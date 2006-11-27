Strategy Tester Report
Goblin_Options

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.11.27 15:15 - 2007.01.09 00:00 (2006.09.01 - 2007.01.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=20; FiboProgression=false; DynamicPips=false; DefaultPips=10; MaxTrades=10; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseBlindly=false; ReverseOnTrend=false; Use4hourTrend=false; CloseOnClose=true; mm=0; risk=1; Magic=123987; ReverseCondition=0;
Bars in test2742Ticks modelled128632Modelling quality86.72%
Initial deposit200.00
Total net profit88.68Gross profit395.66Gross loss-306.98
Profit factor1.29Expected payoff0.34
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown147.30 (33.79%)Relative drawdown33.79% (147.30)
Total trades260Short positions (won %)96 (62.50%)Long positions (won %)164 (63.41%)
Profit trades (% of total)164 (63.08%)Loss trades (% of total)96 (36.92%)
Largestprofit trade32.00loss trade-38.40
Averageprofit trade2.41loss trade-3.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (17.51)consecutive losses (loss in money)6 (-136.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)33.00 (3)consecutive loss (count of losses)-136.20 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.27 15:15sell10.011.31141.32151.3104
22006.11.27 15:41t/p10.011.31041.32151.31041.00201.00
32006.11.27 15:41sell20.011.30991.32001.3089
42006.11.27 15:47sell30.021.31101.32011.3100
52006.11.27 16:25sell40.041.31201.32011.3110
62006.11.27 16:34t/p40.041.31101.32011.31104.00205.00
72006.11.27 16:34close30.021.31101.32011.31000.00205.00
82006.11.27 16:34close20.011.31081.32001.3089-0.90204.10
92006.11.27 16:34buy50.011.31091.30081.3119
102006.11.27 17:16t/p50.011.31191.30081.31191.00205.10
112006.11.27 17:16buy60.011.31211.30201.3131
122006.11.27 17:26t/p60.011.31311.30201.31311.00206.10
132006.11.27 17:26buy70.011.31331.30321.3143
142006.11.27 17:39buy80.021.31211.30301.3131
152006.11.27 21:12t/p80.021.31311.30301.31312.00208.10
162006.11.27 21:12close70.011.31311.30321.3143-0.20207.90
172006.11.27 21:12buy90.011.31341.30331.3144
182006.11.28 03:42t/p90.011.31441.30331.31440.93208.83
192006.11.28 03:42buy100.011.31461.30451.3156
202006.11.28 06:48buy110.021.31361.30451.3146
212006.11.28 07:56buy120.041.31251.30441.3135
222006.11.28 09:15t/p120.041.31351.30441.31354.00212.83
232006.11.28 09:15close110.021.31351.30451.3146-0.20212.63
242006.11.28 09:15close100.011.31371.30451.3156-0.90211.73
252006.11.28 09:15buy130.011.31381.30371.3148
262006.11.28 09:26buy140.021.31281.30371.3138
272006.11.28 09:53t/p140.021.31381.30371.31382.00213.73
282006.11.28 09:53close130.011.31381.30371.31480.00213.73
292006.11.28 09:53buy150.011.31411.30401.3151
302006.11.28 10:06t/p150.011.31511.30401.31511.00214.73
312006.11.28 10:06buy160.011.31541.30531.3164
322006.11.28 10:45buy170.021.31431.30521.3153
332006.11.28 10:48buy180.041.31311.30501.3141
342006.11.28 10:55t/p180.041.31411.30501.31414.00218.73
352006.11.28 10:55close170.021.31411.30521.3153-0.40218.33
362006.11.28 10:55close160.011.31401.30531.3164-1.40216.93
372006.11.28 10:55buy190.011.31431.30421.3153
382006.11.28 12:01t/p190.011.31531.30421.31531.00217.93
392006.11.28 12:01buy200.011.31551.30541.3165
402006.11.28 12:09buy210.021.31441.30531.3154
412006.11.28 12:20t/p210.021.31541.30531.31542.00219.93
422006.11.28 12:20close200.011.31551.30541.31650.00219.93
432006.11.28 12:20buy220.011.31561.30551.3166
442006.11.28 12:40buy230.021.31451.30541.3155
452006.11.28 13:35buy240.041.31351.30541.3145
462006.11.28 13:46t/p240.041.31451.30541.31454.00223.93
