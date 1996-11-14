Interbank FX, LLC
|
Account: 1349291
|
Name: DreamTeam Test
|
Currency: USD
|
2007 January 19,
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
19671529
|
2007.01.15 02:30
|
balance
|
Deposit
|
3 000.00
|
19671612
|
2007.01.15 02:32
|
sell
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2467
|
0.0000
|
1.2442
|
2007.01.16 07:07
|
1.2463
|
0.00
|
0.00
|
-0.52
|
1.60
|
|
10202
|
RF1
|
|
19671616
|
2007.01.15 02:33
|
buy
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2934
|
0.0000
|
1.2959
|
2007.01.16 07:06
|
1.2959
|
0.00
|
0.00
|
-0.33
|
12.50
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19672470
|
2007.01.15 03:00
|
sell
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2925
|
0.0000
|
1.2900
|
2007.01.15 14:56
|
1.2932
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.50
|
|
10202
|
RF1
|
|
19672488
|
2007.01.15 03:00
|
buy
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2474
|
0.0000
|
1.2498
|
2007.01.15 14:54
|
1.2478
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
|
10201
|
RF1
|
|
19673223
|
2007.01.15 03:25
|
sell
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2935
|
0.0000
|
1.2910
|
2007.01.15 14:55
|
1.2931
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19679999
|
2007.01.15 07:38
|
buy
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2464
|
0.0000
|
1.2489
|
2007.01.15 14:54
|
1.2477
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.42
|
|
10201
|
RF1
|
|
19680971
|
2007.01.15 07:42
|
sell
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2946
|
0.0000
|
1.2921
|
2007.01.15 14:55
|
1.2931
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19681081
|
2007.01.15 07:42
|
buy
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2453
|
0.0000
|
1.2478
|
2007.01.15 14:54
|
1.2478
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.07
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19682207
|
2007.01.15 07:54
|
sell
|
4.00
|
eurusdm
|
1.2956
|
0.0000
|
1.2931
|
2007.01.15 14:55
|
1.2931
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19703993
|
2007.01.15 14:54
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2477
|
0.0000
|
1.2452
|
2007.01.16 07:06
|
1.2462
|
0.00
|
0.00
|
-1.04
|
12.04
|
|
10202
|
RF1
|
|
19704184
|
2007.01.15 14:54
|
buy
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2483
|
0.0000
|
1.2508
|
2007.01.16 14:53
|
1.2477
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
-2.40
|
|
10201
|
RF1
|
|
19704516
|
2007.01.15 14:56
|
sell
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2929
|
0.0000
|
1.2904
|
2007.01.16 14:27
|
1.2936
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
-3.50
|
|
10202
|
RF1
|
|
19705979
|
2007.01.15 15:23
|
buy
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2472
|
0.0000
|
1.2497
|
2007.01.16 14:53
|
1.2477
|
0.00
|
0.00
|
0.99
|
4.01
|
|
10201
|
RF1
|
|
19706065
|
2007.01.15 15:25
|
sell
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2939
|
0.0000
|
1.2914
|
2007.01.16 14:27
|
1.2936
|
0.00
|
0.00
|
0.59
|
3.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19711026
|
2007.01.15 17:39
|
sell
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2488
|
0.0000
|
1.2463
|
2007.01.16 07:06
|
1.2463
|
0.00
|
0.00
|
-2.08
|
40.13
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19733235
|
2007.01.16 05:49
|
sell
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2950
|
0.0000
|
1.2925
|
2007.01.16 14:27
|
1.2936
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19736158
|
2007.01.16 07:06
|
buy
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2962
|
0.0000
|
1.2987
|
2007.01.16 10:22
|
1.2987
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.50
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19736234
|
2007.01.16 07:06
|
sell
|
4.00
|
eurusdm
|
1.2961
|
0.0000
|
1.2936
|
2007.01.16 14:27
|
1.2936
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19736777
