Strategy Tester Report
Simple_e

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.04.28 14:00 - 2007.01.10 13:00
ModelOpen prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
ParametersLots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; TrailingStop=0;
Bars in test16623Ticks modelled33146Modelling qualityn/a
Initial deposit10000.00
Total net profit-1281.61Gross profit17925.60Gross loss-19207.21
Profit factor0.93Expected payoff-1.57
Absolute drawdown1739.33Maximal drawdown1760.33 (17.57%)Relative drawdown17.57% (1760.33)
Total trades815Short positions (won %)663 (25.04%)Long positions (won %)152 (29.61%)
Profit trades (% of total)211 (25.89%)Loss trades (% of total)604 (74.11%)
Largestprofit trade88.17loss trade-34.22
Averageprofit trade84.96loss trade-31.80
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (429.76)consecutive losses (loss in money)24 (-761.12)
Maximalconsecutive profit (count of wins)429.76 (5)consecutive loss (count of losses)-761.12 (24)
Averageconsecutive wins1consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.05.05 08:00sell10.101.21171.21491.2032
22004.05.05 11:00s/l10.101.21491.21491.2032-32.009968.00
32004.05.05 12:00buy20.101.21621.21301.2247
42004.05.05 14:00s/l20.101.21301.21301.2247-32.009936.00
52004.05.06 08:00sell30.101.21671.21991.2082
62004.05.06 16:00t/p30.101.20821.21991.208285.0010021.00
72004.05.07 08:00sell40.101.20511.20831.1966
82004.05.07 13:00s/l40.101.20831.20831.1966-32.009989.00
92004.05.10 08:00sell50.101.18461.18781.1761
102004.05.11 03:00s/l50.101.18781.18781.1761-31.479957.53
112004.05.11 08:00sell60.101.18631.18951.1778
122004.05.11 10:00s/l60.101.18951.18951.1778-32.009925.53
132004.05.11 12:00buy70.101.18401.18081.1925
142004.05.11 14:00s/l70.101.18081.18081.1925-32.009893.53
152004.05.12 08:00sell80.101.18741.19061.1789
162004.05.12 12:00s/l80.101.19061.19061.1789-32.009861.53
172004.05.12 12:00buy90.101.18761.18441.1961
182004.05.12 13:00s/l90.101.18441.18441.1961-32.009829.53
192004.05.13 08:00sell100.101.18771.19091.1792
202004.05.13 18:00t/p100.101.17921.19091.179285.009914.53
212004.05.14 08:00sell110.101.18331.18651.1748
222004.05.14 15:00s/l110.101.18651.18651.1748-32.009882.53
232004.05.17 08:00sell120.101.19631.19951.1878
242004.05.17 10:00s/l120.101.19951.19951.1878-32.009850.53
252004.05.17 12:00buy130.101.20301.19981.2115
262004.05.17 17:00s/l130.101.19981.19981.2115-32.009818.53
272004.05.18 08:00sell140.101.19881.20201.1903
282004.05.18 10:00s/l140.101.20201.20201.1903-32.009786.53
292004.05.18 12:00buy150.101.19791.19471.2064
302004.05.18 17:00s/l150.101.19471.19471.2064-32.009754.53
312004.05.19 08:00sell160.101.19861.20181.1901
322004.05.19 09:00s/l160.101.20181.20181.1901-32.009722.53
332004.05.19 12:00buy170.101.20051.19731.2090
342004.05.20 07:00s/l170.101.19731.19731.2090-34.229688.31
352004.05.20 08:00sell180.101.19541.19861.1869
362004.05.21 07:00s/l180.101.19861.19861.1869-31.479656.84
372004.05.21 08:00sell190.101.20031.20351.1918
382004.05.21 12:00s/l190.101.20351.20351.1918-32.009624.84
392004.05.21 12:00buy200.101.20381.20061.2123
402004.05.21 18:00s/l200.101.20061.20061.2123-32.009592.84
412004.05.24 08:00sell210.101.19661.19981.1881
422004.05.24 19:00s/l210.101.19981.19981.1881-32.009560.84
432004.05.25 08:00sell220.101.20391.20711.1954
442004.05.25 11:00s/l220.101.20711.20711.1954-32.009528.84
452004.05.25 12:00buy230.101.20701.20381.2155
462004.05.26 08:00sell240.101.21111.21431.2026
472004.05.26 10:00s/l240.101.21431.21431.2026-32.009496.84
482004.05.27 06:00t/p230.101.21551.20381.215582.049578.87
492004.05.27 08:00sell250.101.21561.21881.2071
502004.05.27 15:00s/l250.101.21881.21881.2071-32.009546.87
512004.05.28 08:00sell260.101.22911.23231.2206
522004.05.28 17:00t/p260.101.22061.23231.220685.009631.87
532004.05.31 08:00sell270.101.22121.22441.2127
542004.06.01 08:00sell280.101.22201.22521.2135
552004.06.01 09:00s/l270.101.22441.22441.2127-31.479600.40
562004.06.01 09:00s/l280.101.22521.22521.2135-32.009568.40
572004.06.01 12:00buy290.101.22671.22351.2352
582004.06.01 14:00s/l290.101.22351.22351.2352-32.009536.40
592004.06.02 08:00sell300.101.22781.23101.2193
602004.06.03 04:00t/p300.101.21931.23101.219386.599622.99
612004.06.03 08:00sell310.101.21951.22271.2110
622004.06.03 10:00s/l310.101.22271.22271.2110-32.009590.99
632004.06.03 12:00buy320.101.22211.21891.2306
642004.06.03 19:00s/l320.101.21891.21891.2306-32.009558.99
652004.06.04 08:00sell330.101.22101.22421.2125
662004.06.04 15:00s/l330.101.22421.22421.2125-32.009526.99
672004.06.07 08:00sell340.101.23251.23571.2240
682004.06.08 08:00sell350.101.23301.23621.2245
692004.06.08 09:00s/l340.101.23571.23571.2240-31.479495.52
702004.06.09 04:00t/p350.101.22451.23621.224585.539581.05
712004.06.09 08:00sell360.101.22391.22711.2154
722004.06.09 14:00t/p360.101.21541.22711.215485.009666.05
732004.06.10 08:00sell370.101.20621.20941.1977
742004.06.10 17:00s/l370.101.20941.20941.1977-32.009634.05
752004.06.11 08:00sell380.101.20091.20411.1924
762004.06.14 08:00sell390.101.19751.20071.1890
772004.06.14 12:00s/l390.101.20071.20071.1890-32.009602.05
782004.06.14 15:00s/l380.101.20411.20411.1924-31.479570.57
792004.06.15 08:00sell400.101.20691.21011.1984
802004.06.15 15:00s/l400.101.21011.21011.1984-32.009538.57
812004.06.16 08:00sell410.101.21481.21801.2063
822004.06.16 13:00t/p410.101.20631.21801.206385.009623.57
832004.06.17 08:00sell420.101.20201.20521.1935
842004.06.17 10:00s/l420.101.20521.20521.1935-32.009591.57
852004.06.17 12:00buy430.101.20451.20131.2130
862004.06.17 17:00s/l430.101.20131.20131.2130-32.009559.57
872004.06.18 08:00sell440.101.19851.20171.1900
882004.06.18 11:00s/l440.101.20171.20171.1900-32.009527.57
892004.06.18 12:00buy450.101.20161.19841.2101
902004.06.18 16:00t/p450.101.21011.19841.210185.009612.57
912004.06.21 08:00sell460.101.21351.21671.2050
922004.06.22 08:00sell470.101.21041.21361.2019
932004.06.23 04:00s/l470.101.21361.21361.2019-31.479581.10
942004.06.23 08:00s/l460.101.21671.21671.2050-30.949550.16
952004.06.23 08:00sell480.101.21631.21951.2078
962004.06.23 10:00s/l480.101.21951.21951.2078-32.009518.16
972004.06.23 12:00buy490.101.21241.20921.2209
982004.06.23 13:00s/l490.101.20921.20921.2209-32.009486.16
992004.06.24 08:00sell500.101.20641.20961.1979
1002004.06.24 10:00s/l500.101.20961.20961.1979-32.009454.16
1012004.06.24 12:00buy510.101.21161.20841.2201
1022004.06.25 08:00sell520.101.21651.21971.2080
1032004.06.28 15:00t/p510.101.22011.20841.220183.529537.68
1042004.06.28 15:00s/l520.101.21971.21971.2080-31.479506.21
1052004.06.29 08:00sell530.101.21641.21961.2079
1062004.06.29 21:00t/p530.101.20791.21961.207985.009591.21
1072004.06.30 08:00sell540.101.20831.21151.1998
1082004.06.30 10:00s/l540.101.21151.21151.1998-32.009559.21
1092004.06.30 12:00buy550.101.21391.21071.2224
1102004.07.01 08:00sell560.101.21771.22091.2092
1112004.07.02 15:00t/p550.101.22241.21071.222482.049641.25
1122004.07.02 15:00s/l560.101.22091.22091.2092-31.479609.77
1132004.07.05 08:00sell570.101.23211.23531.2236
1142004.07.06 08:00sell580.101.23171.23491.2232
1152004.07.07 08:00s/l570.101.23531.23531.2236-30.949578.83
1162004.07.07 08:00s/l580.101.23491.23491.2232-31.479547.36
1172004.07.07 08:00sell590.101.23691.24011.2284
1182004.07.08 08:00sell600.101.23701.24021.2285
1192004.07.08 17:00s/l590.101.24011.24011.2284-30.419516.95
1202004.07.08 17:00s/l600.101.24021.24021.2285-32.009484.95
1212004.07.09 08:00sell610.101.24131.24451.2328
1222004.07.12 08:00sell620.101.23951.24271.2310
1232004.07.12 10:00s/l620.101.24271.24271.2310-32.009452.95
1242004.07.13 08:00sell630.101.23631.23951.2278
1252004.07.13 15:00t/p610.101.23281.24451.232886.069539.01
1262004.07.14 08:00sell640.101.23401.23721.2255
1272004.07.14 10:00s/l640.101.23721.23721.2255-32.009507.01
1282004.07.14 15:00s/l630.101.23951.23951.2278-31.479475.54
1292004.07.15 08:00sell650.101.23691.24011.2284
1302004.07.16 08:00sell660.101.23671.23991.2282
1312004.07.16 16:00s/l650.101.24011.24011.2284-31.479444.07
1322004.07.16 16:00s/l660.101.23991.23991.2282-32.009412.07
1332004.07.19 08:00sell670.101.24531.24851.2368
1342004.07.20 08:00sell680.101.24451.24771.2360
1352004.07.20 15:00t/p670.101.23681.24851.236885.539497.59
1362004.07.20 16:00t/p680.101.23601.24771.236085.009582.59
1372004.07.21 08:00sell690.101.23211.23531.2236
1382004.07.21 11:00s/l690.101.23531.23531.2236-32.009550.59
1392004.07.21 12:00buy700.101.23071.22751.2392
1402004.07.21 15:00s/l700.101.22751.22751.2392-32.009518.59
1412004.07.22 08:00sell710.101.22581.22901.2173
1422004.07.22 16:00s/l710.101.22901.22901.2173-32.009486.59
1432004.07.23 08:00sell720.101.22391.22711.2154
1442004.07.23 15:00t/p720.101.21541.22711.215485.009571.59
1452004.07.26 08:00sell730.101.21351.21671.2050
1462004.07.26 10:00s/l730.101.21671.21671.2050-32.009539.59
1472004.07.26 12:00buy740.101.21581.21261.2243
1482004.07.26 18:00s/l740.101.21261.21261.2243-32.009507.59
1492004.07.27 08:00sell750.101.21331.21651.2048
1502004.07.27 11:00s/l750.101.21651.21651.2048-32.009475.59
1512004.07.27 12:00buy760.101.21901.21581.2275
1522004.07.27 15:00s/l760.101.21581.21581.2275-32.009443.59
1532004.07.28 08:00sell770.101.20671.20991.1982
1542004.07.29 08:00sell780.101.20641.20961.1979
1552004.07.29 18:00s/l770.101.20991.20991.1982-30.419413.18
1562004.07.29 18:00s/l780.101.20961.20961.1979-32.009381.18
1572004.07.30 08:00sell790.101.20381.20701.1953
1582004.07.30 11:00s/l790.101.20701.20701.1953-32.009349.18
1592004.07.30 12:00buy800.101.20551.20231.2140
1602004.07.30 19:00s/l800.101.20231.20231.2140-32.009317.18
1612004.08.02 08:00sell810.101.20571.20891.1972
1622004.08.02 11:00s/l810.101.20891.20891.1972-32.009285.18
1632004.08.02 12:00buy820.101.20791.20471.2164
1642004.08.02 16:00s/l820.101.20471.20471.2164-32.009253.18
1652004.08.03 08:00sell830.101.20141.20461.1929
1662004.08.03 15:00s/l830.101.20461.20461.1929-32.009221.18
1672004.08.04 08:00sell840.101.20281.20601.1943
1682004.08.04 17:00s/l840.101.20601.20601.1943-32.009189.18
1692004.08.05 08:00sell850.101.20571.20891.1972
1702004.08.06 08:00s/l850.101.20891.20891.1972-31.479157.71
1712004.08.06 08:00sell860.101.20831.21151.1998
1722004.08.06 15:00s/l860.101.21151.21151.1998-32.009125.71
1732004.08.09 08:00sell870.101.22781.23101.2193
1742004.08.10 08:00sell880.101.22681.23001.2183
1752004.08.10 16:00s/l880.101.23001.23001.2183-32.009093.71
1762004.08.10 17:00s/l870.101.23101.23101.2193-31.479062.24
1772004.08.11 08:00sell890.101.22421.22741.2157
1782004.08.12 08:00sell900.101.22381.22701.2153
1792004.08.12 11:00s/l890.101.22741.22741.2157-30.419031.83
1802004.08.12 11:00s/l900.101.22701.22701.2153-32.008999.83
1812004.08.12 12:00buy910.101.22661.22341.2351
1822004.08.12 16:00s/l910.101.22341.22341.2351-32.008967.83
1832004.08.13 08:00sell920.101.22231.22551.2138
1842004.08.13 15:00s/l920.101.22551.22551.2138-32.008935.83
1852004.08.16 08:00sell930.101.23541.23861.2269
1862004.08.17 08:00sell940.101.23591.23911.2274
1872004.08.17 15:00s/l930.101.23861.23861.2269-31.478904.36
1882004.08.17 15:00s/l940.101.23911.23911.2274-32.008872.36
1892004.08.18 08:00sell950.101.23521.23841.2267
1902004.08.19 08:00sell960.101.23371.23691.2252
1912004.08.19 12:00s/l960.101.23691.23691.2252-32.008840.36
1922004.08.20 07:00s/l950.101.23841.23841.2267-29.888810.47
1932004.08.20 08:00sell970.101.23761.24081.2291
