.30161.30161.4045-300.0012649.97
9182005.02.16 16:06sell3321.001.29921.30221.1993
9192005.02.16 16:45modify3321.001.29921.29871.1993
9202005.02.16 17:00close3321.001.29851.29871.199370.0112719.98
9212005.02.17 09:00buy stop3331.001.30811.30511.4080
9222005.02.17 09:00sell stop3341.001.30141.30441.2015
9232005.02.17 15:04sell3341.001.30141.30441.2015
9242005.02.17 16:02s/l3341.001.30441.30441.2015-300.0012419.98
9252005.02.17 17:00delete3331.001.30811.30511.4080
9262005.02.18 09:00buy stop3351.001.30981.30681.4097
9272005.02.18 09:00sell stop3361.001.30521.30821.2053
9282005.02.18 11:12sell3361.001.30521.30821.2053
9292005.02.18 14:45modify3361.001.30521.30471.2053
9302005.02.18 14:58s/l3361.001.30471.30471.205350.0012469.98
9312005.02.18 17:00delete3351.001.30981.30681.4097
9322005.02.21 09:00buy stop3371.001.30851.30551.4084
9332005.02.21 09:00sell stop3381.001.30361.30661.2037
9342005.02.21 17:00delete3371.001.30851.30551.4084
9352005.02.21 17:00delete3381.001.30361.30661.2037
9362005.02.22 09:00buy stop3391.001.32051.31751.4204
9372005.02.22 09:00sell stop3401.001.31461.31761.2147
9382005.02.22 11:44buy3391.001.32051.31751.4204
9392005.02.22 17:00close3391.001.32191.31751.4204140.0012609.98
9402005.02.22 17:00delete3401.001.31461.31761.2147
9412005.02.23 09:00buy stop3411.001.32601.32301.4259
9422005.02.23 09:00sell stop3421.001.31941.32241.2195
9432005.02.23 13:54sell3421.001.31941.32241.2195
9442005.02.23 14:56s/l3421.001.32241.32241.2195-300.0012309.98
9452005.02.23 17:00delete3411.001.32601.32301.4259
9462005.02.24 09:00buy stop3431.001.32611.32311.4260
9472005.02.24 09:00sell stop3441.001.32111.32411.2212
9482005.02.24 10:00buy3431.001.32611.32311.4260
9492005.02.24 14:45s/l3431.001.32311.32311.4260-300.0112009.97
9502005.02.24 15:43sell3441.001.32111.32411.2212
9512005.02.24 17:00close3441.001.32061.32411.221250.0012059.97
9522005.02.25 09:00buy stop3451.001.32141.31841.4213
9532005.02.25 09:00sell stop3461.001.31641.31941.2165
9542005.02.25 11:34sell3461.001.31641.31941.2165
9552005.02.25 14:38s/l3461.001.31941.31941.2165-299.9911759.98
9562005.02.25 17:00delete3451.001.32141.31841.4213
9572005.02.28 09:00buy stop3471.001.32931.32631.4292
9582005.02.28 09:00sell stop3481.001.32311.32611.2232
9592005.02.28 17:00delete3471.001.32931.32631.4292
9602005.02.28 17:00delete3481.001.32311.32611.2232
9612005.03.01 09:00buy stop3491.001.32171.31871.4216
9622005.03.01 09:00sell stop3501.001.31641.31941.2165
9632005.03.01 13:46buy3491.001.32171.31871.4216
9642005.03.01 14:51s/l3491.001.31871.31871.4216-300.0111459.97
9652005.03.01 17:00delete3501.001.31641.31941.2165
9662005.03.02 09:00buy stop3511.001.31891.31591.4188
9672005.03.02 09:00sell stop3521.001.31441.31741.2145
9682005.03.02 09:53sell3521.001.31441.31741.2145
9692005.03.02 10:45modify3521.001.31441.31391.2145
9702005.03.02 17:00delete3511.001.31891.31591.4188
9712005.03.02 17:00close3521.001.31161.31391.2145279.9911739.96
9722005.03.03 09:00buy stop3531.001.31551.31251.4154
9732005.03.03 09:00sell stop3541.001.31031.31331.2104
9742005.03.03 10:25buy3531.001.31551.31251.4154
9752005.03.03 15:07s/l3531.001.31251.31251.4154-300.0011439.96
9762005.03.03 17:00delete3541.001.31031.31331.2104
9772005.03.04 09:00buy stop3551.001.31331.31031.4132
9782005.03.04 09:00sell stop3561.001.30861.31161.2087
9792005.03.04 14:31buy3551.001.31331.31031.4132
9802005.03.04 15:15modify3551.001.31331.31381.4132
9812005.03.04 17:00close3551.001.32421.31381.41321090.0012529.96
9822005.03.04 17:00delete3561.001.30861.31161.2087
9832005.03.07 09:00buy stop3571.001.32541.32241.4253
9842005.03.07 09:00sell stop3581.001.32061.32361.2207
9852005.03.07 11:28sell3581.001.32061.32361.2207
9862005.03.07 17:00delete3571.001.32541.32241.4253
9872005.03.07 17:00close3581.001.31911.32361.2207150.0012679.96
9882005.03.08 09:00buy stop3591.001.32541.32241.4253
9892005.03.08 09:00sell stop3601.001.31981.32281.2199
9902005.03.08 09:40buy3591.001.32541.32241.4253
9912005.03.08 15:30modify3591.001.32541.32591.4253
9922005.03.08 17:00close3591.001.33431.32591.4253890.0013569.96
9932005.03.08 17:00delete3601.001.31981.32281.2199
9942005.03.09 09:00buy stop3611.001.33741.33441.4373
9952005.03.09 09:00sell stop3621.001.33181.33481.2319
9962005.03.09 09:21buy3611.001.33741.33441.4373
9972005.03.09 14:11s/l3611.001.33441.33441.4373-300.0113269.95
9982005.03.09 17:00delete3621.001.33181.33481.2319
9992005.03.10 09:00buy stop3631.001.34691.34391.4468
10002005.03.10 09:00sell stop3641.001.34051.34351.2406
10012005.03.10 11:30sell3641.001.34051.34351.2406
10022005.03.10 17:00delete3631.001.34691.34391.4468
10032005.03.10 17:00close3641.001.34101.34351.2406-50.0013219.95
10042005.03.11 09:00buy stop3651.001.34481.34181.4447
10052005.03.11 09:00sell stop3661.001.34051.34351.2406
10062005.03.11 10:12sell3661.001.34051.34351.2406
10072005.03.11 14:30s/l3661.001.34351.34351.2406-300.0012919.95
10082005.03.11 14:30buy3651.001.34481.34181.4447
10092005.03.11 14:31s/l3651.001.34181.34181.4447-300.0012619.95
10102005.03.14 09:00buy stop3671.001.34521.34221.4451
10112005.03.14 09:00sell stop3681.001.34011.34311.2402
10122005.03.14 09:50sell3681.001.34011.34311.2402
10132005.03.14 14:30modify3681.001.34011.33961.2402
10142005.03.14 14:58s/l3681.001.33961.33961.240250.0012669.95
10152005.03.14 17:00delete3671.001.34521.34221.4451
10162005.03.15 09:00buy stop3691.001.33861.33561.4385
10172005.03.15 09:00sell stop3701.001.33271.33571.2328
10182005.03.15 11:51buy3691.001.33861.33561.4385
10192005.03.15 15:01s/l3691.001.33561.33561.4385-300.0012369.95
10202005.03.15 15:35sell3701.001.33271.33571.2328
10212005.03.15 17:00close3701.001.33151.33571.2328120.0112489.96
10222005.03.16 09:00buy stop3711.001.33711.33411.4370
10232005.03.16 09:00sell stop3721.001.32991.33291.2300
10242005.03.16 12:55buy3711.001.33711.33411.4370
10252005.03.16 14:45modify3711.001.33711.33761.4370
10262005.03.16 17:00close3711.001.34291.33761.4370580.0013069.96
10272005.03.16 17:00delete3721.001.32991.33291.2300
10282005.03.17 09:00buy stop3731.001.34341.34041.4433
10292005.03.17 09:00sell stop3741.001.33791.34091.2380
10302005.03.17 11:29sell3741.001.33791.34091.2380
10312005.03.17 14:45modify3741.001.33791.33741.2380
10322005.03.17 16:08s/l3741.001.33741.33741.238050.0013119.96
10332005.03.17 17:00delete3731.001.34341.34041.4433
10342005.03.18 09:00buy stop3751.001.33851.33551.4384
10352005.03.18 09:00sell stop3761.001.33301.33601.2331
10362005.03.18 09:46sell3761.001.33301.33601.2331
10372005.03.18 14:00modify3761.001.33301.33251.2331
10382005.03.18 17:00delete3751.001.33851.33551.4384
10392005.03.18 17:00close3761.001.32901.33251.2331400.0013519.96
10402005.03.21 09:00buy stop3771.001.32911.32611.4290
10412005.03.21 09:00sell stop3781.001.31961.32261.2197
10422005.03.21 12:57sell3781.001.31961.32261.2197
10432005.03.21 17:00delete3771.001.32911.32611.4290
10442005.03.21 17:00close3781.001.31851.32261.2197110.0013629.96
10452005.03.22 09:00buy stop3791.001.31941.31641.4193
10462005.03.22 09:00sell stop3801.001.31321.31621.2133
10472005.03.22 12:08buy3791.001.31941.31641.4193
10482005.03.22 17:00close3791.001.32021.31641.419380.0013709.96
10492005.03.22 17:00delete3801.001.31321.31621.2133
10502005.03.23 09:00buy stop3811.001.31031.30731.4102
10512005.03.23 09:00sell stop3821.001.30451.30751.2046
10522005.03.23 10:14sell3821.001.30451.30751.2046
10532005.03.23 14:45modify3821.001.30451.30401.2046
10542005.03.23 15:17s/l3821.001.30401.30401.204650.0013759.96
10552005.03.23 17:00delete3811.001.31031.30731.4102
10562005.03.24 09:00buy stop3831.001.30321.30021.4031
10572005.03.24 09:00sell stop3841.001.29761.30061.1977
10582005.03.24 10:08buy3831.001.30321.30021.4031
10592005.03.24 10:40s/l3831.001.30021.30021.4031-300.0013459.96
10602005.03.24 11:32sell3841.001.29761.30061.1977
10612005.03.24 14:44s/l3841.001.30061.30061.1977-300.0013159.96
10622005.03.25 09:00buy stop3851.001.29741.29441.3973
10632005.03.25 09:00sell stop3861.001.29271.29571.1928
10642005.03.25 17:00delete3851.001.29741.29441.3973
10652005.03.25 17:00delete3861.001.29271.29571.1928
10662005.03.28 09:00buy stop3871.001.29411.29111.3940
10672005.03.28 09:00sell stop3881.001.28831.29131.1884
10682005.03.28 15:47sell3881.001.28831.29131.1884
10692005.03.28 17:00delete3871.001.29411.29111.3940
10702005.03.28 17:00close3881.001.28801.29131.188430.0013189.96
10712005.03.29 09:00buy stop3891.001.29661.29361.3965
10722005.03.29 09:00sell stop3901.001.29021.29321.1903
10732005.03.29 16:06sell3901.001.29021.29321.1903
10742005.03.29 17:00delete3891.001.29661.29361.3965
10752005.03.29 17:00close3901.001.29131.29321.1903-110.0013079.96
10762005.03.30 09:00buy stop3911.001.29821.29521.3981
10772005.03.30 09:00sell stop3921.001.29301.29601.1931
10782005.03.30 16:07buy3911.001.29821.29521.3981
10792005.03.30 17:00close3911.001.29601.29521.3981-220.0012859.96
10802005.03.30 17:00delete3921.001.29301.29601.1931
10812005.03.31 09:00buy stop3931.001.29531.29231.3952
10822005.03.31 09:00sell stop3941.001.28981.29281.1899
10832005.03.31 09:44buy3931.001.29531.29231.3952
10842005.03.31 15:45modify3931.001.29531.29581.3952
10852005.03.31 17:00close3931.001.29981.29581.3952450.0013309.96
10862005.03.31 17:00delete3941.001.28981.29281.1899
10872005.04.01 09:00buy stop3951.001.29911.29611.3990
10882005.04.01 09:00sell stop3961.001.29421.29721.1943
10892005.04.01 15:30buy3951.001.29911.29611.3990
10902005.04.01 15:45modify3951.001.29911.29961.3990
10912005.04.01 16:07s/l3951.001.29961.29961.399050.0013359.96
10922005.04.01 17:00delete3961.001.29421.29721.1943
10932005.04.04 09:00buy stop3971.001.29131.28831.3912
10942005.04.04 09:00sell stop3981.001.28591.28891.1860
10952005.04.04 15:16sell3981.001.28591.28891.1860
10962005.04.04 16:30modify3981.001.28591.28541.1860
10972005.04.04 17:00delete3971.001.29131.28831.3912
10982005.04.04 17:00close3981.001.28251.28541.1860340.0013699.96
10992005.04.05 09:00buy stop3991.001.28471.28171.3846
11002005.04.05 09:00sell stop4001.001.27941.28241.1795
11012005.04.05 14:37buy3991.001.28471.28171.3846
11022005.04.05 17:00close3991.001.28361.28171.3846-109.9913589.97
11032005.04.05 17:00delete4001.001.27941.28241.1795
11042005.04.06 09:00buy stop4011.001.29051.28751.3904
11052005.04.06 09:00sell stop4021.001.28541.28841.1855
11062005.04.06 11:30buy4011.001.29051.28751.3904
11072005.04.06 13:47s/l4011.001.28751.28751.3904-300.0013289.97
11082005.04.06 14:16sell4021.001.28541.28841.1855
11092005.04.06 17:00close4021.001.28521.28841.185519.9913309.96
11102005.04.07 09:00buy stop4031.001.29481.29181.3947
11112005.04.07 09:00sell stop4041.001.28781.29081.1879
11122005.04.07 17:00delete4031.001.29481.29181.3947
11132005.04.07 17:00delete4041.001.28781.29081.1879
11142005.04.08 09:00buy stop4051.001.28431.28131.3842
11152005.04.08 09:00sell stop4061.001.27921.28221.1793
11162005.04.08 11:44buy4051.001.28431.28131.3842
11172005.04.08 14:21s/l4051.001.28131.28131.3842-300.0113009.95
11182005.04.08 17:00delete4061.001.27921.28221.1793
11192005.04.11 09:00buy stop4071.001.29531.29231.3952
11202005.04.11 09:00sell stop4081.001.29031.29331.1904
11212005.04.11 10:01buy4071.001.29531.29231.3952
11222005.04.11 17:00close4071.001.29581.29231.395250.0013059.95
11232005.04.11 17:00delete4081.001.29031.29331.1904
11242005.04.12 09:00buy stop4091.001.30181.29881.4017
11252005.04.12 09:00sell stop4101.001.29551.29851.1956
11262005.04.12 14:33sell4101.001.29551.29851.1956
11272005.04.12 15:00modify4101.001.29551.29501.1956
11282005.04.12 17:00delete4091.001.30181.29881.4017
11292005.04.12 17:00close4101.001.28811.29501.1956740.0013799.95
11302005.04.13 09:00buy stop4111.001.29551.29251.3954
11312005.04.13 09:00sell stop4121.001.29011.29311.1902
11322005.04.13 10:01buy4111.001.29551.29251.3954
11332005.04.13 13:04s/l4111.001.29251.29251.3954-300.0013499.95
11342005.04.13 14:47sell4121.001.29011.29311.1902
11352005.04.13 15:45modify4121.001.29011.28961.1902
11362005.04.13 16:18s/l4121.001.28961.28961.190250.0013549.95
11372005.04.14 09:00buy stop4131.001.29031.28731.3902
11382005.04.14 09:00sell stop4141.001.28461.28761.1847
11392005.04.14 11:41sell4141.001.28461.28761.1847
11402005.04.14 13:30modify4141.001.28461.28411.1847
11412005.04.14 17:00delete4131.001.29031.28731.3902
11422005.04.14 17:00close4141.001.28071.28411.1847389.9913939.94
11432005.04.15 09:00buy stop4151.001.28331.28031.3832
11442005.04.15 09:00sell stop4161.001.27661.27961.1767
11452005.04.15 09:42buy4151.001.28331.28031.3832
11462005.04.15 13:45modify4151.001.28331.28381.3832
11472005.04.15 15:00s/l4151.001.28381.28381.383250.0013989.94
11482005.04.15 17:00delete4161.001.27661.27961.1767
11492005.04.18 09:00buy stop4171.001.29591.29291.3958
11502005.04.18 09:00sell stop4181.001.28681.28981.1869
11512005.04.18 09:29buy4171.001.29591.29291.3958
11522005.04.18 13:00modify4171.001.29591.29641.3958
11532005.04.18 14:05s/l4171.001.29641.29641.395850.0014039.94
11542005.04.18 17:00delete4181.001.28681.28981.1869
11552005.04.19 09:00buy stop4191.001.30481.30181.4047
11562005.04.19 09:00sell stop4201.001.29941.30241.1995
11572005.04.19 10:51sell4201.001.29941.30241.1995
11582005.04.19 16:29s/l4201.001.30241.30241.1995-300.0013739.94
11592005.04.19 16:45buy4191.001.30481.30181.4047
11602005.04.19 17:00close4191.001.30351.30181.4047-129.9913609.95
11612005.04.20 09:00buy stop4211.001.30921.30621.4091
11622005.04.20 09:00sell stop4221.001.30421.30721.2043
11632005.04.20 09:39sell4221.001.30421.30721.2043
11642005.04.20 14:45modify4221.001.30421.30371.2043
11652005.04.20 15:58s/l4221.001.30371.30371.204350.0013659.95
11662005.04.20 17:00delete4211.001.30921.30621.4091
11672005.04.21 09:00buy stop4231.001.31211.30911.4120
11682005.04.21 09:00sell stop4241.001.30621.30921.2063
11692005.04.21 13:33sell4241.001.30621.30921.2063
11702005.04.21 16:16s/l4241.001.30921.30921.2063-300.0013359.95
11712005.04.21 17:00delete4231.001.31211.30911.4120
11722005.04.22 09:00buy stop4251.001.30711.30411.4070
11732005.04.22 09:00sell stop4261.001.30161.30461.2017
11742005.04.22 10:04buy4251.001.30711.30411.4070
11752005.04.22 17:00close4251.001.30791.30411.407080.0013439.95
11762005.04.22 17:00delete4261.001.30161.30461.2017
11772005.04.25 09:00buy stop4271.001.30601.30301.4059
11782005.04.25 09:00sell stop4281.001.30011.30311.2002
11792005.04.25 10:30sell4281.001.30011.30311.2002
11802005.04.25 11:15modify4281.001.30011.29961.2002
11812005.04.25 17:00delete4271.001.30601.30301.4059
11822005.04.25 17:00close4281.001.29761.29961.2002250.0013689.95
11832005.04.26 09:00buy stop4291.001.30281.29981.4027
11842005.04.26 09:00sell stop4301.001.29741.30041.1975
11852005.04.26 09:59sell4301.001.29741.30041.1975
11862005.04.26 17:00delete4291.001.30281.29981.4027
11872005.04.26 17:00close4301.001.29641.30041.1975100.0113789.96
11882005.04.27 09:00buy stop4311.001.29831.29531.3982
11892005.04.27 09:00sell stop4321.001.28871.29171.1888
11902005.04.27 15:07buy4311.001.29831.29531.3982
11912005.04.27 17:00close4311.001.29611.29531.3982-220.0113569.95
11922005.04.27 17:00delete4321.001.28871.29171.1888
11932005.04.28 09:00buy stop4331.001.29551.29251.3954
11942005.04.28 09:00sell stop4341.001.29011.29311.1902
11952005.04.28 14:11sell4341.001.29011.29311.1902
11962005.04.28 14:30s/l4341.001.29311.29311.1902-300.0013269.95
11972005.04.28 17:00delete4331.001.29551.29251.3954
11982005.04.29 09:00buy stop4351.001.29951.29651.3994
11992005.04.29 09:00sell stop4361.001.29021.29321.1903
12002005.04.29 17:00delete4351.001.29951.29651.3994
12012005.04.29 17:00delete4361.001.29021.29321.1903
12022005.05.02 09:00buy stop4371.001.28761.28461.3875
12032005.05.02 09:00sell stop4381.001.28361.28661.1837
12042005.05.02 16:59sell4381.001.28361.28661.1837
12052005.05.02 17:00delete4371.001.28761.28461.3875
12062005.05.02 17:00close4381.001.28401.28661.1837-40.0013229.95
12072005.05.03 09:00buy stop4391.001.28681.28381.3867
12082005.05.03 09:00sell stop4401.001.28141.28441.1815
12092005.05.03 11:12buy4391.001.28681.28381.3867
12102005.05.03 17:00close4391.001.28861.28381.3867180.0013409.95
12112005.05.03 17:02delete4401.001.28141.28441.1815
12122005.05.04 09:00buy stop4411.001.29811.29511.3980
12132005.05.04 09:00sell stop4421.001.29261.29561.1927
12142005.05.04 15:21sell4421.001.29261.29561.1927
12152005.05.04 15:54s/l4421.001.29561.29561.1927-300.0013109.95
12162005.05.04 17:00delete4411.001.29811.29511.3980
12172005.05.05 09:00buy stop4431.001.29811.29511.3980
12182005.05.05 09:00sell stop4441.001.29301.29601.1931
12192005.05.05 10:51buy4431.001.29811.29511.3980
12202005.05.05 14:03s/l4431.001.29511.29511.3980-300.0012809.95
12212005.05.05 17:00delete4441.001.29301.29601.1931
12222005.05.06 09:00buy stop4451.001.29631.29331.3962
12232005.05.06 09:00sell stop4461.001.29151.29451.1916
12242005.05.06 14:30sell4461.001.29151.29451.1916
12252005.05.06 14:45modify4461.001.29151.29101.1916
12262005.05.06 17:00delete4451.001.29631.29331.3962
12272005.05.06 17:00close4461.001.28421.29101.1916730.0013539.95
12282005.05.09 09:00buy stop4471.001.28301.28001.3829
12292005.05.09 09:00sell stop4481.001.27771.28071.1778
12302005.05.09 11:04buy4471.001.28301.28001.3829
12312005.05.09 17:00close4471.001.28251.28001.3829-50.0013489.95
12322005.05.09 17:00delete4481.001.27771.28071.1778
12332005.05.10 09:00buy stop4491.001.28651.28351.3864
12342005.05.10 09:00sell stop4501.001.28081.28381.1809
12352005.05.10 14:43buy4491.001.28651.28351.3864
12362005.05.10 17:00close4491.001.28741.28351.386490.0013579.95
12372005.05.10 17:00delete4501.001.28081.28381.1809
12382005.05.11 09:00buy stop4511.001.29031.28731.3902
12392005.05.11 09:00sell stop4521.001.28481.28781.1849
12402005.05.11 10:22buy4511.001.29031.28731.3902
12412005.05.11 10:31s/l4511.001.28731.28731.3902-300.0013279.95
12422005.05.11 14:30sell4521.001.28481.28781.1849
12432005.05.11 15:00modify4521.001.28481.28431.1849
12442005.05.11 17:00close4521.001.28201.28431.1849280.0113559.96
12452005.05.12 09:00buy stop4531.001.28131.27831.3812
12462005.05.12 09:00sell stop4541.001.27331.27631.1734
12472005.05.12 14:30sell4541.001.27331.27631.1734
12482005.05.12 14:45modify4541.001.27331.27281.1734
12492005.05.12 17:00delete4531.001.28131.27831.3812
12502005.05.12 17:00close4541.001.27131.27281.1734200.0013759.96
