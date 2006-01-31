|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|FastMA=80; SlowMA=540; SignalMA=40; MACDOpenLevel=4; MACDCloseLevel=20; MATrendPeriod=10; TakeProfit=120; StopLoss=60; TrailingStop=40; Lots=0.1; OptimizeLots=1; IncreaseLotsPer=1000; MaxLots=50; MagicNumber=26122006;
|Bars in test
|24981
|Ticks modelled
|23206947
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|3712.23
|Gross profit
|41159.24
|Gross loss
|-37447.02
|Profit factor
|1.10
|Expected payoff
|28.78
|Absolute drawdown
|3525.87
|Maximal drawdown
|4712.05 (42.12%)
|Relative drawdown
|42.12% (4712.05)
|Total trades
|129
|Short positions (won %)
|70 (62.86%)
|Long positions (won %)
|59 (64.41%)
|Profit trades (% of total)
|82 (63.57%)
|Loss trades (% of total)
|47 (36.43%)
|Largest
|profit trade
|1815.25
|loss trade
|-1008.00
|Average
|profit trade
|501.94
|loss trade
|-796.75
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (3223.37)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-2749.63)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4185.98 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-2950.80 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 20:54
|buy
|1
|1.00
|1.1860
|1.1797
|1.1980
|2
|2006.01.03 00:08
|modify
|1
|1.00
|1.1860
|1.1860
|1.1980
|3
|2006.01.03 00:28
|modify
|1
|1.00
|1.1860
|1.1862
|1.1980
|4
|2006.01.03 00:28
|modify
|1
|1.00
|1.1860
|1.1863
|1.1980
|5
|2006.01.03 00:28
|modify
|1
|1.00
|1.1860
|1.1864
|1.1980
|6
|2006.01.03 00:28
|modify
|1
|1.00
|1.1860
|1.1865
|1.1980
|7
|2006.01.03 00:28
|modify
|1
|1.00
|1.1860
|1.1866
|1.1980
|8
|2006.01.03 00:28
|modify
|1
|1.00
|1.1860
|1.1867
|1.1980
|9
|2006.01.03 00:28
|modify
|1
|1.00
|1.1860
|1.1869
|1.1980
|10
|2006.01.03 00:28
|modify
|1
|1.00
|1.1860
|1.1870
|1.1980
|11
|2006.01.03 00:28
|modify
|1
|1.00
|1.1860
|1.1871
|1.1980
|12
|2006.01.03 02:37
|s/l
|1
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1980
|103.81
|10103.81
|13
|2006.01.04 22:40
|sell
|2
|1.00
|1.2099
|1.2162
|1.1979
|14
|2006.01.06 08:50
|s/l
|2
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.1979
|-609.67
|9494.14
|15
|2006.01.08 19:00
|sell
|3
|1.00
|1.2140
|1.2203
|1.2020
|16
|2006.01.09 03:36
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2020
|17
|2006.01.09 03:36
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2139
|1.2020
|18
|2006.01.09 03:36
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2138
|1.2020
|19
|2006.01.09 03:40
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2137
|1.2020
|20
|2006.01.09 03:41
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2136
|1.2020
|21
|2006.01.09 03:41
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2135
|1.2020
|22
|2006.01.09 03:41
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2134
|1.2020
|23
|2006.01.09 03:41
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2133
|1.2020
|24
|2006.01.09 03:41
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2132
|1.2020
|25
|2006.01.09 03:54
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2131
|1.2020
|26
|2006.01.09 03:54
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2130
|1.2020
|27
|2006.01.09 03:54
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2020
|28
|2006.01.09 03:54
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2126
|1.2020
|29
|2006.01.09 03:55
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2125
|1.2020
|30
|2006.01.09 03:58
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2123
|1.2020
|31
|2006.01.09 04:08
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2122
|1.2020
|32
|2006.01.09 04:08
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2121
|1.2020
|33
|2006.01.09 04:08
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2120
|1.2020
|34
|2006.01.09 04:08
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2119
|1.2020
|35
|2006.01.09 04:08
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2118
|1.2020
|36
|2006.01.09 04:08
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2116
|1.2020
|37
|2006.01.09 04:14
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2115
|1.2020
|38
|2006.01.09 04:14
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2114
|1.2020
|39
|2006.01.09 04:18
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2113
|1.2020
|40
|2006.01.09 04:18
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2112
|1.2020
|41
|2006.01.09 04:18
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2110
|1.2020
|42
|2006.01.09 04:18
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2109
|1.2020
|43
|2006.01.09 04:18
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2108
|1.2020
|44
|2006.01.09 04:18
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2107
|1.2020
|45
|2006.01.09 11:16
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2106
|1.2020
|46
|2006.01.09 11:16
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2105
|1.2020
|47
|2006.01.09 11:16
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2104
|1.2020
|48
|2006.01.09 11:17
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2103
|1.2020
|49
|2006.01.09 11:17
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2102
|1.2020
|50
|2006.01.09 11:17
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2101
|1.2020
|51
|2006.01.09 11:17
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2100
|1.2020
|52
|2006.01.09 11:17
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2099
|1.2020
|53
|2006.01.09 11:17
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2098
|1.2020
|54
|2006.01.09 11:17
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2097
|1.2020
|55
|2006.01.09 11:17
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2095
|1.2020
|56
|2006.01.09 11:18
|modify
|3
|1.00
|1.2140
|1.2094
|1.2020
|57
|2006.01.09 14:29
|s/l
|3
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2020
|465.08
|9959.23
|58
|2006.01.12 08:15
|sell
|4
|1.00
|1.2106
|1.2169
|1.1986
|59
|2006.01.12 09:02
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.1986
|60
|2006.01.12 09:02
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2105
|1.1986
|61
|2006.01.12 09:02
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2104
|1.1986
|62
|2006.01.12 09:02
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2103
|1.1986
|63
|2006.01.12 09:02
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2102
|1.1986
|64
|2006.01.12 09:05
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.1986
|65
|2006.01.12 09:05
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2100
|1.1986
|66
|2006.01.12 09:05
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2099
|1.1986
|67
|2006.01.12 09:05
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2098
|1.1986
|68
|2006.01.12 09:05
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2097
|1.1986
|69
|2006.01.12 09:06
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2096
|1.1986
|70
|2006.01.12 09:06
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2095
|1.1986
|71
|2006.01.12 09:06
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2094
|1.1986
|72
|2006.01.12 09:06
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2093
|1.1986
|73
|2006.01.12 09:06
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2092
|1.1986
|74
|2006.01.12 09:06
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2090
|1.1986
|75
|2006.01.12 09:06
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2089
|1.1986
|76
|2006.01.12 09:06
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2088
|1.1986
|77
|2006.01.12 09:06
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2087
|1.1986
|78
|2006.01.12 09:06
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2086
|1.1986
|79
|2006.01.12 09:27
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2084
|1.1986
|80
|2006.01.12 09:27
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2083
|1.1986
|81
|2006.01.12 09:27
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2082
|1.1986
|82
|2006.01.12 09:27
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2081
|1.1986
|83
|2006.01.12 09:27
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2080
|1.1986
|84
|2006.01.12 09:27
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2078
|1.1986
|85
|2006.01.12 09:27
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2077
|1.1986
|86
|2006.01.12 09:27
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.1986
|87
|2006.01.12 09:27
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2074
|1.1986
|88
|2006.01.12 09:27
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2073
|1.1986
|89
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2072
|1.1986
|90
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2071
|1.1986
|91
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2070
|1.1986
|92
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2069
|1.1986
|93
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2068
|1.1986
|94
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2066
|1.1986
|95
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2065
|1.1986
|96
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2064
|1.1986
|97
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2062
|1.1986
|98
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2061
|1.1986
|99
|2006.01.12 09:28
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2060
|1.1986
|100
|2006.01.12 09:29
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2059
|1.1986
|101
|2006.01.12 09:29
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2058
|1.1986
|102
|2006.01.12 10:07
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2057
|1.1986
|103
|2006.01.12 10:07
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2056
|1.1986
|104
|2006.01.12 10:07
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2055
|1.1986
|105
|2006.01.12 10:07
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2054
|1.1986
|106
|2006.01.12 10:08
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2053
|1.1986
|107
|2006.01.12 10:08
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2052
|1.1986
|108
|2006.01.12 10:08
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2051
|1.1986
|109
|2006.01.12 10:16
|modify
|4
|1.00
|1.2106
|1.2050
|1.1986
|110
|2006.01.12 18:20
|s/l
|4
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1986
|560.00
|10519.23
|111
|2006.01.13 04:45
|buy
|5
|1.00
|1.2084
|1.2021
|1.2204
|112
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2204
|113
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2085
|1.2204
|114
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2086
|1.2204
|115
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2087
|1.2204
|116
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2088
|1.2204
|117
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2089
|1.2204
|118
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2090
|1.2204
|119
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2092
|1.2204
|120
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2093
|1.2204
|121
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2094
|1.2204
|122
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2095
|1.2204
|123
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2096
|1.2204
|124
|2006.01.13 12:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2097
|1.2204
|125
|2006.01.13 12:42
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2098
|1.2204
|126
|2006.01.13 12:42
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2099
|1.2204
|127
|2006.01.13 12:42
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2100
|1.2204
|128
|2006.01.13 12:42
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2101
|1.2204
|129
|2006.01.13 12:42
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2102
|1.2204
|130
|2006.01.13 12:49
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2103
|1.2204
|131
|2006.01.13 12:49
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2104
|1.2204
|132
|2006.01.13 12:50
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2107
|1.2204
|133
|2006.01.13 17:00
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2108
|1.2204
|134
|2006.01.13 17:11
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2109
|1.2204
|135
|2006.01.13 17:15
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2110
|1.2204
|136
|2006.01.15 15:35
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2111
|1.2204
|137
|2006.01.15 15:38
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2113
|1.2204
|138
|2006.01.15 16:47
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.2204
|139
|2006.01.15 16:57
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2115
|1.2204
|140
|2006.01.15 17:41
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2116
|1.2204
|141
|2006.01.15 18:16
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2117
|1.2204
|142
|2006.01.15 18:23
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2118
|1.2204
|143
|2006.01.15 18:28
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2119
|1.2204
|144
|2006.01.15 18:29
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2120
|1.2204
|145
|2006.01.15 18:39
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2121
|1.2204
|146
|2006.01.15 18:39
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2122
|1.2204
|147
|2006.01.15 18:40
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2123
|1.2204
|148
|2006.01.15 18:49
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2124
|1.2204
|149
|2006.01.15 18:49
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2125
|1.2204
|150
|2006.01.15 18:49
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2126
|1.2204
|151
|2006.01.15 18:49
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2127
|1.2204
|152
|2006.01.15 18:49
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2128
|1.2204
|153
|2006.01.15 18:49
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2129
|1.2204
|154
|2006.01.15 18:50
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2130
|1.2204
|155
|2006.01.15 18:50
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2131
|1.2204
|156
|2006.01.15 18:50
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2132
|1.2204
|157
|2006.01.15 18:50
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.2204
|158
|2006.01.15 18:50
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2135
|1.2204
|159
|2006.01.15 18:53
|modify
|5
|1.00
|1.2084
|1.2136
|1.2204
|160
|2006.01.16 00:43
|s/l
|5
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2204
|513.81
|11033.04
|161
|2006.01.16 07:45
|sell
|6
|1.10
|1.2129
|1.2192
|1.2009
|162
|2006.01.16 19:56
|modify
|6
|1.10
|1.2129
|1.2129
|1.2009
|163
|2006.01.16 19:56
|modify
|6
|1.10
|1.2129
|1.2128
|1.2009
|164
|2006.01.16 19:56
|modify
|6
|1.10
|1.2129
|1.2126
|1.2009
|165
|2006.01.16 19:56
|modify
|6
|1.10
|1.2129
|1.2125
|1.2009
|166
|2006.01.16 19:57
|modify
|6
|1.10
|1.2129
|1.2124
|1.2009
|167
|2006.01.16 19:57
|modify
|6
|1.10
|1.2129
|1.2123
|1.2009
|168
|2006.01.16 19:57
|modify
|6
|1.10
|1.2129
|1.2122
|1.2009
|169
|2006.01.16 19:57
|modify
|6
|1.10
|1.2129
|1.2121
|1.2009
|170
|2006.01.16 19:57
|modify
|6
|1.10
|1.2129
|1.2120
|1.2009
|171
|2006.01.16 19:57
|modify
|6
|1.10
|1.2129
|1.2118
|1.2009
|172
|2006.01.16 22:09
|s/l
|6
|1.10
|1.2118
|1.2118
|1.2009
|121.00
|11154.04
|173
|2006.01.18 12:45
|sell
|7
|1.10
|1.2073
|1.2136
|1.1953
|174
|2006.01.20 13:52
|s/l
|7
|1.10
|1.2136
|1.2136
|1.1953
|-670.63
|10483.40
|175
|2006.01.24 00:10
|sell
|8
|1.10
|1.2281
|1.2344
|1.2161
|176
|2006.01.25 10:50
|modify
|8
|1.10
|1.2281
|1.2281
|1.2161
|177
|2006.01.25 10:50
|modify
|8
|1.10
|1.2281
|1.2280
|1.2161
|178
|2006.01.25 12:25
|s/l
|8
|1.10
|1.2280
|1.2280
|1.2161
|16.59
|10499.99
|179
|2006.01.30 15:30
|buy
|9
|1.10
|1.2088
|1.2025
|1.2208
|180
|2006.01.31 07:27
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2088
|1.2208
|181
|2006.01.31 07:28
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2089
|1.2208
|182
|2006.01.31 07:29
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2090
|1.2208
|183
|2006.01.31 07:29
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2091
|1.2208
|184
|2006.01.31 10:18
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2092
|1.2208
|185
|2006.01.31 10:18
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2093
|1.2208
|186
|2006.01.31 10:18
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2094
|1.2208
|187
|2006.01.31 10:37
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2095
|1.2208
|188
|2006.01.31 10:37
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2096
|1.2208
|189
|2006.01.31 10:43
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2097
|1.2208
|190
|2006.01.31 10:45
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2098
|1.2208
|191
|2006.01.31 10:45
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2099
|1.2208
|192
|2006.01.31 10:45
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2100
|1.2208
|193
|2006.01.31 10:47
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2101
|1.2208
|194
|2006.01.31 10:49
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2104
|1.2208
|195
|2006.01.31 10:57
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2106
|1.2208
|196
|2006.01.31 11:24
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2107
|1.2208
|197
|2006.01.31 11:24
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2108
|1.2208
|198
|2006.01.31 11:24
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2109
|1.2208
|199
|2006.01.31 11:39
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2110
|1.2208
|200
|2006.01.31 11:40
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2111
|1.2208
|201
|2006.01.31 11:40
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2114
|1.2208
|202
|2006.01.31 11:52
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2115
|1.2208
|203
|2006.01.31 11:54
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2116
|1.2208
|204
|2006.01.31 11:54
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2117
|1.2208
|205
|2006.01.31 11:54
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2118
|1.2208
|206
|2006.01.31 11:54
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2119
|1.2208
|207
|2006.01.31 11:55
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2120
|1.2208
|208
|2006.01.31 11:55
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2121
|1.2208
|209
|2006.01.31 11:55
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2122
|1.2208
|210
|2006.01.31 11:56
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2123
|1.2208
|211
|2006.01.31 12:13
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2124
|1.2208
|212
|2006.01.31 12:13
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2125
|1.2208
|213
|2006.01.31 12:14
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2126
|1.2208
|214
|2006.01.31 12:14
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2127
|1.2208
|215
|2006.01.31 12:14
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2128
|1.2208
|216
|2006.01.31 12:14
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2130
|1.2208
|217
|2006.01.31 12:15
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2131
|1.2208
|218
|2006.01.31 12:17
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2132
|1.2208
|219
|2006.01.31 12:17
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2134
|1.2208
|220
|2006.01.31 12:17
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2135
|1.2208
|221
|2006.01.31 12:17
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2136
|1.2208
|222
|2006.01.31 12:17
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2137
|1.2208
|223
|2006.01.31 12:17
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2138
|1.2208
|224
|2006.01.31 12:17
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2139
|1.2208
|225
|2006.01.31 12:17
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2140
|1.2208
|226
|2006.01.31 12:18
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2141
|1.2208
|227
|2006.01.31 12:18
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2142
|1.2208
|228
|2006.01.31 12:18
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2143
|1.2208
|229
|2006.01.31 12:18
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2144
|1.2208
|230
|2006.01.31 12:18
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2145
|1.2208
|231
|2006.01.31 12:18
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2146
|1.2208
|232
|2006.01.31 12:38
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2148
|1.2208
|233
|2006.01.31 12:41
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2149
|1.2208
|234
|2006.01.31 12:41
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2150
|1.2208
|235
|2006.01.31 12:41
|modify
|9
|1.10
|1.2088
|1.2151
|1.2208
|236
|2006.01.31 14:16
|s/l
|9
|1.10
|1.2151
|1.2151
|1.2208
|686.19
|11186.19
|237
|2006.02.02 10:02
|buy
|10
|1.10
|1.2074
|1.2011
|1.2194
|238
|2006.02.03 08:55
|s/l
|10
|1.10
|1.2011
|1.2011
|1.2194
|-699.81
|10486.38
|239
|2006.02.05 19:38
|buy
|11
|1.10
|1.2048
|1.1985
|1.2168
|240
|2006.02.06 04:04
|s/l
|11
|1.10
|1.1985
|1.1985
|1.2168
|-699.81
|9786.57
|241
|2006.02.06 22:45
|buy
|12
|1.10
|1.1979
|1.1916
|1.2099
|242
|2006.02.10 08:55
|modify
|12
|1.10
|1.1979
|1.1979
|1.2099
|243
|2006.02.10 08:56
|modify
|12
|1.10
|1.1979
|1.1980
|1.2099
|244
|2006.02.10 08:56
|modify
|12
|1.10
|1.1979
|1.1981
|1.2099
|245
|2006.02.10 08:56
|modify
|12
|1.10
|1.1979
|1.1983
|1.2099
|246
|2006.02.10 09:08
|modify
|12
|1.10
|1.1979
|1.1984
|1.2099
|247
|2006.02.10 09:09
|modify
|12
|1.10
|1.1979
|1.1985
|1.2099
|248
|2006.02.10 09:09
|modify
|12
|1.10
|1.1979
|1.1986
|1.2099
|249
|2006.02.10 09:11
|modify
|12
|1.10
|1.1979
|1.1987
|1.2099
|250
|2006.02.10 09:11
|modify
|12
|1.10
|1.1979
|1.1988
|1.2099
|251
|2006.02.10 10:20
|s/l
|12
|1.10
|1.1988
|1.1988
|1.2099
|58.15
|9844.72
|252
|2006.02.13 11:02
|buy
|13
|1.10
|1.1914
|1.1851
|1.2034
|253
|2006.02.15 10:19
|modify
|13
|1.10
|1.1914
|1.1915
|1.2034
|254
|2006.02.15 10:33
|s/l
|13
|1.10
|1.1915
|1.1915
|1.2034
|-2.62
|9842.10
|255
|2006.02.16 12:24
|buy
|14
|1.10
|1.1885
|1.1822
|1.2005
|256
|2006.02.17 10:18
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1885
|1.2005
|257
|2006.02.17 10:18
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1886
|1.2005
|258
|2006.02.17 10:18
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1887
|1.2005
|259
|2006.02.17 10:20
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1888
|1.2005
|260
|2006.02.17 10:20
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1889
|1.2005
|261
|2006.02.17 10:20
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1891
|1.2005
|262
|2006.02.17 10:20
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1892
|1.2005
|263
|2006.02.17 10:20
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1893
|1.2005
|264
|2006.02.17 10:31
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1894
|1.2005
|265
|2006.02.17 10:31
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1895
|1.2005
|266
|2006.02.17 10:31
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1896
|1.2005
|267
|2006.02.17 10:31
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1897
|1.2005
|268
|2006.02.17 10:31
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1898
|1.2005
|269
|2006.02.17 10:31
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1899
|1.2005
|270
|2006.02.17 10:31
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1901
|1.2005
|271
|2006.02.17 10:35
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1902
|1.2005
|272
|2006.02.17 10:36
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1903
|1.2005
|273
|2006.02.17 10:36
|modify
|14
|1.10
|1.1885
|1.1904
|1.2005
|274
|2006.02.17 11:50
|s/l
|14
|1.10
|1.1904
|1.1904
|1.2005
|202.19
|10044.30
|275
|2006.02.20 08:30
|sell
|15
|1.10
|1.1937
|1.2000
|1.1817
|276
|2006.02.21 10:07
|modify
|15
|1.10
|1.1937
|1.1937
|1.1817
|277
|2006.02.21 10:07
|modify
|15
|1.10
|1.1937
|1.1936
|1.1817
|278
|2006.02.21 10:40
|modify
|15
|1.10
|1.1937
|1.1935
|1.1817
|279
|2006.02.21 10:40
|modify
|15
|1.10
|1.1937
|1.1934
|1.1817
|280
|2006.02.21 10:40
|modify
|15
|1.10
|1.1937
|1.1933
|1.1817
|281
|2006.02.21 14:27
|s/l
|15
|1.10
|1.1933
|1.1933
|1.1817
|49.59
|10093.89
|282
|2006.02.21 21:02
|buy
|16
|1.10
|1.1926
|1.1863
|1.2046
|283
|2006.02.22 08:30
|s/l
|16
|1.10
|1.1863
|1.1863
|1.2046
|-699.81
|9394.08
|284
|2006.02.22 16:00
|buy
|17
|1.10
|1.1909
|1.1846
|1.2029
|285
|2006.02.23 05:18
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1909
|1.2029
|286
|2006.02.23 05:18
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1910
|1.2029
|287
|2006.02.23 05:21
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1911
|1.2029
|288
|2006.02.23 05:22
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1912
|1.2029
|289
|2006.02.23 05:22
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1913
|1.2029
|290
|2006.02.23 05:22
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1914
|1.2029
|291
|2006.02.23 05:52
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1915
|1.2029
|292
|2006.02.23 05:53
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1916
|1.2029
|293
|2006.02.23 05:53
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1917
|1.2029
|294
|2006.02.23 05:53
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1918
|1.2029
|295
|2006.02.23 05:53
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1919
|1.2029
|296
|2006.02.23 05:53
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1920
|1.2029
|297
|2006.02.23 05:55
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1921
|1.2029
|298
|2006.02.23 05:55
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1923
|1.2029
|299
|2006.02.23 05:55
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1924
|1.2029
|300
|2006.02.23 05:55
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1925
|1.2029
|301
|2006.02.23 05:55
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1926
|1.2029
|302
|2006.02.23 05:55
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1927
|1.2029
|303
|2006.02.23 05:55
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1928
|1.2029
|304
|2006.02.23 05:55
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1929
|1.2029
|305
|2006.02.23 05:56
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1930
|1.2029
|306
|2006.02.23 05:56
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1931
|1.2029
|307
|2006.02.23 05:56
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1932
|1.2029
|308
|2006.02.23 06:44
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1933
|1.2029
|309
|2006.02.23 06:44
|modify
|17
|1.10
|1.1909
|1.1934
|1.2029
|310
|2006.02.23 09:33
|s/l
|17
|1.10
|1.1934
|1.1934
|1.2029
|254.58
|9648.66
|311
|2006.02.23 16:15
|sell
|18
|1.10
|1.1920
|1.1983
|1.1800
|312
|2006.02.24 10:37
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1920
|1.1800
|313
|2006.02.24 10:37
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1919
|1.1800
|314
|2006.02.24 10:37
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1918
|1.1800
|315
|2006.02.24 10:37
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1917
|1.1800
|316
|2006.02.24 10:37
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1916
|1.1800
|317
|2006.02.24 10:55
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1915
|1.1800
|318
|2006.02.24 10:55
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1914
|1.1800
|319
|2006.02.24 10:55
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1913
|1.1800
|320
|2006.02.24 10:55
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1912
|1.1800
|321
|2006.02.24 10:56
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1911
|1.1800
|322
|2006.02.24 10:57
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1910
|1.1800
|323
|2006.02.24 10:57
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1909
|1.1800
|324
|2006.02.24 10:57
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1908
|1.1800
|325
|2006.02.24 10:57
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1907
|1.1800
|326
|2006.02.24 10:57
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1906
|1.1800
|327
|2006.02.26 17:55
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1905
|1.1800
|328
|2006.02.26 17:55
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1904
|1.1800
|329
|2006.02.26 18:02
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1903
|1.1800
|330
|2006.02.26 18:14
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1902
|1.1800
|331
|2006.02.26 18:14
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1901
|1.1800
|332
|2006.02.26 18:14
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1899
|1.1800
|333
|2006.02.26 18:14
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1898
|1.1800
|334
|2006.02.26 18:14
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1897
|1.1800
|335
|2006.02.26 18:14
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1896
|1.1800
|336
|2006.02.26 18:14
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1895
|1.1800
|337
|2006.02.26 18:19
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1894
|1.1800
|338
|2006.02.26 18:19
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1893
|1.1800
|339
|2006.02.26 18:19
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1892
|1.1800
|340
|2006.02.26 18:19
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1891
|1.1800
|341
|2006.02.26 18:19
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1890
|1.1800
|342
|2006.02.26 18:19
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1889