1942004.08.20 14:00t/p970.101.22911.24081.229185.008895.47
1952004.08.23 08:00sell980.101.23051.23371.2220
1962004.08.23 17:00t/p980.101.22201.23371.222085.008980.47
1972004.08.24 08:00sell990.101.21541.21861.2069
1982004.08.24 19:00t/p990.101.20691.21861.206985.009065.47
1992004.08.25 08:00sell1000.101.20781.21101.1993
2002004.08.25 11:00s/l1000.101.21101.21101.1993-32.009033.47
2012004.08.25 12:00buy1010.101.20971.20651.2182
2022004.08.25 15:00s/l1010.101.20651.20651.2182-32.009001.47
2032004.08.26 08:00sell1020.101.20571.20891.1972
2042004.08.26 09:00s/l1020.101.20891.20891.1972-32.008969.47
2052004.08.26 12:00buy1030.101.20701.20381.2155
2062004.08.27 08:00sell1040.101.21251.21571.2040
2072004.08.27 16:00s/l1030.101.20381.20381.2155-32.748936.73
2082004.08.27 16:00t/p1040.101.20401.21571.204085.009021.73
2092004.08.30 08:00sell1050.101.20051.20371.1920
2102004.08.30 11:00s/l1050.101.20371.20371.1920-32.008989.73
2112004.08.30 12:00buy1060.101.20501.20181.2135
2122004.08.31 08:00sell1070.101.20761.21081.1991
2132004.08.31 13:00s/l1070.101.21081.21081.1991-32.008957.73
2142004.08.31 17:00t/p1060.101.21351.20181.213584.269041.99
2152004.09.01 08:00sell1080.101.21821.22141.2097
2162004.09.01 20:00s/l1080.101.22141.22141.2097-32.009009.99
2172004.09.02 08:00sell1090.101.21761.22081.2091
2182004.09.03 08:00sell1100.101.21701.22021.2085
2192004.09.03 15:00t/p1090.101.20911.22081.209185.539095.52
2202004.09.03 15:00t/p1100.101.20851.22021.208585.009180.52
2212004.09.06 08:00sell1110.101.20541.20861.1969
2222004.09.07 08:00sell1120.101.20771.21091.1992
2232004.09.07 09:00s/l1110.101.20861.20861.1969-31.479149.05
2242004.09.07 12:00s/l1120.101.21091.21091.1992-32.009117.05
2252004.09.07 12:00buy1130.101.21041.20721.2189
2262004.09.07 15:00s/l1130.101.20721.20721.2189-32.009085.05
2272004.09.08 08:00sell1140.101.20711.21031.1986
2282004.09.08 17:00s/l1140.101.21031.21031.1986-32.009053.05
2292004.09.09 08:00sell1150.101.21791.22111.2094
2302004.09.09 10:00s/l1150.101.22111.22111.2094-32.009021.05
2312004.09.09 12:00buy1160.101.21841.21521.2269
2322004.09.10 08:00sell1170.101.22331.22651.2148
2332004.09.10 15:00t/p1160.101.22691.21521.226984.269105.31
2342004.09.10 15:00s/l1170.101.22651.22651.2148-32.009073.31
2352004.09.13 08:00sell1180.101.22661.22981.2181
2362004.09.14 08:00sell1190.101.22651.22971.2180
2372004.09.14 15:00s/l1190.101.22971.22971.2180-32.009041.31
2382004.09.14 18:00s/l1180.101.22981.22981.2181-31.479009.84
2392004.09.15 08:00sell1200.101.22331.22651.2148
2402004.09.15 17:00t/p1200.101.21481.22651.214885.009094.84
2412004.09.16 08:00sell1210.101.21511.21831.2066
2422004.09.16 19:00s/l1210.101.21831.21831.2066-32.009062.84
2432004.09.17 08:00sell1220.101.21871.22191.2102
2442004.09.17 14:00s/l1220.101.22191.22191.2102-32.009030.84
2452004.09.20 08:00sell1230.101.21701.22021.2085
2462004.09.21 08:00sell1240.101.21761.22081.2091
2472004.09.21 10:00s/l1230.101.22021.22021.2085-31.478999.37
2482004.09.21 11:00s/l1240.101.22081.22081.2091-32.008967.37
2492004.09.21 12:00buy1250.101.22411.22091.2326
2502004.09.21 21:00t/p1250.101.23261.22091.232685.009052.37
2512004.09.22 08:00sell1260.101.23171.23491.2232
2522004.09.22 14:00t/p1260.101.22321.23491.223285.009137.37
2532004.09.23 08:00sell1270.101.22701.23021.2185
2542004.09.23 11:00s/l1270.101.23021.23021.2185-32.009105.37
2552004.09.23 12:00buy1280.101.23171.22851.2402
2562004.09.23 17:00s/l1280.101.22851.22851.2402-32.009073.37
2572004.09.24 08:00sell1290.101.22771.23091.2192
2582004.09.24 12:00s/l1290.101.23091.23091.2192-32.009041.37
2592004.09.24 12:00buy1300.101.23041.22721.2389
2602004.09.24 17:00s/l1300.101.22721.22721.2389-32.009009.37
2612004.09.27 08:00sell1310.101.22771.23091.2192
2622004.09.27 17:00s/l1310.101.23091.23091.2192-32.008977.37
2632004.09.28 08:00sell1320.101.22911.23231.2206
2642004.09.28 14:00s/l1320.101.23231.23231.2206-32.008945.37
2652004.09.29 08:00sell1330.101.23291.23611.2244
2662004.09.30 08:00sell1340.101.23341.23661.2249
2672004.09.30 14:00s/l1330.101.23611.23611.2244-30.418914.95
2682004.09.30 14:00s/l1340.101.23661.23661.2249-32.008882.95
2692004.10.01 08:00sell1350.101.24221.24541.2337
2702004.10.04 08:00sell1360.101.23651.23971.2280
2712004.10.04 13:00t/p1350.101.23371.24541.233785.538968.48
2722004.10.04 16:00t/p1360.101.22801.23971.228085.009053.48
2732004.10.05 08:00sell1370.101.22771.23091.2192
2742004.10.05 15:00s/l1370.101.23091.23091.2192-32.009021.48
2752004.10.06 08:00sell1380.101.23211.23531.2236
2762004.10.07 08:00sell1390.101.23021.23341.2217
2772004.10.08 09:00s/l1390.101.23341.23341.2217-31.478990.01
2782004.10.08 15:00s/l1380.101.23531.23531.2236-29.888960.13
2792004.10.11 08:00sell1400.101.24051.24371.2320
2802004.10.12 08:00sell1410.101.23551.23871.2270
2812004.10.12 10:00t/p1400.101.23201.24371.232085.539045.66
2822004.10.13 08:00sell1420.101.23101.23421.2225
2832004.10.13 10:00s/l1420.101.23421.23421.2225-32.009013.66
2842004.10.13 14:00t/p1410.101.22701.23871.227085.539099.18
2852004.10.14 08:00sell1430.101.23491.23811.2264
2862004.10.14 15:00s/l1430.101.23811.23811.2264-32.009067.18
2872004.10.15 08:00sell1440.101.23951.24271.2310
2882004.10.15 15:00s/l1440.101.24271.24271.2310-32.009035.18
2892004.10.18 08:00sell1450.101.24831.25151.2398
2902004.10.18 16:00s/l1450.101.25151.25151.2398-32.009003.18
2912004.10.19 08:00sell1460.101.24701.25021.2385
2922004.10.19 12:00s/l1460.101.25021.25021.2385-32.008971.18
2932004.10.19 12:00buy1470.101.25141.24821.2599
2942004.10.20 08:00sell1480.101.25001.25321.2415
2952004.10.20 10:00s/l1480.101.25321.25321.2415-32.008939.18
2962004.10.20 14:00t/p1470.101.25991.24821.259984.269023.44
2972004.10.21 08:00sell1490.101.25861.26181.2501
2982004.10.21 10:00s/l1490.101.26181.26181.2501-32.008991.44
2992004.10.21 12:00buy1500.101.26221.25901.2707
3002004.10.21 15:00s/l1500.101.25901.25901.2707-32.008959.44
3012004.10.22 08:00sell1510.101.26091.26411.2524
3022004.10.22 09:00s/l1510.101.26411.26411.2524-32.008927.44
3032004.10.22 12:00buy1520.101.26201.25881.2705
3042004.10.25 01:00t/p1520.101.27051.25881.270584.269011.70
3052004.10.25 08:00sell1530.101.27571.27891.2672
3062004.10.25 10:00s/l1530.101.27891.27891.2672-32.008979.70
3072004.10.25 12:00buy1540.101.28161.27841.2901
3082004.10.25 14:00s/l1540.101.27841.27841.2901-32.008947.70
3092004.10.26 08:00sell1550.101.27971.28291.2712
3102004.10.27 08:00sell1560.101.27501.27821.2665
3112004.10.27 13:00s/l1560.101.27821.27821.2665-32.008915.70
3122004.10.27 18:00t/p1550.101.27121.28291.271285.539001.23
3132004.10.28 08:00sell1570.101.27161.27481.2631
3142004.10.28 10:00s/l1570.101.27481.27481.2631-32.008969.23
3152004.10.28 12:00buy1580.101.27251.26931.2810
3162004.10.28 13:00s/l1580.101.26931.26931.2810-32.008937.23
3172004.10.29 08:00sell1590.101.27381.27701.2653
3182004.10.29 10:00s/l1590.101.27701.27701.2653-32.008905.23
3192004.10.29 12:00buy1600.101.27521.27201.2837
3202004.10.29 16:00s/l1600.101.27201.27201.2837-32.008873.23
3212004.11.01 08:00sell1610.101.27841.28161.2699
3222004.11.02 08:00sell1620.101.27231.27551.2638
3232004.11.02 09:00t/p1610.101.26991.28161.269985.538958.76
3242004.11.03 08:00sell1630.101.27111.27431.2626
3252004.11.03 14:00s/l1620.101.27551.27551.2638-31.478927.29
3262004.11.03 14:00s/l1630.101.27431.27431.2626-32.008895.29
3272004.11.04 08:00sell1640.101.28331.28651.2748
3282004.11.04 13:00s/l1640.101.28651.28651.2748-32.008863.29
3292004.11.05 08:00sell1650.101.28831.29151.2798
3302004.11.05 15:00t/p1650.101.27981.29151.279885.008948.29
3312004.11.08 08:00sell1660.101.29781.30101.2893
3322004.11.09 03:00t/p1660.101.28931.30101.289385.539033.82
3332004.11.09 08:00sell1670.101.29231.29551.2838
3342004.11.10 08:00sell1680.101.29031.29351.2818
3352004.11.10 12:00s/l1670.101.29551.29551.2838-31.479002.35
3362004.11.10 12:00s/l1680.101.29351.29351.2818-32.008970.35
3372004.11.10 12:00buy1690.101.29631.29311.3048
3382004.11.10 16:00s/l1690.101.29311.29311.3048-32.008938.35
3392004.11.11 08:00sell1700.101.28871.29191.2802
3402004.11.11 20:00s/l1700.101.29191.29191.2802-32.008906.35
3412004.11.12 08:00sell1710.101.29211.29531.2836
3422004.11.12 18:00s/l1710.101.29531.29531.2836-32.008874.35
3432004.11.15 08:00sell1720.101.29761.30081.2891
3442004.11.16 08:00sell1730.101.29361.29681.2851
3452004.11.16 10:00s/l1730.101.29681.29681.2851-32.008842.35
3462004.11.17 08:00sell1740.101.29821.30141.2897
3472004.11.17 11:00s/l1720.101.30081.30081.2891-30.948811.41
3482004.11.17 11:00s/l1740.101.30141.30141.2897-32.008779.41
3492004.11.17 12:00buy1750.101.30411.30091.3126
3502004.11.17 17:00s/l1750.101.30091.30091.3126-32.008747.41
3512004.11.18 08:00sell1760.101.30591.30911.2974
3522004.11.18 19:00t/p1760.101.29741.30911.297485.008832.41
3532004.11.19 08:00sell1770.101.29681.30001.2883
3542004.11.19 11:00s/l1770.101.30001.30001.2883-32.008800.41
3552004.11.19 12:00buy1780.101.30171.29851.3102
3562004.11.22 08:00sell1790.101.30301.30621.2945
3572004.11.23 04:00s/l1780.101.29851.29851.3102-33.488766.92
3582004.11.23 08:00sell1800.101.29901.30221.2905
3592004.11.23 09:00s/l1800.101.30221.30221.2905-32.008734.92
3602004.11.23 13:00s/l1790.101.30621.30621.2945-31.478703.45
3612004.11.24 08:00sell1810.101.31041.31361.3019
3622004.11.24 10:00s/l1810.101.31361.31361.3019-32.008671.45
3632004.11.24 12:00buy1820.101.31561.31241.3241
3642004.11.25 08:00sell1830.101.31871.32191.3102
3652004.11.25 13:00s/l1830.101.32191.32191.3102-32.008639.45
3662004.11.25 17:00t/p1820.101.32411.31241.324182.788722.23
3672004.11.26 08:00sell1840.101.32901.33221.3205
3682004.11.26 10:00t/p1840.101.32051.33221.320585.008807.23
3692004.11.26 12:00buy1850.101.32301.31981.3315
3702004.11.29 08:00sell1860.101.32631.32951.3178
3712004.11.29 18:00s/l1860.101.32951.32951.3178-32.008775.23
3722004.11.30 08:00sell1870.101.32671.32991.3182
3732004.11.30 13:00s/l1870.101.32991.32991.3182-32.008743.23
3742004.11.30 15:00t/p1850.101.33151.31981.331583.528826.75
3752004.12.01 08:00sell1880.101.33241.33561.3239
3762004.12.01 23:00s/l1880.101.33561.33561.3239-32.008794.75
3772004.12.02 08:00sell1890.101.33631.33951.3278
3782004.12.02 17:00t/p1890.101.32781.33951.327885.008879.75
3792004.12.03 08:00sell1900.101.32761.33081.3191
3802004.12.03 14:00s/l1900.101.33081.33081.3191-32.008847.75
3812004.12.06 08:00sell1910.101.34341.34661.3349
3822004.12.07 08:00s/l1910.101.34661.34661.3349-31.478816.28
3832004.12.07 08:00sell1920.101.34531.34851.3368
3842004.12.08 06:00t/p1920.101.33681.34851.336885.538901.81
3852004.12.08 08:00sell1930.101.33671.33991.3282
3862004.12.08 15:00t/p1930.101.32821.33991.328285.008986.81
3872004.12.09 08:00sell1940.101.33131.33451.3228
3882004.12.09 10:00s/l1940.101.33451.33451.3228-32.008954.81
3892004.12.09 12:00buy1950.101.33031.32711.3388
3902004.12.09 13:00s/l1950.101.32711.32711.3388-32.008922.81
3912004.12.10 08:00sell1960.101.32411.32731.3156
3922004.12.10 12:00t/p1960.101.31561.32731.315685.009007.81
3932004.12.10 12:00buy1970.101.31701.31381.3255
3942004.12.13 03:00t/p1970.101.32551.31381.325584.269092.07
3952004.12.13 08:00sell1980.101.32571.32891.3172
3962004.12.13 10:00s/l1980.101.32891.32891.3172-32.009060.07
3972004.12.13 12:00buy1990.101.32681.32361.3353
3982004.12.14 08:00sell2000.101.33061.33381.3221
3992004.12.14 15:00s/l2000.101.33381.33381.3221-32.009028.07
4002004.12.15 08:00sell2010.101.33061.33381.3221
