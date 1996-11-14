Interbank FX, LLC

 

Account: 1349291

Name: DreamTeam Test

Currency: USD

2007 January 19, 01:28

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

19671529

2007.01.15 02:30

balance

Deposit

3 000.00

19671612

2007.01.15 02:32

sell

0.50

usdchfm

1.2467

0.0000

1.2442

2007.01.16 07:07

1.2463

0.00

0.00

-0.52

1.60

 

10202

RF1

 

19671616

2007.01.15 02:33

buy

0.50

eurusdm

1.2934

0.0000

1.2959

2007.01.16 07:06

1.2959

0.00

0.00

-0.33

12.50

 

10201

RF1[tp]

 

19672470

2007.01.15 03:00

sell

0.50

eurusdm

1.2925

0.0000

1.2900

2007.01.15 14:56

1.2932

0.00

0.00

0.00

-3.50

 

10202

RF1

 

19672488

2007.01.15 03:00

buy

0.50

usdchfm

1.2474

0.0000

1.2498

2007.01.15 14:54

1.2478

0.00

0.00

0.00

1.60

 

10201

RF1

 

19673223

2007.01.15 03:25

sell

1.00

eurusdm

1.2935

0.0000

1.2910

2007.01.15 14:55

1.2931

0.00

0.00

0.00

4.00

 

10202

RF1

 

19679999

2007.01.15 07:38

buy

1.00

usdchfm

1.2464

0.0000

1.2489

2007.01.15 14:54

1.2477

0.00

0.00

0.00

10.42

 

10201

RF1

 

19680971

2007.01.15 07:42

sell

2.00

eurusdm

1.2946

0.0000

1.2921

2007.01.15 14:55

1.2931

0.00

0.00

0.00

30.00

 

10202

RF1

 

19681081

2007.01.15 07:42

buy

2.00

usdchfm

1.2453

0.0000

1.2478

2007.01.15 14:54

1.2478

0.00

0.00

0.00

40.07

 

10201

RF1[tp]

 

19682207

2007.01.15 07:54

sell

4.00

eurusdm

1.2956

0.0000

1.2931

2007.01.15 14:55

1.2931

0.00

0.00

0.00

100.00

 

10202

RF1[tp]

 

19703993

2007.01.15 14:54

sell

1.00

usdchfm

1.2477

0.0000

1.2452

2007.01.16 07:06

1.2462

0.00

0.00

-1.04

12.04

 

10202

RF1

 

19704184

2007.01.15 14:54

buy

0.50

usdchfm

1.2483

0.0000

1.2508

2007.01.16 14:53

1.2477

0.00

0.00

0.50

-2.40

 

10201

RF1

 

19704516

2007.01.15 14:56

sell

0.50

eurusdm

1.2929

0.0000

1.2904

2007.01.16 14:27

1.2936

0.00

0.00

0.30

-3.50

 

10202

RF1

 

19705979

2007.01.15 15:23

buy

1.00

usdchfm

1.2472

0.0000

1.2497

2007.01.16 14:53

1.2477

0.00

0.00

0.99

4.01

 

10201

RF1

 

19706065

2007.01.15 15:25

sell

1.00

eurusdm

1.2939

0.0000

1.2914

2007.01.16 14:27

1.2936

0.00

0.00

0.59

3.00

 

10202

RF1

 

19711026

2007.01.15 17:39

sell

2.00

usdchfm

1.2488

0.0000

1.2463

2007.01.16 07:06

1.2463

0.00

0.00

-2.08

40.13

 

10202

RF1[tp]

 

19733235

2007.01.16 05:49

sell

2.00

eurusdm

1.2950

0.0000

1.2925

2007.01.16 14:27

1.2936

0.00

0.00

0.00

28.00

 

10202

RF1

 

19736158

2007.01.16 07:06

buy

0.50

eurusdm

1.2962

0.0000

1.2987

2007.01.16 10:22

1.2987

0.00

0.00

0.00

12.50

 

10201

RF1[tp]

 

19736234

2007.01.16 07:06

sell

4.00

eurusdm

1.2961

0.0000

1.2936

2007.01.16 14:27

1.2936

0.00

0.00

0.00

100.00

 

10202

RF1[tp]

