Strategy Tester Report
10Points3_Dynamic_Stop_v2
|Symbole
|USDCHF (United States Dollar vs. Swiss Franc)
|Periode
|Intervalle Jour (D1) 2006.12.01 00:00 - 2007.01.12 00:00 (2006.12.01 - 2007.01.14)
|Modele
|Points de contrôle (basés sur le plus proche des relevés aprés interpolation fractale sur 12 points)
|Parametres
|LotSize=0.1; LotPrecision=1; TakeProfit=38; OrderSlippage=5; MaxOrders=10; Pips=15; LotsIncreaseBy=5.4; MoneyManagement=false;
RiskPercent=5; AccountType=0; Magic=20061113;
|Bars en test
|1536
|Ticks modelés
|2470
|Qualité du modelage
|50.00%
|Dépot initial
|970.00
|Profit total net
|31819.27
|Profit brut
|32253.66
|Perte brute
|-434.38
|Facteur de profit
|74.25
|Rémunération espérée
|216.46
|Chute absolue
|0.00
|Chute maximal (%)
|103.98 (3.32%)
|Relative drawdown
|3.32% (103.98)
|Total des Trades
|147
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|29 (82.76%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|118 (83.05%)
|Profits des Trades (% du total)
|122 (82.99%)
|Pertes des Trades (% du total)
|25 (17.01%)
|Le plus large
|gains par Trade
|4538.61
|pertes par Trade
|-76.18
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|264.37
|pertes par Trade
|-17.38
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|21 (9147.63)
|pertes consecutives (perte en $)
|2 (-103.98)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|9147.63 (21)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-103.98 (2)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|6
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.1980
|1.2130
|1.1942
|2
|2006.12.01 08:40
|sell
|2
|0.50
|1.2003
|1.2130
|1.1965
|3
|2006.12.01 09:20
|t/p
|2
|0.50
|1.1965
|1.2130
|1.1965
|159.04
|1129.04
|4
|2006.12.01 09:20
|close
|1
|0.10
|1.1947
|1.2130
|1.1942
|27.62
|1156.66
|5
|2006.12.01 10:00
|sell
|3
|0.10
|1.1950
|1.2100
|1.1912
|6
|2006.12.01 12:00
|sell
|4
|0.50
|1.1999
|1.2100
|1.1961
|7
|2006.12.01 16:40
|t/p
|4
|0.50
|1.1961
|1.2100
|1.1961
|159.24
|1315.90
|8
|2006.12.01 16:40
|close
|3
|0.10
|1.1932
|1.2100
|1.1912
|15.09
|1330.99
|9
|2006.12.01 18:00
|sell
|5
|0.10
|1.1900
|1.2050
|1.1862
|10
|2006.12.01 18:40
|sell
|6
|0.50
|1.1992
|1.2050
|1.1954
|11
|2006.12.01 20:00
|t/p
|6
|0.50
|1.1954
|1.2050
|1.1954
|159.18
|1490.17
|12
|2006.12.01 20:00
|close
|5
|0.10
|1.1936
|1.2050
|1.1862
|-30.16
|1460.01
|13
|2006.12.01 21:20
|sell
|7
|0.10
|1.1922
|1.2072
|1.1884
|14
|2006.12.01 22:00
|sell
|8
|0.50
|1.1949
|1.2072
|1.1911
|15
|2006.12.04 02:40
|t/p
|8
|0.50
|1.1911
|1.2072
|1.1911
|154.57
|1614.58
|16
|2006.12.04 02:40
|close
|7
|0.10
|1.1905
|1.2072
|1.1884
|13.27
|1627.85
|17
|2006.12.04 04:00
|sell
|9
|0.10
|1.1934
|1.2084
|1.1896
|18
|2006.12.04 04:40
|sell
|10
|0.50
|1.1956
|1.2084
|1.1918
|19
|2006.12.04 09:20
|close
|10
|0.50
|1.1933
|1.2084
