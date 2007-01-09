FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 January 12, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5765796
|2007.01.09 00:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2361
|1.2435
|1.2517
|2007.01.12 15:30
|1.2517
|0.00
|0.00
|3.96
|124.63
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|5765790
|2007.01.09 00:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2361
|1.2361
|1.2491
|2007.01.11 17:05
|1.2491
|0.00
|0.00
|3.19
|104.07
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5807612
|2007.01.10 08:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9370
|1.9450
|1.9282
|2007.01.11 14:00
|1.9450
|0.00
|0.00
|0.21
|-80.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5807613
|2007.01.10 08:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9370
|1.9450
|1.9260
|2007.01.11 14:00
|1.9450
|0.00
|0.00
|0.21
|-80.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5807614
|2007.01.10 08:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9370
|1.9450
|1.9238
|2007.01.11 14:00
|1.9450
|0.00
|0.00
|0.21
|-80.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5774680
|2007.01.09 09:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.11
|155.91
|154.55
|2007.01.11 10:39
|155.91
|0.00
|0.00
|-5.14
|-66.48
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5797823
|2007.01.10 00:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.37
|120.21
|118.95
|2007.01.11 10:20
|120.21
|0.00
|0.00
|-4.32
|-69.88
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5797820
|2007.01.10 00:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.37
|120.21
|119.03
|2007.01.11 10:20
|120.21
|0.00
|0.00
|-4.32
|-69.88
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5797824
|2007.01.10 00:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.37
|120.21
|118.87
|2007.01.11 10:20
|120.21
|0.00
|0.00
|-4.32
|-69.88
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5774693
|2007.01.09 09:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.11
|155.91
|154.41
|2007.01.11 10:14
|155.67
|0.00
|0.00
|-5.14
|-46.64
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5774702
|2007.01.09 09:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.11
|155.91
|154.27
|2007.01.11 10:14
|155.67
|0.00
|0.00
|-5.14
|-46.63
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5765782
|2007.01.09 00:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2361
|1.2281
|1.2465
|2007.01.10 17:13
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.77
|83.43
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5729063
|2007.01.08 00:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.69
|118.90
|119.19
|2007.01.09 11:03
|119.19
|0.00
|0.00
|1.28
|41.95
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|5729059
|2007.01.08 00:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.69
|118.69
|119.11
|2007.01.09 10:35
|119.11
|0.00
|0.00
|1.28
|35.26
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5729058
|2007.01.08 00:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.69
|117.85
|119.03
|2007.01.09 08:41
|119.03
|0.00
|0.00
|1.28
|28.56
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5715194
|2007.01.05 15:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.36
|153.56
|154.92
|2007.01.09 02:15
|154.92
|0.00
|0.00
|2.18
|47.15
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5729003
|2007.01.08 00:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9305
|1.9385
|1.9195
|2007.01.08 18:47
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5728999
|2007.01.08 00:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9305
|1.9385
|1.9217
|2007.01.08 18:47
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5729005
|2007.01.08 00:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9305
|1.9385
|1.9173
|2007.01.08 18:47
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5643196
|2007.01.03 21:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2261
|1.2335
|1.2417
|2007.01.08 10:54
|1.2335
|0.00
|0.00
|4.21
|59.99
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|
|0.00
|0.00
|-9.60
|-324.35
|Closed P/L:
|-333.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5874757
|2007.01.12 00:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.33
|154.53
|155.89
|
|155.46
|0.00
|0.00
|1.07
|10.80
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5874763
|2007.01.12 00:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.33
|154.53
|156.03
|
|155.46
|0.00
|0.00
|1.07
|10.80
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5874771
|2007.01.12 00:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.33
|154.53
|156.17
|
|155.46
|0.00
|0.00
|1.07
|10.80
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5900756
|2007.01.12 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2474
|1.2394
|1.2578
|
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.77
|4.01
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5900762
|2007.01.12 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2474
|1.2394
|1.2604
|
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.77
|4.01
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5900763
|2007.01.12 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2474
|1.2394
|1.2630
|
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.77
|4.01
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5863776
|2007.01.11 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.37
|121.21
|120.03
|
|120.38
|0.00
|0.00
|-2.96
|-0.83
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5863783
|2007.01.11 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.37
|121.21
|119.95
|
|120.38
|0.00
|0.00
|-2.96
|-0.83
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5863789
|2007.01.11 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.37
|121.21
|119.87
|
|120.38
|0.00
|0.00
|-2.96
|-0.83
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|-3.36
|41.94
|
|Floating P/L:
|38.58
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-333.95
|Floating P/L:
|38.58
|Margin:
|493.44
|Balance:
|6 377.99
|Equity:
|6 416.57
|Free Margin:
|5 923.13