472006.11.28 13:46close230.021.31451.30541.31550.00223.93
482006.11.28 13:46close220.011.31441.30551.3166-1.20222.73
492006.11.28 13:47sell250.011.31451.32461.3135
502006.11.28 13:55t/p250.011.31351.32461.31351.00223.73
512006.11.28 13:55sell260.011.31331.32341.3123
522006.11.28 14:52sell270.021.31441.32351.3134
532006.11.28 15:30sell280.041.31561.32371.3146
542006.11.28 15:33sell290.081.31681.32391.3158
552006.11.28 15:35sell300.161.31781.32391.3168
562006.11.28 15:36t/p300.161.31681.32391.316816.00239.73
572006.11.28 15:36close290.081.31681.32391.31580.00239.73
582006.11.28 15:36close280.041.31661.32371.3146-4.00235.73
592006.11.28 15:36close270.021.31671.32351.3134-4.60231.13
602006.11.28 15:36close260.011.31661.32341.3123-3.30227.83
612006.11.28 15:37buy310.011.31671.30661.3177
622006.11.28 15:48buy320.021.31561.30651.3166
632006.11.28 15:56t/p320.021.31661.30651.31662.00229.83
642006.11.28 15:56close310.011.31661.30661.3177-0.10229.73
652006.11.28 15:56buy330.011.31671.30661.3177
662006.11.28 16:06buy340.021.31571.30661.3167
672006.11.28 16:34t/p340.021.31671.30661.31672.00231.73
682006.11.28 16:34close330.011.31681.30661.31770.10231.83
692006.11.28 16:34buy350.011.31691.30681.3179
702006.11.28 17:01buy360.021.31581.30671.3168
712006.11.28 17:04buy370.041.31481.30671.3158
722006.11.28 17:11t/p370.041.31581.30671.31584.00235.83
732006.11.28 17:11close360.021.31581.30671.31680.00235.83
742006.11.28 17:11close350.011.31591.30681.3179-1.00234.83
752006.11.28 17:11buy380.011.31601.30591.3170
762006.11.28 17:14buy390.021.31481.30571.3158
772006.11.28 18:47t/p390.021.31581.30571.31582.00236.83
782006.11.28 18:47close380.011.31591.30591.3170-0.10236.73
792006.11.28 18:48sell400.011.31601.32611.3150
802006.11.28 19:30t/p400.011.31501.32611.31501.00237.73
812006.11.28 19:30sell410.011.31481.32491.3138
822006.11.28 19:38sell420.021.31581.32491.3148
832006.11.28 20:06sell430.041.31691.32501.3159
842006.11.28 20:16sell440.081.31801.32511.3170
852006.11.28 20:16sell450.161.31911.32521.3181
862006.11.28 20:19t/p450.161.31811.32521.318116.00253.73
872006.11.28 20:19close440.081.31811.32511.3170-0.80252.93
882006.11.28 20:19close430.041.31781.32501.3159-3.60249.33
892006.11.28 20:19close420.021.31791.32491.3148-4.20245.13
902006.11.28 20:19close410.011.31801.32491.3138-3.20241.93
912006.11.28 20:19buy460.011.31791.30781.3189
922006.11.28 20:20buy470.021.31691.30781.3179
932006.11.28 20:24t/p470.021.31791.30781.31792.00243.93
942006.11.28 20:24close460.011.31791.30781.31890.00243.93
952006.11.28 20:24buy480.011.31801.30791.3190
962006.11.28 20:35t/p480.011.31901.30791.31901.00244.93
972006.11.28 20:35buy490.011.31921.30911.3202
982006.11.28 20:37t/p490.011.32021.30911.32021.00245.93
992006.11.28 20:37buy500.011.32041.31031.3214
1002006.11.28 20:38buy510.021.31931.31021.3203
1012006.11.28 20:39buy520.041.31821.31011.3192
1022006.11.28 20:51buy530.081.31711.31001.3181
1032006.11.28 21:23t/p530.081.31811.31001.31818.00253.93
1042006.11.28 21:23close520.041.31811.31011.3192-0.40253.53
1052006.11.28 21:24close510.021.31801.31021.3203-2.60250.93
1062006.11.28 21:24close500.011.31801.31031.3214-2.40248.53
1072006.11.28 21:24buy540.011.31841.30831.3194
1082006.11.28 21:46t/p540.011.31941.30831.31941.00249.53
1092006.11.28 21:46buy550.011.31961.30951.3206
1102006.11.28 23:03t/p550.011.32061.30951.32061.00250.53
1112006.11.28 23:03buy560.011.32081.31071.3218
1122006.11.28 23:45buy570.021.31971.31061.3207
1132006.11.29 01:52t/p570.021.32071.31061.32071.85252.38
1142006.11.29 01:52close560.011.32081.31071.3218-0.07252.30
1152006.11.29 01:52sell580.011.32111.33121.3201
