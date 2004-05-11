|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.04.28 14:00 - 2007.01.10 13:00
|Model
|Open prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
|Parameters
|Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; TrailingStop=0;
|Bars in test
|16623
|Ticks modelled
|33146
|Modelling quality
|n/a
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1281.61
|Gross profit
|17925.60
|Gross loss
|-19207.21
|Profit factor
|0.93
|Expected payoff
|-1.57
|Absolute drawdown
|1739.33
|Maximal drawdown
|1760.33 (17.57%)
|Relative drawdown
|17.57% (1760.33)
|Total trades
|815
|Short positions (won %)
|663 (25.04%)
|Long positions (won %)
|152 (29.61%)
|Profit trades (% of total)
|211 (25.89%)
|Loss trades (% of total)
|604 (74.11%)
|Largest
|profit trade
|88.17
|loss trade
|-34.22
|Average
|profit trade
|84.96
|loss trade
|-31.80
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (429.76)
|consecutive losses (loss in money)
|24 (-761.12)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|429.76 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-761.12 (24)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.05.05 08:00
|sell
|1
|0.10
|1.2117
|1.2149
|1.2032
|2
|2004.05.05 11:00
|s/l
|1
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2032
|-32.00
|9968.00
|3
|2004.05.05 12:00
|buy
|2
|0.10
|1.2162
|1.2130
|1.2247
|4
|2004.05.05 14:00
|s/l
|2
|0.10
|1.2130
|1.2130
|1.2247
|-32.00
|9936.00
|5
|2004.05.06 08:00
|sell
|3
|0.10
|1.2167
|1.2199
|1.2082
|6
|2004.05.06 16:00
|t/p
|3
|0.10
|1.2082
|1.2199
|1.2082
|85.00
|10021.00
|7
|2004.05.07 08:00
|sell
|4
|0.10
|1.2051
|1.2083
|1.1966
|8
|2004.05.07 13:00
|s/l
|4
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.1966
|-32.00
|9989.00
|9
|2004.05.10 08:00
|sell
|5
|0.10
|1.1846
|1.1878
|1.1761
|10
|2004.05.11 03:00
|s/l
|5
|0.10
|1.1878
|1.1878
|1.1761
|-31.47
|9957.53
|11
|2004.05.11 08:00
|sell
|6
|0.10
|1.1863
|1.1895
|1.1778
|12
|2004.05.11 10:00
|s/l
|6
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1778
|-32.00
|9925.53
|13
|2004.05.11 12:00
|buy
|7
|0.10
|1.1840
|1.1808
|1.1925
|14
|2004.05.11 14:00
|s/l
|7
|0.10
|1.1808
|1.1808
|1.1925
|-32.00
|9893.53
|15
|2004.05.12 08:00
|sell
|8
|0.10
|1.1874
|1.1906
|1.1789
|16
|2004.05.12 12:00
|s/l
|8
|0.10
|1.1906
|1.1906
|1.1789
|-32.00
|9861.53
|17
|2004.05.12 12:00
|buy
|9
|0.10
|1.1876
|1.1844
|1.1961
|18
|2004.05.12 13:00
|s/l
|9
|0.10
|1.1844
|1.1844
|1.1961
|-32.00
|9829.53
|19
|2004.05.13 08:00
|sell
|10
|0.10
|1.1877
|1.1909
|1.1792
|20
|2004.05.13 18:00
|t/p
|10
|0.10
|1.1792
|1.1909
|1.1792
|85.00
|9914.53
|21
|2004.05.14 08:00
|sell
|11
|0.10
|1.1833
|1.1865
|1.1748
|22
|2004.05.14 15:00
|s/l
|11
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.1748
|-32.00
|9882.53
|23
|2004.05.17 08:00
|sell
|12
|0.10
|1.1963
|1.1995
|1.1878
|24
|2004.05.17 10:00
|s/l
|12
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.1878
|-32.00
|9850.53
|25
|2004.05.17 12:00
|buy
|13
|0.10
|1.2030
|1.1998
|1.2115
|26
|2004.05.17 17:00
|s/l
|13
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2115
|-32.00
|9818.53
|27
|2004.05.18 08:00
|sell
|14
|0.10
|1.1988
|1.2020
|1.1903
|28
|2004.05.18 10:00
|s/l
|14
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.1903
|-32.00
|9786.53
|29
|2004.05.18 12:00
|buy
|15
|0.10
|1.1979
|1.1947
|1.2064
|30
|2004.05.18 17:00
|s/l
|15
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.2064
|-32.00
|9754.53
|31
|2004.05.19 08:00
|sell
|16
|0.10
|1.1986
|1.2018
|1.1901
|32
|2004.05.19 09:00
|s/l
|16
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1901
|-32.00
|9722.53
|33
|2004.05.19 12:00
|buy
|17
|0.10
|1.2005
|1.1973
|1.2090
|34
|2004.05.20 07:00
|s/l
|17
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2090
|-34.22
|9688.31
|35
|2004.05.20 08:00
|sell
|18
|0.10
|1.1954
|1.1986
|1.1869
|36
|2004.05.21 07:00
|s/l
|18
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.1869
|-31.47
|9656.84
|37
|2004.05.21 08:00
|sell
|19
|0.10
|1.2003
|1.2035
|1.1918
|38
|2004.05.21 12:00
|s/l
|19
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.1918
|-32.00
|9624.84
|39
|2004.05.21 12:00
|buy
|20
|0.10
|1.2038
|1.2006
|1.2123
|40
|2004.05.21 18:00
|s/l
|20
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.2123
|-32.00
|9592.84
|41
|2004.05.24 08:00
|sell
|21
|0.10
|1.1966
|1.1998
|1.1881
|42
|2004.05.24 19:00
|s/l
|21
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.1881
|-32.00
|9560.84
|43
|2004.05.25 08:00
|sell
|22
|0.10
|1.2039
|1.2071
|1.1954
|44
|2004.05.25 11:00
|s/l
|22
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.1954
|-32.00
|9528.84
|45
|2004.05.25 12:00
|buy
|23
|0.10
|1.2070
|1.2038
|1.2155
|46
|2004.05.26 08:00
|sell
|24
|0.10
|1.2111
|1.2143
|1.2026
|47
|2004.05.26 10:00
|s/l
|24
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2026
|-32.00
|9496.84
|48
|2004.05.27 06:00
|t/p
|23
|0.10
|1.2155
|1.2038
|1.2155
|82.04
|9578.87
|49
|2004.05.27 08:00
|sell
|25
|0.10
|1.2156
|1.2188
|1.2071
|50
|2004.05.27 15:00
|s/l
|25
|0.10
|1.2188
|1.2188
|1.2071
|-32.00
|9546.87
|51
|2004.05.28 08:00
|sell
|26
|0.10
|1.2291
|1.2323
|1.2206
|52
|2004.05.28 17:00
|t/p
|26
|0.10
|1.2206
|1.2323
|1.2206
|85.00
|9631.87
|53
|2004.05.31 08:00
|sell
|27
|0.10
|1.2212
|1.2244
|1.2127
|54
|2004.06.01 08:00
|sell
|28
|0.10
|1.2220
|1.2252
|1.2135
|55
|2004.06.01 09:00
|s/l
|27
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2127
|-31.47
|9600.40
|56
|2004.06.01 09:00
|s/l
|28
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2135
|-32.00
|9568.40
|57
|2004.06.01 12:00
|buy
|29
|0.10
|1.2267
|1.2235
|1.2352
|58
|2004.06.01 14:00
|s/l
|29
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2352
|-32.00
|9536.40
|59
|2004.06.02 08:00
|sell
|30
|0.10
|1.2278
|1.2310
|1.2193
|60
|2004.06.03 04:00
|t/p
|30
|0.10
|1.2193
|1.2310
|1.2193
|86.59
|9622.99
|61
|2004.06.03 08:00
|sell
|31
|0.10
|1.2195
|1.2227
|1.2110
|62
|2004.06.03 10:00
|s/l
|31
|0.10
|1.2227
|1.2227
|1.2110
|-32.00
|9590.99
|63
|2004.06.03 12:00
|buy
|32
|0.10
|1.2221
|1.2189
|1.2306
|64
|2004.06.03 19:00
|s/l
|32
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2306
|-32.00
|9558.99
|65
|2004.06.04 08:00
|sell
|33
|0.10
|1.2210
|1.2242
|1.2125
|66
|2004.06.04 15:00
|s/l
|33
|0.10
|1.2242
|1.2242
|1.2125
|-32.00
|9526.99
|67
|2004.06.07 08:00
|sell
|34
|0.10
|1.2325
|1.2357
|1.2240
|68
|2004.06.08 08:00
|sell
|35
|0.10
|1.2330
|1.2362
|1.2245
|69
|2004.06.08 09:00
|s/l
|34
|0.10
|1.2357
|1.2357
|1.2240
|-31.47
|9495.52
|70
|2004.06.09 04:00
|t/p
|35
|0.10
|1.2245
|1.2362
|1.2245
|85.53
|9581.05
|71
|2004.06.09 08:00
|sell
|36
|0.10
|1.2239
|1.2271
|1.2154
|72
|2004.06.09 14:00
|t/p
|36
|0.10
|1.2154
|1.2271
|1.2154
|85.00
|9666.05
|73
|2004.06.10 08:00
|sell
|37
|0.10
|1.2062
|1.2094
|1.1977
|74
|2004.06.10 17:00
|s/l
|37
|0.10
|1.2094
|1.2094
|1.1977
|-32.00
|9634.05
|75
|2004.06.11 08:00
|sell
|38
|0.10
|1.2009
|1.2041
|1.1924
|76
|2004.06.14 08:00
|sell
|39
|0.10
|1.1975
|1.2007
|1.1890
|77
|2004.06.14 12:00
|s/l
|39
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.1890
|-32.00
|9602.05
|78
|2004.06.14 15:00
|s/l
|38
|0.10
|1.2041
|1.2041
|1.1924
|-31.47
|9570.57
|79
|2004.06.15 08:00
|sell
|40
|0.10
|1.2069
|1.2101
|1.1984
|80
|2004.06.15 15:00
|s/l
|40
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.1984
|-32.00
|9538.57
|81
|2004.06.16 08:00
|sell
|41
|0.10
|1.2148
|1.2180
|1.2063
|82
|2004.06.16 13:00
|t/p
|41
|0.10
|1.2063
|1.2180
|1.2063
|85.00
|9623.57
|83
|2004.06.17 08:00
|sell
|42
|0.10
|1.2020
|1.2052
|1.1935
|84
|2004.06.17 10:00
|s/l
|42
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.1935
|-32.00
|9591.57
|85
|2004.06.17 12:00
|buy
|43
|0.10
|1.2045
|1.2013
|1.2130
|86
|2004.06.17 17:00
|s/l
|43
|0.10
|1.2013
|1.2013
|1.2130
|-32.00
|9559.57
|87
|2004.06.18 08:00
|sell
|44
|0.10
|1.1985
|1.2017
|1.1900
|88
|2004.06.18 11:00
|s/l
|44
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.1900
|-32.00
|9527.57
|89
|2004.06.18 12:00
|buy
|45
|0.10
|1.2016
|1.1984
|1.2101
|90
|2004.06.18 16:00
|t/p
|45
|0.10
|1.2101
|1.1984
|1.2101
|85.00
|9612.57
|91
|2004.06.21 08:00
|sell
|46
|0.10
|1.2135
|1.2167
|1.2050
|92
|2004.06.22 08:00
|sell
|47
|0.10
|1.2104
|1.2136
|1.2019
|93
|2004.06.23 04:00
|s/l
|47
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2019
|-31.47
|9581.10
|94
|2004.06.23 08:00
|s/l
|46
|0.10
|1.2167
|1.2167
|1.2050
|-30.94
|9550.16
|95
|2004.06.23 08:00
|sell
|48
|0.10
|1.2163
|1.2195
|1.2078
|96
|2004.06.23 10:00
|s/l
|48
|0.10
|1.2195
|1.2195
|1.2078
|-32.00
|9518.16
|97
|2004.06.23 12:00
|buy
|49
|0.10
|1.2124
|1.2092
|1.2209
|98
|2004.06.23 13:00
|s/l
|49
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.2209
|-32.00
|9486.16
|99
|2004.06.24 08:00
|sell
|50
|0.10
|1.2064
|1.2096
|1.1979
|100
|2004.06.24 10:00
|s/l
|50
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.1979
|-32.00
|9454.16
|101
|2004.06.24 12:00
|buy
|51
|0.10
|1.2116
|1.2084
|1.2201
|102
|2004.06.25 08:00
|sell
|52
|0.10
|1.2165
|1.2197
|1.2080
|103
|2004.06.28 15:00
|t/p
|51
|0.10
|1.2201
|1.2084
|1.2201
|83.52
|9537.68
|104
|2004.06.28 15:00
|s/l
|52
|0.10
|1.2197
|1.2197
|1.2080
|-31.47
|9506.21
|105
|2004.06.29 08:00
|sell
|53
|0.10
|1.2164
|1.2196
|1.2079
|106
|2004.06.29 21:00
|t/p
|53
|0.10
|1.2079
|1.2196
|1.2079
|85.00
|9591.21
|107
|2004.06.30 08:00
|sell
|54
|0.10
|1.2083
|1.2115
|1.1998
|108
|2004.06.30 10:00
|s/l
|54
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.1998
|-32.00
|9559.21
|109
|2004.06.30 12:00
|buy
|55
|0.10
|1.2139
|1.2107
|1.2224
|110
|2004.07.01 08:00
|sell
|56
|0.10
|1.2177
|1.2209
|1.2092
|111
|2004.07.02 15:00
|t/p
|55
|0.10
|1.2224
|1.2107
|1.2224
|82.04
|9641.25
|112
|2004.07.02 15:00
|s/l
|56
|0.10
|1.2209
|1.2209
|1.2092
|-31.47
|9609.77
|113
|2004.07.05 08:00
|sell
|57
|0.10
|1.2321
|1.2353
|1.2236
|114
|2004.07.06 08:00
|sell
|58
|0.10
|1.2317
|1.2349
|1.2232
|115
|2004.07.07 08:00
|s/l
|57
|0.10
|1.2353
|1.2353
|1.2236
|-30.94
|9578.83
|116
|2004.07.07 08:00
|s/l
|58
|0.10
|1.2349
|1.2349
|1.2232
|-31.47
|9547.36
|117
|2004.07.07 08:00
|sell
|59
|0.10
|1.2369
|1.2401
|1.2284
|118
|2004.07.08 08:00
|sell
|60
|0.10
|1.2370
|1.2402
|1.2285
|119
|2004.07.08 17:00
|s/l
|59
|0.10
|1.2401
|1.2401
|1.2284
|-30.41
|9516.95
|120
|2004.07.08 17:00
|s/l
|60
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2285
|-32.00
|9484.95
|121
|2004.07.09 08:00
|sell
|61
|0.10
|1.2413
|1.2445
|1.2328
|122
|2004.07.12 08:00
|sell
|62
|0.10
|1.2395
|1.2427
|1.2310
|123
|2004.07.12 10:00
|s/l
|62
|0.10
|1.2427
|1.2427
|1.2310
|-32.00
|9452.95
|124
|2004.07.13 08:00
|sell
|63
|0.10
|1.2363
|1.2395
|1.2278
|125
|2004.07.13 15:00
|t/p
|61
|0.10
|1.2328
|1.2445
|1.2328
|86.06
|9539.01
|126
|2004.07.14 08:00
|sell
|64
|0.10
|1.2340
|1.2372
|1.2255
|127
|2004.07.14 10:00
|s/l
|64
|0.10
|1.2372
|1.2372
|1.2255
|-32.00
|9507.01
|128
|2004.07.14 15:00
|s/l
|63
|0.10
|1.2395
|1.2395
|1.2278
|-31.47
|9475.54
|129
|2004.07.15 08:00
|sell
|65
|0.10
|1.2369
|1.2401
|1.2284
|130
|2004.07.16 08:00
|sell
|66
|0.10
|1.2367
|1.2399
|1.2282
|131
|2004.07.16 16:00
|s/l
|65
|0.10
|1.2401
|1.2401
|1.2284
|-31.47
|9444.07
|132
|2004.07.16 16:00
|s/l
|66
|0.10
|1.2399
|1.2399
|1.2282
|-32.00
|9412.07
|133
|2004.07.19 08:00
|sell
|67
|0.10
|1.2453
|1.2485
|1.2368
|134
|2004.07.20 08:00
|sell
|68
|0.10
|1.2445
|1.2477
|1.2360
|135
|2004.07.20 15:00
|t/p
|67
|0.10
|1.2368
|1.2485
|1.2368
|85.53
|9497.59
|136
|2004.07.20 16:00
|t/p
|68
|0.10
|1.2360
|1.2477
|1.2360
|85.00
|9582.59
|137
|2004.07.21 08:00
|sell
|69
|0.10
|1.2321
|1.2353
|1.2236
|138
|2004.07.21 11:00
|s/l
|69
|0.10
|1.2353
|1.2353
|1.2236
|-32.00
|9550.59
|139
|2004.07.21 12:00
|buy
|70
|0.10
|1.2307
|1.2275
|1.2392
|140
|2004.07.21 15:00
|s/l
|70
|0.10
|1.2275
|1.2275
|1.2392
|-32.00
|9518.59
|141
|2004.07.22 08:00
|sell
|71
|0.10
|1.2258
|1.2290
|1.2173
|142
|2004.07.22 16:00
|s/l
|71
|0.10
|1.2290
|1.2290
|1.2173
|-32.00
|9486.59
|143
|2004.07.23 08:00
|sell
|72
|0.10
|1.2239
|1.2271
|1.2154
|144
|2004.07.23 15:00
|t/p
|72
|0.10
|1.2154
|1.2271
|1.2154
|85.00
|9571.59
|145
|2004.07.26 08:00
|sell
|73
|0.10
|1.2135
|1.2167
|1.2050
|146
|2004.07.26 10:00
|s/l
|73
|0.10
|1.2167
|1.2167
|1.2050
|-32.00
|9539.59
|147
|2004.07.26 12:00
|buy
|74
|0.10
|1.2158
|1.2126
|1.2243
|148
|2004.07.26 18:00
|s/l
|74
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2243
|-32.00
|9507.59
|149
|2004.07.27 08:00
|sell
|75
|0.10
|1.2133
|1.2165
|1.2048
|150
|2004.07.27 11:00
|s/l
|75
|0.10
|1.2165
|1.2165
|1.2048
|-32.00
|9475.59
|151
|2004.07.27 12:00
|buy
|76
|0.10
|1.2190
|1.2158
|1.2275
|152
|2004.07.27 15:00
|s/l
|76
|0.10
|1.2158
|1.2158
|1.2275
|-32.00
|9443.59
|153
|2004.07.28 08:00
|sell
|77
|0.10
|1.2067
|1.2099
|1.1982
|154
|2004.07.29 08:00
|sell
|78
|0.10
|1.2064
|1.2096
|1.1979
|155
|2004.07.29 18:00
|s/l
|77
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.1982
|-30.41
|9413.18
|156
|2004.07.29 18:00
|s/l
|78
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.1979
|-32.00
|9381.18
|157
|2004.07.30 08:00
|sell
|79
|0.10
|1.2038
|1.2070
|1.1953
|158
|2004.07.30 11:00
|s/l
|79
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.1953
|-32.00
|9349.18
|159
|2004.07.30 12:00
|buy
|80
|0.10
|1.2055
|1.2023
|1.2140
|160
|2004.07.30 19:00
|s/l
|80
|0.10
|1.2023
|1.2023
|1.2140
|-32.00
|9317.18
|161
|2004.08.02 08:00
|sell
|81
|0.10
|1.2057
|1.2089
|1.1972
|162
|2004.08.02 11:00
|s/l
|81
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.1972
|-32.00
|9285.18
|163
|2004.08.02 12:00
|buy
|82
|0.10
|1.2079
|1.2047
|1.2164
|164
|2004.08.02 16:00
|s/l
|82
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2164
|-32.00
|9253.18
|165
|2004.08.03 08:00
|sell
|83
|0.10
|1.2014
|1.2046
|1.1929
|166
|2004.08.03 15:00
|s/l
|83
|0.10
|1.2046
|1.2046
|1.1929
|-32.00
|9221.18
|167
|2004.08.04 08:00
|sell
|84
|0.10
|1.2028
|1.2060
|1.1943
|168
|2004.08.04 17:00
|s/l
|84
|0.10
|1.2060
|1.2060
|1.1943
|-32.00
|9189.18
|169
|2004.08.05 08:00
|sell
|85
|0.10
|1.2057
|1.2089
|1.1972
|170
|2004.08.06 08:00
|s/l
|85
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.1972
|-31.47
|9157.71
|171
|2004.08.06 08:00
|sell
|86
|0.10
|1.2083
|1.2115
|1.1998
|172
|2004.08.06 15:00
|s/l
|86
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.1998
|-32.00
|9125.71
|173
|2004.08.09 08:00
|sell
|87
|0.10
|1.2278
|1.2310
|1.2193
|174
|2004.08.10 08:00
|sell
|88
|0.10
|1.2268
|1.2300
|1.2183
|175
|2004.08.10 16:00
|s/l
|88
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2183
|-32.00
|9093.71
|176
|2004.08.10 17:00
|s/l
|87
|0.10
|1.2310
|1.2310
|1.2193
|-31.47
|9062.24
|177
|2004.08.11 08:00
|sell
|89
|0.10
|1.2242
|1.2274
|1.2157
|178
|2004.08.12 08:00
|sell
|90
|0.10
|1.2238
|1.2270
|1.2153
|179
|2004.08.12 11:00
|s/l
|89
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2157
|-30.41
|9031.83
|180
|2004.08.12 11:00
|s/l
|90
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2153
|-32.00
|8999.83
|181
|2004.08.12 12:00
|buy
|91
|0.10
|1.2266
|1.2234
|1.2351
|182
|2004.08.12 16:00
|s/l
|91
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2351
|-32.00
|8967.83
|183
|2004.08.13 08:00
|sell
|92
|0.10
|1.2223
|1.2255
|1.2138
|184
|2004.08.13 15:00
|s/l
|92
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2138
|-32.00
|8935.83
|185
|2004.08.16 08:00
|sell
|93
|0.10
|1.2354
|1.2386
|1.2269
|186
|2004.08.17 08:00
|sell
|94
|0.10
|1.2359
|1.2391
|1.2274
|187
|2004.08.17 15:00
|s/l
|93
|0.10
|1.2386
|1.2386
|1.2269
|-31.47
|8904.36
|188
|2004.08.17 15:00
|s/l
|94
|0.10
|1.2391
|1.2391
|1.2274
|-32.00
|8872.36
|189
|2004.08.18 08:00
|sell
|95
|0.10
|1.2352
|1.2384
|1.2267
|190
|2004.08.19 08:00
|sell
|96
|0.10
|1.2337
|1.2369
|1.2252
|191
|2004.08.19 12:00
|s/l
|96
|0.10
|1.2369
|1.2369
|1.2252
|-32.00
|8840.36
|192
|2004.08.20 07:00
|s/l
|95