|1.1800
|343
|2006.02.26 18:19
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1888
|1.1800
|344
|2006.02.26 18:19
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1887
|1.1800
|345
|2006.02.26 18:19
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1886
|1.1800
|346
|2006.02.26 18:21
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1885
|1.1800
|347
|2006.02.26 18:21
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1883
|1.1800
|348
|2006.02.26 18:21
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1882
|1.1800
|349
|2006.02.26 18:21
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1881
|1.1800
|350
|2006.02.26 18:21
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1880
|1.1800
|351
|2006.02.26 18:21
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1879
|1.1800
|352
|2006.02.26 18:21
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1878
|1.1800
|353
|2006.02.26 18:22
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1877
|1.1800
|354
|2006.02.26 18:22
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1876
|1.1800
|355
|2006.02.26 18:22
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1875
|1.1800
|356
|2006.02.26 18:22
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1874
|1.1800
|357
|2006.02.26 18:22
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1873
|1.1800
|358
|2006.02.26 19:38
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1872
|1.1800
|359
|2006.02.26 19:44
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1871
|1.1800
|360
|2006.02.26 19:44
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1870
|1.1800
|361
|2006.02.26 19:44
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1869
|1.1800
|362
|2006.02.26 19:44
|modify
|18
|1.10
|1.1920
|1.1868
|1.1800
|363
|2006.02.26 21:38
|s/l
|18
|1.10
|1.1868
|1.1868
|1.1800
|577.59
|10226.25
|364
|2006.02.27 13:45
|buy
|19
|1.10
|1.1861
|1.1798
|1.1981
|365
|2006.02.28 10:01
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1861
|1.1981
|366
|2006.02.28 10:06
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1862
|1.1981
|367
|2006.02.28 10:10
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1863
|1.1981
|368
|2006.02.28 10:10
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1864
|1.1981
|369
|2006.02.28 10:10
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1865
|1.1981
|370
|2006.02.28 10:10
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1866
|1.1981
|371
|2006.02.28 10:11
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1867
|1.1981
|372
|2006.02.28 10:12
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1869
|1.1981
|373
|2006.02.28 10:12
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1870
|1.1981
|374
|2006.02.28 10:12
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1871
|1.1981
|375
|2006.02.28 10:13
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1872
|1.1981
|376
|2006.02.28 10:13
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1873
|1.1981
|377
|2006.02.28 10:13
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1874
|1.1981
|378
|2006.02.28 10:18
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1875
|1.1981
|379
|2006.02.28 10:19
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1876
|1.1981
|380
|2006.02.28 10:19
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1877
|1.1981
|381
|2006.02.28 10:19
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1878
|1.1981
|382
|2006.02.28 10:23
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1879
|1.1981
|383
|2006.02.28 10:23
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1880
|1.1981
|384
|2006.02.28 10:23
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1881
|1.1981
|385
|2006.02.28 10:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1883
|1.1981
|386
|2006.02.28 10:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1884
|1.1981
|387
|2006.02.28 10:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1885
|1.1981
|388
|2006.02.28 10:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1886
|1.1981
|389
|2006.02.28 10:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1887
|1.1981
|390
|2006.02.28 10:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1888
|1.1981
|391
|2006.02.28 10:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1889
|1.1981
|392
|2006.02.28 10:30
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1890
|1.1981
|393
|2006.02.28 10:30
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1891
|1.1981
|394
|2006.02.28 10:30
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1892
|1.1981
|395
|2006.02.28 10:30
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1893
|1.1981
|396
|2006.02.28 10:30
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1894
|1.1981
|397
|2006.02.28 10:31
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1895
|1.1981
|398
|2006.02.28 13:53
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1896
|1.1981
|399
|2006.02.28 13:53
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1897
|1.1981
|400
|2006.02.28 13:54
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1898
|1.1981
|401
|2006.02.28 13:54
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1899
|1.1981
|402
|2006.02.28 13:56
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1900
|1.1981
|403
|2006.02.28 13:56
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1901
|1.1981
|404
|2006.02.28 13:58
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1902
|1.1981
|405
|2006.02.28 13:58
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1903
|1.1981
|406
|2006.02.28 19:23
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1904
|1.1981
|407
|2006.02.28 19:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1907
|1.1981
|408
|2006.02.28 19:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1908
|1.1981
|409
|2006.02.28 19:36
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1909
|1.1981
|410
|2006.02.28 19:38
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1910
|1.1981
|411
|2006.02.28 19:38
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1911
|1.1981
|412
|2006.02.28 23:10
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1912
|1.1981
|413
|2006.03.01 08:06
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1913
|1.1981
|414
|2006.03.01 08:06
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1914
|1.1981
|415
|2006.03.01 08:06
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1915
|1.1981
|416
|2006.03.01 08:06
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1916
|1.1981
|417
|2006.03.01 08:07
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1917
|1.1981
|418
|2006.03.01 08:07
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1918
|1.1981
|419
|2006.03.01 08:08
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1919
|1.1981
|420
|2006.03.01 08:08
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1920
|1.1981
|421
|2006.03.01 08:08
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1921
|1.1981
|422
|2006.03.01 08:32
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1922
|1.1981
|423
|2006.03.01 08:32
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1923
|1.1981
|424
|2006.03.01 08:32
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1924
|1.1981
|425
|2006.03.01 08:32
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1925
|1.1981
|426
|2006.03.01 08:37
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1926
|1.1981
|427
|2006.03.01 08:37
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1927
|1.1981
|428
|2006.03.01 08:37
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1929
|1.1981
|429
|2006.03.01 08:37
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1930
|1.1981
|430
|2006.03.01 09:23
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1931
|1.1981
|431
|2006.03.01 09:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1932
|1.1981
|432
|2006.03.01 09:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1933
|1.1981
|433
|2006.03.01 09:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1934
|1.1981
|434
|2006.03.01 09:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1935
|1.1981
|435
|2006.03.01 09:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1936
|1.1981
|436
|2006.03.01 09:24
|modify
|19
|1.10
|1.1861
|1.1937
|1.1981
|437
|2006.03.01 10:08
|s/l
|19
|1.10
|1.1937
|1.1937
|1.1981
|822.38
|11048.63
|438
|2006.03.01 12:30
|sell
|20
|1.10
|1.1907
|1.1970
|1.1787
|439
|2006.03.02 10:03
|s/l
|20
|1.10
|1.1970
|1.1970
|1.1787
|-676.23
|10372.40
|440
|2006.03.03 07:00
|sell
|21
|1.10
|1.2017
|1.2080
|1.1897
|441
|2006.03.05 18:29
|s/l
|21
|1.10
|1.2080
|1.2080
|1.1897
|-693.00
|9679.40
|442
|2006.03.06 04:30
|sell
|22
|1.10
|1.2047
|1.2110
|1.1927
|443
|2006.03.06 11:23
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2047
|1.1927
|444
|2006.03.06 11:23
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2046
|1.1927
|445
|2006.03.06 11:23
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2045
|1.1927
|446
|2006.03.06 11:25
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2044
|1.1927
|447
|2006.03.06 11:26
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2043
|1.1927
|448
|2006.03.06 11:26
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2042
|1.1927
|449
|2006.03.06 11:26
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2041
|1.1927
|450
|2006.03.06 11:27
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2040
|1.1927
|451
|2006.03.06 11:27
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2039
|1.1927
|452
|2006.03.06 11:28
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2037
|1.1927
|453
|2006.03.06 12:56
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2036
|1.1927
|454
|2006.03.06 12:56
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2035
|1.1927
|455
|2006.03.06 12:56
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2034
|1.1927
|456
|2006.03.06 12:56
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2033
|1.1927
|457
|2006.03.06 12:56
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2032
|1.1927
|458
|2006.03.06 19:46
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2031
|1.1927
|459
|2006.03.06 19:46
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2030
|1.1927
|460
|2006.03.06 19:46
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2027
|1.1927
|461
|2006.03.06 19:46
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2026
|1.1927
|462
|2006.03.06 20:08
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2025
|1.1927
|463
|2006.03.06 23:50
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2024
|1.1927
|464
|2006.03.06 23:52
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2023
|1.1927
|465
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2021
|1.1927
|466
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2020
|1.1927
|467
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2019
|1.1927
|468
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2018
|1.1927
|469
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2017
|1.1927
|470
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2016
|1.1927
|471
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2015
|1.1927
|472
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2014
|1.1927
|473
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2013
|1.1927
|474
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2009
|1.1927
|475
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2008
|1.1927
|476
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2007
|1.1927
|477
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2006
|1.1927
|478
|2006.03.06 23:53
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2005
|1.1927
|479
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2004
|1.1927
|480
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2003
|1.1927
|481
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2002
|1.1927
|482
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.2000
|1.1927
|483
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1999
|1.1927
|484
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1998
|1.1927
|485
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1997
|1.1927
|486
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1996
|1.1927
|487
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1993
|1.1927
|488
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1992
|1.1927
|489
|2006.03.06 23:57
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1991
|1.1927
|490
|2006.03.06 23:58
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1990
|1.1927
|491
|2006.03.06 23:58
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1989
|1.1927
|492
|2006.03.07 02:59
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1988
|1.1927
|493
|2006.03.07 03:00
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1986
|1.1927
|494
|2006.03.07 03:31
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1985
|1.1927
|495
|2006.03.07 03:31
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1983
|1.1927
|496
|2006.03.07 03:31
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1981
|1.1927
|497
|2006.03.07 03:31
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1979
|1.1927
|498
|2006.03.07 03:31
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1978
|1.1927
|499
|2006.03.07 03:31
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1976
|1.1927
|500
|2006.03.07 03:31
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1975
|1.1927
|501
|2006.03.07 03:32
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1974
|1.1927
|502
|2006.03.07 03:32
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1973
|1.1927
|503
|2006.03.07 03:32
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1972
|1.1927
|504
|2006.03.07 03:33
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1971
|1.1927
|505
|2006.03.07 03:33
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1969
|1.1927
|506
|2006.03.07 04:17
|modify
|22
|1.10
|1.2047
|1.1968
|1.1927
|507
|2006.03.07 04:17
|t/p
|22
|1.10
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|1325.59
|11005.00
|508
|2006.03.08 03:00
|buy
|23
|1.10
|1.1924
|1.1861
|1.2044
|509
|2006.03.10 09:37
|s/l
|23
|1.10
|1.1861
|1.1861
|1.2044
|-720.23
|10284.76
|510
|2006.03.10 16:45
|buy
|24
|1.10
|1.1916
|1.1853
|1.2036
|511
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1916
|1.2036
|512
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1917
|1.2036
|513
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1918
|1.2036
|514
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1919
|1.2036
|515
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1920
|1.2036
|516
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1921
|1.2036
|517
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1922
|1.2036
|518
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1923
|1.2036
|519
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1924
|1.2036
|520
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1925
|1.2036
|521
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1926
|1.2036
|522
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1927
|1.2036
|523
|2006.03.13 02:37
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1928
|1.2036
|524
|2006.03.13 02:38
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1929
|1.2036
|525
|2006.03.13 02:38
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1930
|1.2036
|526
|2006.03.13 02:38
|modify
|24
|1.10
|1.1916
|1.1931
|1.2036
|527
|2006.03.13 03:58
|s/l
|24
|1.10
|1.1931
|1.1931
|1.2036
|158.19
|10442.95
|528
|2006.03.14 07:45
|sell
|25
|1.10
|1.1948
|1.2011
|1.1828
|529
|2006.03.14 10:24
|s/l
|25
|1.10
|1.2011
|1.2011
|1.1828
|-693.00
|9749.95
|530
|2006.03.16 00:30
|sell
|26
|1.10
|1.2053
|1.2116
|1.1933
|531
|2006.03.16 08:33
|s/l
|26
|1.10
|1.2116
|1.2116
|1.1933
|-693.00
|9056.95
|532
|2006.03.17 03:32
|sell
|27
|1.10
|1.2162
|1.2225
|1.2042
|533
|2006.03.21 03:27
|modify
|27
|1.10
|1.2162
|1.2162
|1.2042
|534
|2006.03.21 08:30
|s/l
|27
|1.10
|1.2162
|1.2162
|1.2042
|11.18
|9068.14
|535
|2006.03.24 09:47
|buy
|28
|1.10
|1.1979
|1.1916
|1.2099
|536
|2006.03.24 10:12
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1979
|1.2099
|537
|2006.03.24 10:13
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1980
|1.2099
|538
|2006.03.24 10:13
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1981
|1.2099
|539
|2006.03.24 10:13
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1982
|1.2099
|540
|2006.03.24 10:17
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1983
|1.2099
|541
|2006.03.24 10:17
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1984
|1.2099
|542
|2006.03.24 10:17
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1985
|1.2099
|543
|2006.03.24 10:17
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1986
|1.2099
|544
|2006.03.24 10:17
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1987
|1.2099
|545
|2006.03.24 11:07
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1988
|1.2099
|546
|2006.03.24 11:29
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1989
|1.2099
|547
|2006.03.24 11:29
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1990
|1.2099
|548
|2006.03.24 11:29
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1991
|1.2099
|549
|2006.03.24 11:29
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1992
|1.2099
|550
|2006.03.24 11:31
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1993
|1.2099
|551
|2006.03.24 11:41
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1994
|1.2099
|552
|2006.03.24 11:43
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1995
|1.2099
|553
|2006.03.24 11:43
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1996
|1.2099
|554
|2006.03.24 11:44
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1998
|1.2099
|555
|2006.03.24 11:51
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.1999
|1.2099
|556
|2006.03.24 11:51
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2000
|1.2099
|557
|2006.03.24 11:51
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2001
|1.2099
|558
|2006.03.24 11:51
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2003
|1.2099
|559
|2006.03.24 13:07
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2004
|1.2099
|560
|2006.03.24 13:07
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2005
|1.2099
|561
|2006.03.24 13:07
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2006
|1.2099
|562
|2006.03.24 13:07
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2007
|1.2099
|563
|2006.03.24 13:08
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2008
|1.2099
|564
|2006.03.24 13:14
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2009
|1.2099
|565
|2006.03.26 23:23
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2010
|1.2099
|566
|2006.03.26 23:23
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2012
|1.2099
|567
|2006.03.26 23:31
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2014
|1.2099
|568
|2006.03.26 23:33
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2015
|1.2099
|569
|2006.03.26 23:33
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2016
|1.2099
|570
|2006.03.26 23:33
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2017
|1.2099
|571
|2006.03.26 23:33
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2018
|1.2099
|572
|2006.03.26 23:33
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2019
|1.2099
|573
|2006.03.26 23:33
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2020
|1.2099
|574
|2006.03.26 23:33
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2022
|1.2099
|575
|2006.03.27 01:12
|modify
|28
|1.10
|1.1979
|1.2024
|1.2099
|576
|2006.03.27 05:29
|s/l
|28
|1.10
|1.2024
|1.2024
|1.2099
|488.19
|9556.33
|577
|2006.03.28 04:00
|buy
|29
|1.10
|1.2040
|1.1977
|1.2160
|578
|2006.03.28 07:58
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2040
|1.2160
|579
|2006.03.28 07:58
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2041
|1.2160
|580
|2006.03.28 07:58
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2042
|1.2160
|581
|2006.03.28 08:01
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2043
|1.2160
|582
|2006.03.28 08:01
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2044
|1.2160
|583
|2006.03.28 08:01
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2045
|1.2160
|584
|2006.03.28 08:02
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2047
|1.2160
|585
|2006.03.28 08:03
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2048
|1.2160
|586
|2006.03.28 08:04
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2049
|1.2160
|587
|2006.03.28 08:04
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2050
|1.2160
|588
|2006.03.28 08:04
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2051
|1.2160
|589
|2006.03.28 08:04
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2052
|1.2160
|590
|2006.03.28 08:04
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2053
|1.2160
|591
|2006.03.28 08:04
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2054
|1.2160
|592
|2006.03.28 09:24
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2055
|1.2160
|593
|2006.03.28 09:24
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2057
|1.2160
|594
|2006.03.28 09:24
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2058
|1.2160
|595
|2006.03.28 09:26
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2059
|1.2160
|596
|2006.03.28 09:26
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2060
|1.2160
|597
|2006.03.28 09:29
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2061
|1.2160
|598
|2006.03.28 09:29
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2062
|1.2160
|599
|2006.03.28 09:29
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2063
|1.2160
|600
|2006.03.28 09:29
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2064
|1.2160
|601
|2006.03.28 09:30
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2065
|1.2160
|602
|2006.03.28 09:32
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2066
|1.2160
|603
|2006.03.28 09:33
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2068
|1.2160
|604
|2006.03.28 09:47
|modify
|29
|1.10
|1.2040
|1.2070
|1.2160
|605
|2006.03.28 11:08
|s/l
|29
|1.10
|1.2070
|1.2070
|1.2160
|330.00
|9886.33
|606
|2006.03.29 12:30
|buy
|30
|1.10
|1.2036
|1.1973
|1.2156
|607
|2006.03.30 00:27
|modify
|30
|1.10
|1.2036
|1.2036
|1.2156
|608
|2006.03.30 00:27
|modify
|30
|1.10
|1.2036
|1.2037
|1.2156
|609
|2006.03.30 01:02
|modify
|30
|1.10
|1.2036
|1.2038
|1.2156
|610
|2006.03.30 01:03
|modify
|30
|1.10
|1.2036
|1.2039
|1.2156
|611
|2006.03.30 01:13
|modify
|30
|1.10
|1.2036
|1.2041
|1.2156
|612
|2006.03.30 01:25
|modify
|30
|1.10
|1.2036
|1.2042
|1.2156
|613
|2006.03.30 01:25
|modify
|30
|1.10
|1.2036
|1.2043
|1.2156
|614
|2006.03.30 01:25
|modify
|30
|1.10
|1.2036
|1.2044
|1.2156
|615
|2006.03.30 03:07
|s/l
|30
|1.10
|1.2044
|1.2044
|1.2156
|67.58
|9953.91
|616
|2006.03.31 04:45
|sell
|31
|1.10
|1.2122
|1.2185
|1.2002
|617
|2006.04.02 23:01
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2121
|1.2002
|618
|2006.04.02 23:01
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2120
|1.2002
|619
|2006.04.02 23:01
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2119
|1.2002
|620
|2006.04.02 23:01
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2117
|1.2002
|621
|2006.04.02 23:01
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2116
|1.2002
|622
|2006.04.02 23:01
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2114
|1.2002
|623
|2006.04.02 23:01
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2113
|1.2002
|624
|2006.04.02 23:01
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2112
|1.2002
|625
|2006.04.02 23:02
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2111
|1.2002
|626
|2006.04.02 23:02
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2110
|1.2002
|627
|2006.04.02 23:02
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2109
|1.2002
|628
|2006.04.02 23:02
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2108
|1.2002
|629
|2006.04.02 23:02
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2107
|1.2002
|630
|2006.04.02 23:02
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2106
|1.2002
|631
|2006.04.02 23:02
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2105
|1.2002
|632
|2006.04.03 00:34
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2104
|1.2002
|633
|2006.04.03 00:34
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2103
|1.2002
|634
|2006.04.03 00:34
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2102
|1.2002
|635
|2006.04.03 00:36
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2101
|1.2002
|636
|2006.04.03 00:39
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2100
|1.2002
|637
|2006.04.03 00:39
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2099
|1.2002
|638
|2006.04.03 00:40
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2098
|1.2002
|639
|2006.04.03 00:42
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2097
|1.2002
|640
|2006.04.03 00:42
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2096
|1.2002
|641
|2006.04.03 00:42
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2095
|1.2002
|642
|2006.04.03 00:42
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2094
|1.2002
|643
|2006.04.03 00:42
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2093
|1.2002
|644
|2006.04.03 00:42
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2092
|1.2002
|645
|2006.04.03 00:42
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2091
|1.2002
|646
|2006.04.03 00:42
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2090
|1.2002
|647
|2006.04.03 00:43
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2089
|1.2002
|648
|2006.04.03 00:43
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2088
|1.2002
|649
|2006.04.03 00:43
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2087
|1.2002
|650
|2006.04.03 00:43
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2086
|1.2002
|651
|2006.04.03 00:43
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2085
|1.2002
|652
|2006.04.03 00:43
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2084
|1.2002
|653
|2006.04.03 00:43
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2083
|1.2002
|654
|2006.04.03 00:43
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2077
|1.2002
|655
|2006.04.03 00:43
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2076
|1.2002
|656
|2006.04.03 03:12
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2075
|1.2002
|657
|2006.04.03 03:12
|modify
|31
|1.10
|1.2122
|1.2074
|1.2002
|658
|2006.04.03 07:05
|s/l
|31
|1.10
|1.2074
|1.2074
|1.2002
|533.59
|10487.50
|659
|2006.04.05 07:00
|sell
|32
|1.10
|1.2255
|1.2318
|1.2135
|660
|2006.04.06 03:26
|s/l
|32
|1.10
|1.2318
|1.2318
|1.2135
|-676.23
|9811.27
|661
|2006.04.06 08:36
|sell
|33
|1.10
|1.2290
|1.2353
|1.2170
|662
|2006.04.06 08:46
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2290
|1.2170
|663
|2006.04.06 08:47
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2289
|1.2170
|664
|2006.04.06 08:47
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2288
|1.2170
|665
|2006.04.06 08:47
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2287
|1.2170
|666
|2006.04.06 08:47
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2285
|1.2170
|667
|2006.04.06 08:47
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2284
|1.2170
|668
|2006.04.06 08:47
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2283
|1.2170
|669
|2006.04.06 08:47
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2282
|1.2170
|670
|2006.04.06 08:47
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2280
|1.2170
|671
|2006.04.06 08:47
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2279
|1.2170
|672
|2006.04.06 08:47
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2277
|1.2170
|673
|2006.04.06 08:50
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2276
|1.2170
|674
|2006.04.06 08:50
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2275
|1.2170
|675
|2006.04.06 08:50
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2274
|1.2170
|676
|2006.04.06 08:50
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2272
|1.2170
|677
|2006.04.06 08:50
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2271
|1.2170
|678
|2006.04.06 08:50
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2270
|1.2170
|679
|2006.04.06 08:51
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2269
|1.2170
|680
|2006.04.06 08:51
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2267
|1.2170
|681
|2006.04.06 08:51
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2266
|1.2170
|682
|2006.04.06 08:51
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2265
|1.2170
|683
|2006.04.06 08:51
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2264
|1.2170
|684
|2006.04.06 08:51
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2263
|1.2170
|685
|2006.04.06 08:51
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2262
|1.2170
|686
|2006.04.06 08:51
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2261
|1.2170
|687
|2006.04.06 08:56
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2260
|1.2170
|688
|2006.04.06 08:56
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2259
|1.2170
|689
|2006.04.06 08:56
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2258
|1.2170
|690
|2006.04.06 08:56
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2257
|1.2170
|691
|2006.04.06 08:56
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2256
|1.2170
|692
|2006.04.06 08:56