|1.1918
|96.37
|1724.22
|20
|2006.12.04 09:20
|close
|9
|0.10
|1.1933
|1.2084
|1.1896
|0.84
|1725.06
|21
|2006.12.04 10:00
|sell
|11
|0.10
|1.1930
|1.2080
|1.1892
|22
|2006.12.04 12:40
|sell
|12
|0.50
|1.1988
|1.2080
|1.1950
|23
|2006.12.04 16:40
|t/p
|12
|0.50
|1.1950
|1.2080
|1.1950
|159.13
|1884.19
|24
|2006.12.04 16:40
|close
|11
|0.10
|1.1940
|1.2080
|1.1892
|-8.38
|1875.81
|25
|2006.12.04 18:00
|sell
|13
|0.10
|1.1939
|1.2089
|1.1901
|26
|2006.12.04 18:40
|sell
|14
|0.50
|1.1979
|1.2089
|1.1941
|27
|2006.12.04 21:20
|t/p
|14
|0.50
|1.1941
|1.2089
|1.1941
|159.27
|2035.08
|28
|2006.12.04 21:20
|close
|13
|0.10
|1.1929
|1.2089
|1.1901
|8.38
|2043.46
|29
|2006.12.04 22:00
|sell
|15
|0.10
|1.1959
|1.2109
|1.1921
|30
|2006.12.05 13:20
|t/p
|15
|0.10
|1.1921
|1.2109
|1.1921
|30.97
|2074.44
|31
|2006.12.05 14:00
|sell
|16
|0.10
|1.1946
|1.2096
|1.1908
|32
|2006.12.05 16:40
|t/p
|16
|0.10
|1.1908
|1.2096
|1.1908
|31.94
|2106.38
|33
|2006.12.05 17:20
|sell
|17
|0.10
|1.1921
|1.2071
|1.1883
|34
|2006.12.05 18:40
|sell
|18
|0.50
|1.1957
|1.2071
|1.1919
|35
|2006.12.05 19:59
|t/p
|18
|0.50
|1.1919
|1.2071
|1.1919
|159.44
|2265.82
|36
|2006.12.05 19:59
|close
|17
|0.10
|1.1917
|1.2071
|1.1883
|3.36
|2269.18
|37
|2006.12.05 20:00
|sell
|19
|0.10
|1.1914
|1.2064
|1.1876
|38
|2006.12.05 22:00
|sell
|20
|0.50
|1.1929
|1.2064
|1.1891
|39
|2006.12.06 10:00
|sell
|21
|2.70
|1.1989
|1.2064
|1.1951
|40
|2006.12.06 12:40
|t/p
|21
|2.70
|1.1951
|1.2064
|1.1951
|858.86
|3128.04
|41
|2006.12.06 12:40
|close
|20
|0.50
|1.1946
|1.2064
|1.1891
|-76.18
|3051.86
|42
|2006.12.06 12:40
|close
|19
|0.10
|1.1946
|1.2064
|1.1876
|-27.80
|3024.06
|43
|2006.12.06 13:20
|sell
|22
|0.10
|1.1990
|1.2140
|1.1952
|44
|2006.12.06 16:40
|t/p
|22
|0.10
|1.1952
|1.2140
|1.1952
|31.86
|3055.92
|45
|2006.12.06 17:20
|sell
|23
|0.10
|1.1920
|1.2070
|1.1882
|46
|2006.12.06 18:40
|sell
|24
|0.50
|1.1980
|1.2070
|1.1942
|47
|2006.12.06 21:20
|t/p
|24
|0.50
|1.1942
|1.2070
|1.1942
|159.10
|3215.02
|48
|2006.12.06 21:20
|close
|23
|0.10
|1.1942
|1.2070
|1.1882
|-18.42
|3196.60
|49
|2006.12.06 22:00
|sell
|25
|0.10
|1.1966
|1.2116
|1.1928
|50
|2006.12.07 09:20
|t/p
|25
|0.10
|1.1928
|1.2116
|1.1928
|28.86
|3225.46
|51
|2006.12.07 10:00
|sell
|26
|0.10
|1.1932
|1.2082
|1.1894
|52
|2006.12.07 13:20
|sell
|27
|0.50
|1.1962
|1.2082
|1.1924
|53
|2006.12.07 14:40
|t/p
|27
|0.50
|1.1924
|1.2082
|1.1924
|159.45
|3384.91
|54
|2006.12.07 14:40
|close
|26
|0.10
|1.1916
|1.2082
|1.1894
|13.43
|3398.34
|55
|2006.12.07 16:00
|sell
|28
|0.10
|1.1950
|1.2100
|1.1912
|56
|2006.12.07 16:40
|sell
|29
|0.50
|1.1966
|1.2100
|1.1928
|57
|2006.12.08 12:40
|t/p
|28
|0.10
|1.1912
|1.2100
|1.1912
|30.89
|3429.24
|58
|2006.12.08 12:40
|t/p
|29
|0.50
|1.1928
|1.2100
|1.1928
|154.49
|3583.73
|59
|2006.12.08 14:00
|buy
|30
|0.10
