|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.11.27 15:15 - 2007.01.09 00:00 (2006.09.01 - 2007.01.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=20; FiboProgression=false; DynamicPips=false; DefaultPips=10; MaxTrades=10; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseBlindly=false; ReverseOnTrend=false; Use4hourTrend=false; CloseOnClose=true; mm=0; risk=1; Magic=123987; ReverseCondition=0;
|Bars in test
|2742
|Ticks modelled
|128632
|Modelling quality
|86.72%
|Initial deposit
|200.00
|Total net profit
|88.68
|Gross profit
|395.66
|Gross loss
|-306.98
|Profit factor
|1.29
|Expected payoff
|0.34
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|147.30 (33.79%)
|Relative drawdown
|33.79% (147.30)
|Total trades
|260
|Short positions (won %)
|96 (62.50%)
|Long positions (won %)
|164 (63.41%)
|Profit trades (% of total)
|164 (63.08%)
|Loss trades (% of total)
|96 (36.92%)
|Largest
|profit trade
|32.00
|loss trade
|-38.40
|Average
|profit trade
|2.41
|loss trade
|-3.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (17.51)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-136.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|33.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-136.20 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.27 15:15
|sell
|1
|0.01
|1.3114
|1.3215
|1.3104
|2
|2006.11.27 15:41
|t/p
|1
|0.01
|1.3104
|1.3215
|1.3104
|1.00
|201.00
|3
|2006.11.27 15:41
|sell
|2
|0.01
|1.3099
|1.3200
|1.3089
|4
|2006.11.27 15:47
|sell
|3
|0.02
|1.3110
|1.3201
|1.3100
|5
|2006.11.27 16:25
|sell
|4
|0.04
|1.3120
|1.3201
|1.3110
|6
|2006.11.27 16:34
|t/p
|4
|0.04
|1.3110
|1.3201
|1.3110
|4.00
|205.00
|7
|2006.11.27 16:34
|close
|3
|0.02
|1.3110
|1.3201
|1.3100
|0.00
|205.00
|8
|2006.11.27 16:34
|close
|2
|0.01
|1.3108
|1.3200
|1.3089
|-0.90
|204.10
|9
|2006.11.27 16:34
|buy
|5
|0.01
|1.3109
|1.3008
|1.3119
|10
|2006.11.27 17:16
|t/p
|5
|0.01
|1.3119
|1.3008
|1.3119
|1.00
|205.10
|11
|2006.11.27 17:16
|buy
|6
|0.01
|1.3121
|1.3020
|1.3131
|12
|2006.11.27 17:26
|t/p
|6
|0.01
|1.3131
|1.3020
|1.3131
|1.00
|206.10
|13
|2006.11.27 17:26
|buy
|7
|0.01
|1.3133
|1.3032
|1.3143
|14
|2006.11.27 17:39
|buy
|8
|0.02
|1.3121
|1.3030
|1.3131
|15
|2006.11.27 21:12
|t/p
|8
|0.02
|1.3131
|1.3030
|1.3131
|2.00
|208.10
|16
|2006.11.27 21:12
|close
|7
|0.01
|1.3131
|1.3032
|1.3143
|-0.20
|207.90
|17
|2006.11.27 21:12
|buy
|9
|0.01
|1.3134
|1.3033
|1.3144
|18
|2006.11.28 03:42
|t/p
|9
|0.01
|1.3144
|1.3033
|1.3144
|0.93
|208.83
|19
|2006.11.28 03:42
|buy
|10
|0.01
|1.3146
|1.3045
|1.3156
|20
|2006.11.28 06:48
|buy
|11
|0.02
|1.3136
|1.3045
|1.3146
|21
|2006.11.28 07:56
|buy
|12
|0.04
|1.3125
|1.3044
|1.3135
|22
|2006.11.28 09:15
|t/p
|12
|0.04
|1.3135
|1.3044
|1.3135
|4.00
|212.83
|23
|2006.11.28 09:15
|close
|11
|0.02
|1.3135
|1.3045
|1.3146
|-0.20
|212.63
|24
|2006.11.28 09:15
|close
|10
|0.01
|1.3137
|1.3045
|1.3156
|-0.90
|211.73
|25
|2006.11.28 09:15
|buy
|13
|0.01
|1.3138
|1.3037
|1.3148
|26
|2006.11.28 09:26
|buy
|14
|0.02
|1.3128
|1.3037
|1.3138
|27
|2006.11.28 09:53
|t/p
|14
|0.02
|1.3138
|1.3037
|1.3138
|2.00
|213.73
|28
|2006.11.28 09:53
|close
|13
|0.01
|1.3138
|1.3037
|1.3148
|0.00
|213.73
|29
|2006.11.28 09:53
|buy
|15
|0.01
|1.3141
|1.3040
|1.3151
|30
|2006.11.28 10:06
|t/p
|15
|0.01
|1.3151
|1.3040
|1.3151
|1.00
|214.73
|31
|2006.11.28 10:06
|buy
|16
|0.01
|1.3154
|1.3053
|1.3164
|32
|2006.11.28 10:45
|buy
|17
|0.02
|1.3143
|1.3052
|1.3153
|33
|2006.11.28 10:48
|buy
|18
|0.04
|1.3131
|1.3050
|1.3141
|34
|2006.11.28 10:55
|t/p
|18
|0.04
|1.3141
|1.3050
|1.3141
|4.00
|218.73
|35
|2006.11.28 10:55
|close
|17
|0.02
|1.3141
|1.3052
|1.3153
|-0.40
|218.33
|36
|2006.11.28 10:55
|close
|16
|0.01
|1.3140
|1.3053
|1.3164
|-1.40
|216.93
|37
|2006.11.28 10:55
|buy
|19
|0.01
|1.3143
|1.3042
|1.3153
|38
|2006.11.28 12:01
|t/p
|19
|0.01
|1.3153
|1.3042
|1.3153
|1.00
|217.93
|39
|2006.11.28 12:01
|buy
|20
|0.01
|1.3155
|1.3054
|1.3165
|40
|2006.11.28 12:09
|buy
|21
|0.02
|1.3144
|1.3053
|1.3154
|41
|2006.11.28 12:20
|t/p
|21
|0.02
|1.3154
|1.3053
|1.3154
|2.00
|219.93
|42
|2006.11.28 12:20
|close
|20
|0.01
|1.3155
|1.3054
|1.3165
|0.00
|219.93
|43
|2006.11.28 12:20
|buy
|22
|0.01
|1.3156
|1.3055
|1.3166
|44
|2006.11.28 12:40
|buy
|23
|0.02
|1.3145
|1.3054
|1.3155
|45
|2006.11.28 13:35
|buy
|24
|0.04
|1.3135
|1.3054
|1.3145
|46
|2006.11.28 13:46
|t/p
|24
|0.04
|1.3145
|1.3054
|1.3145
|4.00
|223.93
|47
|2006.11.28 13:46
|close
|23
|0.02
|1.3145
|1.3054
|1.3155
|0.00
|223.93
|48
|2006.11.28 13:46
|close
|22
|0.01
|1.3144
|1.3055
|1.3166
|-1.20
|222.73
|49
|2006.11.28 13:47
|sell
|25
|0.01
|1.3145
|1.3246
|1.3135
|50
|2006.11.28 13:55
|t/p
|25
|0.01
|1.3135
|1.3246
|1.3135
|1.00
|223.73
|51
|2006.11.28 13:55
|sell
|26
|0.01
|1.3133