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2255
|1.2170
|693
|2006.04.06 08:56
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2254
|1.2170
|694
|2006.04.06 08:57
|modify
|33
|1.10
|1.2290
|1.2253
|1.2170
|695
|2006.04.06 09:00
|s/l
|33
|1.10
|1.2253
|1.2253
|1.2170
|407.00
|10218.27
|696
|2006.04.10 05:15
|buy
|34
|1.10
|1.2125
|1.2062
|1.2245
|697
|2006.04.11 19:54
|modify
|34
|1.10
|1.2125
|1.2125
|1.2245
|698
|2006.04.11 20:16
|modify
|34
|1.10
|1.2125
|1.2126
|1.2245
|699
|2006.04.11 20:16
|modify
|34
|1.10
|1.2125
|1.2127
|1.2245
|700
|2006.04.11 20:16
|modify
|34
|1.10
|1.2125
|1.2128
|1.2245
|701
|2006.04.11 20:23
|modify
|34
|1.10
|1.2125
|1.2130
|1.2245
|702
|2006.04.12 08:02
|s/l
|34
|1.10
|1.2130
|1.2130
|1.2245
|41.38
|10259.65
|703
|2006.04.13 03:30
|buy
|35
|1.10
|1.2132
|1.2069
|1.2252
|704
|2006.04.13 09:12
|s/l
|35
|1.10
|1.2069
|1.2069
|1.2252
|-693.00
|9566.65
|705
|2006.04.13 15:00
|buy
|36
|1.10
|1.2113
|1.2050
|1.2233
|706
|2006.04.16 20:13
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2113
|1.2233
|707
|2006.04.16 20:13
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2114
|1.2233
|708
|2006.04.16 20:13
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2115
|1.2233
|709
|2006.04.16 20:13
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2116
|1.2233
|710
|2006.04.16 20:13
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2117
|1.2233
|711
|2006.04.16 20:13
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2118
|1.2233
|712
|2006.04.16 20:13
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2119
|1.2233
|713
|2006.04.16 20:14
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2120
|1.2233
|714
|2006.04.16 20:14
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2121
|1.2233
|715
|2006.04.16 20:14
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2122
|1.2233
|716
|2006.04.16 20:14
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2123
|1.2233
|717
|2006.04.16 20:15
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2124
|1.2233
|718
|2006.04.16 20:15
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2125
|1.2233
|719
|2006.04.16 20:24
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2126
|1.2233
|720
|2006.04.16 20:24
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2128
|1.2233
|721
|2006.04.16 20:24
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2129
|1.2233
|722
|2006.04.16 20:24
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2130
|1.2233
|723
|2006.04.16 20:24
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2131
|1.2233
|724
|2006.04.16 20:29
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2132
|1.2233
|725
|2006.04.16 21:04
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2133
|1.2233
|726
|2006.04.16 21:05
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2134
|1.2233
|727
|2006.04.16 21:05
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2135
|1.2233
|728
|2006.04.16 21:05
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2136
|1.2233
|729
|2006.04.16 21:05
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2137
|1.2233
|730
|2006.04.16 21:05
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2138
|1.2233
|731
|2006.04.16 21:05
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2139
|1.2233
|732
|2006.04.16 21:06
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2140
|1.2233
|733
|2006.04.16 21:06
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2141
|1.2233
|734
|2006.04.16 21:07
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2142
|1.2233
|735
|2006.04.16 21:07
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2143
|1.2233
|736
|2006.04.16 21:07
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2144
|1.2233
|737
|2006.04.16 21:07
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2145
|1.2233
|738
|2006.04.16 21:07
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2146
|1.2233
|739
|2006.04.16 21:07
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2148
|1.2233
|740
|2006.04.16 21:19
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2149
|1.2233
|741
|2006.04.16 21:20
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2150
|1.2233
|742
|2006.04.16 21:20
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2151
|1.2233
|743
|2006.04.16 21:21
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2152
|1.2233
|744
|2006.04.16 21:22
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2153
|1.2233
|745
|2006.04.16 21:22
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2154
|1.2233
|746
|2006.04.16 21:27
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2155
|1.2233
|747
|2006.04.16 21:27
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2156
|1.2233
|748
|2006.04.16 21:27
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2157
|1.2233
|749
|2006.04.16 21:31
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2158
|1.2233
|750
|2006.04.16 21:33
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2159
|1.2233
|751
|2006.04.16 21:37
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2160
|1.2233
|752
|2006.04.17 06:38
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2161
|1.2233
|753
|2006.04.17 07:40
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2162
|1.2233
|754
|2006.04.17 07:40
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2163
|1.2233
|755
|2006.04.17 07:41
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2164
|1.2233
|756
|2006.04.17 07:41
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2165
|1.2233
|757
|2006.04.17 07:41
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2166
|1.2233
|758
|2006.04.17 07:41
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2167
|1.2233
|759
|2006.04.17 07:41
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2170
|1.2233
|760
|2006.04.17 07:41
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2171
|1.2233
|761
|2006.04.17 07:41
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2172
|1.2233
|762
|2006.04.17 07:41
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2174
|1.2233
|763
|2006.04.17 07:41
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2177
|1.2233
|764
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2178
|1.2233
|765
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2179
|1.2233
|766
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2180
|1.2233
|767
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2182
|1.2233
|768
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2183
|1.2233
|769
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2185
|1.2233
|770
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2186
|1.2233
|771
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2187
|1.2233
|772
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2188
|1.2233
|773
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2189
|1.2233
|774
|2006.04.17 07:42
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2191
|1.2233
|775
|2006.04.17 07:51
|modify
|36
|1.10
|1.2113
|1.2192
|1.2233
|776
|2006.04.17 07:51
|t/p
|36
|1.10
|1.2233
|1.2192
|1.2233
|1306.38
|10873.04
|777
|2006.04.18 04:00
|sell
|37
|1.10
|1.2234
|1.2297
|1.2114
|778
|2006.04.18 08:52
|s/l
|37
|1.10
|1.2297
|1.2297
|1.2114
|-693.00
|10180.04
|779
|2006.04.19 08:00
|sell
|38
|1.10
|1.2335
|1.2398
|1.2215
|780
|2006.04.19 09:22
|modify
|38
|1.10
|1.2335
|1.2335
|1.2215
|781
|2006.04.19 09:22
|modify
|38
|1.10
|1.2335
|1.2334
|1.2215
|782
|2006.04.19 09:22
|modify
|38
|1.10
|1.2335
|1.2333
|1.2215
|783
|2006.04.19 09:22
|modify
|38
|1.10
|1.2335
|1.2332
|1.2215
|784
|2006.04.19 09:22
|modify
|38
|1.10
|1.2335
|1.2331
|1.2215
|785
|2006.04.19 09:22
|modify
|38
|1.10
|1.2335
|1.2330
|1.2215
|786
|2006.04.19 09:22
|modify
|38
|1.10
|1.2335
|1.2329
|1.2215
|787
|2006.04.19 09:23
|modify
|38
|1.10
|1.2335
|1.2328
|1.2215
|788
|2006.04.19 09:23
|modify
|38
|1.10
|1.2335
|1.2327
|1.2215
|789
|2006.04.19 09:55
|s/l
|38
|1.10
|1.2327
|1.2327
|1.2215
|88.00
|10268.04
|790
|2006.04.19 21:15
|sell
|39
|1.10
|1.2348
|1.2411
|1.2228
|791
|2006.04.20 10:06
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2348
|1.2228
|792
|2006.04.20 10:06
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2347
|1.2228
|793
|2006.04.20 10:06
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2346
|1.2228
|794
|2006.04.20 10:07
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2345
|1.2228
|795
|2006.04.20 10:07
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2344
|1.2228
|796
|2006.04.20 10:07
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2343
|1.2228
|797
|2006.04.20 10:48
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2342
|1.2228
|798
|2006.04.20 10:48
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2341
|1.2228
|799
|2006.04.20 10:49
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2340
|1.2228
|800
|2006.04.20 10:50
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2339
|1.2228
|801
|2006.04.20 10:50
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2338
|1.2228
|802
|2006.04.20 10:50
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2337
|1.2228
|803
|2006.04.20 10:50
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2336
|1.2228
|804
|2006.04.20 10:50
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2335
|1.2228
|805
|2006.04.20 10:50
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2334
|1.2228
|806
|2006.04.20 10:50
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2333
|1.2228
|807
|2006.04.20 10:50
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2332
|1.2228
|808
|2006.04.20 10:51
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2331
|1.2228
|809
|2006.04.20 10:51
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2330
|1.2228
|810
|2006.04.20 10:51
|modify
|39
|1.10
|1.2348
|1.2329
|1.2228
|811
|2006.04.20 11:07
|s/l
|39
|1.10
|1.2329
|1.2329
|1.2228
|225.77
|10493.81
|812
|2006.04.24 10:00
|sell
|40
|1.10
|1.2347
|1.2410
|1.2227
|813
|2006.04.24 14:04
|s/l
|40
|1.10
|1.2410
|1.2410
|1.2227
|-693.00
|9800.81
|814
|2006.04.24 21:15
|sell
|41
|1.10
|1.2373
|1.2436
|1.2253
|815
|2006.04.25 08:19
|s/l
|41
|1.10
|1.2436
|1.2436
|1.2253
|-687.41
|9113.40
|816
|2006.04.26 01:00
|sell
|42
|1.10
|1.2416
|1.2479
|1.2296
|817
|2006.04.27 10:00
|s/l
|42
|1.10
|1.2479
|1.2479
|1.2296
|-676.23
|8437.18
|818
|2006.05.01 01:30
|sell
|43
|1.10
|1.2629
|1.2692
|1.2509
|819
|2006.05.01 09:10
|s/l
|43
|1.10
|1.2692
|1.2692
|1.2509
|-693.00
|7744.18
|820
|2006.05.02 15:45
|sell
|44
|1.10
|1.2622
|1.2685
|1.2502
|821
|2006.05.04 04:35
|modify
|44
|1.10
|1.2622
|1.2622
|1.2502
|822
|2006.05.04 04:35
|modify
|44
|1.10
|1.2622
|1.2621
|1.2502
|823
|2006.05.04 04:35
|modify
|44
|1.10
|1.2622
|1.2620
|1.2502
|824
|2006.05.04 04:35
|modify
|44
|1.10
|1.2622
|1.2619
|1.2502
|825
|2006.05.04 04:50
|modify
|44
|1.10
|1.2622
|1.2618
|1.2502
|826
|2006.05.04 04:54
|modify
|44
|1.10
|1.2622
|1.2617
|1.2502
|827
|2006.05.04 04:54
|modify
|44
|1.10
|1.2622
|1.2616
|1.2502
|828
|2006.05.04 04:54
|modify
|44
|1.10
|1.2622
|1.2615
|1.2502
|829
|2006.05.04 04:54
|modify
|44
|1.10
|1.2622
|1.2614
|1.2502
|830
|2006.05.04 08:33
|s/l
|44
|1.10
|1.2614
|1.2614
|1.2502
|110.37
|7854.54
|831
|2006.05.05 04:30
|sell
|45
|1.10
|1.2680
|1.2743
|1.2560
|832
|2006.05.05 08:30
|s/l
|45
|1.10
|1.2743
|1.2743
|1.2560
|-693.00
|7161.54
|833
|2006.05.07 21:00
|sell
|46
|1.10
|1.2722
|1.2785
|1.2602
|834
|2006.05.08 04:30
|s/l
|46
|1.10
|1.2785
|1.2785
|1.2602
|-687.41
|6474.13
|835
|2006.05.08 10:00
|sell
|47
|1.10
|1.2711
|1.2774
|1.2591
|836
|2006.05.09 02:56
|modify
|47
|1.10
|1.2711
|1.2710
|1.2591
|837
|2006.05.09 02:56
|modify
|47
|1.10
|1.2711
|1.2709
|1.2591
|838
|2006.05.09 03:12
|modify
|47
|1.10
|1.2711
|1.2708
|1.2591
|839
|2006.05.09 03:13
|modify
|47
|1.10
|1.2711
|1.2707
|1.2591
|840
|2006.05.09 03:13
|modify
|47
|1.10
|1.2711
|1.2706
|1.2591
|841
|2006.05.09 03:13
|modify
|47
|1.10
|1.2711
|1.2705
|1.2591
|842
|2006.05.09 03:18
|modify
|47
|1.10
|1.2711
|1.2704
|1.2591
|843
|2006.05.09 03:18
|modify
|47
|1.10
|1.2711
|1.2703
|1.2591
|844
|2006.05.09 04:54
|s/l
|47
|1.10
|1.2703
|1.2703
|1.2591
|93.59
|6567.73
|845
|2006.05.10 18:45
|sell
|48
|1.10
|1.2773
|1.2836
|1.2653
|846
|2006.05.10 21:15
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2772
|1.2653
|847
|2006.05.10 21:16
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2771
|1.2653
|848
|2006.05.10 21:16
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2770
|1.2653
|849
|2006.05.10 21:17
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2769
|1.2653
|850
|2006.05.10 21:18
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2768
|1.2653
|851
|2006.05.10 21:18
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2767
|1.2653
|852
|2006.05.10 21:19
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2766
|1.2653
|853
|2006.05.10 21:19
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2765
|1.2653
|854
|2006.05.10 21:19
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2764
|1.2653
|855
|2006.05.10 21:34
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2763
|1.2653
|856
|2006.05.10 21:34
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2762
|1.2653
|857
|2006.05.10 21:34
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2761
|1.2653
|858
|2006.05.10 21:35
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2760
|1.2653
|859
|2006.05.10 21:35
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2759
|1.2653
|860
|2006.05.10 21:35
|modify
|48
|1.10
|1.2773
|1.2758
|1.2653
|861
|2006.05.11 02:36
|s/l
|48
|1.10
|1.2758
|1.2758
|1.2653
|181.77
|6749.50
|862
|2006.05.15 00:30
|sell
|49
|1.10
|1.2924
|1.2987
|1.2804
|863
|2006.05.15 03:09
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2924
|1.2804
|864
|2006.05.15 03:09
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2923
|1.2804
|865
|2006.05.15 03:09
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2922
|1.2804
|866
|2006.05.15 03:09
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2921
|1.2804
|867
|2006.05.15 03:09
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2920
|1.2804
|868
|2006.05.15 03:09
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2919
|1.2804
|869
|2006.05.15 03:51
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2918
|1.2804
|870
|2006.05.15 03:55
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2917
|1.2804
|871
|2006.05.15 03:55
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2916
|1.2804
|872
|2006.05.15 03:55
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2915
|1.2804
|873
|2006.05.15 03:55
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2914
|1.2804
|874
|2006.05.15 03:55
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2913
|1.2804
|875
|2006.05.15 03:56
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2912
|1.2804
|876
|2006.05.15 04:00
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2911
|1.2804
|877
|2006.05.15 04:00
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2910
|1.2804
|878
|2006.05.15 04:03
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2909
|1.2804
|879
|2006.05.15 04:04
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2908
|1.2804
|880
|2006.05.15 04:04
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2907
|1.2804
|881
|2006.05.15 04:04
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2906
|1.2804
|882
|2006.05.15 04:05
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2905
|1.2804
|883
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2904
|1.2804
|884
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2903
|1.2804
|885
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2901
|1.2804
|886
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2900
|1.2804
|887
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2899
|1.2804
|888
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2898
|1.2804
|889
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2897
|1.2804
|890
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2896
|1.2804
|891
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2895
|1.2804
|892
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2893
|1.2804
|893
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2891
|1.2804
|894
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2890
|1.2804
|895
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2888
|1.2804
|896
|2006.05.15 04:06
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2887
|1.2804
|897
|2006.05.15 04:07
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2886
|1.2804
|898
|2006.05.15 04:07
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2885
|1.2804
|899
|2006.05.15 04:07
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2883
|1.2804
|900
|2006.05.15 04:07
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2882
|1.2804
|901
|2006.05.15 04:07
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2881
|1.2804
|902
|2006.05.15 04:07
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2880
|1.2804
|903
|2006.05.15 04:07
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2879
|1.2804
|904
|2006.05.15 04:08
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2877
|1.2804
|905
|2006.05.15 04:19
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2876
|1.2804
|906
|2006.05.15 04:19
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2875
|1.2804
|907
|2006.05.15 04:19
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2874
|1.2804
|908
|2006.05.15 04:19
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2873
|1.2804
|909
|2006.05.15 04:19
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2872
|1.2804
|910
|2006.05.15 04:19
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2871
|1.2804
|911
|2006.05.15 04:20
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2870
|1.2804
|912
|2006.05.15 04:24
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2869
|1.2804
|913
|2006.05.15 04:25
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2868
|1.2804
|914
|2006.05.15 04:25
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2867
|1.2804
|915
|2006.05.15 04:25
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2866
|1.2804
|916
|2006.05.15 04:25
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2862
|1.2804
|917
|2006.05.15 06:41
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2860
|1.2804
|918
|2006.05.15 06:41
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2859
|1.2804
|919
|2006.05.15 06:41
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2858
|1.2804
|920
|2006.05.15 06:42
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2857
|1.2804
|921
|2006.05.15 06:42
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2856
|1.2804
|922
|2006.05.15 06:42
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2855
|1.2804
|923
|2006.05.15 06:42
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2854
|1.2804
|924
|2006.05.15 06:48
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2853
|1.2804
|925
|2006.05.15 06:52
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2852
|1.2804
|926
|2006.05.15 06:52
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2851
|1.2804
|927
|2006.05.15 06:52
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2850
|1.2804
|928
|2006.05.15 06:52
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2849
|1.2804
|929
|2006.05.15 06:52
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2848
|1.2804
|930
|2006.05.15 06:54
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2847
|1.2804
|931
|2006.05.15 06:55
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2846
|1.2804
|932
|2006.05.15 06:56
|modify
|49
|1.10
|1.2924
|1.2845
|1.2804
|933
|2006.05.15 06:56
|t/p
|49
|1.10
|1.2804
|1.2845
|1.2804
|1320.00
|8069.50
|934
|2006.05.17 10:30
|sell
|50
|1.10
|1.2787
|1.2850
|1.2667
|935
|2006.05.17 11:29
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2787
|1.2667
|936
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2786
|1.2667
|937
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2785
|1.2667
|938
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2784
|1.2667
|939
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2783
|1.2667
|940
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2782
|1.2667
|941
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2780
|1.2667
|942
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2779
|1.2667
|943
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2778
|1.2667
|944
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2777
|1.2667
|945
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2776
|1.2667
|946
|2006.05.17 11:30
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2775
|1.2667
|947
|2006.05.17 11:32
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2772
|1.2667
|948
|2006.05.17 11:32
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2771
|1.2667
|949
|2006.05.17 11:52
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2770
|1.2667
|950
|2006.05.17 11:57
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2769
|1.2667
|951
|2006.05.17 11:57
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2767
|1.2667
|952
|2006.05.17 11:58
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2766
|1.2667
|953
|2006.05.17 11:58
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2765
|1.2667
|954
|2006.05.17 11:58
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2764
|1.2667
|955
|2006.05.17 11:59
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2763
|1.2667
|956
|2006.05.17 11:59
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2762
|1.2667
|957
|2006.05.17 12:00
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2761
|1.2667
|958
|2006.05.17 12:00
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2760
|1.2667
|959
|2006.05.17 12:00
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2759
|1.2667
|960
|2006.05.17 14:01
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2758
|1.2667
|961
|2006.05.17 14:01
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2757
|1.2667
|962
|2006.05.17 14:16
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2756
|1.2667
|963
|2006.05.17 14:16
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2755
|1.2667
|964
|2006.05.17 14:16
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2754
|1.2667
|965
|2006.05.17 14:16
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2753
|1.2667
|966
|2006.05.17 14:17
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2752
|1.2667
|967
|2006.05.17 14:17
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2751
|1.2667
|968
|2006.05.17 14:17
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2750
|1.2667
|969
|2006.05.17 14:17
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2748
|1.2667
|970
|2006.05.17 14:25
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2747
|1.2667
|971
|2006.05.17 14:25
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2746
|1.2667
|972
|2006.05.17 14:25
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2745
|1.2667
|973
|2006.05.17 14:25
|modify
|50
|1.10
|1.2787
|1.2744
|1.2667
|974
|2006.05.17 14:53
|s/l
|50
|1.10
|1.2744
|1.2744
|1.2667
|473.00
|8542.50
|975
|2006.05.18 05:45
|buy
|51
|1.10
|1.2799
|1.2736
|1.2919
|976
|2006.05.18 09:35
|modify
|51
|1.10
|1.2799
|1.2799
|1.2919
|977
|2006.05.18 09:36
|modify
|51
|1.10
|1.2799
|1.2800
|1.2919
|978
|2006.05.18 10:16
|s/l
|51
|1.10
|1.2800
|1.2800
|1.2919
|11.00
|8553.50
|979
|2006.05.19 03:45
|sell
|52
|1.10
|1.2766
|1.2829
|1.2646
|980
|2006.05.19 09:00
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2766
|1.2646
|981
|2006.05.19 09:03
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2765
|1.2646
|982
|2006.05.19 09:03
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2764
|1.2646
|983
|2006.05.19 09:03
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2763
|1.2646
|984
|2006.05.19 09:03
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2762
|1.2646
|985
|2006.05.19 09:04
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2761
|1.2646
|986
|2006.05.19 09:04
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2760
|1.2646
|987
|2006.05.19 09:04
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2759
|1.2646
|988
|2006.05.19 09:04
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2758
|1.2646
|989
|2006.05.19 09:04
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2757
|1.2646
|990
|2006.05.19 09:04
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2756
|1.2646
|991
|2006.05.19 09:04
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2755
|1.2646
|992
|2006.05.19 09:04
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2754
|1.2646
|993
|2006.05.19 09:04
|modify
|52
|1.10
|1.2766
|1.2753
|1.2646
|994
|2006.05.19 09:36
|s/l
|52
|1.10
|1.2753
|1.2753
|1.2646
|143.00
|8696.50
|995
|2006.05.22 06:45
|buy
|53
|1.10
|1.2782
|1.2719
|1.2902
|996
|2006.05.22 11:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2782
|1.2902
|997
|2006.05.22 11:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2783
|1.2902
|998
|2006.05.22 11:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2784
|1.2902
|999
|2006.05.22 11:11
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2785
|1.2902
|1000
|2006.05.22 11:11
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2786
|1.2902
|1001
|2006.05.22 11:12
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2787
|1.2902
|1002
|2006.05.22 11:12
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2788
|1.2902
|1003
|2006.05.22 11:12
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2789
|1.2902
|1004
|2006.05.22 11:12
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2790
|1.2902
|1005
|2006.05.22 11:12
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2791
|1.2902
|1006
|2006.05.22 11:12
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2792
|1.2902
|1007
|2006.05.22 11:12
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2793
|1.2902
|1008
|2006.05.22 11:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2794
|1.2902
|1009
|2006.05.22 11:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2795
|1.2902
|1010
|2006.05.22 11:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2796
|1.2902
|1011
|2006.05.22 11:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2797
|1.2902
|1012
|2006.05.22 11:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2798
|1.2902
|1013
|2006.05.22 11:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2799
|1.2902
|1014
|2006.05.22 11:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2800
|1.2902
|1015
|2006.05.22 11:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2801
|1.2902
|1016
|2006.05.22 11:15
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2802
|1.2902
|1017
|2006.05.22 11:15
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2803
|1.2902
|1018
|2006.05.22 11:15
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2804
|1.2902
|1019
|2006.05.22 11:15
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2805
|1.2902
|1020
|2006.05.22 11:50
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2806
|1.2902
|1021
|2006.05.22 11:50
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2807
|1.2902
|1022
|2006.05.22 11:50
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2808
|1.2902
|1023
|2006.05.22 11:51
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2809
|1.2902
|1024
|2006.05.22 11:51
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2810
|1.2902
|1025
|2006.05.22 11:51
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2811
|1.2902
|1026
|2006.05.22 11:52
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2812
|1.2902
|1027
|2006.05.22 11:52
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2813
|1.2902
|1028
|2006.05.22 11:54
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2814
|1.2902
|1029
|2006.05.22 11:54
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2815
|1.2902
|1030
|2006.05.22 11:55
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2816
|1.2902
|1031
|2006.05.22 14:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2818
|1.2902
|1032
|2006.05.22 14:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2819
|1.2902
|1033
|2006.05.22 14:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2820
|1.2902
|1034
|2006.05.22 14:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2821
|1.2902
|1035
|2006.05.22 14:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2822
|1.2902
|1036
|2006.05.22 14:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2823
|1.2902
|1037
|2006.05.22 14:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2824
|1.2902
|1038
|2006.05.22 14:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2825
|1.2902
|1039
|2006.05.22 14:02
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2826
|1.2902
|1040
|2006.05.22 14:07
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2827
|1.2902
|1041
|2006.05.22 14:07
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2828
|1.2902
|1042
|2006.05.22 14:08
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2829
|1.2902
|1043
|2006.05.22 14:08
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2830
|1.2902
|1044
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2831
|1.2902
|1045
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2832
|1.2902
|1046
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2833
|1.2902
|1047
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2834
|1.2902
|1048
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2835
|1.2902
|1049
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2836
|1.2902
|1050
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2837
|1.2902