|1.1935
|1.1785
|1.1973
|60
|2006.12.08 14:40
|t/p
|30
|0.10
|1.1973
|1.1785
|1.1973
|31.64
|3615.37
|61
|2006.12.08 16:00
|buy
|31
|0.10
|1.1926
|1.1776
|1.1964
|62
|2006.12.08 17:20
|buy
|32
|0.50
|1.1884
|1.1776
|1.1922
|63
|2006.12.08 18:00
|t/p
|31
|0.10
|1.1964
|1.1776
|1.1964
|31.50
|3646.87
|64
|2006.12.08 18:00
|t/p
|32
|0.50
|1.1922
|1.1776
|1.1922
|157.52
|3804.39
|65
|2006.12.08 18:40
|buy
|33
|0.10
|1.1884
|1.1734
|1.1922
|66
|2006.12.08 20:00
|t/p
|33
|0.10
|1.1922
|1.1734
|1.1922
|31.60
|3835.99
|67
|2006.12.08 20:40
|buy
|34
|0.10
|1.2052
|1.1902
|1.2090
|68
|2006.12.08 22:40
|buy
|35
|0.50
|1.2025
|1.1902
|1.2063
|69
|2006.12.11 00:00
|t/p
|35
|0.50
|1.2063
|1.1902
|1.2063
|161.28
|3997.26
|70
|2006.12.11 00:00
|close
|34
|0.10
|1.2068
|1.1902
|1.2090
|14.03
|4011.29
|71
|2006.12.11 00:40
|buy
|36
|0.10
|1.2068
|1.1918
|1.2106
|72
|2006.12.11 02:00
|buy
|37
|0.50
|1.2050
|1.1918
|1.2088
|73
|2006.12.11 02:40
|t/p
|37
|0.50
|1.2088
|1.1918
|1.2088
|157.08
|4168.37
|74
|2006.12.11 02:40
|close
|36
|0.10
|1.2096
|1.1918
|1.2106
|23.15
|4191.52
|75
|2006.12.11 03:59
|buy
|38
|0.10
|1.2097
|1.1947
|1.2135
|76
|2006.12.11 04:40
|buy
|39
|0.50
|1.2080
|1.1947
|1.2118
|77
|2006.12.11 08:40
|buy
|40
|2.70
|1.2023
|1.1947
|1.2061
|78
|2006.12.11 10:00
|t/p
|40
|2.70
|1.2061
|1.1947
|1.2061
|850.33
|5041.85
|79
|2006.12.11 10:00
|close
|39
|0.50
|1.2066
|1.1947
|1.2118
|-58.01
|4983.84
|80
|2006.12.11 10:00
|close
|38
|0.10
|1.2066
|1.1947
|1.2135
|-25.69
|4958.15
|81
|2006.12.11 10:40
|buy
|41
|0.10
|1.2086
|1.1936
|1.2124
|82
|2006.12.11 12:00
|buy
|42
|0.50
|1.2058
|1.1936
|1.2096
|83
|2006.12.11 16:40
|buy
|43
|2.70
|1.2000
|1.1936
|1.2038
|84
|2006.12.11 17:20
|t/p
|43
|2.70
|1.2038
|1.1936
|1.2038
|849.69
|5807.84
|85
|2006.12.11 17:20
|close
|42
|0.50
|1.2075
|1.1936
|1.2096
|70.39
|5878.23
|86
|2006.12.11 17:20
|close
|41
|0.10
|1.2075
|1.1936
|1.2124
|-9.11
|5869.12
|87
|2006.12.11 18:00
|buy
|44
|0.10
|1.2058
|1.1908
|1.2096
|88
|2006.12.11 18:40
|buy
|45
|0.50
|1.2015
|1.1908
|1.2053
|89
|2006.12.12 18:00
|buy
|46
|2.70
|1.1995
|1.1908
|1.2033
|90
|2006.12.12 22:40
|t/p
|46
|2.70
|1.2033
|1.1908
|1.2033
|851.31
|6720.43
|91
|2006.12.12 22:40
|close
|45
|0.50
|1.2052
|1.1908
|1.2053
|157.34
|6877.76
|92
|2006.12.12 22:40
|close
|44
|0.10
|1.2052
|1.1908
|1.2096
|-4.21
|6873.55
|93
|2006.12.12 23:59
|buy
|47
|0.10
|1.1996
|1.1846
|1.2034
|94
|2006.12.13 12:40
|t/p
|47
|0.10
|1.2034
|1.1846
|1.2034
|32.23
|6905.78
|95
|2006.12.13 13:20
|buy
|48
|0.10
|1.2012
|1.1862
|1.2050
|96
|2006.12.13 15:59
|t/p
|48
|0.10
|1.2050
|1.1862
|1.2050
|31.50
|6937.28
|97
|2006.12.13 16:00
|buy
|49
|0.10
|1.2065
|1.1915
|1.2103
|98
|2006.12.13 16:40
|buy
|50
|0.50
|1.2043
|1.1915
|1.2081
|99
|2006.12.13 22:40
|t/p
|50
|0.50
|1.2081
|1.1915
|1.2081