12512005.05.13 09:00buy stop4551.001.27031.26731.3702
12522005.05.13 09:00sell stop4561.001.26501.26801.1651
12532005.05.13 11:31sell4561.001.26501.26801.1651
12542005.05.13 14:45modify4561.001.26501.26451.1651
12552005.05.13 15:25s/l4561.001.26451.26451.165150.0013809.96
12562005.05.13 17:00delete4551.001.27031.26731.3702
12572005.05.16 09:00buy stop4571.001.26321.26021.3631
12582005.05.16 09:00sell stop4581.001.25651.25951.1566
12592005.05.16 15:00buy4571.001.26321.26021.3631
12602005.05.16 17:00close4571.001.26211.26021.3631-110.0013699.96
12612005.05.16 17:00delete4581.001.25651.25951.1566
12622005.05.17 09:00buy stop4591.001.26661.26361.3665
12632005.05.17 09:00sell stop4601.001.26081.26381.1609
12642005.05.17 17:00delete4591.001.26661.26361.3665
12652005.05.17 17:00delete4601.001.26081.26381.1609
12662005.05.18 09:00buy stop4611.001.26431.26131.3642
12672005.05.18 09:00sell stop4621.001.25861.26161.1587
12682005.05.18 14:42buy4611.001.26431.26131.3642
12692005.05.18 15:38s/l4611.001.26131.26131.3642-300.0113399.95
12702005.05.18 17:00delete4621.001.25861.26161.1587
12712005.05.19 09:00buy stop4631.001.26971.26671.3696
12722005.05.19 09:00sell stop4641.001.26491.26791.1650
12732005.05.19 11:04sell4641.001.26491.26791.1650
12742005.05.19 15:30modify4641.001.26491.26441.1650
12752005.05.19 17:00delete4631.001.26971.26671.3696
12762005.05.19 17:00close4641.001.26201.26441.1650289.9913689.94
12772005.05.20 09:00buy stop4651.001.26581.26281.3657
12782005.05.20 09:00sell stop4661.001.26061.26361.1607
12792005.05.20 14:11sell4661.001.26061.26361.1607
12802005.05.20 15:15modify4661.001.26061.26011.1607
12812005.05.20 17:00delete4651.001.26581.26281.3657
12822005.05.20 17:00close4661.001.25441.26011.1607620.0014309.94
12832005.05.23 09:00buy stop4671.001.25781.25481.3577
12842005.05.23 09:00sell stop4681.001.25181.25481.1519
12852005.05.23 15:54buy4671.001.25781.25481.3577
12862005.05.23 17:00close4671.001.25761.25481.3577-19.9914289.95
12872005.05.23 17:00delete4681.001.25181.25481.1519
12882005.05.24 09:00buy stop4691.001.26151.25851.3614
12892005.05.24 09:00sell stop4701.001.25491.25791.1550
12902005.05.24 13:41buy4691.001.26151.25851.3614
12912005.05.24 16:38s/l4691.001.25851.25851.3614-300.0013989.95
12922005.05.24 17:00delete4701.001.25491.25791.1550
12932005.05.25 09:00buy stop4711.001.26101.25801.3609
12942005.05.25 09:00sell stop4721.001.25581.25881.1559
12952005.05.25 12:59sell4721.001.25581.25881.1559
12962005.05.25 15:04s/l4721.001.25881.25881.1559-300.0013689.95
12972005.05.25 15:30buy4711.001.26101.25801.3609
12982005.05.25 17:00close4711.001.25931.25801.3609-170.0013519.95
12992005.05.26 09:00buy stop4731.001.25861.25561.3585
13002005.05.26 09:00sell stop4741.001.25191.25491.1520
13012005.05.26 13:17sell4741.001.25191.25491.1520
13022005.05.26 17:00delete4731.001.25861.25561.3585
13032005.05.26 17:00close4741.001.25231.25491.1520-40.0013479.95
13042005.05.27 09:00buy stop4751.001.25481.25181.3547
13052005.05.27 09:00sell stop4761.001.25041.25341.1505
13062005.05.27 13:31buy4751.001.25481.25181.3547
13072005.05.27 17:00close4751.001.25431.25181.3547-50.0013429.95
13082005.05.27 17:01delete4761.001.25041.25341.1505
13092005.05.30 09:00buy stop4771.001.25521.25221.3551
13102005.05.30 09:00sell stop4781.001.25041.25341.1505
13112005.05.30 12:42sell4781.001.25041.25341.1505
13122005.05.30 13:45modify4781.001.25041.24991.1505
13132005.05.30 17:00delete4771.001.25521.25221.3551
13142005.05.30 17:00close4781.001.24761.24991.1505280.0113709.96
13152005.05.31 09:00buy stop4791.001.24181.23881.3417
13162005.05.31 09:00sell stop4801.001.23541.23841.1355
13172005.05.31 11:49sell4801.001.23541.23841.1355
13182005.05.31 12:30modify4801.001.23541.23491.1355
13192005.05.31 14:50s/l4801.001.23491.23491.135550.0013759.96
13202005.05.31 17:00delete4791.001.24181.23881.3417
13212005.06.01 09:00buy stop4811.001.23551.23251.3354
13222005.06.01 09:00sell stop4821.001.23041.23341.1305
13232005.06.01 09:58sell4821.001.23041.23341.1305
13242005.06.01 10:30modify4821.001.23041.22991.1305
13252005.06.01 17:00delete4811.001.23551.23251.3354
13262005.06.01 17:00close4821.001.22611.22991.1305430.0014189.96
13272005.06.02 09:00buy stop4831.001.22701.22401.3269
13282005.06.02 09:00sell stop4841.001.21751.22051.1176
13292005.06.02 09:52buy4831.001.22701.22401.3269
13302005.06.02 15:45s/l4831.001.22401.22401.3269-300.0013889.96
13312005.06.02 17:00delete4841.001.21751.22051.1176
13322005.06.03 09:00buy stop4851.001.23251.22951.3324
13332005.06.03 09:00sell stop4861.001.22151.22451.1216
13342005.06.03 14:30buy4851.001.23251.22951.3324
13352005.06.03 14:33s/l4851.001.22951.22951.3324-300.0113589.95
13362005.06.03 17:00delete4861.001.22151.22451.1216
13372005.06.06 09:00buy stop4871.001.22891.22591.3288
13382005.06.06 09:00sell stop4881.001.22151.22451.1216
13392005.06.06 16:19buy4871.001.22891.22591.3288
13402005.06.06 17:00close4871.001.22831.22591.3288-60.0013529.95
13412005.06.06 17:00delete4881.001.22151.22451.1216
13422005.06.07 09:00buy stop4891.001.23241.22941.3323
13432005.06.07 09:00sell stop4901.001.22491.22791.1250
13442005.06.07 17:00delete4891.001.23241.22941.3323
13452005.06.07 17:00delete4901.001.22491.22791.1250
13462005.06.08 09:00buy stop4911.001.23461.23161.3345
13472005.06.08 09:00sell stop4921.001.22881.23181.1289
13482005.06.08 17:00delete4911.001.23461.23161.3345
13492005.06.08 17:00delete4921.001.22881.23181.1289
13502005.06.09 09:00buy stop4931.001.22561.22261.3255
13512005.06.09 09:00sell stop4941.001.21941.22241.1195
13522005.06.09 16:31sell4941.001.21941.22241.1195
13532005.06.09 17:00delete4931.001.22561.22261.3255
13542005.06.09 17:00close4941.001.21951.22241.1195-10.0013519.95
13552005.06.10 09:00buy stop4951.001.22491.22191.3248
13562005.06.10 09:00sell stop4961.001.21991.22291.1200
13572005.06.10 14:30sell4961.001.21991.22291.1200
13582005.06.10 16:00modify4961.001.21991.21941.1200
13592005.06.10 17:00delete4951.001.22491.22191.3248
13602005.06.10 17:00close4961.001.21251.21941.1200740.0114259.96
13612005.06.13 09:00buy stop4971.001.21301.21001.3129
13622005.06.13 09:00sell stop4981.001.20641.20941.1065
13632005.06.13 10:39sell4981.001.20641.20941.1065
13642005.06.13 16:45modify4981.001.20641.20591.1065
13652005.06.13 17:00delete4971.001.21301.21001.3129
13662005.06.13 17:00close4981.001.20361.20591.1065280.0014539.96
13672005.06.14 09:00buy stop4991.001.21601.21301.3159
13682005.06.14 09:00sell stop5001.001.20871.21171.1088
13692005.06.14 15:06sell5001.001.20871.21171.1088
13702005.06.14 15:45modify5001.001.20871.20821.1088
13712005.06.14 17:00delete4991.001.21601.21301.3159
13722005.06.14 17:00close5001.001.20471.20821.1088400.0014939.96
13732005.06.15 09:00buy stop5011.001.20691.20391.3068
13742005.06.15 09:00sell stop5021.001.20141.20441.1015
13752005.06.15 09:59buy5011.001.20691.20391.3068
13762005.06.15 11:15s/l5011.001.20391.20391.3068-300.0014639.96
13772005.06.15 17:00delete5021.001.20141.20441.1015
13782005.06.16 09:00buy stop5031.001.21031.20731.3102
13792005.06.16 09:00sell stop5041.001.20561.20861.1057
13802005.06.16 10:52buy5031.001.21031.20731.3102
13812005.06.16 15:00modify5031.001.21031.21081.3102
13822005.06.16 15:45s/l5031.001.21081.21081.310250.0014689.96
13832005.06.16 16:29sell5041.001.20561.20861.1057
13842005.06.16 16:59s/l5041.001.20861.20861.1057-300.0014389.96
13852005.06.17 09:00buy stop5051.001.21361.21061.3135
13862005.06.17 09:00sell stop5061.001.20751.21051.1076
13872005.06.17 09:29buy5051.001.21361.21061.3135
13882005.06.17 12:30modify5051.001.21361.21411.3135
13892005.06.17 17:00close5051.001.22291.21411.3135929.9915319.95
13902005.06.17 17:00delete5061.001.20751.21051.1076
13912005.06.20 09:00buy stop5071.001.22511.22211.3250
13922005.06.20 09:00sell stop5081.001.21791.22091.1180
13932005.06.20 14:46sell5081.001.21791.22091.1180
13942005.06.20 16:00modify5081.001.21791.21741.1180
13952005.06.20 17:00delete5071.001.22511.22211.3250
13962005.06.20 17:00close5081.001.21381.21741.1180410.0115729.96
13972005.06.21 09:00buy stop5091.001.21611.21311.3160
13982005.06.21 09:00sell stop5101.001.21161.21461.1117
13992005.06.21 09:37sell5101.001.21161.21461.1117
14002005.06.21 11:15modify5101.001.21161.21111.1117
14012005.06.21 15:07s/l5101.001.21111.21111.111750.0015779.96
14022005.06.21 17:00delete5091.001.21611.21311.3160
14032005.06.22 09:00buy stop5111.001.22111.21811.3210
14042005.06.22 09:00sell stop5121.001.21481.21781.1149
14052005.06.22 11:13sell5121.001.21481.21781.1149
14062005.06.22 13:15modify5121.001.21481.21431.1149
14072005.06.22 17:00delete5111.001.22111.21811.3210
14082005.06.22 17:00close5121.001.21301.21431.1149180.0015959.96
14092005.06.23 09:00buy stop5131.001.21411.21111.3140
14102005.06.23 09:00sell stop5141.001.20901.21201.1091
14112005.06.23 09:36sell5141.001.20901.21201.1091
14122005.06.23 14:30modify5141.001.20901.20851.1091
14132005.06.23 17:00delete5131.001.21411.21111.3140
14142005.06.23 17:00close5141.001.20501.20851.1091400.0016359.96
14152005.06.24 09:00buy stop5151.001.20581.20281.3057
14162005.06.24 09:00sell stop5161.001.20101.20401.1011
14172005.06.24 09:33buy5151.001.20581.20281.3057
14182005.06.24 13:45modify5151.001.20581.20631.3057
14192005.06.24 14:30s/l5151.001.20631.20631.305750.0016409.96
14202005.06.24 17:00delete5161.001.20101.20401.1011
14212005.06.27 09:00buy stop5171.001.21881.21581.3187
14222005.06.27 09:00sell stop5181.001.21121.21421.1113
14232005.06.27 17:00delete5171.001.21881.21581.3187
14242005.06.27 17:00delete5181.001.21121.21421.1113
14252005.06.28 09:00buy stop5191.001.21841.21541.3183
14262005.06.28 09:00sell stop5201.001.21041.21341.1105
14272005.06.28 10:46sell5201.001.21041.21341.1105
14282005.06.28 15:15modify5201.001.21041.20991.1105
14292005.06.28 17:00delete5191.001.21841.21541.3183
14302005.06.28 17:00close5201.001.20791.20991.1105250.0016659.96
14312005.06.29 09:00buy stop5211.001.20831.20531.3082
14322005.06.29 09:00sell stop5221.001.20171.20471.1018
14332005.06.29 16:21sell5221.001.20171.20471.1018
14342005.06.29 16:40s/l5221.001.20471.20471.1018-300.0016359.96
14352005.06.29 17:00delete5211.001.20831.20531.3082
14362005.06.30 09:00buy stop5231.001.21261.20961.3125
14372005.06.30 09:00sell stop5241.001.20641.20941.1065
14382005.06.30 09:40sell5241.001.20641.20941.1065
14392005.06.30 14:12s/l5241.001.20941.20941.1065-300.0016059.96
14402005.06.30 17:00delete5231.001.21261.20961.3125
14412005.07.01 09:00buy stop5251.001.20701.20401.3069
14422005.07.01 09:00sell stop5261.001.20121.20421.1013
14432005.07.01 11:02buy5251.001.20701.20401.3069
14442005.07.01 11:45modify5251.001.20701.20751.3069
14452005.07.01 13:21s/l5251.001.20751.20751.306950.0016109.96
14462005.07.01 16:20sell5261.001.20121.20421.1013
14472005.07.01 16:45modify5261.001.20121.20071.1013
14482005.07.01 17:00close5261.001.19671.20071.1013450.0116559.97
14492005.07.04 09:00buy stop5271.001.19631.19331.2962
14502005.07.04 09:00sell stop5281.001.19001.19301.0901
14512005.07.04 12:19sell5281.001.19001.19301.0901
14522005.07.04 17:00delete5271.001.19631.19331.2962
14532005.07.04 17:02close5281.001.19061.19301.0901-60.0016499.97
14542005.07.05 09:00buy stop5291.001.19271.18971.2926
14552005.07.05 09:00sell stop5301.001.18511.18811.0852
14562005.07.05 10:47buy5291.001.19271.18971.2926
14572005.07.05 12:03s/l5291.001.18971.18971.2926-300.0016199.97
14582005.07.05 17:00delete5301.001.18511.18811.0852
14592005.07.06 09:00buy stop5311.001.19601.19301.2959
14602005.07.06 09:00sell stop5321.001.18991.19291.0900
14612005.07.06 11:26sell5321.001.18991.19291.0900
14622005.07.06 15:48s/l5321.001.19291.19291.0900-300.0115899.96
14632005.07.06 17:00delete5311.001.19601.19301.2959
14642005.07.07 09:00buy stop5331.001.19571.19271.2956
14652005.07.07 09:00sell stop5341.001.18981.19281.0899
14662005.07.07 10:47buy5331.001.19571.19271.2956
14672005.07.07 11:30modify5331.001.19571.19621.2956
14682005.07.07 11:49s/l5331.001.19621.19621.295650.0015949.96
14692005.07.07 17:00delete5341.001.18981.19281.0899
14702005.07.08 09:00buy stop5351.001.19501.19201.2949
14712005.07.08 09:00sell stop5361.001.18951.19251.0896
14722005.07.08 14:30sell5361.001.18951.19251.0896
14732005.07.08 14:38s/l5361.001.19251.19251.0896-300.0015649.96
14742005.07.08 15:40buy5351.001.19501.19201.2949
14752005.07.08 16:15modify5351.001.19501.19551.2949
14762005.07.08 16:20s/l5351.001.19551.19551.294950.0015699.96
14772005.07.11 09:00buy stop5371.001.20441.20141.3043
14782005.07.11 09:00sell stop5381.001.19831.20131.0984
14792005.07.11 16:46buy5371.001.20441.20141.3043
14802005.07.11 17:00close5371.001.20661.20141.3043220.0015919.96
14812005.07.11 17:00delete5381.001.19831.20131.0984
14822005.07.12 09:00buy stop5391.001.21881.21581.3187
14832005.07.12 09:00sell stop5401.001.21271.21571.1128
14842005.07.12 09:24buy5391.001.21881.21581.3187
14852005.07.12 13:26s/l5391.001.21581.21581.3187-300.0115619.95
14862005.07.12 17:00delete5401.001.21271.21571.1128
14872005.07.13 09:00buy stop5411.001.22301.22001.3229
14882005.07.13 09:00sell stop5421.001.21811.22111.1182
14892005.07.13 09:56sell5421.001.21811.22111.1182
14902005.07.13 14:45modify5421.001.21811.21761.1182
14912005.07.13 17:00delete5411.001.22301.22001.3229
14922005.07.13 17:00close5421.001.20901.21761.1182910.0016529.95
14932005.07.14 09:00buy stop5431.001.21021.20721.3101
14942005.07.14 09:00sell stop5441.001.20441.20741.1045
14952005.07.14 14:58buy5431.001.21021.20721.3101
14962005.07.14 17:00close5431.001.20991.20721.3101-30.0016499.95
14972005.07.14 17:00delete5441.001.20441.20741.1045
14982005.07.15 09:00buy stop5451.001.21511.21211.3150
14992005.07.15 09:00sell stop5461.001.20851.21151.1086
15002005.07.15 12:06sell5461.001.20851.21151.1086
15012005.07.15 14:45modify5461.001.20851.20801.1086
15022005.07.15 17:00delete5451.001.21511.21211.3150
15032005.07.15 17:00close5461.001.20441.20801.1086410.0116909.96
15042005.07.18 09:00buy stop5471.001.20951.20651.3094
15052005.07.18 09:00sell stop5481.001.20311.20611.1032
15062005.07.18 17:00delete5471.001.20951.20651.3094
15072005.07.18 17:00delete5481.001.20311.20611.1032
15082005.07.19 09:00buy stop5491.001.20381.20081.3037
15092005.07.19 09:00sell stop5501.001.19821.20121.0983
15102005.07.19 09:14sell5501.001.19821.20121.0983
15112005.07.19 17:00delete5491.001.20381.20081.3037
15122005.07.19 17:00close5501.001.19891.20121.0983-70.0016839.96
15132005.07.20 09:00buy stop5511.001.20961.20661.3095
15142005.07.20 09:00sell stop5521.001.20391.20691.1040
15152005.07.20 16:11sell5521.001.20391.20691.1040
15162005.07.20 16:45modify5521.001.20391.20341.1040
15172005.07.20 17:00delete5511.001.20961.20661.3095
15182005.07.20 17:00close5521.001.20131.20341.1040260.0017099.96
15192005.07.21 09:00buy stop5531.001.21851.21551.3184
15202005.07.21 09:00sell stop5541.001.21181.21481.1119
15212005.07.21 13:07buy5531.001.21851.21551.3184
15222005.07.21 13:11s/l5531.001.21551.21551.3184-300.0016799.96
15232005.07.21 16:28sell5541.001.21181.21481.1119
15242005.07.21 17:00close5541.001.21191.21481.1119-10.0016789.96
15252005.07.22 09:00buy stop5551.001.22051.21751.3204
15262005.07.22 09:00sell stop5561.001.21471.21771.1148
15272005.07.22 12:51sell5561.001.21471.21771.1148
15282005.07.22 16:00modify5561.001.21471.21421.1148
15292005.07.22 17:00delete5551.001.22051.21751.3204
15302005.07.22 17:00close5561.001.21161.21421.1148310.0117099.97
15312005.07.25 09:00buy stop5571.001.20731.20431.3072
15322005.07.25 09:00sell stop5581.001.20151.20451.1016
15332005.07.25 11:31buy5571.001.20731.20431.3072
15342005.07.25 17:00close5571.001.20631.20431.3072-100.0016999.97
15352005.07.25 17:00delete5581.001.20151.20451.1016
15362005.07.26 09:00buy stop5591.001.20781.20481.3077
15372005.07.26 09:00sell stop5601.001.20191.20491.1020
15382005.07.26 10:36sell5601.001.20191.20491.1020
15392005.07.26 14:15modify5601.001.20191.20141.1020
15402005.07.26 16:01s/l5601.001.20141.20141.102050.0017049.97
15412005.07.26 17:00delete5591.001.20781.20481.3077
15422005.07.27 09:00buy stop5611.001.20231.19931.3022
15432005.07.27 09:00sell stop5621.001.19701.20001.0971
15442005.07.27 14:30sell5621.001.19701.20001.0971
15452005.07.27 14:50s/l5621.001.20001.20001.0971-300.0016749.97
15462005.07.27 14:53buy5611.001.20231.19931.3022
15472005.07.27 17:00close5611.001.20341.19931.3022110.0016859.97
15482005.07.28 09:00buy stop5631.001.20901.20601.3089
15492005.07.28 09:00sell stop5641.001.20321.20621.1033
15502005.07.28 13:06buy5631.001.20901.20601.3089
15512005.07.28 17:00close5631.001.20821.20601.3089-80.0016779.97
15522005.07.28 17:00delete5641.001.20321.20621.1033
15532005.07.29 09:00buy stop5651.001.21461.21161.3145
15542005.07.29 09:00sell stop5661.001.21001.21301.1101
15552005.07.29 10:04sell5661.001.21001.21301.1101
15562005.07.29 14:44s/l5661.001.21301.21301.1101-300.0016479.97
15572005.07.29 16:25buy5651.001.21461.21161.3145
15582005.07.29 17:00close5651.001.21501.21161.314539.9916519.96
15592005.08.01 09:00buy stop5671.001.22031.21731.3202
15602005.08.01 09:00sell stop5681.001.21481.21781.1149
15612005.08.01 10:23buy5671.001.22031.21731.3202
15622005.08.01 13:30modify5671.001.22031.22081.3202
15632005.08.01 16:49s/l5671.001.22081.22081.320250.0016569.96
15642005.08.01 17:00delete5681.001.21481.21781.1149
15652005.08.02 09:00buy stop5691.001.22381.22081.3237
15662005.08.02 09:00sell stop5701.001.21851.22151.1186
15672005.08.02 14:47buy5691.001.22381.22081.3237
15682005.08.02 16:02s/l5691.001.22081.22081.3237-300.0116269.95
15692005.08.02 17:00delete5701.001.21851.22151.1186
15702005.08.03 09:00buy stop5711.001.22201.21901.3219
15712005.08.03 09:00sell stop5721.001.21411.21711.1142
15722005.08.03 10:23buy5711.001.22201.21901.3219
15732005.08.03 11:15modify5711.001.22201.22251.3219
15742005.08.03 17:00close5711.001.23131.22251.3219930.0117199.96
15752005.08.03 17:00delete5721.001.21411.21711.1142
15762005.08.04 09:00buy stop5731.001.23571.23271.3356
15772005.08.04 09:00sell stop5741.001.23031.23331.1304
15782005.08.04 09:42sell5741.001.23031.23331.1304
15792005.08.04 12:19s/l5741.001.23331.23331.1304-300.0016899.96
15802005.08.04 16:34buy5731.001.23571.23271.3356
15812005.08.04 17:00close5731.001.23651.23271.335680.0016979.96
15822005.08.05 09:00buy stop5751.001.23971.23671.3396