|1051
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2838
|1.2902
|1052
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2839
|1.2902
|1053
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2840
|1.2902
|1054
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2841
|1.2902
|1055
|2006.05.22 14:09
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2842
|1.2902
|1056
|2006.05.22 14:13
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2843
|1.2902
|1057
|2006.05.22 14:13
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2844
|1.2902
|1058
|2006.05.22 14:13
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2845
|1.2902
|1059
|2006.05.22 14:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2846
|1.2902
|1060
|2006.05.22 14:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2847
|1.2902
|1061
|2006.05.22 14:14
|modify
|53
|1.10
|1.2782
|1.2848
|1.2902
|1062
|2006.05.22 19:00
|s/l
|53
|1.10
|1.2848
|1.2848
|1.2902
|726.00
|9422.50
|1063
|2006.05.23 08:30
|sell
|54
|1.10
|1.2832
|1.2895
|1.2712
|1064
|2006.05.23 17:58
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2832
|1.2712
|1065
|2006.05.23 17:58
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2831
|1.2712
|1066
|2006.05.23 17:58
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2830
|1.2712
|1067
|2006.05.23 17:58
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2828
|1.2712
|1068
|2006.05.23 17:58
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2826
|1.2712
|1069
|2006.05.23 18:00
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2825
|1.2712
|1070
|2006.05.23 18:00
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2824
|1.2712
|1071
|2006.05.23 18:00
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2823
|1.2712
|1072
|2006.05.23 18:01
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2822
|1.2712
|1073
|2006.05.23 18:01
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2821
|1.2712
|1074
|2006.05.23 18:01
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2820
|1.2712
|1075
|2006.05.23 18:01
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2819
|1.2712
|1076
|2006.05.23 18:02
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2818
|1.2712
|1077
|2006.05.23 18:02
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2815
|1.2712
|1078
|2006.05.23 18:02
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2813
|1.2712
|1079
|2006.05.23 18:02
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2812
|1.2712
|1080
|2006.05.23 18:07
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2811
|1.2712
|1081
|2006.05.23 18:07
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2808
|1.2712
|1082
|2006.05.23 18:08
|modify
|54
|1.10
|1.2832
|1.2807
|1.2712
|1083
|2006.05.23 20:08
|s/l
|54
|1.10
|1.2807
|1.2807
|1.2712
|275.00
|9697.50
|1084
|2006.05.24 11:20
|sell
|55
|1.10
|1.2730
|1.2793
|1.2610
|1085
|2006.05.25 02:52
|s/l
|55
|1.10
|1.2793
|1.2793
|1.2610
|-676.23
|9021.27
|1086
|2006.05.25 05:45
|buy
|56
|1.10
|1.2791
|1.2728
|1.2911
|1087
|2006.05.26 04:08
|modify
|56
|1.10
|1.2791
|1.2791
|1.2911
|1088
|2006.05.26 04:08
|modify
|56
|1.10
|1.2791
|1.2792
|1.2911
|1089
|2006.05.26 04:09
|modify
|56
|1.10
|1.2791
|1.2793
|1.2911
|1090
|2006.05.26 04:09
|modify
|56
|1.10
|1.2791
|1.2795
|1.2911
|1091
|2006.05.26 04:09
|modify
|56
|1.10
|1.2791
|1.2796
|1.2911
|1092
|2006.05.26 08:10
|s/l
|56
|1.10
|1.2796
|1.2796
|1.2911
|48.19
|9069.47
|1093
|2006.05.29 00:30
|buy
|57
|1.10
|1.2752
|1.2689
|1.2872
|1094
|2006.05.29 22:46
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2752
|1.2872
|1095
|2006.05.29 22:46
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2753
|1.2872
|1096
|2006.05.29 22:46
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2754
|1.2872
|1097
|2006.05.29 22:47
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2755
|1.2872
|1098
|2006.05.29 22:47
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2756
|1.2872
|1099
|2006.05.29 22:47
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2757
|1.2872
|1100
|2006.05.29 22:47
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2759
|1.2872
|1101
|2006.05.29 22:47
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2760
|1.2872
|1102
|2006.05.29 22:47
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2762
|1.2872
|1103
|2006.05.29 22:47
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2763
|1.2872
|1104
|2006.05.29 22:52
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2764
|1.2872
|1105
|2006.05.29 22:52
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2765
|1.2872
|1106
|2006.05.29 22:53
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2766
|1.2872
|1107
|2006.05.29 22:53
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2767
|1.2872
|1108
|2006.05.29 22:53
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2768
|1.2872
|1109
|2006.05.29 22:53
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2769
|1.2872
|1110
|2006.05.29 22:53
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2770
|1.2872
|1111
|2006.05.29 22:53
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2771
|1.2872
|1112
|2006.05.29 23:03
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2774
|1.2872
|1113
|2006.05.29 23:03
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2775
|1.2872
|1114
|2006.05.29 23:03
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2776
|1.2872
|1115
|2006.05.29 23:04
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2777
|1.2872
|1116
|2006.05.29 23:04
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2778
|1.2872
|1117
|2006.05.29 23:04
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2779
|1.2872
|1118
|2006.05.29 23:13
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2780
|1.2872
|1119
|2006.05.29 23:13
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2781
|1.2872
|1120
|2006.05.29 23:13
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2782
|1.2872
|1121
|2006.05.29 23:14
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2784
|1.2872
|1122
|2006.05.30 02:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2785
|1.2872
|1123
|2006.05.30 02:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2786
|1.2872
|1124
|2006.05.30 02:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2787
|1.2872
|1125
|2006.05.30 02:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2788
|1.2872
|1126
|2006.05.30 02:08
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2789
|1.2872
|1127
|2006.05.30 02:08
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2790
|1.2872
|1128
|2006.05.30 02:08
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2791
|1.2872
|1129
|2006.05.30 02:08
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2792
|1.2872
|1130
|2006.05.30 02:08
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2793
|1.2872
|1131
|2006.05.30 02:08
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2794
|1.2872
|1132
|2006.05.30 02:09
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2795
|1.2872
|1133
|2006.05.30 02:09
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2796
|1.2872
|1134
|2006.05.30 02:09
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2797
|1.2872
|1135
|2006.05.30 02:10
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2798
|1.2872
|1136
|2006.05.30 02:10
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2799
|1.2872
|1137
|2006.05.30 02:10
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2800
|1.2872
|1138
|2006.05.30 02:10
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2801
|1.2872
|1139
|2006.05.30 02:10
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2802
|1.2872
|1140
|2006.05.30 02:10
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2803
|1.2872
|1141
|2006.05.30 02:14
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2804
|1.2872
|1142
|2006.05.30 02:16
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2805
|1.2872
|1143
|2006.05.30 02:16
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2806
|1.2872
|1144
|2006.05.30 02:17
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2807
|1.2872
|1145
|2006.05.30 02:17
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2808
|1.2872
|1146
|2006.05.30 03:02
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2809
|1.2872
|1147
|2006.05.30 03:02
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2810
|1.2872
|1148
|2006.05.30 03:02
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2811
|1.2872
|1149
|2006.05.30 03:02
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2812
|1.2872
|1150
|2006.05.30 03:02
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2813
|1.2872
|1151
|2006.05.30 03:02
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2814
|1.2872
|1152
|2006.05.30 03:02
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2816
|1.2872
|1153
|2006.05.30 03:03
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2817
|1.2872
|1154
|2006.05.30 03:04
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2818
|1.2872
|1155
|2006.05.30 03:04
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2819
|1.2872
|1156
|2006.05.30 03:04
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2820
|1.2872
|1157
|2006.05.30 03:04
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2821
|1.2872
|1158
|2006.05.30 03:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2822
|1.2872
|1159
|2006.05.30 03:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2823
|1.2872
|1160
|2006.05.30 03:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2824
|1.2872
|1161
|2006.05.30 03:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2825
|1.2872
|1162
|2006.05.30 03:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2826
|1.2872
|1163
|2006.05.30 03:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2827
|1.2872
|1164
|2006.05.30 03:05
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2828
|1.2872
|1165
|2006.05.30 03:06
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2830
|1.2872
|1166
|2006.05.30 05:50
|modify
|57
|1.10
|1.2752
|1.2831
|1.2872
|1167
|2006.05.30 05:50
|t/p
|57
|1.10
|1.2872
|1.2831
|1.2872
|1313.19
|10382.66
|1168
|2006.05.31 08:00
|sell
|58
|1.10
|1.2865
|1.2928
|1.2745
|1169
|2006.05.31 11:15
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2865
|1.2745
|1170
|2006.05.31 14:02
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2864
|1.2745
|1171
|2006.05.31 14:02
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2863
|1.2745
|1172
|2006.05.31 14:32
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2862
|1.2745
|1173
|2006.05.31 14:33
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2861
|1.2745
|1174
|2006.05.31 14:33
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2860
|1.2745
|1175
|2006.05.31 14:33
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2859
|1.2745
|1176
|2006.05.31 14:33
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2857
|1.2745
|1177
|2006.05.31 14:36
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2856
|1.2745
|1178
|2006.05.31 14:36
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2855
|1.2745
|1179
|2006.05.31 14:55
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2854
|1.2745
|1180
|2006.05.31 14:58
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2853
|1.2745
|1181
|2006.05.31 14:58
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2852
|1.2745
|1182
|2006.05.31 14:59
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2851
|1.2745
|1183
|2006.05.31 14:59
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2850
|1.2745
|1184
|2006.05.31 14:59
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2849
|1.2745
|1185
|2006.05.31 15:00
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2848
|1.2745
|1186
|2006.05.31 16:50
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2847
|1.2745
|1187
|2006.05.31 16:55
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2846
|1.2745
|1188
|2006.05.31 20:28
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2845
|1.2745
|1189
|2006.05.31 20:29
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2844
|1.2745
|1190
|2006.05.31 20:29
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2843
|1.2745
|1191
|2006.05.31 20:31
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2842
|1.2745
|1192
|2006.05.31 20:31
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2841
|1.2745
|1193
|2006.05.31 20:31
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2840
|1.2745
|1194
|2006.05.31 20:31
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2839
|1.2745
|1195
|2006.05.31 20:33
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2838
|1.2745
|1196
|2006.05.31 20:33
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2837
|1.2745
|1197
|2006.05.31 20:33
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2836
|1.2745
|1198
|2006.05.31 20:33
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2835
|1.2745
|1199
|2006.05.31 20:33
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2834
|1.2745
|1200
|2006.05.31 20:34
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2833
|1.2745
|1201
|2006.05.31 20:34
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2832
|1.2745
|1202
|2006.05.31 20:34
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2831
|1.2745
|1203
|2006.05.31 20:34
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2830
|1.2745
|1204
|2006.05.31 20:34
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2829
|1.2745
|1205
|2006.05.31 20:34
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2828
|1.2745
|1206
|2006.05.31 20:35
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2827
|1.2745
|1207
|2006.05.31 20:35
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2826
|1.2745
|1208
|2006.05.31 20:35
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2823
|1.2745
|1209
|2006.05.31 21:03
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2822
|1.2745
|1210
|2006.05.31 21:03
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2821
|1.2745
|1211
|2006.05.31 21:03
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2820
|1.2745
|1212
|2006.05.31 21:04
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2819
|1.2745
|1213
|2006.05.31 22:38
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2818
|1.2745
|1214
|2006.05.31 22:42
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2817
|1.2745
|1215
|2006.05.31 22:42
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2815
|1.2745
|1216
|2006.05.31 22:43
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2814
|1.2745
|1217
|2006.05.31 23:11
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2813
|1.2745
|1218
|2006.05.31 23:11
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2812
|1.2745
|1219
|2006.05.31 23:22
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2811
|1.2745
|1220
|2006.05.31 23:28
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2810
|1.2745
|1221
|2006.05.31 23:31
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2809
|1.2745
|1222
|2006.05.31 23:31
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2808
|1.2745
|1223
|2006.05.31 23:31
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2807
|1.2745
|1224
|2006.05.31 23:31
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2806
|1.2745
|1225
|2006.05.31 23:38
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2805
|1.2745
|1226
|2006.05.31 23:52
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2804
|1.2745
|1227
|2006.05.31 23:55
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2803
|1.2745
|1228
|2006.05.31 23:55
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2802
|1.2745
|1229
|2006.05.31 23:55
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2801
|1.2745
|1230
|2006.05.31 23:55
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2800
|1.2745
|1231
|2006.05.31 23:55
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2799
|1.2745
|1232
|2006.06.01 03:14
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2798
|1.2745
|1233
|2006.06.01 03:15
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2797
|1.2745
|1234
|2006.06.01 03:15
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2796
|1.2745
|1235
|2006.06.01 03:15
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2795
|1.2745
|1236
|2006.06.01 03:15
|modify
|58
|1.10
|1.2865
|1.2794
|1.2745
|1237
|2006.06.01 04:06
|s/l
|58
|1.10
|1.2794
|1.2794
|1.2745
|797.77
|11180.43
|1238
|2006.06.01 13:45
|buy
|59
|1.10
|1.2812
|1.2749
|1.2932
|1239
|2006.06.02 08:30
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2820
|1.2932
|1240
|2006.06.02 08:30
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2840
|1.2932
|1241
|2006.06.02 08:30
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2850
|1.2932
|1242
|2006.06.02 08:30
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2856
|1.2932
|1243
|2006.06.02 08:30
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2858
|1.2932
|1244
|2006.06.02 08:30
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2859
|1.2932
|1245
|2006.06.02 08:30
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2860
|1.2932
|1246
|2006.06.02 08:32
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2861
|1.2932
|1247
|2006.06.02 08:32
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2862
|1.2932
|1248
|2006.06.02 08:35
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2863
|1.2932
|1249
|2006.06.02 08:35
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2865
|1.2932
|1250
|2006.06.02 08:35
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2866
|1.2932
|1251
|2006.06.02 08:40
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2867
|1.2932
|1252
|2006.06.02 08:40
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2868
|1.2932
|1253
|2006.06.02 08:40
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2869
|1.2932
|1254
|2006.06.02 08:40
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2870
|1.2932
|1255
|2006.06.02 08:42
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2872
|1.2932
|1256
|2006.06.02 08:42
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2873
|1.2932
|1257
|2006.06.02 08:42
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2874
|1.2932
|1258
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2875
|1.2932
|1259
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2876
|1.2932
|1260
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2878
|1.2932
|1261
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2879
|1.2932
|1262
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2880
|1.2932
|1263
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2881
|1.2932
|1264
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2883
|1.2932
|1265
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2884
|1.2932
|1266
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2885
|1.2932
|1267
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2886
|1.2932
|1268
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2887
|1.2932
|1269
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2888
|1.2932
|1270
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2889
|1.2932
|1271
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2890
|1.2932
|1272
|2006.06.02 08:43
|modify
|59
|1.10
|1.2812
|1.2891
|1.2932
|1273
|2006.06.02 08:45
|t/p
|59
|1.10
|1.2932
|1.2891
|1.2932
|1313.19
|12493.62
|1274
|2006.06.05 13:18
|sell
|60
|1.20
|1.2952
|1.3015
|1.2832
|1275
|2006.06.05 15:59
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2952
|1.2832
|1276
|2006.06.05 16:02
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2951
|1.2832
|1277
|2006.06.05 16:03
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2950
|1.2832
|1278
|2006.06.05 16:16
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2949
|1.2832
|1279
|2006.06.05 16:28
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2948
|1.2832
|1280
|2006.06.05 16:29
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2947
|1.2832
|1281
|2006.06.05 16:30
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2945
|1.2832
|1282
|2006.06.05 16:34
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2943
|1.2832
|1283
|2006.06.05 17:20
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2942
|1.2832
|1284
|2006.06.05 17:30
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2941
|1.2832
|1285
|2006.06.05 18:02
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2940
|1.2832
|1286
|2006.06.05 18:11
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2939
|1.2832
|1287
|2006.06.05 18:11
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2938
|1.2832
|1288
|2006.06.05 18:11
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2936
|1.2832
|1289
|2006.06.05 18:52
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2935
|1.2832
|1290
|2006.06.05 21:02
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2934
|1.2832
|1291
|2006.06.05 21:03
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2933
|1.2832
|1292
|2006.06.05 21:10
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2931
|1.2832
|1293
|2006.06.05 21:11
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2930
|1.2832
|1294
|2006.06.05 21:13
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2929
|1.2832
|1295
|2006.06.05 23:08
|modify
|60
|1.20
|1.2952
|1.2927
|1.2832
|1296
|2006.06.06 02:53
|s/l
|60
|1.20
|1.2927
|1.2927
|1.2832
|306.10
|12799.72
|1297
|2006.06.09 05:33
|buy
|61
|1.20
|1.2673
|1.2610
|1.2793
|1298
|2006.06.09 08:33
|s/l
|61
|1.20
|1.2610
|1.2610
|1.2793
|-756.00
|12043.72
|1299
|2006.06.11 22:00
|buy
|62
|1.20
|1.2632
|1.2569
|1.2752
|1300
|2006.06.12 08:06
|s/l
|62
|1.20
|1.2569
|1.2569
|1.2752
|-763.43
|11280.30
|1301
|2006.06.12 14:45
|buy
|63
|1.20
|1.2618
|1.2555
|1.2738
|1302
|2006.06.13 08:31
|s/l
|63
|1.20
|1.2555
|1.2555
|1.2738
|-763.43
|10516.87
|1303
|2006.06.13 22:45
|buy
|64
|1.20
|1.2558
|1.2495
|1.2678
|1304
|2006.06.14 03:45
|modify
|64
|1.20
|1.2558
|1.2558
|1.2678
|1305
|2006.06.14 03:45
|modify
|64
|1.20
|1.2558
|1.2559
|1.2678
|1306
|2006.06.14 03:45
|modify
|64
|1.20
|1.2558
|1.2560
|1.2678
|1307
|2006.06.14 03:45
|modify
|64
|1.20
|1.2558
|1.2561
|1.2678
|1308
|2006.06.14 03:45
|modify
|64
|1.20
|1.2558
|1.2562
|1.2678
|1309
|2006.06.14 04:24
|modify
|64
|1.20
|1.2558
|1.2563
|1.2678
|1310
|2006.06.14 04:26
|modify
|64
|1.20
|1.2558
|1.2564
|1.2678
|1311
|2006.06.14 04:30
|modify
|64
|1.20
|1.2558
|1.2565
|1.2678
|1312
|2006.06.14 08:06
|s/l
|64
|1.20
|1.2565
|1.2565
|1.2678
|76.57
|10593.44
|1313
|2006.06.20 02:00
|buy
|65
|1.20
|1.2590
|1.2527
|1.2710
|1314
|2006.06.20 22:05
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2590
|1.2710
|1315
|2006.06.20 22:21
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2591
|1.2710
|1316
|2006.06.20 23:03
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2592
|1.2710
|1317
|2006.06.20 23:03
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2593
|1.2710
|1318
|2006.06.21 05:13
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2594
|1.2710
|1319
|2006.06.21 05:13
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2595
|1.2710
|1320
|2006.06.21 05:13
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2596
|1.2710
|1321
|2006.06.21 05:18
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2597
|1.2710
|1322
|2006.06.21 05:20
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2598
|1.2710
|1323
|2006.06.21 05:21
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2599
|1.2710
|1324
|2006.06.21 05:22
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2600
|1.2710
|1325
|2006.06.21 05:22
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2601
|1.2710
|1326
|2006.06.21 05:22
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2602
|1.2710
|1327
|2006.06.21 05:22
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2603
|1.2710
|1328
|2006.06.21 05:23
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2604
|1.2710
|1329
|2006.06.21 09:03
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2605
|1.2710
|1330
|2006.06.21 09:04
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2606
|1.2710
|1331
|2006.06.21 09:04
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2609
|1.2710
|1332
|2006.06.21 09:05
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2610
|1.2710
|1333
|2006.06.21 09:06
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2611
|1.2710
|1334
|2006.06.21 09:06
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2612
|1.2710
|1335
|2006.06.21 09:37
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2613
|1.2710
|1336
|2006.06.21 11:52
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2614
|1.2710
|1337
|2006.06.21 11:53
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2615
|1.2710
|1338
|2006.06.21 11:53
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2617
|1.2710
|1339
|2006.06.21 11:53
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2618
|1.2710
|1340
|2006.06.21 11:53
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2619
|1.2710
|1341
|2006.06.21 11:53
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2620
|1.2710
|1342
|2006.06.21 11:53
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2622
|1.2710
|1343
|2006.06.21 11:56
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2623
|1.2710
|1344
|2006.06.21 11:56
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2624
|1.2710
|1345
|2006.06.21 11:57
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2625
|1.2710
|1346
|2006.06.21 11:58
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2627
|1.2710
|1347
|2006.06.21 11:59
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2628
|1.2710
|1348
|2006.06.21 12:00
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2629
|1.2710
|1349
|2006.06.21 12:13
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2630
|1.2710
|1350
|2006.06.21 12:25
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2631
|1.2710
|1351
|2006.06.21 12:25
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2632
|1.2710
|1352
|2006.06.21 12:25
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2633
|1.2710
|1353
|2006.06.21 13:14
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2634
|1.2710
|1354
|2006.06.21 13:14
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2635
|1.2710
|1355
|2006.06.21 13:14
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2636
|1.2710
|1356
|2006.06.21 13:14
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2637
|1.2710
|1357
|2006.06.21 13:26
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2638
|1.2710
|1358
|2006.06.21 13:26
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2639
|1.2710
|1359
|2006.06.21 13:26
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2640
|1.2710
|1360
|2006.06.21 13:28
|modify
|65
|1.20
|1.2590
|1.2642
|1.2710
|1361
|2006.06.22 03:46
|s/l
|65
|1.20
|1.2642
|1.2642
|1.2710
|594.29
|11187.73
|1362
|2006.06.22 04:46
|sell
|66
|1.20
|1.2633
|1.2696
|1.2513
|1363
|2006.06.22 06:48
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2633
|1.2513
|1364
|2006.06.22 06:52
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2632
|1.2513
|1365
|2006.06.22 06:52
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2631
|1.2513
|1366
|2006.06.22 06:52
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2630
|1.2513
|1367
|2006.06.22 06:52
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2629
|1.2513
|1368
|2006.06.22 06:52
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2628
|1.2513
|1369
|2006.06.22 06:53
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2627
|1.2513
|1370
|2006.06.22 06:53
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2626
|1.2513
|1371
|2006.06.22 06:54
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2625
|1.2513
|1372
|2006.06.22 08:04
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2624
|1.2513
|1373
|2006.06.22 08:04
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2623
|1.2513
|1374
|2006.06.22 08:04
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2622
|1.2513
|1375
|2006.06.22 08:05
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2620
|1.2513
|1376
|2006.06.22 08:05
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2619
|1.2513
|1377
|2006.06.22 08:07
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2618
|1.2513
|1378
|2006.06.22 09:19
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2617
|1.2513
|1379
|2006.06.22 09:19
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2616
|1.2513
|1380
|2006.06.22 09:19
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2615
|1.2513
|1381
|2006.06.22 09:19
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2614
|1.2513
|1382
|2006.06.22 09:20
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2613
|1.2513
|1383
|2006.06.22 09:20
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2612
|1.2513
|1384
|2006.06.22 09:20
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2610
|1.2513
|1385
|2006.06.22 09:20
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2609
|1.2513
|1386
|2006.06.22 09:20
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2608
|1.2513
|1387
|2006.06.22 09:20
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2606
|1.2513
|1388
|2006.06.22 09:20
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2605
|1.2513
|1389
|2006.06.22 09:30
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2604
|1.2513
|1390
|2006.06.22 09:30
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2603
|1.2513
|1391
|2006.06.22 10:13
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2602
|1.2513
|1392
|2006.06.22 10:13
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2601
|1.2513
|1393
|2006.06.22 10:13
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2600