|157.26
|7094.54
|100
|2006.12.13 22:40
|close
|49
|0.10
|1.2082
|1.1915
|1.2103
|14.07
|7108.61
|101
|2006.12.13 23:59
|buy
|51
|0.10
|1.2064
|1.1914
|1.2102
|102
|2006.12.14 08:40
|buy
|52
|0.50
|1.2037
|1.1914
|1.2075
|103
|2006.12.14 09:20
|t/p
|52
|0.50
|1.2075
|1.1914
|1.2075
|157.30
|7265.91
|104
|2006.12.14 09:20
|close
|51
|0.10
|1.2079
|1.1914
|1.2102
|14.72
|7280.63
|105
|2006.12.14 10:00
|buy
|53
|0.10
|1.2037
|1.1887
|1.2075
|106
|2006.12.14 11:59
|t/p
|53
|0.10
|1.2075
|1.1887
|1.2075
|31.47
|7312.10
|107
|2006.12.14 12:00
|buy
|54
|0.10
|1.2077
|1.1927
|1.2115
|108
|2006.12.14 12:40
|t/p
|54
|0.10
|1.2115
|1.1927
|1.2115
|31.29
|7343.39
|109
|2006.12.14 13:20
|buy
|55
|0.10
|1.2101
|1.1951
|1.2139
|110
|2006.12.14 14:40
|buy
|56
|0.50
|1.2075
|1.1951
|1.2113
|111
|2006.12.14 15:59
|t/p
|56
|0.50
|1.2113
|1.1951
|1.2113
|156.72
|7500.11
|112
|2006.12.14 15:59
|close
|55
|0.10
|1.2124
|1.1951
|1.2139
|18.97
|7519.08
|113
|2006.12.14 16:40
|buy
|57
|0.10
|1.2127
|1.1977
|1.2165
|114
|2006.12.15 09:20
|t/p
|57
|0.10
|1.2165
|1.1977
|1.2165
|31.96
|7551.04
|115
|2006.12.15 10:00
|buy
|58
|0.10
|1.2194
|1.2044
|1.2232
|116
|2006.12.15 12:40
|buy
|59
|0.50
|1.2119
|1.2044
|1.2157
|117
|2006.12.15 13:20
|t/p
|59
|0.50
|1.2157
|1.2044
|1.2157
|156.02
|7707.06
|118
|2006.12.15 13:20
|close
|58
|0.10
|1.2178
|1.2044
|1.2232
|-13.14
|7693.92
|119
|2006.12.15 14:00
|buy
|60
|0.10
|1.2199
|1.2049
|1.2237
|120
|2006.12.15 14:40
|buy
|61
|0.50
|1.2149
|1.2049
|1.2187
|121
|2006.12.15 15:59
|buy
|62
|2.70
|1.2123
|1.2049
|1.2161
|122
|2006.12.15 18:40
|t/p
|61
|0.50
|1.2187
|1.2049
|1.2187
|155.38
|7849.30
|123
|2006.12.15 18:40
|t/p
|62
|2.70
|1.2161
|1.2049
|1.2161
|839.06
|8688.36
|124
|2006.12.15 18:40
|close
|60
|0.10
|1.2228
|1.2049
|1.2237
|23.72
|8712.08
|125
|2006.12.15 19:59
|buy
|63
|0.10
|1.2219
|1.2069
|1.2257
|126
|2006.12.18 02:00
|buy
|64
|0.50
|1.2204
|1.2069
|1.2242
|127
|2006.12.18 08:40
|buy
|65
|2.70
|1.2187
|1.2069
|1.2225
|128
|2006.12.18 16:40
|t/p
|63
|0.10
|1.2257
|1.2069
|1.2257
|31.74
|8743.81
|129
|2006.12.18 16:40
|t/p
|64
|0.50
|1.2242
|1.2069
|1.2242
|154.87
|8898.68
|130
|2006.12.18 16:40
|t/p
|65
|2.70
|1.2225
|1.2069
|1.2225
|836.26
|9734.94
|131
|2006.12.18 17:20
|buy
|66
|0.10
|1.2248
|1.2098
|1.2286
|132
|2006.12.18 18:00
|buy
|67
|0.50
|1.2213
|1.2098
|1.2251
|133
|2006.12.18 18:40
|t/p
|67
|0.50
|1.2251
|1.2098
|1.2251
|154.95
|9889.89
|134
|2006.12.18 18:40
|close
|66
|0.10
|1.2262
|1.2098
|1.2286
|11.42
|9901.31
|135
|2006.12.18 19:59
|buy
|68
|0.10
|1.2249
|1.2099
|1.2287
|136
|2006.12.18 20:40
|buy
|69
|0.50
|1.2232
|1.2099
|1.2270
|137
|2006.12.18 21:20
|buy
|70
|2.70
|1.2213
|1.2099
|1.2251
|138
|2006.12.19 09:20
|close
|70
|2.70
|1.2229
|1.2099
|1.2251
|373.97
|10275.28
|139
|2006.12.19 09:20
|close
|69
|0.50