1162006.11.29 01:58t/p580.011.32011.33121.32011.00253.30
1172006.11.29 01:58sell590.011.31981.32991.3188
1182006.11.29 02:16sell600.021.32091.33001.3199
1192006.11.29 02:51t/p600.021.31991.33001.31992.00255.30
1202006.11.29 02:51close590.011.31991.32991.3188-0.10255.20
1212006.11.29 02:52sell610.011.31981.32991.3188
1222006.11.29 04:48t/p610.011.31881.32991.31881.00256.20
1232006.11.29 04:48sell620.011.31861.32871.3176
1242006.11.29 06:31sell630.021.31961.32871.3186
1252006.11.29 07:33t/p630.021.31861.32871.31862.00258.20
1262006.11.29 07:33close620.011.31861.32871.31760.00258.20
1272006.11.29 07:34sell640.011.31831.32841.3173
1282006.11.29 08:05sell650.021.31941.32851.3184
1292006.11.29 08:26sell660.041.32041.32851.3194
1302006.11.29 09:01t/p660.041.31941.32851.31944.00262.20
1312006.11.29 09:01close650.021.31941.32851.31840.00262.20
1322006.11.29 09:01close640.011.31951.32841.3173-1.20261.00
1332006.11.29 09:01buy670.011.31931.30921.3203
1342006.11.29 09:44buy680.021.31821.30911.3192
1352006.11.29 10:04buy690.041.31721.30911.3182
1362006.11.29 11:13buy700.081.31611.30901.3171
1372006.11.29 11:38t/p700.081.31711.30901.31718.00269.00
1382006.11.29 11:38close690.041.31711.30911.3182-0.40268.60
1392006.11.29 11:38close680.021.31701.30911.3192-2.40266.20
1402006.11.29 11:38close670.011.31711.30921.3203-2.20264.00
1412006.11.29 11:39sell710.011.31701.32711.3160
1422006.11.29 11:58t/p710.011.31601.32711.31601.00265.00
1432006.11.29 11:58sell720.011.31581.32591.3148
1442006.11.29 14:12t/p720.011.31481.32591.31481.00266.00
1452006.11.29 14:12sell730.011.31451.32461.3135
1462006.11.29 14:45sell740.021.31561.32471.3146
1472006.11.29 15:30t/p740.021.31461.32471.31462.00268.00
1482006.11.29 15:30close730.011.31461.32461.3135-0.10267.90
1492006.11.29 15:30buy750.011.31431.30421.3153
1502006.11.29 15:32t/p750.011.31531.30421.31531.00268.90
1512006.11.29 15:32buy760.011.31561.30551.3166
1522006.11.29 15:34t/p760.011.31661.30551.31661.00269.90
1532006.11.29 15:34buy770.011.31691.30681.3179
1542006.11.29 15:36buy780.021.31581.30671.3168
1552006.11.29 15:45buy790.041.31481.30671.3158
1562006.11.29 16:08t/p790.041.31581.30671.31584.00273.90
1572006.11.29 16:08close780.021.31581.30671.31680.00273.90
1582006.11.29 16:08close770.011.31571.30681.3179-1.20272.70
1592006.11.29 16:08buy800.011.31601.30591.3170
1602006.11.29 16:28t/p800.011.31701.30591.31701.00273.70
1612006.11.29 16:28buy810.011.31731.30721.3183
1622006.11.29 17:05buy820.021.31621.30711.3172
1632006.11.29 17:06buy830.041.31521.30711.3162
1642006.11.29 17:10t/p830.041.31621.30711.31624.00277.70
1652006.11.29 17:10close820.021.31631.30711.31720.20277.90
1662006.11.29 17:10close810.011.31621.30721.3183-1.10276.80
1672006.11.29 17:10buy840.011.31651.30641.3175
1682006.11.29 17:24buy850.021.31551.30641.3165
1692006.11.29 18:06buy860.041.31441.30631.3154
1702006.11.29 19:27t/p860.041.31541.30631.31544.00280.80
1712006.11.29 19:27close850.021.31541.30641.3165-0.20280.60
1722006.11.29 19:27close840.011.31551.30641.3175-1.00279.60
1732006.11.29 19:27sell870.011.31541.32551.3144
1742006.11.29 20:24t/p870.011.31441.32551.31441.00280.60
1752006.11.29 20:24buy880.011.31441.30431.3154
1762006.11.29 20:27buy890.021.31331.30421.3143
1772006.11.29 20:29t/p890.021.31431.30421.31432.00282.60
1782006.11.29 20:29close880.011.31431.30431.3154-0.10282.50
1792006.11.29 20:29buy900.011.31461.30451.3156
1802006.11.29 21:01t/p900.011.31561.30451.31561.00283.50
1812006.11.29 21:01buy910.011.31581.30571.3168
1822006.11.29 21:01buy920.021.31471.30561.3157
1832006.11.29 21:58t/p920.021.31571.30561.31572.00285.50
1842006.11.29 21:58close910.011.31571.30571.3168-0.10285.40