15832005.08.05 09:00sell stop5761.001.23431.23731.1344
15842005.08.05 14:36sell5761.001.23431.23731.1344
15852005.08.05 17:00delete5751.001.23971.23671.3396
15862005.08.05 17:00close5761.001.23391.23731.134440.0017019.96
15872005.08.08 09:00buy stop5771.001.23491.23191.3348
15882005.08.08 09:00sell stop5781.001.23041.23341.1305
15892005.08.08 09:29buy5771.001.23491.23191.3348
15902005.08.08 11:15modify5771.001.23491.23541.3348
15912005.08.08 17:00close5771.001.23641.23541.3348150.0117169.97
15922005.08.08 17:00delete5781.001.23041.23341.1305
15932005.08.09 09:00buy stop5791.001.24321.24021.3431
15942005.08.09 09:00sell stop5801.001.23541.23841.1355
15952005.08.09 14:25sell5801.001.23541.23841.1355
15962005.08.09 17:00delete5791.001.24321.24021.3431
15972005.08.09 17:01close5801.001.23471.23841.135570.0117239.98
15982005.08.10 09:00buy stop5811.001.24061.23761.3405
15992005.08.10 09:00sell stop5821.001.23491.23791.1350
16002005.08.10 11:12buy5811.001.24061.23761.3405
16012005.08.10 14:13s/l5811.001.23761.23761.3405-300.0116939.97
16022005.08.10 17:00delete5821.001.23491.23791.1350
16032005.08.11 09:00buy stop5831.001.24351.24051.3434
16042005.08.11 09:00sell stop5841.001.23711.24011.1372
16052005.08.11 15:23buy5831.001.24351.24051.3434
16062005.08.11 17:00close5831.001.24391.24051.343440.0116979.98
16072005.08.11 17:00delete5841.001.23711.24011.1372
16082005.08.12 09:00buy stop5851.001.24881.24581.3487
16092005.08.12 09:00sell stop5861.001.24351.24651.1436
16102005.08.12 14:47sell5861.001.24351.24651.1436
16112005.08.12 15:15modify5861.001.24351.24301.1436
16122005.08.12 15:49s/l5861.001.24301.24301.143650.0017029.98
16132005.08.12 17:00delete5851.001.24881.24581.3487
16142005.08.15 09:00buy stop5871.001.24281.23981.3427
16152005.08.15 09:00sell stop5881.001.23691.23991.1370
16162005.08.15 12:37sell5881.001.23691.23991.1370
16172005.08.15 17:00delete5871.001.24281.23981.3427
16182005.08.15 17:00close5881.001.23661.23991.137030.0017059.98
16192005.08.16 09:00buy stop5891.001.23771.23471.3376
16202005.08.16 09:00sell stop5901.001.23231.23531.1324
16212005.08.16 11:20sell5901.001.23231.23531.1324
16222005.08.16 17:00delete5891.001.23771.23471.3376
16232005.08.16 17:00close5901.001.23301.23531.1324-70.0016989.98
16242005.08.17 09:00buy stop5911.001.23411.23111.3340
16252005.08.17 09:00sell stop5921.001.22681.22981.1269
16262005.08.17 17:00delete5911.001.23411.23111.3340
16272005.08.17 17:00delete5921.001.22681.22981.1269
16282005.08.18 09:00buy stop5931.001.23011.22711.3300
16292005.08.18 09:00sell stop5941.001.22421.22721.1243
16302005.08.18 11:23sell5941.001.22421.22721.1243
16312005.08.18 14:00modify5941.001.22421.22371.1243
16322005.08.18 17:00delete5931.001.23011.22711.3300
16332005.08.18 17:00close5941.001.21741.22371.1243680.0117669.99
16342005.08.19 09:00buy stop5951.001.21881.21581.3187
16352005.08.19 09:00sell stop5961.001.21381.21681.1139
16362005.08.19 09:22sell5961.001.21381.21681.1139
16372005.08.19 11:07s/l5961.001.21681.21681.1139-300.0017369.99
16382005.08.19 13:42buy5951.001.21881.21581.3187
16392005.08.19 15:21s/l5951.001.21581.21581.3187-300.0117069.98
16402005.08.22 09:00buy stop5971.001.22041.21741.3203
16412005.08.22 09:00sell stop5981.001.21481.21781.1149
16422005.08.22 12:51buy5971.001.22041.21741.3203
16432005.08.22 14:15modify5971.001.22041.22091.3203
16442005.08.22 17:00close5971.001.22281.22091.3203240.0017309.98
16452005.08.22 17:00delete5981.001.21481.21781.1149
16462005.08.23 09:00buy stop5991.001.22571.22271.3256
16472005.08.23 09:00sell stop6001.001.21741.22041.1175
16482005.08.23 17:00delete5991.001.22571.22271.3256
16492005.08.23 17:00delete6001.001.21741.22041.1175
16502005.08.24 09:00buy stop6011.001.21981.21681.3197
16512005.08.24 09:00sell stop6021.001.21461.21761.1147
16522005.08.24 11:46buy6011.001.21981.21681.3197
16532005.08.24 14:45modify6011.001.21981.22031.3197
16542005.08.24 17:00close6011.001.22511.22031.3197530.0017839.98
16552005.08.24 17:00delete6021.001.21461.21761.1147
16562005.08.25 09:00buy stop6031.001.23361.23061.3335
16572005.08.25 09:00sell stop6041.001.22781.23081.1279
16582005.08.25 14:08sell6041.001.22781.23081.1279
16592005.08.25 17:00delete6031.001.23361.23061.3335
16602005.08.25 17:00close6041.001.22871.23081.1279-90.0117749.97
16612005.08.26 09:00buy stop6051.001.23381.23081.3337
16622005.08.26 09:00sell stop6061.001.22891.23191.1290
16632005.08.26 09:24buy6051.001.23381.23081.3337
16642005.08.26 10:40s/l6051.001.23081.23081.3337-300.0117449.96
16652005.08.26 17:00delete6061.001.22891.23191.1290
16662005.08.29 09:00buy stop6071.001.23561.23261.3355
16672005.08.29 09:00sell stop6081.001.22971.23271.1298
16682005.08.29 12:40sell6081.001.22971.23271.1298
16692005.08.29 17:00delete6071.001.23561.23261.3355
16702005.08.29 17:00close6081.001.22691.23271.1298280.0117729.97
16712005.08.30 09:00buy stop6091.001.22461.22161.3245
16722005.08.30 09:00sell stop6101.001.21881.22181.1189
16732005.08.30 12:23sell6101.001.21881.22181.1189
16742005.08.30 17:00delete6091.001.22461.22161.3245
16752005.08.30 17:00close6101.001.21941.22181.1189-60.0017669.97
16762005.08.31 09:00buy stop6111.001.22411.22111.3240
16772005.08.31 09:00sell stop6121.001.21821.22121.1183
16782005.08.31 16:01buy6111.001.22411.22111.3240
16792005.08.31 16:15modify6111.001.22411.22461.3240
16802005.08.31 17:00close6111.001.22981.22461.3240570.0018239.97
16812005.08.31 17:00delete6121.001.21821.22121.1183
16822005.09.01 09:00buy stop6131.001.23581.23281.3357
16832005.09.01 09:00sell stop6141.001.23091.23391.1310
16842005.09.01 10:21buy6131.001.23581.23281.3357
16852005.09.01 12:45modify6131.001.23581.23631.3357
16862005.09.01 17:00close6131.001.24631.23631.33571050.0019289.97
16872005.09.01 17:00delete6141.001.23091.23391.1310
16882005.09.02 09:00buy stop6151.001.25311.25011.3530
16892005.09.02 09:00sell stop6161.001.24611.24911.1462
16902005.09.02 09:41buy6151.001.25311.25011.3530
16912005.09.02 10:30modify6151.001.25311.25361.3530
16922005.09.02 13:13s/l6151.001.25361.25361.353050.0019339.97
16932005.09.02 17:00delete6161.001.24611.24911.1462
16942005.09.05 09:00buy stop6171.001.25991.25691.3598
16952005.09.05 09:00sell stop6181.001.25221.25521.1523
16962005.09.05 16:48sell6181.001.25221.25521.1523
16972005.09.05 17:00delete6171.001.25991.25691.3598
16982005.09.05 17:00close6181.001.25151.25521.152370.0019409.97
16992005.09.06 09:00buy stop6191.001.25291.24991.3528
17002005.09.06 09:00sell stop6201.001.24501.24801.1451
17012005.09.06 09:30sell6201.001.24501.24801.1451
17022005.09.06 13:17s/l6201.001.24801.24801.1451-300.0019109.97
17032005.09.06 17:00delete6191.001.25291.24991.3528
17042005.09.07 09:00buy stop6211.001.25391.25091.3538
17052005.09.07 09:00sell stop6221.001.24551.24851.1456
17062005.09.07 12:31sell6221.001.24551.24851.1456
17072005.09.07 15:15modify6221.001.24551.24501.1456
17082005.09.07 16:37s/l6221.001.24501.24501.145650.0019159.97
17092005.09.07 17:00delete6211.001.25391.25091.3538
17102005.09.08 09:00buy stop6231.001.24661.24361.3465
17112005.09.08 09:00sell stop6241.001.24081.24381.1409
17122005.09.08 12:01sell6241.001.24081.24381.1409
17132005.09.08 14:43s/l6241.001.24381.24381.1409-300.0018859.97
17142005.09.08 17:00delete6231.001.24661.24361.3465
17152005.09.09 09:00buy stop6251.001.24581.24281.3457
17162005.09.09 09:00sell stop6261.001.24061.24361.1407
17172005.09.09 11:30sell6261.001.24061.24361.1407
17182005.09.09 17:00delete6251.001.24581.24281.3457
17192005.09.09 17:00close6261.001.24281.24361.1407-220.0018639.97
17202005.09.12 09:00buy stop6271.001.23641.23341.3363
17212005.09.12 09:00sell stop6281.001.23091.23391.1310
17222005.09.12 12:35sell6281.001.23091.23391.1310
17232005.09.12 16:45modify6281.001.23091.23041.1310
17242005.09.12 17:00delete6271.001.23641.23341.3363
17252005.09.12 17:00close6281.001.22851.23041.1310240.0018879.97
17262005.09.13 09:00buy stop6291.001.23301.23001.3329
17272005.09.13 09:00sell stop6301.001.22601.22901.1261
17282005.09.13 11:59sell6301.001.22601.22901.1261
17292005.09.13 13:50s/l6301.001.22901.22901.1261-300.0018579.97
17302005.09.13 17:00delete6291.001.23301.23001.3329
17312005.09.14 09:00buy stop6311.001.23131.22831.3312
17322005.09.14 09:00sell stop6321.001.22551.22851.1256
17332005.09.14 13:58buy6311.001.23131.22831.3312
17342005.09.14 17:00close6311.001.23041.22831.3312-89.9918489.98
17352005.09.14 17:00delete6321.001.22551.22851.1256
17362005.09.15 09:00buy stop6331.001.22491.22191.3248
17372005.09.15 09:00sell stop6341.001.21891.22191.1190
17382005.09.15 17:00delete6331.001.22491.22191.3248
17392005.09.15 17:00delete6341.001.21891.22191.1190
17402005.09.16 09:00buy stop6351.001.23161.22861.3315
17412005.09.16 09:00sell stop6361.001.22661.22961.1267
17422005.09.16 10:27sell6361.001.22661.22961.1267
17432005.09.16 14:30modify6361.001.22661.22611.1267
17442005.09.16 17:00delete6351.001.23161.22861.3315
17452005.09.16 17:00close6361.001.22151.22611.1267510.0018999.98
17462005.09.19 09:00buy stop6371.001.21431.21131.3142
17472005.09.19 09:00sell stop6381.001.20831.21131.1084
17482005.09.19 10:49buy6371.001.21431.21131.3142
17492005.09.19 17:00close6371.001.21451.21131.314220.0019019.98
17502005.09.19 17:00delete6381.001.20831.21131.1084
17512005.09.20 09:00buy stop6391.001.22001.21701.3199
17522005.09.20 09:00sell stop6401.001.21261.21561.1127
17532005.09.20 17:00delete6391.001.22001.21701.3199
17542005.09.20 17:00delete6401.001.21261.21561.1127
17552005.09.21 09:00buy stop6411.001.22321.22021.3231
17562005.09.21 09:00sell stop6421.001.21661.21961.1167
17572005.09.21 10:50buy6411.001.22321.22021.3231
17582005.09.21 11:43s/l6411.001.22021.22021.3231-300.0118719.97
17592005.09.21 17:00delete6421.001.21661.21961.1167
17602005.09.22 09:00buy stop6431.001.22451.22151.3244
17612005.09.22 09:00sell stop6441.001.21851.22151.1186
17622005.09.22 15:34sell6441.001.21851.22151.1186
17632005.09.22 16:30modify6441.001.21851.21801.1186
17642005.09.22 17:00delete6431.001.22451.22151.3244
17652005.09.22 17:00close6441.001.21421.21801.1186430.0019149.97
17662005.09.23 09:00buy stop6451.001.21701.21401.3169
17672005.09.23 09:00sell stop6461.001.20991.21291.1100
17682005.09.23 14:45sell6461.001.20991.21291.1100
17692005.09.23 15:30modify6461.001.20991.20941.1100
17702005.09.23 17:00delete6451.001.21701.21401.3169
17712005.09.23 17:00close6461.001.20701.20941.1100290.0019439.97
17722005.09.26 09:00buy stop6471.001.20541.20241.3053
17732005.09.26 09:00sell stop6481.001.20051.20351.1006
17742005.09.26 10:27buy6471.001.20541.20241.3053
17752005.09.26 14:59s/l6471.001.20241.20241.3053-300.0119139.96
17762005.09.26 17:00delete6481.001.20051.20351.1006
17772005.09.27 09:00buy stop6491.001.20421.20121.3041
17782005.09.27 09:00sell stop6501.001.19751.20051.0976
17792005.09.27 10:52buy6491.001.20421.20121.3041
17802005.09.27 12:51s/l6491.001.20121.20121.3041-300.0018839.96
17812005.09.27 17:00delete6501.001.19751.20051.0976
17822005.09.28 09:00buy stop6511.001.20551.20251.3054
17832005.09.28 09:00sell stop6521.001.20031.20331.1004
17842005.09.28 11:13sell6521.001.20031.20331.1004
17852005.09.28 12:28s/l6521.001.20331.20331.1004-300.0018539.96
17862005.09.28 17:00delete6511.001.20551.20251.3054
17872005.09.29 09:00buy stop6531.001.20901.20601.3089
17882005.09.29 09:00sell stop6541.001.20351.20651.1036
17892005.09.29 14:40sell6541.001.20351.20651.1036
17902005.09.29 17:00delete6531.001.20901.20601.3089
17912005.09.29 17:00close6541.001.20111.20651.1036240.0018779.96
17922005.09.30 09:00buy stop6551.001.20541.20241.3053
17932005.09.30 09:00sell stop6561.001.20091.20391.1010
17942005.09.30 09:25sell6561.001.20091.20391.1010
17952005.09.30 12:13s/l6561.001.20391.20391.1010-300.0018479.96
17962005.09.30 12:36buy6551.001.20541.20241.3053
17972005.09.30 14:48s/l6551.001.20241.20241.3053-300.0118179.95
17982005.10.03 09:00buy stop6571.001.19841.19541.2983
17992005.10.03 09:00sell stop6581.001.19331.19631.0934
18002005.10.03 10:31sell6581.001.19331.19631.0934
18012005.10.03 16:45modify6581.001.19331.19281.0934
18022005.10.03 17:00delete6571.001.19841.19541.2983
18032005.10.03 17:00close6581.001.19121.19281.0934210.0018389.95
18042005.10.04 09:00buy stop6591.001.19541.19241.2953
18052005.10.04 09:00sell stop6601.001.18881.19181.0889
18062005.10.04 17:00delete6591.001.19541.19241.2953
18072005.10.04 17:00delete6601.001.18881.19181.0889
18082005.10.05 09:00buy stop6611.001.19711.19411.2970
18092005.10.05 09:00sell stop6621.001.19161.19461.0917
18102005.10.05 16:34buy6611.001.19711.19411.2970
18112005.10.05 17:00close6611.001.19531.19411.2970-180.0018209.95
18122005.10.05 17:00delete6621.001.19161.19461.0917
18132005.10.06 09:00buy stop6631.001.20841.20541.3083
18142005.10.06 09:00sell stop6641.001.20261.20561.1027
18152005.10.06 15:06buy6631.001.20841.20541.3083
18162005.10.06 15:30modify6631.001.20841.20891.3083
18172005.10.06 17:00close6631.001.21301.20891.3083460.0118669.96
18182005.10.06 17:00delete6641.001.20261.20561.1027
18192005.10.07 09:00buy stop6651.001.21941.21641.3193
18202005.10.07 09:00sell stop6661.001.21391.21691.1140
18212005.10.07 14:20sell6661.001.21391.21691.1140
18222005.10.07 14:45modify6661.001.21391.21341.1140
18232005.10.07 14:47s/l6661.001.21341.21341.114050.0018719.96
18242005.10.07 17:00delete6651.001.21941.21641.3193
18252005.10.10 09:00buy stop6671.001.21541.21241.3153
18262005.10.10 09:00sell stop6681.001.20991.21291.1100
18272005.10.10 13:57sell6681.001.20991.21291.1100
18282005.10.10 14:45modify6681.001.20991.20941.1100
18292005.10.10 17:00delete6671.001.21541.21241.3153
18302005.10.10 17:00close6681.001.20431.20941.1100560.0019279.96
18312005.10.11 09:00buy stop6691.001.20531.20231.3052
18322005.10.11 09:00sell stop6701.001.19951.20251.0996
18332005.10.11 16:02sell6701.001.19951.20251.0996
18342005.10.11 17:00delete6691.001.20531.20231.3052
18352005.10.11 17:00close6701.001.19921.20251.099630.0019309.96
18362005.10.12 09:00buy stop6711.001.19911.19611.2990
18372005.10.12 09:00sell stop6721.001.19371.19671.0938
18382005.10.12 11:16buy6711.001.19911.19611.2990
18392005.10.12 13:45modify6711.001.19911.19961.2990
18402005.10.12 17:00close6711.001.20261.19961.2990350.0019659.96
18412005.10.12 17:00delete6721.001.19371.19671.0938
18422005.10.13 09:00buy stop6731.001.20201.19901.3019
18432005.10.13 09:00sell stop6741.001.19601.19901.0961
18442005.10.13 14:35sell6741.001.19601.19901.0961
18452005.10.13 15:45modify6741.001.19601.19551.0961
18462005.10.13 17:00delete6731.001.20201.19901.3019
18472005.10.13 17:00close6741.001.19331.19551.0961270.0019929.96
18482005.10.14 09:00buy stop6751.001.20461.20161.3045
18492005.10.14 09:00sell stop6761.001.19961.20261.0997
18502005.10.14 11:22sell6761.001.19961.20261.0997
18512005.10.14 14:33s/l6761.001.20261.20261.0997-300.0019629.96
18522005.10.14 14:42buy6751.001.20461.20161.3045
18532005.10.14 14:52s/l6751.001.20161.20161.3045-299.9919329.97
18542005.10.17 09:00buy stop6771.001.21121.20821.3111
18552005.10.17 09:00sell stop6781.001.20581.20881.1059
18562005.10.17 10:54sell6781.001.20581.20881.1059
18572005.10.17 12:15modify6781.001.20581.20531.1059
18582005.10.17 17:00delete6771.001.21121.20821.3111
18592005.10.17 17:00close6781.001.20331.20531.1059250.0019579.97
18602005.10.18 09:00buy stop6791.001.20111.19811.3010
18612005.10.18 09:00sell stop6801.001.19601.19901.0961
18622005.10.18 11:38sell6801.001.19601.19901.0961
18632005.10.18 14:45modify6801.001.19601.19551.0961
18642005.10.18 17:00delete6791.001.20111.19811.3010
18652005.10.18 17:00close6801.001.19291.19551.0961310.0019889.97
18662005.10.19 09:00buy stop6811.001.19621.19321.2961
18672005.10.19 09:00sell stop6821.001.18591.18891.0860
18682005.10.19 11:35buy6811.001.19621.19321.2961
18692005.10.19 14:41s/l6811.001.19321.19321.2961-300.0019589.97
18702005.10.19 17:00delete6821.001.18591.18891.0860
18712005.10.20 09:00buy stop6831.001.20111.19811.3010
18722005.10.20 09:00sell stop6841.001.19451.19751.0946
18732005.10.20 17:00delete6831.001.20111.19811.3010
18742005.10.20 17:00delete6841.001.19451.19751.0946
18752005.10.21 09:00buy stop6851.001.20691.20391.3068
18762005.10.21 09:00sell stop6861.001.20061.20361.1007
18772005.10.21 13:56sell6861.001.20061.20361.1007
18782005.10.21 15:13s/l6861.001.20361.20361.1007-300.0019289.97
18792005.10.21 17:00delete6851.001.20691.20391.3068
18802005.10.24 09:00buy stop6871.001.19691.19391.2968
18812005.10.24 09:00sell stop6881.001.19121.19421.0913
18822005.10.24 16:08buy6871.001.19691.19391.2968
18832005.10.24 17:00close6871.001.19781.19391.296890.0019379.97
18842005.10.24 17:00delete6881.001.19121.19421.0913
18852005.10.25 09:00buy stop6891.001.19911.19611.2990
18862005.10.25 09:00sell stop6901.001.19281.19581.0929
18872005.10.25 10:17buy6891.001.19911.19611.2990
18882005.10.25 10:45modify6891.001.19911.19961.2990
18892005.10.25 17:00close6891.001.20961.19961.29901050.0020429.97
18902005.10.25 17:00delete6901.001.19281.19581.0929
18912005.10.26 09:00buy stop6911.001.21511.21211.3150
18922005.10.26 09:00sell stop6921.001.20801.21101.1081
18932005.10.26 09:23sell6921.001.20801.21101.1081
18942005.10.26 14:30modify6921.001.20801.20751.1081
18952005.10.26 15:21s/l6921.001.20751.20751.108150.0020479.97
18962005.10.26 17:00delete6911.001.21511.21211.3150
18972005.10.27 09:00buy stop6931.001.21261.20961.3125
18982005.10.27 09:00sell stop6941.001.20661.20961.1067
18992005.10.27 09:32buy6931.001.21261.20961.3125
19002005.10.27 15:00modify6931.001.21261.21311.3125
19012005.10.27 16:18s/l6931.001.21311.21311.312550.0020529.97
19022005.10.27 17:00delete6941.001.20661.20961.1067
19032005.10.28 09:00buy stop6951.001.21751.21451.3174
19042005.10.28 09:00sell stop6961.001.21141.21441.1115
19052005.10.28 14:31sell6961.001.21141.21441.1115
19062005.10.28 14:37s/l6961.001.21441.21441.1115-300.0020229.97
19072005.10.28 17:00delete6951.001.21751.21451.3174
19082005.10.31 09:00buy stop6971.001.20871.20571.3086
19092005.10.31 09:00sell stop6981.001.20371.20671.1038
19102005.10.31 09:30buy6971.001.20871.20571.3086
19112005.10.31 11:33s/l6971.001.20571.20571.3086-300.0019929.97
19122005.10.31 12:04sell6981.001.20371.20671.1038
19132005.10.31 15:00modify6981.001.20371.20321.1038
19142005.10.31 17:00close6981.001.19841.20321.1038530.0020459.97