|1.2229
|1.2099
|1.2270
|-8.43
|10266.85
|140
|2006.12.19 09:20
|close
|68
|0.10
|1.2229
|1.2099
|1.2287
|-15.58
|10251.26
|141
|2006.12.19 10:00
|buy
|71
|0.10
|1.2185
|1.2035
|1.2223
|142
|2006.12.19 10:40
|buy
|72
|0.50
|1.2166
|1.2035
|1.2204
|143
|2006.12.19 12:40
|t/p
|72
|0.50
|1.2204
|1.2035
|1.2204
|155.69
|10406.96
|144
|2006.12.19 12:40
|close
|71
|0.10
|1.2204
|1.2035
|1.2223
|15.57
|10422.53
|145
|2006.12.19 13:20
|buy
|73
|0.10
|1.2175
|1.2025
|1.2213
|146
|2006.12.19 18:40
|buy
|74
|0.50
|1.2133
|1.2025
|1.2171
|147
|2006.12.20 02:40
|buy
|75
|2.70
|1.2117
|1.2025
|1.2155
|148
|2006.12.20 16:40
|t/p
|74
|0.50
|1.2171
|1.2025
|1.2171
|159.66
|10582.18
|149
|2006.12.20 16:40
|t/p
|75
|2.70
|1.2155
|1.2025
|1.2155
|841.46
|11423.64
|150
|2006.12.20 16:40
|close
|73
|0.10
|1.2193
|1.2025
|1.2213
|15.53
|11439.17
|151
|2006.12.20 17:20
|buy
|76
|0.10
|1.2134
|1.1984
|1.2172
|152
|2006.12.20 18:40
|t/p
|76
|0.10
|1.2172
|1.1984
|1.2172
|31.22
|11470.39
|153
|2006.12.20 19:59
|buy
|77
|0.10
|1.2193
|1.2043
|1.2231
|154
|2006.12.20 20:40
|buy
|78
|0.50
|1.2174
|1.2043
|1.2212
|155
|2006.12.21 08:40
|buy
|79
|2.70
|1.2140
|1.2043
|1.2178
|156
|2006.12.21 12:40
|t/p
|79
|2.70
|1.2178
|1.2043
|1.2178
|841.33
|12311.72
|157
|2006.12.21 12:40
|close
|78
|0.50
|1.2195
|1.2043
|1.2212
|97.60
|12409.32
|158
|2006.12.21 12:40
|close
|77
|0.10
|1.2195
|1.2043
|1.2231
|3.94
|12413.26
|159
|2006.12.21 13:20
|buy
|80
|0.10
|1.2181
|1.2031
|1.2219
|160
|2006.12.21 14:00
|buy
|81
|0.50
|1.2158
|1.2031
|1.2196
|161
|2006.12.21 16:40
|t/p
|81
|0.50
|1.2196
|1.2031
|1.2196
|155.70
|12568.96
|162
|2006.12.21 16:40
|close
|80
|0.10
|1.2203
|1.2031
|1.2219
|18.03
|12586.99
|163
|2006.12.21 17:20
|buy
|82
|0.10
|1.2175
|1.2025
|1.2213
|164
|2006.12.21 18:40
|buy
|83
|0.50
|1.2152
|1.2025
|1.2190
|165
|2006.12.22 10:00
|buy
|84
|2.70
|1.2137
|1.2025
|1.2175
|166
|2006.12.22 14:00
|buy
|85
|14.60
|1.2121
|1.2025
|1.2159
|167
|2006.12.22 16:40
|t/p
|82
|0.10
|1.2213
|1.2025
|1.2213
|31.86
|12618.85
|168
|2006.12.22 16:40
|t/p
|83
|0.50
|1.2190
|1.2025
|1.2190
|159.27
|12778.11
|169
|2006.12.22 16:40
|t/p
|84
|2.70
|1.2175
|1.2025
|1.2175
|839.33
|13617.44
|170
|2006.12.22 16:40
|t/p
|85
|14.60
|1.2159
|1.2025
|1.2159
|4538.61
|18156.05
|171
|2006.12.22 17:20
|buy
|86
|0.10
|1.2205
|1.2055
|1.2243
|172
|2006.12.22 18:40
|buy
|87
|0.50
|1.2143
|1.2055
|1.2181
|173
|2006.12.22 19:59
|t/p
|87
|0.50
|1.2181
|1.2055
|1.2181
|155.49
|18311.54
|174
|2006.12.22 19:59
|close
|86
|0.10
|1.2219
|1.2055
|1.2243
|11.46
|18323.00
|175
|2006.12.22 20:00
|buy
|88
|0.10
|1.2222
|1.2072
|1.2260
|176
|2006.12.22 22:00
|buy
|89
|0.50
|1.2180
|1.2072
|1.2218
|177
|2006.12.26 17:20
|t/p
|89
|0.50
|1.2218
|1.2072
|1.2218
|162.99
|18485.99
|178
|2006.12.26 17:20
|close
|88
|0.10
|1.2233