|1.3234
|1.3123
|52
|2006.11.28 14:52
|sell
|27
|0.02
|1.3144
|1.3235
|1.3134
|53
|2006.11.28 15:30
|sell
|28
|0.04
|1.3156
|1.3237
|1.3146
|54
|2006.11.28 15:33
|sell
|29
|0.08
|1.3168
|1.3239
|1.3158
|55
|2006.11.28 15:35
|sell
|30
|0.16
|1.3178
|1.3239
|1.3168
|56
|2006.11.28 15:36
|t/p
|30
|0.16
|1.3168
|1.3239
|1.3168
|16.00
|239.73
|57
|2006.11.28 15:36
|close
|29
|0.08
|1.3168
|1.3239
|1.3158
|0.00
|239.73
|58
|2006.11.28 15:36
|close
|28
|0.04
|1.3166
|1.3237
|1.3146
|-4.00
|235.73
|59
|2006.11.28 15:36
|close
|27
|0.02
|1.3167
|1.3235
|1.3134
|-4.60
|231.13
|60
|2006.11.28 15:36
|close
|26
|0.01
|1.3166
|1.3234
|1.3123
|-3.30
|227.83
|61
|2006.11.28 15:37
|buy
|31
|0.01
|1.3167
|1.3066
|1.3177
|62
|2006.11.28 15:48
|buy
|32
|0.02
|1.3156
|1.3065
|1.3166
|63
|2006.11.28 15:56
|t/p
|32
|0.02
|1.3166
|1.3065
|1.3166
|2.00
|229.83
|64
|2006.11.28 15:56
|close
|31
|0.01
|1.3166
|1.3066
|1.3177
|-0.10
|229.73
|65
|2006.11.28 15:56
|buy
|33
|0.01
|1.3167
|1.3066
|1.3177
|66
|2006.11.28 16:06
|buy
|34
|0.02
|1.3157
|1.3066
|1.3167
|67
|2006.11.28 16:34
|t/p
|34
|0.02
|1.3167
|1.3066
|1.3167
|2.00
|231.73
|68
|2006.11.28 16:34
|close
|33
|0.01
|1.3168
|1.3066
|1.3177
|0.10
|231.83
|69
|2006.11.28 16:34
|buy
|35
|0.01
|1.3169
|1.3068
|1.3179
|70
|2006.11.28 17:01
|buy
|36
|0.02
|1.3158
|1.3067
|1.3168
|71
|2006.11.28 17:04
|buy
|37
|0.04
|1.3148
|1.3067
|1.3158
|72
|2006.11.28 17:11
|t/p
|37
|0.04
|1.3158
|1.3067
|1.3158
|4.00
|235.83
|73
|2006.11.28 17:11
|close
|36
|0.02
|1.3158
|1.3067
|1.3168
|0.00
|235.83
|74
|2006.11.28 17:11
|close
|35
|0.01
|1.3159
|1.3068
|1.3179
|-1.00
|234.83
|75
|2006.11.28 17:11
|buy
|38
|0.01
|1.3160
|1.3059
|1.3170
|76
|2006.11.28 17:14
|buy
|39
|0.02
|1.3148
|1.3057
|1.3158
|77
|2006.11.28 18:47
|t/p
|39
|0.02
|1.3158
|1.3057
|1.3158
|2.00
|236.83
|78
|2006.11.28 18:47
|close
|38
|0.01
|1.3159
|1.3059
|1.3170
|-0.10
|236.73
|79
|2006.11.28 18:48
|sell
|40
|0.01
|1.3160
|1.3261
|1.3150
|80
|2006.11.28 19:30
|t/p
|40
|0.01
|1.3150
|1.3261
|1.3150
|1.00
|237.73
|81
|2006.11.28 19:30
|sell
|41
|0.01
|1.3148
|1.3249
|1.3138
|82
|2006.11.28 19:38
|sell
|42
|0.02
|1.3158
|1.3249
|1.3148
|83
|2006.11.28 20:06
|sell
|43
|0.04
|1.3169
|1.3250
|1.3159
|84
|2006.11.28 20:16
|sell
|44
|0.08
|1.3180
|1.3251
|1.3170
|85
|2006.11.28 20:16
|sell
|45
|0.16
|1.3191
|1.3252
|1.3181
|86
|2006.11.28 20:19
|t/p
|45
|0.16
|1.3181
|1.3252
|1.3181
|16.00
|253.73
|87
|2006.11.28 20:19
|close
|44
|0.08
|1.3181
|1.3251
|1.3170
|-0.80
|252.93
|88
|2006.11.28 20:19
|close
|43
|0.04
|1.3178
|1.3250
|1.3159
|-3.60
|249.33
|89
|2006.11.28 20:19
|close
|42
|0.02
|1.3179
|1.3249
|1.3148
|-4.20
|245.13
|90
|2006.11.28 20:19
|close
|41
|0.01
|1.3180
|1.3249
|1.3138
|-3.20
|241.93
|91
|2006.11.28 20:19
|buy
|46
|0.01
|1.3179
|1.3078
|1.3189
|92
|2006.11.28 20:20
|buy
|47
|0.02
|1.3169
|1.3078
|1.3179
|93
|2006.11.28 20:24
|t/p
|47
|0.02
|1.3179
|1.3078
|1.3179
|2.00
|243.93
|94
|2006.11.28 20:24
|close
|46
|0.01
|1.3179
|1.3078
|1.3189
|0.00
|243.93
|95
|2006.11.28 20:24
|buy
|48
|0.01
|1.3180
|1.3079
|1.3190
|96
|2006.11.28 20:35
|t/p
|48
|0.01
|1.3190
|1.3079
|1.3190
|1.00
|244.93
|97
|2006.11.28 20:35
|buy
|49
|0.01
|1.3192
|1.3091
|1.3202
|98
|2006.11.28 20:37
|t/p
|49
|0.01
|1.3202
|1.3091
|1.3202
|1.00
|245.93
|99
|2006.11.28 20:37
|buy
|50
|0.01
|1.3204
|1.3103
|1.3214
|100
|2006.11.28 20:38
|buy
|51
|0.02
|1.3193
|1.3102
|1.3203
|101
|2006.11.28 20:39
|buy
|52
|0.04
|1.3182
|1.3101
|1.3192
|102
|2006.11.28 20:51
|buy
|53
|0.08
|1.3171
|1.3100
|1.3181
|103
|2006.11.28 21:23
|t/p
|53
|0.08
|1.3181
|1.3100
|1.3181
|8.00
|253.93
|104
|2006.11.28 21:23
|close
|52
|0.04
|1.3181
|1.3101
|1.3192
|-0.40
|253.53
|105
|2006.11.28 21:24
|close
|51
|0.02
|1.3180
|1.3102
|1.3203
|-2.60
|250.93
|106
|2006.11.28 21:24
|close
|50
|0.01
|1.3180
|1.3103
|1.3214
|-2.40
|248.53
|107
|2006.11.28 21:24
|buy
|54
|0.01
|1.3184
|1.3083
|1.3194
|108
|2006.11.28 21:46
|t/p
|54
|0.01
|1.3194
|1.3083
|1.3194
|1.00
|249.53
|109
|2006.11.28 21:46
|buy
|55
|0.01
|1.3196
|1.3095
|1.3206
|110
|2006.11.28 23:03
|t/p
|55
|0.01
|1.3206
|1.3095
|1.3206
|1.00
|250.53
|111
|2006.11.28 23:03
|buy
|56
|0.01
|1.3208
|1.3107
|1.3218
|112
|2006.11.28 23:45
|buy
|57
|0.02
|1.3197
|1.3106
|1.3207
|113
|2006.11.29 01:52
|t/p
|57
|0.02
|1.3207
|1.3106
|1.3207
|1.85
|252.38
|114
|2006.11.29 01:52
|close
|56
|0.01
|1.3208
|1.3107
|1.3218
|-0.07
|252.30
|115
|2006.11.29 01:52
|sell
|58
|0.01
|1.3211
|1.3312
|1.3201
|116
|2006.11.29 01:58
|t/p
|58
|0.01
|1.3201
|1.3312
|1.3201
|1.00
|253.30
|117
|2006.11.29 01:58
|sell
|59
|0.01
|1.3198
|1.3299
|1.3188
|118
|2006.11.29 02:16
|sell
|60
|0.02
|1.3209
|1.3300
|1.3199
|119
|2006.11.29 02:51
|t/p
|60
|0.02
|1.3199
|1.3300
|1.3199
|2.00
|255.30
|120