|0.10
|1.2384
|1.2384
|1.2267
|-29.88
|8810.47
|193
|2004.08.20 08:00
|sell
|97
|0.10
|1.2376
|1.2408
|1.2291
|194
|2004.08.20 14:00
|t/p
|97
|0.10
|1.2291
|1.2408
|1.2291
|85.00
|8895.47
|195
|2004.08.23 08:00
|sell
|98
|0.10
|1.2305
|1.2337
|1.2220
|196
|2004.08.23 17:00
|t/p
|98
|0.10
|1.2220
|1.2337
|1.2220
|85.00
|8980.47
|197
|2004.08.24 08:00
|sell
|99
|0.10
|1.2154
|1.2186
|1.2069
|198
|2004.08.24 19:00
|t/p
|99
|0.10
|1.2069
|1.2186
|1.2069
|85.00
|9065.47
|199
|2004.08.25 08:00
|sell
|100
|0.10
|1.2078
|1.2110
|1.1993
|200
|2004.08.25 11:00
|s/l
|100
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.1993
|-32.00
|9033.47
|201
|2004.08.25 12:00
|buy
|101
|0.10
|1.2097
|1.2065
|1.2182
|202
|2004.08.25 15:00
|s/l
|101
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2182
|-32.00
|9001.47
|203
|2004.08.26 08:00
|sell
|102
|0.10
|1.2057
|1.2089
|1.1972
|204
|2004.08.26 09:00
|s/l
|102
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.1972
|-32.00
|8969.47
|205
|2004.08.26 12:00
|buy
|103
|0.10
|1.2070
|1.2038
|1.2155
|206
|2004.08.27 08:00
|sell
|104
|0.10
|1.2125
|1.2157
|1.2040
|207
|2004.08.27 16:00
|s/l
|103
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2155
|-32.74
|8936.73
|208
|2004.08.27 16:00
|t/p
|104
|0.10
|1.2040
|1.2157
|1.2040
|85.00
|9021.73
|209
|2004.08.30 08:00
|sell
|105
|0.10
|1.2005
|1.2037
|1.1920
|210
|2004.08.30 11:00
|s/l
|105
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.1920
|-32.00
|8989.73
|211
|2004.08.30 12:00
|buy
|106
|0.10
|1.2050
|1.2018
|1.2135
|212
|2004.08.31 08:00
|sell
|107
|0.10
|1.2076
|1.2108
|1.1991
|213
|2004.08.31 13:00
|s/l
|107
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.1991
|-32.00
|8957.73
|214
|2004.08.31 17:00
|t/p
|106
|0.10
|1.2135
|1.2018
|1.2135
|84.26
|9041.99
|215
|2004.09.01 08:00
|sell
|108
|0.10
|1.2182
|1.2214
|1.2097
|216
|2004.09.01 20:00
|s/l
|108
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2097
|-32.00
|9009.99
|217
|2004.09.02 08:00
|sell
|109
|0.10
|1.2176
|1.2208
|1.2091
|218
|2004.09.03 08:00
|sell
|110
|0.10
|1.2170
|1.2202
|1.2085
|219
|2004.09.03 15:00
|t/p
|109
|0.10
|1.2091
|1.2208
|1.2091
|85.53
|9095.52
|220
|2004.09.03 15:00
|t/p
|110
|0.10
|1.2085
|1.2202
|1.2085
|85.00
|9180.52
|221
|2004.09.06 08:00
|sell
|111
|0.10
|1.2054
|1.2086
|1.1969
|222
|2004.09.07 08:00
|sell
|112
|0.10
|1.2077
|1.2109
|1.1992
|223
|2004.09.07 09:00
|s/l
|111
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.1969
|-31.47
|9149.05
|224
|2004.09.07 12:00
|s/l
|112
|0.10
|1.2109
|1.2109
|1.1992
|-32.00
|9117.05
|225
|2004.09.07 12:00
|buy
|113
|0.10
|1.2104
|1.2072
|1.2189
|226
|2004.09.07 15:00
|s/l
|113
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2189
|-32.00
|9085.05
|227
|2004.09.08 08:00
|sell
|114
|0.10
|1.2071
|1.2103
|1.1986
|228
|2004.09.08 17:00
|s/l
|114
|0.10
|1.2103
|1.2103
|1.1986
|-32.00
|9053.05
|229
|2004.09.09 08:00
|sell
|115
|0.10
|1.2179
|1.2211
|1.2094
|230
|2004.09.09 10:00
|s/l
|115
|0.10
|1.2211
|1.2211
|1.2094
|-32.00
|9021.05
|231
|2004.09.09 12:00
|buy
|116
|0.10
|1.2184
|1.2152
|1.2269
|232
|2004.09.10 08:00
|sell
|117
|0.10
|1.2233
|1.2265
|1.2148
|233
|2004.09.10 15:00
|t/p
|116
|0.10
|1.2269
|1.2152
|1.2269
|84.26
|9105.31
|234
|2004.09.10 15:00
|s/l
|117
|0.10
|1.2265
|1.2265
|1.2148
|-32.00
|9073.31
|235
|2004.09.13 08:00
|sell
|118
|0.10
|1.2266
|1.2298
|1.2181
|236
|2004.09.14 08:00
|sell
|119
|0.10
|1.2265
|1.2297
|1.2180
|237
|2004.09.14 15:00
|s/l
|119
|0.10
|1.2297
|1.2297
|1.2180
|-32.00
|9041.31
|238
|2004.09.14 18:00
|s/l
|118
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2181
|-31.47
|9009.84
|239
|2004.09.15 08:00
|sell
|120
|0.10
|1.2233
|1.2265
|1.2148
|240
|2004.09.15 17:00
|t/p
|120
|0.10
|1.2148
|1.2265
|1.2148
|85.00
|9094.84
|241
|2004.09.16 08:00
|sell
|121
|0.10
|1.2151
|1.2183
|1.2066
|242
|2004.09.16 19:00
|s/l
|121
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.2066
|-32.00
|9062.84
|243
|2004.09.17 08:00
|sell
|122
|0.10
|1.2187
|1.2219
|1.2102
|244
|2004.09.17 14:00
|s/l
|122
|0.10
|1.2219
|1.2219
|1.2102
|-32.00
|9030.84
|245
|2004.09.20 08:00
|sell
|123
|0.10
|1.2170
|1.2202
|1.2085
|246
|2004.09.21 08:00
|sell
|124
|0.10
|1.2176
|1.2208
|1.2091
|247
|2004.09.21 10:00
|s/l
|123
|0.10
|1.2202
|1.2202
|1.2085
|-31.47
|8999.37
|248
|2004.09.21 11:00
|s/l
|124
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2091
|-32.00
|8967.37
|249
|2004.09.21 12:00
|buy
|125
|0.10
|1.2241
|1.2209
|1.2326
|250
|2004.09.21 21:00
|t/p
|125
|0.10
|1.2326
|1.2209
|1.2326
|85.00
|9052.37
|251
|2004.09.22 08:00
|sell
|126
|0.10
|1.2317
|1.2349
|1.2232
|252
|2004.09.22 14:00
|t/p
|126
|0.10
|1.2232
|1.2349
|1.2232
|85.00
|9137.37
|253
|2004.09.23 08:00
|sell
|127
|0.10
|1.2270
|1.2302
|1.2185
|254
|2004.09.23 11:00
|s/l
|127
|0.10
|1.2302
|1.2302
|1.2185
|-32.00
|9105.37
|255
|2004.09.23 12:00
|buy
|128
|0.10
|1.2317
|1.2285
|1.2402
|256
|2004.09.23 17:00
|s/l
|128
|0.10
|1.2285
|1.2285
|1.2402
|-32.00
|9073.37
|257
|2004.09.24 08:00
|sell
|129
|0.10
|1.2277
|1.2309
|1.2192
|258
|2004.09.24 12:00
|s/l
|129
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2192
|-32.00
|9041.37
|259
|2004.09.24 12:00
|buy
|130
|0.10
|1.2304
|1.2272
|1.2389
|260
|2004.09.24 17:00
|s/l
|130
|0.10
|1.2272
|1.2272
|1.2389
|-32.00
|9009.37
|261
|2004.09.27 08:00
|sell
|131
|0.10
|1.2277
|1.2309
|1.2192
|262
|2004.09.27 17:00
|s/l
|131
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2192
|-32.00
|8977.37
|263
|2004.09.28 08:00
|sell
|132
|0.10
|1.2291
|1.2323
|1.2206
|264
|2004.09.28 14:00
|s/l
|132
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2206
|-32.00
|8945.37
|265
|2004.09.29 08:00
|sell
|133
|0.10
|1.2329
|1.2361
|1.2244
|266
|2004.09.30 08:00
|sell
|134
|0.10
|1.2334
|1.2366
|1.2249
|267
|2004.09.30 14:00
|s/l
|133
|0.10
|1.2361
|1.2361
|1.2244
|-30.41
|8914.95
|268
|2004.09.30 14:00
|s/l
|134
|0.10
|1.2366
|1.2366
|1.2249
|-32.00
|8882.95
|269
|2004.10.01 08:00
|sell
|135
|0.10
|1.2422
|1.2454
|1.2337
|270
|2004.10.04 08:00
|sell
|136
|0.10
|1.2365
|1.2397
|1.2280
|271
|2004.10.04 13:00
|t/p
|135
|0.10
|1.2337
|1.2454
|1.2337
|85.53
|8968.48
|272
|2004.10.04 16:00
|t/p
|136
|0.10
|1.2280
|1.2397
|1.2280
|85.00
|9053.48
|273
|2004.10.05 08:00
|sell
|137
|0.10
|1.2277
|1.2309
|1.2192
|274
|2004.10.05 15:00
|s/l
|137
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2192
|-32.00
|9021.48
|275
|2004.10.06 08:00
|sell
|138
|0.10
|1.2321
|1.2353
|1.2236
|276
|2004.10.07 08:00
|sell
|139
|0.10
|1.2302
|1.2334
|1.2217
|277
|2004.10.08 09:00
|s/l
|139
|0.10
|1.2334
|1.2334
|1.2217
|-31.47
|8990.01
|278
|2004.10.08 15:00
|s/l
|138
|0.10
|1.2353
|1.2353
|1.2236
|-29.88
|8960.13
|279
|2004.10.11 08:00
|sell
|140
|0.10
|1.2405
|1.2437
|1.2320
|280
|2004.10.12 08:00
|sell
|141
|0.10
|1.2355
|1.2387
|1.2270
|281
|2004.10.12 10:00
|t/p
|140
|0.10
|1.2320
|1.2437
|1.2320
|85.53
|9045.66
|282
|2004.10.13 08:00
|sell
|142
|0.10
|1.2310
|1.2342
|1.2225
|283
|2004.10.13 10:00
|s/l
|142
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2225
|-32.00
|9013.66
|284
|2004.10.13 14:00
|t/p
|141
|0.10
|1.2270
|1.2387
|1.2270
|85.53
|9099.18
|285
|2004.10.14 08:00
|sell
|143
|0.10
|1.2349
|1.2381
|1.2264
|286
|2004.10.14 15:00
|s/l
|143
|0.10
|1.2381
|1.2381
|1.2264
|-32.00
|9067.18
|287
|2004.10.15 08:00
|sell
|144
|0.10
|1.2395
|1.2427
|1.2310
|288
|2004.10.15 15:00
|s/l
|144
|0.10
|1.2427
|1.2427
|1.2310
|-32.00
|9035.18
|289
|2004.10.18 08:00
|sell
|145
|0.10
|1.2483
|1.2515
|1.2398
|290
|2004.10.18 16:00
|s/l
|145
|0.10
|1.2515
|1.2515
|1.2398
|-32.00
|9003.18
|291
|2004.10.19 08:00
|sell
|146
|0.10
|1.2470
|1.2502
|1.2385
|292
|2004.10.19 12:00
|s/l
|146
|0.10
|1.2502
|1.2502
|1.2385
|-32.00
|8971.18
|293
|2004.10.19 12:00
|buy
|147
|0.10
|1.2514
|1.2482
|1.2599
|294
|2004.10.20 08:00
|sell
|148
|0.10
|1.2500
|1.2532
|1.2415
|295
|2004.10.20 10:00
|s/l
|148
|0.10
|1.2532
|1.2532
|1.2415
|-32.00
|8939.18
|296
|2004.10.20 14:00
|t/p
|147
|0.10
|1.2599
|1.2482
|1.2599
|84.26
|9023.44
|297
|2004.10.21 08:00
|sell
|149
|0.10
|1.2586
|1.2618
|1.2501
|298
|2004.10.21 10:00
|s/l
|149
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2501
|-32.00
|8991.44
|299
|2004.10.21 12:00
|buy
|150
|0.10
|1.2622
|1.2590
|1.2707
|300
|2004.10.21 15:00
|s/l
|150
|0.10
|1.2590
|1.2590
|1.2707
|-32.00
|8959.44
|301
|2004.10.22 08:00
|sell
|151
|0.10
|1.2609
|1.2641
|1.2524
|302
|2004.10.22 09:00
|s/l
|151
|0.10
|1.2641
|1.2641
|1.2524
|-32.00
|8927.44
|303
|2004.10.22 12:00
|buy
|152
|0.10
|1.2620
|1.2588
|1.2705
|304
|2004.10.25 01:00
|t/p
|152
|0.10
|1.2705
|1.2588
|1.2705
|84.26
|9011.70
|305
|2004.10.25 08:00
|sell
|153
|0.10
|1.2757
|1.2789
|1.2672
|306
|2004.10.25 10:00
|s/l
|153
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2672
|-32.00
|8979.70
|307
|2004.10.25 12:00
|buy
|154
|0.10
|1.2816
|1.2784
|1.2901
|308
|2004.10.25 14:00
|s/l
|154
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2901
|-32.00
|8947.70
|309
|2004.10.26 08:00
|sell
|155
|0.10
|1.2797
|1.2829
|1.2712
|310
|2004.10.27 08:00
|sell
|156
|0.10
|1.2750
|1.2782
|1.2665
|311
|2004.10.27 13:00
|s/l
|156
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2665
|-32.00
|8915.70
|312
|2004.10.27 18:00
|t/p
|155
|0.10
|1.2712
|1.2829
|1.2712
|85.53
|9001.23
|313
|2004.10.28 08:00
|sell
|157
|0.10
|1.2716
|1.2748
|1.2631
|314
|2004.10.28 10:00
|s/l
|157
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2631
|-32.00
|8969.23
|315
|2004.10.28 12:00
|buy
|158
|0.10
|1.2725
|1.2693
|1.2810
|316
|2004.10.28 13:00
|s/l
|158
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2810
|-32.00
|8937.23
|317
|2004.10.29 08:00
|sell
|159
|0.10
|1.2738
|1.2770
|1.2653
|318
|2004.10.29 10:00
|s/l
|159
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2653
|-32.00
|8905.23
|319
|2004.10.29 12:00
|buy
|160
|0.10
|1.2752
|1.2720
|1.2837
|320
|2004.10.29 16:00
|s/l
|160
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2837
|-32.00
|8873.23
|321
|2004.11.01 08:00
|sell
|161
|0.10
|1.2784
|1.2816
|1.2699
|322
|2004.11.02 08:00
|sell
|162
|0.10
|1.2723
|1.2755
|1.2638
|323
|2004.11.02 09:00
|t/p
|161
|0.10
|1.2699
|1.2816
|1.2699
|85.53
|8958.76
|324
|2004.11.03 08:00
|sell
|163
|0.10
|1.2711
|1.2743
|1.2626
|325
|2004.11.03 14:00
|s/l
|162
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2638
|-31.47
|8927.29
|326
|2004.11.03 14:00
|s/l
|163
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2626
|-32.00
|8895.29
|327
|2004.11.04 08:00
|sell
|164
|0.10
|1.2833
|1.2865
|1.2748
|328
|2004.11.04 13:00
|s/l
|164
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2748
|-32.00
|8863.29
|329
|2004.11.05 08:00
|sell
|165
|0.10
|1.2883
|1.2915
|1.2798
|330
|2004.11.05 15:00
|t/p
|165
|0.10
|1.2798
|1.2915
|1.2798
|85.00
|8948.29
|331
|2004.11.08 08:00
|sell
|166
|0.10
|1.2978
|1.3010
|1.2893
|332
|2004.11.09 03:00
|t/p
|166
|0.10
|1.2893
|1.3010
|1.2893
|85.53
|9033.82
|333
|2004.11.09 08:00
|sell
|167
|0.10
|1.2923
|1.2955
|1.2838
|334
|2004.11.10 08:00
|sell
|168
|0.10
|1.2903
|1.2935
|1.2818
|335
|2004.11.10 12:00
|s/l
|167
|0.10
|1.2955
|1.2955
|1.2838
|-31.47
|9002.35
|336
|2004.11.10 12:00
|s/l
|168
|0.10
|1.2935
|1.2935
|1.2818
|-32.00
|8970.35
|337
|2004.11.10 12:00
|buy
|169
|0.10
|1.2963
|1.2931
|1.3048
|338
|2004.11.10 16:00
|s/l
|169
|0.10
|1.2931
|1.2931
|1.3048
|-32.00
|8938.35
|339
|2004.11.11 08:00
|sell
|170
|0.10
|1.2887
|1.2919
|1.2802
|340
|2004.11.11 20:00
|s/l
|170
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.2802
|-32.00
|8906.35
|341
|2004.11.12 08:00
|sell
|171
|0.10
|1.2921
|1.2953
|1.2836
|342
|2004.11.12 18:00
|s/l
|171
|0.10
|1.2953
|1.2953
|1.2836
|-32.00
|8874.35
|343
|2004.11.15 08:00
|sell
|172
|0.10
|1.2976
|1.3008
|1.2891
|344
|2004.11.16 08:00
|sell
|173
|0.10
|1.2936
|1.2968
|1.2851
|345
|2004.11.16 10:00
|s/l
|173
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.2851
|-32.00
|8842.35
|346
|2004.11.17 08:00
|sell
|174
|0.10
|1.2982
|1.3014
|1.2897
|347
|2004.11.17 11:00
|s/l
|172
|0.10
|1.3008
|1.3008
|1.2891
|-30.94
|8811.41
|348
|2004.11.17 11:00
|s/l
|174
|0.10
|1.3014
|1.3014
|1.2897
|-32.00
|8779.41
|349
|2004.11.17 12:00
|buy
|175
|0.10
|1.3041
|1.3009
|1.3126
|350
|2004.11.17 17:00
|s/l
|175
|0.10
|1.3009
|1.3009
|1.3126
|-32.00
|8747.41
|351
|2004.11.18 08:00
|sell
|176
|0.10
|1.3059
|1.3091
|1.2974
|352
|2004.11.18 19:00
|t/p
|176
|0.10
|1.2974
|1.3091
|1.2974
|85.00
|8832.41
|353
|2004.11.19 08:00
|sell
|177
|0.10
|1.2968
|1.3000
|1.2883
|354
|2004.11.19 11:00
|s/l
|177
|0.10
|1.3000
|1.3000
|1.2883
|-32.00
|8800.41
|355
|2004.11.19 12:00
|buy
|178
|0.10
|1.3017
|1.2985
|1.3102
|356
|2004.11.22 08:00
|sell
|179
|0.10
|1.3030
|1.3062
|1.2945
|357
|2004.11.23 04:00
|s/l
|178
|0.10
|1.2985
|1.2985
|1.3102
|-33.48
|8766.92
|358
|2004.11.23 08:00
|sell
|180
|0.10
|1.2990
|1.3022
|1.2905
|359
|2004.11.23 09:00
|s/l
|180
|0.10
|1.3022
|1.3022
|1.2905
|-32.00
|8734.92
|360
|2004.11.23 13:00
|s/l
|179
|0.10
|1.3062
|1.3062
|1.2945
|-31.47
|8703.45
|361
|2004.11.24 08:00
|sell
|181
|0.10
|1.3104
|1.3136
|1.3019
|362
|2004.11.24 10:00
|s/l
|181
|0.10
|1.3136
|1.3136
|1.3019
|-32.00
|8671.45
|363
|2004.11.24 12:00
|buy
|182
|0.10
|1.3156
|1.3124
|1.3241
|364
|2004.11.25 08:00
|sell
|183
|0.10
|1.3187
|1.3219
|1.3102
|365
|2004.11.25 13:00
|s/l
|183
|0.10
|1.3219
|1.3219
|1.3102
|-32.00
|8639.45
|366
|2004.11.25 17:00
|t/p
|182
|0.10
|1.3241
|1.3124
|1.3241
|82.78
|8722.23
|367
|2004.11.26 08:00
|sell
|184
|0.10
|1.3290
|1.3322
|1.3205
|368
|2004.11.26 10:00
|t/p
|184
|0.10
|1.3205
|1.3322
|1.3205
|85.00
|8807.23
|369
|2004.11.26 12:00
|buy
|185
|0.10
|1.3230
|1.3198
|1.3315
|370
|2004.11.29 08:00
|sell
|186
|0.10
|1.3263
|1.3295
|1.3178
|371
|2004.11.29 18:00
|s/l
|186
|0.10
|1.3295
|1.3295
|1.3178
|-32.00
|8775.23
|372
|2004.11.30 08:00
|sell
|187
|0.10
|1.3267
|1.3299
|1.3182
|373
|2004.11.30 13:00
|s/l
|187
|0.10
|1.3299
|1.3299
|1.3182
|-32.00
|8743.23
|374
|2004.11.30 15:00
|t/p
|185
|0.10
|1.3315
|1.3198
|1.3315
|83.52
|8826.75
|375
|2004.12.01 08:00
|sell
|188
|0.10
|1.3324
|1.3356
|1.3239
|376
|2004.12.01 23:00
|s/l
|188
|0.10
|1.3356
|1.3356
|1.3239
|-32.00
|8794.75
|377
|2004.12.02 08:00
|sell
|189
|0.10
|1.3363
|1.3395
|1.3278
|378
|2004.12.02 17:00
|t/p
|189
|0.10
|1.3278
|1.3395
|1.3278
|85.00
|8879.75
|379
|2004.12.03 08:00
|sell
|190
|0.10
|1.3276
|1.3308
|1.3191
|380
|2004.12.03 14:00
|s/l
|190
|0.10
|1.3308
|1.3308
|1.3191
|-32.00
|8847.75
|381
|2004.12.06 08:00
|sell
|191
|0.10
|1.3434
|1.3466
|1.3349
|382
|2004.12.07 08:00
|s/l
|191
|0.10
|1.3466
|1.3466
|1.3349
|-31.47
|8816.28
|383
|2004.12.07 08:00
|sell
|192
|0.10
|1.3453
|1.3485
|1.3368
|384
|2004.12.08 06:00
|t/p
|192
|0.10
|1.3368
|1.3485
|1.3368
|85.53
|8901.81
|385
|2004.12.08 08:00
|sell
|193
|0.10
|1.3367
|1.3399
|1.3282
|386
|2004.12.08 15:00
|t/p
|193
|0.10
|1.3282
|1.3399
|1.3282
|85.00
|8986.81
|387
|2004.12.09 08:00
|sell
|194
|0.10
|1.3313
|1.3345
|1.3228
|388
|2004.12.09 10:00
|s/l
|194
|0.10
|1.3345
|1.3345
|1.3228
|-32.00
|8954.81
|389
|2004.12.09 12:00
|buy
|195
|0.10
|1.3303
|1.3271
|1.3388
|390
|2004.12.09 13:00
|s/l
|195
|0.10
|1.3271
|1.3271
|1.3388
|-32.00
|8922.81
|391
|2004.12.10 08:00
|sell
|196
|0.10
|1.3241
|1.3273
|1.3156
|392
|2004.12.10 12:00
|t/p
|196
|0.10
|1.3156
|1.3273
|1.3156
|85.00
|9007.81
|393
|2004.12.10 12:00
|buy
|197
|0.10
|1.3170
|1.3138
|1.3255
|394
|2004.12.13 03:00
|t/p
|197
|0.10
|1.3255
|1.3138
|1.3255
|84.26
|9092.07
|395
|2004.12.13 08:00
|sell
|198
|0.10
|1.3257
|1.3289
|1.3172
|396
|2004.12.13 10:00
|s/l
|198
|0.10
|1.3289
|1.3289
|1.3172
|-32.00
|9060.07
|397
|2004.12.13 12:00
|buy
|199
|0.10
|1.3268
|1.3236
|1.3353
|398
|2004.12.14 08:00
|sell
|200
|0.10
|1.3306
|1.3338
|1.3221
|399
|2004.12.14 15:00
|s/l
|200
|0.10
|1.3338
|1.3338
|1.3221
|-32.00
|9028.07
|400
|2004.12.15 08:00
|sell
|201
|0.10
|1.3306
|1.3338
|1.3221
|401
|2004.12.15 12:00
|t/p
|199
|0.10
|1.3353