|1.2072
|1.2260
|10.52
|18496.52
|179
|2006.12.26 18:00
|buy
|90
|0.10
|1.2213
|1.2063
|1.2251
|180
|2006.12.27 04:40
|buy
|91
|0.50
|1.2186
|1.2063
|1.2224
|181
|2006.12.27 08:40
|buy
|92
|2.70
|1.2163
|1.2063
|1.2201
|182
|2006.12.27 10:00
|t/p
|92
|2.70
|1.2201
|1.2063
|1.2201
|840.91
|19337.43
|183
|2006.12.27 10:00
|close
|91
|0.50
|1.2201
|1.2063
|1.2224
|61.47
|19398.90
|184
|2006.12.27 10:00
|close
|90
|0.10
|1.2201
|1.2063
|1.2251
|-9.07
|19389.83
|185
|2006.12.27 10:40
|buy
|93
|0.10
|1.2175
|1.2025
|1.2213
|186
|2006.12.27 12:40
|t/p
|93
|0.10
|1.2213
|1.2025
|1.2213
|31.08
|19420.91
|187
|2006.12.27 13:20
|buy
|94
|0.10
|1.2233
|1.2083
|1.2271
|188
|2006.12.27 14:00
|buy
|95
|0.50
|1.2211
|1.2083
|1.2249
|189
|2006.12.27 14:40
|buy
|96
|2.70
|1.2184
|1.2083
|1.2222
|190
|2006.12.27 15:59
|t/p
|96
|2.70
|1.2222
|1.2083
|1.2222
|839.19
|20260.10
|191
|2006.12.27 15:59
|close
|95
|0.50
|1.2226
|1.2083
|1.2249
|61.34
|20321.44
|192
|2006.12.27 15:59
|close
|94
|0.10
|1.2226
|1.2083
|1.2271
|-5.73
|20315.71
|193
|2006.12.27 16:00
|buy
|97
|0.10
|1.2227
|1.2077
|1.2265
|194
|2006.12.27 23:59
|t/p
|97
|0.10
|1.2265
|1.2077
|1.2265
|30.98
|20346.69
|195
|2006.12.28 00:00
|buy
|98
|0.10
|1.2277
|1.2127
|1.2315
|196
|2006.12.28 00:40
|buy
|99
|0.50
|1.2249
|1.2127
|1.2287
|197
|2006.12.28 12:40
|buy
|100
|2.70
|1.2186
|1.2127
|1.2224
|198
|2006.12.28 13:20
|t/p
|100
|2.70
|1.2224
|1.2127
|1.2224
|838.03
|21184.72
|199
|2006.12.28 13:20
|close
|99
|0.50
|1.2243
|1.2127
|1.2287
|-24.50
|21160.22
|200
|2006.12.28 13:20
|close
|98
|0.10
|1.2243
|1.2127
|1.2315
|-27.77
|21132.45
|201
|2006.12.28 14:00
|buy
|101
|0.10
|1.2236
|1.2086
|1.2274
|202
|2006.12.28 14:40
|buy
|102
|0.50
|1.2168
|1.2086
|1.2206
|203
|2006.12.28 16:40
|t/p
|102
|0.50
|1.2206
|1.2086
|1.2206
|155.36
|21287.81
|204
|2006.12.28 16:40
|close
|101
|0.10
|1.2230
|1.2086
|1.2274
|-4.91
|21282.90
|205
|2006.12.28 17:20
|buy
|103
|0.10
|1.2228
|1.2078
|1.2266
|206
|2006.12.28 18:00
|buy
|104
|0.50
|1.2186
|1.2078
|1.2224
|207
|2006.12.29 00:40
|t/p
|104
|0.50
|1.2224
|1.2078
|1.2224
|159.25
|21442.14
|208
|2006.12.29 00:40
|close
|103
|0.10
|1.2226
|1.2078
|1.2266
|-0.87
|21441.27
|209
|2006.12.29 01:20
|buy
|105
|0.10
|1.2226
|1.2076
|1.2264
|210
|2006.12.29 05:20
|buy
|106
|0.50
|1.2200
|1.2076
|1.2238
|211
|2006.12.29 12:40
|buy
|107
|2.70
|1.2185
|1.2076
|1.2223
|212
|2006.12.29 17:20
|t/p
|107
|2.70
|1.2223
|1.2076
|1.2223
|839.33
|22280.60
|213
|2006.12.29 17:20
|close
|106
|0.50
|1.2224
|1.2076
|1.2238
|98.17
|22378.77
|214
|2006.12.29 17:20
|close
|105
|0.10
|1.2224
|1.2076
|1.2264
|-1.64
|22377.13
|215
|2006.12.29 18:00
|buy
|108
|0.10
|1.2197
|1.2047
|1.2235
|216
|2007.01.02 00:00
|buy
|109
|0.50
|1.2150
|1.2047
|1.2188
|217
|2007.01.02 02:00
|buy
|110
|2.70
|1.2117
|1.2047
|1.2155