|
2007.01.16 07:07
|
sell
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2457
|
0.0000
|
1.2432
|
2007.01.16 10:01
|
1.2432
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.06
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19736812
|
2007.01.16 07:07
|
buy
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2460
|
0.0000
|
1.2485
|
2007.01.16 14:53
|
1.2475
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.05
|
|
10201
|
RF1
|
|
19738522
|
2007.01.16 07:18
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2469
|
0.0000
|
1.2444
|
2007.01.16 09:28
|
1.2444
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.09
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19740493
|
2007.01.16 07:39
|
sell
|
8.00
|
eurusdm
|
1.2972
|
0.0000
|
1.2947
|
2007.01.16 13:22
|
1.2947
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
200.00
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19741267
|
2007.01.16 07:42
|
buy
|
4.00
|
usdchfm
|
1.2449
|
0.0000
|
1.2474
|
2007.01.16 14:53
|
1.2474
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
80.17
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19772766
|
2007.01.16 14:00
|
buy
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2950
|
0.0000
|
1.2975
|
2007.01.17 02:22
|
1.2919
|
0.00
|
0.00
|
-0.33
|
-15.50
|
|
10201
|
RF1
|
|
19772832
|
2007.01.16 14:00
|
sell
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2463
|
0.0000
|
1.2438
|
2007.01.17 02:22
|
1.2484
|
0.00
|
0.00
|
-0.52
|
-8.41
|
|
10202
|
RF1
|
|
19775723
|
2007.01.16 14:26
|
buy
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2939
|
0.0000
|
1.2964
|
2007.01.17 02:22
|
1.2919
|
0.00
|
0.00
|
-0.66
|
-20.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19776223
|
2007.01.16 14:27
|
sell
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2934
|
0.0000
|
1.2909
|
2007.01.17 02:22
|
1.2921
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
6.50
|
|
10202
|
RF1
|
|
19778027
|
2007.01.16 14:53
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2473
|
0.0000
|
1.2448
|
2007.01.17 02:21
|
1.2484
|
0.00
|
0.00
|
-1.04
|
-8.81
|
|
10202
|
RF1
|
|
19778358
|
2007.01.16 14:53
|
buy
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2483
|
0.0000
|
1.2508
|
2007.01.17 02:21
|
1.2480
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
-1.20
|
|
10201
|
RF1
|
|
19779402
|
2007.01.16 15:05
|
buy
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2472
|
0.0000
|
1.2497
|
2007.01.17 02:21
|
1.2480
|
0.00
|
0.00
|
0.99
|
6.41
|
|
10201
|
RF1
|
|
19781252
|
2007.01.16 15:36
|
buy
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2929
|
0.0000
|
1.2954
|
2007.01.17 02:21
|
1.2919
|
0.00
|
0.00
|
-1.31
|
-20.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19781799
|
2007.01.16 15:39
|
sell
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2485
|
0.0000
|
1.2460
|
2007.01.17 02:21
|
1.2484
|
0.00
|
0.00
|
-2.08
|
1.60
|
|
10202
|
RF1
|
|
19811804
|
2007.01.17 02:25
|
sell
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2479
|
1.2604
|
1.2454
|
2007.01.17 14:00
|
1.2488
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.60
|
|
10202
|
RF1
|
|
19811810
|
2007.01.17 02:25
|
buy
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2923
|
1.2798
|
1.2948
|
2007.01.17 14:00
|
1.2931
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19812221
|
2007.01.17 02:54
|
buy
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2488
|
1.2363
|
1.2513
|
2007.01.17 13:07
|
1.2503
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19813198
|
2007.01.17 03:24
|
sell
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2924
|
1.3049
|
1.2899
|
2007.01.17 13:07
|
1.2909
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.50
|
|
10202
|
RF1
|
|
19816444
|
2007.01.17 04:53
|
buy
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2477
|
1.2362
|
1.2502
|
2007.01.17 13:06
|
1.2502
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.00