4012004.12.15 12:00t/p1990.101.33531.32361.335383.529111.58
4022004.12.15 12:00s/l2010.101.33381.33381.3221-32.009079.58
4032004.12.15 12:00buy2020.101.33671.33351.3452
4042004.12.16 08:00sell2030.101.34171.34491.3332
4052004.12.16 16:00s/l2020.101.33351.33351.3452-34.229045.36
4062004.12.16 16:00t/p2030.101.33321.34491.333285.009130.36
4072004.12.17 08:00sell2040.101.32661.32981.3181
4082004.12.17 11:00s/l2040.101.32981.32981.3181-32.009098.36
4092004.12.17 12:00buy2050.101.33021.32701.3387
4102004.12.17 13:00s/l2050.101.32701.32701.3387-32.009066.36
4112004.12.20 08:00sell2060.101.33221.33541.3237
4122004.12.20 10:00s/l2060.101.33541.33541.3237-32.009034.36
4132004.12.20 12:00buy2070.101.33611.33291.3446
4142004.12.21 08:00sell2080.101.33921.34241.3307
4152004.12.23 05:00s/l2080.101.34241.34241.3307-29.889004.48
4162004.12.23 08:00sell2090.101.34241.34561.3339
4172004.12.23 09:00t/p2070.101.34461.33291.344681.309085.77
4182004.12.23 10:00s/l2090.101.34561.34561.3339-32.009053.77
4192004.12.23 12:00buy2100.101.34511.34191.3536
4202004.12.24 08:00sell2110.101.34911.35231.3406
4212004.12.24 10:00t/p2100.101.35361.34191.353684.269138.03
4222004.12.24 10:00s/l2110.101.35231.35231.3406-32.009106.03
4232004.12.24 12:00buy2120.101.35401.35081.3625
4242004.12.27 08:00sell2130.101.35521.35841.3467
4252004.12.27 17:00s/l2130.101.35841.35841.3467-32.009074.03
4262004.12.27 18:00t/p2120.101.36251.35081.362584.269158.29
4272004.12.28 08:00sell2140.101.36051.36371.3520
4282004.12.28 11:00s/l2140.101.36371.36371.3520-32.009126.29
4292004.12.28 12:00buy2150.101.36361.36041.3721
4302004.12.28 17:00s/l2150.101.36041.36041.3721-32.009094.29
4312004.12.29 08:00sell2160.101.36341.36661.3549
4322004.12.30 08:00sell2170.101.36171.36491.3532
4332004.12.30 20:00s/l2160.101.36661.36661.3549-30.419063.88
4342004.12.30 20:00s/l2170.101.36491.36491.3532-32.009031.88
4352004.12.31 08:00sell2180.101.36401.36721.3555
4362004.12.31 18:00t/p2180.101.35551.36721.355585.009116.88
4372005.01.03 08:00sell2190.101.34791.35111.3394
4382005.01.03 09:00s/l2190.101.35111.35111.3394-32.009084.88
4392005.01.03 12:00buy2200.101.35311.34991.3616
4402005.01.03 15:00s/l2200.101.34991.34991.3616-32.009052.88
4412005.01.04 08:00sell2210.101.34601.34921.3375
4422005.01.04 11:00t/p2210.101.33751.34921.337585.009137.88
4432005.01.04 12:00buy2220.101.33821.33501.3467
4442005.01.04 14:00s/l2220.101.33501.33501.3467-32.009105.88
4452005.01.05 08:00sell2230.101.32831.33151.3198
4462005.01.06 08:00sell2240.101.32401.32721.3155
4472005.01.06 10:00t/p2230.101.31981.33151.319886.599192.47
4482005.01.06 19:00t/p2240.101.31551.32721.315585.009277.47
4492005.01.07 08:00sell2250.101.31771.32091.3092
4502005.01.07 11:00s/l2250.101.32091.32091.3092-32.009245.47
4512005.01.07 12:00buy2260.101.32301.31981.3315
4522005.01.07 15:00s/l2260.101.31981.31981.3315-32.009213.47
4532005.01.10 08:00sell2270.101.30751.31071.2990
4542005.01.10 11:00s/l2270.101.31071.31071.2990-32.009181.47
4552005.01.10 12:00buy2280.101.31151.30831.3200
4562005.01.10 14:00s/l2280.101.30831.30831.3200-32.009149.47
4572005.01.11 08:00sell2290.101.31161.31481.3031
4582005.01.11 09:00s/l2290.101.31481.31481.3031-32.009117.47
4592005.01.11 12:00buy2300.101.31591.31271.3244
4602005.01.11 19:00s/l2300.101.31271.31271.3244-32.009085.47
4612005.01.12 08:00sell2310.101.31161.31481.3031
4622005.01.12 14:00s/l2310.101.31481.31481.3031-32.009053.47
4632005.01.13 08:00sell2320.101.32491.32811.3164
4642005.01.14 04:00t/p2320.101.31641.32811.316485.539138.99
4652005.01.14 08:00sell2330.101.31061.31381.3021
4662005.01.14 17:00s/l2330.101.31381.31381.3021-32.009106.99
4672005.01.17 08:00sell2340.101.31101.31421.3025
4682005.01.18 03:00t/p2340.101.30251.31421.302585.539192.52
4692005.01.18 08:00sell2350.101.30401.30721.2955
4702005.01.18 15:00s/l2350.101.30721.30721.2955-32.009160.52
4712005.01.19 08:00sell2360.101.30191.30511.2934
4722005.01.19 09:00s/l2360.101.30511.30511.2934-32.009128.52
4732005.01.19 12:00buy2370.101.30851.30531.3170
4742005.01.19 17:00s/l2370.101.30531.30531.3170-32.009096.52
4752005.01.20 08:00sell2380.101.30191.30511.2934
4762005.01.20 14:00t/p2380.101.29341.30511.293485.009181.52
4772005.01.21 08:00sell2390.101.29461.29781.2861
4782005.01.21 09:00s/l2390.101.29781.29781.2861-32.009149.52
4792005.01.21 12:00buy2400.101.29931.29611.3078
4802005.01.21 14:00s/l2400.101.29611.29611.3078-32.009117.52
4812005.01.24 08:00sell2410.101.30661.30981.2981
4822005.01.24 12:00s/l2410.101.30981.30981.2981-32.009085.52
4832005.01.24 12:00buy2420.101.30851.30531.3170
4842005.01.24 14:00s/l2420.101.30531.30531.3170-32.009053.52
4852005.01.25 08:00sell2430.101.30221.30541.2937
4862005.01.25 10:00s/l2430.101.30541.30541.2937-32.009021.52
4872005.01.25 12:00buy2440.101.30571.30251.3142
4882005.01.25 14:00s/l2440.101.30251.30251.3142-32.008989.52
4892005.01.26 08:00sell2450.101.29741.30061.2889
4902005.01.26 11:00s/l2450.101.30061.30061.2889-32.008957.52
4912005.01.26 12:00buy2460.101.30111.29791.3096
4922005.01.26 19:00t/p2460.101.30961.29791.309685.009042.52
4932005.01.27 08:00sell2470.101.30851.31171.3000
4942005.01.27 09:00s/l2470.101.31171.31171.3000-32.009010.52
4952005.01.27 12:00buy2480.101.30451.30131.3130
4962005.01.27 15:00s/l2480.101.30131.30131.3130-32.008978.52
4972005.01.28 08:00sell2490.101.30431.30751.2958
4982005.01.28 15:00s/l2490.101.30751.30751.2958-32.008946.52
4992005.01.31 08:00sell2500.101.30161.30481.2931
5002005.01.31 14:00s/l2500.101.30481.30481.2931-32.008914.52
5012005.02.01 08:00sell2510.101.30521.30841.2967
5022005.02.02 04:00s/l2510.101.30841.30841.2967-31.478883.05
5032005.02.02 08:00sell2520.101.30771.31091.2992
5042005.02.03 08:00sell2530.101.30221.30541.2937
5052005.02.03 15:00t/p2520.101.29921.31091.299286.598969.64
5062005.02.04 08:00sell2540.101.29711.30031.2886
5072005.02.04 15:00t/p2530.101.29371.30541.293785.539055.17
5082005.02.04 15:00s/l2540.101.30031.30031.2886-32.009023.17
5092005.02.07 08:00sell2550.101.28491.28811.2764
5102005.02.07 19:00t/p2550.101.27641.28811.276485.009108.17
5112005.02.08 08:00sell2560.101.27591.27911.2674
5122005.02.08 18:00s/l2560.101.27911.27911.2674-32.009076.17
5132005.02.09 08:00sell2570.101.27781.28101.2693
5142005.02.09 18:00s/l2570.101.28101.28101.2693-32.009044.17
5152005.02.10 08:00sell2580.101.28191.28511.2734
5162005.02.10 16:00s/l2580.101.28511.28511.2734-32.009012.17
5172005.02.11 08:00sell2590.101.28741.29061.2789
5182005.02.14 03:00s/l2590.101.29061.29061.2789-31.478980.70
5192005.02.14 08:00sell2600.101.29361.29681.2851
5202005.02.14 10:00s/l2600.101.29681.29681.2851-32.008948.70
5212005.02.14 12:00buy2610.101.29691.29371.3054
5222005.02.15 08:00sell2620.101.29791.30111.2894
5232005.02.15 15:00s/l2620.101.30111.30111.2894-32.008916.70
5242005.02.16 08:00sell2630.101.30111.30431.2926
5252005.02.16 15:00t/p2610.101.30541.29371.305483.529000.22
5262005.02.16 15:00s/l2630.101.30431.30431.2926-32.008968.22
5272005.02.17 08:00sell2640.101.30401.30721.2955
5282005.02.17 12:00s/l2640.101.30721.30721.2955-32.008936.22
5292005.02.17 12:00buy2650.101.30681.30361.3153
5302005.02.17 15:00s/l2650.101.30361.30361.3153-32.008904.22
5312005.02.18 08:00sell2660.101.30751.31071.2990
5322005.02.21 08:00sell2670.101.30601.30921.2975
5332005.02.22 04:00s/l2660.101.31071.31071.2990-30.948873.27
5342005.02.22 04:00s/l2670.101.30921.30921.2975-31.478841.80
5352005.02.22 08:00sell2680.101.31671.31991.3082
5362005.02.22 12:00s/l2680.101.31991.31991.3082-32.008809.80
5372005.02.22 12:00buy2690.101.32171.31851.3302
5382005.02.22 14:00s/l2690.101.31851.31851.3302-32.008777.80
5392005.02.23 08:00sell2700.101.32381.32701.3153
5402005.02.24 08:00sell2710.101.32331.32651.3148
5412005.02.24 13:00s/l2710.101.32651.32651.3148-32.008745.80
5422005.02.24 14:00s/l2700.101.32701.32701.3153-30.418715.39
5432005.02.25 08:00sell2720.101.31921.32241.3107
5442005.02.25 19:00s/l2720.101.32241.32241.3107-32.008683.39
5452005.02.28 08:00sell2730.101.32701.33021.3185
5462005.03.01 04:00t/p2730.101.31851.33021.318585.538768.92
5472005.03.01 08:00sell2740.101.31931.32251.3108
5482005.03.01 14:00s/l2740.101.32251.32251.3108-32.008736.92
5492005.03.02 08:00sell2750.101.31671.31991.3082
5502005.03.03 08:00sell2760.101.31271.31591.3042
5512005.03.03 11:00s/l2760.101.31591.31591.3042-32.008704.92
5522005.03.04 08:00sell2770.101.31101.31421.3025
5532005.03.04 15:00s/l2770.101.31421.31421.3025-32.008672.92
5542005.03.04 16:00s/l2750.101.31991.31991.3082-29.888643.04
5552005.03.07 08:00sell2780.101.32351.32671.3150
5562005.03.08 08:00sell2790.101.32121.32441.3127
5572005.03.08 10:00s/l2790.101.32441.32441.3127-32.008611.04
5582005.03.08 16:00s/l2780.101.32671.32671.3150-31.478579.56
5592005.03.09 08:00sell2800.101.33411.33731.3256
5602005.03.09 10:00s/l2800.101.33731.33731.3256-32.008547.56
5612005.03.09 12:00buy2810.101.33731.33411.3458
5622005.03.09 15:00s/l2810.101.33411.33411.3458-32.008515.56
5632005.03.10 08:00sell2820.101.34221.34541.3337
5642005.03.10 09:00s/l2820.101.34541.34541.3337-32.008483.56
5652005.03.10 12:00buy2830.101.34041.33721.3489
5662005.03.11 08:00sell2840.101.34241.34561.3339
5672005.03.11 15:00s/l2840.101.34561.34561.3339-32.008451.56
5682005.03.14 08:00sell2850.101.34301.34621.3345
5692005.03.14 14:00s/l2830.101.33721.33721.3489-33.488418.08
5702005.03.14 18:00t/p2850.101.33451.34621.334585.008503.08
5712005.03.15 08:00sell2860.101.33581.33901.3273
5722005.03.15 13:00s/l2860.101.33901.33901.3273-32.008471.08
5732005.03.16 08:00sell2870.101.33181.33501.3233
5742005.03.16 09:00s/l2870.101.33501.33501.3233-32.008439.08
5752005.03.16 12:00buy2880.101.33501.33181.3435
5762005.03.16 17:00t/p2880.101.34351.33181.343585.008524.08
5772005.03.17 08:00sell2890.101.34091.34411.3324
5782005.03.18 08:00sell2900.101.33621.33941.3277
5792005.03.18 10:00t/p2890.101.33241.34411.332485.538609.61
5802005.03.18 15:00t/p2900.101.32771.33941.327785.008694.61
5812005.03.21 08:00sell2910.101.32611.32931.3176
5822005.03.21 15:00t/p2910.101.31761.32931.317685.008779.61
5832005.03.22 08:00sell2920.101.31631.31951.3078
5842005.03.22 13:00s/l2920.101.31951.31951.3078-32.008747.61
5852005.03.23 08:00sell2930.101.30681.31001.2983
5862005.03.23 19:00t/p2930.101.29831.31001.298385.008832.61
5872005.03.24 08:00sell2940.101.30031.30351.2918
5882005.03.25 08:00sell2950.101.29441.29761.2859
5892005.03.28 03:00t/p2940.101.29181.30351.291886.068918.67
5902005.03.28 08:00sell2960.101.29081.29401.2823
5912005.03.28 18:00t/p2950.101.28591.29761.285985.539004.20
5922005.03.29 05:00s/l2960.101.29401.29401.2823-31.478972.73
5932005.03.29 08:00sell2970.101.29231.29551.2838
5942005.03.29 10:00s/l2970.101.29551.29551.2838-32.008940.73
5952005.03.29 12:00buy2980.101.29411.29091.3026
5962005.03.29 16:00s/l2980.101.29091.29091.3026-32.008908.73
5972005.03.30 08:00sell2990.101.29561.29881.2871
5982005.03.31 08:00sell3000.101.29231.29551.2838
5992005.03.31 10:00s/l3000.101.29551.29551.2838-32.008876.73
6002005.03.31 16:00s/l2990.101.29881.29881.2871-30.418846.31
6012005.04.01 08:00sell3010.101.29611.29931.2876
6022005.04.01 16:00s/l3010.101.29931.29931.2876-32.008814.31
6032005.04.04 08:00sell3020.101.28961.29281.2811
6042005.04.05 08:00sell3030.101.28181.28501.2733
6052005.04.05 09:00t/p3020.101.28111.29281.281185.538899.84
6062005.04.05 15:00s/l3030.101.28501.28501.2733-32.008867.84
6072005.04.06 08:00sell3040.101.28791.29111.2794