19152005.11.01 09:00buy stop6991.001.20081.19781.3007
19162005.11.01 09:00sell stop7001.001.19571.19871.0958
19172005.11.01 09:38buy6991.001.20081.19781.3007
19182005.11.01 15:41s/l6991.001.19781.19781.3007-300.0120159.96
19192005.11.01 17:00delete7001.001.19571.19871.0958
19202005.11.02 09:00buy stop7011.001.20541.20241.3053
19212005.11.02 09:00sell stop7021.001.20041.20341.1005
19222005.11.02 09:57sell7021.001.20041.20341.1005
19232005.11.02 15:04s/l7021.001.20341.20341.1005-300.0019859.96
19242005.11.02 16:32buy7011.001.20541.20241.3053
19252005.11.02 17:00close7011.001.20621.20241.305380.0019939.96
19262005.11.03 09:00buy stop7031.001.20811.20511.3080
19272005.11.03 09:00sell stop7041.001.20331.20631.1034
19282005.11.03 10:33buy7031.001.20811.20511.3080
19292005.11.03 12:01s/l7031.001.20511.20511.3080-300.0019639.96
19302005.11.03 14:34sell7041.001.20331.20631.1034
19312005.11.03 14:45modify7041.001.20331.20281.1034
19322005.11.03 17:00close7041.001.20041.20281.1034290.0019929.96
19332005.11.04 09:00buy stop7051.001.19621.19321.2961
19342005.11.04 09:00sell stop7061.001.19161.19461.0917
19352005.11.04 14:32buy7051.001.19621.19321.2961
19362005.11.04 14:35s/l7051.001.19321.19321.2961-300.0019629.96
19372005.11.04 15:59sell7061.001.19161.19461.0917
19382005.11.04 16:30modify7061.001.19161.19111.0917
19392005.11.04 17:00close7061.001.18121.19111.09171040.0020669.96
19402005.11.07 09:00buy stop7071.001.18351.18051.2834
19412005.11.07 09:00sell stop7081.001.17651.17951.0766
19422005.11.07 17:00delete7071.001.18351.18051.2834
19432005.11.07 17:00delete7081.001.17651.17951.0766
19442005.11.08 09:00buy stop7091.001.17531.17231.2752
19452005.11.08 09:00sell stop7101.001.17051.17351.0706
19462005.11.08 15:05buy7091.001.17531.17231.2752
19472005.11.08 17:00close7091.001.17561.17231.275230.0120699.97
19482005.11.08 17:00delete7101.001.17051.17351.0706
19492005.11.09 09:00buy stop7111.001.17921.17621.2791
19502005.11.09 09:00sell stop7121.001.17441.17741.0745
19512005.11.09 12:04sell7121.001.17441.17741.0745
19522005.11.09 14:55s/l7121.001.17741.17741.0745-300.0020399.97
19532005.11.09 17:00delete7111.001.17921.17621.2791
19542005.11.10 09:00buy stop7131.001.17861.17561.2785
19552005.11.10 09:00sell stop7141.001.17441.17741.0745
19562005.11.10 11:28buy7131.001.17861.17561.2785
19572005.11.10 14:54s/l7131.001.17561.17561.2785-300.0020099.97
19582005.11.10 14:55sell7141.001.17441.17741.0745
19592005.11.10 17:00close7141.001.17451.17741.0745-10.0020089.97
19602005.11.11 09:00buy stop7151.001.17231.16931.2722
19612005.11.11 09:00sell stop7161.001.16751.17051.0676
19622005.11.11 17:00delete7151.001.17231.16931.2722
19632005.11.11 17:00delete7161.001.16751.17051.0676
19642005.11.14 09:00buy stop7171.001.17801.17501.2779
19652005.11.14 09:00sell stop7181.001.17261.17561.0727
19662005.11.14 13:05sell7181.001.17261.17561.0727
19672005.11.14 14:30modify7181.001.17261.17211.0727
19682005.11.14 17:00delete7171.001.17801.17501.2779
19692005.11.14 17:00close7181.001.17031.17211.0727230.0020319.97
19702005.11.15 09:00buy stop7191.001.17221.16921.2721
19712005.11.15 09:00sell stop7201.001.16711.17011.0672
19722005.11.15 11:39sell7201.001.16711.17011.0672
19732005.11.15 17:00delete7191.001.17221.16921.2721
19742005.11.15 17:00close7201.001.16731.17011.0672-20.0020299.97
19752005.11.16 09:00buy stop7211.001.17381.17081.2737
19762005.11.16 09:00sell stop7221.001.16881.17181.0689
19772005.11.16 11:46sell7221.001.16881.17181.0689
19782005.11.16 15:45modify7221.001.16881.16831.0689
19792005.11.16 17:00delete7211.001.17381.17081.2737
19802005.11.16 17:00close7221.001.16601.16831.0689280.0020579.97
19812005.11.17 09:00buy stop7231.001.16991.16691.2698
19822005.11.17 09:00sell stop7241.001.16361.16661.0637
19832005.11.17 10:17buy7231.001.16991.16691.2698
19842005.11.17 11:13s/l7231.001.16691.16691.2698-300.0020279.97
19852005.11.17 17:00delete7241.001.16361.16661.0637
19862005.11.18 09:00buy stop7251.001.17421.17121.2741
19872005.11.18 09:00sell stop7261.001.16941.17241.0695
19882005.11.18 09:23sell7261.001.16941.17241.0695
19892005.11.18 10:30modify7261.001.16941.16891.0695
19902005.11.18 13:34s/l7261.001.16891.16891.069550.0020329.97
19912005.11.18 15:02buy7251.001.17421.17121.2741
19922005.11.18 15:45modify7251.001.17421.17471.2741
19932005.11.18 16:03s/l7251.001.17471.17471.274150.0020379.97
19942005.11.21 09:00buy stop7271.001.18031.17731.2802
19952005.11.21 09:00sell stop7281.001.17491.17791.0750
19962005.11.21 09:22buy7271.001.18031.17731.2802
19972005.11.21 15:00modify7271.001.18031.18081.2802
19982005.11.21 15:24s/l7271.001.18081.18081.280250.0020429.97
19992005.11.21 16:13sell7281.001.17491.17791.0750
20002005.11.21 16:23s/l7281.001.17791.17791.0750-299.9920129.98
20012005.11.22 09:00buy stop7291.001.17531.17231.2752
20022005.11.22 09:00sell stop7301.001.17071.17371.0708
20032005.11.22 09:41sell7301.001.17071.17371.0708
20042005.11.22 17:00delete7291.001.17531.17231.2752
20052005.11.22 17:00close7301.001.17231.17371.0708-159.9919969.99
20062005.11.23 09:00buy stop7311.001.18591.18291.2858
20072005.11.23 09:00sell stop7321.001.18021.18321.0803
20082005.11.23 10:09sell7321.001.18021.18321.0803
20092005.11.23 12:15modify7321.001.18021.17971.0803
20102005.11.23 14:39s/l7321.001.17971.17971.080350.0020019.99
20112005.11.23 17:00delete7311.001.18591.18291.2858
20122005.11.24 09:00buy stop7331.001.18291.17991.2828
20132005.11.24 09:00sell stop7341.001.17751.18051.0776
20142005.11.24 17:00delete7331.001.18291.17991.2828
20152005.11.24 17:00delete7341.001.17751.18051.0776
20162005.11.25 09:00buy stop7351.001.17901.17601.2789
20172005.11.25 09:00sell stop7361.001.17321.17621.0733
20182005.11.25 16:12sell7361.001.17321.17621.0733
20192005.11.25 17:00delete7351.001.17901.17601.2789
20202005.11.25 17:00close7361.001.17331.17621.0733-10.0020009.99
20212005.11.28 09:00buy stop7371.001.17161.16861.2715
20222005.11.28 09:00sell stop7381.001.16691.16991.0670
20232005.11.28 13:15buy7371.001.17161.16861.2715
20242005.11.28 16:15modify7371.001.17161.17211.2715
20252005.11.28 17:00close7371.001.17911.17211.2715750.0020759.99
20262005.11.28 17:00delete7381.001.16691.16991.0670
20272005.11.29 09:00buy stop7391.001.18531.18231.2852
20282005.11.29 09:00sell stop7401.001.17971.18271.0798
20292005.11.29 14:01sell7401.001.17971.18271.0798
20302005.11.29 14:45modify7401.001.17971.17921.0798
20312005.11.29 17:00delete7391.001.18531.18231.2852
20322005.11.29 17:00close7401.001.17611.17921.0798360.0021119.99
20332005.11.30 09:00buy stop7411.001.18091.17791.2808
20342005.11.30 09:00sell stop7421.001.17641.17941.0765
20352005.11.30 14:50sell7421.001.17641.17941.0765
20362005.11.30 16:34s/l7421.001.17941.17941.0765-300.0020819.99
20372005.11.30 17:00delete7411.001.18091.17791.2808
20382005.12.01 09:00buy stop7431.001.18031.17731.2802
20392005.12.01 09:00sell stop7441.001.17531.17831.0754
20402005.12.01 13:48sell7441.001.17531.17831.0754
20412005.12.01 14:30modify7441.001.17531.17481.0754
20422005.12.01 14:31s/l7441.001.17481.17481.075450.0020869.99
20432005.12.01 17:00delete7431.001.18031.17731.2802
20442005.12.02 09:00buy stop7451.001.17441.17141.2743
20452005.12.02 09:00sell stop7461.001.16871.17171.0688
20462005.12.02 14:33sell7461.001.16871.17171.0688
20472005.12.02 14:46s/l7461.001.17171.17171.0688-300.0020569.99
20482005.12.02 14:55buy7451.001.17441.17141.2743
20492005.12.02 15:12s/l7451.001.17141.17141.2743-300.0020269.99
20502005.12.05 09:00buy stop7471.001.17231.16931.2722
20512005.12.05 09:00sell stop7481.001.16731.17031.0674
20522005.12.05 12:10buy7471.001.17231.16931.2722
20532005.12.05 14:00modify7471.001.17231.17281.2722
20542005.12.05 17:00close7471.001.17571.17281.2722339.9920609.98
20552005.12.05 17:00delete7481.001.16731.17031.0674
20562005.12.06 09:00buy stop7491.001.18081.17781.2807
20572005.12.06 09:00sell stop7501.001.17561.17861.0757
20582005.12.06 15:12buy7491.001.18081.17781.2807
20592005.12.06 15:27s/l7491.001.17781.17781.2807-300.0020309.98
20602005.12.06 15:40sell7501.001.17561.17861.0757
20612005.12.06 17:00close7501.001.17771.17861.0757-210.0020099.98
20622005.12.07 09:00buy stop7511.001.17891.17591.2788
20632005.12.07 09:00sell stop7521.001.17211.17511.0722
20642005.12.07 11:42sell7521.001.17211.17511.0722
20652005.12.07 17:00delete7511.001.17891.17591.2788
20662005.12.07 17:00close7521.001.17231.17511.0722-20.0020079.98
20672005.12.08 09:00buy stop7531.001.17591.17291.2758
20682005.12.08 09:00sell stop7541.001.16951.17251.0696
20692005.12.08 09:25buy7531.001.17591.17291.2758
20702005.12.08 16:15modify7531.001.17591.17641.2758
20712005.12.08 17:00close7531.001.18231.17641.2758640.0020719.98
20722005.12.08 17:00delete7541.001.16951.17251.0696
20732005.12.09 09:00buy stop7551.001.18211.17911.2820
20742005.12.09 09:00sell stop7561.001.17601.17901.0761
20752005.12.09 15:52buy7551.001.18211.17911.2820
20762005.12.09 17:00close7551.001.18331.17911.2820120.0020839.98
20772005.12.09 17:00delete7561.001.17601.17901.0761
20782005.12.12 09:00buy stop7571.001.18551.18251.2854
20792005.12.12 09:00sell stop7581.001.18001.18301.0801
20802005.12.12 09:20buy7571.001.18551.18251.2854
20812005.12.12 10:15modify7571.001.18551.18601.2854
20822005.12.12 17:00close7571.001.19531.18601.2854980.0021819.98
20832005.12.12 17:00delete7581.001.18001.18301.0801
20842005.12.13 09:00buy stop7591.001.19861.19561.2985
20852005.12.13 09:00sell stop7601.001.19361.19661.0937
20862005.12.13 09:05sell7601.001.19361.19661.0937
20872005.12.13 17:00delete7591.001.19861.19561.2985
20882005.12.13 17:00close7601.001.19321.19661.093740.0021859.98
20892005.12.14 09:00buy stop7611.001.20321.20021.3031
20902005.12.14 09:00sell stop7621.001.19691.19991.0970
20912005.12.14 09:27buy7611.001.20321.20021.3031
20922005.12.14 17:00close7611.001.20281.20021.3031-40.0021819.98
20932005.12.14 17:00delete7621.001.19691.19991.0970
20942005.12.15 09:00buy stop7631.001.20191.19891.3018
20952005.12.15 09:00sell stop7641.001.19591.19891.0960
20962005.12.15 10:33buy7631.001.20191.19891.3018
20972005.12.15 15:00s/l7631.001.19891.19891.3018-300.0021519.98
20982005.12.15 16:13sell7641.001.19591.19891.0960
20992005.12.15 17:00close7641.001.19511.19891.096080.0021599.98
21002005.12.16 09:00buy stop7651.001.19971.19671.2996
21012005.12.16 09:00sell stop7661.001.19451.19751.0946
21022005.12.16 09:07buy7651.001.19971.19671.2996
21032005.12.16 14:53s/l7651.001.19671.19671.2996-300.0021299.98
21042005.12.16 17:00delete7661.001.19451.19751.0946
21052005.12.19 09:00buy stop7671.001.20381.20081.3037
21062005.12.19 09:00sell stop7681.001.19861.20161.0987
21072005.12.19 13:39sell7681.001.19861.20161.0987
21082005.12.19 17:00delete7671.001.20381.20081.3037
21092005.12.19 17:00close7681.001.19891.20161.0987-30.0021269.98
21102005.12.20 09:00buy stop7691.001.20101.19801.3009
21112005.12.20 09:00sell stop7701.001.19531.19831.0954
21122005.12.20 13:04sell7701.001.19531.19831.0954
21132005.12.20 15:30modify7701.001.19531.19481.0954
21142005.12.20 17:00delete7691.001.20101.19801.3009
21152005.12.20 17:00close7701.001.18891.19481.0954640.0021909.98
21162005.12.21 09:00buy stop7711.001.19091.18791.2908
21172005.12.21 09:00sell stop7721.001.18511.18811.0852
21182005.12.21 09:07buy7711.001.19091.18791.2908
21192005.12.21 09:40s/l7711.001.18791.18791.2908-300.0021609.98
21202005.12.21 09:40buy stop7731.001.19271.18971.2926
21212005.12.21 14:53sell7721.001.18511.18811.0852
21222005.12.21 15:45modify7721.001.18511.18461.0852
21232005.12.21 17:00close7721.001.18141.18461.0852370.0021979.98
21242005.12.21 17:00delete7731.001.19271.18971.2926
21252005.12.22 09:00buy stop7741.001.18531.18231.2852
21262005.12.22 09:00sell stop7751.001.18001.18301.0801
21272005.12.22 15:06buy7741.001.18531.18231.2852
21282005.12.22 16:15modify7741.001.18531.18581.2852
21292005.12.22 17:00close7741.001.18621.18581.285290.0022069.98
21302005.12.22 17:00delete7751.001.18001.18301.0801
21312005.12.23 09:00buy stop7761.001.19001.18701.2899
21322005.12.23 09:00sell stop7771.001.18491.18791.0850
21332005.12.23 12:59sell7771.001.18491.18791.0850
21342005.12.23 16:33s/l7771.001.18791.18791.0850-300.0121769.97
21352005.12.23 17:00delete7761.001.19001.18701.2899
21362005.12.26 09:00buy stop7781.001.18751.18451.2874
21372005.12.26 09:00sell stop7791.001.18221.18521.0823
21382005.12.26 11:59buy7781.001.18751.18451.2874
21392005.12.26 16:59s/l7781.001.18451.18451.2874-300.0021469.97
21402005.12.26 17:00delete7791.001.18221.18521.0823
21412005.12.27 09:00buy stop7801.001.18601.18301.2859
21422005.12.27 09:00sell stop7811.001.18171.18471.0818
21432005.12.27 09:21buy7801.001.18601.18301.2859
21442005.12.27 17:00close7801.001.18591.18301.2859-10.0021459.97
21452005.12.27 17:01delete7811.001.18171.18471.0818
21462005.12.28 09:00buy stop7821.001.19421.19121.2941
21472005.12.28 09:00sell stop7831.001.18411.18711.0842
21482005.12.28 17:00delete7821.001.19421.19121.2941
21492005.12.28 17:00delete7831.001.18411.18711.0842
21502005.12.29 09:00buy stop7841.001.18971.18671.2896
21512005.12.29 09:00sell stop7851.001.18321.18621.0833
21522005.12.29 13:21sell7851.001.18321.18621.0833
21532005.12.29 17:00delete7841.001.18971.18671.2896
21542005.12.29 17:00close7851.001.18431.18621.0833-110.0021349.97
21552005.12.30 09:00buy stop7861.001.19031.18731.2902
21562005.12.30 09:00sell stop7871.001.18431.18731.0844
21572005.12.30 09:57sell7871.001.18431.18731.0844
21582005.12.30 13:45modify7871.001.18431.18381.0844
21592005.12.30 17:00delete7861.001.19031.18731.2902
21602005.12.30 17:00close7871.001.18071.18381.0844360.0021709.97
21612006.01.02 09:00buy stop7881.001.18621.18321.2861
21622006.01.02 09:00sell stop7891.001.18051.18351.0806
21632006.01.02 09:20buy7881.001.18621.18321.2861
21642006.01.02 12:57s/l7881.001.18321.18321.2861-300.0021409.97
21652006.01.02 17:00delete7891.001.18051.18351.0806
21662006.01.03 09:00buy stop7901.001.19131.18831.2912
21672006.01.03 09:00sell stop7911.001.18551.18851.0856
21682006.01.03 15:31buy7901.001.19131.18831.2912
21692006.01.03 16:15modify7901.001.19131.19181.2912
21702006.01.03 17:00close7901.001.19751.19181.2912620.0022029.97
21712006.01.03 17:00delete7911.001.18551.18851.0856
21722006.01.04 09:00buy stop7921.001.20791.20491.3078
21732006.01.04 09:00sell stop7931.001.20171.20471.1018
21742006.01.04 10:19buy7921.001.20791.20491.3078
21752006.01.04 13:45modify7921.001.20791.20841.3078
21762006.01.04 14:01s/l7921.001.20841.20841.307850.0022079.97
21772006.01.04 17:00delete7931.001.20171.20471.1018
21782006.01.05 09:00buy stop7941.001.21291.20991.3128
21792006.01.05 09:00sell stop7951.001.20671.20971.1068
21802006.01.05 12:06sell7951.001.20671.20971.1068
21812006.01.05 13:49s/l7951.001.20971.20971.1068-300.0021779.97
21822006.01.05 17:00delete7941.001.21291.20991.3128
21832006.01.06 09:00buy stop7961.001.21101.20801.3109
21842006.01.06 09:00sell stop7971.001.20661.20961.1067
21852006.01.06 14:30buy7961.001.21101.20801.3109
21862006.01.06 15:00modify7961.001.21101.21151.3109
21872006.01.06 17:00close7961.001.21461.21151.3109360.0022139.97
21882006.01.06 17:00delete7971.001.20661.20961.1067
21892006.01.09 09:00buy stop7981.001.21581.21281.3157
21902006.01.09 09:00sell stop7991.001.20871.21171.1088
21912006.01.09 09:54sell7991.001.20871.21171.1088
21922006.01.09 17:00delete7981.001.21581.21281.3157
21932006.01.09 17:00close7991.001.20721.21171.1088150.0022289.97
21942006.01.10 09:00buy stop8001.001.20821.20521.3081
21952006.01.10 09:00sell stop8011.001.20191.20491.1020
21962006.01.10 09:36buy8001.001.20821.20521.3081
21972006.01.10 14:32s/l8001.001.20521.20521.3081-299.9921989.98
21982006.01.10 17:00delete8011.001.20191.20491.1020
21992006.01.11 09:00buy stop8021.001.20831.20531.3082
22002006.01.11 09:00sell stop8031.001.20351.20651.1036
22012006.01.11 12:41buy8021.001.20831.20531.3082
22022006.01.11 16:00modify8021.001.20831.20881.3082
22032006.01.11 17:00close8021.001.20961.20881.3082130.0022119.98
22042006.01.11 17:00delete8031.001.20351.20651.1036
22052006.01.12 09:00buy stop8041.001.21711.21411.3170
22062006.01.12 09:00sell stop8051.001.21191.21491.1120
22072006.01.12 14:14sell8051.001.21191.21491.1120
22082006.01.12 15:00modify8051.001.21191.21141.1120
22092006.01.12 17:00delete8041.001.21711.21411.3170
22102006.01.12 17:00close8051.001.20361.21141.1120830.0022949.98
22112006.01.13 09:00buy stop8061.001.20911.20611.3090
22122006.01.13 09:00sell stop8071.001.20321.20621.1033
22132006.01.13 17:00delete8061.001.20911.20611.3090
22142006.01.13 17:00delete8071.001.20321.20621.1033
22152006.01.16 09:00buy stop8081.001.21681.21381.3167
22162006.01.16 09:00sell stop8091.001.21171.21471.1118
22172006.01.16 14:06sell8091.001.21171.21471.1118
22182006.01.16 17:00delete8081.001.21681.21381.3167
22192006.01.16 17:00close8091.001.21181.21471.1118-10.0022939.98
22202006.01.17 09:00buy stop8101.001.21531.21231.3152
22212006.01.17 09:00sell stop8111.001.20951.21251.1096
22222006.01.17 12:12sell8111.001.20951.21251.1096
22232006.01.17 12:45modify8111.001.20951.20901.1096
22242006.01.17 13:33s/l8111.001.20901.20901.109650.0022989.98
22252006.01.17 17:00delete8101.001.21531.21231.3152
22262006.01.18 09:00buy stop8121.001.21381.21081.3137
22272006.01.18 09:00sell stop8131.001.20601.20901.1061
22282006.01.18 09:48buy8121.001.21381.21081.3137
22292006.01.18 11:00s/l8121.001.21081.21081.3137-300.0022689.98
22302006.01.18 17:00delete8131.001.20601.20901.1061
22312006.01.19 09:00buy stop8141.001.21241.20941.3123
22322006.01.19 09:00sell stop8151.001.20611.20911.1062
22332006.01.19 09:35sell8151.001.20611.20911.1062
22342006.01.19 16:08s/l8151.001.20911.20911.1062-300.0022389.98
22352006.01.19 16:56buy8141.001.21241.20941.3123
22362006.01.19 17:00close8141.001.21121.20941.3123-120.0022269.98
22372006.01.20 09:00buy stop8161.001.21061.20761.3105
22382006.01.20 09:00sell stop8171.001.20531.20831.1054
22392006.01.20 09:37sell8171.001.20531.20831.1054
22402006.01.20 10:00s/l8171.001.20831.20831.1054-300.0021969.98
22412006.01.20 15:17buy8161.001.21061.20761.3105
22422006.01.20 16:42s/l8161.001.20761.20761.3105-300.0021669.98
22432006.01.23 09:00buy stop8181.001.22701.22401.3269
22442006.01.23 09:00sell stop8191.001.22141.22441.1215
22452006.01.23 11:35buy8181.001.22701.22401.3269