|1.2513
|1394
|2006.06.22 10:13
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2599
|1.2513
|1395
|2006.06.22 10:13
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2598
|1.2513
|1396
|2006.06.22 10:13
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2597
|1.2513
|1397
|2006.06.22 10:13
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2596
|1.2513
|1398
|2006.06.22 10:20
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2595
|1.2513
|1399
|2006.06.22 10:20
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2594
|1.2513
|1400
|2006.06.22 10:20
|modify
|66
|1.20
|1.2633
|1.2593
|1.2513
|1401
|2006.06.22 11:41
|s/l
|66
|1.20
|1.2593
|1.2593
|1.2513
|480.00
|11667.73
|1402
|2006.06.26 00:15
|buy
|67
|1.20
|1.2522
|1.2459
|1.2642
|1403
|2006.06.26 03:18
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2522
|1.2642
|1404
|2006.06.26 03:18
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2523
|1.2642
|1405
|2006.06.26 03:18
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2524
|1.2642
|1406
|2006.06.26 03:19
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2525
|1.2642
|1407
|2006.06.26 03:19
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2526
|1.2642
|1408
|2006.06.26 03:19
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2527
|1.2642
|1409
|2006.06.26 03:19
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2529
|1.2642
|1410
|2006.06.26 03:20
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2530
|1.2642
|1411
|2006.06.26 03:20
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2531
|1.2642
|1412
|2006.06.26 03:20
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2532
|1.2642
|1413
|2006.06.26 03:20
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2533
|1.2642
|1414
|2006.06.26 03:20
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2534
|1.2642
|1415
|2006.06.26 03:20
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2535
|1.2642
|1416
|2006.06.26 03:20
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2537
|1.2642
|1417
|2006.06.26 03:20
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2538
|1.2642
|1418
|2006.06.26 03:21
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2539
|1.2642
|1419
|2006.06.26 03:38
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2541
|1.2642
|1420
|2006.06.26 03:38
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2542
|1.2642
|1421
|2006.06.26 03:38
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2543
|1.2642
|1422
|2006.06.26 03:43
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2544
|1.2642
|1423
|2006.06.26 03:43
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2545
|1.2642
|1424
|2006.06.26 03:43
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2546
|1.2642
|1425
|2006.06.26 03:43
|modify
|67
|1.20
|1.2522
|1.2547
|1.2642
|1426
|2006.06.26 05:52
|s/l
|67
|1.20
|1.2547
|1.2547
|1.2642
|300.00
|11967.73
|1427
|2006.06.29 14:16
|buy
|68
|1.20
|1.2556
|1.2493
|1.2676
|1428
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2556
|1.2676
|1429
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2557
|1.2676
|1430
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2558
|1.2676
|1431
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2559
|1.2676
|1432
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2560
|1.2676
|1433
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2561
|1.2676
|1434
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2562
|1.2676
|1435
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2563
|1.2676
|1436
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2564
|1.2676
|1437
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2565
|1.2676
|1438
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2566
|1.2676
|1439
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2567
|1.2676
|1440
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2568
|1.2676
|1441
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2569
|1.2676
|1442
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2571
|1.2676
|1443
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2572
|1.2676
|1444
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2573
|1.2676
|1445
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2574
|1.2676
|1446
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2575
|1.2676
|1447
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2577
|1.2676
|1448
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2578
|1.2676
|1449
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2579
|1.2676
|1450
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2581
|1.2676
|1451
|2006.06.29 14:21
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2582
|1.2676
|1452
|2006.06.29 14:22
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2583
|1.2676
|1453
|2006.06.29 14:27
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2584
|1.2676
|1454
|2006.06.29 14:27
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2585
|1.2676
|1455
|2006.06.29 14:27
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2586
|1.2676
|1456
|2006.06.29 14:27
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2588
|1.2676
|1457
|2006.06.29 14:32
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2589
|1.2676
|1458
|2006.06.29 14:32
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2590
|1.2676
|1459
|2006.06.29 14:32
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2591
|1.2676
|1460
|2006.06.29 14:33
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2592
|1.2676
|1461
|2006.06.29 14:33
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2593
|1.2676
|1462
|2006.06.29 14:33
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2594
|1.2676
|1463
|2006.06.29 14:34
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2596
|1.2676
|1464
|2006.06.29 14:34
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2597
|1.2676
|1465
|2006.06.29 14:34
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2598
|1.2676
|1466
|2006.06.29 14:35
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2599
|1.2676
|1467
|2006.06.29 14:35
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2600
|1.2676
|1468
|2006.06.29 14:35
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2601
|1.2676
|1469
|2006.06.29 14:35
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2602
|1.2676
|1470
|2006.06.29 14:35
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2603
|1.2676
|1471
|2006.06.29 14:35
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2604
|1.2676
|1472
|2006.06.29 14:35
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2605
|1.2676
|1473
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2606
|1.2676
|1474
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2607
|1.2676
|1475
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2608
|1.2676
|1476
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2609
|1.2676
|1477
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2610
|1.2676
|1478
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2611
|1.2676
|1479
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2612
|1.2676
|1480
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2613
|1.2676
|1481
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2614
|1.2676
|1482
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2615
|1.2676
|1483
|2006.06.29 14:36
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2616
|1.2676
|1484
|2006.06.29 14:47
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2618
|1.2676
|1485
|2006.06.29 14:47
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2619
|1.2676
|1486
|2006.06.29 14:48
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2620
|1.2676
|1487
|2006.06.29 14:48
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2621
|1.2676
|1488
|2006.06.29 14:49
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2622
|1.2676
|1489
|2006.06.29 14:49
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2623
|1.2676
|1490
|2006.06.29 14:49
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2624
|1.2676
|1491
|2006.06.29 14:49
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2625
|1.2676
|1492
|2006.06.29 14:55
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2628
|1.2676
|1493
|2006.06.29 14:57
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2629
|1.2676
|1494
|2006.06.29 14:57
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2630
|1.2676
|1495
|2006.06.29 17:42
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2631
|1.2676
|1496
|2006.06.29 17:43
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2632
|1.2676
|1497
|2006.06.29 17:46
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2633
|1.2676
|1498
|2006.06.29 20:48
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2634
|1.2676
|1499
|2006.06.29 20:49
|modify
|68
|1.20
|1.2556
|1.2635
|1.2676
|1500
|2006.06.29 20:55
|t/p
|68
|1.20
|1.2676
|1.2635
|1.2676
|1440.00
|13407.73
|1501
|2006.07.03 01:15
|sell
|69
|1.30
|1.2781
|1.2844
|1.2661
|1502
|2006.07.05 02:02
|s/l
|69
|1.30
|1.2844
|1.2844
|1.2661
|-805.78
|12601.95
|1503
|2006.07.09 20:15
|sell
|70
|1.30
|1.2796
|1.2859
|1.2676
|1504
|2006.07.10 07:07
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2795
|1.2676
|1505
|2006.07.10 07:09
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2794
|1.2676
|1506
|2006.07.10 07:09
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2793
|1.2676
|1507
|2006.07.10 07:11
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2792
|1.2676
|1508
|2006.07.10 07:16
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2789
|1.2676
|1509
|2006.07.10 08:28
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2788
|1.2676
|1510
|2006.07.10 08:28
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2787
|1.2676
|1511
|2006.07.10 08:28
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2786
|1.2676
|1512
|2006.07.10 08:28
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2785
|1.2676
|1513
|2006.07.10 08:28
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2784
|1.2676
|1514
|2006.07.10 08:29
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2783
|1.2676
|1515
|2006.07.10 08:29
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2781
|1.2676
|1516
|2006.07.10 08:41
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2780
|1.2676
|1517
|2006.07.10 08:41
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2779
|1.2676
|1518
|2006.07.10 08:41
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2778
|1.2676
|1519
|2006.07.10 08:42
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2777
|1.2676
|1520
|2006.07.10 08:42
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2776
|1.2676
|1521
|2006.07.10 08:43
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2775
|1.2676
|1522
|2006.07.10 08:52
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2774
|1.2676
|1523
|2006.07.10 08:52
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2773
|1.2676
|1524
|2006.07.10 08:52
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2772
|1.2676
|1525
|2006.07.10 08:52
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2771
|1.2676
|1526
|2006.07.10 08:53
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2770
|1.2676
|1527
|2006.07.10 08:53
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2769
|1.2676
|1528
|2006.07.10 09:38
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2768
|1.2676
|1529
|2006.07.10 09:38
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2766
|1.2676
|1530
|2006.07.10 09:38
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2765
|1.2676
|1531
|2006.07.10 09:38
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2764
|1.2676
|1532
|2006.07.10 09:39
|modify
|70
|1.30
|1.2796
|1.2761
|1.2676
|1533
|2006.07.10 12:03
|s/l
|70
|1.30
|1.2761
|1.2761
|1.2676
|461.61
|13063.56
|1534
|2006.07.11 11:15
|buy
|71
|1.30
|1.2757
|1.2694
|1.2877
|1535
|2006.07.12 08:31
|s/l
|71
|1.30
|1.2694
|1.2694
|1.2877
|-827.05
|12236.51
|1536
|2006.07.13 01:30
|buy
|72
|1.30
|1.2722
|1.2659
|1.2842
|1537
|2006.07.14 02:23
|s/l
|72
|1.30
|1.2659
|1.2659
|1.2842
|-827.05
|11409.47
|1538
|2006.07.18 01:00
|buy
|73
|1.30
|1.2536
|1.2473
|1.2656
|1539
|2006.07.18 10:46
|s/l
|73
|1.30
|1.2473
|1.2473
|1.2656
|-819.00
|10590.47
|1540
|2006.07.18 17:58
|buy
|74
|1.30
|1.2513
|1.2450
|1.2633
|1541
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2513
|1.2633
|1542
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2514
|1.2633
|1543
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2515
|1.2633
|1544
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2516
|1.2633
|1545
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2517
|1.2633
|1546
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2518
|1.2633
|1547
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2519
|1.2633
|1548
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2522
|1.2633
|1549
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2523
|1.2633
|1550
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2525
|1.2633
|1551
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2527
|1.2633
|1552
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2528
|1.2633
|1553
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2529
|1.2633
|1554
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2530
|1.2633
|1555
|2006.07.19 10:08
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2531
|1.2633
|1556
|2006.07.19 10:09
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2532
|1.2633
|1557
|2006.07.19 10:09
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2534
|1.2633
|1558
|2006.07.19 10:09
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2535
|1.2633
|1559
|2006.07.19 10:10
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2536
|1.2633
|1560
|2006.07.19 10:30
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2538
|1.2633
|1561
|2006.07.19 10:31
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2539
|1.2633
|1562
|2006.07.19 10:33
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2541
|1.2633
|1563
|2006.07.19 12:53
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2544
|1.2633
|1564
|2006.07.19 12:54
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2545
|1.2633
|1565
|2006.07.19 12:54
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2546
|1.2633
|1566
|2006.07.19 12:55
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2547
|1.2633
|1567
|2006.07.19 12:55
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2548
|1.2633
|1568
|2006.07.19 12:55
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2549
|1.2633
|1569
|2006.07.19 12:58
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2550
|1.2633
|1570
|2006.07.19 12:58
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2551
|1.2633
|1571
|2006.07.19 12:58
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2552
|1.2633
|1572
|2006.07.19 12:58
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2553
|1.2633
|1573
|2006.07.19 12:58
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2554
|1.2633
|1574
|2006.07.19 12:58
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2555
|1.2633
|1575
|2006.07.19 12:58
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2556
|1.2633
|1576
|2006.07.19 12:59
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2557
|1.2633
|1577
|2006.07.19 12:59
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2559
|1.2633
|1578
|2006.07.19 12:59
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2560
|1.2633
|1579
|2006.07.19 13:27
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2561
|1.2633
|1580
|2006.07.19 13:27
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2562
|1.2633
|1581
|2006.07.19 13:28
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2563
|1.2633
|1582
|2006.07.19 13:28
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2564
|1.2633
|1583
|2006.07.19 13:28
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2566
|1.2633
|1584
|2006.07.19 13:47
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2567
|1.2633
|1585
|2006.07.19 13:47
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2569
|1.2633
|1586
|2006.07.19 13:52
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2570
|1.2633
|1587
|2006.07.19 13:57
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2571
|1.2633
|1588
|2006.07.19 14:04
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2572
|1.2633
|1589
|2006.07.19 21:07
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2573
|1.2633
|1590
|2006.07.19 21:07
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2574
|1.2633
|1591
|2006.07.19 21:09
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2575
|1.2633
|1592
|2006.07.19 21:10
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2576
|1.2633
|1593
|2006.07.19 21:14
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2577
|1.2633
|1594
|2006.07.19 21:18
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2578
|1.2633
|1595
|2006.07.19 21:18
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2579
|1.2633
|1596
|2006.07.19 21:24
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2580
|1.2633
|1597
|2006.07.19 21:25
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2581
|1.2633
|1598
|2006.07.19 21:28
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2582
|1.2633
|1599
|2006.07.20 06:28
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2583
|1.2633
|1600
|2006.07.20 06:28
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2584
|1.2633
|1601
|2006.07.20 06:28
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2585
|1.2633
|1602
|2006.07.20 06:29
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2587
|1.2633
|1603
|2006.07.20 06:36
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2588
|1.2633
|1604
|2006.07.20 06:36
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2589
|1.2633
|1605
|2006.07.20 06:37
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2590
|1.2633
|1606
|2006.07.20 06:41
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2591
|1.2633
|1607
|2006.07.20 06:41
|modify
|74
|1.30
|1.2513
|1.2592
|1.2633
|1608
|2006.07.20 06:55
|t/p
|74
|1.30
|1.2633
|1.2592
|1.2633
|1527.82
|12118.28
|1609
|2006.07.23 21:32
|sell
|75
|1.30
|1.2644
|1.2707
|1.2524
|1610
|2006.07.25 11:11
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2644
|1.2524
|1611
|2006.07.25 11:14
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2643
|1.2524
|1612
|2006.07.25 11:14
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2642
|1.2524
|1613
|2006.07.25 11:14
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2641
|1.2524
|1614
|2006.07.25 11:14
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2640
|1.2524
|1615
|2006.07.25 11:14
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2639
|1.2524
|1616
|2006.07.25 11:18
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2638
|1.2524
|1617
|2006.07.25 11:18
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2637
|1.2524
|1618
|2006.07.25 11:19
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2636
|1.2524
|1619
|2006.07.25 11:19
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2635
|1.2524
|1620
|2006.07.25 11:20
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2634
|1.2524
|1621
|2006.07.25 11:20
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2633
|1.2524
|1622
|2006.07.25 11:21
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2632
|1.2524
|1623
|2006.07.25 11:21
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2631
|1.2524
|1624
|2006.07.25 11:21
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2630
|1.2524
|1625
|2006.07.25 11:21
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2629
|1.2524
|1626
|2006.07.25 11:26
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2628
|1.2524
|1627
|2006.07.25 11:26
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2627
|1.2524
|1628
|2006.07.25 11:26
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2625
|1.2524
|1629
|2006.07.25 11:27
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2624
|1.2524
|1630
|2006.07.25 11:27
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2623
|1.2524
|1631
|2006.07.25 11:27
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2622
|1.2524
|1632
|2006.07.25 11:27
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2620
|1.2524
|1633
|2006.07.25 11:27
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2619
|1.2524
|1634
|2006.07.25 11:32
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2618
|1.2524
|1635
|2006.07.25 11:32
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2617
|1.2524
|1636
|2006.07.25 11:32
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2616
|1.2524
|1637
|2006.07.25 11:32
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2615
|1.2524
|1638
|2006.07.25 11:32
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2614
|1.2524
|1639
|2006.07.25 11:32
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2613
|1.2524
|1640
|2006.07.25 12:02
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2611
|1.2524
|1641
|2006.07.25 12:02
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2610
|1.2524
|1642
|2006.07.25 12:03
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2609
|1.2524
|1643
|2006.07.25 12:03
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2608
|1.2524
|1644
|2006.07.25 12:05
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2607
|1.2524
|1645
|2006.07.25 12:19
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2606
|1.2524
|1646
|2006.07.25 12:19
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2605
|1.2524
|1647
|2006.07.26 02:14
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2604
|1.2524
|1648
|2006.07.26 02:14
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2603
|1.2524
|1649
|2006.07.26 02:14
|modify
|75
|1.30
|1.2644
|1.2602
|1.2524
|1650
|2006.07.26 05:04
|s/l
|75
|1.30
|1.2602
|1.2602
|1.2524
|565.82
|12684.11
|1651
|2006.07.26 07:15
|buy
|76
|1.30
|1.2600
|1.2537
|1.2720
|1652
|2006.07.26 12:05
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2601
|1.2720
|1653
|2006.07.26 12:05
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2602
|1.2720
|1654
|2006.07.26 12:29
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2603
|1.2720
|1655
|2006.07.26 12:29
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2604
|1.2720
|1656
|2006.07.26 12:29
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2605
|1.2720
|1657
|2006.07.26 12:29
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2606
|1.2720
|1658
|2006.07.26 12:30
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2607
|1.2720
|1659
|2006.07.26 12:30
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2608
|1.2720
|1660
|2006.07.26 12:31
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2609
|1.2720
|1661
|2006.07.26 12:31
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2610
|1.2720
|1662
|2006.07.26 12:32
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2611
|1.2720
|1663
|2006.07.26 12:33
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2612
|1.2720
|1664
|2006.07.26 12:40
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2614
|1.2720
|1665
|2006.07.26 12:40
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2615
|1.2720
|1666
|2006.07.26 12:40
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2616
|1.2720
|1667
|2006.07.26 12:40
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2618
|1.2720
|1668
|2006.07.26 12:51
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2619
|1.2720
|1669
|2006.07.26 12:51
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2620
|1.2720
|1670
|2006.07.26 12:54
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2621
|1.2720
|1671
|2006.07.26 12:59
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2623
|1.2720
|1672
|2006.07.26 13:39
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2625
|1.2720
|1673
|2006.07.26 13:39
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2626
|1.2720
|1674
|2006.07.26 13:40
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2628
|1.2720
|1675
|2006.07.26 14:01
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2629
|1.2720
|1676
|2006.07.26 14:01
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2630
|1.2720
|1677
|2006.07.26 14:01
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2631
|1.2720
|1678
|2006.07.26 14:01
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2632
|1.2720
|1679
|2006.07.26 14:01
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2633
|1.2720
|1680
|2006.07.26 14:04
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2636
|1.2720
|1681
|2006.07.26 14:08
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2637
|1.2720
|1682
|2006.07.26 14:08
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2638
|1.2720
|1683
|2006.07.26 14:08
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2639
|1.2720
|1684
|2006.07.26 14:09
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2640
|1.2720
|1685
|2006.07.26 14:09
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2641
|1.2720
|1686
|2006.07.26 14:13
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2642
|1.2720
|1687
|2006.07.26 14:14
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2644
|1.2720
|1688
|2006.07.26 14:19
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2645
|1.2720
|1689
|2006.07.26 14:19
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2646
|1.2720
|1690
|2006.07.26 14:19
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2647
|1.2720
|1691
|2006.07.26 14:19
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2648
|1.2720
|1692
|2006.07.26 14:20
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2649
|1.2720
|1693
|2006.07.26 14:20
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2650
|1.2720
|1694
|2006.07.26 14:22
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2651
|1.2720
|1695
|2006.07.26 14:22
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2652
|1.2720
|1696
|2006.07.26 14:22
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2653
|1.2720
|1697
|2006.07.26 14:22
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2654
|1.2720
|1698
|2006.07.26 14:22
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2655
|1.2720
|1699
|2006.07.26 14:22
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2656
|1.2720
|1700
|2006.07.26 14:22
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2657
|1.2720
|1701
|2006.07.26 14:22
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2658
|1.2720
|1702
|2006.07.26 14:25
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2659
|1.2720
|1703
|2006.07.26 14:25
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2660
|1.2720
|1704
|2006.07.26 14:25
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2661
|1.2720
|1705
|2006.07.26 14:25
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2662
|1.2720
|1706
|2006.07.26 14:25
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2663
|1.2720
|1707
|2006.07.26 14:25
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2664
|1.2720
|1708
|2006.07.26 14:25
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2665
|1.2720
|1709
|2006.07.26 14:26
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2667
|1.2720
|1710
|2006.07.26 15:53
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2668
|1.2720
|1711
|2006.07.26 15:53
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2669
|1.2720
|1712
|2006.07.26 16:04
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2670
|1.2720
|1713
|2006.07.26 16:09
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2671
|1.2720
|1714
|2006.07.26 16:21
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2673
|1.2720
|1715
|2006.07.26 16:21
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2674
|1.2720
|1716
|2006.07.26 16:21
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2675
|1.2720
|1717
|2006.07.26 16:21
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2676
|1.2720
|1718
|2006.07.26 16:21
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2677
|1.2720
|1719
|2006.07.26 16:21
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2678
|1.2720
|1720
|2006.07.26 16:28
|modify
|76
|1.30
|1.2600
|1.2679
|1.2720
|1721
|2006.07.26 16:59
|t/p
|76
|1.30
|1.2720
|1.2679
|1.2720
|1560.00
|14244.11
|1722
|2006.07.27 14:30
|sell
|77
|1.40
|1.2686
|1.2749
|1.2566
|1723
|2006.07.28 09:05
|s/l
|77
|1.40
|1.2749
|1.2749
|1.2566
|-874.88
|13369.22
|1724
|2006.07.31 03:45
|sell
|78
|1.40
|1.2751
|1.2814
|1.2631
|1725
|2006.08.01 12:14
|s/l
|78
|1.40
|1.2814
|1.2814
|1.2631
|-874.88
|12494.34
|1726
|2006.08.02 05:21
|sell
|79
|1.40
|1.2793
|1.2856
|1.2673
|1727
|2006.08.02 21:11
|modify
|79
|1.40
|1.2793
|1.2793
|1.2673
|1728
|2006.08.02 21:11
|modify
|79
|1.40
|1.2793
|1.2792
|1.2673
|1729
|2006.08.02 21:11
|modify
|79
|1.40
|1.2793
|1.2791
|1.2673
|1730
|2006.08.02 21:11
|modify
|79
|1.40
|1.2793
|1.2790
|1.2673
|1731
|2006.08.02 21:11
|modify
|79
|1.40
|1.2793
|1.2789
|1.2673
|1732
|2006.08.02 21:11
|modify
|79
|1.40
|1.2793
|1.2788
|1.2673
|1733
|2006.08.02 21:11
|modify
|79
|1.40
|1.2793
|1.2787
|1.2673
|1734
|2006.08.02 21:15
|modify
|79
|1.40
|1.2793
|1.2786
|1.2673
|1735
|2006.08.02 21:15
|modify
|79
|1.40
|1.2793
|1.2784
|1.2673
|1736
|2006.08.03 07:09
|s/l
|79
|1.40
|1.2784
|1.2784
|1.2673
|147.35
|12641.69
|1737
|2006.08.04 00:45
|sell
|80
|1.40
|1.2797
|1.2860
|1.2677
|1738
|2006.08.04 08:31
|s/l
|80
|1.40
|1.2860
|1.2860
|1.2677
|-882.00
|11759.69
|1739
|2006.08.07 03:00
|sell
|81
|1.40
|1.2866
|1.2929
|1.2746
|1740
|2006.08.07 17:57
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2866
|1.2746
|1741
|2006.08.07 17:57