6082005.04.06 12:00s/l3040.101.29111.29111.2794-32.008835.84
6092005.04.06 12:00buy3050.101.28911.28591.2976
6102005.04.06 15:00s/l3050.101.28591.28591.2976-32.008803.84
6112005.04.07 08:00sell3060.101.29161.29481.2831
6122005.04.08 03:00t/p3060.101.28311.29481.283185.538889.37
6132005.04.08 08:00sell3070.101.28221.28541.2737
6142005.04.08 17:00s/l3070.101.28541.28541.2737-32.008857.37
6152005.04.11 08:00sell3080.101.29251.29571.2840
6162005.04.11 11:00s/l3080.101.29571.29571.2840-32.008825.37
6172005.04.11 12:00buy3090.101.29671.29351.3052
6182005.04.12 08:00sell3100.101.29731.30051.2888
6192005.04.12 15:00s/l3090.101.29351.29351.3052-32.748792.63
6202005.04.12 15:00s/l3100.101.30051.30051.2888-32.008760.63
6212005.04.13 08:00sell3110.101.29201.29521.2835
6222005.04.13 11:00s/l3110.101.29521.29521.2835-32.008728.63
6232005.04.13 12:00buy3120.101.29401.29081.3025
6242005.04.13 15:00s/l3120.101.29081.29081.3025-32.008696.63
6252005.04.14 08:00sell3130.101.28781.29101.2793
6262005.04.14 16:00t/p3130.101.27931.29101.279385.008781.63
6272005.04.15 08:00sell3140.101.27951.28271.2710
6282005.04.15 10:00s/l3140.101.28271.28271.2710-32.008749.63
6292005.04.15 12:00buy3150.101.28281.27961.2913
6302005.04.15 17:00t/p3150.101.29131.27961.291385.008834.63
6312005.04.18 08:00sell3160.101.28891.29211.2804
6322005.04.18 09:00s/l3160.101.29211.29211.2804-32.008802.63
6332005.04.18 12:00buy3170.101.29881.29561.3073
6342005.04.19 08:00sell3180.101.30241.30561.2939
6352005.04.19 22:00t/p3170.101.30731.29561.307384.268886.89
6362005.04.19 22:00s/l3180.101.30561.30561.2939-32.008854.89
6372005.04.20 08:00sell3190.101.30721.31041.2987
6382005.04.20 22:00s/l3190.101.31041.31041.2987-32.008822.89
6392005.04.21 08:00sell3200.101.31021.31341.3017
6402005.04.22 08:00sell3210.101.30431.30751.2958
6412005.04.22 11:00s/l3210.101.30751.30751.2958-32.008790.89
6422005.04.25 03:00t/p3200.101.30171.31341.301786.068876.95
6432005.04.25 08:00sell3220.101.30241.30561.2939
6442005.04.26 08:00sell3230.101.30051.30371.2920
6452005.04.27 08:00t/p3220.101.29391.30561.293986.068963.01
6462005.04.27 08:00sell3240.101.29351.29671.2850
6472005.04.27 09:00t/p3230.101.29201.30371.292085.539048.54
6482005.04.27 15:00s/l3240.101.29671.29671.2850-32.009016.54
6492005.04.28 08:00sell3250.101.29271.29591.2842
6502005.04.29 08:00sell3260.101.29391.29711.2854
6512005.04.29 09:00s/l3250.101.29591.29591.2842-31.478985.07
6522005.04.29 09:00s/l3260.101.29711.29711.2854-32.008953.07
6532005.04.29 12:00buy3270.101.29651.29331.3050
6542005.04.29 16:00s/l3270.101.29331.29331.3050-32.008921.07
6552005.05.02 08:00sell3280.101.28531.28851.2768
6562005.05.03 08:00sell3290.101.28351.28671.2750
6572005.05.03 12:00s/l3290.101.28671.28671.2750-32.008889.07
6582005.05.03 16:00s/l3280.101.28851.28851.2768-31.478857.59
6592005.05.04 08:00sell3300.101.29561.29881.2871
6602005.05.05 08:00sell3310.101.29531.29851.2868
6612005.05.05 11:00s/l3300.101.29881.29881.2871-30.418827.18
6622005.05.05 11:00s/l3310.101.29851.29851.2868-32.008795.18
6632005.05.05 12:00buy3320.101.29651.29331.3050
6642005.05.05 17:00s/l3320.101.29331.29331.3050-32.008763.18
6652005.05.06 08:00sell3330.101.29381.29701.2853
6662005.05.06 16:00t/p3330.101.28531.29701.285385.008848.18
6672005.05.09 08:00sell3340.101.28031.28351.2718
6682005.05.09 12:00s/l3340.101.28351.28351.2718-32.008816.18
6692005.05.09 12:00buy3350.101.28391.28071.2924
6702005.05.09 15:00s/l3350.101.28071.28071.2924-32.008784.18
6712005.05.10 08:00sell3360.101.28401.28721.2755
6722005.05.10 17:00s/l3360.101.28721.28721.2755-32.008752.18
6732005.05.11 08:00sell3370.101.28681.29001.2783
6742005.05.11 11:00s/l3370.101.29001.29001.2783-32.008720.18
6752005.05.11 12:00buy3380.101.28821.28501.2967
6762005.05.11 15:00s/l3380.101.28501.28501.2967-32.008688.18
6772005.05.12 08:00sell3390.101.27871.28191.2702
6782005.05.12 15:00t/p3390.101.27021.28191.270285.008773.18
6792005.05.13 08:00sell3400.101.26691.27011.2584
6802005.05.16 02:00t/p3400.101.25841.27011.258485.538858.71
6812005.05.16 08:00sell3410.101.26041.26361.2519
6822005.05.16 16:00s/l3410.101.26361.26361.2519-32.008826.71
6832005.05.17 08:00sell3420.101.26361.26681.2551
6842005.05.18 08:00sell3430.101.26081.26401.2523
6852005.05.18 15:00s/l3430.101.26401.26401.2523-32.008794.71
6862005.05.18 18:00s/l3420.101.26681.26681.2551-31.478763.24
6872005.05.19 08:00sell3440.101.26701.27021.2585
6882005.05.20 08:00sell3450.101.26371.26691.2552
6892005.05.20 15:00t/p3440.101.25851.27021.258585.538848.77
6902005.05.20 17:00t/p3450.101.25521.26691.255285.008933.77
6912005.05.23 08:00sell3460.101.25571.25891.2472
6922005.05.23 17:00s/l3460.101.25891.25891.2472-32.008901.77
6932005.05.24 08:00sell3470.101.25741.26061.2489
6942005.05.24 13:00s/l3470.101.26061.26061.2489-32.008869.77
6952005.05.25 08:00sell3480.101.25841.26161.2499
6962005.05.25 17:00s/l3480.101.26161.26161.2499-32.008837.77
6972005.05.26 08:00sell3490.101.25521.25841.2467
6982005.05.27 08:00sell3500.101.25211.25531.2436
6992005.05.27 14:00s/l3500.101.25531.25531.2436-32.008805.77
7002005.05.27 19:00s/l3490.101.25841.25841.2467-31.478774.30
7012005.05.30 08:00sell3510.101.25211.25531.2436
7022005.05.31 04:00t/p3510.101.24361.25531.243685.538859.83
7032005.05.31 08:00sell3520.101.23941.24261.2309
7042005.05.31 20:00t/p3520.101.23091.24261.230985.008944.83
7052005.06.01 08:00sell3530.101.23261.23581.2241
7062005.06.01 13:00t/p3530.101.22411.23581.224185.009029.83
7072005.06.02 08:00sell3540.101.22111.22431.2126
7082005.06.02 09:00s/l3540.101.22431.22431.2126-32.008997.83
7092005.06.02 12:00buy3550.101.22671.22351.2352
7102005.06.02 16:00s/l3550.101.22351.22351.2352-32.008965.83
7112005.06.03 08:00sell3560.101.23021.23341.2217
7122005.06.03 15:00s/l3560.101.23341.23341.2217-32.008933.83
7132005.06.06 08:00sell3570.101.22601.22921.2175
7142005.06.06 17:00s/l3570.101.22921.22921.2175-32.008901.83
7152005.06.07 08:00sell3580.101.22721.23041.2187
7162005.06.07 09:00s/l3580.101.23041.23041.2187-32.008869.83
7172005.06.07 12:00buy3590.101.23111.22791.2396
7182005.06.07 14:00s/l3590.101.22791.22791.2396-32.008837.83
7192005.06.08 08:00sell3600.101.23211.23531.2236
7202005.06.08 18:00s/l3600.101.23531.23531.2236-32.008805.83
7212005.06.09 08:00sell3610.101.22291.22611.2144
7222005.06.10 08:00sell3620.101.22181.22501.2133
7232005.06.10 17:00t/p3610.101.21441.22611.214485.538891.36
7242005.06.10 17:00t/p3620.101.21331.22501.213385.008976.36
7252005.06.13 08:00sell3630.101.20941.21261.2009
7262005.06.14 03:00s/l3630.101.21261.21261.2009-31.478944.88
7272005.06.14 08:00sell3640.101.21111.21431.2026
7282005.06.14 09:00s/l3640.101.21431.21431.2026-32.008912.88
7292005.06.14 12:00buy3650.101.21151.20831.2200
7302005.06.14 16:00s/l3650.101.20831.20831.2200-32.008880.88
7312005.06.15 08:00sell3660.101.20431.20751.1958
7322005.06.15 11:00s/l3660.101.20751.20751.1958-32.008848.88
7332005.06.15 12:00buy3670.101.20481.20161.2133
7342005.06.16 08:00sell3680.101.20791.21111.1994
7352005.06.16 12:00s/l3680.101.21111.21111.1994-32.008816.88
7362005.06.16 15:00t/p3670.101.21331.20161.213382.788899.66
7372005.06.17 08:00sell3690.101.20961.21281.2011
7382005.06.17 10:00s/l3690.101.21281.21281.2011-32.008867.66
7392005.06.17 12:00buy3700.101.21381.21061.2223
7402005.06.17 17:00t/p3700.101.22231.21061.222385.008952.66
7412005.06.20 08:00sell3710.101.22011.22331.2116
7422005.06.20 09:00s/l3710.101.22331.22331.2116-32.008920.66
7432005.06.20 12:00buy3720.101.22181.21861.2303
7442005.06.20 15:00s/l3720.101.21861.21861.2303-32.008888.66
7452005.06.21 08:00sell3730.101.21341.21661.2049
7462005.06.21 20:00s/l3730.101.21661.21661.2049-32.008856.66
7472005.06.22 08:00sell3740.101.21661.21981.2081
7482005.06.23 08:00sell3750.101.21111.21431.2026
7492005.06.23 10:00t/p3740.101.20811.21981.208186.598943.25
7502005.06.23 15:00t/p3750.101.20261.21431.202685.009028.25
7512005.06.24 08:00sell3760.101.20311.20631.1946
7522005.06.24 10:00s/l3760.101.20631.20631.1946-32.008996.25
7532005.06.24 12:00buy3770.101.20731.20411.2158
7542005.06.27 08:00sell3780.101.21281.21601.2043
7552005.06.27 09:00t/p3770.101.21581.20411.215884.269080.51
7562005.06.27 09:00s/l3780.101.21601.21601.2043-32.009048.51
7572005.06.27 12:00buy3790.101.21591.21271.2244
7582005.06.28 08:00sell3800.101.21521.21841.2067
7592005.06.28 09:00s/l3790.101.21271.21271.2244-32.749015.77
7602005.06.28 17:00t/p3800.101.20671.21841.206785.009100.77
7612005.06.29 08:00sell3810.101.20631.20951.1978
7622005.06.29 18:00s/l3810.101.20951.20951.1978-32.009068.77
7632005.06.30 08:00sell3820.101.20931.21251.2008
7642005.07.01 08:00sell3830.101.20371.20691.1952
7652005.07.01 12:00s/l3830.101.20691.20691.1952-32.009036.77
7662005.07.01 17:00t/p3820.101.20081.21251.200885.539122.30
7672005.07.04 08:00sell3840.101.19241.19561.1839
7682005.07.05 08:00sell3850.101.18981.19301.1813
7692005.07.05 11:00s/l3850.101.19301.19301.1813-32.009090.30
7702005.07.06 08:00sell3860.101.19291.19611.1844
7712005.07.07 11:00s/l3840.101.19561.19561.1839-29.359060.94
7722005.07.07 11:00s/l3860.101.19611.19611.1844-30.419030.53
7732005.07.07 12:00buy3870.101.19921.19601.2077
7742005.07.07 15:00s/l3870.101.19601.19601.2077-32.008998.53
7752005.07.08 08:00sell3880.101.19291.19611.1844
7762005.07.08 16:00s/l3880.101.19611.19611.1844-32.008966.53
7772005.07.11 08:00sell3890.101.20051.20371.1920
7782005.07.11 17:00s/l3890.101.20371.20371.1920-32.008934.53
7792005.07.12 08:00sell3900.101.21591.21911.2074
7802005.07.12 10:00s/l3900.101.21911.21911.2074-32.008902.53
7812005.07.12 12:00buy3910.101.21651.21331.2250
7822005.07.12 21:00t/p3910.101.22501.21331.225085.008987.53
7832005.07.13 08:00sell3920.101.22041.22361.2119
7842005.07.13 16:00t/p3920.101.21191.22361.211985.009072.53
7852005.07.14 08:00sell3930.101.20631.20951.1978
7862005.07.14 15:00s/l3930.101.20951.20951.1978-32.009040.53
7872005.07.15 08:00sell3940.101.21091.21411.2024
7882005.07.15 15:00t/p3940.101.20241.21411.202485.009125.53
7892005.07.18 08:00sell3950.101.20541.20861.1969
7902005.07.18 18:00s/l3950.101.20861.20861.1969-32.009093.53
7912005.07.19 08:00sell3960.101.20051.20371.1920
7922005.07.19 20:00s/l3960.101.20371.20371.1920-32.009061.53
7932005.07.20 08:00sell3970.101.20701.21021.1985
7942005.07.20 20:00s/l3970.101.21021.21021.1985-32.009029.53
7952005.07.21 08:00sell3980.101.21511.21831.2066
7962005.07.21 14:00s/l3980.101.21831.21831.2066-32.008997.53
7972005.07.22 08:00sell3990.101.21701.22021.2085
7982005.07.22 18:00t/p3990.101.20851.22021.208585.009082.53
7992005.07.25 08:00sell4000.101.20541.20861.1969
8002005.07.25 16:00s/l4000.101.20861.20861.1969-32.009050.53
8012005.07.26 08:00sell4010.101.20411.20731.1956
8022005.07.27 08:00sell4020.101.19981.20301.1913
8032005.07.27 15:00s/l4020.101.20301.20301.1913-32.009018.53
8042005.07.27 20:00s/l4010.101.20731.20731.1956-31.478987.06
8052005.07.28 08:00sell4030.101.20621.20941.1977
8062005.07.28 14:00s/l4030.101.20941.20941.1977-32.008955.06
8072005.07.29 08:00sell4040.101.21261.21581.2041
8082005.07.29 17:00s/l4040.101.21581.21581.2041-32.008923.06
8092005.08.01 08:00sell4050.101.21781.22101.2093
8102005.08.01 11:00s/l4050.101.22101.22101.2093-32.008891.06
8112005.08.01 12:00buy4060.101.22081.21761.2293
8122005.08.02 00:00s/l4060.101.21761.21761.2293-32.748858.32
8132005.08.02 08:00sell4070.101.22121.22441.2127
8142005.08.02 15:00s/l4070.101.22441.22441.2127-32.008826.32