1852006.11.29 21:58buy930.011.31581.30571.3168
1862006.11.29 22:44buy940.021.31461.30551.3156
1872006.11.29 23:51t/p940.021.31561.30551.31562.00287.40
1882006.11.29 23:51close930.011.31571.30571.3168-0.10287.30
1892006.11.29 23:51buy950.011.31581.30571.3168
1902006.11.30 01:34buy960.021.31481.30571.3158
1912006.11.30 04:04t/p960.021.31581.30571.31582.00289.30
1922006.11.30 04:04close950.011.31591.30571.3168-0.12289.18
1932006.11.30 04:04buy970.011.31601.30591.3170
1942006.11.30 04:15t/p970.011.31701.30591.31701.00290.18
1952006.11.30 04:15buy980.011.31721.30711.3182
1962006.11.30 09:02t/p980.011.31821.30711.31821.00291.18
1972006.11.30 09:02buy990.011.31841.30831.3194
1982006.11.30 09:23t/p990.011.31941.30831.31941.00292.18
1992006.11.30 09:23buy1000.011.31961.30951.3206
2002006.11.30 09:27buy1010.021.31851.30941.3195
2012006.11.30 09:32t/p1010.021.31951.30941.31952.00294.18
2022006.11.30 09:32close1000.011.31951.30951.3206-0.10294.08
2032006.11.30 09:32buy1020.011.31961.30951.3206
2042006.11.30 09:35buy1030.021.31851.30941.3195
2052006.11.30 11:20t/p1030.021.31951.30941.31952.00296.08
2062006.11.30 11:20close1020.011.31971.30951.32060.10296.18
2072006.11.30 11:20sell1040.011.31961.32971.3186
2082006.11.30 11:24sell1050.021.32071.32981.3197
2092006.11.30 11:28t/p1050.021.31971.32981.31972.00298.18
2102006.11.30 11:28close1040.011.31971.32971.3186-0.10298.08
2112006.11.30 11:28sell1060.011.31961.32971.3186
2122006.11.30 14:47sell1070.021.32071.32981.3197
2132006.11.30 15:30t/p1070.021.31971.32981.31972.00300.08
2142006.11.30 15:30close1060.011.31951.32971.31860.10300.18
2152006.11.30 15:30sell1080.011.31941.32951.3184
2162006.11.30 15:30sell1090.021.32051.32961.3195
2172006.11.30 15:34t/p1090.021.31951.32961.31952.00302.18
2182006.11.30 15:34close1080.011.31951.32951.3184-0.10302.08
2192006.11.30 15:34buy1100.011.31961.30951.3206
2202006.11.30 16:57t/p1100.011.32061.30951.32061.00303.08
2212006.11.30 16:57buy1110.011.32091.31081.3219
2222006.11.30 16:57t/p1110.011.32191.31081.32191.00304.08
2232006.11.30 16:57buy1120.011.32211.31201.3231
2242006.11.30 16:58buy1130.021.32111.31201.3221
2252006.11.30 17:04t/p1130.021.32211.31201.32212.00306.08
2262006.11.30 17:04close1120.011.32211.31201.32310.00306.08
2272006.11.30 17:04buy1140.011.32221.31211.3232
2282006.11.30 17:07t/p1140.011.32321.31211.32321.00307.08
2292006.11.30 17:07buy1150.011.32361.31351.3246
2302006.11.30 17:31t/p1150.011.32461.31351.32461.00308.08
2312006.11.30 17:31buy1160.011.32481.31471.3258
2322006.11.30 17:57t/p1160.011.32581.31471.32581.00309.08
2332006.11.30 17:57buy1170.011.32601.31591.3270
2342006.11.30 18:06buy1180.021.32501.31591.3260
2352006.11.30 18:14t/p1180.021.32601.31591.32602.00311.08
2362006.11.30 18:14close1170.011.32611.31591.32700.10311.18
2372006.11.30 18:14buy1190.011.32621.31611.3272
2382006.11.30 18:17t/p1190.011.32721.31611.32721.00312.18
2392006.11.30 18:17buy1200.011.32741.31731.3284
2402006.11.30 18:24buy1210.021.32631.31721.3273
2412006.11.30 21:00buy1220.041.32521.31711.3262
2422006.11.30 21:37buy1230.081.32411.31701.3251
2432006.12.01 02:00t/p1230.081.32511.31701.32517.41319.59
2442006.12.01 02:00close1220.041.32521.31711.3262-0.30319.29
2452006.12.01 02:00close1210.021.32511.31721.3273-2.55316.74
2462006.12.01 02:00close1200.011.32531.31731.3284-2.17314.57
2472006.12.01 02:00buy1240.011.32571.31561.3267
2482006.12.01 03:15buy1250.021.32461.31551.3256
2492006.12.01 04:24t/p1250.021.32561.31551.32562.00316.57
2502006.12.01 04:24close1240.011.32561.31561.3267-0.10316.47
2512006.12.01 04:24buy1260.011.32591.31581.3269
2522006.12.01 06:55buy1270.021.32491.31581.3259
