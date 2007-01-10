Crown Forex Ltd

Account: 36005 Name: ibda_Stacia_ea Currency: USD 2007 January 12, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
21175162007.01.10 14:12balanceDeposit500.00
21175442007.01.10 14:13buy0.10eurusd1.29700.00001.29902007.01.11 09:011.29670.000.000.00-3.00
21189602007.01.10 14:46buy0.20eurusd1.29620.00001.29792007.01.11 09:011.29680.000.000.0012.00
21196532007.01.10 15:01buy0.10usdjpy119.630.00119.832007.01.11 03:17119.700.000.000.005.85
21222112007.01.10 16:05sell0.10eurusd1.29470.00001.29272007.01.11 08:381.29520.000.000.00-5.00
21222132007.01.10 16:05buy0.10usdchf1.24550.00001.24752007.01.11 07:211.24600.000.000.004.01
21348372007.01.11 01:35sell0.20eurusd1.29570.00001.29372007.01.11 08:381.29500.000.000.0014.00
21348392007.01.11 01:35buy0.20usdjpy119.520.00119.722007.01.11 03:17119.720.000.000.0033.41
21366012007.01.11 03:17buy0.20usdchf1.24430.00001.24632007.01.11 07:211.24630.000.000.0032.10
21370802007.01.11 04:00buy0.10usdjpy119.710.00119.912007.01.11 07:16119.910.000.000.0016.68
21404292007.01.11 07:16buy0.10usdjpy119.910.00120.112007.01.11 08:14120.110.000.000.0016.65
21405792007.01.11 07:21buy0.40eurusd1.29520.00001.29722007.01.11 09:011.29720.000.000.0080.00
21420592007.01.11 07:56sell0.40eurusd1.29680.00001.29482007.01.11 08:381.29480.000.000.0080.00
21427152007.01.11 08:15buy0.10usdjpy120.120.00120.322007.01.11 08:38120.320.000.000.0016.62
21451522007.01.11 09:01buy0.10usdjpy120.270.00120.472007.01.11 12:28120.360.000.000.007.48
21451872007.01.11 09:02buy0.10eurusd1.29690.00001.29892007.01.11 12:061.29890.000.000.0020.00
21477902007.01.11 09:45buy0.10gbpusd1.94040.00001.94242007.01.11 12:011.94240.000.000.0020.00
21480302007.01.11 09:51buy0.20gbpusd1.93930.00001.94132007.01.11 12:011.94130.000.000.0040.00
21530202007.01.11 12:02buy0.10gbpusd1.94860.00001.95042007.01.11 12:061.94940.000.000.008.00
21532962007.01.11 12:05buy0.20gbpusd1.94740.00001.94942007.01.11 12:061.94940.000.000.0040.00
21533742007.01.11 12:06buy0.10eurusd1.29900.00001.30102007.01.11 12:121.30100.000.000.0020.00
21534162007.01.11 12:06buy0.10gbpusd1.94970.00001.95172007.01.11 12:111.95100.000.000.0013.00
21535932007.01.11 12:08buy0.20gbpusd1.94860.00001.95062007.01.11 12:111.95060.000.000.0040.00
21538622007.01.11 12:11buy0.10gbpusd1.95080.00001.95282007.01.11 12:161.95280.000.000.0020.00
21539662007.01.11 12:12buy0.20usdjpy120.160.00120.362007.01.11 12:28120.360.000.000.0033.23
21539832007.01.11 12:12buy0.10eurusd1.30080.00001.30282007.01.12 07:051.29150.000.000.00-93.00
21542032007.01.11 12:16buy0.10gbpusd1.95290.00001.95492007.01.12 13:571.95150.000.000.00-14.00
21544962007.01.11 12:20buy0.20eurusd1.29980.00001.30152007.01.12 07:051.29140.000.000.00-168.00
21545642007.01.11 12:20buy0.20gbpusd1.95190.00001.95392007.01.12 13:571.95140.000.000.00-10.00
21551672007.01.11 12:28buy0.10usdjpy120.340.00120.542007.01.11 15:06120.440.000.000.008.30
21553262007.01.11 12:31buy0.20usdjpy120.240.00120.442007.01.11 15:05120.440.000.000.0033.21
21627072007.01.11 14:16sell0.10eurusd1.29280.00001.29122007.01.11 14:211.29120.000.000.0016.00
21633062007.01.11 14:21sell0.10eurusd1.29140.00001.28942007.01.11 15:061.29080.000.000.006.00
21638212007.01.11 14:29sell0.20eurusd1.29210.00001.29052007.01.11 15:051.29050.000.000.0032.00
21655352007.01.11 15:06sell0.10eurusd1.29040.00001.28842007.01.11 19:241.28840.000.000.0020.00
