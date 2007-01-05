FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 January 5, 19:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
57039782007.01.05 12:15sell0.10eurjpy154.88154.50154.042007.01.05 15:30154.040.000.000.0071.02
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
57039772007.01.05 12:15sell0.10eurjpy154.88154.88154.182007.01.05 15:30154.180.000.000.0059.13
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
57039752007.01.05 12:15sell0.10eurjpy154.88155.68154.322007.01.05 15:30154.320.000.000.0047.28
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
57001802007.01.05 10:30sell0.10gbpusd1.94061.93441.92742007.01.05 17:581.92740.000.000.00132.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
57001772007.01.05 10:30sell0.10gbpusd1.94061.94061.92962007.01.05 15:501.92960.000.000.00110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
57001732007.01.05 10:30sell0.10gbpusd1.94061.94861.93182007.01.05 15:311.93180.000.000.0088.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
56986122007.01.05 10:00sell0.10eurjpy155.15154.77154.312007.01.05 11:39154.770.000.000.0032.15
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
56986032007.01.05 10:00sell0.10eurjpy155.15155.15154.452007.01.05 11:03154.450.000.000.0059.30
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
56985962007.01.05 10:00sell0.10eurjpy155.15155.95154.592007.01.05 10:38154.590.000.000.0047.41
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
56818622007.01.04 21:45buy0.10eurjpy155.86155.06156.702007.01.05 02:36155.310.000.001.10-46.33
 20061124Mode3_ThirdTrade
56818612007.01.04 21:45buy0.10eurjpy155.86155.06156.562007.01.05 02:36155.310.000.001.10-46.33
 20061123Mode3_SecondTrade
56818602007.01.04 21:45buy0.10eurjpy155.86155.06156.422007.01.05 02:55155.060.000.001.10-67.47
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
56440962007.01.03 23:32sell0.10gbpusd1.95051.94431.93732007.01.05 05:041.93730.000.000.23132.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
56440942007.01.03 23:32sell0.10gbpusd1.95051.95051.93952007.01.05 04:521.93950.000.000.23110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
56440822007.01.03 23:32sell0.10gbpusd1.95051.95851.94172007.01.04 10:511.94170.000.000.2188.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
56440422007.01.03 23:30buy0.10usdjpy119.36118.52119.862007.01.05 02:55118.520.000.005.21-70.87
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
56440412007.01.03 23:30buy0.10usdjpy119.36118.52119.782007.01.05 02:55118.520.000.005.21-70.87
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
56440402007.01.03 23:30buy0.10usdjpy119.36118.52119.702007.01.05 02:55118.520.000.005.21-70.87
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
56431952007.01.03 21:45buy0.10usdchf1.22611.22611.23912007.01.05 18:051.23910.000.003.39104.91
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
56431942007.01.03 21:45buy0.10usdchf1.22611.21811.23652007.01.05 15:311.23650.000.003.3984.11
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
55928212007.01.02 16:30sell0.10eurjpy157.72157.34156.882007.01.04 10:30156.880.000.00-5.0170.33
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
55928182007.01.02 16:30sell0.10eurjpy157.72157.72157.022007.01.04 10:14157.020.000.00-5.0158.62
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
55928132007.01.02 16:30sell0.10eurjpy157.72158.52157.162007.01.03 21:59157.160.000.00-1.2946.91
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
55407982006.12.29 01:48buy0.10gbpusd1.96261.96881.97582007.01.03 12:081.96880.000.00-0.7462.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
55407932006.12.29 01:48buy0.10gbpusd1.96261.96261.97362007.01.02 15:441.97360.000.00-0.50110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
55407832006.12.29 01:48buy0.10gbpusd1.96261.95461.97142007.01.02 10:261.97140.000.00-0.5088.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
55389862006.12.28 22:30buy0.10eurjpy156.36156.74157.202007.01.02 09:03157.200.000.003.1570.74
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
55332362006.12.28 17:30sell0.10usdchf1.22211.22211.20652007.01.03 17:061.22210.000.00-3.820.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
55332342006.12.28 17:30sell0.10usdchf1.22211.22211.20912007.01.03 17:061.22210.000.00-3.820.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
55332292006.12.28 17:30sell0.10usdchf1.22211.23011.21172007.01.02 10:291.21170.000.00-2.8285.83
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
55051922006.12.27 20:15sell0.10usdjpy118.72119.56118.222007.01.03 18:13119.560.000.00-9.92-70.26
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
55051912006.12.27 20:15sell0.10usdjpy118.72119.56118.302007.01.03 18:13119.560.000.00-9.92-70.26
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
55051902006.12.27 20:15sell0.10usdjpy118.72119.56118.382007.01.03 18:13119.560.000.00-9.92-70.26
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
  0.00 0.00 -23.74 1 174.22
Closed P/L: 1 150.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
56431962007.01.03 21:45buy0.10usdchf1.22611.23351.2417 1.23730.000.003.3990.52
 20061124Mode3_ThirdTrade
57151942007.01.05 15:45buy0.10eurjpy154.36153.56154.92 154.440.000.000.006.74
 20061122Mode3_FirstTrade
  0.00 0.00 3.39 97.26
 Floating P/L: 100.65
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 150.48 Floating P/L: 100.65 Margin: 115.03
Balance: 6 711.94 Equity: 6 812.59 Free Margin: 6 697.56