22462006.01.23 17:00close8181.001.22811.22401.3269109.9921779.97
22472006.01.23 17:00delete8191.001.22141.22441.1215
22482006.01.24 09:00buy stop8201.001.23181.22881.3317
22492006.01.24 09:00sell stop8211.001.22681.22981.1269
22502006.01.24 09:45sell8211.001.22681.22981.1269
22512006.01.24 17:00delete8201.001.23181.22881.3317
22522006.01.24 17:00close8211.001.22761.22981.1269-79.9921699.98
22532006.01.25 09:00buy stop8221.001.22951.22651.3294
22542006.01.25 09:00sell stop8231.001.22431.22731.1244
22552006.01.25 10:00buy8221.001.22951.22651.3294
22562006.01.25 14:44s/l8221.001.22651.22651.3294-300.0021399.98
22572006.01.25 16:49sell8231.001.22431.22731.1244
22582006.01.25 17:00close8231.001.22611.22731.1244-180.0121219.97
22592006.01.26 09:00buy stop8241.001.22851.22551.3284
22602006.01.26 09:00sell stop8251.001.22281.22581.1229
22612006.01.26 14:41sell8251.001.22281.22581.1229
22622006.01.26 14:50s/l8251.001.22581.22581.1229-300.0020919.97
22632006.01.26 17:00delete8241.001.22851.22551.3284
22642006.01.27 09:00buy stop8261.001.22301.22001.3229
22652006.01.27 09:00sell stop8271.001.21761.22061.1177
22662006.01.27 12:04sell8271.001.21761.22061.1177
22672006.01.27 14:31s/l8271.001.22061.22061.1177-300.0020619.97
22682006.01.27 14:41buy8261.001.22301.22001.3229
22692006.01.27 16:03s/l8261.001.22001.22001.3229-300.0020319.97
22702006.01.30 09:00buy stop8281.001.21271.20971.3126
22712006.01.30 09:00sell stop8291.001.20811.21111.1082
22722006.01.30 09:31sell8291.001.20811.21111.1082
22732006.01.30 17:00delete8281.001.21271.20971.3126
22742006.01.30 17:00close8291.001.20841.21111.1082-30.0020289.97
22752006.01.31 09:00buy stop8301.001.21251.20951.3124
22762006.01.31 09:00sell stop8311.001.20701.21001.1071
22772006.01.31 13:25buy8301.001.21251.20951.3124
22782006.01.31 17:00close8301.001.21391.20951.3124140.0020429.97
22792006.01.31 17:00delete8311.001.20701.21001.1071
22802006.02.01 09:00buy stop8321.001.21751.21451.3174
22812006.02.01 09:00sell stop8331.001.21211.21511.1122
22822006.02.01 10:22sell8331.001.21211.21511.1122
22832006.02.01 12:45modify8331.001.21211.21161.1122
22842006.02.01 17:00delete8321.001.21751.21451.3174
22852006.02.01 17:00close8331.001.21001.21161.1122210.0020639.97
22862006.02.02 09:00buy stop8341.001.20811.20511.3080
22872006.02.02 09:00sell stop8351.001.20251.20551.1026
22882006.02.02 16:13buy8341.001.20811.20511.3080
22892006.02.02 17:00close8341.001.20851.20511.308040.0020679.97
22902006.02.02 17:00delete8351.001.20251.20551.1026
22912006.02.03 09:00buy stop8361.001.21091.20791.3108
22922006.02.03 09:00sell stop8371.001.20521.20821.1053
22932006.02.03 14:24sell8371.001.20521.20821.1053
22942006.02.03 14:30s/l8371.001.20821.20821.1053-300.0020379.97
22952006.02.03 17:00delete8361.001.21091.20791.3108
22962006.02.06 09:00buy stop8381.001.20381.20081.3037
22972006.02.06 09:00sell stop8391.001.19761.20061.0977
22982006.02.06 12:25sell8391.001.19761.20061.0977
22992006.02.06 17:00delete8381.001.20381.20081.3037
23002006.02.06 17:00close8391.001.19791.20061.0977-30.0020349.97
23012006.02.07 09:00buy stop8401.001.20091.19791.3008
23022006.02.07 09:00sell stop8411.001.19521.19821.0953
23032006.02.07 10:32buy8401.001.20091.19791.3008
23042006.02.07 13:02s/l8401.001.19791.19791.3008-300.0020049.97
23052006.02.07 16:41sell8411.001.19521.19821.0953
23062006.02.07 17:00close8411.001.19521.19821.0953-0.0120049.96
23072006.02.08 09:00buy stop8421.001.20021.19721.3001
23082006.02.08 09:00sell stop8431.001.19511.19811.0952
23092006.02.08 13:25sell8431.001.19511.19811.0952
23102006.02.08 17:00delete8421.001.20021.19721.3001
23112006.02.08 17:00close8431.001.19501.19811.095210.0020059.96
23122006.02.09 09:00buy stop8441.001.20041.19741.3003
23132006.02.09 09:00sell stop8451.001.19521.19821.0953
23142006.02.09 16:06sell8451.001.19521.19821.0953
23152006.02.09 17:00delete8441.001.20041.19741.3003
23162006.02.09 17:00close8451.001.19511.19821.095310.0020069.96
23172006.02.10 09:00buy stop8461.001.20061.19761.3005
23182006.02.10 09:00sell stop8471.001.19521.19821.0953
23192006.02.10 14:54buy8461.001.20061.19761.3005
23202006.02.10 16:28s/l8461.001.19761.19761.3005-300.0019769.96
23212006.02.10 16:31sell8471.001.19521.19821.0953
23222006.02.10 17:00close8471.001.19131.19821.0953390.0020159.96
23232006.02.13 09:00buy stop8481.001.19351.19051.2934
23242006.02.13 09:00sell stop8491.001.18831.19131.0884
23252006.02.13 10:25sell8491.001.18831.19131.0884
23262006.02.13 16:42s/l8491.001.19131.19131.0884-300.0019859.96
23272006.02.13 17:00delete8481.001.19351.19051.2934
23282006.02.14 09:00buy stop8501.001.19391.19091.2938
23292006.02.14 09:00sell stop8511.001.18851.19151.0886
23302006.02.14 14:30sell8511.001.18851.19151.0886
23312006.02.14 17:00delete8501.001.19391.19091.2938
23322006.02.14 17:00close8511.001.18761.19151.088690.0019949.96
23332006.02.15 09:00buy stop8521.001.19361.19061.2935
23342006.02.15 09:00sell stop8531.001.18911.19211.0892
23352006.02.15 15:00buy8521.001.19361.19061.2935
23362006.02.15 16:35s/l8521.001.19061.19061.2935-300.0019649.96
23372006.02.15 16:36sell8531.001.18911.19211.0892
23382006.02.15 17:00close8531.001.19001.19211.0892-90.0019559.96
23392006.02.16 09:00buy stop8541.001.19071.18771.2906
23402006.02.16 09:00sell stop8551.001.18651.18951.0866
23412006.02.16 11:10sell8551.001.18651.18951.0866
23422006.02.16 17:00delete8541.001.19071.18771.2906
23432006.02.16 17:00close8551.001.18841.18951.0866-190.0019369.96
23442006.02.17 09:00buy stop8561.001.19041.18741.2903
23452006.02.17 09:00sell stop8571.001.18651.18951.0866
23462006.02.17 10:07sell8571.001.18651.18951.0866
23472006.02.17 15:49s/l8571.001.18951.18951.0866-300.0019069.96
23482006.02.17 16:06buy8561.001.19041.18741.2903
23492006.02.17 16:45modify8561.001.19041.19091.2903
23502006.02.17 17:00close8561.001.19211.19091.2903170.0019239.96
23512006.02.20 09:00buy stop8581.001.19861.19561.2985
23522006.02.20 09:00sell stop8591.001.19361.19661.0937
23532006.02.20 09:43sell8591.001.19361.19661.0937
23542006.02.20 17:00delete8581.001.19861.19561.2985
23552006.02.20 17:00close8591.001.19491.19661.0937-130.0019109.96
23562006.02.21 09:00buy stop8601.001.19431.19131.2942
23572006.02.21 09:00sell stop8611.001.18911.19211.0892
23582006.02.21 16:40sell8611.001.18911.19211.0892
23592006.02.21 17:00delete8601.001.19431.19131.2942
23602006.02.21 17:00close8611.001.19001.19211.0892-90.0019019.96
23612006.02.22 09:00buy stop8621.001.19421.19121.2941
23622006.02.22 09:00sell stop8631.001.18921.19221.0893
23632006.02.22 11:20sell8631.001.18921.19221.0893
23642006.02.22 17:00delete8621.001.19421.19121.2941
23652006.02.22 17:00close8631.001.18811.19221.0893110.0119129.97
23662006.02.23 09:00buy stop8641.001.19341.19041.2933
23672006.02.23 09:00sell stop8651.001.18841.19141.0885
23682006.02.23 10:15buy8641.001.19341.19041.2933
23692006.02.23 12:00modify8641.001.19341.19391.2933
23702006.02.23 15:32s/l8641.001.19391.19391.293350.0019179.97
23712006.02.23 17:00delete8651.001.18841.19141.0885
23722006.02.24 09:00buy stop8661.001.19431.19131.2942
23732006.02.24 09:00sell stop8671.001.18961.19261.0897
23742006.02.24 09:13sell8671.001.18961.19261.0897
23752006.02.24 17:00delete8661.001.19431.19131.2942
23762006.02.24 17:00close8671.001.18691.19261.0897270.0019449.97
23772006.02.27 09:00buy stop8681.001.18831.18531.2882
23782006.02.27 09:00sell stop8691.001.18301.18601.0831
23792006.02.27 17:00delete8681.001.18831.18531.2882
23802006.02.27 17:00delete8691.001.18301.18601.0831
23812006.02.28 09:00buy stop8701.001.18781.18481.2877
23822006.02.28 09:00sell stop8711.001.18261.18561.0827
23832006.02.28 10:27buy8701.001.18781.18481.2877
23842006.02.28 16:15modify8701.001.18781.18831.2877
23852006.02.28 17:00close8701.001.19211.18831.2877430.0019879.97
23862006.02.28 17:00delete8711.001.18261.18561.0827
23872006.03.01 09:00buy stop8721.001.19541.19241.2953
23882006.03.01 09:00sell stop8731.001.19131.19431.0914
23892006.03.01 14:06buy8721.001.19541.19241.2953
23902006.03.01 16:57s/l8721.001.19241.19241.2953-300.0019579.97
23912006.03.01 17:00delete8731.001.19131.19431.0914
23922006.03.02 09:00buy stop8741.001.19501.19201.2949
23932006.03.02 09:00sell stop8751.001.19091.19391.0910
23942006.03.02 14:43buy8741.001.19501.19201.2949
23952006.03.02 16:15modify8741.001.19501.19551.2949
23962006.03.02 17:00close8741.001.19801.19551.2949300.0019879.97
23972006.03.02 17:00delete8751.001.19091.19391.0910
23982006.03.03 09:00buy stop8761.001.20431.20131.3042
23992006.03.03 09:00sell stop8771.001.19981.20281.0999
24002006.03.03 15:02buy8761.001.20431.20131.3042
24012006.03.03 16:04s/l8761.001.20131.20131.3042-300.0019579.97
24022006.03.03 16:06sell8771.001.19981.20281.0999
24032006.03.03 16:23s/l8771.001.20281.20281.0999-300.0019279.97
24042006.03.06 09:00buy stop8781.001.20971.20671.3096
24052006.03.06 09:00sell stop8791.001.20441.20741.1045
24062006.03.06 10:22sell8791.001.20441.20741.1045
24072006.03.06 14:45modify8791.001.20441.20391.1045
24082006.03.06 17:00delete8781.001.20971.20671.3096
24092006.03.06 17:00close8791.001.20121.20391.1045320.0019599.97
24102006.03.07 09:00buy stop8801.001.19891.19591.2988
24112006.03.07 09:00sell stop8811.001.19301.19601.0931
24122006.03.07 09:32sell8811.001.19301.19601.0931
24132006.03.07 13:00modify8811.001.19301.19251.0931
24142006.03.07 17:00delete8801.001.19891.19591.2988
24152006.03.07 17:00close8811.001.18861.19251.0931440.0020039.97
24162006.03.08 09:00buy stop8821.001.19351.19051.2934
24172006.03.08 09:00sell stop8831.001.18771.19071.0878
24182006.03.08 11:04buy8821.001.19351.19051.2934
24192006.03.08 14:57s/l8821.001.19051.19051.2934-300.0019739.97
24202006.03.08 17:00delete8831.001.18771.19071.0878
24212006.03.09 09:00buy stop8841.001.19611.19311.2960
24222006.03.09 09:00sell stop8851.001.19011.19311.0902
24232006.03.09 17:00delete8841.001.19611.19311.2960
24242006.03.09 17:00delete8851.001.19011.19311.0902
24252006.03.10 09:00buy stop8861.001.19431.19131.2942
24262006.03.10 09:00sell stop8871.001.18881.19181.0889
24272006.03.10 14:48sell8871.001.18881.19181.0889
24282006.03.10 17:00delete8861.001.19431.19131.2942
24292006.03.10 17:00close8871.001.18821.19181.088960.0019799.97
24302006.03.13 09:00buy stop8881.001.19841.19541.2983
24312006.03.13 09:00sell stop8891.001.19211.19511.0922
24322006.03.13 11:13sell8891.001.19211.19511.0922
24332006.03.13 17:00delete8881.001.19841.19541.2983
24342006.03.13 17:00close8891.001.19311.19511.0922-99.9919699.98
24352006.03.14 09:00buy stop8901.001.19941.19641.2993
24362006.03.14 09:00sell stop8911.001.19451.19751.0946
24372006.03.14 12:05sell8911.001.19451.19751.0946
24382006.03.14 14:30s/l8911.001.19751.19751.0946-300.0019399.98
24392006.03.14 16:00buy8901.001.19941.19641.2993
24402006.03.14 17:00close8901.001.20151.19641.2993210.0119609.99
24412006.03.15 09:00buy stop8921.001.20481.20181.3047
24422006.03.15 09:00sell stop8931.001.20041.20341.1005
24432006.03.15 15:12buy8921.001.20481.20181.3047
24442006.03.15 17:00close8921.001.20341.20181.3047-140.0019469.99
24452006.03.15 17:00delete8931.001.20041.20341.1005
24462006.03.16 09:00buy stop8941.001.20761.20461.3075
24472006.03.16 09:00sell stop8951.001.20201.20501.1021
24482006.03.16 10:49buy8941.001.20761.20461.3075
24492006.03.16 14:45modify8941.001.20761.20811.3075
24502006.03.16 17:00close8941.001.21511.20811.3075750.0020219.99
24512006.03.16 17:00delete8951.001.20201.20501.1021
24522006.03.17 09:00buy stop8961.001.21881.21581.3187
24532006.03.17 09:00sell stop8971.001.21331.21631.1134
24542006.03.17 10:49buy8961.001.21881.21581.3187
24552006.03.17 15:51s/l8961.001.21581.21581.3187-300.0019919.99
24562006.03.17 17:00delete8971.001.21331.21631.1134
24572006.03.20 09:00buy stop8981.001.22031.21731.3202
24582006.03.20 09:00sell stop8991.001.21401.21701.1141
24592006.03.20 17:00delete8981.001.22031.21731.3202
24602006.03.20 17:00delete8991.001.21401.21701.1141
24612006.03.21 09:00buy stop9001.001.21591.21291.3158
24622006.03.21 09:00sell stop9011.001.21081.21381.1109
24632006.03.21 14:30buy9001.001.21591.21291.3158
24642006.03.21 14:46s/l9001.001.21291.21291.3158-300.0019619.99
24652006.03.21 15:45sell9011.001.21081.21381.1109
24662006.03.21 17:00close9011.001.20911.21381.1109170.0019789.99
24672006.03.22 09:00buy stop9021.001.21181.20881.3117
24682006.03.22 09:00sell stop9031.001.20671.20971.1068
24692006.03.22 11:05sell9031.001.20671.20971.1068
24702006.03.22 14:49s/l9031.001.20971.20971.1068-300.0019489.99
24712006.03.22 17:00delete9021.001.21181.20881.3117
24722006.03.23 09:00buy stop9041.001.20871.20571.3086
24732006.03.23 09:00sell stop9051.001.20421.20721.1043
24742006.03.23 16:01sell9051.001.20421.20721.1043
24752006.03.23 16:30modify9051.001.20421.20371.1043
24762006.03.23 17:00delete9041.001.20871.20571.3086
24772006.03.23 17:00close9051.001.19831.20371.1043590.0020079.99
24782006.03.24 09:00buy stop9061.001.19951.19651.2994
24792006.03.24 09:00sell stop9071.001.19441.19741.0945
24802006.03.24 16:01buy9061.001.19951.19651.2994
24812006.03.24 17:00close9061.001.20121.19651.2994170.0020249.99
24822006.03.24 17:00delete9071.001.19441.19741.0945
24832006.03.27 09:00buy stop9081.001.20691.20391.3068
24842006.03.27 09:00sell stop9091.001.20241.20541.1025
24852006.03.27 11:29sell9091.001.20241.20541.1025
24862006.03.27 17:00delete9081.001.20691.20391.3068
24872006.03.27 17:00close9091.001.20271.20541.1025-30.0020219.99
24882006.03.28 09:00buy stop9101.001.20331.20031.3032
24892006.03.28 09:00sell stop9111.001.19841.20141.0985
24902006.03.28 10:00buy9101.001.20331.20031.3032
24912006.03.28 10:30modify9101.001.20331.20381.3032
24922006.03.28 17:00close9101.001.20831.20381.3032500.0020719.99
24932006.03.28 17:00delete9111.001.19841.20141.0985
24942006.03.29 09:00buy stop9121.001.20341.20041.3033
24952006.03.29 09:00sell stop9131.001.19821.20121.0983
24962006.03.29 09:58sell9131.001.19821.20121.0983
24972006.03.29 12:07s/l9131.001.20121.20121.0983-300.0020419.99
24982006.03.29 17:00delete9121.001.20341.20041.3033
24992006.03.30 09:00buy stop9141.001.20931.20631.3092
25002006.03.30 09:00sell stop9151.001.20371.20671.1038
25012006.03.30 13:38buy9141.001.20931.20631.3092
25022006.03.30 15:49s/l9141.001.20631.20631.3092-300.0020119.99
25032006.03.30 17:00delete9151.001.20371.20671.1038
25042006.03.31 09:00buy stop9161.001.21681.21381.3167
25052006.03.31 09:00sell stop9171.001.21141.21441.1115
25062006.03.31 10:46sell9171.001.21141.21441.1115
25072006.03.31 17:00delete9161.001.21681.21381.3167
25082006.03.31 17:00close9171.001.21041.21441.1115100.0020219.99
25092006.04.03 09:00buy stop9181.001.20721.20421.3071
25102006.04.03 09:00sell stop9191.001.20231.20531.1024
25112006.04.03 13:32buy9181.001.20721.20421.3071
25122006.04.03 16:45modify9181.001.20721.20771.3071
25132006.04.03 17:00close9181.001.21131.20771.3071410.0020629.99
25142006.04.03 17:00delete9191.001.20231.20531.1024
25152006.04.04 09:00buy stop9201.001.21701.21401.3169
25162006.04.04 09:00sell stop9211.001.21051.21351.1106
25172006.04.04 10:02buy9201.001.21701.21401.3169
25182006.04.04 14:15modify9201.001.21701.21751.3169
25192006.04.04 17:00close9201.001.22591.21751.3169890.0121520.00
25202006.04.04 17:00delete9211.001.21051.21351.1106
25212006.04.05 09:00buy stop9221.001.22991.22691.3298
25222006.04.05 09:00sell stop9231.001.22451.22751.1246
25232006.04.05 11:37sell9231.001.22451.22751.1246
25242006.04.05 14:20s/l9231.001.22751.22751.1246-300.0021220.00
25252006.04.05 14:38buy9221.001.22991.22691.3298
25262006.04.05 16:06s/l9221.001.22691.22691.3298-300.0020920.00
25272006.04.06 09:00buy stop9241.001.23111.22811.3310
25282006.04.06 09:00sell stop9251.001.22641.22941.1265
25292006.04.06 09:24buy9241.001.23111.22811.3310
25302006.04.06 14:41s/l9241.001.22811.22811.3310-300.0020620.00
25312006.04.06 14:46sell9251.001.22641.22941.1265
25322006.04.06 15:00modify9251.001.22641.22591.1265
25332006.04.06 17:00close9251.001.22291.22591.1265350.0020970.00
25342006.04.07 09:00buy stop9261.001.22241.21941.3223
25352006.04.07 09:00sell stop9271.001.21711.22011.1172
25362006.04.07 09:16sell9271.001.21711.22011.1172
25372006.04.07 10:29s/l9271.001.22011.22011.1172-300.0020670.00
25382006.04.07 14:32buy9261.001.22241.21941.3223
25392006.04.07 14:38s/l9261.001.21941.21941.3223-300.0020370.00
25402006.04.10 09:00buy stop9281.001.21421.21121.3141
25412006.04.10 09:00sell stop9291.001.20741.21041.1075
25422006.04.10 17:00delete9281.001.21421.21121.3141
25432006.04.10 17:00delete9291.001.20741.21041.1075
25442006.04.11 09:00buy stop9301.001.21541.21241.3153
25452006.04.11 09:00sell stop9311.001.20991.21291.1100
25462006.04.11 14:20sell9311.001.20991.21291.1100
25472006.04.11 15:50s/l9311.001.21291.21291.1100-300.0020070.00
25482006.04.11 17:00delete9301.001.21541.21241.3153
25492006.04.12 09:00buy stop9321.001.21711.21411.3170
25502006.04.12 09:00sell stop9331.001.21251.21551.1126
25512006.04.12 14:04sell9331.001.21251.21551.1126
25522006.04.12 14:45modify9331.001.21251.21201.1126
25532006.04.12 15:56s/l9331.001.21201.21201.112650.0020120.00
25542006.04.12 17:00delete9321.001.21711.21411.3170
25552006.04.13 09:00buy stop9341.001.21361.21061.3135
25562006.04.13 09:00sell stop9351.001.20781.21081.1079
25572006.04.13 15:05sell9351.001.20781.21081.1079
25582006.04.13 17:00delete9341.001.21361.21061.3135
25592006.04.13 17:00close9351.001.20911.21081.1079-130.0019990.00
25602006.04.14 09:00buy stop9361.001.21311.21011.3130
25612006.04.14 09:00sell stop9371.001.20931.21231.1094
25622006.04.14 17:00delete9361.001.21311.21011.3130
25632006.04.14 17:03delete9371.001.20931.21231.1094
25642006.04.17 09:00buy stop9381.001.21981.21681.3197
25652006.04.17 09:00sell stop9391.001.21541.21841.1155
25662006.04.17 13:38buy9381.001.21981.21681.3197
25672006.04.17 14:00modify9381.001.21981.22031.3197
25682006.04.17 17:00close9381.001.22781.22031.3197800.0020790.00
25692006.04.17 17:00delete9391.001.21541.21841.1155
25702006.04.18 09:00buy stop9401.001.22771.22471.3276
25712006.04.18 09:00sell stop9411.001.22201.22501.1221
25722006.04.18 14:31buy9401.001.22771.22471.3276
25732006.04.18 17:00close9401.001.22811.22471.327639.9920829.99
25742006.04.18 17:00delete9411.001.22201.22501.1221
25752006.04.19 09:00buy stop9421.001.23771.23471.3376
25762006.04.19 09:00sell stop9431.001.23201.23501.1321