|2006.11.29 02:51
|close
|59
|0.01
|1.3199
|1.3299
|1.3188
|-0.10
|255.20
|121
|2006.11.29 02:52
|sell
|61
|0.01
|1.3198
|1.3299
|1.3188
|122
|2006.11.29 04:48
|t/p
|61
|0.01
|1.3188
|1.3299
|1.3188
|1.00
|256.20
|123
|2006.11.29 04:48
|sell
|62
|0.01
|1.3186
|1.3287
|1.3176
|124
|2006.11.29 06:31
|sell
|63
|0.02
|1.3196
|1.3287
|1.3186
|125
|2006.11.29 07:33
|t/p
|63
|0.02
|1.3186
|1.3287
|1.3186
|2.00
|258.20
|126
|2006.11.29 07:33
|close
|62
|0.01
|1.3186
|1.3287
|1.3176
|0.00
|258.20
|127
|2006.11.29 07:34
|sell
|64
|0.01
|1.3183
|1.3284
|1.3173
|128
|2006.11.29 08:05
|sell
|65
|0.02
|1.3194
|1.3285
|1.3184
|129
|2006.11.29 08:26
|sell
|66
|0.04
|1.3204
|1.3285
|1.3194
|130
|2006.11.29 09:01
|t/p
|66
|0.04
|1.3194
|1.3285
|1.3194
|4.00
|262.20
|131
|2006.11.29 09:01
|close
|65
|0.02
|1.3194
|1.3285
|1.3184
|0.00
|262.20
|132
|2006.11.29 09:01
|close
|64
|0.01
|1.3195
|1.3284
|1.3173
|-1.20
|261.00
|133
|2006.11.29 09:01
|buy
|67
|0.01
|1.3193
|1.3092
|1.3203
|134
|2006.11.29 09:44
|buy
|68
|0.02
|1.3182
|1.3091
|1.3192
|135
|2006.11.29 10:04
|buy
|69
|0.04
|1.3172
|1.3091
|1.3182
|136
|2006.11.29 11:13
|buy
|70
|0.08
|1.3161
|1.3090
|1.3171
|137
|2006.11.29 11:38
|t/p
|70
|0.08
|1.3171
|1.3090
|1.3171
|8.00
|269.00
|138
|2006.11.29 11:38
|close
|69
|0.04
|1.3171
|1.3091
|1.3182
|-0.40
|268.60
|139
|2006.11.29 11:38
|close
|68
|0.02
|1.3170
|1.3091
|1.3192
|-2.40
|266.20
|140
|2006.11.29 11:38
|close
|67
|0.01
|1.3171
|1.3092
|1.3203
|-2.20
|264.00
|141
|2006.11.29 11:39
|sell
|71
|0.01
|1.3170
|1.3271
|1.3160
|142
|2006.11.29 11:58
|t/p
|71
|0.01
|1.3160
|1.3271
|1.3160
|1.00
|265.00
|143
|2006.11.29 11:58
|sell
|72
|0.01
|1.3158
|1.3259
|1.3148
|144
|2006.11.29 14:12
|t/p
|72
|0.01
|1.3148
|1.3259
|1.3148
|1.00
|266.00
|145
|2006.11.29 14:12
|sell
|73
|0.01
|1.3145
|1.3246
|1.3135
|146
|2006.11.29 14:45
|sell
|74
|0.02
|1.3156
|1.3247
|1.3146
|147
|2006.11.29 15:30
|t/p
|74
|0.02
|1.3146
|1.3247
|1.3146
|2.00
|268.00
|148
|2006.11.29 15:30
|close
|73
|0.01
|1.3146
|1.3246
|1.3135
|-0.10
|267.90
|149
|2006.11.29 15:30
|buy
|75
|0.01
|1.3143
|1.3042
|1.3153
|150
|2006.11.29 15:32
|t/p
|75
|0.01
|1.3153
|1.3042
|1.3153
|1.00
|268.90
|151
|2006.11.29 15:32
|buy
|76
|0.01
|1.3156
|1.3055
|1.3166
|152
|2006.11.29 15:34
|t/p
|76
|0.01
|1.3166
|1.3055
|1.3166
|1.00
|269.90
|153
|2006.11.29 15:34
|buy
|77
|0.01
|1.3169
|1.3068
|1.3179
|154
|2006.11.29 15:36
|buy
|78
|0.02
|1.3158
|1.3067
|1.3168
|155
|2006.11.29 15:45
|buy
|79
|0.04
|1.3148
|1.3067
|1.3158
|156
|2006.11.29 16:08
|t/p
|79
|0.04
|1.3158
|1.3067
|1.3158
|4.00
|273.90
|157
|2006.11.29 16:08
|close
|78
|0.02
|1.3158
|1.3067
|1.3168
|0.00
|273.90
|158
|2006.11.29 16:08
|close
|77
|0.01
|1.3157
|1.3068
|1.3179
|-1.20
|272.70
|159
|2006.11.29 16:08
|buy
|80
|0.01
|1.3160
|1.3059
|1.3170
|160
|2006.11.29 16:28
|t/p
|80
|0.01
|1.3170
|1.3059
|1.3170
|1.00
|273.70
|161
|2006.11.29 16:28
|buy
|81
|0.01
|1.3173
|1.3072
|1.3183
|162
|2006.11.29 17:05
|buy
|82
|0.02
|1.3162
|1.3071
|1.3172
|163
|2006.11.29 17:06
|buy
|83
|0.04
|1.3152
|1.3071
|1.3162
|164
|2006.11.29 17:10
|t/p
|83
|0.04
|1.3162
|1.3071
|1.3162
|4.00
|277.70
|165
|2006.11.29 17:10
|close
|82
|0.02
|1.3163
|1.3071
|1.3172
|0.20
|277.90
|166
|2006.11.29 17:10
|close
|81
|0.01
|1.3162
|1.3072
|1.3183
|-1.10
|276.80
|167
|2006.11.29 17:10
|buy
|84
|0.01
|1.3165
|1.3064
|1.3175
|168
|2006.11.29 17:24
|buy
|85
|0.02
|1.3155
|1.3064
|1.3165
|169
|2006.11.29 18:06
|buy
|86
|0.04
|1.3144
|1.3063
|1.3154
|170
|2006.11.29 19:27
|t/p
|86
|0.04
|1.3154
|1.3063
|1.3154
|4.00
|280.80
|171
|2006.11.29 19:27
|close
|85
|0.02
|1.3154
|1.3064
|1.3165
|-0.20
|280.60
|172
|2006.11.29 19:27
|close
|84
|0.01
|1.3155
|1.3064
|1.3175
|-1.00
|279.60
|173
|2006.11.29 19:27
|sell
|87
|0.01
|1.3154
|1.3255
|1.3144
|174
|2006.11.29 20:24
|t/p
|87
|0.01
|1.3144
|1.3255
|1.3144
|1.00
|280.60
|175
|2006.11.29 20:24
|buy
|88
|0.01
|1.3144
|1.3043
|1.3154
|176
|2006.11.29 20:27
|buy
|89
|0.02
|1.3133
|1.3042
|1.3143
|177
|2006.11.29 20:29
|t/p
|89
|0.02
|1.3143
|1.3042
|1.3143
|2.00
|282.60
|178
|2006.11.29 20:29
|close
|88
|0.01
|1.3143
|1.3043
|1.3154
|-0.10
|282.50
|179
|2006.11.29 20:29
|buy
|90
|0.01
|1.3146
|1.3045
|1.3156
|180
|2006.11.29 21:01
|t/p
|90
|0.01
|1.3156
|1.3045
|1.3156
|1.00
|283.50
|181
|2006.11.29 21:01
|buy
|91
|0.01
|1.3158
|1.3057
|1.3168
|182
|2006.11.29 21:01
|buy
|92
|0.02
|1.3147
|1.3056
|1.3157
|183
|2006.11.29 21:58
|t/p
|92
|0.02
|1.3157
|1.3056
|1.3157
|2.00
|285.50
|184
|2006.11.29 21:58
|close
|91
|0.01
|1.3157
|1.3057
|1.3168
|-0.10
|285.40
|185
|2006.11.29 21:58
|buy
|93
|0.01
|1.3158
|1.3057
|1.3168
|186
|2006.11.29 22:44
|buy
|94
|0.02
|1.3146
|1.3055
|1.3156
|187
|2006.11.29 23:51
|t/p
|94
|0.02
|1.3156
|1.3055
|1.3156
|2.00
|287.40