 

19736777

2007.01.16 07:07

sell

0.50

usdchfm

1.2457

0.0000

1.2432

2007.01.16 10:01

1.2432

0.00

0.00

0.00

10.06

 

10202

RF1[tp]

 

19736812

2007.01.16 07:07

buy

2.00

usdchfm

1.2460

0.0000

1.2485

2007.01.16 14:53

1.2475

0.00

0.00

0.00

24.05

 

10201

RF1

 

19738522

2007.01.16 07:18

sell

1.00

usdchfm

1.2469

0.0000

1.2444

2007.01.16 09:28

1.2444

0.00

0.00

0.00

20.09

 

10202

RF1[tp]

 

19740493

2007.01.16 07:39

sell

8.00

eurusdm

1.2972

0.0000

1.2947

2007.01.16 13:22

1.2947

0.00

0.00

0.00

200.00

 

10202

RF1[tp]

 

19741267

2007.01.16 07:42

buy

4.00

usdchfm

1.2449

0.0000

1.2474

2007.01.16 14:53

1.2474

0.00

0.00

0.00

80.17

 

10201

RF1[tp]

 

19772766

2007.01.16 14:00

buy

0.50

eurusdm

1.2950

0.0000

1.2975

2007.01.17 02:22

1.2919

0.00

0.00

-0.33

-15.50

 

10201

RF1

 

19772832

2007.01.16 14:00

sell

0.50

usdchfm

1.2463

0.0000

1.2438

2007.01.17 02:22

1.2484

0.00

0.00

-0.52

-8.41

 

10202

RF1

 

19775723

2007.01.16 14:26

buy

1.00

eurusdm

1.2939

0.0000

1.2964

2007.01.17 02:22

1.2919

0.00

0.00

-0.66

-20.00

 

10201

RF1

 

19776223

2007.01.16 14:27

sell

0.50

eurusdm

1.2934

0.0000

1.2909

2007.01.17 02:22

1.2921

0.00

0.00

0.30

6.50

 

10202

RF1

 

19778027

2007.01.16 14:53

sell

1.00

usdchfm

1.2473

0.0000

1.2448

2007.01.17 02:21

1.2484

0.00

0.00

-1.04

-8.81

 

10202

RF1

 

19778358

2007.01.16 14:53

buy

0.50

usdchfm

1.2483

0.0000

1.2508

2007.01.17 02:21

1.2480

0.00

0.00

0.50

-1.20

 

10201

RF1

 

19779402

2007.01.16 15:05

buy

1.00

usdchfm

1.2472

0.0000

1.2497

2007.01.17 02:21

1.2480

0.00

0.00

0.99

6.41

 

10201

RF1

 

19781252

2007.01.16 15:36

buy

2.00

eurusdm

1.2929

0.0000

1.2954

2007.01.17 02:21

1.2919

0.00

0.00

-1.31

-20.00

 

10201

RF1

 

19781799

2007.01.16 15:39

sell

2.00

usdchfm

1.2485

0.0000

1.2460

2007.01.17 02:21

1.2484

0.00

0.00

-2.08

1.60

 

10202

RF1

 

19811804

2007.01.17 02:25

sell

0.50

usdchfm

1.2479

1.2604

1.2454

2007.01.17 14:00

1.2488

0.00

0.00

0.00

-3.60

 

10202

RF1

 

19811810

2007.01.17 02:25

buy

0.50

eurusdm

1.2923

1.2798

1.2948

2007.01.17 14:00

1.2931

0.00

0.00

0.00

4.00

 

10201

RF1

 

19812221

2007.01.17 02:54

buy

0.50

usdchfm

1.2488

1.2363

1.2513

2007.01.17 13:07

1.2503

0.00

0.00

0.00

6.00

 

10201

RF1

 

19813198

2007.01.17 03:24

sell

0.50

eurusdm

1.2924

1.3049

1.2899

2007.01.17 13:07

1.2909

0.00

0.00

0.00

7.50

 

10202

RF1

 

19816444

2007.01.17 04:53

buy

1.00

usdchfm

1.2477

1.2362

1.2502

2007.01.17 13:06

1.2502

0.00

0.00

0.00

20.00

 

10201

RF1[tp]

 

