Strategy Tester Report
MACD_modified

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersFastMA=80; SlowMA=540; SignalMA=40; MACDOpenLevel=4; MACDCloseLevel=20; MATrendPeriod=10; TakeProfit=120; StopLoss=60; TrailingStop=40; Lots=0.1; OptimizeLots=1; IncreaseLotsPer=1000; MaxLots=50; MagicNumber=26122006;
Bars in test24981Ticks modelled23206947Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit3712.23Gross profit41159.24Gross loss-37447.02
Profit factor1.10Expected payoff28.78
Absolute drawdown3525.87Maximal drawdown4712.05 (42.12%)Relative drawdown42.12% (4712.05)
Total trades129Short positions (won %)70 (62.86%)Long positions (won %)59 (64.41%)
Profit trades (% of total)82 (63.57%)Loss trades (% of total)47 (36.43%)
Largestprofit trade1815.25loss trade-1008.00
Averageprofit trade501.94loss trade-796.75
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (3223.37)consecutive losses (loss in money)4 (-2749.63)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4185.98 (5)consecutive loss (count of losses)-2950.80 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 20:54buy11.001.18601.17971.1980
22006.01.03 00:08modify11.001.18601.18601.1980
32006.01.03 00:28modify11.001.18601.18621.1980
42006.01.03 00:28modify11.001.18601.18631.1980
52006.01.03 00:28modify11.001.18601.18641.1980
62006.01.03 00:28modify11.001.18601.18651.1980
72006.01.03 00:28modify11.001.18601.18661.1980
82006.01.03 00:28modify11.001.18601.18671.1980
92006.01.03 00:28modify11.001.18601.18691.1980
102006.01.03 00:28modify11.001.18601.18701.1980
112006.01.03 00:28modify11.001.18601.18711.1980
122006.01.03 02:37s/l11.001.18711.18711.1980103.8110103.81
132006.01.04 22:40sell21.001.20991.21621.1979
142006.01.06 08:50s/l21.001.21621.21621.1979-609.679494.14
152006.01.08 19:00sell31.001.21401.22031.2020
162006.01.09 03:36modify31.001.21401.21401.2020
172006.01.09 03:36modify31.001.21401.21391.2020
182006.01.09 03:36modify31.001.21401.21381.2020
192006.01.09 03:40modify31.001.21401.21371.2020
202006.01.09 03:41modify31.001.21401.21361.2020
212006.01.09 03:41modify31.001.21401.21351.2020
222006.01.09 03:41modify31.001.21401.21341.2020
232006.01.09 03:41modify31.001.21401.21331.2020
242006.01.09 03:41modify31.001.21401.21321.2020
252006.01.09 03:54modify31.001.21401.21311.2020
262006.01.09 03:54modify31.001.21401.21301.2020
272006.01.09 03:54modify31.001.21401.21281.2020
282006.01.09 03:54modify31.001.21401.21261.2020
292006.01.09 03:55modify31.001.21401.21251.2020
302006.01.09 03:58modify31.001.21401.21231.2020
312006.01.09 04:08modify31.001.21401.21221.2020
322006.01.09 04:08modify31.001.21401.21211.2020
332006.01.09 04:08modify31.001.21401.21201.2020
342006.01.09 04:08modify31.001.21401.21191.2020
352006.01.09 04:08modify31.001.21401.21181.2020
362006.01.09 04:08modify31.001.21401.21161.2020
372006.01.09 04:14modify31.001.21401.21151.2020
382006.01.09 04:14modify31.001.21401.21141.2020
392006.01.09 04:18modify31.001.21401.21131.2020
402006.01.09 04:18modify31.001.21401.21121.2020
412006.01.09 04:18modify31.001.21401.21101.2020
422006.01.09 04:18modify31.001.21401.21091.2020
432006.01.09 04:18modify31.001.21401.21081.2020
442006.01.09 04:18modify31.001.21401.21071.2020
452006.01.09 11:16modify31.001.21401.21061.2020
462006.01.09 11:16modify31.001.21401.21051.2020
472006.01.09 11:16modify31.001.21401.21041.2020
482006.01.09 11:17modify31.001.21401.21031.2020
492006.01.09 11:17modify31.001.21401.21021.2020
502006.01.09 11:17modify31.001.21401.21011.2020
512006.01.09 11:17modify31.001.21401.21001.2020
522006.01.09 11:17modify31.001.21401.20991.2020
532006.01.09 11:17modify31.001.21401.20981.2020
542006.01.09 11:17modify31.001.21401.20971.2020
552006.01.09 11:17modify31.001.21401.20951.2020
562006.01.09 11:18modify31.001.21401.20941.2020
572006.01.09 14:29s/l31.001.20941.20941.2020465.089959.23
582006.01.12 08:15sell41.001.21061.21691.1986
592006.01.12 09:02modify41.001.21061.21061.1986
602006.01.12 09:02modify41.001.21061.21051.1986
612006.01.12 09:02modify41.001.21061.21041.1986
622006.01.12 09:02modify41.001.21061.21031.1986
632006.01.12 09:02modify41.001.21061.21021.1986
642006.01.12 09:05modify41.001.21061.21011.1986
652006.01.12 09:05modify41.001.21061.21001.1986
662006.01.12 09:05modify41.001.21061.20991.1986
672006.01.12 09:05modify41.001.21061.20981.1986
682006.01.12 09:05modify41.001.21061.20971.1986
692006.01.12 09:06modify41.001.21061.20961.1986
702006.01.12 09:06modify41.001.21061.20951.1986
712006.01.12 09:06modify41.001.21061.20941.1986
722006.01.12 09:06modify41.001.21061.20931.1986
732006.01.12 09:06modify41.001.21061.20921.1986
742006.01.12 09:06modify41.001.21061.20901.1986
752006.01.12 09:06modify41.001.21061.20891.1986
762006.01.12 09:06modify41.001.21061.20881.1986
772006.01.12 09:06modify41.001.21061.20871.1986
782006.01.12 09:06modify41.001.21061.20861.1986
792006.01.12 09:27modify41.001.21061.20841.1986
802006.01.12 09:27modify41.001.21061.20831.1986
812006.01.12 09:27modify41.001.21061.20821.1986
822006.01.12 09:27modify41.001.21061.20811.1986
832006.01.12 09:27modify41.001.21061.20801.1986
842006.01.12 09:27modify41.001.21061.20781.1986
852006.01.12 09:27modify41.001.21061.20771.1986
862006.01.12 09:27modify41.001.21061.20761.1986
872006.01.12 09:27modify41.001.21061.20741.1986
882006.01.12 09:27modify41.001.21061.20731.1986
892006.01.12 09:28modify41.001.21061.20721.1986
902006.01.12 09:28modify41.001.21061.20711.1986
912006.01.12 09:28modify41.001.21061.20701.1986
922006.01.12 09:28modify41.001.21061.20691.1986
932006.01.12 09:28modify41.001.21061.20681.1986
942006.01.12 09:28modify41.001.21061.20661.1986
952006.01.12 09:28modify41.001.21061.20651.1986
962006.01.12 09:28modify41.001.21061.20641.1986
972006.01.12 09:28modify41.001.21061.20621.1986
982006.01.12 09:28modify41.001.21061.20611.1986
992006.01.12 09:28modify41.001.21061.20601.1986
1002006.01.12 09:29modify41.001.21061.20591.1986
1012006.01.12 09:29modify41.001.21061.20581.1986
1022006.01.12 10:07modify41.001.21061.20571.1986
1032006.01.12 10:07modify41.001.21061.20561.1986
1042006.01.12 10:07modify41.001.21061.20551.1986
1052006.01.12 10:07modify41.001.21061.20541.1986
1062006.01.12 10:08modify41.001.21061.20531.1986
1072006.01.12 10:08modify41.001.21061.20521.1986
1082006.01.12 10:08modify41.001.21061.20511.1986
1092006.01.12 10:16modify41.001.21061.20501.1986
1102006.01.12 18:20s/l41.001.20501.20501.1986560.0010519.23
1112006.01.13 04:45buy51.001.20841.20211.2204
1122006.01.13 12:38modify51.001.20841.20841.2204
1132006.01.13 12:38modify51.001.20841.20851.2204
1142006.01.13 12:38modify51.001.20841.20861.2204
1152006.01.13 12:38modify51.001.20841.20871.2204
1162006.01.13 12:38modify51.001.20841.20881.2204
1172006.01.13 12:38modify51.001.20841.20891.2204
1182006.01.13 12:38modify51.001.20841.20901.2204
1192006.01.13 12:38modify51.001.20841.20921.2204
1202006.01.13 12:38modify51.001.20841.20931.2204
1212006.01.13 12:38modify51.001.20841.20941.2204
1222006.01.13 12:38modify51.001.20841.20951.2204
1232006.01.13 12:38modify51.001.20841.20961.2204
1242006.01.13 12:38modify51.001.20841.20971.2204
1252006.01.13 12:42modify51.001.20841.20981.2204
1262006.01.13 12:42modify51.001.20841.20991.2204
1272006.01.13 12:42modify51.001.20841.21001.2204
1282006.01.13 12:42modify51.001.20841.21011.2204
1292006.01.13 12:42modify51.001.20841.21021.2204
1302006.01.13 12:49modify51.001.20841.21031.2204
1312006.01.13 12:49modify51.001.20841.21041.2204
1322006.01.13 12:50modify51.001.20841.21071.2204
1332006.01.13 17:00modify51.001.20841.21081.2204
1342006.01.13 17:11modify51.001.20841.21091.2204
1352006.01.13 17:15modify51.001.20841.21101.2204
1362006.01.15 15:35modify51.001.20841.21111.2204
1372006.01.15 15:38modify51.001.20841.21131.2204
1382006.01.15 16:47modify51.001.20841.21141.2204
1392006.01.15 16:57modify51.001.20841.21151.2204
1402006.01.15 17:41modify51.001.20841.21161.2204
1412006.01.15 18:16modify51.001.20841.21171.2204
1422006.01.15 18:23modify51.001.20841.21181.2204
1432006.01.15 18:28modify51.001.20841.21191.2204
1442006.01.15 18:29modify51.001.20841.21201.2204
1452006.01.15 18:39modify51.001.20841.21211.2204
1462006.01.15 18:39modify51.001.20841.21221.2204
1472006.01.15 18:40modify51.001.20841.21231.2204
1482006.01.15 18:49modify51.001.20841.21241.2204
1492006.01.15 18:49modify51.001.20841.21251.2204
1502006.01.15 18:49modify51.001.20841.21261.2204
1512006.01.15 18:49modify51.001.20841.21271.2204
1522006.01.15 18:49modify51.001.20841.21281.2204
1532006.01.15 18:49modify51.001.20841.21291.2204
1542006.01.15 18:50modify51.001.20841.21301.2204
1552006.01.15 18:50modify51.001.20841.21311.2204
1562006.01.15 18:50modify51.001.20841.21321.2204
1572006.01.15 18:50modify51.001.20841.21341.2204
1582006.01.15 18:50modify51.001.20841.21351.2204
1592006.01.15 18:53modify51.001.20841.21361.2204
1602006.01.16 00:43s/l51.001.21361.21361.2204513.8111033.04
1612006.01.16 07:45sell61.101.21291.21921.2009
1622006.01.16 19:56modify61.101.21291.21291.2009
1632006.01.16 19:56modify61.101.21291.21281.2009
1642006.01.16 19:56modify61.101.21291.21261.2009
1652006.01.16 19:56modify61.101.21291.21251.2009
1662006.01.16 19:57modify61.101.21291.21241.2009
1672006.01.16 19:57modify61.101.21291.21231.2009
1682006.01.16 19:57modify61.101.21291.21221.2009
1692006.01.16 19:57modify61.101.21291.21211.2009
1702006.01.16 19:57modify61.101.21291.21201.2009
1712006.01.16 19:57modify61.101.21291.21181.2009
1722006.01.16 22:09s/l61.101.21181.21181.2009121.0011154.04
1732006.01.18 12:45sell71.101.20731.21361.1953
1742006.01.20 13:52s/l71.101.21361.21361.1953-670.6310483.40
1752006.01.24 00:10sell81.101.22811.23441.2161
1762006.01.25 10:50modify81.101.22811.22811.2161
1772006.01.25 10:50modify81.101.22811.22801.2161
1782006.01.25 12:25s/l81.101.22801.22801.216116.5910499.99
1792006.01.30 15:30buy91.101.20881.20251.2208
1802006.01.31 07:27modify91.101.20881.20881.2208
1812006.01.31 07:28modify91.101.20881.20891.2208
1822006.01.31 07:29modify91.101.20881.20901.2208
1832006.01.31 07:29modify91.101.20881.20911.2208
1842006.01.31 10:18modify91.101.20881.20921.2208
1852006.01.31 10:18modify91.101.20881.20931.2208
1862006.01.31 10:18modify91.101.20881.20941.2208
1872006.01.31 10:37modify91.101.20881.20951.2208
1882006.01.31 10:37modify91.101.20881.20961.2208
1892006.01.31 10:43modify91.101.20881.20971.2208
1902006.01.31 10:45modify91.101.20881.20981.2208
1912006.01.31 10:45modify91.101.20881.20991.2208
1922006.01.31 10:45modify91.101.20881.21001.2208
1932006.01.31 10:47modify91.101.20881.21011.2208
1942006.01.31 10:49modify91.101.20881.21041.2208
1952006.01.31 10:57modify91.101.20881.21061.2208
1962006.01.31 11:24modify91.101.20881.21071.2208
1972006.01.31 11:24modify91.101.20881.21081.2208
1982006.01.31 11:24modify91.101.20881.21091.2208
1992006.01.31 11:39modify91.101.20881.21101.2208
2002006.01.31 11:40modify91.101.20881.21111.2208
2012006.01.31 11:40modify91.101.20881.21141.2208
2022006.01.31 11:52modify91.101.20881.21151.2208
2032006.01.31 11:54modify91.101.20881.21161.2208
2042006.01.31 11:54modify91.101.20881.21171.2208
2052006.01.31 11:54modify91.101.20881.21181.2208
2062006.01.31 11:54modify91.101.20881.21191.2208
2072006.01.31 11:55modify91.101.20881.21201.2208
2082006.01.31 11:55modify91.101.20881.21211.2208
2092006.01.31 11:55modify91.101.20881.21221.2208
2102006.01.31 11:56modify91.101.20881.21231.2208
2112006.01.31 12:13modify91.101.20881.21241.2208
2122006.01.31 12:13modify91.101.20881.21251.2208
2132006.01.31 12:14modify91.101.20881.21261.2208
2142006.01.31 12:14modify91.101.20881.21271.2208
2152006.01.31 12:14modify91.101.20881.21281.2208
2162006.01.31 12:14modify91.101.20881.21301.2208
2172006.01.31 12:15modify91.101.20881.21311.2208
2182006.01.31 12:17modify91.101.20881.21321.2208
2192006.01.31 12:17modify91.101.20881.21341.2208
2202006.01.31 12:17modify91.101.20881.21351.2208
2212006.01.31 12:17modify91.101.20881.21361.2208
2222006.01.31 12:17modify91.101.20881.21371.2208
2232006.01.31 12:17modify91.101.20881.21381.2208
2242006.01.31 12:17modify91.101.20881.21391.2208
2252006.01.31 12:17modify91.101.20881.21401.2208
2262006.01.31 12:18modify91.101.20881.21411.2208
2272006.01.31 12:18modify91.101.20881.21421.2208
2282006.01.31 12:18modify91.101.20881.21431.2208
2292006.01.31 12:18modify91.101.20881.21441.2208
2302006.01.31 12:18modify91.101.20881.21451.2208
2312006.01.31 12:18modify91.101.20881.21461.2208
2322006.01.31 12:38modify91.101.20881.21481.2208
2332006.01.31 12:41modify91.101.20881.21491.2208
2342006.01.31 12:41modify91.101.20881.21501.2208
2352006.01.31 12:41modify91.101.20881.21511.2208
2362006.01.31 14:16s/l91.101.21511.21511.2208686.1911186.19
2372006.02.02 10:02buy101.101.20741.20111.2194
2382006.02.03 08:55s/l101.101.20111.20111.2194-699.8110486.38
2392006.02.05 19:38buy111.101.20481.19851.2168
2402006.02.06 04:04s/l111.101.19851.19851.2168-699.819786.57
2412006.02.06 22:45buy121.101.19791.19161.2099
2422006.02.10 08:55modify121.101.19791.19791.2099
2432006.02.10 08:56modify121.101.19791.19801.2099
2442006.02.10 08:56modify121.101.19791.19811.2099
2452006.02.10 08:56modify121.101.19791.19831.2099
2462006.02.10 09:08modify121.101.19791.19841.2099
2472006.02.10 09:09modify121.101.19791.19851.2099
2482006.02.10 09:09modify121.101.19791.19861.2099
2492006.02.10 09:11modify121.101.19791.19871.2099
2502006.02.10 09:11modify121.101.19791.19881.2099
2512006.02.10 10:20s/l121.101.19881.19881.209958.159844.72
2522006.02.13 11:02buy131.101.19141.18511.2034
2532006.02.15 10:19modify131.101.19141.19151.2034
2542006.02.15 10:33s/l131.101.19151.19151.2034-2.629842.10
2552006.02.16 12:24buy141.101.18851.18221.2005
2562006.02.17 10:18modify141.101.18851.18851.2005
2572006.02.17 10:18modify141.101.18851.18861.2005
2582006.02.17 10:18modify141.101.18851.18871.2005
2592006.02.17 10:20modify141.101.18851.18881.2005
2602006.02.17 10:20modify141.101.18851.18891.2005
2612006.02.17 10:20modify141.101.18851.18911.2005
2622006.02.17 10:20modify141.101.18851.18921.2005
2632006.02.17 10:20modify141.101.18851.18931.2005
2642006.02.17 10:31modify141.101.18851.18941.2005
2652006.02.17 10:31modify141.101.18851.18951.2005
2662006.02.17 10:31modify141.101.18851.18961.2005
2672006.02.17 10:31modify141.101.18851.18971.2005
2682006.02.17 10:31modify141.101.18851.18981.2005
2692006.02.17 10:31modify141.101.18851.18991.2005
2702006.02.17 10:31modify141.101.18851.19011.2005
2712006.02.17 10:35modify141.101.18851.19021.2005
2722006.02.17 10:36modify141.101.18851.19031.2005
2732006.02.17 10:36modify141.101.18851.19041.2005
2742006.02.17 11:50s/l141.101.19041.19041.2005202.1910044.30
2752006.02.20 08:30sell151.101.19371.20001.1817
2762006.02.21 10:07modify151.101.19371.19371.1817
2772006.02.21 10:07modify151.101.19371.19361.1817
2782006.02.21 10:40modify151.101.19371.19351.1817
2792006.02.21 10:40modify151.101.19371.19341.1817
2802006.02.21 10:40modify151.101.19371.19331.1817
2812006.02.21 14:27s/l151.101.19331.19331.181749.5910093.89
2822006.02.21 21:02buy161.101.19261.18631.2046
2832006.02.22 08:30s/l161.101.18631.18631.2046-699.819394.08
2842006.02.22 16:00buy171.101.19091.18461.2029
2852006.02.23 05:18modify171.101.19091.19091.2029
2862006.02.23 05:18modify171.101.19091.19101.2029
2872006.02.23 05:21modify171.101.19091.19111.2029
2882006.02.23 05:22modify171.101.19091.19121.2029
2892006.02.23 05:22modify171.101.19091.19131.2029
2902006.02.23 05:22modify171.101.19091.19141.2029
2912006.02.23 05:52modify171.101.19091.19151.2029
2922006.02.23 05:53modify171.101.19091.19161.2029
2932006.02.23 05:53modify171.101.19091.19171.2029
2942006.02.23 05:53modify171.101.19091.19181.2029
2952006.02.23 05:53modify171.101.19091.19191.2029
2962006.02.23 05:53modify171.101.19091.19201.2029
2972006.02.23 05:55modify171.101.19091.19211.2029
2982006.02.23 05:55modify171.101.19091.19231.2029
2992006.02.23 05:55modify171.101.19091.19241.2029
3002006.02.23 05:55modify171.101.19091.19251.2029
3012006.02.23 05:55modify171.101.19091.19261.2029
3022006.02.23 05:55modify171.101.19091.19271.2029
3032006.02.23 05:55modify171.101.19091.19281.2029
3042006.02.23 05:55modify171.101.19091.19291.2029
3052006.02.23 05:56modify171.101.19091.19301.2029
3062006.02.23 05:56modify171.101.19091.19311.2029
3072006.02.23 05:56modify171.101.19091.19321.2029
3082006.02.23 06:44modify171.101.19091.19331.2029
3092006.02.23 06:44modify171.101.19091.19341.2029
3102006.02.23 09:33s/l171.101.19341.19341.2029254.589648.66
3112006.02.23 16:15sell181.101.19201.19831.1800
3122006.02.24 10:37modify181.101.19201.19201.1800
3132006.02.24 10:37modify181.101.19201.19191.1800
3142006.02.24 10:37modify181.101.19201.19181.1800
3152006.02.24 10:37modify181.101.19201.19171.1800
3162006.02.24 10:37modify181.101.19201.19161.1800
3172006.02.24 10:55modify181.101.19201.19151.1800
3182006.02.24 10:55modify181.101.19201.19141.1800
3192006.02.24 10:55modify181.101.19201.19131.1800
3202006.02.24 10:55modify181.101.19201.19121.1800
3212006.02.24 10:56modify181.101.19201.19111.1800
3222006.02.24 10:57modify181.101.19201.19101.1800
3232006.02.24 10:57modify181.101.19201.19091.1800
3242006.02.24 10:57modify181.101.19201.19081.1800
3252006.02.24 10:57modify181.101.19201.19071.1800
3262006.02.24 10:57modify181.101.19201.19061.1800
3272006.02.26 17:55modify181.101.19201.19051.1800
3282006.02.26 17:55modify181.101.19201.19041.1800
3292006.02.26 18:02modify181.101.19201.19031.1800
3302006.02.26 18:14modify181.101.19201.19021.1800
3312006.02.26 18:14modify181.101.19201.19011.1800
3322006.02.26 18:14modify181.101.19201.18991.1800
3332006.02.26 18:14modify181.101.19201.18981.1800
3342006.02.26 18:14modify181.101.19201.18971.1800
3352006.02.26 18:14modify181.101.19201.18961.1800
3362006.02.26 18:14modify181.101.19201.18951.1800
3372006.02.26 18:19modify181.101.19201.18941.1800
3382006.02.26 18:19modify181.101.19201.18931.1800
3392006.02.26 18:19modify181.101.19201.18921.1800