2532006.12.01 08:21t/p1270.021.32591.31581.32592.00318.47
2542006.12.01 08:21close1260.011.32591.31581.32690.00318.47
2552006.12.01 08:21buy1280.011.32621.31611.3272
2562006.12.01 09:44t/p1280.011.32721.31611.32721.00319.47
2572006.12.01 09:44buy1290.011.32741.31731.3284
2582006.12.01 10:03buy1300.021.32631.31721.3273
2592006.12.01 10:22buy1310.041.32531.31721.3263
2602006.12.01 10:29buy1320.081.32421.31711.3252
2612006.12.01 11:50buy1330.161.32311.31701.3241
2622006.12.01 12:55t/p1330.161.32411.31701.324116.00335.47
2632006.12.01 12:55close1320.081.32411.31711.3252-0.80334.67
2642006.12.01 12:55close1310.041.32381.31721.3263-6.00328.67
2652006.12.01 12:56close1300.021.32391.31721.3273-4.80323.87
2662006.12.01 12:56close1290.011.32371.31731.3284-3.70320.17
2672006.12.01 12:56sell1340.011.32381.33391.3228
2682006.12.01 13:41sell1350.021.32491.33401.3239
2692006.12.01 13:58t/p1350.021.32391.33401.32392.00322.17
2702006.12.01 13:58close1340.011.32391.33391.3228-0.10322.07
2712006.12.01 13:58buy1360.011.32371.31361.3247
2722006.12.01 14:36t/p1360.011.32471.31361.32471.00323.07
2732006.12.01 14:36buy1370.011.32491.31481.3259
2742006.12.01 16:14t/p1370.011.32591.31481.32591.00324.07
2752006.12.01 16:14buy1380.011.32621.31611.3272
2762006.12.01 16:20t/p1380.011.32721.31611.32721.00325.07
2772006.12.01 16:20buy1390.011.32741.31731.3284
2782006.12.01 16:31buy1400.021.32631.31721.3273
2792006.12.01 16:42t/p1400.021.32731.31721.32732.00327.07
2802006.12.01 16:42close1390.011.32731.31731.3284-0.10326.97
2812006.12.01 16:42buy1410.011.32741.31731.3284
2822006.12.01 17:00t/p1410.011.32841.31731.32841.00327.97
2832006.12.01 17:00buy1420.011.32921.31911.3302
2842006.12.01 17:00t/p1420.011.33021.31911.33021.00328.97
2852006.12.01 17:00buy1430.011.33071.32061.3317
2862006.12.01 17:09t/p1430.011.33171.32061.33171.00329.97
2872006.12.01 17:09buy1440.011.33191.32181.3329
2882006.12.01 17:14buy1450.021.33081.32171.3318
2892006.12.01 17:27t/p1450.021.33181.32171.33182.00331.97
2902006.12.01 17:27close1440.011.33181.32181.3329-0.10331.87
2912006.12.01 17:27buy1460.011.33191.32181.3329
2922006.12.01 17:29t/p1460.011.33291.32181.33291.00332.87
2932006.12.01 17:29buy1470.011.33311.32301.3341
2942006.12.01 17:37t/p1470.011.33411.32301.33411.00333.87
2952006.12.01 17:37buy1480.011.33441.32431.3354
2962006.12.01 18:03buy1490.021.33331.32421.3343
2972006.12.01 18:13buy1500.041.33221.32411.3332
2982006.12.01 18:34buy1510.081.33121.32411.3322
2992006.12.01 19:17t/p1510.081.33221.32411.33228.00341.87
3002006.12.01 19:17close1500.041.33221.32411.33320.00341.87
3012006.12.01 19:17close1490.021.33231.32421.3343-2.00339.87
3022006.12.01 19:17close1480.011.33211.32431.3354-2.30337.57
3032006.12.01 19:17sell1520.011.33221.34231.3312
3042006.12.01 21:43sell1530.021.33331.34241.3323
3052006.12.04 00:37sell1540.041.33431.34241.3333
3062006.12.04 00:55sell1550.081.33541.34251.3344
3072006.12.04 00:58sell1560.161.33641.34251.3354
3082006.12.04 01:11t/p1560.161.33541.34251.335416.00353.57
3092006.12.04 01:11close1550.081.33541.34251.33440.00353.57
3102006.12.04 01:12close1540.041.33551.34241.3333-4.80348.77
3112006.12.04 01:12close1530.021.33581.34241.3323-4.89343.87
3122006.12.04 01:13close1520.011.33571.34231.3312-3.45340.43
3132006.12.04 01:13buy1570.011.33591.32581.3369
3142006.12.04 01:22buy1580.021.33481.32571.3358
3152006.12.04 01:22t/p1580.021.33581.32571.33582.00342.43
3162006.12.04 02:01buy1590.021.33481.32571.3358
3172006.12.04 03:12buy1600.041.33381.32571.3348
3182006.12.04 03:17buy1610.081.33271.32561.3337
3192006.12.04 06:06buy1620.161.33161.32551.3326
3202006.12.04 07:29t/p1620.161.33261.32551.332616.00358.43