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19819092
|
2007.01.17 06:19
|
sell
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2934
|
1.3049
|
1.2909
|
2007.01.17 13:07
|
1.2909
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19822480
|
2007.01.17 07:17
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2490
|
1.2605
|
1.2465
|
2007.01.17 14:00
|
1.2482
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.41
|
|
10202
|
RF1
|
|
19841129
|
2007.01.17 13:05
|
buy
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2913
|
1.2798
|
1.2938
|
2007.01.17 14:00
|
1.2930
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19841372
|
2007.01.17 13:07
|
sell
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2502
|
1.2607
|
1.2477
|
2007.01.17 14:00
|
1.2488
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.42
|
|
10202
|
RF1
|
|
19841650
|
2007.01.17 13:07
|
sell
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2908
|
1.3033
|
1.2883
|
2007.01.18 12:04
|
1.2933
|
0.00
|
0.00
|
0.89
|
-12.50
|
|
10202
|
RF1
|
|
19841756
|
2007.01.17 13:08
|
buy
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2506
|
1.2381
|
1.2531
|
2007.01.18 09:06
|
1.2477
|
0.00
|
0.00
|
1.49
|
-11.62
|
|
10201
|
RF1
|
|
19843488
|
2007.01.17 13:24
|
sell
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2918
|
1.3033
|
1.2893
|
2007.01.18 12:04
|
1.2932
|
0.00
|
0.00
|
1.77
|
-14.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19844100
|
2007.01.17 13:30
|
buy
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2905
|
1.2797
|
1.2927
|
2007.01.17 14:00
|
1.2927
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
44.00
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19844148
|
2007.01.17 13:30
|
sell
|
4.00
|
usdchfm
|
1.2512
|
1.2607
|
1.2487
|
2007.01.17 14:00
|
1.2487
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
80.08
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19846949
|
2007.01.17 13:45
|
buy
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2495
|
1.2380
|
1.2520
|
2007.01.18 09:06
|
1.2476
|
0.00
|
0.00
|
2.97
|
-15.23
|
|
10201
|
RF1
|
|
19848720
|
2007.01.17 14:00
|
buy
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2928
|
1.2803
|
1.2953
|
2007.01.17 14:48
|
1.2932
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19848750
|
2007.01.17 14:00
|
sell
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2483
|
1.2608
|
1.2458
|
2007.01.17 14:51
|
1.2465
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.22
|
|
10202
|
RF1
|
|
19848919
|
2007.01.17 14:00
|
buy
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2485
|
1.2380
|
1.2510
|
2007.01.18 09:06
|
1.2475
|
0.00
|
0.00
|
5.94
|
-16.03
|
|
10201
|
RF1
|
|
19849693
|
2007.01.17 14:06
|
buy
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2917
|
1.2802
|
1.2942
|
2007.01.17 14:48
|
1.2932
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19850210
|
2007.01.17 14:14
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2493
|
1.2608
|
1.2468
|
2007.01.17 14:51
|
1.2468
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.05
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19850848
|
2007.01.17 14:16
|
buy
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2907
|
1.2802
|
1.2932
|
2007.01.17 14:48
|
1.2932
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19852826
|
2007.01.17 14:46
|
sell
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2929
|
1.3034
|
1.2904
|
2007.01.18 12:04
|
1.2931
|
0.00
|
0.00
|
3.54
|
-4.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19853327
|
2007.01.17 14:48
|
buy
|
4.00
|
usdchfm
|
1.2472
|
1.2376
|
1.2496
|
2007.01.18 09:06
|
1.2476
|
0.00
|
0.00
|
11.88
|
12.82
|
|
10201
|
RF1
|
|
19853356
|
2007.01.17 14:48
|
buy
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2935
|
1.2810
|
1.2960
|
2007.01.17 16:00
|
1.2948
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.50
|
|
10201
|
RF1
|
|
19854049
|
2007.01.17 14:52
|
sell