|1.3236
|1.3353
|83.52
|9111.58
|402
|2004.12.15 12:00
|s/l
|201
|0.10
|1.3338
|1.3338
|1.3221
|-32.00
|9079.58
|403
|2004.12.15 12:00
|buy
|202
|0.10
|1.3367
|1.3335
|1.3452
|404
|2004.12.16 08:00
|sell
|203
|0.10
|1.3417
|1.3449
|1.3332
|405
|2004.12.16 16:00
|s/l
|202
|0.10
|1.3335
|1.3335
|1.3452
|-34.22
|9045.36
|406
|2004.12.16 16:00
|t/p
|203
|0.10
|1.3332
|1.3449
|1.3332
|85.00
|9130.36
|407
|2004.12.17 08:00
|sell
|204
|0.10
|1.3266
|1.3298
|1.3181
|408
|2004.12.17 11:00
|s/l
|204
|0.10
|1.3298
|1.3298
|1.3181
|-32.00
|9098.36
|409
|2004.12.17 12:00
|buy
|205
|0.10
|1.3302
|1.3270
|1.3387
|410
|2004.12.17 13:00
|s/l
|205
|0.10
|1.3270
|1.3270
|1.3387
|-32.00
|9066.36
|411
|2004.12.20 08:00
|sell
|206
|0.10
|1.3322
|1.3354
|1.3237
|412
|2004.12.20 10:00
|s/l
|206
|0.10
|1.3354
|1.3354
|1.3237
|-32.00
|9034.36
|413
|2004.12.20 12:00
|buy
|207
|0.10
|1.3361
|1.3329
|1.3446
|414
|2004.12.21 08:00
|sell
|208
|0.10
|1.3392
|1.3424
|1.3307
|415
|2004.12.23 05:00
|s/l
|208
|0.10
|1.3424
|1.3424
|1.3307
|-29.88
|9004.48
|416
|2004.12.23 08:00
|sell
|209
|0.10
|1.3424
|1.3456
|1.3339
|417
|2004.12.23 09:00
|t/p
|207
|0.10
|1.3446
|1.3329
|1.3446
|81.30
|9085.77
|418
|2004.12.23 10:00
|s/l
|209
|0.10
|1.3456
|1.3456
|1.3339
|-32.00
|9053.77
|419
|2004.12.23 12:00
|buy
|210
|0.10
|1.3451
|1.3419
|1.3536
|420
|2004.12.24 08:00
|sell
|211
|0.10
|1.3491
|1.3523
|1.3406
|421
|2004.12.24 10:00
|t/p
|210
|0.10
|1.3536
|1.3419
|1.3536
|84.26
|9138.03
|422
|2004.12.24 10:00
|s/l
|211
|0.10
|1.3523
|1.3523
|1.3406
|-32.00
|9106.03
|423
|2004.12.24 12:00
|buy
|212
|0.10
|1.3540
|1.3508
|1.3625
|424
|2004.12.27 08:00
|sell
|213
|0.10
|1.3552
|1.3584
|1.3467
|425
|2004.12.27 17:00
|s/l
|213
|0.10
|1.3584
|1.3584
|1.3467
|-32.00
|9074.03
|426
|2004.12.27 18:00
|t/p
|212
|0.10
|1.3625
|1.3508
|1.3625
|84.26
|9158.29
|427
|2004.12.28 08:00
|sell
|214
|0.10
|1.3605
|1.3637
|1.3520
|428
|2004.12.28 11:00
|s/l
|214
|0.10
|1.3637
|1.3637
|1.3520
|-32.00
|9126.29
|429
|2004.12.28 12:00
|buy
|215
|0.10
|1.3636
|1.3604
|1.3721
|430
|2004.12.28 17:00
|s/l
|215
|0.10
|1.3604
|1.3604
|1.3721
|-32.00
|9094.29
|431
|2004.12.29 08:00
|sell
|216
|0.10
|1.3634
|1.3666
|1.3549
|432
|2004.12.30 08:00
|sell
|217
|0.10
|1.3617
|1.3649
|1.3532
|433
|2004.12.30 20:00
|s/l
|216
|0.10
|1.3666
|1.3666
|1.3549
|-30.41
|9063.88
|434
|2004.12.30 20:00
|s/l
|217
|0.10
|1.3649
|1.3649
|1.3532
|-32.00
|9031.88
|435
|2004.12.31 08:00
|sell
|218
|0.10
|1.3640
|1.3672
|1.3555
|436
|2004.12.31 18:00
|t/p
|218
|0.10
|1.3555
|1.3672
|1.3555
|85.00
|9116.88
|437
|2005.01.03 08:00
|sell
|219
|0.10
|1.3479
|1.3511
|1.3394
|438
|2005.01.03 09:00
|s/l
|219
|0.10
|1.3511
|1.3511
|1.3394
|-32.00
|9084.88
|439
|2005.01.03 12:00
|buy
|220
|0.10
|1.3531
|1.3499
|1.3616
|440
|2005.01.03 15:00
|s/l
|220
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3616
|-32.00
|9052.88
|441
|2005.01.04 08:00
|sell
|221
|0.10
|1.3460
|1.3492
|1.3375
|442
|2005.01.04 11:00
|t/p
|221
|0.10
|1.3375
|1.3492
|1.3375
|85.00
|9137.88
|443
|2005.01.04 12:00
|buy
|222
|0.10
|1.3382
|1.3350
|1.3467
|444
|2005.01.04 14:00
|s/l
|222
|0.10
|1.3350
|1.3350
|1.3467
|-32.00
|9105.88
|445
|2005.01.05 08:00
|sell
|223
|0.10
|1.3283
|1.3315
|1.3198
|446
|2005.01.06 08:00
|sell
|224
|0.10
|1.3240
|1.3272
|1.3155
|447
|2005.01.06 10:00
|t/p
|223
|0.10
|1.3198
|1.3315
|1.3198
|86.59
|9192.47
|448
|2005.01.06 19:00
|t/p
|224
|0.10
|1.3155
|1.3272
|1.3155
|85.00
|9277.47
|449
|2005.01.07 08:00
|sell
|225
|0.10
|1.3177
|1.3209
|1.3092
|450
|2005.01.07 11:00
|s/l
|225
|0.10
|1.3209
|1.3209
|1.3092
|-32.00
|9245.47
|451
|2005.01.07 12:00
|buy
|226
|0.10
|1.3230
|1.3198
|1.3315
|452
|2005.01.07 15:00
|s/l
|226
|0.10
|1.3198
|1.3198
|1.3315
|-32.00
|9213.47
|453
|2005.01.10 08:00
|sell
|227
|0.10
|1.3075
|1.3107
|1.2990
|454
|2005.01.10 11:00
|s/l
|227
|0.10
|1.3107
|1.3107
|1.2990
|-32.00
|9181.47
|455
|2005.01.10 12:00
|buy
|228
|0.10
|1.3115
|1.3083
|1.3200
|456
|2005.01.10 14:00
|s/l
|228
|0.10
|1.3083
|1.3083
|1.3200
|-32.00
|9149.47
|457
|2005.01.11 08:00
|sell
|229
|0.10
|1.3116
|1.3148
|1.3031
|458
|2005.01.11 09:00
|s/l
|229
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.3031
|-32.00
|9117.47
|459
|2005.01.11 12:00
|buy
|230
|0.10
|1.3159
|1.3127
|1.3244
|460
|2005.01.11 19:00
|s/l
|230
|0.10
|1.3127
|1.3127
|1.3244
|-32.00
|9085.47
|461
|2005.01.12 08:00
|sell
|231
|0.10
|1.3116
|1.3148
|1.3031
|462
|2005.01.12 14:00
|s/l
|231
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.3031
|-32.00
|9053.47
|463
|2005.01.13 08:00
|sell
|232
|0.10
|1.3249
|1.3281
|1.3164
|464
|2005.01.14 04:00
|t/p
|232
|0.10
|1.3164
|1.3281
|1.3164
|85.53
|9138.99
|465
|2005.01.14 08:00
|sell
|233
|0.10
|1.3106
|1.3138
|1.3021
|466
|2005.01.14 17:00
|s/l
|233
|0.10
|1.3138
|1.3138
|1.3021
|-32.00
|9106.99
|467
|2005.01.17 08:00
|sell
|234
|0.10
|1.3110
|1.3142
|1.3025
|468
|2005.01.18 03:00
|t/p
|234
|0.10
|1.3025
|1.3142
|1.3025
|85.53
|9192.52
|469
|2005.01.18 08:00
|sell
|235
|0.10
|1.3040
|1.3072
|1.2955
|470
|2005.01.18 15:00
|s/l
|235
|0.10
|1.3072
|1.3072
|1.2955
|-32.00
|9160.52
|471
|2005.01.19 08:00
|sell
|236
|0.10
|1.3019
|1.3051
|1.2934
|472
|2005.01.19 09:00
|s/l
|236
|0.10
|1.3051
|1.3051
|1.2934
|-32.00
|9128.52
|473
|2005.01.19 12:00
|buy
|237
|0.10
|1.3085
|1.3053
|1.3170
|474
|2005.01.19 17:00
|s/l
|237
|0.10
|1.3053
|1.3053
|1.3170
|-32.00
|9096.52
|475
|2005.01.20 08:00
|sell
|238
|0.10
|1.3019
|1.3051
|1.2934
|476
|2005.01.20 14:00
|t/p
|238
|0.10
|1.2934
|1.3051
|1.2934
|85.00
|9181.52
|477
|2005.01.21 08:00
|sell
|239
|0.10
|1.2946
|1.2978
|1.2861
|478
|2005.01.21 09:00
|s/l
|239
|0.10
|1.2978
|1.2978
|1.2861
|-32.00
|9149.52
|479
|2005.01.21 12:00
|buy
|240
|0.10
|1.2993
|1.2961
|1.3078
|480
|2005.01.21 14:00
|s/l
|240
|0.10
|1.2961
|1.2961
|1.3078
|-32.00
|9117.52
|481
|2005.01.24 08:00
|sell
|241
|0.10
|1.3066
|1.3098
|1.2981
|482
|2005.01.24 12:00
|s/l
|241
|0.10
|1.3098
|1.3098
|1.2981
|-32.00
|9085.52
|483
|2005.01.24 12:00
|buy
|242
|0.10
|1.3085
|1.3053
|1.3170
|484
|2005.01.24 14:00
|s/l
|242
|0.10
|1.3053
|1.3053
|1.3170
|-32.00
|9053.52
|485
|2005.01.25 08:00
|sell
|243
|0.10
|1.3022
|1.3054
|1.2937
|486
|2005.01.25 10:00
|s/l
|243
|0.10
|1.3054
|1.3054
|1.2937
|-32.00
|9021.52
|487
|2005.01.25 12:00
|buy
|244
|0.10
|1.3057
|1.3025
|1.3142
|488
|2005.01.25 14:00
|s/l
|244
|0.10
|1.3025
|1.3025
|1.3142
|-32.00
|8989.52
|489
|2005.01.26 08:00
|sell
|245
|0.10
|1.2974
|1.3006
|1.2889
|490
|2005.01.26 11:00
|s/l
|245
|0.10
|1.3006
|1.3006
|1.2889
|-32.00
|8957.52
|491
|2005.01.26 12:00
|buy
|246
|0.10
|1.3011
|1.2979
|1.3096
|492
|2005.01.26 19:00
|t/p
|246
|0.10
|1.3096
|1.2979
|1.3096
|85.00
|9042.52
|493
|2005.01.27 08:00
|sell
|247
|0.10
|1.3085
|1.3117
|1.3000
|494
|2005.01.27 09:00
|s/l
|247
|0.10
|1.3117
|1.3117
|1.3000
|-32.00
|9010.52
|495
|2005.01.27 12:00
|buy
|248
|0.10
|1.3045
|1.3013
|1.3130
|496
|2005.01.27 15:00
|s/l
|248
|0.10
|1.3013
|1.3013
|1.3130
|-32.00
|8978.52
|497
|2005.01.28 08:00
|sell
|249
|0.10
|1.3043
|1.3075
|1.2958
|498
|2005.01.28 15:00
|s/l
|249
|0.10
|1.3075
|1.3075
|1.2958
|-32.00
|8946.52
|499
|2005.01.31 08:00
|sell
|250
|0.10
|1.3016
|1.3048
|1.2931
|500
|2005.01.31 14:00
|s/l
|250
|0.10
|1.3048
|1.3048
|1.2931
|-32.00
|8914.52
|501
|2005.02.01 08:00
|sell
|251
|0.10
|1.3052
|1.3084
|1.2967
|502
|2005.02.02 04:00
|s/l
|251
|0.10
|1.3084
|1.3084
|1.2967
|-31.47
|8883.05
|503
|2005.02.02 08:00
|sell
|252
|0.10
|1.3077
|1.3109
|1.2992
|504
|2005.02.03 08:00
|sell
|253
|0.10
|1.3022
|1.3054
|1.2937
|505
|2005.02.03 15:00
|t/p
|252
|0.10
|1.2992
|1.3109
|1.2992
|86.59
|8969.64
|506
|2005.02.04 08:00
|sell
|254
|0.10
|1.2971
|1.3003
|1.2886
|507
|2005.02.04 15:00
|t/p
|253
|0.10
|1.2937
|1.3054
|1.2937
|85.53
|9055.17
|508
|2005.02.04 15:00
|s/l
|254
|0.10
|1.3003
|1.3003
|1.2886
|-32.00
|9023.17
|509
|2005.02.07 08:00
|sell
|255
|0.10
|1.2849
|1.2881
|1.2764
|510
|2005.02.07 19:00
|t/p
|255
|0.10
|1.2764
|1.2881
|1.2764
|85.00
|9108.17
|511
|2005.02.08 08:00
|sell
|256
|0.10
|1.2759
|1.2791
|1.2674
|512
|2005.02.08 18:00
|s/l
|256
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2674
|-32.00
|9076.17
|513
|2005.02.09 08:00
|sell
|257
|0.10
|1.2778
|1.2810
|1.2693
|514
|2005.02.09 18:00
|s/l
|257
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2693
|-32.00
|9044.17
|515
|2005.02.10 08:00
|sell
|258
|0.10
|1.2819
|1.2851
|1.2734
|516
|2005.02.10 16:00
|s/l
|258
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2734
|-32.00
|9012.17
|517
|2005.02.11 08:00
|sell
|259
|0.10
|1.2874
|1.2906
|1.2789
|518
|2005.02.14 03:00
|s/l
|259
|0.10
|1.2906
|1.2906
|1.2789
|-31.47
|8980.70
|519
|2005.02.14 08:00
|sell
|260
|0.10
|1.2936
|1.2968
|1.2851
|520
|2005.02.14 10:00
|s/l
|260
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.2851
|-32.00
|8948.70
|521
|2005.02.14 12:00
|buy
|261
|0.10
|1.2969
|1.2937
|1.3054
|522
|2005.02.15 08:00
|sell
|262
|0.10
|1.2979
|1.3011
|1.2894
|523
|2005.02.15 15:00
|s/l
|262
|0.10
|1.3011
|1.3011
|1.2894
|-32.00
|8916.70
|524
|2005.02.16 08:00
|sell
|263
|0.10
|1.3011
|1.3043
|1.2926
|525
|2005.02.16 15:00
|t/p
|261
|0.10
|1.3054
|1.2937
|1.3054
|83.52
|9000.22
|526
|2005.02.16 15:00
|s/l
|263
|0.10
|1.3043
|1.3043
|1.2926
|-32.00
|8968.22
|527
|2005.02.17 08:00
|sell
|264
|0.10
|1.3040
|1.3072
|1.2955
|528
|2005.02.17 12:00
|s/l
|264
|0.10
|1.3072
|1.3072
|1.2955
|-32.00
|8936.22
|529
|2005.02.17 12:00
|buy
|265
|0.10
|1.3068
|1.3036
|1.3153
|530
|2005.02.17 15:00
|s/l
|265
|0.10
|1.3036
|1.3036
|1.3153
|-32.00
|8904.22
|531
|2005.02.18 08:00
|sell
|266
|0.10
|1.3075
|1.3107
|1.2990
|532
|2005.02.21 08:00
|sell
|267
|0.10
|1.3060
|1.3092
|1.2975
|533
|2005.02.22 04:00
|s/l
|266
|0.10
|1.3107
|1.3107
|1.2990
|-30.94
|8873.27
|534
|2005.02.22 04:00
|s/l
|267
|0.10
|1.3092
|1.3092
|1.2975
|-31.47
|8841.80
|535
|2005.02.22 08:00
|sell
|268
|0.10
|1.3167
|1.3199
|1.3082
|536
|2005.02.22 12:00
|s/l
|268
|0.10
|1.3199
|1.3199
|1.3082
|-32.00
|8809.80
|537
|2005.02.22 12:00
|buy
|269
|0.10
|1.3217
|1.3185
|1.3302
|538
|2005.02.22 14:00
|s/l
|269
|0.10
|1.3185
|1.3185
|1.3302
|-32.00
|8777.80
|539
|2005.02.23 08:00
|sell
|270
|0.10
|1.3238
|1.3270
|1.3153
|540
|2005.02.24 08:00
|sell
|271
|0.10
|1.3233
|1.3265
|1.3148
|541
|2005.02.24 13:00
|s/l
|271
|0.10
|1.3265
|1.3265
|1.3148
|-32.00
|8745.80
|542
|2005.02.24 14:00
|s/l
|270
|0.10
|1.3270
|1.3270
|1.3153
|-30.41
|8715.39
|543
|2005.02.25 08:00
|sell
|272
|0.10
|1.3192
|1.3224
|1.3107
|544
|2005.02.25 19:00
|s/l
|272
|0.10
|1.3224
|1.3224
|1.3107
|-32.00
|8683.39
|545
|2005.02.28 08:00
|sell
|273
|0.10
|1.3270
|1.3302
|1.3185
|546
|2005.03.01 04:00
|t/p
|273
|0.10
|1.3185
|1.3302
|1.3185
|85.53
|8768.92
|547
|2005.03.01 08:00
|sell
|274
|0.10
|1.3193
|1.3225
|1.3108
|548
|2005.03.01 14:00
|s/l
|274
|0.10
|1.3225
|1.3225
|1.3108
|-32.00
|8736.92
|549
|2005.03.02 08:00
|sell
|275
|0.10
|1.3167
|1.3199
|1.3082
|550
|2005.03.03 08:00
|sell
|276
|0.10
|1.3127
|1.3159
|1.3042
|551
|2005.03.03 11:00
|s/l
|276
|0.10
|1.3159
|1.3159
|1.3042
|-32.00
|8704.92
|552
|2005.03.04 08:00
|sell
|277
|0.10
|1.3110
|1.3142
|1.3025
|553
|2005.03.04 15:00
|s/l
|277
|0.10
|1.3142
|1.3142
|1.3025
|-32.00
|8672.92
|554
|2005.03.04 16:00
|s/l
|275
|0.10
|1.3199
|1.3199
|1.3082
|-29.88
|8643.04
|555
|2005.03.07 08:00
|sell
|278
|0.10
|1.3235
|1.3267
|1.3150
|556
|2005.03.08 08:00
|sell
|279
|0.10
|1.3212
|1.3244
|1.3127
|557
|2005.03.08 10:00
|s/l
|279
|0.10
|1.3244
|1.3244
|1.3127
|-32.00
|8611.04
|558
|2005.03.08 16:00
|s/l
|278
|0.10
|1.3267
|1.3267
|1.3150
|-31.47
|8579.56
|559
|2005.03.09 08:00
|sell
|280
|0.10
|1.3341
|1.3373
|1.3256
|560
|2005.03.09 10:00
|s/l
|280
|0.10
|1.3373
|1.3373
|1.3256
|-32.00
|8547.56
|561
|2005.03.09 12:00
|buy
|281
|0.10
|1.3373
|1.3341
|1.3458
|562
|2005.03.09 15:00
|s/l
|281
|0.10
|1.3341
|1.3341
|1.3458
|-32.00
|8515.56
|563
|2005.03.10 08:00
|sell
|282
|0.10
|1.3422
|1.3454
|1.3337
|564
|2005.03.10 09:00
|s/l
|282
|0.10
|1.3454
|1.3454
|1.3337
|-32.00
|8483.56
|565
|2005.03.10 12:00
|buy
|283
|0.10
|1.3404
|1.3372
|1.3489
|566
|2005.03.11 08:00
|sell
|284
|0.10
|1.3424
|1.3456
|1.3339
|567
|2005.03.11 15:00
|s/l
|284
|0.10
|1.3456
|1.3456
|1.3339
|-32.00
|8451.56
|568
|2005.03.14 08:00
|sell
|285
|0.10
|1.3430
|1.3462
|1.3345
|569
|2005.03.14 14:00
|s/l
|283
|0.10
|1.3372
|1.3372
|1.3489
|-33.48
|8418.08
|570
|2005.03.14 18:00
|t/p
|285
|0.10
|1.3345
|1.3462
|1.3345
|85.00
|8503.08
|571
|2005.03.15 08:00
|sell
|286
|0.10
|1.3358
|1.3390
|1.3273
|572
|2005.03.15 13:00
|s/l
|286
|0.10
|1.3390
|1.3390
|1.3273
|-32.00
|8471.08
|573
|2005.03.16 08:00
|sell
|287
|0.10
|1.3318
|1.3350
|1.3233
|574
|2005.03.16 09:00
|s/l
|287
|0.10
|1.3350
|1.3350
|1.3233
|-32.00
|8439.08
|575
|2005.03.16 12:00
|buy
|288
|0.10
|1.3350
|1.3318
|1.3435
|576
|2005.03.16 17:00
|t/p
|288
|0.10
|1.3435
|1.3318
|1.3435
|85.00
|8524.08
|577
|2005.03.17 08:00
|sell
|289
|0.10
|1.3409
|1.3441
|1.3324
|578
|2005.03.18 08:00
|sell
|290
|0.10
|1.3362
|1.3394
|1.3277
|579
|2005.03.18 10:00
|t/p
|289
|0.10
|1.3324
|1.3441
|1.3324
|85.53
|8609.61
|580
|2005.03.18 15:00
|t/p
|290
|0.10
|1.3277
|1.3394
|1.3277
|85.00
|8694.61
|581
|2005.03.21 08:00
|sell
|291
|0.10
|1.3261
|1.3293
|1.3176
|582
|2005.03.21 15:00
|t/p
|291
|0.10
|1.3176
|1.3293
|1.3176
|85.00
|8779.61
|583
|2005.03.22 08:00
|sell
|292
|0.10
|1.3163
|1.3195
|1.3078
|584
|2005.03.22 13:00
|s/l
|292
|0.10
|1.3195
|1.3195
|1.3078
|-32.00
|8747.61
|585
|2005.03.23 08:00
|sell
|293
|0.10
|1.3068
|1.3100
|1.2983
|586
|2005.03.23 19:00
|t/p
|293
|0.10
|1.2983
|1.3100
|1.2983
|85.00
|8832.61
|587
|2005.03.24 08:00
|sell
|294
|0.10
|1.3003
|1.3035
|1.2918
|588
|2005.03.25 08:00
|sell
|295
|0.10
|1.2944
|1.2976
|1.2859
|589
|2005.03.28 03:00
|t/p
|294
|0.10
|1.2918
|1.3035
|1.2918
|86.06
|8918.67
|590
|2005.03.28 08:00
|sell
|296
|0.10
|1.2908
|1.2940
|1.2823
|591
|2005.03.28 18:00
|t/p
|295
|0.10
|1.2859
|1.2976
|1.2859
|85.53
|9004.20
|592
|2005.03.29 05:00
|s/l
|296
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.2823
|-31.47
|8972.73
|593
|2005.03.29 08:00
|sell
|297
|0.10
|1.2923
|1.2955
|1.2838
|594
|2005.03.29 10:00
|s/l
|297
|0.10
|1.2955
|1.2955
|1.2838
|-32.00
|8940.73
|595
|2005.03.29 12:00
|buy
|298
|0.10
|1.2941
|1.2909
|1.3026
|596
|2005.03.29 16:00
|s/l
|298
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.3026
|-32.00
|8908.73
|597
|2005.03.30 08:00
|sell
|299
|0.10
|1.2956
|1.2988
|1.2871
|598
|2005.03.31 08:00
|sell
|300
|0.10
|1.2923
|1.2955
|1.2838
|599
|2005.03.31 10:00
|s/l
|300
|0.10
|1.2955
|1.2955
|1.2838
|-32.00
|8876.73
|600
|2005.03.31 16:00
|s/l
|299
|0.10
|1.2988
|1.2988
|1.2871
|-30.41
|8846.31
|601
|2005.04.01 08:00
|sell
|301
|0.10
|1.2961
|1.2993
|1.2876
|602
|2005.04.01 16:00
|s/l
|301
|0.10
|1.2993
|1.2993
|1.2876
|-32.00
|8814.31
|603
|2005.04.04 08:00
|sell
|302
|0.10
|1.2896
|1.2928
|1.2811
|604
|2005.04.05 08:00
|sell
|303
|0.10
|1.2818
|1.2850
|1.2733
|605
|2005.04.05 09:00
|t/p
|302
|0.10
|1.2811
|1.2928
|1.2811
|85.53
|8899.84
|606
|2005.04.05 15:00
|s/l
|303
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2733
|-32.00
|8867.84
|607
|2005.04.06 08:00
|sell
|304
|0.10
|1.2879
|1.2911
|1.2794
|608
|2005.04.06 12:00
|s/l
|304
|0.10
|1.2911
|1.2911
|1.2794
|-32.00
|8835.84
|609
|2005.04.06 12:00
|buy
|305
|0.10
|1.2891
|1.2859
|1.2976
|610
|2005.04.06 15:00
|s/l
|305
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2976
|-32.00
|8803.84
|611
|2005.04.07 08:00
|sell
|306
|0.10
|1.2916
|1.2948
|1.2831
|612
|2005.04.08 03:00
|t/p
|306
|0.10
|1.2831
|1.2948
|1.2831
|85.53
|8889.37
|613
|2005.04.08 08:00
|sell
|307
|0.10
|1.2822
|1.2854
|1.2737
|614
|2005.04.08 17:00
|s/l
|307
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2737
|-32.00
|8857.37
|615
|2005.04.11 08:00
|sell
|308
|0.10
|1.2925
|1.2957
|1.2840
|616
|2005.04.11 11:00
|s/l
|308
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.2840
|-32.00
|8825.37
|617