|218
|2007.01.03 10:00
|t/p
|110
|2.70
|1.2155
|1.2047
|1.2155
|863.21
|23240.34
|219
|2007.01.03 10:00
|close
|109
|0.50
|1.2178
|1.2047
|1.2188
|118.79
|23359.13
|220
|2007.01.03 10:00
|close
|108
|0.10
|1.2178
|1.2047
|1.2235
|-13.30
|23345.83
|221
|2007.01.03 10:40
|buy
|111
|0.10
|1.2152
|1.2002
|1.2190
|222
|2007.01.03 13:20
|t/p
|111
|0.10
|1.2190
|1.2002
|1.2190
|31.13
|23376.96
|223
|2007.01.03 14:00
|buy
|112
|0.10
|1.2187
|1.2037
|1.2225
|224
|2007.01.03 18:40
|t/p
|112
|0.10
|1.2225
|1.2037
|1.2225
|30.91
|23407.87
|225
|2007.01.03 19:59
|buy
|113
|0.10
|1.2286
|1.2136
|1.2324
|226
|2007.01.03 20:40
|buy
|114
|0.50
|1.2253
|1.2136
|1.2291
|227
|2007.01.04 09:20
|t/p
|114
|0.50
|1.2291
|1.2136
|1.2291
|165.69
|23573.56
|228
|2007.01.04 09:20
|close
|113
|0.10
|1.2323
|1.2136
|1.2324
|32.33
|23605.89
|229
|2007.01.04 10:00
|buy
|115
|0.10
|1.2304
|1.2154
|1.2342
|230
|2007.01.04 14:00
|buy
|116
|0.50
|1.2288
|1.2154
|1.2326
|231
|2007.01.04 18:40
|t/p
|116
|0.50
|1.2326
|1.2154
|1.2326
|154.12
|23760.01
|232
|2007.01.04 18:40
|close
|115
|0.10
|1.2328
|1.2154
|1.2342
|19.47
|23779.48
|233
|2007.01.04 19:59
|buy
|117
|0.10
|1.2325
|1.2175
|1.2363
|234
|2007.01.05 00:40
|buy
|118
|0.50
|1.2310
|1.2175
|1.2348
|235
|2007.01.05 08:40
|buy
|119
|2.70
|1.2281
|1.2175
|1.2319
|236
|2007.01.05 10:00
|t/p
|119
|2.70
|1.2319
|1.2175
|1.2319
|832.79
|24612.27
|237
|2007.01.05 10:00
|close
|118
|0.50
|1.2320
|1.2175
|1.2348
|40.58
|24652.85
|238
|2007.01.05 10:00
|close
|117
|0.10
|1.2320
|1.2175
|1.2363
|-3.29
|24649.56
|239
|2007.01.05 10:40
|buy
|120
|0.10
|1.2306
|1.2156
|1.2344
|240
|2007.01.05 11:59
|buy
|121
|0.50
|1.2284
|1.2156
|1.2322
|241
|2007.01.05 12:40
|t/p
|120
|0.10
|1.2344
|1.2156
|1.2344
|30.76
|24680.32
|242
|2007.01.05 12:40
|t/p
|121
|0.50
|1.2322
|1.2156
|1.2322
|153.83
|24834.15
|243
|2007.01.05 13:20
|buy
|122
|0.10
|1.2391
|1.2241
|1.2429
|244
|2007.01.05 14:00
|buy
|123
|0.50
|1.2274
|1.2241
|1.2312
|245
|2007.01.05 15:59
|t/p
|123
|0.50
|1.2312
|1.2241
|1.2312
|153.54
|24987.69
|246
|2007.01.05 15:59
|close
|122
|0.10
|1.2374
|1.2241
|1.2429
|-13.74
|24973.95
|247
|2007.01.05 16:00
|buy
|124
|0.10
|1.2378
|1.2228
|1.2416
|248
|2007.01.05 18:40
|buy
|125
|0.50
|1.2360
|1.2228
|1.2398
|249
|2007.01.08 10:00
|buy
|126
|2.70
|1.2334
|1.2228
|1.2372
|250
|2007.01.08 12:40
|t/p
|125
|0.50
|1.2398
|1.2228
|1.2398
|156.91
|25130.85
|251
|2007.01.08 12:40
|t/p
|126
|2.70
|1.2372
|1.2228
|1.2372
|826.62
|25957.47
|252
|2007.01.08 12:40
|close
|124
|0.10
|1.2412
|1.2228
|1.2416
|28.16
|25985.63
|253
|2007.01.08 13:20
|buy
|127
|0.10
|1.2388
|1.2238
|1.2426
|254
|2007.01.08 14:40
|buy
|128
|0.50
|1.2361
|1.2238
|1.2399
|255
|2007.01.08 15:59
|t/p
|128
|0.50
|1.2399
|1.2238
|1.2399
|153.12
|26138.75
|256
|2007.01.08 15:59
|close
|127