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2460
|
1.2586
|
1.2436
|
2007.01.17 15:32
|
1.2457
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.20
|
|
10202
|
RF1
|
|
19854128
|
2007.01.17 14:52
|
sell
|
4.00
|
eurusdm
|
1.2939
|
1.3034
|
1.2914
|
2007.01.18 12:04
|
1.2934
|
0.00
|
0.00
|
7.08
|
20.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19854213
|
2007.01.17 14:52
|
buy
|
8.00
|
usdchfm
|
1.2462
|
1.2377
|
1.2487
|
2007.01.18 09:06
|
1.2475
|
0.00
|
0.00
|
23.76
|
83.37
|
|
10201
|
RF1
|
|
19855191
|
2007.01.17 15:02
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2470
|
1.2585
|
1.2445
|
2007.01.17 15:32
|
1.2457
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.44
|
|
10202
|
RF1
|
|
19855858
|
2007.01.17 15:09
|
buy
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2925
|
1.2810
|
1.2950
|
2007.01.17 16:00
|
1.2950
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19855928
|
2007.01.17 15:09
|
sell
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2481
|
1.2586
|
1.2456
|
2007.01.17 15:32
|
1.2456
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.14
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19858350
|
2007.01.17 15:32
|
sell
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2452
|
1.2577
|
1.2427
|
2007.01.18 03:28
|
1.2447
|
0.00
|
0.00
|
-1.56
|
2.01
|
|
10202
|
RF1
|
|
19858852
|
2007.01.17 15:37
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2462
|
1.2578
|
1.2438
|
2007.01.18 03:28
|
1.2448
|
0.00
|
0.00
|
-3.12
|
11.25
|
|
10202
|
RF1
|
|
19863767
|
2007.01.17 17:00
|
buy
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2950
|
1.2825
|
1.2975
|
2007.01.18 02:22
|
1.2954
|
0.00
|
0.00
|
-0.98
|
2.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19864366
|
2007.01.17 17:14
|
buy
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2939
|
1.2824
|
1.2964
|
2007.01.18 02:22
|
1.2954
|
0.00
|
0.00
|
-1.97
|
15.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19865089
|
2007.01.17 17:40
|
sell
|
8.00
|
eurusdm
|
1.2949
|
1.3035
|
1.2925
|
2007.01.18 12:04
|
1.2934
|
0.00
|
0.00
|
14.16
|
120.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19868961
|
2007.01.17 19:10
|
sell
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2472
|
1.2577
|
1.2447
|
2007.01.18 03:28
|
1.2447
|
0.00
|
0.00
|
-6.24
|
40.17
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19870433
|
2007.01.17 19:27
|
buy
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2929
|
1.2824
|
1.2954
|
2007.01.18 02:22
|
1.2954
|
0.00
|
0.00
|
-3.93
|
50.00
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19884860
|
2007.01.18 02:22
|
buy
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2957
|
1.2832
|
1.2982
|
2007.01.18 14:34
|
1.2957
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19886040
|
2007.01.18 02:49
|
sell
|
16.00
|
eurusdm
|
1.2959
|
1.3034
|
1.2934
|
2007.01.18 12:04
|
1.2934
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
400.00
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19887528
|
2007.01.18 03:04
|
buy
|
16.00
|
usdchfm
|
1.2451
|
1.2376
|
1.2476
|
2007.01.18 09:06
|
1.2476
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
320.62
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19890698
|
2007.01.18 03:38
|
sell
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2440
|
1.2565
|
1.2415
|
2007.01.18 14:27
|
1.2492
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.81
|
|
10202
|
RF1
|
|
19901740
|
2007.01.18 06:00
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2450
|
1.2565
|
1.2425
|
2007.01.18 14:27
|
1.2491
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-32.82
|
|
10202
|
RF1
|
|
19911751
|
2007.01.18 07:35
|
sell
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2461
|
1.2566
|
1.2436
|
2007.01.18 14:27
|
1.2490
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-46.44
|
|
10202
|
RF1
|
|
19922054
|
2007.01.18 09:02
|
sell
|
4.00
|
usdchfm
|
1.2471
|
1.2566
|
1.2446
|
2007.01.18 14:27
|
1.2489