8152005.08.03 08:00sell4080.101.21641.21961.2079
8162005.08.03 09:00s/l4080.101.21961.21961.2079-32.008794.32
8172005.08.03 12:00buy4090.101.23081.22761.2393
8182005.08.04 08:00sell4100.101.23331.23651.2248
8192005.08.04 17:00s/l4100.101.23651.23651.2248-32.008762.32
8202005.08.04 18:00t/p4090.101.23931.22761.239382.788845.09
8212005.08.05 08:00sell4110.101.23701.24021.2285
8222005.08.08 08:00sell4120.101.23281.23601.2243
8232005.08.08 10:00s/l4120.101.23601.23601.2243-32.008813.09
8242005.08.09 08:00s/l4110.101.24021.24021.2285-30.948782.15
8252005.08.09 08:00sell4130.101.24081.24401.2323
8262005.08.10 08:00sell4140.101.23751.24071.2290
8272005.08.10 12:00s/l4140.101.24071.24071.2290-32.008750.15
8282005.08.11 08:00sell4150.101.23881.24201.2303
8292005.08.11 10:00s/l4150.101.24201.24201.2303-32.008718.15
8302005.08.11 16:00s/l4130.101.24401.24401.2323-29.888688.27
8312005.08.12 08:00sell4160.101.24531.24851.2368
8322005.08.12 11:00s/l4160.101.24851.24851.2368-32.008656.27
8332005.08.12 12:00buy4170.101.24731.24411.2558
8342005.08.12 15:00s/l4170.101.24411.24411.2558-32.008624.27
8352005.08.15 08:00sell4180.101.23881.24201.2303
8362005.08.16 08:00sell4190.101.23431.23751.2258
8372005.08.16 15:00t/p4180.101.23031.24201.230385.538709.80
8382005.08.17 08:00sell4200.101.23141.23461.2229
8392005.08.18 11:00t/p4190.101.22581.23751.225887.128796.91
8402005.08.18 12:00t/p4200.101.22291.23461.222986.598883.50
8412005.08.18 12:00buy4210.101.22361.22041.2321
8422005.08.18 15:00s/l4210.101.22041.22041.2321-32.008851.50
8432005.08.19 08:00sell4220.101.21661.21981.2081
8442005.08.22 08:00sell4230.101.21811.22131.2096
8452005.08.22 13:00s/l4220.101.21981.21981.2081-31.478820.03
8462005.08.22 13:00s/l4230.101.22131.22131.2096-32.008788.03
8472005.08.23 08:00sell4240.101.22051.22371.2120
8482005.08.23 09:00s/l4240.101.22371.22371.2120-32.008756.03
8492005.08.23 12:00buy4250.101.22361.22041.2321
8502005.08.23 17:00s/l4250.101.22041.22041.2321-32.008724.03
8512005.08.24 08:00sell4260.101.21811.22131.2096
8522005.08.24 13:00s/l4260.101.22131.22131.2096-32.008692.03
8532005.08.25 08:00sell4270.101.23001.23321.2215
8542005.08.26 08:00sell4280.101.23221.23541.2237
8552005.08.26 10:00s/l4270.101.23321.23321.2215-31.478660.56
8562005.08.29 08:00sell4290.101.23261.23581.2241
8572005.08.29 19:00t/p4280.101.22371.23541.223785.538746.09
8582005.08.29 19:00t/p4290.101.22411.23581.224185.008831.09
8592005.08.30 08:00sell4300.101.22161.22481.2131
8602005.08.31 08:00sell4310.101.22061.22381.2121
8612005.08.31 17:00s/l4300.101.22481.22481.2131-31.478799.62
8622005.08.31 17:00s/l4310.101.22381.22381.2121-32.008767.62
8632005.09.01 08:00sell4320.101.23321.23641.2247
8642005.09.01 11:00s/l4320.101.23641.23641.2247-32.008735.62
8652005.09.01 12:00buy4330.101.23631.23311.2448
8662005.09.01 17:00t/p4330.101.24481.23311.244885.008820.62
8672005.09.02 08:00sell4340.101.24911.25231.2406
8682005.09.02 10:00s/l4340.101.25231.25231.2406-32.008788.62
8692005.09.02 12:00buy4350.101.25661.25341.2651
8702005.09.02 14:00s/l4350.101.25341.25341.2651-32.008756.62
8712005.09.05 08:00sell4360.101.25711.26031.2486
8722005.09.06 04:00t/p4360.101.24861.26031.248685.538842.15
8732005.09.06 08:00sell4370.101.25091.25411.2424
8742005.09.07 08:00sell4380.101.24731.25051.2388
8752005.09.07 09:00s/l4380.101.25051.25051.2388-32.008810.15
8762005.09.07 16:00t/p4370.101.24241.25411.242485.538895.67
8772005.09.08 08:00sell4390.101.24251.24571.2340
8782005.09.09 08:00sell4400.101.24371.24691.2352
8792005.09.09 18:00s/l4390.101.24571.24571.2340-31.478864.20
8802005.09.12 05:00t/p4400.101.23521.24691.235285.538949.73
8812005.09.12 08:00sell4410.101.23381.23701.2253
8822005.09.13 08:00sell4420.101.23031.23351.2218
8832005.09.13 15:00t/p4410.101.22531.23701.225385.539035.26
8842005.09.14 08:00sell4430.101.22831.23151.2198
8852005.09.14 15:00s/l4430.101.23151.23151.2198-32.009003.26
8862005.09.15 05:00t/p4420.101.22181.23351.221887.129090.38
8872005.09.15 08:00sell4440.101.22251.22571.2140
8882005.09.16 05:00s/l4440.101.22571.22571.2140-31.479058.91
8892005.09.16 08:00sell4450.101.22881.23201.2203
8902005.09.16 17:00t/p4450.101.22031.23201.220385.009143.91
8912005.09.19 08:00sell4460.101.21181.21501.2033
8922005.09.19 11:00s/l4460.101.21501.21501.2033-32.009111.91
8932005.09.19 12:00buy4470.101.21401.21081.2225
8942005.09.20 08:00sell4480.101.21471.21791.2062
8952005.09.20 09:00s/l4480.101.21791.21791.2062-32.009079.91
8962005.09.21 08:00sell4490.101.21911.22231.2106
8972005.09.21 11:00t/p4470.101.22251.21081.222583.529163.42
8982005.09.21 11:00s/l4490.101.22231.22231.2106-32.009131.42
8992005.09.21 12:00buy4500.101.22061.21741.2291
9002005.09.22 08:00sell4510.101.22121.22441.2127
9012005.09.22 17:00s/l4500.101.21741.21741.2291-34.229097.20
9022005.09.23 08:00sell4520.101.21541.21861.2069
9032005.09.23 09:00t/p4510.101.21271.22441.212785.539182.73
9042005.09.23 16:00t/p4520.101.20691.21861.206985.009267.73
9052005.09.26 08:00sell4530.101.20311.20631.1946
9062005.09.26 11:00s/l4530.101.20631.20631.1946-32.009235.73
9072005.09.26 12:00buy4540.101.20571.20251.2142
9082005.09.26 15:00s/l4540.101.20251.20251.2142-32.009203.73
9092005.09.27 08:00sell4550.101.20181.20501.1933
9102005.09.27 11:00s/l4550.101.20501.20501.1933-32.009171.73
9112005.09.27 12:00buy4560.101.20351.20031.2120
9122005.09.27 15:00s/l4560.101.20031.20031.2120-32.009139.73
9132005.09.28 08:00sell4570.101.20291.20611.1944
9142005.09.29 01:00s/l4570.101.20611.20611.1944-30.419109.32
9152005.09.29 08:00sell4580.101.20551.20871.1970
9162005.09.30 08:00sell4590.101.20331.20651.1948
9172005.09.30 14:00s/l4590.101.20651.20651.1948-32.009077.32
9182005.09.30 18:00s/l4580.101.20871.20871.1970-31.479045.85
9192005.10.03 08:00sell4600.101.19541.19861.1869
9202005.10.04 08:00sell4610.101.19251.19571.1840
9212005.10.05 07:00s/l4610.101.19571.19571.1840-31.479014.38
9222005.10.05 08:00sell4620.101.19411.19731.1856
9232005.10.05 17:00s/l4620.101.19731.19731.1856-32.008982.38
9242005.10.05 18:00s/l4600.101.19861.19861.1869-30.948951.43
9252005.10.06 08:00sell4630.101.20431.20751.1958
9262005.10.06 15:00s/l4630.101.20751.20751.1958-32.008919.43
9272005.10.07 08:00sell4640.101.21621.21941.2077
9282005.10.10 08:00sell4650.101.21251.21571.2040
9292005.10.10 15:00t/p4640.101.20771.21941.207785.539004.96
9302005.10.11 03:00t/p4650.101.20401.21571.204085.539090.49
9312005.10.11 08:00sell4660.101.20301.20621.1945
9322005.10.12 08:00sell4670.101.19711.20031.1886
9332005.10.12 14:00s/l4670.101.20031.20031.1886-32.009058.49
9342005.10.13 08:00sell4680.101.19851.20171.1900
9352005.10.13 15:00t/p4660.101.19451.20621.194587.129145.61
9362005.10.13 21:00s/l4680.101.20171.20171.1900-32.009113.61
9372005.10.14 08:00sell4690.101.20161.20481.1931
9382005.10.14 15:00s/l4690.101.20481.20481.1931-32.009081.61
9392005.10.17 08:00sell4700.101.20851.21171.2000
9402005.10.18 02:00t/p4700.101.20001.21171.200085.539167.14
9412005.10.18 08:00sell4710.101.19851.20171.1900
9422005.10.19 08:00sell4720.101.19431.19751.1858
9432005.10.19 09:00t/p4710.101.19001.20171.190085.539252.67
9442005.10.19 13:00s/l4720.101.19751.19751.1858-32.009220.67
9452005.10.20 08:00sell4730.101.19701.20021.1885
9462005.10.20 22:00s/l4730.101.20021.20021.1885-32.009188.67
9472005.10.21 08:00sell4740.101.20321.20641.1947
9482005.10.21 19:00t/p4740.101.19471.20641.194785.009273.67
9492005.10.24 08:00sell4750.101.19341.19661.1849
9502005.10.24 16:00s/l4750.101.19661.19661.1849-32.009241.67
9512005.10.25 08:00sell4760.101.19581.19901.1873
9522005.10.25 11:00s/l4760.101.19901.19901.1873-32.009209.67
9532005.10.25 12:00buy4770.101.20361.20041.2121
9542005.10.26 08:00sell4780.101.21041.21361.2019
9552005.10.26 09:00t/p4770.101.21211.20041.212184.269293.93
9562005.10.26 09:00s/l4780.101.21361.21361.2019-32.009261.93
9572005.10.26 12:00buy4790.101.20711.20391.2156
9582005.10.27 08:00sell4800.101.20991.21311.2014
9592005.10.27 10:00s/l4800.101.21311.21311.2014-32.009229.93
9602005.10.27 15:00t/p4790.101.21561.20391.215682.789312.70
9612005.10.28 08:00sell4810.101.21311.21631.2046
9622005.10.28 10:00s/l4810.101.21631.21631.2046-32.009280.70
9632005.10.28 12:00buy4820.101.21531.21211.2238
9642005.10.28 15:00s/l4820.101.21211.21211.2238-32.009248.70
9652005.10.31 08:00sell4830.101.20531.20851.1968
9662005.10.31 11:00s/l4830.101.20851.20851.1968-32.009216.70
9672005.10.31 12:00buy4840.101.20701.20381.2155
9682005.10.31 14:00s/l4840.101.20381.20381.2155-32.009184.70
9692005.11.01 08:00sell4850.101.19791.20111.1894
9702005.11.01 12:00s/l4850.101.20111.20111.1894-32.009152.70
9712005.11.01 12:00buy4860.101.20121.19801.2097
9722005.11.01 17:00s/l4860.101.19801.19801.2097-32.009120.70
9732005.11.02 08:00sell4870.101.20361.20681.1951
9742005.11.02 18:00s/l4870.101.20681.20681.1951-32.009088.70
9752005.11.03 08:00sell4880.101.20701.21021.1985
9762005.11.03 17:00t/p4880.101.19851.21021.198585.009173.70
9772005.11.04 08:00sell4890.101.19321.19641.1847
9782005.11.04 16:00s/l4890.101.19641.19641.1847-32.009141.70
9792005.11.07 08:00sell4900.101.18051.18371.1720
9802005.11.08 04:00t/p4900.101.17201.18371.172085.539227.23
9812005.11.08 08:00sell4910.101.17281.17601.1643
9822005.11.08 17:00s/l4910.101.17601.17601.1643-32.009195.23
9832005.11.09 08:00sell4920.101.17611.17931.1676
9842005.11.10 08:00sell4930.101.17591.17911.1674
9852005.11.10 16:00s/l4920.101.17931.17931.1676-30.419164.82
9862005.11.10 16:00s/l4930.101.17911.17911.1674-32.009132.82
9872005.11.11 08:00sell4940.101.16871.17191.1602
9882005.11.11 23:00s/l4940.101.17191.17191.1602-32.009100.82
9892005.11.14 08:00sell4950.101.17631.17951.1678
9902005.11.14 19:00t/p4950.101.16781.17951.167885.009185.82
9912005.11.15 08:00sell4960.101.16871.17191.1602
9922005.11.15 19:00s/l4960.101.17191.17191.1602-32.009153.82
9932005.11.16 08:00sell4970.101.17121.17441.1627
9942005.11.17 08:00sell4980.101.16701.17021.1585
9952005.11.17 12:00s/l4980.101.17021.17021.1585-32.009121.82
9962005.11.17 21:00s/l4970.101.17441.17441.1627-30.419091.41
9972005.11.18 08:00sell4990.101.17241.17561.1639
9982005.11.18 17:00s/l4990.101.17561.17561.1639-32.009059.41
9992005.11.21 08:00sell5000.101.17781.18101.1693
10002005.11.21 10:00s/l5000.101.18101.18101.1693-32.009027.41
10012005.11.21 12:00buy5010.101.18261.17941.1911
10022005.11.21 17:00s/l5010.101.17941.17941.1911-32.008995.41
10032005.11.22 08:00sell5020.101.17301.17621.1645
10042005.11.22 21:00s/l5020.101.17621.17621.1645-32.008963.41
10052005.11.23 08:00sell5030.101.18321.18641.1747
10062005.11.24 08:00sell5040.101.17961.18281.1711
10072005.11.25 11:00t/p5030.101.17471.18641.174787.129050.52
10082005.11.25 20:00t/p5040.101.17111.18281.171185.539136.05
10092005.11.28 08:00sell5050.101.16951.17271.1610
10102005.11.28 16:00s/l5050.101.17271.17271.1610-32.009104.05
10112005.11.29 08:00sell5060.101.18221.18541.1737
10122005.11.30 08:00sell5070.101.17851.18171.1700
10132005.12.01 15:00t/p5060.101.17371.18541.173787.129191.17
10142005.12.01 17:00t/p5070.101.17001.18171.170086.599277.75
10152005.12.02 08:00sell5080.101.17091.17411.1624
10162005.12.02 14:00s/l5080.101.17411.17411.1624-32.009245.75
10172005.12.05 08:00sell5090.101.16921.17241.1607
10182005.12.05 12:00s/l5090.101.17241.17241.1607-32.009213.75
10192005.12.05 12:00buy5100.101.17431.17111.1828
10202005.12.06 08:00sell5110.101.17811.18131.1696
10212005.12.07 12:00s/l5100.101.17111.17111.1828-33.489180.27