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2865
|1.2746
|1742
|2006.08.07 17:57
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2864
|1.2746
|1743
|2006.08.07 17:58
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2863
|1.2746
|1744
|2006.08.07 17:58
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2862
|1.2746
|1745
|2006.08.07 17:58
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2861
|1.2746
|1746
|2006.08.07 17:58
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2860
|1.2746
|1747
|2006.08.07 17:58
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2859
|1.2746
|1748
|2006.08.07 17:58
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2858
|1.2746
|1749
|2006.08.07 17:58
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2857
|1.2746
|1750
|2006.08.07 18:10
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2856
|1.2746
|1751
|2006.08.07 18:10
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2855
|1.2746
|1752
|2006.08.07 18:11
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2854
|1.2746
|1753
|2006.08.07 18:11
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2853
|1.2746
|1754
|2006.08.07 18:11
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2852
|1.2746
|1755
|2006.08.07 18:11
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2851
|1.2746
|1756
|2006.08.07 18:11
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2850
|1.2746
|1757
|2006.08.07 18:11
|modify
|81
|1.40
|1.2866
|1.2849
|1.2746
|1758
|2006.08.08 03:04
|s/l
|81
|1.40
|1.2849
|1.2849
|1.2746
|245.12
|12004.80
|1759
|2006.08.10 05:15
|sell
|82
|1.40
|1.2864
|1.2927
|1.2744
|1760
|2006.08.10 08:39
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2864
|1.2744
|1761
|2006.08.10 08:42
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2863
|1.2744
|1762
|2006.08.10 09:50
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2862
|1.2744
|1763
|2006.08.10 09:50
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2861
|1.2744
|1764
|2006.08.10 10:02
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2860
|1.2744
|1765
|2006.08.10 10:02
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2859
|1.2744
|1766
|2006.08.10 10:02
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2858
|1.2744
|1767
|2006.08.10 10:02
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2857
|1.2744
|1768
|2006.08.10 10:02
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2856
|1.2744
|1769
|2006.08.10 10:02
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2855
|1.2744
|1770
|2006.08.10 10:03
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2854
|1.2744
|1771
|2006.08.10 10:05
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2853
|1.2744
|1772
|2006.08.10 10:06
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2852
|1.2744
|1773
|2006.08.10 10:06
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2851
|1.2744
|1774
|2006.08.10 10:06
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2850
|1.2744
|1775
|2006.08.10 10:06
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2849
|1.2744
|1776
|2006.08.10 10:06
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2848
|1.2744
|1777
|2006.08.10 10:16
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2847
|1.2744
|1778
|2006.08.10 10:16
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2846
|1.2744
|1779
|2006.08.10 10:16
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2845
|1.2744
|1780
|2006.08.10 10:16
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2844
|1.2744
|1781
|2006.08.10 10:16
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2843
|1.2744
|1782
|2006.08.10 10:16
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2842
|1.2744
|1783
|2006.08.10 10:16
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2841
|1.2744
|1784
|2006.08.10 10:16
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2840
|1.2744
|1785
|2006.08.10 10:16
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2839
|1.2744
|1786
|2006.08.10 10:16
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2838
|1.2744
|1787
|2006.08.10 10:22
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2837
|1.2744
|1788
|2006.08.10 10:22
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2836
|1.2744
|1789
|2006.08.10 10:22
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2835
|1.2744
|1790
|2006.08.10 10:23
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2834
|1.2744
|1791
|2006.08.10 10:24
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2833
|1.2744
|1792
|2006.08.10 10:24
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2832
|1.2744
|1793
|2006.08.10 10:24
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2831
|1.2744
|1794
|2006.08.10 10:24
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2830
|1.2744
|1795
|2006.08.10 10:24
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2829
|1.2744
|1796
|2006.08.10 10:24
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2828
|1.2744
|1797
|2006.08.10 10:24
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2827
|1.2744
|1798
|2006.08.10 10:24
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2826
|1.2744
|1799
|2006.08.10 10:24
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2825
|1.2744
|1800
|2006.08.10 10:24
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2824
|1.2744
|1801
|2006.08.10 10:25
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2823
|1.2744
|1802
|2006.08.10 10:33
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2822
|1.2744
|1803
|2006.08.10 10:34
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2821
|1.2744
|1804
|2006.08.10 10:34
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2820
|1.2744
|1805
|2006.08.10 10:34
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2819
|1.2744
|1806
|2006.08.10 10:34
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2818
|1.2744
|1807
|2006.08.10 10:35
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2817
|1.2744
|1808
|2006.08.10 10:35
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2816
|1.2744
|1809
|2006.08.10 10:35
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2815
|1.2744
|1810
|2006.08.10 10:35
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2814
|1.2744
|1811
|2006.08.10 10:35
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2813
|1.2744
|1812
|2006.08.10 10:35
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2811
|1.2744
|1813
|2006.08.10 10:35
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2810
|1.2744
|1814
|2006.08.10 10:36
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2809
|1.2744
|1815
|2006.08.10 10:36
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2808
|1.2744
|1816
|2006.08.10 10:36
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2807
|1.2744
|1817
|2006.08.10 10:37
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2806
|1.2744
|1818
|2006.08.10 10:37
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2805
|1.2744
|1819
|2006.08.10 10:37
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2804
|1.2744
|1820
|2006.08.10 10:37
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2803
|1.2744
|1821
|2006.08.10 10:37
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2802
|1.2744
|1822
|2006.08.10 10:37
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2801
|1.2744
|1823
|2006.08.10 10:37
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2800
|1.2744
|1824
|2006.08.10 10:37
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2799
|1.2744
|1825
|2006.08.10 11:17
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2798
|1.2744
|1826
|2006.08.10 11:17
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2797
|1.2744
|1827
|2006.08.10 11:17
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2796
|1.2744
|1828
|2006.08.10 11:17
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2795
|1.2744
|1829
|2006.08.10 11:17
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2794
|1.2744
|1830
|2006.08.10 11:17
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2793
|1.2744
|1831
|2006.08.10 11:18
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2792
|1.2744
|1832
|2006.08.10 11:18
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2791
|1.2744
|1833
|2006.08.10 11:18
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2790
|1.2744
|1834
|2006.08.10 11:19
|modify
|82
|1.40
|1.2864
|1.2789
|1.2744
|1835
|2006.08.10 13:30
|s/l
|82
|1.40
|1.2789
|1.2789
|1.2744
|1050.00
|13054.80
|1836
|2006.08.13 23:15
|buy
|83
|1.40
|1.2751
|1.2688
|1.2871
|1837
|2006.08.15 09:06
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2751
|1.2871
|1838
|2006.08.15 09:06
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2755
|1.2871
|1839
|2006.08.15 09:07
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2756
|1.2871
|1840
|2006.08.15 09:08
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2757
|1.2871
|1841
|2006.08.15 09:08
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2759
|1.2871
|1842
|2006.08.15 09:09
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2760
|1.2871
|1843
|2006.08.15 09:43
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2761
|1.2871
|1844
|2006.08.15 09:43
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2762
|1.2871
|1845
|2006.08.15 09:43
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2763
|1.2871
|1846
|2006.08.15 09:43
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2764
|1.2871
|1847
|2006.08.15 09:46
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2765
|1.2871
|1848
|2006.08.15 09:46
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2766
|1.2871
|1849
|2006.08.15 09:46
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2767
|1.2871
|1850
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2768
|1.2871
|1851
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2771
|1.2871
|1852
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2772
|1.2871
|1853
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2776
|1.2871
|1854
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2777
|1.2871
|1855
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2779
|1.2871
|1856
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2780
|1.2871
|1857
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2781
|1.2871
|1858
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2783
|1.2871
|1859
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2786
|1.2871
|1860
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2787
|1.2871
|1861
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2788
|1.2871
|1862
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2789
|1.2871
|1863
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2791
|1.2871
|1864
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2792
|1.2871
|1865
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2793
|1.2871
|1866
|2006.08.16 08:30
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2794
|1.2871
|1867
|2006.08.16 08:31
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2795
|1.2871
|1868
|2006.08.16 08:31
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2796
|1.2871
|1869
|2006.08.16 08:31
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2799
|1.2871
|1870
|2006.08.16 08:31
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2800
|1.2871
|1871
|2006.08.16 08:31
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2802
|1.2871
|1872
|2006.08.16 08:36
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2803
|1.2871
|1873
|2006.08.16 08:36
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2804
|1.2871
|1874
|2006.08.16 08:36
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2805
|1.2871
|1875
|2006.08.16 08:37
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2806
|1.2871
|1876
|2006.08.16 08:37
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2807
|1.2871
|1877
|2006.08.16 08:42
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2810
|1.2871
|1878
|2006.08.16 09:06
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2811
|1.2871
|1879
|2006.08.16 09:06
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2812
|1.2871
|1880
|2006.08.16 09:15
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2813
|1.2871
|1881
|2006.08.16 09:15
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2814
|1.2871
|1882
|2006.08.16 09:15
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2816
|1.2871
|1883
|2006.08.16 09:15
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2818
|1.2871
|1884
|2006.08.16 09:15
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2819
|1.2871
|1885
|2006.08.16 09:16
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2820
|1.2871
|1886
|2006.08.16 09:16
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2821
|1.2871
|1887
|2006.08.16 09:17
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2822
|1.2871
|1888
|2006.08.16 09:17
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2823
|1.2871
|1889
|2006.08.16 09:18
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2825
|1.2871
|1890
|2006.08.16 09:18
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2826
|1.2871
|1891
|2006.08.16 09:19
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2827
|1.2871
|1892
|2006.08.17 03:21
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2828
|1.2871
|1893
|2006.08.17 03:22
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2829
|1.2871
|1894
|2006.08.17 03:24
|modify
|83
|1.40
|1.2751
|1.2830
|1.2871
|1895
|2006.08.17 03:24
|t/p
|83
|1.40
|1.2871
|1.2830
|1.2871
|1628.01
|14682.81
|1896
|2006.08.17 13:15
|sell
|84
|1.40
|1.2837
|1.2900
|1.2717
|1897
|2006.08.18 07:49
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2837
|1.2717
|1898
|2006.08.18 07:50
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2836
|1.2717
|1899
|2006.08.18 07:50
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2834
|1.2717
|1900
|2006.08.18 08:21
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2833
|1.2717
|1901
|2006.08.18 08:21
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2832
|1.2717
|1902
|2006.08.18 08:21
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2831
|1.2717
|1903
|2006.08.18 08:21
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2830
|1.2717
|1904
|2006.08.18 08:21
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2829
|1.2717
|1905
|2006.08.18 08:29
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2828
|1.2717
|1906
|2006.08.18 08:30
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2827
|1.2717
|1907
|2006.08.18 08:30
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2826
|1.2717
|1908
|2006.08.18 08:30
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2825
|1.2717
|1909
|2006.08.18 08:30
|modify
|84
|1.40
|1.2837
|1.2824
|1.2717
|1910
|2006.08.18 09:40
|s/l
|84
|1.40
|1.2824
|1.2824
|1.2717
|189.12
|14871.93
|1911
|2006.08.21 18:23
|sell
|85
|1.40
|1.2861
|1.2924
|1.2741
|1912
|2006.08.22 07:55
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2860
|1.2741
|1913
|2006.08.22 07:55
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2859
|1.2741
|1914
|2006.08.22 07:55
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2858
|1.2741
|1915
|2006.08.22 07:56
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2857
|1.2741
|1916
|2006.08.22 07:56
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2856
|1.2741
|1917
|2006.08.22 07:56
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2855
|1.2741
|1918
|2006.08.22 07:56
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2854
|1.2741
|1919
|2006.08.22 07:56
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2853
|1.2741
|1920
|2006.08.22 07:56
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2852
|1.2741
|1921
|2006.08.22 07:56
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2851
|1.2741
|1922
|2006.08.22 08:00
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2850
|1.2741
|1923
|2006.08.22 08:00
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2849
|1.2741
|1924
|2006.08.22 08:01
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2847
|1.2741
|1925
|2006.08.22 09:06
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2846
|1.2741
|1926
|2006.08.22 09:06
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2845
|1.2741
|1927
|2006.08.22 09:10
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2844
|1.2741
|1928
|2006.08.22 09:11
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2843
|1.2741
|1929
|2006.08.22 09:11
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2842
|1.2741
|1930
|2006.08.22 09:11
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2841
|1.2741
|1931
|2006.08.22 09:11
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2840
|1.2741
|1932
|2006.08.22 10:24
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2839
|1.2741
|1933
|2006.08.22 10:24
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2838
|1.2741
|1934
|2006.08.22 10:24
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2837
|1.2741
|1935
|2006.08.22 13:29
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2836
|1.2741
|1936
|2006.08.22 13:29
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2835
|1.2741
|1937
|2006.08.22 13:29
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2834
|1.2741
|1938
|2006.08.22 13:31
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2833
|1.2741
|1939
|2006.08.22 13:35
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2832
|1.2741
|1940
|2006.08.22 13:58
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2831
|1.2741
|1941
|2006.08.22 13:58
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2830
|1.2741
|1942
|2006.08.22 13:58
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2829
|1.2741
|1943
|2006.08.22 13:58
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2828
|1.2741
|1944
|2006.08.22 13:58
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2827
|1.2741
|1945
|2006.08.22 14:13
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2826
|1.2741
|1946
|2006.08.22 14:13
|modify
|85
|1.40
|1.2861
|1.2825
|1.2741
|1947
|2006.08.23 03:23
|s/l
|85
|1.40
|1.2825
|1.2825
|1.2741
|518.23
|15390.16
|1948
|2006.08.23 06:15
|buy
|86
|1.50
|1.2821
|1.2758
|1.2941
|1949
|2006.08.23 21:17
|s/l
|86
|1.50
|1.2758
|1.2758
|1.2941
|-945.00
|14445.16
|1950
|2006.08.24 05:00
|buy
|87
|1.50
|1.2838
|1.2775
|1.2958
|1951
|2006.08.24 11:45
|s/l
|87
|1.50
|1.2775
|1.2775
|1.2958
|-945.00
|13500.16
|1952
|2006.08.25 04:30
|buy
|88
|1.50
|1.2780
|1.2717
|1.2900
|1953
|2006.08.28 06:40
|modify
|88
|1.50
|1.2780
|1.2780
|1.2900
|1954
|2006.08.28 06:46
|modify
|88
|1.50
|1.2780
|1.2781
|1.2900
|1955
|2006.08.28 06:53
|modify
|88
|1.50
|1.2780
|1.2783
|1.2900
|1956
|2006.08.28 11:10
|s/l
|88
|1.50
|1.2783
|1.2783
|1.2900
|35.72
|13535.88
|1957
|2006.08.28 20:30
|buy
|89
|1.50
|1.2805
|1.2742
|1.2925
|1958
|2006.08.29 20:27
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2805
|1.2925
|1959
|2006.08.29 20:31
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2806
|1.2925
|1960
|2006.08.29 20:59
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2807
|1.2925
|1961
|2006.08.29 21:01
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2808
|1.2925
|1962
|2006.08.29 21:03
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2809
|1.2925
|1963
|2006.08.29 21:30
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2810
|1.2925
|1964
|2006.08.29 21:32
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2811
|1.2925
|1965
|2006.08.29 21:34
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2812
|1.2925
|1966
|2006.08.29 21:34
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2813
|1.2925
|1967
|2006.08.29 21:34
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2814
|1.2925
|1968
|2006.08.29 21:34
|modify
|89
|1.50
|1.2805
|1.2815
|1.2925
|1969
|2006.08.30 05:55
|s/l
|89
|1.50
|1.2815
|1.2815
|1.2925
|131.43
|13667.31
|1970
|2006.08.30 08:45
|sell
|90
|1.50
|1.2816
|1.2879
|1.2696
|1971
|2006.08.31 08:35
|s/l
|90
|1.50
|1.2879
|1.2879
|1.2696
|-922.13
|12745.19
|1972
|2006.08.31 11:15
|sell
|91
|1.50
|1.2807
|1.2870
|1.2687
|1973
|2006.09.01 08:52
|modify
|91
|1.50
|1.2807
|1.2807
|1.2687
|1974
|2006.09.01 08:52
|modify
|91
|1.50
|1.2807
|1.2805
|1.2687
|1975
|2006.09.01 09:08
|modify
|91
|1.50
|1.2807
|1.2804
|1.2687
|1976
|2006.09.01 09:08
|modify
|91
|1.50
|1.2807
|1.2803
|1.2687
|1977
|2006.09.01 09:09
|modify
|91
|1.50
|1.2807
|1.2802
|1.2687
|1978
|2006.09.01 09:09
|modify
|91
|1.50
|1.2807
|1.2801
|1.2687
|1979
|2006.09.01 09:09
|modify
|91
|1.50
|1.2807
|1.2800
|1.2687
|1980
|2006.09.01 09:09
|modify
|91
|1.50
|1.2807
|1.2799
|1.2687
|1981
|2006.09.01 09:20
|modify
|91
|1.50
|1.2807
|1.2798
|1.2687
|1982
|2006.09.01 10:01
|s/l
|91
|1.50
|1.2798
|1.2798
|1.2687
|142.62
|12887.81
|1983
|2006.09.04 20:10
|sell
|92
|1.50
|1.2850
|1.2913
|1.2730
|1984
|2006.09.05 08:00
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2849
|1.2730
|1985
|2006.09.05 08:00
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2848
|1.2730
|1986
|2006.09.05 08:01
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2846
|1.2730
|1987
|2006.09.05 09:39
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2845
|1.2730
|1988
|2006.09.05 09:40
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2844
|1.2730
|1989
|2006.09.05 09:40
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2843
|1.2730
|1990
|2006.09.05 09:41
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2842
|1.2730
|1991
|2006.09.05 09:41
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2841
|1.2730
|1992
|2006.09.05 10:31
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2840
|1.2730
|1993
|2006.09.05 10:31
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2839
|1.2730
|1994
|2006.09.05 10:31
|modify
|92
|1.50
|1.2850
|1.2838
|1.2730
|1995
|2006.09.06 03:51
|s/l
|92
|1.50
|1.2838
|1.2838
|1.2730
|195.25
|13083.06
|1996
|2006.09.06 04:30
|buy
|93
|1.50
|1.2832
|1.2769
|1.2952
|1997
|2006.09.06 09:50
|s/l
|93
|1.50
|1.2769
|1.2769
|1.2952
|-945.00
|12138.06
|1998
|2006.09.06 18:45
|buy
|94
|1.50
|1.2814
|1.2751
|1.2934
|1999
|2006.09.07 07:06
|s/l
|94
|1.50
|1.2751
|1.2751
|1.2934
|-972.85
|11165.21
|2000
|2006.09.11 00:30
|buy
|95
|1.50
|1.2681
|1.2618
|1.2801
|2001
|2006.09.11 04:30
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2681
|1.2801
|2002
|2006.09.11 05:40
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2682
|1.2801
|2003
|2006.09.11 05:45
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2683
|1.2801
|2004
|2006.09.11 05:45
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2684
|1.2801
|2005
|2006.09.11 05:45
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2685
|1.2801
|2006
|2006.09.11 05:45
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2686
|1.2801
|2007
|2006.09.11 05:45
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2687
|1.2801
|2008
|2006.09.11 05:46
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2688
|1.2801
|2009
|2006.09.11 05:49
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2689
|1.2801
|2010
|2006.09.11 05:49
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2690
|1.2801
|2011
|2006.09.11 05:49
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2691
|1.2801
|2012
|2006.09.11 05:50
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2693
|1.2801
|2013
|2006.09.11 05:51
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2694
|1.2801
|2014
|2006.09.11 05:51
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2695
|1.2801
|2015
|2006.09.11 05:51
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2696
|1.2801
|2016
|2006.09.11 05:51
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2697
|1.2801
|2017
|2006.09.11 05:52
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2698
|1.2801
|2018
|2006.09.11 05:52
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2699
|1.2801
|2019
|2006.09.11 05:52
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2701
|1.2801
|2020
|2006.09.11 05:52
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2702
|1.2801
|2021
|2006.09.11 05:53
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2703
|1.2801
|2022
|2006.09.11 05:53
|modify
|95
|1.50
|1.2681
|1.2705
|1.2801
|2023
|2006.09.11 07:05
|s/l
|95
|1.50
|1.2705
|1.2705
|1.2801
|360.00
|11525.21
|2024
|2006.09.13 02:24
|buy
|96
|1.50
|1.2697
|1.2634
|1.2817
|2025
|2006.09.14 07:52
|modify
|96
|1.50
|1.2697
|1.2699
|1.2817
|2026
|2006.09.14 08:41
|s/l
|96
|1.50
|1.2699
|1.2699
|1.2817
|2.15
|11527.36
|2027
|2006.09.18 02:15
|buy
|97
|1.50
|1.2672
|1.2609
|1.2792
|2028
|2006.09.18 20:23
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2673
|1.2792
|2029
|2006.09.18 20:26
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2674
|1.2792
|2030
|2006.09.18 20:29
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2675
|1.2792
|2031
|2006.09.18 20:30
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2676
|1.2792
|2032
|2006.09.18 20:43
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2677
|1.2792
|2033
|2006.09.18 20:44
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2678
|1.2792
|2034
|2006.09.18 20:49
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2679
|1.2792
|2035
|2006.09.18 21:42
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2680
|1.2792
|2036
|2006.09.18 22:02
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2681
|1.2792
|2037
|2006.09.18 22:25
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2682
|1.2792
|2038
|2006.09.18 22:26
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2683
|1.2792
|2039
|2006.09.18 22:26
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2684
|1.2792
|2040
|2006.09.18 22:27
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2685
|1.2792
|2041
|2006.09.18 22:32
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2686
|1.2792
|2042
|2006.09.18 22:47
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2687
|1.2792
|2043
|2006.09.18 22:59
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2688
|1.2792
|2044
|2006.09.18 23:00
|modify
|97
|1.50
|1.2672
|1.2689
|1.2792
|2045
|2006.09.19 03:40
|s/l
|97
|1.50
|1.2689
|1.2689
|1.2792
|245.72
|11773.07
|2046
|2006.09.20 00:48
|buy
|98
|1.50
|1.2696
|1.2633
|1.2816
|2047
|2006.09.21 03:43
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2696
|1.2816
|2048
|2006.09.21 03:43
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2697
|1.2816
|2049
|2006.09.21 06:35
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2698
|1.2816
|2050
|2006.09.21 06:35
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2699
|1.2816
|2051
|2006.09.21 06:35
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2700
|1.2816
|2052
|2006.09.21 06:35
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2701
|1.2816
|2053
|2006.09.21 06:35
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2702
|1.2816
|2054
|2006.09.21 06:35
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2703
|1.2816
|2055
|2006.09.21 06:35
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2704
|1.2816
|2056
|2006.09.21 06:35
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2705
|1.2816
|2057
|2006.09.21 06:36
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2707
|1.2816
|2058
|2006.09.21 06:41
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2708
|1.2816
|2059
|2006.09.21 07:00
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2709
|1.2816
|2060
|2006.09.21 08:48
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2711
|1.2816
|2061
|2006.09.21 12:02
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2712
|1.2816
|2062
|2006.09.21 12:02
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2713
|1.2816
|2063
|2006.09.21 12:02
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2714
|1.2816
|2064
|2006.09.21 12:02
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2715
|1.2816
|2065
|2006.09.21 12:02
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2716
|1.2816
|2066
|2006.09.21 12:02
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2718
|1.2816
|2067
|2006.09.21 12:03
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2719
|1.2816
|2068
|2006.09.21 12:03
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2720
|1.2816
|2069
|2006.09.21 12:03
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2721
|1.2816
|2070
|2006.09.21 12:03
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2722
|1.2816
|2071
|2006.09.21 12:03
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2723
|1.2816
|2072
|2006.09.21 12:03
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2726
|1.2816
|2073
|2006.09.21 12:03
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2727
|1.2816
|2074
|2006.09.21 12:04
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2728
|1.2816
|2075
|2006.09.21 12:04
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2729
|1.2816
|2076
|2006.09.21 12:05
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2730
|1.2816
|2077
|2006.09.21 12:08
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2731
|1.2816
|2078
|2006.09.21 12:14
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2732
|1.2816
|2079
|2006.09.21 12:14
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2733
|1.2816
|2080
|2006.09.21 12:14
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2734
|1.2816
|2081
|2006.09.21 12:14
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2735
|1.2816
|2082
|2006.09.21 12:14
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2736
|1.2816
|2083
|2006.09.21 12:14
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2737
|1.2816
|2084
|2006.09.21 12:15
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2739
|1.2816
|2085
|2006.09.21 12:15