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-57.65
|
|
10202
|
RF1
|
|
19922631
|
2007.01.18 09:06
|
buy
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2482
|
1.2357
|
1.2507
|
2007.01.18 10:09
|
1.2507
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.99
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19923315
|
2007.01.18 09:14
|
sell
|
8.00
|
usdchfm
|
1.2482
|
1.2567
|
1.2457
|
2007.01.18 14:27
|
1.2489
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-44.84
|
|
10202
|
RF1
|
|
19923800
|
2007.01.18 09:15
|
sell
|
16.00
|
usdchfm
|
1.2492
|
1.2567
|
1.2467
|
2007.01.18 14:27
|
1.2490
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.62
|
|
10202
|
RF1
|
|
19924174
|
2007.01.18 09:15
|
buy
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2948
|
1.2832
|
1.2972
|
2007.01.18 14:34
|
1.2956
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19929402
|
2007.01.18 10:09
|
buy
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2511
|
1.2386
|
1.2536
|
2007.01.18 13:34
|
1.2536
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.97
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19931698
|
2007.01.18 10:29
|
buy
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2938
|
1.2832
|
1.2962
|
2007.01.18 14:34
|
1.2956
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19937687
|
2007.01.18 12:04
|
sell
|
32.00
|
usdchfm
|
1.2515
|
1.2580
|
1.2490
|
2007.01.18 14:27
|
1.2490
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
640.51
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19937790
|
2007.01.18 12:05
|
sell
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2930
|
1.3055
|
1.2905
|
2007.01.18 13:34
|
1.2905
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.50
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19938190
|
2007.01.18 12:09
|
buy
|
4.00
|
eurusdm
|
1.2928
|
1.2833
|
1.2953
|
2007.01.18 14:34
|
1.2953
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19953671
|
2007.01.18 13:58
|
buy
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2527
|
1.2402
|
1.2552
|
2007.01.18 14:54
|
1.2499
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-11.20
|
|
10201
|
RF1
|
|
19953783
|
2007.01.18 13:59
|
sell
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2914
|
1.3039
|
1.2889
|
2007.01.18 14:55
|
1.2940
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-13.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19955811
|
2007.01.18 14:06
|
sell
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2925
|
1.3040
|
1.2900
|
2007.01.18 14:55
|
1.2939
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-14.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19955831
|
2007.01.18 14:06
|
buy
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2517
|
1.2401
|
1.2541
|
2007.01.18 14:54
|
1.2500
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-13.60
|
|
10201
|
RF1
|
|
19957581
|
2007.01.18 14:21
|
sell
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2935
|
1.3040
|
1.2910
|
2007.01.18 14:54
|
1.2937
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19957666
|
2007.01.18 14:21
|
buy
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2507
|
1.2402
|
1.2532
|
2007.01.18 14:54
|
1.2501
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-9.60
|
|
10201
|
RF1
|
|
19958229
|
2007.01.18 14:22
|
buy
|
4.00
|
usdchfm
|
1.2497
|
1.2401
|
1.2521
|
2007.01.18 14:54
|
1.2500
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.60
|
|
10201
|
RF1
|
|
19959432
|
2007.01.18 14:27
|
sell
|
4.00
|
eurusdm
|
1.2944
|
1.3041
|
1.2921
|
2007.01.18 14:54
|
1.2936
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19959665
|
2007.01.18 14:27
|
sell
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2487
|
1.2612
|
1.2462
|
2007.01.19 01:22
|
1.2470
|
0.00
|
0.00
|
-0.52
|
6.82
|
|
10202
|
RF1
|
|
19960589
|
2007.01.18 14:34
|
buy
|
8.00
|
usdchfm
|
1.2483
|
1.2398
|
1.2508
|
2007.01.18 14:54
|
1.2499
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102.41