19819092

2007.01.17 06:19

sell

1.00

eurusdm

1.2934

1.3049

1.2909

2007.01.17 13:07

1.2909

0.00

0.00

0.00

25.00

 

10202

RF1[tp]

 

19822480

2007.01.17 07:17

sell

1.00

usdchfm

1.2490

1.2605

1.2465

2007.01.17 14:00

1.2482

0.00

0.00

0.00

6.41

 

10202

RF1

 

19841129

2007.01.17 13:05

buy

1.00

eurusdm

1.2913

1.2798

1.2938

2007.01.17 14:00

1.2930

0.00

0.00

0.00

17.00

 

10201

RF1

 

19841372

2007.01.17 13:07

sell

2.00

usdchfm

1.2502

1.2607

1.2477

2007.01.17 14:00

1.2488

0.00

0.00

0.00

22.42

 

10202

RF1

 

19841650

2007.01.17 13:07

sell

0.50

eurusdm

1.2908

1.3033

1.2883

2007.01.18 12:04

1.2933

0.00

0.00

0.89

-12.50

 

10202

RF1

 

19841756

2007.01.17 13:08

buy

0.50

usdchfm

1.2506

1.2381

1.2531

2007.01.18 09:06

1.2477

0.00

0.00

1.49

-11.62

 

10201

RF1

 

19843488

2007.01.17 13:24

sell

1.00

eurusdm

1.2918

1.3033

1.2893

2007.01.18 12:04

1.2932

0.00

0.00

1.77

-14.00

 

10202

RF1

 

19844100

2007.01.17 13:30

buy

2.00

eurusdm

1.2905

1.2797

1.2927

2007.01.17 14:00

1.2927

0.00

0.00

0.00

44.00

 

10201

RF1[tp]

 

19844148

2007.01.17 13:30

sell

4.00

usdchfm

1.2512

1.2607

1.2487

2007.01.17 14:00

1.2487

0.00

0.00

0.00

80.08

 

10202

RF1[tp]

 

19846949

2007.01.17 13:45

buy

1.00

usdchfm

1.2495

1.2380

1.2520

2007.01.18 09:06

1.2476

0.00

0.00

2.97

-15.23

 

10201

RF1

 

19848720

2007.01.17 14:00

buy

0.50

eurusdm

1.2928

1.2803

1.2953

2007.01.17 14:48

1.2932

0.00

0.00

0.00

2.00

 

10201

RF1

 

19848750

2007.01.17 14:00

sell

0.50

usdchfm

1.2483

1.2608

1.2458

2007.01.17 14:51

1.2465

0.00

0.00

0.00

7.22

 

10202

RF1

 

19848919

2007.01.17 14:00

buy

2.00

usdchfm

1.2485

1.2380

1.2510

2007.01.18 09:06

1.2475

0.00

0.00

5.94

-16.03

 

10201

RF1

 

19849693

2007.01.17 14:06

buy

1.00

eurusdm

1.2917

1.2802

1.2942

2007.01.17 14:48

1.2932

0.00

0.00

0.00

15.00

 

10201

RF1

 

19850210

2007.01.17 14:14

sell

1.00

usdchfm

1.2493

1.2608

1.2468

2007.01.17 14:51

1.2468

0.00

0.00

0.00

20.05

 

10202

RF1[tp]

 

19850848

2007.01.17 14:16

buy

2.00

eurusdm

1.2907

1.2802

1.2932

2007.01.17 14:48

1.2932

0.00

0.00

0.00

50.00

 

10201

RF1[tp]

 

19852826

2007.01.17 14:46

sell

2.00

eurusdm

1.2929

1.3034

1.2904

2007.01.18 12:04

1.2931

0.00

0.00

3.54

-4.00

 

10202

RF1

 

19853327

2007.01.17 14:48

buy

4.00

usdchfm

1.2472

1.2376

1.2496

2007.01.18 09:06

1.2476

0.00

0.00

11.88

12.82

 

10201

RF1

 

19853356

2007.01.17 14:48

buy

0.50

eurusdm

1.2935

1.2810

1.2960

2007.01.17 16:00

1.2948

0.00

0.00

0.00

6.50

 

10201

RF1

 