|2005.04.11 12:00
|buy
|309
|0.10
|1.2967
|1.2935
|1.3052
|618
|2005.04.12 08:00
|sell
|310
|0.10
|1.2973
|1.3005
|1.2888
|619
|2005.04.12 15:00
|s/l
|309
|0.10
|1.2935
|1.2935
|1.3052
|-32.74
|8792.63
|620
|2005.04.12 15:00
|s/l
|310
|0.10
|1.3005
|1.3005
|1.2888
|-32.00
|8760.63
|621
|2005.04.13 08:00
|sell
|311
|0.10
|1.2920
|1.2952
|1.2835
|622
|2005.04.13 11:00
|s/l
|311
|0.10
|1.2952
|1.2952
|1.2835
|-32.00
|8728.63
|623
|2005.04.13 12:00
|buy
|312
|0.10
|1.2940
|1.2908
|1.3025
|624
|2005.04.13 15:00
|s/l
|312
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.3025
|-32.00
|8696.63
|625
|2005.04.14 08:00
|sell
|313
|0.10
|1.2878
|1.2910
|1.2793
|626
|2005.04.14 16:00
|t/p
|313
|0.10
|1.2793
|1.2910
|1.2793
|85.00
|8781.63
|627
|2005.04.15 08:00
|sell
|314
|0.10
|1.2795
|1.2827
|1.2710
|628
|2005.04.15 10:00
|s/l
|314
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2710
|-32.00
|8749.63
|629
|2005.04.15 12:00
|buy
|315
|0.10
|1.2828
|1.2796
|1.2913
|630
|2005.04.15 17:00
|t/p
|315
|0.10
|1.2913
|1.2796
|1.2913
|85.00
|8834.63
|631
|2005.04.18 08:00
|sell
|316
|0.10
|1.2889
|1.2921
|1.2804
|632
|2005.04.18 09:00
|s/l
|316
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.2804
|-32.00
|8802.63
|633
|2005.04.18 12:00
|buy
|317
|0.10
|1.2988
|1.2956
|1.3073
|634
|2005.04.19 08:00
|sell
|318
|0.10
|1.3024
|1.3056
|1.2939
|635
|2005.04.19 22:00
|t/p
|317
|0.10
|1.3073
|1.2956
|1.3073
|84.26
|8886.89
|636
|2005.04.19 22:00
|s/l
|318
|0.10
|1.3056
|1.3056
|1.2939
|-32.00
|8854.89
|637
|2005.04.20 08:00
|sell
|319
|0.10
|1.3072
|1.3104
|1.2987
|638
|2005.04.20 22:00
|s/l
|319
|0.10
|1.3104
|1.3104
|1.2987
|-32.00
|8822.89
|639
|2005.04.21 08:00
|sell
|320
|0.10
|1.3102
|1.3134
|1.3017
|640
|2005.04.22 08:00
|sell
|321
|0.10
|1.3043
|1.3075
|1.2958
|641
|2005.04.22 11:00
|s/l
|321
|0.10
|1.3075
|1.3075
|1.2958
|-32.00
|8790.89
|642
|2005.04.25 03:00
|t/p
|320
|0.10
|1.3017
|1.3134
|1.3017
|86.06
|8876.95
|643
|2005.04.25 08:00
|sell
|322
|0.10
|1.3024
|1.3056
|1.2939
|644
|2005.04.26 08:00
|sell
|323
|0.10
|1.3005
|1.3037
|1.2920
|645
|2005.04.27 08:00
|t/p
|322
|0.10
|1.2939
|1.3056
|1.2939
|86.06
|8963.01
|646
|2005.04.27 08:00
|sell
|324
|0.10
|1.2935
|1.2967
|1.2850
|647
|2005.04.27 09:00
|t/p
|323
|0.10
|1.2920
|1.3037
|1.2920
|85.53
|9048.54
|648
|2005.04.27 15:00
|s/l
|324
|0.10
|1.2967
|1.2967
|1.2850
|-32.00
|9016.54
|649
|2005.04.28 08:00
|sell
|325
|0.10
|1.2927
|1.2959
|1.2842
|650
|2005.04.29 08:00
|sell
|326
|0.10
|1.2939
|1.2971
|1.2854
|651
|2005.04.29 09:00
|s/l
|325
|0.10
|1.2959
|1.2959
|1.2842
|-31.47
|8985.07
|652
|2005.04.29 09:00
|s/l
|326
|0.10
|1.2971
|1.2971
|1.2854
|-32.00
|8953.07
|653
|2005.04.29 12:00
|buy
|327
|0.10
|1.2965
|1.2933
|1.3050
|654
|2005.04.29 16:00
|s/l
|327
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.3050
|-32.00
|8921.07
|655
|2005.05.02 08:00
|sell
|328
|0.10
|1.2853
|1.2885
|1.2768
|656
|2005.05.03 08:00
|sell
|329
|0.10
|1.2835
|1.2867
|1.2750
|657
|2005.05.03 12:00
|s/l
|329
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.2750
|-32.00
|8889.07
|658
|2005.05.03 16:00
|s/l
|328
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2768
|-31.47
|8857.59
|659
|2005.05.04 08:00
|sell
|330
|0.10
|1.2956
|1.2988
|1.2871
|660
|2005.05.05 08:00
|sell
|331
|0.10
|1.2953
|1.2985
|1.2868
|661
|2005.05.05 11:00
|s/l
|330
|0.10
|1.2988
|1.2988
|1.2871
|-30.41
|8827.18
|662
|2005.05.05 11:00
|s/l
|331
|0.10
|1.2985
|1.2985
|1.2868
|-32.00
|8795.18
|663
|2005.05.05 12:00
|buy
|332
|0.10
|1.2965
|1.2933
|1.3050
|664
|2005.05.05 17:00
|s/l
|332
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.3050
|-32.00
|8763.18
|665
|2005.05.06 08:00
|sell
|333
|0.10
|1.2938
|1.2970
|1.2853
|666
|2005.05.06 16:00
|t/p
|333
|0.10
|1.2853
|1.2970
|1.2853
|85.00
|8848.18
|667
|2005.05.09 08:00
|sell
|334
|0.10
|1.2803
|1.2835
|1.2718
|668
|2005.05.09 12:00
|s/l
|334
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2718
|-32.00
|8816.18
|669
|2005.05.09 12:00
|buy
|335
|0.10
|1.2839
|1.2807
|1.2924
|670
|2005.05.09 15:00
|s/l
|335
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2924
|-32.00
|8784.18
|671
|2005.05.10 08:00
|sell
|336
|0.10
|1.2840
|1.2872
|1.2755
|672
|2005.05.10 17:00
|s/l
|336
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2755
|-32.00
|8752.18
|673
|2005.05.11 08:00
|sell
|337
|0.10
|1.2868
|1.2900
|1.2783
|674
|2005.05.11 11:00
|s/l
|337
|0.10
|1.2900
|1.2900
|1.2783
|-32.00
|8720.18
|675
|2005.05.11 12:00
|buy
|338
|0.10
|1.2882
|1.2850
|1.2967
|676
|2005.05.11 15:00
|s/l
|338
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2967
|-32.00
|8688.18
|677
|2005.05.12 08:00
|sell
|339
|0.10
|1.2787
|1.2819
|1.2702
|678
|2005.05.12 15:00
|t/p
|339
|0.10
|1.2702
|1.2819
|1.2702
|85.00
|8773.18
|679
|2005.05.13 08:00
|sell
|340
|0.10
|1.2669
|1.2701
|1.2584
|680
|2005.05.16 02:00
|t/p
|340
|0.10
|1.2584
|1.2701
|1.2584
|85.53
|8858.71
|681
|2005.05.16 08:00
|sell
|341
|0.10
|1.2604
|1.2636
|1.2519
|682
|2005.05.16 16:00
|s/l
|341
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2519
|-32.00
|8826.71
|683
|2005.05.17 08:00
|sell
|342
|0.10
|1.2636
|1.2668
|1.2551
|684
|2005.05.18 08:00
|sell
|343
|0.10
|1.2608
|1.2640
|1.2523
|685
|2005.05.18 15:00
|s/l
|343
|0.10
|1.2640
|1.2640
|1.2523
|-32.00
|8794.71
|686
|2005.05.18 18:00
|s/l
|342
|0.10
|1.2668
|1.2668
|1.2551
|-31.47
|8763.24
|687
|2005.05.19 08:00
|sell
|344
|0.10
|1.2670
|1.2702
|1.2585
|688
|2005.05.20 08:00
|sell
|345
|0.10
|1.2637
|1.2669
|1.2552
|689
|2005.05.20 15:00
|t/p
|344
|0.10
|1.2585
|1.2702
|1.2585
|85.53
|8848.77
|690
|2005.05.20 17:00
|t/p
|345
|0.10
|1.2552
|1.2669
|1.2552
|85.00
|8933.77
|691
|2005.05.23 08:00
|sell
|346
|0.10
|1.2557
|1.2589
|1.2472
|692
|2005.05.23 17:00
|s/l
|346
|0.10
|1.2589
|1.2589
|1.2472
|-32.00
|8901.77
|693
|2005.05.24 08:00
|sell
|347
|0.10
|1.2574
|1.2606
|1.2489
|694
|2005.05.24 13:00
|s/l
|347
|0.10
|1.2606
|1.2606
|1.2489
|-32.00
|8869.77
|695
|2005.05.25 08:00
|sell
|348
|0.10
|1.2584
|1.2616
|1.2499
|696
|2005.05.25 17:00
|s/l
|348
|0.10
|1.2616
|1.2616
|1.2499
|-32.00
|8837.77
|697
|2005.05.26 08:00
|sell
|349
|0.10
|1.2552
|1.2584
|1.2467
|698
|2005.05.27 08:00
|sell
|350
|0.10
|1.2521
|1.2553
|1.2436
|699
|2005.05.27 14:00
|s/l
|350
|0.10
|1.2553
|1.2553
|1.2436
|-32.00
|8805.77
|700
|2005.05.27 19:00
|s/l
|349
|0.10
|1.2584
|1.2584
|1.2467
|-31.47
|8774.30
|701
|2005.05.30 08:00
|sell
|351
|0.10
|1.2521
|1.2553
|1.2436
|702
|2005.05.31 04:00
|t/p
|351
|0.10
|1.2436
|1.2553
|1.2436
|85.53
|8859.83
|703
|2005.05.31 08:00
|sell
|352
|0.10
|1.2394
|1.2426
|1.2309
|704
|2005.05.31 20:00
|t/p
|352
|0.10
|1.2309
|1.2426
|1.2309
|85.00
|8944.83
|705
|2005.06.01 08:00
|sell
|353
|0.10
|1.2326
|1.2358
|1.2241
|706
|2005.06.01 13:00
|t/p
|353
|0.10
|1.2241
|1.2358
|1.2241
|85.00
|9029.83
|707
|2005.06.02 08:00
|sell
|354
|0.10
|1.2211
|1.2243
|1.2126
|708
|2005.06.02 09:00
|s/l
|354
|0.10
|1.2243
|1.2243
|1.2126
|-32.00
|8997.83
|709
|2005.06.02 12:00
|buy
|355
|0.10
|1.2267
|1.2235
|1.2352
|710
|2005.06.02 16:00
|s/l
|355
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2352
|-32.00
|8965.83
|711
|2005.06.03 08:00
|sell
|356
|0.10
|1.2302
|1.2334
|1.2217
|712
|2005.06.03 15:00
|s/l
|356
|0.10
|1.2334
|1.2334
|1.2217
|-32.00
|8933.83
|713
|2005.06.06 08:00
|sell
|357
|0.10
|1.2260
|1.2292
|1.2175
|714
|2005.06.06 17:00
|s/l
|357
|0.10
|1.2292
|1.2292
|1.2175
|-32.00
|8901.83
|715
|2005.06.07 08:00
|sell
|358
|0.10
|1.2272
|1.2304
|1.2187
|716
|2005.06.07 09:00
|s/l
|358
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2187
|-32.00
|8869.83
|717
|2005.06.07 12:00
|buy
|359
|0.10
|1.2311
|1.2279
|1.2396
|718
|2005.06.07 14:00
|s/l
|359
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2396
|-32.00
|8837.83
|719
|2005.06.08 08:00
|sell
|360
|0.10
|1.2321
|1.2353
|1.2236
|720
|2005.06.08 18:00
|s/l
|360
|0.10
|1.2353
|1.2353
|1.2236
|-32.00
|8805.83
|721
|2005.06.09 08:00
|sell
|361
|0.10
|1.2229
|1.2261
|1.2144
|722
|2005.06.10 08:00
|sell
|362
|0.10
|1.2218
|1.2250
|1.2133
|723
|2005.06.10 17:00
|t/p
|361
|0.10
|1.2144
|1.2261
|1.2144
|85.53
|8891.36
|724
|2005.06.10 17:00
|t/p
|362
|0.10
|1.2133
|1.2250
|1.2133
|85.00
|8976.36
|725
|2005.06.13 08:00
|sell
|363
|0.10
|1.2094
|1.2126
|1.2009
|726
|2005.06.14 03:00
|s/l
|363
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2009
|-31.47
|8944.88
|727
|2005.06.14 08:00
|sell
|364
|0.10
|1.2111
|1.2143
|1.2026
|728
|2005.06.14 09:00
|s/l
|364
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2026
|-32.00
|8912.88
|729
|2005.06.14 12:00
|buy
|365
|0.10
|1.2115
|1.2083
|1.2200
|730
|2005.06.14 16:00
|s/l
|365
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.2200
|-32.00
|8880.88
|731
|2005.06.15 08:00
|sell
|366
|0.10
|1.2043
|1.2075
|1.1958
|732
|2005.06.15 11:00
|s/l
|366
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.1958
|-32.00
|8848.88
|733
|2005.06.15 12:00
|buy
|367
|0.10
|1.2048
|1.2016
|1.2133
|734
|2005.06.16 08:00
|sell
|368
|0.10
|1.2079
|1.2111
|1.1994
|735
|2005.06.16 12:00
|s/l
|368
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.1994
|-32.00
|8816.88
|736
|2005.06.16 15:00
|t/p
|367
|0.10
|1.2133
|1.2016
|1.2133
|82.78
|8899.66
|737
|2005.06.17 08:00
|sell
|369
|0.10
|1.2096
|1.2128
|1.2011
|738
|2005.06.17 10:00
|s/l
|369
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2011
|-32.00
|8867.66
|739
|2005.06.17 12:00
|buy
|370
|0.10
|1.2138
|1.2106
|1.2223
|740
|2005.06.17 17:00
|t/p
|370
|0.10
|1.2223
|1.2106
|1.2223
|85.00
|8952.66
|741
|2005.06.20 08:00
|sell
|371
|0.10
|1.2201
|1.2233
|1.2116
|742
|2005.06.20 09:00
|s/l
|371
|0.10
|1.2233
|1.2233
|1.2116
|-32.00
|8920.66
|743
|2005.06.20 12:00
|buy
|372
|0.10
|1.2218
|1.2186
|1.2303
|744
|2005.06.20 15:00
|s/l
|372
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.2303
|-32.00
|8888.66
|745
|2005.06.21 08:00
|sell
|373
|0.10
|1.2134
|1.2166
|1.2049
|746
|2005.06.21 20:00
|s/l
|373
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.2049
|-32.00
|8856.66
|747
|2005.06.22 08:00
|sell
|374
|0.10
|1.2166
|1.2198
|1.2081
|748
|2005.06.23 08:00
|sell
|375
|0.10
|1.2111
|1.2143
|1.2026
|749
|2005.06.23 10:00
|t/p
|374
|0.10
|1.2081
|1.2198
|1.2081
|86.59
|8943.25
|750
|2005.06.23 15:00
|t/p
|375
|0.10
|1.2026
|1.2143
|1.2026
|85.00
|9028.25
|751
|2005.06.24 08:00
|sell
|376
|0.10
|1.2031
|1.2063
|1.1946
|752
|2005.06.24 10:00
|s/l
|376
|0.10
|1.2063
|1.2063
|1.1946
|-32.00
|8996.25
|753
|2005.06.24 12:00
|buy
|377
|0.10
|1.2073
|1.2041
|1.2158
|754
|2005.06.27 08:00
|sell
|378
|0.10
|1.2128
|1.2160
|1.2043
|755
|2005.06.27 09:00
|t/p
|377
|0.10
|1.2158
|1.2041
|1.2158
|84.26
|9080.51
|756
|2005.06.27 09:00
|s/l
|378
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.2043
|-32.00
|9048.51
|757
|2005.06.27 12:00
|buy
|379
|0.10
|1.2159
|1.2127
|1.2244
|758
|2005.06.28 08:00
|sell
|380
|0.10
|1.2152
|1.2184
|1.2067
|759
|2005.06.28 09:00
|s/l
|379
|0.10
|1.2127
|1.2127
|1.2244
|-32.74
|9015.77
|760
|2005.06.28 17:00
|t/p
|380
|0.10
|1.2067
|1.2184
|1.2067
|85.00
|9100.77
|761
|2005.06.29 08:00
|sell
|381
|0.10
|1.2063
|1.2095
|1.1978
|762
|2005.06.29 18:00
|s/l
|381
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.1978
|-32.00
|9068.77
|763
|2005.06.30 08:00
|sell
|382
|0.10
|1.2093
|1.2125
|1.2008
|764
|2005.07.01 08:00
|sell
|383
|0.10
|1.2037
|1.2069
|1.1952
|765
|2005.07.01 12:00
|s/l
|383
|0.10
|1.2069
|1.2069
|1.1952
|-32.00
|9036.77
|766
|2005.07.01 17:00
|t/p
|382
|0.10
|1.2008
|1.2125
|1.2008
|85.53
|9122.30
|767
|2005.07.04 08:00
|sell
|384
|0.10
|1.1924
|1.1956
|1.1839
|768
|2005.07.05 08:00
|sell
|385
|0.10
|1.1898
|1.1930
|1.1813
|769
|2005.07.05 11:00
|s/l
|385
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.1813
|-32.00
|9090.30
|770
|2005.07.06 08:00
|sell
|386
|0.10
|1.1929
|1.1961
|1.1844
|771
|2005.07.07 11:00
|s/l
|384
|0.10
|1.1956
|1.1956
|1.1839
|-29.35
|9060.94
|772
|2005.07.07 11:00
|s/l
|386
|0.10
|1.1961
|1.1961
|1.1844
|-30.41
|9030.53
|773
|2005.07.07 12:00
|buy
|387
|0.10
|1.1992
|1.1960
|1.2077
|774
|2005.07.07 15:00
|s/l
|387
|0.10
|1.1960
|1.1960
|1.2077
|-32.00
|8998.53
|775
|2005.07.08 08:00
|sell
|388
|0.10
|1.1929
|1.1961
|1.1844
|776
|2005.07.08 16:00
|s/l
|388
|0.10
|1.1961
|1.1961
|1.1844
|-32.00
|8966.53
|777
|2005.07.11 08:00
|sell
|389
|0.10
|1.2005
|1.2037
|1.1920
|778
|2005.07.11 17:00
|s/l
|389
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.1920
|-32.00
|8934.53
|779
|2005.07.12 08:00
|sell
|390
|0.10
|1.2159
|1.2191
|1.2074
|780
|2005.07.12 10:00
|s/l
|390
|0.10
|1.2191
|1.2191
|1.2074
|-32.00
|8902.53
|781
|2005.07.12 12:00
|buy
|391
|0.10
|1.2165
|1.2133
|1.2250
|782
|2005.07.12 21:00
|t/p
|391
|0.10
|1.2250
|1.2133
|1.2250
|85.00
|8987.53
|783
|2005.07.13 08:00
|sell
|392
|0.10
|1.2204
|1.2236
|1.2119
|784
|2005.07.13 16:00
|t/p
|392
|0.10
|1.2119
|1.2236
|1.2119
|85.00
|9072.53
|785
|2005.07.14 08:00
|sell
|393
|0.10
|1.2063
|1.2095
|1.1978
|786
|2005.07.14 15:00
|s/l
|393
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.1978
|-32.00
|9040.53
|787
|2005.07.15 08:00
|sell
|394
|0.10
|1.2109
|1.2141
|1.2024
|788
|2005.07.15 15:00
|t/p
|394
|0.10
|1.2024
|1.2141
|1.2024
|85.00
|9125.53
|789
|2005.07.18 08:00
|sell
|395
|0.10
|1.2054
|1.2086
|1.1969
|790
|2005.07.18 18:00
|s/l
|395
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.1969
|-32.00
|9093.53
|791
|2005.07.19 08:00
|sell
|396
|0.10
|1.2005
|1.2037
|1.1920
|792
|2005.07.19 20:00
|s/l
|396
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.1920
|-32.00
|9061.53
|793
|2005.07.20 08:00
|sell
|397
|0.10
|1.2070
|1.2102
|1.1985
|794
|2005.07.20 20:00
|s/l
|397
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1985
|-32.00
|9029.53
|795
|2005.07.21 08:00
|sell
|398
|0.10
|1.2151
|1.2183
|1.2066
|796
|2005.07.21 14:00
|s/l
|398
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.2066
|-32.00
|8997.53
|797
|2005.07.22 08:00
|sell
|399
|0.10
|1.2170
|1.2202
|1.2085
|798
|2005.07.22 18:00
|t/p
|399
|0.10
|1.2085
|1.2202
|1.2085
|85.00
|9082.53
|799
|2005.07.25 08:00
|sell
|400
|0.10
|1.2054
|1.2086
|1.1969
|800
|2005.07.25 16:00
|s/l
|400
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.1969
|-32.00
|9050.53
|801
|2005.07.26 08:00
|sell
|401
|0.10
|1.2041
|1.2073
|1.1956
|802
|2005.07.27 08:00
|sell
|402
|0.10
|1.1998
|1.2030
|1.1913
|803
|2005.07.27 15:00
|s/l
|402
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.1913
|-32.00
|9018.53
|804
|2005.07.27 20:00
|s/l
|401
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.1956
|-31.47
|8987.06
|805
|2005.07.28 08:00
|sell
|403
|0.10
|1.2062
|1.2094
|1.1977
|806
|2005.07.28 14:00
|s/l
|403
|0.10
|1.2094
|1.2094
|1.1977
|-32.00
|8955.06
|807
|2005.07.29 08:00
|sell
|404
|0.10
|1.2126
|1.2158
|1.2041
|808
|2005.07.29 17:00
|s/l
|404
|0.10
|1.2158
|1.2158
|1.2041
|-32.00
|8923.06
|809
|2005.08.01 08:00
|sell
|405
|0.10
|1.2178
|1.2210
|1.2093
|810
|2005.08.01 11:00
|s/l
|405
|0.10
|1.2210
|1.2210
|1.2093
|-32.00
|8891.06
|811
|2005.08.01 12:00
|buy
|406
|0.10
|1.2208
|1.2176
|1.2293
|812
|2005.08.02 00:00
|s/l
|406
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2293
|-32.74
|8858.32
|813
|2005.08.02 08:00
|sell
|407
|0.10
|1.2212
|1.2244
|1.2127
|814
|2005.08.02 15:00
|s/l
|407
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2127
|-32.00
|8826.32
|815
|2005.08.03 08:00
|sell
|408
|0.10
|1.2164
|1.2196
|1.2079
|816
|2005.08.03 09:00
|s/l
|408
|0.10
|1.2196
|1.2196
|1.2079
|-32.00
|8794.32
|817
|2005.08.03 12:00
|buy
|409
|0.10
|1.2308
|1.2276
|1.2393
|818
|2005.08.04 08:00
|sell
|410
|0.10
|1.2333
|1.2365
|1.2248
|819
|2005.08.04 17:00
|s/l
|410
|0.10
|1.2365
|1.2365
|1.2248
|-32.00
|8762.32
|820
|2005.08.04 18:00
|t/p
|409
|0.10
|1.2393
|1.2276
|1.2393
|82.78
|8845.09
|821
|2005.08.05 08:00
|sell
|411
|0.10
|1.2370
|1.2402
|1.2285
|822
|2005.08.08 08:00
|sell
|412
|0.10
|1.2328
|1.2360
|1.2243
|823
|2005.08.08 10:00
|s/l
|412