|
|
10201
|
RF1
|
|
19961114
|
2007.01.18 14:35
|
buy
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2963
|
1.2835
|
1.2985
|
2007.01.19 01:23
|
1.2970
|
0.00
|
0.00
|
-0.33
|
3.50
|
|
10201
|
RF1
|
|
19961230
|
2007.01.18 14:35
|
sell
|
8.00
|
eurusdm
|
1.2959
|
1.3046
|
1.2936
|
2007.01.18 14:54
|
1.2936
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
184.00
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19961441
|
2007.01.18 14:35
|
buy
|
16.00
|
usdchfm
|
1.2473
|
1.2397
|
1.2497
|
2007.01.18 14:54
|
1.2497
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307.27
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19962142
|
2007.01.18 14:38
|
buy
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2954
|
1.2838
|
1.2978
|
2007.01.19 01:22
|
1.2969
|
0.00
|
0.00
|
-0.66
|
15.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
19963264
|
2007.01.18 14:44
|
buy
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2944
|
1.2839
|
1.2969
|
2007.01.18 20:24
|
1.2969
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
|
10201
|
RF1[tp]
|
|
19964391
|
2007.01.18 14:54
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2497
|
1.2612
|
1.2472
|
2007.01.18 20:14
|
1.2472
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.04
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
19965398
|
2007.01.18 15:00
|
sell
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2942
|
1.3067
|
1.2917
|
2007.01.18 17:00
|
1.2939
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
|
10202
|
RF1
|
|
19967087
|
2007.01.18 15:16
|
sell
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2953
|
1.3068
|
1.2928
|
2007.01.18 17:00
|
1.2939
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19972890
|
2007.01.18 15:55
|
sell
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2963
|
1.3068
|
1.2938
|
2007.01.18 17:00
|
1.2938
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
|
10202
|
RF1[tp]
|
|
|
0.00
|
0.00
|
46.92
|
3 446.42
|
Closed P/L:
|
3 543.04
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
19978728
|
2007.01.18 17:00
|
sell
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2936
|
1.3062
|
1.2912
|
|
1.2973
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
-18.50
|
|
10202
|
RF1
|
|
19979368
|
2007.01.18 17:03
|
sell
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2947
|
1.3062
|
1.2922
|
|
1.2973
|
0.00
|
0.00
|
0.59
|
-26.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19984778
|
2007.01.18 19:26
|
sell
|
2.00
|
eurusdm
|
1.2956
|
1.3062
|
1.2932
|
|
1.2973
|
0.00
|
0.00
|
1.18
|
-34.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
19966023
|
2007.01.18 15:05
|
buy
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2493
|
1.2368
|
1.2518
|
|
1.2465
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
-11.23
|
|
10201
|
RF1
|
|
19967074
|
2007.01.18 15:16
|
buy
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2483
|
1.2368
|
1.2508
|
|
1.2465
|
0.00
|
0.00
|
0.99
|
-14.44
|
|
10201
|
RF1
|
|
20002538
|
2007.01.19 01:22
|
sell
|
0.50
|
usdchfm
|
1.2466
|
1.2591
|
1.2441
|
|
1.2469
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.20
|
|
10202
|
RF1
|
|
20002541
|
2007.01.19 01:23
|
buy
|
2.00
|
usdchfm
|
1.2471
|
1.2366
|
1.2496
|
|
1.2465
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-9.63
|
|
10201
|
RF1
|
|
20002548
|
2007.01.19 01:23
|
buy
|
0.50
|
eurusdm
|
1.2971
|
1.2846
|
1.2996
|
|
1.2971
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10201
|
RF1
|
|
20002561
|
2007.01.19 01:24
|
sell
|
4.00
|
eurusdm
|
1.2969
|
1.3064
|
1.2944
|
|
1.2973
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-16.00
|
|
10202
|
RF1
|
|
|
0.00
|
0.00
|
3.56
|
-131.00
|
|
Floating P/L:
|
-127.44
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
3 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
3 543.04
|
Floating P/L:
|
-127.44
|
Margin:
|
550.00
|
Balance:
|
6 543.04
|
Equity:
|
6 415.60
|
Free Margin:
|
5 865.60
|
|
|