19854049

2007.01.17 14:52

sell

0.50

usdchfm

1.2460

1.2586

1.2436

2007.01.17 15:32

1.2457

0.00

0.00

0.00

1.20

 

10202

RF1

 

19854128

2007.01.17 14:52

sell

4.00

eurusdm

1.2939

1.3034

1.2914

2007.01.18 12:04

1.2934

0.00

0.00

7.08

20.00

 

10202

RF1

 

19854213

2007.01.17 14:52

buy

8.00

usdchfm

1.2462

1.2377

1.2487

2007.01.18 09:06

1.2475

0.00

0.00

23.76

83.37

 

10201

RF1

 

19855191

2007.01.17 15:02

sell

1.00

usdchfm

1.2470

1.2585

1.2445

2007.01.17 15:32

1.2457

0.00

0.00

0.00

10.44

 

10202

RF1

 

19855858

2007.01.17 15:09

buy

1.00

eurusdm

1.2925

1.2810

1.2950

2007.01.17 16:00

1.2950

0.00

0.00

0.00

25.00

 

10201

RF1[tp]

 

19855928

2007.01.17 15:09

sell

2.00

usdchfm

1.2481

1.2586

1.2456

2007.01.17 15:32

1.2456

0.00

0.00

0.00

40.14

 

10202

RF1[tp]

 

19858350

2007.01.17 15:32

sell

0.50

usdchfm

1.2452

1.2577

1.2427

2007.01.18 03:28

1.2447

0.00

0.00

-1.56

2.01

 

10202

RF1

 

19858852

2007.01.17 15:37

sell

1.00

usdchfm

1.2462

1.2578

1.2438

2007.01.18 03:28

1.2448

0.00

0.00

-3.12

11.25

 

10202

RF1

 

19863767

2007.01.17 17:00

buy

0.50

eurusdm

1.2950

1.2825

1.2975

2007.01.18 02:22

1.2954

0.00

0.00

-0.98

2.00

 

10201

RF1

 

19864366

2007.01.17 17:14

buy

1.00

eurusdm

1.2939

1.2824

1.2964

2007.01.18 02:22

1.2954

0.00

0.00

-1.97

15.00

 

10201

RF1

 

19865089

2007.01.17 17:40

sell

8.00

eurusdm

1.2949

1.3035

1.2925

2007.01.18 12:04

1.2934

0.00

0.00

14.16

120.00

 

10202

RF1

 

19868961

2007.01.17 19:10

sell

2.00

usdchfm

1.2472

1.2577

1.2447

2007.01.18 03:28

1.2447

0.00

0.00

-6.24

40.17

 

10202

RF1[tp]

 

19870433

2007.01.17 19:27

buy

2.00

eurusdm

1.2929

1.2824

1.2954

2007.01.18 02:22

1.2954

0.00

0.00

-3.93

50.00

 

10201

RF1[tp]

 

19884860

2007.01.18 02:22

buy

0.50

eurusdm

1.2957

1.2832

1.2982

2007.01.18 14:34

1.2957

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10201

RF1

 

19886040

2007.01.18 02:49

sell

16.00

eurusdm

1.2959

1.3034

1.2934

2007.01.18 12:04

1.2934

0.00

0.00

0.00

400.00

 

10202

RF1[tp]

 

19887528

2007.01.18 03:04

buy

16.00

usdchfm

1.2451

1.2376

1.2476

2007.01.18 09:06

1.2476

0.00

0.00

0.00

320.62

 

10201

RF1[tp]

 

19890698

2007.01.18 03:38

sell

0.50

usdchfm

1.2440

1.2565

1.2415

2007.01.18 14:27

1.2492

0.00

0.00

0.00

-20.81

 

10202

RF1

 

19901740

2007.01.18 06:00

sell

1.00

usdchfm

1.2450

1.2565

1.2425

2007.01.18 14:27

1.2491

0.00

0.00

0.00

-32.82

 

10202

RF1

 

19911751

2007.01.18 07:35

sell

2.00

usdchfm

1.2461

1.2566

1.2436

2007.01.18 14:27

1.2490

0.00

0.00

0.00

-46.44

 

10202

RF1

 