|188
|2006.11.29 23:51
|close
|93
|0.01
|1.3157
|1.3057
|1.3168
|-0.10
|287.30
|189
|2006.11.29 23:51
|buy
|95
|0.01
|1.3158
|1.3057
|1.3168
|190
|2006.11.30 01:34
|buy
|96
|0.02
|1.3148
|1.3057
|1.3158
|191
|2006.11.30 04:04
|t/p
|96
|0.02
|1.3158
|1.3057
|1.3158
|2.00
|289.30
|192
|2006.11.30 04:04
|close
|95
|0.01
|1.3159
|1.3057
|1.3168
|-0.12
|289.18
|193
|2006.11.30 04:04
|buy
|97
|0.01
|1.3160
|1.3059
|1.3170
|194
|2006.11.30 04:15
|t/p
|97
|0.01
|1.3170
|1.3059
|1.3170
|1.00
|290.18
|195
|2006.11.30 04:15
|buy
|98
|0.01
|1.3172
|1.3071
|1.3182
|196
|2006.11.30 09:02
|t/p
|98
|0.01
|1.3182
|1.3071
|1.3182
|1.00
|291.18
|197
|2006.11.30 09:02
|buy
|99
|0.01
|1.3184
|1.3083
|1.3194
|198
|2006.11.30 09:23
|t/p
|99
|0.01
|1.3194
|1.3083
|1.3194
|1.00
|292.18
|199
|2006.11.30 09:23
|buy
|100
|0.01
|1.3196
|1.3095
|1.3206
|200
|2006.11.30 09:27
|buy
|101
|0.02
|1.3185
|1.3094
|1.3195
|201
|2006.11.30 09:32
|t/p
|101
|0.02
|1.3195
|1.3094
|1.3195
|2.00
|294.18
|202
|2006.11.30 09:32
|close
|100
|0.01
|1.3195
|1.3095
|1.3206
|-0.10
|294.08
|203
|2006.11.30 09:32
|buy
|102
|0.01
|1.3196
|1.3095
|1.3206
|204
|2006.11.30 09:35
|buy
|103
|0.02
|1.3185
|1.3094
|1.3195
|205
|2006.11.30 11:20
|t/p
|103
|0.02
|1.3195
|1.3094
|1.3195
|2.00
|296.08
|206
|2006.11.30 11:20
|close
|102
|0.01
|1.3197
|1.3095
|1.3206
|0.10
|296.18
|207
|2006.11.30 11:20
|sell
|104
|0.01
|1.3196
|1.3297
|1.3186
|208
|2006.11.30 11:24
|sell
|105
|0.02
|1.3207
|1.3298
|1.3197
|209
|2006.11.30 11:28
|t/p
|105
|0.02
|1.3197
|1.3298
|1.3197
|2.00
|298.18
|210
|2006.11.30 11:28
|close
|104
|0.01
|1.3197
|1.3297
|1.3186
|-0.10
|298.08
|211
|2006.11.30 11:28
|sell
|106
|0.01
|1.3196
|1.3297
|1.3186
|212
|2006.11.30 14:47
|sell
|107
|0.02
|1.3207
|1.3298
|1.3197
|213
|2006.11.30 15:30
|t/p
|107
|0.02
|1.3197
|1.3298
|1.3197
|2.00
|300.08
|214
|2006.11.30 15:30
|close
|106
|0.01
|1.3195
|1.3297
|1.3186
|0.10
|300.18
|215
|2006.11.30 15:30
|sell
|108
|0.01
|1.3194
|1.3295
|1.3184
|216
|2006.11.30 15:30
|sell
|109
|0.02
|1.3205
|1.3296
|1.3195
|217
|2006.11.30 15:34
|t/p
|109
|0.02
|1.3195
|1.3296
|1.3195
|2.00
|302.18
|218
|2006.11.30 15:34
|close
|108
|0.01
|1.3195
|1.3295
|1.3184
|-0.10
|302.08
|219
|2006.11.30 15:34
|buy
|110
|0.01
|1.3196
|1.3095
|1.3206
|220
|2006.11.30 16:57
|t/p
|110
|0.01
|1.3206
|1.3095
|1.3206
|1.00
|303.08
|221
|2006.11.30 16:57
|buy
|111
|0.01
|1.3209
|1.3108
|1.3219
|222
|2006.11.30 16:57
|t/p
|111
|0.01
|1.3219
|1.3108
|1.3219
|1.00
|304.08
|223
|2006.11.30 16:57
|buy
|112
|0.01
|1.3221
|1.3120
|1.3231
|224
|2006.11.30 16:58
|buy
|113
|0.02
|1.3211
|1.3120
|1.3221
|225
|2006.11.30 17:04
|t/p
|113
|0.02
|1.3221
|1.3120
|1.3221
|2.00
|306.08
|226
|2006.11.30 17:04
|close
|112
|0.01
|1.3221
|1.3120
|1.3231
|0.00
|306.08
|227
|2006.11.30 17:04
|buy
|114
|0.01
|1.3222
|1.3121
|1.3232
|228
|2006.11.30 17:07
|t/p
|114
|0.01
|1.3232
|1.3121
|1.3232
|1.00
|307.08
|229
|2006.11.30 17:07
|buy
|115
|0.01
|1.3236
|1.3135
|1.3246
|230
|2006.11.30 17:31
|t/p
|115
|0.01
|1.3246
|1.3135
|1.3246
|1.00
|308.08
|231
|2006.11.30 17:31
|buy
|116
|0.01
|1.3248
|1.3147
|1.3258
|232
|2006.11.30 17:57
|t/p
|116
|0.01
|1.3258
|1.3147
|1.3258
|1.00
|309.08
|233
|2006.11.30 17:57
|buy
|117
|0.01
|1.3260
|1.3159
|1.3270
|234
|2006.11.30 18:06
|buy
|118
|0.02
|1.3250
|1.3159
|1.3260
|235
|2006.11.30 18:14
|t/p
|118
|0.02
|1.3260
|1.3159
|1.3260
|2.00
|311.08
|236
|2006.11.30 18:14
|close
|117
|0.01
|1.3261
|1.3159
|1.3270
|0.10
|311.18
|237
|2006.11.30 18:14
|buy
|119
|0.01
|1.3262
|1.3161
|1.3272
|238
|2006.11.30 18:17
|t/p
|119
|0.01
|1.3272
|1.3161
|1.3272
|1.00
|312.18
|239
|2006.11.30 18:17
|buy
|120
|0.01
|1.3274
|1.3173
|1.3284
|240
|2006.11.30 18:24
|buy
|121
|0.02
|1.3263
|1.3172
|1.3273
|241
|2006.11.30 21:00
|buy
|122
|0.04
|1.3252
|1.3171
|1.3262
|242
|2006.11.30 21:37
|buy
|123
|0.08
|1.3241
|1.3170
|1.3251
|243
|2006.12.01 02:00
|t/p
|123
|0.08
|1.3251
|1.3170
|1.3251
|7.41
|319.59
|244
|2006.12.01 02:00
|close
|122
|0.04
|1.3252
|1.3171
|1.3262
|-0.30
|319.29
|245
|2006.12.01 02:00
|close
|121
|0.02
|1.3251
|1.3172
|1.3273
|-2.55
|316.74
|246
|2006.12.01 02:00
|close
|120
|0.01
|1.3253
|1.3173
|1.3284
|-2.17
|314.57
|247
|2006.12.01 02:00
|buy
|124
|0.01
|1.3257
|1.3156
|1.3267
|248
|2006.12.01 03:15
|buy
|125
|0.02
|1.3246
|1.3155
|1.3256
|249
|2006.12.01 04:24
|t/p
|125
|0.02
|1.3256
|1.3155
|1.3256
|2.00
|316.57
|250
|2006.12.01 04:24
|close
|124
|0.01
|1.3256
|1.3156
|1.3267
|-0.10
|316.47
|251
|2006.12.01 04:24
|buy
|126
|0.01
|1.3259
|1.3158
|1.3269
|252
|2006.12.01 06:55
|buy
|127
|0.02
|1.3249
|1.3158
|1.3259
|253
|2006.12.01 08:21
|t/p
|127
|0.02
|1.3259
|1.3158
|1.3259
|2.00
|318.47
|254
|2006.12.01 08:21
|close
|126
|0.01
|1.3259
|1.3158
|1.3269
|0.00
|318.47
|255