25772006.04.19 14:30sell9431.001.23201.23501.1321
25782006.04.19 15:30modify9431.001.23201.23151.1321
25792006.04.19 15:52s/l9431.001.23151.23151.132150.0020879.99
25802006.04.19 17:00delete9421.001.23771.23471.3376
25812006.04.20 09:00buy stop9441.001.23741.23441.3373
25822006.04.20 09:00sell stop9451.001.23171.23471.1318
25832006.04.20 13:08sell9451.001.23171.23471.1318
25842006.04.20 14:12s/l9451.001.23471.23471.1318-300.0020579.99
25852006.04.20 17:00delete9441.001.23741.23441.3373
25862006.04.21 09:00buy stop9461.001.23231.22931.3322
25872006.04.21 09:00sell stop9471.001.22511.22811.1252
25882006.04.21 10:07buy9461.001.23231.22931.3322
25892006.04.21 16:45modify9461.001.23231.23281.3322
25902006.04.21 17:00close9461.001.23351.23281.3322120.0020699.99
25912006.04.21 17:00delete9471.001.22511.22811.1252
25922006.04.24 09:00buy stop9481.001.24061.23761.3405
25932006.04.24 09:00sell stop9491.001.23371.23671.1338
25942006.04.24 09:43buy9481.001.24061.23761.3405
25952006.04.24 10:03s/l9481.001.23761.23761.3405-300.0120399.98
25962006.04.24 16:03sell9491.001.23371.23671.1338
25972006.04.24 16:54s/l9491.001.23671.23671.1338-300.0020099.98
25982006.04.25 09:00buy stop9501.001.24091.23791.3408
25992006.04.25 09:00sell stop9511.001.23561.23861.1357
26002006.04.25 10:01buy9501.001.24091.23791.3408
26012006.04.25 12:04s/l9501.001.23791.23791.3408-300.0019799.98
26022006.04.25 17:00delete9511.001.23561.23861.1357
26032006.04.26 09:00buy stop9521.001.24451.24151.3444
26042006.04.26 09:00sell stop9531.001.23891.24191.1390
26052006.04.26 14:31sell9531.001.23891.24191.1390
26062006.04.26 14:58s/l9531.001.24191.24191.1390-300.0019499.98
26072006.04.26 15:25buy9521.001.24451.24151.3444
26082006.04.26 17:00close9521.001.24381.24151.3444-70.0019429.98
26092006.04.27 09:00buy stop9541.001.24741.24441.3473
26102006.04.27 09:00sell stop9551.001.24231.24531.1424
26112006.04.27 12:40sell9551.001.24231.24531.1424
26122006.04.27 16:00s/l9551.001.24531.24531.1424-300.0019129.98
26132006.04.27 16:01buy9541.001.24741.24441.3473
26142006.04.27 16:30modify9541.001.24741.24791.3473
26152006.04.27 17:00close9541.001.25381.24791.3473640.0019769.98
26162006.04.28 09:00buy stop9561.001.25711.25411.3570
26172006.04.28 09:00sell stop9571.001.25081.25381.1509
26182006.04.28 15:47buy9561.001.25711.25411.3570
26192006.04.28 17:00close9561.001.25941.25411.3570230.0019999.98
26202006.04.28 17:00delete9571.001.25081.25381.1509
26212006.05.01 09:00buy stop9581.001.26561.26261.3655
26222006.05.01 09:00sell stop9591.001.26071.26371.1608
26232006.05.01 14:56buy9581.001.26561.26261.3655
26242006.05.01 15:15modify9581.001.26561.26611.3655
26252006.05.01 15:51s/l9581.001.26611.26611.365550.0020049.98
26262006.05.01 17:00delete9591.001.26071.26371.1608
26272006.05.02 09:00buy stop9601.001.25991.25691.3598
26282006.05.02 09:00sell stop9611.001.25421.25721.1543
26292006.05.02 09:42buy9601.001.25991.25691.3598
26302006.05.02 11:00modify9601.001.25991.26041.3598
26312006.05.02 17:00close9601.001.26411.26041.3598420.0020469.98
26322006.05.02 17:00delete9611.001.25421.25721.1543
26332006.05.03 09:00buy stop9621.001.26841.26541.3683
26342006.05.03 09:00sell stop9631.001.26271.26571.1628
26352006.05.03 09:51sell9631.001.26271.26571.1628
26362006.05.03 16:45modify9631.001.26271.26221.1628
26372006.05.03 17:00delete9621.001.26841.26541.3683
26382006.05.03 17:00close9631.001.26081.26221.1628190.0020659.98
26392006.05.04 09:00buy stop9641.001.26451.26151.3644
26402006.05.04 09:00sell stop9651.001.25791.26091.1580
26412006.05.04 10:34sell9651.001.25791.26091.1580
26422006.05.04 14:33s/l9651.001.26091.26091.1580-300.0020359.98
26432006.05.04 15:48buy9641.001.26451.26151.3644
26442006.05.04 16:30modify9641.001.26451.26501.3644
26452006.05.04 17:00close9641.001.26861.26501.3644410.0020769.98
26462006.05.05 09:00buy stop9661.001.27171.26871.3716
26472006.05.05 09:00sell stop9671.001.26651.26951.1666
26482006.05.05 14:30buy9661.001.27171.26871.3716
26492006.05.05 14:30s/l9661.001.26871.26871.3716-300.0020469.98
26502006.05.05 17:00delete9671.001.26651.26951.1666
26512006.05.08 09:00buy stop9681.001.27661.27361.3765
26522006.05.08 09:00sell stop9691.001.27111.27411.1712
26532006.05.08 10:26buy9681.001.27661.27361.3765
26542006.05.08 15:34s/l9681.001.27361.27361.3765-300.0020169.98
26552006.05.08 15:59sell9691.001.27111.27411.1712
26562006.05.08 17:00close9691.001.27181.27411.1712-70.0020099.98
26572006.05.09 09:00buy stop9701.001.27211.26911.3720
26582006.05.09 09:00sell stop9711.001.26521.26821.1653
26592006.05.09 15:26buy9701.001.27211.26911.3720
26602006.05.09 16:15modify9701.001.27211.27261.3720
26612006.05.09 17:00close9701.001.27591.27261.3720380.0020479.98
26622006.05.09 17:00delete9711.001.26521.26821.1653
26632006.05.10 09:00buy stop9721.001.28201.27901.3819
26642006.05.10 09:00sell stop9731.001.27461.27761.1747
26652006.05.10 17:00delete9721.001.28201.27901.3819
26662006.05.10 17:00delete9731.001.27461.27761.1747
26672006.05.11 09:00buy stop9741.001.27721.27421.3771
26682006.05.11 09:00sell stop9751.001.27141.27441.1715
26692006.05.11 09:23sell9751.001.27141.27441.1715
26702006.05.11 14:30s/l9751.001.27441.27441.1715-300.0020179.98
26712006.05.11 14:31buy9741.001.27721.27421.3771
26722006.05.11 14:55s/l9741.001.27421.27421.3771-299.9919879.99
26732006.05.12 09:00buy stop9761.001.28991.28691.3898
26742006.05.12 09:00sell stop9771.001.28411.28711.1842
26752006.05.12 09:33buy9761.001.28991.28691.3898
26762006.05.12 11:45modify9761.001.28991.29041.3898
26772006.05.12 13:51s/l9761.001.29041.29041.389850.0019929.99
26782006.05.12 17:00delete9771.001.28411.28711.1842
26792006.05.15 09:00buy stop9781.001.29511.29211.3950
26802006.05.15 09:00sell stop9791.001.28761.29061.1877
26812006.05.15 09:51sell9791.001.28761.29061.1877
26822006.05.15 10:15modify9791.001.28761.28711.1877
26832006.05.15 17:00delete9781.001.29511.29211.3950
26842006.05.15 17:00close9791.001.28341.28711.1877420.0020349.99
26852006.05.16 09:00buy stop9801.001.28481.28181.3847
26862006.05.16 09:00sell stop9811.001.27741.28041.1775
26872006.05.16 11:18sell9811.001.27741.28041.1775
26882006.05.16 11:48s/l9811.001.28041.28041.1775-300.0020049.99
26892006.05.16 14:31buy9801.001.28481.28181.3847
26902006.05.16 17:00close9801.001.28501.28181.384720.0020069.99
26912006.05.17 09:00buy stop9821.001.28941.28641.3893
26922006.05.17 09:00sell stop9831.001.28391.28691.1840
26932006.05.17 09:09buy9821.001.28941.28641.3893
26942006.05.17 14:30s/l9821.001.28641.28641.3893-299.9919770.00
26952006.05.17 15:44sell9831.001.28391.28691.1840
26962006.05.17 16:30modify9831.001.28391.28341.1840
26972006.05.17 17:00close9831.001.27881.28341.1840510.0020280.00
26982006.05.18 09:00buy stop9841.001.27741.27441.3773
26992006.05.18 09:00sell stop9851.001.27201.27501.1721
27002006.05.18 10:09buy9841.001.27741.27441.3773
27012006.05.18 15:45modify9841.001.27741.27791.3773
27022006.05.18 17:00close9841.001.28101.27791.3773360.0020640.00
27032006.05.18 17:00delete9851.001.27201.27501.1721
27042006.05.19 09:00buy stop9861.001.28501.28201.3849
27052006.05.19 09:00sell stop9871.001.27991.28291.1800
27062006.05.19 09:23sell9871.001.27991.28291.1800
27072006.05.19 09:45modify9871.001.27991.27941.1800
27082006.05.19 17:00delete9861.001.28501.28201.3849
27092006.05.19 17:00close9871.001.27091.27941.1800900.0021540.00
27102006.05.22 09:00buy stop9881.001.27561.27261.3755
27112006.05.22 09:00sell stop9891.001.26781.27081.1679
27122006.05.22 10:23buy9881.001.27561.27261.3755
27132006.05.22 12:30modify9881.001.27561.27611.3755
27142006.05.22 13:09s/l9881.001.27611.27611.375550.0021590.00
27152006.05.22 17:00delete9891.001.26781.27081.1679
27162006.05.23 09:00buy stop9901.001.28841.28541.3883
27172006.05.23 09:00sell stop9911.001.28271.28571.1828
27182006.05.23 09:34sell9911.001.28271.28571.1828
27192006.05.23 11:07s/l9911.001.28571.28571.1828-300.0021290.00
27202006.05.23 17:00delete9901.001.28841.28541.3883
27212006.05.24 09:00buy stop9921.001.28351.28051.3834
27222006.05.24 09:00sell stop9931.001.27471.27771.1748
27232006.05.24 09:42buy9921.001.28351.28051.3834
27242006.05.24 12:45modify9921.001.28351.28401.3834
27252006.05.24 15:11s/l9921.001.28401.28401.383450.0021340.00
27262006.05.24 17:00delete9931.001.27471.27771.1748
27272006.05.25 09:00buy stop9941.001.28081.27781.3807
27282006.05.25 09:00sell stop9951.001.27421.27721.1743
27292006.05.25 17:00delete9941.001.28081.27781.3807
27302006.05.25 17:00delete9951.001.27421.27721.1743
27312006.05.26 09:00buy stop9961.001.28121.27821.3811
27322006.05.26 09:00sell stop9971.001.27531.27831.1754
27332006.05.26 09:57buy9961.001.28121.27821.3811
27342006.05.26 15:22s/l9961.001.27821.27821.3811-300.0021040.00
27352006.05.26 15:35sell9971.001.27531.27831.1754
27362006.05.26 16:30modify9971.001.27531.27481.1754
27372006.05.26 17:00close9971.001.27201.27481.1754330.0021370.00
27382006.05.29 09:00buy stop9981.001.27661.27361.3765
27392006.05.29 09:00sell stop9991.001.27241.27541.1725
27402006.05.29 11:34buy9981.001.27661.27361.3765
27412006.05.29 17:00close9981.001.27551.27361.3765-109.9921260.01
27422006.05.29 17:00delete9991.001.27241.27541.1725
27432006.05.30 09:00buy stop10001.001.28591.28291.3858
27442006.05.30 09:00sell stop10011.001.27941.28241.1795
27452006.05.30 09:05buy10001.001.28591.28291.3858
27462006.05.30 14:17s/l10001.001.28291.28291.3858-300.0020960.01
27472006.05.30 17:00delete10011.001.27941.28241.1795
27482006.05.31 09:00buy stop10021.001.29191.28891.3918
27492006.05.31 09:00sell stop10031.001.28521.28821.1853
27502006.05.31 13:38sell10031.001.28521.28821.1853
27512006.05.31 17:00delete10021.001.29191.28891.3918
27522006.05.31 17:00close10031.001.28421.28821.1853100.0021060.01
27532006.06.01 09:00buy stop10041.001.27981.27681.3797
27542006.06.01 09:00sell stop10051.001.27451.27751.1746
27552006.06.01 10:17buy10041.001.27981.27681.3797
27562006.06.01 12:05s/l10041.001.27681.27681.3797-300.0020760.01
27572006.06.01 13:25sell10051.001.27451.27751.1746
27582006.06.01 16:02s/l10051.001.27751.27751.1746-300.0020460.01
27592006.06.02 09:00buy stop10061.001.28411.28111.3840
27602006.06.02 09:00sell stop10071.001.27821.28121.1783
27612006.06.02 14:30buy10061.001.28411.28111.3840
27622006.06.02 14:45modify10061.001.28411.28461.3840
27632006.06.02 17:00close10061.001.29311.28461.3840900.0021360.01
27642006.06.02 17:00delete10071.001.27821.28121.1783
27652006.06.05 09:00buy stop10081.001.29751.29451.3974
27662006.06.05 09:00sell stop10091.001.29231.29531.1924
27672006.06.05 09:32buy10081.001.29751.29451.3974
27682006.06.05 14:39s/l10081.001.29451.29451.3974-300.0021060.01
27692006.06.05 15:06sell10091.001.29231.29531.1924
27702006.06.05 16:03s/l10091.001.29531.29531.1924-300.0020760.01
27712006.06.06 09:00buy stop10101.001.29451.29151.3944
27722006.06.06 09:00sell stop10111.001.28761.29061.1877
27732006.06.06 12:14sell10111.001.28761.29061.1877
27742006.06.06 14:30modify10111.001.28761.28711.1877
27752006.06.06 17:00delete10101.001.29451.29151.3944
27762006.06.06 17:00close10111.001.28151.28711.1877610.0021370.01
27772006.06.07 09:00buy stop10121.001.28461.28161.3845
27782006.06.07 09:00sell stop10131.001.27671.27971.1768
27792006.06.07 15:33sell10131.001.27671.27971.1768
27802006.06.07 17:00delete10121.001.28461.28161.3845
27812006.06.07 17:00close10131.001.27781.27971.1768-110.0021260.01
27822006.06.08 09:00buy stop10141.001.28171.27871.3816
27832006.06.08 09:00sell stop10151.001.27511.27811.1752
27842006.06.08 09:21sell10151.001.27511.27811.1752
27852006.06.08 14:15modify10151.001.27511.27461.1752
27862006.06.08 17:00delete10141.001.28171.27871.3816
27872006.06.08 17:01close10151.001.26401.27461.17521110.0022370.01
27882006.06.09 09:00buy stop10161.001.26651.26351.3664
27892006.06.09 09:00sell stop10171.001.26111.26411.1612
27902006.06.09 11:16buy10161.001.26651.26351.3664
27912006.06.09 14:30s/l10161.001.26351.26351.3664-300.0022070.01
27922006.06.09 14:31sell10171.001.26111.26411.1612
27932006.06.09 15:19s/l10171.001.26411.26411.1612-299.9921770.02
27942006.06.12 09:00buy stop10181.001.26671.26371.3666
27952006.06.12 09:00sell stop10191.001.26081.26381.1609
27962006.06.12 10:08sell10191.001.26081.26381.1609
27972006.06.12 14:00modify10191.001.26081.26031.1609
27982006.06.12 15:28s/l10191.001.26031.26031.160950.0021820.02
27992006.06.12 17:00delete10181.001.26671.26371.3666
28002006.06.13 09:00buy stop10201.001.26041.25741.3603
28012006.06.13 09:00sell stop10211.001.25491.25791.1550
28022006.06.13 12:16buy10201.001.26041.25741.3603
28032006.06.13 14:03s/l10201.001.25741.25741.3603-300.0021520.02
28042006.06.13 14:33sell10211.001.25491.25791.1550
28052006.06.13 14:35s/l10211.001.25791.25791.1550-300.0021220.02
28062006.06.14 09:00buy stop10221.001.26051.25751.3604
28072006.06.14 09:00sell stop10231.001.25471.25771.1548
28082006.06.14 10:31buy10221.001.26051.25751.3604
28092006.06.14 12:12s/l10221.001.25751.25751.3604-300.0020920.02
28102006.06.14 14:30sell10231.001.25471.25771.1548
28112006.06.14 14:30s/l10231.001.25771.25771.1548-300.0020620.02
28122006.06.15 09:00buy stop10241.001.26481.26181.3647
28132006.06.15 09:00sell stop10251.001.25891.26191.1590
28142006.06.15 14:34sell10251.001.25891.26191.1590
28152006.06.15 14:47s/l10251.001.26191.26191.1590-300.0120320.01
28162006.06.15 15:01buy10241.001.26481.26181.3647
28172006.06.15 17:00close10241.001.26211.26181.3647-270.0020050.01
28182006.06.16 09:00buy stop10261.001.26781.26481.3677
28192006.06.16 09:00sell stop10271.001.26291.26591.1630
28202006.06.16 15:53sell10271.001.26291.26591.1630
28212006.06.16 17:00delete10261.001.26781.26481.3677
28222006.06.16 17:00close10271.001.26371.26591.1630-80.0019970.01
28232006.06.19 09:00buy stop10281.001.26221.25921.3621
28242006.06.19 09:00sell stop10291.001.25681.25981.1569
28252006.06.19 14:32sell10291.001.25681.25981.1569
28262006.06.19 17:00delete10281.001.26221.25921.3621
28272006.06.19 17:00close10291.001.25551.25981.1569130.0020100.01
28282006.06.20 09:00buy stop10301.001.26081.25781.3607
28292006.06.20 09:00sell stop10311.001.25601.25901.1561
28302006.06.20 11:50sell10311.001.25601.25901.1561
28312006.06.20 17:00delete10301.001.26081.25781.3607
28322006.06.20 17:00close10311.001.25741.25901.1561-140.0019960.01
28332006.06.21 09:00buy stop10321.001.26421.26121.3641
28342006.06.21 09:00sell stop10331.001.25981.26281.1599
28352006.06.21 11:22buy10321.001.26421.26121.3641
28362006.06.21 17:00close10321.001.26421.26121.36410.0019960.01
28372006.06.21 17:00delete10331.001.25981.26281.1599
28382006.06.22 09:00buy stop10341.001.26921.26621.3691
28392006.06.22 09:00sell stop10351.001.26441.26741.1645
28402006.06.22 09:46sell10351.001.26441.26741.1645
28412006.06.22 12:30modify10351.001.26441.26391.1645
28422006.06.22 17:00delete10341.001.26921.26621.3691
28432006.06.22 17:00close10351.001.25741.26391.1645700.0020660.01
28442006.06.23 09:00buy stop10361.001.26041.25741.3603
28452006.06.23 09:00sell stop10371.001.25511.25811.1552
28462006.06.23 10:55sell10371.001.25511.25811.1552
28472006.06.23 14:00modify10371.001.25511.25461.1552
28482006.06.23 17:00delete10361.001.26041.25741.3603
28492006.06.23 17:00close10371.001.25161.25461.1552350.0021010.01
28502006.06.26 09:00buy stop10381.001.25431.25131.3542
28512006.06.26 09:00sell stop10391.001.24891.25191.1490
28522006.06.26 09:05buy10381.001.25431.25131.3542
28532006.06.26 09:30modify10381.001.25431.25481.3542
28542006.06.26 11:52s/l10381.001.25481.25481.354250.0021060.01
28552006.06.26 17:00delete10391.001.24891.25191.1490
28562006.06.27 09:00buy stop10401.001.26261.25961.3625
28572006.06.27 09:00sell stop10411.001.25711.26011.1572
28582006.06.27 12:13sell10411.001.25711.26011.1572
28592006.06.27 15:06s/l10411.001.26011.26011.1572-300.0020760.01
28602006.06.27 17:00delete10401.001.26261.25961.3625
28612006.06.28 09:00buy stop10421.001.25961.25661.3595
28622006.06.28 09:00sell stop10431.001.25461.25761.1547
28632006.06.28 14:57sell10431.001.25461.25761.1547
28642006.06.28 17:00delete10421.001.25961.25661.3595
28652006.06.28 17:00close10431.001.25301.25761.1547160.0020920.01
28662006.06.29 09:00buy stop10441.001.25701.25401.3569
28672006.06.29 09:00sell stop10451.001.25261.25561.1527
28682006.06.29 11:54sell10451.001.25261.25561.1527
28692006.06.29 17:00delete10441.001.25701.25401.3569
28702006.06.29 17:00close10451.001.25411.25561.1527-150.0120770.00
28712006.06.30 09:00buy stop10461.001.27481.27181.3747
28722006.06.30 09:00sell stop10471.001.26821.27121.1683
28732006.06.30 14:31buy10461.001.27481.27181.3747
28742006.06.30 17:00close10461.001.27871.27181.3747390.0021160.00
28752006.06.30 17:00delete10471.001.26821.27121.1683
28762006.07.03 09:00buy stop10481.001.28161.27861.3815
28772006.07.03 09:00sell stop10491.001.27611.27911.1762
28782006.07.03 16:01buy10481.001.28161.27861.3815
28792006.07.03 17:00close10481.001.28011.27861.3815-150.0021010.00
28802006.07.03 17:00delete10491.001.27611.27911.1762
28812006.07.04 09:00buy stop10501.001.28381.28081.3837
28822006.07.04 09:00sell stop10511.001.27891.28191.1790
28832006.07.04 14:21sell10511.001.27891.28191.1790
28842006.07.04 17:00delete10501.001.28381.28081.3837
28852006.07.04 17:00close10511.001.27981.28191.1790-90.0020920.00
28862006.07.05 09:00buy stop10521.001.28551.28251.3854
28872006.07.05 09:00sell stop10531.001.27621.27921.1763
28882006.07.05 09:16sell10531.001.27621.27921.1763
28892006.07.05 13:56s/l10531.001.27921.27921.1763-299.9920620.01
28902006.07.05 17:00delete10521.001.28551.28251.3854
28912006.07.06 09:00buy stop10541.001.27611.27311.3760
28922006.07.06 09:00sell stop10551.001.27101.27401.1711
28932006.07.06 14:33buy10541.001.27611.27311.3760
28942006.07.06 17:00close10541.001.27521.27311.3760-90.0020530.01
28952006.07.06 17:00delete10551.001.27101.27401.1711
28962006.07.07 09:00buy stop10561.001.27961.27661.3795
28972006.07.07 09:00sell stop10571.001.27511.27811.1752
28982006.07.07 14:29buy10561.001.27961.27661.3795
28992006.07.07 14:45modify10561.001.27961.28011.3795
29002006.07.07 17:00close10561.001.28211.28011.3795250.0020780.01
29012006.07.07 17:00delete10571.001.27511.27811.1752
29022006.07.10 09:00buy stop10581.001.28241.27941.3823
29032006.07.10 09:00sell stop10591.001.27711.28011.1772