19922054

2007.01.18 09:02

sell

4.00

usdchfm

1.2471

1.2566

1.2446

2007.01.18 14:27

1.2489

0.00

0.00

0.00

-57.65

 

10202

RF1

 

19922631

2007.01.18 09:06

buy

0.50

usdchfm

1.2482

1.2357

1.2507

2007.01.18 10:09

1.2507

0.00

0.00

0.00

9.99

 

10201

RF1[tp]

 

19923315

2007.01.18 09:14

sell

8.00

usdchfm

1.2482

1.2567

1.2457

2007.01.18 14:27

1.2489

0.00

0.00

0.00

-44.84

 

10202

RF1

 

19923800

2007.01.18 09:15

sell

16.00

usdchfm

1.2492

1.2567

1.2467

2007.01.18 14:27

1.2490

0.00

0.00

0.00

25.62

 

10202

RF1

 

19924174

2007.01.18 09:15

buy

1.00

eurusdm

1.2948

1.2832

1.2972

2007.01.18 14:34

1.2956

0.00

0.00

0.00

8.00

 

10201

RF1

 

19929402

2007.01.18 10:09

buy

0.50

usdchfm

1.2511

1.2386

1.2536

2007.01.18 13:34

1.2536

0.00

0.00

0.00

9.97

 

10201

RF1[tp]

 

19931698

2007.01.18 10:29

buy

2.00

eurusdm

1.2938

1.2832

1.2962

2007.01.18 14:34

1.2956

0.00

0.00

0.00

36.00

 

10201

RF1

 

19937687

2007.01.18 12:04

sell

32.00

usdchfm

1.2515

1.2580

1.2490

2007.01.18 14:27

1.2490

0.00

0.00

0.00

640.51

 

10202

RF1[tp]

 

19937790

2007.01.18 12:05

sell

0.50

eurusdm

1.2930

1.3055

1.2905

2007.01.18 13:34

1.2905

0.00

0.00

0.00

12.50

 

10202

RF1[tp]

 

19938190

2007.01.18 12:09

buy

4.00

eurusdm

1.2928

1.2833

1.2953

2007.01.18 14:34

1.2953

0.00

0.00

0.00

100.00

 

10201

RF1[tp]

 

19953671

2007.01.18 13:58

buy

0.50

usdchfm

1.2527

1.2402

1.2552

2007.01.18 14:54

1.2499

0.00

0.00

0.00

-11.20

 

10201

RF1

 

19953783

2007.01.18 13:59

sell

0.50

eurusdm

1.2914

1.3039

1.2889

2007.01.18 14:55

1.2940

0.00

0.00

0.00

-13.00

 

10202

RF1

 

19955811

2007.01.18 14:06

sell

1.00

eurusdm

1.2925

1.3040

1.2900

2007.01.18 14:55

1.2939

0.00

0.00

0.00

-14.00

 

10202

RF1

 

19955831

2007.01.18 14:06

buy

1.00

usdchfm

1.2517

1.2401

1.2541

2007.01.18 14:54

1.2500

0.00

0.00

0.00

-13.60

 

10201

RF1

 

19957581

2007.01.18 14:21

sell

2.00

eurusdm

1.2935

1.3040

1.2910

2007.01.18 14:54

1.2937

0.00

0.00

0.00

-4.00

 

10202

RF1

 

19957666

2007.01.18 14:21

buy

2.00

usdchfm

1.2507

1.2402

1.2532

2007.01.18 14:54

1.2501

0.00

0.00

0.00

-9.60

 

10201

RF1

 

19958229

2007.01.18 14:22

buy

4.00

usdchfm

1.2497

1.2401

1.2521

2007.01.18 14:54

1.2500

0.00

0.00

0.00

9.60

 

10201

RF1

 

19959432

2007.01.18 14:27

sell

4.00

eurusdm

1.2944

1.3041

1.2921

2007.01.18 14:54

1.2936

0.00

0.00

0.00

32.00

 

10202

RF1

 

19959665

2007.01.18 14:27

sell

0.50

usdchfm

1.2487

1.2612

1.2462

2007.01.19 01:22

1.2470

0.00

0.00

-0.52

6.82

 

10202

RF1

 

19960589

2007.01.18 14:34

buy

8.00

usdchfm

1.2483

1.2398

1.2508

2007.01.18 14:54

1.2499

0.00

0.00

0.00

102.41

 

