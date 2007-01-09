FXLite LLC
|Account: 498646
|Name: Lancione
|Currency: USD
|2007 January 19, 10:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5788620
|2007.01.09 16:51
|balance
|Deposit
|970.00
|5793153
|2007.01.09 19:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.38
|120.29
|119.13
|2007.01.09 20:49
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|5793164
|2007.01.09 19:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2998
|1.3089
|1.2973
|2007.01.10 02:07
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.48
|9.00
|5795326
|2007.01.09 20:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3014
|1.3090
|1.2989
|2007.01.10 02:07
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.96
|50.00
|5795556
|2007.01.09 20:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.20
|120.11
|118.95
|2007.01.11 10:14
|120.11
|0.00
|0.00
|-5.80
|-75.76
|5796505
|2007.01.09 22:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.36
|120.12
|119.11
|2007.01.11 10:14
|120.12
|0.00
|0.00
|-11.59
|-126.54
|5798701
|2007.01.10 02:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2988
|1.3079
|1.2963
|2007.01.10 02:19
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|5799738
|2007.01.10 02:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2961
|1.3052
|1.2936
|2007.01.10 15:41
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5806304
|2007.01.10 07:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2976
|1.3052
|1.2951
|2007.01.10 15:41
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|5809479
|2007.01.10 09:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2992
|1.3053
|1.2967
|2007.01.10 15:41
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|5818115
|2007.01.10 15:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2966
|1.3192
|1.2941
|2007.01.10 17:13
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|5823073
|2007.01.10 17:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2939
|1.3165
|1.2914
|2007.01.11 16:21
|1.2914
|0.00
|0.00
|1.58
|25.00
|5838778
|2007.01.11 10:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.13
|117.87
|120.38
|2007.01.11 12:58
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|5844981
|2007.01.11 12:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.41
|118.15
|120.66
|2007.01.12 03:02
|120.66
|0.00
|0.00
|1.28
|20.72
|5862600
|2007.01.11 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2912
|1.3138
|1.2887
|2007.01.11 21:23
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|5872834
|2007.01.11 21:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2885
|1.3111
|1.2860
|2007.01.15 09:42
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.96
|-62.00
|5876326
|2007.01.12 03:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.68
|118.42
|120.93
|2007.01.16 15:20
|120.70
|0.00
|0.00
|2.54
|1.66
|5912036
|2007.01.15 00:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.41
|119.41
|120.81
|2007.01.16 15:20
|120.70
|0.00
|0.00
|2.53
|48.05
|5912251
|2007.01.15 00:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2924
|1.3024
|1.2884
|2007.01.15 09:42
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5914063
|2007.01.15 01:50
|buy
|0.40
|usdjpy
|120.30
|119.40
|120.70
|2007.01.16 15:20
|120.70
|0.00
|0.00
|5.05
|132.56
|5918174
|2007.01.15 05:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2935
|1.3025
|1.2895
|2007.01.15 09:42
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5922885
|2007.01.15 09:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2948
|1.2838
|1.2988
|2007.01.16 09:07
|1.2966
|0.00
|0.00
|-0.71
|18.00
|5925648
|2007.01.15 10:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2937
|1.2837
|1.2977
|2007.01.16 09:07
|1.2967
|0.00
|0.00
|-1.42
|60.00
|5948161
|2007.01.16 03:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2927
|1.2837
|1.2967
|2007.01.16 09:07
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5955252
|2007.01.16 09:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2967
|1.2857
|1.3007
|2007.01.18 09:47
|1.2967
|0.00
|0.00
|-2.69
|0.00
|5955930
|2007.01.16 09:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2956
|1.2856
|1.2996
|2007.01.18 09:47
|1.2967
|0.00
|0.00
|-5.39
|22.00
|5972493
|2007.01.16 15:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.73
|119.79
|121.13
|2007.01.18 08:25
|120.95
|0.00
|0.00
|5.18
|18.19
|5972711
|2007.01.16 15:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2945
|1.2849
|1.2990
|2007.01.18 09:47
|1.2967
|0.00
|0.00
|-10.76
|88.00
|5974049
|2007.01.16 15:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.64
|119.78
|121.04
|2007.01.18 08:25
|120.94
|0.00
|0.00
|10.36
|49.61
|5975716
|2007.01.16 16:20
|buy
|0.40
|usdjpy
|120.54
|119.76
|120.94
|2007.01.18 08:25
|120.94
|0.00
|0.00
|20.71
|132.30
|6034358
|2007.01.18 08:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.97
|120.03
|121.37
|2007.01.18 09:47
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|18.15
|6038698
|2007.01.18 09:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.23
|120.29
|121.63
|2007.01.19 00:06
|121.19
|0.00
|0.00
|1.26
|-3.30
|6038709
|2007.01.18 09:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2968
|1.2850
|1.3013
|2007.01.19 04:06
|1.2978
|0.00
|0.00
|-0.71
|10.00
|6042358
|2007.01.18 11:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2956
|1.2849
|1.3001
|2007.01.19 04:05
|1.2979
|0.00
|0.00
|-1.42
|46.00
|6043840
|2007.01.18 11:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2945
|1.2849
|1.2990
|2007.01.19 04:05
|1.2978
|0.00
|0.00
|-2.85
|132.00
|6048316
|2007.01.18 14:04
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2933
|1.2848
|1.2978
|2007.01.19 04:05
|1.2978
|0.00
|0.00
|-5.69
|360.00
|
|0.00
|0.00
|3.86
|1 254.15
|Closed P/L:
|1 258.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6070922
|2007.01.19 00:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.23
|120.29
|121.63
|
|121.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.43
|6074243
|2007.01.19 04:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2983
|1.2865
|1.3028
|
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|6082717
|2007.01.19 10:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.14
|120.28
|121.54
|
|121.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.43
|
|Floating P/L:
|-10.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|970.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 258.01
|Floating P/L:
|-10.43
|Margin:
|214.92
|Balance:
|2 228.01
|Equity:
|2 217.58
|Free Margin:
|2 002.67