10222005.12.08 08:00sell5120.101.17421.17741.1657
10232005.12.08 09:00s/l5120.101.17741.17741.1657-32.009148.27
10242005.12.08 16:00s/l5110.101.18131.18131.1696-29.889118.39
10252005.12.09 08:00sell5130.101.17811.18131.1696
10262005.12.09 13:00s/l5130.101.18131.18131.1696-32.009086.39
10272005.12.12 08:00sell5140.101.18321.18641.1747
10282005.12.12 09:00s/l5140.101.18641.18641.1747-32.009054.39
10292005.12.12 12:00buy5150.101.18781.18461.1963
10302005.12.12 14:00t/p5150.101.19631.18461.196385.009139.39
10312005.12.13 08:00sell5160.101.19571.19891.1872
10322005.12.14 02:00s/l5160.101.19891.19891.1872-31.479107.92
10332005.12.14 08:00sell5170.101.20121.20441.1927
10342005.12.14 09:00s/l5170.101.20441.20441.1927-32.009075.92
10352005.12.14 12:00buy5180.101.20201.19881.2105
10362005.12.14 20:00s/l5180.101.19881.19881.2105-32.009043.92
10372005.12.15 08:00sell5190.101.20001.20321.1915
10382005.12.15 10:00s/l5190.101.20321.20321.1915-32.009011.92
10392005.12.15 12:00buy5200.101.20101.19781.2095
10402005.12.15 15:00s/l5200.101.19781.19781.2095-32.008979.92
10412005.12.16 08:00sell5210.101.19761.20081.1891
10422005.12.16 10:00s/l5210.101.20081.20081.1891-32.008947.92
10432005.12.16 12:00buy5220.101.19871.19551.2072
10442005.12.19 08:00sell5230.101.20121.20441.1927
10452005.12.20 10:00s/l5220.101.19551.19551.2072-33.488914.44
10462005.12.20 14:00t/p5230.101.19271.20441.192785.538999.97
10472005.12.21 08:00sell5240.101.18831.19151.1798
10482005.12.22 08:00sell5250.101.18281.18601.1743
10492005.12.22 15:00s/l5250.101.18601.18601.1743-32.008967.97
10502005.12.23 08:00sell5260.101.18761.19081.1791
10512005.12.28 08:00s/l5240.101.19151.19151.1798-28.308939.67
10522005.12.28 08:00s/l5260.101.19081.19081.1791-30.418909.26
10532005.12.28 08:00sell5270.101.19221.19541.1837
10542005.12.28 18:00t/p5270.101.18371.19541.183785.008994.26
10552005.12.29 08:00sell5280.101.18631.18951.1778
10562005.12.30 08:00sell5290.101.18611.18931.1776
10572005.12.30 15:00t/p5280.101.17781.18951.177885.539079.78
10582006.01.02 08:00sell5300.101.18391.18711.1754
10592006.01.03 03:00s/l5300.101.18711.18711.1754-31.479048.31
10602006.01.03 06:00s/l5290.101.18931.18931.1776-30.949017.37
10612006.01.03 08:00sell5310.101.18881.19201.1803
10622006.01.03 15:00s/l5310.101.19201.19201.1803-32.008985.37
10632006.01.04 08:00sell5320.101.20431.20751.1958
10642006.01.04 10:00s/l5320.101.20751.20751.1958-32.008953.37
10652006.01.04 12:00buy5330.101.20661.20341.2151
10662006.01.05 08:00sell5340.101.20911.21231.2006
10672006.01.06 01:00s/l5340.101.21231.21231.2006-31.478921.90
10682006.01.06 08:00sell5350.101.20911.21231.2006
10692006.01.06 14:00t/p5330.101.21511.20341.215182.049003.94
10702006.01.06 14:00s/l5350.101.21231.21231.2006-32.008971.94
10712006.01.09 08:00sell5360.101.21021.21341.2017
10722006.01.10 08:00sell5370.101.20591.20911.1974
10732006.01.10 11:00s/l5370.101.20911.20911.1974-32.008939.94
10742006.01.11 08:00sell5380.101.20521.20841.1967
10752006.01.11 13:00s/l5380.101.20841.20841.1967-32.008907.94
10762006.01.11 17:00s/l5360.101.21341.21341.2017-30.948877.00
10772006.01.12 08:00sell5390.101.21431.21751.2058
10782006.01.12 15:00t/p5390.101.20581.21751.205885.008962.00
10792006.01.13 08:00sell5400.101.20721.21041.1987
10802006.01.13 17:00s/l5400.101.21041.21041.1987-32.008930.00
10812006.01.16 08:00sell5410.101.21471.21791.2062
10822006.01.17 08:00sell5420.101.21341.21661.2049
10832006.01.17 12:00t/p5410.101.20621.21791.206285.539015.52
10842006.01.18 08:00sell5430.101.21131.21451.2028
10852006.01.18 09:00s/l5430.101.21451.21451.2028-32.008983.52
10862006.01.19 08:00sell5440.101.20831.21151.1998
10872006.01.19 16:00s/l5440.101.21151.21151.1998-32.008951.52
10882006.01.20 08:00sell5450.101.20791.21111.1994
10892006.01.20 09:00t/p5420.101.20491.21661.204987.659039.17
10902006.01.20 15:00s/l5450.101.21111.21111.1994-32.009007.17
10912006.01.23 08:00sell5460.101.22371.22691.2152
10922006.01.23 11:00s/l5460.101.22691.22691.2152-32.008975.17
10932006.01.23 12:00buy5470.101.22751.22431.2360
10942006.01.24 08:00sell5480.101.22851.23171.2200
10952006.01.25 10:00s/l5480.101.23171.23171.2200-31.478943.70
10962006.01.25 16:00s/l5470.101.22431.22431.2360-33.488910.22
10972006.01.26 08:00sell5490.101.22631.22951.2178
10982006.01.27 08:00sell5500.101.22041.22361.2119
10992006.01.27 12:00t/p5490.101.21781.22951.217885.538995.75
11002006.01.27 17:00t/p5500.101.21191.22361.211985.009080.75
11012006.01.30 08:00sell5510.101.21051.21371.2020
11022006.01.31 08:00sell5520.101.21071.21391.2022
11032006.01.31 16:00s/l5510.101.21371.21371.2020-31.479049.28
11042006.01.31 16:00s/l5520.101.21391.21391.2022-32.009017.28
11052006.02.01 08:00sell5530.101.21361.21681.2051
11062006.02.01 20:00t/p5530.101.20511.21681.205185.009102.28
11072006.02.02 08:00sell5540.101.20651.20971.1980
11082006.02.02 16:00s/l5540.101.20971.20971.1980-32.009070.28
11092006.02.03 08:00sell5550.101.20731.21051.1988
11102006.02.03 15:00t/p5550.101.19881.21051.198885.009155.28
11112006.02.06 12:00buy5560.101.19811.19491.2066
11122006.02.06 18:00s/l5560.101.19491.19491.2066-32.009123.28
11132006.02.07 08:00sell5570.101.19781.20101.1893
11142006.02.07 10:00s/l5570.101.20101.20101.1893-32.009091.28
11152006.02.07 12:00buy5580.101.19821.19501.2067
11162006.02.07 16:00s/l5580.101.19501.19501.2067-32.009059.28
11172006.02.08 08:00sell5590.101.19671.19991.1882
11182006.02.09 08:00sell5600.101.19731.20051.1888
11192006.02.10 01:00s/l5590.101.19991.19991.1882-29.889029.39
11202006.02.10 01:00s/l5600.101.20051.20051.1888-31.478997.92
11212006.02.10 08:00sell5610.101.19711.20031.1886
11222006.02.10 14:00s/l5610.101.20031.20031.1886-32.008965.92
11232006.02.13 08:00sell5620.101.18991.19311.1814
11242006.02.14 08:00sell5630.101.19101.19421.1825
11252006.02.15 02:00s/l5620.101.19311.19311.1814-30.948934.98
11262006.02.15 08:00sell5640.101.19141.19461.1829
11272006.02.15 15:00s/l5630.101.19421.19421.1825-31.478903.51
11282006.02.15 16:00s/l5640.101.19461.19461.1829-32.008871.51
11292006.02.16 08:00sell5650.101.18851.19171.1800
11302006.02.17 08:00sell5660.101.18791.19111.1794
11312006.02.17 16:00s/l5650.101.19171.19171.1800-31.478840.04
11322006.02.17 16:00s/l5660.101.19111.19111.1794-32.008808.04
11332006.02.20 08:00sell5670.101.19501.19821.1865
11342006.02.21 08:00sell5680.101.19111.19431.1826
11352006.02.22 14:00t/p5670.101.18651.19821.186586.068894.09
11362006.02.23 08:00sell5690.101.19031.19351.1818
11372006.02.23 10:00s/l5690.101.19351.19351.1818-32.008862.09
11382006.02.23 11:00s/l5680.101.19431.19431.1826-29.888832.21
11392006.02.23 12:00buy5700.101.19561.19241.2041
11402006.02.23 15:00s/l5700.101.19241.19241.2041-32.008800.21
11412006.02.24 08:00sell5710.101.19141.19461.1829
11422006.02.27 01:00t/p5710.101.18291.19461.182985.538885.74
11432006.02.27 08:00sell5720.101.18571.18891.1772
11442006.02.28 08:00sell5730.101.18491.18811.1764
11452006.02.28 11:00s/l5720.101.18891.18891.1772-31.478854.27
11462006.02.28 11:00s/l5730.101.18811.18811.1764-32.008822.27
11472006.02.28 12:00buy5740.101.18771.18451.1962
11482006.03.01 08:00sell5750.101.19351.19671.1850
11492006.03.01 14:00t/p5740.101.19621.18451.196284.268906.53
11502006.03.01 15:00s/l5750.101.19671.19671.1850-32.008874.53
11512006.03.02 08:00sell5760.101.19351.19671.1850
11522006.03.02 16:00s/l5760.101.19671.19671.1850-32.008842.53
11532006.03.03 08:00sell5770.101.20231.20551.1938
11542006.03.06 01:00s/l5770.101.20551.20551.1938-31.478811.06
11552006.03.06 08:00sell5780.101.20701.21021.1985
11562006.03.07 01:00t/p5780.101.19851.21021.198585.538896.59
11572006.03.07 08:00sell5790.101.19471.19791.1862
11582006.03.08 08:00sell5800.101.19171.19491.1832
11592006.03.09 06:00s/l5800.101.19491.19491.1832-30.418866.17
11602006.03.09 08:00sell5810.101.19461.19781.1861
11612006.03.10 15:00t/p5790.101.18621.19791.186287.658953.82
11622006.03.10 15:00t/p5810.101.18611.19781.186185.539039.35
11632006.03.13 08:00sell5820.101.19581.19901.1873
11642006.03.14 08:00sell5830.101.19671.19991.1882
11652006.03.14 16:00s/l5820.101.19901.19901.1873-31.479007.88
11662006.03.14 16:00s/l5830.101.19991.19991.1882-32.008975.88
11672006.03.15 08:00sell5840.101.20281.20601.1943
11682006.03.15 15:00s/l5840.101.20601.20601.1943-32.008943.88
11692006.03.16 08:00sell5850.101.20571.20891.1972
11702006.03.16 14:00s/l5850.101.20891.20891.1972-32.008911.88
11712006.03.17 08:00sell5860.101.21491.21811.2064
11722006.03.17 10:00s/l5860.101.21811.21811.2064-32.008879.88
11732006.03.17 12:00buy5870.101.21811.21491.2266
11742006.03.17 15:00s/l5870.101.21491.21491.2266-32.008847.88
11752006.03.20 08:00sell5880.101.21861.22181.2101
11762006.03.21 08:00sell5890.101.21371.21691.2052
11772006.03.21 16:00t/p5880.101.21011.22181.210185.538933.41
11782006.03.22 08:00sell5900.101.20841.21161.1999
11792006.03.23 02:00t/p5890.101.20521.21691.205287.129020.52
11802006.03.23 08:00sell5910.101.20651.20971.1980
11812006.03.23 16:00t/p5900.101.19991.21161.199986.599107.11
11822006.03.23 16:00t/p5910.101.19801.20971.198085.009192.11
11832006.03.24 08:00sell5920.101.19611.19931.1876
11842006.03.24 16:00s/l5920.101.19931.19931.1876-32.009160.11
11852006.03.27 08:00sell5930.101.20391.20711.1954
11862006.03.28 08:00sell5940.101.20401.20721.1955
11872006.03.28 09:00s/l5930.101.20711.20711.1954-31.479128.64
11882006.03.28 09:00s/l5940.101.20721.20721.1955-32.009096.64
11892006.03.28 12:00buy5950.101.20791.20471.2164
11902006.03.28 20:00s/l5950.101.20471.20471.2164-32.009064.64
11912006.03.29 08:00sell5960.101.19801.20121.1895
11922006.03.29 11:00s/l5960.101.20121.20121.1895-32.009032.64
11932006.03.29 12:00buy5970.101.20161.19841.2101
11942006.03.30 08:00sell5980.101.20591.20911.1974
11952006.03.30 12:00s/l5980.101.20911.20911.1974-32.009000.64
11962006.03.30 15:00t/p5970.101.21011.19841.210182.789083.41
11972006.03.31 08:00sell5990.101.21311.21631.2046
11982006.04.03 06:00t/p5990.101.20461.21631.204685.539168.94
11992006.04.03 08:00sell6000.101.20431.20751.1958
12002006.04.03 16:00s/l6000.101.20751.20751.1958-32.009136.94
12012006.04.04 08:00sell6010.101.21201.21521.2035
12022006.04.04 09:00s/l6010.101.21521.21521.2035-32.009104.94
12032006.04.04 12:00buy6020.101.21681.21361.2253
12042006.04.04 15:00t/p6020.101.22531.21361.225385.009189.94
12052006.04.05 08:00sell6030.101.22711.23031.2186
12062006.04.05 15:00s/l6030.101.23031.23031.2186-32.009157.94
12072006.04.06 08:00sell6040.101.22881.23201.2203
12082006.04.06 10:00s/l6040.101.23201.23201.2203-32.009125.94
12092006.04.06 12:00buy6050.101.23081.22761.2393
12102006.04.06 14:00s/l6050.101.22761.22761.2393-32.009093.94
12112006.04.07 08:00sell6060.101.21941.22261.2109
12122006.04.07 17:00t/p6060.101.21091.22261.210985.009178.94
12132006.04.10 08:00sell6070.101.21111.21431.2026
12142006.04.11 08:00sell6080.101.21271.21591.2042
12152006.04.11 09:00s/l6070.101.21431.21431.2026-31.479147.47
12162006.04.12 01:00s/l6080.101.21591.21591.2042-31.479116.00
12172006.04.12 08:00sell6090.101.21441.21761.2059
12182006.04.13 08:00sell6100.101.21121.21441.2027
12192006.04.17 02:00s/l6100.101.21441.21441.2027-30.949085.06
12202006.04.17 03:00s/l6090.101.21761.21761.2059-29.359055.71
12212006.04.17 08:00sell6110.101.21801.22121.2095
12222006.04.17 13:00s/l6110.101.22121.22121.2095-32.009023.71
12232006.04.18 08:00sell6120.101.22351.22671.2150
12242006.04.18 11:00s/l6120.101.22671.22671.2150-32.008991.71