|0.10
|1.2360
|1.2360
|1.2243
|-32.00
|8813.09
|824
|2005.08.09 08:00
|s/l
|411
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2285
|-30.94
|8782.15
|825
|2005.08.09 08:00
|sell
|413
|0.10
|1.2408
|1.2440
|1.2323
|826
|2005.08.10 08:00
|sell
|414
|0.10
|1.2375
|1.2407
|1.2290
|827
|2005.08.10 12:00
|s/l
|414
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2290
|-32.00
|8750.15
|828
|2005.08.11 08:00
|sell
|415
|0.10
|1.2388
|1.2420
|1.2303
|829
|2005.08.11 10:00
|s/l
|415
|0.10
|1.2420
|1.2420
|1.2303
|-32.00
|8718.15
|830
|2005.08.11 16:00
|s/l
|413
|0.10
|1.2440
|1.2440
|1.2323
|-29.88
|8688.27
|831
|2005.08.12 08:00
|sell
|416
|0.10
|1.2453
|1.2485
|1.2368
|832
|2005.08.12 11:00
|s/l
|416
|0.10
|1.2485
|1.2485
|1.2368
|-32.00
|8656.27
|833
|2005.08.12 12:00
|buy
|417
|0.10
|1.2473
|1.2441
|1.2558
|834
|2005.08.12 15:00
|s/l
|417
|0.10
|1.2441
|1.2441
|1.2558
|-32.00
|8624.27
|835
|2005.08.15 08:00
|sell
|418
|0.10
|1.2388
|1.2420
|1.2303
|836
|2005.08.16 08:00
|sell
|419
|0.10
|1.2343
|1.2375
|1.2258
|837
|2005.08.16 15:00
|t/p
|418
|0.10
|1.2303
|1.2420
|1.2303
|85.53
|8709.80
|838
|2005.08.17 08:00
|sell
|420
|0.10
|1.2314
|1.2346
|1.2229
|839
|2005.08.18 11:00
|t/p
|419
|0.10
|1.2258
|1.2375
|1.2258
|87.12
|8796.91
|840
|2005.08.18 12:00
|t/p
|420
|0.10
|1.2229
|1.2346
|1.2229
|86.59
|8883.50
|841
|2005.08.18 12:00
|buy
|421
|0.10
|1.2236
|1.2204
|1.2321
|842
|2005.08.18 15:00
|s/l
|421
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2321
|-32.00
|8851.50
|843
|2005.08.19 08:00
|sell
|422
|0.10
|1.2166
|1.2198
|1.2081
|844
|2005.08.22 08:00
|sell
|423
|0.10
|1.2181
|1.2213
|1.2096
|845
|2005.08.22 13:00
|s/l
|422
|0.10
|1.2198
|1.2198
|1.2081
|-31.47
|8820.03
|846
|2005.08.22 13:00
|s/l
|423
|0.10
|1.2213
|1.2213
|1.2096
|-32.00
|8788.03
|847
|2005.08.23 08:00
|sell
|424
|0.10
|1.2205
|1.2237
|1.2120
|848
|2005.08.23 09:00
|s/l
|424
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2120
|-32.00
|8756.03
|849
|2005.08.23 12:00
|buy
|425
|0.10
|1.2236
|1.2204
|1.2321
|850
|2005.08.23 17:00
|s/l
|425
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2321
|-32.00
|8724.03
|851
|2005.08.24 08:00
|sell
|426
|0.10
|1.2181
|1.2213
|1.2096
|852
|2005.08.24 13:00
|s/l
|426
|0.10
|1.2213
|1.2213
|1.2096
|-32.00
|8692.03
|853
|2005.08.25 08:00
|sell
|427
|0.10
|1.2300
|1.2332
|1.2215
|854
|2005.08.26 08:00
|sell
|428
|0.10
|1.2322
|1.2354
|1.2237
|855
|2005.08.26 10:00
|s/l
|427
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2215
|-31.47
|8660.56
|856
|2005.08.29 08:00
|sell
|429
|0.10
|1.2326
|1.2358
|1.2241
|857
|2005.08.29 19:00
|t/p
|428
|0.10
|1.2237
|1.2354
|1.2237
|85.53
|8746.09
|858
|2005.08.29 19:00
|t/p
|429
|0.10
|1.2241
|1.2358
|1.2241
|85.00
|8831.09
|859
|2005.08.30 08:00
|sell
|430
|0.10
|1.2216
|1.2248
|1.2131
|860
|2005.08.31 08:00
|sell
|431
|0.10
|1.2206
|1.2238
|1.2121
|861
|2005.08.31 17:00
|s/l
|430
|0.10
|1.2248
|1.2248
|1.2131
|-31.47
|8799.62
|862
|2005.08.31 17:00
|s/l
|431
|0.10
|1.2238
|1.2238
|1.2121
|-32.00
|8767.62
|863
|2005.09.01 08:00
|sell
|432
|0.10
|1.2332
|1.2364
|1.2247
|864
|2005.09.01 11:00
|s/l
|432
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2247
|-32.00
|8735.62
|865
|2005.09.01 12:00
|buy
|433
|0.10
|1.2363
|1.2331
|1.2448
|866
|2005.09.01 17:00
|t/p
|433
|0.10
|1.2448
|1.2331
|1.2448
|85.00
|8820.62
|867
|2005.09.02 08:00
|sell
|434
|0.10
|1.2491
|1.2523
|1.2406
|868
|2005.09.02 10:00
|s/l
|434
|0.10
|1.2523
|1.2523
|1.2406
|-32.00
|8788.62
|869
|2005.09.02 12:00
|buy
|435
|0.10
|1.2566
|1.2534
|1.2651
|870
|2005.09.02 14:00
|s/l
|435
|0.10
|1.2534
|1.2534
|1.2651
|-32.00
|8756.62
|871
|2005.09.05 08:00
|sell
|436
|0.10
|1.2571
|1.2603
|1.2486
|872
|2005.09.06 04:00
|t/p
|436
|0.10
|1.2486
|1.2603
|1.2486
|85.53
|8842.15
|873
|2005.09.06 08:00
|sell
|437
|0.10
|1.2509
|1.2541
|1.2424
|874
|2005.09.07 08:00
|sell
|438
|0.10
|1.2473
|1.2505
|1.2388
|875
|2005.09.07 09:00
|s/l
|438
|0.10
|1.2505
|1.2505
|1.2388
|-32.00
|8810.15
|876
|2005.09.07 16:00
|t/p
|437
|0.10
|1.2424
|1.2541
|1.2424
|85.53
|8895.67
|877
|2005.09.08 08:00
|sell
|439
|0.10
|1.2425
|1.2457
|1.2340
|878
|2005.09.09 08:00
|sell
|440
|0.10
|1.2437
|1.2469
|1.2352
|879
|2005.09.09 18:00
|s/l
|439
|0.10
|1.2457
|1.2457
|1.2340
|-31.47
|8864.20
|880
|2005.09.12 05:00
|t/p
|440
|0.10
|1.2352
|1.2469
|1.2352
|85.53
|8949.73
|881
|2005.09.12 08:00
|sell
|441
|0.10
|1.2338
|1.2370
|1.2253
|882
|2005.09.13 08:00
|sell
|442
|0.10
|1.2303
|1.2335
|1.2218
|883
|2005.09.13 15:00
|t/p
|441
|0.10
|1.2253
|1.2370
|1.2253
|85.53
|9035.26
|884
|2005.09.14 08:00
|sell
|443
|0.10
|1.2283
|1.2315
|1.2198
|885
|2005.09.14 15:00
|s/l
|443
|0.10
|1.2315
|1.2315
|1.2198
|-32.00
|9003.26
|886
|2005.09.15 05:00
|t/p
|442
|0.10
|1.2218
|1.2335
|1.2218
|87.12
|9090.38
|887
|2005.09.15 08:00
|sell
|444
|0.10
|1.2225
|1.2257
|1.2140
|888
|2005.09.16 05:00
|s/l
|444
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2140
|-31.47
|9058.91
|889
|2005.09.16 08:00
|sell
|445
|0.10
|1.2288
|1.2320
|1.2203
|890
|2005.09.16 17:00
|t/p
|445
|0.10
|1.2203
|1.2320
|1.2203
|85.00
|9143.91
|891
|2005.09.19 08:00
|sell
|446
|0.10
|1.2118
|1.2150
|1.2033
|892
|2005.09.19 11:00
|s/l
|446
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.2033
|-32.00
|9111.91
|893
|2005.09.19 12:00
|buy
|447
|0.10
|1.2140
|1.2108
|1.2225
|894
|2005.09.20 08:00
|sell
|448
|0.10
|1.2147
|1.2179
|1.2062
|895
|2005.09.20 09:00
|s/l
|448
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2062
|-32.00
|9079.91
|896
|2005.09.21 08:00
|sell
|449
|0.10
|1.2191
|1.2223
|1.2106
|897
|2005.09.21 11:00
|t/p
|447
|0.10
|1.2225
|1.2108
|1.2225
|83.52
|9163.42
|898
|2005.09.21 11:00
|s/l
|449
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2106
|-32.00
|9131.42
|899
|2005.09.21 12:00
|buy
|450
|0.10
|1.2206
|1.2174
|1.2291
|900
|2005.09.22 08:00
|sell
|451
|0.10
|1.2212
|1.2244
|1.2127
|901
|2005.09.22 17:00
|s/l
|450
|0.10
|1.2174
|1.2174
|1.2291
|-34.22
|9097.20
|902
|2005.09.23 08:00
|sell
|452
|0.10
|1.2154
|1.2186
|1.2069
|903
|2005.09.23 09:00
|t/p
|451
|0.10
|1.2127
|1.2244
|1.2127
|85.53
|9182.73
|904
|2005.09.23 16:00
|t/p
|452
|0.10
|1.2069
|1.2186
|1.2069
|85.00
|9267.73
|905
|2005.09.26 08:00
|sell
|453
|0.10
|1.2031
|1.2063
|1.1946
|906
|2005.09.26 11:00
|s/l
|453
|0.10
|1.2063
|1.2063
|1.1946
|-32.00
|9235.73
|907
|2005.09.26 12:00
|buy
|454
|0.10
|1.2057
|1.2025
|1.2142
|908
|2005.09.26 15:00
|s/l
|454
|0.10
|1.2025
|1.2025
|1.2142
|-32.00
|9203.73
|909
|2005.09.27 08:00
|sell
|455
|0.10
|1.2018
|1.2050
|1.1933
|910
|2005.09.27 11:00
|s/l
|455
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.1933
|-32.00
|9171.73
|911
|2005.09.27 12:00
|buy
|456
|0.10
|1.2035
|1.2003
|1.2120
|912
|2005.09.27 15:00
|s/l
|456
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.2120
|-32.00
|9139.73
|913
|2005.09.28 08:00
|sell
|457
|0.10
|1.2029
|1.2061
|1.1944
|914
|2005.09.29 01:00
|s/l
|457
|0.10
|1.2061
|1.2061
|1.1944
|-30.41
|9109.32
|915
|2005.09.29 08:00
|sell
|458
|0.10
|1.2055
|1.2087
|1.1970
|916
|2005.09.30 08:00
|sell
|459
|0.10
|1.2033
|1.2065
|1.1948
|917
|2005.09.30 14:00
|s/l
|459
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.1948
|-32.00
|9077.32
|918
|2005.09.30 18:00
|s/l
|458
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.1970
|-31.47
|9045.85
|919
|2005.10.03 08:00
|sell
|460
|0.10
|1.1954
|1.1986
|1.1869
|920
|2005.10.04 08:00
|sell
|461
|0.10
|1.1925
|1.1957
|1.1840
|921
|2005.10.05 07:00
|s/l
|461
|0.10
|1.1957
|1.1957
|1.1840
|-31.47
|9014.38
|922
|2005.10.05 08:00
|sell
|462
|0.10
|1.1941
|1.1973
|1.1856
|923
|2005.10.05 17:00
|s/l
|462
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.1856
|-32.00
|8982.38
|924
|2005.10.05 18:00
|s/l
|460
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.1869
|-30.94
|8951.43
|925
|2005.10.06 08:00
|sell
|463
|0.10
|1.2043
|1.2075
|1.1958
|926
|2005.10.06 15:00
|s/l
|463
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.1958
|-32.00
|8919.43
|927
|2005.10.07 08:00
|sell
|464
|0.10
|1.2162
|1.2194
|1.2077
|928
|2005.10.10 08:00
|sell
|465
|0.10
|1.2125
|1.2157
|1.2040
|929
|2005.10.10 15:00
|t/p
|464
|0.10
|1.2077
|1.2194
|1.2077
|85.53
|9004.96
|930
|2005.10.11 03:00
|t/p
|465
|0.10
|1.2040
|1.2157
|1.2040
|85.53
|9090.49
|931
|2005.10.11 08:00
|sell
|466
|0.10
|1.2030
|1.2062
|1.1945
|932
|2005.10.12 08:00
|sell
|467
|0.10
|1.1971
|1.2003
|1.1886
|933
|2005.10.12 14:00
|s/l
|467
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.1886
|-32.00
|9058.49
|934
|2005.10.13 08:00
|sell
|468
|0.10
|1.1985
|1.2017
|1.1900
|935
|2005.10.13 15:00
|t/p
|466
|0.10
|1.1945
|1.2062
|1.1945
|87.12
|9145.61
|936
|2005.10.13 21:00
|s/l
|468
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.1900
|-32.00
|9113.61
|937
|2005.10.14 08:00
|sell
|469
|0.10
|1.2016
|1.2048
|1.1931
|938
|2005.10.14 15:00
|s/l
|469
|0.10
|1.2048
|1.2048
|1.1931
|-32.00
|9081.61
|939
|2005.10.17 08:00
|sell
|470
|0.10
|1.2085
|1.2117
|1.2000
|940
|2005.10.18 02:00
|t/p
|470
|0.10
|1.2000
|1.2117
|1.2000
|85.53
|9167.14
|941
|2005.10.18 08:00
|sell
|471
|0.10
|1.1985
|1.2017
|1.1900
|942
|2005.10.19 08:00
|sell
|472
|0.10
|1.1943
|1.1975
|1.1858
|943
|2005.10.19 09:00
|t/p
|471
|0.10
|1.1900
|1.2017
|1.1900
|85.53
|9252.67
|944
|2005.10.19 13:00
|s/l
|472
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.1858
|-32.00
|9220.67
|945
|2005.10.20 08:00
|sell
|473
|0.10
|1.1970
|1.2002
|1.1885
|946
|2005.10.20 22:00
|s/l
|473
|0.10
|1.2002
|1.2002
|1.1885
|-32.00
|9188.67
|947
|2005.10.21 08:00
|sell
|474
|0.10
|1.2032
|1.2064
|1.1947
|948
|2005.10.21 19:00
|t/p
|474
|0.10
|1.1947
|1.2064
|1.1947
|85.00
|9273.67
|949
|2005.10.24 08:00
|sell
|475
|0.10
|1.1934
|1.1966
|1.1849
|950
|2005.10.24 16:00
|s/l
|475
|0.10
|1.1966
|1.1966
|1.1849
|-32.00
|9241.67
|951
|2005.10.25 08:00
|sell
|476
|0.10
|1.1958
|1.1990
|1.1873
|952
|2005.10.25 11:00
|s/l
|476
|0.10
|1.1990
|1.1990
|1.1873
|-32.00
|9209.67
|953
|2005.10.25 12:00
|buy
|477
|0.10
|1.2036
|1.2004
|1.2121
|954
|2005.10.26 08:00
|sell
|478
|0.10
|1.2104
|1.2136
|1.2019
|955
|2005.10.26 09:00
|t/p
|477
|0.10
|1.2121
|1.2004
|1.2121
|84.26
|9293.93
|956
|2005.10.26 09:00
|s/l
|478
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2019
|-32.00
|9261.93
|957
|2005.10.26 12:00
|buy
|479
|0.10
|1.2071
|1.2039
|1.2156
|958
|2005.10.27 08:00
|sell
|480
|0.10
|1.2099
|1.2131
|1.2014
|959
|2005.10.27 10:00
|s/l
|480
|0.10
|1.2131
|1.2131
|1.2014
|-32.00
|9229.93
|960
|2005.10.27 15:00
|t/p
|479
|0.10
|1.2156
|1.2039
|1.2156
|82.78
|9312.70
|961
|2005.10.28 08:00
|sell
|481
|0.10
|1.2131
|1.2163
|1.2046
|962
|2005.10.28 10:00
|s/l
|481
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2046
|-32.00
|9280.70
|963
|2005.10.28 12:00
|buy
|482
|0.10
|1.2153
|1.2121
|1.2238
|964
|2005.10.28 15:00
|s/l
|482
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2238
|-32.00
|9248.70
|965
|2005.10.31 08:00
|sell
|483
|0.10
|1.2053
|1.2085
|1.1968
|966
|2005.10.31 11:00
|s/l
|483
|0.10
|1.2085
|1.2085
|1.1968
|-32.00
|9216.70
|967
|2005.10.31 12:00
|buy
|484
|0.10
|1.2070
|1.2038
|1.2155
|968
|2005.10.31 14:00
|s/l
|484
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2155
|-32.00
|9184.70
|969
|2005.11.01 08:00
|sell
|485
|0.10
|1.1979
|1.2011
|1.1894
|970
|2005.11.01 12:00
|s/l
|485
|0.10
|1.2011
|1.2011
|1.1894
|-32.00
|9152.70
|971
|2005.11.01 12:00
|buy
|486
|0.10
|1.2012
|1.1980
|1.2097
|972
|2005.11.01 17:00
|s/l
|486
|0.10
|1.1980
|1.1980
|1.2097
|-32.00
|9120.70
|973
|2005.11.02 08:00
|sell
|487
|0.10
|1.2036
|1.2068
|1.1951
|974
|2005.11.02 18:00
|s/l
|487
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.1951
|-32.00
|9088.70
|975
|2005.11.03 08:00
|sell
|488
|0.10
|1.2070
|1.2102
|1.1985
|976
|2005.11.03 17:00
|t/p
|488
|0.10
|1.1985
|1.2102
|1.1985
|85.00
|9173.70
|977
|2005.11.04 08:00
|sell
|489
|0.10
|1.1932
|1.1964
|1.1847
|978
|2005.11.04 16:00
|s/l
|489
|0.10
|1.1964
|1.1964
|1.1847
|-32.00
|9141.70
|979
|2005.11.07 08:00
|sell
|490
|0.10
|1.1805
|1.1837
|1.1720
|980
|2005.11.08 04:00
|t/p
|490
|0.10
|1.1720
|1.1837
|1.1720
|85.53
|9227.23
|981
|2005.11.08 08:00
|sell
|491
|0.10
|1.1728
|1.1760
|1.1643
|982
|2005.11.08 17:00
|s/l
|491
|0.10
|1.1760
|1.1760
|1.1643
|-32.00
|9195.23
|983
|2005.11.09 08:00
|sell
|492
|0.10
|1.1761
|1.1793
|1.1676
|984
|2005.11.10 08:00
|sell
|493
|0.10
|1.1759
|1.1791
|1.1674
|985
|2005.11.10 16:00
|s/l
|492
|0.10
|1.1793
|1.1793
|1.1676
|-30.41
|9164.82
|986
|2005.11.10 16:00
|s/l
|493
|0.10
|1.1791
|1.1791
|1.1674
|-32.00
|9132.82
|987
|2005.11.11 08:00
|sell
|494
|0.10
|1.1687
|1.1719
|1.1602
|988
|2005.11.11 23:00
|s/l
|494
|0.10
|1.1719
|1.1719
|1.1602
|-32.00
|9100.82
|989
|2005.11.14 08:00
|sell
|495
|0.10
|1.1763
|1.1795
|1.1678
|990
|2005.11.14 19:00
|t/p
|495
|0.10
|1.1678
|1.1795
|1.1678
|85.00
|9185.82
|991
|2005.11.15 08:00
|sell
|496
|0.10
|1.1687
|1.1719
|1.1602
|992
|2005.11.15 19:00
|s/l
|496
|0.10
|1.1719
|1.1719
|1.1602
|-32.00
|9153.82
|993
|2005.11.16 08:00
|sell
|497
|0.10
|1.1712
|1.1744
|1.1627
|994
|2005.11.17 08:00
|sell
|498
|0.10
|1.1670
|1.1702
|1.1585
|995
|2005.11.17 12:00
|s/l
|498
|0.10
|1.1702
|1.1702
|1.1585
|-32.00
|9121.82
|996
|2005.11.17 21:00
|s/l
|497
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1627
|-30.41
|9091.41
|997
|2005.11.18 08:00
|sell
|499
|0.10
|1.1724
|1.1756
|1.1639
|998
|2005.11.18 17:00
|s/l
|499
|0.10
|1.1756
|1.1756
|1.1639
|-32.00
|9059.41
|999
|2005.11.21 08:00
|sell
|500
|0.10
|1.1778
|1.1810
|1.1693
|1000
|2005.11.21 10:00
|s/l
|500
|0.10
|1.1810
|1.1810
|1.1693
|-32.00
|9027.41
|1001
|2005.11.21 12:00
|buy
|501
|0.10
|1.1826
|1.1794
|1.1911
|1002
|2005.11.21 17:00
|s/l
|501
|0.10
|1.1794
|1.1794
|1.1911
|-32.00
|8995.41
|1003
|2005.11.22 08:00
|sell
|502
|0.10
|1.1730
|1.1762
|1.1645
|1004
|2005.11.22 21:00
|s/l
|502
|0.10
|1.1762
|1.1762
|1.1645
|-32.00
|8963.41
|1005
|2005.11.23 08:00
|sell
|503
|0.10
|1.1832
|1.1864
|1.1747
|1006
|2005.11.24 08:00
|sell
|504
|0.10
|1.1796
|1.1828
|1.1711
|1007
|2005.11.25 11:00
|t/p
|503
|0.10
|1.1747
|1.1864
|1.1747
|87.12
|9050.52
|1008
|2005.11.25 20:00
|t/p
|504
|0.10
|1.1711
|1.1828
|1.1711
|85.53
|9136.05
|1009
|2005.11.28 08:00
|sell
|505
|0.10
|1.1695
|1.1727
|1.1610
|1010
|2005.11.28 16:00
|s/l
|505
|0.10
|1.1727
|1.1727
|1.1610
|-32.00
|9104.05
|1011
|2005.11.29 08:00
|sell
|506
|0.10
|1.1822
|1.1854
|1.1737
|1012
|2005.11.30 08:00
|sell
|507
|0.10
|1.1785
|1.1817
|1.1700
|1013
|2005.12.01 15:00
|t/p
|506
|0.10
|1.1737
|1.1854
|1.1737
|87.12
|9191.17
|1014
|2005.12.01 17:00
|t/p
|507
|0.10
|1.1700
|1.1817
|1.1700
|86.59
|9277.75
|1015
|2005.12.02 08:00
|sell
|508
|0.10
|1.1709
|1.1741
|1.1624
|1016
|2005.12.02 14:00
|s/l
|508
|0.10
|1.1741
|1.1741
|1.1624
|-32.00
|9245.75
|1017
|2005.12.05 08:00
|sell
|509
|0.10
|1.1692
|1.1724
|1.1607
|1018
|2005.12.05 12:00
|s/l
|509
|0.10
|1.1724
|1.1724
|1.1607
|-32.00
|9213.75
|1019
|2005.12.05 12:00
|buy
|510
|0.10
|1.1743
|1.1711
|1.1828
|1020
|2005.12.06 08:00
|sell
|511
|0.10
|1.1781
|1.1813
|1.1696
|1021
|2005.12.07 12:00
|s/l
|510
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1828
|-33.48
|9180.27
|1022
|2005.12.08 08:00
|sell
|512
|0.10
|1.1742
|1.1774
|1.1657
|1023
|2005.12.08 09:00
|s/l
|512
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1657
|-32.00
|9148.27
|1024
|2005.12.08 16:00
|s/l
|511
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1696
|-29.88
|9118.39
|1025
|2005.12.09 08:00
|sell
|513
|0.10
|1.1781
|1.1813
|1.1696
|1026
|2005.12.09 13:00
|s/l
|513
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1696
|-32.00
|9086.39
|1027
|2005.12.12 08:00
|sell
|514
|0.10
|1.1832
|1.1864
|1.1747
|1028
|2005.12.12 09:00
|s/l
|514
|0.10
|1.1864
|1.1864
|1.1747
|-32.00
|9054.39
|1029
|2005.12.12 12:00
|buy
|515
|0.10
|1.1878
|1.1846
|1.1963
|1030
|2005.12.12 14:00
|t/p
|515
|0.10
|1.1963
|1.1846
|1.1963
|85.00
|9139.39
|1031
|2005.12.13 08:00