|2006.12.01 08:21
|buy
|128
|0.01
|1.3262
|1.3161
|1.3272
|256
|2006.12.01 09:44
|t/p
|128
|0.01
|1.3272
|1.3161
|1.3272
|1.00
|319.47
|257
|2006.12.01 09:44
|buy
|129
|0.01
|1.3274
|1.3173
|1.3284
|258
|2006.12.01 10:03
|buy
|130
|0.02
|1.3263
|1.3172
|1.3273
|259
|2006.12.01 10:22
|buy
|131
|0.04
|1.3253
|1.3172
|1.3263
|260
|2006.12.01 10:29
|buy
|132
|0.08
|1.3242
|1.3171
|1.3252
|261
|2006.12.01 11:50
|buy
|133
|0.16
|1.3231
|1.3170
|1.3241
|262
|2006.12.01 12:55
|t/p
|133
|0.16
|1.3241
|1.3170
|1.3241
|16.00
|335.47
|263
|2006.12.01 12:55
|close
|132
|0.08
|1.3241
|1.3171
|1.3252
|-0.80
|334.67
|264
|2006.12.01 12:55
|close
|131
|0.04
|1.3238
|1.3172
|1.3263
|-6.00
|328.67
|265
|2006.12.01 12:56
|close
|130
|0.02
|1.3239
|1.3172
|1.3273
|-4.80
|323.87
|266
|2006.12.01 12:56
|close
|129
|0.01
|1.3237
|1.3173
|1.3284
|-3.70
|320.17
|267
|2006.12.01 12:56
|sell
|134
|0.01
|1.3238
|1.3339
|1.3228
|268
|2006.12.01 13:41
|sell
|135
|0.02
|1.3249
|1.3340
|1.3239
|269
|2006.12.01 13:58
|t/p
|135
|0.02
|1.3239
|1.3340
|1.3239
|2.00
|322.17
|270
|2006.12.01 13:58
|close
|134
|0.01
|1.3239
|1.3339
|1.3228
|-0.10
|322.07
|271
|2006.12.01 13:58
|buy
|136
|0.01
|1.3237
|1.3136
|1.3247
|272
|2006.12.01 14:36
|t/p
|136
|0.01
|1.3247
|1.3136
|1.3247
|1.00
|323.07
|273
|2006.12.01 14:36
|buy
|137
|0.01
|1.3249
|1.3148
|1.3259
|274
|2006.12.01 16:14
|t/p
|137
|0.01
|1.3259
|1.3148
|1.3259
|1.00
|324.07
|275
|2006.12.01 16:14
|buy
|138
|0.01
|1.3262
|1.3161
|1.3272
|276
|2006.12.01 16:20
|t/p
|138
|0.01
|1.3272
|1.3161
|1.3272
|1.00
|325.07
|277
|2006.12.01 16:20
|buy
|139
|0.01
|1.3274
|1.3173
|1.3284
|278
|2006.12.01 16:31
|buy
|140
|0.02
|1.3263
|1.3172
|1.3273
|279
|2006.12.01 16:42
|t/p
|140
|0.02
|1.3273
|1.3172
|1.3273
|2.00
|327.07
|280
|2006.12.01 16:42
|close
|139
|0.01
|1.3273
|1.3173
|1.3284
|-0.10
|326.97
|281
|2006.12.01 16:42
|buy
|141
|0.01
|1.3274
|1.3173
|1.3284
|282
|2006.12.01 17:00
|t/p
|141
|0.01
|1.3284
|1.3173
|1.3284
|1.00
|327.97
|283
|2006.12.01 17:00
|buy
|142
|0.01
|1.3292
|1.3191
|1.3302
|284
|2006.12.01 17:00
|t/p
|142
|0.01
|1.3302
|1.3191
|1.3302
|1.00
|328.97
|285
|2006.12.01 17:00
|buy
|143
|0.01
|1.3307
|1.3206
|1.3317
|286
|2006.12.01 17:09
|t/p
|143
|0.01
|1.3317
|1.3206
|1.3317
|1.00
|329.97
|287
|2006.12.01 17:09
|buy
|144
|0.01
|1.3319
|1.3218
|1.3329
|288
|2006.12.01 17:14
|buy
|145
|0.02
|1.3308
|1.3217
|1.3318
|289
|2006.12.01 17:27
|t/p
|145
|0.02
|1.3318
|1.3217
|1.3318
|2.00
|331.97
|290
|2006.12.01 17:27
|close
|144
|0.01
|1.3318
|1.3218
|1.3329
|-0.10
|331.87
|291
|2006.12.01 17:27
|buy
|146
|0.01
|1.3319
|1.3218
|1.3329
|292
|2006.12.01 17:29
|t/p
|146
|0.01
|1.3329
|1.3218
|1.3329
|1.00
|332.87
|293
|2006.12.01 17:29
|buy
|147
|0.01
|1.3331
|1.3230
|1.3341
|294
|2006.12.01 17:37
|t/p
|147
|0.01
|1.3341
|1.3230
|1.3341
|1.00
|333.87
|295
|2006.12.01 17:37
|buy
|148
|0.01
|1.3344
|1.3243
|1.3354
|296
|2006.12.01 18:03
|buy
|149
|0.02
|1.3333
|1.3242
|1.3343
|297
|2006.12.01 18:13
|buy
|150
|0.04
|1.3322
|1.3241
|1.3332
|298
|2006.12.01 18:34
|buy
|151
|0.08
|1.3312
|1.3241
|1.3322
|299
|2006.12.01 19:17
|t/p
|151
|0.08
|1.3322
|1.3241
|1.3322
|8.00
|341.87
|300
|2006.12.01 19:17
|close
|150
|0.04
|1.3322
|1.3241
|1.3332
|0.00
|341.87
|301
|2006.12.01 19:17
|close
|149
|0.02
|1.3323
|1.3242
|1.3343
|-2.00
|339.87
|302
|2006.12.01 19:17
|close
|148
|0.01
|1.3321
|1.3243
|1.3354
|-2.30
|337.57
|303
|2006.12.01 19:17
|sell
|152
|0.01
|1.3322
|1.3423
|1.3312
|304
|2006.12.01 21:43
|sell
|153
|0.02
|1.3333
|1.3424
|1.3323
|305
|2006.12.04 00:37
|sell
|154
|0.04
|1.3343
|1.3424
|1.3333
|306
|2006.12.04 00:55
|sell
|155
|0.08
|1.3354
|1.3425
|1.3344
|307
|2006.12.04 00:58
|sell
|156
|0.16
|1.3364
|1.3425
|1.3354
|308
|2006.12.04 01:11
|t/p
|156
|0.16
|1.3354
|1.3425
|1.3354
|16.00
|353.57
|309
|2006.12.04 01:11
|close
|155
|0.08
|1.3354
|1.3425
|1.3344
|0.00
|353.57
|310
|2006.12.04 01:12
|close
|154
|0.04
|1.3355
|1.3424
|1.3333
|-4.80
|348.77
|311
|2006.12.04 01:12
|close
|153
|0.02
|1.3358
|1.3424
|1.3323
|-4.89
|343.87
|312
|2006.12.04 01:13
|close
|152
|0.01
|1.3357
|1.3423
|1.3312
|-3.45
|340.43
|313
|2006.12.04 01:13
|buy
|157
|0.01
|1.3359
|1.3258
|1.3369
|314
|2006.12.04 01:22
|buy
|158
|0.02
|1.3348
|1.3257
|1.3358
|315
|2006.12.04 01:22
|t/p
|158
|0.02
|1.3358
|1.3257
|1.3358
|2.00
|342.43
|316
|2006.12.04 02:01
|buy
|159
|0.02
|1.3348
|1.3257
|1.3358
|317
|2006.12.04 03:12
|buy
|160
|0.04
|1.3338
|1.3257
|1.3348
|318
|2006.12.04 03:17
|buy
|161
|0.08
|1.3327
|1.3256
|1.3337
|319
|2006.12.04 06:06
|buy
|162
|0.16
|1.3316
|1.3255
|1.3326
|320
|2006.12.04 07:29
|t/p
|162
|0.16
|1.3326
|1.3255
|1.3326
|16.00
|358.43
|321
|2006.12.04 07:29
|close
|161
|0.08
|1.3326
|1.3256
|1.3337
|-0.80
|357.63
|322
|2006.12.04 07:29