12252006.04.18 12:00buy6130.101.22601.22281.2345
12262006.04.18 22:00t/p6130.101.23451.22281.234585.009076.71
12272006.04.19 08:00sell6140.101.23551.23871.2270
12282006.04.19 19:00s/l6140.101.23871.23871.2270-32.009044.71
12292006.04.20 08:00sell6150.101.23351.23671.2250
12302006.04.21 08:00sell6160.101.22911.23231.2206
12312006.04.21 10:00s/l6160.101.23231.23231.2206-32.009012.71
12322006.04.24 01:00s/l6150.101.23671.23671.2250-30.948981.76
12332006.04.24 08:00sell6170.101.23841.24161.2299
12342006.04.25 08:00sell6180.101.23771.24091.2292
12352006.04.25 10:00s/l6170.101.24161.24161.2299-31.478950.29
12362006.04.25 10:00s/l6180.101.24091.24091.2292-32.008918.29
12372006.04.25 12:00buy6190.101.23871.23551.2472
12382006.04.26 08:00sell6200.101.24161.24481.2331
12392006.04.26 15:00s/l6200.101.24481.24481.2331-32.008886.29
12402006.04.27 08:00sell6210.101.24501.24821.2365
12412006.04.27 16:00t/p6190.101.24721.23551.247282.048968.33
12422006.04.27 16:00s/l6210.101.24821.24821.2365-32.008936.33
12432006.04.28 08:00sell6220.101.25361.25681.2451
12442006.04.28 15:00s/l6220.101.25681.25681.2451-32.008904.33
12452006.05.01 08:00sell6230.101.26261.26581.2541
12462006.05.01 14:00s/l6230.101.26581.26581.2541-32.008872.33
12472006.05.02 08:00sell6240.101.25601.25921.2475
12482006.05.02 09:00s/l6240.101.25921.25921.2475-32.008840.33
12492006.05.02 12:00buy6250.101.26381.26061.2723
12502006.05.02 18:00s/l6250.101.26061.26061.2723-32.008808.33
12512006.05.03 08:00sell6260.101.26531.26851.2568
12522006.05.04 08:00sell6270.101.26041.26361.2519
12532006.05.04 14:00s/l6270.101.26361.26361.2519-32.008776.33
12542006.05.04 16:00s/l6260.101.26851.26851.2568-30.418745.92
12552006.05.05 08:00sell6280.101.26821.27141.2597
12562006.05.05 14:00s/l6280.101.27141.27141.2597-32.008713.92
12572006.05.08 08:00sell6290.101.27471.27791.2662
12582006.05.08 10:00s/l6290.101.27791.27791.2662-32.008681.92
12592006.05.08 12:00buy6300.101.27581.27261.2843
12602006.05.08 15:00s/l6300.101.27261.27261.2843-32.008649.92
12612006.05.09 08:00sell6310.101.26761.27081.2591
12622006.05.09 14:00s/l6310.101.27081.27081.2591-32.008617.92
12632006.05.10 08:00sell6320.101.27861.28181.2701
12642006.05.10 20:00s/l6320.101.28181.28181.2701-32.008585.92
12652006.05.11 08:00sell6330.101.27331.27651.2648
12662006.05.11 14:00s/l6330.101.27651.27651.2648-32.008553.92
12672006.05.12 08:00sell6340.101.28731.29051.2788
12682006.05.12 09:00s/l6340.101.29051.29051.2788-32.008521.92
12692006.05.12 12:00buy6350.101.29211.28891.3006
12702006.05.12 14:00s/l6350.101.28891.28891.3006-32.008489.92
12712006.05.15 08:00sell6360.101.29031.29351.2818
12722006.05.15 12:00t/p6360.101.28181.29351.281885.008574.92
12732006.05.15 12:00buy6370.101.28061.27741.2891
12742006.05.16 08:00sell6380.101.28131.28451.2728
12752006.05.16 11:00s/l6370.101.27741.27741.2891-32.748542.17
12762006.05.16 14:00s/l6380.101.28451.28451.2728-32.008510.17
12772006.05.17 08:00sell6390.101.28671.28991.2782
12782006.05.17 09:00s/l6390.101.28991.28991.2782-32.008478.17
12792006.05.17 12:00buy6400.101.28931.28611.2978
12802006.05.17 14:00s/l6400.101.28611.28611.2978-32.008446.17
12812006.05.18 08:00sell6410.101.27521.27841.2667
12822006.05.18 10:00s/l6410.101.27841.27841.2667-32.008414.17
12832006.05.18 12:00buy6420.101.27741.27421.2859
12842006.05.18 23:00t/p6420.101.28591.27421.285985.008499.17
12852006.05.19 08:00sell6430.101.28141.28461.2729
12862006.05.19 15:00t/p6430.101.27291.28461.272985.008584.17
12872006.05.22 08:00sell6440.101.27031.27351.2618
12882006.05.22 09:00s/l6440.101.27351.27351.2618-32.008552.17
12892006.05.22 12:00buy6450.101.27731.27411.2858
12902006.05.22 20:00t/p6450.101.28581.27411.285885.008637.17
12912006.05.23 08:00sell6460.101.28551.28871.2770
12922006.05.24 00:00t/p6460.101.27701.28871.277085.538722.70
12932006.05.24 08:00sell6470.101.28181.28501.2733
12942006.05.24 09:00s/l6470.101.28501.28501.2733-32.008690.70
12952006.05.24 12:00buy6480.101.28661.28341.2951
12962006.05.24 15:00s/l6480.101.28341.28341.2951-32.008658.70
12972006.05.25 08:00sell6490.101.27811.28131.2696
12982006.05.25 20:00s/l6490.101.28131.28131.2696-32.008626.70
12992006.05.26 12:00buy6500.101.28151.27831.2900
13002006.05.26 16:00s/l6500.101.27831.27831.2900-32.008594.70
13012006.05.29 08:00sell6510.101.27401.27721.2655
13022006.05.30 05:00s/l6510.101.27721.27721.2655-31.478563.23
13032006.05.30 08:00sell6520.101.28161.28481.2731
13042006.05.30 10:00s/l6520.101.28481.28481.2731-32.008531.23
13052006.05.31 08:00sell6530.101.28731.29051.2788
13062006.06.01 03:00t/p6530.101.27881.29051.278886.598617.82
13072006.06.01 08:00sell6540.101.27791.28111.2694
13082006.06.01 17:00s/l6540.101.28111.28111.2694-32.008585.82
13092006.06.02 08:00sell6550.101.28131.28451.2728
13102006.06.02 15:00s/l6550.101.28451.28451.2728-32.008553.82
13112006.06.05 08:00sell6560.101.29451.29771.2860
13122006.06.05 10:00s/l6560.101.29771.29771.2860-32.008521.82
13132006.06.05 12:00buy6570.101.29641.29321.3049
13142006.06.05 15:00s/l6570.101.29321.29321.3049-32.008489.82
13152006.06.06 08:00sell6580.101.29031.29351.2818
13162006.06.06 17:00t/p6580.101.28181.29351.281885.008574.82
13172006.06.07 08:00sell6590.101.28141.28461.2729
13182006.06.08 08:00sell6600.101.27851.28171.2700
13192006.06.08 15:00t/p6590.101.27291.28461.272986.598661.41
13202006.06.08 15:00t/p6600.101.27001.28171.270085.008746.41
13212006.06.09 08:00sell6610.101.26441.26761.2559
13222006.06.09 17:00s/l6610.101.26761.26761.2559-32.008714.41
13232006.06.12 08:00sell6620.101.26281.26601.2543
13242006.06.13 08:00sell6630.101.25801.26121.2495
13252006.06.13 16:00s/l6630.101.26121.26121.2495-32.008682.41
13262006.06.13 20:00t/p6620.101.25431.26601.254385.538767.94
13272006.06.14 08:00sell6640.101.25681.26001.2483
13282006.06.14 10:00s/l6640.101.26001.26001.2483-32.008735.94
13292006.06.14 12:00buy6650.101.25851.25531.2670
13302006.06.14 15:00s/l6650.101.25531.25531.2670-32.008703.94
13312006.06.15 08:00sell6660.101.26111.26431.2526
13322006.06.15 16:00s/l6660.101.26431.26431.2526-32.008671.94
13332006.06.16 08:00sell6670.101.26471.26791.2562
13342006.06.19 08:00sell6680.101.25951.26271.2510
13352006.06.19 16:00t/p6670.101.25621.26791.256285.538757.47
13362006.06.20 08:00sell6690.101.25861.26181.2501
13372006.06.20 20:00s/l6690.101.26181.26181.2501-32.008725.47
13382006.06.21 05:00s/l6680.101.26271.26271.2510-30.948694.52
13392006.06.21 08:00sell6700.101.26201.26521.2535
13402006.06.21 16:00s/l6700.101.26521.26521.2535-32.008662.52
13412006.06.22 08:00sell6710.101.26631.26951.2578
13422006.06.22 15:00t/p6710.101.25781.26951.257885.008747.52
13432006.06.23 08:00sell6720.101.25701.26021.2485
13442006.06.23 15:00t/p6720.101.24851.26021.248585.008832.52
13452006.06.26 08:00sell6730.101.25141.25461.2429
13462006.06.26 10:00s/l6730.101.25461.25461.2429-32.008800.52
13472006.06.26 12:00buy6740.101.25461.25141.2631
13482006.06.27 08:00sell6750.101.25971.26291.2512
13492006.06.29 21:00t/p6740.101.26311.25141.263181.308881.82
13502006.06.29 21:00s/l6750.101.26291.26291.2512-29.888851.93
13512006.06.30 08:00sell6760.101.27241.27561.2639
13522006.06.30 15:00s/l6760.101.27561.27561.2639-32.008819.93
13532006.07.03 08:00sell6770.101.27781.28101.2693
13542006.07.03 17:00s/l6770.101.28101.28101.2693-32.008787.93
13552006.07.04 08:00sell6780.101.28071.28391.2722
13562006.07.05 08:00sell6790.101.28251.28571.2740
13572006.07.05 09:00s/l6780.101.28391.28391.2722-31.478756.46
13582006.07.05 16:00t/p6790.101.27401.28571.274085.008841.46
13592006.07.06 08:00sell6800.101.27341.27661.2649
13602006.07.06 15:00s/l6800.101.27661.27661.2649-32.008809.46
13612006.07.07 08:00sell6810.101.27701.28021.2685
13622006.07.07 15:00s/l6810.101.28021.28021.2685-32.008777.46
13632006.07.10 08:00sell6820.101.27891.28211.2704
13642006.07.11 08:00sell6830.101.27281.27601.2643
13652006.07.11 16:00s/l6830.101.27601.27601.2643-32.008745.46
13662006.07.12 08:00sell6840.101.27631.27951.2678
13672006.07.12 15:00t/p6820.101.27041.28211.270486.068831.52
13682006.07.12 17:00t/p6840.101.26781.27951.267885.008916.52
13692006.07.13 08:00sell6850.101.27141.27461.2629
13702006.07.14 08:00sell6860.101.26911.27231.2606
13712006.07.14 16:00t/p6850.101.26291.27461.262985.539002.05
13722006.07.17 08:00sell6870.101.26291.26611.2544
13732006.07.17 11:00t/p6860.101.26061.27231.260685.539087.58
13742006.07.17 12:00t/p6870.101.25441.26611.254485.009172.58
13752006.07.17 12:00buy6880.101.25351.25031.2620
13762006.07.18 08:00sell6890.101.25231.25551.2438
13772006.07.18 12:00s/l6880.101.25031.25031.2620-32.749139.84
13782006.07.18 13:00s/l6890.101.25551.25551.2438-32.009107.84
13792006.07.19 08:00sell6900.101.24961.25281.2411
13802006.07.19 17:00s/l6900.101.25281.25281.2411-32.009075.84
13812006.07.20 08:00sell6910.101.26061.26381.2521
13822006.07.20 13:00s/l6910.101.26381.26381.2521-32.009043.84
13832006.07.21 08:00sell6920.101.26381.26701.2553
13842006.07.21 10:00s/l6920.101.26701.26701.2553-32.009011.84
13852006.07.21 12:00buy6930.101.26671.26351.2752
13862006.07.24 08:00s/l6930.101.26351.26351.2752-32.748979.10
13872006.07.24 08:00sell6940.101.26471.26791.2562
13882006.07.25 08:00sell6950.101.26621.26941.2577
13892006.07.25 18:00t/p6950.101.25771.26941.257785.009064.10
13902006.07.26 08:00sell6960.101.25731.26051.2488
13912006.07.26 09:00t/p6940.101.25621.26791.256286.069150.16
13922006.07.26 16:00s/l6960.101.26051.26051.2488-32.009118.16
13932006.07.27 08:00sell6970.101.27381.27701.2653
13942006.07.27 16:00s/l6970.101.27701.27701.2653-32.009086.16
13952006.07.28 08:00sell6980.101.26941.27261.2609
13962006.07.28 15:00s/l6980.101.27261.27261.2609-32.009054.16
13972006.07.31 08:00sell6990.101.27561.27881.2671
13982006.08.01 08:00sell7000.101.27341.27661.2649
13992006.08.01 13:00s/l7000.101.27661.27661.2649-32.009022.16
14002006.08.01 19:00s/l6990.101.27881.27881.2671-31.478990.69
14012006.08.02 08:00sell7010.101.28181.28501.2733
14022006.08.03 08:00sell7020.101.27561.27881.2671
14032006.08.03 15:00s/l7020.101.27881.27881.2671-32.008958.69
14042006.08.04 08:00sell7030.101.28031.28351.2718
14052006.08.04 15:00s/l7010.101.28501.28501.2733-29.888928.80
14062006.08.04 15:00s/l7030.101.28351.28351.2718-32.008896.80
14072006.08.07 08:00sell7040.101.28791.29111.2794
14082006.08.08 08:00sell7050.101.28201.28521.2735
14092006.08.08 13:00s/l7050.101.28521.28521.2735-32.008864.80
14102006.08.09 01:00t/p7040.101.27941.29111.279486.068950.86
14112006.08.09 08:00sell7060.101.28121.28441.2727
14122006.08.09 10:00s/l7060.101.28441.28441.2727-32.008918.86
14132006.08.09 12:00buy7070.101.28771.28451.2962
14142006.08.10 08:00sell7080.101.28751.29071.2790
14152006.08.10 10:00s/l7080.101.29071.29071.2790-32.008886.86
14162006.08.10 11:00s/l7070.101.28451.28451.2962-34.228852.64
14172006.08.10 12:00buy7090.101.28681.28361.2953
14182006.08.10 15:00s/l7090.101.28361.28361.2953-32.008820.64
14192006.08.11 08:00sell7100.101.27811.28131.2696
14202006.08.15 08:00sell7110.101.27451.27771.2660
14212006.08.15 15:00s/l7110.101.27771.27771.2660-32.008788.64
14222006.08.16 08:00sell7120.101.27891.28211.2704
14232006.08.16 15:00s/l7100.101.28131.28131.2696-30.418758.22
14242006.08.16 15:00s/l7120.101.28211.28211.2704-32.008726.22
14252006.08.17 08:00sell7130.101.28461.28781.2761
14262006.08.17 11:00s/l7130.101.28781.28781.2761-32.008694.22
14272006.08.17 12:00buy7140.101.28721.28401.2957