3402006.02.26 18:19modify181.101.19201.18911.1800
3412006.02.26 18:19modify181.101.19201.18901.1800
3422006.02.26 18:19modify181.101.19201.18891.1800
3432006.02.26 18:19modify181.101.19201.18881.1800
3442006.02.26 18:19modify181.101.19201.18871.1800
3452006.02.26 18:19modify181.101.19201.18861.1800
3462006.02.26 18:21modify181.101.19201.18851.1800
3472006.02.26 18:21modify181.101.19201.18831.1800
3482006.02.26 18:21modify181.101.19201.18821.1800
3492006.02.26 18:21modify181.101.19201.18811.1800
3502006.02.26 18:21modify181.101.19201.18801.1800
3512006.02.26 18:21modify181.101.19201.18791.1800
3522006.02.26 18:21modify181.101.19201.18781.1800
3532006.02.26 18:22modify181.101.19201.18771.1800
3542006.02.26 18:22modify181.101.19201.18761.1800
3552006.02.26 18:22modify181.101.19201.18751.1800
3562006.02.26 18:22modify181.101.19201.18741.1800
3572006.02.26 18:22modify181.101.19201.18731.1800
3582006.02.26 19:38modify181.101.19201.18721.1800
3592006.02.26 19:44modify181.101.19201.18711.1800
3602006.02.26 19:44modify181.101.19201.18701.1800
3612006.02.26 19:44modify181.101.19201.18691.1800
3622006.02.26 19:44modify181.101.19201.18681.1800
3632006.02.26 21:38s/l181.101.18681.18681.1800577.5910226.25
3642006.02.27 13:45buy191.101.18611.17981.1981
3652006.02.28 10:01modify191.101.18611.18611.1981
3662006.02.28 10:06modify191.101.18611.18621.1981
3672006.02.28 10:10modify191.101.18611.18631.1981
3682006.02.28 10:10modify191.101.18611.18641.1981
3692006.02.28 10:10modify191.101.18611.18651.1981
3702006.02.28 10:10modify191.101.18611.18661.1981
3712006.02.28 10:11modify191.101.18611.18671.1981
3722006.02.28 10:12modify191.101.18611.18691.1981
3732006.02.28 10:12modify191.101.18611.18701.1981
3742006.02.28 10:12modify191.101.18611.18711.1981
3752006.02.28 10:13modify191.101.18611.18721.1981
3762006.02.28 10:13modify191.101.18611.18731.1981
3772006.02.28 10:13modify191.101.18611.18741.1981
3782006.02.28 10:18modify191.101.18611.18751.1981
3792006.02.28 10:19modify191.101.18611.18761.1981
3802006.02.28 10:19modify191.101.18611.18771.1981
3812006.02.28 10:19modify191.101.18611.18781.1981
3822006.02.28 10:23modify191.101.18611.18791.1981
3832006.02.28 10:23modify191.101.18611.18801.1981
3842006.02.28 10:23modify191.101.18611.18811.1981
3852006.02.28 10:24modify191.101.18611.18831.1981
3862006.02.28 10:24modify191.101.18611.18841.1981
3872006.02.28 10:24modify191.101.18611.18851.1981
3882006.02.28 10:24modify191.101.18611.18861.1981
3892006.02.28 10:24modify191.101.18611.18871.1981
3902006.02.28 10:24modify191.101.18611.18881.1981
3912006.02.28 10:24modify191.101.18611.18891.1981
3922006.02.28 10:30modify191.101.18611.18901.1981
3932006.02.28 10:30modify191.101.18611.18911.1981
3942006.02.28 10:30modify191.101.18611.18921.1981
3952006.02.28 10:30modify191.101.18611.18931.1981
3962006.02.28 10:30modify191.101.18611.18941.1981
3972006.02.28 10:31modify191.101.18611.18951.1981
3982006.02.28 13:53modify191.101.18611.18961.1981
3992006.02.28 13:53modify191.101.18611.18971.1981
4002006.02.28 13:54modify191.101.18611.18981.1981
4012006.02.28 13:54modify191.101.18611.18991.1981
4022006.02.28 13:56modify191.101.18611.19001.1981
4032006.02.28 13:56modify191.101.18611.19011.1981
4042006.02.28 13:58modify191.101.18611.19021.1981
4052006.02.28 13:58modify191.101.18611.19031.1981
4062006.02.28 19:23modify191.101.18611.19041.1981
4072006.02.28 19:24modify191.101.18611.19071.1981
4082006.02.28 19:24modify191.101.18611.19081.1981
4092006.02.28 19:36modify191.101.18611.19091.1981
4102006.02.28 19:38modify191.101.18611.19101.1981
4112006.02.28 19:38modify191.101.18611.19111.1981
4122006.02.28 23:10modify191.101.18611.19121.1981
4132006.03.01 08:06modify191.101.18611.19131.1981
4142006.03.01 08:06modify191.101.18611.19141.1981
4152006.03.01 08:06modify191.101.18611.19151.1981
4162006.03.01 08:06modify191.101.18611.19161.1981
4172006.03.01 08:07modify191.101.18611.19171.1981
4182006.03.01 08:07modify191.101.18611.19181.1981
4192006.03.01 08:08modify191.101.18611.19191.1981
4202006.03.01 08:08modify191.101.18611.19201.1981
4212006.03.01 08:08modify191.101.18611.19211.1981
4222006.03.01 08:32modify191.101.18611.19221.1981
4232006.03.01 08:32modify191.101.18611.19231.1981
4242006.03.01 08:32modify191.101.18611.19241.1981
4252006.03.01 08:32modify191.101.18611.19251.1981
4262006.03.01 08:37modify191.101.18611.19261.1981
4272006.03.01 08:37modify191.101.18611.19271.1981
4282006.03.01 08:37modify191.101.18611.19291.1981
4292006.03.01 08:37modify191.101.18611.19301.1981
4302006.03.01 09:23modify191.101.18611.19311.1981
4312006.03.01 09:24modify191.101.18611.19321.1981
4322006.03.01 09:24modify191.101.18611.19331.1981
4332006.03.01 09:24modify191.101.18611.19341.1981
4342006.03.01 09:24modify191.101.18611.19351.1981
4352006.03.01 09:24modify191.101.18611.19361.1981
4362006.03.01 09:24modify191.101.18611.19371.1981
4372006.03.01 10:08s/l191.101.19371.19371.1981822.3811048.63
4382006.03.01 12:30sell201.101.19071.19701.1787
4392006.03.02 10:03s/l201.101.19701.19701.1787-676.2310372.40
4402006.03.03 07:00sell211.101.20171.20801.1897
4412006.03.05 18:29s/l211.101.20801.20801.1897-693.009679.40
4422006.03.06 04:30sell221.101.20471.21101.1927
4432006.03.06 11:23modify221.101.20471.20471.1927
4442006.03.06 11:23modify221.101.20471.20461.1927
4452006.03.06 11:23modify221.101.20471.20451.1927
4462006.03.06 11:25modify221.101.20471.20441.1927
4472006.03.06 11:26modify221.101.20471.20431.1927
4482006.03.06 11:26modify221.101.20471.20421.1927
4492006.03.06 11:26modify221.101.20471.20411.1927
4502006.03.06 11:27modify221.101.20471.20401.1927
4512006.03.06 11:27modify221.101.20471.20391.1927
4522006.03.06 11:28modify221.101.20471.20371.1927
4532006.03.06 12:56modify221.101.20471.20361.1927
4542006.03.06 12:56modify221.101.20471.20351.1927
4552006.03.06 12:56modify221.101.20471.20341.1927
4562006.03.06 12:56modify221.101.20471.20331.1927
4572006.03.06 12:56modify221.101.20471.20321.1927
4582006.03.06 19:46modify221.101.20471.20311.1927
4592006.03.06 19:46modify221.101.20471.20301.1927
4602006.03.06 19:46modify221.101.20471.20271.1927
4612006.03.06 19:46modify221.101.20471.20261.1927
4622006.03.06 20:08modify221.101.20471.20251.1927
4632006.03.06 23:50modify221.101.20471.20241.1927
4642006.03.06 23:52modify221.101.20471.20231.1927
4652006.03.06 23:53modify221.101.20471.20211.1927
4662006.03.06 23:53modify221.101.20471.20201.1927
4672006.03.06 23:53modify221.101.20471.20191.1927
4682006.03.06 23:53modify221.101.20471.20181.1927
4692006.03.06 23:53modify221.101.20471.20171.1927
4702006.03.06 23:53modify221.101.20471.20161.1927
4712006.03.06 23:53modify221.101.20471.20151.1927
4722006.03.06 23:53modify221.101.20471.20141.1927
4732006.03.06 23:53modify221.101.20471.20131.1927
4742006.03.06 23:53modify221.101.20471.20091.1927
4752006.03.06 23:53modify221.101.20471.20081.1927
4762006.03.06 23:53modify221.101.20471.20071.1927
4772006.03.06 23:53modify221.101.20471.20061.1927
4782006.03.06 23:53modify221.101.20471.20051.1927
4792006.03.06 23:57modify221.101.20471.20041.1927
4802006.03.06 23:57modify221.101.20471.20031.1927
4812006.03.06 23:57modify221.101.20471.20021.1927
4822006.03.06 23:57modify221.101.20471.20001.1927
4832006.03.06 23:57modify221.101.20471.19991.1927
4842006.03.06 23:57modify221.101.20471.19981.1927
4852006.03.06 23:57modify221.101.20471.19971.1927
4862006.03.06 23:57modify221.101.20471.19961.1927
4872006.03.06 23:57modify221.101.20471.19931.1927
4882006.03.06 23:57modify221.101.20471.19921.1927
4892006.03.06 23:57modify221.101.20471.19911.1927
4902006.03.06 23:58modify221.101.20471.19901.1927
4912006.03.06 23:58modify221.101.20471.19891.1927
4922006.03.07 02:59modify221.101.20471.19881.1927
4932006.03.07 03:00modify221.101.20471.19861.1927
4942006.03.07 03:31modify221.101.20471.19851.1927
4952006.03.07 03:31modify221.101.20471.19831.1927
4962006.03.07 03:31modify221.101.20471.19811.1927
4972006.03.07 03:31modify221.101.20471.19791.1927
4982006.03.07 03:31modify221.101.20471.19781.1927
4992006.03.07 03:31modify221.101.20471.19761.1927
5002006.03.07 03:31modify221.101.20471.19751.1927
5012006.03.07 03:32modify221.101.20471.19741.1927
5022006.03.07 03:32modify221.101.20471.19731.1927
5032006.03.07 03:32modify221.101.20471.19721.1927
5042006.03.07 03:33modify221.101.20471.19711.1927
5052006.03.07 03:33modify221.101.20471.19691.1927
5062006.03.07 04:17modify221.101.20471.19681.1927
5072006.03.07 04:17t/p221.101.19271.19681.19271325.5911005.00
5082006.03.08 03:00buy231.101.19241.18611.2044
5092006.03.10 09:37s/l231.101.18611.18611.2044-720.2310284.76
5102006.03.10 16:45buy241.101.19161.18531.2036
5112006.03.13 02:37modify241.101.19161.19161.2036
5122006.03.13 02:37modify241.101.19161.19171.2036
5132006.03.13 02:37modify241.101.19161.19181.2036
5142006.03.13 02:37modify241.101.19161.19191.2036
5152006.03.13 02:37modify241.101.19161.19201.2036
5162006.03.13 02:37modify241.101.19161.19211.2036
5172006.03.13 02:37modify241.101.19161.19221.2036
5182006.03.13 02:37modify241.101.19161.19231.2036
5192006.03.13 02:37modify241.101.19161.19241.2036
5202006.03.13 02:37modify241.101.19161.19251.2036
5212006.03.13 02:37modify241.101.19161.19261.2036
5222006.03.13 02:37modify241.101.19161.19271.2036
5232006.03.13 02:37modify241.101.19161.19281.2036
5242006.03.13 02:38modify241.101.19161.19291.2036
5252006.03.13 02:38modify241.101.19161.19301.2036
5262006.03.13 02:38modify241.101.19161.19311.2036
5272006.03.13 03:58s/l241.101.19311.19311.2036158.1910442.95
5282006.03.14 07:45sell251.101.19481.20111.1828
5292006.03.14 10:24s/l251.101.20111.20111.1828-693.009749.95
5302006.03.16 00:30sell261.101.20531.21161.1933
5312006.03.16 08:33s/l261.101.21161.21161.1933-693.009056.95
5322006.03.17 03:32sell271.101.21621.22251.2042
5332006.03.21 03:27modify271.101.21621.21621.2042
5342006.03.21 08:30s/l271.101.21621.21621.204211.189068.14
5352006.03.24 09:47buy281.101.19791.19161.2099
5362006.03.24 10:12modify281.101.19791.19791.2099
5372006.03.24 10:13modify281.101.19791.19801.2099
5382006.03.24 10:13modify281.101.19791.19811.2099
5392006.03.24 10:13modify281.101.19791.19821.2099
5402006.03.24 10:17modify281.101.19791.19831.2099
5412006.03.24 10:17modify281.101.19791.19841.2099
5422006.03.24 10:17modify281.101.19791.19851.2099
5432006.03.24 10:17modify281.101.19791.19861.2099
5442006.03.24 10:17modify281.101.19791.19871.2099
5452006.03.24 11:07modify281.101.19791.19881.2099
5462006.03.24 11:29modify281.101.19791.19891.2099
5472006.03.24 11:29modify281.101.19791.19901.2099
5482006.03.24 11:29modify281.101.19791.19911.2099
5492006.03.24 11:29modify281.101.19791.19921.2099
5502006.03.24 11:31modify281.101.19791.19931.2099
5512006.03.24 11:41modify281.101.19791.19941.2099
5522006.03.24 11:43modify281.101.19791.19951.2099
5532006.03.24 11:43modify281.101.19791.19961.2099
5542006.03.24 11:44modify281.101.19791.19981.2099
5552006.03.24 11:51modify281.101.19791.19991.2099
5562006.03.24 11:51modify281.101.19791.20001.2099
5572006.03.24 11:51modify281.101.19791.20011.2099
5582006.03.24 11:51modify281.101.19791.20031.2099
5592006.03.24 13:07modify281.101.19791.20041.2099
5602006.03.24 13:07modify281.101.19791.20051.2099
5612006.03.24 13:07modify281.101.19791.20061.2099
5622006.03.24 13:07modify281.101.19791.20071.2099
5632006.03.24 13:08modify281.101.19791.20081.2099
5642006.03.24 13:14modify281.101.19791.20091.2099
5652006.03.26 23:23modify281.101.19791.20101.2099
5662006.03.26 23:23modify281.101.19791.20121.2099
5672006.03.26 23:31modify281.101.19791.20141.2099
5682006.03.26 23:33modify281.101.19791.20151.2099
5692006.03.26 23:33modify281.101.19791.20161.2099
5702006.03.26 23:33modify281.101.19791.20171.2099
5712006.03.26 23:33modify281.101.19791.20181.2099
5722006.03.26 23:33modify281.101.19791.20191.2099
5732006.03.26 23:33modify281.101.19791.20201.2099
5742006.03.26 23:33modify281.101.19791.20221.2099
5752006.03.27 01:12modify281.101.19791.20241.2099
5762006.03.27 05:29s/l281.101.20241.20241.2099488.199556.33
5772006.03.28 04:00buy291.101.20401.19771.2160
5782006.03.28 07:58modify291.101.20401.20401.2160
5792006.03.28 07:58modify291.101.20401.20411.2160
5802006.03.28 07:58modify291.101.20401.20421.2160
5812006.03.28 08:01modify291.101.20401.20431.2160
5822006.03.28 08:01modify291.101.20401.20441.2160
5832006.03.28 08:01modify291.101.20401.20451.2160
5842006.03.28 08:02modify291.101.20401.20471.2160
5852006.03.28 08:03modify291.101.20401.20481.2160
5862006.03.28 08:04modify291.101.20401.20491.2160
5872006.03.28 08:04modify291.101.20401.20501.2160
5882006.03.28 08:04modify291.101.20401.20511.2160
5892006.03.28 08:04modify291.101.20401.20521.2160
5902006.03.28 08:04modify291.101.20401.20531.2160
5912006.03.28 08:04modify291.101.20401.20541.2160
5922006.03.28 09:24modify291.101.20401.20551.2160
5932006.03.28 09:24modify291.101.20401.20571.2160
5942006.03.28 09:24modify291.101.20401.20581.2160
5952006.03.28 09:26modify291.101.20401.20591.2160
5962006.03.28 09:26modify291.101.20401.20601.2160
5972006.03.28 09:29modify291.101.20401.20611.2160
5982006.03.28 09:29modify291.101.20401.20621.2160
5992006.03.28 09:29modify291.101.20401.20631.2160
6002006.03.28 09:29modify291.101.20401.20641.2160
6012006.03.28 09:30modify291.101.20401.20651.2160
6022006.03.28 09:32modify291.101.20401.20661.2160
6032006.03.28 09:33modify291.101.20401.20681.2160
6042006.03.28 09:47modify291.101.20401.20701.2160
6052006.03.28 11:08s/l291.101.20701.20701.2160330.009886.33
6062006.03.29 12:30buy301.101.20361.19731.2156
6072006.03.30 00:27modify301.101.20361.20361.2156
6082006.03.30 00:27modify301.101.20361.20371.2156
6092006.03.30 01:02modify301.101.20361.20381.2156
6102006.03.30 01:03modify301.101.20361.20391.2156
6112006.03.30 01:13modify301.101.20361.20411.2156
6122006.03.30 01:25modify301.101.20361.20421.2156
6132006.03.30 01:25modify301.101.20361.20431.2156
6142006.03.30 01:25modify301.101.20361.20441.2156
6152006.03.30 03:07s/l301.101.20441.20441.215667.589953.91
6162006.03.31 04:45sell311.101.21221.21851.2002
6172006.04.02 23:01modify311.101.21221.21211.2002
6182006.04.02 23:01modify311.101.21221.21201.2002
6192006.04.02 23:01modify311.101.21221.21191.2002
6202006.04.02 23:01modify311.101.21221.21171.2002
6212006.04.02 23:01modify311.101.21221.21161.2002
6222006.04.02 23:01modify311.101.21221.21141.2002
6232006.04.02 23:01modify311.101.21221.21131.2002
6242006.04.02 23:01modify311.101.21221.21121.2002
6252006.04.02 23:02modify311.101.21221.21111.2002
6262006.04.02 23:02modify311.101.21221.21101.2002
6272006.04.02 23:02modify311.101.21221.21091.2002
6282006.04.02 23:02modify311.101.21221.21081.2002
6292006.04.02 23:02modify311.101.21221.21071.2002
6302006.04.02 23:02modify311.101.21221.21061.2002
6312006.04.02 23:02modify311.101.21221.21051.2002
6322006.04.03 00:34modify311.101.21221.21041.2002
6332006.04.03 00:34modify311.101.21221.21031.2002
6342006.04.03 00:34modify311.101.21221.21021.2002
6352006.04.03 00:36modify311.101.21221.21011.2002
6362006.04.03 00:39modify311.101.21221.21001.2002
6372006.04.03 00:39modify311.101.21221.20991.2002
6382006.04.03 00:40modify311.101.21221.20981.2002
6392006.04.03 00:42modify311.101.21221.20971.2002
6402006.04.03 00:42modify311.101.21221.20961.2002
6412006.04.03 00:42modify311.101.21221.20951.2002
6422006.04.03 00:42modify311.101.21221.20941.2002
6432006.04.03 00:42modify311.101.21221.20931.2002
6442006.04.03 00:42modify311.101.21221.20921.2002
6452006.04.03 00:42modify311.101.21221.20911.2002
6462006.04.03 00:42modify311.101.21221.20901.2002
6472006.04.03 00:43modify311.101.21221.20891.2002
6482006.04.03 00:43modify311.101.21221.20881.2002
6492006.04.03 00:43modify311.101.21221.20871.2002
6502006.04.03 00:43modify311.101.21221.20861.2002
6512006.04.03 00:43modify311.101.21221.20851.2002
6522006.04.03 00:43modify311.101.21221.20841.2002
6532006.04.03 00:43modify311.101.21221.20831.2002
6542006.04.03 00:43modify311.101.21221.20771.2002
6552006.04.03 00:43modify311.101.21221.20761.2002
6562006.04.03 03:12modify311.101.21221.20751.2002
6572006.04.03 03:12modify311.101.21221.20741.2002
6582006.04.03 07:05s/l311.101.20741.20741.2002533.5910487.50
6592006.04.05 07:00sell321.101.22551.23181.2135
6602006.04.06 03:26s/l321.101.23181.23181.2135-676.239811.27
6612006.04.06 08:36sell331.101.22901.23531.2170
6622006.04.06 08:46modify331.101.22901.22901.2170
6632006.04.06 08:47modify331.101.22901.22891.2170
6642006.04.06 08:47modify331.101.22901.22881.2170
6652006.04.06 08:47modify331.101.22901.22871.2170
6662006.04.06 08:47modify331.101.22901.22851.2170
6672006.04.06 08:47modify331.101.22901.22841.2170
6682006.04.06 08:47modify331.101.22901.22831.2170
6692006.04.06 08:47modify331.101.22901.22821.2170
6702006.04.06 08:47modify331.101.22901.22801.2170
6712006.04.06 08:47modify331.101.22901.22791.2170
6722006.04.06 08:47modify331.101.22901.22771.2170
6732006.04.06 08:50modify331.101.22901.22761.2170
6742006.04.06 08:50modify331.101.22901.22751.2170
6752006.04.06 08:50modify331.101.22901.22741.2170
6762006.04.06 08:50modify331.101.22901.22721.2170
6772006.04.06 08:50modify331.101.22901.22711.2170
6782006.04.06 08:50modify331.101.22901.22701.2170
6792006.04.06 08:51modify331.101.22901.22691.2170
6802006.04.06 08:51modify331.101.22901.22671.2170
6812006.04.06 08:51modify331.101.22901.22661.2170
6822006.04.06 08:51modify331.101.22901.22651.2170
6832006.04.06 08:51modify331.101.22901.22641.2170
6842006.04.06 08:51modify331.101.22901.22631.2170
6852006.04.06 08:51modify331.101.22901.22621.2170
6862006.04.06 08:51modify331.101.22901.22611.2170
6872006.04.06 08:56modify331.101.22901.22601.2170
6882006.04.06 08:56modify331.101.22901.22591.2170
6892006.04.06 08:56modify331.101.22901.22581.2170
6902006.04.06 08:56modify331.101.22901.22571.2170
6912006.04.06 08:56modify331.101.22901.22561.2170
6922006.04.06 08:56modify331.101.22901.22551.2170
6932006.04.06 08:56modify331.101.22901.22541.2170