3212006.12.04 07:29close1610.081.33261.32561.3337-0.80357.63
3222006.12.04 07:29close1600.041.33251.32571.3348-5.20352.43
3232006.12.04 07:29close1590.021.33261.32571.3358-4.40348.03
3242006.12.04 07:29close1570.011.33251.32581.3369-3.40344.63
3252006.12.04 07:30buy1630.011.33281.32271.3338
3262006.12.04 07:38t/p1630.011.33381.32271.33381.00345.63
3272006.12.04 07:38buy1640.011.33401.32391.3350
3282006.12.04 08:09buy1650.021.33301.32391.3340
3292006.12.04 08:16buy1660.041.33191.32381.3329
3302006.12.04 09:51buy1670.081.33081.32371.3318
3312006.12.04 10:07buy1680.161.32971.32361.3307
3322006.12.04 10:27buy1690.321.32861.32351.3296
3332006.12.04 10:37t/p1690.321.32961.32351.329632.00377.63
3342006.12.04 10:37close1680.161.32971.32361.33070.00377.63
3352006.12.04 10:37close1670.081.32961.32371.3318-9.60368.03
3362006.12.04 10:37close1660.041.32981.32381.3329-8.40359.63
3372006.12.04 10:37close1650.021.32991.32391.3340-6.20353.43
3382006.12.04 10:37close1640.011.32981.32391.3350-4.20349.23
3392006.12.04 10:37sell1700.011.33011.34021.3291
3402006.12.04 11:04t/p1700.011.32911.34021.32911.00350.23
3412006.12.04 11:04sell1710.011.32891.33901.3279
3422006.12.04 11:15sell1720.021.32991.33901.3289
3432006.12.04 12:45sell1730.041.33101.33911.3300
3442006.12.04 13:09sell1740.081.33201.33911.3310
3452006.12.04 13:34t/p1740.081.33101.33911.33108.00358.23
3462006.12.04 13:34close1730.041.33101.33911.33000.00358.23
3472006.12.04 13:34close1720.021.33111.33901.3289-2.40355.83
3482006.12.04 13:34close1710.011.33101.33901.3279-2.10353.73
3492006.12.04 13:35buy1750.011.33111.32101.3321
3502006.12.04 15:28buy1760.021.33001.32091.3310
3512006.12.04 16:12t/p1760.021.33101.32091.33102.00355.73
3522006.12.04 16:12close1750.011.33101.32101.3321-0.10355.63
3532006.12.04 16:12sell1770.011.33091.34101.3299
3542006.12.04 17:30t/p1770.011.32991.34101.32991.00356.63
3552006.12.04 17:30sell1780.011.32971.33981.3287
3562006.12.04 17:41sell1790.021.33081.33991.3298
3572006.12.04 17:46sell1800.041.33181.33991.3308
3582006.12.04 18:05sell1810.081.33291.34001.3319
3592006.12.04 20:16t/p1810.081.33191.34001.33198.00364.63
3602006.12.04 20:16close1800.041.33191.33991.3308-0.40364.23
3612006.12.04 20:17close1790.021.33201.33991.3298-2.40361.83
3622006.12.04 20:17close1780.011.33191.33981.3287-2.20359.63
3632006.12.04 20:20sell1820.011.33181.34191.3308
3642006.12.04 21:47sell1830.021.33291.34201.3319
3652006.12.04 23:50sell1840.041.33391.34201.3329
3662006.12.05 03:25t/p1840.041.33291.34201.33294.21363.84
3672006.12.05 03:25close1830.021.33291.34201.33190.11363.94
3682006.12.05 03:25close1820.011.33271.34191.3308-0.85363.10
3692006.12.05 03:25sell1850.011.33261.34271.3316
3702006.12.05 09:09sell1860.021.33371.34281.3327
3712006.12.05 09:26t/p1860.021.33271.34281.33272.00365.10
3722006.12.05 09:26close1850.011.33261.34271.33160.00365.10
3732006.12.05 09:26buy1870.011.33271.32261.3337
3742006.12.05 09:34buy1880.021.33171.32261.3327
3752006.12.05 11:05t/p1880.021.33271.32261.33272.00367.10
3762006.12.05 11:05close1870.011.33271.32261.33370.00367.10
3772006.12.05 11:05buy1890.011.33271.32261.3337
3782006.12.05 11:17buy1900.021.33171.32261.3327
3792006.12.05 11:28buy1910.041.33051.32241.3315
3802006.12.05 12:16t/p1910.041.33151.32241.33154.00371.10
3812006.12.05 12:16close1900.021.33151.32261.3327-0.40370.70
3822006.12.05 12:16close1890.011.33141.32261.3337-1.30369.40
3832006.12.05 12:17buy1920.011.33151.32141.3325
3842006.12.05 13:22t/p1920.011.33251.32141.33251.00370.40
3852006.12.05 13:22buy1930.011.33271.32261.3337
3862006.12.05 13:58buy1940.021.33171.32261.3327
3872006.12.05 14:06t/p1940.021.33271.32261.33272.00372.40