|sell
|516
|0.10
|1.1957
|1.1989
|1.1872
|1032
|2005.12.14 02:00
|s/l
|516
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.1872
|-31.47
|9107.92
|1033
|2005.12.14 08:00
|sell
|517
|0.10
|1.2012
|1.2044
|1.1927
|1034
|2005.12.14 09:00
|s/l
|517
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.1927
|-32.00
|9075.92
|1035
|2005.12.14 12:00
|buy
|518
|0.10
|1.2020
|1.1988
|1.2105
|1036
|2005.12.14 20:00
|s/l
|518
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.2105
|-32.00
|9043.92
|1037
|2005.12.15 08:00
|sell
|519
|0.10
|1.2000
|1.2032
|1.1915
|1038
|2005.12.15 10:00
|s/l
|519
|0.10
|1.2032
|1.2032
|1.1915
|-32.00
|9011.92
|1039
|2005.12.15 12:00
|buy
|520
|0.10
|1.2010
|1.1978
|1.2095
|1040
|2005.12.15 15:00
|s/l
|520
|0.10
|1.1978
|1.1978
|1.2095
|-32.00
|8979.92
|1041
|2005.12.16 08:00
|sell
|521
|0.10
|1.1976
|1.2008
|1.1891
|1042
|2005.12.16 10:00
|s/l
|521
|0.10
|1.2008
|1.2008
|1.1891
|-32.00
|8947.92
|1043
|2005.12.16 12:00
|buy
|522
|0.10
|1.1987
|1.1955
|1.2072
|1044
|2005.12.19 08:00
|sell
|523
|0.10
|1.2012
|1.2044
|1.1927
|1045
|2005.12.20 10:00
|s/l
|522
|0.10
|1.1955
|1.1955
|1.2072
|-33.48
|8914.44
|1046
|2005.12.20 14:00
|t/p
|523
|0.10
|1.1927
|1.2044
|1.1927
|85.53
|8999.97
|1047
|2005.12.21 08:00
|sell
|524
|0.10
|1.1883
|1.1915
|1.1798
|1048
|2005.12.22 08:00
|sell
|525
|0.10
|1.1828
|1.1860
|1.1743
|1049
|2005.12.22 15:00
|s/l
|525
|0.10
|1.1860
|1.1860
|1.1743
|-32.00
|8967.97
|1050
|2005.12.23 08:00
|sell
|526
|0.10
|1.1876
|1.1908
|1.1791
|1051
|2005.12.28 08:00
|s/l
|524
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1798
|-28.30
|8939.67
|1052
|2005.12.28 08:00
|s/l
|526
|0.10
|1.1908
|1.1908
|1.1791
|-30.41
|8909.26
|1053
|2005.12.28 08:00
|sell
|527
|0.10
|1.1922
|1.1954
|1.1837
|1054
|2005.12.28 18:00
|t/p
|527
|0.10
|1.1837
|1.1954
|1.1837
|85.00
|8994.26
|1055
|2005.12.29 08:00
|sell
|528
|0.10
|1.1863
|1.1895
|1.1778
|1056
|2005.12.30 08:00
|sell
|529
|0.10
|1.1861
|1.1893
|1.1776
|1057
|2005.12.30 15:00
|t/p
|528
|0.10
|1.1778
|1.1895
|1.1778
|85.53
|9079.78
|1058
|2006.01.02 08:00
|sell
|530
|0.10
|1.1839
|1.1871
|1.1754
|1059
|2006.01.03 03:00
|s/l
|530
|0.10
|1.1871
|1.1871
|1.1754
|-31.47
|9048.31
|1060
|2006.01.03 06:00
|s/l
|529
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.1776
|-30.94
|9017.37
|1061
|2006.01.03 08:00
|sell
|531
|0.10
|1.1888
|1.1920
|1.1803
|1062
|2006.01.03 15:00
|s/l
|531
|0.10
|1.1920
|1.1920
|1.1803
|-32.00
|8985.37
|1063
|2006.01.04 08:00
|sell
|532
|0.10
|1.2043
|1.2075
|1.1958
|1064
|2006.01.04 10:00
|s/l
|532
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.1958
|-32.00
|8953.37
|1065
|2006.01.04 12:00
|buy
|533
|0.10
|1.2066
|1.2034
|1.2151
|1066
|2006.01.05 08:00
|sell
|534
|0.10
|1.2091
|1.2123
|1.2006
|1067
|2006.01.06 01:00
|s/l
|534
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2006
|-31.47
|8921.90
|1068
|2006.01.06 08:00
|sell
|535
|0.10
|1.2091
|1.2123
|1.2006
|1069
|2006.01.06 14:00
|t/p
|533
|0.10
|1.2151
|1.2034
|1.2151
|82.04
|9003.94
|1070
|2006.01.06 14:00
|s/l
|535
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2006
|-32.00
|8971.94
|1071
|2006.01.09 08:00
|sell
|536
|0.10
|1.2102
|1.2134
|1.2017
|1072
|2006.01.10 08:00
|sell
|537
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.1974
|1073
|2006.01.10 11:00
|s/l
|537
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.1974
|-32.00
|8939.94
|1074
|2006.01.11 08:00
|sell
|538
|0.10
|1.2052
|1.2084
|1.1967
|1075
|2006.01.11 13:00
|s/l
|538
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.1967
|-32.00
|8907.94
|1076
|2006.01.11 17:00
|s/l
|536
|0.10
|1.2134
|1.2134
|1.2017
|-30.94
|8877.00
|1077
|2006.01.12 08:00
|sell
|539
|0.10
|1.2143
|1.2175
|1.2058
|1078
|2006.01.12 15:00
|t/p
|539
|0.10
|1.2058
|1.2175
|1.2058
|85.00
|8962.00
|1079
|2006.01.13 08:00
|sell
|540
|0.10
|1.2072
|1.2104
|1.1987
|1080
|2006.01.13 17:00
|s/l
|540
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.1987
|-32.00
|8930.00
|1081
|2006.01.16 08:00
|sell
|541
|0.10
|1.2147
|1.2179
|1.2062
|1082
|2006.01.17 08:00
|sell
|542
|0.10
|1.2134
|1.2166
|1.2049
|1083
|2006.01.17 12:00
|t/p
|541
|0.10
|1.2062
|1.2179
|1.2062
|85.53
|9015.52
|1084
|2006.01.18 08:00
|sell
|543
|0.10
|1.2113
|1.2145
|1.2028
|1085
|2006.01.18 09:00
|s/l
|543
|0.10
|1.2145
|1.2145
|1.2028
|-32.00
|8983.52
|1086
|2006.01.19 08:00
|sell
|544
|0.10
|1.2083
|1.2115
|1.1998
|1087
|2006.01.19 16:00
|s/l
|544
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.1998
|-32.00
|8951.52
|1088
|2006.01.20 08:00
|sell
|545
|0.10
|1.2079
|1.2111
|1.1994
|1089
|2006.01.20 09:00
|t/p
|542
|0.10
|1.2049
|1.2166
|1.2049
|87.65
|9039.17
|1090
|2006.01.20 15:00
|s/l
|545
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.1994
|-32.00
|9007.17
|1091
|2006.01.23 08:00
|sell
|546
|0.10
|1.2237
|1.2269
|1.2152
|1092
|2006.01.23 11:00
|s/l
|546
|0.10
|1.2269
|1.2269
|1.2152
|-32.00
|8975.17
|1093
|2006.01.23 12:00
|buy
|547
|0.10
|1.2275
|1.2243
|1.2360
|1094
|2006.01.24 08:00
|sell
|548
|0.10
|1.2285
|1.2317
|1.2200
|1095
|2006.01.25 10:00
|s/l
|548
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2200
|-31.47
|8943.70
|1096
|2006.01.25 16:00
|s/l
|547
|0.10
|1.2243
|1.2243
|1.2360
|-33.48
|8910.22
|1097
|2006.01.26 08:00
|sell
|549
|0.10
|1.2263
|1.2295
|1.2178
|1098
|2006.01.27 08:00
|sell
|550
|0.10
|1.2204
|1.2236
|1.2119
|1099
|2006.01.27 12:00
|t/p
|549
|0.10
|1.2178
|1.2295
|1.2178
|85.53
|8995.75
|1100
|2006.01.27 17:00
|t/p
|550
|0.10
|1.2119
|1.2236
|1.2119
|85.00
|9080.75
|1101
|2006.01.30 08:00
|sell
|551
|0.10
|1.2105
|1.2137
|1.2020
|1102
|2006.01.31 08:00
|sell
|552
|0.10
|1.2107
|1.2139
|1.2022
|1103
|2006.01.31 16:00
|s/l
|551
|0.10
|1.2137
|1.2137
|1.2020
|-31.47
|9049.28
|1104
|2006.01.31 16:00
|s/l
|552
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.2022
|-32.00
|9017.28
|1105
|2006.02.01 08:00
|sell
|553
|0.10
|1.2136
|1.2168
|1.2051
|1106
|2006.02.01 20:00
|t/p
|553
|0.10
|1.2051
|1.2168
|1.2051
|85.00
|9102.28
|1107
|2006.02.02 08:00
|sell
|554
|0.10
|1.2065
|1.2097
|1.1980
|1108
|2006.02.02 16:00
|s/l
|554
|0.10
|1.2097
|1.2097
|1.1980
|-32.00
|9070.28
|1109
|2006.02.03 08:00
|sell
|555
|0.10
|1.2073
|1.2105
|1.1988
|1110
|2006.02.03 15:00
|t/p
|555
|0.10
|1.1988
|1.2105
|1.1988
|85.00
|9155.28
|1111
|2006.02.06 12:00
|buy
|556
|0.10
|1.1981
|1.1949
|1.2066
|1112
|2006.02.06 18:00
|s/l
|556
|0.10
|1.1949
|1.1949
|1.2066
|-32.00
|9123.28
|1113
|2006.02.07 08:00
|sell
|557
|0.10
|1.1978
|1.2010
|1.1893
|1114
|2006.02.07 10:00
|s/l
|557
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.1893
|-32.00
|9091.28
|1115
|2006.02.07 12:00
|buy
|558
|0.10
|1.1982
|1.1950
|1.2067
|1116
|2006.02.07 16:00
|s/l
|558
|0.10
|1.1950
|1.1950
|1.2067
|-32.00
|9059.28
|1117
|2006.02.08 08:00
|sell
|559
|0.10
|1.1967
|1.1999
|1.1882
|1118
|2006.02.09 08:00
|sell
|560
|0.10
|1.1973
|1.2005
|1.1888
|1119
|2006.02.10 01:00
|s/l
|559
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.1882
|-29.88
|9029.39
|1120
|2006.02.10 01:00
|s/l
|560
|0.10
|1.2005
|1.2005
|1.1888
|-31.47
|8997.92
|1121
|2006.02.10 08:00
|sell
|561
|0.10
|1.1971
|1.2003
|1.1886
|1122
|2006.02.10 14:00
|s/l
|561
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.1886
|-32.00
|8965.92
|1123
|2006.02.13 08:00
|sell
|562
|0.10
|1.1899
|1.1931
|1.1814
|1124
|2006.02.14 08:00
|sell
|563
|0.10
|1.1910
|1.1942
|1.1825
|1125
|2006.02.15 02:00
|s/l
|562
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.1814
|-30.94
|8934.98
|1126
|2006.02.15 08:00
|sell
|564
|0.10
|1.1914
|1.1946
|1.1829
|1127
|2006.02.15 15:00
|s/l
|563
|0.10
|1.1942
|1.1942
|1.1825
|-31.47
|8903.51
|1128
|2006.02.15 16:00
|s/l
|564
|0.10
|1.1946
|1.1946
|1.1829
|-32.00
|8871.51
|1129
|2006.02.16 08:00
|sell
|565
|0.10
|1.1885
|1.1917
|1.1800
|1130
|2006.02.17 08:00
|sell
|566
|0.10
|1.1879
|1.1911
|1.1794
|1131
|2006.02.17 16:00
|s/l
|565
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1800
|-31.47
|8840.04
|1132
|2006.02.17 16:00
|s/l
|566
|0.10
|1.1911
|1.1911
|1.1794
|-32.00
|8808.04
|1133
|2006.02.20 08:00
|sell
|567
|0.10
|1.1950
|1.1982
|1.1865
|1134
|2006.02.21 08:00
|sell
|568
|0.10
|1.1911
|1.1943
|1.1826
|1135
|2006.02.22 14:00
|t/p
|567
|0.10
|1.1865
|1.1982
|1.1865
|86.06
|8894.09
|1136
|2006.02.23 08:00
|sell
|569
|0.10
|1.1903
|1.1935
|1.1818
|1137
|2006.02.23 10:00
|s/l
|569
|0.10
|1.1935
|1.1935
|1.1818
|-32.00
|8862.09
|1138
|2006.02.23 11:00
|s/l
|568
|0.10
|1.1943
|1.1943
|1.1826
|-29.88
|8832.21
|1139
|2006.02.23 12:00
|buy
|570
|0.10
|1.1956
|1.1924
|1.2041
|1140
|2006.02.23 15:00
|s/l
|570
|0.10
|1.1924
|1.1924
|1.2041
|-32.00
|8800.21
|1141
|2006.02.24 08:00
|sell
|571
|0.10
|1.1914
|1.1946
|1.1829
|1142
|2006.02.27 01:00
|t/p
|571
|0.10
|1.1829
|1.1946
|1.1829
|85.53
|8885.74
|1143
|2006.02.27 08:00
|sell
|572
|0.10
|1.1857
|1.1889
|1.1772
|1144
|2006.02.28 08:00
|sell
|573
|0.10
|1.1849
|1.1881
|1.1764
|1145
|2006.02.28 11:00
|s/l
|572
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1772
|-31.47
|8854.27
|1146
|2006.02.28 11:00
|s/l
|573
|0.10
|1.1881
|1.1881
|1.1764
|-32.00
|8822.27
|1147
|2006.02.28 12:00
|buy
|574
|0.10
|1.1877
|1.1845
|1.1962
|1148
|2006.03.01 08:00
|sell
|575
|0.10
|1.1935
|1.1967
|1.1850
|1149
|2006.03.01 14:00
|t/p
|574
|0.10
|1.1962
|1.1845
|1.1962
|84.26
|8906.53
|1150
|2006.03.01 15:00
|s/l
|575
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.1850
|-32.00
|8874.53
|1151
|2006.03.02 08:00
|sell
|576
|0.10
|1.1935
|1.1967
|1.1850
|1152
|2006.03.02 16:00
|s/l
|576
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.1850
|-32.00
|8842.53
|1153
|2006.03.03 08:00
|sell
|577
|0.10
|1.2023
|1.2055
|1.1938
|1154
|2006.03.06 01:00
|s/l
|577
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.1938
|-31.47
|8811.06
|1155
|2006.03.06 08:00
|sell
|578
|0.10
|1.2070
|1.2102
|1.1985
|1156
|2006.03.07 01:00
|t/p
|578
|0.10
|1.1985
|1.2102
|1.1985
|85.53
|8896.59
|1157
|2006.03.07 08:00
|sell
|579
|0.10
|1.1947
|1.1979
|1.1862
|1158
|2006.03.08 08:00
|sell
|580
|0.10
|1.1917
|1.1949
|1.1832
|1159
|2006.03.09 06:00
|s/l
|580
|0.10
|1.1949
|1.1949
|1.1832
|-30.41
|8866.17
|1160
|2006.03.09 08:00
|sell
|581
|0.10
|1.1946
|1.1978
|1.1861
|1161
|2006.03.10 15:00
|t/p
|579
|0.10
|1.1862
|1.1979
|1.1862
|87.65
|8953.82
|1162
|2006.03.10 15:00
|t/p
|581
|0.10
|1.1861
|1.1978
|1.1861
|85.53
|9039.35
|1163
|2006.03.13 08:00
|sell
|582
|0.10
|1.1958
|1.1990
|1.1873
|1164
|2006.03.14 08:00
|sell
|583
|0.10
|1.1967
|1.1999
|1.1882
|1165
|2006.03.14 16:00
|s/l
|582
|0.10
|1.1990
|1.1990
|1.1873
|-31.47
|9007.88
|1166
|2006.03.14 16:00
|s/l
|583
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.1882
|-32.00
|8975.88
|1167
|2006.03.15 08:00
|sell
|584
|0.10
|1.2028
|1.2060
|1.1943
|1168
|2006.03.15 15:00
|s/l
|584
|0.10
|1.2060
|1.2060
|1.1943
|-32.00
|8943.88
|1169
|2006.03.16 08:00
|sell
|585
|0.10
|1.2057
|1.2089
|1.1972
|1170
|2006.03.16 14:00
|s/l
|585
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.1972
|-32.00
|8911.88
|1171
|2006.03.17 08:00
|sell
|586
|0.10
|1.2149
|1.2181
|1.2064
|1172
|2006.03.17 10:00
|s/l
|586
|0.10
|1.2181
|1.2181
|1.2064
|-32.00
|8879.88
|1173
|2006.03.17 12:00
|buy
|587
|0.10
|1.2181
|1.2149
|1.2266
|1174
|2006.03.17 15:00
|s/l
|587
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2266
|-32.00
|8847.88
|1175
|2006.03.20 08:00
|sell
|588
|0.10
|1.2186
|1.2218
|1.2101
|1176
|2006.03.21 08:00
|sell
|589
|0.10
|1.2137
|1.2169
|1.2052
|1177
|2006.03.21 16:00
|t/p
|588
|0.10
|1.2101
|1.2218
|1.2101
|85.53
|8933.41
|1178
|2006.03.22 08:00
|sell
|590
|0.10
|1.2084
|1.2116
|1.1999
|1179
|2006.03.23 02:00
|t/p
|589
|0.10
|1.2052
|1.2169
|1.2052
|87.12
|9020.52
|1180
|2006.03.23 08:00
|sell
|591
|0.10
|1.2065
|1.2097
|1.1980
|1181
|2006.03.23 16:00
|t/p
|590
|0.10
|1.1999
|1.2116
|1.1999
|86.59
|9107.11
|1182
|2006.03.23 16:00
|t/p
|591
|0.10
|1.1980
|1.2097
|1.1980
|85.00
|9192.11
|1183
|2006.03.24 08:00
|sell
|592
|0.10
|1.1961
|1.1993
|1.1876
|1184
|2006.03.24 16:00
|s/l
|592
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.1876
|-32.00
|9160.11
|1185
|2006.03.27 08:00
|sell
|593
|0.10
|1.2039
|1.2071
|1.1954
|1186
|2006.03.28 08:00
|sell
|594
|0.10
|1.2040
|1.2072
|1.1955
|1187
|2006.03.28 09:00
|s/l
|593
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.1954
|-31.47
|9128.64
|1188
|2006.03.28 09:00
|s/l
|594
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.1955
|-32.00
|9096.64
|1189
|2006.03.28 12:00
|buy
|595
|0.10
|1.2079
|1.2047
|1.2164
|1190
|2006.03.28 20:00
|s/l
|595
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2164
|-32.00
|9064.64
|1191
|2006.03.29 08:00
|sell
|596
|0.10
|1.1980
|1.2012
|1.1895
|1192
|2006.03.29 11:00
|s/l
|596
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.1895
|-32.00
|9032.64
|1193
|2006.03.29 12:00
|buy
|597
|0.10
|1.2016
|1.1984
|1.2101
|1194
|2006.03.30 08:00
|sell
|598
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.1974
|1195
|2006.03.30 12:00
|s/l
|598
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.1974
|-32.00
|9000.64
|1196
|2006.03.30 15:00
|t/p
|597
|0.10
|1.2101
|1.1984
|1.2101
|82.78
|9083.41
|1197
|2006.03.31 08:00
|sell
|599
|0.10
|1.2131
|1.2163
|1.2046
|1198
|2006.04.03 06:00
|t/p
|599
|0.10
|1.2046
|1.2163
|1.2046
|85.53
|9168.94
|1199
|2006.04.03 08:00
|sell
|600
|0.10
|1.2043
|1.2075
|1.1958
|1200
|2006.04.03 16:00
|s/l
|600
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.1958
|-32.00
|9136.94
|1201
|2006.04.04 08:00
|sell
|601
|0.10
|1.2120
|1.2152
|1.2035
|1202
|2006.04.04 09:00
|s/l
|601
|0.10
|1.2152
|1.2152
|1.2035
|-32.00
|9104.94
|1203
|2006.04.04 12:00
|buy
|602
|0.10
|1.2168
|1.2136
|1.2253
|1204
|2006.04.04 15:00
|t/p
|602
|0.10
|1.2253
|1.2136
|1.2253
|85.00
|9189.94
|1205
|2006.04.05 08:00
|sell
|603
|0.10
|1.2271
|1.2303
|1.2186
|1206
|2006.04.05 15:00
|s/l
|603
|0.10
|1.2303
|1.2303
|1.2186
|-32.00
|9157.94
|1207
|2006.04.06 08:00
|sell
|604
|0.10
|1.2288
|1.2320
|1.2203
|1208
|2006.04.06 10:00
|s/l
|604
|0.10
|1.2320
|1.2320
|1.2203
|-32.00
|9125.94
|1209
|2006.04.06 12:00
|buy
|605
|0.10
|1.2308
|1.2276
|1.2393
|1210
|2006.04.06 14:00
|s/l
|605
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2393
|-32.00
|9093.94
|1211
|2006.04.07 08:00
|sell
|606
|0.10
|1.2194
|1.2226
|1.2109
|1212
|2006.04.07 17:00
|t/p
|606
|0.10
|1.2109
|1.2226
|1.2109
|85.00
|9178.94
|1213
|2006.04.10 08:00
|sell
|607
|0.10
|1.2111
|1.2143
|1.2026
|1214
|2006.04.11 08:00
|sell
|608
|0.10
|1.2127
|1.2159
|1.2042
|1215
|2006.04.11 09:00
|s/l
|607
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2026
|-31.47
|9147.47
|1216
|2006.04.12 01:00
|s/l
|608
|0.10
|1.2159
|1.2159
|1.2042
|-31.47
|9116.00
|1217
|2006.04.12 08:00
|sell
|609
|0.10
|1.2144
|1.2176
|1.2059
|1218
|2006.04.13 08:00
|sell
|610
|0.10
|1.2112
|1.2144
|1.2027
|1219
|2006.04.17 02:00
|s/l
|610
|0.10
|1.2144
|1.2144
|1.2027
|-30.94
|9085.06
|1220
|2006.04.17 03:00
|s/l
|609
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2059
|-29.35
|9055.71
|1221
|2006.04.17 08:00
|sell
|611
|0.10
|1.2180
|1.2212
|1.2095
|1222
|2006.04.17 13:00
|s/l
|611
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2095
|-32.00
|9023.71
|1223
|2006.04.18 08:00
|sell
|612
|0.10
|1.2235
|1.2267
|1.2150
|1224
|2006.04.18 11:00
|s/l
|612
|0.10
|1.2267
|1.2267
|1.2150
|-32.00
|8991.71
|1225
|2006.04.18 12:00
|buy
|613
|0.10
|1.2260
|1.2228
|1.2345
|1226
|2006.04.18 22:00
|t/p
|613
|0.10
|1.2345
|1.2228
|1.2345
|85.00
|9076.71
|1227
|2006.04.19 08:00
|sell
|614
|0.10
|1.2355
|1.2387
|1.2270
|1228
|2006.04.19 19:00
|s/l
|614
|0.10
|1.2387
|1.2387
|1.2270
|-32.00
|9044.71
|1229
|2006.04.20 08:00
|sell
|615
|0.10
|1.2335
|1.2367
|1.2250
|1230
|2006.04.21 08:00
|sell
|616
|0.10
|1.2291
|1.2323
|1.2206
|1231
|2006.04.21 10:00
|s/l
|616
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2206
|-32.00
|9012.71
|1232
|2006.04.24 01:00
|s/l
|615
|0.10
|1.2367
|1.2367
|1.2250
|-30.94