6942006.04.06 08:57modify331.101.22901.22531.2170
6952006.04.06 09:00s/l331.101.22531.22531.2170407.0010218.27
6962006.04.10 05:15buy341.101.21251.20621.2245
6972006.04.11 19:54modify341.101.21251.21251.2245
6982006.04.11 20:16modify341.101.21251.21261.2245
6992006.04.11 20:16modify341.101.21251.21271.2245
7002006.04.11 20:16modify341.101.21251.21281.2245
7012006.04.11 20:23modify341.101.21251.21301.2245
7022006.04.12 08:02s/l341.101.21301.21301.224541.3810259.65
7032006.04.13 03:30buy351.101.21321.20691.2252
7042006.04.13 09:12s/l351.101.20691.20691.2252-693.009566.65
7052006.04.13 15:00buy361.101.21131.20501.2233
7062006.04.16 20:13modify361.101.21131.21131.2233
7072006.04.16 20:13modify361.101.21131.21141.2233
7082006.04.16 20:13modify361.101.21131.21151.2233
7092006.04.16 20:13modify361.101.21131.21161.2233
7102006.04.16 20:13modify361.101.21131.21171.2233
7112006.04.16 20:13modify361.101.21131.21181.2233
7122006.04.16 20:13modify361.101.21131.21191.2233
7132006.04.16 20:14modify361.101.21131.21201.2233
7142006.04.16 20:14modify361.101.21131.21211.2233
7152006.04.16 20:14modify361.101.21131.21221.2233
7162006.04.16 20:14modify361.101.21131.21231.2233
7172006.04.16 20:15modify361.101.21131.21241.2233
7182006.04.16 20:15modify361.101.21131.21251.2233
7192006.04.16 20:24modify361.101.21131.21261.2233
7202006.04.16 20:24modify361.101.21131.21281.2233
7212006.04.16 20:24modify361.101.21131.21291.2233
7222006.04.16 20:24modify361.101.21131.21301.2233
7232006.04.16 20:24modify361.101.21131.21311.2233
7242006.04.16 20:29modify361.101.21131.21321.2233
7252006.04.16 21:04modify361.101.21131.21331.2233
7262006.04.16 21:05modify361.101.21131.21341.2233
7272006.04.16 21:05modify361.101.21131.21351.2233
7282006.04.16 21:05modify361.101.21131.21361.2233
7292006.04.16 21:05modify361.101.21131.21371.2233
7302006.04.16 21:05modify361.101.21131.21381.2233
7312006.04.16 21:05modify361.101.21131.21391.2233
7322006.04.16 21:06modify361.101.21131.21401.2233
7332006.04.16 21:06modify361.101.21131.21411.2233
7342006.04.16 21:07modify361.101.21131.21421.2233
7352006.04.16 21:07modify361.101.21131.21431.2233
7362006.04.16 21:07modify361.101.21131.21441.2233
7372006.04.16 21:07modify361.101.21131.21451.2233
7382006.04.16 21:07modify361.101.21131.21461.2233
7392006.04.16 21:07modify361.101.21131.21481.2233
7402006.04.16 21:19modify361.101.21131.21491.2233
7412006.04.16 21:20modify361.101.21131.21501.2233
7422006.04.16 21:20modify361.101.21131.21511.2233
7432006.04.16 21:21modify361.101.21131.21521.2233
7442006.04.16 21:22modify361.101.21131.21531.2233
7452006.04.16 21:22modify361.101.21131.21541.2233
7462006.04.16 21:27modify361.101.21131.21551.2233
7472006.04.16 21:27modify361.101.21131.21561.2233
7482006.04.16 21:27modify361.101.21131.21571.2233
7492006.04.16 21:31modify361.101.21131.21581.2233
7502006.04.16 21:33modify361.101.21131.21591.2233
7512006.04.16 21:37modify361.101.21131.21601.2233
7522006.04.17 06:38modify361.101.21131.21611.2233
7532006.04.17 07:40modify361.101.21131.21621.2233
7542006.04.17 07:40modify361.101.21131.21631.2233
7552006.04.17 07:41modify361.101.21131.21641.2233
7562006.04.17 07:41modify361.101.21131.21651.2233
7572006.04.17 07:41modify361.101.21131.21661.2233
7582006.04.17 07:41modify361.101.21131.21671.2233
7592006.04.17 07:41modify361.101.21131.21701.2233
7602006.04.17 07:41modify361.101.21131.21711.2233
7612006.04.17 07:41modify361.101.21131.21721.2233
7622006.04.17 07:41modify361.101.21131.21741.2233
7632006.04.17 07:41modify361.101.21131.21771.2233
7642006.04.17 07:42modify361.101.21131.21781.2233
7652006.04.17 07:42modify361.101.21131.21791.2233
7662006.04.17 07:42modify361.101.21131.21801.2233
7672006.04.17 07:42modify361.101.21131.21821.2233
7682006.04.17 07:42modify361.101.21131.21831.2233
7692006.04.17 07:42modify361.101.21131.21851.2233
7702006.04.17 07:42modify361.101.21131.21861.2233
7712006.04.17 07:42modify361.101.21131.21871.2233
7722006.04.17 07:42modify361.101.21131.21881.2233
7732006.04.17 07:42modify361.101.21131.21891.2233
7742006.04.17 07:42modify361.101.21131.21911.2233
7752006.04.17 07:51modify361.101.21131.21921.2233
7762006.04.17 07:51t/p361.101.22331.21921.22331306.3810873.04
7772006.04.18 04:00sell371.101.22341.22971.2114
7782006.04.18 08:52s/l371.101.22971.22971.2114-693.0010180.04
7792006.04.19 08:00sell381.101.23351.23981.2215
7802006.04.19 09:22modify381.101.23351.23351.2215
7812006.04.19 09:22modify381.101.23351.23341.2215
7822006.04.19 09:22modify381.101.23351.23331.2215
7832006.04.19 09:22modify381.101.23351.23321.2215
7842006.04.19 09:22modify381.101.23351.23311.2215
7852006.04.19 09:22modify381.101.23351.23301.2215
7862006.04.19 09:22modify381.101.23351.23291.2215
7872006.04.19 09:23modify381.101.23351.23281.2215
7882006.04.19 09:23modify381.101.23351.23271.2215
7892006.04.19 09:55s/l381.101.23271.23271.221588.0010268.04
7902006.04.19 21:15sell391.101.23481.24111.2228
7912006.04.20 10:06modify391.101.23481.23481.2228
7922006.04.20 10:06modify391.101.23481.23471.2228
7932006.04.20 10:06modify391.101.23481.23461.2228
7942006.04.20 10:07modify391.101.23481.23451.2228
7952006.04.20 10:07modify391.101.23481.23441.2228
7962006.04.20 10:07modify391.101.23481.23431.2228
7972006.04.20 10:48modify391.101.23481.23421.2228
7982006.04.20 10:48modify391.101.23481.23411.2228
7992006.04.20 10:49modify391.101.23481.23401.2228
8002006.04.20 10:50modify391.101.23481.23391.2228
8012006.04.20 10:50modify391.101.23481.23381.2228
8022006.04.20 10:50modify391.101.23481.23371.2228
8032006.04.20 10:50modify391.101.23481.23361.2228
8042006.04.20 10:50modify391.101.23481.23351.2228
8052006.04.20 10:50modify391.101.23481.23341.2228
8062006.04.20 10:50modify391.101.23481.23331.2228
8072006.04.20 10:50modify391.101.23481.23321.2228
8082006.04.20 10:51modify391.101.23481.23311.2228
8092006.04.20 10:51modify391.101.23481.23301.2228
8102006.04.20 10:51modify391.101.23481.23291.2228
8112006.04.20 11:07s/l391.101.23291.23291.2228225.7710493.81
8122006.04.24 10:00sell401.101.23471.24101.2227
8132006.04.24 14:04s/l401.101.24101.24101.2227-693.009800.81
8142006.04.24 21:15sell411.101.23731.24361.2253
8152006.04.25 08:19s/l411.101.24361.24361.2253-687.419113.40
8162006.04.26 01:00sell421.101.24161.24791.2296
8172006.04.27 10:00s/l421.101.24791.24791.2296-676.238437.18
8182006.05.01 01:30sell431.101.26291.26921.2509
8192006.05.01 09:10s/l431.101.26921.26921.2509-693.007744.18
8202006.05.02 15:45sell441.101.26221.26851.2502
8212006.05.04 04:35modify441.101.26221.26221.2502
8222006.05.04 04:35modify441.101.26221.26211.2502
8232006.05.04 04:35modify441.101.26221.26201.2502
8242006.05.04 04:35modify441.101.26221.26191.2502
8252006.05.04 04:50modify441.101.26221.26181.2502
8262006.05.04 04:54modify441.101.26221.26171.2502
8272006.05.04 04:54modify441.101.26221.26161.2502
8282006.05.04 04:54modify441.101.26221.26151.2502
8292006.05.04 04:54modify441.101.26221.26141.2502
8302006.05.04 08:33s/l441.101.26141.26141.2502110.377854.54
8312006.05.05 04:30sell451.101.26801.27431.2560
8322006.05.05 08:30s/l451.101.27431.27431.2560-693.007161.54
8332006.05.07 21:00sell461.101.27221.27851.2602
8342006.05.08 04:30s/l461.101.27851.27851.2602-687.416474.13
8352006.05.08 10:00sell471.101.27111.27741.2591
8362006.05.09 02:56modify471.101.27111.27101.2591
8372006.05.09 02:56modify471.101.27111.27091.2591
8382006.05.09 03:12modify471.101.27111.27081.2591
8392006.05.09 03:13modify471.101.27111.27071.2591
8402006.05.09 03:13modify471.101.27111.27061.2591
8412006.05.09 03:13modify471.101.27111.27051.2591
8422006.05.09 03:18modify471.101.27111.27041.2591
8432006.05.09 03:18modify471.101.27111.27031.2591
8442006.05.09 04:54s/l471.101.27031.27031.259193.596567.73
8452006.05.10 18:45sell481.101.27731.28361.2653
8462006.05.10 21:15modify481.101.27731.27721.2653
8472006.05.10 21:16modify481.101.27731.27711.2653
8482006.05.10 21:16modify481.101.27731.27701.2653
8492006.05.10 21:17modify481.101.27731.27691.2653
8502006.05.10 21:18modify481.101.27731.27681.2653
8512006.05.10 21:18modify481.101.27731.27671.2653
8522006.05.10 21:19modify481.101.27731.27661.2653
8532006.05.10 21:19modify481.101.27731.27651.2653
8542006.05.10 21:19modify481.101.27731.27641.2653
8552006.05.10 21:34modify481.101.27731.27631.2653
8562006.05.10 21:34modify481.101.27731.27621.2653
8572006.05.10 21:34modify481.101.27731.27611.2653
8582006.05.10 21:35modify481.101.27731.27601.2653
8592006.05.10 21:35modify481.101.27731.27591.2653
8602006.05.10 21:35modify481.101.27731.27581.2653
8612006.05.11 02:36s/l481.101.27581.27581.2653181.776749.50
8622006.05.15 00:30sell491.101.29241.29871.2804
8632006.05.15 03:09modify491.101.29241.29241.2804
8642006.05.15 03:09modify491.101.29241.29231.2804
8652006.05.15 03:09modify491.101.29241.29221.2804
8662006.05.15 03:09modify491.101.29241.29211.2804
8672006.05.15 03:09modify491.101.29241.29201.2804
8682006.05.15 03:09modify491.101.29241.29191.2804
8692006.05.15 03:51modify491.101.29241.29181.2804
8702006.05.15 03:55modify491.101.29241.29171.2804
8712006.05.15 03:55modify491.101.29241.29161.2804
8722006.05.15 03:55modify491.101.29241.29151.2804
8732006.05.15 03:55modify491.101.29241.29141.2804
8742006.05.15 03:55modify491.101.29241.29131.2804
8752006.05.15 03:56modify491.101.29241.29121.2804
8762006.05.15 04:00modify491.101.29241.29111.2804
8772006.05.15 04:00modify491.101.29241.29101.2804
8782006.05.15 04:03modify491.101.29241.29091.2804
8792006.05.15 04:04modify491.101.29241.29081.2804
8802006.05.15 04:04modify491.101.29241.29071.2804
8812006.05.15 04:04modify491.101.29241.29061.2804
8822006.05.15 04:05modify491.101.29241.29051.2804
8832006.05.15 04:06modify491.101.29241.29041.2804
8842006.05.15 04:06modify491.101.29241.29031.2804
8852006.05.15 04:06modify491.101.29241.29011.2804
8862006.05.15 04:06modify491.101.29241.29001.2804
8872006.05.15 04:06modify491.101.29241.28991.2804
8882006.05.15 04:06modify491.101.29241.28981.2804
8892006.05.15 04:06modify491.101.29241.28971.2804
8902006.05.15 04:06modify491.101.29241.28961.2804
8912006.05.15 04:06modify491.101.29241.28951.2804
8922006.05.15 04:06modify491.101.29241.28931.2804
8932006.05.15 04:06modify491.101.29241.28911.2804
8942006.05.15 04:06modify491.101.29241.28901.2804
8952006.05.15 04:06modify491.101.29241.28881.2804
8962006.05.15 04:06modify491.101.29241.28871.2804
8972006.05.15 04:07modify491.101.29241.28861.2804
8982006.05.15 04:07modify491.101.29241.28851.2804
8992006.05.15 04:07modify491.101.29241.28831.2804
9002006.05.15 04:07modify491.101.29241.28821.2804
9012006.05.15 04:07modify491.101.29241.28811.2804
9022006.05.15 04:07modify491.101.29241.28801.2804
9032006.05.15 04:07modify491.101.29241.28791.2804
9042006.05.15 04:08modify491.101.29241.28771.2804
9052006.05.15 04:19modify491.101.29241.28761.2804
9062006.05.15 04:19modify491.101.29241.28751.2804
9072006.05.15 04:19modify491.101.29241.28741.2804
9082006.05.15 04:19modify491.101.29241.28731.2804
9092006.05.15 04:19modify491.101.29241.28721.2804
9102006.05.15 04:19modify491.101.29241.28711.2804
9112006.05.15 04:20modify491.101.29241.28701.2804
9122006.05.15 04:24modify491.101.29241.28691.2804
9132006.05.15 04:25modify491.101.29241.28681.2804
9142006.05.15 04:25modify491.101.29241.28671.2804
9152006.05.15 04:25modify491.101.29241.28661.2804
9162006.05.15 04:25modify491.101.29241.28621.2804
9172006.05.15 06:41modify491.101.29241.28601.2804
9182006.05.15 06:41modify491.101.29241.28591.2804
9192006.05.15 06:41modify491.101.29241.28581.2804
9202006.05.15 06:42modify491.101.29241.28571.2804
9212006.05.15 06:42modify491.101.29241.28561.2804
9222006.05.15 06:42modify491.101.29241.28551.2804
9232006.05.15 06:42modify491.101.29241.28541.2804
9242006.05.15 06:48modify491.101.29241.28531.2804
9252006.05.15 06:52modify491.101.29241.28521.2804
9262006.05.15 06:52modify491.101.29241.28511.2804
9272006.05.15 06:52modify491.101.29241.28501.2804
9282006.05.15 06:52modify491.101.29241.28491.2804
9292006.05.15 06:52modify491.101.29241.28481.2804
9302006.05.15 06:54modify491.101.29241.28471.2804
9312006.05.15 06:55modify491.101.29241.28461.2804
9322006.05.15 06:56modify491.101.29241.28451.2804
9332006.05.15 06:56t/p491.101.28041.28451.28041320.008069.50
9342006.05.17 10:30sell501.101.27871.28501.2667
9352006.05.17 11:29modify501.101.27871.27871.2667
9362006.05.17 11:30modify501.101.27871.27861.2667
9372006.05.17 11:30modify501.101.27871.27851.2667
9382006.05.17 11:30modify501.101.27871.27841.2667
9392006.05.17 11:30modify501.101.27871.27831.2667
9402006.05.17 11:30modify501.101.27871.27821.2667
9412006.05.17 11:30modify501.101.27871.27801.2667
9422006.05.17 11:30modify501.101.27871.27791.2667
9432006.05.17 11:30modify501.101.27871.27781.2667
9442006.05.17 11:30modify501.101.27871.27771.2667
9452006.05.17 11:30modify501.101.27871.27761.2667
9462006.05.17 11:30modify501.101.27871.27751.2667
9472006.05.17 11:32modify501.101.27871.27721.2667
9482006.05.17 11:32modify501.101.27871.27711.2667
9492006.05.17 11:52modify501.101.27871.27701.2667
9502006.05.17 11:57modify501.101.27871.27691.2667
9512006.05.17 11:57modify501.101.27871.27671.2667
9522006.05.17 11:58modify501.101.27871.27661.2667
9532006.05.17 11:58modify501.101.27871.27651.2667
9542006.05.17 11:58modify501.101.27871.27641.2667
9552006.05.17 11:59modify501.101.27871.27631.2667
9562006.05.17 11:59modify501.101.27871.27621.2667
9572006.05.17 12:00modify501.101.27871.27611.2667
9582006.05.17 12:00modify501.101.27871.27601.2667
9592006.05.17 12:00modify501.101.27871.27591.2667
9602006.05.17 14:01modify501.101.27871.27581.2667
9612006.05.17 14:01modify501.101.27871.27571.2667
9622006.05.17 14:16modify501.101.27871.27561.2667
9632006.05.17 14:16modify501.101.27871.27551.2667
9642006.05.17 14:16modify501.101.27871.27541.2667
9652006.05.17 14:16modify501.101.27871.27531.2667
9662006.05.17 14:17modify501.101.27871.27521.2667
9672006.05.17 14:17modify501.101.27871.27511.2667
9682006.05.17 14:17modify501.101.27871.27501.2667
9692006.05.17 14:17modify501.101.27871.27481.2667
9702006.05.17 14:25modify501.101.27871.27471.2667
9712006.05.17 14:25modify501.101.27871.27461.2667
9722006.05.17 14:25modify501.101.27871.27451.2667
9732006.05.17 14:25modify501.101.27871.27441.2667
9742006.05.17 14:53s/l501.101.27441.27441.2667473.008542.50
9752006.05.18 05:45buy511.101.27991.27361.2919
9762006.05.18 09:35modify511.101.27991.27991.2919
9772006.05.18 09:36modify511.101.27991.28001.2919
9782006.05.18 10:16s/l511.101.28001.28001.291911.008553.50
9792006.05.19 03:45sell521.101.27661.28291.2646
9802006.05.19 09:00modify521.101.27661.27661.2646
9812006.05.19 09:03modify521.101.27661.27651.2646
9822006.05.19 09:03modify521.101.27661.27641.2646
9832006.05.19 09:03modify521.101.27661.27631.2646
9842006.05.19 09:03modify521.101.27661.27621.2646
9852006.05.19 09:04modify521.101.27661.27611.2646
9862006.05.19 09:04modify521.101.27661.27601.2646
9872006.05.19 09:04modify521.101.27661.27591.2646
9882006.05.19 09:04modify521.101.27661.27581.2646
9892006.05.19 09:04modify521.101.27661.27571.2646
9902006.05.19 09:04modify521.101.27661.27561.2646
9912006.05.19 09:04modify521.101.27661.27551.2646
9922006.05.19 09:04modify521.101.27661.27541.2646
9932006.05.19 09:04modify521.101.27661.27531.2646
9942006.05.19 09:36s/l521.101.27531.27531.2646143.008696.50
9952006.05.22 06:45buy531.101.27821.27191.2902
9962006.05.22 11:02modify531.101.27821.27821.2902
9972006.05.22 11:02modify531.101.27821.27831.2902
9982006.05.22 11:02modify531.101.27821.27841.2902
9992006.05.22 11:11modify531.101.27821.27851.2902
10002006.05.22 11:11modify531.101.27821.27861.2902
10012006.05.22 11:12modify531.101.27821.27871.2902
10022006.05.22 11:12modify531.101.27821.27881.2902
10032006.05.22 11:12modify531.101.27821.27891.2902
10042006.05.22 11:12modify531.101.27821.27901.2902
10052006.05.22 11:12modify531.101.27821.27911.2902
10062006.05.22 11:12modify531.101.27821.27921.2902
10072006.05.22 11:12modify531.101.27821.27931.2902
10082006.05.22 11:14modify531.101.27821.27941.2902
10092006.05.22 11:14modify531.101.27821.27951.2902
10102006.05.22 11:14modify531.101.27821.27961.2902
10112006.05.22 11:14modify531.101.27821.27971.2902
10122006.05.22 11:14modify531.101.27821.27981.2902
10132006.05.22 11:14modify531.101.27821.27991.2902
10142006.05.22 11:14modify531.101.27821.28001.2902
10152006.05.22 11:14modify531.101.27821.28011.2902
10162006.05.22 11:15modify531.101.27821.28021.2902
10172006.05.22 11:15modify531.101.27821.28031.2902
10182006.05.22 11:15modify531.101.27821.28041.2902
10192006.05.22 11:15modify531.101.27821.28051.2902
10202006.05.22 11:50modify531.101.27821.28061.2902
10212006.05.22 11:50modify531.101.27821.28071.2902
10222006.05.22 11:50modify531.101.27821.28081.2902
10232006.05.22 11:51modify531.101.27821.28091.2902
10242006.05.22 11:51modify531.101.27821.28101.2902
10252006.05.22 11:51modify531.101.27821.28111.2902
10262006.05.22 11:52modify531.101.27821.28121.2902
10272006.05.22 11:52modify531.101.27821.28131.2902
10282006.05.22 11:54modify531.101.27821.28141.2902
10292006.05.22 11:54modify531.101.27821.28151.2902
10302006.05.22 11:55modify531.101.27821.28161.2902
10312006.05.22 14:02modify531.101.27821.28181.2902
10322006.05.22 14:02modify531.101.27821.28191.2902
10332006.05.22 14:02modify531.101.27821.28201.2902
10342006.05.22 14:02modify531.101.27821.28211.2902
10352006.05.22 14:02modify531.101.27821.28221.2902
10362006.05.22 14:02modify531.101.27821.28231.2902
10372006.05.22 14:02modify531.101.27821.28241.2902
10382006.05.22 14:02modify531.101.27821.28251.2902
10392006.05.22 14:02modify531.101.27821.28261.2902
10402006.05.22 14:07modify531.101.27821.28271.2902
10412006.05.22 14:07modify531.101.27821.28281.2902
10422006.05.22 14:08modify531.101.27821.28291.2902
10432006.05.22 14:08modify531.101.27821.28301.2902
10442006.05.22 14:09modify531.101.27821.28311.2902
10452006.05.22 14:09modify531.101.27821.28321.2902