3882006.12.05 14:06close1930.011.33281.32261.33370.10372.50
3892006.12.05 14:06buy1950.011.33291.32281.3339
3902006.12.05 14:17buy1960.021.33181.32271.3328
3912006.12.05 14:55t/p1960.021.33281.32271.33282.00374.50
3922006.12.05 14:55close1950.011.33281.32281.3339-0.10374.40
3932006.12.05 14:55buy1970.011.33291.32281.3339
3942006.12.05 15:27t/p1970.011.33391.32281.33391.00375.40
3952006.12.05 15:27buy1980.011.33421.32411.3352
3962006.12.05 15:30t/p1980.011.33521.32411.33521.00376.40
3972006.12.05 15:30buy1990.011.33541.32531.3364
3982006.12.05 15:47buy2000.021.33421.32511.3352
3992006.12.05 15:50buy2010.041.33311.32501.3341
4002006.12.05 16:03buy2020.081.33201.32491.3330
4012006.12.05 16:17t/p2020.081.33301.32491.33308.00384.40
4022006.12.05 16:17close2010.041.33301.32501.3341-0.40384.00
4032006.12.05 16:17close2000.021.33291.32511.3352-2.60381.40
4042006.12.05 16:17close1990.011.33301.32531.3364-2.40379.00
4052006.12.05 16:18sell2030.011.33311.34321.3321
4062006.12.05 16:51sell2040.021.33411.34321.3331
4072006.12.05 17:00t/p2040.021.33311.34321.33312.00381.00
4082006.12.05 17:00close2030.011.33301.34321.33210.10381.10
4092006.12.05 17:00sell2050.011.33291.34301.3319
4102006.12.05 17:00t/p2050.011.33191.34301.33191.00382.10
4112006.12.05 17:00sell2060.011.33171.34181.3307
4122006.12.05 17:04sell2070.021.33291.34201.3319
4132006.12.05 17:09t/p2070.021.33191.34201.33192.00384.10
4142006.12.05 17:09close2060.011.33191.34181.3307-0.20383.90
4152006.12.05 17:09sell2080.011.33181.34191.3308
4162006.12.05 17:11t/p2080.011.33081.34191.33081.00384.90
4172006.12.05 17:11sell2090.011.33061.34071.3296
4182006.12.05 17:12t/p2090.011.32961.34071.32961.00385.90
4192006.12.05 17:12sell2100.011.32931.33941.3283
4202006.12.05 17:16sell2110.021.33031.33941.3293
4212006.12.05 17:27t/p2110.021.32931.33941.32932.00387.90
4222006.12.05 17:27close2100.011.32921.33941.32830.10388.00
4232006.12.05 17:27sell2120.011.32911.33921.3281
4242006.12.05 17:39sell2130.021.33011.33921.3291
4252006.12.05 18:10sell2140.041.33121.33931.3302
4262006.12.05 18:31sell2150.081.33221.33931.3312
4272006.12.06 01:37t/p2150.081.33121.33931.33128.42396.42
4282006.12.06 01:37close2140.041.33121.33931.33020.21396.63
4292006.12.06 01:37close2130.021.33131.33921.3291-2.29394.34
4302006.12.06 01:37close2120.011.33141.33921.3281-2.25392.09
4312006.12.06 01:38sell2160.011.33111.34121.3301
4322006.12.06 02:49sell2170.021.33211.34121.3311
4332006.12.06 08:14sell2180.041.33321.34131.3322
4342006.12.06 09:03t/p2180.041.33221.34131.33224.00396.09
4352006.12.06 09:03close2170.021.33221.34121.3311-0.20395.89
4362006.12.06 09:03close2160.011.33231.34121.3301-1.20394.69
4372006.12.06 09:04sell2190.011.33201.34211.3310
4382006.12.06 12:26t/p2190.011.33101.34211.33101.00395.69
4392006.12.06 12:26sell2200.011.33081.34091.3298
4402006.12.06 13:24t/p2200.011.32981.34091.32981.00396.69
4412006.12.06 13:24sell2210.011.32961.33971.3286
4422006.12.06 14:03t/p2210.011.32861.33971.32861.00397.69
4432006.12.06 14:03sell2220.011.32761.33771.3266
4442006.12.06 14:40t/p2220.011.32661.33771.32661.00398.69
4452006.12.06 14:40sell2230.011.32641.33651.3254
4462006.12.06 15:03sell2240.021.32751.33661.3265
4472006.12.06 15:50sell2250.041.32851.33661.3275
4482006.12.06 15:59t/p2250.041.32751.33661.32754.00402.69
4492006.12.06 15:59close2240.021.32701.33661.32651.00403.69
4502006.12.06 16:00close2230.011.32651.33651.3254-0.10403.59
4512006.12.06 16:02buy2260.011.32641.31631.3274
4522006.12.06 16:12t/p2260.011.32741.31631.32741.00404.59
4532006.12.06 16:12buy2270.011.32761.31751.3286
4542006.12.06 16:58t/p2270.011.32861.31751.32861.00405.59
