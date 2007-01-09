FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 January 12, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
57657962007.01.09 00:35buy0.10usdchf1.23611.24351.25172007.01.12 15:301.25170.000.003.96124.63
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
57657902007.01.09 00:35buy0.10usdchf1.23611.23611.24912007.01.11 17:051.24910.000.003.19104.07
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
58076122007.01.10 08:15sell0.10gbpusd1.93701.94501.92822007.01.11 14:001.94500.000.000.21-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
58076132007.01.10 08:15sell0.10gbpusd1.93701.94501.92602007.01.11 14:001.94500.000.000.21-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
58076142007.01.10 08:15sell0.10gbpusd1.93701.94501.92382007.01.11 14:001.94500.000.000.21-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
57746802007.01.09 09:00sell0.10eurjpy155.11155.91154.552007.01.11 10:39155.910.000.00-5.14-66.48
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
57978232007.01.10 00:45sell0.10usdjpy119.37120.21118.952007.01.11 10:20120.210.000.00-4.32-69.88
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
57978202007.01.10 00:45sell0.10usdjpy119.37120.21119.032007.01.11 10:20120.210.000.00-4.32-69.88
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
57978242007.01.10 00:45sell0.10usdjpy119.37120.21118.872007.01.11 10:20120.210.000.00-4.32-69.88
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
57746932007.01.09 09:00sell0.10eurjpy155.11155.91154.412007.01.11 10:14155.670.000.00-5.14-46.64
 20061123Mode3_SecondTrade
57747022007.01.09 09:00sell0.10eurjpy155.11155.91154.272007.01.11 10:14155.670.000.00-5.14-46.63
 20061124Mode3_ThirdTrade
57657822007.01.09 00:35buy0.10usdchf1.23611.22811.24652007.01.10 17:131.24650.000.000.7783.43
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
57290632007.01.08 00:19buy0.10usdjpy118.69118.90119.192007.01.09 11:03119.190.000.001.2841.95
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
57290592007.01.08 00:19buy0.10usdjpy118.69118.69119.112007.01.09 10:35119.110.000.001.2835.26
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
57290582007.01.08 00:19buy0.10usdjpy118.69117.85119.032007.01.09 08:41119.030.000.001.2828.56
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
57151942007.01.05 15:45buy0.10eurjpy154.36153.56154.922007.01.09 02:15154.920.000.002.1847.15
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
57290032007.01.08 00:16sell0.10gbpusd1.93051.93851.91952007.01.08 18:471.93850.000.000.00-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
57289992007.01.08 00:16sell0.10gbpusd1.93051.93851.92172007.01.08 18:471.93850.000.000.00-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
57290052007.01.08 00:16sell0.10gbpusd1.93051.93851.91732007.01.08 18:471.93850.000.000.00-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
56431962007.01.03 21:45buy0.10usdchf1.22611.23351.24172007.01.08 10:541.23350.000.004.2159.99
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
  0.00 0.00 -9.60 -324.35
Closed P/L: -333.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
58747572007.01.12 00:30buy0.10eurjpy155.33154.53155.89 155.460.000.001.0710.80
 20061122Mode3_FirstTrade
58747632007.01.12 00:30buy0.10eurjpy155.33154.53156.03 155.460.000.001.0710.80
 20061123Mode3_SecondTrade
58747712007.01.12 00:30buy0.10eurjpy155.33154.53156.17 155.460.000.001.0710.80
 20061124Mode3_ThirdTrade
59007562007.01.12 16:30buy0.10usdchf1.24741.23941.2578 1.24790.000.000.774.01
 20061122Mode3_FirstTrade
59007622007.01.12 16:30buy0.10usdchf1.24741.23941.2604 1.24790.000.000.774.01
 20061123Mode3_SecondTrade
59007632007.01.12 16:30buy0.10usdchf1.24741.23941.2630 1.24790.000.000.774.01
 20061124Mode3_ThirdTrade
58637762007.01.11 16:30sell0.10usdjpy120.37121.21120.03 120.380.000.00-2.96-0.83
 20061122Mode3_FirstTrade
58637832007.01.11 16:30sell0.10usdjpy120.37121.21119.95 120.380.000.00-2.96-0.83
 20061123Mode3_SecondTrade
58637892007.01.11 16:30sell0.10usdjpy120.37121.21119.87 120.380.000.00-2.96-0.83
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -3.36 41.94
 Floating P/L: 38.58
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -333.95 Floating P/L: 38.58 Margin: 493.44
Balance: 6 377.99 Equity: 6 416.57 Free Margin: 5 923.13