10462006.05.22 14:09modify531.101.27821.28331.2902
10472006.05.22 14:09modify531.101.27821.28341.2902
10482006.05.22 14:09modify531.101.27821.28351.2902
10492006.05.22 14:09modify531.101.27821.28361.2902
10502006.05.22 14:09modify531.101.27821.28371.2902
10512006.05.22 14:09modify531.101.27821.28381.2902
10522006.05.22 14:09modify531.101.27821.28391.2902
10532006.05.22 14:09modify531.101.27821.28401.2902
10542006.05.22 14:09modify531.101.27821.28411.2902
10552006.05.22 14:09modify531.101.27821.28421.2902
10562006.05.22 14:13modify531.101.27821.28431.2902
10572006.05.22 14:13modify531.101.27821.28441.2902
10582006.05.22 14:13modify531.101.27821.28451.2902
10592006.05.22 14:14modify531.101.27821.28461.2902
10602006.05.22 14:14modify531.101.27821.28471.2902
10612006.05.22 14:14modify531.101.27821.28481.2902
10622006.05.22 19:00s/l531.101.28481.28481.2902726.009422.50
10632006.05.23 08:30sell541.101.28321.28951.2712
10642006.05.23 17:58modify541.101.28321.28321.2712
10652006.05.23 17:58modify541.101.28321.28311.2712
10662006.05.23 17:58modify541.101.28321.28301.2712
10672006.05.23 17:58modify541.101.28321.28281.2712
10682006.05.23 17:58modify541.101.28321.28261.2712
10692006.05.23 18:00modify541.101.28321.28251.2712
10702006.05.23 18:00modify541.101.28321.28241.2712
10712006.05.23 18:00modify541.101.28321.28231.2712
10722006.05.23 18:01modify541.101.28321.28221.2712
10732006.05.23 18:01modify541.101.28321.28211.2712
10742006.05.23 18:01modify541.101.28321.28201.2712
10752006.05.23 18:01modify541.101.28321.28191.2712
10762006.05.23 18:02modify541.101.28321.28181.2712
10772006.05.23 18:02modify541.101.28321.28151.2712
10782006.05.23 18:02modify541.101.28321.28131.2712
10792006.05.23 18:02modify541.101.28321.28121.2712
10802006.05.23 18:07modify541.101.28321.28111.2712
10812006.05.23 18:07modify541.101.28321.28081.2712
10822006.05.23 18:08modify541.101.28321.28071.2712
10832006.05.23 20:08s/l541.101.28071.28071.2712275.009697.50
10842006.05.24 11:20sell551.101.27301.27931.2610
10852006.05.25 02:52s/l551.101.27931.27931.2610-676.239021.27
10862006.05.25 05:45buy561.101.27911.27281.2911
10872006.05.26 04:08modify561.101.27911.27911.2911
10882006.05.26 04:08modify561.101.27911.27921.2911
10892006.05.26 04:09modify561.101.27911.27931.2911
10902006.05.26 04:09modify561.101.27911.27951.2911
10912006.05.26 04:09modify561.101.27911.27961.2911
10922006.05.26 08:10s/l561.101.27961.27961.291148.199069.47
10932006.05.29 00:30buy571.101.27521.26891.2872
10942006.05.29 22:46modify571.101.27521.27521.2872
10952006.05.29 22:46modify571.101.27521.27531.2872
10962006.05.29 22:46modify571.101.27521.27541.2872
10972006.05.29 22:47modify571.101.27521.27551.2872
10982006.05.29 22:47modify571.101.27521.27561.2872
10992006.05.29 22:47modify571.101.27521.27571.2872
11002006.05.29 22:47modify571.101.27521.27591.2872
11012006.05.29 22:47modify571.101.27521.27601.2872
11022006.05.29 22:47modify571.101.27521.27621.2872
11032006.05.29 22:47modify571.101.27521.27631.2872
11042006.05.29 22:52modify571.101.27521.27641.2872
11052006.05.29 22:52modify571.101.27521.27651.2872
11062006.05.29 22:53modify571.101.27521.27661.2872
11072006.05.29 22:53modify571.101.27521.27671.2872
11082006.05.29 22:53modify571.101.27521.27681.2872
11092006.05.29 22:53modify571.101.27521.27691.2872
11102006.05.29 22:53modify571.101.27521.27701.2872
11112006.05.29 22:53modify571.101.27521.27711.2872
11122006.05.29 23:03modify571.101.27521.27741.2872
11132006.05.29 23:03modify571.101.27521.27751.2872
11142006.05.29 23:03modify571.101.27521.27761.2872
11152006.05.29 23:04modify571.101.27521.27771.2872
11162006.05.29 23:04modify571.101.27521.27781.2872
11172006.05.29 23:04modify571.101.27521.27791.2872
11182006.05.29 23:13modify571.101.27521.27801.2872
11192006.05.29 23:13modify571.101.27521.27811.2872
11202006.05.29 23:13modify571.101.27521.27821.2872
11212006.05.29 23:14modify571.101.27521.27841.2872
11222006.05.30 02:05modify571.101.27521.27851.2872
11232006.05.30 02:05modify571.101.27521.27861.2872
11242006.05.30 02:05modify571.101.27521.27871.2872
11252006.05.30 02:05modify571.101.27521.27881.2872
11262006.05.30 02:08modify571.101.27521.27891.2872
11272006.05.30 02:08modify571.101.27521.27901.2872
11282006.05.30 02:08modify571.101.27521.27911.2872
11292006.05.30 02:08modify571.101.27521.27921.2872
11302006.05.30 02:08modify571.101.27521.27931.2872
11312006.05.30 02:08modify571.101.27521.27941.2872
11322006.05.30 02:09modify571.101.27521.27951.2872
11332006.05.30 02:09modify571.101.27521.27961.2872
11342006.05.30 02:09modify571.101.27521.27971.2872
11352006.05.30 02:10modify571.101.27521.27981.2872
11362006.05.30 02:10modify571.101.27521.27991.2872
11372006.05.30 02:10modify571.101.27521.28001.2872
11382006.05.30 02:10modify571.101.27521.28011.2872
11392006.05.30 02:10modify571.101.27521.28021.2872
11402006.05.30 02:10modify571.101.27521.28031.2872
11412006.05.30 02:14modify571.101.27521.28041.2872
11422006.05.30 02:16modify571.101.27521.28051.2872
11432006.05.30 02:16modify571.101.27521.28061.2872
11442006.05.30 02:17modify571.101.27521.28071.2872
11452006.05.30 02:17modify571.101.27521.28081.2872
11462006.05.30 03:02modify571.101.27521.28091.2872
11472006.05.30 03:02modify571.101.27521.28101.2872
11482006.05.30 03:02modify571.101.27521.28111.2872
11492006.05.30 03:02modify571.101.27521.28121.2872
11502006.05.30 03:02modify571.101.27521.28131.2872
11512006.05.30 03:02modify571.101.27521.28141.2872
11522006.05.30 03:02modify571.101.27521.28161.2872
11532006.05.30 03:03modify571.101.27521.28171.2872
11542006.05.30 03:04modify571.101.27521.28181.2872
11552006.05.30 03:04modify571.101.27521.28191.2872
11562006.05.30 03:04modify571.101.27521.28201.2872
11572006.05.30 03:04modify571.101.27521.28211.2872
11582006.05.30 03:05modify571.101.27521.28221.2872
11592006.05.30 03:05modify571.101.27521.28231.2872
11602006.05.30 03:05modify571.101.27521.28241.2872
11612006.05.30 03:05modify571.101.27521.28251.2872
11622006.05.30 03:05modify571.101.27521.28261.2872
11632006.05.30 03:05modify571.101.27521.28271.2872
11642006.05.30 03:05modify571.101.27521.28281.2872
11652006.05.30 03:06modify571.101.27521.28301.2872
11662006.05.30 05:50modify571.101.27521.28311.2872
11672006.05.30 05:50t/p571.101.28721.28311.28721313.1910382.66
11682006.05.31 08:00sell581.101.28651.29281.2745
11692006.05.31 11:15modify581.101.28651.28651.2745
11702006.05.31 14:02modify581.101.28651.28641.2745
11712006.05.31 14:02modify581.101.28651.28631.2745
11722006.05.31 14:32modify581.101.28651.28621.2745
11732006.05.31 14:33modify581.101.28651.28611.2745
11742006.05.31 14:33modify581.101.28651.28601.2745
11752006.05.31 14:33modify581.101.28651.28591.2745
11762006.05.31 14:33modify581.101.28651.28571.2745
11772006.05.31 14:36modify581.101.28651.28561.2745
11782006.05.31 14:36modify581.101.28651.28551.2745
11792006.05.31 14:55modify581.101.28651.28541.2745
11802006.05.31 14:58modify581.101.28651.28531.2745
11812006.05.31 14:58modify581.101.28651.28521.2745
11822006.05.31 14:59modify581.101.28651.28511.2745
11832006.05.31 14:59modify581.101.28651.28501.2745
11842006.05.31 14:59modify581.101.28651.28491.2745
11852006.05.31 15:00modify581.101.28651.28481.2745
11862006.05.31 16:50modify581.101.28651.28471.2745
11872006.05.31 16:55modify581.101.28651.28461.2745
11882006.05.31 20:28modify581.101.28651.28451.2745
11892006.05.31 20:29modify581.101.28651.28441.2745
11902006.05.31 20:29modify581.101.28651.28431.2745
11912006.05.31 20:31modify581.101.28651.28421.2745
11922006.05.31 20:31modify581.101.28651.28411.2745
11932006.05.31 20:31modify581.101.28651.28401.2745
11942006.05.31 20:31modify581.101.28651.28391.2745
11952006.05.31 20:33modify581.101.28651.28381.2745
11962006.05.31 20:33modify581.101.28651.28371.2745
11972006.05.31 20:33modify581.101.28651.28361.2745
11982006.05.31 20:33modify581.101.28651.28351.2745
11992006.05.31 20:33modify581.101.28651.28341.2745
12002006.05.31 20:34modify581.101.28651.28331.2745
12012006.05.31 20:34modify581.101.28651.28321.2745
12022006.05.31 20:34modify581.101.28651.28311.2745
12032006.05.31 20:34modify581.101.28651.28301.2745
12042006.05.31 20:34modify581.101.28651.28291.2745
12052006.05.31 20:34modify581.101.28651.28281.2745
12062006.05.31 20:35modify581.101.28651.28271.2745
12072006.05.31 20:35modify581.101.28651.28261.2745
12082006.05.31 20:35modify581.101.28651.28231.2745
12092006.05.31 21:03modify581.101.28651.28221.2745
12102006.05.31 21:03modify581.101.28651.28211.2745
12112006.05.31 21:03modify581.101.28651.28201.2745
12122006.05.31 21:04modify581.101.28651.28191.2745
12132006.05.31 22:38modify581.101.28651.28181.2745
12142006.05.31 22:42modify581.101.28651.28171.2745
12152006.05.31 22:42modify581.101.28651.28151.2745
12162006.05.31 22:43modify581.101.28651.28141.2745
12172006.05.31 23:11modify581.101.28651.28131.2745
12182006.05.31 23:11modify581.101.28651.28121.2745
12192006.05.31 23:22modify581.101.28651.28111.2745
12202006.05.31 23:28modify581.101.28651.28101.2745
12212006.05.31 23:31modify581.101.28651.28091.2745
12222006.05.31 23:31modify581.101.28651.28081.2745
12232006.05.31 23:31modify581.101.28651.28071.2745
12242006.05.31 23:31modify581.101.28651.28061.2745
12252006.05.31 23:38modify581.101.28651.28051.2745
12262006.05.31 23:52modify581.101.28651.28041.2745
12272006.05.31 23:55modify581.101.28651.28031.2745
12282006.05.31 23:55modify581.101.28651.28021.2745
12292006.05.31 23:55modify581.101.28651.28011.2745
12302006.05.31 23:55modify581.101.28651.28001.2745
12312006.05.31 23:55modify581.101.28651.27991.2745
12322006.06.01 03:14modify581.101.28651.27981.2745
12332006.06.01 03:15modify581.101.28651.27971.2745
12342006.06.01 03:15modify581.101.28651.27961.2745
12352006.06.01 03:15modify581.101.28651.27951.2745
12362006.06.01 03:15modify581.101.28651.27941.2745
12372006.06.01 04:06s/l581.101.27941.27941.2745797.7711180.43
12382006.06.01 13:45buy591.101.28121.27491.2932
12392006.06.02 08:30modify591.101.28121.28201.2932
12402006.06.02 08:30modify591.101.28121.28401.2932
12412006.06.02 08:30modify591.101.28121.28501.2932
12422006.06.02 08:30modify591.101.28121.28561.2932
12432006.06.02 08:30modify591.101.28121.28581.2932
12442006.06.02 08:30modify591.101.28121.28591.2932
12452006.06.02 08:30modify591.101.28121.28601.2932
12462006.06.02 08:32modify591.101.28121.28611.2932
12472006.06.02 08:32modify591.101.28121.28621.2932
12482006.06.02 08:35modify591.101.28121.28631.2932
12492006.06.02 08:35modify591.101.28121.28651.2932
12502006.06.02 08:35modify591.101.28121.28661.2932
12512006.06.02 08:40modify591.101.28121.28671.2932
12522006.06.02 08:40modify591.101.28121.28681.2932
12532006.06.02 08:40modify591.101.28121.28691.2932
12542006.06.02 08:40modify591.101.28121.28701.2932
12552006.06.02 08:42modify591.101.28121.28721.2932
12562006.06.02 08:42modify591.101.28121.28731.2932
12572006.06.02 08:42modify591.101.28121.28741.2932
12582006.06.02 08:43modify591.101.28121.28751.2932
12592006.06.02 08:43modify591.101.28121.28761.2932
12602006.06.02 08:43modify591.101.28121.28781.2932
12612006.06.02 08:43modify591.101.28121.28791.2932
12622006.06.02 08:43modify591.101.28121.28801.2932
12632006.06.02 08:43modify591.101.28121.28811.2932
12642006.06.02 08:43modify591.101.28121.28831.2932
12652006.06.02 08:43modify591.101.28121.28841.2932
12662006.06.02 08:43modify591.101.28121.28851.2932
12672006.06.02 08:43modify591.101.28121.28861.2932
12682006.06.02 08:43modify591.101.28121.28871.2932
12692006.06.02 08:43modify591.101.28121.28881.2932
12702006.06.02 08:43modify591.101.28121.28891.2932
12712006.06.02 08:43modify591.101.28121.28901.2932
12722006.06.02 08:43modify591.101.28121.28911.2932
12732006.06.02 08:45t/p591.101.29321.28911.29321313.1912493.62
12742006.06.05 13:18sell601.201.29521.30151.2832
12752006.06.05 15:59modify601.201.29521.29521.2832
12762006.06.05 16:02modify601.201.29521.29511.2832
12772006.06.05 16:03modify601.201.29521.29501.2832
12782006.06.05 16:16modify601.201.29521.29491.2832
12792006.06.05 16:28modify601.201.29521.29481.2832
12802006.06.05 16:29modify601.201.29521.29471.2832
12812006.06.05 16:30modify601.201.29521.29451.2832
12822006.06.05 16:34modify601.201.29521.29431.2832
12832006.06.05 17:20modify601.201.29521.29421.2832
12842006.06.05 17:30modify601.201.29521.29411.2832
12852006.06.05 18:02modify601.201.29521.29401.2832
12862006.06.05 18:11modify601.201.29521.29391.2832
12872006.06.05 18:11modify601.201.29521.29381.2832
12882006.06.05 18:11modify601.201.29521.29361.2832
12892006.06.05 18:52modify601.201.29521.29351.2832
12902006.06.05 21:02modify601.201.29521.29341.2832
12912006.06.05 21:03modify601.201.29521.29331.2832
12922006.06.05 21:10modify601.201.29521.29311.2832
12932006.06.05 21:11modify601.201.29521.29301.2832
12942006.06.05 21:13modify601.201.29521.29291.2832
12952006.06.05 23:08modify601.201.29521.29271.2832
12962006.06.06 02:53s/l601.201.29271.29271.2832306.1012799.72
12972006.06.09 05:33buy611.201.26731.26101.2793
12982006.06.09 08:33s/l611.201.26101.26101.2793-756.0012043.72
12992006.06.11 22:00buy621.201.26321.25691.2752
13002006.06.12 08:06s/l621.201.25691.25691.2752-763.4311280.30
13012006.06.12 14:45buy631.201.26181.25551.2738
13022006.06.13 08:31s/l631.201.25551.25551.2738-763.4310516.87
13032006.06.13 22:45buy641.201.25581.24951.2678
13042006.06.14 03:45modify641.201.25581.25581.2678
13052006.06.14 03:45modify641.201.25581.25591.2678
13062006.06.14 03:45modify641.201.25581.25601.2678
13072006.06.14 03:45modify641.201.25581.25611.2678
13082006.06.14 03:45modify641.201.25581.25621.2678
13092006.06.14 04:24modify641.201.25581.25631.2678
13102006.06.14 04:26modify641.201.25581.25641.2678
13112006.06.14 04:30modify641.201.25581.25651.2678
13122006.06.14 08:06s/l641.201.25651.25651.267876.5710593.44
13132006.06.20 02:00buy651.201.25901.25271.2710
13142006.06.20 22:05modify651.201.25901.25901.2710
13152006.06.20 22:21modify651.201.25901.25911.2710
13162006.06.20 23:03modify651.201.25901.25921.2710
13172006.06.20 23:03modify651.201.25901.25931.2710
13182006.06.21 05:13modify651.201.25901.25941.2710
13192006.06.21 05:13modify651.201.25901.25951.2710
13202006.06.21 05:13modify651.201.25901.25961.2710
13212006.06.21 05:18modify651.201.25901.25971.2710
13222006.06.21 05:20modify651.201.25901.25981.2710
13232006.06.21 05:21modify651.201.25901.25991.2710
13242006.06.21 05:22modify651.201.25901.26001.2710
13252006.06.21 05:22modify651.201.25901.26011.2710
13262006.06.21 05:22modify651.201.25901.26021.2710
13272006.06.21 05:22modify651.201.25901.26031.2710
13282006.06.21 05:23modify651.201.25901.26041.2710
13292006.06.21 09:03modify651.201.25901.26051.2710
13302006.06.21 09:04modify651.201.25901.26061.2710
13312006.06.21 09:04modify651.201.25901.26091.2710
13322006.06.21 09:05modify651.201.25901.26101.2710
13332006.06.21 09:06modify651.201.25901.26111.2710
13342006.06.21 09:06modify651.201.25901.26121.2710
13352006.06.21 09:37modify651.201.25901.26131.2710
13362006.06.21 11:52modify651.201.25901.26141.2710
13372006.06.21 11:53modify651.201.25901.26151.2710
13382006.06.21 11:53modify651.201.25901.26171.2710
13392006.06.21 11:53modify651.201.25901.26181.2710
13402006.06.21 11:53modify651.201.25901.26191.2710
13412006.06.21 11:53modify651.201.25901.26201.2710
13422006.06.21 11:53modify651.201.25901.26221.2710
13432006.06.21 11:56modify651.201.25901.26231.2710
13442006.06.21 11:56modify651.201.25901.26241.2710
13452006.06.21 11:57modify651.201.25901.26251.2710
13462006.06.21 11:58modify651.201.25901.26271.2710
13472006.06.21 11:59modify651.201.25901.26281.2710
13482006.06.21 12:00modify651.201.25901.26291.2710
13492006.06.21 12:13modify651.201.25901.26301.2710
13502006.06.21 12:25modify651.201.25901.26311.2710
13512006.06.21 12:25modify651.201.25901.26321.2710
13522006.06.21 12:25modify651.201.25901.26331.2710
13532006.06.21 13:14modify651.201.25901.26341.2710
13542006.06.21 13:14modify651.201.25901.26351.2710
13552006.06.21 13:14modify651.201.25901.26361.2710
13562006.06.21 13:14modify651.201.25901.26371.2710
13572006.06.21 13:26modify651.201.25901.26381.2710
13582006.06.21 13:26modify651.201.25901.26391.2710
13592006.06.21 13:26modify651.201.25901.26401.2710
13602006.06.21 13:28modify651.201.25901.26421.2710
13612006.06.22 03:46s/l651.201.26421.26421.2710594.2911187.73
13622006.06.22 04:46sell661.201.26331.26961.2513
13632006.06.22 06:48modify661.201.26331.26331.2513
13642006.06.22 06:52modify661.201.26331.26321.2513
13652006.06.22 06:52modify661.201.26331.26311.2513
13662006.06.22 06:52modify661.201.26331.26301.2513
13672006.06.22 06:52modify661.201.26331.26291.2513
13682006.06.22 06:52modify661.201.26331.26281.2513
13692006.06.22 06:53modify661.201.26331.26271.2513
13702006.06.22 06:53modify661.201.26331.26261.2513
13712006.06.22 06:54modify661.201.26331.26251.2513
13722006.06.22 08:04modify661.201.26331.26241.2513
13732006.06.22 08:04modify661.201.26331.26231.2513
13742006.06.22 08:04modify661.201.26331.26221.2513
13752006.06.22 08:05modify661.201.26331.26201.2513
13762006.06.22 08:05modify661.201.26331.26191.2513
13772006.06.22 08:07modify661.201.26331.26181.2513
13782006.06.22 09:19modify661.201.26331.26171.2513
13792006.06.22 09:19modify661.201.26331.26161.2513
13802006.06.22 09:19modify661.201.26331.26151.2513
13812006.06.22 09:19modify661.201.26331.26141.2513
13822006.06.22 09:20modify661.201.26331.26131.2513
13832006.06.22 09:20modify661.201.26331.26121.2513
13842006.06.22 09:20modify661.201.26331.26101.2513
13852006.06.22 09:20modify661.201.26331.26091.2513
13862006.06.22 09:20modify661.201.26331.26081.2513
13872006.06.22 09:20modify661.201.26331.26061.2513
13882006.06.22 09:20modify661.201.26331.26051.2513
13892006.06.22 09:30modify661.201.26331.26041.2513
13902006.06.22 09:30modify661.201.26331.26031.2513
13912006.06.22 10:13modify661.201.26331.26021.2513
13922006.06.22 10:13modify661.201.26331.26011.2513