29042006.07.10 12:51sell10591.001.27711.28011.1772
29052006.07.10 14:45modify10591.001.27711.27661.1772
29062006.07.10 17:00delete10581.001.28241.27941.3823
29072006.07.10 17:00close10591.001.27401.27661.1772310.0021090.01
29082006.07.11 09:00buy stop10601.001.27521.27221.3751
29092006.07.11 09:00sell stop10611.001.26911.27211.1692
29102006.07.11 11:00buy10601.001.27521.27221.3751
29112006.07.11 15:02s/l10601.001.27221.27221.3751-300.0020790.01
29122006.07.11 17:00delete10611.001.26911.27211.1692
29132006.07.12 09:00buy stop10621.001.27951.27651.3794
29142006.07.12 09:00sell stop10631.001.27481.27781.1749
29152006.07.12 10:32sell10631.001.27481.27781.1749
29162006.07.12 13:30modify10631.001.27481.27431.1749
29172006.07.12 17:00delete10621.001.27951.27651.3794
29182006.07.12 17:00close10631.001.26891.27431.1749590.0021380.01
29192006.07.13 09:00buy stop10641.001.27341.27041.3733
29202006.07.13 09:00sell stop10651.001.26831.27131.1684
29212006.07.13 17:00delete10641.001.27341.27041.3733
29222006.07.13 17:00delete10651.001.26831.27131.1684
29232006.07.14 09:00buy stop10661.001.27111.26811.3710
29242006.07.14 09:00sell stop10671.001.26351.26651.1636
29252006.07.14 15:52sell10671.001.26351.26651.1636
29262006.07.14 17:00delete10661.001.27111.26811.3710
29272006.07.14 17:00close10671.001.26371.26651.1636-20.0021360.01
29282006.07.17 09:00buy stop10681.001.26581.26281.3657
29292006.07.17 09:00sell stop10691.001.26101.26401.1611
29302006.07.17 10:02sell10691.001.26101.26401.1611
29312006.07.17 10:30modify10691.001.26101.26051.1611
29322006.07.17 17:00delete10681.001.26581.26281.3657
29332006.07.17 17:00close10691.001.25231.26051.1611870.0022230.01
29342006.07.18 09:00buy stop10701.001.25581.25281.3557
29352006.07.18 09:00sell stop10711.001.25081.25381.1509
29362006.07.18 11:03sell10711.001.25081.25381.1509
29372006.07.18 12:25s/l10711.001.25381.25381.1509-300.0021930.01
29382006.07.18 15:18buy10701.001.25581.25281.3557
29392006.07.18 15:45s/l10701.001.25281.25281.3557-300.0021630.01
29402006.07.19 09:00buy stop10721.001.25271.24971.3526
29412006.07.19 09:00sell stop10731.001.24721.25021.1473
29422006.07.19 14:30sell10731.001.24721.25021.1473
29432006.07.19 16:00s/l10731.001.25021.25021.1473-300.0021330.01
29442006.07.19 16:01buy10721.001.25271.24971.3526
29452006.07.19 16:15modify10721.001.25271.25321.3526
29462006.07.19 17:00close10721.001.25641.25321.3526370.0021700.01
29472006.07.20 09:00buy stop10741.001.26281.25981.3627
29482006.07.20 09:00sell stop10751.001.25791.26091.1580
29492006.07.20 12:36buy10741.001.26281.25981.3627
29502006.07.20 17:00close10741.001.26451.25981.3627170.0021870.01
29512006.07.20 17:00delete10751.001.25791.26091.1580
29522006.07.21 09:00buy stop10761.001.26701.26401.3669
29532006.07.21 09:00sell stop10771.001.26131.26431.1614
29542006.07.21 09:41buy10761.001.26701.26401.3669
29552006.07.21 17:00close10761.001.26851.26401.3669150.0022020.01
29562006.07.21 17:00delete10771.001.26131.26431.1614
29572006.07.24 09:00buy stop10781.001.26691.26391.3668
29582006.07.24 09:00sell stop10791.001.26111.26411.1612
29592006.07.24 10:49sell10791.001.26111.26411.1612
29602006.07.24 14:17s/l10791.001.26411.26411.1612-299.9921720.02
29612006.07.24 17:00delete10781.001.26691.26391.3668
29622006.07.25 09:00buy stop10801.001.26881.26581.3687
29632006.07.25 09:00sell stop10811.001.26321.26621.1633
29642006.07.25 10:47sell10811.001.26321.26621.1633
29652006.07.25 15:56s/l10811.001.26621.26621.1633-300.0121420.01
29662006.07.25 17:00delete10801.001.26881.26581.3687
29672006.07.26 09:00buy stop10821.001.26001.25701.3599
29682006.07.26 09:00sell stop10831.001.25441.25741.1545
29692006.07.26 12:21buy10821.001.26001.25701.3599
29702006.07.26 17:00close10821.001.26131.25701.3599130.0021550.01
29712006.07.26 17:00delete10831.001.25441.25741.1545
29722006.07.27 09:00buy stop10841.001.27551.27251.3754
29732006.07.27 09:00sell stop10851.001.27041.27341.1705
29742006.07.27 15:05buy10841.001.27551.27251.3754
29752006.07.27 17:00close10841.001.27341.27251.3754-210.0121340.00
29762006.07.27 17:00delete10851.001.27041.27341.1705
29772006.07.28 09:00buy stop10861.001.27161.26861.3715
29782006.07.28 09:00sell stop10871.001.26641.26941.1665
29792006.07.28 13:46sell10871.001.26641.26941.1665
29802006.07.28 14:30s/l10871.001.26941.26941.1665-300.0021040.00
29812006.07.28 14:31buy10861.001.27161.26861.3715
29822006.07.28 14:31s/l10861.001.26861.26861.3715-300.0020740.00
29832006.07.31 09:00buy stop10881.001.27811.27511.3780
29842006.07.31 09:00sell stop10891.001.27321.27621.1733
29852006.07.31 14:59buy10881.001.27811.27511.3780
29862006.07.31 17:00close10881.001.27611.27511.3780-200.0020540.00
29872006.07.31 17:00delete10891.001.27321.27621.1733
29882006.08.01 09:00buy stop10901.001.27521.27221.3751
29892006.08.01 09:00sell stop10911.001.27041.27341.1705
29902006.08.01 12:02buy10901.001.27521.27221.3751
29912006.08.01 17:00close10901.001.27431.27221.3751-90.0020450.00
29922006.08.01 17:00delete10911.001.27041.27341.1705
29932006.08.02 09:00buy stop10921.001.28451.28151.3844
29942006.08.02 09:00sell stop10931.001.27971.28271.1798
29952006.08.02 10:35sell10931.001.27971.28271.1798
29962006.08.02 17:00delete10921.001.28451.28151.3844
29972006.08.02 17:00close10931.001.28121.28271.1798-150.0020300.00
29982006.08.03 09:00buy stop10941.001.27851.27551.3784
29992006.08.03 09:00sell stop10951.001.27341.27641.1735
30002006.08.03 13:19buy10941.001.27851.27551.3784
30012006.08.03 14:45modify10941.001.27851.27901.3784
30022006.08.03 16:57s/l10941.001.27901.27901.378450.0020350.00
30032006.08.03 17:00delete10951.001.27341.27641.1735
30042006.08.04 09:00buy stop10961.001.28231.27931.3822
30052006.08.04 09:00sell stop10971.001.27771.28071.1778
30062006.08.04 11:40sell10971.001.27771.28071.1778
30072006.08.04 14:29s/l10971.001.28071.28071.1778-300.0020050.00
30082006.08.04 14:30buy10961.001.28231.27931.3822
30092006.08.04 14:45modify10961.001.28231.28281.3822
30102006.08.04 17:00close10961.001.28931.28281.3822700.0020750.00
30112006.08.07 09:00buy stop10981.001.29021.28721.3901
30122006.08.07 09:00sell stop10991.001.28531.28831.1854
30132006.08.07 11:40sell10991.001.28531.28831.1854
30142006.08.07 17:00delete10981.001.29021.28721.3901
30152006.08.07 17:00close10991.001.28641.28831.1854-110.0020640.00
30162006.08.08 09:00buy stop11001.001.28461.28161.3845
30172006.08.08 09:00sell stop11011.001.28001.28301.1801
30182006.08.08 09:02buy11001.001.28461.28161.3845
30192006.08.08 17:00close11001.001.28361.28161.3845-100.0020540.00
30202006.08.08 17:00delete11011.001.28001.28301.1801
30212006.08.09 09:00buy stop11021.001.28501.28201.3849
30222006.08.09 09:00sell stop11031.001.27771.28071.1778
30232006.08.09 09:28buy11021.001.28501.28201.3849
30242006.08.09 12:45modify11021.001.28501.28551.3849
30252006.08.09 17:00close11021.001.28841.28551.3849340.0120880.01
30262006.08.09 17:00delete11031.001.27771.28071.1778
30272006.08.10 09:00buy stop11041.001.29191.28891.3918
30282006.08.10 09:00sell stop11051.001.28561.28861.1857
30292006.08.10 09:51sell11051.001.28561.28861.1857
30302006.08.10 14:45modify11051.001.28561.28511.1857
30312006.08.10 17:00delete11041.001.29191.28891.3918
30322006.08.10 17:00close11051.001.27741.28511.1857820.0021700.01
30332006.08.11 09:00buy stop11061.001.27971.27671.3796
30342006.08.11 09:00sell stop11071.001.27261.27561.1727
30352006.08.11 14:31sell11071.001.27261.27561.1727
30362006.08.11 14:31s/l11071.001.27561.27561.1727-299.9921400.02
30372006.08.11 17:00delete11061.001.27971.27671.3796
30382006.08.14 09:00buy stop11081.001.27781.27481.3777
30392006.08.14 09:00sell stop11091.001.27251.27551.1726
30402006.08.14 09:26sell11091.001.27251.27551.1726
30412006.08.14 16:21s/l11091.001.27551.27551.1726-300.0021100.02
30422006.08.14 17:00delete11081.001.27781.27481.3777
30432006.08.15 09:00buy stop11101.001.27681.27381.3767
30442006.08.15 09:00sell stop11111.001.27001.27301.1701
30452006.08.15 14:31buy11101.001.27681.27381.3767
30462006.08.15 14:31s/l11101.001.27381.27381.3767-300.0020800.02
30472006.08.15 17:00delete11111.001.27001.27301.1701
30482006.08.16 09:00buy stop11121.001.28121.27821.3811
30492006.08.16 09:00sell stop11131.001.27671.27971.1768
30502006.08.16 14:30buy11121.001.28121.27821.3811
30512006.08.16 14:45modify11121.001.28121.28171.3811
30522006.08.16 17:00close11121.001.28521.28171.3811400.0021200.02
30532006.08.16 17:00delete11131.001.27671.27971.1768
30542006.08.17 09:00buy stop11141.001.28751.28451.3874
30552006.08.17 09:00sell stop11151.001.28261.28561.1827
30562006.08.17 09:32buy11141.001.28751.28451.3874
30572006.08.17 17:00close11141.001.28601.28451.3874-150.0021050.02
30582006.08.17 17:00delete11151.001.28261.28561.1827
30592006.08.18 09:00buy stop11161.001.28581.28281.3857
30602006.08.18 09:00sell stop11171.001.28141.28441.1815
30612006.08.18 13:17sell11171.001.28141.28441.1815
30622006.08.18 14:45modify11171.001.28141.28091.1815
30632006.08.18 15:01s/l11171.001.28091.28091.181550.0021100.02
30642006.08.18 17:00delete11161.001.28581.28281.3857
30652006.08.21 09:00buy stop11181.001.29071.28771.3906
30662006.08.21 09:00sell stop11191.001.28501.28801.1851
30672006.08.21 10:09buy11181.001.29071.28771.3906
30682006.08.21 17:00close11181.001.29191.28771.3906120.0021220.02
30692006.08.21 17:00delete11191.001.28501.28801.1851
30702006.08.22 09:00buy stop11201.001.29021.28721.3901
30712006.08.22 09:00sell stop11211.001.28511.28811.1852
30722006.08.22 11:00sell11211.001.28511.28811.1852
30732006.08.22 14:00modify11211.001.28511.28461.1852
30742006.08.22 17:00delete11201.001.29021.28721.3901
30752006.08.22 17:00close11211.001.28151.28461.1852360.0021580.02
30762006.08.23 09:00buy stop11221.001.28271.27971.3826
30772006.08.23 09:00sell stop11231.001.27731.28031.1774
30782006.08.23 09:28buy11221.001.28271.27971.3826
30792006.08.23 16:32s/l11221.001.27971.27971.3826-300.0021280.02
30802006.08.23 17:00delete11231.001.27731.28031.1774
30812006.08.24 09:00buy stop11241.001.28001.27701.3799
30822006.08.24 09:00sell stop11251.001.27521.27821.1753
30832006.08.24 10:00sell11251.001.27521.27821.1753
30842006.08.24 10:00s/l11251.001.27821.27821.1753-300.0020980.02
30852006.08.24 10:01buy11241.001.28001.27701.3799
30862006.08.24 10:01s/l11241.001.27701.27701.3799-300.0020680.02
30872006.08.25 09:00buy stop11261.001.27891.27591.3788
30882006.08.25 09:00sell stop11271.001.27321.27621.1733
30892006.08.25 16:08sell11271.001.27321.27621.1733
30902006.08.25 17:00delete11261.001.27891.27591.3788
30912006.08.25 17:00close11271.001.27481.27621.1733-160.0020520.02
30922006.08.28 09:00buy stop11281.001.28171.27871.3816
30932006.08.28 09:00sell stop11291.001.27731.28031.1774
30942006.08.28 12:35buy11281.001.28171.27871.3816
30952006.08.28 17:00close11281.001.27891.27871.3816-280.0020240.02
30962006.08.28 17:00delete11291.001.27731.28031.1774
30972006.08.29 09:00buy stop11301.001.28441.28141.3843
30982006.08.29 09:00sell stop11311.001.27981.28281.1799
30992006.08.29 15:06sell11311.001.27981.28281.1799
31002006.08.29 16:30modify11311.001.27981.27931.1799
31012006.08.29 17:00delete11301.001.28441.28141.3843
31022006.08.29 17:00close11311.001.27561.27931.1799420.0020660.02
31032006.08.30 09:00buy stop11321.001.28571.28271.3856
31042006.08.30 09:00sell stop11331.001.28131.28431.1814
31052006.08.30 13:08sell11331.001.28131.28431.1814
31062006.08.30 15:14s/l11331.001.28431.28431.1814-300.0020360.02
31072006.08.30 17:00delete11321.001.28571.28271.3856
31082006.08.31 09:00buy stop11341.001.28591.28291.3858
31092006.08.31 09:00sell stop11351.001.28041.28341.1805
31102006.08.31 09:24buy11341.001.28591.28291.3858
31112006.08.31 16:01s/l11341.001.28291.28291.3858-300.0020060.02
31122006.08.31 16:28sell11351.001.28041.28341.1805
31132006.08.31 17:00close11351.001.28011.28341.180530.0020090.02
31142006.09.01 09:00buy stop11361.001.28331.28031.3832
31152006.09.01 09:00sell stop11371.001.27901.28201.1791
31162006.09.01 14:30sell11371.001.27901.28201.1791
31172006.09.01 15:15modify11371.001.27901.27851.1791
31182006.09.01 16:00s/l11371.001.27851.27851.179150.0020140.02
31192006.09.01 17:00delete11361.001.28331.28031.3832
31202006.09.04 09:00buy stop11381.001.28821.28521.3881
31212006.09.04 09:00sell stop11391.001.28291.28591.1830
31222006.09.04 17:00delete11381.001.28821.28521.3881
31232006.09.04 17:00delete11391.001.28291.28591.1830
31242006.09.05 09:00buy stop11401.001.28601.28301.3859
31252006.09.05 09:00sell stop11411.001.28151.28451.1816
31262006.09.05 13:42sell11411.001.28151.28451.1816
31272006.09.05 17:00delete11401.001.28601.28301.3859
31282006.09.05 17:00close11411.001.28081.28451.181670.0020210.02
31292006.09.06 09:00buy stop11421.001.28371.28071.3836
31302006.09.06 09:00sell stop11431.001.27961.28261.1797
31312006.09.06 13:27sell11431.001.27961.28261.1797
31322006.09.06 17:00delete11421.001.28371.28071.3836
31332006.09.06 17:00close11431.001.27901.28261.179760.0020270.02
31342006.09.07 09:00buy stop11441.001.28411.28111.3840
31352006.09.07 09:00sell stop11451.001.27951.28251.1796
31362006.09.07 10:44sell11451.001.27951.28251.1796
31372006.09.07 12:45modify11451.001.27951.27901.1796
31382006.09.07 17:00delete11441.001.28411.28111.3840
31392006.09.07 17:00close11451.001.27311.27901.1796640.0020910.02
31402006.09.08 09:00buy stop11461.001.27431.27131.3742
31412006.09.08 09:00sell stop11471.001.26921.27221.1693
31422006.09.08 14:36sell11471.001.26921.27221.1693
31432006.09.08 16:30modify11471.001.26921.26871.1693
31442006.09.08 17:00delete11461.001.27431.27131.3742
31452006.09.08 17:00close11471.001.26711.26871.1693210.0121120.03
31462006.09.11 09:00buy stop11481.001.27121.26821.3711
31472006.09.11 09:00sell stop11491.001.26571.26871.1658
31482006.09.11 10:09buy11481.001.27121.26821.3711
31492006.09.11 16:09s/l11481.001.26821.26821.3711-300.0020820.03
31502006.09.11 17:00delete11491.001.26571.26871.1658
31512006.09.12 09:00buy stop11501.001.27401.27101.3739
31522006.09.12 09:00sell stop11511.001.26931.27231.1694
31532006.09.12 14:34sell11511.001.26931.27231.1694
31542006.09.12 14:56s/l11511.001.27231.27231.1694-300.0020520.03
31552006.09.12 17:00delete11501.001.27401.27101.3739
31562006.09.13 09:00buy stop11521.001.27151.26851.3714
31572006.09.13 09:00sell stop11531.001.26701.27001.1671
31582006.09.13 14:21sell11531.001.26701.27001.1671
31592006.09.13 17:00delete11521.001.27151.26851.3714
31602006.09.13 17:00close11531.001.26781.27001.1671-80.0120440.02
31612006.09.14 09:00buy stop11541.001.27101.26801.3709
31622006.09.14 09:00sell stop11551.001.26661.26961.1667
31632006.09.14 12:37buy11541.001.27101.26801.3709
31642006.09.14 17:00close11541.001.27481.26801.3709379.9920820.01
31652006.09.14 17:00delete11551.001.26661.26961.1667
31662006.09.15 09:00buy stop11561.001.27521.27221.3751
31672006.09.15 09:00sell stop11571.001.27021.27321.1703
31682006.09.15 11:38sell11571.001.27021.27321.1703
31692006.09.15 14:00modify11571.001.27021.26971.1703
31702006.09.15 17:00delete11561.001.27521.27221.3751
31712006.09.15 17:00close11571.001.26511.26971.1703510.0021330.01
31722006.09.18 09:00buy stop11581.001.26981.26681.3697
31732006.09.18 09:00sell stop11591.001.26371.26671.1638
31742006.09.18 17:00delete11581.001.26981.26681.3697
31752006.09.18 17:00delete11591.001.26371.26671.1638
31762006.09.19 09:00buy stop11601.001.27351.27051.3734
31772006.09.19 09:00sell stop11611.001.26861.27161.1687
31782006.09.19 09:41sell11611.001.26861.27161.1687
31792006.09.19 12:00modify11611.001.26861.26811.1687
31802006.09.19 14:30s/l11611.001.26811.26811.168750.0021380.01
31812006.09.19 17:00delete11601.001.27351.27051.3734
31822006.09.20 09:00buy stop11621.001.26931.26631.3692
31832006.09.20 09:00sell stop11631.001.26501.26801.1651
31842006.09.20 16:01buy11621.001.26931.26631.3692
31852006.09.20 17:00close11621.001.27011.26631.369280.0021460.01
31862006.09.20 17:00delete11631.001.26501.26801.1651
31872006.09.21 09:00buy stop11641.001.27411.27111.3740
31882006.09.21 09:00sell stop11651.001.26821.27121.1683
31892006.09.21 12:35buy11641.001.27411.27111.3740
31902006.09.21 17:00close11641.001.27201.27111.3740-210.0021250.01
31912006.09.21 17:00delete11651.001.26821.27121.1683
31922006.09.22 09:00buy stop11661.001.28171.27871.3816
31932006.09.22 09:00sell stop11671.001.27671.27971.1768
31942006.09.22 09:21buy11661.001.28171.27871.3816
31952006.09.22 17:00close11661.001.28021.27871.3816-150.0021100.01
31962006.09.22 17:00delete11671.001.27671.27971.1768
31972006.09.25 09:00buy stop11681.001.28351.28051.3834
31982006.09.25 09:00sell stop11691.001.27881.28181.1789
31992006.09.25 09:45sell11691.001.27881.28181.1789
32002006.09.25 15:45modify11691.001.27881.27831.1789
32012006.09.25 17:00delete11681.001.28351.28051.3834
32022006.09.25 17:00close11691.001.27411.27831.1789470.0021570.01
32032006.09.26 09:00buy stop11701.001.27751.27451.3774
32042006.09.26 09:00sell stop11711.001.27281.27581.1729
32052006.09.26 10:15sell11711.001.27281.27581.1729
32062006.09.26 12:15modify11711.001.27281.27231.1729
32072006.09.26 17:00delete11701.001.27751.27451.3774
32082006.09.26 17:00close11711.001.26761.27231.1729520.0022090.01
32092006.09.27 09:00buy stop11721.001.27111.26811.3710
32102006.09.27 09:00sell stop11731.001.26561.26861.1657
32112006.09.27 14:30buy11721.001.27111.26811.3710
32122006.09.27 14:46s/l11721.001.26811.26811.3710-300.0021790.01
32132006.09.27 17:00delete11731.001.26561.26861.1657
32142006.09.28 09:00buy stop11741.001.27451.27151.3744
32152006.09.28 09:00sell stop11751.001.26951.27251.1696
32162006.09.28 14:37sell11751.001.26951.27251.1696
32172006.09.28 17:00delete11741.001.27451.27151.3744
32182006.09.28 17:00close11751.001.26901.27251.169650.0021840.01
32192006.09.29 09:00buy stop11761.001.27201.26901.3719
32202006.09.29 09:00sell stop11771.001.26661.26961.1667
32212006.09.29 09:32sell11771.001.26661.26961.1667
32222006.09.29 17:00delete11761.001.27201.26901.3719
32232006.09.29 17:00close11771.001.26691.26961.1667-30.0021810.01
32242006.10.02 09:00buy stop11781.001.27021.26721.3701
32252006.10.02 09:00sell stop11791.001.26501.26801.1651
32262006.10.02 12:22buy11781.001.27021.26721.3701
32272006.10.02 16:00modify11781.001.27021.27071.3701
32282006.10.02 17:00close11781.001.27441.27071.3701420.0022230.01