4552006.12.06 16:58buy2280.011.32921.31911.3302
4562006.12.06 17:18t/p2280.011.33021.31911.33021.00406.59
4572006.12.06 17:18buy2290.011.33041.32031.3314
4582006.12.06 17:42t/p2290.011.33141.32031.33141.00407.59
4592006.12.06 17:42buy2300.011.33161.32151.3326
4602006.12.06 18:08buy2310.021.33051.32141.3315
4612006.12.06 20:10buy2320.041.32951.32141.3305
4622006.12.06 21:28buy2330.081.32841.32131.3294
4632006.12.07 03:03t/p2330.081.32941.32131.32946.22413.81
4642006.12.07 03:03close2320.041.32951.32141.3305-0.89412.92
4652006.12.07 03:03close2310.021.32941.32141.3315-2.65410.27
4662006.12.07 03:03close2300.011.32931.32151.3326-2.52407.75
4672006.12.07 03:03buy2340.011.32961.31951.3306
4682006.12.07 06:59t/p2340.011.33061.31951.33061.00408.75
4692006.12.07 06:59buy2350.011.33081.32071.3318
4702006.12.07 07:43buy2360.021.32981.32071.3308
4712006.12.07 08:17t/p2360.021.33081.32071.33082.00410.75
4722006.12.07 08:17close2350.011.33081.32071.33180.00410.75
4732006.12.07 08:17sell2370.011.33071.34081.3297
4742006.12.07 11:05sell2380.021.33211.34121.3311
4752006.12.07 12:45t/p2380.021.33111.34121.33112.00412.75
4762006.12.07 12:45close2370.011.33031.34081.32970.40413.15
4772006.12.07 12:45sell2390.011.33021.34031.3292
4782006.12.07 13:30t/p2390.011.32921.34031.32921.00414.15
4792006.12.07 13:30sell2400.011.32901.33911.3280
4802006.12.07 16:16sell2410.021.33001.33911.3290
4812006.12.07 17:15t/p2410.021.32901.33911.32902.00416.15
4822006.12.07 17:15close2400.011.32901.33911.32800.00416.15
4832006.12.07 17:15buy2420.011.32911.31901.3301
4842006.12.07 21:54buy2430.021.32801.31891.3290
4852006.12.07 23:17t/p2430.021.32901.31891.32902.00418.15
4862006.12.07 23:17close2420.011.32901.31901.3301-0.10418.05
4872006.12.07 23:18buy2440.011.32911.31901.3301
4882006.12.08 00:10buy2450.021.32801.31891.3290
4892006.12.08 11:08t/p2450.021.32901.31891.32902.00420.05
4902006.12.08 11:08close2440.011.32911.31901.3301-0.07419.98
4912006.12.08 11:08buy2460.011.32921.31911.3302
4922006.12.08 11:51buy2470.021.32811.31901.3291
4932006.12.08 15:28buy2480.041.32711.31901.3281
4942006.12.08 15:30buy2490.081.32591.31881.3269
4952006.12.08 15:30buy2500.161.32491.31881.3259
4962006.12.08 15:31t/p2500.161.32591.31881.325916.00435.98
4972006.12.08 15:31close2490.081.32591.31881.32690.00435.98
4982006.12.08 15:31close2480.041.32581.31901.3281-5.20430.78
4992006.12.08 15:31close2470.021.32561.31901.3291-5.00425.78
5002006.12.08 15:31close2460.011.32551.31911.3302-3.70422.08
5012006.12.08 15:31sell2510.011.32581.33591.3248
5022006.12.08 15:31sell2520.021.32701.33611.3260
5032006.12.08 15:32t/p2520.021.32601.33611.32602.00424.08
5042006.12.08 15:32close2510.011.32601.33591.3248-0.20423.88
5052006.12.08 15:32sell2530.011.32591.33601.3249
5062006.12.08 15:32t/p2530.011.32491.33601.32491.00424.88
5072006.12.08 15:32sell2540.011.32471.33481.3237
5082006.12.08 15:33sell2550.021.32581.33491.3248
5092006.12.08 15:35sell2560.041.32701.33511.3260
5102006.12.08 15:50sell2570.081.32821.33531.3272
5112006.12.08 15:51sell2580.161.32931.33541.3283
5122006.12.08 15:51sell2590.321.33031.33541.3293
5132006.12.08 15:51sell2600.641.33151.33561.3305
5142006.12.08 15:51close at stop2600.641.33151.33561.33050.00424.88
5152006.12.08 15:51close at stop2590.321.33151.33541.3293-38.40386.48
5162006.12.08 15:51close at stop2580.161.33151.33541.3283-35.20351.28
5172006.12.08 15:51close at stop2570.081.33151.33531.3272-26.40324.88
5182006.12.08 15:51close at stop2560.041.33151.33511.3260-18.00306.88
5192006.12.08 15:51close at stop2550.021.33151.33491.3248-11.40295.48
5202006.12.08 15:51close at stop2540.011.33151.33481.3237-6.80288.68