13932006.06.22 10:13modify661.201.26331.26001.2513
13942006.06.22 10:13modify661.201.26331.25991.2513
13952006.06.22 10:13modify661.201.26331.25981.2513
13962006.06.22 10:13modify661.201.26331.25971.2513
13972006.06.22 10:13modify661.201.26331.25961.2513
13982006.06.22 10:20modify661.201.26331.25951.2513
13992006.06.22 10:20modify661.201.26331.25941.2513
14002006.06.22 10:20modify661.201.26331.25931.2513
14012006.06.22 11:41s/l661.201.25931.25931.2513480.0011667.73
14022006.06.26 00:15buy671.201.25221.24591.2642
14032006.06.26 03:18modify671.201.25221.25221.2642
14042006.06.26 03:18modify671.201.25221.25231.2642
14052006.06.26 03:18modify671.201.25221.25241.2642
14062006.06.26 03:19modify671.201.25221.25251.2642
14072006.06.26 03:19modify671.201.25221.25261.2642
14082006.06.26 03:19modify671.201.25221.25271.2642
14092006.06.26 03:19modify671.201.25221.25291.2642
14102006.06.26 03:20modify671.201.25221.25301.2642
14112006.06.26 03:20modify671.201.25221.25311.2642
14122006.06.26 03:20modify671.201.25221.25321.2642
14132006.06.26 03:20modify671.201.25221.25331.2642
14142006.06.26 03:20modify671.201.25221.25341.2642
14152006.06.26 03:20modify671.201.25221.25351.2642
14162006.06.26 03:20modify671.201.25221.25371.2642
14172006.06.26 03:20modify671.201.25221.25381.2642
14182006.06.26 03:21modify671.201.25221.25391.2642
14192006.06.26 03:38modify671.201.25221.25411.2642
14202006.06.26 03:38modify671.201.25221.25421.2642
14212006.06.26 03:38modify671.201.25221.25431.2642
14222006.06.26 03:43modify671.201.25221.25441.2642
14232006.06.26 03:43modify671.201.25221.25451.2642
14242006.06.26 03:43modify671.201.25221.25461.2642
14252006.06.26 03:43modify671.201.25221.25471.2642
14262006.06.26 05:52s/l671.201.25471.25471.2642300.0011967.73
14272006.06.29 14:16buy681.201.25561.24931.2676
14282006.06.29 14:21modify681.201.25561.25561.2676
14292006.06.29 14:21modify681.201.25561.25571.2676
14302006.06.29 14:21modify681.201.25561.25581.2676
14312006.06.29 14:21modify681.201.25561.25591.2676
14322006.06.29 14:21modify681.201.25561.25601.2676
14332006.06.29 14:21modify681.201.25561.25611.2676
14342006.06.29 14:21modify681.201.25561.25621.2676
14352006.06.29 14:21modify681.201.25561.25631.2676
14362006.06.29 14:21modify681.201.25561.25641.2676
14372006.06.29 14:21modify681.201.25561.25651.2676
14382006.06.29 14:21modify681.201.25561.25661.2676
14392006.06.29 14:21modify681.201.25561.25671.2676
14402006.06.29 14:21modify681.201.25561.25681.2676
14412006.06.29 14:21modify681.201.25561.25691.2676
14422006.06.29 14:21modify681.201.25561.25711.2676
14432006.06.29 14:21modify681.201.25561.25721.2676
14442006.06.29 14:21modify681.201.25561.25731.2676
14452006.06.29 14:21modify681.201.25561.25741.2676
14462006.06.29 14:21modify681.201.25561.25751.2676
14472006.06.29 14:21modify681.201.25561.25771.2676
14482006.06.29 14:21modify681.201.25561.25781.2676
14492006.06.29 14:21modify681.201.25561.25791.2676
14502006.06.29 14:21modify681.201.25561.25811.2676
14512006.06.29 14:21modify681.201.25561.25821.2676
14522006.06.29 14:22modify681.201.25561.25831.2676
14532006.06.29 14:27modify681.201.25561.25841.2676
14542006.06.29 14:27modify681.201.25561.25851.2676
14552006.06.29 14:27modify681.201.25561.25861.2676
14562006.06.29 14:27modify681.201.25561.25881.2676
14572006.06.29 14:32modify681.201.25561.25891.2676
14582006.06.29 14:32modify681.201.25561.25901.2676
14592006.06.29 14:32modify681.201.25561.25911.2676
14602006.06.29 14:33modify681.201.25561.25921.2676
14612006.06.29 14:33modify681.201.25561.25931.2676
14622006.06.29 14:33modify681.201.25561.25941.2676
14632006.06.29 14:34modify681.201.25561.25961.2676
14642006.06.29 14:34modify681.201.25561.25971.2676
14652006.06.29 14:34modify681.201.25561.25981.2676
14662006.06.29 14:35modify681.201.25561.25991.2676
14672006.06.29 14:35modify681.201.25561.26001.2676
14682006.06.29 14:35modify681.201.25561.26011.2676
14692006.06.29 14:35modify681.201.25561.26021.2676
14702006.06.29 14:35modify681.201.25561.26031.2676
14712006.06.29 14:35modify681.201.25561.26041.2676
14722006.06.29 14:35modify681.201.25561.26051.2676
14732006.06.29 14:36modify681.201.25561.26061.2676
14742006.06.29 14:36modify681.201.25561.26071.2676
14752006.06.29 14:36modify681.201.25561.26081.2676
14762006.06.29 14:36modify681.201.25561.26091.2676
14772006.06.29 14:36modify681.201.25561.26101.2676
14782006.06.29 14:36modify681.201.25561.26111.2676
14792006.06.29 14:36modify681.201.25561.26121.2676
14802006.06.29 14:36modify681.201.25561.26131.2676
14812006.06.29 14:36modify681.201.25561.26141.2676
14822006.06.29 14:36modify681.201.25561.26151.2676
14832006.06.29 14:36modify681.201.25561.26161.2676
14842006.06.29 14:47modify681.201.25561.26181.2676
14852006.06.29 14:47modify681.201.25561.26191.2676
14862006.06.29 14:48modify681.201.25561.26201.2676
14872006.06.29 14:48modify681.201.25561.26211.2676
14882006.06.29 14:49modify681.201.25561.26221.2676
14892006.06.29 14:49modify681.201.25561.26231.2676
14902006.06.29 14:49modify681.201.25561.26241.2676
14912006.06.29 14:49modify681.201.25561.26251.2676
14922006.06.29 14:55modify681.201.25561.26281.2676
14932006.06.29 14:57modify681.201.25561.26291.2676
14942006.06.29 14:57modify681.201.25561.26301.2676
14952006.06.29 17:42modify681.201.25561.26311.2676
14962006.06.29 17:43modify681.201.25561.26321.2676
14972006.06.29 17:46modify681.201.25561.26331.2676
14982006.06.29 20:48modify681.201.25561.26341.2676
14992006.06.29 20:49modify681.201.25561.26351.2676
15002006.06.29 20:55t/p681.201.26761.26351.26761440.0013407.73
15012006.07.03 01:15sell691.301.27811.28441.2661
15022006.07.05 02:02s/l691.301.28441.28441.2661-805.7812601.95
15032006.07.09 20:15sell701.301.27961.28591.2676
15042006.07.10 07:07modify701.301.27961.27951.2676
15052006.07.10 07:09modify701.301.27961.27941.2676
15062006.07.10 07:09modify701.301.27961.27931.2676
15072006.07.10 07:11modify701.301.27961.27921.2676
15082006.07.10 07:16modify701.301.27961.27891.2676
15092006.07.10 08:28modify701.301.27961.27881.2676
15102006.07.10 08:28modify701.301.27961.27871.2676
15112006.07.10 08:28modify701.301.27961.27861.2676
15122006.07.10 08:28modify701.301.27961.27851.2676
15132006.07.10 08:28modify701.301.27961.27841.2676
15142006.07.10 08:29modify701.301.27961.27831.2676
15152006.07.10 08:29modify701.301.27961.27811.2676
15162006.07.10 08:41modify701.301.27961.27801.2676
15172006.07.10 08:41modify701.301.27961.27791.2676
15182006.07.10 08:41modify701.301.27961.27781.2676
15192006.07.10 08:42modify701.301.27961.27771.2676
15202006.07.10 08:42modify701.301.27961.27761.2676
15212006.07.10 08:43modify701.301.27961.27751.2676
15222006.07.10 08:52modify701.301.27961.27741.2676
15232006.07.10 08:52modify701.301.27961.27731.2676
15242006.07.10 08:52modify701.301.27961.27721.2676
15252006.07.10 08:52modify701.301.27961.27711.2676
15262006.07.10 08:53modify701.301.27961.27701.2676
15272006.07.10 08:53modify701.301.27961.27691.2676
15282006.07.10 09:38modify701.301.27961.27681.2676
15292006.07.10 09:38modify701.301.27961.27661.2676
15302006.07.10 09:38modify701.301.27961.27651.2676
15312006.07.10 09:38modify701.301.27961.27641.2676
15322006.07.10 09:39modify701.301.27961.27611.2676
15332006.07.10 12:03s/l701.301.27611.27611.2676461.6113063.56
15342006.07.11 11:15buy711.301.27571.26941.2877
15352006.07.12 08:31s/l711.301.26941.26941.2877-827.0512236.51
15362006.07.13 01:30buy721.301.27221.26591.2842
15372006.07.14 02:23s/l721.301.26591.26591.2842-827.0511409.47
15382006.07.18 01:00buy731.301.25361.24731.2656
15392006.07.18 10:46s/l731.301.24731.24731.2656-819.0010590.47
15402006.07.18 17:58buy741.301.25131.24501.2633
15412006.07.19 10:08modify741.301.25131.25131.2633
15422006.07.19 10:08modify741.301.25131.25141.2633
15432006.07.19 10:08modify741.301.25131.25151.2633
15442006.07.19 10:08modify741.301.25131.25161.2633
15452006.07.19 10:08modify741.301.25131.25171.2633
15462006.07.19 10:08modify741.301.25131.25181.2633
15472006.07.19 10:08modify741.301.25131.25191.2633
15482006.07.19 10:08modify741.301.25131.25221.2633
15492006.07.19 10:08modify741.301.25131.25231.2633
15502006.07.19 10:08modify741.301.25131.25251.2633
15512006.07.19 10:08modify741.301.25131.25271.2633
15522006.07.19 10:08modify741.301.25131.25281.2633
15532006.07.19 10:08modify741.301.25131.25291.2633
15542006.07.19 10:08modify741.301.25131.25301.2633
15552006.07.19 10:08modify741.301.25131.25311.2633
15562006.07.19 10:09modify741.301.25131.25321.2633
15572006.07.19 10:09modify741.301.25131.25341.2633
15582006.07.19 10:09modify741.301.25131.25351.2633
15592006.07.19 10:10modify741.301.25131.25361.2633
15602006.07.19 10:30modify741.301.25131.25381.2633
15612006.07.19 10:31modify741.301.25131.25391.2633
15622006.07.19 10:33modify741.301.25131.25411.2633
15632006.07.19 12:53modify741.301.25131.25441.2633
15642006.07.19 12:54modify741.301.25131.25451.2633
15652006.07.19 12:54modify741.301.25131.25461.2633
15662006.07.19 12:55modify741.301.25131.25471.2633
15672006.07.19 12:55modify741.301.25131.25481.2633
15682006.07.19 12:55modify741.301.25131.25491.2633
15692006.07.19 12:58modify741.301.25131.25501.2633
15702006.07.19 12:58modify741.301.25131.25511.2633
15712006.07.19 12:58modify741.301.25131.25521.2633
15722006.07.19 12:58modify741.301.25131.25531.2633
15732006.07.19 12:58modify741.301.25131.25541.2633
15742006.07.19 12:58modify741.301.25131.25551.2633
15752006.07.19 12:58modify741.301.25131.25561.2633
15762006.07.19 12:59modify741.301.25131.25571.2633
15772006.07.19 12:59modify741.301.25131.25591.2633
15782006.07.19 12:59modify741.301.25131.25601.2633
15792006.07.19 13:27modify741.301.25131.25611.2633
15802006.07.19 13:27modify741.301.25131.25621.2633
15812006.07.19 13:28modify741.301.25131.25631.2633
15822006.07.19 13:28modify741.301.25131.25641.2633
15832006.07.19 13:28modify741.301.25131.25661.2633
15842006.07.19 13:47modify741.301.25131.25671.2633
15852006.07.19 13:47modify741.301.25131.25691.2633
15862006.07.19 13:52modify741.301.25131.25701.2633
15872006.07.19 13:57modify741.301.25131.25711.2633
15882006.07.19 14:04modify741.301.25131.25721.2633
15892006.07.19 21:07modify741.301.25131.25731.2633
15902006.07.19 21:07modify741.301.25131.25741.2633
15912006.07.19 21:09modify741.301.25131.25751.2633
15922006.07.19 21:10modify741.301.25131.25761.2633
15932006.07.19 21:14modify741.301.25131.25771.2633
15942006.07.19 21:18modify741.301.25131.25781.2633
15952006.07.19 21:18modify741.301.25131.25791.2633
15962006.07.19 21:24modify741.301.25131.25801.2633
15972006.07.19 21:25modify741.301.25131.25811.2633
15982006.07.19 21:28modify741.301.25131.25821.2633
15992006.07.20 06:28modify741.301.25131.25831.2633
16002006.07.20 06:28modify741.301.25131.25841.2633
16012006.07.20 06:28modify741.301.25131.25851.2633
16022006.07.20 06:29modify741.301.25131.25871.2633
16032006.07.20 06:36modify741.301.25131.25881.2633
16042006.07.20 06:36modify741.301.25131.25891.2633
16052006.07.20 06:37modify741.301.25131.25901.2633
16062006.07.20 06:41modify741.301.25131.25911.2633
16072006.07.20 06:41modify741.301.25131.25921.2633
16082006.07.20 06:55t/p741.301.26331.25921.26331527.8212118.28
16092006.07.23 21:32sell751.301.26441.27071.2524
16102006.07.25 11:11modify751.301.26441.26441.2524
16112006.07.25 11:14modify751.301.26441.26431.2524
16122006.07.25 11:14modify751.301.26441.26421.2524
16132006.07.25 11:14modify751.301.26441.26411.2524
16142006.07.25 11:14modify751.301.26441.26401.2524
16152006.07.25 11:14modify751.301.26441.26391.2524
16162006.07.25 11:18modify751.301.26441.26381.2524
16172006.07.25 11:18modify751.301.26441.26371.2524
16182006.07.25 11:19modify751.301.26441.26361.2524
16192006.07.25 11:19modify751.301.26441.26351.2524
16202006.07.25 11:20modify751.301.26441.26341.2524
16212006.07.25 11:20modify751.301.26441.26331.2524
16222006.07.25 11:21modify751.301.26441.26321.2524
16232006.07.25 11:21modify751.301.26441.26311.2524
16242006.07.25 11:21modify751.301.26441.26301.2524
16252006.07.25 11:21modify751.301.26441.26291.2524
16262006.07.25 11:26modify751.301.26441.26281.2524
16272006.07.25 11:26modify751.301.26441.26271.2524
16282006.07.25 11:26modify751.301.26441.26251.2524
16292006.07.25 11:27modify751.301.26441.26241.2524
16302006.07.25 11:27modify751.301.26441.26231.2524
16312006.07.25 11:27modify751.301.26441.26221.2524
16322006.07.25 11:27modify751.301.26441.26201.2524
16332006.07.25 11:27modify751.301.26441.26191.2524
16342006.07.25 11:32modify751.301.26441.26181.2524
16352006.07.25 11:32modify751.301.26441.26171.2524
16362006.07.25 11:32modify751.301.26441.26161.2524
16372006.07.25 11:32modify751.301.26441.26151.2524
16382006.07.25 11:32modify751.301.26441.26141.2524
16392006.07.25 11:32modify751.301.26441.26131.2524
16402006.07.25 12:02modify751.301.26441.26111.2524
16412006.07.25 12:02modify751.301.26441.26101.2524
16422006.07.25 12:03modify751.301.26441.26091.2524
16432006.07.25 12:03modify751.301.26441.26081.2524
16442006.07.25 12:05modify751.301.26441.26071.2524
16452006.07.25 12:19modify751.301.26441.26061.2524
16462006.07.25 12:19modify751.301.26441.26051.2524
16472006.07.26 02:14modify751.301.26441.26041.2524
16482006.07.26 02:14modify751.301.26441.26031.2524
16492006.07.26 02:14modify751.301.26441.26021.2524
16502006.07.26 05:04s/l751.301.26021.26021.2524565.8212684.11
16512006.07.26 07:15buy761.301.26001.25371.2720
16522006.07.26 12:05modify761.301.26001.26011.2720
16532006.07.26 12:05modify761.301.26001.26021.2720
16542006.07.26 12:29modify761.301.26001.26031.2720
16552006.07.26 12:29modify761.301.26001.26041.2720
16562006.07.26 12:29modify761.301.26001.26051.2720
16572006.07.26 12:29modify761.301.26001.26061.2720
16582006.07.26 12:30modify761.301.26001.26071.2720
16592006.07.26 12:30modify761.301.26001.26081.2720
16602006.07.26 12:31modify761.301.26001.26091.2720
16612006.07.26 12:31modify761.301.26001.26101.2720
16622006.07.26 12:32modify761.301.26001.26111.2720
16632006.07.26 12:33modify761.301.26001.26121.2720
16642006.07.26 12:40modify761.301.26001.26141.2720
16652006.07.26 12:40modify761.301.26001.26151.2720
16662006.07.26 12:40modify761.301.26001.26161.2720
16672006.07.26 12:40modify761.301.26001.26181.2720
16682006.07.26 12:51modify761.301.26001.26191.2720
16692006.07.26 12:51modify761.301.26001.26201.2720
16702006.07.26 12:54modify761.301.26001.26211.2720
16712006.07.26 12:59modify761.301.26001.26231.2720
16722006.07.26 13:39modify761.301.26001.26251.2720
16732006.07.26 13:39modify761.301.26001.26261.2720
16742006.07.26 13:40modify761.301.26001.26281.2720
16752006.07.26 14:01modify761.301.26001.26291.2720
16762006.07.26 14:01modify761.301.26001.26301.2720
16772006.07.26 14:01modify761.301.26001.26311.2720
16782006.07.26 14:01modify761.301.26001.26321.2720
16792006.07.26 14:01modify761.301.26001.26331.2720
16802006.07.26 14:04modify761.301.26001.26361.2720
16812006.07.26 14:08modify761.301.26001.26371.2720
16822006.07.26 14:08modify761.301.26001.26381.2720
16832006.07.26 14:08modify761.301.26001.26391.2720
16842006.07.26 14:09modify761.301.26001.26401.2720
16852006.07.26 14:09modify761.301.26001.26411.2720
16862006.07.26 14:13modify761.301.26001.26421.2720
16872006.07.26 14:14modify761.301.26001.26441.2720
16882006.07.26 14:19modify761.301.26001.26451.2720
16892006.07.26 14:19modify761.301.26001.26461.2720
16902006.07.26 14:19modify761.301.26001.26471.2720
16912006.07.26 14:19modify761.301.26001.26481.2720
16922006.07.26 14:20modify761.301.26001.26491.2720
16932006.07.26 14:20modify761.301.26001.26501.2720
16942006.07.26 14:22modify761.301.26001.26511.2720
16952006.07.26 14:22modify761.301.26001.26521.2720
16962006.07.26 14:22modify761.301.26001.26531.2720
16972006.07.26 14:22modify761.301.26001.26541.2720
16982006.07.26 14:22modify761.301.26001.26551.2720
16992006.07.26 14:22modify761.301.26001.26561.2720
17002006.07.26 14:22modify761.301.26001.26571.2720
17012006.07.26 14:22modify761.301.26001.26581.2720
17022006.07.26 14:25modify761.301.26001.26591.2720
17032006.07.26 14:25modify761.301.26001.26601.2720
17042006.07.26 14:25modify761.301.26001.26611.2720
17052006.07.26 14:25modify761.301.26001.26621.2720
17062006.07.26 14:25modify761.301.26001.26631.2720
17072006.07.26 14:25modify761.301.26001.26641.2720
17082006.07.26 14:25modify761.301.26001.26651.2720
17092006.07.26 14:26modify761.301.26001.26671.2720
17102006.07.26 15:53modify761.301.26001.26681.2720
17112006.07.26 15:53modify761.301.26001.26691.2720
17122006.07.26 16:04modify761.301.26001.26701.2720
17132006.07.26 16:09modify761.301.26001.26711.2720
17142006.07.26 16:21modify761.301.26001.26731.2720
17152006.07.26 16:21modify761.301.26001.26741.2720
17162006.07.26 16:21modify761.301.26001.26751.2720
17172006.07.26 16:21modify761.301.26001.26761.2720
17182006.07.26 16:21modify761.301.26001.26771.2720
17192006.07.26 16:21modify761.301.26001.26781.2720
17202006.07.26 16:28modify761.301.26001.26791.2720
17212006.07.26 16:59t/p761.301.27201.26791.27201560.0014244.11
17222006.07.27 14:30sell771.401.26861.27491.2566
17232006.07.28 09:05s/l771.401.27491.27491.2566-874.8813369.22
17242006.07.31 03:45sell781.401.27511.28141.2631
17252006.08.01 12:14s/l781.401.28141.28141.2631-874.8812494.34
17262006.08.02 05:21sell791.401.27931.28561.2673
17272006.08.02 21:11modify791.401.27931.27931.2673
17282006.08.02 21:11modify791.401.27931.27921.2673
17292006.08.02 21:11modify791.401.27931.27911.2673
17302006.08.02 21:11modify791.401.27931.27901.2673
17312006.08.02 21:11modify791.401.27931.27891.2673
17322006.08.02 21:11modify791.401.27931.27881.2673
17332006.08.02 21:11modify791.401.27931.27871.2673
17342006.08.02 21:15modify791.401.27931.27861.2673
17352006.08.02 21:15modify791.401.27931.27841.2673
17362006.08.03 07:09s/l791.401.27841.27841.2673147.3512641.69
17372006.08.04 00:45sell801.401.27971.28601.2677
17382006.08.04 08:31s/l801.401.28601.28601.2677-882.0011759.69
17392006.08.07 03:00sell811.401.28661.29291.2746