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2740
|1.2816
|2086
|2006.09.21 12:15
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2741
|1.2816
|2087
|2006.09.21 12:15
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2742
|1.2816
|2088
|2006.09.21 12:15
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2743
|1.2816
|2089
|2006.09.21 12:15
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2744
|1.2816
|2090
|2006.09.21 12:15
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2745
|1.2816
|2091
|2006.09.21 12:15
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2746
|1.2816
|2092
|2006.09.21 12:16
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2747
|1.2816
|2093
|2006.09.21 12:16
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2748
|1.2816
|2094
|2006.09.21 12:16
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2750
|1.2816
|2095
|2006.09.21 12:16
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2751
|1.2816
|2096
|2006.09.21 12:16
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2752
|1.2816
|2097
|2006.09.21 15:13
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2753
|1.2816
|2098
|2006.09.21 15:13
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2754
|1.2816
|2099
|2006.09.21 15:13
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2755
|1.2816
|2100
|2006.09.21 15:14
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2756
|1.2816
|2101
|2006.09.21 15:14
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2757
|1.2816
|2102
|2006.09.21 15:14
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2758
|1.2816
|2103
|2006.09.21 15:39
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2759
|1.2816
|2104
|2006.09.21 15:39
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2760
|1.2816
|2105
|2006.09.22 02:16
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2761
|1.2816
|2106
|2006.09.22 02:17
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2762
|1.2816
|2107
|2006.09.22 02:18
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2763
|1.2816
|2108
|2006.09.22 02:19
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2764
|1.2816
|2109
|2006.09.22 02:19
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2765
|1.2816
|2110
|2006.09.22 03:03
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2766
|1.2816
|2111
|2006.09.22 03:04
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2768
|1.2816
|2112
|2006.09.22 03:04
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2769
|1.2816
|2113
|2006.09.22 03:04
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2771
|1.2816
|2114
|2006.09.22 03:05
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2772
|1.2816
|2115
|2006.09.22 03:05
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2773
|1.2816
|2116
|2006.09.22 03:06
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2774
|1.2816
|2117
|2006.09.22 03:06
|modify
|98
|1.50
|1.2696
|1.2775
|1.2816
|2118
|2006.09.22 03:21
|t/p
|98
|1.50
|1.2816
|1.2775
|1.2816
|1762.86
|13535.94
|2119
|2006.09.22 13:45
|sell
|99
|1.50
|1.2798
|1.2861
|1.2678
|2120
|2006.09.25 09:33
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2798
|1.2678
|2121
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2795
|1.2678
|2122
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2794
|1.2678
|2123
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2791
|1.2678
|2124
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2790
|1.2678
|2125
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2789
|1.2678
|2126
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2788
|1.2678
|2127
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2787
|1.2678
|2128
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2786
|1.2678
|2129
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2785
|1.2678
|2130
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2784
|1.2678
|2131
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2783
|1.2678
|2132
|2006.09.25 10:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2782
|1.2678
|2133
|2006.09.25 10:32
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2781
|1.2678
|2134
|2006.09.25 10:32
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2780
|1.2678
|2135
|2006.09.25 10:32
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2779
|1.2678
|2136
|2006.09.25 10:32
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2778
|1.2678
|2137
|2006.09.25 10:32
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2777
|1.2678
|2138
|2006.09.25 10:32
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2776
|1.2678
|2139
|2006.09.25 10:32
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2775
|1.2678
|2140
|2006.09.25 10:37
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2774
|1.2678
|2141
|2006.09.26 03:12
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2773
|1.2678
|2142
|2006.09.26 03:18
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2772
|1.2678
|2143
|2006.09.26 03:18
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2770
|1.2678
|2144
|2006.09.26 04:15
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2769
|1.2678
|2145
|2006.09.26 04:16
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2768
|1.2678
|2146
|2006.09.26 04:18
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2767
|1.2678
|2147
|2006.09.26 04:46
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2766
|1.2678
|2148
|2006.09.26 04:47
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2765
|1.2678
|2149
|2006.09.26 04:47
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2764
|1.2678
|2150
|2006.09.26 04:49
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2763
|1.2678
|2151
|2006.09.26 04:49
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2762
|1.2678
|2152
|2006.09.26 04:49
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2761
|1.2678
|2153
|2006.09.26 04:49
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2760
|1.2678
|2154
|2006.09.26 04:49
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2759
|1.2678
|2155
|2006.09.26 04:52
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2758
|1.2678
|2156
|2006.09.26 04:58
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2757
|1.2678
|2157
|2006.09.26 04:58
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2756
|1.2678
|2158
|2006.09.26 04:58
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2755
|1.2678
|2159
|2006.09.26 04:58
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2754
|1.2678
|2160
|2006.09.26 04:59
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2753
|1.2678
|2161
|2006.09.26 05:48
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2752
|1.2678
|2162
|2006.09.26 05:49
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2751
|1.2678
|2163
|2006.09.26 05:50
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2750
|1.2678
|2164
|2006.09.26 05:50
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2749
|1.2678
|2165
|2006.09.26 05:52
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2748
|1.2678
|2166
|2006.09.26 05:52
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2747
|1.2678
|2167
|2006.09.26 05:54
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2746
|1.2678
|2168
|2006.09.26 05:54
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2745
|1.2678
|2169
|2006.09.26 05:54
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2744
|1.2678
|2170
|2006.09.26 05:54
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2743
|1.2678
|2171
|2006.09.26 05:54
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2742
|1.2678
|2172
|2006.09.26 05:58
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2741
|1.2678
|2173
|2006.09.26 05:58
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2740
|1.2678
|2174
|2006.09.26 05:59
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2739
|1.2678
|2175
|2006.09.26 05:59
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2737
|1.2678
|2176
|2006.09.26 06:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2736
|1.2678
|2177
|2006.09.26 06:00
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2735
|1.2678
|2178
|2006.09.26 06:03
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2734
|1.2678
|2179
|2006.09.26 06:59
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2733
|1.2678
|2180
|2006.09.26 07:07
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2732
|1.2678
|2181
|2006.09.26 07:08
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2731
|1.2678
|2182
|2006.09.26 07:08
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2730
|1.2678
|2183
|2006.09.26 07:08
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2729
|1.2678
|2184
|2006.09.26 07:09
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2728
|1.2678
|2185
|2006.09.26 07:09
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2727
|1.2678
|2186
|2006.09.26 07:11
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2726
|1.2678
|2187
|2006.09.26 07:14
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2725
|1.2678
|2188
|2006.09.26 10:04
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2724
|1.2678
|2189
|2006.09.26 10:04
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2723
|1.2678
|2190
|2006.09.26 10:04
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2722
|1.2678
|2191
|2006.09.26 10:04
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2721
|1.2678
|2192
|2006.09.26 10:04
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2720
|1.2678
|2193
|2006.09.26 10:04
|modify
|99
|1.50
|1.2798
|1.2719
|1.2678
|2194
|2006.09.26 10:04
|t/p
|99
|1.50
|1.2678
|1.2719
|1.2678
|1815.25
|15351.19
|2195
|2006.09.27 08:04
|buy
|100
|1.50
|1.2702
|1.2639
|1.2822
|2196
|2006.09.29 08:45
|s/l
|100
|1.50
|1.2639
|1.2639
|1.2822
|-982.14
|14369.05
|2197
|2006.09.29 16:00
|buy
|101
|1.50
|1.2685
|1.2622
|1.2805
|2198
|2006.10.02 09:32
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2685
|1.2805
|2199
|2006.10.02 09:34
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2686
|1.2805
|2200
|2006.10.02 09:35
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2687
|1.2805
|2201
|2006.10.02 09:35
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2688
|1.2805
|2202
|2006.10.02 09:35
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2689
|1.2805
|2203
|2006.10.02 09:35
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2690
|1.2805
|2204
|2006.10.02 09:35
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2691
|1.2805
|2205
|2006.10.02 09:35
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2693
|1.2805
|2206
|2006.10.02 09:45
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2694
|1.2805
|2207
|2006.10.02 09:46
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2695
|1.2805
|2208
|2006.10.02 09:46
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2696
|1.2805
|2209
|2006.10.02 09:46
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2697
|1.2805
|2210
|2006.10.02 09:46
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2698
|1.2805
|2211
|2006.10.02 09:46
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2699
|1.2805
|2212
|2006.10.02 09:46
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2700
|1.2805
|2213
|2006.10.02 09:49
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2701
|1.2805
|2214
|2006.10.02 09:49
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2702
|1.2805
|2215
|2006.10.02 09:49
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2703
|1.2805
|2216
|2006.10.02 09:51
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2704
|1.2805
|2217
|2006.10.02 09:53
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2706
|1.2805
|2218
|2006.10.02 09:53
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2707
|1.2805
|2219
|2006.10.02 09:53
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2708
|1.2805
|2220
|2006.10.02 09:53
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2709
|1.2805
|2221
|2006.10.02 09:53
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2710
|1.2805
|2222
|2006.10.02 09:54
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2713
|1.2805
|2223
|2006.10.02 10:22
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2714
|1.2805
|2224
|2006.10.02 10:23
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2715
|1.2805
|2225
|2006.10.02 10:23
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2716
|1.2805
|2226
|2006.10.02 10:23
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2717
|1.2805
|2227
|2006.10.02 10:23
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2718
|1.2805
|2228
|2006.10.02 10:23
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2719
|1.2805
|2229
|2006.10.02 10:23
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2720
|1.2805
|2230
|2006.10.02 10:23
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2721
|1.2805
|2231
|2006.10.02 12:40
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2722
|1.2805
|2232
|2006.10.03 02:00
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2723
|1.2805
|2233
|2006.10.03 02:08
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2726
|1.2805
|2234
|2006.10.03 02:35
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2727
|1.2805
|2235
|2006.10.03 02:36
|modify
|101
|1.50
|1.2685
|1.2730
|1.2805
|2236
|2006.10.03 08:21
|s/l
|101
|1.50
|1.2730
|1.2730
|1.2805
|656.43
|15025.48
|2237
|2006.10.03 09:30
|sell
|102
|1.50
|1.2735
|1.2798
|1.2615
|2238
|2006.10.04 04:46
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2735
|1.2615
|2239
|2006.10.04 04:46
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2734
|1.2615
|2240
|2006.10.04 04:51
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2733
|1.2615
|2241
|2006.10.04 04:51
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2732
|1.2615
|2242
|2006.10.04 04:51
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2731
|1.2615
|2243
|2006.10.04 04:51
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2730
|1.2615
|2244
|2006.10.04 04:51
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2729
|1.2615
|2245
|2006.10.04 05:00
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2728
|1.2615
|2246
|2006.10.04 05:17
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2727
|1.2615
|2247
|2006.10.04 05:18
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2726
|1.2615
|2248
|2006.10.04 05:19
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2725
|1.2615
|2249
|2006.10.04 05:19
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2724
|1.2615
|2250
|2006.10.04 06:22
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2723
|1.2615
|2251
|2006.10.04 06:38
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2722
|1.2615
|2252
|2006.10.04 06:38
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2721
|1.2615
|2253
|2006.10.04 06:38
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2720
|1.2615
|2254
|2006.10.04 06:38
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2719
|1.2615
|2255
|2006.10.04 06:39
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2718
|1.2615
|2256
|2006.10.04 06:41
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2717
|1.2615
|2257
|2006.10.04 06:43
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2716
|1.2615
|2258
|2006.10.04 06:43
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2715
|1.2615
|2259
|2006.10.04 06:43
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2714
|1.2615
|2260
|2006.10.04 06:50
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2713
|1.2615
|2261
|2006.10.04 06:51
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2712
|1.2615
|2262
|2006.10.04 07:11
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2711
|1.2615
|2263
|2006.10.04 07:12
|modify
|102
|1.50
|1.2735
|1.2710
|1.2615
|2264
|2006.10.04 14:37
|s/l
|102
|1.50
|1.2710
|1.2710
|1.2615
|382.62
|15408.11
|2265
|2006.10.04 17:15
|buy
|103
|1.50
|1.2719
|1.2656
|1.2839
|2266
|2006.10.06 08:31
|s/l
|103
|1.50
|1.2656
|1.2656
|1.2839
|-982.14
|14425.97
|2267
|2006.10.09 03:50
|buy
|104
|1.50
|1.2611
|1.2548
|1.2731
|2268
|2006.10.10 07:08
|s/l
|104
|1.50
|1.2548
|1.2548
|1.2731
|-954.28
|13471.69
|2269
|2006.10.10 23:00
|buy
|105
|1.50
|1.2547
|1.2484
|1.2667
|2270
|2006.10.13 10:40
|s/l
|105
|1.50
|1.2484
|1.2484
|1.2667
|-991.42
|12480.27
|2271
|2006.10.16 03:15
|buy
|106
|1.50
|1.2519
|1.2456
|1.2639
|2272
|2006.10.17 11:39
|modify
|106
|1.50
|1.2519
|1.2519
|1.2639
|2273
|2006.10.17 11:39
|modify
|106
|1.50
|1.2519
|1.2520
|1.2639
|2274
|2006.10.17 11:39
|modify
|106
|1.50
|1.2519
|1.2521
|1.2639
|2275
|2006.10.17 11:39
|modify
|106
|1.50
|1.2519
|1.2522
|1.2639
|2276
|2006.10.17 11:41
|modify
|106
|1.50
|1.2519
|1.2523
|1.2639
|2277
|2006.10.17 11:41
|modify
|106
|1.50
|1.2519
|1.2524
|1.2639
|2278
|2006.10.17 11:41
|modify
|106
|1.50
|1.2519
|1.2525
|1.2639
|2279
|2006.10.17 11:43
|modify
|106
|1.50
|1.2519
|1.2526
|1.2639
|2280
|2006.10.17 11:48
|modify
|106
|1.50
|1.2519
|1.2527
|1.2639
|2281
|2006.10.17 11:50
|modify
|106
|1.50
|1.2519
|1.2528
|1.2639
|2282
|2006.10.18 08:38
|s/l
|106
|1.50
|1.2528
|1.2528
|1.2639
|116.43
|12596.70
|2283
|2006.10.18 19:00
|buy
|107
|1.50
|1.2546
|1.2483
|1.2666
|2284
|2006.10.19 09:43
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2546
|1.2666
|2285
|2006.10.19 09:43
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2547
|1.2666
|2286
|2006.10.19 09:43
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2549
|1.2666
|2287
|2006.10.19 09:45
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2550
|1.2666
|2288
|2006.10.19 09:46
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2551
|1.2666
|2289
|2006.10.19 09:46
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2553
|1.2666
|2290
|2006.10.19 09:46
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2554
|1.2666
|2291
|2006.10.19 09:46
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2555
|1.2666
|2292
|2006.10.19 09:46
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2556
|1.2666
|2293
|2006.10.19 09:51
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2557
|1.2666
|2294
|2006.10.19 10:35
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2558
|1.2666
|2295
|2006.10.19 10:36
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2559
|1.2666
|2296
|2006.10.19 10:36
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2560
|1.2666
|2297
|2006.10.19 10:36
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2561
|1.2666
|2298
|2006.10.19 10:36
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2562
|1.2666
|2299
|2006.10.19 10:36
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2563
|1.2666
|2300
|2006.10.19 10:36
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2564
|1.2666
|2301
|2006.10.19 10:37
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2565
|1.2666
|2302
|2006.10.19 10:42
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2566
|1.2666
|2303
|2006.10.19 10:43
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2568
|1.2666
|2304
|2006.10.19 10:44
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2569
|1.2666
|2305
|2006.10.19 12:00
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2570
|1.2666
|2306
|2006.10.19 12:00
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2572
|1.2666
|2307
|2006.10.19 12:00
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2573
|1.2666
|2308
|2006.10.19 12:00
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2575
|1.2666
|2309
|2006.10.19 12:01
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2576
|1.2666
|2310
|2006.10.19 13:08
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2577
|1.2666
|2311
|2006.10.19 13:08
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2578
|1.2666
|2312
|2006.10.19 13:09
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2580
|1.2666
|2313
|2006.10.19 13:09
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2581
|1.2666
|2314
|2006.10.19 13:09
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2582
|1.2666
|2315
|2006.10.19 13:09
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2583
|1.2666
|2316
|2006.10.19 13:09
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2585
|1.2666
|2317
|2006.10.19 13:09
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2586
|1.2666
|2318
|2006.10.19 13:09
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2588
|1.2666
|2319
|2006.10.19 13:40
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2589
|1.2666
|2320
|2006.10.19 13:47
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2590
|1.2666
|2321
|2006.10.19 13:48
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2591
|1.2666
|2322
|2006.10.19 13:52
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2593
|1.2666
|2323
|2006.10.19 13:56
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2594
|1.2666
|2324
|2006.10.19 14:08
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2595
|1.2666
|2325
|2006.10.19 14:08
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2596
|1.2666
|2326
|2006.10.19 14:08
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2597
|1.2666
|2327
|2006.10.19 14:19
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2598
|1.2666
|2328
|2006.10.19 14:19
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2599
|1.2666
|2329
|2006.10.19 14:20
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2600
|1.2666
|2330
|2006.10.19 14:20
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2601
|1.2666
|2331
|2006.10.19 14:20
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2602
|1.2666
|2332
|2006.10.19 14:20
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2603
|1.2666
|2333
|2006.10.19 14:20
|modify
|107
|1.50
|1.2546
|1.2604
|1.2666
|2334
|2006.10.20 05:59
|s/l
|107
|1.50
|1.2604
|1.2604
|1.2666
|832.86
|13429.57
|2335
|2006.10.20 07:00
|sell
|108
|1.50
|1.2608
|1.2671
|1.2488
|2336
|2006.10.23 05:12
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2608
|1.2488
|2337
|2006.10.23 05:12
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2606
|1.2488
|2338
|2006.10.23 05:17
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2605
|1.2488
|2339
|2006.10.23 05:17
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2604
|1.2488
|2340
|2006.10.23 05:19
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2603
|1.2488
|2341
|2006.10.23 05:28
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2602
|1.2488
|2342
|2006.10.23 05:30
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2600
|1.2488
|2343
|2006.10.23 05:56
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2599
|1.2488
|2344
|2006.10.23 05:56
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2598
|1.2488
|2345
|2006.10.23 05:59
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2597
|1.2488
|2346
|2006.10.23 05:59
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2596
|1.2488
|2347
|2006.10.23 05:59
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2595
|1.2488
|2348
|2006.10.23 05:59
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2594
|1.2488
|2349
|2006.10.23 06:00
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2593
|1.2488
|2350
|2006.10.23 06:18
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2592
|1.2488
|2351
|2006.10.23 06:18
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2591
|1.2488
|2352
|2006.10.23 06:18
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2590
|1.2488
|2353
|2006.10.23 06:18
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2589
|1.2488
|2354
|2006.10.23 06:23
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2588
|1.2488
|2355
|2006.10.23 06:23
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2587
|1.2488
|2356
|2006.10.23 08:47
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2586
|1.2488
|2357
|2006.10.23 08:47
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2585
|1.2488
|2358
|2006.10.23 08:48
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2584
|1.2488
|2359
|2006.10.23 08:49
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2583
|1.2488
|2360
|2006.10.23 08:49
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2582
|1.2488
|2361
|2006.10.23 08:49
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2581
|1.2488
|2362
|2006.10.23 08:49
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2580
|1.2488
|2363
|2006.10.23 09:29
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2579
|1.2488
|2364
|2006.10.23 09:29
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2578
|1.2488
|2365
|2006.10.24 01:57
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2577
|1.2488
|2366
|2006.10.24 01:58
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2576
|1.2488
|2367
|2006.10.24 01:59
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2575
|1.2488
|2368
|2006.10.24 02:00
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2574
|1.2488
|2369
|2006.10.24 02:00
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2573
|1.2488
|2370
|2006.10.24 02:21
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2572
|1.2488
|2371
|2006.10.24 03:28
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2570
|1.2488
|2372
|2006.10.24 03:34
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2569
|1.2488
|2373
|2006.10.24 03:36
|modify
|108
|1.50
|1.2608
|1.2567
|1.2488
|2374
|2006.10.24 11:22
|s/l
|108
|1.50
|1.2567
|1.2567
|1.2488
|630.25
|14059.82
|2375
|2006.10.24 11:30
|buy
|109
|1.50
|1.2568
|1.2505
|1.2688
|2376
|2006.10.25 14:19
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2568
|1.2688
|2377
|2006.10.25 14:19
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2569
|1.2688
|2378
|2006.10.25 14:19
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2570
|1.2688
|2379
|2006.10.25 14:19
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2571
|1.2688
|2380
|2006.10.25 14:20
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2573
|1.2688
|2381
|2006.10.25 14:20
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2574
|1.2688
|2382
|2006.10.25 14:20
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2575
|1.2688
|2383
|2006.10.25 14:20
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2576
|1.2688
|2384
|2006.10.25 14:20
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2578
|1.2688
|2385
|2006.10.25 14:20
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2579
|1.2688
|2386
|2006.10.25 14:20
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2580
|1.2688
|2387
|2006.10.25 14:20
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2581
|1.2688
|2388
|2006.10.25 15:02
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2582
|1.2688
|2389
|2006.10.25 15:03
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2583
|1.2688
|2390
|2006.10.25 20:36
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2586
|1.2688
|2391
|2006.10.25 21:51
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2587
|1.2688
|2392
|2006.10.25 21:51
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2588
|1.2688
|2393
|2006.10.25 21:52
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2589
|1.2688
|2394
|2006.10.25 21:57
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2590
|1.2688
|2395
|2006.10.25 21:58
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2591
|1.2688
|2396
|2006.10.25 22:04
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2592
|1.2688
|2397
|2006.10.25 22:08
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2593
|1.2688
|2398
|2006.10.25 22:08
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2594
|1.2688
|2399
|2006.10.25 22:08
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2596
|1.2688
|2400
|2006.10.25 22:09
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2597
|1.2688
|2401
|2006.10.25 22:09
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2598
|1.2688
|2402
|2006.10.25 22:09
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2599
|1.2688
|2403
|2006.10.25 22:10
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2601
|1.2688
|2404
|2006.10.25 22:42
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2603
|1.2688
|2405
|2006.10.25 22:43
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2604
|1.2688
|2406
|2006.10.25 23:11
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2605
|1.2688
|2407
|2006.10.25 23:11
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2606
|1.2688
|2408
|2006.10.26 02:53
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2607
|1.2688
|2409
|2006.10.26 02:56
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2608
|1.2688
|2410
|2006.10.26 02:56
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2609
|1.2688
|2411
|2006.10.26 02:57
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2610
|1.2688
|2412
|2006.10.26 03:00
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2611
|1.2688
|2413
|2006.10.26 03:01
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2612
|1.2688
|2414
|2006.10.26 03:01
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2613
|1.2688
|2415
|2006.10.26 03:01
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2614
|1.2688
|2416
|2006.10.26 03:01
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2615
|1.2688
|2417
|2006.10.26 03:01
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2616
|1.2688
|2418
|2006.10.26 03:01
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2617
|1.2688
|2419
|2006.10.26 03:01
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2618
|1.2688
|2420
|2006.10.26 03:08
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2619
|1.2688
|2421
|2006.10.26 03:08
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2620
|1.2688
|2422
|2006.10.26 03:08
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2621
|1.2688
|2423
|2006.10.26 03:08
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2622