|close
|160
|0.04
|1.3325
|1.3257
|1.3348
|-5.20
|352.43
|323
|2006.12.04 07:29
|close
|159
|0.02
|1.3326
|1.3257
|1.3358
|-4.40
|348.03
|324
|2006.12.04 07:29
|close
|157
|0.01
|1.3325
|1.3258
|1.3369
|-3.40
|344.63
|325
|2006.12.04 07:30
|buy
|163
|0.01
|1.3328
|1.3227
|1.3338
|326
|2006.12.04 07:38
|t/p
|163
|0.01
|1.3338
|1.3227
|1.3338
|1.00
|345.63
|327
|2006.12.04 07:38
|buy
|164
|0.01
|1.3340
|1.3239
|1.3350
|328
|2006.12.04 08:09
|buy
|165
|0.02
|1.3330
|1.3239
|1.3340
|329
|2006.12.04 08:16
|buy
|166
|0.04
|1.3319
|1.3238
|1.3329
|330
|2006.12.04 09:51
|buy
|167
|0.08
|1.3308
|1.3237
|1.3318
|331
|2006.12.04 10:07
|buy
|168
|0.16
|1.3297
|1.3236
|1.3307
|332
|2006.12.04 10:27
|buy
|169
|0.32
|1.3286
|1.3235
|1.3296
|333
|2006.12.04 10:37
|t/p
|169
|0.32
|1.3296
|1.3235
|1.3296
|32.00
|377.63
|334
|2006.12.04 10:37
|close
|168
|0.16
|1.3297
|1.3236
|1.3307
|0.00
|377.63
|335
|2006.12.04 10:37
|close
|167
|0.08
|1.3296
|1.3237
|1.3318
|-9.60
|368.03
|336
|2006.12.04 10:37
|close
|166
|0.04
|1.3298
|1.3238
|1.3329
|-8.40
|359.63
|337
|2006.12.04 10:37
|close
|165
|0.02
|1.3299
|1.3239
|1.3340
|-6.20
|353.43
|338
|2006.12.04 10:37
|close
|164
|0.01
|1.3298
|1.3239
|1.3350
|-4.20
|349.23
|339
|2006.12.04 10:37
|sell
|170
|0.01
|1.3301
|1.3402
|1.3291
|340
|2006.12.04 11:04
|t/p
|170
|0.01
|1.3291
|1.3402
|1.3291
|1.00
|350.23
|341
|2006.12.04 11:04
|sell
|171
|0.01
|1.3289
|1.3390
|1.3279
|342
|2006.12.04 11:15
|sell
|172
|0.02
|1.3299
|1.3390
|1.3289
|343
|2006.12.04 12:45
|sell
|173
|0.04
|1.3310
|1.3391
|1.3300
|344
|2006.12.04 13:09
|sell
|174
|0.08
|1.3320
|1.3391
|1.3310
|345
|2006.12.04 13:34
|t/p
|174
|0.08
|1.3310
|1.3391
|1.3310
|8.00
|358.23
|346
|2006.12.04 13:34
|close
|173
|0.04
|1.3310
|1.3391
|1.3300
|0.00
|358.23
|347
|2006.12.04 13:34
|close
|172
|0.02
|1.3311
|1.3390
|1.3289
|-2.40
|355.83
|348
|2006.12.04 13:34
|close
|171
|0.01
|1.3310
|1.3390
|1.3279
|-2.10
|353.73
|349
|2006.12.04 13:35
|buy
|175
|0.01
|1.3311
|1.3210
|1.3321
|350
|2006.12.04 15:28
|buy
|176
|0.02
|1.3300
|1.3209
|1.3310
|351
|2006.12.04 16:12
|t/p
|176
|0.02
|1.3310
|1.3209
|1.3310
|2.00
|355.73
|352
|2006.12.04 16:12
|close
|175
|0.01
|1.3310
|1.3210
|1.3321
|-0.10
|355.63
|353
|2006.12.04 16:12
|sell
|177
|0.01
|1.3309
|1.3410
|1.3299
|354
|2006.12.04 17:30
|t/p
|177
|0.01
|1.3299
|1.3410
|1.3299
|1.00
|356.63
|355
|2006.12.04 17:30
|sell
|178
|0.01
|1.3297
|1.3398
|1.3287
|356
|2006.12.04 17:41
|sell
|179
|0.02
|1.3308
|1.3399
|1.3298
|357
|2006.12.04 17:46
|sell
|180
|0.04
|1.3318
|1.3399
|1.3308
|358
|2006.12.04 18:05
|sell
|181
|0.08
|1.3329
|1.3400
|1.3319
|359
|2006.12.04 20:16
|t/p
|181
|0.08
|1.3319
|1.3400
|1.3319
|8.00
|364.63
|360
|2006.12.04 20:16
|close
|180
|0.04
|1.3319
|1.3399
|1.3308
|-0.40
|364.23
|361
|2006.12.04 20:17
|close
|179
|0.02
|1.3320
|1.3399
|1.3298
|-2.40
|361.83
|362
|2006.12.04 20:17
|close
|178
|0.01
|1.3319
|1.3398
|1.3287
|-2.20
|359.63
|363
|2006.12.04 20:20
|sell
|182
|0.01
|1.3318
|1.3419
|1.3308
|364
|2006.12.04 21:47
|sell
|183
|0.02
|1.3329
|1.3420
|1.3319
|365
|2006.12.04 23:50
|sell
|184
|0.04
|1.3339
|1.3420
|1.3329
|366
|2006.12.05 03:25
|t/p
|184
|0.04
|1.3329
|1.3420
|1.3329
|4.21
|363.84
|367
|2006.12.05 03:25
|close
|183
|0.02
|1.3329
|1.3420
|1.3319
|0.11
|363.94
|368
|2006.12.05 03:25
|close
|182
|0.01
|1.3327
|1.3419
|1.3308
|-0.85
|363.10
|369
|2006.12.05 03:25
|sell
|185
|0.01
|1.3326
|1.3427
|1.3316
|370
|2006.12.05 09:09
|sell
|186
|0.02
|1.3337
|1.3428
|1.3327
|371
|2006.12.05 09:26
|t/p
|186
|0.02
|1.3327
|1.3428
|1.3327
|2.00
|365.10
|372
|2006.12.05 09:26
|close
|185
|0.01
|1.3326
|1.3427
|1.3316
|0.00
|365.10
|373
|2006.12.05 09:26
|buy
|187
|0.01
|1.3327
|1.3226
|1.3337
|374
|2006.12.05 09:34
|buy
|188
|0.02
|1.3317
|1.3226
|1.3327
|375
|2006.12.05 11:05
|t/p
|188
|0.02
|1.3327
|1.3226
|1.3327
|2.00
|367.10
|376
|2006.12.05 11:05
|close
|187
|0.01
|1.3327
|1.3226
|1.3337
|0.00
|367.10
|377
|2006.12.05 11:05
|buy
|189
|0.01
|1.3327
|1.3226
|1.3337
|378
|2006.12.05 11:17
|buy
|190
|0.02
|1.3317
|1.3226
|1.3327
|379
|2006.12.05 11:28
|buy
|191
|0.04
|1.3305
|1.3224
|1.3315
|380
|2006.12.05 12:16
|t/p
|191
|0.04
|1.3315
|1.3224
|1.3315
|4.00
|371.10
|381
|2006.12.05 12:16
|close
|190
|0.02
|1.3315
|1.3226
|1.3327
|-0.40
|370.70
|382
|2006.12.05 12:16
|close
|189
|0.01
|1.3314
|1.3226
|1.3337
|-1.30
|369.40
|383
|2006.12.05 12:17
|buy
|192
|0.01
|1.3315
|1.3214
|1.3325
|384
|2006.12.05 13:22
|t/p
|192
|0.01
|1.3325
|1.3214
|1.3325
|1.00
|370.40
|385
|2006.12.05 13:22
|buy
|193
|0.01
|1.3327
|1.3226
|1.3337
|386
|2006.12.05 13:58
|buy
|194
|0.02
|1.3317
|1.3226
|1.3327
|387
|2006.12.05 14:06
|t/p
|194
|0.02
|1.3327
|1.3226
|1.3327
|2.00
|372.40
|388
|2006.12.05 14:06
|close
|193
|0.01