14282006.08.17 20:00s/l7140.101.28401.28401.2957-32.008662.22
14292006.08.18 08:00sell7150.101.28361.28681.2751
14302006.08.21 04:00s/l7150.101.28681.28681.2751-31.478630.75
14312006.08.21 08:00sell7160.101.28711.29031.2786
14322006.08.21 10:00s/l7160.101.29031.29031.2786-32.008598.75
14332006.08.21 12:00buy7170.101.28971.28651.2982
14342006.08.22 01:00s/l7170.101.28651.28651.2982-32.748566.01
14352006.08.22 08:00sell7180.101.28681.29001.2783
14362006.08.23 08:00sell7190.101.27921.28241.2707
14372006.08.23 10:00s/l7190.101.28241.28241.2707-32.008534.01
14382006.08.23 18:00t/p7180.101.27831.29001.278385.538619.54
14392006.08.24 08:00sell7200.101.27731.28051.2688
14402006.08.24 11:00s/l7200.101.28051.28051.2688-32.008587.54
14412006.08.24 12:00buy7210.101.28251.27931.2910
14422006.08.24 17:00s/l7210.101.27931.27931.2910-32.008555.54
14432006.08.25 08:00sell7220.101.27691.28011.2684
14442006.08.28 06:00s/l7220.101.28011.28011.2684-31.478524.07
14452006.08.28 08:00sell7230.101.27981.28301.2713
14462006.08.29 07:00s/l7230.101.28301.28301.2713-31.478492.60
14472006.08.29 08:00sell7240.101.28201.28521.2735
14482006.08.30 04:00s/l7240.101.28521.28521.2735-31.478461.13
14492006.08.30 08:00sell7250.101.28361.28681.2751
14502006.08.31 08:00sell7260.101.28251.28571.2740
14512006.08.31 10:00s/l7260.101.28571.28571.2740-32.008429.13
14522006.08.31 15:00s/l7250.101.28681.28681.2751-30.418398.72
14532006.09.01 08:00sell7270.101.28171.28491.2732
14542006.09.04 03:00s/l7270.101.28491.28491.2732-31.478367.24
14552006.09.04 08:00sell7280.101.28571.28891.2772
14562006.09.05 08:00sell7290.101.28341.28661.2749
14572006.09.07 13:00t/p7280.101.27721.28891.277287.658454.89
14582006.09.07 14:00t/p7290.101.27491.28661.274987.128542.01
14592006.09.08 08:00sell7300.101.27141.27461.2629
14602006.09.11 08:00sell7310.101.26841.27161.2599
14612006.09.11 11:00s/l7310.101.27161.27161.2599-32.008510.01
14622006.09.12 08:00sell7320.101.27171.27491.2632
14632006.09.14 17:00s/l7300.101.27461.27461.2629-28.838481.18
14642006.09.14 17:00s/l7320.101.27491.27491.2632-29.888451.30
14652006.09.18 08:00sell7330.101.26551.26871.2570
14662006.09.18 16:00s/l7330.101.26871.26871.2570-32.008419.30
14672006.09.19 08:00sell7340.101.27111.27431.2626
14682006.09.20 08:00sell7350.101.26741.27061.2589
14692006.09.20 18:00s/l7350.101.27061.27061.2589-32.008387.30
14702006.09.21 08:00sell7360.101.27161.27481.2631
14712006.09.21 13:00s/l7340.101.27431.27431.2626-29.888357.41
14722006.09.21 19:00s/l7360.101.27481.27481.2631-32.008325.41
14732006.09.22 08:00sell7370.101.27901.28221.2705
14742006.09.22 10:00s/l7370.101.28221.28221.2705-32.008293.41
14752006.09.22 12:00buy7380.101.28071.27751.2892
14762006.09.25 08:00sell7390.101.28071.28391.2722
14772006.09.25 12:00s/l7380.101.27751.27751.2892-32.748260.67
14782006.09.26 08:00sell7400.101.27561.27881.2671
14792006.09.26 11:00t/p7390.101.27221.28391.272285.538346.20
14802006.09.26 17:00t/p7400.101.26711.27881.267185.008431.20
14812006.09.27 08:00sell7410.101.26881.27201.2603
14822006.09.28 03:00s/l7410.101.27201.27201.2603-30.418400.79
14832006.09.28 08:00sell7420.101.27221.27541.2637
14842006.09.29 08:00sell7430.101.26941.27261.2609
14852006.10.02 16:00s/l7430.101.27261.27261.2609-31.478369.32
14862006.10.02 17:00s/l7420.101.27541.27541.2637-30.948338.37
14872006.10.03 08:00sell7440.101.27561.27881.2671
14882006.10.04 08:00sell7450.101.27211.27531.2636
14892006.10.04 14:00t/p7440.101.26711.27881.267185.538423.90
14902006.10.05 08:00sell7460.101.27011.27331.2616
14912006.10.06 18:00t/p7450.101.26361.27531.263687.128511.02
14922006.10.06 18:00t/p7460.101.26161.27331.261685.538596.55
14932006.10.09 08:00sell7470.101.25971.26291.2512
14942006.10.10 08:00sell7480.101.25901.26221.2505
14952006.10.11 22:00t/p7470.101.25121.26291.251286.068682.61
14962006.10.11 22:00t/p7480.101.25051.26221.250585.538768.14
14972006.10.12 08:00sell7490.101.25321.25641.2447
14982006.10.12 11:00s/l7490.101.25641.25641.2447-32.008736.14
14992006.10.12 12:00buy7500.101.25561.25241.2641
15002006.10.12 15:00s/l7500.101.25241.25241.2641-32.008704.14
15012006.10.13 08:00sell7510.101.25671.25991.2482
15022006.10.16 08:00sell7520.101.25051.25371.2420
15032006.10.16 17:00s/l7520.101.25371.25371.2420-32.008672.14
15042006.10.17 08:00sell7530.101.25331.25651.2448
15052006.10.17 19:00s/l7530.101.25651.25651.2448-32.008640.14
15062006.10.18 08:00sell7540.101.25441.25761.2459
15072006.10.19 13:00s/l7540.101.25761.25761.2459-30.418609.72
15082006.10.19 18:00s/l7510.101.25991.25991.2482-28.838580.90
15092006.10.20 08:00sell7550.101.26341.26661.2549
15102006.10.23 08:00sell7560.101.26151.26471.2530
15112006.10.23 14:00t/p7550.101.25491.26661.254985.538666.43
15122006.10.24 08:00sell7570.101.25451.25771.2460
15132006.10.24 11:00t/p7560.101.25301.26471.253085.538751.96
15142006.10.24 21:00s/l7570.101.25771.25771.2460-32.008719.96
15152006.10.25 08:00sell7580.101.25671.25991.2482
15162006.10.25 19:00s/l7580.101.25991.25991.2482-32.008687.96
15172006.10.26 08:00sell7590.101.26361.26681.2551
15182006.10.26 11:00s/l7590.101.26681.26681.2551-32.008655.96
15192006.10.26 12:00buy7600.101.26611.26291.2746
15202006.10.27 08:00sell7610.101.27001.27321.2615
15212006.10.27 17:00t/p7600.101.27461.26291.274684.268740.21
15222006.10.27 17:00s/l7610.101.27321.27321.2615-32.008708.21
15232006.10.30 08:00sell7620.101.27181.27501.2633
15242006.10.31 08:00sell7630.101.27161.27481.2631
15252006.10.31 18:00s/l7620.101.27501.27501.2633-31.478676.74
15262006.10.31 18:00s/l7630.101.27481.27481.2631-32.008644.74
15272006.11.01 08:00sell7640.101.27601.27921.2675
15282006.11.01 18:00s/l7640.101.27921.27921.2675-32.008612.74
15292006.11.02 08:00sell7650.101.27541.27861.2669
15302006.11.02 19:00s/l7650.101.27861.27861.2669-32.008580.74
15312006.11.03 08:00sell7660.101.27771.28091.2692
15322006.11.06 08:00sell7670.101.27061.27381.2621
15332006.11.06 10:00t/p7660.101.26921.28091.269285.538666.27
15342006.11.07 02:00s/l7670.101.27381.27381.2621-31.478634.80
15352006.11.07 08:00sell7680.101.27561.27881.2671
15362006.11.07 14:00s/l7680.101.27881.27881.2671-32.008602.80
15372006.11.08 08:00sell7690.101.27711.28031.2686
15382006.11.08 10:00s/l7690.101.28031.28031.2686-32.008570.80
15392006.11.08 12:00buy7700.101.27941.27621.2879
15402006.11.08 15:00s/l7700.101.27621.27621.2879-32.008538.80
15412006.11.09 08:00sell7710.101.27821.28141.2697
15422006.11.09 17:00s/l7710.101.28141.28141.2697-32.008506.80
15432006.11.10 08:00sell7720.101.28551.28871.2770
15442006.11.10 09:00s/l7720.101.28871.28871.2770-32.008474.80
15452006.11.10 12:00buy7730.101.28801.28481.2965
15462006.11.10 20:00s/l7730.101.28481.28481.2965-32.008442.80
15472006.11.13 08:00sell7740.101.28711.29031.2786
15482006.11.14 08:00sell7750.101.28241.28561.2739
15492006.11.14 16:00s/l7750.101.28561.28561.2739-32.008410.80
15502006.11.15 08:00sell7760.101.28091.28411.2724
15512006.11.15 13:00t/p7740.101.27861.29031.278686.068496.86
15522006.11.16 08:00sell7770.101.28241.28561.2739
15532006.11.16 16:00s/l7760.101.28411.28411.2724-30.418466.45
15542006.11.17 08:00sell7780.101.27651.27971.2680
15552006.11.17 11:00s/l7780.101.27971.27971.2680-32.008434.45
15562006.11.20 08:00sell7790.101.28371.28691.2752
15572006.11.22 04:00s/l7770.101.28561.28561.2739-29.888404.56
15582006.11.22 07:00s/l7790.101.28691.28691.2752-30.948373.62
15592006.11.22 08:00sell7800.101.28611.28931.2776
15602006.11.22 15:00s/l7800.101.28931.28931.2776-32.008341.62
15612006.11.23 08:00sell7810.101.29361.29681.2851
15622006.11.23 12:00s/l7810.101.29681.29681.2851-32.008309.62
15632006.11.23 12:00buy7820.101.29701.29381.3055
15642006.11.24 08:00sell7830.101.29591.29911.2874
15652006.11.24 11:00t/p7820.101.30551.29381.305584.268393.88
15662006.11.24 11:00s/l7830.101.29911.29911.2874-32.008361.88
15672006.11.24 12:00buy7840.101.30671.30351.3152
15682006.11.27 01:00t/p7840.101.31521.30351.315284.268446.14
15692006.11.27 08:00sell7850.101.31151.31471.3030
15702006.11.28 06:00s/l7850.101.31471.31471.3030-31.478414.67
15712006.11.28 08:00sell7860.101.31201.31521.3035
15722006.11.28 11:00s/l7860.101.31521.31521.3035-32.008382.67
15732006.11.28 12:00buy7870.101.31491.31171.3234
15742006.11.29 08:00sell7880.101.31901.32221.3105
15752006.11.30 17:00s/l7880.101.32221.32221.3105-30.418352.26
15762006.11.30 18:00t/p7870.101.32341.31171.323482.048434.29
15772006.12.01 08:00sell7890.101.32531.32851.3168
15782006.12.01 17:00s/l7890.101.32851.32851.3168-32.008402.29
15792006.12.04 08:00sell7900.101.33331.33651.3248
15802006.12.05 08:00sell7910.101.33271.33591.3242
15812006.12.05 16:00s/l7910.101.33591.33591.3242-32.008370.29
15822006.12.06 08:00sell7920.101.33281.33601.3243
15832006.12.08 16:00t/p7900.101.32481.33651.324888.178458.47
15842006.12.08 16:00t/p7920.101.32431.33601.324387.128545.58
15852006.12.11 08:00sell7930.101.31541.31861.3069
15862006.12.11 10:00s/l7930.101.31861.31861.3069-32.008513.58
15872006.12.11 12:00buy7940.101.31921.31601.3277
15882006.12.12 08:00sell7950.101.32541.32861.3169
15892006.12.12 22:00t/p7940.101.32771.31601.327784.268597.84
15902006.12.12 22:00s/l7950.101.32861.32861.3169-32.008565.84
15912006.12.13 08:00sell7960.101.32821.33141.3197
15922006.12.13 21:00t/p7960.101.31971.33141.319785.008650.84
15932006.12.14 08:00sell7970.101.32141.32461.3129
15942006.12.14 11:00s/l7970.101.32461.32461.3129-32.008618.84
15952006.12.14 12:00buy7980.101.32281.31961.3313
15962006.12.14 14:00s/l7980.101.31961.31961.3313-32.008586.84
15972006.12.15 08:00sell7990.101.31451.31771.3060
15982006.12.15 16:00s/l7990.101.31771.31771.3060-32.008554.84
15992006.12.18 08:00sell8000.101.31061.31381.3021
16002006.12.19 08:00sell8010.101.30831.31151.2998
16012006.12.19 10:00s/l8010.101.31151.31151.2998-32.008522.84
16022006.12.19 11:00s/l8000.101.31381.31381.3021-31.478491.37
16032006.12.19 12:00buy8020.101.31601.31281.3245
16042006.12.19 16:00s/l8020.101.31281.31281.3245-32.008459.37
16052006.12.20 08:00sell8030.101.32211.32531.3136
16062006.12.21 08:00sell8040.101.31881.32201.3103
16072006.12.22 19:00t/p8030.101.31361.32531.313687.128546.49
16082006.12.26 20:00t/p8040.101.31031.32201.310386.598633.07
16092006.12.27 08:00sell8050.101.31421.31741.3057
16102006.12.27 15:00s/l8050.101.31741.31741.3057-32.008601.07
16112006.12.28 08:00sell8060.101.31251.31571.3040
16122006.12.28 15:00s/l8060.101.31571.31571.3040-32.008569.07
16132006.12.29 08:00sell8070.101.31611.31931.3076
16142006.12.29 19:00s/l8070.101.31931.31931.3076-32.008537.07
16152007.01.02 08:00sell8080.101.32381.32701.3153
16162007.01.02 10:00s/l8080.101.32701.32701.3153-32.008505.07
16172007.01.02 12:00buy8090.101.32781.32461.3363
16182007.01.03 08:00sell8100.101.32771.33091.3192
16192007.01.03 13:00s/l8090.101.32461.32461.3363-32.748472.33
16202007.01.03 18:00t/p8100.101.31921.33091.319285.008557.33
16212007.01.04 08:00sell8110.101.31721.32041.3087
16222007.01.04 17:00t/p8110.101.30871.32041.308785.008642.33
16232007.01.05 08:00sell8120.101.30761.31081.2991
16242007.01.05 19:00t/p8120.101.29911.31081.299185.008727.33
16252007.01.08 08:00sell8130.101.30071.30391.2922
16262007.01.09 02:00s/l8130.101.30391.30391.2922-31.478695.86
16272007.01.09 08:00sell8140.101.30351.30671.2950
16282007.01.10 08:00sell8150.101.29831.30151.2898
16292007.01.10 13:59close at stop8150.101.29981.30151.2898-15.008680.86
16302007.01.10 13:59close at stop8140.101.29981.30671.295037.538718.39