|8981.76
|1233
|2006.04.24 08:00
|sell
|617
|0.10
|1.2384
|1.2416
|1.2299
|1234
|2006.04.25 08:00
|sell
|618
|0.10
|1.2377
|1.2409
|1.2292
|1235
|2006.04.25 10:00
|s/l
|617
|0.10
|1.2416
|1.2416
|1.2299
|-31.47
|8950.29
|1236
|2006.04.25 10:00
|s/l
|618
|0.10
|1.2409
|1.2409
|1.2292
|-32.00
|8918.29
|1237
|2006.04.25 12:00
|buy
|619
|0.10
|1.2387
|1.2355
|1.2472
|1238
|2006.04.26 08:00
|sell
|620
|0.10
|1.2416
|1.2448
|1.2331
|1239
|2006.04.26 15:00
|s/l
|620
|0.10
|1.2448
|1.2448
|1.2331
|-32.00
|8886.29
|1240
|2006.04.27 08:00
|sell
|621
|0.10
|1.2450
|1.2482
|1.2365
|1241
|2006.04.27 16:00
|t/p
|619
|0.10
|1.2472
|1.2355
|1.2472
|82.04
|8968.33
|1242
|2006.04.27 16:00
|s/l
|621
|0.10
|1.2482
|1.2482
|1.2365
|-32.00
|8936.33
|1243
|2006.04.28 08:00
|sell
|622
|0.10
|1.2536
|1.2568
|1.2451
|1244
|2006.04.28 15:00
|s/l
|622
|0.10
|1.2568
|1.2568
|1.2451
|-32.00
|8904.33
|1245
|2006.05.01 08:00
|sell
|623
|0.10
|1.2626
|1.2658
|1.2541
|1246
|2006.05.01 14:00
|s/l
|623
|0.10
|1.2658
|1.2658
|1.2541
|-32.00
|8872.33
|1247
|2006.05.02 08:00
|sell
|624
|0.10
|1.2560
|1.2592
|1.2475
|1248
|2006.05.02 09:00
|s/l
|624
|0.10
|1.2592
|1.2592
|1.2475
|-32.00
|8840.33
|1249
|2006.05.02 12:00
|buy
|625
|0.10
|1.2638
|1.2606
|1.2723
|1250
|2006.05.02 18:00
|s/l
|625
|0.10
|1.2606
|1.2606
|1.2723
|-32.00
|8808.33
|1251
|2006.05.03 08:00
|sell
|626
|0.10
|1.2653
|1.2685
|1.2568
|1252
|2006.05.04 08:00
|sell
|627
|0.10
|1.2604
|1.2636
|1.2519
|1253
|2006.05.04 14:00
|s/l
|627
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2519
|-32.00
|8776.33
|1254
|2006.05.04 16:00
|s/l
|626
|0.10
|1.2685
|1.2685
|1.2568
|-30.41
|8745.92
|1255
|2006.05.05 08:00
|sell
|628
|0.10
|1.2682
|1.2714
|1.2597
|1256
|2006.05.05 14:00
|s/l
|628
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2597
|-32.00
|8713.92
|1257
|2006.05.08 08:00
|sell
|629
|0.10
|1.2747
|1.2779
|1.2662
|1258
|2006.05.08 10:00
|s/l
|629
|0.10
|1.2779
|1.2779
|1.2662
|-32.00
|8681.92
|1259
|2006.05.08 12:00
|buy
|630
|0.10
|1.2758
|1.2726
|1.2843
|1260
|2006.05.08 15:00
|s/l
|630
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2843
|-32.00
|8649.92
|1261
|2006.05.09 08:00
|sell
|631
|0.10
|1.2676
|1.2708
|1.2591
|1262
|2006.05.09 14:00
|s/l
|631
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2591
|-32.00
|8617.92
|1263
|2006.05.10 08:00
|sell
|632
|0.10
|1.2786
|1.2818
|1.2701
|1264
|2006.05.10 20:00
|s/l
|632
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2701
|-32.00
|8585.92
|1265
|2006.05.11 08:00
|sell
|633
|0.10
|1.2733
|1.2765
|1.2648
|1266
|2006.05.11 14:00
|s/l
|633
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2648
|-32.00
|8553.92
|1267
|2006.05.12 08:00
|sell
|634
|0.10
|1.2873
|1.2905
|1.2788
|1268
|2006.05.12 09:00
|s/l
|634
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2788
|-32.00
|8521.92
|1269
|2006.05.12 12:00
|buy
|635
|0.10
|1.2921
|1.2889
|1.3006
|1270
|2006.05.12 14:00
|s/l
|635
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.3006
|-32.00
|8489.92
|1271
|2006.05.15 08:00
|sell
|636
|0.10
|1.2903
|1.2935
|1.2818
|1272
|2006.05.15 12:00
|t/p
|636
|0.10
|1.2818
|1.2935
|1.2818
|85.00
|8574.92
|1273
|2006.05.15 12:00
|buy
|637
|0.10
|1.2806
|1.2774
|1.2891
|1274
|2006.05.16 08:00
|sell
|638
|0.10
|1.2813
|1.2845
|1.2728
|1275
|2006.05.16 11:00
|s/l
|637
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2891
|-32.74
|8542.17
|1276
|2006.05.16 14:00
|s/l
|638
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2728
|-32.00
|8510.17
|1277
|2006.05.17 08:00
|sell
|639
|0.10
|1.2867
|1.2899
|1.2782
|1278
|2006.05.17 09:00
|s/l
|639
|0.10
|1.2899
|1.2899
|1.2782
|-32.00
|8478.17
|1279
|2006.05.17 12:00
|buy
|640
|0.10
|1.2893
|1.2861
|1.2978
|1280
|2006.05.17 14:00
|s/l
|640
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2978
|-32.00
|8446.17
|1281
|2006.05.18 08:00
|sell
|641
|0.10
|1.2752
|1.2784
|1.2667
|1282
|2006.05.18 10:00
|s/l
|641
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2667
|-32.00
|8414.17
|1283
|2006.05.18 12:00
|buy
|642
|0.10
|1.2774
|1.2742
|1.2859
|1284
|2006.05.18 23:00
|t/p
|642
|0.10
|1.2859
|1.2742
|1.2859
|85.00
|8499.17
|1285
|2006.05.19 08:00
|sell
|643
|0.10
|1.2814
|1.2846
|1.2729
|1286
|2006.05.19 15:00
|t/p
|643
|0.10
|1.2729
|1.2846
|1.2729
|85.00
|8584.17
|1287
|2006.05.22 08:00
|sell
|644
|0.10
|1.2703
|1.2735
|1.2618
|1288
|2006.05.22 09:00
|s/l
|644
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2618
|-32.00
|8552.17
|1289
|2006.05.22 12:00
|buy
|645
|0.10
|1.2773
|1.2741
|1.2858
|1290
|2006.05.22 20:00
|t/p
|645
|0.10
|1.2858
|1.2741
|1.2858
|85.00
|8637.17
|1291
|2006.05.23 08:00
|sell
|646
|0.10
|1.2855
|1.2887
|1.2770
|1292
|2006.05.24 00:00
|t/p
|646
|0.10
|1.2770
|1.2887
|1.2770
|85.53
|8722.70
|1293
|2006.05.24 08:00
|sell
|647
|0.10
|1.2818
|1.2850
|1.2733
|1294
|2006.05.24 09:00
|s/l
|647
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2733
|-32.00
|8690.70
|1295
|2006.05.24 12:00
|buy
|648
|0.10
|1.2866
|1.2834
|1.2951
|1296
|2006.05.24 15:00
|s/l
|648
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2951
|-32.00
|8658.70
|1297
|2006.05.25 08:00
|sell
|649
|0.10
|1.2781
|1.2813
|1.2696
|1298
|2006.05.25 20:00
|s/l
|649
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2696
|-32.00
|8626.70
|1299
|2006.05.26 12:00
|buy
|650
|0.10
|1.2815
|1.2783
|1.2900
|1300
|2006.05.26 16:00
|s/l
|650
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2900
|-32.00
|8594.70
|1301
|2006.05.29 08:00
|sell
|651
|0.10
|1.2740
|1.2772
|1.2655
|1302
|2006.05.30 05:00
|s/l
|651
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2655
|-31.47
|8563.23
|1303
|2006.05.30 08:00
|sell
|652
|0.10
|1.2816
|1.2848
|1.2731
|1304
|2006.05.30 10:00
|s/l
|652
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.2731
|-32.00
|8531.23
|1305
|2006.05.31 08:00
|sell
|653
|0.10
|1.2873
|1.2905
|1.2788
|1306
|2006.06.01 03:00
|t/p
|653
|0.10
|1.2788
|1.2905
|1.2788
|86.59
|8617.82
|1307
|2006.06.01 08:00
|sell
|654
|0.10
|1.2779
|1.2811
|1.2694
|1308
|2006.06.01 17:00
|s/l
|654
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2694
|-32.00
|8585.82
|1309
|2006.06.02 08:00
|sell
|655
|0.10
|1.2813
|1.2845
|1.2728
|1310
|2006.06.02 15:00
|s/l
|655
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2728
|-32.00
|8553.82
|1311
|2006.06.05 08:00
|sell
|656
|0.10
|1.2945
|1.2977
|1.2860
|1312
|2006.06.05 10:00
|s/l
|656
|0.10
|1.2977
|1.2977
|1.2860
|-32.00
|8521.82
|1313
|2006.06.05 12:00
|buy
|657
|0.10
|1.2964
|1.2932
|1.3049
|1314
|2006.06.05 15:00
|s/l
|657
|0.10
|1.2932
|1.2932
|1.3049
|-32.00
|8489.82
|1315
|2006.06.06 08:00
|sell
|658
|0.10
|1.2903
|1.2935
|1.2818
|1316
|2006.06.06 17:00
|t/p
|658
|0.10
|1.2818
|1.2935
|1.2818
|85.00
|8574.82
|1317
|2006.06.07 08:00
|sell
|659
|0.10
|1.2814
|1.2846
|1.2729
|1318
|2006.06.08 08:00
|sell
|660
|0.10
|1.2785
|1.2817
|1.2700
|1319
|2006.06.08 15:00
|t/p
|659
|0.10
|1.2729
|1.2846
|1.2729
|86.59
|8661.41
|1320
|2006.06.08 15:00
|t/p
|660
|0.10
|1.2700
|1.2817
|1.2700
|85.00
|8746.41
|1321
|2006.06.09 08:00
|sell
|661
|0.10
|1.2644
|1.2676
|1.2559
|1322
|2006.06.09 17:00
|s/l
|661
|0.10
|1.2676
|1.2676
|1.2559
|-32.00
|8714.41
|1323
|2006.06.12 08:00
|sell
|662
|0.10
|1.2628
|1.2660
|1.2543
|1324
|2006.06.13 08:00
|sell
|663
|0.10
|1.2580
|1.2612
|1.2495
|1325
|2006.06.13 16:00
|s/l
|663
|0.10
|1.2612
|1.2612
|1.2495
|-32.00
|8682.41
|1326
|2006.06.13 20:00
|t/p
|662
|0.10
|1.2543
|1.2660
|1.2543
|85.53
|8767.94
|1327
|2006.06.14 08:00
|sell
|664
|0.10
|1.2568
|1.2600
|1.2483
|1328
|2006.06.14 10:00
|s/l
|664
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2483
|-32.00
|8735.94
|1329
|2006.06.14 12:00
|buy
|665
|0.10
|1.2585
|1.2553
|1.2670
|1330
|2006.06.14 15:00
|s/l
|665
|0.10
|1.2553
|1.2553
|1.2670
|-32.00
|8703.94
|1331
|2006.06.15 08:00
|sell
|666
|0.10
|1.2611
|1.2643
|1.2526
|1332
|2006.06.15 16:00
|s/l
|666
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2526
|-32.00
|8671.94
|1333
|2006.06.16 08:00
|sell
|667
|0.10
|1.2647
|1.2679
|1.2562
|1334
|2006.06.19 08:00
|sell
|668
|0.10
|1.2595
|1.2627
|1.2510
|1335
|2006.06.19 16:00
|t/p
|667
|0.10
|1.2562
|1.2679
|1.2562
|85.53
|8757.47
|1336
|2006.06.20 08:00
|sell
|669
|0.10
|1.2586
|1.2618
|1.2501
|1337
|2006.06.20 20:00
|s/l
|669
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2501
|-32.00
|8725.47
|1338
|2006.06.21 05:00
|s/l
|668
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2510
|-30.94
|8694.52
|1339
|2006.06.21 08:00
|sell
|670
|0.10
|1.2620
|1.2652
|1.2535
|1340
|2006.06.21 16:00
|s/l
|670
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2535
|-32.00
|8662.52
|1341
|2006.06.22 08:00
|sell
|671
|0.10
|1.2663
|1.2695
|1.2578
|1342
|2006.06.22 15:00
|t/p
|671
|0.10
|1.2578
|1.2695
|1.2578
|85.00
|8747.52
|1343
|2006.06.23 08:00
|sell
|672
|0.10
|1.2570
|1.2602
|1.2485
|1344
|2006.06.23 15:00
|t/p
|672
|0.10
|1.2485
|1.2602
|1.2485
|85.00
|8832.52
|1345
|2006.06.26 08:00
|sell
|673
|0.10
|1.2514
|1.2546
|1.2429
|1346
|2006.06.26 10:00
|s/l
|673
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2429
|-32.00
|8800.52
|1347
|2006.06.26 12:00
|buy
|674
|0.10
|1.2546
|1.2514
|1.2631
|1348
|2006.06.27 08:00
|sell
|675
|0.10
|1.2597
|1.2629
|1.2512
|1349
|2006.06.29 21:00
|t/p
|674
|0.10
|1.2631
|1.2514
|1.2631
|81.30
|8881.82
|1350
|2006.06.29 21:00
|s/l
|675
|0.10
|1.2629
|1.2629
|1.2512
|-29.88
|8851.93
|1351
|2006.06.30 08:00
|sell
|676
|0.10
|1.2724
|1.2756
|1.2639
|1352
|2006.06.30 15:00
|s/l
|676
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2639
|-32.00
|8819.93
|1353
|2006.07.03 08:00
|sell
|677
|0.10
|1.2778
|1.2810
|1.2693
|1354
|2006.07.03 17:00
|s/l
|677
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2693
|-32.00
|8787.93
|1355
|2006.07.04 08:00
|sell
|678
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2722
|1356
|2006.07.05 08:00
|sell
|679
|0.10
|1.2825
|1.2857
|1.2740
|1357
|2006.07.05 09:00
|s/l
|678
|0.10
|1.2839
|1.2839
|1.2722
|-31.47
|8756.46
|1358
|2006.07.05 16:00
|t/p
|679
|0.10
|1.2740
|1.2857
|1.2740
|85.00
|8841.46
|1359
|2006.07.06 08:00
|sell
|680
|0.10
|1.2734
|1.2766
|1.2649
|1360
|2006.07.06 15:00
|s/l
|680
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2649
|-32.00
|8809.46
|1361
|2006.07.07 08:00
|sell
|681
|0.10
|1.2770
|1.2802
|1.2685
|1362
|2006.07.07 15:00
|s/l
|681
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2685
|-32.00
|8777.46
|1363
|2006.07.10 08:00
|sell
|682
|0.10
|1.2789
|1.2821
|1.2704
|1364
|2006.07.11 08:00
|sell
|683
|0.10
|1.2728
|1.2760
|1.2643
|1365
|2006.07.11 16:00
|s/l
|683
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2643
|-32.00
|8745.46
|1366
|2006.07.12 08:00
|sell
|684
|0.10
|1.2763
|1.2795
|1.2678
|1367
|2006.07.12 15:00
|t/p
|682
|0.10
|1.2704
|1.2821
|1.2704
|86.06
|8831.52
|1368
|2006.07.12 17:00
|t/p
|684
|0.10
|1.2678
|1.2795
|1.2678
|85.00
|8916.52
|1369
|2006.07.13 08:00
|sell
|685
|0.10
|1.2714
|1.2746
|1.2629
|1370
|2006.07.14 08:00
|sell
|686
|0.10
|1.2691
|1.2723
|1.2606
|1371
|2006.07.14 16:00
|t/p
|685
|0.10
|1.2629
|1.2746
|1.2629
|85.53
|9002.05
|1372
|2006.07.17 08:00
|sell
|687
|0.10
|1.2629
|1.2661
|1.2544
|1373
|2006.07.17 11:00
|t/p
|686
|0.10
|1.2606
|1.2723
|1.2606
|85.53
|9087.58
|1374
|2006.07.17 12:00
|t/p
|687
|0.10
|1.2544
|1.2661
|1.2544
|85.00
|9172.58
|1375
|2006.07.17 12:00
|buy
|688
|0.10
|1.2535
|1.2503
|1.2620
|1376
|2006.07.18 08:00
|sell
|689
|0.10
|1.2523
|1.2555
|1.2438
|1377
|2006.07.18 12:00
|s/l
|688
|0.10
|1.2503
|1.2503
|1.2620
|-32.74
|9139.84
|1378
|2006.07.18 13:00
|s/l
|689
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2438
|-32.00
|9107.84
|1379
|2006.07.19 08:00
|sell
|690
|0.10
|1.2496
|1.2528
|1.2411
|1380
|2006.07.19 17:00
|s/l
|690
|0.10
|1.2528
|1.2528
|1.2411
|-32.00
|9075.84
|1381
|2006.07.20 08:00
|sell
|691
|0.10
|1.2606
|1.2638
|1.2521
|1382
|2006.07.20 13:00
|s/l
|691
|0.10
|1.2638
|1.2638
|1.2521
|-32.00
|9043.84
|1383
|2006.07.21 08:00
|sell
|692
|0.10
|1.2638
|1.2670
|1.2553
|1384
|2006.07.21 10:00
|s/l
|692
|0.10
|1.2670
|1.2670
|1.2553
|-32.00
|9011.84
|1385
|2006.07.21 12:00
|buy
|693
|0.10
|1.2667
|1.2635
|1.2752
|1386
|2006.07.24 08:00
|s/l
|693
|0.10
|1.2635
|1.2635
|1.2752
|-32.74
|8979.10
|1387
|2006.07.24 08:00
|sell
|694
|0.10
|1.2647
|1.2679
|1.2562
|1388
|2006.07.25 08:00
|sell
|695
|0.10
|1.2662
|1.2694
|1.2577
|1389
|2006.07.25 18:00
|t/p
|695
|0.10
|1.2577
|1.2694
|1.2577
|85.00
|9064.10
|1390
|2006.07.26 08:00
|sell
|696
|0.10
|1.2573
|1.2605
|1.2488
|1391
|2006.07.26 09:00
|t/p
|694
|0.10
|1.2562
|1.2679
|1.2562
|86.06
|9150.16
|1392
|2006.07.26 16:00
|s/l
|696
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2488
|-32.00
|9118.16
|1393
|2006.07.27 08:00
|sell
|697
|0.10
|1.2738
|1.2770
|1.2653
|1394
|2006.07.27 16:00
|s/l
|697
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2653
|-32.00
|9086.16
|1395
|2006.07.28 08:00
|sell
|698
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2609
|1396
|2006.07.28 15:00
|s/l
|698
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2609
|-32.00
|9054.16
|1397
|2006.07.31 08:00
|sell
|699
|0.10
|1.2756
|1.2788
|1.2671
|1398
|2006.08.01 08:00
|sell
|700
|0.10
|1.2734
|1.2766
|1.2649
|1399
|2006.08.01 13:00
|s/l
|700
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2649
|-32.00
|9022.16
|1400
|2006.08.01 19:00
|s/l
|699
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2671
|-31.47
|8990.69
|1401
|2006.08.02 08:00
|sell
|701
|0.10
|1.2818
|1.2850
|1.2733
|1402
|2006.08.03 08:00
|sell
|702
|0.10
|1.2756
|1.2788
|1.2671
|1403
|2006.08.03 15:00
|s/l
|702
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2671
|-32.00
|8958.69
|1404
|2006.08.04 08:00
|sell
|703
|0.10
|1.2803
|1.2835
|1.2718
|1405
|2006.08.04 15:00
|s/l
|701
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2733
|-29.88
|8928.80
|1406
|2006.08.04 15:00
|s/l
|703
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2718
|-32.00
|8896.80
|1407
|2006.08.07 08:00
|sell
|704
|0.10
|1.2879
|1.2911
|1.2794
|1408
|2006.08.08 08:00
|sell
|705
|0.10
|1.2820
|1.2852
|1.2735
|1409
|2006.08.08 13:00
|s/l
|705
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2735
|-32.00
|8864.80
|1410
|2006.08.09 01:00
|t/p
|704
|0.10
|1.2794
|1.2911
|1.2794
|86.06
|8950.86
|1411
|2006.08.09 08:00
|sell
|706
|0.10
|1.2812
|1.2844
|1.2727
|1412
|2006.08.09 10:00
|s/l
|706
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2727
|-32.00
|8918.86
|1413
|2006.08.09 12:00
|buy
|707
|0.10
|1.2877
|1.2845
|1.2962
|1414
|2006.08.10 08:00
|sell
|708
|0.10
|1.2875
|1.2907
|1.2790
|1415
|2006.08.10 10:00
|s/l
|708
|0.10
|1.2907
|1.2907
|1.2790
|-32.00
|8886.86
|1416
|2006.08.10 11:00
|s/l
|707
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2962
|-34.22
|8852.64
|1417
|2006.08.10 12:00
|buy
|709
|0.10
|1.2868
|1.2836
|1.2953
|1418
|2006.08.10 15:00
|s/l
|709
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2953
|-32.00
|8820.64
|1419
|2006.08.11 08:00
|sell
|710
|0.10
|1.2781
|1.2813
|1.2696
|1420
|2006.08.15 08:00
|sell
|711
|0.10
|1.2745
|1.2777
|1.2660
|1421
|2006.08.15 15:00
|s/l
|711
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2660
|-32.00
|8788.64
|1422
|2006.08.16 08:00
|sell
|712
|0.10
|1.2789
|1.2821
|1.2704
|1423
|2006.08.16 15:00
|s/l
|710
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2696
|-30.41
|8758.22
|1424
|2006.08.16 15:00
|s/l
|712
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.2704
|-32.00
|8726.22
|1425
|2006.08.17 08:00
|sell
|713
|0.10
|1.2846
|1.2878
|1.2761
|1426
|2006.08.17 11:00
|s/l
|713
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2761
|-32.00
|8694.22
|1427
|2006.08.17 12:00
|buy
|714
|0.10
|1.2872
|1.2840
|1.2957
|1428
|2006.08.17 20:00
|s/l
|714
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2957
|-32.00
|8662.22
|1429
|2006.08.18 08:00
|sell
|715
|0.10
|1.2836
|1.2868
|1.2751
|1430
|2006.08.21 04:00
|s/l
|715
|0.10
|1.2868