17402006.08.07 17:57modify811.401.28661.28661.2746
17412006.08.07 17:57modify811.401.28661.28651.2746
17422006.08.07 17:57modify811.401.28661.28641.2746
17432006.08.07 17:58modify811.401.28661.28631.2746
17442006.08.07 17:58modify811.401.28661.28621.2746
17452006.08.07 17:58modify811.401.28661.28611.2746
17462006.08.07 17:58modify811.401.28661.28601.2746
17472006.08.07 17:58modify811.401.28661.28591.2746
17482006.08.07 17:58modify811.401.28661.28581.2746
17492006.08.07 17:58modify811.401.28661.28571.2746
17502006.08.07 18:10modify811.401.28661.28561.2746
17512006.08.07 18:10modify811.401.28661.28551.2746
17522006.08.07 18:11modify811.401.28661.28541.2746
17532006.08.07 18:11modify811.401.28661.28531.2746
17542006.08.07 18:11modify811.401.28661.28521.2746
17552006.08.07 18:11modify811.401.28661.28511.2746
17562006.08.07 18:11modify811.401.28661.28501.2746
17572006.08.07 18:11modify811.401.28661.28491.2746
17582006.08.08 03:04s/l811.401.28491.28491.2746245.1212004.80
17592006.08.10 05:15sell821.401.28641.29271.2744
17602006.08.10 08:39modify821.401.28641.28641.2744
17612006.08.10 08:42modify821.401.28641.28631.2744
17622006.08.10 09:50modify821.401.28641.28621.2744
17632006.08.10 09:50modify821.401.28641.28611.2744
17642006.08.10 10:02modify821.401.28641.28601.2744
17652006.08.10 10:02modify821.401.28641.28591.2744
17662006.08.10 10:02modify821.401.28641.28581.2744
17672006.08.10 10:02modify821.401.28641.28571.2744
17682006.08.10 10:02modify821.401.28641.28561.2744
17692006.08.10 10:02modify821.401.28641.28551.2744
17702006.08.10 10:03modify821.401.28641.28541.2744
17712006.08.10 10:05modify821.401.28641.28531.2744
17722006.08.10 10:06modify821.401.28641.28521.2744
17732006.08.10 10:06modify821.401.28641.28511.2744
17742006.08.10 10:06modify821.401.28641.28501.2744
17752006.08.10 10:06modify821.401.28641.28491.2744
17762006.08.10 10:06modify821.401.28641.28481.2744
17772006.08.10 10:16modify821.401.28641.28471.2744
17782006.08.10 10:16modify821.401.28641.28461.2744
17792006.08.10 10:16modify821.401.28641.28451.2744
17802006.08.10 10:16modify821.401.28641.28441.2744
17812006.08.10 10:16modify821.401.28641.28431.2744
17822006.08.10 10:16modify821.401.28641.28421.2744
17832006.08.10 10:16modify821.401.28641.28411.2744
17842006.08.10 10:16modify821.401.28641.28401.2744
17852006.08.10 10:16modify821.401.28641.28391.2744
17862006.08.10 10:16modify821.401.28641.28381.2744
17872006.08.10 10:22modify821.401.28641.28371.2744
17882006.08.10 10:22modify821.401.28641.28361.2744
17892006.08.10 10:22modify821.401.28641.28351.2744
17902006.08.10 10:23modify821.401.28641.28341.2744
17912006.08.10 10:24modify821.401.28641.28331.2744
17922006.08.10 10:24modify821.401.28641.28321.2744
17932006.08.10 10:24modify821.401.28641.28311.2744
17942006.08.10 10:24modify821.401.28641.28301.2744
17952006.08.10 10:24modify821.401.28641.28291.2744
17962006.08.10 10:24modify821.401.28641.28281.2744
17972006.08.10 10:24modify821.401.28641.28271.2744
17982006.08.10 10:24modify821.401.28641.28261.2744
17992006.08.10 10:24modify821.401.28641.28251.2744
18002006.08.10 10:24modify821.401.28641.28241.2744
18012006.08.10 10:25modify821.401.28641.28231.2744
18022006.08.10 10:33modify821.401.28641.28221.2744
18032006.08.10 10:34modify821.401.28641.28211.2744
18042006.08.10 10:34modify821.401.28641.28201.2744
18052006.08.10 10:34modify821.401.28641.28191.2744
18062006.08.10 10:34modify821.401.28641.28181.2744
18072006.08.10 10:35modify821.401.28641.28171.2744
18082006.08.10 10:35modify821.401.28641.28161.2744
18092006.08.10 10:35modify821.401.28641.28151.2744
18102006.08.10 10:35modify821.401.28641.28141.2744
18112006.08.10 10:35modify821.401.28641.28131.2744
18122006.08.10 10:35modify821.401.28641.28111.2744
18132006.08.10 10:35modify821.401.28641.28101.2744
18142006.08.10 10:36modify821.401.28641.28091.2744
18152006.08.10 10:36modify821.401.28641.28081.2744
18162006.08.10 10:36modify821.401.28641.28071.2744
18172006.08.10 10:37modify821.401.28641.28061.2744
18182006.08.10 10:37modify821.401.28641.28051.2744
18192006.08.10 10:37modify821.401.28641.28041.2744
18202006.08.10 10:37modify821.401.28641.28031.2744
18212006.08.10 10:37modify821.401.28641.28021.2744
18222006.08.10 10:37modify821.401.28641.28011.2744
18232006.08.10 10:37modify821.401.28641.28001.2744
18242006.08.10 10:37modify821.401.28641.27991.2744
18252006.08.10 11:17modify821.401.28641.27981.2744
18262006.08.10 11:17modify821.401.28641.27971.2744
18272006.08.10 11:17modify821.401.28641.27961.2744
18282006.08.10 11:17modify821.401.28641.27951.2744
18292006.08.10 11:17modify821.401.28641.27941.2744
18302006.08.10 11:17modify821.401.28641.27931.2744
18312006.08.10 11:18modify821.401.28641.27921.2744
18322006.08.10 11:18modify821.401.28641.27911.2744
18332006.08.10 11:18modify821.401.28641.27901.2744
18342006.08.10 11:19modify821.401.28641.27891.2744
18352006.08.10 13:30s/l821.401.27891.27891.27441050.0013054.80
18362006.08.13 23:15buy831.401.27511.26881.2871
18372006.08.15 09:06modify831.401.27511.27511.2871
18382006.08.15 09:06modify831.401.27511.27551.2871
18392006.08.15 09:07modify831.401.27511.27561.2871
18402006.08.15 09:08modify831.401.27511.27571.2871
18412006.08.15 09:08modify831.401.27511.27591.2871
18422006.08.15 09:09modify831.401.27511.27601.2871
18432006.08.15 09:43modify831.401.27511.27611.2871
18442006.08.15 09:43modify831.401.27511.27621.2871
18452006.08.15 09:43modify831.401.27511.27631.2871
18462006.08.15 09:43modify831.401.27511.27641.2871
18472006.08.15 09:46modify831.401.27511.27651.2871
18482006.08.15 09:46modify831.401.27511.27661.2871
18492006.08.15 09:46modify831.401.27511.27671.2871
18502006.08.16 08:30modify831.401.27511.27681.2871
18512006.08.16 08:30modify831.401.27511.27711.2871
18522006.08.16 08:30modify831.401.27511.27721.2871
18532006.08.16 08:30modify831.401.27511.27761.2871
18542006.08.16 08:30modify831.401.27511.27771.2871
18552006.08.16 08:30modify831.401.27511.27791.2871
18562006.08.16 08:30modify831.401.27511.27801.2871
18572006.08.16 08:30modify831.401.27511.27811.2871
18582006.08.16 08:30modify831.401.27511.27831.2871
18592006.08.16 08:30modify831.401.27511.27861.2871
18602006.08.16 08:30modify831.401.27511.27871.2871
18612006.08.16 08:30modify831.401.27511.27881.2871
18622006.08.16 08:30modify831.401.27511.27891.2871
18632006.08.16 08:30modify831.401.27511.27911.2871
18642006.08.16 08:30modify831.401.27511.27921.2871
18652006.08.16 08:30modify831.401.27511.27931.2871
18662006.08.16 08:30modify831.401.27511.27941.2871
18672006.08.16 08:31modify831.401.27511.27951.2871
18682006.08.16 08:31modify831.401.27511.27961.2871
18692006.08.16 08:31modify831.401.27511.27991.2871
18702006.08.16 08:31modify831.401.27511.28001.2871
18712006.08.16 08:31modify831.401.27511.28021.2871
18722006.08.16 08:36modify831.401.27511.28031.2871
18732006.08.16 08:36modify831.401.27511.28041.2871
18742006.08.16 08:36modify831.401.27511.28051.2871
18752006.08.16 08:37modify831.401.27511.28061.2871
18762006.08.16 08:37modify831.401.27511.28071.2871
18772006.08.16 08:42modify831.401.27511.28101.2871
18782006.08.16 09:06modify831.401.27511.28111.2871
18792006.08.16 09:06modify831.401.27511.28121.2871
18802006.08.16 09:15modify831.401.27511.28131.2871
18812006.08.16 09:15modify831.401.27511.28141.2871
18822006.08.16 09:15modify831.401.27511.28161.2871
18832006.08.16 09:15modify831.401.27511.28181.2871
18842006.08.16 09:15modify831.401.27511.28191.2871
18852006.08.16 09:16modify831.401.27511.28201.2871
18862006.08.16 09:16modify831.401.27511.28211.2871
18872006.08.16 09:17modify831.401.27511.28221.2871
18882006.08.16 09:17modify831.401.27511.28231.2871
18892006.08.16 09:18modify831.401.27511.28251.2871
18902006.08.16 09:18modify831.401.27511.28261.2871
18912006.08.16 09:19modify831.401.27511.28271.2871
18922006.08.17 03:21modify831.401.27511.28281.2871
18932006.08.17 03:22modify831.401.27511.28291.2871
18942006.08.17 03:24modify831.401.27511.28301.2871
18952006.08.17 03:24t/p831.401.28711.28301.28711628.0114682.81
18962006.08.17 13:15sell841.401.28371.29001.2717
18972006.08.18 07:49modify841.401.28371.28371.2717
18982006.08.18 07:50modify841.401.28371.28361.2717
18992006.08.18 07:50modify841.401.28371.28341.2717
19002006.08.18 08:21modify841.401.28371.28331.2717
19012006.08.18 08:21modify841.401.28371.28321.2717
19022006.08.18 08:21modify841.401.28371.28311.2717
19032006.08.18 08:21modify841.401.28371.28301.2717
19042006.08.18 08:21modify841.401.28371.28291.2717
19052006.08.18 08:29modify841.401.28371.28281.2717
19062006.08.18 08:30modify841.401.28371.28271.2717
19072006.08.18 08:30modify841.401.28371.28261.2717
19082006.08.18 08:30modify841.401.28371.28251.2717
19092006.08.18 08:30modify841.401.28371.28241.2717
19102006.08.18 09:40s/l841.401.28241.28241.2717189.1214871.93
19112006.08.21 18:23sell851.401.28611.29241.2741
19122006.08.22 07:55modify851.401.28611.28601.2741
19132006.08.22 07:55modify851.401.28611.28591.2741
19142006.08.22 07:55modify851.401.28611.28581.2741
19152006.08.22 07:56modify851.401.28611.28571.2741
19162006.08.22 07:56modify851.401.28611.28561.2741
19172006.08.22 07:56modify851.401.28611.28551.2741
19182006.08.22 07:56modify851.401.28611.28541.2741
19192006.08.22 07:56modify851.401.28611.28531.2741
19202006.08.22 07:56modify851.401.28611.28521.2741
19212006.08.22 07:56modify851.401.28611.28511.2741
19222006.08.22 08:00modify851.401.28611.28501.2741
19232006.08.22 08:00modify851.401.28611.28491.2741
19242006.08.22 08:01modify851.401.28611.28471.2741
19252006.08.22 09:06modify851.401.28611.28461.2741
19262006.08.22 09:06modify851.401.28611.28451.2741
19272006.08.22 09:10modify851.401.28611.28441.2741
19282006.08.22 09:11modify851.401.28611.28431.2741
19292006.08.22 09:11modify851.401.28611.28421.2741
19302006.08.22 09:11modify851.401.28611.28411.2741
19312006.08.22 09:11modify851.401.28611.28401.2741
19322006.08.22 10:24modify851.401.28611.28391.2741
19332006.08.22 10:24modify851.401.28611.28381.2741
19342006.08.22 10:24modify851.401.28611.28371.2741
19352006.08.22 13:29modify851.401.28611.28361.2741
19362006.08.22 13:29modify851.401.28611.28351.2741
19372006.08.22 13:29modify851.401.28611.28341.2741
19382006.08.22 13:31modify851.401.28611.28331.2741
19392006.08.22 13:35modify851.401.28611.28321.2741
19402006.08.22 13:58modify851.401.28611.28311.2741
19412006.08.22 13:58modify851.401.28611.28301.2741
19422006.08.22 13:58modify851.401.28611.28291.2741
19432006.08.22 13:58modify851.401.28611.28281.2741
19442006.08.22 13:58modify851.401.28611.28271.2741
19452006.08.22 14:13modify851.401.28611.28261.2741
19462006.08.22 14:13modify851.401.28611.28251.2741
19472006.08.23 03:23s/l851.401.28251.28251.2741518.2315390.16
19482006.08.23 06:15buy861.501.28211.27581.2941
19492006.08.23 21:17s/l861.501.27581.27581.2941-945.0014445.16
19502006.08.24 05:00buy871.501.28381.27751.2958
19512006.08.24 11:45s/l871.501.27751.27751.2958-945.0013500.16
19522006.08.25 04:30buy881.501.27801.27171.2900
19532006.08.28 06:40modify881.501.27801.27801.2900
19542006.08.28 06:46modify881.501.27801.27811.2900
19552006.08.28 06:53modify881.501.27801.27831.2900
19562006.08.28 11:10s/l881.501.27831.27831.290035.7213535.88
19572006.08.28 20:30buy891.501.28051.27421.2925
19582006.08.29 20:27modify891.501.28051.28051.2925
19592006.08.29 20:31modify891.501.28051.28061.2925
19602006.08.29 20:59modify891.501.28051.28071.2925
19612006.08.29 21:01modify891.501.28051.28081.2925
19622006.08.29 21:03modify891.501.28051.28091.2925
19632006.08.29 21:30modify891.501.28051.28101.2925
19642006.08.29 21:32modify891.501.28051.28111.2925
19652006.08.29 21:34modify891.501.28051.28121.2925
19662006.08.29 21:34modify891.501.28051.28131.2925
19672006.08.29 21:34modify891.501.28051.28141.2925
19682006.08.29 21:34modify891.501.28051.28151.2925
19692006.08.30 05:55s/l891.501.28151.28151.2925131.4313667.31
19702006.08.30 08:45sell901.501.28161.28791.2696
19712006.08.31 08:35s/l901.501.28791.28791.2696-922.1312745.19
19722006.08.31 11:15sell911.501.28071.28701.2687
19732006.09.01 08:52modify911.501.28071.28071.2687
19742006.09.01 08:52modify911.501.28071.28051.2687
19752006.09.01 09:08modify911.501.28071.28041.2687
19762006.09.01 09:08modify911.501.28071.28031.2687
19772006.09.01 09:09modify911.501.28071.28021.2687
19782006.09.01 09:09modify911.501.28071.28011.2687
19792006.09.01 09:09modify911.501.28071.28001.2687
19802006.09.01 09:09modify911.501.28071.27991.2687
19812006.09.01 09:20modify911.501.28071.27981.2687
19822006.09.01 10:01s/l911.501.27981.27981.2687142.6212887.81
19832006.09.04 20:10sell921.501.28501.29131.2730
19842006.09.05 08:00modify921.501.28501.28491.2730
19852006.09.05 08:00modify921.501.28501.28481.2730
19862006.09.05 08:01modify921.501.28501.28461.2730
19872006.09.05 09:39modify921.501.28501.28451.2730
19882006.09.05 09:40modify921.501.28501.28441.2730
19892006.09.05 09:40modify921.501.28501.28431.2730
19902006.09.05 09:41modify921.501.28501.28421.2730
19912006.09.05 09:41modify921.501.28501.28411.2730
19922006.09.05 10:31modify921.501.28501.28401.2730
19932006.09.05 10:31modify921.501.28501.28391.2730
19942006.09.05 10:31modify921.501.28501.28381.2730
19952006.09.06 03:51s/l921.501.28381.28381.2730195.2513083.06
19962006.09.06 04:30buy931.501.28321.27691.2952
19972006.09.06 09:50s/l931.501.27691.27691.2952-945.0012138.06
19982006.09.06 18:45buy941.501.28141.27511.2934
19992006.09.07 07:06s/l941.501.27511.27511.2934-972.8511165.21
20002006.09.11 00:30buy951.501.26811.26181.2801
20012006.09.11 04:30modify951.501.26811.26811.2801
20022006.09.11 05:40modify951.501.26811.26821.2801
20032006.09.11 05:45modify951.501.26811.26831.2801
20042006.09.11 05:45modify951.501.26811.26841.2801
20052006.09.11 05:45modify951.501.26811.26851.2801
20062006.09.11 05:45modify951.501.26811.26861.2801
20072006.09.11 05:45modify951.501.26811.26871.2801
20082006.09.11 05:46modify951.501.26811.26881.2801
20092006.09.11 05:49modify951.501.26811.26891.2801
20102006.09.11 05:49modify951.501.26811.26901.2801
20112006.09.11 05:49modify951.501.26811.26911.2801
20122006.09.11 05:50modify951.501.26811.26931.2801
20132006.09.11 05:51modify951.501.26811.26941.2801
20142006.09.11 05:51modify951.501.26811.26951.2801
20152006.09.11 05:51modify951.501.26811.26961.2801
20162006.09.11 05:51modify951.501.26811.26971.2801
20172006.09.11 05:52modify951.501.26811.26981.2801
20182006.09.11 05:52modify951.501.26811.26991.2801
20192006.09.11 05:52modify951.501.26811.27011.2801
20202006.09.11 05:52modify951.501.26811.27021.2801
20212006.09.11 05:53modify951.501.26811.27031.2801
20222006.09.11 05:53modify951.501.26811.27051.2801
20232006.09.11 07:05s/l951.501.27051.27051.2801360.0011525.21
20242006.09.13 02:24buy961.501.26971.26341.2817
20252006.09.14 07:52modify961.501.26971.26991.2817
20262006.09.14 08:41s/l961.501.26991.26991.28172.1511527.36
20272006.09.18 02:15buy971.501.26721.26091.2792
20282006.09.18 20:23modify971.501.26721.26731.2792
20292006.09.18 20:26modify971.501.26721.26741.2792
20302006.09.18 20:29modify971.501.26721.26751.2792
20312006.09.18 20:30modify971.501.26721.26761.2792
20322006.09.18 20:43modify971.501.26721.26771.2792
20332006.09.18 20:44modify971.501.26721.26781.2792
20342006.09.18 20:49modify971.501.26721.26791.2792
20352006.09.18 21:42modify971.501.26721.26801.2792
20362006.09.18 22:02modify971.501.26721.26811.2792
20372006.09.18 22:25modify971.501.26721.26821.2792
20382006.09.18 22:26modify971.501.26721.26831.2792
20392006.09.18 22:26modify971.501.26721.26841.2792
20402006.09.18 22:27modify971.501.26721.26851.2792
20412006.09.18 22:32modify971.501.26721.26861.2792
20422006.09.18 22:47modify971.501.26721.26871.2792
20432006.09.18 22:59modify971.501.26721.26881.2792
20442006.09.18 23:00modify971.501.26721.26891.2792
20452006.09.19 03:40s/l971.501.26891.26891.2792245.7211773.07
20462006.09.20 00:48buy981.501.26961.26331.2816
20472006.09.21 03:43modify981.501.26961.26961.2816
20482006.09.21 03:43modify981.501.26961.26971.2816
20492006.09.21 06:35modify981.501.26961.26981.2816
20502006.09.21 06:35modify981.501.26961.26991.2816
20512006.09.21 06:35modify981.501.26961.27001.2816
20522006.09.21 06:35modify981.501.26961.27011.2816
20532006.09.21 06:35modify981.501.26961.27021.2816
20542006.09.21 06:35modify981.501.26961.27031.2816
20552006.09.21 06:35modify981.501.26961.27041.2816
20562006.09.21 06:35modify981.501.26961.27051.2816
20572006.09.21 06:36modify981.501.26961.27071.2816
20582006.09.21 06:41modify981.501.26961.27081.2816
20592006.09.21 07:00modify981.501.26961.27091.2816
20602006.09.21 08:48modify981.501.26961.27111.2816
20612006.09.21 12:02modify981.501.26961.27121.2816
20622006.09.21 12:02modify981.501.26961.27131.2816
20632006.09.21 12:02modify981.501.26961.27141.2816
20642006.09.21 12:02modify981.501.26961.27151.2816
20652006.09.21 12:02modify981.501.26961.27161.2816
20662006.09.21 12:02modify981.501.26961.27181.2816
20672006.09.21 12:03modify981.501.26961.27191.2816
20682006.09.21 12:03modify981.501.26961.27201.2816
20692006.09.21 12:03modify981.501.26961.27211.2816
20702006.09.21 12:03modify981.501.26961.27221.2816
20712006.09.21 12:03modify981.501.26961.27231.2816
20722006.09.21 12:03modify981.501.26961.27261.2816
20732006.09.21 12:03modify981.501.26961.27271.2816
20742006.09.21 12:04modify981.501.26961.27281.2816
20752006.09.21 12:04modify981.501.26961.27291.2816
20762006.09.21 12:05modify981.501.26961.27301.2816
20772006.09.21 12:08modify981.501.26961.27311.2816
20782006.09.21 12:14modify981.501.26961.27321.2816
20792006.09.21 12:14modify981.501.26961.27331.2816
20802006.09.21 12:14modify981.501.26961.27341.2816
20812006.09.21 12:14modify981.501.26961.27351.2816
20822006.09.21 12:14modify981.501.26961.27361.2816
20832006.09.21 12:14modify981.501.26961.27371.2816
20842006.09.21 12:15modify981.501.26961.27391.2816
20852006.09.21 12:15modify981.501.26961.27401.2816