|1.3328
|1.3226
|1.3337
|0.10
|372.50
|389
|2006.12.05 14:06
|buy
|195
|0.01
|1.3329
|1.3228
|1.3339
|390
|2006.12.05 14:17
|buy
|196
|0.02
|1.3318
|1.3227
|1.3328
|391
|2006.12.05 14:55
|t/p
|196
|0.02
|1.3328
|1.3227
|1.3328
|2.00
|374.50
|392
|2006.12.05 14:55
|close
|195
|0.01
|1.3328
|1.3228
|1.3339
|-0.10
|374.40
|393
|2006.12.05 14:55
|buy
|197
|0.01
|1.3329
|1.3228
|1.3339
|394
|2006.12.05 15:27
|t/p
|197
|0.01
|1.3339
|1.3228
|1.3339
|1.00
|375.40
|395
|2006.12.05 15:27
|buy
|198
|0.01
|1.3342
|1.3241
|1.3352
|396
|2006.12.05 15:30
|t/p
|198
|0.01
|1.3352
|1.3241
|1.3352
|1.00
|376.40
|397
|2006.12.05 15:30
|buy
|199
|0.01
|1.3354
|1.3253
|1.3364
|398
|2006.12.05 15:47
|buy
|200
|0.02
|1.3342
|1.3251
|1.3352
|399
|2006.12.05 15:50
|buy
|201
|0.04
|1.3331
|1.3250
|1.3341
|400
|2006.12.05 16:03
|buy
|202
|0.08
|1.3320
|1.3249
|1.3330
|401
|2006.12.05 16:17
|t/p
|202
|0.08
|1.3330
|1.3249
|1.3330
|8.00
|384.40
|402
|2006.12.05 16:17
|close
|201
|0.04
|1.3330
|1.3250
|1.3341
|-0.40
|384.00
|403
|2006.12.05 16:17
|close
|200
|0.02
|1.3329
|1.3251
|1.3352
|-2.60
|381.40
|404
|2006.12.05 16:17
|close
|199
|0.01
|1.3330
|1.3253
|1.3364
|-2.40
|379.00
|405
|2006.12.05 16:18
|sell
|203
|0.01
|1.3331
|1.3432
|1.3321
|406
|2006.12.05 16:51
|sell
|204
|0.02
|1.3341
|1.3432
|1.3331
|407
|2006.12.05 17:00
|t/p
|204
|0.02
|1.3331
|1.3432
|1.3331
|2.00
|381.00
|408
|2006.12.05 17:00
|close
|203
|0.01
|1.3330
|1.3432
|1.3321
|0.10
|381.10
|409
|2006.12.05 17:00
|sell
|205
|0.01
|1.3329
|1.3430
|1.3319
|410
|2006.12.05 17:00
|t/p
|205
|0.01
|1.3319
|1.3430
|1.3319
|1.00
|382.10
|411
|2006.12.05 17:00
|sell
|206
|0.01
|1.3317
|1.3418
|1.3307
|412
|2006.12.05 17:04
|sell
|207
|0.02
|1.3329
|1.3420
|1.3319
|413
|2006.12.05 17:09
|t/p
|207
|0.02
|1.3319
|1.3420
|1.3319
|2.00
|384.10
|414
|2006.12.05 17:09
|close
|206
|0.01
|1.3319
|1.3418
|1.3307
|-0.20
|383.90
|415
|2006.12.05 17:09
|sell
|208
|0.01
|1.3318
|1.3419
|1.3308
|416
|2006.12.05 17:11
|t/p
|208
|0.01
|1.3308
|1.3419
|1.3308
|1.00
|384.90
|417
|2006.12.05 17:11
|sell
|209
|0.01
|1.3306
|1.3407
|1.3296
|418
|2006.12.05 17:12
|t/p
|209
|0.01
|1.3296
|1.3407
|1.3296
|1.00
|385.90
|419
|2006.12.05 17:12
|sell
|210
|0.01
|1.3293
|1.3394
|1.3283
|420
|2006.12.05 17:16
|sell
|211
|0.02
|1.3303
|1.3394
|1.3293
|421
|2006.12.05 17:27
|t/p
|211
|0.02
|1.3293
|1.3394
|1.3293
|2.00
|387.90
|422
|2006.12.05 17:27
|close
|210
|0.01
|1.3292
|1.3394
|1.3283
|0.10
|388.00
|423
|2006.12.05 17:27
|sell
|212
|0.01
|1.3291
|1.3392
|1.3281
|424
|2006.12.05 17:39
|sell
|213
|0.02
|1.3301
|1.3392
|1.3291
|425
|2006.12.05 18:10
|sell
|214
|0.04
|1.3312
|1.3393
|1.3302
|426
|2006.12.05 18:31
|sell
|215
|0.08
|1.3322
|1.3393
|1.3312
|427
|2006.12.06 01:37
|t/p
|215
|0.08
|1.3312
|1.3393
|1.3312
|8.42
|396.42
|428
|2006.12.06 01:37
|close
|214
|0.04
|1.3312
|1.3393
|1.3302
|0.21
|396.63
|429
|2006.12.06 01:37
|close
|213
|0.02
|1.3313
|1.3392
|1.3291
|-2.29
|394.34
|430
|2006.12.06 01:37
|close
|212
|0.01
|1.3314
|1.3392
|1.3281
|-2.25
|392.09
|431
|2006.12.06 01:38
|sell
|216
|0.01
|1.3311
|1.3412
|1.3301
|432
|2006.12.06 02:49
|sell
|217
|0.02
|1.3321
|1.3412
|1.3311
|433
|2006.12.06 08:14
|sell
|218
|0.04
|1.3332
|1.3413
|1.3322
|434
|2006.12.06 09:03
|t/p
|218
|0.04
|1.3322
|1.3413
|1.3322
|4.00
|396.09
|435
|2006.12.06 09:03
|close
|217
|0.02
|1.3322
|1.3412
|1.3311
|-0.20
|395.89
|436
|2006.12.06 09:03
|close
|216
|0.01
|1.3323
|1.3412
|1.3301
|-1.20
|394.69
|437
|2006.12.06 09:04
|sell
|219
|0.01
|1.3320
|1.3421
|1.3310
|438
|2006.12.06 12:26
|t/p
|219
|0.01
|1.3310
|1.3421
|1.3310
|1.00
|395.69
|439
|2006.12.06 12:26
|sell
|220
|0.01
|1.3308
|1.3409
|1.3298
|440
|2006.12.06 13:24
|t/p
|220
|0.01
|1.3298
|1.3409
|1.3298
|1.00
|396.69
|441
|2006.12.06 13:24
|sell
|221
|0.01
|1.3296
|1.3397
|1.3286
|442
|2006.12.06 14:03
|t/p
|221
|0.01
|1.3286
|1.3397
|1.3286
|1.00
|397.69
|443
|2006.12.06 14:03
|sell
|222
|0.01
|1.3276
|1.3377
|1.3266
|444
|2006.12.06 14:40
|t/p
|222
|0.01
|1.3266
|1.3377
|1.3266
|1.00
|398.69
|445
|2006.12.06 14:40
|sell
|223
|0.01
|1.3264
|1.3365
|1.3254
|446
|2006.12.06 15:03
|sell
|224
|0.02
|1.3275
|1.3366
|1.3265
|447
|2006.12.06 15:50
|sell
|225
|0.04
|1.3285
|1.3366
|1.3275
|448
|2006.12.06 15:59
|t/p
|225
|0.04
|1.3275
|1.3366
|1.3275
|4.00
|402.69
|449
|2006.12.06 15:59
|close
|224
|0.02
|1.3270
|1.3366
|1.3265
|1.00
|403.69
|450
|2006.12.06 16:00
|close
|223
|0.01
|1.3265
|1.3365
|1.3254
|-0.10
|403.59
|451
|2006.12.06 16:02
|buy
|226
|0.01
|1.3264
|1.3163
|1.3274
|452
|2006.12.06 16:12
|t/p
|226
|0.01
|1.3274
|1.3163
|1.3274
|1.00
|404.59
|453
|2006.12.06 16:12
|buy
|227
|0.01
|1.3276
|1.3175
|1.3286
|454
|2006.12.06 16:58
|t/p
|227
|0.01
|1.3286
|1.3175
|1.3286
|1.00
|405.59
|455
|2006.12.06 16:58