|1.2868
|1.2751
|-31.47
|8630.75
|1431
|2006.08.21 08:00
|sell
|716
|0.10
|1.2871
|1.2903
|1.2786
|1432
|2006.08.21 10:00
|s/l
|716
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.2786
|-32.00
|8598.75
|1433
|2006.08.21 12:00
|buy
|717
|0.10
|1.2897
|1.2865
|1.2982
|1434
|2006.08.22 01:00
|s/l
|717
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2982
|-32.74
|8566.01
|1435
|2006.08.22 08:00
|sell
|718
|0.10
|1.2868
|1.2900
|1.2783
|1436
|2006.08.23 08:00
|sell
|719
|0.10
|1.2792
|1.2824
|1.2707
|1437
|2006.08.23 10:00
|s/l
|719
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2707
|-32.00
|8534.01
|1438
|2006.08.23 18:00
|t/p
|718
|0.10
|1.2783
|1.2900
|1.2783
|85.53
|8619.54
|1439
|2006.08.24 08:00
|sell
|720
|0.10
|1.2773
|1.2805
|1.2688
|1440
|2006.08.24 11:00
|s/l
|720
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2688
|-32.00
|8587.54
|1441
|2006.08.24 12:00
|buy
|721
|0.10
|1.2825
|1.2793
|1.2910
|1442
|2006.08.24 17:00
|s/l
|721
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2910
|-32.00
|8555.54
|1443
|2006.08.25 08:00
|sell
|722
|0.10
|1.2769
|1.2801
|1.2684
|1444
|2006.08.28 06:00
|s/l
|722
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2684
|-31.47
|8524.07
|1445
|2006.08.28 08:00
|sell
|723
|0.10
|1.2798
|1.2830
|1.2713
|1446
|2006.08.29 07:00
|s/l
|723
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2713
|-31.47
|8492.60
|1447
|2006.08.29 08:00
|sell
|724
|0.10
|1.2820
|1.2852
|1.2735
|1448
|2006.08.30 04:00
|s/l
|724
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2735
|-31.47
|8461.13
|1449
|2006.08.30 08:00
|sell
|725
|0.10
|1.2836
|1.2868
|1.2751
|1450
|2006.08.31 08:00
|sell
|726
|0.10
|1.2825
|1.2857
|1.2740
|1451
|2006.08.31 10:00
|s/l
|726
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2740
|-32.00
|8429.13
|1452
|2006.08.31 15:00
|s/l
|725
|0.10
|1.2868
|1.2868
|1.2751
|-30.41
|8398.72
|1453
|2006.09.01 08:00
|sell
|727
|0.10
|1.2817
|1.2849
|1.2732
|1454
|2006.09.04 03:00
|s/l
|727
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2732
|-31.47
|8367.24
|1455
|2006.09.04 08:00
|sell
|728
|0.10
|1.2857
|1.2889
|1.2772
|1456
|2006.09.05 08:00
|sell
|729
|0.10
|1.2834
|1.2866
|1.2749
|1457
|2006.09.07 13:00
|t/p
|728
|0.10
|1.2772
|1.2889
|1.2772
|87.65
|8454.89
|1458
|2006.09.07 14:00
|t/p
|729
|0.10
|1.2749
|1.2866
|1.2749
|87.12
|8542.01
|1459
|2006.09.08 08:00
|sell
|730
|0.10
|1.2714
|1.2746
|1.2629
|1460
|2006.09.11 08:00
|sell
|731
|0.10
|1.2684
|1.2716
|1.2599
|1461
|2006.09.11 11:00
|s/l
|731
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2599
|-32.00
|8510.01
|1462
|2006.09.12 08:00
|sell
|732
|0.10
|1.2717
|1.2749
|1.2632
|1463
|2006.09.14 17:00
|s/l
|730
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2629
|-28.83
|8481.18
|1464
|2006.09.14 17:00
|s/l
|732
|0.10
|1.2749
|1.2749
|1.2632
|-29.88
|8451.30
|1465
|2006.09.18 08:00
|sell
|733
|0.10
|1.2655
|1.2687
|1.2570
|1466
|2006.09.18 16:00
|s/l
|733
|0.10
|1.2687
|1.2687
|1.2570
|-32.00
|8419.30
|1467
|2006.09.19 08:00
|sell
|734
|0.10
|1.2711
|1.2743
|1.2626
|1468
|2006.09.20 08:00
|sell
|735
|0.10
|1.2674
|1.2706
|1.2589
|1469
|2006.09.20 18:00
|s/l
|735
|0.10
|1.2706
|1.2706
|1.2589
|-32.00
|8387.30
|1470
|2006.09.21 08:00
|sell
|736
|0.10
|1.2716
|1.2748
|1.2631
|1471
|2006.09.21 13:00
|s/l
|734
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2626
|-29.88
|8357.41
|1472
|2006.09.21 19:00
|s/l
|736
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2631
|-32.00
|8325.41
|1473
|2006.09.22 08:00
|sell
|737
|0.10
|1.2790
|1.2822
|1.2705
|1474
|2006.09.22 10:00
|s/l
|737
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2705
|-32.00
|8293.41
|1475
|2006.09.22 12:00
|buy
|738
|0.10
|1.2807
|1.2775
|1.2892
|1476
|2006.09.25 08:00
|sell
|739
|0.10
|1.2807
|1.2839
|1.2722
|1477
|2006.09.25 12:00
|s/l
|738
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2892
|-32.74
|8260.67
|1478
|2006.09.26 08:00
|sell
|740
|0.10
|1.2756
|1.2788
|1.2671
|1479
|2006.09.26 11:00
|t/p
|739
|0.10
|1.2722
|1.2839
|1.2722
|85.53
|8346.20
|1480
|2006.09.26 17:00
|t/p
|740
|0.10
|1.2671
|1.2788
|1.2671
|85.00
|8431.20
|1481
|2006.09.27 08:00
|sell
|741
|0.10
|1.2688
|1.2720
|1.2603
|1482
|2006.09.28 03:00
|s/l
|741
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2603
|-30.41
|8400.79
|1483
|2006.09.28 08:00
|sell
|742
|0.10
|1.2722
|1.2754
|1.2637
|1484
|2006.09.29 08:00
|sell
|743
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2609
|1485
|2006.10.02 16:00
|s/l
|743
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2609
|-31.47
|8369.32
|1486
|2006.10.02 17:00
|s/l
|742
|0.10
|1.2754
|1.2754
|1.2637
|-30.94
|8338.37
|1487
|2006.10.03 08:00
|sell
|744
|0.10
|1.2756
|1.2788
|1.2671
|1488
|2006.10.04 08:00
|sell
|745
|0.10
|1.2721
|1.2753
|1.2636
|1489
|2006.10.04 14:00
|t/p
|744
|0.10
|1.2671
|1.2788
|1.2671
|85.53
|8423.90
|1490
|2006.10.05 08:00
|sell
|746
|0.10
|1.2701
|1.2733
|1.2616
|1491
|2006.10.06 18:00
|t/p
|745
|0.10
|1.2636
|1.2753
|1.2636
|87.12
|8511.02
|1492
|2006.10.06 18:00
|t/p
|746
|0.10
|1.2616
|1.2733
|1.2616
|85.53
|8596.55
|1493
|2006.10.09 08:00
|sell
|747
|0.10
|1.2597
|1.2629
|1.2512
|1494
|2006.10.10 08:00
|sell
|748
|0.10
|1.2590
|1.2622
|1.2505
|1495
|2006.10.11 22:00
|t/p
|747
|0.10
|1.2512
|1.2629
|1.2512
|86.06
|8682.61
|1496
|2006.10.11 22:00
|t/p
|748
|0.10
|1.2505
|1.2622
|1.2505
|85.53
|8768.14
|1497
|2006.10.12 08:00
|sell
|749
|0.10
|1.2532
|1.2564
|1.2447
|1498
|2006.10.12 11:00
|s/l
|749
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2447
|-32.00
|8736.14
|1499
|2006.10.12 12:00
|buy
|750
|0.10
|1.2556
|1.2524
|1.2641
|1500
|2006.10.12 15:00
|s/l
|750
|0.10
|1.2524
|1.2524
|1.2641
|-32.00
|8704.14
|1501
|2006.10.13 08:00
|sell
|751
|0.10
|1.2567
|1.2599
|1.2482
|1502
|2006.10.16 08:00
|sell
|752
|0.10
|1.2505
|1.2537
|1.2420
|1503
|2006.10.16 17:00
|s/l
|752
|0.10
|1.2537
|1.2537
|1.2420
|-32.00
|8672.14
|1504
|2006.10.17 08:00
|sell
|753
|0.10
|1.2533
|1.2565
|1.2448
|1505
|2006.10.17 19:00
|s/l
|753
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2448
|-32.00
|8640.14
|1506
|2006.10.18 08:00
|sell
|754
|0.10
|1.2544
|1.2576
|1.2459
|1507
|2006.10.19 13:00
|s/l
|754
|0.10
|1.2576
|1.2576
|1.2459
|-30.41
|8609.72
|1508
|2006.10.19 18:00
|s/l
|751
|0.10
|1.2599
|1.2599
|1.2482
|-28.83
|8580.90
|1509
|2006.10.20 08:00
|sell
|755
|0.10
|1.2634
|1.2666
|1.2549
|1510
|2006.10.23 08:00
|sell
|756
|0.10
|1.2615
|1.2647
|1.2530
|1511
|2006.10.23 14:00
|t/p
|755
|0.10
|1.2549
|1.2666
|1.2549
|85.53
|8666.43
|1512
|2006.10.24 08:00
|sell
|757
|0.10
|1.2545
|1.2577
|1.2460
|1513
|2006.10.24 11:00
|t/p
|756
|0.10
|1.2530
|1.2647
|1.2530
|85.53
|8751.96
|1514
|2006.10.24 21:00
|s/l
|757
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2460
|-32.00
|8719.96
|1515
|2006.10.25 08:00
|sell
|758
|0.10
|1.2567
|1.2599
|1.2482
|1516
|2006.10.25 19:00
|s/l
|758
|0.10
|1.2599
|1.2599
|1.2482
|-32.00
|8687.96
|1517
|2006.10.26 08:00
|sell
|759
|0.10
|1.2636
|1.2668
|1.2551
|1518
|2006.10.26 11:00
|s/l
|759
|0.10
|1.2668
|1.2668
|1.2551
|-32.00
|8655.96
|1519
|2006.10.26 12:00
|buy
|760
|0.10
|1.2661
|1.2629
|1.2746
|1520
|2006.10.27 08:00
|sell
|761
|0.10
|1.2700
|1.2732
|1.2615
|1521
|2006.10.27 17:00
|t/p
|760
|0.10
|1.2746
|1.2629
|1.2746
|84.26
|8740.21
|1522
|2006.10.27 17:00
|s/l
|761
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2615
|-32.00
|8708.21
|1523
|2006.10.30 08:00
|sell
|762
|0.10
|1.2718
|1.2750
|1.2633
|1524
|2006.10.31 08:00
|sell
|763
|0.10
|1.2716
|1.2748
|1.2631
|1525
|2006.10.31 18:00
|s/l
|762
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2633
|-31.47
|8676.74
|1526
|2006.10.31 18:00
|s/l
|763
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2631
|-32.00
|8644.74
|1527
|2006.11.01 08:00
|sell
|764
|0.10
|1.2760
|1.2792
|1.2675
|1528
|2006.11.01 18:00
|s/l
|764
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2675
|-32.00
|8612.74
|1529
|2006.11.02 08:00
|sell
|765
|0.10
|1.2754
|1.2786
|1.2669
|1530
|2006.11.02 19:00
|s/l
|765
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2669
|-32.00
|8580.74
|1531
|2006.11.03 08:00
|sell
|766
|0.10
|1.2777
|1.2809
|1.2692
|1532
|2006.11.06 08:00
|sell
|767
|0.10
|1.2706
|1.2738
|1.2621
|1533
|2006.11.06 10:00
|t/p
|766
|0.10
|1.2692
|1.2809
|1.2692
|85.53
|8666.27
|1534
|2006.11.07 02:00
|s/l
|767
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2621
|-31.47
|8634.80
|1535
|2006.11.07 08:00
|sell
|768
|0.10
|1.2756
|1.2788
|1.2671
|1536
|2006.11.07 14:00
|s/l
|768
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2671
|-32.00
|8602.80
|1537
|2006.11.08 08:00
|sell
|769
|0.10
|1.2771
|1.2803
|1.2686
|1538
|2006.11.08 10:00
|s/l
|769
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2686
|-32.00
|8570.80
|1539
|2006.11.08 12:00
|buy
|770
|0.10
|1.2794
|1.2762
|1.2879
|1540
|2006.11.08 15:00
|s/l
|770
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2879
|-32.00
|8538.80
|1541
|2006.11.09 08:00
|sell
|771
|0.10
|1.2782
|1.2814
|1.2697
|1542
|2006.11.09 17:00
|s/l
|771
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2697
|-32.00
|8506.80
|1543
|2006.11.10 08:00
|sell
|772
|0.10
|1.2855
|1.2887
|1.2770
|1544
|2006.11.10 09:00
|s/l
|772
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2770
|-32.00
|8474.80
|1545
|2006.11.10 12:00
|buy
|773
|0.10
|1.2880
|1.2848
|1.2965
|1546
|2006.11.10 20:00
|s/l
|773
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.2965
|-32.00
|8442.80
|1547
|2006.11.13 08:00
|sell
|774
|0.10
|1.2871
|1.2903
|1.2786
|1548
|2006.11.14 08:00
|sell
|775
|0.10
|1.2824
|1.2856
|1.2739
|1549
|2006.11.14 16:00
|s/l
|775
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2739
|-32.00
|8410.80
|1550
|2006.11.15 08:00
|sell
|776
|0.10
|1.2809
|1.2841
|1.2724
|1551
|2006.11.15 13:00
|t/p
|774
|0.10
|1.2786
|1.2903
|1.2786
|86.06
|8496.86
|1552
|2006.11.16 08:00
|sell
|777
|0.10
|1.2824
|1.2856
|1.2739
|1553
|2006.11.16 16:00
|s/l
|776
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2724
|-30.41
|8466.45
|1554
|2006.11.17 08:00
|sell
|778
|0.10
|1.2765
|1.2797
|1.2680
|1555
|2006.11.17 11:00
|s/l
|778
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2680
|-32.00
|8434.45
|1556
|2006.11.20 08:00
|sell
|779
|0.10
|1.2837
|1.2869
|1.2752
|1557
|2006.11.22 04:00
|s/l
|777
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2739
|-29.88
|8404.56
|1558
|2006.11.22 07:00
|s/l
|779
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2752
|-30.94
|8373.62
|1559
|2006.11.22 08:00
|sell
|780
|0.10
|1.2861
|1.2893
|1.2776
|1560
|2006.11.22 15:00
|s/l
|780
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.2776
|-32.00
|8341.62
|1561
|2006.11.23 08:00
|sell
|781
|0.10
|1.2936
|1.2968
|1.2851
|1562
|2006.11.23 12:00
|s/l
|781
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.2851
|-32.00
|8309.62
|1563
|2006.11.23 12:00
|buy
|782
|0.10
|1.2970
|1.2938
|1.3055
|1564
|2006.11.24 08:00
|sell
|783
|0.10
|1.2959
|1.2991
|1.2874
|1565
|2006.11.24 11:00
|t/p
|782
|0.10
|1.3055
|1.2938
|1.3055
|84.26
|8393.88
|1566
|2006.11.24 11:00
|s/l
|783
|0.10
|1.2991
|1.2991
|1.2874
|-32.00
|8361.88
|1567
|2006.11.24 12:00
|buy
|784
|0.10
|1.3067
|1.3035
|1.3152
|1568
|2006.11.27 01:00
|t/p
|784
|0.10
|1.3152
|1.3035
|1.3152
|84.26
|8446.14
|1569
|2006.11.27 08:00
|sell
|785
|0.10
|1.3115
|1.3147
|1.3030
|1570
|2006.11.28 06:00
|s/l
|785
|0.10
|1.3147
|1.3147
|1.3030
|-31.47
|8414.67
|1571
|2006.11.28 08:00
|sell
|786
|0.10
|1.3120
|1.3152
|1.3035
|1572
|2006.11.28 11:00
|s/l
|786
|0.10
|1.3152
|1.3152
|1.3035
|-32.00
|8382.67
|1573
|2006.11.28 12:00
|buy
|787
|0.10
|1.3149
|1.3117
|1.3234
|1574
|2006.11.29 08:00
|sell
|788
|0.10
|1.3190
|1.3222
|1.3105
|1575
|2006.11.30 17:00
|s/l
|788
|0.10
|1.3222
|1.3222
|1.3105
|-30.41
|8352.26
|1576
|2006.11.30 18:00
|t/p
|787
|0.10
|1.3234
|1.3117
|1.3234
|82.04
|8434.29
|1577
|2006.12.01 08:00
|sell
|789
|0.10
|1.3253
|1.3285
|1.3168
|1578
|2006.12.01 17:00
|s/l
|789
|0.10
|1.3285
|1.3285
|1.3168
|-32.00
|8402.29
|1579
|2006.12.04 08:00
|sell
|790
|0.10
|1.3333
|1.3365
|1.3248
|1580
|2006.12.05 08:00
|sell
|791
|0.10
|1.3327
|1.3359
|1.3242
|1581
|2006.12.05 16:00
|s/l
|791
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3242
|-32.00
|8370.29
|1582
|2006.12.06 08:00
|sell
|792
|0.10
|1.3328
|1.3360
|1.3243
|1583
|2006.12.08 16:00
|t/p
|790
|0.10
|1.3248
|1.3365
|1.3248
|88.17
|8458.47
|1584
|2006.12.08 16:00
|t/p
|792
|0.10
|1.3243
|1.3360
|1.3243
|87.12
|8545.58
|1585
|2006.12.11 08:00
|sell
|793
|0.10
|1.3154
|1.3186
|1.3069
|1586
|2006.12.11 10:00
|s/l
|793
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3069
|-32.00
|8513.58
|1587
|2006.12.11 12:00
|buy
|794
|0.10
|1.3192
|1.3160
|1.3277
|1588
|2006.12.12 08:00
|sell
|795
|0.10
|1.3254
|1.3286
|1.3169
|1589
|2006.12.12 22:00
|t/p
|794
|0.10
|1.3277
|1.3160
|1.3277
|84.26
|8597.84
|1590
|2006.12.12 22:00
|s/l
|795
|0.10
|1.3286
|1.3286
|1.3169
|-32.00
|8565.84
|1591
|2006.12.13 08:00
|sell
|796
|0.10
|1.3282
|1.3314
|1.3197
|1592
|2006.12.13 21:00
|t/p
|796
|0.10
|1.3197
|1.3314
|1.3197
|85.00
|8650.84
|1593
|2006.12.14 08:00
|sell
|797
|0.10
|1.3214
|1.3246
|1.3129
|1594
|2006.12.14 11:00
|s/l
|797
|0.10
|1.3246
|1.3246
|1.3129
|-32.00
|8618.84
|1595
|2006.12.14 12:00
|buy
|798
|0.10
|1.3228
|1.3196
|1.3313
|1596
|2006.12.14 14:00
|s/l
|798
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.3313
|-32.00
|8586.84
|1597
|2006.12.15 08:00
|sell
|799
|0.10
|1.3145
|1.3177
|1.3060
|1598
|2006.12.15 16:00
|s/l
|799
|0.10
|1.3177
|1.3177
|1.3060
|-32.00
|8554.84
|1599
|2006.12.18 08:00
|sell
|800
|0.10
|1.3106
|1.3138
|1.3021
|1600
|2006.12.19 08:00
|sell
|801
|0.10
|1.3083
|1.3115
|1.2998
|1601
|2006.12.19 10:00
|s/l
|801
|0.10
|1.3115
|1.3115
|1.2998
|-32.00
|8522.84
|1602
|2006.12.19 11:00
|s/l
|800
|0.10
|1.3138
|1.3138
|1.3021
|-31.47
|8491.37
|1603
|2006.12.19 12:00
|buy
|802
|0.10
|1.3160
|1.3128
|1.3245
|1604
|2006.12.19 16:00
|s/l
|802
|0.10
|1.3128
|1.3128
|1.3245
|-32.00
|8459.37
|1605
|2006.12.20 08:00
|sell
|803
|0.10
|1.3221
|1.3253
|1.3136
|1606
|2006.12.21 08:00
|sell
|804
|0.10
|1.3188
|1.3220
|1.3103
|1607
|2006.12.22 19:00
|t/p
|803
|0.10
|1.3136
|1.3253
|1.3136
|87.12
|8546.49
|1608
|2006.12.26 20:00
|t/p
|804
|0.10
|1.3103
|1.3220
|1.3103
|86.59
|8633.07
|1609
|2006.12.27 08:00
|sell
|805
|0.10
|1.3142
|1.3174
|1.3057
|1610
|2006.12.27 15:00
|s/l
|805
|0.10
|1.3174
|1.3174
|1.3057
|-32.00
|8601.07
|1611
|2006.12.28 08:00
|sell
|806
|0.10
|1.3125
|1.3157
|1.3040
|1612
|2006.12.28 15:00
|s/l
|806
|0.10
|1.3157
|1.3157
|1.3040
|-32.00
|8569.07
|1613
|2006.12.29 08:00
|sell
|807
|0.10
|1.3161
|1.3193
|1.3076
|1614
|2006.12.29 19:00
|s/l
|807
|0.10
|1.3193
|1.3193
|1.3076
|-32.00
|8537.07
|1615
|2007.01.02 08:00
|sell
|808
|0.10
|1.3238
|1.3270
|1.3153
|1616
|2007.01.02 10:00
|s/l
|808
|0.10
|1.3270
|1.3270
|1.3153
|-32.00
|8505.07
|1617
|2007.01.02 12:00
|buy
|809
|0.10
|1.3278
|1.3246
|1.3363
|1618
|2007.01.03 08:00
|sell
|810
|0.10
|1.3277
|1.3309
|1.3192
|1619
|2007.01.03 13:00
|s/l
|809
|0.10
|1.3246
|1.3246
|1.3363
|-32.74
|8472.33
|1620
|2007.01.03 18:00
|t/p
|810
|0.10
|1.3192
|1.3309
|1.3192
|85.00
|8557.33
|1621
|2007.01.04 08:00
|sell
|811
|0.10
|1.3172
|1.3204
|1.3087
|1622
|2007.01.04 17:00
|t/p
|811
|0.10
|1.3087
|1.3204
|1.3087
|85.00
|8642.33
|1623
|2007.01.05 08:00
|sell
|812
|0.10
|1.3076
|1.3108
|1.2991
|1624
|2007.01.05 19:00
|t/p
|812
|0.10
|1.2991
|1.3108
|1.2991
|85.00
|8727.33
|1625
|2007.01.08 08:00
|sell
|813
|0.10
|1.3007
|1.3039
|1.2922
|1626
|2007.01.09 02:00
|s/l
|813
|0.10
|1.3039
|1.3039
|1.2922
|-31.47
|8695.86
|1627
|2007.01.09 08:00
|sell
|814
|0.10
|1.3035
|1.3067
|1.2950
|1628
|2007.01.10 08:00
|sell
|815
|0.10
|1.2983
|1.3015
|1.2898
|1629
|2007.01.10 13:59
|close at stop
|815
|0.10
|1.2998
|1.3015
|1.2898
|-15.00
|8680.86
|1630
|2007.01.10 13:59
|close at stop
|814
|0.10
|1.2998
|1.3067
|1.2950
|37.53
|8718.39