20862006.09.21 12:15modify981.501.26961.27411.2816
20872006.09.21 12:15modify981.501.26961.27421.2816
20882006.09.21 12:15modify981.501.26961.27431.2816
20892006.09.21 12:15modify981.501.26961.27441.2816
20902006.09.21 12:15modify981.501.26961.27451.2816
20912006.09.21 12:15modify981.501.26961.27461.2816
20922006.09.21 12:16modify981.501.26961.27471.2816
20932006.09.21 12:16modify981.501.26961.27481.2816
20942006.09.21 12:16modify981.501.26961.27501.2816
20952006.09.21 12:16modify981.501.26961.27511.2816
20962006.09.21 12:16modify981.501.26961.27521.2816
20972006.09.21 15:13modify981.501.26961.27531.2816
20982006.09.21 15:13modify981.501.26961.27541.2816
20992006.09.21 15:13modify981.501.26961.27551.2816
21002006.09.21 15:14modify981.501.26961.27561.2816
21012006.09.21 15:14modify981.501.26961.27571.2816
21022006.09.21 15:14modify981.501.26961.27581.2816
21032006.09.21 15:39modify981.501.26961.27591.2816
21042006.09.21 15:39modify981.501.26961.27601.2816
21052006.09.22 02:16modify981.501.26961.27611.2816
21062006.09.22 02:17modify981.501.26961.27621.2816
21072006.09.22 02:18modify981.501.26961.27631.2816
21082006.09.22 02:19modify981.501.26961.27641.2816
21092006.09.22 02:19modify981.501.26961.27651.2816
21102006.09.22 03:03modify981.501.26961.27661.2816
21112006.09.22 03:04modify981.501.26961.27681.2816
21122006.09.22 03:04modify981.501.26961.27691.2816
21132006.09.22 03:04modify981.501.26961.27711.2816
21142006.09.22 03:05modify981.501.26961.27721.2816
21152006.09.22 03:05modify981.501.26961.27731.2816
21162006.09.22 03:06modify981.501.26961.27741.2816
21172006.09.22 03:06modify981.501.26961.27751.2816
21182006.09.22 03:21t/p981.501.28161.27751.28161762.8613535.94
21192006.09.22 13:45sell991.501.27981.28611.2678
21202006.09.25 09:33modify991.501.27981.27981.2678
21212006.09.25 10:00modify991.501.27981.27951.2678
21222006.09.25 10:00modify991.501.27981.27941.2678
21232006.09.25 10:00modify991.501.27981.27911.2678
21242006.09.25 10:00modify991.501.27981.27901.2678
21252006.09.25 10:00modify991.501.27981.27891.2678
21262006.09.25 10:00modify991.501.27981.27881.2678
21272006.09.25 10:00modify991.501.27981.27871.2678
21282006.09.25 10:00modify991.501.27981.27861.2678
21292006.09.25 10:00modify991.501.27981.27851.2678
21302006.09.25 10:00modify991.501.27981.27841.2678
21312006.09.25 10:00modify991.501.27981.27831.2678
21322006.09.25 10:00modify991.501.27981.27821.2678
21332006.09.25 10:32modify991.501.27981.27811.2678
21342006.09.25 10:32modify991.501.27981.27801.2678
21352006.09.25 10:32modify991.501.27981.27791.2678
21362006.09.25 10:32modify991.501.27981.27781.2678
21372006.09.25 10:32modify991.501.27981.27771.2678
21382006.09.25 10:32modify991.501.27981.27761.2678
21392006.09.25 10:32modify991.501.27981.27751.2678
21402006.09.25 10:37modify991.501.27981.27741.2678
21412006.09.26 03:12modify991.501.27981.27731.2678
21422006.09.26 03:18modify991.501.27981.27721.2678
21432006.09.26 03:18modify991.501.27981.27701.2678
21442006.09.26 04:15modify991.501.27981.27691.2678
21452006.09.26 04:16modify991.501.27981.27681.2678
21462006.09.26 04:18modify991.501.27981.27671.2678
21472006.09.26 04:46modify991.501.27981.27661.2678
21482006.09.26 04:47modify991.501.27981.27651.2678
21492006.09.26 04:47modify991.501.27981.27641.2678
21502006.09.26 04:49modify991.501.27981.27631.2678
21512006.09.26 04:49modify991.501.27981.27621.2678
21522006.09.26 04:49modify991.501.27981.27611.2678
21532006.09.26 04:49modify991.501.27981.27601.2678
21542006.09.26 04:49modify991.501.27981.27591.2678
21552006.09.26 04:52modify991.501.27981.27581.2678
21562006.09.26 04:58modify991.501.27981.27571.2678
21572006.09.26 04:58modify991.501.27981.27561.2678
21582006.09.26 04:58modify991.501.27981.27551.2678
21592006.09.26 04:58modify991.501.27981.27541.2678
21602006.09.26 04:59modify991.501.27981.27531.2678
21612006.09.26 05:48modify991.501.27981.27521.2678
21622006.09.26 05:49modify991.501.27981.27511.2678
21632006.09.26 05:50modify991.501.27981.27501.2678
21642006.09.26 05:50modify991.501.27981.27491.2678
21652006.09.26 05:52modify991.501.27981.27481.2678
21662006.09.26 05:52modify991.501.27981.27471.2678
21672006.09.26 05:54modify991.501.27981.27461.2678
21682006.09.26 05:54modify991.501.27981.27451.2678
21692006.09.26 05:54modify991.501.27981.27441.2678
21702006.09.26 05:54modify991.501.27981.27431.2678
21712006.09.26 05:54modify991.501.27981.27421.2678
21722006.09.26 05:58modify991.501.27981.27411.2678
21732006.09.26 05:58modify991.501.27981.27401.2678
21742006.09.26 05:59modify991.501.27981.27391.2678
21752006.09.26 05:59modify991.501.27981.27371.2678
21762006.09.26 06:00modify991.501.27981.27361.2678
21772006.09.26 06:00modify991.501.27981.27351.2678
21782006.09.26 06:03modify991.501.27981.27341.2678
21792006.09.26 06:59modify991.501.27981.27331.2678
21802006.09.26 07:07modify991.501.27981.27321.2678
21812006.09.26 07:08modify991.501.27981.27311.2678
21822006.09.26 07:08modify991.501.27981.27301.2678
21832006.09.26 07:08modify991.501.27981.27291.2678
21842006.09.26 07:09modify991.501.27981.27281.2678
21852006.09.26 07:09modify991.501.27981.27271.2678
21862006.09.26 07:11modify991.501.27981.27261.2678
21872006.09.26 07:14modify991.501.27981.27251.2678
21882006.09.26 10:04modify991.501.27981.27241.2678
21892006.09.26 10:04modify991.501.27981.27231.2678
21902006.09.26 10:04modify991.501.27981.27221.2678
21912006.09.26 10:04modify991.501.27981.27211.2678
21922006.09.26 10:04modify991.501.27981.27201.2678
21932006.09.26 10:04modify991.501.27981.27191.2678
21942006.09.26 10:04t/p991.501.26781.27191.26781815.2515351.19
21952006.09.27 08:04buy1001.501.27021.26391.2822
21962006.09.29 08:45s/l1001.501.26391.26391.2822-982.1414369.05
21972006.09.29 16:00buy1011.501.26851.26221.2805
21982006.10.02 09:32modify1011.501.26851.26851.2805
21992006.10.02 09:34modify1011.501.26851.26861.2805
22002006.10.02 09:35modify1011.501.26851.26871.2805
22012006.10.02 09:35modify1011.501.26851.26881.2805
22022006.10.02 09:35modify1011.501.26851.26891.2805
22032006.10.02 09:35modify1011.501.26851.26901.2805
22042006.10.02 09:35modify1011.501.26851.26911.2805
22052006.10.02 09:35modify1011.501.26851.26931.2805
22062006.10.02 09:45modify1011.501.26851.26941.2805
22072006.10.02 09:46modify1011.501.26851.26951.2805
22082006.10.02 09:46modify1011.501.26851.26961.2805
22092006.10.02 09:46modify1011.501.26851.26971.2805
22102006.10.02 09:46modify1011.501.26851.26981.2805
22112006.10.02 09:46modify1011.501.26851.26991.2805
22122006.10.02 09:46modify1011.501.26851.27001.2805
22132006.10.02 09:49modify1011.501.26851.27011.2805
22142006.10.02 09:49modify1011.501.26851.27021.2805
22152006.10.02 09:49modify1011.501.26851.27031.2805
22162006.10.02 09:51modify1011.501.26851.27041.2805
22172006.10.02 09:53modify1011.501.26851.27061.2805
22182006.10.02 09:53modify1011.501.26851.27071.2805
22192006.10.02 09:53modify1011.501.26851.27081.2805
22202006.10.02 09:53modify1011.501.26851.27091.2805
22212006.10.02 09:53modify1011.501.26851.27101.2805
22222006.10.02 09:54modify1011.501.26851.27131.2805
22232006.10.02 10:22modify1011.501.26851.27141.2805
22242006.10.02 10:23modify1011.501.26851.27151.2805
22252006.10.02 10:23modify1011.501.26851.27161.2805
22262006.10.02 10:23modify1011.501.26851.27171.2805
22272006.10.02 10:23modify1011.501.26851.27181.2805
22282006.10.02 10:23modify1011.501.26851.27191.2805
22292006.10.02 10:23modify1011.501.26851.27201.2805
22302006.10.02 10:23modify1011.501.26851.27211.2805
22312006.10.02 12:40modify1011.501.26851.27221.2805
22322006.10.03 02:00modify1011.501.26851.27231.2805
22332006.10.03 02:08modify1011.501.26851.27261.2805
22342006.10.03 02:35modify1011.501.26851.27271.2805
22352006.10.03 02:36modify1011.501.26851.27301.2805
22362006.10.03 08:21s/l1011.501.27301.27301.2805656.4315025.48
22372006.10.03 09:30sell1021.501.27351.27981.2615
22382006.10.04 04:46modify1021.501.27351.27351.2615
22392006.10.04 04:46modify1021.501.27351.27341.2615
22402006.10.04 04:51modify1021.501.27351.27331.2615
22412006.10.04 04:51modify1021.501.27351.27321.2615
22422006.10.04 04:51modify1021.501.27351.27311.2615
22432006.10.04 04:51modify1021.501.27351.27301.2615
22442006.10.04 04:51modify1021.501.27351.27291.2615
22452006.10.04 05:00modify1021.501.27351.27281.2615
22462006.10.04 05:17modify1021.501.27351.27271.2615
22472006.10.04 05:18modify1021.501.27351.27261.2615
22482006.10.04 05:19modify1021.501.27351.27251.2615
22492006.10.04 05:19modify1021.501.27351.27241.2615
22502006.10.04 06:22modify1021.501.27351.27231.2615
22512006.10.04 06:38modify1021.501.27351.27221.2615
22522006.10.04 06:38modify1021.501.27351.27211.2615
22532006.10.04 06:38modify1021.501.27351.27201.2615
22542006.10.04 06:38modify1021.501.27351.27191.2615
22552006.10.04 06:39modify1021.501.27351.27181.2615
22562006.10.04 06:41modify1021.501.27351.27171.2615
22572006.10.04 06:43modify1021.501.27351.27161.2615
22582006.10.04 06:43modify1021.501.27351.27151.2615
22592006.10.04 06:43modify1021.501.27351.27141.2615
22602006.10.04 06:50modify1021.501.27351.27131.2615
22612006.10.04 06:51modify1021.501.27351.27121.2615
22622006.10.04 07:11modify1021.501.27351.27111.2615
22632006.10.04 07:12modify1021.501.27351.27101.2615
22642006.10.04 14:37s/l1021.501.27101.27101.2615382.6215408.11
22652006.10.04 17:15buy1031.501.27191.26561.2839
22662006.10.06 08:31s/l1031.501.26561.26561.2839-982.1414425.97
22672006.10.09 03:50buy1041.501.26111.25481.2731
22682006.10.10 07:08s/l1041.501.25481.25481.2731-954.2813471.69
22692006.10.10 23:00buy1051.501.25471.24841.2667
22702006.10.13 10:40s/l1051.501.24841.24841.2667-991.4212480.27
22712006.10.16 03:15buy1061.501.25191.24561.2639
22722006.10.17 11:39modify1061.501.25191.25191.2639
22732006.10.17 11:39modify1061.501.25191.25201.2639
22742006.10.17 11:39modify1061.501.25191.25211.2639
22752006.10.17 11:39modify1061.501.25191.25221.2639
22762006.10.17 11:41modify1061.501.25191.25231.2639
22772006.10.17 11:41modify1061.501.25191.25241.2639
22782006.10.17 11:41modify1061.501.25191.25251.2639
22792006.10.17 11:43modify1061.501.25191.25261.2639
22802006.10.17 11:48modify1061.501.25191.25271.2639
22812006.10.17 11:50modify1061.501.25191.25281.2639
22822006.10.18 08:38s/l1061.501.25281.25281.2639116.4312596.70
22832006.10.18 19:00buy1071.501.25461.24831.2666
22842006.10.19 09:43modify1071.501.25461.25461.2666
22852006.10.19 09:43modify1071.501.25461.25471.2666
22862006.10.19 09:43modify1071.501.25461.25491.2666
22872006.10.19 09:45modify1071.501.25461.25501.2666
22882006.10.19 09:46modify1071.501.25461.25511.2666
22892006.10.19 09:46modify1071.501.25461.25531.2666
22902006.10.19 09:46modify1071.501.25461.25541.2666
22912006.10.19 09:46modify1071.501.25461.25551.2666
22922006.10.19 09:46modify1071.501.25461.25561.2666
22932006.10.19 09:51modify1071.501.25461.25571.2666
22942006.10.19 10:35modify1071.501.25461.25581.2666
22952006.10.19 10:36modify1071.501.25461.25591.2666
22962006.10.19 10:36modify1071.501.25461.25601.2666
22972006.10.19 10:36modify1071.501.25461.25611.2666
22982006.10.19 10:36modify1071.501.25461.25621.2666
22992006.10.19 10:36modify1071.501.25461.25631.2666
23002006.10.19 10:36modify1071.501.25461.25641.2666
23012006.10.19 10:37modify1071.501.25461.25651.2666
23022006.10.19 10:42modify1071.501.25461.25661.2666
23032006.10.19 10:43modify1071.501.25461.25681.2666
23042006.10.19 10:44modify1071.501.25461.25691.2666
23052006.10.19 12:00modify1071.501.25461.25701.2666
23062006.10.19 12:00modify1071.501.25461.25721.2666
23072006.10.19 12:00modify1071.501.25461.25731.2666
23082006.10.19 12:00modify1071.501.25461.25751.2666
23092006.10.19 12:01modify1071.501.25461.25761.2666
23102006.10.19 13:08modify1071.501.25461.25771.2666
23112006.10.19 13:08modify1071.501.25461.25781.2666
23122006.10.19 13:09modify1071.501.25461.25801.2666
23132006.10.19 13:09modify1071.501.25461.25811.2666
23142006.10.19 13:09modify1071.501.25461.25821.2666
23152006.10.19 13:09modify1071.501.25461.25831.2666
23162006.10.19 13:09modify1071.501.25461.25851.2666
23172006.10.19 13:09modify1071.501.25461.25861.2666
23182006.10.19 13:09modify1071.501.25461.25881.2666
23192006.10.19 13:40modify1071.501.25461.25891.2666
23202006.10.19 13:47modify1071.501.25461.25901.2666
23212006.10.19 13:48modify1071.501.25461.25911.2666
23222006.10.19 13:52modify1071.501.25461.25931.2666
23232006.10.19 13:56modify1071.501.25461.25941.2666
23242006.10.19 14:08modify1071.501.25461.25951.2666
23252006.10.19 14:08modify1071.501.25461.25961.2666
23262006.10.19 14:08modify1071.501.25461.25971.2666
23272006.10.19 14:19modify1071.501.25461.25981.2666
23282006.10.19 14:19modify1071.501.25461.25991.2666
23292006.10.19 14:20modify1071.501.25461.26001.2666
23302006.10.19 14:20modify1071.501.25461.26011.2666
23312006.10.19 14:20modify1071.501.25461.26021.2666
23322006.10.19 14:20modify1071.501.25461.26031.2666
23332006.10.19 14:20modify1071.501.25461.26041.2666
23342006.10.20 05:59s/l1071.501.26041.26041.2666832.8613429.57
23352006.10.20 07:00sell1081.501.26081.26711.2488
23362006.10.23 05:12modify1081.501.26081.26081.2488
23372006.10.23 05:12modify1081.501.26081.26061.2488
23382006.10.23 05:17modify1081.501.26081.26051.2488
23392006.10.23 05:17modify1081.501.26081.26041.2488
23402006.10.23 05:19modify1081.501.26081.26031.2488
23412006.10.23 05:28modify1081.501.26081.26021.2488
23422006.10.23 05:30modify1081.501.26081.26001.2488
23432006.10.23 05:56modify1081.501.26081.25991.2488
23442006.10.23 05:56modify1081.501.26081.25981.2488
23452006.10.23 05:59modify1081.501.26081.25971.2488
23462006.10.23 05:59modify1081.501.26081.25961.2488
23472006.10.23 05:59modify1081.501.26081.25951.2488
23482006.10.23 05:59modify1081.501.26081.25941.2488
23492006.10.23 06:00modify1081.501.26081.25931.2488
23502006.10.23 06:18modify1081.501.26081.25921.2488
23512006.10.23 06:18modify1081.501.26081.25911.2488
23522006.10.23 06:18modify1081.501.26081.25901.2488
23532006.10.23 06:18modify1081.501.26081.25891.2488
23542006.10.23 06:23modify1081.501.26081.25881.2488
23552006.10.23 06:23modify1081.501.26081.25871.2488
23562006.10.23 08:47modify1081.501.26081.25861.2488
23572006.10.23 08:47modify1081.501.26081.25851.2488
23582006.10.23 08:48modify1081.501.26081.25841.2488
23592006.10.23 08:49modify1081.501.26081.25831.2488
23602006.10.23 08:49modify1081.501.26081.25821.2488
23612006.10.23 08:49modify1081.501.26081.25811.2488
23622006.10.23 08:49modify1081.501.26081.25801.2488
23632006.10.23 09:29modify1081.501.26081.25791.2488
23642006.10.23 09:29modify1081.501.26081.25781.2488
23652006.10.24 01:57modify1081.501.26081.25771.2488
23662006.10.24 01:58modify1081.501.26081.25761.2488
23672006.10.24 01:59modify1081.501.26081.25751.2488
23682006.10.24 02:00modify1081.501.26081.25741.2488
23692006.10.24 02:00modify1081.501.26081.25731.2488
23702006.10.24 02:21modify1081.501.26081.25721.2488
23712006.10.24 03:28modify1081.501.26081.25701.2488
23722006.10.24 03:34modify1081.501.26081.25691.2488
23732006.10.24 03:36modify1081.501.26081.25671.2488
23742006.10.24 11:22s/l1081.501.25671.25671.2488630.2514059.82
23752006.10.24 11:30buy1091.501.25681.25051.2688
23762006.10.25 14:19modify1091.501.25681.25681.2688
23772006.10.25 14:19modify1091.501.25681.25691.2688
23782006.10.25 14:19modify1091.501.25681.25701.2688
23792006.10.25 14:19modify1091.501.25681.25711.2688
23802006.10.25 14:20modify1091.501.25681.25731.2688
23812006.10.25 14:20modify1091.501.25681.25741.2688
23822006.10.25 14:20modify1091.501.25681.25751.2688
23832006.10.25 14:20modify1091.501.25681.25761.2688
23842006.10.25 14:20modify1091.501.25681.25781.2688
23852006.10.25 14:20modify1091.501.25681.25791.2688
23862006.10.25 14:20modify1091.501.25681.25801.2688
23872006.10.25 14:20modify1091.501.25681.25811.2688
23882006.10.25 15:02modify1091.501.25681.25821.2688
23892006.10.25 15:03modify1091.501.25681.25831.2688
23902006.10.25 20:36modify1091.501.25681.25861.2688
23912006.10.25 21:51modify1091.501.25681.25871.2688
23922006.10.25 21:51modify1091.501.25681.25881.2688
23932006.10.25 21:52modify1091.501.25681.25891.2688
23942006.10.25 21:57modify1091.501.25681.25901.2688
23952006.10.25 21:58modify1091.501.25681.25911.2688
23962006.10.25 22:04modify1091.501.25681.25921.2688
23972006.10.25 22:08modify1091.501.25681.25931.2688
23982006.10.25 22:08modify1091.501.25681.25941.2688
23992006.10.25 22:08modify1091.501.25681.25961.2688
24002006.10.25 22:09modify1091.501.25681.25971.2688
24012006.10.25 22:09modify1091.501.25681.25981.2688
24022006.10.25 22:09modify1091.501.25681.25991.2688
24032006.10.25 22:10modify1091.501.25681.26011.2688
24042006.10.25 22:42modify1091.501.25681.26031.2688
24052006.10.25 22:43modify1091.501.25681.26041.2688
24062006.10.25 23:11modify1091.501.25681.26051.2688
24072006.10.25 23:11modify1091.501.25681.26061.2688
24082006.10.26 02:53modify1091.501.25681.26071.2688
24092006.10.26 02:56modify1091.501.25681.26081.2688
24102006.10.26 02:56modify1091.501.25681.26091.2688
24112006.10.26 02:57modify1091.501.25681.26101.2688
24122006.10.26 03:00modify1091.501.25681.26111.2688
24132006.10.26 03:01modify1091.501.25681.26121.2688
24142006.10.26 03:01modify1091.501.25681.26131.2688
24152006.10.26 03:01modify1091.501.25681.26141.2688
24162006.10.26 03:01modify1091.501.25681.26151.2688
24172006.10.26 03:01modify1091.501.25681.26161.2688
24182006.10.26 03:01modify1091.501.25681.26171.2688
24192006.10.26 03:01modify1091.501.25681.26181.2688
24202006.10.26 03:08modify1091.501.25681.26191.2688
24212006.10.26 03:08modify1091.501.25681.26201.2688
24222006.10.26 03:08modify1091.501.25681.26211.2688
24232006.10.26 03:08modify1091.501.25681.26221.2688
24242006.10.26 03:25modify1091.501.25681.26231.2688
24252006.10.26 03:25modify1091.501.25681.26241.2688
24262006.10.26 03:25modify1091.501.25681.26251.2688
24272006.10.26 03:25modify1091.501.25681.26261.2688
24282006.10.26 03:25modify1091.501.25681.26271.2688