32292006.10.02 17:00delete11791.001.26501.26801.1651
32302006.10.03 09:00buy stop11801.001.27811.27511.3780
32312006.10.03 09:00sell stop11811.001.27301.27601.1731
32322006.10.03 14:21sell11811.001.27301.27601.1731
32332006.10.03 17:00delete11801.001.27811.27511.3780
32342006.10.03 17:00close11811.001.27401.27601.1731-100.0022130.01
32352006.10.04 09:00buy stop11821.001.27491.27191.3748
32362006.10.04 09:00sell stop11831.001.27031.27331.1704
32372006.10.04 10:38sell11831.001.27031.27331.1704
32382006.10.04 13:00modify11831.001.27031.26981.1704
32392006.10.04 16:01s/l11831.001.26981.26981.170450.0022180.01
32402006.10.04 17:00delete11821.001.27491.27191.3748
32412006.10.05 09:00buy stop11841.001.27311.27011.3730
32422006.10.05 09:00sell stop11851.001.26831.27131.1684
32432006.10.05 15:49sell11851.001.26831.27131.1684
32442006.10.05 17:00delete11841.001.27311.27011.3730
32452006.10.05 17:00close11851.001.26891.27131.1684-60.0022120.01
32462006.10.06 09:00buy stop11861.001.27081.26781.3707
32472006.10.06 09:00sell stop11871.001.26591.26891.1660
32482006.10.06 14:31buy11861.001.27081.26781.3707
32492006.10.06 14:31s/l11861.001.26781.26781.3707-300.0021820.01
32502006.10.06 14:32sell11871.001.26591.26891.1660
32512006.10.06 14:32s/l11871.001.26891.26891.1660-300.0021520.01
32522006.10.09 09:00buy stop11881.001.26221.25921.3621
32532006.10.09 09:00sell stop11891.001.25731.26031.1574
32542006.10.09 17:00delete11881.001.26221.25921.3621
32552006.10.09 17:00delete11891.001.25731.26031.1574
32562006.10.10 09:00buy stop11901.001.26291.25991.3628
32572006.10.10 09:00sell stop11911.001.25761.26061.1577
32582006.10.10 10:21sell11911.001.25761.26061.1577
32592006.10.10 13:30modify11911.001.25761.25711.1577
32602006.10.10 17:00delete11901.001.26291.25991.3628
32612006.10.10 17:00close11911.001.25391.25711.1577370.0021890.01
32622006.10.11 09:00buy stop11921.001.25621.25321.3561
32632006.10.11 09:00sell stop11931.001.25121.25421.1513
32642006.10.11 17:00delete11921.001.25621.25321.3561
32652006.10.11 17:00delete11931.001.25121.25421.1513
32662006.10.12 09:00buy stop11941.001.25571.25271.3556
32672006.10.12 09:00sell stop11951.001.25111.25411.1512
32682006.10.12 09:10buy11941.001.25571.25271.3556
32692006.10.12 13:31s/l11941.001.25271.25271.3556-300.0121590.00
32702006.10.12 17:00delete11951.001.25111.25411.1512
32712006.10.13 09:00buy stop11961.001.25931.25631.3592
32722006.10.13 09:00sell stop11971.001.25401.25701.1541
32732006.10.13 14:32sell11971.001.25401.25701.1541
32742006.10.13 16:15modify11971.001.25401.25351.1541
32752006.10.13 17:00delete11961.001.25931.25631.3592
32762006.10.13 17:00close11971.001.24951.25351.1541450.0022040.00
32772006.10.16 09:00buy stop11981.001.25311.25011.3530
32782006.10.16 09:00sell stop11991.001.24871.25171.1488
32792006.10.16 14:43buy11981.001.25311.25011.3530
32802006.10.16 17:00close11981.001.25181.25011.3530-130.0121909.99
32812006.10.16 17:00delete11991.001.24871.25171.1488
32822006.10.17 09:00buy stop12001.001.25561.25261.3555
32832006.10.17 09:00sell stop12011.001.25091.25391.1510
32842006.10.17 14:31sell12011.001.25091.25391.1510
32852006.10.17 15:16s/l12011.001.25391.25391.1510-300.0021609.99
32862006.10.17 17:00delete12001.001.25561.25261.3555
32872006.10.18 09:00buy stop12021.001.25701.25401.3569
32882006.10.18 09:00sell stop12031.001.25261.25561.1527
32892006.10.18 14:42sell12031.001.25261.25561.1527
32902006.10.18 17:00delete12021.001.25701.25401.3569
32912006.10.18 17:00close12031.001.25121.25561.1527140.0021749.99
32922006.10.19 09:00buy stop12041.001.25601.25301.3559
32932006.10.19 09:00sell stop12051.001.25171.25471.1518
32942006.10.19 09:44buy12041.001.25601.25301.3559
32952006.10.19 16:00modify12041.001.25601.25651.3559
32962006.10.19 17:00close12041.001.25971.25651.3559369.9922119.98
32972006.10.19 17:00delete12051.001.25171.25471.1518
32982006.10.20 09:00buy stop12061.001.26541.26241.3653
32992006.10.20 09:00sell stop12071.001.26031.26331.1604
33002006.10.20 12:00sell12071.001.26031.26331.1604
33012006.10.20 17:00delete12061.001.26541.26241.3653
33022006.10.20 17:00close12071.001.26051.26331.1604-20.0022099.98
33032006.10.23 09:00buy stop12081.001.26321.26021.3631
33042006.10.23 09:00sell stop12091.001.25691.25991.1570
33052006.10.23 11:10sell12091.001.25691.25991.1570
33062006.10.23 15:45modify12091.001.25691.25641.1570
33072006.10.23 17:00delete12081.001.26321.26021.3631
33082006.10.23 17:00close12091.001.25501.25641.1570190.0022289.98
33092006.10.24 09:00buy stop12101.001.25611.25311.3560
33102006.10.24 09:00sell stop12111.001.25131.25431.1514
33112006.10.24 17:00delete12101.001.25611.25311.3560
33122006.10.24 17:00delete12111.001.25131.25431.1514
33132006.10.25 09:00buy stop12121.001.25891.25591.3588
33142006.10.25 09:00sell stop12131.001.25451.25751.1546
33152006.10.25 12:43buy12121.001.25891.25591.3588
33162006.10.25 17:00close12121.001.25871.25591.3588-20.0022269.98
33172006.10.25 17:00delete12131.001.25451.25751.1546
33182006.10.26 09:00buy stop12141.001.26631.26331.3662
33192006.10.26 09:00sell stop12151.001.26081.26381.1609
33202006.10.26 09:26buy12141.001.26631.26331.3662
33212006.10.26 17:00close12141.001.26681.26331.366250.0022319.98
33222006.10.26 17:00delete12151.001.26081.26381.1609
33232006.10.27 09:00buy stop12161.001.27191.26891.3718
33242006.10.27 09:00sell stop12171.001.26601.26901.1661
33252006.10.27 14:32buy12161.001.27191.26891.3718
33262006.10.27 17:00close12161.001.27241.26891.371850.0022369.98
33272006.10.27 17:00delete12171.001.26601.26901.1661
33282006.10.30 09:00buy stop12181.001.27471.27171.3746
33292006.10.30 09:00sell stop12191.001.26951.27251.1696
33302006.10.30 17:00delete12181.001.27471.27171.3746
33312006.10.30 17:00delete12191.001.26951.27251.1696
33322006.10.31 09:00buy stop12201.001.27351.27051.3734
33332006.10.31 09:00sell stop12211.001.26971.27271.1698
33342006.10.31 09:28sell12211.001.26971.27271.1698
33352006.10.31 17:00delete12201.001.27351.27051.3734
33362006.10.31 17:00close12211.001.27201.27271.1698-230.0022139.98
33372006.11.01 09:00buy stop12221.001.27791.27491.3778
33382006.11.01 09:00sell stop12231.001.27401.27701.1741
33392006.11.01 17:00delete12221.001.27791.27491.3778
33402006.11.01 17:00delete12231.001.27401.27701.1741
33412006.11.02 09:00buy stop12241.001.27791.27491.3778
33422006.11.02 09:00sell stop12251.001.27311.27611.1732
33432006.11.02 15:32buy12241.001.27791.27491.3778
33442006.11.02 17:00close12241.001.27681.27491.3778-110.0022029.98
33452006.11.02 17:00delete12251.001.27311.27611.1732
33462006.11.03 09:00buy stop12261.001.27961.27661.3795
33472006.11.03 09:00sell stop12271.001.27491.27791.1750
33482006.11.03 14:31sell12271.001.27491.27791.1750
33492006.11.03 14:32s/l12271.001.27791.27791.1750-300.0021729.98
33502006.11.03 17:00delete12261.001.27961.27661.3795
33512006.11.06 09:00buy stop12281.001.27331.27031.3732
33522006.11.06 09:00sell stop12291.001.26891.27191.1690
33532006.11.06 17:00delete12281.001.27331.27031.3732
33542006.11.06 17:00delete12291.001.26891.27191.1690
33552006.11.07 09:00buy stop12301.001.27801.27501.3779
33562006.11.07 09:00sell stop12311.001.27351.27651.1736
33572006.11.07 14:41buy12301.001.27801.27501.3779
33582006.11.07 15:45modify12301.001.27801.27851.3779
33592006.11.07 17:00close12301.001.27961.27851.3779160.0021889.98
33602006.11.07 17:00delete12311.001.27351.27651.1736
33612006.11.08 09:00buy stop12321.001.27971.27671.3796
33622006.11.08 09:00sell stop12331.001.27471.27771.1748
33632006.11.08 10:08buy12321.001.27971.27671.3796
33642006.11.08 14:40s/l12321.001.27671.27671.3796-300.0021589.98
33652006.11.08 15:38sell12331.001.27471.27771.1748
33662006.11.08 17:00close12331.001.27561.27771.1748-90.0021499.98
33672006.11.09 09:00buy stop12341.001.28001.27701.3799
33682006.11.09 09:00sell stop12351.001.27431.27731.1744
33692006.11.09 16:02buy12341.001.28001.27701.3799
33702006.11.09 17:00close12341.001.27911.27701.3799-90.0121409.97
33712006.11.09 17:00delete12351.001.27431.27731.1744
33722006.11.10 09:00buy stop12361.001.28851.28551.3884
33732006.11.10 09:00sell stop12371.001.28331.28631.1834
33742006.11.10 09:55buy12361.001.28851.28551.3884
33752006.11.10 16:04s/l12361.001.28551.28551.3884-300.0021109.97
33762006.11.10 17:00delete12371.001.28331.28631.1834
33772006.11.13 09:00buy stop12381.001.28861.28561.3885
33782006.11.13 09:00sell stop12391.001.28391.28691.1840
33792006.11.13 11:00sell12391.001.28391.28691.1840
33802006.11.13 16:15modify12391.001.28391.28341.1840
33812006.11.13 17:00delete12381.001.28861.28561.3885
33822006.11.13 17:00close12391.001.28141.28341.1840250.0021359.97
33832006.11.14 09:00buy stop12401.001.28481.28181.3847
33842006.11.14 09:00sell stop12411.001.27971.28271.1798
33852006.11.14 14:31buy12401.001.28481.28181.3847
33862006.11.14 16:06s/l12401.001.28181.28181.3847-300.0021059.97
33872006.11.14 16:13sell12411.001.27971.28271.1798
33882006.11.14 17:00close12411.001.28111.28271.1798-140.0020919.97
33892006.11.15 09:00buy stop12421.001.28451.28151.3844
33902006.11.15 09:00sell stop12431.001.27831.28131.1784
33912006.11.15 12:00sell12431.001.27831.28131.1784
33922006.11.15 17:00delete12421.001.28451.28151.3844
33932006.11.15 17:01close12431.001.28071.28131.1784-240.0120679.96
33942006.11.16 09:00buy stop12441.001.28441.28141.3843
33952006.11.16 09:00sell stop12451.001.27971.28271.1798
33962006.11.16 15:02sell12451.001.27971.28271.1798
33972006.11.16 17:00delete12441.001.28441.28141.3843
33982006.11.16 17:00close12451.001.28091.28271.1798-120.0020559.96
33992006.11.17 09:00buy stop12461.001.28061.27761.3805
34002006.11.17 09:00sell stop12471.001.27521.27821.1753
34012006.11.17 15:53buy12461.001.28061.27761.3805
34022006.11.17 16:30modify12461.001.28061.28111.3805
34032006.11.17 17:00close12461.001.28251.28111.3805190.0020749.96
34042006.11.17 17:00delete12471.001.27521.27821.1753
34052006.11.20 09:00buy stop12481.001.28621.28321.3861
34062006.11.20 09:00sell stop12491.001.28171.28471.1818
34072006.11.20 16:49sell12491.001.28171.28471.1818
34082006.11.20 17:00delete12481.001.28621.28321.3861
34092006.11.20 17:00close12491.001.28161.28471.181810.0020759.96
34102006.11.21 09:00buy stop12501.001.28441.28141.3843
34112006.11.21 09:00sell stop12511.001.27931.28231.1794
34122006.11.21 17:00delete12501.001.28441.28141.3843
34132006.11.21 17:00delete12511.001.27931.28231.1794
34142006.11.22 09:00buy stop12521.001.28891.28591.3888
34152006.11.22 09:00sell stop12531.001.28401.28701.1841
34162006.11.22 13:24buy12521.001.28891.28591.3888
34172006.11.22 14:45modify12521.001.28891.28941.3888
34182006.11.22 17:00close12521.001.29331.28941.3888440.0021199.96
34192006.11.22 17:00delete12531.001.28401.28701.1841
34202006.11.23 09:00buy stop12541.001.29551.29251.3954
34212006.11.23 09:00sell stop12551.001.29121.29421.1913
34222006.11.23 10:06buy12541.001.29551.29251.3954
34232006.11.23 17:00close12541.001.29491.29251.3954-60.0121139.95
34242006.11.23 17:00delete12551.001.29121.29421.1913
34252006.11.24 09:00buy stop12561.001.29881.29581.3987
34262006.11.24 09:00sell stop12571.001.29401.29701.1941
34272006.11.24 09:26buy12561.001.29881.29581.3987
34282006.11.24 09:45modify12561.001.29881.29931.3987
34292006.11.24 17:00close12561.001.30921.29931.39871040.0022179.95
34302006.11.24 17:00delete12571.001.29401.29701.1941
34312006.11.27 09:00buy stop12581.001.31541.31241.4153
34322006.11.27 09:00sell stop12591.001.30961.31261.2097
34332006.11.27 09:31sell12591.001.30961.31261.2097
34342006.11.27 10:34s/l12591.001.31261.31261.2097-300.0021879.95
34352006.11.27 17:00delete12581.001.31541.31241.4153
34362006.11.28 09:00buy stop12601.001.31631.31331.4162
34372006.11.28 09:00sell stop12611.001.31051.31351.2106
34382006.11.28 09:08buy12601.001.31631.31331.4162
34392006.11.28 09:48s/l12601.001.31331.31331.4162-300.0121579.94
34402006.11.28 09:48buy stop12621.001.31791.31491.4178
34412006.11.28 14:34buy12621.001.31791.31491.4178
34422006.11.28 16:02s/l12621.001.31491.31491.4178-300.0021279.94
34432006.11.28 17:00delete12611.001.31051.31351.2106
34442006.11.29 09:00buy stop12631.001.32231.31931.4222
34452006.11.29 09:00sell stop12641.001.31591.31891.2160
34462006.11.29 10:13sell12641.001.31591.31891.2160
34472006.11.29 17:00delete12631.001.32231.31931.4222
34482006.11.29 17:00close12641.001.31531.31891.216060.0021339.94
34492006.11.30 09:00buy stop12651.001.32131.31831.4212
34502006.11.30 09:00sell stop12661.001.31501.31801.2151
34512006.11.30 14:30buy12651.001.32131.31831.4212
34522006.11.30 16:15modify12651.001.32131.32181.4212
34532006.11.30 17:00close12651.001.32551.32181.4212420.0021759.94
34542006.11.30 17:00delete12661.001.31501.31801.2151
34552006.12.01 09:00buy stop12671.001.32991.32691.4298
34562006.12.01 09:00sell stop12681.001.32411.32711.2242
34572006.12.01 09:30sell12681.001.32411.32711.2242
34582006.12.01 15:15s/l12681.001.32711.32711.2242-300.0021459.94
34592006.12.01 16:00buy12671.001.32991.32691.4298
34602006.12.01 16:30modify12671.001.32991.33041.4298
34612006.12.01 17:00close12671.001.33351.33041.4298360.0021819.94
34622006.12.04 09:00buy stop12691.001.33441.33141.4343
34632006.12.04 09:00sell stop12701.001.32881.33181.2289
34642006.12.04 09:09sell12701.001.32881.33181.2289
34652006.12.04 12:08s/l12701.001.33181.33181.2289-300.0021519.94
34662006.12.04 17:00delete12691.001.33441.33141.4343
34672006.12.05 09:00buy stop12711.001.33561.33261.4355
34682006.12.05 09:00sell stop12721.001.32931.33231.2294
34692006.12.05 14:30buy12711.001.33561.33261.4355
34702006.12.05 14:50s/l12711.001.33261.33261.4355-300.0021219.94
34712006.12.05 16:12sell12721.001.32931.33231.2294
34722006.12.05 17:00close12721.001.33081.33231.2294-150.0021069.94
34732006.12.06 09:00buy stop12731.001.33551.33251.4354
34742006.12.06 09:00sell stop12741.001.32891.33191.2290
34752006.12.06 10:16sell12741.001.32891.33191.2290
34762006.12.06 14:30modify12741.001.32891.32841.2290
34772006.12.06 15:33s/l12741.001.32841.32841.229050.0021119.94
34782006.12.06 17:00delete12731.001.33551.33251.4354
34792006.12.07 09:00buy stop12751.001.33401.33101.4339
34802006.12.07 09:00sell stop12761.001.32851.33151.2286
34812006.12.07 11:45sell12761.001.32851.33151.2286
34822006.12.07 14:36s/l12761.001.33151.33151.2286-300.0020819.94
34832006.12.07 17:00delete12751.001.33401.33101.4339
34842006.12.08 09:00buy stop12771.001.33031.32731.4302
34852006.12.08 09:00sell stop12781.001.32551.32851.2256
34862006.12.08 14:30sell12781.001.32551.32851.2256
34872006.12.08 14:45s/l12781.001.32851.32851.2256-300.0020519.94
34882006.12.08 14:46buy12771.001.33031.32731.4302
34892006.12.08 15:00modify12771.001.33031.33081.4302
34902006.12.08 16:30s/l12771.001.33081.33081.430250.0020569.94
34912006.12.11 09:00buy stop12791.001.32341.32041.4233
34922006.12.11 09:00sell stop12801.001.31431.31731.2144
34932006.12.11 17:00delete12791.001.32341.32041.4233
34942006.12.11 17:00delete12801.001.31431.31731.2144
34952006.12.12 09:00buy stop12811.001.32741.32441.4273
34962006.12.12 09:00sell stop12821.001.32151.32451.2216
34972006.12.12 14:55sell12821.001.32151.32451.2216
34982006.12.12 15:35s/l12821.001.32451.32451.2216-300.0120269.93
34992006.12.12 17:00delete12811.001.32741.32441.4273
35002006.12.13 09:00buy stop12831.001.32971.32671.4296
35012006.12.13 09:00sell stop12841.001.32491.32791.2250
35022006.12.13 14:29sell12841.001.32491.32791.2250
35032006.12.13 14:45modify12841.001.32491.32441.2250
35042006.12.13 17:00delete12831.001.32971.32671.4296
35052006.12.13 17:00close12841.001.32211.32441.2250280.0020549.93
35062006.12.14 09:00buy stop12851.001.32531.32231.4252
35072006.12.14 09:00sell stop12861.001.32001.32301.2201
35082006.12.14 09:06buy12851.001.32531.32231.4252
35092006.12.14 10:56s/l12851.001.32231.32231.4252-299.9920249.94
35102006.12.14 12:30sell12861.001.32001.32301.2201
35112006.12.14 14:45modify12861.001.32001.31951.2201
35122006.12.14 15:04s/l12861.001.31951.31951.220150.0020299.94
35132006.12.15 09:00buy stop12871.001.31891.31591.4188
35142006.12.15 09:00sell stop12881.001.31221.31521.2123
35152006.12.15 10:28sell12881.001.31221.31521.2123
35162006.12.15 14:29s/l12881.001.31521.31521.2123-300.0019999.94
35172006.12.15 17:00delete12871.001.31891.31591.4188
35182006.12.18 09:00buy stop12891.001.31321.31021.4131
35192006.12.18 09:00sell stop12901.001.30751.31051.2076
35202006.12.18 15:59sell12901.001.30751.31051.2076
35212006.12.18 17:00delete12891.001.31321.31021.4131
35222006.12.18 17:00close12901.001.30661.31051.207690.0120089.95
35232006.12.19 09:00buy stop12911.001.31401.31101.4139
35242006.12.19 09:00sell stop12921.001.30691.30991.2070
35252006.12.19 09:51buy12911.001.31401.31101.4139
35262006.12.19 10:15modify12911.001.31401.31451.4139
35272006.12.19 14:29s/l12911.001.31451.31451.413950.0020139.95
35282006.12.19 17:00delete12921.001.30691.30991.2070
35292006.12.20 09:00buy stop12931.001.32611.32311.4260
35302006.12.20 09:00sell stop12941.001.31911.32211.2192
35312006.12.20 16:37sell12941.001.31911.32211.2192
35322006.12.20 17:00delete12931.001.32611.32311.4260
35332006.12.20 17:00close12941.001.31851.32211.219260.0020199.95
35342006.12.21 09:00buy stop12951.001.32271.31971.4226
35352006.12.21 09:00sell stop12961.001.31681.31981.2169
35362006.12.21 11:50sell12961.001.31681.31981.2169
35372006.12.21 17:00delete12951.001.32271.31971.4226
35382006.12.21 17:00close12961.001.31641.31981.216940.0020239.95
35392006.12.22 09:00buy stop12971.001.32241.31941.4223
35402006.12.22 09:00sell stop12981.001.31761.32061.2177
35412006.12.22 15:25sell12981.001.31761.32061.2177
35422006.12.22 17:00delete12971.001.32241.31941.4223
35432006.12.22 17:00close12981.001.31551.32061.2177210.0020449.95
35442006.12.27 09:00buy stop12991.001.31871.31571.4186
35452006.12.27 09:00sell stop13001.001.31361.31661.2137
35462006.12.27 16:00sell13001.001.31361.31661.2137
35472006.12.27 17:00delete12991.001.31871.31571.4186
35482006.12.27 17:00close13001.001.31281.31661.213780.0020529.95
35492006.12.28 09:00buy stop13011.001.31461.31161.4145
35502006.12.28 09:00sell stop13021.001.31041.31341.2105
35512006.12.28 10:30buy13011.001.31461.31161.4145
35522006.12.28 13:45modify13011.001.31461.31511.4145
35532006.12.28 16:01s/l13011.001.31511.31511.414550.0020579.95
35542006.12.28 17:00delete13021.001.31041.31341.2105