FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 January 19, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
60701422007.01.18 22:30sell0.10eurjpy157.11157.91156.412007.01.19 06:04157.680.000.00-1.23-47.00
 20061123Mode3_SecondTrade
60701432007.01.18 22:30sell0.10eurjpy157.11157.91156.272007.01.19 06:04157.670.000.00-1.23-46.17
 20061124Mode3_ThirdTrade
59415192007.01.15 18:45buy0.10gbpusd1.96501.97121.97822007.01.18 12:111.97120.000.00-0.5062.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
59415182007.01.15 18:45buy0.10gbpusd1.96501.96501.97602007.01.18 10:041.97600.000.00-0.50110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
58637832007.01.11 16:30sell0.10usdjpy120.37121.21119.952007.01.18 09:25121.210.000.00-10.03-69.30
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
58637762007.01.11 16:30sell0.10usdjpy120.37121.21120.032007.01.18 09:25121.210.000.00-10.03-69.30
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
58637892007.01.11 16:30sell0.10usdjpy120.37121.21119.872007.01.18 09:25121.210.000.00-10.03-69.30
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
59531732007.01.16 08:01sell0.10eurjpy155.83156.63155.272007.01.18 05:54156.630.000.00-4.80-66.25
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
59415162007.01.15 18:45buy0.10gbpusd1.96501.95701.97382007.01.18 05:541.97380.000.00-0.5088.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
59531772007.01.16 08:01sell0.10eurjpy155.83156.63155.132007.01.18 05:01156.440.000.00-4.80-50.53
 20061123Mode3_SecondTrade
59531812007.01.16 08:01sell0.10eurjpy155.83156.63154.992007.01.18 05:00156.420.000.00-4.80-48.88
 20061124Mode3_ThirdTrade
59007632007.01.12 16:30buy0.10usdchf1.24741.23941.26302007.01.16 21:271.24740.000.001.550.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
59007622007.01.12 16:30buy0.10usdchf1.24741.23941.26042007.01.16 21:271.24740.000.001.550.00
 20061123Mode3_SecondTrade
59007562007.01.12 16:30buy0.10usdchf1.24741.23941.25782007.01.16 21:271.24740.000.001.550.00
 20061122Mode3_FirstTrade
58747712007.01.12 00:30buy0.10eurjpy155.33155.71156.172007.01.16 04:52155.710.000.002.1131.56
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
58747632007.01.12 00:30buy0.10eurjpy155.33155.33156.032007.01.15 11:38156.030.000.001.0758.07
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
58747572007.01.12 00:30buy0.10eurjpy155.33154.53155.892007.01.15 11:00155.890.000.001.0746.49
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 -39.55 -70.61
Closed P/L: -110.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
60701392007.01.18 22:30sell0.10eurjpy157.11157.91156.55 157.160.000.00-1.23-4.12
 20061122Mode3_FirstTrade
60680122007.01.18 19:30sell0.10gbpusd1.97181.97981.9630 1.97390.000.00-0.10-21.00
 20061122Mode3_FirstTrade
60680152007.01.18 19:30sell0.10gbpusd1.97181.97981.9608 1.97390.000.00-0.10-21.00
 20061123Mode3_SecondTrade
60680202007.01.18 19:30sell0.10gbpusd1.97181.97981.9586 1.97390.000.00-0.10-21.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
59866022007.01.16 21:46buy0.10usdchf1.24761.23961.2580 1.24780.000.004.011.60
 20061122Mode3_FirstTrade
59866042007.01.16 21:46buy0.10usdchf1.24761.23961.2606 1.24780.000.004.011.60
 20061123Mode3_SecondTrade
59866052007.01.16 21:46buy0.10usdchf1.24761.23961.2632 1.24780.000.004.011.60
 20061124Mode3_ThirdTrade
60547002007.01.18 15:45sell0.10usdjpy121.41122.25121.07 121.250.000.00-1.4413.20
 20061122Mode3_FirstTrade
60547032007.01.18 15:45sell0.10usdjpy121.41122.25120.99 121.250.000.00-1.4413.20
 20061123Mode3_SecondTrade
60547062007.01.18 15:45sell0.10usdjpy121.41122.25120.91 121.250.000.00-1.4413.20
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 6.18 -22.72
 Floating P/L: -16.54
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -110.16 Floating P/L: -16.54 Margin: 660.61
Balance: 6 267.83 Equity: 6 251.29 Free Margin: 5 590.69