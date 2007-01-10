Crown Forex Ltd
|Account: 36005
|Name: ibda_Stacia_ea
|Currency: USD
|2007 January 12, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2117516
|2007.01.10 14:12
|balance
|Deposit
|500.00
|2117544
|2007.01.10 14:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2970
|0.0000
|1.2990
|2007.01.11 09:01
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2118960
|2007.01.10 14:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2962
|0.0000
|1.2979
|2007.01.11 09:01
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2119653
|2007.01.10 15:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.63
|0.00
|119.83
|2007.01.11 03:17
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|2122211
|2007.01.10 16:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2947
|0.0000
|1.2927
|2007.01.11 08:38
|1.2952
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2122213
|2007.01.10 16:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2455
|0.0000
|1.2475
|2007.01.11 07:21
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|2134837
|2007.01.11 01:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2957
|0.0000
|1.2937
|2007.01.11 08:38
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2134839
|2007.01.11 01:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.52
|0.00
|119.72
|2007.01.11 03:17
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|33.41
|2136601
|2007.01.11 03:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2463
|2007.01.11 07:21
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|32.10
|2137080
|2007.01.11 04:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.71
|0.00
|119.91
|2007.01.11 07:16
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|16.68
|2140429
|2007.01.11 07:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.91
|0.00
|120.11
|2007.01.11 08:14
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|2140579
|2007.01.11 07:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2952
|0.0000
|1.2972
|2007.01.11 09:01
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2142059
|2007.01.11 07:56
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|1.2948
|2007.01.11 08:38
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2142715
|2007.01.11 08:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.12
|0.00
|120.32
|2007.01.11 08:38
|120.32
|0.00
|0.00
|0.00
|16.62
|2145152
|2007.01.11 09:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.27
|0.00
|120.47
|2007.01.11 12:28
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|2145187
|2007.01.11 09:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2969
|0.0000
|1.2989
|2007.01.11 12:06
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2147790
|2007.01.11 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9404
|0.0000
|1.9424
|2007.01.11 12:01
|1.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2148030
|2007.01.11 09:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9393
|0.0000
|1.9413
|2007.01.11 12:01
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2153020
|2007.01.11 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9504
|2007.01.11 12:06
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2153296
|2007.01.11 12:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9474
|0.0000
|1.9494
|2007.01.11 12:06
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2153374
|2007.01.11 12:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2990
|0.0000
|1.3010
|2007.01.11 12:12
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2153416
|2007.01.11 12:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9497
|0.0000
|1.9517
|2007.01.11 12:11
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2153593
|2007.01.11 12:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9506
|2007.01.11 12:11
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2153862
|2007.01.11 12:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|1.9528
|2007.01.11 12:16
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2153966
|2007.01.11 12:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.16
|0.00
|120.36
|2007.01.11 12:28
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|33.23
|2153983
|2007.01.11 12:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|1.3028
|2007.01.12 07:05
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.00
|2154203
|2007.01.11 12:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9549
|2007.01.12 13:57
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2154496
|2007.01.11 12:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|1.3015
|2007.01.12 07:05
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|2154564
|2007.01.11 12:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|1.9539
|2007.01.12 13:57
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2155167
|2007.01.11 12:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.34
|0.00
|120.54
|2007.01.11 15:06
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|2155326
|2007.01.11 12:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.24
|0.00
|120.44
|2007.01.11 15:05
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|33.21
|2162707
|2007.01.11 14:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2928
|0.0000
|1.2912
|2007.01.11 14:21
|1.2912
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2163306
|2007.01.11 14:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2914
|0.0000
|1.2894
|2007.01.11 15:06
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2163821
|2007.01.11 14:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2921
|0.0000
|1.2905
|2007.01.11 15:05
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2165535
|2007.01.11 15:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2904
|0.0000
|1.2884
|2007.01.11 19:24
|1.2884
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2167971
|2007.01.11 16:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9412
|0.0000
|1.9392
|2007.01.12 13:30
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|2168007
|2007.01.11 16:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2513
|2007.01.11 19:28
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2168356
|2007.01.11 16:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9421
|0.0000
|1.9404
|2007.01.12 13:30
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|2168370
|2007.01.11 16:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2503
|2007.01.11 19:28
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|31.99
|2173383
|2007.01.11 19:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2882
|0.0000
|1.2862
|2007.01.12 13:28
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2173474
|2007.01.11 19:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|1.2521
|2007.01.12 08:28
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2173690
|2007.01.11 19:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2893
|0.0000
|1.2873
|2007.01.12 13:28
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2173691
|2007.01.11 19:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2893
|0.0000
|1.2913
|2007.01.12 07:05
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2181393
|2007.01.12 02:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2903
|0.0000
|1.2883
|2007.01.12 13:28
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2181399
|2007.01.12 02:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2503
|2007.01.12 08:28
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|31.99
|2189119
|2007.01.12 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2911
|0.0000
|1.2931
|2007.01.12 14:00
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2192048
|2007.01.12 10:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2903
|0.0000
|1.2920
|2007.01.12 13:59
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2194620
|2007.01.12 12:25
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2893
|0.0000
|1.2913
|2007.01.12 13:59
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2194654
|2007.01.12 12:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|1.9512
|2007.01.12 13:57
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2194655
|2007.01.12 12:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|1.9471
|2007.01.12 13:30
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2197940
|2007.01.12 13:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|1.9539
|2007.01.12 13:58
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2198044
|2007.01.12 13:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9564
|2007.01.12 14:07
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2198246
|2007.01.12 14:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9553
|2007.01.12 14:06
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2198587
|2007.01.12 14:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9556
|0.0000
|1.9576
|2007.01.12 14:48
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2198646
|2007.01.12 14:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9564
|2007.01.12 14:48
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2199725
|2007.01.12 14:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9553
|2007.01.12 14:48
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2200131
|2007.01.12 14:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9555
|0.0000
|1.9575
|2007.01.12 15:00
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2200391
|2007.01.12 14:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9564
|2007.01.12 15:00
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2200805
|2007.01.12 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9585
|2007.01.12 15:27
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2202066
|2007.01.12 15:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9587
|0.0000
|1.9607
|2007.01.12 19:42
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2205379
|2007.01.12 16:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|1.9597
|2007.01.12 19:41
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|2205881
|2007.01.12 16:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9586
|2007.01.12 19:41
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 092.12
|Closed P/L:
|1 092.12
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2203730
|2007.01.12 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2933
|0.0000
|1.2953
|
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|2205617
|2007.01.12 16:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|1.2942
|
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2210395
|2007.01.12 19:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2914
|0.0000
|1.2932
|
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2210384
|2007.01.12 19:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9584
|0.0000
|1.9604
|
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2206469
|2007.01.12 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2463
|
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|2203735
|2007.01.12 16:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.30
|0.00
|120.10
|
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|2205874
|2007.01.12 16:44
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.40
|0.00
|120.20
|
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|9.97
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.34
|
|Floating P/L:
|-15.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 092.12
|Floating P/L:
|-15.34
|Margin:
|1 200.00
|Balance:
|1 592.12
|Equity:
|1 576.78
|Free Margin:
|376.78