21679712007.01.11 16:01sell0.10gbpusd1.94120.00001.93922007.01.12 13:301.94590.000.000.00-47.00
21680072007.01.11 16:01buy0.10usdchf1.24930.00001.25132007.01.11 19:281.25030.000.000.008.00
21683562007.01.11 16:08sell0.20gbpusd1.94210.00001.94042007.01.12 13:301.94630.000.000.00-84.00
21683702007.01.11 16:08buy0.20usdchf1.24830.00001.25032007.01.11 19:281.25030.000.000.0031.99
21733832007.01.11 19:24sell0.10eurusd1.28820.00001.28622007.01.12 13:281.28860.000.000.00-4.00
21734742007.01.11 19:28buy0.10usdchf1.25010.00001.25212007.01.12 08:281.25030.000.000.001.60
21736902007.01.11 19:38sell0.20eurusd1.28930.00001.28732007.01.12 13:281.28860.000.000.0014.00
21736912007.01.11 19:38buy0.40eurusd1.28930.00001.29132007.01.12 07:051.29130.000.000.0080.00
21813932007.01.12 02:21sell0.40eurusd1.29030.00001.28832007.01.12 13:281.28830.000.000.0080.00
21813992007.01.12 02:21buy0.20usdchf1.24830.00001.25032007.01.12 08:281.25030.000.000.0031.99
21891192007.01.12 09:00buy0.10eurusd1.29110.00001.29312007.01.12 14:001.29110.000.000.000.00
21920482007.01.12 10:57buy0.20eurusd1.29030.00001.29202007.01.12 13:591.29110.000.000.0016.00
21946202007.01.12 12:25buy0.40eurusd1.28930.00001.29132007.01.12 13:591.29130.000.000.0080.00
21946542007.01.12 12:26buy0.40gbpusd1.94920.00001.95122007.01.12 13:571.95120.000.000.0080.00
21946552007.01.12 12:26sell0.40gbpusd1.94910.00001.94712007.01.12 13:301.94710.000.000.0080.00
21979402007.01.12 13:57buy0.10gbpusd1.95190.00001.95392007.01.12 13:581.95390.000.000.0020.00
21980442007.01.12 13:58buy0.10gbpusd1.95440.00001.95642007.01.12 14:071.95540.000.000.0010.00
21982462007.01.12 14:01buy0.20gbpusd1.95330.00001.95532007.01.12 14:061.95530.000.000.0040.00
21985872007.01.12 14:07buy0.10gbpusd1.95560.00001.95762007.01.12 14:481.95550.000.000.00-1.00
21986462007.01.12 14:07buy0.20gbpusd1.95440.00001.95642007.01.12 14:481.95510.000.000.0014.00
21997252007.01.12 14:31buy0.40gbpusd1.95330.00001.95532007.01.12 14:481.95530.000.000.0080.00
22001312007.01.12 14:48buy0.10gbpusd1.95550.00001.95752007.01.12 15:001.95650.000.000.0010.00
22003912007.01.12 14:52buy0.20gbpusd1.95440.00001.95642007.01.12 15:001.95640.000.000.0040.00
22008052007.01.12 15:00buy0.10gbpusd1.95650.00001.95852007.01.12 15:271.95850.000.000.0020.00
22020662007.01.12 15:27buy0.10gbpusd1.95870.00001.96072007.01.12 19:421.95840.000.000.00-3.00
22053792007.01.12 16:35buy0.20gbpusd1.95770.00001.95972007.01.12 19:411.95860.000.000.0018.00
22058812007.01.12 16:45buy0.40gbpusd1.95660.00001.95862007.01.12 19:411.95860.000.000.0080.00
  0.00 0.00 0.00 1 092.12
Closed P/L: 1 092.12
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
22037302007.01.12 16:00buy0.10eurusd1.29330.00001.2953 1.29150.000.000.00-18.00
22056172007.01.12 16:39buy0.20eurusd1.29220.00001.2942 1.29150.000.000.00-14.00
22103952007.01.12 19:42buy0.40eurusd1.29140.00001.2932 1.29150.000.000.004.00
22103842007.01.12 19:42buy0.10gbpusd1.95840.00001.9604 1.95860.000.000.002.00
22064692007.01.12 17:00sell0.10usdchf1.24830.00001.2463 1.24780.000.000.004.01
22037352007.01.12 16:00sell0.10usdjpy120.300.00120.10 120.340.000.000.00-3.32
22058742007.01.12 16:44sell0.20usdjpy120.400.00120.20 120.340.000.000.009.97
  0.00 0.00 0.00 -15.34
 Floating P/L: -15.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 092.12 Floating P/L: -15.34 Margin: 1 200.00
Balance: 1 592.12 Equity: 1 576.78 Free Margin: 376.78