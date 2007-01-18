FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 January 19, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6070142
|2007.01.18 22:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.11
|157.91
|156.41
|2007.01.19 06:04
|157.68
|0.00
|0.00
|-1.23
|-47.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6070143
|2007.01.18 22:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.11
|157.91
|156.27
|2007.01.19 06:04
|157.67
|0.00
|0.00
|-1.23
|-46.17
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5941519
|2007.01.15 18:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9712
|1.9782
|2007.01.18 12:11
|1.9712
|0.00
|0.00
|-0.50
|62.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5941518
|2007.01.15 18:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9650
|1.9760
|2007.01.18 10:04
|1.9760
|0.00
|0.00
|-0.50
|110.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5863783
|2007.01.11 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.37
|121.21
|119.95
|2007.01.18 09:25
|121.21
|0.00
|0.00
|-10.03
|-69.30
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5863776
|2007.01.11 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.37
|121.21
|120.03
|2007.01.18 09:25
|121.21
|0.00
|0.00
|-10.03
|-69.30
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5863789
|2007.01.11 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.37
|121.21
|119.87
|2007.01.18 09:25
|121.21
|0.00
|0.00
|-10.03
|-69.30
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5953173
|2007.01.16 08:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.83
|156.63
|155.27
|2007.01.18 05:54
|156.63
|0.00
|0.00
|-4.80
|-66.25
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5941516
|2007.01.15 18:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9570
|1.9738
|2007.01.18 05:54
|1.9738
|0.00
|0.00
|-0.50
|88.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5953177
|2007.01.16 08:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.83
|156.63
|155.13
|2007.01.18 05:01
|156.44
|0.00
|0.00
|-4.80
|-50.53
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5953181
|2007.01.16 08:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.83
|156.63
|154.99
|2007.01.18 05:00
|156.42
|0.00
|0.00
|-4.80
|-48.88
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5900763
|2007.01.12 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2474
|1.2394
|1.2630
|2007.01.16 21:27
|1.2474
|0.00
|0.00
|1.55
|0.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5900762
|2007.01.12 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2474
|1.2394
|1.2604
|2007.01.16 21:27
|1.2474
|0.00
|0.00
|1.55
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5900756
|2007.01.12 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2474
|1.2394
|1.2578
|2007.01.16 21:27
|1.2474
|0.00
|0.00
|1.55
|0.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5874771
|2007.01.12 00:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.33
|155.71
|156.17
|2007.01.16 04:52
|155.71
|0.00
|0.00
|2.11
|31.56
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5874763
|2007.01.12 00:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.33
|155.33
|156.03
|2007.01.15 11:38
|156.03
|0.00
|0.00
|1.07
|58.07
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5874757
|2007.01.12 00:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.33
|154.53
|155.89
|2007.01.15 11:00
|155.89
|0.00
|0.00
|1.07
|46.49
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|-39.55
|-70.61
|Closed P/L:
|-110.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6070139
|2007.01.18 22:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.11
|157.91
|156.55
|
|157.16
|0.00
|0.00
|-1.23
|-4.12
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6068012
|2007.01.18 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|1.9798
|1.9630
|
|1.9739
|0.00
|0.00
|-0.10
|-21.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6068015
|2007.01.18 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|1.9798
|1.9608
|
|1.9739
|0.00
|0.00
|-0.10
|-21.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6068020
|2007.01.18 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|1.9798
|1.9586
|
|1.9739
|0.00
|0.00
|-0.10
|-21.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5986602
|2007.01.16 21:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2476
|1.2396
|1.2580
|
|1.2478
|0.00
|0.00
|4.01
|1.60
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5986604
|2007.01.16 21:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2476
|1.2396
|1.2606
|
|1.2478
|0.00
|0.00
|4.01
|1.60
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5986605
|2007.01.16 21:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2476
|1.2396
|1.2632
|
|1.2478
|0.00
|0.00
|4.01
|1.60
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6054700
|2007.01.18 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.41
|122.25
|121.07
|
|121.25
|0.00
|0.00
|-1.44
|13.20
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6054703
|2007.01.18 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.41
|122.25
|120.99
|
|121.25
|0.00
|0.00
|-1.44
|13.20
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6054706
|2007.01.18 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.41
|122.25
|120.91
|
|121.25
|0.00
|0.00
|-1.44
|13.20
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|6.18
|-22.72
|
|Floating P/L:
|-16.54
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-110.16
|Floating P/L:
|-16.54
|Margin:
|660.61
|Balance:
|6 267.83
|Equity:
|6 251.29
|Free Margin:
|5 590.69