|buy
|228
|0.01
|1.3292
|1.3191
|1.3302
|456
|2006.12.06 17:18
|t/p
|228
|0.01
|1.3302
|1.3191
|1.3302
|1.00
|406.59
|457
|2006.12.06 17:18
|buy
|229
|0.01
|1.3304
|1.3203
|1.3314
|458
|2006.12.06 17:42
|t/p
|229
|0.01
|1.3314
|1.3203
|1.3314
|1.00
|407.59
|459
|2006.12.06 17:42
|buy
|230
|0.01
|1.3316
|1.3215
|1.3326
|460
|2006.12.06 18:08
|buy
|231
|0.02
|1.3305
|1.3214
|1.3315
|461
|2006.12.06 20:10
|buy
|232
|0.04
|1.3295
|1.3214
|1.3305
|462
|2006.12.06 21:28
|buy
|233
|0.08
|1.3284
|1.3213
|1.3294
|463
|2006.12.07 03:03
|t/p
|233
|0.08
|1.3294
|1.3213
|1.3294
|6.22
|413.81
|464
|2006.12.07 03:03
|close
|232
|0.04
|1.3295
|1.3214
|1.3305
|-0.89
|412.92
|465
|2006.12.07 03:03
|close
|231
|0.02
|1.3294
|1.3214
|1.3315
|-2.65
|410.27
|466
|2006.12.07 03:03
|close
|230
|0.01
|1.3293
|1.3215
|1.3326
|-2.52
|407.75
|467
|2006.12.07 03:03
|buy
|234
|0.01
|1.3296
|1.3195
|1.3306
|468
|2006.12.07 06:59
|t/p
|234
|0.01
|1.3306
|1.3195
|1.3306
|1.00
|408.75
|469
|2006.12.07 06:59
|buy
|235
|0.01
|1.3308
|1.3207
|1.3318
|470
|2006.12.07 07:43
|buy
|236
|0.02
|1.3298
|1.3207
|1.3308
|471
|2006.12.07 08:17
|t/p
|236
|0.02
|1.3308
|1.3207
|1.3308
|2.00
|410.75
|472
|2006.12.07 08:17
|close
|235
|0.01
|1.3308
|1.3207
|1.3318
|0.00
|410.75
|473
|2006.12.07 08:17
|sell
|237
|0.01
|1.3307
|1.3408
|1.3297
|474
|2006.12.07 11:05
|sell
|238
|0.02
|1.3321
|1.3412
|1.3311
|475
|2006.12.07 12:45
|t/p
|238
|0.02
|1.3311
|1.3412
|1.3311
|2.00
|412.75
|476
|2006.12.07 12:45
|close
|237
|0.01
|1.3303
|1.3408
|1.3297
|0.40
|413.15
|477
|2006.12.07 12:45
|sell
|239
|0.01
|1.3302
|1.3403
|1.3292
|478
|2006.12.07 13:30
|t/p
|239
|0.01
|1.3292
|1.3403
|1.3292
|1.00
|414.15
|479
|2006.12.07 13:30
|sell
|240
|0.01
|1.3290
|1.3391
|1.3280
|480
|2006.12.07 16:16
|sell
|241
|0.02
|1.3300
|1.3391
|1.3290
|481
|2006.12.07 17:15
|t/p
|241
|0.02
|1.3290
|1.3391
|1.3290
|2.00
|416.15
|482
|2006.12.07 17:15
|close
|240
|0.01
|1.3290
|1.3391
|1.3280
|0.00
|416.15
|483
|2006.12.07 17:15
|buy
|242
|0.01
|1.3291
|1.3190
|1.3301
|484
|2006.12.07 21:54
|buy
|243
|0.02
|1.3280
|1.3189
|1.3290
|485
|2006.12.07 23:17
|t/p
|243
|0.02
|1.3290
|1.3189
|1.3290
|2.00
|418.15
|486
|2006.12.07 23:17
|close
|242
|0.01
|1.3290
|1.3190
|1.3301
|-0.10
|418.05
|487
|2006.12.07 23:18
|buy
|244
|0.01
|1.3291
|1.3190
|1.3301
|488
|2006.12.08 00:10
|buy
|245
|0.02
|1.3280
|1.3189
|1.3290
|489
|2006.12.08 11:08
|t/p
|245
|0.02
|1.3290
|1.3189
|1.3290
|2.00
|420.05
|490
|2006.12.08 11:08
|close
|244
|0.01
|1.3291
|1.3190
|1.3301
|-0.07
|419.98
|491
|2006.12.08 11:08
|buy
|246
|0.01
|1.3292
|1.3191
|1.3302
|492
|2006.12.08 11:51
|buy
|247
|0.02
|1.3281
|1.3190
|1.3291
|493
|2006.12.08 15:28
|buy
|248
|0.04
|1.3271
|1.3190
|1.3281
|494
|2006.12.08 15:30
|buy
|249
|0.08
|1.3259
|1.3188
|1.3269
|495
|2006.12.08 15:30
|buy
|250
|0.16
|1.3249
|1.3188
|1.3259
|496
|2006.12.08 15:31
|t/p
|250
|0.16
|1.3259
|1.3188
|1.3259
|16.00
|435.98
|497
|2006.12.08 15:31
|close
|249
|0.08
|1.3259
|1.3188
|1.3269
|0.00
|435.98
|498
|2006.12.08 15:31
|close
|248
|0.04
|1.3258
|1.3190
|1.3281
|-5.20
|430.78
|499
|2006.12.08 15:31
|close
|247
|0.02
|1.3256
|1.3190
|1.3291
|-5.00
|425.78
|500
|2006.12.08 15:31
|close
|246
|0.01
|1.3255
|1.3191
|1.3302
|-3.70
|422.08
|501
|2006.12.08 15:31
|sell
|251
|0.01
|1.3258
|1.3359
|1.3248
|502
|2006.12.08 15:31
|sell
|252
|0.02
|1.3270
|1.3361
|1.3260
|503
|2006.12.08 15:32
|t/p
|252
|0.02
|1.3260
|1.3361
|1.3260
|2.00
|424.08
|504
|2006.12.08 15:32
|close
|251
|0.01
|1.3260
|1.3359
|1.3248
|-0.20
|423.88
|505
|2006.12.08 15:32
|sell
|253
|0.01
|1.3259
|1.3360
|1.3249
|506
|2006.12.08 15:32
|t/p
|253
|0.01
|1.3249
|1.3360
|1.3249
|1.00
|424.88
|507
|2006.12.08 15:32
|sell
|254
|0.01
|1.3247
|1.3348
|1.3237
|508
|2006.12.08 15:33
|sell
|255
|0.02
|1.3258
|1.3349
|1.3248
|509
|2006.12.08 15:35
|sell
|256
|0.04
|1.3270
|1.3351
|1.3260
|510
|2006.12.08 15:50
|sell
|257
|0.08
|1.3282
|1.3353
|1.3272
|511
|2006.12.08 15:51
|sell
|258
|0.16
|1.3293
|1.3354
|1.3283
|512
|2006.12.08 15:51
|sell
|259
|0.32
|1.3303
|1.3354
|1.3293
|513
|2006.12.08 15:51
|sell
|260
|0.64
|1.3315
|1.3356
|1.3305
|514
|2006.12.08 15:51
|close at stop
|260
|0.64
|1.3315
|1.3356
|1.3305
|0.00
|424.88
|515
|2006.12.08 15:51
|close at stop
|259
|0.32
|1.3315
|1.3354
|1.3293
|-38.40
|386.48
|516
|2006.12.08 15:51
|close at stop
|258
|0.16
|1.3315
|1.3354
|1.3283
|-35.20
|351.28
|517
|2006.12.08 15:51
|close at stop
|257
|0.08
|1.3315
|1.3353
|1.3272
|-26.40
|324.88
|518
|2006.12.08 15:51
|close at stop
|256
|0.04
|1.3315
|1.3351
|1.3260
|-18.00
|306.88
|519
|2006.12.08 15:51
|close at stop
|255
|0.02
|1.3315
|1.3349
|1.3248
|-11.40
|295.48
|520
|2006.12.08 15:51
|close at stop
|254
|0.01
|1.3315
|1.3348
|1.3237
|-6.80
|288.68