|0.10
|1.2408
|1.2238
|1.2426
|16.12
|26154.87
|257
|2007.01.08 16:00
|buy
|129
|0.10
|1.2409
|1.2259
|1.2447
|258
|2007.01.08 18:00
|buy
|130
|0.50
|1.2344
|1.2259
|1.2382
|259
|2007.01.08 18:40
|t/p
|130
|0.50
|1.2382
|1.2259
|1.2382
|153.14
|26308.01
|260
|2007.01.08 18:40
|close
|129
|0.10
|1.2407
|1.2259
|1.2447
|-1.61
|26306.40
|261
|2007.01.08 19:59
|buy
|131
|0.10
|1.2356
|1.2206
|1.2394
|262
|2007.01.09 00:40
|buy
|132
|0.50
|1.2340
|1.2206
|1.2378
|263
|2007.01.09 08:40
|t/p
|132
|0.50
|1.2378
|1.2206
|1.2378
|153.48
|26459.88
|264
|2007.01.09 08:40
|close
|131
|0.10
|1.2379
|1.2206
|1.2394
|19.35
|26479.22
|265
|2007.01.09 09:20
|buy
|133
|0.10
|1.2360
|1.2210
|1.2398
|266
|2007.01.09 14:40
|t/p
|133
|0.10
|1.2398
|1.2210
|1.2398
|30.63
|26509.85
|267
|2007.01.09 15:59
|buy
|134
|0.10
|1.2406
|1.2256
|1.2444
|268
|2007.01.10 02:00
|t/p
|134
|0.10
|1.2444
|1.2256
|1.2444
|31.31
|26541.16
|269
|2007.01.10 02:40
|buy
|135
|0.10
|1.2449
|1.2299
|1.2487
|270
|2007.01.10 03:59
|buy
|136
|0.50
|1.2433
|1.2299
|1.2471
|271
|2007.01.10 04:40
|buy
|137
|2.70
|1.2413
|1.2299
|1.2451
|272
|2007.01.10 17:20
|t/p
|136
|0.50
|1.2471
|1.2299
|1.2471
|152.27
|26693.43
|273
|2007.01.10 17:20
|t/p
|137
|2.70
|1.2451
|1.2299
|1.2451
|822.25
|27515.68
|274
|2007.01.10 17:20
|close
|135
|0.10
|1.2478
|1.2299
|1.2487
|23.24
|27538.92
|275
|2007.01.10 18:00
|buy
|138
|0.10
|1.2441
|1.2291
|1.2479
|276
|2007.01.11 14:00
|buy
|139
|0.50
|1.2411
|1.2291
|1.2449
|277
|2007.01.11 15:59
|t/p
|139
|0.50
|1.2449
|1.2291
|1.2449
|152.54
|27691.46
|278
|2007.01.11 15:59
|close
|138
|0.10
|1.2456
|1.2291
|1.2479
|14.34
|27705.80
|279
|2007.01.11 16:00
|buy
|140
|0.10
|1.2459
|1.2309
|1.2497
|280
|2007.01.11 16:40
|t/p
|140
|0.10
|1.2497
|1.2309
|1.2497
|30.40
|27736.20
|281
|2007.01.11 17:20
|buy
|141
|0.10
|1.2449
|1.2299
|1.2487
|282
|2007.01.11 18:40
|t/p
|141
|0.10
|1.2487
|1.2299
|1.2487
|30.38
|27766.58
|283
|2007.01.11 19:59
|buy
|142
|0.10
|1.2480
|1.2330
|1.2518
|284
|2007.01.12 13:20
|t/p
|142
|0.10
|1.2518
|1.2330
|1.2518
|31.10
|27797.68
|285
|2007.01.12 14:40
|buy
|143
|0.10
|1.2520
|1.2370
|1.2558
|286
|2007.01.12 15:59
|buy
|144
|0.50
|1.2484
|1.2370
|1.2522
|287
|2007.01.12 18:00
|buy
|145
|2.70
|1.2463
|1.2370
|1.2501
|288
|2007.01.12 18:40
|buy
|146
|14.60
|1.2448
|1.2370
|1.2486
|289
|2007.01.12 21:20
|t/p
|146
|14.60
|1.2486
|1.2370
|1.2486
|4442.31
|32239.99
|290
|2007.01.12 21:20
|close
|145
|2.70
|1.2489
|1.2370
|1.2501
|562.09
|32802.08
|291
|2007.01.12 21:20
|close
|144
|0.50
|1.2489
|1.2370
|1.2522
|20.02
|32822.10
|292
|2007.01.12 21:20
|close
|143
|0.10
|1.2489
|1.2370
|1.2558
|-24.82
|32797.28
|293
|2007.01.12 22:00
|buy
|147
|0.10
|1.2489
|1.2339
|1.2527
|294
|2007.01.12 23:59
|close at stop
|147
|0.10
|1.2479
|1.2339
|1.2527
|-8.01
|32789.27