10201

RF1

 

19961114

2007.01.18 14:35

buy

0.50

eurusdm

1.2963

1.2835

1.2985

2007.01.19 01:23

1.2970

0.00

0.00

-0.33

3.50

 

10201

RF1

 

19961230

2007.01.18 14:35

sell

8.00

eurusdm

1.2959

1.3046

1.2936

2007.01.18 14:54

1.2936

0.00

0.00

0.00

184.00

 

10202

RF1[tp]

 

19961441

2007.01.18 14:35

buy

16.00

usdchfm

1.2473

1.2397

1.2497

2007.01.18 14:54

1.2497

0.00

0.00

0.00

307.27

 

10201

RF1[tp]

 

19962142

2007.01.18 14:38

buy

1.00

eurusdm

1.2954

1.2838

1.2978

2007.01.19 01:22

1.2969

0.00

0.00

-0.66

15.00

 

10201

RF1

 

19963264

2007.01.18 14:44

buy

2.00

eurusdm

1.2944

1.2839

1.2969

2007.01.18 20:24

1.2969

0.00

0.00

0.00

50.00

 

10201

RF1[tp]

 

19964391

2007.01.18 14:54

sell

1.00

usdchfm

1.2497

1.2612

1.2472

2007.01.18 20:14

1.2472

0.00

0.00

0.00

20.04

 

10202

RF1[tp]

 

19965398

2007.01.18 15:00

sell

0.50

eurusdm

1.2942

1.3067

1.2917

2007.01.18 17:00

1.2939

0.00

0.00

0.00

1.50

 

10202

RF1

 

19967087

2007.01.18 15:16

sell

1.00

eurusdm

1.2953

1.3068

1.2928

2007.01.18 17:00

1.2939

0.00

0.00

0.00

14.00

 

10202

RF1

 

19972890

2007.01.18 15:55

sell

2.00

eurusdm

1.2963

1.3068

1.2938

2007.01.18 17:00

1.2938

0.00

0.00

0.00

50.00

 

10202

RF1[tp]

 

 

0.00

0.00

46.92

3 446.42

Closed P/L:

3 543.04

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

19978728

2007.01.18 17:00

sell

0.50

eurusdm

1.2936

1.3062

1.2912

 

1.2973

0.00

0.00

0.30

-18.50

 

10202

RF1

 

19979368

2007.01.18 17:03

sell

1.00

eurusdm

1.2947

1.3062

1.2922

 

1.2973

0.00

0.00

0.59

-26.00

 

10202

RF1

 

19984778

2007.01.18 19:26

sell

2.00

eurusdm

1.2956

1.3062

1.2932

 

1.2973

0.00

0.00

1.18

-34.00

 

10202

RF1

 

19966023

2007.01.18 15:05

buy

0.50

usdchfm

1.2493

1.2368

1.2518

 

1.2465

0.00

0.00

0.50

-11.23

 

10201

RF1

 

19967074

2007.01.18 15:16

buy

1.00

usdchfm

1.2483

1.2368

1.2508

 

1.2465

0.00

0.00

0.99

-14.44

 

10201

RF1

 

20002538

2007.01.19 01:22

sell

0.50

usdchfm

1.2466

1.2591

1.2441

 

1.2469

0.00

0.00

0.00

-1.20

 

10202

RF1

 

20002541

2007.01.19 01:23

buy

2.00

usdchfm

1.2471

1.2366

1.2496

 

1.2465

0.00

0.00

0.00

-9.63

 

10201

RF1

 

20002548

2007.01.19 01:23

buy

0.50

eurusdm

1.2971

1.2846

1.2996

 

1.2971

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10201

RF1

 

20002561

2007.01.19 01:24

sell

4.00

eurusdm

1.2969

1.3064

1.2944

 

1.2973

0.00

0.00

0.00

-16.00

 

10202

RF1

 

 

0.00

0.00

3.56

-131.00

 

Floating P/L:

-127.44

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

3 000.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

3 543.04

Floating P/L:

-127.44

Margin:

550.00

Balance:

6 543.04

Equity:

6 415.60

Free Margin:

5 865.60

 

 

 

 