24292006.10.26 03:26modify1091.501.25681.26281.2688
24302006.10.26 04:21modify1091.501.25681.26291.2688
24312006.10.26 04:21modify1091.501.25681.26301.2688
24322006.10.26 04:21modify1091.501.25681.26311.2688
24332006.10.26 04:21modify1091.501.25681.26321.2688
24342006.10.26 04:21modify1091.501.25681.26331.2688
24352006.10.26 08:36modify1091.501.25681.26341.2688
24362006.10.26 08:36modify1091.501.25681.26351.2688
24372006.10.26 08:37modify1091.501.25681.26361.2688
24382006.10.26 10:36modify1091.501.25681.26371.2688
24392006.10.26 10:36modify1091.501.25681.26381.2688
24402006.10.26 10:36modify1091.501.25681.26391.2688
24412006.10.26 10:36modify1091.501.25681.26401.2688
24422006.10.26 12:21modify1091.501.25681.26421.2688
24432006.10.26 12:21modify1091.501.25681.26431.2688
24442006.10.26 12:21modify1091.501.25681.26441.2688
24452006.10.26 12:21modify1091.501.25681.26451.2688
24462006.10.26 12:22modify1091.501.25681.26461.2688
24472006.10.26 12:22modify1091.501.25681.26471.2688
24482006.10.26 12:23t/p1091.501.26881.26471.26881762.8615822.68
24492006.10.27 04:15sell1101.501.26841.27471.2564
24502006.10.27 09:10s/l1101.501.27471.27471.2564-945.0014877.68
24512006.10.29 20:30sell1111.501.27211.27841.2601
24522006.10.31 02:43modify1111.501.27211.27211.2601
24532006.10.31 09:57s/l1111.501.27211.27211.260115.2514892.93
24542006.11.01 03:00sell1121.501.27471.28101.2627
24552006.11.03 08:38modify1121.501.27471.27471.2627
24562006.11.03 08:38modify1121.501.27471.27461.2627
24572006.11.03 08:38modify1121.501.27471.27441.2627
24582006.11.03 08:38modify1121.501.27471.27431.2627
24592006.11.03 08:40modify1121.501.27471.27421.2627
24602006.11.03 08:43modify1121.501.27471.27411.2627
24612006.11.03 08:43modify1121.501.27471.27401.2627
24622006.11.03 08:44modify1121.501.27471.27391.2627
24632006.11.03 08:44modify1121.501.27471.27381.2627
24642006.11.03 08:44modify1121.501.27471.27371.2627
24652006.11.03 08:44modify1121.501.27471.27351.2627
24662006.11.03 08:45modify1121.501.27471.27341.2627
24672006.11.03 08:46modify1121.501.27471.27331.2627
24682006.11.03 08:46modify1121.501.27471.27321.2627
24692006.11.03 08:53modify1121.501.27471.27311.2627
24702006.11.03 08:53modify1121.501.27471.27301.2627
24712006.11.03 08:53modify1121.501.27471.27291.2627
24722006.11.03 08:58modify1121.501.27471.27281.2627
24732006.11.03 09:00modify1121.501.27471.27271.2627
24742006.11.03 09:00modify1121.501.27471.27261.2627
24752006.11.03 10:01modify1121.501.27471.27241.2627
24762006.11.03 14:36s/l1121.501.27241.27241.2627375.5015268.43
24772006.11.06 12:30buy1131.501.27251.26621.2845
24782006.11.06 23:40modify1131.501.27251.27251.2845
24792006.11.06 23:41modify1131.501.27251.27261.2845
24802006.11.06 23:41modify1131.501.27251.27271.2845
24812006.11.06 23:41modify1131.501.27251.27281.2845
24822006.11.06 23:41modify1131.501.27251.27291.2845
24832006.11.06 23:41modify1131.501.27251.27301.2845
24842006.11.06 23:47modify1131.501.27251.27311.2845
24852006.11.06 23:52modify1131.501.27251.27331.2845
24862006.11.07 00:02modify1131.501.27251.27341.2845
24872006.11.07 00:03modify1131.501.27251.27351.2845
24882006.11.07 00:04modify1131.501.27251.27361.2845
24892006.11.07 08:33modify1131.501.27251.27371.2845
24902006.11.07 08:40modify1131.501.27251.27381.2845
24912006.11.07 08:40modify1131.501.27251.27391.2845
24922006.11.07 08:40modify1131.501.27251.27401.2845
24932006.11.07 08:40modify1131.501.27251.27411.2845
24942006.11.07 08:40modify1131.501.27251.27421.2845
24952006.11.07 08:42modify1131.501.27251.27431.2845
24962006.11.07 08:58modify1131.501.27251.27441.2845
24972006.11.07 08:58modify1131.501.27251.27451.2845
24982006.11.07 08:58modify1131.501.27251.27461.2845
24992006.11.07 08:58modify1131.501.27251.27471.2845
25002006.11.07 08:58modify1131.501.27251.27481.2845
25012006.11.07 08:58modify1131.501.27251.27491.2845
25022006.11.07 09:01modify1131.501.27251.27501.2845
25032006.11.07 09:02modify1131.501.27251.27511.2845
25042006.11.07 09:02modify1131.501.27251.27521.2845
25052006.11.07 09:03modify1131.501.27251.27531.2845
25062006.11.07 09:03modify1131.501.27251.27541.2845
25072006.11.07 09:03modify1131.501.27251.27551.2845
25082006.11.07 09:10modify1131.501.27251.27561.2845
25092006.11.07 09:10modify1131.501.27251.27571.2845
25102006.11.07 09:18modify1131.501.27251.27581.2845
25112006.11.07 09:18modify1131.501.27251.27591.2845
25122006.11.07 09:18modify1131.501.27251.27601.2845
25132006.11.07 09:18modify1131.501.27251.27611.2845
25142006.11.07 09:18modify1131.501.27251.27621.2845
25152006.11.07 09:18modify1131.501.27251.27641.2845
25162006.11.07 09:32modify1131.501.27251.27651.2845
25172006.11.07 09:32modify1131.501.27251.27661.2845
25182006.11.07 09:32modify1131.501.27251.27681.2845
25192006.11.07 09:32modify1131.501.27251.27691.2845
25202006.11.07 09:42modify1131.501.27251.27711.2845
25212006.11.07 09:43modify1131.501.27251.27721.2845
25222006.11.07 09:43modify1131.501.27251.27731.2845
25232006.11.07 09:43modify1131.501.27251.27741.2845
25242006.11.07 09:45modify1131.501.27251.27751.2845
25252006.11.07 09:45modify1131.501.27251.27761.2845
25262006.11.07 09:50modify1131.501.27251.27781.2845
25272006.11.07 09:51modify1131.501.27251.27791.2845
25282006.11.07 09:51modify1131.501.27251.27801.2845
25292006.11.07 10:19modify1131.501.27251.27811.2845
25302006.11.07 14:40s/l1131.501.27811.27811.2845830.7216099.14
25312006.11.07 21:45sell1141.601.27781.28411.2658
25322006.11.09 11:34s/l1141.601.28411.28411.2658-975.4715123.68
25332006.11.10 13:15sell1151.601.28541.29171.2734
25342006.11.13 10:06modify1151.601.28541.28541.2734
25352006.11.13 10:06modify1151.601.28541.28531.2734
25362006.11.13 10:06modify1151.601.28541.28521.2734
25372006.11.13 10:07modify1151.601.28541.28511.2734
25382006.11.13 10:07modify1151.601.28541.28501.2734
25392006.11.13 10:08modify1151.601.28541.28491.2734
25402006.11.13 10:15modify1151.601.28541.28481.2734
25412006.11.13 10:16modify1151.601.28541.28471.2734
25422006.11.13 10:22modify1151.601.28541.28461.2734
25432006.11.13 10:28modify1151.601.28541.28451.2734
25442006.11.13 10:28modify1151.601.28541.28441.2734
25452006.11.13 10:29modify1151.601.28541.28431.2734
25462006.11.13 10:31modify1151.601.28541.28411.2734
25472006.11.13 12:48modify1151.601.28541.28401.2734
25482006.11.13 12:48modify1151.601.28541.28391.2734
25492006.11.13 12:49modify1151.601.28541.28381.2734
25502006.11.13 23:50s/l1151.601.28381.28381.2734264.1315387.81
25512006.11.14 11:02sell1161.601.27981.28611.2678
25522006.11.21 20:53s/l1161.601.28611.28611.2678-951.0714436.74
25532006.11.23 13:30sell1171.601.29451.30081.2825
25542006.11.24 03:30s/l1171.601.30081.30081.2825-999.8713436.87
25552006.11.27 02:45sell1181.601.31271.31901.3007
25562006.11.28 13:16s/l1181.601.31901.31901.3007-999.8712437.01
25572006.11.29 00:30sell1191.601.31871.32501.3067
25582006.11.29 08:30modify1191.601.31871.31871.3067
25592006.11.29 08:30modify1191.601.31871.31861.3067
25602006.11.29 08:30modify1191.601.31871.31851.3067
25612006.11.29 08:30modify1191.601.31871.31841.3067
25622006.11.29 08:30modify1191.601.31871.31831.3067
25632006.11.29 08:30modify1191.601.31871.31811.3067
25642006.11.29 08:30modify1191.601.31871.31801.3067
25652006.11.29 08:30modify1191.601.31871.31791.3067
25662006.11.29 08:30modify1191.601.31871.31771.3067
25672006.11.29 08:30modify1191.601.31871.31751.3067
25682006.11.29 09:28s/l1191.601.31751.31751.3067192.0012629.01
25692006.12.01 04:35sell1201.601.32371.33001.3117
25702006.12.01 10:00s/l1201.601.33001.33001.3117-1008.0011621.01
25712006.12.03 23:45sell1211.601.33191.33821.3199
25722006.12.06 04:18modify1211.601.33191.33191.3199
25732006.12.06 04:18modify1211.601.33191.33181.3199
25742006.12.06 04:18modify1211.601.33191.33171.3199
25752006.12.06 04:18modify1211.601.33191.33161.3199
25762006.12.06 04:18modify1211.601.33191.33151.3199
25772006.12.06 04:39modify1211.601.33191.33141.3199
25782006.12.06 04:39modify1211.601.33191.33131.3199
25792006.12.06 04:39modify1211.601.33191.33121.3199
25802006.12.06 04:39modify1211.601.33191.33111.3199
25812006.12.06 04:39modify1211.601.33191.33101.3199
25822006.12.06 04:39modify1211.601.33191.33091.3199
25832006.12.06 04:40modify1211.601.33191.33081.3199
25842006.12.06 04:40modify1211.601.33191.33071.3199
25852006.12.06 04:40modify1211.601.33191.33061.3199
25862006.12.06 04:40modify1211.601.33191.33051.3199
25872006.12.06 04:40modify1211.601.33191.33041.3199
25882006.12.06 04:40modify1211.601.33191.33031.3199
25892006.12.06 04:40modify1211.601.33191.33021.3199
25902006.12.06 04:40modify1211.601.33191.33011.3199
25912006.12.06 08:18modify1211.601.33191.33001.3199
25922006.12.06 08:18modify1211.601.33191.32991.3199
25932006.12.06 08:19modify1211.601.33191.32981.3199
25942006.12.06 08:40modify1211.601.33191.32971.3199
25952006.12.06 09:52s/l1211.601.32971.32971.3199376.4011997.40
25962006.12.07 06:15sell1221.601.32861.33491.3166
25972006.12.08 08:30modify1221.601.32861.32851.3166
25982006.12.08 08:30modify1221.601.32861.32841.3166
25992006.12.08 08:30modify1221.601.32861.32811.3166
26002006.12.08 08:30modify1221.601.32861.32791.3166
26012006.12.08 08:31s/l1221.601.32791.32791.3166120.1312117.54
26022006.12.08 12:15sell1231.601.32191.32821.3099
26032006.12.10 15:57modify1231.601.32191.32181.3099
26042006.12.10 15:57modify1231.601.32191.32171.3099
26052006.12.10 15:57modify1231.601.32191.32161.3099
26062006.12.10 15:57modify1231.601.32191.32151.3099
26072006.12.10 15:58modify1231.601.32191.32101.3099
26082006.12.10 15:58modify1231.601.32191.32081.3099
26092006.12.10 15:58modify1231.601.32191.32071.3099
26102006.12.10 15:58modify1231.601.32191.32061.3099
26112006.12.10 19:27modify1231.601.32191.32051.3099
26122006.12.10 19:27modify1231.601.32191.32041.3099
26132006.12.10 19:27modify1231.601.32191.32031.3099
26142006.12.10 20:26modify1231.601.32191.32021.3099
26152006.12.10 20:26modify1231.601.32191.32011.3099
26162006.12.10 20:27modify1231.601.32191.32001.3099
26172006.12.10 20:28modify1231.601.32191.31991.3099
26182006.12.10 20:28modify1231.601.32191.31981.3099
26192006.12.10 20:28modify1231.601.32191.31971.3099
26202006.12.10 20:28modify1231.601.32191.31961.3099
26212006.12.10 20:50modify1231.601.32191.31951.3099
26222006.12.10 20:53modify1231.601.32191.31941.3099
26232006.12.10 20:53modify1231.601.32191.31931.3099
26242006.12.10 20:53modify1231.601.32191.31921.3099
26252006.12.10 20:53modify1231.601.32191.31911.3099
26262006.12.10 20:53modify1231.601.32191.31901.3099
26272006.12.10 20:54modify1231.601.32191.31891.3099
26282006.12.10 20:54modify1231.601.32191.31881.3099
26292006.12.10 20:54modify1231.601.32191.31871.3099
26302006.12.10 20:55modify1231.601.32191.31861.3099
26312006.12.10 20:56modify1231.601.32191.31851.3099
26322006.12.10 20:57modify1231.601.32191.31841.3099
26332006.12.10 21:09modify1231.601.32191.31831.3099
26342006.12.10 21:09modify1231.601.32191.31821.3099
26352006.12.10 21:09modify1231.601.32191.31811.3099
26362006.12.10 21:13modify1231.601.32191.31801.3099
26372006.12.10 21:14modify1231.601.32191.31791.3099
26382006.12.10 21:18modify1231.601.32191.31781.3099
26392006.12.10 21:19modify1231.601.32191.31771.3099
26402006.12.10 21:19modify1231.601.32191.31761.3099
26412006.12.10 21:19modify1231.601.32191.31751.3099
26422006.12.10 21:19modify1231.601.32191.31741.3099
26432006.12.10 21:19modify1231.601.32191.31731.3099
26442006.12.10 21:19modify1231.601.32191.31701.3099
26452006.12.10 23:15s/l1231.601.31701.31701.3099784.0012901.54
26462006.12.11 07:00buy1241.601.31951.31321.3315
26472006.12.11 11:32modify1241.601.31951.31951.3315
26482006.12.11 11:32modify1241.601.31951.31961.3315
26492006.12.11 12:01modify1241.601.31951.31971.3315
26502006.12.11 12:01modify1241.601.31951.31981.3315
26512006.12.11 12:01modify1241.601.31951.31991.3315
26522006.12.11 12:01modify1241.601.31951.32001.3315
26532006.12.11 12:01modify1241.601.31951.32011.3315
26542006.12.11 12:01modify1241.601.31951.32021.3315
26552006.12.11 12:01modify1241.601.31951.32041.3315
26562006.12.11 12:01modify1241.601.31951.32051.3315
26572006.12.11 12:02modify1241.601.31951.32061.3315
26582006.12.11 12:02modify1241.601.31951.32071.3315
26592006.12.11 12:02modify1241.601.31951.32081.3315
26602006.12.11 12:02modify1241.601.31951.32091.3315
26612006.12.11 12:15modify1241.601.31951.32101.3315
26622006.12.11 12:15modify1241.601.31951.32111.3315
26632006.12.11 12:15modify1241.601.31951.32121.3315
26642006.12.11 12:15modify1241.601.31951.32131.3315
26652006.12.11 12:15modify1241.601.31951.32141.3315
26662006.12.11 12:16modify1241.601.31951.32151.3315
26672006.12.11 12:16modify1241.601.31951.32161.3315
26682006.12.11 12:17modify1241.601.31951.32171.3315
26692006.12.11 12:31modify1241.601.31951.32181.3315
26702006.12.11 12:31modify1241.601.31951.32191.3315
26712006.12.11 12:31modify1241.601.31951.32201.3315
26722006.12.11 12:31modify1241.601.31951.32211.3315
26732006.12.11 12:31modify1241.601.31951.32221.3315
26742006.12.11 12:31modify1241.601.31951.32231.3315
26752006.12.11 12:31modify1241.601.31951.32241.3315
26762006.12.11 21:57modify1241.601.31951.32251.3315
26772006.12.11 21:58modify1241.601.31951.32261.3315
26782006.12.11 22:03modify1241.601.31951.32271.3315
26792006.12.11 22:03modify1241.601.31951.32281.3315
26802006.12.11 22:03modify1241.601.31951.32291.3315
26812006.12.12 03:03s/l1241.601.32291.32291.3315534.1013435.63
26822006.12.13 07:15sell1251.601.32631.33261.3143
26832006.12.13 08:34modify1251.601.32631.32631.3143
26842006.12.13 08:34modify1251.601.32631.32621.3143
26852006.12.13 08:34modify1251.601.32631.32611.3143
26862006.12.13 08:34modify1251.601.32631.32601.3143
26872006.12.13 08:34modify1251.601.32631.32591.3143
26882006.12.13 08:34modify1251.601.32631.32581.3143
26892006.12.13 08:34modify1251.601.32631.32571.3143
26902006.12.13 08:34modify1251.601.32631.32551.3143
26912006.12.13 08:34modify1251.601.32631.32541.3143
26922006.12.13 08:35modify1251.601.32631.32521.3143
26932006.12.13 08:35modify1251.601.32631.32511.3143
26942006.12.13 08:35modify1251.601.32631.32501.3143
26952006.12.13 08:35modify1251.601.32631.32491.3143
26962006.12.13 08:35modify1251.601.32631.32481.3143
26972006.12.13 08:35modify1251.601.32631.32471.3143
26982006.12.13 08:35modify1251.601.32631.32461.3143
26992006.12.13 08:35modify1251.601.32631.32451.3143
27002006.12.13 08:35modify1251.601.32631.32441.3143
27012006.12.13 08:35modify1251.601.32631.32431.3143
27022006.12.13 09:36modify1251.601.32631.32421.3143
27032006.12.13 09:36modify1251.601.32631.32411.3143
27042006.12.13 09:36modify1251.601.32631.32401.3143
27052006.12.13 09:36modify1251.601.32631.32391.3143
27062006.12.13 09:37modify1251.601.32631.32381.3143
27072006.12.13 11:07s/l1251.601.32381.32381.3143400.0013835.63
27082006.12.14 03:45buy1261.601.32431.31801.3363
27092006.12.14 08:28s/l1261.601.31801.31801.3363-1008.0012827.63
27102006.12.17 22:16buy1271.601.31011.30381.3221
27112006.12.19 03:11modify1271.601.31011.31011.3221
27122006.12.19 03:51modify1271.601.31011.31021.3221
27132006.12.19 03:51modify1271.601.31011.31031.3221
27142006.12.19 03:52modify1271.601.31011.31051.3221
27152006.12.19 03:53modify1271.601.31011.31071.3221
27162006.12.19 03:57modify1271.601.31011.31081.3221
27172006.12.19 03:57modify1271.601.31011.31091.3221
27182006.12.19 04:00modify1271.601.31011.31111.3221
27192006.12.19 04:00modify1271.601.31011.31131.3221
27202006.12.19 04:00modify1271.601.31011.31141.3221
27212006.12.19 04:00modify1271.601.31011.31161.3221
27222006.12.19 04:00modify1271.601.31011.31181.3221
27232006.12.19 04:00modify1271.601.31011.31191.3221
27242006.12.19 04:00modify1271.601.31011.31201.3221
27252006.12.19 04:00modify1271.601.31011.31211.3221
27262006.12.19 04:00modify1271.601.31011.31221.3221
27272006.12.19 04:01modify1271.601.31011.31231.3221
27282006.12.19 04:01modify1271.601.31011.31241.3221
27292006.12.19 04:01modify1271.601.31011.31251.3221
27302006.12.19 04:01modify1271.601.31011.31261.3221
27312006.12.19 04:01modify1271.601.31011.31271.3221
27322006.12.19 04:01modify1271.601.31011.31281.3221
27332006.12.19 04:01modify1271.601.31011.31291.3221
27342006.12.19 04:01modify1271.601.31011.31301.3221
27352006.12.19 04:01modify1271.601.31011.31311.3221
27362006.12.19 04:01modify1271.601.31011.31321.3221
27372006.12.19 04:14modify1271.601.31011.31331.3221
27382006.12.19 04:14modify1271.601.31011.31341.3221
27392006.12.19 04:14modify1271.601.31011.31351.3221
27402006.12.19 04:14modify1271.601.31011.31361.3221
27412006.12.19 04:14modify1271.601.31011.31371.3221
27422006.12.19 08:30s/l1271.601.31371.31371.3221556.1913383.83
27432006.12.20 10:45sell1281.601.31921.32551.3072
27442006.12.21 09:33modify1281.601.31921.31921.3072
27452006.12.21 09:33modify1281.601.31921.31911.3072
27462006.12.21 09:33modify1281.601.31921.31901.3072
27472006.12.21 09:34modify1281.601.31921.31891.3072
27482006.12.21 09:35modify1281.601.31921.31881.3072
27492006.12.21 09:38modify1281.601.31921.31871.3072
27502006.12.21 09:38modify1281.601.31921.31861.3072
27512006.12.21 09:38modify1281.601.31921.31851.3072
27522006.12.21 09:38modify1281.601.31921.31841.3072
27532006.12.21 12:00s/l1281.601.31841.31841.3072152.4013536.23
27542006.12.22 10:15sell1291.601.31621.32251.3042
27552006.12.22 12:01modify1291.601.31621.31621.3042
27562006.12.22 12:01modify1291.601.31621.31611.3042
27572006.12.22 12:01modify1291.601.31621.31601.3042
27582006.12.22 12:01modify1291.601.31621.31591.3042
27592006.12.22 12:01modify1291.601.31621.31581.3042
27602006.12.22 12:01modify1291.601.31621.31571.3042
27612006.12.22 12:01modify1291.601.31621.31561.3042
27622006.12.22 12:02modify1291.601.31621.31551.3042
27632006.12.22 12:02modify1291.601.31621.31541.3042
27642006.12.22 12:02modify1291.601.31621.31531.3042
27652006.12.22 12:02modify1291.601.31621.31521.3042
27662006.12.22 12:02modify1291.601.31621.31511.3042
27672006.12.22 14:59s/l1291.601.31511.31511.3042176.0013712.23