|1.2688
|2424
|2006.10.26 03:25
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2623
|1.2688
|2425
|2006.10.26 03:25
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2624
|1.2688
|2426
|2006.10.26 03:25
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2625
|1.2688
|2427
|2006.10.26 03:25
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2626
|1.2688
|2428
|2006.10.26 03:25
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2627
|1.2688
|2429
|2006.10.26 03:26
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2628
|1.2688
|2430
|2006.10.26 04:21
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2629
|1.2688
|2431
|2006.10.26 04:21
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2630
|1.2688
|2432
|2006.10.26 04:21
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2631
|1.2688
|2433
|2006.10.26 04:21
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2632
|1.2688
|2434
|2006.10.26 04:21
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2633
|1.2688
|2435
|2006.10.26 08:36
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2634
|1.2688
|2436
|2006.10.26 08:36
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2635
|1.2688
|2437
|2006.10.26 08:37
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2636
|1.2688
|2438
|2006.10.26 10:36
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2637
|1.2688
|2439
|2006.10.26 10:36
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2638
|1.2688
|2440
|2006.10.26 10:36
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2639
|1.2688
|2441
|2006.10.26 10:36
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2640
|1.2688
|2442
|2006.10.26 12:21
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2642
|1.2688
|2443
|2006.10.26 12:21
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2643
|1.2688
|2444
|2006.10.26 12:21
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2644
|1.2688
|2445
|2006.10.26 12:21
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2645
|1.2688
|2446
|2006.10.26 12:22
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2646
|1.2688
|2447
|2006.10.26 12:22
|modify
|109
|1.50
|1.2568
|1.2647
|1.2688
|2448
|2006.10.26 12:23
|t/p
|109
|1.50
|1.2688
|1.2647
|1.2688
|1762.86
|15822.68
|2449
|2006.10.27 04:15
|sell
|110
|1.50
|1.2684
|1.2747
|1.2564
|2450
|2006.10.27 09:10
|s/l
|110
|1.50
|1.2747
|1.2747
|1.2564
|-945.00
|14877.68
|2451
|2006.10.29 20:30
|sell
|111
|1.50
|1.2721
|1.2784
|1.2601
|2452
|2006.10.31 02:43
|modify
|111
|1.50
|1.2721
|1.2721
|1.2601
|2453
|2006.10.31 09:57
|s/l
|111
|1.50
|1.2721
|1.2721
|1.2601
|15.25
|14892.93
|2454
|2006.11.01 03:00
|sell
|112
|1.50
|1.2747
|1.2810
|1.2627
|2455
|2006.11.03 08:38
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2747
|1.2627
|2456
|2006.11.03 08:38
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2746
|1.2627
|2457
|2006.11.03 08:38
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2744
|1.2627
|2458
|2006.11.03 08:38
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2743
|1.2627
|2459
|2006.11.03 08:40
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2742
|1.2627
|2460
|2006.11.03 08:43
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2741
|1.2627
|2461
|2006.11.03 08:43
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2740
|1.2627
|2462
|2006.11.03 08:44
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2739
|1.2627
|2463
|2006.11.03 08:44
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2738
|1.2627
|2464
|2006.11.03 08:44
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2737
|1.2627
|2465
|2006.11.03 08:44
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2735
|1.2627
|2466
|2006.11.03 08:45
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2734
|1.2627
|2467
|2006.11.03 08:46
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2733
|1.2627
|2468
|2006.11.03 08:46
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2732
|1.2627
|2469
|2006.11.03 08:53
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2731
|1.2627
|2470
|2006.11.03 08:53
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2730
|1.2627
|2471
|2006.11.03 08:53
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2729
|1.2627
|2472
|2006.11.03 08:58
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2728
|1.2627
|2473
|2006.11.03 09:00
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2727
|1.2627
|2474
|2006.11.03 09:00
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2726
|1.2627
|2475
|2006.11.03 10:01
|modify
|112
|1.50
|1.2747
|1.2724
|1.2627
|2476
|2006.11.03 14:36
|s/l
|112
|1.50
|1.2724
|1.2724
|1.2627
|375.50
|15268.43
|2477
|2006.11.06 12:30
|buy
|113
|1.50
|1.2725
|1.2662
|1.2845
|2478
|2006.11.06 23:40
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2725
|1.2845
|2479
|2006.11.06 23:41
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2726
|1.2845
|2480
|2006.11.06 23:41
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2727
|1.2845
|2481
|2006.11.06 23:41
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2728
|1.2845
|2482
|2006.11.06 23:41
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2729
|1.2845
|2483
|2006.11.06 23:41
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2730
|1.2845
|2484
|2006.11.06 23:47
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2731
|1.2845
|2485
|2006.11.06 23:52
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2733
|1.2845
|2486
|2006.11.07 00:02
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2734
|1.2845
|2487
|2006.11.07 00:03
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2735
|1.2845
|2488
|2006.11.07 00:04
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2736
|1.2845
|2489
|2006.11.07 08:33
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2737
|1.2845
|2490
|2006.11.07 08:40
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2738
|1.2845
|2491
|2006.11.07 08:40
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2739
|1.2845
|2492
|2006.11.07 08:40
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2740
|1.2845
|2493
|2006.11.07 08:40
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2741
|1.2845
|2494
|2006.11.07 08:40
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2742
|1.2845
|2495
|2006.11.07 08:42
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2743
|1.2845
|2496
|2006.11.07 08:58
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2744
|1.2845
|2497
|2006.11.07 08:58
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2745
|1.2845
|2498
|2006.11.07 08:58
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2746
|1.2845
|2499
|2006.11.07 08:58
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2747
|1.2845
|2500
|2006.11.07 08:58
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2748
|1.2845
|2501
|2006.11.07 08:58
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2749
|1.2845
|2502
|2006.11.07 09:01
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2750
|1.2845
|2503
|2006.11.07 09:02
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2751
|1.2845
|2504
|2006.11.07 09:02
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2752
|1.2845
|2505
|2006.11.07 09:03
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2753
|1.2845
|2506
|2006.11.07 09:03
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2754
|1.2845
|2507
|2006.11.07 09:03
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2755
|1.2845
|2508
|2006.11.07 09:10
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2756
|1.2845
|2509
|2006.11.07 09:10
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2757
|1.2845
|2510
|2006.11.07 09:18
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2758
|1.2845
|2511
|2006.11.07 09:18
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2759
|1.2845
|2512
|2006.11.07 09:18
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2760
|1.2845
|2513
|2006.11.07 09:18
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2761
|1.2845
|2514
|2006.11.07 09:18
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2762
|1.2845
|2515
|2006.11.07 09:18
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2764
|1.2845
|2516
|2006.11.07 09:32
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2765
|1.2845
|2517
|2006.11.07 09:32
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2766
|1.2845
|2518
|2006.11.07 09:32
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2768
|1.2845
|2519
|2006.11.07 09:32
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2769
|1.2845
|2520
|2006.11.07 09:42
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2771
|1.2845
|2521
|2006.11.07 09:43
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2772
|1.2845
|2522
|2006.11.07 09:43
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2773
|1.2845
|2523
|2006.11.07 09:43
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2774
|1.2845
|2524
|2006.11.07 09:45
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2775
|1.2845
|2525
|2006.11.07 09:45
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2776
|1.2845
|2526
|2006.11.07 09:50
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2778
|1.2845
|2527
|2006.11.07 09:51
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2779
|1.2845
|2528
|2006.11.07 09:51
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2780
|1.2845
|2529
|2006.11.07 10:19
|modify
|113
|1.50
|1.2725
|1.2781
|1.2845
|2530
|2006.11.07 14:40
|s/l
|113
|1.50
|1.2781
|1.2781
|1.2845
|830.72
|16099.14
|2531
|2006.11.07 21:45
|sell
|114
|1.60
|1.2778
|1.2841
|1.2658
|2532
|2006.11.09 11:34
|s/l
|114
|1.60
|1.2841
|1.2841
|1.2658
|-975.47
|15123.68
|2533
|2006.11.10 13:15
|sell
|115
|1.60
|1.2854
|1.2917
|1.2734
|2534
|2006.11.13 10:06
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2854
|1.2734
|2535
|2006.11.13 10:06
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2853
|1.2734
|2536
|2006.11.13 10:06
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2852
|1.2734
|2537
|2006.11.13 10:07
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2851
|1.2734
|2538
|2006.11.13 10:07
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2850
|1.2734
|2539
|2006.11.13 10:08
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2849
|1.2734
|2540
|2006.11.13 10:15
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2848
|1.2734
|2541
|2006.11.13 10:16
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2847
|1.2734
|2542
|2006.11.13 10:22
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2846
|1.2734
|2543
|2006.11.13 10:28
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2845
|1.2734
|2544
|2006.11.13 10:28
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2844
|1.2734
|2545
|2006.11.13 10:29
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2843
|1.2734
|2546
|2006.11.13 10:31
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2841
|1.2734
|2547
|2006.11.13 12:48
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2840
|1.2734
|2548
|2006.11.13 12:48
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2839
|1.2734
|2549
|2006.11.13 12:49
|modify
|115
|1.60
|1.2854
|1.2838
|1.2734
|2550
|2006.11.13 23:50
|s/l
|115
|1.60
|1.2838
|1.2838
|1.2734
|264.13
|15387.81
|2551
|2006.11.14 11:02
|sell
|116
|1.60
|1.2798
|1.2861
|1.2678
|2552
|2006.11.21 20:53
|s/l
|116
|1.60
|1.2861
|1.2861
|1.2678
|-951.07
|14436.74
|2553
|2006.11.23 13:30
|sell
|117
|1.60
|1.2945
|1.3008
|1.2825
|2554
|2006.11.24 03:30
|s/l
|117
|1.60
|1.3008
|1.3008
|1.2825
|-999.87
|13436.87
|2555
|2006.11.27 02:45
|sell
|118
|1.60
|1.3127
|1.3190
|1.3007
|2556
|2006.11.28 13:16
|s/l
|118
|1.60
|1.3190
|1.3190
|1.3007
|-999.87
|12437.01
|2557
|2006.11.29 00:30
|sell
|119
|1.60
|1.3187
|1.3250
|1.3067
|2558
|2006.11.29 08:30
|modify
|119
|1.60
|1.3187
|1.3187
|1.3067
|2559
|2006.11.29 08:30
|modify
|119
|1.60
|1.3187
|1.3186
|1.3067
|2560
|2006.11.29 08:30
|modify
|119
|1.60
|1.3187
|1.3185
|1.3067
|2561
|2006.11.29 08:30
|modify
|119
|1.60
|1.3187
|1.3184
|1.3067
|2562
|2006.11.29 08:30
|modify
|119
|1.60
|1.3187
|1.3183
|1.3067
|2563
|2006.11.29 08:30
|modify
|119
|1.60
|1.3187
|1.3181
|1.3067
|2564
|2006.11.29 08:30
|modify
|119
|1.60
|1.3187
|1.3180
|1.3067
|2565
|2006.11.29 08:30
|modify
|119
|1.60
|1.3187
|1.3179
|1.3067
|2566
|2006.11.29 08:30
|modify
|119
|1.60
|1.3187
|1.3177
|1.3067
|2567
|2006.11.29 08:30
|modify
|119
|1.60
|1.3187
|1.3175
|1.3067
|2568
|2006.11.29 09:28
|s/l
|119
|1.60
|1.3175
|1.3175
|1.3067
|192.00
|12629.01
|2569
|2006.12.01 04:35
|sell
|120
|1.60
|1.3237
|1.3300
|1.3117
|2570
|2006.12.01 10:00
|s/l
|120
|1.60
|1.3300
|1.3300
|1.3117
|-1008.00
|11621.01
|2571
|2006.12.03 23:45
|sell
|121
|1.60
|1.3319
|1.3382
|1.3199
|2572
|2006.12.06 04:18
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3319
|1.3199
|2573
|2006.12.06 04:18
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3318
|1.3199
|2574
|2006.12.06 04:18
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3317
|1.3199
|2575
|2006.12.06 04:18
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3316
|1.3199
|2576
|2006.12.06 04:18
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3315
|1.3199
|2577
|2006.12.06 04:39
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3314
|1.3199
|2578
|2006.12.06 04:39
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3313
|1.3199
|2579
|2006.12.06 04:39
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3312
|1.3199
|2580
|2006.12.06 04:39
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3311
|1.3199
|2581
|2006.12.06 04:39
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3310
|1.3199
|2582
|2006.12.06 04:39
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3309
|1.3199
|2583
|2006.12.06 04:40
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3308
|1.3199
|2584
|2006.12.06 04:40
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3307
|1.3199
|2585
|2006.12.06 04:40
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3306
|1.3199
|2586
|2006.12.06 04:40
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3305
|1.3199
|2587
|2006.12.06 04:40
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3304
|1.3199
|2588
|2006.12.06 04:40
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3303
|1.3199
|2589
|2006.12.06 04:40
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3302
|1.3199
|2590
|2006.12.06 04:40
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3301
|1.3199
|2591
|2006.12.06 08:18
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3300
|1.3199
|2592
|2006.12.06 08:18
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3299
|1.3199
|2593
|2006.12.06 08:19
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3298
|1.3199
|2594
|2006.12.06 08:40
|modify
|121
|1.60
|1.3319
|1.3297
|1.3199
|2595
|2006.12.06 09:52
|s/l
|121
|1.60
|1.3297
|1.3297
|1.3199
|376.40
|11997.40
|2596
|2006.12.07 06:15
|sell
|122
|1.60
|1.3286
|1.3349
|1.3166
|2597
|2006.12.08 08:30
|modify
|122
|1.60
|1.3286
|1.3285
|1.3166
|2598
|2006.12.08 08:30
|modify
|122
|1.60
|1.3286
|1.3284
|1.3166
|2599
|2006.12.08 08:30
|modify
|122
|1.60
|1.3286
|1.3281
|1.3166
|2600
|2006.12.08 08:30
|modify
|122
|1.60
|1.3286
|1.3279
|1.3166
|2601
|2006.12.08 08:31
|s/l
|122
|1.60
|1.3279
|1.3279
|1.3166
|120.13
|12117.54
|2602
|2006.12.08 12:15
|sell
|123
|1.60
|1.3219
|1.3282
|1.3099
|2603
|2006.12.10 15:57
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3218
|1.3099
|2604
|2006.12.10 15:57
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3217
|1.3099
|2605
|2006.12.10 15:57
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3216
|1.3099
|2606
|2006.12.10 15:57
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3215
|1.3099
|2607
|2006.12.10 15:58
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3210
|1.3099
|2608
|2006.12.10 15:58
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3208
|1.3099
|2609
|2006.12.10 15:58
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3207
|1.3099
|2610
|2006.12.10 15:58
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3206
|1.3099
|2611
|2006.12.10 19:27
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3205
|1.3099
|2612
|2006.12.10 19:27
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3204
|1.3099
|2613
|2006.12.10 19:27
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3203
|1.3099
|2614
|2006.12.10 20:26
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3202
|1.3099
|2615
|2006.12.10 20:26
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3201
|1.3099
|2616
|2006.12.10 20:27
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3200
|1.3099
|2617
|2006.12.10 20:28
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3199
|1.3099
|2618
|2006.12.10 20:28
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3198
|1.3099
|2619
|2006.12.10 20:28
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3197
|1.3099
|2620
|2006.12.10 20:28
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3196
|1.3099
|2621
|2006.12.10 20:50
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3195
|1.3099
|2622
|2006.12.10 20:53
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3194
|1.3099
|2623
|2006.12.10 20:53
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3193
|1.3099
|2624
|2006.12.10 20:53
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3192
|1.3099
|2625
|2006.12.10 20:53
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3191
|1.3099
|2626
|2006.12.10 20:53
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3190
|1.3099
|2627
|2006.12.10 20:54
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3189
|1.3099
|2628
|2006.12.10 20:54
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3188
|1.3099
|2629
|2006.12.10 20:54
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3187
|1.3099
|2630
|2006.12.10 20:55
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3186
|1.3099
|2631
|2006.12.10 20:56
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3185
|1.3099
|2632
|2006.12.10 20:57
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3184
|1.3099
|2633
|2006.12.10 21:09
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3183
|1.3099
|2634
|2006.12.10 21:09
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3182
|1.3099
|2635
|2006.12.10 21:09
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3181
|1.3099
|2636
|2006.12.10 21:13
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3180
|1.3099
|2637
|2006.12.10 21:14
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3179
|1.3099
|2638
|2006.12.10 21:18
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3178
|1.3099
|2639
|2006.12.10 21:19
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3177
|1.3099
|2640
|2006.12.10 21:19
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3176
|1.3099
|2641
|2006.12.10 21:19
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3175
|1.3099
|2642
|2006.12.10 21:19
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3174
|1.3099
|2643
|2006.12.10 21:19
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3173
|1.3099
|2644
|2006.12.10 21:19
|modify
|123
|1.60
|1.3219
|1.3170
|1.3099
|2645
|2006.12.10 23:15
|s/l
|123
|1.60
|1.3170
|1.3170
|1.3099
|784.00
|12901.54
|2646
|2006.12.11 07:00
|buy
|124
|1.60
|1.3195
|1.3132
|1.3315
|2647
|2006.12.11 11:32
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3195
|1.3315
|2648
|2006.12.11 11:32
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3196
|1.3315
|2649
|2006.12.11 12:01
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3197
|1.3315
|2650
|2006.12.11 12:01
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3198
|1.3315
|2651
|2006.12.11 12:01
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3199
|1.3315
|2652
|2006.12.11 12:01
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3200
|1.3315
|2653
|2006.12.11 12:01
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3201
|1.3315
|2654
|2006.12.11 12:01
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3202
|1.3315
|2655
|2006.12.11 12:01
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3204
|1.3315
|2656
|2006.12.11 12:01
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3205
|1.3315
|2657
|2006.12.11 12:02
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3206
|1.3315
|2658
|2006.12.11 12:02
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3207
|1.3315
|2659
|2006.12.11 12:02
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3208
|1.3315
|2660
|2006.12.11 12:02
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3209
|1.3315
|2661
|2006.12.11 12:15
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3210
|1.3315
|2662
|2006.12.11 12:15
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3211
|1.3315
|2663
|2006.12.11 12:15
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3212
|1.3315
|2664
|2006.12.11 12:15
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3213
|1.3315
|2665
|2006.12.11 12:15
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3214
|1.3315
|2666
|2006.12.11 12:16
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3215
|1.3315
|2667
|2006.12.11 12:16
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3216
|1.3315
|2668
|2006.12.11 12:17
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3217
|1.3315
|2669
|2006.12.11 12:31
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3218
|1.3315
|2670
|2006.12.11 12:31
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3219
|1.3315
|2671
|2006.12.11 12:31
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3220
|1.3315
|2672
|2006.12.11 12:31
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3221
|1.3315
|2673
|2006.12.11 12:31
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3222
|1.3315
|2674
|2006.12.11 12:31
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3223
|1.3315
|2675
|2006.12.11 12:31
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3224
|1.3315
|2676
|2006.12.11 21:57
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3225
|1.3315
|2677
|2006.12.11 21:58
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3226
|1.3315
|2678
|2006.12.11 22:03
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3227
|1.3315
|2679
|2006.12.11 22:03
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3228
|1.3315
|2680
|2006.12.11 22:03
|modify
|124
|1.60
|1.3195
|1.3229
|1.3315
|2681
|2006.12.12 03:03
|s/l
|124
|1.60
|1.3229
|1.3229
|1.3315
|534.10
|13435.63
|2682
|2006.12.13 07:15
|sell
|125
|1.60
|1.3263
|1.3326
|1.3143
|2683
|2006.12.13 08:34
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3263
|1.3143
|2684
|2006.12.13 08:34
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3262
|1.3143
|2685
|2006.12.13 08:34
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3261
|1.3143
|2686
|2006.12.13 08:34
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3260
|1.3143
|2687
|2006.12.13 08:34
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3259
|1.3143
|2688
|2006.12.13 08:34
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3258
|1.3143
|2689
|2006.12.13 08:34
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3257
|1.3143
|2690
|2006.12.13 08:34
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3255
|1.3143
|2691
|2006.12.13 08:34
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3254
|1.3143
|2692
|2006.12.13 08:35
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3252
|1.3143
|2693
|2006.12.13 08:35
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3251
|1.3143
|2694
|2006.12.13 08:35
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3250
|1.3143
|2695
|2006.12.13 08:35
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3249
|1.3143
|2696
|2006.12.13 08:35
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3248
|1.3143
|2697
|2006.12.13 08:35
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3247
|1.3143
|2698
|2006.12.13 08:35
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3246
|1.3143
|2699
|2006.12.13 08:35
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3245
|1.3143
|2700
|2006.12.13 08:35
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3244
|1.3143
|2701
|2006.12.13 08:35
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3243
|1.3143
|2702
|2006.12.13 09:36
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3242
|1.3143
|2703
|2006.12.13 09:36
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3241
|1.3143
|2704
|2006.12.13 09:36
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3240
|1.3143
|2705
|2006.12.13 09:36
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3239
|1.3143
|2706
|2006.12.13 09:37
|modify
|125
|1.60
|1.3263
|1.3238
|1.3143
|2707
|2006.12.13 11:07
|s/l
|125
|1.60
|1.3238
|1.3238
|1.3143
|400.00
|13835.63
|2708
|2006.12.14 03:45
|buy
|126
|1.60
|1.3243
|1.3180
|1.3363
|2709
|2006.12.14 08:28
|s/l
|126
|1.60
|1.3180
|1.3180
|1.3363
|-1008.00
|12827.63
|2710
|2006.12.17 22:16
|buy
|127
|1.60
|1.3101
|1.3038
|1.3221
|2711
|2006.12.19 03:11
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3101
|1.3221
|2712
|2006.12.19 03:51
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3102
|1.3221
|2713
|2006.12.19 03:51
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3103
|1.3221
|2714
|2006.12.19 03:52
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3105
|1.3221
|2715
|2006.12.19 03:53
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3107
|1.3221
|2716
|2006.12.19 03:57
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3108
|1.3221
|2717
|2006.12.19 03:57
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3109
|1.3221
|2718
|2006.12.19 04:00
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3111
|1.3221
|2719
|2006.12.19 04:00
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3113
|1.3221
|2720
|2006.12.19 04:00
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3114
|1.3221
|2721
|2006.12.19 04:00
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3116
|1.3221
|2722
|2006.12.19 04:00
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3118
|1.3221
|2723
|2006.12.19 04:00
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3119
|1.3221
|2724
|2006.12.19 04:00
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3120
|1.3221
|2725
|2006.12.19 04:00
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3121
|1.3221
|2726
|2006.12.19 04:00
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3122
|1.3221
|2727
|2006.12.19 04:01
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3123
|1.3221
|2728
|2006.12.19 04:01
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3124
|1.3221
|2729
|2006.12.19 04:01
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3125
|1.3221
|2730
|2006.12.19 04:01
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3126
|1.3221
|2731
|2006.12.19 04:01
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3127
|1.3221
|2732
|2006.12.19 04:01
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3128
|1.3221
|2733
|2006.12.19 04:01
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3129
|1.3221
|2734
|2006.12.19 04:01
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3130
|1.3221
|2735
|2006.12.19 04:01
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3131
|1.3221
|2736
|2006.12.19 04:01
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3132
|1.3221
|2737
|2006.12.19 04:14
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3133
|1.3221
|2738
|2006.12.19 04:14
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3134
|1.3221
|2739
|2006.12.19 04:14
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3135
|1.3221
|2740
|2006.12.19 04:14
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3136
|1.3221
|2741
|2006.12.19 04:14
|modify
|127
|1.60
|1.3101
|1.3137
|1.3221
|2742
|2006.12.19 08:30
|s/l
|127
|1.60
|1.3137
|1.3137
|1.3221
|556.19
|13383.83
|2743
|2006.12.20 10:45
|sell
|128
|1.60
|1.3192
|1.3255
|1.3072
|2744
|2006.12.21 09:33
|modify
|128
|1.60
|1.3192
|1.3192
|1.3072
|2745
|2006.12.21 09:33
|modify
|128
|1.60
|1.3192
|1.3191
|1.3072
|2746
|2006.12.21 09:33
|modify
|128
|1.60
|1.3192
|1.3190
|1.3072
|2747
|2006.12.21 09:34
|modify
|128
|1.60
|1.3192
|1.3189
|1.3072
|2748
|2006.12.21 09:35
|modify
|128
|1.60
|1.3192
|1.3188
|1.3072
|2749
|2006.12.21 09:38
|modify
|128
|1.60
|1.3192
|1.3187
|1.3072
|2750
|2006.12.21 09:38
|modify
|128
|1.60
|1.3192
|1.3186
|1.3072
|2751
|2006.12.21 09:38
|modify
|128
|1.60
|1.3192
|1.3185
|1.3072
|2752
|2006.12.21 09:38
|modify
|128
|1.60
|1.3192
|1.3184
|1.3072
|2753
|2006.12.21 12:00
|s/l
|128
|1.60
|1.3184
|1.3184
|1.3072
|152.40
|13536.23
|2754
|2006.12.22 10:15
|sell
|129
|1.60
|1.3162
|1.3225
|1.3042
|2755
|2006.12.22 12:01
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3162
|1.3042
|2756
|2006.12.22 12:01
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3161
|1.3042
|2757
|2006.12.22 12:01
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3160
|1.3042
|2758
|2006.12.22 12:01
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3159
|1.3042
|2759
|2006.12.22 12:01
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3158
|1.3042
|2760
|2006.12.22 12:01
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3157
|1.3042
|2761
|2006.12.22 12:01
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3156
|1.3042
|2762
|2006.12.22 12:02
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3155
|1.3042
|2763
|2006.12.22 12:02
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3154
|1.3042
|2764
|2006.12.22 12:02
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3153
|1.3042
|2765
|2006.12.22 12:02
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3152
|1.3042
|2766
|2006.12.22 12:02
|modify
|129
|1.60
|1.3162
|1.3151
|1.3042
|2767
|2006.12.22 14:59
|s/l
|129
|1.60
|1.3151
|1.3151
|1.3042
|176.00
|13712.23